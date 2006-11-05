|Account: 1295435
|Name: CostAvg Common RSI v1
|Currency: USD
|2006 November 10, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14910414
|2006.11.05 19:09
|balance
|Deposit
|25 000.00
|14962020
|2006.11.06 15:34
|sell
|1.00
|eurchfm
|1.5968
|1.6468
|1.5468
|2006.11.07 02:02
|1.5971
|0.00
|0.00
|-0.63
|-2.39
|14988663
|2006.11.07 02:15
|buy
|1.00
|eurchfm
|1.5972
|1.5472
|1.6472
|2006.11.08 07:15
|1.5963
|0.00
|0.00
|0.55
|-7.21
|15128781
|2006.11.08 07:30
|sell
|1.00
|eurchfm
|1.5960
|1.6460
|1.5460
|2006.11.09 10:45
|1.5954
|0.00
|0.00
|-1.89
|4.80
|15236228
|2006.11.09 11:02
|buy
|1.00
|eurchfm
|1.5955
|1.5455
|1.6455
|2006.11.09 14:17
|1.5971
|0.00
|0.00
|0.00
|12.79
|15263337
|2006.11.09 14:31
|sell
|1.00
|eurchfm
|1.5972
|1.6472
|1.5472
|2006.11.10 02:15
|1.5932
|0.00
|0.00
|-0.63
|32.28
|14929842
|2006.11.06 06:30
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2707
|1.2207
|1.3207
|2006.11.06 22:15
|1.2731
|0.00
|0.00
|-0.87
|24.00
|14978486
|2006.11.06 23:15
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2730
|1.3279
|1.2279
|2006.11.07 20:00
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.00
|15016608
|2006.11.07 06:30
|sell
|1.70
|eurusdm
|1.2764
|1.3279
|1.2279
|2006.11.07 20:00
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.90
|15073946
|2006.11.07 15:45
|sell
|2.80
|eurusdm
|1.2806
|1.3279
|1.2279
|2006.11.07 20:00
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|98.00
|15095128
|2006.11.07 20:30
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2772
|1.2272
|1.3272
|2006.11.08 09:30
|1.2805
|0.00
|0.00
|-0.87
|33.00
|15142493
|2006.11.08 10:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2798
|1.3298
|1.2298
|2006.11.08 14:15
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|41.00
|15167519
|2006.11.08 15:15
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2768
|1.2268
|1.3268
|2006.11.09 07:45
|1.2773
|0.00
|0.00
|-2.60
|5.00
|14979034
|2006.11.06 23:30
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2554
|1.1993
|1.2993
|2006.11.07 20:00
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|15016536
|2006.11.07 06:30
|buy
|1.70
|usdchfm
|1.2512
|1.1993
|1.2993
|2006.11.07 20:00
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.68
|15073940
|2006.11.07 15:45
|buy
|2.80
|usdchfm
|1.2459
|1.1993
|1.2993
|2006.11.07 20:00
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|89.61
|15095143
|2006.11.07 20:30
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2495
|1.2995
|1.1995
|2006.11.08 09:30
|1.2461
|0.00
|0.00
|-1.15
|27.29
|15143516
|2006.11.08 10:15
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2464
|1.1964
|1.2964
|2006.11.08 14:15
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.00
|37.57
|15167493
|2006.11.08 15:15
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.2504
|1.3004
|1.2004
|2006.11.09 08:15
|1.2488
|0.00
|0.00
|-3.45
|12.81
|14937714
|2006.11.06 08:45
|sell
|1.00
|usdjpym
|118.19
|123.19
|113.19
|2006.11.07 01:30
|118.09
|0.00
|0.00
|-1.46
|8.47
|14989273
|2006.11.07 02:31
|buy
|1.00
|usdjpym
|118.15
|112.67
|122.67
|2006.11.08 14:15
|117.88
|0.00
|0.00
|1.30
|-22.90
|15009620
|2006.11.07 05:30
|buy
|1.70
|usdjpym
|117.79
|112.67
|122.67
|2006.11.08 14:15
|117.88
|0.00
|0.00
|2.21
|12.98
|15073958
|2006.11.07 15:45
|buy
|2.80
|usdjpym
|117.42
|112.67
|122.67
|2006.11.08 14:15
|117.88
|0.00
|0.00
|3.64
|109.26
|15167507
|2006.11.08 15:15
|sell
|1.00
|usdjpym
|117.78
|123.17
|113.17
|2006.11.09 23:15
|117.80
|0.00
|0.00
|-5.84
|-1.70
|15239501
|2006.11.09 11:45
|sell
|1.70
|usdjpym
|118.06
|123.17
|113.17
|2006.11.09 23:15
|117.80
|0.00
|0.00
|-2.48
|37.52
|15262395
|2006.11.09 14:15
|sell
|2.80
|usdjpym
|118.38
|123.17
|113.17
|2006.11.09 23:15
|117.80
|0.00
|0.00
|-4.09
|137.86
|0.00
|0.00
|-18.26
|575.46
|Closed P/L:
|557.20
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15326459
|2006.11.10 02:30
|buy
|1.00
|eurchfm
|1.5932
|1.5432
|1.6432
|1.5941
|0.00
|0.00
|0.55
|7.26
|14946447
|2006.11.06 10:30
|sell
|1.00
|eurjpym
|150.30
|155.92
|145.92
|151.12
|0.00
|0.00
|-7.35
|-69.73
|15232765
|2006.11.09 10:00
|sell
|1.70
|eurjpym
|150.61
|155.92
|145.92
|151.12
|0.00
|0.00
|-3.58
|-73.73
|15241820
|2006.11.09 12:15
|sell
|2.80
|eurjpym
|150.89
|155.92
|145.92
|151.12
|0.00
|0.00
|-5.88
|-54.76
|15262379
|2006.11.09 14:15
|sell
|4.60
|eurjpym
|151.19
|155.92
|145.92
|151.12
|0.00
|0.00
|-9.66
|27.39
|15228840
|2006.11.09 08:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2783
|1.3348
|1.2348
|1.2849
|0.00
|0.00
|1.44
|-66.00
|15292791
|2006.11.09 17:16
|sell
|1.70
|eurusdm
|1.2834
|1.3348
|1.2348
|1.2849
|0.00
|0.00
|2.44
|-25.50
|15368747
|2006.11.10 09:30
|sell
|2.80
|eurusdm
|1.2879
|1.3348
|1.2348
|1.2849
|0.00
|0.00
|2.02
|84.00
|15228870
|2006.11.09 08:30
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2494
|1.1919
|1.2919
|1.2406
|0.00
|0.00
|1.98
|-70.93
|15292808
|2006.11.09 17:16
|buy
|1.70
|usdchfm
|1.2424
|1.1919
|1.2919
|1.2406
|0.00
|0.00
|3.36
|-24.67
|15332607
|2006.11.10 04:00
|buy
|2.80
|usdchfm
|1.2389
|1.1919
|1.2919
|1.2406
|0.00
|0.00
|2.77
|38.37
|15312536
|2006.11.09 23:45
|buy
|1.00
|usdjpym
|117.87
|112.62
|122.62
|117.57
|0.00
|0.00
|1.30
|-25.52
|15332635
|2006.11.10 04:00
|buy
|1.70
|usdjpym
|117.47
|112.62
|122.62
|117.57
|0.00
|0.00
|2.21
|14.46
|0.00
|0.00
|-8.40
|-239.36
|Floating P/L:
|-247.76
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|557.20
|Floating P/L:
|-247.76
|Margin:
|1 240.00
|Balance:
|25 557.20
|Equity:
|25 309.44
|Free Margin:
|24 069.44