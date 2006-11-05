Interbank FX, LLC

Account: 1295435 Name: CostAvg Common RSI v1 Currency: USD 2006 November 10, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
149104142006.11.05 19:09balanceDeposit25 000.00
149620202006.11.06 15:34sell1.00eurchfm1.59681.64681.54682006.11.07 02:021.59710.000.00-0.63-2.39
149886632006.11.07 02:15buy1.00eurchfm1.59721.54721.64722006.11.08 07:151.59630.000.000.55-7.21
151287812006.11.08 07:30sell1.00eurchfm1.59601.64601.54602006.11.09 10:451.59540.000.00-1.894.80
152362282006.11.09 11:02buy1.00eurchfm1.59551.54551.64552006.11.09 14:171.59710.000.000.0012.79
152633372006.11.09 14:31sell1.00eurchfm1.59721.64721.54722006.11.10 02:151.59320.000.00-0.6332.28
149298422006.11.06 06:30buy1.00eurusdm1.27071.22071.32072006.11.06 22:151.27310.000.00-0.8724.00
149784862006.11.06 23:15sell1.00eurusdm1.27301.32791.22792006.11.07 20:001.27710.000.000.00-41.00
150166082006.11.07 06:30sell1.70eurusdm1.27641.32791.22792006.11.07 20:001.27710.000.000.00-11.90
150739462006.11.07 15:45sell2.80eurusdm1.28061.32791.22792006.11.07 20:001.27710.000.000.0098.00
150951282006.11.07 20:30buy1.00eurusdm1.27721.22721.32722006.11.08 09:301.28050.000.00-0.8733.00
151424932006.11.08 10:00sell1.00eurusdm1.27981.32981.22982006.11.08 14:151.27570.000.000.0041.00
151675192006.11.08 15:15buy1.00eurusdm1.27681.22681.32682006.11.09 07:451.27730.000.00-2.605.00
149790342006.11.06 23:30buy1.00usdchfm1.25541.19931.29932006.11.07 20:001.24990.000.000.00-44.00
150165362006.11.07 06:30buy1.70usdchfm1.25121.19931.29932006.11.07 20:001.24990.000.000.00-17.68
150739402006.11.07 15:45buy2.80usdchfm1.24591.19931.29932006.11.07 20:001.24990.000.000.0089.61
150951432006.11.07 20:30sell1.00usdchfm1.24951.29951.19952006.11.08 09:301.24610.000.00-1.1527.29
151435162006.11.08 10:15buy1.00usdchfm1.24641.19641.29642006.11.08 14:151.25110.000.000.0037.57
151674932006.11.08 15:15sell1.00usdchfm1.25041.30041.20042006.11.09 08:151.24880.000.00-3.4512.81
149377142006.11.06 08:45sell1.00usdjpym118.19123.19113.192006.11.07 01:30118.090.000.00-1.468.47
149892732006.11.07 02:31buy1.00usdjpym118.15112.67122.672006.11.08 14:15117.880.000.001.30-22.90
150096202006.11.07 05:30buy1.70usdjpym117.79112.67122.672006.11.08 14:15117.880.000.002.2112.98
150739582006.11.07 15:45buy2.80usdjpym117.42112.67122.672006.11.08 14:15117.880.000.003.64109.26
151675072006.11.08 15:15sell1.00usdjpym117.78123.17113.172006.11.09 23:15117.800.000.00-5.84-1.70
152395012006.11.09 11:45sell1.70usdjpym118.06123.17113.172006.11.09 23:15117.800.000.00-2.4837.52
152623952006.11.09 14:15sell2.80usdjpym118.38123.17113.172006.11.09 23:15117.800.000.00-4.09137.86
  0.00 0.00 -18.26 575.46
Closed P/L: 557.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
153264592006.11.10 02:30buy1.00eurchfm1.59321.54321.6432 1.59410.000.000.557.26
149464472006.11.06 10:30sell1.00eurjpym150.30155.92145.92 151.120.000.00-7.35-69.73
152327652006.11.09 10:00sell1.70eurjpym150.61155.92145.92 151.120.000.00-3.58-73.73
152418202006.11.09 12:15sell2.80eurjpym150.89155.92145.92 151.120.000.00-5.88-54.76
152623792006.11.09 14:15sell4.60eurjpym151.19155.92145.92 151.120.000.00-9.6627.39
152288402006.11.09 08:30sell1.00eurusdm1.27831.33481.2348 1.28490.000.001.44-66.00
152927912006.11.09 17:16sell1.70eurusdm1.28341.33481.2348 1.28490.000.002.44-25.50
153687472006.11.10 09:30sell2.80eurusdm1.28791.33481.2348 1.28490.000.002.0284.00
152288702006.11.09 08:30buy1.00usdchfm1.24941.19191.2919 1.24060.000.001.98-70.93
152928082006.11.09 17:16buy1.70usdchfm1.24241.19191.2919 1.24060.000.003.36-24.67
153326072006.11.10 04:00buy2.80usdchfm1.23891.19191.2919 1.24060.000.002.7738.37
153125362006.11.09 23:45buy1.00usdjpym117.87112.62122.62 117.570.000.001.30-25.52
153326352006.11.10 04:00buy1.70usdjpym117.47112.62122.62 117.570.000.002.2114.46
  0.00 0.00 -8.40 -239.36
 Floating P/L: -247.76
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 25 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 557.20 Floating P/L: -247.76 Margin: 1 240.00
Balance: 25 557.20 Equity: 25 309.44 Free Margin: 24 069.44