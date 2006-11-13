Alpari (UK) Ltd.
|Account: 6964
|Name: Cerberus Capital
|Currency: USD
|2006 November 14, 23:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|80585
|2006.11.13 14:56
|balance
|Deposit
|50 000.00
|80635
|2006.11.13 15:02
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1373
|0.0000
|1.1413
|2006.11.13 23:59
|1.1371
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|80637
|2006.11.13 15:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.88
|0.00
|118.28
|2006.11.13 18:49
|118.28
|0.00
|0.00
|0.00
|33.82
|80638
|2006.11.13 15:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|1.8995
|2006.11.13 23:59
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|80644
|2006.11.13 15:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|1.2792
|2006.11.13 23:59
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|80658
|2006.11.13 15:06
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.29
|0.00
|223.89
|2006.11.13 23:59
|224.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.64
|80762
|2006.11.13 15:50
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.50
|0.00
|224.10
|2006.11.13 23:59
|224.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.71
|80935
|2006.11.13 16:54
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.71
|0.00
|224.31
|2006.11.13 23:59
|224.64
|0.00
|0.00
|0.00
|23.71
|81079
|2006.11.13 18:49
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.31
|0.00
|118.71
|2006.11.13 23:59
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.48
|81188
|2006.11.13 20:52
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.10
|0.00
|118.50
|2006.11.13 23:59
|118.08
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|81270
|2006.11.13 22:13
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3675
|0.0000
|2.3715
|2006.11.13 23:59
|2.3669
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.82
|81271
|2006.11.13 22:13
|sell
|0.10
|euraud
|1.6791
|0.0000
|1.6751
|2006.11.13 23:59
|1.6796
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.82
|81272
|2006.11.13 22:14
|buy
|0.10
|audusd
|0.7625
|0.0000
|0.7665
|2006.11.13 23:59
|0.7628
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|81273
|2006.11.13 22:14
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5948
|0.0000
|1.5988
|2006.11.13 23:59
|1.5942
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.83
|81274
|2006.11.13 22:14
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.27
|0.00
|150.87
|2006.11.13 23:59
|151.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|81576
|2006.11.13 23:59
|buy
|0.10
|audusd
|0.762789
|0.0000
|0.7665
|2006.11.14 14:33
|0.7665
|0.00
|0.00
|0.00
|37.11
|81695
|2006.11.13 23:59
|sell
|0.10
|euraud
|1.679674
|0.0000
|1.6751
|2006.11.14 07:59
|1.6751
|0.00
|0.00
|0.00
|35.05
|81985
|2006.11.13 23:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.265
|0.00
|150.87
|2006.11.14 00:59
|150.87
|0.00
|0.00
|0.00
|33.57
|82498
|2006.11.13 23:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.281047
|0.0000
|1.2792
|2006.11.14 16:10
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.53
|82636
|2006.11.13 23:59
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.366728
|0.0000
|2.3715
|2006.11.14 16:13
|2.3600
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.98
|82733
|2006.11.13 23:59
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.6073
|0.00
|223.89
|2006.11.14 00:50
|224.24
|0.00
|0.00
|0.00
|31.16
|82748
|2006.11.13 23:59
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.6073
|0.00
|224.10
|2006.11.14 00:50
|224.30
|0.00
|0.00
|0.00
|52.14
|82749
|2006.11.13 23:59
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.6073
|0.00
|224.31
|2006.11.14 00:50
|224.31
|0.00
|0.00
|0.00
|100.87
|83211
|2006.11.13 23:59
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.902082
|0.0000
|1.8995
|2006.11.14 10:34
|1.8995
|0.00
|0.00
|0.00
|25.82
|83422
|2006.11.13 23:59
|buy
|0.10
|usdcad
|1.137084
|0.0000
|1.1413
|2006.11.14 16:10
|1.1387
|0.00
|0.00
|0.00
|14.19
|84127
|2006.11.13 23:59
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.0657
|0.00
|118.71
|2006.11.14 10:09
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.41
|84132
|2006.11.13 23:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|118.0657
|0.00
|118.50
|2006.11.14 10:09
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.11
|84245
|2006.11.14 00:50
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.86
|0.00
|118.21
|2006.11.14 10:09
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.98
|84246
|2006.11.14 00:50
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.15
|0.00
|223.80
|2006.11.14 08:02
|223.80
|0.00
|0.00
|0.00
|29.77
|84403
|2006.11.14 00:58
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.66
|0.00
|118.01
|2006.11.14 10:09
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|108.64
|84414
|2006.11.14 00:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.81
|0.00
|150.46
|2006.11.14 14:22
|150.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.05
|84703
|2006.11.14 07:59
|sell
|0.10
|euraud
|1.6736
|0.0000
|1.6701
|2006.11.14 16:11
|1.6739
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|84708
|2006.11.14 08:02
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.71
|0.00
|223.36
|2006.11.14 10:30
|224.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.47
|84718
|2006.11.14 08:06
|sell
|0.20
|euraud
|1.6756
|0.0000
|1.6721
|2006.11.14 16:11
|1.6742
|0.00
|0.00
|0.00
|21.44
|84736
|2006.11.14 08:12
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3656
|0.0000
|2.3689
|2006.11.14 16:13
|2.3601
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.25
|84744
|2006.11.14 08:15
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.46
|117.70
|117.81
|2006.11.14 10:09
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|475.34
|84847
|2006.11.14 09:01
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3636
|0.0000
|2.3671
|2006.11.14 16:12
|2.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.93
|84928
|2006.11.14 09:40
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.92
|0.00
|223.57
|2006.11.14 10:30
|224.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.29
|84934
|2006.11.14 09:43
|sell
|0.20
|eurjpy
|151.00
|0.00
|150.67
|2006.11.14 14:22
|150.95
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|84948
|2006.11.14 09:48
|sell
|0.40
|gbpjpy
|224.12
|0.00
|223.77
|2006.11.14 10:30
|223.99
|0.00
|0.00
|0.00
|44.15
|85023
|2006.11.14 10:08
|sell
|0.40
|eurjpy
|151.19
|150.94
|150.86
|2006.11.14 14:22
|150.94
|0.00
|0.00
|0.00
|85.03
|85026
|2006.11.14 10:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.83
|0.00
|118.18
|2006.11.14 16:12
|117.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.94
|85030
|2006.11.14 10:11
|sell
|0.80
|gbpjpy
|224.33
|0.00
|223.98
|2006.11.14 10:30
|223.98
|0.00
|0.00
|0.00
|237.77
|85077
|2006.11.14 10:30
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.96
|0.00
|224.31
|2006.11.14 17:25
|223.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.16
|85083
|2006.11.14 10:31
|sell
|0.40
|euraud
|1.6776
|0.0000
|1.6741
|2006.11.14 16:11
|1.6741
|0.00
|0.00
|0.00
|107.20
|85086
|2006.11.14 10:31
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3615
|0.0000
|2.3650
|2006.11.14 16:12
|2.3602
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.41
|85119
|2006.11.14 10:34
|buy
|0.20
|gbpjpy
|223.75
|0.00
|224.08
|2006.11.14 17:24
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-117.23
|85122
|2006.11.14 10:34
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8990
|0.0000
|1.8955
|2006.11.14 15:40
|1.8994
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|85124
|2006.11.14 10:34
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.3596
|0.0000
|2.3629
|2006.11.14 16:12
|2.3603
|0.00
|0.00
|0.00
|89.83
|85288
|2006.11.14 11:35
|buy
|0.40
|gbpjpy
|223.57
|0.00
|223.89
|2006.11.14 17:24
|223.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-173.29
|85442
|2006.11.14 12:48
|buy
|0.80
|gbpjpy
|223.36
|0.00
|223.71
|2006.11.14 17:24
|223.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-197.08
|85521
|2006.11.14 13:51
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.64
|0.00
|117.98
|2006.11.14 16:12
|117.76
|0.00
|0.00
|0.00
|20.38
|85600
|2006.11.14 14:13
|buy
|1.60
|gbpjpy
|223.16
|0.00
|223.51
|2006.11.14 17:24
|223.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-149.52
|85692
|2006.11.14 14:31
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.44
|0.00
|117.79
|2006.11.14 16:12
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|118.86
|85722
|2006.11.14 14:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9010
|0.0000
|1.8975
|2006.11.14 15:40
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|85725
|2006.11.14 14:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2852
|0.0000
|1.2817
|2006.11.14 16:10
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|70.00
|85814
|2006.11.14 14:45
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9029
|0.0000
|1.8996
|2006.11.14 15:40
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|132.00
|85867
|2006.11.14 15:05
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1353
|0.0000
|1.1388
|2006.11.14 16:10
|1.1388
|0.00
|0.00
|0.00
|61.47
|85931
|2006.11.14 15:32
|buy
|3.20
|gbpjpy
|222.95
|0.00
|223.30
|2006.11.14 17:24
|223.07
|0.00
|0.00
|0.00
|326.20
|85936
|2006.11.14 15:33
|buy
|3.20
|gbpchf
|2.3576
|0.0000
|2.3609
|2006.11.14 16:12
|2.3609
|0.00
|0.00
|0.00
|846.84
|85967
|2006.11.14 15:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|1.9031
|2006.11.14 20:12
|1.8967
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|86045
|2006.11.14 16:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8976
|0.0000
|1.9011
|2006.11.14 20:11
|1.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|86093
|2006.11.14 16:10
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8956
|0.0000
|1.8991
|2006.11.14 20:11
|1.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|86138
|2006.11.14 16:12
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8935
|0.0000
|1.8970
|2006.11.14 20:11
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|86149
|2006.11.14 16:13
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3601
|0.0000
|2.3568
|2006.11.14 17:00
|2.3568
|0.00
|0.00
|0.00
|26.52
|86303
|2006.11.14 16:37
|buy
|6.40
|gbpjpy
|222.73
|0.00
|223.08
|2006.11.14 17:24
|223.08
|0.00
|0.00
|0.00
|1 902.66
|
|0.00
|0.00
|0.00
|4 143.81
|Closed P/L:
|4 143.81
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|81790
|2006.11.13 23:59
|buy
|0.10
|eurchf
|1.594155
|0.0000
|1.5988
|
|1.5932
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.68
|85628
|2006.11.14 14:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.92
|0.00
|151.27
|
|150.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.52
|85732
|2006.11.14 14:33
|buy
|0.10
|audusd
|0.7670
|0.0000
|0.7705
|
|0.7651
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|86017
|2006.11.14 16:00
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.71
|0.00
|151.06
|
|150.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.31
|86082
|2006.11.14 16:10
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1386
|0.0000
|1.1351
|
|1.1380
|0.00
|0.00
|0.00
|5.27
|86085
|2006.11.14 16:10
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2812
|0.0000
|1.2777
|
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|86119
|2006.11.14 16:11
|sell
|0.10
|euraud
|1.6721
|0.0000
|1.6686
|
|1.6748
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.66
|86148
|2006.11.14 16:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.78
|0.00
|118.13
|
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.01
|86187
|2006.11.14 16:19
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.58
|0.00
|117.93
|
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|86307
|2006.11.14 16:38
|buy
|0.20
|audusd
|0.7650
|0.0000
|0.7685
|
|0.7651
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|86313
|2006.11.14 16:39
|sell
|0.20
|euraud
|1.6741
|0.0000
|1.6706
|
|1.6748
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.72
|86373
|2006.11.14 17:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3565
|0.0000
|2.3530
|
|2.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.86
|86430
|2006.11.14 17:25
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.06
|0.00
|222.71
|
|222.94
|0.00
|0.00
|0.00
|10.20
|86453
|2006.11.14 17:37
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3587
|0.0000
|2.3552
|
|2.3581
|0.00
|0.00
|0.00
|9.64
|86680
|2006.11.14 20:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8970
|0.0000
|1.9005
|
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-119.65
|
|Floating P/L:
|-119.65
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|4 143.81
|Floating P/L:
|-119.65
|Margin:
|2 602.75
|Balance:
|54 143.81
|Equity:
|54 024.16
|Free Margin:
|51 421.41