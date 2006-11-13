Alpari (UK) Ltd.

Account: 6964 Name: Cerberus Capital Currency: USD 2006 November 14, 23:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
805852006.11.13 14:56balanceDeposit50 000.00
806352006.11.13 15:02buy0.10usdcad1.13730.00001.14132006.11.13 23:591.13710.000.000.00-1.76
806372006.11.13 15:03buy0.10usdjpy117.880.00118.282006.11.13 18:49118.280.000.000.0033.82
806382006.11.13 15:03sell0.10gbpusd1.90350.00001.89952006.11.13 23:591.90210.000.000.0014.00
806442006.11.13 15:03sell0.10eurusd1.28320.00001.27922006.11.13 23:591.28100.000.000.0022.00
806582006.11.13 15:06sell0.10gbpjpy224.290.00223.892006.11.13 23:59224.640.000.000.00-29.64
807622006.11.13 15:50sell0.20gbpjpy224.500.00224.102006.11.13 23:59224.640.000.000.00-23.71
809352006.11.13 16:54sell0.40gbpjpy224.710.00224.312006.11.13 23:59224.640.000.000.0023.71
810792006.11.13 18:49buy0.10usdjpy118.310.00118.712006.11.13 23:59118.080.000.000.00-19.48
811882006.11.13 20:52buy0.20usdjpy118.100.00118.502006.11.13 23:59118.080.000.000.00-3.39
812702006.11.13 22:13buy0.10gbpchf2.36750.00002.37152006.11.13 23:592.36690.000.000.00-4.82
812712006.11.13 22:13sell0.10euraud1.67910.00001.67512006.11.13 23:591.67960.000.000.00-3.82
812722006.11.13 22:14buy0.10audusd0.76250.00000.76652006.11.13 23:590.76280.000.000.003.00
812732006.11.13 22:14buy0.10eurchf1.59480.00001.59882006.11.13 23:591.59420.000.000.00-4.83
812742006.11.13 22:14sell0.10eurjpy151.270.00150.872006.11.13 23:59151.280.000.000.00-0.85
815762006.11.13 23:59buy0.10audusd0.7627890.00000.76652006.11.14 14:330.76650.000.000.0037.11
816952006.11.13 23:59sell0.10euraud1.6796740.00001.67512006.11.14 07:591.67510.000.000.0035.05
819852006.11.13 23:59sell0.10eurjpy151.2650.00150.872006.11.14 00:59150.870.000.000.0033.57
824982006.11.13 23:59sell0.10eurusd1.2810470.00001.27922006.11.14 16:101.28160.000.000.00-5.53
826362006.11.13 23:59buy0.10gbpchf2.3667280.00002.37152006.11.14 16:132.36000.000.000.00-53.98
827332006.11.13 23:59sell0.10gbpjpy224.60730.00223.892006.11.14 00:50224.240.000.000.0031.16
827482006.11.13 23:59sell0.20gbpjpy224.60730.00224.102006.11.14 00:50224.300.000.000.0052.14
827492006.11.13 23:59sell0.40gbpjpy224.60730.00224.312006.11.14 00:50224.310.000.000.00100.87
832112006.11.13 23:59sell0.10gbpusd1.9020820.00001.89952006.11.14 10:341.89950.000.000.0025.82
834222006.11.13 23:59buy0.10usdcad1.1370840.00001.14132006.11.14 16:101.13870.000.000.0014.19
841272006.11.13 23:59buy0.10usdjpy118.06570.00118.712006.11.14 10:09117.790.000.000.00-23.41
841322006.11.13 23:59buy0.20usdjpy118.06570.00118.502006.11.14 10:09117.800.000.000.00-45.11
842452006.11.14 00:50buy0.40usdjpy117.860.00118.212006.11.14 10:09117.810.000.000.00-16.98
842462006.11.14 00:50sell0.10gbpjpy224.150.00223.802006.11.14 08:02223.800.000.000.0029.77
844032006.11.14 00:58buy0.80usdjpy117.660.00118.012006.11.14 10:09117.820.000.000.00108.64
844142006.11.14 00:59sell0.10eurjpy150.810.00150.462006.11.14 14:22150.940.000.000.00-11.05
847032006.11.14 07:59sell0.10euraud1.67360.00001.67012006.11.14 16:111.67390.000.000.00-2.30
847082006.11.14 08:02sell0.10gbpjpy223.710.00223.362006.11.14 10:30224.010.000.000.00-25.47
847182006.11.14 08:06sell0.20euraud1.67560.00001.67212006.11.14 16:111.67420.000.000.0021.44
847362006.11.14 08:12buy0.20gbpchf2.36560.00002.36892006.11.14 16:132.36010.000.000.00-88.25
847442006.11.14 08:15buy1.60usdjpy117.46117.70117.812006.11.14 10:09117.810.000.000.00475.34
848472006.11.14 09:01buy0.40gbpchf2.36360.00002.36712006.11.14 16:122.35980.000.000.00-121.93
849282006.11.14 09:40sell0.20gbpjpy223.920.00223.572006.11.14 10:30224.010.000.000.00-15.29
849342006.11.14 09:43sell0.20eurjpy151.000.00150.672006.11.14 14:22150.950.000.000.008.50
849482006.11.14 09:48sell0.40gbpjpy224.120.00223.772006.11.14 10:30223.990.000.000.0044.15
850232006.11.14 10:08sell0.40eurjpy151.19150.94150.862006.11.14 14:22150.940.000.000.0085.03
850262006.11.14 10:09buy0.10usdjpy117.830.00118.182006.11.14 16:12117.760.000.000.00-5.94
850302006.11.14 10:11sell0.80gbpjpy224.330.00223.982006.11.14 10:30223.980.000.000.00237.77
850772006.11.14 10:30buy0.10gbpjpy223.960.00224.312006.11.14 17:25223.040.000.000.00-78.16
850832006.11.14 10:31sell0.40euraud1.67760.00001.67412006.11.14 16:111.67410.000.000.00107.20
850862006.11.14 10:31buy0.80gbpchf2.36150.00002.36502006.11.14 16:122.36020.000.000.00-83.41
851192006.11.14 10:34buy0.20gbpjpy223.750.00224.082006.11.14 17:24223.060.000.000.00-117.23
851222006.11.14 10:34sell0.10gbpusd1.89900.00001.89552006.11.14 15:401.89940.000.000.00-4.00
851242006.11.14 10:34buy1.60gbpchf2.35960.00002.36292006.11.14 16:122.36030.000.000.0089.83
852882006.11.14 11:35buy0.40gbpjpy223.570.00223.892006.11.14 17:24223.060.000.000.00-173.29
854422006.11.14 12:48buy0.80gbpjpy223.360.00223.712006.11.14 17:24223.070.000.000.00-197.08
855212006.11.14 13:51buy0.20usdjpy117.640.00117.982006.11.14 16:12117.760.000.000.0020.38
856002006.11.14 14:13buy1.60gbpjpy223.160.00223.512006.11.14 17:24223.050.000.000.00-149.52
856922006.11.14 14:31buy0.40usdjpy117.440.00117.792006.11.14 16:12117.790.000.000.00118.86
857222006.11.14 14:32sell0.20gbpusd1.90100.00001.89752006.11.14 15:401.89960.000.000.0028.00
857252006.11.14 14:32sell0.20eurusd1.28520.00001.28172006.11.14 16:101.28170.000.000.0070.00
858142006.11.14 14:45sell0.40gbpusd1.90290.00001.89962006.11.14 15:401.89960.000.000.00132.00
858672006.11.14 15:05buy0.20usdcad1.13530.00001.13882006.11.14 16:101.13880.000.000.0061.47
859312006.11.14 15:32buy3.20gbpjpy222.950.00223.302006.11.14 17:24223.070.000.000.00326.20
859362006.11.14 15:33buy3.20gbpchf2.35760.00002.36092006.11.14 16:122.36090.000.000.00846.84
859672006.11.14 15:40buy0.10gbpusd1.89960.00001.90312006.11.14 20:121.89670.000.000.00-29.00
860452006.11.14 16:04buy0.20gbpusd1.89760.00001.90112006.11.14 20:111.89680.000.000.00-16.00
860932006.11.14 16:10buy0.40gbpusd1.89560.00001.89912006.11.14 20:111.89690.000.000.0052.00
861382006.11.14 16:12buy0.80gbpusd1.89350.00001.89702006.11.14 20:111.89700.000.000.00280.00
861492006.11.14 16:13sell0.10gbpchf2.36010.00002.35682006.11.14 17:002.35680.000.000.0026.52
863032006.11.14 16:37buy6.40gbpjpy222.730.00223.082006.11.14 17:24223.080.000.000.001 902.66
  0.00 0.00 0.00 4 143.81
Closed P/L: 4 143.81
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
817902006.11.13 23:59buy0.10eurchf1.5941550.00001.5988 1.59320.000.000.00-7.68
856282006.11.14 14:23buy0.10eurjpy150.920.00151.27 150.620.000.000.00-25.52
857322006.11.14 14:33buy0.10audusd0.76700.00000.7705 0.76510.000.000.00-19.00
860172006.11.14 16:00buy0.20eurjpy150.710.00151.06 150.620.000.000.00-15.31
860822006.11.14 16:10sell0.10usdcad1.13860.00001.1351 1.13800.000.000.005.27
860852006.11.14 16:10sell0.10eurusd1.28120.00001.2777 1.28130.000.000.00-1.00
861192006.11.14 16:11sell0.10euraud1.67210.00001.6686 1.67480.000.000.00-20.66
861482006.11.14 16:13buy0.10usdjpy117.780.00118.13 117.580.000.000.00-17.01
861872006.11.14 16:19buy0.20usdjpy117.580.00117.93 117.580.000.000.000.00
863072006.11.14 16:38buy0.20audusd0.76500.00000.7685 0.76510.000.000.002.00
863132006.11.14 16:39sell0.20euraud1.67410.00001.6706 1.67480.000.000.00-10.72
863732006.11.14 17:00sell0.10gbpchf2.35650.00002.3530 2.35810.000.000.00-12.86
864302006.11.14 17:25sell0.10gbpjpy223.060.00222.71 222.940.000.000.0010.20
864532006.11.14 17:37sell0.20gbpchf2.35870.00002.3552 2.35810.000.000.009.64
866802006.11.14 20:12buy0.10gbpusd1.89700.00001.9005 1.89530.000.000.00-17.00
  0.00 0.00 0.00 -119.65
 Floating P/L: -119.65
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 143.81 Floating P/L: -119.65 Margin: 2 602.75
Balance: 54 143.81 Equity: 54 024.16 Free Margin: 51 421.41