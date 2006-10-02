|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.10.01 22:00 - 2006.11.17 20:55 (2006.10.01 - 2006.11.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=0.5; Slippage=3; MagicNumber=1525; MM=false; RiskPercent=1; FastPeriod=25; SlowPeriod=70; PRICEMODE=0; SmoothConst=9; StopLoss=0; TakeProfit1=10; TakeProfit2=50; TakeProfit3=100; UseTrailingStop=false; TrailStartPips=50; TrailStopPips=50; TimeFrame=0; MaxTrades=1; Current=1;
|Bars in test
|16462
|Ticks modelled
|180154
|Modelling quality
|59.20%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9060.40
|Gross profit
|6212.73
|Gross loss
|-15273.12
|Profit factor
|0.41
|Expected payoff
|-56.28
|Absolute drawdown
|9060.40
|Maximal drawdown
|9160.40 (90.70%)
|Relative drawdown
|90.70% (9160.40)
|Total trades
|161
|Short positions (won %)
|82 (24.39%)
|Long positions (won %)
|79 (24.05%)
|Profit trades (% of total)
|39 (24.22%)
|Loss trades (% of total)
|122 (75.78%)
|Largest
|profit trade
|501.07
|loss trade
|-450.00
|Average
|profit trade
|159.30
|loss trade
|-125.19
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (1801.08)
|consecutive losses (loss in money)
|24 (-2475.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1801.08 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-2520.00 (20)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|8
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.02 00:10
|sell
|1
|1.00
|1.8715
|0.0000
|1.8705
|2
|2006.10.02 00:10
|sell
|2
|0.50
|1.8715
|0.0000
|1.8665
|3
|2006.10.02 00:10
|sell
|3
|0.50
|1.8715
|0.0000
|1.8615
|4
|2006.10.02 01:10
|t/p
|1
|1.00
|1.8705
|0.0000
|1.8705
|100.00
|10100.00
|5
|2006.10.02 05:20
|close
|3
|0.50
|1.8718
|0.0000
|1.8615
|-15.00
|10085.00
|6
|2006.10.02 05:20
|close
|2
|0.50
|1.8718
|0.0000
|1.8665
|-15.00
|10070.00
|7
|2006.10.02 05:20
|buy
|4
|1.00
|1.8718
|0.0000
|1.8728
|8
|2006.10.02 05:20
|buy
|5
|0.50
|1.8718
|0.0000
|1.8768
|9
|2006.10.02 05:20
|buy
|6
|0.50
|1.8718
|0.0000
|1.8818
|10
|2006.10.02 05:55
|close
|6
|0.50
|1.8701
|0.0000
|1.8818
|-85.00
|9985.00
|11
|2006.10.02 05:55
|close
|5
|0.50
|1.8701
|0.0000
|1.8768
|-85.00
|9900.00
|12
|2006.10.02 05:55
|close
|4
|1.00
|1.8701
|0.0000
|1.8728
|-170.00
|9730.00
|13
|2006.10.02 05:55
|sell
|7
|1.00
|1.8701
|0.0000
|1.8691
|14
|2006.10.02 05:55
|sell
|8
|0.50
|1.8701
|0.0000
|1.8651
|15
|2006.10.02 05:55
|sell
|9
|0.50
|1.8701
|0.0000
|1.8601
|16
|2006.10.02 06:10
|close
|9
|0.50
|1.8735
|0.0000
|1.8601
|-170.00
|9560.00
|17
|2006.10.02 06:10
|close
|8
|0.50
|1.8735
|0.0000
|1.8651
|-170.00
|9390.00
|18
|2006.10.02 06:10
|close
|7
|1.00
|1.8735
|0.0000
|1.8691
|-340.00
|9050.00
|19
|2006.10.02 06:10
|buy
|10
|1.00
|1.8735
|0.0000
|1.8745
|20
|2006.10.02 06:10
|buy
|11
|0.50
|1.8735
|0.0000
|1.8785
|21
|2006.10.02 06:10
|buy
|12
|0.50
|1.8735
|0.0000
|1.8835
|22
|2006.10.02 07:25
|close
|12
|0.50
|1.8695
|0.0000
|1.8835
|-200.00
|8850.00
|23
|2006.10.02 07:25
|close
|11
|0.50
|1.8695
|0.0000
|1.8785
|-200.00
|8650.00
|24
|2006.10.02 07:25
|close
|10
|1.00
|1.8695
|0.0000
|1.8745
|-400.00
|8250.00
|25
|2006.10.02 07:25
|sell
|13
|1.00
|1.8695
|0.0000
|1.8685
|26
|2006.10.02 07:25
|sell
|14
|0.50
|1.8695
|0.0000
|1.8645
|27
|2006.10.02 07:25
|sell
|15
|0.50
|1.8695
|0.0000
|1.8595
|28
|2006.10.02 07:40
|t/p
|13
|1.00
|1.8685
|0.0000
|1.8685
|100.00
|8350.00
|29
|2006.10.02 08:50
|close
|15
|0.50
|1.8749
|0.0000
|1.8595
|-270.00
|8080.00
|30
|2006.10.02 08:50
|close
|14
|0.50
|1.8749
|0.0000
|1.8645
|-270.00
|7810.00
|31
|2006.10.02 08:50
|buy
|16
|1.00
|1.8749
|0.0000
|1.8759
|32
|2006.10.02 08:50
|buy
|17
|0.50
|1.8749
|0.0000
|1.8799
|33
|2006.10.02 08:50
|buy
|18
|0.50
|1.8749
|0.0000
|1.8849
|34
|2006.10.02 12:20
|close
|18
|0.50
|1.8713
|0.0000
|1.8849
|-180.00
|7630.00
|35
|2006.10.02 12:20
|close
|17
|0.50
|1.8713
|0.0000
|1.8799
|-180.00
|7450.00
|36
|2006.10.02 12:20
|close
|16
|1.00
|1.8713
|0.0000
|1.8759
|-360.00
|7090.00
|37
|2006.10.02 12:20
|sell
|19
|1.00
|1.8713
|0.0000
|1.8703
|38
|2006.10.02 12:20
|sell
|20
|0.50
|1.8713
|0.0000
|1.8663
|39
|2006.10.02 12:20
|sell
|21
|0.50
|1.8713
|0.0000
|1.8613
|40
|2006.10.02 13:25
|close
|21
|0.50
|1.8758
|0.0000
|1.8613
|-225.00
|6865.00
|41
|2006.10.02 13:25
|close
|20
|0.50
|1.8758
|0.0000
|1.8663
|-225.00
|6640.00
|42
|2006.10.02 13:25
|close
|19
|1.00
|1.8758
|0.0000
|1.8703
|-450.00
|6190.00
|43
|2006.10.02 13:25
|buy
|22
|1.00
|1.8758
|0.0000
|1.8768
|44
|2006.10.02 13:25
|buy
|23
|0.50
|1.8758
|0.0000
|1.8808
|45
|2006.10.02 13:25
|buy
|24
|0.50
|1.8758
|0.0000
|1.8858
|46
|2006.10.02 13:30
|t/p
|22
|1.00
|1.8768
|0.0000
|1.8768
|100.00
|6290.00
|47
|2006.10.02 13:49
|t/p
|23
|0.50
|1.8808
|0.0000
|1.8808
|250.00
|6540.00
|48
|2006.10.02 14:24
|t/p
|24
|0.50
|1.8858
|0.0000
|1.8858
|500.00
|7040.00
|49
|2006.10.02 21:40
|sell
|25
|1.00
|1.8863
|0.0000
|1.8853
|50
|2006.10.02 21:40
|sell
|26
|0.50
|1.8863
|0.0000
|1.8813
|51
|2006.10.02 21:40
|sell
|27
|0.50
|1.8863
|0.0000
|1.8763
|52
|2006.10.03 03:25
|close
|27
|0.50
|1.8877
|0.0000
|1.8763
|-68.92
|6971.07
|53
|2006.10.03 03:25
|close
|26
|0.50
|1.8877
|0.0000
|1.8813
|-68.92
|6902.15
|54
|2006.10.03 03:25
|close
|25
|1.00
|1.8877
|0.0000
|1.8853
|-137.85
|6764.30
|55
|2006.10.03 03:25
|buy
|28
|1.00
|1.8877
|0.0000
|1.8887
|56
|2006.10.03 03:25
|buy
|29
|0.50
|1.8877
|0.0000
|1.8927
|57
|2006.10.03 03:25
|buy
|30
|0.50
|1.8877
|0.0000
|1.8977
|58
|2006.10.03 07:35
|t/p
|28
|1.00
|1.8887
|0.0000
|1.8887
|100.00
|6864.30
|59
|2006.10.03 08:50
|close
|30
|0.50
|1.8865
|0.0000
|1.8977
|-60.00
|6804.30
|60
|2006.10.03 08:50
|close
|29
|0.50
|1.8865
|0.0000
|1.8927
|-60.00
|6744.30
|61
|2006.10.03 08:50
|sell
|31
|1.00
|1.8865
|0.0000
|1.8855
|62
|2006.10.03 08:50
|sell
|32
|0.50
|1.8865
|0.0000
|1.8815
|63
|2006.10.03 08:50
|sell
|33
|0.50
|1.8865
|0.0000
|1.8765
|64
|2006.10.03 09:35
|close
|33
|0.50
|1.8891
|0.0000
|1.8765
|-130.00
|6614.30
|65
|2006.10.03 09:35
|close
|32
|0.50
|1.8891
|0.0000
|1.8815
|-130.00
|6484.30
|66
|2006.10.03 09:35
|close
|31
|1.00
|1.8891
|0.0000
|1.8855
|-260.00
|6224.30
|67
|2006.10.03 09:35
|buy
|34
|1.00
|1.8891
|0.0000
|1.8901
|68
|2006.10.03 09:35
|buy
|35
|0.50
|1.8891
|0.0000
|1.8941
|69
|2006.10.03 09:35
|buy
|36
|0.50
|1.8891
|0.0000
|1.8991
|70
|2006.10.03 12:45
|close
|36
|0.50
|1.8875
|0.0000
|1.8991
|-80.00
|6144.30
|71
|2006.10.03 12:45
|close
|35
|0.50
|1.8875
|0.0000
|1.8941
|-80.00
|6064.30
|72
|2006.10.03 12:45
|close
|34
|1.00
|1.8875
|0.0000
|1.8901
|-160.00
|5904.30
|73
|2006.10.03 12:45
|sell
|37
|1.00
|1.8875
|0.0000
|1.8865
|74
|2006.10.03 12:45
|sell
|38
|0.50
|1.8875
|0.0000
|1.8825
|75
|2006.10.03 12:45
|sell
|39
|0.50
|1.8875
|0.0000
|1.8775
|76
|2006.10.03 13:15
|close
|39
|0.50
|1.8895
|0.0000
|1.8775
|-100.00
|5804.30
|77
|2006.10.03 13:15
|close
|38
|0.50
|1.8895
|0.0000
|1.8825
|-100.00
|5704.30
|78
|2006.10.03 13:15
|close
|37
|1.00
|1.8895
|0.0000
|1.8865
|-200.00
|5504.30
|79
|2006.10.03 13:15
|buy
|40
|1.00
|1.8895
|0.0000
|1.8905
|80
|2006.10.03 13:15
|buy
|41
|0.50
|1.8895
|0.0000
|1.8945
|81
|2006.10.03 13:15
|buy
|42
|0.50
|1.8895
|0.0000
|1.8995
|82
|2006.10.03 16:00
|close
|42
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8995
|-125.00
|5379.30
|83
|2006.10.03 16:00
|close
|41
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8945
|-125.00
|5254.30
|84
|2006.10.03 16:00
|close
|40
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8905
|-250.00
|5004.30
|85
|2006.10.03 16:00
|sell
|43
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|86
|2006.10.03 16:00
|sell
|44
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8820
|87
|2006.10.03 16:00
|sell
|45
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8770
|88
|2006.10.03 20:40
|close
|45
|0.50
|1.8888
|0.0000
|1.8770
|-90.00
|4914.30
|89
|2006.10.03 20:40
|close
|44
|0.50
|1.8888
|0.0000
|1.8820
|-90.00
|4824.30
|90
|2006.10.03 20:40
|close
|43
|1.00
|1.8888
|0.0000
|1.8860
|-180.00
|4644.30
|91
|2006.10.03 20:40
|buy
|46
|1.00
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|92
|2006.10.03 20:40
|buy
|47
|0.50
|1.8888
|0.0000
|1.8938
|93
|2006.10.03 20:40
|buy
|48
|0.50
|1.8888
|0.0000
|1.8988
|94
|2006.10.03 21:40
|close
|48
|0.50
|1.8873
|0.0000
|1.8988
|-75.00
|4569.30
|95
|2006.10.03 21:40
|close
|47
|0.50
|1.8873
|0.0000
|1.8938
|-75.00
|4494.30
|96
|2006.10.03 21:40
|close
|46
|1.00
|1.8873
|0.0000
|1.8898
|-150.00
|4344.30
|97
|2006.10.03 21:40
|sell
|49
|1.00
|1.8873
|0.0000
|1.8863
|98
|2006.10.03 21:40
|sell
|50
|0.50
|1.8873
|0.0000
|1.8823
|99
|2006.10.03 21:40
|sell
|51
|0.50
|1.8873
|0.0000
|1.8773
|100
|2006.10.03 22:30
|t/p
|49
|1.00
|1.8863
|0.0000
|1.8863
|100.00
|4444.30
|101
|2006.10.04 07:00
|close
|51
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8773
|6.08
|4450.37
|102
|2006.10.04 07:00
|close
|50
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8823
|6.08
|4456.45
|103
|2006.10.04 07:00
|buy
|52
|1.00
|1.8872
|0.0000
|1.8882
|104
|2006.10.04 07:00
|buy
|53
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8922
|105
|2006.10.04 07:00
|buy
|54
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8972
|106
|2006.10.04 07:09
|t/p
|52
|1.00
|1.8882
|0.0000
|1.8882
|100.00
|4556.45
|107
|2006.10.04 08:50
|close
|54
|0.50
|1.8827
|0.0000
|1.8972
|-225.00
|4331.45
|108
|2006.10.04 08:50
|close
|53
|0.50
|1.8827
|0.0000
|1.8922
|-225.00
|4106.45
|109
|2006.10.04 08:50
|sell
|55
|1.00
|1.8827
|0.0000
|1.8817
|110
|2006.10.04 08:50
|sell
|56
|0.50
|1.8827
|0.0000
|1.8777
|111
|2006.10.04 08:50
|sell
|57
|0.50
|1.8827
|0.0000
|1.8727
|112
|2006.10.04 08:56
|t/p
|55
|1.00
|1.8817
|0.0000
|1.8817
|100.00
|4206.45
|113
|2006.10.04 13:55
|close
|57
|0.50
|1.8824
|0.0000
|1.8727
|15.00
|4221.45
|114
|2006.10.04 13:55
|close
|56
|0.50
|1.8824
|0.0000
|1.8777
|15.00
|4236.45
|115
|2006.10.04 13:55
|buy
|58
|1.00
|1.8824
|0.0000
|1.8834
|116
|2006.10.04 13:55
|buy
|59
|0.50
|1.8824
|0.0000
|1.8874
|117
|2006.10.04 13:55
|buy
|60
|0.50
|1.8824
|0.0000
|1.8924
|118
|2006.10.04 14:00
|t/p
|58
|1.00
|1.8834
|0.0000
|1.8834
|100.00
|4336.45
|119
|2006.10.05 01:20
|close
|60
|0.50
|1.8854
|0.0000
|1.8924
|144.75
|4481.20
|120
|2006.10.05 01:20
|close
|59
|0.50
|1.8854
|0.0000
|1.8874
|144.75
|4625.95
|121
|2006.10.05 01:20
|sell
|61
|1.00
|1.8854
|0.0000
|1.8844
|122
|2006.10.05 01:20
|sell
|62
|0.50
|1.8854
|0.0000
|1.8804
|123
|2006.10.05 01:20
|sell
|63
|0.50
|1.8854
|0.0000
|1.8754
|124
|2006.10.05 05:25
|close
|63
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8754
|-60.00
|4565.95
|125
|2006.10.05 05:25
|close
|62
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8804
|-60.00
|4505.95
|126
|2006.10.05 05:25
|close
|61
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8844
|-120.00
|4385.95
|127
|2006.10.05 05:25
|buy
|64
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8876
|128
|2006.10.05 05:25
|buy
|65
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8916
|129
|2006.10.05 05:25
|buy
|66
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8966
|130
|2006.10.05 06:50
|close
|66
|0.50
|1.8847
|0.0000
|1.8966
|-95.00
|4290.95
|131
|2006.10.05 06:50
|close
|65
|0.50
|1.8847
|0.0000
|1.8916
|-95.00
|4195.95
|132
|2006.10.05 06:50
|close
|64
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.8876
|-190.00
|4005.95
|133
|2006.10.05 06:50
|sell
|67
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.8837
|134
|2006.10.05 06:50
|sell
|68
|0.50
|1.8847
|0.0000
|1.8797
|135
|2006.10.05 06:50
|sell
|69
|0.50
|1.8847
|0.0000
|1.8747
|136
|2006.10.05 07:30
|close
|69
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8747
|-115.00
|3890.95
|137
|2006.10.05 07:30
|close
|68
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8797
|-115.00
|3775.95
|138
|2006.10.05 07:30
|close
|67
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8837
|-230.00
|3545.95
|139
|2006.10.05 07:30
|buy
|70
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8880
|140
|2006.10.05 07:30
|buy
|71
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8920
|141
|2006.10.05 07:30
|buy
|72
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8970
|142
|2006.10.05 08:25
|close
|72
|0.50
|1.8847
|0.0000
|1.8970
|-115.00
|3430.95
|143
|2006.10.05 08:25
|close
|71
|0.50
|1.8847
|0.0000
|1.8920
|-115.00
|3315.95
|144
|2006.10.05 08:25
|close
|70
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.8880
|-230.00
|3085.95
|145
|2006.10.05 08:25
|sell
|73
|1.00
|1.8847
|0.0000
|1.8837
|146
|2006.10.05 08:25
|sell
|74
|0.50
|1.8847
|0.0000
|1.8797
|147
|2006.10.05 08:25
|sell
|75
|0.50
|1.8847
|0.0000
|1.8747
|148
|2006.10.05 08:30
|close
|75
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8747
|-95.00
|2990.95
|149
|2006.10.05 08:30
|close
|74
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8797
|-95.00
|2895.95
|150
|2006.10.05 08:30
|close
|73
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8837
|-190.00
|2705.95
|151
|2006.10.05 08:30
|buy
|76
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8876
|152
|2006.10.05 08:30
|buy
|77
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8916
|153
|2006.10.05 08:30
|buy
|78
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8966
|154
|2006.10.05 08:35
|close
|78
|0.50
|1.8853
|0.0000
|1.8966
|-65.00
|2640.95
|155
|2006.10.05 08:35
|close
|77
|0.50
|1.8853
|0.0000
|1.8916
|-65.00
|2575.95
|156
|2006.10.05 08:35
|close
|76
|1.00
|1.8853
|0.0000
|1.8876
|-130.00
|2445.95
|157
|2006.10.05 08:35
|sell
|79
|1.00
|1.8853
|0.0000
|1.8843
|158
|2006.10.05 08:35
|sell
|80
|0.50
|1.8853
|0.0000
|1.8803
|159
|2006.10.05 08:35
|sell
|81
|0.50
|1.8853
|0.0000
|1.8753
|160
|2006.10.05 11:01
|t/p
|79
|1.00
|1.8843
|0.0000
|1.8843
|100.00
|2545.95
|161
|2006.10.05 12:33
|t/p
|80
|0.50
|1.8803
|0.0000
|1.8803
|250.00
|2795.95
|162
|2006.10.05 16:40
|close
|81
|0.50
|1.8787
|0.0000
|1.8753
|330.00
|3125.95
|163
|2006.10.05 16:40
|buy
|82
|1.00
|1.8787
|0.0000
|1.8797
|164
|2006.10.05 16:40
|buy
|83
|0.50
|1.8787
|0.0000
|1.8837
|165
|2006.10.05 16:40
|buy
|84
|0.50
|1.8787
|0.0000
|1.8887
|166
|2006.10.05 21:00
|t/p
|82
|1.00
|1.8797
|0.0000
|1.8797
|100.00
|3225.95
|167
|2006.10.05 22:50
|close
|84
|0.50
|1.8783
|0.0000
|1.8887
|-20.00
|3205.95
|168
|2006.10.05 22:50
|close
|83
|0.50
|1.8783
|0.0000
|1.8837
|-20.00
|3185.95
|169
|2006.10.05 22:50
|sell
|85
|1.00
|1.8783
|0.0000
|1.8773
|170
|2006.10.05 22:50
|sell
|86
|0.50
|1.8783
|0.0000
|1.8733
|171
|2006.10.05 22:50
|sell
|87
|0.50
|1.8783
|0.0000
|1.8683
|172
|2006.10.06 00:20
|close
|87
|0.50
|1.8794
|0.0000
|1.8683
|-53.92
|3132.02
|173
|2006.10.06 00:20
|close
|86
|0.50
|1.8794
|0.0000
|1.8733
|-53.92
|3078.10
|174
|2006.10.06 00:20
|close
|85
|1.00
|1.8794
|0.0000
|1.8773
|-107.85
|2970.25
|175
|2006.10.06 00:20
|buy
|88
|1.00
|1.8794
|0.0000
|1.8804
|176
|2006.10.06 00:20
|buy
|89
|0.50
|1.8794
|0.0000
|1.8844
|177
|2006.10.06 00:20
|buy
|90
|0.50
|1.8794
|0.0000
|1.8894
|178
|2006.10.06 01:05
|close
|90
|0.50
|1.8775
|0.0000
|1.8894
|-95.00
|2875.25
|179
|2006.10.06 01:05
|close
|89
|0.50
|1.8775
|0.0000
|1.8844
|-95.00
|2780.25
|180
|2006.10.06 01:05
|close
|88
|1.00
|1.8775
|0.0000
|1.8804
|-190.00
|2590.25
|181
|2006.10.06 01:05
|sell
|91
|1.00
|1.8775
|0.0000
|1.8765
|182
|2006.10.06 01:05
|sell
|92
|0.50
|1.8775
|0.0000
|1.8725
|183
|2006.10.06 01:05
|sell
|93
|0.50
|1.8775
|0.0000
|1.8675
|184
|2006.10.06 01:19
|t/p
|91
|1.00
|1.8765
|0.0000
|1.8765
|100.00
|2690.25
|185
|2006.10.06 04:45
|close
|93
|0.50
|1.8786
|0.0000
|1.8675
|-55.00
|2635.25
|186
|2006.10.06 04:45
|close
|92
|0.50
|1.8786
|0.0000
|1.8725
|-55.00
|2580.25
|187
|2006.10.06 04:45
|buy
|94
|1.00
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|188
|2006.10.06 04:45
|buy
|95
|0.50
|1.8786
|0.0000
|1.8836
|189
|2006.10.06 04:45
|buy
|96
|0.50
|1.8786
|0.0000
|1.8886
|190
|2006.10.06 06:10
|close
|96
|0.50
|1.8767
|0.0000
|1.8886
|-95.00
|2485.25
|191
|2006.10.06 06:10
|close
|95
|0.50
|1.8767
|0.0000
|1.8836
|-95.00
|2390.25
|192
|2006.10.06 06:10
|close
|94
|1.00
|1.8767
|0.0000
|1.8796
|-190.00
|2200.25
|193
|2006.10.06 06:10
|sell
|97
|1.00
|1.8767
|0.0000
|1.8757
|194
|2006.10.06 06:10
|sell
|98
|0.50
|1.8767
|0.0000
|1.8717
|195
|2006.10.06 06:10
|sell
|99
|0.50
|1.8767
|0.0000
|1.8667
|196
|2006.10.06 06:35
|t/p
|97
|1.00
|1.8757
|0.0000
|1.8757
|100.00
|2300.25
|197
|2006.10.06 09:25
|close
|99
|0.50
|1.8771
|0.0000
|1.8667
|-20.00
|2280.25
|198
|2006.10.06 09:25
|close
|98
|0.50
|1.8771
|0.0000
|1.8717
|-20.00
|2260.25
|199
|2006.10.06 09:25
|buy
|100
|1.00
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|200
|2006.10.06 09:25
|buy
|101
|0.50
|1.8771
|0.0000
|1.8821
|201
|2006.10.06 09:25
|buy
|102
|0.50
|1.8771
|0.0000
|1.8871
|202
|2006.10.06 11:51
|t/p
|100
|1.00
|1.8781
|0.0000
|1.8781
|100.00
|2360.25
|203
|2006.10.06 12:09
|t/p
|101
|0.50
|1.8821
|0.0000
|1.8821
|250.00
|2610.25
|204
|2006.10.06 12:30
|t/p
|102
|0.50
|1.8871
|0.0000
|1.8871
|500.00
|3110.25
|205
|2006.10.06 13:20
|sell
|103
|1.00
|1.8739
|0.0000
|1.8729
|206
|2006.10.06 13:20
|sell
|104
|0.50
|1.8739
|0.0000
|1.8689
|207
|2006.10.06 13:20
|sell
|105
|0.50
|1.8739
|0.0000
|1.8639
|208
|2006.10.06 13:55
|t/p
|103
|1.00
|1.8729
|0.0000
|1.8729
|100.00
|3210.25
|209
|2006.10.06 14:35
|t/p
|104
|0.50
|1.8689
|0.0000
|1.8689
|250.00
|3460.25
|210
|2006.10.09 13:58
|t/p
|105
|0.50
|1.8639
|0.0000
|1.8639
|501.07
|3961.32
|211
|2006.10.09 17:05
|buy
|106
|1.00
|1.8664
|0.0000
|1.8674
|212
|2006.10.09 17:05
|buy
|107
|0.50
|1.8664
|0.0000
|1.8714
|213
|2006.10.09 17:05
|buy
|108
|0.50
|1.8664
|0.0000
|1.8764
|214
|2006.10.09 18:19
|t/p
|106
|1.00
|1.8674
|0.0000
|1.8674
|100.00
|4061.32
|215
|2006.10.09 23:25
|close
|108
|0.50
|1.8662
|0.0000
|1.8764
|-10.00
|4051.32
|216
|2006.10.09 23:25
|close
|107
|0.50
|1.8662
|0.0000
|1.8714
|-10.00
|4041.32
|217
|2006.10.09 23:25
|sell
|109
|1.00
|1.8662
|0.0000
|1.8652
|218
|2006.10.09 23:25
|sell
|110
|0.50
|1.8662
|0.0000
|1.8612
|219
|2006.10.09 23:25
|sell
|111
|0.50
|1.8662
|0.0000
|1.8562
|220
|2006.10.10 02:35
|close
|111
|0.50
|1.8670
|0.0000
|1.8562
|-38.92
|4002.40
|221
|2006.10.10 02:35
|close
|110
|0.50
|1.8670
|0.0000
|1.8612
|-38.92
|3963.47
|222
|2006.10.10 02:35
|close
|109
|1.00
|1.8670
|0.0000
|1.8652
|-77.85
|3885.62
|223
|2006.10.10 02:35
|buy
|112
|1.00
|1.8670
|0.0000
|1.8680
|224
|2006.10.10 02:35
|buy
|113
|0.50
|1.8670
|0.0000
|1.8720
|225
|2006.10.10 02:35
|buy
|114
|0.50
|1.8670
|0.0000
|1.8770
|226
|2006.10.10 02:45
|close
|114
|0.50
|1.8660
|0.0000
|1.8770
|-50.00
|3835.62
|227
|2006.10.10 02:45
|close
|113
|0.50
|1.8660
|0.0000
|1.8720
|-50.00
|3785.62
|228
|2006.10.10 02:45
|close
|112
|1.00
|1.8660
|0.0000
|1.8680
|-100.00
|3685.62
|229
|2006.10.10 02:45
|sell
|115
|1.00
|1.8660
|0.0000
|1.8650
|230
|2006.10.10 02:45
|sell
|116
|0.50
|1.8660
|0.0000
|1.8610
|231
|2006.10.10 02:45
|sell
|117
|0.50
|1.8660
|0.0000
|1.8560
|232
|2006.10.10 05:25
|close
|117
|0.50
|1.8668
|0.0000
|1.8560
|-40.00
|3645.62
|233
|2006.10.10 05:25
|close
|116
|0.50
|1.8668
|0.0000
|1.8610
|-40.00
|3605.62
|234
|2006.10.10 05:25
|close
|115
|1.00
|1.8668
|0.0000
|1.8650
|-80.00
|3525.62
|235
|2006.10.10 05:25
|buy
|118
|1.00
|1.8668
|0.0000
|1.8678
|236
|2006.10.10 05:25
|buy
|119
|0.50
|1.8668
|0.0000
|1.8718
|237
|2006.10.10 05:25
|buy
|120
|0.50
|1.8668
|0.0000
|1.8768
|238
|2006.10.10 06:15
|t/p
|118
|1.00
|1.8678
|0.0000
|1.8678
|100.00
|3625.62
|239
|2006.10.10 08:10
|close
|120
|0.50
|1.8647
|0.0000
|1.8768
|-105.00
|3520.62
|240
|2006.10.10 08:10
|close
|119
|0.50
|1.8647
|0.0000
|1.8718
|-105.00
|3415.62
|241
|2006.10.10 08:10
|sell
|121
|1.00
|1.8647
|0.0000
|1.8637
|242
|2006.10.10 08:10
|sell
|122
|0.50
|1.8647
|0.0000
|1.8597
|243
|2006.10.10 08:10
|sell
|123
|0.50
|1.8647
|0.0000
|1.8547
|244
|2006.10.10 08:20
|t/p
|121
|1.00
|1.8637
|0.0000
|1.8637
|100.00
|3515.62
|245
|2006.10.10 08:34
|t/p
|122
|0.50
|1.8597
|0.0000
|1.8597
|250.00
|3765.62
|246
|2006.10.10 13:36
|t/p
|123
|0.50
|1.8547
|0.0000
|1.8547
|500.00
|4265.62
|247
|2006.10.10 16:55
|buy
|124
|1.00
|1.8560
|0.0000
|1.8570
|248
|2006.10.10 16:55
|buy
|125
|0.50
|1.8560
|0.0000
|1.8610
|249
|2006.10.10 16:55
|buy
|126
|0.50
|1.8560
|0.0000
|1.8660
|250
|2006.10.10 17:00
|close
|126
|0.50
|1.8547
|0.0000
|1.8660
|-65.00
|4200.62
|251
|2006.10.10 17:00
|close
|125
|0.50
|1.8547
|0.0000
|1.8610
|-65.00
|4135.62
|252
|2006.10.10 17:00
|close
|124
|1.00
|1.8547
|0.0000
|1.8570
|-130.00
|4005.62
|253
|2006.10.10 17:00
|sell
|127
|1.00
|1.8547
|0.0000
|1.8537
|254
|2006.10.10 17:00
|sell
|128
|0.50
|1.8547
|0.0000
|1.8497
|255
|2006.10.10 17:00
|sell
|129
|0.50
|1.8547
|0.0000
|1.8447
|256
|2006.10.10 17:15
|close
|129
|0.50
|1.8554
|0.0000
|1.8447
|-35.00
|3970.62
|257
|2006.10.10 17:15
|close
|128
|0.50
|1.8554
|0.0000
|1.8497
|-35.00
|3935.62
|258
|2006.10.10 17:15
|close
|127
|1.00
|1.8554
|0.0000
|1.8537
|-70.00
|3865.62
|259
|2006.10.10 17:15
|buy
|130
|1.00
|1.8554
|0.0000
|1.8564
|260
|2006.10.10 17:15
|buy
|131
|0.50
|1.8554
|0.0000
|1.8604
|261
|2006.10.10 17:15
|buy
|132
|0.50
|1.8554
|0.0000
|1.8654
|262
|2006.10.10 17:25
|close
|132
|0.50
|1.8545
|0.0000
|1.8654
|-45.00
|3820.62
|263
|2006.10.10 17:25
|close
|131
|0.50
|1.8545
|0.0000
|1.8604
|-45.00
|3775.62
|264
|2006.10.10 17:25
|close
|130
|1.00
|1.8545
|0.0000
|1.8564
|-90.00
|3685.62
|265
|2006.10.10 17:25
|sell
|133
|1.00
|1.8545
|0.0000
|1.8535
|266
|2006.10.10 17:25
|sell
|134
|0.50
|1.8545
|0.0000
|1.8495
|267
|2006.10.10 17:25
|sell
|135
|0.50
|1.8545
|0.0000
|1.8445
|268
|2006.10.10 18:25
|close
|135
|0.50
|1.8559
|0.0000
|1.8445
|-70.00
|3615.62
|269
|2006.10.10 18:25
|close
|134
|0.50
|1.8559
|0.0000
|1.8495
|-70.00
|3545.62
|270
|2006.10.10 18:25
|close
|133
|1.00
|1.8559
|0.0000
|1.8535
|-140.00
|3405.62
|271
|2006.10.10 18:25
|buy
|136
|1.00
|1.8559
|0.0000
|1.8569
|272
|2006.10.10 18:25
|buy
|137
|0.50
|1.8559
|0.0000
|1.8609
|273
|2006.10.10 18:25
|buy
|138
|0.50
|1.8559
|0.0000
|1.8659
|274
|2006.10.10 19:05
|close
|138
|0.50
|1.8542
|0.0000
|1.8659
|-85.00
|3320.62
|275
|2006.10.10 19:05
|close
|137
|0.50
|1.8542
|0.0000
|1.8609
|-85.00
|3235.62
|276
|2006.10.10 19:05
|close
|136
|1.00
|1.8542
|0.0000
|1.8569
|-170.00
|3065.62
|277
|2006.10.10 19:05
|sell
|139
|1.00
|1.8542
|0.0000
|1.8532
|278
|2006.10.10 19:05
|sell
|140
|0.50
|1.8542
|0.0000
|1.8492
|279
|2006.10.10 19:05
|sell
|141
|0.50
|1.8542
|0.0000
|1.8442
|280
|2006.10.11 00:50
|close
|141
|0.50
|1.8547
|0.0000
|1.8442
|-23.93
|3041.70
|281
|2006.10.11 00:50
|close
|140
|0.50
|1.8547
|0.0000
|1.8492
|-23.93
|3017.77
|282
|2006.10.11 00:50
|close
|139
|1.00
|1.8547
|0.0000
|1.8532
|-47.85
|2969.92
|283
|2006.10.11 00:50
|buy
|142
|1.00
|1.8547
|0.0000
|1.8557
|284
|2006.10.11 00:50
|buy
|143
|0.50
|1.8547
|0.0000
|1.8597
|285
|2006.10.11 00:50
|buy
|144
|0.50
|1.8547
|0.0000
|1.8647
|286
|2006.10.11 06:45
|close
|144
|0.50
|1.8522
|0.0000
|1.8647
|-125.00
|2844.92
|287
|2006.10.11 06:45
|close
|143
|0.50
|1.8522
|0.0000
|1.8597
|-125.00
|2719.92
|288
|2006.10.11 06:45
|close
|142
|1.00
|1.8522
|0.0000
|1.8557
|-250.00
|2469.92
|289
|2006.10.11 06:45
|sell
|145
|1.00
|1.8522
|0.0000
|1.8512
|290
|2006.10.11 06:45
|sell
|146
|0.50
|1.8522
|0.0000
|1.8472
|291
|2006.10.11 06:45
|sell
|147
|0.50
|1.8522
|0.0000
|1.8422
|292
|2006.10.11 07:50
|close
|147
|0.50
|1.8556
|0.0000
|1.8422
|-170.00
|2299.92
|293
|2006.10.11 07:50
|close
|146
|0.50
|1.8556
|0.0000
|1.8472
|-170.00
|2129.92
|294
|2006.10.11 07:50
|close
|145
|1.00
|1.8556
|0.0000
|1.8512
|-340.00
|1789.92
|295
|2006.10.11 07:50
|buy
|148
|1.00
|1.8556
|0.0000
|1.8566
|296
|2006.10.11 07:50
|buy
|149
|0.50
|1.8556
|0.0000
|1.8606
|297
|2006.10.11 08:51
|t/p
|148
|1.00
|1.8566
|0.0000
|1.8566
|100.00
|1889.92
|298
|2006.10.11 12:45
|close
|149
|0.50
|1.8543
|0.0000
|1.8606
|-65.00
|1824.92
|299
|2006.10.11 12:45
|sell
|150
|1.00
|1.8543
|0.0000
|1.8533
|300
|2006.10.11 12:45
|sell
|151
|0.50
|1.8543
|0.0000
|1.8493
|301
|2006.10.11 15:00
|close
|151
|0.50
|1.8565
|0.0000
|1.8493
|-110.00
|1714.92
|302
|2006.10.11 15:00
|close
|150
|1.00
|1.8565
|0.0000
|1.8533
|-220.00
|1494.92
|303
|2006.10.11 15:00
|buy
|152
|1.00
|1.8565
|0.0000
|1.8575
|304
|2006.10.11 15:30
|t/p
|152
|1.00
|1.8575
|0.0000
|1.8575
|100.00
|1594.92
|305
|2006.10.11 18:25
|sell
|153
|1.00
|1.8521
|0.0000
|1.8511
|306
|2006.10.11 18:25
|sell
|154
|0.50
|1.8521
|0.0000
|1.8471
|307
|2006.10.12 00:20
|close
|154
|0.50
|1.8556
|0.0000
|1.8471
|-171.78
|1423.15
|308
|2006.10.12 00:20
|close
|153
|1.00
|1.8556
|0.0000
|1.8511
|-343.55
|1079.60
|309
|2006.10.12 00:20
|buy
|155
|1.00
|1.8556
|0.0000
|1.8566
|310
|2006.10.12 02:38
|t/p
|155
|1.00
|1.8566
|0.0000
|1.8566
|100.00
|1179.60
|311
|2006.10.12 09:15
|sell
|156
|1.00
|1.8570
|0.0000
|1.8560
|312
|2006.10.12 09:15
|t/p
|156
|1.00
|1.8560
|0.0000
|1.8560
|100.00
|1279.60
|313
|2006.10.12 17:45
|buy
|157
|1.00
|1.8572
|0.0000
|1.8582
|314
|2006.10.12 19:19
|t/p
|157
|1.00
|1.8582
|0.0000
|1.8582
|100.00
|1379.60
|315
|2006.10.13 00:55
|sell
|158
|1.00
|1.8584
|0.0000
|1.8574
|316
|2006.10.13 01:15
|close
|158
|1.00
|1.8602
|0.0000
|1.8574
|-180.00
|1199.60
|317
|2006.10.13 01:15
|buy
|159
|1.00
|1.8602
|0.0000
|1.8612
|318
|2006.10.13 01:15
|t/p
|159
|1.00
|1.8612
|0.0000
|1.8612
|100.00
|1299.60
|319
|2006.10.13 06:35
|sell
|160
|1.00
|1.8604
|0.0000
|1.8594
|320
|2006.10.13 06:50
|close
|160
|1.00
|1.8622
|0.0000
|1.8594
|-180.00
|1119.60
|321
|2006.10.13 06:50
|buy
|161
|1.00
|1.8622
|0.0000
|1.8632
|322
|2006.10.13 10:05
|close
|161
|1.00
|1.8604
|0.0000
|1.8632
|-180.00
|939.60