|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.10.01 22:00 - 2006.11.17 20:55 (2006.11.12 - 2006.11.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=0.5; Slippage=3; MagicNumber=15251; MM=false; RiskPercent=1; FastPeriod=25; periodAMA=255; nfast=15; nslow=10; G=2; StopLoss=0; TakeProfit1=10; TakeProfit2=50; TakeProfit3=100; UseTrailingStop=false; TrailStartPips=50; TrailStopPips=50; TimeFrame=0; MaxTrades=1; Current=1;
|Bars in test
|16462
|Ticks modelled
|180154
|Modelling quality
|59.20%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-5440.40
|Gross profit
|3451.00
|Gross loss
|-8891.40
|Profit factor
|0.39
|Expected payoff
|-62.53
|Absolute drawdown
|6290.40
|Maximal drawdown
|7426.90 (66.69%)
|Relative drawdown
|66.69% (7426.90)
|Total trades
|87
|Short positions (won %)
|42 (33.33%)
|Long positions (won %)
|45 (31.11%)
|Profit trades (% of total)
|28 (32.18%)
|Loss trades (% of total)
|59 (67.82%)
|Largest
|profit trade
|500.00
|loss trade
|-610.00
|Average
|profit trade
|123.25
|loss trade
|-150.70
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (1106.50)
|consecutive losses (loss in money)
|18 (-1715.70)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1106.50 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-1715.70 (18)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|7
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.13 00:35
|buy
|1
|1.00
|1.9136
|0.0000
|1.9146
|2
|2006.11.13 00:35
|buy
|2
|0.50
|1.9136
|0.0000
|1.9186
|3
|2006.11.13 00:35
|buy
|3
|0.50
|1.9136
|0.0000
|1.9236
|4
|2006.11.13 01:17
|t/p
|1
|1.00
|1.9146
|0.0000
|1.9146
|100.00
|10100.00
|5
|2006.11.13 06:25
|close
|3
|0.50
|1.9129
|0.0000
|1.9236
|-35.00
|10065.00
|6
|2006.11.13 06:25
|close
|2
|0.50
|1.9129
|0.0000
|1.9186
|-35.00
|10030.00
|7
|2006.11.13 06:25
|sell
|4
|1.00
|1.9129
|0.0000
|1.9119
|8
|2006.11.13 06:25
|sell
|5
|0.50
|1.9129
|0.0000
|1.9079
|9
|2006.11.13 06:25
|sell
|6
|0.50
|1.9129
|0.0000
|1.9029
|10
|2006.11.13 07:39
|t/p
|4
|1.00
|1.9119
|0.0000
|1.9119
|100.00
|10130.00
|11
|2006.11.13 09:54
|t/p
|5
|0.50
|1.9079
|0.0000
|1.9079
|250.00
|10380.00
|12
|2006.11.13 14:06
|t/p
|6
|0.50
|1.9029
|0.0000
|1.9029
|500.00
|10880.00
|13
|2006.11.13 22:40
|buy
|7
|1.00
|1.9021
|0.0000
|1.9031
|14
|2006.11.13 22:40
|buy
|8
|0.50
|1.9021
|0.0000
|1.9071
|15
|2006.11.13 22:40
|buy
|9
|0.50
|1.9021
|0.0000
|1.9121
|16
|2006.11.13 23:51
|t/p
|7
|1.00
|1.9031
|0.0000
|1.9031
|100.00
|10980.00
|17
|2006.11.14 07:25
|close
|9
|0.50
|1.9027
|0.0000
|1.9121
|28.25
|11008.25
|18
|2006.11.14 07:25
|close
|8
|0.50
|1.9027
|0.0000
|1.9071
|28.25
|11036.50
|19
|2006.11.14 07:25
|sell
|10
|1.00
|1.9027
|0.0000
|1.9017
|20
|2006.11.14 07:25
|sell
|11
|0.50
|1.9027
|0.0000
|1.8977
|21
|2006.11.14 07:25
|sell
|12
|0.50
|1.9027
|0.0000
|1.8927
|22
|2006.11.14 07:28
|t/p
|10
|1.00
|1.9017
|0.0000
|1.9017
|100.00
|11136.50
|23
|2006.11.14 09:20
|close
|12
|0.50
|1.9049
|0.0000
|1.8927
|-110.00
|11026.50
|24
|2006.11.14 09:20
|close
|11
|0.50
|1.9049
|0.0000
|1.8977
|-110.00
|10916.50
|25
|2006.11.14 09:20
|buy
|13
|1.00
|1.9049
|0.0000
|1.9059
|26
|2006.11.14 09:20
|buy
|14
|0.50
|1.9049
|0.0000
|1.9099
|27
|2006.11.14 09:20
|buy
|15
|0.50
|1.9049
|0.0000
|1.9149
|28
|2006.11.14 09:35
|close
|15
|0.50
|1.8988
|0.0000
|1.9149
|-305.00
|10611.50
|29
|2006.11.14 09:35
|close
|14
|0.50
|1.8988
|0.0000
|1.9099
|-305.00
|10306.50
|30
|2006.11.14 09:35
|close
|13
|1.00
|1.8988
|0.0000
|1.9059
|-610.00
|9696.50
|31
|2006.11.14 09:35
|sell
|16
|1.00
|1.8988
|0.0000
|1.8978
|32
|2006.11.14 09:35
|sell
|17
|0.50
|1.8988
|0.0000
|1.8938
|33
|2006.11.14 09:35
|sell
|18
|0.50
|1.8988
|0.0000
|1.8888
|34
|2006.11.14 10:44
|t/p
|16
|1.00
|1.8978
|0.0000
|1.8978
|100.00
|9796.50
|35
|2006.11.14 13:50
|close
|18
|0.50
|1.9028
|0.0000
|1.8888
|-200.00
|9596.50
|36
|2006.11.14 13:50
|close
|17
|0.50
|1.9028
|0.0000
|1.8938
|-200.00
|9396.50
|37
|2006.11.14 13:50
|buy
|19
|1.00
|1.9028
|0.0000
|1.9038
|38
|2006.11.14 13:50
|buy
|20
|0.50
|1.9028
|0.0000
|1.9078
|39
|2006.11.14 13:50
|buy
|21
|0.50
|1.9028
|0.0000
|1.9128
|40
|2006.11.14 14:05
|t/p
|19
|1.00
|1.9038
|0.0000
|1.9038
|100.00
|9496.50
|41
|2006.11.14 15:10
|close
|21
|0.50
|1.8960
|0.0000
|1.9128
|-340.00
|9156.50
|42
|2006.11.14 15:10
|close
|20
|0.50
|1.8960
|0.0000
|1.9078
|-340.00
|8816.50
|43
|2006.11.14 15:10
|sell
|22
|1.00
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|44
|2006.11.14 15:10
|sell
|23
|0.50
|1.8960
|0.0000
|1.8910
|45
|2006.11.14 15:10
|sell
|24
|0.50
|1.8960
|0.0000
|1.8860
|46
|2006.11.14 15:11
|t/p
|22
|1.00
|1.8950
|0.0000
|1.8950
|100.00
|8916.50
|47
|2006.11.14 19:20
|close
|24
|0.50
|1.8975
|0.0000
|1.8860
|-75.00
|8841.50
|48
|2006.11.14 19:20
|close
|23
|0.50
|1.8975
|0.0000
|1.8910
|-75.00
|8766.50
|49
|2006.11.14 19:20
|buy
|25
|1.00
|1.8975
|0.0000
|1.8985
|50
|2006.11.14 19:20
|buy
|26
|0.50
|1.8975
|0.0000
|1.9025
|51
|2006.11.14 19:20
|buy
|27
|0.50
|1.8975
|0.0000
|1.9075
|52
|2006.11.14 21:30
|close
|27
|0.50
|1.8954
|0.0000
|1.9075
|-105.00
|8661.50
|53
|2006.11.14 21:30
|close
|26
|0.50
|1.8954
|0.0000
|1.9025
|-105.00
|8556.50
|54
|2006.11.14 21:30
|close
|25
|1.00
|1.8954
|0.0000
|1.8985
|-210.00
|8346.50
|55
|2006.11.14 21:30
|sell
|28
|1.00
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|56
|2006.11.14 21:30
|sell
|29
|0.50
|1.8954
|0.0000
|1.8904
|57
|2006.11.14 21:30
|sell
|30
|0.50
|1.8954
|0.0000
|1.8854
|58
|2006.11.15 01:15
|close
|30
|0.50
|1.8970
|0.0000
|1.8854
|-78.92
|8267.58
|59
|2006.11.15 01:15
|close
|29
|0.50
|1.8970
|0.0000
|1.8904
|-78.92
|8188.65
|60
|2006.11.15 01:15
|close
|28
|1.00
|1.8970
|0.0000
|1.8944
|-157.85
|8030.80
|61
|2006.11.15 01:15
|buy
|31
|1.00
|1.8970
|0.0000
|1.8980
|62
|2006.11.15 01:15
|buy
|32
|0.50
|1.8970
|0.0000
|1.9020
|63
|2006.11.15 01:15
|buy
|33
|0.50
|1.8970
|0.0000
|1.9070
|64
|2006.11.15 03:00
|close
|33
|0.50
|1.8954
|0.0000
|1.9070
|-80.00
|7950.80
|65
|2006.11.15 03:00
|close
|32
|0.50
|1.8954
|0.0000
|1.9020
|-80.00
|7870.80
|66
|2006.11.15 03:00
|close
|31
|1.00
|1.8954
|0.0000
|1.8980
|-160.00
|7710.80
|67
|2006.11.15 03:00
|sell
|34
|1.00
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|68
|2006.11.15 03:00
|sell
|35
|0.50
|1.8954
|0.0000
|1.8904
|69
|2006.11.15 03:00
|sell
|36
|0.50
|1.8954
|0.0000
|1.8854
|70
|2006.11.15 06:11
|t/p
|34
|1.00
|1.8944
|0.0000
|1.8944
|100.00
|7810.80
|71
|2006.11.15 08:20
|close
|36
|0.50
|1.8967
|0.0000
|1.8854
|-65.00
|7745.80
|72
|2006.11.15 08:20
|close
|35
|0.50
|1.8967
|0.0000
|1.8904
|-65.00
|7680.80
|73
|2006.11.15 08:20
|buy
|37
|1.00
|1.8967
|0.0000
|1.8977
|74
|2006.11.15 08:20
|buy
|38
|0.50
|1.8967
|0.0000
|1.9017
|75
|2006.11.15 08:20
|buy
|39
|0.50
|1.8967
|0.0000
|1.9067
|76
|2006.11.15 09:40
|close
|39
|0.50
|1.8906
|0.0000
|1.9067
|-305.00
|7375.80
|77
|2006.11.15 09:40
|close
|38
|0.50
|1.8906
|0.0000
|1.9017
|-305.00
|7070.80
|78
|2006.11.15 09:40
|close
|37
|1.00
|1.8906
|0.0000
|1.8977
|-610.00
|6460.80
|79
|2006.11.15 09:40
|sell
|40
|1.00
|1.8906
|0.0000
|1.8896
|80
|2006.11.15 09:40
|sell
|41
|0.50
|1.8906
|0.0000
|1.8856
|81
|2006.11.15 09:40
|sell
|42
|0.50
|1.8906
|0.0000
|1.8806
|82
|2006.11.15 10:23
|t/p
|40
|1.00
|1.8896
|0.0000
|1.8896
|100.00
|6560.80
|83
|2006.11.15 10:59
|t/p
|41
|0.50
|1.8856
|0.0000
|1.8856
|250.00
|6810.80
|84
|2006.11.15 16:40
|close
|42
|0.50
|1.8879
|0.0000
|1.8806
|135.00
|6945.80
|85
|2006.11.15 16:40
|buy
|43
|1.00
|1.8879
|0.0000
|1.8889
|86
|2006.11.15 16:40
|buy
|44
|0.50
|1.8879
|0.0000
|1.8929
|87
|2006.11.15 16:40
|buy
|45
|0.50
|1.8879
|0.0000
|1.8979
|88
|2006.11.15 17:32
|t/p
|43
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8889
|100.00
|7045.80
|89
|2006.11.16 00:25
|close
|45
|0.50
|1.8884
|0.0000
|1.8979
|19.75
|7065.55
|90
|2006.11.16 00:25
|close
|44
|0.50
|1.8884
|0.0000
|1.8929
|19.75
|7085.30
|91
|2006.11.16 00:25
|sell
|46
|1.00
|1.8884
|0.0000
|1.8874
|92
|2006.11.16 00:25
|sell
|47
|0.50
|1.8884
|0.0000
|1.8834
|93
|2006.11.16 00:25
|sell
|48
|0.50
|1.8884
|0.0000
|1.8784
|94
|2006.11.16 01:35
|close
|48
|0.50
|1.8901
|0.0000
|1.8784
|-85.00
|7000.30
|95
|2006.11.16 01:35
|close
|47
|0.50
|1.8901
|0.0000
|1.8834
|-85.00
|6915.30
|96
|2006.11.16 01:35
|close
|46
|1.00
|1.8901
|0.0000
|1.8874
|-170.00
|6745.30
|97
|2006.11.16 01:35
|buy
|49
|1.00
|1.8901
|0.0000
|1.8911
|98
|2006.11.16 01:35
|buy
|50
|0.50
|1.8901
|0.0000
|1.8951
|99
|2006.11.16 01:35
|buy
|51
|0.50
|1.8901
|0.0000
|1.9001
|100
|2006.11.16 04:50
|close
|51
|0.50
|1.8889
|0.0000
|1.9001
|-60.00
|6685.30
|101
|2006.11.16 04:50
|close
|50
|0.50
|1.8889
|0.0000
|1.8951
|-60.00
|6625.30
|102
|2006.11.16 04:50
|close
|49
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8911
|-120.00
|6505.30
|103
|2006.11.16 04:50
|sell
|52
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8879
|104
|2006.11.16 04:50
|sell
|53
|0.50
|1.8889
|0.0000
|1.8839
|105
|2006.11.16 04:50
|sell
|54
|0.50
|1.8889
|0.0000
|1.8789
|106
|2006.11.16 06:25
|t/p
|52
|1.00
|1.8879
|0.0000
|1.8879
|100.00
|6605.30
|107
|2006.11.16 10:15
|close
|54
|0.50
|1.8882
|0.0000
|1.8789
|35.00
|6640.30
|108
|2006.11.16 10:15
|close
|53
|0.50
|1.8882
|0.0000
|1.8839
|35.00
|6675.30
|109
|2006.11.16 10:15
|buy
|55
|1.00
|1.8882
|0.0000
|1.8892
|110
|2006.11.16 10:15
|buy
|56
|0.50
|1.8882
|0.0000
|1.8932
|111
|2006.11.16 10:15
|buy
|57
|0.50
|1.8882
|0.0000
|1.8982
|112
|2006.11.16 13:29
|t/p
|55
|1.00
|1.8892
|0.0000
|1.8892
|100.00
|6775.30
|113
|2006.11.16 17:45
|close
|57
|0.50
|1.8882
|0.0000
|1.8982
|0.00
|6775.30
|114
|2006.11.16 17:45
|close
|56
|0.50
|1.8882
|0.0000
|1.8932
|0.00
|6775.30
|115
|2006.11.16 17:45
|sell
|58
|1.00
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|116
|2006.11.16 17:45
|sell
|59
|0.50
|1.8882
|0.0000
|1.8832
|117
|2006.11.16 17:45
|sell
|60
|0.50
|1.8882
|0.0000
|1.8782
|118
|2006.11.16 21:15
|close
|60
|0.50
|1.8889
|0.0000
|1.8782
|-35.00
|6740.30
|119
|2006.11.16 21:15
|close
|59
|0.50
|1.8889
|0.0000
|1.8832
|-35.00
|6705.30
|120
|2006.11.16 21:15
|close
|58
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8872
|-70.00
|6635.30
|121
|2006.11.16 21:15
|buy
|61
|1.00
|1.8889
|0.0000
|1.8899
|122
|2006.11.16 21:15
|buy
|62
|0.50
|1.8889
|0.0000
|1.8939
|123
|2006.11.16 21:15
|buy
|63
|0.50
|1.8889
|0.0000
|1.8989
|124
|2006.11.16 21:50
|close
|63
|0.50
|1.8873
|0.0000
|1.8989
|-80.00
|6555.30
|125
|2006.11.16 21:50
|close
|62
|0.50
|1.8873
|0.0000
|1.8939
|-80.00
|6475.30
|126
|2006.11.16 21:50
|close
|61
|1.00
|1.8873
|0.0000
|1.8899
|-160.00
|6315.30
|127
|2006.11.16 21:50
|sell
|64
|1.00
|1.8873
|0.0000
|1.8863
|128
|2006.11.16 21:50
|sell
|65
|0.50
|1.8873
|0.0000
|1.8823
|129
|2006.11.16 21:50
|sell
|66
|0.50
|1.8873
|0.0000
|1.8773
|130
|2006.11.16 23:05
|close
|66
|0.50
|1.8893
|0.0000
|1.8773
|-100.00
|6215.30
|131
|2006.11.16 23:05
|close
|65
|0.50
|1.8893
|0.0000
|1.8823
|-100.00
|6115.30
|132
|2006.11.16 23:05
|close
|64
|1.00
|1.8893
|0.0000
|1.8863
|-200.00
|5915.30
|133
|2006.11.16 23:05
|buy
|67
|1.00
|1.8893
|0.0000
|1.8903
|134
|2006.11.16 23:05
|buy
|68
|0.50
|1.8893
|0.0000
|1.8943
|135
|2006.11.16 23:05
|buy
|69
|0.50
|1.8893
|0.0000
|1.8993
|136
|2006.11.16 23:55
|close
|69
|0.50
|1.8880
|0.0000
|1.8993
|-65.00
|5850.30
|137
|2006.11.16 23:55
|close
|68
|0.50
|1.8880
|0.0000
|1.8943
|-65.00
|5785.30
|138
|2006.11.16 23:55
|close
|67
|1.00
|1.8880
|0.0000
|1.8903
|-130.00
|5655.30
|139
|2006.11.16 23:55
|sell
|70
|1.00
|1.8880
|0.0000
|1.8870
|140
|2006.11.16 23:55
|sell
|71
|0.50
|1.8880
|0.0000
|1.8830
|141
|2006.11.16 23:55
|sell
|72
|0.50
|1.8880
|0.0000
|1.8780
|142
|2006.11.17 01:15
|close
|72
|0.50
|1.8890
|0.0000
|1.8780
|-48.92
|5606.38
|143
|2006.11.17 01:15
|close
|71
|0.50
|1.8890
|0.0000
|1.8830
|-48.92
|5557.45
|144
|2006.11.17 01:15
|close
|70
|1.00
|1.8890
|0.0000
|1.8870
|-97.85
|5459.60
|145
|2006.11.17 01:15
|buy
|73
|1.00
|1.8890
|0.0000
|1.8900
|146
|2006.11.17 01:15
|buy
|74
|0.50
|1.8890
|0.0000
|1.8940
|147
|2006.11.17 01:15
|buy
|75
|0.50
|1.8890
|0.0000
|1.8990
|148
|2006.11.17 01:50
|close
|75
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8990
|-100.00
|5359.60
|149
|2006.11.17 01:50
|close
|74
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8940
|-100.00
|5259.60
|150
|2006.11.17 01:50
|close
|73
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8900
|-200.00
|5059.60
|151
|2006.11.17 01:50
|sell
|76
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|152
|2006.11.17 01:50
|sell
|77
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8820
|153
|2006.11.17 01:50
|sell
|78
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8770
|154
|2006.11.17 04:18
|t/p
|76
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.8860
|100.00
|5159.60
|155
|2006.11.17 07:15
|close
|78
|0.50
|1.8887
|0.0000
|1.8770
|-85.00
|5074.60
|156
|2006.11.17 07:15
|close
|77
|0.50
|1.8887
|0.0000
|1.8820
|-85.00
|4989.60
|157
|2006.11.17 07:15
|buy
|79
|1.00
|1.8887
|0.0000
|1.8897
|158
|2006.11.17 07:15
|buy
|80
|0.50
|1.8887
|0.0000
|1.8937
|159
|2006.11.17 07:15
|buy
|81
|0.50
|1.8887
|0.0000
|1.8987
|160
|2006.11.17 08:05
|close
|81
|0.50
|1.8844
|0.0000
|1.8987
|-215.00
|4774.60
|161
|2006.11.17 08:05
|close
|80
|0.50
|1.8844
|0.0000
|1.8937
|-215.00
|4559.60
|162
|2006.11.17 08:05
|close
|79
|1.00
|1.8844
|0.0000
|1.8897
|-430.00
|4129.60
|163
|2006.11.17 08:05
|sell
|82
|1.00
|1.8844
|0.0000
|1.8834
|164
|2006.11.17 08:05
|sell
|83
|0.50
|1.8844
|0.0000
|1.8794
|165
|2006.11.17 08:05
|sell
|84
|0.50
|1.8844
|0.0000
|1.8744
|166
|2006.11.17 13:45
|close
|84
|0.50
|1.8865
|0.0000
|1.8744
|-105.00
|4024.60
|167
|2006.11.17 13:45
|close
|83
|0.50
|1.8865
|0.0000
|1.8794
|-105.00
|3919.60
|168
|2006.11.17 13:45
|close
|82
|1.00
|1.8865
|0.0000
|1.8834
|-210.00
|3709.60
|169
|2006.11.17 13:45
|buy
|85
|1.00
|1.8865
|0.0000
|1.8875
|170
|2006.11.17 13:45
|buy
|86
|0.50
|1.8865
|0.0000
|1.8915
|171
|2006.11.17 13:45
|buy
|87
|0.50
|1.8865
|0.0000
|1.8965
|172
|2006.11.17 14:13
|t/p
|85
|1.00
|1.8875
|0.0000
|1.8875
|100.00
|3809.60
|173
|2006.11.17 14:56
|t/p
|86
|0.50
|1.8915
|0.0000
|1.8915
|250.00
|4059.60
|174
|2006.11.17 15:18
|t/p
|87
|0.50
|1.8965
|0.0000
|1.8965
|500.00
|4559.60