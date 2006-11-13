Strategy Tester Report
Phreak System

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.10.01 22:00 - 2006.11.17 20:55 (2006.11.12 - 2006.11.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=0.5; Slippage=3; MagicNumber=15251; MM=false; RiskPercent=1; FastPeriod=25; periodAMA=255; nfast=15; nslow=10; G=2; StopLoss=0; TakeProfit1=10; TakeProfit2=50; TakeProfit3=100; UseTrailingStop=false; TrailStartPips=50; TrailStopPips=50; TimeFrame=0; MaxTrades=1; Current=1;
Bars in test16462Ticks modelled180154Modelling quality59.20%
Initial deposit10000.00
Total net profit-5440.40Gross profit3451.00Gross loss-8891.40
Profit factor0.39Expected payoff-62.53
Absolute drawdown6290.40Maximal drawdown7426.90 (66.69%)Relative drawdown66.69% (7426.90)
Total trades87Short positions (won %)42 (33.33%)Long positions (won %)45 (31.11%)
Profit trades (% of total)28 (32.18%)Loss trades (% of total)59 (67.82%)
Largestprofit trade500.00loss trade-610.00
Averageprofit trade123.25loss trade-150.70
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (1106.50)consecutive losses (loss in money)18 (-1715.70)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1106.50 (7)consecutive loss (count of losses)-1715.70 (18)
Averageconsecutive wins3consecutive losses7
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.11.13 00:35buy11.001.91360.00001.9146
22006.11.13 00:35buy20.501.91360.00001.9186
32006.11.13 00:35buy30.501.91360.00001.9236
42006.11.13 01:17t/p11.001.91460.00001.9146100.0010100.00
52006.11.13 06:25close30.501.91290.00001.9236-35.0010065.00
62006.11.13 06:25close20.501.91290.00001.9186-35.0010030.00
72006.11.13 06:25sell41.001.91290.00001.9119
82006.11.13 06:25sell50.501.91290.00001.9079
92006.11.13 06:25sell60.501.91290.00001.9029
102006.11.13 07:39t/p41.001.91190.00001.9119100.0010130.00
112006.11.13 09:54t/p50.501.90790.00001.9079250.0010380.00
122006.11.13 14:06t/p60.501.90290.00001.9029500.0010880.00
132006.11.13 22:40buy71.001.90210.00001.9031
142006.11.13 22:40buy80.501.90210.00001.9071
152006.11.13 22:40buy90.501.90210.00001.9121
162006.11.13 23:51t/p71.001.90310.00001.9031100.0010980.00
172006.11.14 07:25close90.501.90270.00001.912128.2511008.25
182006.11.14 07:25close80.501.90270.00001.907128.2511036.50
192006.11.14 07:25sell101.001.90270.00001.9017
202006.11.14 07:25sell110.501.90270.00001.8977
212006.11.14 07:25sell120.501.90270.00001.8927
222006.11.14 07:28t/p101.001.90170.00001.9017100.0011136.50
232006.11.14 09:20close120.501.90490.00001.8927-110.0011026.50
242006.11.14 09:20close110.501.90490.00001.8977-110.0010916.50
252006.11.14 09:20buy131.001.90490.00001.9059
262006.11.14 09:20buy140.501.90490.00001.9099
272006.11.14 09:20buy150.501.90490.00001.9149
282006.11.14 09:35close150.501.89880.00001.9149-305.0010611.50
292006.11.14 09:35close140.501.89880.00001.9099-305.0010306.50
302006.11.14 09:35close131.001.89880.00001.9059-610.009696.50
312006.11.14 09:35sell161.001.89880.00001.8978
322006.11.14 09:35sell170.501.89880.00001.8938
332006.11.14 09:35sell180.501.89880.00001.8888
342006.11.14 10:44t/p161.001.89780.00001.8978100.009796.50
352006.11.14 13:50close180.501.90280.00001.8888-200.009596.50
362006.11.14 13:50close170.501.90280.00001.8938-200.009396.50
372006.11.14 13:50buy191.001.90280.00001.9038
382006.11.14 13:50buy200.501.90280.00001.9078
392006.11.14 13:50buy210.501.90280.00001.9128
402006.11.14 14:05t/p191.001.90380.00001.9038100.009496.50
412006.11.14 15:10close210.501.89600.00001.9128-340.009156.50
422006.11.14 15:10close200.501.89600.00001.9078-340.008816.50
432006.11.14 15:10sell221.001.89600.00001.8950
442006.11.14 15:10sell230.501.89600.00001.8910
452006.11.14 15:10sell240.501.89600.00001.8860
462006.11.14 15:11t/p221.001.89500.00001.8950100.008916.50
472006.11.14 19:20close240.501.89750.00001.8860-75.008841.50
482006.11.14 19:20close230.501.89750.00001.8910-75.008766.50
492006.11.14 19:20buy251.001.89750.00001.8985
502006.11.14 19:20buy260.501.89750.00001.9025
512006.11.14 19:20buy270.501.89750.00001.9075
522006.11.14 21:30close270.501.89540.00001.9075-105.008661.50
532006.11.14 21:30close260.501.89540.00001.9025-105.008556.50
542006.11.14 21:30close251.001.89540.00001.8985-210.008346.50
552006.11.14 21:30sell281.001.89540.00001.8944
562006.11.14 21:30sell290.501.89540.00001.8904
572006.11.14 21:30sell300.501.89540.00001.8854
582006.11.15 01:15close300.501.89700.00001.8854-78.928267.58
592006.11.15 01:15close290.501.89700.00001.8904-78.928188.65
602006.11.15 01:15close281.001.89700.00001.8944-157.858030.80
612006.11.15 01:15buy311.001.89700.00001.8980
622006.11.15 01:15buy320.501.89700.00001.9020
632006.11.15 01:15buy330.501.89700.00001.9070
642006.11.15 03:00close330.501.89540.00001.9070-80.007950.80
652006.11.15 03:00close320.501.89540.00001.9020-80.007870.80
662006.11.15 03:00close311.001.89540.00001.8980-160.007710.80
672006.11.15 03:00sell341.001.89540.00001.8944
682006.11.15 03:00sell350.501.89540.00001.8904
692006.11.15 03:00sell360.501.89540.00001.8854
702006.11.15 06:11t/p341.001.89440.00001.8944100.007810.80
712006.11.15 08:20close360.501.89670.00001.8854-65.007745.80
722006.11.15 08:20close350.501.89670.00001.8904-65.007680.80
732006.11.15 08:20buy371.001.89670.00001.8977
742006.11.15 08:20buy380.501.89670.00001.9017
752006.11.15 08:20buy390.501.89670.00001.9067
762006.11.15 09:40close390.501.89060.00001.9067-305.007375.80
772006.11.15 09:40close380.501.89060.00001.9017-305.007070.80
782006.11.15 09:40close371.001.89060.00001.8977-610.006460.80
792006.11.15 09:40sell401.001.89060.00001.8896
802006.11.15 09:40sell410.501.89060.00001.8856
812006.11.15 09:40sell420.501.89060.00001.8806
822006.11.15 10:23t/p401.001.88960.00001.8896100.006560.80
832006.11.15 10:59t/p410.501.88560.00001.8856250.006810.80
842006.11.15 16:40close420.501.88790.00001.8806135.006945.80
852006.11.15 16:40buy431.001.88790.00001.8889
862006.11.15 16:40buy440.501.88790.00001.8929
872006.11.15 16:40buy450.501.88790.00001.8979
882006.11.15 17:32t/p431.001.88890.00001.8889100.007045.80
892006.11.16 00:25close450.501.88840.00001.897919.757065.55
902006.11.16 00:25close440.501.88840.00001.892919.757085.30
912006.11.16 00:25sell461.001.88840.00001.8874
922006.11.16 00:25sell470.501.88840.00001.8834
932006.11.16 00:25sell480.501.88840.00001.8784
942006.11.16 01:35close480.501.89010.00001.8784-85.007000.30
952006.11.16 01:35close470.501.89010.00001.8834-85.006915.30
962006.11.16 01:35close461.001.89010.00001.8874-170.006745.30
972006.11.16 01:35buy491.001.89010.00001.8911
982006.11.16 01:35buy500.501.89010.00001.8951
992006.11.16 01:35buy510.501.89010.00001.9001
1002006.11.16 04:50close510.501.88890.00001.9001-60.006685.30
1012006.11.16 04:50close500.501.88890.00001.8951-60.006625.30
1022006.11.16 04:50close491.001.88890.00001.8911-120.006505.30
1032006.11.16 04:50sell521.001.88890.00001.8879
1042006.11.16 04:50sell530.501.88890.00001.8839
1052006.11.16 04:50sell540.501.88890.00001.8789
1062006.11.16 06:25t/p521.001.88790.00001.8879100.006605.30
1072006.11.16 10:15close540.501.88820.00001.878935.006640.30
1082006.11.16 10:15close530.501.88820.00001.883935.006675.30
1092006.11.16 10:15buy551.001.88820.00001.8892
1102006.11.16 10:15buy560.501.88820.00001.8932
1112006.11.16 10:15buy570.501.88820.00001.8982
1122006.11.16 13:29t/p551.001.88920.00001.8892100.006775.30
1132006.11.16 17:45close570.501.88820.00001.89820.006775.30
1142006.11.16 17:45close560.501.88820.00001.89320.006775.30
1152006.11.16 17:45sell581.001.88820.00001.8872
1162006.11.16 17:45sell590.501.88820.00001.8832
1172006.11.16 17:45sell600.501.88820.00001.8782
1182006.11.16 21:15close600.501.88890.00001.8782-35.006740.30
1192006.11.16 21:15close590.501.88890.00001.8832-35.006705.30
1202006.11.16 21:15close581.001.88890.00001.8872-70.006635.30
1212006.11.16 21:15buy611.001.88890.00001.8899
1222006.11.16 21:15buy620.501.88890.00001.8939
1232006.11.16 21:15buy630.501.88890.00001.8989
1242006.11.16 21:50close630.501.88730.00001.8989-80.006555.30
1252006.11.16 21:50close620.501.88730.00001.8939-80.006475.30
1262006.11.16 21:50close611.001.88730.00001.8899-160.006315.30
1272006.11.16 21:50sell641.001.88730.00001.8863
1282006.11.16 21:50sell650.501.88730.00001.8823
1292006.11.16 21:50sell660.501.88730.00001.8773
1302006.11.16 23:05close660.501.88930.00001.8773-100.006215.30
1312006.11.16 23:05close650.501.88930.00001.8823-100.006115.30
1322006.11.16 23:05close641.001.88930.00001.8863-200.005915.30
1332006.11.16 23:05buy671.001.88930.00001.8903
1342006.11.16 23:05buy680.501.88930.00001.8943
1352006.11.16 23:05buy690.501.88930.00001.8993
1362006.11.16 23:55close690.501.88800.00001.8993-65.005850.30
1372006.11.16 23:55close680.501.88800.00001.8943-65.005785.30
1382006.11.16 23:55close671.001.88800.00001.8903-130.005655.30
1392006.11.16 23:55sell701.001.88800.00001.8870
1402006.11.16 23:55sell710.501.88800.00001.8830
1412006.11.16 23:55sell720.501.88800.00001.8780
1422006.11.17 01:15close720.501.88900.00001.8780-48.925606.38
1432006.11.17 01:15close710.501.88900.00001.8830-48.925557.45
1442006.11.17 01:15close701.001.88900.00001.8870-97.855459.60
1452006.11.17 01:15buy731.001.88900.00001.8900
1462006.11.17 01:15buy740.501.88900.00001.8940
1472006.11.17 01:15buy750.501.88900.00001.8990
1482006.11.17 01:50close750.501.88700.00001.8990-100.005359.60
1492006.11.17 01:50close740.501.88700.00001.8940-100.005259.60
1502006.11.17 01:50close731.001.88700.00001.8900-200.005059.60
1512006.11.17 01:50sell761.001.88700.00001.8860
1522006.11.17 01:50sell770.501.88700.00001.8820
1532006.11.17 01:50sell780.501.88700.00001.8770
1542006.11.17 04:18t/p761.001.88600.00001.8860100.005159.60
1552006.11.17 07:15close780.501.88870.00001.8770-85.005074.60
1562006.11.17 07:15close770.501.88870.00001.8820-85.004989.60
1572006.11.17 07:15buy791.001.88870.00001.8897
1582006.11.17 07:15buy800.501.88870.00001.8937
1592006.11.17 07:15buy810.501.88870.00001.8987
1602006.11.17 08:05close810.501.88440.00001.8987-215.004774.60
1612006.11.17 08:05close800.501.88440.00001.8937-215.004559.60
1622006.11.17 08:05close791.001.88440.00001.8897-430.004129.60
1632006.11.17 08:05sell821.001.88440.00001.8834
1642006.11.17 08:05sell830.501.88440.00001.8794
1652006.11.17 08:05sell840.501.88440.00001.8744
1662006.11.17 13:45close840.501.88650.00001.8744-105.004024.60
1672006.11.17 13:45close830.501.88650.00001.8794-105.003919.60
1682006.11.17 13:45close821.001.88650.00001.8834-210.003709.60
1692006.11.17 13:45buy851.001.88650.00001.8875
1702006.11.17 13:45buy860.501.88650.00001.8915
1712006.11.17 13:45buy870.501.88650.00001.8965
1722006.11.17 14:13t/p851.001.88750.00001.8875100.003809.60
1732006.11.17 14:56t/p860.501.89150.00001.8915250.004059.60
1742006.11.17 15:18t/p870.501.89650.00001.8965500.004559.60