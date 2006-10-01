|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.10.01 22:00 - 2006.11.17 20:55 (2006.10.01 - 2006.11.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=0.5; Slippage=3; MagicNumber=1525; MM=false; RiskPercent=1; FastPeriod=35; SlowPeriod=25; PRICEMODE=0; SmoothConst=9; StopLoss=0; TakeProfit1=10; TakeProfit2=50; TakeProfit3=100; UseTrailingStop=false; TrailStartPips=50; TrailStopPips=50; TimeFrame=0; MaxTrades=1;
|Bars in test
|16462
|Ticks modelled
|180154
|Modelling quality
|59.20%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9005.10
|Gross profit
|4092.90
|Gross loss
|-13098.00
|Profit factor
|0.31
|Expected payoff
|-52.66
|Absolute drawdown
|9005.10
|Maximal drawdown
|9648.10 (90.65%)
|Relative drawdown
|90.65% (9648.10)
|Total trades
|171
|Short positions (won %)
|87 (54.02%)
|Long positions (won %)
|84 (47.62%)
|Profit trades (% of total)
|87 (50.88%)
|Loss trades (% of total)
|84 (49.12%)
|Largest
|profit trade
|125.00
|loss trade
|-1470.00
|Average
|profit trade
|47.04
|loss trade
|-155.93
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (520.00)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-827.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1050.00 (13)
|consecutive loss (count of losses)
|-3040.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.01 22:00
|sell
|1
|1.00
|1.8743
|0.0000
|1.8733
|2
|2006.10.01 22:00
|sell
|2
|0.50
|1.8743
|0.0000
|1.8693
|3
|2006.10.01 22:00
|sell
|3
|0.50
|1.8743
|0.0000
|1.8643
|4
|2006.10.01 22:36
|t/p
|1
|1.00
|1.8733
|0.0000
|1.8733
|100.00
|10100.00
|5
|2006.10.01 23:25
|close
|3
|0.50
|1.8729
|0.0000
|1.8643
|70.00
|10170.00
|6
|2006.10.01 23:25
|close
|2
|0.50
|1.8729
|0.0000
|1.8693
|70.00
|10240.00
|7
|2006.10.01 23:25
|buy
|4
|1.00
|1.8729
|0.0000
|1.8739
|8
|2006.10.01 23:25
|buy
|5
|0.50
|1.8729
|0.0000
|1.8779
|9
|2006.10.01 23:25
|buy
|6
|0.50
|1.8729
|0.0000
|1.8829
|10
|2006.10.02 03:05
|close
|6
|0.50
|1.8701
|0.0000
|1.8829
|-141.75
|10098.25
|11
|2006.10.02 03:05
|close
|5
|0.50
|1.8701
|0.0000
|1.8779
|-141.75
|9956.50
|12
|2006.10.02 03:05
|close
|4
|1.00
|1.8701
|0.0000
|1.8739
|-283.50
|9673.00
|13
|2006.10.02 03:05
|sell
|7
|1.00
|1.8701
|0.0000
|1.8691
|14
|2006.10.02 03:05
|sell
|8
|0.50
|1.8701
|0.0000
|1.8651
|15
|2006.10.02 03:05
|sell
|9
|0.50
|1.8701
|0.0000
|1.8601
|16
|2006.10.02 05:45
|close
|9
|0.50
|1.8705
|0.0000
|1.8601
|-20.00
|9653.00
|17
|2006.10.02 05:45
|close
|8
|0.50
|1.8705
|0.0000
|1.8651
|-20.00
|9633.00
|18
|2006.10.02 05:45
|close
|7
|1.00
|1.8705
|0.0000
|1.8691
|-40.00
|9593.00
|19
|2006.10.02 05:45
|buy
|10
|1.00
|1.8705
|0.0000
|1.8715
|20
|2006.10.02 05:45
|buy
|11
|0.50
|1.8705
|0.0000
|1.8755
|21
|2006.10.02 05:45
|buy
|12
|0.50
|1.8705
|0.0000
|1.8805
|22
|2006.10.02 06:05
|t/p
|10
|1.00
|1.8715
|0.0000
|1.8715
|100.00
|9693.00
|23
|2006.10.02 06:10
|close
|12
|0.50
|1.8730
|0.0000
|1.8805
|125.00
|9818.00
|24
|2006.10.02 06:10
|close
|11
|0.50
|1.8730
|0.0000
|1.8755
|125.00
|9943.00
|25
|2006.10.02 06:10
|sell
|13
|1.00
|1.8730
|0.0000
|1.8720
|26
|2006.10.02 06:10
|sell
|14
|0.50
|1.8730
|0.0000
|1.8680
|27
|2006.10.02 06:10
|sell
|15
|0.50
|1.8730
|0.0000
|1.8630
|28
|2006.10.02 07:00
|t/p
|13
|1.00
|1.8720
|0.0000
|1.8720
|100.00
|10043.00
|29
|2006.10.02 07:05
|close
|15
|0.50
|1.8713
|0.0000
|1.8630
|85.00
|10128.00
|30
|2006.10.02 07:05
|close
|14
|0.50
|1.8713
|0.0000
|1.8680
|85.00
|10213.00
|31
|2006.10.02 07:05
|buy
|16
|1.00
|1.8713
|0.0000
|1.8723
|32
|2006.10.02 07:05
|buy
|17
|0.50
|1.8713
|0.0000
|1.8763
|33
|2006.10.02 07:05
|buy
|18
|0.50
|1.8713
|0.0000
|1.8813
|34
|2006.10.02 08:30
|t/p
|16
|1.00
|1.8723
|0.0000
|1.8723
|100.00
|10313.00
|35
|2006.10.02 08:35
|close
|18
|0.50
|1.8732
|0.0000
|1.8813
|95.00
|10408.00
|36
|2006.10.02 08:35
|close
|17
|0.50
|1.8732
|0.0000
|1.8763
|95.00
|10503.00
|37
|2006.10.02 08:35
|sell
|19
|1.00
|1.8732
|0.0000
|1.8722
|38
|2006.10.02 08:35
|sell
|20
|0.50
|1.8732
|0.0000
|1.8682
|39
|2006.10.02 08:35
|sell
|21
|0.50
|1.8732
|0.0000
|1.8632
|40
|2006.10.02 10:09
|close
|21
|0.50
|1.8730
|0.0000
|1.8632
|10.00
|10513.00
|41
|2006.10.02 10:09
|close
|20
|0.50
|1.8730
|0.0000
|1.8682
|10.00
|10523.00
|42
|2006.10.02 10:09
|close
|19
|1.00
|1.8730
|0.0000
|1.8722
|20.00
|10543.00
|43
|2006.10.02 10:09
|buy
|22
|1.00
|1.8730
|0.0000
|1.8740
|44
|2006.10.02 10:09
|buy
|23
|0.50
|1.8730
|0.0000
|1.8780
|45
|2006.10.02 10:09
|buy
|24
|0.50
|1.8730
|0.0000
|1.8830
|46
|2006.10.02 10:25
|t/p
|22
|1.00
|1.8740
|0.0000
|1.8740
|100.00
|10643.00
|47
|2006.10.02 13:00
|close
|24
|0.50
|1.8728
|0.0000
|1.8830
|-10.00
|10633.00
|48
|2006.10.02 13:00
|close
|23
|0.50
|1.8728
|0.0000
|1.8780
|-10.00
|10623.00
|49
|2006.10.02 13:00
|sell
|25
|1.00
|1.8728
|0.0000
|1.8718
|50
|2006.10.02 13:00
|sell
|26
|0.50
|1.8728
|0.0000
|1.8678
|51
|2006.10.02 13:00
|sell
|27
|0.50
|1.8728
|0.0000
|1.8628
|52
|2006.10.02 15:35
|close
|27
|0.50
|1.8875
|0.0000
|1.8628
|-735.00
|9888.00
|53
|2006.10.02 15:35
|close
|26
|0.50
|1.8875
|0.0000
|1.8678
|-735.00
|9153.00
|54
|2006.10.02 15:35
|close
|25
|1.00
|1.8875
|0.0000
|1.8718
|-1470.00
|7683.00
|55
|2006.10.02 15:35
|buy
|28
|1.00
|1.8875
|0.0000
|1.8885
|56
|2006.10.02 15:35
|buy
|29
|0.50
|1.8875
|0.0000
|1.8925
|57
|2006.10.02 15:35
|buy
|30
|0.50
|1.8875
|0.0000
|1.8975
|58
|2006.10.02 21:00
|close
|30
|0.50
|1.8871
|0.0000
|1.8975
|-20.00
|7663.00
|59
|2006.10.02 21:00
|close
|29
|0.50
|1.8871
|0.0000
|1.8925
|-20.00
|7643.00
|60
|2006.10.02 21:00
|close
|28
|1.00
|1.8871
|0.0000
|1.8885
|-40.00
|7603.00
|61
|2006.10.02 21:00
|sell
|31
|1.00
|1.8871
|0.0000
|1.8861
|62
|2006.10.02 21:00
|sell
|32
|0.50
|1.8871
|0.0000
|1.8821
|63
|2006.10.02 21:00
|sell
|33
|0.50
|1.8871
|0.0000
|1.8771
|64
|2006.10.02 21:25
|close
|33
|0.50
|1.8867
|0.0000
|1.8771
|20.00
|7623.00
|65
|2006.10.02 21:25
|close
|32
|0.50
|1.8867
|0.0000
|1.8821
|20.00
|7643.00
|66
|2006.10.02 21:25
|close
|31
|1.00
|1.8867
|0.0000
|1.8861
|40.00
|7683.00
|67
|2006.10.02 21:25
|buy
|34
|1.00
|1.8867
|0.0000
|1.8877
|68
|2006.10.02 21:25
|buy
|35
|0.50
|1.8867
|0.0000
|1.8917
|69
|2006.10.02 21:25
|buy
|36
|0.50
|1.8867
|0.0000
|1.8967
|70
|2006.10.02 23:02
|close
|36
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8967
|15.00
|7698.00
|71
|2006.10.02 23:02
|close
|35
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8917
|15.00
|7713.00
|72
|2006.10.02 23:02
|close
|34
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8877
|30.00
|7743.00
|73
|2006.10.02 23:02
|sell
|37
|1.00
|1.8870
|0.0000
|1.8860
|74
|2006.10.02 23:02
|sell
|38
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8820
|75
|2006.10.02 23:02
|sell
|39
|0.50
|1.8870
|0.0000
|1.8770
|76
|2006.10.02 23:33
|close
|39
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8770
|20.00
|7763.00
|77
|2006.10.02 23:33
|close
|38
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8820
|20.00
|7783.00
|78
|2006.10.02 23:33
|close
|37
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8860
|40.00
|7823.00
|79
|2006.10.02 23:33
|buy
|40
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8876
|80
|2006.10.02 23:33
|buy
|41
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8916
|81
|2006.10.02 23:33
|buy
|42
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8966
|82
|2006.10.03 03:05
|close
|42
|0.50
|1.8864
|0.0000
|1.8966
|-11.75
|7811.25
|83
|2006.10.03 03:05
|close
|41
|0.50
|1.8864
|0.0000
|1.8916
|-11.75
|7799.50
|84
|2006.10.03 03:05
|close
|40
|1.00
|1.8864
|0.0000
|1.8876
|-23.50
|7776.00
|85
|2006.10.03 03:05
|sell
|43
|1.00
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|86
|2006.10.03 03:05
|sell
|44
|0.50
|1.8864
|0.0000
|1.8814
|87
|2006.10.03 03:05
|sell
|45
|0.50
|1.8864
|0.0000
|1.8764
|88
|2006.10.03 05:10
|close
|45
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8764
|-40.00
|7736.00
|89
|2006.10.03 05:10
|close
|44
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8814
|-40.00
|7696.00
|90
|2006.10.03 05:10
|close
|43
|1.00
|1.8872
|0.0000
|1.8854
|-80.00
|7616.00
|91
|2006.10.03 05:10
|buy
|46
|1.00
|1.8872
|0.0000
|1.8882
|92
|2006.10.03 05:10
|buy
|47
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8922
|93
|2006.10.03 05:10
|buy
|48
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8972
|94
|2006.10.03 06:36
|t/p
|46
|1.00
|1.8882
|0.0000
|1.8882
|100.00
|7716.00
|95
|2006.10.03 09:40
|close
|48
|0.50
|1.8882
|0.0000
|1.8972
|50.00
|7766.00
|96
|2006.10.03 09:40
|close
|47
|0.50
|1.8882
|0.0000
|1.8922
|50.00
|7816.00
|97
|2006.10.03 09:40
|sell
|49
|1.00
|1.8882
|0.0000
|1.8872
|98
|2006.10.03 09:40
|sell
|50
|0.50
|1.8882
|0.0000
|1.8832
|99
|2006.10.03 09:40
|sell
|51
|0.50
|1.8882
|0.0000
|1.8782
|100
|2006.10.03 11:50
|close
|51
|0.50
|1.8886
|0.0000
|1.8782
|-20.00
|7796.00
|101
|2006.10.03 11:50
|close
|50
|0.50
|1.8886
|0.0000
|1.8832
|-20.00
|7776.00
|102
|2006.10.03 11:50
|close
|49
|1.00
|1.8886
|0.0000
|1.8872
|-40.00
|7736.00
|103
|2006.10.03 11:50
|buy
|52
|1.00
|1.8886
|0.0000
|1.8896
|104
|2006.10.03 11:50
|buy
|53
|0.50
|1.8886
|0.0000
|1.8936
|105
|2006.10.03 11:50
|buy
|54
|0.50
|1.8886
|0.0000
|1.8986
|106
|2006.10.03 13:15
|close
|54
|0.50
|1.8890
|0.0000
|1.8986
|20.00
|7756.00
|107
|2006.10.03 13:15
|close
|53
|0.50
|1.8890
|0.0000
|1.8936
|20.00
|7776.00
|108
|2006.10.03 13:15
|close
|52
|1.00
|1.8890
|0.0000
|1.8896
|40.00
|7816.00
|109
|2006.10.03 13:15
|sell
|55
|1.00
|1.8890
|0.0000
|1.8880
|110
|2006.10.03 13:15
|sell
|56
|0.50
|1.8890
|0.0000
|1.8840
|111
|2006.10.03 13:15
|sell
|57
|0.50
|1.8890
|0.0000
|1.8790
|112
|2006.10.03 15:05
|close
|57
|0.50
|1.8888
|0.0000
|1.8790
|10.00
|7826.00
|113
|2006.10.03 15:05
|close
|56
|0.50
|1.8888
|0.0000
|1.8840
|10.00
|7836.00
|114
|2006.10.03 15:05
|close
|55
|1.00
|1.8888
|0.0000
|1.8880
|20.00
|7856.00
|115
|2006.10.03 15:05
|buy
|58
|1.00
|1.8888
|0.0000
|1.8898
|116
|2006.10.03 15:05
|buy
|59
|0.50
|1.8888
|0.0000
|1.8938
|117
|2006.10.03 15:05
|buy
|60
|0.50
|1.8888
|0.0000
|1.8988
|118
|2006.10.03 17:05
|close
|60
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8988
|-80.00
|7776.00
|119
|2006.10.03 17:05
|close
|59
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8938
|-80.00
|7696.00
|120
|2006.10.03 17:05
|close
|58
|1.00
|1.8872
|0.0000
|1.8898
|-160.00
|7536.00
|121
|2006.10.03 17:05
|sell
|61
|1.00
|1.8872
|0.0000
|1.8862
|122
|2006.10.03 17:05
|sell
|62
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8822
|123
|2006.10.03 17:05
|sell
|63
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8772
|124
|2006.10.03 21:15
|close
|63
|0.50
|1.8883
|0.0000
|1.8772
|-55.00
|7481.00
|125
|2006.10.03 21:15
|close
|62
|0.50
|1.8883
|0.0000
|1.8822
|-55.00
|7426.00
|126
|2006.10.03 21:15
|close
|61
|1.00
|1.8883
|0.0000
|1.8862
|-110.00
|7316.00
|127
|2006.10.03 21:15
|buy
|64
|1.00
|1.8883
|0.0000
|1.8893
|128
|2006.10.03 21:15
|buy
|65
|0.50
|1.8883
|0.0000
|1.8933
|129
|2006.10.03 21:15
|buy
|66
|0.50
|1.8883
|0.0000
|1.8983
|130
|2006.10.04 00:25
|close
|66
|0.50
|1.8869
|0.0000
|1.8983
|-71.75
|7244.25
|131
|2006.10.04 00:25
|close
|65
|0.50
|1.8869
|0.0000
|1.8933
|-71.75
|7172.50
|132
|2006.10.04 00:25
|close
|64
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.8893
|-143.50
|7029.00
|133
|2006.10.04 00:25
|sell
|67
|1.00
|1.8869
|0.0000
|1.8859
|134
|2006.10.04 00:25
|sell
|68
|0.50
|1.8869
|0.0000
|1.8819
|135
|2006.10.04 00:25
|sell
|69
|0.50
|1.8869
|0.0000
|1.8769
|136
|2006.10.04 01:45
|close
|69
|0.50
|1.8861
|0.0000
|1.8769
|40.00
|7069.00
|137
|2006.10.04 01:45
|close
|68
|0.50
|1.8861
|0.0000
|1.8819
|40.00
|7109.00
|138
|2006.10.04 01:45
|close
|67
|1.00
|1.8861
|0.0000
|1.8859
|80.00
|7189.00
|139
|2006.10.04 01:45
|buy
|70
|1.00
|1.8861
|0.0000
|1.8871
|140
|2006.10.04 01:45
|buy
|71
|0.50
|1.8861
|0.0000
|1.8911
|141
|2006.10.04 01:45
|buy
|72
|0.50
|1.8861
|0.0000
|1.8961
|142
|2006.10.04 04:00
|close
|72
|0.50
|1.8855
|0.0000
|1.8961
|-30.00
|7159.00
|143
|2006.10.04 04:00
|close
|71
|0.50
|1.8855
|0.0000
|1.8911
|-30.00
|7129.00
|144
|2006.10.04 04:00
|close
|70
|1.00
|1.8855
|0.0000
|1.8871
|-60.00
|7069.00
|145
|2006.10.04 04:00
|sell
|73
|1.00
|1.8855
|0.0000
|1.8845
|146
|2006.10.04 04:00
|sell
|74
|0.50
|1.8855
|0.0000
|1.8805
|147
|2006.10.04 04:00
|sell
|75
|0.50
|1.8855
|0.0000
|1.8755
|148
|2006.10.04 04:36
|t/p
|73
|1.00
|1.8845
|0.0000
|1.8845
|100.00
|7169.00
|149
|2006.10.04 05:30
|close
|75
|0.50
|1.8846
|0.0000
|1.8755
|45.00
|7214.00
|150
|2006.10.04 05:30
|close
|74
|0.50
|1.8846
|0.0000
|1.8805
|45.00
|7259.00
|151
|2006.10.04 05:30
|buy
|76
|1.00
|1.8846
|0.0000
|1.8856
|152
|2006.10.04 05:30
|buy
|77
|0.50
|1.8846
|0.0000
|1.8896
|153
|2006.10.04 05:30
|buy
|78
|0.50
|1.8846
|0.0000
|1.8946
|154
|2006.10.04 06:40
|close
|78
|0.50
|1.8844
|0.0000
|1.8946
|-10.00
|7249.00
|155
|2006.10.04 06:40
|close
|77
|0.50
|1.8844
|0.0000
|1.8896
|-10.00
|7239.00
|156
|2006.10.04 06:40
|close
|76
|1.00
|1.8844
|0.0000
|1.8856
|-20.00
|7219.00
|157
|2006.10.04 06:40
|sell
|79
|1.00
|1.8844
|0.0000
|1.8834
|158
|2006.10.04 06:40
|sell
|80
|0.50
|1.8844
|0.0000
|1.8794
|159
|2006.10.04 06:40
|sell
|81
|0.50
|1.8844
|0.0000
|1.8744
|160
|2006.10.04 08:25
|close
|81
|0.50
|1.8856
|0.0000
|1.8744
|-60.00
|7159.00
|161
|2006.10.04 08:25
|close
|80
|0.50
|1.8856
|0.0000
|1.8794
|-60.00
|7099.00
|162
|2006.10.04 08:25
|close
|79
|1.00
|1.8856
|0.0000
|1.8834
|-120.00
|6979.00
|163
|2006.10.04 08:25
|buy
|82
|1.00
|1.8856
|0.0000
|1.8866
|164
|2006.10.04 08:25
|buy
|83
|0.50
|1.8856
|0.0000
|1.8906
|165
|2006.10.04 08:25
|buy
|84
|0.50
|1.8856
|0.0000
|1.8956
|166
|2006.10.04 10:30
|close
|84
|0.50
|1.8811
|0.0000
|1.8956
|-225.00
|6754.00
|167
|2006.10.04 10:30
|close
|83
|0.50
|1.8811
|0.0000
|1.8906
|-225.00
|6529.00
|168
|2006.10.04 10:30
|close
|82
|1.00
|1.8811
|0.0000
|1.8866
|-450.00
|6079.00
|169
|2006.10.04 10:30
|sell
|85
|1.00
|1.8811
|0.0000
|1.8801
|170
|2006.10.04 10:30
|sell
|86
|0.50
|1.8811
|0.0000
|1.8761
|171
|2006.10.04 10:30
|sell
|87
|0.50
|1.8811
|0.0000
|1.8711
|172
|2006.10.04 10:32
|t/p
|85
|1.00
|1.8801
|0.0000
|1.8801
|100.00
|6179.00
|173
|2006.10.04 15:20
|close
|87
|0.50
|1.8831
|0.0000
|1.8711
|-100.00
|6079.00
|174
|2006.10.04 15:20
|close
|86
|0.50
|1.8831
|0.0000
|1.8761
|-100.00
|5979.00
|175
|2006.10.04 15:20
|buy
|88
|1.00
|1.8831
|0.0000
|1.8841
|176
|2006.10.04 15:20
|buy
|89
|0.50
|1.8831
|0.0000
|1.8881
|177
|2006.10.04 15:20
|buy
|90
|0.50
|1.8831
|0.0000
|1.8931
|178
|2006.10.04 15:52
|t/p
|88
|1.00
|1.8841
|0.0000
|1.8841
|100.00
|6079.00
|179
|2006.10.04 17:36
|close
|90
|0.50
|1.8845
|0.0000
|1.8931
|70.00
|6149.00
|180
|2006.10.04 17:36
|close
|89
|0.50
|1.8845
|0.0000
|1.8881
|70.00
|6219.00
|181
|2006.10.04 17:36
|sell
|91
|1.00
|1.8845
|0.0000
|1.8835
|182
|2006.10.04 17:36
|sell
|92
|0.50
|1.8845
|0.0000
|1.8795
|183
|2006.10.04 17:36
|sell
|93
|0.50
|1.8845
|0.0000
|1.8745
|184
|2006.10.04 20:50
|close
|93
|0.50
|1.8863
|0.0000
|1.8745
|-90.00
|6129.00
|185
|2006.10.04 20:50
|close
|92
|0.50
|1.8863
|0.0000
|1.8795
|-90.00
|6039.00
|186
|2006.10.04 20:50
|close
|91
|1.00
|1.8863
|0.0000
|1.8835
|-180.00
|5859.00
|187
|2006.10.04 20:50
|buy
|94
|1.00
|1.8863
|0.0000
|1.8873
|188
|2006.10.04 20:50
|buy
|95
|0.50
|1.8863
|0.0000
|1.8913
|189
|2006.10.04 20:50
|buy
|96
|0.50
|1.8863
|0.0000
|1.8963
|190
|2006.10.04 23:55
|close
|96
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8963
|15.00
|5874.00
|191
|2006.10.04 23:55
|close
|95
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8913
|15.00
|5889.00
|192
|2006.10.04 23:55
|close
|94
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8873
|30.00
|5919.00
|193
|2006.10.04 23:55
|sell
|97
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|194
|2006.10.04 23:55
|sell
|98
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8816
|195
|2006.10.04 23:55
|sell
|99
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8766
|196
|2006.10.05 00:39
|close
|99
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8766
|3.22
|5922.23
|197
|2006.10.05 00:39
|close
|98
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8816
|3.22
|5925.45
|198
|2006.10.05 00:39
|close
|97
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|6.45
|5931.90
|199
|2006.10.05 00:39
|buy
|100
|1.00
|1.8866
|0.0000
|1.8876
|200
|2006.10.05 00:39
|buy
|101
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8916
|201
|2006.10.05 00:39
|buy
|102
|0.50
|1.8866
|0.0000
|1.8966
|202
|2006.10.05 02:25
|close
|102
|0.50
|1.8860
|0.0000
|1.8966
|-30.00
|5901.90
|203
|2006.10.05 02:25
|close
|101
|0.50
|1.8860
|0.0000
|1.8916
|-30.00
|5871.90
|204
|2006.10.05 02:25
|close
|100
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.8876
|-60.00
|5811.90
|205
|2006.10.05 02:25
|sell
|103
|1.00
|1.8860
|0.0000
|1.8850
|206
|2006.10.05 02:25
|sell
|104
|0.50
|1.8860
|0.0000
|1.8810
|207
|2006.10.05 02:25
|sell
|105
|0.50
|1.8860
|0.0000
|1.8760
|208
|2006.10.05 04:22
|close
|105
|0.50
|1.8858
|0.0000
|1.8760
|10.00
|5821.90
|209
|2006.10.05 04:22
|close
|104
|0.50
|1.8858
|0.0000
|1.8810
|10.00
|5831.90
|210
|2006.10.05 04:22
|close
|103
|1.00
|1.8858
|0.0000
|1.8850
|20.00
|5851.90
|211
|2006.10.05 04:22
|buy
|106
|1.00
|1.8858
|0.0000
|1.8868
|212
|2006.10.05 04:22
|buy
|107
|0.50
|1.8858
|0.0000
|1.8908
|213
|2006.10.05 04:22
|buy
|108
|0.50
|1.8858
|0.0000
|1.8958
|214
|2006.10.05 04:40
|close
|108
|0.50
|1.8858
|0.0000
|1.8958
|0.00
|5851.90
|215
|2006.10.05 04:40
|close
|107
|0.50
|1.8858
|0.0000
|1.8908
|0.00
|5851.90
|216
|2006.10.05 04:40
|close
|106
|1.00
|1.8858
|0.0000
|1.8868
|0.00
|5851.90
|217
|2006.10.05 04:40
|sell
|109
|1.00
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|218
|2006.10.05 04:40
|sell
|110
|0.50
|1.8858
|0.0000
|1.8808
|219
|2006.10.05 04:40
|sell
|111
|0.50
|1.8858
|0.0000
|1.8758
|220
|2006.10.05 06:40
|close
|111
|0.50
|1.8857
|0.0000
|1.8758
|5.00
|5856.90
|221
|2006.10.05 06:40
|close
|110
|0.50
|1.8857
|0.0000
|1.8808
|5.00
|5861.90
|222
|2006.10.05 06:40
|close
|109
|1.00
|1.8857
|0.0000
|1.8848
|10.00
|5871.90
|223
|2006.10.05 06:40
|buy
|112
|1.00
|1.8857
|0.0000
|1.8867
|224
|2006.10.05 06:40
|buy
|113
|0.50
|1.8857
|0.0000
|1.8907
|225
|2006.10.05 06:40
|buy
|114
|0.50
|1.8857
|0.0000
|1.8957
|226
|2006.10.05 07:33
|t/p
|112
|1.00
|1.8867
|0.0000
|1.8867
|100.00
|5971.90
|227
|2006.10.05 07:35
|close
|114
|0.50
|1.8862
|0.0000
|1.8957
|25.00
|5996.90
|228
|2006.10.05 07:35
|close
|113
|0.50
|1.8862
|0.0000
|1.8907
|25.00
|6021.90
|229
|2006.10.05 07:35
|sell
|115
|1.00
|1.8862
|0.0000
|1.8852
|230
|2006.10.05 07:35
|sell
|116
|0.50
|1.8862
|0.0000
|1.8812
|231
|2006.10.05 07:35
|sell
|117
|0.50
|1.8862
|0.0000
|1.8762
|232
|2006.10.05 08:17
|t/p
|115
|1.00
|1.8852
|0.0000
|1.8852
|100.00
|6121.90
|233
|2006.10.05 08:17
|close
|117
|0.50
|1.8851
|0.0000
|1.8762
|55.00
|6176.90
|234
|2006.10.05 08:17
|close
|116
|0.50
|1.8851
|0.0000
|1.8812
|55.00
|6231.90
|235
|2006.10.05 08:17
|buy
|118
|1.00
|1.8851
|0.0000
|1.8861
|236
|2006.10.05 08:17
|buy
|119
|0.50
|1.8851
|0.0000
|1.8901
|237
|2006.10.05 08:17
|buy
|120
|0.50
|1.8851
|0.0000
|1.8951
|238
|2006.10.05 08:30
|t/p
|118
|1.00
|1.8861
|0.0000
|1.8861
|100.00
|6331.90
|239
|2006.10.05 10:30
|close
|120
|0.50
|1.8851
|0.0000
|1.8951
|0.00
|6331.90
|240
|2006.10.05 10:30
|close
|119
|0.50
|1.8851
|0.0000
|1.8901
|0.00
|6331.90
|241
|2006.10.05 10:30
|sell
|121
|1.00
|1.8851
|0.0000
|1.8841
|242
|2006.10.05 10:30
|sell
|122
|0.50
|1.8851
|0.0000
|1.8801
|243
|2006.10.05 10:30
|sell
|123
|0.50
|1.8851
|0.0000
|1.8751
|244
|2006.10.05 10:51
|close
|123
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8751
|-105.00
|6226.90
|245
|2006.10.05 10:51
|close
|122
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8801
|-105.00
|6121.90
|246
|2006.10.05 10:51
|close
|121
|1.00
|1.8872
|0.0000
|1.8841
|-210.00
|5911.90
|247
|2006.10.05 10:51
|buy
|124
|1.00
|1.8872
|0.0000
|1.8882
|248
|2006.10.05 10:51
|buy
|125
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8922
|249
|2006.10.05 10:51
|buy
|126
|0.50
|1.8872
|0.0000
|1.8972
|250
|2006.10.05 15:00
|close
|126
|0.50
|1.8769
|0.0000
|1.8972
|-515.00
|5396.90
|251
|2006.10.05 15:00
|close
|125
|0.50
|1.8769
|0.0000
|1.8922
|-515.00
|4881.90
|252
|2006.10.05 15:00
|close
|124
|1.00
|1.8769
|0.0000
|1.8882
|-1030.00
|3851.90
|253
|2006.10.05 15:00
|sell
|127
|1.00
|1.8769
|0.0000
|1.8759
|254
|2006.10.05 15:00
|sell
|128
|0.50
|1.8769
|0.0000
|1.8719
|255
|2006.10.05 15:00
|sell
|129
|0.50
|1.8769
|0.0000
|1.8669
|256
|2006.10.05 17:35
|close
|129
|0.50
|1.8783
|0.0000
|1.8669
|-70.00
|3781.90
|257
|2006.10.05 17:35
|close
|128
|0.50
|1.8783
|0.0000
|1.8719
|-70.00
|3711.90
|258
|2006.10.05 17:35
|close
|127
|1.00
|1.8783
|0.0000
|1.8759
|-140.00
|3571.90
|259
|2006.10.05 17:35
|buy
|130
|1.00
|1.8783
|0.0000
|1.8793
|260
|2006.10.05 17:35
|buy
|131
|0.50
|1.8783
|0.0000
|1.8833
|261
|2006.10.05 17:35
|buy
|132
|0.50
|1.8783
|0.0000
|1.8883
|262
|2006.10.05 18:45
|close
|132
|0.50
|1.8790
|0.0000
|1.8883
|35.00
|3606.90
|263
|2006.10.05 18:45
|close
|131
|0.50
|1.8790
|0.0000
|1.8833
|35.00
|3641.90
|264
|2006.10.05 18:45
|close
|130
|1.00
|1.8790
|0.0000
|1.8793
|70.00
|3711.90
|265
|2006.10.05 18:45
|sell
|133
|1.00
|1.8790
|0.0000
|1.8780
|266
|2006.10.05 18:45
|sell
|134
|0.50
|1.8790
|0.0000
|1.8740
|267
|2006.10.05 18:45
|sell
|135
|0.50
|1.8790
|0.0000
|1.8690
|268
|2006.10.05 20:15
|close
|135
|0.50
|1.8794
|0.0000
|1.8690
|-20.00
|3691.90
|269
|2006.10.05 20:15
|close
|134
|0.50
|1.8794
|0.0000
|1.8740
|-20.00
|3671.90
|270
|2006.10.05 20:15
|close
|133
|1.00
|1.8794
|0.0000
|1.8780
|-40.00
|3631.90
|271
|2006.10.05 20:15
|buy
|136
|1.00
|1.8794
|0.0000
|1.8804
|272
|2006.10.05 20:15
|buy
|137
|0.50
|1.8794
|0.0000
|1.8844
|273
|2006.10.05 20:15
|buy
|138
|0.50
|1.8794
|0.0000
|1.8894
|274
|2006.10.05 20:53
|close
|138
|0.50
|1.8792
|0.0000
|1.8894
|-10.00
|3621.90
|275
|2006.10.05 20:53
|close
|137
|0.50
|1.8792
|0.0000
|1.8844
|-10.00
|3611.90
|276
|2006.10.05 20:53
|close
|136
|1.00
|1.8792
|0.0000
|1.8804
|-20.00
|3591.90
|277
|2006.10.05 20:53
|sell
|139
|1.00
|1.8792
|0.0000
|1.8782
|278
|2006.10.05 20:53
|sell
|140
|0.50
|1.8792
|0.0000
|1.8742
|279
|2006.10.05 20:53
|sell
|141
|0.50
|1.8792
|0.0000
|1.8692
|280
|2006.10.05 21:25
|close
|141
|0.50
|1.8790
|0.0000
|1.8692
|10.00
|3601.90
|281
|2006.10.05 21:25
|close
|140
|0.50
|1.8790
|0.0000
|1.8742
|10.00
|3611.90
|282
|2006.10.05 21:25
|close
|139
|1.00
|1.8790
|0.0000
|1.8782
|20.00
|3631.90
|283
|2006.10.05 21:25
|buy
|142
|1.00
|1.8790
|0.0000
|1.8800
|284
|2006.10.05 21:25
|buy
|143
|0.50
|1.8790
|0.0000
|1.8840
|285
|2006.10.05 21:25
|buy
|144
|0.50
|1.8790
|0.0000
|1.8890
|286
|2006.10.06 00:10
|close
|144
|0.50
|1.8789
|0.0000
|1.8890
|-6.75
|3625.15
|287
|2006.10.06 00:10
|close
|143
|0.50
|1.8789
|0.0000
|1.8840
|-6.75
|3618.40
|288
|2006.10.06 00:10
|close
|142
|1.00
|1.8789
|0.0000
|1.8800
|-13.50
|3604.90
|289
|2006.10.06 00:10
|sell
|145
|1.00
|1.8789
|0.0000
|1.8779
|290
|2006.10.06 00:10
|sell
|146
|0.50
|1.8789
|0.0000
|1.8739
|291
|2006.10.06 00:10
|sell
|147
|0.50
|1.8789
|0.0000
|1.8689
|292
|2006.10.06 01:05
|t/p
|145
|1.00
|1.8779
|0.0000
|1.8779
|100.00
|3704.90
|293
|2006.10.06 01:05
|close
|147
|0.50
|1.8776
|0.0000
|1.8689
|65.00
|3769.90
|294
|2006.10.06 01:05
|close
|146
|0.50
|1.8776
|0.0000
|1.8739
|65.00
|3834.90
|295
|2006.10.06 01:05
|buy
|148
|1.00
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|296
|2006.10.06 01:05
|buy
|149
|0.50
|1.8776
|0.0000
|1.8826
|297
|2006.10.06 01:05
|buy
|150
|0.50
|1.8776
|0.0000
|1.8876
|298
|2006.10.06 03:01
|close
|150
|0.50
|1.8781
|0.0000
|1.8876
|25.00
|3859.90
|299
|2006.10.06 03:01
|close
|149
|0.50
|1.8781
|0.0000
|1.8826
|25.00
|3884.90
|300
|2006.10.06 03:01
|close
|148
|1.00
|1.8781
|0.0000
|1.8786
|50.00
|3934.90
|301
|2006.10.06 03:01
|sell
|151
|1.00
|1.8781
|0.0000
|1.8771
|302
|2006.10.06 03:01
|sell
|152
|0.50
|1.8781
|0.0000
|1.8731
|303
|2006.10.06 03:01
|sell
|153
|0.50
|1.8781
|0.0000
|1.8681
|304
|2006.10.06 04:00
|t/p
|151
|1.00
|1.8771
|0.0000
|1.8771
|100.00
|4034.90
|305
|2006.10.06 04:15
|close
|153
|0.50
|1.8782
|0.0000
|1.8681
|-5.00
|4029.90
|306
|2006.10.06 04:15
|close
|152
|0.50
|1.8782
|0.0000
|1.8731
|-5.00
|4024.90
|307
|2006.10.06 04:15
|buy
|154
|1.00
|1.8782
|0.0000
|1.8792
|308
|2006.10.06 04:15
|buy
|155
|0.50
|1.8782
|0.0000
|1.8832
|309
|2006.10.06 04:15
|buy
|156
|0.50
|1.8782
|0.0000
|1.8882
|310
|2006.10.06 04:40
|close
|156
|0.50
|1.8779
|0.0000
|1.8882
|-15.00
|4009.90
|311
|2006.10.06 04:40
|close
|155
|0.50
|1.8779
|0.0000
|1.8832
|-15.00
|3994.90
|312
|2006.10.06 04:40
|close
|154
|1.00
|1.8779
|0.0000
|1.8792
|-30.00
|3964.90
|313
|2006.10.06 04:40
|sell
|157
|1.00
|1.8779
|0.0000
|1.8769
|314
|2006.10.06 04:40
|sell
|158
|0.50
|1.8779
|0.0000
|1.8729
|315
|2006.10.06 04:40
|sell
|159
|0.50
|1.8779
|0.0000
|1.8679
|316
|2006.10.06 06:00
|close
|159
|0.50
|1.8773
|0.0000
|1.8679
|30.00
|3994.90
|317
|2006.10.06 06:00
|close
|158
|0.50
|1.8773
|0.0000
|1.8729
|30.00
|4024.90
|318
|2006.10.06 06:00
|close
|157
|1.00
|1.8773
|0.0000
|1.8769
|60.00
|4084.90
|319
|2006.10.06 06:00
|buy
|160
|1.00
|1.8773
|0.0000
|1.8783
|320
|2006.10.06 06:00
|buy
|161
|0.50
|1.8773
|0.0000
|1.8823
|321
|2006.10.06 06:00
|buy
|162
|0.50
|1.8773
|0.0000
|1.8873
|322
|2006.10.06 08:10
|close
|162
|0.50
|1.8737
|0.0000
|1.8873
|-180.00
|3904.90
|323
|2006.10.06 08:10
|close
|161
|0.50
|1.8737
|0.0000
|1.8823
|-180.00
|3724.90
|324
|2006.10.06 08:10
|close
|160
|1.00
|1.8737
|0.0000
|1.8783
|-360.00
|3364.90
|325
|2006.10.06 08:10
|sell
|163
|1.00
|1.8737
|0.0000
|1.8727
|326
|2006.10.06 08:10
|sell
|164
|0.50
|1.8737
|0.0000
|1.8687
|327
|2006.10.06 08:10
|sell
|165
|0.50
|1.8737
|0.0000
|1.8637
|328
|2006.10.06 10:55
|close
|165
|0.50
|1.8762
|0.0000
|1.8637
|-125.00
|3239.90
|329
|2006.10.06 10:55
|close
|164
|0.50
|1.8762
|0.0000
|1.8687
|-125.00
|3114.90
|330
|2006.10.06 10:55
|close
|163
|1.00
|1.8762
|0.0000
|1.8727
|-250.00
|2864.90
|331
|2006.10.06 10:55
|buy
|166
|1.00
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|332
|2006.10.06 10:55
|buy
|167
|0.50
|1.8762
|0.0000
|1.8812
|333
|2006.10.06 10:55
|buy
|168
|0.50
|1.8762
|0.0000
|1.8862
|334
|2006.10.06 11:46
|t/p
|166
|1.00
|1.8772
|0.0000
|1.8772
|100.00
|2964.90
|335
|2006.10.06 11:50
|close
|168
|0.50
|1.8777
|0.0000
|1.8862
|75.00
|3039.90
|336
|2006.10.06 11:50
|close
|167
|0.50
|1.8777
|0.0000
|1.8812
|75.00
|3114.90
|337
|2006.10.06 11:50
|sell
|169
|1.00
|1.8777
|0.0000
|1.8767
|338
|2006.10.06 11:50
|sell
|170
|0.50
|1.8777
|0.0000
|1.8727
|339
|2006.10.06 11:50
|sell
|171
|0.50
|1.8777
|0.0000
|1.8677
|340
|2006.10.06 12:34
|close at stop
|171
|0.50
|1.8883
|0.0000
|1.8677
|-530.00
|2584.90
|341
|2006.10.06 12:34
|close at stop
|170
|0.50
|1.8883
|0.0000
|1.8727
|-530.00
|2054.90
|342
|2006.10.06 12:34
|close at stop
|169
|1.00
|1.8883
|0.0000
|1.8767
|-1060.00
|994.90