Strategy Tester Report
Juriky Phreak

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period5 Minutes (M5) 2006.10.01 22:00 - 2006.11.17 20:55 (2006.10.01 - 2006.11.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=0.5; Slippage=3; MagicNumber=1525; MM=false; RiskPercent=1; FastPeriod=35; SlowPeriod=25; PRICEMODE=0; SmoothConst=9; StopLoss=0; TakeProfit1=10; TakeProfit2=50; TakeProfit3=100; UseTrailingStop=false; TrailStartPips=50; TrailStopPips=50; TimeFrame=0; MaxTrades=1;
Bars in test16462Ticks modelled180154Modelling quality59.20%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9005.10Gross profit4092.90Gross loss-13098.00
Profit factor0.31Expected payoff-52.66
Absolute drawdown9005.10Maximal drawdown9648.10 (90.65%)Relative drawdown90.65% (9648.10)
Total trades171Short positions (won %)87 (54.02%)Long positions (won %)84 (47.62%)
Profit trades (% of total)87 (50.88%)Loss trades (% of total)84 (49.12%)
Largestprofit trade125.00loss trade-1470.00
Averageprofit trade47.04loss trade-155.93
Maximumconsecutive wins (profit in money)18 (520.00)consecutive losses (loss in money)9 (-827.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1050.00 (13)consecutive loss (count of losses)-3040.00 (8)
Averageconsecutive wins5consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.01 22:00sell11.001.87430.00001.8733
22006.10.01 22:00sell20.501.87430.00001.8693
32006.10.01 22:00sell30.501.87430.00001.8643
42006.10.01 22:36t/p11.001.87330.00001.8733100.0010100.00
52006.10.01 23:25close30.501.87290.00001.864370.0010170.00
62006.10.01 23:25close20.501.87290.00001.869370.0010240.00
72006.10.01 23:25buy41.001.87290.00001.8739
82006.10.01 23:25buy50.501.87290.00001.8779
92006.10.01 23:25buy60.501.87290.00001.8829
102006.10.02 03:05close60.501.87010.00001.8829-141.7510098.25
112006.10.02 03:05close50.501.87010.00001.8779-141.759956.50
122006.10.02 03:05close41.001.87010.00001.8739-283.509673.00
132006.10.02 03:05sell71.001.87010.00001.8691
142006.10.02 03:05sell80.501.87010.00001.8651
152006.10.02 03:05sell90.501.87010.00001.8601
162006.10.02 05:45close90.501.87050.00001.8601-20.009653.00
172006.10.02 05:45close80.501.87050.00001.8651-20.009633.00
182006.10.02 05:45close71.001.87050.00001.8691-40.009593.00
192006.10.02 05:45buy101.001.87050.00001.8715
202006.10.02 05:45buy110.501.87050.00001.8755
212006.10.02 05:45buy120.501.87050.00001.8805
222006.10.02 06:05t/p101.001.87150.00001.8715100.009693.00
232006.10.02 06:10close120.501.87300.00001.8805125.009818.00
242006.10.02 06:10close110.501.87300.00001.8755125.009943.00
252006.10.02 06:10sell131.001.87300.00001.8720
262006.10.02 06:10sell140.501.87300.00001.8680
272006.10.02 06:10sell150.501.87300.00001.8630
282006.10.02 07:00t/p131.001.87200.00001.8720100.0010043.00
292006.10.02 07:05close150.501.87130.00001.863085.0010128.00
302006.10.02 07:05close140.501.87130.00001.868085.0010213.00
312006.10.02 07:05buy161.001.87130.00001.8723
322006.10.02 07:05buy170.501.87130.00001.8763
332006.10.02 07:05buy180.501.87130.00001.8813
342006.10.02 08:30t/p161.001.87230.00001.8723100.0010313.00
352006.10.02 08:35close180.501.87320.00001.881395.0010408.00
362006.10.02 08:35close170.501.87320.00001.876395.0010503.00
372006.10.02 08:35sell191.001.87320.00001.8722
382006.10.02 08:35sell200.501.87320.00001.8682
392006.10.02 08:35sell210.501.87320.00001.8632
402006.10.02 10:09close210.501.87300.00001.863210.0010513.00
412006.10.02 10:09close200.501.87300.00001.868210.0010523.00
422006.10.02 10:09close191.001.87300.00001.872220.0010543.00
432006.10.02 10:09buy221.001.87300.00001.8740
442006.10.02 10:09buy230.501.87300.00001.8780
452006.10.02 10:09buy240.501.87300.00001.8830
462006.10.02 10:25t/p221.001.87400.00001.8740100.0010643.00
472006.10.02 13:00close240.501.87280.00001.8830-10.0010633.00
482006.10.02 13:00close230.501.87280.00001.8780-10.0010623.00
492006.10.02 13:00sell251.001.87280.00001.8718
502006.10.02 13:00sell260.501.87280.00001.8678
512006.10.02 13:00sell270.501.87280.00001.8628
522006.10.02 15:35close270.501.88750.00001.8628-735.009888.00
532006.10.02 15:35close260.501.88750.00001.8678-735.009153.00
542006.10.02 15:35close251.001.88750.00001.8718-1470.007683.00
552006.10.02 15:35buy281.001.88750.00001.8885
562006.10.02 15:35buy290.501.88750.00001.8925
572006.10.02 15:35buy300.501.88750.00001.8975
582006.10.02 21:00close300.501.88710.00001.8975-20.007663.00
592006.10.02 21:00close290.501.88710.00001.8925-20.007643.00
602006.10.02 21:00close281.001.88710.00001.8885-40.007603.00
612006.10.02 21:00sell311.001.88710.00001.8861
622006.10.02 21:00sell320.501.88710.00001.8821
632006.10.02 21:00sell330.501.88710.00001.8771
642006.10.02 21:25close330.501.88670.00001.877120.007623.00
652006.10.02 21:25close320.501.88670.00001.882120.007643.00
662006.10.02 21:25close311.001.88670.00001.886140.007683.00
672006.10.02 21:25buy341.001.88670.00001.8877
682006.10.02 21:25buy350.501.88670.00001.8917
692006.10.02 21:25buy360.501.88670.00001.8967
702006.10.02 23:02close360.501.88700.00001.896715.007698.00
712006.10.02 23:02close350.501.88700.00001.891715.007713.00
722006.10.02 23:02close341.001.88700.00001.887730.007743.00
732006.10.02 23:02sell371.001.88700.00001.8860
742006.10.02 23:02sell380.501.88700.00001.8820
752006.10.02 23:02sell390.501.88700.00001.8770
762006.10.02 23:33close390.501.88660.00001.877020.007763.00
772006.10.02 23:33close380.501.88660.00001.882020.007783.00
782006.10.02 23:33close371.001.88660.00001.886040.007823.00
792006.10.02 23:33buy401.001.88660.00001.8876
802006.10.02 23:33buy410.501.88660.00001.8916
812006.10.02 23:33buy420.501.88660.00001.8966
822006.10.03 03:05close420.501.88640.00001.8966-11.757811.25
832006.10.03 03:05close410.501.88640.00001.8916-11.757799.50
842006.10.03 03:05close401.001.88640.00001.8876-23.507776.00
852006.10.03 03:05sell431.001.88640.00001.8854
862006.10.03 03:05sell440.501.88640.00001.8814
872006.10.03 03:05sell450.501.88640.00001.8764
882006.10.03 05:10close450.501.88720.00001.8764-40.007736.00
892006.10.03 05:10close440.501.88720.00001.8814-40.007696.00
902006.10.03 05:10close431.001.88720.00001.8854-80.007616.00
912006.10.03 05:10buy461.001.88720.00001.8882
922006.10.03 05:10buy470.501.88720.00001.8922
932006.10.03 05:10buy480.501.88720.00001.8972
942006.10.03 06:36t/p461.001.88820.00001.8882100.007716.00
952006.10.03 09:40close480.501.88820.00001.897250.007766.00
962006.10.03 09:40close470.501.88820.00001.892250.007816.00
972006.10.03 09:40sell491.001.88820.00001.8872
982006.10.03 09:40sell500.501.88820.00001.8832
992006.10.03 09:40sell510.501.88820.00001.8782
1002006.10.03 11:50close510.501.88860.00001.8782-20.007796.00
1012006.10.03 11:50close500.501.88860.00001.8832-20.007776.00
1022006.10.03 11:50close491.001.88860.00001.8872-40.007736.00
1032006.10.03 11:50buy521.001.88860.00001.8896
1042006.10.03 11:50buy530.501.88860.00001.8936
1052006.10.03 11:50buy540.501.88860.00001.8986
1062006.10.03 13:15close540.501.88900.00001.898620.007756.00
1072006.10.03 13:15close530.501.88900.00001.893620.007776.00
1082006.10.03 13:15close521.001.88900.00001.889640.007816.00
1092006.10.03 13:15sell551.001.88900.00001.8880
1102006.10.03 13:15sell560.501.88900.00001.8840
1112006.10.03 13:15sell570.501.88900.00001.8790
1122006.10.03 15:05close570.501.88880.00001.879010.007826.00
1132006.10.03 15:05close560.501.88880.00001.884010.007836.00
1142006.10.03 15:05close551.001.88880.00001.888020.007856.00
1152006.10.03 15:05buy581.001.88880.00001.8898
1162006.10.03 15:05buy590.501.88880.00001.8938
1172006.10.03 15:05buy600.501.88880.00001.8988
1182006.10.03 17:05close600.501.88720.00001.8988-80.007776.00
1192006.10.03 17:05close590.501.88720.00001.8938-80.007696.00
1202006.10.03 17:05close581.001.88720.00001.8898-160.007536.00
1212006.10.03 17:05sell611.001.88720.00001.8862
1222006.10.03 17:05sell620.501.88720.00001.8822
1232006.10.03 17:05sell630.501.88720.00001.8772
1242006.10.03 21:15close630.501.88830.00001.8772-55.007481.00
1252006.10.03 21:15close620.501.88830.00001.8822-55.007426.00
1262006.10.03 21:15close611.001.88830.00001.8862-110.007316.00
1272006.10.03 21:15buy641.001.88830.00001.8893
1282006.10.03 21:15buy650.501.88830.00001.8933
1292006.10.03 21:15buy660.501.88830.00001.8983
1302006.10.04 00:25close660.501.88690.00001.8983-71.757244.25
1312006.10.04 00:25close650.501.88690.00001.8933-71.757172.50
1322006.10.04 00:25close641.001.88690.00001.8893-143.507029.00
1332006.10.04 00:25sell671.001.88690.00001.8859
1342006.10.04 00:25sell680.501.88690.00001.8819
1352006.10.04 00:25sell690.501.88690.00001.8769
1362006.10.04 01:45close690.501.88610.00001.876940.007069.00
1372006.10.04 01:45close680.501.88610.00001.881940.007109.00
1382006.10.04 01:45close671.001.88610.00001.885980.007189.00
1392006.10.04 01:45buy701.001.88610.00001.8871
1402006.10.04 01:45buy710.501.88610.00001.8911
1412006.10.04 01:45buy720.501.88610.00001.8961
1422006.10.04 04:00close720.501.88550.00001.8961-30.007159.00
1432006.10.04 04:00close710.501.88550.00001.8911-30.007129.00
1442006.10.04 04:00close701.001.88550.00001.8871-60.007069.00
1452006.10.04 04:00sell731.001.88550.00001.8845
1462006.10.04 04:00sell740.501.88550.00001.8805
1472006.10.04 04:00sell750.501.88550.00001.8755
1482006.10.04 04:36t/p731.001.88450.00001.8845100.007169.00
1492006.10.04 05:30close750.501.88460.00001.875545.007214.00
1502006.10.04 05:30close740.501.88460.00001.880545.007259.00
1512006.10.04 05:30buy761.001.88460.00001.8856
1522006.10.04 05:30buy770.501.88460.00001.8896
1532006.10.04 05:30buy780.501.88460.00001.8946
1542006.10.04 06:40close780.501.88440.00001.8946-10.007249.00
1552006.10.04 06:40close770.501.88440.00001.8896-10.007239.00
1562006.10.04 06:40close761.001.88440.00001.8856-20.007219.00
1572006.10.04 06:40sell791.001.88440.00001.8834
1582006.10.04 06:40sell800.501.88440.00001.8794
1592006.10.04 06:40sell810.501.88440.00001.8744
1602006.10.04 08:25close810.501.88560.00001.8744-60.007159.00
1612006.10.04 08:25close800.501.88560.00001.8794-60.007099.00
1622006.10.04 08:25close791.001.88560.00001.8834-120.006979.00
1632006.10.04 08:25buy821.001.88560.00001.8866
1642006.10.04 08:25buy830.501.88560.00001.8906
1652006.10.04 08:25buy840.501.88560.00001.8956
1662006.10.04 10:30close840.501.88110.00001.8956-225.006754.00
1672006.10.04 10:30close830.501.88110.00001.8906-225.006529.00
1682006.10.04 10:30close821.001.88110.00001.8866-450.006079.00
1692006.10.04 10:30sell851.001.88110.00001.8801
1702006.10.04 10:30sell860.501.88110.00001.8761
1712006.10.04 10:30sell870.501.88110.00001.8711
1722006.10.04 10:32t/p851.001.88010.00001.8801100.006179.00
1732006.10.04 15:20close870.501.88310.00001.8711-100.006079.00
1742006.10.04 15:20close860.501.88310.00001.8761-100.005979.00
1752006.10.04 15:20buy881.001.88310.00001.8841
1762006.10.04 15:20buy890.501.88310.00001.8881
1772006.10.04 15:20buy900.501.88310.00001.8931
1782006.10.04 15:52t/p881.001.88410.00001.8841100.006079.00
1792006.10.04 17:36close900.501.88450.00001.893170.006149.00
1802006.10.04 17:36close890.501.88450.00001.888170.006219.00
1812006.10.04 17:36sell911.001.88450.00001.8835
1822006.10.04 17:36sell920.501.88450.00001.8795
1832006.10.04 17:36sell930.501.88450.00001.8745
1842006.10.04 20:50close930.501.88630.00001.8745-90.006129.00
1852006.10.04 20:50close920.501.88630.00001.8795-90.006039.00
1862006.10.04 20:50close911.001.88630.00001.8835-180.005859.00
1872006.10.04 20:50buy941.001.88630.00001.8873
1882006.10.04 20:50buy950.501.88630.00001.8913
1892006.10.04 20:50buy960.501.88630.00001.8963
1902006.10.04 23:55close960.501.88660.00001.896315.005874.00
1912006.10.04 23:55close950.501.88660.00001.891315.005889.00
1922006.10.04 23:55close941.001.88660.00001.887330.005919.00
1932006.10.04 23:55sell971.001.88660.00001.8856
1942006.10.04 23:55sell980.501.88660.00001.8816
1952006.10.04 23:55sell990.501.88660.00001.8766
1962006.10.05 00:39close990.501.88660.00001.87663.225922.23
1972006.10.05 00:39close980.501.88660.00001.88163.225925.45
1982006.10.05 00:39close971.001.88660.00001.88566.455931.90
1992006.10.05 00:39buy1001.001.88660.00001.8876
2002006.10.05 00:39buy1010.501.88660.00001.8916
2012006.10.05 00:39buy1020.501.88660.00001.8966
2022006.10.05 02:25close1020.501.88600.00001.8966-30.005901.90
2032006.10.05 02:25close1010.501.88600.00001.8916-30.005871.90
2042006.10.05 02:25close1001.001.88600.00001.8876-60.005811.90
2052006.10.05 02:25sell1031.001.88600.00001.8850
2062006.10.05 02:25sell1040.501.88600.00001.8810
2072006.10.05 02:25sell1050.501.88600.00001.8760
2082006.10.05 04:22close1050.501.88580.00001.876010.005821.90
2092006.10.05 04:22close1040.501.88580.00001.881010.005831.90
2102006.10.05 04:22close1031.001.88580.00001.885020.005851.90
2112006.10.05 04:22buy1061.001.88580.00001.8868
2122006.10.05 04:22buy1070.501.88580.00001.8908
2132006.10.05 04:22buy1080.501.88580.00001.8958
2142006.10.05 04:40close1080.501.88580.00001.89580.005851.90
2152006.10.05 04:40close1070.501.88580.00001.89080.005851.90
2162006.10.05 04:40close1061.001.88580.00001.88680.005851.90
2172006.10.05 04:40sell1091.001.88580.00001.8848
2182006.10.05 04:40sell1100.501.88580.00001.8808
2192006.10.05 04:40sell1110.501.88580.00001.8758
2202006.10.05 06:40close1110.501.88570.00001.87585.005856.90
2212006.10.05 06:40close1100.501.88570.00001.88085.005861.90
2222006.10.05 06:40close1091.001.88570.00001.884810.005871.90
2232006.10.05 06:40buy1121.001.88570.00001.8867
2242006.10.05 06:40buy1130.501.88570.00001.8907
2252006.10.05 06:40buy1140.501.88570.00001.8957
2262006.10.05 07:33t/p1121.001.88670.00001.8867100.005971.90
2272006.10.05 07:35close1140.501.88620.00001.895725.005996.90
2282006.10.05 07:35close1130.501.88620.00001.890725.006021.90
2292006.10.05 07:35sell1151.001.88620.00001.8852
2302006.10.05 07:35sell1160.501.88620.00001.8812
2312006.10.05 07:35sell1170.501.88620.00001.8762
2322006.10.05 08:17t/p1151.001.88520.00001.8852100.006121.90
2332006.10.05 08:17close1170.501.88510.00001.876255.006176.90
2342006.10.05 08:17close1160.501.88510.00001.881255.006231.90
2352006.10.05 08:17buy1181.001.88510.00001.8861
2362006.10.05 08:17buy1190.501.88510.00001.8901
2372006.10.05 08:17buy1200.501.88510.00001.8951
2382006.10.05 08:30t/p1181.001.88610.00001.8861100.006331.90
2392006.10.05 10:30close1200.501.88510.00001.89510.006331.90
2402006.10.05 10:30close1190.501.88510.00001.89010.006331.90
2412006.10.05 10:30sell1211.001.88510.00001.8841
2422006.10.05 10:30sell1220.501.88510.00001.8801
2432006.10.05 10:30sell1230.501.88510.00001.8751
2442006.10.05 10:51close1230.501.88720.00001.8751-105.006226.90
2452006.10.05 10:51close1220.501.88720.00001.8801-105.006121.90
2462006.10.05 10:51close1211.001.88720.00001.8841-210.005911.90
2472006.10.05 10:51buy1241.001.88720.00001.8882
2482006.10.05 10:51buy1250.501.88720.00001.8922
2492006.10.05 10:51buy1260.501.88720.00001.8972
2502006.10.05 15:00close1260.501.87690.00001.8972-515.005396.90
2512006.10.05 15:00close1250.501.87690.00001.8922-515.004881.90
2522006.10.05 15:00close1241.001.87690.00001.8882-1030.003851.90
2532006.10.05 15:00sell1271.001.87690.00001.8759
2542006.10.05 15:00sell1280.501.87690.00001.8719
2552006.10.05 15:00sell1290.501.87690.00001.8669
2562006.10.05 17:35close1290.501.87830.00001.8669-70.003781.90
2572006.10.05 17:35close1280.501.87830.00001.8719-70.003711.90
2582006.10.05 17:35close1271.001.87830.00001.8759-140.003571.90
2592006.10.05 17:35buy1301.001.87830.00001.8793
2602006.10.05 17:35buy1310.501.87830.00001.8833
2612006.10.05 17:35buy1320.501.87830.00001.8883
2622006.10.05 18:45close1320.501.87900.00001.888335.003606.90
2632006.10.05 18:45close1310.501.87900.00001.883335.003641.90
2642006.10.05 18:45close1301.001.87900.00001.879370.003711.90
2652006.10.05 18:45sell1331.001.87900.00001.8780
2662006.10.05 18:45sell1340.501.87900.00001.8740
2672006.10.05 18:45sell1350.501.87900.00001.8690
2682006.10.05 20:15close1350.501.87940.00001.8690-20.003691.90
2692006.10.05 20:15close1340.501.87940.00001.8740-20.003671.90
2702006.10.05 20:15close1331.001.87940.00001.8780-40.003631.90
2712006.10.05 20:15buy1361.001.87940.00001.8804
2722006.10.05 20:15buy1370.501.87940.00001.8844
2732006.10.05 20:15buy1380.501.87940.00001.8894
2742006.10.05 20:53close1380.501.87920.00001.8894-10.003621.90
2752006.10.05 20:53close1370.501.87920.00001.8844-10.003611.90
2762006.10.05 20:53close1361.001.87920.00001.8804-20.003591.90
2772006.10.05 20:53sell1391.001.87920.00001.8782
2782006.10.05 20:53sell1400.501.87920.00001.8742
2792006.10.05 20:53sell1410.501.87920.00001.8692
2802006.10.05 21:25close1410.501.87900.00001.869210.003601.90
2812006.10.05 21:25close1400.501.87900.00001.874210.003611.90
2822006.10.05 21:25close1391.001.87900.00001.878220.003631.90
2832006.10.05 21:25buy1421.001.87900.00001.8800
2842006.10.05 21:25buy1430.501.87900.00001.8840
2852006.10.05 21:25buy1440.501.87900.00001.8890
2862006.10.06 00:10close1440.501.87890.00001.8890-6.753625.15
2872006.10.06 00:10close1430.501.87890.00001.8840-6.753618.40
2882006.10.06 00:10close1421.001.87890.00001.8800-13.503604.90
2892006.10.06 00:10sell1451.001.87890.00001.8779
2902006.10.06 00:10sell1460.501.87890.00001.8739
2912006.10.06 00:10sell1470.501.87890.00001.8689
2922006.10.06 01:05t/p1451.001.87790.00001.8779100.003704.90
2932006.10.06 01:05close1470.501.87760.00001.868965.003769.90
2942006.10.06 01:05close1460.501.87760.00001.873965.003834.90
2952006.10.06 01:05buy1481.001.87760.00001.8786
2962006.10.06 01:05buy1490.501.87760.00001.8826
2972006.10.06 01:05buy1500.501.87760.00001.8876
2982006.10.06 03:01close1500.501.87810.00001.887625.003859.90
2992006.10.06 03:01close1490.501.87810.00001.882625.003884.90
3002006.10.06 03:01close1481.001.87810.00001.878650.003934.90
3012006.10.06 03:01sell1511.001.87810.00001.8771
3022006.10.06 03:01sell1520.501.87810.00001.8731
3032006.10.06 03:01sell1530.501.87810.00001.8681
3042006.10.06 04:00t/p1511.001.87710.00001.8771100.004034.90
3052006.10.06 04:15close1530.501.87820.00001.8681-5.004029.90
3062006.10.06 04:15close1520.501.87820.00001.8731-5.004024.90
3072006.10.06 04:15buy1541.001.87820.00001.8792
3082006.10.06 04:15buy1550.501.87820.00001.8832
3092006.10.06 04:15buy1560.501.87820.00001.8882
3102006.10.06 04:40close1560.501.87790.00001.8882-15.004009.90
3112006.10.06 04:40close1550.501.87790.00001.8832-15.003994.90
3122006.10.06 04:40close1541.001.87790.00001.8792-30.003964.90
3132006.10.06 04:40sell1571.001.87790.00001.8769
3142006.10.06 04:40sell1580.501.87790.00001.8729
3152006.10.06 04:40sell1590.501.87790.00001.8679
3162006.10.06 06:00close1590.501.87730.00001.867930.003994.90
3172006.10.06 06:00close1580.501.87730.00001.872930.004024.90
3182006.10.06 06:00close1571.001.87730.00001.876960.004084.90
3192006.10.06 06:00buy1601.001.87730.00001.8783
3202006.10.06 06:00buy1610.501.87730.00001.8823
3212006.10.06 06:00buy1620.501.87730.00001.8873
3222006.10.06 08:10close1620.501.87370.00001.8873-180.003904.90
3232006.10.06 08:10close1610.501.87370.00001.8823-180.003724.90
3242006.10.06 08:10close1601.001.87370.00001.8783-360.003364.90
3252006.10.06 08:10sell1631.001.87370.00001.8727
3262006.10.06 08:10sell1640.501.87370.00001.8687
3272006.10.06 08:10sell1650.501.87370.00001.8637
3282006.10.06 10:55close1650.501.87620.00001.8637-125.003239.90
3292006.10.06 10:55close1640.501.87620.00001.8687-125.003114.90
3302006.10.06 10:55close1631.001.87620.00001.8727-250.002864.90
3312006.10.06 10:55buy1661.001.87620.00001.8772
3322006.10.06 10:55buy1670.501.87620.00001.8812
3332006.10.06 10:55buy1680.501.87620.00001.8862
3342006.10.06 11:46t/p1661.001.87720.00001.8772100.002964.90
3352006.10.06 11:50close1680.501.87770.00001.886275.003039.90
3362006.10.06 11:50close1670.501.87770.00001.881275.003114.90
3372006.10.06 11:50sell1691.001.87770.00001.8767
3382006.10.06 11:50sell1700.501.87770.00001.8727
3392006.10.06 11:50sell1710.501.87770.00001.8677
3402006.10.06 12:34close at stop1710.501.88830.00001.8677-530.002584.90
3412006.10.06 12:34close at stop1700.501.88830.00001.8727-530.002054.90
3422006.10.06 12:34close at stop1691.001.88830.00001.8767-1060.00994.90