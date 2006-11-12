Interbank FX, LLC
|
Account: 1300749
|
Name: PSNW
|
Currency: USD
|
2006 November 17, 20:59
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
15415581
|
2006.11.12 18:47
|
balance
|
Deposit
|
3 000.00
|
15427650
|
2006.11.13 01:30
|
buy
|
0.20
|
usdjpy
|
117.23
|
116.39
|
117.65
|
2006.11.13 09:44
|
117.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
71.40
|
15434486
|
2006.11.13 04:44
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
117.28
|
116.68
|
117.78
|
2006.11.13 09:54
|
117.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
42.45
|
15484304
|
2006.11.13 22:30
|
buy
|
0.20
|
usdjpy
|
118.14
|
117.30
|
118.56
|
2006.11.14 13:33
|
117.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-143.22
|
15692760
|
2006.11.16 00:02
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
117.94
|
117.10
|
118.36
|
2006.11.17 04:11
|
118.36
|
0.00
|
0.00
|
1.30
|
35.48
|
|
0.00
|
0.00
|
1.30
|
6.11
|
Closed P/L:
|
7.41
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
15693457
|
2006.11.16 00:39
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
118.01
|
117.41
|
118.51
|
|
117.72
|
0.00
|
0.00
|
2.60
|
-24.63
|
|
0.00
|
0.00
|
2.60
|
-24.63
|
|
Floating P/L:
|
-22.03
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
3 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
7.41
|
Floating P/L:
|
-22.03
|
Margin:
|
100.00
|
Balance:
|
3 007.41
|
Equity:
|
2 985.38
|
Free Margin:
|
2 885.38