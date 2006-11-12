Interbank FX, LLC

 

Account: 1300749

Name: PSNW

Currency: USD

2006 November 17, 20:59

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

15415581

2006.11.12 18:47

balance

Deposit

3 000.00

15427650

2006.11.13 01:30

buy

0.20

usdjpy

117.23

116.39

117.65

2006.11.13 09:44

117.65

0.00

0.00

0.00

71.40

15434486

2006.11.13 04:44

buy

0.10

usdjpy

117.28

116.68

117.78

2006.11.13 09:54

117.78

0.00

0.00

0.00

42.45

15484304

2006.11.13 22:30

buy

0.20

usdjpy

118.14

117.30

118.56

2006.11.14 13:33

117.30

0.00

0.00

0.00

-143.22

15692760

2006.11.16 00:02

buy

0.10

usdjpy

117.94

117.10

118.36

2006.11.17 04:11

118.36

0.00

0.00

1.30

35.48

 

0.00

0.00

1.30

6.11

Closed P/L:

7.41

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

15693457

2006.11.16 00:39

buy

0.10

usdjpy

118.01

117.41

118.51

 

117.72

0.00

0.00

2.60

-24.63

 

0.00

0.00

2.60

-24.63

 

Floating P/L:

-22.03

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

3 000.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

7.41

Floating P/L:

-22.03

Margin:

100.00

Balance:

3 007.41

Equity:

2 985.38

Free Margin:

2 885.38

 