Interbank FX, LLC
|
Account: 1298727
|
Name: PSNW
|
Currency: USD
|
2006 November 17, 20:59
|
Closed Transactions:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
15216789
|
2006.11.09 03:21
|
balance
|
Deposit
|
50 000.00
|
15221656
|
2006.11.09 06:15
|
buy
|
0.50
|
usdjpy
|
117.90
|
117.10
|
118.32
|
2006.11.09 13:36
|
118.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
177.48
|
15349833
|
2006.11.10 07:45
|
sell
|
0.50
|
usdjpy
|
117.57
|
118.07
|
117.37
|
2006.11.10 08:54
|
117.37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
85.20
|
15372505
|
2006.11.10 10:00
|
buy
|
0.50
|
usdjpy
|
117.33
|
116.83
|
117.53
|
2006.11.10 15:47
|
117.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
29.81
|
15403728
|
2006.11.10 16:00
|
sell
|
0.50
|
usdjpy
|
117.45
|
117.85
|
117.25
|
2006.11.13 01:24
|
117.25
|
0.00
|
0.00
|
-7.30
|
85.29
|
15427655
|
2006.11.13 01:30
|
buy
|
0.50
|
usdjpy
|
117.23
|
116.73
|
117.43
|
2006.11.13 08:02
|
117.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
85.16
|
15484299
|
2006.11.13 22:30
|
buy
|
0.50
|
usdjpy
|
118.14
|
117.64
|
118.34
|
2006.11.13 23:58
|
117.64
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-212.51
|
15486682
|
2006.11.13 23:14
|
sell
|
0.10
|
eurusd
|
1.2810
|
1.2910
|
1.2760
|
2006.11.17 13:08
|
1.2778
|
0.00
|
0.00
|
3.60
|
32.00
|
15692761
|
2006.11.16 00:02
|
buy
|
0.50
|
usdjpy
|
117.93
|
117.43
|
118.13
|
2006.11.16 07:09
|
118.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
84.65
|
15728407
|
2006.11.16 13:00
|
buy
|
0.50
|
usdjpy
|
118.06
|
117.56
|
118.26
|
2006.11.16 17:14
|
118.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
84.56
|
15750975
|
2006.11.16 17:15
|
sell
|
0.50
|
usdjpy
|
118.30
|
118.80
|
118.10
|
2006.11.17 14:14
|
118.10
|
0.00
|
0.00
|
-7.30
|
84.67
|
|
0.00
|
0.00
|
-11.00
|
536.31
|
Closed P/L:
|
525.31
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
15818007
|
2006.11.17 15:15
|
buy
|
0.50
|
usdjpy
|
117.88
|
117.38
|
118.08
|
|
117.72
|
0.00
|
0.00
|
6.50
|
-67.96
|
|
0.00
|
0.00
|
6.50
|
-67.96
|
|
Floating P/L:
|
-61.46
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
50 000.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
525.31
|
Floating P/L:
|
-61.46
|
Margin:
|
500.00
|
Balance:
|
50 525.31
|
Equity:
|
50 463.85
|
Free Margin:
|
49 963.85