Interbank FX, LLC

 

Account: 1298727

Name: PSNW

Currency: USD

2006 November 17, 20:59

Closed Transactions:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

15216789

2006.11.09 03:21

balance

Deposit

50 000.00

15221656

2006.11.09 06:15

buy

0.50

usdjpy

117.90

117.10

118.32

2006.11.09 13:36

118.32

0.00

0.00

0.00

177.48

15349833

2006.11.10 07:45

sell

0.50

usdjpy

117.57

118.07

117.37

2006.11.10 08:54

117.37

0.00

0.00

0.00

85.20

15372505

2006.11.10 10:00

buy

0.50

usdjpy

117.33

116.83

117.53

2006.11.10 15:47

117.40

0.00

0.00

0.00

29.81

15403728

2006.11.10 16:00

sell

0.50

usdjpy

117.45

117.85

117.25

2006.11.13 01:24

117.25

0.00

0.00

-7.30

85.29

15427655

2006.11.13 01:30

buy

0.50

usdjpy

117.23

116.73

117.43

2006.11.13 08:02

117.43

0.00

0.00

0.00

85.16

15484299

2006.11.13 22:30

buy

0.50

usdjpy

118.14

117.64

118.34

2006.11.13 23:58

117.64

0.00

0.00

0.00

-212.51

15486682

2006.11.13 23:14

sell

0.10

eurusd

1.2810

1.2910

1.2760

2006.11.17 13:08

1.2778

0.00

0.00

3.60

32.00

15692761

2006.11.16 00:02

buy

0.50

usdjpy

117.93

117.43

118.13

2006.11.16 07:09

118.13

0.00

0.00

0.00

84.65

15728407

2006.11.16 13:00

buy

0.50

usdjpy

118.06

117.56

118.26

2006.11.16 17:14

118.26

0.00

0.00

0.00

84.56

15750975

2006.11.16 17:15

sell

0.50

usdjpy

118.30

118.80

118.10

2006.11.17 14:14

118.10

0.00

0.00

-7.30

84.67

 

0.00

0.00

-11.00

536.31

Closed P/L:

525.31

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

15818007

2006.11.17 15:15

buy

0.50

usdjpy

117.88

117.38

118.08

 

117.72

0.00

0.00

6.50

-67.96

 

0.00

0.00

6.50

-67.96

 

Floating P/L:

-61.46

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

50 000.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

525.31

Floating P/L:

-61.46

Margin:

500.00

Balance:

50 525.31

Equity:

50 463.85

Free Margin:

49 963.85

 