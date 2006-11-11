|Account: 1300476
|Name: Raffaele Galbiati2
|Currency: USD
|2006 November 24, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15415308
|2006.11.11 18:14
|balance
|Deposit
|500.00
|15421978
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.96
|150.16
|151.31
|2006.11.13 09:55
|151.31
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15421987
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.96
|150.96
|151.66
|2006.11.13 23:52
|150.96
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15421991
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.96
|150.96
|152.01
|2006.11.13 23:52
|150.96
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15427632
|2006.11.13 01:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.23
|116.68
|117.73
|2006.11.13 09:46
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15427643
|2006.11.13 01:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.23
|117.23
|118.23
|2006.11.13 17:44
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|15427648
|2006.11.13 01:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.23
|117.98
|118.73
|2006.11.13 23:48
|117.98
|0.00
|0.00
|0.13
|6.36
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15482924
|2006.11.13 21:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2447
|1.2367
|1.2512
|2006.11.15 11:06
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.10
|5.20
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15482944
|2006.11.13 21:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2447
|1.2447
|1.2577
|2006.11.16 13:30
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.40
|0.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15482953
|2006.11.13 21:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2447
|1.2447
|1.2642
|2006.11.16 13:30
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.40
|0.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15493343
|2006.11.14 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.87
|150.07
|151.22
|2006.11.14 09:08
|151.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15493357
|2006.11.14 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.87
|150.87
|151.57
|2006.11.14 12:57
|150.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15493363
|2006.11.14 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.87
|150.87
|151.92
|2006.11.14 12:57
|150.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15538126
|2006.11.14 13:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.93
|150.13
|151.28
|2006.11.15 19:17
|151.28
|0.00
|0.00
|0.09
|2.97
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15538138
|2006.11.14 13:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.93
|150.93
|151.63
|2006.11.17 15:40
|150.93
|0.00
|0.00
|0.45
|0.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15538142
|2006.11.14 13:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.93
|150.93
|151.98
|2006.11.17 15:40
|150.93
|0.00
|0.00
|0.45
|0.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15598168
|2006.11.14 20:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8973
|1.9053
|1.8918
|2006.11.15 09:36
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.02
|5.50
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15598203
|2006.11.14 20:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8973
|1.8973
|1.8863
|2006.11.15 10:47
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.02
|11.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|15598213
|2006.11.14 20:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8973
|1.8891
|1.8808
|2006.11.15 17:32
|1.8891
|0.00
|0.00
|0.02
|8.20
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15669128
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.07
|117.52
|118.57
|2006.11.17 15:39
|117.52
|0.00
|0.00
|0.52
|-4.68
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|15669177
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.07
|117.52
|119.07
|2006.11.16 01:33
|117.76
|0.00
|0.00
|0.39
|-2.63
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|15669194
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.07
|117.52
|119.57
|2006.11.16 01:33
|117.76
|0.00
|0.00
|0.39
|-2.63
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|15673907
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8892
|1.8972
|1.8837
|2006.11.17 08:02
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.08
|5.50
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15673969
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8891
|1.8891
|1.8782
|2006.11.17 14:38
|1.8891
|0.00
|0.00
|0.08
|0.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15674010
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8891
|1.8891
|1.8727
|2006.11.17 14:38
|1.8891
|0.00
|0.00
|0.08
|0.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15744360
|2006.11.16 15:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2469
|1.2389
|1.2534
|2006.11.17 11:56
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.10
|5.19
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15744380
|2006.11.16 15:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|1.2470
|1.2599
|2006.11.17 14:52
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.10
|0.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15744388
|2006.11.16 15:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|1.2470
|1.2664
|2006.11.17 14:52
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.10
|0.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15823458
|2006.11.17 15:40
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.97
|150.17
|151.32
|2006.11.20 02:49
|151.32
|0.00
|0.00
|0.09
|2.97
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15823472
|2006.11.17 15:40
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.97
|150.97
|151.67
|2006.11.20 08:16
|151.67
|0.00
|0.00
|0.09
|5.93
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|15823479
|2006.11.17 15:40
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.97
|151.50
|152.02
|2006.11.20 09:05
|151.50
|0.00
|0.00
|0.09
|4.49
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15832846
|2006.11.17 20:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2446
|1.2526
|1.2381
|2006.11.22 04:40
|1.2381
|0.00
|0.00
|-0.36
|5.25
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15832858
|2006.11.17 20:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2446
|1.2446
|1.2316
|2006.11.22 13:20
|1.2316
|0.00
|0.00
|-0.36
|10.56
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|15832863
|2006.11.17 20:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2446
|1.2349
|1.2251
|2006.11.23 09:06
|1.2251
|0.00
|0.00
|-0.71
|15.92
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|15838979
|2006.11.19 23:16
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.82
|118.37
|117.32
|2006.11.22 10:49
|117.32
|0.00
|0.00
|-0.30
|4.26
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15839020
|2006.11.19 23:16
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.82
|118.37
|116.82
|2006.11.20 08:12
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|15839051
|2006.11.19 23:16
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.82
|118.37
|116.32
|2006.11.20 08:09
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|15840721
|2006.11.19 23:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8946
|1.8866
|1.9001
|2006.11.21 11:19
|1.9001
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.50
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15840754
|2006.11.19 23:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8946
|1.8946
|1.9056
|2006.11.22 08:34
|1.9056
|0.00
|0.00
|-0.08
|11.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|15840761
|2006.11.19 23:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8946
|1.9028
|1.9111
|2006.11.22 09:31
|1.9028
|0.00
|0.00
|-0.08
|8.20
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15944841
|2006.11.21 08:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.49
|152.29
|151.14
|2006.11.22 10:35
|151.14
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.99
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15944862
|2006.11.21 08:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.49
|151.49
|150.79
|2006.11.22 13:13
|150.79
|0.00
|0.00
|-0.11
|5.99
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|15944877
|2006.11.21 08:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.48
|150.96
|150.44
|2006.11.22 13:36
|150.96
|0.00
|0.00
|-0.11
|4.45
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|16087281
|2006.11.22 23:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.70
|116.15
|117.20
|2006.11.23 14:16
|116.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.73
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|16087343
|2006.11.22 23:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.70
|116.70
|117.70
|2006.11.23 00:55
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|16087363
|2006.11.22 23:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.70
|116.70
|118.20
|2006.11.23 00:55
|116.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|16101176
|2006.11.23 07:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.74
|149.94
|151.09
|2006.11.24 08:32
|151.09
|0.00
|0.00
|0.09
|3.02
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|16101201
|2006.11.23 07:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.74
|150.74
|151.44
|2006.11.24 08:59
|151.44
|0.00
|0.00
|0.09
|6.04
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|16101215
|2006.11.23 07:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.74
|151.26
|151.79
|2006.11.24 11:42
|151.26
|0.00
|0.00
|0.09
|4.50
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|16129380
|2006.11.24 01:32
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2237
|1.2317
|1.2172
|2006.11.24 08:30
|1.2172
|0.00
|0.00
|0.00
|5.34
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|16129399
|2006.11.24 01:32
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2237
|1.2237
|1.2107
|2006.11.24 08:47
|1.2107
|0.00
|0.00
|0.00
|10.74
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|16135973
|2006.11.24 04:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.28
|116.83
|115.78
|2006.11.24 08:34
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|0.00
|0.00
|2.38
|170.21
|Closed P/L:
|172.59
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16206075
|2006.11.24 16:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.66
|152.46
|151.31
|151.71
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.43
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|16206096
|2006.11.24 16:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.66
|152.46
|150.96
|151.71
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.43
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|16206104
|2006.11.24 16:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.66
|152.46
|150.61
|151.71
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.43
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|16204771
|2006.11.24 15:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9320
|1.9240
|1.9375
|1.9313
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.70
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|16204792
|2006.11.24 15:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9321
|1.9240
|1.9430
|1.9313
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.80
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|16204797
|2006.11.24 15:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9321
|1.9240
|1.9485
|1.9313
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.80
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|16129404
|2006.11.24 01:32
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2237
|1.2139
|1.2042
|1.2091
|0.00
|0.00
|-0.12
|12.08
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|16135990
|2006.11.24 04:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.28
|116.28
|115.28
|115.81
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.06
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|16136007
|2006.11.24 04:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.28
|116.28
|114.78
|115.81
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.06
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|0.00
|0.00
|-0.81
|16.61
|Floating P/L:
|15.80
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|172.59
|Floating P/L:
|15.80
|Margin:
|45.00
|Balance:
|672.59
|Equity:
|688.39
|Free Margin:
|643.39
|Details:
|Gross Profit:
|191.12
|Gross Loss:
|18.53
|Total Net Profit:
|172.59
|Profit Factor:
|10.31
|Expected Payoff:
|3.38
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|5.36 (0.95%)
|Relative Drawdown:
|0.95% (5.36)
|Total Trades:
|51
|Short Positions (won %):
|18 (88.89%)
|Long Positions (won %):
|33 (87.88%)
|Profit Trades (% of total):
|45 (88.24%)
|Loss trades (% of total):
|6 (11.76%)
|Largest
|profit trade:
|15.21
|loss trade:
|-4.73
|Average
|profit trade:
|4.25
|loss trade:
|-3.09
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (82.46)
|consecutive losses ($):
|2 (-5.16)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|82.46 (14)
|consecutive loss (count):
|-5.16 (2)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|2