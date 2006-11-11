Interbank FX, LLC

Account: 1300476 Name: Raffaele Galbiati2 Currency: USD 2006 November 24, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
154153082006.11.11 18:14balanceDeposit500.00
154219782006.11.13 00:15buy0.10eurjpym150.96150.16151.312006.11.13 09:55151.310.000.000.002.97
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
154219872006.11.13 00:15buy0.10eurjpym150.96150.96151.662006.11.13 23:52150.960.000.000.090.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
154219912006.11.13 00:15buy0.10eurjpym150.96150.96152.012006.11.13 23:52150.960.000.000.090.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
154276322006.11.13 01:30buy0.10usdjpym117.23116.68117.732006.11.13 09:46117.730.000.000.004.25
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
154276432006.11.13 01:30buy0.10usdjpym117.23117.23118.232006.11.13 17:44118.230.000.000.008.46
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
154276482006.11.13 01:30buy0.10usdjpym117.23117.98118.732006.11.13 23:48117.980.000.000.136.36
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
154829242006.11.13 21:45buy0.10usdchfm1.24471.23671.25122006.11.15 11:061.25120.000.000.105.20
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
154829442006.11.13 21:45buy0.10usdchfm1.24471.24471.25772006.11.16 13:301.24470.000.000.400.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
154829532006.11.13 21:45buy0.10usdchfm1.24471.24471.26422006.11.16 13:301.24470.000.000.400.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
154933432006.11.14 00:00buy0.10eurjpym150.87150.07151.222006.11.14 09:08151.220.000.000.002.97
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
154933572006.11.14 00:00buy0.10eurjpym150.87150.87151.572006.11.14 12:57150.870.000.000.000.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
154933632006.11.14 00:00buy0.10eurjpym150.87150.87151.922006.11.14 12:57150.870.000.000.000.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
155381262006.11.14 13:00buy0.10eurjpym150.93150.13151.282006.11.15 19:17151.280.000.000.092.97
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
155381382006.11.14 13:00buy0.10eurjpym150.93150.93151.632006.11.17 15:40150.930.000.000.450.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
155381422006.11.14 13:00buy0.10eurjpym150.93150.93151.982006.11.17 15:40150.930.000.000.450.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
155981682006.11.14 20:30sell0.10gbpusdm1.89731.90531.89182006.11.15 09:361.89180.000.000.025.50
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
155982032006.11.14 20:30sell0.10gbpusdm1.89731.89731.88632006.11.15 10:471.88630.000.000.0211.00
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
155982132006.11.14 20:30sell0.10gbpusdm1.89731.88911.88082006.11.15 17:321.88910.000.000.028.20
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
156691282006.11.15 16:45buy0.10usdjpym118.07117.52118.572006.11.17 15:39117.520.000.000.52-4.68
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
156691772006.11.15 16:45buy0.10usdjpym118.07117.52119.072006.11.16 01:33117.760.000.000.39-2.63
 20060613Mode3_SecondTrade
156691942006.11.15 16:45buy0.10usdjpym118.07117.52119.572006.11.16 01:33117.760.000.000.39-2.63
 20060614Mode3_ThirdTrade
156739072006.11.15 18:15sell0.10gbpusdm1.88921.89721.88372006.11.17 08:021.88370.000.000.085.50
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
156739692006.11.15 18:15sell0.10gbpusdm1.88911.88911.87822006.11.17 14:381.88910.000.000.080.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
156740102006.11.15 18:15sell0.10gbpusdm1.88911.88911.87272006.11.17 14:381.88910.000.000.080.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
157443602006.11.16 15:30buy0.10usdchfm1.24691.23891.25342006.11.17 11:561.25340.000.000.105.19
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
157443802006.11.16 15:30buy0.10usdchfm1.24701.24701.25992006.11.17 14:521.24700.000.000.100.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
157443882006.11.16 15:30buy0.10usdchfm1.24701.24701.26642006.11.17 14:521.24700.000.000.100.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
158234582006.11.17 15:40buy0.10eurjpym150.97150.17151.322006.11.20 02:49151.320.000.000.092.97
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
158234722006.11.17 15:40buy0.10eurjpym150.97150.97151.672006.11.20 08:16151.670.000.000.095.93
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
158234792006.11.17 15:40buy0.10eurjpym150.97151.50152.022006.11.20 09:05151.500.000.000.094.49
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
158328462006.11.17 20:00sell0.10usdchfm1.24461.25261.23812006.11.22 04:401.23810.000.00-0.365.25
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
158328582006.11.17 20:00sell0.10usdchfm1.24461.24461.23162006.11.22 13:201.23160.000.00-0.3610.56
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
158328632006.11.17 20:00sell0.10usdchfm1.24461.23491.22512006.11.23 09:061.22510.000.00-0.7115.92
 20060614Mode3_ThirdTrade[tp]
158389792006.11.19 23:16sell0.10usdjpym117.82118.37117.322006.11.22 10:49117.320.000.00-0.304.26
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
158390202006.11.19 23:16sell0.10usdjpym117.82118.37116.822006.11.20 08:12118.130.000.000.00-2.62
 20060613Mode3_SecondTrade
158390512006.11.19 23:16sell0.10usdjpym117.82118.37116.322006.11.20 08:09118.120.000.000.00-2.54
 20060614Mode3_ThirdTrade
158407212006.11.19 23:45buy0.10gbpusdm1.89461.88661.90012006.11.21 11:191.90010.000.00-0.045.50
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
158407542006.11.19 23:45buy0.10gbpusdm1.89461.89461.90562006.11.22 08:341.90560.000.00-0.0811.00
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
158407612006.11.19 23:45buy0.10gbpusdm1.89461.90281.91112006.11.22 09:311.90280.000.00-0.088.20
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
159448412006.11.21 08:00sell0.10eurjpym151.49152.29151.142006.11.22 10:35151.140.000.00-0.112.99
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
159448622006.11.21 08:00sell0.10eurjpym151.49151.49150.792006.11.22 13:13150.790.000.00-0.115.99
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
159448772006.11.21 08:00sell0.10eurjpym151.48150.96150.442006.11.22 13:36150.960.000.00-0.114.45
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
160872812006.11.22 23:15buy0.10usdjpym116.70116.15117.202006.11.23 14:16116.150.000.000.00-4.73
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
160873432006.11.22 23:15buy0.10usdjpym116.70116.70117.702006.11.23 00:55116.700.000.000.000.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
160873632006.11.22 23:15buy0.10usdjpym116.70116.70118.202006.11.23 00:55116.700.000.000.000.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
161011762006.11.23 07:00buy0.10eurjpym150.74149.94151.092006.11.24 08:32151.090.000.000.093.02
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
161012012006.11.23 07:00buy0.10eurjpym150.74150.74151.442006.11.24 08:59151.440.000.000.096.04
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
161012152006.11.23 07:00buy0.10eurjpym150.74151.26151.792006.11.24 11:42151.260.000.000.094.50
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
161293802006.11.24 01:32sell0.10usdchfm1.22371.23171.21722006.11.24 08:301.21720.000.000.005.34
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
161293992006.11.24 01:32sell0.10usdchfm1.22371.22371.21072006.11.24 08:471.21070.000.000.0010.74
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
161359732006.11.24 04:30sell0.10usdjpym116.28116.83115.782006.11.24 08:34115.780.000.000.004.32
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 2.38 170.21
Closed P/L: 172.59
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
162060752006.11.24 16:00sell0.10eurjpym151.66152.46151.31 151.710.000.00-0.11-0.43
 20050612Mode3_FirstTrade
162060962006.11.24 16:00sell0.10eurjpym151.66152.46150.96 151.710.000.00-0.11-0.43
 20060613Mode3_SecondTrade
162061042006.11.24 16:00sell0.10eurjpym151.66152.46150.61 151.710.000.00-0.11-0.43
 20060614Mode3_ThirdTrade
162047712006.11.24 15:45buy0.10gbpusdm1.93201.92401.9375 1.93130.000.00-0.02-0.70
 20050612Mode3_FirstTrade
162047922006.11.24 15:45buy0.10gbpusdm1.93211.92401.9430 1.93130.000.00-0.02-0.80
 20060613Mode3_SecondTrade
162047972006.11.24 15:45buy0.10gbpusdm1.93211.92401.9485 1.93130.000.00-0.02-0.80
 20060614Mode3_ThirdTrade
161294042006.11.24 01:32sell0.10usdchfm1.22371.21391.2042 1.20910.000.00-0.1212.08
 20060614Mode3_ThirdTrade
161359902006.11.24 04:30sell0.10usdjpym116.28116.28115.28 115.810.000.00-0.154.06
 20060613Mode3_SecondTrade
161360072006.11.24 04:30sell0.10usdjpym116.28116.28114.78 115.810.000.00-0.154.06
 20060614Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -0.81 16.61
 Floating P/L: 15.80
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 172.59 Floating P/L: 15.80 Margin: 45.00
Balance: 672.59 Equity: 688.39 Free Margin: 643.39
 
Details:
Graph
Gross Profit: 191.12 Gross Loss: 18.53 Total Net Profit: 172.59
Profit Factor: 10.31 Expected Payoff: 3.38  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 5.36 (0.95%) Relative Drawdown: 0.95% (5.36)
 
Total Trades: 51 Short Positions (won %): 18 (88.89%) Long Positions (won %): 33 (87.88%)
Profit Trades (% of total): 45 (88.24%) Loss trades (% of total): 6 (11.76%)
Largest profit trade: 15.21 loss trade: -4.73
Average profit trade: 4.25 loss trade: -3.09
Maximum consecutive wins ($): 14 (82.46) consecutive losses ($): 2 (-5.16)
Maximal consecutive profit (count): 82.46 (14) consecutive loss (count): -5.16 (2)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 2