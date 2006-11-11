Interbank FX, LLC

Account: 1300476 Name: Raffaele Galbiati2 Currency: USD 2006 November 21, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
154153082006.11.11 18:14balanceDeposit500.00
154219782006.11.13 00:15buy0.10eurjpym150.96150.16151.312006.11.13 09:55151.310.000.000.002.97
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
154219872006.11.13 00:15buy0.10eurjpym150.96150.96151.662006.11.13 23:52150.960.000.000.090.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
154219912006.11.13 00:15buy0.10eurjpym150.96150.96152.012006.11.13 23:52150.960.000.000.090.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
154276322006.11.13 01:30buy0.10usdjpym117.23116.68117.732006.11.13 09:46117.730.000.000.004.25
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
154276432006.11.13 01:30buy0.10usdjpym117.23117.23118.232006.11.13 17:44118.230.000.000.008.46
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
154276482006.11.13 01:30buy0.10usdjpym117.23117.98118.732006.11.13 23:48117.980.000.000.136.36
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
154829242006.11.13 21:45buy0.10usdchfm1.24471.23671.25122006.11.15 11:061.25120.000.000.105.20
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
154829442006.11.13 21:45buy0.10usdchfm1.24471.24471.25772006.11.16 13:301.24470.000.000.400.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
154829532006.11.13 21:45buy0.10usdchfm1.24471.24471.26422006.11.16 13:301.24470.000.000.400.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
154933432006.11.14 00:00buy0.10eurjpym150.87150.07151.222006.11.14 09:08151.220.000.000.002.97
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
154933572006.11.14 00:00buy0.10eurjpym150.87150.87151.572006.11.14 12:57150.870.000.000.000.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
154933632006.11.14 00:00buy0.10eurjpym150.87150.87151.922006.11.14 12:57150.870.000.000.000.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
155381262006.11.14 13:00buy0.10eurjpym150.93150.13151.282006.11.15 19:17151.280.000.000.092.97
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
155381382006.11.14 13:00buy0.10eurjpym150.93150.93151.632006.11.17 15:40150.930.000.000.450.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
155381422006.11.14 13:00buy0.10eurjpym150.93150.93151.982006.11.17 15:40150.930.000.000.450.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
155981682006.11.14 20:30sell0.10gbpusdm1.89731.90531.89182006.11.15 09:361.89180.000.000.025.50
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
155982032006.11.14 20:30sell0.10gbpusdm1.89731.89731.88632006.11.15 10:471.88630.000.000.0211.00
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
155982132006.11.14 20:30sell0.10gbpusdm1.89731.88911.88082006.11.15 17:321.88910.000.000.028.20
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
156691282006.11.15 16:45buy0.10usdjpym118.07117.52118.572006.11.17 15:39117.520.000.000.52-4.68
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
156691772006.11.15 16:45buy0.10usdjpym118.07117.52119.072006.11.16 01:33117.760.000.000.39-2.63
 20060613Mode3_SecondTrade
156691942006.11.15 16:45buy0.10usdjpym118.07117.52119.572006.11.16 01:33117.760.000.000.39-2.63
 20060614Mode3_ThirdTrade
156739072006.11.15 18:15sell0.10gbpusdm1.88921.89721.88372006.11.17 08:021.88370.000.000.085.50
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
156739692006.11.15 18:15sell0.10gbpusdm1.88911.88911.87822006.11.17 14:381.88910.000.000.080.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
156740102006.11.15 18:15sell0.10gbpusdm1.88911.88911.87272006.11.17 14:381.88910.000.000.080.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
157443602006.11.16 15:30buy0.10usdchfm1.24691.23891.25342006.11.17 11:561.25340.000.000.105.19
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
157443802006.11.16 15:30buy0.10usdchfm1.24701.24701.25992006.11.17 14:521.24700.000.000.100.00
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
157443882006.11.16 15:30buy0.10usdchfm1.24701.24701.26642006.11.17 14:521.24700.000.000.100.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
158234582006.11.17 15:40buy0.10eurjpym150.97150.17151.322006.11.20 02:49151.320.000.000.092.97
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
158234722006.11.17 15:40buy0.10eurjpym150.97150.97151.672006.11.20 08:16151.670.000.000.095.93
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
158234792006.11.17 15:40buy0.10eurjpym150.97151.50152.022006.11.20 09:05151.500.000.000.094.49
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
158390202006.11.19 23:16sell0.10usdjpym117.82118.37116.822006.11.20 08:12118.130.000.000.00-2.62
 20060613Mode3_SecondTrade
158390512006.11.19 23:16sell0.10usdjpym117.82118.37116.322006.11.20 08:09118.120.000.000.00-2.54
 20060614Mode3_ThirdTrade
158407212006.11.19 23:45buy0.10gbpusdm1.89461.88661.90012006.11.21 11:191.90010.000.00-0.045.50
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
  0.00 0.00 4.33 72.36
Closed P/L: 76.69
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
158328462006.11.17 20:00sell0.10usdchfm1.24461.25261.2381 1.24070.000.00-0.243.14
 20050612Mode3_FirstTrade
158328582006.11.17 20:00sell0.10usdchfm1.24461.25261.2316 1.24070.000.00-0.243.14
 20060613Mode3_SecondTrade
158328632006.11.17 20:00sell0.10usdchfm1.24461.25261.2251 1.24070.000.00-0.243.14
 20060614Mode3_ThirdTrade
158389792006.11.19 23:16sell0.10usdjpym117.82118.37117.32 117.800.000.00-0.150.17
 20050612Mode3_FirstTrade
158407542006.11.19 23:45buy0.10gbpusdm1.89461.89461.9056 1.89990.000.00-0.045.30
 20060613Mode3_SecondTrade
158407612006.11.19 23:45buy0.10gbpusdm1.89461.89461.9111 1.89990.000.00-0.045.30
 20060614Mode3_ThirdTrade
159448412006.11.21 08:00sell0.10eurjpym151.49152.29151.14 151.350.000.000.001.19
 20050612Mode3_FirstTrade
159448622006.11.21 08:00sell0.10eurjpym151.49152.29150.79 151.350.000.000.001.19
 20060613Mode3_SecondTrade
159448772006.11.21 08:00sell0.10eurjpym151.48152.29150.44 151.350.000.000.001.11
 20060614Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -0.95 23.68
 Floating P/L: 22.73
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 76.69 Floating P/L: 22.73 Margin: 45.00
Balance: 576.69 Equity: 599.42 Free Margin: 554.42
 
Details:
Graph
Gross Profit: 90.49 Gross Loss: 13.80 Total Net Profit: 76.69
Profit Factor: 6.56 Expected Payoff: 2.32  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 5.36 (0.95%) Relative Drawdown: 0.95% (5.36)
 
Total Trades: 33 Short Positions (won %): 8 (75.00%) Long Positions (won %): 25 (88.00%)
Profit Trades (% of total): 28 (84.85%) Loss trades (% of total): 5 (15.15%)
Largest profit trade: 11.02 loss trade: -4.16
Average profit trade: 3.23 loss trade: -2.76
Maximum consecutive wins ($): 14 (58.44) consecutive losses ($): 2 (-5.16)
Maximal consecutive profit (count): 58.44 (14) consecutive loss (count): -5.16 (2)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 2