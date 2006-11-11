|Account: 1300476
|Name: Raffaele Galbiati2
|Currency: USD
|2006 November 21, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15415308
|2006.11.11 18:14
|balance
|Deposit
|500.00
|15421978
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.96
|150.16
|151.31
|2006.11.13 09:55
|151.31
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15421987
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.96
|150.96
|151.66
|2006.11.13 23:52
|150.96
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15421991
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.96
|150.96
|152.01
|2006.11.13 23:52
|150.96
|0.00
|0.00
|0.09
|0.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15427632
|2006.11.13 01:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.23
|116.68
|117.73
|2006.11.13 09:46
|117.73
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15427643
|2006.11.13 01:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.23
|117.23
|118.23
|2006.11.13 17:44
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|15427648
|2006.11.13 01:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.23
|117.98
|118.73
|2006.11.13 23:48
|117.98
|0.00
|0.00
|0.13
|6.36
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15482924
|2006.11.13 21:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2447
|1.2367
|1.2512
|2006.11.15 11:06
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.10
|5.20
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15482944
|2006.11.13 21:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2447
|1.2447
|1.2577
|2006.11.16 13:30
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.40
|0.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15482953
|2006.11.13 21:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2447
|1.2447
|1.2642
|2006.11.16 13:30
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.40
|0.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15493343
|2006.11.14 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.87
|150.07
|151.22
|2006.11.14 09:08
|151.22
|0.00
|0.00
|0.00
|2.97
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15493357
|2006.11.14 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.87
|150.87
|151.57
|2006.11.14 12:57
|150.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15493363
|2006.11.14 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.87
|150.87
|151.92
|2006.11.14 12:57
|150.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15538126
|2006.11.14 13:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.93
|150.13
|151.28
|2006.11.15 19:17
|151.28
|0.00
|0.00
|0.09
|2.97
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15538138
|2006.11.14 13:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.93
|150.93
|151.63
|2006.11.17 15:40
|150.93
|0.00
|0.00
|0.45
|0.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15538142
|2006.11.14 13:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.93
|150.93
|151.98
|2006.11.17 15:40
|150.93
|0.00
|0.00
|0.45
|0.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15598168
|2006.11.14 20:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8973
|1.9053
|1.8918
|2006.11.15 09:36
|1.8918
|0.00
|0.00
|0.02
|5.50
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15598203
|2006.11.14 20:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8973
|1.8973
|1.8863
|2006.11.15 10:47
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.02
|11.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|15598213
|2006.11.14 20:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8973
|1.8891
|1.8808
|2006.11.15 17:32
|1.8891
|0.00
|0.00
|0.02
|8.20
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15669128
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.07
|117.52
|118.57
|2006.11.17 15:39
|117.52
|0.00
|0.00
|0.52
|-4.68
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|15669177
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.07
|117.52
|119.07
|2006.11.16 01:33
|117.76
|0.00
|0.00
|0.39
|-2.63
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|15669194
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.07
|117.52
|119.57
|2006.11.16 01:33
|117.76
|0.00
|0.00
|0.39
|-2.63
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|15673907
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8892
|1.8972
|1.8837
|2006.11.17 08:02
|1.8837
|0.00
|0.00
|0.08
|5.50
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15673969
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8891
|1.8891
|1.8782
|2006.11.17 14:38
|1.8891
|0.00
|0.00
|0.08
|0.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15674010
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8891
|1.8891
|1.8727
|2006.11.17 14:38
|1.8891
|0.00
|0.00
|0.08
|0.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15744360
|2006.11.16 15:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2469
|1.2389
|1.2534
|2006.11.17 11:56
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.10
|5.19
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15744380
|2006.11.16 15:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|1.2470
|1.2599
|2006.11.17 14:52
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.10
|0.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|15744388
|2006.11.16 15:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|1.2470
|1.2664
|2006.11.17 14:52
|1.2470
|0.00
|0.00
|0.10
|0.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15823458
|2006.11.17 15:40
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.97
|150.17
|151.32
|2006.11.20 02:49
|151.32
|0.00
|0.00
|0.09
|2.97
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|15823472
|2006.11.17 15:40
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.97
|150.97
|151.67
|2006.11.20 08:16
|151.67
|0.00
|0.00
|0.09
|5.93
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|15823479
|2006.11.17 15:40
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.97
|151.50
|152.02
|2006.11.20 09:05
|151.50
|0.00
|0.00
|0.09
|4.49
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|15839020
|2006.11.19 23:16
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.82
|118.37
|116.82
|2006.11.20 08:12
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|15839051
|2006.11.19 23:16
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.82
|118.37
|116.32
|2006.11.20 08:09
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|15840721
|2006.11.19 23:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8946
|1.8866
|1.9001
|2006.11.21 11:19
|1.9001
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.50
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|0.00
|0.00
|4.33
|72.36
|Closed P/L:
|76.69
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15832846
|2006.11.17 20:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2446
|1.2526
|1.2381
|1.2407
|0.00
|0.00
|-0.24
|3.14
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|15832858
|2006.11.17 20:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2446
|1.2526
|1.2316
|1.2407
|0.00
|0.00
|-0.24
|3.14
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|15832863
|2006.11.17 20:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2446
|1.2526
|1.2251
|1.2407
|0.00
|0.00
|-0.24
|3.14
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|15838979
|2006.11.19 23:16
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.82
|118.37
|117.32
|117.80
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.17
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|15840754
|2006.11.19 23:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8946
|1.8946
|1.9056
|1.8999
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.30
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|15840761
|2006.11.19 23:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.8946
|1.8946
|1.9111
|1.8999
|0.00
|0.00
|-0.04
|5.30
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|15944841
|2006.11.21 08:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.49
|152.29
|151.14
|151.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|20050612
|Mode3_FirstTrade
|15944862
|2006.11.21 08:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.49
|152.29
|150.79
|151.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|15944877
|2006.11.21 08:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.48
|152.29
|150.44
|151.35
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|0.00
|0.00
|-0.95
|23.68
|Floating P/L:
|22.73
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|76.69
|Floating P/L:
|22.73
|Margin:
|45.00
|Balance:
|576.69
|Equity:
|599.42
|Free Margin:
|554.42
|Details:
|Gross Profit:
|90.49
|Gross Loss:
|13.80
|Total Net Profit:
|76.69
|Profit Factor:
|6.56
|Expected Payoff:
|2.32
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|5.36 (0.95%)
|Relative Drawdown:
|0.95% (5.36)
|Total Trades:
|33
|Short Positions (won %):
|8 (75.00%)
|Long Positions (won %):
|25 (88.00%)
|Profit Trades (% of total):
|28 (84.85%)
|Loss trades (% of total):
|5 (15.15%)
|Largest
|profit trade:
|11.02
|loss trade:
|-4.16
|Average
|profit trade:
|3.23
|loss trade:
|-2.76
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (58.44)
|consecutive losses ($):
|2 (-5.16)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|58.44 (14)
|consecutive loss (count):
|-5.16 (2)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|2