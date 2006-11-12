Interbank FX, LLC

Account: 1300731 Name: Raffaele Galbiati2 Currency: USD 2006 November 24, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
154155632006.11.12 17:26balanceDeposit500.00
154219762006.11.13 00:15buy0.10eurjpym150.96150.12151.382006.11.13 14:50151.380.000.000.003.55
 20050610FirstTrade[tp]
154276342006.11.13 01:30buy0.10usdjpym117.23116.39117.652006.11.13 09:44117.650.000.000.003.57
 20050610FirstTrade[tp]
154344842006.11.13 04:44buy0.10usdjpym117.28116.68117.782006.11.13 09:54117.780.000.000.004.25
 20060611Mode2_SecondTrade[tp]
154444462006.11.13 09:31buy0.10eurjpym151.19150.89151.892006.11.13 23:57150.890.000.000.09-2.55
 20060611Mode2_SecondTrade[sl]
154829202006.11.13 21:45buy0.10usdchfm1.24471.23631.24892006.11.15 10:261.24890.000.000.103.36
 20050610FirstTrade[tp]
154842832006.11.13 22:30buy0.10usdjpym118.14117.30118.562006.11.14 13:33117.300.000.000.00-7.16
 20050610FirstTrade[sl]
154933422006.11.14 00:00buy0.10eurjpym150.87150.03151.292006.11.14 09:11151.290.000.000.003.56
 20050610FirstTrade[tp]
155202962006.11.14 08:45buy0.10eurjpym151.09150.79151.792006.11.14 13:31150.790.000.000.00-2.56
 20060611Mode2_SecondTrade[sl]
155623182006.11.14 15:12buy0.10usdchfm1.24701.24051.25602006.11.20 09:561.24050.000.000.60-5.24
 20060611Mode2_SecondTrade[sl]
155981602006.11.14 20:30sell0.10gbpusdm1.89731.90571.89312006.11.15 06:171.89310.000.000.024.20
 20050610FirstTrade[tp]
155985282006.11.14 20:54sell0.10gbpusdm1.89631.90541.88692006.11.15 10:311.88690.000.000.029.40
 20060611Mode2_SecondTrade[tp]
156082422006.11.15 01:15sell0.10eurjpym150.73151.57150.312006.11.20 08:04151.570.000.00-0.54-7.12
 20050610FirstTrade[sl]
156691272006.11.15 16:45buy0.10usdjpym118.07117.23118.492006.11.22 11:11117.230.000.000.91-7.17
 20050610FirstTrade[sl]
156739522006.11.15 18:15sell0.10gbpusdm1.88911.89761.88502006.11.17 08:001.88500.000.000.084.10
 20050610FirstTrade[tp]
156745782006.11.15 18:29sell0.10gbpusdm1.88811.89711.87862006.11.20 09:541.89710.000.000.10-9.00
 20060611Mode2_SecondTrade[sl]
156759822006.11.15 19:01buy0.10usdjpym118.14117.54118.642006.11.17 15:38117.540.000.000.52-5.10
 20060611Mode2_SecondTrade[sl]
158743112006.11.20 08:09buy0.10usdjpym118.11117.51118.612006.11.22 04:38117.510.000.000.26-5.10
 20060611Mode2_SecondTrade[sl]
159223182006.11.20 22:00buy0.10usdchfm1.24421.23581.24842006.11.22 08:401.23580.000.000.10-6.80
 20050610FirstTrade[sl]
159448432006.11.21 08:00sell0.10eurjpym151.49152.33151.072006.11.22 10:35151.070.000.00-0.113.57
 20050610FirstTrade[tp]
159494912006.11.21 09:34sell0.10eurjpym151.27151.57150.572006.11.23 14:16150.570.000.00-0.436.03
 20060611Mode2_SecondTrade[tp]
160778152006.11.22 17:45sell0.10usdchfm1.22781.23621.22362006.11.23 09:091.22360.000.00-0.353.43
 20050610FirstTrade[tp]
160813692006.11.22 19:18sell0.10usdchfm1.22641.23291.21742006.11.24 08:301.21740.000.00-0.477.39
 20060611Mode2_SecondTrade[tp]
160872822006.11.22 23:15buy0.10usdjpym116.70115.86117.122006.11.24 08:32115.860.000.000.12-7.25
 20050610FirstTrade[sl]
160877582006.11.22 23:40buy0.10usdjpym116.74116.14117.242006.11.23 14:16116.140.000.000.00-5.17
 20060611Mode2_SecondTrade[sl]
161358882006.11.24 04:30sell0.10eurjpym150.74151.58150.322006.11.24 10:20151.580.000.000.00-7.25
 20050610FirstTrade[sl]
  0.00 0.00 1.02 -21.06
Closed P/L: -20.04
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
162060742006.11.24 16:00sell0.10eurjpym151.66152.50151.24 151.710.000.00-0.11-0.43
 20050610FirstTrade
162047702006.11.24 15:45buy0.10gbpusdm1.93201.92361.9362 1.93130.000.00-0.02-0.70
 20050610FirstTrade
162102462006.11.24 17:27buy0.10gbpusdm1.93301.92391.9424 1.93130.000.00-0.02-1.70
 20060611Mode2_SecondTrade
162007262006.11.24 14:30sell0.10usdchfm1.20981.21821.2056 1.20910.000.00-0.120.58
 20050610FirstTrade
162027542006.11.24 15:17sell0.10usdchfm1.20821.21471.1992 1.20910.000.00-0.12-0.74
 20060611Mode2_SecondTrade
162079772006.11.24 16:45sell0.10usdjpym115.85116.69115.43 115.810.000.00-0.150.35
 20050610FirstTrade
162100672006.11.24 17:23sell0.10usdjpym115.81116.41115.31 115.810.000.00-0.150.00
 20060611Mode2_SecondTrade
  0.00 0.00 -0.69 -2.64
 Floating P/L: -3.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -20.04 Floating P/L: -3.33 Margin: 35.00
Balance: 479.96 Equity: 476.63 Free Margin: 441.63
 
Details:
Graph
Gross Profit: 55.27 Gross Loss: 75.31 Total Net Profit: -20.04
Profit Factor: 0.73 Expected Payoff: -0.80  
Absolute Drawdown: 20.04 Maximal Drawdown (%): 44.07 (8.41%)  
 
Total Trades: 25 Short Positions (won %): 10 (70.00%) Long Positions (won %): 15 (33.33%)
Profit Trades (% of total): 12 (48.00%) Loss trades (% of total): 13 (52.00%)
Largest profit trade: 9.42 loss trade: -8.90
Average profit trade: 4.61 loss trade: -5.79
Maximum consecutive wins ($): 4 (21.28) consecutive losses ($): 6 (-37.32)
Maximal consecutive profit (count): 21.28 (4) consecutive loss (count): -37.32 (6)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2