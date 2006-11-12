|Account: 1300731
|Name: Raffaele Galbiati2
|Currency: USD
|2006 November 24, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15415563
|2006.11.12 17:26
|balance
|Deposit
|500.00
|15421976
|2006.11.13 00:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.96
|150.12
|151.38
|2006.11.13 14:50
|151.38
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|20050610
|FirstTrade[tp]
|15427634
|2006.11.13 01:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.23
|116.39
|117.65
|2006.11.13 09:44
|117.65
|0.00
|0.00
|0.00
|3.57
|20050610
|FirstTrade[tp]
|15434484
|2006.11.13 04:44
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.28
|116.68
|117.78
|2006.11.13 09:54
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|4.25
|20060611
|Mode2_SecondTrade[tp]
|15444446
|2006.11.13 09:31
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.19
|150.89
|151.89
|2006.11.13 23:57
|150.89
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.55
|20060611
|Mode2_SecondTrade[sl]
|15482920
|2006.11.13 21:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2447
|1.2363
|1.2489
|2006.11.15 10:26
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.10
|3.36
|20050610
|FirstTrade[tp]
|15484283
|2006.11.13 22:30
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.14
|117.30
|118.56
|2006.11.14 13:33
|117.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.16
|20050610
|FirstTrade[sl]
|15493342
|2006.11.14 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.87
|150.03
|151.29
|2006.11.14 09:11
|151.29
|0.00
|0.00
|0.00
|3.56
|20050610
|FirstTrade[tp]
|15520296
|2006.11.14 08:45
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.09
|150.79
|151.79
|2006.11.14 13:31
|150.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|20060611
|Mode2_SecondTrade[sl]
|15562318
|2006.11.14 15:12
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2470
|1.2405
|1.2560
|2006.11.20 09:56
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.60
|-5.24
|20060611
|Mode2_SecondTrade[sl]
|15598160
|2006.11.14 20:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8973
|1.9057
|1.8931
|2006.11.15 06:17
|1.8931
|0.00
|0.00
|0.02
|4.20
|20050610
|FirstTrade[tp]
|15598528
|2006.11.14 20:54
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8963
|1.9054
|1.8869
|2006.11.15 10:31
|1.8869
|0.00
|0.00
|0.02
|9.40
|20060611
|Mode2_SecondTrade[tp]
|15608242
|2006.11.15 01:15
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.73
|151.57
|150.31
|2006.11.20 08:04
|151.57
|0.00
|0.00
|-0.54
|-7.12
|20050610
|FirstTrade[sl]
|15669127
|2006.11.15 16:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.07
|117.23
|118.49
|2006.11.22 11:11
|117.23
|0.00
|0.00
|0.91
|-7.17
|20050610
|FirstTrade[sl]
|15673952
|2006.11.15 18:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8891
|1.8976
|1.8850
|2006.11.17 08:00
|1.8850
|0.00
|0.00
|0.08
|4.10
|20050610
|FirstTrade[tp]
|15674578
|2006.11.15 18:29
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8881
|1.8971
|1.8786
|2006.11.20 09:54
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.10
|-9.00
|20060611
|Mode2_SecondTrade[sl]
|15675982
|2006.11.15 19:01
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.14
|117.54
|118.64
|2006.11.17 15:38
|117.54
|0.00
|0.00
|0.52
|-5.10
|20060611
|Mode2_SecondTrade[sl]
|15874311
|2006.11.20 08:09
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.11
|117.51
|118.61
|2006.11.22 04:38
|117.51
|0.00
|0.00
|0.26
|-5.10
|20060611
|Mode2_SecondTrade[sl]
|15922318
|2006.11.20 22:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2442
|1.2358
|1.2484
|2006.11.22 08:40
|1.2358
|0.00
|0.00
|0.10
|-6.80
|20050610
|FirstTrade[sl]
|15944843
|2006.11.21 08:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.49
|152.33
|151.07
|2006.11.22 10:35
|151.07
|0.00
|0.00
|-0.11
|3.57
|20050610
|FirstTrade[tp]
|15949491
|2006.11.21 09:34
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.27
|151.57
|150.57
|2006.11.23 14:16
|150.57
|0.00
|0.00
|-0.43
|6.03
|20060611
|Mode2_SecondTrade[tp]
|16077815
|2006.11.22 17:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2278
|1.2362
|1.2236
|2006.11.23 09:09
|1.2236
|0.00
|0.00
|-0.35
|3.43
|20050610
|FirstTrade[tp]
|16081369
|2006.11.22 19:18
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2264
|1.2329
|1.2174
|2006.11.24 08:30
|1.2174
|0.00
|0.00
|-0.47
|7.39
|20060611
|Mode2_SecondTrade[tp]
|16087282
|2006.11.22 23:15
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.70
|115.86
|117.12
|2006.11.24 08:32
|115.86
|0.00
|0.00
|0.12
|-7.25
|20050610
|FirstTrade[sl]
|16087758
|2006.11.22 23:40
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.74
|116.14
|117.24
|2006.11.23 14:16
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.17
|20060611
|Mode2_SecondTrade[sl]
|16135888
|2006.11.24 04:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.74
|151.58
|150.32
|2006.11.24 10:20
|151.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.25
|20050610
|FirstTrade[sl]
|0.00
|0.00
|1.02
|-21.06
|Closed P/L:
|-20.04
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16206074
|2006.11.24 16:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.66
|152.50
|151.24
|151.71
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.43
|20050610
|FirstTrade
|16204770
|2006.11.24 15:45
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9320
|1.9236
|1.9362
|1.9313
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.70
|20050610
|FirstTrade
|16210246
|2006.11.24 17:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9330
|1.9239
|1.9424
|1.9313
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.70
|20060611
|Mode2_SecondTrade
|16200726
|2006.11.24 14:30
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2098
|1.2182
|1.2056
|1.2091
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.58
|20050610
|FirstTrade
|16202754
|2006.11.24 15:17
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2082
|1.2147
|1.1992
|1.2091
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.74
|20060611
|Mode2_SecondTrade
|16207977
|2006.11.24 16:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.85
|116.69
|115.43
|115.81
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.35
|20050610
|FirstTrade
|16210067
|2006.11.24 17:23
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.81
|116.41
|115.31
|115.81
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.00
|20060611
|Mode2_SecondTrade
|0.00
|0.00
|-0.69
|-2.64
|Floating P/L:
|-3.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-20.04
|Floating P/L:
|-3.33
|Margin:
|35.00
|Balance:
|479.96
|Equity:
|476.63
|Free Margin:
|441.63
|Details:
|Gross Profit:
|55.27
|Gross Loss:
|75.31
|Total Net Profit:
|-20.04
|Profit Factor:
|0.73
|Expected Payoff:
|-0.80
|Absolute Drawdown:
|20.04
|Maximal Drawdown (%):
|44.07 (8.41%)
|Total Trades:
|25
|Short Positions (won %):
|10 (70.00%)
|Long Positions (won %):
|15 (33.33%)
|Profit Trades (% of total):
|12 (48.00%)
|Loss trades (% of total):
|13 (52.00%)
|Largest
|profit trade:
|9.42
|loss trade:
|-8.90
|Average
|profit trade:
|4.61
|loss trade:
|-5.79
|Maximum
|consecutive wins ($):
|4 (21.28)
|consecutive losses ($):
|6 (-37.32)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|21.28 (4)
|consecutive loss (count):
|-37.32 (6)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2