8073454 2006.10.17 06:45 sell 1.5 usdjpy 119.06 119.9 118.64 2006.10.17 11:35 118.64 0 0 0 531.02
8094782 2006.10.17 20:15 sell 1.7 usdjpy 118.91 119.75 118.49 2006.10.17 23:57 118.49 0 0 0 602.58
8102758 2006.10.18 00:30 buy 1.8 usdjpy 118.43 117.59 118.85 2006.10.18 14:36 118.85 0 0 0 636.1
8129179 2006.10.18 21:00 buy 2 usdjpy 118.93 118.09 119.35 2006.10.19 19:48 118.09 0 0 76.19 -1 422.64
8160028 2006.10.20 01:30 sell 1.7 usdjpy 118.26 119.1 117.84 2006.10.23 10:47 119.1 0 0 -24.48 -1 198.99
8316023 2006.10.31 05:30 buy 1 usdjpy 117.5 116.66 117.92 2006.10.31 11:41 117.92 0 0 0 356.17
8339655 2006.11.01 01:45 buy 1.1 usdjpy 116.9 116.06 117.32 2006.11.02 01:54 117.32 0 0 41.66 393.79
8367063 2006.11.02 08:15 buy 1.1 usdjpy 117.26 116.42 117.68 2006.11.03 14:31 117.68 0 0 13.89 392.45
8403324 2006.11.03 22:45 buy 1.4 usdjpy 118.04 117.2 118.46 2006.11.06 17:35 118.39 0 0 17.55 413.89
8421758 2006.11.06 17:35 sell 1.5 usdjpy 118.38 119.22 117.96 2006.11.07 05:06 118 0 0 -22.33 483.05
8453819 2006.11.08 02:30 buy 1.2 usdjpy 117.64 116.8 118.06 2006.11.08 15:24 117.92 0 0 0 284.94
8468656 2006.11.08 15:24 sell 1.1 usdjpy 117.91 118.75 117.49 2006.11.10 03:08 117.49 0 0 -66.12 393.22
 $36.36  $  4,487.21