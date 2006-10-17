|8073454
|2006.10.17
06:45
|sell
|1.5
|usdjpy
|119.06
|119.9
|118.64
|2006.10.17
11:35
|118.64
|0
|0
|0
|531.02
|8094782
|2006.10.17 20:15
|sell
|1.7
|usdjpy
|118.91
|119.75
|118.49
|2006.10.17 23:57
|118.49
|0
|0
|0
|602.58
|8102758
|2006.10.18 00:30
|buy
|1.8
|usdjpy
|118.43
|117.59
|118.85
|2006.10.18 14:36
|118.85
|0
|0
|0
|636.1
|8129179
|2006.10.18 21:00
|buy
|2
|usdjpy
|118.93
|118.09
|119.35
|2006.10.19 19:48
|118.09
|0
|0
|76.19
|-1 422.64
|8160028
|2006.10.20 01:30
|sell
|1.7
|usdjpy
|118.26
|119.1
|117.84
|2006.10.23 10:47
|119.1
|0
|0
|-24.48
|-1 198.99
|8316023
|2006.10.31 05:30
|buy
|1
|usdjpy
|117.5
|116.66
|117.92
|2006.10.31 11:41
|117.92
|0
|0
|0
|356.17
|8339655
|2006.11.01 01:45
|buy
|1.1
|usdjpy
|116.9
|116.06
|117.32
|2006.11.02 01:54
|117.32
|0
|0
|41.66
|393.79
|8367063
|2006.11.02 08:15
|buy
|1.1
|usdjpy
|117.26
|116.42
|117.68
|2006.11.03 14:31
|117.68
|0
|0
|13.89
|392.45
|8403324
|2006.11.03 22:45
|buy
|1.4
|usdjpy
|118.04
|117.2
|118.46
|2006.11.06 17:35
|118.39
|0
|0
|17.55
|413.89
|8421758
|2006.11.06 17:35
|sell
|1.5
|usdjpy
|118.38
|119.22
|117.96
|2006.11.07 05:06
|118
|0
|0
|-22.33
|483.05
|8453819
|2006.11.08 02:30
|buy
|1.2
|usdjpy
|117.64
|116.8
|118.06
|2006.11.08 15:24
|117.92
|0
|0
|0
|284.94
|8468656
|2006.11.08 15:24
|sell
|1.1
|usdjpy
|117.91
|118.75
|117.49
|2006.11.10 03:08
|117.49
|0
|0
|-66.12
|393.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| $36.36
| $
4,487.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|