|Symbol
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.05.01 01:00 - 2006.11.17 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; PhoenixMode=1; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; AccountIsMicro=false; PrefSettings=false; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=84; StopLoss=84; TrailingStop=35; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.0032; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=2; SMA2Bars=18; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=5; OSMASlow=22; OSMASignal=2; Signal4="====== Signal 4 =================================="; UseSignal4=true;
|Bars in test
|195670
|Ticks modelled
|1058816
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|71126.89
|Gross profit
|352531.89
|Gross loss
|-281405.00
|Profit factor
|1.25
|Expected payoff
|629.44
|Absolute drawdown
|374.92
|Maximal drawdown
|74181.09 (75.88%)
|Relative drawdown
|75.88% (74181.09)
|Total trades
|113
|Short positions (won %)
|60 (70.00%)
|Long positions (won %)
|53 (84.91%)
|Profit trades (% of total)
|87 (76.99%)
|Loss trades (% of total)
|26 (23.01%)
|Largest
|profit trade
|17688.25
|loss trade
|-22742.62
|Average
|profit trade
|4052.09
|loss trade
|-10823.27
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|20 (80606.14)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-13230.34)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|80606.14 (20)
|consecutive loss (count of losses)
|-39425.46 (2)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 02:00
|sell
|1
|3.00
|113.74
|114.58
|112.90
|2
|2006.05.01 05:15
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.72
|112.90
|3
|2006.05.01 05:17
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.70
|112.90
|4
|2006.05.01 05:17
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.66
|112.90
|5
|2006.05.01 05:18
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.64
|112.90
|6
|2006.05.01 05:18
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.60
|112.90
|7
|2006.05.01 05:20
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.58
|112.90
|8
|2006.05.01 05:23
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.55
|112.90
|9
|2006.05.01 05:23
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.49
|112.90
|10
|2006.05.01 05:24
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.47
|112.90
|11
|2006.05.01 05:24
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.46
|112.90
|12
|2006.05.01 05:39
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.44
|112.90
|13
|2006.05.01 05:40
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.43
|112.90
|14
|2006.05.01 05:40
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.42
|112.90
|15
|2006.05.01 09:04
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.41
|112.90
|16
|2006.05.01 09:04
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.40
|112.90
|17
|2006.05.01 09:46
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.39
|112.90
|18
|2006.05.01 15:40
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.36
|112.90
|19
|2006.05.01 15:41
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.33
|112.90
|20
|2006.05.01 15:42
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.32
|112.90
|21
|2006.05.01 15:42
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.29
|112.90
|22
|2006.05.01 15:42
|t/p
|1
|3.00
|112.90
|113.29
|112.90
|2232.27
|12232.27
|23
|2006.05.01 16:00
|buy
|2
|3.70
|112.66
|111.82
|113.50
|24
|2006.05.01 17:12
|modify
|2
|3.70
|112.66
|112.67
|113.50
|25
|2006.05.01 17:15
|modify
|2
|3.70
|112.66
|112.69
|113.50
|26
|2006.05.01 17:24
|s/l
|2
|3.70
|112.69
|112.69
|113.50
|98.50
|12330.77
|27
|2006.05.02 08:00
|buy
|3
|3.70
|113.75
|112.91
|114.59
|28
|2006.05.03 09:35
|s/l
|3
|3.70
|112.91
|112.91
|114.59
|-2705.69
|9625.08
|29
|2006.05.03 09:35
|buy
|4
|2.90
|112.92
|112.08
|113.76
|30
|2006.05.03 10:59
|modify
|4
|2.90
|112.92
|112.95
|113.76
|31
|2006.05.03 10:59
|modify
|4
|2.90
|112.92
|112.98
|113.76
|32
|2006.05.03 11:00
|modify
|4
|2.90
|112.92
|112.99
|113.76
|33
|2006.05.03 11:01
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.00
|113.76
|34
|2006.05.03 11:01
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.02
|113.76
|35
|2006.05.03 11:01
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.04
|113.76
|36
|2006.05.03 11:23
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.05
|113.76
|37
|2006.05.03 11:23
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.06
|113.76
|38
|2006.05.03 11:24
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.07
|113.76
|39
|2006.05.03 11:26
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.08
|113.76
|40
|2006.05.03 11:26
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.10
|113.76
|41
|2006.05.03 11:27
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.12
|113.76
|42
|2006.05.03 12:59
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.14
|113.76
|43
|2006.05.03 12:59
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.18
|113.76
|44
|2006.05.03 13:00
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.19
|113.76
|45
|2006.05.03 13:18
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.20
|113.76
|46
|2006.05.03 13:18
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.22
|113.76
|47
|2006.05.03 13:18
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.25
|113.76
|48
|2006.05.03 13:27
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.26
|113.76
|49
|2006.05.03 17:04
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.30
|113.76
|50
|2006.05.03 17:04
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.31
|113.76
|51
|2006.05.03 17:12
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.32
|113.76
|52
|2006.05.03 17:13
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.35
|113.76
|53
|2006.05.03 17:13
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.36
|113.76
|54
|2006.05.03 17:13
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.37
|113.76
|55
|2006.05.03 17:43
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.38
|113.76
|56
|2006.05.03 17:45
|modify
|4
|2.90
|112.92
|113.39
|113.76
|57
|2006.05.03 17:46
|t/p
|4
|2.90
|113.76
|113.39
|113.76
|2141.35
|11766.43
|58
|2006.05.03 20:00
|sell
|5
|3.50
|113.54
|114.38
|112.70
|59
|2006.05.05 16:07
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.52
|112.70
|60
|2006.05.05 16:08
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.48
|112.70
|61
|2006.05.05 16:09
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.47
|112.70
|62
|2006.05.05 16:09
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.43
|112.70
|63
|2006.05.05 16:09
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.42
|112.70
|64
|2006.05.05 16:10
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.41
|112.70
|65
|2006.05.05 16:11
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.37
|112.70
|66
|2006.05.05 16:11
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.36
|112.70
|67
|2006.05.05 16:12
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.34
|112.70
|68
|2006.05.05 16:14
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.32
|112.70
|69
|2006.05.05 16:14
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.27
|112.70
|70
|2006.05.05 16:15
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.26
|112.70
|71
|2006.05.05 16:16
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.25
|112.70
|72
|2006.05.05 16:17
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.22
|112.70
|73
|2006.05.05 16:18
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.21
|112.70
|74
|2006.05.05 16:18
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.17
|112.70
|75
|2006.05.05 16:18
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.12
|112.70
|76
|2006.05.05 16:20
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.10
|112.70
|77
|2006.05.05 16:20
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.06
|112.70
|78
|2006.05.05 16:21
|t/p
|5
|3.50
|112.70
|113.06
|112.70
|2404.53
|14170.96
|79
|2006.05.06 00:00
|sell
|6
|4.30
|112.57
|113.41
|111.73
|80
|2006.05.08 01:00
|modify
|6
|4.30
|112.57
|112.31
|111.73
|81
|2006.05.08 01:00
|modify
|6
|4.30
|112.57
|112.29
|111.73
|82
|2006.05.08 01:02
|modify
|6
|4.30
|112.57
|112.27
|111.73
|83
|2006.05.08 03:49
|modify
|6
|4.30
|112.57
|112.24
|111.73
|84
|2006.05.08 03:50
|modify
|6
|4.30
|112.57
|112.22
|111.73
|85
|2006.05.08 03:51
|modify
|6
|4.30
|112.57
|112.20
|111.73
|86
|2006.05.08 03:52
|modify
|6
|4.30
|112.57
|112.18
|111.73
|87
|2006.05.08 03:52
|modify
|6
|4.30
|112.57
|112.17
|111.73
|88
|2006.05.08 04:03
|modify
|6
|4.30
|112.57
|112.13
|111.73
|89
|2006.05.08 04:03
|modify
|6
|4.30
|112.57
|112.12
|111.73
|90
|2006.05.08 04:03
|modify
|6
|4.30
|112.57
|112.08
|111.73
|91
|2006.05.08 04:03
|t/p
|6
|4.30
|111.73
|112.08
|111.73
|3170.59
|17341.55
|92
|2006.05.09 01:00
|sell
|7
|5.20
|111.75
|112.59
|110.91
|93
|2006.05.09 03:31
|modify
|7
|5.20
|111.75
|111.73
|110.91
|94
|2006.05.09 03:32
|modify
|7
|5.20
|111.75
|111.72
|110.91
|95
|2006.05.09 03:32
|modify
|7
|5.20
|111.75
|111.69
|110.91
|96
|2006.05.09 03:33
|modify
|7
|5.20
|111.75
|111.66
|110.91
|97
|2006.05.09 03:33
|modify
|7
|5.20
|111.75
|111.65
|110.91
|98
|2006.05.09 03:34
|modify
|7
|5.20
|111.75
|111.64
|110.91
|99
|2006.05.09 03:35
|modify
|7
|5.20
|111.75
|111.62
|110.91
|100
|2006.05.09 03:35
|modify
|7
|5.20
|111.75
|111.59
|110.91
|101
|2006.05.09 04:59
|s/l
|7
|5.20
|111.59
|111.59
|110.91
|745.51
|18087.06
|102
|2006.05.09 10:45
|sell
|8
|5.40
|111.88
|112.72
|111.04
|103
|2006.05.09 14:10
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.87
|111.04
|104
|2006.05.09 14:11
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.85
|111.04
|105
|2006.05.09 14:12
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.84
|111.04
|106
|2006.05.09 14:12
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.81
|111.04
|107
|2006.05.09 14:22
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.80
|111.04
|108
|2006.05.09 14:23
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.79
|111.04
|109
|2006.05.09 14:23
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.78
|111.04
|110
|2006.05.09 14:23
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.75
|111.04
|111
|2006.05.09 16:01
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.74
|111.04
|112
|2006.05.09 16:01
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.73
|111.04
|113
|2006.05.09 16:06
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.72
|111.04
|114
|2006.05.09 16:08
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.69
|111.04
|115
|2006.05.09 17:00
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.68
|111.04
|116
|2006.05.09 17:00
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.64
|111.04
|117
|2006.05.09 17:02
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.63
|111.04
|118
|2006.05.09 17:04
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.62
|111.04
|119
|2006.05.09 17:04
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.61
|111.04
|120
|2006.05.09 17:05
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.60
|111.04
|121
|2006.05.09 17:06
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.59
|111.04
|122
|2006.05.09 17:06
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.54
|111.04
|123
|2006.05.09 17:07
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.52
|111.04
|124
|2006.05.09 17:07
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.48
|111.04
|125
|2006.05.09 17:08
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.46
|111.04
|126
|2006.05.09 17:08
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.45
|111.04
|127
|2006.05.09 17:19
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.43
|111.04
|128
|2006.05.09 17:20
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.42
|111.04
|129
|2006.05.09 17:20
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.41
|111.04
|130
|2006.05.09 17:21
|modify
|8
|5.40
|111.88
|111.39
|111.04
|131
|2006.05.09 17:21
|t/p
|8
|5.40
|111.04
|111.39
|111.04
|4086.85
|22173.91
|132
|2006.05.09 23:15
|buy
|9
|6.70
|111.10
|110.26
|111.94
|133
|2006.05.10 21:44
|s/l
|9
|6.70
|110.26
|110.26
|111.94
|-5019.34
|17154.58
|134
|2006.05.10 21:45
|buy
|10
|5.10
|110.22
|109.38
|111.06
|135
|2006.05.10 23:08
|modify
|10
|5.10
|110.22
|110.25
|111.06
|136
|2006.05.10 23:09
|modify
|10
|5.10
|110.22
|110.29
|111.06
|137
|2006.05.10 23:09
|modify
|10
|5.10
|110.22
|110.30
|111.06
|138
|2006.05.10 23:18
|s/l
|10
|5.10
|110.30
|110.30
|111.06
|369.97
|17524.55
|139
|2006.05.11 02:00
|sell
|11
|5.30
|110.88
|111.72
|110.04
|140
|2006.05.11 18:20
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.84
|110.04
|141
|2006.05.11 18:20
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.83
|110.04
|142
|2006.05.11 18:33
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.82
|110.04
|143
|2006.05.11 18:34
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.79
|110.04
|144
|2006.05.11 18:35
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.78
|110.04
|145
|2006.05.11 18:36
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.77
|110.04
|146
|2006.05.11 18:36
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.73
|110.04
|147
|2006.05.11 18:36
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.72
|110.04
|148
|2006.05.11 18:37
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.70
|110.04
|149
|2006.05.11 18:38
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.69
|110.04
|150
|2006.05.11 18:38
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.66
|110.04
|151
|2006.05.11 18:39
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.65
|110.04
|152
|2006.05.11 18:39
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.64
|110.04
|153
|2006.05.11 18:41
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.63
|110.04
|154
|2006.05.11 18:42
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.62
|110.04
|155
|2006.05.11 18:44
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.61
|110.04
|156
|2006.05.11 18:45
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.59
|110.04
|157
|2006.05.11 18:55
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.57
|110.04
|158
|2006.05.11 18:56
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.56
|110.04
|159
|2006.05.11 18:58
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.54
|110.04
|160
|2006.05.11 19:04
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.50
|110.04
|161
|2006.05.11 19:12
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.49
|110.04
|162
|2006.05.11 19:13
|modify
|11
|5.30
|110.88
|110.48
|110.04
|163
|2006.05.11 20:32
|s/l
|11
|5.30
|110.48
|110.48
|110.04
|1918.90
|19443.45
|164
|2006.05.11 23:45
|sell
|12
|5.80
|110.66
|111.50
|109.82
|165
|2006.05.12 02:32
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.63
|109.82
|166
|2006.05.12 02:33
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.62
|109.82
|167
|2006.05.12 02:33
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.61
|109.82
|168
|2006.05.12 02:36
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.58
|109.82
|169
|2006.05.12 02:44
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.57
|109.82
|170
|2006.05.12 03:02
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.54
|109.82
|171
|2006.05.12 03:02
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.53
|109.82
|172
|2006.05.12 03:04
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.52
|109.82
|173
|2006.05.12 03:04
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.51
|109.82
|174
|2006.05.12 03:05
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.49
|109.82
|175
|2006.05.12 03:07
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.47
|109.82
|176
|2006.05.12 03:07
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.42
|109.82
|177
|2006.05.12 03:10
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.41
|109.82
|178
|2006.05.12 03:10
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.38
|109.82
|179
|2006.05.12 03:11
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.35
|109.82
|180
|2006.05.12 03:11
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.33
|109.82
|181
|2006.05.12 03:13
|modify
|12
|5.80
|110.66
|110.29
|109.82
|182
|2006.05.12 03:46
|s/l
|12
|5.80
|110.29
|110.29
|109.82
|1861.10
|21304.55
|183
|2006.05.12 09:30
|buy
|13
|6.40
|109.99
|109.15
|110.83
|184
|2006.05.12 17:31
|modify
|13
|6.40
|109.99
|110.01
|110.83
|185
|2006.05.12 17:31
|modify
|13
|6.40
|109.99
|110.05
|110.83
|186
|2006.05.12 17:32
|modify
|13
|6.40
|109.99
|110.06
|110.83
|187
|2006.05.12 17:32
|modify
|13
|6.40
|109.99
|110.07
|110.83
|188
|2006.05.12 17:32
|modify
|13
|6.40
|109.99
|110.08
|110.83
|189
|2006.05.12 17:36
|modify
|13
|6.40
|109.99
|110.09
|110.83
|190
|2006.05.12 17:37
|modify
|13
|6.40
|109.99
|110.12
|110.83
|191
|2006.05.12 17:37
|modify
|13
|6.40
|109.99
|110.14
|110.83
|192
|2006.05.12 17:37
|modify
|13
|6.40
|109.99
|110.18
|110.83
|193
|2006.05.12 17:37
|modify
|13
|6.40
|109.99
|110.20
|110.83
|194
|2006.05.12 17:37
|modify
|13
|6.40
|109.99
|110.23
|110.83
|195
|2006.05.12 17:38
|modify
|13
|6.40
|109.99
|110.24
|110.83
|196
|2006.05.12 17:38
|modify
|13
|6.40
|109.99
|110.27
|110.83
|197
|2006.05.12 17:38
|modify
|13
|6.40
|109.99
|110.29
|110.83
|198
|2006.05.12 18:12
|s/l
|13
|6.40
|110.29
|110.29
|110.83
|1740.86
|23045.41
|199
|2006.05.15 07:45
|buy
|14
|6.90
|109.57
|108.73
|110.41
|200
|2006.05.15 11:04
|modify
|14
|6.90
|109.57
|109.58
|110.41
|201
|2006.05.15 11:04
|modify
|14
|6.90
|109.57
|109.61
|110.41
|202
|2006.05.15 11:05
|modify
|14
|6.90
|109.57
|109.64
|110.41
|203
|2006.05.15 11:05
|modify
|14
|6.90
|109.57
|109.68
|110.41
|204
|2006.05.15 11:05
|modify
|14
|6.90
|109.57
|109.73
|110.41
|205
|2006.05.15 11:06
|modify
|14
|6.90
|109.57
|109.75
|110.41
|206
|2006.05.15 11:06
|modify
|14
|6.90
|109.57
|109.79
|110.41
|207
|2006.05.15 11:06
|modify
|14
|6.90
|109.57
|109.82
|110.41
|208
|2006.05.15 11:07
|modify
|14
|6.90
|109.57
|109.84
|110.41
|209
|2006.05.15 11:07
|modify
|14
|6.90
|109.57
|109.85
|110.41
|210
|2006.05.15 11:08
|modify
|14
|6.90
|109.57
|109.88
|110.41
|211
|2006.05.15 11:08
|modify
|14
|6.90
|109.57
|109.92
|110.41
|212
|2006.05.15 11:09
|modify
|14
|6.90
|109.57
|109.95
|110.41
|213
|2006.05.15 11:09
|modify
|14
|6.90
|109.57
|109.97
|110.41
|214
|2006.05.15 11:17
|modify
|14
|6.90
|109.57
|110.00
|110.41
|215
|2006.05.15 11:17
|modify
|14
|6.90
|109.57
|110.02
|110.41
|216
|2006.05.15 11:20
|modify
|14
|6.90
|109.57
|110.03
|110.41
|217
|2006.05.15 11:20
|modify
|14
|6.90
|109.57
|110.04
|110.41
|218
|2006.05.15 11:20
|t/p
|14
|6.90
|110.41
|110.04
|110.41
|5249.05
|28294.46
|219
|2006.05.15 11:20
|sell
|15
|8.50
|110.42
|111.26
|109.58
|220
|2006.05.15 12:38
|modify
|15
|8.50
|110.42
|110.41
|109.58
|221
|2006.05.15 12:38
|modify
|15
|8.50
|110.42
|110.38
|109.58
|222
|2006.05.15 12:38
|modify
|15
|8.50
|110.42
|110.33
|109.58
|223
|2006.05.15 12:52
|modify
|15
|8.50
|110.42
|110.32
|109.58
|224
|2006.05.15 12:52
|modify
|15
|8.50
|110.42
|110.30
|109.58
|225
|2006.05.15 12:52
|modify
|15
|8.50
|110.42
|110.26
|109.58
|226
|2006.05.15 12:53
|modify
|15
|8.50
|110.42
|110.25
|109.58
|227
|2006.05.15 12:53
|modify
|15
|8.50
|110.42
|110.21
|109.58
|228
|2006.05.15 13:40
|s/l
|15
|8.50
|110.21
|110.21
|109.58
|1619.64
|29914.10
|229
|2006.05.15 18:00
|sell
|16
|9.00
|110.24
|111.08
|109.40
|230
|2006.05.16 15:45
|modify
|16
|9.00
|110.24
|110.23
|109.40
|231
|2006.05.16 15:45
|modify
|16
|9.00
|110.24
|110.19
|109.40
|232
|2006.05.16 16:17
|s/l
|16
|9.00
|110.19
|110.19
|109.40
|276.99
|30191.09
|233
|2006.05.16 21:30
|buy
|17
|9.10
|109.80
|108.96
|110.64
|234
|2006.05.17 18:24
|modify
|17
|9.10
|109.80
|109.81
|110.64
|235
|2006.05.17 18:28
|modify
|17
|9.10
|109.80
|109.82
|110.64
|236
|2006.05.17 18:29
|modify
|17
|9.10
|109.80
|109.85
|110.64
|237
|2006.05.17 18:29
|modify
|17
|9.10
|109.80
|109.87
|110.64
|238
|2006.05.17 18:29
|modify
|17
|9.10
|109.80
|109.90
|110.64
|239
|2006.05.17 18:30
|modify
|17
|9.10
|109.80
|109.93
|110.64
|240
|2006.05.17 18:30
|modify
|17
|9.10
|109.80
|109.97
|110.64
|241
|2006.05.17 18:31
|modify
|17
|9.10
|109.80
|109.98
|110.64
|242
|2006.05.17 18:31
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.00
|110.64
|243
|2006.05.17 18:31
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.03
|110.64
|244
|2006.05.17 18:32
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.07
|110.64
|245
|2006.05.17 18:51
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.08
|110.64
|246
|2006.05.17 18:51
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.09
|110.64
|247
|2006.05.17 18:52
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.10
|110.64
|248
|2006.05.17 18:53
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.11
|110.64
|249
|2006.05.17 18:57
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.12
|110.64
|250
|2006.05.17 18:57
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.14
|110.64
|251
|2006.05.17 18:59
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.15
|110.64
|252
|2006.05.17 18:59
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.17
|110.64
|253
|2006.05.17 18:59
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.20
|110.64
|254
|2006.05.17 19:00
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.21
|110.64
|255
|2006.05.17 19:00
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.25
|110.64
|256
|2006.05.17 19:00
|modify
|17
|9.10
|109.80
|110.28
|110.64
|257
|2006.05.17 19:01
|t/p
|17
|9.10
|110.64
|110.28
|110.64
|7024.30
|37215.39
|258
|2006.05.18 04:30
|buy
|18
|11.20
|110.76
|109.92
|111.60
|259
|2006.05.18 14:21
|modify
|18
|11.20
|110.76
|110.77
|111.60
|260
|2006.05.18 14:22
|modify
|18
|11.20
|110.76
|110.79
|111.60
|261
|2006.05.18 14:23
|modify
|18
|11.20
|110.76
|110.81
|111.60
|262
|2006.05.18 14:23
|modify
|18
|11.20
|110.76
|110.83
|111.60
|263
|2006.05.18 14:29
|modify
|18
|11.20
|110.76
|110.84
|111.60
|264
|2006.05.18 14:36
|modify
|18
|11.20
|110.76
|110.86
|111.60
|265
|2006.05.18 14:37
|modify
|18
|11.20
|110.76
|110.87
|111.60
|266
|2006.05.18 14:47
|modify
|18
|11.20
|110.76
|110.89
|111.60
|267
|2006.05.18 14:49
|modify
|18
|11.20
|110.76
|110.90
|111.60
|268
|2006.05.18 16:07
|s/l
|18
|11.20
|110.90
|110.90
|111.60
|1414.01
|38629.40
|269
|2006.05.19 01:15
|sell
|19
|11.60
|110.83
|111.67
|109.99
|270
|2006.05.19 02:53
|modify
|19
|11.60
|110.83
|110.80
|109.99
|271
|2006.05.19 03:44
|s/l
|19
|11.60
|110.80
|110.80
|109.99
|314.05
|38943.45
|272
|2006.05.19 19:00
|buy
|20
|11.70
|111.68
|110.84
|112.52
|273
|2006.05.22 03:55
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.69
|112.52
|274
|2006.05.22 03:57
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.71
|112.52
|275
|2006.05.22 03:58
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.72
|112.52
|276
|2006.05.22 04:22
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.74
|112.52
|277
|2006.05.22 04:22
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.76
|112.52
|278
|2006.05.22 04:23
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.77
|112.52
|279
|2006.05.22 04:23
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.79
|112.52
|280
|2006.05.22 04:26
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.80
|112.52
|281
|2006.05.22 04:27
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.81
|112.52
|282
|2006.05.22 05:26
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.85
|112.52
|283
|2006.05.22 05:30
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.88
|112.52
|284
|2006.05.22 05:30
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.90
|112.52
|285
|2006.05.22 05:40
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.91
|112.52
|286
|2006.05.22 06:09
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.93
|112.52
|287
|2006.05.22 06:09
|modify
|20
|11.70
|111.68
|111.96
|112.52
|288
|2006.05.22 06:09
|modify
|20
|11.70
|111.68
|112.00
|112.52
|289
|2006.05.22 06:14
|s/l
|20
|11.70
|112.00
|112.00
|112.52
|3493.75
|42437.20
|290
|2006.05.23 08:00
|buy
|21
|12.70
|111.18
|110.34
|112.02
|291
|2006.05.23 10:48
|modify
|21
|12.70
|111.18
|111.19
|112.02
|292
|2006.05.23 10:56
|modify
|21
|12.70
|111.18
|111.21
|112.02
|293
|2006.05.23 10:56
|modify
|21
|12.70
|111.18
|111.25
|112.02
|294
|2006.05.23 10:57
|modify
|21
|12.70
|111.18
|111.26
|112.02
|295
|2006.05.23 11:55
|s/l
|21
|12.70
|111.26
|111.26
|112.02
|913.18
|43350.38
|296
|2006.05.23 17:15
|buy
|22
|13.00
|111.40
|110.56
|112.24
|297
|2006.05.23 23:28
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.41
|112.24
|298
|2006.05.23 23:28
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.43
|112.24
|299
|2006.05.23 23:28
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.45
|112.24
|300
|2006.05.23 23:42
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.46
|112.24
|301
|2006.05.23 23:43
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.47
|112.24
|302
|2006.05.23 23:47
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.48
|112.24
|303
|2006.05.23 23:47
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.50
|112.24
|304
|2006.05.23 23:48
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.51
|112.24
|305
|2006.05.23 23:48
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.54
|112.24
|306
|2006.05.23 23:48
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.56
|112.24
|307
|2006.05.23 23:49
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.58
|112.24
|308
|2006.05.23 23:49
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.61
|112.24
|309
|2006.05.23 23:49
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.65
|112.24
|310
|2006.05.23 23:59
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.66
|112.24
|311
|2006.05.24 00:00
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.67
|112.24
|312
|2006.05.24 01:00
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.84
|112.24
|313
|2006.05.24 01:00
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.86
|112.24
|314
|2006.05.24 01:00
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.87
|112.24
|315
|2006.05.24 01:03
|modify
|22
|13.00
|111.40
|111.88
|112.24
|316
|2006.05.24 01:03
|t/p
|22
|13.00
|112.24
|111.88
|112.24
|9894.95
|53245.33
|317
|2006.05.24 07:15
|sell
|23
|16.00
|112.39
|113.23
|111.55
|318
|2006.05.24 10:40
|modify
|23
|16.00
|112.39
|112.35
|111.55
|319
|2006.05.24 10:41
|modify
|23
|16.00
|112.39
|112.33
|111.55
|320
|2006.05.24 10:41
|modify
|23
|16.00
|112.39
|112.30
|111.55
|321
|2006.05.24 10:41
|modify
|23
|16.00
|112.39
|112.26
|111.55
|322
|2006.05.24 10:41
|modify
|23
|16.00
|112.39
|112.20
|111.55
|323
|2006.05.24 10:44
|modify
|23
|16.00
|112.39
|112.18
|111.55
|324
|2006.05.24 10:47
|modify
|23
|16.00
|112.39
|112.16
|111.55
|325
|2006.05.24 10:48
|modify
|23
|16.00
|112.39
|112.15
|111.55
|326
|2006.05.24 10:48
|modify
|23
|16.00
|112.39
|112.13
|111.55
|327
|2006.05.24 10:48
|modify
|23
|16.00
|112.39
|112.08
|111.55
|328
|2006.05.24 12:17
|s/l
|23
|16.00
|112.08
|112.08
|111.55
|4425.01
|57670.34
|329
|2006.05.24 17:15
|sell
|24
|17.30
|112.57
|113.41
|111.73
|330
|2006.05.25 14:44
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.56
|111.73
|331
|2006.05.25 14:45
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.55
|111.73
|332
|2006.05.25 14:53
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.54
|111.73
|333
|2006.05.25 14:54
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.53
|111.73
|334
|2006.05.25 14:58
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.52
|111.73
|335
|2006.05.25 14:59
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.51
|111.73
|336
|2006.05.25 15:00
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.49
|111.73
|337
|2006.05.25 15:32
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.47
|111.73
|338
|2006.05.25 15:33
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.46
|111.73
|339
|2006.05.25 15:33
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.45
|111.73
|340
|2006.05.25 15:37
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.42
|111.73
|341
|2006.05.25 15:38
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.37
|111.73
|342
|2006.05.25 15:38
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.32
|111.73
|343
|2006.05.25 15:39
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.30
|111.73
|344
|2006.05.25 15:39
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.26
|111.73
|345
|2006.05.25 15:40
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.25
|111.73
|346
|2006.05.25 15:40
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.24
|111.73
|347
|2006.05.25 16:39
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.23
|111.73
|348
|2006.05.25 16:45
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.20
|111.73
|349
|2006.05.25 16:45
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.15
|111.73
|350
|2006.05.25 16:53
|modify
|24
|17.30
|112.57
|112.14
|111.73
|351
|2006.05.25 17:11
|s/l
|24
|17.30
|112.14
|112.14
|111.73
|5875.93
|63546.27
|352
|2006.05.26 03:00
|buy
|25
|19.10
|111.69
|110.85
|112.53
|353
|2006.05.26 04:38
|modify
|25
|19.10
|111.69
|111.70
|112.53
|354
|2006.05.26 04:38
|modify
|25
|19.10
|111.69
|111.72
|112.53
|355
|2006.05.26 04:38
|modify
|25
|19.10
|111.69
|111.74
|112.53
|356
|2006.05.26 04:40
|modify
|25
|19.10
|111.69
|111.75
|112.53
|357
|2006.05.26 04:41
|modify
|25
|19.10
|111.69
|111.76
|112.53
|358
|2006.05.26 05:09
|modify
|25
|19.10
|111.69
|111.78
|112.53
|359
|2006.05.26 05:09
|modify
|25
|19.10
|111.69
|111.79
|112.53
|360
|2006.05.26 06:11
|modify
|25
|19.10
|111.69
|111.83
|112.53
|361
|2006.05.26 06:46
|modify
|25
|19.10
|111.69
|111.85
|112.53
|362
|2006.05.26 06:46
|modify
|25
|19.10
|111.69
|111.89
|112.53
|363
|2006.05.26 07:20
|modify
|25
|19.10
|111.69
|111.91
|112.53
|364
|2006.05.26 07:20
|modify
|25
|19.10
|111.69
|111.94
|112.53
|365
|2006.05.26 09:41
|s/l
|25
|19.10
|111.94
|111.94
|112.53
|4266.45
|67812.72
|366
|2006.05.26 16:30
|sell
|26
|20.30
|112.19
|113.03
|111.35
|367
|2006.05.30 09:10
|modify
|26
|20.30
|112.19
|112.17
|111.35
|368
|2006.05.30 09:11
|modify
|26
|20.30
|112.19
|112.16
|111.35
|369
|2006.05.30 09:11
|modify
|26
|20.30
|112.19
|112.13
|111.35
|370
|2006.05.30 09:19
|modify
|26
|20.30
|112.19
|112.12
|111.35
|371
|2006.05.30 10:03
|modify
|26
|20.30
|112.19
|112.11
|111.35
|372
|2006.05.30 10:03
|modify
|26
|20.30
|112.19
|112.10
|111.35
|373
|2006.05.30 10:04
|modify
|26
|20.30
|112.19
|112.08
|111.35
|374
|2006.05.30 10:04
|modify
|26
|20.30
|112.19
|112.07
|111.35
|375
|2006.05.30 10:06
|modify
|26
|20.30
|112.19
|112.05
|111.35
|376
|2006.05.30 10:06
|modify
|26
|20.30
|112.19
|112.04
|111.35
|377
|2006.05.30 10:20
|modify
|26
|20.30
|112.19
|112.03
|111.35
|378
|2006.05.30 10:48
|modify
|26
|20.30
|112.19
|112.01
|111.35
|379
|2006.05.30 10:49
|modify
|26
|20.30
|112.19
|112.00
|111.35
|380
|2006.05.30 12:34
|s/l
|26
|20.30
|112.00
|112.00
|111.35
|2850.38
|70663.10
|381
|2006.05.30 14:45
|sell
|27
|21.20
|112.16
|113.00
|111.32
|382
|2006.05.30 17:04
|modify
|27
|21.20
|112.16
|112.13
|111.32
|383
|2006.05.30 17:04
|modify
|27
|21.20
|112.16
|112.07
|111.32
|384
|2006.05.30 17:37
|modify
|27
|21.20
|112.16
|112.06
|111.32
|385
|2006.05.30 18:06
|s/l
|27
|21.20
|112.06
|112.06
|111.32
|1891.68
|72554.78
|386
|2006.05.30 19:45
|buy
|28
|21.80
|112.09
|111.25
|112.93
|387
|2006.05.31 20:08
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.10
|112.93
|388
|2006.05.31 20:08
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.11
|112.93
|389
|2006.05.31 21:03
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.13
|112.93
|390
|2006.05.31 21:03
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.14
|112.93
|391
|2006.05.31 21:32
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.16
|112.93
|392
|2006.05.31 21:32
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.18
|112.93
|393
|2006.05.31 21:32
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.21
|112.93
|394
|2006.05.31 21:34
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.23
|112.93
|395
|2006.05.31 21:37
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.26
|112.93
|396
|2006.05.31 21:37
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.29
|112.93
|397
|2006.05.31 21:38
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.30
|112.93
|398
|2006.05.31 21:38
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.31
|112.93
|399
|2006.05.31 21:40
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.32
|112.93
|400
|2006.05.31 21:42
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.33
|112.93
|401
|2006.05.31 21:42
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.35
|112.93
|402
|2006.05.31 21:44
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.36
|112.93
|403
|2006.05.31 21:45
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.37
|112.93
|404
|2006.06.01 03:45
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.40
|112.93
|405
|2006.06.01 03:46
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.41
|112.93
|406
|2006.06.01 04:04
|modify
|28
|21.80
|112.09
|112.42
|112.93
|407
|2006.06.01 04:34
|s/l
|28
|21.80
|112.42
|112.42
|112.93
|7517.68
|80072.47
|408
|2006.06.01 05:45
|sell
|29
|24.00
|112.63
|113.47
|111.79
|409
|2006.06.02 15:31
|modify
|29
|24.00
|112.63
|112.62
|111.79
|410
|2006.06.02 15:31
|modify
|29
|24.00
|112.63
|112.56
|111.79
|411
|2006.06.02 15:31
|modify
|29
|24.00
|112.63
|112.51
|111.79
|412
|2006.06.02 15:31
|modify
|29
|24.00
|112.63
|112.45
|111.79
|413
|2006.06.02 15:33
|modify
|29
|24.00
|112.63
|112.43
|111.79
|414
|2006.06.02 15:33
|modify
|29
|24.00
|112.63
|112.38
|111.79
|415
|2006.06.02 15:34
|modify
|29
|24.00
|112.63
|112.37
|111.79
|416
|2006.06.02 15:34
|modify
|29
|24.00
|112.63
|112.33
|111.79
|417
|2006.06.02 15:44
|modify
|29
|24.00
|112.63
|112.28
|111.79
|418
|2006.06.02 15:45
|modify
|29
|24.00
|112.63
|112.26
|111.79
|419
|2006.06.02 15:45
|modify
|29
|24.00
|112.63
|112.23
|111.79
|420
|2006.06.02 15:45
|modify
|29
|24.00
|112.63
|112.20
|111.79
|421
|2006.06.02 15:47
|modify
|29
|24.00
|112.63
|112.19
|111.79
|422
|2006.06.02 16:06
|modify
|29
|24.00
|112.63
|112.16
|111.79
|423
|2006.06.02 16:14
|t/p
|29
|24.00
|111.79
|112.16
|111.79
|17688.25
|97760.72
|424
|2006.06.02 22:45
|sell
|30
|29.30
|111.61
|112.45
|110.77
|425
|2006.06.06 02:43
|s/l
|30
|29.30
|112.45
|112.45
|110.77
|-22742.62
|75018.10
|426
|2006.06.06 15:00
|sell
|31
|22.50
|112.44
|113.28
|111.60
|427
|2006.06.06 17:41
|s/l
|31
|22.50
|113.28
|113.28
|111.60
|-16682.84
|58335.26
|428
|2006.06.07 04:15
|buy
|32
|17.50
|113.09
|112.25
|113.93
|429
|2006.06.07 09:39
|modify
|32
|17.50
|113.09
|113.11
|113.93
|430
|2006.06.07 09:43
|modify
|32
|17.50
|113.09
|113.12
|113.93
|431
|2006.06.07 09:55
|modify
|32
|17.50
|113.09
|113.13
|113.93
|432
|2006.06.07 09:55
|modify
|32
|17.50
|113.09
|113.15
|113.93
|433
|2006.06.07 09:56
|modify
|32
|17.50
|113.09
|113.16
|113.93
|434
|2006.06.07 09:56
|modify
|32
|17.50
|113.09
|113.17
|113.93
|435
|2006.06.07 13:12
|s/l
|32
|17.50
|113.17
|113.17
|113.93
|1237.29
|59572.55
|436
|2006.06.07 21:30
|buy
|33
|17.90
|113.51
|112.67
|114.35
|437
|2006.06.08 09:37
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.52
|114.35
|438
|2006.06.08 09:40
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.53
|114.35
|439
|2006.06.08 10:05
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.54
|114.35
|440
|2006.06.08 10:07
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.55
|114.35
|441
|2006.06.08 10:08
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.56
|114.35
|442
|2006.06.08 10:10
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.57
|114.35
|443
|2006.06.08 10:20
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.59
|114.35
|444
|2006.06.08 10:22
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.60
|114.35
|445
|2006.06.08 10:22
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.61
|114.35
|446
|2006.06.08 10:23
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.62
|114.35
|447
|2006.06.08 10:23
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.63
|114.35
|448
|2006.06.08 10:25
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.65
|114.35
|449
|2006.06.08 10:44
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.66
|114.35
|450
|2006.06.08 11:00
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.69
|114.35
|451
|2006.06.08 11:00
|modify
|33
|17.90
|113.51
|113.70
|114.35
|452
|2006.06.08 12:59
|s/l
|33
|17.90
|113.70
|113.70
|114.35
|3680.16
|63252.71
|453
|2006.06.08 15:00
|sell
|34
|19.00
|114.21
|115.05
|113.37
|454
|2006.06.09 01:40
|modify
|34
|19.00
|114.21
|114.19
|113.37
|455
|2006.06.09 03:11
|modify
|34
|19.00
|114.21
|114.18
|113.37
|456
|2006.06.09 03:14
|modify
|34
|19.00
|114.21
|114.16
|113.37
|457
|2006.06.09 03:14
|modify
|34
|19.00
|114.21
|114.15
|113.37
|458
|2006.06.09 03:15
|modify
|34
|19.00
|114.21
|114.13
|113.37
|459
|2006.06.09 09:18
|s/l
|34
|19.00
|114.13
|114.13
|113.37
|1054.41
|64307.12
|460
|2006.06.09 10:15
|buy
|35
|19.30
|113.84
|113.00
|114.68
|461
|2006.06.09 15:32
|modify
|35
|19.30
|113.84
|113.86
|114.68
|462
|2006.06.09 15:32
|modify
|35
|19.30
|113.84
|113.89
|114.68
|463
|2006.06.09 15:34
|modify
|35
|19.30
|113.84
|113.90
|114.68
|464
|2006.06.09 15:35
|modify
|35
|19.30
|113.84
|113.92
|114.68
|465
|2006.06.09 15:35
|modify
|35
|19.30
|113.84
|113.96
|114.68
|466
|2006.06.09 15:36
|modify
|35
|19.30
|113.84
|113.99
|114.68
|467
|2006.06.09 15:36
|modify
|35
|19.30
|113.84
|114.01
|114.68
|468
|2006.06.09 16:10
|s/l
|35
|19.30
|114.01
|114.01
|114.68
|2877.82
|67184.94
|469
|2006.06.09 18:00
|buy
|36
|20.20
|113.80
|112.96
|114.64
|470
|2006.06.12 01:06
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.82
|114.64
|471
|2006.06.12 01:18
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.83
|114.64
|472
|2006.06.12 01:22
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.84
|114.64
|473
|2006.06.12 01:24
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.86
|114.64
|474
|2006.06.12 01:40
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.87
|114.64
|475
|2006.06.12 01:47
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.88
|114.64
|476
|2006.06.12 01:48
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.89
|114.64
|477
|2006.06.12 02:03
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.90
|114.64
|478
|2006.06.12 02:10
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.91
|114.64
|479
|2006.06.12 02:29
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.92
|114.64
|480
|2006.06.12 02:31
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.94
|114.64
|481
|2006.06.12 02:31
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.95
|114.64
|482
|2006.06.12 02:32
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.96
|114.64
|483
|2006.06.12 02:33
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.97
|114.64
|484
|2006.06.12 02:52
|modify
|36
|20.20
|113.80
|113.99
|114.64
|485
|2006.06.12 02:59
|modify
|36
|20.20
|113.80
|114.00
|114.64
|486
|2006.06.12 09:39
|s/l
|36
|20.20
|114.00
|114.00
|114.64
|3802.82
|70987.77
|487
|2006.06.12 12:30
|sell
|37
|21.30
|114.37
|115.21
|113.53
|488
|2006.06.13 17:23
|s/l
|37
|21.30
|115.21
|115.21
|113.53
|-15839.54
|55148.23
|489
|2006.06.14 10:00
|buy
|38
|16.50
|115.02
|114.18
|115.86
|490
|2006.06.14 15:52
|modify
|38
|16.50
|115.02
|115.04
|115.86
|491
|2006.06.14 15:52
|modify
|38
|16.50
|115.02
|115.05
|115.86
|492
|2006.06.14 15:53
|modify
|38
|16.50
|115.02
|115.06
|115.86
|493
|2006.06.14 15:54
|modify
|38
|16.50
|115.02
|115.07
|115.86
|494
|2006.06.14 16:10
|s/l
|38
|16.50
|115.07
|115.07
|115.86
|717.01
|55865.24
|495
|2006.06.14 21:45
|sell
|39
|16.80
|115.05
|115.89
|114.21
|496
|2006.06.15 09:58
|modify
|39
|16.80
|115.05
|115.04
|114.21
|497
|2006.06.15 09:59
|modify
|39
|16.80
|115.05
|115.03
|114.21
|498
|2006.06.15 11:15
|s/l
|39
|16.80
|115.03
|115.03
|114.21
|-443.74
|55421.50
|499
|2006.06.15 11:30
|buy
|40
|16.60
|114.97
|114.13
|115.81
|500
|2006.06.19 01:36
|modify
|40
|16.60
|114.97
|114.99
|115.81
|501
|2006.06.19 01:47
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.01
|115.81
|502
|2006.06.19 01:47
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.03
|115.81
|503
|2006.06.19 01:50
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.04
|115.81
|504
|2006.06.19 02:48
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.06
|115.81
|505
|2006.06.19 02:50
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.07
|115.81
|506
|2006.06.19 02:56
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.08
|115.81
|507
|2006.06.19 03:51
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.10
|115.81
|508
|2006.06.19 03:52
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.11
|115.81
|509
|2006.06.19 03:54
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.12
|115.81
|510
|2006.06.19 03:55
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.14
|115.81
|511
|2006.06.19 03:55
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.15
|115.81
|512
|2006.06.19 04:02
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.17
|115.81
|513
|2006.06.19 04:02
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.22
|115.81
|514
|2006.06.19 04:02
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.26
|115.81
|515
|2006.06.19 04:04
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.28
|115.81
|516
|2006.06.19 04:04
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.32
|115.81
|517
|2006.06.19 04:05
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.33
|115.81
|518
|2006.06.19 04:05
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.34
|115.81
|519
|2006.06.19 04:06
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.36
|115.81
|520
|2006.06.19 04:08
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.38
|115.81
|521
|2006.06.19 04:08
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.39
|115.81
|522
|2006.06.19 04:24
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.40
|115.81
|523
|2006.06.19 04:25
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.41
|115.81
|524
|2006.06.19 04:28
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.42
|115.81
|525
|2006.06.19 04:28
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.43
|115.81
|526
|2006.06.19 04:39
|modify
|40
|16.60
|114.97
|115.44
|115.81
|527
|2006.06.19 15:05
|s/l
|40
|16.60
|115.44
|115.44
|115.81
|7184.11
|62605.61
|528
|2006.06.19 16:45
|buy
|41
|18.80
|115.65
|114.81
|116.49
|529
|2006.06.20 09:48
|s/l
|41
|18.80
|114.81
|114.81
|116.49
|-13513.88
|49091.73
|530
|2006.06.20 21:45
|buy
|42
|14.70
|114.84
|114.00
|115.68
|531
|2006.06.21 15:25
|modify
|42
|14.70
|114.84
|114.85
|115.68
|532
|2006.06.21 15:28
|modify
|42
|14.70
|114.84
|114.86
|115.68
|533
|2006.06.21 15:34
|modify
|42
|14.70
|114.84
|114.89
|115.68
|534
|2006.06.21 15:34
|modify
|42
|14.70
|114.84
|114.90
|115.68
|535
|2006.06.21 16:30
|s/l
|42
|14.70
|114.90
|114.90
|115.68
|956.14
|50047.87
|536
|2006.06.22 01:00
|sell
|43
|15.00
|114.82
|115.66
|113.98
|537
|2006.06.22 13:49
|s/l
|43
|15.00
|115.66
|115.66
|113.98
|-10892.11
|39155.76
|538
|2006.06.23 02:00
|buy
|44
|11.70
|116.14
|115.30
|116.98
|539
|2006.06.23 15:27
|modify
|44
|11.70
|116.14
|116.15
|116.98
|540
|2006.06.23 15:48
|modify
|44
|11.70
|116.14
|116.16
|116.98
|541
|2006.06.23 15:49
|modify
|44
|11.70
|116.14
|116.19
|116.98
|542
|2006.06.23 15:49
|modify
|44
|11.70
|116.14
|116.21
|116.98
|543
|2006.06.23 15:50
|modify
|44
|11.70
|116.14
|116.24
|116.98
|544
|2006.06.23 15:50
|modify
|44
|11.70
|116.14
|116.26
|116.98
|545
|2006.06.23 16:00
|s/l
|44
|11.70
|116.26
|116.26
|116.98
|1207.75
|40363.51
|546
|2006.06.23 18:15
|buy
|45
|12.10
|116.21
|115.37
|117.05
|547
|2006.06.23 21:14
|modify
|45
|12.10
|116.21
|116.22
|117.05
|548
|2006.06.23 22:51
|modify
|45
|12.10
|116.21
|116.24
|117.05
|549
|2006.06.23 22:59
|modify
|45
|12.10
|116.21
|116.25
|117.05
|550
|2006.06.23 23:10
|modify
|45
|12.10
|116.21
|116.26
|117.05
|551
|2006.06.26 10:20
|s/l
|45
|12.10
|116.26
|116.26
|117.05
|675.55
|41039.06
|552
|2006.06.26 19:30
|sell
|46
|12.30
|116.42
|117.26
|115.58
|553
|2006.06.27 03:00
|modify
|46
|12.30
|116.42
|116.40
|115.58
|554
|2006.06.27 03:51
|modify
|46
|12.30
|116.42
|116.39
|115.58
|555
|2006.06.27 03:53
|modify
|46
|12.30
|116.42
|116.36
|115.58
|556
|2006.06.27 04:06
|modify
|46
|12.30
|116.42
|116.34
|115.58
|557
|2006.06.27 04:06
|modify
|46
|12.30
|116.42
|116.31
|115.58
|558
|2006.06.27 04:07
|modify
|46
|12.30
|116.42
|116.30
|115.58
|559
|2006.06.27 04:11
|modify
|46
|12.30
|116.42
|116.28
|115.58
|560
|2006.06.27 04:20
|modify
|46
|12.30
|116.42
|116.27
|115.58
|561
|2006.06.27 04:20
|modify
|46
|12.30
|116.42
|116.24
|115.58
|562
|2006.06.27 07:06
|s/l
|46
|12.30
|116.24
|116.24
|115.58
|1724.94
|42764.00
|563
|2006.06.27 21:30
|sell
|47
|12.80
|116.24
|117.08
|115.40
|564
|2006.06.29 21:17
|modify
|47
|12.80
|116.24
|116.23
|115.40
|565
|2006.06.29 21:17
|modify
|47
|12.80
|116.24
|116.14
|115.40
|566
|2006.06.29 21:18
|modify
|47
|12.80
|116.24
|116.13
|115.40
|567
|2006.06.29 21:21
|modify
|47
|12.80
|116.24
|116.12
|115.40
|568
|2006.06.29 21:22
|modify
|47
|12.80
|116.24
|116.11
|115.40
|569
|2006.06.29 21:22
|modify
|47
|12.80
|116.24
|116.10
|115.40
|570
|2006.06.29 21:22
|modify
|47
|12.80
|116.24
|116.09
|115.40
|571
|2006.06.29 21:22
|modify
|47
|12.80
|116.24
|116.06
|115.40
|572
|2006.06.29 21:22
|modify
|47
|12.80
|116.24
|116.02
|115.40
|573
|2006.06.29 21:22
|modify
|47
|12.80
|116.24
|116.01
|115.40
|574
|2006.06.29 21:22
|modify
|47
|12.80
|116.24
|115.97
|115.40
|575
|2006.06.29 21:22
|modify
|47
|12.80
|116.24
|115.93
|115.40
|576
|2006.06.29 21:22
|modify
|47
|12.80
|116.24
|115.88
|115.40
|577
|2006.06.29 21:22
|modify
|47
|12.80
|116.24
|115.80
|115.40
|578
|2006.06.29 21:23
|modify
|47
|12.80
|116.24
|115.79
|115.40
|579
|2006.06.29 21:28
|modify
|47
|12.80
|116.24
|115.77
|115.40
|580
|2006.06.29 21:28
|t/p
|47
|12.80
|115.40
|115.77
|115.40
|8572.06
|51336.06
|581
|2006.06.30 03:45
|buy
|48
|15.40
|115.21
|114.37
|116.05
|582
|2006.06.30 15:36
|s/l
|48
|15.40
|114.37
|114.37
|116.05
|-11313.62
|40022.44
|583
|2006.06.30 15:45
|buy
|49
|12.00
|114.21
|113.37
|115.05
|584
|2006.06.30 18:37
|modify
|49
|12.00
|114.21
|114.22
|115.05
|585
|2006.06.30 18:37
|modify
|49
|12.00
|114.21
|114.25
|115.05
|586
|2006.06.30 18:37
|modify
|49
|12.00
|114.21
|114.27
|115.05
|587
|2006.06.30 18:38
|modify
|49
|12.00
|114.21
|114.29
|115.05
|588
|2006.07.03 01:00
|s/l
|49
|12.00
|114.29
|114.29
|115.05
|993.81
|41016.25
|589
|2006.07.03 02:00
|buy
|50
|12.30
|114.34
|113.50
|115.18
|590
|2006.07.03 04:31
|modify
|50
|12.30
|114.34
|114.36
|115.18
|591
|2006.07.03 04:33
|modify
|50
|12.30
|114.34
|114.37
|115.18
|592
|2006.07.03 04:33
|modify
|50
|12.30
|114.34
|114.38
|115.18
|593
|2006.07.03 04:35
|modify
|50
|12.30
|114.34
|114.40
|115.18
|594
|2006.07.03 04:36
|modify
|50
|12.30
|114.34
|114.41
|115.18
|595
|2006.07.03 07:14
|s/l
|50
|12.30
|114.41
|114.41
|115.18
|752.56
|41768.81
|596
|2006.07.03 12:15
|sell
|51
|12.50
|114.68
|115.52
|113.84
|597
|2006.07.05 16:48
|s/l
|51
|12.50
|115.52
|115.52
|113.84
|-9453.55
|32315.26
|598
|2006.07.05 23:15
|sell
|52
|9.70
|115.73
|116.57
|114.89
|599
|2006.07.06 13:58
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.73
|114.89
|600
|2006.07.06 15:34
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.72
|114.89
|601
|2006.07.06 15:34
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.67
|114.89
|602
|2006.07.06 15:35
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.64
|114.89
|603
|2006.07.06 15:58
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.62
|114.89
|604
|2006.07.06 15:58
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.59
|114.89
|605
|2006.07.06 16:22
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.56
|114.89
|606
|2006.07.06 16:23
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.51
|114.89
|607
|2006.07.06 16:23
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.50
|114.89
|608
|2006.07.06 16:30
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.47
|114.89
|609
|2006.07.06 17:09
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.45
|114.89
|610
|2006.07.06 17:09
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.42
|114.89
|611
|2006.07.06 17:11
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.39
|114.89
|612
|2006.07.06 17:18
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.38
|114.89
|613
|2006.07.06 17:19
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.36
|114.89
|614
|2006.07.06 17:19
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.33
|114.89
|615
|2006.07.06 17:21
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.30
|114.89
|616
|2006.07.06 17:21
|modify
|52
|9.70
|115.73
|115.26
|114.89
|617
|2006.07.06 19:11
|s/l
|52
|9.70
|115.26
|115.26
|114.89
|3530.55
|35845.81
|618
|2006.07.06 22:15
|sell
|53
|10.80
|115.20
|116.04
|114.36
|619
|2006.07.07 11:38
|modify
|53
|10.80
|115.20
|115.16
|114.36
|620
|2006.07.07 11:39
|modify
|53
|10.80
|115.20
|115.14
|114.36
|621
|2006.07.07 11:40
|modify
|53
|10.80
|115.20
|115.12
|114.36
|622
|2006.07.07 12:55
|modify
|53
|10.80
|115.20
|115.09
|114.36
|623
|2006.07.07 12:55
|modify
|53
|10.80
|115.20
|115.06
|114.36
|624
|2006.07.07 13:09
|modify
|53
|10.80
|115.20
|115.05
|114.36
|625
|2006.07.07 13:11
|modify
|53
|10.80
|115.20
|115.04
|114.36
|626
|2006.07.07 13:11
|modify
|53
|10.80
|115.20
|115.01
|114.36
|627
|2006.07.07 13:14
|modify
|53
|10.80
|115.20
|114.97
|114.36
|628
|2006.07.07 13:15
|modify
|53
|10.80
|115.20
|114.95
|114.36
|629
|2006.07.07 13:15
|modify
|53
|10.80
|115.20
|114.94
|114.36
|630
|2006.07.07 15:30
|modify
|53
|10.80
|115.20
|114.93
|114.36
|631
|2006.07.07 15:30
|modify
|53
|10.80
|115.20
|114.88
|114.36
|632
|2006.07.07 15:30
|modify
|53
|10.80
|115.20
|114.85
|114.36
|633
|2006.07.07 15:30
|modify
|53
|10.80
|115.20
|114.80
|114.36
|634
|2006.07.07 15:30
|modify
|53
|10.80
|115.20
|114.74
|114.36
|635
|2006.07.07 15:31
|modify
|53
|10.80
|115.20
|114.72
|114.36
|636
|2006.07.07 15:31
|t/p
|53
|10.80
|114.36
|114.72
|114.36
|7777.94
|43623.75
|637
|2006.07.08 00:00
|sell
|54
|13.10
|114.03
|114.87
|113.19
|638
|2006.07.10 06:15
|modify
|54
|13.10
|114.03
|113.98
|113.19
|639
|2006.07.10 07:23
|modify
|54
|13.10
|114.03
|113.97
|113.19
|640
|2006.07.10 07:23
|modify
|54
|13.10
|114.03
|113.96
|113.19
|641
|2006.07.10 08:09
|modify
|54
|13.10
|114.03
|113.95
|113.19
|642
|2006.07.10 08:20
|modify
|54
|13.10
|114.03
|113.94
|113.19
|643
|2006.07.10 08:27
|modify
|54
|13.10
|114.03
|113.93
|113.19
|644
|2006.07.10 10:07
|modify
|54
|13.10
|114.03
|113.90
|113.19
|645
|2006.07.10 10:08
|modify
|54
|13.10
|114.03
|113.89
|113.19
|646
|2006.07.10 10:09
|modify
|54
|13.10
|114.03
|113.88
|113.19
|647
|2006.07.10 10:10
|modify
|54
|13.10
|114.03
|113.87
|113.19
|648
|2006.07.10 10:10
|modify
|54
|13.10
|114.03
|113.85
|113.19
|649
|2006.07.10 11:26
|modify
|54
|13.10
|114.03
|113.84
|113.19
|650
|2006.07.10 11:27
|modify
|54
|13.10
|114.03
|113.82
|113.19
|651
|2006.07.10 12:38
|s/l
|54
|13.10
|113.82
|113.82
|113.19
|2225.71
|45849.46
|652
|2006.07.10 14:15
|sell
|55
|13.80
|113.84
|114.68
|113.00
|653
|2006.07.11 16:15
|s/l
|55
|13.80
|114.68
|114.68
|113.00
|-10307.84
|35541.62
|654
|2006.07.12 04:45
|sell
|56
|10.70
|114.35
|115.19
|113.51
|655
|2006.07.12 14:27
|s/l
|56
|10.70
|115.19
|115.19
|113.51
|-7800.73
|27740.89
|656
|2006.07.12 22:45
|buy
|57
|8.30
|115.50
|114.66
|116.34
|657
|2006.07.14 04:23
|modify
|57
|8.30
|115.50
|115.51
|116.34
|658
|2006.07.14 04:39
|modify
|57
|8.30
|115.50
|115.54
|116.34
|659
|2006.07.14 04:40
|modify
|57
|8.30
|115.50
|115.56
|116.34
|660
|2006.07.14 04:41
|modify
|57
|8.30
|115.50
|115.57
|116.34
|661
|2006.07.14 06:46
|modify
|57
|8.30
|115.50
|115.58
|116.34
|662
|2006.07.14 06:47
|modify
|57
|8.30
|115.50
|115.64
|116.34
|663
|2006.07.14 06:47
|modify
|57
|8.30
|115.50
|115.66
|116.34
|664
|2006.07.14 06:47
|modify
|57
|8.30
|115.50
|115.71
|116.34
|665
|2006.07.14 06:47
|modify
|57
|8.30
|115.50
|115.74
|116.34
|666
|2006.07.14 06:47
|modify
|57
|8.30
|115.50
|115.78
|116.34
|667
|2006.07.14 06:48
|modify
|57
|8.30
|115.50
|115.79
|116.34
|668
|2006.07.14 07:08
|s/l
|57
|8.30
|115.79
|115.79
|116.34
|2504.92
|30245.82
|669
|2006.07.14 16:15
|sell
|58
|9.10
|116.16
|117.00
|115.32
|670
|2006.07.17 12:47
|s/l
|58
|9.10
|117.00
|117.00
|115.32
|-6666.19
|23579.63
|671
|2006.07.17 21:30
|sell
|59
|7.10
|117.16
|118.00
|116.32
|672
|2006.07.18 10:14
|modify
|59
|7.10
|117.16
|117.15
|116.32
|673
|2006.07.18 10:14
|modify
|59
|7.10
|117.16
|117.11
|116.32
|674
|2006.07.18 10:16
|modify
|59
|7.10
|117.16
|117.10
|116.32
|675
|2006.07.18 10:19
|modify
|59
|7.10
|117.16
|117.09
|116.32
|676
|2006.07.18 10:19
|modify
|59
|7.10
|117.16
|117.08
|116.32
|677
|2006.07.18 10:29
|modify
|59
|7.10
|117.16
|117.07
|116.32
|678
|2006.07.18 10:29
|modify
|59
|7.10
|117.16
|117.06
|116.32
|679
|2006.07.18 12:01
|s/l
|59
|7.10
|117.06
|117.06
|116.32
|502.82
|24082.45
|680
|2006.07.18 13:45
|buy
|60
|7.20
|116.87
|116.03
|117.71
|681
|2006.07.18 17:32
|modify
|60
|7.20
|116.87
|116.90
|117.71
|682
|2006.07.18 17:32
|modify
|60
|7.20
|116.87
|116.93
|117.71
|683
|2006.07.18 17:38
|modify
|60
|7.20
|116.87
|116.94
|117.71
|684
|2006.07.18 17:38
|modify
|60
|7.20
|116.87
|116.96
|117.71
|685
|2006.07.18 17:39
|modify
|60
|7.20
|116.87
|116.98
|117.71
|686
|2006.07.18 17:39
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.00
|117.71
|687
|2006.07.18 17:47
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.03
|117.71
|688
|2006.07.18 17:47
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.06
|117.71
|689
|2006.07.18 17:48
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.07
|117.71
|690
|2006.07.18 17:49
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.09
|117.71
|691
|2006.07.18 17:51
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.11
|117.71
|692
|2006.07.18 18:57
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.12
|117.71
|693
|2006.07.18 18:57
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.14
|117.71
|694
|2006.07.18 18:59
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.15
|117.71
|695
|2006.07.18 19:26
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.16
|117.71
|696
|2006.07.18 19:33
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.18
|117.71
|697
|2006.07.18 19:33
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.20
|117.71
|698
|2006.07.18 19:35
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.21
|117.71
|699
|2006.07.18 19:35
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.22
|117.71
|700
|2006.07.18 19:36
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.23
|117.71
|701
|2006.07.18 19:36
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.24
|117.71
|702
|2006.07.18 19:38
|modify
|60
|7.20
|116.87
|117.26
|117.71
|703
|2006.07.19 00:05
|s/l
|60
|7.20
|117.26
|117.26
|117.71
|2486.98
|26569.43
|704
|2006.07.19 00:15
|buy
|61
|8.00
|117.31
|116.47
|118.15
|705
|2006.07.19 12:59
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.32
|118.15
|706
|2006.07.19 13:21
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.33
|118.15
|707
|2006.07.19 13:21
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.35
|118.15
|708
|2006.07.19 13:24
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.36
|118.15
|709
|2006.07.19 13:30
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.37
|118.15
|710
|2006.07.19 13:34
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.38
|118.15
|711
|2006.07.19 15:17
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.39
|118.15
|712
|2006.07.19 15:31
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.40
|118.15
|713
|2006.07.19 15:31
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.44
|118.15
|714
|2006.07.19 15:34
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.45
|118.15
|715
|2006.07.19 15:34
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.46
|118.15
|716
|2006.07.19 15:36
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.48
|118.15
|717
|2006.07.19 15:36
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.50
|118.15
|718
|2006.07.19 15:37
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.51
|118.15
|719
|2006.07.19 15:38
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.53
|118.15
|720
|2006.07.19 15:57
|modify
|61
|8.00
|117.31
|117.54
|118.15
|721
|2006.07.19 17:01
|s/l
|61
|8.00
|117.54
|117.54
|118.15
|1565.83
|28135.26
|722
|2006.07.20 01:30
|sell
|62
|8.40
|116.87
|117.71
|116.03
|723
|2006.07.21 10:22
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.85
|116.03
|724
|2006.07.21 10:37
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.80
|116.03
|725
|2006.07.21 10:39
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.77
|116.03
|726
|2006.07.21 10:39
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.73
|116.03
|727
|2006.07.21 10:41
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.72
|116.03
|728
|2006.07.21 10:41
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.71
|116.03
|729
|2006.07.21 10:42
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.70
|116.03
|730
|2006.07.21 10:42
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.68
|116.03
|731
|2006.07.21 10:42
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.64
|116.03
|732
|2006.07.21 10:45
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.62
|116.03
|733
|2006.07.21 10:47
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.61
|116.03
|734
|2006.07.21 10:47
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.60
|116.03
|735
|2006.07.21 11:04
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.56
|116.03
|736
|2006.07.21 11:05
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.55
|116.03
|737
|2006.07.21 11:05
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.52
|116.03
|738
|2006.07.21 11:08
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.50
|116.03
|739
|2006.07.21 11:08
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.47
|116.03
|740
|2006.07.21 11:09
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.46
|116.03
|741
|2006.07.21 11:09
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.45
|116.03
|742
|2006.07.21 11:12
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.44
|116.03
|743
|2006.07.21 11:12
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.43
|116.03
|744
|2006.07.21 11:12
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.42
|116.03
|745
|2006.07.21 11:14
|modify
|62
|8.40
|116.87
|116.39
|116.03
|746
|2006.07.21 11:35
|t/p
|62
|8.40
|116.03
|116.39
|116.03
|5958.55
|34093.81
|747
|2006.07.21 23:45
|buy
|63
|10.20
|116.24
|115.40
|117.08
|748
|2006.07.24 03:54
|modify
|63
|10.20
|116.24
|116.24
|117.08
|749
|2006.07.24 04:03
|modify
|63
|10.20
|116.24
|116.25
|117.08
|750
|2006.07.24 04:23
|modify
|63
|10.20
|116.24
|116.26
|117.08
|751
|2006.07.24 04:23
|modify
|63
|10.20
|116.24
|116.29
|117.08
|752
|2006.07.24 04:25
|modify
|63
|10.20
|116.24
|116.30
|117.08
|753
|2006.07.24 04:25
|modify
|63
|10.20
|116.24
|116.33
|117.08
|754
|2006.07.24 04:26
|modify
|63
|10.20
|116.24
|116.34
|117.08
|755
|2006.07.24 04:26
|modify
|63
|10.20
|116.24
|116.35
|117.08
|756
|2006.07.24 04:28
|modify
|63
|10.20
|116.24
|116.36
|117.08
|757
|2006.07.24 04:29
|modify
|63
|10.20
|116.24
|116.39
|117.08
|758
|2006.07.24 04:29
|modify
|63
|10.20
|116.24
|116.40
|117.08
|759
|2006.07.24 07:19
|s/l
|63
|10.20
|116.40
|116.40
|117.08
|1533.06
|35626.87
|760
|2006.07.24 11:30
|sell
|64
|10.70
|116.79
|117.63
|115.95
|761
|2006.07.26 21:20
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.75
|115.95
|762
|2006.07.26 21:21
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.74
|115.95
|763
|2006.07.26 21:21
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.71
|115.95
|764
|2006.07.26 21:23
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.70
|115.95
|765
|2006.07.26 21:23
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.66
|115.95
|766
|2006.07.26 21:24
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.65
|115.95
|767
|2006.07.26 21:26
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.59
|115.95
|768
|2006.07.26 21:26
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.58
|115.95
|769
|2006.07.26 21:33
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.57
|115.95
|770
|2006.07.26 21:36
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.55
|115.95
|771
|2006.07.27 08:42
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.52
|115.95
|772
|2006.07.27 08:45
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.48
|115.95
|773
|2006.07.27 08:47
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.45
|115.95
|774
|2006.07.27 08:57
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.43
|115.95
|775
|2006.07.27 09:03
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.42
|115.95
|776
|2006.07.27 09:07
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.41
|115.95
|777
|2006.07.27 09:08
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.40
|115.95
|778
|2006.07.27 09:08
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.39
|115.95
|779
|2006.07.27 10:02
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.38
|115.95
|780
|2006.07.27 10:05
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.36
|115.95
|781
|2006.07.27 10:05
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.35
|115.95
|782
|2006.07.27 10:06
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.34
|115.95
|783
|2006.07.27 10:39
|modify
|64
|10.70
|116.79
|116.31
|115.95
|784
|2006.07.27 10:40
|t/p
|64
|10.70
|115.95
|116.31
|115.95
|6970.52
|42597.39
|785
|2006.07.27 21:30
|sell
|65
|12.80
|115.95
|116.79
|115.11
|786
|2006.07.28 06:45
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.95
|115.11
|787
|2006.07.28 06:51
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.94
|115.11
|788
|2006.07.28 06:51
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.93
|115.11
|789
|2006.07.28 06:52
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.92
|115.11
|790
|2006.07.28 06:52
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.91
|115.11
|791
|2006.07.28 07:41
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.90
|115.11
|792
|2006.07.28 07:49
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.89
|115.11
|793
|2006.07.28 07:50
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.88
|115.11
|794
|2006.07.28 08:03
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.85
|115.11
|795
|2006.07.28 08:06
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.84
|115.11
|796
|2006.07.28 08:48
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.81
|115.11
|797
|2006.07.28 08:59
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.80
|115.11
|798
|2006.07.28 08:59
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.79
|115.11
|799
|2006.07.28 09:01
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.78
|115.11
|800
|2006.07.28 09:02
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.75
|115.11
|801
|2006.07.28 09:03
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.74
|115.11
|802
|2006.07.28 09:04
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.73
|115.11
|803
|2006.07.28 09:04
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.71
|115.11
|804
|2006.07.28 09:15
|modify
|65
|12.80
|115.95
|115.70
|115.11
|805
|2006.07.28 10:36
|s/l
|65
|12.80
|115.70
|115.70
|115.11
|2578.89
|45176.28
|806
|2006.07.28 14:00
|sell
|66
|13.60
|115.69
|116.53
|114.85
|807
|2006.07.28 15:31
|modify
|66
|13.60
|115.69
|115.65
|114.85
|808
|2006.07.28 15:31
|modify
|66
|13.60
|115.69
|115.59
|114.85
|809
|2006.07.28 15:31
|modify
|66
|13.60
|115.69
|115.53
|114.85
|810
|2006.07.28 15:35
|modify
|66
|13.60
|115.69
|115.52
|114.85
|811
|2006.07.28 15:36
|modify
|66
|13.60
|115.69
|115.49
|114.85
|812
|2006.07.28 15:36
|modify
|66
|13.60
|115.69
|115.45
|114.85
|813
|2006.07.28 15:37
|modify
|66
|13.60
|115.69
|115.44
|114.85
|814
|2006.07.28 15:44
|modify
|66
|13.60
|115.69
|115.42
|114.85
|815
|2006.07.28 15:44
|modify
|66
|13.60
|115.69
|115.37
|114.85
|816
|2006.07.28 15:45
|modify
|66
|13.60
|115.69
|115.35
|114.85
|817
|2006.07.28 15:45
|modify
|66
|13.60
|115.69
|115.32
|114.85
|818
|2006.07.28 15:49
|modify
|66
|13.60
|115.69
|115.31
|114.85
|819
|2006.07.28 15:49
|modify
|66
|13.60
|115.69
|115.25
|114.85
|820
|2006.07.28 15:50
|modify
|66
|13.60
|115.69
|115.21
|114.85
|821
|2006.07.28 15:50
|t/p
|66
|13.60
|114.85
|115.21
|114.85
|9946.89
|55123.17
|822
|2006.07.31 04:45
|sell
|67
|16.50
|114.72
|115.56
|113.88
|823
|2006.07.31 08:03
|modify
|67
|16.50
|114.72
|114.70
|113.88
|824
|2006.07.31 08:04
|modify
|67
|16.50
|114.72
|114.69
|113.88
|825
|2006.07.31 08:05
|modify
|67
|16.50
|114.72
|114.68
|113.88
|826
|2006.07.31 08:11
|modify
|67
|16.50
|114.72
|114.66
|113.88
|827
|2006.07.31 08:11
|modify
|67
|16.50
|114.72
|114.65
|113.88
|828
|2006.07.31 09:05
|modify
|67
|16.50
|114.72
|114.64
|113.88
|829
|2006.07.31 09:06
|modify
|67
|16.50
|114.72
|114.63
|113.88
|830
|2006.07.31 09:11
|modify
|67
|16.50
|114.72
|114.62
|113.88
|831
|2006.07.31 14:46
|modify
|67
|16.50
|114.72
|114.61
|113.88
|832
|2006.07.31 14:48
|modify
|67
|16.50
|114.72
|114.60
|113.88
|833
|2006.07.31 14:55
|modify
|67
|16.50
|114.72
|114.58
|113.88
|834
|2006.07.31 15:09
|modify
|67
|16.50
|114.72
|114.57
|113.88
|835
|2006.07.31 15:10
|modify
|67
|16.50
|114.72
|114.56
|113.88
|836
|2006.07.31 15:41
|modify
|67
|16.50
|114.72
|114.55
|113.88
|837
|2006.07.31 18:08
|s/l
|67
|16.50
|114.55
|114.55
|113.88
|2448.71
|57571.88
|838
|2006.08.01 02:00
|buy
|68
|17.30
|114.57
|113.73
|115.41
|839
|2006.08.01 15:38
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.62
|115.41
|840
|2006.08.01 15:39
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.63
|115.41
|841
|2006.08.01 15:39
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.64
|115.41
|842
|2006.08.01 15:39
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.65
|115.41
|843
|2006.08.01 15:43
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.67
|115.41
|844
|2006.08.01 15:44
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.70
|115.41
|845
|2006.08.01 15:44
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.72
|115.41
|846
|2006.08.01 15:44
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.75
|115.41
|847
|2006.08.01 15:47
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.76
|115.41
|848
|2006.08.01 16:01
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.79
|115.41
|849
|2006.08.01 16:02
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.80
|115.41
|850
|2006.08.01 16:02
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.81
|115.41
|851
|2006.08.01 16:11
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.82
|115.41
|852
|2006.08.01 16:11
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.84
|115.41
|853
|2006.08.01 16:12
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.85
|115.41
|854
|2006.08.01 17:02
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.86
|115.41
|855
|2006.08.01 17:02
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.90
|115.41
|856
|2006.08.01 17:04
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.92
|115.41
|857
|2006.08.01 17:04
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.93
|115.41
|858
|2006.08.01 17:05
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.95
|115.41
|859
|2006.08.01 17:27
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.96
|115.41
|860
|2006.08.01 17:28
|modify
|68
|17.30
|114.57
|114.97
|115.41
|861
|2006.08.01 17:28
|modify
|68
|17.30
|114.57
|115.01
|115.41
|862
|2006.08.01 17:28
|modify
|68
|17.30
|114.57
|115.05
|115.41
|863
|2006.08.01 18:32
|s/l
|68
|17.30
|115.05
|115.05
|115.41
|7217.73
|64789.61
|864
|2006.08.01 21:15
|buy
|69
|19.40
|114.72
|113.88
|115.56
|865
|2006.08.03 12:18
|modify
|69
|19.40
|114.72
|114.73
|115.56
|866
|2006.08.03 12:19
|modify
|69
|19.40
|114.72
|114.75
|115.56
|867
|2006.08.03 12:19
|modify
|69
|19.40
|114.72
|114.76
|115.56
|868
|2006.08.03 12:32
|modify
|69
|19.40
|114.72
|114.79
|115.56
|869
|2006.08.03 12:32
|modify
|69
|19.40
|114.72
|114.81
|115.56
|870
|2006.08.03 12:33
|modify
|69
|19.40
|114.72
|114.82
|115.56
|871
|2006.08.03 12:33
|modify
|69
|19.40
|114.72
|114.83
|115.56
|872
|2006.08.03 12:56
|modify
|69
|19.40
|114.72
|114.84
|115.56
|873
|2006.08.03 12:56
|modify
|69
|19.40
|114.72
|114.86
|115.56
|874
|2006.08.03 14:06
|s/l
|69
|19.40
|114.86
|114.86
|115.56
|3359.66
|68149.28
|875
|2006.08.04 07:30
|buy
|70
|20.40
|115.12
|114.28
|115.96
|876
|2006.08.04 13:58
|modify
|70
|20.40
|115.12
|115.13
|115.96
|877
|2006.08.04 13:58
|modify
|70
|20.40
|115.12
|115.16
|115.96
|878
|2006.08.04 14:01
|modify
|70
|20.40
|115.12
|115.19
|115.96
|879
|2006.08.04 14:01
|modify
|70
|20.40
|115.12
|115.21
|115.96
|880
|2006.08.04 14:16
|modify
|70
|20.40
|115.12
|115.22
|115.96
|881
|2006.08.04 15:30
|s/l
|70
|20.40
|115.22
|115.22
|115.96
|1770.68
|69919.96
|882
|2006.08.07 06:30
|sell
|71
|21.00
|114.42
|115.26
|113.58
|883
|2006.08.08 00:41
|s/l
|71
|21.00
|115.26
|115.26
|113.58
|-15609.80
|54310.16
|884
|2006.08.08 08:00
|sell
|72
|16.30
|115.19
|116.03
|114.35
|885
|2006.08.08 21:15
|modify
|72
|16.30
|115.19
|115.18
|114.35
|886
|2006.08.08 21:15
|modify
|72
|16.30
|115.19
|115.14
|114.35
|887
|2006.08.08 21:15
|modify
|72
|16.30
|115.19
|115.13
|114.35
|888
|2006.08.08 21:15
|modify
|72
|16.30
|115.19
|115.07
|114.35
|889
|2006.08.08 21:15
|modify
|72
|16.30
|115.19
|115.00
|114.35
|890
|2006.08.08 21:15
|modify
|72
|16.30
|115.19
|114.94
|114.35
|891
|2006.08.08 21:23
|s/l
|72
|16.30
|114.94
|114.94
|114.35
|3545.02
|57855.18
|892
|2006.08.08 21:30
|sell
|73
|17.40
|115.17
|116.01
|114.33
|893
|2006.08.08 21:51
|modify
|73
|17.40
|115.17
|115.16
|114.33
|894
|2006.08.08 21:51
|modify
|73
|17.40
|115.17
|115.14
|114.33
|895
|2006.08.08 21:51
|modify
|73
|17.40
|115.17
|115.09
|114.33
|896
|2006.08.08 22:17
|s/l
|73
|17.40
|115.09
|115.09
|114.33
|1209.49
|59064.67
|897
|2006.08.08 23:00
|sell
|74
|17.70
|115.11
|115.95
|114.27
|898
|2006.08.10 12:23
|modify
|74
|17.70
|115.11
|115.08
|114.27
|899
|2006.08.10 13:17
|s/l
|74
|17.70
|115.08
|115.08
|114.27
|-572.26
|58492.41
|900
|2006.08.11 05:00
|sell
|75
|17.50
|115.39
|116.23
|114.55
|901
|2006.08.11 15:31
|s/l
|75
|17.50
|116.23
|116.23
|114.55
|-12647.34
|45845.07
|902
|2006.08.11 20:00
|sell
|76
|13.80
|116.27
|117.11
|115.43
|903
|2006.08.15 16:57
|modify
|76
|13.80
|116.27
|116.24
|115.43
|904
|2006.08.15 17:08
|modify
|76
|13.80
|116.27
|116.23
|115.43
|905
|2006.08.15 17:35
|modify
|76
|13.80
|116.27
|116.22
|115.43
|906
|2006.08.16 13:07
|s/l
|76
|13.80
|116.22
|116.22
|115.43
|-10.74
|45834.33
|907
|2006.08.16 13:07
|sell
|77
|13.80
|116.19
|117.03
|115.35
|908
|2006.08.16 15:37
|modify
|77
|13.80
|116.19
|116.16
|115.35
|909
|2006.08.16 15:38
|modify
|77
|13.80
|116.19
|116.13
|115.35
|910
|2006.08.16 16:16
|modify
|77
|13.80
|116.19
|116.11
|115.35
|911
|2006.08.16 16:18
|modify
|77
|13.80
|116.19
|116.10
|115.35
|912
|2006.08.16 16:19
|modify
|77
|13.80
|116.19
|116.08
|115.35
|913
|2006.08.16 16:21
|modify
|77
|13.80
|116.19
|116.05
|115.35
|914
|2006.08.16 16:21
|modify
|77
|13.80
|116.19
|116.04
|115.35
|915
|2006.08.16 16:22
|modify
|77
|13.80
|116.19
|116.03
|115.35
|916
|2006.08.16 16:33
|modify
|77
|13.80
|116.19
|116.02
|115.35
|917
|2006.08.16 16:34
|modify
|77
|13.80
|116.19
|116.01
|115.35
|918
|2006.08.16 21:48
|s/l
|77
|13.80
|116.01
|116.01
|115.35
|2141.19
|47975.52
|919
|2006.08.16 23:15
|sell
|78
|14.40
|115.85
|116.69
|115.01
|920
|2006.08.17 10:14
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.83
|115.01
|921
|2006.08.17 10:18
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.82
|115.01
|922
|2006.08.17 10:18
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.81
|115.01
|923
|2006.08.17 10:19
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.79
|115.01
|924
|2006.08.17 10:20
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.78
|115.01
|925
|2006.08.17 10:20
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.77
|115.01
|926
|2006.08.17 10:21
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.75
|115.01
|927
|2006.08.17 10:23
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.74
|115.01
|928
|2006.08.17 10:23
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.70
|115.01
|929
|2006.08.17 10:26
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.67
|115.01
|930
|2006.08.17 10:27
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.66
|115.01
|931
|2006.08.17 10:41
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.65
|115.01
|932
|2006.08.17 10:48
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.64
|115.01
|933
|2006.08.17 10:49
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.63
|115.01
|934
|2006.08.17 11:35
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.62
|115.01
|935
|2006.08.17 11:36
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.59
|115.01
|936
|2006.08.17 11:43
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.57
|115.01
|937
|2006.08.17 11:45
|modify
|78
|14.40
|115.85
|115.56
|115.01
|938
|2006.08.17 15:44
|s/l
|78
|14.40
|115.56
|115.56
|115.01
|2982.67
|50958.19
|939
|2006.08.17 16:45
|sell
|79
|15.30
|115.46
|116.30
|114.62
|940
|2006.08.22 10:50
|s/l
|79
|15.30
|116.30
|116.30
|114.62
|-11719.92
|39238.27
|941
|2006.08.22 12:15
|sell
|80
|11.80
|116.22
|117.06
|115.38
|942
|2006.08.25 09:23
|s/l
|80
|11.80
|117.06
|117.06
|115.38
|-9328.85
|29909.42
|943
|2006.08.25 15:30
|sell
|81
|9.00
|117.30
|118.14
|116.46
|944
|2006.08.28 13:48
|modify
|81
|9.00
|117.30
|117.27
|116.46
|945
|2006.08.28 13:50
|modify
|81
|9.00
|117.30
|117.26
|116.46
|946
|2006.08.28 13:50
|modify
|81
|9.00
|117.30
|117.25
|116.46
|947
|2006.08.28 13:55
|modify
|81
|9.00
|117.30
|117.24
|116.46
|948
|2006.08.28 18:06
|s/l
|81
|9.00
|117.24
|117.24
|116.46
|329.19
|30238.61
|949
|2006.08.28 23:30
|sell
|82
|9.10
|117.18
|118.02
|116.34
|950
|2006.08.29 05:02
|modify
|82
|9.10
|117.18
|117.18
|116.34
|951
|2006.08.29 07:27
|modify
|82
|9.10
|117.18
|117.17
|116.34
|952
|2006.08.29 07:27
|modify
|82
|9.10
|117.18
|117.15
|116.34
|953
|2006.08.29 07:29
|modify
|82
|9.10
|117.18
|117.14
|116.34
|954
|2006.08.29 07:29
|modify
|82
|9.10
|117.18
|117.13
|116.34
|955
|2006.08.29 07:30
|modify
|82
|9.10
|117.18
|117.12
|116.34
|956
|2006.08.29 07:30
|modify
|82
|9.10
|117.18
|117.11
|116.34
|957
|2006.08.29 07:34
|modify
|82
|9.10
|117.18
|117.08
|116.34
|958
|2006.08.29 07:35
|modify
|82
|9.10
|117.18
|117.06
|116.34
|959
|2006.08.29 07:36
|modify
|82
|9.10
|117.18
|117.05
|116.34
|960
|2006.08.29 09:46
|s/l
|82
|9.10
|117.05
|117.05
|116.34
|877.82
|31116.43
|961
|2006.08.29 12:30
|buy
|83
|9.30
|116.72
|115.88
|117.56
|962
|2006.08.30 10:19
|modify
|83
|9.30
|116.72
|116.73
|117.56
|963
|2006.08.30 10:20
|modify
|83
|9.30
|116.72
|116.76
|117.56
|964
|2006.08.30 10:21
|modify
|83
|9.30
|116.72
|116.80
|117.56
|965
|2006.08.30 10:37
|modify
|83
|9.30
|116.72
|116.81
|117.56
|966
|2006.08.30 14:09
|modify
|83
|9.30
|116.72
|116.84
|117.56
|967
|2006.08.30 14:10
|modify
|83
|9.30
|116.72
|116.85
|117.56
|968
|2006.08.30 19:39
|modify
|83
|9.30
|116.72
|116.87
|117.56
|969
|2006.08.30 19:39
|modify
|83
|9.30
|116.72
|116.89
|117.56
|970
|2006.08.30 19:40
|modify
|83
|9.30
|116.72
|116.90
|117.56
|971
|2006.08.30 19:40
|modify
|83
|9.30
|116.72
|116.92
|117.56
|972
|2006.08.30 19:43
|modify
|83
|9.30
|116.72
|116.93
|117.56
|973
|2006.08.30 19:51
|modify
|83
|9.30
|116.72
|116.95
|117.56
|974
|2006.08.31 02:20
|s/l
|83
|9.30
|116.95
|116.95
|117.56
|2305.89
|33422.32
|975
|2006.08.31 05:00
|sell
|84
|10.00
|117.19
|118.03
|116.35
|976
|2006.09.04 04:05
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.16
|116.35
|977
|2006.09.04 04:11
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.15
|116.35
|978
|2006.09.04 04:17
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.14
|116.35
|979
|2006.09.04 04:18
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.13
|116.35
|980
|2006.09.04 04:19
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.12
|116.35
|981
|2006.09.04 04:19
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.11
|116.35
|982
|2006.09.04 04:34
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.10
|116.35
|983
|2006.09.04 04:34
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.09
|116.35
|984
|2006.09.04 04:42
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.08
|116.35
|985
|2006.09.04 04:44
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.07
|116.35
|986
|2006.09.04 04:56
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.06
|116.35
|987
|2006.09.04 05:01
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.05
|116.35
|988
|2006.09.04 05:58
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.03
|116.35
|989
|2006.09.04 06:45
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.02
|116.35
|990
|2006.09.04 06:47
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.01
|116.35
|991
|2006.09.04 06:52
|modify
|84
|10.00
|117.19
|117.00
|116.35
|992
|2006.09.04 07:21
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.98
|116.35
|993
|2006.09.04 07:24
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.97
|116.35
|994
|2006.09.04 07:24
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.96
|116.35
|995
|2006.09.04 07:25
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.95
|116.35
|996
|2006.09.04 07:26
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.94
|116.35
|997
|2006.09.04 07:38
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.93
|116.35
|998
|2006.09.04 07:38
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.91
|116.35
|999
|2006.09.04 07:39
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.90
|116.35
|1000
|2006.09.04 07:42
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.89
|116.35
|1001
|2006.09.04 07:42
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.88
|116.35
|1002
|2006.09.04 07:42
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.87
|116.35
|1003
|2006.09.04 07:42
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.86
|116.35
|1004
|2006.09.04 07:42
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.85
|116.35
|1005
|2006.09.04 07:42
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.83
|116.35
|1006
|2006.09.04 07:43
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.82
|116.35
|1007
|2006.09.04 07:46
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.81
|116.35
|1008
|2006.09.04 07:46
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.79
|116.35
|1009
|2006.09.04 07:47
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.78
|116.35
|1010
|2006.09.04 07:47
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.77
|116.35
|1011
|2006.09.04 07:49
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.76
|116.35
|1012
|2006.09.04 07:50
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.75
|116.35
|1013
|2006.09.04 07:50
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.74
|116.35
|1014
|2006.09.04 07:50
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.73
|116.35
|1015
|2006.09.04 10:45
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.72
|116.35
|1016
|2006.09.04 10:45
|modify
|84
|10.00
|117.19
|116.71
|116.35
|1017
|2006.09.04 10:45
|t/p
|84
|10.00
|116.35
|116.71
|116.35
|6928.22
|40350.54
|1018
|2006.09.04 20:15
|buy
|85
|12.10
|116.06
|115.22
|116.90
|1019
|2006.09.06 07:12
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.07
|116.90
|1020
|2006.09.06 07:13
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.08
|116.90
|1021
|2006.09.06 07:13
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.09
|116.90
|1022
|2006.09.06 07:24
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.10
|116.90
|1023
|2006.09.06 14:15
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.11
|116.90
|1024
|2006.09.06 14:16
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.12
|116.90
|1025
|2006.09.06 14:16
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.14
|116.90
|1026
|2006.09.06 14:24
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.15
|116.90
|1027
|2006.09.06 14:24
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.16
|116.90
|1028
|2006.09.06 14:24
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.17
|116.90
|1029
|2006.09.06 14:24
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.18
|116.90
|1030
|2006.09.06 14:26
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.19
|116.90
|1031
|2006.09.06 14:26
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.20
|116.90
|1032
|2006.09.06 14:26
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.21
|116.90
|1033
|2006.09.06 14:26
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.23
|116.90
|1034
|2006.09.06 14:26
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.24
|116.90
|1035
|2006.09.06 14:26
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.25
|116.90
|1036
|2006.09.06 14:26
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.27
|116.90
|1037
|2006.09.06 14:26
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.28
|116.90
|1038
|2006.09.06 14:28
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.29
|116.90
|1039
|2006.09.06 14:28
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.30
|116.90
|1040
|2006.09.06 14:28
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.31
|116.90
|1041
|2006.09.06 14:28
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.32
|116.90
|1042
|2006.09.06 14:28
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.33
|116.90
|1043
|2006.09.06 15:28
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.34
|116.90
|1044
|2006.09.06 15:30
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.35
|116.90
|1045
|2006.09.06 15:30
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.36
|116.90
|1046
|2006.09.06 15:31
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.37
|116.90
|1047
|2006.09.06 18:22
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.38
|116.90
|1048
|2006.09.06 18:36
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.39
|116.90
|1049
|2006.09.06 19:02
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.40
|116.90
|1050
|2006.09.06 19:02
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.41
|116.90
|1051
|2006.09.06 19:04
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.42
|116.90
|1052
|2006.09.06 19:05
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.43
|116.90
|1053
|2006.09.06 19:15
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.44
|116.90
|1054
|2006.09.06 19:17
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.45
|116.90
|1055
|2006.09.06 19:17
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.46
|116.90
|1056
|2006.09.06 19:20
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.47
|116.90
|1057
|2006.09.06 19:56
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.48
|116.90
|1058
|2006.09.06 19:57
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.49
|116.90
|1059
|2006.09.06 19:57
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.51
|116.90
|1060
|2006.09.06 19:58
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.52
|116.90
|1061
|2006.09.07 10:40
|modify
|85
|12.10
|116.06
|116.54
|116.90
|1062
|2006.09.07 10:40
|t/p
|85
|12.10
|116.90
|116.54
|116.90
|9470.22
|49820.76
|1063
|2006.09.07 11:45
|sell
|86
|14.90
|117.01
|117.85
|116.17
|1064
|2006.09.07 11:52
|modify
|86
|14.90
|117.01
|117.00
|116.17
|1065
|2006.09.07 11:53
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.99
|116.17
|1066
|2006.09.07 11:53
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.95
|116.17
|1067
|2006.09.07 11:53
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.92
|116.17
|1068
|2006.09.07 11:53
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.90
|116.17
|1069
|2006.09.07 11:53
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.87
|116.17
|1070
|2006.09.07 11:53
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.82
|116.17
|1071
|2006.09.07 11:55
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.81
|116.17
|1072
|2006.09.07 11:55
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.80
|116.17
|1073
|2006.09.07 11:55
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.78
|116.17
|1074
|2006.09.07 11:56
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.76
|116.17
|1075
|2006.09.07 11:56
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.75
|116.17
|1076
|2006.09.07 11:56
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.74
|116.17
|1077
|2006.09.07 12:01
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.72
|116.17
|1078
|2006.09.07 12:04
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.70
|116.17
|1079
|2006.09.07 12:04
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.69
|116.17
|1080
|2006.09.07 12:07
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.68
|116.17
|1081
|2006.09.07 12:08
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.66
|116.17
|1082
|2006.09.07 12:08
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.64
|116.17
|1083
|2006.09.07 12:08
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.63
|116.17
|1084
|2006.09.07 12:08
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.61
|116.17
|1085
|2006.09.07 12:10
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.59
|116.17
|1086
|2006.09.07 12:10
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.57
|116.17
|1087
|2006.09.07 12:10
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.56
|116.17
|1088
|2006.09.07 12:10
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.54
|116.17
|1089
|2006.09.07 12:11
|modify
|86
|14.90
|117.01
|116.53
|116.17
|1090
|2006.09.07 12:14
|t/p
|86
|14.90
|116.17
|116.53
|116.17
|10773.87
|60594.63
|1091
|2006.09.07 22:30
|buy
|87
|18.20
|116.39
|115.55
|117.23
|1092
|2006.09.08 15:45
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.40
|117.23
|1093
|2006.09.08 15:45
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.41
|117.23
|1094
|2006.09.08 15:45
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.42
|117.23
|1095
|2006.09.08 15:45
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.44
|117.23
|1096
|2006.09.08 16:05
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.45
|117.23
|1097
|2006.09.08 16:05
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.46
|117.23
|1098
|2006.09.08 16:05
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.47
|117.23
|1099
|2006.09.08 16:05
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.48
|117.23
|1100
|2006.09.08 16:05
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.49
|117.23
|1101
|2006.09.08 16:05
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.50
|117.23
|1102
|2006.09.08 16:05
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.51
|117.23
|1103
|2006.09.08 18:46
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.52
|117.23
|1104
|2006.09.08 18:46
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.53
|117.23
|1105
|2006.09.08 18:47
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.54
|117.23
|1106
|2006.09.08 18:47
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.55
|117.23
|1107
|2006.09.08 18:54
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.59
|117.23
|1108
|2006.09.08 19:06
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.60
|117.23
|1109
|2006.09.08 19:08
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.61
|117.23
|1110
|2006.09.08 19:10
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.62
|117.23
|1111
|2006.09.08 19:11
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.63
|117.23
|1112
|2006.09.08 19:23
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.64
|117.23
|1113
|2006.09.08 19:23
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.65
|117.23
|1114
|2006.09.08 19:33
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.66
|117.23
|1115
|2006.09.08 19:39
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.67
|117.23
|1116
|2006.09.08 19:39
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.68
|117.23
|1117
|2006.09.11 01:18
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.69
|117.23
|1118
|2006.09.11 01:19
|modify
|87
|18.20
|116.39
|116.70
|117.23
|1119
|2006.09.11 03:13
|s/l
|87
|18.20
|116.70
|116.70
|117.23
|5301.27
|65895.90
|1120
|2006.09.11 04:30
|buy
|88
|19.80
|116.80
|115.96
|117.64
|1121
|2006.09.11 09:34
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.81
|117.64
|1122
|2006.09.11 10:03
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.82
|117.64
|1123
|2006.09.11 10:03
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.83
|117.64
|1124
|2006.09.11 10:10
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.84
|117.64
|1125
|2006.09.11 10:10
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.85
|117.64
|1126
|2006.09.11 10:10
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.86
|117.64
|1127
|2006.09.11 10:11
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.87
|117.64
|1128
|2006.09.11 10:11
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.88
|117.64
|1129
|2006.09.11 10:11
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.89
|117.64
|1130
|2006.09.11 10:11
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.90
|117.64
|1131
|2006.09.11 10:11
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.91
|117.64
|1132
|2006.09.11 10:11
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.92
|117.64
|1133
|2006.09.11 10:22
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.93
|117.64
|1134
|2006.09.11 10:22
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.94
|117.64
|1135
|2006.09.11 10:22
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.95
|117.64
|1136
|2006.09.11 10:22
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.96
|117.64
|1137
|2006.09.11 10:22
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.97
|117.64
|1138
|2006.09.11 12:21
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.98
|117.64
|1139
|2006.09.11 12:22
|modify
|88
|19.80
|116.80
|116.99
|117.64
|1140
|2006.09.11 13:59
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.00
|117.64
|1141
|2006.09.11 13:59
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.01
|117.64
|1142
|2006.09.11 14:04
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.02
|117.64
|1143
|2006.09.11 15:22
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.03
|117.64
|1144
|2006.09.11 15:26
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.04
|117.64
|1145
|2006.09.11 15:37
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.05
|117.64
|1146
|2006.09.11 17:03
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.06
|117.64
|1147
|2006.09.11 17:04
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.07
|117.64
|1148
|2006.09.11 17:08
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.08
|117.64
|1149
|2006.09.11 17:09
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.10
|117.64
|1150
|2006.09.11 17:11
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.11
|117.64
|1151
|2006.09.11 17:15
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.12
|117.64
|1152
|2006.09.11 17:26
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.13
|117.64
|1153
|2006.09.11 17:26
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.14
|117.64
|1154
|2006.09.11 17:26
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.15
|117.64
|1155
|2006.09.11 17:26
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.17
|117.64
|1156
|2006.09.11 17:26
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.18
|117.64
|1157
|2006.09.11 17:26
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.19
|117.64
|1158
|2006.09.11 17:26
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.20
|117.64
|1159
|2006.09.11 17:26
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.22
|117.64
|1160
|2006.09.11 17:27
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.23
|117.64
|1161
|2006.09.11 17:27
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.24
|117.64
|1162
|2006.09.11 17:27
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.25
|117.64
|1163
|2006.09.11 17:27
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.26
|117.64
|1164
|2006.09.11 17:27
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.27
|117.64
|1165
|2006.09.11 17:27
|modify
|88
|19.80
|116.80
|117.28
|117.64
|1166
|2006.09.11 17:28
|t/p
|88
|19.80
|117.64
|117.28
|117.64
|14138.05
|80033.95
|1167
|2006.09.12 00:45
|sell
|89
|24.00
|117.61
|118.45
|116.77
|1168
|2006.09.19 15:41
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.60
|116.77
|1169
|2006.09.19 15:41
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.58
|116.77
|1170
|2006.09.19 15:42
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.56
|116.77
|1171
|2006.09.19 15:44
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.55
|116.77
|1172
|2006.09.19 15:44
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.53
|116.77
|1173
|2006.09.19 15:44
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.52
|116.77
|1174
|2006.09.19 15:44
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.51
|116.77
|1175
|2006.09.19 15:45
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.50
|116.77
|1176
|2006.09.19 15:46
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.49
|116.77
|1177
|2006.09.19 15:47
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.48
|116.77
|1178
|2006.09.19 15:52
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.46
|116.77
|1179
|2006.09.19 15:52
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.45
|116.77
|1180
|2006.09.19 17:46
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.43
|116.77
|1181
|2006.09.19 17:46
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.42
|116.77
|1182
|2006.09.19 17:48
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.41
|116.77
|1183
|2006.09.19 17:50
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.40
|116.77
|1184
|2006.09.19 17:52
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.39
|116.77
|1185
|2006.09.19 17:52
|modify
|89
|24.00
|117.61
|117.37
|116.77
|1186
|2006.09.19 18:09
|s/l
|89
|24.00
|117.37
|117.37
|116.77
|2453.92
|82487.87
|1187
|2006.09.20 01:15
|buy
|90
|24.70
|117.70
|116.86
|118.54
|1188
|2006.09.21 13:29
|s/l
|90
|24.70
|116.86
|116.86
|118.54
|-16806.14
|65681.73
|1189
|2006.09.21 14:00
|buy
|91
|19.70
|116.82
|115.98
|117.66
|1190
|2006.09.26 17:45
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.83
|117.66
|1191
|2006.09.26 19:14
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.84
|117.66
|1192
|2006.09.26 19:29
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.85
|117.66
|1193
|2006.09.26 19:29
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.86
|117.66
|1194
|2006.09.26 19:29
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.87
|117.66
|1195
|2006.09.26 19:30
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.88
|117.66
|1196
|2006.09.26 19:30
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.89
|117.66
|1197
|2006.09.27 11:07
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.90
|117.66
|1198
|2006.09.27 11:08
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.91
|117.66
|1199
|2006.09.27 11:17
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.92
|117.66
|1200
|2006.09.27 12:22
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.93
|117.66
|1201
|2006.09.27 12:22
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.94
|117.66
|1202
|2006.09.27 12:22
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.95
|117.66
|1203
|2006.09.27 12:22
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.96
|117.66
|1204
|2006.09.27 13:16
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.97
|117.66
|1205
|2006.09.27 13:16
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.98
|117.66
|1206
|2006.09.27 13:26
|modify
|91
|19.70
|116.82
|116.99
|117.66
|1207
|2006.09.27 13:27
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.00
|117.66
|1208
|2006.09.27 13:29
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.02
|117.66
|1209
|2006.09.27 13:30
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.03
|117.66
|1210
|2006.09.27 13:31
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.04
|117.66
|1211
|2006.09.27 15:20
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.05
|117.66
|1212
|2006.09.27 15:20
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.06
|117.66
|1213
|2006.09.27 15:20
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.07
|117.66
|1214
|2006.09.27 16:42
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.08
|117.66
|1215
|2006.09.27 17:00
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.09
|117.66
|1216
|2006.09.27 17:00
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.10
|117.66
|1217
|2006.09.27 17:00
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.11
|117.66
|1218
|2006.09.27 17:00
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.12
|117.66
|1219
|2006.09.27 17:03
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.13
|117.66
|1220
|2006.09.27 17:04
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.15
|117.66
|1221
|2006.09.27 17:04
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.17
|117.66
|1222
|2006.09.27 17:05
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.18
|117.66
|1223
|2006.09.27 17:05
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.19
|117.66
|1224
|2006.09.27 17:05
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.20
|117.66
|1225
|2006.09.27 17:05
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.22
|117.66
|1226
|2006.09.27 17:06
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.23
|117.66
|1227
|2006.09.27 17:07
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.24
|117.66
|1228
|2006.09.27 17:09
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.25
|117.66
|1229
|2006.09.27 17:09
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.26
|117.66
|1230
|2006.09.27 17:09
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.27
|117.66
|1231
|2006.09.27 17:09
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.28
|117.66
|1232
|2006.09.27 17:09
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.29
|117.66
|1233
|2006.09.28 09:33
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.30
|117.66
|1234
|2006.09.28 09:33
|modify
|91
|19.70
|116.82
|117.31
|117.66
|1235
|2006.09.28 10:18
|t/p
|91
|19.70
|117.66
|117.31
|117.66
|15830.94
|81512.67
|1236
|2006.09.28 15:00
|buy
|92
|24.50
|117.53
|116.69
|118.37
|1237
|2006.09.28 17:27
|modify
|92
|24.50
|117.53
|117.54
|118.37
|1238
|2006.09.28 17:53
|modify
|92
|24.50
|117.53
|117.55
|118.37
|1239
|2006.09.28 17:54
|modify
|92
|24.50
|117.53
|117.56
|118.37
|1240
|2006.09.28 17:55
|modify
|92
|24.50
|117.53
|117.57
|118.37
|1241
|2006.09.29 04:02
|s/l
|92
|24.50
|117.57
|117.57
|118.37
|1147.64
|82660.31
|1242
|2006.09.29 04:02
|buy
|93
|24.80
|117.60
|116.76
|118.44
|1243
|2006.09.29 09:29
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.60
|118.44
|1244
|2006.09.29 09:29
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.61
|118.44
|1245
|2006.09.29 09:46
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.62
|118.44
|1246
|2006.09.29 09:47
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.63
|118.44
|1247
|2006.09.29 09:49
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.64
|118.44
|1248
|2006.09.29 09:50
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.65
|118.44
|1249
|2006.09.29 09:50
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.66
|118.44
|1250
|2006.09.29 09:50
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.67
|118.44
|1251
|2006.09.29 09:52
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.68
|118.44
|1252
|2006.09.29 09:53
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.69
|118.44
|1253
|2006.09.29 10:25
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.72
|118.44
|1254
|2006.09.29 10:25
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.73
|118.44
|1255
|2006.09.29 10:25
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.75
|118.44
|1256
|2006.09.29 10:26
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.76
|118.44
|1257
|2006.09.29 10:52
|modify
|93
|24.80
|117.60
|117.78
|118.44
|1258
|2006.09.29 13:32
|s/l
|93
|24.80
|117.78
|117.78
|118.44
|3790.77
|86451.08
|1259
|2006.09.29 21:30
|sell
|94
|25.90
|118.08
|118.92
|117.24
|1260
|2006.10.02 17:01
|modify
|94
|25.90
|118.08
|118.06
|117.24
|1261
|2006.10.02 17:23
|modify
|94
|25.90
|118.08
|118.05
|117.24
|1262
|2006.10.02 17:34
|modify
|94
|25.90
|118.08
|118.04
|117.24
|1263
|2006.10.02 17:35
|modify
|94
|25.90
|118.08
|118.03
|117.24
|1264
|2006.10.02 17:35
|modify
|94
|25.90
|118.08
|118.00
|117.24
|1265
|2006.10.02 17:36
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.99
|117.24
|1266
|2006.10.02 18:13
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.98
|117.24
|1267
|2006.10.02 18:13
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.97
|117.24
|1268
|2006.10.02 18:13
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.96
|117.24
|1269
|2006.10.02 18:14
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.95
|117.24
|1270
|2006.10.02 18:15
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.94
|117.24
|1271
|2006.10.02 18:15
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.93
|117.24
|1272
|2006.10.02 18:15
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.91
|117.24
|1273
|2006.10.02 18:16
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.90
|117.24
|1274
|2006.10.03 10:19
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.89
|117.24
|1275
|2006.10.03 10:28
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.88
|117.24
|1276
|2006.10.03 10:29
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.86
|117.24
|1277
|2006.10.03 10:31
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.85
|117.24
|1278
|2006.10.03 10:32
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.84
|117.24
|1279
|2006.10.03 10:32
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.83
|117.24
|1280
|2006.10.03 10:32
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.82
|117.24
|1281
|2006.10.03 10:37
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.81
|117.24
|1282
|2006.10.03 10:37
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.80
|117.24
|1283
|2006.10.03 10:38
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.79
|117.24
|1284
|2006.10.03 10:38
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.78
|117.24
|1285
|2006.10.03 10:43
|modify
|94
|25.90
|118.08
|117.77
|117.24
|1286
|2006.10.03 12:34
|s/l
|94
|25.90
|117.77
|117.77
|117.24
|6060.67
|92511.75
|1287
|2006.10.03 18:00
|sell
|95
|27.80
|117.89
|118.73
|117.05
|1288
|2006.10.05 15:06
|modify
|95
|27.80
|117.89
|117.88
|117.05
|1289
|2006.10.05 15:07
|modify
|95
|27.80
|117.89
|117.87
|117.05
|1290
|2006.10.05 15:08
|modify
|95
|27.80
|117.89
|117.86
|117.05
|1291
|2006.10.05 15:14
|modify
|95
|27.80
|117.89
|117.85
|117.05
|1292
|2006.10.05 15:14
|modify
|95
|27.80
|117.89
|117.84
|117.05
|1293
|2006.10.05 15:14
|modify
|95
|27.80
|117.89
|117.83
|117.05
|1294
|2006.10.06 01:31
|s/l
|95
|27.80
|117.83
|117.83
|117.05
|-613.80
|91897.95
|1295
|2006.10.06 01:31
|sell
|96
|27.60
|117.80
|118.64
|116.96
|1296
|2006.10.06 15:58
|s/l
|96
|27.60
|118.64
|118.64
|116.96
|-19541.47
|72356.48
|1297
|2006.10.06 22:45
|sell
|97
|21.70
|118.99
|119.83
|118.15
|1298
|2006.10.11 21:42
|s/l
|97
|21.70
|119.83
|119.83
|118.15
|-16162.01
|56194.47
|1299
|2006.10.12 04:00
|sell
|98
|16.90
|119.71
|120.55
|118.87
|1300
|2006.10.12 10:09
|modify
|98
|16.90
|119.71
|119.70
|118.87
|1301
|2006.10.12 10:09
|modify
|98
|16.90
|119.71
|119.68
|118.87
|1302
|2006.10.12 10:09
|modify
|98
|16.90
|119.71
|119.67
|118.87
|1303
|2006.10.12 10:09
|modify
|98
|16.90
|119.71
|119.64
|118.87
|1304
|2006.10.12 10:11
|modify
|98
|16.90
|119.71
|119.63
|118.87
|1305
|2006.10.12 14:35
|s/l
|98
|16.90
|119.63
|119.63
|118.87
|1130.06
|57324.53
|1306
|2006.10.12 14:45
|sell
|99
|17.20
|119.59
|120.43
|118.75
|1307
|2006.10.13 03:11
|modify
|99
|17.20
|119.59
|119.59
|118.75
|1308
|2006.10.13 04:13
|modify
|99
|17.20
|119.59
|119.58
|118.75
|1309
|2006.10.13 04:13
|modify
|99
|17.20
|119.59
|119.57
|118.75
|1310
|2006.10.13 05:38
|modify
|99
|17.20
|119.59
|119.56
|118.75
|1311
|2006.10.13 05:54
|modify
|99
|17.20
|119.59
|119.55
|118.75
|1312
|2006.10.13 05:59
|modify
|99
|17.20
|119.59
|119.54
|118.75
|1313
|2006.10.13 10:36
|modify
|99
|17.20
|119.59
|119.53
|118.75
|1314
|2006.10.13 10:36
|modify
|99
|17.20
|119.59
|119.52
|118.75
|1315
|2006.10.13 10:36
|modify
|99
|17.20
|119.59
|119.50
|118.75
|1316
|2006.10.13 10:37
|modify
|99
|17.20
|119.59
|119.49
|118.75
|1317
|2006.10.13 10:50
|modify
|99
|17.20
|119.59
|119.48
|118.75
|1318
|2006.10.13 10:50
|modify
|99
|17.20
|119.59
|119.46
|118.75
|1319
|2006.10.13 10:52
|modify
|99
|17.20
|119.59
|119.45
|118.75
|1320
|2006.10.13 12:56
|s/l
|99
|17.20
|119.45
|119.45
|118.75
|1764.79
|59089.32
|1321
|2006.10.13 12:56
|sell
|100
|17.70
|119.42
|120.26
|118.58
|1322
|2006.10.16 16:06
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.41
|118.58
|1323
|2006.10.16 16:09
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.40
|118.58
|1324
|2006.10.16 16:09
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.39
|118.58
|1325
|2006.10.17 01:50
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.38
|118.58
|1326
|2006.10.17 01:53
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.35
|118.58
|1327
|2006.10.17 01:55
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.34
|118.58
|1328
|2006.10.17 02:01
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.33
|118.58
|1329
|2006.10.17 03:47
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.32
|118.58
|1330
|2006.10.17 03:47
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.31
|118.58
|1331
|2006.10.17 09:52
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.30
|118.58
|1332
|2006.10.17 09:52
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.29
|118.58
|1333
|2006.10.17 09:52
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.28
|118.58
|1334
|2006.10.17 09:52
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.25
|118.58
|1335
|2006.10.17 10:59
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.24
|118.58
|1336
|2006.10.17 10:59
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.22
|118.58
|1337
|2006.10.17 11:41
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.21
|118.58
|1338
|2006.10.17 11:41
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.19
|118.58
|1339
|2006.10.17 11:41
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.18
|118.58
|1340
|2006.10.17 11:41
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.17
|118.58
|1341
|2006.10.17 11:41
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.15
|118.58
|1342
|2006.10.17 11:42
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.14
|118.58
|1343
|2006.10.17 11:43
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.13
|118.58
|1344
|2006.10.17 11:43
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.12
|118.58
|1345
|2006.10.17 11:43
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.11
|118.58
|1346
|2006.10.17 11:43
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.10
|118.58
|1347
|2006.10.17 11:43
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.08
|118.58
|1348
|2006.10.17 11:48
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.06
|118.58
|1349
|2006.10.17 12:08
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.05
|118.58
|1350
|2006.10.17 12:17
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.04
|118.58
|1351
|2006.10.17 12:17
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.03
|118.58
|1352
|2006.10.17 12:18
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.01
|118.58
|1353
|2006.10.17 12:37
|modify
|100
|17.70
|119.42
|119.00
|118.58
|1354
|2006.10.17 12:46
|modify
|100
|17.70
|119.42
|118.99
|118.58
|1355
|2006.10.17 12:57
|modify
|100
|17.70
|119.42
|118.98
|118.58
|1356
|2006.10.17 13:34
|modify
|100
|17.70
|119.42
|118.97
|118.58
|1357
|2006.10.17 16:21
|modify
|100
|17.70
|119.42
|118.96
|118.58
|1358
|2006.10.17 16:22
|modify
|100
|17.70
|119.42
|118.95
|118.58
|1359
|2006.10.17 16:22
|modify
|100
|17.70
|119.42
|118.94
|118.58
|1360
|2006.10.17 18:47
|t/p
|100
|17.70
|118.58
|118.94
|118.58
|12021.53
|71110.85
|1361
|2006.10.17 21:15
|sell
|101
|21.30
|118.90
|119.74
|118.06
|1362
|2006.10.18 00:52
|modify
|101
|21.30
|118.90
|118.90
|118.06
|1363
|2006.10.18 00:52
|modify
|101
|21.30
|118.90
|118.88
|118.06
|1364
|2006.10.18 00:53
|modify
|101
|21.30
|118.90
|118.86
|118.06
|1365
|2006.10.18 00:57
|modify
|101
|21.30
|118.90
|118.85
|118.06
|1366
|2006.10.18 00:57
|modify
|101
|21.30
|118.90
|118.84
|118.06
|1367
|2006.10.18 01:00
|modify
|101
|21.30
|118.90
|118.83
|118.06
|1368
|2006.10.18 01:00
|modify
|101
|21.30
|118.90
|118.82
|118.06
|1369
|2006.10.18 01:00
|modify
|101
|21.30
|118.90
|118.80
|118.06
|1370
|2006.10.18 01:07
|modify
|101
|21.30
|118.90
|118.79
|118.06
|1371
|2006.10.18 01:08
|modify
|101
|21.30
|118.90
|118.78
|118.06
|1372
|2006.10.18 01:20
|modify
|101
|21.30
|118.90
|118.76
|118.06
|1373
|2006.10.18 03:40
|s/l
|101
|21.30
|118.76
|118.76
|118.06
|2199.97
|73310.82
|1374
|2006.10.18 22:00
|buy
|102
|22.00
|118.94
|118.10
|119.78
|1375
|2006.10.19 20:37
|s/l
|102
|22.00
|118.10
|118.10
|119.78
|-14801.64
|58509.18
|1376
|2006.10.20 08:30
|buy
|103
|17.60
|118.31
|117.47
|119.15
|1377
|2006.10.20 17:16
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.32
|119.15
|1378
|2006.10.20 17:18
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.33
|119.15
|1379
|2006.10.20 17:20
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.34
|119.15
|1380
|2006.10.20 17:37
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.37
|119.15
|1381
|2006.10.20 17:39
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.39
|119.15
|1382
|2006.10.20 17:53
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.40
|119.15
|1383
|2006.10.20 17:53
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.41
|119.15
|1384
|2006.10.20 17:54
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.43
|119.15
|1385
|2006.10.23 04:54
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.44
|119.15
|1386
|2006.10.23 05:39
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.45
|119.15
|1387
|2006.10.23 05:39
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.46
|119.15
|1388
|2006.10.23 05:39
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.47
|119.15
|1389
|2006.10.23 05:39
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.48
|119.15
|1390
|2006.10.23 05:39
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.49
|119.15
|1391
|2006.10.23 05:39
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.50
|119.15
|1392
|2006.10.23 05:40
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.51
|119.15
|1393
|2006.10.23 09:08
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.52
|119.15
|1394
|2006.10.23 09:18
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.53
|119.15
|1395
|2006.10.23 09:21
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.54
|119.15
|1396
|2006.10.23 10:23
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.55
|119.15
|1397
|2006.10.23 10:24
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.56
|119.15
|1398
|2006.10.23 10:27
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.57
|119.15
|1399
|2006.10.23 10:27
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.58
|119.15
|1400
|2006.10.23 10:29
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.59
|119.15
|1401
|2006.10.23 11:00
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.60
|119.15
|1402
|2006.10.23 11:01
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.61
|119.15
|1403
|2006.10.23 11:01
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.62
|119.15
|1404
|2006.10.23 11:13
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.63
|119.15
|1405
|2006.10.23 11:14
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.64
|119.15
|1406
|2006.10.23 11:15
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.65
|119.15
|1407
|2006.10.23 11:28
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.67
|119.15
|1408
|2006.10.23 11:35
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.68
|119.15
|1409
|2006.10.23 11:37
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.69
|119.15
|1410
|2006.10.23 11:40
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.70
|119.15
|1411
|2006.10.23 11:40
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.71
|119.15
|1412
|2006.10.23 11:41
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.72
|119.15
|1413
|2006.10.23 11:45
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.73
|119.15
|1414
|2006.10.23 12:11
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.74
|119.15
|1415
|2006.10.23 12:12
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.75
|119.15
|1416
|2006.10.23 12:12
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.76
|119.15
|1417
|2006.10.23 12:12
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.77
|119.15
|1418
|2006.10.23 12:12
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.78
|119.15
|1419
|2006.10.23 12:13
|modify
|103
|17.60
|118.31
|118.79
|119.15
|1420
|2006.10.23 12:15
|t/p
|103
|17.60
|119.15
|118.79
|119.15
|12633.52
|71142.70
|1421
|2006.10.23 22:15
|buy
|104
|21.30
|119.32
|118.48
|120.16
|1422
|2006.10.26 19:27
|s/l
|104
|21.30
|118.48
|118.48
|120.16
|-13735.95
|57406.75
|1423
|2006.10.27 01:30
|sell
|105
|17.20
|118.42
|119.26
|117.58
|1424
|2006.10.27 15:55
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.41
|117.58
|1425
|2006.10.27 15:55
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.40
|117.58
|1426
|2006.10.27 15:55
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.38
|117.58
|1427
|2006.10.27 15:55
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.37
|117.58
|1428
|2006.10.27 15:55
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.36
|117.58
|1429
|2006.10.27 15:55
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.34
|117.58
|1430
|2006.10.27 15:55
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.33
|117.58
|1431
|2006.10.27 15:56
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.31
|117.58
|1432
|2006.10.27 15:56
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.30
|117.58
|1433
|2006.10.27 15:56
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.29
|117.58
|1434
|2006.10.27 15:56
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.27
|117.58
|1435
|2006.10.27 15:56
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.26
|117.58
|1436
|2006.10.27 15:56
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.24
|117.58
|1437
|2006.10.27 15:56
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.22
|117.58
|1438
|2006.10.27 15:56
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.20
|117.58
|1439
|2006.10.27 15:57
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.19
|117.58
|1440
|2006.10.27 15:57
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.18
|117.58
|1441
|2006.10.27 15:57
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.17
|117.58
|1442
|2006.10.27 16:02
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.15
|117.58
|1443
|2006.10.27 16:02
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.13
|117.58
|1444
|2006.10.27 16:05
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.12
|117.58
|1445
|2006.10.27 16:05
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.11
|117.58
|1446
|2006.10.27 16:05
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.10
|117.58
|1447
|2006.10.27 16:05
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.09
|117.58
|1448
|2006.10.27 16:05
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.07
|117.58
|1449
|2006.10.27 16:06
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.06
|117.58
|1450
|2006.10.27 16:06
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.05
|117.58
|1451
|2006.10.27 16:06
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.04
|117.58
|1452
|2006.10.27 16:06
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.03
|117.58
|1453
|2006.10.27 16:06
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.02
|117.58
|1454
|2006.10.27 16:06
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.01
|117.58
|1455
|2006.10.27 16:06
|modify
|105
|17.20
|118.42
|118.00
|117.58
|1456
|2006.10.27 16:06
|modify
|105
|17.20
|118.42
|117.99
|117.58
|1457
|2006.10.27 16:06
|modify
|105
|17.20
|118.42
|117.98
|117.58
|1458
|2006.10.27 16:06
|modify
|105
|17.20
|118.42
|117.97
|117.58
|1459
|2006.10.27 16:07
|modify
|105
|17.20
|118.42
|117.96
|117.58
|1460
|2006.10.27 16:07
|modify
|105
|17.20
|118.42
|117.95
|117.58
|1461
|2006.10.27 16:07
|t/p
|105
|17.20
|117.58
|117.95
|117.58
|12287.80
|69694.55
|1462
|2006.10.30 01:30
|buy
|106
|20.90
|117.59
|116.75
|118.43
|1463
|2006.10.31 12:47
|modify
|106
|20.90
|117.59
|117.60
|118.43
|1464
|2006.10.31 12:48
|modify
|106
|20.90
|117.59
|117.62
|118.43
|1465
|2006.10.31 12:56
|modify
|106
|20.90
|117.59
|117.63
|118.43
|1466
|2006.10.31 12:56
|modify
|106
|20.90
|117.59
|117.65
|118.43
|1467
|2006.10.31 12:56
|modify
|106
|20.90
|117.59
|117.66
|118.43
|1468
|2006.10.31 12:56
|modify
|106
|20.90
|117.59
|117.67
|118.43
|1469
|2006.10.31 12:56
|modify
|106
|20.90
|117.59
|117.68
|118.43
|1470
|2006.10.31 16:59
|s/l
|106
|20.90
|117.68
|117.68
|118.43
|1866.34
|71560.89
|1471
|2006.11.01 02:45
|buy
|107
|21.50
|116.91
|116.07
|117.75
|1472
|2006.11.02 01:47
|modify
|107
|21.50
|116.91
|116.91
|117.75
|1473
|2006.11.02 01:47
|modify
|107
|21.50
|116.91
|116.92
|117.75
|1474
|2006.11.02 01:50
|modify
|107
|21.50
|116.91
|116.93
|117.75
|1475
|2006.11.02 01:50
|modify
|107
|21.50
|116.91
|116.94
|117.75
|1476
|2006.11.02 02:53
|modify
|107
|21.50
|116.91
|116.95
|117.75
|1477
|2006.11.02 02:53
|modify
|107
|21.50
|116.91
|116.96
|117.75
|1478
|2006.11.02 02:54
|modify
|107
|21.50
|116.91
|116.97
|117.75
|1479
|2006.11.02 02:54
|modify
|107
|21.50
|116.91
|116.98
|117.75
|1480
|2006.11.02 02:54
|modify
|107
|21.50
|116.91
|116.99
|117.75
|1481
|2006.11.02 02:55
|modify
|107
|21.50
|116.91
|117.00
|117.75
|1482
|2006.11.02 03:19
|modify
|107
|21.50
|116.91
|117.01
|117.75
|1483
|2006.11.02 11:33
|s/l
|107
|21.50
|117.01
|117.01
|117.75
|2664.65
|74225.54
|1484
|2006.11.02 11:45
|buy
|108
|22.30
|116.93
|116.09
|117.77
|1485
|2006.11.03 15:20
|modify
|108
|22.30
|116.93
|116.94
|117.77
|1486
|2006.11.03 15:20
|modify
|108
|22.30
|116.93
|116.95
|117.77
|1487
|2006.11.03 15:30
|s/l
|108
|22.30
|116.95
|116.95
|117.77
|667.29
|74892.82
|1488
|2006.11.06 01:15
|buy
|109
|22.50
|118.02
|117.18
|118.86
|1489
|2006.11.06 11:45
|modify
|109
|22.50
|118.02
|118.02
|118.86
|1490
|2006.11.06 11:45
|modify
|109
|22.50
|118.02
|118.04
|118.86
|1491
|2006.11.06 11:45
|modify
|109
|22.50
|118.02
|118.05
|118.86
|1492
|2006.11.06 15:00
|modify
|109
|22.50
|118.02
|118.06
|118.86
|1493
|2006.11.06 15:03
|modify
|109
|22.50
|118.02
|118.07
|118.86
|1494
|2006.11.06 15:13
|modify
|109
|22.50
|118.02
|118.08
|118.86
|1495
|2006.11.06 15:14
|modify
|109
|22.50
|118.02
|118.09
|118.86
|1496
|2006.11.07 03:26
|s/l
|109
|22.50
|118.09
|118.09
|118.86
|1622.18
|76515.00
|1497
|2006.11.07 03:26
|buy
|110
|23.00
|118.12
|117.28
|118.96
|1498
|2006.11.07 16:50
|s/l
|110
|23.00
|117.28
|117.28
|118.96
|-16473.40
|60041.60
|1499
|2006.11.08 03:30
|buy
|111
|18.00
|117.64
|116.80
|118.48
|1500
|2006.11.09 13:02
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.65
|118.48
|1501
|2006.11.09 13:02
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.66
|118.48
|1502
|2006.11.09 13:02
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.69
|118.48
|1503
|2006.11.09 13:02
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.70
|118.48
|1504
|2006.11.09 13:02
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.72
|118.48
|1505
|2006.11.09 13:02
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.74
|118.48
|1506
|2006.11.09 13:02
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.76
|118.48
|1507
|2006.11.09 13:03
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.77
|118.48
|1508
|2006.11.09 13:03
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.78
|118.48
|1509
|2006.11.09 13:03
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.80
|118.48
|1510
|2006.11.09 14:36
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.81
|118.48
|1511
|2006.11.09 14:38
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.82
|118.48
|1512
|2006.11.09 14:39
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.84
|118.48
|1513
|2006.11.09 14:39
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.85
|118.48
|1514
|2006.11.09 15:30
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.86
|118.48
|1515
|2006.11.09 15:30
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.87
|118.48
|1516
|2006.11.09 15:30
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.88
|118.48
|1517
|2006.11.09 15:30
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.90
|118.48
|1518
|2006.11.09 15:30
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.91
|118.48
|1519
|2006.11.09 15:31
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.92
|118.48
|1520
|2006.11.09 15:35
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.93
|118.48
|1521
|2006.11.09 15:35
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.94
|118.48
|1522
|2006.11.09 15:35
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.95
|118.48
|1523
|2006.11.09 15:35
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.96
|118.48
|1524
|2006.11.09 15:35
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.97
|118.48
|1525
|2006.11.09 15:35
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.98
|118.48
|1526
|2006.11.09 15:36
|modify
|111
|18.00
|117.64
|117.99
|118.48
|1527
|2006.11.09 15:36
|modify
|111
|18.00
|117.64
|118.01
|118.48
|1528
|2006.11.09 15:36
|modify
|111
|18.00
|117.64
|118.02
|118.48
|1529
|2006.11.09 15:37
|modify
|111
|18.00
|117.64
|118.03
|118.48
|1530
|2006.11.09 15:38
|modify
|111
|18.00
|117.64
|118.04
|118.48
|1531
|2006.11.09 15:38
|modify
|111
|18.00
|117.64
|118.05
|118.48
|1532
|2006.11.09 15:38
|modify
|111
|18.00
|117.64
|118.07
|118.48
|1533
|2006.11.09 15:42
|modify
|111
|18.00
|117.64
|118.08
|118.48
|1534
|2006.11.09 15:42
|modify
|111
|18.00
|117.64
|118.09
|118.48
|1535
|2006.11.09 15:42
|modify
|111
|18.00
|117.64
|118.10
|118.48
|1536
|2006.11.09 15:42
|modify
|111
|18.00
|117.64
|118.12
|118.48
|1537
|2006.11.09 15:42
|t/p
|111
|18.00
|118.48
|118.12
|118.48
|13453.93
|73495.53
|1538
|2006.11.10 00:30
|buy
|112
|22.00
|117.87
|117.03
|118.71
|1539
|2006.11.13 17:06
|modify
|112
|22.00
|117.87
|117.88
|118.71
|1540
|2006.11.13 17:06
|modify
|112
|22.00
|117.87
|117.89
|118.71
|1541
|2006.11.13 19:44
|modify
|112
|22.00
|117.87
|117.90
|118.71
|1542
|2006.11.13 19:47
|modify
|112
|22.00
|117.87
|117.91
|118.71
|1543
|2006.11.13 19:47
|modify
|112
|22.00
|117.87
|117.92
|118.71
|1544
|2006.11.13 19:47
|modify
|112
|22.00
|117.87
|117.93
|118.71
|1545
|2006.11.13 19:48
|modify
|112
|22.00
|117.87
|117.94
|118.71
|1546
|2006.11.13 19:49
|modify
|112
|22.00
|117.87
|117.95
|118.71
|1547
|2006.11.13 19:49
|modify
|112
|22.00
|117.87
|117.96
|118.71
|1548
|2006.11.14 01:50
|s/l
|112
|22.00
|117.96
|117.96
|118.71
|2242.62
|75738.15
|1549
|2006.11.14 01:50
|buy
|113
|22.70
|117.99
|117.15
|118.83
|1550
|2006.11.16 23:59
|close at stop
|113
|22.70
|118.21
|117.15
|118.83
|5388.74
|81126.89