Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_6_03

SymbolUSDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.05.01 01:00 - 2006.11.17 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersGeneralSettings="===== General Settings ============================"; PhoenixMode=1; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; AccountIsMicro=false; PrefSettings=false; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=84; StopLoss=84; TrailingStop=35; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.0032; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=2; SMA2Bars=18; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=5; OSMASlow=22; OSMASignal=2; Signal4="====== Signal 4 =================================="; UseSignal4=true;
Bars in test195670Ticks modelled1058816Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit71126.89Gross profit352531.89Gross loss-281405.00
Profit factor1.25Expected payoff629.44
Absolute drawdown374.92Maximal drawdown74181.09 (75.88%)Relative drawdown75.88% (74181.09)
Total trades113Short positions (won %)60 (70.00%)Long positions (won %)53 (84.91%)
Profit trades (% of total)87 (76.99%)Loss trades (% of total)26 (23.01%)
Largestprofit trade17688.25loss trade-22742.62
Averageprofit trade4052.09loss trade-10823.27
Maximumconsecutive wins (profit in money)20 (80606.14)consecutive losses (loss in money)3 (-13230.34)
Maximalconsecutive profit (count of wins)80606.14 (20)consecutive loss (count of losses)-39425.46 (2)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.01 02:00sell13.00113.74114.58112.90
22006.05.01 05:15modify13.00113.74113.72112.90
32006.05.01 05:17modify13.00113.74113.70112.90
42006.05.01 05:17modify13.00113.74113.66112.90
52006.05.01 05:18modify13.00113.74113.64112.90
62006.05.01 05:18modify13.00113.74113.60112.90
72006.05.01 05:20modify13.00113.74113.58112.90
82006.05.01 05:23modify13.00113.74113.55112.90
92006.05.01 05:23modify13.00113.74113.49112.90
102006.05.01 05:24modify13.00113.74113.47112.90
112006.05.01 05:24modify13.00113.74113.46112.90
122006.05.01 05:39modify13.00113.74113.44112.90
132006.05.01 05:40modify13.00113.74113.43112.90
142006.05.01 05:40modify13.00113.74113.42112.90
152006.05.01 09:04modify13.00113.74113.41112.90
162006.05.01 09:04modify13.00113.74113.40112.90
172006.05.01 09:46modify13.00113.74113.39112.90
182006.05.01 15:40modify13.00113.74113.36112.90
192006.05.01 15:41modify13.00113.74113.33112.90
202006.05.01 15:42modify13.00113.74113.32112.90
212006.05.01 15:42modify13.00113.74113.29112.90
222006.05.01 15:42t/p13.00112.90113.29112.902232.2712232.27
232006.05.01 16:00buy23.70112.66111.82113.50
242006.05.01 17:12modify23.70112.66112.67113.50
252006.05.01 17:15modify23.70112.66112.69113.50
262006.05.01 17:24s/l23.70112.69112.69113.5098.5012330.77
272006.05.02 08:00buy33.70113.75112.91114.59
282006.05.03 09:35s/l33.70112.91112.91114.59-2705.699625.08
292006.05.03 09:35buy42.90112.92112.08113.76
302006.05.03 10:59modify42.90112.92112.95113.76
312006.05.03 10:59modify42.90112.92112.98113.76
322006.05.03 11:00modify42.90112.92112.99113.76
332006.05.03 11:01modify42.90112.92113.00113.76
342006.05.03 11:01modify42.90112.92113.02113.76
352006.05.03 11:01modify42.90112.92113.04113.76
362006.05.03 11:23modify42.90112.92113.05113.76
372006.05.03 11:23modify42.90112.92113.06113.76
382006.05.03 11:24modify42.90112.92113.07113.76
392006.05.03 11:26modify42.90112.92113.08113.76
402006.05.03 11:26modify42.90112.92113.10113.76
412006.05.03 11:27modify42.90112.92113.12113.76
422006.05.03 12:59modify42.90112.92113.14113.76
432006.05.03 12:59modify42.90112.92113.18113.76
442006.05.03 13:00modify42.90112.92113.19113.76
452006.05.03 13:18modify42.90112.92113.20113.76
462006.05.03 13:18modify42.90112.92113.22113.76
472006.05.03 13:18modify42.90112.92113.25113.76
482006.05.03 13:27modify42.90112.92113.26113.76
492006.05.03 17:04modify42.90112.92113.30113.76
502006.05.03 17:04modify42.90112.92113.31113.76
512006.05.03 17:12modify42.90112.92113.32113.76
522006.05.03 17:13modify42.90112.92113.35113.76
532006.05.03 17:13modify42.90112.92113.36113.76
542006.05.03 17:13modify42.90112.92113.37113.76
552006.05.03 17:43modify42.90112.92113.38113.76
562006.05.03 17:45modify42.90112.92113.39113.76
572006.05.03 17:46t/p42.90113.76113.39113.762141.3511766.43
582006.05.03 20:00sell53.50113.54114.38112.70
592006.05.05 16:07modify53.50113.54113.52112.70
602006.05.05 16:08modify53.50113.54113.48112.70
612006.05.05 16:09modify53.50113.54113.47112.70
622006.05.05 16:09modify53.50113.54113.43112.70
632006.05.05 16:09modify53.50113.54113.42112.70
642006.05.05 16:10modify53.50113.54113.41112.70
652006.05.05 16:11modify53.50113.54113.37112.70
662006.05.05 16:11modify53.50113.54113.36112.70
672006.05.05 16:12modify53.50113.54113.34112.70
682006.05.05 16:14modify53.50113.54113.32112.70
692006.05.05 16:14modify53.50113.54113.27112.70
702006.05.05 16:15modify53.50113.54113.26112.70
712006.05.05 16:16modify53.50113.54113.25112.70
722006.05.05 16:17modify53.50113.54113.22112.70
732006.05.05 16:18modify53.50113.54113.21112.70
742006.05.05 16:18modify53.50113.54113.17112.70
752006.05.05 16:18modify53.50113.54113.12112.70
762006.05.05 16:20modify53.50113.54113.10112.70
772006.05.05 16:20modify53.50113.54113.06112.70
782006.05.05 16:21t/p53.50112.70113.06112.702404.5314170.96
792006.05.06 00:00sell64.30112.57113.41111.73
802006.05.08 01:00modify64.30112.57112.31111.73
812006.05.08 01:00modify64.30112.57112.29111.73
822006.05.08 01:02modify64.30112.57112.27111.73
832006.05.08 03:49modify64.30112.57112.24111.73
842006.05.08 03:50modify64.30112.57112.22111.73
852006.05.08 03:51modify64.30112.57112.20111.73
862006.05.08 03:52modify64.30112.57112.18111.73
872006.05.08 03:52modify64.30112.57112.17111.73
882006.05.08 04:03modify64.30112.57112.13111.73
892006.05.08 04:03modify64.30112.57112.12111.73
902006.05.08 04:03modify64.30112.57112.08111.73
912006.05.08 04:03t/p64.30111.73112.08111.733170.5917341.55
922006.05.09 01:00sell75.20111.75112.59110.91
932006.05.09 03:31modify75.20111.75111.73110.91
942006.05.09 03:32modify75.20111.75111.72110.91
952006.05.09 03:32modify75.20111.75111.69110.91
962006.05.09 03:33modify75.20111.75111.66110.91
972006.05.09 03:33modify75.20111.75111.65110.91
982006.05.09 03:34modify75.20111.75111.64110.91
992006.05.09 03:35modify75.20111.75111.62110.91
1002006.05.09 03:35modify75.20111.75111.59110.91
1012006.05.09 04:59s/l75.20111.59111.59110.91745.5118087.06
1022006.05.09 10:45sell85.40111.88112.72111.04
1032006.05.09 14:10modify85.40111.88111.87111.04
1042006.05.09 14:11modify85.40111.88111.85111.04
1052006.05.09 14:12modify85.40111.88111.84111.04
1062006.05.09 14:12modify85.40111.88111.81111.04
1072006.05.09 14:22modify85.40111.88111.80111.04
1082006.05.09 14:23modify85.40111.88111.79111.04
1092006.05.09 14:23modify85.40111.88111.78111.04
1102006.05.09 14:23modify85.40111.88111.75111.04
1112006.05.09 16:01modify85.40111.88111.74111.04
1122006.05.09 16:01modify85.40111.88111.73111.04
1132006.05.09 16:06modify85.40111.88111.72111.04
1142006.05.09 16:08modify85.40111.88111.69111.04
1152006.05.09 17:00modify85.40111.88111.68111.04
1162006.05.09 17:00modify85.40111.88111.64111.04
1172006.05.09 17:02modify85.40111.88111.63111.04
1182006.05.09 17:04modify85.40111.88111.62111.04
1192006.05.09 17:04modify85.40111.88111.61111.04
1202006.05.09 17:05modify85.40111.88111.60111.04
1212006.05.09 17:06modify85.40111.88111.59111.04
1222006.05.09 17:06modify85.40111.88111.54111.04
1232006.05.09 17:07modify85.40111.88111.52111.04
1242006.05.09 17:07modify85.40111.88111.48111.04
1252006.05.09 17:08modify85.40111.88111.46111.04
1262006.05.09 17:08modify85.40111.88111.45111.04
1272006.05.09 17:19modify85.40111.88111.43111.04
1282006.05.09 17:20modify85.40111.88111.42111.04
1292006.05.09 17:20modify85.40111.88111.41111.04
1302006.05.09 17:21modify85.40111.88111.39111.04
1312006.05.09 17:21t/p85.40111.04111.39111.044086.8522173.91
1322006.05.09 23:15buy96.70111.10110.26111.94
1332006.05.10 21:44s/l96.70110.26110.26111.94-5019.3417154.58
1342006.05.10 21:45buy105.10110.22109.38111.06
1352006.05.10 23:08modify105.10110.22110.25111.06
1362006.05.10 23:09modify105.10110.22110.29111.06
1372006.05.10 23:09modify105.10110.22110.30111.06
1382006.05.10 23:18s/l105.10110.30110.30111.06369.9717524.55
1392006.05.11 02:00sell115.30110.88111.72110.04
1402006.05.11 18:20modify115.30110.88110.84110.04
1412006.05.11 18:20modify115.30110.88110.83110.04
1422006.05.11 18:33modify115.30110.88110.82110.04
1432006.05.11 18:34modify115.30110.88110.79110.04
1442006.05.11 18:35modify115.30110.88110.78110.04
1452006.05.11 18:36modify115.30110.88110.77110.04
1462006.05.11 18:36modify115.30110.88110.73110.04
1472006.05.11 18:36modify115.30110.88110.72110.04
1482006.05.11 18:37modify115.30110.88110.70110.04
1492006.05.11 18:38modify115.30110.88110.69110.04
1502006.05.11 18:38modify115.30110.88110.66110.04
1512006.05.11 18:39modify115.30110.88110.65110.04
1522006.05.11 18:39modify115.30110.88110.64110.04
1532006.05.11 18:41modify115.30110.88110.63110.04
1542006.05.11 18:42modify115.30110.88110.62110.04
1552006.05.11 18:44modify115.30110.88110.61110.04
1562006.05.11 18:45modify115.30110.88110.59110.04
1572006.05.11 18:55modify115.30110.88110.57110.04
1582006.05.11 18:56modify115.30110.88110.56110.04
1592006.05.11 18:58modify115.30110.88110.54110.04
1602006.05.11 19:04modify115.30110.88110.50110.04
1612006.05.11 19:12modify115.30110.88110.49110.04
1622006.05.11 19:13modify115.30110.88110.48110.04
1632006.05.11 20:32s/l115.30110.48110.48110.041918.9019443.45
1642006.05.11 23:45sell125.80110.66111.50109.82
1652006.05.12 02:32modify125.80110.66110.63109.82
1662006.05.12 02:33modify125.80110.66110.62109.82
1672006.05.12 02:33modify125.80110.66110.61109.82
1682006.05.12 02:36modify125.80110.66110.58109.82
1692006.05.12 02:44modify125.80110.66110.57109.82
1702006.05.12 03:02modify125.80110.66110.54109.82
1712006.05.12 03:02modify125.80110.66110.53109.82
1722006.05.12 03:04modify125.80110.66110.52109.82
1732006.05.12 03:04modify125.80110.66110.51109.82
1742006.05.12 03:05modify125.80110.66110.49109.82
1752006.05.12 03:07modify125.80110.66110.47109.82
1762006.05.12 03:07modify125.80110.66110.42109.82
1772006.05.12 03:10modify125.80110.66110.41109.82
1782006.05.12 03:10modify125.80110.66110.38109.82
1792006.05.12 03:11modify125.80110.66110.35109.82
1802006.05.12 03:11modify125.80110.66110.33109.82
1812006.05.12 03:13modify125.80110.66110.29109.82
1822006.05.12 03:46s/l125.80110.29110.29109.821861.1021304.55
1832006.05.12 09:30buy136.40109.99109.15110.83
1842006.05.12 17:31modify136.40109.99110.01110.83
1852006.05.12 17:31modify136.40109.99110.05110.83
1862006.05.12 17:32modify136.40109.99110.06110.83
1872006.05.12 17:32modify136.40109.99110.07110.83
1882006.05.12 17:32modify136.40109.99110.08110.83
1892006.05.12 17:36modify136.40109.99110.09110.83
1902006.05.12 17:37modify136.40109.99110.12110.83
1912006.05.12 17:37modify136.40109.99110.14110.83
1922006.05.12 17:37modify136.40109.99110.18110.83
1932006.05.12 17:37modify136.40109.99110.20110.83
1942006.05.12 17:37modify136.40109.99110.23110.83
1952006.05.12 17:38modify136.40109.99110.24110.83
1962006.05.12 17:38modify136.40109.99110.27110.83
1972006.05.12 17:38modify136.40109.99110.29110.83
1982006.05.12 18:12s/l136.40110.29110.29110.831740.8623045.41
1992006.05.15 07:45buy146.90109.57108.73110.41
2002006.05.15 11:04modify146.90109.57109.58110.41
2012006.05.15 11:04modify146.90109.57109.61110.41
2022006.05.15 11:05modify146.90109.57109.64110.41
2032006.05.15 11:05modify146.90109.57109.68110.41
2042006.05.15 11:05modify146.90109.57109.73110.41
2052006.05.15 11:06modify146.90109.57109.75110.41
2062006.05.15 11:06modify146.90109.57109.79110.41
2072006.05.15 11:06modify146.90109.57109.82110.41
2082006.05.15 11:07modify146.90109.57109.84110.41
2092006.05.15 11:07modify146.90109.57109.85110.41
2102006.05.15 11:08modify146.90109.57109.88110.41
2112006.05.15 11:08modify146.90109.57109.92110.41
2122006.05.15 11:09modify146.90109.57109.95110.41
2132006.05.15 11:09modify146.90109.57109.97110.41
2142006.05.15 11:17modify146.90109.57110.00110.41
2152006.05.15 11:17modify146.90109.57110.02110.41
2162006.05.15 11:20modify146.90109.57110.03110.41
2172006.05.15 11:20modify146.90109.57110.04110.41
2182006.05.15 11:20t/p146.90110.41110.04110.415249.0528294.46
2192006.05.15 11:20sell158.50110.42111.26109.58
2202006.05.15 12:38modify158.50110.42110.41109.58
2212006.05.15 12:38modify158.50110.42110.38109.58
2222006.05.15 12:38modify158.50110.42110.33109.58
2232006.05.15 12:52modify158.50110.42110.32109.58
2242006.05.15 12:52modify158.50110.42110.30109.58
2252006.05.15 12:52modify158.50110.42110.26109.58
2262006.05.15 12:53modify158.50110.42110.25109.58
2272006.05.15 12:53modify158.50110.42110.21109.58
2282006.05.15 13:40s/l158.50110.21110.21109.581619.6429914.10
2292006.05.15 18:00sell169.00110.24111.08109.40
2302006.05.16 15:45modify169.00110.24110.23109.40
2312006.05.16 15:45modify169.00110.24110.19109.40
2322006.05.16 16:17s/l169.00110.19110.19109.40276.9930191.09
2332006.05.16 21:30buy179.10109.80108.96110.64
2342006.05.17 18:24modify179.10109.80109.81110.64
2352006.05.17 18:28modify179.10109.80109.82110.64
2362006.05.17 18:29modify179.10109.80109.85110.64
2372006.05.17 18:29modify179.10109.80109.87110.64
2382006.05.17 18:29modify179.10109.80109.90110.64
2392006.05.17 18:30modify179.10109.80109.93110.64
2402006.05.17 18:30modify179.10109.80109.97110.64
2412006.05.17 18:31modify179.10109.80109.98110.64
2422006.05.17 18:31modify179.10109.80110.00110.64
2432006.05.17 18:31modify179.10109.80110.03110.64
2442006.05.17 18:32modify179.10109.80110.07110.64
2452006.05.17 18:51modify179.10109.80110.08110.64
2462006.05.17 18:51modify179.10109.80110.09110.64
2472006.05.17 18:52modify179.10109.80110.10110.64
2482006.05.17 18:53modify179.10109.80110.11110.64
2492006.05.17 18:57modify179.10109.80110.12110.64
2502006.05.17 18:57modify179.10109.80110.14110.64
2512006.05.17 18:59modify179.10109.80110.15110.64
2522006.05.17 18:59modify179.10109.80110.17110.64
2532006.05.17 18:59modify179.10109.80110.20110.64
2542006.05.17 19:00modify179.10109.80110.21110.64
2552006.05.17 19:00modify179.10109.80110.25110.64
2562006.05.17 19:00modify179.10109.80110.28110.64
2572006.05.17 19:01t/p179.10110.64110.28110.647024.3037215.39
2582006.05.18 04:30buy1811.20110.76109.92111.60
2592006.05.18 14:21modify1811.20110.76110.77111.60
2602006.05.18 14:22modify1811.20110.76110.79111.60
2612006.05.18 14:23modify1811.20110.76110.81111.60
2622006.05.18 14:23modify1811.20110.76110.83111.60
2632006.05.18 14:29modify1811.20110.76110.84111.60
2642006.05.18 14:36modify1811.20110.76110.86111.60
2652006.05.18 14:37modify1811.20110.76110.87111.60
2662006.05.18 14:47modify1811.20110.76110.89111.60
2672006.05.18 14:49modify1811.20110.76110.90111.60
2682006.05.18 16:07s/l1811.20110.90110.90111.601414.0138629.40
2692006.05.19 01:15sell1911.60110.83111.67109.99
2702006.05.19 02:53modify1911.60110.83110.80109.99
2712006.05.19 03:44s/l1911.60110.80110.80109.99314.0538943.45
2722006.05.19 19:00buy2011.70111.68110.84112.52
2732006.05.22 03:55modify2011.70111.68111.69112.52
2742006.05.22 03:57modify2011.70111.68111.71112.52
2752006.05.22 03:58modify2011.70111.68111.72112.52
2762006.05.22 04:22modify2011.70111.68111.74112.52
2772006.05.22 04:22modify2011.70111.68111.76112.52
2782006.05.22 04:23modify2011.70111.68111.77112.52
2792006.05.22 04:23modify2011.70111.68111.79112.52
2802006.05.22 04:26modify2011.70111.68111.80112.52
2812006.05.22 04:27modify2011.70111.68111.81112.52
2822006.05.22 05:26modify2011.70111.68111.85112.52
2832006.05.22 05:30modify2011.70111.68111.88112.52
2842006.05.22 05:30modify2011.70111.68111.90112.52
2852006.05.22 05:40modify2011.70111.68111.91112.52
2862006.05.22 06:09modify2011.70111.68111.93112.52
2872006.05.22 06:09modify2011.70111.68111.96112.52
2882006.05.22 06:09modify2011.70111.68112.00112.52
2892006.05.22 06:14s/l2011.70112.00112.00112.523493.7542437.20
2902006.05.23 08:00buy2112.70111.18110.34112.02
2912006.05.23 10:48modify2112.70111.18111.19112.02
2922006.05.23 10:56modify2112.70111.18111.21112.02
2932006.05.23 10:56modify2112.70111.18111.25112.02
2942006.05.23 10:57modify2112.70111.18111.26112.02
2952006.05.23 11:55s/l2112.70111.26111.26112.02913.1843350.38
2962006.05.23 17:15buy2213.00111.40110.56112.24
2972006.05.23 23:28modify2213.00111.40111.41112.24
2982006.05.23 23:28modify2213.00111.40111.43112.24
2992006.05.23 23:28modify2213.00111.40111.45112.24
3002006.05.23 23:42modify2213.00111.40111.46112.24
3012006.05.23 23:43modify2213.00111.40111.47112.24
3022006.05.23 23:47modify2213.00111.40111.48112.24
3032006.05.23 23:47modify2213.00111.40111.50112.24
3042006.05.23 23:48modify2213.00111.40111.51112.24
3052006.05.23 23:48modify2213.00111.40111.54112.24
3062006.05.23 23:48modify2213.00111.40111.56112.24
3072006.05.23 23:49modify2213.00111.40111.58112.24
3082006.05.23 23:49modify2213.00111.40111.61112.24
3092006.05.23 23:49modify2213.00111.40111.65112.24
3102006.05.23 23:59modify2213.00111.40111.66112.24
3112006.05.24 00:00modify2213.00111.40111.67112.24
3122006.05.24 01:00modify2213.00111.40111.84112.24
3132006.05.24 01:00modify2213.00111.40111.86112.24
3142006.05.24 01:00modify2213.00111.40111.87112.24
3152006.05.24 01:03modify2213.00111.40111.88112.24
3162006.05.24 01:03t/p2213.00112.24111.88112.249894.9553245.33
3172006.05.24 07:15sell2316.00112.39113.23111.55
3182006.05.24 10:40modify2316.00112.39112.35111.55
3192006.05.24 10:41modify2316.00112.39112.33111.55
3202006.05.24 10:41modify2316.00112.39112.30111.55
3212006.05.24 10:41modify2316.00112.39112.26111.55
3222006.05.24 10:41modify2316.00112.39112.20111.55
3232006.05.24 10:44modify2316.00112.39112.18111.55
3242006.05.24 10:47modify2316.00112.39112.16111.55
3252006.05.24 10:48modify2316.00112.39112.15111.55
3262006.05.24 10:48modify2316.00112.39112.13111.55
3272006.05.24 10:48modify2316.00112.39112.08111.55
3282006.05.24 12:17s/l2316.00112.08112.08111.554425.0157670.34
3292006.05.24 17:15sell2417.30112.57113.41111.73
3302006.05.25 14:44modify2417.30112.57112.56111.73
3312006.05.25 14:45modify2417.30112.57112.55111.73
3322006.05.25 14:53modify2417.30112.57112.54111.73
3332006.05.25 14:54modify2417.30112.57112.53111.73
3342006.05.25 14:58modify2417.30112.57112.52111.73
3352006.05.25 14:59modify2417.30112.57112.51111.73
3362006.05.25 15:00modify2417.30112.57112.49111.73
3372006.05.25 15:32modify2417.30112.57112.47111.73
3382006.05.25 15:33modify2417.30112.57112.46111.73
3392006.05.25 15:33modify2417.30112.57112.45111.73
3402006.05.25 15:37modify2417.30112.57112.42111.73
3412006.05.25 15:38modify2417.30112.57112.37111.73
3422006.05.25 15:38modify2417.30112.57112.32111.73
3432006.05.25 15:39modify2417.30112.57112.30111.73
3442006.05.25 15:39modify2417.30112.57112.26111.73
3452006.05.25 15:40modify2417.30112.57112.25111.73
3462006.05.25 15:40modify2417.30112.57112.24111.73
3472006.05.25 16:39modify2417.30112.57112.23111.73
3482006.05.25 16:45modify2417.30112.57112.20111.73
3492006.05.25 16:45modify2417.30112.57112.15111.73
3502006.05.25 16:53modify2417.30112.57112.14111.73
3512006.05.25 17:11s/l2417.30112.14112.14111.735875.9363546.27
3522006.05.26 03:00buy2519.10111.69110.85112.53
3532006.05.26 04:38modify2519.10111.69111.70112.53
3542006.05.26 04:38modify2519.10111.69111.72112.53
3552006.05.26 04:38modify2519.10111.69111.74112.53
3562006.05.26 04:40modify2519.10111.69111.75112.53
3572006.05.26 04:41modify2519.10111.69111.76112.53
3582006.05.26 05:09modify2519.10111.69111.78112.53
3592006.05.26 05:09modify2519.10111.69111.79112.53
3602006.05.26 06:11modify2519.10111.69111.83112.53
3612006.05.26 06:46modify2519.10111.69111.85112.53
3622006.05.26 06:46modify2519.10111.69111.89112.53
3632006.05.26 07:20modify2519.10111.69111.91112.53
3642006.05.26 07:20modify2519.10111.69111.94112.53
3652006.05.26 09:41s/l2519.10111.94111.94112.534266.4567812.72
3662006.05.26 16:30sell2620.30112.19113.03111.35
3672006.05.30 09:10modify2620.30112.19112.17111.35
3682006.05.30 09:11modify2620.30112.19112.16111.35
3692006.05.30 09:11modify2620.30112.19112.13111.35
3702006.05.30 09:19modify2620.30112.19112.12111.35
3712006.05.30 10:03modify2620.30112.19112.11111.35
3722006.05.30 10:03modify2620.30112.19112.10111.35
3732006.05.30 10:04modify2620.30112.19112.08111.35
3742006.05.30 10:04modify2620.30112.19112.07111.35
3752006.05.30 10:06modify2620.30112.19112.05111.35
3762006.05.30 10:06modify2620.30112.19112.04111.35
3772006.05.30 10:20modify2620.30112.19112.03111.35
3782006.05.30 10:48modify2620.30112.19112.01111.35
3792006.05.30 10:49modify2620.30112.19112.00111.35
3802006.05.30 12:34s/l2620.30112.00112.00111.352850.3870663.10
3812006.05.30 14:45sell2721.20112.16113.00111.32
3822006.05.30 17:04modify2721.20112.16112.13111.32
3832006.05.30 17:04modify2721.20112.16112.07111.32
3842006.05.30 17:37modify2721.20112.16112.06111.32
3852006.05.30 18:06s/l2721.20112.06112.06111.321891.6872554.78
3862006.05.30 19:45buy2821.80112.09111.25112.93
3872006.05.31 20:08modify2821.80112.09112.10112.93
3882006.05.31 20:08modify2821.80112.09112.11112.93
3892006.05.31 21:03modify2821.80112.09112.13112.93
3902006.05.31 21:03modify2821.80112.09112.14112.93
3912006.05.31 21:32modify2821.80112.09112.16112.93
3922006.05.31 21:32modify2821.80112.09112.18112.93
3932006.05.31 21:32modify2821.80112.09112.21112.93
3942006.05.31 21:34modify2821.80112.09112.23112.93
3952006.05.31 21:37modify2821.80112.09112.26112.93
3962006.05.31 21:37modify2821.80112.09112.29112.93
3972006.05.31 21:38modify2821.80112.09112.30112.93
3982006.05.31 21:38modify2821.80112.09112.31112.93
3992006.05.31 21:40modify2821.80112.09112.32112.93
4002006.05.31 21:42modify2821.80112.09112.33112.93
4012006.05.31 21:42modify2821.80112.09112.35112.93
4022006.05.31 21:44modify2821.80112.09112.36112.93
4032006.05.31 21:45modify2821.80112.09112.37112.93
4042006.06.01 03:45modify2821.80112.09112.40112.93
4052006.06.01 03:46modify2821.80112.09112.41112.93
4062006.06.01 04:04modify2821.80112.09112.42112.93
4072006.06.01 04:34s/l2821.80112.42112.42112.937517.6880072.47
4082006.06.01 05:45sell2924.00112.63113.47111.79
4092006.06.02 15:31modify2924.00112.63112.62111.79
4102006.06.02 15:31modify2924.00112.63112.56111.79
4112006.06.02 15:31modify2924.00112.63112.51111.79
4122006.06.02 15:31modify2924.00112.63112.45111.79
4132006.06.02 15:33modify2924.00112.63112.43111.79
4142006.06.02 15:33modify2924.00112.63112.38111.79
4152006.06.02 15:34modify2924.00112.63112.37111.79
4162006.06.02 15:34modify2924.00112.63112.33111.79
4172006.06.02 15:44modify2924.00112.63112.28111.79
4182006.06.02 15:45modify2924.00112.63112.26111.79
4192006.06.02 15:45modify2924.00112.63112.23111.79
4202006.06.02 15:45modify2924.00112.63112.20111.79
4212006.06.02 15:47modify2924.00112.63112.19111.79
4222006.06.02 16:06modify2924.00112.63112.16111.79
4232006.06.02 16:14t/p2924.00111.79112.16111.7917688.2597760.72
4242006.06.02 22:45sell3029.30111.61112.45110.77
4252006.06.06 02:43s/l3029.30112.45112.45110.77-22742.6275018.10
4262006.06.06 15:00sell3122.50112.44113.28111.60
4272006.06.06 17:41s/l3122.50113.28113.28111.60-16682.8458335.26
4282006.06.07 04:15buy3217.50113.09112.25113.93
4292006.06.07 09:39modify3217.50113.09113.11113.93
4302006.06.07 09:43modify3217.50113.09113.12113.93
4312006.06.07 09:55modify3217.50113.09113.13113.93
4322006.06.07 09:55modify3217.50113.09113.15113.93
4332006.06.07 09:56modify3217.50113.09113.16113.93
4342006.06.07 09:56modify3217.50113.09113.17113.93
4352006.06.07 13:12s/l3217.50113.17113.17113.931237.2959572.55
4362006.06.07 21:30buy3317.90113.51112.67114.35
4372006.06.08 09:37modify3317.90113.51113.52114.35
4382006.06.08 09:40modify3317.90113.51113.53114.35
4392006.06.08 10:05modify3317.90113.51113.54114.35
4402006.06.08 10:07modify3317.90113.51113.55114.35
4412006.06.08 10:08modify3317.90113.51113.56114.35
4422006.06.08 10:10modify3317.90113.51113.57114.35
4432006.06.08 10:20modify3317.90113.51113.59114.35
4442006.06.08 10:22modify3317.90113.51113.60114.35
4452006.06.08 10:22modify3317.90113.51113.61114.35
4462006.06.08 10:23modify3317.90113.51113.62114.35
4472006.06.08 10:23modify3317.90113.51113.63114.35
4482006.06.08 10:25modify3317.90113.51113.65114.35
4492006.06.08 10:44modify3317.90113.51113.66114.35
4502006.06.08 11:00modify3317.90113.51113.69114.35
4512006.06.08 11:00modify3317.90113.51113.70114.35
4522006.06.08 12:59s/l3317.90113.70113.70114.353680.1663252.71
4532006.06.08 15:00sell3419.00114.21115.05113.37
4542006.06.09 01:40modify3419.00114.21114.19113.37
4552006.06.09 03:11modify3419.00114.21114.18113.37
4562006.06.09 03:14modify3419.00114.21114.16113.37
4572006.06.09 03:14modify3419.00114.21114.15113.37
4582006.06.09 03:15modify3419.00114.21114.13113.37
4592006.06.09 09:18s/l3419.00114.13114.13113.371054.4164307.12
4602006.06.09 10:15buy3519.30113.84113.00114.68
4612006.06.09 15:32modify3519.30113.84113.86114.68
4622006.06.09 15:32modify3519.30113.84113.89114.68
4632006.06.09 15:34modify3519.30113.84113.90114.68
4642006.06.09 15:35modify3519.30113.84113.92114.68
4652006.06.09 15:35modify3519.30113.84113.96114.68
4662006.06.09 15:36modify3519.30113.84113.99114.68
4672006.06.09 15:36modify3519.30113.84114.01114.68
4682006.06.09 16:10s/l3519.30114.01114.01114.682877.8267184.94
4692006.06.09 18:00buy3620.20113.80112.96114.64
4702006.06.12 01:06modify3620.20113.80113.82114.64
4712006.06.12 01:18modify3620.20113.80113.83114.64
4722006.06.12 01:22modify3620.20113.80113.84114.64
4732006.06.12 01:24modify3620.20113.80113.86114.64
4742006.06.12 01:40modify3620.20113.80113.87114.64
4752006.06.12 01:47modify3620.20113.80113.88114.64
4762006.06.12 01:48modify3620.20113.80113.89114.64
4772006.06.12 02:03modify3620.20113.80113.90114.64
4782006.06.12 02:10modify3620.20113.80113.91114.64
4792006.06.12 02:29modify3620.20113.80113.92114.64
4802006.06.12 02:31modify3620.20113.80113.94114.64
4812006.06.12 02:31modify3620.20113.80113.95114.64
4822006.06.12 02:32modify3620.20113.80113.96114.64
4832006.06.12 02:33modify3620.20113.80113.97114.64
4842006.06.12 02:52modify3620.20113.80113.99114.64
4852006.06.12 02:59modify3620.20113.80114.00114.64
4862006.06.12 09:39s/l3620.20114.00114.00114.643802.8270987.77
4872006.06.12 12:30sell3721.30114.37115.21113.53
4882006.06.13 17:23s/l3721.30115.21115.21113.53-15839.5455148.23
4892006.06.14 10:00buy3816.50115.02114.18115.86
4902006.06.14 15:52modify3816.50115.02115.04115.86
4912006.06.14 15:52modify3816.50115.02115.05115.86
4922006.06.14 15:53modify3816.50115.02115.06115.86
4932006.06.14 15:54modify3816.50115.02115.07115.86
4942006.06.14 16:10s/l3816.50115.07115.07115.86717.0155865.24
4952006.06.14 21:45sell3916.80115.05115.89114.21
4962006.06.15 09:58modify3916.80115.05115.04114.21
4972006.06.15 09:59modify3916.80115.05115.03114.21
4982006.06.15 11:15s/l3916.80115.03115.03114.21-443.7455421.50
4992006.06.15 11:30buy4016.60114.97114.13115.81
5002006.06.19 01:36modify4016.60114.97114.99115.81
5012006.06.19 01:47modify4016.60114.97115.01115.81
5022006.06.19 01:47modify4016.60114.97115.03115.81
5032006.06.19 01:50modify4016.60114.97115.04115.81
5042006.06.19 02:48modify4016.60114.97115.06115.81
5052006.06.19 02:50modify4016.60114.97115.07115.81
5062006.06.19 02:56modify4016.60114.97115.08115.81
5072006.06.19 03:51modify4016.60114.97115.10115.81
5082006.06.19 03:52modify4016.60114.97115.11115.81
5092006.06.19 03:54modify4016.60114.97115.12115.81
5102006.06.19 03:55modify4016.60114.97115.14115.81
5112006.06.19 03:55modify4016.60114.97115.15115.81
5122006.06.19 04:02modify4016.60114.97115.17115.81
5132006.06.19 04:02modify4016.60114.97115.22115.81
5142006.06.19 04:02modify4016.60114.97115.26115.81
5152006.06.19 04:04modify4016.60114.97115.28115.81
5162006.06.19 04:04modify4016.60114.97115.32115.81
5172006.06.19 04:05modify4016.60114.97115.33115.81
5182006.06.19 04:05modify4016.60114.97115.34115.81
5192006.06.19 04:06modify4016.60114.97115.36115.81
5202006.06.19 04:08modify4016.60114.97115.38115.81
5212006.06.19 04:08modify4016.60114.97115.39115.81
5222006.06.19 04:24modify4016.60114.97115.40115.81
5232006.06.19 04:25modify4016.60114.97115.41115.81
5242006.06.19 04:28modify4016.60114.97115.42115.81
5252006.06.19 04:28modify4016.60114.97115.43115.81
5262006.06.19 04:39modify4016.60114.97115.44115.81
5272006.06.19 15:05s/l4016.60115.44115.44115.817184.1162605.61
5282006.06.19 16:45buy4118.80115.65114.81116.49
5292006.06.20 09:48s/l4118.80114.81114.81116.49-13513.8849091.73
5302006.06.20 21:45buy4214.70114.84114.00115.68
5312006.06.21 15:25modify4214.70114.84114.85115.68
5322006.06.21 15:28modify4214.70114.84114.86115.68
5332006.06.21 15:34modify4214.70114.84114.89115.68
5342006.06.21 15:34modify4214.70114.84114.90115.68
5352006.06.21 16:30s/l4214.70114.90114.90115.68956.1450047.87
5362006.06.22 01:00sell4315.00114.82115.66113.98
5372006.06.22 13:49s/l4315.00115.66115.66113.98-10892.1139155.76
5382006.06.23 02:00buy4411.70116.14115.30116.98
5392006.06.23 15:27modify4411.70116.14116.15116.98
5402006.06.23 15:48modify4411.70116.14116.16116.98
5412006.06.23 15:49modify4411.70116.14116.19116.98
5422006.06.23 15:49modify4411.70116.14116.21116.98
5432006.06.23 15:50modify4411.70116.14116.24116.98
5442006.06.23 15:50modify4411.70116.14116.26116.98
5452006.06.23 16:00s/l4411.70116.26116.26116.981207.7540363.51
5462006.06.23 18:15buy4512.10116.21115.37117.05
5472006.06.23 21:14modify4512.10116.21116.22117.05
5482006.06.23 22:51modify4512.10116.21116.24117.05
5492006.06.23 22:59modify4512.10116.21116.25117.05
5502006.06.23 23:10modify4512.10116.21116.26117.05
5512006.06.26 10:20s/l4512.10116.26116.26117.05675.5541039.06
5522006.06.26 19:30sell4612.30116.42117.26115.58
5532006.06.27 03:00modify4612.30116.42116.40115.58
5542006.06.27 03:51modify4612.30116.42116.39115.58
5552006.06.27 03:53modify4612.30116.42116.36115.58
5562006.06.27 04:06modify4612.30116.42116.34115.58
5572006.06.27 04:06modify4612.30116.42116.31115.58
5582006.06.27 04:07modify4612.30116.42116.30115.58
5592006.06.27 04:11modify4612.30116.42116.28115.58
5602006.06.27 04:20modify4612.30116.42116.27115.58
5612006.06.27 04:20modify4612.30116.42116.24115.58
5622006.06.27 07:06s/l4612.30116.24116.24115.581724.9442764.00
5632006.06.27 21:30sell4712.80116.24117.08115.40
5642006.06.29 21:17modify4712.80116.24116.23115.40
5652006.06.29 21:17modify4712.80116.24116.14115.40
5662006.06.29 21:18modify4712.80116.24116.13115.40
5672006.06.29 21:21modify4712.80116.24116.12115.40
5682006.06.29 21:22modify4712.80116.24116.11115.40
5692006.06.29 21:22modify4712.80116.24116.10115.40
5702006.06.29 21:22modify4712.80116.24116.09115.40
5712006.06.29 21:22modify4712.80116.24116.06115.40
5722006.06.29 21:22modify4712.80116.24116.02115.40
5732006.06.29 21:22modify4712.80116.24116.01115.40
5742006.06.29 21:22modify4712.80116.24115.97115.40
5752006.06.29 21:22modify4712.80116.24115.93115.40
5762006.06.29 21:22modify4712.80116.24115.88115.40
5772006.06.29 21:22modify4712.80116.24115.80115.40
5782006.06.29 21:23modify4712.80116.24115.79115.40
5792006.06.29 21:28modify4712.80116.24115.77115.40
5802006.06.29 21:28t/p4712.80115.40115.77115.408572.0651336.06
5812006.06.30 03:45buy4815.40115.21114.37116.05
5822006.06.30 15:36s/l4815.40114.37114.37116.05-11313.6240022.44
5832006.06.30 15:45buy4912.00114.21113.37115.05
5842006.06.30 18:37modify4912.00114.21114.22115.05
5852006.06.30 18:37modify4912.00114.21114.25115.05
5862006.06.30 18:37modify4912.00114.21114.27115.05
5872006.06.30 18:38modify4912.00114.21114.29115.05
5882006.07.03 01:00s/l4912.00114.29114.29115.05993.8141016.25
5892006.07.03 02:00buy5012.30114.34113.50115.18
5902006.07.03 04:31modify5012.30114.34114.36115.18
5912006.07.03 04:33modify5012.30114.34114.37115.18
5922006.07.03 04:33modify5012.30114.34114.38115.18
5932006.07.03 04:35modify5012.30114.34114.40115.18
5942006.07.03 04:36modify5012.30114.34114.41115.18
5952006.07.03 07:14s/l5012.30114.41114.41115.18752.5641768.81
5962006.07.03 12:15sell5112.50114.68115.52113.84
5972006.07.05 16:48s/l5112.50115.52115.52113.84-9453.5532315.26
5982006.07.05 23:15sell529.70115.73116.57114.89
5992006.07.06 13:58modify529.70115.73115.73114.89
6002006.07.06 15:34modify529.70115.73115.72114.89
6012006.07.06 15:34modify529.70115.73115.67114.89
6022006.07.06 15:35modify529.70115.73115.64114.89
6032006.07.06 15:58modify529.70115.73115.62114.89
6042006.07.06 15:58modify529.70115.73115.59114.89
6052006.07.06 16:22modify529.70115.73115.56114.89
6062006.07.06 16:23modify529.70115.73115.51114.89
6072006.07.06 16:23modify529.70115.73115.50114.89
6082006.07.06 16:30modify529.70115.73115.47114.89
6092006.07.06 17:09modify529.70115.73115.45114.89
6102006.07.06 17:09modify529.70115.73115.42114.89
6112006.07.06 17:11modify529.70115.73115.39114.89
6122006.07.06 17:18modify529.70115.73115.38114.89
6132006.07.06 17:19modify529.70115.73115.36114.89
6142006.07.06 17:19modify529.70115.73115.33114.89
6152006.07.06 17:21modify529.70115.73115.30114.89
6162006.07.06 17:21modify529.70115.73115.26114.89
6172006.07.06 19:11s/l529.70115.26115.26114.893530.5535845.81
6182006.07.06 22:15sell5310.80115.20116.04114.36
6192006.07.07 11:38modify5310.80115.20115.16114.36
6202006.07.07 11:39modify5310.80115.20115.14114.36
6212006.07.07 11:40modify5310.80115.20115.12114.36
6222006.07.07 12:55modify5310.80115.20115.09114.36
6232006.07.07 12:55modify5310.80115.20115.06114.36
6242006.07.07 13:09modify5310.80115.20115.05114.36
6252006.07.07 13:11modify5310.80115.20115.04114.36
6262006.07.07 13:11modify5310.80115.20115.01114.36
6272006.07.07 13:14modify5310.80115.20114.97114.36
6282006.07.07 13:15modify5310.80115.20114.95114.36
6292006.07.07 13:15modify5310.80115.20114.94114.36
6302006.07.07 15:30modify5310.80115.20114.93114.36
6312006.07.07 15:30modify5310.80115.20114.88114.36
6322006.07.07 15:30modify5310.80115.20114.85114.36
6332006.07.07 15:30modify5310.80115.20114.80114.36
6342006.07.07 15:30modify5310.80115.20114.74114.36
6352006.07.07 15:31modify5310.80115.20114.72114.36
6362006.07.07 15:31t/p5310.80114.36114.72114.367777.9443623.75
6372006.07.08 00:00sell5413.10114.03114.87113.19
6382006.07.10 06:15modify5413.10114.03113.98113.19
6392006.07.10 07:23modify5413.10114.03113.97113.19
6402006.07.10 07:23modify5413.10114.03113.96113.19
6412006.07.10 08:09modify5413.10114.03113.95113.19
6422006.07.10 08:20modify5413.10114.03113.94113.19
6432006.07.10 08:27modify5413.10114.03113.93113.19
6442006.07.10 10:07modify5413.10114.03113.90113.19
6452006.07.10 10:08modify5413.10114.03113.89113.19
6462006.07.10 10:09modify5413.10114.03113.88113.19
6472006.07.10 10:10modify5413.10114.03113.87113.19
6482006.07.10 10:10modify5413.10114.03113.85113.19
6492006.07.10 11:26modify5413.10114.03113.84113.19
6502006.07.10 11:27modify5413.10114.03113.82113.19
6512006.07.10 12:38s/l5413.10113.82113.82113.192225.7145849.46
6522006.07.10 14:15sell5513.80113.84114.68113.00
6532006.07.11 16:15s/l5513.80114.68114.68113.00-10307.8435541.62
6542006.07.12 04:45sell5610.70114.35115.19113.51
6552006.07.12 14:27s/l5610.70115.19115.19113.51-7800.7327740.89
6562006.07.12 22:45buy578.30115.50114.66116.34
6572006.07.14 04:23modify578.30115.50115.51116.34
6582006.07.14 04:39modify578.30115.50115.54116.34
6592006.07.14 04:40modify578.30115.50115.56116.34
6602006.07.14 04:41modify578.30115.50115.57116.34
6612006.07.14 06:46modify578.30115.50115.58116.34
6622006.07.14 06:47modify578.30115.50115.64116.34
6632006.07.14 06:47modify578.30115.50115.66116.34
6642006.07.14 06:47modify578.30115.50115.71116.34
6652006.07.14 06:47modify578.30115.50115.74116.34
6662006.07.14 06:47modify578.30115.50115.78116.34
6672006.07.14 06:48modify578.30115.50115.79116.34
6682006.07.14 07:08s/l578.30115.79115.79116.342504.9230245.82
6692006.07.14 16:15sell589.10116.16117.00115.32
6702006.07.17 12:47s/l589.10117.00117.00115.32-6666.1923579.63
6712006.07.17 21:30sell597.10117.16118.00116.32
6722006.07.18 10:14modify597.10117.16117.15116.32
6732006.07.18 10:14modify597.10117.16117.11116.32
6742006.07.18 10:16modify597.10117.16117.10116.32
6752006.07.18 10:19modify597.10117.16117.09116.32
6762006.07.18 10:19modify597.10117.16117.08116.32
6772006.07.18 10:29modify597.10117.16117.07116.32
6782006.07.18 10:29modify597.10117.16117.06116.32
6792006.07.18 12:01s/l597.10117.06117.06116.32502.8224082.45
6802006.07.18 13:45buy607.20116.87116.03117.71
6812006.07.18 17:32modify607.20116.87116.90117.71
6822006.07.18 17:32modify607.20116.87116.93117.71
6832006.07.18 17:38modify607.20116.87116.94117.71
6842006.07.18 17:38modify607.20116.87116.96117.71
6852006.07.18 17:39modify607.20116.87116.98117.71
6862006.07.18 17:39modify607.20116.87117.00117.71
6872006.07.18 17:47modify607.20116.87117.03117.71
6882006.07.18 17:47modify607.20116.87117.06117.71
6892006.07.18 17:48modify607.20116.87117.07117.71
6902006.07.18 17:49modify607.20116.87117.09117.71
6912006.07.18 17:51modify607.20116.87117.11117.71
6922006.07.18 18:57modify607.20116.87117.12117.71
6932006.07.18 18:57modify607.20116.87117.14117.71
6942006.07.18 18:59modify607.20116.87117.15117.71
6952006.07.18 19:26modify607.20116.87117.16117.71
6962006.07.18 19:33modify607.20116.87117.18117.71
6972006.07.18 19:33modify607.20116.87117.20117.71
6982006.07.18 19:35modify607.20116.87117.21117.71
6992006.07.18 19:35modify607.20116.87117.22117.71
7002006.07.18 19:36modify607.20116.87117.23117.71
7012006.07.18 19:36modify607.20116.87117.24117.71
7022006.07.18 19:38modify607.20116.87117.26117.71
7032006.07.19 00:05s/l607.20117.26117.26117.712486.9826569.43
7042006.07.19 00:15buy618.00117.31116.47118.15
7052006.07.19 12:59modify618.00117.31117.32118.15
7062006.07.19 13:21modify618.00117.31117.33118.15
7072006.07.19 13:21modify618.00117.31117.35118.15
7082006.07.19 13:24modify618.00117.31117.36118.15
7092006.07.19 13:30modify618.00117.31117.37118.15
7102006.07.19 13:34modify618.00117.31117.38118.15
7112006.07.19 15:17modify618.00117.31117.39118.15
7122006.07.19 15:31modify618.00117.31117.40118.15
7132006.07.19 15:31modify618.00117.31117.44118.15
7142006.07.19 15:34modify618.00117.31117.45118.15
7152006.07.19 15:34modify618.00117.31117.46118.15
7162006.07.19 15:36modify618.00117.31117.48118.15
7172006.07.19 15:36modify618.00117.31117.50118.15
7182006.07.19 15:37modify618.00117.31117.51118.15
7192006.07.19 15:38modify618.00117.31117.53118.15
7202006.07.19 15:57modify618.00117.31117.54118.15
7212006.07.19 17:01s/l618.00117.54117.54118.151565.8328135.26
7222006.07.20 01:30sell628.40116.87117.71116.03
7232006.07.21 10:22modify628.40116.87116.85116.03
7242006.07.21 10:37modify628.40116.87116.80116.03
7252006.07.21 10:39modify628.40116.87116.77116.03
7262006.07.21 10:39modify628.40116.87116.73116.03
7272006.07.21 10:41modify628.40116.87116.72116.03
7282006.07.21 10:41modify628.40116.87116.71116.03
7292006.07.21 10:42modify628.40116.87116.70116.03
7302006.07.21 10:42modify628.40116.87116.68116.03
7312006.07.21 10:42modify628.40116.87116.64116.03
7322006.07.21 10:45modify628.40116.87116.62116.03
7332006.07.21 10:47modify628.40116.87116.61116.03
7342006.07.21 10:47modify628.40116.87116.60116.03
7352006.07.21 11:04modify628.40116.87116.56116.03
7362006.07.21 11:05modify628.40116.87116.55116.03
7372006.07.21 11:05modify628.40116.87116.52116.03
7382006.07.21 11:08modify628.40116.87116.50116.03
7392006.07.21 11:08modify628.40116.87116.47116.03
7402006.07.21 11:09modify628.40116.87116.46116.03
7412006.07.21 11:09modify628.40116.87116.45116.03
7422006.07.21 11:12modify628.40116.87116.44116.03
7432006.07.21 11:12modify628.40116.87116.43116.03
7442006.07.21 11:12modify628.40116.87116.42116.03
7452006.07.21 11:14modify628.40116.87116.39116.03
7462006.07.21 11:35t/p628.40116.03116.39116.035958.5534093.81
7472006.07.21 23:45buy6310.20116.24115.40117.08
7482006.07.24 03:54modify6310.20116.24116.24117.08
7492006.07.24 04:03modify6310.20116.24116.25117.08
7502006.07.24 04:23modify6310.20116.24116.26117.08
7512006.07.24 04:23modify6310.20116.24116.29117.08
7522006.07.24 04:25modify6310.20116.24116.30117.08
7532006.07.24 04:25modify6310.20116.24116.33117.08
7542006.07.24 04:26modify6310.20116.24116.34117.08
7552006.07.24 04:26modify6310.20116.24116.35117.08
7562006.07.24 04:28modify6310.20116.24116.36117.08
7572006.07.24 04:29modify6310.20116.24116.39117.08
7582006.07.24 04:29modify6310.20116.24116.40117.08
7592006.07.24 07:19s/l6310.20116.40116.40117.081533.0635626.87
7602006.07.24 11:30sell6410.70116.79117.63115.95
7612006.07.26 21:20modify6410.70116.79116.75115.95
7622006.07.26 21:21modify6410.70116.79116.74115.95
7632006.07.26 21:21modify6410.70116.79116.71115.95
7642006.07.26 21:23modify6410.70116.79116.70115.95
7652006.07.26 21:23modify6410.70116.79116.66115.95
7662006.07.26 21:24modify6410.70116.79116.65115.95
7672006.07.26 21:26modify6410.70116.79116.59115.95
7682006.07.26 21:26modify6410.70116.79116.58115.95
7692006.07.26 21:33modify6410.70116.79116.57115.95
7702006.07.26 21:36modify6410.70116.79116.55115.95
7712006.07.27 08:42modify6410.70116.79116.52115.95
7722006.07.27 08:45modify6410.70116.79116.48115.95
7732006.07.27 08:47modify6410.70116.79116.45115.95
7742006.07.27 08:57modify6410.70116.79116.43115.95
7752006.07.27 09:03modify6410.70116.79116.42115.95
7762006.07.27 09:07modify6410.70116.79116.41115.95
7772006.07.27 09:08modify6410.70116.79116.40115.95
7782006.07.27 09:08modify6410.70116.79116.39115.95
7792006.07.27 10:02modify6410.70116.79116.38115.95
7802006.07.27 10:05modify6410.70116.79116.36115.95
7812006.07.27 10:05modify6410.70116.79116.35115.95
7822006.07.27 10:06modify6410.70116.79116.34115.95
7832006.07.27 10:39modify6410.70116.79116.31115.95
7842006.07.27 10:40t/p6410.70115.95116.31115.956970.5242597.39
7852006.07.27 21:30sell6512.80115.95116.79115.11
7862006.07.28 06:45modify6512.80115.95115.95115.11
7872006.07.28 06:51modify6512.80115.95115.94115.11
7882006.07.28 06:51modify6512.80115.95115.93115.11
7892006.07.28 06:52modify6512.80115.95115.92115.11
7902006.07.28 06:52modify6512.80115.95115.91115.11
7912006.07.28 07:41modify6512.80115.95115.90115.11
7922006.07.28 07:49modify6512.80115.95115.89115.11
7932006.07.28 07:50modify6512.80115.95115.88115.11
7942006.07.28 08:03modify6512.80115.95115.85115.11
7952006.07.28 08:06modify6512.80115.95115.84115.11
7962006.07.28 08:48modify6512.80115.95115.81115.11
7972006.07.28 08:59modify6512.80115.95115.80115.11
7982006.07.28 08:59modify6512.80115.95115.79115.11
7992006.07.28 09:01modify6512.80115.95115.78115.11
8002006.07.28 09:02modify6512.80115.95115.75115.11
8012006.07.28 09:03modify6512.80115.95115.74115.11
8022006.07.28 09:04modify6512.80115.95115.73115.11
8032006.07.28 09:04modify6512.80115.95115.71115.11
8042006.07.28 09:15modify6512.80115.95115.70115.11
8052006.07.28 10:36s/l6512.80115.70115.70115.112578.8945176.28
8062006.07.28 14:00sell6613.60115.69116.53114.85
8072006.07.28 15:31modify6613.60115.69115.65114.85
8082006.07.28 15:31modify6613.60115.69115.59114.85
8092006.07.28 15:31modify6613.60115.69115.53114.85
8102006.07.28 15:35modify6613.60115.69115.52114.85
8112006.07.28 15:36modify6613.60115.69115.49114.85
8122006.07.28 15:36modify6613.60115.69115.45114.85
8132006.07.28 15:37modify6613.60115.69115.44114.85
8142006.07.28 15:44modify6613.60115.69115.42114.85
8152006.07.28 15:44modify6613.60115.69115.37114.85
8162006.07.28 15:45modify6613.60115.69115.35114.85
8172006.07.28 15:45modify6613.60115.69115.32114.85
8182006.07.28 15:49modify6613.60115.69115.31114.85
8192006.07.28 15:49modify6613.60115.69115.25114.85
8202006.07.28 15:50modify6613.60115.69115.21114.85
8212006.07.28 15:50t/p6613.60114.85115.21114.859946.8955123.17
8222006.07.31 04:45sell6716.50114.72115.56113.88
8232006.07.31 08:03modify6716.50114.72114.70113.88
8242006.07.31 08:04modify6716.50114.72114.69113.88
8252006.07.31 08:05modify6716.50114.72114.68113.88
8262006.07.31 08:11modify6716.50114.72114.66113.88
8272006.07.31 08:11modify6716.50114.72114.65113.88
8282006.07.31 09:05modify6716.50114.72114.64113.88
8292006.07.31 09:06modify6716.50114.72114.63113.88
8302006.07.31 09:11modify6716.50114.72114.62113.88
8312006.07.31 14:46modify6716.50114.72114.61113.88
8322006.07.31 14:48modify6716.50114.72114.60113.88
8332006.07.31 14:55modify6716.50114.72114.58113.88
8342006.07.31 15:09modify6716.50114.72114.57113.88
8352006.07.31 15:10modify6716.50114.72114.56113.88
8362006.07.31 15:41modify6716.50114.72114.55113.88
8372006.07.31 18:08s/l6716.50114.55114.55113.882448.7157571.88
8382006.08.01 02:00buy6817.30114.57113.73115.41
8392006.08.01 15:38modify6817.30114.57114.62115.41
8402006.08.01 15:39modify6817.30114.57114.63115.41
8412006.08.01 15:39modify6817.30114.57114.64115.41
8422006.08.01 15:39modify6817.30114.57114.65115.41
8432006.08.01 15:43modify6817.30114.57114.67115.41
8442006.08.01 15:44modify6817.30114.57114.70115.41
8452006.08.01 15:44modify6817.30114.57114.72115.41
8462006.08.01 15:44modify6817.30114.57114.75115.41
8472006.08.01 15:47modify6817.30114.57114.76115.41
8482006.08.01 16:01modify6817.30114.57114.79115.41
8492006.08.01 16:02modify6817.30114.57114.80115.41
8502006.08.01 16:02modify6817.30114.57114.81115.41
8512006.08.01 16:11modify6817.30114.57114.82115.41
8522006.08.01 16:11modify6817.30114.57114.84115.41
8532006.08.01 16:12modify6817.30114.57114.85115.41
8542006.08.01 17:02modify6817.30114.57114.86115.41
8552006.08.01 17:02modify6817.30114.57114.90115.41
8562006.08.01 17:04modify6817.30114.57114.92115.41
8572006.08.01 17:04modify6817.30114.57114.93115.41
8582006.08.01 17:05modify6817.30114.57114.95115.41
8592006.08.01 17:27modify6817.30114.57114.96115.41
8602006.08.01 17:28modify6817.30114.57114.97115.41
8612006.08.01 17:28modify6817.30114.57115.01115.41
8622006.08.01 17:28modify6817.30114.57115.05115.41
8632006.08.01 18:32s/l6817.30115.05115.05115.417217.7364789.61
8642006.08.01 21:15buy6919.40114.72113.88115.56
8652006.08.03 12:18modify6919.40114.72114.73115.56
8662006.08.03 12:19modify6919.40114.72114.75115.56
8672006.08.03 12:19modify6919.40114.72114.76115.56
8682006.08.03 12:32modify6919.40114.72114.79115.56
8692006.08.03 12:32modify6919.40114.72114.81115.56
8702006.08.03 12:33modify6919.40114.72114.82115.56
8712006.08.03 12:33modify6919.40114.72114.83115.56
8722006.08.03 12:56modify6919.40114.72114.84115.56
8732006.08.03 12:56modify6919.40114.72114.86115.56
8742006.08.03 14:06s/l6919.40114.86114.86115.563359.6668149.28
8752006.08.04 07:30buy7020.40115.12114.28115.96
8762006.08.04 13:58modify7020.40115.12115.13115.96
8772006.08.04 13:58modify7020.40115.12115.16115.96
8782006.08.04 14:01modify7020.40115.12115.19115.96
8792006.08.04 14:01modify7020.40115.12115.21115.96
8802006.08.04 14:16modify7020.40115.12115.22115.96
8812006.08.04 15:30s/l7020.40115.22115.22115.961770.6869919.96
8822006.08.07 06:30sell7121.00114.42115.26113.58
8832006.08.08 00:41s/l7121.00115.26115.26113.58-15609.8054310.16
8842006.08.08 08:00sell7216.30115.19116.03114.35
8852006.08.08 21:15modify7216.30115.19115.18114.35
8862006.08.08 21:15modify7216.30115.19115.14114.35
8872006.08.08 21:15modify7216.30115.19115.13114.35
8882006.08.08 21:15modify7216.30115.19115.07114.35
8892006.08.08 21:15modify7216.30115.19115.00114.35
8902006.08.08 21:15modify7216.30115.19114.94114.35
8912006.08.08 21:23s/l7216.30114.94114.94114.353545.0257855.18
8922006.08.08 21:30sell7317.40115.17116.01114.33
8932006.08.08 21:51modify7317.40115.17115.16114.33
8942006.08.08 21:51modify7317.40115.17115.14114.33
8952006.08.08 21:51modify7317.40115.17115.09114.33
8962006.08.08 22:17s/l7317.40115.09115.09114.331209.4959064.67
8972006.08.08 23:00sell7417.70115.11115.95114.27
8982006.08.10 12:23modify7417.70115.11115.08114.27
8992006.08.10 13:17s/l7417.70115.08115.08114.27-572.2658492.41
9002006.08.11 05:00sell7517.50115.39116.23114.55
9012006.08.11 15:31s/l7517.50116.23116.23114.55-12647.3445845.07
9022006.08.11 20:00sell7613.80116.27117.11115.43
9032006.08.15 16:57modify7613.80116.27116.24115.43
9042006.08.15 17:08modify7613.80116.27116.23115.43
9052006.08.15 17:35modify7613.80116.27116.22115.43
9062006.08.16 13:07s/l7613.80116.22116.22115.43-10.7445834.33
9072006.08.16 13:07sell7713.80116.19117.03115.35
9082006.08.16 15:37modify7713.80116.19116.16115.35
9092006.08.16 15:38modify7713.80116.19116.13115.35
9102006.08.16 16:16modify7713.80116.19116.11115.35
9112006.08.16 16:18modify7713.80116.19116.10115.35
9122006.08.16 16:19modify7713.80116.19116.08115.35
9132006.08.16 16:21modify7713.80116.19116.05115.35
9142006.08.16 16:21modify7713.80116.19116.04115.35
9152006.08.16 16:22modify7713.80116.19116.03115.35
9162006.08.16 16:33modify7713.80116.19116.02115.35
9172006.08.16 16:34modify7713.80116.19116.01115.35
9182006.08.16 21:48s/l7713.80116.01116.01115.352141.1947975.52
9192006.08.16 23:15sell7814.40115.85116.69115.01
9202006.08.17 10:14modify7814.40115.85115.83115.01
9212006.08.17 10:18modify7814.40115.85115.82115.01
9222006.08.17 10:18modify7814.40115.85115.81115.01
9232006.08.17 10:19modify7814.40115.85115.79115.01
9242006.08.17 10:20modify7814.40115.85115.78115.01
9252006.08.17 10:20modify7814.40115.85115.77115.01
9262006.08.17 10:21modify7814.40115.85115.75115.01
9272006.08.17 10:23modify7814.40115.85115.74115.01
9282006.08.17 10:23modify7814.40115.85115.70115.01
9292006.08.17 10:26modify7814.40115.85115.67115.01
9302006.08.17 10:27modify7814.40115.85115.66115.01
9312006.08.17 10:41modify7814.40115.85115.65115.01
9322006.08.17 10:48modify7814.40115.85115.64115.01
9332006.08.17 10:49modify7814.40115.85115.63115.01
9342006.08.17 11:35modify7814.40115.85115.62115.01
9352006.08.17 11:36modify7814.40115.85115.59115.01
9362006.08.17 11:43modify7814.40115.85115.57115.01
9372006.08.17 11:45modify7814.40115.85115.56115.01
9382006.08.17 15:44s/l7814.40115.56115.56115.012982.6750958.19
9392006.08.17 16:45sell7915.30115.46116.30114.62
9402006.08.22 10:50s/l7915.30116.30116.30114.62-11719.9239238.27
9412006.08.22 12:15sell8011.80116.22117.06115.38
9422006.08.25 09:23s/l8011.80117.06117.06115.38-9328.8529909.42
9432006.08.25 15:30sell819.00117.30118.14116.46
9442006.08.28 13:48modify819.00117.30117.27116.46
9452006.08.28 13:50modify819.00117.30117.26116.46
9462006.08.28 13:50modify819.00117.30117.25116.46
9472006.08.28 13:55modify819.00117.30117.24116.46
9482006.08.28 18:06s/l819.00117.24117.24116.46329.1930238.61
9492006.08.28 23:30sell829.10117.18118.02116.34
9502006.08.29 05:02modify829.10117.18117.18116.34
9512006.08.29 07:27modify829.10117.18117.17116.34
9522006.08.29 07:27modify829.10117.18117.15116.34
9532006.08.29 07:29modify829.10117.18117.14116.34
9542006.08.29 07:29modify829.10117.18117.13116.34
9552006.08.29 07:30modify829.10117.18117.12116.34
9562006.08.29 07:30modify829.10117.18117.11116.34
9572006.08.29 07:34modify829.10117.18117.08116.34
9582006.08.29 07:35modify829.10117.18117.06116.34
9592006.08.29 07:36modify829.10117.18117.05116.34
9602006.08.29 09:46s/l829.10117.05117.05116.34877.8231116.43
9612006.08.29 12:30buy839.30116.72115.88117.56
9622006.08.30 10:19modify839.30116.72116.73117.56
9632006.08.30 10:20modify839.30116.72116.76117.56
9642006.08.30 10:21modify839.30116.72116.80117.56
9652006.08.30 10:37modify839.30116.72116.81117.56
9662006.08.30 14:09modify839.30116.72116.84117.56
9672006.08.30 14:10modify839.30116.72116.85117.56
9682006.08.30 19:39modify839.30116.72116.87117.56
9692006.08.30 19:39modify839.30116.72116.89117.56
9702006.08.30 19:40modify839.30116.72116.90117.56
9712006.08.30 19:40modify839.30116.72116.92117.56
9722006.08.30 19:43modify839.30116.72116.93117.56
9732006.08.30 19:51modify839.30116.72116.95117.56
9742006.08.31 02:20s/l839.30116.95116.95117.562305.8933422.32
9752006.08.31 05:00sell8410.00117.19118.03116.35
9762006.09.04 04:05modify8410.00117.19117.16116.35
9772006.09.04 04:11modify8410.00117.19117.15116.35
9782006.09.04 04:17modify8410.00117.19117.14116.35
9792006.09.04 04:18modify8410.00117.19117.13116.35
9802006.09.04 04:19modify8410.00117.19117.12116.35
9812006.09.04 04:19modify8410.00117.19117.11116.35
9822006.09.04 04:34modify8410.00117.19117.10116.35
9832006.09.04 04:34modify8410.00117.19117.09116.35
9842006.09.04 04:42modify8410.00117.19117.08116.35
9852006.09.04 04:44modify8410.00117.19117.07116.35
9862006.09.04 04:56modify8410.00117.19117.06116.35
9872006.09.04 05:01modify8410.00117.19117.05116.35
9882006.09.04 05:58modify8410.00117.19117.03116.35
9892006.09.04 06:45modify8410.00117.19117.02116.35
9902006.09.04 06:47modify8410.00117.19117.01116.35
9912006.09.04 06:52modify8410.00117.19117.00116.35
9922006.09.04 07:21modify8410.00117.19116.98116.35
9932006.09.04 07:24modify8410.00117.19116.97116.35
9942006.09.04 07:24modify8410.00117.19116.96116.35
9952006.09.04 07:25modify8410.00117.19116.95116.35
9962006.09.04 07:26modify8410.00117.19116.94116.35
9972006.09.04 07:38modify8410.00117.19116.93116.35
9982006.09.04 07:38modify8410.00117.19116.91116.35
9992006.09.04 07:39modify8410.00117.19116.90116.35
10002006.09.04 07:42modify8410.00117.19116.89116.35
10012006.09.04 07:42modify8410.00117.19116.88116.35
10022006.09.04 07:42modify8410.00117.19116.87116.35
10032006.09.04 07:42modify8410.00117.19116.86116.35
10042006.09.04 07:42modify8410.00117.19116.85116.35
10052006.09.04 07:42modify8410.00117.19116.83116.35
10062006.09.04 07:43modify8410.00117.19116.82116.35
10072006.09.04 07:46modify8410.00117.19116.81116.35
10082006.09.04 07:46modify8410.00117.19116.79116.35
10092006.09.04 07:47modify8410.00117.19116.78116.35
10102006.09.04 07:47modify8410.00117.19116.77116.35
10112006.09.04 07:49modify8410.00117.19116.76116.35
10122006.09.04 07:50modify8410.00117.19116.75116.35
10132006.09.04 07:50modify8410.00117.19116.74116.35
10142006.09.04 07:50modify8410.00117.19116.73116.35
10152006.09.04 10:45modify8410.00117.19116.72116.35
10162006.09.04 10:45modify8410.00117.19116.71116.35
10172006.09.04 10:45t/p8410.00116.35116.71116.356928.2240350.54
10182006.09.04 20:15buy8512.10116.06115.22116.90
10192006.09.06 07:12modify8512.10116.06116.07116.90
10202006.09.06 07:13modify8512.10116.06116.08116.90
10212006.09.06 07:13modify8512.10116.06116.09116.90
10222006.09.06 07:24modify8512.10116.06116.10116.90
10232006.09.06 14:15modify8512.10116.06116.11116.90
10242006.09.06 14:16modify8512.10116.06116.12116.90
10252006.09.06 14:16modify8512.10116.06116.14116.90
10262006.09.06 14:24modify8512.10116.06116.15116.90
10272006.09.06 14:24modify8512.10116.06116.16116.90
10282006.09.06 14:24modify8512.10116.06116.17116.90
10292006.09.06 14:24modify8512.10116.06116.18116.90
10302006.09.06 14:26modify8512.10116.06116.19116.90
10312006.09.06 14:26modify8512.10116.06116.20116.90
10322006.09.06 14:26modify8512.10116.06116.21116.90
10332006.09.06 14:26modify8512.10116.06116.23116.90
10342006.09.06 14:26modify8512.10116.06116.24116.90
10352006.09.06 14:26modify8512.10116.06116.25116.90
10362006.09.06 14:26modify8512.10116.06116.27116.90
10372006.09.06 14:26modify8512.10116.06116.28116.90
10382006.09.06 14:28modify8512.10116.06116.29116.90
10392006.09.06 14:28modify8512.10116.06116.30116.90
10402006.09.06 14:28modify8512.10116.06116.31116.90
10412006.09.06 14:28modify8512.10116.06116.32116.90
10422006.09.06 14:28modify8512.10116.06116.33116.90
10432006.09.06 15:28modify8512.10116.06116.34116.90
10442006.09.06 15:30modify8512.10116.06116.35116.90
10452006.09.06 15:30modify8512.10116.06116.36116.90
10462006.09.06 15:31modify8512.10116.06116.37116.90
10472006.09.06 18:22modify8512.10116.06116.38116.90
10482006.09.06 18:36modify8512.10116.06116.39116.90
10492006.09.06 19:02modify8512.10116.06116.40116.90
10502006.09.06 19:02modify8512.10116.06116.41116.90
10512006.09.06 19:04modify8512.10116.06116.42116.90
10522006.09.06 19:05modify8512.10116.06116.43116.90
10532006.09.06 19:15modify8512.10116.06116.44116.90
10542006.09.06 19:17modify8512.10116.06116.45116.90
10552006.09.06 19:17modify8512.10116.06116.46116.90
10562006.09.06 19:20modify8512.10116.06116.47116.90
10572006.09.06 19:56modify8512.10116.06116.48116.90
10582006.09.06 19:57modify8512.10116.06116.49116.90
10592006.09.06 19:57modify8512.10116.06116.51116.90
10602006.09.06 19:58modify8512.10116.06116.52116.90
10612006.09.07 10:40modify8512.10116.06116.54116.90
10622006.09.07 10:40t/p8512.10116.90116.54116.909470.2249820.76
10632006.09.07 11:45sell8614.90117.01117.85116.17
10642006.09.07 11:52modify8614.90117.01117.00116.17
10652006.09.07 11:53modify8614.90117.01116.99116.17
10662006.09.07 11:53modify8614.90117.01116.95116.17
10672006.09.07 11:53modify8614.90117.01116.92116.17
10682006.09.07 11:53modify8614.90117.01116.90116.17
10692006.09.07 11:53modify8614.90117.01116.87116.17
10702006.09.07 11:53modify8614.90117.01116.82116.17
10712006.09.07 11:55modify8614.90117.01116.81116.17
10722006.09.07 11:55modify8614.90117.01116.80116.17
10732006.09.07 11:55modify8614.90117.01116.78116.17
10742006.09.07 11:56modify8614.90117.01116.76116.17
10752006.09.07 11:56modify8614.90117.01116.75116.17
10762006.09.07 11:56modify8614.90117.01116.74116.17
10772006.09.07 12:01modify8614.90117.01116.72116.17
10782006.09.07 12:04modify8614.90117.01116.70116.17
10792006.09.07 12:04modify8614.90117.01116.69116.17
10802006.09.07 12:07modify8614.90117.01116.68116.17
10812006.09.07 12:08modify8614.90117.01116.66116.17
10822006.09.07 12:08modify8614.90117.01116.64116.17
10832006.09.07 12:08modify8614.90117.01116.63116.17
10842006.09.07 12:08modify8614.90117.01116.61116.17
10852006.09.07 12:10modify8614.90117.01116.59116.17
10862006.09.07 12:10modify8614.90117.01116.57116.17
10872006.09.07 12:10modify8614.90117.01116.56116.17
10882006.09.07 12:10modify8614.90117.01116.54116.17
10892006.09.07 12:11modify8614.90117.01116.53116.17
10902006.09.07 12:14t/p8614.90116.17116.53116.1710773.8760594.63
10912006.09.07 22:30buy8718.20116.39115.55117.23
10922006.09.08 15:45modify8718.20116.39116.40117.23
10932006.09.08 15:45modify8718.20116.39116.41117.23
10942006.09.08 15:45modify8718.20116.39116.42117.23
10952006.09.08 15:45modify8718.20116.39116.44117.23
10962006.09.08 16:05modify8718.20116.39116.45117.23
10972006.09.08 16:05modify8718.20116.39116.46117.23
10982006.09.08 16:05modify8718.20116.39116.47117.23
10992006.09.08 16:05modify8718.20116.39116.48117.23
11002006.09.08 16:05modify8718.20116.39116.49117.23
11012006.09.08 16:05modify8718.20116.39116.50117.23
11022006.09.08 16:05modify8718.20116.39116.51117.23
11032006.09.08 18:46modify8718.20116.39116.52117.23
11042006.09.08 18:46modify8718.20116.39116.53117.23
11052006.09.08 18:47modify8718.20116.39116.54117.23
11062006.09.08 18:47modify8718.20116.39116.55117.23
11072006.09.08 18:54modify8718.20116.39116.59117.23
11082006.09.08 19:06modify8718.20116.39116.60117.23
11092006.09.08 19:08modify8718.20116.39116.61117.23
11102006.09.08 19:10modify8718.20116.39116.62117.23
11112006.09.08 19:11modify8718.20116.39116.63117.23
11122006.09.08 19:23modify8718.20116.39116.64117.23
11132006.09.08 19:23modify8718.20116.39116.65117.23
11142006.09.08 19:33modify8718.20116.39116.66117.23
11152006.09.08 19:39modify8718.20116.39116.67117.23
11162006.09.08 19:39modify8718.20116.39116.68117.23
11172006.09.11 01:18modify8718.20116.39116.69117.23
11182006.09.11 01:19modify8718.20116.39116.70117.23
11192006.09.11 03:13s/l8718.20116.70116.70117.235301.2765895.90
11202006.09.11 04:30buy8819.80116.80115.96117.64
11212006.09.11 09:34modify8819.80116.80116.81117.64
11222006.09.11 10:03modify8819.80116.80116.82117.64
11232006.09.11 10:03modify8819.80116.80116.83117.64
11242006.09.11 10:10modify8819.80116.80116.84117.64
11252006.09.11 10:10modify8819.80116.80116.85117.64
11262006.09.11 10:10modify8819.80116.80116.86117.64
11272006.09.11 10:11modify8819.80116.80116.87117.64
11282006.09.11 10:11modify8819.80116.80116.88117.64
11292006.09.11 10:11modify8819.80116.80116.89117.64
11302006.09.11 10:11modify8819.80116.80116.90117.64
11312006.09.11 10:11modify8819.80116.80116.91117.64
11322006.09.11 10:11modify8819.80116.80116.92117.64
11332006.09.11 10:22modify8819.80116.80116.93117.64
11342006.09.11 10:22modify8819.80116.80116.94117.64
11352006.09.11 10:22modify8819.80116.80116.95117.64
11362006.09.11 10:22modify8819.80116.80116.96117.64
11372006.09.11 10:22modify8819.80116.80116.97117.64
11382006.09.11 12:21modify8819.80116.80116.98117.64
11392006.09.11 12:22modify8819.80116.80116.99117.64
11402006.09.11 13:59modify8819.80116.80117.00117.64
11412006.09.11 13:59modify8819.80116.80117.01117.64
11422006.09.11 14:04modify8819.80116.80117.02117.64
11432006.09.11 15:22modify8819.80116.80117.03117.64
11442006.09.11 15:26modify8819.80116.80117.04117.64
11452006.09.11 15:37modify8819.80116.80117.05117.64
11462006.09.11 17:03modify8819.80116.80117.06117.64
11472006.09.11 17:04modify8819.80116.80117.07117.64
11482006.09.11 17:08modify8819.80116.80117.08117.64
11492006.09.11 17:09modify8819.80116.80117.10117.64
11502006.09.11 17:11modify8819.80116.80117.11117.64
11512006.09.11 17:15modify8819.80116.80117.12117.64
11522006.09.11 17:26modify8819.80116.80117.13117.64
11532006.09.11 17:26modify8819.80116.80117.14117.64
11542006.09.11 17:26modify8819.80116.80117.15117.64
11552006.09.11 17:26modify8819.80116.80117.17117.64
11562006.09.11 17:26modify8819.80116.80117.18117.64
11572006.09.11 17:26modify8819.80116.80117.19117.64
11582006.09.11 17:26modify8819.80116.80117.20117.64
11592006.09.11 17:26modify8819.80116.80117.22117.64
11602006.09.11 17:27modify8819.80116.80117.23117.64
11612006.09.11 17:27modify8819.80116.80117.24117.64
11622006.09.11 17:27modify8819.80116.80117.25117.64
11632006.09.11 17:27modify8819.80116.80117.26117.64
11642006.09.11 17:27modify8819.80116.80117.27117.64
11652006.09.11 17:27modify8819.80116.80117.28117.64
11662006.09.11 17:28t/p8819.80117.64117.28117.6414138.0580033.95
11672006.09.12 00:45sell8924.00117.61118.45116.77
11682006.09.19 15:41modify8924.00117.61117.60116.77
11692006.09.19 15:41modify8924.00117.61117.58116.77
11702006.09.19 15:42modify8924.00117.61117.56116.77
11712006.09.19 15:44modify8924.00117.61117.55116.77
11722006.09.19 15:44modify8924.00117.61117.53116.77
11732006.09.19 15:44modify8924.00117.61117.52116.77
11742006.09.19 15:44modify8924.00117.61117.51116.77
11752006.09.19 15:45modify8924.00117.61117.50116.77
11762006.09.19 15:46modify8924.00117.61117.49116.77
11772006.09.19 15:47modify8924.00117.61117.48116.77
11782006.09.19 15:52modify8924.00117.61117.46116.77
11792006.09.19 15:52modify8924.00117.61117.45116.77
11802006.09.19 17:46modify8924.00117.61117.43116.77
11812006.09.19 17:46modify8924.00117.61117.42116.77
11822006.09.19 17:48modify8924.00117.61117.41116.77
11832006.09.19 17:50modify8924.00117.61117.40116.77
11842006.09.19 17:52modify8924.00117.61117.39116.77
11852006.09.19 17:52modify8924.00117.61117.37116.77
11862006.09.19 18:09s/l8924.00117.37117.37116.772453.9282487.87
11872006.09.20 01:15buy9024.70117.70116.86118.54
11882006.09.21 13:29s/l9024.70116.86116.86118.54-16806.1465681.73
11892006.09.21 14:00buy9119.70116.82115.98117.66
11902006.09.26 17:45modify9119.70116.82116.83117.66
11912006.09.26 19:14modify9119.70116.82116.84117.66
11922006.09.26 19:29modify9119.70116.82116.85117.66
11932006.09.26 19:29modify9119.70116.82116.86117.66
11942006.09.26 19:29modify9119.70116.82116.87117.66
11952006.09.26 19:30modify9119.70116.82116.88117.66
11962006.09.26 19:30modify9119.70116.82116.89117.66
11972006.09.27 11:07modify9119.70116.82116.90117.66
11982006.09.27 11:08modify9119.70116.82116.91117.66
11992006.09.27 11:17modify9119.70116.82116.92117.66
12002006.09.27 12:22modify9119.70116.82116.93117.66
12012006.09.27 12:22modify9119.70116.82116.94117.66
12022006.09.27 12:22modify9119.70116.82116.95117.66
12032006.09.27 12:22modify9119.70116.82116.96117.66
12042006.09.27 13:16modify9119.70116.82116.97117.66
12052006.09.27 13:16modify9119.70116.82116.98117.66
12062006.09.27 13:26modify9119.70116.82116.99117.66
12072006.09.27 13:27modify9119.70116.82117.00117.66
12082006.09.27 13:29modify9119.70116.82117.02117.66
12092006.09.27 13:30modify9119.70116.82117.03117.66
12102006.09.27 13:31modify9119.70116.82117.04117.66
12112006.09.27 15:20modify9119.70116.82117.05117.66
12122006.09.27 15:20modify9119.70116.82117.06117.66
12132006.09.27 15:20modify9119.70116.82117.07117.66
12142006.09.27 16:42modify9119.70116.82117.08117.66
12152006.09.27 17:00modify9119.70116.82117.09117.66
12162006.09.27 17:00modify9119.70116.82117.10117.66
12172006.09.27 17:00modify9119.70116.82117.11117.66
12182006.09.27 17:00modify9119.70116.82117.12117.66
12192006.09.27 17:03modify9119.70116.82117.13117.66
12202006.09.27 17:04modify9119.70116.82117.15117.66
12212006.09.27 17:04modify9119.70116.82117.17117.66
12222006.09.27 17:05modify9119.70116.82117.18117.66
12232006.09.27 17:05modify9119.70116.82117.19117.66
12242006.09.27 17:05modify9119.70116.82117.20117.66
12252006.09.27 17:05modify9119.70116.82117.22117.66
12262006.09.27 17:06modify9119.70116.82117.23117.66
12272006.09.27 17:07modify9119.70116.82117.24117.66
12282006.09.27 17:09modify9119.70116.82117.25117.66
12292006.09.27 17:09modify9119.70116.82117.26117.66
12302006.09.27 17:09modify9119.70116.82117.27117.66
12312006.09.27 17:09modify9119.70116.82117.28117.66
12322006.09.27 17:09modify9119.70116.82117.29117.66
12332006.09.28 09:33modify9119.70116.82117.30117.66
12342006.09.28 09:33modify9119.70116.82117.31117.66
12352006.09.28 10:18t/p9119.70117.66117.31117.6615830.9481512.67
12362006.09.28 15:00buy9224.50117.53116.69118.37
12372006.09.28 17:27modify9224.50117.53117.54118.37
12382006.09.28 17:53modify9224.50117.53117.55118.37
12392006.09.28 17:54modify9224.50117.53117.56118.37
12402006.09.28 17:55modify9224.50117.53117.57118.37
12412006.09.29 04:02s/l9224.50117.57117.57118.371147.6482660.31
12422006.09.29 04:02buy9324.80117.60116.76118.44
12432006.09.29 09:29modify9324.80117.60117.60118.44
12442006.09.29 09:29modify9324.80117.60117.61118.44
12452006.09.29 09:46modify9324.80117.60117.62118.44
12462006.09.29 09:47modify9324.80117.60117.63118.44
12472006.09.29 09:49modify9324.80117.60117.64118.44
12482006.09.29 09:50modify9324.80117.60117.65118.44
12492006.09.29 09:50modify9324.80117.60117.66118.44
12502006.09.29 09:50modify9324.80117.60117.67118.44
12512006.09.29 09:52modify9324.80117.60117.68118.44
12522006.09.29 09:53modify9324.80117.60117.69118.44
12532006.09.29 10:25modify9324.80117.60117.72118.44
12542006.09.29 10:25modify9324.80117.60117.73118.44
12552006.09.29 10:25modify9324.80117.60117.75118.44
12562006.09.29 10:26modify9324.80117.60117.76118.44
12572006.09.29 10:52modify9324.80117.60117.78118.44
12582006.09.29 13:32s/l9324.80117.78117.78118.443790.7786451.08
12592006.09.29 21:30sell9425.90118.08118.92117.24
12602006.10.02 17:01modify9425.90118.08118.06117.24
12612006.10.02 17:23modify9425.90118.08118.05117.24
12622006.10.02 17:34modify9425.90118.08118.04117.24
12632006.10.02 17:35modify9425.90118.08118.03117.24
12642006.10.02 17:35modify9425.90118.08118.00117.24
12652006.10.02 17:36modify9425.90118.08117.99117.24
12662006.10.02 18:13modify9425.90118.08117.98117.24
12672006.10.02 18:13modify9425.90118.08117.97117.24
12682006.10.02 18:13modify9425.90118.08117.96117.24
12692006.10.02 18:14modify9425.90118.08117.95117.24
12702006.10.02 18:15modify9425.90118.08117.94117.24
12712006.10.02 18:15modify9425.90118.08117.93117.24
12722006.10.02 18:15modify9425.90118.08117.91117.24
12732006.10.02 18:16modify9425.90118.08117.90117.24
12742006.10.03 10:19modify9425.90118.08117.89117.24
12752006.10.03 10:28modify9425.90118.08117.88117.24
12762006.10.03 10:29modify9425.90118.08117.86117.24
12772006.10.03 10:31modify9425.90118.08117.85117.24
12782006.10.03 10:32modify9425.90118.08117.84117.24
12792006.10.03 10:32modify9425.90118.08117.83117.24
12802006.10.03 10:32modify9425.90118.08117.82117.24
12812006.10.03 10:37modify9425.90118.08117.81117.24
12822006.10.03 10:37modify9425.90118.08117.80117.24
12832006.10.03 10:38modify9425.90118.08117.79117.24
12842006.10.03 10:38modify9425.90118.08117.78117.24
12852006.10.03 10:43modify9425.90118.08117.77117.24
12862006.10.03 12:34s/l9425.90117.77117.77117.246060.6792511.75
12872006.10.03 18:00sell9527.80117.89118.73117.05
12882006.10.05 15:06modify9527.80117.89117.88117.05
12892006.10.05 15:07modify9527.80117.89117.87117.05
12902006.10.05 15:08modify9527.80117.89117.86117.05
12912006.10.05 15:14modify9527.80117.89117.85117.05
12922006.10.05 15:14modify9527.80117.89117.84117.05
12932006.10.05 15:14modify9527.80117.89117.83117.05
12942006.10.06 01:31s/l9527.80117.83117.83117.05-613.8091897.95
12952006.10.06 01:31sell9627.60117.80118.64116.96
12962006.10.06 15:58s/l9627.60118.64118.64116.96-19541.4772356.48
12972006.10.06 22:45sell9721.70118.99119.83118.15
12982006.10.11 21:42s/l9721.70119.83119.83118.15-16162.0156194.47
12992006.10.12 04:00sell9816.90119.71120.55118.87
13002006.10.12 10:09modify9816.90119.71119.70118.87
13012006.10.12 10:09modify9816.90119.71119.68118.87
13022006.10.12 10:09modify9816.90119.71119.67118.87
13032006.10.12 10:09modify9816.90119.71119.64118.87
13042006.10.12 10:11modify9816.90119.71119.63118.87
13052006.10.12 14:35s/l9816.90119.63119.63118.871130.0657324.53
13062006.10.12 14:45sell9917.20119.59120.43118.75
13072006.10.13 03:11modify9917.20119.59119.59118.75
13082006.10.13 04:13modify9917.20119.59119.58118.75
13092006.10.13 04:13modify9917.20119.59119.57118.75
13102006.10.13 05:38modify9917.20119.59119.56118.75
13112006.10.13 05:54modify9917.20119.59119.55118.75
13122006.10.13 05:59modify9917.20119.59119.54118.75
13132006.10.13 10:36modify9917.20119.59119.53118.75
13142006.10.13 10:36modify9917.20119.59119.52118.75
13152006.10.13 10:36modify9917.20119.59119.50118.75
13162006.10.13 10:37modify9917.20119.59119.49118.75
13172006.10.13 10:50modify9917.20119.59119.48118.75
13182006.10.13 10:50modify9917.20119.59119.46118.75
13192006.10.13 10:52modify9917.20119.59119.45118.75
13202006.10.13 12:56s/l9917.20119.45119.45118.751764.7959089.32
13212006.10.13 12:56sell10017.70119.42120.26118.58
13222006.10.16 16:06modify10017.70119.42119.41118.58
13232006.10.16 16:09modify10017.70119.42119.40118.58
13242006.10.16 16:09modify10017.70119.42119.39118.58
13252006.10.17 01:50modify10017.70119.42119.38118.58
13262006.10.17 01:53modify10017.70119.42119.35118.58
13272006.10.17 01:55modify10017.70119.42119.34118.58
13282006.10.17 02:01modify10017.70119.42119.33118.58
13292006.10.17 03:47modify10017.70119.42119.32118.58
13302006.10.17 03:47modify10017.70119.42119.31118.58
13312006.10.17 09:52modify10017.70119.42119.30118.58
13322006.10.17 09:52modify10017.70119.42119.29118.58
13332006.10.17 09:52modify10017.70119.42119.28118.58
13342006.10.17 09:52modify10017.70119.42119.25118.58
13352006.10.17 10:59modify10017.70119.42119.24118.58
13362006.10.17 10:59modify10017.70119.42119.22118.58
13372006.10.17 11:41modify10017.70119.42119.21118.58
13382006.10.17 11:41modify10017.70119.42119.19118.58
13392006.10.17 11:41modify10017.70119.42119.18118.58
13402006.10.17 11:41modify10017.70119.42119.17118.58
13412006.10.17 11:41modify10017.70119.42119.15118.58
13422006.10.17 11:42modify10017.70119.42119.14118.58
13432006.10.17 11:43modify10017.70119.42119.13118.58
13442006.10.17 11:43modify10017.70119.42119.12118.58
13452006.10.17 11:43modify10017.70119.42119.11118.58
13462006.10.17 11:43modify10017.70119.42119.10118.58
13472006.10.17 11:43modify10017.70119.42119.08118.58
13482006.10.17 11:48modify10017.70119.42119.06118.58
13492006.10.17 12:08modify10017.70119.42119.05118.58
13502006.10.17 12:17modify10017.70119.42119.04118.58
13512006.10.17 12:17modify10017.70119.42119.03118.58
13522006.10.17 12:18modify10017.70119.42119.01118.58
13532006.10.17 12:37modify10017.70119.42119.00118.58
13542006.10.17 12:46modify10017.70119.42118.99118.58
13552006.10.17 12:57modify10017.70119.42118.98118.58
13562006.10.17 13:34modify10017.70119.42118.97118.58
13572006.10.17 16:21modify10017.70119.42118.96118.58
13582006.10.17 16:22modify10017.70119.42118.95118.58
13592006.10.17 16:22modify10017.70119.42118.94118.58
13602006.10.17 18:47t/p10017.70118.58118.94118.5812021.5371110.85
13612006.10.17 21:15sell10121.30118.90119.74118.06
13622006.10.18 00:52modify10121.30118.90118.90118.06
13632006.10.18 00:52modify10121.30118.90118.88118.06
13642006.10.18 00:53modify10121.30118.90118.86118.06
13652006.10.18 00:57modify10121.30118.90118.85118.06
13662006.10.18 00:57modify10121.30118.90118.84118.06
13672006.10.18 01:00modify10121.30118.90118.83118.06
13682006.10.18 01:00modify10121.30118.90118.82118.06
13692006.10.18 01:00modify10121.30118.90118.80118.06
13702006.10.18 01:07modify10121.30118.90118.79118.06
13712006.10.18 01:08modify10121.30118.90118.78118.06
13722006.10.18 01:20modify10121.30118.90118.76118.06
13732006.10.18 03:40s/l10121.30118.76118.76118.062199.9773310.82
13742006.10.18 22:00buy10222.00118.94118.10119.78
13752006.10.19 20:37s/l10222.00118.10118.10119.78-14801.6458509.18
13762006.10.20 08:30buy10317.60118.31117.47119.15
13772006.10.20 17:16modify10317.60118.31118.32119.15
13782006.10.20 17:18modify10317.60118.31118.33119.15
13792006.10.20 17:20modify10317.60118.31118.34119.15
13802006.10.20 17:37modify10317.60118.31118.37119.15
13812006.10.20 17:39modify10317.60118.31118.39119.15
13822006.10.20 17:53modify10317.60118.31118.40119.15
13832006.10.20 17:53modify10317.60118.31118.41119.15
13842006.10.20 17:54modify10317.60118.31118.43119.15
13852006.10.23 04:54modify10317.60118.31118.44119.15
13862006.10.23 05:39modify10317.60118.31118.45119.15
13872006.10.23 05:39modify10317.60118.31118.46119.15
13882006.10.23 05:39modify10317.60118.31118.47119.15
13892006.10.23 05:39modify10317.60118.31118.48119.15
13902006.10.23 05:39modify10317.60118.31118.49119.15
13912006.10.23 05:39modify10317.60118.31118.50119.15
13922006.10.23 05:40modify10317.60118.31118.51119.15
13932006.10.23 09:08modify10317.60118.31118.52119.15
13942006.10.23 09:18modify10317.60118.31118.53119.15
13952006.10.23 09:21modify10317.60118.31118.54119.15
13962006.10.23 10:23modify10317.60118.31118.55119.15
13972006.10.23 10:24modify10317.60118.31118.56119.15
13982006.10.23 10:27modify10317.60118.31118.57119.15
13992006.10.23 10:27modify10317.60118.31118.58119.15
14002006.10.23 10:29modify10317.60118.31118.59119.15
14012006.10.23 11:00modify10317.60118.31118.60119.15
14022006.10.23 11:01modify10317.60118.31118.61119.15
14032006.10.23 11:01modify10317.60118.31118.62119.15
14042006.10.23 11:13modify10317.60118.31118.63119.15
14052006.10.23 11:14modify10317.60118.31118.64119.15
14062006.10.23 11:15modify10317.60118.31118.65119.15
14072006.10.23 11:28modify10317.60118.31118.67119.15
14082006.10.23 11:35modify10317.60118.31118.68119.15
14092006.10.23 11:37modify10317.60118.31118.69119.15
14102006.10.23 11:40modify10317.60118.31118.70119.15
14112006.10.23 11:40modify10317.60118.31118.71119.15
14122006.10.23 11:41modify10317.60118.31118.72119.15
14132006.10.23 11:45modify10317.60118.31118.73119.15
14142006.10.23 12:11modify10317.60118.31118.74119.15
14152006.10.23 12:12modify10317.60118.31118.75119.15
14162006.10.23 12:12modify10317.60118.31118.76119.15
14172006.10.23 12:12modify10317.60118.31118.77119.15
14182006.10.23 12:12modify10317.60118.31118.78119.15
14192006.10.23 12:13modify10317.60118.31118.79119.15
14202006.10.23 12:15t/p10317.60119.15118.79119.1512633.5271142.70
14212006.10.23 22:15buy10421.30119.32118.48120.16
14222006.10.26 19:27s/l10421.30118.48118.48120.16-13735.9557406.75
14232006.10.27 01:30sell10517.20118.42119.26117.58
14242006.10.27 15:55modify10517.20118.42118.41117.58
14252006.10.27 15:55modify10517.20118.42118.40117.58
14262006.10.27 15:55modify10517.20118.42118.38117.58
14272006.10.27 15:55modify10517.20118.42118.37117.58
14282006.10.27 15:55modify10517.20118.42118.36117.58
14292006.10.27 15:55modify10517.20118.42118.34117.58
14302006.10.27 15:55modify10517.20118.42118.33117.58
14312006.10.27 15:56modify10517.20118.42118.31117.58
14322006.10.27 15:56modify10517.20118.42118.30117.58
14332006.10.27 15:56modify10517.20118.42118.29117.58
14342006.10.27 15:56modify10517.20118.42118.27117.58
14352006.10.27 15:56modify10517.20118.42118.26117.58
14362006.10.27 15:56modify10517.20118.42118.24117.58
14372006.10.27 15:56modify10517.20118.42118.22117.58
14382006.10.27 15:56modify10517.20118.42118.20117.58
14392006.10.27 15:57modify10517.20118.42118.19117.58
14402006.10.27 15:57modify10517.20118.42118.18117.58
14412006.10.27 15:57modify10517.20118.42118.17117.58
14422006.10.27 16:02modify10517.20118.42118.15117.58
14432006.10.27 16:02modify10517.20118.42118.13117.58
14442006.10.27 16:05modify10517.20118.42118.12117.58
14452006.10.27 16:05modify10517.20118.42118.11117.58
14462006.10.27 16:05modify10517.20118.42118.10117.58
14472006.10.27 16:05modify10517.20118.42118.09117.58
14482006.10.27 16:05modify10517.20118.42118.07117.58
14492006.10.27 16:06modify10517.20118.42118.06117.58
14502006.10.27 16:06modify10517.20118.42118.05117.58
14512006.10.27 16:06modify10517.20118.42118.04117.58
14522006.10.27 16:06modify10517.20118.42118.03117.58
14532006.10.27 16:06modify10517.20118.42118.02117.58
14542006.10.27 16:06modify10517.20118.42118.01117.58
14552006.10.27 16:06modify10517.20118.42118.00117.58
14562006.10.27 16:06modify10517.20118.42117.99117.58
14572006.10.27 16:06modify10517.20118.42117.98117.58
14582006.10.27 16:06modify10517.20118.42117.97117.58
14592006.10.27 16:07modify10517.20118.42117.96117.58
14602006.10.27 16:07modify10517.20118.42117.95117.58
14612006.10.27 16:07t/p10517.20117.58117.95117.5812287.8069694.55
14622006.10.30 01:30buy10620.90117.59116.75118.43
14632006.10.31 12:47modify10620.90117.59117.60118.43
14642006.10.31 12:48modify10620.90117.59117.62118.43
14652006.10.31 12:56modify10620.90117.59117.63118.43
14662006.10.31 12:56modify10620.90117.59117.65118.43
14672006.10.31 12:56modify10620.90117.59117.66118.43
14682006.10.31 12:56modify10620.90117.59117.67118.43
14692006.10.31 12:56modify10620.90117.59117.68118.43
14702006.10.31 16:59s/l10620.90117.68117.68118.431866.3471560.89
14712006.11.01 02:45buy10721.50116.91116.07117.75
14722006.11.02 01:47modify10721.50116.91116.91117.75
14732006.11.02 01:47modify10721.50116.91116.92117.75
14742006.11.02 01:50modify10721.50116.91116.93117.75
14752006.11.02 01:50modify10721.50116.91116.94117.75
14762006.11.02 02:53modify10721.50116.91116.95117.75
14772006.11.02 02:53modify10721.50116.91116.96117.75
14782006.11.02 02:54modify10721.50116.91116.97117.75
14792006.11.02 02:54modify10721.50116.91116.98117.75
14802006.11.02 02:54modify10721.50116.91116.99117.75
14812006.11.02 02:55modify10721.50116.91117.00117.75
14822006.11.02 03:19modify10721.50116.91117.01117.75
14832006.11.02 11:33s/l10721.50117.01117.01117.752664.6574225.54
14842006.11.02 11:45buy10822.30116.93116.09117.77
14852006.11.03 15:20modify10822.30116.93116.94117.77
14862006.11.03 15:20modify10822.30116.93116.95117.77
14872006.11.03 15:30s/l10822.30116.95116.95117.77667.2974892.82
14882006.11.06 01:15buy10922.50118.02117.18118.86
14892006.11.06 11:45modify10922.50118.02118.02118.86
14902006.11.06 11:45modify10922.50118.02118.04118.86
14912006.11.06 11:45modify10922.50118.02118.05118.86
14922006.11.06 15:00modify10922.50118.02118.06118.86
14932006.11.06 15:03modify10922.50118.02118.07118.86
14942006.11.06 15:13modify10922.50118.02118.08118.86
14952006.11.06 15:14modify10922.50118.02118.09118.86
14962006.11.07 03:26s/l10922.50118.09118.09118.861622.1876515.00
14972006.11.07 03:26buy11023.00118.12117.28118.96
14982006.11.07 16:50s/l11023.00117.28117.28118.96-16473.4060041.60
14992006.11.08 03:30buy11118.00117.64116.80118.48
15002006.11.09 13:02modify11118.00117.64117.65118.48
15012006.11.09 13:02modify11118.00117.64117.66118.48
15022006.11.09 13:02modify11118.00117.64117.69118.48
15032006.11.09 13:02modify11118.00117.64117.70118.48
15042006.11.09 13:02modify11118.00117.64117.72118.48
15052006.11.09 13:02modify11118.00117.64117.74118.48
15062006.11.09 13:02modify11118.00117.64117.76118.48
15072006.11.09 13:03modify11118.00117.64117.77118.48
15082006.11.09 13:03modify11118.00117.64117.78118.48
15092006.11.09 13:03modify11118.00117.64117.80118.48
15102006.11.09 14:36modify11118.00117.64117.81118.48
15112006.11.09 14:38modify11118.00117.64117.82118.48
15122006.11.09 14:39modify11118.00117.64117.84118.48
15132006.11.09 14:39modify11118.00117.64117.85118.48
15142006.11.09 15:30modify11118.00117.64117.86118.48
15152006.11.09 15:30modify11118.00117.64117.87118.48
15162006.11.09 15:30modify11118.00117.64117.88118.48
15172006.11.09 15:30modify11118.00117.64117.90118.48
15182006.11.09 15:30modify11118.00117.64117.91118.48
15192006.11.09 15:31modify11118.00117.64117.92118.48
15202006.11.09 15:35modify11118.00117.64117.93118.48
15212006.11.09 15:35modify11118.00117.64117.94118.48
15222006.11.09 15:35modify11118.00117.64117.95118.48
15232006.11.09 15:35modify11118.00117.64117.96118.48
15242006.11.09 15:35modify11118.00117.64117.97118.48
15252006.11.09 15:35modify11118.00117.64117.98118.48
15262006.11.09 15:36modify11118.00117.64117.99118.48
15272006.11.09 15:36modify11118.00117.64118.01118.48
15282006.11.09 15:36modify11118.00117.64118.02118.48
15292006.11.09 15:37modify11118.00117.64118.03118.48
15302006.11.09 15:38modify11118.00117.64118.04118.48
15312006.11.09 15:38modify11118.00117.64118.05118.48
15322006.11.09 15:38modify11118.00117.64118.07118.48
15332006.11.09 15:42modify11118.00117.64118.08118.48
15342006.11.09 15:42modify11118.00117.64118.09118.48
15352006.11.09 15:42modify11118.00117.64118.10118.48
15362006.11.09 15:42modify11118.00117.64118.12118.48
15372006.11.09 15:42t/p11118.00118.48118.12118.4813453.9373495.53
15382006.11.10 00:30buy11222.00117.87117.03118.71
15392006.11.13 17:06modify11222.00117.87117.88118.71
15402006.11.13 17:06modify11222.00117.87117.89118.71
15412006.11.13 19:44modify11222.00117.87117.90118.71
15422006.11.13 19:47modify11222.00117.87117.91118.71
15432006.11.13 19:47modify11222.00117.87117.92118.71
15442006.11.13 19:47modify11222.00117.87117.93118.71
15452006.11.13 19:48modify11222.00117.87117.94118.71
15462006.11.13 19:49modify11222.00117.87117.95118.71
15472006.11.13 19:49modify11222.00117.87117.96118.71
15482006.11.14 01:50s/l11222.00117.96117.96118.712242.6275738.15
15492006.11.14 01:50buy11322.70117.99117.15118.83
15502006.11.16 23:59close at stop11322.70118.21117.15118.835388.7481126.89