|Symbol
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.05.01 01:00 - 2006.11.17 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; PhoenixMode=1; Lots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=0; MM=true; AccountIsMicro=false; PrefSettings=false; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=35; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=84; StopLoss=84; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.0032; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=2; SMA2Bars=18; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=5; OSMASlow=22; OSMASignal=2; Signal4="====== Signal 4 =================================="; UseSignal4=true;
|Bars in test
|195670
|Ticks modelled
|1058816
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|253260.25
|Gross profit
|832091.97
|Gross loss
|-578831.71
|Profit factor
|1.44
|Expected payoff
|2389.25
|Absolute drawdown
|473.42
|Maximal drawdown
|129479.99 (50.19%)
|Relative drawdown
|52.72% (59924.35)
|Total trades
|106
|Short positions (won %)
|52 (50.00%)
|Long positions (won %)
|54 (81.48%)
|Profit trades (% of total)
|70 (66.04%)
|Loss trades (% of total)
|36 (33.96%)
|Largest
|profit trade
|53380.46
|loss trade
|-65094.91
|Average
|profit trade
|11887.03
|loss trade
|-16078.66
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (122982.52)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-112065.30)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|162704.88 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-112065.30 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 02:00
|sell
|1
|3.00
|113.74
|114.58
|112.90
|2
|2006.05.01 05:15
|modify
|1
|3.00
|113.74
|113.74
|112.90
|3
|2006.05.01 15:42
|t/p
|1
|3.00
|112.90
|113.74
|112.90
|2232.27
|12232.27
|4
|2006.05.01 16:00
|buy
|2
|3.70
|112.66
|111.82
|113.50
|5
|2006.05.01 17:12
|modify
|2
|3.70
|112.66
|112.66
|113.50
|6
|2006.05.01 17:29
|s/l
|2
|3.70
|112.66
|112.66
|113.50
|0.00
|12232.27
|7
|2006.05.02 08:00
|buy
|3
|3.70
|113.75
|112.91
|114.59
|8
|2006.05.03 09:35
|s/l
|3
|3.70
|112.91
|112.91
|114.59
|-2705.69
|9526.58
|9
|2006.05.03 09:35
|buy
|4
|2.90
|112.92
|112.08
|113.76
|10
|2006.05.03 10:59
|modify
|4
|2.90
|112.92
|112.92
|113.76
|11
|2006.05.03 17:46
|t/p
|4
|2.90
|113.76
|112.92
|113.76
|2141.35
|11667.93
|12
|2006.05.03 20:00
|sell
|5
|3.50
|113.54
|114.38
|112.70
|13
|2006.05.05 16:07
|modify
|5
|3.50
|113.54
|113.54
|112.70
|14
|2006.05.05 16:21
|t/p
|5
|3.50
|112.70
|113.54
|112.70
|2404.53
|14072.46
|15
|2006.05.06 00:00
|sell
|6
|4.20
|112.57
|113.41
|111.73
|16
|2006.05.08 01:00
|modify
|6
|4.20
|112.57
|112.57
|111.73
|17
|2006.05.08 04:03
|t/p
|6
|4.20
|111.73
|112.57
|111.73
|3096.86
|17169.32
|18
|2006.05.09 01:00
|sell
|7
|5.20
|111.75
|112.59
|110.91
|19
|2006.05.09 03:31
|modify
|7
|5.20
|111.75
|111.75
|110.91
|20
|2006.05.09 05:21
|s/l
|7
|5.20
|111.75
|111.75
|110.91
|0.00
|17169.32
|21
|2006.05.09 10:45
|sell
|8
|5.20
|111.88
|112.72
|111.04
|22
|2006.05.09 14:10
|modify
|8
|5.20
|111.88
|111.88
|111.04
|23
|2006.05.09 17:21
|t/p
|8
|5.20
|111.04
|111.88
|111.04
|3935.49
|21104.81
|24
|2006.05.09 23:15
|buy
|9
|6.30
|111.10
|110.26
|111.94
|25
|2006.05.10 21:44
|s/l
|9
|6.30
|110.26
|110.26
|111.94
|-4719.66
|16385.15
|26
|2006.05.10 21:45
|buy
|10
|4.90
|110.22
|109.38
|111.06
|27
|2006.05.10 23:08
|modify
|10
|4.90
|110.22
|110.22
|111.06
|28
|2006.05.11 02:41
|t/p
|10
|4.90
|111.06
|110.22
|111.06
|3894.55
|20279.70
|29
|2006.05.11 09:15
|buy
|11
|6.10
|111.25
|110.41
|112.09
|30
|2006.05.11 18:34
|s/l
|11
|6.10
|110.41
|110.41
|112.09
|-4640.88
|15638.82
|31
|2006.05.11 23:45
|sell
|12
|4.70
|110.66
|111.50
|109.82
|32
|2006.05.12 02:32
|modify
|12
|4.70
|110.66
|110.66
|109.82
|33
|2006.05.12 10:26
|t/p
|12
|4.70
|109.82
|110.66
|109.82
|3528.00
|19166.82
|34
|2006.05.12 17:15
|sell
|13
|5.80
|109.98
|110.82
|109.14
|35
|2006.05.15 01:06
|modify
|13
|5.80
|109.98
|109.98
|109.14
|36
|2006.05.15 11:04
|s/l
|13
|5.80
|109.98
|109.98
|109.14
|-84.68
|19082.14
|37
|2006.05.15 11:04
|sell
|14
|5.70
|109.96
|110.80
|109.12
|38
|2006.05.16 02:40
|s/l
|14
|5.70
|110.80
|110.80
|109.12
|-4404.13
|14678.01
|39
|2006.05.16 05:45
|buy
|15
|4.40
|110.28
|109.44
|111.12
|40
|2006.05.17 03:29
|s/l
|15
|4.40
|109.44
|109.44
|111.12
|-3320.78
|11357.23
|41
|2006.05.17 03:30
|buy
|16
|3.40
|109.49
|108.65
|110.33
|42
|2006.05.17 17:27
|modify
|16
|3.40
|109.49
|109.49
|110.33
|43
|2006.05.17 18:31
|t/p
|16
|3.40
|110.33
|109.49
|110.33
|2588.60
|13945.83
|44
|2006.05.18 04:30
|buy
|17
|4.20
|110.76
|109.92
|111.60
|45
|2006.05.18 14:21
|modify
|17
|4.20
|110.76
|110.76
|111.60
|46
|2006.05.18 16:31
|s/l
|17
|4.20
|110.76
|110.76
|111.60
|0.00
|13945.83
|47
|2006.05.19 01:15
|sell
|18
|4.20
|110.83
|111.67
|109.99
|48
|2006.05.19 02:53
|modify
|18
|4.20
|110.83
|110.83
|109.99
|49
|2006.05.19 03:44
|s/l
|18
|4.20
|110.83
|110.83
|109.99
|0.00
|13945.83
|50
|2006.05.19 19:00
|buy
|19
|4.20
|111.68
|110.84
|112.52
|51
|2006.05.22 03:55
|modify
|19
|4.20
|111.68
|111.68
|112.52
|52
|2006.05.22 09:18
|t/p
|19
|4.20
|112.52
|111.68
|112.52
|3189.01
|17134.85
|53
|2006.05.23 08:00
|buy
|20
|5.10
|111.18
|110.34
|112.02
|54
|2006.05.23 10:48
|modify
|20
|5.10
|111.18
|111.18
|112.02
|55
|2006.05.23 17:31
|s/l
|20
|5.10
|111.18
|111.18
|112.02
|0.00
|17134.85
|56
|2006.05.23 18:30
|buy
|21
|5.10
|111.28
|110.44
|112.12
|57
|2006.05.23 23:13
|modify
|21
|5.10
|111.28
|111.28
|112.12
|58
|2006.05.24 01:00
|t/p
|21
|5.10
|112.12
|111.28
|112.12
|3883.90
|21018.75
|59
|2006.05.24 07:15
|sell
|22
|6.30
|112.39
|113.23
|111.55
|60
|2006.05.24 10:40
|modify
|22
|6.30
|112.39
|112.39
|111.55
|61
|2006.05.24 17:02
|s/l
|22
|6.30
|112.39
|112.39
|111.55
|0.00
|21018.75
|62
|2006.05.24 17:15
|sell
|23
|6.30
|112.57
|113.41
|111.73
|63
|2006.05.25 14:44
|modify
|23
|6.30
|112.57
|112.57
|111.73
|64
|2006.05.25 23:47
|t/p
|23
|6.30
|111.73
|112.57
|111.73
|4461.75
|25480.50
|65
|2006.05.26 03:00
|buy
|24
|7.60
|111.69
|110.85
|112.53
|66
|2006.05.26 04:38
|modify
|24
|7.60
|111.69
|111.69
|112.53
|67
|2006.05.26 16:44
|t/p
|24
|7.60
|112.53
|111.69
|112.53
|5673.15
|31153.65
|68
|2006.05.26 16:44
|sell
|25
|9.30
|112.53
|113.37
|111.69
|69
|2006.05.29 13:05
|modify
|25
|9.30
|112.53
|112.53
|111.69
|70
|2006.05.29 17:37
|s/l
|25
|9.30
|112.53
|112.53
|111.69
|-135.78
|31017.87
|71
|2006.05.30 02:45
|sell
|26
|9.30
|112.47
|113.31
|111.63
|72
|2006.05.30 05:55
|modify
|26
|9.30
|112.47
|112.47
|111.63
|73
|2006.05.30 15:32
|s/l
|26
|9.30
|112.47
|112.47
|111.63
|0.00
|31017.87
|74
|2006.05.30 19:45
|buy
|27
|9.30
|112.09
|111.25
|112.93
|75
|2006.05.31 20:08
|modify
|27
|9.30
|112.09
|112.09
|112.93
|76
|2006.06.01 10:33
|t/p
|27
|9.30
|112.93
|112.09
|112.93
|7394.46
|38412.33
|77
|2006.06.01 10:33
|sell
|28
|11.50
|112.93
|113.77
|112.09
|78
|2006.06.01 17:46
|modify
|28
|11.50
|112.93
|112.93
|112.09
|79
|2006.06.02 10:14
|s/l
|28
|11.50
|112.93
|112.93
|112.09
|-167.90
|38244.43
|80
|2006.06.02 10:15
|sell
|29
|11.50
|112.85
|113.69
|112.01
|81
|2006.06.02 15:31
|modify
|29
|11.50
|112.85
|112.85
|112.01
|82
|2006.06.02 15:34
|t/p
|29
|11.50
|112.01
|112.85
|112.01
|8626.54
|46870.97
|83
|2006.06.02 15:45
|buy
|30
|14.10
|111.95
|111.11
|112.79
|84
|2006.06.05 23:30
|modify
|30
|14.10
|111.95
|111.95
|112.79
|85
|2006.06.06 15:34
|t/p
|30
|14.10
|112.79
|111.95
|112.79
|10862.45
|57733.43
|86
|2006.06.07 04:15
|buy
|31
|17.30
|113.09
|112.25
|113.93
|87
|2006.06.07 09:39
|modify
|31
|17.30
|113.09
|113.09
|113.93
|88
|2006.06.07 13:15
|s/l
|31
|17.30
|113.09
|113.09
|113.93
|0.00
|57733.43
|89
|2006.06.07 21:30
|buy
|32
|17.30
|113.51
|112.67
|114.35
|90
|2006.06.08 09:37
|modify
|32
|17.30
|113.51
|113.51
|114.35
|91
|2006.06.08 15:05
|t/p
|32
|17.30
|114.35
|113.51
|114.35
|13372.60
|71106.02
|92
|2006.06.08 15:05
|sell
|33
|21.30
|114.36
|115.20
|113.52
|93
|2006.06.09 01:20
|modify
|33
|21.30
|114.36
|114.36
|113.52
|94
|2006.06.09 15:36
|s/l
|33
|21.30
|114.36
|114.36
|113.52
|-310.98
|70795.04
|95
|2006.06.09 15:45
|sell
|34
|21.20
|114.23
|115.07
|113.39
|96
|2006.06.09 16:25
|modify
|34
|21.20
|114.23
|114.23
|113.39
|97
|2006.06.12 01:24
|s/l
|34
|21.20
|114.23
|114.23
|113.39
|-309.52
|70485.52
|98
|2006.06.12 01:24
|sell
|35
|21.10
|114.21
|115.05
|113.37
|99
|2006.06.13 17:19
|s/l
|35
|21.10
|115.05
|115.05
|113.37
|-15712.20
|54773.32
|100
|2006.06.14 10:00
|buy
|36
|16.40
|115.02
|114.18
|115.86
|101
|2006.06.14 15:52
|modify
|36
|16.40
|115.02
|115.02
|115.86
|102
|2006.06.14 16:11
|s/l
|36
|16.40
|115.02
|115.02
|115.86
|0.00
|54773.32
|103
|2006.06.14 21:45
|sell
|37
|16.40
|115.05
|115.89
|114.21
|104
|2006.06.15 09:58
|modify
|37
|16.40
|115.05
|115.05
|114.21
|105
|2006.06.15 11:50
|s/l
|37
|16.40
|115.05
|115.05
|114.21
|-718.32
|54055.00
|106
|2006.06.15 11:50
|buy
|38
|16.20
|115.05
|114.21
|115.89
|107
|2006.06.19 02:48
|modify
|38
|16.20
|115.05
|115.05
|115.89
|108
|2006.06.20 08:43
|s/l
|38
|16.20
|115.05
|115.05
|115.89
|623.05
|54678.06
|109
|2006.06.20 08:43
|buy
|39
|16.40
|115.08
|114.24
|115.92
|110
|2006.06.22 13:28
|modify
|39
|16.40
|115.08
|115.08
|115.92
|111
|2006.06.22 16:31
|t/p
|39
|16.40
|115.92
|115.08
|115.92
|12724.03
|67402.09
|112
|2006.06.23 02:00
|buy
|40
|20.20
|116.14
|115.30
|116.98
|113
|2006.06.23 15:27
|modify
|40
|20.20
|116.14
|116.14
|116.98
|114
|2006.06.23 16:02
|s/l
|40
|20.20
|116.14
|116.14
|116.98
|0.00
|67402.09
|115
|2006.06.23 18:15
|buy
|41
|20.20
|116.21
|115.37
|117.05
|116
|2006.06.23 21:14
|modify
|41
|20.20
|116.21
|116.21
|117.05
|117
|2006.06.26 10:21
|s/l
|41
|20.20
|116.21
|116.21
|117.05
|258.96
|67661.05
|118
|2006.06.26 19:30
|sell
|42
|20.30
|116.42
|117.26
|115.58
|119
|2006.06.27 03:00
|modify
|42
|20.30
|116.42
|116.42
|115.58
|120
|2006.06.27 12:06
|s/l
|42
|20.30
|116.42
|116.42
|115.58
|-296.38
|67364.67
|121
|2006.06.27 21:30
|sell
|43
|20.20
|116.24
|117.08
|115.40
|122
|2006.06.29 21:17
|modify
|43
|20.20
|116.24
|116.24
|115.40
|123
|2006.06.29 21:28
|t/p
|43
|20.20
|115.40
|116.24
|115.40
|13527.78
|80892.45
|124
|2006.06.30 03:45
|buy
|44
|24.30
|115.21
|114.37
|116.05
|125
|2006.06.30 15:36
|s/l
|44
|24.30
|114.37
|114.37
|116.05
|-17852.02
|63040.43
|126
|2006.06.30 15:45
|buy
|45
|18.90
|114.21
|113.37
|115.05
|127
|2006.06.30 18:37
|modify
|45
|18.90
|114.21
|114.21
|115.05
|128
|2006.07.03 02:51
|s/l
|45
|18.90
|114.21
|114.21
|115.05
|242.30
|63282.73
|129
|2006.07.03 03:00
|buy
|46
|19.00
|114.15
|113.31
|114.99
|130
|2006.07.03 04:04
|modify
|46
|19.00
|114.15
|114.15
|114.99
|131
|2006.07.05 01:04
|t/p
|46
|19.00
|114.99
|114.15
|114.99
|14365.42
|77648.15
|132
|2006.07.05 06:30
|buy
|47
|23.30
|114.91
|114.07
|115.75
|133
|2006.07.05 16:16
|modify
|47
|23.30
|114.91
|114.91
|115.75
|134
|2006.07.05 17:39
|t/p
|47
|23.30
|115.75
|114.91
|115.75
|16908.86
|94557.01
|135
|2006.07.05 23:15
|sell
|48
|28.40
|115.73
|116.57
|114.89
|136
|2006.07.06 13:58
|modify
|48
|28.40
|115.73
|115.73
|114.89
|137
|2006.07.07 10:30
|t/p
|48
|28.40
|114.89
|115.73
|114.89
|19107.46
|113664.47
|138
|2006.07.07 10:30
|buy
|49
|34.10
|114.88
|114.04
|115.72
|139
|2006.07.07 15:36
|s/l
|49
|34.10
|114.04
|114.04
|115.72
|-25124.11
|88540.36
|140
|2006.07.08 00:00
|sell
|50
|26.60
|114.03
|114.87
|113.19
|141
|2006.07.10 06:15
|modify
|50
|26.60
|114.03
|114.03
|113.19
|142
|2006.07.10 15:49
|s/l
|50
|26.60
|114.03
|114.03
|113.19
|-388.36
|88152.00
|143
|2006.07.10 22:15
|sell
|51
|26.40
|114.14
|114.98
|113.30
|144
|2006.07.12 13:41
|s/l
|51
|26.40
|114.98
|114.98
|113.30
|-20057.71
|68094.29
|145
|2006.07.12 22:45
|buy
|52
|20.40
|115.50
|114.66
|116.34
|146
|2006.07.14 04:23
|modify
|52
|20.40
|115.50
|115.50
|116.34
|147
|2006.07.14 07:38
|s/l
|52
|20.40
|115.50
|115.50
|116.34
|1046.11
|69140.40
|148
|2006.07.14 16:15
|sell
|53
|20.70
|116.16
|117.00
|115.32
|149
|2006.07.17 12:47
|s/l
|53
|20.70
|117.00
|117.00
|115.32
|-15163.76
|53976.64
|150
|2006.07.17 21:30
|sell
|54
|16.20
|117.16
|118.00
|116.32
|151
|2006.07.18 10:14
|modify
|54
|16.20
|117.16
|117.16
|116.32
|152
|2006.07.18 12:06
|s/l
|54
|16.20
|117.16
|117.16
|116.32
|-236.52
|53740.12
|153
|2006.07.18 13:45
|buy
|55
|16.10
|116.87
|116.03
|117.71
|154
|2006.07.18 17:32
|modify
|55
|16.10
|116.87
|116.87
|117.71
|155
|2006.07.19 13:30
|t/p
|55
|16.10
|117.71
|116.87
|117.71
|11694.67
|65434.79
|156
|2006.07.20 01:30
|sell
|56
|19.60
|116.87
|117.71
|116.03
|157
|2006.07.21 10:22
|modify
|56
|19.60
|116.87
|116.87
|116.03
|158
|2006.07.21 11:35
|t/p
|56
|19.60
|116.03
|116.87
|116.03
|13903.27
|79338.06
|159
|2006.07.21 23:45
|buy
|57
|23.80
|116.24
|115.40
|117.08
|160
|2006.07.24 03:54
|modify
|57
|23.80
|116.24
|116.24
|117.08
|161
|2006.07.25 18:15
|t/p
|57
|23.80
|117.08
|116.24
|117.08
|17685.73
|97023.80
|162
|2006.07.25 18:30
|sell
|58
|29.10
|117.21
|118.05
|116.37
|163
|2006.07.26 10:13
|modify
|58
|29.10
|117.21
|117.21
|116.37
|164
|2006.07.26 21:21
|t/p
|58
|29.10
|116.37
|117.21
|116.37
|20582.35
|117606.15
|165
|2006.07.27 04:00
|sell
|59
|35.30
|116.30
|117.14
|115.46
|166
|2006.07.27 11:03
|modify
|59
|35.30
|116.30
|116.30
|115.46
|167
|2006.07.27 16:07
|t/p
|59
|35.30
|115.46
|116.30
|115.46
|25686.07
|143292.22
|168
|2006.07.27 21:30
|sell
|60
|43.00
|115.95
|116.79
|115.11
|169
|2006.07.28 06:45
|modify
|60
|43.00
|115.95
|115.95
|115.11
|170
|2006.07.28 15:36
|t/p
|60
|43.00
|115.11
|115.95
|115.11
|30753.61
|174045.83
|171
|2006.07.31 04:45
|sell
|61
|52.20
|114.72
|115.56
|113.88
|172
|2006.07.31 08:03
|modify
|61
|52.20
|114.72
|114.72
|113.88
|173
|2006.07.31 19:50
|s/l
|61
|52.20
|114.72
|114.72
|113.88
|0.00
|174045.83
|174
|2006.08.01 02:00
|buy
|62
|52.20
|114.57
|113.73
|115.41
|175
|2006.08.01 15:38
|modify
|62
|52.20
|114.57
|114.57
|115.41
|176
|2006.08.01 19:16
|s/l
|62
|52.20
|114.57
|114.57
|115.41
|0.00
|174045.83
|177
|2006.08.01 21:15
|buy
|63
|52.20
|114.72
|113.88
|115.56
|178
|2006.08.03 12:18
|modify
|63
|52.20
|114.72
|114.72
|115.56
|179
|2006.08.03 15:36
|s/l
|63
|52.20
|114.72
|114.72
|115.56
|2676.82
|176722.64
|180
|2006.08.04 07:30
|buy
|64
|53.00
|115.12
|114.28
|115.96
|181
|2006.08.04 13:58
|modify
|64
|53.00
|115.12
|115.12
|115.96
|182
|2006.08.04 15:31
|s/l
|64
|53.00
|115.12
|115.12
|115.96
|0.00
|176722.64
|183
|2006.08.07 06:30
|sell
|65
|53.00
|114.42
|115.26
|113.58
|184
|2006.08.08 00:41
|s/l
|65
|53.00
|115.26
|115.26
|113.58
|-39396.16
|137326.48
|185
|2006.08.08 08:00
|sell
|66
|41.20
|115.19
|116.03
|114.35
|186
|2006.08.08 21:15
|modify
|66
|41.20
|115.19
|115.19
|114.35
|187
|2006.08.08 21:24
|s/l
|66
|41.20
|115.19
|115.19
|114.35
|0.00
|137326.48
|188
|2006.08.08 21:30
|sell
|67
|41.20
|115.17
|116.01
|114.33
|189
|2006.08.08 21:51
|modify
|67
|41.20
|115.17
|115.17
|114.33
|190
|2006.08.08 22:21
|s/l
|67
|41.20
|115.17
|115.17
|114.33
|0.00
|137326.48
|191
|2006.08.08 23:00
|sell
|68
|41.20
|115.11
|115.95
|114.27
|192
|2006.08.10 12:23
|modify
|68
|41.20
|115.11
|115.11
|114.27
|193
|2006.08.10 16:40
|s/l
|68
|41.20
|115.11
|115.11
|114.27
|-2406.08
|134920.40
|194
|2006.08.11 05:00
|sell
|69
|40.50
|115.39
|116.23
|114.55
|195
|2006.08.11 15:31
|s/l
|69
|40.50
|116.23
|116.23
|114.55
|-29269.55
|105650.85
|196
|2006.08.11 20:00
|sell
|70
|31.70
|116.27
|117.11
|115.43
|197
|2006.08.15 16:57
|modify
|70
|31.70
|116.27
|116.27
|115.43
|198
|2006.08.16 14:01
|s/l
|70
|31.70
|116.27
|116.27
|115.43
|-1388.46
|104262.39
|199
|2006.08.16 14:15
|sell
|71
|31.30
|116.29
|117.13
|115.45
|200
|2006.08.16 15:32
|modify
|71
|31.30
|116.29
|116.29
|115.45
|201
|2006.08.17 10:19
|t/p
|71
|31.30
|115.45
|116.29
|115.45
|21404.52
|125666.91
|202
|2006.08.17 10:30
|buy
|72
|37.70
|115.41
|114.57
|116.25
|203
|2006.08.17 19:53
|modify
|72
|37.70
|115.41
|115.41
|116.25
|204
|2006.08.21 10:49
|s/l
|72
|37.70
|115.41
|115.41
|116.25
|966.63
|126633.54
|205
|2006.08.21 11:15
|buy
|73
|38.00
|115.52
|114.68
|116.36
|206
|2006.08.21 17:59
|modify
|73
|38.00
|115.52
|115.52
|116.36
|207
|2006.08.22 11:05
|t/p
|73
|38.00
|116.36
|115.52
|116.36
|27919.27
|154552.81
|208
|2006.08.22 12:15
|sell
|74
|46.40
|116.22
|117.06
|115.38
|209
|2006.08.25 09:23
|s/l
|74
|46.40
|117.06
|117.06
|115.38
|-36682.95
|117869.86
|210
|2006.08.25 15:30
|sell
|75
|35.40
|117.30
|118.14
|116.46
|211
|2006.08.28 13:48
|modify
|75
|35.40
|117.30
|117.30
|116.46
|212
|2006.08.29 00:20
|s/l
|75
|35.40
|117.30
|117.30
|116.46
|-1033.68
|116836.18
|213
|2006.08.29 00:30
|sell
|76
|35.10
|117.26
|118.10
|116.42
|214
|2006.08.29 04:47
|modify
|76
|35.10
|117.26
|117.26
|116.42
|215
|2006.08.30 19:39
|s/l
|76
|35.10
|117.26
|117.26
|116.42
|-512.46
|116323.72
|216
|2006.08.31 00:15
|buy
|77
|34.90
|117.11
|116.27
|117.95
|217
|2006.08.31 08:07
|modify
|77
|34.90
|117.11
|117.11
|117.95
|218
|2006.08.31 12:27
|s/l
|77
|34.90
|117.11
|117.11
|117.95
|0.00
|116323.72
|219
|2006.08.31 18:45
|sell
|78
|34.90
|117.34
|118.18
|116.50
|220
|2006.09.04 00:30
|modify
|78
|34.90
|117.34
|117.34
|116.50
|221
|2006.09.04 07:42
|t/p
|78
|34.90
|116.50
|117.34
|116.50
|24144.87
|140468.59
|222
|2006.09.04 20:15
|buy
|79
|42.10
|116.06
|115.22
|116.90
|223
|2006.09.06 07:12
|modify
|79
|42.10
|116.06
|116.06
|116.90
|224
|2006.09.07 10:40
|t/p
|79
|42.10
|116.90
|116.06
|116.90
|32950.11
|173418.70
|225
|2006.09.07 11:45
|sell
|80
|52.00
|117.01
|117.85
|116.17
|226
|2006.09.07 11:52
|modify
|80
|52.00
|117.01
|117.01
|116.17
|227
|2006.09.07 12:14
|t/p
|80
|52.00
|116.17
|117.01
|116.17
|37600.07
|211018.77
|228
|2006.09.07 22:30
|buy
|81
|63.30
|116.39
|115.55
|117.23
|229
|2006.09.08 15:45
|modify
|81
|63.30
|116.39
|116.39
|117.23
|230
|2006.09.11 10:11
|t/p
|81
|63.30
|117.23
|116.39
|117.23
|46980.00
|257998.77
|231
|2006.09.11 10:15
|sell
|82
|77.40
|117.24
|118.08
|116.40
|232
|2006.09.12 21:03
|s/l
|82
|77.40
|118.08
|118.08
|116.40
|-56181.69
|201817.08
|233
|2006.09.13 02:00
|buy
|83
|60.50
|117.85
|117.01
|118.69
|234
|2006.09.18 12:13
|modify
|83
|60.50
|117.85
|117.85
|118.69
|235
|2006.09.18 23:09
|s/l
|83
|60.50
|117.85
|117.85
|118.69
|3878.05
|205695.13
|236
|2006.09.19 00:30
|buy
|84
|61.70
|117.98
|117.14
|118.82
|237
|2006.09.19 15:44
|s/l
|84
|61.70
|117.14
|117.14
|118.82
|-44244.49
|161450.64
|238
|2006.09.20 01:15
|buy
|85
|48.40
|117.70
|116.86
|118.54
|239
|2006.09.21 13:29
|s/l
|85
|48.40
|116.86
|116.86
|118.54
|-32931.86
|128518.79
|240
|2006.09.21 14:00
|buy
|86
|38.60
|116.82
|115.98
|117.66
|241
|2006.09.26 17:45
|modify
|86
|38.60
|116.82
|116.82
|117.66
|242
|2006.09.28 10:18
|t/p
|86
|38.60
|117.66
|116.82
|117.66
|31018.98
|159537.77
|243
|2006.09.28 15:00
|buy
|87
|47.90
|117.53
|116.69
|118.37
|244
|2006.09.28 17:27
|modify
|87
|47.90
|117.53
|117.53
|118.37
|245
|2006.09.29 04:02
|s/l
|87
|47.90
|117.53
|117.53
|118.37
|614.08
|160151.85
|246
|2006.09.29 04:02
|buy
|88
|48.00
|117.55
|116.71
|118.39
|247
|2006.09.29 09:23
|modify
|88
|48.00
|117.55
|117.55
|118.39
|248
|2006.10.02 10:42
|t/p
|88
|48.00
|118.39
|117.55
|118.39
|34672.29
|194824.14
|249
|2006.10.02 10:45
|sell
|89
|58.40
|118.35
|119.19
|117.51
|250
|2006.10.02 16:19
|modify
|89
|58.40
|118.35
|118.35
|117.51
|251
|2006.10.03 10:31
|t/p
|89
|58.40
|117.51
|118.35
|117.51
|40897.15
|235721.29
|252
|2006.10.03 10:31
|buy
|90
|70.70
|117.50
|116.66
|118.34
|253
|2006.10.03 12:38
|modify
|90
|70.70
|117.50
|117.50
|118.34
|254
|2006.10.05 15:06
|s/l
|90
|70.70
|117.50
|117.50
|118.34
|3625.50
|239346.78
|255
|2006.10.05 15:15
|buy
|91
|71.80
|117.51
|116.67
|118.35
|256
|2006.10.06 02:00
|modify
|91
|71.80
|117.51
|117.51
|118.35
|257
|2006.10.06 15:52
|t/p
|91
|71.80
|118.35
|117.51
|118.35
|51876.89
|291223.67
|258
|2006.10.06 22:45
|sell
|92
|87.40
|118.99
|119.83
|118.15
|259
|2006.10.11 21:42
|s/l
|92
|87.40
|119.83
|119.83
|118.15
|-65094.91
|226128.76
|260
|2006.10.12 04:00
|sell
|93
|67.80
|119.71
|120.55
|118.87
|261
|2006.10.12 10:09
|modify
|93
|67.80
|119.71
|119.71
|118.87
|262
|2006.10.13 16:47
|s/l
|93
|67.80
|119.71
|119.71
|118.87
|-989.88
|225138.88
|263
|2006.10.13 22:45
|buy
|94
|67.50
|119.69
|118.85
|120.53
|264
|2006.10.17 10:59
|s/l
|94
|67.50
|118.85
|118.85
|120.53
|-45980.51
|179158.37
|265
|2006.10.17 11:45
|buy
|95
|53.70
|118.77
|117.93
|119.61
|266
|2006.10.18 16:11
|modify
|95
|53.70
|118.77
|118.77
|119.61
|267
|2006.10.19 09:44
|s/l
|95
|53.70
|118.77
|118.77
|119.61
|2753.74
|181912.11
|268
|2006.10.19 09:44
|buy
|96
|54.60
|118.80
|117.96
|119.64
|269
|2006.10.23 12:15
|modify
|96
|54.60
|118.80
|118.80
|119.64
|270
|2006.10.24 16:39
|t/p
|96
|54.60
|119.64
|118.80
|119.64
|40434.93
|222347.03
|271
|2006.10.24 16:45
|sell
|97
|66.70
|119.61
|120.45
|118.77
|272
|2006.10.24 18:25
|modify
|97
|66.70
|119.61
|119.61
|118.77
|273
|2006.10.26 10:04
|t/p
|97
|66.70
|118.77
|119.61
|118.77
|43278.25
|265625.28
|274
|2006.10.26 12:15
|buy
|98
|79.70
|118.69
|117.85
|119.53
|275
|2006.10.27 15:56
|s/l
|98
|79.70
|117.85
|117.85
|119.53
|-55790.88
|209834.41
|276
|2006.10.30 01:30
|buy
|99
|63.00
|117.59
|116.75
|118.43
|277
|2006.10.31 12:47
|modify
|99
|63.00
|117.59
|117.59
|118.43
|278
|2006.10.31 17:00
|s/l
|99
|63.00
|117.59
|117.59
|118.43
|807.66
|210642.07
|279
|2006.11.01 02:45
|buy
|100
|63.20
|116.91
|116.07
|117.75
|280
|2006.11.02 01:47
|modify
|100
|63.20
|116.91
|116.91
|117.75
|281
|2006.11.02 11:40
|s/l
|100
|63.20
|116.91
|116.91
|117.75
|2430.67
|213072.74
|282
|2006.11.02 11:45
|buy
|101
|63.90
|116.93
|116.09
|117.77
|283
|2006.11.03 15:20
|modify
|101
|63.90
|116.93
|116.93
|117.77
|284
|2006.11.03 15:31
|t/p
|101
|63.90
|117.77
|116.93
|117.77
|46388.44
|259461.18
|285
|2006.11.06 01:15
|buy
|102
|77.80
|118.02
|117.18
|118.86
|286
|2006.11.06 11:45
|modify
|102
|77.80
|118.02
|118.02
|118.86
|287
|2006.11.07 04:06
|s/l
|102
|77.80
|118.02
|118.02
|118.86
|997.40
|260458.57
|288
|2006.11.07 12:45
|sell
|103
|78.10
|117.93
|118.77
|117.09
|289
|2006.11.07 16:02
|modify
|103
|78.10
|117.93
|117.93
|117.09
|290
|2006.11.08 16:13
|s/l
|103
|78.10
|117.93
|117.93
|117.09
|-1140.26
|259318.31
|291
|2006.11.08 16:15
|sell
|104
|77.80
|117.89
|118.73
|117.05
|292
|2006.11.10 04:04
|modify
|104
|77.80
|117.89
|117.89
|117.05
|293
|2006.11.13 11:57
|s/l
|104
|77.80
|117.89
|117.89
|117.05
|-5679.40
|253638.91
|294
|2006.11.13 23:30
|sell
|105
|76.10
|118.15
|118.99
|117.31
|295
|2006.11.14 01:52
|modify
|105
|76.10
|118.15
|118.15
|117.31
|296
|2006.11.14 16:05
|t/p
|105
|76.10
|117.31
|118.15
|117.31
|53380.46
|307019.37
|297
|2006.11.15 08:00
|sell
|106
|92.10
|117.73
|118.57
|116.89
|298
|2006.11.16 23:59
|close at stop
|106
|92.10
|118.24
|118.57
|116.89
|-43759.12
|263260.25