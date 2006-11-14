|Account: 97550
|Name: Pedro Echenagucia
|Currency: USD
|2006 November 14, 16:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3417854
|2006.11.14 05:00
|balance
|Deposit
|50 000.00
|3422541
|2006.11.14 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8969
|0.0000
|1.8959
|2006.11.14 13:23
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3422962
|2006.11.14 12:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8973
|0.0000
|1.8963
|2006.11.14 13:23
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3423107
|2006.11.14 12:53
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8977
|0.0000
|1.8967
|2006.11.14 13:23
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3423417
|2006.11.14 13:14
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|1.8971
|2006.11.14 13:23
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3423440
|2006.11.14 13:15
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|2006.11.14 13:23
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3423557
|2006.11.14 13:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8971
|0.0000
|1.8961
|2006.11.14 14:13
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3423750
|2006.11.14 13:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8975
|0.0000
|1.8965
|2006.11.14 14:13
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3424082
|2006.11.14 14:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8979
|0.0000
|1.8969
|2006.11.14 14:13
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3424138
|2006.11.14 14:02
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8982
|0.0000
|1.8972
|2006.11.14 14:13
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3424329
|2006.11.14 14:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8968
|0.0000
|1.8958
|2006.11.14 14:53
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|3424383
|2006.11.14 14:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|2006.11.14 14:53
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|3425708
|2006.11.14 14:48
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9025
|0.0000
|1.9015
|2006.11.14 14:53
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3425906
|2006.11.14 14:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.9003
|2006.11.14 15:14
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|3425965
|2006.11.14 14:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9017
|0.0000
|1.9007
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|3425988
|2006.11.14 14:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9021
|0.0000
|1.9011
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|3426111
|2006.11.14 15:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|1.9014
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3426253
|2006.11.14 15:04
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9028
|0.0000
|1.9018
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3426281
|2006.11.14 15:05
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2006.11.14 15:14
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3426313
|2006.11.14 15:05
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9036
|0.0000
|1.9026
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1 020.00
|Closed P/L:
|1 020.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 020.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|51 020.00
|Equity:
|51 020.00
|Free Margin:
|51 020.00
|Details:
|Gross Profit:
|1 225.00
|Gross Loss:
|205.00
|Total Net Profit:
|1 020.00
|Profit Factor:
|5.98
|Expected Payoff:
|53.68
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|133.00 (0.26%)
|Relative Drawdown:
|0.26% (133.00)
|Total Trades:
|19
|Short Positions (won %):
|19 (63.16%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|12 (63.16%)
|Loss trades (% of total):
|7 (36.84%)
|Largest
|profit trade:
|640.00
|loss trade:
|-86.00
|Average
|profit trade:
|102.08
|loss trade:
|-29.29
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (161.00)
|consecutive losses ($):
|4 (-68.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|832.00 (3)
|consecutive loss (count):
|-133.00 (2)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2