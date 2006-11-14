MIG Investments SA

Account: 97550 Name: Pedro Echenagucia Currency: USD 2006 November 14, 16:14

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

3417854 balance Deposit 50 000.00

3422541 2006.11.14 12:00 sell 0.10 gbpusd 1.8969 0.0000 1.8959 1.8973 0.00 0.00 0.00 -4.00

3422962 2006.11.14 12:41 sell 0.20 gbpusd 1.8973 0.0000 1.8963 1.8973 0.00 0.00 0.00 0.00

3423107 2006.11.14 12:53 sell 0.40 gbpusd 1.8977 0.0000 1.8967 1.8973 0.00 0.00 0.00 16.00

3423417 2006.11.14 13:14 sell 0.80 gbpusd 1.8981 0.0000 1.8971 1.8974 0.00 0.00 0.00 56.00

3423440 sell 1.60 gbpusd 1.8984 0.0000 1.8974 1.8974 0.00 0.00 0.00 160.00

3423557 2006.11.14 13:23 sell 0.10 gbpusd 1.8971 0.0000 1.8961 1.8970 0.00 0.00 0.00 1.00

3423750 2006.11.14 13:40 sell 0.20 gbpusd 1.8975 0.0000 1.8965 1.8971 0.00 0.00 0.00 8.00

3424082 2006.11.14 14:00 sell 0.40 gbpusd 1.8979 0.0000 1.8969 1.8971 0.00 0.00 0.00 32.00

3424138 sell 0.80 gbpusd 1.8982 0.0000 1.8972 1.8972 0.00 0.00 0.00 80.00

3424329 2006.11.14 14:13 sell 0.10 gbpusd 1.8968 0.0000 1.8958 1.9015 0.00 0.00 0.00 -47.00

3424383 2006.11.14 14:15 sell 0.20 gbpusd 1.8972 0.0000 1.8962 1.9015 0.00 0.00 0.00 -86.00

3425708 sell 0.40 gbpusd 1.9025 0.0000 1.9015 1.9015 0.00 0.00 0.00 40.00

3425906 2006.11.14 14:54 sell 0.10 gbpusd 1.9013 0.0000 1.9003 1.9027 0.00 0.00 0.00 -14.00

3425965 2006.11.14 14:55 sell 0.20 gbpusd 1.9017 0.0000 1.9007 1.9026 0.00 0.00 0.00 -18.00

3425988 2006.11.14 14:56 sell 0.40 gbpusd 1.9021 0.0000 1.9011 1.9026 0.00 0.00 0.00 -20.00

3426111 2006.11.14 15:00 sell 0.80 gbpusd 1.9024 0.0000 1.9014 1.9026 0.00 0.00 0.00 -16.00

3426253 2006.11.14 15:04 sell 1.60 gbpusd 1.9028 0.0000 1.9018 1.9026 0.00 0.00 0.00 32.00

3426281 2006.11.14 15:05 sell 3.20 gbpusd 1.9032 0.0000 1.9022 1.9027 0.00 0.00 0.00 160.00

3426313 sell 6.40 gbpusd 1.9036 0.0000 1.9026 1.9026 0.00 0.00 0.00 640.00

0.00 0.00 0.00 1 020.00

Closed P/L: 1 020.00

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

No transactions

0.00 0.00 0.00 0.00

Floating P/L: 0.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 1 020.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00

Balance: 51 020.00 Equity: 51 020.00 Free Margin: 51 020.00

Details:

Gross Profit: 1 225.00 Gross Loss: 205.00 Total Net Profit: 1 020.00

Profit Factor: 5.98 Expected Payoff: 53.68

Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 133.00 (0.26%) Relative Drawdown: 0.26% (133.00)

Total Trades: 19 Short Positions (won %): 19 (63.16%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)

Profit Trades (% of total): 12 (63.16%) Loss trades (% of total): 7 (36.84%)

Largest profit trade: 640.00 loss trade: -86.00

Average profit trade: 102.08 loss trade: -29.29

Maximum consecutive wins ($): 5 (161.00) consecutive losses ($): 4 (-68.00)

Maximal consecutive profit (count): 832.00 (3) consecutive loss (count): -133.00 (2)