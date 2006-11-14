MIG Investments SA

Account: 97550 Name: Pedro Echenagucia Currency: USD 2006 November 14, 16:14
Closed Transactions:
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Closed P/L: 1 020.00
Open Trades:
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No transactions
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 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 020.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 51 020.00 Equity: 51 020.00 Free Margin: 51 020.00
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 225.00 Gross Loss: 205.00 Total Net Profit: 1 020.00
Profit Factor: 5.98 Expected Payoff: 53.68  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 133.00 (0.26%) Relative Drawdown: 0.26% (133.00)
 
Total Trades: 19 Short Positions (won %): 19 (63.16%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 12 (63.16%) Loss trades (% of total): 7 (36.84%)
Largest profit trade: 640.00 loss trade: -86.00
Average profit trade: 102.08 loss trade: -29.29
Maximum consecutive wins ($): 5 (161.00) consecutive losses ($): 4 (-68.00)
Maximal consecutive profit (count): 832.00 (3) consecutive loss (count): -133.00 (2)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2