|Account: 11772
|Name: Pedro Echenagucia
|Currency: USD
|2006 November 14, 12:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|68197
|2006.08.11 12:28
|balance
|Deposit
|25 000.00
|69024
|2006.08.11 12:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2736
|0.0000
|0.0000
|2006.08.11 13:25
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.00
|69088
|2006.08.11 12:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|2006.08.11 12:45
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|69096
|2006.08.11 12:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|2006.08.11 12:50
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|69105
|2006.08.11 12:45
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|2006.08.11 12:49
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|69131
|2006.08.11 12:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2727
|0.0000
|0.0000
|2006.08.11 12:49
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|69134
|2006.08.11 12:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2728
|0.0000
|0.0000
|2006.08.11 12:48
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|69145
|2006.08.11 12:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|2006.08.11 12:47
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|69153
|2006.08.11 12:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|2006.08.11 12:47
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|69155
|2006.08.11 12:47
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2732
|0.0000
|0.0000
|2006.08.11 13:26
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|72457
|2006.08.11 16:04
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2750
|0.0000
|0.0000
|2006.08.14 21:23
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|2 480.00
|72459
|2006.08.11 16:04
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2752
|0.0000
|0.0000
|2006.08.14 21:23
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|2 640.00
|72480
|2006.08.11 16:05
|buy
|8.00
|xauusd
|630.30
|0.00
|0.00
|2006.08.11 16:58
|630.40
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|97066
|2006.08.15 13:50
|buy
|30.00
|eurusd
|1.2798
|0.0000
|0.0000
|2006.08.15 13:51
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|97069
|2006.08.15 13:51
|buy
|30.00
|eurusd
|1.2801
|0.0000
|0.0000
|2006.08.16 21:09
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|13 800.00
|158585
|2006.08.21 00:18
|sell
|30.00
|eurusd
|1.2837
|0.0000
|0.0000
|2006.08.22 18:48
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|11 700.00
|219349
|2006.08.22 18:49
|sell
|30.00
|eurusd
|1.2797
|0.0000
|0.0000
|2006.08.23 22:22
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|2 400.00
|242128
|2006.08.24 02:10
|sell
|30.00
|eurusd
|1.2761
|0.0000
|0.0000
|2006.08.24 22:46
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|360407
|2006.08.31 12:31
|buy
|30.00
|gbpusd
|1.9071
|0.0000
|0.0000
|2006.08.31 12:33
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|3 000.00
|379490
|2006.09.01 04:48
|sell
|30.00
|gbpusd
|1.9037
|0.0000
|0.0000
|2006.09.01 12:50
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|18 000.00
|450961
|2006.09.05 17:23
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2806
|1.2857
|1.2793
|2006.09.05 17:25
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|451008
|2006.09.05 17:26
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2805
|1.2856
|1.2792
|2006.09.05 21:46
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|451029
|2006.09.05 17:28
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2809
|1.2860
|1.2796
|2006.09.05 21:46
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|452687
|2006.09.05 18:57
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2813
|1.2864
|1.2800
|2006.09.05 21:46
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|452753
|2006.09.05 18:59
|sell
|2.40
|eurusd
|1.2817
|1.2868
|1.2804
|2006.09.05 21:46
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|452793
|2006.09.05 19:01
|sell
|4.80
|eurusd
|1.2822
|1.2873
|1.2809
|2006.09.05 21:46
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|624.00
|455281
|2006.09.05 21:46
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2808
|1.2859
|1.2795
|2006.09.06 01:41
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|455293
|2006.09.05 21:47
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2816
|1.2867
|1.2803
|2006.09.06 01:41
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|455398
|2006.09.05 22:02
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2820
|1.2871
|1.2807
|2006.09.06 01:41
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|459220
|2006.09.06 01:41
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2807
|1.2756
|1.2820
|2006.09.06 06:16
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|462404
|2006.09.06 06:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.2821
|1.2770
|1.2834
|2006.09.06 07:12
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|462414
|2006.09.06 06:17
|buy
|0.60
|eurusd
|1.2813
|1.2762
|1.2826
|2006.09.06 07:12
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|462424
|2006.09.06 06:18
|buy
|1.20
|eurusd
|1.2810
|1.2759
|1.2823
|2006.09.06 07:12
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|463591
|2006.09.06 07:12
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2820
|1.2871
|1.2807
|2006.09.06 08:34
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|463647
|2006.09.06 07:13
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2824
|1.2875
|1.2811
|2006.09.06 08:34
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|463978
|2006.09.06 07:22
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2829
|1.2880
|1.2816
|2006.09.06 08:34
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|108.00
|464619
|2006.09.06 07:52
|sell
|2.40
|eurusd
|1.2833
|1.2884
|1.2820
|2006.09.06 08:34
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|465830
|2006.09.06 08:34
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2819
|1.2870
|1.2806
|2006.09.06 10:49
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|27.00
|466636
|2006.09.06 09:00
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2823
|1.2874
|1.2810
|2006.09.06 10:49
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|469819
|2006.09.06 10:49
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2809
|1.2860
|1.2796
|2006.09.06 11:15
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|469830
|2006.09.06 10:49
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2813
|1.2864
|1.2800
|2006.09.06 11:15
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|78.00
|470566
|2006.09.06 11:15
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2804
|1.2855
|1.2791
|2006.09.06 11:28
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|471154
|2006.09.06 11:28
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2792
|1.2843
|1.2779
|2006.09.06 12:03
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|471188
|2006.09.06 11:28
|sell
|0.60
|eurusd
|1.2797
|1.2848
|1.2784
|2006.09.06 12:03
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|471585
|2006.09.06 11:37
|sell
|1.20
|eurusd
|1.2801
|1.2852
|1.2788
|2006.09.06 12:03
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|156.00
|472654
|2006.09.06 12:03
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2789
|1.2738
|1.2802
|2006.09.06 12:41
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|472671
|2006.09.06 12:04
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2785
|1.2734
|1.2798
|2006.09.06 12:41
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|473806
|2006.09.06 12:30
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2784
|1.2729
|1.2793
|2006.09.06 12:40
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|473891
|2006.09.06 12:31
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2780
|1.2729
|1.2793
|2006.09.06 12:40
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|1 040.00
|474747
|2006.09.06 12:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2744
|1.2808
|2006.09.06 14:06
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|474772
|2006.09.06 12:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2792
|1.2741
|1.2805
|2006.09.06 14:06
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|475683
|2006.09.06 13:00
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2788
|1.2737
|1.2801
|2006.09.06 14:06
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|475763
|2006.09.06 13:01
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2784
|1.2733
|1.2797
|2006.09.06 14:06
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|476862
|2006.09.06 13:28
|buy
|16.00
|eurusd
|1.2780
|1.2729
|1.2793
|2006.09.06 14:06
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|2 080.00
|478627
|2006.09.06 14:06
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2795
|1.2744
|1.2808
|2006.09.06 18:01
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|478630
|2006.09.06 14:06
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2791
|1.2740
|1.2804
|2006.09.06 18:01
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|478754
|2006.09.06 14:08
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2787
|1.2736
|1.2800
|2006.09.06 18:01
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|479763
|2006.09.06 14:43
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2782
|1.2731
|1.2795
|2006.09.06 18:01
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|481625
|2006.09.06 16:05
|buy
|16.00
|eurusd
|1.2781
|1.2727
|1.2791
|2006.09.06 18:01
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|486963
|2006.09.06 18:02
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2835
|1.2771
|2006.09.06 21:46
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|487066
|2006.09.06 18:02
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2788
|1.2839
|1.2775
|2006.09.06 21:46
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|487101
|2006.09.06 18:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2792
|1.2843
|1.2779
|2006.09.06 21:46
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|487120
|2006.09.06 18:03
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2795
|1.2846
|1.2782
|2006.09.06 21:46
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|487642
|2006.09.06 18:12
|sell
|16.00
|eurusd
|1.2799
|1.2850
|1.2786
|2006.09.06 21:46
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|2 080.00
|496893
|2006.09.06 21:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2784
|1.2835
|1.2771
|2006.09.07 07:48
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.00
|496906
|2006.09.06 21:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2804
|1.2855
|1.2791
|2006.09.07 07:48
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|497038
|2006.09.06 21:51
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2805
|1.2859
|1.2795
|2006.09.07 07:48
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|497057
|2006.09.06 21:52
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2809
|1.2860
|1.2796
|2006.09.07 07:48
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|498391
|2006.09.06 22:31
|sell
|16.00
|eurusd
|1.2811
|1.2864
|1.2800
|2006.09.07 07:48
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|1 760.00
|522273
|2006.09.07 07:48
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2805
|1.2754
|1.2818
|2006.09.07 08:52
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|522278
|2006.09.07 07:48
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2800
|1.2749
|1.2813
|2006.09.07 08:52
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|523184
|2006.09.07 08:00
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2796
|1.2745
|1.2809
|2006.09.07 08:52
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|526519
|2006.09.07 08:44
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2793
|1.2740
|1.2804
|2006.09.07 08:52
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|880.00
|526577
|2006.09.07 08:45
|buy
|16.00
|eurusd
|1.2789
|1.2738
|1.2802
|2006.09.07 08:52
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|2 080.00
|527265
|2006.09.07 08:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2803
|1.2752
|1.2816
|2006.09.07 10:40
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|-510.00
|527428
|2006.09.07 08:53
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2798
|1.2747
|1.2811
|2006.09.07 10:40
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|-860.00
|527579
|2006.09.07 08:54
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2793
|1.2742
|1.2806
|2006.09.07 10:40
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 520.00
|527639
|2006.09.07 08:54
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2789
|1.2738
|1.2802
|2006.09.07 10:40
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 720.00
|527806
|2006.09.07 08:55
|buy
|16.00
|eurusd
|1.2785
|1.2734
|1.2798
|2006.09.07 10:40
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 960.00
|535388
|2006.09.07 10:40
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2756
|1.2705
|1.2769
|2006.09.07 12:49
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-510.00
|537735
|2006.09.07 11:07
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2738
|1.2687
|1.2751
|2006.09.07 12:49
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|-620.00
|538115
|2006.09.07 11:10
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2734
|1.2683
|1.2747
|2006.09.07 12:49
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 080.00
|538130
|2006.09.07 11:10
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2734
|1.2680
|1.2744
|2006.09.07 12:49
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 080.00
|538141
|2006.09.07 11:11
|buy
|16.00
|eurusd
|1.2733
|1.2680
|1.2744
|2006.09.07 12:49
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-4 480.00
|545727
|2006.09.07 12:49
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2707
|1.2758
|1.2694
|2006.09.07 16:01
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|-510.00
|545870
|2006.09.07 12:50
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2711
|1.2762
|1.2698
|2006.09.07 16:03
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|-660.00
|546127
|2006.09.07 12:53
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2711
|1.2766
|1.2702
|2006.09.07 16:03
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 320.00
|546150
|2006.09.07 12:54
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2715
|1.2766
|1.2702
|2006.09.07 16:15
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 920.00
|547247
|2006.09.07 13:08
|sell
|16.00
|eurusd
|1.2716
|1.2770
|1.2706
|2006.09.07 16:03
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 920.00
|569226
|2006.09.07 16:03
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2740
|1.2795
|1.2731
|2006.09.07 16:15
|1.2735
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|569243
|2006.09.07 16:03
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2744
|1.2795
|1.2731
|2006.09.07 16:15
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|569760
|2006.09.07 16:07
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2747
|1.2801
|1.2737
|2006.09.07 16:14
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|569890
|2006.09.07 16:08
|sell
|16.00
|eurusd
|1.2748
|1.2802
|1.2738
|2006.09.07 16:14
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|570728
|2006.09.07 16:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2791
|1.2727
|2006.09.07 18:16
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|571667
|2006.09.07 16:23
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2740
|1.2794
|1.2730
|2006.09.07 18:16
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|572499
|2006.09.07 16:31
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2741
|1.2795
|1.2731
|2006.09.07 18:16
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|572595
|2006.09.07 16:32
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2745
|1.2796
|1.2732
|2006.09.07 18:16
|1.2738
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|573000
|2006.09.07 16:35
|sell
|16.00
|eurusd
|1.2750
|1.2801
|1.2737
|2006.09.07 18:16
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|2 080.00
|585787
|2006.09.07 18:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2737
|1.2788
|1.2724
|2006.09.07 18:46
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|586916
|2006.09.07 18:24
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2740
|1.2794
|1.2730
|2006.09.07 18:46
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|587652
|2006.09.07 18:29
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2744
|1.2795
|1.2731
|2006.09.07 18:46
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|590032
|2006.09.07 18:46
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2732
|1.2783
|1.2719
|2006.09.07 19:09
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|591096
|2006.09.07 18:52
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2732
|1.2787
|1.2723
|2006.09.07 19:09
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|591419
|2006.09.07 18:55
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2733
|1.2787
|1.2723
|2006.09.07 19:09
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|591692
|2006.09.07 18:56
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2733
|1.2788
|1.2724
|2006.09.07 19:09
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|591743
|2006.09.07 18:57
|sell
|16.00
|eurusd
|1.2733
|1.2788
|1.2724
|2006.09.07 19:09
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|1 440.00
|593411
|2006.09.07 19:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2726
|1.2777
|1.2713
|2006.09.07 19:23
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|593581
|2006.09.07 19:11
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2726
|1.2781
|1.2717
|2006.09.07 19:23
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|593603
|2006.09.07 19:12
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2730
|1.2781
|1.2717
|2006.09.07 19:23
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|593858
|2006.09.07 19:16
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2730
|1.2784
|1.2720
|2006.09.07 19:23
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|593865
|2006.09.07 19:16
|sell
|16.00
|eurusd
|1.2730
|1.2784
|1.2720
|2006.09.07 19:23
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|594467
|2006.09.07 19:23
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2723
|1.2774
|1.2710
|2006.09.07 22:57
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|594508
|2006.09.07 19:24
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2727
|1.2778
|1.2714
|2006.09.07 20:48
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|595509
|2006.09.07 19:38
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2730
|1.2783
|1.2719
|2006.09.07 20:48
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|596130
|2006.09.07 19:46
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2733
|1.2784
|1.2720
|2006.09.07 20:48
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|598656
|2006.09.07 20:18
|sell
|16.00
|eurusd
|1.2737
|1.2788
|1.2724
|2006.09.07 20:47
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|2 080.00
|600979
|2006.09.07 20:48
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2729
|1.2780
|1.2716
|2006.09.07 22:57
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|601002
|2006.09.07 20:48
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2732
|1.2783
|1.2719
|2006.09.07 22:57
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|603705
|2006.09.07 21:22
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2733
|1.2787
|1.2723
|2006.09.07 22:57
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|604046
|2006.09.07 21:25
|sell
|16.00
|eurusd
|1.2733
|1.2788
|1.2724
|2006.09.07 22:57
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|1 440.00
|610831
|2006.09.07 22:58
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2727
|1.2778
|1.2714
|2006.09.07 22:59
|1.2731
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|610863
|2006.09.07 22:58
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2730
|1.2783
|1.2719
|2006.09.07 22:59
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|659091
|2006.09.08 10:39
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2712
|1.2763
|1.2699
|2006.09.08 11:09
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|659865
|2006.09.08 11:09
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2701
|1.2752
|1.2688
|2006.09.08 12:26
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|660055
|2006.09.08 11:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2707
|1.2758
|1.2694
|2006.09.08 12:26
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|660315
|2006.09.08 11:23
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2711
|1.2762
|1.2698
|2006.09.08 12:26
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|660817
|2006.09.08 11:40
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2711
|1.2766
|1.2702
|2006.09.08 12:26
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|661181
|2006.09.08 11:56
|sell
|16.00
|eurusd
|1.2715
|1.2766
|1.2702
|2006.09.08 12:26
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|2 080.00
|662258
|2006.09.08 12:26
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2702
|1.2753
|1.2689
|2006.09.08 12:36
|1.2689
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|662873
|2006.09.08 12:36
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2686
|1.2737
|1.2673
|2006.09.08 12:37
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|662938
|2006.09.08 12:37
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2679
|1.2730
|1.2666
|2006.09.08 12:44
|1.2673
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|663230
|2006.09.08 12:40
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2683
|1.2734
|1.2670
|2006.09.08 12:44
|1.2670
|0.00
|0.00
|0.00
|260.00
|663489
|2006.09.08 12:44
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2669
|1.2720
|1.2656
|2006.09.08 14:15
|1.2663
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|663724
|2006.09.08 12:47
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2673
|1.2724
|1.2660
|2006.09.08 14:14
|1.2660
|0.00
|0.00
|0.00
|260.00
|665596
|2006.09.08 13:23
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2677
|1.2728
|1.2664
|2006.09.08 14:14
|1.2664
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|667698
|2006.09.08 14:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2659
|1.2710
|1.2646
|2006.09.08 14:23
|1.2658
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|667724
|2006.09.08 14:16
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2664
|1.2715
|1.2651
|2006.09.08 14:23
|1.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|667791
|2006.09.08 14:17
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2668
|1.2719
|1.2655
|2006.09.08 14:23
|1.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|668218
|2006.09.08 14:24
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2658
|1.2709
|1.2645
|2006.09.11 01:07
|1.2654
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|668546
|2006.09.08 14:30
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2662
|1.2713
|1.2649
|2006.09.11 01:07
|1.2654
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|668887
|2006.09.08 14:40
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2666
|1.2717
|1.2653
|2006.09.11 01:00
|1.2653
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|670289
|2006.09.08 15:17
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2668
|1.2722
|1.2658
|2006.09.11 00:59
|1.2658
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|670300
|2006.09.08 15:17
|sell
|16.00
|eurusd
|1.2669
|1.2723
|1.2659
|2006.09.11 00:56
|1.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|680875
|2006.09.11 10:33
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2724
|1.2673
|1.2737
|2006.09.12 01:21
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|681027
|2006.09.11 10:56
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2720
|1.2669
|1.2733
|2006.09.12 01:21
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|681101
|2006.09.11 10:58
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2716
|1.2665
|1.2729
|2006.09.12 01:21
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|681192
|2006.09.11 11:04
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2712
|1.2661
|1.2725
|2006.09.12 01:21
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|681209
|2006.09.11 11:04
|buy
|16.00
|eurusd
|1.2709
|1.2658
|1.2722
|2006.09.12 01:21
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|697933
|2006.09.12 10:24
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2712
|1.2661
|1.2725
|2006.09.12 12:30
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|130.00
|697958
|2006.09.12 10:25
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2709
|1.2658
|1.2722
|2006.09.12 12:30
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|260.00
|699033
|2006.09.12 12:28
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2705
|1.2654
|1.2718
|2006.09.12 12:30
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|520.00
|699106
|2006.09.12 12:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2731
|1.2680
|1.2744
|2006.09.12 12:56
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|-130.00
|699124
|2006.09.12 12:31
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2717
|1.2666
|1.2730
|2006.09.12 12:56
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|699278
|2006.09.12 12:33
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2713
|1.2662
|1.2726
|2006.09.12 12:56
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|699290
|2006.09.12 12:33
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2710
|1.2659
|1.2723
|2006.09.12 12:56
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|720.00
|699328
|2006.09.12 12:33
|buy
|16.00
|eurusd
|1.2705
|1.2654
|1.2718
|2006.09.12 12:56
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|2 080.00
|700395
|2006.09.12 12:56
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2720
|1.2669
|1.2733
|2006.09.13 01:18
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|-510.00
|700864
|2006.09.12 13:11
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2716
|1.2665
|1.2729
|2006.09.13 01:18
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|-960.00
|701294
|2006.09.12 13:32
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2712
|1.2661
|1.2725
|2006.09.13 01:18
|1.2668
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 760.00
|701315
|2006.09.12 13:32
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2709
|1.2658
|1.2722
|2006.09.13 01:18
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 200.00
|701421
|2006.09.12 13:36
|buy
|16.00
|eurusd
|1.2705
|1.2654
|1.2718
|2006.09.13 01:18
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 760.00
|707688
|2006.09.13 01:18
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2668
|1.2688
|1.2658
|2006.09.13 03:13
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|707748
|2006.09.13 01:21
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2672
|1.2692
|1.2662
|2006.09.13 03:13
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|707815
|2006.09.13 01:27
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2676
|1.2696
|1.2666
|2006.09.13 03:13
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|708047
|2006.09.13 02:01
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2680
|1.2700
|1.2670
|2006.09.13 03:13
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|-640.00
|708117
|2006.09.13 02:08
|sell
|16.00
|eurusd
|1.2685
|1.2705
|1.2675
|2006.09.13 03:13
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|708372
|2006.09.13 03:13
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2687
|1.2707
|1.2677
|2006.09.13 07:54
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|708560
|2006.09.13 04:27
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2691
|1.2711
|1.2681
|2006.09.13 07:31
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|709655
|2006.09.13 06:47
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2694
|1.2714
|1.2684
|2006.09.13 07:30
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|709752
|2006.09.13 06:53
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2698
|1.2718
|1.2688
|2006.09.13 07:29
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|713983
|2006.09.13 12:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2679
|1.2699
|1.2669
|2006.09.13 13:30
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|714049
|2006.09.13 13:01
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2683
|1.2703
|1.2673
|2006.09.13 13:30
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|714157
|2006.09.13 13:11
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2687
|1.2707
|1.2677
|2006.09.13 13:30
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|714487
|2006.09.13 13:26
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2691
|1.2711
|1.2681
|2006.09.13 13:30
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|714518
|2006.09.13 13:26
|sell
|16.00
|eurusd
|1.2694
|1.2714
|1.2684
|2006.09.13 13:30
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|714596
|2006.09.13 13:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2683
|1.2703
|1.2673
|2006.09.13 13:52
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|714654
|2006.09.13 13:34
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2687
|1.2707
|1.2677
|2006.09.13 13:52
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|714770
|2006.09.13 13:45
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2691
|1.2711
|1.2681
|2006.09.13 13:52
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|714803
|2006.09.13 13:48
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2694
|1.2714
|1.2684
|2006.09.13 13:52
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|714899
|2006.09.13 13:52
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2686
|1.2666
|1.2696
|2006.09.13 14:09
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|714950
|2006.09.13 13:55
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2682
|1.2662
|1.2692
|2006.09.13 14:09
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|714969
|2006.09.13 13:55
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2678
|1.2658
|1.2688
|2006.09.13 14:09
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|715134
|2006.09.13 14:01
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2674
|1.2654
|1.2684
|2006.09.13 14:09
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|715158
|2006.09.13 14:01
|buy
|16.00
|eurusd
|1.2671
|1.2651
|1.2681
|2006.09.13 14:09
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|715333
|2006.09.13 14:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2682
|1.2662
|1.2692
|2006.09.13 14:38
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|715371
|2006.09.13 14:12
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2678
|1.2658
|1.2688
|2006.09.13 14:38
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|715500
|2006.09.13 14:26
|buy
|4.00
|eurusd
|1.2674
|1.2654
|1.2684
|2006.09.13 14:38
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|715632
|2006.09.13 14:30
|buy
|8.00
|eurusd
|1.2671
|1.2651
|1.2681
|2006.09.13 14:38
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|715638
|2006.09.13 14:30
|buy
|16.00
|eurusd
|1.2667
|1.2647
|1.2677
|2006.09.13 14:37
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|1 600.00
|715855
|2006.09.13 14:38
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2679
|1.2659
|1.2689
|2006.09.13 15:04
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|715907
|2006.09.13 14:40
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2675
|1.2655
|1.2685
|2006.09.13 15:04
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|716403
|2006.09.13 15:15
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2685
|1.2705
|1.2675
|2006.09.13 15:48
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|-200.00
|716470
|2006.09.13 15:20
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2689
|1.2709
|1.2679
|2006.09.13 15:49
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|-400.00
|716494
|2006.09.13 15:21
|sell
|4.00
|eurusd
|1.2692
|1.2712
|1.2682
|2006.09.13 15:49
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|-800.00
|716534
|2006.09.13 15:21
|sell
|8.00
|eurusd
|1.2696
|1.2716
|1.2686
|2006.09.13 15:34
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|718501
|2006.09.13 17:56
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2691
|1.2711
|1.2681
|2006.09.13 18:12
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|718569
|2006.09.13 18:06
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2694
|1.2714
|1.2684
|2006.09.13 18:12
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|718654
|2006.09.13 18:12
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2682
|1.2662
|1.2692
|2006.09.13 18:35
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|718762
|2006.09.13 18:35
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2693
|1.2673
|1.2703
|2006.09.13 21:58
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|718903
|2006.09.13 19:04
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2690
|1.2670
|1.2700
|2006.09.13 21:58
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|719761
|2006.09.13 21:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2699
|1.2679
|1.2709
|2006.09.14 06:33
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|719934
|2006.09.13 22:41
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2695
|1.2675
|1.2705
|2006.09.14 06:33
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|721140
|2006.09.14 03:56
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2691
|1.2676
|1.2701
|2006.09.14 06:33
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|721161
|2006.09.14 03:57
|buy
|24.00
|eurusd
|1.2687
|1.2672
|1.2697
|2006.09.14 06:33
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|960.00
|721511
|2006.09.14 06:08
|buy
|48.00
|eurusd
|1.2682
|1.2667
|1.2692
|2006.09.14 06:33
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|4 800.00
|721703
|2006.09.14 06:33
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2692
|1.2677
|1.2702
|2006.09.14 07:08
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|721787
|2006.09.14 06:39
|buy
|6.00
|eurusd
|1.2689
|1.2674
|1.2699
|2006.09.14 07:08
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|-720.00
|721838
|2006.09.14 06:46
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2684
|1.2669
|1.2694
|2006.09.14 07:08
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|-840.00
|721954
|2006.09.14 07:06
|buy
|24.00
|eurusd
|1.2680
|1.2665
|1.2690
|2006.09.14 07:08
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|-720.00
|721974
|2006.09.14 07:08
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2678
|1.2663
|1.2688
|2006.09.14 08:32
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|722753
|2006.09.14 08:32
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2688
|1.2673
|1.2698
|2006.09.14 09:44
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|210.00
|723043
|2006.09.14 08:55
|buy
|6.00
|eurusd
|1.2684
|1.2669
|1.2694
|2006.09.14 09:43
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|723544
|2006.09.14 09:44
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2695
|1.2710
|1.2685
|2006.09.14 10:37
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|723628
|2006.09.14 09:49
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2700
|1.2715
|1.2690
|2006.09.14 10:38
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|-660.00
|723944
|2006.09.14 10:15
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2704
|1.2719
|1.2694
|2006.09.14 10:38
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|-720.00
|724141
|2006.09.14 10:37
|sell
|24.00
|eurusd
|1.2708
|1.2723
|1.2698
|2006.09.14 10:38
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|-720.00
|724156
|2006.09.14 10:38
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2710
|1.2725
|1.2700
|2006.09.14 11:17
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|724225
|2006.09.14 10:40
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2713
|1.2728
|1.2703
|2006.09.14 11:17
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|-780.00
|724398
|2006.09.14 10:49
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2717
|1.2732
|1.2707
|2006.09.14 11:17
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 080.00
|724406
|2006.09.14 10:49
|sell
|24.00
|eurusd
|1.2721
|1.2736
|1.2711
|2006.09.14 11:17
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 200.00
|724797
|2006.09.14 11:17
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2725
|1.2740
|1.2715
|2006.09.14 12:04
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|90.00
|725047
|2006.09.14 11:34
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2729
|1.2744
|1.2719
|2006.09.14 12:04
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|420.00
|725271
|2006.09.14 11:51
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2732
|1.2747
|1.2722
|2006.09.14 12:04
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|725469
|2006.09.14 12:04
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2721
|1.2736
|1.2711
|2006.09.14 12:30
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|725745
|2006.09.14 12:24
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2725
|1.2740
|1.2715
|2006.09.14 12:30
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|725851
|2006.09.14 12:29
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2729
|1.2744
|1.2719
|2006.09.14 12:30
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|725877
|2006.09.14 12:30
|sell
|24.00
|eurusd
|1.2732
|1.2747
|1.2722
|2006.09.14 12:30
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|-960.00
|725898
|2006.09.14 12:30
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2727
|1.2742
|1.2717
|2006.09.14 12:31
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|725967
|2006.09.14 12:31
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2714
|1.2729
|1.2704
|2006.09.14 12:33
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|726061
|2006.09.14 12:32
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2718
|1.2733
|1.2708
|2006.09.14 12:33
|1.2729
|0.00
|0.00
|0.00
|-660.00
|726122
|2006.09.14 12:33
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2723
|1.2738
|1.2713
|2006.09.14 12:33
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|-840.00
|726153
|2006.09.14 12:33
|sell
|24.00
|eurusd
|1.2727
|1.2742
|1.2717
|2006.09.14 12:33
|1.2730
|0.00
|0.00
|0.00
|-720.00
|726167
|2006.09.14 12:33
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2727
|1.2742
|1.2717
|2006.09.14 12:35
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|726216
|2006.09.14 12:34
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2731
|1.2746
|1.2721
|2006.09.14 12:35
|1.2721
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|726306
|2006.09.14 12:35
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2719
|1.2734
|1.2709
|2006.09.14 12:37
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|180.00
|726311
|2006.09.14 12:35
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2723
|1.2738
|1.2713
|2006.09.14 12:37
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|726425
|2006.09.14 12:37
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2710
|1.2725
|1.2700
|2006.09.14 12:40
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|726434
|2006.09.14 12:38
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2713
|1.2728
|1.2703
|2006.09.14 12:40
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|726553
|2006.09.14 12:40
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2704
|1.2719
|1.2694
|2006.09.14 12:42
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|726711
|2006.09.14 12:42
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2694
|1.2709
|1.2684
|2006.09.14 12:54
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|726774
|2006.09.14 12:43
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2698
|1.2713
|1.2688
|2006.09.14 12:54
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|-660.00
|726803
|2006.09.14 12:44
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2702
|1.2717
|1.2692
|2006.09.14 12:54
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|-840.00
|726985
|2006.09.14 12:52
|sell
|24.00
|eurusd
|1.2706
|1.2721
|1.2696
|2006.09.14 12:54
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|-720.00
|727021
|2006.09.14 12:54
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2708
|1.2723
|1.2698
|2006.09.14 14:20
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|727129
|2006.09.14 12:57
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2712
|1.2727
|1.2702
|2006.09.14 14:24
|1.2727
|0.00
|0.00
|0.00
|-900.00
|727819
|2006.09.14 13:38
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2716
|1.2731
|1.2706
|2006.09.14 14:24
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 440.00
|728458
|2006.09.14 14:19
|sell
|24.00
|eurusd
|1.2721
|1.2736
|1.2711
|2006.09.14 14:24
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 680.00
|728527
|2006.09.14 14:20
|sell
|24.00
|eurusd
|1.2725
|1.2740
|1.2715
|2006.09.14 14:24
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|728645
|2006.09.14 14:24
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2725
|1.2740
|1.2715
|2006.09.14 14:37
|1.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|728689
|2006.09.14 14:26
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2729
|1.2744
|1.2719
|2006.09.14 14:37
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|600.00
|728941
|2006.09.14 14:37
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2719
|1.2734
|1.2709
|2006.09.14 14:55
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-450.00
|728972
|2006.09.14 14:40
|sell
|6.00
|eurusd
|1.2723
|1.2738
|1.2713
|2006.09.14 14:55
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-660.00
|729012
|2006.09.14 14:42
|sell
|12.00
|eurusd
|1.2727
|1.2742
|1.2717
|2006.09.14 14:55
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-840.00
|729238
|2006.09.14 14:55
|sell
|24.00
|eurusd
|1.2731
|1.2751
|1.2721
|2006.09.14 14:55
|1.2734
|0.00
|0.00
|0.00
|-720.00
|729242
|2006.09.14 14:55
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2734
|1.2714
|1.2744
|2006.09.14 14:56
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|729272
|2006.09.14 14:57
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2744
|1.2724
|1.2754
|2006.09.14 18:43
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.00
|729895
|2006.09.14 15:15
|buy
|6.00
|eurusd
|1.2739
|1.2719
|1.2749
|2006.09.14 18:43
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|-960.00
|730182
|2006.09.14 15:38
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2735
|1.2715
|1.2745
|2006.09.14 18:43
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 440.00
|731081
|2006.09.14 17:09
|buy
|24.00
|eurusd
|1.2731
|1.2711
|1.2741
|2006.09.14 18:43
|1.2723
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 920.00
|731710
|2006.09.14 18:43
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2724
|1.2704
|1.2734
|2006.09.15 05:31
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|732220
|2006.09.14 20:17
|buy
|6.00
|eurusd
|1.2720
|1.2669
|1.2730
|2006.09.15 05:31
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|300.00
|733846
|2006.09.15 01:37
|buy
|12.00
|eurusd
|1.2716
|1.2665
|1.2726
|2006.09.15 05:30
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|1 200.00
|734658
|2006.09.15 05:31
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2725
|1.2776
|1.2715
|2006.09.15 05:38
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|734715
|2006.09.15 05:49
|sell
|3.10
|eurusd
|1.2729
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 06:28
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|155.00
|735013
|2006.09.15 06:28
|buy
|3.10
|eurusd
|1.2724
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 07:04
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|735328
|2006.09.15 07:29
|sell
|3.90
|usdchf
|1.2538
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 07:33
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|155.59
|735495
|2006.09.15 07:39
|sell
|2.10
|gbpusd
|1.8852
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 08:01
|1.8846
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|735727
|2006.09.15 08:01
|sell
|2.10
|gbpusd
|1.8846
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 09:35
|1.8838
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|736683
|2006.09.15 09:38
|sell
|3.90
|usdchf
|1.2557
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 09:57
|1.2566
|0.00
|0.00
|0.00
|-279.33
|736966
|2006.09.15 09:57
|buy
|3.10
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 09:59
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|155.00
|737072
|2006.09.15 10:00
|buy
|3.10
|eurusd
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 10:03
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|737155
|2006.09.15 10:03
|buy
|3.10
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 10:11
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|124.00
|737266
|2006.09.15 10:11
|buy
|3.90
|usdchf
|1.2575
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 11:01
|1.2580
|0.00
|0.00
|0.00
|155.01
|737887
|2006.09.15 11:01
|buy
|3.90
|usdchf
|1.2579
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 11:50
|1.2584
|0.00
|0.00
|0.00
|154.96
|738324
|2006.09.15 11:50
|buy
|2.10
|gbpusd
|1.8808
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 12:27
|1.8813
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|739035
|2006.09.15 12:28
|sell
|3.10
|eurusd
|1.2671
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 12:37
|1.2692
|0.00
|0.00
|0.00
|-651.00
|739671
|2006.09.15 12:37
|buy
|2.10
|gbpusd
|1.8845
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 13:32
|1.8796
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 029.00
|741407
|2006.09.15 13:32
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2656
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 13:33
|1.2652
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|741492
|2006.09.15 13:33
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2650
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 13:33
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|741513
|2006.09.15 13:33
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2646
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 13:45
|1.2634
|0.00
|0.00
|0.00
|360.00
|742099
|2006.09.15 13:45
|sell
|2.10
|gbpusd
|1.8763
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 14:03
|1.8778
|0.00
|0.00
|0.00
|-315.00
|742739
|2006.09.15 14:03
|buy
|3.80
|usdchf
|1.2594
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 14:13
|1.2603
|0.00
|0.00
|0.00
|271.36
|743029
|2006.09.15 14:13
|buy
|2.10
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 14:13
|1.8758
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|743048
|2006.09.15 14:13
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2638
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 14:24
|1.2643
|0.00
|0.00
|0.00
|150.00
|743323
|2006.09.15 14:24
|sell
|3.10
|eurusd
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 14:35
|1.2653
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|743745
|2006.09.15 14:35
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8781
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 14:48
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|744464
|2006.09.15 15:01
|buy
|3.90
|usdchf
|1.2584
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 15:15
|1.2591
|0.00
|0.00
|0.00
|216.82
|744767
|2006.09.15 15:20
|buy
|3.10
|eurusd
|1.2642
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 15:46
|1.2647
|0.00
|0.00
|0.00
|155.00
|745010
|2006.09.15 15:46
|sell
|3.10
|eurusd
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 16:10
|1.2653
|0.00
|0.00
|0.00
|-248.00
|745263
|2006.09.15 16:10
|sell
|3.90
|usdchf
|1.2569
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 16:11
|1.2564
|0.00
|0.00
|0.00
|155.21
|745296
|2006.09.15 16:11
|sell
|3.90
|usdchf
|1.2565
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 16:47
|1.2560
|0.00
|0.00
|0.00
|155.25
|746016
|2006.09.15 17:02
|buy
|2.10
|gbpusd
|1.8763
|0.0000
|0.0000
|2006.09.15 17:19
|1.8755
|0.00
|0.00
|0.00
|-168.00
|746293
|2006.09.15 17:24
|sell
|3.10
|eurusd
|1.2645
|0.0000
|0.0000
|2006.09.17 22:46
|1.2640
|0.00
|0.00
|0.00
|155.00
|748357
|2006.09.17 22:54
|buy
|3.90
|usdchf
|1.2573
|0.0000
|0.0000
|2006.09.17 23:46
|1.2578
|0.00
|0.00
|0.00
|155.03
|749024
|2006.09.18 00:15
|sell
|2.10
|gbpusd
|1.8795
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 00:39
|1.8789
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|749249
|2006.09.18 00:51
|sell
|3.90
|usdchf
|1.2555
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 02:00
|1.2570
|0.00
|0.00
|0.00
|-465.39
|749542
|2006.09.18 03:09
|sell
|4.10
|gbpusd
|1.8804
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 04:52
|1.8812
|0.00
|0.00
|0.00
|-328.00
|750473
|2006.09.18 06:20
|buy
|30.40
|eurusd
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 07:00
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|2 432.00
|750936
|2006.09.18 07:00
|sell
|31.30
|eurusd
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 08:11
|1.2670
|0.00
|0.00
|0.00
|2 817.00
|754687
|2006.09.18 13:00
|sell
|32.50
|eurusd
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 13:01
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 600.00
|754741
|2006.09.18 13:01
|sell
|31.40
|eurusd
|1.2683
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 13:06
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|2 198.00
|754977
|2006.09.18 13:06
|sell
|32.30
|eurusd
|1.2676
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 13:16
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|2 261.00
|755576
|2006.09.18 13:36
|sell
|33.20
|eurusd
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 13:42
|1.2666
|0.00
|0.00
|0.00
|2 324.00
|755775
|2006.09.18 13:56
|sell
|34.10
|eurusd
|1.2673
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 14:09
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 069.00
|756511
|2006.09.18 14:57
|buy
|32.90
|eurusd
|1.2691
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 18:05
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 974.00
|758650
|2006.09.18 18:49
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 18:53
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|758751
|2006.09.18 19:03
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2704
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 19:06
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|759110
|2006.09.18 20:25
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 20:46
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|759397
|2006.09.18 21:26
|buy
|3.20
|eurusd
|1.2699
|0.0000
|0.0000
|2006.09.18 21:38
|1.2702
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|759512
|2006.09.18 21:54
|sell
|16.10
|eurusd
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 07:11
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|322.00
|761883
|2006.09.19 07:11
|buy
|16.20
|eurusd
|1.2698
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 07:40
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 296.00
|762217
|2006.09.19 07:41
|sell
|15.90
|eurusd
|1.2685
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 07:46
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|477.00
|762327
|2006.09.19 07:46
|buy
|16.00
|eurusd
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 07:49
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|762403
|2006.09.19 07:49
|sell
|16.10
|eurusd
|1.2687
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 07:50
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|483.00
|762429
|2006.09.19 07:52
|buy
|16.20
|eurusd
|1.2684
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 08:02
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 296.00
|762635
|2006.09.19 08:03
|buy
|16.00
|eurusd
|1.2675
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 08:13
|1.2666
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 440.00
|762857
|2006.09.19 08:18
|buy
|15.70
|eurusd
|1.2662
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 08:21
|1.2666
|0.00
|0.00
|0.00
|628.00
|762884
|2006.09.19 08:21
|sell
|15.80
|eurusd
|1.2666
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 08:27
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 264.00
|763055
|2006.09.19 08:37
|buy
|15.60
|eurusd
|1.2670
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 08:51
|1.2672
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|763240
|2006.09.19 09:00
|buy
|15.60
|eurusd
|1.2667
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 09:01
|1.2658
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 404.00
|763311
|2006.09.19 09:02
|buy
|15.40
|eurusd
|1.2659
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 09:02
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|462.00
|763329
|2006.09.19 09:03
|buy
|15.50
|eurusd
|1.2659
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 09:03
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|465.00
|763416
|2006.09.19 09:07
|sell
|15.50
|eurusd
|1.2668
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 09:17
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.00
|465.00
|763542
|2006.09.19 09:18
|buy
|15.60
|eurusd
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 09:31
|1.2657
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 248.00
|763631
|2006.09.19 09:33
|sell
|15.40
|eurusd
|1.2662
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 09:41
|1.2659
|0.00
|0.00
|0.00
|462.00
|763806
|2006.09.19 09:47
|buy
|15.50
|eurusd
|1.2654
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 09:49
|1.2657
|0.00
|0.00
|0.00
|465.00
|763947
|2006.09.19 09:59
|buy
|15.60
|eurusd
|1.2653
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 10:04
|1.2655
|0.00
|0.00
|0.00
|312.00
|764176
|2006.09.19 10:25
|buy
|15.60
|eurusd
|1.2659
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 11:08
|1.2662
|0.00
|0.00
|0.00
|468.00
|764599
|2006.09.19 11:13
|buy
|15.70
|eurusd
|1.2665
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 12:30
|1.2669
|0.00
|0.00
|0.00
|628.00
|765516
|2006.09.19 12:30
|buy
|15.80
|eurusd
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 12:31
|1.2685
|0.00
|0.00
|0.00
|474.00
|765662
|2006.09.19 12:31
|sell
|15.90
|eurusd
|1.2683
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 12:31
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|477.00
|765678
|2006.09.19 12:31
|sell
|16.00
|eurusd
|1.2679
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 12:32
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 440.00
|765693
|2006.09.19 12:32
|sell
|15.70
|eurusd
|1.2683
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 12:35
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|628.00
|765891
|2006.09.19 12:35
|buy
|15.90
|eurusd
|1.2682
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 12:36
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 272.00
|765933
|2006.09.19 12:36
|buy
|15.60
|eurusd
|1.2678
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 12:36
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|468.00
|765944
|2006.09.19 12:36
|buy
|15.70
|eurusd
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 12:36
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|471.00
|765947
|2006.09.19 12:36
|buy
|15.80
|eurusd
|1.2680
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 12:41
|1.2683
|0.00
|0.00
|0.00
|474.00
|766193
|2006.09.19 12:41
|sell
|15.90
|eurusd
|1.2681
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 12:42
|1.2690
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 431.00
|766273
|2006.09.19 12:43
|sell
|15.60
|eurusd
|1.2689
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 12:43
|1.2686
|0.00
|0.00
|0.00
|468.00
|766481
|2006.09.19 12:50
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2693
|1.2705
|1.2663
|2006.09.19 12:51
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|766499
|2006.09.19 12:51
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2694
|1.2706
|1.2664
|2006.09.19 12:51
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|766507
|2006.09.19 12:51
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2695
|1.2707
|1.2665
|2006.09.19 12:52
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|766513
|2006.09.19 12:51
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2696
|1.2708
|1.2666
|2006.09.19 12:52
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|766522
|2006.09.19 12:51
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2695
|1.2707
|1.2665
|2006.09.19 12:52
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|766530
|2006.09.19 12:51
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2696
|1.2708
|1.2666
|2006.09.19 12:52
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|766543
|2006.09.19 12:51
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2696
|1.2708
|1.2666
|2006.09.19 12:52
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|766569
|2006.09.19 12:52
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2697
|1.2709
|1.2667
|2006.09.19 12:53
|1.2698
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|766572
|2006.09.19 12:52
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2698
|1.2710
|1.2668
|2006.09.19 12:53
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|766606
|2006.09.19 12:52
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2697
|1.2709
|1.2667
|2006.09.19 12:54
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|766607
|2006.09.19 12:52
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2697
|1.2709
|1.2667
|2006.09.19 12:54
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|766625
|2006.09.19 12:53
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2698
|1.2710
|1.2668
|2006.09.19 12:54
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|766631
|2006.09.19 12:53
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2698
|1.2710
|1.2668
|2006.09.19 12:54
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|766648
|2006.09.19 12:54
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2702
|1.2714
|1.2672
|2006.09.19 12:54
|1.2701
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|766689
|2006.09.19 12:55
|sell
|15.50
|eurusd
|1.2702
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 13:01
|1.2699
|0.00
|0.00
|0.00
|465.00
|767034
|2006.09.19 13:10
|sell
|15.50
|eurusd
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 13:12
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 240.00
|767136
|2006.09.19 13:12
|sell
|15.30
|eurusd
|1.2712
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 13:16
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.00
|459.00
|767210
|2006.09.19 13:16
|buy
|15.40
|eurusd
|1.2705
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 13:25
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 232.00
|767471
|2006.09.19 13:25
|buy
|15.20
|eurusd
|1.2697
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 13:29
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|456.00
|767795
|2006.09.19 13:45
|sell
|15.20
|eurusd
|1.2706
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 13:48
|1.2703
|0.00
|0.00
|0.00
|456.00
|767885
|2006.09.19 13:50
|sell
|15.30
|eurusd
|1.2708
|0.0000
|0.0000
|2006.09.19 13:58
|1.2705
|0.00
|0.00
|0.00
|459.00
|846700
|2006.09.27 12:19
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2682
|1.2670
|1.2712
|2006.09.27 12:31
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|846714
|2006.09.27 12:19
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2683
|1.2671
|1.2713
|2006.09.27 12:31
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|846717
|2006.09.27 12:19
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2684
|1.2672
|1.2714
|2006.09.27 12:32
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|846720
|2006.09.27 12:19
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2682
|1.2670
|1.2712
|2006.09.27 12:31
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|846739
|2006.09.27 12:20
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2680
|1.2668
|1.2710
|2006.09.27 12:30
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|847254
|2006.09.27 12:35
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2703
|1.2691
|1.2733
|2006.09.27 12:40
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|847256
|2006.09.27 12:35
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2703
|1.2691
|1.2733
|2006.09.27 12:40
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|847257
|2006.09.27 12:35
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2703
|1.2691
|1.2733
|2006.09.27 12:40
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|847262
|2006.09.27 12:35
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2703
|1.2691
|1.2733
|2006.09.27 12:40
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|847263
|2006.09.27 12:35
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2703
|1.2691
|1.2733
|2006.09.27 12:40
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|847543
|2006.09.27 12:40
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2692
|1.2680
|1.2722
|2006.09.27 12:46
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|847548
|2006.09.27 12:40
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2690
|1.2678
|1.2720
|2006.09.27 14:05
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|847555
|2006.09.27 12:40
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2691
|1.2679
|1.2721
|2006.09.27 12:46
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|847562
|2006.09.27 12:40
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2690
|1.2678
|1.2720
|2006.09.27 14:05
|1.2678
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|847565
|2006.09.27 12:40
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2691
|1.2679
|1.2721
|2006.09.27 12:46
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|847758
|2006.09.27 12:46
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2680
|1.2668
|1.2710
|2006.09.27 14:51
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|847766
|2006.09.27 12:46
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2680
|1.2668
|1.2710
|2006.09.27 14:51
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|858923
|2006.09.28 12:19
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2707
|1.2695
|1.2737
|2006.09.28 12:36
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|858951
|2006.09.28 12:20
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2705
|1.2693
|1.2735
|2006.09.28 12:36
|1.2693
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|858960
|2006.09.28 12:21
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2703
|1.2691
|1.2733
|2006.09.28 12:36
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|858969
|2006.09.28 12:21
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2703
|1.2691
|1.2733
|2006.09.28 12:36
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|858981
|2006.09.28 12:22
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2703
|1.2691
|1.2733
|2006.09.28 12:36
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|859433
|2006.09.28 12:36
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2696
|1.2684
|1.2726
|2006.09.28 14:26
|1.2684
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|859436
|2006.09.28 12:36
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2694
|1.2682
|1.2724
|2006.09.28 14:27
|1.2682
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|859463
|2006.09.28 12:36
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2692
|1.2680
|1.2722
|2006.09.28 14:46
|1.2680
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|859475
|2006.09.28 12:37
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2693
|1.2681
|1.2723
|2006.09.28 14:27
|1.2681
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|859504
|2006.09.28 12:37
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2691
|1.2679
|1.2721
|2006.09.28 14:46
|1.2679
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|871613
|2006.09.29 12:20
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2657
|1.2645
|1.2687
|2006.09.29 12:38
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|871614
|2006.09.29 12:20
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2657
|1.2645
|1.2687
|2006.09.29 12:38
|1.2645
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|871621
|2006.09.29 12:20
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2656
|1.2644
|1.2686
|2006.09.29 12:39
|1.2644
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|871622
|2006.09.29 12:20
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2656
|1.2644
|1.2686
|2006.09.29 12:39
|1.2644
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|871644
|2006.09.29 12:20
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2655
|1.2643
|1.2685
|2006.09.29 12:39
|1.2643
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|872091
|2006.09.29 12:38
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2646
|1.2634
|1.2676
|2006.09.29 15:02
|1.2676
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|872129
|2006.09.29 12:39
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2647
|1.2635
|1.2677
|2006.09.29 15:02
|1.2677
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|872136
|2006.09.29 12:39
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2644
|1.2632
|1.2674
|2006.09.29 15:01
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|872138
|2006.09.29 12:39
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2644
|1.2632
|1.2674
|2006.09.29 15:01
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|872144
|2006.09.29 12:39
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2644
|1.2632
|1.2674
|2006.09.29 15:01
|1.2674
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|884950
|2006.10.02 13:14
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2702
|1.2714
|1.2672
|2006.10.02 13:22
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|884994
|2006.10.02 13:16
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2702
|1.2714
|1.2672
|2006.10.02 13:22
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|885036
|2006.10.02 13:17
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2706
|1.2718
|1.2676
|2006.10.02 13:31
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|885100
|2006.10.02 13:19
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2706
|1.2718
|1.2676
|2006.10.02 13:31
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|885139
|2006.10.02 13:20
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2706
|1.2718
|1.2676
|2006.10.02 13:31
|1.2718
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|885342
|2006.10.02 13:23
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2713
|1.2725
|1.2683
|2006.10.02 13:35
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|885360
|2006.10.02 13:23
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2712
|1.2724
|1.2682
|2006.10.02 13:35
|1.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|885573
|2006.10.02 13:31
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2716
|1.2728
|1.2686
|2006.10.02 13:35
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|885701
|2006.10.02 13:32
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2721
|1.2733
|1.2691
|2006.10.02 13:46
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|885776
|2006.10.02 13:34
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2721
|1.2733
|1.2691
|2006.10.02 13:46
|1.2733
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|885878
|2006.10.02 13:35
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2727
|1.2739
|1.2697
|2006.10.02 13:49
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|885902
|2006.10.02 13:35
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2727
|1.2739
|1.2697
|2006.10.02 13:49
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|886058
|2006.10.02 13:43
|buy
|30.00
|gbpjpy
|221.64
|0.00
|0.00
|2006.10.06 14:12
|222.46
|0.00
|0.00
|0.00
|20 689.65
|886104
|2006.10.02 13:45
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2727
|1.2739
|1.2697
|2006.10.02 13:49
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|886178
|2006.10.02 13:46
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2735
|1.2747
|1.2705
|2006.10.02 13:53
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|886233
|2006.10.02 13:47
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2735
|1.2747
|1.2705
|2006.10.02 13:53
|1.2747
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|886410
|2006.10.02 13:50
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2738
|1.2750
|1.2708
|2006.10.02 14:22
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|886453
|2006.10.02 13:51
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2740
|1.2752
|1.2710
|2006.10.02 14:23
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|886464
|2006.10.02 13:51
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2740
|1.2752
|1.2710
|2006.10.02 14:23
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|886656
|2006.10.02 13:54
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2746
|1.2758
|1.2716
|2006.10.02 14:24
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|897095
|2006.10.03 12:33
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2724
|1.2712
|1.2754
|2006.10.04 07:56
|1.2712
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|897141
|2006.10.03 12:34
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2722
|1.2710
|1.2752
|2006.10.04 08:02
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|897244
|2006.10.03 12:40
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2722
|1.2710
|1.2752
|2006.10.04 08:02
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|897268
|2006.10.03 12:41
|buy
|3.00
|eurusd
|1.2722
|1.2710
|1.2752
|2006.10.04 08:02
|1.2710
|0.00
|0.00
|0.00
|-360.00
|933168
|2006.10.06 12:39
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2641
|1.2653
|1.2611
|2006.10.06 12:55
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|933178
|2006.10.06 12:39
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2641
|1.2653
|1.2611
|2006.10.06 12:55
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|933191
|2006.10.06 12:39
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2641
|1.2653
|1.2611
|2006.10.06 12:55
|1.2611
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|933193
|2006.10.06 12:39
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2643
|1.2655
|1.2613
|2006.10.06 12:55
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|933215
|2006.10.06 12:40
|sell
|3.00
|eurusd
|1.2643
|1.2655
|1.2613
|2006.10.06 12:55
|1.2613
|0.00
|0.00
|0.00
|900.00
|964950
|2006.10.11 12:35
|buy
|30.00
|gbpjpy
|221.90
|0.00
|0.00
|2006.10.11 22:28
|222.02
|0.00
|0.00
|0.00
|3 006.77
|972255
|2006.10.12 08:27
|sell
|39.90
|eurusd
|1.2544
|1.2559
|1.0000
|2006.10.12 09:29
|1.2541
|0.00
|0.00
|0.00
|1 197.00
|973754
|2006.10.12 12:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2529
|1.2644
|1.2533
|2006.10.12 12:51
|1.2533
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1008685
|2006.10.18 01:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8704
|0.0000
|1.8714
|2006.10.18 01:32
|1.8703
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1015578
|2006.10.18 15:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8674
|0.0000
|1.8664
|2006.10.18 17:31
|1.8675
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1015961
|2006.10.18 16:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8678
|0.0000
|1.8668
|2006.10.18 17:31
|1.8675
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1016116
|2006.10.18 17:01
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8681
|0.0000
|1.8671
|2006.10.18 17:31
|1.8675
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1016171
|2006.10.18 17:14
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8685
|0.0000
|1.8675
|2006.10.18 17:31
|1.8675
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1025376
|2006.10.19 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|2006.10.19 16:01
|1.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1025412
|2006.10.19 16:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8782
|0.0000
|1.8792
|2006.10.19 16:58
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1025436
|2006.10.19 16:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8779
|0.0000
|1.8789
|2006.10.19 16:58
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1025469
|2006.10.19 16:02
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8775
|0.0000
|1.8785
|2006.10.19 16:58
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1025488
|2006.10.19 16:02
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2006.10.19 16:58
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1025549
|2006.10.19 16:03
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8767
|0.0000
|1.8777
|2006.10.19 16:58
|1.8774
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|1025780
|2006.10.19 16:15
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8763
|0.0000
|1.8773
|2006.10.19 16:58
|1.8773
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1026072
|2006.10.19 16:58
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8775
|0.0000
|1.8785
|2006.10.19 17:09
|1.8785
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1026237
|2006.10.19 17:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|2006.10.19 17:36
|1.8792
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1026295
|2006.10.19 17:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8782
|0.0000
|1.8792
|2006.10.19 17:36
|1.8792
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1026461
|2006.10.19 17:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8793
|0.0000
|1.8803
|2006.10.19 18:20
|1.8799
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1026670
|2006.10.19 18:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8789
|0.0000
|1.8799
|2006.10.19 18:20
|1.8799
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1026857
|2006.10.19 18:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8800
|0.0000
|1.8810
|2006.10.19 20:49
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|1026876
|2006.10.19 18:21
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8796
|0.0000
|1.8806
|2006.10.19 20:49
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1026919
|2006.10.19 18:29
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8792
|0.0000
|1.8802
|2006.10.19 20:49
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|1027125
|2006.10.19 18:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8788
|0.0000
|1.8798
|2006.10.19 20:49
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1027148
|2006.10.19 18:55
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8784
|0.0000
|1.8794
|2006.10.19 20:49
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1027188
|2006.10.19 18:59
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|2006.10.19 20:49
|1.8783
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|1027218
|2006.10.19 19:00
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|2006.10.19 20:49
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|1027277
|2006.10.19 19:10
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8772
|0.0000
|1.8782
|2006.10.19 20:49
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1027825
|2006.10.19 20:49
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8783
|0.0000
|1.8793
|2006.10.20 00:18
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1027875
|2006.10.19 20:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|2006.10.20 00:18
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1028103
|2006.10.19 21:28
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|2006.10.20 00:18
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1028335
|2006.10.19 22:16
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8772
|0.0000
|1.8782
|2006.10.20 00:18
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1028350
|2006.10.19 22:17
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8768
|0.0000
|1.8778
|2006.10.20 00:18
|1.8778
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1032837
|2006.10.20 11:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8847
|0.0000
|1.8857
|2006.10.20 12:42
|1.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1033161
|2006.10.20 11:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8843
|0.0000
|1.8853
|2006.10.20 12:42
|1.8853
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1033483
|2006.10.20 12:42
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8855
|0.0000
|1.8865
|2006.10.20 12:57
|1.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1033488
|2006.10.20 12:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8851
|0.0000
|1.8861
|2006.10.20 12:57
|1.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1033489
|2006.10.20 12:43
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8847
|0.0000
|1.8857
|2006.10.20 12:57
|1.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1033510
|2006.10.20 12:45
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8843
|0.0000
|1.8853
|2006.10.20 12:57
|1.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|1033534
|2006.10.20 12:48
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8840
|0.0000
|1.8850
|2006.10.20 12:57
|1.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1033595
|2006.10.20 12:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8850
|0.0000
|1.8860
|2006.10.20 15:32
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1034075
|2006.10.20 13:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8846
|0.0000
|1.8856
|2006.10.20 15:32
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1034079
|2006.10.20 13:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8842
|0.0000
|1.8852
|2006.10.20 15:32
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|1034094
|2006.10.20 13:43
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8839
|0.0000
|1.8849
|2006.10.20 15:32
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|1034179
|2006.10.20 13:48
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8835
|0.0000
|1.8845
|2006.10.20 15:32
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|1034212
|2006.10.20 13:50
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8831
|0.0000
|1.8841
|2006.10.20 15:32
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1034361
|2006.10.20 14:01
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8827
|0.0000
|1.8837
|2006.10.20 15:32
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|1034370
|2006.10.20 14:01
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8823
|0.0000
|1.8833
|2006.10.20 15:32
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|896.00
|1034403
|2006.10.20 14:02
|buy
|25.60
|gbpusd
|1.8820
|0.0000
|1.8830
|2006.10.20 15:32
|1.8830
|0.00
|0.00
|0.00
|2 560.00
|1039919
|2006.10.23 09:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8756
|0.0000
|1.8746
|2006.10.23 09:11
|1.8746
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1040080
|2006.10.23 09:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8745
|0.0000
|1.8735
|2006.10.23 09:17
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1040356
|2006.10.23 09:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8734
|0.0000
|1.8724
|2006.10.23 09:37
|1.8739
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1040486
|2006.10.23 09:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|2006.10.23 09:37
|1.8739
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1040673
|2006.10.23 09:32
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8741
|0.0000
|1.8731
|2006.10.23 09:37
|1.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1040690
|2006.10.23 09:33
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8745
|0.0000
|1.8735
|2006.10.23 09:37
|1.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1040702
|2006.10.23 09:33
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8749
|0.0000
|1.8739
|2006.10.23 09:37
|1.8739
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1040748
|2006.10.23 09:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8739
|0.0000
|1.8729
|2006.10.23 10:00
|1.8739
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1040837
|2006.10.23 09:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8742
|0.0000
|1.8732
|2006.10.23 10:00
|1.8739
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1040893
|2006.10.23 09:50
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8746
|0.0000
|1.8736
|2006.10.23 10:00
|1.8736
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1041026
|2006.10.23 10:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8738
|0.0000
|1.8728
|2006.10.23 10:17
|1.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1041036
|2006.10.23 10:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8741
|0.0000
|1.8731
|2006.10.23 10:17
|1.8731
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1041243
|2006.10.23 10:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8729
|0.0000
|1.8719
|2006.10.23 10:18
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1041310
|2006.10.23 10:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8718
|0.0000
|1.8708
|2006.10.23 10:57
|1.8723
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1041343
|2006.10.23 10:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8721
|0.0000
|1.8711
|2006.10.23 10:57
|1.8723
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1041555
|2006.10.23 10:34
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8725
|0.0000
|1.8715
|2006.10.23 10:57
|1.8723
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1041626
|2006.10.23 10:41
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8729
|0.0000
|1.8719
|2006.10.23 10:57
|1.8724
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1041658
|2006.10.23 10:43
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8733
|0.0000
|1.8723
|2006.10.23 10:57
|1.8723
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1041793
|2006.10.23 10:57
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8723
|0.0000
|1.8713
|2006.10.23 12:01
|1.8726
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1041830
|2006.10.23 11:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8727
|0.0000
|1.8717
|2006.10.23 12:01
|1.8726
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1041865
|2006.10.23 11:04
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8731
|0.0000
|1.8721
|2006.10.23 12:01
|1.8726
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1041998
|2006.10.23 11:30
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8735
|0.0000
|1.8725
|2006.10.23 11:59
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1042368
|2006.10.23 12:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8725
|0.0000
|1.8715
|2006.10.23 12:25
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1042579
|2006.10.23 12:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8714
|0.0000
|1.8704
|2006.10.23 12:44
|1.8711
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1042587
|2006.10.23 12:25
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8718
|0.0000
|1.8708
|2006.10.23 12:44
|1.8711
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1042602
|2006.10.23 12:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8721
|0.0000
|1.8711
|2006.10.23 12:44
|1.8711
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1042754
|2006.10.23 12:44
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8710
|0.0000
|1.8700
|2006.10.23 13:24
|1.8700
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1043352
|2006.10.23 13:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8699
|0.0000
|1.8689
|2006.10.23 13:29
|1.8689
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1043437
|2006.10.23 13:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8687
|0.0000
|1.8677
|2006.10.23 13:56
|1.8689
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1043486
|2006.10.23 13:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8691
|0.0000
|1.8681
|2006.10.23 13:56
|1.8689
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1043584
|2006.10.23 13:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8695
|0.0000
|1.8685
|2006.10.23 13:56
|1.8689
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1043687
|2006.10.23 13:46
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8699
|0.0000
|1.8689
|2006.10.23 13:56
|1.8689
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1043785
|2006.10.23 13:56
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8688
|0.0000
|1.8678
|2006.10.23 14:33
|1.8702
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|1043808
|2006.10.23 13:57
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8692
|0.0000
|1.8682
|2006.10.23 14:33
|1.8702
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1043868
|2006.10.23 14:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8696
|0.0000
|1.8686
|2006.10.23 14:33
|1.8702
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1043925
|2006.10.23 14:02
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8700
|0.0000
|1.8690
|2006.10.23 14:33
|1.8702
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1043944
|2006.10.23 14:03
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8704
|0.0000
|1.8694
|2006.10.23 14:33
|1.8702
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1043990
|2006.10.23 14:04
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|2006.10.23 14:33
|1.8702
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|1044073
|2006.10.23 14:11
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.8712
|0.0000
|1.8702
|2006.10.23 14:33
|1.8702
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|1044372
|2006.10.23 14:33
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8701
|0.0000
|1.8691
|2006.10.23 15:54
|1.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1044574
|2006.10.23 14:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8705
|0.0000
|1.8695
|2006.10.23 15:54
|1.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1044632
|2006.10.23 14:57
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8709
|0.0000
|1.8699
|2006.10.23 15:54
|1.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1044653
|2006.10.23 14:58
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8713
|0.0000
|1.8703
|2006.10.23 15:54
|1.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1044683
|2006.10.23 14:59
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8717
|0.0000
|1.8707
|2006.10.23 15:54
|1.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|1044690
|2006.10.23 15:00
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|2006.10.23 15:54
|1.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1055100
|2006.10.24 17:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8749
|0.0000
|1.8759
|2006.10.24 17:34
|1.8759
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1055142
|2006.10.24 17:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8770
|2006.10.24 21:06
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|1055272
|2006.10.24 17:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|2006.10.24 21:06
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|1055383
|2006.10.24 18:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8752
|0.0000
|1.8762
|2006.10.24 21:06
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|1055602
|2006.10.24 18:49
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8748
|0.0000
|1.8758
|2006.10.24 21:06
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|1055647
|2006.10.24 18:59
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|2006.10.24 21:06
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|1055734
|2006.10.24 19:09
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8740
|0.0000
|1.8750
|2006.10.24 21:06
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|1055818
|2006.10.24 19:28
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8737
|0.0000
|1.8747
|2006.10.24 21:06
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|1056217
|2006.10.24 20:40
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8733
|0.0000
|1.8743
|2006.10.24 21:06
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|1056268
|2006.10.24 20:59
|buy
|25.60
|gbpusd
|1.8729
|0.0000
|1.8739
|2006.10.24 21:06
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|1 536.00
|1056275
|2006.10.24 21:01
|buy
|51.20
|gbpusd
|1.8725
|0.0000
|1.8735
|2006.10.24 21:06
|1.8735
|0.00
|0.00
|0.00
|5 120.00
|1073804
|2006.10.26 13:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8857
|0.0000
|1.8867
|2006.10.26 13:37
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1073931
|2006.10.26 13:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8853
|0.0000
|1.8863
|2006.10.26 13:37
|1.8863
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1077196
|2006.10.26 17:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8908
|0.0000
|1.8918
|2006.10.26 18:53
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1077579
|2006.10.26 18:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8904
|0.0000
|1.8914
|2006.10.26 18:53
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1077588
|2006.10.26 18:10
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8901
|0.0000
|1.8911
|2006.10.26 18:53
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1077779
|2006.10.26 18:28
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8897
|0.0000
|1.8907
|2006.10.26 18:53
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1077954
|2006.10.26 18:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8908
|0.0000
|1.8918
|2006.10.26 22:06
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1078120
|2006.10.26 19:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8904
|0.0000
|1.8914
|2006.10.26 22:06
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1078939
|2006.10.26 21:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8901
|0.0000
|1.8911
|2006.10.26 22:06
|1.8906
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1078942
|2006.10.26 21:48
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8897
|0.0000
|1.8907
|2006.10.26 22:05
|1.8907
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1086396
|2006.10.27 13:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8989
|0.0000
|1.8999
|2006.10.27 13:33
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1086553
|2006.10.27 13:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9001
|0.0000
|1.9011
|2006.10.27 14:21
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1086599
|2006.10.27 13:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8997
|0.0000
|1.9007
|2006.10.27 14:21
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1086666
|2006.10.27 13:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8993
|0.0000
|1.9003
|2006.10.27 14:21
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1086972
|2006.10.27 13:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8989
|0.0000
|1.8999
|2006.10.27 14:20
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1087073
|2006.10.27 13:59
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8985
|0.0000
|1.8995
|2006.10.27 14:20
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1087142
|2006.10.27 14:04
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|1.8991
|2006.10.27 14:20
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|1087149
|2006.10.27 14:04
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8977
|0.0000
|1.8987
|2006.10.27 14:20
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|1087393
|2006.10.27 14:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8988
|0.0000
|1.8998
|2006.10.27 15:50
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|1087559
|2006.10.27 14:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|2006.10.27 15:50
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1087735
|2006.10.27 14:56
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|1.8991
|2006.10.27 15:50
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1087787
|2006.10.27 14:58
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8977
|0.0000
|1.8987
|2006.10.27 15:50
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1087815
|2006.10.27 14:59
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8973
|0.0000
|1.8983
|2006.10.27 15:50
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1087823
|2006.10.27 14:59
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8969
|0.0000
|1.8979
|2006.10.27 15:50
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|1087870
|2006.10.27 15:01
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8965
|0.0000
|1.8975
|2006.10.27 15:50
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|1088413
|2006.10.27 15:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8977
|0.0000
|1.8987
|2006.10.27 16:08
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|1088436
|2006.10.27 15:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8973
|0.0000
|1.8983
|2006.10.27 16:08
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1088445
|2006.10.27 15:53
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8969
|0.0000
|1.8979
|2006.10.27 16:08
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1088470
|2006.10.27 15:56
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8965
|0.0000
|1.8975
|2006.10.27 16:08
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1088588
|2006.10.27 16:04
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8961
|0.0000
|1.8971
|2006.10.27 16:07
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1088625
|2006.10.27 16:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8971
|0.0000
|1.8981
|2006.10.27 19:23
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1089164
|2006.10.27 18:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8967
|0.0000
|1.8977
|2006.10.27 19:23
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|1089344
|2006.10.27 18:47
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8963
|0.0000
|1.8973
|2006.10.27 19:23
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1089389
|2006.10.27 18:55
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8960
|0.0000
|1.8970
|2006.10.27 19:23
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1094555
|2006.10.30 13:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9037
|0.0000
|1.9047
|2006.10.30 13:50
|1.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1094566
|2006.10.30 13:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9033
|0.0000
|1.9043
|2006.10.30 13:50
|1.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|1094603
|2006.10.30 13:19
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9029
|0.0000
|1.9039
|2006.10.30 13:50
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|1094607
|2006.10.30 13:19
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9025
|0.0000
|1.9035
|2006.10.30 13:50
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1094744
|2006.10.30 13:31
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|1.9032
|2006.10.30 13:50
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1094775
|2006.10.30 13:31
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|1.9028
|2006.10.30 13:50
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|1094863
|2006.10.30 13:33
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|2006.10.30 13:50
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|1095024
|2006.10.30 13:41
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9010
|0.0000
|1.9020
|2006.10.30 13:50
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1095149
|2006.10.30 13:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9021
|0.0000
|1.9031
|2006.10.30 13:59
|1.9031
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1095281
|2006.10.30 13:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9033
|0.0000
|1.9043
|2006.10.30 14:20
|1.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1095344
|2006.10.30 14:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9029
|0.0000
|1.9039
|2006.10.30 14:20
|1.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1095457
|2006.10.30 14:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9025
|0.0000
|1.9035
|2006.10.30 14:20
|1.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1095785
|2006.10.30 14:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9023
|0.0000
|1.9033
|2006.10.30 15:58
|1.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1095895
|2006.10.30 15:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9020
|0.0000
|1.9030
|2006.10.30 15:58
|1.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1095986
|2006.10.30 15:18
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9016
|0.0000
|1.9026
|2006.10.30 15:58
|1.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|1095992
|2006.10.30 15:18
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9012
|0.0000
|1.9022
|2006.10.30 15:57
|1.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1106834
|2006.10.31 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9070
|0.0000
|1.9080
|2006.10.31 15:32
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1106947
|2006.10.31 15:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9081
|0.0000
|1.9091
|2006.10.31 15:33
|1.9091
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1107000
|2006.10.31 15:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2006.10.31 16:13
|1.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1107022
|2006.10.31 15:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9088
|0.0000
|1.9098
|2006.10.31 16:13
|1.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1107538
|2006.10.31 15:52
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9084
|0.0000
|1.9094
|2006.10.31 16:13
|1.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1107562
|2006.10.31 15:53
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9081
|0.0000
|1.9091
|2006.10.31 16:13
|1.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|1107610
|2006.10.31 15:57
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9077
|0.0000
|1.9087
|2006.10.31 16:13
|1.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|1107661
|2006.10.31 15:59
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9073
|0.0000
|1.9083
|2006.10.31 16:13
|1.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1107948
|2006.10.31 16:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9084
|0.0000
|1.9094
|2006.10.31 16:25
|1.9090
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1107968
|2006.10.31 16:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9081
|0.0000
|1.9091
|2006.10.31 16:25
|1.9091
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1108026
|2006.10.31 16:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9091
|0.0000
|1.9101
|2006.10.31 16:44
|1.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1108047
|2006.10.31 16:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9087
|0.0000
|1.9097
|2006.10.31 16:44
|1.9094
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1108190
|2006.10.31 16:40
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9083
|0.0000
|1.9093
|2006.10.31 16:44
|1.9093
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1108238
|2006.10.31 16:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9095
|0.0000
|1.9105
|2006.10.31 22:19
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1108320
|2006.10.31 16:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9091
|0.0000
|1.9101
|2006.10.31 22:19
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1108336
|2006.10.31 16:52
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9087
|0.0000
|1.9097
|2006.10.31 22:19
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1108384
|2006.10.31 16:58
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9083
|0.0000
|1.9093
|2006.10.31 22:19
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|1108410
|2006.10.31 17:01
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9080
|0.0000
|1.9090
|2006.10.31 22:19
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1109026
|2006.10.31 18:16
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9076
|0.0000
|1.9086
|2006.10.31 22:19
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|1110157
|2006.10.31 21:44
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9072
|0.0000
|1.9082
|2006.10.31 22:19
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|1110312
|2006.10.31 22:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9083
|0.0000
|1.9093
|2006.10.31 23:23
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1110316
|2006.10.31 22:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9079
|0.0000
|1.9089
|2006.10.31 23:23
|1.9084
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1110328
|2006.10.31 22:21
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9075
|0.0000
|1.9085
|2006.10.31 23:23
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1128969
|2006.11.02 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9092
|0.0000
|1.9102
|2006.11.02 16:08
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|1129107
|2006.11.02 15:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9088
|0.0000
|1.9098
|2006.11.02 16:08
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|1129118
|2006.11.02 15:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9084
|0.0000
|1.9094
|2006.11.02 16:08
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|1129135
|2006.11.02 15:28
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9081
|0.0000
|1.9091
|2006.11.02 16:08
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1129147
|2006.11.02 15:28
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9077
|0.0000
|1.9087
|2006.11.02 16:08
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1129370
|2006.11.02 15:51
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9073
|0.0000
|1.9083
|2006.11.02 16:08
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|1129407
|2006.11.02 15:52
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9069
|0.0000
|1.9079
|2006.11.02 16:08
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|1152683
|2006.11.07 05:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9052
|0.0000
|1.9062
|2006.11.07 07:15
|1.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1152880
|2006.11.07 05:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9048
|0.0000
|1.9058
|2006.11.07 07:15
|1.9045
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|1153092
|2006.11.07 06:15
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9044
|0.0000
|1.9054
|2006.11.07 07:15
|1.9045
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1153153
|2006.11.07 06:24
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9041
|0.0000
|1.9051
|2006.11.07 07:15
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1153279
|2006.11.07 06:43
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9037
|0.0000
|1.9047
|2006.11.07 07:15
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|1153346
|2006.11.07 06:53
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9033
|0.0000
|1.9043
|2006.11.07 07:15
|1.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1153752
|2006.11.07 07:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2006.11.07 09:29
|1.9045
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1154284
|2006.11.07 09:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9034
|0.0000
|1.9044
|2006.11.07 09:29
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1157990
|2006.11.07 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9107
|0.0000
|1.9117
|2006.11.07 15:16
|1.9117
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1158294
|2006.11.07 15:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9118
|0.0000
|1.9128
|2006.11.07 16:31
|1.9091
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|1158513
|2006.11.07 15:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9114
|0.0000
|1.9124
|2006.11.07 16:31
|1.9091
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|1158628
|2006.11.07 15:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9110
|0.0000
|1.9120
|2006.11.07 16:31
|1.9091
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|1158666
|2006.11.07 15:38
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9106
|0.0000
|1.9116
|2006.11.07 16:31
|1.9091
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|1158724
|2006.11.07 15:39
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9102
|0.0000
|1.9112
|2006.11.07 16:31
|1.9091
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|1158879
|2006.11.07 15:51
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2006.11.07 16:31
|1.9091
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.00
|1158908
|2006.11.07 15:52
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9094
|0.0000
|1.9104
|2006.11.07 16:31
|1.9091
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|1158937
|2006.11.07 15:53
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9090
|0.0000
|1.9100
|2006.11.07 16:31
|1.9091
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|1158945
|2006.11.07 15:54
|buy
|25.60
|gbpusd
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2006.11.07 16:31
|1.9092
|0.00
|0.00
|0.00
|1 536.00
|1159255
|2006.11.07 16:10
|buy
|51.20
|gbpusd
|1.9082
|0.0000
|1.9092
|2006.11.07 16:31
|1.9092
|0.00
|0.00
|0.00
|5 120.00
|1178580
|2006.11.09 14:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8982
|0.0000
|1.8972
|2006.11.09 15:50
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1178591
|2006.11.09 14:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8986
|0.0000
|1.8976
|2006.11.09 15:50
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|1178670
|2006.11.09 14:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8990
|0.0000
|1.8980
|2006.11.09 15:50
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|1178681
|2006.11.09 14:23
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8994
|0.0000
|1.8984
|2006.11.09 15:50
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|1178910
|2006.11.09 14:44
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8998
|0.0000
|1.8988
|2006.11.09 15:50
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|1179160
|2006.11.09 14:59
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|2006.11.09 15:50
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|1179204
|2006.11.09 15:00
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9005
|0.0000
|1.8995
|2006.11.09 15:50
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|1179276
|2006.11.09 15:01
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.9009
|0.0000
|1.8999
|2006.11.09 15:50
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|1179352
|2006.11.09 15:02
|sell
|25.60
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.9003
|2006.11.09 15:50
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1179374
|2006.11.09 15:02
|sell
|51.20
|gbpusd
|1.9017
|0.0000
|1.9007
|2006.11.09 15:50
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|5 120.00
|1180891
|2006.11.09 16:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9008
|0.0000
|1.8998
|2006.11.09 16:21
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|1180963
|2006.11.09 16:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9012
|0.0000
|1.9002
|2006.11.09 16:21
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|1180971
|2006.11.09 16:19
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9016
|0.0000
|1.9006
|2006.11.09 16:21
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1180988
|2006.11.09 16:19
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2006.11.09 16:21
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|1181007
|2006.11.09 16:19
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9023
|0.0000
|1.9013
|2006.11.09 16:21
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|1181132
|2006.11.09 16:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9012
|0.0000
|1.9002
|2006.11.09 16:28
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|1181157
|2006.11.09 16:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9016
|0.0000
|1.9006
|2006.11.09 16:28
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|1181173
|2006.11.09 16:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2006.11.09 16:28
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|1181175
|2006.11.09 16:21
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9023
|0.0000
|1.9013
|2006.11.09 16:28
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|1181182
|2006.11.09 16:21
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9027
|0.0000
|1.9017
|2006.11.09 16:28
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|1181193
|2006.11.09 16:21
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9031
|0.0000
|1.9021
|2006.11.09 16:28
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.00
|1181372
|2006.11.09 16:25
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|1.9025
|2006.11.09 16:28
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|1181396
|2006.11.09 16:25
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.9040
|0.0000
|1.9030
|2006.11.09 16:28
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|1181451
|2006.11.09 16:26
|sell
|25.60
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|1.9033
|2006.11.09 16:28
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1181475
|2006.11.09 16:26
|sell
|51.20
|gbpusd
|1.9047
|0.0000
|1.9037
|2006.11.09 16:28
|1.9037
|0.00
|0.00
|0.00
|5 120.00
|1181612
|2006.11.09 16:28
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9037
|0.0000
|1.9027
|2006.11.09 16:49
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|1181642
|2006.11.09 16:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9041
|0.0000
|1.9031
|2006.11.09 16:49
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|1181701
|2006.11.09 16:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2006.11.09 16:49
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|1181722
|2006.11.09 16:31
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9048
|0.0000
|1.9038
|2006.11.09 16:49
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|1181765
|2006.11.09 16:33
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9052
|0.0000
|1.9042
|2006.11.09 16:49
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|1181843
|2006.11.09 16:34
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2006.11.09 16:49
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.00
|1181876
|2006.11.09 16:34
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9060
|0.0000
|1.9050
|2006.11.09 16:49
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|1181923
|2006.11.09 16:35
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.9064
|0.0000
|1.9054
|2006.11.09 16:49
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|1181937
|2006.11.09 16:35
|sell
|25.60
|gbpusd
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2006.11.09 16:49
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|1 536.00
|1181980
|2006.11.09 16:35
|sell
|51.20
|gbpusd
|1.9072
|0.0000
|1.9062
|2006.11.09 16:49
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|5 120.00
|1184915
|2006.11.09 21:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9051
|0.0000
|1.9061
|2006.11.09 22:23
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1185231
|2006.11.09 22:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9063
|0.0000
|1.9073
|2006.11.09 22:40
|1.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1185774
|2006.11.09 23:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9069
|0.0000
|1.9079
|2006.11.10 01:44
|1.9074
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1185847
|2006.11.09 23:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9065
|0.0000
|1.9075
|2006.11.10 01:44
|1.9075
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1191842
|2006.11.10 09:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9150
|0.0000
|1.9160
|2006.11.10 09:18
|1.9160
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1191871
|2006.11.10 09:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9161
|0.0000
|1.9171
|2006.11.10 09:36
|1.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1191875
|2006.11.10 09:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9157
|0.0000
|1.9167
|2006.11.10 09:36
|1.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|1191951
|2006.11.10 09:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9153
|0.0000
|1.9163
|2006.11.10 09:36
|1.9144
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|1191968
|2006.11.10 09:24
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9149
|0.0000
|1.9159
|2006.11.10 09:36
|1.9144
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1191995
|2006.11.10 09:25
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9145
|0.0000
|1.9155
|2006.11.10 09:36
|1.9144
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|1192027
|2006.11.10 09:30
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9142
|0.0000
|1.9152
|2006.11.10 09:36
|1.9144
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|1192031
|2006.11.10 09:30
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9138
|0.0000
|1.9148
|2006.11.10 09:36
|1.9144
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|1192040
|2006.11.10 09:31
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|2006.11.10 09:36
|1.9144
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1192095
|2006.11.10 09:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9145
|0.0000
|1.9155
|2006.11.10 09:56
|1.9144
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1192124
|2006.11.10 09:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9142
|0.0000
|1.9152
|2006.11.10 09:56
|1.9144
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1192133
|2006.11.10 09:40
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9138
|0.0000
|1.9148
|2006.11.10 09:56
|1.9144
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1192205
|2006.11.10 09:47
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9134
|0.0000
|1.9144
|2006.11.10 09:56
|1.9144
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1192749
|2006.11.10 11:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9172
|0.0000
|1.9182
|2006.11.10 12:34
|1.9151
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|1192787
|2006.11.10 11:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9168
|0.0000
|1.9178
|2006.11.10 12:34
|1.9151
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|1192800
|2006.11.10 11:08
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9164
|0.0000
|1.9174
|2006.11.10 12:34
|1.9151
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|1192906
|2006.11.10 11:26
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9161
|0.0000
|1.9171
|2006.11.10 12:34
|1.9151
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|1192945
|2006.11.10 11:28
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9157
|0.0000
|1.9167
|2006.11.10 12:34
|1.9151
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|1193009
|2006.11.10 11:34
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9153
|0.0000
|1.9163
|2006.11.10 12:34
|1.9151
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|1193209
|2006.11.10 12:06
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9149
|0.0000
|1.9159
|2006.11.10 12:34
|1.9151
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|1193222
|2006.11.10 12:06
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9145
|0.0000
|1.9155
|2006.11.10 12:34
|1.9151
|0.00
|0.00
|0.00
|768.00
|1193356
|2006.11.10 12:23
|buy
|25.60
|gbpusd
|1.9142
|0.0000
|1.9152
|2006.11.10 12:34
|1.9152
|0.00
|0.00
|0.00
|2 560.00
|1193404
|2006.11.10 12:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|2006.11.10 13:20
|1.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|1193523
|2006.11.10 12:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9148
|0.0000
|1.9158
|2006.11.10 13:20
|1.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|1193650
|2006.11.10 12:54
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9144
|0.0000
|1.9154
|2006.11.10 13:20
|1.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1193742
|2006.11.10 13:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2006.11.10 13:20
|1.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1193834
|2006.11.10 13:10
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9136
|0.0000
|1.9146
|2006.11.10 13:20
|1.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|1193912
|2006.11.10 13:16
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9132
|0.0000
|1.9142
|2006.11.10 13:20
|1.9142
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|1194250
|2006.11.10 13:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9148
|0.0000
|1.9158
|2006.11.10 14:36
|1.9151
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1194382
|2006.11.10 14:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9144
|0.0000
|1.9154
|2006.11.10 14:36
|1.9151
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1194391
|2006.11.10 14:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9141
|0.0000
|1.9151
|2006.11.10 14:36
|1.9151
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1195258
|2006.11.10 15:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9136
|0.0000
|1.9146
|2006.11.10 15:39
|1.9146
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1202650
|2006.11.13 10:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9074
|0.0000
|1.9064
|2006.11.13 10:38
|1.9069
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|1202692
|2006.11.13 10:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9078
|0.0000
|1.9068
|2006.11.13 10:38
|1.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1202825
|2006.11.13 10:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9068
|0.0000
|1.9058
|2006.11.13 11:07
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1202871
|2006.11.13 10:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9072
|0.0000
|1.9062
|2006.11.13 11:07
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1203060
|2006.11.13 11:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9060
|0.0000
|1.9050
|2006.11.13 11:37
|1.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1203139
|2006.11.13 11:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9063
|0.0000
|1.9053
|2006.11.13 11:37
|1.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1203240
|2006.11.13 11:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9052
|0.0000
|1.9042
|2006.11.13 12:05
|1.9045
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1203406
|2006.11.13 11:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9056
|0.0000
|1.9046
|2006.11.13 12:05
|1.9046
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1203514
|2006.11.13 12:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2006.11.13 13:13
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1203847
|2006.11.13 12:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9048
|0.0000
|1.9038
|2006.11.13 13:13
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1203875
|2006.11.13 12:44
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9052
|0.0000
|1.9042
|2006.11.13 13:13
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1204158
|2006.11.13 13:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9041
|0.0000
|1.9031
|2006.11.13 13:22
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1204208
|2006.11.13 13:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2006.11.13 13:22
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1204241
|2006.11.13 13:17
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9048
|0.0000
|1.9038
|2006.11.13 13:22
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|1204247
|2006.11.13 13:17
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9052
|0.0000
|1.9042
|2006.11.13 13:22
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1204342
|2006.11.13 13:22
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9041
|0.0000
|1.9031
|2006.11.13 13:46
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1204357
|2006.11.13 13:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9044
|0.0000
|1.9034
|2006.11.13 13:45
|1.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1204590
|2006.11.13 13:46
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2006.11.13 14:03
|1.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1204644
|2006.11.13 13:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9042
|0.0000
|1.9032
|2006.11.13 14:02
|1.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|1204654
|2006.11.13 13:53
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9045
|0.0000
|1.9035
|2006.11.13 14:02
|1.9035
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1204769
|2006.11.13 14:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|1.9025
|2006.11.13 14:07
|1.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1204866
|2006.11.13 14:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|1.9014
|2006.11.13 14:19
|1.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1204961
|2006.11.13 14:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9028
|0.0000
|1.9018
|2006.11.13 14:19
|1.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1205039
|2006.11.13 14:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9017
|0.0000
|1.9007
|2006.11.13 14:31
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1205129
|2006.11.13 14:23
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9021
|0.0000
|1.9011
|2006.11.13 14:31
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1205141
|2006.11.13 14:24
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|1.9014
|2006.11.13 14:31
|1.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1205187
|2006.11.13 14:27
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9028
|0.0000
|1.9018
|2006.11.13 14:31
|1.9018
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1205266
|2006.11.13 14:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|1.9008
|2006.11.13 14:51
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1205300
|2006.11.13 14:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|1.9012
|2006.11.13 14:51
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1205383
|2006.11.13 14:42
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9025
|0.0000
|1.9015
|2006.11.13 14:51
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1205574
|2006.11.13 14:51
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2006.11.13 15:06
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1205713
|2006.11.13 14:57
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|1.9008
|2006.11.13 15:05
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1205734
|2006.11.13 14:59
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|1.9012
|2006.11.13 15:05
|1.9012
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1205900
|2006.11.13 15:06
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9010
|0.0000
|1.9000
|2006.11.13 15:13
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|1206091
|2006.11.13 15:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8998
|0.0000
|1.8988
|2006.11.13 16:11
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|1206101
|2006.11.13 15:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9002
|0.0000
|1.8992
|2006.11.13 16:11
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|1206108
|2006.11.13 15:13
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9005
|0.0000
|1.8995
|2006.11.13 16:11
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|1206541
|2006.11.13 15:41
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9009
|0.0000
|1.8999
|2006.11.13 16:11
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|1206574
|2006.11.13 15:44
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.9003
|2006.11.13 16:11
|1.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|1206599
|2006.11.13 15:46
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9017
|0.0000
|1.9007
|2006.11.13 16:11
|1.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|1206616
|2006.11.13 15:46
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9021
|0.0000
|1.9011
|2006.11.13 16:11
|1.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|1206735
|2006.11.13 15:58
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|1.9014
|2006.11.13 16:11
|1.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|1206753
|2006.11.13 15:59
|sell
|25.60
|gbpusd
|1.9028
|0.0000
|1.9018
|2006.11.13 16:11
|1.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|1206770
|2006.11.13 16:00
|sell
|51.20
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2006.11.13 16:11
|1.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|5 120.00
|1206885
|2006.11.13 16:11
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9021
|0.0000
|1.9011
|2006.11.13 16:27
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1206902
|2006.11.13 16:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|1.9014
|2006.11.13 16:25
|1.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1207025
|2006.11.13 16:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9014
|0.0000
|1.9004
|2006.11.13 16:43
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1207058
|2006.11.13 16:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|1.9008
|2006.11.13 16:43
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1207074
|2006.11.13 16:32
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|1.9012
|2006.11.13 16:43
|1.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|1207087
|2006.11.13 16:32
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9025
|0.0000
|1.9015
|2006.11.13 16:43
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|1207148
|2006.11.13 16:43
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.9003
|2006.11.13 17:36
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1207153
|2006.11.13 16:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9017
|0.0000
|1.9007
|2006.11.13 17:36
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|1207205
|2006.11.13 16:53
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9021
|0.0000
|1.9011
|2006.11.13 17:35
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|1207810
|2006.11.13 18:01
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9007
|0.0000
|1.8997
|2006.11.13 19:05
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|1207818
|2006.11.13 18:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9011
|0.0000
|1.9001
|2006.11.13 19:05
|1.9001
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|1213930
|2006.11.14 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8969
|0.0000
|1.8959
|2006.11.14 11:20
|1.8959
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|0.00
|0.00
|0.00
|133 041.93
|Closed P/L:
|133 041.93
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1214116
|2006.11.14 11:20
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|1214153
|2006.11.14 11:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8963
|0.0000
|1.8953
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|1214201
|2006.11.14 11:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8967
|0.0000
|1.8957
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1214239
|2006.11.14 11:35
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8971
|0.0000
|1.8961
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|1214318
|2006.11.14 11:42
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8975
|0.0000
|1.8965
|1.8977
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-165.00
|Floating P/L:
|-165.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|25 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|133 041.93
|Floating P/L:
|-165.00
|Margin:
|3 100.00
|Balance:
|158 041.93
|Equity:
|157 876.93
|Free Margin:
|154 776.93
|Details:
|Gross Profit:
|259 987.65
|Gross Loss:
|126 945.72
|Total Net Profit:
|133 041.93
|Profit Factor:
|2.05
|Expected Payoff:
|175.98
|Absolute Drawdown:
|80.00
|Maximal Drawdown:
|27 810.00 (28.51%)
|Relative Drawdown:
|28.51% (27 810.00)
|Total Trades:
|756
|Short Positions (won %):
|392 (61.48%)
|Long Positions (won %):
|364 (56.59%)
|Profit Trades (% of total):
|447 (59.13%)
|Loss trades (% of total):
|309 (40.87%)
|Largest
|profit trade:
|20 689.65
|loss trade:
|-5 920.00
|Average
|profit trade:
|581.63
|loss trade:
|-410.83
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (7 530.00)
|consecutive losses ($):
|23 (-8 280.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|55 300.00 (10)
|consecutive loss (count):
|-27 810.00 (15)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3