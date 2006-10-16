|Account: 81747
|Name: Pedro Echenagucia
|Currency: USD
|2006 November 10, 21:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3072769
|2006.10.16 04:16
|balance
|Deposit
|1 200 000.00
|3077141
|2006.10.16 10:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8603
|0.0000
|1.8613
|2006.10.16 10:34
|1.8613
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3077263
|2006.10.16 10:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8616
|0.0000
|1.8626
|2006.10.16 11:03
|1.8607
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|3077349
|2006.10.16 10:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8612
|0.0000
|1.8622
|2006.10.16 11:03
|1.8607
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3077364
|2006.10.16 10:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8608
|0.0000
|1.8618
|2006.10.16 11:03
|1.8607
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3077525
|2006.10.16 10:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8604
|0.0000
|1.8614
|2006.10.16 11:03
|1.8608
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3077535
|2006.10.16 10:50
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8600
|0.0000
|1.8610
|2006.10.16 11:03
|1.8608
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|3077657
|2006.10.16 10:56
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8597
|0.0000
|1.8607
|2006.10.16 11:03
|1.8607
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3077831
|2006.10.16 11:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8608
|0.0000
|1.8618
|2006.10.16 11:15
|1.8612
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3077866
|2006.10.16 11:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8604
|0.0000
|1.8614
|2006.10.16 11:15
|1.8614
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3078018
|2006.10.16 11:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8617
|0.0000
|1.8627
|2006.10.16 11:47
|1.8614
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3078039
|2006.10.16 11:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8613
|0.0000
|1.8623
|2006.10.16 11:47
|1.8614
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3078165
|2006.10.16 11:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8609
|0.0000
|1.8619
|2006.10.16 11:47
|1.8614
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3078181
|2006.10.16 11:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8605
|0.0000
|1.8615
|2006.10.16 11:46
|1.8615
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3078286
|2006.10.16 11:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8617
|0.0000
|1.8627
|2006.10.16 13:37
|1.8595
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|3078303
|2006.10.16 11:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8613
|0.0000
|1.8623
|2006.10.16 13:37
|1.8595
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|3078486
|2006.10.16 12:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8609
|0.0000
|1.8619
|2006.10.16 13:36
|1.8595
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|3078623
|2006.10.16 12:10
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8605
|0.0000
|1.8615
|2006.10.16 13:36
|1.8595
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|3079277
|2006.10.16 12:56
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8601
|0.0000
|1.8611
|2006.10.16 13:36
|1.8595
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|3079316
|2006.10.16 12:57
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8598
|0.0000
|1.8608
|2006.10.16 13:36
|1.8594
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|3079375
|2006.10.16 12:59
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8594
|0.0000
|1.8604
|2006.10.16 13:36
|1.8594
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3079625
|2006.10.16 13:19
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8590
|0.0000
|1.8600
|2006.10.16 13:36
|1.8597
|0.00
|0.00
|0.00
|896.00
|3079672
|2006.10.16 13:22
|buy
|25.60
|gbpusd
|1.8586
|0.0000
|1.8596
|2006.10.16 13:36
|1.8596
|0.00
|0.00
|0.00
|2 560.00
|3081243
|2006.10.16 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8635
|0.0000
|1.8645
|2006.10.16 15:10
|1.8633
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3081270
|2006.10.16 15:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8631
|0.0000
|1.8641
|2006.10.16 15:09
|1.8633
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3081308
|2006.10.16 15:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8627
|0.0000
|1.8637
|2006.10.16 15:09
|1.8633
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3081321
|2006.10.16 15:01
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8623
|0.0000
|1.8633
|2006.10.16 15:09
|1.8633
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3081497
|2006.10.16 15:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8636
|0.0000
|1.8646
|2006.10.16 15:31
|1.8646
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3081871
|2006.10.16 15:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|119.07
|0.00
|118.97
|2006.10.16 17:57
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.09
|3081917
|2006.10.16 15:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8649
|0.0000
|1.8659
|2006.10.16 16:19
|1.8626
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|3081946
|2006.10.16 15:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8645
|0.0000
|1.8655
|2006.10.16 16:19
|1.8626
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|3082045
|2006.10.16 15:38
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8641
|0.0000
|1.8651
|2006.10.16 16:19
|1.8625
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|3082059
|2006.10.16 15:38
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8638
|0.0000
|1.8648
|2006.10.16 16:19
|1.8625
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|3082473
|2006.10.16 16:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|119.10
|0.00
|119.00
|2006.10.16 17:57
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.16
|3082527
|2006.10.16 16:01
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8634
|0.0000
|1.8644
|2006.10.16 16:19
|1.8625
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|3082574
|2006.10.16 16:02
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8630
|0.0000
|1.8640
|2006.10.16 16:19
|1.8626
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|3082611
|2006.10.16 16:03
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8625
|0.0000
|1.8635
|2006.10.16 16:19
|1.8626
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3082637
|2006.10.16 16:03
|sell
|0.40
|usdjpy
|119.16
|0.00
|119.06
|2006.10.16 17:57
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.84
|3082656
|2006.10.16 16:03
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8619
|0.0000
|1.8629
|2006.10.16 16:19
|1.8625
|0.00
|0.00
|0.00
|768.00
|3082800
|2006.10.16 16:10
|sell
|0.80
|usdjpy
|119.20
|0.00
|119.10
|2006.10.16 17:57
|119.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.84
|3082872
|2006.10.16 16:14
|sell
|1.60
|usdjpy
|119.23
|0.00
|119.13
|2006.10.16 17:57
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.83
|3082955
|2006.10.16 16:16
|buy
|25.60
|gbpusd
|1.8616
|0.0000
|1.8626
|2006.10.16 16:19
|1.8626
|0.00
|0.00
|0.00
|2 560.00
|3083009
|2006.10.16 16:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8628
|0.0000
|1.8638
|2006.10.16 17:24
|1.8613
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|3083046
|2006.10.16 16:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8624
|0.0000
|1.8634
|2006.10.16 17:24
|1.8612
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3083080
|2006.10.16 16:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8620
|0.0000
|1.8630
|2006.10.16 17:24
|1.8613
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|3083113
|2006.10.16 16:28
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8617
|0.0000
|1.8627
|2006.10.16 17:23
|1.8613
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|3083397
|2006.10.16 16:48
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8613
|0.0000
|1.8623
|2006.10.16 17:23
|1.8613
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3083413
|2006.10.16 16:49
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8609
|0.0000
|1.8619
|2006.10.16 17:23
|1.8612
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|3083657
|2006.10.16 17:00
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8603
|0.0000
|1.8613
|2006.10.16 17:23
|1.8613
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|3083827
|2006.10.16 17:10
|sell
|3.20
|usdjpy
|119.27
|0.00
|119.17
|2006.10.16 17:57
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|53.67
|3084123
|2006.10.16 17:34
|sell
|6.40
|usdjpy
|119.30
|0.00
|119.20
|2006.10.16 17:56
|119.25
|0.00
|0.00
|0.00
|268.34
|3084192
|2006.10.16 17:36
|sell
|12.80
|usdjpy
|119.33
|0.00
|119.23
|2006.10.16 17:56
|119.23
|0.00
|0.00
|0.00
|1 073.56
|3099425
|2006.10.17 13:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|2006.10.17 14:24
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3099457
|2006.10.17 13:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8674
|0.0000
|1.8684
|2006.10.17 14:24
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3099510
|2006.10.17 13:51
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8670
|0.0000
|1.8680
|2006.10.17 14:24
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3099726
|2006.10.17 14:03
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8666
|0.0000
|1.8676
|2006.10.17 14:24
|1.8676
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3102541
|2006.10.17 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8709
|0.0000
|1.8719
|2006.10.17 16:07
|1.8719
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3102565
|2006.10.17 15:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8705
|0.0000
|1.8715
|2006.10.17 16:07
|1.8715
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3103034
|2006.10.17 16:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8721
|0.0000
|1.8731
|2006.10.17 17:10
|1.8701
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|3103327
|2006.10.17 16:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8718
|0.0000
|1.8728
|2006.10.17 17:10
|1.8701
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|3103418
|2006.10.17 16:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8714
|0.0000
|1.8724
|2006.10.17 17:10
|1.8702
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3103499
|2006.10.17 16:28
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8710
|0.0000
|1.8720
|2006.10.17 17:10
|1.8703
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|3103538
|2006.10.17 16:31
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8705
|0.0000
|1.8715
|2006.10.17 17:10
|1.8703
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|3103568
|2006.10.17 16:32
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8701
|0.0000
|1.8711
|2006.10.17 17:10
|1.8703
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3103929
|2006.10.17 16:59
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8698
|0.0000
|1.8708
|2006.10.17 17:10
|1.8703
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3103955
|2006.10.17 16:59
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8693
|0.0000
|1.8703
|2006.10.17 17:10
|1.8703
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|3104173
|2006.10.17 17:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8703
|0.0000
|1.8713
|2006.10.17 17:22
|1.8707
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3104259
|2006.10.17 17:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8698
|0.0000
|1.8708
|2006.10.17 17:22
|1.8708
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3104347
|2006.10.17 17:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8710
|0.0000
|1.8720
|2006.10.17 17:35
|1.8720
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3104607
|2006.10.17 17:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8723
|0.0000
|1.8733
|2006.10.17 17:41
|1.8733
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3104815
|2006.10.17 17:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8726
|0.0000
|1.8736
|2006.10.17 21:40
|1.8711
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|3105462
|2006.10.17 18:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8722
|0.0000
|1.8732
|2006.10.17 21:40
|1.8711
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|3105487
|2006.10.17 18:13
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8719
|0.0000
|1.8729
|2006.10.17 21:40
|1.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|3106822
|2006.10.17 19:39
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8715
|0.0000
|1.8725
|2006.10.17 21:40
|1.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|3107206
|2006.10.17 20:09
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8711
|0.0000
|1.8721
|2006.10.17 21:40
|1.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3107294
|2006.10.17 20:15
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8707
|0.0000
|1.8717
|2006.10.17 21:40
|1.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|3107410
|2006.10.17 20:22
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8703
|0.0000
|1.8713
|2006.10.17 21:40
|1.8713
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|3119580
|2006.10.18 15:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.07
|0.00
|119.17
|2006.10.18 16:06
|119.12
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|3119897
|2006.10.18 15:57
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.03
|0.00
|119.13
|2006.10.18 16:06
|119.13
|0.00
|0.00
|0.00
|16.79
|3120024
|2006.10.18 16:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.14
|0.00
|119.24
|2006.10.18 17:36
|119.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|3120068
|2006.10.18 16:08
|buy
|0.20
|usdjpy
|119.11
|0.00
|119.21
|2006.10.18 17:36
|119.11
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3120613
|2006.10.18 16:59
|buy
|0.40
|usdjpy
|119.08
|0.00
|119.18
|2006.10.18 17:36
|119.11
|0.00
|0.00
|0.00
|10.07
|3120786
|2006.10.18 17:08
|buy
|0.80
|usdjpy
|119.05
|0.00
|119.15
|2006.10.18 17:36
|119.11
|0.00
|0.00
|0.00
|40.30
|3120793
|2006.10.18 17:08
|buy
|1.60
|usdjpy
|119.02
|0.00
|119.12
|2006.10.18 17:36
|119.12
|0.00
|0.00
|0.00
|134.32
|3130781
|2006.10.19 10:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8681
|0.0000
|1.8691
|2006.10.19 10:57
|1.8677
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3130790
|2006.10.19 10:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|2006.10.19 10:57
|1.8677
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3130822
|2006.10.19 10:47
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8674
|0.0000
|1.8684
|2006.10.19 10:57
|1.8678
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3130864
|2006.10.19 10:48
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8668
|0.0000
|1.8678
|2006.10.19 10:56
|1.8678
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3131108
|2006.10.19 10:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8681
|0.0000
|1.8691
|2006.10.19 11:01
|1.8691
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3131126
|2006.10.19 10:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8678
|0.0000
|1.8688
|2006.10.19 11:01
|1.8688
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3137938
|2006.10.19 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8758
|0.0000
|1.8768
|2006.10.19 18:00
|1.8768
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3137993
|2006.10.19 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8775
|0.0000
|1.8785
|2006.10.19 18:57
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3138214
|2006.10.19 18:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8770
|0.0000
|1.8780
|2006.10.19 18:57
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3138378
|2006.10.19 18:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8776
|2006.10.19 18:57
|1.8771
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3138573
|2006.10.19 18:16
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8762
|0.0000
|1.8772
|2006.10.19 18:57
|1.8772
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3138920
|2006.10.19 18:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8774
|0.0000
|1.8784
|2006.10.19 19:09
|1.8784
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3139144
|2006.10.19 19:09
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8788
|0.0000
|1.8798
|2006.10.19 19:36
|1.8789
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3139256
|2006.10.19 19:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8784
|0.0000
|1.8794
|2006.10.19 19:36
|1.8789
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3139300
|2006.10.19 19:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|2006.10.19 19:36
|1.8790
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3139658
|2006.10.19 19:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8792
|0.0000
|1.8802
|2006.10.19 22:49
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3140914
|2006.10.19 20:53
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8788
|0.0000
|1.8798
|2006.10.19 22:49
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|3140931
|2006.10.19 20:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8784
|0.0000
|1.8794
|2006.10.19 22:49
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3141043
|2006.10.19 20:59
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8780
|0.0000
|1.8790
|2006.10.19 22:49
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3141069
|2006.10.19 21:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.14
|0.00
|118.04
|2006.10.20 03:09
|118.30
|0.00
|0.00
|-1.44
|-13.52
|3141158
|2006.10.19 21:03
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8776
|0.0000
|1.8786
|2006.10.19 22:49
|1.8781
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3141209
|2006.10.19 21:09
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.17
|0.00
|118.07
|2006.10.20 03:09
|118.29
|0.00
|0.00
|-2.88
|-20.29
|3141229
|2006.10.19 21:09
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8772
|0.0000
|1.8782
|2006.10.19 22:49
|1.8782
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3141813
|2006.10.19 22:18
|sell
|0.40
|usdjpy
|118.20
|0.00
|118.10
|2006.10.20 03:09
|118.30
|0.00
|0.00
|-5.75
|-33.81
|3142052
|2006.10.19 22:50
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8786
|0.0000
|1.8796
|2006.10.20 02:18
|1.8775
|0.00
|0.00
|-0.35
|-11.00
|3142114
|2006.10.19 22:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8782
|0.0000
|1.8792
|2006.10.20 02:18
|1.8776
|0.00
|0.00
|-0.70
|-12.00
|3142126
|2006.10.19 22:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8779
|0.0000
|1.8789
|2006.10.20 02:18
|1.8775
|0.00
|0.00
|-1.40
|-16.00
|3142501
|2006.10.19 23:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8775
|0.0000
|1.8785
|2006.10.20 02:18
|1.8775
|0.00
|0.00
|-2.80
|0.00
|3142543
|2006.10.19 23:56
|sell
|0.80
|usdjpy
|118.23
|0.00
|118.13
|2006.10.20 03:09
|118.29
|0.00
|0.00
|-11.51
|-40.58
|3142557
|2006.10.19 23:56
|sell
|1.60
|usdjpy
|118.26
|0.00
|118.16
|2006.10.20 03:09
|118.29
|0.00
|0.00
|-23.01
|-40.58
|3142718
|2006.10.20 00:07
|sell
|3.20
|usdjpy
|118.29
|0.00
|118.19
|2006.10.20 03:09
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.05
|3142833
|2006.10.20 00:16
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8771
|0.0000
|1.8781
|2006.10.20 02:18
|1.8775
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3142870
|2006.10.20 00:17
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8767
|0.0000
|1.8777
|2006.10.20 02:17
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3142890
|2006.10.20 00:18
|sell
|6.40
|usdjpy
|118.33
|0.00
|118.23
|2006.10.20 03:09
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|162.30
|3143455
|2006.10.20 01:45
|sell
|12.80
|usdjpy
|118.36
|0.00
|118.26
|2006.10.20 03:09
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|649.20
|3143746
|2006.10.20 02:29
|sell
|25.60
|usdjpy
|118.39
|0.00
|118.29
|2006.10.20 03:09
|118.29
|0.00
|0.00
|0.00
|2 164.17
|3150753
|2006.10.20 13:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8856
|0.0000
|1.8866
|2006.10.20 14:43
|1.8853
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3150790
|2006.10.20 13:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8852
|0.0000
|1.8862
|2006.10.20 14:42
|1.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3150842
|2006.10.20 13:51
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8848
|0.0000
|1.8858
|2006.10.20 14:42
|1.8853
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3150939
|2006.10.20 13:58
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8844
|0.0000
|1.8854
|2006.10.20 14:42
|1.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3151460
|2006.10.20 14:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8856
|0.0000
|1.8866
|2006.10.20 14:57
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|3151470
|2006.10.20 14:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8852
|0.0000
|1.8862
|2006.10.20 14:57
|1.8848
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3151476
|2006.10.20 14:43
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8848
|0.0000
|1.8858
|2006.10.20 14:57
|1.8848
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3151494
|2006.10.20 14:45
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8844
|0.0000
|1.8854
|2006.10.20 14:57
|1.8849
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3151537
|2006.10.20 14:49
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8840
|0.0000
|1.8850
|2006.10.20 14:57
|1.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3151604
|2006.10.20 14:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8851
|0.0000
|1.8861
|2006.10.20 15:31
|1.8856
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3151796
|2006.10.20 15:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8847
|0.0000
|1.8857
|2006.10.20 15:31
|1.8857
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3151962
|2006.10.20 15:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8859
|0.0000
|1.8869
|2006.10.20 17:33
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|3151992
|2006.10.20 15:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8855
|0.0000
|1.8865
|2006.10.20 17:33
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|3152037
|2006.10.20 15:40
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8851
|0.0000
|1.8861
|2006.10.20 17:33
|1.8835
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|3152047
|2006.10.20 15:41
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8847
|0.0000
|1.8857
|2006.10.20 17:33
|1.8835
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|3152072
|2006.10.20 15:43
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8841
|0.0000
|1.8851
|2006.10.20 17:32
|1.8835
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|3152088
|2006.10.20 15:43
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8838
|0.0000
|1.8848
|2006.10.20 17:32
|1.8834
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|3152178
|2006.10.20 15:48
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8834
|0.0000
|1.8844
|2006.10.20 17:32
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|3152206
|2006.10.20 15:50
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8829
|0.0000
|1.8839
|2006.10.20 17:32
|1.8833
|0.00
|0.00
|0.00
|512.00
|3152361
|2006.10.20 16:01
|buy
|25.60
|gbpusd
|1.8825
|0.0000
|1.8835
|2006.10.20 17:32
|1.8832
|0.00
|0.00
|0.00
|1 792.00
|3152436
|2006.10.20 16:02
|buy
|51.20
|gbpusd
|1.8821
|0.0000
|1.8831
|2006.10.20 17:32
|1.8831
|0.00
|0.00
|0.00
|5 120.00
|3162201
|2006.10.23 11:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8755
|0.0000
|1.8745
|2006.10.23 11:12
|1.8745
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3162453
|2006.10.23 11:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8742
|0.0000
|1.8732
|2006.10.23 11:18
|1.8732
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3162606
|2006.10.23 11:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8727
|0.0000
|1.8717
|2006.10.23 11:37
|1.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|3162625
|2006.10.23 11:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8731
|0.0000
|1.8721
|2006.10.23 11:37
|1.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|3162660
|2006.10.23 11:20
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8735
|0.0000
|1.8725
|2006.10.23 11:37
|1.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|3162697
|2006.10.23 11:22
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8739
|0.0000
|1.8729
|2006.10.23 11:37
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3162721
|2006.10.23 11:25
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8742
|0.0000
|1.8732
|2006.10.23 11:37
|1.8742
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3162840
|2006.10.23 11:33
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8746
|0.0000
|1.8736
|2006.10.23 11:37
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3162847
|2006.10.23 11:33
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|1.8740
|2006.10.23 11:37
|1.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|3162896
|2006.10.23 11:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8736
|0.0000
|1.8726
|2006.10.23 12:02
|1.8741
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3162940
|2006.10.23 11:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8740
|0.0000
|1.8730
|2006.10.23 12:02
|1.8740
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3162953
|2006.10.23 11:45
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8744
|0.0000
|1.8734
|2006.10.23 12:02
|1.8739
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3163027
|2006.10.23 11:50
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8748
|0.0000
|1.8738
|2006.10.23 12:02
|1.8738
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3163229
|2006.10.23 12:02
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8736
|0.0000
|1.8726
|2006.10.23 12:18
|1.8728
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3163298
|2006.10.23 12:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8740
|0.0000
|1.8730
|2006.10.23 12:18
|1.8730
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3163387
|2006.10.23 12:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8723
|0.0000
|1.8713
|2006.10.23 14:03
|1.8724
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3163788
|2006.10.23 12:34
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8727
|0.0000
|1.8717
|2006.10.23 14:03
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3163938
|2006.10.23 12:42
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8731
|0.0000
|1.8721
|2006.10.23 14:03
|1.8724
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|3164543
|2006.10.23 13:30
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8735
|0.0000
|1.8725
|2006.10.23 14:03
|1.8725
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3165058
|2006.10.23 14:03
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8721
|0.0000
|1.8711
|2006.10.23 14:21
|1.8724
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3165138
|2006.10.23 14:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8725
|0.0000
|1.8715
|2006.10.23 14:21
|1.8724
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3165167
|2006.10.23 14:10
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8734
|0.0000
|1.8724
|2006.10.23 14:21
|1.8724
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3165337
|2006.10.23 14:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8721
|0.0000
|1.8711
|2006.10.23 14:45
|1.8711
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3165782
|2006.10.23 14:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|2006.10.23 15:25
|1.8698
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3165796
|2006.10.23 14:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8712
|0.0000
|1.8702
|2006.10.23 15:25
|1.8702
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3166440
|2006.10.23 15:25
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8697
|0.0000
|1.8687
|2006.10.23 16:39
|1.8705
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3166758
|2006.10.23 15:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8700
|0.0000
|1.8690
|2006.10.23 16:39
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3167060
|2006.10.23 16:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8704
|0.0000
|1.8694
|2006.10.23 16:39
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3167093
|2006.10.23 16:04
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8708
|0.0000
|1.8698
|2006.10.23 16:39
|1.8704
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3167202
|2006.10.23 16:11
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8712
|0.0000
|1.8702
|2006.10.23 16:38
|1.8702
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3167577
|2006.10.23 16:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8701
|0.0000
|1.8691
|2006.10.23 17:54
|1.8712
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|3167759
|2006.10.23 16:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8705
|0.0000
|1.8695
|2006.10.23 17:54
|1.8712
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|3167836
|2006.10.23 16:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8709
|0.0000
|1.8699
|2006.10.23 17:54
|1.8711
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3167878
|2006.10.23 16:58
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8713
|0.0000
|1.8703
|2006.10.23 17:54
|1.8711
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3167926
|2006.10.23 16:59
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8717
|0.0000
|1.8707
|2006.10.23 17:54
|1.8711
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|3167942
|2006.10.23 17:00
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8720
|0.0000
|1.8710
|2006.10.23 17:54
|1.8710
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3186242
|2006.10.24 19:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8750
|0.0000
|1.8760
|2006.10.24 19:36
|1.8760
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3186343
|2006.10.24 19:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8763
|0.0000
|1.8773
|2006.10.25 03:03
|1.8738
|0.00
|0.00
|-0.35
|-25.00
|3186495
|2006.10.24 19:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8760
|0.0000
|1.8770
|2006.10.25 03:03
|1.8739
|0.00
|0.00
|-0.70
|-42.00
|3186563
|2006.10.24 19:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8756
|0.0000
|1.8766
|2006.10.25 03:03
|1.8739
|0.00
|0.00
|-1.40
|-68.00
|3186803
|2006.10.24 20:11
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8752
|0.0000
|1.8762
|2006.10.25 03:03
|1.8738
|0.00
|0.00
|-2.80
|-112.00
|3187447
|2006.10.24 20:49
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8748
|0.0000
|1.8758
|2006.10.25 03:02
|1.8738
|0.00
|0.00
|-5.60
|-160.00
|3187557
|2006.10.24 21:00
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8744
|0.0000
|1.8754
|2006.10.25 03:02
|1.8738
|0.00
|0.00
|-11.20
|-192.00
|3187792
|2006.10.24 21:17
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8740
|0.0000
|1.8750
|2006.10.25 03:02
|1.8738
|0.00
|0.00
|-22.40
|-128.00
|3188094
|2006.10.24 21:43
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8737
|0.0000
|1.8747
|2006.10.25 03:02
|1.8738
|0.00
|0.00
|-44.80
|128.00
|3189002
|2006.10.24 22:58
|buy
|25.60
|gbpusd
|1.8733
|0.0000
|1.8743
|2006.10.25 03:02
|1.8739
|0.00
|0.00
|-89.60
|1 536.00
|3189020
|2006.10.24 22:59
|buy
|51.20
|gbpusd
|1.8729
|0.0000
|1.8739
|2006.10.25 03:02
|1.8739
|0.00
|0.00
|-179.20
|5 120.00
|3218061
|2006.10.26 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8863
|1.8812
|1.8876
|2006.10.26 16:10
|1.8866
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3218318
|2006.10.26 15:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8859
|1.8808
|1.8872
|2006.10.26 16:10
|1.8869
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3218423
|2006.10.26 15:22
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8855
|1.8804
|1.8868
|2006.10.26 16:10
|1.8868
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|3222678
|2006.10.26 19:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8909
|1.0000
|1.8922
|2006.10.26 21:24
|1.8905
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3223214
|2006.10.26 20:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8905
|1.0000
|1.8918
|2006.10.26 21:24
|1.8905
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3223279
|2006.10.26 20:10
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8901
|1.0000
|1.8914
|2006.10.26 21:24
|1.8905
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3223997
|2006.10.26 21:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8904
|0.0000
|1.8914
|2006.10.27 00:06
|1.8905
|0.00
|0.00
|-0.35
|1.00
|3225356
|2006.10.26 23:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8901
|0.0000
|1.8911
|2006.10.27 00:06
|1.8905
|0.00
|0.00
|-0.70
|8.00
|3225372
|2006.10.26 23:48
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8897
|0.0000
|1.8907
|2006.10.27 00:05
|1.8907
|0.00
|0.00
|-1.40
|40.00
|3237682
|2006.10.27 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8989
|0.0000
|1.8999
|2006.10.27 15:33
|1.8999
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3237977
|2006.10.27 15:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9003
|0.0000
|1.9013
|2006.10.27 16:21
|1.8989
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|3237987
|2006.10.27 15:34
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9000
|0.0000
|1.9010
|2006.10.27 16:21
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|3238004
|2006.10.27 15:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8996
|0.0000
|1.9006
|2006.10.27 16:21
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|3238096
|2006.10.27 15:36
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8992
|0.0000
|1.9002
|2006.10.27 16:21
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|3238459
|2006.10.27 15:55
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8988
|0.0000
|1.8998
|2006.10.27 16:21
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3238527
|2006.10.27 15:59
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8984
|0.0000
|1.8994
|2006.10.27 16:21
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|3238609
|2006.10.27 16:00
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|1.8991
|2006.10.27 16:21
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|3238724
|2006.10.27 16:04
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8977
|0.0000
|1.8987
|2006.10.27 16:20
|1.8987
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|3239083
|2006.10.27 16:21
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8991
|0.0000
|1.9001
|2006.10.27 17:51
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|3239276
|2006.10.27 16:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8987
|0.0000
|1.8997
|2006.10.27 17:51
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|3239684
|2006.10.27 16:55
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8983
|0.0000
|1.8993
|2006.10.27 17:51
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|3239713
|2006.10.27 16:56
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8980
|0.0000
|1.8990
|2006.10.27 17:51
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|3239780
|2006.10.27 16:59
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8976
|0.0000
|1.8986
|2006.10.27 17:51
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3239797
|2006.10.27 16:59
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.8972
|0.0000
|1.8982
|2006.10.27 17:51
|1.8976
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|3239837
|2006.10.27 16:59
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.8968
|0.0000
|1.8978
|2006.10.27 17:50
|1.8975
|0.00
|0.00
|0.00
|448.00
|3240092
|2006.10.27 17:13
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.8964
|0.0000
|1.8974
|2006.10.27 17:50
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|3240659
|2006.10.27 17:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8978
|0.0000
|1.8988
|2006.10.27 18:10
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|3240673
|2006.10.27 17:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8974
|0.0000
|1.8984
|2006.10.27 18:10
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3240691
|2006.10.27 17:53
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8970
|0.0000
|1.8980
|2006.10.27 18:10
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3240722
|2006.10.27 17:55
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8966
|0.0000
|1.8976
|2006.10.27 18:10
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3240855
|2006.10.27 18:04
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.8962
|0.0000
|1.8972
|2006.10.27 18:10
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3240920
|2006.10.27 18:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8973
|0.0000
|1.8983
|2006.10.27 21:24
|1.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3241440
|2006.10.27 19:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.8969
|0.0000
|1.8979
|2006.10.27 21:23
|1.8968
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3242242
|2006.10.27 20:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.8965
|0.0000
|1.8975
|2006.10.27 21:23
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3242496
|2006.10.27 20:56
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.8961
|0.0000
|1.8971
|2006.10.27 21:23
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3253855
|2006.10.30 14:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9038
|0.0000
|1.9048
|2006.10.30 14:51
|1.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|3253868
|2006.10.30 14:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9034
|0.0000
|1.9044
|2006.10.30 14:51
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|3253891
|2006.10.30 14:16
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9030
|0.0000
|1.9040
|2006.10.30 14:51
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|3253942
|2006.10.30 14:19
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9026
|0.0000
|1.9036
|2006.10.30 14:51
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3254286
|2006.10.30 14:31
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|1.9032
|2006.10.30 14:51
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|3254390
|2006.10.30 14:31
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|1.9028
|2006.10.30 14:51
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|3254499
|2006.10.30 14:33
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|2006.10.30 14:51
|1.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3254907
|2006.10.30 14:41
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9010
|0.0000
|1.9020
|2006.10.30 14:50
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|3255356
|2006.10.30 14:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9027
|0.0000
|1.9037
|2006.10.30 15:20
|1.9034
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|3255956
|2006.10.30 15:17
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9023
|0.0000
|1.9033
|2006.10.30 15:20
|1.9033
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3256643
|2006.10.30 15:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9025
|0.0000
|1.9035
|2006.10.30 16:58
|1.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3256941
|2006.10.30 16:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9022
|0.0000
|1.9032
|2006.10.30 16:58
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3257299
|2006.10.30 16:18
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|1.9028
|2006.10.30 16:58
|1.9021
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3257327
|2006.10.30 16:18
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9014
|0.0000
|1.9024
|2006.10.30 16:57
|1.9019
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3257478
|2006.10.30 16:22
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9010
|0.0000
|1.9020
|2006.10.30 16:57
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3274497
|2006.10.31 16:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9070
|0.0000
|1.9080
|2006.10.31 16:32
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3274749
|2006.10.31 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9084
|0.0000
|1.9094
|2006.10.31 16:36
|1.9094
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3274934
|2006.10.31 16:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9097
|0.0000
|1.9107
|2006.10.31 17:15
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|3275160
|2006.10.31 16:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9093
|0.0000
|1.9103
|2006.10.31 17:15
|1.9081
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3275194
|2006.10.31 16:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9089
|0.0000
|1.9099
|2006.10.31 17:15
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|3275528
|2006.10.31 16:52
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9085
|0.0000
|1.9095
|2006.10.31 17:15
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3275577
|2006.10.31 16:53
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9082
|0.0000
|1.9092
|2006.10.31 17:15
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3275705
|2006.10.31 16:57
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9078
|0.0000
|1.9088
|2006.10.31 17:15
|1.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3275771
|2006.10.31 16:59
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2006.10.31 17:14
|1.9084
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|3276187
|2006.10.31 17:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9083
|0.0000
|1.9093
|2006.10.31 17:44
|1.9093
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3276672
|2006.10.31 17:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9097
|0.0000
|1.9107
|2006.11.01 08:19
|1.9067
|0.00
|0.00
|-0.35
|-30.00
|3276688
|2006.10.31 17:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9093
|0.0000
|1.9103
|2006.11.01 08:19
|1.9067
|0.00
|0.00
|-0.70
|-52.00
|3276857
|2006.10.31 17:52
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9089
|0.0000
|1.9099
|2006.11.01 08:19
|1.9068
|0.00
|0.00
|-1.40
|-84.00
|3276932
|2006.10.31 17:55
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9085
|0.0000
|1.9095
|2006.11.01 08:18
|1.9068
|0.00
|0.00
|-2.80
|-136.00
|3277085
|2006.10.31 18:01
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9082
|0.0000
|1.9092
|2006.11.01 08:18
|1.9068
|0.00
|0.00
|-5.60
|-224.00
|3278502
|2006.10.31 19:15
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9078
|0.0000
|1.9088
|2006.11.01 08:18
|1.9068
|0.00
|0.00
|-11.20
|-320.00
|3278730
|2006.10.31 19:34
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9074
|0.0000
|1.9084
|2006.11.01 08:18
|1.9068
|0.00
|0.00
|-22.40
|-384.00
|3283930
|2006.11.01 04:17
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9070
|0.0000
|1.9080
|2006.11.01 08:18
|1.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|3284561
|2006.11.01 06:21
|buy
|25.60
|gbpusd
|1.9066
|0.0000
|1.9076
|2006.11.01 08:18
|1.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|512.00
|3285289
|2006.11.01 08:08
|buy
|51.20
|gbpusd
|1.9059
|0.0000
|1.9069
|2006.11.01 08:18
|1.9069
|0.00
|0.00
|0.00
|5 120.00
|3307060
|2006.11.02 16:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9094
|0.0000
|1.9104
|2006.11.02 17:03
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3307201
|2006.11.02 16:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9090
|0.0000
|1.9100
|2006.11.02 17:03
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|3307229
|2006.11.02 16:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9086
|0.0000
|1.9096
|2006.11.02 17:03
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|3307249
|2006.11.02 16:28
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9082
|0.0000
|1.9092
|2006.11.02 17:02
|1.9077
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|3307267
|2006.11.02 16:28
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9078
|0.0000
|1.9088
|2006.11.02 17:02
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3307616
|2006.11.02 16:51
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9073
|0.0000
|1.9083
|2006.11.02 17:02
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|3307669
|2006.11.02 16:53
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9069
|0.0000
|1.9079
|2006.11.02 17:02
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|3327321
|2006.11.05 23:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9017
|0.0000
|1.9007
|2006.11.06 01:48
|1.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3328217
|2006.11.06 01:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9021
|0.0000
|1.9011
|2006.11.06 01:48
|1.9016
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3328230
|2006.11.06 01:03
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|1.9014
|2006.11.06 01:48
|1.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3343770
|2006.11.07 06:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9051
|0.0000
|1.9061
|2006.11.07 08:15
|1.9048
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3344329
|2006.11.07 07:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9047
|0.0000
|1.9057
|2006.11.07 08:15
|1.9045
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3344384
|2006.11.07 07:20
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|1.9053
|2006.11.07 08:15
|1.9045
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3344434
|2006.11.07 07:24
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9040
|0.0000
|1.9050
|2006.11.07 08:15
|1.9045
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3344621
|2006.11.07 07:44
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9036
|0.0000
|1.9046
|2006.11.07 08:15
|1.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|112.00
|3344699
|2006.11.07 07:54
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|1.9042
|2006.11.07 08:15
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3345190
|2006.11.07 08:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9039
|0.0000
|1.9049
|2006.11.07 10:29
|1.9045
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3345853
|2006.11.07 10:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9035
|0.0000
|1.9045
|2006.11.07 10:29
|1.9045
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3350219
|2006.11.07 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9107
|0.0000
|1.9117
|2006.11.07 16:16
|1.9117
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3350455
|2006.11.07 16:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9122
|0.0000
|1.9132
|2006.11.07 17:41
|1.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|3350459
|2006.11.07 16:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9117
|0.0000
|1.9127
|2006.11.07 17:40
|1.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|3350670
|2006.11.07 16:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9113
|0.0000
|1.9123
|2006.11.07 17:40
|1.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|3350698
|2006.11.07 16:37
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9109
|0.0000
|1.9119
|2006.11.07 17:40
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|3350749
|2006.11.07 16:38
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9105
|0.0000
|1.9115
|2006.11.07 17:40
|1.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|3350790
|2006.11.07 16:39
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9102
|0.0000
|1.9112
|2006.11.07 17:40
|1.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|3350962
|2006.11.07 16:51
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9098
|0.0000
|1.9108
|2006.11.07 17:40
|1.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|3350991
|2006.11.07 16:52
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9094
|0.0000
|1.9104
|2006.11.07 17:40
|1.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|3351019
|2006.11.07 16:54
|buy
|25.60
|gbpusd
|1.9090
|0.0000
|1.9100
|2006.11.07 17:40
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|1 792.00
|3351233
|2006.11.07 17:10
|buy
|51.20
|gbpusd
|1.9084
|0.0000
|1.9096
|2006.11.07 17:40
|1.9096
|0.00
|0.00
|0.00
|6 144.00
|3376947
|2006.11.09 15:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8983
|0.0000
|1.8973
|2006.11.09 16:50
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|3377021
|2006.11.09 15:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8987
|0.0000
|1.8977
|2006.11.09 16:50
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|3377030
|2006.11.09 15:23
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8991
|0.0000
|1.8981
|2006.11.09 16:50
|1.9007
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|3377039
|2006.11.09 15:23
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8995
|0.0000
|1.8985
|2006.11.09 16:50
|1.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|3377570
|2006.11.09 15:59
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8999
|0.0000
|1.8989
|2006.11.09 16:50
|1.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|3377605
|2006.11.09 16:00
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9003
|0.0000
|1.8993
|2006.11.09 16:49
|1.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|3377711
|2006.11.09 16:01
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9007
|0.0000
|1.8997
|2006.11.09 16:49
|1.9009
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|3377867
|2006.11.09 16:02
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.9011
|0.0000
|1.9001
|2006.11.09 16:49
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|3377902
|2006.11.09 16:02
|sell
|25.60
|gbpusd
|1.9015
|0.0000
|1.9005
|2006.11.09 16:49
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|1 024.00
|3377950
|2006.11.09 16:03
|sell
|51.20
|gbpusd
|1.9020
|0.0000
|1.9010
|2006.11.09 16:49
|1.9010
|0.00
|0.00
|0.00
|5 120.00
|3379448
|2006.11.09 17:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9007
|0.0000
|1.8997
|2006.11.09 17:21
|1.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3379502
|2006.11.09 17:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.9003
|2006.11.09 17:21
|1.9017
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3379539
|2006.11.09 17:19
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9018
|0.0000
|1.9008
|2006.11.09 17:21
|1.9014
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3379574
|2006.11.09 17:19
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9023
|0.0000
|1.9013
|2006.11.09 17:20
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3379707
|2006.11.09 17:21
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9015
|0.0000
|1.9005
|2006.11.09 17:29
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|3379716
|2006.11.09 17:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9019
|0.0000
|1.9009
|2006.11.09 17:29
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|3379725
|2006.11.09 17:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9023
|0.0000
|1.9013
|2006.11.09 17:28
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|3379734
|2006.11.09 17:21
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9028
|0.0000
|1.9018
|2006.11.09 17:28
|1.9041
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.00
|3379746
|2006.11.09 17:21
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2006.11.09 17:28
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|3379882
|2006.11.09 17:25
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9036
|0.0000
|1.9026
|2006.11.09 17:28
|1.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3379956
|2006.11.09 17:26
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9040
|0.0000
|1.9030
|2006.11.09 17:28
|1.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|3379975
|2006.11.09 17:26
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.9043
|0.0000
|1.9033
|2006.11.09 17:28
|1.9037
|0.00
|0.00
|0.00
|768.00
|3380037
|2006.11.09 17:26
|sell
|25.60
|gbpusd
|1.9048
|0.0000
|1.9038
|2006.11.09 17:28
|1.9038
|0.00
|0.00
|0.00
|2 560.00
|3380168
|2006.11.09 17:29
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9034
|0.0000
|1.9024
|2006.11.09 17:50
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.00
|3380174
|2006.11.09 17:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9038
|0.0000
|1.9028
|2006.11.09 17:50
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|3380220
|2006.11.09 17:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9042
|0.0000
|1.9032
|2006.11.09 17:50
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|3380234
|2006.11.09 17:31
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9045
|0.0000
|1.9035
|2006.11.09 17:50
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|3380255
|2006.11.09 17:32
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9050
|0.0000
|1.9040
|2006.11.09 17:50
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|-176.00
|3380336
|2006.11.09 17:34
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9054
|0.0000
|1.9044
|2006.11.09 17:50
|1.9060
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|3380376
|2006.11.09 17:34
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9058
|0.0000
|1.9048
|2006.11.09 17:50
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.00
|3380426
|2006.11.09 17:35
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.9062
|0.0000
|1.9052
|2006.11.09 17:50
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3380439
|2006.11.09 17:35
|sell
|25.60
|gbpusd
|1.9065
|0.0000
|1.9055
|2006.11.09 17:50
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|1 024.00
|3380467
|2006.11.09 17:35
|sell
|51.20
|gbpusd
|1.9068
|0.0000
|1.9061
|2006.11.09 17:50
|1.9061
|0.00
|0.00
|0.00
|3 584.00
|3383199
|2006.11.09 22:16
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9053
|0.0000
|1.9063
|2006.11.09 23:23
|1.9063
|0.00
|0.00
|-0.35
|10.00
|3389044
|2006.11.10 10:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|2006.11.10 10:18
|1.9162
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3389097
|2006.11.10 10:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9164
|0.0000
|1.9174
|2006.11.10 10:33
|1.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|3389101
|2006.11.10 10:18
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9157
|0.0000
|1.9167
|2006.11.10 10:33
|1.9144
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|3389180
|2006.11.10 10:24
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9152
|0.0000
|1.9162
|2006.11.10 10:33
|1.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|3389211
|2006.11.10 10:25
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9148
|0.0000
|1.9158
|2006.11.10 10:33
|1.9144
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|3389268
|2006.11.10 10:30
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9144
|0.0000
|1.9154
|2006.11.10 10:33
|1.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3389283
|2006.11.10 10:30
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9137
|0.0000
|1.9147
|2006.11.10 10:33
|1.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|3389316
|2006.11.10 10:31
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9133
|0.0000
|1.9143
|2006.11.10 10:33
|1.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|3389348
|2006.11.10 10:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2006.11.10 10:57
|1.9148
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3389374
|2006.11.10 10:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9140
|0.0000
|1.9150
|2006.11.10 10:57
|1.9148
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3389513
|2006.11.10 10:47
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9136
|0.0000
|1.9146
|2006.11.10 10:56
|1.9146
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3390338
|2006.11.10 12:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9175
|0.0000
|1.9185
|2006.11.10 13:38
|1.9159
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3390370
|2006.11.10 12:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9171
|0.0000
|1.9181
|2006.11.10 13:38
|1.9157
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|3390394
|2006.11.10 12:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9166
|0.0000
|1.9176
|2006.11.10 13:38
|1.9154
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3390407
|2006.11.10 12:08
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9161
|0.0000
|1.9171
|2006.11.10 13:38
|1.9154
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|3390742
|2006.11.10 12:32
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9157
|0.0000
|1.9167
|2006.11.10 13:38
|1.9154
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|3390819
|2006.11.10 12:37
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9153
|0.0000
|1.9163
|2006.11.10 13:38
|1.9154
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3391175
|2006.11.10 13:06
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9149
|0.0000
|1.9159
|2006.11.10 13:38
|1.9155
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|3391368
|2006.11.10 13:22
|buy
|12.80
|gbpusd
|1.9145
|0.0000
|1.9155
|2006.11.10 13:38
|1.9155
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|3391521
|2006.11.10 13:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9158
|0.0000
|1.9168
|2006.11.10 14:20
|1.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|3391570
|2006.11.10 13:43
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9154
|0.0000
|1.9164
|2006.11.10 14:20
|1.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|3391584
|2006.11.10 13:43
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9150
|0.0000
|1.9160
|2006.11.10 14:20
|1.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|3391665
|2006.11.10 13:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9146
|0.0000
|1.9156
|2006.11.10 14:20
|1.9143
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3391818
|2006.11.10 14:03
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9143
|0.0000
|1.9153
|2006.11.10 14:20
|1.9142
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3391887
|2006.11.10 14:10
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9136
|0.0000
|1.9146
|2006.11.10 14:20
|1.9142
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|3391979
|2006.11.10 14:16
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9132
|0.0000
|1.9142
|2006.11.10 14:20
|1.9142
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|3392347
|2006.11.10 14:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9145
|0.0000
|1.9155
|2006.11.10 15:33
|1.9150
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3392553
|2006.11.10 15:03
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9142
|0.0000
|1.9152
|2006.11.10 15:33
|1.9152
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3393438
|2006.11.10 16:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9136
|0.0000
|1.9146
|2006.11.10 16:38
|1.9146
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|0.00
|0.00
|-455.14
|64 700.65
|Closed P/L:
|64 245.51
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 200 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|64 245.51
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|1 264 245.51
|Equity:
|1 264 245.51
|Free Margin:
|1 264 245.51
|Details:
|Gross Profit:
|72 745.52
|Gross Loss:
|8 500.01
|Total Net Profit:
|64 245.51
|Profit Factor:
|8.56
|Expected Payoff:
|184.08
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 530.45 (0.12%)
|Relative Drawdown:
|0.12% (1 530.45)
|Total Trades:
|349
|Short Positions (won %):
|89 (50.56%)
|Long Positions (won %):
|260 (53.85%)
|Profit Trades (% of total):
|185 (53.01%)
|Loss trades (% of total):
|164 (46.99%)
|Largest
|profit trade:
|6 144.00
|loss trade:
|-406.40
|Average
|profit trade:
|393.22
|loss trade:
|-51.83
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (1 912.55)
|consecutive losses ($):
|8 (-1 530.45)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|8 228.00 (6)
|consecutive loss (count):
|-1 530.45 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|4