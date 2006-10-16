MIG Investments SA

Account: 81747 Name: Pedro Echenagucia Currency: USD 2006 November 10, 21:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
30727692006.10.16 04:16balanceDeposit1 200 000.00
30771412006.10.16 10:30buy0.10gbpusd1.86030.00001.86132006.10.16 10:341.86130.000.000.0010.00
30772632006.10.16 10:35buy0.10gbpusd1.86160.00001.86262006.10.16 11:031.86070.000.000.00-9.00
30773492006.10.16 10:38buy0.20gbpusd1.86120.00001.86222006.10.16 11:031.86070.000.000.00-10.00
30773642006.10.16 10:38buy0.40gbpusd1.86080.00001.86182006.10.16 11:031.86070.000.000.00-4.00
30775252006.10.16 10:50buy0.80gbpusd1.86040.00001.86142006.10.16 11:031.86080.000.000.0032.00
30775352006.10.16 10:50buy1.60gbpusd1.86000.00001.86102006.10.16 11:031.86080.000.000.00128.00
30776572006.10.16 10:56buy3.20gbpusd1.85970.00001.86072006.10.16 11:031.86070.000.000.00320.00
30778312006.10.16 11:03buy0.10gbpusd1.86080.00001.86182006.10.16 11:151.86120.000.000.004.00
30778662006.10.16 11:05buy0.20gbpusd1.86040.00001.86142006.10.16 11:151.86140.000.000.0020.00
30780182006.10.16 11:15buy0.10gbpusd1.86170.00001.86272006.10.16 11:471.86140.000.000.00-3.00
30780392006.10.16 11:18buy0.20gbpusd1.86130.00001.86232006.10.16 11:471.86140.000.000.002.00
30781652006.10.16 11:36buy0.40gbpusd1.86090.00001.86192006.10.16 11:471.86140.000.000.0020.00
30781812006.10.16 11:37buy0.80gbpusd1.86050.00001.86152006.10.16 11:461.86150.000.000.0080.00
30782862006.10.16 11:47buy0.10gbpusd1.86170.00001.86272006.10.16 13:371.85950.000.000.00-22.00
30783032006.10.16 11:49buy0.20gbpusd1.86130.00001.86232006.10.16 13:371.85950.000.000.00-36.00
30784862006.10.16 12:01buy0.40gbpusd1.86090.00001.86192006.10.16 13:361.85950.000.000.00-56.00
30786232006.10.16 12:10buy0.80gbpusd1.86050.00001.86152006.10.16 13:361.85950.000.000.00-80.00
30792772006.10.16 12:56buy1.60gbpusd1.86010.00001.86112006.10.16 13:361.85950.000.000.00-96.00
30793162006.10.16 12:57buy3.20gbpusd1.85980.00001.86082006.10.16 13:361.85940.000.000.00-128.00
30793752006.10.16 12:59buy6.40gbpusd1.85940.00001.86042006.10.16 13:361.85940.000.000.000.00
30796252006.10.16 13:19buy12.80gbpusd1.85900.00001.86002006.10.16 13:361.85970.000.000.00896.00
30796722006.10.16 13:22buy25.60gbpusd1.85860.00001.85962006.10.16 13:361.85960.000.000.002 560.00
30812432006.10.16 15:00buy0.10gbpusd1.86350.00001.86452006.10.16 15:101.86330.000.000.00-2.00
30812702006.10.16 15:00buy0.20gbpusd1.86310.00001.86412006.10.16 15:091.86330.000.000.004.00
30813082006.10.16 15:01buy0.40gbpusd1.86270.00001.86372006.10.16 15:091.86330.000.000.0024.00
30813212006.10.16 15:01buy0.80gbpusd1.86230.00001.86332006.10.16 15:091.86330.000.000.0080.00
30814972006.10.16 15:10buy0.10gbpusd1.86360.00001.86462006.10.16 15:311.86460.000.000.0010.00
30818712006.10.16 15:30sell0.10usdjpy119.070.00118.972006.10.16 17:57119.250.000.000.00-15.09
30819172006.10.16 15:31buy0.10gbpusd1.86490.00001.86592006.10.16 16:191.86260.000.000.00-23.00
30819462006.10.16 15:33buy0.20gbpusd1.86450.00001.86552006.10.16 16:191.86260.000.000.00-38.00
30820452006.10.16 15:38buy0.40gbpusd1.86410.00001.86512006.10.16 16:191.86250.000.000.00-64.00
30820592006.10.16 15:38buy0.80gbpusd1.86380.00001.86482006.10.16 16:191.86250.000.000.00-104.00
30824732006.10.16 16:00sell0.20usdjpy119.100.00119.002006.10.16 17:57119.250.000.000.00-25.16
30825272006.10.16 16:01buy1.60gbpusd1.86340.00001.86442006.10.16 16:191.86250.000.000.00-144.00
30825742006.10.16 16:02buy3.20gbpusd1.86300.00001.86402006.10.16 16:191.86260.000.000.00-128.00
30826112006.10.16 16:03buy6.40gbpusd1.86250.00001.86352006.10.16 16:191.86260.000.000.0064.00
30826372006.10.16 16:03sell0.40usdjpy119.160.00119.062006.10.16 17:57119.240.000.000.00-26.84
30826562006.10.16 16:03buy12.80gbpusd1.86190.00001.86292006.10.16 16:191.86250.000.000.00768.00
30828002006.10.16 16:10sell0.80usdjpy119.200.00119.102006.10.16 17:57119.240.000.000.00-26.84
30828722006.10.16 16:14sell1.60usdjpy119.230.00119.132006.10.16 17:57119.250.000.000.00-26.83
30829552006.10.16 16:16buy25.60gbpusd1.86160.00001.86262006.10.16 16:191.86260.000.000.002 560.00
30830092006.10.16 16:19buy0.10gbpusd1.86280.00001.86382006.10.16 17:241.86130.000.000.00-15.00
30830462006.10.16 16:23buy0.20gbpusd1.86240.00001.86342006.10.16 17:241.86120.000.000.00-24.00
30830802006.10.16 16:25buy0.40gbpusd1.86200.00001.86302006.10.16 17:241.86130.000.000.00-28.00
30831132006.10.16 16:28buy0.80gbpusd1.86170.00001.86272006.10.16 17:231.86130.000.000.00-32.00
30833972006.10.16 16:48buy1.60gbpusd1.86130.00001.86232006.10.16 17:231.86130.000.000.000.00
30834132006.10.16 16:49buy3.20gbpusd1.86090.00001.86192006.10.16 17:231.86120.000.000.0096.00
30836572006.10.16 17:00buy6.40gbpusd1.86030.00001.86132006.10.16 17:231.86130.000.000.00640.00
30838272006.10.16 17:10sell3.20usdjpy119.270.00119.172006.10.16 17:57119.250.000.000.0053.67
30841232006.10.16 17:34sell6.40usdjpy119.300.00119.202006.10.16 17:56119.250.000.000.00268.34
30841922006.10.16 17:36sell12.80usdjpy119.330.00119.232006.10.16 17:56119.230.000.000.001 073.56
30994252006.10.17 13:45buy0.10gbpusd1.86780.00001.86882006.10.17 14:241.86760.000.000.00-2.00
30994572006.10.17 13:47buy0.20gbpusd1.86740.00001.86842006.10.17 14:241.86760.000.000.004.00
30995102006.10.17 13:51buy0.40gbpusd1.86700.00001.86802006.10.17 14:241.86760.000.000.0024.00
30997262006.10.17 14:03buy0.80gbpusd1.86660.00001.86762006.10.17 14:241.86760.000.000.0080.00
31025412006.10.17 15:45buy0.10gbpusd1.87090.00001.87192006.10.17 16:071.87190.000.000.0010.00
31025652006.10.17 15:47buy0.20gbpusd1.87050.00001.87152006.10.17 16:071.87150.000.000.0020.00
31030342006.10.17 16:07buy0.10gbpusd1.87210.00001.87312006.10.17 17:101.87010.000.000.00-20.00
31033272006.10.17 16:16buy0.20gbpusd1.87180.00001.87282006.10.17 17:101.87010.000.000.00-34.00
31034182006.10.17 16:22buy0.40gbpusd1.87140.00001.87242006.10.17 17:101.87020.000.000.00-48.00
31034992006.10.17 16:28buy0.80gbpusd1.87100.00001.87202006.10.17 17:101.87030.000.000.00-56.00
31035382006.10.17 16:31buy1.60gbpusd1.87050.00001.87152006.10.17 17:101.87030.000.000.00-32.00
31035682006.10.17 16:32buy3.20gbpusd1.87010.00001.87112006.10.17 17:101.87030.000.000.0064.00
31039292006.10.17 16:59buy6.40gbpusd1.86980.00001.87082006.10.17 17:101.87030.000.000.00320.00
31039552006.10.17 16:59buy12.80gbpusd1.86930.00001.87032006.10.17 17:101.87030.000.000.001 280.00
31041732006.10.17 17:10buy0.10gbpusd1.87030.00001.87132006.10.17 17:221.87070.000.000.004.00
31042592006.10.17 17:16buy0.20gbpusd1.86980.00001.87082006.10.17 17:221.87080.000.000.0020.00
31043472006.10.17 17:22buy0.10gbpusd1.87100.00001.87202006.10.17 17:351.87200.000.000.0010.00
31046072006.10.17 17:35buy0.10gbpusd1.87230.00001.87332006.10.17 17:411.87330.000.000.0010.00
31048152006.10.17 17:41buy0.10gbpusd1.87260.00001.87362006.10.17 21:401.87110.000.000.00-15.00
31054622006.10.17 18:12buy0.20gbpusd1.87220.00001.87322006.10.17 21:401.87110.000.000.00-22.00
31054872006.10.17 18:13buy0.40gbpusd1.87190.00001.87292006.10.17 21:401.87100.000.000.00-36.00
31068222006.10.17 19:39buy0.80gbpusd1.87150.00001.87252006.10.17 21:401.87100.000.000.00-40.00
31072062006.10.17 20:09buy1.60gbpusd1.87110.00001.87212006.10.17 21:401.87100.000.000.00-16.00
31072942006.10.17 20:15buy3.20gbpusd1.87070.00001.87172006.10.17 21:401.87100.000.000.0096.00
31074102006.10.17 20:22buy6.40gbpusd1.87030.00001.87132006.10.17 21:401.87130.000.000.00640.00
31195802006.10.18 15:30buy0.10usdjpy119.070.00119.172006.10.18 16:06119.120.000.000.004.20
31198972006.10.18 15:57buy0.20usdjpy119.030.00119.132006.10.18 16:06119.130.000.000.0016.79
31200242006.10.18 16:06buy0.10usdjpy119.140.00119.242006.10.18 17:36119.120.000.000.00-1.68
31200682006.10.18 16:08buy0.20usdjpy119.110.00119.212006.10.18 17:36119.110.000.000.000.00
31206132006.10.18 16:59buy0.40usdjpy119.080.00119.182006.10.18 17:36119.110.000.000.0010.07
31207862006.10.18 17:08buy0.80usdjpy119.050.00119.152006.10.18 17:36119.110.000.000.0040.30
31207932006.10.18 17:08buy1.60usdjpy119.020.00119.122006.10.18 17:36119.120.000.000.00134.32
31307812006.10.19 10:45buy0.10gbpusd1.86810.00001.86912006.10.19 10:571.86770.000.000.00-4.00
31307902006.10.19 10:45buy0.20gbpusd1.86780.00001.86882006.10.19 10:571.86770.000.000.00-2.00
31308222006.10.19 10:47buy0.40gbpusd1.86740.00001.86842006.10.19 10:571.86780.000.000.0016.00
31308642006.10.19 10:48buy0.80gbpusd1.86680.00001.86782006.10.19 10:561.86780.000.000.0080.00
31311082006.10.19 10:57buy0.10gbpusd1.86810.00001.86912006.10.19 11:011.86910.000.000.0010.00
31311262006.10.19 10:57buy0.20gbpusd1.86780.00001.86882006.10.19 11:011.86880.000.000.0020.00
31379382006.10.19 18:00buy0.10gbpusd1.87580.00001.87682006.10.19 18:001.87680.000.000.0010.00
31379932006.10.19 18:00buy0.10gbpusd1.87750.00001.87852006.10.19 18:571.87710.000.000.00-4.00
31382142006.10.19 18:02buy0.20gbpusd1.87700.00001.87802006.10.19 18:571.87710.000.000.002.00
31383782006.10.19 18:07buy0.40gbpusd1.87660.00001.87762006.10.19 18:571.87710.000.000.0020.00
31385732006.10.19 18:16buy0.80gbpusd1.87620.00001.87722006.10.19 18:571.87720.000.000.0080.00
31389202006.10.19 18:57buy0.10gbpusd1.87740.00001.87842006.10.19 19:091.87840.000.000.0010.00
31391442006.10.19 19:09buy0.10gbpusd1.87880.00001.87982006.10.19 19:361.87890.000.000.001.00
31392562006.10.19 19:10buy0.20gbpusd1.87840.00001.87942006.10.19 19:361.87890.000.000.0010.00
31393002006.10.19 19:11buy0.40gbpusd1.87800.00001.87902006.10.19 19:361.87900.000.000.0040.00
31396582006.10.19 19:36buy0.10gbpusd1.87920.00001.88022006.10.19 22:491.87820.000.000.00-10.00
31409142006.10.19 20:53buy0.20gbpusd1.87880.00001.87982006.10.19 22:491.87820.000.000.00-12.00
31409312006.10.19 20:55buy0.40gbpusd1.87840.00001.87942006.10.19 22:491.87820.000.000.00-8.00
31410432006.10.19 20:59buy0.80gbpusd1.87800.00001.87902006.10.19 22:491.87820.000.000.0016.00
31410692006.10.19 21:00sell0.10usdjpy118.140.00118.042006.10.20 03:09118.300.000.00-1.44-13.52
31411582006.10.19 21:03buy1.60gbpusd1.87760.00001.87862006.10.19 22:491.87810.000.000.0080.00
31412092006.10.19 21:09sell0.20usdjpy118.170.00118.072006.10.20 03:09118.290.000.00-2.88-20.29
31412292006.10.19 21:09buy3.20gbpusd1.87720.00001.87822006.10.19 22:491.87820.000.000.00320.00
31418132006.10.19 22:18sell0.40usdjpy118.200.00118.102006.10.20 03:09118.300.000.00-5.75-33.81
31420522006.10.19 22:50buy0.10gbpusd1.87860.00001.87962006.10.20 02:181.87750.000.00-0.35-11.00
31421142006.10.19 22:57buy0.20gbpusd1.87820.00001.87922006.10.20 02:181.87760.000.00-0.70-12.00
31421262006.10.19 22:59buy0.40gbpusd1.87790.00001.87892006.10.20 02:181.87750.000.00-1.40-16.00
31425012006.10.19 23:50buy0.80gbpusd1.87750.00001.87852006.10.20 02:181.87750.000.00-2.800.00
31425432006.10.19 23:56sell0.80usdjpy118.230.00118.132006.10.20 03:09118.290.000.00-11.51-40.58
31425572006.10.19 23:56sell1.60usdjpy118.260.00118.162006.10.20 03:09118.290.000.00-23.01-40.58
31427182006.10.20 00:07sell3.20usdjpy118.290.00118.192006.10.20 03:09118.300.000.000.00-27.05
31428332006.10.20 00:16buy1.60gbpusd1.87710.00001.87812006.10.20 02:181.87750.000.000.0064.00
31428702006.10.20 00:17buy3.20gbpusd1.87670.00001.87772006.10.20 02:171.87770.000.000.00320.00
31428902006.10.20 00:18sell6.40usdjpy118.330.00118.232006.10.20 03:09118.300.000.000.00162.30
31434552006.10.20 01:45sell12.80usdjpy118.360.00118.262006.10.20 03:09118.300.000.000.00649.20
31437462006.10.20 02:29sell25.60usdjpy118.390.00118.292006.10.20 03:09118.290.000.000.002 164.17
31507532006.10.20 13:45buy0.10gbpusd1.88560.00001.88662006.10.20 14:431.88530.000.000.00-3.00
31507902006.10.20 13:48buy0.20gbpusd1.88520.00001.88622006.10.20 14:421.88540.000.000.004.00
31508422006.10.20 13:51buy0.40gbpusd1.88480.00001.88582006.10.20 14:421.88530.000.000.0020.00
31509392006.10.20 13:58buy0.80gbpusd1.88440.00001.88542006.10.20 14:421.88540.000.000.0080.00
31514602006.10.20 14:43buy0.10gbpusd1.88560.00001.88662006.10.20 14:571.88470.000.000.00-9.00
31514702006.10.20 14:43buy0.20gbpusd1.88520.00001.88622006.10.20 14:571.88480.000.000.00-8.00
31514762006.10.20 14:43buy0.40gbpusd1.88480.00001.88582006.10.20 14:571.88480.000.000.000.00
31514942006.10.20 14:45buy0.80gbpusd1.88440.00001.88542006.10.20 14:571.88490.000.000.0040.00
31515372006.10.20 14:49buy1.60gbpusd1.88400.00001.88502006.10.20 14:571.88500.000.000.00160.00
31516042006.10.20 14:57buy0.10gbpusd1.88510.00001.88612006.10.20 15:311.88560.000.000.005.00
31517962006.10.20 15:14buy0.20gbpusd1.88470.00001.88572006.10.20 15:311.88570.000.000.0020.00
31519622006.10.20 15:31buy0.10gbpusd1.88590.00001.88692006.10.20 17:331.88340.000.000.00-25.00
31519922006.10.20 15:35buy0.20gbpusd1.88550.00001.88652006.10.20 17:331.88340.000.000.00-42.00
31520372006.10.20 15:40buy0.40gbpusd1.88510.00001.88612006.10.20 17:331.88350.000.000.00-64.00
31520472006.10.20 15:41buy0.80gbpusd1.88470.00001.88572006.10.20 17:331.88350.000.000.00-96.00
31520722006.10.20 15:43buy1.60gbpusd1.88410.00001.88512006.10.20 17:321.88350.000.000.00-96.00
31520882006.10.20 15:43buy3.20gbpusd1.88380.00001.88482006.10.20 17:321.88340.000.000.00-128.00
31521782006.10.20 15:48buy6.40gbpusd1.88340.00001.88442006.10.20 17:321.88330.000.000.00-64.00
31522062006.10.20 15:50buy12.80gbpusd1.88290.00001.88392006.10.20 17:321.88330.000.000.00512.00
31523612006.10.20 16:01buy25.60gbpusd1.88250.00001.88352006.10.20 17:321.88320.000.000.001 792.00
31524362006.10.20 16:02buy51.20gbpusd1.88210.00001.88312006.10.20 17:321.88310.000.000.005 120.00
31622012006.10.23 11:00sell0.10gbpusd1.87550.00001.87452006.10.23 11:121.87450.000.000.0010.00
31624532006.10.23 11:12sell0.10gbpusd1.87420.00001.87322006.10.23 11:181.87320.000.000.0010.00
31626062006.10.23 11:18sell0.10gbpusd1.87270.00001.87172006.10.23 11:371.87400.000.000.00-13.00
31626252006.10.23 11:19sell0.20gbpusd1.87310.00001.87212006.10.23 11:371.87400.000.000.00-18.00
31626602006.10.23 11:20sell0.40gbpusd1.87350.00001.87252006.10.23 11:371.87400.000.000.00-20.00
31626972006.10.23 11:22sell0.80gbpusd1.87390.00001.87292006.10.23 11:371.87410.000.000.00-16.00
31627212006.10.23 11:25sell1.60gbpusd1.87420.00001.87322006.10.23 11:371.87420.000.000.000.00
31628402006.10.23 11:33sell3.20gbpusd1.87460.00001.87362006.10.23 11:371.87410.000.000.00160.00
31628472006.10.23 11:33sell6.40gbpusd1.87500.00001.87402006.10.23 11:371.87400.000.000.00640.00
31628962006.10.23 11:38sell0.10gbpusd1.87360.00001.87262006.10.23 12:021.87410.000.000.00-5.00
31629402006.10.23 11:43sell0.20gbpusd1.87400.00001.87302006.10.23 12:021.87400.000.000.000.00
31629532006.10.23 11:45sell0.40gbpusd1.87440.00001.87342006.10.23 12:021.87390.000.000.0020.00
31630272006.10.23 11:50sell0.80gbpusd1.87480.00001.87382006.10.23 12:021.87380.000.000.0080.00
31632292006.10.23 12:02sell0.10gbpusd1.87360.00001.87262006.10.23 12:181.87280.000.000.008.00
31632982006.10.23 12:08sell0.20gbpusd1.87400.00001.87302006.10.23 12:181.87300.000.000.0020.00
31633872006.10.23 12:18sell0.10gbpusd1.87230.00001.87132006.10.23 14:031.87240.000.000.00-1.00
31637882006.10.23 12:34sell0.20gbpusd1.87270.00001.87172006.10.23 14:031.87250.000.000.004.00
31639382006.10.23 12:42sell0.40gbpusd1.87310.00001.87212006.10.23 14:031.87240.000.000.0028.00
31645432006.10.23 13:30sell0.80gbpusd1.87350.00001.87252006.10.23 14:031.87250.000.000.0080.00
31650582006.10.23 14:03sell0.10gbpusd1.87210.00001.87112006.10.23 14:211.87240.000.000.00-3.00
31651382006.10.23 14:08sell0.20gbpusd1.87250.00001.87152006.10.23 14:211.87240.000.000.002.00
31651672006.10.23 14:10sell0.40gbpusd1.87340.00001.87242006.10.23 14:211.87240.000.000.0040.00
31653372006.10.23 14:21sell0.10gbpusd1.87210.00001.87112006.10.23 14:451.87110.000.000.0010.00
31657822006.10.23 14:45sell0.10gbpusd1.87080.00001.86982006.10.23 15:251.86980.000.000.0010.00
31657962006.10.23 14:45sell0.20gbpusd1.87120.00001.87022006.10.23 15:251.87020.000.000.0020.00
31664402006.10.23 15:25sell0.10gbpusd1.86970.00001.86872006.10.23 16:391.87050.000.000.00-8.00
31667582006.10.23 15:46sell0.20gbpusd1.87000.00001.86902006.10.23 16:391.87040.000.000.00-8.00
31670602006.10.23 16:03sell0.40gbpusd1.87040.00001.86942006.10.23 16:391.87040.000.000.000.00
31670932006.10.23 16:04sell0.80gbpusd1.87080.00001.86982006.10.23 16:391.87040.000.000.0032.00
31672022006.10.23 16:11sell1.60gbpusd1.87120.00001.87022006.10.23 16:381.87020.000.000.00160.00
31675772006.10.23 16:39sell0.10gbpusd1.87010.00001.86912006.10.23 17:541.87120.000.000.00-11.00
31677592006.10.23 16:51sell0.20gbpusd1.87050.00001.86952006.10.23 17:541.87120.000.000.00-14.00
31678362006.10.23 16:56sell0.40gbpusd1.87090.00001.86992006.10.23 17:541.87110.000.000.00-8.00
31678782006.10.23 16:58sell0.80gbpusd1.87130.00001.87032006.10.23 17:541.87110.000.000.0016.00
31679262006.10.23 16:59sell1.60gbpusd1.87170.00001.87072006.10.23 17:541.87110.000.000.0096.00
31679422006.10.23 17:00sell3.20gbpusd1.87200.00001.87102006.10.23 17:541.87100.000.000.00320.00
31862422006.10.24 19:30buy0.10gbpusd1.87500.00001.87602006.10.24 19:361.87600.000.000.0010.00
31863432006.10.24 19:36buy0.10gbpusd1.87630.00001.87732006.10.25 03:031.87380.000.00-0.35-25.00
31864952006.10.24 19:46buy0.20gbpusd1.87600.00001.87702006.10.25 03:031.87390.000.00-0.70-42.00
31865632006.10.24 19:48buy0.40gbpusd1.87560.00001.87662006.10.25 03:031.87390.000.00-1.40-68.00
31868032006.10.24 20:11buy0.80gbpusd1.87520.00001.87622006.10.25 03:031.87380.000.00-2.80-112.00
31874472006.10.24 20:49buy1.60gbpusd1.87480.00001.87582006.10.25 03:021.87380.000.00-5.60-160.00
31875572006.10.24 21:00buy3.20gbpusd1.87440.00001.87542006.10.25 03:021.87380.000.00-11.20-192.00
31877922006.10.24 21:17buy6.40gbpusd1.87400.00001.87502006.10.25 03:021.87380.000.00-22.40-128.00
31880942006.10.24 21:43buy12.80gbpusd1.87370.00001.87472006.10.25 03:021.87380.000.00-44.80128.00
31890022006.10.24 22:58buy25.60gbpusd1.87330.00001.87432006.10.25 03:021.87390.000.00-89.601 536.00
31890202006.10.24 22:59buy51.20gbpusd1.87290.00001.87392006.10.25 03:021.87390.000.00-179.205 120.00
32180612006.10.26 15:00buy0.10gbpusd1.88631.88121.88762006.10.26 16:101.88660.000.000.003.00
32183182006.10.26 15:15buy0.20gbpusd1.88591.88081.88722006.10.26 16:101.88690.000.000.0020.00
32184232006.10.26 15:22buy0.40gbpusd1.88551.88041.88682006.10.26 16:101.88680.000.000.0052.00
32226782006.10.26 19:15buy0.10gbpusd1.89091.00001.89222006.10.26 21:241.89050.000.000.00-4.00
32232142006.10.26 20:08buy0.20gbpusd1.89051.00001.89182006.10.26 21:241.89050.000.000.000.00
32232792006.10.26 20:10buy0.40gbpusd1.89011.00001.89142006.10.26 21:241.89050.000.000.0016.00
32239972006.10.26 21:24buy0.10gbpusd1.89040.00001.89142006.10.27 00:061.89050.000.00-0.351.00
32253562006.10.26 23:48buy0.20gbpusd1.89010.00001.89112006.10.27 00:061.89050.000.00-0.708.00
32253722006.10.26 23:48buy0.40gbpusd1.88970.00001.89072006.10.27 00:051.89070.000.00-1.4040.00
32376822006.10.27 15:30buy0.10gbpusd1.89890.00001.89992006.10.27 15:331.89990.000.000.0010.00
32379772006.10.27 15:34buy0.10gbpusd1.90030.00001.90132006.10.27 16:211.89890.000.000.00-14.00
32379872006.10.27 15:34buy0.20gbpusd1.90000.00001.90102006.10.27 16:211.89870.000.000.00-26.00
32380042006.10.27 15:34buy0.40gbpusd1.89960.00001.90062006.10.27 16:211.89880.000.000.00-32.00
32380962006.10.27 15:36buy0.80gbpusd1.89920.00001.90022006.10.27 16:211.89880.000.000.00-32.00
32384592006.10.27 15:55buy1.60gbpusd1.89880.00001.89982006.10.27 16:211.89880.000.000.000.00
32385272006.10.27 15:59buy3.20gbpusd1.89840.00001.89942006.10.27 16:211.89880.000.000.00128.00
32386092006.10.27 16:00buy6.40gbpusd1.89810.00001.89912006.10.27 16:211.89880.000.000.00448.00
32387242006.10.27 16:04buy12.80gbpusd1.89770.00001.89872006.10.27 16:201.89870.000.000.001 280.00
32390832006.10.27 16:21buy0.10gbpusd1.89910.00001.90012006.10.27 17:511.89760.000.000.00-15.00
32392762006.10.27 16:33buy0.20gbpusd1.89870.00001.89972006.10.27 17:511.89760.000.000.00-22.00
32396842006.10.27 16:55buy0.40gbpusd1.89830.00001.89932006.10.27 17:511.89760.000.000.00-28.00
32397132006.10.27 16:56buy0.80gbpusd1.89800.00001.89902006.10.27 17:511.89760.000.000.00-32.00
32397802006.10.27 16:59buy1.60gbpusd1.89760.00001.89862006.10.27 17:511.89760.000.000.000.00
32397972006.10.27 16:59buy3.20gbpusd1.89720.00001.89822006.10.27 17:511.89760.000.000.00128.00
32398372006.10.27 16:59buy6.40gbpusd1.89680.00001.89782006.10.27 17:501.89750.000.000.00448.00
32400922006.10.27 17:13buy12.80gbpusd1.89640.00001.89742006.10.27 17:501.89740.000.000.001 280.00
32406592006.10.27 17:51buy0.10gbpusd1.89780.00001.89882006.10.27 18:101.89710.000.000.00-7.00
32406732006.10.27 17:52buy0.20gbpusd1.89740.00001.89842006.10.27 18:101.89710.000.000.00-6.00
32406912006.10.27 17:53buy0.40gbpusd1.89700.00001.89802006.10.27 18:101.89710.000.000.004.00
32407222006.10.27 17:55buy0.80gbpusd1.89660.00001.89762006.10.27 18:101.89730.000.000.0056.00
32408552006.10.27 18:04buy1.60gbpusd1.89620.00001.89722006.10.27 18:101.89720.000.000.00160.00
32409202006.10.27 18:10buy0.10gbpusd1.89730.00001.89832006.10.27 21:241.89690.000.000.00-4.00
32414402006.10.27 19:03buy0.20gbpusd1.89690.00001.89792006.10.27 21:231.89680.000.000.00-2.00
32422422006.10.27 20:27buy0.40gbpusd1.89650.00001.89752006.10.27 21:231.89700.000.000.0020.00
32424962006.10.27 20:56buy0.80gbpusd1.89610.00001.89712006.10.27 21:231.89710.000.000.0080.00
32538552006.10.30 14:15buy0.10gbpusd1.90380.00001.90482006.10.30 14:511.90230.000.000.00-15.00
32538682006.10.30 14:15buy0.20gbpusd1.90340.00001.90442006.10.30 14:511.90210.000.000.00-26.00
32538912006.10.30 14:16buy0.40gbpusd1.90300.00001.90402006.10.30 14:511.90200.000.000.00-40.00
32539422006.10.30 14:19buy0.80gbpusd1.90260.00001.90362006.10.30 14:511.90200.000.000.00-48.00
32542862006.10.30 14:31buy1.60gbpusd1.90220.00001.90322006.10.30 14:511.90200.000.000.00-32.00
32543902006.10.30 14:31buy3.20gbpusd1.90180.00001.90282006.10.30 14:511.90200.000.000.0064.00
32544992006.10.30 14:33buy6.40gbpusd1.90140.00001.90242006.10.30 14:511.90190.000.000.00320.00
32549072006.10.30 14:41buy12.80gbpusd1.90100.00001.90202006.10.30 14:501.90200.000.000.001 280.00
32553562006.10.30 14:51buy0.10gbpusd1.90270.00001.90372006.10.30 15:201.90340.000.000.007.00
32559562006.10.30 15:17buy0.20gbpusd1.90230.00001.90332006.10.30 15:201.90330.000.000.0020.00
32566432006.10.30 15:45buy0.10gbpusd1.90250.00001.90352006.10.30 16:581.90220.000.000.00-3.00
32569412006.10.30 16:01buy0.20gbpusd1.90220.00001.90322006.10.30 16:581.90210.000.000.00-2.00
32572992006.10.30 16:18buy0.40gbpusd1.90180.00001.90282006.10.30 16:581.90210.000.000.0012.00
32573272006.10.30 16:18buy0.80gbpusd1.90140.00001.90242006.10.30 16:571.90190.000.000.0040.00
32574782006.10.30 16:22buy1.60gbpusd1.90100.00001.90202006.10.30 16:571.90200.000.000.00160.00
32744972006.10.31 16:30buy0.10gbpusd1.90700.00001.90802006.10.31 16:321.90800.000.000.0010.00
32747492006.10.31 16:32buy0.10gbpusd1.90840.00001.90942006.10.31 16:361.90940.000.000.0010.00
32749342006.10.31 16:36buy0.10gbpusd1.90970.00001.91072006.10.31 17:151.90800.000.000.00-17.00
32751602006.10.31 16:41buy0.20gbpusd1.90930.00001.91032006.10.31 17:151.90810.000.000.00-24.00
32751942006.10.31 16:42buy0.40gbpusd1.90890.00001.90992006.10.31 17:151.90820.000.000.00-28.00
32755282006.10.31 16:52buy0.80gbpusd1.90850.00001.90952006.10.31 17:151.90820.000.000.00-24.00
32755772006.10.31 16:53buy1.60gbpusd1.90820.00001.90922006.10.31 17:151.90820.000.000.000.00
32757052006.10.31 16:57buy3.20gbpusd1.90780.00001.90882006.10.31 17:151.90830.000.000.00160.00
32757712006.10.31 16:59buy6.40gbpusd1.90740.00001.90842006.10.31 17:141.90840.000.000.00640.00
32761872006.10.31 17:15buy0.10gbpusd1.90830.00001.90932006.10.31 17:441.90930.000.000.0010.00
32766722006.10.31 17:44buy0.10gbpusd1.90970.00001.91072006.11.01 08:191.90670.000.00-0.35-30.00
32766882006.10.31 17:44buy0.20gbpusd1.90930.00001.91032006.11.01 08:191.90670.000.00-0.70-52.00
32768572006.10.31 17:52buy0.40gbpusd1.90890.00001.90992006.11.01 08:191.90680.000.00-1.40-84.00
32769322006.10.31 17:55buy0.80gbpusd1.90850.00001.90952006.11.01 08:181.90680.000.00-2.80-136.00
32770852006.10.31 18:01buy1.60gbpusd1.90820.00001.90922006.11.01 08:181.90680.000.00-5.60-224.00
32785022006.10.31 19:15buy3.20gbpusd1.90780.00001.90882006.11.01 08:181.90680.000.00-11.20-320.00
32787302006.10.31 19:34buy6.40gbpusd1.90740.00001.90842006.11.01 08:181.90680.000.00-22.40-384.00
32839302006.11.01 04:17buy12.80gbpusd1.90700.00001.90802006.11.01 08:181.90680.000.000.00-256.00
32845612006.11.01 06:21buy25.60gbpusd1.90660.00001.90762006.11.01 08:181.90680.000.000.00512.00
32852892006.11.01 08:08buy51.20gbpusd1.90590.00001.90692006.11.01 08:181.90690.000.000.005 120.00
33070602006.11.02 16:15buy0.10gbpusd1.90940.00001.91042006.11.02 17:031.90780.000.000.00-16.00
33072012006.11.02 16:25buy0.20gbpusd1.90900.00001.91002006.11.02 17:031.90770.000.000.00-26.00
33072292006.11.02 16:27buy0.40gbpusd1.90860.00001.90962006.11.02 17:031.90770.000.000.00-36.00
33072492006.11.02 16:28buy0.80gbpusd1.90820.00001.90922006.11.02 17:021.90770.000.000.00-40.00
33072672006.11.02 16:28buy1.60gbpusd1.90780.00001.90882006.11.02 17:021.90780.000.000.000.00
33076162006.11.02 16:51buy3.20gbpusd1.90730.00001.90832006.11.02 17:021.90790.000.000.00192.00
33076692006.11.02 16:53buy6.40gbpusd1.90690.00001.90792006.11.02 17:021.90790.000.000.00640.00
33273212006.11.05 23:04sell0.10gbpusd1.90170.00001.90072006.11.06 01:481.90140.000.000.003.00
33282172006.11.06 01:03sell0.20gbpusd1.90210.00001.90112006.11.06 01:481.90160.000.000.0010.00
33282302006.11.06 01:03sell0.40gbpusd1.90240.00001.90142006.11.06 01:481.90140.000.000.0040.00
33437702006.11.07 06:00buy0.10gbpusd1.90510.00001.90612006.11.07 08:151.90480.000.000.00-3.00
33443292006.11.07 07:12buy0.20gbpusd1.90470.00001.90572006.11.07 08:151.90450.000.000.00-4.00
33443842006.11.07 07:20buy0.40gbpusd1.90430.00001.90532006.11.07 08:151.90450.000.000.008.00
33444342006.11.07 07:24buy0.80gbpusd1.90400.00001.90502006.11.07 08:151.90450.000.000.0040.00
33446212006.11.07 07:44buy1.60gbpusd1.90360.00001.90462006.11.07 08:151.90430.000.000.00112.00
33446992006.11.07 07:54buy3.20gbpusd1.90320.00001.90422006.11.07 08:151.90420.000.000.00320.00
33451902006.11.07 08:45buy0.10gbpusd1.90390.00001.90492006.11.07 10:291.90450.000.000.006.00
33458532006.11.07 10:01buy0.20gbpusd1.90350.00001.90452006.11.07 10:291.90450.000.000.0020.00
33502192006.11.07 16:00buy0.10gbpusd1.91070.00001.91172006.11.07 16:161.91170.000.000.0010.00
33504552006.11.07 16:16buy0.10gbpusd1.91220.00001.91322006.11.07 17:411.90950.000.000.00-27.00
33504592006.11.07 16:16buy0.20gbpusd1.91170.00001.91272006.11.07 17:401.90960.000.000.00-42.00
33506702006.11.07 16:36buy0.40gbpusd1.91130.00001.91232006.11.07 17:401.90960.000.000.00-68.00
33506982006.11.07 16:37buy0.80gbpusd1.91090.00001.91192006.11.07 17:401.90970.000.000.00-96.00
33507492006.11.07 16:38buy1.60gbpusd1.91050.00001.91152006.11.07 17:401.90960.000.000.00-144.00
33507902006.11.07 16:39buy3.20gbpusd1.91020.00001.91122006.11.07 17:401.90960.000.000.00-192.00
33509622006.11.07 16:51buy6.40gbpusd1.90980.00001.91082006.11.07 17:401.90960.000.000.00-128.00
33509912006.11.07 16:52buy12.80gbpusd1.90940.00001.91042006.11.07 17:401.90960.000.000.00256.00
33510192006.11.07 16:54buy25.60gbpusd1.90900.00001.91002006.11.07 17:401.90970.000.000.001 792.00
33512332006.11.07 17:10buy51.20gbpusd1.90840.00001.90962006.11.07 17:401.90960.000.000.006 144.00
33769472006.11.09 15:15sell0.10gbpusd1.89830.00001.89732006.11.09 16:501.90080.000.000.00-25.00
33770212006.11.09 15:21sell0.20gbpusd1.89870.00001.89772006.11.09 16:501.90080.000.000.00-42.00
33770302006.11.09 15:23sell0.40gbpusd1.89910.00001.89812006.11.09 16:501.90070.000.000.00-64.00
33770392006.11.09 15:23sell0.80gbpusd1.89950.00001.89852006.11.09 16:501.90090.000.000.00-112.00
33775702006.11.09 15:59sell1.60gbpusd1.89990.00001.89892006.11.09 16:501.90090.000.000.00-160.00
33776052006.11.09 16:00sell3.20gbpusd1.90030.00001.89932006.11.09 16:491.90090.000.000.00-192.00
33777112006.11.09 16:01sell6.40gbpusd1.90070.00001.89972006.11.09 16:491.90090.000.000.00-128.00
33778672006.11.09 16:02sell12.80gbpusd1.90110.00001.90012006.11.09 16:491.90100.000.000.00128.00
33779022006.11.09 16:02sell25.60gbpusd1.90150.00001.90052006.11.09 16:491.90110.000.000.001 024.00
33779502006.11.09 16:03sell51.20gbpusd1.90200.00001.90102006.11.09 16:491.90100.000.000.005 120.00
33794482006.11.09 17:15sell0.10gbpusd1.90070.00001.89972006.11.09 17:211.90170.000.000.00-10.00
33795022006.11.09 17:19sell0.20gbpusd1.90130.00001.90032006.11.09 17:211.90170.000.000.00-8.00
33795392006.11.09 17:19sell0.40gbpusd1.90180.00001.90082006.11.09 17:211.90140.000.000.0016.00
33795742006.11.09 17:19sell0.80gbpusd1.90230.00001.90132006.11.09 17:201.90130.000.000.0080.00
33797072006.11.09 17:21sell0.10gbpusd1.90150.00001.90052006.11.09 17:291.90400.000.000.00-25.00
33797162006.11.09 17:21sell0.20gbpusd1.90190.00001.90092006.11.09 17:291.90400.000.000.00-42.00
33797252006.11.09 17:21sell0.40gbpusd1.90230.00001.90132006.11.09 17:281.90420.000.000.00-76.00
33797342006.11.09 17:21sell0.80gbpusd1.90280.00001.90182006.11.09 17:281.90410.000.000.00-104.00
33797462006.11.09 17:21sell1.60gbpusd1.90320.00001.90222006.11.09 17:281.90380.000.000.00-96.00
33798822006.11.09 17:25sell3.20gbpusd1.90360.00001.90262006.11.09 17:281.90360.000.000.000.00
33799562006.11.09 17:26sell6.40gbpusd1.90400.00001.90302006.11.09 17:281.90360.000.000.00256.00
33799752006.11.09 17:26sell12.80gbpusd1.90430.00001.90332006.11.09 17:281.90370.000.000.00768.00
33800372006.11.09 17:26sell25.60gbpusd1.90480.00001.90382006.11.09 17:281.90380.000.000.002 560.00
33801682006.11.09 17:29sell0.10gbpusd1.90340.00001.90242006.11.09 17:501.90630.000.000.00-29.00
33801742006.11.09 17:29sell0.20gbpusd1.90380.00001.90282006.11.09 17:501.90630.000.000.00-50.00
33802202006.11.09 17:31sell0.40gbpusd1.90420.00001.90322006.11.09 17:501.90630.000.000.00-84.00
33802342006.11.09 17:31sell0.80gbpusd1.90450.00001.90352006.11.09 17:501.90620.000.000.00-136.00
33802552006.11.09 17:32sell1.60gbpusd1.90500.00001.90402006.11.09 17:501.90610.000.000.00-176.00
33803362006.11.09 17:34sell3.20gbpusd1.90540.00001.90442006.11.09 17:501.90600.000.000.00-192.00
33803762006.11.09 17:34sell6.40gbpusd1.90580.00001.90482006.11.09 17:501.90620.000.000.00-256.00
33804262006.11.09 17:35sell12.80gbpusd1.90620.00001.90522006.11.09 17:501.90620.000.000.000.00
33804392006.11.09 17:35sell25.60gbpusd1.90650.00001.90552006.11.09 17:501.90610.000.000.001 024.00
33804672006.11.09 17:35sell51.20gbpusd1.90680.00001.90612006.11.09 17:501.90610.000.000.003 584.00
33831992006.11.09 22:16buy0.10gbpusd1.90530.00001.90632006.11.09 23:231.90630.000.00-0.3510.00
33890442006.11.10 10:15buy0.10gbpusd1.91520.00001.91622006.11.10 10:181.91620.000.000.0010.00
33890972006.11.10 10:18buy0.10gbpusd1.91640.00001.91742006.11.10 10:331.91430.000.000.00-21.00
33891012006.11.10 10:18buy0.20gbpusd1.91570.00001.91672006.11.10 10:331.91440.000.000.00-26.00
33891802006.11.10 10:24buy0.40gbpusd1.91520.00001.91622006.11.10 10:331.91430.000.000.00-36.00
33892112006.11.10 10:25buy0.80gbpusd1.91480.00001.91582006.11.10 10:331.91440.000.000.00-32.00
33892682006.11.10 10:30buy1.60gbpusd1.91440.00001.91542006.11.10 10:331.91430.000.000.00-16.00
33892832006.11.10 10:30buy3.20gbpusd1.91370.00001.91472006.11.10 10:331.91430.000.000.00192.00
33893162006.11.10 10:31buy6.40gbpusd1.91330.00001.91432006.11.10 10:331.91430.000.000.00640.00
33893482006.11.10 10:33buy0.10gbpusd1.91460.00001.91562006.11.10 10:571.91480.000.000.002.00
33893742006.11.10 10:35buy0.20gbpusd1.91400.00001.91502006.11.10 10:571.91480.000.000.0016.00
33895132006.11.10 10:47buy0.40gbpusd1.91360.00001.91462006.11.10 10:561.91460.000.000.0040.00
33903382006.11.10 12:00buy0.10gbpusd1.91750.00001.91852006.11.10 13:381.91590.000.000.00-16.00
33903702006.11.10 12:02buy0.20gbpusd1.91710.00001.91812006.11.10 13:381.91570.000.000.00-28.00
33903942006.11.10 12:07buy0.40gbpusd1.91660.00001.91762006.11.10 13:381.91540.000.000.00-48.00
33904072006.11.10 12:08buy0.80gbpusd1.91610.00001.91712006.11.10 13:381.91540.000.000.00-56.00
33907422006.11.10 12:32buy1.60gbpusd1.91570.00001.91672006.11.10 13:381.91540.000.000.00-48.00
33908192006.11.10 12:37buy3.20gbpusd1.91530.00001.91632006.11.10 13:381.91540.000.000.0032.00
33911752006.11.10 13:06buy6.40gbpusd1.91490.00001.91592006.11.10 13:381.91550.000.000.00384.00
33913682006.11.10 13:22buy12.80gbpusd1.91450.00001.91552006.11.10 13:381.91550.000.000.001 280.00
33915212006.11.10 13:38buy0.10gbpusd1.91580.00001.91682006.11.10 14:201.91430.000.000.00-15.00
33915702006.11.10 13:43buy0.20gbpusd1.91540.00001.91642006.11.10 14:201.91430.000.000.00-22.00
33915842006.11.10 13:43buy0.40gbpusd1.91500.00001.91602006.11.10 14:201.91430.000.000.00-28.00
33916652006.11.10 13:50buy0.80gbpusd1.91460.00001.91562006.11.10 14:201.91430.000.000.00-24.00
33918182006.11.10 14:03buy1.60gbpusd1.91430.00001.91532006.11.10 14:201.91420.000.000.00-16.00
33918872006.11.10 14:10buy3.20gbpusd1.91360.00001.91462006.11.10 14:201.91420.000.000.00192.00
33919792006.11.10 14:16buy6.40gbpusd1.91320.00001.91422006.11.10 14:201.91420.000.000.00640.00
33923472006.11.10 14:45buy0.10gbpusd1.91450.00001.91552006.11.10 15:331.91500.000.000.005.00
33925532006.11.10 15:03buy0.20gbpusd1.91420.00001.91522006.11.10 15:331.91520.000.000.0020.00
33934382006.11.10 16:15buy0.10gbpusd1.91360.00001.91462006.11.10 16:381.91460.000.000.0010.00
  0.00 0.00 -455.14 64 700.65
Closed P/L: 64 245.51
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 200 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 64 245.51 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 1 264 245.51 Equity: 1 264 245.51 Free Margin: 1 264 245.51
 
Details:
Graph
Gross Profit: 72 745.52 Gross Loss: 8 500.01 Total Net Profit: 64 245.51
Profit Factor: 8.56 Expected Payoff: 184.08  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 530.45 (0.12%) Relative Drawdown: 0.12% (1 530.45)
 
Total Trades: 349 Short Positions (won %): 89 (50.56%) Long Positions (won %): 260 (53.85%)
Profit Trades (% of total): 185 (53.01%) Loss trades (% of total): 164 (46.99%)
Largest profit trade: 6 144.00 loss trade: -406.40
Average profit trade: 393.22 loss trade: -51.83
Maximum consecutive wins ($): 8 (1 912.55) consecutive losses ($): 8 (-1 530.45)
Maximal consecutive profit (count): 8 228.00 (6) consecutive loss (count): -1 530.45 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 4