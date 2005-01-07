Strategy Tester Report
Patient2

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2004.01.01 00:00 - 2006.11.17 20:30 (2004.01.01 - 2006.11.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumber=135797531; MaxTradesAllowed=1; TakeProfit=1000; MaxLots=10; LotAccelerator=0.07; TriggerShift=1; Envelope_Parameters="Envelope_Parameters"; AveragingP=10; ma_shift=0; Deviation=0.47; ADX_Parameters="ADX_Parameters"; ADXPeriod=10; Dynamic_Trailing_Stop_Settings="Dynamic Trailing Stop Settings"; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; Auto_StopLoss="Auto StopLoss"; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; Manual_StopLoss="Manual overrides Auto StopLoss unless = 0"; ManualStopLoss=0; StopLevel=0; Additional_User_Functions="Additional User Functions"; UseAlerts=false; UseExitMarket=false; ValuesPeriodCount=7;
Bars in test72189Ticks modelled2818278Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit78580.77Gross profit85086.31Gross loss-6505.53
Profit factor13.08Expected payoff238.85
Absolute drawdown216.01Maximal drawdown800.00 (1.80%)Relative drawdown36.40% (448.64)
Total trades329Short positions (won %)329 (84.19%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)277 (84.19%)Loss trades (% of total)52 (15.81%)
Largestprofit trade716.67loss trade-800.00
Averageprofit trade307.17loss trade-125.11
Maximumconsecutive wins (profit in money)26 (10362.82)consecutive losses (loss in money)6 (-184.38)
Maximalconsecutive profit (count of wins)11889.75 (25)consecutive loss (count of losses)-800.00 (1)
Averageconsecutive wins10consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.01.16 16:30sell11.401.23991.25071.1399
22004.01.16 16:30modify11.401.23991.24371.1399
32004.01.16 16:31modify11.401.23991.24361.1399
42004.01.16 16:32modify11.401.23991.24351.1399
52004.01.16 16:34modify11.401.23991.24321.1399
62004.01.16 16:35modify11.401.23991.24241.1399
72004.01.16 16:36modify11.401.23991.24131.1399
82004.01.16 16:37modify11.401.23991.24101.1399
92004.01.16 17:05s/l11.401.2409771.24101.1399-15.08984.92
102004.01.16 18:30sell21.401.23561.24161.1356
112004.01.16 18:30modify21.401.23561.23931.1356
122004.01.19 00:34s/l21.401.2392671.23931.1356-50.33934.59
132004.01.23 18:00sell31.301.26081.26381.1608
142004.01.23 19:09modify31.301.26081.26371.1608
152004.01.23 19:10modify31.301.26081.26321.1608
162004.01.23 19:11modify31.301.26081.26291.1608
172004.01.23 19:12modify31.301.26081.26231.1608
182004.01.23 19:14modify31.301.26081.26211.1608
192004.01.23 19:19modify31.301.26081.26201.1608
202004.01.23 19:22modify31.301.26081.26191.1608
212004.01.23 19:25modify31.301.26081.26131.1608
222004.01.23 19:29modify31.301.26081.26051.1608
232004.01.26 00:56modify31.301.26081.26051.1608
242004.01.26 00:57modify31.301.26081.26031.1608
252004.01.26 00:59modify31.301.26081.26021.1608
262004.01.26 01:00modify31.301.26081.25991.1608
272004.01.26 01:19modify31.301.26081.25971.1608
282004.01.26 01:20modify31.301.26081.25961.1608
292004.01.26 01:31modify31.301.26081.25951.1608
302004.01.26 01:32modify31.301.26081.25921.1608
312004.01.26 01:50modify31.301.26081.25901.1608
322004.01.26 03:00s/l31.301.2589861.25901.160824.52959.10
332004.01.28 20:30sell41.401.24971.25061.1497
342004.01.28 20:52s/l41.401.25061.25061.1497-12.60946.50
352004.01.28 20:52sell51.401.25061.25571.1506
362004.01.28 21:02modify51.401.25061.25521.1506
372004.01.28 21:03modify51.401.25061.25451.1506
382004.01.28 21:05modify51.401.25061.25431.1506
392004.01.28 21:52modify51.401.25061.25431.1506
402004.01.28 22:00modify51.401.25061.25391.1506
412004.01.28 22:03modify51.401.25061.25341.1506
422004.01.28 22:07modify51.401.25061.25331.1506
432004.01.28 22:08modify51.401.25061.25301.1506
442004.01.28 22:09modify51.401.25061.25281.1506
452004.01.28 22:12modify51.401.25061.25241.1506
462004.01.28 22:58modify51.401.25061.25211.1506
472004.01.28 22:59modify51.401.25061.25191.1506
482004.01.28 23:00modify51.401.25061.25171.1506
492004.01.28 23:04modify51.401.25061.25161.1506
502004.01.28 23:05modify51.401.25061.25131.1506
512004.01.28 23:06modify51.401.25061.25071.1506
522004.01.28 23:07modify51.401.25061.25061.1506
532004.01.28 23:08modify51.401.25061.25021.1506
542004.01.28 23:09modify51.401.25061.25011.1506
552004.01.28 23:16modify51.401.25061.25001.1506
562004.01.28 23:22modify51.401.25061.24751.1506
572004.01.28 23:29modify51.401.25061.24721.1506
582004.01.28 23:32modify51.401.25061.24691.1506
592004.01.29 01:38s/l51.401.2469371.24691.150654.301000.81
602004.01.29 17:00sell61.401.23701.24361.1370
612004.01.29 17:00modify61.401.23701.24101.1370
622004.01.29 17:01modify61.401.23701.24091.1370
632004.01.29 17:02modify61.401.23701.24051.1370
642004.01.29 19:40s/l61.401.2405361.24051.1370-49.50951.31
652004.02.13 17:30sell71.401.27351.28651.1735
662004.02.13 17:30modify71.401.27351.27701.1735
672004.02.13 17:45modify71.401.27351.27611.1735
682004.02.13 17:46modify71.401.27351.27581.1735
692004.02.13 18:13s/l71.401.2757561.27581.1735-31.59919.72
702004.02.18 20:00sell81.301.27281.27421.1728
712004.02.18 20:14modify81.301.27281.27361.1728
722004.02.18 20:15modify81.301.27281.27321.1728
732004.02.18 21:01modify81.301.27281.27311.1728
742004.02.18 21:02modify81.301.27281.27291.1728
752004.02.18 21:06modify81.301.27281.27241.1728
762004.02.18 21:11modify81.301.27281.27211.1728
772004.02.18 21:12modify81.301.27281.27151.1728
782004.02.18 21:13modify81.301.27281.27131.1728
792004.02.18 21:22modify81.301.27281.27101.1728
802004.02.18 21:26modify81.301.27281.27091.1728
812004.02.18 21:27modify81.301.27281.27071.1728
822004.02.18 21:31modify81.301.27281.27071.1728
832004.02.18 21:32modify81.301.27281.27051.1728
842004.02.18 23:29s/l81.301.2704881.27051.172830.06949.78
852004.02.20 18:30sell91.401.25321.25411.1532
862004.02.20 18:44s/l91.401.25411.25411.1532-12.60937.18
872004.02.20 18:44sell101.301.25391.25651.1539
882004.02.20 18:52modify101.301.25391.25641.1539
892004.02.20 18:53modify101.301.25391.25621.1539
902004.02.20 18:54modify101.301.25391.25551.1539
912004.02.20 18:56modify101.301.25391.25531.1539
922004.02.20 18:58modify101.301.25391.25461.1539
932004.02.20 18:59modify101.301.25391.25381.1539
942004.02.20 19:34s/l101.301.2537841.25381.15391.51938.69
952004.02.25 16:30sell111.301.25481.25821.1548
962004.02.25 16:30modify111.301.25481.25741.1548
972004.02.25 16:45modify111.301.25481.25721.1548
982004.02.25 17:02modify111.301.25481.25701.1548
992004.02.25 17:03modify111.301.25481.25571.1548
1002004.02.25 17:04modify111.301.25481.25551.1548
1012004.02.25 17:06modify111.301.25481.25501.1548
1022004.02.25 17:09modify111.301.25481.25481.1548
1032004.02.25 17:10modify111.301.25481.25461.1548
1042004.02.25 17:11modify111.301.25481.25451.1548
1052004.02.25 17:12modify111.301.25481.25421.1548
1062004.02.25 17:13modify111.301.25481.25291.1548
1072004.02.25 17:15modify111.301.25481.25251.1548
1082004.02.25 18:16modify111.301.25481.25231.1548
1092004.02.25 18:18modify111.301.25481.25181.1548
1102004.02.25 23:59modify111.301.25481.25181.1548
1112004.02.26 00:00modify111.301.25481.25161.1548
1122004.02.26 00:30modify111.301.25481.25141.1548
1132004.02.26 00:54modify111.301.25481.25131.1548
1142004.02.26 01:07modify111.301.25481.25121.1548
1152004.02.26 01:13modify111.301.25481.25101.1548
1162004.02.26 01:16modify111.301.25481.25091.1548
1172004.02.26 01:30modify111.301.25481.25091.1548
1182004.02.26 02:18s/l111.301.2508541.25091.154854.11992.80
1192004.03.02 17:00sell121.401.22861.23191.1286
1202004.03.02 17:01modify121.401.22861.23021.1286
1212004.03.02 17:02modify121.401.22861.22781.1286
1222004.03.02 17:15s/l121.401.2277631.22781.128611.721004.52
1232004.03.02 17:15sell131.401.22761.23651.1276
1242004.03.02 17:16modify131.401.22761.23111.1276
1252004.03.02 17:19modify131.401.22761.23011.1276
1262004.03.02 17:20modify131.401.22761.22931.1276
1272004.03.02 17:21modify131.401.22761.22881.1276
1282004.03.02 17:22modify131.401.22761.22861.1276
1292004.03.02 17:39modify131.401.22761.22851.1276
1302004.03.02 17:41modify131.401.22761.22741.1276
1312004.03.02 17:58modify131.401.22761.22691.1276
1322004.03.02 17:59modify131.401.22761.22561.1276
1332004.03.02 18:01modify131.401.22761.22471.1276
1342004.03.02 18:13modify131.401.22761.22461.1276
1352004.03.02 18:51modify131.401.22761.22421.1276
1362004.03.03 00:15modify131.401.22761.22351.1276
1372004.03.03 00:16modify131.401.22761.22341.1276
1382004.03.03 00:17modify131.401.22761.22311.1276
1392004.03.03 00:32modify131.401.22761.22311.1276
1402004.03.03 00:36modify131.401.22761.22301.1276
1412004.03.03 00:54modify131.401.22761.22291.1276
1422004.03.03 00:57modify131.401.22761.22271.1276
1432004.03.03 01:00modify131.401.22761.22221.1276
1442004.03.03 01:05modify131.401.22761.22201.1276
1452004.03.03 01:06modify131.401.22761.22181.1276
1462004.03.03 01:07modify131.401.22761.22121.1276
1472004.03.03 01:08modify131.401.22761.22011.1276
1482004.03.03 01:10modify131.401.22761.21981.1276
1492004.03.03 01:11modify131.401.22761.21881.1276
1502004.03.03 01:43s/l131.401.2187751.21881.1276124.561129.07
1512004.03.09 21:30sell141.601.22851.23591.1285
1522004.03.09 21:30modify141.601.22851.23271.1285
1532004.03.09 21:31modify141.601.22851.23241.1285
1542004.03.09 22:07s/l141.601.2323641.23241.1285-61.821067.25
1552004.03.19 17:30sell151.501.22661.22751.1266
1562004.03.19 17:32s/l151.501.22751.22751.1266-13.501053.75
1572004.03.19 17:32sell161.501.22731.22971.1273
1582004.03.19 18:15modify161.501.22731.22961.1273
1592004.03.22 01:17modify161.501.22731.22951.1273
1602004.03.22 01:18modify161.501.22731.22941.1273
1612004.03.22 01:19modify161.501.22731.22921.1273
1622004.03.22 01:20modify161.501.22731.22911.1273
1632004.03.22 01:28modify161.501.22731.22901.1273
1642004.03.22 01:31modify161.501.22731.22881.1273
1652004.03.22 01:32modify161.501.22731.22861.1273
1662004.03.22 01:33modify161.501.22731.22841.1273
1672004.03.22 01:35modify161.501.22731.22831.1273
1682004.03.22 01:38modify161.501.22731.22821.1273
1692004.03.22 02:00modify161.501.22731.22821.1273
1702004.03.22 03:11modify161.501.22731.22811.1273
1712004.03.22 03:12modify161.501.22731.22761.1273
1722004.03.22 03:13modify161.501.22731.22741.1273
1732004.03.22 03:26modify161.501.22731.22731.1273
1742004.03.22 03:41modify161.501.22731.22731.1273
1752004.03.22 03:42modify161.501.22731.22701.1273
1762004.03.22 03:45modify161.501.22731.22631.1273
1772004.03.22 03:46modify161.501.22731.22601.1273
1782004.03.22 03:48modify161.501.22731.22571.1273
1792004.03.22 03:49modify161.501.22731.22511.1273
1802004.03.22 03:51modify161.501.22731.22491.1273
1812004.03.22 03:53modify161.501.22731.22461.1273
1822004.03.22 04:01modify161.501.22731.22451.1273
1832004.03.22 04:02modify161.501.22731.22401.1273
1842004.03.22 04:29s/l161.501.2239671.22401.127351.071104.82
1852004.03.24 14:00sell171.601.21971.22091.1197
1862004.03.24 14:23modify171.601.21971.22071.1197
1872004.03.24 14:27modify171.601.21971.22051.1197
1882004.03.24 14:33modify171.601.21971.21991.1197
1892004.03.24 15:30s/l171.601.2199141.21991.1197-3.431101.39
1902004.04.02 16:00sell181.601.21661.21751.1166
1912004.04.02 16:01s/l181.601.21751.21751.1166-14.401086.99
1922004.04.02 16:01sell191.601.21741.21921.1174
1932004.04.02 16:19modify191.601.21741.21901.1174
1942004.04.02 16:26modify191.601.21741.21881.1174
1952004.04.02 16:27modify191.601.21741.21821.1174
1962004.04.02 16:28modify191.601.21741.21661.1174
1972004.04.02 16:29modify191.601.21741.21631.1174
1982004.04.02 18:10modify191.601.21741.21631.1174
1992004.04.02 18:12modify191.601.21741.21601.1174
2002004.04.02 18:13modify191.601.21741.21541.1174
2012004.04.02 19:23modify191.601.21741.21521.1174
2022004.04.02 19:24modify191.601.21741.21501.1174
2032004.04.05 01:00modify191.601.21741.21441.1174
2042004.04.05 01:05modify191.601.21741.21391.1174
2052004.04.05 01:09modify191.601.21741.21381.1174
2062004.04.05 01:10modify191.601.21741.21361.1174
2072004.04.05 01:26modify191.601.21741.21351.1174
2082004.04.05 01:27modify191.601.21741.21341.1174
2092004.04.05 01:29modify191.601.21741.21331.1174
2102004.04.05 01:30modify191.601.21741.21301.1174
2112004.04.05 01:38modify191.601.21741.21291.1174
2122004.04.05 01:39modify191.601.21741.21281.1174
2132004.04.05 01:40modify191.601.21741.21271.1174
2142004.04.05 02:05modify191.601.21741.21261.1174
2152004.04.05 02:06modify191.601.21741.21251.1174
2162004.04.05 02:09modify191.601.21741.21231.1174
2172004.04.05 03:06modify191.601.21741.21221.1174
2182004.04.05 03:08modify191.601.21741.21201.1174
2192004.04.05 03:14modify191.601.21741.21161.1174
2202004.04.05 03:15modify191.601.21741.21151.1174
2212004.04.05 03:37modify191.601.21741.21141.1174
2222004.04.05 03:39modify191.601.21741.21131.1174
2232004.04.05 03:44modify191.601.21741.21121.1174
2242004.04.05 04:05modify191.601.21741.21111.1174
2252004.04.05 04:07modify191.601.21741.21101.1174
2262004.04.05 04:09modify191.601.21741.21071.1174
2272004.04.05 05:00s/l191.601.2107261.21071.1174107.931194.93
2282004.04.05 15:00sell201.701.19991.20251.0999
2292004.04.05 15:39s/l201.701.20251.20251.0999-44.201150.73
2302004.06.09 17:00sell211.601.20861.21041.1086
2312004.06.09 17:15s/l211.601.21041.21041.1086-28.801121.93
2322004.06.09 17:15sell221.601.21031.21381.1103
2332004.06.09 17:16modify221.601.21031.21371.1103
2342004.06.09 17:18modify221.601.21031.21341.1103
2352004.06.09 17:19modify221.601.21031.21321.1103
2362004.06.09 17:20modify221.601.21031.21301.1103
2372004.06.09 17:21modify221.601.21031.21251.1103
2382004.06.09 17:22modify221.601.21031.21231.1103
2392004.06.09 17:45modify221.601.21031.21221.1103
2402004.06.09 17:46modify221.601.21031.21201.1103
2412004.06.09 17:47modify221.601.21031.21151.1103
2422004.06.09 18:09modify221.601.21031.21141.1103
2432004.06.09 18:10modify221.601.21031.21041.1103
2442004.06.09 18:11modify221.601.21031.20971.1103
2452004.06.09 18:12modify221.601.21031.20961.1103
2462004.06.09 20:02modify221.601.21031.20941.1103
2472004.06.09 20:03modify221.601.21031.20931.1103
2482004.06.09 20:47modify221.601.21031.20911.1103
2492004.06.09 20:48modify221.601.21031.20851.1103
2502004.06.09 20:57modify221.601.21031.20831.1103
2512004.06.09 20:58modify221.601.21031.20711.1103
2522004.06.09 21:04modify221.601.21031.20691.1103
2532004.06.09 22:14modify221.601.21031.20691.1103
2542004.06.09 23:36modify221.601.21031.20681.1103
2552004.06.09 23:37modify221.601.21031.20671.1103
2562004.06.09 23:53modify221.601.21031.20651.1103
2572004.06.09 23:55modify221.601.21031.20641.1103
2582004.06.09 23:56modify221.601.21031.20631.1103
2592004.06.09 23:57modify221.601.21031.20581.1103
2602004.06.09 23:59modify221.601.21031.20551.1103
2612004.06.10 00:00modify221.601.21031.20521.1103
2622004.06.10 00:03modify221.601.21031.20511.1103
2632004.06.10 01:55modify221.601.21031.20511.1103
2642004.06.10 01:59modify221.601.21031.20501.1103
2652004.06.10 03:14s/l221.601.2049781.20501.110388.611210.53
2662004.07.27 16:30sell231.701.20771.22071.1077
2672004.07.27 16:30modify231.701.20771.21071.1077
2682004.07.27 16:30modify231.701.20771.21071.1077
2692004.07.27 16:31modify231.701.20771.21061.1077
2702004.07.27 16:31modify231.701.20771.21051.1077
2712004.07.27 16:31modify231.701.20771.21041.1077
2722004.07.27 16:31modify231.701.20771.21031.1077
2732004.07.27 16:35modify231.701.20771.21021.1077
2742004.07.27 16:35modify231.701.20771.21001.1077
2752004.07.27 16:35modify231.701.20771.20981.1077
2762004.07.27 16:35modify231.701.20771.20971.1077
2772004.07.27 16:35modify231.701.20771.20951.1077
2782004.07.27 16:43modify231.701.20771.20951.1077
2792004.07.27 16:43modify231.701.20771.20931.1077
2802004.07.27 16:44modify231.701.20771.20931.1077
2812004.07.27 16:44modify231.701.20771.20921.1077
2822004.07.27 16:44modify231.701.20771.20911.1077
2832004.07.27 16:44modify231.701.20771.20911.1077
2842004.07.27 16:45modify231.701.20771.20901.1077
2852004.07.27 16:45modify231.701.20771.20891.1077
2862004.07.27 16:45modify231.701.20771.20881.1077
2872004.07.27 16:45modify231.701.20771.20871.1077
2882004.07.27 16:45modify231.701.20771.20841.1077
2892004.07.27 16:45modify231.701.20771.20831.1077
2902004.07.27 16:45modify231.701.20771.20821.1077
2912004.07.27 16:45modify231.701.20771.20801.1077
2922004.07.27 17:34modify231.701.20771.20791.1077
2932004.07.27 17:35modify231.701.20771.20791.1077
2942004.07.27 17:35modify231.701.20771.20771.1077
2952004.07.27 17:35modify231.701.20771.20761.1077
2962004.07.27 17:35modify231.701.20771.20741.1077
2972004.07.27 17:35modify231.701.20771.20711.1077
2982004.07.27 17:36modify231.701.20771.20701.1077
2992004.07.27 17:36modify231.701.20771.20681.1077
3002004.07.27 17:36modify231.701.20771.20661.1077
3012004.07.27 17:36modify231.701.20771.20651.1077
3022004.07.27 17:37modify231.701.20771.20651.1077
3032004.07.27 17:37modify231.701.20771.20641.1077
3042004.07.27 18:12s/l231.701.20641.20641.107722.101232.63
3052004.09.03 15:00sell241.801.20941.21911.1094
3062004.09.03 15:00modify241.801.20941.21191.1094
3072004.09.03 15:00modify241.801.20941.21181.1094
3082004.09.03 15:19modify241.801.20941.21171.1094
3092004.09.03 15:19modify241.801.20941.21151.1094
3102004.09.03 15:19modify241.801.20941.21151.1094
3112004.09.03 15:24modify241.801.20941.21131.1094
3122004.09.03 15:25modify241.801.20941.21131.1094
3132004.09.03 15:25modify241.801.20941.21121.1094
3142004.09.03 15:30modify241.801.20941.21111.1094
3152004.09.03 15:31modify241.801.20941.21091.1094
3162004.09.03 15:32modify241.801.20941.21081.1094
3172004.09.03 15:32modify241.801.20941.21071.1094
3182004.09.03 16:00s/l241.801.2106861.21071.1094-23.151209.48
3192004.09.03 17:00sell251.701.20521.21761.1052
3202004.09.03 17:00modify251.701.20521.20861.1052
3212004.09.03 17:20modify251.701.20521.20861.1052
3222004.09.03 17:20modify251.701.20521.20851.1052
3232004.09.03 17:34modify251.701.20521.20841.1052
3242004.09.03 17:34modify251.701.20521.20831.1052
3252004.09.03 17:34modify251.701.20521.20801.1052
3262004.09.03 17:49modify251.701.20521.20801.1052
3272004.09.03 17:49modify251.701.20521.20781.1052
3282004.09.03 17:50modify251.701.20521.20761.1052
3292004.09.06 00:09modify251.701.20521.20751.1052
3302004.09.06 00:10modify251.701.20521.20731.1052
3312004.09.06 00:37modify251.701.20521.20721.1052
3322004.09.06 03:07modify251.701.20521.20711.1052
3332004.09.06 03:07modify251.701.20521.20701.1052
3342004.09.06 03:19modify251.701.20521.20681.1052
3352004.09.06 03:34modify251.701.20521.20671.1052
3362004.09.06 03:34modify251.701.20521.20661.1052
3372004.09.06 03:34modify251.701.20521.20651.1052
3382004.09.06 03:34modify251.701.20521.20641.1052
3392004.09.06 04:59s/l251.701.2063841.20641.1052-18.921190.57
3402004.11.26 09:30sell261.701.31921.32341.2192
3412004.11.26 09:30modify261.701.31921.32291.2192
3422004.11.26 09:30modify261.701.31921.32281.2192
3432004.11.26 09:32s/l261.701.3227531.32281.2192-60.391130.18
3442004.11.26 09:32sell271.601.32261.33041.2226
3452004.11.26 09:32modify271.601.32261.32631.2226
3462004.11.26 09:32modify271.601.32261.32621.2226
3472004.11.26 09:32modify271.601.32261.32611.2226
3482004.11.26 10:03modify271.601.32261.32601.2226
3492004.11.26 10:04modify271.601.32261.32591.2226
3502004.11.26 10:04modify271.601.32261.32581.2226
3512004.11.26 10:05modify271.601.32261.32571.2226
3522004.11.26 10:05modify271.601.32261.32561.2226
3532004.11.26 10:05modify271.601.32261.32551.2226
3542004.11.26 10:05modify271.601.32261.32541.2226
3552004.11.26 10:05modify271.601.32261.32531.2226
3562004.11.26 10:05modify271.601.32261.32521.2226
3572004.11.26 10:05modify271.601.32261.32511.2226
3582004.11.26 10:05modify271.601.32261.32501.2226
3592004.11.26 10:06modify271.601.32261.32501.2226
3602004.11.26 10:06modify271.601.32261.32481.2226
3612004.11.26 10:13modify271.601.32261.32481.2226
3622004.11.26 10:13modify271.601.32261.32471.2226
3632004.11.26 10:13modify271.601.32261.32461.2226
3642004.11.26 10:13modify271.601.32261.32431.2226
3652004.11.26 10:14modify271.601.32261.32421.2226
3662004.11.26 10:14modify271.601.32261.32411.2226
3672004.11.26 10:14modify271.601.32261.32401.2226
3682004.11.26 10:21modify271.601.32261.32401.2226
3692004.11.26 10:21modify271.601.32261.32391.2226
3702004.11.26 10:21modify271.601.32261.32371.2226
3712004.11.26 10:22modify271.601.32261.32361.2226
3722004.11.26 10:22modify271.601.32261.32341.2226
3732004.11.26 10:22modify271.601.32261.32331.2226
3742004.11.26 10:22modify271.601.32261.32321.2226
3752004.11.26 10:22modify271.601.32261.32311.2226
3762004.11.26 10:22modify271.601.32261.32291.2226
3772004.11.26 10:23modify271.601.32261.32291.2226
3782004.11.26 10:23modify271.601.32261.32271.2226
3792004.11.26 10:23modify271.601.32261.32261.2226
3802004.11.26 10:23modify271.601.32261.32251.2226
3812004.11.26 10:35s/l271.601.3224811.32251.22261.911132.09
3822004.12.08 15:00sell281.601.32381.32921.2238
3832004.12.08 15:00modify281.601.32381.32811.2238
3842004.12.08 15:00modify281.601.32381.32801.2238
3852004.12.08 15:00modify281.601.32381.32791.2238
3862004.12.08 15:04modify281.601.32381.32771.2238
3872004.12.08 15:04modify281.601.32381.32771.2238
3882004.12.08 16:12s/l281.601.3276671.32771.2238-61.881070.21
3892004.12.16 15:30sell291.501.33091.33431.2309
3902004.12.16 15:38modify291.501.33091.33421.2309
3912004.12.16 15:38modify291.501.33091.33401.2309
3922004.12.16 15:38modify291.501.33091.33391.2309
3932004.12.16 15:38modify291.501.33091.33381.2309
3942004.12.16 15:38modify291.501.33091.33361.2309
3952004.12.16 15:39modify291.501.33091.33351.2309
3962004.12.16 15:39modify291.501.33091.33341.2309
3972004.12.16 15:39modify291.501.33091.33331.2309
3982004.12.16 15:39modify291.501.33091.33321.2309
3992004.12.16 15:39modify291.501.33091.33311.2309
4002004.12.16 15:39modify291.501.33091.33301.2309
4012004.12.16 16:06s/l291.501.3330011.33301.2309-31.521038.69
4022004.12.16 19:30sell301.501.32191.32281.2219
4032004.12.16 19:34s/l301.501.32281.32281.2219-13.501025.19
4042004.12.16 19:34sell311.501.32281.32531.2228
4052004.12.16 23:53s/l311.501.32531.32531.2228-37.50987.69
4062004.12.31 18:00sell321.401.35321.35411.2532
4072004.12.31 18:04s/l321.401.35411.35411.2532-12.60975.09
4082004.12.31 18:04sell331.401.35401.35611.2540
4092004.12.31 18:16modify331.401.35401.35601.2540
4102004.12.31 18:16modify331.401.35401.35601.2540
4112005.01.03 00:00s/l331.401.3560281.35601.2540-27.38947.70
4122005.01.03 04:30sell341.401.34551.34791.2455
4132005.01.03 04:40modify341.401.34551.34791.2455
4142005.01.03 04:40modify341.401.34551.34781.2455
4152005.01.03 04:40modify341.401.34551.34751.2455
4162005.01.03 04:44modify341.401.34551.34751.2455
4172005.01.03 04:44modify341.401.34551.34731.2455
4182005.01.03 04:44modify341.401.34551.34721.2455
4192005.01.03 04:44modify341.401.34551.34701.2455
4202005.01.03 04:45modify341.401.34551.34691.2455
4212005.01.03 04:45modify341.401.34551.34681.2455
4222005.01.03 04:45modify341.401.34551.34671.2455
4232005.01.03 04:45modify341.401.34551.34661.2455
4242005.01.03 04:45modify341.401.34551.34631.2455
4252005.01.03 04:45modify341.401.34551.34621.2455
4262005.01.03 04:45modify341.401.34551.34601.2455
4272005.01.03 04:45modify341.401.34551.34571.2455
4282005.01.03 04:45modify341.401.34551.34541.2455
4292005.01.03 04:45modify341.401.34551.34491.2455
4302005.01.03 04:46modify341.401.34551.34451.2455
4312005.01.03 04:46modify341.401.34551.34401.2455
4322005.01.03 04:46modify341.401.34551.34391.2455
4332005.01.03 04:54modify341.401.34551.34391.2455
4342005.01.03 04:54modify341.401.34551.34381.2455
4352005.01.03 04:54modify341.401.34551.34351.2455
4362005.01.03 04:54modify341.401.34551.34341.2455
4372005.01.03 04:54modify341.401.34551.34311.2455
4382005.01.03 04:54modify341.401.34551.34291.2455
4392005.01.03 04:54modify341.401.34551.34271.2455
4402005.01.03 04:54modify341.401.34551.34241.2455
4412005.01.03 05:03s/l341.401.3423561.34241.245544.02991.72
4422005.01.04 11:00sell351.401.33671.34371.2367
4432005.01.04 11:00modify351.401.33671.33961.2367
4442005.01.04 11:00modify351.401.33671.33961.2367
4452005.01.04 11:06modify351.401.33671.33951.2367
4462005.01.04 11:10modify351.401.33671.33951.2367
4472005.01.04 11:10modify351.401.33671.33931.2367
4482005.01.04 11:13modify351.401.33671.33931.2367
4492005.01.04 11:13modify351.401.33671.33921.2367
4502005.01.04 11:13modify351.401.33671.33911.2367
4512005.01.04 11:14modify351.401.33671.33901.2367
4522005.01.04 11:14modify351.401.33671.33891.2367
4532005.01.04 11:14modify351.401.33671.33881.2367
4542005.01.04 11:31s/l351.401.3388381.33881.2367-29.93961.79
4552005.01.07 16:30sell361.401.30931.31361.2093
4562005.01.07 16:35modify361.401.30931.31361.2093
4572005.01.07 16:35modify361.401.30931.31351.2093
4582005.01.07 16:35modify361.401.30931.31341.2093
4592005.01.07 16:35modify361.401.30931.31311.2093
4602005.01.07 16:36modify361.401.30931.31311.2093
4612005.01.07 16:36modify361.401.30931.31301.2093
4622005.01.07 16:37modify361.401.30931.31301.2093
4632005.01.07 16:37modify361.401.30931.31291.2093
4642005.01.07 16:37modify361.401.30931.31271.2093
4652005.01.07 16:37modify361.401.30931.31261.2093
4662005.01.07 16:37modify361.401.30931.31241.2093
4672005.01.07 16:37modify361.401.30931.31221.2093
4682005.01.07 16:37modify361.401.30931.31201.2093
4692005.01.07 16:38modify361.401.30931.31191.2093
4702005.01.07 16:38modify361.401.30931.31181.2093
4712005.01.07 16:38modify361.401.30931.31171.2093
4722005.01.07 16:38modify361.401.30931.31161.2093
4732005.01.07 16:39modify361.401.30931.31151.2093
4742005.01.07 16:40modify361.401.30931.31141.2093
4752005.01.07 16:40modify361.401.30931.31131.2093
4762005.01.07 16:40modify361.401.30931.31121.2093
4772005.01.07 16:40modify361.401.30931.31101.2093
4782005.01.07 16:40modify361.401.30931.31091.2093
4792005.01.07 16:41modify361.401.30931.31071.2093
4802005.01.07 16:41modify361.401.30931.31051.2093
4812005.01.07 16:41modify361.401.30931.31041.2093
4822005.01.07 16:43modify361.401.30931.31041.2093
4832005.01.07 16:43modify361.401.30931.31031.2093
4842005.01.07 16:43modify361.401.30931.31021.2093
4852005.01.07 16:43modify361.401.30931.31011.2093
4862005.01.07 16:43modify361.401.30931.31001.2093
4872005.01.07 16:43modify361.401.30931.30981.2093
4882005.01.07 16:44modify361.401.30931.30971.2093
4892005.01.07 16:44modify361.401.30931.30961.2093
4902005.01.07 16:44modify361.401.30931.30951.2093
4912005.01.07 16:45modify361.401.30931.30911.2093
4922005.01.07 16:45modify361.401.30931.30901.2093
4932005.01.07 18:27modify361.401.30931.30871.2093
4942005.01.07 18:27modify361.401.30931.30861.2093
4952005.01.07 18:27modify361.401.30931.30841.2093
4962005.01.07 18:28modify361.401.30931.30821.2093
4972005.01.07 18:28modify361.401.30931.30811.2093
4982005.01.07 18:34modify361.401.30931.30811.2093
4992005.01.07 18:48modify361.401.30931.30801.2093
5002005.01.07 18:48modify361.401.30931.30801.2093
5012005.01.07 18:48modify361.401.30931.30791.2093
5022005.01.07 18:48modify361.401.30931.30781.2093
5032005.01.07 18:48modify361.401.30931.30781.2093
5042005.01.10 01:05s/l361.401.3077891.30781.209322.17983.96
5052005.01.25 16:30sell371.401.29631.30471.1963
5062005.01.25 16:30modify371.401.29631.29911.1963
5072005.01.25 16:30modify371.401.29631.29891.1963
5082005.01.25 16:30modify371.401.29631.29881.1963
5092005.01.25 16:31modify371.401.29631.29871.1963
5102005.01.25 16:32modify371.401.29631.29861.1963
5112005.01.25 16:32modify371.401.29631.29861.1963
5122005.01.25 16:32modify371.401.29631.29861.1963
5132005.01.25 16:36modify371.401.29631.29851.1963
5142005.01.25 16:36modify371.401.29631.29831.1963
5152005.01.25 16:37modify371.401.29631.29821.1963
5162005.01.25 16:37modify371.401.29631.29821.1963
5172005.01.25 16:37modify371.401.29631.29811.1963
5182005.01.25 16:37modify371.401.29631.29801.1963
5192005.01.25 16:37modify371.401.29631.29781.1963
5202005.01.25 17:41modify371.401.29631.29781.1963
5212005.01.25 17:41modify371.401.29631.29781.1963
5222005.01.25 17:53modify371.401.29631.29761.1963
5232005.01.25 18:00modify371.401.29631.29741.1963
5242005.01.25 18:00modify371.401.29631.29731.1963
5252005.01.25 18:00modify371.401.29631.29711.1963
5262005.01.25 18:20s/l371.401.2971031.29711.1963-11.24972.72
5272005.02.07 18:30sell381.401.27381.27721.1738
5282005.02.07 18:30modify381.401.27381.27711.1738
5292005.02.07 18:30modify381.401.27381.27701.1738
5302005.02.07 18:30modify381.401.27381.27681.1738
5312005.02.07 18:30modify381.401.27381.27671.1738
5322005.02.07 18:31modify381.401.27381.27661.1738
5332005.02.07 18:31modify381.401.27381.27631.1738
5342005.02.07 18:45s/l381.401.2762831.27631.1738-34.76937.96
5352005.02.07 18:45sell391.301.27611.28251.1761
5362005.02.07 18:45modify391.301.27611.27941.1761
5372005.02.07 18:45modify391.301.27611.27931.1761
5382005.02.07 18:49modify391.301.27611.27921.1761
5392005.02.07 18:54modify391.301.27611.27911.1761
5402005.02.07 18:55modify391.301.27611.27901.1761
5412005.02.07 18:55modify391.301.27611.27891.1761
5422005.02.07 18:56modify391.301.27611.27871.1761
5432005.02.07 18:56modify391.301.27611.27861.1761
5442005.02.07 19:01modify391.301.27611.27841.1761
5452005.02.07 19:01modify391.301.27611.27831.1761
5462005.02.07 19:34modify391.301.27611.27821.1761
5472005.02.07 19:35modify391.301.27611.27801.1761
5482005.02.07 23:31modify391.301.27611.27801.1761
5492005.02.07 23:33modify391.301.27611.27781.1761
5502005.02.08 00:14modify391.301.27611.27771.1761
5512005.02.08 00:14modify391.301.27611.27761.1761
5522005.02.08 00:30modify391.301.27611.27741.1761
5532005.02.08 02:42modify391.301.27611.27731.1761
5542005.02.08 02:52modify391.301.27611.27711.1761
5552005.02.08 02:52modify391.301.27611.27701.1761
5562005.02.08 02:54modify391.301.27611.27691.1761
5572005.02.08 02:56modify391.301.27611.27691.1761
5582005.02.08 02:56modify391.301.27611.27671.1761
5592005.02.08 02:56modify391.301.27611.27661.1761
5602005.02.08 03:13modify391.301.27611.27661.1761
5612005.02.08 03:14modify391.301.27611.27661.1761
5622005.02.08 03:14modify391.301.27611.27651.1761
5632005.02.08 03:22s/l391.301.2765121.27651.1761-4.41933.55
5642005.03.22 21:00sell401.301.30861.32141.2086
5652005.03.22 21:00modify401.301.30861.31241.2086
5662005.03.22 21:00modify401.301.30861.31221.2086
5672005.03.22 21:00modify401.301.30861.31211.2086
5682005.03.22 21:00modify401.301.30861.31181.2086
5692005.03.22 21:01modify401.301.30861.31171.2086
5702005.03.22 21:01modify401.301.30861.31161.2086
5712005.03.22 21:03modify401.301.30861.31151.2086
5722005.03.22 21:05modify401.301.30861.31131.2086
5732005.03.22 21:05modify401.301.30861.31131.2086
5742005.03.22 21:05modify401.301.30861.31121.2086
5752005.03.22 21:05modify401.301.30861.31091.2086
5762005.03.22 21:05modify401.301.30861.31081.2086
5772005.03.22 21:05modify401.301.30861.31051.2086
5782005.03.22 21:05modify401.301.30861.31031.2086
5792005.03.22 21:05modify401.301.30861.30991.2086
5802005.03.22 21:06modify401.301.30861.30991.2086
5812005.03.22 21:06modify401.301.30861.30981.2086
5822005.03.22 21:06modify401.301.30861.30971.2086
5832005.03.22 21:06modify401.301.30861.30961.2086
5842005.03.22 21:06modify401.301.30861.30951.2086
5852005.03.22 21:06modify401.301.30861.30931.2086
5862005.03.22 21:07modify401.301.30861.30901.2086
5872005.03.22 21:07modify401.301.30861.30901.2086
5882005.03.22 21:07modify401.301.30861.30901.2086
5892005.03.22 21:29s/l401.301.3089521.30901.2086-4.58928.97
5902005.03.22 21:29sell411.301.30881.32521.2088
5912005.03.22 21:29modify411.301.30881.31271.2088
5922005.03.22 21:29modify411.301.30881.31261.2088
5932005.03.22 21:29modify411.301.30881.31251.2088
5942005.03.22 21:29modify411.301.30881.31241.2088
5952005.03.22 21:29modify411.301.30881.31231.2088
5962005.03.22 21:29modify411.301.30881.31221.2088
5972005.03.22 21:29modify411.301.30881.31211.2088
5982005.03.22 21:32modify411.301.30881.31201.2088
5992005.03.22 21:32modify411.301.30881.31191.2088
6002005.03.22 21:32modify411.301.30881.31171.2088
6012005.03.22 22:30modify411.301.30881.31171.2088
6022005.03.22 22:42modify411.301.30881.31161.2088
6032005.03.22 22:43modify411.301.30881.31151.2088
6042005.03.22 22:43modify411.301.30881.31121.2088
6052005.03.22 23:09modify411.301.30881.31111.2088
6062005.03.22 23:10modify411.301.30881.31101.2088
6072005.03.22 23:10modify411.301.30881.31091.2088
6082005.03.22 23:10modify411.301.30881.31061.2088
6092005.03.22 23:11modify411.301.30881.31041.2088
6102005.03.22 23:15modify411.301.30881.31021.2088
6112005.03.23 04:00modify411.301.30881.30981.2088
6122005.03.23 04:30modify411.301.30881.30951.2088
6132005.03.23 05:06modify411.301.30881.30941.2088
6142005.03.23 05:07modify411.301.30881.30931.2088
6152005.03.23 05:18modify411.301.30881.30921.2088
6162005.03.23 05:19modify411.301.30881.30911.2088
6172005.03.23 05:19modify411.301.30881.30911.2088
6182005.03.23 06:16modify411.301.30881.30911.2088
6192005.03.23 06:19modify411.301.30881.30901.2088
6202005.03.23 06:19modify411.301.30881.30901.2088
6212005.03.23 06:30modify411.301.30881.30891.2088
6222005.03.23 07:00modify411.301.30881.30871.2088
6232005.03.23 07:28modify411.301.30881.30861.2088
6242005.03.23 07:28modify411.301.30881.30851.2088
6252005.03.23 07:34modify411.301.30881.30851.2088
6262005.03.23 07:34modify411.301.30881.30841.2088
6272005.03.23 07:35modify411.301.30881.30821.2088
6282005.03.23 07:36modify411.301.30881.30821.2088
6292005.03.23 07:36modify411.301.30881.30811.2088
6302005.03.23 07:36modify411.301.30881.30791.2088
6312005.03.23 07:36modify411.301.30881.30771.2088
6322005.03.23 07:37modify411.301.30881.30761.2088
6332005.03.23 07:37modify411.301.30881.30751.2088
6342005.03.23 07:37modify411.301.30881.30721.2088
6352005.03.23 07:47s/l411.301.3071531.30721.208822.35951.31
6362005.04.01 17:30sell421.401.28821.29301.1882
6372005.04.01 17:30modify421.401.28821.29241.1882
6382005.04.01 17:30modify421.401.28821.29231.1882
6392005.04.01 17:30modify421.401.28821.29221.1882
6402005.04.01 17:30modify421.401.28821.29211.1882
6412005.04.01 17:30modify421.401.28821.29201.1882
6422005.04.01 17:32modify421.401.28821.29191.1882
6432005.04.01 17:32modify421.401.28821.29191.1882
6442005.04.01 17:33modify421.401.28821.29171.1882
6452005.04.01 17:33modify421.401.28821.29161.1882
6462005.04.01 17:33modify421.401.28821.29151.1882
6472005.04.01 17:33modify421.401.28821.29131.1882
6482005.04.01 17:48modify421.401.28821.29131.1882
6492005.04.01 17:48modify421.401.28821.29121.1882
6502005.04.01 17:48modify421.401.28821.29121.1882
6512005.04.01 17:49modify421.401.28821.29081.1882
6522005.04.01 20:11s/l421.401.2907561.29081.1882-35.78915.53
6532005.04.12 15:30sell431.301.28921.30301.1892
6542005.04.12 15:30modify431.301.28921.29221.1892
6552005.04.12 15:30modify431.301.28921.29201.1892
6562005.04.12 15:30modify431.301.28921.29181.1892
6572005.04.12 15:30modify431.301.28921.29141.1892
6582005.04.12 15:31modify431.301.28921.29141.1892
6592005.04.12 15:31modify431.301.28921.29131.1892
6602005.04.12 15:31modify431.301.28921.29121.1892
6612005.04.12 15:31modify431.301.28921.29101.1892
6622005.04.12 15:31modify431.301.28921.29091.1892
6632005.04.12 15:31modify431.301.28921.29071.1892
6642005.04.12 16:08modify431.301.28921.29061.1892
6652005.04.12 16:08modify431.301.28921.29031.1892
6662005.04.12 16:09modify431.301.28921.29021.1892
6672005.04.12 16:10modify431.301.28921.29011.1892
6682005.04.12 17:41modify431.301.28921.29001.1892
6692005.04.12 17:46modify431.301.28921.28971.1892
6702005.04.12 17:47modify431.301.28921.28961.1892
6712005.04.12 20:05s/l431.301.2895621.28961.1892-4.71910.82
6722005.05.06 15:00sell441.301.28571.29581.1857
6732005.05.06 15:00modify441.301.28571.28821.1857
6742005.05.06 15:00modify441.301.28571.28811.1857
6752005.05.06 15:00modify441.301.28571.28811.1857
6762005.05.06 15:01modify441.301.28571.28801.1857
6772005.05.06 15:01modify441.301.28571.28791.1857
6782005.05.06 15:01modify441.301.28571.28771.1857
6792005.05.06 15:02modify441.301.28571.28771.1857
6802005.05.06 15:02modify441.301.28571.28761.1857
6812005.05.06 15:02modify441.301.28571.28751.1857
6822005.05.06 15:15modify441.301.28571.28741.1857
6832005.05.06 15:15modify441.301.28571.28721.1857
6842005.05.06 15:16modify441.301.28571.28721.1857
6852005.05.06 15:16modify441.301.28571.28711.1857
6862005.05.06 15:16modify441.301.28571.28691.1857
6872005.05.06 15:16modify441.301.28571.28681.1857
6882005.05.06 15:16modify441.301.28571.28661.1857
6892005.05.06 15:17modify441.301.28571.28651.1857
6902005.05.06 15:17modify441.301.28571.28641.1857
6912005.05.06 15:18modify441.301.28571.28631.1857
6922005.05.06 15:19modify441.301.28571.28621.1857
6932005.05.06 15:19modify441.301.28571.28601.1857
6942005.05.06 15:19modify441.301.28571.28591.1857
6952005.05.06 15:19modify441.301.28571.28591.1857
6962005.05.06 15:39s/l441.301.2858751.28591.1857-2.27908.55
6972005.05.11 15:00sell451.301.28011.28151.1801
6982005.05.11 15:11modify451.301.28011.28131.1801
6992005.05.11 15:25modify451.301.28011.28121.1801
7002005.05.11 15:25modify451.301.28011.28111.1801
7012005.05.11 16:03modify451.301.28011.28101.1801
7022005.05.11 16:04modify451.301.28011.28091.1801
7032005.05.11 16:04modify451.301.28011.28061.1801
7042005.05.11 16:29s/l451.301.280591.28061.1801-6.37902.18
7052005.05.31 03:30sell461.301.23961.24051.1396
7062005.05.31 03:45modify461.301.23961.24041.1396
7072005.05.31 03:49modify461.301.23961.24031.1396
7082005.05.31 03:51modify461.301.23961.24021.1396
7092005.05.31 03:51modify461.301.23961.24021.1396
7102005.05.31 03:54modify461.301.23961.24001.1396
7112005.05.31 04:04s/l461.301.2400441.24001.1396-5.77896.41
7122005.06.08 19:30sell471.301.22381.22721.1238
7132005.06.08 19:30modify471.301.22381.22661.1238
7142005.06.08 19:30modify471.301.22381.22641.1238
7152005.06.08 19:30modify471.301.22381.22631.1238
7162005.06.08 19:31modify471.301.22381.22621.1238
7172005.06.08 19:31modify471.301.22381.22621.1238
7182005.06.08 19:38modify471.301.22381.22571.1238
7192005.06.08 19:38modify471.301.22381.22561.1238
7202005.06.08 19:38modify471.301.22381.22561.1238
7212005.06.08 20:11modify471.301.22381.22551.1238
7222005.06.08 20:11modify471.301.22381.22541.1238
7232005.06.08 20:11modify471.301.22381.22521.1238
7242005.06.08 20:12modify471.301.22381.22521.1238
7252005.06.08 20:12modify471.301.22381.22511.1238
7262005.06.08 20:12modify471.301.22381.22481.1238
7272005.06.08 20:20modify471.301.22381.22471.1238
7282005.06.08 20:21modify471.301.22381.22461.1238
7292005.06.08 20:21modify471.301.22381.22461.1238
7302005.06.08 20:23modify471.301.22381.22451.1238
7312005.06.08 20:23modify471.301.22381.22431.1238
7322005.06.08 20:23modify471.301.22381.22421.1238
7332005.06.08 20:23modify471.301.22381.22391.1238
7342005.06.08 20:24modify471.301.22381.22341.1238
7352005.06.08 20:24modify471.301.22381.22331.1238
7362005.06.08 20:44s/l471.301.2233341.22331.12386.06902.47
7372005.06.10 16:30sell481.301.21351.21891.1135
7382005.06.10 16:30modify481.301.21351.21661.1135
7392005.06.10 16:41modify481.301.21351.21651.1135
7402005.06.10 16:44modify481.301.21351.21621.1135
7412005.06.10 16:45modify481.301.21351.21611.1135
7422005.06.10 16:45modify481.301.21351.21601.1135
7432005.06.10 16:46modify481.301.21351.21591.1135
7442005.06.10 16:48modify481.301.21351.21591.1135
7452005.06.10 16:48modify481.301.21351.21581.1135
7462005.06.10 16:48modify481.301.21351.21561.1135
7472005.06.10 16:48modify481.301.21351.21541.1135
7482005.06.10 16:48modify481.301.21351.21501.1135
7492005.06.10 16:49modify481.301.21351.21481.1135
7502005.06.10 16:49modify481.301.21351.21461.1135
7512005.06.10 16:49modify481.301.21351.21441.1135
7522005.06.10 16:49modify481.301.21351.21421.1135
7532005.06.10 17:14modify481.301.21351.21411.1135
7542005.06.10 17:14modify481.301.21351.21401.1135
7552005.06.10 17:14modify481.301.21351.21381.1135
7562005.06.10 18:02s/l481.301.2138141.21381.1135-4.08898.39
7572005.07.01 14:30sell491.301.19841.20721.0984
7582005.07.01 14:30s/l491.301.20721.20721.0984-114.40783.99
7592005.07.01 14:30sell501.101.20721.22481.1072
7602005.07.01 14:33modify501.101.20721.20451.1072
7612005.07.01 14:34s/l501.101.2044521.20451.107230.23814.22
7622005.07.01 14:34sell511.201.20751.22541.1075
7632005.07.01 14:35modify511.201.20751.20451.1075
7642005.07.01 14:35s/l511.201.2044521.20451.107536.57850.79
7652005.07.01 14:35sell521.201.20721.22481.1072
7662005.07.01 14:38modify521.201.20721.20451.1072
7672005.07.01 14:38s/l521.201.2044521.20451.107232.97883.76
7682005.07.01 14:38sell531.301.20731.22501.1073
7692005.07.01 14:44modify531.301.20731.20451.1073
7702005.07.01 14:44s/l531.301.2044521.20451.107337.02920.78
7712005.07.01 14:44sell541.301.20731.22501.1073
7722005.07.01 14:50modify541.301.20731.20451.1073
7732005.07.01 14:50s/l541.301.2044521.20451.107337.02957.80
7742005.07.01 14:50sell551.401.20781.22601.1078
7752005.07.01 14:51modify551.401.20781.20451.1078
7762005.07.01 14:51s/l551.401.2044521.20451.107846.871004.67
7772005.07.01 14:51sell561.401.20761.22561.1076
7782005.07.01 14:52modify561.401.20761.20451.1076
7792005.07.01 14:52s/l561.401.2044521.20451.107644.071048.74
7802005.07.01 14:52sell571.501.20761.22561.1076
7812005.07.01 14:53modify571.501.20761.20451.1076
7822005.07.01 14:53s/l571.501.2044521.20451.107647.221095.96
7832005.07.01 14:53sell581.601.20751.22541.1075
7842005.07.01 14:59modify581.601.20751.20451.1075
7852005.07.01 14:59modify581.601.20751.20031.1075
7862005.07.01 15:06s/l581.601.2002521.20031.1075115.971211.93
7872005.07.01 16:00sell591.701.19561.20561.0956
7882005.07.01 16:01modify591.701.19561.20031.0956
7892005.07.01 16:01s/l591.701.2003181.20031.0956-80.211131.72
7902005.07.01 16:01sell601.601.20511.22461.1051
7912005.07.01 16:02modify601.601.20511.20031.1051
7922005.07.01 16:02s/l601.601.2003181.20031.105176.511208.23
7932005.07.01 16:02sell611.701.20491.22421.1049
7942005.07.01 16:03modify611.701.20491.20031.1049
7952005.07.01 16:03s/l611.701.2003181.20031.104977.891286.12
7962005.07.01 16:03sell621.801.20461.22361.1046
7972005.07.01 16:04modify621.801.20461.20031.1046
7982005.07.01 16:04s/l621.801.2003181.20031.104677.071363.19
7992005.07.01 16:04sell631.901.20391.22221.1039
8002005.07.01 16:05modify631.901.20391.20031.1039
8012005.07.01 16:05s/l631.901.2003181.20031.103968.051431.24
8022005.07.01 16:05sell642.001.20341.22121.1034
8032005.07.01 16:06modify642.001.20341.20031.1034
8042005.07.01 16:06s/l642.001.2003181.20031.103461.641492.88
8052005.07.01 16:06sell652.101.20311.22061.1031
8062005.07.01 16:07modify652.101.20311.20031.1031
8072005.07.01 16:07s/l652.101.2003181.20031.103158.421551.30
8082005.07.01 16:07sell662.201.20331.22101.1033
8092005.07.01 16:08modify662.201.20331.20031.1033
8102005.07.01 16:08s/l662.201.2003181.20031.103365.601616.90
8112005.07.01 16:08sell672.301.20341.22121.1034
8122005.07.01 16:09modify672.301.20341.20031.1034
8132005.07.01 16:09s/l672.301.2003181.20031.103470.881687.78
8142005.07.01 16:09sell682.401.20391.22221.1039
8152005.07.01 16:10modify682.401.20391.20031.1039
8162005.07.01 16:10s/l682.401.2003181.20031.103985.961773.74
8172005.07.01 16:10sell692.501.20471.22381.1047
8182005.07.01 16:11modify692.501.20471.20031.1047
8192005.07.01 16:11s/l692.501.2003181.20031.1047109.541883.28
8202005.07.01 16:11sell702.701.20431.22301.1043
8212005.07.01 16:12modify702.701.20431.20031.1043
8222005.07.01 16:12s/l702.701.2003181.20031.1043107.511990.79
8232005.07.01 16:12sell712.801.20381.22201.1038
8242005.07.01 16:13modify712.801.20381.20031.1038
8252005.07.01 16:13s/l712.801.2003181.20031.103897.492088.28
8262005.07.01 16:13sell723.001.20341.22121.1034
8272005.07.01 16:14modify723.001.20341.20031.1034
8282005.07.01 16:14s/l723.001.2003181.20031.103492.452180.73
8292005.07.01 16:14sell733.101.20241.21921.1024
8302005.07.01 16:15modify733.101.20241.20031.1024
8312005.07.01 16:15s/l733.101.2003181.20031.102464.542245.27
8322005.07.01 16:15sell743.201.20221.21881.1022
8332005.07.01 16:16modify743.201.20221.20031.1022
8342005.07.01 16:16s/l743.201.2003181.20031.102260.222305.49
8352005.07.01 16:16sell753.301.20171.21781.1017
8362005.07.01 16:17modify753.301.20171.20031.1017
8372005.07.01 16:17s/l753.301.2003181.20031.101745.602351.09
8382005.07.01 16:17sell763.401.20221.21881.1022
8392005.07.01 16:18modify763.401.20221.20031.1022
8402005.07.01 16:18s/l763.401.2003181.20031.102263.982415.07
8412005.07.01 16:18sell773.501.20241.21921.1024
8422005.07.01 16:19modify773.501.20241.20031.1024
8432005.07.01 16:19s/l773.501.2003181.20031.102472.862487.93
8442005.07.01 16:19sell783.601.20251.21941.1025
8452005.07.01 16:20modify783.601.20251.20031.1025
8462005.07.01 16:20s/l783.601.2003181.20031.102578.542566.47
8472005.07.01 16:20sell793.701.20091.21621.1009
8482005.07.01 16:21modify793.701.20091.20031.1009
8492005.07.01 16:21s/l793.701.2003181.20031.100921.532588.00
8502005.07.01 16:21sell803.701.20081.21601.1008
8512005.07.01 16:22modify803.701.20081.20031.1008
8522005.07.01 16:23s/l803.701.2003181.20031.100817.832605.83
8532005.07.01 16:23sell813.701.20041.21521.1004
8542005.07.01 16:24modify813.701.20041.20031.1004
8552005.07.01 16:24s/l813.701.2003181.20031.10043.032608.86
8562005.07.01 16:24sell823.701.20041.21521.1004
8572005.07.01 16:25modify823.701.20041.20031.1004
8582005.07.01 16:29modify823.701.20041.20021.1004
8592005.07.01 16:30modify823.701.20041.20021.1004
8602005.07.01 16:36s/l823.701.2001561.20021.10049.032617.89
8612005.11.04 15:30sell833.701.18581.19141.0858
8622005.11.04 15:30s/l833.701.19141.19141.0858-207.202410.69
8632005.11.04 15:30sell843.401.19391.20761.0939
8642005.11.04 15:31modify843.401.19391.19011.0939
8652005.11.04 15:31s/l843.401.1900561.19011.0939130.692541.38
8662005.11.04 15:31sell853.601.19401.20781.0940
8672005.11.04 15:32modify853.601.19401.19011.0940
8682005.11.04 15:32s/l853.601.1900561.19011.0940141.982683.36
8692005.11.04 15:32sell863.801.19351.20681.0935
8702005.11.04 15:33modify863.801.19351.19011.0935
8712005.11.04 15:33s/l863.801.1900561.19011.0935130.872814.23
8722005.11.04 15:33sell874.001.19311.20601.0931
8732005.11.04 15:34modify874.001.19311.19011.0931
8742005.11.04 15:34s/l874.001.1900561.19011.0931121.762935.99
8752005.11.04 15:34sell884.201.19281.20541.0928
8762005.11.04 15:35modify884.201.19281.19011.0928
8772005.11.04 15:35s/l884.201.1900561.19011.0928115.243051.23
8782005.11.04 15:35sell894.401.19341.20661.0934
8792005.11.04 15:36modify894.401.19341.19011.0934
8802005.11.04 15:36s/l894.401.1900561.19011.0934147.133198.36
8812005.11.04 15:36sell904.601.19361.20701.0936
8822005.11.04 15:37modify904.601.19361.19011.0936
8832005.11.04 15:37s/l904.601.1900561.19011.0936163.023361.38
8842005.11.04 15:37sell914.801.19381.20741.0938
8852005.11.04 15:38modify914.801.19381.19011.0938
8862005.11.04 15:38s/l914.801.1900561.19011.0938179.713541.09
8872005.11.04 15:38sell925.101.19401.20781.0940
8882005.11.04 15:39modify925.101.19401.19011.0940
8892005.11.04 15:39s/l925.101.1900561.19011.0940201.143742.23
8902005.11.04 15:39sell935.301.19381.20741.0938
8912005.11.04 15:41modify935.301.19381.19011.0938
8922005.11.04 15:41s/l935.301.1900561.19011.0938198.433940.66
8932005.11.04 15:41sell945.601.19381.20741.0938
8942005.11.04 15:42modify945.601.19381.19011.0938
8952005.11.04 15:42s/l945.601.1900561.19011.0938209.664150.32
8962005.11.04 15:42sell955.901.19411.20801.0941
8972005.11.04 15:43modify955.901.19411.19011.0941
8982005.11.04 15:43s/l955.901.1900561.19011.0941238.594388.91
8992005.11.04 15:43sell966.301.19371.20721.0937
9002005.11.04 15:44modify966.301.19371.19011.0937
9012005.11.04 15:44s/l966.301.1900561.19011.0937229.574618.48
9022005.11.04 15:44sell976.601.19331.20641.0933
9032005.11.04 15:46modify976.601.19331.19011.0933
9042005.11.04 15:46s/l976.601.1900561.19011.0933214.104832.58
9052005.11.04 15:46sell986.901.19351.20681.0935
9062005.11.04 15:47modify986.901.19351.19011.0935
9072005.11.04 15:47s/l986.901.1900561.19011.0935237.635070.21
9082005.11.04 15:47sell997.201.19381.20741.0938
9092005.11.04 15:48modify997.201.19381.19011.0938
9102005.11.04 15:48s/l997.201.1900561.19011.0938269.565339.77
9112005.11.04 15:48sell1007.601.19371.20721.0937
9122005.11.04 15:49modify1007.601.19371.19011.0937
9132005.11.04 15:49s/l1007.601.1900561.19011.0937276.945616.71
9142005.11.04 15:49sell1018.001.19351.20681.0935
9152005.11.04 15:51modify1018.001.19351.19011.0935
9162005.11.04 15:51s/l1018.001.1900561.19011.0935275.515892.22
9172005.11.04 15:51sell1028.401.19341.20661.0934
9182005.11.04 15:52modify1028.401.19341.19011.0934
9192005.11.04 15:52s/l1028.401.1900561.19011.0934280.896173.11
9202005.11.04 15:52sell1038.801.19341.20661.0934
9212005.11.04 15:52modify1038.801.19341.19011.0934
9222005.11.04 15:59modify1038.801.19341.18531.0934
9232005.11.04 16:00s/l1038.801.1852561.18531.0934716.676889.78
9242005.11.21 16:00sell1049.801.17381.17521.0738
9252005.11.21 16:00s/l1049.801.17521.17521.0738-137.206752.58
9262005.11.21 16:00sell1059.601.18181.19121.0818
9272005.11.21 16:01modify1059.601.18181.17871.0818
9282005.11.21 16:01s/l1059.601.1787081.17871.0818296.887049.46
9292005.11.21 16:01sell10610.001.18181.19121.0818
9302005.11.21 16:02modify10610.001.18181.17871.0818
9312005.11.21 16:02s/l10610.001.1787081.17871.0818309.257358.71
9322005.11.21 16:02sell10710.001.18201.19161.0820
9332005.11.21 16:03modify10710.001.18201.17871.0820
9342005.11.21 16:03s/l10710.001.1787081.17871.0820329.257687.96
9352005.11.21 16:03sell10810.001.18251.19261.0825
9362005.11.21 16:05modify10810.001.18251.17871.0825
9372005.11.21 16:05s/l10810.001.1787081.17871.0825379.258067.21
9382005.11.21 16:05sell10910.001.18261.19281.0826
9392005.11.21 16:07modify10910.001.18261.17871.0826
9402005.11.21 16:07s/l10910.001.1787081.17871.0826389.258456.46
9412005.11.21 16:07sell11010.001.18001.18761.0800
9422005.11.21 16:08modify11010.001.18001.17871.0800
9432005.11.21 16:08s/l11010.001.1787081.17871.0800129.248585.70
9442005.11.21 16:08sell11110.001.17881.18521.0788
9452005.11.21 16:09modify11110.001.17881.17871.0788
9462005.11.21 16:13modify11110.001.17881.17861.0788
9472005.11.21 16:13modify11110.001.17881.17851.0788
9482005.11.21 16:13modify11110.001.17881.17841.0788
9492005.11.21 16:13modify11110.001.17881.17831.0788
9502005.11.21 16:14modify11110.001.17881.17821.0788
9512005.11.21 16:29modify11110.001.17881.17601.0788
9522005.11.21 16:30s/l11110.001.1760081.17601.0788279.258864.95
9532005.12.20 17:00sell11210.001.18481.18571.0848
9542005.12.20 17:00s/l11210.001.18571.18571.0848-90.008774.95
9552005.12.20 17:00sell11310.001.18871.19351.0887
9562005.12.20 17:01modify11310.001.18871.19001.0887
9572005.12.20 17:29modify11310.001.18871.18931.0887
9582005.12.20 18:00modify11310.001.18871.18921.0887
9592005.12.20 18:00modify11310.001.18871.18841.0887
9602005.12.20 18:00modify11310.001.18871.18821.0887
9612005.12.20 18:00modify11310.001.18871.18811.0887
9622005.12.20 18:00modify11310.001.18871.18781.0887
9632005.12.21 00:59s/l11310.001.1878351.18781.088793.668868.61
9642005.12.28 17:30sell11410.001.18381.18481.0838
9652005.12.28 17:35s/l11410.001.18481.18481.0838-100.008768.61
9662005.12.28 17:35sell11510.001.19061.19841.0906
9672005.12.28 17:38modify11510.001.19061.18751.0906
9682005.12.28 17:38s/l11510.001.1874521.18751.0906314.829083.43
9692005.12.28 17:38sell11610.001.19071.19861.0907
9702005.12.28 17:48modify11610.001.19071.18751.0907
9712005.12.28 17:48s/l11610.001.1874521.18751.0907324.839408.26
9722005.12.28 17:48sell11710.001.19001.19721.0900
9732005.12.28 17:49modify11710.001.19001.18751.0900
9742005.12.28 17:49s/l11710.001.1874521.18751.0900254.839663.09
9752005.12.28 17:49sell11810.001.18911.19541.0891
9762005.12.28 17:51modify11810.001.18911.18751.0891
9772005.12.28 17:51s/l11810.001.1874521.18751.0891164.829827.91
9782005.12.28 17:51sell11910.001.18931.19581.0893
9792005.12.28 17:53modify11910.001.18931.18751.0893
9802005.12.28 17:53s/l11910.001.1874521.18751.0893184.8110012.72
9812005.12.28 17:53sell12010.001.18791.19301.0879
9822005.12.28 17:54modify12010.001.18791.18751.0879
9832005.12.28 17:59modify12010.001.18791.18681.0879
9842005.12.28 18:00modify12010.001.18791.18651.0879
9852005.12.28 18:00s/l12010.001.1865281.18651.0879137.2410149.96
9862006.01.12 14:30sell12110.001.20161.20621.1016
9872006.01.12 14:30s/l12110.001.20621.20621.1016-460.009689.96
9882006.01.12 14:30sell12210.001.20951.22201.1095
9892006.01.12 14:31modify12210.001.20951.20751.1095
9902006.01.12 14:31s/l12210.001.2075311.20751.1095196.869886.82
9912006.01.12 14:31sell12310.001.21001.22301.1100
9922006.01.12 14:32modify12310.001.21001.20751.1100
9932006.01.12 14:32s/l12310.001.2075311.20751.1100246.8610133.68
9942006.01.12 14:32sell12410.001.21031.22361.1103
9952006.01.12 14:33modify12410.001.21031.20751.1103
9962006.01.12 14:33s/l12410.001.2075311.20751.1103276.8610410.54
9972006.01.12 14:33sell12510.001.21071.22441.1107
9982006.01.12 14:34modify12510.001.21071.20751.1107
9992006.01.12 14:34s/l12510.001.2075311.20751.1107316.8610727.40
10002006.01.12 14:34sell12610.001.21111.22521.1111
10012006.01.12 14:35modify12610.001.21111.20751.1111
10022006.01.12 14:35s/l12610.001.2075311.20751.1111356.8611084.26
10032006.01.12 14:35sell12710.001.21151.22601.1115
10042006.01.12 14:36modify12710.001.21151.20751.1115
10052006.01.12 14:36s/l12710.001.2075311.20751.1115396.8611481.12
10062006.01.12 14:36sell12810.001.21141.22581.1114
10072006.01.12 14:37modify12810.001.21141.20751.1114
10082006.01.12 14:37s/l12810.001.2075311.20751.1114386.8611867.98
10092006.01.12 14:37sell12910.001.21211.22721.1121
10102006.01.12 14:38modify12910.001.21211.20751.1121
10112006.01.12 14:38s/l12910.001.2075311.20751.1121456.8612324.84
10122006.01.12 14:38sell13010.001.21101.22501.1110
10132006.01.12 14:39modify13010.001.21101.20751.1110
10142006.01.12 14:39s/l13010.001.2075311.20751.1110346.8612671.70
10152006.01.12 14:39sell13110.001.21051.22401.1105
10162006.01.12 14:40modify13110.001.21051.20751.1105
10172006.01.12 14:40s/l13110.001.2075311.20751.1105296.8612968.56
10182006.01.12 14:40sell13210.001.21121.22541.1112
10192006.01.12 14:41modify13210.001.21121.20751.1112
10202006.01.12 14:41s/l13210.001.2075311.20751.1112366.8613335.42
10212006.01.12 14:41sell13310.001.21131.22561.1113
10222006.01.12 14:42modify13310.001.21131.20751.1113
10232006.01.12 14:42s/l13310.001.2075311.20751.1113376.8613712.28
10242006.01.12 14:42sell13410.001.21141.22581.1114
10252006.01.12 14:43modify13410.001.21141.20751.1114
10262006.01.12 14:43s/l13410.001.2075311.20751.1114386.8614099.14
10272006.01.12 14:43sell13510.001.21161.22621.1116
10282006.01.12 14:44modify13510.001.21161.20751.1116
10292006.01.12 14:44s/l13510.001.2075311.20751.1116406.8514505.99
10302006.01.12 14:44sell13610.001.21131.22561.1113
10312006.01.12 14:45modify13610.001.21131.20751.1113
10322006.01.12 14:45s/l13610.001.2075311.20751.1113376.8614882.85
10332006.01.12 14:45sell13710.001.21111.22521.1111
10342006.01.12 14:46modify13710.001.21111.20751.1111
10352006.01.12 14:46s/l13710.001.2075311.20751.1111356.8615239.71
10362006.01.12 14:46sell13810.001.21081.22461.1108
10372006.01.12 14:47modify13810.001.21081.20751.1108
10382006.01.12 14:47s/l13810.001.2075311.20751.1108326.8715566.58
10392006.01.12 14:47sell13910.001.21111.22521.1111
10402006.01.12 14:48modify13910.001.21111.20751.1111
10412006.01.12 14:48s/l13910.001.2075311.20751.1111356.8615923.44
10422006.01.12 14:48sell14010.001.21131.22561.1113
10432006.01.12 14:49modify14010.001.21131.20751.1113
10442006.01.12 14:49s/l14010.001.2075311.20751.1113376.8616300.30
10452006.01.12 14:49sell14110.001.21111.22521.1111
10462006.01.12 14:49modify14110.001.21111.20751.1111
10472006.01.12 14:59modify14110.001.21111.20661.1111
10482006.01.12 15:00modify14110.001.21111.20661.1111
10492006.01.12 15:00s/l14110.001.2066251.20661.1111447.5416747.84
10502006.02.03 14:30sell14210.001.19741.19861.0974
10512006.02.03 14:30s/l14210.001.19861.19861.0974-120.0016627.84
10522006.02.03 14:30sell14310.001.20641.21661.1064
10532006.02.03 14:31modify14310.001.20641.20301.1064
10542006.02.03 14:31s/l14310.001.2030211.20301.1064337.9316965.77
10552006.02.03 14:31sell14410.001.20551.21481.1055
10562006.02.03 14:32modify14410.001.20551.20301.1055
10572006.02.03 14:32s/l14410.001.2030211.20301.1055247.9317213.70
10582006.02.03 14:32sell14510.001.20401.21181.1040
10592006.02.03 14:33modify14510.001.20401.20301.1040
10602006.02.03 14:33s/l14510.001.2030211.20301.104097.9317311.63
10612006.02.03 14:33sell14610.001.20431.21241.1043
10622006.02.03 14:34modify14610.001.20431.20301.1043
10632006.02.03 14:34s/l14610.001.2030211.20301.1043127.9317439.56
10642006.02.03 14:34sell14710.001.20391.21161.1039
10652006.02.03 14:35modify14710.001.20391.20301.1039
10662006.02.03 14:43s/l14710.001.2030211.20301.103987.9317527.49
10672006.02.03 14:43sell14810.001.20291.20961.1029
10682006.02.03 14:43modify14810.001.20291.20301.1029
10692006.02.03 14:59modify14810.001.20291.20131.1029
10702006.02.03 15:00modify14810.001.20291.20121.1029
10712006.02.03 15:08modify14810.001.20291.20111.1029
10722006.02.03 16:29s/l14810.001.2011141.20111.1029178.6117706.10
10732006.02.10 16:00sell14910.001.19161.19711.0916
10742006.02.10 16:00s/l14910.001.19711.19711.0916-550.0017156.10
10752006.02.10 16:00sell15010.001.20161.21711.1016
10762006.02.10 16:01modify15010.001.20161.19611.1016
10772006.02.10 16:01s/l15010.001.1960971.19611.1016550.2517706.35
10782006.02.10 16:01sell15110.001.20151.21691.1015
10792006.02.10 16:02modify15110.001.20151.19611.1015
10802006.02.10 16:02s/l15110.001.1960971.19611.1015540.2618246.61
10812006.02.10 16:02sell15210.001.20131.21651.1013
10822006.02.10 16:03modify15210.001.20131.19611.1013
10832006.02.10 16:03s/l15210.001.1960971.19611.1013520.2518766.86
10842006.02.10 16:03sell15310.001.20081.21551.1008
10852006.02.10 16:04modify15310.001.20081.19611.1008
10862006.02.10 16:04s/l15310.001.1960971.19611.1008470.2419237.10
10872006.02.10 16:04sell15410.001.20101.21591.1010
10882006.02.10 16:05modify15410.001.20101.19611.1010
10892006.02.10 16:05s/l15410.001.1960971.19611.1010490.2519727.35
10902006.02.10 16:05sell15510.001.20091.21571.1009
10912006.02.10 16:09modify15510.001.20091.19611.1009
10922006.02.10 16:09s/l15510.001.1960971.19611.1009480.2520207.60
10932006.02.10 16:09sell15610.001.20101.21591.1010
10942006.02.10 16:11modify15610.001.20101.19611.1010
10952006.02.10 16:11s/l15610.001.1960971.19611.1010490.2520697.85
10962006.02.10 16:11sell15710.001.20081.21551.1008
10972006.02.10 16:12modify15710.001.20081.19611.1008
10982006.02.10 16:12s/l15710.001.1960971.19611.1008470.2421168.09
10992006.02.10 16:12sell15810.001.20061.21511.1006
11002006.02.10 16:14modify15810.001.20061.19611.1006
11012006.02.10 16:14s/l15810.001.1960971.19611.1006450.2521618.34
11022006.02.10 16:14sell15910.001.20061.21511.1006
11032006.02.10 16:15modify15910.001.20061.19611.1006
11042006.02.10 16:15s/l15910.001.1960971.19611.1006450.2522068.59
11052006.02.10 16:15sell16010.001.20011.21411.1001
11062006.02.10 16:16modify16010.001.20011.19611.1001
11072006.02.10 16:16s/l16010.001.1960971.19611.1001400.2422468.83
11082006.02.10 16:16sell16110.001.20001.21391.1000
11092006.02.10 16:18modify16110.001.20001.19611.1000
11102006.02.10 16:18s/l16110.001.1960971.19611.1000390.2522859.08
11112006.02.10 16:18sell16210.001.19911.21211.0991
11122006.02.10 16:19modify16210.001.19911.19611.0991
11132006.02.10 16:19s/l16210.001.1960971.19611.0991300.2523159.33
11142006.02.10 16:19sell16310.001.19911.21211.0991
11152006.02.10 16:20modify16310.001.19911.19611.0991
11162006.02.10 16:20s/l16310.001.1960971.19611.0991300.2523459.58
11172006.02.10 16:20sell16410.001.19891.21171.0989
11182006.02.10 16:21modify16410.001.19891.19611.0989
11192006.02.10 16:21s/l16410.001.1960971.19611.0989280.2523739.83
11202006.02.10 16:21sell16510.001.19821.21031.0982
11212006.02.10 16:22modify16510.001.19821.19611.0982
11222006.02.10 16:22s/l16510.001.1960971.19611.0982210.2523950.08
11232006.02.10 16:22sell16610.001.19851.21091.0985
11242006.02.10 16:23modify16610.001.19851.19611.0985
11252006.02.10 16:23s/l16610.001.1960971.19611.0985240.2524190.33
11262006.02.10 16:23sell16710.001.19831.21051.0983
11272006.02.10 16:24modify16710.001.19831.19611.0983
11282006.02.10 16:24s/l16710.001.1960971.19611.0983220.2524410.58
11292006.02.10 16:24sell16810.001.19821.21031.0982
11302006.02.10 16:25modify16810.001.19821.19611.0982
11312006.02.10 16:25s/l16810.001.1960971.19611.0982210.2524620.83
11322006.02.10 16:25sell16910.001.19841.21071.0984
11332006.02.10 16:26modify16910.001.19841.19611.0984
11342006.02.10 16:26s/l16910.001.1960971.19611.0984230.2524851.08
11352006.02.10 16:26sell17010.001.19831.21051.0983
11362006.02.10 16:27modify17010.001.19831.19611.0983
11372006.02.10 16:27s/l17010.001.1960971.19611.0983220.2525071.33
11382006.02.10 16:27sell17110.001.19801.20991.0980
11392006.02.10 16:28modify17110.001.19801.19611.0980
11402006.02.10 16:28s/l17110.001.1960971.19611.0980190.2525261.58
11412006.02.10 16:28sell17210.001.19651.20691.0965
11422006.02.10 16:29modify17210.001.19651.19611.0965
11432006.02.10 16:29s/l17210.001.1960971.19611.096540.2425301.82
11442006.02.10 16:29sell17310.001.19621.20631.0962
11452006.02.10 16:29modify17310.001.19621.19611.0962
11462006.02.10 16:29modify17310.001.19621.19581.0962
11472006.02.10 16:30modify17310.001.19621.19581.0962
11482006.02.10 16:30s/l17310.001.1957911.19581.096240.9325342.75
11492006.03.23 15:30sell17410.001.19771.19881.0977
11502006.03.23 15:31s/l17410.001.19881.19881.0977-110.0025232.75
11512006.03.23 15:31sell17510.001.19921.20181.0992
11522006.03.23 15:31s/l17510.001.20181.20181.0992-260.0024972.75
11532006.03.23 15:31sell17610.001.20601.21541.1060
11542006.03.23 15:33modify17610.001.20601.20181.1060
11552006.03.23 15:33s/l17610.001.2018241.20181.1060417.6425390.39
11562006.03.23 15:33sell17710.001.20601.21541.1060
11572006.03.23 15:45modify17710.001.20601.20181.1060
11582006.03.23 15:45s/l17710.001.2018241.20181.1060417.6425808.03
11592006.03.23 15:45sell17810.001.20601.21541.1060
11602006.03.23 15:46modify17810.001.20601.20181.1060
11612006.03.23 15:46s/l17810.001.2018241.20181.1060417.6426225.67
11622006.03.23 15:46sell17910.001.20601.21541.1060
11632006.03.23 15:49modify17910.001.20601.20181.1060
11642006.03.23 15:49s/l17910.001.2018241.20181.1060417.6426643.31
11652006.03.23 15:49sell18010.001.20611.21561.1061
11662006.03.23 15:51modify18010.001.20611.20181.1061
11672006.03.23 15:51s/l18010.001.2018241.20181.1061427.6427070.95
11682006.03.23 15:51sell18110.001.20531.21401.1053
11692006.03.23 15:52modify18110.001.20531.20181.1053
11702006.03.23 15:52s/l18110.001.2018241.20181.1053347.6427418.59
11712006.03.23 15:52sell18210.001.20521.21381.1052
11722006.03.23 15:57modify18210.001.20521.20181.1052
11732006.03.23 15:57s/l18210.001.2018241.20181.1052337.6427756.23
11742006.03.23 15:57sell18310.001.20571.21481.1057
11752006.03.23 15:58modify18310.001.20571.20181.1057
11762006.03.23 15:58s/l18310.001.2018241.20181.1057387.6428143.87
11772006.03.23 15:58sell18410.001.20571.21481.1057
11782006.03.23 15:59modify18410.001.20571.20181.1057
11792006.03.23 15:59s/l18410.001.2018241.20181.1057387.6428531.51
11802006.03.23 15:59sell18510.001.20581.21501.1058
11812006.03.23 15:59modify18510.001.20581.20181.1058
11822006.03.23 15:59modify18510.001.20581.20121.1058
11832006.03.23 16:00modify18510.001.20581.20121.1058
11842006.03.23 16:00s/l18510.001.2011751.20121.1058462.4728993.98
11852006.05.15 08:30sell18610.001.28281.28881.1828
11862006.05.15 08:30s/l18610.001.28881.28881.1828-600.0028393.98
11872006.05.15 08:30sell18710.001.29011.30341.1901
11882006.05.15 08:32modify18710.001.29011.28811.1901
11892006.05.15 08:32s/l18710.001.2880761.28811.1901202.4328596.41
11902006.05.15 08:32sell18810.001.28951.30221.1895
11912006.05.15 08:33modify18810.001.28951.28811.1895
11922006.05.15 08:33s/l18810.001.2880761.28811.1895142.4328738.84
11932006.05.15 08:33sell18910.001.28911.30141.1891
11942006.05.15 08:34modify18910.001.28911.28811.1891
11952006.05.15 08:34s/l18910.001.2880761.28811.1891102.4328841.27
11962006.05.15 08:34sell19010.001.28941.30201.1894
11972006.05.15 08:36modify19010.001.28941.28811.1894
11982006.05.15 08:36s/l19010.001.2880761.28811.1894132.4328973.70
11992006.05.15 08:36sell19110.001.28931.30181.1893
12002006.05.15 08:37modify19110.001.28931.28811.1893
12012006.05.15 08:37s/l19110.001.2880761.28811.1893122.4329096.13
12022006.05.15 08:37sell19210.001.28941.30201.1894
12032006.05.15 08:39modify19210.001.28941.28811.1894
12042006.05.15 08:39s/l19210.001.2880761.28811.1894132.4329228.56
12052006.05.15 08:39sell19310.001.28981.30281.1898
12062006.05.15 08:40modify19310.001.28981.28811.1898
12072006.05.15 08:40s/l19310.001.2880761.28811.1898172.4329400.99
12082006.05.15 08:40sell19410.001.29011.30341.1901
12092006.05.15 08:41modify19410.001.29011.28811.1901
12102006.05.15 08:41s/l19410.001.2880761.28811.1901202.4329603.42
12112006.05.15 08:41sell19510.001.29051.30421.1905
12122006.05.15 08:43modify19510.001.29051.28811.1905
12132006.05.15 08:43s/l19510.001.2880761.28811.1905242.4329845.85
12142006.05.15 08:43sell19610.001.29061.30441.1906
12152006.05.15 08:47modify19610.001.29061.28811.1906
12162006.05.15 08:47s/l19610.001.2880761.28811.1906252.4330098.28
12172006.05.15 08:47sell19710.001.29071.30461.1907
12182006.05.15 08:48modify19710.001.29071.28811.1907
12192006.05.15 08:48s/l19710.001.2880761.28811.1907262.4330360.71
12202006.05.15 08:48sell19810.001.29111.30541.1911
12212006.05.15 08:49modify19810.001.29111.28811.1911
12222006.05.15 08:49s/l19810.001.2880761.28811.1911302.4330663.14
12232006.05.15 08:49sell19910.001.29111.30541.1911
12242006.05.15 08:51modify19910.001.29111.28811.1911
12252006.05.15 08:51s/l19910.001.2880761.28811.1911302.4330965.57
12262006.05.15 08:51sell20010.001.29121.30561.1912
12272006.05.15 08:53modify20010.001.29121.28811.1912
12282006.05.15 08:53s/l20010.001.2880761.28811.1912312.4331278.00
12292006.05.15 08:53sell20110.001.29101.30521.1910
12302006.05.15 08:54modify20110.001.29101.28811.1910
12312006.05.15 08:54s/l20110.001.2880761.28811.1910292.4331570.43
12322006.05.15 08:54sell20210.001.29111.30541.1911
12332006.05.15 08:55modify20210.001.29111.28811.1911
12342006.05.15 08:55s/l20210.001.2880761.28811.1911302.4331872.86
12352006.05.15 08:55sell20310.001.29141.30601.1914
12362006.05.15 08:56modify20310.001.29141.28811.1914
12372006.05.15 08:56s/l20310.001.2880761.28811.1914332.4332205.29
12382006.05.15 08:56sell20410.001.29111.30541.1911
12392006.05.15 08:57modify20410.001.29111.28811.1911
12402006.05.15 08:57s/l20410.001.2880761.28811.1911302.4332507.72
12412006.05.15 08:57sell20510.001.29071.30461.1907
12422006.05.15 08:58modify20510.001.29071.28811.1907
12432006.05.15 08:58s/l20510.001.2880761.28811.1907262.4332770.15
12442006.05.15 08:58sell20610.001.29061.30441.1906
12452006.05.15 08:59modify20610.001.29061.28811.1906
12462006.05.15 08:59s/l20610.001.2880761.28811.1906252.4333022.58
12472006.05.15 08:59sell20710.001.29031.30381.1903
12482006.05.15 08:59modify20710.001.29031.28811.1903
12492006.05.15 08:59modify20710.001.29031.28671.1903
12502006.05.15 09:03s/l20710.001.2866761.28671.1903362.4333385.01
12512006.05.17 14:30sell20810.001.27871.28671.1787
12522006.05.17 14:31modify20810.001.27871.28381.1787
12532006.05.17 14:31s/l20810.001.2837981.28381.1787-509.7532875.26
12542006.05.17 14:31sell20910.001.28751.30431.1875
12552006.05.17 14:32modify20910.001.28751.28381.1875
12562006.05.17 14:32s/l20910.001.2837981.28381.1875370.2533245.51
12572006.05.17 14:32sell21010.001.28721.30371.1872
12582006.05.17 14:33modify21010.001.28721.28381.1872
12592006.05.17 14:33s/l21010.001.2837981.28381.1872340.2533585.76
12602006.05.17 14:33sell21110.001.28691.30311.1869
12612006.05.17 14:34modify21110.001.28691.28381.1869
12622006.05.17 14:34s/l21110.001.2837981.28381.1869310.2533896.01
12632006.05.17 14:34sell21210.001.28671.30271.1867
12642006.05.17 14:35modify21210.001.28671.28381.1867
12652006.05.17 14:35s/l21210.001.2837981.28381.1867290.2534186.26
12662006.05.17 14:35sell21310.001.28631.30191.1863
12672006.05.17 14:36modify21310.001.28631.28381.1863
12682006.05.17 14:36s/l21310.001.2837981.28381.1863250.2534436.51
12692006.05.17 14:36sell21410.001.28651.30231.1865
12702006.05.17 14:37modify21410.001.28651.28381.1865
12712006.05.17 14:37s/l21410.001.2837981.28381.1865270.2534706.76
12722006.05.17 14:37sell21510.001.28691.30311.1869
12732006.05.17 14:38modify21510.001.28691.28381.1869
12742006.05.17 14:38s/l21510.001.2837981.28381.1869310.2535017.01
12752006.05.17 14:38sell21610.001.28731.30391.1873
12762006.05.17 14:39modify21610.001.28731.28381.1873
12772006.05.17 14:39s/l21610.001.2837981.28381.1873350.2535367.26
12782006.05.17 14:39sell21710.001.28771.30471.1877
12792006.05.17 14:40modify21710.001.28771.28381.1877
12802006.05.17 14:40s/l21710.001.2837981.28381.1877390.2535757.51
12812006.05.17 14:40sell21810.001.28851.30631.1885
12822006.05.17 14:41modify21810.001.28851.28381.1885
12832006.05.17 14:41s/l21810.001.2837981.28381.1885470.2536227.76
12842006.05.17 14:41sell21910.001.28901.30731.1890
12852006.05.17 14:42modify21910.001.28901.28381.1890
12862006.05.17 14:42s/l21910.001.2837981.28381.1890520.2536748.01
12872006.05.17 14:42sell22010.001.28951.30831.1895
12882006.05.17 14:43modify22010.001.28951.28381.1895
12892006.05.17 14:43s/l22010.001.2837981.28381.1895570.2537318.26
12902006.05.17 14:43sell22110.001.29061.31051.1906
12912006.05.17 14:44modify22110.001.29061.28381.1906
12922006.05.17 14:44s/l22110.001.2837981.28381.1906680.2537998.51
12932006.05.17 14:44sell22210.001.29051.31031.1905
12942006.05.17 14:45modify22210.001.29051.28381.1905
12952006.05.17 14:45s/l22210.001.2837981.28381.1905670.2538668.76
12962006.05.17 14:45sell22310.001.29041.31011.1904
12972006.05.17 14:46modify22310.001.29041.28381.1904
12982006.05.17 14:46s/l22310.001.2837981.28381.1904660.2539329.01
12992006.05.17 14:46sell22410.001.29011.30951.1901
13002006.05.17 14:47modify22410.001.29011.28381.1901
13012006.05.17 14:47s/l22410.001.2837981.28381.1901630.2539959.26
13022006.05.17 14:47sell22510.001.28981.30891.1898
13032006.05.17 14:48modify22510.001.28981.28381.1898
13042006.05.17 14:48s/l22510.001.2837981.28381.1898600.2540559.51
13052006.05.17 14:48sell22610.001.28921.30771.1892
13062006.05.17 14:49modify22610.001.28921.28381.1892
13072006.05.17 14:49s/l22610.001.2837981.28381.1892540.2541099.76
13082006.05.17 14:49sell22710.001.28871.30671.1887
13092006.05.17 14:50modify22710.001.28871.28381.1887
13102006.05.17 14:50s/l22710.001.2837981.28381.1887490.2541590.01
13112006.05.17 14:50sell22810.001.28901.30731.1890
13122006.05.17 14:51modify22810.001.28901.28381.1890
13132006.05.17 14:51s/l22810.001.2837981.28381.1890520.2542110.26
13142006.05.17 14:51sell22910.001.28881.30691.1888
13152006.05.17 14:52modify22910.001.28881.28381.1888
13162006.05.17 14:52s/l22910.001.2837981.28381.1888500.2542610.51
13172006.05.17 14:52sell23010.001.28831.30591.1883
13182006.05.17 14:53modify23010.001.28831.28381.1883
13192006.05.17 14:53s/l23010.001.2837981.28381.1883450.2543060.76
13202006.05.17 14:53sell23110.001.28791.30511.1879
13212006.05.17 14:54modify23110.001.28791.28381.1879
13222006.05.17 14:54s/l23110.001.2837981.28381.1879410.2543471.01
13232006.05.17 14:54sell23210.001.28801.30531.1880
13242006.05.17 14:55modify23210.001.28801.28381.1880
13252006.05.17 14:55s/l23210.001.2837981.28381.1880420.2543891.26
13262006.05.17 14:55sell23310.001.28841.30611.1884
13272006.05.17 14:55modify23310.001.28841.28381.1884
13282006.05.17 14:59modify23310.001.28841.28271.1884
13292006.05.17 15:01s/l23310.001.2826981.28271.1884570.2544461.51
13302006.05.17 15:30sell23410.001.27501.28301.1750
13312006.05.17 15:30s/l23410.001.28301.28301.1750-800.0043661.51
13322006.05.17 15:30sell23510.001.28491.30281.1849
13332006.05.17 15:31modify23510.001.28491.27971.1849
13342006.05.17 15:31s/l23510.001.2797361.27971.1849516.3944177.90
13352006.05.17 15:31sell23610.001.28491.30281.1849
13362006.05.17 15:33modify23610.001.28491.27971.1849
13372006.05.17 15:33s/l23610.001.2797361.27971.1849516.3944694.29
13382006.05.17 15:33sell23710.001.28451.30201.1845
13392006.05.17 15:34modify23710.001.28451.27971.1845
13402006.05.17 15:34s/l23710.001.2797361.27971.1845476.3945170.68
13412006.05.17 15:34sell23810.001.28451.30201.1845
13422006.05.17 15:35modify23810.001.28451.27971.1845
13432006.05.17 15:35s/l23810.001.2797361.27971.1845476.3945647.07
13442006.05.17 15:35sell23910.001.28491.30281.1849
13452006.05.17 15:36modify23910.001.28491.27971.1849
13462006.05.17 15:36s/l23910.001.2797361.27971.1849516.3946163.46
13472006.05.17 15:36sell24010.001.28531.30361.1853
13482006.05.17 15:37modify24010.001.28531.27971.1853
13492006.05.17 15:37s/l24010.001.2797361.27971.1853556.3946719.85
13502006.05.17 15:37sell24110.001.28521.30341.1852
13512006.05.17 15:38modify24110.001.28521.27971.1852
13522006.05.17 15:38s/l24110.001.2797361.27971.1852546.3947266.24
13532006.05.17 15:38sell24210.001.28501.30301.1850
13542006.05.17 15:39modify24210.001.28501.27971.1850
13552006.05.17 15:39s/l24210.001.2797361.27971.1850526.3947792.63
13562006.05.17 15:39sell24310.001.28501.30301.1850
13572006.05.17 15:41modify24310.001.28501.27971.1850
13582006.05.17 15:41s/l24310.001.2797361.27971.1850526.3948319.02
13592006.05.17 15:41sell24410.001.28441.30181.1844
13602006.05.17 15:42modify24410.001.28441.27971.1844
13612006.05.17 15:42s/l24410.001.2797361.27971.1844466.3948785.41
13622006.05.17 15:42sell24510.001.28421.30141.1842
13632006.05.17 15:43modify24510.001.28421.27971.1842
13642006.05.17 15:43s/l24510.001.2797361.27971.1842446.3949231.80
13652006.05.17 15:43sell24610.001.28401.30101.1840
13662006.05.17 15:44modify24610.001.28401.27971.1840
13672006.05.17 15:44s/l24610.001.2797361.27971.1840426.3949658.19
13682006.05.17 15:44sell24710.001.28381.30061.1838
13692006.05.17 15:45modify24710.001.28381.27971.1838
13702006.05.17 15:45s/l24710.001.2797361.27971.1838406.3950064.58
13712006.05.17 15:45sell24810.001.28411.30121.1841
13722006.05.17 15:46modify24810.001.28411.27971.1841
13732006.05.17 15:46s/l24810.001.2797361.27971.1841436.3950500.97
13742006.05.17 15:46sell24910.001.28441.30181.1844
13752006.05.17 15:48modify24910.001.28441.27971.1844
13762006.05.17 15:48s/l24910.001.2797361.27971.1844466.3950967.36
13772006.05.17 15:48sell25010.001.28421.30141.1842
13782006.05.17 15:50modify25010.001.28421.27971.1842
13792006.05.17 15:50s/l25010.001.2797361.27971.1842446.3951413.75
13802006.05.17 15:50sell25110.001.28431.30161.1843
13812006.05.17 15:51modify25110.001.28431.27971.1843
13822006.05.17 15:51s/l25110.001.2797361.27971.1843456.3951870.14
13832006.05.17 15:51sell25210.001.28421.30141.1842
13842006.05.17 15:52modify25210.001.28421.27971.1842
13852006.05.17 15:52s/l25210.001.2797361.27971.1842446.3952316.53
13862006.05.17 15:52sell25310.001.28401.30101.1840
13872006.05.17 15:53modify25310.001.28401.27971.1840
13882006.05.17 15:53s/l25310.001.2797361.27971.1840426.3952742.92
13892006.05.17 15:53sell25410.001.28411.30121.1841
13902006.05.17 15:54modify25410.001.28411.27971.1841
13912006.05.17 15:54s/l25410.001.2797361.27971.1841436.3953179.31
13922006.05.17 15:54sell25510.001.28431.30161.1843
13932006.05.17 15:56modify25510.001.28431.27971.1843
13942006.05.17 15:56s/l25510.001.2797361.27971.1843456.3953635.70
13952006.05.17 15:56sell25610.001.28451.30201.1845
13962006.05.17 15:57modify25610.001.28451.27971.1845
13972006.05.17 15:57s/l25610.001.2797361.27971.1845476.3954112.09
13982006.05.17 15:57sell25710.001.28401.30101.1840
13992006.05.17 15:58modify25710.001.28401.27971.1840
14002006.05.17 15:58s/l25710.001.2797361.27971.1840426.3954538.48
14012006.05.17 15:58sell25810.001.28331.29961.1833
14022006.05.17 15:59modify25810.001.28331.27971.1833
14032006.05.17 15:59s/l25810.001.2797361.27971.1833356.3954894.87
14042006.05.17 15:59sell25910.001.28311.29921.1831
14052006.05.17 15:59modify25910.001.28311.27971.1831
14062006.05.17 15:59modify25910.001.28311.27651.1831
14072006.05.17 16:00s/l25910.001.2765361.27651.1831656.3955551.26
14082006.05.24 15:30sell26010.001.27421.28221.1742
14092006.05.24 15:30s/l26010.001.28221.28221.1742-800.0054751.26
14102006.05.24 15:30sell26110.001.28361.30101.1836
14112006.05.24 15:34modify26110.001.28361.28051.1836
14122006.05.24 15:34s/l26110.001.2805431.28051.1836305.7155056.97
14132006.05.24 15:34sell26210.001.28421.30221.1842
14142006.05.24 15:38modify26210.001.28421.28051.1842
14152006.05.24 15:38s/l26210.001.2805431.28051.1842365.7155422.68
14162006.05.24 15:38sell26310.001.28401.30181.1840
14172006.05.24 15:39modify26310.001.28401.28051.1840
14182006.05.24 15:39s/l26310.001.2805431.28051.1840345.7155768.39
14192006.05.24 15:39sell26410.001.28391.30161.1839
14202006.05.24 15:40modify26410.001.28391.28051.1839
14212006.05.24 15:40s/l26410.001.2805431.28051.1839335.7156104.10
14222006.05.24 15:40sell26510.001.28421.30221.1842
14232006.05.24 15:43modify26510.001.28421.28051.1842
14242006.05.24 15:43s/l26510.001.2805431.28051.1842365.7156469.81
14252006.05.24 15:43sell26610.001.28381.30141.1838
14262006.05.24 15:46modify26610.001.28381.28051.1838
14272006.05.24 15:46s/l26610.001.2805431.28051.1838325.7156795.52
14282006.05.24 15:46sell26710.001.28381.30141.1838
14292006.05.24 15:47modify26710.001.28381.28051.1838
14302006.05.24 15:47s/l26710.001.2805431.28051.1838325.7157121.23
14312006.05.24 15:47sell26810.001.28341.30061.1834
14322006.05.24 15:48modify26810.001.28341.28051.1834
14332006.05.24 15:48s/l26810.001.2805431.28051.1834285.7157406.94
14342006.05.24 15:48sell26910.001.28361.30101.1836
14352006.05.24 15:53modify26910.001.28361.28051.1836
14362006.05.24 15:53s/l26910.001.2805431.28051.1836305.7157712.65
14372006.05.24 15:53sell27010.001.28381.30141.1838
14382006.05.24 15:54modify27010.001.28381.28051.1838
14392006.05.24 15:54s/l27010.001.2805431.28051.1838325.7158038.36
14402006.05.24 15:54sell27110.001.28361.30101.1836
14412006.05.24 15:55modify27110.001.28361.28051.1836
14422006.05.24 15:55s/l27110.001.2805431.28051.1836305.7158344.07
14432006.05.24 15:55sell27210.001.28361.30101.1836
14442006.05.24 15:56modify27210.001.28361.28051.1836
14452006.05.24 15:56s/l27210.001.2805431.28051.1836305.7158649.78
14462006.05.24 15:56sell27310.001.28371.30121.1837
14472006.05.24 15:57modify27310.001.28371.28051.1837
14482006.05.24 15:57s/l27310.001.2805431.28051.1837315.7158965.49
14492006.05.24 15:57sell27410.001.28351.30081.1835
14502006.05.24 15:58modify27410.001.28351.28051.1835
14512006.05.24 15:58s/l27410.001.2805431.28051.1835295.7159261.20
14522006.05.24 15:58sell27510.001.28341.30061.1834
14532006.05.24 15:59modify27510.001.28341.28051.1834
14542006.05.24 15:59s/l27510.001.2805431.28051.1834285.7159546.91
14552006.05.24 15:59sell27610.001.28361.30101.1836
14562006.05.24 15:59modify27610.001.28361.28051.1836
14572006.05.24 15:59modify27610.001.28361.27911.1836
14582006.05.24 16:00modify27610.001.28361.27901.1836
14592006.05.24 16:02s/l27610.001.2789641.27901.1836463.6460010.55
14602006.05.26 14:30sell27710.001.27081.27571.1708
14612006.05.26 14:30s/l27710.001.27571.27571.1708-490.0059520.55
14622006.05.26 14:30sell27810.001.27871.29151.1787
14632006.05.26 14:31modify27810.001.27871.27671.1787
14642006.05.26 14:31s/l27810.001.2767141.27671.1787198.5759719.12
14652006.05.26 14:31sell27910.001.28041.29491.1804
14662006.05.26 14:32modify27910.001.28041.27671.1804
14672006.05.26 14:32s/l27910.001.2767141.27671.1804368.5760087.69
14682006.05.26 14:32sell28010.001.28121.29651.1812
14692006.05.26 14:33modify28010.001.28121.27671.1812
14702006.05.26 14:33s/l28010.001.2767141.27671.1812448.5760536.26
14712006.05.26 14:33sell28110.001.28081.29571.1808
14722006.05.26 14:34modify28110.001.28081.27671.1808
14732006.05.26 14:34s/l28110.001.2767141.27671.1808408.5760944.83
14742006.05.26 14:34sell28210.001.28021.29451.1802
14752006.05.26 14:35modify28210.001.28021.27671.1802
14762006.05.26 14:35s/l28210.001.2767141.27671.1802348.5761293.40
14772006.05.26 14:35sell28310.001.28041.29491.1804
14782006.05.26 14:36modify28310.001.28041.27671.1804
14792006.05.26 14:36s/l28310.001.2767141.27671.1804368.5761661.97
14802006.05.26 14:36sell28410.001.28061.29531.1806
14812006.05.26 14:37modify28410.001.28061.27671.1806
14822006.05.26 14:37s/l28410.001.2767141.27671.1806388.5762050.54
14832006.05.26 14:37sell28510.001.28001.29411.1800
14842006.05.26 14:38modify28510.001.28001.27671.1800
14852006.05.26 14:38s/l28510.001.2767141.27671.1800328.5762379.11
14862006.05.26 14:38sell28610.001.28021.29451.1802
14872006.05.26 14:39modify28610.001.28021.27671.1802
14882006.05.26 14:39s/l28610.001.2767141.27671.1802348.5762727.68
14892006.05.26 14:39sell28710.001.28061.29531.1806
14902006.05.26 14:40modify28710.001.28061.27671.1806
14912006.05.26 14:40s/l28710.001.2767141.27671.1806388.5763116.25
14922006.05.26 14:40sell28810.001.28061.29531.1806
14932006.05.26 14:41modify28810.001.28061.27671.1806
14942006.05.26 14:41s/l28810.001.2767141.27671.1806388.5763504.82
14952006.05.26 14:41sell28910.001.28101.29611.1810
14962006.05.26 14:42modify28910.001.28101.27671.1810
14972006.05.26 14:42s/l28910.001.2767141.27671.1810428.5763933.39
14982006.05.26 14:42sell29010.001.28111.29631.1811
14992006.05.26 14:43modify29010.001.28111.27671.1811
15002006.05.26 14:43s/l29010.001.2767141.27671.1811438.5764371.96
15012006.05.26 14:43sell29110.001.28121.29651.1812
15022006.05.26 14:44modify29110.001.28121.27671.1812
15032006.05.26 14:44s/l29110.001.2767141.27671.1812448.5764820.53
15042006.05.26 14:44sell29210.001.28161.29731.1816
15052006.05.26 14:45modify29210.001.28161.27671.1816
15062006.05.26 14:45s/l29210.001.2767141.27671.1816488.5765309.10
15072006.05.26 14:45sell29310.001.28081.29571.1808
15082006.05.26 14:46modify29310.001.28081.27671.1808
15092006.05.26 14:46s/l29310.001.2767141.27671.1808408.5765717.67
15102006.05.26 14:46sell29410.001.28081.29571.1808
15112006.05.26 14:47modify29410.001.28081.27671.1808
15122006.05.26 14:47s/l29410.001.2767141.27671.1808408.5766126.24
15132006.05.26 14:47sell29510.001.28081.29571.1808
15142006.05.26 14:48modify29510.001.28081.27671.1808
15152006.05.26 14:48s/l29510.001.2767141.27671.1808408.5766534.81
15162006.05.26 14:48sell29610.001.28081.29571.1808
15172006.05.26 14:49modify29610.001.28081.27671.1808
15182006.05.26 14:49s/l29610.001.2767141.27671.1808408.5766943.38
15192006.05.26 14:49sell29710.001.28061.29531.1806
15202006.05.26 14:50modify29710.001.28061.27671.1806
15212006.05.26 14:50s/l29710.001.2767141.27671.1806388.5767331.95
15222006.05.26 14:50sell29810.001.28061.29531.1806
15232006.05.26 14:51modify29810.001.28061.27671.1806
15242006.05.26 14:51s/l29810.001.2767141.27671.1806388.5767720.52
15252006.05.26 14:51sell29910.001.28081.29571.1808
15262006.05.26 14:53modify29910.001.28081.27671.1808
15272006.05.26 14:53s/l29910.001.2767141.27671.1808408.5768129.09
15282006.05.26 14:53sell30010.001.28081.29571.1808
15292006.05.26 14:56modify30010.001.28081.27671.1808
15302006.05.26 14:56s/l30010.001.2767141.27671.1808408.5768537.66
15312006.05.26 14:56sell30110.001.28041.29491.1804
15322006.05.26 14:57modify30110.001.28041.27671.1804
15332006.05.26 14:57s/l30110.001.2767141.27671.1804368.5768906.23
15342006.05.26 14:57sell30210.001.28081.29571.1808
15352006.05.26 14:58modify30210.001.28081.27671.1808
15362006.05.26 14:58s/l30210.001.2767141.27671.1808408.5769314.80
15372006.05.26 14:58sell30310.001.28131.29671.1813
15382006.05.26 14:59modify30310.001.28131.27671.1813
15392006.05.26 14:59modify30310.001.28131.27561.1813
15402006.05.26 15:00s/l30310.001.2756141.27561.1813568.5769883.37
15412006.06.08 13:30sell30410.001.26621.26711.1662
15422006.06.08 13:30s/l30410.001.26711.26711.1662-90.0069793.37
15432006.06.08 13:30sell30510.001.27631.28731.1763
15442006.06.08 13:32modify30510.001.27631.27021.1763
15452006.06.08 13:32s/l30510.001.2702111.27021.1763608.8970402.26
15462006.06.08 13:32sell30610.001.27621.28711.1762
15472006.06.08 13:34modify30610.001.27621.27021.1762
15482006.06.08 13:34s/l30610.001.2702111.27021.1762598.8971001.15
15492006.06.08 13:34sell30710.001.27631.28731.1763
15502006.06.08 13:36modify30710.001.27631.27021.1763
15512006.06.08 13:36s/l30710.001.2702111.27021.1763608.8971610.04
15522006.06.08 13:36sell30810.001.27641.28751.1764
15532006.06.08 13:39modify30810.001.27641.27021.1764
15542006.06.08 13:39s/l30810.001.2702111.27021.1764618.8972228.93
15552006.06.08 13:39sell30910.001.27631.28731.1763
15562006.06.08 13:43modify30910.001.27631.27021.1763
15572006.06.08 13:43s/l30910.001.2702111.27021.1763608.8972837.82
15582006.06.08 13:43sell31010.001.27631.28731.1763
15592006.06.08 13:44modify31010.001.27631.27021.1763
15602006.06.08 13:44s/l31010.001.2702111.27021.1763608.8973446.71
15612006.06.08 13:44sell31110.001.27621.28711.1762
15622006.06.08 13:45modify31110.001.27621.27021.1762
15632006.06.08 13:45s/l31110.001.2702111.27021.1762598.8974045.60
15642006.06.08 13:45sell31210.001.27631.28731.1763
15652006.06.08 13:46modify31210.001.27631.27021.1763
15662006.06.08 13:46s/l31210.001.2702111.27021.1763608.8974654.49
15672006.06.08 13:46sell31310.001.27541.28551.1754
15682006.06.08 13:47modify31310.001.27541.27021.1754
15692006.06.08 13:47s/l31310.001.2702111.27021.1754518.8975173.38
15702006.06.08 13:47sell31410.001.27541.28551.1754
15712006.06.08 13:48modify31410.001.27541.27021.1754
15722006.06.08 13:48s/l31410.001.2702111.27021.1754518.8975692.27
15732006.06.08 13:48sell31510.001.27471.28411.1747
15742006.06.08 13:49modify31510.001.27471.27021.1747
15752006.06.08 13:49s/l31510.001.2702111.27021.1747448.8976141.16
15762006.06.08 13:49sell31610.001.27361.28191.1736
15772006.06.08 13:50modify31610.001.27361.27021.1736
15782006.06.08 13:50s/l31610.001.2702111.27021.1736338.8976480.05
15792006.06.08 13:50sell31710.001.27381.28231.1738
15802006.06.08 13:51modify31710.001.27381.27021.1738
15812006.06.08 13:51s/l31710.001.2702111.27021.1738358.8976838.94
15822006.06.08 13:51sell31810.001.27371.28211.1737
15832006.06.08 13:52modify31810.001.27371.27021.1737
15842006.06.08 13:52s/l31810.001.2702111.27021.1737348.8977187.83
15852006.06.08 13:52sell31910.001.27371.28211.1737
15862006.06.08 13:53modify31910.001.27371.27021.1737
15872006.06.08 13:53s/l31910.001.2702111.27021.1737348.8977536.72
15882006.06.08 13:53sell32010.001.27281.28031.1728
15892006.06.08 13:54modify32010.001.27281.27021.1728
15902006.06.08 13:54s/l32010.001.2702111.27021.1728258.8977795.61
15912006.06.08 13:54sell32110.001.27281.28031.1728
15922006.06.08 13:55modify32110.001.27281.27021.1728
15932006.06.08 13:55s/l32110.001.2702111.27021.1728258.8978054.50
15942006.06.08 13:55sell32210.001.27281.28031.1728
15952006.06.08 13:56modify32210.001.27281.27021.1728
15962006.06.08 13:56s/l32210.001.2702111.27021.1728258.8978313.39
15972006.06.08 13:56sell32310.001.27321.28111.1732
15982006.06.08 13:57modify32310.001.27321.27021.1732
15992006.06.08 13:57s/l32310.001.2702111.27021.1732298.8978612.28
16002006.06.08 13:57sell32410.001.27351.28171.1735
16012006.06.08 13:58modify32410.001.27351.27021.1735
16022006.06.08 13:58s/l32410.001.2702111.27021.1735328.8978941.17
16032006.06.08 13:58sell32510.001.27351.28171.1735
16042006.06.08 13:59modify32510.001.27351.27021.1735
16052006.06.08 13:59s/l32510.001.2702111.27021.1735328.8979270.06
16062006.06.08 13:59sell32610.001.27361.28191.1736
16072006.06.08 13:59modify32610.001.27361.27021.1736
16082006.06.08 13:59modify32610.001.27361.26831.1736
16092006.06.08 14:00s/l32610.001.2683111.26831.1736528.8979798.95
16102006.10.06 13:00sell32710.001.26011.26911.1601
16112006.10.06 13:00modify32710.001.26011.26261.1601
16122006.10.06 13:00modify32710.001.26011.26251.1601
16132006.10.06 13:00modify32710.001.26011.26241.1601
16142006.10.06 13:00modify32710.001.26011.26231.1601
16152006.10.06 13:00modify32710.001.26011.26221.1601
16162006.10.06 13:00modify32710.001.26011.26211.1601
16172006.10.06 13:01modify32710.001.26011.26201.1601
16182006.10.06 13:01modify32710.001.26011.26191.1601
16192006.10.06 13:01modify32710.001.26011.26181.1601
16202006.10.06 13:01modify32710.001.26011.26171.1601
16212006.10.06 13:01modify32710.001.26011.26161.1601
16222006.10.06 13:02modify32710.001.26011.26151.1601
16232006.10.06 13:06modify32710.001.26011.26141.1601
16242006.10.06 13:06modify32710.001.26011.26131.1601
16252006.10.06 13:49modify32710.001.26011.26121.1601
16262006.10.06 13:49modify32710.001.26011.26111.1601
16272006.10.06 13:50modify32710.001.26011.26101.1601
16282006.10.06 14:31modify32710.001.26011.26101.1601
16292006.10.06 14:31modify32710.001.26011.26091.1601
16302006.10.06 14:31modify32710.001.26011.26081.1601
16312006.10.06 14:31modify32710.001.26011.26071.1601
16322006.10.06 14:31modify32710.001.26011.26061.1601
16332006.10.06 14:32modify32710.001.26011.26051.1601
16342006.10.06 14:32modify32710.001.26011.26041.1601
16352006.10.06 14:32modify32710.001.26011.26031.1601
16362006.10.06 14:36modify32710.001.26011.26021.1601
16372006.10.06 15:43s/l32710.001.2602241.26021.1601-12.3979786.56
16382006.11.03 14:00sell32810.001.26851.26971.1685
16392006.11.03 14:10s/l32810.001.26971.26971.1685-120.0079666.56
16402006.11.03 14:10sell32910.001.26951.27191.1695
16412006.11.03 14:10modify32910.001.26951.27171.1695
16422006.11.03 14:12modify32910.001.26951.27161.1695
16432006.11.03 14:23modify32910.001.26951.27151.1695
16442006.11.03 15:00modify32910.001.26951.27131.1695
16452006.11.03 15:00modify32910.001.26951.27101.1695
16462006.11.03 15:01modify32910.001.26951.27061.1695
16472006.11.03 15:01modify32910.001.26951.27051.1695
16482006.11.03 15:01modify32910.001.26951.27041.1695
16492006.11.03 15:07s/l32910.001.2703581.27041.1695-85.7979580.77