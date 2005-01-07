|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2004.01.01 00:00 - 2006.11.17 20:30 (2004.01.01 - 2006.11.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=135797531; MaxTradesAllowed=1; TakeProfit=1000; MaxLots=10; LotAccelerator=0.07; TriggerShift=1; Envelope_Parameters="Envelope_Parameters"; AveragingP=10; ma_shift=0; Deviation=0.47; ADX_Parameters="ADX_Parameters"; ADXPeriod=10; Dynamic_Trailing_Stop_Settings="Dynamic Trailing Stop Settings"; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; Auto_StopLoss="Auto StopLoss"; StopLossIndex=2.5; AutoStopLossIndex=true; Manual_StopLoss="Manual overrides Auto StopLoss unless = 0"; ManualStopLoss=0; StopLevel=0; Additional_User_Functions="Additional User Functions"; UseAlerts=false; UseExitMarket=false; ValuesPeriodCount=7;
|Bars in test
|72189
|Ticks modelled
|2818278
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|78580.77
|Gross profit
|85086.31
|Gross loss
|-6505.53
|Profit factor
|13.08
|Expected payoff
|238.85
|Absolute drawdown
|216.01
|Maximal drawdown
|800.00 (1.80%)
|Relative drawdown
|36.40% (448.64)
|Total trades
|329
|Short positions (won %)
|329 (84.19%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|277 (84.19%)
|Loss trades (% of total)
|52 (15.81%)
|Largest
|profit trade
|716.67
|loss trade
|-800.00
|Average
|profit trade
|307.17
|loss trade
|-125.11
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|26 (10362.82)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-184.38)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|11889.75 (25)
|consecutive loss (count of losses)
|-800.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|10
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.01.16 16:30
|sell
|1
|1.40
|1.2399
|1.2507
|1.1399
|2
|2004.01.16 16:30
|modify
|1
|1.40
|1.2399
|1.2437
|1.1399
|3
|2004.01.16 16:31
|modify
|1
|1.40
|1.2399
|1.2436
|1.1399
|4
|2004.01.16 16:32
|modify
|1
|1.40
|1.2399
|1.2435
|1.1399
|5
|2004.01.16 16:34
|modify
|1
|1.40
|1.2399
|1.2432
|1.1399
|6
|2004.01.16 16:35
|modify
|1
|1.40
|1.2399
|1.2424
|1.1399
|7
|2004.01.16 16:36
|modify
|1
|1.40
|1.2399
|1.2413
|1.1399
|8
|2004.01.16 16:37
|modify
|1
|1.40
|1.2399
|1.2410
|1.1399
|9
|2004.01.16 17:05
|s/l
|1
|1.40
|1.240977
|1.2410
|1.1399
|-15.08
|984.92
|10
|2004.01.16 18:30
|sell
|2
|1.40
|1.2356
|1.2416
|1.1356
|11
|2004.01.16 18:30
|modify
|2
|1.40
|1.2356
|1.2393
|1.1356
|12
|2004.01.19 00:34
|s/l
|2
|1.40
|1.239267
|1.2393
|1.1356
|-50.33
|934.59
|13
|2004.01.23 18:00
|sell
|3
|1.30
|1.2608
|1.2638
|1.1608
|14
|2004.01.23 19:09
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2637
|1.1608
|15
|2004.01.23 19:10
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2632
|1.1608
|16
|2004.01.23 19:11
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2629
|1.1608
|17
|2004.01.23 19:12
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2623
|1.1608
|18
|2004.01.23 19:14
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2621
|1.1608
|19
|2004.01.23 19:19
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2620
|1.1608
|20
|2004.01.23 19:22
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2619
|1.1608
|21
|2004.01.23 19:25
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2613
|1.1608
|22
|2004.01.23 19:29
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2605
|1.1608
|23
|2004.01.26 00:56
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2605
|1.1608
|24
|2004.01.26 00:57
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2603
|1.1608
|25
|2004.01.26 00:59
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2602
|1.1608
|26
|2004.01.26 01:00
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2599
|1.1608
|27
|2004.01.26 01:19
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2597
|1.1608
|28
|2004.01.26 01:20
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2596
|1.1608
|29
|2004.01.26 01:31
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2595
|1.1608
|30
|2004.01.26 01:32
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2592
|1.1608
|31
|2004.01.26 01:50
|modify
|3
|1.30
|1.2608
|1.2590
|1.1608
|32
|2004.01.26 03:00
|s/l
|3
|1.30
|1.258986
|1.2590
|1.1608
|24.52
|959.10
|33
|2004.01.28 20:30
|sell
|4
|1.40
|1.2497
|1.2506
|1.1497
|34
|2004.01.28 20:52
|s/l
|4
|1.40
|1.2506
|1.2506
|1.1497
|-12.60
|946.50
|35
|2004.01.28 20:52
|sell
|5
|1.40
|1.2506
|1.2557
|1.1506
|36
|2004.01.28 21:02
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2552
|1.1506
|37
|2004.01.28 21:03
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2545
|1.1506
|38
|2004.01.28 21:05
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2543
|1.1506
|39
|2004.01.28 21:52
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2543
|1.1506
|40
|2004.01.28 22:00
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2539
|1.1506
|41
|2004.01.28 22:03
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2534
|1.1506
|42
|2004.01.28 22:07
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2533
|1.1506
|43
|2004.01.28 22:08
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2530
|1.1506
|44
|2004.01.28 22:09
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2528
|1.1506
|45
|2004.01.28 22:12
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2524
|1.1506
|46
|2004.01.28 22:58
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2521
|1.1506
|47
|2004.01.28 22:59
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2519
|1.1506
|48
|2004.01.28 23:00
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2517
|1.1506
|49
|2004.01.28 23:04
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2516
|1.1506
|50
|2004.01.28 23:05
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2513
|1.1506
|51
|2004.01.28 23:06
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2507
|1.1506
|52
|2004.01.28 23:07
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2506
|1.1506
|53
|2004.01.28 23:08
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2502
|1.1506
|54
|2004.01.28 23:09
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2501
|1.1506
|55
|2004.01.28 23:16
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2500
|1.1506
|56
|2004.01.28 23:22
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2475
|1.1506
|57
|2004.01.28 23:29
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2472
|1.1506
|58
|2004.01.28 23:32
|modify
|5
|1.40
|1.2506
|1.2469
|1.1506
|59
|2004.01.29 01:38
|s/l
|5
|1.40
|1.246937
|1.2469
|1.1506
|54.30
|1000.81
|60
|2004.01.29 17:00
|sell
|6
|1.40
|1.2370
|1.2436
|1.1370
|61
|2004.01.29 17:00
|modify
|6
|1.40
|1.2370
|1.2410
|1.1370
|62
|2004.01.29 17:01
|modify
|6
|1.40
|1.2370
|1.2409
|1.1370
|63
|2004.01.29 17:02
|modify
|6
|1.40
|1.2370
|1.2405
|1.1370
|64
|2004.01.29 19:40
|s/l
|6
|1.40
|1.240536
|1.2405
|1.1370
|-49.50
|951.31
|65
|2004.02.13 17:30
|sell
|7
|1.40
|1.2735
|1.2865
|1.1735
|66
|2004.02.13 17:30
|modify
|7
|1.40
|1.2735
|1.2770
|1.1735
|67
|2004.02.13 17:45
|modify
|7
|1.40
|1.2735
|1.2761
|1.1735
|68
|2004.02.13 17:46
|modify
|7
|1.40
|1.2735
|1.2758
|1.1735
|69
|2004.02.13 18:13
|s/l
|7
|1.40
|1.275756
|1.2758
|1.1735
|-31.59
|919.72
|70
|2004.02.18 20:00
|sell
|8
|1.30
|1.2728
|1.2742
|1.1728
|71
|2004.02.18 20:14
|modify
|8
|1.30
|1.2728
|1.2736
|1.1728
|72
|2004.02.18 20:15
|modify
|8
|1.30
|1.2728
|1.2732
|1.1728
|73
|2004.02.18 21:01
|modify
|8
|1.30
|1.2728
|1.2731
|1.1728
|74
|2004.02.18 21:02
|modify
|8
|1.30
|1.2728
|1.2729
|1.1728
|75
|2004.02.18 21:06
|modify
|8
|1.30
|1.2728
|1.2724
|1.1728
|76
|2004.02.18 21:11
|modify
|8
|1.30
|1.2728
|1.2721
|1.1728
|77
|2004.02.18 21:12
|modify
|8
|1.30
|1.2728
|1.2715
|1.1728
|78
|2004.02.18 21:13
|modify
|8
|1.30
|1.2728
|1.2713
|1.1728
|79
|2004.02.18 21:22
|modify
|8
|1.30
|1.2728
|1.2710
|1.1728
|80
|2004.02.18 21:26
|modify
|8
|1.30
|1.2728
|1.2709
|1.1728
|81
|2004.02.18 21:27
|modify
|8
|1.30
|1.2728
|1.2707
|1.1728
|82
|2004.02.18 21:31
|modify
|8
|1.30
|1.2728
|1.2707
|1.1728
|83
|2004.02.18 21:32
|modify
|8
|1.30
|1.2728
|1.2705
|1.1728
|84
|2004.02.18 23:29
|s/l
|8
|1.30
|1.270488
|1.2705
|1.1728
|30.06
|949.78
|85
|2004.02.20 18:30
|sell
|9
|1.40
|1.2532
|1.2541
|1.1532
|86
|2004.02.20 18:44
|s/l
|9
|1.40
|1.2541
|1.2541
|1.1532
|-12.60
|937.18
|87
|2004.02.20 18:44
|sell
|10
|1.30
|1.2539
|1.2565
|1.1539
|88
|2004.02.20 18:52
|modify
|10
|1.30
|1.2539
|1.2564
|1.1539
|89
|2004.02.20 18:53
|modify
|10
|1.30
|1.2539
|1.2562
|1.1539
|90
|2004.02.20 18:54
|modify
|10
|1.30
|1.2539
|1.2555
|1.1539
|91
|2004.02.20 18:56
|modify
|10
|1.30
|1.2539
|1.2553
|1.1539
|92
|2004.02.20 18:58
|modify
|10
|1.30
|1.2539
|1.2546
|1.1539
|93
|2004.02.20 18:59
|modify
|10
|1.30
|1.2539
|1.2538
|1.1539
|94
|2004.02.20 19:34
|s/l
|10
|1.30
|1.253784
|1.2538
|1.1539
|1.51
|938.69
|95
|2004.02.25 16:30
|sell
|11
|1.30
|1.2548
|1.2582
|1.1548
|96
|2004.02.25 16:30
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2574
|1.1548
|97
|2004.02.25 16:45
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2572
|1.1548
|98
|2004.02.25 17:02
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2570
|1.1548
|99
|2004.02.25 17:03
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2557
|1.1548
|100
|2004.02.25 17:04
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2555
|1.1548
|101
|2004.02.25 17:06
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2550
|1.1548
|102
|2004.02.25 17:09
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2548
|1.1548
|103
|2004.02.25 17:10
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2546
|1.1548
|104
|2004.02.25 17:11
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2545
|1.1548
|105
|2004.02.25 17:12
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2542
|1.1548
|106
|2004.02.25 17:13
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2529
|1.1548
|107
|2004.02.25 17:15
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2525
|1.1548
|108
|2004.02.25 18:16
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2523
|1.1548
|109
|2004.02.25 18:18
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2518
|1.1548
|110
|2004.02.25 23:59
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2518
|1.1548
|111
|2004.02.26 00:00
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2516
|1.1548
|112
|2004.02.26 00:30
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2514
|1.1548
|113
|2004.02.26 00:54
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2513
|1.1548
|114
|2004.02.26 01:07
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2512
|1.1548
|115
|2004.02.26 01:13
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2510
|1.1548
|116
|2004.02.26 01:16
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2509
|1.1548
|117
|2004.02.26 01:30
|modify
|11
|1.30
|1.2548
|1.2509
|1.1548
|118
|2004.02.26 02:18
|s/l
|11
|1.30
|1.250854
|1.2509
|1.1548
|54.11
|992.80
|119
|2004.03.02 17:00
|sell
|12
|1.40
|1.2286
|1.2319
|1.1286
|120
|2004.03.02 17:01
|modify
|12
|1.40
|1.2286
|1.2302
|1.1286
|121
|2004.03.02 17:02
|modify
|12
|1.40
|1.2286
|1.2278
|1.1286
|122
|2004.03.02 17:15
|s/l
|12
|1.40
|1.227763
|1.2278
|1.1286
|11.72
|1004.52
|123
|2004.03.02 17:15
|sell
|13
|1.40
|1.2276
|1.2365
|1.1276
|124
|2004.03.02 17:16
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2311
|1.1276
|125
|2004.03.02 17:19
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2301
|1.1276
|126
|2004.03.02 17:20
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2293
|1.1276
|127
|2004.03.02 17:21
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2288
|1.1276
|128
|2004.03.02 17:22
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2286
|1.1276
|129
|2004.03.02 17:39
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2285
|1.1276
|130
|2004.03.02 17:41
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2274
|1.1276
|131
|2004.03.02 17:58
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2269
|1.1276
|132
|2004.03.02 17:59
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2256
|1.1276
|133
|2004.03.02 18:01
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2247
|1.1276
|134
|2004.03.02 18:13
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2246
|1.1276
|135
|2004.03.02 18:51
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2242
|1.1276
|136
|2004.03.03 00:15
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2235
|1.1276
|137
|2004.03.03 00:16
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2234
|1.1276
|138
|2004.03.03 00:17
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2231
|1.1276
|139
|2004.03.03 00:32
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2231
|1.1276
|140
|2004.03.03 00:36
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2230
|1.1276
|141
|2004.03.03 00:54
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2229
|1.1276
|142
|2004.03.03 00:57
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2227
|1.1276
|143
|2004.03.03 01:00
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2222
|1.1276
|144
|2004.03.03 01:05
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2220
|1.1276
|145
|2004.03.03 01:06
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2218
|1.1276
|146
|2004.03.03 01:07
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2212
|1.1276
|147
|2004.03.03 01:08
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2201
|1.1276
|148
|2004.03.03 01:10
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2198
|1.1276
|149
|2004.03.03 01:11
|modify
|13
|1.40
|1.2276
|1.2188
|1.1276
|150
|2004.03.03 01:43
|s/l
|13
|1.40
|1.218775
|1.2188
|1.1276
|124.56
|1129.07
|151
|2004.03.09 21:30
|sell
|14
|1.60
|1.2285
|1.2359
|1.1285
|152
|2004.03.09 21:30
|modify
|14
|1.60
|1.2285
|1.2327
|1.1285
|153
|2004.03.09 21:31
|modify
|14
|1.60
|1.2285
|1.2324
|1.1285
|154
|2004.03.09 22:07
|s/l
|14
|1.60
|1.232364
|1.2324
|1.1285
|-61.82
|1067.25
|155
|2004.03.19 17:30
|sell
|15
|1.50
|1.2266
|1.2275
|1.1266
|156
|2004.03.19 17:32
|s/l
|15
|1.50
|1.2275
|1.2275
|1.1266
|-13.50
|1053.75
|157
|2004.03.19 17:32
|sell
|16
|1.50
|1.2273
|1.2297
|1.1273
|158
|2004.03.19 18:15
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2296
|1.1273
|159
|2004.03.22 01:17
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2295
|1.1273
|160
|2004.03.22 01:18
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2294
|1.1273
|161
|2004.03.22 01:19
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2292
|1.1273
|162
|2004.03.22 01:20
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2291
|1.1273
|163
|2004.03.22 01:28
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2290
|1.1273
|164
|2004.03.22 01:31
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2288
|1.1273
|165
|2004.03.22 01:32
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2286
|1.1273
|166
|2004.03.22 01:33
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2284
|1.1273
|167
|2004.03.22 01:35
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2283
|1.1273
|168
|2004.03.22 01:38
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2282
|1.1273
|169
|2004.03.22 02:00
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2282
|1.1273
|170
|2004.03.22 03:11
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2281
|1.1273
|171
|2004.03.22 03:12
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2276
|1.1273
|172
|2004.03.22 03:13
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2274
|1.1273
|173
|2004.03.22 03:26
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2273
|1.1273
|174
|2004.03.22 03:41
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2273
|1.1273
|175
|2004.03.22 03:42
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2270
|1.1273
|176
|2004.03.22 03:45
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2263
|1.1273
|177
|2004.03.22 03:46
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2260
|1.1273
|178
|2004.03.22 03:48
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2257
|1.1273
|179
|2004.03.22 03:49
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2251
|1.1273
|180
|2004.03.22 03:51
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2249
|1.1273
|181
|2004.03.22 03:53
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2246
|1.1273
|182
|2004.03.22 04:01
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2245
|1.1273
|183
|2004.03.22 04:02
|modify
|16
|1.50
|1.2273
|1.2240
|1.1273
|184
|2004.03.22 04:29
|s/l
|16
|1.50
|1.223967
|1.2240
|1.1273
|51.07
|1104.82
|185
|2004.03.24 14:00
|sell
|17
|1.60
|1.2197
|1.2209
|1.1197
|186
|2004.03.24 14:23
|modify
|17
|1.60
|1.2197
|1.2207
|1.1197
|187
|2004.03.24 14:27
|modify
|17
|1.60
|1.2197
|1.2205
|1.1197
|188
|2004.03.24 14:33
|modify
|17
|1.60
|1.2197
|1.2199
|1.1197
|189
|2004.03.24 15:30
|s/l
|17
|1.60
|1.219914
|1.2199
|1.1197
|-3.43
|1101.39
|190
|2004.04.02 16:00
|sell
|18
|1.60
|1.2166
|1.2175
|1.1166
|191
|2004.04.02 16:01
|s/l
|18
|1.60
|1.2175
|1.2175
|1.1166
|-14.40
|1086.99
|192
|2004.04.02 16:01
|sell
|19
|1.60
|1.2174
|1.2192
|1.1174
|193
|2004.04.02 16:19
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2190
|1.1174
|194
|2004.04.02 16:26
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2188
|1.1174
|195
|2004.04.02 16:27
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2182
|1.1174
|196
|2004.04.02 16:28
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2166
|1.1174
|197
|2004.04.02 16:29
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2163
|1.1174
|198
|2004.04.02 18:10
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2163
|1.1174
|199
|2004.04.02 18:12
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2160
|1.1174
|200
|2004.04.02 18:13
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2154
|1.1174
|201
|2004.04.02 19:23
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2152
|1.1174
|202
|2004.04.02 19:24
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2150
|1.1174
|203
|2004.04.05 01:00
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2144
|1.1174
|204
|2004.04.05 01:05
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2139
|1.1174
|205
|2004.04.05 01:09
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2138
|1.1174
|206
|2004.04.05 01:10
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2136
|1.1174
|207
|2004.04.05 01:26
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2135
|1.1174
|208
|2004.04.05 01:27
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2134
|1.1174
|209
|2004.04.05 01:29
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2133
|1.1174
|210
|2004.04.05 01:30
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2130
|1.1174
|211
|2004.04.05 01:38
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2129
|1.1174
|212
|2004.04.05 01:39
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2128
|1.1174
|213
|2004.04.05 01:40
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2127
|1.1174
|214
|2004.04.05 02:05
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2126
|1.1174
|215
|2004.04.05 02:06
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2125
|1.1174
|216
|2004.04.05 02:09
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2123
|1.1174
|217
|2004.04.05 03:06
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2122
|1.1174
|218
|2004.04.05 03:08
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2120
|1.1174
|219
|2004.04.05 03:14
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2116
|1.1174
|220
|2004.04.05 03:15
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2115
|1.1174
|221
|2004.04.05 03:37
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2114
|1.1174
|222
|2004.04.05 03:39
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2113
|1.1174
|223
|2004.04.05 03:44
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2112
|1.1174
|224
|2004.04.05 04:05
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2111
|1.1174
|225
|2004.04.05 04:07
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2110
|1.1174
|226
|2004.04.05 04:09
|modify
|19
|1.60
|1.2174
|1.2107
|1.1174
|227
|2004.04.05 05:00
|s/l
|19
|1.60
|1.210726
|1.2107
|1.1174
|107.93
|1194.93
|228
|2004.04.05 15:00
|sell
|20
|1.70
|1.1999
|1.2025
|1.0999
|229
|2004.04.05 15:39
|s/l
|20
|1.70
|1.2025
|1.2025
|1.0999
|-44.20
|1150.73
|230
|2004.06.09 17:00
|sell
|21
|1.60
|1.2086
|1.2104
|1.1086
|231
|2004.06.09 17:15
|s/l
|21
|1.60
|1.2104
|1.2104
|1.1086
|-28.80
|1121.93
|232
|2004.06.09 17:15
|sell
|22
|1.60
|1.2103
|1.2138
|1.1103
|233
|2004.06.09 17:16
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2137
|1.1103
|234
|2004.06.09 17:18
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2134
|1.1103
|235
|2004.06.09 17:19
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2132
|1.1103
|236
|2004.06.09 17:20
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2130
|1.1103
|237
|2004.06.09 17:21
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2125
|1.1103
|238
|2004.06.09 17:22
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2123
|1.1103
|239
|2004.06.09 17:45
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2122
|1.1103
|240
|2004.06.09 17:46
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2120
|1.1103
|241
|2004.06.09 17:47
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2115
|1.1103
|242
|2004.06.09 18:09
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2114
|1.1103
|243
|2004.06.09 18:10
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2104
|1.1103
|244
|2004.06.09 18:11
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2097
|1.1103
|245
|2004.06.09 18:12
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2096
|1.1103
|246
|2004.06.09 20:02
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2094
|1.1103
|247
|2004.06.09 20:03
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2093
|1.1103
|248
|2004.06.09 20:47
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2091
|1.1103
|249
|2004.06.09 20:48
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2085
|1.1103
|250
|2004.06.09 20:57
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2083
|1.1103
|251
|2004.06.09 20:58
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2071
|1.1103
|252
|2004.06.09 21:04
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2069
|1.1103
|253
|2004.06.09 22:14
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2069
|1.1103
|254
|2004.06.09 23:36
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2068
|1.1103
|255
|2004.06.09 23:37
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2067
|1.1103
|256
|2004.06.09 23:53
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2065
|1.1103
|257
|2004.06.09 23:55
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2064
|1.1103
|258
|2004.06.09 23:56
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2063
|1.1103
|259
|2004.06.09 23:57
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2058
|1.1103
|260
|2004.06.09 23:59
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2055
|1.1103
|261
|2004.06.10 00:00
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2052
|1.1103
|262
|2004.06.10 00:03
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2051
|1.1103
|263
|2004.06.10 01:55
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2051
|1.1103
|264
|2004.06.10 01:59
|modify
|22
|1.60
|1.2103
|1.2050
|1.1103
|265
|2004.06.10 03:14
|s/l
|22
|1.60
|1.204978
|1.2050
|1.1103
|88.61
|1210.53
|266
|2004.07.27 16:30
|sell
|23
|1.70
|1.2077
|1.2207
|1.1077
|267
|2004.07.27 16:30
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2107
|1.1077
|268
|2004.07.27 16:30
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2107
|1.1077
|269
|2004.07.27 16:31
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2106
|1.1077
|270
|2004.07.27 16:31
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2105
|1.1077
|271
|2004.07.27 16:31
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2104
|1.1077
|272
|2004.07.27 16:31
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2103
|1.1077
|273
|2004.07.27 16:35
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2102
|1.1077
|274
|2004.07.27 16:35
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2100
|1.1077
|275
|2004.07.27 16:35
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2098
|1.1077
|276
|2004.07.27 16:35
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2097
|1.1077
|277
|2004.07.27 16:35
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2095
|1.1077
|278
|2004.07.27 16:43
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2095
|1.1077
|279
|2004.07.27 16:43
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2093
|1.1077
|280
|2004.07.27 16:44
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2093
|1.1077
|281
|2004.07.27 16:44
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2092
|1.1077
|282
|2004.07.27 16:44
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2091
|1.1077
|283
|2004.07.27 16:44
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2091
|1.1077
|284
|2004.07.27 16:45
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2090
|1.1077
|285
|2004.07.27 16:45
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2089
|1.1077
|286
|2004.07.27 16:45
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2088
|1.1077
|287
|2004.07.27 16:45
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2087
|1.1077
|288
|2004.07.27 16:45
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2084
|1.1077
|289
|2004.07.27 16:45
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2083
|1.1077
|290
|2004.07.27 16:45
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2082
|1.1077
|291
|2004.07.27 16:45
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2080
|1.1077
|292
|2004.07.27 17:34
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2079
|1.1077
|293
|2004.07.27 17:35
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2079
|1.1077
|294
|2004.07.27 17:35
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2077
|1.1077
|295
|2004.07.27 17:35
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2076
|1.1077
|296
|2004.07.27 17:35
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2074
|1.1077
|297
|2004.07.27 17:35
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2071
|1.1077
|298
|2004.07.27 17:36
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2070
|1.1077
|299
|2004.07.27 17:36
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2068
|1.1077
|300
|2004.07.27 17:36
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2066
|1.1077
|301
|2004.07.27 17:36
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2065
|1.1077
|302
|2004.07.27 17:37
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2065
|1.1077
|303
|2004.07.27 17:37
|modify
|23
|1.70
|1.2077
|1.2064
|1.1077
|304
|2004.07.27 18:12
|s/l
|23
|1.70
|1.2064
|1.2064
|1.1077
|22.10
|1232.63
|305
|2004.09.03 15:00
|sell
|24
|1.80
|1.2094
|1.2191
|1.1094
|306
|2004.09.03 15:00
|modify
|24
|1.80
|1.2094
|1.2119
|1.1094
|307
|2004.09.03 15:00
|modify
|24
|1.80
|1.2094
|1.2118
|1.1094
|308
|2004.09.03 15:19
|modify
|24
|1.80
|1.2094
|1.2117
|1.1094
|309
|2004.09.03 15:19
|modify
|24
|1.80
|1.2094
|1.2115
|1.1094
|310
|2004.09.03 15:19
|modify
|24
|1.80
|1.2094
|1.2115
|1.1094
|311
|2004.09.03 15:24
|modify
|24
|1.80
|1.2094
|1.2113
|1.1094
|312
|2004.09.03 15:25
|modify
|24
|1.80
|1.2094
|1.2113
|1.1094
|313
|2004.09.03 15:25
|modify
|24
|1.80
|1.2094
|1.2112
|1.1094
|314
|2004.09.03 15:30
|modify
|24
|1.80
|1.2094
|1.2111
|1.1094
|315
|2004.09.03 15:31
|modify
|24
|1.80
|1.2094
|1.2109
|1.1094
|316
|2004.09.03 15:32
|modify
|24
|1.80
|1.2094
|1.2108
|1.1094
|317
|2004.09.03 15:32
|modify
|24
|1.80
|1.2094
|1.2107
|1.1094
|318
|2004.09.03 16:00
|s/l
|24
|1.80
|1.210686
|1.2107
|1.1094
|-23.15
|1209.48
|319
|2004.09.03 17:00
|sell
|25
|1.70
|1.2052
|1.2176
|1.1052
|320
|2004.09.03 17:00
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2086
|1.1052
|321
|2004.09.03 17:20
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2086
|1.1052
|322
|2004.09.03 17:20
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2085
|1.1052
|323
|2004.09.03 17:34
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2084
|1.1052
|324
|2004.09.03 17:34
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2083
|1.1052
|325
|2004.09.03 17:34
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2080
|1.1052
|326
|2004.09.03 17:49
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2080
|1.1052
|327
|2004.09.03 17:49
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2078
|1.1052
|328
|2004.09.03 17:50
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2076
|1.1052
|329
|2004.09.06 00:09
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2075
|1.1052
|330
|2004.09.06 00:10
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2073
|1.1052
|331
|2004.09.06 00:37
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2072
|1.1052
|332
|2004.09.06 03:07
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2071
|1.1052
|333
|2004.09.06 03:07
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2070
|1.1052
|334
|2004.09.06 03:19
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2068
|1.1052
|335
|2004.09.06 03:34
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2067
|1.1052
|336
|2004.09.06 03:34
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2066
|1.1052
|337
|2004.09.06 03:34
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2065
|1.1052
|338
|2004.09.06 03:34
|modify
|25
|1.70
|1.2052
|1.2064
|1.1052
|339
|2004.09.06 04:59
|s/l
|25
|1.70
|1.206384
|1.2064
|1.1052
|-18.92
|1190.57
|340
|2004.11.26 09:30
|sell
|26
|1.70
|1.3192
|1.3234
|1.2192
|341
|2004.11.26 09:30
|modify
|26
|1.70
|1.3192
|1.3229
|1.2192
|342
|2004.11.26 09:30
|modify
|26
|1.70
|1.3192
|1.3228
|1.2192
|343
|2004.11.26 09:32
|s/l
|26
|1.70
|1.322753
|1.3228
|1.2192
|-60.39
|1130.18
|344
|2004.11.26 09:32
|sell
|27
|1.60
|1.3226
|1.3304
|1.2226
|345
|2004.11.26 09:32
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3263
|1.2226
|346
|2004.11.26 09:32
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3262
|1.2226
|347
|2004.11.26 09:32
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3261
|1.2226
|348
|2004.11.26 10:03
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3260
|1.2226
|349
|2004.11.26 10:04
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3259
|1.2226
|350
|2004.11.26 10:04
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3258
|1.2226
|351
|2004.11.26 10:05
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3257
|1.2226
|352
|2004.11.26 10:05
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3256
|1.2226
|353
|2004.11.26 10:05
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3255
|1.2226
|354
|2004.11.26 10:05
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3254
|1.2226
|355
|2004.11.26 10:05
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3253
|1.2226
|356
|2004.11.26 10:05
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3252
|1.2226
|357
|2004.11.26 10:05
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3251
|1.2226
|358
|2004.11.26 10:05
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3250
|1.2226
|359
|2004.11.26 10:06
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3250
|1.2226
|360
|2004.11.26 10:06
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3248
|1.2226
|361
|2004.11.26 10:13
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3248
|1.2226
|362
|2004.11.26 10:13
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3247
|1.2226
|363
|2004.11.26 10:13
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3246
|1.2226
|364
|2004.11.26 10:13
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3243
|1.2226
|365
|2004.11.26 10:14
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3242
|1.2226
|366
|2004.11.26 10:14
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3241
|1.2226
|367
|2004.11.26 10:14
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3240
|1.2226
|368
|2004.11.26 10:21
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3240
|1.2226
|369
|2004.11.26 10:21
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3239
|1.2226
|370
|2004.11.26 10:21
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3237
|1.2226
|371
|2004.11.26 10:22
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3236
|1.2226
|372
|2004.11.26 10:22
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3234
|1.2226
|373
|2004.11.26 10:22
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3233
|1.2226
|374
|2004.11.26 10:22
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3232
|1.2226
|375
|2004.11.26 10:22
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3231
|1.2226
|376
|2004.11.26 10:22
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3229
|1.2226
|377
|2004.11.26 10:23
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3229
|1.2226
|378
|2004.11.26 10:23
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3227
|1.2226
|379
|2004.11.26 10:23
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3226
|1.2226
|380
|2004.11.26 10:23
|modify
|27
|1.60
|1.3226
|1.3225
|1.2226
|381
|2004.11.26 10:35
|s/l
|27
|1.60
|1.322481
|1.3225
|1.2226
|1.91
|1132.09
|382
|2004.12.08 15:00
|sell
|28
|1.60
|1.3238
|1.3292
|1.2238
|383
|2004.12.08 15:00
|modify
|28
|1.60
|1.3238
|1.3281
|1.2238
|384
|2004.12.08 15:00
|modify
|28
|1.60
|1.3238
|1.3280
|1.2238
|385
|2004.12.08 15:00
|modify
|28
|1.60
|1.3238
|1.3279
|1.2238
|386
|2004.12.08 15:04
|modify
|28
|1.60
|1.3238
|1.3277
|1.2238
|387
|2004.12.08 15:04
|modify
|28
|1.60
|1.3238
|1.3277
|1.2238
|388
|2004.12.08 16:12
|s/l
|28
|1.60
|1.327667
|1.3277
|1.2238
|-61.88
|1070.21
|389
|2004.12.16 15:30
|sell
|29
|1.50
|1.3309
|1.3343
|1.2309
|390
|2004.12.16 15:38
|modify
|29
|1.50
|1.3309
|1.3342
|1.2309
|391
|2004.12.16 15:38
|modify
|29
|1.50
|1.3309
|1.3340
|1.2309
|392
|2004.12.16 15:38
|modify
|29
|1.50
|1.3309
|1.3339
|1.2309
|393
|2004.12.16 15:38
|modify
|29
|1.50
|1.3309
|1.3338
|1.2309
|394
|2004.12.16 15:38
|modify
|29
|1.50
|1.3309
|1.3336
|1.2309
|395
|2004.12.16 15:39
|modify
|29
|1.50
|1.3309
|1.3335
|1.2309
|396
|2004.12.16 15:39
|modify
|29
|1.50
|1.3309
|1.3334
|1.2309
|397
|2004.12.16 15:39
|modify
|29
|1.50
|1.3309
|1.3333
|1.2309
|398
|2004.12.16 15:39
|modify
|29
|1.50
|1.3309
|1.3332
|1.2309
|399
|2004.12.16 15:39
|modify
|29
|1.50
|1.3309
|1.3331
|1.2309
|400
|2004.12.16 15:39
|modify
|29
|1.50
|1.3309
|1.3330
|1.2309
|401
|2004.12.16 16:06
|s/l
|29
|1.50
|1.333001
|1.3330
|1.2309
|-31.52
|1038.69
|402
|2004.12.16 19:30
|sell
|30
|1.50
|1.3219
|1.3228
|1.2219
|403
|2004.12.16 19:34
|s/l
|30
|1.50
|1.3228
|1.3228
|1.2219
|-13.50
|1025.19
|404
|2004.12.16 19:34
|sell
|31
|1.50
|1.3228
|1.3253
|1.2228
|405
|2004.12.16 23:53
|s/l
|31
|1.50
|1.3253
|1.3253
|1.2228
|-37.50
|987.69
|406
|2004.12.31 18:00
|sell
|32
|1.40
|1.3532
|1.3541
|1.2532
|407
|2004.12.31 18:04
|s/l
|32
|1.40
|1.3541
|1.3541
|1.2532
|-12.60
|975.09
|408
|2004.12.31 18:04
|sell
|33
|1.40
|1.3540
|1.3561
|1.2540
|409
|2004.12.31 18:16
|modify
|33
|1.40
|1.3540
|1.3560
|1.2540
|410
|2004.12.31 18:16
|modify
|33
|1.40
|1.3540
|1.3560
|1.2540
|411
|2005.01.03 00:00
|s/l
|33
|1.40
|1.356028
|1.3560
|1.2540
|-27.38
|947.70
|412
|2005.01.03 04:30
|sell
|34
|1.40
|1.3455
|1.3479
|1.2455
|413
|2005.01.03 04:40
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3479
|1.2455
|414
|2005.01.03 04:40
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3478
|1.2455
|415
|2005.01.03 04:40
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3475
|1.2455
|416
|2005.01.03 04:44
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3475
|1.2455
|417
|2005.01.03 04:44
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3473
|1.2455
|418
|2005.01.03 04:44
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3472
|1.2455
|419
|2005.01.03 04:44
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3470
|1.2455
|420
|2005.01.03 04:45
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3469
|1.2455
|421
|2005.01.03 04:45
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3468
|1.2455
|422
|2005.01.03 04:45
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3467
|1.2455
|423
|2005.01.03 04:45
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3466
|1.2455
|424
|2005.01.03 04:45
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3463
|1.2455
|425
|2005.01.03 04:45
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3462
|1.2455
|426
|2005.01.03 04:45
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3460
|1.2455
|427
|2005.01.03 04:45
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3457
|1.2455
|428
|2005.01.03 04:45
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3454
|1.2455
|429
|2005.01.03 04:45
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3449
|1.2455
|430
|2005.01.03 04:46
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3445
|1.2455
|431
|2005.01.03 04:46
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3440
|1.2455
|432
|2005.01.03 04:46
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3439
|1.2455
|433
|2005.01.03 04:54
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3439
|1.2455
|434
|2005.01.03 04:54
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3438
|1.2455
|435
|2005.01.03 04:54
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3435
|1.2455
|436
|2005.01.03 04:54
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3434
|1.2455
|437
|2005.01.03 04:54
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3431
|1.2455
|438
|2005.01.03 04:54
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3429
|1.2455
|439
|2005.01.03 04:54
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3427
|1.2455
|440
|2005.01.03 04:54
|modify
|34
|1.40
|1.3455
|1.3424
|1.2455
|441
|2005.01.03 05:03
|s/l
|34
|1.40
|1.342356
|1.3424
|1.2455
|44.02
|991.72
|442
|2005.01.04 11:00
|sell
|35
|1.40
|1.3367
|1.3437
|1.2367
|443
|2005.01.04 11:00
|modify
|35
|1.40
|1.3367
|1.3396
|1.2367
|444
|2005.01.04 11:00
|modify
|35
|1.40
|1.3367
|1.3396
|1.2367
|445
|2005.01.04 11:06
|modify
|35
|1.40
|1.3367
|1.3395
|1.2367
|446
|2005.01.04 11:10
|modify
|35
|1.40
|1.3367
|1.3395
|1.2367
|447
|2005.01.04 11:10
|modify
|35
|1.40
|1.3367
|1.3393
|1.2367
|448
|2005.01.04 11:13
|modify
|35
|1.40
|1.3367
|1.3393
|1.2367
|449
|2005.01.04 11:13
|modify
|35
|1.40
|1.3367
|1.3392
|1.2367
|450
|2005.01.04 11:13
|modify
|35
|1.40
|1.3367
|1.3391
|1.2367
|451
|2005.01.04 11:14
|modify
|35
|1.40
|1.3367
|1.3390
|1.2367
|452
|2005.01.04 11:14
|modify
|35
|1.40
|1.3367
|1.3389
|1.2367
|453
|2005.01.04 11:14
|modify
|35
|1.40
|1.3367
|1.3388
|1.2367
|454
|2005.01.04 11:31
|s/l
|35
|1.40
|1.338838
|1.3388
|1.2367
|-29.93
|961.79
|455
|2005.01.07 16:30
|sell
|36
|1.40
|1.3093
|1.3136
|1.2093
|456
|2005.01.07 16:35
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3136
|1.2093
|457
|2005.01.07 16:35
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3135
|1.2093
|458
|2005.01.07 16:35
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3134
|1.2093
|459
|2005.01.07 16:35
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3131
|1.2093
|460
|2005.01.07 16:36
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3131
|1.2093
|461
|2005.01.07 16:36
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3130
|1.2093
|462
|2005.01.07 16:37
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3130
|1.2093
|463
|2005.01.07 16:37
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3129
|1.2093
|464
|2005.01.07 16:37
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3127
|1.2093
|465
|2005.01.07 16:37
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3126
|1.2093
|466
|2005.01.07 16:37
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3124
|1.2093
|467
|2005.01.07 16:37
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3122
|1.2093
|468
|2005.01.07 16:37
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3120
|1.2093
|469
|2005.01.07 16:38
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3119
|1.2093
|470
|2005.01.07 16:38
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3118
|1.2093
|471
|2005.01.07 16:38
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3117
|1.2093
|472
|2005.01.07 16:38
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3116
|1.2093
|473
|2005.01.07 16:39
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3115
|1.2093
|474
|2005.01.07 16:40
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3114
|1.2093
|475
|2005.01.07 16:40
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3113
|1.2093
|476
|2005.01.07 16:40
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3112
|1.2093
|477
|2005.01.07 16:40
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3110
|1.2093
|478
|2005.01.07 16:40
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3109
|1.2093
|479
|2005.01.07 16:41
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3107
|1.2093
|480
|2005.01.07 16:41
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3105
|1.2093
|481
|2005.01.07 16:41
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3104
|1.2093
|482
|2005.01.07 16:43
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3104
|1.2093
|483
|2005.01.07 16:43
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3103
|1.2093
|484
|2005.01.07 16:43
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3102
|1.2093
|485
|2005.01.07 16:43
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3101
|1.2093
|486
|2005.01.07 16:43
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3100
|1.2093
|487
|2005.01.07 16:43
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3098
|1.2093
|488
|2005.01.07 16:44
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3097
|1.2093
|489
|2005.01.07 16:44
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3096
|1.2093
|490
|2005.01.07 16:44
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3095
|1.2093
|491
|2005.01.07 16:45
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3091
|1.2093
|492
|2005.01.07 16:45
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3090
|1.2093
|493
|2005.01.07 18:27
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3087
|1.2093
|494
|2005.01.07 18:27
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3086
|1.2093
|495
|2005.01.07 18:27
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3084
|1.2093
|496
|2005.01.07 18:28
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3082
|1.2093
|497
|2005.01.07 18:28
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3081
|1.2093
|498
|2005.01.07 18:34
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3081
|1.2093
|499
|2005.01.07 18:48
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3080
|1.2093
|500
|2005.01.07 18:48
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3080
|1.2093
|501
|2005.01.07 18:48
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3079
|1.2093
|502
|2005.01.07 18:48
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3078
|1.2093
|503
|2005.01.07 18:48
|modify
|36
|1.40
|1.3093
|1.3078
|1.2093
|504
|2005.01.10 01:05
|s/l
|36
|1.40
|1.307789
|1.3078
|1.2093
|22.17
|983.96
|505
|2005.01.25 16:30
|sell
|37
|1.40
|1.2963
|1.3047
|1.1963
|506
|2005.01.25 16:30
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2991
|1.1963
|507
|2005.01.25 16:30
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2989
|1.1963
|508
|2005.01.25 16:30
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2988
|1.1963
|509
|2005.01.25 16:31
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2987
|1.1963
|510
|2005.01.25 16:32
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2986
|1.1963
|511
|2005.01.25 16:32
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2986
|1.1963
|512
|2005.01.25 16:32
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2986
|1.1963
|513
|2005.01.25 16:36
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2985
|1.1963
|514
|2005.01.25 16:36
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2983
|1.1963
|515
|2005.01.25 16:37
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2982
|1.1963
|516
|2005.01.25 16:37
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2982
|1.1963
|517
|2005.01.25 16:37
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2981
|1.1963
|518
|2005.01.25 16:37
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2980
|1.1963
|519
|2005.01.25 16:37
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2978
|1.1963
|520
|2005.01.25 17:41
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2978
|1.1963
|521
|2005.01.25 17:41
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2978
|1.1963
|522
|2005.01.25 17:53
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2976
|1.1963
|523
|2005.01.25 18:00
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2974
|1.1963
|524
|2005.01.25 18:00
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2973
|1.1963
|525
|2005.01.25 18:00
|modify
|37
|1.40
|1.2963
|1.2971
|1.1963
|526
|2005.01.25 18:20
|s/l
|37
|1.40
|1.297103
|1.2971
|1.1963
|-11.24
|972.72
|527
|2005.02.07 18:30
|sell
|38
|1.40
|1.2738
|1.2772
|1.1738
|528
|2005.02.07 18:30
|modify
|38
|1.40
|1.2738
|1.2771
|1.1738
|529
|2005.02.07 18:30
|modify
|38
|1.40
|1.2738
|1.2770
|1.1738
|530
|2005.02.07 18:30
|modify
|38
|1.40
|1.2738
|1.2768
|1.1738
|531
|2005.02.07 18:30
|modify
|38
|1.40
|1.2738
|1.2767
|1.1738
|532
|2005.02.07 18:31
|modify
|38
|1.40
|1.2738
|1.2766
|1.1738
|533
|2005.02.07 18:31
|modify
|38
|1.40
|1.2738
|1.2763
|1.1738
|534
|2005.02.07 18:45
|s/l
|38
|1.40
|1.276283
|1.2763
|1.1738
|-34.76
|937.96
|535
|2005.02.07 18:45
|sell
|39
|1.30
|1.2761
|1.2825
|1.1761
|536
|2005.02.07 18:45
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2794
|1.1761
|537
|2005.02.07 18:45
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2793
|1.1761
|538
|2005.02.07 18:49
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2792
|1.1761
|539
|2005.02.07 18:54
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2791
|1.1761
|540
|2005.02.07 18:55
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2790
|1.1761
|541
|2005.02.07 18:55
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2789
|1.1761
|542
|2005.02.07 18:56
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2787
|1.1761
|543
|2005.02.07 18:56
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2786
|1.1761
|544
|2005.02.07 19:01
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2784
|1.1761
|545
|2005.02.07 19:01
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2783
|1.1761
|546
|2005.02.07 19:34
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2782
|1.1761
|547
|2005.02.07 19:35
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2780
|1.1761
|548
|2005.02.07 23:31
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2780
|1.1761
|549
|2005.02.07 23:33
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2778
|1.1761
|550
|2005.02.08 00:14
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2777
|1.1761
|551
|2005.02.08 00:14
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2776
|1.1761
|552
|2005.02.08 00:30
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2774
|1.1761
|553
|2005.02.08 02:42
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2773
|1.1761
|554
|2005.02.08 02:52
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2771
|1.1761
|555
|2005.02.08 02:52
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2770
|1.1761
|556
|2005.02.08 02:54
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2769
|1.1761
|557
|2005.02.08 02:56
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2769
|1.1761
|558
|2005.02.08 02:56
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2767
|1.1761
|559
|2005.02.08 02:56
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2766
|1.1761
|560
|2005.02.08 03:13
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2766
|1.1761
|561
|2005.02.08 03:14
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2766
|1.1761
|562
|2005.02.08 03:14
|modify
|39
|1.30
|1.2761
|1.2765
|1.1761
|563
|2005.02.08 03:22
|s/l
|39
|1.30
|1.276512
|1.2765
|1.1761
|-4.41
|933.55
|564
|2005.03.22 21:00
|sell
|40
|1.30
|1.3086
|1.3214
|1.2086
|565
|2005.03.22 21:00
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3124
|1.2086
|566
|2005.03.22 21:00
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3122
|1.2086
|567
|2005.03.22 21:00
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3121
|1.2086
|568
|2005.03.22 21:00
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3118
|1.2086
|569
|2005.03.22 21:01
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3117
|1.2086
|570
|2005.03.22 21:01
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3116
|1.2086
|571
|2005.03.22 21:03
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3115
|1.2086
|572
|2005.03.22 21:05
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3113
|1.2086
|573
|2005.03.22 21:05
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3113
|1.2086
|574
|2005.03.22 21:05
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3112
|1.2086
|575
|2005.03.22 21:05
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3109
|1.2086
|576
|2005.03.22 21:05
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3108
|1.2086
|577
|2005.03.22 21:05
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3105
|1.2086
|578
|2005.03.22 21:05
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3103
|1.2086
|579
|2005.03.22 21:05
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3099
|1.2086
|580
|2005.03.22 21:06
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3099
|1.2086
|581
|2005.03.22 21:06
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3098
|1.2086
|582
|2005.03.22 21:06
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3097
|1.2086
|583
|2005.03.22 21:06
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3096
|1.2086
|584
|2005.03.22 21:06
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3095
|1.2086
|585
|2005.03.22 21:06
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3093
|1.2086
|586
|2005.03.22 21:07
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3090
|1.2086
|587
|2005.03.22 21:07
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3090
|1.2086
|588
|2005.03.22 21:07
|modify
|40
|1.30
|1.3086
|1.3090
|1.2086
|589
|2005.03.22 21:29
|s/l
|40
|1.30
|1.308952
|1.3090
|1.2086
|-4.58
|928.97
|590
|2005.03.22 21:29
|sell
|41
|1.30
|1.3088
|1.3252
|1.2088
|591
|2005.03.22 21:29
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3127
|1.2088
|592
|2005.03.22 21:29
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3126
|1.2088
|593
|2005.03.22 21:29
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3125
|1.2088
|594
|2005.03.22 21:29
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3124
|1.2088
|595
|2005.03.22 21:29
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3123
|1.2088
|596
|2005.03.22 21:29
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3122
|1.2088
|597
|2005.03.22 21:29
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3121
|1.2088
|598
|2005.03.22 21:32
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3120
|1.2088
|599
|2005.03.22 21:32
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3119
|1.2088
|600
|2005.03.22 21:32
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3117
|1.2088
|601
|2005.03.22 22:30
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3117
|1.2088
|602
|2005.03.22 22:42
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3116
|1.2088
|603
|2005.03.22 22:43
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3115
|1.2088
|604
|2005.03.22 22:43
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3112
|1.2088
|605
|2005.03.22 23:09
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3111
|1.2088
|606
|2005.03.22 23:10
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3110
|1.2088
|607
|2005.03.22 23:10
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3109
|1.2088
|608
|2005.03.22 23:10
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3106
|1.2088
|609
|2005.03.22 23:11
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3104
|1.2088
|610
|2005.03.22 23:15
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3102
|1.2088
|611
|2005.03.23 04:00
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3098
|1.2088
|612
|2005.03.23 04:30
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3095
|1.2088
|613
|2005.03.23 05:06
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3094
|1.2088
|614
|2005.03.23 05:07
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3093
|1.2088
|615
|2005.03.23 05:18
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3092
|1.2088
|616
|2005.03.23 05:19
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3091
|1.2088
|617
|2005.03.23 05:19
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3091
|1.2088
|618
|2005.03.23 06:16
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3091
|1.2088
|619
|2005.03.23 06:19
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3090
|1.2088
|620
|2005.03.23 06:19
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3090
|1.2088
|621
|2005.03.23 06:30
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3089
|1.2088
|622
|2005.03.23 07:00
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3087
|1.2088
|623
|2005.03.23 07:28
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3086
|1.2088
|624
|2005.03.23 07:28
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3085
|1.2088
|625
|2005.03.23 07:34
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3085
|1.2088
|626
|2005.03.23 07:34
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3084
|1.2088
|627
|2005.03.23 07:35
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3082
|1.2088
|628
|2005.03.23 07:36
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3082
|1.2088
|629
|2005.03.23 07:36
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3081
|1.2088
|630
|2005.03.23 07:36
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3079
|1.2088
|631
|2005.03.23 07:36
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3077
|1.2088
|632
|2005.03.23 07:37
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3076
|1.2088
|633
|2005.03.23 07:37
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3075
|1.2088
|634
|2005.03.23 07:37
|modify
|41
|1.30
|1.3088
|1.3072
|1.2088
|635
|2005.03.23 07:47
|s/l
|41
|1.30
|1.307153
|1.3072
|1.2088
|22.35
|951.31
|636
|2005.04.01 17:30
|sell
|42
|1.40
|1.2882
|1.2930
|1.1882
|637
|2005.04.01 17:30
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2924
|1.1882
|638
|2005.04.01 17:30
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2923
|1.1882
|639
|2005.04.01 17:30
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2922
|1.1882
|640
|2005.04.01 17:30
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2921
|1.1882
|641
|2005.04.01 17:30
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2920
|1.1882
|642
|2005.04.01 17:32
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2919
|1.1882
|643
|2005.04.01 17:32
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2919
|1.1882
|644
|2005.04.01 17:33
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2917
|1.1882
|645
|2005.04.01 17:33
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2916
|1.1882
|646
|2005.04.01 17:33
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2915
|1.1882
|647
|2005.04.01 17:33
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2913
|1.1882
|648
|2005.04.01 17:48
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2913
|1.1882
|649
|2005.04.01 17:48
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2912
|1.1882
|650
|2005.04.01 17:48
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2912
|1.1882
|651
|2005.04.01 17:49
|modify
|42
|1.40
|1.2882
|1.2908
|1.1882
|652
|2005.04.01 20:11
|s/l
|42
|1.40
|1.290756
|1.2908
|1.1882
|-35.78
|915.53
|653
|2005.04.12 15:30
|sell
|43
|1.30
|1.2892
|1.3030
|1.1892
|654
|2005.04.12 15:30
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2922
|1.1892
|655
|2005.04.12 15:30
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2920
|1.1892
|656
|2005.04.12 15:30
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2918
|1.1892
|657
|2005.04.12 15:30
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2914
|1.1892
|658
|2005.04.12 15:31
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2914
|1.1892
|659
|2005.04.12 15:31
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2913
|1.1892
|660
|2005.04.12 15:31
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2912
|1.1892
|661
|2005.04.12 15:31
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2910
|1.1892
|662
|2005.04.12 15:31
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2909
|1.1892
|663
|2005.04.12 15:31
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2907
|1.1892
|664
|2005.04.12 16:08
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2906
|1.1892
|665
|2005.04.12 16:08
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2903
|1.1892
|666
|2005.04.12 16:09
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2902
|1.1892
|667
|2005.04.12 16:10
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2901
|1.1892
|668
|2005.04.12 17:41
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2900
|1.1892
|669
|2005.04.12 17:46
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2897
|1.1892
|670
|2005.04.12 17:47
|modify
|43
|1.30
|1.2892
|1.2896
|1.1892
|671
|2005.04.12 20:05
|s/l
|43
|1.30
|1.289562
|1.2896
|1.1892
|-4.71
|910.82
|672
|2005.05.06 15:00
|sell
|44
|1.30
|1.2857
|1.2958
|1.1857
|673
|2005.05.06 15:00
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2882
|1.1857
|674
|2005.05.06 15:00
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2881
|1.1857
|675
|2005.05.06 15:00
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2881
|1.1857
|676
|2005.05.06 15:01
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2880
|1.1857
|677
|2005.05.06 15:01
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2879
|1.1857
|678
|2005.05.06 15:01
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2877
|1.1857
|679
|2005.05.06 15:02
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2877
|1.1857
|680
|2005.05.06 15:02
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2876
|1.1857
|681
|2005.05.06 15:02
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2875
|1.1857
|682
|2005.05.06 15:15
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2874
|1.1857
|683
|2005.05.06 15:15
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2872
|1.1857
|684
|2005.05.06 15:16
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2872
|1.1857
|685
|2005.05.06 15:16
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2871
|1.1857
|686
|2005.05.06 15:16
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2869
|1.1857
|687
|2005.05.06 15:16
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2868
|1.1857
|688
|2005.05.06 15:16
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2866
|1.1857
|689
|2005.05.06 15:17
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2865
|1.1857
|690
|2005.05.06 15:17
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2864
|1.1857
|691
|2005.05.06 15:18
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2863
|1.1857
|692
|2005.05.06 15:19
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2862
|1.1857
|693
|2005.05.06 15:19
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2860
|1.1857
|694
|2005.05.06 15:19
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2859
|1.1857
|695
|2005.05.06 15:19
|modify
|44
|1.30
|1.2857
|1.2859
|1.1857
|696
|2005.05.06 15:39
|s/l
|44
|1.30
|1.285875
|1.2859
|1.1857
|-2.27
|908.55
|697
|2005.05.11 15:00
|sell
|45
|1.30
|1.2801
|1.2815
|1.1801
|698
|2005.05.11 15:11
|modify
|45
|1.30
|1.2801
|1.2813
|1.1801
|699
|2005.05.11 15:25
|modify
|45
|1.30
|1.2801
|1.2812
|1.1801
|700
|2005.05.11 15:25
|modify
|45
|1.30
|1.2801
|1.2811
|1.1801
|701
|2005.05.11 16:03
|modify
|45
|1.30
|1.2801
|1.2810
|1.1801
|702
|2005.05.11 16:04
|modify
|45
|1.30
|1.2801
|1.2809
|1.1801
|703
|2005.05.11 16:04
|modify
|45
|1.30
|1.2801
|1.2806
|1.1801
|704
|2005.05.11 16:29
|s/l
|45
|1.30
|1.28059
|1.2806
|1.1801
|-6.37
|902.18
|705
|2005.05.31 03:30
|sell
|46
|1.30
|1.2396
|1.2405
|1.1396
|706
|2005.05.31 03:45
|modify
|46
|1.30
|1.2396
|1.2404
|1.1396
|707
|2005.05.31 03:49
|modify
|46
|1.30
|1.2396
|1.2403
|1.1396
|708
|2005.05.31 03:51
|modify
|46
|1.30
|1.2396
|1.2402
|1.1396
|709
|2005.05.31 03:51
|modify
|46
|1.30
|1.2396
|1.2402
|1.1396
|710
|2005.05.31 03:54
|modify
|46
|1.30
|1.2396
|1.2400
|1.1396
|711
|2005.05.31 04:04
|s/l
|46
|1.30
|1.240044
|1.2400
|1.1396
|-5.77
|896.41
|712
|2005.06.08 19:30
|sell
|47
|1.30
|1.2238
|1.2272
|1.1238
|713
|2005.06.08 19:30
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2266
|1.1238
|714
|2005.06.08 19:30
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2264
|1.1238
|715
|2005.06.08 19:30
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2263
|1.1238
|716
|2005.06.08 19:31
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2262
|1.1238
|717
|2005.06.08 19:31
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2262
|1.1238
|718
|2005.06.08 19:38
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2257
|1.1238
|719
|2005.06.08 19:38
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2256
|1.1238
|720
|2005.06.08 19:38
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2256
|1.1238
|721
|2005.06.08 20:11
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2255
|1.1238
|722
|2005.06.08 20:11
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2254
|1.1238
|723
|2005.06.08 20:11
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2252
|1.1238
|724
|2005.06.08 20:12
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2252
|1.1238
|725
|2005.06.08 20:12
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2251
|1.1238
|726
|2005.06.08 20:12
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2248
|1.1238
|727
|2005.06.08 20:20
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2247
|1.1238
|728
|2005.06.08 20:21
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2246
|1.1238
|729
|2005.06.08 20:21
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2246
|1.1238
|730
|2005.06.08 20:23
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2245
|1.1238
|731
|2005.06.08 20:23
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2243
|1.1238
|732
|2005.06.08 20:23
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2242
|1.1238
|733
|2005.06.08 20:23
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2239
|1.1238
|734
|2005.06.08 20:24
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2234
|1.1238
|735
|2005.06.08 20:24
|modify
|47
|1.30
|1.2238
|1.2233
|1.1238
|736
|2005.06.08 20:44
|s/l
|47
|1.30
|1.223334
|1.2233
|1.1238
|6.06
|902.47
|737
|2005.06.10 16:30
|sell
|48
|1.30
|1.2135
|1.2189
|1.1135
|738
|2005.06.10 16:30
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2166
|1.1135
|739
|2005.06.10 16:41
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2165
|1.1135
|740
|2005.06.10 16:44
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2162
|1.1135
|741
|2005.06.10 16:45
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2161
|1.1135
|742
|2005.06.10 16:45
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2160
|1.1135
|743
|2005.06.10 16:46
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2159
|1.1135
|744
|2005.06.10 16:48
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2159
|1.1135
|745
|2005.06.10 16:48
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2158
|1.1135
|746
|2005.06.10 16:48
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2156
|1.1135
|747
|2005.06.10 16:48
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2154
|1.1135
|748
|2005.06.10 16:48
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2150
|1.1135
|749
|2005.06.10 16:49
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2148
|1.1135
|750
|2005.06.10 16:49
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2146
|1.1135
|751
|2005.06.10 16:49
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2144
|1.1135
|752
|2005.06.10 16:49
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2142
|1.1135
|753
|2005.06.10 17:14
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2141
|1.1135
|754
|2005.06.10 17:14
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2140
|1.1135
|755
|2005.06.10 17:14
|modify
|48
|1.30
|1.2135
|1.2138
|1.1135
|756
|2005.06.10 18:02
|s/l
|48
|1.30
|1.213814
|1.2138
|1.1135
|-4.08
|898.39
|757
|2005.07.01 14:30
|sell
|49
|1.30
|1.1984
|1.2072
|1.0984
|758
|2005.07.01 14:30
|s/l
|49
|1.30
|1.2072
|1.2072
|1.0984
|-114.40
|783.99
|759
|2005.07.01 14:30
|sell
|50
|1.10
|1.2072
|1.2248
|1.1072
|760
|2005.07.01 14:33
|modify
|50
|1.10
|1.2072
|1.2045
|1.1072
|761
|2005.07.01 14:34
|s/l
|50
|1.10
|1.204452
|1.2045
|1.1072
|30.23
|814.22
|762
|2005.07.01 14:34
|sell
|51
|1.20
|1.2075
|1.2254
|1.1075
|763
|2005.07.01 14:35
|modify
|51
|1.20
|1.2075
|1.2045
|1.1075
|764
|2005.07.01 14:35
|s/l
|51
|1.20
|1.204452
|1.2045
|1.1075
|36.57
|850.79
|765
|2005.07.01 14:35
|sell
|52
|1.20
|1.2072
|1.2248
|1.1072
|766
|2005.07.01 14:38
|modify
|52
|1.20
|1.2072
|1.2045
|1.1072
|767
|2005.07.01 14:38
|s/l
|52
|1.20
|1.204452
|1.2045
|1.1072
|32.97
|883.76
|768
|2005.07.01 14:38
|sell
|53
|1.30
|1.2073
|1.2250
|1.1073
|769
|2005.07.01 14:44
|modify
|53
|1.30
|1.2073
|1.2045
|1.1073
|770
|2005.07.01 14:44
|s/l
|53
|1.30
|1.204452
|1.2045
|1.1073
|37.02
|920.78
|771
|2005.07.01 14:44
|sell
|54
|1.30
|1.2073
|1.2250
|1.1073
|772
|2005.07.01 14:50
|modify
|54
|1.30
|1.2073
|1.2045
|1.1073
|773
|2005.07.01 14:50
|s/l
|54
|1.30
|1.204452
|1.2045
|1.1073
|37.02
|957.80
|774
|2005.07.01 14:50
|sell
|55
|1.40
|1.2078
|1.2260
|1.1078
|775
|2005.07.01 14:51
|modify
|55
|1.40
|1.2078
|1.2045
|1.1078
|776
|2005.07.01 14:51
|s/l
|55
|1.40
|1.204452
|1.2045
|1.1078
|46.87
|1004.67
|777
|2005.07.01 14:51
|sell
|56
|1.40
|1.2076
|1.2256
|1.1076
|778
|2005.07.01 14:52
|modify
|56
|1.40
|1.2076
|1.2045
|1.1076
|779
|2005.07.01 14:52
|s/l
|56
|1.40
|1.204452
|1.2045
|1.1076
|44.07
|1048.74
|780
|2005.07.01 14:52
|sell
|57
|1.50
|1.2076
|1.2256
|1.1076
|781
|2005.07.01 14:53
|modify
|57
|1.50
|1.2076
|1.2045
|1.1076
|782
|2005.07.01 14:53
|s/l
|57
|1.50
|1.204452
|1.2045
|1.1076
|47.22
|1095.96
|783
|2005.07.01 14:53
|sell
|58
|1.60
|1.2075
|1.2254
|1.1075
|784
|2005.07.01 14:59
|modify
|58
|1.60
|1.2075
|1.2045
|1.1075
|785
|2005.07.01 14:59
|modify
|58
|1.60
|1.2075
|1.2003
|1.1075
|786
|2005.07.01 15:06
|s/l
|58
|1.60
|1.200252
|1.2003
|1.1075
|115.97
|1211.93
|787
|2005.07.01 16:00
|sell
|59
|1.70
|1.1956
|1.2056
|1.0956
|788
|2005.07.01 16:01
|modify
|59
|1.70
|1.1956
|1.2003
|1.0956
|789
|2005.07.01 16:01
|s/l
|59
|1.70
|1.200318
|1.2003
|1.0956
|-80.21
|1131.72
|790
|2005.07.01 16:01
|sell
|60
|1.60
|1.2051
|1.2246
|1.1051
|791
|2005.07.01 16:02
|modify
|60
|1.60
|1.2051
|1.2003
|1.1051
|792
|2005.07.01 16:02
|s/l
|60
|1.60
|1.200318
|1.2003
|1.1051
|76.51
|1208.23
|793
|2005.07.01 16:02
|sell
|61
|1.70
|1.2049
|1.2242
|1.1049
|794
|2005.07.01 16:03
|modify
|61
|1.70
|1.2049
|1.2003
|1.1049
|795
|2005.07.01 16:03
|s/l
|61
|1.70
|1.200318
|1.2003
|1.1049
|77.89
|1286.12
|796
|2005.07.01 16:03
|sell
|62
|1.80
|1.2046
|1.2236
|1.1046
|797
|2005.07.01 16:04
|modify
|62
|1.80
|1.2046
|1.2003
|1.1046
|798
|2005.07.01 16:04
|s/l
|62
|1.80
|1.200318
|1.2003
|1.1046
|77.07
|1363.19
|799
|2005.07.01 16:04
|sell
|63
|1.90
|1.2039
|1.2222
|1.1039
|800
|2005.07.01 16:05
|modify
|63
|1.90
|1.2039
|1.2003
|1.1039
|801
|2005.07.01 16:05
|s/l
|63
|1.90
|1.200318
|1.2003
|1.1039
|68.05
|1431.24
|802
|2005.07.01 16:05
|sell
|64
|2.00
|1.2034
|1.2212
|1.1034
|803
|2005.07.01 16:06
|modify
|64
|2.00
|1.2034
|1.2003
|1.1034
|804
|2005.07.01 16:06
|s/l
|64
|2.00
|1.200318
|1.2003
|1.1034
|61.64
|1492.88
|805
|2005.07.01 16:06
|sell
|65
|2.10
|1.2031
|1.2206
|1.1031
|806
|2005.07.01 16:07
|modify
|65
|2.10
|1.2031
|1.2003
|1.1031
|807
|2005.07.01 16:07
|s/l
|65
|2.10
|1.200318
|1.2003
|1.1031
|58.42
|1551.30
|808
|2005.07.01 16:07
|sell
|66
|2.20
|1.2033
|1.2210
|1.1033
|809
|2005.07.01 16:08
|modify
|66
|2.20
|1.2033
|1.2003
|1.1033
|810
|2005.07.01 16:08
|s/l
|66
|2.20
|1.200318
|1.2003
|1.1033
|65.60
|1616.90
|811
|2005.07.01 16:08
|sell
|67
|2.30
|1.2034
|1.2212
|1.1034
|812
|2005.07.01 16:09
|modify
|67
|2.30
|1.2034
|1.2003
|1.1034
|813
|2005.07.01 16:09
|s/l
|67
|2.30
|1.200318
|1.2003
|1.1034
|70.88
|1687.78
|814
|2005.07.01 16:09
|sell
|68
|2.40
|1.2039
|1.2222
|1.1039
|815
|2005.07.01 16:10
|modify
|68
|2.40
|1.2039
|1.2003
|1.1039
|816
|2005.07.01 16:10
|s/l
|68
|2.40
|1.200318
|1.2003
|1.1039
|85.96
|1773.74
|817
|2005.07.01 16:10
|sell
|69
|2.50
|1.2047
|1.2238
|1.1047
|818
|2005.07.01 16:11
|modify
|69
|2.50
|1.2047
|1.2003
|1.1047
|819
|2005.07.01 16:11
|s/l
|69
|2.50
|1.200318
|1.2003
|1.1047
|109.54
|1883.28
|820
|2005.07.01 16:11
|sell
|70
|2.70
|1.2043
|1.2230
|1.1043
|821
|2005.07.01 16:12
|modify
|70
|2.70
|1.2043
|1.2003
|1.1043
|822
|2005.07.01 16:12
|s/l
|70
|2.70
|1.200318
|1.2003
|1.1043
|107.51
|1990.79
|823
|2005.07.01 16:12
|sell
|71
|2.80
|1.2038
|1.2220
|1.1038
|824
|2005.07.01 16:13
|modify
|71
|2.80
|1.2038
|1.2003
|1.1038
|825
|2005.07.01 16:13
|s/l
|71
|2.80
|1.200318
|1.2003
|1.1038
|97.49
|2088.28
|826
|2005.07.01 16:13
|sell
|72
|3.00
|1.2034
|1.2212
|1.1034
|827
|2005.07.01 16:14
|modify
|72
|3.00
|1.2034
|1.2003
|1.1034
|828
|2005.07.01 16:14
|s/l
|72
|3.00
|1.200318
|1.2003
|1.1034
|92.45
|2180.73
|829
|2005.07.01 16:14
|sell
|73
|3.10
|1.2024
|1.2192
|1.1024
|830
|2005.07.01 16:15
|modify
|73
|3.10
|1.2024
|1.2003
|1.1024
|831
|2005.07.01 16:15
|s/l
|73
|3.10
|1.200318
|1.2003
|1.1024
|64.54
|2245.27
|832
|2005.07.01 16:15
|sell
|74
|3.20
|1.2022
|1.2188
|1.1022
|833
|2005.07.01 16:16
|modify
|74
|3.20
|1.2022
|1.2003
|1.1022
|834
|2005.07.01 16:16
|s/l
|74
|3.20
|1.200318
|1.2003
|1.1022
|60.22
|2305.49
|835
|2005.07.01 16:16
|sell
|75
|3.30
|1.2017
|1.2178
|1.1017
|836
|2005.07.01 16:17
|modify
|75
|3.30
|1.2017
|1.2003
|1.1017
|837
|2005.07.01 16:17
|s/l
|75
|3.30
|1.200318
|1.2003
|1.1017
|45.60
|2351.09
|838
|2005.07.01 16:17
|sell
|76
|3.40
|1.2022
|1.2188
|1.1022
|839
|2005.07.01 16:18
|modify
|76
|3.40
|1.2022
|1.2003
|1.1022
|840
|2005.07.01 16:18
|s/l
|76
|3.40
|1.200318
|1.2003
|1.1022
|63.98
|2415.07
|841
|2005.07.01 16:18
|sell
|77
|3.50
|1.2024
|1.2192
|1.1024
|842
|2005.07.01 16:19
|modify
|77
|3.50
|1.2024
|1.2003
|1.1024
|843
|2005.07.01 16:19
|s/l
|77
|3.50
|1.200318
|1.2003
|1.1024
|72.86
|2487.93
|844
|2005.07.01 16:19
|sell
|78
|3.60
|1.2025
|1.2194
|1.1025
|845
|2005.07.01 16:20
|modify
|78
|3.60
|1.2025
|1.2003
|1.1025
|846
|2005.07.01 16:20
|s/l
|78
|3.60
|1.200318
|1.2003
|1.1025
|78.54
|2566.47
|847
|2005.07.01 16:20
|sell
|79
|3.70
|1.2009
|1.2162
|1.1009
|848
|2005.07.01 16:21
|modify
|79
|3.70
|1.2009
|1.2003
|1.1009
|849
|2005.07.01 16:21
|s/l
|79
|3.70
|1.200318
|1.2003
|1.1009
|21.53
|2588.00
|850
|2005.07.01 16:21
|sell
|80
|3.70
|1.2008
|1.2160
|1.1008
|851
|2005.07.01 16:22
|modify
|80
|3.70
|1.2008
|1.2003
|1.1008
|852
|2005.07.01 16:23
|s/l
|80
|3.70
|1.200318
|1.2003
|1.1008
|17.83
|2605.83
|853
|2005.07.01 16:23
|sell
|81
|3.70
|1.2004
|1.2152
|1.1004
|854
|2005.07.01 16:24
|modify
|81
|3.70
|1.2004
|1.2003
|1.1004
|855
|2005.07.01 16:24
|s/l
|81
|3.70
|1.200318
|1.2003
|1.1004
|3.03
|2608.86
|856
|2005.07.01 16:24
|sell
|82
|3.70
|1.2004
|1.2152
|1.1004
|857
|2005.07.01 16:25
|modify
|82
|3.70
|1.2004
|1.2003
|1.1004
|858
|2005.07.01 16:29
|modify
|82
|3.70
|1.2004
|1.2002
|1.1004
|859
|2005.07.01 16:30
|modify
|82
|3.70
|1.2004
|1.2002
|1.1004
|860
|2005.07.01 16:36
|s/l
|82
|3.70
|1.200156
|1.2002
|1.1004
|9.03
|2617.89
|861
|2005.11.04 15:30
|sell
|83
|3.70
|1.1858
|1.1914
|1.0858
|862
|2005.11.04 15:30
|s/l
|83
|3.70
|1.1914
|1.1914
|1.0858
|-207.20
|2410.69
|863
|2005.11.04 15:30
|sell
|84
|3.40
|1.1939
|1.2076
|1.0939
|864
|2005.11.04 15:31
|modify
|84
|3.40
|1.1939
|1.1901
|1.0939
|865
|2005.11.04 15:31
|s/l
|84
|3.40
|1.190056
|1.1901
|1.0939
|130.69
|2541.38
|866
|2005.11.04 15:31
|sell
|85
|3.60
|1.1940
|1.2078
|1.0940
|867
|2005.11.04 15:32
|modify
|85
|3.60
|1.1940
|1.1901
|1.0940
|868
|2005.11.04 15:32
|s/l
|85
|3.60
|1.190056
|1.1901
|1.0940
|141.98
|2683.36
|869
|2005.11.04 15:32
|sell
|86
|3.80
|1.1935
|1.2068
|1.0935
|870
|2005.11.04 15:33
|modify
|86
|3.80
|1.1935
|1.1901
|1.0935
|871
|2005.11.04 15:33
|s/l
|86
|3.80
|1.190056
|1.1901
|1.0935
|130.87
|2814.23
|872
|2005.11.04 15:33
|sell
|87
|4.00
|1.1931
|1.2060
|1.0931
|873
|2005.11.04 15:34
|modify
|87
|4.00
|1.1931
|1.1901
|1.0931
|874
|2005.11.04 15:34
|s/l
|87
|4.00
|1.190056
|1.1901
|1.0931
|121.76
|2935.99
|875
|2005.11.04 15:34
|sell
|88
|4.20
|1.1928
|1.2054
|1.0928
|876
|2005.11.04 15:35
|modify
|88
|4.20
|1.1928
|1.1901
|1.0928
|877
|2005.11.04 15:35
|s/l
|88
|4.20
|1.190056
|1.1901
|1.0928
|115.24
|3051.23
|878
|2005.11.04 15:35
|sell
|89
|4.40
|1.1934
|1.2066
|1.0934
|879
|2005.11.04 15:36
|modify
|89
|4.40
|1.1934
|1.1901
|1.0934
|880
|2005.11.04 15:36
|s/l
|89
|4.40
|1.190056
|1.1901
|1.0934
|147.13
|3198.36
|881
|2005.11.04 15:36
|sell
|90
|4.60
|1.1936
|1.2070
|1.0936
|882
|2005.11.04 15:37
|modify
|90
|4.60
|1.1936
|1.1901
|1.0936
|883
|2005.11.04 15:37
|s/l
|90
|4.60
|1.190056
|1.1901
|1.0936
|163.02
|3361.38
|884
|2005.11.04 15:37
|sell
|91
|4.80
|1.1938
|1.2074
|1.0938
|885
|2005.11.04 15:38
|modify
|91
|4.80
|1.1938
|1.1901
|1.0938
|886
|2005.11.04 15:38
|s/l
|91
|4.80
|1.190056
|1.1901
|1.0938
|179.71
|3541.09
|887
|2005.11.04 15:38
|sell
|92
|5.10
|1.1940
|1.2078
|1.0940
|888
|2005.11.04 15:39
|modify
|92
|5.10
|1.1940
|1.1901
|1.0940
|889
|2005.11.04 15:39
|s/l
|92
|5.10
|1.190056
|1.1901
|1.0940
|201.14
|3742.23
|890
|2005.11.04 15:39
|sell
|93
|5.30
|1.1938
|1.2074
|1.0938
|891
|2005.11.04 15:41
|modify
|93
|5.30
|1.1938
|1.1901
|1.0938
|892
|2005.11.04 15:41
|s/l
|93
|5.30
|1.190056
|1.1901
|1.0938
|198.43
|3940.66
|893
|2005.11.04 15:41
|sell
|94
|5.60
|1.1938
|1.2074
|1.0938
|894
|2005.11.04 15:42
|modify
|94
|5.60
|1.1938
|1.1901
|1.0938
|895
|2005.11.04 15:42
|s/l
|94
|5.60
|1.190056
|1.1901
|1.0938
|209.66
|4150.32
|896
|2005.11.04 15:42
|sell
|95
|5.90
|1.1941
|1.2080
|1.0941
|897
|2005.11.04 15:43
|modify
|95
|5.90
|1.1941
|1.1901
|1.0941
|898
|2005.11.04 15:43
|s/l
|95
|5.90
|1.190056
|1.1901
|1.0941
|238.59
|4388.91
|899
|2005.11.04 15:43
|sell
|96
|6.30
|1.1937
|1.2072
|1.0937
|900
|2005.11.04 15:44
|modify
|96
|6.30
|1.1937
|1.1901
|1.0937
|901
|2005.11.04 15:44
|s/l
|96
|6.30
|1.190056
|1.1901
|1.0937
|229.57
|4618.48
|902
|2005.11.04 15:44
|sell
|97
|6.60
|1.1933
|1.2064
|1.0933
|903
|2005.11.04 15:46
|modify
|97
|6.60
|1.1933
|1.1901
|1.0933
|904
|2005.11.04 15:46
|s/l
|97
|6.60
|1.190056
|1.1901
|1.0933
|214.10
|4832.58
|905
|2005.11.04 15:46
|sell
|98
|6.90
|1.1935
|1.2068
|1.0935
|906
|2005.11.04 15:47
|modify
|98
|6.90
|1.1935
|1.1901
|1.0935
|907
|2005.11.04 15:47
|s/l
|98
|6.90
|1.190056
|1.1901
|1.0935
|237.63
|5070.21
|908
|2005.11.04 15:47
|sell
|99
|7.20
|1.1938
|1.2074
|1.0938
|909
|2005.11.04 15:48
|modify
|99
|7.20
|1.1938
|1.1901
|1.0938
|910
|2005.11.04 15:48
|s/l
|99
|7.20
|1.190056
|1.1901
|1.0938
|269.56
|5339.77
|911
|2005.11.04 15:48
|sell
|100
|7.60
|1.1937
|1.2072
|1.0937
|912
|2005.11.04 15:49
|modify
|100
|7.60
|1.1937
|1.1901
|1.0937
|913
|2005.11.04 15:49
|s/l
|100
|7.60
|1.190056
|1.1901
|1.0937
|276.94
|5616.71
|914
|2005.11.04 15:49
|sell
|101
|8.00
|1.1935
|1.2068
|1.0935
|915
|2005.11.04 15:51
|modify
|101
|8.00
|1.1935
|1.1901
|1.0935
|916
|2005.11.04 15:51
|s/l
|101
|8.00
|1.190056
|1.1901
|1.0935
|275.51
|5892.22
|917
|2005.11.04 15:51
|sell
|102
|8.40
|1.1934
|1.2066
|1.0934
|918
|2005.11.04 15:52
|modify
|102
|8.40
|1.1934
|1.1901
|1.0934
|919
|2005.11.04 15:52
|s/l
|102
|8.40
|1.190056
|1.1901
|1.0934
|280.89
|6173.11
|920
|2005.11.04 15:52
|sell
|103
|8.80
|1.1934
|1.2066
|1.0934
|921
|2005.11.04 15:52
|modify
|103
|8.80
|1.1934
|1.1901
|1.0934
|922
|2005.11.04 15:59
|modify
|103
|8.80
|1.1934
|1.1853
|1.0934
|923
|2005.11.04 16:00
|s/l
|103
|8.80
|1.185256
|1.1853
|1.0934
|716.67
|6889.78
|924
|2005.11.21 16:00
|sell
|104
|9.80
|1.1738
|1.1752
|1.0738
|925
|2005.11.21 16:00
|s/l
|104
|9.80
|1.1752
|1.1752
|1.0738
|-137.20
|6752.58
|926
|2005.11.21 16:00
|sell
|105
|9.60
|1.1818
|1.1912
|1.0818
|927
|2005.11.21 16:01
|modify
|105
|9.60
|1.1818
|1.1787
|1.0818
|928
|2005.11.21 16:01
|s/l
|105
|9.60
|1.178708
|1.1787
|1.0818
|296.88
|7049.46
|929
|2005.11.21 16:01
|sell
|106
|10.00
|1.1818
|1.1912
|1.0818
|930
|2005.11.21 16:02
|modify
|106
|10.00
|1.1818
|1.1787
|1.0818
|931
|2005.11.21 16:02
|s/l
|106
|10.00
|1.178708
|1.1787
|1.0818
|309.25
|7358.71
|932
|2005.11.21 16:02
|sell
|107
|10.00
|1.1820
|1.1916
|1.0820
|933
|2005.11.21 16:03
|modify
|107
|10.00
|1.1820
|1.1787
|1.0820
|934
|2005.11.21 16:03
|s/l
|107
|10.00
|1.178708
|1.1787
|1.0820
|329.25
|7687.96
|935
|2005.11.21 16:03
|sell
|108
|10.00
|1.1825
|1.1926
|1.0825
|936
|2005.11.21 16:05
|modify
|108
|10.00
|1.1825
|1.1787
|1.0825
|937
|2005.11.21 16:05
|s/l
|108
|10.00
|1.178708
|1.1787
|1.0825
|379.25
|8067.21
|938
|2005.11.21 16:05
|sell
|109
|10.00
|1.1826
|1.1928
|1.0826
|939
|2005.11.21 16:07
|modify
|109
|10.00
|1.1826
|1.1787
|1.0826
|940
|2005.11.21 16:07
|s/l
|109
|10.00
|1.178708
|1.1787
|1.0826
|389.25
|8456.46
|941
|2005.11.21 16:07
|sell
|110
|10.00
|1.1800
|1.1876
|1.0800
|942
|2005.11.21 16:08
|modify
|110
|10.00
|1.1800
|1.1787
|1.0800
|943
|2005.11.21 16:08
|s/l
|110
|10.00
|1.178708
|1.1787
|1.0800
|129.24
|8585.70
|944
|2005.11.21 16:08
|sell
|111
|10.00
|1.1788
|1.1852
|1.0788
|945
|2005.11.21 16:09
|modify
|111
|10.00
|1.1788
|1.1787
|1.0788
|946
|2005.11.21 16:13
|modify
|111
|10.00
|1.1788
|1.1786
|1.0788
|947
|2005.11.21 16:13
|modify
|111
|10.00
|1.1788
|1.1785
|1.0788
|948
|2005.11.21 16:13
|modify
|111
|10.00
|1.1788
|1.1784
|1.0788
|949
|2005.11.21 16:13
|modify
|111
|10.00
|1.1788
|1.1783
|1.0788
|950
|2005.11.21 16:14
|modify
|111
|10.00
|1.1788
|1.1782
|1.0788
|951
|2005.11.21 16:29
|modify
|111
|10.00
|1.1788
|1.1760
|1.0788
|952
|2005.11.21 16:30
|s/l
|111
|10.00
|1.176008
|1.1760
|1.0788
|279.25
|8864.95
|953
|2005.12.20 17:00
|sell
|112
|10.00
|1.1848
|1.1857
|1.0848
|954
|2005.12.20 17:00
|s/l
|112
|10.00
|1.1857
|1.1857
|1.0848
|-90.00
|8774.95
|955
|2005.12.20 17:00
|sell
|113
|10.00
|1.1887
|1.1935
|1.0887
|956
|2005.12.20 17:01
|modify
|113
|10.00
|1.1887
|1.1900
|1.0887
|957
|2005.12.20 17:29
|modify
|113
|10.00
|1.1887
|1.1893
|1.0887
|958
|2005.12.20 18:00
|modify
|113
|10.00
|1.1887
|1.1892
|1.0887
|959
|2005.12.20 18:00
|modify
|113
|10.00
|1.1887
|1.1884
|1.0887
|960
|2005.12.20 18:00
|modify
|113
|10.00
|1.1887
|1.1882
|1.0887
|961
|2005.12.20 18:00
|modify
|113
|10.00
|1.1887
|1.1881
|1.0887
|962
|2005.12.20 18:00
|modify
|113
|10.00
|1.1887
|1.1878
|1.0887
|963
|2005.12.21 00:59
|s/l
|113
|10.00
|1.187835
|1.1878
|1.0887
|93.66
|8868.61
|964
|2005.12.28 17:30
|sell
|114
|10.00
|1.1838
|1.1848
|1.0838
|965
|2005.12.28 17:35
|s/l
|114
|10.00
|1.1848
|1.1848
|1.0838
|-100.00
|8768.61
|966
|2005.12.28 17:35
|sell
|115
|10.00
|1.1906
|1.1984
|1.0906
|967
|2005.12.28 17:38
|modify
|115
|10.00
|1.1906
|1.1875
|1.0906
|968
|2005.12.28 17:38
|s/l
|115
|10.00
|1.187452
|1.1875
|1.0906
|314.82
|9083.43
|969
|2005.12.28 17:38
|sell
|116
|10.00
|1.1907
|1.1986
|1.0907
|970
|2005.12.28 17:48
|modify
|116
|10.00
|1.1907
|1.1875
|1.0907
|971
|2005.12.28 17:48
|s/l
|116
|10.00
|1.187452
|1.1875
|1.0907
|324.83
|9408.26
|972
|2005.12.28 17:48
|sell
|117
|10.00
|1.1900
|1.1972
|1.0900
|973
|2005.12.28 17:49
|modify
|117
|10.00
|1.1900
|1.1875
|1.0900
|974
|2005.12.28 17:49
|s/l
|117
|10.00
|1.187452
|1.1875
|1.0900
|254.83
|9663.09
|975
|2005.12.28 17:49
|sell
|118
|10.00
|1.1891
|1.1954
|1.0891
|976
|2005.12.28 17:51
|modify
|118
|10.00
|1.1891
|1.1875
|1.0891
|977
|2005.12.28 17:51
|s/l
|118
|10.00
|1.187452
|1.1875
|1.0891
|164.82
|9827.91
|978
|2005.12.28 17:51
|sell
|119
|10.00
|1.1893
|1.1958
|1.0893
|979
|2005.12.28 17:53
|modify
|119
|10.00
|1.1893
|1.1875
|1.0893
|980
|2005.12.28 17:53
|s/l
|119
|10.00
|1.187452
|1.1875
|1.0893
|184.81
|10012.72
|981
|2005.12.28 17:53
|sell
|120
|10.00
|1.1879
|1.1930
|1.0879
|982
|2005.12.28 17:54
|modify
|120
|10.00
|1.1879
|1.1875
|1.0879
|983
|2005.12.28 17:59
|modify
|120
|10.00
|1.1879
|1.1868
|1.0879
|984
|2005.12.28 18:00
|modify
|120
|10.00
|1.1879
|1.1865
|1.0879
|985
|2005.12.28 18:00
|s/l
|120
|10.00
|1.186528
|1.1865
|1.0879
|137.24
|10149.96
|986
|2006.01.12 14:30
|sell
|121
|10.00
|1.2016
|1.2062
|1.1016
|987
|2006.01.12 14:30
|s/l
|121
|10.00
|1.2062
|1.2062
|1.1016
|-460.00
|9689.96
|988
|2006.01.12 14:30
|sell
|122
|10.00
|1.2095
|1.2220
|1.1095
|989
|2006.01.12 14:31
|modify
|122
|10.00
|1.2095
|1.2075
|1.1095
|990
|2006.01.12 14:31
|s/l
|122
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1095
|196.86
|9886.82
|991
|2006.01.12 14:31
|sell
|123
|10.00
|1.2100
|1.2230
|1.1100
|992
|2006.01.12 14:32
|modify
|123
|10.00
|1.2100
|1.2075
|1.1100
|993
|2006.01.12 14:32
|s/l
|123
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1100
|246.86
|10133.68
|994
|2006.01.12 14:32
|sell
|124
|10.00
|1.2103
|1.2236
|1.1103
|995
|2006.01.12 14:33
|modify
|124
|10.00
|1.2103
|1.2075
|1.1103
|996
|2006.01.12 14:33
|s/l
|124
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1103
|276.86
|10410.54
|997
|2006.01.12 14:33
|sell
|125
|10.00
|1.2107
|1.2244
|1.1107
|998
|2006.01.12 14:34
|modify
|125
|10.00
|1.2107
|1.2075
|1.1107
|999
|2006.01.12 14:34
|s/l
|125
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1107
|316.86
|10727.40
|1000
|2006.01.12 14:34
|sell
|126
|10.00
|1.2111
|1.2252
|1.1111
|1001
|2006.01.12 14:35
|modify
|126
|10.00
|1.2111
|1.2075
|1.1111
|1002
|2006.01.12 14:35
|s/l
|126
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1111
|356.86
|11084.26
|1003
|2006.01.12 14:35
|sell
|127
|10.00
|1.2115
|1.2260
|1.1115
|1004
|2006.01.12 14:36
|modify
|127
|10.00
|1.2115
|1.2075
|1.1115
|1005
|2006.01.12 14:36
|s/l
|127
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1115
|396.86
|11481.12
|1006
|2006.01.12 14:36
|sell
|128
|10.00
|1.2114
|1.2258
|1.1114
|1007
|2006.01.12 14:37
|modify
|128
|10.00
|1.2114
|1.2075
|1.1114
|1008
|2006.01.12 14:37
|s/l
|128
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1114
|386.86
|11867.98
|1009
|2006.01.12 14:37
|sell
|129
|10.00
|1.2121
|1.2272
|1.1121
|1010
|2006.01.12 14:38
|modify
|129
|10.00
|1.2121
|1.2075
|1.1121
|1011
|2006.01.12 14:38
|s/l
|129
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1121
|456.86
|12324.84
|1012
|2006.01.12 14:38
|sell
|130
|10.00
|1.2110
|1.2250
|1.1110
|1013
|2006.01.12 14:39
|modify
|130
|10.00
|1.2110
|1.2075
|1.1110
|1014
|2006.01.12 14:39
|s/l
|130
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1110
|346.86
|12671.70
|1015
|2006.01.12 14:39
|sell
|131
|10.00
|1.2105
|1.2240
|1.1105
|1016
|2006.01.12 14:40
|modify
|131
|10.00
|1.2105
|1.2075
|1.1105
|1017
|2006.01.12 14:40
|s/l
|131
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1105
|296.86
|12968.56
|1018
|2006.01.12 14:40
|sell
|132
|10.00
|1.2112
|1.2254
|1.1112
|1019
|2006.01.12 14:41
|modify
|132
|10.00
|1.2112
|1.2075
|1.1112
|1020
|2006.01.12 14:41
|s/l
|132
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1112
|366.86
|13335.42
|1021
|2006.01.12 14:41
|sell
|133
|10.00
|1.2113
|1.2256
|1.1113
|1022
|2006.01.12 14:42
|modify
|133
|10.00
|1.2113
|1.2075
|1.1113
|1023
|2006.01.12 14:42
|s/l
|133
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1113
|376.86
|13712.28
|1024
|2006.01.12 14:42
|sell
|134
|10.00
|1.2114
|1.2258
|1.1114
|1025
|2006.01.12 14:43
|modify
|134
|10.00
|1.2114
|1.2075
|1.1114
|1026
|2006.01.12 14:43
|s/l
|134
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1114
|386.86
|14099.14
|1027
|2006.01.12 14:43
|sell
|135
|10.00
|1.2116
|1.2262
|1.1116
|1028
|2006.01.12 14:44
|modify
|135
|10.00
|1.2116
|1.2075
|1.1116
|1029
|2006.01.12 14:44
|s/l
|135
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1116
|406.85
|14505.99
|1030
|2006.01.12 14:44
|sell
|136
|10.00
|1.2113
|1.2256
|1.1113
|1031
|2006.01.12 14:45
|modify
|136
|10.00
|1.2113
|1.2075
|1.1113
|1032
|2006.01.12 14:45
|s/l
|136
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1113
|376.86
|14882.85
|1033
|2006.01.12 14:45
|sell
|137
|10.00
|1.2111
|1.2252
|1.1111
|1034
|2006.01.12 14:46
|modify
|137
|10.00
|1.2111
|1.2075
|1.1111
|1035
|2006.01.12 14:46
|s/l
|137
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1111
|356.86
|15239.71
|1036
|2006.01.12 14:46
|sell
|138
|10.00
|1.2108
|1.2246
|1.1108
|1037
|2006.01.12 14:47
|modify
|138
|10.00
|1.2108
|1.2075
|1.1108
|1038
|2006.01.12 14:47
|s/l
|138
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1108
|326.87
|15566.58
|1039
|2006.01.12 14:47
|sell
|139
|10.00
|1.2111
|1.2252
|1.1111
|1040
|2006.01.12 14:48
|modify
|139
|10.00
|1.2111
|1.2075
|1.1111
|1041
|2006.01.12 14:48
|s/l
|139
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1111
|356.86
|15923.44
|1042
|2006.01.12 14:48
|sell
|140
|10.00
|1.2113
|1.2256
|1.1113
|1043
|2006.01.12 14:49
|modify
|140
|10.00
|1.2113
|1.2075
|1.1113
|1044
|2006.01.12 14:49
|s/l
|140
|10.00
|1.207531
|1.2075
|1.1113
|376.86
|16300.30
|1045
|2006.01.12 14:49
|sell
|141
|10.00
|1.2111
|1.2252
|1.1111
|1046
|2006.01.12 14:49
|modify
|141
|10.00
|1.2111
|1.2075
|1.1111
|1047
|2006.01.12 14:59
|modify
|141
|10.00
|1.2111
|1.2066
|1.1111
|1048
|2006.01.12 15:00
|modify
|141
|10.00
|1.2111
|1.2066
|1.1111
|1049
|2006.01.12 15:00
|s/l
|141
|10.00
|1.206625
|1.2066
|1.1111
|447.54
|16747.84
|1050
|2006.02.03 14:30
|sell
|142
|10.00
|1.1974
|1.1986
|1.0974
|1051
|2006.02.03 14:30
|s/l
|142
|10.00
|1.1986
|1.1986
|1.0974
|-120.00
|16627.84
|1052
|2006.02.03 14:30
|sell
|143
|10.00
|1.2064
|1.2166
|1.1064
|1053
|2006.02.03 14:31
|modify
|143
|10.00
|1.2064
|1.2030
|1.1064
|1054
|2006.02.03 14:31
|s/l
|143
|10.00
|1.203021
|1.2030
|1.1064
|337.93
|16965.77
|1055
|2006.02.03 14:31
|sell
|144
|10.00
|1.2055
|1.2148
|1.1055
|1056
|2006.02.03 14:32
|modify
|144
|10.00
|1.2055
|1.2030
|1.1055
|1057
|2006.02.03 14:32
|s/l
|144
|10.00
|1.203021
|1.2030
|1.1055
|247.93
|17213.70
|1058
|2006.02.03 14:32
|sell
|145
|10.00
|1.2040
|1.2118
|1.1040
|1059
|2006.02.03 14:33
|modify
|145
|10.00
|1.2040
|1.2030
|1.1040
|1060
|2006.02.03 14:33
|s/l
|145
|10.00
|1.203021
|1.2030
|1.1040
|97.93
|17311.63
|1061
|2006.02.03 14:33
|sell
|146
|10.00
|1.2043
|1.2124
|1.1043
|1062
|2006.02.03 14:34
|modify
|146
|10.00
|1.2043
|1.2030
|1.1043
|1063
|2006.02.03 14:34
|s/l
|146
|10.00
|1.203021
|1.2030
|1.1043
|127.93
|17439.56
|1064
|2006.02.03 14:34
|sell
|147
|10.00
|1.2039
|1.2116
|1.1039
|1065
|2006.02.03 14:35
|modify
|147
|10.00
|1.2039
|1.2030
|1.1039
|1066
|2006.02.03 14:43
|s/l
|147
|10.00
|1.203021
|1.2030
|1.1039
|87.93
|17527.49
|1067
|2006.02.03 14:43
|sell
|148
|10.00
|1.2029
|1.2096
|1.1029
|1068
|2006.02.03 14:43
|modify
|148
|10.00
|1.2029
|1.2030
|1.1029
|1069
|2006.02.03 14:59
|modify
|148
|10.00
|1.2029
|1.2013
|1.1029
|1070
|2006.02.03 15:00
|modify
|148
|10.00
|1.2029
|1.2012
|1.1029
|1071
|2006.02.03 15:08
|modify
|148
|10.00
|1.2029
|1.2011
|1.1029
|1072
|2006.02.03 16:29
|s/l
|148
|10.00
|1.201114
|1.2011
|1.1029
|178.61
|17706.10
|1073
|2006.02.10 16:00
|sell
|149
|10.00
|1.1916
|1.1971
|1.0916
|1074
|2006.02.10 16:00
|s/l
|149
|10.00
|1.1971
|1.1971
|1.0916
|-550.00
|17156.10
|1075
|2006.02.10 16:00
|sell
|150
|10.00
|1.2016
|1.2171
|1.1016
|1076
|2006.02.10 16:01
|modify
|150
|10.00
|1.2016
|1.1961
|1.1016
|1077
|2006.02.10 16:01
|s/l
|150
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.1016
|550.25
|17706.35
|1078
|2006.02.10 16:01
|sell
|151
|10.00
|1.2015
|1.2169
|1.1015
|1079
|2006.02.10 16:02
|modify
|151
|10.00
|1.2015
|1.1961
|1.1015
|1080
|2006.02.10 16:02
|s/l
|151
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.1015
|540.26
|18246.61
|1081
|2006.02.10 16:02
|sell
|152
|10.00
|1.2013
|1.2165
|1.1013
|1082
|2006.02.10 16:03
|modify
|152
|10.00
|1.2013
|1.1961
|1.1013
|1083
|2006.02.10 16:03
|s/l
|152
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.1013
|520.25
|18766.86
|1084
|2006.02.10 16:03
|sell
|153
|10.00
|1.2008
|1.2155
|1.1008
|1085
|2006.02.10 16:04
|modify
|153
|10.00
|1.2008
|1.1961
|1.1008
|1086
|2006.02.10 16:04
|s/l
|153
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.1008
|470.24
|19237.10
|1087
|2006.02.10 16:04
|sell
|154
|10.00
|1.2010
|1.2159
|1.1010
|1088
|2006.02.10 16:05
|modify
|154
|10.00
|1.2010
|1.1961
|1.1010
|1089
|2006.02.10 16:05
|s/l
|154
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.1010
|490.25
|19727.35
|1090
|2006.02.10 16:05
|sell
|155
|10.00
|1.2009
|1.2157
|1.1009
|1091
|2006.02.10 16:09
|modify
|155
|10.00
|1.2009
|1.1961
|1.1009
|1092
|2006.02.10 16:09
|s/l
|155
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.1009
|480.25
|20207.60
|1093
|2006.02.10 16:09
|sell
|156
|10.00
|1.2010
|1.2159
|1.1010
|1094
|2006.02.10 16:11
|modify
|156
|10.00
|1.2010
|1.1961
|1.1010
|1095
|2006.02.10 16:11
|s/l
|156
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.1010
|490.25
|20697.85
|1096
|2006.02.10 16:11
|sell
|157
|10.00
|1.2008
|1.2155
|1.1008
|1097
|2006.02.10 16:12
|modify
|157
|10.00
|1.2008
|1.1961
|1.1008
|1098
|2006.02.10 16:12
|s/l
|157
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.1008
|470.24
|21168.09
|1099
|2006.02.10 16:12
|sell
|158
|10.00
|1.2006
|1.2151
|1.1006
|1100
|2006.02.10 16:14
|modify
|158
|10.00
|1.2006
|1.1961
|1.1006
|1101
|2006.02.10 16:14
|s/l
|158
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.1006
|450.25
|21618.34
|1102
|2006.02.10 16:14
|sell
|159
|10.00
|1.2006
|1.2151
|1.1006
|1103
|2006.02.10 16:15
|modify
|159
|10.00
|1.2006
|1.1961
|1.1006
|1104
|2006.02.10 16:15
|s/l
|159
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.1006
|450.25
|22068.59
|1105
|2006.02.10 16:15
|sell
|160
|10.00
|1.2001
|1.2141
|1.1001
|1106
|2006.02.10 16:16
|modify
|160
|10.00
|1.2001
|1.1961
|1.1001
|1107
|2006.02.10 16:16
|s/l
|160
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.1001
|400.24
|22468.83
|1108
|2006.02.10 16:16
|sell
|161
|10.00
|1.2000
|1.2139
|1.1000
|1109
|2006.02.10 16:18
|modify
|161
|10.00
|1.2000
|1.1961
|1.1000
|1110
|2006.02.10 16:18
|s/l
|161
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.1000
|390.25
|22859.08
|1111
|2006.02.10 16:18
|sell
|162
|10.00
|1.1991
|1.2121
|1.0991
|1112
|2006.02.10 16:19
|modify
|162
|10.00
|1.1991
|1.1961
|1.0991
|1113
|2006.02.10 16:19
|s/l
|162
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.0991
|300.25
|23159.33
|1114
|2006.02.10 16:19
|sell
|163
|10.00
|1.1991
|1.2121
|1.0991
|1115
|2006.02.10 16:20
|modify
|163
|10.00
|1.1991
|1.1961
|1.0991
|1116
|2006.02.10 16:20
|s/l
|163
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.0991
|300.25
|23459.58
|1117
|2006.02.10 16:20
|sell
|164
|10.00
|1.1989
|1.2117
|1.0989
|1118
|2006.02.10 16:21
|modify
|164
|10.00
|1.1989
|1.1961
|1.0989
|1119
|2006.02.10 16:21
|s/l
|164
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.0989
|280.25
|23739.83
|1120
|2006.02.10 16:21
|sell
|165
|10.00
|1.1982
|1.2103
|1.0982
|1121
|2006.02.10 16:22
|modify
|165
|10.00
|1.1982
|1.1961
|1.0982
|1122
|2006.02.10 16:22
|s/l
|165
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.0982
|210.25
|23950.08
|1123
|2006.02.10 16:22
|sell
|166
|10.00
|1.1985
|1.2109
|1.0985
|1124
|2006.02.10 16:23
|modify
|166
|10.00
|1.1985
|1.1961
|1.0985
|1125
|2006.02.10 16:23
|s/l
|166
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.0985
|240.25
|24190.33
|1126
|2006.02.10 16:23
|sell
|167
|10.00
|1.1983
|1.2105
|1.0983
|1127
|2006.02.10 16:24
|modify
|167
|10.00
|1.1983
|1.1961
|1.0983
|1128
|2006.02.10 16:24
|s/l
|167
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.0983
|220.25
|24410.58
|1129
|2006.02.10 16:24
|sell
|168
|10.00
|1.1982
|1.2103
|1.0982
|1130
|2006.02.10 16:25
|modify
|168
|10.00
|1.1982
|1.1961
|1.0982
|1131
|2006.02.10 16:25
|s/l
|168
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.0982
|210.25
|24620.83
|1132
|2006.02.10 16:25
|sell
|169
|10.00
|1.1984
|1.2107
|1.0984
|1133
|2006.02.10 16:26
|modify
|169
|10.00
|1.1984
|1.1961
|1.0984
|1134
|2006.02.10 16:26
|s/l
|169
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.0984
|230.25
|24851.08
|1135
|2006.02.10 16:26
|sell
|170
|10.00
|1.1983
|1.2105
|1.0983
|1136
|2006.02.10 16:27
|modify
|170
|10.00
|1.1983
|1.1961
|1.0983
|1137
|2006.02.10 16:27
|s/l
|170
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.0983
|220.25
|25071.33
|1138
|2006.02.10 16:27
|sell
|171
|10.00
|1.1980
|1.2099
|1.0980
|1139
|2006.02.10 16:28
|modify
|171
|10.00
|1.1980
|1.1961
|1.0980
|1140
|2006.02.10 16:28
|s/l
|171
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.0980
|190.25
|25261.58
|1141
|2006.02.10 16:28
|sell
|172
|10.00
|1.1965
|1.2069
|1.0965
|1142
|2006.02.10 16:29
|modify
|172
|10.00
|1.1965
|1.1961
|1.0965
|1143
|2006.02.10 16:29
|s/l
|172
|10.00
|1.196097
|1.1961
|1.0965
|40.24
|25301.82
|1144
|2006.02.10 16:29
|sell
|173
|10.00
|1.1962
|1.2063
|1.0962
|1145
|2006.02.10 16:29
|modify
|173
|10.00
|1.1962
|1.1961
|1.0962
|1146
|2006.02.10 16:29
|modify
|173
|10.00
|1.1962
|1.1958
|1.0962
|1147
|2006.02.10 16:30
|modify
|173
|10.00
|1.1962
|1.1958
|1.0962
|1148
|2006.02.10 16:30
|s/l
|173
|10.00
|1.195791
|1.1958
|1.0962
|40.93
|25342.75
|1149
|2006.03.23 15:30
|sell
|174
|10.00
|1.1977
|1.1988
|1.0977
|1150
|2006.03.23 15:31
|s/l
|174
|10.00
|1.1988
|1.1988
|1.0977
|-110.00
|25232.75
|1151
|2006.03.23 15:31
|sell
|175
|10.00
|1.1992
|1.2018
|1.0992
|1152
|2006.03.23 15:31
|s/l
|175
|10.00
|1.2018
|1.2018
|1.0992
|-260.00
|24972.75
|1153
|2006.03.23 15:31
|sell
|176
|10.00
|1.2060
|1.2154
|1.1060
|1154
|2006.03.23 15:33
|modify
|176
|10.00
|1.2060
|1.2018
|1.1060
|1155
|2006.03.23 15:33
|s/l
|176
|10.00
|1.201824
|1.2018
|1.1060
|417.64
|25390.39
|1156
|2006.03.23 15:33
|sell
|177
|10.00
|1.2060
|1.2154
|1.1060
|1157
|2006.03.23 15:45
|modify
|177
|10.00
|1.2060
|1.2018
|1.1060
|1158
|2006.03.23 15:45
|s/l
|177
|10.00
|1.201824
|1.2018
|1.1060
|417.64
|25808.03
|1159
|2006.03.23 15:45
|sell
|178
|10.00
|1.2060
|1.2154
|1.1060
|1160
|2006.03.23 15:46
|modify
|178
|10.00
|1.2060
|1.2018
|1.1060
|1161
|2006.03.23 15:46
|s/l
|178
|10.00
|1.201824
|1.2018
|1.1060
|417.64
|26225.67
|1162
|2006.03.23 15:46
|sell
|179
|10.00
|1.2060
|1.2154
|1.1060
|1163
|2006.03.23 15:49
|modify
|179
|10.00
|1.2060
|1.2018
|1.1060
|1164
|2006.03.23 15:49
|s/l
|179
|10.00
|1.201824
|1.2018
|1.1060
|417.64
|26643.31
|1165
|2006.03.23 15:49
|sell
|180
|10.00
|1.2061
|1.2156
|1.1061
|1166
|2006.03.23 15:51
|modify
|180
|10.00
|1.2061
|1.2018
|1.1061
|1167
|2006.03.23 15:51
|s/l
|180
|10.00
|1.201824
|1.2018
|1.1061
|427.64
|27070.95
|1168
|2006.03.23 15:51
|sell
|181
|10.00
|1.2053
|1.2140
|1.1053
|1169
|2006.03.23 15:52
|modify
|181
|10.00
|1.2053
|1.2018
|1.1053
|1170
|2006.03.23 15:52
|s/l
|181
|10.00
|1.201824
|1.2018
|1.1053
|347.64
|27418.59
|1171
|2006.03.23 15:52
|sell
|182
|10.00
|1.2052
|1.2138
|1.1052
|1172
|2006.03.23 15:57
|modify
|182
|10.00
|1.2052
|1.2018
|1.1052
|1173
|2006.03.23 15:57
|s/l
|182
|10.00
|1.201824
|1.2018
|1.1052
|337.64
|27756.23
|1174
|2006.03.23 15:57
|sell
|183
|10.00
|1.2057
|1.2148
|1.1057
|1175
|2006.03.23 15:58
|modify
|183
|10.00
|1.2057
|1.2018
|1.1057
|1176
|2006.03.23 15:58
|s/l
|183
|10.00
|1.201824
|1.2018
|1.1057
|387.64
|28143.87
|1177
|2006.03.23 15:58
|sell
|184
|10.00
|1.2057
|1.2148
|1.1057
|1178
|2006.03.23 15:59
|modify
|184
|10.00
|1.2057
|1.2018
|1.1057
|1179
|2006.03.23 15:59
|s/l
|184
|10.00
|1.201824
|1.2018
|1.1057
|387.64
|28531.51
|1180
|2006.03.23 15:59
|sell
|185
|10.00
|1.2058
|1.2150
|1.1058
|1181
|2006.03.23 15:59
|modify
|185
|10.00
|1.2058
|1.2018
|1.1058
|1182
|2006.03.23 15:59
|modify
|185
|10.00
|1.2058
|1.2012
|1.1058
|1183
|2006.03.23 16:00
|modify
|185
|10.00
|1.2058
|1.2012
|1.1058
|1184
|2006.03.23 16:00
|s/l
|185
|10.00
|1.201175
|1.2012
|1.1058
|462.47
|28993.98
|1185
|2006.05.15 08:30
|sell
|186
|10.00
|1.2828
|1.2888
|1.1828
|1186
|2006.05.15 08:30
|s/l
|186
|10.00
|1.2888
|1.2888
|1.1828
|-600.00
|28393.98
|1187
|2006.05.15 08:30
|sell
|187
|10.00
|1.2901
|1.3034
|1.1901
|1188
|2006.05.15 08:32
|modify
|187
|10.00
|1.2901
|1.2881
|1.1901
|1189
|2006.05.15 08:32
|s/l
|187
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1901
|202.43
|28596.41
|1190
|2006.05.15 08:32
|sell
|188
|10.00
|1.2895
|1.3022
|1.1895
|1191
|2006.05.15 08:33
|modify
|188
|10.00
|1.2895
|1.2881
|1.1895
|1192
|2006.05.15 08:33
|s/l
|188
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1895
|142.43
|28738.84
|1193
|2006.05.15 08:33
|sell
|189
|10.00
|1.2891
|1.3014
|1.1891
|1194
|2006.05.15 08:34
|modify
|189
|10.00
|1.2891
|1.2881
|1.1891
|1195
|2006.05.15 08:34
|s/l
|189
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1891
|102.43
|28841.27
|1196
|2006.05.15 08:34
|sell
|190
|10.00
|1.2894
|1.3020
|1.1894
|1197
|2006.05.15 08:36
|modify
|190
|10.00
|1.2894
|1.2881
|1.1894
|1198
|2006.05.15 08:36
|s/l
|190
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1894
|132.43
|28973.70
|1199
|2006.05.15 08:36
|sell
|191
|10.00
|1.2893
|1.3018
|1.1893
|1200
|2006.05.15 08:37
|modify
|191
|10.00
|1.2893
|1.2881
|1.1893
|1201
|2006.05.15 08:37
|s/l
|191
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1893
|122.43
|29096.13
|1202
|2006.05.15 08:37
|sell
|192
|10.00
|1.2894
|1.3020
|1.1894
|1203
|2006.05.15 08:39
|modify
|192
|10.00
|1.2894
|1.2881
|1.1894
|1204
|2006.05.15 08:39
|s/l
|192
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1894
|132.43
|29228.56
|1205
|2006.05.15 08:39
|sell
|193
|10.00
|1.2898
|1.3028
|1.1898
|1206
|2006.05.15 08:40
|modify
|193
|10.00
|1.2898
|1.2881
|1.1898
|1207
|2006.05.15 08:40
|s/l
|193
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1898
|172.43
|29400.99
|1208
|2006.05.15 08:40
|sell
|194
|10.00
|1.2901
|1.3034
|1.1901
|1209
|2006.05.15 08:41
|modify
|194
|10.00
|1.2901
|1.2881
|1.1901
|1210
|2006.05.15 08:41
|s/l
|194
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1901
|202.43
|29603.42
|1211
|2006.05.15 08:41
|sell
|195
|10.00
|1.2905
|1.3042
|1.1905
|1212
|2006.05.15 08:43
|modify
|195
|10.00
|1.2905
|1.2881
|1.1905
|1213
|2006.05.15 08:43
|s/l
|195
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1905
|242.43
|29845.85
|1214
|2006.05.15 08:43
|sell
|196
|10.00
|1.2906
|1.3044
|1.1906
|1215
|2006.05.15 08:47
|modify
|196
|10.00
|1.2906
|1.2881
|1.1906
|1216
|2006.05.15 08:47
|s/l
|196
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1906
|252.43
|30098.28
|1217
|2006.05.15 08:47
|sell
|197
|10.00
|1.2907
|1.3046
|1.1907
|1218
|2006.05.15 08:48
|modify
|197
|10.00
|1.2907
|1.2881
|1.1907
|1219
|2006.05.15 08:48
|s/l
|197
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1907
|262.43
|30360.71
|1220
|2006.05.15 08:48
|sell
|198
|10.00
|1.2911
|1.3054
|1.1911
|1221
|2006.05.15 08:49
|modify
|198
|10.00
|1.2911
|1.2881
|1.1911
|1222
|2006.05.15 08:49
|s/l
|198
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1911
|302.43
|30663.14
|1223
|2006.05.15 08:49
|sell
|199
|10.00
|1.2911
|1.3054
|1.1911
|1224
|2006.05.15 08:51
|modify
|199
|10.00
|1.2911
|1.2881
|1.1911
|1225
|2006.05.15 08:51
|s/l
|199
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1911
|302.43
|30965.57
|1226
|2006.05.15 08:51
|sell
|200
|10.00
|1.2912
|1.3056
|1.1912
|1227
|2006.05.15 08:53
|modify
|200
|10.00
|1.2912
|1.2881
|1.1912
|1228
|2006.05.15 08:53
|s/l
|200
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1912
|312.43
|31278.00
|1229
|2006.05.15 08:53
|sell
|201
|10.00
|1.2910
|1.3052
|1.1910
|1230
|2006.05.15 08:54
|modify
|201
|10.00
|1.2910
|1.2881
|1.1910
|1231
|2006.05.15 08:54
|s/l
|201
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1910
|292.43
|31570.43
|1232
|2006.05.15 08:54
|sell
|202
|10.00
|1.2911
|1.3054
|1.1911
|1233
|2006.05.15 08:55
|modify
|202
|10.00
|1.2911
|1.2881
|1.1911
|1234
|2006.05.15 08:55
|s/l
|202
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1911
|302.43
|31872.86
|1235
|2006.05.15 08:55
|sell
|203
|10.00
|1.2914
|1.3060
|1.1914
|1236
|2006.05.15 08:56
|modify
|203
|10.00
|1.2914
|1.2881
|1.1914
|1237
|2006.05.15 08:56
|s/l
|203
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1914
|332.43
|32205.29
|1238
|2006.05.15 08:56
|sell
|204
|10.00
|1.2911
|1.3054
|1.1911
|1239
|2006.05.15 08:57
|modify
|204
|10.00
|1.2911
|1.2881
|1.1911
|1240
|2006.05.15 08:57
|s/l
|204
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1911
|302.43
|32507.72
|1241
|2006.05.15 08:57
|sell
|205
|10.00
|1.2907
|1.3046
|1.1907
|1242
|2006.05.15 08:58
|modify
|205
|10.00
|1.2907
|1.2881
|1.1907
|1243
|2006.05.15 08:58
|s/l
|205
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1907
|262.43
|32770.15
|1244
|2006.05.15 08:58
|sell
|206
|10.00
|1.2906
|1.3044
|1.1906
|1245
|2006.05.15 08:59
|modify
|206
|10.00
|1.2906
|1.2881
|1.1906
|1246
|2006.05.15 08:59
|s/l
|206
|10.00
|1.288076
|1.2881
|1.1906
|252.43
|33022.58
|1247
|2006.05.15 08:59
|sell
|207
|10.00
|1.2903
|1.3038
|1.1903
|1248
|2006.05.15 08:59
|modify
|207
|10.00
|1.2903
|1.2881
|1.1903
|1249
|2006.05.15 08:59
|modify
|207
|10.00
|1.2903
|1.2867
|1.1903
|1250
|2006.05.15 09:03
|s/l
|207
|10.00
|1.286676
|1.2867
|1.1903
|362.43
|33385.01
|1251
|2006.05.17 14:30
|sell
|208
|10.00
|1.2787
|1.2867
|1.1787
|1252
|2006.05.17 14:31
|modify
|208
|10.00
|1.2787
|1.2838
|1.1787
|1253
|2006.05.17 14:31
|s/l
|208
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1787
|-509.75
|32875.26
|1254
|2006.05.17 14:31
|sell
|209
|10.00
|1.2875
|1.3043
|1.1875
|1255
|2006.05.17 14:32
|modify
|209
|10.00
|1.2875
|1.2838
|1.1875
|1256
|2006.05.17 14:32
|s/l
|209
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1875
|370.25
|33245.51
|1257
|2006.05.17 14:32
|sell
|210
|10.00
|1.2872
|1.3037
|1.1872
|1258
|2006.05.17 14:33
|modify
|210
|10.00
|1.2872
|1.2838
|1.1872
|1259
|2006.05.17 14:33
|s/l
|210
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1872
|340.25
|33585.76
|1260
|2006.05.17 14:33
|sell
|211
|10.00
|1.2869
|1.3031
|1.1869
|1261
|2006.05.17 14:34
|modify
|211
|10.00
|1.2869
|1.2838
|1.1869
|1262
|2006.05.17 14:34
|s/l
|211
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1869
|310.25
|33896.01
|1263
|2006.05.17 14:34
|sell
|212
|10.00
|1.2867
|1.3027
|1.1867
|1264
|2006.05.17 14:35
|modify
|212
|10.00
|1.2867
|1.2838
|1.1867
|1265
|2006.05.17 14:35
|s/l
|212
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1867
|290.25
|34186.26
|1266
|2006.05.17 14:35
|sell
|213
|10.00
|1.2863
|1.3019
|1.1863
|1267
|2006.05.17 14:36
|modify
|213
|10.00
|1.2863
|1.2838
|1.1863
|1268
|2006.05.17 14:36
|s/l
|213
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1863
|250.25
|34436.51
|1269
|2006.05.17 14:36
|sell
|214
|10.00
|1.2865
|1.3023
|1.1865
|1270
|2006.05.17 14:37
|modify
|214
|10.00
|1.2865
|1.2838
|1.1865
|1271
|2006.05.17 14:37
|s/l
|214
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1865
|270.25
|34706.76
|1272
|2006.05.17 14:37
|sell
|215
|10.00
|1.2869
|1.3031
|1.1869
|1273
|2006.05.17 14:38
|modify
|215
|10.00
|1.2869
|1.2838
|1.1869
|1274
|2006.05.17 14:38
|s/l
|215
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1869
|310.25
|35017.01
|1275
|2006.05.17 14:38
|sell
|216
|10.00
|1.2873
|1.3039
|1.1873
|1276
|2006.05.17 14:39
|modify
|216
|10.00
|1.2873
|1.2838
|1.1873
|1277
|2006.05.17 14:39
|s/l
|216
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1873
|350.25
|35367.26
|1278
|2006.05.17 14:39
|sell
|217
|10.00
|1.2877
|1.3047
|1.1877
|1279
|2006.05.17 14:40
|modify
|217
|10.00
|1.2877
|1.2838
|1.1877
|1280
|2006.05.17 14:40
|s/l
|217
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1877
|390.25
|35757.51
|1281
|2006.05.17 14:40
|sell
|218
|10.00
|1.2885
|1.3063
|1.1885
|1282
|2006.05.17 14:41
|modify
|218
|10.00
|1.2885
|1.2838
|1.1885
|1283
|2006.05.17 14:41
|s/l
|218
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1885
|470.25
|36227.76
|1284
|2006.05.17 14:41
|sell
|219
|10.00
|1.2890
|1.3073
|1.1890
|1285
|2006.05.17 14:42
|modify
|219
|10.00
|1.2890
|1.2838
|1.1890
|1286
|2006.05.17 14:42
|s/l
|219
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1890
|520.25
|36748.01
|1287
|2006.05.17 14:42
|sell
|220
|10.00
|1.2895
|1.3083
|1.1895
|1288
|2006.05.17 14:43
|modify
|220
|10.00
|1.2895
|1.2838
|1.1895
|1289
|2006.05.17 14:43
|s/l
|220
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1895
|570.25
|37318.26
|1290
|2006.05.17 14:43
|sell
|221
|10.00
|1.2906
|1.3105
|1.1906
|1291
|2006.05.17 14:44
|modify
|221
|10.00
|1.2906
|1.2838
|1.1906
|1292
|2006.05.17 14:44
|s/l
|221
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1906
|680.25
|37998.51
|1293
|2006.05.17 14:44
|sell
|222
|10.00
|1.2905
|1.3103
|1.1905
|1294
|2006.05.17 14:45
|modify
|222
|10.00
|1.2905
|1.2838
|1.1905
|1295
|2006.05.17 14:45
|s/l
|222
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1905
|670.25
|38668.76
|1296
|2006.05.17 14:45
|sell
|223
|10.00
|1.2904
|1.3101
|1.1904
|1297
|2006.05.17 14:46
|modify
|223
|10.00
|1.2904
|1.2838
|1.1904
|1298
|2006.05.17 14:46
|s/l
|223
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1904
|660.25
|39329.01
|1299
|2006.05.17 14:46
|sell
|224
|10.00
|1.2901
|1.3095
|1.1901
|1300
|2006.05.17 14:47
|modify
|224
|10.00
|1.2901
|1.2838
|1.1901
|1301
|2006.05.17 14:47
|s/l
|224
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1901
|630.25
|39959.26
|1302
|2006.05.17 14:47
|sell
|225
|10.00
|1.2898
|1.3089
|1.1898
|1303
|2006.05.17 14:48
|modify
|225
|10.00
|1.2898
|1.2838
|1.1898
|1304
|2006.05.17 14:48
|s/l
|225
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1898
|600.25
|40559.51
|1305
|2006.05.17 14:48
|sell
|226
|10.00
|1.2892
|1.3077
|1.1892
|1306
|2006.05.17 14:49
|modify
|226
|10.00
|1.2892
|1.2838
|1.1892
|1307
|2006.05.17 14:49
|s/l
|226
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1892
|540.25
|41099.76
|1308
|2006.05.17 14:49
|sell
|227
|10.00
|1.2887
|1.3067
|1.1887
|1309
|2006.05.17 14:50
|modify
|227
|10.00
|1.2887
|1.2838
|1.1887
|1310
|2006.05.17 14:50
|s/l
|227
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1887
|490.25
|41590.01
|1311
|2006.05.17 14:50
|sell
|228
|10.00
|1.2890
|1.3073
|1.1890
|1312
|2006.05.17 14:51
|modify
|228
|10.00
|1.2890
|1.2838
|1.1890
|1313
|2006.05.17 14:51
|s/l
|228
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1890
|520.25
|42110.26
|1314
|2006.05.17 14:51
|sell
|229
|10.00
|1.2888
|1.3069
|1.1888
|1315
|2006.05.17 14:52
|modify
|229
|10.00
|1.2888
|1.2838
|1.1888
|1316
|2006.05.17 14:52
|s/l
|229
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1888
|500.25
|42610.51
|1317
|2006.05.17 14:52
|sell
|230
|10.00
|1.2883
|1.3059
|1.1883
|1318
|2006.05.17 14:53
|modify
|230
|10.00
|1.2883
|1.2838
|1.1883
|1319
|2006.05.17 14:53
|s/l
|230
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1883
|450.25
|43060.76
|1320
|2006.05.17 14:53
|sell
|231
|10.00
|1.2879
|1.3051
|1.1879
|1321
|2006.05.17 14:54
|modify
|231
|10.00
|1.2879
|1.2838
|1.1879
|1322
|2006.05.17 14:54
|s/l
|231
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1879
|410.25
|43471.01
|1323
|2006.05.17 14:54
|sell
|232
|10.00
|1.2880
|1.3053
|1.1880
|1324
|2006.05.17 14:55
|modify
|232
|10.00
|1.2880
|1.2838
|1.1880
|1325
|2006.05.17 14:55
|s/l
|232
|10.00
|1.283798
|1.2838
|1.1880
|420.25
|43891.26
|1326
|2006.05.17 14:55
|sell
|233
|10.00
|1.2884
|1.3061
|1.1884
|1327
|2006.05.17 14:55
|modify
|233
|10.00
|1.2884
|1.2838
|1.1884
|1328
|2006.05.17 14:59
|modify
|233
|10.00
|1.2884
|1.2827
|1.1884
|1329
|2006.05.17 15:01
|s/l
|233
|10.00
|1.282698
|1.2827
|1.1884
|570.25
|44461.51
|1330
|2006.05.17 15:30
|sell
|234
|10.00
|1.2750
|1.2830
|1.1750
|1331
|2006.05.17 15:30
|s/l
|234
|10.00
|1.2830
|1.2830
|1.1750
|-800.00
|43661.51
|1332
|2006.05.17 15:30
|sell
|235
|10.00
|1.2849
|1.3028
|1.1849
|1333
|2006.05.17 15:31
|modify
|235
|10.00
|1.2849
|1.2797
|1.1849
|1334
|2006.05.17 15:31
|s/l
|235
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1849
|516.39
|44177.90
|1335
|2006.05.17 15:31
|sell
|236
|10.00
|1.2849
|1.3028
|1.1849
|1336
|2006.05.17 15:33
|modify
|236
|10.00
|1.2849
|1.2797
|1.1849
|1337
|2006.05.17 15:33
|s/l
|236
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1849
|516.39
|44694.29
|1338
|2006.05.17 15:33
|sell
|237
|10.00
|1.2845
|1.3020
|1.1845
|1339
|2006.05.17 15:34
|modify
|237
|10.00
|1.2845
|1.2797
|1.1845
|1340
|2006.05.17 15:34
|s/l
|237
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1845
|476.39
|45170.68
|1341
|2006.05.17 15:34
|sell
|238
|10.00
|1.2845
|1.3020
|1.1845
|1342
|2006.05.17 15:35
|modify
|238
|10.00
|1.2845
|1.2797
|1.1845
|1343
|2006.05.17 15:35
|s/l
|238
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1845
|476.39
|45647.07
|1344
|2006.05.17 15:35
|sell
|239
|10.00
|1.2849
|1.3028
|1.1849
|1345
|2006.05.17 15:36
|modify
|239
|10.00
|1.2849
|1.2797
|1.1849
|1346
|2006.05.17 15:36
|s/l
|239
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1849
|516.39
|46163.46
|1347
|2006.05.17 15:36
|sell
|240
|10.00
|1.2853
|1.3036
|1.1853
|1348
|2006.05.17 15:37
|modify
|240
|10.00
|1.2853
|1.2797
|1.1853
|1349
|2006.05.17 15:37
|s/l
|240
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1853
|556.39
|46719.85
|1350
|2006.05.17 15:37
|sell
|241
|10.00
|1.2852
|1.3034
|1.1852
|1351
|2006.05.17 15:38
|modify
|241
|10.00
|1.2852
|1.2797
|1.1852
|1352
|2006.05.17 15:38
|s/l
|241
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1852
|546.39
|47266.24
|1353
|2006.05.17 15:38
|sell
|242
|10.00
|1.2850
|1.3030
|1.1850
|1354
|2006.05.17 15:39
|modify
|242
|10.00
|1.2850
|1.2797
|1.1850
|1355
|2006.05.17 15:39
|s/l
|242
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1850
|526.39
|47792.63
|1356
|2006.05.17 15:39
|sell
|243
|10.00
|1.2850
|1.3030
|1.1850
|1357
|2006.05.17 15:41
|modify
|243
|10.00
|1.2850
|1.2797
|1.1850
|1358
|2006.05.17 15:41
|s/l
|243
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1850
|526.39
|48319.02
|1359
|2006.05.17 15:41
|sell
|244
|10.00
|1.2844
|1.3018
|1.1844
|1360
|2006.05.17 15:42
|modify
|244
|10.00
|1.2844
|1.2797
|1.1844
|1361
|2006.05.17 15:42
|s/l
|244
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1844
|466.39
|48785.41
|1362
|2006.05.17 15:42
|sell
|245
|10.00
|1.2842
|1.3014
|1.1842
|1363
|2006.05.17 15:43
|modify
|245
|10.00
|1.2842
|1.2797
|1.1842
|1364
|2006.05.17 15:43
|s/l
|245
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1842
|446.39
|49231.80
|1365
|2006.05.17 15:43
|sell
|246
|10.00
|1.2840
|1.3010
|1.1840
|1366
|2006.05.17 15:44
|modify
|246
|10.00
|1.2840
|1.2797
|1.1840
|1367
|2006.05.17 15:44
|s/l
|246
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1840
|426.39
|49658.19
|1368
|2006.05.17 15:44
|sell
|247
|10.00
|1.2838
|1.3006
|1.1838
|1369
|2006.05.17 15:45
|modify
|247
|10.00
|1.2838
|1.2797
|1.1838
|1370
|2006.05.17 15:45
|s/l
|247
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1838
|406.39
|50064.58
|1371
|2006.05.17 15:45
|sell
|248
|10.00
|1.2841
|1.3012
|1.1841
|1372
|2006.05.17 15:46
|modify
|248
|10.00
|1.2841
|1.2797
|1.1841
|1373
|2006.05.17 15:46
|s/l
|248
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1841
|436.39
|50500.97
|1374
|2006.05.17 15:46
|sell
|249
|10.00
|1.2844
|1.3018
|1.1844
|1375
|2006.05.17 15:48
|modify
|249
|10.00
|1.2844
|1.2797
|1.1844
|1376
|2006.05.17 15:48
|s/l
|249
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1844
|466.39
|50967.36
|1377
|2006.05.17 15:48
|sell
|250
|10.00
|1.2842
|1.3014
|1.1842
|1378
|2006.05.17 15:50
|modify
|250
|10.00
|1.2842
|1.2797
|1.1842
|1379
|2006.05.17 15:50
|s/l
|250
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1842
|446.39
|51413.75
|1380
|2006.05.17 15:50
|sell
|251
|10.00
|1.2843
|1.3016
|1.1843
|1381
|2006.05.17 15:51
|modify
|251
|10.00
|1.2843
|1.2797
|1.1843
|1382
|2006.05.17 15:51
|s/l
|251
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1843
|456.39
|51870.14
|1383
|2006.05.17 15:51
|sell
|252
|10.00
|1.2842
|1.3014
|1.1842
|1384
|2006.05.17 15:52
|modify
|252
|10.00
|1.2842
|1.2797
|1.1842
|1385
|2006.05.17 15:52
|s/l
|252
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1842
|446.39
|52316.53
|1386
|2006.05.17 15:52
|sell
|253
|10.00
|1.2840
|1.3010
|1.1840
|1387
|2006.05.17 15:53
|modify
|253
|10.00
|1.2840
|1.2797
|1.1840
|1388
|2006.05.17 15:53
|s/l
|253
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1840
|426.39
|52742.92
|1389
|2006.05.17 15:53
|sell
|254
|10.00
|1.2841
|1.3012
|1.1841
|1390
|2006.05.17 15:54
|modify
|254
|10.00
|1.2841
|1.2797
|1.1841
|1391
|2006.05.17 15:54
|s/l
|254
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1841
|436.39
|53179.31
|1392
|2006.05.17 15:54
|sell
|255
|10.00
|1.2843
|1.3016
|1.1843
|1393
|2006.05.17 15:56
|modify
|255
|10.00
|1.2843
|1.2797
|1.1843
|1394
|2006.05.17 15:56
|s/l
|255
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1843
|456.39
|53635.70
|1395
|2006.05.17 15:56
|sell
|256
|10.00
|1.2845
|1.3020
|1.1845
|1396
|2006.05.17 15:57
|modify
|256
|10.00
|1.2845
|1.2797
|1.1845
|1397
|2006.05.17 15:57
|s/l
|256
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1845
|476.39
|54112.09
|1398
|2006.05.17 15:57
|sell
|257
|10.00
|1.2840
|1.3010
|1.1840
|1399
|2006.05.17 15:58
|modify
|257
|10.00
|1.2840
|1.2797
|1.1840
|1400
|2006.05.17 15:58
|s/l
|257
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1840
|426.39
|54538.48
|1401
|2006.05.17 15:58
|sell
|258
|10.00
|1.2833
|1.2996
|1.1833
|1402
|2006.05.17 15:59
|modify
|258
|10.00
|1.2833
|1.2797
|1.1833
|1403
|2006.05.17 15:59
|s/l
|258
|10.00
|1.279736
|1.2797
|1.1833
|356.39
|54894.87
|1404
|2006.05.17 15:59
|sell
|259
|10.00
|1.2831
|1.2992
|1.1831
|1405
|2006.05.17 15:59
|modify
|259
|10.00
|1.2831
|1.2797
|1.1831
|1406
|2006.05.17 15:59
|modify
|259
|10.00
|1.2831
|1.2765
|1.1831
|1407
|2006.05.17 16:00
|s/l
|259
|10.00
|1.276536
|1.2765
|1.1831
|656.39
|55551.26
|1408
|2006.05.24 15:30
|sell
|260
|10.00
|1.2742
|1.2822
|1.1742
|1409
|2006.05.24 15:30
|s/l
|260
|10.00
|1.2822
|1.2822
|1.1742
|-800.00
|54751.26
|1410
|2006.05.24 15:30
|sell
|261
|10.00
|1.2836
|1.3010
|1.1836
|1411
|2006.05.24 15:34
|modify
|261
|10.00
|1.2836
|1.2805
|1.1836
|1412
|2006.05.24 15:34
|s/l
|261
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1836
|305.71
|55056.97
|1413
|2006.05.24 15:34
|sell
|262
|10.00
|1.2842
|1.3022
|1.1842
|1414
|2006.05.24 15:38
|modify
|262
|10.00
|1.2842
|1.2805
|1.1842
|1415
|2006.05.24 15:38
|s/l
|262
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1842
|365.71
|55422.68
|1416
|2006.05.24 15:38
|sell
|263
|10.00
|1.2840
|1.3018
|1.1840
|1417
|2006.05.24 15:39
|modify
|263
|10.00
|1.2840
|1.2805
|1.1840
|1418
|2006.05.24 15:39
|s/l
|263
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1840
|345.71
|55768.39
|1419
|2006.05.24 15:39
|sell
|264
|10.00
|1.2839
|1.3016
|1.1839
|1420
|2006.05.24 15:40
|modify
|264
|10.00
|1.2839
|1.2805
|1.1839
|1421
|2006.05.24 15:40
|s/l
|264
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1839
|335.71
|56104.10
|1422
|2006.05.24 15:40
|sell
|265
|10.00
|1.2842
|1.3022
|1.1842
|1423
|2006.05.24 15:43
|modify
|265
|10.00
|1.2842
|1.2805
|1.1842
|1424
|2006.05.24 15:43
|s/l
|265
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1842
|365.71
|56469.81
|1425
|2006.05.24 15:43
|sell
|266
|10.00
|1.2838
|1.3014
|1.1838
|1426
|2006.05.24 15:46
|modify
|266
|10.00
|1.2838
|1.2805
|1.1838
|1427
|2006.05.24 15:46
|s/l
|266
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1838
|325.71
|56795.52
|1428
|2006.05.24 15:46
|sell
|267
|10.00
|1.2838
|1.3014
|1.1838
|1429
|2006.05.24 15:47
|modify
|267
|10.00
|1.2838
|1.2805
|1.1838
|1430
|2006.05.24 15:47
|s/l
|267
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1838
|325.71
|57121.23
|1431
|2006.05.24 15:47
|sell
|268
|10.00
|1.2834
|1.3006
|1.1834
|1432
|2006.05.24 15:48
|modify
|268
|10.00
|1.2834
|1.2805
|1.1834
|1433
|2006.05.24 15:48
|s/l
|268
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1834
|285.71
|57406.94
|1434
|2006.05.24 15:48
|sell
|269
|10.00
|1.2836
|1.3010
|1.1836
|1435
|2006.05.24 15:53
|modify
|269
|10.00
|1.2836
|1.2805
|1.1836
|1436
|2006.05.24 15:53
|s/l
|269
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1836
|305.71
|57712.65
|1437
|2006.05.24 15:53
|sell
|270
|10.00
|1.2838
|1.3014
|1.1838
|1438
|2006.05.24 15:54
|modify
|270
|10.00
|1.2838
|1.2805
|1.1838
|1439
|2006.05.24 15:54
|s/l
|270
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1838
|325.71
|58038.36
|1440
|2006.05.24 15:54
|sell
|271
|10.00
|1.2836
|1.3010
|1.1836
|1441
|2006.05.24 15:55
|modify
|271
|10.00
|1.2836
|1.2805
|1.1836
|1442
|2006.05.24 15:55
|s/l
|271
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1836
|305.71
|58344.07
|1443
|2006.05.24 15:55
|sell
|272
|10.00
|1.2836
|1.3010
|1.1836
|1444
|2006.05.24 15:56
|modify
|272
|10.00
|1.2836
|1.2805
|1.1836
|1445
|2006.05.24 15:56
|s/l
|272
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1836
|305.71
|58649.78
|1446
|2006.05.24 15:56
|sell
|273
|10.00
|1.2837
|1.3012
|1.1837
|1447
|2006.05.24 15:57
|modify
|273
|10.00
|1.2837
|1.2805
|1.1837
|1448
|2006.05.24 15:57
|s/l
|273
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1837
|315.71
|58965.49
|1449
|2006.05.24 15:57
|sell
|274
|10.00
|1.2835
|1.3008
|1.1835
|1450
|2006.05.24 15:58
|modify
|274
|10.00
|1.2835
|1.2805
|1.1835
|1451
|2006.05.24 15:58
|s/l
|274
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1835
|295.71
|59261.20
|1452
|2006.05.24 15:58
|sell
|275
|10.00
|1.2834
|1.3006
|1.1834
|1453
|2006.05.24 15:59
|modify
|275
|10.00
|1.2834
|1.2805
|1.1834
|1454
|2006.05.24 15:59
|s/l
|275
|10.00
|1.280543
|1.2805
|1.1834
|285.71
|59546.91
|1455
|2006.05.24 15:59
|sell
|276
|10.00
|1.2836
|1.3010
|1.1836
|1456
|2006.05.24 15:59
|modify
|276
|10.00
|1.2836
|1.2805
|1.1836
|1457
|2006.05.24 15:59
|modify
|276
|10.00
|1.2836
|1.2791
|1.1836
|1458
|2006.05.24 16:00
|modify
|276
|10.00
|1.2836
|1.2790
|1.1836
|1459
|2006.05.24 16:02
|s/l
|276
|10.00
|1.278964
|1.2790
|1.1836
|463.64
|60010.55
|1460
|2006.05.26 14:30
|sell
|277
|10.00
|1.2708
|1.2757
|1.1708
|1461
|2006.05.26 14:30
|s/l
|277
|10.00
|1.2757
|1.2757
|1.1708
|-490.00
|59520.55
|1462
|2006.05.26 14:30
|sell
|278
|10.00
|1.2787
|1.2915
|1.1787
|1463
|2006.05.26 14:31
|modify
|278
|10.00
|1.2787
|1.2767
|1.1787
|1464
|2006.05.26 14:31
|s/l
|278
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1787
|198.57
|59719.12
|1465
|2006.05.26 14:31
|sell
|279
|10.00
|1.2804
|1.2949
|1.1804
|1466
|2006.05.26 14:32
|modify
|279
|10.00
|1.2804
|1.2767
|1.1804
|1467
|2006.05.26 14:32
|s/l
|279
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1804
|368.57
|60087.69
|1468
|2006.05.26 14:32
|sell
|280
|10.00
|1.2812
|1.2965
|1.1812
|1469
|2006.05.26 14:33
|modify
|280
|10.00
|1.2812
|1.2767
|1.1812
|1470
|2006.05.26 14:33
|s/l
|280
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1812
|448.57
|60536.26
|1471
|2006.05.26 14:33
|sell
|281
|10.00
|1.2808
|1.2957
|1.1808
|1472
|2006.05.26 14:34
|modify
|281
|10.00
|1.2808
|1.2767
|1.1808
|1473
|2006.05.26 14:34
|s/l
|281
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1808
|408.57
|60944.83
|1474
|2006.05.26 14:34
|sell
|282
|10.00
|1.2802
|1.2945
|1.1802
|1475
|2006.05.26 14:35
|modify
|282
|10.00
|1.2802
|1.2767
|1.1802
|1476
|2006.05.26 14:35
|s/l
|282
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1802
|348.57
|61293.40
|1477
|2006.05.26 14:35
|sell
|283
|10.00
|1.2804
|1.2949
|1.1804
|1478
|2006.05.26 14:36
|modify
|283
|10.00
|1.2804
|1.2767
|1.1804
|1479
|2006.05.26 14:36
|s/l
|283
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1804
|368.57
|61661.97
|1480
|2006.05.26 14:36
|sell
|284
|10.00
|1.2806
|1.2953
|1.1806
|1481
|2006.05.26 14:37
|modify
|284
|10.00
|1.2806
|1.2767
|1.1806
|1482
|2006.05.26 14:37
|s/l
|284
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1806
|388.57
|62050.54
|1483
|2006.05.26 14:37
|sell
|285
|10.00
|1.2800
|1.2941
|1.1800
|1484
|2006.05.26 14:38
|modify
|285
|10.00
|1.2800
|1.2767
|1.1800
|1485
|2006.05.26 14:38
|s/l
|285
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1800
|328.57
|62379.11
|1486
|2006.05.26 14:38
|sell
|286
|10.00
|1.2802
|1.2945
|1.1802
|1487
|2006.05.26 14:39
|modify
|286
|10.00
|1.2802
|1.2767
|1.1802
|1488
|2006.05.26 14:39
|s/l
|286
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1802
|348.57
|62727.68
|1489
|2006.05.26 14:39
|sell
|287
|10.00
|1.2806
|1.2953
|1.1806
|1490
|2006.05.26 14:40
|modify
|287
|10.00
|1.2806
|1.2767
|1.1806
|1491
|2006.05.26 14:40
|s/l
|287
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1806
|388.57
|63116.25
|1492
|2006.05.26 14:40
|sell
|288
|10.00
|1.2806
|1.2953
|1.1806
|1493
|2006.05.26 14:41
|modify
|288
|10.00
|1.2806
|1.2767
|1.1806
|1494
|2006.05.26 14:41
|s/l
|288
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1806
|388.57
|63504.82
|1495
|2006.05.26 14:41
|sell
|289
|10.00
|1.2810
|1.2961
|1.1810
|1496
|2006.05.26 14:42
|modify
|289
|10.00
|1.2810
|1.2767
|1.1810
|1497
|2006.05.26 14:42
|s/l
|289
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1810
|428.57
|63933.39
|1498
|2006.05.26 14:42
|sell
|290
|10.00
|1.2811
|1.2963
|1.1811
|1499
|2006.05.26 14:43
|modify
|290
|10.00
|1.2811
|1.2767
|1.1811
|1500
|2006.05.26 14:43
|s/l
|290
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1811
|438.57
|64371.96
|1501
|2006.05.26 14:43
|sell
|291
|10.00
|1.2812
|1.2965
|1.1812
|1502
|2006.05.26 14:44
|modify
|291
|10.00
|1.2812
|1.2767
|1.1812
|1503
|2006.05.26 14:44
|s/l
|291
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1812
|448.57
|64820.53
|1504
|2006.05.26 14:44
|sell
|292
|10.00
|1.2816
|1.2973
|1.1816
|1505
|2006.05.26 14:45
|modify
|292
|10.00
|1.2816
|1.2767
|1.1816
|1506
|2006.05.26 14:45
|s/l
|292
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1816
|488.57
|65309.10
|1507
|2006.05.26 14:45
|sell
|293
|10.00
|1.2808
|1.2957
|1.1808
|1508
|2006.05.26 14:46
|modify
|293
|10.00
|1.2808
|1.2767
|1.1808
|1509
|2006.05.26 14:46
|s/l
|293
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1808
|408.57
|65717.67
|1510
|2006.05.26 14:46
|sell
|294
|10.00
|1.2808
|1.2957
|1.1808
|1511
|2006.05.26 14:47
|modify
|294
|10.00
|1.2808
|1.2767
|1.1808
|1512
|2006.05.26 14:47
|s/l
|294
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1808
|408.57
|66126.24
|1513
|2006.05.26 14:47
|sell
|295
|10.00
|1.2808
|1.2957
|1.1808
|1514
|2006.05.26 14:48
|modify
|295
|10.00
|1.2808
|1.2767
|1.1808
|1515
|2006.05.26 14:48
|s/l
|295
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1808
|408.57
|66534.81
|1516
|2006.05.26 14:48
|sell
|296
|10.00
|1.2808
|1.2957
|1.1808
|1517
|2006.05.26 14:49
|modify
|296
|10.00
|1.2808
|1.2767
|1.1808
|1518
|2006.05.26 14:49
|s/l
|296
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1808
|408.57
|66943.38
|1519
|2006.05.26 14:49
|sell
|297
|10.00
|1.2806
|1.2953
|1.1806
|1520
|2006.05.26 14:50
|modify
|297
|10.00
|1.2806
|1.2767
|1.1806
|1521
|2006.05.26 14:50
|s/l
|297
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1806
|388.57
|67331.95
|1522
|2006.05.26 14:50
|sell
|298
|10.00
|1.2806
|1.2953
|1.1806
|1523
|2006.05.26 14:51
|modify
|298
|10.00
|1.2806
|1.2767
|1.1806
|1524
|2006.05.26 14:51
|s/l
|298
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1806
|388.57
|67720.52
|1525
|2006.05.26 14:51
|sell
|299
|10.00
|1.2808
|1.2957
|1.1808
|1526
|2006.05.26 14:53
|modify
|299
|10.00
|1.2808
|1.2767
|1.1808
|1527
|2006.05.26 14:53
|s/l
|299
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1808
|408.57
|68129.09
|1528
|2006.05.26 14:53
|sell
|300
|10.00
|1.2808
|1.2957
|1.1808
|1529
|2006.05.26 14:56
|modify
|300
|10.00
|1.2808
|1.2767
|1.1808
|1530
|2006.05.26 14:56
|s/l
|300
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1808
|408.57
|68537.66
|1531
|2006.05.26 14:56
|sell
|301
|10.00
|1.2804
|1.2949
|1.1804
|1532
|2006.05.26 14:57
|modify
|301
|10.00
|1.2804
|1.2767
|1.1804
|1533
|2006.05.26 14:57
|s/l
|301
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1804
|368.57
|68906.23
|1534
|2006.05.26 14:57
|sell
|302
|10.00
|1.2808
|1.2957
|1.1808
|1535
|2006.05.26 14:58
|modify
|302
|10.00
|1.2808
|1.2767
|1.1808
|1536
|2006.05.26 14:58
|s/l
|302
|10.00
|1.276714
|1.2767
|1.1808
|408.57
|69314.80
|1537
|2006.05.26 14:58
|sell
|303
|10.00
|1.2813
|1.2967
|1.1813
|1538
|2006.05.26 14:59
|modify
|303
|10.00
|1.2813
|1.2767
|1.1813
|1539
|2006.05.26 14:59
|modify
|303
|10.00
|1.2813
|1.2756
|1.1813
|1540
|2006.05.26 15:00
|s/l
|303
|10.00
|1.275614
|1.2756
|1.1813
|568.57
|69883.37
|1541
|2006.06.08 13:30
|sell
|304
|10.00
|1.2662
|1.2671
|1.1662
|1542
|2006.06.08 13:30
|s/l
|304
|10.00
|1.2671
|1.2671
|1.1662
|-90.00
|69793.37
|1543
|2006.06.08 13:30
|sell
|305
|10.00
|1.2763
|1.2873
|1.1763
|1544
|2006.06.08 13:32
|modify
|305
|10.00
|1.2763
|1.2702
|1.1763
|1545
|2006.06.08 13:32
|s/l
|305
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1763
|608.89
|70402.26
|1546
|2006.06.08 13:32
|sell
|306
|10.00
|1.2762
|1.2871
|1.1762
|1547
|2006.06.08 13:34
|modify
|306
|10.00
|1.2762
|1.2702
|1.1762
|1548
|2006.06.08 13:34
|s/l
|306
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1762
|598.89
|71001.15
|1549
|2006.06.08 13:34
|sell
|307
|10.00
|1.2763
|1.2873
|1.1763
|1550
|2006.06.08 13:36
|modify
|307
|10.00
|1.2763
|1.2702
|1.1763
|1551
|2006.06.08 13:36
|s/l
|307
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1763
|608.89
|71610.04
|1552
|2006.06.08 13:36
|sell
|308
|10.00
|1.2764
|1.2875
|1.1764
|1553
|2006.06.08 13:39
|modify
|308
|10.00
|1.2764
|1.2702
|1.1764
|1554
|2006.06.08 13:39
|s/l
|308
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1764
|618.89
|72228.93
|1555
|2006.06.08 13:39
|sell
|309
|10.00
|1.2763
|1.2873
|1.1763
|1556
|2006.06.08 13:43
|modify
|309
|10.00
|1.2763
|1.2702
|1.1763
|1557
|2006.06.08 13:43
|s/l
|309
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1763
|608.89
|72837.82
|1558
|2006.06.08 13:43
|sell
|310
|10.00
|1.2763
|1.2873
|1.1763
|1559
|2006.06.08 13:44
|modify
|310
|10.00
|1.2763
|1.2702
|1.1763
|1560
|2006.06.08 13:44
|s/l
|310
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1763
|608.89
|73446.71
|1561
|2006.06.08 13:44
|sell
|311
|10.00
|1.2762
|1.2871
|1.1762
|1562
|2006.06.08 13:45
|modify
|311
|10.00
|1.2762
|1.2702
|1.1762
|1563
|2006.06.08 13:45
|s/l
|311
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1762
|598.89
|74045.60
|1564
|2006.06.08 13:45
|sell
|312
|10.00
|1.2763
|1.2873
|1.1763
|1565
|2006.06.08 13:46
|modify
|312
|10.00
|1.2763
|1.2702
|1.1763
|1566
|2006.06.08 13:46
|s/l
|312
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1763
|608.89
|74654.49
|1567
|2006.06.08 13:46
|sell
|313
|10.00
|1.2754
|1.2855
|1.1754
|1568
|2006.06.08 13:47
|modify
|313
|10.00
|1.2754
|1.2702
|1.1754
|1569
|2006.06.08 13:47
|s/l
|313
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1754
|518.89
|75173.38
|1570
|2006.06.08 13:47
|sell
|314
|10.00
|1.2754
|1.2855
|1.1754
|1571
|2006.06.08 13:48
|modify
|314
|10.00
|1.2754
|1.2702
|1.1754
|1572
|2006.06.08 13:48
|s/l
|314
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1754
|518.89
|75692.27
|1573
|2006.06.08 13:48
|sell
|315
|10.00
|1.2747
|1.2841
|1.1747
|1574
|2006.06.08 13:49
|modify
|315
|10.00
|1.2747
|1.2702
|1.1747
|1575
|2006.06.08 13:49
|s/l
|315
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1747
|448.89
|76141.16
|1576
|2006.06.08 13:49
|sell
|316
|10.00
|1.2736
|1.2819
|1.1736
|1577
|2006.06.08 13:50
|modify
|316
|10.00
|1.2736
|1.2702
|1.1736
|1578
|2006.06.08 13:50
|s/l
|316
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1736
|338.89
|76480.05
|1579
|2006.06.08 13:50
|sell
|317
|10.00
|1.2738
|1.2823
|1.1738
|1580
|2006.06.08 13:51
|modify
|317
|10.00
|1.2738
|1.2702
|1.1738
|1581
|2006.06.08 13:51
|s/l
|317
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1738
|358.89
|76838.94
|1582
|2006.06.08 13:51
|sell
|318
|10.00
|1.2737
|1.2821
|1.1737
|1583
|2006.06.08 13:52
|modify
|318
|10.00
|1.2737
|1.2702
|1.1737
|1584
|2006.06.08 13:52
|s/l
|318
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1737
|348.89
|77187.83
|1585
|2006.06.08 13:52
|sell
|319
|10.00
|1.2737
|1.2821
|1.1737
|1586
|2006.06.08 13:53
|modify
|319
|10.00
|1.2737
|1.2702
|1.1737
|1587
|2006.06.08 13:53
|s/l
|319
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1737
|348.89
|77536.72
|1588
|2006.06.08 13:53
|sell
|320
|10.00
|1.2728
|1.2803
|1.1728
|1589
|2006.06.08 13:54
|modify
|320
|10.00
|1.2728
|1.2702
|1.1728
|1590
|2006.06.08 13:54
|s/l
|320
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1728
|258.89
|77795.61
|1591
|2006.06.08 13:54
|sell
|321
|10.00
|1.2728
|1.2803
|1.1728
|1592
|2006.06.08 13:55
|modify
|321
|10.00
|1.2728
|1.2702
|1.1728
|1593
|2006.06.08 13:55
|s/l
|321
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1728
|258.89
|78054.50
|1594
|2006.06.08 13:55
|sell
|322
|10.00
|1.2728
|1.2803
|1.1728
|1595
|2006.06.08 13:56
|modify
|322
|10.00
|1.2728
|1.2702
|1.1728
|1596
|2006.06.08 13:56
|s/l
|322
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1728
|258.89
|78313.39
|1597
|2006.06.08 13:56
|sell
|323
|10.00
|1.2732
|1.2811
|1.1732
|1598
|2006.06.08 13:57
|modify
|323
|10.00
|1.2732
|1.2702
|1.1732
|1599
|2006.06.08 13:57
|s/l
|323
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1732
|298.89
|78612.28
|1600
|2006.06.08 13:57
|sell
|324
|10.00
|1.2735
|1.2817
|1.1735
|1601
|2006.06.08 13:58
|modify
|324
|10.00
|1.2735
|1.2702
|1.1735
|1602
|2006.06.08 13:58
|s/l
|324
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1735
|328.89
|78941.17
|1603
|2006.06.08 13:58
|sell
|325
|10.00
|1.2735
|1.2817
|1.1735
|1604
|2006.06.08 13:59
|modify
|325
|10.00
|1.2735
|1.2702
|1.1735
|1605
|2006.06.08 13:59
|s/l
|325
|10.00
|1.270211
|1.2702
|1.1735
|328.89
|79270.06
|1606
|2006.06.08 13:59
|sell
|326
|10.00
|1.2736
|1.2819
|1.1736
|1607
|2006.06.08 13:59
|modify
|326
|10.00
|1.2736
|1.2702
|1.1736
|1608
|2006.06.08 13:59
|modify
|326
|10.00
|1.2736
|1.2683
|1.1736
|1609
|2006.06.08 14:00
|s/l
|326
|10.00
|1.268311
|1.2683
|1.1736
|528.89
|79798.95
|1610
|2006.10.06 13:00
|sell
|327
|10.00
|1.2601
|1.2691
|1.1601
|1611
|2006.10.06 13:00
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2626
|1.1601
|1612
|2006.10.06 13:00
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2625
|1.1601
|1613
|2006.10.06 13:00
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2624
|1.1601
|1614
|2006.10.06 13:00
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2623
|1.1601
|1615
|2006.10.06 13:00
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2622
|1.1601
|1616
|2006.10.06 13:00
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2621
|1.1601
|1617
|2006.10.06 13:01
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2620
|1.1601
|1618
|2006.10.06 13:01
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2619
|1.1601
|1619
|2006.10.06 13:01
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2618
|1.1601
|1620
|2006.10.06 13:01
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2617
|1.1601
|1621
|2006.10.06 13:01
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2616
|1.1601
|1622
|2006.10.06 13:02
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2615
|1.1601
|1623
|2006.10.06 13:06
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2614
|1.1601
|1624
|2006.10.06 13:06
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2613
|1.1601
|1625
|2006.10.06 13:49
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2612
|1.1601
|1626
|2006.10.06 13:49
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2611
|1.1601
|1627
|2006.10.06 13:50
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2610
|1.1601
|1628
|2006.10.06 14:31
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2610
|1.1601
|1629
|2006.10.06 14:31
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2609
|1.1601
|1630
|2006.10.06 14:31
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2608
|1.1601
|1631
|2006.10.06 14:31
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2607
|1.1601
|1632
|2006.10.06 14:31
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2606
|1.1601
|1633
|2006.10.06 14:32
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2605
|1.1601
|1634
|2006.10.06 14:32
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2604
|1.1601
|1635
|2006.10.06 14:32
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2603
|1.1601
|1636
|2006.10.06 14:36
|modify
|327
|10.00
|1.2601
|1.2602
|1.1601
|1637
|2006.10.06 15:43
|s/l
|327
|10.00
|1.260224
|1.2602
|1.1601
|-12.39
|79786.56
|1638
|2006.11.03 14:00
|sell
|328
|10.00
|1.2685
|1.2697
|1.1685
|1639
|2006.11.03 14:10
|s/l
|328
|10.00
|1.2697
|1.2697
|1.1685
|-120.00
|79666.56
|1640
|2006.11.03 14:10
|sell
|329
|10.00
|1.2695
|1.2719
|1.1695
|1641
|2006.11.03 14:10
|modify
|329
|10.00
|1.2695
|1.2717
|1.1695
|1642
|2006.11.03 14:12
|modify
|329
|10.00
|1.2695
|1.2716
|1.1695
|1643
|2006.11.03 14:23
|modify
|329
|10.00
|1.2695
|1.2715
|1.1695
|1644
|2006.11.03 15:00
|modify
|329
|10.00
|1.2695
|1.2713
|1.1695
|1645
|2006.11.03 15:00
|modify
|329
|10.00
|1.2695
|1.2710
|1.1695
|1646
|2006.11.03 15:01
|modify
|329
|10.00
|1.2695
|1.2706
|1.1695
|1647
|2006.11.03 15:01
|modify
|329
|10.00
|1.2695
|1.2705
|1.1695
|1648
|2006.11.03 15:01
|modify
|329
|10.00
|1.2695
|1.2704
|1.1695
|1649
|2006.11.03 15:07
|s/l
|329
|10.00
|1.270358
|1.2704
|1.1695
|-85.79
|79580.77