Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v4_2_03

СимволUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
Период15 Минут (M15) 2006.05.01 00:00 - 2006.11.22 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.22)
МодельВсе тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
ПараметрыLots=1; MaximumRisk=0.3; DecreaseFactor=3; PrefSettings=false; MM=true; AccountIsMicro=false; TakeProfit=70; StopLoss=81; TrailingStop=35; UseSignal1=true; UseSignal2=true; UseSignal3=true; UseSignal4=true; UseSignal5=true; SMAPeriod=2; SMA2Bars=18; Percent=0.0032; EnvelopePeriod=2; OSMAFast=5; OSMASlow=22; OSMASignal=2; TradeFrom1=0; TradeUntil1=24; TradeFrom2=0; TradeUntil2=0; TradeFrom3=0; TradeUntil3=0; TradeFrom4=0; TradeUntil4=0; Fast_Period=25; Fast_Price=1; Slow_Period=15; Slow_Price=1; DVBuySell=0.0029; DVStayOut=0.023;
Баров в истории60255Смоделировано тиков874976Качество моделирования90.00%
Начальный депозит10000.00
Чистая прибыль1604431.19Общая прибыль2487876.22Общий убыток-883445.03
Прибыльность2.82Матожидание выигрыша13370.26
Абсолютная просадка0.00Максимальная просадка221280.14 (12.98%)Относительная просадка22.04% (14589.97)
Всего сделок120Короткие позиции (% выигравших)61 (81.97%)Длинные позиции (% выигравших)59 (89.83%)
Прибыльные сделки (% от всех)103 (85.83%)Убыточные сделки (% от всех)17 (14.17%)
Самая большаяприбыльная сделка65128.37убыточная сделка-80070.88
Средняяприбыльная сделка24154.14убыточная сделка-51967.35
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)16 (639005.78)непрерывных проигрышей (убыток)3 (-195685.13)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)639005.78 (16)непрерывный убыток (число проигрышей)-195685.13 (3)
Среднийнепрерывный выигрыш8непрерывный проигрыш1
Graph
ВремяТипОрдерЛотыЦенаS / LT / PПрибыльБаланс
12006.05.01 01:45sell13.00113.74114.55113.04
22006.05.01 04:14modify13.00113.74113.73113.04
32006.05.01 04:14modify13.00113.74113.72113.04
42006.05.01 04:14modify13.00113.74113.72113.04
52006.05.01 04:15modify13.00113.74113.71113.04
62006.05.01 04:16modify13.00113.74113.70113.04
72006.05.01 04:16modify13.00113.74113.69113.04
82006.05.01 04:16modify13.00113.74113.67113.04
92006.05.01 04:16modify13.00113.74113.65113.04
102006.05.01 04:17modify13.00113.74113.64113.04
112006.05.01 04:17modify13.00113.74113.62113.04
122006.05.01 04:17modify13.00113.74113.61113.04
132006.05.01 04:17modify13.00113.74113.59113.04
142006.05.01 04:19modify13.00113.74113.57113.04
152006.05.01 04:22modify13.00113.74113.57113.04
162006.05.01 04:22modify13.00113.74113.56113.04
172006.05.01 04:22modify13.00113.74113.54113.04
182006.05.01 04:22modify13.00113.74113.52113.04
192006.05.01 04:22modify13.00113.74113.50113.04
202006.05.01 04:22modify13.00113.74113.48113.04
212006.05.01 04:23modify13.00113.74113.46113.04
222006.05.01 04:38modify13.00113.74113.43113.04
232006.05.01 04:39modify13.00113.74113.42113.04
242006.05.01 07:21modify13.00113.74113.41113.04
252006.05.01 07:24modify13.00113.74113.40113.04
262006.05.01 07:24modify13.00113.74113.40113.04
272006.05.01 13:28modify13.00113.74113.39113.04
282006.05.01 14:39modify13.00113.74113.39113.04
292006.05.01 14:39t/p13.00113.04113.39113.041857.9111857.91
302006.05.01 15:00buy23.60112.68111.87113.38
312006.05.01 17:35modify23.60112.68112.69113.38
322006.05.01 17:35modify23.60112.68112.70113.38
332006.05.01 17:35modify23.60112.68112.72113.38
342006.05.01 17:35modify23.60112.68112.73113.38
352006.05.01 17:35modify23.60112.68112.74113.38
362006.05.01 17:35modify23.60112.68112.75113.38
372006.05.01 17:35modify23.60112.68112.76113.38
382006.05.01 17:38modify23.60112.68112.78113.38
392006.05.01 17:41modify23.60112.68112.78113.38
402006.05.01 17:41modify23.60112.68112.79113.38
412006.05.01 17:45modify23.60112.68112.80113.38
422006.05.01 17:45modify23.60112.68112.80113.38
432006.05.01 19:44modify23.60112.68112.81113.38
442006.05.01 19:47modify23.60112.68112.82113.38
452006.05.01 19:48modify23.60112.68112.83113.38
462006.05.01 20:05modify23.60112.68112.84113.38
472006.05.01 20:05modify23.60112.68112.85113.38
482006.05.01 20:05modify23.60112.68112.86113.38
492006.05.01 20:08modify23.60112.68112.87113.38
502006.05.01 20:15modify23.60112.68112.88113.38
512006.05.01 20:15modify23.60112.68112.90113.38
522006.05.01 20:57modify23.60112.68112.92113.38
532006.05.01 21:09modify23.60112.68112.92113.38
542006.05.01 21:09modify23.60112.68112.93113.38
552006.05.01 21:12modify23.60112.68112.94113.38
562006.05.01 21:12modify23.60112.68112.95113.38
572006.05.01 21:12modify23.60112.68112.97113.38
582006.05.01 21:14modify23.60112.68112.98113.38
592006.05.01 21:14modify23.60112.68112.99113.38
602006.05.01 21:17modify23.60112.68113.00113.38
612006.05.01 21:17modify23.60112.68113.02113.38
622006.05.01 21:18modify23.60112.68113.03113.38
632006.05.01 21:18modify23.60112.68113.03113.38
642006.05.01 21:18t/p23.60113.38113.03113.382222.4214080.33
652006.05.02 05:45sell34.20113.63114.44112.93
662006.05.02 14:21modify34.20113.63113.62112.93
672006.05.02 14:21modify34.20113.63113.61112.93
682006.05.02 14:22modify34.20113.63113.60112.93
692006.05.02 14:22modify34.20113.63113.59112.93
702006.05.02 14:22modify34.20113.63113.58112.93
712006.05.02 15:03s/l34.20113.58113.58112.93184.8914265.22
722006.05.02 16:30buy44.30113.45112.64114.15
732006.05.03 20:03modify44.30113.45113.46114.15
742006.05.03 20:03modify44.30113.45113.47114.15
752006.05.03 20:04modify44.30113.45113.48114.15
762006.05.03 20:04modify44.30113.45113.49114.15
772006.05.04 01:40modify44.30113.45113.49114.15
782006.05.04 01:40modify44.30113.45113.50114.15
792006.05.04 01:40modify44.30113.45113.51114.15
802006.05.04 05:46modify44.30113.45113.52114.15
812006.05.04 05:55modify44.30113.45113.53114.15
822006.05.04 05:55modify44.30113.45113.53114.15
832006.05.04 05:55modify44.30113.45113.54114.15
842006.05.04 05:56modify44.30113.45113.55114.15
852006.05.04 05:56modify44.30113.45113.56114.15
862006.05.04 05:56modify44.30113.45113.57114.15
872006.05.04 05:59modify44.30113.45113.57114.15
882006.05.04 05:59modify44.30113.45113.58114.15
892006.05.04 06:13modify44.30113.45113.59114.15
902006.05.04 06:22modify44.30113.45113.61114.15
912006.05.04 06:23modify44.30113.45113.61114.15
922006.05.04 06:23modify44.30113.45113.62114.15
932006.05.04 06:25modify44.30113.45113.64114.15
942006.05.04 06:25modify44.30113.45113.66114.15
952006.05.04 06:25modify44.30113.45113.68114.15
962006.05.04 06:26modify44.30113.45113.68114.15
972006.05.04 06:26modify44.30113.45113.70114.15
982006.05.04 06:26modify44.30113.45113.72114.15
992006.05.04 06:27modify44.30113.45113.73114.15
1002006.05.04 06:27modify44.30113.45113.75114.15
1012006.05.04 08:07modify44.30113.45113.75114.15
1022006.05.04 08:07modify44.30113.45113.76114.15
1032006.05.04 08:07modify44.30113.45113.77114.15
1042006.05.04 08:07modify44.30113.45113.78114.15
1052006.05.04 08:08t/p44.30114.15113.78114.152866.9517132.17
1062006.05.04 12:15sell55.10114.00114.81113.30
1072006.05.04 16:04modify55.10114.00113.99113.30
1082006.05.04 16:04modify55.10114.00113.99113.30
1092006.05.04 16:04modify55.10114.00113.98113.30
1102006.05.04 16:04modify55.10114.00113.96113.30
1112006.05.04 16:04modify55.10114.00113.94113.30
1122006.05.04 16:05modify55.10114.00113.93113.30
1132006.05.04 16:07modify55.10114.00113.93113.30
1142006.05.04 16:07modify55.10114.00113.91113.30
1152006.05.04 16:19modify55.10114.00113.90113.30
1162006.05.04 16:19modify55.10114.00113.87113.30
1172006.05.04 16:20modify55.10114.00113.86113.30
1182006.05.04 16:20modify55.10114.00113.84113.30
1192006.05.04 16:21modify55.10114.00113.82113.30
1202006.05.04 16:21modify55.10114.00113.81113.30
1212006.05.04 17:02modify55.10114.00113.79113.30
1222006.05.04 17:02modify55.10114.00113.78113.30
1232006.05.04 17:04modify55.10114.00113.77113.30
1242006.05.04 17:04modify55.10114.00113.76113.30
1252006.05.04 17:04modify55.10114.00113.73113.30
1262006.05.04 17:09modify55.10114.00113.72113.30
1272006.05.04 17:09modify55.10114.00113.70113.30
1282006.05.04 17:32modify55.10114.00113.69113.30
1292006.05.04 17:35modify55.10114.00113.68113.30
1302006.05.04 17:35modify55.10114.00113.67113.30
1312006.05.04 17:39modify55.10114.00113.67113.30
1322006.05.04 17:39modify55.10114.00113.66113.30
1332006.05.04 17:39t/p55.10113.30113.66113.303150.9320283.10
1342006.05.04 22:00sell66.10113.59114.40112.89
1352006.05.05 15:06modify66.10113.59113.57112.89
1362006.05.05 15:06modify66.10113.59113.56112.89
1372006.05.05 15:06modify66.10113.59113.54112.89
1382006.05.05 15:07modify66.10113.59113.54112.89
1392006.05.05 15:07modify66.10113.59113.53112.89
1402006.05.05 15:07modify66.10113.59113.52112.89
1412006.05.05 15:07modify66.10113.59113.51112.89
1422006.05.05 15:07modify66.10113.59113.50112.89
1432006.05.05 15:07modify66.10113.59113.49112.89
1442006.05.05 15:08modify66.10113.59113.49112.89
1452006.05.05 15:08modify66.10113.59113.48112.89
1462006.05.05 15:08modify66.10113.59113.46112.89
1472006.05.05 15:08modify66.10113.59113.44112.89
1482006.05.05 15:08modify66.10113.59113.43112.89
1492006.05.05 15:10modify66.10113.59113.41112.89
1502006.05.05 15:10modify66.10113.59113.38112.89
1512006.05.05 15:10modify66.10113.59113.37112.89
1522006.05.05 15:10modify66.10113.59113.37112.89
1532006.05.05 15:12modify66.10113.59113.36112.89
1542006.05.05 15:12modify66.10113.59113.34112.89
1552006.05.05 15:12modify66.10113.59113.34112.89
1562006.05.05 15:13modify66.10113.59113.33112.89
1572006.05.05 15:13modify66.10113.59113.32112.89
1582006.05.05 15:13modify66.10113.59113.31112.89
1592006.05.05 15:13modify66.10113.59113.29112.89
1602006.05.05 15:13modify66.10113.59113.28112.89
1612006.05.05 15:14modify66.10113.59113.28112.89
1622006.05.05 15:14modify66.10113.59113.27112.89
1632006.05.05 15:14modify66.10113.59113.26112.89
1642006.05.05 15:16modify66.10113.59113.25112.89
1652006.05.05 15:16modify66.10113.59113.25112.89
1662006.05.05 15:16modify66.10113.59113.24112.89
1672006.05.05 15:16t/p66.10112.89113.24112.893693.1323976.23
1682006.05.08 00:00sell77.20112.57113.38111.87
1692006.05.08 00:00modify77.20112.57112.30111.87
1702006.05.08 00:01modify77.20112.57112.28111.87
1712006.05.08 02:49modify77.20112.57112.27111.87
1722006.05.08 02:49modify77.20112.57112.25111.87
1732006.05.08 02:49modify77.20112.57112.24111.87
1742006.05.08 02:49modify77.20112.57112.23111.87
1752006.05.08 02:49modify77.20112.57112.23111.87
1762006.05.08 02:51t/p77.20111.87112.23111.874505.2328481.46
1772006.05.08 16:00sell88.50111.50112.31110.80
1782006.05.09 16:07modify88.50111.50111.47110.80
1792006.05.09 16:07modify88.50111.50111.47110.80
1802006.05.09 16:18modify88.50111.50111.46110.80
1812006.05.09 16:18modify88.50111.50111.44110.80
1822006.05.09 16:19modify88.50111.50111.43110.80
1832006.05.09 16:19modify88.50111.50111.42110.80
1842006.05.09 16:20modify88.50111.50111.41110.80
1852006.05.09 16:20modify88.50111.50111.30110.80
1862006.05.09 16:36modify88.50111.50111.29110.80
1872006.05.09 16:36modify88.50111.50111.27110.80
1882006.05.09 17:31s/l88.50111.27111.27110.801631.9130113.38
1892006.05.09 21:45sell99.00111.15111.96110.45
1902006.05.10 08:48modify99.00111.15111.15110.45
1912006.05.10 08:48modify99.00111.15111.14110.45
1922006.05.10 08:48modify99.00111.15111.13110.45
1932006.05.10 08:50modify99.00111.15111.12110.45
1942006.05.10 08:50modify99.00111.15111.11110.45
1952006.05.10 08:50modify99.00111.15111.10110.45
1962006.05.10 08:51modify99.00111.15111.10110.45
1972006.05.10 08:51modify99.00111.15111.09110.45
1982006.05.10 08:51modify99.00111.15111.08110.45
1992006.05.10 08:51modify99.00111.15111.07110.45
2002006.05.10 08:51modify99.00111.15111.06110.45
2012006.05.10 08:53modify99.00111.15111.05110.45
2022006.05.10 08:53modify99.00111.15111.04110.45
2032006.05.10 09:25modify99.00111.15111.04110.45
2042006.05.10 09:25modify99.00111.15111.03110.45
2052006.05.10 10:57modify99.00111.15111.03110.45
2062006.05.10 10:57modify99.00111.15111.01110.45
2072006.05.10 10:57modify99.00111.15111.00110.45
2082006.05.10 10:58modify99.00111.15110.99110.45
2092006.05.10 10:58modify99.00111.15110.98110.45
2102006.05.10 10:58modify99.00111.15110.98110.45
2112006.05.10 10:59modify99.00111.15110.97110.45
2122006.05.10 10:59modify99.00111.15110.97110.45
2132006.05.10 11:00modify99.00111.15110.96110.45
2142006.05.10 11:00modify99.00111.15110.95110.45
2152006.05.10 11:00modify99.00111.15110.94110.45
2162006.05.10 11:00modify99.00111.15110.93110.45
2172006.05.10 11:00modify99.00111.15110.92110.45
2182006.05.10 11:00modify99.00111.15110.91110.45
2192006.05.10 11:01modify99.00111.15110.90110.45
2202006.05.10 11:01modify99.00111.15110.90110.45
2212006.05.10 11:25modify99.00111.15110.89110.45
2222006.05.10 11:26modify99.00111.15110.89110.45
2232006.05.10 11:26modify99.00111.15110.88110.45
2242006.05.10 11:26modify99.00111.15110.87110.45
2252006.05.10 11:26modify99.00111.15110.86110.45
2262006.05.10 11:26modify99.00111.15110.85110.45
2272006.05.10 11:26modify99.00111.15110.83110.45
2282006.05.10 11:33modify99.00111.15110.82110.45
2292006.05.10 11:33t/p99.00110.45110.82110.455571.6835685.05
2302006.05.10 20:00buy1010.70110.45109.64111.15
2312006.05.11 00:50modify1010.70110.45110.45111.15
2322006.05.11 00:50modify1010.70110.45110.46111.15
2332006.05.11 00:50modify1010.70110.45110.48111.15
2342006.05.11 00:51modify1010.70110.45110.49111.15
2352006.05.11 00:51modify1010.70110.45110.50111.15
2362006.05.11 00:52modify1010.70110.45110.51111.15
2372006.05.11 00:52modify1010.70110.45110.52111.15
2382006.05.11 00:54modify1010.70110.45110.53111.15
2392006.05.11 01:03modify1010.70110.45110.54111.15
2402006.05.11 01:31modify1010.70110.45110.56111.15
2412006.05.11 01:31modify1010.70110.45110.57111.15
2422006.05.11 01:31modify1010.70110.45110.58111.15
2432006.05.11 01:31modify1010.70110.45110.59111.15
2442006.05.11 01:31modify1010.70110.45110.59111.15
2452006.05.11 01:32modify1010.70110.45110.61111.15
2462006.05.11 01:34modify1010.70110.45110.62111.15
2472006.05.11 01:35modify1010.70110.45110.63111.15
2482006.05.11 01:35modify1010.70110.45110.67111.15
2492006.05.11 01:41modify1010.70110.45110.68111.15
2502006.05.11 01:41modify1010.70110.45110.69111.15
2512006.05.11 01:41modify1010.70110.45110.70111.15
2522006.05.11 01:41modify1010.70110.45110.71111.15
2532006.05.11 01:41modify1010.70110.45110.72111.15
2542006.05.11 01:42modify1010.70110.45110.73111.15
2552006.05.11 01:42modify1010.70110.45110.73111.15
2562006.05.11 01:47modify1010.70110.45110.75111.15
2572006.05.11 01:48modify1010.70110.45110.75111.15
2582006.05.11 01:48modify1010.70110.45110.76111.15
2592006.05.11 01:48modify1010.70110.45110.77111.15
2602006.05.11 01:48modify1010.70110.45110.78111.15
2612006.05.11 01:48modify1010.70110.45110.79111.15
2622006.05.11 01:49modify1010.70110.45110.79111.15
2632006.05.11 01:49t/p1010.70111.15110.79111.157168.0142853.06
2642006.05.11 10:00sell1112.90111.46112.27110.76
2652006.05.11 14:21modify1112.90111.46111.45110.76
2662006.05.11 14:24modify1112.90111.46111.44110.76
2672006.05.11 14:24modify1112.90111.46111.43110.76
2682006.05.11 14:24modify1112.90111.46111.42110.76
2692006.05.11 14:24modify1112.90111.46111.41110.76
2702006.05.11 14:24modify1112.90111.46111.40110.76
2712006.05.11 14:25modify1112.90111.46111.39110.76
2722006.05.11 14:25modify1112.90111.46111.38110.76
2732006.05.11 14:25modify1112.90111.46111.37110.76
2742006.05.11 14:25modify1112.90111.46111.36110.76
2752006.05.11 14:25modify1112.90111.46111.35110.76
2762006.05.11 14:25modify1112.90111.46111.34110.76
2772006.05.11 14:30modify1112.90111.46111.33110.76
2782006.05.11 14:30modify1112.90111.46111.32110.76
2792006.05.11 14:30modify1112.90111.46111.30110.76
2802006.05.11 14:30modify1112.90111.46111.29110.76
2812006.05.11 14:30modify1112.90111.46111.28110.76
2822006.05.11 14:30modify1112.90111.46111.26110.76
2832006.05.11 14:30modify1112.90111.46111.25110.76
2842006.05.11 14:30modify1112.90111.46111.23110.76
2852006.05.11 14:30modify1112.90111.46111.22110.76
2862006.05.11 14:30modify1112.90111.46111.20110.76
2872006.05.11 14:30modify1112.90111.46111.19110.76
2882006.05.11 14:31modify1112.90111.46111.17110.76
2892006.05.11 14:31modify1112.90111.46111.16110.76
2902006.05.11 14:31modify1112.90111.46111.15110.76
2912006.05.11 14:31modify1112.90111.46111.15110.76
2922006.05.11 14:34modify1112.90111.46111.14110.76
2932006.05.11 14:34modify1112.90111.46111.13110.76
2942006.05.11 14:34modify1112.90111.46111.11110.76
2952006.05.11 14:34t/p1112.90110.76111.11110.768153.5051006.56
2962006.05.11 14:34buy1215.30110.75109.94111.45
2972006.05.11 15:35modify1215.30110.75110.76111.45
2982006.05.11 15:35modify1215.30110.75110.77111.45
2992006.05.11 15:35modify1215.30110.75110.79111.45
3002006.05.11 15:36modify1215.30110.75110.79111.45
3012006.05.11 15:36modify1215.30110.75110.80111.45
3022006.05.11 15:36modify1215.30110.75110.82111.45
3032006.05.11 15:37modify1215.30110.75110.83111.45
3042006.05.11 15:37modify1215.30110.75110.84111.45
3052006.05.11 15:38modify1215.30110.75110.85111.45
3062006.05.11 16:31s/l1215.30110.85110.85111.451380.3352386.89
3072006.05.11 22:45sell1315.70110.66111.47109.96
3082006.05.12 01:31modify1315.70110.66110.66109.96
3092006.05.12 01:31modify1315.70110.66110.65109.96
3102006.05.12 01:31modify1315.70110.66110.63109.96
3112006.05.12 01:32modify1315.70110.66110.62109.96
3122006.05.12 01:32modify1315.70110.66110.62109.96
3132006.05.12 01:35modify1315.70110.66110.61109.96
3142006.05.12 01:35modify1315.70110.66110.60109.96
3152006.05.12 01:35modify1315.70110.66110.59109.96
3162006.05.12 01:43modify1315.70110.66110.58109.96
3172006.05.12 01:49modify1315.70110.66110.57109.96
3182006.05.12 02:01modify1315.70110.66110.57109.96
3192006.05.12 02:01modify1315.70110.66110.56109.96
3202006.05.12 02:01modify1315.70110.66110.54109.96
3212006.05.12 02:02modify1315.70110.66110.54109.96
3222006.05.12 02:02modify1315.70110.66110.53109.96
3232006.05.12 02:03modify1315.70110.66110.53109.96
3242006.05.12 02:03modify1315.70110.66110.52109.96
3252006.05.12 02:03modify1315.70110.66110.51109.96
3262006.05.12 02:04modify1315.70110.66110.50109.96
3272006.05.12 02:06modify1315.70110.66110.49109.96
3282006.05.12 02:06modify1315.70110.66110.49109.96
3292006.05.12 02:06modify1315.70110.66110.48109.96
3302006.05.12 02:06modify1315.70110.66110.46109.96
3312006.05.12 02:06modify1315.70110.66110.45109.96
3322006.05.12 02:06modify1315.70110.66110.44109.96
3332006.05.12 02:08modify1315.70110.66110.43109.96
3342006.05.12 02:08modify1315.70110.66110.42109.96
3352006.05.12 02:09modify1315.70110.66110.42109.96
3362006.05.12 02:09modify1315.70110.66110.40109.96
3372006.05.12 02:09modify1315.70110.66110.39109.96
3382006.05.12 02:10modify1315.70110.66110.37109.96
3392006.05.12 02:10modify1315.70110.66110.35109.96
3402006.05.12 02:10modify1315.70110.66110.34109.96
3412006.05.12 02:12t/p1315.70109.96110.34109.969763.8162150.70
3422006.05.12 08:30buy1418.60110.02109.21110.72
3432006.05.12 16:30modify1418.60110.02110.02110.72
3442006.05.12 16:31modify1418.60110.02110.04110.72
3452006.05.12 16:31modify1418.60110.02110.05110.72
3462006.05.12 16:31modify1418.60110.02110.06110.72
3472006.05.12 16:31modify1418.60110.02110.06110.72
3482006.05.12 16:36modify1418.60110.02110.07110.72
3492006.05.12 16:36modify1418.60110.02110.09110.72
3502006.05.12 16:36modify1418.60110.02110.10110.72
3512006.05.12 16:36modify1418.60110.02110.11110.72
3522006.05.12 16:36modify1418.60110.02110.13110.72
3532006.05.12 16:36modify1418.60110.02110.15110.72
3542006.05.12 16:36modify1418.60110.02110.16110.72
3552006.05.12 16:37modify1418.60110.02110.17110.72
3562006.05.12 16:37modify1418.60110.02110.17110.72
3572006.05.12 16:37modify1418.60110.02110.18110.72
3582006.05.12 16:37modify1418.60110.02110.19110.72
3592006.05.12 16:37modify1418.60110.02110.20110.72
3602006.05.12 16:37modify1418.60110.02110.21110.72
3612006.05.12 16:37modify1418.60110.02110.22110.72
3622006.05.12 16:37modify1418.60110.02110.23110.72
3632006.05.12 16:37modify1418.60110.02110.24110.72
3642006.05.12 16:37modify1418.60110.02110.25110.72
3652006.05.12 16:37modify1418.60110.02110.26110.72
3662006.05.12 17:11s/l1418.60110.26110.26110.724049.0366199.73
3672006.05.15 06:15sell1519.90109.66110.47108.96
3682006.05.15 10:20s/l1519.90110.47110.47108.96-14589.9751609.76
3692006.05.15 10:20sell1615.50110.45111.26109.75
3702006.05.15 11:37modify1615.50110.45110.44109.75
3712006.05.15 11:37modify1615.50110.45110.43109.75
3722006.05.15 11:37modify1615.50110.45110.41109.75
3732006.05.15 11:38modify1615.50110.45110.40109.75
3742006.05.15 11:38modify1615.50110.45110.36109.75
3752006.05.15 11:50modify1615.50110.45110.36109.75
3762006.05.15 11:50modify1615.50110.45110.35109.75
3772006.05.15 11:50modify1615.50110.45110.34109.75
3782006.05.15 11:51modify1615.50110.45110.33109.75
3792006.05.15 11:51modify1615.50110.45110.32109.75
3802006.05.15 11:51modify1615.50110.45110.31109.75
3812006.05.15 11:51modify1615.50110.45110.29109.75
3822006.05.15 11:52modify1615.50110.45110.29109.75
3832006.05.15 11:52modify1615.50110.45110.28109.75
3842006.05.15 11:52modify1615.50110.45110.27109.75
3852006.05.15 11:52modify1615.50110.45110.26109.75
3862006.05.15 11:52modify1615.50110.45110.25109.75
3872006.05.15 11:52modify1615.50110.45110.24109.75
3882006.05.15 11:52modify1615.50110.45110.23109.75
3892006.05.15 11:52modify1615.50110.45110.22109.75
3902006.05.15 12:42s/l1615.50110.22110.22109.753234.4554844.21
3912006.05.15 17:00sell1716.50110.28111.09109.58
3922006.05.15 23:00modify1716.50110.28109.98109.58
3932006.05.15 23:00s/l1716.50109.98109.98109.584480.0559324.26
3942006.05.15 23:15sell1817.80110.53111.34109.83
3952006.05.16 05:20modify1817.80110.53110.52109.83
3962006.05.16 05:20modify1817.80110.53110.51109.83
3972006.05.16 05:21modify1817.80110.53110.50109.83
3982006.05.16 05:21modify1817.80110.53110.48109.83
3992006.05.16 05:21modify1817.80110.53110.48109.83
4002006.05.16 05:37modify1817.80110.53110.47109.83
4012006.05.16 05:37modify1817.80110.53110.46109.83
4022006.05.16 05:38modify1817.80110.53110.46109.83
4032006.05.16 05:38modify1817.80110.53110.45109.83
4042006.05.16 05:39modify1817.80110.53110.44109.83
4052006.05.16 05:39modify1817.80110.53110.43109.83
4062006.05.16 05:52modify1817.80110.53110.42109.83
4072006.05.16 05:52modify1817.80110.53110.39109.83
4082006.05.16 05:53modify1817.80110.53110.38109.83
4092006.05.16 05:53modify1817.80110.53110.37109.83
4102006.05.16 05:53modify1817.80110.53110.36109.83
4112006.05.16 05:54modify1817.80110.53110.35109.83
4122006.05.16 05:54modify1817.80110.53110.34109.83
4132006.05.16 05:59modify1817.80110.53110.33109.83
4142006.05.16 07:43modify1817.80110.53110.32109.83
4152006.05.16 07:43modify1817.80110.53110.31109.83
4162006.05.16 08:09s/l1817.80110.31110.31109.833288.0662612.33
4172006.05.16 11:00sell1918.80110.45111.26109.75
4182006.05.16 14:32modify1918.80110.45110.44109.75
4192006.05.16 14:32modify1918.80110.45110.43109.75
4202006.05.16 14:32modify1918.80110.45110.42109.75
4212006.05.16 14:33modify1918.80110.45110.42109.75
4222006.05.16 14:33modify1918.80110.45110.41109.75
4232006.05.16 14:33modify1918.80110.45110.40109.75
4242006.05.16 14:35modify1918.80110.45110.39109.75
4252006.05.16 14:35modify1918.80110.45110.38109.75
4262006.05.16 14:36modify1918.80110.45110.37109.75
4272006.05.16 14:42modify1918.80110.45110.36109.75
4282006.05.16 14:42modify1918.80110.45110.35109.75
4292006.05.16 14:42modify1918.80110.45110.34109.75
4302006.05.16 14:42modify1918.80110.45110.33109.75
4312006.05.16 14:43modify1918.80110.45110.32109.75
4322006.05.16 14:44modify1918.80110.45110.32109.75
4332006.05.16 14:44modify1918.80110.45110.31109.75
4342006.05.16 14:44modify1918.80110.45110.30109.75
4352006.05.16 14:44modify1918.80110.45110.28109.75
4362006.05.16 14:44modify1918.80110.45110.27109.75
4372006.05.16 14:44modify1918.80110.45110.26109.75
4382006.05.16 14:44modify1918.80110.45110.25109.75
4392006.05.16 14:44modify1918.80110.45110.24109.75
4402006.05.16 14:44modify1918.80110.45110.23109.75
4412006.05.16 14:44modify1918.80110.45110.21109.75
4422006.05.16 14:44modify1918.80110.45110.20109.75
4432006.05.16 15:42s/l1918.80110.20110.20109.754263.3866875.71
4442006.05.16 20:30buy2020.10109.79108.98110.49
4452006.05.17 17:28modify2020.10109.79109.80110.49
4462006.05.17 17:28modify2020.10109.79109.82110.49
4472006.05.17 17:29modify2020.10109.79109.82110.49
4482006.05.17 17:29modify2020.10109.79109.83110.49
4492006.05.17 17:29modify2020.10109.79109.84110.49
4502006.05.17 17:29modify2020.10109.79109.85110.49
4512006.05.17 17:29modify2020.10109.79109.86110.49
4522006.05.17 17:29modify2020.10109.79109.87110.49
4532006.05.17 17:29modify2020.10109.79109.88110.49
4542006.05.17 17:29modify2020.10109.79109.89110.49
4552006.05.17 17:29modify2020.10109.79109.90110.49
4562006.05.17 17:29modify2020.10109.79109.91110.49
4572006.05.17 17:29modify2020.10109.79109.92110.49
4582006.05.17 17:30modify2020.10109.79109.92110.49
4592006.05.17 17:30modify2020.10109.79109.93110.49
4602006.05.17 17:30modify2020.10109.79109.94110.49
4612006.05.17 17:30modify2020.10109.79109.95110.49
4622006.05.17 17:30modify2020.10109.79109.96110.49
4632006.05.17 17:30modify2020.10109.79109.97110.49
4642006.05.17 17:30modify2020.10109.79109.98110.49
4652006.05.17 17:30modify2020.10109.79109.99110.49
4662006.05.17 17:30modify2020.10109.79110.00110.49
4672006.05.17 17:31modify2020.10109.79110.00110.49
4682006.05.17 17:31modify2020.10109.79110.01110.49
4692006.05.17 17:32modify2020.10109.79110.02110.49
4702006.05.17 17:32modify2020.10109.79110.03110.49
4712006.05.17 17:32modify2020.10109.79110.04110.49
4722006.05.17 17:50modify2020.10109.79110.04110.49
4732006.05.17 17:50modify2020.10109.79110.05110.49
4742006.05.17 17:50modify2020.10109.79110.06110.49
4752006.05.17 17:51modify2020.10109.79110.07110.49
4762006.05.17 17:51modify2020.10109.79110.08110.49
4772006.05.17 17:52modify2020.10109.79110.09110.49
4782006.05.17 17:56modify2020.10109.79110.10110.49
4792006.05.17 17:56modify2020.10109.79110.11110.49
4802006.05.17 17:57modify2020.10109.79110.13110.49
4812006.05.17 17:57modify2020.10109.79110.13110.49
4822006.05.17 17:58modify2020.10109.79110.14110.49
4832006.05.17 17:58t/p2020.10110.49110.14110.4913001.8979877.59
4842006.05.18 03:30buy2124.00110.75109.94111.45
4852006.05.18 13:21modify2124.00110.75110.76111.45
4862006.05.18 13:21modify2124.00110.75110.76111.45
4872006.05.18 13:22modify2124.00110.75110.77111.45
4882006.05.18 13:22modify2124.00110.75110.78111.45
4892006.05.18 13:23modify2124.00110.75110.79111.45
4902006.05.18 13:23modify2124.00110.75110.80111.45
4912006.05.18 13:23modify2124.00110.75110.81111.45
4922006.05.18 13:23modify2124.00110.75110.81111.45
4932006.05.18 13:35modify2124.00110.75110.84111.45
4942006.05.18 13:35modify2124.00110.75110.84111.45
4952006.05.18 13:36modify2124.00110.75110.85111.45
4962006.05.18 13:46modify2124.00110.75110.86111.45
4972006.05.18 13:48modify2124.00110.75110.86111.45
4982006.05.18 13:48modify2124.00110.75110.87111.45
4992006.05.18 13:49modify2124.00110.75110.88111.45
5002006.05.18 15:06s/l2124.00110.88110.88111.452814.1582691.74
5012006.05.19 00:30sell2224.80110.86111.67110.16
5022006.05.19 01:52modify2224.80110.86110.86110.16
5032006.05.19 01:52modify2224.80110.86110.84110.16
5042006.05.19 01:52modify2224.80110.86110.82110.16
5052006.05.19 01:53modify2224.80110.86110.82110.16
5062006.05.19 01:53modify2224.80110.86110.81110.16
5072006.05.19 02:50s/l2224.80110.81110.81110.161118.9483810.68
5082006.05.22 02:45sell2325.10111.94112.75111.24
5092006.05.22 08:43s/l2325.10112.75112.75111.24-18030.3365780.35
5102006.05.23 01:45sell2419.70111.67112.48110.97
5112006.05.23 06:46modify2419.70111.67111.63110.97
5122006.05.23 06:48modify2419.70111.67111.60110.97
5132006.05.23 06:48modify2419.70111.67111.55110.97
5142006.05.23 06:49modify2419.70111.67111.54110.97
5152006.05.23 06:49modify2419.70111.67111.51110.97
5162006.05.23 06:49modify2419.70111.67111.51110.97
5172006.05.23 06:57modify2419.70111.67111.50110.97
5182006.05.23 06:58modify2419.70111.67111.50110.97
5192006.05.23 06:58modify2419.70111.67111.49110.97
5202006.05.23 06:59modify2419.70111.67111.49110.97
5212006.05.23 06:59modify2419.70111.67111.46110.97
5222006.05.23 06:59modify2419.70111.67111.43110.97
5232006.05.23 07:00modify2419.70111.67111.41110.97
5242006.05.23 07:01modify2419.70111.67111.39110.97
5252006.05.23 07:01modify2419.70111.67111.37110.97
5262006.05.23 08:48modify2419.70111.67111.36110.97
5272006.05.23 09:34s/l2419.70111.36111.36110.975483.4371263.78
5282006.05.23 15:30sell2521.40111.44112.25110.74
5292006.05.23 20:24modify2521.40111.44111.44110.74
5302006.05.23 21:54s/l2521.40111.44111.44110.740.1071263.88
5312006.05.24 11:00buy2621.40111.86111.05112.56
5322006.05.24 15:14modify2621.40111.86111.87112.56
5332006.05.24 15:14modify2621.40111.86111.88112.56
5342006.05.24 15:14modify2621.40111.86111.89112.56
5352006.05.24 15:14modify2621.40111.86111.90112.56
5362006.05.24 15:14modify2621.40111.86111.91112.56
5372006.05.24 15:14modify2621.40111.86111.92112.56
5382006.05.24 15:14modify2621.40111.86111.93112.56
5392006.05.24 15:15modify2621.40111.86111.95112.56
5402006.05.24 15:15modify2621.40111.86111.95112.56
5412006.05.24 15:16modify2621.40111.86111.96112.56
5422006.05.24 16:00modify2621.40111.86111.97112.56
5432006.05.24 16:00modify2621.40111.86111.98112.56
5442006.05.24 16:00modify2621.40111.86111.98112.56
5452006.05.24 16:01modify2621.40111.86111.99112.56
5462006.05.24 16:01modify2621.40111.86112.01112.56
5472006.05.24 16:01modify2621.40111.86112.03112.56
5482006.05.24 16:01modify2621.40111.86112.05112.56
5492006.05.24 16:02modify2621.40111.86112.06112.56
5502006.05.24 16:02modify2621.40111.86112.09112.56
5512006.05.24 16:02modify2621.40111.86112.11112.56
5522006.05.24 16:02modify2621.40111.86112.12112.56
5532006.05.24 16:02modify2621.40111.86112.12112.56
5542006.05.24 16:05modify2621.40111.86112.14112.56
5552006.05.24 16:07modify2621.40111.86112.14112.56
5562006.05.24 16:07modify2621.40111.86112.15112.56
5572006.05.24 16:07modify2621.40111.86112.16112.56
5582006.05.24 16:08modify2621.40111.86112.17112.56
5592006.05.24 16:08modify2621.40111.86112.18112.56
5602006.05.24 16:08modify2621.40111.86112.20112.56
5612006.05.24 16:08t/p2621.40112.56112.20112.5613307.2784571.15
5622006.05.24 16:15sell2725.40112.55113.36111.85
5632006.05.25 13:44modify2725.40112.55112.55111.85
5642006.05.25 13:44modify2725.40112.55112.55111.85
5652006.05.25 13:52modify2725.40112.55112.54111.85
5662006.05.25 13:54modify2725.40112.55112.53111.85
5672006.05.25 13:59modify2725.40112.55112.52111.85
5682006.05.25 13:59modify2725.40112.55112.51111.85
5692006.05.25 13:59modify2725.40112.55112.51111.85
5702006.05.25 14:00modify2725.40112.55112.50111.85
5712006.05.25 14:00modify2725.40112.55112.49111.85
5722006.05.25 14:32modify2725.40112.55112.48111.85
5732006.05.25 14:32modify2725.40112.55112.47111.85
5742006.05.25 14:32modify2725.40112.55112.47111.85
5752006.05.25 14:36modify2725.40112.55112.46111.85
5762006.05.25 14:37modify2725.40112.55112.43111.85
5772006.05.25 14:37modify2725.40112.55112.43111.85
5782006.05.25 14:37modify2725.40112.55112.41111.85
5792006.05.25 14:37modify2725.40112.55112.40111.85
5802006.05.25 14:37modify2725.40112.55112.38111.85
5812006.05.25 14:38modify2725.40112.55112.37111.85
5822006.05.25 14:38modify2725.40112.55112.36111.85
5832006.05.25 14:38modify2725.40112.55112.35111.85
5842006.05.25 14:38modify2725.40112.55112.33111.85
5852006.05.25 14:38modify2725.40112.55112.30111.85
5862006.05.25 14:39modify2725.40112.55112.28111.85
5872006.05.25 14:39modify2725.40112.55112.26111.85
5882006.05.25 15:38modify2725.40112.55112.25111.85
5892006.05.25 15:44modify2725.40112.55112.24111.85
5902006.05.25 15:44modify2725.40112.55112.22111.85
5912006.05.25 15:44t/p2725.40111.85112.22111.8514779.2999350.45
5922006.05.26 01:45buy2829.80111.76110.95112.46
5932006.05.26 05:10modify2829.80111.76111.79112.46
5942006.05.26 05:45modify2829.80111.76111.79112.46
5952006.05.26 05:45modify2829.80111.76111.80112.46
5962006.05.26 05:46modify2829.80111.76111.85112.46
5972006.05.26 06:19modify2829.80111.76111.85112.46
5982006.05.26 06:19modify2829.80111.76111.87112.46
5992006.05.26 06:19modify2829.80111.76111.89112.46
6002006.05.26 06:22modify2829.80111.76111.90112.46
6012006.05.26 09:29s/l2829.80111.90111.90112.463728.24103078.69
6022006.05.26 10:15buy2930.90111.93111.12112.63
6032006.05.26 15:31modify2930.90111.93111.97112.63
6042006.05.26 15:31modify2930.90111.93112.00112.63
6052006.05.26 15:31modify2930.90111.93112.04112.63
6062006.05.26 15:32modify2930.90111.93112.04112.63
6072006.05.26 15:32modify2930.90111.93112.06112.63
6082006.05.26 15:32modify2930.90111.93112.08112.63
6092006.05.26 15:34modify2930.90111.93112.09112.63
6102006.05.26 15:35modify2930.90111.93112.10112.63
6112006.05.26 15:35modify2930.90111.93112.12112.63
6122006.05.26 15:36modify2930.90111.93112.13112.63
6132006.05.26 15:43modify2930.90111.93112.15112.63
6142006.05.26 15:43modify2930.90111.93112.17112.63
6152006.05.26 15:49modify2930.90111.93112.18112.63
6162006.05.26 15:49modify2930.90111.93112.21112.63
6172006.05.26 15:50modify2930.90111.93112.24112.63
6182006.05.26 15:50t/p2930.90112.63112.24112.6319202.77122281.46
6192006.05.26 15:50sell3036.70112.64113.45111.94
6202006.05.29 03:13modify3036.70112.64112.63111.94
6212006.05.29 03:13modify3036.70112.64112.61111.94
6222006.05.29 11:32modify3036.70112.64112.60111.94
6232006.05.29 11:32modify3036.70112.64112.60111.94
6242006.05.29 11:32modify3036.70112.64112.58111.94
6252006.05.29 11:32modify3036.70112.64112.57111.94
6262006.05.29 11:32modify3036.70112.64112.56111.94
6272006.05.29 11:34modify3036.70112.64112.55111.94
6282006.05.29 11:53modify3036.70112.64112.54111.94
6292006.05.29 16:55s/l3036.70112.54112.54111.942721.30125002.75
6302006.05.30 02:00sell3137.50112.64113.45111.94
6312006.05.30 04:47modify3137.50112.64112.63111.94
6322006.05.30 04:53modify3137.50112.64112.51111.94
6332006.05.30 04:55modify3137.50112.64112.47111.94
6342006.05.30 05:03modify3137.50112.64112.45111.94
6352006.05.30 05:04modify3137.50112.64112.44111.94
6362006.05.30 05:04modify3137.50112.64112.43111.94
6372006.05.30 05:13modify3137.50112.64112.42111.94
6382006.05.30 05:13modify3137.50112.64112.42111.94
6392006.05.30 05:13modify3137.50112.64112.40111.94
6402006.05.30 05:13modify3137.50112.64112.39111.94
6412006.05.30 05:15modify3137.50112.64112.38111.94
6422006.05.30 05:29modify3137.50112.64112.37111.94
6432006.05.30 05:32modify3137.50112.64112.36111.94
6442006.05.30 05:33modify3137.50112.64112.35111.94
6452006.05.30 05:33modify3137.50112.64112.34111.94
6462006.05.30 05:33modify3137.50112.64112.33111.94
6472006.05.30 05:33modify3137.50112.64112.32111.94
6482006.05.30 05:33modify3137.50112.64112.30111.94
6492006.05.30 05:33modify3137.50112.64112.29111.94
6502006.05.30 05:33t/p3137.50111.94112.29111.9423454.25148457.00
6512006.05.30 13:45sell3244.50112.17112.98111.47
6522006.05.30 16:03modify3244.50112.17112.16111.47
6532006.05.30 16:03modify3244.50112.17112.15111.47
6542006.05.30 16:03modify3244.50112.17112.14111.47
6552006.05.30 16:03modify3244.50112.17112.13111.47
6562006.05.30 16:03modify3244.50112.17112.12111.47
6572006.05.30 16:03modify3244.50112.17112.11111.47
6582006.05.30 16:04modify3244.50112.17112.10111.47
6592006.05.30 16:04modify3244.50112.17112.09111.47
6602006.05.30 16:04modify3244.50112.17112.08111.47
6612006.05.30 16:04modify3244.50112.17112.08111.47
6622006.05.30 16:32modify3244.50112.17112.06111.47
6632006.05.30 17:06s/l3244.50112.06112.06111.474367.72152824.72
6642006.05.30 18:45buy3345.80112.06111.25112.76
6652006.05.31 19:06modify3345.80112.06112.06112.76
6662006.05.31 19:07modify3345.80112.06112.07112.76
6672006.05.31 19:07modify3345.80112.06112.08112.76
6682006.05.31 20:02modify3345.80112.06112.09112.76
6692006.05.31 20:02modify3345.80112.06112.10112.76
6702006.05.31 20:29modify3345.80112.06112.11112.76
6712006.05.31 20:31modify3345.80112.06112.12112.76
6722006.05.31 20:31modify3345.80112.06112.13112.76
6732006.05.31 20:31modify3345.80112.06112.14112.76
6742006.05.31 20:31modify3345.80112.06112.15112.76
6752006.05.31 20:31modify3345.80112.06112.16112.76
6762006.05.31 20:31modify3345.80112.06112.18112.76
6772006.05.31 20:33modify3345.80112.06112.18112.76
6782006.05.31 20:33modify3345.80112.06112.19112.76
6792006.05.31 20:36modify3345.80112.06112.20112.76
6802006.05.31 20:36modify3345.80112.06112.22112.76
6812006.05.31 20:36modify3345.80112.06112.23112.76
6822006.05.31 20:36modify3345.80112.06112.24112.76
6832006.05.31 20:36modify3345.80112.06112.25112.76
6842006.05.31 20:36modify3345.80112.06112.26112.76
6852006.05.31 20:37modify3345.80112.06112.27112.76
6862006.05.31 20:37modify3345.80112.06112.28112.76
6872006.05.31 20:40modify3345.80112.06112.29112.76
6882006.05.31 20:41modify3345.80112.06112.29112.76
6892006.05.31 20:41modify3345.80112.06112.30112.76
6902006.05.31 20:41modify3345.80112.06112.31112.76
6912006.05.31 20:43modify3345.80112.06112.32112.76
6922006.05.31 20:43modify3345.80112.06112.33112.76
6932006.05.31 20:43modify3345.80112.06112.34112.76
6942006.06.01 02:44modify3345.80112.06112.36112.76
6952006.06.01 02:45modify3345.80112.06112.36112.76
6962006.06.01 02:45modify3345.80112.06112.37112.76
6972006.06.01 02:45modify3345.80112.06112.38112.76
6982006.06.01 02:45modify3345.80112.06112.38112.76
6992006.06.01 02:46modify3345.80112.06112.39112.76
7002006.06.01 03:03modify3345.80112.06112.39112.76
7012006.06.01 03:03modify3345.80112.06112.40112.76
7022006.06.01 09:13t/p3345.80112.76112.40112.7630882.55183707.28
7032006.06.01 09:15sell3455.10112.82113.63112.12
7042006.06.01 16:51modify3455.10112.82112.81112.12
7052006.06.01 16:51modify3455.10112.82112.80112.12
7062006.06.01 16:51modify3455.10112.82112.79112.12
7072006.06.01 16:51modify3455.10112.82112.78112.12
7082006.06.01 16:51modify3455.10112.82112.77112.12
7092006.06.01 16:52modify3455.10112.82112.76112.12
7102006.06.01 16:53modify3455.10112.82112.75112.12
7112006.06.01 16:56modify3455.10112.82112.74112.12
7122006.06.01 21:04s/l3455.10112.74112.74112.123909.49187616.77
7132006.06.02 01:30buy3556.30112.56111.75113.26
7142006.06.02 09:21modify3556.30112.56112.57113.26
7152006.06.02 14:30s/l3556.30112.57112.57113.26499.81188116.58
7162006.06.02 14:45buy3656.40111.87111.06112.57
7172006.06.05 22:15modify3656.40111.87111.88112.57
7182006.06.05 22:28modify3656.40111.87111.89112.57
7192006.06.05 22:28modify3656.40111.87111.90112.57
7202006.06.05 22:29modify3656.40111.87111.91112.57
7212006.06.05 22:29modify3656.40111.87111.92112.57
7222006.06.05 22:29modify3656.40111.87111.94112.57
7232006.06.06 00:36modify3656.40111.87111.95112.57
7242006.06.06 00:36modify3656.40111.87111.95112.57
7252006.06.06 00:37modify3656.40111.87111.96112.57
7262006.06.06 00:37modify3656.40111.87111.97112.57
7272006.06.06 00:37modify3656.40111.87111.98112.57
7282006.06.06 00:37modify3656.40111.87111.98112.57
7292006.06.06 00:41modify3656.40111.87111.99112.57
7302006.06.06 00:41modify3656.40111.87112.00112.57
7312006.06.06 00:46modify3656.40111.87112.00112.57
7322006.06.06 00:46modify3656.40111.87112.02112.57
7332006.06.06 01:32modify3656.40111.87112.03112.57
7342006.06.06 01:42modify3656.40111.87112.04112.57
7352006.06.06 01:46modify3656.40111.87112.05112.57
7362006.06.06 02:59modify3656.40111.87112.08112.57
7372006.06.06 02:59modify3656.40111.87112.08112.57
7382006.06.06 03:02modify3656.40111.87112.09112.57
7392006.06.06 03:09modify3656.40111.87112.10112.57
7402006.06.06 03:10modify3656.40111.87112.11112.57
7412006.06.06 03:10modify3656.40111.87112.12112.57
7422006.06.06 06:14modify3656.40111.87112.15112.57
7432006.06.06 09:01s/l3656.40112.15112.15112.5715592.64203709.22
7442006.06.06 09:15buy3761.10112.13111.32112.83
7452006.06.06 14:11modify3761.10112.13112.13112.83
7462006.06.06 14:11modify3761.10112.13112.14112.83
7472006.06.06 14:11modify3761.10112.13112.15112.83
7482006.06.06 14:11modify3761.10112.13112.16112.83
7492006.06.06 14:11modify3761.10112.13112.17112.83
7502006.06.06 14:11modify3761.10112.13112.18112.83
7512006.06.06 14:12modify3761.10112.13112.19112.83
7522006.06.06 14:12modify3761.10112.13112.20112.83
7532006.06.06 14:12modify3761.10112.13112.21112.83
7542006.06.06 14:12modify3761.10112.13112.22112.83
7552006.06.06 14:12modify3761.10112.13112.23112.83
7562006.06.06 14:12modify3761.10112.13112.24112.83
7572006.06.06 14:12modify3761.10112.13112.25112.83
7582006.06.06 14:13modify3761.10112.13112.25112.83
7592006.06.06 14:13modify3761.10112.13112.26112.83
7602006.06.06 14:13modify3761.10112.13112.28112.83
7612006.06.06 14:13modify3761.10112.13112.29112.83
7622006.06.06 14:13modify3761.10112.13112.30112.83
7632006.06.06 14:13modify3761.10112.13112.32112.83
7642006.06.06 14:13modify3761.10112.13112.33112.83
7652006.06.06 14:16modify3761.10112.13112.34112.83
7662006.06.06 14:16modify3761.10112.13112.35112.83
7672006.06.06 14:16modify3761.10112.13112.36112.83
7682006.06.06 14:16modify3761.10112.13112.37112.83
7692006.06.06 14:16modify3761.10112.13112.38112.83
7702006.06.06 14:16modify3761.10112.13112.38112.83
7712006.06.06 14:32modify3761.10112.13112.39112.83
7722006.06.06 14:32modify3761.10112.13112.40112.83
7732006.06.06 14:33modify3761.10112.13112.41112.83
7742006.06.06 14:33modify3761.10112.13112.42112.83
7752006.06.06 14:33modify3761.10112.13112.43112.83
7762006.06.06 14:33modify3761.10112.13112.44112.83
7772006.06.06 14:34modify3761.10112.13112.45112.83
7782006.06.06 14:34modify3761.10112.13112.47112.83
7792006.06.06 14:35t/p3761.10112.83112.47112.8337906.59241615.81
7802006.06.07 03:15buy3872.50113.07112.26113.77
7812006.06.07 08:39modify3872.50113.07113.08113.77
7822006.06.07 08:53modify3872.50113.07113.09113.77
7832006.06.07 08:54modify3872.50113.07113.10113.77
7842006.06.07 08:54modify3872.50113.07113.11113.77
7852006.06.07 08:55modify3872.50113.07113.12113.77
7862006.06.07 08:55modify3872.50113.07113.13113.77
7872006.06.07 09:00modify3872.50113.07113.14113.77
7882006.06.07 12:11s/l3872.50113.14113.14113.774485.79246101.60
7892006.06.07 20:30buy3973.80113.47112.66114.17
7902006.06.08 08:34modify3973.80113.47113.48114.17
7912006.06.08 08:37modify3973.80113.47113.49114.17
7922006.06.08 09:03modify3973.80113.47113.50114.17
7932006.06.08 09:04modify3973.80113.47113.50114.17
7942006.06.08 09:04modify3973.80113.47113.51114.17
7952006.06.08 09:04modify3973.80113.47113.52114.17
7962006.06.08 09:07modify3973.80113.47113.53114.17
7972006.06.08 09:09modify3973.80113.47113.54114.17
7982006.06.08 09:19modify3973.80113.47113.54114.17
7992006.06.08 09:19modify3973.80113.47113.55114.17
8002006.06.08 09:20modify3973.80113.47113.56114.17
8012006.06.08 09:21modify3973.80113.47113.57114.17
8022006.06.08 09:22modify3973.80113.47113.58114.17
8032006.06.08 09:22modify3973.80113.47113.60114.17
8042006.06.08 09:24modify3973.80113.47113.60114.17
8052006.06.08 09:24modify3973.80113.47113.61114.17
8062006.06.08 09:41modify3973.80113.47113.63114.17
8072006.06.08 09:41modify3973.80113.47113.63114.17
8082006.06.08 09:59modify3973.80113.47113.64114.17
8092006.06.08 09:59modify3973.80113.47113.65114.17
8102006.06.08 09:59modify3973.80113.47113.66114.17
8112006.06.08 09:59modify3973.80113.47113.67114.17
8122006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.67114.17
8132006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.68114.17
8142006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.69114.17
8152006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.70114.17
8162006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.71114.17
8172006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.72114.17
8182006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.73114.17
8192006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.74114.17
8202006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.75114.17
8212006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.76114.17
8222006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.77114.17
8232006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.78114.17
8242006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.79114.17
8252006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.80114.17
8262006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.81114.17
8272006.06.08 13:53modify3973.80113.47113.82114.17
8282006.06.08 13:53t/p3973.80114.17113.82114.1748205.80294307.40
8292006.06.08 14:00sell4088.30114.14114.95113.44
8302006.06.09 02:14modify4088.30114.14114.13113.44
8312006.06.09 08:20s/l4088.30114.13114.13113.44-524.03293783.37
8322006.06.09 09:15buy4188.10113.83113.02114.53
8332006.06.09 14:31modify4188.10113.83113.84114.53
8342006.06.09 14:31modify4188.10113.83113.85114.53
8352006.06.09 14:31modify4188.10113.83113.86114.53
8362006.06.09 14:34modify4188.10113.83113.86114.53
8372006.06.09 14:34modify4188.10113.83113.87114.53
8382006.06.09 14:34modify4188.10113.83113.88114.53
8392006.06.09 14:34modify4188.10113.83113.89114.53
8402006.06.09 14:34modify4188.10113.83113.90114.53
8412006.06.09 14:34modify4188.10113.83113.91114.53
8422006.06.09 14:34modify4188.10113.83113.92114.53
8432006.06.09 14:34modify4188.10113.83113.93114.53
8442006.06.09 14:34modify4188.10113.83113.94114.53
8452006.06.09 14:35modify4188.10113.83113.95114.53
8462006.06.09 14:35modify4188.10113.83113.96114.53
8472006.06.09 14:35modify4188.10113.83113.97114.53
8482006.06.09 14:35modify4188.10113.83113.98114.53
8492006.06.09 15:17s/l4188.10113.98113.98114.5311595.06305378.43
8502006.06.09 17:30buy4291.60113.85113.04114.55
8512006.06.12 00:41modify4291.60113.85113.86114.55
8522006.06.12 01:02modify4291.60113.85113.87114.55
8532006.06.12 01:02modify4291.60113.85113.89114.55
8542006.06.12 01:29modify4291.60113.85113.91114.55
8552006.06.12 01:30modify4291.60113.85113.92114.55
8562006.06.12 01:30modify4291.60113.85113.93114.55
8572006.06.12 01:51modify4291.60113.85113.94114.55
8582006.06.12 01:51modify4291.60113.85113.95114.55
8592006.06.12 10:08modify4291.60113.85113.96114.55
8602006.06.12 10:08modify4291.60113.85113.97114.55
8612006.06.12 11:22modify4291.60113.85113.97114.55
8622006.06.12 11:22modify4291.60113.85113.98114.55
8632006.06.12 11:22modify4291.60113.85113.99114.55
8642006.06.12 11:23modify4291.60113.85114.00114.55
8652006.06.12 11:24modify4291.60113.85114.01114.55
8662006.06.12 11:29modify4291.60113.85114.02114.55
8672006.06.12 11:39modify4291.60113.85114.03114.55
8682006.06.12 11:39modify4291.60113.85114.04114.55
8692006.06.12 11:39modify4291.60113.85114.05114.55
8702006.06.12 11:39modify4291.60113.85114.07114.55
8712006.06.12 13:25modify4291.60113.85114.08114.55
8722006.06.12 13:25modify4291.60113.85114.08114.55
8732006.06.12 13:26modify4291.60113.85114.09114.55
8742006.06.12 13:27modify4291.60113.85114.11114.55
8752006.06.12 13:28modify4291.60113.85114.11114.55
8762006.06.12 13:28modify4291.60113.85114.12114.55
8772006.06.12 13:28modify4291.60113.85114.13114.55
8782006.06.12 13:28modify4291.60113.85114.14114.55
8792006.06.12 13:39modify4291.60113.85114.15114.55
8802006.06.12 14:06modify4291.60113.85114.16114.55
8812006.06.12 14:06modify4291.60113.85114.18114.55
8822006.06.12 14:06modify4291.60113.85114.19114.55
8832006.06.12 14:06t/p4291.60114.55114.19114.5557191.03362569.46
8842006.06.12 17:15buy43100.00114.35113.54115.05
8852006.06.13 08:45modify43100.00114.35114.35115.05
8862006.06.13 08:45modify43100.00114.35114.36115.05
8872006.06.13 09:05modify43100.00114.35114.36115.05
8882006.06.13 09:05modify43100.00114.35114.37115.05
8892006.06.13 09:06modify43100.00114.35114.38115.05
8902006.06.13 09:06modify43100.00114.35114.38115.05
8912006.06.13 09:07modify43100.00114.35114.39115.05
8922006.06.13 09:07modify43100.00114.35114.40115.05
8932006.06.13 09:07modify43100.00114.35114.41115.05
8942006.06.13 09:07modify43100.00114.35114.41115.05
8952006.06.13 09:25s/l43100.00114.41114.41115.056582.57369152.03
8962006.06.13 12:00buy44100.00114.45113.64115.15
8972006.06.13 14:33modify44100.00114.45114.45115.15
8982006.06.13 14:33modify44100.00114.45114.45115.15
8992006.06.13 16:06modify44100.00114.45114.47115.15
9002006.06.13 16:06modify44100.00114.45114.49115.15
9012006.06.13 16:07modify44100.00114.45114.50115.15
9022006.06.13 16:07modify44100.00114.45114.51115.15
9032006.06.13 16:07modify44100.00114.45114.52115.15
9042006.06.13 16:07modify44100.00114.45114.53115.15
9052006.06.13 16:08modify44100.00114.45114.53115.15
9062006.06.13 16:08modify44100.00114.45114.54115.15
9072006.06.13 16:08modify44100.00114.45114.55115.15
9082006.06.13 16:08modify44100.00114.45114.56115.15
9092006.06.13 16:08modify44100.00114.45114.57115.15
9102006.06.13 16:08modify44100.00114.45114.58115.15
9112006.06.13 16:12modify44100.00114.45114.59115.15
9122006.06.13 16:12modify44100.00114.45114.60115.15
9132006.06.13 16:18modify44100.00114.45114.60115.15
9142006.06.13 16:18modify44100.00114.45114.62115.15
9152006.06.13 16:18modify44100.00114.45114.63115.15
9162006.06.13 16:18modify44100.00114.45114.63115.15
9172006.06.13 16:19modify44100.00114.45114.64115.15
9182006.06.13 16:19modify44100.00114.45114.65115.15
9192006.06.13 16:19modify44100.00114.45114.67115.15
9202006.06.13 16:19modify44100.00114.45114.68115.15
9212006.06.13 16:19modify44100.00114.45114.69115.15
9222006.06.13 16:19modify44100.00114.45114.70115.15
9232006.06.13 16:20modify44100.00114.45114.71115.15
9242006.06.13 16:20modify44100.00114.45114.72115.15
9252006.06.13 16:20modify44100.00114.45114.73115.15
9262006.06.13 16:20modify44100.00114.45114.74115.15
9272006.06.13 16:20modify44100.00114.45114.75115.15
9282006.06.13 16:21modify44100.00114.45114.76115.15
9292006.06.13 16:21modify44100.00114.45114.77115.15
9302006.06.13 16:21modify44100.00114.45114.78115.15
9312006.06.13 16:21modify44100.00114.45114.79115.15
9322006.06.13 16:22modify44100.00114.45114.79115.15
9332006.06.13 16:22t/p44100.00115.15114.79115.1560790.27429942.30
9342006.06.14 09:00buy45100.00115.01114.20115.71
9352006.06.14 14:51modify45100.00115.01115.02115.71
9362006.06.14 14:52modify45100.00115.01115.03115.71
9372006.06.14 14:53modify45100.00115.01115.04115.71
9382006.06.14 14:54modify45100.00115.01115.05115.71
9392006.06.14 14:54modify45100.00115.01115.05115.71
9402006.06.14 15:12s/l45100.00115.05115.05115.713476.59433418.89
9412006.06.14 17:15buy46100.00114.85114.04115.55
9422006.06.15 14:35modify46100.00114.85114.85115.55
9432006.06.15 14:35modify46100.00114.85114.86115.55
9442006.06.15 14:54s/l46100.00114.86114.86115.554883.45438302.34
9452006.06.15 15:45buy47100.00114.85114.04115.55
9462006.06.19 00:00modify47100.00114.85114.87115.55
9472006.06.19 00:01modify47100.00114.85114.88115.55
9482006.06.19 00:06modify47100.00114.85114.89115.55
9492006.06.19 00:07modify47100.00114.85114.90115.55
9502006.06.19 00:19modify47100.00114.85114.92115.55
9512006.06.19 00:20modify47100.00114.85114.93115.55
9522006.06.19 00:20modify47100.00114.85114.94115.55
9532006.06.19 00:21modify47100.00114.85114.95115.55
9542006.06.19 00:25modify47100.00114.85114.96115.55
9552006.06.19 00:35modify47100.00114.85114.97115.55
9562006.06.19 00:44modify47100.00114.85114.98115.55
9572006.06.19 00:44modify47100.00114.85114.99115.55
9582006.06.19 00:46modify47100.00114.85115.01115.55
9592006.06.19 00:47modify47100.00114.85115.02115.55
9602006.06.19 00:47modify47100.00114.85115.03115.55
9612006.06.19 01:48modify47100.00114.85115.04115.55
9622006.06.19 01:49modify47100.00114.85115.05115.55
9632006.06.19 02:47modify47100.00114.85115.06115.55
9642006.06.19 02:50modify47100.00114.85115.07115.55
9652006.06.19 02:51modify47100.00114.85115.08115.55
9662006.06.19 02:54modify47100.00114.85115.10115.55
9672006.06.19 02:54modify47100.00114.85115.11115.55
9682006.06.19 03:01modify47100.00114.85115.12115.55
9692006.06.19 03:01modify47100.00114.85115.13115.55
9702006.06.19 03:01modify47100.00114.85115.15115.55
9712006.06.19 03:01modify47100.00114.85115.17115.55
9722006.06.19 03:01modify47100.00114.85115.19115.55
9732006.06.19 03:01t/p47100.00115.55115.19115.5563255.03501557.37
9742006.06.19 11:30buy48100.00115.67114.86116.37
9752006.06.20 08:41s/l48100.00114.86114.86116.37-69189.18432368.19
9762006.06.20 20:45buy49100.00114.85114.04115.55
9772006.06.21 14:33modify49100.00114.85114.85115.55
9782006.06.21 14:33modify49100.00114.85114.86115.55
9792006.06.21 15:32s/l49100.00114.86114.86115.552208.24434576.43
9802006.06.22 02:45buy50100.00114.79113.98115.49
9812006.06.22 09:52modify50100.00114.79114.80115.49
9822006.06.22 09:52modify50100.00114.79114.81115.49
9832006.06.22 09:52modify50100.00114.79114.82115.49
9842006.06.22 09:52modify50100.00114.79114.83115.49
9852006.06.22 09:53modify50100.00114.79114.85115.49
9862006.06.22 09:53modify50100.00114.79114.85115.49
9872006.06.22 09:53modify50100.00114.79114.86115.49
9882006.06.22 09:53modify50100.00114.79114.87115.49
9892006.06.22 09:53modify50100.00114.79114.88115.49
9902006.06.22 12:11modify50100.00114.79114.89115.49
9912006.06.22 12:15modify50100.00114.79114.90115.49
9922006.06.22 12:15modify50100.00114.79114.91115.49
9932006.06.22 12:15modify50100.00114.79114.92115.49
9942006.06.22 12:15modify50100.00114.79114.93115.49
9952006.06.22 12:15modify50100.00114.79114.95115.49
9962006.06.22 12:15modify50100.00114.79114.96115.49
9972006.06.22 12:15modify50100.00114.79114.98115.49
9982006.06.22 12:15modify50100.00114.79114.99115.49
9992006.06.22 12:15modify50100.00114.79115.00115.49
10002006.06.22 12:15modify50100.00114.79115.02115.49
10012006.06.22 12:15modify50100.00114.79115.03115.49
10022006.06.22 12:17modify50100.00114.79115.03115.49
10032006.06.22 12:17modify50100.00114.79115.04115.49
10042006.06.22 12:28modify50100.00114.79115.04115.49
10052006.06.22 12:28modify50100.00114.79115.05115.49
10062006.06.22 12:28modify50100.00114.79115.06115.49
10072006.06.22 12:28modify50100.00114.79115.07115.49
10082006.06.22 12:28modify50100.00114.79115.08115.49
10092006.06.22 12:29modify50100.00114.79115.09115.49
10102006.06.22 12:29modify50100.00114.79115.10115.49
10112006.06.22 12:30modify50100.00114.79115.10115.49
10122006.06.22 12:30modify50100.00114.79115.11115.49
10132006.06.22 12:30modify50100.00114.79115.12115.49
10142006.06.22 12:30modify50100.00114.79115.12115.49
10152006.06.22 12:31modify50100.00114.79115.13115.49
10162006.06.22 12:31modify50100.00114.79115.14115.49
10172006.06.22 12:31t/p50100.00115.49115.14115.4960600.81495177.24
10182006.06.23 00:00buy51100.00116.16115.35116.86
10192006.06.23 14:48modify51100.00116.16116.16116.86
10202006.06.23 14:48modify51100.00116.16116.17116.86
10212006.06.23 14:48modify51100.00116.16116.18116.86
10222006.06.23 14:49modify51100.00116.16116.18116.86
10232006.06.23 14:49modify51100.00116.16116.19116.86
10242006.06.23 14:49modify51100.00116.16116.20116.86
10252006.06.23 14:49modify51100.00116.16116.21116.86
10262006.06.23 14:49modify51100.00116.16116.22116.86
10272006.06.23 14:49modify51100.00116.16116.23116.86
10282006.06.23 14:50modify51100.00116.16116.24116.86
10292006.06.23 15:00s/l51100.00116.24116.24116.866882.83502060.07
10302006.06.26 08:00sell52100.00116.36117.17115.66
10312006.06.27 03:05modify52100.00116.36116.35115.66
10322006.06.27 03:05modify52100.00116.36116.34115.66
10332006.06.27 03:05modify52100.00116.36116.33115.66
10342006.06.27 03:05modify52100.00116.36116.31115.66
10352006.06.27 03:09modify52100.00116.36116.30115.66
10362006.06.27 03:10modify52100.00116.36116.29115.66
10372006.06.27 03:19modify52100.00116.36116.28115.66
10382006.06.27 03:20modify52100.00116.36116.27115.66
10392006.06.27 03:20modify52100.00116.36116.26115.66
10402006.06.27 03:20modify52100.00116.36116.25115.66
10412006.06.27 03:20modify52100.00116.36116.24115.66
10422006.06.27 06:10s/l52100.00116.24116.24115.668852.98510913.05
10432006.06.27 20:30sell53100.00116.22117.03115.52
10442006.06.29 20:16modify53100.00116.22116.21115.52
10452006.06.29 20:16modify53100.00116.22116.19115.52
10462006.06.29 20:17modify53100.00116.22116.17115.52
10472006.06.29 20:17modify53100.00116.22116.16115.52
10482006.06.29 20:17modify53100.00116.22116.15115.52
10492006.06.29 20:20modify53100.00116.22116.14115.52
10502006.06.29 20:20modify53100.00116.22116.13115.52
10512006.06.29 20:21modify53100.00116.22116.12115.52
10522006.06.29 20:21modify53100.00116.22116.11115.52
10532006.06.29 20:21modify53100.00116.22116.10115.52
10542006.06.29 20:21modify53100.00116.22116.09115.52
10552006.06.29 20:21modify53100.00116.22116.07115.52
10562006.06.29 20:21modify53100.00116.22116.05115.52
10572006.06.29 20:21modify53100.00116.22116.03115.52
10582006.06.29 20:21modify53100.00116.22116.01115.52
10592006.06.29 20:21modify53100.00116.22115.99115.52
10602006.06.29 20:21modify53100.00116.22115.96115.52
10612006.06.29 20:21modify53100.00116.22115.95115.52
10622006.06.29 20:21modify53100.00116.22115.93115.52
10632006.06.29 20:21modify53100.00116.22115.90115.52
10642006.06.29 20:21modify53100.00116.22115.88115.52
10652006.06.29 20:21t/p53100.00115.52115.88115.5254727.66565640.71
10662006.06.30 04:30buy54100.00114.89114.08115.59
10672006.07.05 15:15modify54100.00114.89114.91115.59
10682006.07.05 15:15modify54100.00114.89114.92115.59
10692006.07.05 15:15modify54100.00114.89114.93115.59
10702006.07.05 15:15modify54100.00114.89114.94115.59
10712006.07.05 15:15modify54100.00114.89114.95115.59
10722006.07.05 15:18modify54100.00114.89114.96115.59
10732006.07.05 15:21modify54100.00114.89114.96115.59
10742006.07.05 15:21modify54100.00114.89114.97115.59
10752006.07.05 15:21modify54100.00114.89114.98115.59
10762006.07.05 15:22modify54100.00114.89114.99115.59
10772006.07.05 15:23modify54100.00114.89114.99115.59
10782006.07.05 15:23modify54100.00114.89115.00115.59
10792006.07.05 15:23modify54100.00114.89115.01115.59
10802006.07.05 15:23modify54100.00114.89115.03115.59
10812006.07.05 15:42modify54100.00114.89115.05115.59
10822006.07.05 15:42modify54100.00114.89115.05115.59
10832006.07.05 15:44modify54100.00114.89115.06115.59
10842006.07.05 15:44modify54100.00114.89115.07115.59
10852006.07.05 15:45modify54100.00114.89115.09115.59
10862006.07.05 15:47modify54100.00114.89115.10115.59
10872006.07.05 15:48modify54100.00114.89115.11115.59
10882006.07.05 15:48modify54100.00114.89115.11115.59
10892006.07.05 15:48modify54100.00114.89115.12115.59
10902006.07.05 15:48modify54100.00114.89115.13115.59
10912006.07.05 16:09modify54100.00114.89115.14115.59
10922006.07.05 16:09modify54100.00114.89115.15115.59
10932006.07.05 16:09modify54100.00114.89115.16115.59
10942006.07.05 16:09modify54100.00114.89115.18115.59
10952006.07.05 16:10modify54100.00114.89115.19115.59
10962006.07.05 16:11modify54100.00114.89115.20115.59
10972006.07.05 16:11modify54100.00114.89115.21115.59
10982006.07.05 16:11modify54100.00114.89115.22115.59
10992006.07.05 16:13modify54100.00114.89115.23115.59
11002006.07.05 16:13modify54100.00114.89115.24115.59
11012006.07.05 16:15modify54100.00114.89115.24115.59
11022006.07.05 16:15t/p54100.00115.59115.24115.5964566.43630207.14
11032006.07.05 23:00sell55100.00115.71116.52115.01
11042006.07.06 14:33modify55100.00115.71115.70115.01
11052006.07.06 14:33modify55100.00115.71115.68115.01
11062006.07.06 14:34modify55100.00115.71115.68115.01
11072006.07.06 14:34modify55100.00115.71115.67115.01
11082006.07.06 14:34modify55100.00115.71115.66115.01
11092006.07.06 14:34modify55100.00115.71115.65115.01
11102006.07.06 14:34modify55100.00115.71115.64115.01
11112006.07.06 14:57modify55100.00115.71115.64115.01
11122006.07.06 14:57modify55100.00115.71115.63115.01
11132006.07.06 14:57modify55100.00115.71115.62115.01
11142006.07.06 14:57modify55100.00115.71115.60115.01
11152006.07.06 15:21modify55100.00115.71115.60115.01
11162006.07.06 15:21modify55100.00115.71115.58115.01
11172006.07.06 15:21modify55100.00115.71115.56115.01
11182006.07.06 15:22modify55100.00115.71115.55115.01
11192006.07.06 15:22modify55100.00115.71115.54115.01
11202006.07.06 15:22modify55100.00115.71115.53115.01
11212006.07.06 15:22modify55100.00115.71115.52115.01
11222006.07.06 15:22modify55100.00115.71115.51115.01
11232006.07.06 15:22modify55100.00115.71115.51115.01
11242006.07.06 15:29modify55100.00115.71115.49115.01
11252006.07.06 16:07modify55100.00115.71115.49115.01
11262006.07.06 16:07modify55100.00115.71115.48115.01
11272006.07.06 16:08modify55100.00115.71115.47115.01
11282006.07.06 16:08modify55100.00115.71115.46115.01
11292006.07.06 16:08modify55100.00115.71115.45115.01
11302006.07.06 16:08modify55100.00115.71115.44115.01
11312006.07.06 16:08modify55100.00115.71115.43115.01
11322006.07.06 16:10modify55100.00115.71115.43115.01
11332006.07.06 16:10modify55100.00115.71115.42115.01
11342006.07.06 16:10modify55100.00115.71115.41115.01
11352006.07.06 16:10modify55100.00115.71115.41115.01
11362006.07.06 16:14modify55100.00115.71115.40115.01
11372006.07.06 16:17modify55100.00115.71115.39115.01
11382006.07.06 16:18modify55100.00115.71115.39115.01
11392006.07.06 16:18modify55100.00115.71115.38115.01
11402006.07.06 16:18modify55100.00115.71115.37115.01
11412006.07.06 16:18modify55100.00115.71115.36115.01
11422006.07.06 16:18t/p55100.00115.01115.36115.0156460.76686667.90
11432006.07.06 21:15sell56100.00115.18115.99114.48
11442006.07.07 10:37modify56100.00115.18115.18114.48
11452006.07.07 10:37modify56100.00115.18115.16114.48
11462006.07.07 10:38modify56100.00115.18115.15114.48
11472006.07.07 10:38modify56100.00115.18115.14114.48
11482006.07.07 10:40modify56100.00115.18115.13114.48
11492006.07.07 11:54modify56100.00115.18115.12114.48
11502006.07.07 11:54modify56100.00115.18115.11114.48
11512006.07.07 11:54modify56100.00115.18115.10114.48
11522006.07.07 11:54modify56100.00115.18115.09114.48
11532006.07.07 11:54modify56100.00115.18115.08114.48
11542006.07.07 12:03modify56100.00115.18115.07114.48
11552006.07.07 12:08modify56100.00115.18115.07114.48
11562006.07.07 12:08modify56100.00115.18115.06114.48
11572006.07.07 12:10modify56100.00115.18115.06114.48
11582006.07.07 12:10modify56100.00115.18115.05114.48
11592006.07.07 12:10modify56100.00115.18115.04114.48
11602006.07.07 12:10modify56100.00115.18115.03114.48
11612006.07.07 12:10modify56100.00115.18115.02114.48
11622006.07.07 12:13modify56100.00115.18115.00114.48
11632006.07.07 12:13modify56100.00115.18114.99114.48
11642006.07.07 12:13modify56100.00115.18114.97114.48
11652006.07.07 12:14modify56100.00115.18114.96114.48
11662006.07.07 12:14modify56100.00115.18114.95114.48
11672006.07.07 12:14modify56100.00115.18114.94114.48
11682006.07.07 14:30modify56100.00115.18114.85114.48
11692006.07.07 14:30modify56100.00115.18114.85114.48
11702006.07.07 14:30t/p56100.00114.48114.85114.4859676.45746344.35
11712006.07.10 00:00sell57100.00113.87114.68113.17
11722006.07.10 09:09modify57100.00113.87113.87113.17
11732006.07.10 09:09modify57100.00113.87113.86113.17
11742006.07.10 09:09modify57100.00113.87113.85113.17
11752006.07.10 10:24modify57100.00113.87113.84113.17
11762006.07.10 10:26modify57100.00113.87113.83113.17
11772006.07.10 11:17modify57100.00113.87113.82113.17
11782006.07.10 11:17modify57100.00113.87113.79113.17
11792006.07.10 11:17modify57100.00113.87113.78113.17
11802006.07.10 11:17modify57100.00113.87113.77113.17
11812006.07.10 11:35s/l57100.00113.77113.77113.178789.18755133.53
11822006.07.10 13:15sell58100.00113.84114.65113.14
11832006.07.11 15:14s/l58100.00114.65114.65113.14-72119.40683014.13
11842006.07.11 18:00buy59100.00114.17113.36114.87
11852006.07.12 09:56modify59100.00114.17114.17114.87
11862006.07.12 09:56modify59100.00114.17114.18114.87
11872006.07.12 09:56modify59100.00114.17114.19114.87
11882006.07.12 09:56modify59100.00114.17114.20114.87
11892006.07.12 09:56modify59100.00114.17114.20114.87
11902006.07.12 09:57modify59100.00114.17114.21114.87
11912006.07.12 09:57modify59100.00114.17114.22114.87
11922006.07.12 10:02modify59100.00114.17114.22114.87
11932006.07.12 10:02modify59100.00114.17114.23114.87
11942006.07.12 10:08modify59100.00114.17114.24114.87
11952006.07.12 10:08modify59100.00114.17114.26114.87
11962006.07.12 10:08modify59100.00114.17114.26114.87
11972006.07.12 10:10modify59100.00114.17114.27114.87
11982006.07.12 10:10modify59100.00114.17114.28114.87
11992006.07.12 10:11modify59100.00114.17114.28114.87
12002006.07.12 10:11modify59100.00114.17114.29114.87
12012006.07.12 10:11modify59100.00114.17114.30114.87
12022006.07.12 10:11modify59100.00114.17114.31114.87
12032006.07.12 10:23modify59100.00114.17114.32114.87
12042006.07.12 10:23modify59100.00114.17114.34114.87
12052006.07.12 10:23modify59100.00114.17114.35114.87
12062006.07.12 10:23modify59100.00114.17114.36114.87
12072006.07.12 10:23modify59100.00114.17114.38114.87
12082006.07.12 10:23modify59100.00114.17114.39114.87
12092006.07.12 10:23modify59100.00114.17114.40114.87
12102006.07.12 10:34modify59100.00114.17114.42114.87
12112006.07.12 10:34modify59100.00114.17114.44114.87
12122006.07.12 10:34modify59100.00114.17114.45114.87
12132006.07.12 10:34modify59100.00114.17114.45114.87
12142006.07.12 11:58modify59100.00114.17114.47114.87
12152006.07.12 11:59modify59100.00114.17114.47114.87
12162006.07.12 11:59modify59100.00114.17114.48114.87
12172006.07.12 11:59modify59100.00114.17114.49114.87
12182006.07.12 11:59modify59100.00114.17114.50114.87
12192006.07.12 11:59modify59100.00114.17114.51114.87
12202006.07.12 11:59t/p59100.00114.87114.51114.8762276.05745290.18
12212006.07.12 23:00sell60100.00115.50116.31114.80
12222006.07.13 09:43modify60100.00115.50115.49114.80
12232006.07.13 09:46modify60100.00115.50115.49114.80
12242006.07.13 09:46modify60100.00115.50115.48114.80
12252006.07.13 10:00modify60100.00115.50115.47114.80
12262006.07.13 10:00modify60100.00115.50115.46114.80
12272006.07.13 10:01modify60100.00115.50115.46114.80
12282006.07.13 10:01modify60100.00115.50115.45114.80
12292006.07.13 10:01modify60100.00115.50115.44114.80
12302006.07.13 10:03modify60100.00115.50115.43114.80
12312006.07.13 10:03modify60100.00115.50115.42114.80
12322006.07.13 10:03modify60100.00115.50115.41114.80
12332006.07.13 10:03modify60100.00115.50115.40114.80
12342006.07.13 10:03modify60100.00115.50115.39114.80
12352006.07.13 10:04modify60100.00115.50115.38114.80
12362006.07.13 10:08modify60100.00115.50115.37114.80
12372006.07.13 10:08modify60100.00115.50115.37114.80
12382006.07.13 12:10s/l60100.00115.37115.37114.806859.48752149.66
12392006.07.13 17:30buy61100.00115.38114.57116.08
12402006.07.14 03:21modify61100.00115.38115.39116.08
12412006.07.14 03:21modify61100.00115.38115.40116.08
12422006.07.14 03:21modify61100.00115.38115.41116.08
12432006.07.14 03:21modify61100.00115.38115.43116.08
12442006.07.14 03:21modify61100.00115.38115.44116.08
12452006.07.14 03:21modify61100.00115.38115.45116.08
12462006.07.14 03:21modify61100.00115.38115.47116.08
12472006.07.14 03:23modify61100.00115.38115.48116.08
12482006.07.14 03:39modify61100.00115.38115.49116.08
12492006.07.14 03:39modify61100.00115.38115.49116.08
12502006.07.14 03:39modify61100.00115.38115.50116.08
12512006.07.14 03:39modify61100.00115.38115.51116.08
12522006.07.14 03:39modify61100.00115.38115.52116.08
12532006.07.14 03:39modify61100.00115.38115.52116.08
12542006.07.14 03:40modify61100.00115.38115.53116.08
12552006.07.14 03:40modify61100.00115.38115.54116.08
12562006.07.14 05:46modify61100.00115.38115.54116.08
12572006.07.14 05:46modify61100.00115.38115.56116.08
12582006.07.14 05:46modify61100.00115.38115.57116.08
12592006.07.14 05:46modify61100.00115.38115.59116.08
12602006.07.14 05:46modify61100.00115.38115.61116.08
12612006.07.14 05:47modify61100.00115.38115.62116.08
12622006.07.14 05:47modify61100.00115.38115.63116.08
12632006.07.14 05:47modify61100.00115.38115.64116.08
12642006.07.14 05:47modify61100.00115.38115.65116.08
12652006.07.14 05:47modify61100.00115.38115.67116.08
12662006.07.14 05:47modify61100.00115.38115.68116.08
12672006.07.14 05:47modify61100.00115.38115.69116.08
12682006.07.14 05:47modify61100.00115.38115.70116.08
12692006.07.14 05:47modify61100.00115.38115.72116.08
12702006.07.14 05:47t/p61100.00116.08115.72116.0861635.65813785.31
12712006.07.14 15:15sell62100.00116.14116.95115.44
12722006.07.17 11:31s/l62100.00116.95116.95115.44-70724.04743061.27
12732006.07.17 22:30sell63100.00117.22118.03116.52
12742006.07.18 08:04modify63100.00117.22117.21116.52
12752006.07.18 08:05modify63100.00117.22117.21116.52
12762006.07.18 08:05modify63100.00117.22117.20116.52
12772006.07.18 08:05modify63100.00117.22117.19116.52
12782006.07.18 08:05modify63100.00117.22117.17116.52
12792006.07.18 09:14modify63100.00117.22117.16116.52
12802006.07.18 09:14modify63100.00117.22117.15116.52
12812006.07.18 09:14modify63100.00117.22117.14116.52
12822006.07.18 09:14modify63100.00117.22117.13116.52
12832006.07.18 09:14modify63100.00117.22117.12116.52
12842006.07.18 09:14modify63100.00117.22117.12116.52
12852006.07.18 09:15modify63100.00117.22117.11116.52
12862006.07.18 09:17modify63100.00117.22117.11116.52
12872006.07.18 09:17modify63100.00117.22117.10116.52
12882006.07.18 09:18modify63100.00117.22117.10116.52
12892006.07.18 09:18modify63100.00117.22117.09116.52
12902006.07.18 09:18modify63100.00117.22117.08116.52
12912006.07.18 11:01s/l63100.00117.08117.08116.5210488.40753549.67
12922006.07.18 12:45buy64100.00116.86116.05117.56
12932006.07.18 16:31modify64100.00116.86116.87117.56
12942006.07.18 16:31modify64100.00116.86116.88117.56
12952006.07.18 16:31modify64100.00116.86116.89117.56
12962006.07.18 16:36modify64100.00116.86116.90117.56
12972006.07.18 16:37modify64100.00116.86116.91117.56
12982006.07.18 16:37modify64100.00116.86116.92117.56
12992006.07.18 16:38modify64100.00116.86116.92117.56
13002006.07.18 16:38modify64100.00116.86116.93117.56
13012006.07.18 16:38modify64100.00116.86116.94117.56
13022006.07.18 16:38modify64100.00116.86116.95117.56
13032006.07.18 16:38modify64100.00116.86116.96117.56
13042006.07.18 16:38modify64100.00116.86116.97117.56
13052006.07.18 16:46modify64100.00116.86116.97117.56
13062006.07.18 16:46modify64100.00116.86116.98117.56
13072006.07.18 16:46modify64100.00116.86116.99117.56
13082006.07.18 16:46modify64100.00116.86117.00117.56
13092006.07.18 16:46modify64100.00116.86117.01117.56
13102006.07.18 16:46modify64100.00116.86117.02117.56
13112006.07.18 16:46modify64100.00116.86117.03117.56
13122006.07.18 16:48modify64100.00116.86117.04117.56
13132006.07.18 16:48modify64100.00116.86117.06117.56
13142006.07.18 16:48modify64100.00116.86117.06117.56
13152006.07.18 16:50modify64100.00116.86117.08117.56
13162006.07.18 16:50modify64100.00116.86117.08117.56
13172006.07.18 17:56modify64100.00116.86117.09117.56
13182006.07.18 17:56modify64100.00116.86117.10117.56
13192006.07.18 17:57modify64100.00116.86117.10117.56
13202006.07.18 17:57modify64100.00116.86117.11117.56
13212006.07.18 18:25modify64100.00116.86117.12117.56
13222006.07.18 18:25modify64100.00116.86117.13117.56
13232006.07.18 18:25modify64100.00116.86117.13117.56
13242006.07.18 18:32modify64100.00116.86117.14117.56
13252006.07.18 18:32modify64100.00116.86117.15117.56
13262006.07.18 18:32modify64100.00116.86117.17117.56
13272006.07.18 18:34modify64100.00116.86117.18117.56
13282006.07.18 18:35modify64100.00116.86117.19117.56
13292006.07.18 18:35modify64100.00116.86117.20117.56
13302006.07.18 18:37modify64100.00116.86117.21117.56
13312006.07.18 18:37t/p64100.00117.56117.21117.5659538.99813088.66
13322006.07.18 23:15buy65100.00117.31116.50118.01
13332006.07.19 12:20modify65100.00117.31117.31118.01
13342006.07.19 12:20modify65100.00117.31117.32118.01
13352006.07.19 12:23modify65100.00117.31117.33118.01
13362006.07.19 12:23modify65100.00117.31117.33118.01
13372006.07.19 12:24modify65100.00117.31117.34118.01
13382006.07.19 12:24modify65100.00117.31117.34118.01
13392006.07.19 12:33modify65100.00117.31117.35118.01
13402006.07.19 14:16modify65100.00117.31117.35118.01
13412006.07.19 14:16modify65100.00117.31117.36118.01
13422006.07.19 14:30modify65100.00117.31117.36118.01
13432006.07.19 14:30modify65100.00117.31117.37118.01
13442006.07.19 14:30modify65100.00117.31117.38118.01
13452006.07.19 14:30modify65100.00117.31117.40118.01
13462006.07.19 14:30modify65100.00117.31117.41118.01
13472006.07.19 14:33modify65100.00117.31117.43118.01
13482006.07.19 14:34modify65100.00117.31117.43118.01
13492006.07.19 14:34modify65100.00117.31117.44118.01
13502006.07.19 14:35modify65100.00117.31117.45118.01
13512006.07.19 14:35modify65100.00117.31117.46118.01
13522006.07.19 14:35modify65100.00117.31117.47118.01
13532006.07.19 14:35modify65100.00117.31117.48118.01
13542006.07.19 14:37modify65100.00117.31117.50118.01
13552006.07.19 14:56modify65100.00117.31117.51118.01
13562006.07.19 14:56modify65100.00117.31117.52118.01
13572006.07.19 16:00s/l65100.00117.52117.52118.0119208.76832297.42
13582006.07.20 00:30sell66100.00116.86117.67116.16
13592006.07.21 09:36modify66100.00116.86116.86116.16
13602006.07.21 09:36modify66100.00116.86116.85116.16
13612006.07.21 09:36modify66100.00116.86116.84116.16
13622006.07.21 09:36modify66100.00116.86116.82116.16
13632006.07.21 09:36modify66100.00116.86116.81116.16
13642006.07.21 09:38modify66100.00116.86116.81116.16
13652006.07.21 09:38modify66100.00116.86116.80116.16
13662006.07.21 09:38modify66100.00116.86116.79116.16
13672006.07.21 09:38modify66100.00116.86116.78116.16
13682006.07.21 09:38modify66100.00116.86116.77116.16
13692006.07.21 09:38modify66100.00116.86116.75116.16
13702006.07.21 09:38modify66100.00116.86116.74116.16
13712006.07.21 09:40modify66100.00116.86116.74116.16
13722006.07.21 09:40modify66100.00116.86116.73116.16
13732006.07.21 09:41modify66100.00116.86116.72116.16
13742006.07.21 09:41modify66100.00116.86116.71116.16
13752006.07.21 09:41modify66100.00116.86116.70116.16
13762006.07.21 09:41modify66100.00116.86116.69116.16
13772006.07.21 09:41modify66100.00116.86116.68116.16
13782006.07.21 09:41modify66100.00116.86116.67116.16
13792006.07.21 09:41modify66100.00116.86116.66116.16
13802006.07.21 09:41modify66100.00116.86116.65116.16
13812006.07.21 09:41modify66100.00116.86116.64116.16
13822006.07.21 09:44modify66100.00116.86116.64116.16
13832006.07.21 09:44modify66100.00116.86116.63116.16
13842006.07.21 09:46modify66100.00116.86116.62116.16
13852006.07.21 09:46modify66100.00116.86116.60116.16
13862006.07.21 10:03modify66100.00116.86116.60116.16
13872006.07.21 10:03modify66100.00116.86116.59116.16
13882006.07.21 10:03modify66100.00116.86116.58116.16
13892006.07.21 10:03modify66100.00116.86116.56116.16
13902006.07.21 10:04modify66100.00116.86116.56116.16
13912006.07.21 10:04modify66100.00116.86116.55116.16
13922006.07.21 10:04modify66100.00116.86116.53116.16
13932006.07.21 10:07modify66100.00116.86116.53116.16
13942006.07.21 10:07modify66100.00116.86116.52116.16
13952006.07.21 10:07t/p66100.00116.16116.52116.1658792.11891089.53
13962006.07.24 00:00buy67100.00116.17115.36116.87
13972006.07.24 02:52modify67100.00116.17116.18116.87
13982006.07.24 02:53modify67100.00116.17116.20116.87
13992006.07.24 03:02modify67100.00116.17116.21116.87
14002006.07.24 03:02modify67100.00116.17116.22116.87
14012006.07.24 03:22modify67100.00116.17116.22116.87
14022006.07.24 03:22modify67100.00116.17116.23116.87
14032006.07.24 03:22modify67100.00116.17116.24116.87
14042006.07.24 03:22modify67100.00116.17116.25116.87
14052006.07.24 03:24modify67100.00116.17116.25116.87
14062006.07.24 03:24modify67100.00116.17116.26116.87
14072006.07.24 03:24modify67100.00116.17116.27116.87
14082006.07.24 03:24modify67100.00116.17116.28116.87
14092006.07.24 03:24modify67100.00116.17116.29116.87
14102006.07.24 03:24modify67100.00116.17116.30116.87
14112006.07.24 03:25modify67100.00116.17116.31116.87
14122006.07.24 03:25modify67100.00116.17116.32116.87
14132006.07.24 03:25modify67100.00116.17116.33116.87
14142006.07.24 03:28modify67100.00116.17116.36116.87
14152006.07.24 03:28modify67100.00116.17116.38116.87
14162006.07.24 03:28modify67100.00116.17116.38116.87
14172006.07.24 09:24modify67100.00116.17116.39116.87
14182006.07.24 09:24modify67100.00116.17116.41116.87
14192006.07.24 09:24modify67100.00116.17116.43116.87
14202006.07.24 09:24modify67100.00116.17116.44116.87
14212006.07.24 09:24modify67100.00116.17116.45116.87
14222006.07.24 09:24modify67100.00116.17116.47116.87
14232006.07.24 09:25modify67100.00116.17116.47116.87
14242006.07.24 09:25modify67100.00116.17116.48116.87
14252006.07.24 09:25modify67100.00116.17116.49116.87
14262006.07.24 19:42modify67100.00116.17116.50116.87
14272006.07.24 20:04modify67100.00116.17116.50116.87
14282006.07.24 20:04modify67100.00116.17116.51116.87
14292006.07.24 20:04t/p67100.00116.87116.51116.8759895.61950985.14
14302006.07.25 03:30sell68100.00116.83117.64116.13
14312006.07.26 20:19modify68100.00116.83116.82116.13
14322006.07.26 20:19modify68100.00116.83116.81116.13
14332006.07.26 20:19modify68100.00116.83116.79116.13
14342006.07.26 20:20modify68100.00116.83116.78116.13
14352006.07.26 20:20modify68100.00116.83116.78116.13
14362006.07.26 20:20modify68100.00116.83116.77116.13
14372006.07.26 20:20modify68100.00116.83116.76116.13
14382006.07.26 20:20modify68100.00116.83116.75116.13
14392006.07.26 20:20modify68100.00116.83116.73116.13
14402006.07.26 20:21modify68100.00116.83116.72116.13
14412006.07.26 20:22modify68100.00116.83116.71116.13
14422006.07.26 20:22modify68100.00116.83116.69116.13
14432006.07.26 20:22modify68100.00116.83116.68116.13
14442006.07.26 20:22modify68100.00116.83116.66116.13
14452006.07.26 20:23modify68100.00116.83116.65116.13
14462006.07.26 20:23modify68100.00116.83116.65116.13
14472006.07.26 20:25modify68100.00116.83116.64116.13
14482006.07.26 20:25modify68100.00116.83116.64116.13
14492006.07.26 20:25modify68100.00116.83116.63116.13
14502006.07.26 20:25modify68100.00116.83116.61116.13
14512006.07.26 20:25modify68100.00116.83116.60116.13
14522006.07.26 20:25modify68100.00116.83116.59116.13
14532006.07.26 20:35modify68100.00116.83116.58116.13
14542006.07.26 20:35modify68100.00116.83116.56116.13
14552006.07.27 07:41modify68100.00116.83116.56116.13
14562006.07.27 07:41modify68100.00116.83116.55116.13
14572006.07.27 07:41modify68100.00116.83116.54116.13
14582006.07.27 07:41modify68100.00116.83116.53116.13
14592006.07.27 07:44modify68100.00116.83116.53116.13
14602006.07.27 07:44modify68100.00116.83116.52116.13
14612006.07.27 07:44modify68100.00116.83116.51116.13
14622006.07.27 07:44modify68100.00116.83116.50116.13
14632006.07.27 07:44modify68100.00116.83116.49116.13
14642006.07.27 07:45modify68100.00116.83116.49116.13
14652006.07.27 07:45t/p68100.00116.13116.49116.1354398.881005384.02
14662006.07.27 07:45buy69100.00116.13115.32116.83
14672006.07.27 15:37s/l69100.00115.32115.32116.83-70245.42935138.60
14682006.07.27 20:15sell70100.00115.78116.59115.08
14692006.07.28 08:01modify70100.00115.78115.77115.08
14702006.07.28 08:01modify70100.00115.78115.76115.08
14712006.07.28 08:02modify70100.00115.78115.76115.08
14722006.07.28 08:02modify70100.00115.78115.75115.08
14732006.07.28 08:03modify70100.00115.78115.74115.08
14742006.07.28 08:03modify70100.00115.78115.72115.08
14752006.07.28 08:03modify70100.00115.78115.72115.08
14762006.07.28 08:14modify70100.00115.78115.71115.08
14772006.07.28 10:17s/l70100.00115.71115.71115.084579.22939717.82
14782006.07.28 13:00sell71100.00115.67116.48114.97
14792006.07.28 14:30modify71100.00115.67115.66114.97
14802006.07.28 14:30modify71100.00115.67115.64114.97
14812006.07.28 14:30modify71100.00115.67115.62114.97
14822006.07.28 14:30modify71100.00115.67115.60114.97
14832006.07.28 14:31modify71100.00115.67115.60114.97
14842006.07.28 14:31modify71100.00115.67115.59114.97
14852006.07.28 14:31modify71100.00115.67115.57114.97
14862006.07.28 14:31modify71100.00115.67115.56114.97
14872006.07.28 14:33modify71100.00115.67115.56114.97
14882006.07.28 14:33modify71100.00115.67115.55114.97
14892006.07.28 14:33modify71100.00115.67115.55114.97
14902006.07.28 14:34modify71100.00115.67115.54114.97
14912006.07.28 14:35modify71100.00115.67115.54114.97
14922006.07.28 14:35modify71100.00115.67115.53114.97
14932006.07.28 14:35modify71100.00115.67115.52114.97
14942006.07.28 14:35modify71100.00115.67115.51114.97
14952006.07.28 14:35modify71100.00115.67115.50114.97
14962006.07.28 14:35modify71100.00115.67115.48114.97
14972006.07.28 14:35modify71100.00115.67115.47114.97
14982006.07.28 14:35modify71100.00115.67115.46114.97
14992006.07.28 14:36modify71100.00115.67115.46114.97
15002006.07.28 14:36modify71100.00115.67115.45114.97
15012006.07.28 14:43modify71100.00115.67115.44114.97
15022006.07.28 14:43modify71100.00115.67115.43114.97
15032006.07.28 14:43modify71100.00115.67115.41114.97
15042006.07.28 14:43modify71100.00115.67115.40114.97
15052006.07.28 14:43modify71100.00115.67115.39114.97
15062006.07.28 14:43modify71100.00115.67115.38114.97
15072006.07.28 14:44modify71100.00115.67115.37114.97
15082006.07.28 14:44modify71100.00115.67115.36114.97
15092006.07.28 14:44modify71100.00115.67115.34114.97
15102006.07.28 14:44modify71100.00115.67115.33114.97
15112006.07.28 14:48modify71100.00115.67115.32114.97
15122006.07.28 14:48t/p71100.00114.97115.32114.9760890.741000608.56
15132006.07.31 02:00buy72100.00114.69113.88115.39
15142006.08.01 14:43modify72100.00114.69114.70115.39
15152006.08.01 14:43modify72100.00114.69114.71115.39
15162006.08.01 14:43modify72100.00114.69114.72115.39
15172006.08.01 14:46modify72100.00114.69114.72115.39
15182006.08.01 14:46modify72100.00114.69114.73115.39
15192006.08.01 15:01modify72100.00114.69114.74115.39
15202006.08.01 15:01modify72100.00114.69114.75115.39
15212006.08.01 15:01modify72100.00114.69114.76115.39
15222006.08.01 15:01modify72100.00114.69114.77115.39
15232006.08.01 15:01modify72100.00114.69114.78115.39
15242006.08.01 15:10modify72100.00114.69114.78115.39
15252006.08.01 15:10modify72100.00114.69114.79115.39
15262006.08.01 15:10modify72100.00114.69114.80115.39
15272006.08.01 15:11modify72100.00114.69114.81115.39
15282006.08.01 15:11modify72100.00114.69114.82115.39
15292006.08.01 16:01modify72100.00114.69114.82115.39
15302006.08.01 16:01modify72100.00114.69114.83115.39
15312006.08.01 16:01modify72100.00114.69114.85115.39
15322006.08.01 16:01modify72100.00114.69114.86115.39
15332006.08.01 16:01modify72100.00114.69114.87115.39
15342006.08.01 16:02modify72100.00114.69114.88115.39
15352006.08.01 16:02modify72100.00114.69114.88115.39
15362006.08.01 16:03modify72100.00114.69114.89115.39
15372006.08.01 16:03modify72100.00114.69114.90115.39
15382006.08.01 16:03modify72100.00114.69114.91115.39
15392006.08.01 16:04modify72100.00114.69114.92115.39
15402006.08.01 16:26modify72100.00114.69114.92115.39
15412006.08.01 16:26modify72100.00114.69114.93115.39
15422006.08.01 16:27modify72100.00114.69114.94115.39
15432006.08.01 16:27modify72100.00114.69114.95115.39
15442006.08.01 16:27modify72100.00114.69114.97115.39
15452006.08.01 16:27modify72100.00114.69114.98115.39
15462006.08.01 16:27modify72100.00114.69114.99115.39
15472006.08.01 16:27modify72100.00114.69115.01115.39
15482006.08.01 16:27modify72100.00114.69115.02115.39
15492006.08.01 17:41s/l72100.00115.02115.02115.3930028.181030636.74
15502006.08.01 20:15buy73100.00114.73113.92115.43
15512006.08.03 11:18modify73100.00114.73114.73115.43
15522006.08.03 11:18modify73100.00114.73114.73115.43
15532006.08.03 11:31modify73100.00114.73114.74115.43
15542006.08.03 11:31modify73100.00114.73114.75115.43
15552006.08.03 11:31modify73100.00114.73114.76115.43
15562006.08.03 11:31modify73100.00114.73114.77115.43
15572006.08.03 11:32modify73100.00114.73114.78115.43
15582006.08.03 11:32modify73100.00114.73114.79115.43
15592006.08.03 11:32modify73100.00114.73114.81115.43
15602006.08.03 11:32modify73100.00114.73114.81115.43
15612006.08.03 11:55modify73100.00114.73114.82115.43
15622006.08.03 14:30s/l73100.00114.82114.82115.4313189.541043826.28
15632006.08.04 06:45buy74100.00115.10114.29115.80
15642006.08.04 12:57modify74100.00115.10115.11115.80
15652006.08.04 12:57modify74100.00115.10115.12115.80
15662006.08.04 12:57modify74100.00115.10115.13115.80
15672006.08.04 13:00modify74100.00115.10115.14115.80
15682006.08.04 13:00modify74100.00115.10115.15115.80
15692006.08.04 13:00modify74100.00115.10115.16115.80
15702006.08.04 13:00modify74100.00115.10115.17115.80
15712006.08.04 13:13modify74100.00115.10115.18115.80
15722006.08.04 13:19modify74100.00115.10115.18115.80
15732006.08.04 13:19modify74100.00115.10115.19115.80
15742006.08.04 13:19modify74100.00115.10115.19115.80
15752006.08.04 14:30s/l74100.00115.19115.19115.807814.631051640.91
15762006.08.07 02:45buy75100.00114.36113.55115.06
15772006.08.07 09:02modify75100.00114.36114.37115.06
15782006.08.07 09:34modify75100.00114.36114.38115.06
15792006.08.07 09:34modify75100.00114.36114.39115.06
15802006.08.07 09:37modify75100.00114.36114.40115.06
15812006.08.07 09:37modify75100.00114.36114.41115.06
15822006.08.07 09:37modify75100.00114.36114.41115.06
15832006.08.07 10:51modify75100.00114.36114.42115.06
15842006.08.07 10:51modify75100.00114.36114.43115.06
15852006.08.07 11:27modify75100.00114.36114.44115.06
15862006.08.07 11:35modify75100.00114.36114.45115.06
15872006.08.07 11:36modify75100.00114.36114.46115.06
15882006.08.07 11:36modify75100.00114.36114.46115.06
15892006.08.07 11:36modify75100.00114.36114.47115.06
15902006.08.07 11:37modify75100.00114.36114.48115.06
15912006.08.07 11:38modify75100.00114.36114.49115.06
15922006.08.07 11:38modify75100.00114.36114.50115.06
15932006.08.07 11:38modify75100.00114.36114.52115.06
15942006.08.07 11:38modify75100.00114.36114.54115.06
15952006.08.07 11:41modify75100.00114.36114.54115.06
15962006.08.07 11:41modify75100.00114.36114.55115.06
15972006.08.07 11:41modify75100.00114.36114.56115.06
15982006.08.07 11:41modify75100.00114.36114.57115.06
15992006.08.07 11:41modify75100.00114.36114.58115.06
16002006.08.07 11:44modify75100.00114.36114.59115.06
16012006.08.07 11:44modify75100.00114.36114.60115.06
16022006.08.07 11:44modify75100.00114.36114.61115.06
16032006.08.07 11:45modify75100.00114.36114.61115.06
16042006.08.07 11:45modify75100.00114.36114.62115.06
16052006.08.07 11:45modify75100.00114.36114.62115.06
16062006.08.07 11:46modify75100.00114.36114.63115.06
16072006.08.07 11:57modify75100.00114.36114.64115.06
16082006.08.07 11:59modify75100.00114.36114.64115.06
16092006.08.07 11:59modify75100.00114.36114.65115.06
16102006.08.07 11:59modify75100.00114.36114.66115.06
16112006.08.07 11:59modify75100.00114.36114.67115.06
16122006.08.07 11:59modify75100.00114.36114.68115.06
16132006.08.07 14:03modify75100.00114.36114.69115.06
16142006.08.07 14:03modify75100.00114.36114.69115.06
16152006.08.07 14:06modify75100.00114.36114.70115.06
16162006.08.07 14:06modify75100.00114.36114.71115.06
16172006.08.07 14:10t/p75100.00115.06114.71115.0660832.541112473.45
16182006.08.07 20:30sell76100.00115.10115.91114.40
16192006.08.08 20:14modify76100.00115.10115.08114.40
16202006.08.08 20:14modify76100.00115.10115.05114.40
16212006.08.08 20:14modify76100.00115.10115.01114.40
16222006.08.08 20:14modify76100.00115.10114.97114.40
16232006.08.08 20:15modify76100.00115.10114.96114.40
16242006.08.08 20:15modify76100.00115.10114.95114.40
16252006.08.08 20:15modify76100.00115.10114.95114.40
16262006.08.08 20:23s/l76100.00114.95114.95114.4011578.311124051.76
16272006.08.08 23:00sell77100.00115.29116.10114.59
16282006.08.09 12:44modify77100.00115.29115.29114.59
16292006.08.09 12:44modify77100.00115.29115.27114.59
16302006.08.09 12:45modify77100.00115.29115.26114.59
16312006.08.09 12:45modify77100.00115.29115.25114.59
16322006.08.09 12:45modify77100.00115.29115.23114.59
16332006.08.09 12:45modify77100.00115.29115.22114.59
16342006.08.09 12:45modify77100.00115.29115.20114.59
16352006.08.09 12:45modify77100.00115.29115.19114.59
16362006.08.09 13:04modify77100.00115.29115.18114.59
16372006.08.09 13:04modify77100.00115.29115.17114.59
16382006.08.09 15:46s/l77100.00115.17115.17114.598948.881133000.64
16392006.08.09 17:15sell78100.00115.18115.99114.48
16402006.08.10 10:04modify78100.00115.18115.17114.48
16412006.08.10 10:04modify78100.00115.18115.16114.48
16422006.08.10 11:22modify78100.00115.18115.14114.48
16432006.08.10 11:22modify78100.00115.18115.13114.48
16442006.08.10 11:22modify78100.00115.18115.11114.48
16452006.08.10 11:22modify78100.00115.18115.10114.48
16462006.08.10 11:23modify78100.00115.18115.09114.48
16472006.08.10 13:47modify78100.00115.18115.07114.48
16482006.08.10 13:47modify78100.00115.18115.06114.48
16492006.08.10 14:06modify78100.00115.18115.05114.48
16502006.08.10 14:06modify78100.00115.18115.05114.48
16512006.08.10 15:37s/l78100.00115.05115.05114.486890.821139891.46
16522006.08.11 04:15sell79100.00115.47116.28114.77
16532006.08.11 14:30s/l79100.00116.28116.28114.77-69653.461070238.00
16542006.08.11 19:00sell80100.00116.23117.04115.53
16552006.08.15 16:01modify80100.00116.23116.23115.53
16562006.08.16 13:03s/l80100.00116.23116.23115.53-4408.381065829.62
16572006.08.16 13:15sell81100.00116.27117.08115.57
16582006.08.16 14:36modify81100.00116.27116.26115.57
16592006.08.16 14:36modify81100.00116.27116.25115.57
16602006.08.16 14:36modify81100.00116.27116.24115.57
16612006.08.16 14:36modify81100.00116.27116.23115.57
16622006.08.16 14:36modify81100.00116.27116.22115.57
16632006.08.16 14:36modify81100.00116.27116.21115.57
16642006.08.16 14:37modify81100.00116.27116.21115.57
16652006.08.16 14:37modify81100.00116.27116.20115.57
16662006.08.16 14:37modify81100.00116.27116.19115.57
16672006.08.16 14:37modify81100.00116.27116.18115.57
16682006.08.16 14:37modify81100.00116.27116.17115.57
16692006.08.16 14:37modify81100.00116.27116.16115.57
16702006.08.16 14:37modify81100.00116.27116.14115.57
16712006.08.16 14:37modify81100.00116.27116.13115.57
16722006.08.16 15:15modify81100.00116.27116.12115.57
16732006.08.16 15:15modify81100.00116.27116.11115.57
16742006.08.16 15:18modify81100.00116.27116.11115.57
16752006.08.16 15:18modify81100.00116.27116.09115.57
16762006.08.16 15:20modify81100.00116.27116.08115.57
16772006.08.16 15:20modify81100.00116.27116.07115.57
16782006.08.16 15:20modify81100.00116.27116.06115.57
16792006.08.16 15:20modify81100.00116.27116.05115.57
16802006.08.16 15:20modify81100.00116.27116.04115.57
16812006.08.16 15:31modify81100.00116.27116.03115.57
16822006.08.16 15:34modify81100.00116.27116.02115.57
16832006.08.16 15:34modify81100.00116.27116.01115.57
16842006.08.16 15:34modify81100.00116.27116.01115.57
16852006.08.17 03:12modify81100.00116.27116.00115.57
16862006.08.17 03:12modify81100.00116.27116.00115.57
16872006.08.17 03:12modify81100.00116.27115.99115.57
16882006.08.17 03:12modify81100.00116.27115.98115.57
16892006.08.17 03:13modify81100.00116.27115.97115.57
16902006.08.17 03:13modify81100.00116.27115.96115.57
16912006.08.17 03:13modify81100.00116.27115.95115.57
16922006.08.17 03:20modify81100.00116.27115.94115.57
16932006.08.17 03:20modify81100.00116.27115.94115.57
16942006.08.17 08:08modify81100.00116.27115.93115.57
16952006.08.17 08:08modify81100.00116.27115.93115.57
16962006.08.17 08:08modify81100.00116.27115.92115.57
16972006.08.17 08:08t/p81100.00115.57115.92115.5756165.791121995.41
16982006.08.17 09:30buy82100.00115.38114.57116.08
16992006.08.17 18:52modify82100.00115.38115.38116.08
17002006.08.17 18:52modify82100.00115.38115.39116.08
17012006.08.17 18:59modify82100.00115.38115.39116.08
17022006.08.17 18:59modify82100.00115.38115.40116.08
17032006.08.17 19:00modify82100.00115.38115.41116.08
17042006.08.17 19:00modify82100.00115.38115.45116.08
17052006.08.17 19:00modify82100.00115.38115.45116.08
17062006.08.17 19:02modify82100.00115.38115.46116.08
17072006.08.17 19:03modify82100.00115.38115.49116.08
17082006.08.17 19:07modify82100.00115.38115.50116.08
17092006.08.17 19:18modify82100.00115.38115.51116.08
17102006.08.17 19:19modify82100.00115.38115.52116.08
17112006.08.17 19:19modify82100.00115.38115.53116.08
17122006.08.17 19:20modify82100.00115.38115.55116.08
17132006.08.17 19:21modify82100.00115.38115.57116.08
17142006.08.17 19:21modify82100.00115.38115.58116.08
17152006.08.17 19:22modify82100.00115.38115.59116.08
17162006.08.17 19:22modify82100.00115.38115.61116.08
17172006.08.17 19:25modify82100.00115.38115.62116.08
17182006.08.17 19:25modify82100.00115.38115.63116.08
17192006.08.17 19:25modify82100.00115.38115.65116.08
17202006.08.17 19:25modify82100.00115.38115.66116.08
17212006.08.17 19:25modify82100.00115.38115.68116.08
17222006.08.17 19:57modify82100.00115.38115.68116.08
17232006.08.17 19:57modify82100.00115.38115.69116.08
17242006.08.17 19:57modify82100.00115.38115.70116.08
17252006.08.17 19:57modify82100.00115.38115.72116.08
17262006.08.17 19:57t/p82100.00116.08115.72116.0860303.241182298.65
17272006.08.18 04:00sell83100.00116.03116.84115.33
17282006.08.18 11:41modify83100.00116.03116.02115.33
17292006.08.18 11:42modify83100.00116.03116.01115.33
17302006.08.18 11:42modify83100.00116.03116.00115.33
17312006.08.18 11:42modify83100.00116.03115.99115.33
17322006.08.18 11:42modify83100.00116.03115.98115.33
17332006.08.18 11:43modify83100.00116.03115.97115.33
17342006.08.18 11:44modify83100.00116.03115.95115.33
17352006.08.18 11:44modify83100.00116.03115.94115.33
17362006.08.18 11:44modify83100.00116.03115.94115.33
17372006.08.18 11:45modify83100.00116.03115.93115.33
17382006.08.18 11:56modify83100.00116.03115.92115.33
17392006.08.18 11:57modify83100.00116.03115.91115.33
17402006.08.18 11:58modify83100.00116.03115.90115.33
17412006.08.18 11:59modify83100.00116.03115.89115.33
17422006.08.18 12:02modify83100.00116.03115.88115.33
17432006.08.18 12:07modify83100.00116.03115.87115.33
17442006.08.18 12:07modify83100.00116.03115.85115.33
17452006.08.18 12:07modify83100.00116.03115.84115.33
17462006.08.18 13:14s/l83100.00115.84115.84115.3316401.911198700.56
17472006.08.18 19:00buy84100.00115.84115.03116.54
17482006.08.22 04:26modify84100.00115.84115.84116.54
17492006.08.22 04:26modify84100.00115.84115.86116.54
17502006.08.22 09:49modify84100.00115.84115.86116.54
17512006.08.22 09:49modify84100.00115.84115.87116.54
17522006.08.22 09:50modify84100.00115.84115.88116.54
17532006.08.22 09:50modify84100.00115.84115.89116.54
17542006.08.22 09:50modify84100.00115.84115.90116.54
17552006.08.22 09:50modify84100.00115.84115.91116.54
17562006.08.22 09:50modify84100.00115.84115.92116.54
17572006.08.22 09:50modify84100.00115.84115.93116.54
17582006.08.22 09:50modify84100.00115.84115.94116.54
17592006.08.22 09:51modify84100.00115.84115.95116.54
17602006.08.22 09:51modify84100.00115.84115.96116.54
17612006.08.22 10:04modify84100.00115.84115.96116.54
17622006.08.22 10:04modify84100.00115.84115.97116.54
17632006.08.22 10:04modify84100.00115.84115.98116.54
17642006.08.22 10:04modify84100.00115.84115.98116.54
17652006.08.22 10:05modify84100.00115.84115.99116.54
17662006.08.22 14:05modify84100.00115.84116.00116.54
17672006.08.22 14:13modify84100.00115.84116.00116.54
17682006.08.22 14:13modify84100.00115.84116.01116.54
17692006.08.22 14:13modify84100.00115.84116.02116.54
17702006.08.22 14:13modify84100.00115.84116.03116.54
17712006.08.22 14:13modify84100.00115.84116.04116.54
17722006.08.22 14:13modify84100.00115.84116.05116.54
17732006.08.22 14:13modify84100.00115.84116.06116.54
17742006.08.22 14:13modify84100.00115.84116.07116.54
17752006.08.22 14:14modify84100.00115.84116.07116.54
17762006.08.22 14:14modify84100.00115.84116.08116.54
17772006.08.22 14:18modify84100.00115.84116.10116.54
17782006.08.22 14:19modify84100.00115.84116.10116.54
17792006.08.22 14:19modify84100.00115.84116.11116.54
17802006.08.22 15:09modify84100.00115.84116.12116.54
17812006.08.22 15:10modify84100.00115.84116.14116.54
17822006.08.22 15:44modify84100.00115.84116.14116.54
17832006.08.22 15:44modify84100.00115.84116.16116.54
17842006.08.22 15:44modify84100.00115.84116.17116.54
17852006.08.22 15:54modify84100.00115.84116.17116.54
17862006.08.22 15:54modify84100.00115.84116.18116.54
17872006.08.22 16:25t/p84100.00116.54116.18116.5462740.411261440.97
17882006.08.23 07:45buy85100.00116.39115.58117.09
17892006.08.25 07:28modify85100.00116.39116.40117.09
17902006.08.25 07:28modify85100.00116.39116.41117.09
17912006.08.25 07:28modify85100.00116.39116.42117.09
17922006.08.25 07:28modify85100.00116.39116.43117.09
17932006.08.25 07:31modify85100.00116.39116.43117.09
17942006.08.25 07:31modify85100.00116.39116.44117.09
17952006.08.25 07:31modify85100.00116.39116.46117.09
17962006.08.25 07:31modify85100.00116.39116.47117.09
17972006.08.25 07:34modify85100.00116.39116.49117.09
17982006.08.25 07:48modify85100.00116.39116.50117.09
17992006.08.25 07:49modify85100.00116.39116.51117.09
18002006.08.25 07:49modify85100.00116.39116.52117.09
18012006.08.25 07:49modify85100.00116.39116.53117.09
18022006.08.25 07:49modify85100.00116.39116.54117.09
18032006.08.25 07:50modify85100.00116.39116.55117.09
18042006.08.25 07:50modify85100.00116.39116.56117.09
18052006.08.25 07:50modify85100.00116.39116.56117.09
18062006.08.25 08:02modify85100.00116.39116.57117.09
18072006.08.25 08:03modify85100.00116.39116.58117.09
18082006.08.25 08:11modify85100.00116.39116.60117.09
18092006.08.25 08:12modify85100.00116.39116.61117.09
18102006.08.25 08:20modify85100.00116.39116.62117.09
18112006.08.25 08:20modify85100.00116.39116.63117.09
18122006.08.25 08:20modify85100.00116.39116.63117.09
18132006.08.25 08:22modify85100.00116.39116.64117.09
18142006.08.25 08:22modify85100.00116.39116.65117.09
18152006.08.25 08:22modify85100.00116.39116.67117.09
18162006.08.25 08:23modify85100.00116.39116.67117.09
18172006.08.25 08:23modify85100.00116.39116.69117.09
18182006.08.25 08:24modify85100.00116.39116.70117.09
18192006.08.25 08:24modify85100.00116.39116.71117.09
18202006.08.25 08:25modify85100.00116.39116.71117.09
18212006.08.25 08:25modify85100.00116.39116.72117.09
18222006.08.25 08:27modify85100.00116.39116.73117.09
18232006.08.25 08:27t/p85100.00117.09116.73117.0965128.371326569.34
18242006.08.25 14:30sell86100.00117.34118.15116.64
18252006.08.28 10:07modify86100.00117.34117.33116.64
18262006.08.28 10:08modify86100.00117.34117.32116.64
18272006.08.28 10:09modify86100.00117.34117.31116.64
18282006.08.28 12:47modify86100.00117.34117.29116.64
18292006.08.28 12:48modify86100.00117.34117.29116.64
18302006.08.28 12:48modify86100.00117.34117.28116.64
18312006.08.28 12:48modify86100.00117.34117.27116.64
18322006.08.28 12:48modify86100.00117.34117.25116.64
18332006.08.28 12:54modify86100.00117.34117.24116.64
18342006.08.28 12:54modify86100.00117.34117.23116.64
18352006.08.28 17:11s/l86100.00117.23117.23116.647912.681334482.02
18362006.08.28 21:15sell87100.00117.17117.98116.47
18372006.08.29 06:26modify87100.00117.17117.16116.47
18382006.08.29 06:26modify87100.00117.17117.15116.47
18392006.08.29 06:26modify87100.00117.17117.15116.47
18402006.08.29 06:27modify87100.00117.17117.14116.47
18412006.08.29 06:28modify87100.00117.17117.13116.47
18422006.08.29 06:29modify87100.00117.17117.12116.47
18432006.08.29 06:29modify87100.00117.17117.11116.47
18442006.08.29 06:33modify87100.00117.17117.11116.47
18452006.08.29 06:33modify87100.00117.17117.09116.47
18462006.08.29 06:33modify87100.00117.17117.08116.47
18472006.08.29 06:34modify87100.00117.17117.07116.47
18482006.08.29 06:34modify87100.00117.17117.06116.47
18492006.08.29 09:50modify87100.00117.17117.06116.47
18502006.08.29 09:50modify87100.00117.17117.05116.47
18512006.08.29 09:50modify87100.00117.17117.04116.47
18522006.08.29 09:50modify87100.00117.17117.03116.47
18532006.08.29 09:50modify87100.00117.17117.02116.47
18542006.08.29 09:52modify87100.00117.17117.01116.47
18552006.08.29 09:53modify87100.00117.17117.00116.47
18562006.08.29 09:53modify87100.00117.17116.98116.47
18572006.08.29 09:53modify87100.00117.17116.98116.47
18582006.08.29 10:02modify87100.00117.17116.97116.47
18592006.08.29 14:39modify87100.00117.17116.96116.47
18602006.08.29 14:41modify87100.00117.17116.95116.47
18612006.08.29 14:43modify87100.00117.17116.94116.47
18622006.08.29 14:43modify87100.00117.17116.94116.47
18632006.08.29 16:22s/l87100.00116.94116.94116.4718198.661352680.68
18642006.08.29 18:00sell88100.00116.92117.73116.22
18652006.08.29 20:57modify88100.00116.92116.91116.22
18662006.08.29 20:57modify88100.00116.92116.90116.22
18672006.08.29 20:58modify88100.00116.92116.89116.22
18682006.08.29 20:58modify88100.00116.92116.88116.22
18692006.08.30 02:16s/l88100.00116.88116.88116.221952.561354633.24
18702006.08.30 16:15sell89100.00117.03117.84116.33
18712006.09.04 05:03modify89100.00117.03117.02116.33
18722006.09.04 05:45modify89100.00117.03117.01116.33
18732006.09.04 05:50modify89100.00117.03117.00116.33
18742006.09.04 05:53modify89100.00117.03116.99116.33
18752006.09.04 06:21modify89100.00117.03116.98116.33
18762006.09.04 06:24modify89100.00117.03116.96116.33
18772006.09.04 06:24modify89100.00117.03116.95116.33
18782006.09.04 06:24modify89100.00117.03116.95116.33
18792006.09.04 06:26modify89100.00117.03116.94116.33
18802006.09.04 06:38modify89100.00117.03116.93116.33
18812006.09.04 06:38modify89100.00117.03116.91116.33
18822006.09.04 06:39modify89100.00117.03116.90116.33
18832006.09.04 06:42modify89100.00117.03116.89116.33
18842006.09.04 06:42modify89100.00117.03116.88116.33
18852006.09.04 06:42modify89100.00117.03116.87116.33
18862006.09.04 06:42modify89100.00117.03116.85116.33
18872006.09.04 06:42modify89100.00117.03116.83116.33
18882006.09.04 06:43modify89100.00117.03116.82116.33
18892006.09.04 06:43modify89100.00117.03116.81116.33
18902006.09.04 06:46modify89100.00117.03116.79116.33
18912006.09.04 06:47modify89100.00117.03116.79116.33
18922006.09.04 06:47modify89100.00117.03116.78116.33
18932006.09.04 06:47modify89100.00117.03116.77116.33
18942006.09.04 06:47modify89100.00117.03116.76116.33
18952006.09.04 06:50modify89100.00117.03116.74116.33
18962006.09.04 06:50modify89100.00117.03116.73116.33
18972006.09.04 09:45modify89100.00117.03116.72116.33
18982006.09.04 09:45modify89100.00117.03116.71116.33
18992006.09.04 09:45modify89100.00117.03116.69116.33
19002006.09.04 09:47modify89100.00117.03116.68116.33
19012006.09.04 09:47modify89100.00117.03116.68116.33
19022006.09.04 09:47t/p89100.00116.33116.68116.3352830.821407464.06
19032006.09.04 19:15buy90100.00116.05115.24116.75
19042006.09.06 06:12modify90100.00116.05116.07116.75
19052006.09.06 06:13modify90100.00116.05116.08116.75
19062006.09.06 06:24modify90100.00116.05116.09116.75
19072006.09.06 06:25modify90100.00116.05116.10116.75
19082006.09.06 06:26modify90100.00116.05116.11116.75
19092006.09.06 13:16modify90100.00116.05116.11116.75
19102006.09.06 13:16modify90100.00116.05116.12116.75
19112006.09.06 13:16modify90100.00116.05116.13116.75
19122006.09.06 13:16modify90100.00116.05116.14116.75
19132006.09.06 13:16modify90100.00116.05116.15116.75
19142006.09.06 13:24modify90100.00116.05116.16116.75
19152006.09.06 13:24modify90100.00116.05116.17116.75
19162006.09.06 13:25modify90100.00116.05116.18116.75
19172006.09.06 13:25modify90100.00116.05116.18116.75
19182006.09.06 13:25modify90100.00116.05116.19116.75
19192006.09.06 13:26modify90100.00116.05116.20116.75
19202006.09.06 13:26modify90100.00116.05116.21116.75
19212006.09.06 13:26modify90100.00116.05116.22116.75
19222006.09.06 13:26modify90100.00116.05116.23116.75
19232006.09.06 13:26modify90100.00116.05116.25116.75
19242006.09.06 13:26modify90100.00116.05116.26116.75
19252006.09.06 13:26modify90100.00116.05116.27116.75
19262006.09.06 13:26modify90100.00116.05116.29116.75
19272006.09.06 13:26modify90100.00116.05116.30116.75
19282006.09.06 13:28modify90100.00116.05116.31116.75
19292006.09.06 13:28modify90100.00116.05116.32116.75
19302006.09.06 13:28modify90100.00116.05116.33116.75
19312006.09.06 14:30modify90100.00116.05116.34116.75
19322006.09.06 14:30modify90100.00116.05116.35116.75
19332006.09.06 14:31modify90100.00116.05116.35116.75
19342006.09.06 14:31modify90100.00116.05116.36116.75
19352006.09.06 14:31modify90100.00116.05116.37116.75
19362006.09.06 17:23modify90100.00116.05116.38116.75
19372006.09.06 17:56modify90100.00116.05116.39116.75
19382006.09.06 18:02t/p90100.00116.75116.39116.7562627.241470091.30
19392006.09.07 04:45sell91100.00116.77117.58116.07
19402006.09.07 10:56modify91100.00116.77116.75116.07
19412006.09.07 10:56modify91100.00116.77116.74116.07
19422006.09.07 10:56modify91100.00116.77116.73116.07
19432006.09.07 11:01modify91100.00116.77116.72116.07
19442006.09.07 11:01modify91100.00116.77116.71116.07
19452006.09.07 11:04modify91100.00116.77116.71116.07
19462006.09.07 11:04modify91100.00116.77116.70116.07
19472006.09.07 11:04modify91100.00116.77116.69116.07
19482006.09.07 11:08modify91100.00116.77116.68116.07
19492006.09.07 11:08modify91100.00116.77116.67116.07
19502006.09.07 11:08modify91100.00116.77116.66116.07
19512006.09.07 11:08modify91100.00116.77116.65116.07
19522006.09.07 11:08modify91100.00116.77116.64116.07
19532006.09.07 11:08modify91100.00116.77116.63116.07
19542006.09.07 11:08modify91100.00116.77116.61116.07
19552006.09.07 11:08modify91100.00116.77116.60116.07
19562006.09.07 11:10modify91100.00116.77116.60116.07
19572006.09.07 11:10modify91100.00116.77116.59116.07
19582006.09.07 11:10modify91100.00116.77116.58116.07
19592006.09.07 11:10modify91100.00116.77116.57116.07
19602006.09.07 11:10modify91100.00116.77116.55116.07
19612006.09.07 11:11modify91100.00116.77116.54116.07
19622006.09.07 11:11modify91100.00116.77116.53116.07
19632006.09.07 11:14modify91100.00116.77116.53116.07
19642006.09.07 11:14modify91100.00116.77116.52116.07
19652006.09.07 11:14modify91100.00116.77116.51116.07
19662006.09.07 11:14modify91100.00116.77116.49116.07
19672006.09.07 11:15modify91100.00116.77116.49116.07
19682006.09.07 11:15modify91100.00116.77116.48116.07
19692006.09.07 11:15modify91100.00116.77116.47116.07
19702006.09.07 11:15modify91100.00116.77116.46116.07
19712006.09.07 11:15modify91100.00116.77116.45116.07
19722006.09.07 11:15modify91100.00116.77116.44116.07
19732006.09.07 11:15modify91100.00116.77116.42116.07
19742006.09.07 11:15t/p91100.00116.07116.42116.0760313.631530404.93
19752006.09.07 21:30buy92100.00116.38115.57117.08
19762006.09.08 14:45modify92100.00116.38116.38117.08
19772006.09.08 14:45modify92100.00116.38116.39117.08
19782006.09.08 14:45modify92100.00116.38116.40117.08
19792006.09.08 14:45modify92100.00116.38116.41117.08
19802006.09.08 14:45modify92100.00116.38116.42117.08
19812006.09.08 14:45modify92100.00116.38116.43117.08
19822006.09.08 14:50modify92100.00116.38116.43117.08
19832006.09.08 14:50modify92100.00116.38116.44117.08
19842006.09.08 14:50modify92100.00116.38116.44117.08
19852006.09.08 15:05modify92100.00116.38116.45117.08
19862006.09.08 15:05modify92100.00116.38116.46117.08
19872006.09.08 15:05modify92100.00116.38116.47117.08
19882006.09.08 15:05modify92100.00116.38116.49117.08
19892006.09.08 17:06modify92100.00116.38116.49117.08
19902006.09.08 17:06modify92100.00116.38116.50117.08
19912006.09.08 17:06modify92100.00116.38116.51117.08
19922006.09.08 17:44modify92100.00116.38116.52117.08
19932006.09.08 17:46modify92100.00116.38116.53117.08
19942006.09.08 17:47modify92100.00116.38116.54117.08
19952006.09.08 17:47modify92100.00116.38116.56117.08
19962006.09.08 17:47modify92100.00116.38116.56117.08
19972006.09.08 17:54modify92100.00116.38116.57117.08
19982006.09.08 17:55modify92100.00116.38116.58117.08
19992006.09.08 18:07modify92100.00116.38116.59117.08
20002006.09.08 18:08modify92100.00116.38116.60117.08
20012006.09.08 18:11modify92100.00116.38116.61117.08
20022006.09.08 18:13modify92100.00116.38116.62117.08
20032006.09.08 18:23modify92100.00116.38116.63117.08
20042006.09.08 18:23modify92100.00116.38116.64117.08
20052006.09.08 18:33modify92100.00116.38116.66117.08
20062006.09.08 18:33modify92100.00116.38116.66117.08
20072006.09.08 18:39modify92100.00116.38116.67117.08
20082006.09.11 00:31modify92100.00116.38116.68117.08
20092006.09.11 02:14s/l92100.00116.68116.68117.0828387.221558792.15
20102006.09.11 02:14buy93100.00116.71115.90117.41
20112006.09.11 08:16modify93100.00116.71116.72117.41
20122006.09.11 08:16modify93100.00116.71116.73117.41
20132006.09.11 08:16modify93100.00116.71116.74117.41
20142006.09.11 08:16modify93100.00116.71116.75117.41
20152006.09.11 08:16modify93100.00116.71116.76117.41
20162006.09.11 08:34modify93100.00116.71116.77117.41
20172006.09.11 08:34modify93100.00116.71116.78117.41
20182006.09.11 08:34modify93100.00116.71116.79117.41
20192006.09.11 09:03modify93100.00116.71116.79117.41
20202006.09.11 09:03modify93100.00116.71116.80117.41
20212006.09.11 09:03modify93100.00116.71116.81117.41
20222006.09.11 09:03modify93100.00116.71116.82117.41
20232006.09.11 09:10modify93100.00116.71116.82117.41
20242006.09.11 09:10modify93100.00116.71116.83117.41
20252006.09.11 09:10modify93100.00116.71116.84117.41
20262006.09.11 09:10modify93100.00116.71116.85117.41
20272006.09.11 09:11modify93100.00116.71116.85117.41
20282006.09.11 09:11modify93100.00116.71116.86117.41
20292006.09.11 09:11modify93100.00116.71116.87117.41
20302006.09.11 09:11modify93100.00116.71116.88117.41
20312006.09.11 09:11modify93100.00116.71116.89117.41
20322006.09.11 09:11modify93100.00116.71116.90117.41
20332006.09.11 09:12modify93100.00116.71116.91117.41
20342006.09.11 09:12modify93100.00116.71116.91117.41
20352006.09.11 09:22modify93100.00116.71116.92117.41
20362006.09.11 09:22modify93100.00116.71116.93117.41
20372006.09.11 09:22modify93100.00116.71116.94117.41
20382006.09.11 09:22modify93100.00116.71116.95117.41
20392006.09.11 09:22modify93100.00116.71116.96117.41
20402006.09.11 09:23modify93100.00116.71116.96117.41
20412006.09.11 09:23modify93100.00116.71116.97117.41
20422006.09.11 11:21modify93100.00116.71116.97117.41
20432006.09.11 11:21modify93100.00116.71116.98117.41
20442006.09.11 11:22modify93100.00116.71116.99117.41
20452006.09.11 12:59modify93100.00116.71117.01117.41
20462006.09.11 13:10modify93100.00116.71117.02117.41
20472006.09.11 14:26modify93100.00116.71117.03117.41
20482006.09.11 14:27modify93100.00116.71117.04117.41
20492006.09.11 16:03modify93100.00116.71117.04117.41
20502006.09.11 16:03modify93100.00116.71117.05117.41
20512006.09.11 16:03modify93100.00116.71117.06117.41
20522006.09.11 16:03t/p93100.00117.41117.06117.4159615.061618407.21
20532006.09.11 23:45sell94100.00117.61118.42116.91
20542006.09.19 14:41modify94100.00117.61117.61116.91
20552006.09.19 14:41modify94100.00117.61117.60116.91
20562006.09.19 14:41modify94100.00117.61117.59116.91
20572006.09.19 14:41modify94100.00117.61117.58116.91
20582006.09.19 14:42modify94100.00117.61117.57116.91
20592006.09.19 14:42modify94100.00117.61117.56116.91
20602006.09.19 14:44modify94100.00117.61117.56116.91
20612006.09.19 14:44modify94100.00117.61117.55116.91
20622006.09.19 14:44modify94100.00117.61117.53116.91
20632006.09.19 14:44modify94100.00117.61117.52116.91
20642006.09.19 14:45modify94100.00117.61117.51116.91
20652006.09.19 14:46modify94100.00117.61117.50116.91
20662006.09.19 14:47modify94100.00117.61117.49116.91
20672006.09.19 14:47modify94100.00117.61117.48116.91
20682006.09.19 14:47modify94100.00117.61117.48116.91
20692006.09.19 14:52modify94100.00117.61117.46116.91
20702006.09.19 14:52modify94100.00117.61117.45116.91
20712006.09.19 14:52modify94100.00117.61117.44116.91
20722006.09.19 14:52modify94100.00117.61117.44116.91
20732006.09.19 16:46modify94100.00117.61117.42116.91
20742006.09.19 16:49modify94100.00117.61117.41116.91
20752006.09.19 16:51modify94100.00117.61117.40116.91
20762006.09.19 16:52modify94100.00117.61117.39116.91
20772006.09.19 16:52modify94100.00117.61117.37116.91
20782006.09.19 16:52modify94100.00117.61117.37116.91
20792006.09.19 17:09s/l94100.00117.37117.37116.918689.851627097.06
20802006.09.20 02:30sell95100.00117.61118.42116.91
20812006.09.20 03:20modify95100.00117.61117.61116.91
20822006.09.20 03:20modify95100.00117.61117.59116.91
20832006.09.20 03:20modify95100.00117.61117.58116.91
20842006.09.20 03:30modify95100.00117.61117.57116.91
20852006.09.20 08:23modify95100.00117.61117.57116.91
20862006.09.20 08:23modify95100.00117.61117.56116.91
20872006.09.20 08:55modify95100.00117.61117.56116.91
20882006.09.20 08:55modify95100.00117.61117.55116.91
20892006.09.20 08:55modify95100.00117.61117.54116.91
20902006.09.20 08:55modify95100.00117.61117.53116.91
20912006.09.20 08:56modify95100.00117.61117.53116.91
20922006.09.20 08:56modify95100.00117.61117.52116.91
20932006.09.20 08:56modify95100.00117.61117.50116.91
20942006.09.20 08:57modify95100.00117.61117.49116.91
20952006.09.20 08:57modify95100.00117.61117.49116.91
20962006.09.20 08:57modify95100.00117.61117.48116.91
20972006.09.20 08:57modify95100.00117.61117.48116.91
20982006.09.20 08:58modify95100.00117.61117.47116.91
20992006.09.20 09:00modify95100.00117.61117.46116.91
21002006.09.20 09:01modify95100.00117.61117.46116.91
21012006.09.20 09:01modify95100.00117.61117.45116.91
21022006.09.20 09:02modify95100.00117.61117.44116.91
21032006.09.20 09:11modify95100.00117.61117.43116.91
21042006.09.20 09:11modify95100.00117.61117.42116.91
21052006.09.20 09:11modify95100.00117.61117.41116.91
21062006.09.20 09:11modify95100.00117.61117.40116.91
21072006.09.20 09:11modify95100.00117.61117.39116.91
21082006.09.20 09:11modify95100.00117.61117.38116.91
21092006.09.20 09:11modify95100.00117.61117.37116.91
21102006.09.20 09:11modify95100.00117.61117.36116.91
21112006.09.20 09:11modify95100.00117.61117.35116.91
21122006.09.20 11:26s/l95100.00117.35117.35116.9122154.001649251.06
21132006.09.20 20:15sell96100.00117.39118.20116.69
21142006.09.21 09:19modify96100.00117.39117.38116.69
21152006.09.21 09:24modify96100.00117.39117.37116.69
21162006.09.21 09:24modify96100.00117.39117.36116.69
21172006.09.21 09:24modify96100.00117.39117.35116.69
21182006.09.21 09:24modify96100.00117.39117.34116.69
21192006.09.21 09:24modify96100.00117.39117.33116.69
21202006.09.21 12:19modify96100.00117.39117.32116.69
21212006.09.21 12:19modify96100.00117.39117.31116.69
21222006.09.21 12:19modify96100.00117.39117.30116.69
21232006.09.21 12:19modify96100.00117.39117.29116.69
21242006.09.21 12:19modify96100.00117.39117.28116.69
21252006.09.21 12:26modify96100.00117.39117.27116.69
21262006.09.21 12:26modify96100.00117.39117.27116.69
21272006.09.21 12:29modify96100.00117.39117.26116.69
21282006.09.21 12:29modify96100.00117.39117.26116.69
21292006.09.21 12:30modify96100.00117.39117.25116.69
21302006.09.21 12:30modify96100.00117.39117.24116.69
21312006.09.21 12:30modify96100.00117.39117.23116.69
21322006.09.21 12:30modify96100.00117.39117.23116.69
21332006.09.21 12:38modify96100.00117.39117.21116.69
21342006.09.21 12:39modify96100.00117.39117.20116.69
21352006.09.21 12:54modify96100.00117.39117.19116.69
21362006.09.21 12:54modify96100.00117.39117.19116.69
21372006.09.21 13:00modify96100.00117.39117.18116.69
21382006.09.21 13:00modify96100.00117.39117.17116.69
21392006.09.21 13:00modify96100.00117.39117.16116.69
21402006.09.21 13:00modify96100.00117.39117.15116.69
21412006.09.21 13:00modify96100.00117.39117.13116.69
21422006.09.21 14:29modify96100.00117.39117.12116.69
21432006.09.21 14:29modify96100.00117.39117.12116.69
21442006.09.21 14:31modify96100.00117.39117.11116.69
21452006.09.21 14:45modify96100.00117.39117.10116.69
21462006.09.21 14:45modify96100.00117.39117.09116.69
21472006.09.21 14:46modify96100.00117.39117.08116.69
21482006.09.21 14:46modify96100.00117.39117.06116.69
21492006.09.21 15:08modify96100.00117.39117.06116.69
21502006.09.21 15:08modify96100.00117.39117.05116.69
21512006.09.21 15:08modify96100.00117.39117.04116.69
21522006.09.21 15:09t/p96100.00116.69117.04116.6955584.341704835.40
21532006.09.22 03:15sell97100.00116.38117.19115.68
21542006.09.26 16:46s/l97100.00117.19117.19115.68-72057.731632777.67
21552006.09.27 01:30buy98100.00117.03116.22117.73
21562006.09.27 12:31modify98100.00117.03117.04117.73
21572006.09.27 14:20modify98100.00117.03117.04117.73
21582006.09.27 14:20modify98100.00117.03117.05117.73
21592006.09.27 15:39modify98100.00117.03117.06117.73
21602006.09.27 15:40modify98100.00117.03117.07117.73
21612006.09.27 15:42modify98100.00117.03117.08117.73
21622006.09.27 15:42modify98100.00117.03117.08117.73
21632006.09.27 16:00modify98100.00117.03117.09117.73
21642006.09.27 16:00modify98100.00117.03117.10117.73
21652006.09.27 16:00modify98100.00117.03117.11117.73
21662006.09.27 16:00modify98100.00117.03117.12117.73
21672006.09.27 16:03modify98100.00117.03117.13117.73
21682006.09.27 16:05modify98100.00117.03117.14117.73
21692006.09.27 16:05modify98100.00117.03117.15117.73
21702006.09.27 16:05modify98100.00117.03117.16117.73
21712006.09.27 16:05modify98100.00117.03117.17117.73
21722006.09.27 16:05modify98100.00117.03117.18117.73
21732006.09.27 16:05modify98100.00117.03117.19117.73
21742006.09.27 16:05modify98100.00117.03117.20117.73
21752006.09.27 16:05modify98100.00117.03117.21117.73
21762006.09.27 16:06modify98100.00117.03117.22117.73
21772006.09.27 16:08modify98100.00117.03117.23117.73
21782006.09.27 16:09modify98100.00117.03117.24117.73
21792006.09.27 16:09modify98100.00117.03117.25117.73
21802006.09.27 16:09modify98100.00117.03117.26117.73
21812006.09.27 16:09modify98100.00117.03117.27117.73
21822006.09.27 16:09modify98100.00117.03117.28117.73
21832006.09.27 16:10modify98100.00117.03117.29117.73
21842006.09.28 08:33modify98100.00117.03117.30117.73
21852006.09.28 08:34modify98100.00117.03117.31117.73
21862006.09.28 08:34modify98100.00117.03117.31117.73
21872006.09.28 09:16modify98100.00117.03117.32117.73
21882006.09.28 09:20modify98100.00117.03117.32117.73
21892006.09.28 09:20modify98100.00117.03117.33117.73
21902006.09.28 09:20modify98100.00117.03117.34117.73
21912006.09.28 09:20modify98100.00117.03117.35117.73
21922006.09.28 10:30modify98100.00117.03117.35117.73
21932006.09.28 10:30modify98100.00117.03117.36117.73
21942006.09.28 10:31t/p98100.00117.73117.36117.7363470.881696248.55
21952006.09.28 12:45sell99100.00117.66118.47116.96
21962006.10.06 14:57s/l99100.00118.47118.47116.96-80070.881616177.67
21972006.10.06 21:45sell100100.00119.00119.81118.30
21982006.10.11 20:34s/l100100.00119.81119.81118.30-72010.201544167.47
21992006.10.12 02:00sell101100.00119.73120.54119.03
22002006.10.12 09:06modify101100.00119.73119.73119.03
22012006.10.12 09:09modify101100.00119.73119.71119.03
22022006.10.12 09:09modify101100.00119.73119.70119.03
22032006.10.12 09:10modify101100.00119.73119.63119.03
22042006.10.12 13:36s/l101100.00119.63119.63119.038359.391552526.86
22052006.10.12 13:45sell102100.00119.60120.41118.90
22062006.10.13 02:12modify102100.00119.60119.59118.90
22072006.10.13 02:12modify102100.00119.60119.58118.90
22082006.10.13 02:12modify102100.00119.60119.57118.90
22092006.10.13 03:14modify102100.00119.60119.55118.90
22102006.10.13 04:55modify102100.00119.60119.53118.90
22112006.10.13 09:37modify102100.00119.60119.53118.90
22122006.10.13 09:37modify102100.00119.60119.52118.90
22132006.10.13 09:37modify102100.00119.60119.49118.90
22142006.10.13 09:51modify102100.00119.60119.49118.90
22152006.10.13 09:51modify102100.00119.60119.48118.90
22162006.10.13 09:51modify102100.00119.60119.46118.90
22172006.10.13 09:52modify102100.00119.60119.46118.90
22182006.10.13 09:52modify102100.00119.60119.45118.90
22192006.10.13 09:52modify102100.00119.60119.44118.90
22202006.10.13 11:57s/l102100.00119.44119.44118.9011926.121564452.98
22212006.10.13 11:57sell103100.00119.41120.22118.71
22222006.10.16 15:07modify103100.00119.41119.41118.71
22232006.10.16 15:10modify103100.00119.41119.40118.71
22242006.10.16 15:10modify103100.00119.41119.39118.71
22252006.10.16 20:31modify103100.00119.41119.38118.71
22262006.10.17 00:55modify103100.00119.41119.36118.71
22272006.10.17 00:55modify103100.00119.41119.35118.71
22282006.10.17 00:56modify103100.00119.41119.34118.71
22292006.10.17 00:56modify103100.00119.41119.34118.71
22302006.10.17 01:02modify103100.00119.41119.33118.71
22312006.10.17 02:43modify103100.00119.41119.32118.71
22322006.10.17 02:47modify103100.00119.41119.32118.71
22332006.10.17 02:47modify103100.00119.41119.31118.71
22342006.10.17 02:47modify103100.00119.41119.30118.71
22352006.10.17 08:52modify103100.00119.41119.28118.71
22362006.10.17 08:53modify103100.00119.41119.26118.71
22372006.10.17 08:53modify103100.00119.41119.24118.71
22382006.10.17 09:59modify103100.00119.41119.24118.71
22392006.10.17 09:59modify103100.00119.41119.22118.71
22402006.10.17 10:00modify103100.00119.41119.21118.71
22412006.10.17 10:41modify103100.00119.41119.19118.71
22422006.10.17 10:41modify103100.00119.41119.17118.71
22432006.10.17 10:41modify103100.00119.41119.15118.71
22442006.10.17 10:43modify103100.00119.41119.14118.71
22452006.10.17 10:43modify103100.00119.41119.12118.71
22462006.10.17 10:43modify103100.00119.41119.07118.71
22472006.10.17 10:49modify103100.00119.41119.06118.71
22482006.10.17 11:08modify103100.00119.41119.06118.71
22492006.10.17 11:08t/p103100.00118.71119.06118.7156033.001620485.98
22502006.10.18 00:30buy104100.00118.43117.62119.13
22512006.10.18 14:32modify104100.00118.43118.44119.13
22522006.10.18 14:32modify104100.00118.43118.44119.13
22532006.10.18 14:37modify104100.00118.43118.47119.13
22542006.10.18 14:37modify104100.00118.43118.48119.13
22552006.10.18 14:37modify104100.00118.43118.50119.13
22562006.10.18 14:37modify104100.00118.43118.51119.13
22572006.10.18 14:37modify104100.00118.43118.54119.13
22582006.10.18 14:38modify104100.00118.43118.54119.13
22592006.10.18 14:38modify104100.00118.43118.55119.13
22602006.10.18 14:38modify104100.00118.43118.55119.13
22612006.10.18 14:39modify104100.00118.43118.57119.13
22622006.10.18 14:39modify104100.00118.43118.58119.13
22632006.10.18 14:41modify104100.00118.43118.59119.13
22642006.10.18 14:41modify104100.00118.43118.60119.13
22652006.10.18 14:41modify104100.00118.43118.62119.13
22662006.10.18 14:41modify104100.00118.43118.63119.13
22672006.10.18 14:42modify104100.00118.43118.66119.13
22682006.10.18 14:42modify104100.00118.43118.67119.13
22692006.10.18 14:52modify104100.00118.43118.68119.13
22702006.10.18 14:54modify104100.00118.43118.68119.13
22712006.10.18 14:54modify104100.00118.43118.69119.13
22722006.10.18 14:55modify104100.00118.43118.70119.13
22732006.10.18 14:56modify104100.00118.43118.71119.13
22742006.10.18 14:56modify104100.00118.43118.72119.13
22752006.10.18 14:56modify104100.00118.43118.73119.13
22762006.10.18 15:12modify104100.00118.43118.75119.13
22772006.10.18 15:12modify104100.00118.43118.76119.13
22782006.10.18 15:14modify104100.00118.43118.77119.13
22792006.10.18 15:14modify104100.00118.43118.78119.13
22802006.10.18 15:14t/p104100.00119.13118.78119.1358754.411679240.39
22812006.10.18 21:00buy105100.00118.92118.11119.62
22822006.10.19 19:37s/l105100.00118.11118.11119.62-64573.141614667.25
22832006.10.20 10:30sell106100.00118.36119.17117.66
22842006.10.23 11:28s/l106100.00119.17119.17117.66-69434.031545233.22
22852006.10.23 20:45buy107100.00119.30118.49120.00
22862006.10.26 18:28s/l107100.00118.49118.49120.00-61677.961483555.26
22872006.10.27 01:00sell1080.10118.36119.17117.66
22882006.10.27 14:56modify1080.10118.36118.35117.66
22892006.10.27 14:56modify1080.10118.36118.34117.66
22902006.10.27 14:56modify1080.10118.36118.32117.66
22912006.10.27 14:57modify1080.10118.36118.31117.66
22922006.10.27 14:57modify1080.10118.36118.30117.66
22932006.10.27 14:57modify1080.10118.36118.27117.66
22942006.10.27 14:57modify1080.10118.36118.25117.66
22952006.10.27 14:57modify1080.10118.36118.22117.66
22962006.10.27 14:57modify1080.10118.36118.20117.66
22972006.10.27 14:57modify1080.10118.36118.16117.66
22982006.10.27 15:03modify1080.10118.36118.15117.66
22992006.10.27 15:03modify1080.10118.36118.13117.66
23002006.10.27 15:03modify1080.10118.36118.12117.66
23012006.10.27 15:06modify1080.10118.36118.11117.66
23022006.10.27 15:06modify1080.10118.36118.10117.66
23032006.10.27 15:06modify1080.10118.36118.09117.66
23042006.10.27 15:06modify1080.10118.36118.08117.66
23052006.10.27 15:06modify1080.10118.36118.07117.66
23062006.10.27 15:06modify1080.10118.36118.05117.66
23072006.10.27 15:06modify1080.10118.36118.02117.66
23082006.10.27 15:07t/p1080.10117.66118.02117.6659.491483614.75
23092006.10.30 00:14sell109100.00117.58118.39116.88
23102006.10.30 04:49modify109100.00117.58117.58116.88
23112006.10.30 04:49modify109100.00117.58117.57116.88
23122006.10.30 10:05s/l109100.00117.57117.57116.88850.441484465.19
23132006.10.30 16:00buy110100.00117.41116.60118.11
23142006.10.31 09:49modify110100.00117.41117.41118.11
23152006.10.31 09:49modify110100.00117.41117.43118.11
23162006.10.31 09:54modify110100.00117.41117.43118.11
23172006.10.31 09:54modify110100.00117.41117.44118.11
23182006.10.31 09:57modify110100.00117.41117.45118.11
23192006.10.31 09:57modify110100.00117.41117.46118.11
23202006.10.31 09:57modify110100.00117.41117.48118.11
23212006.10.31 12:33modify110100.00117.41117.49118.11
23222006.10.31 12:33modify110100.00117.41117.50118.11
23232006.10.31 12:34modify110100.00117.41117.50118.11
23242006.10.31 12:34modify110100.00117.41117.51118.11
23252006.10.31 12:34modify110100.00117.41117.52118.11
23262006.10.31 12:39modify110100.00117.41117.53118.11
23272006.10.31 12:42modify110100.00117.41117.53118.11
23282006.10.31 12:42modify110100.00117.41117.54118.11
23292006.10.31 12:42modify110100.00117.41117.55118.11
23302006.10.31 12:42modify110100.00117.41117.56118.11
23312006.10.31 12:42modify110100.00117.41117.56118.11
23322006.10.31 12:43modify110100.00117.41117.57118.11
23332006.10.31 12:43modify110100.00117.41117.58118.11
23342006.10.31 12:43modify110100.00117.41117.58118.11
23352006.10.31 12:48modify110100.00117.41117.59118.11
23362006.10.31 12:48modify110100.00117.41117.60118.11
23372006.10.31 12:49modify110100.00117.41117.60118.11
23382006.10.31 12:49modify110100.00117.41117.61118.11
23392006.10.31 12:50modify110100.00117.41117.61118.11
23402006.10.31 12:50modify110100.00117.41117.62118.11
23412006.10.31 12:51modify110100.00117.41117.62118.11
23422006.10.31 12:57modify110100.00117.41117.63118.11
23432006.10.31 12:57modify110100.00117.41117.64118.11
23442006.10.31 12:57modify110100.00117.41117.65118.11
23452006.10.31 12:57modify110100.00117.41117.66118.11
23462006.10.31 12:58modify110100.00117.41117.68118.11
23472006.10.31 17:00s/l110100.00117.68117.68118.1124283.261508748.45
23482006.11.01 03:00buy111100.00116.86116.05117.56
23492006.11.02 00:51modify111100.00116.86116.87117.56
23502006.11.02 00:52modify111100.00116.86116.88117.56
23512006.11.02 00:52modify111100.00116.86116.88117.56
23522006.11.02 01:49modify111100.00116.86116.89117.56
23532006.11.02 01:49modify111100.00116.86116.90117.56
23542006.11.02 01:52modify111100.00116.86116.91117.56
23552006.11.02 01:52modify111100.00116.86116.92117.56
23562006.11.02 02:55modify111100.00116.86116.93117.56
23572006.11.02 02:55modify111100.00116.86116.93117.56
23582006.11.02 02:55modify111100.00116.86116.94117.56
23592006.11.02 02:55modify111100.00116.86116.95117.56
23602006.11.02 02:56modify111100.00116.86116.96117.56
23612006.11.02 02:56modify111100.00116.86116.97117.56
23622006.11.02 02:57modify111100.00116.86116.97117.56
23632006.11.02 02:57modify111100.00116.86116.98117.56
23642006.11.02 02:57modify111100.00116.86116.99117.56
23652006.11.02 03:21modify111100.00116.86117.01117.56
23662006.11.02 03:21modify111100.00116.86117.01117.56
23672006.11.02 11:35s/l111100.00117.01117.01117.5616833.211525581.66
23682006.11.02 11:45buy112100.00116.96116.15117.66
23692006.11.03 14:31modify112100.00116.96116.98117.66
23702006.11.03 14:31modify112100.00116.96117.04117.66
23712006.11.03 14:31modify112100.00116.96117.09117.66
23722006.11.03 14:31modify112100.00116.96117.13117.66
23732006.11.03 14:31modify112100.00116.96117.18117.66
23742006.11.03 14:31modify112100.00116.96117.22117.66
23752006.11.03 14:31modify112100.00116.96117.27117.66
23762006.11.03 14:31t/p112100.00117.66117.27117.6660826.001586407.66
23772006.11.03 22:45buy113100.00118.01117.20118.71
23782006.11.06 10:46modify113100.00118.01118.02118.71
23792006.11.06 10:46modify113100.00118.01118.03118.71
23802006.11.06 10:46modify113100.00118.01118.04118.71
23812006.11.06 14:01modify113100.00118.01118.06118.71
23822006.11.06 14:01modify113100.00118.01118.06118.71
23832006.11.06 14:04modify113100.00118.01118.07118.71
23842006.11.06 14:13modify113100.00118.01118.08118.71
23852006.11.06 14:15modify113100.00118.01118.09118.71
23862006.11.07 02:27s/l113100.00118.09118.09118.719449.621595857.28
23872006.11.07 02:27buy114100.00118.12117.31118.82
23882006.11.07 15:50s/l114100.00117.31117.31118.82-69047.821526809.46
23892006.11.07 15:50buy115100.00117.34116.53118.04
23902006.11.07 20:55modify115100.00117.34117.35118.04
23912006.11.07 20:55modify115100.00117.34117.37118.04
23922006.11.07 20:55modify115100.00117.34117.38118.04
23932006.11.07 20:58modify115100.00117.34117.39118.04
23942006.11.08 08:17modify115100.00117.34117.39118.04
23952006.11.08 08:17modify115100.00117.34117.40118.04
23962006.11.08 08:17modify115100.00117.34117.41118.04
23972006.11.08 08:18modify115100.00117.34117.42118.04
23982006.11.08 08:18modify115100.00117.34117.43118.04
23992006.11.08 10:06s/l115100.00117.43117.43118.049002.291535811.75
24002006.11.08 12:00buy116100.00117.58116.77118.28
24012006.11.08 15:15modify116100.00117.58117.60118.28
24022006.11.08 15:15modify116100.00117.58117.61118.28
24032006.11.08 15:15modify116100.00117.58117.62118.28
24042006.11.08 15:16modify116100.00117.58117.63118.28
24052006.11.08 15:16modify116100.00117.58117.64118.28
24062006.11.09 12:03modify116100.00117.58117.64118.28
24072006.11.09 12:03modify116100.00117.58117.65118.28
24082006.11.09 12:03modify116100.00117.58117.67118.28
24092006.11.09 12:03modify116100.00117.58117.68118.28
24102006.11.09 12:03modify116100.00117.58117.69118.28
24112006.11.09 12:03modify116100.00117.58117.71118.28
24122006.11.09 12:03modify116100.00117.58117.72118.28
24132006.11.09 12:03modify116100.00117.58117.75118.28
24142006.11.09 12:04modify116100.00117.58117.75118.28
24152006.11.09 12:04modify116100.00117.58117.76118.28
24162006.11.09 12:04modify116100.00117.58117.78118.28
24172006.11.09 12:25modify116100.00117.58117.78118.28
24182006.11.09 12:25modify116100.00117.58117.79118.28
24192006.11.09 12:25modify116100.00117.58117.80118.28
24202006.11.09 12:25modify116100.00117.58117.80118.28
24212006.11.09 13:36modify116100.00117.58117.81118.28
24222006.11.09 13:39modify116100.00117.58117.82118.28
24232006.11.09 13:40modify116100.00117.58117.82118.28
24242006.11.09 13:40modify116100.00117.58117.83118.28
24252006.11.09 13:40modify116100.00117.58117.84118.28
24262006.11.09 13:40modify116100.00117.58117.85118.28
24272006.11.09 14:30modify116100.00117.58117.85118.28
24282006.11.09 14:30modify116100.00117.58117.89118.28
24292006.11.09 14:31modify116100.00117.58117.90118.28
24302006.11.09 14:31modify116100.00117.58117.91118.28
24312006.11.09 14:31modify116100.00117.58117.92118.28
24322006.11.09 14:32modify116100.00117.58117.93118.28
24332006.11.09 14:36modify116100.00117.58117.93118.28
24342006.11.09 14:36t/p116100.00118.28117.93118.2863189.401599001.15
24352006.11.09 23:30buy117100.00117.86117.05118.56
24362006.11.13 18:44modify117100.00117.86117.87118.56
24372006.11.13 18:47modify117100.00117.86117.90118.56
24382006.11.13 18:49modify117100.00117.86117.91118.56
24392006.11.13 18:50modify117100.00117.86117.92118.56
24402006.11.13 18:50modify117100.00117.86117.93118.56
24412006.11.14 00:50s/l117100.00117.93117.93118.569949.781608950.93
24422006.11.15 17:45buy118100.00118.09117.28118.79
24432006.11.17 07:09modify118100.00118.09118.09118.79
24442006.11.17 07:09modify118100.00118.09118.10118.79
24452006.11.17 15:14s/l118100.00118.10118.10118.796197.311615148.24
24462006.11.17 16:15buy119100.00117.87117.06118.57
24472006.11.21 09:09modify119100.00117.87117.87118.57
24482006.11.21 09:09modify119100.00117.87117.88118.57
24492006.11.21 09:09modify119100.00117.87117.89118.57
24502006.11.21 17:55s/l119100.00117.89117.89118.574372.011619520.25
24512006.11.21 18:45buy120100.00117.96117.15118.66
24522006.11.21 23:59close at stop120100.00117.90117.15118.66-5089.061614431.19