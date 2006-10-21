North Finance Co Ltd
|Account: 305832
|Name: asam
|Currency: USD
|2006 November 13, 03:46
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5707333
|2006.10.21 07:44
|balance
|Deposit
|3 000.00
|5707885
|2006.10.23 01:19
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.8800
|0.0000
|1.8830
|2006.10.23 01:34
|1.8825
|cancelled
|5707886
|2006.10.23 01:19
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.8770
|0.0000
|1.8800
|2006.10.23 01:34
|1.8824
|cancelled
|5707887
|2006.10.23 01:19
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.8740
|0.0000
|1.8770
|2006.10.23 01:34
|1.8824
|cancelled
|5707888
|2006.10.23 01:19
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.8710
|0.0000
|1.8740
|2006.10.23 01:34
|1.8824
|cancelled
|5707889
|2006.10.23 01:19
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.8680
|0.0000
|1.8710
|2006.10.23 01:34
|1.8824
|cancelled
|5707890
|2006.10.23 01:19
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8680
|2006.10.23 01:34
|1.8824
|cancelled
|5707891
|2006.10.23 01:19
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8860
|0.0000
|1.8890
|2006.10.23 01:34
|1.8824
|cancelled
|5707892
|2006.10.23 01:19
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8890
|0.0000
|1.8920
|2006.10.23 01:35
|1.8824
|cancelled
|5707893
|2006.10.23 01:19
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8920
|0.0000
|1.8950
|2006.10.23 01:35
|1.8824
|cancelled
|5707894
|2006.10.23 01:19
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8980
|2006.10.23 01:35
|1.8824
|cancelled
|5707895
|2006.10.23 01:19
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8980
|0.0000
|1.9010
|2006.10.23 01:35
|1.8825
|cancelled
|5707896
|2006.10.23 01:19
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9010
|0.0000
|1.9040
|2006.10.23 01:35
|1.8824
|cancelled
|5707897
|2006.10.23 01:19
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8856
|0.0000
|1.8826
|2006.10.23 01:35
|1.8820
|cancelled
|5707898
|2006.10.23 01:19
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8886
|0.0000
|1.8856
|2006.10.23 01:35
|1.8820
|cancelled
|5707899
|2006.10.23 01:19
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8916
|0.0000
|1.8886
|2006.10.23 01:35
|1.8820
|cancelled
|5707900
|2006.10.23 01:19
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8946
|0.0000
|1.8916
|2006.10.23 01:35
|1.8820
|cancelled
|5707901
|2006.10.23 01:19
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8976
|0.0000
|1.8946
|2006.10.23 01:35
|1.8821
|cancelled
|5707902
|2006.10.23 01:19
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.9006
|0.0000
|1.8976
|2006.10.23 01:35
|1.8821
|cancelled
|5707903
|2006.10.23 01:19
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8796
|0.0000
|1.8766
|2006.10.23 01:35
|1.8821
|cancelled
|5707904
|2006.10.23 01:19
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8736
|2006.10.23 01:36
|1.8821
|cancelled
|5707905
|2006.10.23 01:19
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8736
|0.0000
|1.8706
|2006.10.23 01:36
|1.8821
|cancelled
|5707906
|2006.10.23 01:19
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8706
|0.0000
|1.8676
|2006.10.23 01:36
|1.8821
|cancelled
|5707907
|2006.10.23 01:19
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8676
|0.0000
|1.8646
|2006.10.23 01:36
|1.8821
|cancelled
|5707908
|2006.10.23 01:19
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8646
|0.0000
|1.8616
|2006.10.23 01:36
|1.8822
|cancelled
|5708018
|2006.10.23 01:37
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.8800
|0.0000
|1.8830
|2006.10.23 01:39
|1.8829
|cancelled
|5707880
|2006.10.23 01:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.8829
|0.0000
|1.8860
|2006.10.23 02:27
|1.8823
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|5707882
|2006.10.23 01:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8830
|0.0000
|1.8860
|2006.10.23 02:27
|1.8823
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|5707884
|2006.10.23 01:19
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8826
|0.0000
|1.8796
|2006.10.23 02:27
|1.8827
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|5708019
|2006.10.23 01:37
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.8770
|0.0000
|1.8800
|2006.10.23 03:06
|1.8829
|cancelled
|5708020
|2006.10.23 01:37
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.8740
|0.0000
|1.8770
|2006.10.23 03:06
|1.8829
|cancelled
|5708022
|2006.10.23 01:37
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.8680
|0.0000
|1.8710
|2006.10.23 03:06
|1.8829
|cancelled
|5708021
|2006.10.23 01:37
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.8710
|0.0000
|1.8740
|2006.10.23 03:06
|1.8829
|cancelled
|5708023
|2006.10.23 01:37
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.8650
|0.0000
|1.8680
|2006.10.23 03:06
|1.8829
|cancelled
|5708024
|2006.10.23 01:37
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8860
|0.0000
|1.8890
|2006.10.23 03:06
|1.8829
|cancelled
|5708025
|2006.10.23 01:37
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8890
|0.0000
|1.8920
|2006.10.23 03:06
|1.8828
|cancelled
|5708027
|2006.10.23 01:37
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8920
|0.0000
|1.8950
|2006.10.23 03:06
|1.8827
|cancelled
|5708028
|2006.10.23 01:37
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8980
|2006.10.23 03:06
|1.8827
|cancelled
|5708029
|2006.10.23 01:37
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.8980
|0.0000
|1.9010
|2006.10.23 03:06
|1.8827
|cancelled
|5708030
|2006.10.23 01:37
|buy stop
|0.10
|gbpusd
|1.9010
|0.0000
|1.9040
|2006.10.23 03:07
|1.8827
|cancelled
|5708031
|2006.10.23 01:37
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8856
|0.0000
|1.8826
|2006.10.23 03:07
|1.8823
|cancelled
|5708032
|2006.10.23 01:37
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8886
|0.0000
|1.8856
|2006.10.23 03:07
|1.8823
|cancelled
|5708033
|2006.10.23 01:37
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8916
|0.0000
|1.8886
|2006.10.23 03:07
|1.8823
|cancelled
|5708034
|2006.10.23 01:37
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8946
|0.0000
|1.8916
|2006.10.23 03:07
|1.8825
|cancelled
|5708035
|2006.10.23 01:37
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.8976
|0.0000
|1.8946
|2006.10.23 03:07
|1.8825
|cancelled
|5708036
|2006.10.23 01:37
|sell limit
|0.10
|gbpusd
|1.9006
|0.0000
|1.8976
|2006.10.23 03:07
|1.8825
|cancelled
|5708037
|2006.10.23 01:37
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8796
|0.0000
|1.8766
|2006.10.23 03:07
|1.8825
|cancelled
|5708038
|2006.10.23 01:37
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8766
|0.0000
|1.8736
|2006.10.23 03:08
|1.8825
|cancelled
|5708039
|2006.10.23 01:37
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8736
|0.0000
|1.8706
|2006.10.23 03:08
|1.8825
|cancelled
|5708040
|2006.10.23 01:37
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8706
|0.0000
|1.8676
|2006.10.23 03:08
|1.8824
|cancelled
|5708041
|2006.10.23 01:37
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8676
|0.0000
|1.8646
|2006.10.23 03:08
|1.8826
|cancelled
|5708042
|2006.10.23 01:37
|sell stop
|0.10
|gbpusd
|1.8646
|0.0000
|1.8616
|2006.10.23 03:08
|1.8826
|cancelled
|5708062
|2006.10.23 01:40
|buy limit
|0.10
|gbpusd
|1.8800
|0.0000
|1.8830
|2006.10.23 03:08
|1.8830
|cancelled
|5708150
|2006.10.23 02:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.66
|117.82
|119.08
|2006.10.23 12:11
|119.08
|0.00
|0.00
|0.00
|35.27
|5709518
|2006.10.23 06:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.61
|224.45
|223.19
|2006.10.23 12:18
|223.19
|0.00
|0.00
|0.00
|35.25
|5723010
|2006.10.23 22:30
|buy
|0.10
|audusd
|0.7570
|0.7524
|0.7594
|2006.10.25 03:22
|0.7594
|0.00
|0.00
|0.12
|24.00
|5729589
|2006.10.24 12:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2540
|1.2456
|1.2582
|2006.10.25 13:24
|1.2582
|0.00
|0.00
|-0.37
|42.00
|5738371
|2006.10.25 00:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8735
|1.8651
|1.8777
|2006.10.25 13:41
|1.8777
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|5714259
|2006.10.23 12:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.74
|148.90
|150.16
|2006.10.26 09:48
|150.16
|0.00
|0.00
|1.71
|35.34
|5720535
|2006.10.23 18:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2677
|1.2593
|1.2719
|2006.10.26 09:53
|1.2593
|0.00
|0.00
|1.06
|-66.73
|5748634
|2006.10.25 17:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2581
|1.2665
|1.2539
|2006.10.26 10:25
|1.2665
|0.00
|0.00
|0.45
|-84.00
|5721185
|2006.10.23 19:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.31
|224.15
|222.89
|2006.10.26 15:25
|224.15
|0.00
|0.00
|-7.90
|-70.67
|5722505
|2006.10.23 21:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|119.31
|118.47
|119.73
|2006.10.26 19:27
|118.47
|0.00
|0.00
|2.65
|-70.90
|5776908
|2006.10.27 01:15
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.27
|149.43
|150.69
|2006.10.27 03:18
|150.69
|0.00
|0.00
|0.00
|70.79
|5777209
|2006.10.27 01:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.41
|119.25
|117.99
|2006.10.27 15:55
|117.99
|0.00
|0.00
|0.00
|35.60
|5708860
|2006.10.23 04:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1251
|1.1335
|1.1209
|2006.10.27 15:56
|1.1209
|0.00
|0.00
|-3.57
|37.47
|5777207
|2006.10.27 01:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.80
|224.64
|223.38
|2006.10.27 16:05
|223.38
|0.00
|0.00
|0.00
|35.67
|5709353
|2006.10.23 05:45
|sell
|0.10
|chfjpy
|94.36
|95.20
|93.94
|2006.10.27 16:33
|93.94
|0.00
|0.00
|-3.42
|35.83
|5796987
|2006.10.30 01:30
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.8963
|1.8879
|1.9005
|2006.10.30 13:45
|1.9005
|0.00
|0.00
|0.00
|126.00
|5796865
|2006.10.30 01:16
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.95
|222.11
|223.37
|2006.10.30 14:08
|223.37
|0.00
|0.00
|0.00
|71.53
|5815905
|2006.10.31 01:25
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.19
|224.03
|222.77
|2006.10.31 12:46
|224.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.22
|5806842
|2006.10.30 15:09
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2719
|1.2635
|1.2761
|2006.10.31 17:12
|1.2761
|0.00
|0.00
|-0.74
|84.00
|5797742
|2006.10.30 04:46
|sell
|0.10
|audusd
|0.7689
|0.7735
|0.7665
|2006.10.31 17:33
|0.7735
|0.00
|0.00
|-0.35
|-46.00
|5836370
|2006.11.01 01:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.82
|221.98
|223.24
|2006.11.01 09:55
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|71.76
|5836617
|2006.11.01 02:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.89
|116.05
|117.31
|2006.11.02 02:54
|117.31
|0.00
|0.00
|1.61
|35.80
|5864094
|2006.11.02 16:00
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1357
|1.1441
|1.1315
|2006.11.03 14:01
|1.1315
|0.00
|0.00
|-0.59
|37.15
|5852977
|2006.11.02 01:39
|buy
|0.20
|audusd
|0.7742
|0.7696
|0.7766
|2006.11.03 15:32
|0.7696
|0.00
|0.00
|0.12
|-92.00
|5878511
|2006.11.03 15:45
|sell
|0.90
|eurjpy
|149.70
|150.54
|149.28
|2006.11.06 13:56
|150.33
|0.00
|0.00
|-9.22
|-479.01
|5887335
|2006.11.06 02:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.98
|149.18
|150.33
|2006.11.06 14:05
|150.33
|0.00
|0.00
|0.00
|29.58
|5887159
|2006.11.06 01:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.98
|117.14
|118.40
|2006.11.06 15:01
|118.40
|0.00
|0.00
|0.00
|106.42
|5887168
|2006.11.06 01:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.98
|117.43
|119.48
|2006.11.07 07:02
|117.66
|0.00
|0.00
|0.53
|-27.20
|5887166
|2006.11.06 01:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.98
|117.43
|118.98
|2006.11.07 07:03
|117.66
|0.00
|0.00
|0.53
|-27.20
|5887162
|2006.11.06 01:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.98
|117.43
|118.48
|2006.11.07 16:31
|117.43
|0.00
|0.00
|0.53
|-46.84
|5903683
|2006.11.07 02:00
|buy
|0.40
|usdjpy
|118.19
|117.35
|118.61
|2006.11.07 16:43
|117.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-286.32
|5888111
|2006.11.06 04:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.39
|225.19
|223.04
|2006.11.09 11:51
|224.79
|0.00
|0.00
|-7.98
|-33.93
|5888109
|2006.11.06 04:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.39
|225.19
|223.49
|2006.11.09 11:51
|224.80
|0.00
|0.00
|-7.98
|-34.78
|5845043
|2006.11.01 15:15
|buy
|0.20
|chfjpy
|94.02
|93.18
|94.44
|2006.11.09 12:24
|94.44
|0.00
|0.00
|3.06
|71.23
|5887336
|2006.11.06 02:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.98
|149.98
|150.68
|2006.11.09 12:45
|150.68
|0.00
|0.00
|1.74
|59.35
|5925860
|2006.11.08 03:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|117.64
|116.80
|118.06
|2006.11.09 13:02
|118.06
|0.00
|0.00
|4.81
|106.72
|5888108
|2006.11.06 04:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.39
|225.19
|223.94
|2006.11.09 13:02
|225.19
|0.00
|0.00
|-7.98
|-67.74
|5925864
|2006.11.08 03:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.64
|117.09
|118.14
|2006.11.09 13:24
|118.14
|0.00
|0.00
|1.60
|42.32
|5887337
|2006.11.06 02:01
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.98
|150.51
|151.03
|2006.11.09 14:32
|151.03
|0.00
|0.00
|1.74
|88.88
|5952199
|2006.11.09 14:00
|sell
|0.50
|usdjpy
|118.10
|118.10
|117.68
|2006.11.10 03:34
|117.68
|0.00
|0.00
|-5.55
|178.45
|5925865
|2006.11.08 03:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.64
|117.64
|118.64
|2006.11.10 03:34
|117.64
|0.00
|0.00
|2.13
|0.00
|5925866
|2006.11.08 03:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.64
|117.64
|119.14
|2006.11.10 03:34
|117.64
|0.00
|0.00
|2.13
|0.00
|5969824
|2006.11.10 09:30
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.51
|225.31
|223.61
|2006.11.10 12:19
|224.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.14
|
|0.00
|0.00
|-29.13
|-102.27
|Closed P/L:
|-131.40
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|5966020
|2006.11.10 03:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.23
|150.43
|151.58
|
|150.84
|0.00
|0.00
|0.35
|-33.29
|5966021
|2006.11.10 03:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.23
|150.43
|151.93
|
|150.84
|0.00
|0.00
|0.35
|-33.29
|5966022
|2006.11.10 03:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.23
|150.43
|152.28
|
|150.84
|0.00
|0.00
|0.35
|-33.29
|5969821
|2006.11.10 09:30
|sell
|0.20
|gbpjpy
|224.51
|225.31
|224.06
|
|224.39
|0.00
|0.00
|-3.20
|20.48
|5970219
|2006.11.10 09:45
|sell
|0.40
|usdjpy
|117.56
|117.56
|117.14
|
|117.20
|0.00
|0.00
|-4.45
|122.87
|5970227
|2006.11.10 09:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.56
|118.11
|117.06
|
|117.20
|0.00
|0.00
|-1.11
|30.72
|5970229
|2006.11.10 09:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.56
|118.11
|116.56
|
|117.20
|0.00
|0.00
|-1.11
|30.72
|5970230
|2006.11.10 09:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.56
|118.11
|116.06
|
|117.20
|0.00
|0.00
|-1.11
|30.72
|5987578
|2006.11.13 03:38
|buy
|0.30
|gbpjpy
|224.43
|223.59
|224.85
|
|224.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.72
|
|0.00
|0.00
|-9.93
|104.92
|
|Floating P/L:
|94.99
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-131.40
|Floating P/L:
|94.99
|Margin:
|2 041.60
|Balance:
|2 868.60
|Equity:
|2 963.59
|Free Margin:
|921.99