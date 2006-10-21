North Finance Co Ltd

Account: 305832 Name: asam Currency: USD 2006 November 13, 03:46
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
57073332006.10.21 07:44balanceDeposit3 000.00
57078852006.10.23 01:19buy limit0.10gbpusd1.88000.00001.88302006.10.23 01:341.8825cancelled
57078862006.10.23 01:19buy limit0.10gbpusd1.87700.00001.88002006.10.23 01:341.8824cancelled
57078872006.10.23 01:19buy limit0.10gbpusd1.87400.00001.87702006.10.23 01:341.8824cancelled
57078882006.10.23 01:19buy limit0.10gbpusd1.87100.00001.87402006.10.23 01:341.8824cancelled
57078892006.10.23 01:19buy limit0.10gbpusd1.86800.00001.87102006.10.23 01:341.8824cancelled
57078902006.10.23 01:19buy limit0.10gbpusd1.86500.00001.86802006.10.23 01:341.8824cancelled
57078912006.10.23 01:19buy stop0.10gbpusd1.88600.00001.88902006.10.23 01:341.8824cancelled
57078922006.10.23 01:19buy stop0.10gbpusd1.88900.00001.89202006.10.23 01:351.8824cancelled
57078932006.10.23 01:19buy stop0.10gbpusd1.89200.00001.89502006.10.23 01:351.8824cancelled
57078942006.10.23 01:19buy stop0.10gbpusd1.89500.00001.89802006.10.23 01:351.8824cancelled
57078952006.10.23 01:19buy stop0.10gbpusd1.89800.00001.90102006.10.23 01:351.8825cancelled
57078962006.10.23 01:19buy stop0.10gbpusd1.90100.00001.90402006.10.23 01:351.8824cancelled
57078972006.10.23 01:19sell limit0.10gbpusd1.88560.00001.88262006.10.23 01:351.8820cancelled
57078982006.10.23 01:19sell limit0.10gbpusd1.88860.00001.88562006.10.23 01:351.8820cancelled
57078992006.10.23 01:19sell limit0.10gbpusd1.89160.00001.88862006.10.23 01:351.8820cancelled
57079002006.10.23 01:19sell limit0.10gbpusd1.89460.00001.89162006.10.23 01:351.8820cancelled
57079012006.10.23 01:19sell limit0.10gbpusd1.89760.00001.89462006.10.23 01:351.8821cancelled
57079022006.10.23 01:19sell limit0.10gbpusd1.90060.00001.89762006.10.23 01:351.8821cancelled
57079032006.10.23 01:19sell stop0.10gbpusd1.87960.00001.87662006.10.23 01:351.8821cancelled
57079042006.10.23 01:19sell stop0.10gbpusd1.87660.00001.87362006.10.23 01:361.8821cancelled
57079052006.10.23 01:19sell stop0.10gbpusd1.87360.00001.87062006.10.23 01:361.8821cancelled
57079062006.10.23 01:19sell stop0.10gbpusd1.87060.00001.86762006.10.23 01:361.8821cancelled
57079072006.10.23 01:19sell stop0.10gbpusd1.86760.00001.86462006.10.23 01:361.8821cancelled
57079082006.10.23 01:19sell stop0.10gbpusd1.86460.00001.86162006.10.23 01:361.8822cancelled
57080182006.10.23 01:37buy limit0.10gbpusd1.88000.00001.88302006.10.23 01:391.8829cancelled
57078802006.10.23 01:18buy1.00gbpusd1.88290.00001.88602006.10.23 02:271.88230.000.000.00-60.00
57078822006.10.23 01:19buy0.10gbpusd1.88300.00001.88602006.10.23 02:271.88230.000.000.00-7.00
57078842006.10.23 01:19sell0.10gbpusd1.88260.00001.87962006.10.23 02:271.88270.000.000.00-1.00
57080192006.10.23 01:37buy limit0.10gbpusd1.87700.00001.88002006.10.23 03:061.8829cancelled
57080202006.10.23 01:37buy limit0.10gbpusd1.87400.00001.87702006.10.23 03:061.8829cancelled
57080222006.10.23 01:37buy limit0.10gbpusd1.86800.00001.87102006.10.23 03:061.8829cancelled
57080212006.10.23 01:37buy limit0.10gbpusd1.87100.00001.87402006.10.23 03:061.8829cancelled
57080232006.10.23 01:37buy limit0.10gbpusd1.86500.00001.86802006.10.23 03:061.8829cancelled
57080242006.10.23 01:37buy stop0.10gbpusd1.88600.00001.88902006.10.23 03:061.8829cancelled
57080252006.10.23 01:37buy stop0.10gbpusd1.88900.00001.89202006.10.23 03:061.8828cancelled
57080272006.10.23 01:37buy stop0.10gbpusd1.89200.00001.89502006.10.23 03:061.8827cancelled
57080282006.10.23 01:37buy stop0.10gbpusd1.89500.00001.89802006.10.23 03:061.8827cancelled
57080292006.10.23 01:37buy stop0.10gbpusd1.89800.00001.90102006.10.23 03:061.8827cancelled
57080302006.10.23 01:37buy stop0.10gbpusd1.90100.00001.90402006.10.23 03:071.8827cancelled
57080312006.10.23 01:37sell limit0.10gbpusd1.88560.00001.88262006.10.23 03:071.8823cancelled
57080322006.10.23 01:37sell limit0.10gbpusd1.88860.00001.88562006.10.23 03:071.8823cancelled
57080332006.10.23 01:37sell limit0.10gbpusd1.89160.00001.88862006.10.23 03:071.8823cancelled
57080342006.10.23 01:37sell limit0.10gbpusd1.89460.00001.89162006.10.23 03:071.8825cancelled
57080352006.10.23 01:37sell limit0.10gbpusd1.89760.00001.89462006.10.23 03:071.8825cancelled
57080362006.10.23 01:37sell limit0.10gbpusd1.90060.00001.89762006.10.23 03:071.8825cancelled
57080372006.10.23 01:37sell stop0.10gbpusd1.87960.00001.87662006.10.23 03:071.8825cancelled
57080382006.10.23 01:37sell stop0.10gbpusd1.87660.00001.87362006.10.23 03:081.8825cancelled
57080392006.10.23 01:37sell stop0.10gbpusd1.87360.00001.87062006.10.23 03:081.8825cancelled
57080402006.10.23 01:37sell stop0.10gbpusd1.87060.00001.86762006.10.23 03:081.8824cancelled
57080412006.10.23 01:37sell stop0.10gbpusd1.86760.00001.86462006.10.23 03:081.8826cancelled
57080422006.10.23 01:37sell stop0.10gbpusd1.86460.00001.86162006.10.23 03:081.8826cancelled
57080622006.10.23 01:40buy limit0.10gbpusd1.88000.00001.88302006.10.23 03:081.8830cancelled
57081502006.10.23 02:00buy0.10usdjpy118.66117.82119.082006.10.23 12:11119.080.000.000.0035.27
57095182006.10.23 06:15sell0.10gbpjpy223.61224.45223.192006.10.23 12:18223.190.000.000.0035.25
57230102006.10.23 22:30buy0.10audusd0.75700.75240.75942006.10.25 03:220.75940.000.000.1224.00
57295892006.10.24 12:45buy0.10eurusd1.25401.24561.25822006.10.25 13:241.25820.000.00-0.3742.00
57383712006.10.25 00:30buy0.10gbpusd1.87351.86511.87772006.10.25 13:411.87770.000.000.0042.00
57142592006.10.23 12:15buy0.10eurjpy149.74148.90150.162006.10.26 09:48150.160.000.001.7135.34
57205352006.10.23 18:30buy0.10usdchf1.26771.25931.27192006.10.26 09:531.25930.000.001.06-66.73
57486342006.10.25 17:15sell0.10eurusd1.25811.26651.25392006.10.26 10:251.26650.000.000.45-84.00
57211852006.10.23 19:15sell0.10gbpjpy223.31224.15222.892006.10.26 15:25224.150.000.00-7.90-70.67
57225052006.10.23 21:30buy0.10usdjpy119.31118.47119.732006.10.26 19:27118.470.000.002.65-70.90
57769082006.10.27 01:15buy0.20eurjpy150.27149.43150.692006.10.27 03:18150.690.000.000.0070.79
57772092006.10.27 01:30sell0.10usdjpy118.41119.25117.992006.10.27 15:55117.990.000.000.0035.60
57088602006.10.23 04:30sell0.10usdcad1.12511.13351.12092006.10.27 15:561.12090.000.00-3.5737.47
57772072006.10.27 01:30sell0.10gbpjpy223.80224.64223.382006.10.27 16:05223.380.000.000.0035.67
57093532006.10.23 05:45sell0.10chfjpy94.3695.2093.942006.10.27 16:3393.940.000.00-3.4235.83
57969872006.10.30 01:30buy0.30gbpusd1.89631.88791.90052006.10.30 13:451.90050.000.000.00126.00
57968652006.10.30 01:16buy0.20gbpjpy222.95222.11223.372006.10.30 14:08223.370.000.000.0071.53
58159052006.10.31 01:25sell0.10gbpjpy223.19224.03222.772006.10.31 12:46224.030.000.000.00-71.22
58068422006.10.30 15:09buy0.20eurusd1.27191.26351.27612006.10.31 17:121.27610.000.00-0.7484.00
57977422006.10.30 04:46sell0.10audusd0.76890.77350.76652006.10.31 17:330.77350.000.00-0.35-46.00
58363702006.11.01 01:45buy0.20gbpjpy222.82221.98223.242006.11.01 09:55223.240.000.000.0071.76
58366172006.11.01 02:45buy0.10usdjpy116.89116.05117.312006.11.02 02:54117.310.000.001.6135.80
58640942006.11.02 16:00sell0.10usdcad1.13571.14411.13152006.11.03 14:011.13150.000.00-0.5937.15
58529772006.11.02 01:39buy0.20audusd0.77420.76960.77662006.11.03 15:320.76960.000.000.12-92.00
58785112006.11.03 15:45sell0.90eurjpy149.70150.54149.282006.11.06 13:56150.330.000.00-9.22-479.01
58873352006.11.06 02:01buy0.10eurjpy149.98149.18150.332006.11.06 14:05150.330.000.000.0029.58
58871592006.11.06 01:30buy0.30usdjpy117.98117.14118.402006.11.06 15:01118.400.000.000.00106.42
58871682006.11.06 01:30buy0.10usdjpy117.98117.43119.482006.11.07 07:02117.660.000.000.53-27.20
58871662006.11.06 01:30buy0.10usdjpy117.98117.43118.982006.11.07 07:03117.660.000.000.53-27.20
58871622006.11.06 01:30buy0.10usdjpy117.98117.43118.482006.11.07 16:31117.430.000.000.53-46.84
59036832006.11.07 02:00buy0.40usdjpy118.19117.35118.612006.11.07 16:43117.350.000.000.00-286.32
58881112006.11.06 04:15sell0.10gbpjpy224.39225.19223.042006.11.09 11:51224.790.000.00-7.98-33.93
58881092006.11.06 04:15sell0.10gbpjpy224.39225.19223.492006.11.09 11:51224.800.000.00-7.98-34.78
58450432006.11.01 15:15buy0.20chfjpy94.0293.1894.442006.11.09 12:2494.440.000.003.0671.23
58873362006.11.06 02:01buy0.10eurjpy149.98149.98150.682006.11.09 12:45150.680.000.001.7459.35
59258602006.11.08 03:30buy0.30usdjpy117.64116.80118.062006.11.09 13:02118.060.000.004.81106.72
58881082006.11.06 04:15sell0.10gbpjpy224.39225.19223.942006.11.09 13:02225.190.000.00-7.98-67.74
59258642006.11.08 03:30buy0.10usdjpy117.64117.09118.142006.11.09 13:24118.140.000.001.6042.32
58873372006.11.06 02:01buy0.10eurjpy149.98150.51151.032006.11.09 14:32151.030.000.001.7488.88
59521992006.11.09 14:00sell0.50usdjpy118.10118.10117.682006.11.10 03:34117.680.000.00-5.55178.45
59258652006.11.08 03:30buy0.10usdjpy117.64117.64118.642006.11.10 03:34117.640.000.002.130.00
59258662006.11.08 03:30buy0.10usdjpy117.64117.64119.142006.11.10 03:34117.640.000.002.130.00
59698242006.11.10 09:30sell0.20gbpjpy224.51225.31223.612006.11.10 12:19224.910.000.000.00-68.14
  0.00 0.00 -29.13 -102.27
Closed P/L: -131.40
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
59660202006.11.10 03:30buy0.10eurjpy151.23150.43151.58 150.840.000.000.35-33.29
59660212006.11.10 03:30buy0.10eurjpy151.23150.43151.93 150.840.000.000.35-33.29
59660222006.11.10 03:30buy0.10eurjpy151.23150.43152.28 150.840.000.000.35-33.29
59698212006.11.10 09:30sell0.20gbpjpy224.51225.31224.06 224.390.000.00-3.2020.48
59702192006.11.10 09:45sell0.40usdjpy117.56117.56117.14 117.200.000.00-4.45122.87
59702272006.11.10 09:45sell0.10usdjpy117.56118.11117.06 117.200.000.00-1.1130.72
59702292006.11.10 09:45sell0.10usdjpy117.56118.11116.56 117.200.000.00-1.1130.72
59702302006.11.10 09:45sell0.10usdjpy117.56118.11116.06 117.200.000.00-1.1130.72
59875782006.11.13 03:38buy0.30gbpjpy224.43223.59224.85 224.310.000.000.00-30.72
  0.00 0.00 -9.93 104.92
 Floating P/L: 94.99
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -131.40 Floating P/L: 94.99 Margin: 2 041.60
Balance: 2 868.60 Equity: 2 963.59 Free Margin: 921.99