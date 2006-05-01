|Symbol
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.05.01 01:00 - 2006.11.24 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; PhoenixMode=1; Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=true; AccountIsMicro=false; PrefSettings=false; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=42; StopLoss=79; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0.0032; EnvelopePeriod=2; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=6; SMA2Bars=17; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=3; OSMASlow=30; OSMASignal=20; Signal4="====== Signal 4 =================================="; UseSignal4=true;
|Bars in test
|192533
|Ticks modelled
|964107
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-2737.48
|Gross profit
|9199.05
|Gross loss
|-11936.53
|Profit factor
|0.77
|Expected payoff
|-29.12
|Absolute drawdown
|2737.48
|Maximal drawdown
|3895.75 (34.91%)
|Relative drawdown
|34.91% (3895.75)
|Total trades
|94
|Short positions (won %)
|57 (56.14%)
|Long positions (won %)
|37 (64.86%)
|Profit trades (% of total)
|56 (59.57%)
|Loss trades (% of total)
|38 (40.43%)
|Largest
|profit trade
|208.76
|loss trade
|-433.39
|Average
|profit trade
|164.27
|loss trade
|-314.12
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (906.91)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-1743.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|906.91 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-1743.80 (7)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 02:00
|sell
|1
|0.50
|113.74
|114.53
|113.32
|2
|2006.05.01 05:17
|t/p
|1
|0.50
|113.32
|114.53
|113.32
|185.33
|10185.33
|3
|2006.05.01 16:00
|buy
|2
|0.50
|112.66
|111.87
|113.08
|4
|2006.05.01 18:36
|t/p
|2
|0.50
|113.08
|111.87
|113.08
|185.71
|10371.04
|5
|2006.05.02 06:45
|sell
|3
|0.50
|113.67
|114.46
|113.25
|6
|2006.05.02 15:22
|t/p
|3
|0.50
|113.25
|114.46
|113.25
|185.44
|10556.48
|7
|2006.05.02 17:45
|buy
|4
|0.50
|113.33
|112.54
|113.75
|8
|2006.05.03 17:46
|t/p
|4
|0.50
|113.75
|112.54
|113.75
|190.99
|10747.47
|9
|2006.05.03 19:00
|sell
|5
|0.50
|113.46
|114.25
|113.04
|10
|2006.05.05 16:11
|t/p
|5
|0.50
|113.04
|114.25
|113.04
|156.55
|10904.02
|11
|2006.05.05 16:30
|buy
|6
|0.50
|112.74
|111.95
|113.16
|12
|2006.05.08 01:00
|s/l
|6
|0.50
|111.95
|111.95
|113.16
|-346.50
|10557.52
|13
|2006.05.08 01:00
|sell
|7
|0.50
|111.93
|112.72
|111.51
|14
|2006.05.08 10:05
|t/p
|7
|0.50
|111.51
|112.72
|111.51
|188.32
|10745.84
|15
|2006.05.08 17:00
|sell
|8
|0.50
|111.49
|112.28
|111.07
|16
|2006.05.09 17:20
|t/p
|8
|0.50
|111.07
|112.28
|111.07
|181.78
|10927.61
|17
|2006.05.09 23:00
|buy
|9
|0.50
|111.17
|110.38
|111.59
|18
|2006.05.10 13:11
|s/l
|9
|0.50
|110.38
|110.38
|111.59
|-351.45
|10576.16
|19
|2006.05.10 21:15
|buy
|10
|0.50
|110.36
|109.57
|110.78
|20
|2006.05.11 01:44
|t/p
|10
|0.50
|110.78
|109.57
|110.78
|208.76
|10784.92
|21
|2006.05.11 02:00
|sell
|11
|0.50
|110.88
|111.67
|110.46
|22
|2006.05.11 18:34
|t/p
|11
|0.50
|110.46
|111.67
|110.46
|190.15
|10975.07
|23
|2006.05.11 23:45
|sell
|12
|0.50
|110.66
|111.45
|110.24
|24
|2006.05.12 02:36
|t/p
|12
|0.50
|110.24
|111.45
|110.24
|183.19
|11158.27
|25
|2006.05.12 08:15
|buy
|13
|0.60
|110.17
|109.38
|110.59
|26
|2006.05.12 12:39
|s/l
|13
|0.60
|109.38
|109.38
|110.59
|-433.39
|10724.88
|27
|2006.05.12 17:15
|sell
|14
|0.50
|109.98
|110.77
|109.56
|28
|2006.05.15 01:33
|t/p
|14
|0.50
|109.56
|110.77
|109.56
|184.37
|10909.24
|29
|2006.05.15 07:15
|sell
|15
|0.50
|109.69
|110.48
|109.27
|30
|2006.05.15 11:20
|s/l
|15
|0.50
|110.48
|110.48
|109.27
|-357.47
|10551.77
|31
|2006.05.15 11:20
|sell
|16
|0.50
|110.47
|111.26
|110.05
|32
|2006.05.15 12:38
|t/p
|16
|0.50
|110.05
|111.26
|110.05
|190.86
|10742.63
|33
|2006.05.15 18:00
|sell
|17
|0.50
|110.24
|111.03
|109.82
|34
|2006.05.16 21:26
|t/p
|17
|0.50
|109.82
|111.03
|109.82
|183.93
|10926.56
|35
|2006.05.16 21:30
|buy
|18
|0.50
|109.80
|109.01
|110.22
|36
|2006.05.17 12:10
|s/l
|18
|0.50
|109.01
|109.01
|110.22
|-355.98
|10570.58
|37
|2006.05.17 16:15
|sell
|19
|0.50
|109.34
|110.13
|108.92
|38
|2006.05.17 18:23
|s/l
|19
|0.50
|110.13
|110.13
|108.92
|-358.63
|10211.95
|39
|2006.05.18 04:30
|buy
|20
|0.50
|110.76
|109.97
|111.18
|40
|2006.05.18 14:23
|t/p
|20
|0.50
|111.18
|109.97
|111.18
|188.88
|10400.83
|41
|2006.05.18 14:23
|sell
|21
|0.50
|111.18
|111.97
|110.76
|42
|2006.05.18 16:31
|t/p
|21
|0.50
|110.76
|111.97
|110.76
|189.60
|10590.43
|43
|2006.05.19 01:15
|sell
|22
|0.50
|110.83
|111.62
|110.41
|44
|2006.05.19 10:45
|s/l
|22
|0.50
|111.62
|111.62
|110.41
|-353.88
|10236.55
|45
|2006.05.19 19:45
|sell
|23
|0.50
|111.76
|112.55
|111.34
|46
|2006.05.22 09:18
|s/l
|23
|0.50
|112.55
|112.55
|111.34
|-358.25
|9878.30
|47
|2006.05.23 02:45
|sell
|24
|0.50
|111.68
|112.47
|111.26
|48
|2006.05.23 07:47
|t/p
|24
|0.50
|111.26
|112.47
|111.26
|188.75
|10067.05
|49
|2006.05.23 08:00
|buy
|25
|0.50
|111.18
|110.39
|111.60
|50
|2006.05.23 10:57
|t/p
|25
|0.50
|111.60
|110.39
|111.60
|188.16
|10255.21
|51
|2006.05.23 16:30
|sell
|26
|0.50
|111.39
|112.18
|110.97
|52
|2006.05.24 01:00
|s/l
|26
|0.50
|112.18
|112.18
|110.97
|-359.31
|9895.91
|53
|2006.05.24 17:15
|sell
|27
|0.50
|112.57
|113.36
|112.15
|54
|2006.05.25 15:00
|t/p
|27
|0.50
|112.15
|113.36
|112.15
|165.32
|10061.22
|55
|2006.05.26 03:00
|buy
|28
|0.50
|111.69
|110.90
|112.11
|56
|2006.05.26 04:41
|t/p
|28
|0.50
|112.11
|110.90
|112.11
|187.32
|10248.54
|57
|2006.05.26 16:30
|sell
|29
|0.50
|112.19
|112.98
|111.77
|58
|2006.05.30 09:19
|t/p
|29
|0.50
|111.77
|112.98
|111.77
|173.26
|10421.80
|59
|2006.05.30 14:45
|sell
|30
|0.50
|112.16
|112.95
|111.74
|60
|2006.05.30 17:04
|t/p
|30
|0.50
|111.74
|112.95
|111.74
|187.97
|10609.77
|61
|2006.05.30 19:45
|buy
|31
|0.50
|112.09
|111.30
|112.51
|62
|2006.05.31 21:32
|t/p
|31
|0.50
|112.51
|111.30
|112.51
|193.05
|10802.82
|63
|2006.06.01 03:30
|sell
|32
|0.50
|112.60
|113.39
|112.18
|64
|2006.06.01 15:22
|s/l
|32
|0.50
|113.39
|113.39
|112.18
|-348.36
|10454.46
|65
|2006.06.02 03:00
|buy
|33
|0.50
|112.54
|111.75
|112.96
|66
|2006.06.02 16:14
|s/l
|33
|0.50
|111.75
|111.75
|112.96
|-353.53
|10100.93
|67
|2006.06.05 01:00
|sell
|34
|0.50
|111.66
|112.45
|111.24
|68
|2006.06.06 02:43
|s/l
|34
|0.50
|112.45
|112.45
|111.24
|-358.58
|9742.35
|69
|2006.06.06 10:15
|buy
|35
|0.50
|112.17
|111.38
|112.59
|70
|2006.06.06 15:13
|t/p
|35
|0.50
|112.59
|111.38
|112.59
|186.50
|9928.85
|71
|2006.06.06 15:15
|sell
|36
|0.50
|112.64
|113.43
|112.22
|72
|2006.06.06 17:48
|s/l
|36
|0.50
|113.43
|113.43
|112.22
|-348.23
|9580.62
|73
|2006.06.07 03:00
|sell
|37
|0.50
|113.16
|113.95
|112.74
|74
|2006.06.08 10:10
|s/l
|37
|0.50
|113.95
|113.95
|112.74
|-368.58
|9212.03
|75
|2006.06.08 10:10
|sell
|38
|0.50
|113.92
|114.71
|113.50
|76
|2006.06.08 15:34
|s/l
|38
|0.50
|114.71
|114.71
|113.50
|-344.28
|8867.75
|77
|2006.06.08 15:34
|sell
|39
|0.40
|114.70
|115.49
|114.28
|78
|2006.06.08 16:15
|t/p
|39
|0.40
|114.28
|115.49
|114.28
|147.01
|9014.76
|79
|2006.06.08 20:45
|buy
|40
|0.50
|114.19
|113.40
|114.61
|80
|2006.06.13 07:18
|t/p
|40
|0.50
|114.61
|113.40
|114.61
|202.43
|9217.19
|81
|2006.06.13 07:18
|sell
|41
|0.50
|114.61
|115.40
|114.19
|82
|2006.06.13 20:13
|s/l
|41
|0.50
|115.40
|115.40
|114.19
|-342.29
|8874.90
|83
|2006.06.14 10:00
|buy
|42
|0.40
|115.02
|114.23
|115.44
|84
|2006.06.19 03:51
|t/p
|42
|0.40
|115.44
|114.23
|115.44
|171.12
|9046.02
|85
|2006.06.19 10:00
|buy
|43
|0.50
|115.60
|114.81
|116.02
|86
|2006.06.20 09:48
|s/l
|43
|0.50
|114.81
|114.81
|116.02
|-337.74
|8708.28
|87
|2006.06.21 00:45
|sell
|44
|0.40
|114.93
|115.72
|114.51
|88
|2006.06.21 05:22
|t/p
|44
|0.40
|114.51
|115.72
|114.51
|146.71
|8854.99
|89
|2006.06.21 10:00
|sell
|45
|0.40
|114.72
|115.51
|114.30
|90
|2006.06.22 13:30
|s/l
|45
|0.40
|115.51
|115.51
|114.30
|-291.13
|8563.87
|91
|2006.06.23 03:00
|buy
|46
|0.40
|116.07
|115.28
|116.49
|92
|2006.06.23 15:27
|t/p
|46
|0.40
|116.49
|115.28
|116.49
|144.21
|8708.08
|93
|2006.06.26 03:00
|buy
|47
|0.40
|116.39
|115.60
|116.81
|94
|2006.06.29 21:22
|s/l
|47
|0.40
|115.60
|115.60
|116.81
|-247.78
|8460.30
|95
|2006.06.30 04:30
|buy
|48
|0.40
|115.01
|114.22
|115.43
|96
|2006.06.30 15:43
|s/l
|48
|0.40
|114.22
|114.22
|115.43
|-276.66
|8183.64
|97
|2006.06.30 15:45
|buy
|49
|0.40
|114.21
|113.42
|114.63
|98
|2006.06.30 18:38
|t/p
|49
|0.40
|114.63
|113.42
|114.63
|146.54
|8330.18
|99
|2006.07.01 00:00
|buy
|50
|0.40
|114.46
|113.67
|114.88
|100
|2006.07.03 13:14
|t/p
|50
|0.40
|114.88
|113.67
|114.88
|151.35
|8481.53
|101
|2006.07.03 20:00
|sell
|51
|0.40
|114.81
|115.60
|114.39
|102
|2006.07.05 17:11
|s/l
|51
|0.40
|115.60
|115.60
|114.39
|-285.01
|8196.51
|103
|2006.07.05 17:30
|sell
|52
|0.40
|115.62
|116.41
|115.20
|104
|2006.07.06 16:23
|t/p
|52
|0.40
|115.20
|116.41
|115.20
|128.33
|8324.85
|105
|2006.07.07 03:45
|sell
|53
|0.40
|115.23
|116.02
|114.81
|106
|2006.07.07 11:38
|t/p
|53
|0.40
|114.81
|116.02
|114.81
|146.33
|8471.18
|107
|2006.07.08 00:00
|sell
|54
|0.40
|114.03
|114.82
|113.61
|108
|2006.07.10 07:23
|t/p
|54
|0.40
|113.61
|114.82
|113.61
|142.02
|8613.20
|109
|2006.07.10 14:15
|sell
|55
|0.40
|113.84
|114.63
|113.42
|110
|2006.07.11 16:08
|s/l
|55
|0.40
|114.63
|114.63
|113.42
|-281.47
|8331.72
|111
|2006.07.11 23:30
|buy
|56
|0.40
|114.22
|113.43
|114.64
|112
|2006.07.12 11:09
|t/p
|56
|0.40
|114.64
|113.43
|114.64
|151.67
|8483.39
|113
|2006.07.12 11:15
|sell
|57
|0.40
|114.63
|115.42
|114.21
|114
|2006.07.12 15:31
|s/l
|57
|0.40
|115.42
|115.42
|114.21
|-273.72
|8209.67
|115
|2006.07.12 22:45
|buy
|58
|0.40
|115.50
|114.71
|115.92
|116
|2006.07.14 04:41
|t/p
|58
|0.40
|115.92
|114.71
|115.92
|165.41
|8375.08
|117
|2006.07.14 04:41
|sell
|59
|0.40
|115.92
|116.71
|115.50
|118
|2006.07.14 07:38
|t/p
|59
|0.40
|115.50
|116.71
|115.50
|145.48
|8520.56
|119
|2006.07.14 11:15
|sell
|60
|0.40
|115.76
|116.55
|115.34
|120
|2006.07.17 10:53
|s/l
|60
|0.40
|116.55
|116.55
|115.34
|-276.96
|8243.60
|121
|2006.07.17 21:30
|sell
|61
|0.40
|117.16
|117.95
|116.74
|122
|2006.07.18 10:19
|t/p
|61
|0.40
|116.74
|117.95
|116.74
|138.06
|8381.66
|123
|2006.07.18 14:45
|sell
|62
|0.40
|116.98
|117.77
|116.56
|124
|2006.07.19 15:31
|s/l
|62
|0.40
|117.77
|117.77
|116.56
|-274.14
|8107.52
|125
|2006.07.20 02:45
|sell
|63
|0.40
|116.85
|117.64
|116.43
|126
|2006.07.21 10:39
|t/p
|63
|0.40
|116.43
|117.64
|116.43
|138.45
|8245.97
|127
|2006.07.21 10:39
|buy
|64
|0.40
|116.42
|115.63
|116.84
|128
|2006.07.24 10:25
|t/p
|64
|0.40
|116.84
|115.63
|116.84
|148.88
|8394.85
|129
|2006.07.24 11:30
|sell
|65
|0.40
|116.79
|117.58
|116.37
|130
|2006.07.26 21:21
|t/p
|65
|0.40
|116.37
|117.58
|116.37
|132.68
|8527.52
|131
|2006.07.26 21:45
|buy
|66
|0.40
|116.28
|115.49
|116.70
|132
|2006.07.27 13:30
|s/l
|66
|0.40
|115.49
|115.49
|116.70
|-258.26
|8269.26
|133
|2006.07.27 21:15
|sell
|67
|0.40
|115.76
|116.55
|115.34
|134
|2006.07.28 12:44
|t/p
|67
|0.40
|115.34
|116.55
|115.34
|139.81
|8409.07
|135
|2006.07.28 14:00
|sell
|68
|0.40
|115.69
|116.48
|115.27
|136
|2006.07.28 15:31
|t/p
|68
|0.40
|115.27
|116.48
|115.27
|145.79
|8554.86
|137
|2006.07.28 16:30
|buy
|69
|0.40
|114.82
|114.03
|115.24
|138
|2006.08.01 17:02
|t/p
|69
|0.40
|115.24
|114.03
|115.24
|156.01
|8710.87
|139
|2006.08.02 03:00
|buy
|70
|0.40
|114.44
|113.65
|114.86
|140
|2006.08.02 15:29
|t/p
|70
|0.40
|114.86
|113.65
|114.86
|146.27
|8857.14
|141
|2006.08.02 23:00
|sell
|71
|0.40
|114.63
|115.42
|114.21
|142
|2006.08.04 12:14
|s/l
|71
|0.40
|115.42
|115.42
|114.21
|-297.19
|8559.95
|143
|2006.08.07 21:30
|sell
|72
|0.40
|115.12
|115.91
|114.70
|144
|2006.08.08 21:15
|t/p
|72
|0.40
|114.70
|115.91
|114.70
|140.69
|8700.64
|145
|2006.08.08 21:30
|sell
|73
|0.40
|115.17
|115.96
|114.75
|146
|2006.08.08 21:51
|t/p
|73
|0.40
|114.75
|115.96
|114.75
|146.41
|8847.05
|147
|2006.08.08 22:15
|sell
|74
|0.40
|114.98
|115.77
|114.56
|148
|2006.08.09 01:49
|s/l
|74
|0.40
|115.77
|115.77
|114.56
|-278.76
|8568.29
|149
|2006.08.09 09:15
|buy
|75
|0.40
|115.29
|114.50
|115.71
|150
|2006.08.11 09:21
|t/p
|75
|0.40
|115.71
|114.50
|115.71
|165.65
|8733.94
|151
|2006.08.11 20:00
|sell
|76
|0.40
|116.27
|117.06
|115.85
|152
|2006.08.16 15:37
|t/p
|76
|0.40
|115.85
|117.06
|115.85
|127.50
|8861.44
|153
|2006.08.17 02:45
|buy
|77
|0.40
|115.83
|115.04
|116.25
|154
|2006.08.22 10:50
|t/p
|77
|0.40
|116.25
|115.04
|116.25
|159.88
|9021.32
|155
|2006.08.22 15:15
|sell
|78
|0.50
|116.40
|117.19
|115.98
|156
|2006.08.25 09:30
|s/l
|78
|0.50
|117.19
|117.19
|115.98
|-373.60
|8647.72
|157
|2006.08.25 15:30
|sell
|79
|0.40
|117.30
|118.09
|116.88
|158
|2006.08.29 05:02
|t/p
|79
|0.40
|116.88
|118.09
|116.88
|132.04
|8779.75
|159
|2006.08.29 12:30
|buy
|80
|0.40
|116.72
|115.93
|117.14
|160
|2006.08.30 10:21
|t/p
|80
|0.40
|117.14
|115.93
|117.14
|148.53
|8928.28
|161
|2006.08.30 16:45
|sell
|81
|0.40
|117.00
|117.79
|116.58
|162
|2006.09.04 07:27
|t/p
|81
|0.40
|116.58
|117.79
|116.58
|114.85
|9043.13
|163
|2006.09.04 21:15
|sell
|82
|0.50
|116.07
|116.86
|115.65
|164
|2006.09.05 10:16
|t/p
|82
|0.50
|115.65
|116.86
|115.65
|174.30
|9217.43
|165
|2006.09.06 01:45
|sell
|83
|0.50
|116.18
|116.97
|115.76
|166
|2006.09.07 10:41
|s/l
|83
|0.50
|116.97
|116.97
|115.76
|-359.62
|8857.81
|167
|2006.09.08 00:45
|buy
|84
|0.40
|116.44
|115.65
|116.86
|168
|2006.09.08 16:06
|t/p
|84
|0.40
|116.86
|115.65
|116.86
|143.74
|9001.55
|169
|2006.09.11 04:30
|buy
|85
|0.50
|116.80
|116.01
|117.22
|170
|2006.09.11 10:11
|t/p
|85
|0.50
|117.22
|116.01
|117.22
|179.13
|9180.68
|171
|2006.09.11 10:11
|sell
|86
|0.50
|117.23
|118.02
|116.81
|172
|2006.09.12 19:50
|s/l
|86
|0.50
|118.02
|118.02
|116.81
|-341.98
|8838.71
|173
|2006.09.13 02:00
|buy
|87
|0.40
|117.88
|117.09
|118.30
|174
|2006.09.18 14:25
|t/p
|87
|0.40
|118.30
|117.09
|118.30
|167.61
|9006.32
|175
|2006.09.18 18:15
|buy
|88
|0.50
|117.95
|117.16
|118.37
|176
|2006.09.19 15:45
|s/l
|88
|0.50
|117.16
|117.16
|118.37
|-330.80
|8675.52
|177
|2006.09.20 01:30
|buy
|89
|0.40
|117.66
|116.87
|118.08
|178
|2006.09.21 13:30
|s/l
|89
|0.40
|116.87
|116.87
|118.08
|-255.07
|8420.45
|179
|2006.09.21 13:30
|buy
|90
|0.40
|116.88
|116.09
|117.30
|180
|2006.09.22 15:27
|s/l
|90
|0.40
|116.09
|116.09
|117.30
|-267.13
|8153.32
|181
|2006.09.25 03:00
|sell
|91
|0.40
|116.55
|117.34
|116.13
|182
|2006.09.27 12:23
|s/l
|91
|0.40
|117.34
|117.34
|116.13
|-280.98
|7872.33
|183
|2006.09.27 12:23
|sell
|92
|0.40
|117.32
|118.11
|116.90
|184
|2006.09.29 10:26
|s/l
|92
|0.40
|118.11
|118.11
|116.90
|-290.89
|7581.45
|185
|2006.09.29 21:30
|sell
|93
|0.40
|118.12
|118.91
|117.70
|186
|2006.11.23 04:30
|t/p
|93
|0.40
|117.70
|118.91
|117.70
|-177.89
|7403.56
|187
|2006.11.23 04:45
|buy
|94
|0.40
|116.69
|115.90
|117.11
|188
|2006.11.23 23:59
|close at stop
|94
|0.40
|116.28
|115.90
|117.11
|-141.04
|7262.52