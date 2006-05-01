|Symbol
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.05.01 01:00 - 2006.11.24 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|GeneralSettings="===== General Settings ============================"; PhoenixMode=1; Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=true; AccountIsMicro=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0; EnvelopePeriod=0; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; Signal4="====== Signal 4 =================================="; UseSignal4=true; DVBuySell=0;
|Bars in test
|192533
|Ticks modelled
|964107
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2960.79
|Gross profit
|15249.89
|Gross loss
|-12289.11
|Profit factor
|1.24
|Expected payoff
|31.17
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2165.78 (14.32%)
|Relative drawdown
|14.32% (2165.78)
|Total trades
|95
|Short positions (won %)
|51 (66.67%)
|Long positions (won %)
|44 (77.27%)
|Profit trades (% of total)
|68 (71.58%)
|Loss trades (% of total)
|27 (28.42%)
|Largest
|profit trade
|293.32
|loss trade
|-609.32
|Average
|profit trade
|224.26
|loss trade
|-455.15
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|10 (2160.94)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-1097.35)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2160.94 (10)
|consecutive loss (count of losses)
|-1097.35 (3)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.05.01 02:00
|sell
|1
|0.50
|113.74
|114.58
|113.32
|2
|2006.05.01 05:17
|t/p
|1
|0.50
|113.32
|114.58
|113.32
|185.33
|10185.33
|3
|2006.05.01 12:30
|sell
|2
|0.50
|113.25
|114.09
|112.83
|4
|2006.05.01 15:43
|t/p
|2
|0.50
|112.83
|114.09
|112.83
|186.16
|10371.49
|5
|2006.05.01 16:00
|buy
|3
|0.50
|112.66
|111.82
|113.08
|6
|2006.05.01 18:36
|t/p
|3
|0.50
|113.08
|111.82
|113.08
|185.71
|10557.20
|7
|2006.05.02 08:00
|buy
|4
|0.50
|113.75
|112.91
|114.17
|8
|2006.05.03 09:35
|s/l
|4
|0.50
|112.91
|112.91
|114.17
|-365.64
|10191.56
|9
|2006.05.03 09:35
|buy
|5
|0.50
|112.92
|112.08
|113.34
|10
|2006.05.03 11:00
|t/p
|5
|0.50
|113.34
|112.08
|113.34
|185.28
|10376.84
|11
|2006.05.03 13:30
|sell
|6
|0.50
|113.55
|114.39
|113.13
|12
|2006.05.05 16:08
|t/p
|6
|0.50
|113.13
|114.39
|113.13
|156.37
|10533.21
|13
|2006.05.06 00:00
|sell
|7
|0.50
|112.57
|113.41
|112.15
|14
|2006.05.08 01:00
|t/p
|7
|0.50
|112.15
|113.41
|112.15
|180.26
|10713.46
|15
|2006.05.08 01:00
|sell
|8
|0.50
|111.93
|112.77
|111.51
|16
|2006.05.08 10:05
|t/p
|8
|0.50
|111.51
|112.77
|111.51
|188.32
|10901.78
|17
|2006.05.09 01:00
|sell
|9
|0.50
|111.75
|112.59
|111.33
|18
|2006.05.09 03:33
|t/p
|9
|0.50
|111.33
|112.59
|111.33
|188.67
|11090.45
|19
|2006.05.09 10:45
|sell
|10
|0.60
|111.88
|112.72
|111.46
|20
|2006.05.09 14:22
|t/p
|10
|0.60
|111.46
|112.72
|111.46
|226.11
|11316.56
|21
|2006.05.09 14:22
|buy
|11
|0.60
|111.45
|110.61
|111.87
|22
|2006.05.10 11:58
|s/l
|11
|0.60
|110.61
|110.61
|111.87
|-448.02
|10868.54
|23
|2006.05.10 21:15
|buy
|12
|0.50
|110.36
|109.52
|110.78
|24
|2006.05.11 01:44
|t/p
|12
|0.50
|110.78
|109.52
|110.78
|208.76
|11077.30
|25
|2006.05.11 02:00
|sell
|13
|0.60
|110.88
|111.72
|110.46
|26
|2006.05.11 18:34
|t/p
|13
|0.60
|110.46
|111.72
|110.46
|228.17
|11305.47
|27
|2006.05.11 23:45
|sell
|14
|0.60
|110.66
|111.50
|110.24
|28
|2006.05.12 02:36
|t/p
|14
|0.60
|110.24
|111.50
|110.24
|219.84
|11525.32
|29
|2006.05.12 09:30
|buy
|15
|0.60
|109.99
|109.15
|110.41
|30
|2006.05.12 17:32
|t/p
|15
|0.60
|110.41
|109.15
|110.41
|228.24
|11753.56
|31
|2006.05.15 07:45
|buy
|16
|0.60
|109.57
|108.73
|109.99
|32
|2006.05.15 11:05
|t/p
|16
|0.60
|109.99
|108.73
|109.99
|229.03
|11982.59
|33
|2006.05.15 11:05
|sell
|17
|0.60
|110.03
|110.87
|109.61
|34
|2006.05.16 02:41
|s/l
|17
|0.60
|110.87
|110.87
|109.61
|-463.37
|11519.22
|35
|2006.05.16 05:45
|buy
|18
|0.60
|110.28
|109.44
|110.70
|36
|2006.05.17 03:29
|s/l
|18
|0.60
|109.44
|109.44
|110.70
|-452.85
|11066.37
|37
|2006.05.17 03:30
|buy
|19
|0.60
|109.49
|108.65
|109.91
|38
|2006.05.17 17:27
|t/p
|19
|0.60
|109.91
|108.65
|109.91
|229.28
|11295.65
|39
|2006.05.18 04:30
|buy
|20
|0.60
|110.76
|109.92
|111.18
|40
|2006.05.18 14:23
|t/p
|20
|0.60
|111.18
|109.92
|111.18
|226.66
|11522.31
|41
|2006.05.18 14:30
|sell
|21
|0.60
|111.17
|112.01
|110.75
|42
|2006.05.18 16:31
|t/p
|21
|0.60
|110.75
|112.01
|110.75
|227.62
|11749.93
|43
|2006.05.19 01:15
|sell
|22
|0.60
|110.83
|111.67
|110.41
|44
|2006.05.19 10:45
|s/l
|22
|0.60
|111.67
|111.67
|110.41
|-451.29
|11298.64
|45
|2006.05.19 19:00
|buy
|23
|0.60
|111.68
|110.84
|112.10
|46
|2006.05.22 04:22
|t/p
|23
|0.60
|112.10
|110.84
|112.10
|232.46
|11531.10
|47
|2006.05.23 08:00
|buy
|24
|0.60
|111.18
|110.34
|111.60
|48
|2006.05.23 10:57
|t/p
|24
|0.60
|111.60
|110.34
|111.60
|225.78
|11756.88
|49
|2006.05.23 17:15
|buy
|25
|0.60
|111.40
|110.56
|111.82
|50
|2006.05.23 23:47
|t/p
|25
|0.60
|111.82
|110.56
|111.82
|225.34
|11982.22
|51
|2006.05.24 07:15
|sell
|26
|0.60
|112.39
|113.23
|111.97
|52
|2006.05.24 10:41
|t/p
|26
|0.60
|111.97
|113.23
|111.97
|225.10
|12207.32
|53
|2006.05.24 17:15
|sell
|27
|0.60
|112.57
|113.41
|112.15
|54
|2006.05.25 15:00
|t/p
|27
|0.60
|112.15
|113.41
|112.15
|198.39
|12405.70
|55
|2006.05.26 03:00
|buy
|28
|0.60
|111.69
|110.85
|112.11
|56
|2006.05.26 04:41
|t/p
|28
|0.60
|112.11
|110.85
|112.11
|224.78
|12630.48
|57
|2006.05.26 05:30
|sell
|29
|0.60
|111.99
|112.83
|111.57
|58
|2006.05.26 23:36
|s/l
|29
|0.60
|112.83
|112.83
|111.57
|-446.65
|12183.83
|59
|2006.05.29 02:15
|buy
|30
|0.60
|112.51
|111.67
|112.93
|60
|2006.05.30 10:06
|s/l
|30
|0.60
|111.67
|111.67
|112.93
|-443.65
|11740.18
|61
|2006.05.30 14:45
|sell
|31
|0.60
|112.16
|113.00
|111.74
|62
|2006.05.30 17:04
|t/p
|31
|0.60
|111.74
|113.00
|111.74
|225.57
|11965.75
|63
|2006.05.30 19:45
|buy
|32
|0.60
|112.09
|111.25
|112.51
|64
|2006.05.31 21:32
|t/p
|32
|0.60
|112.51
|111.25
|112.51
|231.66
|12197.41
|65
|2006.06.01 03:30
|sell
|33
|0.60
|112.60
|113.44
|112.18
|66
|2006.06.02 15:31
|t/p
|33
|0.60
|112.18
|113.44
|112.18
|215.90
|12413.32
|67
|2006.06.02 15:45
|buy
|34
|0.60
|111.95
|111.11
|112.37
|68
|2006.06.06 01:42
|t/p
|34
|0.60
|112.37
|111.11
|112.37
|239.62
|12652.94
|69
|2006.06.06 15:00
|sell
|35
|0.60
|112.44
|113.28
|112.02
|70
|2006.06.06 17:41
|s/l
|35
|0.60
|113.28
|113.28
|112.02
|-444.87
|12208.07
|71
|2006.06.07 04:15
|buy
|36
|0.60
|113.09
|112.25
|113.51
|72
|2006.06.07 09:56
|t/p
|36
|0.60
|113.51
|112.25
|113.51
|222.01
|12430.08
|73
|2006.06.07 21:30
|buy
|37
|0.60
|113.51
|112.67
|113.93
|74
|2006.06.08 10:20
|t/p
|37
|0.60
|113.93
|112.67
|113.93
|244.20
|12674.28
|75
|2006.06.08 10:30
|sell
|38
|0.60
|113.92
|114.76
|113.50
|76
|2006.06.08 15:34
|s/l
|38
|0.60
|114.76
|114.76
|113.50
|-439.14
|12235.14
|77
|2006.06.08 23:30
|buy
|39
|0.60
|114.17
|113.33
|114.59
|78
|2006.06.12 15:07
|t/p
|39
|0.60
|114.59
|113.33
|114.59
|235.25
|12470.39
|79
|2006.06.13 07:15
|sell
|40
|0.60
|114.55
|115.39
|114.13
|80
|2006.06.13 20:13
|s/l
|40
|0.60
|115.39
|115.39
|114.13
|-436.74
|12033.65
|81
|2006.06.14 10:00
|buy
|41
|0.60
|115.02
|114.18
|115.44
|82
|2006.06.19 03:51
|t/p
|41
|0.60
|115.44
|114.18
|115.44
|256.67
|12290.32
|83
|2006.06.19 13:15
|buy
|42
|0.60
|115.55
|114.71
|115.97
|84
|2006.06.20 09:58
|s/l
|42
|0.60
|114.71
|114.71
|115.97
|-431.69
|11858.63
|85
|2006.06.20 21:45
|buy
|43
|0.60
|114.84
|114.00
|115.26
|86
|2006.06.22 13:11
|t/p
|43
|0.60
|115.26
|114.00
|115.26
|249.36
|12107.99
|87
|2006.06.23 02:00
|buy
|44
|0.60
|116.14
|115.30
|116.56
|88
|2006.06.23 15:49
|t/p
|44
|0.60
|116.56
|115.30
|116.56
|216.20
|12324.19
|89
|2006.06.23 18:15
|buy
|45
|0.60
|116.21
|115.37
|116.63
|90
|2006.06.27 13:21
|t/p
|45
|0.60
|116.63
|115.37
|116.63
|231.37
|12555.56
|91
|2006.06.27 21:30
|sell
|46
|0.60
|116.24
|117.08
|115.82
|92
|2006.06.29 21:17
|t/p
|46
|0.60
|115.82
|117.08
|115.82
|182.52
|12738.08
|93
|2006.06.30 03:45
|buy
|47
|0.60
|115.21
|114.37
|115.63
|94
|2006.06.30 15:36
|s/l
|47
|0.60
|114.37
|114.37
|115.63
|-440.79
|12297.29
|95
|2006.06.30 15:45
|buy
|48
|0.60
|114.21
|113.37
|114.63
|96
|2006.06.30 18:38
|t/p
|48
|0.60
|114.63
|113.37
|114.63
|219.82
|12517.11
|97
|2006.06.30 21:30
|sell
|49
|0.60
|114.46
|115.30
|114.04
|98
|2006.07.05 16:16
|s/l
|49
|0.60
|115.30
|115.30
|114.04
|-463.37
|12053.73
|99
|2006.07.05 23:15
|sell
|50
|0.60
|115.73
|116.57
|115.31
|100
|2006.07.06 15:35
|t/p
|50
|0.60
|115.31
|116.57
|115.31
|192.25
|12245.98
|101
|2006.07.06 15:45
|buy
|51
|0.60
|115.39
|114.55
|115.81
|102
|2006.07.07 15:30
|s/l
|51
|0.60
|114.55
|114.55
|115.81
|-432.30
|11813.68
|103
|2006.07.08 00:00
|sell
|52
|0.60
|114.03
|114.87
|113.61
|104
|2006.07.10 07:23
|t/p
|52
|0.60
|113.61
|114.87
|113.61
|213.03
|12026.71
|105
|2006.07.10 14:15
|sell
|53
|0.60
|113.84
|114.68
|113.42
|106
|2006.07.11 16:15
|s/l
|53
|0.60
|114.68
|114.68
|113.42
|-448.19
|11578.52
|107
|2006.07.12 04:45
|sell
|54
|0.60
|114.35
|115.19
|113.93
|108
|2006.07.12 14:27
|s/l
|54
|0.60
|115.19
|115.19
|113.93
|-437.43
|11141.09
|109
|2006.07.12 22:45
|buy
|55
|0.60
|115.50
|114.66
|115.92
|110
|2006.07.14 04:41
|t/p
|55
|0.60
|115.92
|114.66
|115.92
|248.11
|11389.20
|111
|2006.07.14 04:41
|sell
|56
|0.60
|115.92
|116.76
|115.50
|112
|2006.07.14 07:38
|t/p
|56
|0.60
|115.50
|116.76
|115.50
|218.22
|11607.42
|113
|2006.07.14 16:15
|sell
|57
|0.60
|116.16
|117.00
|115.74
|114
|2006.07.17 12:47
|s/l
|57
|0.60
|117.00
|117.00
|115.74
|-439.55
|11167.87
|115
|2006.07.17 21:30
|sell
|58
|0.60
|117.16
|118.00
|116.74
|116
|2006.07.18 10:19
|t/p
|58
|0.60
|116.74
|118.00
|116.74
|207.08
|11374.95
|117
|2006.07.18 11:45
|buy
|59
|0.60
|116.96
|116.12
|117.38
|118
|2006.07.18 17:47
|t/p
|59
|0.60
|117.38
|116.12
|117.38
|214.63
|11589.58
|119
|2006.07.18 17:47
|sell
|60
|0.60
|117.41
|118.25
|116.99
|120
|2006.07.19 17:10
|t/p
|60
|0.60
|116.99
|118.25
|116.99
|206.64
|11796.23
|121
|2006.07.20 01:30
|sell
|61
|0.60
|116.87
|117.71
|116.45
|122
|2006.07.21 10:37
|t/p
|61
|0.60
|116.45
|117.71
|116.45
|207.62
|12003.85
|123
|2006.07.21 10:37
|buy
|62
|0.60
|116.45
|115.61
|116.87
|124
|2006.07.24 20:42
|t/p
|62
|0.60
|116.87
|115.61
|116.87
|223.30
|12227.15
|125
|2006.07.24 20:42
|sell
|63
|0.60
|116.87
|117.71
|116.45
|126
|2006.07.26 21:20
|t/p
|63
|0.60
|116.45
|117.71
|116.45
|198.94
|12426.09
|127
|2006.07.27 04:00
|sell
|64
|0.60
|116.30
|117.14
|115.88
|128
|2006.07.27 11:32
|t/p
|64
|0.60
|115.88
|117.14
|115.88
|217.48
|12643.57
|129
|2006.07.27 21:30
|sell
|65
|0.60
|115.95
|116.79
|115.53
|130
|2006.07.28 07:50
|t/p
|65
|0.60
|115.53
|116.79
|115.53
|209.35
|12852.92
|131
|2006.07.28 14:00
|sell
|66
|0.60
|115.69
|116.53
|115.27
|132
|2006.07.28 15:31
|t/p
|66
|0.60
|115.27
|116.53
|115.27
|218.67
|13071.59
|133
|2006.07.31 04:45
|sell
|67
|0.70
|114.72
|115.56
|114.30
|134
|2006.07.31 08:11
|t/p
|67
|0.70
|114.30
|115.56
|114.30
|257.22
|13328.81
|135
|2006.07.31 13:00
|sell
|68
|0.70
|114.40
|115.24
|113.98
|136
|2006.08.01 17:02
|s/l
|68
|0.70
|115.24
|115.24
|113.98
|-520.30
|12808.51
|137
|2006.08.01 21:15
|buy
|69
|0.60
|114.72
|113.88
|115.14
|138
|2006.08.03 12:32
|t/p
|69
|0.60
|115.14
|113.88
|115.14
|249.58
|13058.09
|139
|2006.08.04 07:30
|buy
|70
|0.70
|115.12
|114.28
|115.54
|140
|2006.08.04 14:01
|t/p
|70
|0.70
|115.54
|114.28
|115.54
|254.46
|13312.55
|141
|2006.08.07 06:30
|sell
|71
|0.70
|114.42
|115.26
|114.00
|142
|2006.08.08 00:41
|s/l
|71
|0.70
|115.26
|115.26
|114.00
|-520.35
|12792.20
|143
|2006.08.08 08:00
|sell
|72
|0.60
|115.19
|116.03
|114.77
|144
|2006.08.08 21:15
|t/p
|72
|0.60
|114.77
|116.03
|114.77
|219.67
|13011.87
|145
|2006.08.08 21:30
|sell
|73
|0.70
|115.17
|116.01
|114.75
|146
|2006.08.08 21:51
|t/p
|73
|0.70
|114.75
|116.01
|114.75
|256.23
|13268.10
|147
|2006.08.08 23:00
|sell
|74
|0.70
|115.11
|115.95
|114.69
|148
|2006.08.10 15:07
|t/p
|74
|0.70
|114.69
|115.95
|114.69
|215.38
|13483.48
|149
|2006.08.11 05:00
|sell
|75
|0.70
|115.39
|116.23
|114.97
|150
|2006.08.11 15:31
|s/l
|75
|0.70
|116.23
|116.23
|114.97
|-505.89
|12977.59
|151
|2006.08.11 20:00
|sell
|76
|0.60
|116.27
|117.11
|115.85
|152
|2006.08.16 15:37
|t/p
|76
|0.60
|115.85
|117.11
|115.85
|191.27
|13168.85
|153
|2006.08.16 23:15
|sell
|77
|0.70
|115.85
|116.69
|115.43
|154
|2006.08.17 10:20
|t/p
|77
|0.70
|115.43
|116.69
|115.43
|224.01
|13392.86
|155
|2006.08.17 10:30
|buy
|78
|0.70
|115.41
|114.57
|115.83
|156
|2006.08.17 20:03
|t/p
|78
|0.70
|115.83
|114.57
|115.83
|253.80
|13646.66
|157
|2006.08.18 05:00
|sell
|79
|0.70
|116.06
|116.90
|115.64
|158
|2006.08.18 12:43
|t/p
|79
|0.70
|115.64
|116.90
|115.64
|254.24
|13900.90
|159
|2006.08.18 12:43
|buy
|80
|0.70
|115.64
|114.80
|116.06
|160
|2006.08.22 01:20
|t/p
|80
|0.70
|116.06
|114.80
|116.06
|271.24
|14172.14
|161
|2006.08.22 09:45
|buy
|81
|0.70
|116.11
|115.27
|116.53
|162
|2006.08.22 16:45
|t/p
|81
|0.70
|116.53
|115.27
|116.53
|252.30
|14424.44
|163
|2006.08.23 09:00
|buy
|82
|0.70
|116.40
|115.56
|116.82
|164
|2006.08.25 08:32
|t/p
|82
|0.70
|116.82
|115.56
|116.82
|287.47
|14711.91
|165
|2006.08.25 08:32
|sell
|83
|0.70
|116.84
|117.68
|116.42
|166
|2006.09.04 07:48
|t/p
|83
|0.70
|116.42
|117.68
|116.42
|170.64
|14882.55
|167
|2006.09.04 21:15
|sell
|84
|0.70
|116.07
|116.91
|115.65
|168
|2006.09.05 10:16
|t/p
|84
|0.70
|115.65
|116.91
|115.65
|244.02
|15126.57
|169
|2006.09.06 01:45
|sell
|85
|0.80
|116.18
|117.02
|115.76
|170
|2006.09.07 10:51
|s/l
|85
|0.80
|117.02
|117.02
|115.76
|-609.32
|14517.25
|171
|2006.09.07 22:30
|buy
|86
|0.70
|116.38
|115.54
|116.80
|172
|2006.09.08 15:46
|t/p
|86
|0.70
|116.80
|115.54
|116.80
|260.63
|14777.88
|173
|2006.09.11 04:30
|buy
|87
|0.70
|116.80
|115.96
|117.22
|174
|2006.09.11 10:11
|t/p
|87
|0.70
|117.22
|115.96
|117.22
|250.79
|15028.67
|175
|2006.09.11 10:11
|sell
|88
|0.80
|117.23
|118.07
|116.81
|176
|2006.09.12 21:04
|s/l
|88
|0.80
|118.07
|118.07
|116.81
|-580.85
|14447.82
|177
|2006.09.13 02:00
|buy
|89
|0.70
|117.88
|117.04
|118.30
|178
|2006.09.18 14:25
|t/p
|89
|0.70
|118.30
|117.04
|118.30
|293.32
|14741.14
|179
|2006.09.18 18:15
|buy
|90
|0.70
|117.95
|117.11
|118.37
|180
|2006.09.19 15:47
|s/l
|90
|0.70
|117.11
|117.11
|118.37
|-493.13
|14248.01
|181
|2006.09.20 01:15
|buy
|91
|0.70
|117.68
|116.84
|118.10
|182
|2006.09.21 13:31
|s/l
|91
|0.70
|116.84
|116.84
|118.10
|-476.37
|13771.64
|183
|2006.09.21 13:31
|buy
|92
|0.70
|116.87
|116.03
|117.29
|184
|2006.09.27 11:09
|t/p
|92
|0.70
|117.29
|116.03
|117.29
|286.50
|14058.14
|185
|2006.09.27 12:15
|sell
|93
|0.70
|117.17
|118.01
|116.75
|186
|2006.09.29 09:41
|s/l
|93
|0.70
|118.01
|118.01
|116.75
|-539.22
|13518.91
|187
|2006.09.29 09:41
|sell
|94
|0.70
|117.98
|118.82
|117.56
|188
|2006.11.23 04:30
|t/p
|94
|0.70
|117.56
|118.82
|117.56
|-311.31
|13207.61
|189
|2006.11.23 04:45
|buy
|95
|0.70
|116.69
|115.85
|117.11
|190
|2006.11.23 23:59
|close at stop
|95
|0.70
|116.28
|115.85
|117.11
|-246.82
|12960.79