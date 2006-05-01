Strategy Tester Report
Phoenix_EA_v5_6_03

SymbolUSDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2006.05.01 01:00 - 2006.11.24 00:00 (2006.05.01 - 2006.11.24)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersGeneralSettings="===== General Settings ============================"; PhoenixMode=1; Lots=1; MaximumRisk=0.05; DecreaseFactor=0; MM=true; AccountIsMicro=false; PrefSettings=true; CloseAfterHours=0; BreakEvenAfterPips=0; Mode1="====== Phoenix Mode 1 (Classic) =================="; TakeProfit=0; StopLoss=0; TrailingStop=0; Mode2="====== Phoenix Mode 2 (Second trade)=============="; Mode2_OpenTrade_2=0; Mode2_TakeProfit=0; Mode2_StopLoss=0; Mode2_CloseFirstTrade=false; Mode3="====== Phoenix Mode 3 (Three trades at once) ====="; Mode3_CloseTrade2_3=0; Mode3_TakeProfit=0; Mode3_StopLoss=0; Signal1="====== Signal 1 ==================================="; UseSignal1=true; Percent=0; EnvelopePeriod=0; Signal2="====== Signal 2 =================================="; UseSignal2=true; SMAPeriod=0; SMA2Bars=0; Signal3="====== Signal 3 =================================="; UseSignal3=true; OSMAFast=0; OSMASlow=0; OSMASignal=0; Signal4="====== Signal 4 =================================="; UseSignal4=true; DVBuySell=0;
Bars in test192533Ticks modelled964107Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit2960.79Gross profit15249.89Gross loss-12289.11
Profit factor1.24Expected payoff31.17
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown2165.78 (14.32%)Relative drawdown14.32% (2165.78)
Total trades95Short positions (won %)51 (66.67%)Long positions (won %)44 (77.27%)
Profit trades (% of total)68 (71.58%)Loss trades (% of total)27 (28.42%)
Largestprofit trade293.32loss trade-609.32
Averageprofit trade224.26loss trade-455.15
Maximumconsecutive wins (profit in money)10 (2160.94)consecutive losses (loss in money)3 (-1097.35)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2160.94 (10)consecutive loss (count of losses)-1097.35 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.05.01 02:00sell10.50113.74114.58113.32
22006.05.01 05:17t/p10.50113.32114.58113.32185.3310185.33
32006.05.01 12:30sell20.50113.25114.09112.83
42006.05.01 15:43t/p20.50112.83114.09112.83186.1610371.49
52006.05.01 16:00buy30.50112.66111.82113.08
62006.05.01 18:36t/p30.50113.08111.82113.08185.7110557.20
72006.05.02 08:00buy40.50113.75112.91114.17
82006.05.03 09:35s/l40.50112.91112.91114.17-365.6410191.56
92006.05.03 09:35buy50.50112.92112.08113.34
102006.05.03 11:00t/p50.50113.34112.08113.34185.2810376.84
112006.05.03 13:30sell60.50113.55114.39113.13
122006.05.05 16:08t/p60.50113.13114.39113.13156.3710533.21
132006.05.06 00:00sell70.50112.57113.41112.15
142006.05.08 01:00t/p70.50112.15113.41112.15180.2610713.46
152006.05.08 01:00sell80.50111.93112.77111.51
162006.05.08 10:05t/p80.50111.51112.77111.51188.3210901.78
172006.05.09 01:00sell90.50111.75112.59111.33
182006.05.09 03:33t/p90.50111.33112.59111.33188.6711090.45
192006.05.09 10:45sell100.60111.88112.72111.46
202006.05.09 14:22t/p100.60111.46112.72111.46226.1111316.56
212006.05.09 14:22buy110.60111.45110.61111.87
222006.05.10 11:58s/l110.60110.61110.61111.87-448.0210868.54
232006.05.10 21:15buy120.50110.36109.52110.78
242006.05.11 01:44t/p120.50110.78109.52110.78208.7611077.30
252006.05.11 02:00sell130.60110.88111.72110.46
262006.05.11 18:34t/p130.60110.46111.72110.46228.1711305.47
272006.05.11 23:45sell140.60110.66111.50110.24
282006.05.12 02:36t/p140.60110.24111.50110.24219.8411525.32
292006.05.12 09:30buy150.60109.99109.15110.41
302006.05.12 17:32t/p150.60110.41109.15110.41228.2411753.56
312006.05.15 07:45buy160.60109.57108.73109.99
322006.05.15 11:05t/p160.60109.99108.73109.99229.0311982.59
332006.05.15 11:05sell170.60110.03110.87109.61
342006.05.16 02:41s/l170.60110.87110.87109.61-463.3711519.22
352006.05.16 05:45buy180.60110.28109.44110.70
362006.05.17 03:29s/l180.60109.44109.44110.70-452.8511066.37
372006.05.17 03:30buy190.60109.49108.65109.91
382006.05.17 17:27t/p190.60109.91108.65109.91229.2811295.65
392006.05.18 04:30buy200.60110.76109.92111.18
402006.05.18 14:23t/p200.60111.18109.92111.18226.6611522.31
412006.05.18 14:30sell210.60111.17112.01110.75
422006.05.18 16:31t/p210.60110.75112.01110.75227.6211749.93
432006.05.19 01:15sell220.60110.83111.67110.41
442006.05.19 10:45s/l220.60111.67111.67110.41-451.2911298.64
452006.05.19 19:00buy230.60111.68110.84112.10
462006.05.22 04:22t/p230.60112.10110.84112.10232.4611531.10
472006.05.23 08:00buy240.60111.18110.34111.60
482006.05.23 10:57t/p240.60111.60110.34111.60225.7811756.88
492006.05.23 17:15buy250.60111.40110.56111.82
502006.05.23 23:47t/p250.60111.82110.56111.82225.3411982.22
512006.05.24 07:15sell260.60112.39113.23111.97
522006.05.24 10:41t/p260.60111.97113.23111.97225.1012207.32
532006.05.24 17:15sell270.60112.57113.41112.15
542006.05.25 15:00t/p270.60112.15113.41112.15198.3912405.70
552006.05.26 03:00buy280.60111.69110.85112.11
562006.05.26 04:41t/p280.60112.11110.85112.11224.7812630.48
572006.05.26 05:30sell290.60111.99112.83111.57
582006.05.26 23:36s/l290.60112.83112.83111.57-446.6512183.83
592006.05.29 02:15buy300.60112.51111.67112.93
602006.05.30 10:06s/l300.60111.67111.67112.93-443.6511740.18
612006.05.30 14:45sell310.60112.16113.00111.74
622006.05.30 17:04t/p310.60111.74113.00111.74225.5711965.75
632006.05.30 19:45buy320.60112.09111.25112.51
642006.05.31 21:32t/p320.60112.51111.25112.51231.6612197.41
652006.06.01 03:30sell330.60112.60113.44112.18
662006.06.02 15:31t/p330.60112.18113.44112.18215.9012413.32
672006.06.02 15:45buy340.60111.95111.11112.37
682006.06.06 01:42t/p340.60112.37111.11112.37239.6212652.94
692006.06.06 15:00sell350.60112.44113.28112.02
702006.06.06 17:41s/l350.60113.28113.28112.02-444.8712208.07
712006.06.07 04:15buy360.60113.09112.25113.51
722006.06.07 09:56t/p360.60113.51112.25113.51222.0112430.08
732006.06.07 21:30buy370.60113.51112.67113.93
742006.06.08 10:20t/p370.60113.93112.67113.93244.2012674.28
752006.06.08 10:30sell380.60113.92114.76113.50
762006.06.08 15:34s/l380.60114.76114.76113.50-439.1412235.14
772006.06.08 23:30buy390.60114.17113.33114.59
782006.06.12 15:07t/p390.60114.59113.33114.59235.2512470.39
792006.06.13 07:15sell400.60114.55115.39114.13
802006.06.13 20:13s/l400.60115.39115.39114.13-436.7412033.65
812006.06.14 10:00buy410.60115.02114.18115.44
822006.06.19 03:51t/p410.60115.44114.18115.44256.6712290.32
832006.06.19 13:15buy420.60115.55114.71115.97
842006.06.20 09:58s/l420.60114.71114.71115.97-431.6911858.63
852006.06.20 21:45buy430.60114.84114.00115.26
862006.06.22 13:11t/p430.60115.26114.00115.26249.3612107.99
872006.06.23 02:00buy440.60116.14115.30116.56
882006.06.23 15:49t/p440.60116.56115.30116.56216.2012324.19
892006.06.23 18:15buy450.60116.21115.37116.63
902006.06.27 13:21t/p450.60116.63115.37116.63231.3712555.56
912006.06.27 21:30sell460.60116.24117.08115.82
922006.06.29 21:17t/p460.60115.82117.08115.82182.5212738.08
932006.06.30 03:45buy470.60115.21114.37115.63
942006.06.30 15:36s/l470.60114.37114.37115.63-440.7912297.29
952006.06.30 15:45buy480.60114.21113.37114.63
962006.06.30 18:38t/p480.60114.63113.37114.63219.8212517.11
972006.06.30 21:30sell490.60114.46115.30114.04
982006.07.05 16:16s/l490.60115.30115.30114.04-463.3712053.73
992006.07.05 23:15sell500.60115.73116.57115.31
1002006.07.06 15:35t/p500.60115.31116.57115.31192.2512245.98
1012006.07.06 15:45buy510.60115.39114.55115.81
1022006.07.07 15:30s/l510.60114.55114.55115.81-432.3011813.68
1032006.07.08 00:00sell520.60114.03114.87113.61
1042006.07.10 07:23t/p520.60113.61114.87113.61213.0312026.71
1052006.07.10 14:15sell530.60113.84114.68113.42
1062006.07.11 16:15s/l530.60114.68114.68113.42-448.1911578.52
1072006.07.12 04:45sell540.60114.35115.19113.93
1082006.07.12 14:27s/l540.60115.19115.19113.93-437.4311141.09
1092006.07.12 22:45buy550.60115.50114.66115.92
1102006.07.14 04:41t/p550.60115.92114.66115.92248.1111389.20
1112006.07.14 04:41sell560.60115.92116.76115.50
1122006.07.14 07:38t/p560.60115.50116.76115.50218.2211607.42
1132006.07.14 16:15sell570.60116.16117.00115.74
1142006.07.17 12:47s/l570.60117.00117.00115.74-439.5511167.87
1152006.07.17 21:30sell580.60117.16118.00116.74
1162006.07.18 10:19t/p580.60116.74118.00116.74207.0811374.95
1172006.07.18 11:45buy590.60116.96116.12117.38
1182006.07.18 17:47t/p590.60117.38116.12117.38214.6311589.58
1192006.07.18 17:47sell600.60117.41118.25116.99
1202006.07.19 17:10t/p600.60116.99118.25116.99206.6411796.23
1212006.07.20 01:30sell610.60116.87117.71116.45
1222006.07.21 10:37t/p610.60116.45117.71116.45207.6212003.85
1232006.07.21 10:37buy620.60116.45115.61116.87
1242006.07.24 20:42t/p620.60116.87115.61116.87223.3012227.15
1252006.07.24 20:42sell630.60116.87117.71116.45
1262006.07.26 21:20t/p630.60116.45117.71116.45198.9412426.09
1272006.07.27 04:00sell640.60116.30117.14115.88
1282006.07.27 11:32t/p640.60115.88117.14115.88217.4812643.57
1292006.07.27 21:30sell650.60115.95116.79115.53
1302006.07.28 07:50t/p650.60115.53116.79115.53209.3512852.92
1312006.07.28 14:00sell660.60115.69116.53115.27
1322006.07.28 15:31t/p660.60115.27116.53115.27218.6713071.59
1332006.07.31 04:45sell670.70114.72115.56114.30
1342006.07.31 08:11t/p670.70114.30115.56114.30257.2213328.81
1352006.07.31 13:00sell680.70114.40115.24113.98
1362006.08.01 17:02s/l680.70115.24115.24113.98-520.3012808.51
1372006.08.01 21:15buy690.60114.72113.88115.14
1382006.08.03 12:32t/p690.60115.14113.88115.14249.5813058.09
1392006.08.04 07:30buy700.70115.12114.28115.54
1402006.08.04 14:01t/p700.70115.54114.28115.54254.4613312.55
1412006.08.07 06:30sell710.70114.42115.26114.00
1422006.08.08 00:41s/l710.70115.26115.26114.00-520.3512792.20
1432006.08.08 08:00sell720.60115.19116.03114.77
1442006.08.08 21:15t/p720.60114.77116.03114.77219.6713011.87
1452006.08.08 21:30sell730.70115.17116.01114.75
1462006.08.08 21:51t/p730.70114.75116.01114.75256.2313268.10
1472006.08.08 23:00sell740.70115.11115.95114.69
1482006.08.10 15:07t/p740.70114.69115.95114.69215.3813483.48
1492006.08.11 05:00sell750.70115.39116.23114.97
1502006.08.11 15:31s/l750.70116.23116.23114.97-505.8912977.59
1512006.08.11 20:00sell760.60116.27117.11115.85
1522006.08.16 15:37t/p760.60115.85117.11115.85191.2713168.85
1532006.08.16 23:15sell770.70115.85116.69115.43
1542006.08.17 10:20t/p770.70115.43116.69115.43224.0113392.86
1552006.08.17 10:30buy780.70115.41114.57115.83
1562006.08.17 20:03t/p780.70115.83114.57115.83253.8013646.66
1572006.08.18 05:00sell790.70116.06116.90115.64
1582006.08.18 12:43t/p790.70115.64116.90115.64254.2413900.90
1592006.08.18 12:43buy800.70115.64114.80116.06
1602006.08.22 01:20t/p800.70116.06114.80116.06271.2414172.14
1612006.08.22 09:45buy810.70116.11115.27116.53
1622006.08.22 16:45t/p810.70116.53115.27116.53252.3014424.44
1632006.08.23 09:00buy820.70116.40115.56116.82
1642006.08.25 08:32t/p820.70116.82115.56116.82287.4714711.91
1652006.08.25 08:32sell830.70116.84117.68116.42
1662006.09.04 07:48t/p830.70116.42117.68116.42170.6414882.55
1672006.09.04 21:15sell840.70116.07116.91115.65
1682006.09.05 10:16t/p840.70115.65116.91115.65244.0215126.57
1692006.09.06 01:45sell850.80116.18117.02115.76
1702006.09.07 10:51s/l850.80117.02117.02115.76-609.3214517.25
1712006.09.07 22:30buy860.70116.38115.54116.80
1722006.09.08 15:46t/p860.70116.80115.54116.80260.6314777.88
1732006.09.11 04:30buy870.70116.80115.96117.22
1742006.09.11 10:11t/p870.70117.22115.96117.22250.7915028.67
1752006.09.11 10:11sell880.80117.23118.07116.81
1762006.09.12 21:04s/l880.80118.07118.07116.81-580.8514447.82
1772006.09.13 02:00buy890.70117.88117.04118.30
1782006.09.18 14:25t/p890.70118.30117.04118.30293.3214741.14
1792006.09.18 18:15buy900.70117.95117.11118.37
1802006.09.19 15:47s/l900.70117.11117.11118.37-493.1314248.01
1812006.09.20 01:15buy910.70117.68116.84118.10
1822006.09.21 13:31s/l910.70116.84116.84118.10-476.3713771.64
1832006.09.21 13:31buy920.70116.87116.03117.29
1842006.09.27 11:09t/p920.70117.29116.03117.29286.5014058.14
1852006.09.27 12:15sell930.70117.17118.01116.75
1862006.09.29 09:41s/l930.70118.01118.01116.75-539.2213518.91
1872006.09.29 09:41sell940.70117.98118.82117.56
1882006.11.23 04:30t/p940.70117.56118.82117.56-311.3113207.61
1892006.11.23 04:45buy950.70116.69115.85117.11
1902006.11.23 23:59close at stop950.70116.28115.85117.11-246.8212960.79