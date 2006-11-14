STS Finance SC

Account: 211408 Name: MOPS22 Currency: USD 2006 November 14, 03:56
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3955142006.11.14 01:57sell0.02eurusd1.28211.30411.28062006.11.14 03:481.28060.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3955232006.11.14 02:01buy0.02usdjpy117.63115.43117.782006.11.14 02:57117.780.000.000.002.55
 30121Firebird v63D[tp]
3946382006.11.13 11:59sell0.02usdjpy117.85120.05117.702006.11.14 01:58117.700.000.00-0.322.55
 30121Firebird v63D[tp]
3953262006.11.13 19:47sell0.02usdchf1.24501.27001.24352006.11.14 01:551.24350.000.00-0.292.41
 30034Firebird v63D[tp]
3949912006.11.13 16:09buy0.02gbpusd1.90251.87251.90402006.11.14 01:551.90400.000.00-0.063.00
 25774Firebird v63D[tp]
3950322006.11.13 16:38sell0.02usdjpy117.96120.16117.812006.11.14 01:52117.810.000.00-0.322.55
 30121Firebird v63D[tp]
3950992006.11.13 17:01sell0.02usdjpy118.07120.27117.922006.11.14 01:50117.920.000.00-0.322.54
 30121Firebird v63D[tp]
3951202006.11.13 17:10sell0.02usdjpy118.18120.38118.032006.11.14 01:50118.030.000.00-0.322.54
 30121Firebird v63D[tp]
3953202006.11.13 19:47buy0.02gbpusd1.90071.87071.90222006.11.14 01:041.90220.000.00-0.063.00
 25774Firebird v63D[tp]
3951552006.11.13 17:31sell0.02usdchf1.24501.27001.24352006.11.13 18:001.24350.000.000.002.41
 30034Firebird v63D[tp]
3951162006.11.13 17:10buy0.02gbpusd1.90051.87051.90202006.11.13 17:471.90200.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3922612006.11.09 18:30sell0.02eurusd1.28211.30411.28062006.11.13 17:281.28060.000.000.203.00
 26881Firebird v63D[tp]
3923872006.11.09 19:21buy0.02usdchf1.24281.21781.24432006.11.13 17:251.24430.000.000.202.41
 30034Firebird v63D[tp]
3921142006.11.09 17:10sell0.02audusd0.76680.78880.76482006.11.13 12:200.76480.000.00-0.184.00
 25531Firebird v63D[tp]
3927532006.11.10 04:00sell0.02gbpusd1.90841.93841.90692006.11.13 12:001.90690.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3942432006.11.13 02:53sell0.02eurusd1.28641.30841.28492006.11.13 11:361.28490.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3930572006.11.10 10:33sell0.02gbpusd1.91151.94151.91002006.11.13 11:361.91000.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3942422006.11.13 02:51buy0.02usdchf1.23781.21281.23932006.11.13 11:301.23930.000.000.002.42
 30034Firebird v63D[tp]
3942362006.11.13 02:23buy0.02usdjpy117.40115.20117.552006.11.13 11:25117.550.000.000.002.55
 30121Firebird v63D[tp]
3922782006.11.09 18:35sell0.02audusd0.76800.79000.76602006.11.13 10:060.76600.000.00-0.184.00
 25531Firebird v63D[tp]
3942562006.11.13 03:21buy0.02usdjpy117.29115.09117.442006.11.13 10:02117.440.000.000.002.55
 30121Firebird v63D[tp]
3942612006.11.13 03:30sell0.02eurusd1.28751.30951.28602006.11.13 09:391.28600.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3942412006.11.13 02:48sell0.02gbpusd1.91411.94411.91262006.11.13 09:381.91260.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3942592006.11.13 03:24buy0.02usdchf1.23661.21161.23812006.11.13 08:161.23810.000.000.002.42
 30034Firebird v63D[tp]
3930972006.11.10 10:53sell0.02audusd0.76820.79020.76622006.11.13 02:320.76620.000.00-0.094.00
 25531Firebird v63D[tp]
3939602006.11.10 21:24sell0.02usdjpy117.55119.75117.402006.11.13 02:23117.400.000.00-0.312.56
 30121Firebird v63D[tp]
3939412006.11.10 20:41sell0.02usdchf1.23971.26471.23822006.11.13 02:201.23820.000.00-0.292.42
 30034Firebird v63D[tp]
3931062006.11.10 10:57sell0.02gbpusd1.91301.94301.91152006.11.10 21:581.91150.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3927702006.11.10 04:09sell0.02eurusd1.28621.30821.28472006.11.10 21:301.28470.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3927642006.11.10 04:08buy0.02usdchf1.23851.21351.24002006.11.10 21:231.24000.000.000.002.42
 30034Firebird v63D[tp]
3936912006.11.10 17:09sell0.02usdjpy117.50119.70117.352006.11.10 17:42117.350.000.000.002.56
 30121Firebird v63D[tp]
3931492006.11.10 11:04sell0.02audusd0.76930.79130.76732006.11.10 17:070.76730.000.000.004.00
 25531Firebird v63D[tp]
3935522006.11.10 15:21sell0.02usdjpy117.49119.69117.342006.11.10 16:22117.340.000.000.002.56
 30121Firebird v63D[tp]
3931032006.11.10 10:55sell0.02eurusd1.28821.31021.28672006.11.10 15:111.28670.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3932362006.11.10 12:01sell0.02gbpusd1.91531.94531.91382006.11.10 15:101.91380.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3932312006.11.10 11:57buy0.02usdchf1.23681.21181.23832006.11.10 13:341.23830.000.000.002.42
 30034Firebird v63D[tp]
3932952006.11.10 12:45sell0.02gbpusd1.91711.94711.91562006.11.10 13:331.91560.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3931512006.11.10 11:05sell0.02eurusd1.28941.31141.28792006.11.10 11:441.28790.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3931462006.11.10 11:03buy0.02usdchf1.23551.21051.23702006.11.10 11:401.23700.000.000.002.43
 30034Firebird v63D[tp]
3928252006.11.10 07:36buy0.02audusd0.76680.74480.76882006.11.10 10:570.76880.000.000.004.00
 25531Firebird v63D[tp]
3930612006.11.10 10:34sell0.02gbpusd1.91311.94311.91162006.11.10 10:411.91160.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3930042006.11.10 09:55sell0.02usdjpy117.64119.84117.492006.11.10 10:29117.490.000.000.002.55
 30121Firebird v63D[tp]
3929642006.11.10 09:38buy0.02usdchf1.23721.21221.23872006.11.10 09:511.23870.000.000.002.42
 30034Firebird v63D[tp]
3924612006.11.09 20:58sell0.02audusd0.76910.79110.76712006.11.10 07:250.76710.000.00-0.094.00
 25531Firebird v63D[tp]
3927722006.11.10 04:10sell0.02gbpusd1.91031.94031.90882006.11.10 07:011.90880.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3904002006.11.08 16:11sell0.02usdjpy117.85120.05117.702006.11.10 03:34117.700.000.00-1.252.55
 30121Firebird v63D[tp]
3913622006.11.09 12:14sell0.02usdjpy117.96120.16117.812006.11.10 00:40117.810.000.00-0.312.55
 30121Firebird v63D[tp]
3923162006.11.09 18:39sell0.02gbpusd1.90721.93721.90572006.11.09 21:471.90570.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3923092006.11.09 18:38sell0.02eurusd1.28441.30641.28292006.11.09 21:381.28290.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3923082006.11.09 18:38buy0.02usdchf1.24101.21601.24252006.11.09 19:021.24250.000.000.002.42
 30034Firebird v63D[tp]
3909862006.11.09 03:00buy0.02audusd0.76670.74470.76872006.11.09 18:520.76870.000.000.004.00
 25531Firebird v63D[tp]
3914582006.11.09 13:06sell0.02usdjpy118.09120.29117.942006.11.09 18:35117.940.000.000.002.54
 30121Firebird v63D[tp]
3916022006.11.09 14:12buy0.02gbpusd1.90451.87451.90602006.11.09 18:341.90600.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3919642006.11.09 15:43buy0.02audusd0.76530.74330.76732006.11.09 18:310.76730.000.000.004.00
 25531Firebird v63D[tp]
3918632006.11.09 15:33sell0.02usdjpy118.20120.40118.052006.11.09 18:26118.050.000.000.002.54
 30121Firebird v63D[tp]
3856212006.11.01 22:14sell0.02usdchf1.24471.26971.24322006.11.09 18:261.24320.000.00-2.892.41
 30034Firebird v63D[tp]
3918182006.11.09 15:23buy0.02gbpusd1.90211.87211.90362006.11.09 18:251.90360.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3921592006.11.09 17:38sell0.02usdjpy118.31120.51118.162006.11.09 18:19118.160.000.000.002.54
 30121Firebird v63D[tp]
3921832006.11.09 17:53buy0.02gbpusd1.90051.87051.90202006.11.09 18:191.90200.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3919272006.11.09 15:40sell0.02usdjpy118.38120.58118.232006.11.09 17:11118.230.000.000.002.54
 30121Firebird v63D[tp]
3919322006.11.09 15:41buy0.02gbpusd1.89981.86981.90132006.11.09 17:021.90130.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3903622006.11.08 15:21sell0.02usdchf1.24871.27371.24722006.11.09 17:021.24720.000.00-0.862.41
 30034Firebird v63D[tp]
3919502006.11.09 15:42sell0.02usdjpy118.49120.69118.342006.11.09 17:00118.340.000.000.002.54
 30121Firebird v63D[tp]
3919512006.11.09 15:42sell0.02usdchf1.25001.27501.24852006.11.09 16:581.24850.000.000.002.40
 30034Firebird v63D[tp]
3919892006.11.09 15:47sell0.02usdchf1.25121.27621.24972006.11.09 16:431.24970.000.000.002.40
 30034Firebird v63D[tp]
3919872006.11.09 15:47buy0.02eurusd1.27641.25441.27792006.11.09 16:311.27790.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3910602006.11.09 09:29sell0.02eurusd1.27751.29951.27602006.11.09 15:471.27600.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3917622006.11.09 15:02sell0.02eurusd1.27951.30151.27802006.11.09 15:371.27800.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3888592006.11.07 04:12buy0.02usdjpy118.09115.89118.242006.11.09 15:30118.240.000.000.852.54
 30121Firebird v63D[tp]
3916562006.11.09 14:21buy0.02gbpusd1.90271.87271.90422006.11.09 14:401.90420.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3910992006.11.09 10:03sell0.02gbpusd1.90681.93681.90532006.11.09 14:001.90530.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3888852006.11.07 06:17buy0.02usdjpy117.97115.77118.122006.11.09 13:03118.120.000.000.852.54
 30121Firebird v63D[tp]
3911162006.11.09 10:10sell0.02eurusd1.27871.30071.27722006.11.09 12:111.27720.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3909882006.11.09 03:05sell0.02usdjpy117.96120.16117.812006.11.09 09:28117.810.000.000.002.55
 30121Firebird v63D[tp]
3906162006.11.08 18:16sell0.02audusd0.77000.79200.76802006.11.09 02:400.76800.000.00-0.274.00
 25531Firebird v63D[tp]
3906962006.11.08 19:26sell0.02gbpusd1.90631.93631.90482006.11.08 23:131.90480.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3903492006.11.08 15:05buy0.02gbpusd1.90471.87471.90622006.11.08 19:161.90620.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3904152006.11.08 16:13buy0.02audusd0.76840.74640.77042006.11.08 18:590.77040.000.000.004.00
 25531Firebird v63D[tp]
3904462006.11.08 16:16sell0.02usdchf1.25141.27641.24992006.11.08 18:131.24990.000.000.002.40
 30034Firebird v63D[tp]
3904392006.11.08 16:15buy0.02eurusd1.27541.25341.27692006.11.08 18:071.27690.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3904382006.11.08 16:15buy0.02gbpusd1.90281.87281.90432006.11.08 18:061.90430.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3904402006.11.08 16:15sell0.02usdjpy117.97120.17117.822006.11.08 17:13117.820.000.000.002.55
 30121Firebird v63D[tp]
3904922006.11.08 16:49buy0.02gbpusd1.90131.87131.90282006.11.08 17:111.90280.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3889142006.11.07 06:59sell0.02eurusd1.27671.29871.27522006.11.08 16:151.27520.000.000.103.00
 26881Firebird v63D[tp]
3892552006.11.07 15:39buy0.02usdjpy117.74115.54117.892006.11.08 16:13117.890.000.000.212.54
 30121Firebird v63D[tp]
3885542006.11.06 16:55sell0.02audusd0.77070.79270.76872006.11.08 16:120.76870.000.00-0.184.00
 25531Firebird v63D[tp]
3893002006.11.07 15:43sell0.02eurusd1.27781.29981.27632006.11.08 16:111.27630.000.000.103.00
 26881Firebird v63D[tp]
3901362006.11.08 11:08sell0.02audusd0.77110.79310.76912006.11.08 15:390.76910.000.000.004.00
 25531Firebird v63D[tp]
3901462006.11.08 11:15buy0.02usdchf1.24741.22241.24892006.11.08 15:221.24890.000.000.002.40
 30034Firebird v63D[tp]
3901302006.11.08 11:05buy0.02usdjpy117.49115.29117.642006.11.08 15:10117.640.000.000.002.55
 30121Firebird v63D[tp]
3901752006.11.08 11:36buy0.02usdchf1.24601.22101.24752006.11.08 14:571.24750.000.000.002.40
 30034Firebird v63D[tp]
3901062006.11.08 10:57sell0.02gbpusd1.90781.93781.90632006.11.08 14:551.90630.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3901632006.11.08 11:30sell0.02eurusd1.28031.30231.27882006.11.08 14:101.27880.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3901872006.11.08 11:40sell0.02gbpusd1.90931.93931.90782006.11.08 11:481.90780.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3897002006.11.07 21:23sell0.02usdchf1.24721.27221.24572006.11.08 11:331.24570.000.00-0.292.41
 30034Firebird v63D[tp]
3897072006.11.07 21:29buy0.02eurusd1.27901.25701.28052006.11.08 11:281.28050.000.00-0.183.00
 26881Firebird v63D[tp]
3897162006.11.07 21:43sell0.02usdchf1.24871.27371.24722006.11.08 11:181.24720.000.00-0.292.41
 30034Firebird v63D[tp]
3897092006.11.07 21:30sell0.02usdjpy117.60119.80117.452006.11.08 11:06117.450.000.00-0.312.55
 30121Firebird v63D[tp]
3897332006.11.07 21:54buy0.02eurusd1.27781.25581.27932006.11.08 11:061.27930.000.00-0.183.00
 26881Firebird v63D[tp]
3899922006.11.08 09:19sell0.02usdchf1.25011.27511.24862006.11.08 10:571.24860.000.000.002.40
 30034Firebird v63D[tp]
3899942006.11.08 09:19sell0.02usdjpy117.76119.96117.612006.11.08 10:45117.610.000.000.002.55
 30121Firebird v63D[tp]
3900032006.11.08 09:24buy0.02gbpusd1.90401.87401.90552006.11.08 09:381.90550.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3893302006.11.07 16:04buy0.02usdjpy117.60115.40117.752006.11.08 09:17117.750.000.000.212.55
 30121Firebird v63D[tp]
3888542006.11.07 04:06sell0.02audusd0.77200.79400.77002006.11.08 07:580.77000.000.00-0.094.00
 25531Firebird v63D[tp]
3889072006.11.07 06:40sell0.02audusd0.77310.79510.77112006.11.08 07:250.77110.000.00-0.094.00
 25531Firebird v63D[tp]
3897362006.11.07 21:54sell0.02usdjpy117.71119.91117.562006.11.08 07:06117.560.000.00-0.312.55
 30121Firebird v63D[tp]
3893062006.11.07 15:47sell0.02audusd0.77420.79620.77222006.11.08 06:530.77220.000.00-0.094.00
 25531Firebird v63D[tp]
3897432006.11.07 21:58sell0.02usdchf1.24991.27491.24842006.11.08 00:361.24840.000.00-0.292.40
 30034Firebird v63D[tp]
3897522006.11.07 22:15buy0.02eurusd1.27671.25471.27822006.11.08 00:321.27820.000.00-0.183.00
 26881Firebird v63D[tp]
3897512006.11.07 22:11buy0.02gbpusd1.90491.87491.90642006.11.08 00:111.90640.000.00-0.093.00
 25774Firebird v63D[tp]
3894722006.11.07 17:18sell0.02audusd0.77550.79750.77352006.11.07 22:230.77350.000.000.004.00
 25531Firebird v63D[tp]
3892472006.11.07 15:33sell0.02gbpusd1.90641.93641.90492006.11.07 22:111.90490.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3893282006.11.07 16:03sell0.02eurusd1.27901.30101.27752006.11.07 21:551.27750.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3893702006.11.07 16:31buy0.02usdjpy117.49115.29117.642006.11.07 21:43117.640.000.000.002.55
 30121Firebird v63D[tp]
3893342006.11.07 16:09sell0.02gbpusd1.90801.93801.90652006.11.07 21:431.90650.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3893842006.11.07 16:34sell0.02eurusd1.28021.30221.27872006.11.07 21:301.27870.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3896072006.11.07 18:44sell0.02gbpusd1.90971.93971.90822006.11.07 21:261.90820.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3894142006.11.07 16:45buy0.02usdjpy117.38115.18117.532006.11.07 21:18117.530.000.000.002.55
 30121Firebird v63D[tp]
3893912006.11.07 16:37sell0.02gbpusd1.90951.93951.90802006.11.07 18:121.90800.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3894222006.11.07 16:50sell0.02eurusd1.28131.30331.27982006.11.07 17:561.27980.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3894672006.11.07 17:14sell0.02gbpusd1.91101.94101.90952006.11.07 17:521.90950.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3870942006.11.03 13:06buy0.02audusd0.77300.75100.77502006.11.07 16:430.77500.000.000.004.00
 25531Firebird v63D[tp]
3873492006.11.03 15:34sell0.02usdjpy117.73119.93117.582006.11.07 16:03117.580.000.00-0.622.55
 30121Firebird v63D[tp]
3889092006.11.07 06:46buy0.02usdjpy117.75115.55117.902006.11.07 11:15117.900.000.000.002.54
 30121Firebird v63D[tp]
3889082006.11.07 06:45buy0.02usdchf1.25091.22591.25242006.11.07 09:421.25240.000.000.002.40
 30034Firebird v63D[tp]
3889342006.11.07 07:32sell0.02gbpusd1.90521.93521.90372006.11.07 08:521.90370.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3873422006.11.03 15:33buy0.02gbpusd1.90411.87411.90562006.11.07 07:031.90560.000.00-0.183.00
 25774Firebird v63D[tp]
3873472006.11.03 15:34sell0.02usdchf1.25211.27711.25062006.11.07 07:001.25060.000.00-0.582.40
 30034Firebird v63D[tp]
3873252006.11.03 15:33buy0.02audusd0.77130.74930.77332006.11.07 06:400.77330.000.000.004.00
 25531Firebird v63D[tp]
3873632006.11.03 15:35buy0.02gbpusd1.90241.87241.90392006.11.07 06:331.90390.000.00-0.183.00
 25774Firebird v63D[tp]
3881872006.11.06 10:18sell0.02usdjpy118.20120.40118.052006.11.07 06:03118.050.000.00-0.312.54
 30121Firebird v63D[tp]
3873402006.11.03 15:33buy0.02eurusd1.27321.25081.27432006.11.07 04:071.27430.000.00-0.362.20
 26881Firebird v63D[tp]
3873572006.11.03 15:35buy0.02eurusd1.27211.25011.27362006.11.07 03:251.27360.000.00-0.363.00
 26881Firebird v63D[tp]
3881932006.11.06 10:20sell0.02usdchf1.25591.28091.25442006.11.07 03:241.25440.000.00-0.292.39
 30034Firebird v63D[tp]
3882062006.11.06 10:26buy0.02gbpusd1.89821.86821.89972006.11.07 03:241.89970.000.00-0.093.00
 25774Firebird v63D[tp]
3883002006.11.06 11:46sell0.02usdjpy118.38120.58118.232006.11.07 01:52118.230.000.00-0.312.54
 30121Firebird v63D[tp]
3883892006.11.06 13:06buy0.02gbpusd1.89641.86641.89792006.11.07 00:151.89790.000.00-0.093.00
 25774Firebird v63D[tp]
3873932006.11.03 15:40buy0.02audusd0.76940.74740.77142006.11.06 19:590.77140.000.000.004.00
 25531Firebird v63D[tp]
3884122006.11.06 13:23sell0.02usdchf1.25741.28241.25592006.11.06 16:471.25590.000.000.002.39
 30034Firebird v63D[tp]
3881962006.11.06 10:22buy0.02audusd0.76780.74580.76982006.11.06 12:260.76980.000.000.004.00
 25531Firebird v63D[tp]
3882952006.11.06 11:42buy0.02gbpusd1.89591.86591.89742006.11.06 12:031.89740.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3878432006.11.03 22:10buy0.02usdchf1.25361.22861.25512006.11.06 10:121.25510.000.000.102.39
 30034Firebird v63D[tp]
3876022006.11.03 16:42sell0.02usdjpy118.07120.27117.922006.11.06 02:01117.920.000.00-0.312.54
 30121Firebird v63D[tp]
3877722006.11.03 19:14buy0.02gbpusd1.90021.87021.90172006.11.06 01:211.90170.000.00-0.093.00
 25774Firebird v63D[tp]
3875992006.11.03 16:40sell0.02usdchf1.25491.27991.25342006.11.03 22:241.25340.000.000.002.39
 30034Firebird v63D[tp]
3877792006.11.03 19:36sell0.02usdjpy118.18120.38118.032006.11.03 21:30118.030.000.000.002.54
 30121Firebird v63D[tp]
3875882006.11.03 16:34buy0.02eurusd1.27011.24811.27162006.11.03 21:261.27160.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3876432006.11.03 17:04sell0.02usdchf1.25621.28121.25472006.11.03 21:171.25470.000.000.002.39
 30034Firebird v63D[tp]
3873902006.11.03 15:40buy0.02gbpusd1.89961.86961.90112006.11.03 18:331.90110.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3860932006.11.02 11:51sell0.02audusd0.77260.79460.77062006.11.03 15:300.77060.000.00-0.094.00
 25531Firebird v63D[tp]
3860622006.11.02 11:29sell0.02eurusd1.27641.29841.27492006.11.03 15:301.27490.000.000.103.00
 26881Firebird v63D[tp]
3872052006.11.03 15:11sell0.02usdchf1.24791.27291.24642006.11.03 15:301.24640.000.000.002.41
 30034Firebird v63D[tp]
3872172006.11.03 15:14sell0.02usdjpy117.26119.46117.112006.11.03 15:30117.110.000.000.002.56
 30121Firebird v63D[tp]
3865442006.11.02 18:32sell0.02eurusd1.27801.30001.27652006.11.03 15:111.27650.000.000.103.00
 26881Firebird v63D[tp]
3865462006.11.02 18:33sell0.02audusd0.77410.79610.77212006.11.03 15:080.77210.000.00-0.094.00
 25531Firebird v63D[tp]
3869882006.11.03 11:36sell0.02gbpusd1.91011.94011.90862006.11.03 12:471.90860.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3866132006.11.02 19:40sell0.02usdjpy117.18119.38117.032006.11.03 11:36117.030.000.00-0.322.56
 30121Firebird v63D[tp]
3869092006.11.03 09:43buy0.02gbpusd1.90551.87551.90702006.11.03 09:491.90700.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3860662006.11.02 11:33sell0.02gbpusd1.90791.93791.90642006.11.03 09:391.90640.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3860702006.11.02 11:36buy0.02usdjpy117.06114.86117.212006.11.02 19:42117.210.000.000.002.56
 30121Firebird v63D[tp]
3861452006.11.02 12:37sell0.02audusd0.77430.79630.77232006.11.02 16:120.77230.000.000.004.00
 25531Firebird v63D[tp]
3860802006.11.02 11:43buy0.02usdjpy116.95114.75117.102006.11.02 16:11117.100.000.000.002.56
 30121Firebird v63D[tp]
3861472006.11.02 12:39sell0.02gbpusd1.90941.93941.90792006.11.02 13:541.90790.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3860972006.11.02 11:51buy0.02usdjpy116.84114.64116.992006.11.02 13:37116.990.000.000.002.56
 30121Firebird v63D[tp]
3857472006.11.02 02:32buy0.02audusd0.77240.75040.77442006.11.02 12:350.77440.000.000.004.00
 25531Firebird v63D[tp]
3858912006.11.02 09:23buy0.02audusd0.77130.74930.77332006.11.02 11:590.77330.000.000.004.00
 25531Firebird v63D[tp]
3857242006.11.02 00:48sell0.02usdjpy117.15119.35117.002006.11.02 11:33117.000.000.000.002.56
 30121Firebird v63D[tp]
3858982006.11.02 09:29sell0.02usdchf1.24691.27191.24542006.11.02 11:331.24540.000.000.002.41
 30034Firebird v63D[tp]
3857412006.11.02 01:51sell0.02usdjpy117.26119.46117.112006.11.02 11:33117.110.000.000.002.56
 30121Firebird v63D[tp]
3858922006.11.02 09:24buy0.02gbpusd1.90491.87491.90642006.11.02 10:321.90640.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3857562006.11.02 02:50buy0.02audusd0.77130.74930.77332006.11.02 07:010.77200.000.000.001.40
 25531Firebird v63D
3857612006.11.02 02:54buy0.02eurusd1.27441.25241.27592006.11.02 07:011.27540.000.000.002.00
 26881Firebird v63D
3850542006.11.01 13:50sell0.02audusd0.77500.79700.77302006.11.02 02:300.77300.000.00-0.274.00
 25531Firebird v63D[tp]
3855772006.11.01 21:45sell0.02audusd0.77610.79810.77412006.11.02 01:350.77410.000.00-0.274.00
 25531Firebird v63D[tp]
3853222006.11.01 17:16sell0.02eurusd1.27721.29921.27572006.11.01 22:111.27570.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3853322006.11.01 17:17buy0.02usdchf1.24311.21811.24462006.11.01 22:111.24460.000.000.002.41
 30034Firebird v63D[tp]
3855762006.11.01 21:45sell0.02gbpusd1.91101.94101.90952006.11.01 22:111.90950.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3854082006.11.01 17:54sell0.02usdjpy117.08119.28116.932006.11.01 21:37116.930.000.000.002.57
 30121Firebird v63D[tp]
3854182006.11.01 17:54buy0.02gbpusd1.90681.87681.90832006.11.01 18:351.90830.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3853492006.11.01 17:30buy0.02usdchf1.24191.21691.24342006.11.01 17:511.24340.000.000.002.41
 30034Firebird v63D[tp]
3853502006.11.01 17:33sell0.02eurusd1.27831.30031.27682006.11.01 17:511.27680.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3852382006.11.01 17:00buy0.02usdjpy116.81114.61116.962006.11.01 17:51116.960.000.000.002.56
 30121Firebird v63D[tp]
3852522006.11.01 17:01buy0.02usdjpy116.70114.50116.852006.11.01 17:16116.850.000.000.002.57
 30121Firebird v63D[tp]
3852782006.11.01 17:04buy0.02usdchf1.24131.21631.24282006.11.01 17:161.24280.000.000.002.41
 30034Firebird v63D[tp]
3852772006.11.01 17:04sell0.02eurusd1.27901.30101.27752006.11.01 17:161.27750.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3852722006.11.01 17:03sell0.02gbpusd1.91221.94221.91072006.11.01 17:141.91070.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3846502006.11.01 05:48sell0.02usdjpy117.00119.20116.852006.11.01 17:00116.850.000.000.002.57
 30121Firebird v63D[tp]
3847922006.11.01 09:57sell0.02usdchf1.24531.27031.24382006.11.01 17:001.24380.000.000.002.41
 30034Firebird v63D[tp]
3848572006.11.01 11:03sell0.02gbpusd1.90881.93881.90732006.11.01 15:161.90730.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3849682006.11.01 12:21sell0.02gbpusd1.91031.94031.90882006.11.01 14:201.90880.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3847912006.11.01 09:57buy0.02eurusd1.27471.25271.27622006.11.01 13:561.27620.000.000.003.00
 26881Firebird v63D[tp]
3847862006.11.01 09:56sell0.02usdjpy117.11119.31116.962006.11.01 13:46116.960.000.000.002.56
 30121Firebird v63D[tp]
3846232006.11.01 03:17sell0.02gbpusd1.90771.93771.90622006.11.01 09:571.90620.000.000.003.00
 25774Firebird v63D[tp]
3846252006.11.01 03:20sell0.02usdchf1.24351.26851.24202006.11.01 03:331.24400.000.000.00-0.80
 30034Firebird v63D
3846242006.11.01 03:19sell0.02usdjpy116.84119.04116.692006.11.01 03:33116.950.000.000.00-1.88
 30121Firebird v63D
3846222006.11.01 03:15balanceDeposit500.00
  0.00 0.00 -12.77 557.60
Closed P/L: 544.83
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
3897452006.11.07 22:00buy0.02audusd0.77440.75240.7764 0.76380.000.000.01-21.20
 25531Firebird v63D
3897602006.11.07 22:28buy0.02audusd0.77320.75120.7752 0.76380.000.000.01-18.80
 25531Firebird v63D
3899222006.11.08 07:05buy0.02audusd0.77150.74950.7735 0.76380.000.000.01-15.40
 25531Firebird v63D
3899442006.11.08 07:59buy0.02audusd0.77000.74800.7720 0.76380.000.000.01-12.40
 25531Firebird v63D
3909812006.11.09 02:35buy0.02audusd0.76860.74660.7706 0.76380.000.000.00-9.60
 25531Firebird v63D
3927442006.11.10 03:41buy0.02audusd0.76790.74590.7699 0.76380.000.000.00-8.20
 25531Firebird v63D
3936992006.11.10 17:11buy0.02audusd0.76710.74510.7691 0.76380.000.000.00-6.60
 25531Firebird v63D
3944632006.11.13 10:18buy0.02audusd0.76570.74370.7677 0.76380.000.000.00-3.80
 25531Firebird v63D
3949632006.11.13 15:54buy0.02audusd0.76370.74170.7657 0.76380.000.000.000.20
 25531Firebird v63D
3950952006.11.13 16:58buy0.02audusd0.76230.74030.7643 0.76380.000.000.003.00
 25531Firebird v63D
3955122006.11.14 01:55sell0.02audusd0.76340.78540.7614 0.76420.000.000.00-1.60
 25531Firebird v63D
3888562006.11.07 04:08sell0.02eurusd1.27421.29621.2727 1.28100.000.000.70-13.60
 26881Firebird v63D
3888932006.11.07 06:27sell0.02eurusd1.27551.29751.2740 1.28100.000.000.70-11.00
 26881Firebird v63D
3920972006.11.09 17:00sell0.02eurusd1.27951.30151.2780 1.28100.000.000.30-3.00
 26881Firebird v63D
3921112006.11.09 17:07sell0.02eurusd1.28071.30271.2792 1.28100.000.000.30-0.60
 26881Firebird v63D
3951212006.11.13 17:11buy0.02eurusd1.28101.25901.2825 1.28070.000.00-0.18-0.60
 26881Firebird v63D
3947002006.11.13 12:44buy0.02gbpusd1.90761.87761.9091 1.90220.000.00-0.06-10.80
 25774Firebird v63D
3947412006.11.13 13:21buy0.02gbpusd1.90611.87611.9076 1.90220.000.00-0.06-7.80
 25774Firebird v63D
3947962006.11.13 14:08buy0.02gbpusd1.90431.87431.9058 1.90220.000.00-0.06-4.20
 25774Firebird v63D
3945492006.11.13 11:26sell0.02usdchf1.23911.26411.2376 1.24480.000.00-0.29-9.16
 30034Firebird v63D
3946332006.11.13 11:58sell0.02usdchf1.24081.26581.2393 1.24480.000.00-0.29-6.43
 30034Firebird v63D
3947992006.11.13 14:10sell0.02usdchf1.24221.26721.2407 1.24480.000.00-0.29-4.18
 30034Firebird v63D
3951262006.11.13 17:12sell0.02usdchf1.24381.26881.2423 1.24480.000.00-0.29-1.61
 30034Firebird v63D
3864272006.11.02 16:11sell0.02usdjpy117.07119.27116.92 117.790.000.00-3.13-12.23
 30121Firebird v63D
3944422006.11.13 10:01sell0.02usdjpy117.42119.62117.27 117.790.000.00-0.32-6.28
 30121Firebird v63D
3945442006.11.13 11:25sell0.02usdjpy117.53119.73117.38 117.790.000.00-0.32-4.41
 30121Firebird v63D
3945662006.11.13 11:34sell0.02usdjpy117.64119.84117.49 117.790.000.00-0.32-2.55
 30121Firebird v63D
3955132006.11.14 01:55buy0.02usdjpy117.74115.54117.89 117.760.000.000.000.34
 30121Firebird v63D
  0.00 0.00 -3.57 -192.51
 Floating P/L: -196.08
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 544.83 Floating P/L: -196.08 Margin: 118.23
Balance: 1 044.83 Equity: 848.75 Free Margin: 730.52