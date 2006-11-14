STS Finance SC
|Account: 211408
|Name: MOPS22
|Currency: USD
|2006 November 14, 03:56
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|395514
|2006.11.14 01:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2821
|1.3041
|1.2806
|2006.11.14 03:48
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|395523
|2006.11.14 02:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.63
|115.43
|117.78
|2006.11.14 02:57
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|394638
|2006.11.13 11:59
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.85
|120.05
|117.70
|2006.11.14 01:58
|117.70
|0.00
|0.00
|-0.32
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|395326
|2006.11.13 19:47
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2450
|1.2700
|1.2435
|2006.11.14 01:55
|1.2435
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.41
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|394991
|2006.11.13 16:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9025
|1.8725
|1.9040
|2006.11.14 01:55
|1.9040
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|395032
|2006.11.13 16:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.96
|120.16
|117.81
|2006.11.14 01:52
|117.81
|0.00
|0.00
|-0.32
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|395099
|2006.11.13 17:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.07
|120.27
|117.92
|2006.11.14 01:50
|117.92
|0.00
|0.00
|-0.32
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|395120
|2006.11.13 17:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.18
|120.38
|118.03
|2006.11.14 01:50
|118.03
|0.00
|0.00
|-0.32
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|395320
|2006.11.13 19:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9007
|1.8707
|1.9022
|2006.11.14 01:04
|1.9022
|0.00
|0.00
|-0.06
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|395155
|2006.11.13 17:31
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2450
|1.2700
|1.2435
|2006.11.13 18:00
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|395116
|2006.11.13 17:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9005
|1.8705
|1.9020
|2006.11.13 17:47
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|392261
|2006.11.09 18:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2821
|1.3041
|1.2806
|2006.11.13 17:28
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.20
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|392387
|2006.11.09 19:21
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2428
|1.2178
|1.2443
|2006.11.13 17:25
|1.2443
|0.00
|0.00
|0.20
|2.41
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|392114
|2006.11.09 17:10
|sell
|0.02
|audusd
|0.7668
|0.7888
|0.7648
|2006.11.13 12:20
|0.7648
|0.00
|0.00
|-0.18
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|392753
|2006.11.10 04:00
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9084
|1.9384
|1.9069
|2006.11.13 12:00
|1.9069
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|394243
|2006.11.13 02:53
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2864
|1.3084
|1.2849
|2006.11.13 11:36
|1.2849
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|393057
|2006.11.10 10:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9115
|1.9415
|1.9100
|2006.11.13 11:36
|1.9100
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|394242
|2006.11.13 02:51
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2378
|1.2128
|1.2393
|2006.11.13 11:30
|1.2393
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|394236
|2006.11.13 02:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.40
|115.20
|117.55
|2006.11.13 11:25
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|392278
|2006.11.09 18:35
|sell
|0.02
|audusd
|0.7680
|0.7900
|0.7660
|2006.11.13 10:06
|0.7660
|0.00
|0.00
|-0.18
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|394256
|2006.11.13 03:21
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.29
|115.09
|117.44
|2006.11.13 10:02
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|394261
|2006.11.13 03:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2875
|1.3095
|1.2860
|2006.11.13 09:39
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|394241
|2006.11.13 02:48
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9141
|1.9441
|1.9126
|2006.11.13 09:38
|1.9126
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|394259
|2006.11.13 03:24
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2366
|1.2116
|1.2381
|2006.11.13 08:16
|1.2381
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|393097
|2006.11.10 10:53
|sell
|0.02
|audusd
|0.7682
|0.7902
|0.7662
|2006.11.13 02:32
|0.7662
|0.00
|0.00
|-0.09
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|393960
|2006.11.10 21:24
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.55
|119.75
|117.40
|2006.11.13 02:23
|117.40
|0.00
|0.00
|-0.31
|2.56
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|393941
|2006.11.10 20:41
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2397
|1.2647
|1.2382
|2006.11.13 02:20
|1.2382
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.42
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|393106
|2006.11.10 10:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9130
|1.9430
|1.9115
|2006.11.10 21:58
|1.9115
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|392770
|2006.11.10 04:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2862
|1.3082
|1.2847
|2006.11.10 21:30
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|392764
|2006.11.10 04:08
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2385
|1.2135
|1.2400
|2006.11.10 21:23
|1.2400
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|393691
|2006.11.10 17:09
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.50
|119.70
|117.35
|2006.11.10 17:42
|117.35
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|393149
|2006.11.10 11:04
|sell
|0.02
|audusd
|0.7693
|0.7913
|0.7673
|2006.11.10 17:07
|0.7673
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|393552
|2006.11.10 15:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.49
|119.69
|117.34
|2006.11.10 16:22
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|393103
|2006.11.10 10:55
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2882
|1.3102
|1.2867
|2006.11.10 15:11
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|393236
|2006.11.10 12:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9153
|1.9453
|1.9138
|2006.11.10 15:10
|1.9138
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|393231
|2006.11.10 11:57
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2368
|1.2118
|1.2383
|2006.11.10 13:34
|1.2383
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|393295
|2006.11.10 12:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9171
|1.9471
|1.9156
|2006.11.10 13:33
|1.9156
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|393151
|2006.11.10 11:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2894
|1.3114
|1.2879
|2006.11.10 11:44
|1.2879
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|393146
|2006.11.10 11:03
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2355
|1.2105
|1.2370
|2006.11.10 11:40
|1.2370
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|392825
|2006.11.10 07:36
|buy
|0.02
|audusd
|0.7668
|0.7448
|0.7688
|2006.11.10 10:57
|0.7688
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|393061
|2006.11.10 10:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9131
|1.9431
|1.9116
|2006.11.10 10:41
|1.9116
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|393004
|2006.11.10 09:55
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.64
|119.84
|117.49
|2006.11.10 10:29
|117.49
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|392964
|2006.11.10 09:38
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2372
|1.2122
|1.2387
|2006.11.10 09:51
|1.2387
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|392461
|2006.11.09 20:58
|sell
|0.02
|audusd
|0.7691
|0.7911
|0.7671
|2006.11.10 07:25
|0.7671
|0.00
|0.00
|-0.09
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|392772
|2006.11.10 04:10
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9103
|1.9403
|1.9088
|2006.11.10 07:01
|1.9088
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|390400
|2006.11.08 16:11
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.85
|120.05
|117.70
|2006.11.10 03:34
|117.70
|0.00
|0.00
|-1.25
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|391362
|2006.11.09 12:14
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.96
|120.16
|117.81
|2006.11.10 00:40
|117.81
|0.00
|0.00
|-0.31
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|392316
|2006.11.09 18:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9072
|1.9372
|1.9057
|2006.11.09 21:47
|1.9057
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|392309
|2006.11.09 18:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2844
|1.3064
|1.2829
|2006.11.09 21:38
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|392308
|2006.11.09 18:38
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2410
|1.2160
|1.2425
|2006.11.09 19:02
|1.2425
|0.00
|0.00
|0.00
|2.42
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|390986
|2006.11.09 03:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7667
|0.7447
|0.7687
|2006.11.09 18:52
|0.7687
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|391458
|2006.11.09 13:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.09
|120.29
|117.94
|2006.11.09 18:35
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|391602
|2006.11.09 14:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9045
|1.8745
|1.9060
|2006.11.09 18:34
|1.9060
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|391964
|2006.11.09 15:43
|buy
|0.02
|audusd
|0.7653
|0.7433
|0.7673
|2006.11.09 18:31
|0.7673
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|391863
|2006.11.09 15:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.20
|120.40
|118.05
|2006.11.09 18:26
|118.05
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|385621
|2006.11.01 22:14
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2447
|1.2697
|1.2432
|2006.11.09 18:26
|1.2432
|0.00
|0.00
|-2.89
|2.41
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|391818
|2006.11.09 15:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9021
|1.8721
|1.9036
|2006.11.09 18:25
|1.9036
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|392159
|2006.11.09 17:38
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.31
|120.51
|118.16
|2006.11.09 18:19
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|392183
|2006.11.09 17:53
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9005
|1.8705
|1.9020
|2006.11.09 18:19
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|391927
|2006.11.09 15:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.38
|120.58
|118.23
|2006.11.09 17:11
|118.23
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|391932
|2006.11.09 15:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8998
|1.8698
|1.9013
|2006.11.09 17:02
|1.9013
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|390362
|2006.11.08 15:21
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2487
|1.2737
|1.2472
|2006.11.09 17:02
|1.2472
|0.00
|0.00
|-0.86
|2.41
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|391950
|2006.11.09 15:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.49
|120.69
|118.34
|2006.11.09 17:00
|118.34
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|391951
|2006.11.09 15:42
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2500
|1.2750
|1.2485
|2006.11.09 16:58
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|391989
|2006.11.09 15:47
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2512
|1.2762
|1.2497
|2006.11.09 16:43
|1.2497
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|391987
|2006.11.09 15:47
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2764
|1.2544
|1.2779
|2006.11.09 16:31
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|391060
|2006.11.09 09:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2775
|1.2995
|1.2760
|2006.11.09 15:47
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|391762
|2006.11.09 15:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2795
|1.3015
|1.2780
|2006.11.09 15:37
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|388859
|2006.11.07 04:12
|buy
|0.02
|usdjpy
|118.09
|115.89
|118.24
|2006.11.09 15:30
|118.24
|0.00
|0.00
|0.85
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|391656
|2006.11.09 14:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9027
|1.8727
|1.9042
|2006.11.09 14:40
|1.9042
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|391099
|2006.11.09 10:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9068
|1.9368
|1.9053
|2006.11.09 14:00
|1.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|388885
|2006.11.07 06:17
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.97
|115.77
|118.12
|2006.11.09 13:03
|118.12
|0.00
|0.00
|0.85
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|391116
|2006.11.09 10:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2787
|1.3007
|1.2772
|2006.11.09 12:11
|1.2772
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|390988
|2006.11.09 03:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.96
|120.16
|117.81
|2006.11.09 09:28
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|390616
|2006.11.08 18:16
|sell
|0.02
|audusd
|0.7700
|0.7920
|0.7680
|2006.11.09 02:40
|0.7680
|0.00
|0.00
|-0.27
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|390696
|2006.11.08 19:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9063
|1.9363
|1.9048
|2006.11.08 23:13
|1.9048
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|390349
|2006.11.08 15:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9047
|1.8747
|1.9062
|2006.11.08 19:16
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|390415
|2006.11.08 16:13
|buy
|0.02
|audusd
|0.7684
|0.7464
|0.7704
|2006.11.08 18:59
|0.7704
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|390446
|2006.11.08 16:16
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2514
|1.2764
|1.2499
|2006.11.08 18:13
|1.2499
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|390439
|2006.11.08 16:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2754
|1.2534
|1.2769
|2006.11.08 18:07
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|390438
|2006.11.08 16:15
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9028
|1.8728
|1.9043
|2006.11.08 18:06
|1.9043
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|390440
|2006.11.08 16:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.97
|120.17
|117.82
|2006.11.08 17:13
|117.82
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|390492
|2006.11.08 16:49
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9013
|1.8713
|1.9028
|2006.11.08 17:11
|1.9028
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|388914
|2006.11.07 06:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2767
|1.2987
|1.2752
|2006.11.08 16:15
|1.2752
|0.00
|0.00
|0.10
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|389255
|2006.11.07 15:39
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.74
|115.54
|117.89
|2006.11.08 16:13
|117.89
|0.00
|0.00
|0.21
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|388554
|2006.11.06 16:55
|sell
|0.02
|audusd
|0.7707
|0.7927
|0.7687
|2006.11.08 16:12
|0.7687
|0.00
|0.00
|-0.18
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|389300
|2006.11.07 15:43
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2778
|1.2998
|1.2763
|2006.11.08 16:11
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.10
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|390136
|2006.11.08 11:08
|sell
|0.02
|audusd
|0.7711
|0.7931
|0.7691
|2006.11.08 15:39
|0.7691
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|390146
|2006.11.08 11:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2474
|1.2224
|1.2489
|2006.11.08 15:22
|1.2489
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|390130
|2006.11.08 11:05
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.49
|115.29
|117.64
|2006.11.08 15:10
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|390175
|2006.11.08 11:36
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2460
|1.2210
|1.2475
|2006.11.08 14:57
|1.2475
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|390106
|2006.11.08 10:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9078
|1.9378
|1.9063
|2006.11.08 14:55
|1.9063
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|390163
|2006.11.08 11:30
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2803
|1.3023
|1.2788
|2006.11.08 14:10
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|390187
|2006.11.08 11:40
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9093
|1.9393
|1.9078
|2006.11.08 11:48
|1.9078
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|389700
|2006.11.07 21:23
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2472
|1.2722
|1.2457
|2006.11.08 11:33
|1.2457
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.41
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|389707
|2006.11.07 21:29
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2790
|1.2570
|1.2805
|2006.11.08 11:28
|1.2805
|0.00
|0.00
|-0.18
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|389716
|2006.11.07 21:43
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2487
|1.2737
|1.2472
|2006.11.08 11:18
|1.2472
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.41
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|389709
|2006.11.07 21:30
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.60
|119.80
|117.45
|2006.11.08 11:06
|117.45
|0.00
|0.00
|-0.31
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|389733
|2006.11.07 21:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2778
|1.2558
|1.2793
|2006.11.08 11:06
|1.2793
|0.00
|0.00
|-0.18
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|389992
|2006.11.08 09:19
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2501
|1.2751
|1.2486
|2006.11.08 10:57
|1.2486
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|389994
|2006.11.08 09:19
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.76
|119.96
|117.61
|2006.11.08 10:45
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|390003
|2006.11.08 09:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9040
|1.8740
|1.9055
|2006.11.08 09:38
|1.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|389330
|2006.11.07 16:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.60
|115.40
|117.75
|2006.11.08 09:17
|117.75
|0.00
|0.00
|0.21
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|388854
|2006.11.07 04:06
|sell
|0.02
|audusd
|0.7720
|0.7940
|0.7700
|2006.11.08 07:58
|0.7700
|0.00
|0.00
|-0.09
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|388907
|2006.11.07 06:40
|sell
|0.02
|audusd
|0.7731
|0.7951
|0.7711
|2006.11.08 07:25
|0.7711
|0.00
|0.00
|-0.09
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|389736
|2006.11.07 21:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.71
|119.91
|117.56
|2006.11.08 07:06
|117.56
|0.00
|0.00
|-0.31
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|389306
|2006.11.07 15:47
|sell
|0.02
|audusd
|0.7742
|0.7962
|0.7722
|2006.11.08 06:53
|0.7722
|0.00
|0.00
|-0.09
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|389743
|2006.11.07 21:58
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2499
|1.2749
|1.2484
|2006.11.08 00:36
|1.2484
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.40
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|389752
|2006.11.07 22:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2767
|1.2547
|1.2782
|2006.11.08 00:32
|1.2782
|0.00
|0.00
|-0.18
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|389751
|2006.11.07 22:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9049
|1.8749
|1.9064
|2006.11.08 00:11
|1.9064
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|389472
|2006.11.07 17:18
|sell
|0.02
|audusd
|0.7755
|0.7975
|0.7735
|2006.11.07 22:23
|0.7735
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|389247
|2006.11.07 15:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9064
|1.9364
|1.9049
|2006.11.07 22:11
|1.9049
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|389328
|2006.11.07 16:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2790
|1.3010
|1.2775
|2006.11.07 21:55
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|389370
|2006.11.07 16:31
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.49
|115.29
|117.64
|2006.11.07 21:43
|117.64
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|389334
|2006.11.07 16:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9080
|1.9380
|1.9065
|2006.11.07 21:43
|1.9065
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|389384
|2006.11.07 16:34
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2802
|1.3022
|1.2787
|2006.11.07 21:30
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|389607
|2006.11.07 18:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9097
|1.9397
|1.9082
|2006.11.07 21:26
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|389414
|2006.11.07 16:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.38
|115.18
|117.53
|2006.11.07 21:18
|117.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|389391
|2006.11.07 16:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9095
|1.9395
|1.9080
|2006.11.07 18:12
|1.9080
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|389422
|2006.11.07 16:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2813
|1.3033
|1.2798
|2006.11.07 17:56
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|389467
|2006.11.07 17:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9110
|1.9410
|1.9095
|2006.11.07 17:52
|1.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|387094
|2006.11.03 13:06
|buy
|0.02
|audusd
|0.7730
|0.7510
|0.7750
|2006.11.07 16:43
|0.7750
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|387349
|2006.11.03 15:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.73
|119.93
|117.58
|2006.11.07 16:03
|117.58
|0.00
|0.00
|-0.62
|2.55
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|388909
|2006.11.07 06:46
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.75
|115.55
|117.90
|2006.11.07 11:15
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|388908
|2006.11.07 06:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2509
|1.2259
|1.2524
|2006.11.07 09:42
|1.2524
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|388934
|2006.11.07 07:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9052
|1.9352
|1.9037
|2006.11.07 08:52
|1.9037
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|387342
|2006.11.03 15:33
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9041
|1.8741
|1.9056
|2006.11.07 07:03
|1.9056
|0.00
|0.00
|-0.18
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|387347
|2006.11.03 15:34
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2521
|1.2771
|1.2506
|2006.11.07 07:00
|1.2506
|0.00
|0.00
|-0.58
|2.40
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|387325
|2006.11.03 15:33
|buy
|0.02
|audusd
|0.7713
|0.7493
|0.7733
|2006.11.07 06:40
|0.7733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|387363
|2006.11.03 15:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9024
|1.8724
|1.9039
|2006.11.07 06:33
|1.9039
|0.00
|0.00
|-0.18
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|388187
|2006.11.06 10:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.20
|120.40
|118.05
|2006.11.07 06:03
|118.05
|0.00
|0.00
|-0.31
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|387340
|2006.11.03 15:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2732
|1.2508
|1.2743
|2006.11.07 04:07
|1.2743
|0.00
|0.00
|-0.36
|2.20
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|387357
|2006.11.03 15:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2721
|1.2501
|1.2736
|2006.11.07 03:25
|1.2736
|0.00
|0.00
|-0.36
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|388193
|2006.11.06 10:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2559
|1.2809
|1.2544
|2006.11.07 03:24
|1.2544
|0.00
|0.00
|-0.29
|2.39
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|388206
|2006.11.06 10:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8982
|1.8682
|1.8997
|2006.11.07 03:24
|1.8997
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|388300
|2006.11.06 11:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.38
|120.58
|118.23
|2006.11.07 01:52
|118.23
|0.00
|0.00
|-0.31
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|388389
|2006.11.06 13:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8964
|1.8664
|1.8979
|2006.11.07 00:15
|1.8979
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|387393
|2006.11.03 15:40
|buy
|0.02
|audusd
|0.7694
|0.7474
|0.7714
|2006.11.06 19:59
|0.7714
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|388412
|2006.11.06 13:23
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2574
|1.2824
|1.2559
|2006.11.06 16:47
|1.2559
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|388196
|2006.11.06 10:22
|buy
|0.02
|audusd
|0.7678
|0.7458
|0.7698
|2006.11.06 12:26
|0.7698
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|388295
|2006.11.06 11:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8959
|1.8659
|1.8974
|2006.11.06 12:03
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|387843
|2006.11.03 22:10
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2536
|1.2286
|1.2551
|2006.11.06 10:12
|1.2551
|0.00
|0.00
|0.10
|2.39
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|387602
|2006.11.03 16:42
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.07
|120.27
|117.92
|2006.11.06 02:01
|117.92
|0.00
|0.00
|-0.31
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|387772
|2006.11.03 19:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9002
|1.8702
|1.9017
|2006.11.06 01:21
|1.9017
|0.00
|0.00
|-0.09
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|387599
|2006.11.03 16:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2549
|1.2799
|1.2534
|2006.11.03 22:24
|1.2534
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|387779
|2006.11.03 19:36
|sell
|0.02
|usdjpy
|118.18
|120.38
|118.03
|2006.11.03 21:30
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|2.54
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|387588
|2006.11.03 16:34
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2701
|1.2481
|1.2716
|2006.11.03 21:26
|1.2716
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|387643
|2006.11.03 17:04
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2562
|1.2812
|1.2547
|2006.11.03 21:17
|1.2547
|0.00
|0.00
|0.00
|2.39
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|387390
|2006.11.03 15:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.8996
|1.8696
|1.9011
|2006.11.03 18:33
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|386093
|2006.11.02 11:51
|sell
|0.02
|audusd
|0.7726
|0.7946
|0.7706
|2006.11.03 15:30
|0.7706
|0.00
|0.00
|-0.09
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|386062
|2006.11.02 11:29
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2764
|1.2984
|1.2749
|2006.11.03 15:30
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.10
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|387205
|2006.11.03 15:11
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2479
|1.2729
|1.2464
|2006.11.03 15:30
|1.2464
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|387217
|2006.11.03 15:14
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.26
|119.46
|117.11
|2006.11.03 15:30
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|386544
|2006.11.02 18:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2780
|1.3000
|1.2765
|2006.11.03 15:11
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.10
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|386546
|2006.11.02 18:33
|sell
|0.02
|audusd
|0.7741
|0.7961
|0.7721
|2006.11.03 15:08
|0.7721
|0.00
|0.00
|-0.09
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|386988
|2006.11.03 11:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9101
|1.9401
|1.9086
|2006.11.03 12:47
|1.9086
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|386613
|2006.11.02 19:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.18
|119.38
|117.03
|2006.11.03 11:36
|117.03
|0.00
|0.00
|-0.32
|2.56
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|386909
|2006.11.03 09:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9055
|1.8755
|1.9070
|2006.11.03 09:49
|1.9070
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|386066
|2006.11.02 11:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9079
|1.9379
|1.9064
|2006.11.03 09:39
|1.9064
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|386070
|2006.11.02 11:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.06
|114.86
|117.21
|2006.11.02 19:42
|117.21
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|386145
|2006.11.02 12:37
|sell
|0.02
|audusd
|0.7743
|0.7963
|0.7723
|2006.11.02 16:12
|0.7723
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|386080
|2006.11.02 11:43
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.95
|114.75
|117.10
|2006.11.02 16:11
|117.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|386147
|2006.11.02 12:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9094
|1.9394
|1.9079
|2006.11.02 13:54
|1.9079
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|386097
|2006.11.02 11:51
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.84
|114.64
|116.99
|2006.11.02 13:37
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|385747
|2006.11.02 02:32
|buy
|0.02
|audusd
|0.7724
|0.7504
|0.7744
|2006.11.02 12:35
|0.7744
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|385891
|2006.11.02 09:23
|buy
|0.02
|audusd
|0.7713
|0.7493
|0.7733
|2006.11.02 11:59
|0.7733
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|385724
|2006.11.02 00:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.15
|119.35
|117.00
|2006.11.02 11:33
|117.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|385898
|2006.11.02 09:29
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2469
|1.2719
|1.2454
|2006.11.02 11:33
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|385741
|2006.11.02 01:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.26
|119.46
|117.11
|2006.11.02 11:33
|117.11
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|385892
|2006.11.02 09:24
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9049
|1.8749
|1.9064
|2006.11.02 10:32
|1.9064
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|385756
|2006.11.02 02:50
|buy
|0.02
|audusd
|0.7713
|0.7493
|0.7733
|2006.11.02 07:01
|0.7720
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|
|25531
|Firebird v63D
|385761
|2006.11.02 02:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2744
|1.2524
|1.2759
|2006.11.02 07:01
|1.2754
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|
|26881
|Firebird v63D
|385054
|2006.11.01 13:50
|sell
|0.02
|audusd
|0.7750
|0.7970
|0.7730
|2006.11.02 02:30
|0.7730
|0.00
|0.00
|-0.27
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|385577
|2006.11.01 21:45
|sell
|0.02
|audusd
|0.7761
|0.7981
|0.7741
|2006.11.02 01:35
|0.7741
|0.00
|0.00
|-0.27
|4.00
|
|25531
|Firebird v63D[tp]
|385322
|2006.11.01 17:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2772
|1.2992
|1.2757
|2006.11.01 22:11
|1.2757
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|385332
|2006.11.01 17:17
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2431
|1.2181
|1.2446
|2006.11.01 22:11
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|385576
|2006.11.01 21:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9110
|1.9410
|1.9095
|2006.11.01 22:11
|1.9095
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|385408
|2006.11.01 17:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.08
|119.28
|116.93
|2006.11.01 21:37
|116.93
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|385418
|2006.11.01 17:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9068
|1.8768
|1.9083
|2006.11.01 18:35
|1.9083
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|385349
|2006.11.01 17:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2419
|1.2169
|1.2434
|2006.11.01 17:51
|1.2434
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|385350
|2006.11.01 17:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2783
|1.3003
|1.2768
|2006.11.01 17:51
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|385238
|2006.11.01 17:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.81
|114.61
|116.96
|2006.11.01 17:51
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|385252
|2006.11.01 17:01
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.70
|114.50
|116.85
|2006.11.01 17:16
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|385278
|2006.11.01 17:04
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2413
|1.2163
|1.2428
|2006.11.01 17:16
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|385277
|2006.11.01 17:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2790
|1.3010
|1.2775
|2006.11.01 17:16
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|385272
|2006.11.01 17:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9122
|1.9422
|1.9107
|2006.11.01 17:14
|1.9107
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|384650
|2006.11.01 05:48
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.00
|119.20
|116.85
|2006.11.01 17:00
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|384792
|2006.11.01 09:57
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2453
|1.2703
|1.2438
|2006.11.01 17:00
|1.2438
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|
|30034
|Firebird v63D[tp]
|384857
|2006.11.01 11:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9088
|1.9388
|1.9073
|2006.11.01 15:16
|1.9073
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|384968
|2006.11.01 12:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9103
|1.9403
|1.9088
|2006.11.01 14:20
|1.9088
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|384791
|2006.11.01 09:57
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2747
|1.2527
|1.2762
|2006.11.01 13:56
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|26881
|Firebird v63D[tp]
|384786
|2006.11.01 09:56
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.11
|119.31
|116.96
|2006.11.01 13:46
|116.96
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|
|30121
|Firebird v63D[tp]
|384623
|2006.11.01 03:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9077
|1.9377
|1.9062
|2006.11.01 09:57
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25774
|Firebird v63D[tp]
|384625
|2006.11.01 03:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2435
|1.2685
|1.2420
|2006.11.01 03:33
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|
|30034
|Firebird v63D
|384624
|2006.11.01 03:19
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.84
|119.04
|116.69
|2006.11.01 03:33
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|
|30121
|Firebird v63D
|384622
|2006.11.01 03:15
|balance
|Deposit
|500.00
|
|0.00
|0.00
|-12.77
|557.60
|Closed P/L:
|544.83
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|389745
|2006.11.07 22:00
|buy
|0.02
|audusd
|0.7744
|0.7524
|0.7764
|
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.01
|-21.20
|
|25531
|Firebird v63D
|389760
|2006.11.07 22:28
|buy
|0.02
|audusd
|0.7732
|0.7512
|0.7752
|
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.01
|-18.80
|
|25531
|Firebird v63D
|389922
|2006.11.08 07:05
|buy
|0.02
|audusd
|0.7715
|0.7495
|0.7735
|
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.01
|-15.40
|
|25531
|Firebird v63D
|389944
|2006.11.08 07:59
|buy
|0.02
|audusd
|0.7700
|0.7480
|0.7720
|
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.01
|-12.40
|
|25531
|Firebird v63D
|390981
|2006.11.09 02:35
|buy
|0.02
|audusd
|0.7686
|0.7466
|0.7706
|
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|
|25531
|Firebird v63D
|392744
|2006.11.10 03:41
|buy
|0.02
|audusd
|0.7679
|0.7459
|0.7699
|
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.20
|
|25531
|Firebird v63D
|393699
|2006.11.10 17:11
|buy
|0.02
|audusd
|0.7671
|0.7451
|0.7691
|
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|
|25531
|Firebird v63D
|394463
|2006.11.13 10:18
|buy
|0.02
|audusd
|0.7657
|0.7437
|0.7677
|
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|
|25531
|Firebird v63D
|394963
|2006.11.13 15:54
|buy
|0.02
|audusd
|0.7637
|0.7417
|0.7657
|
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|
|25531
|Firebird v63D
|395095
|2006.11.13 16:58
|buy
|0.02
|audusd
|0.7623
|0.7403
|0.7643
|
|0.7638
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|
|25531
|Firebird v63D
|395512
|2006.11.14 01:55
|sell
|0.02
|audusd
|0.7634
|0.7854
|0.7614
|
|0.7642
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|
|25531
|Firebird v63D
|388856
|2006.11.07 04:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2742
|1.2962
|1.2727
|
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.70
|-13.60
|
|26881
|Firebird v63D
|388893
|2006.11.07 06:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2755
|1.2975
|1.2740
|
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.70
|-11.00
|
|26881
|Firebird v63D
|392097
|2006.11.09 17:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2795
|1.3015
|1.2780
|
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.30
|-3.00
|
|26881
|Firebird v63D
|392111
|2006.11.09 17:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2807
|1.3027
|1.2792
|
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.30
|-0.60
|
|26881
|Firebird v63D
|395121
|2006.11.13 17:11
|buy
|0.02
|eurusd
|1.2810
|1.2590
|1.2825
|
|1.2807
|0.00
|0.00
|-0.18
|-0.60
|
|26881
|Firebird v63D
|394700
|2006.11.13 12:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9076
|1.8776
|1.9091
|
|1.9022
|0.00
|0.00
|-0.06
|-10.80
|
|25774
|Firebird v63D
|394741
|2006.11.13 13:21
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9061
|1.8761
|1.9076
|
|1.9022
|0.00
|0.00
|-0.06
|-7.80
|
|25774
|Firebird v63D
|394796
|2006.11.13 14:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9043
|1.8743
|1.9058
|
|1.9022
|0.00
|0.00
|-0.06
|-4.20
|
|25774
|Firebird v63D
|394549
|2006.11.13 11:26
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2391
|1.2641
|1.2376
|
|1.2448
|0.00
|0.00
|-0.29
|-9.16
|
|30034
|Firebird v63D
|394633
|2006.11.13 11:58
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2408
|1.2658
|1.2393
|
|1.2448
|0.00
|0.00
|-0.29
|-6.43
|
|30034
|Firebird v63D
|394799
|2006.11.13 14:10
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2422
|1.2672
|1.2407
|
|1.2448
|0.00
|0.00
|-0.29
|-4.18
|
|30034
|Firebird v63D
|395126
|2006.11.13 17:12
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2438
|1.2688
|1.2423
|
|1.2448
|0.00
|0.00
|-0.29
|-1.61
|
|30034
|Firebird v63D
|386427
|2006.11.02 16:11
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.07
|119.27
|116.92
|
|117.79
|0.00
|0.00
|-3.13
|-12.23
|
|30121
|Firebird v63D
|394442
|2006.11.13 10:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.42
|119.62
|117.27
|
|117.79
|0.00
|0.00
|-0.32
|-6.28
|
|30121
|Firebird v63D
|394544
|2006.11.13 11:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.53
|119.73
|117.38
|
|117.79
|0.00
|0.00
|-0.32
|-4.41
|
|30121
|Firebird v63D
|394566
|2006.11.13 11:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.64
|119.84
|117.49
|
|117.79
|0.00
|0.00
|-0.32
|-2.55
|
|30121
|Firebird v63D
|395513
|2006.11.14 01:55
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.74
|115.54
|117.89
|
|117.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|
|30121
|Firebird v63D
|
|0.00
|0.00
|-3.57
|-192.51
|
|Floating P/L:
|-196.08
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|544.83
|Floating P/L:
|-196.08
|Margin:
|118.23
|Balance:
|1 044.83
|Equity:
|848.75
|Free Margin:
|730.52