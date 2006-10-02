|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.10.01 22:00 - 2006.11.17 20:00 (2006.10.01 - 2006.11.18)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|lStopLoss=70; sStopLoss=50; lTakeProfit=2000; sTakeProfit=2000; ratio=0.005; ratioall=999; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Magic RSI"; Slippage=1; UseSound=true; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; LotIncrease=true;
|Bars in test
|16923
|Ticks modelled
|135694
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|20000.00
|Total net profit
|8390.59
|Gross profit
|15338.57
|Gross loss
|-6947.97
|Profit factor
|2.21
|Expected payoff
|71.71
|Absolute drawdown
|420.00
|Maximal drawdown
|1709.23 (6.83%)
|Relative drawdown
|6.83% (1709.23)
|Total trades
|117
|Short positions (won %)
|56 (83.93%)
|Long positions (won %)
|61 (96.72%)
|Profit trades (% of total)
|106 (90.60%)
|Loss trades (% of total)
|11 (9.40%)
|Largest
|profit trade
|528.00
|loss trade
|-845.23
|Average
|profit trade
|144.70
|loss trade
|-631.63
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (3261.56)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-1247.22)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3261.56 (19)
|consecutive loss (count of losses)
|-1247.22 (2)
|Average
|consecutive wins
|11
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.02 01:25
|buy
|1
|1.00
|1.2668
|1.2596
|1.4668
|2
|2006.10.02 04:52
|close
|1
|1.00
|1.2678
|1.2596
|1.4668
|100.00
|20100.00
|3
|2006.10.02 09:33
|sell
|2
|1.00
|1.2687
|1.2739
|1.0687
|4
|2006.10.02 13:46
|s/l
|2
|1.00
|1.2739
|1.2739
|1.0687
|-520.00
|19580.00
|5
|2006.10.02 13:46
|sell
|3
|0.98
|1.2737
|1.2789
|1.0737
|6
|2006.10.03 12:32
|close
|3
|0.98
|1.2727
|1.2789
|1.0737
|105.06
|19685.06
|7
|2006.10.03 12:32
|buy
|4
|0.98
|1.2727
|1.2655
|1.4727
|8
|2006.10.03 13:08
|close
|4
|0.98
|1.2738
|1.2655
|1.4727
|107.80
|19792.86
|9
|2006.10.03 13:33
|buy
|5
|0.99
|1.2732
|1.2660
|1.4732
|10
|2006.10.03 14:43
|close
|5
|0.99
|1.2742
|1.2660
|1.4732
|99.00
|19891.86
|11
|2006.10.03 16:04
|buy
|6
|0.99
|1.2724
|1.2652
|1.4724
|12
|2006.10.03 22:21
|close
|6
|0.99
|1.2737
|1.2652
|1.4724
|128.70
|20020.56
|13
|2006.10.04 01:10
|buy
|7
|1.00
|1.2723
|1.2651
|1.4723
|14
|2006.10.04 06:59
|close
|7
|1.00
|1.2734
|1.2651
|1.4723
|110.00
|20130.56
|15
|2006.10.04 06:59
|sell
|8
|1.01
|1.2736
|1.2788
|1.0736
|16
|2006.10.04 07:45
|close
|8
|1.01
|1.2725
|1.2788
|1.0736
|111.10
|20241.66
|17
|2006.10.04 08:30
|buy
|9
|1.01
|1.2704
|1.2632
|1.4704
|18
|2006.10.04 19:31
|close
|9
|1.01
|1.2715
|1.2632
|1.4704
|111.10
|20352.76
|19
|2006.10.04 19:31
|sell
|10
|1.02
|1.2715
|1.2767
|1.0715
|20
|2006.10.05 00:14
|close
|10
|1.02
|1.2707
|1.2767
|1.0715
|103.63
|20456.39
|21
|2006.10.05 02:00
|buy
|11
|1.02
|1.2698
|1.2626
|1.4698
|22
|2006.10.05 06:21
|close
|11
|1.02
|1.2709
|1.2626
|1.4698
|112.20
|20568.59
|23
|2006.10.05 06:21
|sell
|12
|1.03
|1.2711
|1.2763
|1.0711
|24
|2006.10.05 08:17
|close
|12
|1.03
|1.2701
|1.2763
|1.0711
|103.00
|20671.59
|25
|2006.10.05 12:05
|sell
|13
|1.03
|1.2719
|1.2771
|1.0719
|26
|2006.10.05 12:31
|close
|13
|1.03
|1.2707
|1.2771
|1.0719
|123.60
|20795.19
|27
|2006.10.05 12:41
|sell
|14
|1.04
|1.2720
|1.2772
|1.0720
|28
|2006.10.05 12:41
|close
|14
|1.04
|1.2695
|1.2772
|1.0720
|260.00
|21055.19
|29
|2006.10.05 12:41
|buy
|15
|1.05
|1.2695
|1.2623
|1.4695
|30
|2006.10.05 12:41
|close
|15
|1.05
|1.2712
|1.2623
|1.4695
|178.50
|21233.69
|31
|2006.10.05 12:41
|buy
|16
|1.06
|1.2697
|1.2625
|1.4697
|32
|2006.10.05 12:41
|close
|16
|1.06
|1.2718
|1.2625
|1.4697
|222.60
|21456.29
|33
|2006.10.05 12:41
|sell
|17
|1.07
|1.2718
|1.2770
|1.0718
|34
|2006.10.05 12:41
|close
|17
|1.07
|1.2692
|1.2770
|1.0718
|278.20
|21734.49
|35
|2006.10.05 12:41
|buy
|18
|1.09
|1.2692
|1.2620
|1.4692
|36
|2006.10.05 12:45
|close
|18
|1.09
|1.2702
|1.2620
|1.4692
|109.00
|21843.49
|37
|2006.10.05 12:53
|buy
|19
|1.09
|1.2697
|1.2625
|1.4697
|38
|2006.10.06 12:30
|close
|19
|1.09
|1.2713
|1.2625
|1.4697
|164.97
|22008.46
|39
|2006.10.06 12:31
|buy
|20
|1.10
|1.2659
|1.2587
|1.4659
|40
|2006.10.06 12:31
|close
|20
|1.10
|1.2707
|1.2587
|1.4659
|528.00
|22536.46
|41
|2006.10.06 12:31
|buy
|21
|1.13
|1.2655
|1.2583
|1.4655
|42
|2006.10.06 12:31
|close
|21
|1.13
|1.2682
|1.2583
|1.4655
|305.10
|22841.56
|43
|2006.10.06 12:31
|buy
|22
|1.14
|1.2649
|1.2577
|1.4649
|44
|2006.10.06 14:36
|s/l
|22
|1.14
|1.2577
|1.2577
|1.4649
|-820.80
|22020.76
|45
|2006.10.06 14:36
|buy
|23
|1.10
|1.2579
|1.2507
|1.4579
|46
|2006.10.06 15:01
|close
|23
|1.10
|1.2590
|1.2507
|1.4579
|121.00
|22141.76
|47
|2006.10.06 15:01
|buy
|24
|1.11
|1.2592
|1.2520
|1.4592
|48
|2006.10.06 15:40
|close
|24
|1.11
|1.2603
|1.2520
|1.4592
|122.10
|22263.86
|49
|2006.10.08 22:00
|buy
|25
|1.11
|1.2588
|1.2516
|1.4588
|50
|2006.10.09 00:00
|close
|25
|1.11
|1.2599
|1.2516
|1.4588
|112.50
|22376.36
|51
|2006.10.09 03:50
|sell
|26
|1.12
|1.2604
|1.2656
|1.0604
|52
|2006.10.09 06:52
|close
|26
|1.12
|1.2593
|1.2656
|1.0604
|123.20
|22499.56
|53
|2006.10.09 11:01
|sell
|27
|1.12
|1.2608
|1.2660
|1.0608
|54
|2006.10.09 15:46
|close
|27
|1.12
|1.2597
|1.2660
|1.0608
|123.20
|22622.76
|55
|2006.10.09 21:00
|buy
|28
|1.13
|1.2595
|1.2523
|1.4595
|56
|2006.10.10 06:17
|close
|28
|1.13
|1.2606
|1.2523
|1.4595
|114.53
|22737.28
|57
|2006.10.10 06:17
|sell
|29
|1.14
|1.2606
|1.2658
|1.0606
|58
|2006.10.10 07:08
|close
|29
|1.14
|1.2596
|1.2658
|1.0606
|114.00
|22851.28
|59
|2006.10.10 07:47
|sell
|30
|1.14
|1.2602
|1.2654
|1.0602
|60
|2006.10.10 08:08
|close
|30
|1.14
|1.2591
|1.2654
|1.0602
|125.40
|22976.68
|61
|2006.10.10 08:09
|buy
|31
|1.15
|1.2581
|1.2509
|1.4581
|62
|2006.10.10 08:38
|close
|31
|1.15
|1.2591
|1.2509
|1.4581
|115.00
|23091.68
|63
|2006.10.10 08:38
|buy
|32
|1.15
|1.2581
|1.2509
|1.4581
|64
|2006.10.10 08:39
|close
|32
|1.15
|1.2592
|1.2509
|1.4581
|126.50
|23218.18
|65
|2006.10.10 08:41
|buy
|33
|1.16
|1.2581
|1.2509
|1.4581
|66
|2006.10.11 18:23
|s/l
|33
|1.16
|1.2509
|1.2509
|1.4581
|-845.23
|22372.95
|67
|2006.10.11 18:23
|buy
|34
|1.12
|1.2511
|1.2439
|1.4511
|68
|2006.10.11 18:51
|close
|34
|1.12
|1.2522
|1.2439
|1.4511
|123.20
|22496.15
|69
|2006.10.11 18:51
|buy
|35
|1.12
|1.2524
|1.2452
|1.4524
|70
|2006.10.11 18:52
|close
|35
|1.12
|1.2543
|1.2452
|1.4524
|212.80
|22708.95
|71
|2006.10.11 18:52
|buy
|36
|1.14
|1.2535
|1.2463
|1.4535
|72
|2006.10.12 07:05
|close
|36
|1.14
|1.2548
|1.2463
|1.4535
|118.62
|22827.57
|73
|2006.10.12 07:05
|sell
|37
|1.14
|1.2548
|1.2600
|1.0548
|74
|2006.10.12 10:34
|close
|37
|1.14
|1.2537
|1.2600
|1.0548
|125.40
|22952.97
|75
|2006.10.12 11:30
|buy
|38
|1.15
|1.2529
|1.2457
|1.4529
|76
|2006.10.12 12:30
|close
|38
|1.15
|1.2544
|1.2457
|1.4529
|172.50
|23125.47
|77
|2006.10.12 12:30
|buy
|39
|1.16
|1.2526
|1.2454
|1.4526
|78
|2006.10.12 12:30
|close
|39
|1.16
|1.2538
|1.2454
|1.4526
|139.20
|23264.67
|79
|2006.10.12 12:30
|buy
|40
|1.16
|1.2528
|1.2456
|1.4528
|80
|2006.10.12 12:31
|close
|40
|1.16
|1.2540
|1.2456
|1.4528
|139.20
|23403.87
|81
|2006.10.12 12:31
|buy
|41
|1.17
|1.2526
|1.2454
|1.4526
|82
|2006.10.12 12:32
|close
|41
|1.17
|1.2537
|1.2454
|1.4526
|128.70
|23532.57
|83
|2006.10.12 12:59
|buy
|42
|1.18
|1.2529
|1.2457
|1.4529
|84
|2006.10.12 13:44
|close
|42
|1.18
|1.2539
|1.2457
|1.4529
|118.00
|23650.57
|85
|2006.10.12 17:38
|sell
|43
|1.18
|1.2548
|1.2600
|1.0548
|86
|2006.10.13 12:31
|close
|43
|1.18
|1.2533
|1.2600
|1.0548
|185.50
|23836.06
|87
|2006.10.13 12:31
|buy
|44
|1.19
|1.2533
|1.2461
|1.4533
|88
|2006.10.13 12:32
|close
|44
|1.19
|1.2544
|1.2461
|1.4533
|130.90
|23966.96
|89
|2006.10.13 12:32
|buy
|45
|1.20
|1.2546
|1.2474
|1.4546
|90
|2006.10.17 15:39
|close
|45
|1.20
|1.2558
|1.2474
|1.4546
|123.24
|24090.20
|91
|2006.10.17 15:39
|sell
|46
|1.20
|1.2558
|1.2610
|1.0558
|92
|2006.10.17 18:19
|close
|46
|1.20
|1.2547
|1.2610
|1.0558
|132.00
|24222.20
|93
|2006.10.17 21:50
|buy
|47
|1.21
|1.2534
|1.2462
|1.4534
|94
|2006.10.17 22:10
|close
|47
|1.21
|1.2545
|1.2462
|1.4534
|133.10
|24355.30
|95
|2006.10.18 04:20
|sell
|48
|1.22
|1.2548
|1.2600
|1.0548
|96
|2006.10.18 08:45
|close
|48
|1.22
|1.2538
|1.2600
|1.0548
|122.00
|24477.30
|97
|2006.10.18 08:45
|buy
|49
|1.22
|1.2538
|1.2466
|1.4538
|98
|2006.10.18 12:29
|close
|49
|1.22
|1.2550
|1.2466
|1.4538
|146.40
|24623.70
|99
|2006.10.18 12:38
|buy
|50
|1.23
|1.2530
|1.2458
|1.4530
|100
|2006.10.18 23:24
|close
|50
|1.23
|1.2541
|1.2458
|1.4530
|135.30
|24759.00
|101
|2006.10.18 23:24
|sell
|51
|1.24
|1.2541
|1.2593
|1.0541
|102
|2006.10.19 05:24
|close
|51
|1.24
|1.2533
|1.2593
|1.0541
|125.98
|24884.99
|103
|2006.10.19 05:24
|buy
|52
|1.24
|1.2533
|1.2461
|1.4533
|104
|2006.10.19 07:04
|close
|52
|1.24
|1.2545
|1.2461
|1.4533
|148.80
|25033.79
|105
|2006.10.19 07:04
|sell
|53
|1.25
|1.2546
|1.2598
|1.0546
|106
|2006.10.19 14:36
|s/l
|53
|1.25
|1.2598
|1.2598
|1.0546
|-650.00
|24383.79
|107
|2006.10.19 14:36
|sell
|54
|1.22
|1.2596
|1.2648
|1.0596
|108
|2006.10.23 06:52
|close
|54
|1.22
|1.2587
|1.2648
|1.0596
|127.37
|24511.15
|109
|2006.10.23 06:52
|buy
|55
|1.23
|1.2587
|1.2515
|1.4587
|110
|2006.10.25 18:18
|close
|55
|1.23
|1.2599
|1.2515
|1.4587
|126.32
|24637.48
|111
|2006.10.25 18:18
|sell
|56
|1.23
|1.2599
|1.2651
|1.0599
|112
|2006.10.25 18:30
|close
|56
|1.23
|1.2588
|1.2651
|1.0599
|135.30
|24772.78
|113
|2006.10.25 18:32
|sell
|57
|1.24
|1.2599
|1.2651
|1.0599
|114
|2006.10.26 07:01
|s/l
|57
|1.24
|1.2651
|1.2651
|1.0599
|-618.02
|24154.76
|115
|2006.10.26 07:01
|sell
|58
|1.21
|1.2649
|1.2701
|1.0649
|116
|2006.10.26 16:49
|s/l
|58
|1.21
|1.2701
|1.2701
|1.0649
|-629.20
|23525.56
|117
|2006.10.26 16:49
|sell
|59
|1.18
|1.2699
|1.2751
|1.0699
|118
|2006.10.26 18:26
|close
|59
|1.18
|1.2689
|1.2751
|1.0699
|118.00
|23643.56
|119
|2006.10.26 18:50
|sell
|60
|1.18
|1.2695
|1.2747
|1.0695
|120
|2006.10.27 06:26
|close
|60
|1.18
|1.2685
|1.2747
|1.0695
|126.50
|23770.06
|121
|2006.10.27 06:26
|buy
|61
|1.19
|1.2685
|1.2613
|1.4685
|122
|2006.10.27 12:30
|close
|61
|1.19
|1.2700
|1.2613
|1.4685
|178.50
|23948.56
|123
|2006.10.27 12:30
|sell
|62
|1.20
|1.2700
|1.2752
|1.0700
|124
|2006.10.27 13:31
|s/l
|62
|1.20
|1.2752
|1.2752
|1.0700
|-624.00
|23324.56
|125
|2006.10.27 13:31
|sell
|63
|1.17
|1.2750
|1.2802
|1.0750
|126
|2006.10.27 13:35
|close
|63
|1.17
|1.2740
|1.2802
|1.0750
|117.00
|23441.56
|127
|2006.10.27 13:35
|sell
|64
|1.17
|1.2738
|1.2790
|1.0738
|128
|2006.10.27 14:00
|close
|64
|1.17
|1.2727
|1.2790
|1.0738
|128.70
|23570.26
|129
|2006.10.27 14:00
|sell
|65
|1.18
|1.2735
|1.2787
|1.0735
|130
|2006.10.27 14:59
|close
|65
|1.18
|1.2725
|1.2787
|1.0735
|118.00
|23688.26
|131
|2006.10.27 16:21
|sell
|66
|1.18
|1.2733
|1.2785
|1.0733
|132
|2006.10.30 01:17
|close
|66
|1.18
|1.2721
|1.2785
|1.0733
|150.10
|23838.35
|133
|2006.10.30 01:17
|buy
|67
|1.19
|1.2721
|1.2649
|1.4721
|134
|2006.10.30 02:46
|close
|67
|1.19
|1.2732
|1.2649
|1.4721
|130.90
|23969.25
|135
|2006.10.30 05:49
|buy
|68
|1.20
|1.2722
|1.2650
|1.4722
|136
|2006.10.30 07:13
|close
|68
|1.20
|1.2732
|1.2650
|1.4722
|120.00
|24089.25
|137
|2006.10.30 08:03
|buy
|69
|1.20
|1.2717
|1.2645
|1.4717
|138
|2006.10.30 08:47
|close
|69
|1.20
|1.2728
|1.2645
|1.4717
|132.00
|24221.25
|139
|2006.10.30 09:32
|buy
|70
|1.21
|1.2714
|1.2642
|1.4714
|140
|2006.10.30 10:36
|close
|70
|1.21
|1.2725
|1.2642
|1.4714
|133.10
|24354.35
|141
|2006.10.30 12:20
|sell
|71
|1.22
|1.2732
|1.2784
|1.0732
|142
|2006.10.30 13:07
|close
|71
|1.22
|1.2722
|1.2784
|1.0732
|122.00
|24476.35
|143
|2006.10.30 13:14
|buy
|72
|1.22
|1.2718
|1.2646
|1.4718
|144
|2006.10.30 19:13
|close
|72
|1.22
|1.2729
|1.2646
|1.4718
|134.20
|24610.55
|145
|2006.10.30 19:13
|sell
|73
|1.23
|1.2729
|1.2781
|1.0729
|146
|2006.10.30 22:26
|close
|73
|1.23
|1.2718
|1.2781
|1.0729
|135.30
|24745.85
|147
|2006.10.30 22:26
|buy
|74
|1.24
|1.2717
|1.2645
|1.4717
|148
|2006.10.31 15:00
|close
|74
|1.24
|1.2728
|1.2645
|1.4717
|125.67
|24871.53
|149
|2006.10.31 15:00
|sell
|75
|1.24
|1.2728
|1.2780
|1.0728
|150
|2006.10.31 15:30
|s/l
|75
|1.24
|1.2780
|1.2780
|1.0728
|-644.80
|24226.73
|151
|2006.10.31 15:30
|sell
|76
|1.21
|1.2779
|1.2831
|1.0779
|152
|2006.10.31 15:52
|close
|76
|1.21
|1.2768
|1.2831
|1.0779
|133.10
|24359.83
|153
|2006.10.31 15:52
|sell
|77
|1.22
|1.2766
|1.2818
|1.0766
|154
|2006.11.01 07:05
|close
|77
|1.22
|1.2756
|1.2818
|1.0766
|130.78
|24490.61
|155
|2006.11.01 07:05
|buy
|78
|1.22
|1.2756
|1.2684
|1.4756
|156
|2006.11.01 11:59
|close
|78
|1.22
|1.2767
|1.2684
|1.4756
|134.20
|24624.81
|157
|2006.11.01 15:00
|sell
|79
|1.23
|1.2774
|1.2826
|1.0774
|158
|2006.11.01 15:52
|close
|79
|1.23
|1.2761
|1.2826
|1.0774
|159.90
|24784.71
|159
|2006.11.01 15:59
|sell
|80
|1.24
|1.2774
|1.2826
|1.0774
|160
|2006.11.01 17:26
|close
|80
|1.24
|1.2764
|1.2826
|1.0774
|124.00
|24908.71
|161
|2006.11.01 23:50
|buy
|81
|1.25
|1.2754
|1.2682
|1.4754
|162
|2006.11.02 09:33
|close
|81
|1.25
|1.2767
|1.2682
|1.4754
|130.06
|25038.77
|163
|2006.11.02 09:33
|sell
|82
|1.25
|1.2767
|1.2819
|1.0767
|164
|2006.11.03 13:13
|close
|82
|1.25
|1.2757
|1.2819
|1.0767
|134.00
|25172.77
|165
|2006.11.03 13:13
|buy
|83
|1.26
|1.2757
|1.2685
|1.4757
|166
|2006.11.03 13:26
|close
|83
|1.26
|1.2768
|1.2685
|1.4757
|138.60
|25311.37
|167
|2006.11.03 13:30
|buy
|84
|1.27
|1.2761
|1.2689
|1.4761
|168
|2006.11.03 13:30
|close
|84
|1.27
|1.2773
|1.2689
|1.4761
|152.40
|25463.77
|169
|2006.11.03 13:30
|buy
|85
|1.27
|1.2724
|1.2652
|1.4724
|170
|2006.11.03 13:33
|close
|85
|1.27
|1.2738
|1.2652
|1.4724
|177.80
|25641.57
|171
|2006.11.03 13:33
|buy
|86
|1.28
|1.2740
|1.2668
|1.4740
|172
|2006.11.07 04:15
|close
|86
|1.28
|1.2753
|1.2668
|1.4740
|144.26
|25785.83
|173
|2006.11.07 04:15
|sell
|87
|1.29
|1.2753
|1.2805
|1.0753
|174
|2006.11.07 14:32
|s/l
|87
|1.29
|1.2805
|1.2805
|1.0753
|-670.80
|25115.03
|175
|2006.11.07 14:32
|sell
|88
|1.26
|1.2803
|1.2855
|1.0803
|176
|2006.11.07 19:18
|close
|88
|1.26
|1.2793
|1.2855
|1.0803
|126.00
|25241.03
|177
|2006.11.07 19:54
|buy
|89
|1.26
|1.2773
|1.2701
|1.4773
|178
|2006.11.07 22:46
|close
|89
|1.26
|1.2784
|1.2701
|1.4773
|138.60
|25379.63
|179
|2006.11.08 07:16
|buy
|90
|1.27
|1.2771
|1.2699
|1.4771
|180
|2006.11.08 08:44
|close
|90
|1.27
|1.2783
|1.2699
|1.4771
|152.40
|25532.03
|181
|2006.11.08 08:59
|sell
|91
|1.28
|1.2790
|1.2842
|1.0790
|182
|2006.11.08 13:02
|close
|91
|1.28
|1.2780
|1.2842
|1.0790
|128.00
|25660.03
|183
|2006.11.08 13:22
|buy
|92
|1.28
|1.2773
|1.2701
|1.4773
|184
|2006.11.09 08:00
|close
|92
|1.28
|1.2786
|1.2701
|1.4773
|133.18
|25793.21
|185
|2006.11.09 08:00
|sell
|93
|1.29
|1.2786
|1.2838
|1.0786
|186
|2006.11.09 10:02
|close
|93
|1.29
|1.2776
|1.2838
|1.0786
|129.00
|25922.21
|187
|2006.11.09 12:40
|sell
|94
|1.30
|1.2788
|1.2840
|1.0788
|188
|2006.11.09 13:30
|close
|94
|1.30
|1.2777
|1.2840
|1.0788
|143.00
|26065.21
|189
|2006.11.09 13:30
|sell
|95
|1.30
|1.2789
|1.2841
|1.0789
|190
|2006.11.09 13:31
|close
|95
|1.30
|1.2776
|1.2841
|1.0789
|169.00
|26234.21
|191
|2006.11.09 13:32
|sell
|96
|1.31
|1.2789
|1.2841
|1.0789
|192
|2006.11.09 13:37
|close
|96
|1.31
|1.2778
|1.2841
|1.0789
|144.10
|26378.31
|193
|2006.11.09 13:47
|buy
|97
|1.32
|1.2760
|1.2688
|1.4760
|194
|2006.11.09 14:04
|close
|97
|1.32
|1.2771
|1.2688
|1.4760
|145.20
|26523.51
|195
|2006.11.09 16:19
|sell
|98
|1.33
|1.2808
|1.2860
|1.0808
|196
|2006.11.09 16:19
|close
|98
|1.33
|1.2796
|1.2860
|1.0808
|159.60
|26683.11
|197
|2006.11.09 16:21
|sell
|99
|1.33
|1.2807
|1.2859
|1.0807
|198
|2006.11.10 02:00
|s/l
|99
|1.33
|1.2859
|1.2859
|1.0807
|-682.02
|26001.09
|199
|2006.11.10 02:00
|sell
|100
|1.30
|1.2860
|1.2912
|1.0860
|200
|2006.11.10 19:23
|close
|100
|1.30
|1.2849
|1.2912
|1.0860
|143.00
|26144.09
|201
|2006.11.10 19:23
|buy
|101
|1.31
|1.2849
|1.2777
|1.4849
|202
|2006.11.13 00:44
|close
|101
|1.31
|1.2861
|1.2777
|1.4849
|145.87
|26289.96
|203
|2006.11.13 00:48
|sell
|102
|1.31
|1.2864
|1.2916
|1.0864
|204
|2006.11.13 08:06
|close
|102
|1.31
|1.2852
|1.2916
|1.0864
|157.20
|26447.16
|205
|2006.11.13 08:06
|buy
|103
|1.32
|1.2852
|1.2780
|1.4852
|206
|2006.11.13 08:54
|close
|103
|1.32
|1.2863
|1.2780
|1.4852
|145.20
|26592.36
|207
|2006.11.13 08:58
|buy
|104
|1.33
|1.2858
|1.2786
|1.4858
|208
|2006.11.14 14:05
|close
|104
|1.33
|1.2870
|1.2786
|1.4858
|148.10
|26740.45
|209
|2006.11.14 14:05
|sell
|105
|1.34
|1.2870
|1.2922
|1.0870
|210
|2006.11.14 14:15
|close
|105
|1.34
|1.2860
|1.2922
|1.0870
|134.00
|26874.45
|211
|2006.11.14 14:15
|sell
|106
|1.34
|1.2858
|1.2910
|1.0858
|212
|2006.11.14 14:37
|close
|106
|1.34
|1.2846
|1.2910
|1.0858
|160.80
|27035.25
|213
|2006.11.14 15:12
|buy
|107
|1.35
|1.2789
|1.2717
|1.4789
|214
|2006.11.14 15:15
|close
|107
|1.35
|1.2801
|1.2717
|1.4789
|162.00
|27197.25
|215
|2006.11.15 06:14
|buy
|108
|1.36
|1.2808
|1.2736
|1.4808
|216
|2006.11.15 07:25
|close
|108
|1.36
|1.2819
|1.2736
|1.4808
|149.60
|27346.85
|217
|2006.11.15 08:11
|sell
|109
|1.37
|1.2828
|1.2880
|1.0828
|218
|2006.11.15 09:35
|close
|109
|1.37
|1.2818
|1.2880
|1.0828
|137.00
|27483.85
|219
|2006.11.15 10:38
|buy
|110
|1.37
|1.2794
|1.2722
|1.4794
|220
|2006.11.15 15:06
|close
|110
|1.37
|1.2805
|1.2722
|1.4794
|150.70
|27634.55
|221
|2006.11.15 16:49
|sell
|111
|1.38
|1.2814
|1.2866
|1.0814
|222
|2006.11.15 19:00
|close
|111
|1.38
|1.2802
|1.2866
|1.0814
|165.60
|27800.15
|223
|2006.11.15 19:05
|sell
|112
|1.39
|1.2818
|1.2870
|1.0818
|224
|2006.11.16 08:15
|close
|112
|1.39
|1.2810
|1.2870
|1.0818
|141.22
|27941.38
|225
|2006.11.16 08:15
|buy
|113
|1.40
|1.2810
|1.2738
|1.4810
|226
|2006.11.16 13:30
|close
|113
|1.40
|1.2825
|1.2738
|1.4810
|210.00
|28151.38
|227
|2006.11.16 13:30
|sell
|114
|1.41
|1.2825
|1.2877
|1.0825
|228
|2006.11.16 13:52
|close
|114
|1.41
|1.2815
|1.2877
|1.0825
|141.00
|28292.38
|229
|2006.11.16 14:00
|sell
|115
|1.41
|1.2820
|1.2872
|1.0820
|230
|2006.11.16 14:01
|close
|115
|1.41
|1.2806
|1.2872
|1.0820
|197.40
|28489.78
|231
|2006.11.16 17:13
|buy
|116
|1.42
|1.2799
|1.2727
|1.4799
|232
|2006.11.17 15:00
|close
|116
|1.42
|1.2810
|1.2727
|1.4799
|143.92
|28633.69
|233
|2006.11.17 15:00
|sell
|117
|1.43
|1.2810
|1.2862
|1.0810
|234
|2006.11.17 20:59
|close at stop
|117
|1.43
|1.2827
|1.2862
|1.0810
|-243.10
|28390.59