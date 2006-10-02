Strategy Tester Report
MagicRSI TB

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.10.01 22:00 - 2006.11.17 20:00 (2006.10.01 - 2006.11.18)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParameterslStopLoss=70; sStopLoss=50; lTakeProfit=2000; sTakeProfit=2000; ratio=0.005; ratioall=999; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; Name_Expert="Magic RSI"; Slippage=1; UseSound=true; NameFileSound="alert.wav"; Lots=1; LotIncrease=true;
Bars in test16923Ticks modelled135694Modelling quality90.00%
Initial deposit20000.00
Total net profit8390.59Gross profit15338.57Gross loss-6947.97
Profit factor2.21Expected payoff71.71
Absolute drawdown420.00Maximal drawdown1709.23 (6.83%)Relative drawdown6.83% (1709.23)
Total trades117Short positions (won %)56 (83.93%)Long positions (won %)61 (96.72%)
Profit trades (% of total)106 (90.60%)Loss trades (% of total)11 (9.40%)
Largestprofit trade528.00loss trade-845.23
Averageprofit trade144.70loss trade-631.63
Maximumconsecutive wins (profit in money)19 (3261.56)consecutive losses (loss in money)2 (-1247.22)
Maximalconsecutive profit (count of wins)3261.56 (19)consecutive loss (count of losses)-1247.22 (2)
Averageconsecutive wins11consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.02 01:25buy11.001.26681.25961.4668
22006.10.02 04:52close11.001.26781.25961.4668100.0020100.00
32006.10.02 09:33sell21.001.26871.27391.0687
42006.10.02 13:46s/l21.001.27391.27391.0687-520.0019580.00
52006.10.02 13:46sell30.981.27371.27891.0737
62006.10.03 12:32close30.981.27271.27891.0737105.0619685.06
72006.10.03 12:32buy40.981.27271.26551.4727
82006.10.03 13:08close40.981.27381.26551.4727107.8019792.86
92006.10.03 13:33buy50.991.27321.26601.4732
102006.10.03 14:43close50.991.27421.26601.473299.0019891.86
112006.10.03 16:04buy60.991.27241.26521.4724
122006.10.03 22:21close60.991.27371.26521.4724128.7020020.56
132006.10.04 01:10buy71.001.27231.26511.4723
142006.10.04 06:59close71.001.27341.26511.4723110.0020130.56
152006.10.04 06:59sell81.011.27361.27881.0736
162006.10.04 07:45close81.011.27251.27881.0736111.1020241.66
172006.10.04 08:30buy91.011.27041.26321.4704
182006.10.04 19:31close91.011.27151.26321.4704111.1020352.76
192006.10.04 19:31sell101.021.27151.27671.0715
202006.10.05 00:14close101.021.27071.27671.0715103.6320456.39
212006.10.05 02:00buy111.021.26981.26261.4698
222006.10.05 06:21close111.021.27091.26261.4698112.2020568.59
232006.10.05 06:21sell121.031.27111.27631.0711
242006.10.05 08:17close121.031.27011.27631.0711103.0020671.59
252006.10.05 12:05sell131.031.27191.27711.0719
262006.10.05 12:31close131.031.27071.27711.0719123.6020795.19
272006.10.05 12:41sell141.041.27201.27721.0720
282006.10.05 12:41close141.041.26951.27721.0720260.0021055.19
292006.10.05 12:41buy151.051.26951.26231.4695
302006.10.05 12:41close151.051.27121.26231.4695178.5021233.69
312006.10.05 12:41buy161.061.26971.26251.4697
322006.10.05 12:41close161.061.27181.26251.4697222.6021456.29
332006.10.05 12:41sell171.071.27181.27701.0718
342006.10.05 12:41close171.071.26921.27701.0718278.2021734.49
352006.10.05 12:41buy181.091.26921.26201.4692
362006.10.05 12:45close181.091.27021.26201.4692109.0021843.49
372006.10.05 12:53buy191.091.26971.26251.4697
382006.10.06 12:30close191.091.27131.26251.4697164.9722008.46
392006.10.06 12:31buy201.101.26591.25871.4659
402006.10.06 12:31close201.101.27071.25871.4659528.0022536.46
412006.10.06 12:31buy211.131.26551.25831.4655
422006.10.06 12:31close211.131.26821.25831.4655305.1022841.56
432006.10.06 12:31buy221.141.26491.25771.4649
442006.10.06 14:36s/l221.141.25771.25771.4649-820.8022020.76
452006.10.06 14:36buy231.101.25791.25071.4579
462006.10.06 15:01close231.101.25901.25071.4579121.0022141.76
472006.10.06 15:01buy241.111.25921.25201.4592
482006.10.06 15:40close241.111.26031.25201.4592122.1022263.86
492006.10.08 22:00buy251.111.25881.25161.4588
502006.10.09 00:00close251.111.25991.25161.4588112.5022376.36
512006.10.09 03:50sell261.121.26041.26561.0604
522006.10.09 06:52close261.121.25931.26561.0604123.2022499.56
532006.10.09 11:01sell271.121.26081.26601.0608
542006.10.09 15:46close271.121.25971.26601.0608123.2022622.76
552006.10.09 21:00buy281.131.25951.25231.4595
562006.10.10 06:17close281.131.26061.25231.4595114.5322737.28
572006.10.10 06:17sell291.141.26061.26581.0606
582006.10.10 07:08close291.141.25961.26581.0606114.0022851.28
592006.10.10 07:47sell301.141.26021.26541.0602
602006.10.10 08:08close301.141.25911.26541.0602125.4022976.68
612006.10.10 08:09buy311.151.25811.25091.4581
622006.10.10 08:38close311.151.25911.25091.4581115.0023091.68
632006.10.10 08:38buy321.151.25811.25091.4581
642006.10.10 08:39close321.151.25921.25091.4581126.5023218.18
652006.10.10 08:41buy331.161.25811.25091.4581
662006.10.11 18:23s/l331.161.25091.25091.4581-845.2322372.95
672006.10.11 18:23buy341.121.25111.24391.4511
682006.10.11 18:51close341.121.25221.24391.4511123.2022496.15
692006.10.11 18:51buy351.121.25241.24521.4524
702006.10.11 18:52close351.121.25431.24521.4524212.8022708.95
712006.10.11 18:52buy361.141.25351.24631.4535
722006.10.12 07:05close361.141.25481.24631.4535118.6222827.57
732006.10.12 07:05sell371.141.25481.26001.0548
742006.10.12 10:34close371.141.25371.26001.0548125.4022952.97
752006.10.12 11:30buy381.151.25291.24571.4529
762006.10.12 12:30close381.151.25441.24571.4529172.5023125.47
772006.10.12 12:30buy391.161.25261.24541.4526
782006.10.12 12:30close391.161.25381.24541.4526139.2023264.67
792006.10.12 12:30buy401.161.25281.24561.4528
802006.10.12 12:31close401.161.25401.24561.4528139.2023403.87
812006.10.12 12:31buy411.171.25261.24541.4526
822006.10.12 12:32close411.171.25371.24541.4526128.7023532.57
832006.10.12 12:59buy421.181.25291.24571.4529
842006.10.12 13:44close421.181.25391.24571.4529118.0023650.57
852006.10.12 17:38sell431.181.25481.26001.0548
862006.10.13 12:31close431.181.25331.26001.0548185.5023836.06
872006.10.13 12:31buy441.191.25331.24611.4533
882006.10.13 12:32close441.191.25441.24611.4533130.9023966.96
892006.10.13 12:32buy451.201.25461.24741.4546
902006.10.17 15:39close451.201.25581.24741.4546123.2424090.20
912006.10.17 15:39sell461.201.25581.26101.0558
922006.10.17 18:19close461.201.25471.26101.0558132.0024222.20
932006.10.17 21:50buy471.211.25341.24621.4534
942006.10.17 22:10close471.211.25451.24621.4534133.1024355.30
952006.10.18 04:20sell481.221.25481.26001.0548
962006.10.18 08:45close481.221.25381.26001.0548122.0024477.30
972006.10.18 08:45buy491.221.25381.24661.4538
982006.10.18 12:29close491.221.25501.24661.4538146.4024623.70
992006.10.18 12:38buy501.231.25301.24581.4530
1002006.10.18 23:24close501.231.25411.24581.4530135.3024759.00
1012006.10.18 23:24sell511.241.25411.25931.0541
1022006.10.19 05:24close511.241.25331.25931.0541125.9824884.99
1032006.10.19 05:24buy521.241.25331.24611.4533
1042006.10.19 07:04close521.241.25451.24611.4533148.8025033.79
1052006.10.19 07:04sell531.251.25461.25981.0546
1062006.10.19 14:36s/l531.251.25981.25981.0546-650.0024383.79
1072006.10.19 14:36sell541.221.25961.26481.0596
1082006.10.23 06:52close541.221.25871.26481.0596127.3724511.15
1092006.10.23 06:52buy551.231.25871.25151.4587
1102006.10.25 18:18close551.231.25991.25151.4587126.3224637.48
1112006.10.25 18:18sell561.231.25991.26511.0599
1122006.10.25 18:30close561.231.25881.26511.0599135.3024772.78
1132006.10.25 18:32sell571.241.25991.26511.0599
1142006.10.26 07:01s/l571.241.26511.26511.0599-618.0224154.76
1152006.10.26 07:01sell581.211.26491.27011.0649
1162006.10.26 16:49s/l581.211.27011.27011.0649-629.2023525.56
1172006.10.26 16:49sell591.181.26991.27511.0699
1182006.10.26 18:26close591.181.26891.27511.0699118.0023643.56
1192006.10.26 18:50sell601.181.26951.27471.0695
1202006.10.27 06:26close601.181.26851.27471.0695126.5023770.06
1212006.10.27 06:26buy611.191.26851.26131.4685
1222006.10.27 12:30close611.191.27001.26131.4685178.5023948.56
1232006.10.27 12:30sell621.201.27001.27521.0700
1242006.10.27 13:31s/l621.201.27521.27521.0700-624.0023324.56
1252006.10.27 13:31sell631.171.27501.28021.0750
1262006.10.27 13:35close631.171.27401.28021.0750117.0023441.56
1272006.10.27 13:35sell641.171.27381.27901.0738
1282006.10.27 14:00close641.171.27271.27901.0738128.7023570.26
1292006.10.27 14:00sell651.181.27351.27871.0735
1302006.10.27 14:59close651.181.27251.27871.0735118.0023688.26
1312006.10.27 16:21sell661.181.27331.27851.0733
1322006.10.30 01:17close661.181.27211.27851.0733150.1023838.35
1332006.10.30 01:17buy671.191.27211.26491.4721
1342006.10.30 02:46close671.191.27321.26491.4721130.9023969.25
1352006.10.30 05:49buy681.201.27221.26501.4722
1362006.10.30 07:13close681.201.27321.26501.4722120.0024089.25
1372006.10.30 08:03buy691.201.27171.26451.4717
1382006.10.30 08:47close691.201.27281.26451.4717132.0024221.25
1392006.10.30 09:32buy701.211.27141.26421.4714
1402006.10.30 10:36close701.211.27251.26421.4714133.1024354.35
1412006.10.30 12:20sell711.221.27321.27841.0732
1422006.10.30 13:07close711.221.27221.27841.0732122.0024476.35
1432006.10.30 13:14buy721.221.27181.26461.4718
1442006.10.30 19:13close721.221.27291.26461.4718134.2024610.55
1452006.10.30 19:13sell731.231.27291.27811.0729
1462006.10.30 22:26close731.231.27181.27811.0729135.3024745.85
1472006.10.30 22:26buy741.241.27171.26451.4717
1482006.10.31 15:00close741.241.27281.26451.4717125.6724871.53
1492006.10.31 15:00sell751.241.27281.27801.0728
1502006.10.31 15:30s/l751.241.27801.27801.0728-644.8024226.73
1512006.10.31 15:30sell761.211.27791.28311.0779
1522006.10.31 15:52close761.211.27681.28311.0779133.1024359.83
1532006.10.31 15:52sell771.221.27661.28181.0766
1542006.11.01 07:05close771.221.27561.28181.0766130.7824490.61
1552006.11.01 07:05buy781.221.27561.26841.4756
1562006.11.01 11:59close781.221.27671.26841.4756134.2024624.81
1572006.11.01 15:00sell791.231.27741.28261.0774
1582006.11.01 15:52close791.231.27611.28261.0774159.9024784.71
1592006.11.01 15:59sell801.241.27741.28261.0774
1602006.11.01 17:26close801.241.27641.28261.0774124.0024908.71
1612006.11.01 23:50buy811.251.27541.26821.4754
1622006.11.02 09:33close811.251.27671.26821.4754130.0625038.77
1632006.11.02 09:33sell821.251.27671.28191.0767
1642006.11.03 13:13close821.251.27571.28191.0767134.0025172.77
1652006.11.03 13:13buy831.261.27571.26851.4757
1662006.11.03 13:26close831.261.27681.26851.4757138.6025311.37
1672006.11.03 13:30buy841.271.27611.26891.4761
1682006.11.03 13:30close841.271.27731.26891.4761152.4025463.77
1692006.11.03 13:30buy851.271.27241.26521.4724
1702006.11.03 13:33close851.271.27381.26521.4724177.8025641.57
1712006.11.03 13:33buy861.281.27401.26681.4740
1722006.11.07 04:15close861.281.27531.26681.4740144.2625785.83
1732006.11.07 04:15sell871.291.27531.28051.0753
1742006.11.07 14:32s/l871.291.28051.28051.0753-670.8025115.03
1752006.11.07 14:32sell881.261.28031.28551.0803
1762006.11.07 19:18close881.261.27931.28551.0803126.0025241.03
1772006.11.07 19:54buy891.261.27731.27011.4773
1782006.11.07 22:46close891.261.27841.27011.4773138.6025379.63
1792006.11.08 07:16buy901.271.27711.26991.4771
1802006.11.08 08:44close901.271.27831.26991.4771152.4025532.03
1812006.11.08 08:59sell911.281.27901.28421.0790
1822006.11.08 13:02close911.281.27801.28421.0790128.0025660.03
1832006.11.08 13:22buy921.281.27731.27011.4773
1842006.11.09 08:00close921.281.27861.27011.4773133.1825793.21
1852006.11.09 08:00sell931.291.27861.28381.0786
1862006.11.09 10:02close931.291.27761.28381.0786129.0025922.21
1872006.11.09 12:40sell941.301.27881.28401.0788
1882006.11.09 13:30close941.301.27771.28401.0788143.0026065.21
1892006.11.09 13:30sell951.301.27891.28411.0789
1902006.11.09 13:31close951.301.27761.28411.0789169.0026234.21
1912006.11.09 13:32sell961.311.27891.28411.0789
1922006.11.09 13:37close961.311.27781.28411.0789144.1026378.31
1932006.11.09 13:47buy971.321.27601.26881.4760
1942006.11.09 14:04close971.321.27711.26881.4760145.2026523.51
1952006.11.09 16:19sell981.331.28081.28601.0808
1962006.11.09 16:19close981.331.27961.28601.0808159.6026683.11
1972006.11.09 16:21sell991.331.28071.28591.0807
1982006.11.10 02:00s/l991.331.28591.28591.0807-682.0226001.09
1992006.11.10 02:00sell1001.301.28601.29121.0860
2002006.11.10 19:23close1001.301.28491.29121.0860143.0026144.09
2012006.11.10 19:23buy1011.311.28491.27771.4849
2022006.11.13 00:44close1011.311.28611.27771.4849145.8726289.96
2032006.11.13 00:48sell1021.311.28641.29161.0864
2042006.11.13 08:06close1021.311.28521.29161.0864157.2026447.16
2052006.11.13 08:06buy1031.321.28521.27801.4852
2062006.11.13 08:54close1031.321.28631.27801.4852145.2026592.36
2072006.11.13 08:58buy1041.331.28581.27861.4858
2082006.11.14 14:05close1041.331.28701.27861.4858148.1026740.45
2092006.11.14 14:05sell1051.341.28701.29221.0870
2102006.11.14 14:15close1051.341.28601.29221.0870134.0026874.45
2112006.11.14 14:15sell1061.341.28581.29101.0858
2122006.11.14 14:37close1061.341.28461.29101.0858160.8027035.25
2132006.11.14 15:12buy1071.351.27891.27171.4789
2142006.11.14 15:15close1071.351.28011.27171.4789162.0027197.25
2152006.11.15 06:14buy1081.361.28081.27361.4808
2162006.11.15 07:25close1081.361.28191.27361.4808149.6027346.85
2172006.11.15 08:11sell1091.371.28281.28801.0828
2182006.11.15 09:35close1091.371.28181.28801.0828137.0027483.85
2192006.11.15 10:38buy1101.371.27941.27221.4794
2202006.11.15 15:06close1101.371.28051.27221.4794150.7027634.55
2212006.11.15 16:49sell1111.381.28141.28661.0814
2222006.11.15 19:00close1111.381.28021.28661.0814165.6027800.15
2232006.11.15 19:05sell1121.391.28181.28701.0818
2242006.11.16 08:15close1121.391.28101.28701.0818141.2227941.38
2252006.11.16 08:15buy1131.401.28101.27381.4810
2262006.11.16 13:30close1131.401.28251.27381.4810210.0028151.38
2272006.11.16 13:30sell1141.411.28251.28771.0825
2282006.11.16 13:52close1141.411.28151.28771.0825141.0028292.38
2292006.11.16 14:00sell1151.411.28201.28721.0820
2302006.11.16 14:01close1151.411.28061.28721.0820197.4028489.78
2312006.11.16 17:13buy1161.421.27991.27271.4799
2322006.11.17 15:00close1161.421.28101.27271.4799143.9228633.69
2332006.11.17 15:00sell1171.431.28101.28621.0810
2342006.11.17 20:59close at stop1171.431.28271.28621.0810-243.1028390.59