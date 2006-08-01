|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.19 20:00 (2006.08.01 - 2006.11.20)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; lStopLoss=70; sStopLoss=60; lTakeProfit=2000; sTakeProfit=2000; Profit=90; BLVL=5; SLVL=95; PERIOD=2; Slippage=1; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; UseSound=false; LotIncrease=false; OneEntryPerBar=false; Name_Expert="Magic RSI"; NameFileSound="alert.wav";
|Bars in test
|8555
|Ticks modelled
|266350
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|20000.00
|Total net profit
|15622.81
|Gross profit
|20435.46
|Gross loss
|-4812.65
|Profit factor
|4.25
|Expected payoff
|100.79
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1248.65 (4.73%)
|Relative drawdown
|4.73% (1248.65)
|Total trades
|155
|Short positions (won %)
|70 (91.43%)
|Long positions (won %)
|85 (97.65%)
|Profit trades (% of total)
|147 (94.84%)
|Loss trades (% of total)
|8 (5.16%)
|Largest
|profit trade
|790.00
|loss trade
|-728.65
|Average
|profit trade
|139.02
|loss trade
|-601.58
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|41 (5529.90)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-728.65)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|6415.66 (25)
|consecutive loss (count of losses)
|-728.65 (1)
|Average
|consecutive wins
|18
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.01 11:59
|sell
|1
|1.00
|1.2766
|1.2828
|1.0766
|2
|2006.08.01 12:00
|close
|1
|1.00
|1.2745
|1.2828
|1.0766
|210.00
|20210.00
|3
|2006.08.01 12:54
|sell
|2
|1.00
|1.2766
|1.2828
|1.0766
|4
|2006.08.01 14:37
|close
|2
|1.00
|1.2752
|1.2828
|1.0766
|140.00
|20350.00
|5
|2006.08.02 08:00
|buy
|3
|1.00
|1.2808
|1.2736
|1.4808
|6
|2006.08.03 14:36
|close
|3
|1.00
|1.2822
|1.2736
|1.4808
|114.05
|20464.05
|7
|2006.08.04 14:30
|sell
|4
|1.00
|1.2906
|1.2968
|1.0906
|8
|2006.08.04 14:30
|close
|4
|1.00
|1.2853
|1.2968
|1.0906
|530.00
|20994.05
|9
|2006.08.04 14:31
|sell
|5
|1.00
|1.2908
|1.2970
|1.0908
|10
|2006.08.04 14:31
|close
|5
|1.00
|1.2859
|1.2970
|1.0908
|490.00
|21484.05
|11
|2006.08.04 14:31
|sell
|6
|1.00
|1.2909
|1.2971
|1.0909
|12
|2006.08.04 14:31
|close
|6
|1.00
|1.2883
|1.2971
|1.0909
|260.00
|21744.05
|13
|2006.08.08 07:59
|sell
|7
|1.00
|1.2841
|1.2903
|1.0841
|14
|2006.08.08 14:31
|close
|7
|1.00
|1.2829
|1.2903
|1.0841
|120.00
|21864.05
|15
|2006.08.08 17:23
|buy
|8
|1.00
|1.2831
|1.2759
|1.4831
|16
|2006.08.08 17:47
|close
|8
|1.00
|1.2840
|1.2759
|1.4831
|90.00
|21954.05
|17
|2006.08.08 18:01
|buy
|9
|1.00
|1.2834
|1.2762
|1.4834
|18
|2006.08.08 19:59
|close
|9
|1.00
|1.2846
|1.2762
|1.4834
|120.00
|22074.05
|19
|2006.08.09 07:59
|sell
|10
|1.00
|1.2843
|1.2905
|1.0843
|20
|2006.08.10 14:30
|close
|10
|1.00
|1.2785
|1.2905
|1.0843
|601.60
|22675.65
|21
|2006.08.10 14:30
|buy
|11
|1.00
|1.2785
|1.2713
|1.4785
|22
|2006.08.10 14:30
|close
|11
|1.00
|1.2837
|1.2713
|1.4785
|520.00
|23195.65
|23
|2006.08.10 14:32
|buy
|12
|1.00
|1.2820
|1.2748
|1.4820
|24
|2006.08.10 14:32
|close
|12
|1.00
|1.2848
|1.2748
|1.4820
|280.01
|23475.66
|25
|2006.08.10 15:59
|buy
|13
|1.00
|1.2765
|1.2693
|1.4765
|26
|2006.08.10 16:00
|close
|13
|1.00
|1.2799
|1.2693
|1.4765
|340.00
|23815.66
|27
|2006.08.10 16:36
|buy
|14
|1.00
|1.2765
|1.2693
|1.4765
|28
|2006.08.10 17:00
|close
|14
|1.00
|1.2774
|1.2693
|1.4765
|90.00
|23905.66
|29
|2006.08.11 04:02
|buy
|15
|1.00
|1.2768
|1.2696
|1.4768
|30
|2006.08.11 07:02
|close
|15
|1.00
|1.2778
|1.2696
|1.4768
|100.00
|24005.66
|31
|2006.08.14 11:59
|buy
|16
|1.00
|1.2720
|1.2648
|1.4720
|32
|2006.08.14 12:00
|close
|16
|1.00
|1.2736
|1.2648
|1.4720
|160.00
|24165.66
|33
|2006.08.15 05:25
|sell
|17
|1.00
|1.2736
|1.2798
|1.0736
|34
|2006.08.15 08:19
|close
|17
|1.00
|1.2727
|1.2798
|1.0736
|90.00
|24255.66
|35
|2006.08.15 14:31
|sell
|18
|1.00
|1.2804
|1.2866
|1.0804
|36
|2006.08.15 14:31
|close
|18
|1.00
|1.2762
|1.2866
|1.0804
|420.00
|24675.66
|37
|2006.08.16 14:31
|sell
|19
|1.00
|1.2864
|1.2926
|1.0864
|38
|2006.08.16 14:31
|close
|19
|1.00
|1.2786
|1.2926
|1.0864
|780.00
|25455.66
|39
|2006.08.16 15:15
|sell
|20
|1.00
|1.2854
|1.2916
|1.0854
|40
|2006.08.16 15:15
|close
|20
|1.00
|1.2845
|1.2916
|1.0854
|90.00
|25545.66
|41
|2006.08.16 15:16
|sell
|21
|1.00
|1.2852
|1.2914
|1.0852
|42
|2006.08.16 20:00
|close
|21
|1.00
|1.2843
|1.2914
|1.0852
|90.00
|25635.66
|43
|2006.08.17 09:33
|sell
|22
|1.00
|1.2874
|1.2936
|1.0874
|44
|2006.08.17 10:06
|close
|22
|1.00
|1.2864
|1.2936
|1.0874
|100.00
|25735.66
|45
|2006.08.18 07:25
|sell
|23
|1.00
|1.2836
|1.2898
|1.0836
|46
|2006.08.18 11:59
|close
|23
|1.00
|1.2801
|1.2898
|1.0836
|350.00
|26085.66
|47
|2006.08.18 11:59
|buy
|24
|1.00
|1.2801
|1.2729
|1.4801
|48
|2006.08.18 12:00
|close
|24
|1.00
|1.2825
|1.2729
|1.4801
|240.00
|26325.66
|49
|2006.08.18 13:31
|buy
|25
|1.00
|1.2801
|1.2729
|1.4801
|50
|2006.08.18 15:02
|close
|25
|1.00
|1.2810
|1.2729
|1.4801
|90.00
|26415.66
|51
|2006.08.21 00:41
|sell
|26
|1.00
|1.2840
|1.2902
|1.0840
|52
|2006.08.21 09:50
|s/l
|26
|1.00
|1.2902
|1.2902
|1.0840
|-620.00
|25795.66
|53
|2006.08.21 09:50
|sell
|27
|1.00
|1.2902
|1.2964
|1.0902
|54
|2006.08.21 10:00
|close
|27
|1.00
|1.2892
|1.2964
|1.0902
|100.00
|25895.66
|55
|2006.08.21 20:00
|buy
|28
|1.00
|1.2893
|1.2821
|1.4893
|56
|2006.08.22 11:59
|s/l
|28
|1.00
|1.2821
|1.2821
|1.4893
|-728.65
|25167.01
|57
|2006.08.22 11:59
|buy
|29
|1.00
|1.2815
|1.2743
|1.4815
|58
|2006.08.23 07:59
|close
|29
|1.00
|1.2826
|1.2743
|1.4815
|101.35
|25268.36
|59
|2006.08.23 07:59
|sell
|30
|1.00
|1.2826
|1.2888
|1.0826
|60
|2006.08.23 09:01
|close
|30
|1.00
|1.2813
|1.2888
|1.0826
|130.00
|25398.36
|61
|2006.08.24 00:44
|buy
|31
|1.00
|1.2779
|1.2707
|1.4779
|62
|2006.08.24 10:00
|close
|31
|1.00
|1.2797
|1.2707
|1.4779
|180.01
|25578.37
|63
|2006.08.24 15:59
|buy
|32
|1.00
|1.2761
|1.2689
|1.4761
|64
|2006.08.24 16:00
|close
|32
|1.00
|1.2772
|1.2689
|1.4761
|110.00
|25688.37
|65
|2006.08.25 14:21
|buy
|33
|1.00
|1.2756
|1.2684
|1.4756
|66
|2006.08.25 15:59
|close
|33
|1.00
|1.2767
|1.2684
|1.4756
|110.00
|25798.37
|67
|2006.08.28 03:50
|sell
|34
|1.00
|1.2777
|1.2839
|1.0777
|68
|2006.08.29 16:23
|close
|34
|1.00
|1.2768
|1.2839
|1.0777
|97.19
|25895.56
|69
|2006.08.31 07:59
|sell
|35
|1.00
|1.2852
|1.2914
|1.0852
|70
|2006.08.31 15:42
|close
|35
|1.00
|1.2841
|1.2914
|1.0852
|110.00
|26005.56
|71
|2006.09.01 14:30
|buy
|36
|1.00
|1.2756
|1.2684
|1.4756
|72
|2006.09.01 14:30
|close
|36
|1.00
|1.2835
|1.2684
|1.4756
|790.00
|26795.56
|73
|2006.09.01 14:32
|buy
|37
|1.00
|1.2771
|1.2699
|1.4771
|74
|2006.09.01 14:33
|close
|37
|1.00
|1.2781
|1.2699
|1.4771
|99.99
|26895.55
|75
|2006.09.01 14:33
|buy
|38
|1.00
|1.2774
|1.2702
|1.4774
|76
|2006.09.01 14:33
|close
|38
|1.00
|1.2790
|1.2702
|1.4774
|160.00
|27055.55
|77
|2006.09.01 14:52
|buy
|39
|1.00
|1.2771
|1.2699
|1.4771
|78
|2006.09.01 15:00
|close
|39
|1.00
|1.2781
|1.2699
|1.4771
|100.00
|27155.55
|79
|2006.09.04 03:16
|sell
|40
|1.00
|1.2862
|1.2924
|1.0862
|80
|2006.09.04 07:59
|close
|40
|1.00
|1.2852
|1.2924
|1.0862
|100.00
|27255.55
|81
|2006.09.04 08:03
|buy
|41
|1.00
|1.2850
|1.2778
|1.4850
|82
|2006.09.04 10:17
|close
|41
|1.00
|1.2860
|1.2778
|1.4850
|99.99
|27355.54
|83
|2006.09.06 13:28
|buy
|42
|1.00
|1.2785
|1.2713
|1.4785
|84
|2006.09.06 13:29
|close
|42
|1.00
|1.2794
|1.2713
|1.4785
|90.00
|27445.54
|85
|2006.09.06 14:30
|buy
|43
|1.00
|1.2783
|1.2711
|1.4783
|86
|2006.09.06 14:41
|close
|43
|1.00
|1.2792
|1.2711
|1.4783
|90.00
|27535.54
|87
|2006.09.07 02:37
|sell
|44
|1.00
|1.2824
|1.2886
|1.0824
|88
|2006.09.07 07:58
|close
|44
|1.00
|1.2813
|1.2886
|1.0824
|110.00
|27645.54
|89
|2006.09.08 09:36
|buy
|45
|1.00
|1.2701
|1.2629
|1.4701
|90
|2006.09.08 09:38
|close
|45
|1.00
|1.2710
|1.2629
|1.4701
|90.00
|27735.54
|91
|2006.09.12 09:15
|buy
|46
|1.00
|1.2707
|1.2635
|1.4707
|92
|2006.09.12 09:30
|close
|46
|1.00
|1.2716
|1.2635
|1.4707
|90.00
|27825.54
|93
|2006.09.12 10:03
|buy
|47
|1.00
|1.2710
|1.2638
|1.4710
|94
|2006.09.12 10:20
|close
|47
|1.00
|1.2719
|1.2638
|1.4710
|90.01
|27915.55
|95
|2006.09.13 14:07
|buy
|48
|1.00
|1.2677
|1.2605
|1.4677
|96
|2006.09.13 15:01
|close
|48
|1.00
|1.2686
|1.2605
|1.4677
|90.00
|28005.55
|97
|2006.09.14 06:04
|buy
|49
|1.00
|1.2688
|1.2616
|1.4688
|98
|2006.09.14 11:59
|close
|49
|1.00
|1.2728
|1.2616
|1.4688
|400.00
|28405.55
|99
|2006.09.14 11:59
|sell
|50
|1.00
|1.2728
|1.2790
|1.0728
|100
|2006.09.14 12:00
|close
|50
|1.00
|1.2698
|1.2790
|1.0728
|300.00
|28705.55
|101
|2006.09.15 11:57
|buy
|51
|1.00
|1.2687
|1.2615
|1.4687
|102
|2006.09.18 19:59
|close
|51
|1.00
|1.2702
|1.2615
|1.4687
|141.35
|28846.90
|103
|2006.09.19 07:59
|buy
|52
|1.00
|1.2685
|1.2613
|1.4685
|104
|2006.09.19 14:31
|close
|52
|1.00
|1.2696
|1.2613
|1.4685
|110.00
|28956.90
|105
|2006.09.22 07:59
|sell
|53
|1.00
|1.2820
|1.2882
|1.0820
|106
|2006.09.22 09:03
|close
|53
|1.00
|1.2805
|1.2882
|1.0820
|150.00
|29106.90
|107
|2006.09.22 09:22
|sell
|54
|1.00
|1.2825
|1.2887
|1.0825
|108
|2006.09.22 09:37
|close
|54
|1.00
|1.2815
|1.2887
|1.0825
|100.01
|29206.91
|109
|2006.09.25 09:00
|buy
|55
|1.00
|1.2770
|1.2698
|1.4770
|110
|2006.09.25 11:00
|close
|55
|1.00
|1.2779
|1.2698
|1.4770
|90.00
|29296.91
|111
|2006.09.25 12:05
|buy
|56
|1.00
|1.2745
|1.2673
|1.4745
|112
|2006.09.25 12:30
|close
|56
|1.00
|1.2754
|1.2673
|1.4745
|90.00
|29386.91
|113
|2006.09.25 12:30
|buy
|57
|1.00
|1.2756
|1.2684
|1.4756
|114
|2006.09.25 15:15
|close
|57
|1.00
|1.2767
|1.2684
|1.4756
|110.00
|29496.91
|115
|2006.09.26 08:09
|buy
|58
|1.00
|1.2724
|1.2652
|1.4724
|116
|2006.09.26 10:35
|close
|58
|1.00
|1.2734
|1.2652
|1.4724
|100.00
|29596.91
|117
|2006.09.26 12:03
|buy
|59
|1.00
|1.2690
|1.2618
|1.4690
|118
|2006.09.26 14:54
|close
|59
|1.00
|1.2702
|1.2618
|1.4690
|120.00
|29716.91
|119
|2006.09.27 04:05
|buy
|60
|1.00
|1.2678
|1.2606
|1.4678
|120
|2006.09.27 06:13
|close
|60
|1.00
|1.2688
|1.2606
|1.4678
|100.00
|29816.91
|121
|2006.09.27 06:13
|buy
|61
|1.00
|1.2690
|1.2618
|1.4690
|122
|2006.09.27 10:21
|close
|61
|1.00
|1.2699
|1.2618
|1.4690
|90.00
|29906.91
|123
|2006.09.27 14:15
|sell
|62
|1.00
|1.2715
|1.2777
|1.0715
|124
|2006.09.27 14:53
|close
|62
|1.00
|1.2706
|1.2777
|1.0715
|90.00
|29996.91
|125
|2006.09.28 00:25
|sell
|63
|1.00
|1.2718
|1.2780
|1.0718
|126
|2006.09.28 09:11
|close
|63
|1.00
|1.2707
|1.2780
|1.0718
|110.00
|30106.91
|127
|2006.09.28 12:36
|buy
|64
|1.00
|1.2695
|1.2623
|1.4695
|128
|2006.09.28 13:03
|close
|64
|1.00
|1.2704
|1.2623
|1.4695
|90.00
|30196.91
|129
|2006.09.28 13:17
|buy
|65
|1.00
|1.2698
|1.2626
|1.4698
|130
|2006.09.28 18:44
|close
|65
|1.00
|1.2709
|1.2626
|1.4698
|110.00
|30306.91
|131
|2006.09.29 06:53
|buy
|66
|1.00
|1.2683
|1.2611
|1.4683
|132
|2006.09.29 15:21
|close
|66
|1.00
|1.2694
|1.2611
|1.4683
|110.00
|30416.91
|133
|2006.09.29 15:30
|sell
|67
|1.00
|1.2708
|1.2770
|1.0708
|134
|2006.09.29 15:32
|close
|67
|1.00
|1.2699
|1.2770
|1.0708
|90.00
|30506.91
|135
|2006.10.02 10:15
|sell
|68
|1.00
|1.2699
|1.2761
|1.0699
|136
|2006.10.02 11:28
|close
|68
|1.00
|1.2690
|1.2761
|1.0699
|90.00
|30596.91
|137
|2006.10.02 11:51
|sell
|69
|1.00
|1.2695
|1.2757
|1.0695
|138
|2006.10.02 12:08
|close
|69
|1.00
|1.2685
|1.2757
|1.0695
|100.00
|30696.91
|139
|2006.10.02 13:05
|sell
|70
|1.00
|1.2699
|1.2761
|1.0699
|140
|2006.10.03 06:07
|s/l
|70
|1.00
|1.2761
|1.2761
|1.0699
|-612.80
|30084.11
|141
|2006.10.03 06:08
|sell
|71
|1.00
|1.2761
|1.2823
|1.0761
|142
|2006.10.03 07:00
|close
|71
|1.00
|1.2752
|1.2823
|1.0761
|90.00
|30174.11
|143
|2006.10.03 12:33
|buy
|72
|1.00
|1.2726
|1.2654
|1.4726
|144
|2006.10.03 13:03
|close
|72
|1.00
|1.2735
|1.2654
|1.4726
|90.00
|30264.11
|145
|2006.10.03 13:38
|buy
|73
|1.00
|1.2730
|1.2658
|1.4730
|146
|2006.10.03 14:38
|close
|73
|1.00
|1.2740
|1.2658
|1.4730
|100.00
|30364.11
|147
|2006.10.04 01:46
|buy
|74
|1.00
|1.2718
|1.2646
|1.4718
|148
|2006.10.04 05:52
|close
|74
|1.00
|1.2727
|1.2646
|1.4718
|90.00
|30454.11
|149
|2006.10.04 10:38
|buy
|75
|1.00
|1.2680
|1.2608
|1.4680
|150
|2006.10.04 14:00
|close
|75
|1.00
|1.2689
|1.2608
|1.4680
|90.00
|30544.11
|151
|2006.10.04 17:19
|sell
|76
|1.00
|1.2697
|1.2759
|1.0697
|152
|2006.10.05 12:42
|close
|76
|1.00
|1.2690
|1.2759
|1.0697
|91.60
|30635.71
|153
|2006.10.05 13:00
|buy
|77
|1.00
|1.2687
|1.2615
|1.4687
|154
|2006.10.05 13:18
|close
|77
|1.00
|1.2696
|1.2615
|1.4687
|90.00
|30725.71
|155
|2006.10.05 13:38
|buy
|78
|1.00
|1.2687
|1.2615
|1.4687
|156
|2006.10.05 15:06
|close
|78
|1.00
|1.2696
|1.2615
|1.4687
|90.00
|30815.71
|157
|2006.10.06 00:58
|buy
|79
|1.00
|1.2688
|1.2616
|1.4688
|158
|2006.10.06 12:30
|close
|79
|1.00
|1.2697
|1.2616
|1.4688
|90.00
|30905.71
|159
|2006.10.06 12:31
|buy
|80
|1.00
|1.2655
|1.2583
|1.4655
|160
|2006.10.06 12:31
|close
|80
|1.00
|1.2707
|1.2583
|1.4655
|520.00
|31425.71
|161
|2006.10.06 12:31
|buy
|81
|1.00
|1.2655
|1.2583
|1.4655
|162
|2006.10.06 12:31
|close
|81
|1.00
|1.2682
|1.2583
|1.4655
|270.00
|31695.71
|163
|2006.10.06 12:31
|buy
|82
|1.00
|1.2649
|1.2577
|1.4649
|164
|2006.10.06 14:36
|s/l
|82
|1.00
|1.2577
|1.2577
|1.4649
|-720.00
|30975.71
|165
|2006.10.06 14:36
|buy
|83
|1.00
|1.2579
|1.2507
|1.4579
|166
|2006.10.06 15:01
|close
|83
|1.00
|1.2588
|1.2507
|1.4579
|90.00
|31065.71
|167
|2006.10.06 15:03
|buy
|84
|1.00
|1.2588
|1.2516
|1.4588
|168
|2006.10.06 15:29
|close
|84
|1.00
|1.2597
|1.2516
|1.4588
|90.00
|31155.71
|169
|2006.10.09 04:07
|sell
|85
|1.00
|1.2605
|1.2667
|1.0605
|170
|2006.10.09 05:01
|close
|85
|1.00
|1.2596
|1.2667
|1.0605
|90.00
|31245.71
|171
|2006.10.10 06:14
|sell
|86
|1.00
|1.2603
|1.2665
|1.0603
|172
|2006.10.10 07:08
|close
|86
|1.00
|1.2593
|1.2665
|1.0603
|100.00
|31345.71
|173
|2006.10.10 07:47
|sell
|87
|1.00
|1.2602
|1.2664
|1.0602
|174
|2006.10.10 08:06
|close
|87
|1.00
|1.2593
|1.2664
|1.0602
|90.00
|31435.71
|175
|2006.10.10 08:22
|buy
|88
|1.00
|1.2558
|1.2486
|1.4558
|176
|2006.10.10 08:22
|close
|88
|1.00
|1.2568
|1.2486
|1.4558
|100.00
|31535.71
|177
|2006.10.10 08:24
|buy
|89
|1.00
|1.2559
|1.2487
|1.4559
|178
|2006.10.10 08:24
|close
|89
|1.00
|1.2569
|1.2487
|1.4559
|100.00
|31635.71
|179
|2006.10.10 08:34
|buy
|90
|1.00
|1.2560
|1.2488
|1.4560
|180
|2006.10.10 08:37
|close
|90
|1.00
|1.2581
|1.2488
|1.4560
|210.00
|31845.71
|181
|2006.10.10 09:02
|buy
|91
|1.00
|1.2565
|1.2493
|1.4565
|182
|2006.10.10 10:10
|close
|91
|1.00
|1.2575
|1.2493
|1.4565
|100.00
|31945.71
|183
|2006.10.10 10:28
|buy
|92
|1.00
|1.2563
|1.2491
|1.4563
|184
|2006.10.13 03:02
|close
|92
|1.00
|1.2577
|1.2491
|1.4563
|96.75
|32042.46
|185
|2006.10.13 03:02
|sell
|93
|1.00
|1.2577
|1.2639
|1.0577
|186
|2006.10.13 04:43
|close
|93
|1.00
|1.2568
|1.2639
|1.0577
|90.00
|32132.46
|187
|2006.10.13 08:07
|buy
|94
|1.00
|1.2558
|1.2486
|1.4558
|188
|2006.10.13 12:30
|close
|94
|1.00
|1.2570
|1.2486
|1.4558
|120.00
|32252.46
|189
|2006.10.13 12:37
|buy
|95
|1.00
|1.2516
|1.2444
|1.4516
|190
|2006.10.13 12:46
|close
|95
|1.00
|1.2526
|1.2444
|1.4516
|100.00
|32352.46
|191
|2006.10.13 13:21
|buy
|96
|1.00
|1.2519
|1.2447
|1.4519
|192
|2006.10.13 14:00
|close
|96
|1.00
|1.2531
|1.2447
|1.4519
|120.00
|32472.46
|193
|2006.10.16 00:58
|buy
|97
|1.00
|1.2495
|1.2423
|1.4495
|194
|2006.10.16 04:19
|close
|97
|1.00
|1.2504
|1.2423
|1.4495
|90.00
|32562.46
|195
|2006.10.16 05:14
|sell
|98
|1.00
|1.2508
|1.2570
|1.0508
|196
|2006.10.16 07:24
|close
|98
|1.00
|1.2499
|1.2570
|1.0508
|90.00
|32652.46
|197
|2006.10.16 07:58
|sell
|99
|1.00
|1.2514
|1.2576
|1.0514
|198
|2006.10.18 13:21
|close
|99
|1.00
|1.2504
|1.2576
|1.0514
|114.40
|32766.86
|199
|2006.10.18 13:21
|buy
|100
|1.00
|1.2504
|1.2432
|1.4504
|200
|2006.10.18 13:27
|close
|100
|1.00
|1.2513
|1.2432
|1.4504
|90.00
|32856.86
|201
|2006.10.18 14:14
|buy
|101
|1.00
|1.2512
|1.2440
|1.4512
|202
|2006.10.18 16:47
|close
|101
|1.00
|1.2521
|1.2440
|1.4512
|90.00
|32946.86
|203
|2006.10.18 18:54
|sell
|102
|1.00
|1.2532
|1.2594
|1.0532
|204
|2006.10.19 13:46
|s/l
|102
|1.00
|1.2594
|1.2594
|1.0532
|-598.40
|32348.46
|205
|2006.10.19 13:46
|sell
|103
|1.00
|1.2593
|1.2655
|1.0593
|206
|2006.10.19 13:56
|close
|103
|1.00
|1.2584
|1.2655
|1.0593
|90.00
|32438.46
|207
|2006.10.19 14:08
|sell
|104
|1.00
|1.2586
|1.2648
|1.0586
|208
|2006.10.23 08:49
|close
|104
|1.00
|1.2578
|1.2648
|1.0586
|94.40
|32532.86
|209
|2006.10.23 08:49
|buy
|105
|1.00
|1.2578
|1.2506
|1.4578
|210
|2006.10.25 10:42
|close
|105
|1.00
|1.2589
|1.2506
|1.4578
|92.70
|32625.56
|211
|2006.10.25 10:42
|sell
|106
|1.00
|1.2589
|1.2651
|1.0589
|212
|2006.10.25 12:13
|close
|106
|1.00
|1.2580
|1.2651
|1.0589
|90.00
|32715.56
|213
|2006.10.25 12:38
|sell
|107
|1.00
|1.2584
|1.2646
|1.0584
|214
|2006.10.25 13:20
|close
|107
|1.00
|1.2574
|1.2646
|1.0584
|100.00
|32815.56
|215
|2006.10.25 19:03
|sell
|108
|1.00
|1.2620
|1.2682
|1.0620
|216
|2006.10.25 19:13
|close
|108
|1.00
|1.2611
|1.2682
|1.0620
|90.00
|32905.56
|217
|2006.10.26 01:26
|sell
|109
|1.00
|1.2621
|1.2683
|1.0621
|218
|2006.10.26 16:21
|s/l
|109
|1.00
|1.2683
|1.2683
|1.0621
|-620.00
|32285.56
|219
|2006.10.26 16:23
|sell
|110
|1.00
|1.2688
|1.2750
|1.0688
|220
|2006.10.27 06:57
|close
|110
|1.00
|1.2677
|1.2750
|1.0688
|117.20
|32402.76
|221
|2006.10.27 06:57
|buy
|111
|1.00
|1.2677
|1.2605
|1.4677
|222
|2006.10.27 11:06
|close
|111
|1.00
|1.2686
|1.2605
|1.4677
|90.00
|32492.76
|223
|2006.10.27 12:31
|sell
|112
|1.00
|1.2710
|1.2772
|1.0710
|224
|2006.10.30 13:33
|close
|112
|1.00
|1.2701
|1.2772
|1.0710
|97.20
|32589.96
|225
|2006.10.30 13:33
|buy
|113
|1.00
|1.2701
|1.2629
|1.4701
|226
|2006.10.30 13:43
|close
|113
|1.00
|1.2710
|1.2629
|1.4701
|90.00
|32679.96
|227
|2006.10.30 13:43
|buy
|114
|1.00
|1.2712
|1.2640
|1.4712
|228
|2006.10.30 14:08
|close
|114
|1.00
|1.2722
|1.2640
|1.4712
|100.00
|32779.96
|229
|2006.10.30 14:17
|buy
|115
|1.00
|1.2714
|1.2642
|1.4714
|230
|2006.10.30 14:21
|close
|115
|1.00
|1.2725
|1.2642
|1.4714
|110.00
|32889.96
|231
|2006.10.30 14:40
|buy
|116
|1.00
|1.2715
|1.2643
|1.4715
|232
|2006.10.30 18:16
|close
|116
|1.00
|1.2724
|1.2643
|1.4715
|90.00
|32979.96
|233
|2006.10.30 19:03
|sell
|117
|1.00
|1.2726
|1.2788
|1.0726
|234
|2006.10.30 22:26
|close
|117
|1.00
|1.2717
|1.2788
|1.0726
|90.00
|33069.96
|235
|2006.10.31 00:17
|buy
|118
|1.00
|1.2715
|1.2643
|1.4715
|236
|2006.10.31 15:00
|close
|118
|1.00
|1.2727
|1.2643
|1.4715
|120.00
|33189.96
|237
|2006.10.31 15:00
|sell
|119
|1.00
|1.2727
|1.2789
|1.0727
|238
|2006.11.01 15:00
|s/l
|119
|1.00
|1.2789
|1.2789
|1.0727
|-612.80
|32577.16
|239
|2006.11.01 15:00
|sell
|120
|1.00
|1.2790
|1.2852
|1.0790
|240
|2006.11.01 15:11
|close
|120
|1.00
|1.2781
|1.2852
|1.0790
|90.00
|32667.16
|241
|2006.11.02 00:47
|buy
|121
|1.00
|1.2752
|1.2680
|1.4752
|242
|2006.11.02 06:06
|close
|121
|1.00
|1.2761
|1.2680
|1.4752
|90.00
|32757.16
|243
|2006.11.02 06:06
|sell
|122
|1.00
|1.2761
|1.2823
|1.0761
|244
|2006.11.02 06:56
|close
|122
|1.00
|1.2751
|1.2823
|1.0761
|100.00
|32857.16
|245
|2006.11.02 07:26
|buy
|123
|1.00
|1.2744
|1.2672
|1.4744
|246
|2006.11.02 08:06
|close
|123
|1.00
|1.2753
|1.2672
|1.4744
|90.00
|32947.16
|247
|2006.11.02 12:47
|sell
|124
|1.00
|1.2775
|1.2837
|1.0775
|248
|2006.11.02 13:03
|close
|124
|1.00
|1.2766
|1.2837
|1.0775
|90.00
|33037.16
|249
|2006.11.02 13:09
|sell
|125
|1.00
|1.2773
|1.2835
|1.0773
|250
|2006.11.02 13:32
|close
|125
|1.00
|1.2764
|1.2835
|1.0773
|90.00
|33127.16
|251
|2006.11.02 13:34
|sell
|126
|1.00
|1.2773
|1.2835
|1.0773
|252
|2006.11.02 13:37
|close
|126
|1.00
|1.2763
|1.2835
|1.0773
|100.00
|33227.16
|253
|2006.11.03 08:02
|buy
|127
|1.00
|1.2766
|1.2694
|1.4766
|254
|2006.11.03 08:53
|close
|127
|1.00
|1.2775
|1.2694
|1.4766
|90.00
|33317.16
|255
|2006.11.03 13:30
|buy
|128
|1.00
|1.2718
|1.2646
|1.4718
|256
|2006.11.03 13:30
|close
|128
|1.00
|1.2730
|1.2646
|1.4718
|120.00
|33437.16
|257
|2006.11.03 13:30
|buy
|129
|1.00
|1.2732
|1.2660
|1.4732
|258
|2006.11.03 13:30
|close
|129
|1.00
|1.2742
|1.2660
|1.4732
|100.00
|33537.16
|259
|2006.11.03 13:30
|buy
|130
|1.00
|1.2744
|1.2672
|1.4744
|260
|2006.11.03 13:30
|close
|130
|1.00
|1.2753
|1.2672
|1.4744
|90.00
|33627.16
|261
|2006.11.03 13:30
|buy
|131
|1.00
|1.2724
|1.2652
|1.4724
|262
|2006.11.03 13:33
|close
|131
|1.00
|1.2733
|1.2652
|1.4724
|90.00
|33717.16
|263
|2006.11.03 13:33
|buy
|132
|1.00
|1.2735
|1.2663
|1.4735
|264
|2006.11.07 04:15
|close
|132
|1.00
|1.2748
|1.2663
|1.4735
|112.70
|33829.86
|265
|2006.11.07 05:00
|sell
|133
|1.00
|1.2769
|1.2831
|1.0769
|266
|2006.11.07 06:41
|close
|133
|1.00
|1.2760
|1.2831
|1.0769
|90.00
|33919.86
|267
|2006.11.07 13:40
|sell
|134
|1.00
|1.2778
|1.2840
|1.0778
|268
|2006.11.07 19:55
|close
|134
|1.00
|1.2769
|1.2840
|1.0778
|90.00
|34009.86
|269
|2006.11.08 07:20
|buy
|135
|1.00
|1.2765
|1.2693
|1.4765
|270
|2006.11.08 07:42
|close
|135
|1.00
|1.2774
|1.2693
|1.4765
|90.00
|34099.86
|271
|2006.11.08 09:27
|sell
|136
|1.00
|1.2806
|1.2868
|1.0806
|272
|2006.11.08 10:01
|close
|136
|1.00
|1.2797
|1.2868
|1.0806
|90.00
|34189.86
|273
|2006.11.08 14:10
|buy
|137
|1.00
|1.2768
|1.2696
|1.4768
|274
|2006.11.08 16:16
|close
|137
|1.00
|1.2777
|1.2696
|1.4768
|90.00
|34279.86
|275
|2006.11.09 13:03
|sell
|138
|1.00
|1.2794
|1.2856
|1.0794
|276
|2006.11.09 13:30
|close
|138
|1.00
|1.2784
|1.2856
|1.0794
|100.00
|34379.86
|277
|2006.11.09 13:34
|sell
|139
|1.00
|1.2794
|1.2856
|1.0794
|278
|2006.11.09 13:36
|close
|139
|1.00
|1.2785
|1.2856
|1.0794
|90.00
|34469.86
|279
|2006.11.09 16:34
|sell
|140
|1.00
|1.2837
|1.2899
|1.0837
|280
|2006.11.09 17:01
|close
|140
|1.00
|1.2828
|1.2899
|1.0837
|90.00
|34559.86
|281
|2006.11.09 17:07
|sell
|141
|1.00
|1.2835
|1.2897
|1.0835
|282
|2006.11.09 19:47
|close
|141
|1.00
|1.2826
|1.2897
|1.0835
|90.00
|34649.86
|283
|2006.11.10 02:00
|sell
|142
|1.00
|1.2854
|1.2916
|1.0854
|284
|2006.11.12 23:09
|close
|142
|1.00
|1.2845
|1.2916
|1.0854
|90.00
|34739.86
|285
|2006.11.13 01:25
|sell
|143
|1.00
|1.2875
|1.2937
|1.0875
|286
|2006.11.13 02:31
|close
|143
|1.00
|1.2866
|1.2937
|1.0875
|90.00
|34829.86
|287
|2006.11.13 07:58
|buy
|144
|1.00
|1.2857
|1.2785
|1.4857
|288
|2006.11.14 14:00
|close
|144
|1.00
|1.2867
|1.2785
|1.4857
|91.35
|34921.21
|289
|2006.11.14 14:00
|sell
|145
|1.00
|1.2867
|1.2929
|1.0867
|290
|2006.11.14 14:15
|close
|145
|1.00
|1.2858
|1.2929
|1.0867
|90.00
|35011.21
|291
|2006.11.15 17:30
|sell
|146
|1.00
|1.2813
|1.2875
|1.0813
|292
|2006.11.15 19:00
|close
|146
|1.00
|1.2802
|1.2875
|1.0813
|110.00
|35121.21
|293
|2006.11.15 21:40
|sell
|147
|1.00
|1.2827
|1.2889
|1.0827
|294
|2006.11.16 00:09
|close
|147
|1.00
|1.2820
|1.2889
|1.0827
|91.60
|35212.81
|295
|2006.11.16 06:40
|buy
|148
|1.00
|1.2813
|1.2741
|1.4813
|296
|2006.11.16 06:57
|close
|148
|1.00
|1.2822
|1.2741
|1.4813
|90.00
|35302.81
|297
|2006.11.16 07:08
|buy
|149
|1.00
|1.2818
|1.2746
|1.4818
|298
|2006.11.16 13:30
|close
|149
|1.00
|1.2830
|1.2746
|1.4818
|120.00
|35422.81
|299
|2006.11.16 13:30
|sell
|150
|1.00
|1.2832
|1.2894
|1.0832
|300
|2006.11.16 13:31
|close
|150
|1.00
|1.2823
|1.2894
|1.0832
|90.00
|35512.81
|301
|2006.11.16 13:31
|sell
|151
|1.00
|1.2831
|1.2893
|1.0831
|302
|2006.11.16 13:31
|close
|151
|1.00
|1.2821
|1.2893
|1.0831
|100.00
|35612.81
|303
|2006.11.16 14:00
|sell
|152
|1.00
|1.2824
|1.2886
|1.0824
|304
|2006.11.16 14:00
|close
|152
|1.00
|1.2813
|1.2886
|1.0824
|110.00
|35722.81
|305
|2006.11.16 18:58
|buy
|153
|1.00
|1.2788
|1.2716
|1.4788
|306
|2006.11.16 20:02
|close
|153
|1.00
|1.2797
|1.2716
|1.4788
|90.00
|35812.81
|307
|2006.11.17 03:26
|buy
|154
|1.00
|1.2783
|1.2711
|1.4783
|308
|2006.11.17 08:15
|close
|154
|1.00
|1.2794
|1.2711
|1.4783
|110.00
|35922.81
|309
|2006.11.17 14:50
|sell
|155
|1.00
|1.2799
|1.2861
|1.0799
|310
|2006.11.19 23:59
|close at stop
|155
|1.00
|1.2829
|1.2861
|1.0799
|-300.00
|35622.81