Strategy Tester Report
MagicRSI 3

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.19 20:00 (2006.08.01 - 2006.11.20)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; lStopLoss=70; sStopLoss=60; lTakeProfit=2000; sTakeProfit=2000; Profit=90; BLVL=5; SLVL=95; PERIOD=2; Slippage=1; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; UseSound=false; LotIncrease=false; OneEntryPerBar=false; Name_Expert="Magic RSI"; NameFileSound="alert.wav";
Bars in test8555Ticks modelled266350Modelling quality90.00%
Initial deposit20000.00
Total net profit15622.81Gross profit20435.46Gross loss-4812.65
Profit factor4.25Expected payoff100.79
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1248.65 (4.73%)Relative drawdown4.73% (1248.65)
Total trades155Short positions (won %)70 (91.43%)Long positions (won %)85 (97.65%)
Profit trades (% of total)147 (94.84%)Loss trades (% of total)8 (5.16%)
Largestprofit trade790.00loss trade-728.65
Averageprofit trade139.02loss trade-601.58
Maximumconsecutive wins (profit in money)41 (5529.90)consecutive losses (loss in money)1 (-728.65)
Maximalconsecutive profit (count of wins)6415.66 (25)consecutive loss (count of losses)-728.65 (1)
Averageconsecutive wins18consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.01 11:59sell11.001.27661.28281.0766
22006.08.01 12:00close11.001.27451.28281.0766210.0020210.00
32006.08.01 12:54sell21.001.27661.28281.0766
42006.08.01 14:37close21.001.27521.28281.0766140.0020350.00
52006.08.02 08:00buy31.001.28081.27361.4808
62006.08.03 14:36close31.001.28221.27361.4808114.0520464.05
72006.08.04 14:30sell41.001.29061.29681.0906
82006.08.04 14:30close41.001.28531.29681.0906530.0020994.05
92006.08.04 14:31sell51.001.29081.29701.0908
102006.08.04 14:31close51.001.28591.29701.0908490.0021484.05
112006.08.04 14:31sell61.001.29091.29711.0909
122006.08.04 14:31close61.001.28831.29711.0909260.0021744.05
132006.08.08 07:59sell71.001.28411.29031.0841
142006.08.08 14:31close71.001.28291.29031.0841120.0021864.05
152006.08.08 17:23buy81.001.28311.27591.4831
162006.08.08 17:47close81.001.28401.27591.483190.0021954.05
172006.08.08 18:01buy91.001.28341.27621.4834
182006.08.08 19:59close91.001.28461.27621.4834120.0022074.05
192006.08.09 07:59sell101.001.28431.29051.0843
202006.08.10 14:30close101.001.27851.29051.0843601.6022675.65
212006.08.10 14:30buy111.001.27851.27131.4785
222006.08.10 14:30close111.001.28371.27131.4785520.0023195.65
232006.08.10 14:32buy121.001.28201.27481.4820
242006.08.10 14:32close121.001.28481.27481.4820280.0123475.66
252006.08.10 15:59buy131.001.27651.26931.4765
262006.08.10 16:00close131.001.27991.26931.4765340.0023815.66
272006.08.10 16:36buy141.001.27651.26931.4765
282006.08.10 17:00close141.001.27741.26931.476590.0023905.66
292006.08.11 04:02buy151.001.27681.26961.4768
302006.08.11 07:02close151.001.27781.26961.4768100.0024005.66
312006.08.14 11:59buy161.001.27201.26481.4720
322006.08.14 12:00close161.001.27361.26481.4720160.0024165.66
332006.08.15 05:25sell171.001.27361.27981.0736
342006.08.15 08:19close171.001.27271.27981.073690.0024255.66
352006.08.15 14:31sell181.001.28041.28661.0804
362006.08.15 14:31close181.001.27621.28661.0804420.0024675.66
372006.08.16 14:31sell191.001.28641.29261.0864
382006.08.16 14:31close191.001.27861.29261.0864780.0025455.66
392006.08.16 15:15sell201.001.28541.29161.0854
402006.08.16 15:15close201.001.28451.29161.085490.0025545.66
412006.08.16 15:16sell211.001.28521.29141.0852
422006.08.16 20:00close211.001.28431.29141.085290.0025635.66
432006.08.17 09:33sell221.001.28741.29361.0874
442006.08.17 10:06close221.001.28641.29361.0874100.0025735.66
452006.08.18 07:25sell231.001.28361.28981.0836
462006.08.18 11:59close231.001.28011.28981.0836350.0026085.66
472006.08.18 11:59buy241.001.28011.27291.4801
482006.08.18 12:00close241.001.28251.27291.4801240.0026325.66
492006.08.18 13:31buy251.001.28011.27291.4801
502006.08.18 15:02close251.001.28101.27291.480190.0026415.66
512006.08.21 00:41sell261.001.28401.29021.0840
522006.08.21 09:50s/l261.001.29021.29021.0840-620.0025795.66
532006.08.21 09:50sell271.001.29021.29641.0902
542006.08.21 10:00close271.001.28921.29641.0902100.0025895.66
552006.08.21 20:00buy281.001.28931.28211.4893
562006.08.22 11:59s/l281.001.28211.28211.4893-728.6525167.01
572006.08.22 11:59buy291.001.28151.27431.4815
582006.08.23 07:59close291.001.28261.27431.4815101.3525268.36
592006.08.23 07:59sell301.001.28261.28881.0826
602006.08.23 09:01close301.001.28131.28881.0826130.0025398.36
612006.08.24 00:44buy311.001.27791.27071.4779
622006.08.24 10:00close311.001.27971.27071.4779180.0125578.37
632006.08.24 15:59buy321.001.27611.26891.4761
642006.08.24 16:00close321.001.27721.26891.4761110.0025688.37
652006.08.25 14:21buy331.001.27561.26841.4756
662006.08.25 15:59close331.001.27671.26841.4756110.0025798.37
672006.08.28 03:50sell341.001.27771.28391.0777
682006.08.29 16:23close341.001.27681.28391.077797.1925895.56
692006.08.31 07:59sell351.001.28521.29141.0852
702006.08.31 15:42close351.001.28411.29141.0852110.0026005.56
712006.09.01 14:30buy361.001.27561.26841.4756
722006.09.01 14:30close361.001.28351.26841.4756790.0026795.56
732006.09.01 14:32buy371.001.27711.26991.4771
742006.09.01 14:33close371.001.27811.26991.477199.9926895.55
752006.09.01 14:33buy381.001.27741.27021.4774
762006.09.01 14:33close381.001.27901.27021.4774160.0027055.55
772006.09.01 14:52buy391.001.27711.26991.4771
782006.09.01 15:00close391.001.27811.26991.4771100.0027155.55
792006.09.04 03:16sell401.001.28621.29241.0862
802006.09.04 07:59close401.001.28521.29241.0862100.0027255.55
812006.09.04 08:03buy411.001.28501.27781.4850
822006.09.04 10:17close411.001.28601.27781.485099.9927355.54
832006.09.06 13:28buy421.001.27851.27131.4785
842006.09.06 13:29close421.001.27941.27131.478590.0027445.54
852006.09.06 14:30buy431.001.27831.27111.4783
862006.09.06 14:41close431.001.27921.27111.478390.0027535.54
872006.09.07 02:37sell441.001.28241.28861.0824
882006.09.07 07:58close441.001.28131.28861.0824110.0027645.54
892006.09.08 09:36buy451.001.27011.26291.4701
902006.09.08 09:38close451.001.27101.26291.470190.0027735.54
912006.09.12 09:15buy461.001.27071.26351.4707
922006.09.12 09:30close461.001.27161.26351.470790.0027825.54
932006.09.12 10:03buy471.001.27101.26381.4710
942006.09.12 10:20close471.001.27191.26381.471090.0127915.55
952006.09.13 14:07buy481.001.26771.26051.4677
962006.09.13 15:01close481.001.26861.26051.467790.0028005.55
972006.09.14 06:04buy491.001.26881.26161.4688
982006.09.14 11:59close491.001.27281.26161.4688400.0028405.55
992006.09.14 11:59sell501.001.27281.27901.0728
1002006.09.14 12:00close501.001.26981.27901.0728300.0028705.55
1012006.09.15 11:57buy511.001.26871.26151.4687
1022006.09.18 19:59close511.001.27021.26151.4687141.3528846.90
1032006.09.19 07:59buy521.001.26851.26131.4685
1042006.09.19 14:31close521.001.26961.26131.4685110.0028956.90
1052006.09.22 07:59sell531.001.28201.28821.0820
1062006.09.22 09:03close531.001.28051.28821.0820150.0029106.90
1072006.09.22 09:22sell541.001.28251.28871.0825
1082006.09.22 09:37close541.001.28151.28871.0825100.0129206.91
1092006.09.25 09:00buy551.001.27701.26981.4770
1102006.09.25 11:00close551.001.27791.26981.477090.0029296.91
1112006.09.25 12:05buy561.001.27451.26731.4745
1122006.09.25 12:30close561.001.27541.26731.474590.0029386.91
1132006.09.25 12:30buy571.001.27561.26841.4756
1142006.09.25 15:15close571.001.27671.26841.4756110.0029496.91
1152006.09.26 08:09buy581.001.27241.26521.4724
1162006.09.26 10:35close581.001.27341.26521.4724100.0029596.91
1172006.09.26 12:03buy591.001.26901.26181.4690
1182006.09.26 14:54close591.001.27021.26181.4690120.0029716.91
1192006.09.27 04:05buy601.001.26781.26061.4678
1202006.09.27 06:13close601.001.26881.26061.4678100.0029816.91
1212006.09.27 06:13buy611.001.26901.26181.4690
1222006.09.27 10:21close611.001.26991.26181.469090.0029906.91
1232006.09.27 14:15sell621.001.27151.27771.0715
1242006.09.27 14:53close621.001.27061.27771.071590.0029996.91
1252006.09.28 00:25sell631.001.27181.27801.0718
1262006.09.28 09:11close631.001.27071.27801.0718110.0030106.91
1272006.09.28 12:36buy641.001.26951.26231.4695
1282006.09.28 13:03close641.001.27041.26231.469590.0030196.91
1292006.09.28 13:17buy651.001.26981.26261.4698
1302006.09.28 18:44close651.001.27091.26261.4698110.0030306.91
1312006.09.29 06:53buy661.001.26831.26111.4683
1322006.09.29 15:21close661.001.26941.26111.4683110.0030416.91
1332006.09.29 15:30sell671.001.27081.27701.0708
1342006.09.29 15:32close671.001.26991.27701.070890.0030506.91
1352006.10.02 10:15sell681.001.26991.27611.0699
1362006.10.02 11:28close681.001.26901.27611.069990.0030596.91
1372006.10.02 11:51sell691.001.26951.27571.0695
1382006.10.02 12:08close691.001.26851.27571.0695100.0030696.91
1392006.10.02 13:05sell701.001.26991.27611.0699
1402006.10.03 06:07s/l701.001.27611.27611.0699-612.8030084.11
1412006.10.03 06:08sell711.001.27611.28231.0761
1422006.10.03 07:00close711.001.27521.28231.076190.0030174.11
1432006.10.03 12:33buy721.001.27261.26541.4726
1442006.10.03 13:03close721.001.27351.26541.472690.0030264.11
1452006.10.03 13:38buy731.001.27301.26581.4730
1462006.10.03 14:38close731.001.27401.26581.4730100.0030364.11
1472006.10.04 01:46buy741.001.27181.26461.4718
1482006.10.04 05:52close741.001.27271.26461.471890.0030454.11
1492006.10.04 10:38buy751.001.26801.26081.4680
1502006.10.04 14:00close751.001.26891.26081.468090.0030544.11
1512006.10.04 17:19sell761.001.26971.27591.0697
1522006.10.05 12:42close761.001.26901.27591.069791.6030635.71
1532006.10.05 13:00buy771.001.26871.26151.4687
1542006.10.05 13:18close771.001.26961.26151.468790.0030725.71
1552006.10.05 13:38buy781.001.26871.26151.4687
1562006.10.05 15:06close781.001.26961.26151.468790.0030815.71
1572006.10.06 00:58buy791.001.26881.26161.4688
1582006.10.06 12:30close791.001.26971.26161.468890.0030905.71
1592006.10.06 12:31buy801.001.26551.25831.4655
1602006.10.06 12:31close801.001.27071.25831.4655520.0031425.71
1612006.10.06 12:31buy811.001.26551.25831.4655
1622006.10.06 12:31close811.001.26821.25831.4655270.0031695.71
1632006.10.06 12:31buy821.001.26491.25771.4649
1642006.10.06 14:36s/l821.001.25771.25771.4649-720.0030975.71
1652006.10.06 14:36buy831.001.25791.25071.4579
1662006.10.06 15:01close831.001.25881.25071.457990.0031065.71
1672006.10.06 15:03buy841.001.25881.25161.4588
1682006.10.06 15:29close841.001.25971.25161.458890.0031155.71
1692006.10.09 04:07sell851.001.26051.26671.0605
1702006.10.09 05:01close851.001.25961.26671.060590.0031245.71
1712006.10.10 06:14sell861.001.26031.26651.0603
1722006.10.10 07:08close861.001.25931.26651.0603100.0031345.71
1732006.10.10 07:47sell871.001.26021.26641.0602
1742006.10.10 08:06close871.001.25931.26641.060290.0031435.71
1752006.10.10 08:22buy881.001.25581.24861.4558
1762006.10.10 08:22close881.001.25681.24861.4558100.0031535.71
1772006.10.10 08:24buy891.001.25591.24871.4559
1782006.10.10 08:24close891.001.25691.24871.4559100.0031635.71
1792006.10.10 08:34buy901.001.25601.24881.4560
1802006.10.10 08:37close901.001.25811.24881.4560210.0031845.71
1812006.10.10 09:02buy911.001.25651.24931.4565
1822006.10.10 10:10close911.001.25751.24931.4565100.0031945.71
1832006.10.10 10:28buy921.001.25631.24911.4563
1842006.10.13 03:02close921.001.25771.24911.456396.7532042.46
1852006.10.13 03:02sell931.001.25771.26391.0577
1862006.10.13 04:43close931.001.25681.26391.057790.0032132.46
1872006.10.13 08:07buy941.001.25581.24861.4558
1882006.10.13 12:30close941.001.25701.24861.4558120.0032252.46
1892006.10.13 12:37buy951.001.25161.24441.4516
1902006.10.13 12:46close951.001.25261.24441.4516100.0032352.46
1912006.10.13 13:21buy961.001.25191.24471.4519
1922006.10.13 14:00close961.001.25311.24471.4519120.0032472.46
1932006.10.16 00:58buy971.001.24951.24231.4495
1942006.10.16 04:19close971.001.25041.24231.449590.0032562.46
1952006.10.16 05:14sell981.001.25081.25701.0508
1962006.10.16 07:24close981.001.24991.25701.050890.0032652.46
1972006.10.16 07:58sell991.001.25141.25761.0514
1982006.10.18 13:21close991.001.25041.25761.0514114.4032766.86
1992006.10.18 13:21buy1001.001.25041.24321.4504
2002006.10.18 13:27close1001.001.25131.24321.450490.0032856.86
2012006.10.18 14:14buy1011.001.25121.24401.4512
2022006.10.18 16:47close1011.001.25211.24401.451290.0032946.86
2032006.10.18 18:54sell1021.001.25321.25941.0532
2042006.10.19 13:46s/l1021.001.25941.25941.0532-598.4032348.46
2052006.10.19 13:46sell1031.001.25931.26551.0593
2062006.10.19 13:56close1031.001.25841.26551.059390.0032438.46
2072006.10.19 14:08sell1041.001.25861.26481.0586
2082006.10.23 08:49close1041.001.25781.26481.058694.4032532.86
2092006.10.23 08:49buy1051.001.25781.25061.4578
2102006.10.25 10:42close1051.001.25891.25061.457892.7032625.56
2112006.10.25 10:42sell1061.001.25891.26511.0589
2122006.10.25 12:13close1061.001.25801.26511.058990.0032715.56
2132006.10.25 12:38sell1071.001.25841.26461.0584
2142006.10.25 13:20close1071.001.25741.26461.0584100.0032815.56
2152006.10.25 19:03sell1081.001.26201.26821.0620
2162006.10.25 19:13close1081.001.26111.26821.062090.0032905.56
2172006.10.26 01:26sell1091.001.26211.26831.0621
2182006.10.26 16:21s/l1091.001.26831.26831.0621-620.0032285.56
2192006.10.26 16:23sell1101.001.26881.27501.0688
2202006.10.27 06:57close1101.001.26771.27501.0688117.2032402.76
2212006.10.27 06:57buy1111.001.26771.26051.4677
2222006.10.27 11:06close1111.001.26861.26051.467790.0032492.76
2232006.10.27 12:31sell1121.001.27101.27721.0710
2242006.10.30 13:33close1121.001.27011.27721.071097.2032589.96
2252006.10.30 13:33buy1131.001.27011.26291.4701
2262006.10.30 13:43close1131.001.27101.26291.470190.0032679.96
2272006.10.30 13:43buy1141.001.27121.26401.4712
2282006.10.30 14:08close1141.001.27221.26401.4712100.0032779.96
2292006.10.30 14:17buy1151.001.27141.26421.4714
2302006.10.30 14:21close1151.001.27251.26421.4714110.0032889.96
2312006.10.30 14:40buy1161.001.27151.26431.4715
2322006.10.30 18:16close1161.001.27241.26431.471590.0032979.96
2332006.10.30 19:03sell1171.001.27261.27881.0726
2342006.10.30 22:26close1171.001.27171.27881.072690.0033069.96
2352006.10.31 00:17buy1181.001.27151.26431.4715
2362006.10.31 15:00close1181.001.27271.26431.4715120.0033189.96
2372006.10.31 15:00sell1191.001.27271.27891.0727
2382006.11.01 15:00s/l1191.001.27891.27891.0727-612.8032577.16
2392006.11.01 15:00sell1201.001.27901.28521.0790
2402006.11.01 15:11close1201.001.27811.28521.079090.0032667.16
2412006.11.02 00:47buy1211.001.27521.26801.4752
2422006.11.02 06:06close1211.001.27611.26801.475290.0032757.16
2432006.11.02 06:06sell1221.001.27611.28231.0761
2442006.11.02 06:56close1221.001.27511.28231.0761100.0032857.16
2452006.11.02 07:26buy1231.001.27441.26721.4744
2462006.11.02 08:06close1231.001.27531.26721.474490.0032947.16
2472006.11.02 12:47sell1241.001.27751.28371.0775
2482006.11.02 13:03close1241.001.27661.28371.077590.0033037.16
2492006.11.02 13:09sell1251.001.27731.28351.0773
2502006.11.02 13:32close1251.001.27641.28351.077390.0033127.16
2512006.11.02 13:34sell1261.001.27731.28351.0773
2522006.11.02 13:37close1261.001.27631.28351.0773100.0033227.16
2532006.11.03 08:02buy1271.001.27661.26941.4766
2542006.11.03 08:53close1271.001.27751.26941.476690.0033317.16
2552006.11.03 13:30buy1281.001.27181.26461.4718
2562006.11.03 13:30close1281.001.27301.26461.4718120.0033437.16
2572006.11.03 13:30buy1291.001.27321.26601.4732
2582006.11.03 13:30close1291.001.27421.26601.4732100.0033537.16
2592006.11.03 13:30buy1301.001.27441.26721.4744
2602006.11.03 13:30close1301.001.27531.26721.474490.0033627.16
2612006.11.03 13:30buy1311.001.27241.26521.4724
2622006.11.03 13:33close1311.001.27331.26521.472490.0033717.16
2632006.11.03 13:33buy1321.001.27351.26631.4735
2642006.11.07 04:15close1321.001.27481.26631.4735112.7033829.86
2652006.11.07 05:00sell1331.001.27691.28311.0769
2662006.11.07 06:41close1331.001.27601.28311.076990.0033919.86
2672006.11.07 13:40sell1341.001.27781.28401.0778
2682006.11.07 19:55close1341.001.27691.28401.077890.0034009.86
2692006.11.08 07:20buy1351.001.27651.26931.4765
2702006.11.08 07:42close1351.001.27741.26931.476590.0034099.86
2712006.11.08 09:27sell1361.001.28061.28681.0806
2722006.11.08 10:01close1361.001.27971.28681.080690.0034189.86
2732006.11.08 14:10buy1371.001.27681.26961.4768
2742006.11.08 16:16close1371.001.27771.26961.476890.0034279.86
2752006.11.09 13:03sell1381.001.27941.28561.0794
2762006.11.09 13:30close1381.001.27841.28561.0794100.0034379.86
2772006.11.09 13:34sell1391.001.27941.28561.0794
2782006.11.09 13:36close1391.001.27851.28561.079490.0034469.86
2792006.11.09 16:34sell1401.001.28371.28991.0837
2802006.11.09 17:01close1401.001.28281.28991.083790.0034559.86
2812006.11.09 17:07sell1411.001.28351.28971.0835
2822006.11.09 19:47close1411.001.28261.28971.083590.0034649.86
2832006.11.10 02:00sell1421.001.28541.29161.0854
2842006.11.12 23:09close1421.001.28451.29161.085490.0034739.86
2852006.11.13 01:25sell1431.001.28751.29371.0875
2862006.11.13 02:31close1431.001.28661.29371.087590.0034829.86
2872006.11.13 07:58buy1441.001.28571.27851.4857
2882006.11.14 14:00close1441.001.28671.27851.485791.3534921.21
2892006.11.14 14:00sell1451.001.28671.29291.0867
2902006.11.14 14:15close1451.001.28581.29291.086790.0035011.21
2912006.11.15 17:30sell1461.001.28131.28751.0813
2922006.11.15 19:00close1461.001.28021.28751.0813110.0035121.21
2932006.11.15 21:40sell1471.001.28271.28891.0827
2942006.11.16 00:09close1471.001.28201.28891.082791.6035212.81
2952006.11.16 06:40buy1481.001.28131.27411.4813
2962006.11.16 06:57close1481.001.28221.27411.481390.0035302.81
2972006.11.16 07:08buy1491.001.28181.27461.4818
2982006.11.16 13:30close1491.001.28301.27461.4818120.0035422.81
2992006.11.16 13:30sell1501.001.28321.28941.0832
3002006.11.16 13:31close1501.001.28231.28941.083290.0035512.81
3012006.11.16 13:31sell1511.001.28311.28931.0831
3022006.11.16 13:31close1511.001.28211.28931.0831100.0035612.81
3032006.11.16 14:00sell1521.001.28241.28861.0824
3042006.11.16 14:00close1521.001.28131.28861.0824110.0035722.81
3052006.11.16 18:58buy1531.001.27881.27161.4788
3062006.11.16 20:02close1531.001.27971.27161.478890.0035812.81
3072006.11.17 03:26buy1541.001.27831.27111.4783
3082006.11.17 08:15close1541.001.27941.27111.4783110.0035922.81
3092006.11.17 14:50sell1551.001.27991.28611.0799
3102006.11.19 23:59close at stop1551.001.28291.28611.0799-300.0035622.81