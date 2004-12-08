|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.23 00:00 - 2006.11.17 00:00 (2004.06.23 - 2006.11.17)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; lStopLoss=70; sStopLoss=60; lTakeProfit=2000; sTakeProfit=2000; Profit=90; BLVL=10; SLVL=90; PERIOD=2; startbuy=30; startsell=70; StochK=6; StochD=2; StochSlowing=2; Slippage=1; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; UseSound=false; LotIncrease=false; OneEntryPerBar=false; Name_Expert="Magic RSI"; NameFileSound="alert.wav";
|Bars in test
|18707
|Ticks modelled
|2362810
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|33811.52
|Gross profit
|88056.48
|Gross loss
|-54244.96
|Profit factor
|1.62
|Expected payoff
|48.10
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|5040.55 (16.95%)
|Relative drawdown
|16.95% (5040.55)
|Total trades
|703
|Short positions (won %)
|421 (90.02%)
|Long positions (won %)
|282 (86.17%)
|Profit trades (% of total)
|622 (88.48%)
|Loss trades (% of total)
|81 (11.52%)
|Largest
|profit trade
|930.01
|loss trade
|-749.81
|Average
|profit trade
|141.57
|loss trade
|-669.69
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|35 (5468.00)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-1462.35)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|8970.00 (29)
|consecutive loss (count of losses)
|-1462.35 (2)
|Average
|consecutive wins
|8
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.23 07:01
|sell
|1
|1.00
|1.2147
|1.2209
|1.0147
|2
|2004.06.23 10:54
|close
|1
|1.00
|1.2138
|1.2209
|1.0147
|90.00
|10090.00
|3
|2004.06.23 16:05
|buy
|2
|1.00
|1.2080
|1.2008
|1.4080
|4
|2004.06.23 16:49
|close
|2
|1.00
|1.2089
|1.2008
|1.4080
|90.01
|10180.01
|5
|2004.06.25 06:21
|buy
|3
|1.00
|1.2147
|1.2075
|1.4147
|6
|2004.06.25 07:34
|close
|3
|1.00
|1.2157
|1.2075
|1.4147
|100.00
|10280.01
|7
|2004.06.29 20:40
|buy
|4
|1.00
|1.2082
|1.2010
|1.4082
|8
|2004.06.30 00:58
|close
|4
|1.00
|1.2093
|1.2010
|1.4082
|102.55
|10382.56
|9
|2004.06.30 14:00
|sell
|5
|1.00
|1.2157
|1.2219
|1.0157
|10
|2004.06.30 20:25
|close
|5
|1.00
|1.2148
|1.2219
|1.0157
|90.00
|10472.56
|11
|2004.07.05 14:00
|buy
|6
|1.00
|1.2283
|1.2211
|1.4283
|12
|2004.07.05 15:24
|close
|6
|1.00
|1.2292
|1.2211
|1.4283
|90.00
|10562.56
|13
|2004.07.05 16:49
|buy
|7
|1.00
|1.2273
|1.2201
|1.4273
|14
|2004.07.05 16:54
|close
|7
|1.00
|1.2282
|1.2201
|1.4273
|90.00
|10652.56
|15
|2004.07.05 16:59
|buy
|8
|1.00
|1.2274
|1.2202
|1.4274
|16
|2004.07.05 17:38
|close
|8
|1.00
|1.2283
|1.2202
|1.4274
|90.00
|10742.56
|17
|2004.07.06 01:31
|sell
|9
|1.00
|1.2304
|1.2366
|1.0304
|18
|2004.07.06 02:13
|close
|9
|1.00
|1.2295
|1.2366
|1.0304
|90.00
|10832.56
|19
|2004.07.07 11:28
|sell
|10
|1.00
|1.2372
|1.2434
|1.0372
|20
|2004.07.07 11:37
|close
|10
|1.00
|1.2363
|1.2434
|1.0372
|90.00
|10922.56
|21
|2004.07.07 11:54
|sell
|11
|1.00
|1.2372
|1.2434
|1.0372
|22
|2004.07.07 12:02
|close
|11
|1.00
|1.2363
|1.2434
|1.0372
|90.00
|11012.56
|23
|2004.07.07 14:22
|sell
|12
|1.00
|1.2374
|1.2436
|1.0374
|24
|2004.07.07 14:26
|close
|12
|1.00
|1.2365
|1.2436
|1.0374
|90.01
|11102.57
|25
|2004.07.12 01:49
|sell
|13
|1.00
|1.2416
|1.2478
|1.0416
|26
|2004.07.12 02:08
|close
|13
|1.00
|1.2407
|1.2478
|1.0416
|90.00
|11192.57
|27
|2004.07.12 12:00
|sell
|14
|1.00
|1.2424
|1.2486
|1.0424
|28
|2004.07.12 12:56
|close
|14
|1.00
|1.2415
|1.2486
|1.0424
|90.00
|11282.57
|29
|2004.07.14 12:25
|sell
|15
|1.00
|1.2370
|1.2432
|1.0370
|30
|2004.07.15 06:42
|close
|15
|1.00
|1.2362
|1.2432
|1.0370
|96.43
|11379.00
|31
|2004.07.15 09:04
|buy
|16
|1.00
|1.2345
|1.2273
|1.4345
|32
|2004.07.15 11:39
|close
|16
|1.00
|1.2354
|1.2273
|1.4345
|90.00
|11469.00
|33
|2004.07.16 22:10
|sell
|17
|1.00
|1.2451
|1.2513
|1.0451
|34
|2004.07.19 08:08
|close
|17
|1.00
|1.2442
|1.2513
|1.0451
|95.48
|11564.47
|35
|2004.07.23 08:02
|buy
|18
|1.00
|1.2233
|1.2161
|1.4233
|36
|2004.07.23 14:39
|s/l
|18
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.4233
|-720.00
|10844.47
|37
|2004.07.23 14:39
|buy
|19
|1.00
|1.2163
|1.2091
|1.4163
|38
|2004.07.23 15:37
|close
|19
|1.00
|1.2172
|1.2091
|1.4163
|90.00
|10934.47
|39
|2004.07.23 20:36
|buy
|20
|1.00
|1.2100
|1.2028
|1.4100
|40
|2004.07.26 01:05
|close
|20
|1.00
|1.2110
|1.2028
|1.4100
|92.55
|11027.02
|41
|2004.07.26 09:18
|sell
|21
|1.00
|1.2140
|1.2202
|1.0140
|42
|2004.07.26 17:30
|close
|21
|1.00
|1.2131
|1.2202
|1.0140
|90.01
|11117.03
|43
|2004.07.29 15:21
|buy
|22
|1.00
|1.2004
|1.1932
|1.4004
|44
|2004.07.29 15:27
|close
|22
|1.00
|1.2013
|1.1932
|1.4004
|90.00
|11207.03
|45
|2004.08.02 09:57
|sell
|23
|1.00
|1.2072
|1.2134
|1.0072
|46
|2004.08.02 13:25
|close
|23
|1.00
|1.2062
|1.2134
|1.0072
|100.00
|11307.03
|47
|2004.08.02 19:23
|buy
|24
|1.00
|1.2028
|1.1956
|1.4028
|48
|2004.08.02 20:11
|close
|24
|1.00
|1.2037
|1.1956
|1.4028
|90.00
|11397.03
|49
|2004.08.03 01:00
|buy
|25
|1.00
|1.2020
|1.1948
|1.4020
|50
|2004.08.03 02:25
|close
|25
|1.00
|1.2029
|1.1948
|1.4020
|90.00
|11487.03
|51
|2004.08.04 07:00
|buy
|26
|1.00
|1.2031
|1.1959
|1.4031
|52
|2004.08.04 16:37
|close
|26
|1.00
|1.2040
|1.1959
|1.4031
|90.00
|11577.03
|53
|2004.08.06 07:00
|sell
|27
|1.00
|1.2071
|1.2133
|1.0071
|54
|2004.08.06 09:12
|close
|27
|1.00
|1.2061
|1.2133
|1.0071
|100.00
|11677.03
|55
|2004.08.06 21:30
|sell
|28
|1.00
|1.2284
|1.2346
|1.0284
|56
|2004.08.09 00:59
|close
|28
|1.00
|1.2274
|1.2346
|1.0284
|105.48
|11782.51
|57
|2004.08.11 00:00
|buy
|29
|1.00
|1.2231
|1.2159
|1.4231
|58
|2004.08.11 07:57
|close
|29
|1.00
|1.2240
|1.2159
|1.4231
|90.00
|11872.51
|59
|2004.08.12 08:00
|sell
|30
|1.00
|1.2238
|1.2300
|1.0238
|60
|2004.08.12 14:30
|s/l
|30
|1.00
|1.2300
|1.2300
|1.0238
|-620.00
|11252.51
|61
|2004.08.12 14:30
|sell
|31
|1.00
|1.2298
|1.2360
|1.0298
|62
|2004.08.12 14:31
|close
|31
|1.00
|1.2285
|1.2360
|1.0298
|130.00
|11382.51
|63
|2004.08.12 14:31
|sell
|32
|1.00
|1.2283
|1.2345
|1.0283
|64
|2004.08.12 14:35
|close
|32
|1.00
|1.2274
|1.2345
|1.0283
|90.00
|11472.51
|65
|2004.08.12 14:35
|sell
|33
|1.00
|1.2272
|1.2334
|1.0272
|66
|2004.08.12 14:43
|close
|33
|1.00
|1.2262
|1.2334
|1.0272
|100.00
|11572.51
|67
|2004.08.13 20:43
|sell
|34
|1.00
|1.2371
|1.2433
|1.0371
|68
|2004.08.16 07:22
|close
|34
|1.00
|1.2362
|1.2433
|1.0371
|95.49
|11668.00
|69
|2004.08.17 13:00
|buy
|35
|1.00
|1.2337
|1.2265
|1.4337
|70
|2004.08.17 14:30
|close
|35
|1.00
|1.2352
|1.2265
|1.4337
|150.00
|11818.00
|71
|2004.08.17 15:00
|buy
|36
|1.00
|1.2332
|1.2260
|1.4332
|72
|2004.08.17 15:15
|close
|36
|1.00
|1.2342
|1.2260
|1.4332
|100.00
|11918.00
|73
|2004.08.17 15:16
|buy
|37
|1.00
|1.2333
|1.2261
|1.4333
|74
|2004.08.17 16:10
|close
|37
|1.00
|1.2343
|1.2261
|1.4333
|99.99
|12017.99
|75
|2004.08.17 17:09
|buy
|38
|1.00
|1.2323
|1.2251
|1.4323
|76
|2004.08.17 17:27
|close
|38
|1.00
|1.2332
|1.2251
|1.4323
|90.01
|12108.00
|77
|2004.08.18 16:03
|buy
|39
|1.00
|1.2300
|1.2228
|1.4300
|78
|2004.08.18 16:33
|close
|39
|1.00
|1.2310
|1.2228
|1.4300
|99.99
|12207.99
|79
|2004.08.18 16:43
|buy
|40
|1.00
|1.2300
|1.2228
|1.4300
|80
|2004.08.18 18:13
|close
|40
|1.00
|1.2309
|1.2228
|1.4300
|90.00
|12297.99
|81
|2004.08.19 00:22
|sell
|41
|1.00
|1.2340
|1.2402
|1.0340
|82
|2004.08.20 12:05
|close
|41
|1.00
|1.2331
|1.2402
|1.0340
|95.49
|12393.47
|83
|2004.08.20 15:23
|buy
|42
|1.00
|1.2297
|1.2225
|1.4297
|84
|2004.08.20 16:06
|close
|42
|1.00
|1.2307
|1.2225
|1.4297
|99.99
|12493.46
|85
|2004.08.23 14:00
|buy
|43
|1.00
|1.2259
|1.2187
|1.4259
|86
|2004.08.23 17:40
|s/l
|43
|1.00
|1.2187
|1.2187
|1.4259
|-720.00
|11773.46
|87
|2004.08.23 19:00
|buy
|44
|1.00
|1.2187
|1.2115
|1.4187
|88
|2004.08.24 14:27
|s/l
|44
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.4187
|-727.45
|11046.01
|89
|2004.08.25 11:01
|sell
|45
|1.00
|1.2101
|1.2163
|1.0101
|90
|2004.08.25 11:48
|close
|45
|1.00
|1.2091
|1.2163
|1.0101
|99.99
|11146.00
|91
|2004.08.27 06:00
|sell
|46
|1.00
|1.2117
|1.2179
|1.0117
|92
|2004.08.27 09:47
|close
|46
|1.00
|1.2107
|1.2179
|1.0117
|100.00
|11246.00
|93
|2004.08.27 14:32
|buy
|47
|1.00
|1.2077
|1.2005
|1.4077
|94
|2004.08.27 14:33
|close
|47
|1.00
|1.2086
|1.2005
|1.4077
|90.00
|11336.00
|95
|2004.08.27 14:53
|buy
|48
|1.00
|1.2076
|1.2004
|1.4076
|96
|2004.08.27 15:43
|close
|48
|1.00
|1.2085
|1.2004
|1.4076
|90.00
|11426.00
|97
|2004.08.27 21:02
|buy
|49
|1.00
|1.2012
|1.1940
|1.4012
|98
|2004.08.30 09:07
|close
|49
|1.00
|1.2022
|1.1940
|1.4012
|92.55
|11518.55
|99
|2004.08.30 14:27
|sell
|50
|1.00
|1.2055
|1.2117
|1.0055
|100
|2004.08.30 14:34
|close
|50
|1.00
|1.2046
|1.2117
|1.0055
|90.00
|11608.55
|101
|2004.08.31 16:00
|sell
|51
|1.00
|1.2128
|1.2190
|1.0128
|102
|2004.08.31 18:01
|s/l
|51
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.0128
|-620.00
|10988.55
|103
|2004.08.31 20:00
|sell
|52
|1.00
|1.2184
|1.2246
|1.0184
|104
|2004.08.31 20:51
|close
|52
|1.00
|1.2174
|1.2246
|1.0184
|100.00
|11088.55
|105
|2004.09.06 15:18
|sell
|53
|1.00
|1.2073
|1.2135
|1.0073
|106
|2004.09.06 23:17
|close
|53
|1.00
|1.2063
|1.2135
|1.0073
|99.99
|11188.54
|107
|2004.09.07 01:00
|buy
|54
|1.00
|1.2064
|1.1992
|1.4064
|108
|2004.09.07 07:05
|close
|54
|1.00
|1.2075
|1.1992
|1.4064
|110.00
|11298.54
|109
|2004.09.07 10:02
|sell
|55
|1.00
|1.2087
|1.2149
|1.0087
|110
|2004.09.07 13:55
|close
|55
|1.00
|1.2077
|1.2149
|1.0087
|100.01
|11398.55
|111
|2004.09.08 16:23
|buy
|56
|1.00
|1.2033
|1.1961
|1.4033
|112
|2004.09.08 16:30
|close
|56
|1.00
|1.2042
|1.1961
|1.4033
|90.00
|11488.55
|113
|2004.09.08 20:00
|sell
|57
|1.00
|1.2172
|1.2234
|1.0172
|114
|2004.09.09 15:41
|close
|57
|1.00
|1.2160
|1.2234
|1.0172
|136.43
|11624.98
|115
|2004.09.10 01:00
|sell
|58
|1.00
|1.2241
|1.2303
|1.0241
|116
|2004.09.10 01:54
|close
|58
|1.00
|1.2232
|1.2303
|1.0241
|90.00
|11714.98
|117
|2004.09.10 17:10
|sell
|59
|1.00
|1.2298
|1.2360
|1.0298
|118
|2004.09.10 17:22
|close
|59
|1.00
|1.2288
|1.2360
|1.0298
|100.00
|11814.98
|119
|2004.09.15 00:00
|buy
|60
|1.00
|1.2248
|1.2176
|1.4248
|120
|2004.09.15 00:59
|close
|60
|1.00
|1.2257
|1.2176
|1.4248
|90.00
|11904.98
|121
|2004.09.15 07:02
|buy
|61
|1.00
|1.2236
|1.2164
|1.4236
|122
|2004.09.15 08:26
|close
|61
|1.00
|1.2245
|1.2164
|1.4236
|90.00
|11994.98
|123
|2004.09.15 08:33
|buy
|62
|1.00
|1.2236
|1.2164
|1.4236
|124
|2004.09.15 09:26
|close
|62
|1.00
|1.2245
|1.2164
|1.4236
|90.01
|12084.99
|125
|2004.09.15 09:43
|buy
|63
|1.00
|1.2229
|1.2157
|1.4229
|126
|2004.09.15 09:54
|close
|63
|1.00
|1.2239
|1.2157
|1.4229
|100.00
|12184.99
|127
|2004.09.15 19:00
|buy
|64
|1.00
|1.2146
|1.2074
|1.4146
|128
|2004.09.15 22:00
|close
|64
|1.00
|1.2157
|1.2074
|1.4146
|109.99
|12294.98
|129
|2004.09.21 15:00
|sell
|65
|1.00
|1.2263
|1.2325
|1.0263
|130
|2004.09.21 15:48
|close
|65
|1.00
|1.2253
|1.2325
|1.0263
|100.00
|12394.98
|131
|2004.09.21 15:59
|sell
|66
|1.00
|1.2264
|1.2326
|1.0264
|132
|2004.09.21 16:07
|close
|66
|1.00
|1.2254
|1.2326
|1.0264
|99.99
|12494.97
|133
|2004.09.24 15:00
|sell
|67
|1.00
|1.2330
|1.2392
|1.0330
|134
|2004.09.24 15:07
|close
|67
|1.00
|1.2321
|1.2392
|1.0330
|90.00
|12584.97
|135
|2004.09.28 07:00
|buy
|68
|1.00
|1.2288
|1.2216
|1.4288
|136
|2004.09.28 08:46
|close
|68
|1.00
|1.2297
|1.2216
|1.4288
|90.00
|12674.97
|137
|2004.09.30 00:18
|sell
|69
|1.00
|1.2334
|1.2396
|1.0334
|138
|2004.09.30 03:34
|close
|69
|1.00
|1.2325
|1.2396
|1.0334
|90.00
|12764.97
|139
|2004.09.30 16:15
|sell
|70
|1.00
|1.2420
|1.2482
|1.0420
|140
|2004.09.30 16:18
|close
|70
|1.00
|1.2411
|1.2482
|1.0420
|90.01
|12854.98
|141
|2004.09.30 16:35
|sell
|71
|1.00
|1.2420
|1.2482
|1.0420
|142
|2004.10.01 09:19
|close
|71
|1.00
|1.2411
|1.2482
|1.0420
|95.48
|12950.46
|143
|2004.10.05 18:19
|sell
|72
|1.00
|1.2321
|1.2383
|1.0321
|144
|2004.10.05 19:34
|close
|72
|1.00
|1.2311
|1.2383
|1.0321
|100.00
|13050.46
|145
|2004.10.08 19:12
|sell
|73
|1.00
|1.2422
|1.2484
|1.0422
|146
|2004.10.08 20:23
|close
|73
|1.00
|1.2413
|1.2484
|1.0422
|90.00
|13140.46
|147
|2004.10.11 15:00
|buy
|74
|1.00
|1.2389
|1.2317
|1.4389
|148
|2004.10.12 09:17
|s/l
|74
|1.00
|1.2317
|1.2317
|1.4389
|-727.45
|12413.00
|149
|2004.10.15 15:00
|sell
|75
|1.00
|1.2445
|1.2507
|1.0445
|150
|2004.10.15 16:14
|s/l
|75
|1.00
|1.2507
|1.2507
|1.0445
|-620.00
|11793.00
|151
|2004.10.15 16:14
|sell
|76
|1.00
|1.2506
|1.2568
|1.0506
|152
|2004.10.15 16:14
|close
|76
|1.00
|1.2494
|1.2568
|1.0506
|120.01
|11913.01
|153
|2004.10.15 16:14
|sell
|77
|1.00
|1.2492
|1.2554
|1.0492
|154
|2004.10.15 16:20
|close
|77
|1.00
|1.2483
|1.2554
|1.0492
|90.00
|12003.01
|155
|2004.10.15 16:20
|sell
|78
|1.00
|1.2481
|1.2543
|1.0481
|156
|2004.10.15 16:29
|close
|78
|1.00
|1.2472
|1.2543
|1.0481
|90.00
|12093.01
|157
|2004.10.15 16:30
|sell
|79
|1.00
|1.2477
|1.2539
|1.0477
|158
|2004.10.15 18:10
|close
|79
|1.00
|1.2467
|1.2539
|1.0477
|100.01
|12193.02
|159
|2004.10.18 17:00
|sell
|80
|1.00
|1.2519
|1.2581
|1.0519
|160
|2004.10.18 18:05
|close
|80
|1.00
|1.2510
|1.2581
|1.0519
|90.00
|12283.02
|161
|2004.10.19 04:00
|buy
|81
|1.00
|1.2462
|1.2390
|1.4462
|162
|2004.10.19 10:05
|close
|81
|1.00
|1.2472
|1.2390
|1.4462
|99.99
|12383.01
|163
|2004.10.20 06:00
|buy
|82
|1.00
|1.2502
|1.2430
|1.4502
|164
|2004.10.20 08:13
|close
|82
|1.00
|1.2511
|1.2430
|1.4502
|90.00
|12473.01
|165
|2004.10.20 14:35
|sell
|83
|1.00
|1.2595
|1.2657
|1.0595
|166
|2004.10.20 19:25
|close
|83
|1.00
|1.2586
|1.2657
|1.0595
|90.00
|12563.01
|167
|2004.10.25 05:26
|sell
|84
|1.00
|1.2776
|1.2838
|1.0776
|168
|2004.10.25 06:06
|close
|84
|1.00
|1.2767
|1.2838
|1.0776
|90.00
|12653.01
|169
|2004.10.28 08:46
|sell
|85
|1.00
|1.2732
|1.2794
|1.0732
|170
|2004.10.28 09:35
|close
|85
|1.00
|1.2723
|1.2794
|1.0732
|90.00
|12743.01
|171
|2004.11.01 01:00
|sell
|86
|1.00
|1.2828
|1.2890
|1.0828
|172
|2004.11.01 01:06
|close
|86
|1.00
|1.2819
|1.2890
|1.0828
|90.01
|12833.02
|173
|2004.11.01 14:38
|buy
|87
|1.00
|1.2738
|1.2666
|1.4738
|174
|2004.11.01 15:40
|close
|87
|1.00
|1.2747
|1.2666
|1.4738
|90.00
|12923.02
|175
|2004.11.02 09:00
|buy
|88
|1.00
|1.2706
|1.2634
|1.4706
|176
|2004.11.02 09:45
|close
|88
|1.00
|1.2715
|1.2634
|1.4706
|90.01
|13013.03
|177
|2004.11.03 17:00
|sell
|89
|1.00
|1.2799
|1.2861
|1.0799
|178
|2004.11.03 17:06
|close
|89
|1.00
|1.2790
|1.2861
|1.0799
|90.00
|13103.03
|179
|2004.11.03 17:09
|sell
|90
|1.00
|1.2798
|1.2860
|1.0798
|180
|2004.11.03 17:17
|close
|90
|1.00
|1.2788
|1.2860
|1.0798
|100.00
|13203.03
|181
|2004.11.03 22:00
|sell
|91
|1.00
|1.2822
|1.2884
|1.0822
|182
|2004.11.03 23:25
|close
|91
|1.00
|1.2813
|1.2884
|1.0822
|90.00
|13293.03
|183
|2004.11.03 23:59
|sell
|92
|1.00
|1.2826
|1.2888
|1.0826
|184
|2004.11.04 00:31
|close
|92
|1.00
|1.2816
|1.2888
|1.0826
|116.43
|13409.46
|185
|2004.11.08 16:00
|buy
|93
|1.00
|1.2934
|1.2862
|1.4934
|186
|2004.11.08 16:31
|close
|93
|1.00
|1.2944
|1.2862
|1.4934
|100.00
|13509.46
|187
|2004.11.08 16:59
|buy
|94
|1.00
|1.2931
|1.2859
|1.4931
|188
|2004.11.08 17:00
|close
|94
|1.00
|1.2946
|1.2859
|1.4931
|150.00
|13659.46
|189
|2004.11.09 01:00
|buy
|95
|1.00
|1.2906
|1.2834
|1.4906
|190
|2004.11.09 03:00
|close
|95
|1.00
|1.2917
|1.2834
|1.4906
|110.00
|13769.46
|191
|2004.11.10 02:00
|buy
|96
|1.00
|1.2891
|1.2819
|1.4891
|192
|2004.11.10 02:30
|close
|96
|1.00
|1.2900
|1.2819
|1.4891
|90.01
|13859.47
|193
|2004.11.10 02:42
|buy
|97
|1.00
|1.2898
|1.2826
|1.4898
|194
|2004.11.10 09:42
|close
|97
|1.00
|1.2908
|1.2826
|1.4898
|100.00
|13959.47
|195
|2004.11.10 14:00
|sell
|98
|1.00
|1.2963
|1.3025
|1.0963
|196
|2004.11.10 15:02
|close
|98
|1.00
|1.2953
|1.3025
|1.0963
|100.00
|14059.47
|197
|2004.11.10 15:59
|sell
|99
|1.00
|1.2963
|1.3025
|1.0963
|198
|2004.11.10 16:00
|close
|99
|1.00
|1.2908
|1.3025
|1.0963
|550.00
|14609.47
|199
|2004.11.15 01:21
|sell
|100
|1.00
|1.2992
|1.3054
|1.0992
|200
|2004.11.15 01:46
|close
|100
|1.00
|1.2983
|1.3054
|1.0992
|90.01
|14699.48
|201
|2004.11.16 13:00
|sell
|101
|1.00
|1.2977
|1.3039
|1.0977
|202
|2004.11.16 13:02
|close
|101
|1.00
|1.2965
|1.3039
|1.0977
|120.00
|14819.48
|203
|2004.11.16 13:15
|sell
|102
|1.00
|1.2976
|1.3038
|1.0976
|204
|2004.11.16 13:59
|close
|102
|1.00
|1.2967
|1.3038
|1.0976
|90.00
|14909.48
|205
|2004.11.17 12:00
|sell
|103
|1.00
|1.3024
|1.3086
|1.1024
|206
|2004.11.18 14:46
|close
|103
|1.00
|1.3016
|1.3086
|1.1024
|96.43
|15005.91
|207
|2004.11.18 16:00
|buy
|104
|1.00
|1.3015
|1.2943
|1.5015
|208
|2004.11.19 00:00
|s/l
|104
|1.00
|1.2943
|1.2943
|1.5015
|-727.45
|14278.46
|209
|2004.11.19 08:04
|sell
|105
|1.00
|1.2973
|1.3035
|1.0973
|210
|2004.11.19 08:31
|close
|105
|1.00
|1.2964
|1.3035
|1.0973
|90.01
|14368.47
|211
|2004.11.19 09:07
|sell
|106
|1.00
|1.2971
|1.3033
|1.0971
|212
|2004.11.19 09:59
|close
|106
|1.00
|1.2958
|1.3033
|1.0971
|130.00
|14498.47
|213
|2004.11.19 14:00
|sell
|107
|1.00
|1.3024
|1.3086
|1.1024
|214
|2004.11.19 21:00
|close
|107
|1.00
|1.3013
|1.3086
|1.1024
|110.00
|14608.47
|215
|2004.11.23 17:11
|sell
|108
|1.00
|1.3103
|1.3165
|1.1103
|216
|2004.11.23 17:11
|close
|108
|1.00
|1.3093
|1.3165
|1.1103
|100.00
|14708.47
|217
|2004.11.23 19:00
|sell
|109
|1.00
|1.3098
|1.3160
|1.1098
|218
|2004.11.23 19:08
|close
|109
|1.00
|1.3089
|1.3160
|1.1098
|90.00
|14798.47
|219
|2004.11.23 19:15
|sell
|110
|1.00
|1.3091
|1.3153
|1.1091
|220
|2004.11.23 21:00
|close
|110
|1.00
|1.3081
|1.3153
|1.1091
|100.00
|14898.47
|221
|2004.11.24 16:01
|sell
|111
|1.00
|1.3165
|1.3227
|1.1165
|222
|2004.11.24 16:16
|close
|111
|1.00
|1.3156
|1.3227
|1.1165
|90.01
|14988.48
|223
|2004.11.24 16:59
|sell
|112
|1.00
|1.3169
|1.3231
|1.1169
|224
|2004.11.24 17:00
|close
|112
|1.00
|1.3160
|1.3231
|1.1169
|90.00
|15078.48
|225
|2004.11.25 14:00
|sell
|113
|1.00
|1.3220
|1.3282
|1.1220
|226
|2004.11.25 14:14
|close
|113
|1.00
|1.3211
|1.3282
|1.1220
|90.00
|15168.48
|227
|2004.11.25 14:49
|sell
|114
|1.00
|1.3219
|1.3281
|1.1219
|228
|2004.11.25 14:54
|close
|114
|1.00
|1.3210
|1.3281
|1.1219
|90.00
|15258.48
|229
|2004.11.25 23:00
|sell
|115
|1.00
|1.3270
|1.3332
|1.1270
|230
|2004.11.25 23:16
|close
|115
|1.00
|1.3261
|1.3332
|1.1270
|90.00
|15348.48
|231
|2004.11.25 23:16
|sell
|116
|1.00
|1.3271
|1.3333
|1.1271
|232
|2004.11.25 23:43
|close
|116
|1.00
|1.3261
|1.3333
|1.1271
|100.00
|15448.48
|233
|2004.11.25 23:43
|sell
|117
|1.00
|1.3274
|1.3336
|1.1274
|234
|2004.11.25 23:47
|close
|117
|1.00
|1.3262
|1.3336
|1.1274
|120.00
|15568.48
|235
|2004.11.25 23:48
|sell
|118
|1.00
|1.3274
|1.3336
|1.1274
|236
|2004.11.26 00:27
|close
|118
|1.00
|1.3265
|1.3336
|1.1274
|95.48
|15663.96
|237
|2004.11.29 04:00
|buy
|119
|1.00
|1.3257
|1.3185
|1.5257
|238
|2004.11.29 06:09
|close
|119
|1.00
|1.3267
|1.3185
|1.5257
|100.00
|15763.96
|239
|2004.11.30 03:00
|buy
|120
|1.00
|1.3260
|1.3188
|1.5260
|240
|2004.11.30 05:41
|close
|120
|1.00
|1.3269
|1.3188
|1.5260
|90.00
|15853.96
|241
|2004.11.30 16:06
|sell
|121
|1.00
|1.3312
|1.3374
|1.1312
|242
|2004.11.30 16:37
|close
|121
|1.00
|1.3303
|1.3374
|1.1312
|90.00
|15943.96
|243
|2004.11.30 16:59
|sell
|122
|1.00
|1.3315
|1.3377
|1.1315
|244
|2004.11.30 17:00
|close
|122
|1.00
|1.3294
|1.3377
|1.1315
|210.00
|16153.96
|245
|2004.12.02 00:00
|sell
|123
|1.00
|1.3348
|1.3410
|1.1348
|246
|2004.12.02 12:00
|close
|123
|1.00
|1.3309
|1.3410
|1.1348
|390.00
|16543.96
|247
|2004.12.02 20:00
|buy
|124
|1.00
|1.3273
|1.3201
|1.5273
|248
|2004.12.03 02:48
|close
|124
|1.00
|1.3283
|1.3201
|1.5273
|92.55
|16636.51
|249
|2004.12.03 16:00
|sell
|125
|1.00
|1.3337
|1.3399
|1.1337
|250
|2004.12.03 18:42
|s/l
|125
|1.00
|1.3399
|1.3399
|1.1337
|-620.00
|16016.51
|251
|2004.12.03 22:00
|sell
|126
|1.00
|1.3456
|1.3518
|1.1456
|252
|2004.12.06 00:00
|close
|126
|1.00
|1.3445
|1.3518
|1.1456
|115.48
|16131.98
|253
|2004.12.07 01:00
|buy
|127
|1.00
|1.3395
|1.3323
|1.5395
|254
|2004.12.07 01:31
|close
|127
|1.00
|1.3404
|1.3323
|1.5395
|90.00
|16221.98
|255
|2004.12.07 01:49
|buy
|128
|1.00
|1.3396
|1.3324
|1.5396
|256
|2004.12.07 02:56
|close
|128
|1.00
|1.3406
|1.3324
|1.5396
|99.99
|16321.97
|257
|2004.12.07 08:00
|sell
|129
|1.00
|1.3421
|1.3483
|1.1421
|258
|2004.12.08 03:01
|close
|129
|1.00
|1.3400
|1.3483
|1.1421
|215.48
|16537.45
|259
|2004.12.08 06:00
|buy
|130
|1.00
|1.3360
|1.3288
|1.5360
|260
|2004.12.08 07:44
|close
|130
|1.00
|1.3369
|1.3288
|1.5360
|90.00
|16627.45
|261
|2004.12.08 07:50
|buy
|131
|1.00
|1.3361
|1.3289
|1.5361
|262
|2004.12.08 07:57
|close
|131
|1.00
|1.3370
|1.3289
|1.5361
|90.00
|16717.45
|263
|2004.12.08 07:59
|buy
|132
|1.00
|1.3354
|1.3282
|1.5354
|264
|2004.12.08 08:00
|close
|132
|1.00
|1.3365
|1.3282
|1.5354
|110.00
|16827.45
|265
|2004.12.08 10:00
|buy
|133
|1.00
|1.3321
|1.3249
|1.5321
|266
|2004.12.08 10:40
|close
|133
|1.00
|1.3330
|1.3249
|1.5321
|90.00
|16917.45
|267
|2004.12.08 10:59
|buy
|134
|1.00
|1.3322
|1.3250
|1.5322
|268
|2004.12.08 15:00
|s/l
|134
|1.00
|1.3250
|1.3250
|1.5322
|-720.00
|16197.45
|269
|2004.12.08 16:00
|buy
|135
|1.00
|1.3237
|1.3165
|1.5237
|270
|2004.12.08 16:00
|close
|135
|1.00
|1.3250
|1.3165
|1.5237
|130.00
|16327.45
|271
|2004.12.09 01:00
|sell
|136
|1.00
|1.3354
|1.3416
|1.1354
|272
|2004.12.09 01:00
|close
|136
|1.00
|1.3345
|1.3416
|1.1354
|90.00
|16417.45
|273
|2004.12.09 01:29
|sell
|137
|1.00
|1.3354
|1.3416
|1.1354
|274
|2004.12.09 01:59
|close
|137
|1.00
|1.3344
|1.3416
|1.1354
|100.00
|16517.45
|275
|2004.12.10 06:00
|buy
|138
|1.00
|1.3247
|1.3175
|1.5247
|276
|2004.12.10 12:00
|s/l
|138
|1.00
|1.3175
|1.3175
|1.5247
|-720.00
|15797.45
|277
|2004.12.14 12:00
|sell
|139
|1.00
|1.3314
|1.3376
|1.1314
|278
|2004.12.14 15:00
|close
|139
|1.00
|1.3301
|1.3376
|1.1314
|130.00
|15927.45
|279
|2004.12.15 11:22
|sell
|140
|1.00
|1.3345
|1.3407
|1.1345
|280
|2004.12.15 11:23
|close
|140
|1.00
|1.3326
|1.3407
|1.1345
|190.00
|16117.45
|281
|2004.12.15 11:30
|sell
|141
|1.00
|1.3346
|1.3408
|1.1346
|282
|2004.12.15 11:31
|close
|141
|1.00
|1.3326
|1.3408
|1.1346
|200.00
|16317.45
|283
|2004.12.15 11:31
|sell
|142
|1.00
|1.3345
|1.3407
|1.1345
|284
|2004.12.15 11:33
|close
|142
|1.00
|1.3326
|1.3407
|1.1345
|190.00
|16507.45
|285
|2004.12.15 11:34
|sell
|143
|1.00
|1.3346
|1.3408
|1.1346
|286
|2004.12.15 11:35
|close
|143
|1.00
|1.3326
|1.3408
|1.1346
|200.00
|16707.45
|287
|2004.12.15 11:35
|sell
|144
|1.00
|1.3347
|1.3409
|1.1347
|288
|2004.12.15 11:36
|close
|144
|1.00
|1.3326
|1.3409
|1.1347
|210.00
|16917.45
|289
|2004.12.15 11:36
|sell
|145
|1.00
|1.3354
|1.3416
|1.1354
|290
|2004.12.15 11:37
|close
|145
|1.00
|1.3326
|1.3416
|1.1354
|280.00
|17197.45
|291
|2004.12.15 11:37
|sell
|146
|1.00
|1.3354
|1.3416
|1.1354
|292
|2004.12.15 11:38
|close
|146
|1.00
|1.3326
|1.3416
|1.1354
|280.00
|17477.45
|293
|2004.12.15 11:38
|sell
|147
|1.00
|1.3354
|1.3416
|1.1354
|294
|2004.12.15 11:39
|close
|147
|1.00
|1.3326
|1.3416
|1.1354
|280.00
|17757.45
|295
|2004.12.15 11:39
|sell
|148
|1.00
|1.3358
|1.3420
|1.1358
|296
|2004.12.15 11:40
|close
|148
|1.00
|1.3326
|1.3420
|1.1358
|320.01
|18077.46
|297
|2004.12.15 11:40
|sell
|149
|1.00
|1.3361
|1.3423
|1.1361
|298
|2004.12.15 11:41
|close
|149
|1.00
|1.3326
|1.3423
|1.1361
|350.00
|18427.46
|299
|2004.12.15 11:41
|sell
|150
|1.00
|1.3362
|1.3424
|1.1362
|300
|2004.12.15 11:42
|close
|150
|1.00
|1.3326
|1.3424
|1.1362
|360.00
|18787.46
|301
|2004.12.15 11:42
|sell
|151
|1.00
|1.3360
|1.3422
|1.1360
|302
|2004.12.15 11:43
|close
|151
|1.00
|1.3326
|1.3422
|1.1360
|340.00
|19127.46
|303
|2004.12.15 11:43
|sell
|152
|1.00
|1.3361
|1.3423
|1.1361
|304
|2004.12.15 11:44
|close
|152
|1.00
|1.3326
|1.3423
|1.1361
|350.00
|19477.46
|305
|2004.12.15 11:44
|sell
|153
|1.00
|1.3357
|1.3419
|1.1357
|306
|2004.12.15 11:45
|close
|153
|1.00
|1.3326
|1.3419
|1.1357
|310.00
|19787.46
|307
|2004.12.15 11:45
|sell
|154
|1.00
|1.3355
|1.3417
|1.1355
|308
|2004.12.15 11:46
|close
|154
|1.00
|1.3326
|1.3417
|1.1355
|290.00
|20077.46
|309
|2004.12.15 11:46
|sell
|155
|1.00
|1.3358
|1.3420
|1.1358
|310
|2004.12.15 11:47
|close
|155
|1.00
|1.3326
|1.3420
|1.1358
|320.01
|20397.47
|311
|2004.12.15 11:47
|sell
|156
|1.00
|1.3359
|1.3421
|1.1359
|312
|2004.12.15 11:48
|close
|156
|1.00
|1.3326
|1.3421
|1.1359
|329.99
|20727.46
|313
|2004.12.15 11:48
|sell
|157
|1.00
|1.3360
|1.3422
|1.1360
|314
|2004.12.15 11:49
|close
|157
|1.00
|1.3326
|1.3422
|1.1360
|340.00
|21067.46
|315
|2004.12.15 11:49
|sell
|158
|1.00
|1.3359
|1.3421
|1.1359
|316
|2004.12.15 11:50
|close
|158
|1.00
|1.3326
|1.3421
|1.1359
|329.99
|21397.45
|317
|2004.12.15 11:50
|sell
|159
|1.00
|1.3360
|1.3422
|1.1360
|318
|2004.12.15 11:51
|close
|159
|1.00
|1.3326
|1.3422
|1.1360
|340.00
|21737.45
|319
|2004.12.15 11:51
|sell
|160
|1.00
|1.3363
|1.3425
|1.1363
|320
|2004.12.15 11:52
|close
|160
|1.00
|1.3326
|1.3425
|1.1363
|370.00
|22107.45
|321
|2004.12.15 11:52
|sell
|161
|1.00
|1.3365
|1.3427
|1.1365
|322
|2004.12.15 11:53
|close
|161
|1.00
|1.3326
|1.3427
|1.1365
|390.00
|22497.45
|323
|2004.12.15 11:53
|sell
|162
|1.00
|1.3363
|1.3425
|1.1363
|324
|2004.12.15 11:54
|close
|162
|1.00
|1.3326
|1.3425
|1.1363
|370.00
|22867.45
|325
|2004.12.15 11:54
|sell
|163
|1.00
|1.3363
|1.3425
|1.1363
|326
|2004.12.15 11:55
|close
|163
|1.00
|1.3326
|1.3425
|1.1363
|370.00
|23237.45
|327
|2004.12.15 11:55
|sell
|164
|1.00
|1.3365
|1.3427
|1.1365
|328
|2004.12.15 11:56
|close
|164
|1.00
|1.3326
|1.3427
|1.1365
|390.00
|23627.45
|329
|2004.12.15 11:56
|sell
|165
|1.00
|1.3364
|1.3426
|1.1364
|330
|2004.12.15 11:58
|close
|165
|1.00
|1.3326
|1.3426
|1.1364
|380.00
|24007.45
|331
|2004.12.15 11:58
|sell
|166
|1.00
|1.3364
|1.3426
|1.1364
|332
|2004.12.15 11:59
|close
|166
|1.00
|1.3326
|1.3426
|1.1364
|380.00
|24387.45
|333
|2004.12.15 11:59
|sell
|167
|1.00
|1.3364
|1.3426
|1.1364
|334
|2004.12.15 11:59
|close
|167
|1.00
|1.3326
|1.3426
|1.1364
|380.00
|24767.45
|335
|2004.12.15 12:00
|sell
|168
|1.00
|1.3363
|1.3425
|1.1363
|336
|2004.12.15 16:59
|s/l
|168
|1.00
|1.3425
|1.3425
|1.1363
|-620.00
|24147.45
|337
|2004.12.15 17:00
|sell
|169
|1.00
|1.3405
|1.3467
|1.1405
|338
|2004.12.15 22:08
|close
|169
|1.00
|1.3396
|1.3467
|1.1405
|90.00
|24237.45
|339
|2004.12.16 20:00
|buy
|170
|1.00
|1.3262
|1.3190
|1.5262
|340
|2004.12.17 09:18
|close
|170
|1.00
|1.3272
|1.3190
|1.5262
|92.55
|24330.00
|341
|2004.12.17 10:00
|sell
|171
|1.00
|1.3280
|1.3342
|1.1280
|342
|2004.12.17 13:00
|close
|171
|1.00
|1.3265
|1.3342
|1.1280
|150.00
|24480.00
|343
|2004.12.20 10:00
|sell
|172
|1.00
|1.3348
|1.3410
|1.1348
|344
|2004.12.20 17:59
|s/l
|172
|1.00
|1.3410
|1.3410
|1.1348
|-620.00
|23860.00
|345
|2004.12.22 21:59
|sell
|173
|1.00
|1.3397
|1.3459
|1.1397
|346
|2004.12.22 22:00
|close
|173
|1.00
|1.3388
|1.3459
|1.1397
|90.00
|23950.00
|347
|2004.12.23 02:00
|sell
|174
|1.00
|1.3396
|1.3458
|1.1396
|348
|2004.12.23 04:09
|close
|174
|1.00
|1.3387
|1.3458
|1.1396
|90.01
|24040.01
|349
|2004.12.23 13:00
|sell
|175
|1.00
|1.3455
|1.3517
|1.1455
|350
|2004.12.23 23:59
|s/l
|175
|1.00
|1.3517
|1.3517
|1.1455
|-620.00
|23420.01
|351
|2004.12.24 14:14
|sell
|176
|1.00
|1.3542
|1.3604
|1.1542
|352
|2004.12.24 14:16
|close
|176
|1.00
|1.3533
|1.3604
|1.1542
|90.01
|23510.02
|353
|2004.12.27 19:00
|sell
|177
|1.00
|1.3625
|1.3687
|1.1625
|354
|2004.12.27 22:01
|close
|177
|1.00
|1.3614
|1.3687
|1.1625
|110.00
|23620.02
|355
|2004.12.31 04:01
|buy
|178
|1.00
|1.3604
|1.3532
|1.5604
|356
|2004.12.31 05:38
|close
|178
|1.00
|1.3614
|1.3532
|1.5604
|100.00
|23720.02
|357
|2005.01.03 12:00
|sell
|179
|1.00
|1.3535
|1.3597
|1.1535
|358
|2005.01.03 13:00
|close
|179
|1.00
|1.3515
|1.3597
|1.1535
|200.00
|23920.02
|359
|2005.01.04 07:00
|sell
|180
|1.00
|1.3485
|1.3547
|1.1485
|360
|2005.01.04 08:01
|close
|180
|1.00
|1.3462
|1.3547
|1.1485
|230.00
|24150.02
|361
|2005.01.04 17:00
|buy
|181
|1.00
|1.3294
|1.3222
|1.5294
|362
|2005.01.04 18:17
|close
|181
|1.00
|1.3303
|1.3222
|1.5294
|90.01
|24240.03
|363
|2005.01.04 21:00
|buy
|182
|1.00
|1.3272
|1.3200
|1.5272
|364
|2005.01.04 22:44
|close
|182
|1.00
|1.3282
|1.3200
|1.5272
|100.00
|24340.03
|365
|2005.01.04 22:59
|buy
|183
|1.00
|1.3268
|1.3196
|1.5268
|366
|2005.01.04 23:03
|close
|183
|1.00
|1.3278
|1.3196
|1.5268
|100.00
|24440.03
|367
|2005.01.12 03:44
|buy
|184
|1.00
|1.3104
|1.3032
|1.5104
|368
|2005.01.12 06:57
|close
|184
|1.00
|1.3113
|1.3032
|1.5104
|90.00
|24530.03
|369
|2005.01.14 10:00
|buy
|185
|1.00
|1.3063
|1.2991
|1.5063
|370
|2005.01.14 10:04
|close
|185
|1.00
|1.3072
|1.2991
|1.5063
|90.01
|24620.04
|371
|2005.01.14 10:04
|buy
|186
|1.00
|1.3074
|1.3002
|1.5074
|372
|2005.01.14 10:11
|close
|186
|1.00
|1.3084
|1.3002
|1.5074
|99.99
|24720.03
|373
|2005.01.14 10:12
|buy
|187
|1.00
|1.3083
|1.3011
|1.5083
|374
|2005.01.14 10:18
|close
|187
|1.00
|1.3092
|1.3011
|1.5083
|90.00
|24810.03
|375
|2005.01.14 10:59
|buy
|188
|1.00
|1.3064
|1.2992
|1.5064
|376
|2005.01.14 11:00
|close
|188
|1.00
|1.3113
|1.2992
|1.5064
|490.00
|25300.03
|377
|2005.01.17 10:11
|sell
|189
|1.00
|1.3123
|1.3185
|1.1123
|378
|2005.01.17 11:00
|close
|189
|1.00
|1.3104
|1.3185
|1.1123
|190.00
|25490.03
|379
|2005.01.18 02:00
|buy
|190
|1.00
|1.3032
|1.2960
|1.5032
|380
|2005.01.18 02:17
|close
|190
|1.00
|1.3042
|1.2960
|1.5032
|99.99
|25590.02
|381
|2005.01.18 02:17
|buy
|191
|1.00
|1.3044
|1.2972
|1.5044
|382
|2005.01.18 12:06
|close
|191
|1.00
|1.3053
|1.2972
|1.5044
|90.01
|25680.03
|383
|2005.01.19 14:41
|sell
|192
|1.00
|1.3104
|1.3166
|1.1104
|384
|2005.01.19 14:59
|close
|192
|1.00
|1.3087
|1.3166
|1.1104
|170.00
|25850.03
|385
|2005.01.19 21:01
|buy
|193
|1.00
|1.2991
|1.2919
|1.4991
|386
|2005.01.19 21:51
|close
|193
|1.00
|1.3000
|1.2919
|1.4991
|90.00
|25940.03
|387
|2005.01.21 12:00
|sell
|194
|1.00
|1.2996
|1.3058
|1.0996
|388
|2005.01.21 12:08
|close
|194
|1.00
|1.2987
|1.3058
|1.0996
|90.01
|26030.04
|389
|2005.01.21 22:00
|sell
|195
|1.00
|1.3057
|1.3119
|1.1057
|390
|2005.01.21 22:00
|close
|195
|1.00
|1.3047
|1.3119
|1.1057
|100.00
|26130.04
|391
|2005.01.24 12:00
|sell
|196
|1.00
|1.3087
|1.3149
|1.1087
|392
|2005.01.24 13:00
|close
|196
|1.00
|1.3073
|1.3149
|1.1087
|140.00
|26270.04
|393
|2005.01.25 17:00
|buy
|197
|1.00
|1.2956
|1.2884
|1.4956
|394
|2005.01.25 18:19
|close
|197
|1.00
|1.2965
|1.2884
|1.4956
|90.00
|26360.04
|395
|2005.01.26 14:35
|sell
|198
|1.00
|1.3020
|1.3082
|1.1020
|396
|2005.01.26 18:37
|s/l
|198
|1.00
|1.3082
|1.3082
|1.1020
|-620.00
|25740.04
|397
|2005.01.27 15:00
|buy
|199
|1.00
|1.3024
|1.2952
|1.5024
|398
|2005.01.27 15:30
|close
|199
|1.00
|1.3033
|1.2952
|1.5024
|90.00
|25830.04
|399
|2005.01.27 15:33
|buy
|200
|1.00
|1.3032
|1.2960
|1.5032
|400
|2005.01.27 16:35
|close
|200
|1.00
|1.3041
|1.2960
|1.5032
|90.00
|25920.04
|401
|2005.02.02 02:00
|sell
|201
|1.00
|1.3059
|1.3121
|1.1059
|402
|2005.02.02 17:00
|close
|201
|1.00
|1.3035
|1.3121
|1.1059
|240.00
|26160.04
|403
|2005.02.02 20:00
|buy
|202
|1.00
|1.3024
|1.2952
|1.5024
|404
|2005.02.02 20:17
|close
|202
|1.00
|1.3033
|1.2952
|1.5024
|90.00
|26250.04
|405
|2005.02.04 14:34
|sell
|203
|1.00
|1.3026
|1.3088
|1.1026
|406
|2005.02.04 14:35
|close
|203
|1.00
|1.2975
|1.3088
|1.1026
|510.00
|26760.04
|407
|2005.02.04 22:00
|buy
|204
|1.00
|1.2874
|1.2802
|1.4874
|408
|2005.02.07 18:00
|s/l
|204
|1.00
|1.2802
|1.2802
|1.4874
|-727.45
|26032.59
|409
|2005.02.09 06:01
|buy
|205
|1.00
|1.2756
|1.2684
|1.4756
|410
|2005.02.09 06:44
|close
|205
|1.00
|1.2766
|1.2684
|1.4756
|100.00
|26132.59
|411
|2005.02.10 05:06
|sell
|206
|1.00
|1.2815
|1.2877
|1.0815
|412
|2005.02.10 10:20
|close
|206
|1.00
|1.2803
|1.2877
|1.0815
|120.00
|26252.59
|413
|2005.02.11 03:13
|buy
|207
|1.00
|1.2867
|1.2795
|1.4867
|414
|2005.02.11 03:33
|close
|207
|1.00
|1.2877
|1.2795
|1.4867
|99.99
|26352.58
|415
|2005.02.14 04:00
|sell
|208
|1.00
|1.2946
|1.3008
|1.0946
|416
|2005.02.14 04:34
|close
|208
|1.00
|1.2937
|1.3008
|1.0946
|90.00
|26442.58
|417
|2005.02.14 09:01
|sell
|209
|1.00
|1.2942
|1.3004
|1.0942
|418
|2005.02.15 14:11
|s/l
|209
|1.00
|1.3004
|1.3004
|1.0942
|-614.52
|25828.05
|419
|2005.02.21 06:00
|buy
|210
|1.00
|1.3045
|1.2973
|1.5045
|420
|2005.02.21 07:57
|close
|210
|1.00
|1.3054
|1.2973
|1.5045
|90.00
|25918.05
|421
|2005.02.22 07:00
|sell
|211
|1.00
|1.3150
|1.3212
|1.1150
|422
|2005.02.22 11:49
|s/l
|211
|1.00
|1.3212
|1.3212
|1.1150
|-620.00
|25298.05
|423
|2005.02.22 11:51
|sell
|212
|1.00
|1.3217
|1.3279
|1.1217
|424
|2005.02.22 11:53
|close
|212
|1.00
|1.3192
|1.3279
|1.1217
|250.00
|25548.05
|425
|2005.02.22 11:53
|sell
|213
|1.00
|1.3216
|1.3278
|1.1216
|426
|2005.02.22 11:54
|close
|213
|1.00
|1.3192
|1.3278
|1.1216
|240.00
|25788.05
|427
|2005.02.22 11:54
|sell
|214
|1.00
|1.3216
|1.3278
|1.1216
|428
|2005.02.22 11:55
|close
|214
|1.00
|1.3192
|1.3278
|1.1216
|240.00
|26028.05
|429
|2005.02.22 11:55
|sell
|215
|1.00
|1.3215
|1.3277
|1.1215
|430
|2005.02.22 11:56
|close
|215
|1.00
|1.3192
|1.3277
|1.1215
|229.99
|26258.04
|431
|2005.02.22 12:00
|sell
|216
|1.00
|1.3215
|1.3277
|1.1215
|432
|2005.02.22 12:48
|close
|216
|1.00
|1.3205
|1.3277
|1.1215
|99.98
|26358.02
|433
|2005.02.22 12:48
|sell
|217
|1.00
|1.3203
|1.3265
|1.1203
|434
|2005.02.22 14:04
|close
|217
|1.00
|1.3188
|1.3265
|1.1203
|150.01
|26508.03
|435
|2005.02.22 23:00
|sell
|218
|1.00
|1.3258
|1.3320
|1.1258
|436
|2005.02.23 02:00
|close
|218
|1.00
|1.3248
|1.3320
|1.1258
|105.47
|26613.50
|437
|2005.02.23 09:00
|buy
|219
|1.00
|1.3220
|1.3148
|1.5220
|438
|2005.02.23 14:59
|close
|219
|1.00
|1.3233
|1.3148
|1.5220
|130.00
|26743.50
|439
|2005.02.28 02:14
|sell
|220
|1.00
|1.3263
|1.3325
|1.1263
|440
|2005.02.28 10:17
|close
|220
|1.00
|1.3253
|1.3325
|1.1263
|99.99
|26843.49
|441
|2005.03.01 02:00
|buy
|221
|1.00
|1.3219
|1.3147
|1.5219
|442
|2005.03.02 03:04
|s/l
|221
|1.00
|1.3147
|1.3147
|1.5219
|-727.45
|26116.04
|443
|2005.03.02 05:00
|buy
|222
|1.00
|1.3156
|1.3084
|1.5156
|444
|2005.03.02 05:00
|close
|222
|1.00
|1.3170
|1.3084
|1.5156
|139.99
|26256.03
|445
|2005.03.02 15:00
|buy
|223
|1.00
|1.3092
|1.3020
|1.5092
|446
|2005.03.02 15:16
|close
|223
|1.00
|1.3101
|1.3020
|1.5092
|90.01
|26346.04
|447
|2005.03.02 15:58
|buy
|224
|1.00
|1.3096
|1.3024
|1.5096
|448
|2005.03.02 16:00
|close
|224
|1.00
|1.3106
|1.3024
|1.5096
|100.00
|26446.04
|449
|2005.03.03 01:13
|sell
|225
|1.00
|1.3141
|1.3203
|1.1141
|450
|2005.03.03 02:05
|close
|225
|1.00
|1.3131
|1.3203
|1.1141
|99.99
|26546.03
|451
|2005.03.04 19:00
|sell
|226
|1.00
|1.3242
|1.3304
|1.1242
|452
|2005.03.07 00:18
|close
|226
|1.00
|1.3233
|1.3304
|1.1242
|95.47
|26641.49
|453
|2005.03.07 17:00
|buy
|227
|1.00
|1.3191
|1.3119
|1.5191
|454
|2005.03.07 17:42
|close
|227
|1.00
|1.3202
|1.3119
|1.5191
|110.00
|26751.49
|455
|2005.03.08 16:00
|sell
|228
|1.00
|1.3319
|1.3381
|1.1319
|456
|2005.03.08 16:13
|close
|228
|1.00
|1.3309
|1.3381
|1.1319
|100.00
|26851.49
|457
|2005.03.08 16:13
|sell
|229
|1.00
|1.3307
|1.3369
|1.1307
|458
|2005.03.09 09:21
|s/l
|229
|1.00
|1.3369
|1.3369
|1.1307
|-614.52
|26236.97
|459
|2005.03.09 12:00
|sell
|230
|1.00
|1.3375
|1.3437
|1.1375
|460
|2005.03.09 14:00
|close
|230
|1.00
|1.3355
|1.3437
|1.1375
|200.00
|26436.97
|461
|2005.03.14 11:00
|buy
|231
|1.00
|1.3407
|1.3335
|1.5407
|462
|2005.03.14 12:20
|close
|231
|1.00
|1.3419
|1.3335
|1.5407
|120.00
|26556.97
|463
|2005.03.14 14:00
|buy
|232
|1.00
|1.3387
|1.3315
|1.5387
|464
|2005.03.14 15:05
|close
|232
|1.00
|1.3396
|1.3315
|1.5387
|90.00
|26646.97
|465
|2005.03.14 15:17
|buy
|233
|1.00
|1.3390
|1.3318
|1.5390
|466
|2005.03.15 15:00
|close
|233
|1.00
|1.3400
|1.3318
|1.5390
|92.55
|26739.52
|467
|2005.03.15 15:00
|sell
|234
|1.00
|1.3400
|1.3462
|1.1400
|468
|2005.03.15 15:00
|close
|234
|1.00
|1.3391
|1.3462
|1.1400
|90.00
|26829.52
|469
|2005.03.15 15:00
|sell
|235
|1.00
|1.3392
|1.3454
|1.1392
|470
|2005.03.15 16:00
|close
|235
|1.00
|1.3325
|1.3454
|1.1392
|670.01
|27499.53
|471
|2005.03.15 23:00
|buy
|236
|1.00
|1.3308
|1.3236
|1.5308
|472
|2005.03.16 07:42
|close
|236
|1.00
|1.3318
|1.3236
|1.5308
|92.56
|27592.09
|473
|2005.03.16 13:16
|sell
|237
|1.00
|1.3387
|1.3449
|1.1387
|474
|2005.03.17 12:00
|close
|237
|1.00
|1.3372
|1.3449
|1.1387
|166.44
|27758.53
|475
|2005.03.18 09:04
|buy
|238
|1.00
|1.3350
|1.3278
|1.5350
|476
|2005.03.18 15:01
|s/l
|238
|1.00
|1.3278
|1.3278
|1.5350
|-720.00
|27038.53
|477
|2005.03.18 16:00
|buy
|239
|1.00
|1.3285
|1.3213
|1.5285
|478
|2005.03.18 17:38
|close
|239
|1.00
|1.3302
|1.3213
|1.5285
|170.00
|27208.53
|479
|2005.03.21 07:00
|buy
|240
|1.00
|1.3259
|1.3187
|1.5259
|480
|2005.03.21 07:35
|close
|240
|1.00
|1.3268
|1.3187
|1.5259
|90.00
|27298.53
|481
|2005.03.21 07:59
|buy
|241
|1.00
|1.3259
|1.3187
|1.5259
|482
|2005.03.21 08:03
|close
|241
|1.00
|1.3268
|1.3187
|1.5259
|90.00
|27388.53
|483
|2005.03.21 08:32
|buy
|242
|1.00
|1.3259
|1.3187
|1.5259
|484
|2005.03.21 13:02
|s/l
|242
|1.00
|1.3187
|1.3187
|1.5259
|-720.00
|26668.53
|485
|2005.03.22 19:00
|sell
|243
|1.00
|1.3207
|1.3269
|1.1207
|486
|2005.03.22 19:00
|close
|243
|1.00
|1.3197
|1.3269
|1.1207
|100.00
|26768.53
|487
|2005.03.23 00:00
|buy
|244
|1.00
|1.3089
|1.3017
|1.5089
|488
|2005.03.23 15:01
|s/l
|244
|1.00
|1.3017
|1.3017
|1.5089
|-720.00
|26048.53
|489
|2005.03.24 09:00
|sell
|245
|1.00
|1.3003
|1.3065
|1.1003
|490
|2005.03.24 11:06
|close
|245
|1.00
|1.2993
|1.3065
|1.1003
|100.00
|26148.53
|491
|2005.03.24 17:00
|buy
|246
|1.00
|1.2970
|1.2898
|1.4970
|492
|2005.03.24 17:02
|close
|246
|1.00
|1.2980
|1.2898
|1.4970
|100.01
|26248.54
|493
|2005.03.24 17:03
|buy
|247
|1.00
|1.2976
|1.2904
|1.4976
|494
|2005.03.28 03:17
|s/l
|247
|1.00
|1.2904
|1.2904
|1.4976
|-734.90
|25513.63
|495
|2005.03.29 06:00
|sell
|248
|1.00
|1.2937
|1.2999
|1.0937
|496
|2005.03.29 07:15
|close
|248
|1.00
|1.2927
|1.2999
|1.0937
|100.00
|25613.63
|497
|2005.03.30 04:59
|sell
|249
|1.00
|1.2948
|1.3010
|1.0948
|498
|2005.03.30 11:55
|close
|249
|1.00
|1.2939
|1.3010
|1.0948
|90.00
|25703.63
|499
|2005.03.31 16:00
|sell
|250
|1.00
|1.2986
|1.3048
|1.0986
|500
|2005.03.31 17:08
|close
|250
|1.00
|1.2977
|1.3048
|1.0986
|90.00
|25793.63
|501
|2005.04.06 11:09
|sell
|251
|1.00
|1.2892
|1.2954
|1.0892
|502
|2005.04.06 14:00
|close
|251
|1.00
|1.2878
|1.2954
|1.0892
|140.00
|25933.63
|503
|2005.04.07 11:00
|sell
|252
|1.00
|1.2935
|1.2997
|1.0935
|504
|2005.04.07 11:00
|close
|252
|1.00
|1.2925
|1.2997
|1.0935
|100.00
|26033.63
|505
|2005.04.08 03:00
|buy
|253
|1.00
|1.2837
|1.2765
|1.4837
|506
|2005.04.08 16:57
|close
|253
|1.00
|1.2849
|1.2765
|1.4837
|120.00
|26153.63
|507
|2005.04.08 21:00
|sell
|254
|1.00
|1.2923
|1.2985
|1.0923
|508
|2005.04.11 01:21
|close
|254
|1.00
|1.2914
|1.2985
|1.0923
|95.48
|26249.11
|509
|2005.04.14 08:59
|buy
|255
|1.00
|1.2878
|1.2806
|1.4878
|510
|2005.04.14 15:00
|s/l
|255
|1.00
|1.2806
|1.2806
|1.4878
|-720.00
|25529.11
|511
|2005.04.14 16:00
|buy
|256
|1.00
|1.2809
|1.2737
|1.4809
|512
|2005.04.14 17:29
|close
|256
|1.00
|1.2820
|1.2737
|1.4809
|109.99
|25639.10
|513
|2005.04.15 14:30
|sell
|257
|1.00
|1.2882
|1.2944
|1.0882
|514
|2005.04.15 14:35
|close
|257
|1.00
|1.2870
|1.2944
|1.0882
|120.00
|25759.10
|515
|2005.04.15 14:46
|sell
|258
|1.00
|1.2880
|1.2942
|1.0880
|516
|2005.04.15 15:00
|close
|258
|1.00
|1.2870
|1.2942
|1.0880
|100.00
|25859.10
|517
|2005.04.15 17:00
|sell
|259
|1.00
|1.2881
|1.2943
|1.0881
|518
|2005.04.18 09:01
|s/l
|259
|1.00
|1.2943
|1.2943
|1.0881
|-614.52
|25244.58
|519
|2005.04.18 16:53
|sell
|260
|1.00
|1.3014
|1.3076
|1.1014
|520
|2005.04.18 16:59
|close
|260
|1.00
|1.2986
|1.3076
|1.1014
|279.99
|25524.57
|521
|2005.04.27 06:17
|buy
|261
|1.00
|1.2968
|1.2896
|1.4968
|522
|2005.04.27 15:04
|close
|261
|1.00
|1.2977
|1.2896
|1.4968
|90.00
|25614.57
|523
|2005.04.28 23:00
|buy
|262
|1.00
|1.2891
|1.2819
|1.4891
|524
|2005.04.29 00:00
|close
|262
|1.00
|1.2901
|1.2819
|1.4891
|92.55
|25707.12
|525
|2005.04.29 20:00
|buy
|263
|1.00
|1.2866
|1.2794
|1.4866
|526
|2005.05.03 15:23
|close
|263
|1.00
|1.2879
|1.2794
|1.4866
|115.10
|25822.21
|527
|2005.05.05 11:00
|sell
|264
|1.00
|1.2975
|1.3037
|1.0975
|528
|2005.05.05 12:02
|close
|264
|1.00
|1.2965
|1.3037
|1.0975
|99.99
|25922.20
|529
|2005.05.06 14:00
|sell
|265
|1.00
|1.2958
|1.3020
|1.0958
|530
|2005.05.06 15:00
|close
|265
|1.00
|1.2865
|1.3020
|1.0958
|930.01
|26852.21
|531
|2005.05.06 19:00
|buy
|266
|1.00
|1.2834
|1.2762
|1.4834
|532
|2005.05.09 22:19
|close
|266
|1.00
|1.2844
|1.2762
|1.4834
|92.55
|26944.76
|533
|2005.05.10 17:00
|sell
|267
|1.00
|1.2864
|1.2926
|1.0864
|534
|2005.05.11 15:00
|close
|267
|1.00
|1.2803
|1.2926
|1.0864
|615.48
|27560.24
|535
|2005.05.13 15:06
|buy
|268
|1.00
|1.2628
|1.2556
|1.4628
|536
|2005.05.13 15:19
|close
|268
|1.00
|1.2639
|1.2556
|1.4628
|110.00
|27670.24
|537
|2005.05.13 15:57
|buy
|269
|1.00
|1.2628
|1.2556
|1.4628
|538
|2005.05.13 16:38
|close
|269
|1.00
|1.2638
|1.2556
|1.4628
|100.00
|27770.24
|539
|2005.05.18 09:00
|sell
|270
|1.00
|1.2623
|1.2685
|1.0623
|540
|2005.05.18 12:01
|close
|270
|1.00
|1.2613
|1.2685
|1.0623
|99.98
|27870.22
|541
|2005.05.19 14:00
|buy
|271
|1.00
|1.2649
|1.2577
|1.4649
|542
|2005.05.20 16:00
|s/l
|271
|1.00
|1.2577
|1.2577
|1.4649
|-727.45
|27142.77
|543
|2005.05.26 16:00
|buy
|272
|1.00
|1.2529
|1.2457
|1.4529
|544
|2005.05.27 13:29
|close
|272
|1.00
|1.2541
|1.2457
|1.4529
|112.55
|27255.32
|545
|2005.05.27 13:40
|sell
|273
|1.00
|1.2546
|1.2608
|1.0546
|546
|2005.05.27 13:59
|close
|273
|1.00
|1.2536
|1.2608
|1.0546
|100.00
|27355.32
|547
|2005.05.27 14:00
|sell
|274
|1.00
|1.2541
|1.2603
|1.0541
|548
|2005.05.27 14:44
|close
|274
|1.00
|1.2531
|1.2603
|1.0541
|100.00
|27455.32
|549
|2005.05.27 14:59
|sell
|275
|1.00
|1.2542
|1.2604
|1.0542
|550
|2005.05.27 16:00
|close
|275
|1.00
|1.2533
|1.2604
|1.0542
|90.00
|27545.32
|551
|2005.05.30 12:01
|buy
|276
|1.00
|1.2518
|1.2446
|1.4518
|552
|2005.05.31 04:00
|s/l
|276
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.4518
|-727.45
|26817.86
|553
|2005.05.31 07:00
|buy
|277
|1.00
|1.2390
|1.2318
|1.4390
|554
|2005.05.31 07:57
|close
|277
|1.00
|1.2401
|1.2318
|1.4390
|109.99
|26927.85
|555
|2005.05.31 07:59
|buy
|278
|1.00
|1.2391
|1.2319
|1.4391
|556
|2005.05.31 13:00
|s/l
|278
|1.00
|1.2319
|1.2319
|1.4391
|-720.00
|26207.85
|557
|2005.06.01 02:10
|buy
|279
|1.00
|1.2300
|1.2228
|1.4300
|558
|2005.06.01 02:22
|close
|279
|1.00
|1.2309
|1.2228
|1.4300
|90.00
|26297.85
|559
|2005.06.01 22:00
|buy
|280
|1.00
|1.2206
|1.2134
|1.4206
|560
|2005.06.02 03:40
|close
|280
|1.00
|1.2218
|1.2134
|1.4206
|97.66
|26395.51
|561
|2005.06.03 07:22
|sell
|281
|1.00
|1.2296
|1.2358
|1.0296
|562
|2005.06.03 07:59
|close
|281
|1.00
|1.2287
|1.2358
|1.0296
|90.00
|26485.51
|563
|2005.06.06 04:00
|sell
|282
|1.00
|1.2247
|1.2309
|1.0247
|564
|2005.06.07 10:48
|s/l
|282
|1.00
|1.2309
|1.2309
|1.0247
|-614.52
|25870.99
|565
|2005.06.07 10:48
|sell
|283
|1.00
|1.2307
|1.2369
|1.0307
|566
|2005.06.07 10:49
|close
|283
|1.00
|1.2297
|1.2369
|1.0307
|100.00
|25970.99
|567
|2005.06.07 10:49
|sell
|284
|1.00
|1.2295
|1.2357
|1.0295
|568
|2005.06.07 10:59
|close
|284
|1.00
|1.2283
|1.2357
|1.0295
|120.00
|26090.99
|569
|2005.06.08 05:00
|sell
|285
|1.00
|1.2298
|1.2360
|1.0298
|570
|2005.06.08 19:00
|close
|285
|1.00
|1.2283
|1.2360
|1.0298
|150.00
|26240.99
|571
|2005.06.08 22:00
|buy
|286
|1.00
|1.2237
|1.2165
|1.4237
|572
|2005.06.09 16:05
|close
|286
|1.00
|1.2250
|1.2165
|1.4237
|107.65
|26348.63
|573
|2005.06.10 11:00
|buy
|287
|1.00
|1.2218
|1.2146
|1.4218
|574
|2005.06.10 11:24
|close
|287
|1.00
|1.2227
|1.2146
|1.4218
|90.00
|26438.63
|575
|2005.06.10 20:00
|buy
|288
|1.00
|1.2127
|1.2055
|1.4127
|576
|2005.06.13 12:00
|s/l
|288
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.4127
|-727.45
|25711.18
|577
|2005.06.14 00:00
|sell
|289
|1.00
|1.2110
|1.2172
|1.0110
|578
|2005.06.14 16:00
|close
|289
|1.00
|1.2043
|1.2172
|1.0110
|670.01
|26381.19
|579
|2005.06.15 01:03
|buy
|290
|1.00
|1.2027
|1.1955
|1.4027
|580
|2005.06.15 02:51
|close
|290
|1.00
|1.2036
|1.1955
|1.4027
|90.00
|26471.19
|581
|2005.06.15 09:04
|sell
|291
|1.00
|1.2054
|1.2116
|1.0054
|582
|2005.06.15 11:01
|close
|291
|1.00
|1.2045
|1.2116
|1.0054
|90.00
|26561.19
|583
|2005.06.15 20:00
|sell
|292
|1.00
|1.2121
|1.2183
|1.0121
|584
|2005.06.15 22:01
|close
|292
|1.00
|1.2111
|1.2183
|1.0121
|99.98
|26661.17
|585
|2005.06.16 07:00
|buy
|293
|1.00
|1.2073
|1.2001
|1.4073
|586
|2005.06.16 07:43
|close
|293
|1.00
|1.2083
|1.2001
|1.4073
|100.00
|26761.17
|587
|2005.06.16 15:00
|sell
|294
|1.00
|1.2139
|1.2201
|1.0139
|588
|2005.06.16 15:40
|close
|294
|1.00
|1.2129
|1.2201
|1.0139
|100.00
|26861.17
|589
|2005.06.16 15:40
|sell
|295
|1.00
|1.2127
|1.2189
|1.0127
|590
|2005.06.16 15:40
|close
|295
|1.00
|1.2118
|1.2189
|1.0127
|90.01
|26951.18
|591
|2005.06.16 15:40
|sell
|296
|1.00
|1.2121
|1.2183
|1.0121
|592
|2005.06.16 15:44
|close
|296
|1.00
|1.2110
|1.2183
|1.0121
|109.99
|27061.17
|593
|2005.06.16 15:59
|sell
|297
|1.00
|1.2144
|1.2206
|1.0144
|594
|2005.06.16 16:00
|close
|297
|1.00
|1.2082
|1.2206
|1.0144
|620.00
|27681.17
|595
|2005.06.17 13:00
|sell
|298
|1.00
|1.2168
|1.2230
|1.0168
|596
|2005.06.17 16:47
|s/l
|298
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.0168
|-620.00
|27061.17
|597
|2005.06.17 16:47
|sell
|299
|1.00
|1.2231
|1.2293
|1.0231
|598
|2005.06.17 16:48
|close
|299
|1.00
|1.2188
|1.2293
|1.0231
|429.99
|27491.16
|599
|2005.06.17 16:48
|sell
|300
|1.00
|1.2186
|1.2248
|1.0186
|600
|2005.06.17 16:59
|close
|300
|1.00
|1.2171
|1.2248
|1.0186
|150.00
|27641.16
|601
|2005.06.21 13:00
|buy
|301
|1.00
|1.2085
|1.2013
|1.4085
|602
|2005.06.21 14:05
|close
|301
|1.00
|1.2094
|1.2013
|1.4085
|90.00
|27731.16
|603
|2005.06.21 20:00
|sell
|302
|1.00
|1.2145
|1.2207
|1.0145
|604
|2005.06.22 12:31
|close
|302
|1.00
|1.2136
|1.2207
|1.0145
|95.48
|27826.64
|605
|2005.06.22 16:00
|buy
|303
|1.00
|1.2111
|1.2039
|1.4111
|606
|2005.06.22 16:02
|close
|303
|1.00
|1.2120
|1.2039
|1.4111
|90.00
|27916.64
|607
|2005.06.24 15:00
|sell
|304
|1.00
|1.2082
|1.2144
|1.0082
|608
|2005.06.24 15:00
|close
|304
|1.00
|1.2062
|1.2144
|1.0082
|200.00
|28116.64
|609
|2005.06.24 15:07
|sell
|305
|1.00
|1.2082
|1.2144
|1.0082
|610
|2005.06.24 15:15
|close
|305
|1.00
|1.2073
|1.2144
|1.0082
|90.00
|28206.64
|611
|2005.06.27 01:35
|sell
|306
|1.00
|1.2131
|1.2193
|1.0131
|612
|2005.06.27 01:36
|close
|306
|1.00
|1.2114
|1.2193
|1.0131
|170.00
|28376.64
|613
|2005.06.27 01:36
|sell
|307
|1.00
|1.2128
|1.2190
|1.0128
|614
|2005.06.27 01:38
|close
|307
|1.00
|1.2114
|1.2190
|1.0128
|140.00
|28516.64
|615
|2005.06.27 01:38
|sell
|308
|1.00
|1.2129
|1.2191
|1.0129
|616
|2005.06.27 01:40
|close
|308
|1.00
|1.2114
|1.2191
|1.0129
|150.00
|28666.64
|617
|2005.06.27 01:40
|sell
|309
|1.00
|1.2129
|1.2191
|1.0129
|618
|2005.06.27 01:42
|close
|309
|1.00
|1.2114
|1.2191
|1.0129
|150.00
|28816.64
|619
|2005.06.27 01:42
|sell
|310
|1.00
|1.2130
|1.2192
|1.0130
|620
|2005.06.27 01:43
|close
|310
|1.00
|1.2114
|1.2192
|1.0130
|160.01
|28976.65
|621
|2005.06.27 01:43
|sell
|311
|1.00
|1.2130
|1.2192
|1.0130
|622
|2005.06.27 01:44
|close
|311
|1.00
|1.2114
|1.2192
|1.0130
|160.01
|29136.66
|623
|2005.06.27 01:44
|sell
|312
|1.00
|1.2130
|1.2192
|1.0130
|624
|2005.06.27 01:45
|close
|312
|1.00
|1.2114
|1.2192
|1.0130
|160.01
|29296.67
|625
|2005.06.27 01:45
|sell
|313
|1.00
|1.2135
|1.2197
|1.0135
|626
|2005.06.27 01:46
|close
|313
|1.00
|1.2114
|1.2197
|1.0135
|210.00
|29506.67
|627
|2005.06.27 04:06
|sell
|314
|1.00
|1.2130
|1.2192
|1.0130
|628
|2005.06.28 10:00
|close
|314
|1.00
|1.2117
|1.2192
|1.0130
|135.48
|29642.14
|629
|2005.06.28 13:00
|buy
|315
|1.00
|1.2101
|1.2029
|1.4101
|630
|2005.06.28 13:26
|close
|315
|1.00
|1.2111
|1.2029
|1.4101
|100.00
|29742.14
|631
|2005.06.28 13:46
|buy
|316
|1.00
|1.2102
|1.2030
|1.4102
|632
|2005.06.29 10:00
|s/l
|316
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.4102
|-727.45
|29014.69
|633
|2005.07.01 21:00
|buy
|317
|1.00
|1.1951
|1.1879
|1.3951
|634
|2005.07.05 09:00
|s/l
|317
|1.00
|1.1879
|1.1879
|1.3951
|-734.90
|28279.79
|635
|2005.07.07 13:00
|sell
|318
|1.00
|1.1990
|1.2052
|0.9990
|636
|2005.07.07 13:43
|close
|318
|1.00
|1.1980
|1.2052
|0.9990
|100.00
|28379.79
|637
|2005.07.07 13:59
|sell
|319
|1.00
|1.1996
|1.2058
|0.9996
|638
|2005.07.07 14:00
|close
|319
|1.00
|1.1974
|1.2058
|0.9996
|220.01
|28599.80
|639
|2005.07.08 12:00
|buy
|320
|1.00
|1.1907
|1.1835
|1.3907
|640
|2005.07.08 14:30
|close
|320
|1.00
|1.1916
|1.1835
|1.3907
|90.00
|28689.80
|641
|2005.07.11 04:06
|sell
|321
|1.00
|1.1979
|1.2041
|0.9979
|642
|2005.07.11 16:47
|s/l
|321
|1.00
|1.2041
|1.2041
|0.9979
|-620.00
|28069.80
|643
|2005.07.11 20:00
|sell
|322
|1.00
|1.2075
|1.2137
|1.0075
|644
|2005.07.11 22:04
|close
|322
|1.00
|1.2066
|1.2137
|1.0075
|90.00
|28159.80
|645
|2005.07.12 09:00
|sell
|323
|1.00
|1.2164
|1.2226
|1.0164
|646
|2005.07.12 14:42
|close
|323
|1.00
|1.2154
|1.2226
|1.0164
|99.99
|28259.79
|647
|2005.07.12 20:00
|sell
|324
|1.00
|1.2238
|1.2300
|1.0238
|648
|2005.07.13 01:01
|close
|324
|1.00
|1.2228
|1.2300
|1.0238
|105.47
|28365.26
|649
|2005.07.13 06:00
|buy
|325
|1.00
|1.2214
|1.2142
|1.4214
|650
|2005.07.13 15:00
|s/l
|325
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.4214
|-720.00
|27645.26
|651
|2005.07.13 15:00
|buy
|326
|1.00
|1.2143
|1.2071
|1.4143
|652
|2005.07.13 15:59
|close
|326
|1.00
|1.2153
|1.2071
|1.4143
|100.00
|27745.26
|653
|2005.07.13 15:59
|buy
|327
|1.00
|1.2155
|1.2083
|1.4155
|654
|2005.07.13 20:21
|s/l
|327
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.4155
|-720.00
|27025.26
|655
|2005.07.13 20:21
|buy
|328
|1.00
|1.2085
|1.2013
|1.4085
|656
|2005.07.13 20:55
|close
|328
|1.00
|1.2094
|1.2013
|1.4085
|90.00
|27115.26
|657
|2005.07.13 21:00
|buy
|329
|1.00
|1.2087
|1.2015
|1.4087
|658
|2005.07.14 15:00
|close
|329
|1.00
|1.2111
|1.2015
|1.4087
|217.65
|27332.90
|659
|2005.07.15 17:00
|buy
|330
|1.00
|1.2042
|1.1970
|1.4042
|660
|2005.07.15 18:24
|close
|330
|1.00
|1.2052
|1.1970
|1.4042
|100.00
|27432.90
|661
|2005.07.15 18:59
|buy
|331
|1.00
|1.2034
|1.1962
|1.4034
|662
|2005.07.15 19:00
|close
|331
|1.00
|1.2054
|1.1962
|1.4034
|200.00
|27632.90
|663
|2005.07.19 11:00
|buy
|332
|1.00
|1.1995
|1.1923
|1.3995
|664
|2005.07.19 18:01
|close
|332
|1.00
|1.2004
|1.1923
|1.3995
|90.00
|27722.90
|665
|2005.07.20 07:59
|sell
|333
|1.00
|1.2085
|1.2147
|1.0085
|666
|2005.07.20 08:00
|close
|333
|1.00
|1.2074
|1.2147
|1.0085
|110.00
|27832.90
|667
|2005.07.22 10:00
|sell
|334
|1.00
|1.2176
|1.2238
|1.0176
|668
|2005.07.22 12:25
|close
|334
|1.00
|1.2167
|1.2238
|1.0176
|90.00
|27922.90
|669
|2005.07.22 17:00
|buy
|335
|1.00
|1.2125
|1.2053
|1.4125
|670
|2005.07.25 00:00
|s/l
|335
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.4125
|-727.45
|27195.45
|671
|2005.07.26 15:00
|buy
|336
|1.00
|1.2005
|1.1933
|1.4005
|672
|2005.07.26 16:21
|close
|336
|1.00
|1.2015
|1.1933
|1.4005
|100.01
|27295.46
|673
|2005.07.29 13:00
|buy
|337
|1.00
|1.2093
|1.2021
|1.4093
|674
|2005.07.29 13:14
|close
|337
|1.00
|1.2102
|1.2021
|1.4093
|90.00
|27385.46
|675
|2005.07.29 13:41
|buy
|338
|1.00
|1.2093
|1.2021
|1.4093
|676
|2005.07.29 13:50
|close
|338
|1.00
|1.2103
|1.2021
|1.4093
|100.00
|27485.46
|677
|2005.07.29 13:59
|buy
|339
|1.00
|1.2093
|1.2021
|1.4093
|678
|2005.07.29 14:30
|close
|339
|1.00
|1.2102
|1.2021
|1.4093
|90.00
|27575.46
|679
|2005.07.29 14:32
|buy
|340
|1.00
|1.2093
|1.2021
|1.4093
|680
|2005.07.29 14:35
|close
|340
|1.00
|1.2103
|1.2021
|1.4093
|100.00
|27675.46
|681
|2005.08.01 10:10
|sell
|341
|1.00
|1.2193
|1.2255
|1.0193
|682
|2005.08.01 23:00
|close
|341
|1.00
|1.2181
|1.2255
|1.0193
|120.00
|27795.46
|683
|2005.08.03 13:00
|sell
|342
|1.00
|1.2308
|1.2370
|1.0308
|684
|2005.08.04 03:24
|s/l
|342
|1.00
|1.2370
|1.2370
|1.0308
|-603.57
|27191.89
|685
|2005.08.04 20:00
|sell
|343
|1.00
|1.2388
|1.2450
|1.0388
|686
|2005.08.04 20:00
|close
|343
|1.00
|1.2374
|1.2450
|1.0388
|140.00
|27331.89
|687
|2005.08.04 20:53
|sell
|344
|1.00
|1.2388
|1.2450
|1.0388
|688
|2005.08.04 20:59
|close
|344
|1.00
|1.2377
|1.2450
|1.0388
|109.99
|27441.88
|689
|2005.08.08 22:01
|buy
|345
|1.00
|1.2353
|1.2281
|1.4353
|690
|2005.08.09 02:21
|close
|345
|1.00
|1.2364
|1.2281
|1.4353
|102.55
|27544.43
|691
|2005.08.10 13:00
|sell
|346
|1.00
|1.2406
|1.2468
|1.0406
|692
|2005.08.10 13:00
|close
|346
|1.00
|1.2381
|1.2468
|1.0406
|250.00
|27794.43
|693
|2005.08.11 03:20
|sell
|347
|1.00
|1.2401
|1.2463
|1.0401
|694
|2005.08.11 08:02
|close
|347
|1.00
|1.2392
|1.2463
|1.0401
|90.00
|27884.43
|695
|2005.08.15 00:00
|sell
|348
|1.00
|1.2461
|1.2523
|1.0461
|696
|2005.08.15 01:04
|close
|348
|1.00
|1.2451
|1.2523
|1.0461
|100.00
|27984.43
|697
|2005.08.15 08:04
|buy
|349
|1.00
|1.2390
|1.2318
|1.4390
|698
|2005.08.15 09:06
|close
|349
|1.00
|1.2399
|1.2318
|1.4390
|90.00
|28074.43
|699
|2005.08.15 11:00
|buy
|350
|1.00
|1.2383
|1.2311
|1.4383
|700
|2005.08.16 14:11
|s/l
|350
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.4383
|-727.45
|27346.98
|701
|2005.08.16 16:00
|buy
|351
|1.00
|1.2309
|1.2237
|1.4309
|702
|2005.08.16 16:00
|close
|351
|1.00
|1.2320
|1.2237
|1.4309
|110.00
|27456.98
|703
|2005.08.16 23:00
|sell
|352
|1.00
|1.2360
|1.2422
|1.0360
|704
|2005.08.17 00:01
|close
|352
|1.00
|1.2351
|1.2422
|1.0360
|95.48
|27552.45
|705
|2005.08.17 08:00
|buy
|353
|1.00
|1.2323
|1.2251
|1.4323
|706
|2005.08.18 12:00
|s/l
|353
|1.00
|1.2251
|1.2251
|1.4323
|-742.35
|26810.10
|707
|2005.08.18 18:00
|buy
|354
|1.00
|1.2177
|1.2105
|1.4177
|708
|2005.08.18 18:10
|close
|354
|1.00
|1.2186
|1.2105
|1.4177
|90.00
|26900.10
|709
|2005.08.18 18:23
|buy
|355
|1.00
|1.2177
|1.2105
|1.4177
|710
|2005.08.18 19:05
|close
|355
|1.00
|1.2188
|1.2105
|1.4177
|109.99
|27010.09
|711
|2005.08.19 10:00
|buy
|356
|1.00
|1.2162
|1.2090
|1.4162
|712
|2005.08.19 11:23
|close
|356
|1.00
|1.2171
|1.2090
|1.4162
|90.00
|27100.09
|713
|2005.08.22 08:13
|sell
|357
|1.00
|1.2184
|1.2246
|1.0184
|714
|2005.08.22 08:51
|close
|357
|1.00
|1.2175
|1.2246
|1.0184
|90.00
|27190.09
|715
|2005.08.22 16:00
|sell
|358
|1.00
|1.2233
|1.2295
|1.0233
|716
|2005.08.22 16:00
|close
|358
|1.00
|1.2223
|1.2295
|1.0233
|100.00
|27290.09
|717
|2005.08.22 16:45
|sell
|359
|1.00
|1.2233
|1.2295
|1.0233
|718
|2005.08.22 17:13
|close
|359
|1.00
|1.2224
|1.2295
|1.0233
|90.00
|27380.09
|719
|2005.08.25 02:55
|sell
|360
|1.00
|1.2278
|1.2340
|1.0278
|720
|2005.08.25 02:59
|close
|360
|1.00
|1.2261
|1.2340
|1.0278
|170.00
|27550.09
|721
|2005.08.25 06:04
|sell
|361
|1.00
|1.2303
|1.2365
|1.0303
|722
|2005.08.25 14:55
|close
|361
|1.00
|1.2289
|1.2365
|1.0303
|139.99
|27690.08
|723
|2005.08.29 15:00
|buy
|362
|1.00
|1.2299
|1.2227
|1.4299
|724
|2005.08.29 19:01
|s/l
|362
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.4299
|-720.00
|26970.08
|725
|2005.08.29 21:00
|buy
|363
|1.00
|1.2224
|1.2152
|1.4224
|726
|2005.08.29 23:00
|close
|363
|1.00
|1.2233
|1.2152
|1.4224
|90.00
|27060.08
|727
|2005.08.30 16:00
|buy
|364
|1.00
|1.2175
|1.2103
|1.4175
|728
|2005.08.30 16:08
|close
|364
|1.00
|1.2186
|1.2103
|1.4175
|109.99
|27170.07
|729
|2005.08.30 16:31
|buy
|365
|1.00
|1.2175
|1.2103
|1.4175
|730
|2005.08.30 16:37
|close
|365
|1.00
|1.2185
|1.2103
|1.4175
|99.99
|27270.06
|731
|2005.08.31 20:00
|sell
|366
|1.00
|1.2332
|1.2394
|1.0332
|732
|2005.09.01 12:59
|s/l
|366
|1.00
|1.2394
|1.2394
|1.0332
|-603.57
|26666.49
|733
|2005.09.02 10:00
|sell
|367
|1.00
|1.2538
|1.2600
|1.0538
|734
|2005.09.02 14:34
|close
|367
|1.00
|1.2526
|1.2600
|1.0538
|120.00
|26786.49
|735
|2005.09.05 08:03
|sell
|368
|1.00
|1.2579
|1.2641
|1.0579
|736
|2005.09.05 08:23
|close
|368
|1.00
|1.2570
|1.2641
|1.0579
|90.00
|26876.49
|737
|2005.09.07 01:00
|buy
|369
|1.00
|1.2457
|1.2385
|1.4457
|738
|2005.09.07 05:47
|close
|369
|1.00
|1.2466
|1.2385
|1.4457
|90.00
|26966.49
|739
|2005.09.12 07:00
|buy
|370
|1.00
|1.2336
|1.2264
|1.4336
|740
|2005.09.12 08:22
|close
|370
|1.00
|1.2345
|1.2264
|1.4336
|90.00
|27056.49
|741
|2005.09.12 08:32
|buy
|371
|1.00
|1.2331
|1.2259
|1.4331
|742
|2005.09.13 18:04
|s/l
|371
|1.00
|1.2259
|1.2259
|1.4331
|-727.45
|26329.04
|743
|2005.09.16 04:32
|sell
|372
|1.00
|1.2247
|1.2309
|1.0247
|744
|2005.09.16 15:00
|close
|372
|1.00
|1.2236
|1.2309
|1.0247
|110.00
|26439.04
|745
|2005.09.16 16:00
|buy
|373
|1.00
|1.2236
|1.2164
|1.4236
|746
|2005.09.19 00:18
|s/l
|373
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.4236
|-727.45
|25711.59
|747
|2005.09.20 08:29
|sell
|374
|1.00
|1.2175
|1.2237
|1.0175
|748
|2005.09.20 08:59
|close
|374
|1.00
|1.2151
|1.2237
|1.0175
|240.00
|25951.59
|749
|2005.09.21 07:00
|sell
|375
|1.00
|1.2168
|1.2230
|1.0168
|750
|2005.09.21 13:53
|s/l
|375
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.0168
|-620.00
|25331.59
|751
|2005.09.22 20:00
|buy
|376
|1.00
|1.2145
|1.2073
|1.4145
|752
|2005.09.22 22:47
|close
|376
|1.00
|1.2154
|1.2073
|1.4145
|90.01
|25421.60
|753
|2005.09.23 12:29
|buy
|377
|1.00
|1.2117
|1.2045
|1.4117
|754
|2005.09.23 22:02
|s/l
|377
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.4117
|-720.00
|24701.60
|755
|2005.09.26 00:00
|buy
|378
|1.00
|1.2030
|1.1958
|1.4030
|756
|2005.09.26 06:00
|close
|378
|1.00
|1.2040
|1.1958
|1.4030
|100.00
|24801.60
|757
|2005.09.26 22:01
|sell
|379
|1.00
|1.2071
|1.2133
|1.0071
|758
|2005.09.27 04:00
|close
|379
|1.00
|1.2038
|1.2133
|1.0071
|335.48
|25137.07
|759
|2005.09.27 10:00
|buy
|380
|1.00
|1.2004
|1.1932
|1.4004
|760
|2005.09.27 10:00
|close
|380
|1.00
|1.2013
|1.1932
|1.4004
|90.00
|25227.07
|761
|2005.10.03 17:12
|buy
|381
|1.00
|1.1908
|1.1836
|1.3908
|762
|2005.10.03 17:19
|close
|381
|1.00
|1.1918
|1.1836
|1.3908
|100.00
|25327.07
|763
|2005.10.03 17:25
|buy
|382
|1.00
|1.1908
|1.1836
|1.3908
|764
|2005.10.03 20:12
|close
|382
|1.00
|1.1917
|1.1836
|1.3908
|90.00
|25417.07
|765
|2005.10.06 19:00
|sell
|383
|1.00
|1.2148
|1.2210
|1.0148
|766
|2005.10.07 15:00
|close
|383
|1.00
|1.2110
|1.2210
|1.0148
|385.48
|25802.55
|767
|2005.10.07 16:00
|buy
|384
|1.00
|1.2113
|1.2041
|1.4113
|768
|2005.10.07 16:08
|close
|384
|1.00
|1.2123
|1.2041
|1.4113
|99.99
|25902.54
|769
|2005.10.07 16:59
|buy
|385
|1.00
|1.2111
|1.2039
|1.4111
|770
|2005.10.07 17:02
|close
|385
|1.00
|1.2120
|1.2039
|1.4111
|90.00
|25992.54
|771
|2005.10.07 17:20
|buy
|386
|1.00
|1.2112
|1.2040
|1.4112
|772
|2005.10.07 20:02
|close
|386
|1.00
|1.2123
|1.2040
|1.4112
|109.99
|26102.53
|773
|2005.10.10 18:00
|buy
|387
|1.00
|1.2049
|1.1977
|1.4049
|774
|2005.10.10 18:00
|close
|387
|1.00
|1.2059
|1.1977
|1.4049
|100.00
|26202.53
|775
|2005.10.10 18:23
|buy
|388
|1.00
|1.2050
|1.1978
|1.4050
|776
|2005.10.10 18:59
|close
|388
|1.00
|1.2060
|1.1978
|1.4050
|100.00
|26302.53
|777
|2005.10.12 15:00
|sell
|389
|1.00
|1.2018
|1.2080
|1.0018
|778
|2005.10.13 04:00
|close
|389
|1.00
|1.1989
|1.2080
|1.0018
|306.43
|26608.96
|779
|2005.10.17 15:00
|buy
|390
|1.00
|1.2030
|1.1958
|1.4030
|780
|2005.10.17 17:31
|close
|390
|1.00
|1.2039
|1.1958
|1.4030
|90.00
|26698.96
|781
|2005.10.18 03:00
|buy
|391
|1.00
|1.2006
|1.1934
|1.4006
|782
|2005.10.18 15:00
|s/l
|391
|1.00
|1.1934
|1.1934
|1.4006
|-720.00
|25978.96
|783
|2005.10.18 15:00
|buy
|392
|1.00
|1.1933
|1.1861
|1.3933
|784
|2005.10.18 15:52
|close
|392
|1.00
|1.1942
|1.1861
|1.3933
|90.00
|26068.96
|785
|2005.10.18 15:58
|buy
|393
|1.00
|1.1942
|1.1870
|1.3942
|786
|2005.10.18 19:24
|close
|393
|1.00
|1.1952
|1.1870
|1.3942
|100.00
|26168.96
|787
|2005.10.19 17:00
|sell
|394
|1.00
|1.1983
|1.2045
|0.9983
|788
|2005.10.19 19:01
|close
|394
|1.00
|1.1969
|1.2045
|0.9983
|140.00
|26308.96
|789
|2005.10.21 02:00
|sell
|395
|1.00
|1.2032
|1.2094
|1.0032
|790
|2005.10.21 13:00
|close
|395
|1.00
|1.2012
|1.2094
|1.0032
|200.00
|26508.96
|791
|2005.10.21 21:00
|buy
|396
|1.00
|1.1939
|1.1867
|1.3939
|792
|2005.10.21 21:07
|close
|396
|1.00
|1.1948
|1.1867
|1.3939
|90.00
|26598.96
|793
|2005.10.24 01:02
|buy
|397
|1.00
|1.1942
|1.1870
|1.3942
|794
|2005.10.24 09:06
|close
|397
|1.00
|1.1952
|1.1870
|1.3942
|100.00
|26698.96
|795
|2005.10.25 16:00
|sell
|398
|1.00
|1.2063
|1.2125
|1.0063
|796
|2005.10.26 08:16
|s/l
|398
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.0063
|-614.52
|26084.44
|797
|2005.10.27 03:00
|buy
|399
|1.00
|1.2054
|1.1982
|1.4054
|798
|2005.10.27 03:00
|close
|399
|1.00
|1.2084
|1.1982
|1.4054
|300.00
|26384.44
|799
|2005.10.27 08:00
|sell
|400
|1.00
|1.2125
|1.2187
|1.0125
|800
|2005.10.27 08:00
|close
|400
|1.00
|1.2099
|1.2187
|1.0125
|260.00
|26644.44
|801
|2005.10.28 21:00
|buy
|401
|1.00
|1.2062
|1.1990
|1.4062
|802
|2005.10.31 09:25
|close
|401
|1.00
|1.2075
|1.1990
|1.4062
|122.55
|26766.98
|803
|2005.10.31 18:00
|buy
|402
|1.00
|1.1982
|1.1910
|1.3982
|804
|2005.10.31 18:00
|close
|402
|1.00
|1.1993
|1.1910
|1.3982
|109.99
|26876.97
|805
|2005.11.02 22:58
|sell
|403
|1.00
|1.2073
|1.2135
|1.0073
|806
|2005.11.03 01:03
|close
|403
|1.00
|1.2065
|1.2135
|1.0073
|96.42
|26973.39
|807
|2005.11.03 17:00
|buy
|404
|1.00
|1.2008
|1.1936
|1.4008
|808
|2005.11.04 02:28
|s/l
|404
|1.00
|1.1936
|1.1936
|1.4008
|-727.45
|26245.94
|809
|2005.11.07 00:00
|buy
|405
|1.00
|1.1812
|1.1740
|1.3812
|810
|2005.11.07 05:00
|close
|405
|1.00
|1.1822
|1.1740
|1.3812
|100.00
|26345.94
|811
|2005.11.08 18:00
|sell
|406
|1.00
|1.1771
|1.1833
|0.9771
|812
|2005.11.09 04:00
|close
|406
|1.00
|1.1759
|1.1833
|0.9771
|125.47
|26471.41
|813
|2005.11.10 11:28
|sell
|407
|1.00
|1.1783
|1.1845
|0.9783
|814
|2005.11.10 11:43
|close
|407
|1.00
|1.1774
|1.1845
|0.9783
|90.00
|26561.41
|815
|2005.11.11 00:53
|buy
|408
|1.00
|1.1685
|1.1613
|1.3685
|816
|2005.11.11 03:00
|close
|408
|1.00
|1.1694
|1.1613
|1.3685
|90.00
|26651.41
|817
|2005.11.14 17:00
|buy
|409
|1.00
|1.1704
|1.1632
|1.3704
|818
|2005.11.15 17:38
|close
|409
|1.00
|1.1714
|1.1632
|1.3704
|92.55
|26743.96
|819
|2005.11.17 20:02
|sell
|410
|1.00
|1.1755
|1.1817
|0.9755
|820
|2005.11.17 20:25
|close
|410
|1.00
|1.1745
|1.1817
|0.9755
|100.00
|26843.96
|821
|2005.11.17 20:59
|sell
|411
|1.00
|1.1759
|1.1821
|0.9759
|822
|2005.11.17 21:01
|close
|411
|1.00
|1.1748
|1.1821
|0.9759
|110.00
|26953.96
|823
|2005.11.18 07:00
|buy
|412
|1.00
|1.1726
|1.1654
|1.3726
|824
|2005.11.18 15:03
|close
|412
|1.00
|1.1739
|1.1654
|1.3726
|130.00
|27083.96
|825
|2005.11.21 09:23
|sell
|413
|1.00
|1.1803
|1.1865
|0.9803
|826
|2005.11.21 09:24
|close
|413
|1.00
|1.1791
|1.1865
|0.9803
|120.00
|27203.96
|827
|2005.11.21 09:24
|sell
|414
|1.00
|1.1807
|1.1869
|0.9807
|828
|2005.11.21 09:25
|close
|414
|1.00
|1.1791
|1.1869
|0.9807
|159.99
|27363.95
|829
|2005.11.21 09:25
|sell
|415
|1.00
|1.1809
|1.1871
|0.9809
|830
|2005.11.21 09:26
|close
|415
|1.00
|1.1791
|1.1871
|0.9809
|180.00
|27543.95
|831
|2005.11.21 09:26
|sell
|416
|1.00
|1.1811
|1.1873
|0.9811
|832
|2005.11.21 09:27
|close
|416
|1.00
|1.1791
|1.1873
|0.9811
|200.00
|27743.95
|833
|2005.11.21 09:27
|sell
|417
|1.00
|1.1812
|1.1874
|0.9812
|834
|2005.11.21 09:28
|close
|417
|1.00
|1.1791
|1.1874
|0.9812
|210.00
|27953.95
|835
|2005.11.21 09:28
|sell
|418
|1.00
|1.1813
|1.1875
|0.9813
|836
|2005.11.21 09:29
|close
|418
|1.00
|1.1791
|1.1875
|0.9813
|220.00
|28173.95
|837
|2005.11.21 09:29
|sell
|419
|1.00
|1.1816
|1.1878
|0.9816
|838
|2005.11.21 09:30
|close
|419
|1.00
|1.1791
|1.1878
|0.9816
|250.00
|28423.95
|839
|2005.11.21 09:30
|sell
|420
|1.00
|1.1813
|1.1875
|0.9813
|840
|2005.11.21 09:31
|close
|420
|1.00
|1.1791
|1.1875
|0.9813
|220.00
|28643.95
|841
|2005.11.21 09:31
|sell
|421
|1.00
|1.1815
|1.1877
|0.9815
|842
|2005.11.21 09:32
|close
|421
|1.00
|1.1791
|1.1877
|0.9815
|240.00
|28883.95
|843
|2005.11.21 09:32
|sell
|422
|1.00
|1.1809
|1.1871
|0.9809
|844
|2005.11.21 09:33
|close
|422
|1.00
|1.1791
|1.1871
|0.9809
|180.00
|29063.95
|845
|2005.11.21 09:33
|sell
|423
|1.00
|1.1808
|1.1870
|0.9808
|846
|2005.11.21 09:34
|close
|423
|1.00
|1.1791
|1.1870
|0.9808
|170.00
|29233.95
|847
|2005.11.21 09:34
|sell
|424
|1.00
|1.1807
|1.1869
|0.9807
|848
|2005.11.21 09:35
|close
|424
|1.00
|1.1791
|1.1869
|0.9807
|159.99
|29393.94
|849
|2005.11.21 09:35
|sell
|425
|1.00
|1.1806
|1.1868
|0.9806
|850
|2005.11.21 09:36
|close
|425
|1.00
|1.1791
|1.1868
|0.9806
|150.00
|29543.94
|851
|2005.11.21 09:36
|sell
|426
|1.00
|1.1808
|1.1870
|0.9808
|852
|2005.11.21 09:37
|close
|426
|1.00
|1.1791
|1.1870
|0.9808
|170.00
|29713.94
|853
|2005.11.21 09:37
|sell
|427
|1.00
|1.1811
|1.1873
|0.9811
|854
|2005.11.21 09:38
|close
|427
|1.00
|1.1791
|1.1873
|0.9811
|200.00
|29913.94
|855
|2005.11.21 09:38
|sell
|428
|1.00
|1.1812
|1.1874
|0.9812
|856
|2005.11.21 09:39
|close
|428
|1.00
|1.1791
|1.1874
|0.9812
|210.00
|30123.94
|857
|2005.11.21 09:39
|sell
|429
|1.00
|1.1810
|1.1872
|0.9810
|858
|2005.11.21 09:40
|close
|429
|1.00
|1.1791
|1.1872
|0.9810
|190.00
|30313.94
|859
|2005.11.21 09:40
|sell
|430
|1.00
|1.1807
|1.1869
|0.9807
|860
|2005.11.21 09:41
|close
|430
|1.00
|1.1791
|1.1869
|0.9807
|159.99
|30473.93
|861
|2005.11.21 09:41
|sell
|431
|1.00
|1.1808
|1.1870
|0.9808
|862
|2005.11.21 09:43
|close
|431
|1.00
|1.1791
|1.1870
|0.9808
|170.00
|30643.93
|863
|2005.11.21 09:43
|sell
|432
|1.00
|1.1809
|1.1871
|0.9809
|864
|2005.11.21 09:45
|close
|432
|1.00
|1.1791
|1.1871
|0.9809
|180.00
|30823.93
|865
|2005.11.21 09:45
|sell
|433
|1.00
|1.1808
|1.1870
|0.9808
|866
|2005.11.21 09:49
|close
|433
|1.00
|1.1791
|1.1870
|0.9808
|170.00
|30993.93
|867
|2005.11.21 09:49
|sell
|434
|1.00
|1.1803
|1.1865
|0.9803
|868
|2005.11.21 09:50
|close
|434
|1.00
|1.1791
|1.1865
|0.9803
|120.00
|31113.93
|869
|2005.11.21 09:50
|sell
|435
|1.00
|1.1801
|1.1863
|0.9801
|870
|2005.11.21 09:51
|close
|435
|1.00
|1.1791
|1.1863
|0.9801
|100.00
|31213.93
|871
|2005.11.21 09:51
|sell
|436
|1.00
|1.1801
|1.1863
|0.9801
|872
|2005.11.21 09:53
|close
|436
|1.00
|1.1791
|1.1863
|0.9801
|100.00
|31313.93
|873
|2005.11.21 09:53
|sell
|437
|1.00
|1.1803
|1.1865
|0.9803
|874
|2005.11.21 09:59
|close
|437
|1.00
|1.1791
|1.1865
|0.9803
|120.00
|31433.93
|875
|2005.11.21 09:59
|sell
|438
|1.00
|1.1799
|1.1861
|0.9799
|876
|2005.11.21 09:59
|close
|438
|1.00
|1.1780
|1.1861
|0.9799
|190.01
|31623.94
|877
|2005.11.23 09:00
|sell
|439
|1.00
|1.1834
|1.1896
|0.9834
|878
|2005.11.23 09:36
|close
|439
|1.00
|1.1825
|1.1896
|0.9834
|90.00
|31713.94
|879
|2005.11.28 15:23
|sell
|440
|1.00
|1.1720
|1.1782
|0.9720
|880
|2005.11.28 16:48
|s/l
|440
|1.00
|1.1782
|1.1782
|0.9720
|-620.00
|31093.94
|881
|2005.11.28 16:48
|sell
|441
|1.00
|1.1782
|1.1844
|0.9782
|882
|2005.11.28 16:49
|close
|441
|1.00
|1.1735
|1.1844
|0.9782
|470.00
|31563.94
|883
|2005.11.28 16:49
|sell
|442
|1.00
|1.1733
|1.1795
|0.9733
|884
|2005.11.28 17:02
|s/l
|442
|1.00
|1.1795
|1.1795
|0.9733
|-620.00
|30943.94
|885
|2005.11.28 17:02
|sell
|443
|1.00
|1.1794
|1.1856
|0.9794
|886
|2005.11.28 20:06
|s/l
|443
|1.00
|1.1856
|1.1856
|0.9794
|-620.00
|30323.94
|887
|2005.11.28 20:06
|sell
|444
|1.00
|1.1854
|1.1916
|0.9854
|888
|2005.11.28 21:56
|close
|444
|1.00
|1.1844
|1.1916
|0.9854
|100.00
|30423.94
|889
|2005.11.28 21:56
|sell
|445
|1.00
|1.1842
|1.1904
|0.9842
|890
|2005.11.29 03:00
|close
|445
|1.00
|1.1815
|1.1904
|0.9842
|275.48
|30699.41
|891
|2005.12.01 10:00
|buy
|446
|1.00
|1.1780
|1.1708
|1.3780
|892
|2005.12.01 12:13
|close
|446
|1.00
|1.1789
|1.1708
|1.3780
|90.00
|30789.41
|893
|2005.12.02 08:00
|buy
|447
|1.00
|1.1720
|1.1648
|1.3720
|894
|2005.12.02 14:51
|close
|447
|1.00
|1.1731
|1.1648
|1.3720
|110.00
|30899.41
|895
|2005.12.05 16:00
|sell
|448
|1.00
|1.1768
|1.1830
|0.9768
|896
|2005.12.05 16:30
|close
|448
|1.00
|1.1758
|1.1830
|0.9768
|100.00
|30999.41
|897
|2005.12.05 16:59
|sell
|449
|1.00
|1.1771
|1.1833
|0.9771
|898
|2005.12.05 17:00
|close
|449
|1.00
|1.1758
|1.1833
|0.9771
|129.99
|31129.40
|899
|2005.12.05 17:16
|sell
|450
|1.00
|1.1771
|1.1833
|0.9771
|900
|2005.12.05 17:59
|close
|450
|1.00
|1.1761
|1.1833
|0.9771
|99.99
|31229.39
|901
|2005.12.05 18:48
|sell
|451
|1.00
|1.1814
|1.1876
|0.9814
|902
|2005.12.05 18:49
|close
|451
|1.00
|1.1792
|1.1876
|0.9814
|219.99
|31449.38
|903
|2005.12.05 18:49
|sell
|452
|1.00
|1.1813
|1.1875
|0.9813
|904
|2005.12.05 18:51
|close
|452
|1.00
|1.1792
|1.1875
|0.9813
|210.00
|31659.38
|905
|2005.12.05 18:51
|sell
|453
|1.00
|1.1814
|1.1876
|0.9814
|906
|2005.12.05 18:53
|close
|453
|1.00
|1.1792
|1.1876
|0.9814
|219.99
|31879.37
|907
|2005.12.07 08:06
|buy
|454
|1.00
|1.1760
|1.1688
|1.3760
|908
|2005.12.08 09:34
|close
|454
|1.00
|1.1776
|1.1688
|1.3760
|137.65
|32017.02
|909
|2005.12.08 12:00
|sell
|455
|1.00
|1.1768
|1.1830
|0.9768
|910
|2005.12.08 16:29
|s/l
|455
|1.00
|1.1830
|1.1830
|0.9768
|-620.00
|31397.02
|911
|2005.12.08 16:29
|sell
|456
|1.00
|1.1829
|1.1891
|0.9829
|912
|2005.12.08 16:30
|close
|456
|1.00
|1.1792
|1.1891
|0.9829
|370.00
|31767.02
|913
|2005.12.08 16:30
|sell
|457
|1.00
|1.1790
|1.1852
|0.9790
|914
|2005.12.08 16:59
|close
|457
|1.00
|1.1779
|1.1852
|0.9790
|110.00
|31877.02
|915
|2005.12.08 20:00
|sell
|458
|1.00
|1.1832
|1.1894
|0.9832
|916
|2005.12.08 21:00
|close
|458
|1.00
|1.1815
|1.1894
|0.9832
|170.00
|32047.02
|917
|2005.12.12 09:29
|sell
|459
|1.00
|1.1856
|1.1918
|0.9856
|918
|2005.12.12 09:30
|close
|459
|1.00
|1.1843
|1.1918
|0.9856
|130.00
|32177.02
|919
|2005.12.12 09:30
|sell
|460
|1.00
|1.1863
|1.1925
|0.9863
|920
|2005.12.12 09:31
|close
|460
|1.00
|1.1843
|1.1925
|0.9863
|200.00
|32377.02
|921
|2005.12.12 09:31
|sell
|461
|1.00
|1.1861
|1.1923
|0.9861
|922
|2005.12.12 09:32
|close
|461
|1.00
|1.1843
|1.1923
|0.9861
|180.00
|32557.02
|923
|2005.12.12 09:32
|sell
|462
|1.00
|1.1861
|1.1923
|0.9861
|924
|2005.12.12 09:33
|close
|462
|1.00
|1.1843
|1.1923
|0.9861
|180.00
|32737.02
|925
|2005.12.12 09:33
|sell
|463
|1.00
|1.1860
|1.1922
|0.9860
|926
|2005.12.12 09:35
|close
|463
|1.00
|1.1843
|1.1922
|0.9860
|170.00
|32907.02
|927
|2005.12.12 09:35
|sell
|464
|1.00
|1.1859
|1.1921
|0.9859
|928
|2005.12.12 09:37
|close
|464
|1.00
|1.1843
|1.1921
|0.9859
|160.00
|33067.02
|929
|2005.12.12 09:37
|sell
|465
|1.00
|1.1859
|1.1921
|0.9859
|930
|2005.12.12 09:39
|close
|465
|1.00
|1.1843
|1.1921
|0.9859
|160.00
|33227.02
|931
|2005.12.12 09:39
|sell
|466
|1.00
|1.1862
|1.1924
|0.9862
|932
|2005.12.12 09:40
|close
|466
|1.00
|1.1843
|1.1924
|0.9862
|190.00
|33417.02
|933
|2005.12.12 09:40
|sell
|467
|1.00
|1.1864
|1.1926
|0.9864
|934
|2005.12.12 09:41
|close
|467
|1.00
|1.1843
|1.1926
|0.9864
|210.01
|33627.03
|935
|2005.12.12 09:41
|sell
|468
|1.00
|1.1867
|1.1929
|0.9867
|936
|2005.12.12 09:44
|close
|468
|1.00
|1.1843
|1.1929
|0.9867
|240.00
|33867.03
|937
|2005.12.12 09:44
|sell
|469
|1.00
|1.1867
|1.1929
|0.9867
|938
|2005.12.12 09:46
|close
|469
|1.00
|1.1843
|1.1929
|0.9867
|240.00
|34107.03
|939
|2005.12.12 09:46
|sell
|470
|1.00
|1.1869
|1.1931
|0.9869
|940
|2005.12.12 09:47
|close
|470
|1.00
|1.1843
|1.1931
|0.9869
|260.00
|34367.03
|941
|2005.12.12 09:47
|sell
|471
|1.00
|1.1867
|1.1929
|0.9867
|942
|2005.12.12 09:48
|close
|471
|1.00
|1.1843
|1.1929
|0.9867
|240.00
|34607.03
|943
|2005.12.12 09:48
|sell
|472
|1.00
|1.1867
|1.1929
|0.9867
|944
|2005.12.12 09:49
|close
|472
|1.00
|1.1843
|1.1929
|0.9867
|240.00
|34847.03
|945
|2005.12.12 09:49
|sell
|473
|1.00
|1.1866
|1.1928
|0.9866
|946
|2005.12.12 09:50
|close
|473
|1.00
|1.1843
|1.1928
|0.9866
|230.00
|35077.03
|947
|2005.12.12 09:50
|sell
|474
|1.00
|1.1865
|1.1927
|0.9865
|948
|2005.12.12 09:55
|close
|474
|1.00
|1.1843
|1.1927
|0.9865
|220.00
|35297.03
|949
|2005.12.12 09:55
|sell
|475
|1.00
|1.1863
|1.1925
|0.9863
|950
|2005.12.12 09:58
|close
|475
|1.00
|1.1843
|1.1925
|0.9863
|200.00
|35497.03
|951
|2005.12.12 09:58
|sell
|476
|1.00
|1.1867
|1.1929
|0.9867
|952
|2005.12.12 09:59
|close
|476
|1.00
|1.1843
|1.1929
|0.9867
|240.00
|35737.03
|953
|2005.12.12 09:59
|sell
|477
|1.00
|1.1868
|1.1930
|0.9868
|954
|2005.12.12 09:59
|close
|477
|1.00
|1.1843
|1.1930
|0.9868
|250.00
|35987.03
|955
|2005.12.12 10:00
|sell
|478
|1.00
|1.1873
|1.1935
|0.9873
|956
|2005.12.12 14:18
|s/l
|478
|1.00
|1.1935
|1.1935
|0.9873
|-620.00
|35367.03
|957
|2005.12.12 17:00
|sell
|479
|1.00
|1.1952
|1.2014
|0.9952
|958
|2005.12.13 10:00
|close
|479
|1.00
|1.1922
|1.2014
|0.9952
|305.48
|35672.51
|959
|2005.12.13 13:00
|buy
|480
|1.00
|1.1917
|1.1845
|1.3917
|960
|2005.12.13 14:06
|close
|480
|1.00
|1.1927
|1.1845
|1.3917
|100.01
|35772.52
|961
|2005.12.16 12:00
|sell
|481
|1.00
|1.2007
|1.2069
|1.0007
|962
|2005.12.16 12:01
|close
|481
|1.00
|1.1998
|1.2069
|1.0007
|90.00
|35862.52
|963
|2005.12.19 01:00
|sell
|482
|1.00
|1.2027
|1.2089
|1.0027
|964
|2005.12.19 02:27
|close
|482
|1.00
|1.2018
|1.2089
|1.0027
|90.00
|35952.52
|965
|2005.12.20 07:00
|buy
|483
|1.00
|1.1984
|1.1912
|1.3984
|966
|2005.12.20 07:24
|close
|483
|1.00
|1.1993
|1.1912
|1.3984
|90.01
|36042.53
|967
|2005.12.22 19:00
|sell
|484
|1.00
|1.1882
|1.1944
|0.9882
|968
|2005.12.22 19:01
|close
|484
|1.00
|1.1865
|1.1944
|0.9882
|170.00
|36212.53
|969
|2005.12.29 10:00
|sell
|485
|1.00
|1.1866
|1.1928
|0.9866
|970
|2005.12.29 11:00
|close
|485
|1.00
|1.1847
|1.1928
|0.9866
|190.00
|36402.53
|971
|2005.12.29 16:00
|buy
|486
|1.00
|1.1832
|1.1760
|1.3832
|972
|2005.12.29 17:00
|close
|486
|1.00
|1.1844
|1.1760
|1.3832
|120.00
|36522.53
|973
|2005.12.30 15:00
|buy
|487
|1.00
|1.1809
|1.1737
|1.3809
|974
|2005.12.30 17:21
|close
|487
|1.00
|1.1819
|1.1737
|1.3809
|100.00
|36622.53
|975
|2006.01.03 21:00
|sell
|488
|1.00
|1.1983
|1.2045
|0.9983
|976
|2006.01.04 01:46
|s/l
|488
|1.00
|1.2045
|1.2045
|0.9983
|-614.52
|36008.00
|977
|2006.01.04 01:46
|sell
|489
|1.00
|1.2044
|1.2106
|1.0044
|978
|2006.01.04 01:57
|close
|489
|1.00
|1.2034
|1.2106
|1.0044
|99.99
|36107.99
|979
|2006.01.04 01:58
|sell
|490
|1.00
|1.2033
|1.2095
|1.0033
|980
|2006.01.04 13:37
|s/l
|490
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.0033
|-620.00
|35487.99
|981
|2006.01.09 12:00
|buy
|491
|1.00
|1.2090
|1.2018
|1.4090
|982
|2006.01.10 11:15
|close
|491
|1.00
|1.2100
|1.2018
|1.4090
|92.55
|35580.54
|983
|2006.01.11 16:00
|sell
|492
|1.00
|1.2112
|1.2174
|1.0112
|984
|2006.01.11 16:17
|close
|492
|1.00
|1.2103
|1.2174
|1.0112
|90.00
|35670.54
|985
|2006.01.11 16:17
|sell
|493
|1.00
|1.2101
|1.2163
|1.0101
|986
|2006.01.12 15:00
|close
|493
|1.00
|1.2080
|1.2163
|1.0101
|226.43
|35896.97
|987
|2006.01.12 18:00
|buy
|494
|1.00
|1.2035
|1.1963
|1.4035
|988
|2006.01.13 00:21
|close
|494
|1.00
|1.2045
|1.1963
|1.4035
|92.55
|35989.52
|989
|2006.01.16 00:00
|sell
|495
|1.00
|1.2149
|1.2211
|1.0149
|990
|2006.01.16 07:35
|close
|495
|1.00
|1.2140
|1.2211
|1.0149
|90.00
|36079.52
|991
|2006.01.16 16:00
|buy
|496
|1.00
|1.2119
|1.2047
|1.4119
|992
|2006.01.17 08:15
|close
|496
|1.00
|1.2129
|1.2047
|1.4119
|92.55
|36172.07
|993
|2006.01.23 00:00
|sell
|497
|1.00
|1.2144
|1.2206
|1.0144
|994
|2006.01.23 01:41
|s/l
|497
|1.00
|1.2206
|1.2206
|1.0144
|-620.00
|35552.07
|995
|2006.01.23 01:41
|sell
|498
|1.00
|1.2206
|1.2268
|1.0206
|996
|2006.01.23 01:42
|close
|498
|1.00
|1.2171
|1.2268
|1.0206
|350.00
|35902.07
|997
|2006.01.23 01:42
|sell
|499
|1.00
|1.2169
|1.2231
|1.0169
|998
|2006.01.23 01:44
|s/l
|499
|1.00
|1.2231
|1.2231
|1.0169
|-620.00
|35282.07
|999
|2006.01.23 01:44
|sell
|500
|1.00
|1.2230
|1.2292
|1.0230
|1000
|2006.01.23 01:45
|close
|500
|1.00
|1.2171
|1.2292
|1.0230
|590.00
|35872.07
|1001
|2006.01.23 01:45
|sell
|501
|1.00
|1.2169
|1.2231
|1.0169
|1002
|2006.01.23 02:17
|s/l
|501
|1.00
|1.2231
|1.2231
|1.0169
|-620.00
|35252.07
|1003
|2006.01.23 03:00
|sell
|502
|1.00
|1.2224
|1.2286
|1.0224
|1004
|2006.01.23 12:59
|s/l
|502
|1.00
|1.2286
|1.2286
|1.0224
|-620.00
|34632.07
|1005
|2006.01.23 18:48
|sell
|503
|1.00
|1.2296
|1.2358
|1.0296
|1006
|2006.01.23 18:49
|close
|503
|1.00
|1.2287
|1.2358
|1.0296
|90.00
|34722.07
|1007
|2006.01.26 22:15
|buy
|504
|1.00
|1.2213
|1.2141
|1.4213
|1008
|2006.01.27 14:42
|close
|504
|1.00
|1.2228
|1.2141
|1.4213
|142.55
|34864.62
|1009
|2006.01.31 20:00
|sell
|505
|1.00
|1.2174
|1.2236
|1.0174
|1010
|2006.01.31 20:14
|close
|505
|1.00
|1.2165
|1.2236
|1.0174
|90.00
|34954.62
|1011
|2006.01.31 20:14
|sell
|506
|1.00
|1.2174
|1.2236
|1.0174
|1012
|2006.01.31 20:15
|close
|506
|1.00
|1.2164
|1.2236
|1.0174
|100.00
|35054.62
|1013
|2006.01.31 20:18
|sell
|507
|1.00
|1.2173
|1.2235
|1.0173
|1014
|2006.01.31 20:19
|close
|507
|1.00
|1.2164
|1.2235
|1.0173
|90.01
|35144.63
|1015
|2006.02.01 12:00
|buy
|508
|1.00
|1.2111
|1.2039
|1.4111
|1016
|2006.02.03 15:00
|s/l
|508
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.4111
|-749.81
|34394.82
|1017
|2006.02.03 15:00
|buy
|509
|1.00
|1.2007
|1.1935
|1.4007
|1018
|2006.02.03 17:31
|close
|509
|1.00
|1.2018
|1.1935
|1.4007
|110.00
|34504.82
|1019
|2006.02.06 14:00
|buy
|510
|1.00
|1.1977
|1.1905
|1.3977
|1020
|2006.02.06 14:00
|close
|510
|1.00
|1.1986
|1.1905
|1.3977
|90.01
|34594.83
|1021
|2006.02.06 14:20
|buy
|511
|1.00
|1.1977
|1.1905
|1.3977
|1022
|2006.02.06 14:59
|close
|511
|1.00
|1.1989
|1.1905
|1.3977
|120.00
|34714.83
|1023
|2006.02.07 10:05
|sell
|512
|1.00
|1.1991
|1.2053
|0.9991
|1024
|2006.02.07 13:00
|close
|512
|1.00
|1.1982
|1.2053
|0.9991
|90.00
|34804.83
|1025
|2006.02.09 02:00
|sell
|513
|1.00
|1.1984
|1.2046
|0.9984
|1026
|2006.02.09 02:08
|close
|513
|1.00
|1.1974
|1.2046
|0.9984
|100.01
|34904.84
|1027
|2006.02.09 02:08
|sell
|514
|1.00
|1.1972
|1.2034
|0.9972
|1028
|2006.02.09 17:00
|close
|514
|1.00
|1.1951
|1.2034
|0.9972
|209.99
|35114.83
|1029
|2006.02.13 01:08
|buy
|515
|1.00
|1.1896
|1.1824
|1.3896
|1030
|2006.02.13 07:20
|close
|515
|1.00
|1.1905
|1.1824
|1.3896
|90.00
|35204.83
|1031
|2006.02.14 16:00
|buy
|516
|1.00
|1.1877
|1.1805
|1.3877
|1032
|2006.02.14 17:07
|close
|516
|1.00
|1.1887
|1.1805
|1.3877
|100.00
|35304.83
|1033
|2006.02.16 14:00
|buy
|517
|1.00
|1.1866
|1.1794
|1.3866
|1034
|2006.02.16 14:54
|close
|517
|1.00
|1.1875
|1.1794
|1.3866
|90.00
|35394.83
|1035
|2006.02.16 14:59
|buy
|518
|1.00
|1.1867
|1.1795
|1.3867
|1036
|2006.02.16 15:08
|close
|518
|1.00
|1.1876
|1.1795
|1.3867
|90.00
|35484.83
|1037
|2006.02.16 20:59
|sell
|519
|1.00
|1.1887
|1.1949
|0.9887
|1038
|2006.02.17 10:28
|close
|519
|1.00
|1.1875
|1.1949
|0.9887
|125.48
|35610.31
|1039
|2006.02.20 04:00
|sell
|520
|1.00
|1.1970
|1.2032
|0.9970
|1040
|2006.02.20 09:59
|close
|520
|1.00
|1.1955
|1.2032
|0.9970
|150.00
|35760.31
|1041
|2006.02.21 22:00
|sell
|521
|1.00
|1.1921
|1.1983
|0.9921
|1042
|2006.02.21 22:00
|close
|521
|1.00
|1.1911
|1.1983
|0.9921
|100.00
|35860.31
|1043
|2006.02.22 13:00
|buy
|522
|1.00
|1.1880
|1.1808
|1.3880
|1044
|2006.02.22 15:10
|close
|522
|1.00
|1.1889
|1.1808
|1.3880
|90.00
|35950.31
|1045
|2006.02.24 21:47
|buy
|523
|1.00
|1.1868
|1.1796
|1.3868
|1046
|2006.02.24 21:59
|close
|523
|1.00
|1.1877
|1.1796
|1.3868
|90.00
|36040.31
|1047
|2006.02.28 02:00
|buy
|524
|1.00
|1.1838
|1.1766
|1.3838
|1048
|2006.02.28 03:35
|close
|524
|1.00
|1.1847
|1.1766
|1.3838
|90.01
|36130.32
|1049
|2006.03.02 12:00
|sell
|525
|1.00
|1.1937
|1.1999
|0.9937
|1050
|2006.03.02 17:19
|s/l
|525
|1.00
|1.1999
|1.1999
|0.9937
|-620.00
|35510.32
|1051
|2006.03.06 04:00
|sell
|526
|1.00
|1.2083
|1.2145
|1.0083
|1052
|2006.03.06 04:13
|close
|526
|1.00
|1.2073
|1.2145
|1.0083
|100.00
|35610.32
|1053
|2006.03.06 15:00
|buy
|527
|1.00
|1.2027
|1.1955
|1.4027
|1054
|2006.03.07 06:00
|s/l
|527
|1.00
|1.1955
|1.1955
|1.4027
|-727.45
|34882.87
|1055
|2006.03.07 12:00
|buy
|528
|1.00
|1.1929
|1.1857
|1.3929
|1056
|2006.03.09 06:00
|close
|528
|1.00
|1.1949
|1.1857
|1.3929
|170.19
|35053.06
|1057
|2006.03.10 11:58
|sell
|529
|1.00
|1.1924
|1.1986
|0.9924
|1058
|2006.03.10 15:00
|close
|529
|1.00
|1.1907
|1.1986
|0.9924
|170.00
|35223.06
|1059
|2006.03.13 01:28
|sell
|530
|1.00
|1.1924
|1.1986
|0.9924
|1060
|2006.03.14 10:27
|s/l
|530
|1.00
|1.1986
|1.1986
|0.9924
|-614.52
|34608.54
|1061
|2006.03.16 13:00
|sell
|531
|1.00
|1.2078
|1.2140
|1.0078
|1062
|2006.03.16 13:00
|close
|531
|1.00
|1.2069
|1.2140
|1.0078
|90.00
|34698.54
|1063
|2006.03.16 14:32
|sell
|532
|1.00
|1.2097
|1.2159
|1.0097
|1064
|2006.03.16 14:33
|close
|532
|1.00
|1.2083
|1.2159
|1.0097
|140.00
|34838.54
|1065
|2006.03.16 14:33
|sell
|533
|1.00
|1.2104
|1.2166
|1.0104
|1066
|2006.03.16 14:34
|close
|533
|1.00
|1.2083
|1.2166
|1.0104
|210.00
|35048.54
|1067
|2006.03.16 14:34
|sell
|534
|1.00
|1.2108
|1.2170
|1.0108
|1068
|2006.03.16 14:35
|close
|534
|1.00
|1.2083
|1.2170
|1.0108
|250.01
|35298.55
|1069
|2006.03.16 14:35
|sell
|535
|1.00
|1.2103
|1.2165
|1.0103
|1070
|2006.03.16 14:36
|close
|535
|1.00
|1.2083
|1.2165
|1.0103
|200.00
|35498.55
|1071
|2006.03.16 14:36
|sell
|536
|1.00
|1.2102
|1.2164
|1.0102
|1072
|2006.03.16 14:37
|close
|536
|1.00
|1.2083
|1.2164
|1.0102
|190.00
|35688.55
|1073
|2006.03.16 14:37
|sell
|537
|1.00
|1.2104
|1.2166
|1.0104
|1074
|2006.03.16 14:38
|close
|537
|1.00
|1.2083
|1.2166
|1.0104
|210.00
|35898.55
|1075
|2006.03.16 14:38
|sell
|538
|1.00
|1.2105
|1.2167
|1.0105
|1076
|2006.03.16 14:39
|close
|538
|1.00
|1.2083
|1.2167
|1.0105
|220.00
|36118.55
|1077
|2006.03.16 14:39
|sell
|539
|1.00
|1.2107
|1.2169
|1.0107
|1078
|2006.03.16 14:40
|close
|539
|1.00
|1.2083
|1.2169
|1.0107
|240.00
|36358.55
|1079
|2006.03.16 14:40
|sell
|540
|1.00
|1.2115
|1.2177
|1.0115
|1080
|2006.03.16 14:41
|close
|540
|1.00
|1.2083
|1.2177
|1.0115
|320.00
|36678.55
|1081
|2006.03.16 14:41
|sell
|541
|1.00
|1.2116
|1.2178
|1.0116
|1082
|2006.03.16 14:42
|close
|541
|1.00
|1.2083
|1.2178
|1.0116
|329.99
|37008.54
|1083
|2006.03.16 14:42
|sell
|542
|1.00
|1.2123
|1.2185
|1.0123
|1084
|2006.03.16 14:42
|close
|542
|1.00
|1.2083
|1.2185
|1.0123
|399.99
|37408.53
|1085
|2006.03.16 15:00
|sell
|543
|1.00
|1.2127
|1.2189
|1.0127
|1086
|2006.03.17 10:51
|s/l
|543
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.0127
|-614.52
|36794.00
|1087
|2006.03.23 02:00
|buy
|544
|1.00
|1.2060
|1.1988
|1.4060
|1088
|2006.03.23 09:07
|close
|544
|1.00
|1.2070
|1.1988
|1.4060
|99.99
|36893.99
|1089
|2006.03.23 11:00
|sell
|545
|1.00
|1.2070
|1.2132
|1.0070
|1090
|2006.03.23 13:00
|close
|545
|1.00
|1.2056
|1.2132
|1.0070
|140.00
|37033.99
|1091
|2006.03.27 15:10
|buy
|546
|1.00
|1.2022
|1.1950
|1.4022
|1092
|2006.03.27 15:59
|close
|546
|1.00
|1.2032
|1.1950
|1.4022
|100.00
|37133.99
|1093
|2006.03.28 06:03
|buy
|547
|1.00
|1.2003
|1.1931
|1.4003
|1094
|2006.03.28 08:24
|close
|547
|1.00
|1.2012
|1.1931
|1.4003
|90.00
|37223.99
|1095
|2006.03.28 12:48
|sell
|548
|1.00
|1.2064
|1.2126
|1.0064
|1096
|2006.03.28 21:17
|close
|548
|1.00
|1.2052
|1.2126
|1.0064
|120.00
|37343.99
|1097
|2006.03.30 07:00
|sell
|549
|1.00
|1.2074
|1.2136
|1.0074
|1098
|2006.03.30 07:42
|close
|549
|1.00
|1.2065
|1.2136
|1.0074
|90.00
|37433.99
|1099
|2006.03.31 01:40
|sell
|550
|1.00
|1.2168
|1.2230
|1.0168
|1100
|2006.03.31 02:12
|close
|550
|1.00
|1.2159
|1.2230
|1.0168
|90.00
|37523.99
|1101
|2006.03.31 10:00
|buy
|551
|1.00
|1.2137
|1.2065
|1.4137
|1102
|2006.04.03 06:28
|s/l
|551
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.4137
|-727.45
|36796.54
|1103
|2006.04.03 07:00
|buy
|552
|1.00
|1.2074
|1.2002
|1.4074
|1104
|2006.04.03 16:27
|close
|552
|1.00
|1.2083
|1.2002
|1.4074
|90.00
|36886.54
|1105
|2006.04.03 17:00
|sell
|553
|1.00
|1.2114
|1.2176
|1.0114
|1106
|2006.04.04 11:40
|s/l
|553
|1.00
|1.2176
|1.2176
|1.0114
|-614.52
|36272.02
|1107
|2006.04.07 23:00
|buy
|554
|1.00
|1.2103
|1.2031
|1.4103
|1108
|2006.04.10 02:32
|close
|554
|1.00
|1.2114
|1.2031
|1.4103
|102.55
|36374.57
|1109
|2006.04.11 10:00
|sell
|555
|1.00
|1.2131
|1.2193
|1.0131
|1110
|2006.04.11 12:01
|close
|555
|1.00
|1.2122
|1.2193
|1.0131
|90.00
|36464.57
|1111
|2006.04.11 23:00
|sell
|556
|1.00
|1.2146
|1.2208
|1.0146
|1112
|2006.04.12 14:00
|close
|556
|1.00
|1.2136
|1.2208
|1.0146
|105.48
|36570.04
|1113
|2006.04.13 17:00
|buy
|557
|1.00
|1.2086
|1.2014
|1.4086
|1114
|2006.04.13 17:11
|close
|557
|1.00
|1.2097
|1.2014
|1.4086
|110.00
|36680.04
|1115
|2006.04.17 05:00
|sell
|558
|1.00
|1.2189
|1.2251
|1.0189
|1116
|2006.04.17 05:37
|close
|558
|1.00
|1.2180
|1.2251
|1.0189
|90.00
|36770.04
|1117
|2006.04.17 05:59
|sell
|559
|1.00
|1.2188
|1.2250
|1.0188
|1118
|2006.04.17 06:49
|close
|559
|1.00
|1.2179
|1.2250
|1.0188
|90.00
|36860.04
|1119
|2006.04.19 23:00
|sell
|560
|1.00
|1.2388
|1.2450
|1.0388
|1120
|2006.04.19 23:07
|close
|560
|1.00
|1.2379
|1.2450
|1.0388
|90.00
|36950.04
|1121
|2006.04.20 17:00
|buy
|561
|1.00
|1.2304
|1.2232
|1.4304
|1122
|2006.04.20 17:02
|close
|561
|1.00
|1.2314
|1.2232
|1.4304
|99.99
|37050.03
|1123
|2006.04.20 17:02
|buy
|562
|1.00
|1.2316
|1.2244
|1.4316
|1124
|2006.04.20 17:08
|close
|562
|1.00
|1.2325
|1.2244
|1.4316
|90.00
|37140.03
|1125
|2006.04.20 17:11
|buy
|563
|1.00
|1.2319
|1.2247
|1.4319
|1126
|2006.04.20 17:13
|close
|563
|1.00
|1.2328
|1.2247
|1.4319
|90.00
|37230.03
|1127
|2006.04.20 17:27
|buy
|564
|1.00
|1.2319
|1.2247
|1.4319
|1128
|2006.04.20 18:00
|close
|564
|1.00
|1.2328
|1.2247
|1.4319
|90.00
|37320.03
|1129
|2006.04.25 06:00
|buy
|565
|1.00
|1.2375
|1.2303
|1.4375
|1130
|2006.04.25 08:00
|close
|565
|1.00
|1.2384
|1.2303
|1.4375
|90.00
|37410.03
|1131
|2006.04.26 08:10
|buy
|566
|1.00
|1.2416
|1.2344
|1.4416
|1132
|2006.04.26 08:59
|close
|566
|1.00
|1.2426
|1.2344
|1.4416
|100.00
|37510.03
|1133
|2006.04.26 18:00
|sell
|567
|1.00
|1.2462
|1.2524
|1.0462
|1134
|2006.04.26 20:00
|close
|567
|1.00
|1.2440
|1.2524
|1.0462
|220.00
|37730.03
|1135
|2006.04.27 14:00
|buy
|568
|1.00
|1.2416
|1.2344
|1.4416
|1136
|2006.04.27 14:58
|close
|568
|1.00
|1.2427
|1.2344
|1.4416
|110.00
|37840.03
|1137
|2006.04.27 14:59
|buy
|569
|1.00
|1.2417
|1.2345
|1.4417
|1138
|2006.04.27 15:00
|close
|569
|1.00
|1.2427
|1.2345
|1.4417
|100.00
|37940.03
|1139
|2006.04.28 20:00
|sell
|570
|1.00
|1.2626
|1.2688
|1.0626
|1140
|2006.04.28 20:41
|close
|570
|1.00
|1.2616
|1.2688
|1.0626
|100.00
|38040.03
|1141
|2006.04.28 20:59
|sell
|571
|1.00
|1.2626
|1.2688
|1.0626
|1142
|2006.04.28 21:00
|close
|571
|1.00
|1.2612
|1.2688
|1.0626
|140.00
|38180.03
|1143
|2006.05.01 00:00
|sell
|572
|1.00
|1.2631
|1.2693
|1.0631
|1144
|2006.05.01 02:00
|close
|572
|1.00
|1.2618
|1.2693
|1.0631
|130.00
|38310.03
|1145
|2006.05.01 22:00
|buy
|573
|1.00
|1.2593
|1.2521
|1.4593
|1146
|2006.05.02 09:45
|close
|573
|1.00
|1.2603
|1.2521
|1.4593
|92.55
|38402.58
|1147
|2006.05.03 08:33
|sell
|574
|1.00
|1.2659
|1.2721
|1.0659
|1148
|2006.05.03 09:05
|close
|574
|1.00
|1.2650
|1.2721
|1.0659
|90.00
|38492.58
|1149
|2006.05.03 09:59
|sell
|575
|1.00
|1.2656
|1.2718
|1.0656
|1150
|2006.05.03 10:02
|close
|575
|1.00
|1.2623
|1.2718
|1.0656
|330.00
|38822.58
|1151
|2006.05.03 17:00
|buy
|576
|1.00
|1.2611
|1.2539
|1.4611
|1152
|2006.05.03 17:03
|close
|576
|1.00
|1.2621
|1.2539
|1.4611
|100.00
|38922.58
|1153
|2006.05.03 17:03
|buy
|577
|1.00
|1.2623
|1.2551
|1.4623
|1154
|2006.05.03 17:17
|close
|577
|1.00
|1.2634
|1.2551
|1.4623
|110.00
|39032.58
|1155
|2006.05.03 17:59
|buy
|578
|1.00
|1.2613
|1.2541
|1.4613
|1156
|2006.05.03 18:00
|close
|578
|1.00
|1.2637
|1.2541
|1.4613
|240.00
|39272.58
|1157
|2006.05.04 20:08
|sell
|579
|1.00
|1.2693
|1.2755
|1.0693
|1158
|2006.05.05 09:00
|close
|579
|1.00
|1.2683
|1.2755
|1.0693
|105.48
|39378.06
|1159
|2006.05.08 12:00
|sell
|580
|1.00
|1.2771
|1.2833
|1.0771
|1160
|2006.05.08 13:00
|close
|580
|1.00
|1.2761
|1.2833
|1.0771
|100.00
|39478.06
|1161
|2006.05.08 20:00
|buy
|581
|1.00
|1.2706
|1.2634
|1.4706
|1162
|2006.05.09 15:26
|close
|581
|1.00
|1.2717
|1.2634
|1.4706
|102.55
|39580.61
|1163
|2006.05.09 18:00
|sell
|582
|1.00
|1.2761
|1.2823
|1.0761
|1164
|2006.05.09 18:00
|close
|582
|1.00
|1.2746
|1.2823
|1.0761
|150.00
|39730.61
|1165
|2006.05.09 18:33
|sell
|583
|1.00
|1.2761
|1.2823
|1.0761
|1166
|2006.05.09 18:59
|close
|583
|1.00
|1.2748
|1.2823
|1.0761
|130.00
|39860.61
|1167
|2006.05.12 11:00
|sell
|584
|1.00
|1.2897
|1.2959
|1.0897
|1168
|2006.05.12 15:05
|close
|584
|1.00
|1.2888
|1.2959
|1.0897
|90.00
|39950.61
|1169
|2006.05.15 09:07
|buy
|585
|1.00
|1.2893
|1.2821
|1.4893
|1170
|2006.05.15 09:59
|close
|585
|1.00
|1.2904
|1.2821
|1.4893
|109.99
|40060.60
|1171
|2006.05.15 10:00
|buy
|586
|1.00
|1.2871
|1.2799
|1.4871
|1172
|2006.05.15 19:00
|s/l
|586
|1.00
|1.2799
|1.2799
|1.4871
|-720.00
|39340.60
|1173
|2006.05.17 09:10
|sell
|587
|1.00
|1.2885
|1.2947
|1.0885
|1174
|2006.05.17 09:59
|close
|587
|1.00
|1.2872
|1.2947
|1.0885
|130.00
|39470.60
|1175
|2006.05.19 09:00
|buy
|588
|1.00
|1.2818
|1.2746
|1.4818
|1176
|2006.05.19 12:00
|s/l
|588
|1.00
|1.2746
|1.2746
|1.4818
|-720.00
|38750.60
|1177
|2006.05.19 12:00
|buy
|589
|1.00
|1.2747
|1.2675
|1.4747
|1178
|2006.05.19 12:21
|close
|589
|1.00
|1.2757
|1.2675
|1.4747
|100.00
|38850.60
|1179
|2006.05.19 12:21
|buy
|590
|1.00
|1.2759
|1.2687
|1.4759
|1180
|2006.05.19 14:11
|close
|590
|1.00
|1.2768
|1.2687
|1.4759
|90.00
|38940.60
|1181
|2006.05.19 15:01
|buy
|591
|1.00
|1.2731
|1.2659
|1.4731
|1182
|2006.05.19 15:29
|close
|591
|1.00
|1.2742
|1.2659
|1.4731
|110.00
|39050.60
|1183
|2006.05.19 15:50
|buy
|592
|1.00
|1.2738
|1.2666
|1.4738
|1184
|2006.05.19 17:59
|close
|592
|1.00
|1.2749
|1.2666
|1.4738
|110.00
|39160.60
|1185
|2006.05.22 06:00
|buy
|593
|1.00
|1.2737
|1.2665
|1.4737
|1186
|2006.05.22 06:00
|close
|593
|1.00
|1.2749
|1.2665
|1.4737
|120.00
|39280.60
|1187
|2006.05.22 06:30
|buy
|594
|1.00
|1.2737
|1.2665
|1.4737
|1188
|2006.05.22 06:59
|close
|594
|1.00
|1.2749
|1.2665
|1.4737
|120.00
|39400.60
|1189
|2006.05.22 16:00
|sell
|595
|1.00
|1.2791
|1.2853
|1.0791
|1190
|2006.05.22 20:02
|s/l
|595
|1.00
|1.2853
|1.2853
|1.0791
|-620.00
|38780.60
|1191
|2006.05.22 20:14
|sell
|596
|1.00
|1.2882
|1.2944
|1.0882
|1192
|2006.05.22 20:15
|close
|596
|1.00
|1.2853
|1.2944
|1.0882
|290.00
|39070.60
|1193
|2006.05.22 20:15
|sell
|597
|1.00
|1.2879
|1.2941
|1.0879
|1194
|2006.05.22 20:16
|close
|597
|1.00
|1.2853
|1.2941
|1.0879
|260.00
|39330.60
|1195
|2006.05.22 20:16
|sell
|598
|1.00
|1.2876
|1.2938
|1.0876
|1196
|2006.05.22 20:17
|close
|598
|1.00
|1.2853
|1.2938
|1.0876
|230.00
|39560.60
|1197
|2006.05.22 20:24
|sell
|599
|1.00
|1.2876
|1.2938
|1.0876
|1198
|2006.05.22 20:25
|close
|599
|1.00
|1.2853
|1.2938
|1.0876
|230.00
|39790.60
|1199
|2006.05.22 20:25
|sell
|600
|1.00
|1.2878
|1.2940
|1.0878
|1200
|2006.05.22 20:26
|close
|600
|1.00
|1.2853
|1.2940
|1.0878
|250.00
|40040.60
|1201
|2006.05.22 21:00
|sell
|601
|1.00
|1.2863
|1.2925
|1.0863
|1202
|2006.05.23 01:18
|close
|601
|1.00
|1.2853
|1.2925
|1.0863
|105.47
|40146.06
|1203
|2006.05.26 13:00
|sell
|602
|1.00
|1.2813
|1.2875
|1.0813
|1204
|2006.05.26 15:20
|close
|602
|1.00
|1.2804
|1.2875
|1.0813
|90.00
|40236.06
|1205
|2006.05.30 07:00
|sell
|603
|1.00
|1.2806
|1.2868
|1.0806
|1206
|2006.05.30 11:51
|s/l
|603
|1.00
|1.2868
|1.2868
|1.0806
|-620.00
|39616.06
|1207
|2006.05.30 11:51
|sell
|604
|1.00
|1.2868
|1.2930
|1.0868
|1208
|2006.05.30 11:52
|close
|604
|1.00
|1.2859
|1.2930
|1.0868
|90.00
|39706.06
|1209
|2006.05.30 11:52
|sell
|605
|1.00
|1.2857
|1.2919
|1.0857
|1210
|2006.05.30 11:59
|close
|605
|1.00
|1.2848
|1.2919
|1.0857
|90.00
|39796.06
|1211
|2006.05.30 12:00
|sell
|606
|1.00
|1.2874
|1.2936
|1.0874
|1212
|2006.05.30 14:00
|close
|606
|1.00
|1.2839
|1.2936
|1.0874
|350.00
|40146.06
|1213
|2006.05.31 10:00
|sell
|607
|1.00
|1.2888
|1.2950
|1.0888
|1214
|2006.05.31 10:00
|close
|607
|1.00
|1.2873
|1.2950
|1.0888
|150.00
|40296.06
|1215
|2006.06.01 03:02
|buy
|608
|1.00
|1.2785
|1.2713
|1.4785
|1216
|2006.06.01 03:16
|close
|608
|1.00
|1.2795
|1.2713
|1.4785
|100.00
|40396.06
|1217
|2006.06.01 03:47
|buy
|609
|1.00
|1.2786
|1.2714
|1.4786
|1218
|2006.06.01 03:59
|close
|609
|1.00
|1.2795
|1.2714
|1.4786
|90.01
|40486.07
|1219
|2006.06.01 04:00
|buy
|610
|1.00
|1.2791
|1.2719
|1.4791
|1220
|2006.06.01 17:00
|close
|610
|1.00
|1.2816
|1.2719
|1.4791
|250.00
|40736.07
|1221
|2006.06.05 10:00
|sell
|611
|1.00
|1.2964
|1.3026
|1.0964
|1222
|2006.06.05 10:16
|close
|611
|1.00
|1.2955
|1.3026
|1.0964
|90.00
|40826.07
|1223
|2006.06.05 10:16
|sell
|612
|1.00
|1.2953
|1.3015
|1.0953
|1224
|2006.06.05 15:00
|close
|612
|1.00
|1.2938
|1.3015
|1.0953
|150.00
|40976.07
|1225
|2006.06.06 02:00
|buy
|613
|1.00
|1.2900
|1.2828
|1.4900
|1226
|2006.06.06 02:13
|close
|613
|1.00
|1.2909
|1.2828
|1.4900
|90.00
|41066.07
|1227
|2006.06.06 02:34
|buy
|614
|1.00
|1.2901
|1.2829
|1.4901
|1228
|2006.06.06 08:17
|close
|614
|1.00
|1.2912
|1.2829
|1.4901
|110.00
|41176.07
|1229
|2006.06.06 17:00
|buy
|615
|1.00
|1.2841
|1.2769
|1.4841
|1230
|2006.06.07 16:02
|s/l
|615
|1.00
|1.2769
|1.2769
|1.4841
|-727.45
|40448.62
|1231
|2006.06.09 12:00
|sell
|616
|1.00
|1.2664
|1.2726
|1.0664
|1232
|2006.06.09 12:51
|close
|616
|1.00
|1.2655
|1.2726
|1.0664
|90.00
|40538.62
|1233
|2006.06.09 12:59
|sell
|617
|1.00
|1.2664
|1.2726
|1.0664
|1234
|2006.06.09 13:00
|close
|617
|1.00
|1.2654
|1.2726
|1.0664
|100.00
|40638.62
|1235
|2006.06.09 13:02
|sell
|618
|1.00
|1.2664
|1.2726
|1.0664
|1236
|2006.06.09 13:29
|close
|618
|1.00
|1.2655
|1.2726
|1.0664
|90.00
|40728.62
|1237
|2006.06.09 13:47
|sell
|619
|1.00
|1.2664
|1.2726
|1.0664
|1238
|2006.06.09 13:59
|close
|619
|1.00
|1.2655
|1.2726
|1.0664
|90.00
|40818.62
|1239
|2006.06.13 08:04
|buy
|620
|1.00
|1.2576
|1.2504
|1.4576
|1240
|2006.06.13 09:25
|close
|620
|1.00
|1.2585
|1.2504
|1.4576
|90.00
|40908.62
|1241
|2006.06.14 08:02
|sell
|621
|1.00
|1.2570
|1.2632
|1.0570
|1242
|2006.06.14 15:00
|close
|621
|1.00
|1.2544
|1.2632
|1.0570
|260.00
|41168.62
|1243
|2006.06.16 09:00
|sell
|622
|1.00
|1.2653
|1.2715
|1.0653
|1244
|2006.06.16 15:23
|close
|622
|1.00
|1.2644
|1.2715
|1.0653
|90.00
|41258.62
|1245
|2006.06.21 21:00
|sell
|623
|1.00
|1.2669
|1.2731
|1.0669
|1246
|2006.06.21 23:00
|close
|623
|1.00
|1.2660
|1.2731
|1.0669
|90.00
|41348.62
|1247
|2006.06.22 14:00
|buy
|624
|1.00
|1.2599
|1.2527
|1.4599
|1248
|2006.06.23 14:00
|s/l
|624
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.4599
|-727.45
|40621.17
|1249
|2006.06.23 16:00
|buy
|625
|1.00
|1.2497
|1.2425
|1.4497
|1250
|2006.06.23 16:00
|close
|625
|1.00
|1.2515
|1.2425
|1.4497
|180.00
|40801.17
|1251
|2006.06.30 03:09
|sell
|626
|1.00
|1.2683
|1.2745
|1.0683
|1252
|2006.06.30 15:00
|s/l
|626
|1.00
|1.2745
|1.2745
|1.0683
|-620.00
|40181.17
|1253
|2006.07.10 03:01
|buy
|627
|1.00
|1.2793
|1.2721
|1.4793
|1254
|2006.07.10 03:54
|close
|627
|1.00
|1.2802
|1.2721
|1.4793
|90.01
|40271.18
|1255
|2006.07.10 03:59
|buy
|628
|1.00
|1.2794
|1.2722
|1.4794
|1256
|2006.07.10 08:14
|close
|628
|1.00
|1.2803
|1.2722
|1.4794
|90.00
|40361.18
|1257
|2006.07.10 16:00
|buy
|629
|1.00
|1.2741
|1.2669
|1.4741
|1258
|2006.07.10 18:01
|close
|629
|1.00
|1.2750
|1.2669
|1.4741
|90.00
|40451.18
|1259
|2006.07.11 21:00
|sell
|630
|1.00
|1.2770
|1.2832
|1.0770
|1260
|2006.07.12 04:00
|close
|630
|1.00
|1.2758
|1.2832
|1.0770
|125.48
|40576.66
|1261
|2006.07.12 16:00
|buy
|631
|1.00
|1.2714
|1.2642
|1.4714
|1262
|2006.07.13 10:01
|close
|631
|1.00
|1.2726
|1.2642
|1.4714
|97.65
|40674.30
|1263
|2006.07.17 08:00
|buy
|632
|1.00
|1.2623
|1.2551
|1.4623
|1264
|2006.07.17 08:07
|close
|632
|1.00
|1.2633
|1.2551
|1.4623
|99.99
|40774.29
|1265
|2006.07.17 14:00
|buy
|633
|1.00
|1.2535
|1.2463
|1.4535
|1266
|2006.07.17 14:07
|close
|633
|1.00
|1.2544
|1.2463
|1.4535
|90.00
|40864.29
|1267
|2006.07.17 14:22
|buy
|634
|1.00
|1.2535
|1.2463
|1.4535
|1268
|2006.07.18 12:41
|close
|634
|1.00
|1.2546
|1.2463
|1.4535
|102.55
|40966.84
|1269
|2006.07.21 07:00
|sell
|635
|1.00
|1.2647
|1.2709
|1.0647
|1270
|2006.07.21 08:00
|close
|635
|1.00
|1.2638
|1.2709
|1.0647
|90.00
|41056.84
|1271
|2006.07.21 16:56
|sell
|636
|1.00
|1.2687
|1.2749
|1.0687
|1272
|2006.07.21 16:59
|close
|636
|1.00
|1.2674
|1.2749
|1.0687
|130.00
|41186.84
|1273
|2006.07.24 08:00
|buy
|637
|1.00
|1.2645
|1.2573
|1.4645
|1274
|2006.07.25 07:59
|close
|637
|1.00
|1.2656
|1.2573
|1.4645
|102.55
|41289.39
|1275
|2006.07.26 16:10
|sell
|638
|1.00
|1.2608
|1.2670
|1.0608
|1276
|2006.07.26 20:05
|s/l
|638
|1.00
|1.2670
|1.2670
|1.0608
|-620.00
|40669.39
|1277
|2006.07.26 22:00
|sell
|639
|1.00
|1.2697
|1.2759
|1.0697
|1278
|2006.07.27 15:12
|s/l
|639
|1.00
|1.2759
|1.2759
|1.0697
|-603.57
|40065.82
|1279
|2006.07.27 23:00
|buy
|640
|1.00
|1.2695
|1.2623
|1.4695
|1280
|2006.07.28 15:00
|close
|640
|1.00
|1.2721
|1.2623
|1.4695
|252.55
|40318.37
|1281
|2006.08.02 14:00
|buy
|641
|1.00
|1.2798
|1.2726
|1.4798
|1282
|2006.08.02 15:15
|close
|641
|1.00
|1.2807
|1.2726
|1.4798
|90.00
|40408.37
|1283
|2006.08.03 06:00
|buy
|642
|1.00
|1.2755
|1.2683
|1.4755
|1284
|2006.08.03 09:00
|close
|642
|1.00
|1.2768
|1.2683
|1.4755
|130.00
|40538.37
|1285
|2006.08.04 13:00
|buy
|643
|1.00
|1.2782
|1.2710
|1.4782
|1286
|2006.08.04 14:00
|close
|643
|1.00
|1.2794
|1.2710
|1.4782
|120.00
|40658.37
|1287
|2006.08.08 00:00
|buy
|644
|1.00
|1.2818
|1.2746
|1.4818
|1288
|2006.08.08 09:00
|close
|644
|1.00
|1.2831
|1.2746
|1.4818
|130.00
|40788.37
|1289
|2006.08.08 12:01
|sell
|645
|1.00
|1.2842
|1.2904
|1.0842
|1290
|2006.08.08 15:06
|close
|645
|1.00
|1.2833
|1.2904
|1.0842
|90.00
|40878.37
|1291
|2006.08.09 11:00
|sell
|646
|1.00
|1.2844
|1.2906
|1.0844
|1292
|2006.08.10 15:07
|close
|646
|1.00
|1.2836
|1.2906
|1.0844
|96.42
|40974.79
|1293
|2006.08.10 19:00
|buy
|647
|1.00
|1.2764
|1.2692
|1.4764
|1294
|2006.08.10 19:23
|close
|647
|1.00
|1.2773
|1.2692
|1.4764
|90.00
|41064.79
|1295
|2006.08.14 00:08
|buy
|648
|1.00
|1.2712
|1.2640
|1.4712
|1296
|2006.08.14 00:30
|close
|648
|1.00
|1.2721
|1.2640
|1.4712
|90.00
|41154.79
|1297
|2006.08.18 16:00
|buy
|649
|1.00
|1.2802
|1.2730
|1.4802
|1298
|2006.08.18 16:00
|close
|649
|1.00
|1.2838
|1.2730
|1.4802
|360.00
|41514.79
|1299
|2006.08.18 16:24
|buy
|650
|1.00
|1.2802
|1.2730
|1.4802
|1300
|2006.08.18 16:36
|close
|650
|1.00
|1.2813
|1.2730
|1.4802
|109.99
|41624.78
|1301
|2006.08.21 06:00
|sell
|651
|1.00
|1.2877
|1.2939
|1.0877
|1302
|2006.08.22 01:36
|close
|651
|1.00
|1.2868
|1.2939
|1.0877
|95.48
|41720.26
|1303
|2006.08.22 01:36
|buy
|652
|1.00
|1.2868
|1.2796
|1.4868
|1304
|2006.08.22 09:00
|close
|652
|1.00
|1.2877
|1.2796
|1.4868
|90.01
|41810.27
|1305
|2006.08.22 17:17
|buy
|653
|1.00
|1.2806
|1.2734
|1.4806
|1306
|2006.08.23 10:00
|close
|653
|1.00
|1.2827
|1.2734
|1.4806
|202.54
|42012.80
|1307
|2006.08.24 05:00
|buy
|654
|1.00
|1.2767
|1.2695
|1.4767
|1308
|2006.08.24 08:04
|close
|654
|1.00
|1.2776
|1.2695
|1.4767
|90.00
|42102.80
|1309
|2006.08.28 09:00
|sell
|655
|1.00
|1.2799
|1.2861
|1.0799
|1310
|2006.08.28 17:06
|close
|655
|1.00
|1.2790
|1.2861
|1.0799
|90.00
|42192.80
|1311
|2006.08.29 07:00
|sell
|656
|1.00
|1.2819
|1.2881
|1.0819
|1312
|2006.08.29 12:00
|close
|656
|1.00
|1.2809
|1.2881
|1.0819
|100.00
|42292.80
|1313
|2006.09.04 03:01
|sell
|657
|1.00
|1.2855
|1.2917
|1.0855
|1314
|2006.09.04 11:01
|close
|657
|1.00
|1.2846
|1.2917
|1.0855
|90.00
|42382.80
|1315
|2006.09.05 17:00
|buy
|658
|1.00
|1.2807
|1.2735
|1.4807
|1316
|2006.09.05 17:14
|close
|658
|1.00
|1.2817
|1.2735
|1.4807
|99.99
|42482.79
|1317
|2006.09.05 17:55
|buy
|659
|1.00
|1.2807
|1.2735
|1.4807
|1318
|2006.09.05 21:00
|close
|659
|1.00
|1.2817
|1.2735
|1.4807
|100.00
|42582.79
|1319
|2006.09.06 01:00
|sell
|660
|1.00
|1.2820
|1.2882
|1.0820
|1320
|2006.09.06 13:05
|close
|660
|1.00
|1.2810
|1.2882
|1.0820
|99.99
|42682.78
|1321
|2006.09.06 17:00
|buy
|661
|1.00
|1.2785
|1.2713
|1.4785
|1322
|2006.09.06 20:12
|close
|661
|1.00
|1.2798
|1.2713
|1.4785
|130.01
|42812.79
|1323
|2006.09.07 04:00
|sell
|662
|1.00
|1.2822
|1.2884
|1.0822
|1324
|2006.09.07 08:00
|close
|662
|1.00
|1.2813
|1.2884
|1.0822
|90.00
|42902.79
|1325
|2006.09.07 14:00
|buy
|663
|1.00
|1.2733
|1.2661
|1.4733
|1326
|2006.09.07 17:29
|close
|663
|1.00
|1.2742
|1.2661
|1.4733
|90.00
|42992.79
|1327
|2006.09.11 09:00
|sell
|664
|1.00
|1.2688
|1.2750
|1.0688
|1328
|2006.09.11 09:25
|close
|664
|1.00
|1.2679
|1.2750
|1.0688
|90.00
|43082.79
|1329
|2006.09.11 09:43
|sell
|665
|1.00
|1.2687
|1.2749
|1.0687
|1330
|2006.09.12 17:13
|close
|665
|1.00
|1.2678
|1.2749
|1.0687
|95.48
|43178.27
|1331
|2006.09.15 13:00
|buy
|666
|1.00
|1.2693
|1.2621
|1.4693
|1332
|2006.09.18 21:48
|close
|666
|1.00
|1.2703
|1.2621
|1.4693
|92.55
|43270.82
|1333
|2006.09.20 20:01
|sell
|667
|1.00
|1.2701
|1.2763
|1.0701
|1334
|2006.09.20 21:14
|close
|667
|1.00
|1.2691
|1.2763
|1.0701
|100.00
|43370.82
|1335
|2006.09.22 21:46
|buy
|668
|1.00
|1.2785
|1.2713
|1.4785
|1336
|2006.09.25 04:54
|close
|668
|1.00
|1.2795
|1.2713
|1.4785
|92.55
|43463.37
|1337
|2006.09.25 08:03
|sell
|669
|1.00
|1.2813
|1.2875
|1.0813
|1338
|2006.09.25 10:04
|close
|669
|1.00
|1.2802
|1.2875
|1.0813
|110.00
|43573.37
|1339
|2006.09.25 14:00
|buy
|670
|1.00
|1.2766
|1.2694
|1.4766
|1340
|2006.09.26 13:00
|s/l
|670
|1.00
|1.2694
|1.2694
|1.4766
|-727.45
|42845.92
|1341
|2006.09.26 15:51
|buy
|671
|1.00
|1.2691
|1.2619
|1.4691
|1342
|2006.09.26 16:36
|close
|671
|1.00
|1.2701
|1.2619
|1.4691
|100.00
|42945.92
|1343
|2006.09.26 16:51
|buy
|672
|1.00
|1.2693
|1.2621
|1.4693
|1344
|2006.09.27 13:38
|close
|672
|1.00
|1.2703
|1.2621
|1.4693
|92.55
|43038.47
|1345
|2006.09.27 15:31
|sell
|673
|1.00
|1.2715
|1.2777
|1.0715
|1346
|2006.09.27 15:35
|close
|673
|1.00
|1.2706
|1.2777
|1.0715
|90.00
|43128.47
|1347
|2006.09.29 15:20
|buy
|674
|1.00
|1.2656
|1.2584
|1.4656
|1348
|2006.09.29 15:29
|close
|674
|1.00
|1.2665
|1.2584
|1.4656
|90.00
|43218.47
|1349
|2006.09.29 15:31
|buy
|675
|1.00
|1.2654
|1.2582
|1.4654
|1350
|2006.09.29 15:33
|close
|675
|1.00
|1.2663
|1.2582
|1.4654
|90.00
|43308.47
|1351
|2006.09.29 15:37
|buy
|676
|1.00
|1.2656
|1.2584
|1.4656
|1352
|2006.09.29 16:33
|close
|676
|1.00
|1.2666
|1.2584
|1.4656
|100.00
|43408.47
|1353
|2006.10.02 04:30
|buy
|677
|1.00
|1.2667
|1.2595
|1.4667
|1354
|2006.10.02 07:50
|close
|677
|1.00
|1.2676
|1.2595
|1.4667
|90.00
|43498.47
|1355
|2006.10.02 16:05
|sell
|678
|1.00
|1.2698
|1.2760
|1.0698
|1356
|2006.10.02 17:24
|s/l
|678
|1.00
|1.2760
|1.2760
|1.0698
|-620.00
|42878.47
|1357
|2006.10.02 19:00
|sell
|679
|1.00
|1.2744
|1.2806
|1.0744
|1358
|2006.10.03 14:41
|close
|679
|1.00
|1.2734
|1.2806
|1.0744
|105.48
|42983.94
|1359
|2006.10.03 17:00
|buy
|680
|1.00
|1.2734
|1.2662
|1.4734
|1360
|2006.10.03 17:44
|close
|680
|1.00
|1.2743
|1.2662
|1.4734
|90.00
|43073.94
|1361
|2006.10.05 00:01
|sell
|681
|1.00
|1.2715
|1.2777
|1.0715
|1362
|2006.10.05 03:28
|close
|681
|1.00
|1.2706
|1.2777
|1.0715
|90.00
|43163.94
|1363
|2006.10.06 18:00
|buy
|682
|1.00
|1.2587
|1.2515
|1.4587
|1364
|2006.10.06 18:29
|close
|682
|1.00
|1.2596
|1.2515
|1.4587
|90.00
|43253.94
|1365
|2006.10.11 09:00
|sell
|683
|1.00
|1.2546
|1.2608
|1.0546
|1366
|2006.10.11 09:31
|close
|683
|1.00
|1.2537
|1.2608
|1.0546
|90.00
|43343.94
|1367
|2006.10.12 07:00
|sell
|684
|1.00
|1.2533
|1.2595
|1.0533
|1368
|2006.10.12 14:35
|close
|684
|1.00
|1.2523
|1.2595
|1.0533
|100.00
|43443.94
|1369
|2006.10.13 00:00
|sell
|685
|1.00
|1.2557
|1.2619
|1.0557
|1370
|2006.10.13 13:55
|close
|685
|1.00
|1.2547
|1.2619
|1.0557
|100.00
|43543.94
|1371
|2006.10.13 15:32
|buy
|686
|1.00
|1.2538
|1.2466
|1.4538
|1372
|2006.10.17 16:22
|close
|686
|1.00
|1.2550
|1.2466
|1.4538
|105.10
|43649.04
|1373
|2006.10.18 16:00
|buy
|687
|1.00
|1.2521
|1.2449
|1.4521
|1374
|2006.10.18 21:43
|close
|687
|1.00
|1.2530
|1.2449
|1.4521
|90.00
|43739.04
|1375
|2006.10.19 01:00
|sell
|688
|1.00
|1.2533
|1.2595
|1.0533
|1376
|2006.10.19 16:46
|s/l
|688
|1.00
|1.2595
|1.2595
|1.0533
|-620.00
|43119.04
|1377
|2006.10.19 16:46
|sell
|689
|1.00
|1.2593
|1.2655
|1.0593
|1378
|2006.10.19 16:56
|close
|689
|1.00
|1.2584
|1.2655
|1.0593
|90.00
|43209.04
|1379
|2006.10.19 16:56
|sell
|690
|1.00
|1.2584
|1.2646
|1.0584
|1380
|2006.10.23 12:09
|close
|690
|1.00
|1.2575
|1.2646
|1.0584
|100.95
|43309.99
|1381
|2006.10.23 15:48
|buy
|691
|1.00
|1.2542
|1.2470
|1.4542
|1382
|2006.10.23 17:11
|close
|691
|1.00
|1.2551
|1.2470
|1.4542
|90.00
|43399.99
|1383
|2006.10.26 07:00
|sell
|692
|1.00
|1.2638
|1.2700
|1.0638
|1384
|2006.10.26 07:33
|close
|692
|1.00
|1.2629
|1.2700
|1.0638
|90.00
|43489.99
|1385
|2006.10.26 12:00
|sell
|693
|1.00
|1.2659
|1.2721
|1.0659
|1386
|2006.10.26 13:50
|close
|693
|1.00
|1.2650
|1.2721
|1.0659
|90.00
|43579.99
|1387
|2006.11.01 18:51
|sell
|694
|1.00
|1.2775
|1.2837
|1.0775
|1388
|2006.11.01 19:13
|close
|694
|1.00
|1.2765
|1.2837
|1.0775
|100.00
|43679.99
|1389
|2006.11.02 02:12
|buy
|695
|1.00
|1.2755
|1.2683
|1.4755
|1390
|2006.11.02 11:25
|close
|695
|1.00
|1.2764
|1.2683
|1.4755
|90.00
|43769.99
|1391
|2006.11.02 15:09
|sell
|696
|1.00
|1.2773
|1.2835
|1.0773
|1392
|2006.11.02 15:32
|close
|696
|1.00
|1.2764
|1.2835
|1.0773
|90.00
|43859.99
|1393
|2006.11.02 15:34
|sell
|697
|1.00
|1.2773
|1.2835
|1.0773
|1394
|2006.11.02 15:37
|close
|697
|1.00
|1.2762
|1.2835
|1.0773
|110.00
|43969.99
|1395
|2006.11.06 02:02
|sell
|698
|1.00
|1.2719
|1.2781
|1.0719
|1396
|2006.11.06 03:10
|close
|698
|1.00
|1.2710
|1.2781
|1.0719
|90.00
|44059.99
|1397
|2006.11.07 00:12
|sell
|699
|1.00
|1.2724
|1.2786
|1.0724
|1398
|2006.11.07 15:58
|s/l
|699
|1.00
|1.2786
|1.2786
|1.0724
|-620.00
|43439.99
|1399
|2006.11.10 19:50
|buy
|700
|1.00
|1.2858
|1.2786
|1.4858
|1400
|2006.11.13 02:48
|close
|700
|1.00
|1.2868
|1.2786
|1.4858
|92.55
|43532.54
|1401
|2006.11.13 16:06
|buy
|701
|1.00
|1.2832
|1.2760
|1.4832
|1402
|2006.11.14 10:49
|close
|701
|1.00
|1.2842
|1.2760
|1.4832
|92.55
|43625.09
|1403
|2006.11.14 11:00
|sell
|702
|1.00
|1.2837
|1.2899
|1.0837
|1404
|2006.11.14 12:00
|close
|702
|1.00
|1.2828
|1.2899
|1.0837
|90.00
|43715.09
|1405
|2006.11.15 22:17
|sell
|703
|1.00
|1.2825
|1.2887
|1.0825
|1406
|2006.11.16 08:30
|close
|703
|1.00
|1.2817
|1.2887
|1.0825
|96.43
|43811.52