Strategy Tester Report
MagicRSI 4

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.06.23 00:00 - 2006.11.17 00:00 (2004.06.23 - 2006.11.17)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; lStopLoss=70; sStopLoss=60; lTakeProfit=2000; sTakeProfit=2000; Profit=90; BLVL=10; SLVL=90; PERIOD=2; startbuy=30; startsell=70; StochK=6; StochD=2; StochSlowing=2; Slippage=1; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; UseSound=false; LotIncrease=false; OneEntryPerBar=false; Name_Expert="Magic RSI"; NameFileSound="alert.wav";
Bars in test18707Ticks modelled2362810Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit33811.52Gross profit88056.48Gross loss-54244.96
Profit factor1.62Expected payoff48.10
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown5040.55 (16.95%)Relative drawdown16.95% (5040.55)
Total trades703Short positions (won %)421 (90.02%)Long positions (won %)282 (86.17%)
Profit trades (% of total)622 (88.48%)Loss trades (% of total)81 (11.52%)
Largestprofit trade930.01loss trade-749.81
Averageprofit trade141.57loss trade-669.69
Maximumconsecutive wins (profit in money)35 (5468.00)consecutive losses (loss in money)2 (-1462.35)
Maximalconsecutive profit (count of wins)8970.00 (29)consecutive loss (count of losses)-1462.35 (2)
Averageconsecutive wins8consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.23 07:01sell11.001.21471.22091.0147
22004.06.23 10:54close11.001.21381.22091.014790.0010090.00
32004.06.23 16:05buy21.001.20801.20081.4080
42004.06.23 16:49close21.001.20891.20081.408090.0110180.01
52004.06.25 06:21buy31.001.21471.20751.4147
62004.06.25 07:34close31.001.21571.20751.4147100.0010280.01
72004.06.29 20:40buy41.001.20821.20101.4082
82004.06.30 00:58close41.001.20931.20101.4082102.5510382.56
92004.06.30 14:00sell51.001.21571.22191.0157
102004.06.30 20:25close51.001.21481.22191.015790.0010472.56
112004.07.05 14:00buy61.001.22831.22111.4283
122004.07.05 15:24close61.001.22921.22111.428390.0010562.56
132004.07.05 16:49buy71.001.22731.22011.4273
142004.07.05 16:54close71.001.22821.22011.427390.0010652.56
152004.07.05 16:59buy81.001.22741.22021.4274
162004.07.05 17:38close81.001.22831.22021.427490.0010742.56
172004.07.06 01:31sell91.001.23041.23661.0304
182004.07.06 02:13close91.001.22951.23661.030490.0010832.56
192004.07.07 11:28sell101.001.23721.24341.0372
202004.07.07 11:37close101.001.23631.24341.037290.0010922.56
212004.07.07 11:54sell111.001.23721.24341.0372
222004.07.07 12:02close111.001.23631.24341.037290.0011012.56
232004.07.07 14:22sell121.001.23741.24361.0374
242004.07.07 14:26close121.001.23651.24361.037490.0111102.57
252004.07.12 01:49sell131.001.24161.24781.0416
262004.07.12 02:08close131.001.24071.24781.041690.0011192.57
272004.07.12 12:00sell141.001.24241.24861.0424
282004.07.12 12:56close141.001.24151.24861.042490.0011282.57
292004.07.14 12:25sell151.001.23701.24321.0370
302004.07.15 06:42close151.001.23621.24321.037096.4311379.00
312004.07.15 09:04buy161.001.23451.22731.4345
322004.07.15 11:39close161.001.23541.22731.434590.0011469.00
332004.07.16 22:10sell171.001.24511.25131.0451
342004.07.19 08:08close171.001.24421.25131.045195.4811564.47
352004.07.23 08:02buy181.001.22331.21611.4233
362004.07.23 14:39s/l181.001.21611.21611.4233-720.0010844.47
372004.07.23 14:39buy191.001.21631.20911.4163
382004.07.23 15:37close191.001.21721.20911.416390.0010934.47
392004.07.23 20:36buy201.001.21001.20281.4100
402004.07.26 01:05close201.001.21101.20281.410092.5511027.02
412004.07.26 09:18sell211.001.21401.22021.0140
422004.07.26 17:30close211.001.21311.22021.014090.0111117.03
432004.07.29 15:21buy221.001.20041.19321.4004
442004.07.29 15:27close221.001.20131.19321.400490.0011207.03
452004.08.02 09:57sell231.001.20721.21341.0072
462004.08.02 13:25close231.001.20621.21341.0072100.0011307.03
472004.08.02 19:23buy241.001.20281.19561.4028
482004.08.02 20:11close241.001.20371.19561.402890.0011397.03
492004.08.03 01:00buy251.001.20201.19481.4020
502004.08.03 02:25close251.001.20291.19481.402090.0011487.03
512004.08.04 07:00buy261.001.20311.19591.4031
522004.08.04 16:37close261.001.20401.19591.403190.0011577.03
532004.08.06 07:00sell271.001.20711.21331.0071
542004.08.06 09:12close271.001.20611.21331.0071100.0011677.03
552004.08.06 21:30sell281.001.22841.23461.0284
562004.08.09 00:59close281.001.22741.23461.0284105.4811782.51
572004.08.11 00:00buy291.001.22311.21591.4231
582004.08.11 07:57close291.001.22401.21591.423190.0011872.51
592004.08.12 08:00sell301.001.22381.23001.0238
602004.08.12 14:30s/l301.001.23001.23001.0238-620.0011252.51
612004.08.12 14:30sell311.001.22981.23601.0298
622004.08.12 14:31close311.001.22851.23601.0298130.0011382.51
632004.08.12 14:31sell321.001.22831.23451.0283
642004.08.12 14:35close321.001.22741.23451.028390.0011472.51
652004.08.12 14:35sell331.001.22721.23341.0272
662004.08.12 14:43close331.001.22621.23341.0272100.0011572.51
672004.08.13 20:43sell341.001.23711.24331.0371
682004.08.16 07:22close341.001.23621.24331.037195.4911668.00
692004.08.17 13:00buy351.001.23371.22651.4337
702004.08.17 14:30close351.001.23521.22651.4337150.0011818.00
712004.08.17 15:00buy361.001.23321.22601.4332
722004.08.17 15:15close361.001.23421.22601.4332100.0011918.00
732004.08.17 15:16buy371.001.23331.22611.4333
742004.08.17 16:10close371.001.23431.22611.433399.9912017.99
752004.08.17 17:09buy381.001.23231.22511.4323
762004.08.17 17:27close381.001.23321.22511.432390.0112108.00
772004.08.18 16:03buy391.001.23001.22281.4300
782004.08.18 16:33close391.001.23101.22281.430099.9912207.99
792004.08.18 16:43buy401.001.23001.22281.4300
802004.08.18 18:13close401.001.23091.22281.430090.0012297.99
812004.08.19 00:22sell411.001.23401.24021.0340
822004.08.20 12:05close411.001.23311.24021.034095.4912393.47
832004.08.20 15:23buy421.001.22971.22251.4297
842004.08.20 16:06close421.001.23071.22251.429799.9912493.46
852004.08.23 14:00buy431.001.22591.21871.4259
862004.08.23 17:40s/l431.001.21871.21871.4259-720.0011773.46
872004.08.23 19:00buy441.001.21871.21151.4187
882004.08.24 14:27s/l441.001.21151.21151.4187-727.4511046.01
892004.08.25 11:01sell451.001.21011.21631.0101
902004.08.25 11:48close451.001.20911.21631.010199.9911146.00
912004.08.27 06:00sell461.001.21171.21791.0117
922004.08.27 09:47close461.001.21071.21791.0117100.0011246.00
932004.08.27 14:32buy471.001.20771.20051.4077
942004.08.27 14:33close471.001.20861.20051.407790.0011336.00
952004.08.27 14:53buy481.001.20761.20041.4076
962004.08.27 15:43close481.001.20851.20041.407690.0011426.00
972004.08.27 21:02buy491.001.20121.19401.4012
982004.08.30 09:07close491.001.20221.19401.401292.5511518.55
992004.08.30 14:27sell501.001.20551.21171.0055
1002004.08.30 14:34close501.001.20461.21171.005590.0011608.55
1012004.08.31 16:00sell511.001.21281.21901.0128
1022004.08.31 18:01s/l511.001.21901.21901.0128-620.0010988.55
1032004.08.31 20:00sell521.001.21841.22461.0184
1042004.08.31 20:51close521.001.21741.22461.0184100.0011088.55
1052004.09.06 15:18sell531.001.20731.21351.0073
1062004.09.06 23:17close531.001.20631.21351.007399.9911188.54
1072004.09.07 01:00buy541.001.20641.19921.4064
1082004.09.07 07:05close541.001.20751.19921.4064110.0011298.54
1092004.09.07 10:02sell551.001.20871.21491.0087
1102004.09.07 13:55close551.001.20771.21491.0087100.0111398.55
1112004.09.08 16:23buy561.001.20331.19611.4033
1122004.09.08 16:30close561.001.20421.19611.403390.0011488.55
1132004.09.08 20:00sell571.001.21721.22341.0172
1142004.09.09 15:41close571.001.21601.22341.0172136.4311624.98
1152004.09.10 01:00sell581.001.22411.23031.0241
1162004.09.10 01:54close581.001.22321.23031.024190.0011714.98
1172004.09.10 17:10sell591.001.22981.23601.0298
1182004.09.10 17:22close591.001.22881.23601.0298100.0011814.98
1192004.09.15 00:00buy601.001.22481.21761.4248
1202004.09.15 00:59close601.001.22571.21761.424890.0011904.98
1212004.09.15 07:02buy611.001.22361.21641.4236
1222004.09.15 08:26close611.001.22451.21641.423690.0011994.98
1232004.09.15 08:33buy621.001.22361.21641.4236
1242004.09.15 09:26close621.001.22451.21641.423690.0112084.99
1252004.09.15 09:43buy631.001.22291.21571.4229
1262004.09.15 09:54close631.001.22391.21571.4229100.0012184.99
1272004.09.15 19:00buy641.001.21461.20741.4146
1282004.09.15 22:00close641.001.21571.20741.4146109.9912294.98
1292004.09.21 15:00sell651.001.22631.23251.0263
1302004.09.21 15:48close651.001.22531.23251.0263100.0012394.98
1312004.09.21 15:59sell661.001.22641.23261.0264
1322004.09.21 16:07close661.001.22541.23261.026499.9912494.97
1332004.09.24 15:00sell671.001.23301.23921.0330
1342004.09.24 15:07close671.001.23211.23921.033090.0012584.97
1352004.09.28 07:00buy681.001.22881.22161.4288
1362004.09.28 08:46close681.001.22971.22161.428890.0012674.97
1372004.09.30 00:18sell691.001.23341.23961.0334
1382004.09.30 03:34close691.001.23251.23961.033490.0012764.97
1392004.09.30 16:15sell701.001.24201.24821.0420
1402004.09.30 16:18close701.001.24111.24821.042090.0112854.98
1412004.09.30 16:35sell711.001.24201.24821.0420
1422004.10.01 09:19close711.001.24111.24821.042095.4812950.46
1432004.10.05 18:19sell721.001.23211.23831.0321
1442004.10.05 19:34close721.001.23111.23831.0321100.0013050.46
1452004.10.08 19:12sell731.001.24221.24841.0422
1462004.10.08 20:23close731.001.24131.24841.042290.0013140.46
1472004.10.11 15:00buy741.001.23891.23171.4389
1482004.10.12 09:17s/l741.001.23171.23171.4389-727.4512413.00
1492004.10.15 15:00sell751.001.24451.25071.0445
1502004.10.15 16:14s/l751.001.25071.25071.0445-620.0011793.00
1512004.10.15 16:14sell761.001.25061.25681.0506
1522004.10.15 16:14close761.001.24941.25681.0506120.0111913.01
1532004.10.15 16:14sell771.001.24921.25541.0492
1542004.10.15 16:20close771.001.24831.25541.049290.0012003.01
1552004.10.15 16:20sell781.001.24811.25431.0481
1562004.10.15 16:29close781.001.24721.25431.048190.0012093.01
1572004.10.15 16:30sell791.001.24771.25391.0477
1582004.10.15 18:10close791.001.24671.25391.0477100.0112193.02
1592004.10.18 17:00sell801.001.25191.25811.0519
1602004.10.18 18:05close801.001.25101.25811.051990.0012283.02
1612004.10.19 04:00buy811.001.24621.23901.4462
1622004.10.19 10:05close811.001.24721.23901.446299.9912383.01
1632004.10.20 06:00buy821.001.25021.24301.4502
1642004.10.20 08:13close821.001.25111.24301.450290.0012473.01
1652004.10.20 14:35sell831.001.25951.26571.0595
1662004.10.20 19:25close831.001.25861.26571.059590.0012563.01
1672004.10.25 05:26sell841.001.27761.28381.0776
1682004.10.25 06:06close841.001.27671.28381.077690.0012653.01
1692004.10.28 08:46sell851.001.27321.27941.0732
1702004.10.28 09:35close851.001.27231.27941.073290.0012743.01
1712004.11.01 01:00sell861.001.28281.28901.0828
1722004.11.01 01:06close861.001.28191.28901.082890.0112833.02
1732004.11.01 14:38buy871.001.27381.26661.4738
1742004.11.01 15:40close871.001.27471.26661.473890.0012923.02
1752004.11.02 09:00buy881.001.27061.26341.4706
1762004.11.02 09:45close881.001.27151.26341.470690.0113013.03
1772004.11.03 17:00sell891.001.27991.28611.0799
1782004.11.03 17:06close891.001.27901.28611.079990.0013103.03
1792004.11.03 17:09sell901.001.27981.28601.0798
1802004.11.03 17:17close901.001.27881.28601.0798100.0013203.03
1812004.11.03 22:00sell911.001.28221.28841.0822
1822004.11.03 23:25close911.001.28131.28841.082290.0013293.03
1832004.11.03 23:59sell921.001.28261.28881.0826
1842004.11.04 00:31close921.001.28161.28881.0826116.4313409.46
1852004.11.08 16:00buy931.001.29341.28621.4934
1862004.11.08 16:31close931.001.29441.28621.4934100.0013509.46
1872004.11.08 16:59buy941.001.29311.28591.4931
1882004.11.08 17:00close941.001.29461.28591.4931150.0013659.46
1892004.11.09 01:00buy951.001.29061.28341.4906
1902004.11.09 03:00close951.001.29171.28341.4906110.0013769.46
1912004.11.10 02:00buy961.001.28911.28191.4891
1922004.11.10 02:30close961.001.29001.28191.489190.0113859.47
1932004.11.10 02:42buy971.001.28981.28261.4898
1942004.11.10 09:42close971.001.29081.28261.4898100.0013959.47
1952004.11.10 14:00sell981.001.29631.30251.0963
1962004.11.10 15:02close981.001.29531.30251.0963100.0014059.47
1972004.11.10 15:59sell991.001.29631.30251.0963
1982004.11.10 16:00close991.001.29081.30251.0963550.0014609.47
1992004.11.15 01:21sell1001.001.29921.30541.0992
2002004.11.15 01:46close1001.001.29831.30541.099290.0114699.48
2012004.11.16 13:00sell1011.001.29771.30391.0977
2022004.11.16 13:02close1011.001.29651.30391.0977120.0014819.48
2032004.11.16 13:15sell1021.001.29761.30381.0976
2042004.11.16 13:59close1021.001.29671.30381.097690.0014909.48
2052004.11.17 12:00sell1031.001.30241.30861.1024
2062004.11.18 14:46close1031.001.30161.30861.102496.4315005.91
2072004.11.18 16:00buy1041.001.30151.29431.5015
2082004.11.19 00:00s/l1041.001.29431.29431.5015-727.4514278.46
2092004.11.19 08:04sell1051.001.29731.30351.0973
2102004.11.19 08:31close1051.001.29641.30351.097390.0114368.47
2112004.11.19 09:07sell1061.001.29711.30331.0971
2122004.11.19 09:59close1061.001.29581.30331.0971130.0014498.47
2132004.11.19 14:00sell1071.001.30241.30861.1024
2142004.11.19 21:00close1071.001.30131.30861.1024110.0014608.47
2152004.11.23 17:11sell1081.001.31031.31651.1103
2162004.11.23 17:11close1081.001.30931.31651.1103100.0014708.47
2172004.11.23 19:00sell1091.001.30981.31601.1098
2182004.11.23 19:08close1091.001.30891.31601.109890.0014798.47
2192004.11.23 19:15sell1101.001.30911.31531.1091
2202004.11.23 21:00close1101.001.30811.31531.1091100.0014898.47
2212004.11.24 16:01sell1111.001.31651.32271.1165
2222004.11.24 16:16close1111.001.31561.32271.116590.0114988.48
2232004.11.24 16:59sell1121.001.31691.32311.1169
2242004.11.24 17:00close1121.001.31601.32311.116990.0015078.48
2252004.11.25 14:00sell1131.001.32201.32821.1220
2262004.11.25 14:14close1131.001.32111.32821.122090.0015168.48
2272004.11.25 14:49sell1141.001.32191.32811.1219
2282004.11.25 14:54close1141.001.32101.32811.121990.0015258.48
2292004.11.25 23:00sell1151.001.32701.33321.1270
2302004.11.25 23:16close1151.001.32611.33321.127090.0015348.48
2312004.11.25 23:16sell1161.001.32711.33331.1271
2322004.11.25 23:43close1161.001.32611.33331.1271100.0015448.48
2332004.11.25 23:43sell1171.001.32741.33361.1274
2342004.11.25 23:47close1171.001.32621.33361.1274120.0015568.48
2352004.11.25 23:48sell1181.001.32741.33361.1274
2362004.11.26 00:27close1181.001.32651.33361.127495.4815663.96
2372004.11.29 04:00buy1191.001.32571.31851.5257
2382004.11.29 06:09close1191.001.32671.31851.5257100.0015763.96
2392004.11.30 03:00buy1201.001.32601.31881.5260
2402004.11.30 05:41close1201.001.32691.31881.526090.0015853.96
2412004.11.30 16:06sell1211.001.33121.33741.1312
2422004.11.30 16:37close1211.001.33031.33741.131290.0015943.96
2432004.11.30 16:59sell1221.001.33151.33771.1315
2442004.11.30 17:00close1221.001.32941.33771.1315210.0016153.96
2452004.12.02 00:00sell1231.001.33481.34101.1348
2462004.12.02 12:00close1231.001.33091.34101.1348390.0016543.96
2472004.12.02 20:00buy1241.001.32731.32011.5273
2482004.12.03 02:48close1241.001.32831.32011.527392.5516636.51
2492004.12.03 16:00sell1251.001.33371.33991.1337
2502004.12.03 18:42s/l1251.001.33991.33991.1337-620.0016016.51
2512004.12.03 22:00sell1261.001.34561.35181.1456
2522004.12.06 00:00close1261.001.34451.35181.1456115.4816131.98
2532004.12.07 01:00buy1271.001.33951.33231.5395
2542004.12.07 01:31close1271.001.34041.33231.539590.0016221.98
2552004.12.07 01:49buy1281.001.33961.33241.5396
2562004.12.07 02:56close1281.001.34061.33241.539699.9916321.97
2572004.12.07 08:00sell1291.001.34211.34831.1421
2582004.12.08 03:01close1291.001.34001.34831.1421215.4816537.45
2592004.12.08 06:00buy1301.001.33601.32881.5360
2602004.12.08 07:44close1301.001.33691.32881.536090.0016627.45
2612004.12.08 07:50buy1311.001.33611.32891.5361
2622004.12.08 07:57close1311.001.33701.32891.536190.0016717.45
2632004.12.08 07:59buy1321.001.33541.32821.5354
2642004.12.08 08:00close1321.001.33651.32821.5354110.0016827.45
2652004.12.08 10:00buy1331.001.33211.32491.5321
2662004.12.08 10:40close1331.001.33301.32491.532190.0016917.45
2672004.12.08 10:59buy1341.001.33221.32501.5322
2682004.12.08 15:00s/l1341.001.32501.32501.5322-720.0016197.45
2692004.12.08 16:00buy1351.001.32371.31651.5237
2702004.12.08 16:00close1351.001.32501.31651.5237130.0016327.45
2712004.12.09 01:00sell1361.001.33541.34161.1354
2722004.12.09 01:00close1361.001.33451.34161.135490.0016417.45
2732004.12.09 01:29sell1371.001.33541.34161.1354
2742004.12.09 01:59close1371.001.33441.34161.1354100.0016517.45
2752004.12.10 06:00buy1381.001.32471.31751.5247
2762004.12.10 12:00s/l1381.001.31751.31751.5247-720.0015797.45
2772004.12.14 12:00sell1391.001.33141.33761.1314
2782004.12.14 15:00close1391.001.33011.33761.1314130.0015927.45
2792004.12.15 11:22sell1401.001.33451.34071.1345
2802004.12.15 11:23close1401.001.33261.34071.1345190.0016117.45
2812004.12.15 11:30sell1411.001.33461.34081.1346
2822004.12.15 11:31close1411.001.33261.34081.1346200.0016317.45
2832004.12.15 11:31sell1421.001.33451.34071.1345
2842004.12.15 11:33close1421.001.33261.34071.1345190.0016507.45
2852004.12.15 11:34sell1431.001.33461.34081.1346
2862004.12.15 11:35close1431.001.33261.34081.1346200.0016707.45
2872004.12.15 11:35sell1441.001.33471.34091.1347
2882004.12.15 11:36close1441.001.33261.34091.1347210.0016917.45
2892004.12.15 11:36sell1451.001.33541.34161.1354
2902004.12.15 11:37close1451.001.33261.34161.1354280.0017197.45
2912004.12.15 11:37sell1461.001.33541.34161.1354
2922004.12.15 11:38close1461.001.33261.34161.1354280.0017477.45
2932004.12.15 11:38sell1471.001.33541.34161.1354
2942004.12.15 11:39close1471.001.33261.34161.1354280.0017757.45
2952004.12.15 11:39sell1481.001.33581.34201.1358
2962004.12.15 11:40close1481.001.33261.34201.1358320.0118077.46
2972004.12.15 11:40sell1491.001.33611.34231.1361
2982004.12.15 11:41close1491.001.33261.34231.1361350.0018427.46
2992004.12.15 11:41sell1501.001.33621.34241.1362
3002004.12.15 11:42close1501.001.33261.34241.1362360.0018787.46
3012004.12.15 11:42sell1511.001.33601.34221.1360
3022004.12.15 11:43close1511.001.33261.34221.1360340.0019127.46
3032004.12.15 11:43sell1521.001.33611.34231.1361
3042004.12.15 11:44close1521.001.33261.34231.1361350.0019477.46
3052004.12.15 11:44sell1531.001.33571.34191.1357
3062004.12.15 11:45close1531.001.33261.34191.1357310.0019787.46
3072004.12.15 11:45sell1541.001.33551.34171.1355
3082004.12.15 11:46close1541.001.33261.34171.1355290.0020077.46
3092004.12.15 11:46sell1551.001.33581.34201.1358
3102004.12.15 11:47close1551.001.33261.34201.1358320.0120397.47
3112004.12.15 11:47sell1561.001.33591.34211.1359
3122004.12.15 11:48close1561.001.33261.34211.1359329.9920727.46
3132004.12.15 11:48sell1571.001.33601.34221.1360
3142004.12.15 11:49close1571.001.33261.34221.1360340.0021067.46
3152004.12.15 11:49sell1581.001.33591.34211.1359
3162004.12.15 11:50close1581.001.33261.34211.1359329.9921397.45
3172004.12.15 11:50sell1591.001.33601.34221.1360
3182004.12.15 11:51close1591.001.33261.34221.1360340.0021737.45
3192004.12.15 11:51sell1601.001.33631.34251.1363
3202004.12.15 11:52close1601.001.33261.34251.1363370.0022107.45
3212004.12.15 11:52sell1611.001.33651.34271.1365
3222004.12.15 11:53close1611.001.33261.34271.1365390.0022497.45
3232004.12.15 11:53sell1621.001.33631.34251.1363
3242004.12.15 11:54close1621.001.33261.34251.1363370.0022867.45
3252004.12.15 11:54sell1631.001.33631.34251.1363
3262004.12.15 11:55close1631.001.33261.34251.1363370.0023237.45
3272004.12.15 11:55sell1641.001.33651.34271.1365
3282004.12.15 11:56close1641.001.33261.34271.1365390.0023627.45
3292004.12.15 11:56sell1651.001.33641.34261.1364
3302004.12.15 11:58close1651.001.33261.34261.1364380.0024007.45
3312004.12.15 11:58sell1661.001.33641.34261.1364
3322004.12.15 11:59close1661.001.33261.34261.1364380.0024387.45
3332004.12.15 11:59sell1671.001.33641.34261.1364
3342004.12.15 11:59close1671.001.33261.34261.1364380.0024767.45
3352004.12.15 12:00sell1681.001.33631.34251.1363
3362004.12.15 16:59s/l1681.001.34251.34251.1363-620.0024147.45
3372004.12.15 17:00sell1691.001.34051.34671.1405
3382004.12.15 22:08close1691.001.33961.34671.140590.0024237.45
3392004.12.16 20:00buy1701.001.32621.31901.5262
3402004.12.17 09:18close1701.001.32721.31901.526292.5524330.00
3412004.12.17 10:00sell1711.001.32801.33421.1280
3422004.12.17 13:00close1711.001.32651.33421.1280150.0024480.00
3432004.12.20 10:00sell1721.001.33481.34101.1348
3442004.12.20 17:59s/l1721.001.34101.34101.1348-620.0023860.00
3452004.12.22 21:59sell1731.001.33971.34591.1397
3462004.12.22 22:00close1731.001.33881.34591.139790.0023950.00
3472004.12.23 02:00sell1741.001.33961.34581.1396
3482004.12.23 04:09close1741.001.33871.34581.139690.0124040.01
3492004.12.23 13:00sell1751.001.34551.35171.1455
3502004.12.23 23:59s/l1751.001.35171.35171.1455-620.0023420.01
3512004.12.24 14:14sell1761.001.35421.36041.1542
3522004.12.24 14:16close1761.001.35331.36041.154290.0123510.02
3532004.12.27 19:00sell1771.001.36251.36871.1625
3542004.12.27 22:01close1771.001.36141.36871.1625110.0023620.02
3552004.12.31 04:01buy1781.001.36041.35321.5604
3562004.12.31 05:38close1781.001.36141.35321.5604100.0023720.02
3572005.01.03 12:00sell1791.001.35351.35971.1535
3582005.01.03 13:00close1791.001.35151.35971.1535200.0023920.02
3592005.01.04 07:00sell1801.001.34851.35471.1485
3602005.01.04 08:01close1801.001.34621.35471.1485230.0024150.02
3612005.01.04 17:00buy1811.001.32941.32221.5294
3622005.01.04 18:17close1811.001.33031.32221.529490.0124240.03
3632005.01.04 21:00buy1821.001.32721.32001.5272
3642005.01.04 22:44close1821.001.32821.32001.5272100.0024340.03
3652005.01.04 22:59buy1831.001.32681.31961.5268
3662005.01.04 23:03close1831.001.32781.31961.5268100.0024440.03
3672005.01.12 03:44buy1841.001.31041.30321.5104
3682005.01.12 06:57close1841.001.31131.30321.510490.0024530.03
3692005.01.14 10:00buy1851.001.30631.29911.5063
3702005.01.14 10:04close1851.001.30721.29911.506390.0124620.04
3712005.01.14 10:04buy1861.001.30741.30021.5074
3722005.01.14 10:11close1861.001.30841.30021.507499.9924720.03
3732005.01.14 10:12buy1871.001.30831.30111.5083
3742005.01.14 10:18close1871.001.30921.30111.508390.0024810.03
3752005.01.14 10:59buy1881.001.30641.29921.5064
3762005.01.14 11:00close1881.001.31131.29921.5064490.0025300.03
3772005.01.17 10:11sell1891.001.31231.31851.1123
3782005.01.17 11:00close1891.001.31041.31851.1123190.0025490.03
3792005.01.18 02:00buy1901.001.30321.29601.5032
3802005.01.18 02:17close1901.001.30421.29601.503299.9925590.02
3812005.01.18 02:17buy1911.001.30441.29721.5044
3822005.01.18 12:06close1911.001.30531.29721.504490.0125680.03
3832005.01.19 14:41sell1921.001.31041.31661.1104
3842005.01.19 14:59close1921.001.30871.31661.1104170.0025850.03
3852005.01.19 21:01buy1931.001.29911.29191.4991
3862005.01.19 21:51close1931.001.30001.29191.499190.0025940.03
3872005.01.21 12:00sell1941.001.29961.30581.0996
3882005.01.21 12:08close1941.001.29871.30581.099690.0126030.04
3892005.01.21 22:00sell1951.001.30571.31191.1057
3902005.01.21 22:00close1951.001.30471.31191.1057100.0026130.04
3912005.01.24 12:00sell1961.001.30871.31491.1087
3922005.01.24 13:00close1961.001.30731.31491.1087140.0026270.04
3932005.01.25 17:00buy1971.001.29561.28841.4956
3942005.01.25 18:19close1971.001.29651.28841.495690.0026360.04
3952005.01.26 14:35sell1981.001.30201.30821.1020
3962005.01.26 18:37s/l1981.001.30821.30821.1020-620.0025740.04
3972005.01.27 15:00buy1991.001.30241.29521.5024
3982005.01.27 15:30close1991.001.30331.29521.502490.0025830.04
3992005.01.27 15:33buy2001.001.30321.29601.5032
4002005.01.27 16:35close2001.001.30411.29601.503290.0025920.04
4012005.02.02 02:00sell2011.001.30591.31211.1059
4022005.02.02 17:00close2011.001.30351.31211.1059240.0026160.04
4032005.02.02 20:00buy2021.001.30241.29521.5024
4042005.02.02 20:17close2021.001.30331.29521.502490.0026250.04
4052005.02.04 14:34sell2031.001.30261.30881.1026
4062005.02.04 14:35close2031.001.29751.30881.1026510.0026760.04
4072005.02.04 22:00buy2041.001.28741.28021.4874
4082005.02.07 18:00s/l2041.001.28021.28021.4874-727.4526032.59
4092005.02.09 06:01buy2051.001.27561.26841.4756
4102005.02.09 06:44close2051.001.27661.26841.4756100.0026132.59
4112005.02.10 05:06sell2061.001.28151.28771.0815
4122005.02.10 10:20close2061.001.28031.28771.0815120.0026252.59
4132005.02.11 03:13buy2071.001.28671.27951.4867
4142005.02.11 03:33close2071.001.28771.27951.486799.9926352.58
4152005.02.14 04:00sell2081.001.29461.30081.0946
4162005.02.14 04:34close2081.001.29371.30081.094690.0026442.58
4172005.02.14 09:01sell2091.001.29421.30041.0942
4182005.02.15 14:11s/l2091.001.30041.30041.0942-614.5225828.05
4192005.02.21 06:00buy2101.001.30451.29731.5045
4202005.02.21 07:57close2101.001.30541.29731.504590.0025918.05
4212005.02.22 07:00sell2111.001.31501.32121.1150
4222005.02.22 11:49s/l2111.001.32121.32121.1150-620.0025298.05
4232005.02.22 11:51sell2121.001.32171.32791.1217
4242005.02.22 11:53close2121.001.31921.32791.1217250.0025548.05
4252005.02.22 11:53sell2131.001.32161.32781.1216
4262005.02.22 11:54close2131.001.31921.32781.1216240.0025788.05
4272005.02.22 11:54sell2141.001.32161.32781.1216
4282005.02.22 11:55close2141.001.31921.32781.1216240.0026028.05
4292005.02.22 11:55sell2151.001.32151.32771.1215
4302005.02.22 11:56close2151.001.31921.32771.1215229.9926258.04
4312005.02.22 12:00sell2161.001.32151.32771.1215
4322005.02.22 12:48close2161.001.32051.32771.121599.9826358.02
4332005.02.22 12:48sell2171.001.32031.32651.1203
4342005.02.22 14:04close2171.001.31881.32651.1203150.0126508.03
4352005.02.22 23:00sell2181.001.32581.33201.1258
4362005.02.23 02:00close2181.001.32481.33201.1258105.4726613.50
4372005.02.23 09:00buy2191.001.32201.31481.5220
4382005.02.23 14:59close2191.001.32331.31481.5220130.0026743.50
4392005.02.28 02:14sell2201.001.32631.33251.1263
4402005.02.28 10:17close2201.001.32531.33251.126399.9926843.49
4412005.03.01 02:00buy2211.001.32191.31471.5219
4422005.03.02 03:04s/l2211.001.31471.31471.5219-727.4526116.04
4432005.03.02 05:00buy2221.001.31561.30841.5156
4442005.03.02 05:00close2221.001.31701.30841.5156139.9926256.03
4452005.03.02 15:00buy2231.001.30921.30201.5092
4462005.03.02 15:16close2231.001.31011.30201.509290.0126346.04
4472005.03.02 15:58buy2241.001.30961.30241.5096
4482005.03.02 16:00close2241.001.31061.30241.5096100.0026446.04
4492005.03.03 01:13sell2251.001.31411.32031.1141
4502005.03.03 02:05close2251.001.31311.32031.114199.9926546.03
4512005.03.04 19:00sell2261.001.32421.33041.1242
4522005.03.07 00:18close2261.001.32331.33041.124295.4726641.49
4532005.03.07 17:00buy2271.001.31911.31191.5191
4542005.03.07 17:42close2271.001.32021.31191.5191110.0026751.49
4552005.03.08 16:00sell2281.001.33191.33811.1319
4562005.03.08 16:13close2281.001.33091.33811.1319100.0026851.49
4572005.03.08 16:13sell2291.001.33071.33691.1307
4582005.03.09 09:21s/l2291.001.33691.33691.1307-614.5226236.97
4592005.03.09 12:00sell2301.001.33751.34371.1375
4602005.03.09 14:00close2301.001.33551.34371.1375200.0026436.97
4612005.03.14 11:00buy2311.001.34071.33351.5407
4622005.03.14 12:20close2311.001.34191.33351.5407120.0026556.97
4632005.03.14 14:00buy2321.001.33871.33151.5387
4642005.03.14 15:05close2321.001.33961.33151.538790.0026646.97
4652005.03.14 15:17buy2331.001.33901.33181.5390
4662005.03.15 15:00close2331.001.34001.33181.539092.5526739.52
4672005.03.15 15:00sell2341.001.34001.34621.1400
4682005.03.15 15:00close2341.001.33911.34621.140090.0026829.52
4692005.03.15 15:00sell2351.001.33921.34541.1392
4702005.03.15 16:00close2351.001.33251.34541.1392670.0127499.53
4712005.03.15 23:00buy2361.001.33081.32361.5308
4722005.03.16 07:42close2361.001.33181.32361.530892.5627592.09
4732005.03.16 13:16sell2371.001.33871.34491.1387
4742005.03.17 12:00close2371.001.33721.34491.1387166.4427758.53
4752005.03.18 09:04buy2381.001.33501.32781.5350
4762005.03.18 15:01s/l2381.001.32781.32781.5350-720.0027038.53
4772005.03.18 16:00buy2391.001.32851.32131.5285
4782005.03.18 17:38close2391.001.33021.32131.5285170.0027208.53
4792005.03.21 07:00buy2401.001.32591.31871.5259
4802005.03.21 07:35close2401.001.32681.31871.525990.0027298.53
4812005.03.21 07:59buy2411.001.32591.31871.5259
4822005.03.21 08:03close2411.001.32681.31871.525990.0027388.53
4832005.03.21 08:32buy2421.001.32591.31871.5259
4842005.03.21 13:02s/l2421.001.31871.31871.5259-720.0026668.53
4852005.03.22 19:00sell2431.001.32071.32691.1207
4862005.03.22 19:00close2431.001.31971.32691.1207100.0026768.53
4872005.03.23 00:00buy2441.001.30891.30171.5089
4882005.03.23 15:01s/l2441.001.30171.30171.5089-720.0026048.53
4892005.03.24 09:00sell2451.001.30031.30651.1003
4902005.03.24 11:06close2451.001.29931.30651.1003100.0026148.53
4912005.03.24 17:00buy2461.001.29701.28981.4970
4922005.03.24 17:02close2461.001.29801.28981.4970100.0126248.54
4932005.03.24 17:03buy2471.001.29761.29041.4976
4942005.03.28 03:17s/l2471.001.29041.29041.4976-734.9025513.63
4952005.03.29 06:00sell2481.001.29371.29991.0937
4962005.03.29 07:15close2481.001.29271.29991.0937100.0025613.63
4972005.03.30 04:59sell2491.001.29481.30101.0948
4982005.03.30 11:55close2491.001.29391.30101.094890.0025703.63
4992005.03.31 16:00sell2501.001.29861.30481.0986
5002005.03.31 17:08close2501.001.29771.30481.098690.0025793.63
5012005.04.06 11:09sell2511.001.28921.29541.0892
5022005.04.06 14:00close2511.001.28781.29541.0892140.0025933.63
5032005.04.07 11:00sell2521.001.29351.29971.0935
5042005.04.07 11:00close2521.001.29251.29971.0935100.0026033.63
5052005.04.08 03:00buy2531.001.28371.27651.4837
5062005.04.08 16:57close2531.001.28491.27651.4837120.0026153.63
5072005.04.08 21:00sell2541.001.29231.29851.0923
5082005.04.11 01:21close2541.001.29141.29851.092395.4826249.11
5092005.04.14 08:59buy2551.001.28781.28061.4878
5102005.04.14 15:00s/l2551.001.28061.28061.4878-720.0025529.11
5112005.04.14 16:00buy2561.001.28091.27371.4809
5122005.04.14 17:29close2561.001.28201.27371.4809109.9925639.10
5132005.04.15 14:30sell2571.001.28821.29441.0882
5142005.04.15 14:35close2571.001.28701.29441.0882120.0025759.10
5152005.04.15 14:46sell2581.001.28801.29421.0880
5162005.04.15 15:00close2581.001.28701.29421.0880100.0025859.10
5172005.04.15 17:00sell2591.001.28811.29431.0881
5182005.04.18 09:01s/l2591.001.29431.29431.0881-614.5225244.58
5192005.04.18 16:53sell2601.001.30141.30761.1014
5202005.04.18 16:59close2601.001.29861.30761.1014279.9925524.57
5212005.04.27 06:17buy2611.001.29681.28961.4968
5222005.04.27 15:04close2611.001.29771.28961.496890.0025614.57
5232005.04.28 23:00buy2621.001.28911.28191.4891
5242005.04.29 00:00close2621.001.29011.28191.489192.5525707.12
5252005.04.29 20:00buy2631.001.28661.27941.4866
5262005.05.03 15:23close2631.001.28791.27941.4866115.1025822.21
5272005.05.05 11:00sell2641.001.29751.30371.0975
5282005.05.05 12:02close2641.001.29651.30371.097599.9925922.20
5292005.05.06 14:00sell2651.001.29581.30201.0958
5302005.05.06 15:00close2651.001.28651.30201.0958930.0126852.21
5312005.05.06 19:00buy2661.001.28341.27621.4834
5322005.05.09 22:19close2661.001.28441.27621.483492.5526944.76
5332005.05.10 17:00sell2671.001.28641.29261.0864
5342005.05.11 15:00close2671.001.28031.29261.0864615.4827560.24
5352005.05.13 15:06buy2681.001.26281.25561.4628
5362005.05.13 15:19close2681.001.26391.25561.4628110.0027670.24
5372005.05.13 15:57buy2691.001.26281.25561.4628
5382005.05.13 16:38close2691.001.26381.25561.4628100.0027770.24
5392005.05.18 09:00sell2701.001.26231.26851.0623
5402005.05.18 12:01close2701.001.26131.26851.062399.9827870.22
5412005.05.19 14:00buy2711.001.26491.25771.4649
5422005.05.20 16:00s/l2711.001.25771.25771.4649-727.4527142.77
5432005.05.26 16:00buy2721.001.25291.24571.4529
5442005.05.27 13:29close2721.001.25411.24571.4529112.5527255.32
5452005.05.27 13:40sell2731.001.25461.26081.0546
5462005.05.27 13:59close2731.001.25361.26081.0546100.0027355.32
5472005.05.27 14:00sell2741.001.25411.26031.0541
5482005.05.27 14:44close2741.001.25311.26031.0541100.0027455.32
5492005.05.27 14:59sell2751.001.25421.26041.0542
5502005.05.27 16:00close2751.001.25331.26041.054290.0027545.32
5512005.05.30 12:01buy2761.001.25181.24461.4518
5522005.05.31 04:00s/l2761.001.24461.24461.4518-727.4526817.86
5532005.05.31 07:00buy2771.001.23901.23181.4390
5542005.05.31 07:57close2771.001.24011.23181.4390109.9926927.85
5552005.05.31 07:59buy2781.001.23911.23191.4391
5562005.05.31 13:00s/l2781.001.23191.23191.4391-720.0026207.85
5572005.06.01 02:10buy2791.001.23001.22281.4300
5582005.06.01 02:22close2791.001.23091.22281.430090.0026297.85
5592005.06.01 22:00buy2801.001.22061.21341.4206
5602005.06.02 03:40close2801.001.22181.21341.420697.6626395.51
5612005.06.03 07:22sell2811.001.22961.23581.0296
5622005.06.03 07:59close2811.001.22871.23581.029690.0026485.51
5632005.06.06 04:00sell2821.001.22471.23091.0247
5642005.06.07 10:48s/l2821.001.23091.23091.0247-614.5225870.99
5652005.06.07 10:48sell2831.001.23071.23691.0307
5662005.06.07 10:49close2831.001.22971.23691.0307100.0025970.99
5672005.06.07 10:49sell2841.001.22951.23571.0295
5682005.06.07 10:59close2841.001.22831.23571.0295120.0026090.99
5692005.06.08 05:00sell2851.001.22981.23601.0298
5702005.06.08 19:00close2851.001.22831.23601.0298150.0026240.99
5712005.06.08 22:00buy2861.001.22371.21651.4237
5722005.06.09 16:05close2861.001.22501.21651.4237107.6526348.63
5732005.06.10 11:00buy2871.001.22181.21461.4218
5742005.06.10 11:24close2871.001.22271.21461.421890.0026438.63
5752005.06.10 20:00buy2881.001.21271.20551.4127
5762005.06.13 12:00s/l2881.001.20551.20551.4127-727.4525711.18
5772005.06.14 00:00sell2891.001.21101.21721.0110
5782005.06.14 16:00close2891.001.20431.21721.0110670.0126381.19
5792005.06.15 01:03buy2901.001.20271.19551.4027
5802005.06.15 02:51close2901.001.20361.19551.402790.0026471.19
5812005.06.15 09:04sell2911.001.20541.21161.0054
5822005.06.15 11:01close2911.001.20451.21161.005490.0026561.19
5832005.06.15 20:00sell2921.001.21211.21831.0121
5842005.06.15 22:01close2921.001.21111.21831.012199.9826661.17
5852005.06.16 07:00buy2931.001.20731.20011.4073
5862005.06.16 07:43close2931.001.20831.20011.4073100.0026761.17
5872005.06.16 15:00sell2941.001.21391.22011.0139
5882005.06.16 15:40close2941.001.21291.22011.0139100.0026861.17
5892005.06.16 15:40sell2951.001.21271.21891.0127
5902005.06.16 15:40close2951.001.21181.21891.012790.0126951.18
5912005.06.16 15:40sell2961.001.21211.21831.0121
5922005.06.16 15:44close2961.001.21101.21831.0121109.9927061.17
5932005.06.16 15:59sell2971.001.21441.22061.0144
5942005.06.16 16:00close2971.001.20821.22061.0144620.0027681.17
5952005.06.17 13:00sell2981.001.21681.22301.0168
5962005.06.17 16:47s/l2981.001.22301.22301.0168-620.0027061.17
5972005.06.17 16:47sell2991.001.22311.22931.0231
5982005.06.17 16:48close2991.001.21881.22931.0231429.9927491.16
5992005.06.17 16:48sell3001.001.21861.22481.0186
6002005.06.17 16:59close3001.001.21711.22481.0186150.0027641.16
6012005.06.21 13:00buy3011.001.20851.20131.4085
6022005.06.21 14:05close3011.001.20941.20131.408590.0027731.16
6032005.06.21 20:00sell3021.001.21451.22071.0145
6042005.06.22 12:31close3021.001.21361.22071.014595.4827826.64
6052005.06.22 16:00buy3031.001.21111.20391.4111
6062005.06.22 16:02close3031.001.21201.20391.411190.0027916.64
6072005.06.24 15:00sell3041.001.20821.21441.0082
6082005.06.24 15:00close3041.001.20621.21441.0082200.0028116.64
6092005.06.24 15:07sell3051.001.20821.21441.0082
6102005.06.24 15:15close3051.001.20731.21441.008290.0028206.64
6112005.06.27 01:35sell3061.001.21311.21931.0131
6122005.06.27 01:36close3061.001.21141.21931.0131170.0028376.64
6132005.06.27 01:36sell3071.001.21281.21901.0128
6142005.06.27 01:38close3071.001.21141.21901.0128140.0028516.64
6152005.06.27 01:38sell3081.001.21291.21911.0129
6162005.06.27 01:40close3081.001.21141.21911.0129150.0028666.64
6172005.06.27 01:40sell3091.001.21291.21911.0129
6182005.06.27 01:42close3091.001.21141.21911.0129150.0028816.64
6192005.06.27 01:42sell3101.001.21301.21921.0130
6202005.06.27 01:43close3101.001.21141.21921.0130160.0128976.65
6212005.06.27 01:43sell3111.001.21301.21921.0130
6222005.06.27 01:44close3111.001.21141.21921.0130160.0129136.66
6232005.06.27 01:44sell3121.001.21301.21921.0130
6242005.06.27 01:45close3121.001.21141.21921.0130160.0129296.67
6252005.06.27 01:45sell3131.001.21351.21971.0135
6262005.06.27 01:46close3131.001.21141.21971.0135210.0029506.67
6272005.06.27 04:06sell3141.001.21301.21921.0130
6282005.06.28 10:00close3141.001.21171.21921.0130135.4829642.14
6292005.06.28 13:00buy3151.001.21011.20291.4101
6302005.06.28 13:26close3151.001.21111.20291.4101100.0029742.14
6312005.06.28 13:46buy3161.001.21021.20301.4102
6322005.06.29 10:00s/l3161.001.20301.20301.4102-727.4529014.69
6332005.07.01 21:00buy3171.001.19511.18791.3951
6342005.07.05 09:00s/l3171.001.18791.18791.3951-734.9028279.79
6352005.07.07 13:00sell3181.001.19901.20520.9990
6362005.07.07 13:43close3181.001.19801.20520.9990100.0028379.79
6372005.07.07 13:59sell3191.001.19961.20580.9996
6382005.07.07 14:00close3191.001.19741.20580.9996220.0128599.80
6392005.07.08 12:00buy3201.001.19071.18351.3907
6402005.07.08 14:30close3201.001.19161.18351.390790.0028689.80
6412005.07.11 04:06sell3211.001.19791.20410.9979
6422005.07.11 16:47s/l3211.001.20411.20410.9979-620.0028069.80
6432005.07.11 20:00sell3221.001.20751.21371.0075
6442005.07.11 22:04close3221.001.20661.21371.007590.0028159.80
6452005.07.12 09:00sell3231.001.21641.22261.0164
6462005.07.12 14:42close3231.001.21541.22261.016499.9928259.79
6472005.07.12 20:00sell3241.001.22381.23001.0238
6482005.07.13 01:01close3241.001.22281.23001.0238105.4728365.26
6492005.07.13 06:00buy3251.001.22141.21421.4214
6502005.07.13 15:00s/l3251.001.21421.21421.4214-720.0027645.26
6512005.07.13 15:00buy3261.001.21431.20711.4143
6522005.07.13 15:59close3261.001.21531.20711.4143100.0027745.26
6532005.07.13 15:59buy3271.001.21551.20831.4155
6542005.07.13 20:21s/l3271.001.20831.20831.4155-720.0027025.26
6552005.07.13 20:21buy3281.001.20851.20131.4085
6562005.07.13 20:55close3281.001.20941.20131.408590.0027115.26
6572005.07.13 21:00buy3291.001.20871.20151.4087
6582005.07.14 15:00close3291.001.21111.20151.4087217.6527332.90
6592005.07.15 17:00buy3301.001.20421.19701.4042
6602005.07.15 18:24close3301.001.20521.19701.4042100.0027432.90
6612005.07.15 18:59buy3311.001.20341.19621.4034
6622005.07.15 19:00close3311.001.20541.19621.4034200.0027632.90
6632005.07.19 11:00buy3321.001.19951.19231.3995
6642005.07.19 18:01close3321.001.20041.19231.399590.0027722.90
6652005.07.20 07:59sell3331.001.20851.21471.0085
6662005.07.20 08:00close3331.001.20741.21471.0085110.0027832.90
6672005.07.22 10:00sell3341.001.21761.22381.0176
6682005.07.22 12:25close3341.001.21671.22381.017690.0027922.90
6692005.07.22 17:00buy3351.001.21251.20531.4125
6702005.07.25 00:00s/l3351.001.20531.20531.4125-727.4527195.45
6712005.07.26 15:00buy3361.001.20051.19331.4005
6722005.07.26 16:21close3361.001.20151.19331.4005100.0127295.46
6732005.07.29 13:00buy3371.001.20931.20211.4093
6742005.07.29 13:14close3371.001.21021.20211.409390.0027385.46
6752005.07.29 13:41buy3381.001.20931.20211.4093
6762005.07.29 13:50close3381.001.21031.20211.4093100.0027485.46
6772005.07.29 13:59buy3391.001.20931.20211.4093
6782005.07.29 14:30close3391.001.21021.20211.409390.0027575.46
6792005.07.29 14:32buy3401.001.20931.20211.4093
6802005.07.29 14:35close3401.001.21031.20211.4093100.0027675.46
6812005.08.01 10:10sell3411.001.21931.22551.0193
6822005.08.01 23:00close3411.001.21811.22551.0193120.0027795.46
6832005.08.03 13:00sell3421.001.23081.23701.0308
6842005.08.04 03:24s/l3421.001.23701.23701.0308-603.5727191.89
6852005.08.04 20:00sell3431.001.23881.24501.0388
6862005.08.04 20:00close3431.001.23741.24501.0388140.0027331.89
6872005.08.04 20:53sell3441.001.23881.24501.0388
6882005.08.04 20:59close3441.001.23771.24501.0388109.9927441.88
6892005.08.08 22:01buy3451.001.23531.22811.4353
6902005.08.09 02:21close3451.001.23641.22811.4353102.5527544.43
6912005.08.10 13:00sell3461.001.24061.24681.0406
6922005.08.10 13:00close3461.001.23811.24681.0406250.0027794.43
6932005.08.11 03:20sell3471.001.24011.24631.0401
6942005.08.11 08:02close3471.001.23921.24631.040190.0027884.43
6952005.08.15 00:00sell3481.001.24611.25231.0461
6962005.08.15 01:04close3481.001.24511.25231.0461100.0027984.43
6972005.08.15 08:04buy3491.001.23901.23181.4390
6982005.08.15 09:06close3491.001.23991.23181.439090.0028074.43
6992005.08.15 11:00buy3501.001.23831.23111.4383
7002005.08.16 14:11s/l3501.001.23111.23111.4383-727.4527346.98
7012005.08.16 16:00buy3511.001.23091.22371.4309
7022005.08.16 16:00close3511.001.23201.22371.4309110.0027456.98
7032005.08.16 23:00sell3521.001.23601.24221.0360
7042005.08.17 00:01close3521.001.23511.24221.036095.4827552.45
7052005.08.17 08:00buy3531.001.23231.22511.4323
7062005.08.18 12:00s/l3531.001.22511.22511.4323-742.3526810.10
7072005.08.18 18:00buy3541.001.21771.21051.4177
7082005.08.18 18:10close3541.001.21861.21051.417790.0026900.10
7092005.08.18 18:23buy3551.001.21771.21051.4177
7102005.08.18 19:05close3551.001.21881.21051.4177109.9927010.09
7112005.08.19 10:00buy3561.001.21621.20901.4162
7122005.08.19 11:23close3561.001.21711.20901.416290.0027100.09
7132005.08.22 08:13sell3571.001.21841.22461.0184
7142005.08.22 08:51close3571.001.21751.22461.018490.0027190.09
7152005.08.22 16:00sell3581.001.22331.22951.0233
7162005.08.22 16:00close3581.001.22231.22951.0233100.0027290.09
7172005.08.22 16:45sell3591.001.22331.22951.0233
7182005.08.22 17:13close3591.001.22241.22951.023390.0027380.09
7192005.08.25 02:55sell3601.001.22781.23401.0278
7202005.08.25 02:59close3601.001.22611.23401.0278170.0027550.09
7212005.08.25 06:04sell3611.001.23031.23651.0303
7222005.08.25 14:55close3611.001.22891.23651.0303139.9927690.08
7232005.08.29 15:00buy3621.001.22991.22271.4299
7242005.08.29 19:01s/l3621.001.22271.22271.4299-720.0026970.08
7252005.08.29 21:00buy3631.001.22241.21521.4224
7262005.08.29 23:00close3631.001.22331.21521.422490.0027060.08
7272005.08.30 16:00buy3641.001.21751.21031.4175
7282005.08.30 16:08close3641.001.21861.21031.4175109.9927170.07
7292005.08.30 16:31buy3651.001.21751.21031.4175
7302005.08.30 16:37close3651.001.21851.21031.417599.9927270.06
7312005.08.31 20:00sell3661.001.23321.23941.0332
7322005.09.01 12:59s/l3661.001.23941.23941.0332-603.5726666.49
7332005.09.02 10:00sell3671.001.25381.26001.0538
7342005.09.02 14:34close3671.001.25261.26001.0538120.0026786.49
7352005.09.05 08:03sell3681.001.25791.26411.0579
7362005.09.05 08:23close3681.001.25701.26411.057990.0026876.49
7372005.09.07 01:00buy3691.001.24571.23851.4457
7382005.09.07 05:47close3691.001.24661.23851.445790.0026966.49
7392005.09.12 07:00buy3701.001.23361.22641.4336
7402005.09.12 08:22close3701.001.23451.22641.433690.0027056.49
7412005.09.12 08:32buy3711.001.23311.22591.4331
7422005.09.13 18:04s/l3711.001.22591.22591.4331-727.4526329.04
7432005.09.16 04:32sell3721.001.22471.23091.0247
7442005.09.16 15:00close3721.001.22361.23091.0247110.0026439.04
7452005.09.16 16:00buy3731.001.22361.21641.4236
7462005.09.19 00:18s/l3731.001.21641.21641.4236-727.4525711.59
7472005.09.20 08:29sell3741.001.21751.22371.0175
7482005.09.20 08:59close3741.001.21511.22371.0175240.0025951.59
7492005.09.21 07:00sell3751.001.21681.22301.0168
7502005.09.21 13:53s/l3751.001.22301.22301.0168-620.0025331.59
7512005.09.22 20:00buy3761.001.21451.20731.4145
7522005.09.22 22:47close3761.001.21541.20731.414590.0125421.60
7532005.09.23 12:29buy3771.001.21171.20451.4117
7542005.09.23 22:02s/l3771.001.20451.20451.4117-720.0024701.60
7552005.09.26 00:00buy3781.001.20301.19581.4030
7562005.09.26 06:00close3781.001.20401.19581.4030100.0024801.60
7572005.09.26 22:01sell3791.001.20711.21331.0071
7582005.09.27 04:00close3791.001.20381.21331.0071335.4825137.07
7592005.09.27 10:00buy3801.001.20041.19321.4004
7602005.09.27 10:00close3801.001.20131.19321.400490.0025227.07
7612005.10.03 17:12buy3811.001.19081.18361.3908
7622005.10.03 17:19close3811.001.19181.18361.3908100.0025327.07
7632005.10.03 17:25buy3821.001.19081.18361.3908
7642005.10.03 20:12close3821.001.19171.18361.390890.0025417.07
7652005.10.06 19:00sell3831.001.21481.22101.0148
7662005.10.07 15:00close3831.001.21101.22101.0148385.4825802.55
7672005.10.07 16:00buy3841.001.21131.20411.4113
7682005.10.07 16:08close3841.001.21231.20411.411399.9925902.54
7692005.10.07 16:59buy3851.001.21111.20391.4111
7702005.10.07 17:02close3851.001.21201.20391.411190.0025992.54
7712005.10.07 17:20buy3861.001.21121.20401.4112
7722005.10.07 20:02close3861.001.21231.20401.4112109.9926102.53
7732005.10.10 18:00buy3871.001.20491.19771.4049
7742005.10.10 18:00close3871.001.20591.19771.4049100.0026202.53
7752005.10.10 18:23buy3881.001.20501.19781.4050
7762005.10.10 18:59close3881.001.20601.19781.4050100.0026302.53
7772005.10.12 15:00sell3891.001.20181.20801.0018
7782005.10.13 04:00close3891.001.19891.20801.0018306.4326608.96
7792005.10.17 15:00buy3901.001.20301.19581.4030
7802005.10.17 17:31close3901.001.20391.19581.403090.0026698.96
7812005.10.18 03:00buy3911.001.20061.19341.4006
7822005.10.18 15:00s/l3911.001.19341.19341.4006-720.0025978.96
7832005.10.18 15:00buy3921.001.19331.18611.3933
7842005.10.18 15:52close3921.001.19421.18611.393390.0026068.96
7852005.10.18 15:58buy3931.001.19421.18701.3942
7862005.10.18 19:24close3931.001.19521.18701.3942100.0026168.96
7872005.10.19 17:00sell3941.001.19831.20450.9983
7882005.10.19 19:01close3941.001.19691.20450.9983140.0026308.96
7892005.10.21 02:00sell3951.001.20321.20941.0032
7902005.10.21 13:00close3951.001.20121.20941.0032200.0026508.96
7912005.10.21 21:00buy3961.001.19391.18671.3939
7922005.10.21 21:07close3961.001.19481.18671.393990.0026598.96
7932005.10.24 01:02buy3971.001.19421.18701.3942
7942005.10.24 09:06close3971.001.19521.18701.3942100.0026698.96
7952005.10.25 16:00sell3981.001.20631.21251.0063
7962005.10.26 08:16s/l3981.001.21251.21251.0063-614.5226084.44
7972005.10.27 03:00buy3991.001.20541.19821.4054
7982005.10.27 03:00close3991.001.20841.19821.4054300.0026384.44
7992005.10.27 08:00sell4001.001.21251.21871.0125
8002005.10.27 08:00close4001.001.20991.21871.0125260.0026644.44
8012005.10.28 21:00buy4011.001.20621.19901.4062
8022005.10.31 09:25close4011.001.20751.19901.4062122.5526766.98
8032005.10.31 18:00buy4021.001.19821.19101.3982
8042005.10.31 18:00close4021.001.19931.19101.3982109.9926876.97
8052005.11.02 22:58sell4031.001.20731.21351.0073
8062005.11.03 01:03close4031.001.20651.21351.007396.4226973.39
8072005.11.03 17:00buy4041.001.20081.19361.4008
8082005.11.04 02:28s/l4041.001.19361.19361.4008-727.4526245.94
8092005.11.07 00:00buy4051.001.18121.17401.3812
8102005.11.07 05:00close4051.001.18221.17401.3812100.0026345.94
8112005.11.08 18:00sell4061.001.17711.18330.9771
8122005.11.09 04:00close4061.001.17591.18330.9771125.4726471.41
8132005.11.10 11:28sell4071.001.17831.18450.9783
8142005.11.10 11:43close4071.001.17741.18450.978390.0026561.41
8152005.11.11 00:53buy4081.001.16851.16131.3685
8162005.11.11 03:00close4081.001.16941.16131.368590.0026651.41
8172005.11.14 17:00buy4091.001.17041.16321.3704
8182005.11.15 17:38close4091.001.17141.16321.370492.5526743.96
8192005.11.17 20:02sell4101.001.17551.18170.9755
8202005.11.17 20:25close4101.001.17451.18170.9755100.0026843.96
8212005.11.17 20:59sell4111.001.17591.18210.9759
8222005.11.17 21:01close4111.001.17481.18210.9759110.0026953.96
8232005.11.18 07:00buy4121.001.17261.16541.3726
8242005.11.18 15:03close4121.001.17391.16541.3726130.0027083.96
8252005.11.21 09:23sell4131.001.18031.18650.9803
8262005.11.21 09:24close4131.001.17911.18650.9803120.0027203.96
8272005.11.21 09:24sell4141.001.18071.18690.9807
8282005.11.21 09:25close4141.001.17911.18690.9807159.9927363.95
8292005.11.21 09:25sell4151.001.18091.18710.9809
8302005.11.21 09:26close4151.001.17911.18710.9809180.0027543.95
8312005.11.21 09:26sell4161.001.18111.18730.9811
8322005.11.21 09:27close4161.001.17911.18730.9811200.0027743.95
8332005.11.21 09:27sell4171.001.18121.18740.9812
8342005.11.21 09:28close4171.001.17911.18740.9812210.0027953.95
8352005.11.21 09:28sell4181.001.18131.18750.9813
8362005.11.21 09:29close4181.001.17911.18750.9813220.0028173.95
8372005.11.21 09:29sell4191.001.18161.18780.9816
8382005.11.21 09:30close4191.001.17911.18780.9816250.0028423.95
8392005.11.21 09:30sell4201.001.18131.18750.9813
8402005.11.21 09:31close4201.001.17911.18750.9813220.0028643.95
8412005.11.21 09:31sell4211.001.18151.18770.9815
8422005.11.21 09:32close4211.001.17911.18770.9815240.0028883.95
8432005.11.21 09:32sell4221.001.18091.18710.9809
8442005.11.21 09:33close4221.001.17911.18710.9809180.0029063.95
8452005.11.21 09:33sell4231.001.18081.18700.9808
8462005.11.21 09:34close4231.001.17911.18700.9808170.0029233.95
8472005.11.21 09:34sell4241.001.18071.18690.9807
8482005.11.21 09:35close4241.001.17911.18690.9807159.9929393.94
8492005.11.21 09:35sell4251.001.18061.18680.9806
8502005.11.21 09:36close4251.001.17911.18680.9806150.0029543.94
8512005.11.21 09:36sell4261.001.18081.18700.9808
8522005.11.21 09:37close4261.001.17911.18700.9808170.0029713.94
8532005.11.21 09:37sell4271.001.18111.18730.9811
8542005.11.21 09:38close4271.001.17911.18730.9811200.0029913.94
8552005.11.21 09:38sell4281.001.18121.18740.9812
8562005.11.21 09:39close4281.001.17911.18740.9812210.0030123.94
8572005.11.21 09:39sell4291.001.18101.18720.9810
8582005.11.21 09:40close4291.001.17911.18720.9810190.0030313.94
8592005.11.21 09:40sell4301.001.18071.18690.9807
8602005.11.21 09:41close4301.001.17911.18690.9807159.9930473.93
8612005.11.21 09:41sell4311.001.18081.18700.9808
8622005.11.21 09:43close4311.001.17911.18700.9808170.0030643.93
8632005.11.21 09:43sell4321.001.18091.18710.9809
8642005.11.21 09:45close4321.001.17911.18710.9809180.0030823.93
8652005.11.21 09:45sell4331.001.18081.18700.9808
8662005.11.21 09:49close4331.001.17911.18700.9808170.0030993.93
8672005.11.21 09:49sell4341.001.18031.18650.9803
8682005.11.21 09:50close4341.001.17911.18650.9803120.0031113.93
8692005.11.21 09:50sell4351.001.18011.18630.9801
8702005.11.21 09:51close4351.001.17911.18630.9801100.0031213.93
8712005.11.21 09:51sell4361.001.18011.18630.9801
8722005.11.21 09:53close4361.001.17911.18630.9801100.0031313.93
8732005.11.21 09:53sell4371.001.18031.18650.9803
8742005.11.21 09:59close4371.001.17911.18650.9803120.0031433.93
8752005.11.21 09:59sell4381.001.17991.18610.9799
8762005.11.21 09:59close4381.001.17801.18610.9799190.0131623.94
8772005.11.23 09:00sell4391.001.18341.18960.9834
8782005.11.23 09:36close4391.001.18251.18960.983490.0031713.94
8792005.11.28 15:23sell4401.001.17201.17820.9720
8802005.11.28 16:48s/l4401.001.17821.17820.9720-620.0031093.94
8812005.11.28 16:48sell4411.001.17821.18440.9782
8822005.11.28 16:49close4411.001.17351.18440.9782470.0031563.94
8832005.11.28 16:49sell4421.001.17331.17950.9733
8842005.11.28 17:02s/l4421.001.17951.17950.9733-620.0030943.94
8852005.11.28 17:02sell4431.001.17941.18560.9794
8862005.11.28 20:06s/l4431.001.18561.18560.9794-620.0030323.94
8872005.11.28 20:06sell4441.001.18541.19160.9854
8882005.11.28 21:56close4441.001.18441.19160.9854100.0030423.94
8892005.11.28 21:56sell4451.001.18421.19040.9842
8902005.11.29 03:00close4451.001.18151.19040.9842275.4830699.41
8912005.12.01 10:00buy4461.001.17801.17081.3780
8922005.12.01 12:13close4461.001.17891.17081.378090.0030789.41
8932005.12.02 08:00buy4471.001.17201.16481.3720
8942005.12.02 14:51close4471.001.17311.16481.3720110.0030899.41
8952005.12.05 16:00sell4481.001.17681.18300.9768
8962005.12.05 16:30close4481.001.17581.18300.9768100.0030999.41
8972005.12.05 16:59sell4491.001.17711.18330.9771
8982005.12.05 17:00close4491.001.17581.18330.9771129.9931129.40
8992005.12.05 17:16sell4501.001.17711.18330.9771
9002005.12.05 17:59close4501.001.17611.18330.977199.9931229.39
9012005.12.05 18:48sell4511.001.18141.18760.9814
9022005.12.05 18:49close4511.001.17921.18760.9814219.9931449.38
9032005.12.05 18:49sell4521.001.18131.18750.9813
9042005.12.05 18:51close4521.001.17921.18750.9813210.0031659.38
9052005.12.05 18:51sell4531.001.18141.18760.9814
9062005.12.05 18:53close4531.001.17921.18760.9814219.9931879.37
9072005.12.07 08:06buy4541.001.17601.16881.3760
9082005.12.08 09:34close4541.001.17761.16881.3760137.6532017.02
9092005.12.08 12:00sell4551.001.17681.18300.9768
9102005.12.08 16:29s/l4551.001.18301.18300.9768-620.0031397.02
9112005.12.08 16:29sell4561.001.18291.18910.9829
9122005.12.08 16:30close4561.001.17921.18910.9829370.0031767.02
9132005.12.08 16:30sell4571.001.17901.18520.9790
9142005.12.08 16:59close4571.001.17791.18520.9790110.0031877.02
9152005.12.08 20:00sell4581.001.18321.18940.9832
9162005.12.08 21:00close4581.001.18151.18940.9832170.0032047.02
9172005.12.12 09:29sell4591.001.18561.19180.9856
9182005.12.12 09:30close4591.001.18431.19180.9856130.0032177.02
9192005.12.12 09:30sell4601.001.18631.19250.9863
9202005.12.12 09:31close4601.001.18431.19250.9863200.0032377.02
9212005.12.12 09:31sell4611.001.18611.19230.9861
9222005.12.12 09:32close4611.001.18431.19230.9861180.0032557.02
9232005.12.12 09:32sell4621.001.18611.19230.9861
9242005.12.12 09:33close4621.001.18431.19230.9861180.0032737.02
9252005.12.12 09:33sell4631.001.18601.19220.9860
9262005.12.12 09:35close4631.001.18431.19220.9860170.0032907.02
9272005.12.12 09:35sell4641.001.18591.19210.9859
9282005.12.12 09:37close4641.001.18431.19210.9859160.0033067.02
9292005.12.12 09:37sell4651.001.18591.19210.9859
9302005.12.12 09:39close4651.001.18431.19210.9859160.0033227.02
9312005.12.12 09:39sell4661.001.18621.19240.9862
9322005.12.12 09:40close4661.001.18431.19240.9862190.0033417.02
9332005.12.12 09:40sell4671.001.18641.19260.9864
9342005.12.12 09:41close4671.001.18431.19260.9864210.0133627.03
9352005.12.12 09:41sell4681.001.18671.19290.9867
9362005.12.12 09:44close4681.001.18431.19290.9867240.0033867.03
9372005.12.12 09:44sell4691.001.18671.19290.9867
9382005.12.12 09:46close4691.001.18431.19290.9867240.0034107.03
9392005.12.12 09:46sell4701.001.18691.19310.9869
9402005.12.12 09:47close4701.001.18431.19310.9869260.0034367.03
9412005.12.12 09:47sell4711.001.18671.19290.9867
9422005.12.12 09:48close4711.001.18431.19290.9867240.0034607.03
9432005.12.12 09:48sell4721.001.18671.19290.9867
9442005.12.12 09:49close4721.001.18431.19290.9867240.0034847.03
9452005.12.12 09:49sell4731.001.18661.19280.9866
9462005.12.12 09:50close4731.001.18431.19280.9866230.0035077.03
9472005.12.12 09:50sell4741.001.18651.19270.9865
9482005.12.12 09:55close4741.001.18431.19270.9865220.0035297.03
9492005.12.12 09:55sell4751.001.18631.19250.9863
9502005.12.12 09:58close4751.001.18431.19250.9863200.0035497.03
9512005.12.12 09:58sell4761.001.18671.19290.9867
9522005.12.12 09:59close4761.001.18431.19290.9867240.0035737.03
9532005.12.12 09:59sell4771.001.18681.19300.9868
9542005.12.12 09:59close4771.001.18431.19300.9868250.0035987.03
9552005.12.12 10:00sell4781.001.18731.19350.9873
9562005.12.12 14:18s/l4781.001.19351.19350.9873-620.0035367.03
9572005.12.12 17:00sell4791.001.19521.20140.9952
9582005.12.13 10:00close4791.001.19221.20140.9952305.4835672.51
9592005.12.13 13:00buy4801.001.19171.18451.3917
9602005.12.13 14:06close4801.001.19271.18451.3917100.0135772.52
9612005.12.16 12:00sell4811.001.20071.20691.0007
9622005.12.16 12:01close4811.001.19981.20691.000790.0035862.52
9632005.12.19 01:00sell4821.001.20271.20891.0027
9642005.12.19 02:27close4821.001.20181.20891.002790.0035952.52
9652005.12.20 07:00buy4831.001.19841.19121.3984
9662005.12.20 07:24close4831.001.19931.19121.398490.0136042.53
9672005.12.22 19:00sell4841.001.18821.19440.9882
9682005.12.22 19:01close4841.001.18651.19440.9882170.0036212.53
9692005.12.29 10:00sell4851.001.18661.19280.9866
9702005.12.29 11:00close4851.001.18471.19280.9866190.0036402.53
9712005.12.29 16:00buy4861.001.18321.17601.3832
9722005.12.29 17:00close4861.001.18441.17601.3832120.0036522.53
9732005.12.30 15:00buy4871.001.18091.17371.3809
9742005.12.30 17:21close4871.001.18191.17371.3809100.0036622.53
9752006.01.03 21:00sell4881.001.19831.20450.9983
9762006.01.04 01:46s/l4881.001.20451.20450.9983-614.5236008.00
9772006.01.04 01:46sell4891.001.20441.21061.0044
9782006.01.04 01:57close4891.001.20341.21061.004499.9936107.99
9792006.01.04 01:58sell4901.001.20331.20951.0033
9802006.01.04 13:37s/l4901.001.20951.20951.0033-620.0035487.99
9812006.01.09 12:00buy4911.001.20901.20181.4090
9822006.01.10 11:15close4911.001.21001.20181.409092.5535580.54
9832006.01.11 16:00sell4921.001.21121.21741.0112
9842006.01.11 16:17close4921.001.21031.21741.011290.0035670.54
9852006.01.11 16:17sell4931.001.21011.21631.0101
9862006.01.12 15:00close4931.001.20801.21631.0101226.4335896.97
9872006.01.12 18:00buy4941.001.20351.19631.4035
9882006.01.13 00:21close4941.001.20451.19631.403592.5535989.52
9892006.01.16 00:00sell4951.001.21491.22111.0149
9902006.01.16 07:35close4951.001.21401.22111.014990.0036079.52
9912006.01.16 16:00buy4961.001.21191.20471.4119
9922006.01.17 08:15close4961.001.21291.20471.411992.5536172.07
9932006.01.23 00:00sell4971.001.21441.22061.0144
9942006.01.23 01:41s/l4971.001.22061.22061.0144-620.0035552.07
9952006.01.23 01:41sell4981.001.22061.22681.0206
9962006.01.23 01:42close4981.001.21711.22681.0206350.0035902.07
9972006.01.23 01:42sell4991.001.21691.22311.0169
9982006.01.23 01:44s/l4991.001.22311.22311.0169-620.0035282.07
9992006.01.23 01:44sell5001.001.22301.22921.0230
10002006.01.23 01:45close5001.001.21711.22921.0230590.0035872.07
10012006.01.23 01:45sell5011.001.21691.22311.0169
10022006.01.23 02:17s/l5011.001.22311.22311.0169-620.0035252.07
10032006.01.23 03:00sell5021.001.22241.22861.0224
10042006.01.23 12:59s/l5021.001.22861.22861.0224-620.0034632.07
10052006.01.23 18:48sell5031.001.22961.23581.0296
10062006.01.23 18:49close5031.001.22871.23581.029690.0034722.07
10072006.01.26 22:15buy5041.001.22131.21411.4213
10082006.01.27 14:42close5041.001.22281.21411.4213142.5534864.62
10092006.01.31 20:00sell5051.001.21741.22361.0174
10102006.01.31 20:14close5051.001.21651.22361.017490.0034954.62
10112006.01.31 20:14sell5061.001.21741.22361.0174
10122006.01.31 20:15close5061.001.21641.22361.0174100.0035054.62
10132006.01.31 20:18sell5071.001.21731.22351.0173
10142006.01.31 20:19close5071.001.21641.22351.017390.0135144.63
10152006.02.01 12:00buy5081.001.21111.20391.4111
10162006.02.03 15:00s/l5081.001.20391.20391.4111-749.8134394.82
10172006.02.03 15:00buy5091.001.20071.19351.4007
10182006.02.03 17:31close5091.001.20181.19351.4007110.0034504.82
10192006.02.06 14:00buy5101.001.19771.19051.3977
10202006.02.06 14:00close5101.001.19861.19051.397790.0134594.83
10212006.02.06 14:20buy5111.001.19771.19051.3977
10222006.02.06 14:59close5111.001.19891.19051.3977120.0034714.83
10232006.02.07 10:05sell5121.001.19911.20530.9991
10242006.02.07 13:00close5121.001.19821.20530.999190.0034804.83
10252006.02.09 02:00sell5131.001.19841.20460.9984
10262006.02.09 02:08close5131.001.19741.20460.9984100.0134904.84
10272006.02.09 02:08sell5141.001.19721.20340.9972
10282006.02.09 17:00close5141.001.19511.20340.9972209.9935114.83
10292006.02.13 01:08buy5151.001.18961.18241.3896
10302006.02.13 07:20close5151.001.19051.18241.389690.0035204.83
10312006.02.14 16:00buy5161.001.18771.18051.3877
10322006.02.14 17:07close5161.001.18871.18051.3877100.0035304.83
10332006.02.16 14:00buy5171.001.18661.17941.3866
10342006.02.16 14:54close5171.001.18751.17941.386690.0035394.83
10352006.02.16 14:59buy5181.001.18671.17951.3867
10362006.02.16 15:08close5181.001.18761.17951.386790.0035484.83
10372006.02.16 20:59sell5191.001.18871.19490.9887
10382006.02.17 10:28close5191.001.18751.19490.9887125.4835610.31
10392006.02.20 04:00sell5201.001.19701.20320.9970
10402006.02.20 09:59close5201.001.19551.20320.9970150.0035760.31
10412006.02.21 22:00sell5211.001.19211.19830.9921
10422006.02.21 22:00close5211.001.19111.19830.9921100.0035860.31
10432006.02.22 13:00buy5221.001.18801.18081.3880
10442006.02.22 15:10close5221.001.18891.18081.388090.0035950.31
10452006.02.24 21:47buy5231.001.18681.17961.3868
10462006.02.24 21:59close5231.001.18771.17961.386890.0036040.31
10472006.02.28 02:00buy5241.001.18381.17661.3838
10482006.02.28 03:35close5241.001.18471.17661.383890.0136130.32
10492006.03.02 12:00sell5251.001.19371.19990.9937
10502006.03.02 17:19s/l5251.001.19991.19990.9937-620.0035510.32
10512006.03.06 04:00sell5261.001.20831.21451.0083
10522006.03.06 04:13close5261.001.20731.21451.0083100.0035610.32
10532006.03.06 15:00buy5271.001.20271.19551.4027
10542006.03.07 06:00s/l5271.001.19551.19551.4027-727.4534882.87
10552006.03.07 12:00buy5281.001.19291.18571.3929
10562006.03.09 06:00close5281.001.19491.18571.3929170.1935053.06
10572006.03.10 11:58sell5291.001.19241.19860.9924
10582006.03.10 15:00close5291.001.19071.19860.9924170.0035223.06
10592006.03.13 01:28sell5301.001.19241.19860.9924
10602006.03.14 10:27s/l5301.001.19861.19860.9924-614.5234608.54
10612006.03.16 13:00sell5311.001.20781.21401.0078
10622006.03.16 13:00close5311.001.20691.21401.007890.0034698.54
10632006.03.16 14:32sell5321.001.20971.21591.0097
10642006.03.16 14:33close5321.001.20831.21591.0097140.0034838.54
10652006.03.16 14:33sell5331.001.21041.21661.0104
10662006.03.16 14:34close5331.001.20831.21661.0104210.0035048.54
10672006.03.16 14:34sell5341.001.21081.21701.0108
10682006.03.16 14:35close5341.001.20831.21701.0108250.0135298.55
10692006.03.16 14:35sell5351.001.21031.21651.0103
10702006.03.16 14:36close5351.001.20831.21651.0103200.0035498.55
10712006.03.16 14:36sell5361.001.21021.21641.0102
10722006.03.16 14:37close5361.001.20831.21641.0102190.0035688.55
10732006.03.16 14:37sell5371.001.21041.21661.0104
10742006.03.16 14:38close5371.001.20831.21661.0104210.0035898.55
10752006.03.16 14:38sell5381.001.21051.21671.0105
10762006.03.16 14:39close5381.001.20831.21671.0105220.0036118.55
10772006.03.16 14:39sell5391.001.21071.21691.0107
10782006.03.16 14:40close5391.001.20831.21691.0107240.0036358.55
10792006.03.16 14:40sell5401.001.21151.21771.0115
10802006.03.16 14:41close5401.001.20831.21771.0115320.0036678.55
10812006.03.16 14:41sell5411.001.21161.21781.0116
10822006.03.16 14:42close5411.001.20831.21781.0116329.9937008.54
10832006.03.16 14:42sell5421.001.21231.21851.0123
10842006.03.16 14:42close5421.001.20831.21851.0123399.9937408.53
10852006.03.16 15:00sell5431.001.21271.21891.0127
10862006.03.17 10:51s/l5431.001.21891.21891.0127-614.5236794.00
10872006.03.23 02:00buy5441.001.20601.19881.4060
10882006.03.23 09:07close5441.001.20701.19881.406099.9936893.99
10892006.03.23 11:00sell5451.001.20701.21321.0070
10902006.03.23 13:00close5451.001.20561.21321.0070140.0037033.99
10912006.03.27 15:10buy5461.001.20221.19501.4022
10922006.03.27 15:59close5461.001.20321.19501.4022100.0037133.99
10932006.03.28 06:03buy5471.001.20031.19311.4003
10942006.03.28 08:24close5471.001.20121.19311.400390.0037223.99
10952006.03.28 12:48sell5481.001.20641.21261.0064
10962006.03.28 21:17close5481.001.20521.21261.0064120.0037343.99
10972006.03.30 07:00sell5491.001.20741.21361.0074
10982006.03.30 07:42close5491.001.20651.21361.007490.0037433.99
10992006.03.31 01:40sell5501.001.21681.22301.0168
11002006.03.31 02:12close5501.001.21591.22301.016890.0037523.99
11012006.03.31 10:00buy5511.001.21371.20651.4137
11022006.04.03 06:28s/l5511.001.20651.20651.4137-727.4536796.54
11032006.04.03 07:00buy5521.001.20741.20021.4074
11042006.04.03 16:27close5521.001.20831.20021.407490.0036886.54
11052006.04.03 17:00sell5531.001.21141.21761.0114
11062006.04.04 11:40s/l5531.001.21761.21761.0114-614.5236272.02
11072006.04.07 23:00buy5541.001.21031.20311.4103
11082006.04.10 02:32close5541.001.21141.20311.4103102.5536374.57
11092006.04.11 10:00sell5551.001.21311.21931.0131
11102006.04.11 12:01close5551.001.21221.21931.013190.0036464.57
11112006.04.11 23:00sell5561.001.21461.22081.0146
11122006.04.12 14:00close5561.001.21361.22081.0146105.4836570.04
11132006.04.13 17:00buy5571.001.20861.20141.4086
11142006.04.13 17:11close5571.001.20971.20141.4086110.0036680.04
11152006.04.17 05:00sell5581.001.21891.22511.0189
11162006.04.17 05:37close5581.001.21801.22511.018990.0036770.04
11172006.04.17 05:59sell5591.001.21881.22501.0188
11182006.04.17 06:49close5591.001.21791.22501.018890.0036860.04
11192006.04.19 23:00sell5601.001.23881.24501.0388
11202006.04.19 23:07close5601.001.23791.24501.038890.0036950.04
11212006.04.20 17:00buy5611.001.23041.22321.4304
11222006.04.20 17:02close5611.001.23141.22321.430499.9937050.03
11232006.04.20 17:02buy5621.001.23161.22441.4316
11242006.04.20 17:08close5621.001.23251.22441.431690.0037140.03
11252006.04.20 17:11buy5631.001.23191.22471.4319
11262006.04.20 17:13close5631.001.23281.22471.431990.0037230.03
11272006.04.20 17:27buy5641.001.23191.22471.4319
11282006.04.20 18:00close5641.001.23281.22471.431990.0037320.03
11292006.04.25 06:00buy5651.001.23751.23031.4375
11302006.04.25 08:00close5651.001.23841.23031.437590.0037410.03
11312006.04.26 08:10buy5661.001.24161.23441.4416
11322006.04.26 08:59close5661.001.24261.23441.4416100.0037510.03
11332006.04.26 18:00sell5671.001.24621.25241.0462
11342006.04.26 20:00close5671.001.24401.25241.0462220.0037730.03
11352006.04.27 14:00buy5681.001.24161.23441.4416
11362006.04.27 14:58close5681.001.24271.23441.4416110.0037840.03
11372006.04.27 14:59buy5691.001.24171.23451.4417
11382006.04.27 15:00close5691.001.24271.23451.4417100.0037940.03
11392006.04.28 20:00sell5701.001.26261.26881.0626
11402006.04.28 20:41close5701.001.26161.26881.0626100.0038040.03
11412006.04.28 20:59sell5711.001.26261.26881.0626
11422006.04.28 21:00close5711.001.26121.26881.0626140.0038180.03
11432006.05.01 00:00sell5721.001.26311.26931.0631
11442006.05.01 02:00close5721.001.26181.26931.0631130.0038310.03
11452006.05.01 22:00buy5731.001.25931.25211.4593
11462006.05.02 09:45close5731.001.26031.25211.459392.5538402.58
11472006.05.03 08:33sell5741.001.26591.27211.0659
11482006.05.03 09:05close5741.001.26501.27211.065990.0038492.58
11492006.05.03 09:59sell5751.001.26561.27181.0656
11502006.05.03 10:02close5751.001.26231.27181.0656330.0038822.58
11512006.05.03 17:00buy5761.001.26111.25391.4611
11522006.05.03 17:03close5761.001.26211.25391.4611100.0038922.58
11532006.05.03 17:03buy5771.001.26231.25511.4623
11542006.05.03 17:17close5771.001.26341.25511.4623110.0039032.58
11552006.05.03 17:59buy5781.001.26131.25411.4613
11562006.05.03 18:00close5781.001.26371.25411.4613240.0039272.58
11572006.05.04 20:08sell5791.001.26931.27551.0693
11582006.05.05 09:00close5791.001.26831.27551.0693105.4839378.06
11592006.05.08 12:00sell5801.001.27711.28331.0771
11602006.05.08 13:00close5801.001.27611.28331.0771100.0039478.06
11612006.05.08 20:00buy5811.001.27061.26341.4706
11622006.05.09 15:26close5811.001.27171.26341.4706102.5539580.61
11632006.05.09 18:00sell5821.001.27611.28231.0761
11642006.05.09 18:00close5821.001.27461.28231.0761150.0039730.61
11652006.05.09 18:33sell5831.001.27611.28231.0761
11662006.05.09 18:59close5831.001.27481.28231.0761130.0039860.61
11672006.05.12 11:00sell5841.001.28971.29591.0897
11682006.05.12 15:05close5841.001.28881.29591.089790.0039950.61
11692006.05.15 09:07buy5851.001.28931.28211.4893
11702006.05.15 09:59close5851.001.29041.28211.4893109.9940060.60
11712006.05.15 10:00buy5861.001.28711.27991.4871
11722006.05.15 19:00s/l5861.001.27991.27991.4871-720.0039340.60
11732006.05.17 09:10sell5871.001.28851.29471.0885
11742006.05.17 09:59close5871.001.28721.29471.0885130.0039470.60
11752006.05.19 09:00buy5881.001.28181.27461.4818
11762006.05.19 12:00s/l5881.001.27461.27461.4818-720.0038750.60
11772006.05.19 12:00buy5891.001.27471.26751.4747
11782006.05.19 12:21close5891.001.27571.26751.4747100.0038850.60
11792006.05.19 12:21buy5901.001.27591.26871.4759
11802006.05.19 14:11close5901.001.27681.26871.475990.0038940.60
11812006.05.19 15:01buy5911.001.27311.26591.4731
11822006.05.19 15:29close5911.001.27421.26591.4731110.0039050.60
11832006.05.19 15:50buy5921.001.27381.26661.4738
11842006.05.19 17:59close5921.001.27491.26661.4738110.0039160.60
11852006.05.22 06:00buy5931.001.27371.26651.4737
11862006.05.22 06:00close5931.001.27491.26651.4737120.0039280.60
11872006.05.22 06:30buy5941.001.27371.26651.4737
11882006.05.22 06:59close5941.001.27491.26651.4737120.0039400.60
11892006.05.22 16:00sell5951.001.27911.28531.0791
11902006.05.22 20:02s/l5951.001.28531.28531.0791-620.0038780.60
11912006.05.22 20:14sell5961.001.28821.29441.0882
11922006.05.22 20:15close5961.001.28531.29441.0882290.0039070.60
11932006.05.22 20:15sell5971.001.28791.29411.0879
11942006.05.22 20:16close5971.001.28531.29411.0879260.0039330.60
11952006.05.22 20:16sell5981.001.28761.29381.0876
11962006.05.22 20:17close5981.001.28531.29381.0876230.0039560.60
11972006.05.22 20:24sell5991.001.28761.29381.0876
11982006.05.22 20:25close5991.001.28531.29381.0876230.0039790.60
11992006.05.22 20:25sell6001.001.28781.29401.0878
12002006.05.22 20:26close6001.001.28531.29401.0878250.0040040.60
12012006.05.22 21:00sell6011.001.28631.29251.0863
12022006.05.23 01:18close6011.001.28531.29251.0863105.4740146.06
12032006.05.26 13:00sell6021.001.28131.28751.0813
12042006.05.26 15:20close6021.001.28041.28751.081390.0040236.06
12052006.05.30 07:00sell6031.001.28061.28681.0806
12062006.05.30 11:51s/l6031.001.28681.28681.0806-620.0039616.06
12072006.05.30 11:51sell6041.001.28681.29301.0868
12082006.05.30 11:52close6041.001.28591.29301.086890.0039706.06
12092006.05.30 11:52sell6051.001.28571.29191.0857
12102006.05.30 11:59close6051.001.28481.29191.085790.0039796.06
12112006.05.30 12:00sell6061.001.28741.29361.0874
12122006.05.30 14:00close6061.001.28391.29361.0874350.0040146.06
12132006.05.31 10:00sell6071.001.28881.29501.0888
12142006.05.31 10:00close6071.001.28731.29501.0888150.0040296.06
12152006.06.01 03:02buy6081.001.27851.27131.4785
12162006.06.01 03:16close6081.001.27951.27131.4785100.0040396.06
12172006.06.01 03:47buy6091.001.27861.27141.4786
12182006.06.01 03:59close6091.001.27951.27141.478690.0140486.07
12192006.06.01 04:00buy6101.001.27911.27191.4791
12202006.06.01 17:00close6101.001.28161.27191.4791250.0040736.07
12212006.06.05 10:00sell6111.001.29641.30261.0964
12222006.06.05 10:16close6111.001.29551.30261.096490.0040826.07
12232006.06.05 10:16sell6121.001.29531.30151.0953
12242006.06.05 15:00close6121.001.29381.30151.0953150.0040976.07
12252006.06.06 02:00buy6131.001.29001.28281.4900
12262006.06.06 02:13close6131.001.29091.28281.490090.0041066.07
12272006.06.06 02:34buy6141.001.29011.28291.4901
12282006.06.06 08:17close6141.001.29121.28291.4901110.0041176.07
12292006.06.06 17:00buy6151.001.28411.27691.4841
12302006.06.07 16:02s/l6151.001.27691.27691.4841-727.4540448.62
12312006.06.09 12:00sell6161.001.26641.27261.0664
12322006.06.09 12:51close6161.001.26551.27261.066490.0040538.62
12332006.06.09 12:59sell6171.001.26641.27261.0664
12342006.06.09 13:00close6171.001.26541.27261.0664100.0040638.62
12352006.06.09 13:02sell6181.001.26641.27261.0664
12362006.06.09 13:29close6181.001.26551.27261.066490.0040728.62
12372006.06.09 13:47sell6191.001.26641.27261.0664
12382006.06.09 13:59close6191.001.26551.27261.066490.0040818.62
12392006.06.13 08:04buy6201.001.25761.25041.4576
12402006.06.13 09:25close6201.001.25851.25041.457690.0040908.62
12412006.06.14 08:02sell6211.001.25701.26321.0570
12422006.06.14 15:00close6211.001.25441.26321.0570260.0041168.62
12432006.06.16 09:00sell6221.001.26531.27151.0653
12442006.06.16 15:23close6221.001.26441.27151.065390.0041258.62
12452006.06.21 21:00sell6231.001.26691.27311.0669
12462006.06.21 23:00close6231.001.26601.27311.066990.0041348.62
12472006.06.22 14:00buy6241.001.25991.25271.4599
12482006.06.23 14:00s/l6241.001.25271.25271.4599-727.4540621.17
12492006.06.23 16:00buy6251.001.24971.24251.4497
12502006.06.23 16:00close6251.001.25151.24251.4497180.0040801.17
12512006.06.30 03:09sell6261.001.26831.27451.0683
12522006.06.30 15:00s/l6261.001.27451.27451.0683-620.0040181.17
12532006.07.10 03:01buy6271.001.27931.27211.4793
12542006.07.10 03:54close6271.001.28021.27211.479390.0140271.18
12552006.07.10 03:59buy6281.001.27941.27221.4794
12562006.07.10 08:14close6281.001.28031.27221.479490.0040361.18
12572006.07.10 16:00buy6291.001.27411.26691.4741
12582006.07.10 18:01close6291.001.27501.26691.474190.0040451.18
12592006.07.11 21:00sell6301.001.27701.28321.0770
12602006.07.12 04:00close6301.001.27581.28321.0770125.4840576.66
12612006.07.12 16:00buy6311.001.27141.26421.4714
12622006.07.13 10:01close6311.001.27261.26421.471497.6540674.30
12632006.07.17 08:00buy6321.001.26231.25511.4623
12642006.07.17 08:07close6321.001.26331.25511.462399.9940774.29
12652006.07.17 14:00buy6331.001.25351.24631.4535
12662006.07.17 14:07close6331.001.25441.24631.453590.0040864.29
12672006.07.17 14:22buy6341.001.25351.24631.4535
12682006.07.18 12:41close6341.001.25461.24631.4535102.5540966.84
12692006.07.21 07:00sell6351.001.26471.27091.0647
12702006.07.21 08:00close6351.001.26381.27091.064790.0041056.84
12712006.07.21 16:56sell6361.001.26871.27491.0687
12722006.07.21 16:59close6361.001.26741.27491.0687130.0041186.84
12732006.07.24 08:00buy6371.001.26451.25731.4645
12742006.07.25 07:59close6371.001.26561.25731.4645102.5541289.39
12752006.07.26 16:10sell6381.001.26081.26701.0608
12762006.07.26 20:05s/l6381.001.26701.26701.0608-620.0040669.39
12772006.07.26 22:00sell6391.001.26971.27591.0697
12782006.07.27 15:12s/l6391.001.27591.27591.0697-603.5740065.82
12792006.07.27 23:00buy6401.001.26951.26231.4695
12802006.07.28 15:00close6401.001.27211.26231.4695252.5540318.37
12812006.08.02 14:00buy6411.001.27981.27261.4798
12822006.08.02 15:15close6411.001.28071.27261.479890.0040408.37
12832006.08.03 06:00buy6421.001.27551.26831.4755
12842006.08.03 09:00close6421.001.27681.26831.4755130.0040538.37
12852006.08.04 13:00buy6431.001.27821.27101.4782
12862006.08.04 14:00close6431.001.27941.27101.4782120.0040658.37
12872006.08.08 00:00buy6441.001.28181.27461.4818
12882006.08.08 09:00close6441.001.28311.27461.4818130.0040788.37
12892006.08.08 12:01sell6451.001.28421.29041.0842
12902006.08.08 15:06close6451.001.28331.29041.084290.0040878.37
12912006.08.09 11:00sell6461.001.28441.29061.0844
12922006.08.10 15:07close6461.001.28361.29061.084496.4240974.79
12932006.08.10 19:00buy6471.001.27641.26921.4764
12942006.08.10 19:23close6471.001.27731.26921.476490.0041064.79
12952006.08.14 00:08buy6481.001.27121.26401.4712
12962006.08.14 00:30close6481.001.27211.26401.471290.0041154.79
12972006.08.18 16:00buy6491.001.28021.27301.4802
12982006.08.18 16:00close6491.001.28381.27301.4802360.0041514.79
12992006.08.18 16:24buy6501.001.28021.27301.4802
13002006.08.18 16:36close6501.001.28131.27301.4802109.9941624.78
13012006.08.21 06:00sell6511.001.28771.29391.0877
13022006.08.22 01:36close6511.001.28681.29391.087795.4841720.26
13032006.08.22 01:36buy6521.001.28681.27961.4868
13042006.08.22 09:00close6521.001.28771.27961.486890.0141810.27
13052006.08.22 17:17buy6531.001.28061.27341.4806
13062006.08.23 10:00close6531.001.28271.27341.4806202.5442012.80
13072006.08.24 05:00buy6541.001.27671.26951.4767
13082006.08.24 08:04close6541.001.27761.26951.476790.0042102.80
13092006.08.28 09:00sell6551.001.27991.28611.0799
13102006.08.28 17:06close6551.001.27901.28611.079990.0042192.80
13112006.08.29 07:00sell6561.001.28191.28811.0819
13122006.08.29 12:00close6561.001.28091.28811.0819100.0042292.80
13132006.09.04 03:01sell6571.001.28551.29171.0855
13142006.09.04 11:01close6571.001.28461.29171.085590.0042382.80
13152006.09.05 17:00buy6581.001.28071.27351.4807
13162006.09.05 17:14close6581.001.28171.27351.480799.9942482.79
13172006.09.05 17:55buy6591.001.28071.27351.4807
13182006.09.05 21:00close6591.001.28171.27351.4807100.0042582.79
13192006.09.06 01:00sell6601.001.28201.28821.0820
13202006.09.06 13:05close6601.001.28101.28821.082099.9942682.78
13212006.09.06 17:00buy6611.001.27851.27131.4785
13222006.09.06 20:12close6611.001.27981.27131.4785130.0142812.79
13232006.09.07 04:00sell6621.001.28221.28841.0822
13242006.09.07 08:00close6621.001.28131.28841.082290.0042902.79
13252006.09.07 14:00buy6631.001.27331.26611.4733
13262006.09.07 17:29close6631.001.27421.26611.473390.0042992.79
13272006.09.11 09:00sell6641.001.26881.27501.0688
13282006.09.11 09:25close6641.001.26791.27501.068890.0043082.79
13292006.09.11 09:43sell6651.001.26871.27491.0687
13302006.09.12 17:13close6651.001.26781.27491.068795.4843178.27
13312006.09.15 13:00buy6661.001.26931.26211.4693
13322006.09.18 21:48close6661.001.27031.26211.469392.5543270.82
13332006.09.20 20:01sell6671.001.27011.27631.0701
13342006.09.20 21:14close6671.001.26911.27631.0701100.0043370.82
13352006.09.22 21:46buy6681.001.27851.27131.4785
13362006.09.25 04:54close6681.001.27951.27131.478592.5543463.37
13372006.09.25 08:03sell6691.001.28131.28751.0813
13382006.09.25 10:04close6691.001.28021.28751.0813110.0043573.37
13392006.09.25 14:00buy6701.001.27661.26941.4766
13402006.09.26 13:00s/l6701.001.26941.26941.4766-727.4542845.92
13412006.09.26 15:51buy6711.001.26911.26191.4691
13422006.09.26 16:36close6711.001.27011.26191.4691100.0042945.92
13432006.09.26 16:51buy6721.001.26931.26211.4693
13442006.09.27 13:38close6721.001.27031.26211.469392.5543038.47
13452006.09.27 15:31sell6731.001.27151.27771.0715
13462006.09.27 15:35close6731.001.27061.27771.071590.0043128.47
13472006.09.29 15:20buy6741.001.26561.25841.4656
13482006.09.29 15:29close6741.001.26651.25841.465690.0043218.47
13492006.09.29 15:31buy6751.001.26541.25821.4654
13502006.09.29 15:33close6751.001.26631.25821.465490.0043308.47
13512006.09.29 15:37buy6761.001.26561.25841.4656
13522006.09.29 16:33close6761.001.26661.25841.4656100.0043408.47
13532006.10.02 04:30buy6771.001.26671.25951.4667
13542006.10.02 07:50close6771.001.26761.25951.466790.0043498.47
13552006.10.02 16:05sell6781.001.26981.27601.0698
13562006.10.02 17:24s/l6781.001.27601.27601.0698-620.0042878.47
13572006.10.02 19:00sell6791.001.27441.28061.0744
13582006.10.03 14:41close6791.001.27341.28061.0744105.4842983.94
13592006.10.03 17:00buy6801.001.27341.26621.4734
13602006.10.03 17:44close6801.001.27431.26621.473490.0043073.94
13612006.10.05 00:01sell6811.001.27151.27771.0715
13622006.10.05 03:28close6811.001.27061.27771.071590.0043163.94
13632006.10.06 18:00buy6821.001.25871.25151.4587
13642006.10.06 18:29close6821.001.25961.25151.458790.0043253.94
13652006.10.11 09:00sell6831.001.25461.26081.0546
13662006.10.11 09:31close6831.001.25371.26081.054690.0043343.94
13672006.10.12 07:00sell6841.001.25331.25951.0533
13682006.10.12 14:35close6841.001.25231.25951.0533100.0043443.94
13692006.10.13 00:00sell6851.001.25571.26191.0557
13702006.10.13 13:55close6851.001.25471.26191.0557100.0043543.94
13712006.10.13 15:32buy6861.001.25381.24661.4538
13722006.10.17 16:22close6861.001.25501.24661.4538105.1043649.04
13732006.10.18 16:00buy6871.001.25211.24491.4521
13742006.10.18 21:43close6871.001.25301.24491.452190.0043739.04
13752006.10.19 01:00sell6881.001.25331.25951.0533
13762006.10.19 16:46s/l6881.001.25951.25951.0533-620.0043119.04
13772006.10.19 16:46sell6891.001.25931.26551.0593
13782006.10.19 16:56close6891.001.25841.26551.059390.0043209.04
13792006.10.19 16:56sell6901.001.25841.26461.0584
13802006.10.23 12:09close6901.001.25751.26461.0584100.9543309.99
13812006.10.23 15:48buy6911.001.25421.24701.4542
13822006.10.23 17:11close6911.001.25511.24701.454290.0043399.99
13832006.10.26 07:00sell6921.001.26381.27001.0638
13842006.10.26 07:33close6921.001.26291.27001.063890.0043489.99
13852006.10.26 12:00sell6931.001.26591.27211.0659
13862006.10.26 13:50close6931.001.26501.27211.065990.0043579.99
13872006.11.01 18:51sell6941.001.27751.28371.0775
13882006.11.01 19:13close6941.001.27651.28371.0775100.0043679.99
13892006.11.02 02:12buy6951.001.27551.26831.4755
13902006.11.02 11:25close6951.001.27641.26831.475590.0043769.99
13912006.11.02 15:09sell6961.001.27731.28351.0773
13922006.11.02 15:32close6961.001.27641.28351.077390.0043859.99
13932006.11.02 15:34sell6971.001.27731.28351.0773
13942006.11.02 15:37close6971.001.27621.28351.0773110.0043969.99
13952006.11.06 02:02sell6981.001.27191.27811.0719
13962006.11.06 03:10close6981.001.27101.27811.071990.0044059.99
13972006.11.07 00:12sell6991.001.27241.27861.0724
13982006.11.07 15:58s/l6991.001.27861.27861.0724-620.0043439.99
13992006.11.10 19:50buy7001.001.28581.27861.4858
14002006.11.13 02:48close7001.001.28681.27861.485892.5543532.54
14012006.11.13 16:06buy7011.001.28321.27601.4832
14022006.11.14 10:49close7011.001.28421.27601.483292.5543625.09
14032006.11.14 11:00sell7021.001.28371.28991.0837
14042006.11.14 12:00close7021.001.28281.28991.083790.0043715.09
14052006.11.15 22:17sell7031.001.28251.28871.0825
14062006.11.16 08:30close7031.001.28171.28871.082596.4343811.52