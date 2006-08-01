|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.20 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.20)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Name_Expert="Magic RSI 3"; UseMM=true; Risk=15; Lots=1; PrefSettings=false; lStopLoss=100; sStopLoss=110; lTakeProfit=2000; sTakeProfit=2000; Profit=460; BLVL=5; SLVL=95; PERIOD=2; Slippage=1; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav";
|Bars in test
|3797
|Ticks modelled
|326606
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|20000.00
|Total net profit
|42158.88
|Gross profit
|80299.73
|Gross loss
|-38140.85
|Profit factor
|2.11
|Expected payoff
|265.15
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|8678.18 (16.52%)
|Relative drawdown
|16.52% (8678.18)
|Total trades
|159
|Short positions (won %)
|85 (97.65%)
|Long positions (won %)
|74 (94.59%)
|Profit trades (% of total)
|153 (96.23%)
|Loss trades (% of total)
|6 (3.77%)
|Largest
|profit trade
|1695.71
|loss trade
|-8678.18
|Average
|profit trade
|524.83
|loss trade
|-6356.81
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|40 (20635.44)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-8678.18)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|20635.44 (40)
|consecutive loss (count of losses)
|-8678.18 (1)
|Average
|consecutive wins
|26
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.01 04:00
|buy
|1
|3.00
|1.2740
|1.2638
|1.4740
|2
|2006.08.01 12:42
|close
|1
|3.00
|1.2756
|1.2638
|1.4740
|479.99
|20479.99
|3
|2006.08.01 12:44
|sell
|2
|3.07
|1.2757
|1.2869
|1.0757
|4
|2006.08.01 15:59
|close
|2
|3.07
|1.2742
|1.2869
|1.0757
|460.49
|20940.48
|5
|2006.08.02 09:26
|buy
|3
|3.14
|1.2813
|1.2711
|1.4813
|6
|2006.08.03 14:41
|close
|3
|3.14
|1.2831
|1.2711
|1.4813
|491.24
|21431.72
|7
|2006.08.03 14:41
|sell
|4
|3.21
|1.2831
|1.2943
|1.0831
|8
|2006.08.03 16:00
|close
|4
|3.21
|1.2816
|1.2943
|1.0831
|481.50
|21913.22
|9
|2006.08.03 16:00
|sell
|5
|3.28
|1.2817
|1.2929
|1.0817
|10
|2006.08.03 16:55
|close
|5
|3.28
|1.2802
|1.2929
|1.0817
|492.00
|22405.22
|11
|2006.08.04 12:00
|buy
|6
|3.36
|1.2780
|1.2678
|1.4780
|12
|2006.08.04 13:49
|close
|6
|3.36
|1.2794
|1.2678
|1.4780
|470.41
|22875.63
|13
|2006.08.04 15:59
|sell
|7
|3.43
|1.2879
|1.2991
|1.0879
|14
|2006.08.07 09:00
|close
|7
|3.43
|1.2866
|1.2991
|1.0879
|465.69
|23341.32
|15
|2006.08.07 09:00
|buy
|8
|3.50
|1.2866
|1.2764
|1.4866
|16
|2006.08.08 20:14
|close
|8
|3.50
|1.2880
|1.2764
|1.4866
|462.52
|23803.84
|17
|2006.08.08 20:14
|sell
|9
|3.57
|1.2880
|1.2992
|1.0880
|18
|2006.08.08 20:22
|close
|9
|3.57
|1.2867
|1.2992
|1.0880
|464.10
|24267.94
|19
|2006.08.08 20:23
|sell
|10
|3.64
|1.2872
|1.2984
|1.0872
|20
|2006.08.08 20:23
|close
|10
|3.64
|1.2859
|1.2984
|1.0872
|473.19
|24741.13
|21
|2006.08.08 20:24
|buy
|11
|3.71
|1.2825
|1.2723
|1.4825
|22
|2006.08.08 20:25
|close
|11
|3.71
|1.2838
|1.2723
|1.4825
|482.30
|25223.43
|23
|2006.08.08 20:25
|buy
|12
|3.78
|1.2825
|1.2723
|1.4825
|24
|2006.08.08 20:29
|close
|12
|3.78
|1.2838
|1.2723
|1.4825
|491.40
|25714.83
|25
|2006.08.08 20:30
|buy
|13
|3.85
|1.2825
|1.2723
|1.4825
|26
|2006.08.08 20:33
|close
|13
|3.85
|1.2837
|1.2723
|1.4825
|462.00
|26176.83
|27
|2006.08.09 00:49
|buy
|14
|3.92
|1.2784
|1.2682
|1.4784
|28
|2006.08.09 01:43
|close
|14
|3.92
|1.2796
|1.2682
|1.4784
|470.40
|26647.23
|29
|2006.08.09 01:43
|buy
|15
|3.99
|1.2798
|1.2696
|1.4798
|30
|2006.08.09 08:00
|close
|15
|3.99
|1.2812
|1.2696
|1.4798
|558.60
|27205.83
|31
|2006.08.09 08:00
|sell
|16
|4.08
|1.2812
|1.2924
|1.0812
|32
|2006.08.10 16:16
|close
|16
|4.08
|1.2802
|1.2924
|1.0812
|478.62
|27684.45
|33
|2006.08.10 16:16
|buy
|17
|4.15
|1.2802
|1.2700
|1.4802
|34
|2006.08.16 14:30
|close
|17
|4.15
|1.2817
|1.2700
|1.4802
|492.18
|28176.64
|35
|2006.08.16 15:59
|sell
|18
|4.22
|1.2841
|1.2953
|1.0841
|36
|2006.08.17 20:00
|close
|18
|4.22
|1.2818
|1.2953
|1.0841
|1043.65
|29220.28
|37
|2006.08.17 20:14
|buy
|19
|4.38
|1.2815
|1.2713
|1.4815
|38
|2006.08.17 20:54
|close
|19
|4.38
|1.2826
|1.2713
|1.4815
|481.82
|29702.10
|39
|2006.08.18 08:00
|sell
|20
|4.45
|1.2834
|1.2946
|1.0834
|40
|2006.08.18 12:55
|close
|20
|4.45
|1.2823
|1.2946
|1.0834
|489.55
|30191.65
|41
|2006.08.18 13:50
|buy
|21
|4.52
|1.2794
|1.2692
|1.4794
|42
|2006.08.18 15:01
|close
|21
|4.52
|1.2805
|1.2692
|1.4794
|497.20
|30688.85
|43
|2006.08.18 16:24
|buy
|22
|4.60
|1.2795
|1.2693
|1.4795
|44
|2006.08.18 16:30
|close
|22
|4.60
|1.2805
|1.2693
|1.4795
|460.03
|31148.88
|45
|2006.08.21 03:17
|sell
|23
|4.67
|1.2862
|1.2974
|1.0862
|46
|2006.08.21 03:18
|close
|23
|4.67
|1.2852
|1.2974
|1.0862
|467.02
|31615.90
|47
|2006.08.21 03:18
|sell
|24
|4.74
|1.2864
|1.2976
|1.0864
|48
|2006.08.21 03:19
|close
|24
|4.74
|1.2852
|1.2976
|1.0864
|568.78
|32184.68
|49
|2006.08.21 03:19
|sell
|25
|4.82
|1.2862
|1.2974
|1.0862
|50
|2006.08.21 03:22
|close
|25
|4.82
|1.2852
|1.2974
|1.0862
|482.02
|32666.70
|51
|2006.08.21 03:22
|sell
|26
|4.90
|1.2866
|1.2978
|1.0866
|52
|2006.08.21 03:34
|close
|26
|4.90
|1.2852
|1.2978
|1.0866
|686.00
|33352.70
|53
|2006.08.21 03:34
|sell
|27
|5.00
|1.2864
|1.2976
|1.0864
|54
|2006.08.21 03:38
|close
|27
|5.00
|1.2852
|1.2976
|1.0864
|599.98
|33952.68
|55
|2006.08.21 03:38
|sell
|28
|5.09
|1.2868
|1.2980
|1.0868
|56
|2006.08.21 03:43
|close
|28
|5.09
|1.2852
|1.2980
|1.0868
|814.41
|34767.09
|57
|2006.08.21 03:43
|sell
|29
|5.21
|1.2869
|1.2981
|1.0869
|58
|2006.08.21 03:43
|close
|29
|5.21
|1.2852
|1.2981
|1.0869
|885.72
|35652.81
|59
|2006.08.21 04:00
|sell
|30
|5.34
|1.2876
|1.2988
|1.0876
|60
|2006.08.21 07:31
|close
|30
|5.34
|1.2867
|1.2988
|1.0876
|480.63
|36133.44
|61
|2006.08.21 10:08
|sell
|31
|5.42
|1.2900
|1.3012
|1.0900
|62
|2006.08.21 12:33
|close
|31
|5.42
|1.2890
|1.3012
|1.0900
|542.00
|36675.44
|63
|2006.08.21 16:00
|sell
|32
|5.50
|1.2927
|1.3039
|1.0927
|64
|2006.08.21 17:14
|close
|32
|5.50
|1.2918
|1.3039
|1.0927
|495.04
|37170.48
|65
|2006.08.21 22:00
|buy
|33
|5.57
|1.2892
|1.2790
|1.4892
|66
|2006.08.22 20:00
|s/l
|33
|5.57
|1.2790
|1.2790
|1.4892
|-5725.13
|31445.35
|67
|2006.08.22 20:00
|buy
|34
|4.71
|1.2789
|1.2687
|1.4789
|68
|2006.08.22 20:57
|close
|34
|4.71
|1.2799
|1.2687
|1.4789
|470.98
|31916.33
|69
|2006.08.23 08:07
|buy
|35
|4.78
|1.2790
|1.2688
|1.4790
|70
|2006.08.23 08:54
|close
|35
|4.78
|1.2800
|1.2688
|1.4790
|477.98
|32394.31
|71
|2006.08.23 09:01
|sell
|36
|4.85
|1.2811
|1.2923
|1.0811
|72
|2006.08.23 16:31
|close
|36
|4.85
|1.2800
|1.2923
|1.0811
|533.47
|32927.78
|73
|2006.08.24 04:00
|buy
|37
|4.93
|1.2769
|1.2667
|1.4769
|74
|2006.08.24 08:13
|close
|37
|4.93
|1.2779
|1.2667
|1.4769
|492.99
|33420.77
|75
|2006.08.24 10:00
|sell
|38
|5.01
|1.2780
|1.2892
|1.0780
|76
|2006.08.24 17:53
|close
|38
|5.01
|1.2770
|1.2892
|1.0780
|500.98
|33921.75
|77
|2006.08.24 17:53
|buy
|39
|5.08
|1.2770
|1.2668
|1.4770
|78
|2006.08.25 05:02
|close
|39
|5.08
|1.2780
|1.2668
|1.4770
|468.10
|34389.85
|79
|2006.08.25 16:06
|buy
|40
|5.15
|1.2759
|1.2657
|1.4759
|80
|2006.08.25 17:07
|close
|40
|5.15
|1.2768
|1.2657
|1.4759
|463.50
|34853.35
|81
|2006.08.28 04:07
|sell
|41
|5.22
|1.2775
|1.2887
|1.0775
|82
|2006.08.29 16:23
|close
|41
|5.22
|1.2766
|1.2887
|1.0775
|499.94
|35353.29
|83
|2006.08.29 16:23
|buy
|42
|5.30
|1.2766
|1.2664
|1.4766
|84
|2006.08.29 20:01
|close
|42
|5.30
|1.2775
|1.2664
|1.4766
|477.00
|35830.29
|85
|2006.08.30 13:08
|buy
|43
|5.37
|1.2816
|1.2714
|1.4816
|86
|2006.08.30 15:59
|close
|43
|5.37
|1.2829
|1.2714
|1.4816
|698.10
|36528.39
|87
|2006.08.31 15:59
|sell
|44
|5.47
|1.2869
|1.2981
|1.0869
|88
|2006.08.31 16:00
|close
|44
|5.47
|1.2838
|1.2981
|1.0869
|1695.71
|38224.10
|89
|2006.08.31 19:27
|buy
|45
|5.73
|1.2792
|1.2690
|1.4792
|90
|2006.08.31 20:19
|close
|45
|5.73
|1.2801
|1.2690
|1.4792
|515.66
|38739.76
|91
|2006.09.01 14:32
|buy
|46
|5.81
|1.2772
|1.2670
|1.4772
|92
|2006.09.01 14:33
|close
|46
|5.81
|1.2781
|1.2670
|1.4772
|522.90
|39262.66
|93
|2006.09.01 15:59
|buy
|47
|5.88
|1.2780
|1.2678
|1.4780
|94
|2006.09.01 16:01
|close
|47
|5.88
|1.2788
|1.2678
|1.4780
|470.40
|39733.06
|95
|2006.09.01 16:13
|buy
|48
|5.95
|1.2780
|1.2678
|1.4780
|96
|2006.09.01 16:38
|close
|48
|5.95
|1.2788
|1.2678
|1.4780
|476.02
|40209.08
|97
|2006.09.04 01:00
|sell
|49
|6.03
|1.2848
|1.2960
|1.0848
|98
|2006.09.05 02:38
|close
|49
|6.03
|1.2840
|1.2960
|1.0848
|517.22
|40726.30
|99
|2006.09.05 02:38
|buy
|50
|6.10
|1.2840
|1.2738
|1.4840
|100
|2006.09.07 13:07
|s/l
|50
|6.10
|1.2738
|1.2738
|1.4840
|-6413.55
|34312.75
|101
|2006.09.07 14:43
|buy
|51
|5.14
|1.2725
|1.2623
|1.4725
|102
|2006.09.07 16:02
|close
|51
|5.14
|1.2734
|1.2623
|1.4725
|462.57
|34775.32
|103
|2006.09.08 08:01
|buy
|52
|5.21
|1.2716
|1.2614
|1.4716
|104
|2006.09.08 08:52
|close
|52
|5.21
|1.2725
|1.2614
|1.4716
|468.90
|35244.22
|105
|2006.09.08 09:24
|buy
|53
|5.28
|1.2716
|1.2614
|1.4716
|106
|2006.09.11 12:00
|close
|53
|5.28
|1.2730
|1.2614
|1.4716
|697.75
|35941.97
|107
|2006.09.11 12:00
|sell
|54
|5.39
|1.2730
|1.2842
|1.0730
|108
|2006.09.11 12:56
|close
|54
|5.39
|1.2721
|1.2842
|1.0730
|485.10
|36427.07
|109
|2006.09.11 12:56
|sell
|55
|5.46
|1.2719
|1.2831
|1.0719
|110
|2006.09.11 13:04
|close
|55
|5.46
|1.2710
|1.2831
|1.0719
|491.40
|36918.47
|111
|2006.09.12 12:43
|buy
|56
|5.53
|1.2708
|1.2606
|1.4708
|112
|2006.09.12 13:04
|close
|56
|5.53
|1.2717
|1.2606
|1.4708
|497.70
|37416.17
|113
|2006.09.12 13:25
|buy
|57
|5.61
|1.2710
|1.2608
|1.4710
|114
|2006.09.12 15:30
|close
|57
|5.61
|1.2720
|1.2608
|1.4710
|561.00
|37977.17
|115
|2006.09.12 15:33
|buy
|58
|5.69
|1.2711
|1.2609
|1.4711
|116
|2006.09.12 15:56
|close
|58
|5.69
|1.2720
|1.2609
|1.4711
|512.10
|38489.27
|117
|2006.09.13 09:39
|sell
|59
|5.77
|1.2693
|1.2805
|1.0693
|118
|2006.09.13 10:30
|close
|59
|5.77
|1.2685
|1.2805
|1.0693
|461.60
|38950.87
|119
|2006.09.13 16:56
|buy
|60
|5.84
|1.2675
|1.2573
|1.4675
|120
|2006.09.13 17:09
|close
|60
|5.84
|1.2683
|1.2573
|1.4675
|467.20
|39418.07
|121
|2006.09.13 17:26
|buy
|61
|5.91
|1.2676
|1.2574
|1.4676
|122
|2006.09.13 18:04
|close
|61
|5.91
|1.2684
|1.2574
|1.4676
|472.80
|39890.87
|123
|2006.09.13 18:50
|sell
|62
|5.98
|1.2716
|1.2828
|1.0716
|124
|2006.09.13 19:05
|close
|62
|5.98
|1.2707
|1.2828
|1.0716
|538.20
|40429.07
|125
|2006.09.14 08:01
|buy
|63
|6.06
|1.2689
|1.2587
|1.4689
|126
|2006.09.14 12:46
|close
|63
|6.06
|1.2697
|1.2587
|1.4689
|484.80
|40913.87
|127
|2006.09.14 13:37
|sell
|64
|6.13
|1.2710
|1.2822
|1.0710
|128
|2006.09.14 15:41
|close
|64
|6.13
|1.2702
|1.2822
|1.0710
|490.40
|41404.27
|129
|2006.09.15 08:49
|sell
|65
|6.21
|1.2728
|1.2840
|1.0728
|130
|2006.09.15 09:57
|close
|65
|6.21
|1.2720
|1.2840
|1.0728
|496.80
|41901.07
|131
|2006.09.15 12:38
|buy
|66
|6.28
|1.2702
|1.2600
|1.4702
|132
|2006.09.18 23:42
|close
|66
|6.28
|1.2711
|1.2600
|1.4702
|515.90
|42416.97
|133
|2006.09.19 03:29
|sell
|67
|6.36
|1.2713
|1.2825
|1.0713
|134
|2006.09.19 09:28
|close
|67
|6.36
|1.2704
|1.2825
|1.0713
|572.40
|42989.37
|135
|2006.09.19 10:09
|buy
|68
|6.44
|1.2703
|1.2601
|1.4703
|136
|2006.09.19 16:11
|close
|68
|6.44
|1.2711
|1.2601
|1.4703
|515.20
|43504.57
|137
|2006.09.19 17:03
|sell
|69
|6.52
|1.2713
|1.2825
|1.0713
|138
|2006.09.19 17:17
|close
|69
|6.52
|1.2704
|1.2825
|1.0713
|586.80
|44091.37
|139
|2006.09.19 17:52
|sell
|70
|6.61
|1.2714
|1.2826
|1.0714
|140
|2006.09.19 17:59
|close
|70
|6.61
|1.2707
|1.2826
|1.0714
|462.70
|44554.07
|141
|2006.09.20 08:42
|buy
|71
|6.68
|1.2673
|1.2571
|1.4673
|142
|2006.09.20 10:11
|close
|71
|6.68
|1.2680
|1.2571
|1.4673
|467.60
|45021.67
|143
|2006.09.20 17:01
|sell
|72
|6.75
|1.2689
|1.2801
|1.0689
|144
|2006.09.20 22:35
|close
|72
|6.75
|1.2682
|1.2801
|1.0689
|472.50
|45494.17
|145
|2006.09.21 04:04
|sell
|73
|6.82
|1.2716
|1.2828
|1.0716
|146
|2006.09.21 09:15
|close
|73
|6.82
|1.2708
|1.2828
|1.0716
|545.60
|46039.77
|147
|2006.09.22 03:14
|sell
|74
|6.90
|1.2795
|1.2907
|1.0795
|148
|2006.09.22 03:59
|close
|74
|6.90
|1.2788
|1.2907
|1.0795
|483.00
|46522.77
|149
|2006.09.22 04:07
|sell
|75
|6.97
|1.2791
|1.2903
|1.0791
|150
|2006.09.22 21:47
|close
|75
|6.97
|1.2784
|1.2903
|1.0791
|487.90
|47010.67
|151
|2006.09.25 07:11
|sell
|76
|7.05
|1.2813
|1.2925
|1.0813
|152
|2006.09.25 08:39
|close
|76
|7.05
|1.2806
|1.2925
|1.0813
|493.50
|47504.17
|153
|2006.09.25 12:01
|buy
|77
|7.12
|1.2776
|1.2674
|1.4776
|154
|2006.09.26 17:04
|s/l
|77
|7.12
|1.2674
|1.2674
|1.4776
|-7318.30
|40185.88
|155
|2006.09.26 17:04
|buy
|78
|6.02
|1.2676
|1.2574
|1.4676
|156
|2006.09.26 18:16
|close
|78
|6.02
|1.2684
|1.2574
|1.4676
|481.60
|40667.48
|157
|2006.09.27 09:03
|buy
|79
|6.10
|1.2685
|1.2583
|1.4685
|158
|2006.09.27 10:55
|close
|79
|6.10
|1.2695
|1.2583
|1.4685
|610.00
|41277.48
|159
|2006.09.28 02:52
|sell
|80
|6.19
|1.2715
|1.2827
|1.0715
|160
|2006.09.28 12:11
|close
|80
|6.19
|1.2706
|1.2827
|1.0715
|557.10
|41834.58
|161
|2006.09.28 17:18
|buy
|81
|6.27
|1.2696
|1.2594
|1.4696
|162
|2006.09.28 19:47
|close
|81
|6.27
|1.2704
|1.2594
|1.4696
|501.60
|42336.18
|163
|2006.09.29 09:39
|buy
|82
|6.35
|1.2688
|1.2586
|1.4688
|164
|2006.09.29 18:23
|close
|82
|6.35
|1.2696
|1.2586
|1.4688
|508.00
|42844.18
|165
|2006.09.29 18:29
|sell
|83
|6.42
|1.2702
|1.2814
|1.0702
|166
|2006.09.29 18:44
|close
|83
|6.42
|1.2694
|1.2814
|1.0702
|513.60
|43357.78
|167
|2006.09.29 19:26
|sell
|84
|6.50
|1.2695
|1.2807
|1.0695
|168
|2006.09.29 19:53
|close
|84
|6.50
|1.2687
|1.2807
|1.0695
|520.00
|43877.78
|169
|2006.09.29 21:02
|sell
|85
|6.58
|1.2689
|1.2801
|1.0689
|170
|2006.09.29 21:37
|close
|85
|6.58
|1.2682
|1.2801
|1.0689
|460.60
|44338.38
|171
|2006.10.02 13:15
|sell
|86
|6.65
|1.2699
|1.2811
|1.0699
|172
|2006.10.02 14:24
|close
|86
|6.65
|1.2692
|1.2811
|1.0699
|465.50
|44803.88
|173
|2006.10.02 16:15
|sell
|87
|6.72
|1.2704
|1.2816
|1.0704
|174
|2006.10.04 11:44
|close
|87
|6.72
|1.2698
|1.2816
|1.0704
|480.75
|45284.62
|175
|2006.10.04 13:38
|buy
|88
|6.79
|1.2681
|1.2579
|1.4681
|176
|2006.10.04 16:00
|close
|88
|6.79
|1.2688
|1.2579
|1.4681
|475.30
|45759.92
|177
|2006.10.04 19:38
|sell
|89
|6.86
|1.2696
|1.2808
|1.0696
|178
|2006.10.04 19:41
|close
|89
|6.86
|1.2689
|1.2808
|1.0696
|480.20
|46240.12
|179
|2006.10.04 21:12
|sell
|90
|6.93
|1.2699
|1.2811
|1.0699
|180
|2006.10.05 07:14
|close
|90
|6.93
|1.2694
|1.2811
|1.0699
|466.45
|46706.58
|181
|2006.10.05 09:22
|sell
|91
|7.00
|1.2712
|1.2824
|1.0712
|182
|2006.10.05 09:39
|close
|91
|7.00
|1.2705
|1.2824
|1.0712
|490.00
|47196.58
|183
|2006.10.05 10:00
|sell
|92
|7.07
|1.2711
|1.2823
|1.0711
|184
|2006.10.05 11:16
|close
|92
|7.07
|1.2704
|1.2823
|1.0711
|494.90
|47691.48
|185
|2006.10.05 15:06
|sell
|93
|7.15
|1.2723
|1.2835
|1.0723
|186
|2006.10.05 15:30
|close
|93
|7.15
|1.2716
|1.2835
|1.0723
|500.50
|48191.98
|187
|2006.10.05 15:41
|buy
|94
|7.22
|1.2693
|1.2591
|1.4693
|188
|2006.10.05 15:44
|close
|94
|7.22
|1.2700
|1.2591
|1.4693
|505.40
|48697.38
|189
|2006.10.05 15:54
|buy
|95
|7.30
|1.2694
|1.2592
|1.4694
|190
|2006.10.06 15:30
|close
|95
|7.30
|1.2706
|1.2592
|1.4694
|818.69
|49516.07
|191
|2006.10.06 15:31
|buy
|96
|7.42
|1.2656
|1.2554
|1.4656
|192
|2006.10.10 14:01
|s/l
|96
|7.42
|1.2554
|1.2554
|1.4656
|-7684.90
|41831.17
|193
|2006.10.10 14:01
|buy
|97
|6.27
|1.2556
|1.2454
|1.4556
|194
|2006.10.12 10:37
|close
|97
|6.27
|1.2567
|1.2454
|1.4556
|492.81
|42323.98
|195
|2006.10.12 10:37
|sell
|98
|6.34
|1.2567
|1.2679
|1.0567
|196
|2006.10.12 10:38
|close
|98
|6.34
|1.2559
|1.2679
|1.0567
|507.20
|42831.18
|197
|2006.10.12 11:02
|sell
|99
|6.42
|1.2560
|1.2672
|1.0560
|198
|2006.10.12 11:20
|close
|99
|6.42
|1.2552
|1.2672
|1.0560
|513.60
|43344.78
|199
|2006.10.12 16:03
|buy
|100
|6.50
|1.2524
|1.2422
|1.4524
|200
|2006.10.12 16:13
|close
|100
|6.50
|1.2532
|1.2422
|1.4524
|520.00
|43864.78
|201
|2006.10.12 22:04
|sell
|101
|6.57
|1.2552
|1.2664
|1.0552
|202
|2006.10.13 14:06
|close
|101
|6.57
|1.2545
|1.2664
|1.0552
|497.81
|44362.58
|203
|2006.10.13 14:06
|buy
|102
|6.65
|1.2545
|1.2443
|1.4545
|204
|2006.10.13 14:46
|close
|102
|6.65
|1.2552
|1.2443
|1.4545
|465.50
|44828.08
|205
|2006.10.13 15:37
|buy
|103
|6.72
|1.2517
|1.2415
|1.4517
|206
|2006.10.13 15:46
|close
|103
|6.72
|1.2524
|1.2415
|1.4517
|470.40
|45298.48
|207
|2006.10.13 16:47
|buy
|104
|6.79
|1.2520
|1.2418
|1.4520
|208
|2006.10.16 11:08
|close
|104
|6.79
|1.2529
|1.2418
|1.4520
|557.80
|45856.28
|209
|2006.10.16 12:15
|sell
|105
|6.87
|1.2522
|1.2634
|1.0522
|210
|2006.10.16 12:54
|close
|105
|6.87
|1.2514
|1.2634
|1.0522
|549.60
|46405.88
|211
|2006.10.16 13:38
|sell
|106
|6.96
|1.2518
|1.2630
|1.0518
|212
|2006.10.16 14:13
|close
|106
|6.96
|1.2511
|1.2630
|1.0518
|487.20
|46893.08
|213
|2006.10.16 14:43
|sell
|107
|7.03
|1.2516
|1.2628
|1.0516
|214
|2006.10.16 15:30
|close
|107
|7.03
|1.2508
|1.2628
|1.0516
|562.40
|47455.48
|215
|2006.10.16 15:32
|sell
|108
|7.11
|1.2516
|1.2628
|1.0516
|216
|2006.10.17 15:30
|close
|108
|7.11
|1.2509
|1.2628
|1.0516
|538.72
|47994.20
|217
|2006.10.18 08:00
|sell
|109
|7.19
|1.2548
|1.2660
|1.0548
|218
|2006.10.18 11:36
|close
|109
|7.19
|1.2541
|1.2660
|1.0548
|503.30
|48497.50
|219
|2006.10.18 12:08
|buy
|110
|7.27
|1.2537
|1.2435
|1.4537
|220
|2006.10.18 13:20
|close
|110
|7.27
|1.2544
|1.2435
|1.4537
|508.90
|49006.40
|221
|2006.10.18 13:49
|buy
|111
|7.35
|1.2538
|1.2436
|1.4538
|222
|2006.10.18 14:40
|close
|111
|7.35
|1.2545
|1.2436
|1.4538
|514.50
|49520.90
|223
|2006.10.18 16:21
|buy
|112
|7.42
|1.2506
|1.2404
|1.4506
|224
|2006.10.18 16:27
|close
|112
|7.42
|1.2513
|1.2404
|1.4506
|519.40
|50040.30
|225
|2006.10.18 17:26
|buy
|113
|7.50
|1.2512
|1.2410
|1.4512
|226
|2006.10.18 18:08
|close
|113
|7.50
|1.2519
|1.2410
|1.4512
|525.00
|50565.30
|227
|2006.10.18 21:59
|sell
|114
|7.58
|1.2533
|1.2645
|1.0533
|228
|2006.10.24 10:33
|close
|114
|7.58
|1.2530
|1.2645
|1.0533
|489.81
|51055.11
|229
|2006.10.24 18:39
|sell
|115
|7.65
|1.2571
|1.2683
|1.0571
|230
|2006.10.24 18:59
|close
|115
|7.65
|1.2564
|1.2683
|1.0571
|535.50
|51590.61
|231
|2006.10.24 19:11
|sell
|116
|7.73
|1.2568
|1.2680
|1.0568
|232
|2006.10.24 22:21
|close
|116
|7.73
|1.2562
|1.2680
|1.0568
|463.80
|52054.41
|233
|2006.10.25 04:04
|sell
|117
|7.80
|1.2569
|1.2681
|1.0569
|234
|2006.10.25 09:59
|close
|117
|7.80
|1.2563
|1.2681
|1.0569
|468.00
|52522.41
|235
|2006.10.25 13:05
|sell
|118
|7.87
|1.2574
|1.2686
|1.0574
|236
|2006.10.26 19:22
|s/l
|118
|7.87
|1.2686
|1.2686
|1.0574
|-8678.18
|43844.24
|237
|2006.10.26 19:43
|sell
|119
|6.57
|1.2694
|1.2806
|1.0694
|238
|2006.10.27 00:55
|close
|119
|6.57
|1.2687
|1.2806
|1.0694
|497.81
|44342.04
|239
|2006.10.27 04:14
|sell
|120
|6.65
|1.2713
|1.2825
|1.0713
|240
|2006.10.27 06:25
|close
|120
|6.65
|1.2706
|1.2825
|1.0713
|465.50
|44807.54
|241
|2006.10.27 09:50
|buy
|121
|6.72
|1.2691
|1.2589
|1.4691
|242
|2006.10.27 13:48
|close
|121
|6.72
|1.2698
|1.2589
|1.4691
|470.40
|45277.94
|243
|2006.10.27 15:00
|sell
|122
|6.79
|1.2715
|1.2827
|1.0715
|244
|2006.10.27 15:34
|close
|122
|6.79
|1.2708
|1.2827
|1.0715
|475.30
|45753.24
|245
|2006.10.27 15:59
|sell
|123
|6.86
|1.2715
|1.2827
|1.0715
|246
|2006.10.30 14:29
|close
|123
|6.86
|1.2708
|1.2827
|1.0715
|519.78
|46273.02
|247
|2006.10.30 18:23
|buy
|124
|6.94
|1.2717
|1.2615
|1.4717
|248
|2006.10.30 21:14
|close
|124
|6.94
|1.2724
|1.2615
|1.4717
|485.80
|46758.82
|249
|2006.10.30 21:53
|sell
|125
|7.01
|1.2728
|1.2840
|1.0728
|250
|2006.10.31 01:12
|close
|125
|7.01
|1.2722
|1.2840
|1.0728
|461.05
|47219.87
|251
|2006.10.31 10:34
|buy
|126
|7.08
|1.2684
|1.2582
|1.4684
|252
|2006.10.31 11:32
|close
|126
|7.08
|1.2691
|1.2582
|1.4684
|495.60
|47715.47
|253
|2006.10.31 16:00
|sell
|127
|7.15
|1.2768
|1.2880
|1.0768
|254
|2006.10.31 21:42
|close
|127
|7.15
|1.2761
|1.2880
|1.0768
|500.50
|48215.97
|255
|2006.11.01 08:48
|buy
|128
|7.23
|1.2758
|1.2656
|1.4758
|256
|2006.11.01 13:58
|close
|128
|7.23
|1.2765
|1.2656
|1.4758
|506.10
|48722.07
|257
|2006.11.01 17:01
|sell
|129
|7.30
|1.2792
|1.2904
|1.0792
|258
|2006.11.01 17:10
|close
|129
|7.30
|1.2785
|1.2904
|1.0792
|511.00
|49233.07
|259
|2006.11.02 02:47
|buy
|130
|7.38
|1.2751
|1.2649
|1.4751
|260
|2006.11.02 08:02
|close
|130
|7.38
|1.2758
|1.2649
|1.4751
|516.60
|49749.67
|261
|2006.11.02 08:07
|sell
|131
|7.46
|1.2761
|1.2873
|1.0761
|262
|2006.11.02 08:48
|close
|131
|7.46
|1.2754
|1.2873
|1.0761
|522.20
|50271.87
|263
|2006.11.03 09:42
|buy
|132
|7.54
|1.2767
|1.2665
|1.4767
|264
|2006.11.03 10:48
|close
|132
|7.54
|1.2774
|1.2665
|1.4767
|527.80
|50799.67
|265
|2006.11.03 15:30
|buy
|133
|7.61
|1.2744
|1.2642
|1.4744
|266
|2006.11.07 06:15
|close
|133
|7.61
|1.2753
|1.2642
|1.4744
|565.42
|51365.09
|267
|2006.11.07 08:01
|sell
|134
|7.70
|1.2771
|1.2883
|1.0771
|268
|2006.11.07 08:24
|close
|134
|7.70
|1.2765
|1.2883
|1.0771
|462.00
|51827.09
|269
|2006.11.07 15:33
|sell
|135
|7.77
|1.2774
|1.2886
|1.0774
|270
|2006.11.07 21:58
|close
|135
|7.77
|1.2768
|1.2886
|1.0774
|466.20
|52293.29
|271
|2006.11.08 09:20
|buy
|136
|7.84
|1.2764
|1.2662
|1.4764
|272
|2006.11.08 09:37
|close
|136
|7.84
|1.2770
|1.2662
|1.4764
|470.40
|52763.69
|273
|2006.11.08 16:10
|buy
|137
|7.91
|1.2769
|1.2667
|1.4769
|274
|2006.11.08 18:13
|close
|137
|7.91
|1.2775
|1.2667
|1.4769
|474.60
|53238.29
|275
|2006.11.09 15:03
|sell
|138
|7.98
|1.2796
|1.2908
|1.0796
|276
|2006.11.09 15:30
|close
|138
|7.98
|1.2789
|1.2908
|1.0796
|558.60
|53796.89
|277
|2006.11.09 15:34
|sell
|139
|8.06
|1.2797
|1.2909
|1.0797
|278
|2006.11.09 15:35
|close
|139
|8.06
|1.2791
|1.2909
|1.0797
|483.60
|54280.49
|279
|2006.11.09 18:34
|sell
|140
|8.14
|1.2838
|1.2950
|1.0838
|280
|2006.11.09 19:01
|close
|140
|8.14
|1.2831
|1.2950
|1.0838
|569.80
|54850.29
|281
|2006.11.09 19:07
|sell
|141
|8.22
|1.2837
|1.2949
|1.0837
|282
|2006.11.09 19:23
|close
|141
|8.22
|1.2831
|1.2949
|1.0837
|493.20
|55343.49
|283
|2006.11.09 19:35
|sell
|142
|8.30
|1.2837
|1.2949
|1.0837
|284
|2006.11.09 21:37
|close
|142
|8.30
|1.2831
|1.2949
|1.0837
|498.00
|55841.49
|285
|2006.11.10 04:00
|sell
|143
|8.37
|1.2856
|1.2968
|1.0856
|286
|2006.11.10 08:29
|close
|143
|8.37
|1.2850
|1.2968
|1.0856
|502.20
|56343.69
|287
|2006.11.10 10:57
|sell
|144
|8.45
|1.2889
|1.3001
|1.0889
|288
|2006.11.10 11:24
|close
|144
|8.45
|1.2883
|1.3001
|1.0889
|507.00
|56850.69
|289
|2006.11.10 17:08
|buy
|145
|8.52
|1.2856
|1.2754
|1.4856
|290
|2006.11.10 17:21
|close
|145
|8.52
|1.2862
|1.2754
|1.4856
|511.20
|57361.89
|291
|2006.11.10 17:48
|buy
|146
|8.60
|1.2856
|1.2754
|1.4856
|292
|2006.11.10 17:48
|close
|146
|8.60
|1.2862
|1.2754
|1.4856
|516.00
|57877.89
|293
|2006.11.10 17:52
|buy
|147
|8.68
|1.2856
|1.2754
|1.4856
|294
|2006.11.10 17:59
|close
|147
|8.68
|1.2862
|1.2754
|1.4856
|520.80
|58398.69
|295
|2006.11.10 20:03
|buy
|148
|8.75
|1.2854
|1.2752
|1.4854
|296
|2006.11.10 20:21
|close
|148
|8.75
|1.2860
|1.2752
|1.4854
|525.00
|58923.69
|297
|2006.11.10 20:40
|buy
|149
|8.83
|1.2854
|1.2752
|1.4854
|298
|2006.11.13 02:22
|close
|149
|8.83
|1.2860
|1.2752
|1.4854
|460.48
|59384.17
|299
|2006.11.13 09:58
|buy
|150
|8.90
|1.2857
|1.2755
|1.4857
|300
|2006.11.13 10:53
|close
|150
|8.90
|1.2863
|1.2755
|1.4857
|534.00
|59918.17
|301
|2006.11.13 10:58
|buy
|151
|8.98
|1.2859
|1.2757
|1.4859
|302
|2006.11.14 16:00
|close
|151
|8.98
|1.2866
|1.2757
|1.4859
|558.10
|60476.27
|303
|2006.11.14 16:00
|sell
|152
|9.07
|1.2866
|1.2978
|1.0866
|304
|2006.11.14 16:15
|close
|152
|9.07
|1.2860
|1.2978
|1.0866
|544.20
|61020.47
|305
|2006.11.14 16:15
|sell
|153
|9.15
|1.2860
|1.2972
|1.0860
|306
|2006.11.14 16:28
|close
|153
|9.15
|1.2854
|1.2972
|1.0860
|549.00
|61569.47
|307
|2006.11.15 19:30
|sell
|154
|9.23
|1.2813
|1.2925
|1.0813
|308
|2006.11.15 21:00
|close
|154
|9.23
|1.2806
|1.2925
|1.0813
|646.10
|62215.57
|309
|2006.11.15 23:43
|sell
|155
|9.33
|1.2830
|1.2942
|1.0830
|310
|2006.11.16 01:41
|close
|155
|9.33
|1.2826
|1.2942
|1.0830
|534.70
|62750.27
|311
|2006.11.16 10:00
|buy
|156
|9.41
|1.2820
|1.2718
|1.4820
|312
|2006.11.16 15:30
|close
|156
|9.41
|1.2827
|1.2718
|1.4820
|658.70
|63408.97
|313
|2006.11.16 15:30
|sell
|157
|9.51
|1.2831
|1.2943
|1.0831
|314
|2006.11.16 15:31
|close
|157
|9.51
|1.2825
|1.2943
|1.0831
|570.60
|63979.57
|315
|2006.11.16 19:13
|buy
|158
|9.59
|1.2797
|1.2695
|1.4797
|316
|2006.11.17 16:51
|close
|158
|9.59
|1.2803
|1.2695
|1.4797
|500.11
|64479.68
|317
|2006.11.17 16:51
|sell
|159
|9.67
|1.2803
|1.2915
|1.0803
|318
|2006.11.17 23:59
|close at stop
|159
|9.67
|1.2827
|1.2915
|1.0803
|-2320.80
|62158.88