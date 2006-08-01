Strategy Tester Report
MagicRSI 3

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.20 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.20)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersName_Expert="Magic RSI 3"; UseMM=true; Risk=15; Lots=1; PrefSettings=false; lStopLoss=100; sStopLoss=110; lTakeProfit=2000; sTakeProfit=2000; Profit=460; BLVL=5; SLVL=95; PERIOD=2; Slippage=1; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; UseSound=false; NameFileSound="alert.wav";
Bars in test3797Ticks modelled326606Modelling quality90.00%
Initial deposit20000.00
Total net profit42158.88Gross profit80299.73Gross loss-38140.85
Profit factor2.11Expected payoff265.15
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown8678.18 (16.52%)Relative drawdown16.52% (8678.18)
Total trades159Short positions (won %)85 (97.65%)Long positions (won %)74 (94.59%)
Profit trades (% of total)153 (96.23%)Loss trades (% of total)6 (3.77%)
Largestprofit trade1695.71loss trade-8678.18
Averageprofit trade524.83loss trade-6356.81
Maximumconsecutive wins (profit in money)40 (20635.44)consecutive losses (loss in money)1 (-8678.18)
Maximalconsecutive profit (count of wins)20635.44 (40)consecutive loss (count of losses)-8678.18 (1)
Averageconsecutive wins26consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.01 04:00buy13.001.27401.26381.4740
22006.08.01 12:42close13.001.27561.26381.4740479.9920479.99
32006.08.01 12:44sell23.071.27571.28691.0757
42006.08.01 15:59close23.071.27421.28691.0757460.4920940.48
52006.08.02 09:26buy33.141.28131.27111.4813
62006.08.03 14:41close33.141.28311.27111.4813491.2421431.72
72006.08.03 14:41sell43.211.28311.29431.0831
82006.08.03 16:00close43.211.28161.29431.0831481.5021913.22
92006.08.03 16:00sell53.281.28171.29291.0817
102006.08.03 16:55close53.281.28021.29291.0817492.0022405.22
112006.08.04 12:00buy63.361.27801.26781.4780
122006.08.04 13:49close63.361.27941.26781.4780470.4122875.63
132006.08.04 15:59sell73.431.28791.29911.0879
142006.08.07 09:00close73.431.28661.29911.0879465.6923341.32
152006.08.07 09:00buy83.501.28661.27641.4866
162006.08.08 20:14close83.501.28801.27641.4866462.5223803.84
172006.08.08 20:14sell93.571.28801.29921.0880
182006.08.08 20:22close93.571.28671.29921.0880464.1024267.94
192006.08.08 20:23sell103.641.28721.29841.0872
202006.08.08 20:23close103.641.28591.29841.0872473.1924741.13
212006.08.08 20:24buy113.711.28251.27231.4825
222006.08.08 20:25close113.711.28381.27231.4825482.3025223.43
232006.08.08 20:25buy123.781.28251.27231.4825
242006.08.08 20:29close123.781.28381.27231.4825491.4025714.83
252006.08.08 20:30buy133.851.28251.27231.4825
262006.08.08 20:33close133.851.28371.27231.4825462.0026176.83
272006.08.09 00:49buy143.921.27841.26821.4784
282006.08.09 01:43close143.921.27961.26821.4784470.4026647.23
292006.08.09 01:43buy153.991.27981.26961.4798
302006.08.09 08:00close153.991.28121.26961.4798558.6027205.83
312006.08.09 08:00sell164.081.28121.29241.0812
322006.08.10 16:16close164.081.28021.29241.0812478.6227684.45
332006.08.10 16:16buy174.151.28021.27001.4802
342006.08.16 14:30close174.151.28171.27001.4802492.1828176.64
352006.08.16 15:59sell184.221.28411.29531.0841
362006.08.17 20:00close184.221.28181.29531.08411043.6529220.28
372006.08.17 20:14buy194.381.28151.27131.4815
382006.08.17 20:54close194.381.28261.27131.4815481.8229702.10
392006.08.18 08:00sell204.451.28341.29461.0834
402006.08.18 12:55close204.451.28231.29461.0834489.5530191.65
412006.08.18 13:50buy214.521.27941.26921.4794
422006.08.18 15:01close214.521.28051.26921.4794497.2030688.85
432006.08.18 16:24buy224.601.27951.26931.4795
442006.08.18 16:30close224.601.28051.26931.4795460.0331148.88
452006.08.21 03:17sell234.671.28621.29741.0862
462006.08.21 03:18close234.671.28521.29741.0862467.0231615.90
472006.08.21 03:18sell244.741.28641.29761.0864
482006.08.21 03:19close244.741.28521.29761.0864568.7832184.68
492006.08.21 03:19sell254.821.28621.29741.0862
502006.08.21 03:22close254.821.28521.29741.0862482.0232666.70
512006.08.21 03:22sell264.901.28661.29781.0866
522006.08.21 03:34close264.901.28521.29781.0866686.0033352.70
532006.08.21 03:34sell275.001.28641.29761.0864
542006.08.21 03:38close275.001.28521.29761.0864599.9833952.68
552006.08.21 03:38sell285.091.28681.29801.0868
562006.08.21 03:43close285.091.28521.29801.0868814.4134767.09
572006.08.21 03:43sell295.211.28691.29811.0869
582006.08.21 03:43close295.211.28521.29811.0869885.7235652.81
592006.08.21 04:00sell305.341.28761.29881.0876
602006.08.21 07:31close305.341.28671.29881.0876480.6336133.44
612006.08.21 10:08sell315.421.29001.30121.0900
622006.08.21 12:33close315.421.28901.30121.0900542.0036675.44
632006.08.21 16:00sell325.501.29271.30391.0927
642006.08.21 17:14close325.501.29181.30391.0927495.0437170.48
652006.08.21 22:00buy335.571.28921.27901.4892
662006.08.22 20:00s/l335.571.27901.27901.4892-5725.1331445.35
672006.08.22 20:00buy344.711.27891.26871.4789
682006.08.22 20:57close344.711.27991.26871.4789470.9831916.33
692006.08.23 08:07buy354.781.27901.26881.4790
702006.08.23 08:54close354.781.28001.26881.4790477.9832394.31
712006.08.23 09:01sell364.851.28111.29231.0811
722006.08.23 16:31close364.851.28001.29231.0811533.4732927.78
732006.08.24 04:00buy374.931.27691.26671.4769
742006.08.24 08:13close374.931.27791.26671.4769492.9933420.77
752006.08.24 10:00sell385.011.27801.28921.0780
762006.08.24 17:53close385.011.27701.28921.0780500.9833921.75
772006.08.24 17:53buy395.081.27701.26681.4770
782006.08.25 05:02close395.081.27801.26681.4770468.1034389.85
792006.08.25 16:06buy405.151.27591.26571.4759
802006.08.25 17:07close405.151.27681.26571.4759463.5034853.35
812006.08.28 04:07sell415.221.27751.28871.0775
822006.08.29 16:23close415.221.27661.28871.0775499.9435353.29
832006.08.29 16:23buy425.301.27661.26641.4766
842006.08.29 20:01close425.301.27751.26641.4766477.0035830.29
852006.08.30 13:08buy435.371.28161.27141.4816
862006.08.30 15:59close435.371.28291.27141.4816698.1036528.39
872006.08.31 15:59sell445.471.28691.29811.0869
882006.08.31 16:00close445.471.28381.29811.08691695.7138224.10
892006.08.31 19:27buy455.731.27921.26901.4792
902006.08.31 20:19close455.731.28011.26901.4792515.6638739.76
912006.09.01 14:32buy465.811.27721.26701.4772
922006.09.01 14:33close465.811.27811.26701.4772522.9039262.66
932006.09.01 15:59buy475.881.27801.26781.4780
942006.09.01 16:01close475.881.27881.26781.4780470.4039733.06
952006.09.01 16:13buy485.951.27801.26781.4780
962006.09.01 16:38close485.951.27881.26781.4780476.0240209.08
972006.09.04 01:00sell496.031.28481.29601.0848
982006.09.05 02:38close496.031.28401.29601.0848517.2240726.30
992006.09.05 02:38buy506.101.28401.27381.4840
1002006.09.07 13:07s/l506.101.27381.27381.4840-6413.5534312.75
1012006.09.07 14:43buy515.141.27251.26231.4725
1022006.09.07 16:02close515.141.27341.26231.4725462.5734775.32
1032006.09.08 08:01buy525.211.27161.26141.4716
1042006.09.08 08:52close525.211.27251.26141.4716468.9035244.22
1052006.09.08 09:24buy535.281.27161.26141.4716
1062006.09.11 12:00close535.281.27301.26141.4716697.7535941.97
1072006.09.11 12:00sell545.391.27301.28421.0730
1082006.09.11 12:56close545.391.27211.28421.0730485.1036427.07
1092006.09.11 12:56sell555.461.27191.28311.0719
1102006.09.11 13:04close555.461.27101.28311.0719491.4036918.47
1112006.09.12 12:43buy565.531.27081.26061.4708
1122006.09.12 13:04close565.531.27171.26061.4708497.7037416.17
1132006.09.12 13:25buy575.611.27101.26081.4710
1142006.09.12 15:30close575.611.27201.26081.4710561.0037977.17
1152006.09.12 15:33buy585.691.27111.26091.4711
1162006.09.12 15:56close585.691.27201.26091.4711512.1038489.27
1172006.09.13 09:39sell595.771.26931.28051.0693
1182006.09.13 10:30close595.771.26851.28051.0693461.6038950.87
1192006.09.13 16:56buy605.841.26751.25731.4675
1202006.09.13 17:09close605.841.26831.25731.4675467.2039418.07
1212006.09.13 17:26buy615.911.26761.25741.4676
1222006.09.13 18:04close615.911.26841.25741.4676472.8039890.87
1232006.09.13 18:50sell625.981.27161.28281.0716
1242006.09.13 19:05close625.981.27071.28281.0716538.2040429.07
1252006.09.14 08:01buy636.061.26891.25871.4689
1262006.09.14 12:46close636.061.26971.25871.4689484.8040913.87
1272006.09.14 13:37sell646.131.27101.28221.0710
1282006.09.14 15:41close646.131.27021.28221.0710490.4041404.27
1292006.09.15 08:49sell656.211.27281.28401.0728
1302006.09.15 09:57close656.211.27201.28401.0728496.8041901.07
1312006.09.15 12:38buy666.281.27021.26001.4702
1322006.09.18 23:42close666.281.27111.26001.4702515.9042416.97
1332006.09.19 03:29sell676.361.27131.28251.0713
1342006.09.19 09:28close676.361.27041.28251.0713572.4042989.37
1352006.09.19 10:09buy686.441.27031.26011.4703
1362006.09.19 16:11close686.441.27111.26011.4703515.2043504.57
1372006.09.19 17:03sell696.521.27131.28251.0713
1382006.09.19 17:17close696.521.27041.28251.0713586.8044091.37
1392006.09.19 17:52sell706.611.27141.28261.0714
1402006.09.19 17:59close706.611.27071.28261.0714462.7044554.07
1412006.09.20 08:42buy716.681.26731.25711.4673
1422006.09.20 10:11close716.681.26801.25711.4673467.6045021.67
1432006.09.20 17:01sell726.751.26891.28011.0689
1442006.09.20 22:35close726.751.26821.28011.0689472.5045494.17
1452006.09.21 04:04sell736.821.27161.28281.0716
1462006.09.21 09:15close736.821.27081.28281.0716545.6046039.77
1472006.09.22 03:14sell746.901.27951.29071.0795
1482006.09.22 03:59close746.901.27881.29071.0795483.0046522.77
1492006.09.22 04:07sell756.971.27911.29031.0791
1502006.09.22 21:47close756.971.27841.29031.0791487.9047010.67
1512006.09.25 07:11sell767.051.28131.29251.0813
1522006.09.25 08:39close767.051.28061.29251.0813493.5047504.17
1532006.09.25 12:01buy777.121.27761.26741.4776
1542006.09.26 17:04s/l777.121.26741.26741.4776-7318.3040185.88
1552006.09.26 17:04buy786.021.26761.25741.4676
1562006.09.26 18:16close786.021.26841.25741.4676481.6040667.48
1572006.09.27 09:03buy796.101.26851.25831.4685
1582006.09.27 10:55close796.101.26951.25831.4685610.0041277.48
1592006.09.28 02:52sell806.191.27151.28271.0715
1602006.09.28 12:11close806.191.27061.28271.0715557.1041834.58
1612006.09.28 17:18buy816.271.26961.25941.4696
1622006.09.28 19:47close816.271.27041.25941.4696501.6042336.18
1632006.09.29 09:39buy826.351.26881.25861.4688
1642006.09.29 18:23close826.351.26961.25861.4688508.0042844.18
1652006.09.29 18:29sell836.421.27021.28141.0702
1662006.09.29 18:44close836.421.26941.28141.0702513.6043357.78
1672006.09.29 19:26sell846.501.26951.28071.0695
1682006.09.29 19:53close846.501.26871.28071.0695520.0043877.78
1692006.09.29 21:02sell856.581.26891.28011.0689
1702006.09.29 21:37close856.581.26821.28011.0689460.6044338.38
1712006.10.02 13:15sell866.651.26991.28111.0699
1722006.10.02 14:24close866.651.26921.28111.0699465.5044803.88
1732006.10.02 16:15sell876.721.27041.28161.0704
1742006.10.04 11:44close876.721.26981.28161.0704480.7545284.62
1752006.10.04 13:38buy886.791.26811.25791.4681
1762006.10.04 16:00close886.791.26881.25791.4681475.3045759.92
1772006.10.04 19:38sell896.861.26961.28081.0696
1782006.10.04 19:41close896.861.26891.28081.0696480.2046240.12
1792006.10.04 21:12sell906.931.26991.28111.0699
1802006.10.05 07:14close906.931.26941.28111.0699466.4546706.58
1812006.10.05 09:22sell917.001.27121.28241.0712
1822006.10.05 09:39close917.001.27051.28241.0712490.0047196.58
1832006.10.05 10:00sell927.071.27111.28231.0711
1842006.10.05 11:16close927.071.27041.28231.0711494.9047691.48
1852006.10.05 15:06sell937.151.27231.28351.0723
1862006.10.05 15:30close937.151.27161.28351.0723500.5048191.98
1872006.10.05 15:41buy947.221.26931.25911.4693
1882006.10.05 15:44close947.221.27001.25911.4693505.4048697.38
1892006.10.05 15:54buy957.301.26941.25921.4694
1902006.10.06 15:30close957.301.27061.25921.4694818.6949516.07
1912006.10.06 15:31buy967.421.26561.25541.4656
1922006.10.10 14:01s/l967.421.25541.25541.4656-7684.9041831.17
1932006.10.10 14:01buy976.271.25561.24541.4556
1942006.10.12 10:37close976.271.25671.24541.4556492.8142323.98
1952006.10.12 10:37sell986.341.25671.26791.0567
1962006.10.12 10:38close986.341.25591.26791.0567507.2042831.18
1972006.10.12 11:02sell996.421.25601.26721.0560
1982006.10.12 11:20close996.421.25521.26721.0560513.6043344.78
1992006.10.12 16:03buy1006.501.25241.24221.4524
2002006.10.12 16:13close1006.501.25321.24221.4524520.0043864.78
2012006.10.12 22:04sell1016.571.25521.26641.0552
2022006.10.13 14:06close1016.571.25451.26641.0552497.8144362.58
2032006.10.13 14:06buy1026.651.25451.24431.4545
2042006.10.13 14:46close1026.651.25521.24431.4545465.5044828.08
2052006.10.13 15:37buy1036.721.25171.24151.4517
2062006.10.13 15:46close1036.721.25241.24151.4517470.4045298.48
2072006.10.13 16:47buy1046.791.25201.24181.4520
2082006.10.16 11:08close1046.791.25291.24181.4520557.8045856.28
2092006.10.16 12:15sell1056.871.25221.26341.0522
2102006.10.16 12:54close1056.871.25141.26341.0522549.6046405.88
2112006.10.16 13:38sell1066.961.25181.26301.0518
2122006.10.16 14:13close1066.961.25111.26301.0518487.2046893.08
2132006.10.16 14:43sell1077.031.25161.26281.0516
2142006.10.16 15:30close1077.031.25081.26281.0516562.4047455.48
2152006.10.16 15:32sell1087.111.25161.26281.0516
2162006.10.17 15:30close1087.111.25091.26281.0516538.7247994.20
2172006.10.18 08:00sell1097.191.25481.26601.0548
2182006.10.18 11:36close1097.191.25411.26601.0548503.3048497.50
2192006.10.18 12:08buy1107.271.25371.24351.4537
2202006.10.18 13:20close1107.271.25441.24351.4537508.9049006.40
2212006.10.18 13:49buy1117.351.25381.24361.4538
2222006.10.18 14:40close1117.351.25451.24361.4538514.5049520.90
2232006.10.18 16:21buy1127.421.25061.24041.4506
2242006.10.18 16:27close1127.421.25131.24041.4506519.4050040.30
2252006.10.18 17:26buy1137.501.25121.24101.4512
2262006.10.18 18:08close1137.501.25191.24101.4512525.0050565.30
2272006.10.18 21:59sell1147.581.25331.26451.0533
2282006.10.24 10:33close1147.581.25301.26451.0533489.8151055.11
2292006.10.24 18:39sell1157.651.25711.26831.0571
2302006.10.24 18:59close1157.651.25641.26831.0571535.5051590.61
2312006.10.24 19:11sell1167.731.25681.26801.0568
2322006.10.24 22:21close1167.731.25621.26801.0568463.8052054.41
2332006.10.25 04:04sell1177.801.25691.26811.0569
2342006.10.25 09:59close1177.801.25631.26811.0569468.0052522.41
2352006.10.25 13:05sell1187.871.25741.26861.0574
2362006.10.26 19:22s/l1187.871.26861.26861.0574-8678.1843844.24
2372006.10.26 19:43sell1196.571.26941.28061.0694
2382006.10.27 00:55close1196.571.26871.28061.0694497.8144342.04
2392006.10.27 04:14sell1206.651.27131.28251.0713
2402006.10.27 06:25close1206.651.27061.28251.0713465.5044807.54
2412006.10.27 09:50buy1216.721.26911.25891.4691
2422006.10.27 13:48close1216.721.26981.25891.4691470.4045277.94
2432006.10.27 15:00sell1226.791.27151.28271.0715
2442006.10.27 15:34close1226.791.27081.28271.0715475.3045753.24
2452006.10.27 15:59sell1236.861.27151.28271.0715
2462006.10.30 14:29close1236.861.27081.28271.0715519.7846273.02
2472006.10.30 18:23buy1246.941.27171.26151.4717
2482006.10.30 21:14close1246.941.27241.26151.4717485.8046758.82
2492006.10.30 21:53sell1257.011.27281.28401.0728
2502006.10.31 01:12close1257.011.27221.28401.0728461.0547219.87
2512006.10.31 10:34buy1267.081.26841.25821.4684
2522006.10.31 11:32close1267.081.26911.25821.4684495.6047715.47
2532006.10.31 16:00sell1277.151.27681.28801.0768
2542006.10.31 21:42close1277.151.27611.28801.0768500.5048215.97
2552006.11.01 08:48buy1287.231.27581.26561.4758
2562006.11.01 13:58close1287.231.27651.26561.4758506.1048722.07
2572006.11.01 17:01sell1297.301.27921.29041.0792
2582006.11.01 17:10close1297.301.27851.29041.0792511.0049233.07
2592006.11.02 02:47buy1307.381.27511.26491.4751
2602006.11.02 08:02close1307.381.27581.26491.4751516.6049749.67
2612006.11.02 08:07sell1317.461.27611.28731.0761
2622006.11.02 08:48close1317.461.27541.28731.0761522.2050271.87
2632006.11.03 09:42buy1327.541.27671.26651.4767
2642006.11.03 10:48close1327.541.27741.26651.4767527.8050799.67
2652006.11.03 15:30buy1337.611.27441.26421.4744
2662006.11.07 06:15close1337.611.27531.26421.4744565.4251365.09
2672006.11.07 08:01sell1347.701.27711.28831.0771
2682006.11.07 08:24close1347.701.27651.28831.0771462.0051827.09
2692006.11.07 15:33sell1357.771.27741.28861.0774
2702006.11.07 21:58close1357.771.27681.28861.0774466.2052293.29
2712006.11.08 09:20buy1367.841.27641.26621.4764
2722006.11.08 09:37close1367.841.27701.26621.4764470.4052763.69
2732006.11.08 16:10buy1377.911.27691.26671.4769
2742006.11.08 18:13close1377.911.27751.26671.4769474.6053238.29
2752006.11.09 15:03sell1387.981.27961.29081.0796
2762006.11.09 15:30close1387.981.27891.29081.0796558.6053796.89
2772006.11.09 15:34sell1398.061.27971.29091.0797
2782006.11.09 15:35close1398.061.27911.29091.0797483.6054280.49
2792006.11.09 18:34sell1408.141.28381.29501.0838
2802006.11.09 19:01close1408.141.28311.29501.0838569.8054850.29
2812006.11.09 19:07sell1418.221.28371.29491.0837
2822006.11.09 19:23close1418.221.28311.29491.0837493.2055343.49
2832006.11.09 19:35sell1428.301.28371.29491.0837
2842006.11.09 21:37close1428.301.28311.29491.0837498.0055841.49
2852006.11.10 04:00sell1438.371.28561.29681.0856
2862006.11.10 08:29close1438.371.28501.29681.0856502.2056343.69
2872006.11.10 10:57sell1448.451.28891.30011.0889
2882006.11.10 11:24close1448.451.28831.30011.0889507.0056850.69
2892006.11.10 17:08buy1458.521.28561.27541.4856
2902006.11.10 17:21close1458.521.28621.27541.4856511.2057361.89
2912006.11.10 17:48buy1468.601.28561.27541.4856
2922006.11.10 17:48close1468.601.28621.27541.4856516.0057877.89
2932006.11.10 17:52buy1478.681.28561.27541.4856
2942006.11.10 17:59close1478.681.28621.27541.4856520.8058398.69
2952006.11.10 20:03buy1488.751.28541.27521.4854
2962006.11.10 20:21close1488.751.28601.27521.4854525.0058923.69
2972006.11.10 20:40buy1498.831.28541.27521.4854
2982006.11.13 02:22close1498.831.28601.27521.4854460.4859384.17
2992006.11.13 09:58buy1508.901.28571.27551.4857
3002006.11.13 10:53close1508.901.28631.27551.4857534.0059918.17
3012006.11.13 10:58buy1518.981.28591.27571.4859
3022006.11.14 16:00close1518.981.28661.27571.4859558.1060476.27
3032006.11.14 16:00sell1529.071.28661.29781.0866
3042006.11.14 16:15close1529.071.28601.29781.0866544.2061020.47
3052006.11.14 16:15sell1539.151.28601.29721.0860
3062006.11.14 16:28close1539.151.28541.29721.0860549.0061569.47
3072006.11.15 19:30sell1549.231.28131.29251.0813
3082006.11.15 21:00close1549.231.28061.29251.0813646.1062215.57
3092006.11.15 23:43sell1559.331.28301.29421.0830
3102006.11.16 01:41close1559.331.28261.29421.0830534.7062750.27
3112006.11.16 10:00buy1569.411.28201.27181.4820
3122006.11.16 15:30close1569.411.28271.27181.4820658.7063408.97
3132006.11.16 15:30sell1579.511.28311.29431.0831
3142006.11.16 15:31close1579.511.28251.29431.0831570.6063979.57
3152006.11.16 19:13buy1589.591.27971.26951.4797
3162006.11.17 16:51close1589.591.28031.26951.4797500.1164479.68
3172006.11.17 16:51sell1599.671.28031.29151.0803
3182006.11.17 23:59close at stop1599.671.28271.29151.0803-2320.8062158.88