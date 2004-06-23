Strategy Tester Report
MagicRSI 4

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2006.11.17 22:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersLots=1; lStopLoss=2000; sStopLoss=2000; lTakeProfit=2000; sTakeProfit=2000; Profit=90; BLVL=20; SLVL=80; PERIOD=2; startbuy=30; startsell=70; StochK=6; StochD=2; StochSlowing=2; Slippage=1; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; UseSound=false; LotIncrease=false; OneEntryPerBar=false; Name_Expert="Magic RSI"; NameFileSound="alert.wav";
Bars in test15051Ticks modelled3216375Modelling quality89.40%
Initial deposit10000.00
Total net profit29758.52Gross profit29758.52Gross loss0.00
Profit factorExpected payoff95.69
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown0.00 (0.00%)Relative drawdown0.00% (0.00)
Total trades311Short positions (won %)142 (100.00%)Long positions (won %)169 (100.00%)
Profit trades (% of total)311 (100.00%)Loss trades (% of total)0 (0.00%)
Largestprofit trade170.00loss trade0.00
Averageprofit trade95.69loss trade0.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)311 (29758.52)consecutive losses (loss in money)0 (0.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)29758.52 (311)consecutive loss (count of losses)0.00 (0)
Averageconsecutive wins311consecutive losses0
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.23 03:39sell11.001.21191.41211.0119
22004.06.23 11:53close11.001.21101.41211.011990.0010090.00
32004.06.23 15:02buy21.001.20831.00811.4083
42004.06.23 15:28close21.001.20921.00811.408390.0010180.00
52004.06.23 15:54buy31.001.20831.00811.4083
62004.06.23 16:51close31.001.20931.00811.4083100.0010280.00
72004.06.24 12:00sell41.001.21131.41151.0113
82004.06.24 12:21close41.001.21041.41151.011390.0010370.00
92004.06.24 13:45sell51.001.21241.41261.0124
102004.06.25 09:10close51.001.21151.41261.012496.0010466.00
112004.06.28 13:13sell61.001.21691.41711.0169
122004.06.28 18:59close61.001.21601.41711.016990.0010556.00
132004.06.29 19:18buy71.001.21151.01131.4115
142004.06.29 19:58close71.001.21241.01131.411590.0010646.00
152004.06.29 20:28buy81.001.21071.01051.4107
162004.06.30 10:24close81.001.21171.01051.410792.5010738.50
172004.06.30 14:00sell91.001.21551.41571.0155
182004.07.01 09:03close91.001.21471.41571.015597.9910836.49
192004.07.02 14:13buy101.001.21461.01441.4146
202004.07.02 14:21close101.001.21551.01441.414690.0010926.49
212004.07.02 22:14sell111.001.23231.43251.0323
222004.07.02 22:38close111.001.23141.43251.032390.0011016.49
232004.07.05 00:16sell121.001.23301.43321.0330
242004.07.05 00:43close121.001.23211.43321.033090.0011106.49
252004.07.05 01:03sell131.001.23271.43291.0327
262004.07.05 01:11close131.001.23181.43291.032790.0011196.49
272004.07.05 01:28sell141.001.23271.43291.0327
282004.07.05 02:06close141.001.23181.43291.032790.0011286.49
292004.07.05 02:29sell151.001.23271.43291.0327
302004.07.05 04:25close151.001.23181.43291.032790.0111376.50
312004.07.05 14:00buy161.001.22831.02811.4283
322004.07.05 15:24close161.001.22921.02811.428390.0011466.50
332004.07.05 16:07buy171.001.22811.02791.4281
342004.07.05 20:50close171.001.22901.02791.428190.0011556.50
352004.07.07 10:06sell181.001.23601.43621.0360
362004.07.07 10:59close181.001.23511.43621.036090.0011646.50
372004.07.07 11:03sell191.001.23561.43581.0356
382004.07.08 09:09close191.001.23481.43581.035698.0011744.50
392004.07.09 14:03buy201.001.23781.03761.4378
402004.07.09 14:43close201.001.23871.03761.437890.0011834.50
412004.07.12 01:38sell211.001.24121.44141.0412
422004.07.12 02:32close211.001.24031.44141.041290.0111924.51
432004.07.12 12:00sell221.001.24221.44241.0422
442004.07.12 13:00close221.001.24131.44241.042290.0012014.51
452004.07.13 06:59buy231.001.23521.03501.4352
462004.07.13 07:03close231.001.23611.03501.435290.0112104.52
472004.07.13 09:10buy241.001.23481.03461.4348
482004.07.13 09:19close241.001.23581.03461.4348100.0012204.52
492004.07.14 12:08sell251.001.23641.43661.0364
502004.07.15 08:27close251.001.23551.43661.0364108.0012312.52
512004.07.15 08:27buy261.001.23551.03531.4355
522004.07.15 13:53close261.001.23641.03531.435590.0012402.52
532004.07.16 22:00sell271.001.24471.44491.0447
542004.07.19 08:28close271.001.24371.44491.0447106.0012508.52
552004.07.19 14:24buy281.001.23981.03961.4398
562004.07.19 14:30close281.001.24071.03961.439890.0012598.52
572004.07.19 22:59sell291.001.24401.44421.0440
582004.07.20 01:08close291.001.24311.44421.044096.0112694.53
592004.07.20 15:00buy301.001.23721.03701.4372
602004.07.20 16:34close301.001.23811.03701.437290.0012784.53
612004.07.21 15:00buy311.001.22701.02681.4270
622004.07.21 15:12close311.001.22801.02681.4270100.0012884.53
632004.07.22 15:04sell321.001.22671.42691.0267
642004.07.22 18:25close321.001.22581.42691.026790.0012974.53
652004.07.23 09:00buy331.001.22331.02311.4233
662004.08.06 15:37close331.001.22531.02311.423395.0113069.54
672004.08.06 20:02sell341.001.22751.42771.0275
682004.08.09 01:05close341.001.22661.42771.027596.0113165.55
692004.08.11 00:00buy351.001.22291.02271.4229
702004.08.11 07:57close351.001.22381.02271.422990.0113255.56
712004.08.12 05:04sell361.001.22301.42321.0230
722004.08.12 16:08close361.001.22211.42321.023090.0013345.56
732004.08.13 04:22buy371.001.22321.02301.4232
742004.08.13 14:30close371.001.22471.02301.4232150.0013495.56
752004.08.13 20:07sell381.001.23591.43611.0359
762004.08.16 08:19close381.001.23501.43611.035996.0013591.56
772004.08.16 11:24buy391.001.23401.03381.4340
782004.08.16 14:30close391.001.23501.03381.434099.9913691.55
792004.08.17 13:00buy401.001.23361.03341.4336
802004.08.17 14:22close401.001.23451.03341.433690.0013781.55
812004.08.17 14:41buy411.001.23361.03341.4336
822004.08.17 16:10close411.001.23451.03341.433690.0113871.56
832004.08.18 16:01buy421.001.23081.03061.4308
842004.08.18 18:25close421.001.23201.03061.4308120.0113991.57
852004.08.19 00:01sell431.001.23361.43381.0336
862004.08.20 12:51close431.001.23271.43381.033696.0014087.57
872004.08.20 14:00buy441.001.23011.02991.4301
882004.08.20 16:07close441.001.23101.02991.430190.0014177.57
892004.08.23 14:00buy451.001.22571.02551.4257
902004.09.10 14:57close451.001.22831.02551.4257110.0014287.57
912004.09.10 17:00sell461.001.22961.42981.0296
922004.09.10 17:23close461.001.22851.42981.0296110.0014397.57
932004.09.13 16:14buy471.001.22321.02301.4232
942004.09.13 16:28close471.001.22421.02301.4232100.0014497.57
952004.09.15 00:00buy481.001.22481.02461.4248
962004.09.15 01:00close481.001.22571.02461.424890.0014587.57
972004.09.15 07:02buy491.001.22351.02331.4235
982004.09.15 08:26close491.001.22451.02331.4235100.0014687.57
992004.09.15 08:33buy501.001.22341.02321.4234
1002004.09.15 09:11close501.001.22431.02321.423490.0014777.57
1012004.09.15 09:39buy511.001.22331.02311.4233
1022004.09.15 10:25close511.001.22431.02311.4233100.0114877.58
1032004.09.15 19:00buy521.001.21461.01441.4146
1042004.09.15 22:01close521.001.21561.01441.414699.9914977.57
1052004.09.15 22:59buy531.001.21501.01481.4150
1062004.09.16 10:01close531.001.21621.01481.415097.5015075.07
1072004.09.17 00:02sell541.001.21901.41921.0190
1082004.09.17 16:02close541.001.21801.41921.0190100.0015175.07
1092004.09.20 11:08buy551.001.21531.01511.4153
1102004.09.20 17:45close551.001.21631.01511.4153100.0015275.07
1112004.09.20 22:25sell561.001.21721.41741.0172
1122005.05.31 12:21close561.001.23141.41741.017298.0015373.07
1132005.05.31 12:21buy571.001.23141.03121.4314
1142005.05.31 12:52close571.001.23231.03121.431490.0015463.07
1152005.05.31 12:52buy581.001.23251.03231.4325
1162005.05.31 14:04close581.001.23341.03231.432590.0115553.08
1172005.05.31 23:00buy591.001.23021.03001.4302
1182005.06.01 02:23close591.001.23121.03001.430292.5015645.58
1192005.06.01 12:00buy601.001.22611.02591.4261
1202005.06.01 16:56close601.001.22721.02591.4261109.9915755.57
1212005.06.01 21:00buy611.001.22211.02191.4221
1222005.06.02 08:40close611.001.22331.02191.422197.5015853.07
1232005.06.06 07:32sell621.001.22591.42611.0259
1242005.06.06 08:19close621.001.22481.42611.0259109.9915963.06
1252005.06.06 08:46sell631.001.22631.42651.0263
1262005.06.06 10:30close631.001.22531.42651.0263100.0016063.06
1272005.06.06 10:51sell641.001.22671.42691.0267
1282005.06.06 13:11close641.001.22571.42691.026799.9916163.05
1292005.06.07 01:00buy651.001.22591.02571.4259
1302005.06.07 07:00close651.001.22681.02571.425990.0116253.06
1312005.06.07 09:00sell661.001.22891.42911.0289
1322005.06.07 09:16close661.001.22801.42911.028990.0016343.06
1332005.06.07 10:37sell671.001.22991.43011.0299
1342005.06.07 13:21close671.001.22901.43011.029990.0016433.06
1352005.06.08 04:11sell681.001.22961.42981.0296
1362005.06.08 18:41close681.001.22871.42981.029690.0016523.06
1372005.06.08 21:00buy691.001.22361.02341.4236
1382005.06.09 03:24close691.001.22481.02341.423697.5016620.56
1392005.06.10 19:00buy701.001.21261.01241.4126
1402005.06.14 02:41close701.001.21391.01241.4126115.0016735.56
1412005.06.14 02:41sell711.001.21391.41411.0139
1422005.06.14 04:02close711.001.21291.41411.0139100.0016835.56
1432005.06.14 20:45buy721.001.20311.00291.4031
1442005.06.15 03:26close721.001.20411.00291.403192.4816928.04
1452005.06.15 07:35sell731.001.20511.40531.0051
1462005.06.15 08:16close731.001.20421.40531.005190.0017018.04
1472005.06.15 19:19sell741.001.21071.41091.0107
1482005.06.16 03:14close741.001.20991.41091.010797.9817116.02
1492005.06.16 06:00buy751.001.20701.00681.4070
1502005.06.16 07:40close751.001.20791.00681.407090.0017206.02
1512005.06.16 14:00sell761.001.21181.41201.0118
1522005.06.16 14:34close761.001.21091.41201.011890.0117296.03
1532005.06.16 14:37sell771.001.21201.41221.0120
1542005.06.16 15:44close771.001.21101.41221.012099.9817396.01
1552005.06.16 19:14buy781.001.20811.00791.4081
1562005.06.16 19:52close781.001.20901.00791.408190.0017486.01
1572005.06.17 12:00sell791.001.21351.41371.0135
1582005.06.20 16:34close791.001.21261.41371.013595.9917582.00
1592005.06.20 18:00buy801.001.21381.01361.4138
1602005.06.20 18:20close801.001.21471.01361.413890.0017672.00
1612005.06.20 20:15buy811.001.21371.01351.4137
1622005.06.20 20:41close811.001.21461.01351.413790.0117762.01
1632005.06.21 12:00buy821.001.20841.00821.4084
1642005.06.21 12:07close821.001.20941.00821.4084100.0117862.02
1652005.06.21 12:20buy831.001.20861.00841.4086
1662005.06.21 14:05close831.001.20951.00841.408690.0117952.03
1672005.06.21 19:00sell841.001.21431.41451.0143
1682005.06.22 12:35close841.001.21341.41451.014395.9918048.02
1692005.06.22 15:00buy851.001.21101.01081.4110
1702005.06.22 15:21close851.001.21201.01081.411099.9918148.01
1712005.06.22 15:28buy861.001.21121.01101.4112
1722005.06.22 15:45close861.001.21211.01101.411290.0018238.01
1732005.06.22 15:53buy871.001.21121.01101.4112
1742005.06.22 16:03close871.001.21211.01101.411290.0018328.01
1752005.06.23 02:01sell881.001.21331.41351.0133
1762005.06.23 05:23close881.001.21231.41351.0133100.0018428.01
1772005.06.23 10:00buy891.001.20791.00771.4079
1782005.06.23 10:05close891.001.20881.00771.407990.0018518.01
1792005.06.23 12:51buy901.001.20811.00791.4081
1802005.06.24 14:32close901.001.20911.00791.408192.5018610.51
1812005.06.24 14:32sell911.001.20911.40931.0091
1822005.06.24 14:33close911.001.20801.40931.0091110.0018720.51
1832005.06.24 14:33sell921.001.20781.40801.0078
1842005.06.24 14:42close921.001.20691.40801.007890.0018810.51
1852005.06.27 04:00sell931.001.21281.41301.0128
1862005.06.28 09:11close931.001.21191.41301.012895.9918906.50
1872005.06.28 13:58buy941.001.20931.00911.4093
1882005.06.29 17:50close941.001.21031.00911.409392.5018999.00
1892005.06.30 08:00sell951.001.20931.40951.0093
1902005.06.30 09:05close951.001.20831.40951.009399.9919098.99
1912005.07.01 20:00buy961.001.19480.99461.3948
1922005.07.07 11:01close961.001.19620.99461.394895.0019193.99
1932005.07.07 12:00sell971.001.19901.39920.9990
1942005.07.07 12:02close971.001.19811.39920.999090.0119284.00
1952005.07.07 12:02sell981.001.19831.39850.9983
1962005.07.07 13:47close981.001.19731.39850.9983100.0119384.01
1972005.07.08 06:26buy991.001.19310.99291.3931
1982005.07.08 14:39close991.001.19400.99291.393190.0019474.01
1992005.07.11 03:35sell1001.001.19701.39720.9970
2002005.07.19 13:41close1001.001.19651.39720.997097.9919572.00
2012005.07.20 06:00sell1011.001.20791.40811.0079
2022005.07.20 08:03close1011.001.20681.40811.0079109.9919681.99
2032005.07.20 22:00sell1021.001.21491.41511.0149
2042005.07.20 22:07close1021.001.21371.41511.0149119.9919801.98
2052005.07.21 00:05sell1031.001.21561.41581.0156
2062005.07.21 01:20close1031.001.21471.41581.015690.0019891.98
2072005.07.22 07:00sell1041.001.21731.41751.0173
2082005.07.22 12:39close1041.001.21631.41751.017399.9919991.97
2092005.07.22 16:00buy1051.001.21221.01201.4122
2102005.07.22 16:39close1051.001.21311.01201.412290.0020081.97
2112005.07.22 16:43buy1061.001.21241.01221.4124
2122005.07.28 18:10close1061.001.21381.01221.412495.0020176.97
2132005.07.28 20:00sell1071.001.21341.41361.0134
2142005.07.28 20:49close1071.001.21251.41361.013490.0220266.99
2152005.07.28 20:59sell1081.001.21331.41351.0133
2162005.07.29 00:06close1081.001.21231.41351.0133106.0020372.99
2172005.07.29 08:09buy1091.001.21221.01201.4122
2182005.07.29 14:45close1091.001.21311.01201.412290.0020462.99
2192005.08.01 06:00sell1101.001.21791.41811.0179
2202005.08.01 08:29close1101.001.21691.41811.0179100.0020562.99
2212005.08.01 09:00sell1111.001.21831.41851.0183
2222005.08.01 09:10close1111.001.21741.41851.018390.0020652.99
2232005.08.01 09:30sell1121.001.21831.41851.0183
2242005.08.01 23:00close1121.001.21731.41851.0183100.0020752.99
2252005.08.02 06:07sell1131.001.22221.42241.0222
2262005.08.02 06:27close1131.001.22121.42241.022299.9920852.98
2272005.08.02 21:00buy1141.001.21961.01941.4196
2282005.08.03 09:15close1141.001.22061.01941.419692.5020945.48
2292005.08.03 12:00sell1151.001.23061.43081.0306
2302005.08.03 13:39close1151.001.22971.43081.030690.0021035.48
2312005.08.03 13:39sell1161.001.22981.43001.0298
2322005.08.16 14:57close1161.001.22961.43001.029898.0021133.48
2332005.08.16 15:00buy1171.001.23061.03041.4306
2342005.08.16 15:15close1171.001.23171.03041.4306109.9821243.46
2352005.08.16 15:28buy1181.001.23081.03061.4308
2362005.08.16 15:57close1181.001.23171.03061.430890.0021333.46
2372005.08.16 22:00sell1191.001.23581.43601.0358
2382005.08.16 23:42close1191.001.23481.43601.0358100.0121433.47
2392005.08.17 07:00buy1201.001.23201.03181.4320
2402005.08.26 16:41close1201.001.23391.03181.4320107.4921540.96
2412005.08.29 00:00buy1211.001.22811.02791.4281
2422005.08.29 00:22close1211.001.22911.02791.4281100.0021640.96
2432005.08.29 14:00buy1221.001.22941.02921.4294
2442005.08.31 17:42close1221.001.23071.02921.4294114.9921755.95
2452005.08.31 19:00sell1231.001.23321.43341.0332
2462005.08.31 21:17close1231.001.23231.43341.033290.0121845.96
2472005.08.31 21:53sell1241.001.23321.43341.0332
2482005.09.12 04:51close1241.001.23301.43341.033292.0021937.96
2492005.09.12 06:00buy1251.001.23361.03341.4336
2502005.09.12 08:22close1251.001.23451.03341.433690.0022027.96
2512005.09.12 09:00buy1261.001.23281.03261.4328
2522005.09.12 10:47close1261.001.23381.03261.4328100.0122127.97
2532005.09.12 15:08buy1271.001.22881.02861.4288
2542005.09.12 15:38close1271.001.22971.02861.428890.0122217.98
2552005.09.12 15:42buy1281.001.22881.02861.4288
2562005.09.12 16:14close1281.001.22971.02861.428890.0122307.99
2572005.09.12 18:38buy1291.001.22801.02781.4280
2582005.09.13 01:07close1291.001.22901.02781.428092.5022400.49
2592005.09.13 07:54sell1301.001.23131.43151.0313
2602005.09.13 08:00close1301.001.23021.43151.0313110.0022510.49
2612005.09.14 04:00sell1311.001.22981.43001.0298
2622005.09.14 07:21close1311.001.22871.43001.0298109.9922620.48
2632005.09.15 06:00buy1321.001.22251.02231.4225
2642005.09.15 14:00close1321.001.22341.02231.422590.0022710.48
2652005.09.16 03:29sell1331.001.22331.42351.0233
2662005.09.16 15:00close1331.001.22241.42351.023390.0022800.48
2672005.09.16 15:00buy1341.001.22241.02221.4224
2682005.09.16 15:46close1341.001.22381.02221.4224140.0022940.48
2692005.09.16 15:46buy1351.001.22371.02351.4237
2702005.09.22 01:45close1351.001.22511.02351.423795.0023035.48
2712005.09.22 07:00buy1361.001.21931.01911.4193
2722005.09.22 07:14close1361.001.22041.01911.4193110.0023145.48
2732005.09.22 19:00buy1371.001.21521.01501.4152
2742005.09.23 11:00close1371.001.21651.01501.4152122.4923267.97
2752005.09.23 12:01buy1381.001.21181.01161.4118
2762005.10.06 16:00close1381.001.21371.01161.411892.5123360.48
2772005.10.06 18:00sell1391.001.21311.41331.0131
2782005.10.07 14:30close1391.001.21211.41331.0131106.0023466.48
2792005.10.07 15:00buy1401.001.21111.01091.4111
2802005.10.07 16:05close1401.001.21211.01091.4111100.0123566.49
2812005.10.07 17:25buy1411.001.21071.01051.4107
2822005.10.07 19:00close1411.001.21171.01051.4107100.0023666.49
2832005.10.10 17:00buy1421.001.20451.00431.4045
2842005.10.10 17:27close1421.001.20541.00431.404590.0023756.49
2852005.10.10 20:12buy1431.001.20531.00511.4053
2862005.10.10 21:40close1431.001.20641.00511.4053109.9923866.48
2872005.10.11 05:51buy1441.001.20301.00281.4030
2882005.10.11 10:39close1441.001.20401.00281.4030100.0023966.48
2892005.10.12 14:00sell1451.001.20151.40171.0015
2902005.10.12 14:30close1451.001.20061.40171.001590.0124056.49
2912005.10.12 14:59sell1461.001.20131.40151.0013
2922005.10.13 03:07close1461.001.20051.40151.001398.0024154.49
2932005.10.13 18:16buy1471.001.19260.99241.3926
2942005.10.13 18:18close1471.001.19350.99241.392690.0024244.49
2952005.10.14 14:30buy1481.001.19790.99771.3979
2962005.10.14 14:30close1481.001.19880.99771.397990.0024334.49
2972005.10.17 14:00buy1491.001.20301.00281.4030
2982005.10.17 17:02close1491.001.20391.00281.403090.0024424.49
2992005.10.18 02:00buy1501.001.20000.99981.4000
3002005.10.20 21:26close1501.001.20160.99981.4000130.0124554.50
3012005.10.21 01:36sell1511.001.20211.40231.0021
3022005.10.21 12:30close1511.001.20121.40231.002190.0024644.50
3032005.10.24 01:31buy1521.001.19390.99371.3939
3042005.10.24 08:08close1521.001.19480.99371.393990.0024734.50
3052005.10.24 19:02sell1531.001.19931.39950.9993
3062005.10.24 19:09close1531.001.19841.39950.999390.0124824.51
3072005.10.25 14:52sell1541.001.20401.40421.0040
3082005.10.31 13:31close1541.001.20341.40421.004096.0024920.51
3092005.10.31 17:00buy1551.001.19780.99761.3978
3102005.10.31 17:06close1551.001.19870.99761.397890.0025010.51
3112005.10.31 17:15buy1561.001.19810.99791.3981
3122005.10.31 17:27close1561.001.19910.99791.3981100.0025110.51
3132005.10.31 19:14buy1571.001.19770.99751.3977
3142005.10.31 20:07close1571.001.19880.99751.3977110.0025220.51
3152005.11.01 07:39buy1581.001.19750.99731.3975
3162005.11.01 08:01close1581.001.19850.99731.397599.9925320.50
3172005.11.02 20:01sell1591.001.20641.40661.0064
3182005.11.03 08:40close1591.001.20561.40661.006498.0025418.50
3192005.11.03 16:00buy1601.001.20071.00051.4007
3202005.12.14 09:39close1601.001.20481.00051.4007117.5025536.00
3212005.12.14 22:01buy1611.001.19980.99961.3998
3222005.12.15 02:16close1611.001.20100.99961.399897.5025633.50
3232005.12.16 04:28buy1621.001.19490.99471.3949
3242005.12.16 05:38close1621.001.19590.99471.3949100.0025733.50
3252005.12.16 11:00sell1631.001.20061.40081.0006
3262005.12.16 11:32close1631.001.19961.40081.0006100.0125833.51
3272005.12.16 21:56sell1641.001.20131.40151.0013
3282005.12.19 08:08close1641.001.20041.40151.001396.0025929.51
3292005.12.20 06:00buy1651.001.19800.99781.3980
3302005.12.20 06:33close1651.001.19890.99781.398090.0026019.51
3312005.12.20 19:00buy1661.001.18550.98531.3855
3322005.12.20 20:37close1661.001.18640.98531.385590.0126109.52
3332005.12.21 18:25buy1671.001.18130.98111.3813
3342005.12.21 19:07close1671.001.18220.98111.381390.0026199.52
3352005.12.22 18:00sell1681.001.18791.38810.9879
3362005.12.22 18:23close1681.001.18691.38810.987999.9926299.51
3372005.12.22 20:48sell1691.001.18821.38840.9882
3382005.12.22 21:41close1691.001.18721.38840.9882100.0026399.51
3392005.12.23 15:00buy1701.001.18370.98351.3837
3402005.12.23 15:13close1701.001.18470.98351.3837100.0026499.51
3412005.12.26 07:14buy1711.001.18360.98341.3836
3422005.12.26 07:16close1711.001.18450.98341.383690.0026589.51
3432005.12.29 09:00sell1721.001.18631.38650.9863
3442005.12.29 10:19close1721.001.18541.38650.986390.0026679.51
3452005.12.29 15:00buy1731.001.18330.98311.3833
3462005.12.29 16:48close1731.001.18420.98311.383390.0026769.51
3472005.12.30 07:32sell1741.001.18841.38860.9884
3482005.12.30 08:20close1741.001.18751.38860.988490.0026859.51
3492005.12.30 14:00buy1751.001.18070.98051.3807
3502005.12.30 17:20close1751.001.18160.98051.380790.0026949.51
3512005.12.30 21:15sell1761.001.18371.38390.9837
3522006.01.02 07:18close1761.001.18281.38390.983796.0027045.51
3532006.01.02 08:00buy1771.001.18300.98281.3830
3542006.01.02 08:52close1771.001.18410.98281.3830109.9927155.50
3552006.01.02 17:00buy1781.001.18260.98241.3826
3562006.01.03 01:13close1781.001.18360.98241.382692.5027248.00
3572006.01.03 05:00sell1791.001.18711.38730.9871
3582006.01.03 10:14close1791.001.18621.38730.987190.0127338.01
3592006.01.03 19:00sell1801.001.19791.39810.9979
3602006.02.03 15:07close1801.001.19891.39810.997998.0127436.02
3612006.02.06 01:00sell1811.001.20261.40281.0026
3622006.02.06 04:35close1811.001.20161.40281.0026100.0027536.02
3632006.02.06 12:13buy1821.001.19820.99801.3982
3642006.02.07 08:50close1821.001.19920.99801.398292.5027628.52
3652006.02.07 09:02sell1831.001.19821.39840.9982
3662006.02.07 13:04close1831.001.19731.39840.998290.0027718.52
3672006.02.07 16:15buy1841.001.19630.99611.3963
3682006.02.07 17:57close1841.001.19730.99611.3963100.0027818.52
3692006.02.09 01:02sell1851.001.19621.39640.9962
3702006.02.09 16:06close1851.001.19531.39640.996290.0027908.52
3712006.02.13 01:11buy1861.001.18930.98911.3893
3722006.02.13 05:43close1861.001.19020.98911.389390.0027998.52
3732006.02.13 15:00buy1871.001.18860.98841.3886
3742006.02.13 15:42close1871.001.18950.98841.388690.0028088.52
3752006.02.13 19:45sell1881.001.19051.39070.9905
3762006.02.13 23:00close1881.001.18961.39070.990590.0028178.52
3772006.02.14 09:30sell1891.001.19171.39190.9917
3782006.02.14 10:30close1891.001.19081.39190.991790.0028268.52
3792006.02.14 15:00buy1901.001.18760.98741.3876
3802006.02.14 15:44close1901.001.18850.98741.387690.0028358.52
3812006.02.14 15:55buy1911.001.18790.98771.3879
3822006.02.14 17:07close1911.001.18880.98771.387990.0028448.52
3832006.02.15 00:10sell1921.001.19181.39200.9918
3842006.02.15 08:46close1921.001.19081.39200.9918100.0028548.52
3852006.02.16 13:00buy1931.001.18630.98611.3863
3862006.02.16 14:38close1931.001.18720.98611.386390.0028638.52
3872006.02.16 19:01sell1941.001.18821.38840.9882
3882006.02.17 09:59close1941.001.18731.38840.988295.9928734.51
3892006.02.20 03:20sell1951.001.19531.39550.9953
3902006.02.20 09:36close1951.001.19441.39550.995390.0028824.51
3912006.02.20 12:02buy1961.001.19390.99371.3939
3922006.02.20 17:01close1961.001.19480.99371.393990.0028914.51
3932006.02.21 21:00sell1971.001.19181.39200.9918
3942006.02.21 23:32close1971.001.19081.39200.9918100.0029014.51
3952006.02.22 12:00buy1981.001.18780.98761.3878
3962006.02.22 12:12close1981.001.18870.98761.387890.0029104.51
3972006.02.22 12:44buy1991.001.18820.98801.3882
3982006.02.22 14:52close1991.001.18950.98801.3882130.0029234.51
3992006.02.23 14:11sell2001.001.19591.39610.9959
4002006.02.23 14:34close2001.001.19491.39610.9959100.0029334.51
4012006.02.23 15:05sell2011.001.19591.39610.9959
4022006.02.23 15:21close2011.001.19501.39610.995990.0029424.51
4032006.02.23 19:04buy2021.001.19200.99181.3920
4042006.02.23 19:58close2021.001.19300.99181.3920100.0029524.51
4052006.02.24 20:07buy2031.001.18720.98701.3872
4062006.02.24 20:46close2031.001.18810.98701.387290.0029614.51
4072006.02.27 00:02buy2041.001.18620.98601.3862
4082006.02.27 05:44close2041.001.18710.98601.386290.0029704.51
4092006.02.28 01:03buy2051.001.18450.98431.3845
4102006.02.28 03:41close2051.001.18540.98431.384590.0029794.51
4112006.02.28 07:04sell2061.001.18601.38620.9860
4122006.02.28 08:17close2061.001.18511.38620.986090.0029884.51
4132006.03.02 11:00sell2071.001.19371.39390.9937
4142006.03.02 14:00close2071.001.19281.39390.993790.0029974.51
4152006.03.06 02:00sell2081.001.20811.40831.0081
4162006.03.06 03:27close2081.001.20721.40831.008190.0030064.51
4172006.03.06 09:52buy2091.001.20571.00551.4057
4182006.03.16 10:49close2091.001.20751.00551.405790.0030154.51
4192006.03.16 12:00sell2101.001.20751.40771.0075
4202006.03.16 13:09close2101.001.20661.40771.007590.0030244.51
4212006.03.16 13:53sell2111.001.20771.40791.0077
4222006.03.16 14:09close2111.001.20681.40791.007790.0030334.51
4232006.03.16 14:20sell2121.001.20761.40781.0076
4242006.03.22 11:05close2121.001.20691.40781.007694.0030428.51
4252006.03.23 00:14buy2131.001.20741.00721.4074
4262006.03.28 14:04close2131.001.20861.00721.407497.4930526.00
4272006.03.28 16:00sell2141.001.20991.41011.0099
4282006.03.28 16:22close2141.001.20901.41011.009990.0030616.00
4292006.03.29 02:11buy2151.001.20021.00001.4002
4302006.03.29 07:27close2151.001.20111.00001.400290.0030706.00
4312006.03.30 07:00sell2161.001.20701.40721.0070
4322006.03.30 08:04close2161.001.20591.40721.0070110.0030816.00
4332006.03.31 03:11sell2171.001.21711.41731.0171
4342006.03.31 04:19close2171.001.21621.41731.017190.0030906.00
4352006.03.31 10:00buy2181.001.21361.01341.4136
4362006.04.03 20:42close2181.001.21461.01341.413692.5030998.50
4372006.04.04 20:16sell2191.001.22591.42611.0259
4382006.04.05 02:06close2191.001.22501.42611.025996.0131094.51
4392006.04.06 04:20buy2201.001.22791.02771.4279
4402006.04.06 05:18close2201.001.22881.02771.427990.0131184.52
4412006.04.06 18:00buy2211.001.22161.02141.4216
4422006.04.06 18:53close2211.001.22251.02141.421690.0031274.52
4432006.04.06 20:15buy2221.001.22141.02121.4214
4442006.04.06 20:56close2221.001.22231.02121.421490.0031364.52
4452006.04.07 19:47buy2231.001.21101.01081.4110
4462006.04.10 02:32close2231.001.21201.01081.411092.4931457.01
4472006.04.11 09:00sell2241.001.21281.41301.0128
4482006.04.11 11:11close2241.001.21191.41301.012890.0031547.01
4492006.04.11 18:43sell2251.001.21331.41351.0133
4502006.04.12 14:13close2251.001.21241.41351.013396.0031643.01
4512006.04.13 16:00buy2261.001.20841.00821.4084
4522006.04.13 16:05close2261.001.20931.00821.408490.0031733.01
4532006.04.13 16:16buy2271.001.20861.00841.4086
4542006.04.13 16:44close2271.001.20951.00841.408690.0031823.01
4552006.04.13 16:59buy2281.001.20861.00841.4086
4562006.04.13 17:11close2281.001.20971.00841.4086110.0031933.01
4572006.04.13 23:05sell2291.001.21161.41181.0116
4582006.04.14 01:33close2291.001.21061.41181.0116105.9932039.00
4592006.04.17 05:00sell2301.001.21881.41901.0188
4602006.04.17 06:55close2301.001.21781.41901.018899.9932138.99
4612006.04.17 16:44sell2311.001.22611.42631.0261
4622006.04.17 22:16close2311.001.22521.42631.026190.0032228.99
4632006.04.19 03:01sell2321.001.23641.43661.0364
4642006.04.19 03:24close2321.001.23551.43661.036490.0132319.00
4652006.04.19 21:00sell2331.001.23831.43851.0383
4662006.04.19 23:29close2331.001.23741.43851.038390.0032409.00
4672006.04.20 04:37buy2341.001.23571.03551.4357
4682006.04.24 00:00close2341.001.23701.03551.4357115.0032524.00
4692006.04.24 22:00sell2351.001.24031.44051.0403
4702006.04.24 22:53close2351.001.23941.44051.040390.0132614.01
4712006.04.25 05:00buy2361.001.23721.03701.4372
4722006.04.25 07:21close2361.001.23811.03701.437290.0132704.02
4732006.04.26 07:00buy2371.001.24161.04141.4416
4742006.04.26 07:35close2371.001.24251.04141.441690.0032794.02
4752006.04.26 17:00sell2381.001.24381.44401.0438
4762006.04.27 11:39close2381.001.24301.44401.043898.0032892.02
4772006.04.27 12:36buy2391.001.24331.04311.4433
4782006.04.27 16:00close2391.001.24501.04311.4433170.0033062.02
4792006.04.27 23:30sell2401.001.25391.45411.0539
4802006.04.27 23:44close2401.001.25301.45411.053990.0133152.03
4812006.04.28 19:00sell2411.001.26271.46291.0627
4822006.04.28 19:35close2411.001.26181.46291.062790.0033242.03
4832006.04.28 19:46sell2421.001.26231.46251.0623
4842006.04.28 20:46close2421.001.26141.46251.062390.0033332.03
4852006.04.28 22:08sell2431.001.26281.46301.0628
4862006.05.01 01:21close2431.001.26191.46301.062896.0033428.03
4872006.05.01 21:14buy2441.001.26061.06041.4606
4882006.05.02 10:40close2441.001.26171.06041.4606102.4933530.52
4892006.05.02 14:12sell2451.001.26421.46441.0642
4902006.05.02 15:01close2451.001.26331.46441.064290.0033620.52
4912006.05.02 15:33sell2461.001.26401.46421.0640
4922006.05.02 16:05close2461.001.26311.46421.064090.0033710.52
4932006.05.03 01:31buy2471.001.26081.06061.4608
4942006.05.03 02:59close2471.001.26171.06061.460890.0033800.52
4952006.05.03 07:00sell2481.001.26431.46451.0643
4962006.05.03 09:40close2481.001.26331.46451.0643100.0033900.52
4972006.05.03 15:00buy2491.001.26271.06251.4627
4982006.05.03 17:17close2491.001.26361.06251.462790.0033990.52
4992006.05.04 19:00sell2501.001.26841.46861.0684
5002006.05.09 08:56close2501.001.26761.46861.068498.0034088.52
5012006.05.09 17:00sell2511.001.27591.47611.0759
5022006.05.09 17:33close2511.001.27501.47611.075990.0034178.52
5032006.05.09 17:38sell2521.001.27561.47581.0756
5042006.05.09 17:59close2521.001.27471.47581.075690.0034268.52
5052006.05.09 19:27sell2531.001.27601.47621.0760
5062006.05.09 21:58close2531.001.27501.47621.0760100.0134368.53
5072006.05.11 07:11buy2541.001.27281.07261.4728
5082006.05.11 07:44close2541.001.27381.07261.472899.9934468.52
5092006.05.12 10:00sell2551.001.28841.48861.0884
5102006.05.12 14:30close2551.001.28751.48861.088490.0134558.53
5112006.05.15 08:26buy2561.001.29151.09131.4915
5122006.06.05 02:50close2561.001.29401.09131.491592.4934651.02
5132006.06.05 09:25sell2571.001.29501.49521.0950
5142006.06.05 14:42close2571.001.29401.49521.0950100.0034751.02
5152006.06.06 00:00buy2581.001.29031.09011.4903
5162006.06.06 02:15close2581.001.29121.09011.490390.0034841.02
5172006.06.06 04:00buy2591.001.28941.08921.4894
5182006.06.06 04:20close2591.001.29041.08921.4894100.0134941.03
5192006.06.06 04:44buy2601.001.28951.08931.4895
5202006.06.06 08:01close2601.001.29041.08931.489590.0035031.03
5212006.06.06 16:00buy2611.001.28411.08391.4841
5222006.08.04 15:53close2611.001.28961.08391.484192.5035123.53
5232006.08.04 18:11sell2621.001.28971.48991.0897
5242006.08.04 19:36close2621.001.28881.48991.089790.0035213.53
5252006.08.07 08:02buy2631.001.28761.08741.4876
5262006.08.07 08:19close2631.001.28851.08741.487690.0035303.53
5272006.08.07 08:39buy2641.001.28771.08751.4877
5282006.08.08 20:14close2641.001.28871.08751.487792.5035396.03
5292006.08.09 11:00sell2651.001.28631.48651.0863
5302006.08.10 09:54close2651.001.28551.48651.086397.9935494.02
5312006.08.10 12:56buy2661.001.28531.08511.4853
5322006.08.10 13:35close2661.001.28621.08511.485390.0035584.02
5332006.08.11 06:01buy2671.001.27721.07701.4772
5342006.08.11 07:23close2671.001.27811.07701.477290.0035674.02
5352006.08.14 06:23sell2681.001.27491.47511.0749
5362006.08.14 09:25close2681.001.27391.47511.0749100.0035774.02
5372006.08.15 19:00sell2691.001.27911.47931.0791
5382006.08.16 00:13close2691.001.27811.47931.0791106.0035880.02
5392006.08.17 13:24sell2701.001.28761.48781.0876
5402006.08.17 14:36close2701.001.28661.48781.0876100.0035980.02
5412006.08.17 23:39buy2711.001.28251.08231.4825
5422006.08.17 23:47close2711.001.28351.08231.4825100.0036080.02
5432006.08.18 15:00buy2721.001.28021.08001.4802
5442006.08.18 15:02close2721.001.28111.08001.480290.0036170.02
5452006.08.21 05:00sell2731.001.28751.48771.0875
5462006.08.22 00:23close2731.001.28661.48771.087596.0036266.02
5472006.08.22 01:00buy2741.001.28721.08701.4872
5482006.08.22 08:47close2741.001.28811.08701.487290.0136356.03
5492006.08.22 16:00buy2751.001.28081.08061.4808
5502006.08.22 16:56close2751.001.28171.08061.480890.0036446.03
5512006.08.22 17:42buy2761.001.28021.08001.4802
5522006.08.22 17:46close2761.001.28111.08001.480290.0036536.03
5532006.08.22 17:59buy2771.001.28021.08001.4802
5542006.08.22 23:27close2771.001.28111.08001.480290.0036626.03
5552006.08.23 06:01buy2781.001.27931.07911.4793
5562006.08.23 08:55close2781.001.28021.07911.479390.0136716.04
5572006.08.23 23:46buy2791.001.27831.07811.4783
5582006.08.24 10:00close2791.001.27951.07811.478397.5036813.54
5592006.08.24 20:04buy2801.001.27651.07631.4765
5602006.08.25 04:53close2801.001.27751.07631.476592.5036906.04
5612006.08.28 06:00sell2811.001.27971.47991.0797
5622006.08.28 17:08close2811.001.27881.47991.079790.0036996.04
5632006.08.28 21:00buy2821.001.27861.07841.4786
5642006.08.29 02:10close2821.001.27961.07841.478692.5137088.55
5652006.08.29 06:00sell2831.001.28181.48201.0818
5662006.08.29 11:55close2831.001.28091.48201.081890.0037178.55
5672006.08.29 14:59buy2841.001.28011.07991.4801
5682006.08.29 16:00close2841.001.28101.07991.480190.0037268.55
5692006.08.29 20:00buy2851.001.27561.07541.4756
5702006.08.29 20:00close2851.001.27651.07541.475690.0037358.55
5712006.08.31 20:02buy2861.001.27951.07931.4795
5722006.08.31 20:27close2861.001.28041.07931.479590.0037448.55
5732006.09.01 13:31sell2871.001.28221.48241.0822
5742006.09.01 14:13close2871.001.28131.48241.082290.0037538.55
5752006.09.01 20:44sell2881.001.28371.48391.0837
5762006.09.05 09:27close2881.001.28291.48391.083792.0037630.55
5772006.09.05 09:27buy2891.001.28291.08271.4829
5782006.09.05 10:45close2891.001.28381.08271.482990.0037720.55
5792006.09.05 16:00buy2901.001.28111.08091.4811
5802006.09.05 21:01close2901.001.28201.08091.481190.0037810.55
5812006.09.06 16:00buy2911.001.27841.07821.4784
5822006.09.06 16:06close2911.001.27931.07821.478490.0037900.55
5832006.09.06 16:43buy2921.001.27841.07821.4784
5842006.09.06 20:00close2921.001.27931.07821.478490.0037990.55
5852006.09.07 00:10sell2931.001.28111.48131.0811
5862006.09.07 09:49close2931.001.28021.48131.081190.0038080.55
5872006.09.07 12:33buy2941.001.27731.07711.4773
5882006.09.21 21:14close2941.001.27931.07711.477395.0038175.55
5892006.09.22 20:04buy2951.001.27951.07931.4795
5902006.09.25 05:24close2951.001.28051.07931.479592.5138268.06
5912006.09.25 07:00sell2961.001.28131.48151.0813
5922006.09.25 09:05close2961.001.28031.48151.081399.9938368.05
5932006.09.25 13:00buy2971.001.27661.07641.4766
5942006.09.25 14:33close2971.001.27751.07641.476690.0038458.05
5952006.09.25 15:13buy2981.001.27671.07651.4767
5962006.11.07 15:44close2981.001.28091.07651.476797.5038555.55
5972006.11.07 18:03sell2991.001.28071.48091.0807
5982006.11.07 19:43close2991.001.27981.48091.080790.0038645.55
5992006.11.09 01:38buy3001.001.27551.07531.4755
6002006.11.09 05:54close3001.001.27641.07531.475590.0038735.55
6012006.11.09 08:23sell3011.001.27701.47721.0770
6022006.11.09 14:48close3011.001.27601.47721.0770100.0038835.55
6032006.11.10 06:20sell3021.001.28621.48641.0862
6042006.11.10 07:22close3021.001.28531.48641.086290.0038925.55
6052006.11.10 08:32sell3031.001.28671.48691.0867
6062006.11.10 08:42close3031.001.28581.48691.086790.0039015.55
6072006.11.10 18:00buy3041.001.28601.08581.4860
6082006.11.13 02:13close3041.001.28701.08581.486092.4939108.04
6092006.11.13 05:03sell3051.001.28711.48731.0871
6102006.11.13 08:34close3051.001.28621.48731.087190.0039198.04
6112006.11.13 14:08buy3061.001.28361.08341.4836
6122006.11.14 14:31close3061.001.28461.08341.483692.4939290.53
6132006.11.15 14:34buy3071.001.27821.07801.4782
6142006.11.15 14:51close3071.001.27911.07801.478290.0039380.53
6152006.11.15 21:00sell3081.001.28211.48231.0821
6162006.11.16 09:14close3081.001.28131.48231.082198.0039478.53
6172006.11.16 12:00buy3091.001.28071.08051.4807
6182006.11.16 14:30close3091.001.28171.08051.480799.9939578.52
6192006.11.17 07:00buy3101.001.27671.07651.4767
6202006.11.17 07:45close3101.001.27761.07651.476790.0039668.52
6212006.11.17 18:00sell3111.001.28221.48241.0822
6222006.11.17 21:02close3111.001.28131.48241.082290.0039758.52