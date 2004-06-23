|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2006.11.17 22:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|Lots=1; lStopLoss=2000; sStopLoss=2000; lTakeProfit=2000; sTakeProfit=2000; Profit=90; BLVL=20; SLVL=80; PERIOD=2; startbuy=30; startsell=70; StochK=6; StochD=2; StochSlowing=2; Slippage=1; clOpenBuy=Blue; clCloseBuy=Aqua; clOpenSell=Red; clCloseSell=Violet; clModiBuy=Blue; clModiSell=Red; UseSound=false; LotIncrease=false; OneEntryPerBar=false; Name_Expert="Magic RSI"; NameFileSound="alert.wav";
|Bars in test
|15051
|Ticks modelled
|3216375
|Modelling quality
|89.40%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|29758.52
|Gross profit
|29758.52
|Gross loss
|0.00
|Profit factor
|Expected payoff
|95.69
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|0.00 (0.00%)
|Relative drawdown
|0.00% (0.00)
|Total trades
|311
|Short positions (won %)
|142 (100.00%)
|Long positions (won %)
|169 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|311 (100.00%)
|Loss trades (% of total)
|0 (0.00%)
|Largest
|profit trade
|170.00
|loss trade
|0.00
|Average
|profit trade
|95.69
|loss trade
|0.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|311 (29758.52)
|consecutive losses (loss in money)
|0 (0.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|29758.52 (311)
|consecutive loss (count of losses)
|0.00 (0)
|Average
|consecutive wins
|311
|consecutive losses
|0
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.23 03:39
|sell
|1
|1.00
|1.2119
|1.4121
|1.0119
|2
|2004.06.23 11:53
|close
|1
|1.00
|1.2110
|1.4121
|1.0119
|90.00
|10090.00
|3
|2004.06.23 15:02
|buy
|2
|1.00
|1.2083
|1.0081
|1.4083
|4
|2004.06.23 15:28
|close
|2
|1.00
|1.2092
|1.0081
|1.4083
|90.00
|10180.00
|5
|2004.06.23 15:54
|buy
|3
|1.00
|1.2083
|1.0081
|1.4083
|6
|2004.06.23 16:51
|close
|3
|1.00
|1.2093
|1.0081
|1.4083
|100.00
|10280.00
|7
|2004.06.24 12:00
|sell
|4
|1.00
|1.2113
|1.4115
|1.0113
|8
|2004.06.24 12:21
|close
|4
|1.00
|1.2104
|1.4115
|1.0113
|90.00
|10370.00
|9
|2004.06.24 13:45
|sell
|5
|1.00
|1.2124
|1.4126
|1.0124
|10
|2004.06.25 09:10
|close
|5
|1.00
|1.2115
|1.4126
|1.0124
|96.00
|10466.00
|11
|2004.06.28 13:13
|sell
|6
|1.00
|1.2169
|1.4171
|1.0169
|12
|2004.06.28 18:59
|close
|6
|1.00
|1.2160
|1.4171
|1.0169
|90.00
|10556.00
|13
|2004.06.29 19:18
|buy
|7
|1.00
|1.2115
|1.0113
|1.4115
|14
|2004.06.29 19:58
|close
|7
|1.00
|1.2124
|1.0113
|1.4115
|90.00
|10646.00
|15
|2004.06.29 20:28
|buy
|8
|1.00
|1.2107
|1.0105
|1.4107
|16
|2004.06.30 10:24
|close
|8
|1.00
|1.2117
|1.0105
|1.4107
|92.50
|10738.50
|17
|2004.06.30 14:00
|sell
|9
|1.00
|1.2155
|1.4157
|1.0155
|18
|2004.07.01 09:03
|close
|9
|1.00
|1.2147
|1.4157
|1.0155
|97.99
|10836.49
|19
|2004.07.02 14:13
|buy
|10
|1.00
|1.2146
|1.0144
|1.4146
|20
|2004.07.02 14:21
|close
|10
|1.00
|1.2155
|1.0144
|1.4146
|90.00
|10926.49
|21
|2004.07.02 22:14
|sell
|11
|1.00
|1.2323
|1.4325
|1.0323
|22
|2004.07.02 22:38
|close
|11
|1.00
|1.2314
|1.4325
|1.0323
|90.00
|11016.49
|23
|2004.07.05 00:16
|sell
|12
|1.00
|1.2330
|1.4332
|1.0330
|24
|2004.07.05 00:43
|close
|12
|1.00
|1.2321
|1.4332
|1.0330
|90.00
|11106.49
|25
|2004.07.05 01:03
|sell
|13
|1.00
|1.2327
|1.4329
|1.0327
|26
|2004.07.05 01:11
|close
|13
|1.00
|1.2318
|1.4329
|1.0327
|90.00
|11196.49
|27
|2004.07.05 01:28
|sell
|14
|1.00
|1.2327
|1.4329
|1.0327
|28
|2004.07.05 02:06
|close
|14
|1.00
|1.2318
|1.4329
|1.0327
|90.00
|11286.49
|29
|2004.07.05 02:29
|sell
|15
|1.00
|1.2327
|1.4329
|1.0327
|30
|2004.07.05 04:25
|close
|15
|1.00
|1.2318
|1.4329
|1.0327
|90.01
|11376.50
|31
|2004.07.05 14:00
|buy
|16
|1.00
|1.2283
|1.0281
|1.4283
|32
|2004.07.05 15:24
|close
|16
|1.00
|1.2292
|1.0281
|1.4283
|90.00
|11466.50
|33
|2004.07.05 16:07
|buy
|17
|1.00
|1.2281
|1.0279
|1.4281
|34
|2004.07.05 20:50
|close
|17
|1.00
|1.2290
|1.0279
|1.4281
|90.00
|11556.50
|35
|2004.07.07 10:06
|sell
|18
|1.00
|1.2360
|1.4362
|1.0360
|36
|2004.07.07 10:59
|close
|18
|1.00
|1.2351
|1.4362
|1.0360
|90.00
|11646.50
|37
|2004.07.07 11:03
|sell
|19
|1.00
|1.2356
|1.4358
|1.0356
|38
|2004.07.08 09:09
|close
|19
|1.00
|1.2348
|1.4358
|1.0356
|98.00
|11744.50
|39
|2004.07.09 14:03
|buy
|20
|1.00
|1.2378
|1.0376
|1.4378
|40
|2004.07.09 14:43
|close
|20
|1.00
|1.2387
|1.0376
|1.4378
|90.00
|11834.50
|41
|2004.07.12 01:38
|sell
|21
|1.00
|1.2412
|1.4414
|1.0412
|42
|2004.07.12 02:32
|close
|21
|1.00
|1.2403
|1.4414
|1.0412
|90.01
|11924.51
|43
|2004.07.12 12:00
|sell
|22
|1.00
|1.2422
|1.4424
|1.0422
|44
|2004.07.12 13:00
|close
|22
|1.00
|1.2413
|1.4424
|1.0422
|90.00
|12014.51
|45
|2004.07.13 06:59
|buy
|23
|1.00
|1.2352
|1.0350
|1.4352
|46
|2004.07.13 07:03
|close
|23
|1.00
|1.2361
|1.0350
|1.4352
|90.01
|12104.52
|47
|2004.07.13 09:10
|buy
|24
|1.00
|1.2348
|1.0346
|1.4348
|48
|2004.07.13 09:19
|close
|24
|1.00
|1.2358
|1.0346
|1.4348
|100.00
|12204.52
|49
|2004.07.14 12:08
|sell
|25
|1.00
|1.2364
|1.4366
|1.0364
|50
|2004.07.15 08:27
|close
|25
|1.00
|1.2355
|1.4366
|1.0364
|108.00
|12312.52
|51
|2004.07.15 08:27
|buy
|26
|1.00
|1.2355
|1.0353
|1.4355
|52
|2004.07.15 13:53
|close
|26
|1.00
|1.2364
|1.0353
|1.4355
|90.00
|12402.52
|53
|2004.07.16 22:00
|sell
|27
|1.00
|1.2447
|1.4449
|1.0447
|54
|2004.07.19 08:28
|close
|27
|1.00
|1.2437
|1.4449
|1.0447
|106.00
|12508.52
|55
|2004.07.19 14:24
|buy
|28
|1.00
|1.2398
|1.0396
|1.4398
|56
|2004.07.19 14:30
|close
|28
|1.00
|1.2407
|1.0396
|1.4398
|90.00
|12598.52
|57
|2004.07.19 22:59
|sell
|29
|1.00
|1.2440
|1.4442
|1.0440
|58
|2004.07.20 01:08
|close
|29
|1.00
|1.2431
|1.4442
|1.0440
|96.01
|12694.53
|59
|2004.07.20 15:00
|buy
|30
|1.00
|1.2372
|1.0370
|1.4372
|60
|2004.07.20 16:34
|close
|30
|1.00
|1.2381
|1.0370
|1.4372
|90.00
|12784.53
|61
|2004.07.21 15:00
|buy
|31
|1.00
|1.2270
|1.0268
|1.4270
|62
|2004.07.21 15:12
|close
|31
|1.00
|1.2280
|1.0268
|1.4270
|100.00
|12884.53
|63
|2004.07.22 15:04
|sell
|32
|1.00
|1.2267
|1.4269
|1.0267
|64
|2004.07.22 18:25
|close
|32
|1.00
|1.2258
|1.4269
|1.0267
|90.00
|12974.53
|65
|2004.07.23 09:00
|buy
|33
|1.00
|1.2233
|1.0231
|1.4233
|66
|2004.08.06 15:37
|close
|33
|1.00
|1.2253
|1.0231
|1.4233
|95.01
|13069.54
|67
|2004.08.06 20:02
|sell
|34
|1.00
|1.2275
|1.4277
|1.0275
|68
|2004.08.09 01:05
|close
|34
|1.00
|1.2266
|1.4277
|1.0275
|96.01
|13165.55
|69
|2004.08.11 00:00
|buy
|35
|1.00
|1.2229
|1.0227
|1.4229
|70
|2004.08.11 07:57
|close
|35
|1.00
|1.2238
|1.0227
|1.4229
|90.01
|13255.56
|71
|2004.08.12 05:04
|sell
|36
|1.00
|1.2230
|1.4232
|1.0230
|72
|2004.08.12 16:08
|close
|36
|1.00
|1.2221
|1.4232
|1.0230
|90.00
|13345.56
|73
|2004.08.13 04:22
|buy
|37
|1.00
|1.2232
|1.0230
|1.4232
|74
|2004.08.13 14:30
|close
|37
|1.00
|1.2247
|1.0230
|1.4232
|150.00
|13495.56
|75
|2004.08.13 20:07
|sell
|38
|1.00
|1.2359
|1.4361
|1.0359
|76
|2004.08.16 08:19
|close
|38
|1.00
|1.2350
|1.4361
|1.0359
|96.00
|13591.56
|77
|2004.08.16 11:24
|buy
|39
|1.00
|1.2340
|1.0338
|1.4340
|78
|2004.08.16 14:30
|close
|39
|1.00
|1.2350
|1.0338
|1.4340
|99.99
|13691.55
|79
|2004.08.17 13:00
|buy
|40
|1.00
|1.2336
|1.0334
|1.4336
|80
|2004.08.17 14:22
|close
|40
|1.00
|1.2345
|1.0334
|1.4336
|90.00
|13781.55
|81
|2004.08.17 14:41
|buy
|41
|1.00
|1.2336
|1.0334
|1.4336
|82
|2004.08.17 16:10
|close
|41
|1.00
|1.2345
|1.0334
|1.4336
|90.01
|13871.56
|83
|2004.08.18 16:01
|buy
|42
|1.00
|1.2308
|1.0306
|1.4308
|84
|2004.08.18 18:25
|close
|42
|1.00
|1.2320
|1.0306
|1.4308
|120.01
|13991.57
|85
|2004.08.19 00:01
|sell
|43
|1.00
|1.2336
|1.4338
|1.0336
|86
|2004.08.20 12:51
|close
|43
|1.00
|1.2327
|1.4338
|1.0336
|96.00
|14087.57
|87
|2004.08.20 14:00
|buy
|44
|1.00
|1.2301
|1.0299
|1.4301
|88
|2004.08.20 16:07
|close
|44
|1.00
|1.2310
|1.0299
|1.4301
|90.00
|14177.57
|89
|2004.08.23 14:00
|buy
|45
|1.00
|1.2257
|1.0255
|1.4257
|90
|2004.09.10 14:57
|close
|45
|1.00
|1.2283
|1.0255
|1.4257
|110.00
|14287.57
|91
|2004.09.10 17:00
|sell
|46
|1.00
|1.2296
|1.4298
|1.0296
|92
|2004.09.10 17:23
|close
|46
|1.00
|1.2285
|1.4298
|1.0296
|110.00
|14397.57
|93
|2004.09.13 16:14
|buy
|47
|1.00
|1.2232
|1.0230
|1.4232
|94
|2004.09.13 16:28
|close
|47
|1.00
|1.2242
|1.0230
|1.4232
|100.00
|14497.57
|95
|2004.09.15 00:00
|buy
|48
|1.00
|1.2248
|1.0246
|1.4248
|96
|2004.09.15 01:00
|close
|48
|1.00
|1.2257
|1.0246
|1.4248
|90.00
|14587.57
|97
|2004.09.15 07:02
|buy
|49
|1.00
|1.2235
|1.0233
|1.4235
|98
|2004.09.15 08:26
|close
|49
|1.00
|1.2245
|1.0233
|1.4235
|100.00
|14687.57
|99
|2004.09.15 08:33
|buy
|50
|1.00
|1.2234
|1.0232
|1.4234
|100
|2004.09.15 09:11
|close
|50
|1.00
|1.2243
|1.0232
|1.4234
|90.00
|14777.57
|101
|2004.09.15 09:39
|buy
|51
|1.00
|1.2233
|1.0231
|1.4233
|102
|2004.09.15 10:25
|close
|51
|1.00
|1.2243
|1.0231
|1.4233
|100.01
|14877.58
|103
|2004.09.15 19:00
|buy
|52
|1.00
|1.2146
|1.0144
|1.4146
|104
|2004.09.15 22:01
|close
|52
|1.00
|1.2156
|1.0144
|1.4146
|99.99
|14977.57
|105
|2004.09.15 22:59
|buy
|53
|1.00
|1.2150
|1.0148
|1.4150
|106
|2004.09.16 10:01
|close
|53
|1.00
|1.2162
|1.0148
|1.4150
|97.50
|15075.07
|107
|2004.09.17 00:02
|sell
|54
|1.00
|1.2190
|1.4192
|1.0190
|108
|2004.09.17 16:02
|close
|54
|1.00
|1.2180
|1.4192
|1.0190
|100.00
|15175.07
|109
|2004.09.20 11:08
|buy
|55
|1.00
|1.2153
|1.0151
|1.4153
|110
|2004.09.20 17:45
|close
|55
|1.00
|1.2163
|1.0151
|1.4153
|100.00
|15275.07
|111
|2004.09.20 22:25
|sell
|56
|1.00
|1.2172
|1.4174
|1.0172
|112
|2005.05.31 12:21
|close
|56
|1.00
|1.2314
|1.4174
|1.0172
|98.00
|15373.07
|113
|2005.05.31 12:21
|buy
|57
|1.00
|1.2314
|1.0312
|1.4314
|114
|2005.05.31 12:52
|close
|57
|1.00
|1.2323
|1.0312
|1.4314
|90.00
|15463.07
|115
|2005.05.31 12:52
|buy
|58
|1.00
|1.2325
|1.0323
|1.4325
|116
|2005.05.31 14:04
|close
|58
|1.00
|1.2334
|1.0323
|1.4325
|90.01
|15553.08
|117
|2005.05.31 23:00
|buy
|59
|1.00
|1.2302
|1.0300
|1.4302
|118
|2005.06.01 02:23
|close
|59
|1.00
|1.2312
|1.0300
|1.4302
|92.50
|15645.58
|119
|2005.06.01 12:00
|buy
|60
|1.00
|1.2261
|1.0259
|1.4261
|120
|2005.06.01 16:56
|close
|60
|1.00
|1.2272
|1.0259
|1.4261
|109.99
|15755.57
|121
|2005.06.01 21:00
|buy
|61
|1.00
|1.2221
|1.0219
|1.4221
|122
|2005.06.02 08:40
|close
|61
|1.00
|1.2233
|1.0219
|1.4221
|97.50
|15853.07
|123
|2005.06.06 07:32
|sell
|62
|1.00
|1.2259
|1.4261
|1.0259
|124
|2005.06.06 08:19
|close
|62
|1.00
|1.2248
|1.4261
|1.0259
|109.99
|15963.06
|125
|2005.06.06 08:46
|sell
|63
|1.00
|1.2263
|1.4265
|1.0263
|126
|2005.06.06 10:30
|close
|63
|1.00
|1.2253
|1.4265
|1.0263
|100.00
|16063.06
|127
|2005.06.06 10:51
|sell
|64
|1.00
|1.2267
|1.4269
|1.0267
|128
|2005.06.06 13:11
|close
|64
|1.00
|1.2257
|1.4269
|1.0267
|99.99
|16163.05
|129
|2005.06.07 01:00
|buy
|65
|1.00
|1.2259
|1.0257
|1.4259
|130
|2005.06.07 07:00
|close
|65
|1.00
|1.2268
|1.0257
|1.4259
|90.01
|16253.06
|131
|2005.06.07 09:00
|sell
|66
|1.00
|1.2289
|1.4291
|1.0289
|132
|2005.06.07 09:16
|close
|66
|1.00
|1.2280
|1.4291
|1.0289
|90.00
|16343.06
|133
|2005.06.07 10:37
|sell
|67
|1.00
|1.2299
|1.4301
|1.0299
|134
|2005.06.07 13:21
|close
|67
|1.00
|1.2290
|1.4301
|1.0299
|90.00
|16433.06
|135
|2005.06.08 04:11
|sell
|68
|1.00
|1.2296
|1.4298
|1.0296
|136
|2005.06.08 18:41
|close
|68
|1.00
|1.2287
|1.4298
|1.0296
|90.00
|16523.06
|137
|2005.06.08 21:00
|buy
|69
|1.00
|1.2236
|1.0234
|1.4236
|138
|2005.06.09 03:24
|close
|69
|1.00
|1.2248
|1.0234
|1.4236
|97.50
|16620.56
|139
|2005.06.10 19:00
|buy
|70
|1.00
|1.2126
|1.0124
|1.4126
|140
|2005.06.14 02:41
|close
|70
|1.00
|1.2139
|1.0124
|1.4126
|115.00
|16735.56
|141
|2005.06.14 02:41
|sell
|71
|1.00
|1.2139
|1.4141
|1.0139
|142
|2005.06.14 04:02
|close
|71
|1.00
|1.2129
|1.4141
|1.0139
|100.00
|16835.56
|143
|2005.06.14 20:45
|buy
|72
|1.00
|1.2031
|1.0029
|1.4031
|144
|2005.06.15 03:26
|close
|72
|1.00
|1.2041
|1.0029
|1.4031
|92.48
|16928.04
|145
|2005.06.15 07:35
|sell
|73
|1.00
|1.2051
|1.4053
|1.0051
|146
|2005.06.15 08:16
|close
|73
|1.00
|1.2042
|1.4053
|1.0051
|90.00
|17018.04
|147
|2005.06.15 19:19
|sell
|74
|1.00
|1.2107
|1.4109
|1.0107
|148
|2005.06.16 03:14
|close
|74
|1.00
|1.2099
|1.4109
|1.0107
|97.98
|17116.02
|149
|2005.06.16 06:00
|buy
|75
|1.00
|1.2070
|1.0068
|1.4070
|150
|2005.06.16 07:40
|close
|75
|1.00
|1.2079
|1.0068
|1.4070
|90.00
|17206.02
|151
|2005.06.16 14:00
|sell
|76
|1.00
|1.2118
|1.4120
|1.0118
|152
|2005.06.16 14:34
|close
|76
|1.00
|1.2109
|1.4120
|1.0118
|90.01
|17296.03
|153
|2005.06.16 14:37
|sell
|77
|1.00
|1.2120
|1.4122
|1.0120
|154
|2005.06.16 15:44
|close
|77
|1.00
|1.2110
|1.4122
|1.0120
|99.98
|17396.01
|155
|2005.06.16 19:14
|buy
|78
|1.00
|1.2081
|1.0079
|1.4081
|156
|2005.06.16 19:52
|close
|78
|1.00
|1.2090
|1.0079
|1.4081
|90.00
|17486.01
|157
|2005.06.17 12:00
|sell
|79
|1.00
|1.2135
|1.4137
|1.0135
|158
|2005.06.20 16:34
|close
|79
|1.00
|1.2126
|1.4137
|1.0135
|95.99
|17582.00
|159
|2005.06.20 18:00
|buy
|80
|1.00
|1.2138
|1.0136
|1.4138
|160
|2005.06.20 18:20
|close
|80
|1.00
|1.2147
|1.0136
|1.4138
|90.00
|17672.00
|161
|2005.06.20 20:15
|buy
|81
|1.00
|1.2137
|1.0135
|1.4137
|162
|2005.06.20 20:41
|close
|81
|1.00
|1.2146
|1.0135
|1.4137
|90.01
|17762.01
|163
|2005.06.21 12:00
|buy
|82
|1.00
|1.2084
|1.0082
|1.4084
|164
|2005.06.21 12:07
|close
|82
|1.00
|1.2094
|1.0082
|1.4084
|100.01
|17862.02
|165
|2005.06.21 12:20
|buy
|83
|1.00
|1.2086
|1.0084
|1.4086
|166
|2005.06.21 14:05
|close
|83
|1.00
|1.2095
|1.0084
|1.4086
|90.01
|17952.03
|167
|2005.06.21 19:00
|sell
|84
|1.00
|1.2143
|1.4145
|1.0143
|168
|2005.06.22 12:35
|close
|84
|1.00
|1.2134
|1.4145
|1.0143
|95.99
|18048.02
|169
|2005.06.22 15:00
|buy
|85
|1.00
|1.2110
|1.0108
|1.4110
|170
|2005.06.22 15:21
|close
|85
|1.00
|1.2120
|1.0108
|1.4110
|99.99
|18148.01
|171
|2005.06.22 15:28
|buy
|86
|1.00
|1.2112
|1.0110
|1.4112
|172
|2005.06.22 15:45
|close
|86
|1.00
|1.2121
|1.0110
|1.4112
|90.00
|18238.01
|173
|2005.06.22 15:53
|buy
|87
|1.00
|1.2112
|1.0110
|1.4112
|174
|2005.06.22 16:03
|close
|87
|1.00
|1.2121
|1.0110
|1.4112
|90.00
|18328.01
|175
|2005.06.23 02:01
|sell
|88
|1.00
|1.2133
|1.4135
|1.0133
|176
|2005.06.23 05:23
|close
|88
|1.00
|1.2123
|1.4135
|1.0133
|100.00
|18428.01
|177
|2005.06.23 10:00
|buy
|89
|1.00
|1.2079
|1.0077
|1.4079
|178
|2005.06.23 10:05
|close
|89
|1.00
|1.2088
|1.0077
|1.4079
|90.00
|18518.01
|179
|2005.06.23 12:51
|buy
|90
|1.00
|1.2081
|1.0079
|1.4081
|180
|2005.06.24 14:32
|close
|90
|1.00
|1.2091
|1.0079
|1.4081
|92.50
|18610.51
|181
|2005.06.24 14:32
|sell
|91
|1.00
|1.2091
|1.4093
|1.0091
|182
|2005.06.24 14:33
|close
|91
|1.00
|1.2080
|1.4093
|1.0091
|110.00
|18720.51
|183
|2005.06.24 14:33
|sell
|92
|1.00
|1.2078
|1.4080
|1.0078
|184
|2005.06.24 14:42
|close
|92
|1.00
|1.2069
|1.4080
|1.0078
|90.00
|18810.51
|185
|2005.06.27 04:00
|sell
|93
|1.00
|1.2128
|1.4130
|1.0128
|186
|2005.06.28 09:11
|close
|93
|1.00
|1.2119
|1.4130
|1.0128
|95.99
|18906.50
|187
|2005.06.28 13:58
|buy
|94
|1.00
|1.2093
|1.0091
|1.4093
|188
|2005.06.29 17:50
|close
|94
|1.00
|1.2103
|1.0091
|1.4093
|92.50
|18999.00
|189
|2005.06.30 08:00
|sell
|95
|1.00
|1.2093
|1.4095
|1.0093
|190
|2005.06.30 09:05
|close
|95
|1.00
|1.2083
|1.4095
|1.0093
|99.99
|19098.99
|191
|2005.07.01 20:00
|buy
|96
|1.00
|1.1948
|0.9946
|1.3948
|192
|2005.07.07 11:01
|close
|96
|1.00
|1.1962
|0.9946
|1.3948
|95.00
|19193.99
|193
|2005.07.07 12:00
|sell
|97
|1.00
|1.1990
|1.3992
|0.9990
|194
|2005.07.07 12:02
|close
|97
|1.00
|1.1981
|1.3992
|0.9990
|90.01
|19284.00
|195
|2005.07.07 12:02
|sell
|98
|1.00
|1.1983
|1.3985
|0.9983
|196
|2005.07.07 13:47
|close
|98
|1.00
|1.1973
|1.3985
|0.9983
|100.01
|19384.01
|197
|2005.07.08 06:26
|buy
|99
|1.00
|1.1931
|0.9929
|1.3931
|198
|2005.07.08 14:39
|close
|99
|1.00
|1.1940
|0.9929
|1.3931
|90.00
|19474.01
|199
|2005.07.11 03:35
|sell
|100
|1.00
|1.1970
|1.3972
|0.9970
|200
|2005.07.19 13:41
|close
|100
|1.00
|1.1965
|1.3972
|0.9970
|97.99
|19572.00
|201
|2005.07.20 06:00
|sell
|101
|1.00
|1.2079
|1.4081
|1.0079
|202
|2005.07.20 08:03
|close
|101
|1.00
|1.2068
|1.4081
|1.0079
|109.99
|19681.99
|203
|2005.07.20 22:00
|sell
|102
|1.00
|1.2149
|1.4151
|1.0149
|204
|2005.07.20 22:07
|close
|102
|1.00
|1.2137
|1.4151
|1.0149
|119.99
|19801.98
|205
|2005.07.21 00:05
|sell
|103
|1.00
|1.2156
|1.4158
|1.0156
|206
|2005.07.21 01:20
|close
|103
|1.00
|1.2147
|1.4158
|1.0156
|90.00
|19891.98
|207
|2005.07.22 07:00
|sell
|104
|1.00
|1.2173
|1.4175
|1.0173
|208
|2005.07.22 12:39
|close
|104
|1.00
|1.2163
|1.4175
|1.0173
|99.99
|19991.97
|209
|2005.07.22 16:00
|buy
|105
|1.00
|1.2122
|1.0120
|1.4122
|210
|2005.07.22 16:39
|close
|105
|1.00
|1.2131
|1.0120
|1.4122
|90.00
|20081.97
|211
|2005.07.22 16:43
|buy
|106
|1.00
|1.2124
|1.0122
|1.4124
|212
|2005.07.28 18:10
|close
|106
|1.00
|1.2138
|1.0122
|1.4124
|95.00
|20176.97
|213
|2005.07.28 20:00
|sell
|107
|1.00
|1.2134
|1.4136
|1.0134
|214
|2005.07.28 20:49
|close
|107
|1.00
|1.2125
|1.4136
|1.0134
|90.02
|20266.99
|215
|2005.07.28 20:59
|sell
|108
|1.00
|1.2133
|1.4135
|1.0133
|216
|2005.07.29 00:06
|close
|108
|1.00
|1.2123
|1.4135
|1.0133
|106.00
|20372.99
|217
|2005.07.29 08:09
|buy
|109
|1.00
|1.2122
|1.0120
|1.4122
|218
|2005.07.29 14:45
|close
|109
|1.00
|1.2131
|1.0120
|1.4122
|90.00
|20462.99
|219
|2005.08.01 06:00
|sell
|110
|1.00
|1.2179
|1.4181
|1.0179
|220
|2005.08.01 08:29
|close
|110
|1.00
|1.2169
|1.4181
|1.0179
|100.00
|20562.99
|221
|2005.08.01 09:00
|sell
|111
|1.00
|1.2183
|1.4185
|1.0183
|222
|2005.08.01 09:10
|close
|111
|1.00
|1.2174
|1.4185
|1.0183
|90.00
|20652.99
|223
|2005.08.01 09:30
|sell
|112
|1.00
|1.2183
|1.4185
|1.0183
|224
|2005.08.01 23:00
|close
|112
|1.00
|1.2173
|1.4185
|1.0183
|100.00
|20752.99
|225
|2005.08.02 06:07
|sell
|113
|1.00
|1.2222
|1.4224
|1.0222
|226
|2005.08.02 06:27
|close
|113
|1.00
|1.2212
|1.4224
|1.0222
|99.99
|20852.98
|227
|2005.08.02 21:00
|buy
|114
|1.00
|1.2196
|1.0194
|1.4196
|228
|2005.08.03 09:15
|close
|114
|1.00
|1.2206
|1.0194
|1.4196
|92.50
|20945.48
|229
|2005.08.03 12:00
|sell
|115
|1.00
|1.2306
|1.4308
|1.0306
|230
|2005.08.03 13:39
|close
|115
|1.00
|1.2297
|1.4308
|1.0306
|90.00
|21035.48
|231
|2005.08.03 13:39
|sell
|116
|1.00
|1.2298
|1.4300
|1.0298
|232
|2005.08.16 14:57
|close
|116
|1.00
|1.2296
|1.4300
|1.0298
|98.00
|21133.48
|233
|2005.08.16 15:00
|buy
|117
|1.00
|1.2306
|1.0304
|1.4306
|234
|2005.08.16 15:15
|close
|117
|1.00
|1.2317
|1.0304
|1.4306
|109.98
|21243.46
|235
|2005.08.16 15:28
|buy
|118
|1.00
|1.2308
|1.0306
|1.4308
|236
|2005.08.16 15:57
|close
|118
|1.00
|1.2317
|1.0306
|1.4308
|90.00
|21333.46
|237
|2005.08.16 22:00
|sell
|119
|1.00
|1.2358
|1.4360
|1.0358
|238
|2005.08.16 23:42
|close
|119
|1.00
|1.2348
|1.4360
|1.0358
|100.01
|21433.47
|239
|2005.08.17 07:00
|buy
|120
|1.00
|1.2320
|1.0318
|1.4320
|240
|2005.08.26 16:41
|close
|120
|1.00
|1.2339
|1.0318
|1.4320
|107.49
|21540.96
|241
|2005.08.29 00:00
|buy
|121
|1.00
|1.2281
|1.0279
|1.4281
|242
|2005.08.29 00:22
|close
|121
|1.00
|1.2291
|1.0279
|1.4281
|100.00
|21640.96
|243
|2005.08.29 14:00
|buy
|122
|1.00
|1.2294
|1.0292
|1.4294
|244
|2005.08.31 17:42
|close
|122
|1.00
|1.2307
|1.0292
|1.4294
|114.99
|21755.95
|245
|2005.08.31 19:00
|sell
|123
|1.00
|1.2332
|1.4334
|1.0332
|246
|2005.08.31 21:17
|close
|123
|1.00
|1.2323
|1.4334
|1.0332
|90.01
|21845.96
|247
|2005.08.31 21:53
|sell
|124
|1.00
|1.2332
|1.4334
|1.0332
|248
|2005.09.12 04:51
|close
|124
|1.00
|1.2330
|1.4334
|1.0332
|92.00
|21937.96
|249
|2005.09.12 06:00
|buy
|125
|1.00
|1.2336
|1.0334
|1.4336
|250
|2005.09.12 08:22
|close
|125
|1.00
|1.2345
|1.0334
|1.4336
|90.00
|22027.96
|251
|2005.09.12 09:00
|buy
|126
|1.00
|1.2328
|1.0326
|1.4328
|252
|2005.09.12 10:47
|close
|126
|1.00
|1.2338
|1.0326
|1.4328
|100.01
|22127.97
|253
|2005.09.12 15:08
|buy
|127
|1.00
|1.2288
|1.0286
|1.4288
|254
|2005.09.12 15:38
|close
|127
|1.00
|1.2297
|1.0286
|1.4288
|90.01
|22217.98
|255
|2005.09.12 15:42
|buy
|128
|1.00
|1.2288
|1.0286
|1.4288
|256
|2005.09.12 16:14
|close
|128
|1.00
|1.2297
|1.0286
|1.4288
|90.01
|22307.99
|257
|2005.09.12 18:38
|buy
|129
|1.00
|1.2280
|1.0278
|1.4280
|258
|2005.09.13 01:07
|close
|129
|1.00
|1.2290
|1.0278
|1.4280
|92.50
|22400.49
|259
|2005.09.13 07:54
|sell
|130
|1.00
|1.2313
|1.4315
|1.0313
|260
|2005.09.13 08:00
|close
|130
|1.00
|1.2302
|1.4315
|1.0313
|110.00
|22510.49
|261
|2005.09.14 04:00
|sell
|131
|1.00
|1.2298
|1.4300
|1.0298
|262
|2005.09.14 07:21
|close
|131
|1.00
|1.2287
|1.4300
|1.0298
|109.99
|22620.48
|263
|2005.09.15 06:00
|buy
|132
|1.00
|1.2225
|1.0223
|1.4225
|264
|2005.09.15 14:00
|close
|132
|1.00
|1.2234
|1.0223
|1.4225
|90.00
|22710.48
|265
|2005.09.16 03:29
|sell
|133
|1.00
|1.2233
|1.4235
|1.0233
|266
|2005.09.16 15:00
|close
|133
|1.00
|1.2224
|1.4235
|1.0233
|90.00
|22800.48
|267
|2005.09.16 15:00
|buy
|134
|1.00
|1.2224
|1.0222
|1.4224
|268
|2005.09.16 15:46
|close
|134
|1.00
|1.2238
|1.0222
|1.4224
|140.00
|22940.48
|269
|2005.09.16 15:46
|buy
|135
|1.00
|1.2237
|1.0235
|1.4237
|270
|2005.09.22 01:45
|close
|135
|1.00
|1.2251
|1.0235
|1.4237
|95.00
|23035.48
|271
|2005.09.22 07:00
|buy
|136
|1.00
|1.2193
|1.0191
|1.4193
|272
|2005.09.22 07:14
|close
|136
|1.00
|1.2204
|1.0191
|1.4193
|110.00
|23145.48
|273
|2005.09.22 19:00
|buy
|137
|1.00
|1.2152
|1.0150
|1.4152
|274
|2005.09.23 11:00
|close
|137
|1.00
|1.2165
|1.0150
|1.4152
|122.49
|23267.97
|275
|2005.09.23 12:01
|buy
|138
|1.00
|1.2118
|1.0116
|1.4118
|276
|2005.10.06 16:00
|close
|138
|1.00
|1.2137
|1.0116
|1.4118
|92.51
|23360.48
|277
|2005.10.06 18:00
|sell
|139
|1.00
|1.2131
|1.4133
|1.0131
|278
|2005.10.07 14:30
|close
|139
|1.00
|1.2121
|1.4133
|1.0131
|106.00
|23466.48
|279
|2005.10.07 15:00
|buy
|140
|1.00
|1.2111
|1.0109
|1.4111
|280
|2005.10.07 16:05
|close
|140
|1.00
|1.2121
|1.0109
|1.4111
|100.01
|23566.49
|281
|2005.10.07 17:25
|buy
|141
|1.00
|1.2107
|1.0105
|1.4107
|282
|2005.10.07 19:00
|close
|141
|1.00
|1.2117
|1.0105
|1.4107
|100.00
|23666.49
|283
|2005.10.10 17:00
|buy
|142
|1.00
|1.2045
|1.0043
|1.4045
|284
|2005.10.10 17:27
|close
|142
|1.00
|1.2054
|1.0043
|1.4045
|90.00
|23756.49
|285
|2005.10.10 20:12
|buy
|143
|1.00
|1.2053
|1.0051
|1.4053
|286
|2005.10.10 21:40
|close
|143
|1.00
|1.2064
|1.0051
|1.4053
|109.99
|23866.48
|287
|2005.10.11 05:51
|buy
|144
|1.00
|1.2030
|1.0028
|1.4030
|288
|2005.10.11 10:39
|close
|144
|1.00
|1.2040
|1.0028
|1.4030
|100.00
|23966.48
|289
|2005.10.12 14:00
|sell
|145
|1.00
|1.2015
|1.4017
|1.0015
|290
|2005.10.12 14:30
|close
|145
|1.00
|1.2006
|1.4017
|1.0015
|90.01
|24056.49
|291
|2005.10.12 14:59
|sell
|146
|1.00
|1.2013
|1.4015
|1.0013
|292
|2005.10.13 03:07
|close
|146
|1.00
|1.2005
|1.4015
|1.0013
|98.00
|24154.49
|293
|2005.10.13 18:16
|buy
|147
|1.00
|1.1926
|0.9924
|1.3926
|294
|2005.10.13 18:18
|close
|147
|1.00
|1.1935
|0.9924
|1.3926
|90.00
|24244.49
|295
|2005.10.14 14:30
|buy
|148
|1.00
|1.1979
|0.9977
|1.3979
|296
|2005.10.14 14:30
|close
|148
|1.00
|1.1988
|0.9977
|1.3979
|90.00
|24334.49
|297
|2005.10.17 14:00
|buy
|149
|1.00
|1.2030
|1.0028
|1.4030
|298
|2005.10.17 17:02
|close
|149
|1.00
|1.2039
|1.0028
|1.4030
|90.00
|24424.49
|299
|2005.10.18 02:00
|buy
|150
|1.00
|1.2000
|0.9998
|1.4000
|300
|2005.10.20 21:26
|close
|150
|1.00
|1.2016
|0.9998
|1.4000
|130.01
|24554.50
|301
|2005.10.21 01:36
|sell
|151
|1.00
|1.2021
|1.4023
|1.0021
|302
|2005.10.21 12:30
|close
|151
|1.00
|1.2012
|1.4023
|1.0021
|90.00
|24644.50
|303
|2005.10.24 01:31
|buy
|152
|1.00
|1.1939
|0.9937
|1.3939
|304
|2005.10.24 08:08
|close
|152
|1.00
|1.1948
|0.9937
|1.3939
|90.00
|24734.50
|305
|2005.10.24 19:02
|sell
|153
|1.00
|1.1993
|1.3995
|0.9993
|306
|2005.10.24 19:09
|close
|153
|1.00
|1.1984
|1.3995
|0.9993
|90.01
|24824.51
|307
|2005.10.25 14:52
|sell
|154
|1.00
|1.2040
|1.4042
|1.0040
|308
|2005.10.31 13:31
|close
|154
|1.00
|1.2034
|1.4042
|1.0040
|96.00
|24920.51
|309
|2005.10.31 17:00
|buy
|155
|1.00
|1.1978
|0.9976
|1.3978
|310
|2005.10.31 17:06
|close
|155
|1.00
|1.1987
|0.9976
|1.3978
|90.00
|25010.51
|311
|2005.10.31 17:15
|buy
|156
|1.00
|1.1981
|0.9979
|1.3981
|312
|2005.10.31 17:27
|close
|156
|1.00
|1.1991
|0.9979
|1.3981
|100.00
|25110.51
|313
|2005.10.31 19:14
|buy
|157
|1.00
|1.1977
|0.9975
|1.3977
|314
|2005.10.31 20:07
|close
|157
|1.00
|1.1988
|0.9975
|1.3977
|110.00
|25220.51
|315
|2005.11.01 07:39
|buy
|158
|1.00
|1.1975
|0.9973
|1.3975
|316
|2005.11.01 08:01
|close
|158
|1.00
|1.1985
|0.9973
|1.3975
|99.99
|25320.50
|317
|2005.11.02 20:01
|sell
|159
|1.00
|1.2064
|1.4066
|1.0064
|318
|2005.11.03 08:40
|close
|159
|1.00
|1.2056
|1.4066
|1.0064
|98.00
|25418.50
|319
|2005.11.03 16:00
|buy
|160
|1.00
|1.2007
|1.0005
|1.4007
|320
|2005.12.14 09:39
|close
|160
|1.00
|1.2048
|1.0005
|1.4007
|117.50
|25536.00
|321
|2005.12.14 22:01
|buy
|161
|1.00
|1.1998
|0.9996
|1.3998
|322
|2005.12.15 02:16
|close
|161
|1.00
|1.2010
|0.9996
|1.3998
|97.50
|25633.50
|323
|2005.12.16 04:28
|buy
|162
|1.00
|1.1949
|0.9947
|1.3949
|324
|2005.12.16 05:38
|close
|162
|1.00
|1.1959
|0.9947
|1.3949
|100.00
|25733.50
|325
|2005.12.16 11:00
|sell
|163
|1.00
|1.2006
|1.4008
|1.0006
|326
|2005.12.16 11:32
|close
|163
|1.00
|1.1996
|1.4008
|1.0006
|100.01
|25833.51
|327
|2005.12.16 21:56
|sell
|164
|1.00
|1.2013
|1.4015
|1.0013
|328
|2005.12.19 08:08
|close
|164
|1.00
|1.2004
|1.4015
|1.0013
|96.00
|25929.51
|329
|2005.12.20 06:00
|buy
|165
|1.00
|1.1980
|0.9978
|1.3980
|330
|2005.12.20 06:33
|close
|165
|1.00
|1.1989
|0.9978
|1.3980
|90.00
|26019.51
|331
|2005.12.20 19:00
|buy
|166
|1.00
|1.1855
|0.9853
|1.3855
|332
|2005.12.20 20:37
|close
|166
|1.00
|1.1864
|0.9853
|1.3855
|90.01
|26109.52
|333
|2005.12.21 18:25
|buy
|167
|1.00
|1.1813
|0.9811
|1.3813
|334
|2005.12.21 19:07
|close
|167
|1.00
|1.1822
|0.9811
|1.3813
|90.00
|26199.52
|335
|2005.12.22 18:00
|sell
|168
|1.00
|1.1879
|1.3881
|0.9879
|336
|2005.12.22 18:23
|close
|168
|1.00
|1.1869
|1.3881
|0.9879
|99.99
|26299.51
|337
|2005.12.22 20:48
|sell
|169
|1.00
|1.1882
|1.3884
|0.9882
|338
|2005.12.22 21:41
|close
|169
|1.00
|1.1872
|1.3884
|0.9882
|100.00
|26399.51
|339
|2005.12.23 15:00
|buy
|170
|1.00
|1.1837
|0.9835
|1.3837
|340
|2005.12.23 15:13
|close
|170
|1.00
|1.1847
|0.9835
|1.3837
|100.00
|26499.51
|341
|2005.12.26 07:14
|buy
|171
|1.00
|1.1836
|0.9834
|1.3836
|342
|2005.12.26 07:16
|close
|171
|1.00
|1.1845
|0.9834
|1.3836
|90.00
|26589.51
|343
|2005.12.29 09:00
|sell
|172
|1.00
|1.1863
|1.3865
|0.9863
|344
|2005.12.29 10:19
|close
|172
|1.00
|1.1854
|1.3865
|0.9863
|90.00
|26679.51
|345
|2005.12.29 15:00
|buy
|173
|1.00
|1.1833
|0.9831
|1.3833
|346
|2005.12.29 16:48
|close
|173
|1.00
|1.1842
|0.9831
|1.3833
|90.00
|26769.51
|347
|2005.12.30 07:32
|sell
|174
|1.00
|1.1884
|1.3886
|0.9884
|348
|2005.12.30 08:20
|close
|174
|1.00
|1.1875
|1.3886
|0.9884
|90.00
|26859.51
|349
|2005.12.30 14:00
|buy
|175
|1.00
|1.1807
|0.9805
|1.3807
|350
|2005.12.30 17:20
|close
|175
|1.00
|1.1816
|0.9805
|1.3807
|90.00
|26949.51
|351
|2005.12.30 21:15
|sell
|176
|1.00
|1.1837
|1.3839
|0.9837
|352
|2006.01.02 07:18
|close
|176
|1.00
|1.1828
|1.3839
|0.9837
|96.00
|27045.51
|353
|2006.01.02 08:00
|buy
|177
|1.00
|1.1830
|0.9828
|1.3830
|354
|2006.01.02 08:52
|close
|177
|1.00
|1.1841
|0.9828
|1.3830
|109.99
|27155.50
|355
|2006.01.02 17:00
|buy
|178
|1.00
|1.1826
|0.9824
|1.3826
|356
|2006.01.03 01:13
|close
|178
|1.00
|1.1836
|0.9824
|1.3826
|92.50
|27248.00
|357
|2006.01.03 05:00
|sell
|179
|1.00
|1.1871
|1.3873
|0.9871
|358
|2006.01.03 10:14
|close
|179
|1.00
|1.1862
|1.3873
|0.9871
|90.01
|27338.01
|359
|2006.01.03 19:00
|sell
|180
|1.00
|1.1979
|1.3981
|0.9979
|360
|2006.02.03 15:07
|close
|180
|1.00
|1.1989
|1.3981
|0.9979
|98.01
|27436.02
|361
|2006.02.06 01:00
|sell
|181
|1.00
|1.2026
|1.4028
|1.0026
|362
|2006.02.06 04:35
|close
|181
|1.00
|1.2016
|1.4028
|1.0026
|100.00
|27536.02
|363
|2006.02.06 12:13
|buy
|182
|1.00
|1.1982
|0.9980
|1.3982
|364
|2006.02.07 08:50
|close
|182
|1.00
|1.1992
|0.9980
|1.3982
|92.50
|27628.52
|365
|2006.02.07 09:02
|sell
|183
|1.00
|1.1982
|1.3984
|0.9982
|366
|2006.02.07 13:04
|close
|183
|1.00
|1.1973
|1.3984
|0.9982
|90.00
|27718.52
|367
|2006.02.07 16:15
|buy
|184
|1.00
|1.1963
|0.9961
|1.3963
|368
|2006.02.07 17:57
|close
|184
|1.00
|1.1973
|0.9961
|1.3963
|100.00
|27818.52
|369
|2006.02.09 01:02
|sell
|185
|1.00
|1.1962
|1.3964
|0.9962
|370
|2006.02.09 16:06
|close
|185
|1.00
|1.1953
|1.3964
|0.9962
|90.00
|27908.52
|371
|2006.02.13 01:11
|buy
|186
|1.00
|1.1893
|0.9891
|1.3893
|372
|2006.02.13 05:43
|close
|186
|1.00
|1.1902
|0.9891
|1.3893
|90.00
|27998.52
|373
|2006.02.13 15:00
|buy
|187
|1.00
|1.1886
|0.9884
|1.3886
|374
|2006.02.13 15:42
|close
|187
|1.00
|1.1895
|0.9884
|1.3886
|90.00
|28088.52
|375
|2006.02.13 19:45
|sell
|188
|1.00
|1.1905
|1.3907
|0.9905
|376
|2006.02.13 23:00
|close
|188
|1.00
|1.1896
|1.3907
|0.9905
|90.00
|28178.52
|377
|2006.02.14 09:30
|sell
|189
|1.00
|1.1917
|1.3919
|0.9917
|378
|2006.02.14 10:30
|close
|189
|1.00
|1.1908
|1.3919
|0.9917
|90.00
|28268.52
|379
|2006.02.14 15:00
|buy
|190
|1.00
|1.1876
|0.9874
|1.3876
|380
|2006.02.14 15:44
|close
|190
|1.00
|1.1885
|0.9874
|1.3876
|90.00
|28358.52
|381
|2006.02.14 15:55
|buy
|191
|1.00
|1.1879
|0.9877
|1.3879
|382
|2006.02.14 17:07
|close
|191
|1.00
|1.1888
|0.9877
|1.3879
|90.00
|28448.52
|383
|2006.02.15 00:10
|sell
|192
|1.00
|1.1918
|1.3920
|0.9918
|384
|2006.02.15 08:46
|close
|192
|1.00
|1.1908
|1.3920
|0.9918
|100.00
|28548.52
|385
|2006.02.16 13:00
|buy
|193
|1.00
|1.1863
|0.9861
|1.3863
|386
|2006.02.16 14:38
|close
|193
|1.00
|1.1872
|0.9861
|1.3863
|90.00
|28638.52
|387
|2006.02.16 19:01
|sell
|194
|1.00
|1.1882
|1.3884
|0.9882
|388
|2006.02.17 09:59
|close
|194
|1.00
|1.1873
|1.3884
|0.9882
|95.99
|28734.51
|389
|2006.02.20 03:20
|sell
|195
|1.00
|1.1953
|1.3955
|0.9953
|390
|2006.02.20 09:36
|close
|195
|1.00
|1.1944
|1.3955
|0.9953
|90.00
|28824.51
|391
|2006.02.20 12:02
|buy
|196
|1.00
|1.1939
|0.9937
|1.3939
|392
|2006.02.20 17:01
|close
|196
|1.00
|1.1948
|0.9937
|1.3939
|90.00
|28914.51
|393
|2006.02.21 21:00
|sell
|197
|1.00
|1.1918
|1.3920
|0.9918
|394
|2006.02.21 23:32
|close
|197
|1.00
|1.1908
|1.3920
|0.9918
|100.00
|29014.51
|395
|2006.02.22 12:00
|buy
|198
|1.00
|1.1878
|0.9876
|1.3878
|396
|2006.02.22 12:12
|close
|198
|1.00
|1.1887
|0.9876
|1.3878
|90.00
|29104.51
|397
|2006.02.22 12:44
|buy
|199
|1.00
|1.1882
|0.9880
|1.3882
|398
|2006.02.22 14:52
|close
|199
|1.00
|1.1895
|0.9880
|1.3882
|130.00
|29234.51
|399
|2006.02.23 14:11
|sell
|200
|1.00
|1.1959
|1.3961
|0.9959
|400
|2006.02.23 14:34
|close
|200
|1.00
|1.1949
|1.3961
|0.9959
|100.00
|29334.51
|401
|2006.02.23 15:05
|sell
|201
|1.00
|1.1959
|1.3961
|0.9959
|402
|2006.02.23 15:21
|close
|201
|1.00
|1.1950
|1.3961
|0.9959
|90.00
|29424.51
|403
|2006.02.23 19:04
|buy
|202
|1.00
|1.1920
|0.9918
|1.3920
|404
|2006.02.23 19:58
|close
|202
|1.00
|1.1930
|0.9918
|1.3920
|100.00
|29524.51
|405
|2006.02.24 20:07
|buy
|203
|1.00
|1.1872
|0.9870
|1.3872
|406
|2006.02.24 20:46
|close
|203
|1.00
|1.1881
|0.9870
|1.3872
|90.00
|29614.51
|407
|2006.02.27 00:02
|buy
|204
|1.00
|1.1862
|0.9860
|1.3862
|408
|2006.02.27 05:44
|close
|204
|1.00
|1.1871
|0.9860
|1.3862
|90.00
|29704.51
|409
|2006.02.28 01:03
|buy
|205
|1.00
|1.1845
|0.9843
|1.3845
|410
|2006.02.28 03:41
|close
|205
|1.00
|1.1854
|0.9843
|1.3845
|90.00
|29794.51
|411
|2006.02.28 07:04
|sell
|206
|1.00
|1.1860
|1.3862
|0.9860
|412
|2006.02.28 08:17
|close
|206
|1.00
|1.1851
|1.3862
|0.9860
|90.00
|29884.51
|413
|2006.03.02 11:00
|sell
|207
|1.00
|1.1937
|1.3939
|0.9937
|414
|2006.03.02 14:00
|close
|207
|1.00
|1.1928
|1.3939
|0.9937
|90.00
|29974.51
|415
|2006.03.06 02:00
|sell
|208
|1.00
|1.2081
|1.4083
|1.0081
|416
|2006.03.06 03:27
|close
|208
|1.00
|1.2072
|1.4083
|1.0081
|90.00
|30064.51
|417
|2006.03.06 09:52
|buy
|209
|1.00
|1.2057
|1.0055
|1.4057
|418
|2006.03.16 10:49
|close
|209
|1.00
|1.2075
|1.0055
|1.4057
|90.00
|30154.51
|419
|2006.03.16 12:00
|sell
|210
|1.00
|1.2075
|1.4077
|1.0075
|420
|2006.03.16 13:09
|close
|210
|1.00
|1.2066
|1.4077
|1.0075
|90.00
|30244.51
|421
|2006.03.16 13:53
|sell
|211
|1.00
|1.2077
|1.4079
|1.0077
|422
|2006.03.16 14:09
|close
|211
|1.00
|1.2068
|1.4079
|1.0077
|90.00
|30334.51
|423
|2006.03.16 14:20
|sell
|212
|1.00
|1.2076
|1.4078
|1.0076
|424
|2006.03.22 11:05
|close
|212
|1.00
|1.2069
|1.4078
|1.0076
|94.00
|30428.51
|425
|2006.03.23 00:14
|buy
|213
|1.00
|1.2074
|1.0072
|1.4074
|426
|2006.03.28 14:04
|close
|213
|1.00
|1.2086
|1.0072
|1.4074
|97.49
|30526.00
|427
|2006.03.28 16:00
|sell
|214
|1.00
|1.2099
|1.4101
|1.0099
|428
|2006.03.28 16:22
|close
|214
|1.00
|1.2090
|1.4101
|1.0099
|90.00
|30616.00
|429
|2006.03.29 02:11
|buy
|215
|1.00
|1.2002
|1.0000
|1.4002
|430
|2006.03.29 07:27
|close
|215
|1.00
|1.2011
|1.0000
|1.4002
|90.00
|30706.00
|431
|2006.03.30 07:00
|sell
|216
|1.00
|1.2070
|1.4072
|1.0070
|432
|2006.03.30 08:04
|close
|216
|1.00
|1.2059
|1.4072
|1.0070
|110.00
|30816.00
|433
|2006.03.31 03:11
|sell
|217
|1.00
|1.2171
|1.4173
|1.0171
|434
|2006.03.31 04:19
|close
|217
|1.00
|1.2162
|1.4173
|1.0171
|90.00
|30906.00
|435
|2006.03.31 10:00
|buy
|218
|1.00
|1.2136
|1.0134
|1.4136
|436
|2006.04.03 20:42
|close
|218
|1.00
|1.2146
|1.0134
|1.4136
|92.50
|30998.50
|437
|2006.04.04 20:16
|sell
|219
|1.00
|1.2259
|1.4261
|1.0259
|438
|2006.04.05 02:06
|close
|219
|1.00
|1.2250
|1.4261
|1.0259
|96.01
|31094.51
|439
|2006.04.06 04:20
|buy
|220
|1.00
|1.2279
|1.0277
|1.4279
|440
|2006.04.06 05:18
|close
|220
|1.00
|1.2288
|1.0277
|1.4279
|90.01
|31184.52
|441
|2006.04.06 18:00
|buy
|221
|1.00
|1.2216
|1.0214
|1.4216
|442
|2006.04.06 18:53
|close
|221
|1.00
|1.2225
|1.0214
|1.4216
|90.00
|31274.52
|443
|2006.04.06 20:15
|buy
|222
|1.00
|1.2214
|1.0212
|1.4214
|444
|2006.04.06 20:56
|close
|222
|1.00
|1.2223
|1.0212
|1.4214
|90.00
|31364.52
|445
|2006.04.07 19:47
|buy
|223
|1.00
|1.2110
|1.0108
|1.4110
|446
|2006.04.10 02:32
|close
|223
|1.00
|1.2120
|1.0108
|1.4110
|92.49
|31457.01
|447
|2006.04.11 09:00
|sell
|224
|1.00
|1.2128
|1.4130
|1.0128
|448
|2006.04.11 11:11
|close
|224
|1.00
|1.2119
|1.4130
|1.0128
|90.00
|31547.01
|449
|2006.04.11 18:43
|sell
|225
|1.00
|1.2133
|1.4135
|1.0133
|450
|2006.04.12 14:13
|close
|225
|1.00
|1.2124
|1.4135
|1.0133
|96.00
|31643.01
|451
|2006.04.13 16:00
|buy
|226
|1.00
|1.2084
|1.0082
|1.4084
|452
|2006.04.13 16:05
|close
|226
|1.00
|1.2093
|1.0082
|1.4084
|90.00
|31733.01
|453
|2006.04.13 16:16
|buy
|227
|1.00
|1.2086
|1.0084
|1.4086
|454
|2006.04.13 16:44
|close
|227
|1.00
|1.2095
|1.0084
|1.4086
|90.00
|31823.01
|455
|2006.04.13 16:59
|buy
|228
|1.00
|1.2086
|1.0084
|1.4086
|456
|2006.04.13 17:11
|close
|228
|1.00
|1.2097
|1.0084
|1.4086
|110.00
|31933.01
|457
|2006.04.13 23:05
|sell
|229
|1.00
|1.2116
|1.4118
|1.0116
|458
|2006.04.14 01:33
|close
|229
|1.00
|1.2106
|1.4118
|1.0116
|105.99
|32039.00
|459
|2006.04.17 05:00
|sell
|230
|1.00
|1.2188
|1.4190
|1.0188
|460
|2006.04.17 06:55
|close
|230
|1.00
|1.2178
|1.4190
|1.0188
|99.99
|32138.99
|461
|2006.04.17 16:44
|sell
|231
|1.00
|1.2261
|1.4263
|1.0261
|462
|2006.04.17 22:16
|close
|231
|1.00
|1.2252
|1.4263
|1.0261
|90.00
|32228.99
|463
|2006.04.19 03:01
|sell
|232
|1.00
|1.2364
|1.4366
|1.0364
|464
|2006.04.19 03:24
|close
|232
|1.00
|1.2355
|1.4366
|1.0364
|90.01
|32319.00
|465
|2006.04.19 21:00
|sell
|233
|1.00
|1.2383
|1.4385
|1.0383
|466
|2006.04.19 23:29
|close
|233
|1.00
|1.2374
|1.4385
|1.0383
|90.00
|32409.00
|467
|2006.04.20 04:37
|buy
|234
|1.00
|1.2357
|1.0355
|1.4357
|468
|2006.04.24 00:00
|close
|234
|1.00
|1.2370
|1.0355
|1.4357
|115.00
|32524.00
|469
|2006.04.24 22:00
|sell
|235
|1.00
|1.2403
|1.4405
|1.0403
|470
|2006.04.24 22:53
|close
|235
|1.00
|1.2394
|1.4405
|1.0403
|90.01
|32614.01
|471
|2006.04.25 05:00
|buy
|236
|1.00
|1.2372
|1.0370
|1.4372
|472
|2006.04.25 07:21
|close
|236
|1.00
|1.2381
|1.0370
|1.4372
|90.01
|32704.02
|473
|2006.04.26 07:00
|buy
|237
|1.00
|1.2416
|1.0414
|1.4416
|474
|2006.04.26 07:35
|close
|237
|1.00
|1.2425
|1.0414
|1.4416
|90.00
|32794.02
|475
|2006.04.26 17:00
|sell
|238
|1.00
|1.2438
|1.4440
|1.0438
|476
|2006.04.27 11:39
|close
|238
|1.00
|1.2430
|1.4440
|1.0438
|98.00
|32892.02
|477
|2006.04.27 12:36
|buy
|239
|1.00
|1.2433
|1.0431
|1.4433
|478
|2006.04.27 16:00
|close
|239
|1.00
|1.2450
|1.0431
|1.4433
|170.00
|33062.02
|479
|2006.04.27 23:30
|sell
|240
|1.00
|1.2539
|1.4541
|1.0539
|480
|2006.04.27 23:44
|close
|240
|1.00
|1.2530
|1.4541
|1.0539
|90.01
|33152.03
|481
|2006.04.28 19:00
|sell
|241
|1.00
|1.2627
|1.4629
|1.0627
|482
|2006.04.28 19:35
|close
|241
|1.00
|1.2618
|1.4629
|1.0627
|90.00
|33242.03
|483
|2006.04.28 19:46
|sell
|242
|1.00
|1.2623
|1.4625
|1.0623
|484
|2006.04.28 20:46
|close
|242
|1.00
|1.2614
|1.4625
|1.0623
|90.00
|33332.03
|485
|2006.04.28 22:08
|sell
|243
|1.00
|1.2628
|1.4630
|1.0628
|486
|2006.05.01 01:21
|close
|243
|1.00
|1.2619
|1.4630
|1.0628
|96.00
|33428.03
|487
|2006.05.01 21:14
|buy
|244
|1.00
|1.2606
|1.0604
|1.4606
|488
|2006.05.02 10:40
|close
|244
|1.00
|1.2617
|1.0604
|1.4606
|102.49
|33530.52
|489
|2006.05.02 14:12
|sell
|245
|1.00
|1.2642
|1.4644
|1.0642
|490
|2006.05.02 15:01
|close
|245
|1.00
|1.2633
|1.4644
|1.0642
|90.00
|33620.52
|491
|2006.05.02 15:33
|sell
|246
|1.00
|1.2640
|1.4642
|1.0640
|492
|2006.05.02 16:05
|close
|246
|1.00
|1.2631
|1.4642
|1.0640
|90.00
|33710.52
|493
|2006.05.03 01:31
|buy
|247
|1.00
|1.2608
|1.0606
|1.4608
|494
|2006.05.03 02:59
|close
|247
|1.00
|1.2617
|1.0606
|1.4608
|90.00
|33800.52
|495
|2006.05.03 07:00
|sell
|248
|1.00
|1.2643
|1.4645
|1.0643
|496
|2006.05.03 09:40
|close
|248
|1.00
|1.2633
|1.4645
|1.0643
|100.00
|33900.52
|497
|2006.05.03 15:00
|buy
|249
|1.00
|1.2627
|1.0625
|1.4627
|498
|2006.05.03 17:17
|close
|249
|1.00
|1.2636
|1.0625
|1.4627
|90.00
|33990.52
|499
|2006.05.04 19:00
|sell
|250
|1.00
|1.2684
|1.4686
|1.0684
|500
|2006.05.09 08:56
|close
|250
|1.00
|1.2676
|1.4686
|1.0684
|98.00
|34088.52
|501
|2006.05.09 17:00
|sell
|251
|1.00
|1.2759
|1.4761
|1.0759
|502
|2006.05.09 17:33
|close
|251
|1.00
|1.2750
|1.4761
|1.0759
|90.00
|34178.52
|503
|2006.05.09 17:38
|sell
|252
|1.00
|1.2756
|1.4758
|1.0756
|504
|2006.05.09 17:59
|close
|252
|1.00
|1.2747
|1.4758
|1.0756
|90.00
|34268.52
|505
|2006.05.09 19:27
|sell
|253
|1.00
|1.2760
|1.4762
|1.0760
|506
|2006.05.09 21:58
|close
|253
|1.00
|1.2750
|1.4762
|1.0760
|100.01
|34368.53
|507
|2006.05.11 07:11
|buy
|254
|1.00
|1.2728
|1.0726
|1.4728
|508
|2006.05.11 07:44
|close
|254
|1.00
|1.2738
|1.0726
|1.4728
|99.99
|34468.52
|509
|2006.05.12 10:00
|sell
|255
|1.00
|1.2884
|1.4886
|1.0884
|510
|2006.05.12 14:30
|close
|255
|1.00
|1.2875
|1.4886
|1.0884
|90.01
|34558.53
|511
|2006.05.15 08:26
|buy
|256
|1.00
|1.2915
|1.0913
|1.4915
|512
|2006.06.05 02:50
|close
|256
|1.00
|1.2940
|1.0913
|1.4915
|92.49
|34651.02
|513
|2006.06.05 09:25
|sell
|257
|1.00
|1.2950
|1.4952
|1.0950
|514
|2006.06.05 14:42
|close
|257
|1.00
|1.2940
|1.4952
|1.0950
|100.00
|34751.02
|515
|2006.06.06 00:00
|buy
|258
|1.00
|1.2903
|1.0901
|1.4903
|516
|2006.06.06 02:15
|close
|258
|1.00
|1.2912
|1.0901
|1.4903
|90.00
|34841.02
|517
|2006.06.06 04:00
|buy
|259
|1.00
|1.2894
|1.0892
|1.4894
|518
|2006.06.06 04:20
|close
|259
|1.00
|1.2904
|1.0892
|1.4894
|100.01
|34941.03
|519
|2006.06.06 04:44
|buy
|260
|1.00
|1.2895
|1.0893
|1.4895
|520
|2006.06.06 08:01
|close
|260
|1.00
|1.2904
|1.0893
|1.4895
|90.00
|35031.03
|521
|2006.06.06 16:00
|buy
|261
|1.00
|1.2841
|1.0839
|1.4841
|522
|2006.08.04 15:53
|close
|261
|1.00
|1.2896
|1.0839
|1.4841
|92.50
|35123.53
|523
|2006.08.04 18:11
|sell
|262
|1.00
|1.2897
|1.4899
|1.0897
|524
|2006.08.04 19:36
|close
|262
|1.00
|1.2888
|1.4899
|1.0897
|90.00
|35213.53
|525
|2006.08.07 08:02
|buy
|263
|1.00
|1.2876
|1.0874
|1.4876
|526
|2006.08.07 08:19
|close
|263
|1.00
|1.2885
|1.0874
|1.4876
|90.00
|35303.53
|527
|2006.08.07 08:39
|buy
|264
|1.00
|1.2877
|1.0875
|1.4877
|528
|2006.08.08 20:14
|close
|264
|1.00
|1.2887
|1.0875
|1.4877
|92.50
|35396.03
|529
|2006.08.09 11:00
|sell
|265
|1.00
|1.2863
|1.4865
|1.0863
|530
|2006.08.10 09:54
|close
|265
|1.00
|1.2855
|1.4865
|1.0863
|97.99
|35494.02
|531
|2006.08.10 12:56
|buy
|266
|1.00
|1.2853
|1.0851
|1.4853
|532
|2006.08.10 13:35
|close
|266
|1.00
|1.2862
|1.0851
|1.4853
|90.00
|35584.02
|533
|2006.08.11 06:01
|buy
|267
|1.00
|1.2772
|1.0770
|1.4772
|534
|2006.08.11 07:23
|close
|267
|1.00
|1.2781
|1.0770
|1.4772
|90.00
|35674.02
|535
|2006.08.14 06:23
|sell
|268
|1.00
|1.2749
|1.4751
|1.0749
|536
|2006.08.14 09:25
|close
|268
|1.00
|1.2739
|1.4751
|1.0749
|100.00
|35774.02
|537
|2006.08.15 19:00
|sell
|269
|1.00
|1.2791
|1.4793
|1.0791
|538
|2006.08.16 00:13
|close
|269
|1.00
|1.2781
|1.4793
|1.0791
|106.00
|35880.02
|539
|2006.08.17 13:24
|sell
|270
|1.00
|1.2876
|1.4878
|1.0876
|540
|2006.08.17 14:36
|close
|270
|1.00
|1.2866
|1.4878
|1.0876
|100.00
|35980.02
|541
|2006.08.17 23:39
|buy
|271
|1.00
|1.2825
|1.0823
|1.4825
|542
|2006.08.17 23:47
|close
|271
|1.00
|1.2835
|1.0823
|1.4825
|100.00
|36080.02
|543
|2006.08.18 15:00
|buy
|272
|1.00
|1.2802
|1.0800
|1.4802
|544
|2006.08.18 15:02
|close
|272
|1.00
|1.2811
|1.0800
|1.4802
|90.00
|36170.02
|545
|2006.08.21 05:00
|sell
|273
|1.00
|1.2875
|1.4877
|1.0875
|546
|2006.08.22 00:23
|close
|273
|1.00
|1.2866
|1.4877
|1.0875
|96.00
|36266.02
|547
|2006.08.22 01:00
|buy
|274
|1.00
|1.2872
|1.0870
|1.4872
|548
|2006.08.22 08:47
|close
|274
|1.00
|1.2881
|1.0870
|1.4872
|90.01
|36356.03
|549
|2006.08.22 16:00
|buy
|275
|1.00
|1.2808
|1.0806
|1.4808
|550
|2006.08.22 16:56
|close
|275
|1.00
|1.2817
|1.0806
|1.4808
|90.00
|36446.03
|551
|2006.08.22 17:42
|buy
|276
|1.00
|1.2802
|1.0800
|1.4802
|552
|2006.08.22 17:46
|close
|276
|1.00
|1.2811
|1.0800
|1.4802
|90.00
|36536.03
|553
|2006.08.22 17:59
|buy
|277
|1.00
|1.2802
|1.0800
|1.4802
|554
|2006.08.22 23:27
|close
|277
|1.00
|1.2811
|1.0800
|1.4802
|90.00
|36626.03
|555
|2006.08.23 06:01
|buy
|278
|1.00
|1.2793
|1.0791
|1.4793
|556
|2006.08.23 08:55
|close
|278
|1.00
|1.2802
|1.0791
|1.4793
|90.01
|36716.04
|557
|2006.08.23 23:46
|buy
|279
|1.00
|1.2783
|1.0781
|1.4783
|558
|2006.08.24 10:00
|close
|279
|1.00
|1.2795
|1.0781
|1.4783
|97.50
|36813.54
|559
|2006.08.24 20:04
|buy
|280
|1.00
|1.2765
|1.0763
|1.4765
|560
|2006.08.25 04:53
|close
|280
|1.00
|1.2775
|1.0763
|1.4765
|92.50
|36906.04
|561
|2006.08.28 06:00
|sell
|281
|1.00
|1.2797
|1.4799
|1.0797
|562
|2006.08.28 17:08
|close
|281
|1.00
|1.2788
|1.4799
|1.0797
|90.00
|36996.04
|563
|2006.08.28 21:00
|buy
|282
|1.00
|1.2786
|1.0784
|1.4786
|564
|2006.08.29 02:10
|close
|282
|1.00
|1.2796
|1.0784
|1.4786
|92.51
|37088.55
|565
|2006.08.29 06:00
|sell
|283
|1.00
|1.2818
|1.4820
|1.0818
|566
|2006.08.29 11:55
|close
|283
|1.00
|1.2809
|1.4820
|1.0818
|90.00
|37178.55
|567
|2006.08.29 14:59
|buy
|284
|1.00
|1.2801
|1.0799
|1.4801
|568
|2006.08.29 16:00
|close
|284
|1.00
|1.2810
|1.0799
|1.4801
|90.00
|37268.55
|569
|2006.08.29 20:00
|buy
|285
|1.00
|1.2756
|1.0754
|1.4756
|570
|2006.08.29 20:00
|close
|285
|1.00
|1.2765
|1.0754
|1.4756
|90.00
|37358.55
|571
|2006.08.31 20:02
|buy
|286
|1.00
|1.2795
|1.0793
|1.4795
|572
|2006.08.31 20:27
|close
|286
|1.00
|1.2804
|1.0793
|1.4795
|90.00
|37448.55
|573
|2006.09.01 13:31
|sell
|287
|1.00
|1.2822
|1.4824
|1.0822
|574
|2006.09.01 14:13
|close
|287
|1.00
|1.2813
|1.4824
|1.0822
|90.00
|37538.55
|575
|2006.09.01 20:44
|sell
|288
|1.00
|1.2837
|1.4839
|1.0837
|576
|2006.09.05 09:27
|close
|288
|1.00
|1.2829
|1.4839
|1.0837
|92.00
|37630.55
|577
|2006.09.05 09:27
|buy
|289
|1.00
|1.2829
|1.0827
|1.4829
|578
|2006.09.05 10:45
|close
|289
|1.00
|1.2838
|1.0827
|1.4829
|90.00
|37720.55
|579
|2006.09.05 16:00
|buy
|290
|1.00
|1.2811
|1.0809
|1.4811
|580
|2006.09.05 21:01
|close
|290
|1.00
|1.2820
|1.0809
|1.4811
|90.00
|37810.55
|581
|2006.09.06 16:00
|buy
|291
|1.00
|1.2784
|1.0782
|1.4784
|582
|2006.09.06 16:06
|close
|291
|1.00
|1.2793
|1.0782
|1.4784
|90.00
|37900.55
|583
|2006.09.06 16:43
|buy
|292
|1.00
|1.2784
|1.0782
|1.4784
|584
|2006.09.06 20:00
|close
|292
|1.00
|1.2793
|1.0782
|1.4784
|90.00
|37990.55
|585
|2006.09.07 00:10
|sell
|293
|1.00
|1.2811
|1.4813
|1.0811
|586
|2006.09.07 09:49
|close
|293
|1.00
|1.2802
|1.4813
|1.0811
|90.00
|38080.55
|587
|2006.09.07 12:33
|buy
|294
|1.00
|1.2773
|1.0771
|1.4773
|588
|2006.09.21 21:14
|close
|294
|1.00
|1.2793
|1.0771
|1.4773
|95.00
|38175.55
|589
|2006.09.22 20:04
|buy
|295
|1.00
|1.2795
|1.0793
|1.4795
|590
|2006.09.25 05:24
|close
|295
|1.00
|1.2805
|1.0793
|1.4795
|92.51
|38268.06
|591
|2006.09.25 07:00
|sell
|296
|1.00
|1.2813
|1.4815
|1.0813
|592
|2006.09.25 09:05
|close
|296
|1.00
|1.2803
|1.4815
|1.0813
|99.99
|38368.05
|593
|2006.09.25 13:00
|buy
|297
|1.00
|1.2766
|1.0764
|1.4766
|594
|2006.09.25 14:33
|close
|297
|1.00
|1.2775
|1.0764
|1.4766
|90.00
|38458.05
|595
|2006.09.25 15:13
|buy
|298
|1.00
|1.2767
|1.0765
|1.4767
|596
|2006.11.07 15:44
|close
|298
|1.00
|1.2809
|1.0765
|1.4767
|97.50
|38555.55
|597
|2006.11.07 18:03
|sell
|299
|1.00
|1.2807
|1.4809
|1.0807
|598
|2006.11.07 19:43
|close
|299
|1.00
|1.2798
|1.4809
|1.0807
|90.00
|38645.55
|599
|2006.11.09 01:38
|buy
|300
|1.00
|1.2755
|1.0753
|1.4755
|600
|2006.11.09 05:54
|close
|300
|1.00
|1.2764
|1.0753
|1.4755
|90.00
|38735.55
|601
|2006.11.09 08:23
|sell
|301
|1.00
|1.2770
|1.4772
|1.0770
|602
|2006.11.09 14:48
|close
|301
|1.00
|1.2760
|1.4772
|1.0770
|100.00
|38835.55
|603
|2006.11.10 06:20
|sell
|302
|1.00
|1.2862
|1.4864
|1.0862
|604
|2006.11.10 07:22
|close
|302
|1.00
|1.2853
|1.4864
|1.0862
|90.00
|38925.55
|605
|2006.11.10 08:32
|sell
|303
|1.00
|1.2867
|1.4869
|1.0867
|606
|2006.11.10 08:42
|close
|303
|1.00
|1.2858
|1.4869
|1.0867
|90.00
|39015.55
|607
|2006.11.10 18:00
|buy
|304
|1.00
|1.2860
|1.0858
|1.4860
|608
|2006.11.13 02:13
|close
|304
|1.00
|1.2870
|1.0858
|1.4860
|92.49
|39108.04
|609
|2006.11.13 05:03
|sell
|305
|1.00
|1.2871
|1.4873
|1.0871
|610
|2006.11.13 08:34
|close
|305
|1.00
|1.2862
|1.4873
|1.0871
|90.00
|39198.04
|611
|2006.11.13 14:08
|buy
|306
|1.00
|1.2836
|1.0834
|1.4836
|612
|2006.11.14 14:31
|close
|306
|1.00
|1.2846
|1.0834
|1.4836
|92.49
|39290.53
|613
|2006.11.15 14:34
|buy
|307
|1.00
|1.2782
|1.0780
|1.4782
|614
|2006.11.15 14:51
|close
|307
|1.00
|1.2791
|1.0780
|1.4782
|90.00
|39380.53
|615
|2006.11.15 21:00
|sell
|308
|1.00
|1.2821
|1.4823
|1.0821
|616
|2006.11.16 09:14
|close
|308
|1.00
|1.2813
|1.4823
|1.0821
|98.00
|39478.53
|617
|2006.11.16 12:00
|buy
|309
|1.00
|1.2807
|1.0805
|1.4807
|618
|2006.11.16 14:30
|close
|309
|1.00
|1.2817
|1.0805
|1.4807
|99.99
|39578.52
|619
|2006.11.17 07:00
|buy
|310
|1.00
|1.2767
|1.0765
|1.4767
|620
|2006.11.17 07:45
|close
|310
|1.00
|1.2776
|1.0765
|1.4767
|90.00
|39668.52
|621
|2006.11.17 18:00
|sell
|311
|1.00
|1.2822
|1.4824
|1.0822
|622
|2006.11.17 21:02
|close
|311
|1.00
|1.2813
|1.4824
|1.0822
|90.00
|39758.52