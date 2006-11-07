|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|5 Minutes (M5) 2006.11.06 00:00 - 2006.11.21 00:00 (2006.11.06 - 2006.11.21)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=1234567; Risk=0.2; TrailingStop=20; TakeProfitLow=10; StopLossLow=20; TakeProfitMid=20; StopLossMid=30; TakeProfitHigh=30; StopLossHigh=40; SignalCandle=1; TradeLowTrends=true; TradeMidTrends=true; TradeHighTrends=true; UseOSMA=true; OSMAFast=5; OSMASlow=30; OSMASignal=2; UseCCI=true; CCIPrice=0; CciPer=18; Cci_Level1=50; Cci_Level2=100; Cci_Level3=150; UseStoch=true; StochHigh=75; StochLow=25; UseSar=true; SarStep=0.02; SarMax=0.2; UseHighLow=true; HighPeriods=4; HighPips=3; HighStep=2; UseTrend=true; MAPeriod=60; MAMode=2; MAPrice=0; Trend_Strength_1=0.25; Trend_Strength_2=0.25; Trend_Strength_3=0.5; Trend_Strength_4=0.5; Trend_Strength_5=1; Trend_Strength_6=1; Ema_1=8; Ema_2=24; Ema_3=72; Ema_4=216; EmaShift=0;
|Bars in test
|581647
|Ticks modelled
|637712
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-122.38
|Gross profit
|1165.88
|Gross loss
|-1288.26
|Profit factor
|0.91
|Expected payoff
|-1.63
|Absolute drawdown
|122.38
|Maximal drawdown
|582.82 (5.57%)
|Relative drawdown
|5.57% (582.82)
|Total trades
|75
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|75 (56.00%)
|Profit trades (% of total)
|42 (56.00%)
|Loss trades (% of total)
|33 (44.00%)
|Largest
|profit trade
|30.00
|loss trade
|-40.78
|Average
|profit trade
|27.76
|loss trade
|-39.04
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (566.09)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-243.13)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|566.09 (19)
|consecutive loss (count of losses)
|-243.13 (6)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.11.07 07:00
|buy
|1
|0.10
|1.2770
|1.2730
|1.2800
|2
|2006.11.07 07:00
|buy
|2
|0.10
|1.2771
|1.2731
|1.2801
|3
|2006.11.07 07:00
|buy
|3
|0.10
|1.2770
|1.2730
|1.2800
|4
|2006.11.07 07:01
|buy
|4
|0.10
|1.2769
|1.2729
|1.2799
|5
|2006.11.07 07:01
|buy
|5
|0.10
|1.2771
|1.2731
|1.2801
|6
|2006.11.07 16:18
|t/p
|4
|0.10
|1.2799
|1.2729
|1.2799
|30.00
|10030.00
|7
|2006.11.07 16:18
|buy
|6
|0.10
|1.2801
|1.2761
|1.2831
|8
|2006.11.07 16:18
|t/p
|1
|0.10
|1.2800
|1.2730
|1.2800
|30.00
|10060.00
|9
|2006.11.07 16:18
|t/p
|3
|0.10
|1.2800
|1.2730
|1.2800
|30.00
|10090.00
|10
|2006.11.07 16:18
|buy
|7
|0.10
|1.2802
|1.2762
|1.2832
|11
|2006.11.07 16:18
|buy
|8
|0.10
|1.2801
|1.2761
|1.2831
|12
|2006.11.07 16:32
|t/p
|2
|0.10
|1.2801
|1.2731
|1.2801
|30.00
|10120.00
|13
|2006.11.07 16:32
|t/p
|5
|0.10
|1.2801
|1.2731
|1.2801
|30.00
|10150.00
|14
|2006.11.07 16:32
|buy
|9
|0.10
|1.2803
|1.2763
|1.2833
|15
|2006.11.07 16:32
|buy
|10
|0.10
|1.2802
|1.2762
|1.2832
|16
|2006.11.07 22:11
|s/l
|9
|0.10
|1.2763
|1.2763
|1.2833
|-40.00
|10110.00
|17
|2006.11.07 22:25
|buy
|11
|0.10
|1.2773
|1.2733
|1.2803
|18
|2006.11.08 09:20
|s/l
|7
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2832
|-40.78
|10069.22
|19
|2006.11.08 09:20
|s/l
|10
|0.10
|1.2762
|1.2762
|1.2832
|-40.78
|10028.44
|20
|2006.11.08 09:20
|buy
|12
|0.10
|1.2764
|1.2724
|1.2794
|21
|2006.11.08 09:20
|buy
|13
|0.10
|1.2765
|1.2725
|1.2795
|22
|2006.11.08 11:06
|t/p
|12
|0.10
|1.2794
|1.2724
|1.2794
|30.00
|10058.44
|23
|2006.11.08 11:06
|buy
|14
|0.10
|1.2796
|1.2756
|1.2826
|24
|2006.11.08 11:07
|t/p
|13
|0.10
|1.2795
|1.2725
|1.2795
|30.00
|10088.44
|25
|2006.11.08 11:07
|buy
|15
|0.10
|1.2797
|1.2757
|1.2827
|26
|2006.11.08 11:26
|t/p
|11
|0.10
|1.2803
|1.2733
|1.2803
|29.22
|10117.65
|27
|2006.11.08 11:26
|buy
|16
|0.10
|1.2805
|1.2765
|1.2835
|28
|2006.11.08 15:41
|s/l
|16
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2835
|-40.00
|10077.65
|29
|2006.11.08 15:41
|buy
|17
|0.10
|1.2767
|1.2727
|1.2797
|30
|2006.11.08 16:11
|s/l
|6
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2831
|-40.78
|10036.87
|31
|2006.11.08 16:11
|s/l
|8
|0.10
|1.2761
|1.2761
|1.2831
|-40.78
|9996.09
|32
|2006.11.08 16:11
|buy
|18
|0.10
|1.2763
|1.2723
|1.2793
|33
|2006.11.08 16:11
|buy
|19
|0.10
|1.2764
|1.2724
|1.2794
|34
|2006.11.08 16:12
|s/l
|15
|0.10
|1.2757
|1.2757
|1.2827
|-40.00
|9956.09
|35
|2006.11.08 16:12
|buy
|20
|0.10
|1.2759
|1.2719
|1.2789
|36
|2006.11.08 16:13
|s/l
|14
|0.10
|1.2756
|1.2756
|1.2826
|-40.00
|9916.09
|37
|2006.11.08 16:13
|buy
|21
|0.10
|1.2758
|1.2718
|1.2788
|38
|2006.11.09 10:07
|t/p
|21
|0.10
|1.2788
|1.2718
|1.2788
|27.65
|9943.74
|39
|2006.11.09 10:07
|buy
|22
|0.10
|1.2790
|1.2750
|1.2820
|40
|2006.11.09 10:09
|t/p
|20
|0.10
|1.2789
|1.2719
|1.2789
|27.65
|9971.40
|41
|2006.11.09 10:09
|buy
|23
|0.10
|1.2791
|1.2751
|1.2821
|42
|2006.11.09 14:50
|t/p
|18
|0.10
|1.2793
|1.2723
|1.2793
|27.65
|9999.05
|43
|2006.11.09 14:50
|buy
|24
|0.10
|1.2795
|1.2755
|1.2825
|44
|2006.11.09 14:50
|t/p
|19
|0.10
|1.2794
|1.2724
|1.2794
|27.65
|10026.70
|45
|2006.11.09 14:50
|buy
|25
|0.10
|1.2796
|1.2756
|1.2826
|46
|2006.11.09 15:05
|t/p
|17
|0.10
|1.2797
|1.2727
|1.2797
|27.65
|10054.36
|47
|2006.11.09 15:05
|buy
|26
|0.10
|1.2799
|1.2759
|1.2829
|48
|2006.11.09 15:47
|s/l
|26
|0.10
|1.2759
|1.2759
|1.2829
|-40.00
|10014.36
|49
|2006.11.09 15:47
|s/l
|25
|0.10
|1.2756
|1.2756
|1.2826
|-40.00
|9974.36
|50
|2006.11.09 15:47
|s/l
|24
|0.10
|1.2755
|1.2755
|1.2825
|-40.00
|9934.36
|51
|2006.11.09 15:48
|s/l
|23
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2821
|-40.00
|9894.36
|52
|2006.11.09 16:15
|buy
|27
|0.10
|1.2770
|1.2730
|1.2800
|53
|2006.11.09 16:15
|buy
|28
|0.10
|1.2772
|1.2732
|1.2802
|54
|2006.11.09 16:15
|buy
|29
|0.10
|1.2771
|1.2731
|1.2801
|55
|2006.11.09 16:15
|buy
|30
|0.10
|1.2770
|1.2730
|1.2800
|56
|2006.11.09 17:01
|t/p
|27
|0.10
|1.2800
|1.2730
|1.2800
|30.00
|9924.36
|57
|2006.11.09 17:01
|t/p
|30
|0.10
|1.2800
|1.2730
|1.2800
|30.00
|9954.36
|58
|2006.11.09 17:01
|buy
|31
|0.10
|1.2802
|1.2762
|1.2832
|59
|2006.11.09 17:01
|t/p
|29
|0.10
|1.2801
|1.2731
|1.2801
|30.00
|9984.36
|60
|2006.11.09 17:01
|buy
|32
|0.10
|1.2803
|1.2763
|1.2833
|61
|2006.11.09 17:01
|buy
|33
|0.10
|1.2802
|1.2762
|1.2832
|62
|2006.11.09 17:02
|t/p
|28
|0.10
|1.2802
|1.2732
|1.2802
|30.00
|10014.36
|63
|2006.11.09 17:02
|buy
|34
|0.10
|1.2804
|1.2764
|1.2834
|64
|2006.11.09 18:25
|t/p
|22
|0.10
|1.2820
|1.2750
|1.2820
|30.00
|10044.36
|65
|2006.11.09 18:25
|buy
|35
|0.10
|1.2822
|1.2782
|1.2852
|66
|2006.11.09 18:34
|t/p
|31
|0.10
|1.2832
|1.2762
|1.2832
|30.00
|10074.36
|67
|2006.11.09 18:34
|t/p
|33
|0.10
|1.2832
|1.2762
|1.2832
|30.00
|10104.36
|68
|2006.11.09 18:34
|buy
|36
|0.10
|1.2834
|1.2794
|1.2864
|69
|2006.11.09 18:34
|t/p
|32
|0.10
|1.2833
|1.2763
|1.2833
|30.00
|10134.36
|70
|2006.11.09 18:34
|buy
|37
|0.10
|1.2835
|1.2795
|1.2865
|71
|2006.11.09 18:34
|t/p
|34
|0.10
|1.2834
|1.2764
|1.2834
|30.00
|10164.36
|72
|2006.11.09 18:34
|buy
|38
|0.10
|1.2836
|1.2796
|1.2866
|73
|2006.11.09 18:34
|buy
|39
|0.10
|1.2835
|1.2795
|1.2865
|74
|2006.11.10 04:00
|t/p
|35
|0.10
|1.2852
|1.2782
|1.2852
|29.22
|10193.57
|75
|2006.11.10 04:00
|buy
|40
|0.10
|1.2855
|1.2815
|1.2885
|76
|2006.11.10 04:06
|t/p
|36
|0.10
|1.2864
|1.2794
|1.2864
|29.22
|10222.79
|77
|2006.11.10 04:06
|buy
|41
|0.10
|1.2866
|1.2826
|1.2896
|78
|2006.11.10 04:07
|t/p
|37
|0.10
|1.2865
|1.2795
|1.2865
|29.22
|10252.01
|79
|2006.11.10 04:07
|t/p
|39
|0.10
|1.2865
|1.2795
|1.2865
|29.22
|10281.23
|80
|2006.11.10 04:07
|buy
|42
|0.10
|1.2867
|1.2827
|1.2897
|81
|2006.11.10 04:07
|buy
|43
|0.10
|1.2866
|1.2826
|1.2896
|82
|2006.11.10 04:07
|t/p
|38
|0.10
|1.2866
|1.2796
|1.2866
|29.22
|10310.45
|83
|2006.11.10 04:07
|buy
|44
|0.10
|1.2868
|1.2828
|1.2898
|84
|2006.11.10 10:55
|t/p
|40
|0.10
|1.2885
|1.2815
|1.2885
|30.00
|10340.45
|85
|2006.11.10 10:55
|buy
|45
|0.10
|1.2888
|1.2848
|1.2918
|86
|2006.11.10 11:05
|t/p
|41
|0.10
|1.2896
|1.2826
|1.2896
|30.00
|10370.45
|87
|2006.11.10 11:05
|t/p
|42
|0.10
|1.2897
|1.2827
|1.2897
|30.00
|10400.45
|88
|2006.11.10 11:05
|t/p
|43
|0.10
|1.2896
|1.2826
|1.2896
|30.00
|10430.45
|89
|2006.11.10 11:05
|t/p
|44
|0.10
|1.2898
|1.2828
|1.2898
|30.00
|10460.45
|90
|2006.11.10 11:05
|buy
|46
|0.10
|1.2905
|1.2865
|1.2935
|91
|2006.11.10 11:05
|buy
|47
|0.10
|1.2904
|1.2864
|1.2934
|92
|2006.11.10 11:05
|buy
|48
|0.10
|1.2906
|1.2866
|1.2936
|93
|2006.11.10 11:05
|buy
|49
|0.10
|1.2904
|1.2864
|1.2934
|94
|2006.11.10 14:54
|s/l
|48
|0.10
|1.2866
|1.2866
|1.2936
|-40.00
|10420.45
|95
|2006.11.10 14:54
|buy
|50
|0.10
|1.2868
|1.2828
|1.2898
|96
|2006.11.10 15:10
|s/l
|46
|0.10
|1.2865
|1.2865
|1.2935
|-40.00
|10380.45
|97
|2006.11.10 15:10
|buy
|51
|0.10
|1.2867
|1.2827
|1.2897
|98
|2006.11.10 15:10
|s/l
|47
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2934
|-40.00
|10340.45
|99
|2006.11.10 15:10
|s/l
|49
|0.10
|1.2864
|1.2864
|1.2934
|-40.00
|10300.45
|100
|2006.11.10 15:10
|buy
|52
|0.10
|1.2866
|1.2826
|1.2896
|101
|2006.11.10 15:10
|buy
|53
|0.10
|1.2867
|1.2827
|1.2897
|102
|2006.11.10 21:23
|s/l
|45
|0.10
|1.2848
|1.2848
|1.2918
|-40.00
|10260.45
|103
|2006.11.10 21:23
|buy
|54
|0.10
|1.2850
|1.2810
|1.2880
|104
|2006.11.13 07:18
|t/p
|54
|0.10
|1.2880
|1.2810
|1.2880
|29.22
|10289.66
|105
|2006.11.13 07:18
|buy
|55
|0.10
|1.2882
|1.2842
|1.2912
|106
|2006.11.13 11:54
|s/l
|55
|0.10
|1.2842
|1.2842
|1.2912
|-40.00
|10249.66
|107
|2006.11.13 11:54
|buy
|56
|0.10
|1.2844
|1.2804
|1.2874
|108
|2006.11.13 14:05
|s/l
|50
|0.10
|1.2828
|1.2828
|1.2898
|-40.78
|10208.88
|109
|2006.11.13 14:05
|s/l
|51
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2897
|-40.78
|10168.10
|110
|2006.11.13 14:05
|s/l
|53
|0.10
|1.2827
|1.2827
|1.2897
|-40.78
|10127.32
|111
|2006.11.13 14:05
|buy
|57
|0.10
|1.2829
|1.2789
|1.2859
|112
|2006.11.13 14:05
|buy
|58
|0.10
|1.2830
|1.2790
|1.2860
|113
|2006.11.13 14:05
|buy
|59
|0.10
|1.2829
|1.2789
|1.2859
|114
|2006.11.13 16:19
|s/l
|52
|0.10
|1.2826
|1.2826
|1.2896
|-40.78
|10086.54
|115
|2006.11.13 16:20
|buy
|60
|0.10
|1.2829
|1.2789
|1.2859
|116
|2006.11.13 17:15
|s/l
|56
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.2874
|-40.00
|10046.54
|117
|2006.11.13 17:25
|buy
|61
|0.10
|1.2808
|1.2768
|1.2838
|118
|2006.11.14 10:43
|t/p
|61
|0.10
|1.2838
|1.2768
|1.2838
|29.22
|10075.75
|119
|2006.11.14 15:33
|t/p
|57
|0.10
|1.2859
|1.2789
|1.2859
|29.22
|10104.97
|120
|2006.11.14 15:33
|t/p
|59
|0.10
|1.2859
|1.2789
|1.2859
|29.22
|10134.19
|121
|2006.11.14 15:33
|t/p
|60
|0.10
|1.2859
|1.2789
|1.2859
|29.22
|10163.41
|122
|2006.11.14 15:33
|t/p
|58
|0.10
|1.2860
|1.2790
|1.2860
|29.22
|10192.62
|123
|2006.11.16 04:00
|buy
|62
|0.10
|1.2831
|1.2791
|1.2861
|124
|2006.11.16 04:02
|buy
|63
|0.10
|1.2831
|1.2791
|1.2861
|125
|2006.11.16 04:03
|buy
|64
|0.10
|1.2832
|1.2792
|1.2862
|126
|2006.11.16 04:03
|buy
|65
|0.10
|1.2830
|1.2790
|1.2860
|127
|2006.11.16 04:03
|buy
|66
|0.10
|1.2831
|1.2791
|1.2861
|128
|2006.11.16 19:13
|s/l
|62
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2861
|-40.00
|10152.62
|129
|2006.11.16 19:13
|s/l
|63
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2861
|-40.00
|10112.62
|130
|2006.11.16 19:13
|s/l
|64
|0.10
|1.2792
|1.2792
|1.2862
|-40.00
|10072.62
|131
|2006.11.16 19:13
|s/l
|66
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2861
|-40.00
|10032.62
|132
|2006.11.16 19:13
|s/l
|65
|0.10
|1.2790
|1.2790
|1.2860
|-40.00
|9992.62
|133
|2006.11.20 00:05
|buy
|67
|0.10
|1.2827
|1.2797
|1.2847
|134
|2006.11.20 00:05
|buy
|68
|0.10
|1.2827
|1.2797
|1.2847
|135
|2006.11.20 05:00
|buy
|69
|0.10
|1.2843
|1.2803
|1.2873
|136
|2006.11.20 05:00
|buy
|70
|0.10
|1.2843
|1.2803
|1.2873
|137
|2006.11.20 05:00
|buy
|71
|0.10
|1.2841
|1.2801
|1.2871
|138
|2006.11.20 11:56
|t/p
|67
|0.10
|1.2847
|1.2797
|1.2847
|20.00
|10012.62
|139
|2006.11.20 11:56
|t/p
|68
|0.10
|1.2847
|1.2797
|1.2847
|20.00
|10032.62
|140
|2006.11.20 11:56
|buy
|72
|0.10
|1.2850
|1.2810
|1.2880
|141
|2006.11.20 11:56
|buy
|73
|0.10
|1.2849
|1.2809
|1.2879
|142
|2006.11.20 18:54
|s/l
|72
|0.10
|1.2810
|1.2810
|1.2880
|-40.00
|9992.62
|143
|2006.11.20 18:54
|buy
|74
|0.10
|1.2812
|1.2772
|1.2842
|144
|2006.11.20 18:55
|s/l
|73
|0.10
|1.2809
|1.2809
|1.2879
|-40.00
|9952.62
|145
|2006.11.20 18:55
|buy
|75
|0.10
|1.2811
|1.2771
|1.2841
|146
|2006.11.20 23:59
|close at stop
|75
|0.10
|1.2815
|1.2771
|1.2841
|4.00
|9956.62
|147
|2006.11.20 23:59
|close at stop
|74
|0.10
|1.2815
|1.2772
|1.2842
|3.00
|9959.62
|148
|2006.11.20 23:59
|close at stop
|71
|0.10
|1.2815
|1.2801
|1.2871
|-26.00
|9933.62
|149
|2006.11.20 23:59
|close at stop
|70
|0.10
|1.2815
|1.2803
|1.2873
|-28.00
|9905.62
|150
|2006.11.20 23:59
|close at stop
|69
|0.10
|1.2815
|1.2803
|1.2873
|-28.00
|9877.62