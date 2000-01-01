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|Owner
|EA
|Pairs Trader
|30 day ROI
|30 day pips
|90 day
|90 day pips
|1 year
|1 year Pips
|Open positions
|Open Profit/Loss
|Open PIPS
|Mike
|Pheonix v 4 EUR/USD
|Euro/Cable
|2000%
|654
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|Long - EURO USD
| $ 2,501.00
|351
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|Mikes system
|JAP
|1000%
|546
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|short - JAP
| $ 35.00
|35
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|Leveraged Buy/Sell
|Euro
|2%
|65126
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|Cyberia
|JAP
|4%
|3565
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|Kevin
|KurkaTrader - Cable
|cable
|59%
|654
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|Trend Scalper
|All
|125%
|6
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|Awesome Euro
|all
|-122%
|-651
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|Eric
|Firebird 1
|Euro/Cable
|216%
|1668
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|Firebird 2
|JAP
|-651%
|-654
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|Tasha
|Cost average
|Euro
|35%
|65212
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|Breakout
|JAP
|351%
|6543
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|Goldi-Lots
|cable
|-56%
|-5
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|Colleen
|Forex Phreak
|All
|-645%
|-54
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|Velocity
|all
|351%
|354
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|Farhand
|Euro/Cable
|2%
|6545
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|Trevor
|Crab
|JAP
|-500%
|-684894
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|HighLow
|Euro
|-5%
|-5
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|Swing trader
|JAP
|21654%
|64
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|Daytrader
|cable
|32168%
|681468
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|Simple MA
|All
|55%
|127
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