Owner EA Pairs Trader 30 day ROI 30 day pips 90 day 90 day pips 1 year 1 year Pips Open positions  Open Profit/Loss  Open PIPS
Mike Pheonix v 4 EUR/USD Euro/Cable  2000% 654 Long - EURO USD   $          2,501.00 351
Mikes system  JAP 1000% 546 short - JAP  $              35.00 35
Leveraged Buy/Sell  Euro  2% 65126
Cyberia  JAP 4% 3565
Kevin KurkaTrader - Cable  cable  59% 654
Trend Scalper All 125% 6
Awesome Euro all  -122% -651
Eric Firebird 1 Euro/Cable  216% 1668
Firebird 2 JAP -651% -654
Tasha Cost average  Euro  35% 65212
Breakout  JAP 351% 6543
Goldi-Lots cable  -56% -5
Colleen Forex Phreak All -645% -54
Velocity  all  351% 354
Farhand Euro/Cable  2% 6545
Trevor Crab JAP -500% -684894
HighLow Euro  -5% -5
Swing trader JAP 21654% 64
Daytrader  cable  32168% 681468
Simple MA All 55% 127