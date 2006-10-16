Strategy Tester Report
GreedySOB

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.24 00:00 (2006.10.01 - 2006.11.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=1021; STOPLOSS=100; TAKEPROFIT=30; SLIPPAGE=3; SIGNALCANDLE=1; LOTS=1; PIPSTART=15; PIPSTEP=3; SMATIME=5; FASTSMAPER=3; SLOWSMAPER=7; OSMATIME=15; OSMAFast=5; OSMASlow=30; OSMASignal=2; ADXTIME=5; ADXPERIOD=6; ProfitTrailing=true; TrailingStop=5; TrailingStep=2; UseSound=true; NameFileSound="expert.wav";
Bars in test49045Ticks modelled404998Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit10398.00Gross profit10418.00Gross loss-20.00
Profit factor520.90Expected payoff266.62
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown20.00 (0.10%)Relative drawdown0.10% (20.00)
Total trades39Short positions (won %)0 (0.00%)Long positions (won %)39 (97.44%)
Profit trades (% of total)38 (97.44%)Loss trades (% of total)1 (2.56%)
Largestprofit trade300.00loss trade-20.00
Averageprofit trade274.16loss trade-20.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)37 (10408.00)consecutive losses (loss in money)1 (-20.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)10408.00 (37)consecutive loss (count of losses)-20.00 (1)
Averageconsecutive wins19consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.16 12:30buy11.001.25131.24131.2543
22006.10.16 12:30buy21.001.25131.24131.2543
32006.10.16 12:30buy31.001.25131.24131.2543
42006.10.16 12:31buy41.001.25131.24131.2543
52006.10.16 12:31buy51.001.25161.24161.2546
62006.10.16 12:32buy61.001.25191.24191.2549
72006.10.16 12:33buy71.001.25191.24191.2549
82006.10.16 16:47buy81.001.25231.24231.2553
92006.10.17 00:34t/p11.001.25431.24131.2543291.3510291.35
102006.10.17 00:34t/p21.001.25431.24131.2543291.3510582.70
112006.10.17 00:34t/p31.001.25431.24131.2543291.3510874.05
122006.10.17 00:34t/p41.001.25431.24131.2543291.3511165.40
132006.10.17 13:40t/p51.001.25461.24161.2546291.3511456.75
142006.10.17 13:41t/p61.001.25491.24191.2549291.3511748.10
152006.10.17 13:41t/p71.001.25491.24191.2549291.3512039.45
162006.10.17 14:07t/p81.001.25531.24231.2553291.3512330.80
172006.10.18 15:40buy91.001.25181.24181.2548
182006.10.18 15:42buy101.001.25181.24181.2548
192006.10.19 02:23buy111.001.25401.24401.2570
202006.10.19 07:30t/p91.001.25481.24181.2548274.0512604.85
212006.10.19 07:30t/p101.001.25481.24181.2548274.0512878.90
222006.10.19 09:00t/p111.001.25701.24401.2570300.0013178.90
232006.10.20 08:15buy121.001.26251.25251.2655
242006.10.20 08:16buy131.001.26251.25251.2655
252006.10.20 08:17buy141.001.26251.25251.2655
262006.10.20 18:10buy151.001.26151.25151.2645
272006.10.20 18:12buy161.001.26151.25151.2645
282006.10.22 22:01buy171.001.26151.25151.2645
292006.10.22 22:02buy181.001.26151.25151.2645
302006.10.22 22:03buy191.001.26151.25151.2645
312006.10.26 06:25buy201.001.26341.25341.2664
322006.10.26 06:26buy211.001.26341.25341.2664
332006.10.26 06:56t/p151.001.26451.25151.2645248.1013427.00
342006.10.26 06:56t/p161.001.26451.25151.2645248.1013675.10
352006.10.26 06:56t/p171.001.26451.25151.2645248.1013923.20
362006.10.26 06:56t/p181.001.26451.25151.2645248.1014171.30
372006.10.26 06:56t/p191.001.26451.25151.2645248.1014419.40
382006.10.26 07:01t/p121.001.26551.25251.2655248.1014667.50
392006.10.26 07:01t/p131.001.26551.25251.2655248.1014915.60
402006.10.26 07:01t/p141.001.26551.25251.2655248.1015163.70
412006.10.26 07:26t/p201.001.26641.25341.2664300.0015463.70
422006.10.26 07:26t/p211.001.26641.25341.2664300.0015763.70
432006.10.26 18:03buy221.001.26961.25961.2726
442006.10.26 18:04buy231.001.26961.25961.2726
452006.10.26 18:06buy241.001.26961.25961.2726
462006.10.26 18:07buy251.001.26961.25961.2726
472006.10.27 13:06t/p221.001.27261.25961.2726291.3516055.05
482006.10.27 13:06t/p231.001.27261.25961.2726291.3516346.40
492006.10.27 13:06t/p241.001.27261.25961.2726291.3516637.75
502006.10.27 13:06t/p251.001.27261.25961.2726291.3516929.10
512006.10.27 16:46buy261.001.27361.26361.2766
522006.10.27 16:47buy271.001.27361.26361.2766
532006.10.30 10:15buy281.001.27231.26231.2753
542006.10.30 10:15buy291.001.27231.26231.2753
552006.10.30 10:18buy301.001.27261.26261.2756
562006.10.30 10:25buy311.001.27231.26231.2753
572006.10.30 10:26buy321.001.27231.26231.2753
582006.10.30 10:29buy331.001.27231.26231.2753
592006.10.30 15:15buy341.001.27211.26211.2751
602006.10.30 15:16buy351.001.27181.26181.2748
612006.10.30 15:18buy361.001.27181.26181.2748
622006.10.30 15:18buy371.001.27181.26181.2748
632006.10.31 15:08t/p351.001.27481.26181.2748291.3517220.45
642006.10.31 15:08t/p361.001.27481.26181.2748291.3517511.80
652006.10.31 15:08t/p371.001.27481.26181.2748291.3517803.15
662006.10.31 15:08t/p341.001.27511.26211.2751291.3518094.50
672006.10.31 15:08t/p281.001.27531.26231.2753291.3518385.85
682006.10.31 15:08t/p291.001.27531.26231.2753291.3518677.20
692006.10.31 15:08t/p311.001.27531.26231.2753291.3518968.55
702006.10.31 15:08t/p321.001.27531.26231.2753291.3519259.90
712006.10.31 15:08t/p331.001.27531.26231.2753291.3519551.25
722006.10.31 15:10t/p301.001.27561.26261.2756291.3519842.60
732006.10.31 15:25t/p261.001.27661.26361.2766282.7020125.30
742006.10.31 15:25t/p271.001.27661.26361.2766282.7020408.00
752006.10.31 19:30buy381.001.27641.26641.2794
762006.10.31 19:34buy391.001.27671.26671.2797
772006.10.31 23:59close at stop391.001.27651.26671.2797-20.0020388.00
782006.10.31 23:59close at stop381.001.27651.26641.279410.0020398.00