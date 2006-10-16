|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.24 00:00 (2006.10.01 - 2006.11.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=1021; STOPLOSS=100; TAKEPROFIT=30; SLIPPAGE=3; SIGNALCANDLE=1; LOTS=1; PIPSTART=15; PIPSTEP=3; SMATIME=5; FASTSMAPER=3; SLOWSMAPER=7; OSMATIME=15; OSMAFast=5; OSMASlow=30; OSMASignal=2; ADXTIME=5; ADXPERIOD=6; ProfitTrailing=true; TrailingStop=5; TrailingStep=2; UseSound=true; NameFileSound="expert.wav";
|Bars in test
|49045
|Ticks modelled
|404998
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|10398.00
|Gross profit
|10418.00
|Gross loss
|-20.00
|Profit factor
|520.90
|Expected payoff
|266.62
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|20.00 (0.10%)
|Relative drawdown
|0.10% (20.00)
|Total trades
|39
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|39 (97.44%)
|Profit trades (% of total)
|38 (97.44%)
|Loss trades (% of total)
|1 (2.56%)
|Largest
|profit trade
|300.00
|loss trade
|-20.00
|Average
|profit trade
|274.16
|loss trade
|-20.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|37 (10408.00)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-20.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|10408.00 (37)
|consecutive loss (count of losses)
|-20.00 (1)
|Average
|consecutive wins
|19
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.16 12:30
|buy
|1
|1.00
|1.2513
|1.2413
|1.2543
|2
|2006.10.16 12:30
|buy
|2
|1.00
|1.2513
|1.2413
|1.2543
|3
|2006.10.16 12:30
|buy
|3
|1.00
|1.2513
|1.2413
|1.2543
|4
|2006.10.16 12:31
|buy
|4
|1.00
|1.2513
|1.2413
|1.2543
|5
|2006.10.16 12:31
|buy
|5
|1.00
|1.2516
|1.2416
|1.2546
|6
|2006.10.16 12:32
|buy
|6
|1.00
|1.2519
|1.2419
|1.2549
|7
|2006.10.16 12:33
|buy
|7
|1.00
|1.2519
|1.2419
|1.2549
|8
|2006.10.16 16:47
|buy
|8
|1.00
|1.2523
|1.2423
|1.2553
|9
|2006.10.17 00:34
|t/p
|1
|1.00
|1.2543
|1.2413
|1.2543
|291.35
|10291.35
|10
|2006.10.17 00:34
|t/p
|2
|1.00
|1.2543
|1.2413
|1.2543
|291.35
|10582.70
|11
|2006.10.17 00:34
|t/p
|3
|1.00
|1.2543
|1.2413
|1.2543
|291.35
|10874.05
|12
|2006.10.17 00:34
|t/p
|4
|1.00
|1.2543
|1.2413
|1.2543
|291.35
|11165.40
|13
|2006.10.17 13:40
|t/p
|5
|1.00
|1.2546
|1.2416
|1.2546
|291.35
|11456.75
|14
|2006.10.17 13:41
|t/p
|6
|1.00
|1.2549
|1.2419
|1.2549
|291.35
|11748.10
|15
|2006.10.17 13:41
|t/p
|7
|1.00
|1.2549
|1.2419
|1.2549
|291.35
|12039.45
|16
|2006.10.17 14:07
|t/p
|8
|1.00
|1.2553
|1.2423
|1.2553
|291.35
|12330.80
|17
|2006.10.18 15:40
|buy
|9
|1.00
|1.2518
|1.2418
|1.2548
|18
|2006.10.18 15:42
|buy
|10
|1.00
|1.2518
|1.2418
|1.2548
|19
|2006.10.19 02:23
|buy
|11
|1.00
|1.2540
|1.2440
|1.2570
|20
|2006.10.19 07:30
|t/p
|9
|1.00
|1.2548
|1.2418
|1.2548
|274.05
|12604.85
|21
|2006.10.19 07:30
|t/p
|10
|1.00
|1.2548
|1.2418
|1.2548
|274.05
|12878.90
|22
|2006.10.19 09:00
|t/p
|11
|1.00
|1.2570
|1.2440
|1.2570
|300.00
|13178.90
|23
|2006.10.20 08:15
|buy
|12
|1.00
|1.2625
|1.2525
|1.2655
|24
|2006.10.20 08:16
|buy
|13
|1.00
|1.2625
|1.2525
|1.2655
|25
|2006.10.20 08:17
|buy
|14
|1.00
|1.2625
|1.2525
|1.2655
|26
|2006.10.20 18:10
|buy
|15
|1.00
|1.2615
|1.2515
|1.2645
|27
|2006.10.20 18:12
|buy
|16
|1.00
|1.2615
|1.2515
|1.2645
|28
|2006.10.22 22:01
|buy
|17
|1.00
|1.2615
|1.2515
|1.2645
|29
|2006.10.22 22:02
|buy
|18
|1.00
|1.2615
|1.2515
|1.2645
|30
|2006.10.22 22:03
|buy
|19
|1.00
|1.2615
|1.2515
|1.2645
|31
|2006.10.26 06:25
|buy
|20
|1.00
|1.2634
|1.2534
|1.2664
|32
|2006.10.26 06:26
|buy
|21
|1.00
|1.2634
|1.2534
|1.2664
|33
|2006.10.26 06:56
|t/p
|15
|1.00
|1.2645
|1.2515
|1.2645
|248.10
|13427.00
|34
|2006.10.26 06:56
|t/p
|16
|1.00
|1.2645
|1.2515
|1.2645
|248.10
|13675.10
|35
|2006.10.26 06:56
|t/p
|17
|1.00
|1.2645
|1.2515
|1.2645
|248.10
|13923.20
|36
|2006.10.26 06:56
|t/p
|18
|1.00
|1.2645
|1.2515
|1.2645
|248.10
|14171.30
|37
|2006.10.26 06:56
|t/p
|19
|1.00
|1.2645
|1.2515
|1.2645
|248.10
|14419.40
|38
|2006.10.26 07:01
|t/p
|12
|1.00
|1.2655
|1.2525
|1.2655
|248.10
|14667.50
|39
|2006.10.26 07:01
|t/p
|13
|1.00
|1.2655
|1.2525
|1.2655
|248.10
|14915.60
|40
|2006.10.26 07:01
|t/p
|14
|1.00
|1.2655
|1.2525
|1.2655
|248.10
|15163.70
|41
|2006.10.26 07:26
|t/p
|20
|1.00
|1.2664
|1.2534
|1.2664
|300.00
|15463.70
|42
|2006.10.26 07:26
|t/p
|21
|1.00
|1.2664
|1.2534
|1.2664
|300.00
|15763.70
|43
|2006.10.26 18:03
|buy
|22
|1.00
|1.2696
|1.2596
|1.2726
|44
|2006.10.26 18:04
|buy
|23
|1.00
|1.2696
|1.2596
|1.2726
|45
|2006.10.26 18:06
|buy
|24
|1.00
|1.2696
|1.2596
|1.2726
|46
|2006.10.26 18:07
|buy
|25
|1.00
|1.2696
|1.2596
|1.2726
|47
|2006.10.27 13:06
|t/p
|22
|1.00
|1.2726
|1.2596
|1.2726
|291.35
|16055.05
|48
|2006.10.27 13:06
|t/p
|23
|1.00
|1.2726
|1.2596
|1.2726
|291.35
|16346.40
|49
|2006.10.27 13:06
|t/p
|24
|1.00
|1.2726
|1.2596
|1.2726
|291.35
|16637.75
|50
|2006.10.27 13:06
|t/p
|25
|1.00
|1.2726
|1.2596
|1.2726
|291.35
|16929.10
|51
|2006.10.27 16:46
|buy
|26
|1.00
|1.2736
|1.2636
|1.2766
|52
|2006.10.27 16:47
|buy
|27
|1.00
|1.2736
|1.2636
|1.2766
|53
|2006.10.30 10:15
|buy
|28
|1.00
|1.2723
|1.2623
|1.2753
|54
|2006.10.30 10:15
|buy
|29
|1.00
|1.2723
|1.2623
|1.2753
|55
|2006.10.30 10:18
|buy
|30
|1.00
|1.2726
|1.2626
|1.2756
|56
|2006.10.30 10:25
|buy
|31
|1.00
|1.2723
|1.2623
|1.2753
|57
|2006.10.30 10:26
|buy
|32
|1.00
|1.2723
|1.2623
|1.2753
|58
|2006.10.30 10:29
|buy
|33
|1.00
|1.2723
|1.2623
|1.2753
|59
|2006.10.30 15:15
|buy
|34
|1.00
|1.2721
|1.2621
|1.2751
|60
|2006.10.30 15:16
|buy
|35
|1.00
|1.2718
|1.2618
|1.2748
|61
|2006.10.30 15:18
|buy
|36
|1.00
|1.2718
|1.2618
|1.2748
|62
|2006.10.30 15:18
|buy
|37
|1.00
|1.2718
|1.2618
|1.2748
|63
|2006.10.31 15:08
|t/p
|35
|1.00
|1.2748
|1.2618
|1.2748
|291.35
|17220.45
|64
|2006.10.31 15:08
|t/p
|36
|1.00
|1.2748
|1.2618
|1.2748
|291.35
|17511.80
|65
|2006.10.31 15:08
|t/p
|37
|1.00
|1.2748
|1.2618
|1.2748
|291.35
|17803.15
|66
|2006.10.31 15:08
|t/p
|34
|1.00
|1.2751
|1.2621
|1.2751
|291.35
|18094.50
|67
|2006.10.31 15:08
|t/p
|28
|1.00
|1.2753
|1.2623
|1.2753
|291.35
|18385.85
|68
|2006.10.31 15:08
|t/p
|29
|1.00
|1.2753
|1.2623
|1.2753
|291.35
|18677.20
|69
|2006.10.31 15:08
|t/p
|31
|1.00
|1.2753
|1.2623
|1.2753
|291.35
|18968.55
|70
|2006.10.31 15:08
|t/p
|32
|1.00
|1.2753
|1.2623
|1.2753
|291.35
|19259.90
|71
|2006.10.31 15:08
|t/p
|33
|1.00
|1.2753
|1.2623
|1.2753
|291.35
|19551.25
|72
|2006.10.31 15:10
|t/p
|30
|1.00
|1.2756
|1.2626
|1.2756
|291.35
|19842.60
|73
|2006.10.31 15:25
|t/p
|26
|1.00
|1.2766
|1.2636
|1.2766
|282.70
|20125.30
|74
|2006.10.31 15:25
|t/p
|27
|1.00
|1.2766
|1.2636
|1.2766
|282.70
|20408.00
|75
|2006.10.31 19:30
|buy
|38
|1.00
|1.2764
|1.2664
|1.2794
|76
|2006.10.31 19:34
|buy
|39
|1.00
|1.2767
|1.2667
|1.2797
|77
|2006.10.31 23:59
|close at stop
|39
|1.00
|1.2765
|1.2667
|1.2797
|-20.00
|20388.00
|78
|2006.10.31 23:59
|close at stop
|38
|1.00
|1.2765
|1.2664
|1.2794
|10.00
|20398.00