Strategy Tester Report
GreedySOB

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.09.01 00:00 - 2006.11.27 00:00 (2006.10.01 - 2006.11.27)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=1021; STOPLOSS=160; TAKEPROFIT=45; SLIPPAGE=3; SIGNALCANDLE=1; LOTS=1; PIPSTART=15; PIPSTEP=3; SMATIME=5; FASTSMAPER=3; SLOWSMAPER=7; OSMATIME=15; OSMAFast=5; OSMASlow=30; OSMASignal=2; ADXTIME=5; ADXPERIOD=6; ProfitTrailing=true; TrailingStop=5; TrailingStep=2; UseSound=true; NameFileSound="expert.wav";
Bars in test49069Ticks modelled252185Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit52589.60Gross profit57346.40Gross loss-4756.80
Profit factor12.06Expected payoff389.55
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown4756.80 (7.41%)Relative drawdown7.41% (4756.80)
Total trades135Short positions (won %)24 (87.50%)Long positions (won %)111 (100.00%)
Profit trades (% of total)132 (97.78%)Loss trades (% of total)3 (2.22%)
Largestprofit trade486.00loss trade-1592.80
Averageprofit trade434.44loss trade-1585.60
Maximumconsecutive wins (profit in money)125 (54196.40)consecutive losses (loss in money)3 (-4756.80)
Maximalconsecutive profit (count of wins)54196.40 (125)consecutive loss (count of losses)-4756.80 (3)
Averageconsecutive wins66consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.10.16 12:30buy11.001.25131.23531.2558
22006.10.16 12:30buy21.001.25131.23531.2558
32006.10.16 12:30buy31.001.25131.23531.2558
42006.10.16 12:31buy41.001.25131.23531.2558
52006.10.16 12:31buy51.001.25161.23561.2561
62006.10.16 12:32buy61.001.25191.23591.2564
72006.10.16 12:33buy71.001.25191.23591.2564
82006.10.16 16:47buy81.001.25231.23631.2568
92006.10.17 15:39t/p11.001.25581.23531.2558441.3510441.35
102006.10.17 15:39t/p21.001.25581.23531.2558441.3510882.70
112006.10.17 15:39t/p31.001.25581.23531.2558441.3511324.05
122006.10.17 15:39t/p41.001.25581.23531.2558441.3511765.40
132006.10.17 15:42t/p51.001.25611.23561.2561441.3512206.75
142006.10.17 15:48t/p61.001.25641.23591.2564441.3512648.10
152006.10.17 15:48t/p71.001.25641.23591.2564441.3513089.45
162006.10.18 15:40buy91.001.25181.23581.2563
172006.10.18 15:42buy101.001.25181.23581.2563
182006.10.19 02:23buy111.001.25401.23801.2585
192006.10.19 08:54t/p91.001.25631.23581.2563424.0513513.50
202006.10.19 08:54t/p101.001.25631.23581.2563424.0513937.55
212006.10.19 09:00t/p81.001.25681.23631.2568406.7514344.30
222006.10.19 13:44t/p111.001.25851.23801.2585450.0014794.30
232006.10.20 08:15buy121.001.26251.24651.2670
242006.10.20 08:16buy131.001.26251.24651.2670
252006.10.20 08:17buy141.001.26251.24651.2670
262006.10.20 18:10buy151.001.26151.24551.2660
272006.10.20 18:12buy161.001.26151.24551.2660
282006.10.22 22:01buy171.001.26151.24551.2660
292006.10.22 22:02buy181.001.26151.24551.2660
302006.10.22 22:03buy191.001.26151.24551.2660
312006.10.25 13:00buy201.001.25861.24261.2631
322006.10.26 02:08t/p201.001.26311.24261.2631424.0515218.35
332006.10.26 06:25buy211.001.26341.24741.2679
342006.10.26 06:26buy221.001.26341.24741.2679
352006.10.26 06:27buy231.001.26341.24741.2679
362006.10.26 06:29buy241.001.26341.24741.2679
372006.10.26 07:25t/p151.001.26601.24551.2660398.1015616.45
382006.10.26 07:25t/p161.001.26601.24551.2660398.1016014.55
392006.10.26 07:25t/p171.001.26601.24551.2660398.1016412.65
402006.10.26 07:25t/p181.001.26601.24551.2660398.1016810.75
412006.10.26 07:25t/p191.001.26601.24551.2660398.1017208.85
422006.10.26 12:36t/p121.001.26701.24651.2670398.1017606.95
432006.10.26 12:36t/p131.001.26701.24651.2670398.1018005.05
442006.10.26 12:36t/p141.001.26701.24651.2670398.1018403.15
452006.10.26 16:21t/p211.001.26791.24741.2679450.0018853.15
462006.10.26 16:21t/p221.001.26791.24741.2679450.0019303.15
472006.10.26 16:21t/p231.001.26791.24741.2679450.0019753.15
482006.10.26 16:21t/p241.001.26791.24741.2679450.0020203.15
492006.10.26 18:03buy251.001.26961.25361.2741
502006.10.26 18:04buy261.001.26961.25361.2741
512006.10.26 18:06buy271.001.26961.25361.2741
522006.10.26 18:07buy281.001.26961.25361.2741
532006.10.27 13:10t/p251.001.27411.25361.2741441.3520644.50
542006.10.27 13:10t/p261.001.27411.25361.2741441.3521085.85
552006.10.27 13:10t/p271.001.27411.25361.2741441.3521527.20
562006.10.27 13:10t/p281.001.27411.25361.2741441.3521968.55
572006.10.27 16:46buy291.001.27361.25761.2781
582006.10.27 16:47buy301.001.27361.25761.2781
592006.10.30 10:15buy311.001.27231.25631.2768
602006.10.30 10:15buy321.001.27231.25631.2768
612006.10.30 10:18buy331.001.27261.25661.2771
622006.10.30 10:25buy341.001.27231.25631.2768
632006.10.30 10:26buy351.001.27231.25631.2768
642006.10.30 10:29buy361.001.27231.25631.2768
652006.10.30 15:15buy371.001.27211.25611.2766
662006.10.30 15:16buy381.001.27181.25581.2763
672006.10.30 15:18buy391.001.27181.25581.2763
682006.10.30 15:18buy401.001.27181.25581.2763
692006.10.30 15:19buy411.001.27121.25521.2757
702006.10.31 05:40buy421.001.27171.25571.2762
712006.10.31 05:41buy431.001.27171.25571.2762
722006.10.31 05:42buy441.001.27171.25571.2762
732006.10.31 15:10t/p411.001.27571.25521.2757441.3522409.90
742006.10.31 15:23t/p381.001.27631.25581.2763441.3522851.25
752006.10.31 15:23t/p391.001.27631.25581.2763441.3523292.60
762006.10.31 15:23t/p401.001.27631.25581.2763441.3523733.95
772006.10.31 15:23t/p421.001.27621.25571.2762450.0024183.95
782006.10.31 15:23t/p431.001.27621.25571.2762450.0024633.95
792006.10.31 15:23t/p441.001.27621.25571.2762450.0025083.95
802006.10.31 15:25t/p311.001.27681.25631.2768441.3525525.30
812006.10.31 15:25t/p321.001.27681.25631.2768441.3525966.65
822006.10.31 15:25t/p341.001.27681.25631.2768441.3526408.00
832006.10.31 15:25t/p351.001.27681.25631.2768441.3526849.35
842006.10.31 15:25t/p361.001.27681.25631.2768441.3527290.70
852006.10.31 15:25t/p371.001.27661.25611.2766441.3527732.05
862006.10.31 15:26t/p331.001.27711.25661.2771441.3528173.40
872006.10.31 15:36t/p291.001.27811.25761.2781432.7028606.10
882006.10.31 15:36t/p301.001.27811.25761.2781432.7029038.80
892006.10.31 19:30buy451.001.27641.26041.2809
902006.10.31 19:34buy461.001.27671.26071.2812
912006.11.01 11:11buy471.001.27551.25951.2800
922006.11.01 11:12buy481.001.27551.25951.2800
932006.11.01 14:44buy491.001.27631.26031.2808
942006.11.01 14:47buy501.001.27631.26031.2808
952006.11.01 14:49buy511.001.27601.26001.2805
962006.11.01 14:50buy521.001.27601.26001.2805
972006.11.01 14:51buy531.001.27601.26001.2805
982006.11.01 14:53buy541.001.27601.26001.2805
992006.11.01 14:58buy551.001.27631.26031.2808
1002006.11.01 14:58buy561.001.27631.26031.2808
1012006.11.02 08:57buy571.001.27561.25961.2801
1022006.11.03 11:49buy581.001.27751.26151.2820
1032006.11.03 12:09buy591.001.27751.26151.2820
1042006.11.07 14:32t/p471.001.28001.25951.2800398.1029436.90
1052006.11.07 14:32t/p481.001.28001.25951.2800398.1029835.00
1062006.11.07 14:32t/p571.001.28011.25961.2801424.0530259.05
1072006.11.07 14:42t/p511.001.28051.26001.2805398.1030657.15
1082006.11.07 14:42t/p521.001.28051.26001.2805398.1031055.25
1092006.11.07 14:42t/p531.001.28051.26001.2805398.1031453.35
1102006.11.07 14:42t/p541.001.28051.26001.2805398.1031851.45
1112006.11.07 14:43t/p451.001.28091.26041.2809389.4532240.90
1122006.11.07 14:43t/p491.001.28081.26031.2808398.1032639.00
1132006.11.07 14:43t/p501.001.28081.26031.2808398.1033037.10
1142006.11.07 14:43t/p551.001.28081.26031.2808398.1033435.20
1152006.11.07 14:43t/p561.001.28081.26031.2808398.1033833.30
1162006.11.07 14:45t/p461.001.28121.26071.2812389.4534222.75
1172006.11.08 01:53buy601.001.27811.26211.2826
1182006.11.08 06:15buy611.001.27771.26171.2822
1192006.11.08 06:17buy621.001.27771.26171.2822
1202006.11.08 06:19buy631.001.27771.26171.2822
1212006.11.09 11:15buy641.001.27841.26241.2829
1222006.11.09 11:15buy651.001.27811.26211.2826
1232006.11.09 11:16buy661.001.27811.26211.2826
1242006.11.09 11:19buy671.001.27811.26211.2826
1252006.11.09 13:30buy681.001.27811.26211.2826
1262006.11.09 13:31buy691.001.27841.26241.2829
1272006.11.09 13:31buy701.001.27811.26211.2826
1282006.11.09 16:25t/p581.001.28201.26151.2820398.1034620.85
1292006.11.09 16:25t/p591.001.28201.26151.2820398.1035018.95
1302006.11.09 16:26t/p611.001.28221.26171.2822424.0535443.00
1312006.11.09 16:26t/p621.001.28221.26171.2822424.0535867.05
1322006.11.09 16:26t/p631.001.28221.26171.2822424.0536291.10
1332006.11.09 16:26t/p601.001.28261.26211.2826424.0536715.15
1342006.11.09 16:26t/p651.001.28261.26211.2826450.0037165.15
1352006.11.09 16:26t/p661.001.28261.26211.2826450.0037615.15
1362006.11.09 16:26t/p671.001.28261.26211.2826450.0038065.15
1372006.11.09 16:26t/p681.001.28261.26211.2826450.0038515.15
1382006.11.09 16:26t/p701.001.28261.26211.2826450.0038965.15
1392006.11.09 16:34t/p641.001.28291.26241.2829450.0039415.15
1402006.11.09 16:34t/p691.001.28291.26241.2829450.0039865.15
1412006.11.10 07:52buy711.001.28591.26991.2904
1422006.11.10 07:52buy721.001.28591.26991.2904
1432006.11.10 07:53buy731.001.28591.26991.2904
1442006.11.10 07:54buy741.001.28591.26991.2904
1452006.11.10 07:54buy751.001.28561.26961.2901
1462006.11.10 10:25sell761.001.28761.30361.2831
1472006.11.10 10:25sell771.001.28761.30361.2831
1482006.11.10 19:11buy781.001.28561.26961.2901
1492006.11.10 19:13buy791.001.28561.26961.2901
1502006.11.10 19:14buy801.001.28561.26961.2901
1512006.11.13 12:05t/p761.001.28311.30361.2831457.2040322.35
1522006.11.13 12:05t/p771.001.28311.30361.2831457.2040779.55
1532006.11.13 17:17buy811.001.28111.26511.2856
1542006.11.13 17:18buy821.001.28111.26511.2856
1552006.11.13 17:19buy831.001.28111.26511.2856
1562006.11.13 20:33buy841.001.28051.26451.2850
1572006.11.13 20:33buy851.001.28051.26451.2850
1582006.11.13 20:34buy861.001.28051.26451.2850
1592006.11.13 22:02buy871.001.28071.26471.2852
1602006.11.13 22:02buy881.001.28071.26471.2852
1612006.11.14 03:46sell891.001.28171.29771.2772
1622006.11.14 03:49sell901.001.28171.29771.2772
1632006.11.14 13:32t/p841.001.28501.26451.2850441.3541220.90
1642006.11.14 13:32t/p851.001.28501.26451.2850441.3541662.25
1652006.11.14 13:32t/p861.001.28501.26451.2850441.3542103.60
1662006.11.14 13:33t/p871.001.28521.26471.2852441.3542544.95
1672006.11.14 13:33t/p881.001.28521.26471.2852441.3542986.30
1682006.11.14 13:33t/p811.001.28561.26511.2856441.3543427.65
1692006.11.14 13:33t/p821.001.28561.26511.2856441.3543869.00
1702006.11.14 13:33t/p831.001.28561.26511.2856441.3544310.35
1712006.11.15 19:15sell911.001.28221.29821.2777
1722006.11.15 19:15sell921.001.28221.29821.2777
1732006.11.15 19:15sell931.001.28221.29821.2777
1742006.11.15 19:15sell941.001.28221.29821.2777
1752006.11.15 19:15sell951.001.28251.29851.2780
1762006.11.15 19:15sell961.001.28251.29851.2780
1772006.11.15 19:15sell971.001.28251.29851.2780
1782006.11.15 19:15sell981.001.28251.29851.2780
1792006.11.15 19:16sell991.001.28251.29851.2780
1802006.11.15 19:16sell1001.001.28251.29851.2780
1812006.11.15 19:16sell1011.001.28251.29851.2780
1822006.11.15 19:17sell1021.001.28251.29851.2780
1832006.11.15 19:18sell1031.001.28251.29851.2780
1842006.11.15 19:19sell1041.001.28221.29821.2777
1852006.11.15 19:19sell1051.001.28221.29821.2777
1862006.11.15 19:19sell1061.001.28251.29851.2780
1872006.11.15 19:19sell1071.001.28251.29851.2780
1882006.11.17 04:14t/p951.001.27801.29851.2780478.8044789.15
1892006.11.17 04:14t/p961.001.27801.29851.2780478.8045267.95
1902006.11.17 04:14t/p971.001.27801.29851.2780478.8045746.75
1912006.11.17 04:14t/p981.001.27801.29851.2780478.8046225.55
1922006.11.17 04:14t/p991.001.27801.29851.2780478.8046704.35
1932006.11.17 04:14t/p1001.001.27801.29851.2780478.8047183.15
1942006.11.17 04:14t/p1011.001.27801.29851.2780478.8047661.95
1952006.11.17 04:14t/p1021.001.27801.29851.2780478.8048140.75
1962006.11.17 04:14t/p1031.001.27801.29851.2780478.8048619.55
1972006.11.17 04:14t/p1061.001.27801.29851.2780478.8049098.35
1982006.11.17 04:14t/p1071.001.27801.29851.2780478.8049577.15
1992006.11.17 04:16t/p911.001.27771.29821.2777478.8050055.95
2002006.11.17 04:16t/p921.001.27771.29821.2777478.8050534.75
2012006.11.17 04:16t/p931.001.27771.29821.2777478.8051013.55
2022006.11.17 04:16t/p941.001.27771.29821.2777478.8051492.35
2032006.11.17 04:16t/p1041.001.27771.29821.2777478.8051971.15
2042006.11.17 04:16t/p1051.001.27771.29821.2777478.8052449.95
2052006.11.17 05:34t/p891.001.27721.29771.2772486.0052935.95
2062006.11.17 05:34t/p901.001.27721.29771.2772486.0053421.95
2072006.11.17 13:40buy1081.001.27751.26151.2820
2082006.11.17 13:40buy1091.001.27751.26151.2820
2092006.11.17 15:04t/p1081.001.28201.26151.2820450.0053871.95
2102006.11.17 15:04t/p1091.001.28201.26151.2820450.0054321.95
2112006.11.20 04:45buy1101.001.28411.26811.2886
2122006.11.20 04:45buy1111.001.28411.26811.2886
2132006.11.20 04:48buy1121.001.28411.26811.2886
2142006.11.20 04:50buy1131.001.28411.26811.2886
2152006.11.20 04:50buy1141.001.28411.26811.2886
2162006.11.20 04:51buy1151.001.28411.26811.2886
2172006.11.20 04:52buy1161.001.28411.26811.2886
2182006.11.20 04:53buy1171.001.28411.26811.2886
2192006.11.20 13:20buy1181.001.28411.26811.2886
2202006.11.20 13:21buy1191.001.28411.26811.2886
2212006.11.20 13:22buy1201.001.28381.26781.2883
2222006.11.20 13:23buy1211.001.28381.26781.2883
2232006.11.20 13:24buy1221.001.28381.26781.2883
2242006.11.22 05:39sell1231.001.28651.30251.2820
2252006.11.22 12:22t/p1201.001.28831.26781.2883432.7054754.65
2262006.11.22 12:22t/p1211.001.28831.26781.2883432.7055187.35
2272006.11.22 12:22t/p1221.001.28831.26781.2883432.7055620.05
2282006.11.22 12:22t/p1101.001.28861.26811.2886432.7056052.75
2292006.11.22 12:22t/p1111.001.28861.26811.2886432.7056485.45
2302006.11.22 12:22t/p1121.001.28861.26811.2886432.7056918.15
2312006.11.22 12:22t/p1131.001.28861.26811.2886432.7057350.85
2322006.11.22 12:22t/p1141.001.28861.26811.2886432.7057783.55
2332006.11.22 12:22t/p1151.001.28861.26811.2886432.7058216.25
2342006.11.22 12:22t/p1161.001.28861.26811.2886432.7058648.95
2352006.11.22 12:22t/p1171.001.28861.26811.2886432.7059081.65
2362006.11.22 12:22t/p1181.001.28861.26811.2886432.7059514.35
2372006.11.22 12:22t/p1191.001.28861.26811.2886432.7059947.05
2382006.11.22 13:27t/p751.001.29011.26961.2901363.5060310.55
2392006.11.22 13:27t/p781.001.29011.26961.2901363.5060674.05
2402006.11.22 13:27t/p791.001.29011.26961.2901363.5061037.55
2412006.11.22 13:27t/p801.001.29011.26961.2901363.5061401.05
2422006.11.22 13:28t/p711.001.29041.26991.2904363.5061764.55
2432006.11.22 13:28t/p721.001.29041.26991.2904363.5062128.05
2442006.11.22 13:28t/p731.001.29041.26991.2904363.5062491.55
2452006.11.22 13:28t/p741.001.29041.26991.2904363.5062855.05
2462006.11.23 11:36sell1241.001.29561.31161.2911
2472006.11.23 11:37sell1251.001.29561.31161.2911
2482006.11.23 11:56buy1261.001.29591.27991.3004
2492006.11.24 05:46buy1271.001.29591.27991.3004
2502006.11.24 05:49buy1281.001.29591.27991.3004
2512006.11.24 08:30t/p1261.001.30041.27991.3004441.3563296.40
2522006.11.24 08:30t/p1271.001.30041.27991.3004450.0063746.40
2532006.11.24 08:30t/p1281.001.30041.27991.3004450.0064196.40
2542006.11.24 08:31s/l1231.001.30251.30251.2820-1571.2062625.20
2552006.11.24 10:08buy1291.001.30691.29091.3114
2562006.11.24 10:09buy1301.001.30691.29091.3114
2572006.11.24 12:05buy1311.001.30961.29361.3141
2582006.11.24 12:06buy1321.001.30991.29391.3144
2592006.11.24 12:06buy1331.001.30991.29391.3144
2602006.11.24 12:07buy1341.001.30961.29361.3141
2612006.11.24 12:08buy1351.001.30961.29361.3141
2622006.11.26 22:00s/l1241.001.31161.31161.2911-1592.8061032.40
2632006.11.26 22:00s/l1251.001.31161.31161.2911-1592.8059439.60
2642006.11.26 22:00t/p1291.001.31141.29091.3114450.0059889.60
2652006.11.26 22:00t/p1301.001.31141.29091.3114450.0060339.60
2662006.11.26 22:00t/p1311.001.31411.29361.3141450.0060789.60
2672006.11.26 22:00t/p1321.001.31441.29391.3144450.0061239.60
2682006.11.26 22:00t/p1331.001.31441.29391.3144450.0061689.60
2692006.11.26 22:00t/p1341.001.31411.29361.3141450.0062139.60
2702006.11.26 22:00t/p1351.001.31411.29361.3141450.0062589.60