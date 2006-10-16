|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.09.01 00:00 - 2006.11.27 00:00 (2006.10.01 - 2006.11.27)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=1021; STOPLOSS=160; TAKEPROFIT=45; SLIPPAGE=3; SIGNALCANDLE=1; LOTS=1; PIPSTART=15; PIPSTEP=3; SMATIME=5; FASTSMAPER=3; SLOWSMAPER=7; OSMATIME=15; OSMAFast=5; OSMASlow=30; OSMASignal=2; ADXTIME=5; ADXPERIOD=6; ProfitTrailing=true; TrailingStop=5; TrailingStep=2; UseSound=true; NameFileSound="expert.wav";
|Bars in test
|49069
|Ticks modelled
|252185
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|52589.60
|Gross profit
|57346.40
|Gross loss
|-4756.80
|Profit factor
|12.06
|Expected payoff
|389.55
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|4756.80 (7.41%)
|Relative drawdown
|7.41% (4756.80)
|Total trades
|135
|Short positions (won %)
|24 (87.50%)
|Long positions (won %)
|111 (100.00%)
|Profit trades (% of total)
|132 (97.78%)
|Loss trades (% of total)
|3 (2.22%)
|Largest
|profit trade
|486.00
|loss trade
|-1592.80
|Average
|profit trade
|434.44
|loss trade
|-1585.60
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|125 (54196.40)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-4756.80)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|54196.40 (125)
|consecutive loss (count of losses)
|-4756.80 (3)
|Average
|consecutive wins
|66
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.10.16 12:30
|buy
|1
|1.00
|1.2513
|1.2353
|1.2558
|2
|2006.10.16 12:30
|buy
|2
|1.00
|1.2513
|1.2353
|1.2558
|3
|2006.10.16 12:30
|buy
|3
|1.00
|1.2513
|1.2353
|1.2558
|4
|2006.10.16 12:31
|buy
|4
|1.00
|1.2513
|1.2353
|1.2558
|5
|2006.10.16 12:31
|buy
|5
|1.00
|1.2516
|1.2356
|1.2561
|6
|2006.10.16 12:32
|buy
|6
|1.00
|1.2519
|1.2359
|1.2564
|7
|2006.10.16 12:33
|buy
|7
|1.00
|1.2519
|1.2359
|1.2564
|8
|2006.10.16 16:47
|buy
|8
|1.00
|1.2523
|1.2363
|1.2568
|9
|2006.10.17 15:39
|t/p
|1
|1.00
|1.2558
|1.2353
|1.2558
|441.35
|10441.35
|10
|2006.10.17 15:39
|t/p
|2
|1.00
|1.2558
|1.2353
|1.2558
|441.35
|10882.70
|11
|2006.10.17 15:39
|t/p
|3
|1.00
|1.2558
|1.2353
|1.2558
|441.35
|11324.05
|12
|2006.10.17 15:39
|t/p
|4
|1.00
|1.2558
|1.2353
|1.2558
|441.35
|11765.40
|13
|2006.10.17 15:42
|t/p
|5
|1.00
|1.2561
|1.2356
|1.2561
|441.35
|12206.75
|14
|2006.10.17 15:48
|t/p
|6
|1.00
|1.2564
|1.2359
|1.2564
|441.35
|12648.10
|15
|2006.10.17 15:48
|t/p
|7
|1.00
|1.2564
|1.2359
|1.2564
|441.35
|13089.45
|16
|2006.10.18 15:40
|buy
|9
|1.00
|1.2518
|1.2358
|1.2563
|17
|2006.10.18 15:42
|buy
|10
|1.00
|1.2518
|1.2358
|1.2563
|18
|2006.10.19 02:23
|buy
|11
|1.00
|1.2540
|1.2380
|1.2585
|19
|2006.10.19 08:54
|t/p
|9
|1.00
|1.2563
|1.2358
|1.2563
|424.05
|13513.50
|20
|2006.10.19 08:54
|t/p
|10
|1.00
|1.2563
|1.2358
|1.2563
|424.05
|13937.55
|21
|2006.10.19 09:00
|t/p
|8
|1.00
|1.2568
|1.2363
|1.2568
|406.75
|14344.30
|22
|2006.10.19 13:44
|t/p
|11
|1.00
|1.2585
|1.2380
|1.2585
|450.00
|14794.30
|23
|2006.10.20 08:15
|buy
|12
|1.00
|1.2625
|1.2465
|1.2670
|24
|2006.10.20 08:16
|buy
|13
|1.00
|1.2625
|1.2465
|1.2670
|25
|2006.10.20 08:17
|buy
|14
|1.00
|1.2625
|1.2465
|1.2670
|26
|2006.10.20 18:10
|buy
|15
|1.00
|1.2615
|1.2455
|1.2660
|27
|2006.10.20 18:12
|buy
|16
|1.00
|1.2615
|1.2455
|1.2660
|28
|2006.10.22 22:01
|buy
|17
|1.00
|1.2615
|1.2455
|1.2660
|29
|2006.10.22 22:02
|buy
|18
|1.00
|1.2615
|1.2455
|1.2660
|30
|2006.10.22 22:03
|buy
|19
|1.00
|1.2615
|1.2455
|1.2660
|31
|2006.10.25 13:00
|buy
|20
|1.00
|1.2586
|1.2426
|1.2631
|32
|2006.10.26 02:08
|t/p
|20
|1.00
|1.2631
|1.2426
|1.2631
|424.05
|15218.35
|33
|2006.10.26 06:25
|buy
|21
|1.00
|1.2634
|1.2474
|1.2679
|34
|2006.10.26 06:26
|buy
|22
|1.00
|1.2634
|1.2474
|1.2679
|35
|2006.10.26 06:27
|buy
|23
|1.00
|1.2634
|1.2474
|1.2679
|36
|2006.10.26 06:29
|buy
|24
|1.00
|1.2634
|1.2474
|1.2679
|37
|2006.10.26 07:25
|t/p
|15
|1.00
|1.2660
|1.2455
|1.2660
|398.10
|15616.45
|38
|2006.10.26 07:25
|t/p
|16
|1.00
|1.2660
|1.2455
|1.2660
|398.10
|16014.55
|39
|2006.10.26 07:25
|t/p
|17
|1.00
|1.2660
|1.2455
|1.2660
|398.10
|16412.65
|40
|2006.10.26 07:25
|t/p
|18
|1.00
|1.2660
|1.2455
|1.2660
|398.10
|16810.75
|41
|2006.10.26 07:25
|t/p
|19
|1.00
|1.2660
|1.2455
|1.2660
|398.10
|17208.85
|42
|2006.10.26 12:36
|t/p
|12
|1.00
|1.2670
|1.2465
|1.2670
|398.10
|17606.95
|43
|2006.10.26 12:36
|t/p
|13
|1.00
|1.2670
|1.2465
|1.2670
|398.10
|18005.05
|44
|2006.10.26 12:36
|t/p
|14
|1.00
|1.2670
|1.2465
|1.2670
|398.10
|18403.15
|45
|2006.10.26 16:21
|t/p
|21
|1.00
|1.2679
|1.2474
|1.2679
|450.00
|18853.15
|46
|2006.10.26 16:21
|t/p
|22
|1.00
|1.2679
|1.2474
|1.2679
|450.00
|19303.15
|47
|2006.10.26 16:21
|t/p
|23
|1.00
|1.2679
|1.2474
|1.2679
|450.00
|19753.15
|48
|2006.10.26 16:21
|t/p
|24
|1.00
|1.2679
|1.2474
|1.2679
|450.00
|20203.15
|49
|2006.10.26 18:03
|buy
|25
|1.00
|1.2696
|1.2536
|1.2741
|50
|2006.10.26 18:04
|buy
|26
|1.00
|1.2696
|1.2536
|1.2741
|51
|2006.10.26 18:06
|buy
|27
|1.00
|1.2696
|1.2536
|1.2741
|52
|2006.10.26 18:07
|buy
|28
|1.00
|1.2696
|1.2536
|1.2741
|53
|2006.10.27 13:10
|t/p
|25
|1.00
|1.2741
|1.2536
|1.2741
|441.35
|20644.50
|54
|2006.10.27 13:10
|t/p
|26
|1.00
|1.2741
|1.2536
|1.2741
|441.35
|21085.85
|55
|2006.10.27 13:10
|t/p
|27
|1.00
|1.2741
|1.2536
|1.2741
|441.35
|21527.20
|56
|2006.10.27 13:10
|t/p
|28
|1.00
|1.2741
|1.2536
|1.2741
|441.35
|21968.55
|57
|2006.10.27 16:46
|buy
|29
|1.00
|1.2736
|1.2576
|1.2781
|58
|2006.10.27 16:47
|buy
|30
|1.00
|1.2736
|1.2576
|1.2781
|59
|2006.10.30 10:15
|buy
|31
|1.00
|1.2723
|1.2563
|1.2768
|60
|2006.10.30 10:15
|buy
|32
|1.00
|1.2723
|1.2563
|1.2768
|61
|2006.10.30 10:18
|buy
|33
|1.00
|1.2726
|1.2566
|1.2771
|62
|2006.10.30 10:25
|buy
|34
|1.00
|1.2723
|1.2563
|1.2768
|63
|2006.10.30 10:26
|buy
|35
|1.00
|1.2723
|1.2563
|1.2768
|64
|2006.10.30 10:29
|buy
|36
|1.00
|1.2723
|1.2563
|1.2768
|65
|2006.10.30 15:15
|buy
|37
|1.00
|1.2721
|1.2561
|1.2766
|66
|2006.10.30 15:16
|buy
|38
|1.00
|1.2718
|1.2558
|1.2763
|67
|2006.10.30 15:18
|buy
|39
|1.00
|1.2718
|1.2558
|1.2763
|68
|2006.10.30 15:18
|buy
|40
|1.00
|1.2718
|1.2558
|1.2763
|69
|2006.10.30 15:19
|buy
|41
|1.00
|1.2712
|1.2552
|1.2757
|70
|2006.10.31 05:40
|buy
|42
|1.00
|1.2717
|1.2557
|1.2762
|71
|2006.10.31 05:41
|buy
|43
|1.00
|1.2717
|1.2557
|1.2762
|72
|2006.10.31 05:42
|buy
|44
|1.00
|1.2717
|1.2557
|1.2762
|73
|2006.10.31 15:10
|t/p
|41
|1.00
|1.2757
|1.2552
|1.2757
|441.35
|22409.90
|74
|2006.10.31 15:23
|t/p
|38
|1.00
|1.2763
|1.2558
|1.2763
|441.35
|22851.25
|75
|2006.10.31 15:23
|t/p
|39
|1.00
|1.2763
|1.2558
|1.2763
|441.35
|23292.60
|76
|2006.10.31 15:23
|t/p
|40
|1.00
|1.2763
|1.2558
|1.2763
|441.35
|23733.95
|77
|2006.10.31 15:23
|t/p
|42
|1.00
|1.2762
|1.2557
|1.2762
|450.00
|24183.95
|78
|2006.10.31 15:23
|t/p
|43
|1.00
|1.2762
|1.2557
|1.2762
|450.00
|24633.95
|79
|2006.10.31 15:23
|t/p
|44
|1.00
|1.2762
|1.2557
|1.2762
|450.00
|25083.95
|80
|2006.10.31 15:25
|t/p
|31
|1.00
|1.2768
|1.2563
|1.2768
|441.35
|25525.30
|81
|2006.10.31 15:25
|t/p
|32
|1.00
|1.2768
|1.2563
|1.2768
|441.35
|25966.65
|82
|2006.10.31 15:25
|t/p
|34
|1.00
|1.2768
|1.2563
|1.2768
|441.35
|26408.00
|83
|2006.10.31 15:25
|t/p
|35
|1.00
|1.2768
|1.2563
|1.2768
|441.35
|26849.35
|84
|2006.10.31 15:25
|t/p
|36
|1.00
|1.2768
|1.2563
|1.2768
|441.35
|27290.70
|85
|2006.10.31 15:25
|t/p
|37
|1.00
|1.2766
|1.2561
|1.2766
|441.35
|27732.05
|86
|2006.10.31 15:26
|t/p
|33
|1.00
|1.2771
|1.2566
|1.2771
|441.35
|28173.40
|87
|2006.10.31 15:36
|t/p
|29
|1.00
|1.2781
|1.2576
|1.2781
|432.70
|28606.10
|88
|2006.10.31 15:36
|t/p
|30
|1.00
|1.2781
|1.2576
|1.2781
|432.70
|29038.80
|89
|2006.10.31 19:30
|buy
|45
|1.00
|1.2764
|1.2604
|1.2809
|90
|2006.10.31 19:34
|buy
|46
|1.00
|1.2767
|1.2607
|1.2812
|91
|2006.11.01 11:11
|buy
|47
|1.00
|1.2755
|1.2595
|1.2800
|92
|2006.11.01 11:12
|buy
|48
|1.00
|1.2755
|1.2595
|1.2800
|93
|2006.11.01 14:44
|buy
|49
|1.00
|1.2763
|1.2603
|1.2808
|94
|2006.11.01 14:47
|buy
|50
|1.00
|1.2763
|1.2603
|1.2808
|95
|2006.11.01 14:49
|buy
|51
|1.00
|1.2760
|1.2600
|1.2805
|96
|2006.11.01 14:50
|buy
|52
|1.00
|1.2760
|1.2600
|1.2805
|97
|2006.11.01 14:51
|buy
|53
|1.00
|1.2760
|1.2600
|1.2805
|98
|2006.11.01 14:53
|buy
|54
|1.00
|1.2760
|1.2600
|1.2805
|99
|2006.11.01 14:58
|buy
|55
|1.00
|1.2763
|1.2603
|1.2808
|100
|2006.11.01 14:58
|buy
|56
|1.00
|1.2763
|1.2603
|1.2808
|101
|2006.11.02 08:57
|buy
|57
|1.00
|1.2756
|1.2596
|1.2801
|102
|2006.11.03 11:49
|buy
|58
|1.00
|1.2775
|1.2615
|1.2820
|103
|2006.11.03 12:09
|buy
|59
|1.00
|1.2775
|1.2615
|1.2820
|104
|2006.11.07 14:32
|t/p
|47
|1.00
|1.2800
|1.2595
|1.2800
|398.10
|29436.90
|105
|2006.11.07 14:32
|t/p
|48
|1.00
|1.2800
|1.2595
|1.2800
|398.10
|29835.00
|106
|2006.11.07 14:32
|t/p
|57
|1.00
|1.2801
|1.2596
|1.2801
|424.05
|30259.05
|107
|2006.11.07 14:42
|t/p
|51
|1.00
|1.2805
|1.2600
|1.2805
|398.10
|30657.15
|108
|2006.11.07 14:42
|t/p
|52
|1.00
|1.2805
|1.2600
|1.2805
|398.10
|31055.25
|109
|2006.11.07 14:42
|t/p
|53
|1.00
|1.2805
|1.2600
|1.2805
|398.10
|31453.35
|110
|2006.11.07 14:42
|t/p
|54
|1.00
|1.2805
|1.2600
|1.2805
|398.10
|31851.45
|111
|2006.11.07 14:43
|t/p
|45
|1.00
|1.2809
|1.2604
|1.2809
|389.45
|32240.90
|112
|2006.11.07 14:43
|t/p
|49
|1.00
|1.2808
|1.2603
|1.2808
|398.10
|32639.00
|113
|2006.11.07 14:43
|t/p
|50
|1.00
|1.2808
|1.2603
|1.2808
|398.10
|33037.10
|114
|2006.11.07 14:43
|t/p
|55
|1.00
|1.2808
|1.2603
|1.2808
|398.10
|33435.20
|115
|2006.11.07 14:43
|t/p
|56
|1.00
|1.2808
|1.2603
|1.2808
|398.10
|33833.30
|116
|2006.11.07 14:45
|t/p
|46
|1.00
|1.2812
|1.2607
|1.2812
|389.45
|34222.75
|117
|2006.11.08 01:53
|buy
|60
|1.00
|1.2781
|1.2621
|1.2826
|118
|2006.11.08 06:15
|buy
|61
|1.00
|1.2777
|1.2617
|1.2822
|119
|2006.11.08 06:17
|buy
|62
|1.00
|1.2777
|1.2617
|1.2822
|120
|2006.11.08 06:19
|buy
|63
|1.00
|1.2777
|1.2617
|1.2822
|121
|2006.11.09 11:15
|buy
|64
|1.00
|1.2784
|1.2624
|1.2829
|122
|2006.11.09 11:15
|buy
|65
|1.00
|1.2781
|1.2621
|1.2826
|123
|2006.11.09 11:16
|buy
|66
|1.00
|1.2781
|1.2621
|1.2826
|124
|2006.11.09 11:19
|buy
|67
|1.00
|1.2781
|1.2621
|1.2826
|125
|2006.11.09 13:30
|buy
|68
|1.00
|1.2781
|1.2621
|1.2826
|126
|2006.11.09 13:31
|buy
|69
|1.00
|1.2784
|1.2624
|1.2829
|127
|2006.11.09 13:31
|buy
|70
|1.00
|1.2781
|1.2621
|1.2826
|128
|2006.11.09 16:25
|t/p
|58
|1.00
|1.2820
|1.2615
|1.2820
|398.10
|34620.85
|129
|2006.11.09 16:25
|t/p
|59
|1.00
|1.2820
|1.2615
|1.2820
|398.10
|35018.95
|130
|2006.11.09 16:26
|t/p
|61
|1.00
|1.2822
|1.2617
|1.2822
|424.05
|35443.00
|131
|2006.11.09 16:26
|t/p
|62
|1.00
|1.2822
|1.2617
|1.2822
|424.05
|35867.05
|132
|2006.11.09 16:26
|t/p
|63
|1.00
|1.2822
|1.2617
|1.2822
|424.05
|36291.10
|133
|2006.11.09 16:26
|t/p
|60
|1.00
|1.2826
|1.2621
|1.2826
|424.05
|36715.15
|134
|2006.11.09 16:26
|t/p
|65
|1.00
|1.2826
|1.2621
|1.2826
|450.00
|37165.15
|135
|2006.11.09 16:26
|t/p
|66
|1.00
|1.2826
|1.2621
|1.2826
|450.00
|37615.15
|136
|2006.11.09 16:26
|t/p
|67
|1.00
|1.2826
|1.2621
|1.2826
|450.00
|38065.15
|137
|2006.11.09 16:26
|t/p
|68
|1.00
|1.2826
|1.2621
|1.2826
|450.00
|38515.15
|138
|2006.11.09 16:26
|t/p
|70
|1.00
|1.2826
|1.2621
|1.2826
|450.00
|38965.15
|139
|2006.11.09 16:34
|t/p
|64
|1.00
|1.2829
|1.2624
|1.2829
|450.00
|39415.15
|140
|2006.11.09 16:34
|t/p
|69
|1.00
|1.2829
|1.2624
|1.2829
|450.00
|39865.15
|141
|2006.11.10 07:52
|buy
|71
|1.00
|1.2859
|1.2699
|1.2904
|142
|2006.11.10 07:52
|buy
|72
|1.00
|1.2859
|1.2699
|1.2904
|143
|2006.11.10 07:53
|buy
|73
|1.00
|1.2859
|1.2699
|1.2904
|144
|2006.11.10 07:54
|buy
|74
|1.00
|1.2859
|1.2699
|1.2904
|145
|2006.11.10 07:54
|buy
|75
|1.00
|1.2856
|1.2696
|1.2901
|146
|2006.11.10 10:25
|sell
|76
|1.00
|1.2876
|1.3036
|1.2831
|147
|2006.11.10 10:25
|sell
|77
|1.00
|1.2876
|1.3036
|1.2831
|148
|2006.11.10 19:11
|buy
|78
|1.00
|1.2856
|1.2696
|1.2901
|149
|2006.11.10 19:13
|buy
|79
|1.00
|1.2856
|1.2696
|1.2901
|150
|2006.11.10 19:14
|buy
|80
|1.00
|1.2856
|1.2696
|1.2901
|151
|2006.11.13 12:05
|t/p
|76
|1.00
|1.2831
|1.3036
|1.2831
|457.20
|40322.35
|152
|2006.11.13 12:05
|t/p
|77
|1.00
|1.2831
|1.3036
|1.2831
|457.20
|40779.55
|153
|2006.11.13 17:17
|buy
|81
|1.00
|1.2811
|1.2651
|1.2856
|154
|2006.11.13 17:18
|buy
|82
|1.00
|1.2811
|1.2651
|1.2856
|155
|2006.11.13 17:19
|buy
|83
|1.00
|1.2811
|1.2651
|1.2856
|156
|2006.11.13 20:33
|buy
|84
|1.00
|1.2805
|1.2645
|1.2850
|157
|2006.11.13 20:33
|buy
|85
|1.00
|1.2805
|1.2645
|1.2850
|158
|2006.11.13 20:34
|buy
|86
|1.00
|1.2805
|1.2645
|1.2850
|159
|2006.11.13 22:02
|buy
|87
|1.00
|1.2807
|1.2647
|1.2852
|160
|2006.11.13 22:02
|buy
|88
|1.00
|1.2807
|1.2647
|1.2852
|161
|2006.11.14 03:46
|sell
|89
|1.00
|1.2817
|1.2977
|1.2772
|162
|2006.11.14 03:49
|sell
|90
|1.00
|1.2817
|1.2977
|1.2772
|163
|2006.11.14 13:32
|t/p
|84
|1.00
|1.2850
|1.2645
|1.2850
|441.35
|41220.90
|164
|2006.11.14 13:32
|t/p
|85
|1.00
|1.2850
|1.2645
|1.2850
|441.35
|41662.25
|165
|2006.11.14 13:32
|t/p
|86
|1.00
|1.2850
|1.2645
|1.2850
|441.35
|42103.60
|166
|2006.11.14 13:33
|t/p
|87
|1.00
|1.2852
|1.2647
|1.2852
|441.35
|42544.95
|167
|2006.11.14 13:33
|t/p
|88
|1.00
|1.2852
|1.2647
|1.2852
|441.35
|42986.30
|168
|2006.11.14 13:33
|t/p
|81
|1.00
|1.2856
|1.2651
|1.2856
|441.35
|43427.65
|169
|2006.11.14 13:33
|t/p
|82
|1.00
|1.2856
|1.2651
|1.2856
|441.35
|43869.00
|170
|2006.11.14 13:33
|t/p
|83
|1.00
|1.2856
|1.2651
|1.2856
|441.35
|44310.35
|171
|2006.11.15 19:15
|sell
|91
|1.00
|1.2822
|1.2982
|1.2777
|172
|2006.11.15 19:15
|sell
|92
|1.00
|1.2822
|1.2982
|1.2777
|173
|2006.11.15 19:15
|sell
|93
|1.00
|1.2822
|1.2982
|1.2777
|174
|2006.11.15 19:15
|sell
|94
|1.00
|1.2822
|1.2982
|1.2777
|175
|2006.11.15 19:15
|sell
|95
|1.00
|1.2825
|1.2985
|1.2780
|176
|2006.11.15 19:15
|sell
|96
|1.00
|1.2825
|1.2985
|1.2780
|177
|2006.11.15 19:15
|sell
|97
|1.00
|1.2825
|1.2985
|1.2780
|178
|2006.11.15 19:15
|sell
|98
|1.00
|1.2825
|1.2985
|1.2780
|179
|2006.11.15 19:16
|sell
|99
|1.00
|1.2825
|1.2985
|1.2780
|180
|2006.11.15 19:16
|sell
|100
|1.00
|1.2825
|1.2985
|1.2780
|181
|2006.11.15 19:16
|sell
|101
|1.00
|1.2825
|1.2985
|1.2780
|182
|2006.11.15 19:17
|sell
|102
|1.00
|1.2825
|1.2985
|1.2780
|183
|2006.11.15 19:18
|sell
|103
|1.00
|1.2825
|1.2985
|1.2780
|184
|2006.11.15 19:19
|sell
|104
|1.00
|1.2822
|1.2982
|1.2777
|185
|2006.11.15 19:19
|sell
|105
|1.00
|1.2822
|1.2982
|1.2777
|186
|2006.11.15 19:19
|sell
|106
|1.00
|1.2825
|1.2985
|1.2780
|187
|2006.11.15 19:19
|sell
|107
|1.00
|1.2825
|1.2985
|1.2780
|188
|2006.11.17 04:14
|t/p
|95
|1.00
|1.2780
|1.2985
|1.2780
|478.80
|44789.15
|189
|2006.11.17 04:14
|t/p
|96
|1.00
|1.2780
|1.2985
|1.2780
|478.80
|45267.95
|190
|2006.11.17 04:14
|t/p
|97
|1.00
|1.2780
|1.2985
|1.2780
|478.80
|45746.75
|191
|2006.11.17 04:14
|t/p
|98
|1.00
|1.2780
|1.2985
|1.2780
|478.80
|46225.55
|192
|2006.11.17 04:14
|t/p
|99
|1.00
|1.2780
|1.2985
|1.2780
|478.80
|46704.35
|193
|2006.11.17 04:14
|t/p
|100
|1.00
|1.2780
|1.2985
|1.2780
|478.80
|47183.15
|194
|2006.11.17 04:14
|t/p
|101
|1.00
|1.2780
|1.2985
|1.2780
|478.80
|47661.95
|195
|2006.11.17 04:14
|t/p
|102
|1.00
|1.2780
|1.2985
|1.2780
|478.80
|48140.75
|196
|2006.11.17 04:14
|t/p
|103
|1.00
|1.2780
|1.2985
|1.2780
|478.80
|48619.55
|197
|2006.11.17 04:14
|t/p
|106
|1.00
|1.2780
|1.2985
|1.2780
|478.80
|49098.35
|198
|2006.11.17 04:14
|t/p
|107
|1.00
|1.2780
|1.2985
|1.2780
|478.80
|49577.15
|199
|2006.11.17 04:16
|t/p
|91
|1.00
|1.2777
|1.2982
|1.2777
|478.80
|50055.95
|200
|2006.11.17 04:16
|t/p
|92
|1.00
|1.2777
|1.2982
|1.2777
|478.80
|50534.75
|201
|2006.11.17 04:16
|t/p
|93
|1.00
|1.2777
|1.2982
|1.2777
|478.80
|51013.55
|202
|2006.11.17 04:16
|t/p
|94
|1.00
|1.2777
|1.2982
|1.2777
|478.80
|51492.35
|203
|2006.11.17 04:16
|t/p
|104
|1.00
|1.2777
|1.2982
|1.2777
|478.80
|51971.15
|204
|2006.11.17 04:16
|t/p
|105
|1.00
|1.2777
|1.2982
|1.2777
|478.80
|52449.95
|205
|2006.11.17 05:34
|t/p
|89
|1.00
|1.2772
|1.2977
|1.2772
|486.00
|52935.95
|206
|2006.11.17 05:34
|t/p
|90
|1.00
|1.2772
|1.2977
|1.2772
|486.00
|53421.95
|207
|2006.11.17 13:40
|buy
|108
|1.00
|1.2775
|1.2615
|1.2820
|208
|2006.11.17 13:40
|buy
|109
|1.00
|1.2775
|1.2615
|1.2820
|209
|2006.11.17 15:04
|t/p
|108
|1.00
|1.2820
|1.2615
|1.2820
|450.00
|53871.95
|210
|2006.11.17 15:04
|t/p
|109
|1.00
|1.2820
|1.2615
|1.2820
|450.00
|54321.95
|211
|2006.11.20 04:45
|buy
|110
|1.00
|1.2841
|1.2681
|1.2886
|212
|2006.11.20 04:45
|buy
|111
|1.00
|1.2841
|1.2681
|1.2886
|213
|2006.11.20 04:48
|buy
|112
|1.00
|1.2841
|1.2681
|1.2886
|214
|2006.11.20 04:50
|buy
|113
|1.00
|1.2841
|1.2681
|1.2886
|215
|2006.11.20 04:50
|buy
|114
|1.00
|1.2841
|1.2681
|1.2886
|216
|2006.11.20 04:51
|buy
|115
|1.00
|1.2841
|1.2681
|1.2886
|217
|2006.11.20 04:52
|buy
|116
|1.00
|1.2841
|1.2681
|1.2886
|218
|2006.11.20 04:53
|buy
|117
|1.00
|1.2841
|1.2681
|1.2886
|219
|2006.11.20 13:20
|buy
|118
|1.00
|1.2841
|1.2681
|1.2886
|220
|2006.11.20 13:21
|buy
|119
|1.00
|1.2841
|1.2681
|1.2886
|221
|2006.11.20 13:22
|buy
|120
|1.00
|1.2838
|1.2678
|1.2883
|222
|2006.11.20 13:23
|buy
|121
|1.00
|1.2838
|1.2678
|1.2883
|223
|2006.11.20 13:24
|buy
|122
|1.00
|1.2838
|1.2678
|1.2883
|224
|2006.11.22 05:39
|sell
|123
|1.00
|1.2865
|1.3025
|1.2820
|225
|2006.11.22 12:22
|t/p
|120
|1.00
|1.2883
|1.2678
|1.2883
|432.70
|54754.65
|226
|2006.11.22 12:22
|t/p
|121
|1.00
|1.2883
|1.2678
|1.2883
|432.70
|55187.35
|227
|2006.11.22 12:22
|t/p
|122
|1.00
|1.2883
|1.2678
|1.2883
|432.70
|55620.05
|228
|2006.11.22 12:22
|t/p
|110
|1.00
|1.2886
|1.2681
|1.2886
|432.70
|56052.75
|229
|2006.11.22 12:22
|t/p
|111
|1.00
|1.2886
|1.2681
|1.2886
|432.70
|56485.45
|230
|2006.11.22 12:22
|t/p
|112
|1.00
|1.2886
|1.2681
|1.2886
|432.70
|56918.15
|231
|2006.11.22 12:22
|t/p
|113
|1.00
|1.2886
|1.2681
|1.2886
|432.70
|57350.85
|232
|2006.11.22 12:22
|t/p
|114
|1.00
|1.2886
|1.2681
|1.2886
|432.70
|57783.55
|233
|2006.11.22 12:22
|t/p
|115
|1.00
|1.2886
|1.2681
|1.2886
|432.70
|58216.25
|234
|2006.11.22 12:22
|t/p
|116
|1.00
|1.2886
|1.2681
|1.2886
|432.70
|58648.95
|235
|2006.11.22 12:22
|t/p
|117
|1.00
|1.2886
|1.2681
|1.2886
|432.70
|59081.65
|236
|2006.11.22 12:22
|t/p
|118
|1.00
|1.2886
|1.2681
|1.2886
|432.70
|59514.35
|237
|2006.11.22 12:22
|t/p
|119
|1.00
|1.2886
|1.2681
|1.2886
|432.70
|59947.05
|238
|2006.11.22 13:27
|t/p
|75
|1.00
|1.2901
|1.2696
|1.2901
|363.50
|60310.55
|239
|2006.11.22 13:27
|t/p
|78
|1.00
|1.2901
|1.2696
|1.2901
|363.50
|60674.05
|240
|2006.11.22 13:27
|t/p
|79
|1.00
|1.2901
|1.2696
|1.2901
|363.50
|61037.55
|241
|2006.11.22 13:27
|t/p
|80
|1.00
|1.2901
|1.2696
|1.2901
|363.50
|61401.05
|242
|2006.11.22 13:28
|t/p
|71
|1.00
|1.2904
|1.2699
|1.2904
|363.50
|61764.55
|243
|2006.11.22 13:28
|t/p
|72
|1.00
|1.2904
|1.2699
|1.2904
|363.50
|62128.05
|244
|2006.11.22 13:28
|t/p
|73
|1.00
|1.2904
|1.2699
|1.2904
|363.50
|62491.55
|245
|2006.11.22 13:28
|t/p
|74
|1.00
|1.2904
|1.2699
|1.2904
|363.50
|62855.05
|246
|2006.11.23 11:36
|sell
|124
|1.00
|1.2956
|1.3116
|1.2911
|247
|2006.11.23 11:37
|sell
|125
|1.00
|1.2956
|1.3116
|1.2911
|248
|2006.11.23 11:56
|buy
|126
|1.00
|1.2959
|1.2799
|1.3004
|249
|2006.11.24 05:46
|buy
|127
|1.00
|1.2959
|1.2799
|1.3004
|250
|2006.11.24 05:49
|buy
|128
|1.00
|1.2959
|1.2799
|1.3004
|251
|2006.11.24 08:30
|t/p
|126
|1.00
|1.3004
|1.2799
|1.3004
|441.35
|63296.40
|252
|2006.11.24 08:30
|t/p
|127
|1.00
|1.3004
|1.2799
|1.3004
|450.00
|63746.40
|253
|2006.11.24 08:30
|t/p
|128
|1.00
|1.3004
|1.2799
|1.3004
|450.00
|64196.40
|254
|2006.11.24 08:31
|s/l
|123
|1.00
|1.3025
|1.3025
|1.2820
|-1571.20
|62625.20
|255
|2006.11.24 10:08
|buy
|129
|1.00
|1.3069
|1.2909
|1.3114
|256
|2006.11.24 10:09
|buy
|130
|1.00
|1.3069
|1.2909
|1.3114
|257
|2006.11.24 12:05
|buy
|131
|1.00
|1.3096
|1.2936
|1.3141
|258
|2006.11.24 12:06
|buy
|132
|1.00
|1.3099
|1.2939
|1.3144
|259
|2006.11.24 12:06
|buy
|133
|1.00
|1.3099
|1.2939
|1.3144
|260
|2006.11.24 12:07
|buy
|134
|1.00
|1.3096
|1.2936
|1.3141
|261
|2006.11.24 12:08
|buy
|135
|1.00
|1.3096
|1.2936
|1.3141
|262
|2006.11.26 22:00
|s/l
|124
|1.00
|1.3116
|1.3116
|1.2911
|-1592.80
|61032.40
|263
|2006.11.26 22:00
|s/l
|125
|1.00
|1.3116
|1.3116
|1.2911
|-1592.80
|59439.60
|264
|2006.11.26 22:00
|t/p
|129
|1.00
|1.3114
|1.2909
|1.3114
|450.00
|59889.60
|265
|2006.11.26 22:00
|t/p
|130
|1.00
|1.3114
|1.2909
|1.3114
|450.00
|60339.60
|266
|2006.11.26 22:00
|t/p
|131
|1.00
|1.3141
|1.2936
|1.3141
|450.00
|60789.60
|267
|2006.11.26 22:00
|t/p
|132
|1.00
|1.3144
|1.2939
|1.3144
|450.00
|61239.60
|268
|2006.11.26 22:00
|t/p
|133
|1.00
|1.3144
|1.2939
|1.3144
|450.00
|61689.60
|269
|2006.11.26 22:00
|t/p
|134
|1.00
|1.3141
|1.2936
|1.3141
|450.00
|62139.60
|270
|2006.11.26 22:00
|t/p
|135
|1.00
|1.3141
|1.2936
|1.3141
|450.00
|62589.60