Strategy Tester Report
Goblin

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2005.09.28 00:00 - 2006.11.05 00:00 (2005.09.28 - 2006.11.05)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=30; Lots=0.2; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=3; Pips=10; SecureProfit=60; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars in test60482Ticks modelled1402312Modelling quality90.00%
Initial deposit5000.00
Total net profit19721.41Gross profit28834.61Gross loss-9113.20
Profit factor3.16Expected payoff26.09
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown3299.74 (11.78%)Relative drawdown11.78% (3299.74)
Total trades756Short positions (won %)286 (68.18%)Long positions (won %)470 (65.32%)
Profit trades (% of total)502 (66.40%)Loss trades (% of total)254 (33.60%)
Largestprofit trade261.90loss trade-1819.28
Averageprofit trade57.44loss trade-35.88
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (669.86)consecutive losses (loss in money)5 (-3299.74)
Maximalconsecutive profit (count of wins)669.86 (11)consecutive loss (count of losses)-3299.74 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.09.28 00:03sell10.201.20110.00001.1981
22005.09.28 02:00sell20.401.20220.00001.1992
32005.09.28 02:22sell30.801.20320.00001.2002
42005.09.28 03:01close30.801.20210.00001.200288.005088.00
52005.09.28 03:01close20.401.20230.00001.1992-4.005084.00
62005.09.28 03:02close10.201.20210.00001.1981-20.005064.00
72005.09.28 03:04sell40.201.20130.00001.1983
82005.09.28 04:01sell50.401.20240.00001.1994
92005.09.28 05:48sell60.801.20340.00001.2004
102005.09.28 07:10close60.801.20230.00001.200488.005152.00
112005.09.28 07:10close50.401.20270.00001.1994-12.005140.00
122005.09.28 07:10close40.201.20270.00001.1983-28.005112.00
132005.09.28 07:15sell70.201.20240.00001.1994
142005.09.28 08:10sell80.401.20340.00001.2004
152005.09.28 10:30close80.401.20190.00001.200460.005172.00
162005.09.28 10:30close70.201.20170.00001.199414.005186.00
172005.09.28 10:30sell90.201.20160.00001.1986
182005.09.28 12:20sell100.401.20270.00001.1997
192005.09.28 16:07close100.401.20130.00001.199756.005242.00
202005.09.28 16:07close90.201.20130.00001.19866.005248.00
212005.09.28 16:07sell110.201.20140.00001.1984
222005.09.28 18:03sell120.401.20250.00001.1995
232005.09.28 18:21sell130.801.20360.00001.2006
242005.09.28 20:56close130.801.20240.00001.200696.005344.00
252005.09.28 20:57close120.401.20230.00001.19958.005352.00
262005.09.28 20:57close110.201.20260.00001.1984-24.005328.00
272005.09.28 20:57sell140.201.20240.00001.1994
282005.09.28 21:55sell150.401.20340.00001.2004
292005.09.29 00:37sell160.801.20450.00001.2015
302005.09.29 14:40close160.801.20340.00001.201588.005416.00
312005.09.29 14:41close150.401.20350.00001.20043.055419.05
322005.09.29 14:41close140.201.20350.00001.1994-18.485400.57
332005.09.29 14:41sell170.201.20340.00001.2004
342005.09.29 19:59sell180.401.20450.00001.2015
352005.09.29 22:56close180.401.20310.00001.201556.005456.57
362005.09.29 22:56close170.201.20330.00001.20042.005458.57
372005.09.29 22:56sell190.201.20310.00001.2001
382005.09.30 03:29sell200.401.20410.00001.2011
392005.09.30 03:34sell210.801.20540.00001.2024
402005.09.30 03:42close210.801.20420.00001.202496.005554.57
412005.09.30 03:42close200.401.20420.00001.2011-4.005550.57
422005.09.30 03:42close190.201.20410.00001.2001-18.835531.75
432005.09.30 06:00sell220.201.20480.00001.2018
442005.09.30 09:13t/p220.201.20180.00001.201860.005591.75
452005.09.30 09:13sell230.201.20160.00001.1986
462005.09.30 10:12sell240.401.20260.00001.1996
472005.09.30 12:11sell250.801.20360.00001.2006
482005.09.30 14:48close250.801.20260.00001.200680.005671.75
492005.09.30 14:48close240.401.20240.00001.19968.005679.75
502005.09.30 14:48close230.201.20260.00001.1986-20.005659.75
512005.09.30 14:48sell260.201.20240.00001.1994
522005.09.30 15:16sell270.401.20350.00001.2005
532005.09.30 15:35sell280.801.20460.00001.2016
542005.09.30 15:57close280.801.20350.00001.201688.005747.75
552005.09.30 15:57close270.401.20310.00001.200516.005763.75
562005.09.30 15:57close260.201.20320.00001.1994-16.005747.75
572005.09.30 15:57sell290.201.20310.00001.2001
582005.09.30 15:57sell300.401.20430.00001.2013
592005.09.30 15:58close300.401.20280.00001.201360.005807.75
602005.09.30 15:58close290.201.20270.00001.20018.005815.75
612005.09.30 15:58sell310.201.20250.00001.1995
622005.09.30 15:58sell320.401.20350.00001.2005
632005.09.30 16:17sell330.801.20460.00001.2016
642005.09.30 18:44close330.801.20350.00001.201688.005903.75
652005.09.30 18:45close320.401.20360.00001.2005-4.005899.75
662005.09.30 18:45close310.201.20380.00001.1995-26.005873.75
672005.09.30 18:46sell340.201.20340.00001.2004
682005.09.30 20:40t/p340.201.20040.00001.200460.005933.75
692005.09.30 20:40sell350.201.20020.00001.1972
702005.09.30 20:59sell360.401.20140.00001.1984
712005.09.30 21:38sell370.801.20280.00001.1998
722005.09.30 21:55close370.801.20160.00001.199896.006029.75
732005.09.30 21:55close360.401.20150.00001.1984-4.006025.75
742005.09.30 21:55close350.201.20140.00001.1972-24.006001.75
752005.10.03 01:15sell380.201.20160.00001.1986
762005.10.03 01:56sell390.401.20260.00001.1996
772005.10.03 02:13close390.401.20120.00001.199656.006057.75
782005.10.03 02:13close380.201.20130.00001.19866.006063.75
792005.10.03 02:15sell400.201.20130.00001.1983
802005.10.03 02:33t/p400.201.19830.00001.198360.006123.75
812005.10.03 02:33sell410.201.19810.00001.1951
822005.10.03 03:06t/p410.201.19510.00001.195160.006183.75
832005.10.03 03:06sell420.201.19450.00001.1915
842005.10.03 03:28sell430.401.19550.00001.1925
852005.10.03 03:41close430.401.19410.00001.192556.006239.75
862005.10.03 03:41close420.201.19420.00001.19156.006245.75
872005.10.03 03:41sell440.201.19400.00001.1910
882005.10.03 03:48sell450.401.19500.00001.1920
892005.10.03 04:14close450.401.19360.00001.192056.006301.75
902005.10.03 04:15close440.201.19360.00001.19108.006309.75
912005.10.03 04:15sell460.201.19350.00001.1905
922005.10.03 05:59sell470.401.19460.00001.1916
932005.10.03 07:18sell480.801.19560.00001.1926
942005.10.03 10:23close480.801.19450.00001.192688.006397.75
952005.10.03 10:23close470.401.19450.00001.19164.006401.75
962005.10.03 10:24close460.201.19440.00001.1905-18.006383.75
972005.10.03 10:24sell490.201.19420.00001.1912
982005.10.03 16:16t/p490.201.19120.00001.191260.006443.75
992005.10.03 16:16sell500.201.19100.00001.1880
1002005.10.03 17:19sell510.401.19220.00001.1892
1012005.10.03 18:30close510.401.19060.00001.189264.006507.75
1022005.10.03 18:30close500.201.19060.00001.18808.006515.75
1032005.10.03 18:30sell520.201.19030.00001.1873
1042005.10.03 20:06sell530.401.19130.00001.1883
1052005.10.03 23:19sell540.801.19240.00001.1894
1062005.10.04 00:28close540.801.19130.00001.189492.706608.45
1072005.10.04 00:28close530.401.19140.00001.1883-1.656606.80
1082005.10.04 00:29close520.201.19150.00001.1873-22.836583.97
1092005.10.04 00:29sell550.201.19120.00001.1882
1102005.10.04 01:44sell560.401.19240.00001.1894
1112005.10.04 03:11close560.401.19080.00001.189464.006647.97
1122005.10.04 03:11close550.201.19090.00001.18826.006653.97
1132005.10.04 03:12sell570.201.19080.00001.1878
1142005.10.04 04:26sell580.401.19180.00001.1888
1152005.10.04 05:06sell590.801.19290.00001.1899
1162005.10.04 08:30close590.801.19170.00001.189996.006749.97
1172005.10.04 08:30close580.401.19150.00001.188812.006761.97
1182005.10.04 08:30close570.201.19130.00001.1878-10.006751.97
1192005.10.04 08:30sell600.201.19100.00001.1880
1202005.10.04 09:30sell610.401.19210.00001.1891
1212005.10.04 09:51close610.401.19060.00001.189160.006811.97
1222005.10.04 09:51close600.201.19070.00001.18806.006817.97
1232005.10.04 09:51sell620.201.19060.00001.1876
1242005.10.04 10:17sell630.401.19170.00001.1887
1252005.10.04 10:19sell640.801.19280.00001.1898
1262005.10.04 12:42close640.801.19170.00001.189888.006905.97
1272005.10.04 12:42close630.401.19190.00001.1887-8.006897.97
1282005.10.04 12:42close620.201.19170.00001.1876-22.006875.97
1292005.10.04 12:42sell650.201.19160.00001.1886
1302005.10.04 13:01sell660.401.19260.00001.1896
1312005.10.04 13:52sell670.801.19360.00001.1906
1322005.10.04 14:29close670.801.19260.00001.190680.006955.97
1332005.10.04 14:29close660.401.19260.00001.18960.006955.97
1342005.10.04 14:29close650.201.19260.00001.1886-20.006935.97
1352005.10.04 14:30sell680.201.19230.00001.1893
1362005.10.04 14:56sell690.401.19330.00001.1903
1372005.10.04 15:33sell700.801.19450.00001.1915
1382005.10.04 15:33close700.801.19340.00001.191588.007023.97
1392005.10.04 15:33close690.401.19390.00001.1903-24.006999.97
1402005.10.04 15:33close680.201.19470.00001.1893-48.006951.97
1412005.10.04 16:00sell710.201.19300.00001.1900
1422005.10.04 16:24sell720.401.19400.00001.1910
1432005.10.04 17:17close720.401.19260.00001.191056.007007.97
1442005.10.04 17:17close710.201.19280.00001.19004.007011.97
1452005.10.04 17:18sell730.201.19250.00001.1895
1462005.10.04 18:30sell740.401.19380.00001.1908
1472005.10.04 18:58close740.401.19230.00001.190860.007071.97
1482005.10.04 18:58close730.201.19240.00001.18952.007073.97
1492005.10.04 19:15sell750.201.19180.00001.1888
1502005.10.04 19:54sell760.401.19280.00001.1898
1512005.10.05 03:50sell770.801.19390.00001.1909
1522005.10.13 15:34close770.801.19280.00001.1909135.007208.97
1532005.10.13 15:34close760.401.19290.00001.189821.857230.82
1542005.10.13 15:35close750.201.19300.00001.1888-11.087219.75
1552005.10.13 15:35sell780.201.19290.00001.1899
1562005.10.13 17:05sell790.401.19390.00001.1909
1572005.10.13 18:29sell800.801.19490.00001.1919
1582005.10.18 12:24close800.801.19390.00001.191994.107313.85
1592005.10.18 12:24close790.401.19420.00001.1909-4.957308.90
1602005.10.18 12:24close780.201.19390.00001.1899-16.487292.42
1612005.10.18 12:24sell810.201.19390.00001.1909
1622005.10.18 12:55sell820.401.19490.00001.1919
1632005.10.18 14:15close820.401.19350.00001.191956.007348.42
1642005.10.18 14:15close810.201.19380.00001.19092.007350.42
1652005.10.18 14:15sell830.201.19320.00001.1902
1662005.10.18 15:52sell840.401.19420.00001.1912
1672005.10.18 16:35close840.401.19270.00001.191260.007410.42
1682005.10.18 16:36close830.201.19250.00001.190214.007424.42
1692005.10.18 16:36buy850.201.19270.00001.1957
1702005.10.18 19:26t/p850.201.19570.00001.195760.007484.42
1712005.10.18 19:26buy860.201.19590.00001.1989
1722005.10.18 20:36buy870.401.19490.00001.1979
1732005.10.18 23:35close870.401.19630.00001.197956.007540.42
1742005.10.18 23:35close860.201.19610.00001.19894.007544.42
1752005.10.18 23:36buy880.201.19650.00001.1995
1762005.10.19 00:54buy890.401.19540.00001.1984
1772005.10.19 01:12buy900.801.19420.00001.1972
1782005.10.19 11:26close900.801.19530.00001.197288.007632.42
1792005.10.19 11:26close890.401.19520.00001.1984-8.007624.42
1802005.10.19 11:26close880.201.19530.00001.1995-25.387599.04
1812005.10.19 11:26buy910.201.19560.00001.1986
1822005.10.19 11:29buy920.401.19460.00001.1976
1832005.10.19 11:35close920.401.19600.00001.197656.007655.04
1842005.10.19 11:35close910.201.19590.00001.19866.007661.04
1852005.10.19 11:35buy930.201.19600.00001.1990
1862005.10.19 11:39buy940.401.19470.00001.1977
1872005.10.19 12:28close940.401.19620.00001.197760.007721.04
1882005.10.19 12:28close930.201.19610.00001.19902.007723.04
1892005.10.19 12:28buy950.201.19620.00001.1992
1902005.10.19 13:39buy960.401.19510.00001.1981
1912005.10.19 14:33buy970.801.19410.00001.1971
1922005.10.19 15:44close970.801.19520.00001.197188.007811.04
1932005.10.19 15:44close960.401.19480.00001.1981-12.007799.04
1942005.10.19 15:44close950.201.19470.00001.1992-30.007769.04
1952005.10.19 15:44sell980.201.19520.00001.1922
1962005.10.19 15:46sell990.401.19620.00001.1932
1972005.10.19 16:36sell1000.801.19730.00001.1943
1982005.10.20 05:15close1000.801.19620.00001.1943102.107871.14
1992005.10.20 05:17close990.401.19630.00001.19323.057874.19
2002005.10.20 05:18close980.201.19650.00001.1922-22.487851.72
2012005.10.20 05:19sell1010.201.19610.00001.1931
2022005.10.20 06:39sell1020.401.19710.00001.1941
2032005.10.20 08:47sell1030.801.19830.00001.1953
2042005.10.20 09:34close1030.801.19720.00001.195388.007939.72
2052005.10.20 09:34close1020.401.19710.00001.19410.007939.72
2062005.10.20 09:34close1010.201.19710.00001.1931-20.007919.72
2072005.10.20 09:34sell1040.201.19710.00001.1941
2082005.10.20 10:35sell1050.401.19820.00001.1952
2092005.10.20 11:06close1050.401.19680.00001.195256.007975.72
2102005.10.20 11:06close1040.201.19690.00001.19414.007979.72
2112005.10.20 11:07sell1060.201.19660.00001.1936
2122005.10.20 11:43sell1070.401.19770.00001.1947
2132005.10.20 12:53close1070.401.19630.00001.194756.008035.72
2142005.10.20 12:53close1060.201.19640.00001.19364.008039.72
2152005.10.20 12:54sell1080.201.19610.00001.1931
2162005.10.20 15:51sell1090.401.19710.00001.1941
2172005.10.20 16:19sell1100.801.19820.00001.1952
2182005.10.20 17:06close1100.801.19710.00001.195288.008127.72
2192005.10.20 17:06close1090.401.19740.00001.1941-12.008115.72
2202005.10.20 17:06close1080.201.19760.00001.1931-30.008085.72
2212005.10.20 17:06buy1110.201.19720.00001.2002
2222005.10.20 21:17t/p1110.201.20020.00001.200260.008145.72
2232005.10.20 21:17buy1120.201.20060.00001.2036
2242005.10.21 01:54t/p1120.201.20360.00001.203658.628204.34
2252005.10.21 01:54buy1130.201.20390.00001.2069
2262005.10.21 03:17t/p1130.201.20690.00001.206960.008264.34
2272005.10.21 03:17buy1140.201.20780.00001.2108
2282005.10.21 03:18buy1150.401.20670.00001.2097
2292005.10.21 03:26buy1160.801.20570.00001.2087
2302005.10.25 15:45close1160.801.20680.00001.208776.978341.30
2312005.10.25 15:45close1150.401.20660.00001.2097-9.528331.79
2322005.10.25 15:45close1140.201.20690.00001.2108-20.768311.03
2332005.10.25 15:45buy1170.201.20720.00001.2102
2342005.10.25 15:46buy1180.401.20610.00001.2091
2352005.10.25 16:01close1180.401.20830.00001.209188.008399.03
2362005.10.25 16:01close1170.201.20710.00001.2102-2.008397.03
2372005.10.25 16:02buy1190.201.20760.00001.2106
2382005.10.25 16:27t/p1190.201.21060.00001.210660.008457.03
2392005.10.25 16:27buy1200.201.21080.00001.2138
2402005.10.25 16:56buy1210.401.20960.00001.2126
2412005.10.25 20:09close1210.401.21100.00001.212656.008513.03
2422005.10.25 20:09close1200.201.21110.00001.21386.008519.03
2432005.10.25 20:09sell1220.201.21120.00001.2082
2442005.10.26 08:14sell1230.401.21250.00001.2095
2452005.10.26 08:43close1230.401.21080.00001.209568.008587.03
2462005.10.26 08:44close1220.201.21060.00001.208213.178600.20
2472005.10.26 08:44buy1240.201.21090.00001.2139
2482005.10.26 09:09buy1250.401.20990.00001.2129
2492005.10.26 09:20buy1260.801.20870.00001.2117
2502005.10.26 16:11close1260.801.20980.00001.211788.008688.20
2512005.10.26 16:11close1250.401.20970.00001.2129-8.008680.20
2522005.10.26 16:11close1240.201.20940.00001.2139-30.008650.20
2532005.10.26 16:11buy1270.201.20990.00001.2129
2542005.10.26 16:17buy1280.401.20870.00001.2117
2552005.10.26 16:48buy1290.801.20760.00001.2106
2562005.10.27 02:25close1290.801.20870.00001.210671.458721.65
2572005.10.27 02:25close1280.401.20840.00001.2117-20.288701.38
2582005.10.27 02:25close1270.201.20870.00001.2129-28.148673.24
2592005.10.27 02:26buy1300.201.20880.00001.2118
2602005.10.27 05:17t/p1300.201.21180.00001.211860.008733.24
2612005.10.27 05:17buy1310.201.21210.00001.2151
2622005.10.27 05:23buy1320.401.21100.00001.2140
2632005.10.27 06:25close1320.401.21240.00001.214056.008789.24
2642005.10.27 06:26close1310.201.21210.00001.21510.008789.24
2652005.10.27 06:26buy1330.201.21250.00001.2155
2662005.10.27 07:19buy1340.401.21100.00001.2140
2672005.10.27 07:23buy1350.801.21000.00001.2130
2682005.10.27 09:08close1350.801.21110.00001.213088.008877.24
2692005.10.27 09:08close1340.401.21100.00001.21400.008877.24
2702005.10.27 09:08close1330.201.21090.00001.2155-32.008845.24
2712005.10.27 09:08sell1360.201.21100.00001.2080
2722005.10.27 09:26sell1370.401.21210.00001.2091
2732005.10.27 10:09sell1380.801.21310.00001.2101
2742005.10.27 11:11close1380.801.21170.00001.2101112.008957.24
2752005.10.27 11:11close1370.401.21200.00001.20914.008961.24
2762005.10.27 11:11close1360.201.21210.00001.2080-22.008939.24
2772005.10.27 11:11buy1390.201.21240.00001.2154
2782005.10.27 14:45t/p1390.201.21540.00001.215460.008999.24
2792005.10.27 14:45buy1400.201.21560.00001.2186
2802005.10.27 15:49buy1410.401.21460.00001.2176
2812005.10.27 16:18buy1420.801.21340.00001.2164
2822005.10.27 16:26close1420.801.21450.00001.216488.009087.24
2832005.10.27 16:26close1410.401.21430.00001.2176-12.009075.24
2842005.10.27 16:26close1400.201.21420.00001.2186-28.009047.24
2852005.10.27 16:26sell1430.201.21430.00001.2113
2862005.10.28 02:50sell1440.401.21540.00001.2124
2872005.10.28 03:00close1440.401.21380.00001.212464.009111.24
2882005.10.28 03:00close1430.201.21400.00001.21137.179118.42
2892005.10.28 04:27buy1450.201.21450.00001.2175
2902005.10.28 05:59buy1460.401.21350.00001.2165
2912005.10.28 08:27close1460.401.21490.00001.216556.009174.42
2922005.10.28 08:27close1450.201.21480.00001.21756.009180.42
2932005.10.28 08:27buy1470.201.21480.00001.2178
2942005.10.28 13:49buy1480.401.21370.00001.2167
2952005.10.28 14:30buy1490.801.21250.00001.2155
2962005.10.28 14:35close1490.801.21360.00001.215588.009268.42
2972005.10.28 14:35close1480.401.21360.00001.2167-4.009264.42
2982005.10.28 14:35close1470.201.21340.00001.2178-28.009236.42
2992005.10.28 15:52buy1500.201.21180.00001.2148
3002005.10.28 16:49buy1510.401.21070.00001.2137
3012005.10.28 17:01buy1520.801.20970.00001.2127
3022006.01.04 13:38close1520.801.21090.00001.2127-268.118968.30
3032006.01.04 13:38close1510.401.21090.00001.2137-174.068794.25
3042006.01.04 13:39close1500.201.21070.00001.2148-113.038681.22
3052006.01.04 13:39buy1530.201.21050.00001.2135
3062006.01.04 13:46buy1540.401.20940.00001.2124
3072006.01.04 14:01buy1550.801.20810.00001.2111
3082006.01.04 14:06close1550.801.20930.00001.211196.008777.22
3092006.01.04 14:06close1540.401.20930.00001.2124-4.008773.22
3102006.01.04 14:06close1530.201.20920.00001.2135-26.008747.22
3112006.01.04 14:06buy1560.201.20930.00001.2123
3122006.01.04 14:13buy1570.401.20830.00001.2113
3132006.01.04 14:40close1570.401.20970.00001.211356.008803.22
3142006.01.04 14:40close1560.201.20980.00001.212310.008813.22
3152006.01.04 14:40sell1580.201.20980.00001.2068
3162006.01.04 15:50t/p1580.201.20680.00001.206860.008873.22
3172006.01.04 15:50sell1590.201.20660.00001.2036
3182006.01.04 15:54sell1600.401.20800.00001.2050
3192006.01.04 16:03sell1610.801.20900.00001.2060
3202006.01.04 16:12close1610.801.20780.00001.206096.008969.22
3212006.01.04 16:12close1600.401.20800.00001.20500.008969.22
3222006.01.04 16:12close1590.201.20840.00001.2036-36.008933.22
3232006.01.04 16:12sell1620.201.20810.00001.2051
3242006.01.04 16:33sell1630.401.20910.00001.2061
3252006.01.04 16:40close1630.401.20770.00001.206156.008989.22
3262006.01.04 16:40close1620.201.20790.00001.20514.008993.22
3272006.01.04 16:40sell1640.201.20790.00001.2049
3282006.01.04 16:54sell1650.401.20890.00001.2059
3292006.01.04 17:14sell1660.801.20990.00001.2069
3302006.01.04 17:16close1660.801.20890.00001.206980.009073.22
3312006.01.04 17:16close1650.401.20900.00001.2059-4.009069.22
3322006.01.04 17:16close1640.201.20910.00001.2049-24.009045.22
3332006.01.04 17:16buy1670.201.20900.00001.2120
3342006.01.04 17:26buy1680.401.20770.00001.2107
3352006.01.04 17:59close1680.401.20920.00001.210760.009105.22
3362006.01.04 17:59close1670.201.20920.00001.21204.009109.22
3372006.01.04 17:59sell1690.201.20910.00001.2061
3382006.01.04 18:21sell1700.401.21010.00001.2071
3392006.01.04 18:23sell1710.801.21120.00001.2082
3402006.01.05 02:05close1710.801.21010.00001.2082102.109211.32
3412006.01.05 02:05close1700.401.21020.00001.20713.059214.37
3422006.01.05 02:05close1690.201.21010.00001.2061-16.489197.90
3432006.01.05 02:05buy1720.201.21000.00001.2130
3442006.01.05 08:45buy1730.401.20880.00001.2118
3452006.01.05 09:54close1730.401.21040.00001.211864.009261.90
3462006.01.05 09:54close1720.201.20950.00001.2130-10.009251.90
3472006.01.05 09:54buy1740.201.21020.00001.2132
3482006.01.05 10:33buy1750.401.20920.00001.2122
3492006.01.05 11:50buy1760.801.20780.00001.2108
3502006.01.05 12:24close1760.801.20900.00001.210896.009347.90
3512006.01.05 12:25close1750.401.20820.00001.2122-40.009307.90
3522006.01.05 12:25close1740.201.20820.00001.2132-40.009267.90
3532006.01.05 12:49buy1770.201.20900.00001.2120
3542006.01.05 14:43buy1780.401.20790.00001.2109
3552006.01.05 15:19close1780.401.20930.00001.210956.009323.90
3562006.01.05 15:19close1770.201.20940.00001.21208.009331.90
3572006.01.05 15:19buy1790.201.20950.00001.2125
3582006.01.05 15:50buy1800.401.20850.00001.2115
3592006.01.05 17:09close1800.401.21010.00001.211564.009395.90
3602006.01.05 17:09close1790.201.21010.00001.212512.009407.90
3612006.01.05 17:09buy1810.201.21000.00001.2130
3622006.01.05 17:09buy1820.401.20890.00001.2119
3632006.01.05 17:10close1820.401.21060.00001.211968.009475.90
3642006.01.05 17:10close1810.201.21020.00001.21304.009479.90
3652006.01.05 17:10buy1830.201.21050.00001.2135
3662006.01.05 17:16buy1840.401.20890.00001.2119
3672006.01.05 18:41close1840.401.21060.00001.211968.009547.90
3682006.01.05 18:41close1830.201.21030.00001.2135-4.009543.90
3692006.01.05 18:41buy1850.201.21140.00001.2144
3702006.01.05 18:41buy1860.401.21020.00001.2132
3712006.01.05 18:49buy1870.801.20920.00001.2122
3722006.01.05 19:09close1870.801.21030.00001.212288.009631.90
3732006.01.05 19:09close1860.401.21010.00001.2132-4.009627.90
3742006.01.05 19:09close1850.201.20990.00001.2144-30.009597.90
3752006.01.05 19:09buy1880.201.21020.00001.2132
3762006.01.06 02:35buy1890.401.20920.00001.2122
3772006.01.06 02:49buy1900.801.20810.00001.2111
3782006.01.06 03:19close1900.801.20930.00001.211195.999693.89
3792006.01.06 03:19close1890.401.20920.00001.21220.009693.89
3802006.01.06 03:20close1880.201.20930.00001.2132-19.389674.51
3812006.01.06 05:15buy1910.201.20910.00001.2121
3822006.01.06 14:30t/p1910.201.21210.00001.212160.009734.51
3832006.01.06 14:30buy1920.201.21250.00001.2155
3842006.01.06 14:30buy1930.401.21080.00001.2138
3852006.01.06 14:30close1930.401.21290.00001.213884.009818.51
3862006.01.06 14:31close1920.201.21300.00001.215510.009828.51
3872006.01.06 14:31buy1940.201.21260.00001.2156
3882006.01.06 14:33buy1950.401.21150.00001.2145
3892006.01.06 14:35buy1960.801.21020.00001.2132
3902006.01.06 14:35close1960.801.21200.00001.2132144.009972.51
3912006.01.06 14:35close1950.401.21180.00001.214512.009984.51
3922006.01.06 14:35close1940.201.21160.00001.2156-20.009964.51
3932006.01.06 14:35buy1970.201.21150.00001.2145
3942006.01.06 14:35buy1980.401.21000.00001.2130
3952006.01.06 14:36buy1990.801.20900.00001.2120
3962006.01.06 14:37close1990.801.21010.00001.212088.0010052.51
3972006.01.06 14:37close1980.401.21090.00001.213036.0010088.51
3982006.01.06 14:37close1970.201.21070.00001.2145-16.0010072.51
3992006.01.06 14:37buy2000.201.21080.00001.2138
4002006.01.06 14:37buy2010.401.20970.00001.2127
4012006.01.06 14:38close2010.401.21110.00001.212756.0010128.51
4022006.01.06 14:38close2000.201.21160.00001.213816.0010144.51
4032006.01.06 14:38buy2020.201.21160.00001.2146
4042006.01.06 14:42buy2030.401.21060.00001.2136
4052006.01.06 14:45close2030.401.21200.00001.213656.0010200.51
4062006.01.06 14:45close2020.201.21170.00001.21462.0010202.51
4072006.01.06 14:45buy2040.201.21150.00001.2145
4082006.01.06 14:48t/p2040.201.21450.00001.214560.0010262.51
4092006.01.06 14:48buy2050.201.21530.00001.2183
4102006.01.06 14:49buy2060.401.21380.00001.2168
4112006.01.06 14:49close2060.401.21560.00001.216872.0010334.51
4122006.01.06 14:49close2050.201.21440.00001.2183-18.0010316.51
4132006.01.06 14:50buy2070.201.21480.00001.2178
4142006.01.06 14:52t/p2070.201.21780.00001.217860.0010376.51
4152006.01.06 14:52buy2080.201.21810.00001.2211
4162006.01.06 14:53buy2090.401.21700.00001.2200
4172006.01.06 15:00buy2100.801.21580.00001.2188
4182006.01.16 00:50close2100.801.21710.00001.218859.8710436.37
4192006.01.16 00:50close2090.401.21710.00001.2200-18.0710418.30
4202006.01.16 00:50close2080.201.21680.00001.2211-37.0310381.27
4212006.01.16 00:50buy2110.201.21720.00001.2202
4222006.01.16 01:02buy2120.401.21610.00001.2191
4232006.01.16 02:22buy2130.801.21500.00001.2180
4242006.01.16 05:21close2130.801.21630.00001.2180104.0010485.27
4252006.01.16 05:21close2120.401.21580.00001.2191-12.0010473.27
4262006.01.16 05:21close2110.201.21620.00001.2202-20.0010453.27
4272006.01.16 05:22buy2140.201.21630.00001.2193
4282006.01.16 06:09buy2150.401.21520.00001.2182
4292006.01.16 06:36buy2160.801.21410.00001.2171
4302006.01.18 15:34close2160.801.21530.00001.217184.9710538.24
4312006.01.18 15:34close2150.401.21460.00001.2182-29.5210508.72
4322006.01.18 15:34close2140.201.21530.00001.2193-22.7610485.96
4332006.01.18 15:35buy2170.201.21530.00001.2183
4342006.01.18 15:40buy2180.401.21410.00001.2171
4352006.01.18 16:02buy2190.801.21280.00001.2158
4362006.01.20 22:35close2190.801.21400.00001.215873.9310559.89
4372006.01.20 22:35close2180.401.21390.00001.2171-19.0310540.86
4382006.01.20 22:36close2170.201.21400.00001.2183-31.5210509.34
4392006.01.20 22:37buy2200.201.21410.00001.2171
4402006.01.23 01:04t/p2200.201.21710.00001.217158.6210567.97
4412006.01.23 01:04buy2210.201.21730.00001.2203
4422006.01.23 01:40t/p2210.201.22030.00001.220360.0010627.97
4432006.01.23 01:40buy2220.201.22050.00001.2235
4442006.01.23 01:41t/p2220.201.22350.00001.223560.0010687.97
4452006.01.23 01:41buy2230.201.22390.00001.2269
4462006.01.23 01:42buy2240.401.22260.00001.2256
4472006.01.23 01:44close2240.401.22430.00001.225668.0010755.97
4482006.01.23 01:44close2230.201.22430.00001.22698.0010763.97
4492006.01.23 01:44buy2250.201.22440.00001.2274
4502006.01.23 01:45buy2260.401.22290.00001.2259
4512006.01.23 01:45close2260.401.22440.00001.225960.0010823.97
4522006.01.23 01:45close2250.201.22430.00001.2274-2.0010821.97
4532006.01.23 01:45buy2270.201.22460.00001.2276
4542006.01.23 01:45buy2280.401.22290.00001.2259
4552006.01.23 01:52buy2290.801.22180.00001.2248
4562006.01.23 02:18close2290.801.22300.00001.224896.0010917.97
4572006.01.23 02:18close2280.401.22310.00001.22598.0010925.97
4582006.01.23 02:18close2270.201.22300.00001.2276-32.0010893.97
4592006.01.23 02:18sell2300.201.22310.00001.2201
4602006.01.23 03:29sell2310.401.22430.00001.2213
4612006.01.23 04:55sell2320.801.22530.00001.2223
4622006.01.23 05:02close2320.801.22420.00001.222388.0010981.97
4632006.01.23 05:02close2310.401.22450.00001.2213-8.0010973.97
4642006.01.23 05:02close2300.201.22440.00001.2201-26.0010947.97
4652006.01.23 05:02sell2330.201.22410.00001.2211
4662006.01.23 07:21sell2340.401.22510.00001.2221
4672006.01.23 07:42close2340.401.22370.00001.222156.0011003.97
4682006.01.23 07:42close2330.201.22360.00001.221110.0011013.97
4692006.01.23 07:42sell2350.201.22340.00001.2204
4702006.01.23 08:07sell2360.401.22440.00001.2214
4712006.01.23 09:59close2360.401.22300.00001.221456.0011069.97
4722006.01.23 09:59close2350.201.22280.00001.220412.0011081.97
4732006.01.23 09:59sell2370.201.22240.00001.2194
4742006.01.23 10:09sell2380.401.22340.00001.2204
4752006.01.23 10:32sell2390.801.22440.00001.2214
4762006.01.26 12:34close2390.801.22320.00001.2214119.5011201.46
4772006.01.26 12:34close2380.401.22340.00001.220411.7511213.21
4782006.01.26 12:34close2370.201.22330.00001.2194-12.1311201.09
4792006.01.26 13:00buy2400.201.22480.00001.2278
4802006.01.26 14:32buy2410.401.22360.00001.2266
4812006.01.26 14:42close2410.401.22500.00001.226656.0011257.09
4822006.01.26 14:42close2400.201.22450.00001.2278-6.0011251.09
4832006.01.26 14:42buy2420.201.22420.00001.2272
4842006.01.26 17:27buy2430.401.22250.00001.2255
4852006.01.26 19:01buy2440.801.22140.00001.2244
4862006.01.27 14:38close2440.801.22260.00001.224490.4811341.57
4872006.01.27 14:38close2430.401.22260.00001.22551.2411342.81
4882006.01.27 14:38close2420.201.22240.00001.2272-37.3811305.43
4892006.01.27 14:38buy2450.201.22250.00001.2255
4902006.01.27 14:39buy2460.401.22140.00001.2244
4912006.01.27 14:41close2460.401.22280.00001.224456.0011361.43
4922006.01.27 14:41close2450.201.22270.00001.22554.0011365.43
4932006.01.27 14:41buy2470.201.22280.00001.2258
4942006.01.27 14:49buy2480.401.22170.00001.2247
4952006.01.27 16:02buy2490.801.22040.00001.2234
4962006.04.04 14:04close2490.801.22160.00001.2234-262.5911102.84
4972006.04.04 14:04close2480.401.22120.00001.2247-199.3010903.54
4982006.04.04 14:05close2470.201.22110.00001.2258-123.6510779.90
4992006.04.04 14:05buy2500.201.22130.00001.2243
5002006.04.04 14:28t/p2500.201.22430.00001.224360.0010839.90
5012006.04.04 14:28buy2510.201.22470.00001.2277
5022006.04.04 14:38buy2520.401.22360.00001.2266
5032006.04.04 15:25close2520.401.22510.00001.226660.0010899.90
5042006.04.04 15:25close2510.201.22480.00001.22772.0010901.90
5052006.04.04 15:25buy2530.201.22480.00001.2278
5062006.04.05 06:50t/p2530.201.22780.00001.227858.6210960.52
5072006.04.05 06:50buy2540.201.22800.00001.2310
5082006.04.05 07:56buy2550.401.22700.00001.2300
5092006.04.05 09:34buy2560.801.22540.00001.2284
5102006.04.05 09:34close2560.801.22670.00001.2284104.0011064.52
5112006.04.05 09:34close2550.401.22690.00001.2300-4.0011060.52
5122006.04.05 09:34close2540.201.22670.00001.2310-26.0011034.52
5132006.04.05 10:45buy2570.201.22690.00001.2299
5142006.04.05 11:18buy2580.401.22580.00001.2288
5152006.04.05 11:36buy2590.801.22480.00001.2278
5162006.04.05 11:59close2590.801.22590.00001.227888.0011122.52
5172006.04.05 12:00close2580.401.22600.00001.22888.0011130.52
5182006.04.05 12:00close2570.201.22600.00001.2299-18.0011112.52
5192006.04.05 12:00buy2600.201.22610.00001.2291
5202006.04.05 12:17buy2610.401.22510.00001.2281
5212006.04.05 14:05close2610.401.22650.00001.228156.0011168.52
5222006.04.05 14:05close2600.201.22650.00001.22918.0011176.52
5232006.04.05 14:05buy2620.201.22670.00001.2297
5242006.04.05 14:38t/p2620.201.22970.00001.229760.0011236.52
5252006.04.05 14:38buy2630.201.23000.00001.2330
5262006.04.05 14:40buy2640.401.22890.00001.2319
5272006.04.05 15:07buy2650.801.22790.00001.2309
5282006.04.05 15:35close2650.801.22910.00001.230996.0011332.52
5292006.04.05 15:35close2640.401.22870.00001.2319-8.0011324.52
5302006.04.05 15:35close2630.201.22880.00001.2330-24.0011300.52
5312006.04.05 15:35buy2660.201.22890.00001.2319
5322006.04.05 16:05buy2670.401.22780.00001.2308
5332006.04.05 16:06buy2680.801.22680.00001.2298
5342006.04.05 16:16close2680.801.22790.00001.229888.0011388.52
5352006.04.05 16:16close2670.401.22760.00001.2308-8.0011380.52
5362006.04.05 16:16close2660.201.22790.00001.2319-20.0011360.52
5372006.04.05 18:30buy2690.201.22780.00001.2308
5382006.04.06 09:24t/p2690.201.23080.00001.230855.8611416.38
5392006.04.06 09:24buy2700.201.23110.00001.2341
5402006.04.06 09:31buy2710.401.22970.00001.2327
5412006.04.06 09:52buy2720.801.22870.00001.2317
5422006.04.06 10:12close2720.801.22990.00001.231796.0011512.38
5432006.04.06 10:12close2710.401.23000.00001.232712.0011524.38
5442006.04.06 10:12close2700.201.22980.00001.2341-26.0011498.38
5452006.04.06 10:13buy2730.201.23030.00001.2333
5462006.04.06 14:36buy2740.401.22930.00001.2323
5472006.04.06 14:41buy2750.801.22810.00001.2311
5482006.04.18 14:53close2750.801.22920.00001.231132.8311531.21
5492006.04.18 14:54close2740.401.22930.00001.2323-27.5811503.63
5502006.04.18 14:54close2730.201.22940.00001.2333-31.7911471.83
5512006.04.18 14:54buy2760.201.22950.00001.2325
5522006.04.18 15:08buy2770.401.22840.00001.2314
5532006.04.18 17:14buy2780.801.22710.00001.2301
5542006.04.18 18:12close2780.801.22830.00001.230196.0011567.83
5552006.04.18 18:12close2770.401.22820.00001.2314-8.0011559.83
5562006.04.18 18:12close2760.201.22850.00001.2325-20.0011539.83
5572006.04.18 18:12sell2790.201.22840.00001.2254
5582006.04.18 20:00sell2800.401.22970.00001.2267
5592006.04.18 20:00close2800.401.22820.00001.226760.0011599.83
5602006.04.18 20:00close2790.201.22970.00001.2254-26.0011573.83
5612006.04.18 20:01buy2810.201.22950.00001.2325
5622006.04.18 22:42t/p2810.201.23250.00001.232560.0011633.83
5632006.04.18 22:42buy2820.201.23280.00001.2358
5642006.04.18 22:51t/p2820.201.23580.00001.235860.0011693.83
5652006.04.18 22:51buy2830.201.23610.00001.2391
5662006.04.18 22:51buy2840.401.23510.00001.2381
5672006.04.18 23:26close2840.401.23650.00001.238156.0011749.83
5682006.04.18 23:26close2830.201.23610.00001.23910.0011749.83
5692006.04.18 23:26buy2850.201.23620.00001.2392
5702006.04.19 01:37buy2860.401.23510.00001.2381
5712006.04.19 03:01close2860.401.23650.00001.238156.0011805.83
5722006.04.19 03:01close2850.201.23620.00001.2392-1.3811804.45
5732006.04.19 06:30buy2870.201.23480.00001.2378
5742006.04.19 08:04buy2880.401.23370.00001.2367
5752006.04.19 08:27close2880.401.23530.00001.236764.0011868.45
5762006.04.19 08:27close2870.201.23490.00001.23782.0011870.45
5772006.04.19 08:27buy2890.201.23570.00001.2387
5782006.04.19 08:37buy2900.401.23460.00001.2376
5792006.04.19 08:51close2900.401.23600.00001.237656.0011926.45
5802006.04.19 08:51close2890.201.23580.00001.23872.0011928.45
5812006.04.19 08:52buy2910.201.23590.00001.2389
5822006.04.19 09:04buy2920.401.23480.00001.2378
5832006.04.19 09:23close2920.401.23620.00001.237856.0011984.45
5842006.04.19 09:23close2910.201.23610.00001.23894.0011988.45
5852006.04.19 09:23buy2930.201.23640.00001.2394
5862006.04.19 09:32buy2940.401.23530.00001.2383
5872006.04.19 11:14close2940.401.23670.00001.238356.0012044.45
5882006.04.19 11:14close2930.201.23680.00001.23948.0012052.45
5892006.04.19 11:14buy2950.201.23690.00001.2399
5902006.04.19 11:34buy2960.401.23580.00001.2388
5912006.04.19 11:59buy2970.801.23470.00001.2377
5922006.04.19 18:13close2970.801.23580.00001.237788.0012140.45
5932006.04.19 18:13close2960.401.23580.00001.23880.0012140.45
5942006.04.19 18:13close2950.201.23580.00001.2399-22.0012118.45
5952006.04.19 18:13buy2980.201.23610.00001.2391
5962006.04.19 20:09t/p2980.201.23910.00001.239160.0012178.45
5972006.04.19 20:09buy2990.201.23940.00001.2424
5982006.04.19 20:57buy3000.401.23840.00001.2414
5992006.04.20 00:20buy3010.801.23730.00001.2403
6002006.04.24 08:46close3010.801.23840.00001.240376.9712255.42
6012006.04.24 08:46close3000.401.23830.00001.2414-17.7912237.63
6022006.04.24 08:46close2990.201.23850.00001.2424-24.9012212.73
6032006.04.24 08:47buy3020.201.23900.00001.2420
6042006.04.24 09:06buy3030.401.23800.00001.2410
6052006.04.24 09:31close3030.401.23950.00001.241060.0012272.73
6062006.04.24 09:31close3020.201.23940.00001.24208.0012280.73
6072006.04.24 09:32buy3040.201.23970.00001.2427
6082006.04.24 09:55buy3050.401.23870.00001.2417
6092006.04.24 10:03buy3060.801.23770.00001.2407
6102006.04.24 10:10close3060.801.23870.00001.240780.0012360.73
6112006.04.24 10:10close3050.401.23850.00001.2417-8.0012352.73
6122006.04.24 10:10close3040.201.23860.00001.2427-22.0012330.73
6132006.04.24 16:49buy3070.201.23560.00001.2386
6142006.04.24 18:16t/p3070.201.23860.00001.238660.0012390.73
6152006.04.24 18:16buy3080.201.23920.00001.2422
6162006.04.24 23:52buy3090.401.23810.00001.2411
6172006.04.25 03:25buy3100.801.23710.00001.2401
6182006.04.25 07:34close3100.801.23820.00001.240188.0012478.73
6192006.04.25 07:35close3090.401.23810.00001.2411-2.7612475.97
6202006.04.25 07:35close3080.201.23820.00001.2422-21.3812454.60
6212006.04.25 07:35buy3110.201.23820.00001.2412
6222006.04.25 10:05t/p3110.201.24120.00001.241260.0012514.60
6232006.04.25 10:05buy3120.201.24150.00001.2445
6242006.04.25 10:09buy3130.401.24030.00001.2433
6252006.04.25 10:11buy3140.801.23910.00001.2421
6262006.04.25 10:21close3140.801.24030.00001.242196.0012610.60
6272006.04.25 10:21close3130.401.24020.00001.2433-4.0012606.60
6282006.04.25 10:21close3120.201.24000.00001.2445-30.0012576.60
6292006.04.25 10:21buy3150.201.24000.00001.2430
6302006.04.25 11:22buy3160.401.23890.00001.2419
6312006.04.25 12:11buy3170.801.23790.00001.2409
6322006.04.25 13:04close3170.801.23910.00001.240996.0012672.60
6332006.04.25 13:04close3160.401.23920.00001.241912.0012684.60
6342006.04.25 13:04close3150.201.23910.00001.2430-18.0012666.60
6352006.04.25 13:15buy3180.201.24000.00001.2430
6362006.04.25 14:19t/p3180.201.24300.00001.243060.0012726.60
6372006.04.25 14:19buy3190.201.24320.00001.2462
6382006.04.25 14:33buy3200.401.24210.00001.2451
6392006.04.25 15:36close3200.401.24350.00001.245156.0012782.60
6402006.04.25 15:36close3190.201.24310.00001.2462-2.0012780.60
6412006.04.25 15:36buy3210.201.24360.00001.2466
6422006.04.25 15:59buy3220.401.24240.00001.2454
6432006.04.25 15:59buy3230.801.24140.00001.2444
6442006.04.25 20:44close3230.801.24290.00001.2444120.0012900.60
6452006.04.25 20:44close3220.401.24240.00001.24540.0012900.60
6462006.04.25 20:44close3210.201.24180.00001.2466-36.0012864.60
6472006.04.25 20:44buy3240.201.24150.00001.2445
6482006.04.26 09:33buy3250.401.24040.00001.2434
6492006.04.26 10:40buy3260.801.23930.00001.2423
6502006.04.26 11:00close3260.801.24040.00001.242388.0012952.60
6512006.04.26 11:00close3250.401.24020.00001.2434-8.0012944.60
6522006.04.26 11:00close3240.201.24040.00001.2445-23.3812921.22
6532006.04.26 11:00buy3270.201.24050.00001.2435
6542006.04.26 14:31buy3280.401.23950.00001.2425
6552006.04.26 14:49close3280.401.24110.00001.242564.0012985.22
6562006.04.26 14:49close3270.201.24100.00001.243510.0012995.22
6572006.04.26 15:04buy3290.201.24400.00001.2470
6582006.04.26 15:08buy3300.401.24300.00001.2460
6592006.04.26 15:25close3300.401.24440.00001.246056.0013051.22
6602006.04.26 15:25close3290.201.24460.00001.247012.0013063.22
6612006.04.26 15:25buy3310.201.24490.00001.2479
6622006.04.26 15:26buy3320.401.24330.00001.2463
6632006.04.26 16:00buy3330.801.24230.00001.2453
6642006.04.26 16:05close3330.801.24340.00001.245388.0013151.22
6652006.04.26 16:05close3320.401.24350.00001.24638.0013159.22
6662006.04.26 16:05close3310.201.24340.00001.2479-30.0013129.22
6672006.04.26 16:05buy3340.201.24350.00001.2465
6682006.04.26 16:26buy3350.401.24230.00001.2453
6692006.04.26 16:59close3350.401.24370.00001.245356.0013185.22
6702006.04.26 17:00close3340.201.24380.00001.24656.0013191.22
6712006.04.26 17:00buy3360.201.24430.00001.2473
6722006.04.27 09:58buy3370.401.24320.00001.2462
6732006.04.27 13:36buy3380.801.24220.00001.2452
6742006.04.27 15:26close3380.801.24330.00001.245288.0013279.22
6752006.04.27 15:26close3370.401.24330.00001.24624.0013283.22
6762006.04.27 15:26close3360.201.24330.00001.2473-24.1413259.08
6772006.04.27 15:27buy3390.201.24360.00001.2466
6782006.04.27 16:01t/p3390.201.24660.00001.246660.0013319.08
6792006.04.27 16:01buy3400.201.24790.00001.2509
6802006.04.27 16:01buy3410.401.24660.00001.2496
6812006.04.27 16:02close3410.401.24810.00001.249660.0013379.08
6822006.04.27 16:02close3400.201.24740.00001.2509-10.0013369.08
6832006.04.27 16:03buy3420.201.24740.00001.2504
6842006.04.27 16:04buy3430.401.24620.00001.2492
6852006.04.27 16:07close3430.401.24770.00001.249260.0013429.08
6862006.04.27 16:07close3420.201.24780.00001.25048.0013437.08
6872006.04.27 16:07buy3440.201.24810.00001.2511
6882006.04.27 16:29t/p3440.201.25110.00001.251160.0013497.08
6892006.04.27 16:29buy3450.201.25140.00001.2544
6902006.04.27 16:48t/p3450.201.25440.00001.254460.0013557.08
6912006.04.27 16:48buy3460.201.25460.00001.2576
6922006.04.27 16:50buy3470.401.25360.00001.2566
6932006.04.27 17:16buy3480.801.25260.00001.2556
6942006.04.27 17:45close3480.801.25370.00001.255688.0013645.08
6952006.04.27 17:45close3470.401.25370.00001.25664.0013649.08
6962006.04.27 17:45close3460.201.25360.00001.2576-20.0013629.08
6972006.04.27 17:45buy3490.201.25360.00001.2566
6982006.04.27 17:52buy3500.401.25200.00001.2550
6992006.04.27 17:52buy3510.801.25060.00001.2536
7002006.04.27 17:52close3510.801.25210.00001.2536120.0013749.08
7012006.04.27 17:52close3500.401.25260.00001.255024.0013773.08
7022006.04.27 17:52close3490.201.25300.00001.2566-12.0013761.08
7032006.04.27 23:30buy3520.201.25410.00001.2571
7042006.04.27 23:42buy3530.401.25310.00001.2561
7052006.04.28 03:59buy3540.801.25210.00001.2551
7062006.04.28 08:14close3540.801.25310.00001.255180.0013841.08
7072006.04.28 08:14close3530.401.25300.00001.2561-6.7613834.32
7082006.04.28 08:15close3520.201.25290.00001.2571-25.3813808.94
7092006.04.28 08:15buy3550.201.25310.00001.2561
7102006.04.28 10:36t/p3550.201.25610.00001.256160.0013868.94
7112006.04.28 10:36buy3560.201.25640.00001.2594
7122006.04.28 11:09buy3570.401.25530.00001.2583
7132006.04.28 12:15buy3580.801.25430.00001.2573
7142006.04.28 14:39close3580.801.25540.00001.257388.0013956.94
7152006.04.28 14:39close3570.401.25560.00001.258312.0013968.94
7162006.04.28 14:39close3560.201.25540.00001.2594-20.0013948.94
7172006.04.28 14:39buy3590.201.25590.00001.2589
7182006.04.28 14:51buy3600.401.25480.00001.2578
7192006.04.28 15:40close3600.401.25620.00001.257856.0014004.94
7202006.04.28 15:40close3590.201.25630.00001.25898.0014012.94
7212006.04.28 15:40buy3610.201.25630.00001.2593
7222006.04.28 16:58t/p3610.201.25930.00001.259360.0014072.94
7232006.04.28 16:58buy3620.201.25960.00001.2626
7242006.04.28 17:09t/p3620.201.26260.00001.262660.0014132.94
7252006.04.28 17:09buy3630.201.26290.00001.2659
7262006.04.28 17:11buy3640.401.26180.00001.2648
7272006.04.28 17:44buy3650.801.26080.00001.2638
7282006.04.28 17:55close3650.801.26190.00001.263888.0014220.94
7292006.04.28 17:55close3640.401.26200.00001.26488.0014228.94
7302006.04.28 17:55close3630.201.26190.00001.2659-20.0014208.94
7312006.04.28 17:55buy3660.201.26220.00001.2652
7322006.04.28 20:57buy3670.401.26110.00001.2641
7332006.04.28 22:08close3670.401.26250.00001.264156.0014264.94
7342006.04.28 22:08close3660.201.26250.00001.26526.0014270.94
7352006.04.28 22:15buy3680.201.26390.00001.2669
7362006.05.01 00:00buy3690.401.26280.00001.2658
7372006.05.01 01:21buy3700.801.26170.00001.2647
7382006.05.01 04:43close3700.801.26280.00001.264788.0014358.94
7392006.05.01 04:43close3690.401.26290.00001.26584.0014362.94
7402006.05.01 04:44close3680.201.26280.00001.2669-23.3814339.56
7412006.05.01 04:45buy3710.201.26290.00001.2659
7422006.05.01 09:45buy3720.401.26180.00001.2648
7432006.05.01 14:05close3720.401.26320.00001.264856.0014395.56
7442006.05.01 14:05close3710.201.26250.00001.2659-8.0014387.56
7452006.05.01 14:05buy3730.201.26340.00001.2664
7462006.05.01 14:30buy3740.401.26240.00001.2654
7472006.05.01 14:39close3740.401.26380.00001.265456.0014443.56
7482006.05.01 14:39close3730.201.26390.00001.266410.0014453.56
7492006.05.01 14:39buy3750.201.26350.00001.2665
7502006.05.01 14:56t/p3750.201.26650.00001.266560.0014513.56
7512006.05.01 14:56buy3760.201.26680.00001.2698
7522006.05.01 15:52buy3770.401.26580.00001.2688
7532006.05.01 16:00buy3780.801.26460.00001.2676
7542006.05.01 16:04close3780.801.26570.00001.267688.0014601.56
7552006.05.01 16:04close3770.401.26570.00001.2688-4.0014597.56
7562006.05.01 16:04close3760.201.26550.00001.2698-26.0014571.56
7572006.05.01 19:15buy3790.201.26200.00001.2650
7582006.05.01 21:12buy3800.401.26100.00001.2640
7592006.05.01 21:17buy3810.801.25960.00001.2626
7602006.05.02 10:36close3810.801.26090.00001.262698.4814670.04
7612006.05.02 10:36close3800.401.26090.00001.2640-6.7614663.29
7622006.05.02 10:36close3790.201.26060.00001.2650-29.3814633.91
7632006.05.02 10:37buy3820.201.26090.00001.2639
7642006.05.02 11:48t/p3820.201.26390.00001.263960.0014693.91
7652006.05.02 11:48buy3830.201.26430.00001.2673
7662006.05.02 13:05buy3840.401.26320.00001.2662
7672006.05.02 13:19buy3850.801.26210.00001.2651
7682006.05.02 13:51close3850.801.26320.00001.265188.0014781.91
7692006.05.02 13:51close3840.401.26340.00001.26628.0014789.91
7702006.05.02 13:51close3830.201.26340.00001.2673-18.0014771.91
7712006.05.02 16:37buy3860.201.26520.00001.2682
7722006.05.02 16:41buy3870.401.26410.00001.2671
7732006.05.02 18:06buy3880.801.26310.00001.2661
7742006.05.03 04:29close3880.801.26420.00001.266182.4814854.39
7752006.05.03 04:29close3870.401.26430.00001.26715.2414859.63
7762006.05.03 04:29close3860.201.26440.00001.2682-17.3814842.25
7772006.05.03 04:29buy3890.201.26450.00001.2675
7782006.05.03 09:38buy3900.401.26350.00001.2665
7792006.05.03 09:59buy3910.801.26240.00001.2654
7802006.05.03 10:39close3910.801.26350.00001.265488.0014930.25
7812006.05.03 10:39close3900.401.26360.00001.26654.0014934.25
7822006.05.03 10:39close3890.201.26370.00001.2675-16.0014918.25
7832006.05.03 10:57buy3920.201.26470.00001.2677
7842006.05.03 11:36buy3930.401.26360.00001.2666
7852006.05.03 12:35buy3940.801.26250.00001.2655
7862006.05.03 14:19close3940.801.26360.00001.265588.0015006.25
7872006.05.03 14:19close3930.401.26340.00001.2666-8.0014998.25
7882006.05.03 14:19close3920.201.26330.00001.2677-28.0014970.25
7892006.05.03 14:19buy3950.201.26370.00001.2667
7902006.05.03 14:23buy3960.401.26270.00001.2657
7912006.05.03 15:13buy3970.801.26160.00001.2646
7922006.05.03 15:57close3970.801.26310.00001.2646120.0015090.25
7932006.05.03 15:57close3960.401.26290.00001.26578.0015098.25
7942006.05.03 15:58close3950.201.26280.00001.2667-18.0015080.25
7952006.05.03 15:58buy3980.201.26310.00001.2661
7962006.05.03 16:00buy3990.401.26070.00001.2637
7972006.05.03 16:00close3990.401.26250.00001.263772.0015152.25
7982006.05.03 16:00close3980.201.26250.00001.2661-12.0015140.25
7992006.05.03 16:03sell4000.201.25960.00001.2566
8002006.05.03 16:04sell4010.401.26070.00001.2577
8012006.05.03 16:25sell4020.801.26170.00001.2587
8022006.05.03 16:34close4020.801.26060.00001.258788.0015228.25
8032006.05.03 16:34close4010.401.26090.00001.2577-8.0015220.25
8042006.05.03 16:34close4000.201.26110.00001.2566-30.0015190.25
8052006.05.03 16:39sell4030.201.25920.00001.2562
8062006.05.03 16:51sell4040.401.26020.00001.2572
8072006.05.03 17:02sell4050.801.26140.00001.2584
8082006.05.04 08:27close4050.801.26030.00001.2584102.1015292.35
8092006.05.04 08:27close4040.401.26040.00001.2572-0.9515291.40
8102006.05.04 08:28close4030.201.26030.00001.2562-18.4815272.93
8112006.05.04 08:28sell4060.201.26020.00001.2572
8122006.05.04 10:55t/p4060.201.25720.00001.257260.0015332.93
8132006.05.04 10:55sell4070.201.25700.00001.2540
8142006.05.04 10:58sell4080.401.25810.00001.2551
8152006.05.04 11:12sell4090.801.25910.00001.2561
8162006.06.12 13:38close4090.801.25800.00001.2561261.9015594.82
8172006.06.12 13:38close4080.401.25800.00001.255190.9515685.77
8182006.06.12 13:38close4070.201.25810.00001.254021.4715707.24
8192006.06.12 13:38sell4100.201.25800.00001.2550
8202006.06.12 15:00sell4110.401.25910.00001.2561
8212006.06.12 15:28sell4120.801.26010.00001.2571
8222006.06.12 16:55close4120.801.25900.00001.257188.0015795.24
8232006.06.12 16:55close4110.401.25860.00001.256120.0015815.24
8242006.06.12 16:55close4100.201.25860.00001.2550-12.0015803.24
8252006.06.12 17:00sell4130.201.25830.00001.2553
8262006.06.12 18:35sell4140.401.25930.00001.2563
8272006.06.12 20:12sell4150.801.26030.00001.2573
8282006.06.12 22:08close4150.801.25930.00001.257380.0015883.24
8292006.06.12 22:08close4140.401.25930.00001.25630.0015883.24
8302006.06.12 22:08close4130.201.25940.00001.2553-22.0015861.24
8312006.06.12 22:09sell4160.201.25910.00001.2561
8322006.06.13 09:01t/p4160.201.25610.00001.256161.1715922.42
8332006.06.13 09:01sell4170.201.25580.00001.2528
8342006.06.13 09:09sell4180.401.25680.00001.2538
8352006.06.13 09:22sell4190.801.25800.00001.2550
8362006.06.13 09:43close4190.801.25690.00001.255088.0016010.42
8372006.06.13 09:44close4180.401.25700.00001.2538-8.0016002.42
8382006.06.13 09:44close4170.201.25710.00001.2528-26.0015976.42
8392006.06.13 09:45sell4200.201.25670.00001.2537
8402006.06.13 10:05sell4210.401.25780.00001.2548
8412006.06.13 10:19sell4220.801.25880.00001.2558
8422006.06.13 11:00close4220.801.25750.00001.2558104.0016080.42
8432006.06.13 11:00close4210.401.25770.00001.25484.0016084.42
8442006.06.13 11:00close4200.201.25760.00001.2537-18.0016066.42
8452006.06.13 11:15sell4230.201.25700.00001.2540
8462006.06.13 11:44sell4240.401.25800.00001.2550
8472006.06.13 11:46sell4250.801.25910.00001.2561
8482006.06.13 13:43close4250.801.25800.00001.256188.0016154.42
8492006.06.13 13:44close4240.401.25810.00001.2550-4.0016150.42
8502006.06.13 13:45close4230.201.25820.00001.2540-24.0016126.42
8512006.06.13 13:45sell4260.201.25800.00001.2550
8522006.06.13 14:33t/p4260.201.25500.00001.255060.0016186.42
8532006.06.13 14:33sell4270.201.25480.00001.2518
8542006.06.13 14:34sell4280.401.25600.00001.2530
8552006.06.13 14:34sell4290.801.25710.00001.2541
8562006.06.13 14:34close4290.801.25580.00001.2541104.0016290.42
8572006.06.13 14:34close4280.401.25570.00001.253012.0016302.42
8582006.06.13 14:34close4270.201.25580.00001.2518-20.0016282.42
8592006.06.13 14:34sell4300.201.25580.00001.2528
8602006.06.13 14:34sell4310.401.25680.00001.2538
8612006.06.13 15:01sell4320.801.25800.00001.2550
8622006.06.13 16:23close4320.801.25680.00001.255096.0016378.42
8632006.06.13 16:23close4310.401.25710.00001.2538-12.0016366.42
8642006.06.13 16:23close4300.201.25680.00001.2528-20.0016346.42
8652006.06.13 16:30sell4330.201.25750.00001.2545
8662006.06.13 19:15t/p4330.201.25450.00001.254560.0016406.42
8672006.06.13 19:15sell4340.201.25430.00001.2513
8682006.06.14 03:28sell4350.401.25530.00001.2523
8692006.06.14 06:46sell4360.801.25640.00001.2534
8702006.06.14 14:30close4360.801.25480.00001.2534128.0016534.42
8712006.06.14 14:30close4350.401.25550.00001.2523-8.0016526.42
8722006.06.14 14:30close4340.201.25580.00001.2513-28.8316497.59
8732006.06.14 14:30sell4370.201.25460.00001.2516
8742006.06.14 14:30sell4380.401.25610.00001.2531
8752006.06.14 14:30sell4390.801.25720.00001.2542
8762006.06.14 14:30close4390.801.25510.00001.2542168.0016665.59
8772006.06.14 14:31close4380.401.25490.00001.253148.0016713.59
8782006.06.14 14:31close4370.201.25470.00001.2516-2.0016711.59
8792006.06.14 14:31sell4400.201.25420.00001.2512
8802006.06.14 14:31sell4410.401.25580.00001.2528
8812006.06.14 14:31close4410.401.25410.00001.252868.0016779.59
8822006.06.14 14:31close4400.201.25420.00001.25120.0016779.59
8832006.06.14 14:31sell4420.201.25410.00001.2511
8842006.06.14 14:31sell4430.401.25510.00001.2521
8852006.06.14 14:31sell4440.801.25710.00001.2541
8862006.06.14 14:31close4440.801.25500.00001.2541168.0016947.59
8872006.06.14 14:31close4430.401.25470.00001.252116.0016963.59
8882006.06.14 14:31close4420.201.25480.00001.2511-14.0016949.59
8892006.06.14 14:31sell4450.201.25450.00001.2515
8902006.06.14 14:33sell4460.401.25580.00001.2528
8912006.06.14 14:33sell4470.801.25780.00001.2548
8922006.06.14 14:33t/p4470.801.25480.00001.2548240.0017189.59
8932006.06.14 14:33close4460.401.25450.00001.252852.0017241.59
8942006.06.14 14:33close4450.201.25460.00001.2515-2.0017239.59
8952006.06.14 14:33sell4480.201.25430.00001.2513
8962006.06.14 14:33sell4490.401.25630.00001.2533
8972006.06.14 14:34sell4500.801.25730.00001.2543
8982006.06.14 14:34close4500.801.25560.00001.2543136.0017375.59
8992006.06.14 14:34close4490.401.25570.00001.253324.0017399.59
9002006.06.14 14:34close4480.201.25560.00001.2513-26.0017373.59
9012006.06.14 14:34sell4510.201.25550.00001.2525
9022006.06.14 14:34sell4520.401.25680.00001.2538
9032006.06.14 14:36sell4530.801.25790.00001.2549
9042006.06.14 14:36close4530.801.25680.00001.254988.0017461.59
9052006.06.14 14:36close4520.401.25630.00001.253820.0017481.59
9062006.06.14 14:36close4510.201.25620.00001.2525-14.0017467.59
9072006.06.14 14:36sell4540.201.25660.00001.2536
9082006.06.14 14:36sell4550.401.25760.00001.2546
9092006.06.14 14:42close4550.401.25610.00001.254660.0017527.59
9102006.06.14 14:42close4540.201.25590.00001.253614.0017541.59
9112006.06.14 14:42sell4560.201.25580.00001.2528
9122006.06.14 14:42sell4570.401.25690.00001.2539
9132006.06.14 14:45close4570.401.25540.00001.253960.0017601.59
9142006.06.14 14:45close4560.201.25540.00001.25288.0017609.59
9152006.06.14 14:45sell4580.201.25550.00001.2525
9162006.06.14 15:04sell4590.401.25680.00001.2538
9172006.06.14 15:09sell4600.801.25780.00001.2548
9182006.06.19 15:00close4600.801.25660.00001.2548119.5017729.09
9192006.06.19 15:00close4590.401.25710.00001.2538-0.2517728.84
9202006.06.19 15:00close4580.201.25700.00001.2525-24.1317704.72
9212006.06.19 15:00sell4610.201.25670.00001.2537
9222006.06.19 18:01sell4620.401.25770.00001.2547
9232006.06.20 02:43close4620.401.25630.00001.254758.3517763.07
9242006.06.20 02:43close4610.201.25640.00001.25377.1717770.24
9252006.06.20 02:43sell4630.201.25610.00001.2531
9262006.06.20 03:37sell4640.401.25720.00001.2542
9272006.06.20 07:24sell4650.801.25830.00001.2553
9282006.06.20 10:29close4650.801.25720.00001.255388.0017858.24
9292006.06.20 10:29close4640.401.25710.00001.25424.0017862.24
9302006.06.20 10:29close4630.201.25720.00001.2531-22.0017840.24
9312006.06.20 10:29sell4660.201.25720.00001.2542
9322006.06.20 14:30t/p4660.201.25420.00001.254260.0017900.24
9332006.06.20 14:30sell4670.201.25400.00001.2510
9342006.06.20 14:30sell4680.401.25520.00001.2522
9352006.06.20 14:52sell4690.801.25630.00001.2533
9362006.06.22 16:20close4690.801.25520.00001.2533106.8018007.04
9372006.06.22 16:20close4680.401.25540.00001.25221.4018008.44
9382006.06.22 16:20close4670.201.25560.00001.2510-27.3017981.14
9392006.06.22 16:20sell4700.201.25520.00001.2522
9402006.06.22 16:29sell4710.401.25630.00001.2533
9412006.06.22 16:44sell4720.801.25730.00001.2543
9422006.06.23 03:41close4720.801.25620.00001.254392.7018073.84
9432006.06.23 03:41close4710.401.25650.00001.2533-5.6518068.19
9442006.06.23 03:41close4700.201.25640.00001.2522-22.8318045.37
9452006.06.23 03:41sell4730.201.25630.00001.2533
9462006.06.23 05:11sell4740.401.25730.00001.2543
9472006.06.23 08:31sell4750.801.25840.00001.2554
9482006.06.23 09:18close4750.801.25730.00001.255488.0018133.37
9492006.06.23 09:19close4740.401.25720.00001.25434.0018137.37
9502006.06.23 09:19close4730.201.25740.00001.2533-22.0018115.37
9512006.06.23 09:19sell4760.201.25730.00001.2543
9522006.06.23 12:11t/p4760.201.25430.00001.254360.0018175.37
9532006.06.23 12:11sell4770.201.25410.00001.2511
9542006.06.23 13:51t/p4770.201.25110.00001.251160.0018235.37
9552006.06.23 13:51sell4780.201.25080.00001.2478
9562006.06.23 15:47sell4790.401.25200.00001.2490
9572006.06.23 16:23sell4800.801.25300.00001.2500
9582006.06.23 16:45close4800.801.25190.00001.250088.0018323.37
9592006.06.23 16:45close4790.401.25190.00001.24904.0018327.37
9602006.06.23 16:45close4780.201.25180.00001.2478-20.0018307.37
9612006.06.23 16:46buy4810.201.25190.00001.2549
9622006.06.23 22:02buy4820.401.25090.00001.2539
9632006.06.26 03:44close4820.401.25240.00001.253957.2418364.61
9642006.06.26 03:44close4810.201.25220.00001.25494.6218369.23
9652006.06.26 03:45buy4830.201.25250.00001.2555
9662006.06.26 06:17buy4840.401.25150.00001.2545
9672006.06.26 09:01close4840.401.25290.00001.254556.0018425.23
9682006.06.26 09:01close4830.201.25290.00001.25558.0018433.23
9692006.06.26 09:01buy4850.201.25300.00001.2560
9702006.06.26 09:19t/p4850.201.25600.00001.256060.0018493.23
9712006.06.26 09:19buy4860.201.25620.00001.2592
9722006.06.26 09:19buy4870.401.25410.00001.2571
9732006.06.26 09:19close4870.401.25590.00001.257172.0018565.23
9742006.06.26 09:19close4860.201.25510.00001.2592-22.0018543.23
9752006.06.26 09:19buy4880.201.25530.00001.2583
9762006.06.26 09:43t/p4880.201.25830.00001.258360.0018603.23
9772006.06.26 09:43buy4890.201.25860.00001.2616
9782006.06.26 09:52buy4900.401.25750.00001.2605
9792006.06.26 10:51buy4910.801.25640.00001.2594
9802006.06.26 15:33close4910.801.25750.00001.259488.0018691.23
9812006.06.26 15:33close4900.401.25740.00001.2605-4.0018687.23
9822006.06.26 15:33close4890.201.25730.00001.2616-26.0018661.23
9832006.06.26 15:33buy4920.201.25770.00001.2607
9842006.06.26 15:51buy4930.401.25670.00001.2597
9852006.06.26 16:00buy4940.801.25530.00001.2583
9862006.06.26 18:33close4940.801.25650.00001.258396.0018757.23
9872006.06.26 18:33close4930.401.25640.00001.2597-12.0018745.23
9882006.06.26 18:34close4920.201.25630.00001.2607-28.0018717.23
9892006.06.26 18:34buy4950.201.25640.00001.2594
9902006.06.26 19:38t/p4950.201.25940.00001.259460.0018777.23
9912006.06.26 19:38buy4960.201.25960.00001.2626
9922006.06.26 20:53buy4970.401.25860.00001.2616
9932006.06.26 21:44buy4980.801.25750.00001.2605
9942006.06.26 23:02close4980.801.25860.00001.260588.0018865.23
9952006.06.26 23:02close4970.401.25860.00001.26160.0018865.23
9962006.06.26 23:02close4960.201.25830.00001.2626-26.0018839.23
9972006.06.26 23:02sell4990.201.25850.00001.2555
9982006.06.27 01:39sell5000.401.25950.00001.2565
9992006.06.27 01:56sell5010.801.26080.00001.2578
10002006.06.27 06:09close5010.801.25960.00001.257896.0018935.23
10012006.06.27 06:10close5000.401.25950.00001.25650.0018935.23
10022006.06.27 06:10close4990.201.25950.00001.2555-18.8318916.40
10032006.06.27 06:11sell5020.201.25920.00001.2562
10042006.06.27 06:32sell5030.401.26020.00001.2572
10052006.06.27 08:32close5030.401.25880.00001.257256.0018972.40
10062006.06.27 08:33close5020.201.25890.00001.25626.0018978.40
10072006.06.27 08:33sell5040.201.25870.00001.2557
10082006.06.27 08:57sell5050.401.25970.00001.2567
10092006.06.27 09:33close5050.401.25830.00001.256756.0019034.40
10102006.06.27 09:34close5040.201.25840.00001.25576.0019040.40
10112006.06.27 09:34sell5060.201.25840.00001.2554
10122006.06.27 09:36sell5070.401.25940.00001.2564
10132006.06.27 09:38sell5080.801.26060.00001.2576
10142006.06.27 09:56close5080.801.25950.00001.257688.0019128.40
10152006.06.27 09:56close5070.401.25950.00001.2564-4.0019124.40
10162006.06.27 09:57close5060.201.25960.00001.2554-24.0019100.40
10172006.06.27 09:57buy5090.201.25970.00001.2627
10182006.06.27 10:18buy5100.401.25780.00001.2608
10192006.06.27 10:30close5100.401.25950.00001.260868.0019168.40
10202006.06.27 10:30close5090.201.25920.00001.2627-10.0019158.40
10212006.06.27 10:30buy5110.201.25960.00001.2626
10222006.06.27 10:34buy5120.401.25860.00001.2616
10232006.06.27 12:13buy5130.801.25730.00001.2603
10242006.06.27 14:25close5130.801.25850.00001.260396.0019254.40
10252006.06.27 14:25close5120.401.25840.00001.2616-8.0019246.40
10262006.06.27 14:26close5110.201.25830.00001.2626-26.0019220.40
10272006.06.27 14:26buy5140.201.25840.00001.2614
10282006.06.28 00:03buy5150.401.25730.00001.2603
10292006.06.28 09:08buy5160.801.25630.00001.2593
10302006.06.28 10:55close5160.801.25740.00001.259388.0019308.40
10312006.06.28 10:55close5150.401.25730.00001.26030.0019308.40
10322006.06.28 10:56close5140.201.25720.00001.2614-25.3819283.03
10332006.06.28 10:56buy5170.201.25750.00001.2605
10342006.06.28 11:26buy5180.401.25650.00001.2595
10352006.06.28 14:56buy5190.801.25540.00001.2584
10362006.06.29 20:16close5190.801.25670.00001.258487.4519370.47
10372006.06.29 20:16close5180.401.25750.00001.259531.7219402.20
10382006.06.29 20:16close5170.201.25670.00001.2605-20.1419382.06
10392006.06.29 20:16buy5200.201.25640.00001.2594
10402006.06.29 20:16buy5210.401.25520.00001.2582
10412006.06.29 20:16close5210.401.25720.00001.258280.0019462.06
10422006.06.29 20:16close5200.201.25610.00001.2594-6.0019456.06
10432006.06.29 20:16buy5220.201.25550.00001.2585
10442006.06.29 20:16buy5230.401.25420.00001.2572
10452006.06.29 20:16close5230.401.25600.00001.257272.0019528.06
10462006.06.29 20:16close5220.201.25570.00001.25854.0019532.06
10472006.06.29 20:16buy5240.201.25620.00001.2592
10482006.06.29 20:17t/p5240.201.25920.00001.259260.0019592.06
10492006.06.29 20:17buy5250.201.25950.00001.2625
10502006.06.29 20:17buy5260.401.25830.00001.2613
10512006.06.29 20:17buy5270.801.25720.00001.2602
10522006.06.29 20:17close5270.801.25930.00001.2602168.0019760.06
10532006.06.29 20:17close5260.401.25750.00001.2613-32.0019728.06
10542006.06.29 20:17close5250.201.25800.00001.2625-30.0019698.06
10552006.06.29 20:17buy5280.201.25770.00001.2607
10562006.06.29 20:17t/p5280.201.26070.00001.260760.0019758.06
10572006.06.29 20:17buy5290.201.26260.00001.2656
10582006.06.29 20:17buy5300.401.26090.00001.2639
10592006.06.29 20:17buy5310.801.25900.00001.2620
10602006.06.29 20:21close5310.801.26080.00001.2620144.0019902.06
10612006.06.29 20:21close5300.401.26120.00001.263912.0019914.06
10622006.06.29 20:21close5290.201.26060.00001.2656-40.0019874.06
10632006.06.29 20:21buy5320.201.26140.00001.2644
10642006.06.29 20:22buy5330.401.26020.00001.2632
10652006.06.29 20:22close5330.401.26170.00001.263260.0019934.06
10662006.06.29 20:22close5320.201.26150.00001.26442.0019936.06
10672006.06.29 20:22buy5340.201.26220.00001.2652
10682006.06.29 20:22buy5350.401.26110.00001.2641
10692006.06.29 20:24buy5360.801.25980.00001.2628
10702006.06.29 20:24close5360.801.26120.00001.2628112.0020048.06
10712006.06.29 20:24close5350.401.26130.00001.26418.0020056.06
10722006.06.29 20:24close5340.201.26120.00001.2652-20.0020036.06
10732006.06.29 20:24buy5370.201.26140.00001.2644
10742006.06.29 20:24buy5380.401.26010.00001.2631
10752006.06.29 20:27close5380.401.26230.00001.263188.0020124.06
10762006.06.29 20:27close5370.201.26210.00001.264414.0020138.06
10772006.06.29 20:27buy5390.201.26240.00001.2654
10782006.06.29 20:27buy5400.401.26090.00001.2639
10792006.06.29 20:27close5400.401.26240.00001.263960.0020198.06
10802006.06.29 20:27close5390.201.26220.00001.2654-4.0020194.06
10812006.06.29 20:27buy5410.201.26250.00001.2655
10822006.06.29 20:29buy5420.401.26150.00001.2645
10832006.06.29 20:32close5420.401.26290.00001.264556.0020250.06
10842006.06.29 20:32close5410.201.26250.00001.26550.0020250.06
10852006.06.29 20:32buy5430.201.26260.00001.2656
10862006.06.29 20:48t/p5430.201.26560.00001.265660.0020310.06
10872006.06.29 20:48buy5440.201.26600.00001.2690
10882006.06.29 21:10buy5450.401.26460.00001.2676
10892006.06.29 22:42close5450.401.26610.00001.267660.0020370.06
10902006.06.29 22:42close5440.201.26620.00001.26904.0020374.06
10912006.06.29 22:42buy5460.201.26630.00001.2693
10922006.06.30 03:28t/p5460.201.26930.00001.269358.6220432.68
10932006.06.30 03:28buy5470.201.26960.00001.2726
10942006.06.30 07:39t/p5470.201.27260.00001.272660.0020492.68
10952006.06.30 07:39buy5480.201.27280.00001.2758
10962006.06.30 08:08buy5490.401.27160.00001.2746
10972006.06.30 08:17buy5500.801.27040.00001.2734
10982006.06.30 09:27close5500.801.27160.00001.273496.0020588.68
10992006.06.30 09:27close5490.401.27150.00001.2746-4.0020584.68
11002006.06.30 09:27close5480.201.27160.00001.2758-24.0020560.68
11012006.06.30 09:27sell5510.201.27140.00001.2684
11022006.06.30 14:31sell5520.401.27350.00001.2705
11032006.06.30 14:31close5520.401.27160.00001.270576.0020636.68
11042006.06.30 14:31close5510.201.27350.00001.2684-42.0020594.68
11052006.06.30 14:31buy5530.201.27250.00001.2755
11062006.06.30 14:32t/p5530.201.27550.00001.275560.0020654.68
11072006.06.30 14:32buy5540.201.27680.00001.2798
11082006.06.30 14:32buy5550.401.27530.00001.2783
11092006.06.30 14:32buy5560.801.27390.00001.2769
11102006.06.30 14:34close5560.801.27540.00001.2769120.0020774.68
11112006.06.30 14:34close5550.401.27510.00001.2783-8.0020766.68
11122006.06.30 14:34close5540.201.27480.00001.2798-40.0020726.68
11132006.06.30 14:35buy5570.201.27510.00001.2781
11142006.06.30 16:54t/p5570.201.27810.00001.278160.0020786.68
11152006.06.30 16:54buy5580.201.27830.00001.2813
11162006.06.30 17:07buy5590.401.27730.00001.2803
11172006.06.30 17:19close5590.401.27870.00001.280356.0020842.68
11182006.06.30 17:19close5580.201.27880.00001.281310.0020852.68
11192006.06.30 17:20buy5600.201.27890.00001.2819
11202006.06.30 17:30buy5610.401.27770.00001.2807
11212006.06.30 22:00close5610.401.27930.00001.280764.0020916.68
11222006.06.30 22:00close5600.201.27910.00001.28194.0020920.68
11232006.06.30 22:01buy5620.201.27940.00001.2824
11242006.07.03 01:34buy5630.401.27830.00001.2813
11252006.07.03 03:25buy5640.801.27710.00001.2801
11262006.07.03 04:36close5640.801.27820.00001.280188.0021008.68
11272006.07.03 04:37close5630.401.27830.00001.28130.0021008.68
11282006.07.03 04:37close5620.201.27800.00001.2824-29.3820979.30
11292006.07.03 04:37buy5650.201.27830.00001.2813
11302006.07.03 10:25buy5660.401.27720.00001.2802
11312006.07.03 12:32close5660.401.27860.00001.280256.0021035.30
11322006.07.03 12:32close5650.201.27870.00001.28138.0021043.30
11332006.07.03 12:32buy5670.201.27880.00001.2818
11342006.07.03 15:48buy5680.401.27750.00001.2805
11352006.07.03 16:00close5680.401.27930.00001.280572.0021115.30
11362006.07.03 16:00close5670.201.27900.00001.28184.0021119.30
11372006.07.03 16:15buy5690.201.28160.00001.2846
11382006.07.03 16:52buy5700.401.28040.00001.2834
11392006.07.03 17:05buy5710.801.27940.00001.2824
11402006.07.03 19:09close5710.801.28060.00001.282496.0021215.30
11412006.07.03 19:10close5700.401.28070.00001.283412.0021227.30
11422006.07.03 19:10close5690.201.28080.00001.2846-16.0021211.30
11432006.07.03 19:11buy5720.201.28110.00001.2841
11442006.07.03 20:29buy5730.401.28010.00001.2831
11452006.07.04 08:18close5730.401.28150.00001.283153.2421264.54
11462006.07.04 08:18close5720.201.28130.00001.28412.6221267.17
11472006.07.04 08:19buy5740.201.28160.00001.2846
11482006.07.04 12:08buy5750.401.28050.00001.2835
11492006.07.04 13:09buy5760.801.27940.00001.2824
11502006.07.04 15:17close5760.801.28060.00001.282496.0021363.17
11512006.07.04 15:17close5750.401.28050.00001.28350.0021363.17
11522006.07.04 15:18close5740.201.28060.00001.2846-20.0021343.17
11532006.07.04 15:18buy5770.201.28080.00001.2838
11542006.07.04 16:44buy5780.401.27970.00001.2827
11552006.07.05 00:09buy5790.801.27870.00001.2817
11562006.07.05 06:51close5790.801.27980.00001.281788.0021431.17
11572006.07.05 06:51close5780.401.28000.00001.28279.2421440.41
11582006.07.05 06:51close5770.201.28020.00001.2838-13.3821427.03
11592006.07.05 06:51buy5800.201.28020.00001.2832
11602006.07.05 07:38t/p5800.201.28320.00001.283260.0021487.03
11612006.07.05 07:38buy5810.201.28340.00001.2864
11622006.07.05 07:45buy5820.401.28230.00001.2853
11632006.07.05 08:02close5820.401.28380.00001.285360.0021547.03
11642006.07.05 08:02close5810.201.28370.00001.28646.0021553.03
11652006.07.05 08:03buy5830.201.28380.00001.2868
11662006.07.05 08:14buy5840.401.28270.00001.2857
11672006.07.05 08:20buy5850.801.28150.00001.2845
11682006.07.07 14:30close5850.801.28270.00001.284573.9321626.96
11692006.07.07 14:30t/p5840.401.28570.00001.2857108.9721735.93
11702006.07.07 14:30close5830.201.28580.00001.286834.4821770.41
11712006.07.07 14:30buy5860.201.28540.00001.2884
11722006.07.07 14:30buy5870.401.28060.00001.2836
11732006.07.07 14:30t/p5870.401.28360.00001.2836120.0021890.41
11742006.07.07 14:31buy5880.401.28370.00001.2867
11752006.07.07 14:32buy5890.801.28260.00001.2856
11762006.07.07 14:32close5890.801.28430.00001.2856136.0022026.41
11772006.07.07 14:32close5880.401.28260.00001.2867-44.0021982.41
11782006.07.07 14:32close5860.201.28260.00001.2884-56.0021926.41
11792006.07.07 14:32buy5900.201.28290.00001.2859
11802006.07.07 14:35t/p5900.201.28590.00001.285960.0021986.41
11812006.07.07 14:35buy5910.201.28630.00001.2893
11822006.07.07 14:35buy5920.401.28520.00001.2882
11832006.07.07 14:40buy5930.801.28410.00001.2871
11842006.07.07 14:40close5930.801.28540.00001.2871104.0022090.41
11852006.07.07 14:40close5920.401.28560.00001.288216.0022106.41
11862006.07.07 14:40close5910.201.28580.00001.2893-10.0022096.41
11872006.07.07 14:40buy5940.201.28590.00001.2889
11882006.07.07 14:40buy5950.401.28470.00001.2877
11892006.07.07 14:47buy5960.801.28360.00001.2866
11902006.07.07 14:47close5960.801.28470.00001.286688.0022184.41
11912006.07.07 14:47close5950.401.28440.00001.2877-12.0022172.41
11922006.07.07 14:47close5940.201.28380.00001.2889-42.0022130.41
11932006.07.07 14:47buy5970.201.28410.00001.2871
11942006.07.07 14:49buy5980.401.28300.00001.2860
11952006.07.07 14:58buy5990.801.28120.00001.2842
11962006.07.07 14:58close5990.801.28280.00001.2842128.0022258.41
11972006.07.07 14:58close5980.401.28270.00001.2860-12.0022246.41
11982006.07.07 14:58close5970.201.28250.00001.2871-32.0022214.41
11992006.07.07 14:58buy6000.201.28280.00001.2858
12002006.07.07 14:58buy6010.401.28160.00001.2846
12012006.07.07 15:33close6010.401.28310.00001.284660.0022274.41
12022006.07.07 15:33close6000.201.28290.00001.28582.0022276.41
12032006.07.07 19:30buy6020.201.28300.00001.2860
12042006.07.07 20:08buy6030.401.28190.00001.2849
12052006.07.07 22:22buy6040.801.28090.00001.2839
12062006.08.01 19:11close6040.801.28200.00001.2839-38.8922237.52
12072006.08.01 19:11close6030.401.28180.00001.2849-67.4422170.08
12082006.08.01 19:12close6020.201.28170.00001.2860-57.7222112.36
12092006.08.01 19:12buy6050.201.28170.00001.2847
12102006.08.01 19:45buy6060.401.28070.00001.2837
12112006.08.01 21:32close6060.401.28210.00001.283756.0022168.36
12122006.08.01 21:33close6050.201.28200.00001.28476.0022174.36
12132006.08.01 21:33buy6070.201.28230.00001.2853
12142006.08.02 09:53buy6080.401.28130.00001.2843
12152006.08.02 10:34buy6090.801.28010.00001.2831
12162006.08.02 15:19close6090.801.28120.00001.283188.0022262.36
12172006.08.02 15:19close6080.401.28120.00001.2843-4.0022258.36
12182006.08.02 15:19close6070.201.28120.00001.2853-23.3822234.98
12192006.08.02 15:19buy6100.201.28140.00001.2844
12202006.08.02 15:55buy6110.401.28040.00001.2834
12212006.08.02 16:45close6110.401.28180.00001.283456.0022290.98
12222006.08.02 16:45close6100.201.28200.00001.284412.0022302.98
12232006.08.02 16:45buy6120.201.28210.00001.2851
12242006.08.02 16:54buy6130.401.28110.00001.2841
12252006.08.02 17:04buy6140.801.28000.00001.2830
12262006.08.03 14:35close6140.801.28110.00001.283071.4522374.43
12272006.08.03 14:35close6130.401.28120.00001.2841-4.2822370.15
12282006.08.03 14:35close6120.201.28110.00001.2851-24.1422346.02
12292006.08.03 14:35buy6150.201.28140.00001.2844
12302006.08.03 15:28buy6160.401.28020.00001.2832
12312006.08.03 16:00close6160.401.28230.00001.283284.0022430.02
12322006.08.03 16:00close6150.201.28200.00001.284412.0022442.02
12332006.08.03 18:45buy6170.201.27980.00001.2828
12342006.08.04 01:38buy6180.401.27870.00001.2817
12352006.08.04 02:25close6180.401.28020.00001.281760.0022502.02
12362006.08.04 02:25close6170.201.28000.00001.28282.6222504.64
12372006.08.04 02:25buy6190.201.28030.00001.2833
12382006.08.04 09:00buy6200.401.27930.00001.2823
12392006.08.04 11:19buy6210.801.27810.00001.2811
12402006.08.04 12:26close6210.801.27920.00001.281188.0022592.64
12412006.08.04 12:26close6200.401.27910.00001.2823-8.0022584.64
12422006.08.04 12:27close6190.201.27920.00001.2833-22.0022562.64
12432006.08.04 12:27buy6220.201.27930.00001.2823
12442006.08.04 14:30t/p6220.201.28230.00001.282360.0022622.64
12452006.08.04 14:30buy6230.201.28280.00001.2858
12462006.08.04 14:30buy6240.401.28170.00001.2847
12472006.08.04 14:30close6240.401.28370.00001.284780.0022702.64
12482006.08.04 14:30close6230.201.28140.00001.2858-28.0022674.64
12492006.08.04 14:30buy6250.201.28180.00001.2848
12502006.08.04 14:30t/p6250.201.28480.00001.284860.0022734.64
12512006.08.04 14:30buy6260.201.28510.00001.2881
12522006.08.04 14:30t/p6260.201.28810.00001.288160.0022794.64
12532006.08.04 14:30buy6270.201.28860.00001.2916
12542006.08.04 14:30buy6280.401.28540.00001.2884
12552006.08.04 14:30buy6290.801.28400.00001.2870
12562006.08.04 14:31close6290.801.28550.00001.2870120.0022914.64
12572006.08.04 14:31close6280.401.28450.00001.2884-36.0022878.64
12582006.08.04 14:31close6270.201.28460.00001.2916-80.0022798.64
12592006.08.04 14:31buy6300.201.28470.00001.2877
12602006.08.04 14:31buy6310.401.28280.00001.2858
12612006.08.04 14:31close6310.401.28470.00001.285876.0022874.64
12622006.08.04 14:31close6300.201.28450.00001.2877-4.0022870.64
12632006.08.04 14:31buy6320.201.28480.00001.2878
12642006.08.04 14:31t/p6320.201.28780.00001.287860.0022930.64
12652006.08.04 14:31buy6330.201.28870.00001.2917
12662006.08.04 14:31buy6340.401.28590.00001.2889
12672006.08.04 14:31close6340.401.28810.00001.288988.0023018.64
12682006.08.04 14:31close6330.201.28850.00001.2917-4.0023014.64
12692006.08.04 14:31buy6350.201.28790.00001.2909
12702006.08.04 14:31buy6360.401.28550.00001.2885
12712006.08.04 14:32close6360.401.28790.00001.288596.0023110.64
12722006.08.04 14:32close6350.201.28850.00001.290912.0023122.64
12732006.08.04 14:32buy6370.201.28660.00001.2896
12742006.08.04 15:53t/p6370.201.28960.00001.289660.0023182.64
12752006.08.04 15:53buy6380.201.28990.00001.2929
12762006.08.04 17:03buy6390.401.28890.00001.2919
12772006.08.04 17:28buy6400.801.28780.00001.2908
12782006.08.04 17:36close6400.801.28890.00001.290888.0023270.64
12792006.08.04 17:36close6390.401.28870.00001.2919-8.0023262.64
12802006.08.04 17:36close6380.201.28870.00001.2929-24.0023238.64
12812006.08.07 00:00buy6410.201.28850.00001.2915
12822006.08.07 08:56buy6420.401.28750.00001.2905
12832006.08.07 09:00buy6430.801.28640.00001.2894
12842006.08.07 09:42close6430.801.28750.00001.289488.0023326.64
12852006.08.07 09:42close6420.401.28720.00001.2905-12.0023314.64
12862006.08.07 09:43close6410.201.28730.00001.2915-24.0023290.64
12872006.08.07 09:45buy6440.201.28740.00001.2904
12882006.08.07 11:33buy6450.401.28630.00001.2893
12892006.08.07 14:02buy6460.801.28520.00001.2882
12902006.08.07 14:37close6460.801.28630.00001.288288.0023378.64
12912006.08.07 14:37close6450.401.28650.00001.28938.0023386.64
12922006.08.07 14:37close6440.201.28640.00001.2904-20.0023366.64
12932006.08.07 14:37buy6470.201.28650.00001.2895
12942006.08.07 18:32buy6480.401.28530.00001.2883
12952006.08.07 19:22buy6490.801.28420.00001.2872
12962006.08.08 20:14close6490.801.28630.00001.2872162.4823529.12
12972006.08.08 20:14close6480.401.28520.00001.2883-6.7623522.36
12982006.08.08 20:14close6470.201.28570.00001.2895-17.3823504.98
12992006.08.08 20:14buy6500.201.28710.00001.2901
13002006.08.08 20:14buy6510.401.28380.00001.2868
13012006.08.08 20:14t/p6510.401.28680.00001.2868120.0023624.98
13022006.08.08 20:14buy6520.401.28600.00001.2890
13032006.08.08 20:14buy6530.801.28470.00001.2877
13042006.08.08 20:14close6530.801.28710.00001.2877192.0023816.98
13052006.08.08 20:14close6520.401.28470.00001.2890-52.0023764.98
13062006.08.08 20:14close6500.201.28550.00001.2901-32.0023732.98
13072006.08.08 20:14buy6540.201.28490.00001.2879
13082006.08.08 20:15t/p6540.201.28790.00001.287960.0023792.98
13092006.08.08 20:15buy6550.201.28820.00001.2912
13102006.08.08 20:15buy6560.401.28710.00001.2901
13112006.08.08 20:15close6560.401.28890.00001.290172.0023864.98
13122006.08.08 20:15close6550.201.28910.00001.291218.0023882.98
13132006.08.08 20:15buy6570.201.28860.00001.2916
13142006.08.08 20:15buy6580.401.28750.00001.2905
13152006.08.08 20:18close6580.401.28890.00001.290556.0023938.98
13162006.08.08 20:18close6570.201.28900.00001.29168.0023946.98
13172006.08.08 20:18buy6590.201.28930.00001.2923
13182006.08.08 20:18buy6600.401.28800.00001.2910
13192006.08.08 20:22buy6610.801.28670.00001.2897
13202006.08.09 12:33close6610.801.28790.00001.289790.4824037.46
13212006.08.09 12:33close6600.401.28780.00001.2910-10.7624026.71
13222006.08.09 12:33close6590.201.28760.00001.2923-35.3823991.33
13232006.08.09 12:34sell6620.201.28820.00001.2852
13242006.08.09 12:43sell6630.401.28930.00001.2863
13252006.08.09 14:09close6630.401.28780.00001.286360.0024051.33
13262006.08.09 14:09close6620.201.28790.00001.28526.0024057.33
13272006.08.09 14:09sell6640.201.28780.00001.2848
13282006.08.09 14:51sell6650.401.28880.00001.2858
13292006.08.09 15:31close6650.401.28720.00001.285864.0024121.33
13302006.08.09 15:31close6640.201.28710.00001.284814.0024135.33
13312006.08.09 15:31sell6660.201.28700.00001.2840
13322006.08.09 16:03sell6670.401.28800.00001.2850
13332006.08.09 16:14sell6680.801.28900.00001.2860
13342006.08.09 16:32close6680.801.28800.00001.286080.0024215.33
13352006.08.09 16:32close6670.401.28820.00001.2850-8.0024207.33
13362006.08.09 16:32close6660.201.28810.00001.2840-22.0024185.33
13372006.08.09 16:32sell6690.201.28750.00001.2845
13382006.08.09 16:51sell6700.401.28860.00001.2856
13392006.08.09 20:02close6700.401.28720.00001.285656.0024241.33
13402006.08.09 20:02close6690.201.28710.00001.28458.0024249.33
13412006.08.09 20:03sell6710.201.28720.00001.2842
13422006.08.10 03:33sell6720.401.28820.00001.2852
13432006.08.10 08:15sell6730.801.28930.00001.2863
13442006.08.10 09:25close6730.801.28820.00001.286388.0024337.33
13452006.08.10 09:25close6720.401.28830.00001.2852-4.0024333.33
13462006.08.10 09:26close6710.201.28820.00001.2842-16.4824316.85
13472006.08.10 09:26sell6740.201.28800.00001.2850
13482006.08.10 09:30sell6750.401.28900.00001.2860
13492006.08.10 09:41close6750.401.28760.00001.286056.0024372.85
13502006.08.10 09:41close6740.201.28740.00001.285012.0024384.85
13512006.08.10 09:41sell6760.201.28740.00001.2844
13522006.08.10 10:12t/p6760.201.28440.00001.284460.0024444.85
13532006.08.10 10:12sell6770.201.28420.00001.2812
13542006.08.10 10:27sell6780.401.28530.00001.2823
13552006.08.10 10:55sell6790.801.28640.00001.2834
13562006.08.10 12:56close6790.801.28530.00001.283488.0024532.85
13572006.08.10 12:56close6780.401.28540.00001.2823-4.0024528.85
13582006.08.10 12:57close6770.201.28530.00001.2812-22.0024506.85
13592006.08.10 12:57sell6800.201.28520.00001.2822
13602006.08.10 13:35sell6810.401.28630.00001.2833
13612006.08.10 14:30close6810.401.28340.00001.2833116.0024622.85
13622006.08.10 14:30close6800.201.28230.00001.282258.0024680.85
13632006.08.10 14:30sell6820.201.28490.00001.2819
13642006.08.10 14:30sell6830.401.28610.00001.2831
13652006.08.10 14:31close6830.401.28380.00001.283192.0024772.85
13662006.08.10 14:31close6820.201.28480.00001.28192.0024774.85
13672006.08.10 14:31sell6840.201.28410.00001.2811
13682006.08.10 16:02t/p6840.201.28110.00001.281160.0024834.85
13692006.08.10 16:02sell6850.201.28070.00001.2777
13702006.08.10 16:03sell6860.401.28170.00001.2787
13712006.08.10 16:16close6860.401.27970.00001.278780.0024914.85
13722006.08.10 16:16close6850.201.28000.00001.277714.0024928.85
13732006.08.10 16:16sell6870.201.28010.00001.2771
13742006.08.10 16:35t/p6870.201.27710.00001.277160.0024988.85
13752006.08.10 16:35sell6880.201.27690.00001.2739
13762006.08.10 18:25sell6890.401.27800.00001.2750
13772006.08.10 20:46sell6900.801.27900.00001.2760
13782006.08.11 03:25close6900.801.27790.00001.276092.7025081.55
13792006.08.11 03:25close6890.401.27810.00001.2750-1.6525079.90
13802006.08.11 03:25close6880.201.27790.00001.2739-18.8325061.08
13812006.08.11 03:25sell6910.201.27810.00001.2751
13822006.08.11 08:26t/p6910.201.27510.00001.275160.0025121.08
13832006.08.11 08:26sell6920.201.27490.00001.2719
13842006.08.11 08:27sell6930.401.27590.00001.2729
13852006.08.11 08:33close6930.401.27440.00001.272960.0025181.08
13862006.08.11 08:33close6920.201.27500.00001.2719-2.0025179.08
13872006.08.11 08:33sell6940.201.27450.00001.2715
13882006.08.11 08:34sell6950.401.27560.00001.2726
13892006.08.11 08:38sell6960.801.27670.00001.2737
13902006.08.11 14:30close6960.801.27400.00001.2737215.9925395.07
13912006.08.11 14:30close6950.401.27430.00001.272652.0025447.07
13922006.08.11 14:30close6940.201.27460.00001.2715-2.0025445.07
13932006.08.11 14:30sell6970.201.27420.00001.2712
13942006.08.11 14:30sell6980.401.27540.00001.2724
13952006.08.11 14:30sell6990.801.27670.00001.2737
13962006.08.11 14:30close6990.801.27430.00001.2737192.0025637.07
13972006.08.11 14:30close6980.401.27490.00001.272420.0025657.07
13982006.08.11 14:30close6970.201.27610.00001.2712-38.0025619.07
13992006.08.11 14:30sell7000.201.27630.00001.2733
14002006.08.11 14:31t/p7000.201.27330.00001.273360.0025679.07
14012006.08.11 14:31sell7010.201.27300.00001.2700
14022006.08.11 14:31sell7020.401.27420.00001.2712
14032006.08.11 14:31close7020.401.27270.00001.271260.0025739.07
14042006.08.11 14:31close7010.201.27420.00001.2700-24.0025715.07
14052006.08.11 14:31sell7030.201.27480.00001.2718
14062006.08.11 14:31sell7040.401.27770.00001.2747
14072006.08.11 14:31t/p7040.401.27470.00001.2747120.0025835.07
14082006.08.11 14:31t/p7030.201.27180.00001.271860.0025895.07
14092006.08.11 14:31sell7050.201.27160.00001.2686
14102006.08.11 14:31sell7060.401.27770.00001.2747
14112006.08.11 14:31t/p7060.401.27470.00001.2747120.0026015.07
14122006.08.11 14:32sell7070.401.27270.00001.2697
14132006.08.11 15:35sell7080.801.27370.00001.2707
14142006.08.11 20:08close7080.801.27250.00001.270796.0026111.07
14152006.08.11 20:09close7070.401.27260.00001.26974.0026115.07
14162006.08.11 20:09close7050.201.27270.00001.2686-22.0026093.07
14172006.08.11 20:09sell7090.201.27240.00001.2694
14182006.08.14 01:05sell7100.401.27390.00001.2709
14192006.08.14 06:28sell7110.801.27500.00001.2720
14202006.08.14 09:25close7110.801.27370.00001.2720104.0026197.07
14212006.08.14 09:25close7100.401.27350.00001.270916.0026213.07
14222006.08.14 09:25close7090.201.27310.00001.2694-12.8326200.24
14232006.08.14 09:25sell7120.201.27340.00001.2704
14242006.08.14 10:03sell7130.401.27440.00001.2714
14252006.08.14 12:50close7130.401.27290.00001.271460.0026260.24
14262006.08.14 12:50close7120.201.27300.00001.27048.0026268.24
14272006.08.14 12:51sell7140.201.27270.00001.2697
14282006.08.14 15:00sell7150.401.27370.00001.2707
14292006.08.14 16:20sell7160.801.27490.00001.2719
14302006.08.14 17:05close7160.801.27380.00001.271988.0026356.24
14312006.08.14 17:05close7150.401.27390.00001.2707-8.0026348.24
14322006.08.14 17:06close7140.201.27400.00001.2697-26.0026322.24
14332006.08.14 17:25sell7170.201.27380.00001.2708
14342006.08.15 03:50t/p7170.201.27080.00001.270861.1726383.42
14352006.08.15 03:50sell7180.201.27060.00001.2676
14362006.08.15 03:54sell7190.401.27160.00001.2686
14372006.08.15 04:09sell7200.801.27260.00001.2696
14382006.08.15 11:03close7200.801.27160.00001.269680.0026463.42
14392006.08.15 11:03close7190.401.27160.00001.26860.0026463.42
14402006.08.15 11:03close7180.201.27180.00001.2676-24.0026439.42
14412006.08.15 11:03sell7210.201.27140.00001.2684
14422006.08.15 11:20sell7220.401.27240.00001.2694
14432006.08.15 14:30sell7230.801.27640.00001.2734
14442006.08.15 14:30t/p7230.801.27340.00001.2734240.0026679.42
14452006.08.15 14:30close7220.401.27230.00001.26944.0026683.42
14462006.08.15 14:30close7210.201.27230.00001.2684-18.0026665.42
14472006.08.15 15:43buy7240.201.28030.00001.2833
14482006.08.15 16:04buy7250.401.27930.00001.2823
14492006.08.15 17:46buy7260.801.27810.00001.2811
14502006.08.15 19:00close7260.801.27920.00001.281188.0026753.42
14512006.08.15 19:00close7250.401.27880.00001.2823-20.0026733.42
14522006.08.15 19:00close7240.201.27870.00001.2833-32.0026701.42
14532006.08.15 19:00sell7270.201.27890.00001.2759
14542006.08.16 14:30sell7280.401.28070.00001.2777
14552006.08.16 14:30sell7290.801.28290.00001.2799
14562006.08.16 14:30close7290.801.28030.00001.2799208.0026909.42
14572006.08.16 14:30close7280.401.28020.00001.277720.0026929.42
14582006.08.16 14:30close7270.201.28000.00001.2759-20.8326908.59
14592006.08.16 14:30buy7300.201.28120.00001.2842
14602006.08.16 14:30buy7310.401.28000.00001.2830
14612006.08.16 14:30close7310.401.28280.00001.2830112.0027020.59
14622006.08.16 14:31close7300.201.28290.00001.284234.0027054.59
14632006.08.16 14:31buy7320.201.28310.00001.2861
14642006.08.16 14:31buy7330.401.28120.00001.2842
14652006.08.16 14:31close7330.401.28390.00001.2842108.0027162.59
14662006.08.16 14:31close7320.201.28150.00001.2861-32.0027130.59
14672006.08.16 14:31buy7340.201.28220.00001.2852
14682006.08.16 14:31buy7350.401.27940.00001.2824
14692006.08.16 14:31t/p7350.401.28240.00001.2824120.0027250.59
14702006.08.16 14:31buy7360.401.27940.00001.2824
14712006.08.16 14:31t/p7360.401.28240.00001.2824120.0027370.59
14722006.08.16 14:31buy7370.401.27940.00001.2824
14732006.08.16 14:31t/p7370.401.28240.00001.2824120.0027490.59
14742006.08.16 14:31close7340.201.28370.00001.285230.0027520.59
14752006.08.16 14:32buy7380.201.28380.00001.2868
14762006.08.17 09:24t/p7380.201.28680.00001.286855.8627576.45
14772006.08.17 09:24buy7390.201.28700.00001.2900
14782006.08.17 10:07buy7400.401.28600.00001.2890
14792006.08.17 10:36close7400.401.28740.00001.289056.0027632.45
14802006.08.17 10:36close7390.201.28710.00001.29002.0027634.45
14812006.08.17 10:37buy7410.201.28750.00001.2905
14822006.08.17 11:06buy7420.401.28650.00001.2895
14832006.08.17 13:45close7420.401.28790.00001.289556.0027690.45
14842006.08.17 13:45close7410.201.28780.00001.29056.0027696.45
14852006.08.17 13:45buy7430.201.28790.00001.2909
14862006.08.17 14:36buy7440.401.28680.00001.2898
14872006.08.17 18:00buy7450.801.28550.00001.2885
14882006.08.17 18:00close7450.801.28680.00001.2885104.0027800.45
14892006.08.17 18:00close7440.401.28680.00001.28980.0027800.45
14902006.08.17 18:00close7430.201.28650.00001.2909-28.0027772.45
14912006.08.17 18:00buy7460.201.28700.00001.2900
14922006.08.17 18:00buy7470.401.28550.00001.2885
14932006.08.17 18:58buy7480.801.28450.00001.2875
14942006.08.21 03:06close7480.801.28560.00001.287576.9727849.42
14952006.08.21 03:06close7470.401.28560.00001.2885-1.5227847.90
14962006.08.21 03:06close7460.201.28540.00001.2900-34.7627813.15
14972006.08.21 03:06buy7490.201.28580.00001.2888
14982006.08.21 08:56t/p7490.201.28880.00001.288860.0027873.15
14992006.08.21 08:56buy7500.201.28900.00001.2920
15002006.08.21 14:13t/p7500.201.29200.00001.292060.0027933.15
15012006.08.21 14:13buy7510.201.29240.00001.2954
15022006.08.21 14:19buy7520.401.29140.00001.2944
15032006.08.21 14:35buy7530.801.29030.00001.2933
15042006.08.21 15:54close7530.801.29140.00001.293388.0028021.15
15052006.08.21 15:54close7520.401.29130.00001.2944-4.0028017.15
15062006.08.21 15:54close7510.201.29110.00001.2954-26.0027991.15
15072006.08.21 15:55buy7540.201.29140.00001.2944
15082006.08.21 18:08buy7550.401.29040.00001.2934
15092006.08.21 21:13buy7560.801.28930.00001.2923
15102006.11.03 22:59close at stop7560.801.27180.00001.2923-1819.2826171.87
15112006.11.03 22:59close at stop7550.401.27180.00001.2934-953.6425218.23
15122006.11.03 22:59close at stop7540.201.27180.00001.2944-496.8224721.41