|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2005.09.28 00:00 - 2006.11.05 00:00 (2005.09.28 - 2006.11.05)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=30; Lots=0.2; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=3; Pips=10; SecureProfit=60; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars in test
|60482
|Ticks modelled
|1402312
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|19721.41
|Gross profit
|28834.61
|Gross loss
|-9113.20
|Profit factor
|3.16
|Expected payoff
|26.09
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|3299.74 (11.78%)
|Relative drawdown
|11.78% (3299.74)
|Total trades
|756
|Short positions (won %)
|286 (68.18%)
|Long positions (won %)
|470 (65.32%)
|Profit trades (% of total)
|502 (66.40%)
|Loss trades (% of total)
|254 (33.60%)
|Largest
|profit trade
|261.90
|loss trade
|-1819.28
|Average
|profit trade
|57.44
|loss trade
|-35.88
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (669.86)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-3299.74)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|669.86 (11)
|consecutive loss (count of losses)
|-3299.74 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.09.28 00:03
|sell
|1
|0.20
|1.2011
|0.0000
|1.1981
|2
|2005.09.28 02:00
|sell
|2
|0.40
|1.2022
|0.0000
|1.1992
|3
|2005.09.28 02:22
|sell
|3
|0.80
|1.2032
|0.0000
|1.2002
|4
|2005.09.28 03:01
|close
|3
|0.80
|1.2021
|0.0000
|1.2002
|88.00
|5088.00
|5
|2005.09.28 03:01
|close
|2
|0.40
|1.2023
|0.0000
|1.1992
|-4.00
|5084.00
|6
|2005.09.28 03:02
|close
|1
|0.20
|1.2021
|0.0000
|1.1981
|-20.00
|5064.00
|7
|2005.09.28 03:04
|sell
|4
|0.20
|1.2013
|0.0000
|1.1983
|8
|2005.09.28 04:01
|sell
|5
|0.40
|1.2024
|0.0000
|1.1994
|9
|2005.09.28 05:48
|sell
|6
|0.80
|1.2034
|0.0000
|1.2004
|10
|2005.09.28 07:10
|close
|6
|0.80
|1.2023
|0.0000
|1.2004
|88.00
|5152.00
|11
|2005.09.28 07:10
|close
|5
|0.40
|1.2027
|0.0000
|1.1994
|-12.00
|5140.00
|12
|2005.09.28 07:10
|close
|4
|0.20
|1.2027
|0.0000
|1.1983
|-28.00
|5112.00
|13
|2005.09.28 07:15
|sell
|7
|0.20
|1.2024
|0.0000
|1.1994
|14
|2005.09.28 08:10
|sell
|8
|0.40
|1.2034
|0.0000
|1.2004
|15
|2005.09.28 10:30
|close
|8
|0.40
|1.2019
|0.0000
|1.2004
|60.00
|5172.00
|16
|2005.09.28 10:30
|close
|7
|0.20
|1.2017
|0.0000
|1.1994
|14.00
|5186.00
|17
|2005.09.28 10:30
|sell
|9
|0.20
|1.2016
|0.0000
|1.1986
|18
|2005.09.28 12:20
|sell
|10
|0.40
|1.2027
|0.0000
|1.1997
|19
|2005.09.28 16:07
|close
|10
|0.40
|1.2013
|0.0000
|1.1997
|56.00
|5242.00
|20
|2005.09.28 16:07
|close
|9
|0.20
|1.2013
|0.0000
|1.1986
|6.00
|5248.00
|21
|2005.09.28 16:07
|sell
|11
|0.20
|1.2014
|0.0000
|1.1984
|22
|2005.09.28 18:03
|sell
|12
|0.40
|1.2025
|0.0000
|1.1995
|23
|2005.09.28 18:21
|sell
|13
|0.80
|1.2036
|0.0000
|1.2006
|24
|2005.09.28 20:56
|close
|13
|0.80
|1.2024
|0.0000
|1.2006
|96.00
|5344.00
|25
|2005.09.28 20:57
|close
|12
|0.40
|1.2023
|0.0000
|1.1995
|8.00
|5352.00
|26
|2005.09.28 20:57
|close
|11
|0.20
|1.2026
|0.0000
|1.1984
|-24.00
|5328.00
|27
|2005.09.28 20:57
|sell
|14
|0.20
|1.2024
|0.0000
|1.1994
|28
|2005.09.28 21:55
|sell
|15
|0.40
|1.2034
|0.0000
|1.2004
|29
|2005.09.29 00:37
|sell
|16
|0.80
|1.2045
|0.0000
|1.2015
|30
|2005.09.29 14:40
|close
|16
|0.80
|1.2034
|0.0000
|1.2015
|88.00
|5416.00
|31
|2005.09.29 14:41
|close
|15
|0.40
|1.2035
|0.0000
|1.2004
|3.05
|5419.05
|32
|2005.09.29 14:41
|close
|14
|0.20
|1.2035
|0.0000
|1.1994
|-18.48
|5400.57
|33
|2005.09.29 14:41
|sell
|17
|0.20
|1.2034
|0.0000
|1.2004
|34
|2005.09.29 19:59
|sell
|18
|0.40
|1.2045
|0.0000
|1.2015
|35
|2005.09.29 22:56
|close
|18
|0.40
|1.2031
|0.0000
|1.2015
|56.00
|5456.57
|36
|2005.09.29 22:56
|close
|17
|0.20
|1.2033
|0.0000
|1.2004
|2.00
|5458.57
|37
|2005.09.29 22:56
|sell
|19
|0.20
|1.2031
|0.0000
|1.2001
|38
|2005.09.30 03:29
|sell
|20
|0.40
|1.2041
|0.0000
|1.2011
|39
|2005.09.30 03:34
|sell
|21
|0.80
|1.2054
|0.0000
|1.2024
|40
|2005.09.30 03:42
|close
|21
|0.80
|1.2042
|0.0000
|1.2024
|96.00
|5554.57
|41
|2005.09.30 03:42
|close
|20
|0.40
|1.2042
|0.0000
|1.2011
|-4.00
|5550.57
|42
|2005.09.30 03:42
|close
|19
|0.20
|1.2041
|0.0000
|1.2001
|-18.83
|5531.75
|43
|2005.09.30 06:00
|sell
|22
|0.20
|1.2048
|0.0000
|1.2018
|44
|2005.09.30 09:13
|t/p
|22
|0.20
|1.2018
|0.0000
|1.2018
|60.00
|5591.75
|45
|2005.09.30 09:13
|sell
|23
|0.20
|1.2016
|0.0000
|1.1986
|46
|2005.09.30 10:12
|sell
|24
|0.40
|1.2026
|0.0000
|1.1996
|47
|2005.09.30 12:11
|sell
|25
|0.80
|1.2036
|0.0000
|1.2006
|48
|2005.09.30 14:48
|close
|25
|0.80
|1.2026
|0.0000
|1.2006
|80.00
|5671.75
|49
|2005.09.30 14:48
|close
|24
|0.40
|1.2024
|0.0000
|1.1996
|8.00
|5679.75
|50
|2005.09.30 14:48
|close
|23
|0.20
|1.2026
|0.0000
|1.1986
|-20.00
|5659.75
|51
|2005.09.30 14:48
|sell
|26
|0.20
|1.2024
|0.0000
|1.1994
|52
|2005.09.30 15:16
|sell
|27
|0.40
|1.2035
|0.0000
|1.2005
|53
|2005.09.30 15:35
|sell
|28
|0.80
|1.2046
|0.0000
|1.2016
|54
|2005.09.30 15:57
|close
|28
|0.80
|1.2035
|0.0000
|1.2016
|88.00
|5747.75
|55
|2005.09.30 15:57
|close
|27
|0.40
|1.2031
|0.0000
|1.2005
|16.00
|5763.75
|56
|2005.09.30 15:57
|close
|26
|0.20
|1.2032
|0.0000
|1.1994
|-16.00
|5747.75
|57
|2005.09.30 15:57
|sell
|29
|0.20
|1.2031
|0.0000
|1.2001
|58
|2005.09.30 15:57
|sell
|30
|0.40
|1.2043
|0.0000
|1.2013
|59
|2005.09.30 15:58
|close
|30
|0.40
|1.2028
|0.0000
|1.2013
|60.00
|5807.75
|60
|2005.09.30 15:58
|close
|29
|0.20
|1.2027
|0.0000
|1.2001
|8.00
|5815.75
|61
|2005.09.30 15:58
|sell
|31
|0.20
|1.2025
|0.0000
|1.1995
|62
|2005.09.30 15:58
|sell
|32
|0.40
|1.2035
|0.0000
|1.2005
|63
|2005.09.30 16:17
|sell
|33
|0.80
|1.2046
|0.0000
|1.2016
|64
|2005.09.30 18:44
|close
|33
|0.80
|1.2035
|0.0000
|1.2016
|88.00
|5903.75
|65
|2005.09.30 18:45
|close
|32
|0.40
|1.2036
|0.0000
|1.2005
|-4.00
|5899.75
|66
|2005.09.30 18:45
|close
|31
|0.20
|1.2038
|0.0000
|1.1995
|-26.00
|5873.75
|67
|2005.09.30 18:46
|sell
|34
|0.20
|1.2034
|0.0000
|1.2004
|68
|2005.09.30 20:40
|t/p
|34
|0.20
|1.2004
|0.0000
|1.2004
|60.00
|5933.75
|69
|2005.09.30 20:40
|sell
|35
|0.20
|1.2002
|0.0000
|1.1972
|70
|2005.09.30 20:59
|sell
|36
|0.40
|1.2014
|0.0000
|1.1984
|71
|2005.09.30 21:38
|sell
|37
|0.80
|1.2028
|0.0000
|1.1998
|72
|2005.09.30 21:55
|close
|37
|0.80
|1.2016
|0.0000
|1.1998
|96.00
|6029.75
|73
|2005.09.30 21:55
|close
|36
|0.40
|1.2015
|0.0000
|1.1984
|-4.00
|6025.75
|74
|2005.09.30 21:55
|close
|35
|0.20
|1.2014
|0.0000
|1.1972
|-24.00
|6001.75
|75
|2005.10.03 01:15
|sell
|38
|0.20
|1.2016
|0.0000
|1.1986
|76
|2005.10.03 01:56
|sell
|39
|0.40
|1.2026
|0.0000
|1.1996
|77
|2005.10.03 02:13
|close
|39
|0.40
|1.2012
|0.0000
|1.1996
|56.00
|6057.75
|78
|2005.10.03 02:13
|close
|38
|0.20
|1.2013
|0.0000
|1.1986
|6.00
|6063.75
|79
|2005.10.03 02:15
|sell
|40
|0.20
|1.2013
|0.0000
|1.1983
|80
|2005.10.03 02:33
|t/p
|40
|0.20
|1.1983
|0.0000
|1.1983
|60.00
|6123.75
|81
|2005.10.03 02:33
|sell
|41
|0.20
|1.1981
|0.0000
|1.1951
|82
|2005.10.03 03:06
|t/p
|41
|0.20
|1.1951
|0.0000
|1.1951
|60.00
|6183.75
|83
|2005.10.03 03:06
|sell
|42
|0.20
|1.1945
|0.0000
|1.1915
|84
|2005.10.03 03:28
|sell
|43
|0.40
|1.1955
|0.0000
|1.1925
|85
|2005.10.03 03:41
|close
|43
|0.40
|1.1941
|0.0000
|1.1925
|56.00
|6239.75
|86
|2005.10.03 03:41
|close
|42
|0.20
|1.1942
|0.0000
|1.1915
|6.00
|6245.75
|87
|2005.10.03 03:41
|sell
|44
|0.20
|1.1940
|0.0000
|1.1910
|88
|2005.10.03 03:48
|sell
|45
|0.40
|1.1950
|0.0000
|1.1920
|89
|2005.10.03 04:14
|close
|45
|0.40
|1.1936
|0.0000
|1.1920
|56.00
|6301.75
|90
|2005.10.03 04:15
|close
|44
|0.20
|1.1936
|0.0000
|1.1910
|8.00
|6309.75
|91
|2005.10.03 04:15
|sell
|46
|0.20
|1.1935
|0.0000
|1.1905
|92
|2005.10.03 05:59
|sell
|47
|0.40
|1.1946
|0.0000
|1.1916
|93
|2005.10.03 07:18
|sell
|48
|0.80
|1.1956
|0.0000
|1.1926
|94
|2005.10.03 10:23
|close
|48
|0.80
|1.1945
|0.0000
|1.1926
|88.00
|6397.75
|95
|2005.10.03 10:23
|close
|47
|0.40
|1.1945
|0.0000
|1.1916
|4.00
|6401.75
|96
|2005.10.03 10:24
|close
|46
|0.20
|1.1944
|0.0000
|1.1905
|-18.00
|6383.75
|97
|2005.10.03 10:24
|sell
|49
|0.20
|1.1942
|0.0000
|1.1912
|98
|2005.10.03 16:16
|t/p
|49
|0.20
|1.1912
|0.0000
|1.1912
|60.00
|6443.75
|99
|2005.10.03 16:16
|sell
|50
|0.20
|1.1910
|0.0000
|1.1880
|100
|2005.10.03 17:19
|sell
|51
|0.40
|1.1922
|0.0000
|1.1892
|101
|2005.10.03 18:30
|close
|51
|0.40
|1.1906
|0.0000
|1.1892
|64.00
|6507.75
|102
|2005.10.03 18:30
|close
|50
|0.20
|1.1906
|0.0000
|1.1880
|8.00
|6515.75
|103
|2005.10.03 18:30
|sell
|52
|0.20
|1.1903
|0.0000
|1.1873
|104
|2005.10.03 20:06
|sell
|53
|0.40
|1.1913
|0.0000
|1.1883
|105
|2005.10.03 23:19
|sell
|54
|0.80
|1.1924
|0.0000
|1.1894
|106
|2005.10.04 00:28
|close
|54
|0.80
|1.1913
|0.0000
|1.1894
|92.70
|6608.45
|107
|2005.10.04 00:28
|close
|53
|0.40
|1.1914
|0.0000
|1.1883
|-1.65
|6606.80
|108
|2005.10.04 00:29
|close
|52
|0.20
|1.1915
|0.0000
|1.1873
|-22.83
|6583.97
|109
|2005.10.04 00:29
|sell
|55
|0.20
|1.1912
|0.0000
|1.1882
|110
|2005.10.04 01:44
|sell
|56
|0.40
|1.1924
|0.0000
|1.1894
|111
|2005.10.04 03:11
|close
|56
|0.40
|1.1908
|0.0000
|1.1894
|64.00
|6647.97
|112
|2005.10.04 03:11
|close
|55
|0.20
|1.1909
|0.0000
|1.1882
|6.00
|6653.97
|113
|2005.10.04 03:12
|sell
|57
|0.20
|1.1908
|0.0000
|1.1878
|114
|2005.10.04 04:26
|sell
|58
|0.40
|1.1918
|0.0000
|1.1888
|115
|2005.10.04 05:06
|sell
|59
|0.80
|1.1929
|0.0000
|1.1899
|116
|2005.10.04 08:30
|close
|59
|0.80
|1.1917
|0.0000
|1.1899
|96.00
|6749.97
|117
|2005.10.04 08:30
|close
|58
|0.40
|1.1915
|0.0000
|1.1888
|12.00
|6761.97
|118
|2005.10.04 08:30
|close
|57
|0.20
|1.1913
|0.0000
|1.1878
|-10.00
|6751.97
|119
|2005.10.04 08:30
|sell
|60
|0.20
|1.1910
|0.0000
|1.1880
|120
|2005.10.04 09:30
|sell
|61
|0.40
|1.1921
|0.0000
|1.1891
|121
|2005.10.04 09:51
|close
|61
|0.40
|1.1906
|0.0000
|1.1891
|60.00
|6811.97
|122
|2005.10.04 09:51
|close
|60
|0.20
|1.1907
|0.0000
|1.1880
|6.00
|6817.97
|123
|2005.10.04 09:51
|sell
|62
|0.20
|1.1906
|0.0000
|1.1876
|124
|2005.10.04 10:17
|sell
|63
|0.40
|1.1917
|0.0000
|1.1887
|125
|2005.10.04 10:19
|sell
|64
|0.80
|1.1928
|0.0000
|1.1898
|126
|2005.10.04 12:42
|close
|64
|0.80
|1.1917
|0.0000
|1.1898
|88.00
|6905.97
|127
|2005.10.04 12:42
|close
|63
|0.40
|1.1919
|0.0000
|1.1887
|-8.00
|6897.97
|128
|2005.10.04 12:42
|close
|62
|0.20
|1.1917
|0.0000
|1.1876
|-22.00
|6875.97
|129
|2005.10.04 12:42
|sell
|65
|0.20
|1.1916
|0.0000
|1.1886
|130
|2005.10.04 13:01
|sell
|66
|0.40
|1.1926
|0.0000
|1.1896
|131
|2005.10.04 13:52
|sell
|67
|0.80
|1.1936
|0.0000
|1.1906
|132
|2005.10.04 14:29
|close
|67
|0.80
|1.1926
|0.0000
|1.1906
|80.00
|6955.97
|133
|2005.10.04 14:29
|close
|66
|0.40
|1.1926
|0.0000
|1.1896
|0.00
|6955.97
|134
|2005.10.04 14:29
|close
|65
|0.20
|1.1926
|0.0000
|1.1886
|-20.00
|6935.97
|135
|2005.10.04 14:30
|sell
|68
|0.20
|1.1923
|0.0000
|1.1893
|136
|2005.10.04 14:56
|sell
|69
|0.40
|1.1933
|0.0000
|1.1903
|137
|2005.10.04 15:33
|sell
|70
|0.80
|1.1945
|0.0000
|1.1915
|138
|2005.10.04 15:33
|close
|70
|0.80
|1.1934
|0.0000
|1.1915
|88.00
|7023.97
|139
|2005.10.04 15:33
|close
|69
|0.40
|1.1939
|0.0000
|1.1903
|-24.00
|6999.97
|140
|2005.10.04 15:33
|close
|68
|0.20
|1.1947
|0.0000
|1.1893
|-48.00
|6951.97
|141
|2005.10.04 16:00
|sell
|71
|0.20
|1.1930
|0.0000
|1.1900
|142
|2005.10.04 16:24
|sell
|72
|0.40
|1.1940
|0.0000
|1.1910
|143
|2005.10.04 17:17
|close
|72
|0.40
|1.1926
|0.0000
|1.1910
|56.00
|7007.97
|144
|2005.10.04 17:17
|close
|71
|0.20
|1.1928
|0.0000
|1.1900
|4.00
|7011.97
|145
|2005.10.04 17:18
|sell
|73
|0.20
|1.1925
|0.0000
|1.1895
|146
|2005.10.04 18:30
|sell
|74
|0.40
|1.1938
|0.0000
|1.1908
|147
|2005.10.04 18:58
|close
|74
|0.40
|1.1923
|0.0000
|1.1908
|60.00
|7071.97
|148
|2005.10.04 18:58
|close
|73
|0.20
|1.1924
|0.0000
|1.1895
|2.00
|7073.97
|149
|2005.10.04 19:15
|sell
|75
|0.20
|1.1918
|0.0000
|1.1888
|150
|2005.10.04 19:54
|sell
|76
|0.40
|1.1928
|0.0000
|1.1898
|151
|2005.10.05 03:50
|sell
|77
|0.80
|1.1939
|0.0000
|1.1909
|152
|2005.10.13 15:34
|close
|77
|0.80
|1.1928
|0.0000
|1.1909
|135.00
|7208.97
|153
|2005.10.13 15:34
|close
|76
|0.40
|1.1929
|0.0000
|1.1898
|21.85
|7230.82
|154
|2005.10.13 15:35
|close
|75
|0.20
|1.1930
|0.0000
|1.1888
|-11.08
|7219.75
|155
|2005.10.13 15:35
|sell
|78
|0.20
|1.1929
|0.0000
|1.1899
|156
|2005.10.13 17:05
|sell
|79
|0.40
|1.1939
|0.0000
|1.1909
|157
|2005.10.13 18:29
|sell
|80
|0.80
|1.1949
|0.0000
|1.1919
|158
|2005.10.18 12:24
|close
|80
|0.80
|1.1939
|0.0000
|1.1919
|94.10
|7313.85
|159
|2005.10.18 12:24
|close
|79
|0.40
|1.1942
|0.0000
|1.1909
|-4.95
|7308.90
|160
|2005.10.18 12:24
|close
|78
|0.20
|1.1939
|0.0000
|1.1899
|-16.48
|7292.42
|161
|2005.10.18 12:24
|sell
|81
|0.20
|1.1939
|0.0000
|1.1909
|162
|2005.10.18 12:55
|sell
|82
|0.40
|1.1949
|0.0000
|1.1919
|163
|2005.10.18 14:15
|close
|82
|0.40
|1.1935
|0.0000
|1.1919
|56.00
|7348.42
|164
|2005.10.18 14:15
|close
|81
|0.20
|1.1938
|0.0000
|1.1909
|2.00
|7350.42
|165
|2005.10.18 14:15
|sell
|83
|0.20
|1.1932
|0.0000
|1.1902
|166
|2005.10.18 15:52
|sell
|84
|0.40
|1.1942
|0.0000
|1.1912
|167
|2005.10.18 16:35
|close
|84
|0.40
|1.1927
|0.0000
|1.1912
|60.00
|7410.42
|168
|2005.10.18 16:36
|close
|83
|0.20
|1.1925
|0.0000
|1.1902
|14.00
|7424.42
|169
|2005.10.18 16:36
|buy
|85
|0.20
|1.1927
|0.0000
|1.1957
|170
|2005.10.18 19:26
|t/p
|85
|0.20
|1.1957
|0.0000
|1.1957
|60.00
|7484.42
|171
|2005.10.18 19:26
|buy
|86
|0.20
|1.1959
|0.0000
|1.1989
|172
|2005.10.18 20:36
|buy
|87
|0.40
|1.1949
|0.0000
|1.1979
|173
|2005.10.18 23:35
|close
|87
|0.40
|1.1963
|0.0000
|1.1979
|56.00
|7540.42
|174
|2005.10.18 23:35
|close
|86
|0.20
|1.1961
|0.0000
|1.1989
|4.00
|7544.42
|175
|2005.10.18 23:36
|buy
|88
|0.20
|1.1965
|0.0000
|1.1995
|176
|2005.10.19 00:54
|buy
|89
|0.40
|1.1954
|0.0000
|1.1984
|177
|2005.10.19 01:12
|buy
|90
|0.80
|1.1942
|0.0000
|1.1972
|178
|2005.10.19 11:26
|close
|90
|0.80
|1.1953
|0.0000
|1.1972
|88.00
|7632.42
|179
|2005.10.19 11:26
|close
|89
|0.40
|1.1952
|0.0000
|1.1984
|-8.00
|7624.42
|180
|2005.10.19 11:26
|close
|88
|0.20
|1.1953
|0.0000
|1.1995
|-25.38
|7599.04
|181
|2005.10.19 11:26
|buy
|91
|0.20
|1.1956
|0.0000
|1.1986
|182
|2005.10.19 11:29
|buy
|92
|0.40
|1.1946
|0.0000
|1.1976
|183
|2005.10.19 11:35
|close
|92
|0.40
|1.1960
|0.0000
|1.1976
|56.00
|7655.04
|184
|2005.10.19 11:35
|close
|91
|0.20
|1.1959
|0.0000
|1.1986
|6.00
|7661.04
|185
|2005.10.19 11:35
|buy
|93
|0.20
|1.1960
|0.0000
|1.1990
|186
|2005.10.19 11:39
|buy
|94
|0.40
|1.1947
|0.0000
|1.1977
|187
|2005.10.19 12:28
|close
|94
|0.40
|1.1962
|0.0000
|1.1977
|60.00
|7721.04
|188
|2005.10.19 12:28
|close
|93
|0.20
|1.1961
|0.0000
|1.1990
|2.00
|7723.04
|189
|2005.10.19 12:28
|buy
|95
|0.20
|1.1962
|0.0000
|1.1992
|190
|2005.10.19 13:39
|buy
|96
|0.40
|1.1951
|0.0000
|1.1981
|191
|2005.10.19 14:33
|buy
|97
|0.80
|1.1941
|0.0000
|1.1971
|192
|2005.10.19 15:44
|close
|97
|0.80
|1.1952
|0.0000
|1.1971
|88.00
|7811.04
|193
|2005.10.19 15:44
|close
|96
|0.40
|1.1948
|0.0000
|1.1981
|-12.00
|7799.04
|194
|2005.10.19 15:44
|close
|95
|0.20
|1.1947
|0.0000
|1.1992
|-30.00
|7769.04
|195
|2005.10.19 15:44
|sell
|98
|0.20
|1.1952
|0.0000
|1.1922
|196
|2005.10.19 15:46
|sell
|99
|0.40
|1.1962
|0.0000
|1.1932
|197
|2005.10.19 16:36
|sell
|100
|0.80
|1.1973
|0.0000
|1.1943
|198
|2005.10.20 05:15
|close
|100
|0.80
|1.1962
|0.0000
|1.1943
|102.10
|7871.14
|199
|2005.10.20 05:17
|close
|99
|0.40
|1.1963
|0.0000
|1.1932
|3.05
|7874.19
|200
|2005.10.20 05:18
|close
|98
|0.20
|1.1965
|0.0000
|1.1922
|-22.48
|7851.72
|201
|2005.10.20 05:19
|sell
|101
|0.20
|1.1961
|0.0000
|1.1931
|202
|2005.10.20 06:39
|sell
|102
|0.40
|1.1971
|0.0000
|1.1941
|203
|2005.10.20 08:47
|sell
|103
|0.80
|1.1983
|0.0000
|1.1953
|204
|2005.10.20 09:34
|close
|103
|0.80
|1.1972
|0.0000
|1.1953
|88.00
|7939.72
|205
|2005.10.20 09:34
|close
|102
|0.40
|1.1971
|0.0000
|1.1941
|0.00
|7939.72
|206
|2005.10.20 09:34
|close
|101
|0.20
|1.1971
|0.0000
|1.1931
|-20.00
|7919.72
|207
|2005.10.20 09:34
|sell
|104
|0.20
|1.1971
|0.0000
|1.1941
|208
|2005.10.20 10:35
|sell
|105
|0.40
|1.1982
|0.0000
|1.1952
|209
|2005.10.20 11:06
|close
|105
|0.40
|1.1968
|0.0000
|1.1952
|56.00
|7975.72
|210
|2005.10.20 11:06
|close
|104
|0.20
|1.1969
|0.0000
|1.1941
|4.00
|7979.72
|211
|2005.10.20 11:07
|sell
|106
|0.20
|1.1966
|0.0000
|1.1936
|212
|2005.10.20 11:43
|sell
|107
|0.40
|1.1977
|0.0000
|1.1947
|213
|2005.10.20 12:53
|close
|107
|0.40
|1.1963
|0.0000
|1.1947
|56.00
|8035.72
|214
|2005.10.20 12:53
|close
|106
|0.20
|1.1964
|0.0000
|1.1936
|4.00
|8039.72
|215
|2005.10.20 12:54
|sell
|108
|0.20
|1.1961
|0.0000
|1.1931
|216
|2005.10.20 15:51
|sell
|109
|0.40
|1.1971
|0.0000
|1.1941
|217
|2005.10.20 16:19
|sell
|110
|0.80
|1.1982
|0.0000
|1.1952
|218
|2005.10.20 17:06
|close
|110
|0.80
|1.1971
|0.0000
|1.1952
|88.00
|8127.72
|219
|2005.10.20 17:06
|close
|109
|0.40
|1.1974
|0.0000
|1.1941
|-12.00
|8115.72
|220
|2005.10.20 17:06
|close
|108
|0.20
|1.1976
|0.0000
|1.1931
|-30.00
|8085.72
|221
|2005.10.20 17:06
|buy
|111
|0.20
|1.1972
|0.0000
|1.2002
|222
|2005.10.20 21:17
|t/p
|111
|0.20
|1.2002
|0.0000
|1.2002
|60.00
|8145.72
|223
|2005.10.20 21:17
|buy
|112
|0.20
|1.2006
|0.0000
|1.2036
|224
|2005.10.21 01:54
|t/p
|112
|0.20
|1.2036
|0.0000
|1.2036
|58.62
|8204.34
|225
|2005.10.21 01:54
|buy
|113
|0.20
|1.2039
|0.0000
|1.2069
|226
|2005.10.21 03:17
|t/p
|113
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2069
|60.00
|8264.34
|227
|2005.10.21 03:17
|buy
|114
|0.20
|1.2078
|0.0000
|1.2108
|228
|2005.10.21 03:18
|buy
|115
|0.40
|1.2067
|0.0000
|1.2097
|229
|2005.10.21 03:26
|buy
|116
|0.80
|1.2057
|0.0000
|1.2087
|230
|2005.10.25 15:45
|close
|116
|0.80
|1.2068
|0.0000
|1.2087
|76.97
|8341.30
|231
|2005.10.25 15:45
|close
|115
|0.40
|1.2066
|0.0000
|1.2097
|-9.52
|8331.79
|232
|2005.10.25 15:45
|close
|114
|0.20
|1.2069
|0.0000
|1.2108
|-20.76
|8311.03
|233
|2005.10.25 15:45
|buy
|117
|0.20
|1.2072
|0.0000
|1.2102
|234
|2005.10.25 15:46
|buy
|118
|0.40
|1.2061
|0.0000
|1.2091
|235
|2005.10.25 16:01
|close
|118
|0.40
|1.2083
|0.0000
|1.2091
|88.00
|8399.03
|236
|2005.10.25 16:01
|close
|117
|0.20
|1.2071
|0.0000
|1.2102
|-2.00
|8397.03
|237
|2005.10.25 16:02
|buy
|119
|0.20
|1.2076
|0.0000
|1.2106
|238
|2005.10.25 16:27
|t/p
|119
|0.20
|1.2106
|0.0000
|1.2106
|60.00
|8457.03
|239
|2005.10.25 16:27
|buy
|120
|0.20
|1.2108
|0.0000
|1.2138
|240
|2005.10.25 16:56
|buy
|121
|0.40
|1.2096
|0.0000
|1.2126
|241
|2005.10.25 20:09
|close
|121
|0.40
|1.2110
|0.0000
|1.2126
|56.00
|8513.03
|242
|2005.10.25 20:09
|close
|120
|0.20
|1.2111
|0.0000
|1.2138
|6.00
|8519.03
|243
|2005.10.25 20:09
|sell
|122
|0.20
|1.2112
|0.0000
|1.2082
|244
|2005.10.26 08:14
|sell
|123
|0.40
|1.2125
|0.0000
|1.2095
|245
|2005.10.26 08:43
|close
|123
|0.40
|1.2108
|0.0000
|1.2095
|68.00
|8587.03
|246
|2005.10.26 08:44
|close
|122
|0.20
|1.2106
|0.0000
|1.2082
|13.17
|8600.20
|247
|2005.10.26 08:44
|buy
|124
|0.20
|1.2109
|0.0000
|1.2139
|248
|2005.10.26 09:09
|buy
|125
|0.40
|1.2099
|0.0000
|1.2129
|249
|2005.10.26 09:20
|buy
|126
|0.80
|1.2087
|0.0000
|1.2117
|250
|2005.10.26 16:11
|close
|126
|0.80
|1.2098
|0.0000
|1.2117
|88.00
|8688.20
|251
|2005.10.26 16:11
|close
|125
|0.40
|1.2097
|0.0000
|1.2129
|-8.00
|8680.20
|252
|2005.10.26 16:11
|close
|124
|0.20
|1.2094
|0.0000
|1.2139
|-30.00
|8650.20
|253
|2005.10.26 16:11
|buy
|127
|0.20
|1.2099
|0.0000
|1.2129
|254
|2005.10.26 16:17
|buy
|128
|0.40
|1.2087
|0.0000
|1.2117
|255
|2005.10.26 16:48
|buy
|129
|0.80
|1.2076
|0.0000
|1.2106
|256
|2005.10.27 02:25
|close
|129
|0.80
|1.2087
|0.0000
|1.2106
|71.45
|8721.65
|257
|2005.10.27 02:25
|close
|128
|0.40
|1.2084
|0.0000
|1.2117
|-20.28
|8701.38
|258
|2005.10.27 02:25
|close
|127
|0.20
|1.2087
|0.0000
|1.2129
|-28.14
|8673.24
|259
|2005.10.27 02:26
|buy
|130
|0.20
|1.2088
|0.0000
|1.2118
|260
|2005.10.27 05:17
|t/p
|130
|0.20
|1.2118
|0.0000
|1.2118
|60.00
|8733.24
|261
|2005.10.27 05:17
|buy
|131
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2151
|262
|2005.10.27 05:23
|buy
|132
|0.40
|1.2110
|0.0000
|1.2140
|263
|2005.10.27 06:25
|close
|132
|0.40
|1.2124
|0.0000
|1.2140
|56.00
|8789.24
|264
|2005.10.27 06:26
|close
|131
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2151
|0.00
|8789.24
|265
|2005.10.27 06:26
|buy
|133
|0.20
|1.2125
|0.0000
|1.2155
|266
|2005.10.27 07:19
|buy
|134
|0.40
|1.2110
|0.0000
|1.2140
|267
|2005.10.27 07:23
|buy
|135
|0.80
|1.2100
|0.0000
|1.2130
|268
|2005.10.27 09:08
|close
|135
|0.80
|1.2111
|0.0000
|1.2130
|88.00
|8877.24
|269
|2005.10.27 09:08
|close
|134
|0.40
|1.2110
|0.0000
|1.2140
|0.00
|8877.24
|270
|2005.10.27 09:08
|close
|133
|0.20
|1.2109
|0.0000
|1.2155
|-32.00
|8845.24
|271
|2005.10.27 09:08
|sell
|136
|0.20
|1.2110
|0.0000
|1.2080
|272
|2005.10.27 09:26
|sell
|137
|0.40
|1.2121
|0.0000
|1.2091
|273
|2005.10.27 10:09
|sell
|138
|0.80
|1.2131
|0.0000
|1.2101
|274
|2005.10.27 11:11
|close
|138
|0.80
|1.2117
|0.0000
|1.2101
|112.00
|8957.24
|275
|2005.10.27 11:11
|close
|137
|0.40
|1.2120
|0.0000
|1.2091
|4.00
|8961.24
|276
|2005.10.27 11:11
|close
|136
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2080
|-22.00
|8939.24
|277
|2005.10.27 11:11
|buy
|139
|0.20
|1.2124
|0.0000
|1.2154
|278
|2005.10.27 14:45
|t/p
|139
|0.20
|1.2154
|0.0000
|1.2154
|60.00
|8999.24
|279
|2005.10.27 14:45
|buy
|140
|0.20
|1.2156
|0.0000
|1.2186
|280
|2005.10.27 15:49
|buy
|141
|0.40
|1.2146
|0.0000
|1.2176
|281
|2005.10.27 16:18
|buy
|142
|0.80
|1.2134
|0.0000
|1.2164
|282
|2005.10.27 16:26
|close
|142
|0.80
|1.2145
|0.0000
|1.2164
|88.00
|9087.24
|283
|2005.10.27 16:26
|close
|141
|0.40
|1.2143
|0.0000
|1.2176
|-12.00
|9075.24
|284
|2005.10.27 16:26
|close
|140
|0.20
|1.2142
|0.0000
|1.2186
|-28.00
|9047.24
|285
|2005.10.27 16:26
|sell
|143
|0.20
|1.2143
|0.0000
|1.2113
|286
|2005.10.28 02:50
|sell
|144
|0.40
|1.2154
|0.0000
|1.2124
|287
|2005.10.28 03:00
|close
|144
|0.40
|1.2138
|0.0000
|1.2124
|64.00
|9111.24
|288
|2005.10.28 03:00
|close
|143
|0.20
|1.2140
|0.0000
|1.2113
|7.17
|9118.42
|289
|2005.10.28 04:27
|buy
|145
|0.20
|1.2145
|0.0000
|1.2175
|290
|2005.10.28 05:59
|buy
|146
|0.40
|1.2135
|0.0000
|1.2165
|291
|2005.10.28 08:27
|close
|146
|0.40
|1.2149
|0.0000
|1.2165
|56.00
|9174.42
|292
|2005.10.28 08:27
|close
|145
|0.20
|1.2148
|0.0000
|1.2175
|6.00
|9180.42
|293
|2005.10.28 08:27
|buy
|147
|0.20
|1.2148
|0.0000
|1.2178
|294
|2005.10.28 13:49
|buy
|148
|0.40
|1.2137
|0.0000
|1.2167
|295
|2005.10.28 14:30
|buy
|149
|0.80
|1.2125
|0.0000
|1.2155
|296
|2005.10.28 14:35
|close
|149
|0.80
|1.2136
|0.0000
|1.2155
|88.00
|9268.42
|297
|2005.10.28 14:35
|close
|148
|0.40
|1.2136
|0.0000
|1.2167
|-4.00
|9264.42
|298
|2005.10.28 14:35
|close
|147
|0.20
|1.2134
|0.0000
|1.2178
|-28.00
|9236.42
|299
|2005.10.28 15:52
|buy
|150
|0.20
|1.2118
|0.0000
|1.2148
|300
|2005.10.28 16:49
|buy
|151
|0.40
|1.2107
|0.0000
|1.2137
|301
|2005.10.28 17:01
|buy
|152
|0.80
|1.2097
|0.0000
|1.2127
|302
|2006.01.04 13:38
|close
|152
|0.80
|1.2109
|0.0000
|1.2127
|-268.11
|8968.30
|303
|2006.01.04 13:38
|close
|151
|0.40
|1.2109
|0.0000
|1.2137
|-174.06
|8794.25
|304
|2006.01.04 13:39
|close
|150
|0.20
|1.2107
|0.0000
|1.2148
|-113.03
|8681.22
|305
|2006.01.04 13:39
|buy
|153
|0.20
|1.2105
|0.0000
|1.2135
|306
|2006.01.04 13:46
|buy
|154
|0.40
|1.2094
|0.0000
|1.2124
|307
|2006.01.04 14:01
|buy
|155
|0.80
|1.2081
|0.0000
|1.2111
|308
|2006.01.04 14:06
|close
|155
|0.80
|1.2093
|0.0000
|1.2111
|96.00
|8777.22
|309
|2006.01.04 14:06
|close
|154
|0.40
|1.2093
|0.0000
|1.2124
|-4.00
|8773.22
|310
|2006.01.04 14:06
|close
|153
|0.20
|1.2092
|0.0000
|1.2135
|-26.00
|8747.22
|311
|2006.01.04 14:06
|buy
|156
|0.20
|1.2093
|0.0000
|1.2123
|312
|2006.01.04 14:13
|buy
|157
|0.40
|1.2083
|0.0000
|1.2113
|313
|2006.01.04 14:40
|close
|157
|0.40
|1.2097
|0.0000
|1.2113
|56.00
|8803.22
|314
|2006.01.04 14:40
|close
|156
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2123
|10.00
|8813.22
|315
|2006.01.04 14:40
|sell
|158
|0.20
|1.2098
|0.0000
|1.2068
|316
|2006.01.04 15:50
|t/p
|158
|0.20
|1.2068
|0.0000
|1.2068
|60.00
|8873.22
|317
|2006.01.04 15:50
|sell
|159
|0.20
|1.2066
|0.0000
|1.2036
|318
|2006.01.04 15:54
|sell
|160
|0.40
|1.2080
|0.0000
|1.2050
|319
|2006.01.04 16:03
|sell
|161
|0.80
|1.2090
|0.0000
|1.2060
|320
|2006.01.04 16:12
|close
|161
|0.80
|1.2078
|0.0000
|1.2060
|96.00
|8969.22
|321
|2006.01.04 16:12
|close
|160
|0.40
|1.2080
|0.0000
|1.2050
|0.00
|8969.22
|322
|2006.01.04 16:12
|close
|159
|0.20
|1.2084
|0.0000
|1.2036
|-36.00
|8933.22
|323
|2006.01.04 16:12
|sell
|162
|0.20
|1.2081
|0.0000
|1.2051
|324
|2006.01.04 16:33
|sell
|163
|0.40
|1.2091
|0.0000
|1.2061
|325
|2006.01.04 16:40
|close
|163
|0.40
|1.2077
|0.0000
|1.2061
|56.00
|8989.22
|326
|2006.01.04 16:40
|close
|162
|0.20
|1.2079
|0.0000
|1.2051
|4.00
|8993.22
|327
|2006.01.04 16:40
|sell
|164
|0.20
|1.2079
|0.0000
|1.2049
|328
|2006.01.04 16:54
|sell
|165
|0.40
|1.2089
|0.0000
|1.2059
|329
|2006.01.04 17:14
|sell
|166
|0.80
|1.2099
|0.0000
|1.2069
|330
|2006.01.04 17:16
|close
|166
|0.80
|1.2089
|0.0000
|1.2069
|80.00
|9073.22
|331
|2006.01.04 17:16
|close
|165
|0.40
|1.2090
|0.0000
|1.2059
|-4.00
|9069.22
|332
|2006.01.04 17:16
|close
|164
|0.20
|1.2091
|0.0000
|1.2049
|-24.00
|9045.22
|333
|2006.01.04 17:16
|buy
|167
|0.20
|1.2090
|0.0000
|1.2120
|334
|2006.01.04 17:26
|buy
|168
|0.40
|1.2077
|0.0000
|1.2107
|335
|2006.01.04 17:59
|close
|168
|0.40
|1.2092
|0.0000
|1.2107
|60.00
|9105.22
|336
|2006.01.04 17:59
|close
|167
|0.20
|1.2092
|0.0000
|1.2120
|4.00
|9109.22
|337
|2006.01.04 17:59
|sell
|169
|0.20
|1.2091
|0.0000
|1.2061
|338
|2006.01.04 18:21
|sell
|170
|0.40
|1.2101
|0.0000
|1.2071
|339
|2006.01.04 18:23
|sell
|171
|0.80
|1.2112
|0.0000
|1.2082
|340
|2006.01.05 02:05
|close
|171
|0.80
|1.2101
|0.0000
|1.2082
|102.10
|9211.32
|341
|2006.01.05 02:05
|close
|170
|0.40
|1.2102
|0.0000
|1.2071
|3.05
|9214.37
|342
|2006.01.05 02:05
|close
|169
|0.20
|1.2101
|0.0000
|1.2061
|-16.48
|9197.90
|343
|2006.01.05 02:05
|buy
|172
|0.20
|1.2100
|0.0000
|1.2130
|344
|2006.01.05 08:45
|buy
|173
|0.40
|1.2088
|0.0000
|1.2118
|345
|2006.01.05 09:54
|close
|173
|0.40
|1.2104
|0.0000
|1.2118
|64.00
|9261.90
|346
|2006.01.05 09:54
|close
|172
|0.20
|1.2095
|0.0000
|1.2130
|-10.00
|9251.90
|347
|2006.01.05 09:54
|buy
|174
|0.20
|1.2102
|0.0000
|1.2132
|348
|2006.01.05 10:33
|buy
|175
|0.40
|1.2092
|0.0000
|1.2122
|349
|2006.01.05 11:50
|buy
|176
|0.80
|1.2078
|0.0000
|1.2108
|350
|2006.01.05 12:24
|close
|176
|0.80
|1.2090
|0.0000
|1.2108
|96.00
|9347.90
|351
|2006.01.05 12:25
|close
|175
|0.40
|1.2082
|0.0000
|1.2122
|-40.00
|9307.90
|352
|2006.01.05 12:25
|close
|174
|0.20
|1.2082
|0.0000
|1.2132
|-40.00
|9267.90
|353
|2006.01.05 12:49
|buy
|177
|0.20
|1.2090
|0.0000
|1.2120
|354
|2006.01.05 14:43
|buy
|178
|0.40
|1.2079
|0.0000
|1.2109
|355
|2006.01.05 15:19
|close
|178
|0.40
|1.2093
|0.0000
|1.2109
|56.00
|9323.90
|356
|2006.01.05 15:19
|close
|177
|0.20
|1.2094
|0.0000
|1.2120
|8.00
|9331.90
|357
|2006.01.05 15:19
|buy
|179
|0.20
|1.2095
|0.0000
|1.2125
|358
|2006.01.05 15:50
|buy
|180
|0.40
|1.2085
|0.0000
|1.2115
|359
|2006.01.05 17:09
|close
|180
|0.40
|1.2101
|0.0000
|1.2115
|64.00
|9395.90
|360
|2006.01.05 17:09
|close
|179
|0.20
|1.2101
|0.0000
|1.2125
|12.00
|9407.90
|361
|2006.01.05 17:09
|buy
|181
|0.20
|1.2100
|0.0000
|1.2130
|362
|2006.01.05 17:09
|buy
|182
|0.40
|1.2089
|0.0000
|1.2119
|363
|2006.01.05 17:10
|close
|182
|0.40
|1.2106
|0.0000
|1.2119
|68.00
|9475.90
|364
|2006.01.05 17:10
|close
|181
|0.20
|1.2102
|0.0000
|1.2130
|4.00
|9479.90
|365
|2006.01.05 17:10
|buy
|183
|0.20
|1.2105
|0.0000
|1.2135
|366
|2006.01.05 17:16
|buy
|184
|0.40
|1.2089
|0.0000
|1.2119
|367
|2006.01.05 18:41
|close
|184
|0.40
|1.2106
|0.0000
|1.2119
|68.00
|9547.90
|368
|2006.01.05 18:41
|close
|183
|0.20
|1.2103
|0.0000
|1.2135
|-4.00
|9543.90
|369
|2006.01.05 18:41
|buy
|185
|0.20
|1.2114
|0.0000
|1.2144
|370
|2006.01.05 18:41
|buy
|186
|0.40
|1.2102
|0.0000
|1.2132
|371
|2006.01.05 18:49
|buy
|187
|0.80
|1.2092
|0.0000
|1.2122
|372
|2006.01.05 19:09
|close
|187
|0.80
|1.2103
|0.0000
|1.2122
|88.00
|9631.90
|373
|2006.01.05 19:09
|close
|186
|0.40
|1.2101
|0.0000
|1.2132
|-4.00
|9627.90
|374
|2006.01.05 19:09
|close
|185
|0.20
|1.2099
|0.0000
|1.2144
|-30.00
|9597.90
|375
|2006.01.05 19:09
|buy
|188
|0.20
|1.2102
|0.0000
|1.2132
|376
|2006.01.06 02:35
|buy
|189
|0.40
|1.2092
|0.0000
|1.2122
|377
|2006.01.06 02:49
|buy
|190
|0.80
|1.2081
|0.0000
|1.2111
|378
|2006.01.06 03:19
|close
|190
|0.80
|1.2093
|0.0000
|1.2111
|95.99
|9693.89
|379
|2006.01.06 03:19
|close
|189
|0.40
|1.2092
|0.0000
|1.2122
|0.00
|9693.89
|380
|2006.01.06 03:20
|close
|188
|0.20
|1.2093
|0.0000
|1.2132
|-19.38
|9674.51
|381
|2006.01.06 05:15
|buy
|191
|0.20
|1.2091
|0.0000
|1.2121
|382
|2006.01.06 14:30
|t/p
|191
|0.20
|1.2121
|0.0000
|1.2121
|60.00
|9734.51
|383
|2006.01.06 14:30
|buy
|192
|0.20
|1.2125
|0.0000
|1.2155
|384
|2006.01.06 14:30
|buy
|193
|0.40
|1.2108
|0.0000
|1.2138
|385
|2006.01.06 14:30
|close
|193
|0.40
|1.2129
|0.0000
|1.2138
|84.00
|9818.51
|386
|2006.01.06 14:31
|close
|192
|0.20
|1.2130
|0.0000
|1.2155
|10.00
|9828.51
|387
|2006.01.06 14:31
|buy
|194
|0.20
|1.2126
|0.0000
|1.2156
|388
|2006.01.06 14:33
|buy
|195
|0.40
|1.2115
|0.0000
|1.2145
|389
|2006.01.06 14:35
|buy
|196
|0.80
|1.2102
|0.0000
|1.2132
|390
|2006.01.06 14:35
|close
|196
|0.80
|1.2120
|0.0000
|1.2132
|144.00
|9972.51
|391
|2006.01.06 14:35
|close
|195
|0.40
|1.2118
|0.0000
|1.2145
|12.00
|9984.51
|392
|2006.01.06 14:35
|close
|194
|0.20
|1.2116
|0.0000
|1.2156
|-20.00
|9964.51
|393
|2006.01.06 14:35
|buy
|197
|0.20
|1.2115
|0.0000
|1.2145
|394
|2006.01.06 14:35
|buy
|198
|0.40
|1.2100
|0.0000
|1.2130
|395
|2006.01.06 14:36
|buy
|199
|0.80
|1.2090
|0.0000
|1.2120
|396
|2006.01.06 14:37
|close
|199
|0.80
|1.2101
|0.0000
|1.2120
|88.00
|10052.51
|397
|2006.01.06 14:37
|close
|198
|0.40
|1.2109
|0.0000
|1.2130
|36.00
|10088.51
|398
|2006.01.06 14:37
|close
|197
|0.20
|1.2107
|0.0000
|1.2145
|-16.00
|10072.51
|399
|2006.01.06 14:37
|buy
|200
|0.20
|1.2108
|0.0000
|1.2138
|400
|2006.01.06 14:37
|buy
|201
|0.40
|1.2097
|0.0000
|1.2127
|401
|2006.01.06 14:38
|close
|201
|0.40
|1.2111
|0.0000
|1.2127
|56.00
|10128.51
|402
|2006.01.06 14:38
|close
|200
|0.20
|1.2116
|0.0000
|1.2138
|16.00
|10144.51
|403
|2006.01.06 14:38
|buy
|202
|0.20
|1.2116
|0.0000
|1.2146
|404
|2006.01.06 14:42
|buy
|203
|0.40
|1.2106
|0.0000
|1.2136
|405
|2006.01.06 14:45
|close
|203
|0.40
|1.2120
|0.0000
|1.2136
|56.00
|10200.51
|406
|2006.01.06 14:45
|close
|202
|0.20
|1.2117
|0.0000
|1.2146
|2.00
|10202.51
|407
|2006.01.06 14:45
|buy
|204
|0.20
|1.2115
|0.0000
|1.2145
|408
|2006.01.06 14:48
|t/p
|204
|0.20
|1.2145
|0.0000
|1.2145
|60.00
|10262.51
|409
|2006.01.06 14:48
|buy
|205
|0.20
|1.2153
|0.0000
|1.2183
|410
|2006.01.06 14:49
|buy
|206
|0.40
|1.2138
|0.0000
|1.2168
|411
|2006.01.06 14:49
|close
|206
|0.40
|1.2156
|0.0000
|1.2168
|72.00
|10334.51
|412
|2006.01.06 14:49
|close
|205
|0.20
|1.2144
|0.0000
|1.2183
|-18.00
|10316.51
|413
|2006.01.06 14:50
|buy
|207
|0.20
|1.2148
|0.0000
|1.2178
|414
|2006.01.06 14:52
|t/p
|207
|0.20
|1.2178
|0.0000
|1.2178
|60.00
|10376.51
|415
|2006.01.06 14:52
|buy
|208
|0.20
|1.2181
|0.0000
|1.2211
|416
|2006.01.06 14:53
|buy
|209
|0.40
|1.2170
|0.0000
|1.2200
|417
|2006.01.06 15:00
|buy
|210
|0.80
|1.2158
|0.0000
|1.2188
|418
|2006.01.16 00:50
|close
|210
|0.80
|1.2171
|0.0000
|1.2188
|59.87
|10436.37
|419
|2006.01.16 00:50
|close
|209
|0.40
|1.2171
|0.0000
|1.2200
|-18.07
|10418.30
|420
|2006.01.16 00:50
|close
|208
|0.20
|1.2168
|0.0000
|1.2211
|-37.03
|10381.27
|421
|2006.01.16 00:50
|buy
|211
|0.20
|1.2172
|0.0000
|1.2202
|422
|2006.01.16 01:02
|buy
|212
|0.40
|1.2161
|0.0000
|1.2191
|423
|2006.01.16 02:22
|buy
|213
|0.80
|1.2150
|0.0000
|1.2180
|424
|2006.01.16 05:21
|close
|213
|0.80
|1.2163
|0.0000
|1.2180
|104.00
|10485.27
|425
|2006.01.16 05:21
|close
|212
|0.40
|1.2158
|0.0000
|1.2191
|-12.00
|10473.27
|426
|2006.01.16 05:21
|close
|211
|0.20
|1.2162
|0.0000
|1.2202
|-20.00
|10453.27
|427
|2006.01.16 05:22
|buy
|214
|0.20
|1.2163
|0.0000
|1.2193
|428
|2006.01.16 06:09
|buy
|215
|0.40
|1.2152
|0.0000
|1.2182
|429
|2006.01.16 06:36
|buy
|216
|0.80
|1.2141
|0.0000
|1.2171
|430
|2006.01.18 15:34
|close
|216
|0.80
|1.2153
|0.0000
|1.2171
|84.97
|10538.24
|431
|2006.01.18 15:34
|close
|215
|0.40
|1.2146
|0.0000
|1.2182
|-29.52
|10508.72
|432
|2006.01.18 15:34
|close
|214
|0.20
|1.2153
|0.0000
|1.2193
|-22.76
|10485.96
|433
|2006.01.18 15:35
|buy
|217
|0.20
|1.2153
|0.0000
|1.2183
|434
|2006.01.18 15:40
|buy
|218
|0.40
|1.2141
|0.0000
|1.2171
|435
|2006.01.18 16:02
|buy
|219
|0.80
|1.2128
|0.0000
|1.2158
|436
|2006.01.20 22:35
|close
|219
|0.80
|1.2140
|0.0000
|1.2158
|73.93
|10559.89
|437
|2006.01.20 22:35
|close
|218
|0.40
|1.2139
|0.0000
|1.2171
|-19.03
|10540.86
|438
|2006.01.20 22:36
|close
|217
|0.20
|1.2140
|0.0000
|1.2183
|-31.52
|10509.34
|439
|2006.01.20 22:37
|buy
|220
|0.20
|1.2141
|0.0000
|1.2171
|440
|2006.01.23 01:04
|t/p
|220
|0.20
|1.2171
|0.0000
|1.2171
|58.62
|10567.97
|441
|2006.01.23 01:04
|buy
|221
|0.20
|1.2173
|0.0000
|1.2203
|442
|2006.01.23 01:40
|t/p
|221
|0.20
|1.2203
|0.0000
|1.2203
|60.00
|10627.97
|443
|2006.01.23 01:40
|buy
|222
|0.20
|1.2205
|0.0000
|1.2235
|444
|2006.01.23 01:41
|t/p
|222
|0.20
|1.2235
|0.0000
|1.2235
|60.00
|10687.97
|445
|2006.01.23 01:41
|buy
|223
|0.20
|1.2239
|0.0000
|1.2269
|446
|2006.01.23 01:42
|buy
|224
|0.40
|1.2226
|0.0000
|1.2256
|447
|2006.01.23 01:44
|close
|224
|0.40
|1.2243
|0.0000
|1.2256
|68.00
|10755.97
|448
|2006.01.23 01:44
|close
|223
|0.20
|1.2243
|0.0000
|1.2269
|8.00
|10763.97
|449
|2006.01.23 01:44
|buy
|225
|0.20
|1.2244
|0.0000
|1.2274
|450
|2006.01.23 01:45
|buy
|226
|0.40
|1.2229
|0.0000
|1.2259
|451
|2006.01.23 01:45
|close
|226
|0.40
|1.2244
|0.0000
|1.2259
|60.00
|10823.97
|452
|2006.01.23 01:45
|close
|225
|0.20
|1.2243
|0.0000
|1.2274
|-2.00
|10821.97
|453
|2006.01.23 01:45
|buy
|227
|0.20
|1.2246
|0.0000
|1.2276
|454
|2006.01.23 01:45
|buy
|228
|0.40
|1.2229
|0.0000
|1.2259
|455
|2006.01.23 01:52
|buy
|229
|0.80
|1.2218
|0.0000
|1.2248
|456
|2006.01.23 02:18
|close
|229
|0.80
|1.2230
|0.0000
|1.2248
|96.00
|10917.97
|457
|2006.01.23 02:18
|close
|228
|0.40
|1.2231
|0.0000
|1.2259
|8.00
|10925.97
|458
|2006.01.23 02:18
|close
|227
|0.20
|1.2230
|0.0000
|1.2276
|-32.00
|10893.97
|459
|2006.01.23 02:18
|sell
|230
|0.20
|1.2231
|0.0000
|1.2201
|460
|2006.01.23 03:29
|sell
|231
|0.40
|1.2243
|0.0000
|1.2213
|461
|2006.01.23 04:55
|sell
|232
|0.80
|1.2253
|0.0000
|1.2223
|462
|2006.01.23 05:02
|close
|232
|0.80
|1.2242
|0.0000
|1.2223
|88.00
|10981.97
|463
|2006.01.23 05:02
|close
|231
|0.40
|1.2245
|0.0000
|1.2213
|-8.00
|10973.97
|464
|2006.01.23 05:02
|close
|230
|0.20
|1.2244
|0.0000
|1.2201
|-26.00
|10947.97
|465
|2006.01.23 05:02
|sell
|233
|0.20
|1.2241
|0.0000
|1.2211
|466
|2006.01.23 07:21
|sell
|234
|0.40
|1.2251
|0.0000
|1.2221
|467
|2006.01.23 07:42
|close
|234
|0.40
|1.2237
|0.0000
|1.2221
|56.00
|11003.97
|468
|2006.01.23 07:42
|close
|233
|0.20
|1.2236
|0.0000
|1.2211
|10.00
|11013.97
|469
|2006.01.23 07:42
|sell
|235
|0.20
|1.2234
|0.0000
|1.2204
|470
|2006.01.23 08:07
|sell
|236
|0.40
|1.2244
|0.0000
|1.2214
|471
|2006.01.23 09:59
|close
|236
|0.40
|1.2230
|0.0000
|1.2214
|56.00
|11069.97
|472
|2006.01.23 09:59
|close
|235
|0.20
|1.2228
|0.0000
|1.2204
|12.00
|11081.97
|473
|2006.01.23 09:59
|sell
|237
|0.20
|1.2224
|0.0000
|1.2194
|474
|2006.01.23 10:09
|sell
|238
|0.40
|1.2234
|0.0000
|1.2204
|475
|2006.01.23 10:32
|sell
|239
|0.80
|1.2244
|0.0000
|1.2214
|476
|2006.01.26 12:34
|close
|239
|0.80
|1.2232
|0.0000
|1.2214
|119.50
|11201.46
|477
|2006.01.26 12:34
|close
|238
|0.40
|1.2234
|0.0000
|1.2204
|11.75
|11213.21
|478
|2006.01.26 12:34
|close
|237
|0.20
|1.2233
|0.0000
|1.2194
|-12.13
|11201.09
|479
|2006.01.26 13:00
|buy
|240
|0.20
|1.2248
|0.0000
|1.2278
|480
|2006.01.26 14:32
|buy
|241
|0.40
|1.2236
|0.0000
|1.2266
|481
|2006.01.26 14:42
|close
|241
|0.40
|1.2250
|0.0000
|1.2266
|56.00
|11257.09
|482
|2006.01.26 14:42
|close
|240
|0.20
|1.2245
|0.0000
|1.2278
|-6.00
|11251.09
|483
|2006.01.26 14:42
|buy
|242
|0.20
|1.2242
|0.0000
|1.2272
|484
|2006.01.26 17:27
|buy
|243
|0.40
|1.2225
|0.0000
|1.2255
|485
|2006.01.26 19:01
|buy
|244
|0.80
|1.2214
|0.0000
|1.2244
|486
|2006.01.27 14:38
|close
|244
|0.80
|1.2226
|0.0000
|1.2244
|90.48
|11341.57
|487
|2006.01.27 14:38
|close
|243
|0.40
|1.2226
|0.0000
|1.2255
|1.24
|11342.81
|488
|2006.01.27 14:38
|close
|242
|0.20
|1.2224
|0.0000
|1.2272
|-37.38
|11305.43
|489
|2006.01.27 14:38
|buy
|245
|0.20
|1.2225
|0.0000
|1.2255
|490
|2006.01.27 14:39
|buy
|246
|0.40
|1.2214
|0.0000
|1.2244
|491
|2006.01.27 14:41
|close
|246
|0.40
|1.2228
|0.0000
|1.2244
|56.00
|11361.43
|492
|2006.01.27 14:41
|close
|245
|0.20
|1.2227
|0.0000
|1.2255
|4.00
|11365.43
|493
|2006.01.27 14:41
|buy
|247
|0.20
|1.2228
|0.0000
|1.2258
|494
|2006.01.27 14:49
|buy
|248
|0.40
|1.2217
|0.0000
|1.2247
|495
|2006.01.27 16:02
|buy
|249
|0.80
|1.2204
|0.0000
|1.2234
|496
|2006.04.04 14:04
|close
|249
|0.80
|1.2216
|0.0000
|1.2234
|-262.59
|11102.84
|497
|2006.04.04 14:04
|close
|248
|0.40
|1.2212
|0.0000
|1.2247
|-199.30
|10903.54
|498
|2006.04.04 14:05
|close
|247
|0.20
|1.2211
|0.0000
|1.2258
|-123.65
|10779.90
|499
|2006.04.04 14:05
|buy
|250
|0.20
|1.2213
|0.0000
|1.2243
|500
|2006.04.04 14:28
|t/p
|250
|0.20
|1.2243
|0.0000
|1.2243
|60.00
|10839.90
|501
|2006.04.04 14:28
|buy
|251
|0.20
|1.2247
|0.0000
|1.2277
|502
|2006.04.04 14:38
|buy
|252
|0.40
|1.2236
|0.0000
|1.2266
|503
|2006.04.04 15:25
|close
|252
|0.40
|1.2251
|0.0000
|1.2266
|60.00
|10899.90
|504
|2006.04.04 15:25
|close
|251
|0.20
|1.2248
|0.0000
|1.2277
|2.00
|10901.90
|505
|2006.04.04 15:25
|buy
|253
|0.20
|1.2248
|0.0000
|1.2278
|506
|2006.04.05 06:50
|t/p
|253
|0.20
|1.2278
|0.0000
|1.2278
|58.62
|10960.52
|507
|2006.04.05 06:50
|buy
|254
|0.20
|1.2280
|0.0000
|1.2310
|508
|2006.04.05 07:56
|buy
|255
|0.40
|1.2270
|0.0000
|1.2300
|509
|2006.04.05 09:34
|buy
|256
|0.80
|1.2254
|0.0000
|1.2284
|510
|2006.04.05 09:34
|close
|256
|0.80
|1.2267
|0.0000
|1.2284
|104.00
|11064.52
|511
|2006.04.05 09:34
|close
|255
|0.40
|1.2269
|0.0000
|1.2300
|-4.00
|11060.52
|512
|2006.04.05 09:34
|close
|254
|0.20
|1.2267
|0.0000
|1.2310
|-26.00
|11034.52
|513
|2006.04.05 10:45
|buy
|257
|0.20
|1.2269
|0.0000
|1.2299
|514
|2006.04.05 11:18
|buy
|258
|0.40
|1.2258
|0.0000
|1.2288
|515
|2006.04.05 11:36
|buy
|259
|0.80
|1.2248
|0.0000
|1.2278
|516
|2006.04.05 11:59
|close
|259
|0.80
|1.2259
|0.0000
|1.2278
|88.00
|11122.52
|517
|2006.04.05 12:00
|close
|258
|0.40
|1.2260
|0.0000
|1.2288
|8.00
|11130.52
|518
|2006.04.05 12:00
|close
|257
|0.20
|1.2260
|0.0000
|1.2299
|-18.00
|11112.52
|519
|2006.04.05 12:00
|buy
|260
|0.20
|1.2261
|0.0000
|1.2291
|520
|2006.04.05 12:17
|buy
|261
|0.40
|1.2251
|0.0000
|1.2281
|521
|2006.04.05 14:05
|close
|261
|0.40
|1.2265
|0.0000
|1.2281
|56.00
|11168.52
|522
|2006.04.05 14:05
|close
|260
|0.20
|1.2265
|0.0000
|1.2291
|8.00
|11176.52
|523
|2006.04.05 14:05
|buy
|262
|0.20
|1.2267
|0.0000
|1.2297
|524
|2006.04.05 14:38
|t/p
|262
|0.20
|1.2297
|0.0000
|1.2297
|60.00
|11236.52
|525
|2006.04.05 14:38
|buy
|263
|0.20
|1.2300
|0.0000
|1.2330
|526
|2006.04.05 14:40
|buy
|264
|0.40
|1.2289
|0.0000
|1.2319
|527
|2006.04.05 15:07
|buy
|265
|0.80
|1.2279
|0.0000
|1.2309
|528
|2006.04.05 15:35
|close
|265
|0.80
|1.2291
|0.0000
|1.2309
|96.00
|11332.52
|529
|2006.04.05 15:35
|close
|264
|0.40
|1.2287
|0.0000
|1.2319
|-8.00
|11324.52
|530
|2006.04.05 15:35
|close
|263
|0.20
|1.2288
|0.0000
|1.2330
|-24.00
|11300.52
|531
|2006.04.05 15:35
|buy
|266
|0.20
|1.2289
|0.0000
|1.2319
|532
|2006.04.05 16:05
|buy
|267
|0.40
|1.2278
|0.0000
|1.2308
|533
|2006.04.05 16:06
|buy
|268
|0.80
|1.2268
|0.0000
|1.2298
|534
|2006.04.05 16:16
|close
|268
|0.80
|1.2279
|0.0000
|1.2298
|88.00
|11388.52
|535
|2006.04.05 16:16
|close
|267
|0.40
|1.2276
|0.0000
|1.2308
|-8.00
|11380.52
|536
|2006.04.05 16:16
|close
|266
|0.20
|1.2279
|0.0000
|1.2319
|-20.00
|11360.52
|537
|2006.04.05 18:30
|buy
|269
|0.20
|1.2278
|0.0000
|1.2308
|538
|2006.04.06 09:24
|t/p
|269
|0.20
|1.2308
|0.0000
|1.2308
|55.86
|11416.38
|539
|2006.04.06 09:24
|buy
|270
|0.20
|1.2311
|0.0000
|1.2341
|540
|2006.04.06 09:31
|buy
|271
|0.40
|1.2297
|0.0000
|1.2327
|541
|2006.04.06 09:52
|buy
|272
|0.80
|1.2287
|0.0000
|1.2317
|542
|2006.04.06 10:12
|close
|272
|0.80
|1.2299
|0.0000
|1.2317
|96.00
|11512.38
|543
|2006.04.06 10:12
|close
|271
|0.40
|1.2300
|0.0000
|1.2327
|12.00
|11524.38
|544
|2006.04.06 10:12
|close
|270
|0.20
|1.2298
|0.0000
|1.2341
|-26.00
|11498.38
|545
|2006.04.06 10:13
|buy
|273
|0.20
|1.2303
|0.0000
|1.2333
|546
|2006.04.06 14:36
|buy
|274
|0.40
|1.2293
|0.0000
|1.2323
|547
|2006.04.06 14:41
|buy
|275
|0.80
|1.2281
|0.0000
|1.2311
|548
|2006.04.18 14:53
|close
|275
|0.80
|1.2292
|0.0000
|1.2311
|32.83
|11531.21
|549
|2006.04.18 14:54
|close
|274
|0.40
|1.2293
|0.0000
|1.2323
|-27.58
|11503.63
|550
|2006.04.18 14:54
|close
|273
|0.20
|1.2294
|0.0000
|1.2333
|-31.79
|11471.83
|551
|2006.04.18 14:54
|buy
|276
|0.20
|1.2295
|0.0000
|1.2325
|552
|2006.04.18 15:08
|buy
|277
|0.40
|1.2284
|0.0000
|1.2314
|553
|2006.04.18 17:14
|buy
|278
|0.80
|1.2271
|0.0000
|1.2301
|554
|2006.04.18 18:12
|close
|278
|0.80
|1.2283
|0.0000
|1.2301
|96.00
|11567.83
|555
|2006.04.18 18:12
|close
|277
|0.40
|1.2282
|0.0000
|1.2314
|-8.00
|11559.83
|556
|2006.04.18 18:12
|close
|276
|0.20
|1.2285
|0.0000
|1.2325
|-20.00
|11539.83
|557
|2006.04.18 18:12
|sell
|279
|0.20
|1.2284
|0.0000
|1.2254
|558
|2006.04.18 20:00
|sell
|280
|0.40
|1.2297
|0.0000
|1.2267
|559
|2006.04.18 20:00
|close
|280
|0.40
|1.2282
|0.0000
|1.2267
|60.00
|11599.83
|560
|2006.04.18 20:00
|close
|279
|0.20
|1.2297
|0.0000
|1.2254
|-26.00
|11573.83
|561
|2006.04.18 20:01
|buy
|281
|0.20
|1.2295
|0.0000
|1.2325
|562
|2006.04.18 22:42
|t/p
|281
|0.20
|1.2325
|0.0000
|1.2325
|60.00
|11633.83
|563
|2006.04.18 22:42
|buy
|282
|0.20
|1.2328
|0.0000
|1.2358
|564
|2006.04.18 22:51
|t/p
|282
|0.20
|1.2358
|0.0000
|1.2358
|60.00
|11693.83
|565
|2006.04.18 22:51
|buy
|283
|0.20
|1.2361
|0.0000
|1.2391
|566
|2006.04.18 22:51
|buy
|284
|0.40
|1.2351
|0.0000
|1.2381
|567
|2006.04.18 23:26
|close
|284
|0.40
|1.2365
|0.0000
|1.2381
|56.00
|11749.83
|568
|2006.04.18 23:26
|close
|283
|0.20
|1.2361
|0.0000
|1.2391
|0.00
|11749.83
|569
|2006.04.18 23:26
|buy
|285
|0.20
|1.2362
|0.0000
|1.2392
|570
|2006.04.19 01:37
|buy
|286
|0.40
|1.2351
|0.0000
|1.2381
|571
|2006.04.19 03:01
|close
|286
|0.40
|1.2365
|0.0000
|1.2381
|56.00
|11805.83
|572
|2006.04.19 03:01
|close
|285
|0.20
|1.2362
|0.0000
|1.2392
|-1.38
|11804.45
|573
|2006.04.19 06:30
|buy
|287
|0.20
|1.2348
|0.0000
|1.2378
|574
|2006.04.19 08:04
|buy
|288
|0.40
|1.2337
|0.0000
|1.2367
|575
|2006.04.19 08:27
|close
|288
|0.40
|1.2353
|0.0000
|1.2367
|64.00
|11868.45
|576
|2006.04.19 08:27
|close
|287
|0.20
|1.2349
|0.0000
|1.2378
|2.00
|11870.45
|577
|2006.04.19 08:27
|buy
|289
|0.20
|1.2357
|0.0000
|1.2387
|578
|2006.04.19 08:37
|buy
|290
|0.40
|1.2346
|0.0000
|1.2376
|579
|2006.04.19 08:51
|close
|290
|0.40
|1.2360
|0.0000
|1.2376
|56.00
|11926.45
|580
|2006.04.19 08:51
|close
|289
|0.20
|1.2358
|0.0000
|1.2387
|2.00
|11928.45
|581
|2006.04.19 08:52
|buy
|291
|0.20
|1.2359
|0.0000
|1.2389
|582
|2006.04.19 09:04
|buy
|292
|0.40
|1.2348
|0.0000
|1.2378
|583
|2006.04.19 09:23
|close
|292
|0.40
|1.2362
|0.0000
|1.2378
|56.00
|11984.45
|584
|2006.04.19 09:23
|close
|291
|0.20
|1.2361
|0.0000
|1.2389
|4.00
|11988.45
|585
|2006.04.19 09:23
|buy
|293
|0.20
|1.2364
|0.0000
|1.2394
|586
|2006.04.19 09:32
|buy
|294
|0.40
|1.2353
|0.0000
|1.2383
|587
|2006.04.19 11:14
|close
|294
|0.40
|1.2367
|0.0000
|1.2383
|56.00
|12044.45
|588
|2006.04.19 11:14
|close
|293
|0.20
|1.2368
|0.0000
|1.2394
|8.00
|12052.45
|589
|2006.04.19 11:14
|buy
|295
|0.20
|1.2369
|0.0000
|1.2399
|590
|2006.04.19 11:34
|buy
|296
|0.40
|1.2358
|0.0000
|1.2388
|591
|2006.04.19 11:59
|buy
|297
|0.80
|1.2347
|0.0000
|1.2377
|592
|2006.04.19 18:13
|close
|297
|0.80
|1.2358
|0.0000
|1.2377
|88.00
|12140.45
|593
|2006.04.19 18:13
|close
|296
|0.40
|1.2358
|0.0000
|1.2388
|0.00
|12140.45
|594
|2006.04.19 18:13
|close
|295
|0.20
|1.2358
|0.0000
|1.2399
|-22.00
|12118.45
|595
|2006.04.19 18:13
|buy
|298
|0.20
|1.2361
|0.0000
|1.2391
|596
|2006.04.19 20:09
|t/p
|298
|0.20
|1.2391
|0.0000
|1.2391
|60.00
|12178.45
|597
|2006.04.19 20:09
|buy
|299
|0.20
|1.2394
|0.0000
|1.2424
|598
|2006.04.19 20:57
|buy
|300
|0.40
|1.2384
|0.0000
|1.2414
|599
|2006.04.20 00:20
|buy
|301
|0.80
|1.2373
|0.0000
|1.2403
|600
|2006.04.24 08:46
|close
|301
|0.80
|1.2384
|0.0000
|1.2403
|76.97
|12255.42
|601
|2006.04.24 08:46
|close
|300
|0.40
|1.2383
|0.0000
|1.2414
|-17.79
|12237.63
|602
|2006.04.24 08:46
|close
|299
|0.20
|1.2385
|0.0000
|1.2424
|-24.90
|12212.73
|603
|2006.04.24 08:47
|buy
|302
|0.20
|1.2390
|0.0000
|1.2420
|604
|2006.04.24 09:06
|buy
|303
|0.40
|1.2380
|0.0000
|1.2410
|605
|2006.04.24 09:31
|close
|303
|0.40
|1.2395
|0.0000
|1.2410
|60.00
|12272.73
|606
|2006.04.24 09:31
|close
|302
|0.20
|1.2394
|0.0000
|1.2420
|8.00
|12280.73
|607
|2006.04.24 09:32
|buy
|304
|0.20
|1.2397
|0.0000
|1.2427
|608
|2006.04.24 09:55
|buy
|305
|0.40
|1.2387
|0.0000
|1.2417
|609
|2006.04.24 10:03
|buy
|306
|0.80
|1.2377
|0.0000
|1.2407
|610
|2006.04.24 10:10
|close
|306
|0.80
|1.2387
|0.0000
|1.2407
|80.00
|12360.73
|611
|2006.04.24 10:10
|close
|305
|0.40
|1.2385
|0.0000
|1.2417
|-8.00
|12352.73
|612
|2006.04.24 10:10
|close
|304
|0.20
|1.2386
|0.0000
|1.2427
|-22.00
|12330.73
|613
|2006.04.24 16:49
|buy
|307
|0.20
|1.2356
|0.0000
|1.2386
|614
|2006.04.24 18:16
|t/p
|307
|0.20
|1.2386
|0.0000
|1.2386
|60.00
|12390.73
|615
|2006.04.24 18:16
|buy
|308
|0.20
|1.2392
|0.0000
|1.2422
|616
|2006.04.24 23:52
|buy
|309
|0.40
|1.2381
|0.0000
|1.2411
|617
|2006.04.25 03:25
|buy
|310
|0.80
|1.2371
|0.0000
|1.2401
|618
|2006.04.25 07:34
|close
|310
|0.80
|1.2382
|0.0000
|1.2401
|88.00
|12478.73
|619
|2006.04.25 07:35
|close
|309
|0.40
|1.2381
|0.0000
|1.2411
|-2.76
|12475.97
|620
|2006.04.25 07:35
|close
|308
|0.20
|1.2382
|0.0000
|1.2422
|-21.38
|12454.60
|621
|2006.04.25 07:35
|buy
|311
|0.20
|1.2382
|0.0000
|1.2412
|622
|2006.04.25 10:05
|t/p
|311
|0.20
|1.2412
|0.0000
|1.2412
|60.00
|12514.60
|623
|2006.04.25 10:05
|buy
|312
|0.20
|1.2415
|0.0000
|1.2445
|624
|2006.04.25 10:09
|buy
|313
|0.40
|1.2403
|0.0000
|1.2433
|625
|2006.04.25 10:11
|buy
|314
|0.80
|1.2391
|0.0000
|1.2421
|626
|2006.04.25 10:21
|close
|314
|0.80
|1.2403
|0.0000
|1.2421
|96.00
|12610.60
|627
|2006.04.25 10:21
|close
|313
|0.40
|1.2402
|0.0000
|1.2433
|-4.00
|12606.60
|628
|2006.04.25 10:21
|close
|312
|0.20
|1.2400
|0.0000
|1.2445
|-30.00
|12576.60
|629
|2006.04.25 10:21
|buy
|315
|0.20
|1.2400
|0.0000
|1.2430
|630
|2006.04.25 11:22
|buy
|316
|0.40
|1.2389
|0.0000
|1.2419
|631
|2006.04.25 12:11
|buy
|317
|0.80
|1.2379
|0.0000
|1.2409
|632
|2006.04.25 13:04
|close
|317
|0.80
|1.2391
|0.0000
|1.2409
|96.00
|12672.60
|633
|2006.04.25 13:04
|close
|316
|0.40
|1.2392
|0.0000
|1.2419
|12.00
|12684.60
|634
|2006.04.25 13:04
|close
|315
|0.20
|1.2391
|0.0000
|1.2430
|-18.00
|12666.60
|635
|2006.04.25 13:15
|buy
|318
|0.20
|1.2400
|0.0000
|1.2430
|636
|2006.04.25 14:19
|t/p
|318
|0.20
|1.2430
|0.0000
|1.2430
|60.00
|12726.60
|637
|2006.04.25 14:19
|buy
|319
|0.20
|1.2432
|0.0000
|1.2462
|638
|2006.04.25 14:33
|buy
|320
|0.40
|1.2421
|0.0000
|1.2451
|639
|2006.04.25 15:36
|close
|320
|0.40
|1.2435
|0.0000
|1.2451
|56.00
|12782.60
|640
|2006.04.25 15:36
|close
|319
|0.20
|1.2431
|0.0000
|1.2462
|-2.00
|12780.60
|641
|2006.04.25 15:36
|buy
|321
|0.20
|1.2436
|0.0000
|1.2466
|642
|2006.04.25 15:59
|buy
|322
|0.40
|1.2424
|0.0000
|1.2454
|643
|2006.04.25 15:59
|buy
|323
|0.80
|1.2414
|0.0000
|1.2444
|644
|2006.04.25 20:44
|close
|323
|0.80
|1.2429
|0.0000
|1.2444
|120.00
|12900.60
|645
|2006.04.25 20:44
|close
|322
|0.40
|1.2424
|0.0000
|1.2454
|0.00
|12900.60
|646
|2006.04.25 20:44
|close
|321
|0.20
|1.2418
|0.0000
|1.2466
|-36.00
|12864.60
|647
|2006.04.25 20:44
|buy
|324
|0.20
|1.2415
|0.0000
|1.2445
|648
|2006.04.26 09:33
|buy
|325
|0.40
|1.2404
|0.0000
|1.2434
|649
|2006.04.26 10:40
|buy
|326
|0.80
|1.2393
|0.0000
|1.2423
|650
|2006.04.26 11:00
|close
|326
|0.80
|1.2404
|0.0000
|1.2423
|88.00
|12952.60
|651
|2006.04.26 11:00
|close
|325
|0.40
|1.2402
|0.0000
|1.2434
|-8.00
|12944.60
|652
|2006.04.26 11:00
|close
|324
|0.20
|1.2404
|0.0000
|1.2445
|-23.38
|12921.22
|653
|2006.04.26 11:00
|buy
|327
|0.20
|1.2405
|0.0000
|1.2435
|654
|2006.04.26 14:31
|buy
|328
|0.40
|1.2395
|0.0000
|1.2425
|655
|2006.04.26 14:49
|close
|328
|0.40
|1.2411
|0.0000
|1.2425
|64.00
|12985.22
|656
|2006.04.26 14:49
|close
|327
|0.20
|1.2410
|0.0000
|1.2435
|10.00
|12995.22
|657
|2006.04.26 15:04
|buy
|329
|0.20
|1.2440
|0.0000
|1.2470
|658
|2006.04.26 15:08
|buy
|330
|0.40
|1.2430
|0.0000
|1.2460
|659
|2006.04.26 15:25
|close
|330
|0.40
|1.2444
|0.0000
|1.2460
|56.00
|13051.22
|660
|2006.04.26 15:25
|close
|329
|0.20
|1.2446
|0.0000
|1.2470
|12.00
|13063.22
|661
|2006.04.26 15:25
|buy
|331
|0.20
|1.2449
|0.0000
|1.2479
|662
|2006.04.26 15:26
|buy
|332
|0.40
|1.2433
|0.0000
|1.2463
|663
|2006.04.26 16:00
|buy
|333
|0.80
|1.2423
|0.0000
|1.2453
|664
|2006.04.26 16:05
|close
|333
|0.80
|1.2434
|0.0000
|1.2453
|88.00
|13151.22
|665
|2006.04.26 16:05
|close
|332
|0.40
|1.2435
|0.0000
|1.2463
|8.00
|13159.22
|666
|2006.04.26 16:05
|close
|331
|0.20
|1.2434
|0.0000
|1.2479
|-30.00
|13129.22
|667
|2006.04.26 16:05
|buy
|334
|0.20
|1.2435
|0.0000
|1.2465
|668
|2006.04.26 16:26
|buy
|335
|0.40
|1.2423
|0.0000
|1.2453
|669
|2006.04.26 16:59
|close
|335
|0.40
|1.2437
|0.0000
|1.2453
|56.00
|13185.22
|670
|2006.04.26 17:00
|close
|334
|0.20
|1.2438
|0.0000
|1.2465
|6.00
|13191.22
|671
|2006.04.26 17:00
|buy
|336
|0.20
|1.2443
|0.0000
|1.2473
|672
|2006.04.27 09:58
|buy
|337
|0.40
|1.2432
|0.0000
|1.2462
|673
|2006.04.27 13:36
|buy
|338
|0.80
|1.2422
|0.0000
|1.2452
|674
|2006.04.27 15:26
|close
|338
|0.80
|1.2433
|0.0000
|1.2452
|88.00
|13279.22
|675
|2006.04.27 15:26
|close
|337
|0.40
|1.2433
|0.0000
|1.2462
|4.00
|13283.22
|676
|2006.04.27 15:26
|close
|336
|0.20
|1.2433
|0.0000
|1.2473
|-24.14
|13259.08
|677
|2006.04.27 15:27
|buy
|339
|0.20
|1.2436
|0.0000
|1.2466
|678
|2006.04.27 16:01
|t/p
|339
|0.20
|1.2466
|0.0000
|1.2466
|60.00
|13319.08
|679
|2006.04.27 16:01
|buy
|340
|0.20
|1.2479
|0.0000
|1.2509
|680
|2006.04.27 16:01
|buy
|341
|0.40
|1.2466
|0.0000
|1.2496
|681
|2006.04.27 16:02
|close
|341
|0.40
|1.2481
|0.0000
|1.2496
|60.00
|13379.08
|682
|2006.04.27 16:02
|close
|340
|0.20
|1.2474
|0.0000
|1.2509
|-10.00
|13369.08
|683
|2006.04.27 16:03
|buy
|342
|0.20
|1.2474
|0.0000
|1.2504
|684
|2006.04.27 16:04
|buy
|343
|0.40
|1.2462
|0.0000
|1.2492
|685
|2006.04.27 16:07
|close
|343
|0.40
|1.2477
|0.0000
|1.2492
|60.00
|13429.08
|686
|2006.04.27 16:07
|close
|342
|0.20
|1.2478
|0.0000
|1.2504
|8.00
|13437.08
|687
|2006.04.27 16:07
|buy
|344
|0.20
|1.2481
|0.0000
|1.2511
|688
|2006.04.27 16:29
|t/p
|344
|0.20
|1.2511
|0.0000
|1.2511
|60.00
|13497.08
|689
|2006.04.27 16:29
|buy
|345
|0.20
|1.2514
|0.0000
|1.2544
|690
|2006.04.27 16:48
|t/p
|345
|0.20
|1.2544
|0.0000
|1.2544
|60.00
|13557.08
|691
|2006.04.27 16:48
|buy
|346
|0.20
|1.2546
|0.0000
|1.2576
|692
|2006.04.27 16:50
|buy
|347
|0.40
|1.2536
|0.0000
|1.2566
|693
|2006.04.27 17:16
|buy
|348
|0.80
|1.2526
|0.0000
|1.2556
|694
|2006.04.27 17:45
|close
|348
|0.80
|1.2537
|0.0000
|1.2556
|88.00
|13645.08
|695
|2006.04.27 17:45
|close
|347
|0.40
|1.2537
|0.0000
|1.2566
|4.00
|13649.08
|696
|2006.04.27 17:45
|close
|346
|0.20
|1.2536
|0.0000
|1.2576
|-20.00
|13629.08
|697
|2006.04.27 17:45
|buy
|349
|0.20
|1.2536
|0.0000
|1.2566
|698
|2006.04.27 17:52
|buy
|350
|0.40
|1.2520
|0.0000
|1.2550
|699
|2006.04.27 17:52
|buy
|351
|0.80
|1.2506
|0.0000
|1.2536
|700
|2006.04.27 17:52
|close
|351
|0.80
|1.2521
|0.0000
|1.2536
|120.00
|13749.08
|701
|2006.04.27 17:52
|close
|350
|0.40
|1.2526
|0.0000
|1.2550
|24.00
|13773.08
|702
|2006.04.27 17:52
|close
|349
|0.20
|1.2530
|0.0000
|1.2566
|-12.00
|13761.08
|703
|2006.04.27 23:30
|buy
|352
|0.20
|1.2541
|0.0000
|1.2571
|704
|2006.04.27 23:42
|buy
|353
|0.40
|1.2531
|0.0000
|1.2561
|705
|2006.04.28 03:59
|buy
|354
|0.80
|1.2521
|0.0000
|1.2551
|706
|2006.04.28 08:14
|close
|354
|0.80
|1.2531
|0.0000
|1.2551
|80.00
|13841.08
|707
|2006.04.28 08:14
|close
|353
|0.40
|1.2530
|0.0000
|1.2561
|-6.76
|13834.32
|708
|2006.04.28 08:15
|close
|352
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2571
|-25.38
|13808.94
|709
|2006.04.28 08:15
|buy
|355
|0.20
|1.2531
|0.0000
|1.2561
|710
|2006.04.28 10:36
|t/p
|355
|0.20
|1.2561
|0.0000
|1.2561
|60.00
|13868.94
|711
|2006.04.28 10:36
|buy
|356
|0.20
|1.2564
|0.0000
|1.2594
|712
|2006.04.28 11:09
|buy
|357
|0.40
|1.2553
|0.0000
|1.2583
|713
|2006.04.28 12:15
|buy
|358
|0.80
|1.2543
|0.0000
|1.2573
|714
|2006.04.28 14:39
|close
|358
|0.80
|1.2554
|0.0000
|1.2573
|88.00
|13956.94
|715
|2006.04.28 14:39
|close
|357
|0.40
|1.2556
|0.0000
|1.2583
|12.00
|13968.94
|716
|2006.04.28 14:39
|close
|356
|0.20
|1.2554
|0.0000
|1.2594
|-20.00
|13948.94
|717
|2006.04.28 14:39
|buy
|359
|0.20
|1.2559
|0.0000
|1.2589
|718
|2006.04.28 14:51
|buy
|360
|0.40
|1.2548
|0.0000
|1.2578
|719
|2006.04.28 15:40
|close
|360
|0.40
|1.2562
|0.0000
|1.2578
|56.00
|14004.94
|720
|2006.04.28 15:40
|close
|359
|0.20
|1.2563
|0.0000
|1.2589
|8.00
|14012.94
|721
|2006.04.28 15:40
|buy
|361
|0.20
|1.2563
|0.0000
|1.2593
|722
|2006.04.28 16:58
|t/p
|361
|0.20
|1.2593
|0.0000
|1.2593
|60.00
|14072.94
|723
|2006.04.28 16:58
|buy
|362
|0.20
|1.2596
|0.0000
|1.2626
|724
|2006.04.28 17:09
|t/p
|362
|0.20
|1.2626
|0.0000
|1.2626
|60.00
|14132.94
|725
|2006.04.28 17:09
|buy
|363
|0.20
|1.2629
|0.0000
|1.2659
|726
|2006.04.28 17:11
|buy
|364
|0.40
|1.2618
|0.0000
|1.2648
|727
|2006.04.28 17:44
|buy
|365
|0.80
|1.2608
|0.0000
|1.2638
|728
|2006.04.28 17:55
|close
|365
|0.80
|1.2619
|0.0000
|1.2638
|88.00
|14220.94
|729
|2006.04.28 17:55
|close
|364
|0.40
|1.2620
|0.0000
|1.2648
|8.00
|14228.94
|730
|2006.04.28 17:55
|close
|363
|0.20
|1.2619
|0.0000
|1.2659
|-20.00
|14208.94
|731
|2006.04.28 17:55
|buy
|366
|0.20
|1.2622
|0.0000
|1.2652
|732
|2006.04.28 20:57
|buy
|367
|0.40
|1.2611
|0.0000
|1.2641
|733
|2006.04.28 22:08
|close
|367
|0.40
|1.2625
|0.0000
|1.2641
|56.00
|14264.94
|734
|2006.04.28 22:08
|close
|366
|0.20
|1.2625
|0.0000
|1.2652
|6.00
|14270.94
|735
|2006.04.28 22:15
|buy
|368
|0.20
|1.2639
|0.0000
|1.2669
|736
|2006.05.01 00:00
|buy
|369
|0.40
|1.2628
|0.0000
|1.2658
|737
|2006.05.01 01:21
|buy
|370
|0.80
|1.2617
|0.0000
|1.2647
|738
|2006.05.01 04:43
|close
|370
|0.80
|1.2628
|0.0000
|1.2647
|88.00
|14358.94
|739
|2006.05.01 04:43
|close
|369
|0.40
|1.2629
|0.0000
|1.2658
|4.00
|14362.94
|740
|2006.05.01 04:44
|close
|368
|0.20
|1.2628
|0.0000
|1.2669
|-23.38
|14339.56
|741
|2006.05.01 04:45
|buy
|371
|0.20
|1.2629
|0.0000
|1.2659
|742
|2006.05.01 09:45
|buy
|372
|0.40
|1.2618
|0.0000
|1.2648
|743
|2006.05.01 14:05
|close
|372
|0.40
|1.2632
|0.0000
|1.2648
|56.00
|14395.56
|744
|2006.05.01 14:05
|close
|371
|0.20
|1.2625
|0.0000
|1.2659
|-8.00
|14387.56
|745
|2006.05.01 14:05
|buy
|373
|0.20
|1.2634
|0.0000
|1.2664
|746
|2006.05.01 14:30
|buy
|374
|0.40
|1.2624
|0.0000
|1.2654
|747
|2006.05.01 14:39
|close
|374
|0.40
|1.2638
|0.0000
|1.2654
|56.00
|14443.56
|748
|2006.05.01 14:39
|close
|373
|0.20
|1.2639
|0.0000
|1.2664
|10.00
|14453.56
|749
|2006.05.01 14:39
|buy
|375
|0.20
|1.2635
|0.0000
|1.2665
|750
|2006.05.01 14:56
|t/p
|375
|0.20
|1.2665
|0.0000
|1.2665
|60.00
|14513.56
|751
|2006.05.01 14:56
|buy
|376
|0.20
|1.2668
|0.0000
|1.2698
|752
|2006.05.01 15:52
|buy
|377
|0.40
|1.2658
|0.0000
|1.2688
|753
|2006.05.01 16:00
|buy
|378
|0.80
|1.2646
|0.0000
|1.2676
|754
|2006.05.01 16:04
|close
|378
|0.80
|1.2657
|0.0000
|1.2676
|88.00
|14601.56
|755
|2006.05.01 16:04
|close
|377
|0.40
|1.2657
|0.0000
|1.2688
|-4.00
|14597.56
|756
|2006.05.01 16:04
|close
|376
|0.20
|1.2655
|0.0000
|1.2698
|-26.00
|14571.56
|757
|2006.05.01 19:15
|buy
|379
|0.20
|1.2620
|0.0000
|1.2650
|758
|2006.05.01 21:12
|buy
|380
|0.40
|1.2610
|0.0000
|1.2640
|759
|2006.05.01 21:17
|buy
|381
|0.80
|1.2596
|0.0000
|1.2626
|760
|2006.05.02 10:36
|close
|381
|0.80
|1.2609
|0.0000
|1.2626
|98.48
|14670.04
|761
|2006.05.02 10:36
|close
|380
|0.40
|1.2609
|0.0000
|1.2640
|-6.76
|14663.29
|762
|2006.05.02 10:36
|close
|379
|0.20
|1.2606
|0.0000
|1.2650
|-29.38
|14633.91
|763
|2006.05.02 10:37
|buy
|382
|0.20
|1.2609
|0.0000
|1.2639
|764
|2006.05.02 11:48
|t/p
|382
|0.20
|1.2639
|0.0000
|1.2639
|60.00
|14693.91
|765
|2006.05.02 11:48
|buy
|383
|0.20
|1.2643
|0.0000
|1.2673
|766
|2006.05.02 13:05
|buy
|384
|0.40
|1.2632
|0.0000
|1.2662
|767
|2006.05.02 13:19
|buy
|385
|0.80
|1.2621
|0.0000
|1.2651
|768
|2006.05.02 13:51
|close
|385
|0.80
|1.2632
|0.0000
|1.2651
|88.00
|14781.91
|769
|2006.05.02 13:51
|close
|384
|0.40
|1.2634
|0.0000
|1.2662
|8.00
|14789.91
|770
|2006.05.02 13:51
|close
|383
|0.20
|1.2634
|0.0000
|1.2673
|-18.00
|14771.91
|771
|2006.05.02 16:37
|buy
|386
|0.20
|1.2652
|0.0000
|1.2682
|772
|2006.05.02 16:41
|buy
|387
|0.40
|1.2641
|0.0000
|1.2671
|773
|2006.05.02 18:06
|buy
|388
|0.80
|1.2631
|0.0000
|1.2661
|774
|2006.05.03 04:29
|close
|388
|0.80
|1.2642
|0.0000
|1.2661
|82.48
|14854.39
|775
|2006.05.03 04:29
|close
|387
|0.40
|1.2643
|0.0000
|1.2671
|5.24
|14859.63
|776
|2006.05.03 04:29
|close
|386
|0.20
|1.2644
|0.0000
|1.2682
|-17.38
|14842.25
|777
|2006.05.03 04:29
|buy
|389
|0.20
|1.2645
|0.0000
|1.2675
|778
|2006.05.03 09:38
|buy
|390
|0.40
|1.2635
|0.0000
|1.2665
|779
|2006.05.03 09:59
|buy
|391
|0.80
|1.2624
|0.0000
|1.2654
|780
|2006.05.03 10:39
|close
|391
|0.80
|1.2635
|0.0000
|1.2654
|88.00
|14930.25
|781
|2006.05.03 10:39
|close
|390
|0.40
|1.2636
|0.0000
|1.2665
|4.00
|14934.25
|782
|2006.05.03 10:39
|close
|389
|0.20
|1.2637
|0.0000
|1.2675
|-16.00
|14918.25
|783
|2006.05.03 10:57
|buy
|392
|0.20
|1.2647
|0.0000
|1.2677
|784
|2006.05.03 11:36
|buy
|393
|0.40
|1.2636
|0.0000
|1.2666
|785
|2006.05.03 12:35
|buy
|394
|0.80
|1.2625
|0.0000
|1.2655
|786
|2006.05.03 14:19
|close
|394
|0.80
|1.2636
|0.0000
|1.2655
|88.00
|15006.25
|787
|2006.05.03 14:19
|close
|393
|0.40
|1.2634
|0.0000
|1.2666
|-8.00
|14998.25
|788
|2006.05.03 14:19
|close
|392
|0.20
|1.2633
|0.0000
|1.2677
|-28.00
|14970.25
|789
|2006.05.03 14:19
|buy
|395
|0.20
|1.2637
|0.0000
|1.2667
|790
|2006.05.03 14:23
|buy
|396
|0.40
|1.2627
|0.0000
|1.2657
|791
|2006.05.03 15:13
|buy
|397
|0.80
|1.2616
|0.0000
|1.2646
|792
|2006.05.03 15:57
|close
|397
|0.80
|1.2631
|0.0000
|1.2646
|120.00
|15090.25
|793
|2006.05.03 15:57
|close
|396
|0.40
|1.2629
|0.0000
|1.2657
|8.00
|15098.25
|794
|2006.05.03 15:58
|close
|395
|0.20
|1.2628
|0.0000
|1.2667
|-18.00
|15080.25
|795
|2006.05.03 15:58
|buy
|398
|0.20
|1.2631
|0.0000
|1.2661
|796
|2006.05.03 16:00
|buy
|399
|0.40
|1.2607
|0.0000
|1.2637
|797
|2006.05.03 16:00
|close
|399
|0.40
|1.2625
|0.0000
|1.2637
|72.00
|15152.25
|798
|2006.05.03 16:00
|close
|398
|0.20
|1.2625
|0.0000
|1.2661
|-12.00
|15140.25
|799
|2006.05.03 16:03
|sell
|400
|0.20
|1.2596
|0.0000
|1.2566
|800
|2006.05.03 16:04
|sell
|401
|0.40
|1.2607
|0.0000
|1.2577
|801
|2006.05.03 16:25
|sell
|402
|0.80
|1.2617
|0.0000
|1.2587
|802
|2006.05.03 16:34
|close
|402
|0.80
|1.2606
|0.0000
|1.2587
|88.00
|15228.25
|803
|2006.05.03 16:34
|close
|401
|0.40
|1.2609
|0.0000
|1.2577
|-8.00
|15220.25
|804
|2006.05.03 16:34
|close
|400
|0.20
|1.2611
|0.0000
|1.2566
|-30.00
|15190.25
|805
|2006.05.03 16:39
|sell
|403
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2562
|806
|2006.05.03 16:51
|sell
|404
|0.40
|1.2602
|0.0000
|1.2572
|807
|2006.05.03 17:02
|sell
|405
|0.80
|1.2614
|0.0000
|1.2584
|808
|2006.05.04 08:27
|close
|405
|0.80
|1.2603
|0.0000
|1.2584
|102.10
|15292.35
|809
|2006.05.04 08:27
|close
|404
|0.40
|1.2604
|0.0000
|1.2572
|-0.95
|15291.40
|810
|2006.05.04 08:28
|close
|403
|0.20
|1.2603
|0.0000
|1.2562
|-18.48
|15272.93
|811
|2006.05.04 08:28
|sell
|406
|0.20
|1.2602
|0.0000
|1.2572
|812
|2006.05.04 10:55
|t/p
|406
|0.20
|1.2572
|0.0000
|1.2572
|60.00
|15332.93
|813
|2006.05.04 10:55
|sell
|407
|0.20
|1.2570
|0.0000
|1.2540
|814
|2006.05.04 10:58
|sell
|408
|0.40
|1.2581
|0.0000
|1.2551
|815
|2006.05.04 11:12
|sell
|409
|0.80
|1.2591
|0.0000
|1.2561
|816
|2006.06.12 13:38
|close
|409
|0.80
|1.2580
|0.0000
|1.2561
|261.90
|15594.82
|817
|2006.06.12 13:38
|close
|408
|0.40
|1.2580
|0.0000
|1.2551
|90.95
|15685.77
|818
|2006.06.12 13:38
|close
|407
|0.20
|1.2581
|0.0000
|1.2540
|21.47
|15707.24
|819
|2006.06.12 13:38
|sell
|410
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2550
|820
|2006.06.12 15:00
|sell
|411
|0.40
|1.2591
|0.0000
|1.2561
|821
|2006.06.12 15:28
|sell
|412
|0.80
|1.2601
|0.0000
|1.2571
|822
|2006.06.12 16:55
|close
|412
|0.80
|1.2590
|0.0000
|1.2571
|88.00
|15795.24
|823
|2006.06.12 16:55
|close
|411
|0.40
|1.2586
|0.0000
|1.2561
|20.00
|15815.24
|824
|2006.06.12 16:55
|close
|410
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.2550
|-12.00
|15803.24
|825
|2006.06.12 17:00
|sell
|413
|0.20
|1.2583
|0.0000
|1.2553
|826
|2006.06.12 18:35
|sell
|414
|0.40
|1.2593
|0.0000
|1.2563
|827
|2006.06.12 20:12
|sell
|415
|0.80
|1.2603
|0.0000
|1.2573
|828
|2006.06.12 22:08
|close
|415
|0.80
|1.2593
|0.0000
|1.2573
|80.00
|15883.24
|829
|2006.06.12 22:08
|close
|414
|0.40
|1.2593
|0.0000
|1.2563
|0.00
|15883.24
|830
|2006.06.12 22:08
|close
|413
|0.20
|1.2594
|0.0000
|1.2553
|-22.00
|15861.24
|831
|2006.06.12 22:09
|sell
|416
|0.20
|1.2591
|0.0000
|1.2561
|832
|2006.06.13 09:01
|t/p
|416
|0.20
|1.2561
|0.0000
|1.2561
|61.17
|15922.42
|833
|2006.06.13 09:01
|sell
|417
|0.20
|1.2558
|0.0000
|1.2528
|834
|2006.06.13 09:09
|sell
|418
|0.40
|1.2568
|0.0000
|1.2538
|835
|2006.06.13 09:22
|sell
|419
|0.80
|1.2580
|0.0000
|1.2550
|836
|2006.06.13 09:43
|close
|419
|0.80
|1.2569
|0.0000
|1.2550
|88.00
|16010.42
|837
|2006.06.13 09:44
|close
|418
|0.40
|1.2570
|0.0000
|1.2538
|-8.00
|16002.42
|838
|2006.06.13 09:44
|close
|417
|0.20
|1.2571
|0.0000
|1.2528
|-26.00
|15976.42
|839
|2006.06.13 09:45
|sell
|420
|0.20
|1.2567
|0.0000
|1.2537
|840
|2006.06.13 10:05
|sell
|421
|0.40
|1.2578
|0.0000
|1.2548
|841
|2006.06.13 10:19
|sell
|422
|0.80
|1.2588
|0.0000
|1.2558
|842
|2006.06.13 11:00
|close
|422
|0.80
|1.2575
|0.0000
|1.2558
|104.00
|16080.42
|843
|2006.06.13 11:00
|close
|421
|0.40
|1.2577
|0.0000
|1.2548
|4.00
|16084.42
|844
|2006.06.13 11:00
|close
|420
|0.20
|1.2576
|0.0000
|1.2537
|-18.00
|16066.42
|845
|2006.06.13 11:15
|sell
|423
|0.20
|1.2570
|0.0000
|1.2540
|846
|2006.06.13 11:44
|sell
|424
|0.40
|1.2580
|0.0000
|1.2550
|847
|2006.06.13 11:46
|sell
|425
|0.80
|1.2591
|0.0000
|1.2561
|848
|2006.06.13 13:43
|close
|425
|0.80
|1.2580
|0.0000
|1.2561
|88.00
|16154.42
|849
|2006.06.13 13:44
|close
|424
|0.40
|1.2581
|0.0000
|1.2550
|-4.00
|16150.42
|850
|2006.06.13 13:45
|close
|423
|0.20
|1.2582
|0.0000
|1.2540
|-24.00
|16126.42
|851
|2006.06.13 13:45
|sell
|426
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2550
|852
|2006.06.13 14:33
|t/p
|426
|0.20
|1.2550
|0.0000
|1.2550
|60.00
|16186.42
|853
|2006.06.13 14:33
|sell
|427
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2518
|854
|2006.06.13 14:34
|sell
|428
|0.40
|1.2560
|0.0000
|1.2530
|855
|2006.06.13 14:34
|sell
|429
|0.80
|1.2571
|0.0000
|1.2541
|856
|2006.06.13 14:34
|close
|429
|0.80
|1.2558
|0.0000
|1.2541
|104.00
|16290.42
|857
|2006.06.13 14:34
|close
|428
|0.40
|1.2557
|0.0000
|1.2530
|12.00
|16302.42
|858
|2006.06.13 14:34
|close
|427
|0.20
|1.2558
|0.0000
|1.2518
|-20.00
|16282.42
|859
|2006.06.13 14:34
|sell
|430
|0.20
|1.2558
|0.0000
|1.2528
|860
|2006.06.13 14:34
|sell
|431
|0.40
|1.2568
|0.0000
|1.2538
|861
|2006.06.13 15:01
|sell
|432
|0.80
|1.2580
|0.0000
|1.2550
|862
|2006.06.13 16:23
|close
|432
|0.80
|1.2568
|0.0000
|1.2550
|96.00
|16378.42
|863
|2006.06.13 16:23
|close
|431
|0.40
|1.2571
|0.0000
|1.2538
|-12.00
|16366.42
|864
|2006.06.13 16:23
|close
|430
|0.20
|1.2568
|0.0000
|1.2528
|-20.00
|16346.42
|865
|2006.06.13 16:30
|sell
|433
|0.20
|1.2575
|0.0000
|1.2545
|866
|2006.06.13 19:15
|t/p
|433
|0.20
|1.2545
|0.0000
|1.2545
|60.00
|16406.42
|867
|2006.06.13 19:15
|sell
|434
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2513
|868
|2006.06.14 03:28
|sell
|435
|0.40
|1.2553
|0.0000
|1.2523
|869
|2006.06.14 06:46
|sell
|436
|0.80
|1.2564
|0.0000
|1.2534
|870
|2006.06.14 14:30
|close
|436
|0.80
|1.2548
|0.0000
|1.2534
|128.00
|16534.42
|871
|2006.06.14 14:30
|close
|435
|0.40
|1.2555
|0.0000
|1.2523
|-8.00
|16526.42
|872
|2006.06.14 14:30
|close
|434
|0.20
|1.2558
|0.0000
|1.2513
|-28.83
|16497.59
|873
|2006.06.14 14:30
|sell
|437
|0.20
|1.2546
|0.0000
|1.2516
|874
|2006.06.14 14:30
|sell
|438
|0.40
|1.2561
|0.0000
|1.2531
|875
|2006.06.14 14:30
|sell
|439
|0.80
|1.2572
|0.0000
|1.2542
|876
|2006.06.14 14:30
|close
|439
|0.80
|1.2551
|0.0000
|1.2542
|168.00
|16665.59
|877
|2006.06.14 14:31
|close
|438
|0.40
|1.2549
|0.0000
|1.2531
|48.00
|16713.59
|878
|2006.06.14 14:31
|close
|437
|0.20
|1.2547
|0.0000
|1.2516
|-2.00
|16711.59
|879
|2006.06.14 14:31
|sell
|440
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2512
|880
|2006.06.14 14:31
|sell
|441
|0.40
|1.2558
|0.0000
|1.2528
|881
|2006.06.14 14:31
|close
|441
|0.40
|1.2541
|0.0000
|1.2528
|68.00
|16779.59
|882
|2006.06.14 14:31
|close
|440
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2512
|0.00
|16779.59
|883
|2006.06.14 14:31
|sell
|442
|0.20
|1.2541
|0.0000
|1.2511
|884
|2006.06.14 14:31
|sell
|443
|0.40
|1.2551
|0.0000
|1.2521
|885
|2006.06.14 14:31
|sell
|444
|0.80
|1.2571
|0.0000
|1.2541
|886
|2006.06.14 14:31
|close
|444
|0.80
|1.2550
|0.0000
|1.2541
|168.00
|16947.59
|887
|2006.06.14 14:31
|close
|443
|0.40
|1.2547
|0.0000
|1.2521
|16.00
|16963.59
|888
|2006.06.14 14:31
|close
|442
|0.20
|1.2548
|0.0000
|1.2511
|-14.00
|16949.59
|889
|2006.06.14 14:31
|sell
|445
|0.20
|1.2545
|0.0000
|1.2515
|890
|2006.06.14 14:33
|sell
|446
|0.40
|1.2558
|0.0000
|1.2528
|891
|2006.06.14 14:33
|sell
|447
|0.80
|1.2578
|0.0000
|1.2548
|892
|2006.06.14 14:33
|t/p
|447
|0.80
|1.2548
|0.0000
|1.2548
|240.00
|17189.59
|893
|2006.06.14 14:33
|close
|446
|0.40
|1.2545
|0.0000
|1.2528
|52.00
|17241.59
|894
|2006.06.14 14:33
|close
|445
|0.20
|1.2546
|0.0000
|1.2515
|-2.00
|17239.59
|895
|2006.06.14 14:33
|sell
|448
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2513
|896
|2006.06.14 14:33
|sell
|449
|0.40
|1.2563
|0.0000
|1.2533
|897
|2006.06.14 14:34
|sell
|450
|0.80
|1.2573
|0.0000
|1.2543
|898
|2006.06.14 14:34
|close
|450
|0.80
|1.2556
|0.0000
|1.2543
|136.00
|17375.59
|899
|2006.06.14 14:34
|close
|449
|0.40
|1.2557
|0.0000
|1.2533
|24.00
|17399.59
|900
|2006.06.14 14:34
|close
|448
|0.20
|1.2556
|0.0000
|1.2513
|-26.00
|17373.59
|901
|2006.06.14 14:34
|sell
|451
|0.20
|1.2555
|0.0000
|1.2525
|902
|2006.06.14 14:34
|sell
|452
|0.40
|1.2568
|0.0000
|1.2538
|903
|2006.06.14 14:36
|sell
|453
|0.80
|1.2579
|0.0000
|1.2549
|904
|2006.06.14 14:36
|close
|453
|0.80
|1.2568
|0.0000
|1.2549
|88.00
|17461.59
|905
|2006.06.14 14:36
|close
|452
|0.40
|1.2563
|0.0000
|1.2538
|20.00
|17481.59
|906
|2006.06.14 14:36
|close
|451
|0.20
|1.2562
|0.0000
|1.2525
|-14.00
|17467.59
|907
|2006.06.14 14:36
|sell
|454
|0.20
|1.2566
|0.0000
|1.2536
|908
|2006.06.14 14:36
|sell
|455
|0.40
|1.2576
|0.0000
|1.2546
|909
|2006.06.14 14:42
|close
|455
|0.40
|1.2561
|0.0000
|1.2546
|60.00
|17527.59
|910
|2006.06.14 14:42
|close
|454
|0.20
|1.2559
|0.0000
|1.2536
|14.00
|17541.59
|911
|2006.06.14 14:42
|sell
|456
|0.20
|1.2558
|0.0000
|1.2528
|912
|2006.06.14 14:42
|sell
|457
|0.40
|1.2569
|0.0000
|1.2539
|913
|2006.06.14 14:45
|close
|457
|0.40
|1.2554
|0.0000
|1.2539
|60.00
|17601.59
|914
|2006.06.14 14:45
|close
|456
|0.20
|1.2554
|0.0000
|1.2528
|8.00
|17609.59
|915
|2006.06.14 14:45
|sell
|458
|0.20
|1.2555
|0.0000
|1.2525
|916
|2006.06.14 15:04
|sell
|459
|0.40
|1.2568
|0.0000
|1.2538
|917
|2006.06.14 15:09
|sell
|460
|0.80
|1.2578
|0.0000
|1.2548
|918
|2006.06.19 15:00
|close
|460
|0.80
|1.2566
|0.0000
|1.2548
|119.50
|17729.09
|919
|2006.06.19 15:00
|close
|459
|0.40
|1.2571
|0.0000
|1.2538
|-0.25
|17728.84
|920
|2006.06.19 15:00
|close
|458
|0.20
|1.2570
|0.0000
|1.2525
|-24.13
|17704.72
|921
|2006.06.19 15:00
|sell
|461
|0.20
|1.2567
|0.0000
|1.2537
|922
|2006.06.19 18:01
|sell
|462
|0.40
|1.2577
|0.0000
|1.2547
|923
|2006.06.20 02:43
|close
|462
|0.40
|1.2563
|0.0000
|1.2547
|58.35
|17763.07
|924
|2006.06.20 02:43
|close
|461
|0.20
|1.2564
|0.0000
|1.2537
|7.17
|17770.24
|925
|2006.06.20 02:43
|sell
|463
|0.20
|1.2561
|0.0000
|1.2531
|926
|2006.06.20 03:37
|sell
|464
|0.40
|1.2572
|0.0000
|1.2542
|927
|2006.06.20 07:24
|sell
|465
|0.80
|1.2583
|0.0000
|1.2553
|928
|2006.06.20 10:29
|close
|465
|0.80
|1.2572
|0.0000
|1.2553
|88.00
|17858.24
|929
|2006.06.20 10:29
|close
|464
|0.40
|1.2571
|0.0000
|1.2542
|4.00
|17862.24
|930
|2006.06.20 10:29
|close
|463
|0.20
|1.2572
|0.0000
|1.2531
|-22.00
|17840.24
|931
|2006.06.20 10:29
|sell
|466
|0.20
|1.2572
|0.0000
|1.2542
|932
|2006.06.20 14:30
|t/p
|466
|0.20
|1.2542
|0.0000
|1.2542
|60.00
|17900.24
|933
|2006.06.20 14:30
|sell
|467
|0.20
|1.2540
|0.0000
|1.2510
|934
|2006.06.20 14:30
|sell
|468
|0.40
|1.2552
|0.0000
|1.2522
|935
|2006.06.20 14:52
|sell
|469
|0.80
|1.2563
|0.0000
|1.2533
|936
|2006.06.22 16:20
|close
|469
|0.80
|1.2552
|0.0000
|1.2533
|106.80
|18007.04
|937
|2006.06.22 16:20
|close
|468
|0.40
|1.2554
|0.0000
|1.2522
|1.40
|18008.44
|938
|2006.06.22 16:20
|close
|467
|0.20
|1.2556
|0.0000
|1.2510
|-27.30
|17981.14
|939
|2006.06.22 16:20
|sell
|470
|0.20
|1.2552
|0.0000
|1.2522
|940
|2006.06.22 16:29
|sell
|471
|0.40
|1.2563
|0.0000
|1.2533
|941
|2006.06.22 16:44
|sell
|472
|0.80
|1.2573
|0.0000
|1.2543
|942
|2006.06.23 03:41
|close
|472
|0.80
|1.2562
|0.0000
|1.2543
|92.70
|18073.84
|943
|2006.06.23 03:41
|close
|471
|0.40
|1.2565
|0.0000
|1.2533
|-5.65
|18068.19
|944
|2006.06.23 03:41
|close
|470
|0.20
|1.2564
|0.0000
|1.2522
|-22.83
|18045.37
|945
|2006.06.23 03:41
|sell
|473
|0.20
|1.2563
|0.0000
|1.2533
|946
|2006.06.23 05:11
|sell
|474
|0.40
|1.2573
|0.0000
|1.2543
|947
|2006.06.23 08:31
|sell
|475
|0.80
|1.2584
|0.0000
|1.2554
|948
|2006.06.23 09:18
|close
|475
|0.80
|1.2573
|0.0000
|1.2554
|88.00
|18133.37
|949
|2006.06.23 09:19
|close
|474
|0.40
|1.2572
|0.0000
|1.2543
|4.00
|18137.37
|950
|2006.06.23 09:19
|close
|473
|0.20
|1.2574
|0.0000
|1.2533
|-22.00
|18115.37
|951
|2006.06.23 09:19
|sell
|476
|0.20
|1.2573
|0.0000
|1.2543
|952
|2006.06.23 12:11
|t/p
|476
|0.20
|1.2543
|0.0000
|1.2543
|60.00
|18175.37
|953
|2006.06.23 12:11
|sell
|477
|0.20
|1.2541
|0.0000
|1.2511
|954
|2006.06.23 13:51
|t/p
|477
|0.20
|1.2511
|0.0000
|1.2511
|60.00
|18235.37
|955
|2006.06.23 13:51
|sell
|478
|0.20
|1.2508
|0.0000
|1.2478
|956
|2006.06.23 15:47
|sell
|479
|0.40
|1.2520
|0.0000
|1.2490
|957
|2006.06.23 16:23
|sell
|480
|0.80
|1.2530
|0.0000
|1.2500
|958
|2006.06.23 16:45
|close
|480
|0.80
|1.2519
|0.0000
|1.2500
|88.00
|18323.37
|959
|2006.06.23 16:45
|close
|479
|0.40
|1.2519
|0.0000
|1.2490
|4.00
|18327.37
|960
|2006.06.23 16:45
|close
|478
|0.20
|1.2518
|0.0000
|1.2478
|-20.00
|18307.37
|961
|2006.06.23 16:46
|buy
|481
|0.20
|1.2519
|0.0000
|1.2549
|962
|2006.06.23 22:02
|buy
|482
|0.40
|1.2509
|0.0000
|1.2539
|963
|2006.06.26 03:44
|close
|482
|0.40
|1.2524
|0.0000
|1.2539
|57.24
|18364.61
|964
|2006.06.26 03:44
|close
|481
|0.20
|1.2522
|0.0000
|1.2549
|4.62
|18369.23
|965
|2006.06.26 03:45
|buy
|483
|0.20
|1.2525
|0.0000
|1.2555
|966
|2006.06.26 06:17
|buy
|484
|0.40
|1.2515
|0.0000
|1.2545
|967
|2006.06.26 09:01
|close
|484
|0.40
|1.2529
|0.0000
|1.2545
|56.00
|18425.23
|968
|2006.06.26 09:01
|close
|483
|0.20
|1.2529
|0.0000
|1.2555
|8.00
|18433.23
|969
|2006.06.26 09:01
|buy
|485
|0.20
|1.2530
|0.0000
|1.2560
|970
|2006.06.26 09:19
|t/p
|485
|0.20
|1.2560
|0.0000
|1.2560
|60.00
|18493.23
|971
|2006.06.26 09:19
|buy
|486
|0.20
|1.2562
|0.0000
|1.2592
|972
|2006.06.26 09:19
|buy
|487
|0.40
|1.2541
|0.0000
|1.2571
|973
|2006.06.26 09:19
|close
|487
|0.40
|1.2559
|0.0000
|1.2571
|72.00
|18565.23
|974
|2006.06.26 09:19
|close
|486
|0.20
|1.2551
|0.0000
|1.2592
|-22.00
|18543.23
|975
|2006.06.26 09:19
|buy
|488
|0.20
|1.2553
|0.0000
|1.2583
|976
|2006.06.26 09:43
|t/p
|488
|0.20
|1.2583
|0.0000
|1.2583
|60.00
|18603.23
|977
|2006.06.26 09:43
|buy
|489
|0.20
|1.2586
|0.0000
|1.2616
|978
|2006.06.26 09:52
|buy
|490
|0.40
|1.2575
|0.0000
|1.2605
|979
|2006.06.26 10:51
|buy
|491
|0.80
|1.2564
|0.0000
|1.2594
|980
|2006.06.26 15:33
|close
|491
|0.80
|1.2575
|0.0000
|1.2594
|88.00
|18691.23
|981
|2006.06.26 15:33
|close
|490
|0.40
|1.2574
|0.0000
|1.2605
|-4.00
|18687.23
|982
|2006.06.26 15:33
|close
|489
|0.20
|1.2573
|0.0000
|1.2616
|-26.00
|18661.23
|983
|2006.06.26 15:33
|buy
|492
|0.20
|1.2577
|0.0000
|1.2607
|984
|2006.06.26 15:51
|buy
|493
|0.40
|1.2567
|0.0000
|1.2597
|985
|2006.06.26 16:00
|buy
|494
|0.80
|1.2553
|0.0000
|1.2583
|986
|2006.06.26 18:33
|close
|494
|0.80
|1.2565
|0.0000
|1.2583
|96.00
|18757.23
|987
|2006.06.26 18:33
|close
|493
|0.40
|1.2564
|0.0000
|1.2597
|-12.00
|18745.23
|988
|2006.06.26 18:34
|close
|492
|0.20
|1.2563
|0.0000
|1.2607
|-28.00
|18717.23
|989
|2006.06.26 18:34
|buy
|495
|0.20
|1.2564
|0.0000
|1.2594
|990
|2006.06.26 19:38
|t/p
|495
|0.20
|1.2594
|0.0000
|1.2594
|60.00
|18777.23
|991
|2006.06.26 19:38
|buy
|496
|0.20
|1.2596
|0.0000
|1.2626
|992
|2006.06.26 20:53
|buy
|497
|0.40
|1.2586
|0.0000
|1.2616
|993
|2006.06.26 21:44
|buy
|498
|0.80
|1.2575
|0.0000
|1.2605
|994
|2006.06.26 23:02
|close
|498
|0.80
|1.2586
|0.0000
|1.2605
|88.00
|18865.23
|995
|2006.06.26 23:02
|close
|497
|0.40
|1.2586
|0.0000
|1.2616
|0.00
|18865.23
|996
|2006.06.26 23:02
|close
|496
|0.20
|1.2583
|0.0000
|1.2626
|-26.00
|18839.23
|997
|2006.06.26 23:02
|sell
|499
|0.20
|1.2585
|0.0000
|1.2555
|998
|2006.06.27 01:39
|sell
|500
|0.40
|1.2595
|0.0000
|1.2565
|999
|2006.06.27 01:56
|sell
|501
|0.80
|1.2608
|0.0000
|1.2578
|1000
|2006.06.27 06:09
|close
|501
|0.80
|1.2596
|0.0000
|1.2578
|96.00
|18935.23
|1001
|2006.06.27 06:10
|close
|500
|0.40
|1.2595
|0.0000
|1.2565
|0.00
|18935.23
|1002
|2006.06.27 06:10
|close
|499
|0.20
|1.2595
|0.0000
|1.2555
|-18.83
|18916.40
|1003
|2006.06.27 06:11
|sell
|502
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2562
|1004
|2006.06.27 06:32
|sell
|503
|0.40
|1.2602
|0.0000
|1.2572
|1005
|2006.06.27 08:32
|close
|503
|0.40
|1.2588
|0.0000
|1.2572
|56.00
|18972.40
|1006
|2006.06.27 08:33
|close
|502
|0.20
|1.2589
|0.0000
|1.2562
|6.00
|18978.40
|1007
|2006.06.27 08:33
|sell
|504
|0.20
|1.2587
|0.0000
|1.2557
|1008
|2006.06.27 08:57
|sell
|505
|0.40
|1.2597
|0.0000
|1.2567
|1009
|2006.06.27 09:33
|close
|505
|0.40
|1.2583
|0.0000
|1.2567
|56.00
|19034.40
|1010
|2006.06.27 09:34
|close
|504
|0.20
|1.2584
|0.0000
|1.2557
|6.00
|19040.40
|1011
|2006.06.27 09:34
|sell
|506
|0.20
|1.2584
|0.0000
|1.2554
|1012
|2006.06.27 09:36
|sell
|507
|0.40
|1.2594
|0.0000
|1.2564
|1013
|2006.06.27 09:38
|sell
|508
|0.80
|1.2606
|0.0000
|1.2576
|1014
|2006.06.27 09:56
|close
|508
|0.80
|1.2595
|0.0000
|1.2576
|88.00
|19128.40
|1015
|2006.06.27 09:56
|close
|507
|0.40
|1.2595
|0.0000
|1.2564
|-4.00
|19124.40
|1016
|2006.06.27 09:57
|close
|506
|0.20
|1.2596
|0.0000
|1.2554
|-24.00
|19100.40
|1017
|2006.06.27 09:57
|buy
|509
|0.20
|1.2597
|0.0000
|1.2627
|1018
|2006.06.27 10:18
|buy
|510
|0.40
|1.2578
|0.0000
|1.2608
|1019
|2006.06.27 10:30
|close
|510
|0.40
|1.2595
|0.0000
|1.2608
|68.00
|19168.40
|1020
|2006.06.27 10:30
|close
|509
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2627
|-10.00
|19158.40
|1021
|2006.06.27 10:30
|buy
|511
|0.20
|1.2596
|0.0000
|1.2626
|1022
|2006.06.27 10:34
|buy
|512
|0.40
|1.2586
|0.0000
|1.2616
|1023
|2006.06.27 12:13
|buy
|513
|0.80
|1.2573
|0.0000
|1.2603
|1024
|2006.06.27 14:25
|close
|513
|0.80
|1.2585
|0.0000
|1.2603
|96.00
|19254.40
|1025
|2006.06.27 14:25
|close
|512
|0.40
|1.2584
|0.0000
|1.2616
|-8.00
|19246.40
|1026
|2006.06.27 14:26
|close
|511
|0.20
|1.2583
|0.0000
|1.2626
|-26.00
|19220.40
|1027
|2006.06.27 14:26
|buy
|514
|0.20
|1.2584
|0.0000
|1.2614
|1028
|2006.06.28 00:03
|buy
|515
|0.40
|1.2573
|0.0000
|1.2603
|1029
|2006.06.28 09:08
|buy
|516
|0.80
|1.2563
|0.0000
|1.2593
|1030
|2006.06.28 10:55
|close
|516
|0.80
|1.2574
|0.0000
|1.2593
|88.00
|19308.40
|1031
|2006.06.28 10:55
|close
|515
|0.40
|1.2573
|0.0000
|1.2603
|0.00
|19308.40
|1032
|2006.06.28 10:56
|close
|514
|0.20
|1.2572
|0.0000
|1.2614
|-25.38
|19283.03
|1033
|2006.06.28 10:56
|buy
|517
|0.20
|1.2575
|0.0000
|1.2605
|1034
|2006.06.28 11:26
|buy
|518
|0.40
|1.2565
|0.0000
|1.2595
|1035
|2006.06.28 14:56
|buy
|519
|0.80
|1.2554
|0.0000
|1.2584
|1036
|2006.06.29 20:16
|close
|519
|0.80
|1.2567
|0.0000
|1.2584
|87.45
|19370.47
|1037
|2006.06.29 20:16
|close
|518
|0.40
|1.2575
|0.0000
|1.2595
|31.72
|19402.20
|1038
|2006.06.29 20:16
|close
|517
|0.20
|1.2567
|0.0000
|1.2605
|-20.14
|19382.06
|1039
|2006.06.29 20:16
|buy
|520
|0.20
|1.2564
|0.0000
|1.2594
|1040
|2006.06.29 20:16
|buy
|521
|0.40
|1.2552
|0.0000
|1.2582
|1041
|2006.06.29 20:16
|close
|521
|0.40
|1.2572
|0.0000
|1.2582
|80.00
|19462.06
|1042
|2006.06.29 20:16
|close
|520
|0.20
|1.2561
|0.0000
|1.2594
|-6.00
|19456.06
|1043
|2006.06.29 20:16
|buy
|522
|0.20
|1.2555
|0.0000
|1.2585
|1044
|2006.06.29 20:16
|buy
|523
|0.40
|1.2542
|0.0000
|1.2572
|1045
|2006.06.29 20:16
|close
|523
|0.40
|1.2560
|0.0000
|1.2572
|72.00
|19528.06
|1046
|2006.06.29 20:16
|close
|522
|0.20
|1.2557
|0.0000
|1.2585
|4.00
|19532.06
|1047
|2006.06.29 20:16
|buy
|524
|0.20
|1.2562
|0.0000
|1.2592
|1048
|2006.06.29 20:17
|t/p
|524
|0.20
|1.2592
|0.0000
|1.2592
|60.00
|19592.06
|1049
|2006.06.29 20:17
|buy
|525
|0.20
|1.2595
|0.0000
|1.2625
|1050
|2006.06.29 20:17
|buy
|526
|0.40
|1.2583
|0.0000
|1.2613
|1051
|2006.06.29 20:17
|buy
|527
|0.80
|1.2572
|0.0000
|1.2602
|1052
|2006.06.29 20:17
|close
|527
|0.80
|1.2593
|0.0000
|1.2602
|168.00
|19760.06
|1053
|2006.06.29 20:17
|close
|526
|0.40
|1.2575
|0.0000
|1.2613
|-32.00
|19728.06
|1054
|2006.06.29 20:17
|close
|525
|0.20
|1.2580
|0.0000
|1.2625
|-30.00
|19698.06
|1055
|2006.06.29 20:17
|buy
|528
|0.20
|1.2577
|0.0000
|1.2607
|1056
|2006.06.29 20:17
|t/p
|528
|0.20
|1.2607
|0.0000
|1.2607
|60.00
|19758.06
|1057
|2006.06.29 20:17
|buy
|529
|0.20
|1.2626
|0.0000
|1.2656
|1058
|2006.06.29 20:17
|buy
|530
|0.40
|1.2609
|0.0000
|1.2639
|1059
|2006.06.29 20:17
|buy
|531
|0.80
|1.2590
|0.0000
|1.2620
|1060
|2006.06.29 20:21
|close
|531
|0.80
|1.2608
|0.0000
|1.2620
|144.00
|19902.06
|1061
|2006.06.29 20:21
|close
|530
|0.40
|1.2612
|0.0000
|1.2639
|12.00
|19914.06
|1062
|2006.06.29 20:21
|close
|529
|0.20
|1.2606
|0.0000
|1.2656
|-40.00
|19874.06
|1063
|2006.06.29 20:21
|buy
|532
|0.20
|1.2614
|0.0000
|1.2644
|1064
|2006.06.29 20:22
|buy
|533
|0.40
|1.2602
|0.0000
|1.2632
|1065
|2006.06.29 20:22
|close
|533
|0.40
|1.2617
|0.0000
|1.2632
|60.00
|19934.06
|1066
|2006.06.29 20:22
|close
|532
|0.20
|1.2615
|0.0000
|1.2644
|2.00
|19936.06
|1067
|2006.06.29 20:22
|buy
|534
|0.20
|1.2622
|0.0000
|1.2652
|1068
|2006.06.29 20:22
|buy
|535
|0.40
|1.2611
|0.0000
|1.2641
|1069
|2006.06.29 20:24
|buy
|536
|0.80
|1.2598
|0.0000
|1.2628
|1070
|2006.06.29 20:24
|close
|536
|0.80
|1.2612
|0.0000
|1.2628
|112.00
|20048.06
|1071
|2006.06.29 20:24
|close
|535
|0.40
|1.2613
|0.0000
|1.2641
|8.00
|20056.06
|1072
|2006.06.29 20:24
|close
|534
|0.20
|1.2612
|0.0000
|1.2652
|-20.00
|20036.06
|1073
|2006.06.29 20:24
|buy
|537
|0.20
|1.2614
|0.0000
|1.2644
|1074
|2006.06.29 20:24
|buy
|538
|0.40
|1.2601
|0.0000
|1.2631
|1075
|2006.06.29 20:27
|close
|538
|0.40
|1.2623
|0.0000
|1.2631
|88.00
|20124.06
|1076
|2006.06.29 20:27
|close
|537
|0.20
|1.2621
|0.0000
|1.2644
|14.00
|20138.06
|1077
|2006.06.29 20:27
|buy
|539
|0.20
|1.2624
|0.0000
|1.2654
|1078
|2006.06.29 20:27
|buy
|540
|0.40
|1.2609
|0.0000
|1.2639
|1079
|2006.06.29 20:27
|close
|540
|0.40
|1.2624
|0.0000
|1.2639
|60.00
|20198.06
|1080
|2006.06.29 20:27
|close
|539
|0.20
|1.2622
|0.0000
|1.2654
|-4.00
|20194.06
|1081
|2006.06.29 20:27
|buy
|541
|0.20
|1.2625
|0.0000
|1.2655
|1082
|2006.06.29 20:29
|buy
|542
|0.40
|1.2615
|0.0000
|1.2645
|1083
|2006.06.29 20:32
|close
|542
|0.40
|1.2629
|0.0000
|1.2645
|56.00
|20250.06
|1084
|2006.06.29 20:32
|close
|541
|0.20
|1.2625
|0.0000
|1.2655
|0.00
|20250.06
|1085
|2006.06.29 20:32
|buy
|543
|0.20
|1.2626
|0.0000
|1.2656
|1086
|2006.06.29 20:48
|t/p
|543
|0.20
|1.2656
|0.0000
|1.2656
|60.00
|20310.06
|1087
|2006.06.29 20:48
|buy
|544
|0.20
|1.2660
|0.0000
|1.2690
|1088
|2006.06.29 21:10
|buy
|545
|0.40
|1.2646
|0.0000
|1.2676
|1089
|2006.06.29 22:42
|close
|545
|0.40
|1.2661
|0.0000
|1.2676
|60.00
|20370.06
|1090
|2006.06.29 22:42
|close
|544
|0.20
|1.2662
|0.0000
|1.2690
|4.00
|20374.06
|1091
|2006.06.29 22:42
|buy
|546
|0.20
|1.2663
|0.0000
|1.2693
|1092
|2006.06.30 03:28
|t/p
|546
|0.20
|1.2693
|0.0000
|1.2693
|58.62
|20432.68
|1093
|2006.06.30 03:28
|buy
|547
|0.20
|1.2696
|0.0000
|1.2726
|1094
|2006.06.30 07:39
|t/p
|547
|0.20
|1.2726
|0.0000
|1.2726
|60.00
|20492.68
|1095
|2006.06.30 07:39
|buy
|548
|0.20
|1.2728
|0.0000
|1.2758
|1096
|2006.06.30 08:08
|buy
|549
|0.40
|1.2716
|0.0000
|1.2746
|1097
|2006.06.30 08:17
|buy
|550
|0.80
|1.2704
|0.0000
|1.2734
|1098
|2006.06.30 09:27
|close
|550
|0.80
|1.2716
|0.0000
|1.2734
|96.00
|20588.68
|1099
|2006.06.30 09:27
|close
|549
|0.40
|1.2715
|0.0000
|1.2746
|-4.00
|20584.68
|1100
|2006.06.30 09:27
|close
|548
|0.20
|1.2716
|0.0000
|1.2758
|-24.00
|20560.68
|1101
|2006.06.30 09:27
|sell
|551
|0.20
|1.2714
|0.0000
|1.2684
|1102
|2006.06.30 14:31
|sell
|552
|0.40
|1.2735
|0.0000
|1.2705
|1103
|2006.06.30 14:31
|close
|552
|0.40
|1.2716
|0.0000
|1.2705
|76.00
|20636.68
|1104
|2006.06.30 14:31
|close
|551
|0.20
|1.2735
|0.0000
|1.2684
|-42.00
|20594.68
|1105
|2006.06.30 14:31
|buy
|553
|0.20
|1.2725
|0.0000
|1.2755
|1106
|2006.06.30 14:32
|t/p
|553
|0.20
|1.2755
|0.0000
|1.2755
|60.00
|20654.68
|1107
|2006.06.30 14:32
|buy
|554
|0.20
|1.2768
|0.0000
|1.2798
|1108
|2006.06.30 14:32
|buy
|555
|0.40
|1.2753
|0.0000
|1.2783
|1109
|2006.06.30 14:32
|buy
|556
|0.80
|1.2739
|0.0000
|1.2769
|1110
|2006.06.30 14:34
|close
|556
|0.80
|1.2754
|0.0000
|1.2769
|120.00
|20774.68
|1111
|2006.06.30 14:34
|close
|555
|0.40
|1.2751
|0.0000
|1.2783
|-8.00
|20766.68
|1112
|2006.06.30 14:34
|close
|554
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2798
|-40.00
|20726.68
|1113
|2006.06.30 14:35
|buy
|557
|0.20
|1.2751
|0.0000
|1.2781
|1114
|2006.06.30 16:54
|t/p
|557
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2781
|60.00
|20786.68
|1115
|2006.06.30 16:54
|buy
|558
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2813
|1116
|2006.06.30 17:07
|buy
|559
|0.40
|1.2773
|0.0000
|1.2803
|1117
|2006.06.30 17:19
|close
|559
|0.40
|1.2787
|0.0000
|1.2803
|56.00
|20842.68
|1118
|2006.06.30 17:19
|close
|558
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2813
|10.00
|20852.68
|1119
|2006.06.30 17:20
|buy
|560
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2819
|1120
|2006.06.30 17:30
|buy
|561
|0.40
|1.2777
|0.0000
|1.2807
|1121
|2006.06.30 22:00
|close
|561
|0.40
|1.2793
|0.0000
|1.2807
|64.00
|20916.68
|1122
|2006.06.30 22:00
|close
|560
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2819
|4.00
|20920.68
|1123
|2006.06.30 22:01
|buy
|562
|0.20
|1.2794
|0.0000
|1.2824
|1124
|2006.07.03 01:34
|buy
|563
|0.40
|1.2783
|0.0000
|1.2813
|1125
|2006.07.03 03:25
|buy
|564
|0.80
|1.2771
|0.0000
|1.2801
|1126
|2006.07.03 04:36
|close
|564
|0.80
|1.2782
|0.0000
|1.2801
|88.00
|21008.68
|1127
|2006.07.03 04:37
|close
|563
|0.40
|1.2783
|0.0000
|1.2813
|0.00
|21008.68
|1128
|2006.07.03 04:37
|close
|562
|0.20
|1.2780
|0.0000
|1.2824
|-29.38
|20979.30
|1129
|2006.07.03 04:37
|buy
|565
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2813
|1130
|2006.07.03 10:25
|buy
|566
|0.40
|1.2772
|0.0000
|1.2802
|1131
|2006.07.03 12:32
|close
|566
|0.40
|1.2786
|0.0000
|1.2802
|56.00
|21035.30
|1132
|2006.07.03 12:32
|close
|565
|0.20
|1.2787
|0.0000
|1.2813
|8.00
|21043.30
|1133
|2006.07.03 12:32
|buy
|567
|0.20
|1.2788
|0.0000
|1.2818
|1134
|2006.07.03 15:48
|buy
|568
|0.40
|1.2775
|0.0000
|1.2805
|1135
|2006.07.03 16:00
|close
|568
|0.40
|1.2793
|0.0000
|1.2805
|72.00
|21115.30
|1136
|2006.07.03 16:00
|close
|567
|0.20
|1.2790
|0.0000
|1.2818
|4.00
|21119.30
|1137
|2006.07.03 16:15
|buy
|569
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2846
|1138
|2006.07.03 16:52
|buy
|570
|0.40
|1.2804
|0.0000
|1.2834
|1139
|2006.07.03 17:05
|buy
|571
|0.80
|1.2794
|0.0000
|1.2824
|1140
|2006.07.03 19:09
|close
|571
|0.80
|1.2806
|0.0000
|1.2824
|96.00
|21215.30
|1141
|2006.07.03 19:10
|close
|570
|0.40
|1.2807
|0.0000
|1.2834
|12.00
|21227.30
|1142
|2006.07.03 19:10
|close
|569
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2846
|-16.00
|21211.30
|1143
|2006.07.03 19:11
|buy
|572
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2841
|1144
|2006.07.03 20:29
|buy
|573
|0.40
|1.2801
|0.0000
|1.2831
|1145
|2006.07.04 08:18
|close
|573
|0.40
|1.2815
|0.0000
|1.2831
|53.24
|21264.54
|1146
|2006.07.04 08:18
|close
|572
|0.20
|1.2813
|0.0000
|1.2841
|2.62
|21267.17
|1147
|2006.07.04 08:19
|buy
|574
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2846
|1148
|2006.07.04 12:08
|buy
|575
|0.40
|1.2805
|0.0000
|1.2835
|1149
|2006.07.04 13:09
|buy
|576
|0.80
|1.2794
|0.0000
|1.2824
|1150
|2006.07.04 15:17
|close
|576
|0.80
|1.2806
|0.0000
|1.2824
|96.00
|21363.17
|1151
|2006.07.04 15:17
|close
|575
|0.40
|1.2805
|0.0000
|1.2835
|0.00
|21363.17
|1152
|2006.07.04 15:18
|close
|574
|0.20
|1.2806
|0.0000
|1.2846
|-20.00
|21343.17
|1153
|2006.07.04 15:18
|buy
|577
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2838
|1154
|2006.07.04 16:44
|buy
|578
|0.40
|1.2797
|0.0000
|1.2827
|1155
|2006.07.05 00:09
|buy
|579
|0.80
|1.2787
|0.0000
|1.2817
|1156
|2006.07.05 06:51
|close
|579
|0.80
|1.2798
|0.0000
|1.2817
|88.00
|21431.17
|1157
|2006.07.05 06:51
|close
|578
|0.40
|1.2800
|0.0000
|1.2827
|9.24
|21440.41
|1158
|2006.07.05 06:51
|close
|577
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2838
|-13.38
|21427.03
|1159
|2006.07.05 06:51
|buy
|580
|0.20
|1.2802
|0.0000
|1.2832
|1160
|2006.07.05 07:38
|t/p
|580
|0.20
|1.2832
|0.0000
|1.2832
|60.00
|21487.03
|1161
|2006.07.05 07:38
|buy
|581
|0.20
|1.2834
|0.0000
|1.2864
|1162
|2006.07.05 07:45
|buy
|582
|0.40
|1.2823
|0.0000
|1.2853
|1163
|2006.07.05 08:02
|close
|582
|0.40
|1.2838
|0.0000
|1.2853
|60.00
|21547.03
|1164
|2006.07.05 08:02
|close
|581
|0.20
|1.2837
|0.0000
|1.2864
|6.00
|21553.03
|1165
|2006.07.05 08:03
|buy
|583
|0.20
|1.2838
|0.0000
|1.2868
|1166
|2006.07.05 08:14
|buy
|584
|0.40
|1.2827
|0.0000
|1.2857
|1167
|2006.07.05 08:20
|buy
|585
|0.80
|1.2815
|0.0000
|1.2845
|1168
|2006.07.07 14:30
|close
|585
|0.80
|1.2827
|0.0000
|1.2845
|73.93
|21626.96
|1169
|2006.07.07 14:30
|t/p
|584
|0.40
|1.2857
|0.0000
|1.2857
|108.97
|21735.93
|1170
|2006.07.07 14:30
|close
|583
|0.20
|1.2858
|0.0000
|1.2868
|34.48
|21770.41
|1171
|2006.07.07 14:30
|buy
|586
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2884
|1172
|2006.07.07 14:30
|buy
|587
|0.40
|1.2806
|0.0000
|1.2836
|1173
|2006.07.07 14:30
|t/p
|587
|0.40
|1.2836
|0.0000
|1.2836
|120.00
|21890.41
|1174
|2006.07.07 14:31
|buy
|588
|0.40
|1.2837
|0.0000
|1.2867
|1175
|2006.07.07 14:32
|buy
|589
|0.80
|1.2826
|0.0000
|1.2856
|1176
|2006.07.07 14:32
|close
|589
|0.80
|1.2843
|0.0000
|1.2856
|136.00
|22026.41
|1177
|2006.07.07 14:32
|close
|588
|0.40
|1.2826
|0.0000
|1.2867
|-44.00
|21982.41
|1178
|2006.07.07 14:32
|close
|586
|0.20
|1.2826
|0.0000
|1.2884
|-56.00
|21926.41
|1179
|2006.07.07 14:32
|buy
|590
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.2859
|1180
|2006.07.07 14:35
|t/p
|590
|0.20
|1.2859
|0.0000
|1.2859
|60.00
|21986.41
|1181
|2006.07.07 14:35
|buy
|591
|0.20
|1.2863
|0.0000
|1.2893
|1182
|2006.07.07 14:35
|buy
|592
|0.40
|1.2852
|0.0000
|1.2882
|1183
|2006.07.07 14:40
|buy
|593
|0.80
|1.2841
|0.0000
|1.2871
|1184
|2006.07.07 14:40
|close
|593
|0.80
|1.2854
|0.0000
|1.2871
|104.00
|22090.41
|1185
|2006.07.07 14:40
|close
|592
|0.40
|1.2856
|0.0000
|1.2882
|16.00
|22106.41
|1186
|2006.07.07 14:40
|close
|591
|0.20
|1.2858
|0.0000
|1.2893
|-10.00
|22096.41
|1187
|2006.07.07 14:40
|buy
|594
|0.20
|1.2859
|0.0000
|1.2889
|1188
|2006.07.07 14:40
|buy
|595
|0.40
|1.2847
|0.0000
|1.2877
|1189
|2006.07.07 14:47
|buy
|596
|0.80
|1.2836
|0.0000
|1.2866
|1190
|2006.07.07 14:47
|close
|596
|0.80
|1.2847
|0.0000
|1.2866
|88.00
|22184.41
|1191
|2006.07.07 14:47
|close
|595
|0.40
|1.2844
|0.0000
|1.2877
|-12.00
|22172.41
|1192
|2006.07.07 14:47
|close
|594
|0.20
|1.2838
|0.0000
|1.2889
|-42.00
|22130.41
|1193
|2006.07.07 14:47
|buy
|597
|0.20
|1.2841
|0.0000
|1.2871
|1194
|2006.07.07 14:49
|buy
|598
|0.40
|1.2830
|0.0000
|1.2860
|1195
|2006.07.07 14:58
|buy
|599
|0.80
|1.2812
|0.0000
|1.2842
|1196
|2006.07.07 14:58
|close
|599
|0.80
|1.2828
|0.0000
|1.2842
|128.00
|22258.41
|1197
|2006.07.07 14:58
|close
|598
|0.40
|1.2827
|0.0000
|1.2860
|-12.00
|22246.41
|1198
|2006.07.07 14:58
|close
|597
|0.20
|1.2825
|0.0000
|1.2871
|-32.00
|22214.41
|1199
|2006.07.07 14:58
|buy
|600
|0.20
|1.2828
|0.0000
|1.2858
|1200
|2006.07.07 14:58
|buy
|601
|0.40
|1.2816
|0.0000
|1.2846
|1201
|2006.07.07 15:33
|close
|601
|0.40
|1.2831
|0.0000
|1.2846
|60.00
|22274.41
|1202
|2006.07.07 15:33
|close
|600
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.2858
|2.00
|22276.41
|1203
|2006.07.07 19:30
|buy
|602
|0.20
|1.2830
|0.0000
|1.2860
|1204
|2006.07.07 20:08
|buy
|603
|0.40
|1.2819
|0.0000
|1.2849
|1205
|2006.07.07 22:22
|buy
|604
|0.80
|1.2809
|0.0000
|1.2839
|1206
|2006.08.01 19:11
|close
|604
|0.80
|1.2820
|0.0000
|1.2839
|-38.89
|22237.52
|1207
|2006.08.01 19:11
|close
|603
|0.40
|1.2818
|0.0000
|1.2849
|-67.44
|22170.08
|1208
|2006.08.01 19:12
|close
|602
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2860
|-57.72
|22112.36
|1209
|2006.08.01 19:12
|buy
|605
|0.20
|1.2817
|0.0000
|1.2847
|1210
|2006.08.01 19:45
|buy
|606
|0.40
|1.2807
|0.0000
|1.2837
|1211
|2006.08.01 21:32
|close
|606
|0.40
|1.2821
|0.0000
|1.2837
|56.00
|22168.36
|1212
|2006.08.01 21:33
|close
|605
|0.20
|1.2820
|0.0000
|1.2847
|6.00
|22174.36
|1213
|2006.08.01 21:33
|buy
|607
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2853
|1214
|2006.08.02 09:53
|buy
|608
|0.40
|1.2813
|0.0000
|1.2843
|1215
|2006.08.02 10:34
|buy
|609
|0.80
|1.2801
|0.0000
|1.2831
|1216
|2006.08.02 15:19
|close
|609
|0.80
|1.2812
|0.0000
|1.2831
|88.00
|22262.36
|1217
|2006.08.02 15:19
|close
|608
|0.40
|1.2812
|0.0000
|1.2843
|-4.00
|22258.36
|1218
|2006.08.02 15:19
|close
|607
|0.20
|1.2812
|0.0000
|1.2853
|-23.38
|22234.98
|1219
|2006.08.02 15:19
|buy
|610
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2844
|1220
|2006.08.02 15:55
|buy
|611
|0.40
|1.2804
|0.0000
|1.2834
|1221
|2006.08.02 16:45
|close
|611
|0.40
|1.2818
|0.0000
|1.2834
|56.00
|22290.98
|1222
|2006.08.02 16:45
|close
|610
|0.20
|1.2820
|0.0000
|1.2844
|12.00
|22302.98
|1223
|2006.08.02 16:45
|buy
|612
|0.20
|1.2821
|0.0000
|1.2851
|1224
|2006.08.02 16:54
|buy
|613
|0.40
|1.2811
|0.0000
|1.2841
|1225
|2006.08.02 17:04
|buy
|614
|0.80
|1.2800
|0.0000
|1.2830
|1226
|2006.08.03 14:35
|close
|614
|0.80
|1.2811
|0.0000
|1.2830
|71.45
|22374.43
|1227
|2006.08.03 14:35
|close
|613
|0.40
|1.2812
|0.0000
|1.2841
|-4.28
|22370.15
|1228
|2006.08.03 14:35
|close
|612
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2851
|-24.14
|22346.02
|1229
|2006.08.03 14:35
|buy
|615
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2844
|1230
|2006.08.03 15:28
|buy
|616
|0.40
|1.2802
|0.0000
|1.2832
|1231
|2006.08.03 16:00
|close
|616
|0.40
|1.2823
|0.0000
|1.2832
|84.00
|22430.02
|1232
|2006.08.03 16:00
|close
|615
|0.20
|1.2820
|0.0000
|1.2844
|12.00
|22442.02
|1233
|2006.08.03 18:45
|buy
|617
|0.20
|1.2798
|0.0000
|1.2828
|1234
|2006.08.04 01:38
|buy
|618
|0.40
|1.2787
|0.0000
|1.2817
|1235
|2006.08.04 02:25
|close
|618
|0.40
|1.2802
|0.0000
|1.2817
|60.00
|22502.02
|1236
|2006.08.04 02:25
|close
|617
|0.20
|1.2800
|0.0000
|1.2828
|2.62
|22504.64
|1237
|2006.08.04 02:25
|buy
|619
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2833
|1238
|2006.08.04 09:00
|buy
|620
|0.40
|1.2793
|0.0000
|1.2823
|1239
|2006.08.04 11:19
|buy
|621
|0.80
|1.2781
|0.0000
|1.2811
|1240
|2006.08.04 12:26
|close
|621
|0.80
|1.2792
|0.0000
|1.2811
|88.00
|22592.64
|1241
|2006.08.04 12:26
|close
|620
|0.40
|1.2791
|0.0000
|1.2823
|-8.00
|22584.64
|1242
|2006.08.04 12:27
|close
|619
|0.20
|1.2792
|0.0000
|1.2833
|-22.00
|22562.64
|1243
|2006.08.04 12:27
|buy
|622
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2823
|1244
|2006.08.04 14:30
|t/p
|622
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2823
|60.00
|22622.64
|1245
|2006.08.04 14:30
|buy
|623
|0.20
|1.2828
|0.0000
|1.2858
|1246
|2006.08.04 14:30
|buy
|624
|0.40
|1.2817
|0.0000
|1.2847
|1247
|2006.08.04 14:30
|close
|624
|0.40
|1.2837
|0.0000
|1.2847
|80.00
|22702.64
|1248
|2006.08.04 14:30
|close
|623
|0.20
|1.2814
|0.0000
|1.2858
|-28.00
|22674.64
|1249
|2006.08.04 14:30
|buy
|625
|0.20
|1.2818
|0.0000
|1.2848
|1250
|2006.08.04 14:30
|t/p
|625
|0.20
|1.2848
|0.0000
|1.2848
|60.00
|22734.64
|1251
|2006.08.04 14:30
|buy
|626
|0.20
|1.2851
|0.0000
|1.2881
|1252
|2006.08.04 14:30
|t/p
|626
|0.20
|1.2881
|0.0000
|1.2881
|60.00
|22794.64
|1253
|2006.08.04 14:30
|buy
|627
|0.20
|1.2886
|0.0000
|1.2916
|1254
|2006.08.04 14:30
|buy
|628
|0.40
|1.2854
|0.0000
|1.2884
|1255
|2006.08.04 14:30
|buy
|629
|0.80
|1.2840
|0.0000
|1.2870
|1256
|2006.08.04 14:31
|close
|629
|0.80
|1.2855
|0.0000
|1.2870
|120.00
|22914.64
|1257
|2006.08.04 14:31
|close
|628
|0.40
|1.2845
|0.0000
|1.2884
|-36.00
|22878.64
|1258
|2006.08.04 14:31
|close
|627
|0.20
|1.2846
|0.0000
|1.2916
|-80.00
|22798.64
|1259
|2006.08.04 14:31
|buy
|630
|0.20
|1.2847
|0.0000
|1.2877
|1260
|2006.08.04 14:31
|buy
|631
|0.40
|1.2828
|0.0000
|1.2858
|1261
|2006.08.04 14:31
|close
|631
|0.40
|1.2847
|0.0000
|1.2858
|76.00
|22874.64
|1262
|2006.08.04 14:31
|close
|630
|0.20
|1.2845
|0.0000
|1.2877
|-4.00
|22870.64
|1263
|2006.08.04 14:31
|buy
|632
|0.20
|1.2848
|0.0000
|1.2878
|1264
|2006.08.04 14:31
|t/p
|632
|0.20
|1.2878
|0.0000
|1.2878
|60.00
|22930.64
|1265
|2006.08.04 14:31
|buy
|633
|0.20
|1.2887
|0.0000
|1.2917
|1266
|2006.08.04 14:31
|buy
|634
|0.40
|1.2859
|0.0000
|1.2889
|1267
|2006.08.04 14:31
|close
|634
|0.40
|1.2881
|0.0000
|1.2889
|88.00
|23018.64
|1268
|2006.08.04 14:31
|close
|633
|0.20
|1.2885
|0.0000
|1.2917
|-4.00
|23014.64
|1269
|2006.08.04 14:31
|buy
|635
|0.20
|1.2879
|0.0000
|1.2909
|1270
|2006.08.04 14:31
|buy
|636
|0.40
|1.2855
|0.0000
|1.2885
|1271
|2006.08.04 14:32
|close
|636
|0.40
|1.2879
|0.0000
|1.2885
|96.00
|23110.64
|1272
|2006.08.04 14:32
|close
|635
|0.20
|1.2885
|0.0000
|1.2909
|12.00
|23122.64
|1273
|2006.08.04 14:32
|buy
|637
|0.20
|1.2866
|0.0000
|1.2896
|1274
|2006.08.04 15:53
|t/p
|637
|0.20
|1.2896
|0.0000
|1.2896
|60.00
|23182.64
|1275
|2006.08.04 15:53
|buy
|638
|0.20
|1.2899
|0.0000
|1.2929
|1276
|2006.08.04 17:03
|buy
|639
|0.40
|1.2889
|0.0000
|1.2919
|1277
|2006.08.04 17:28
|buy
|640
|0.80
|1.2878
|0.0000
|1.2908
|1278
|2006.08.04 17:36
|close
|640
|0.80
|1.2889
|0.0000
|1.2908
|88.00
|23270.64
|1279
|2006.08.04 17:36
|close
|639
|0.40
|1.2887
|0.0000
|1.2919
|-8.00
|23262.64
|1280
|2006.08.04 17:36
|close
|638
|0.20
|1.2887
|0.0000
|1.2929
|-24.00
|23238.64
|1281
|2006.08.07 00:00
|buy
|641
|0.20
|1.2885
|0.0000
|1.2915
|1282
|2006.08.07 08:56
|buy
|642
|0.40
|1.2875
|0.0000
|1.2905
|1283
|2006.08.07 09:00
|buy
|643
|0.80
|1.2864
|0.0000
|1.2894
|1284
|2006.08.07 09:42
|close
|643
|0.80
|1.2875
|0.0000
|1.2894
|88.00
|23326.64
|1285
|2006.08.07 09:42
|close
|642
|0.40
|1.2872
|0.0000
|1.2905
|-12.00
|23314.64
|1286
|2006.08.07 09:43
|close
|641
|0.20
|1.2873
|0.0000
|1.2915
|-24.00
|23290.64
|1287
|2006.08.07 09:45
|buy
|644
|0.20
|1.2874
|0.0000
|1.2904
|1288
|2006.08.07 11:33
|buy
|645
|0.40
|1.2863
|0.0000
|1.2893
|1289
|2006.08.07 14:02
|buy
|646
|0.80
|1.2852
|0.0000
|1.2882
|1290
|2006.08.07 14:37
|close
|646
|0.80
|1.2863
|0.0000
|1.2882
|88.00
|23378.64
|1291
|2006.08.07 14:37
|close
|645
|0.40
|1.2865
|0.0000
|1.2893
|8.00
|23386.64
|1292
|2006.08.07 14:37
|close
|644
|0.20
|1.2864
|0.0000
|1.2904
|-20.00
|23366.64
|1293
|2006.08.07 14:37
|buy
|647
|0.20
|1.2865
|0.0000
|1.2895
|1294
|2006.08.07 18:32
|buy
|648
|0.40
|1.2853
|0.0000
|1.2883
|1295
|2006.08.07 19:22
|buy
|649
|0.80
|1.2842
|0.0000
|1.2872
|1296
|2006.08.08 20:14
|close
|649
|0.80
|1.2863
|0.0000
|1.2872
|162.48
|23529.12
|1297
|2006.08.08 20:14
|close
|648
|0.40
|1.2852
|0.0000
|1.2883
|-6.76
|23522.36
|1298
|2006.08.08 20:14
|close
|647
|0.20
|1.2857
|0.0000
|1.2895
|-17.38
|23504.98
|1299
|2006.08.08 20:14
|buy
|650
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2901
|1300
|2006.08.08 20:14
|buy
|651
|0.40
|1.2838
|0.0000
|1.2868
|1301
|2006.08.08 20:14
|t/p
|651
|0.40
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|120.00
|23624.98
|1302
|2006.08.08 20:14
|buy
|652
|0.40
|1.2860
|0.0000
|1.2890
|1303
|2006.08.08 20:14
|buy
|653
|0.80
|1.2847
|0.0000
|1.2877
|1304
|2006.08.08 20:14
|close
|653
|0.80
|1.2871
|0.0000
|1.2877
|192.00
|23816.98
|1305
|2006.08.08 20:14
|close
|652
|0.40
|1.2847
|0.0000
|1.2890
|-52.00
|23764.98
|1306
|2006.08.08 20:14
|close
|650
|0.20
|1.2855
|0.0000
|1.2901
|-32.00
|23732.98
|1307
|2006.08.08 20:14
|buy
|654
|0.20
|1.2849
|0.0000
|1.2879
|1308
|2006.08.08 20:15
|t/p
|654
|0.20
|1.2879
|0.0000
|1.2879
|60.00
|23792.98
|1309
|2006.08.08 20:15
|buy
|655
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2912
|1310
|2006.08.08 20:15
|buy
|656
|0.40
|1.2871
|0.0000
|1.2901
|1311
|2006.08.08 20:15
|close
|656
|0.40
|1.2889
|0.0000
|1.2901
|72.00
|23864.98
|1312
|2006.08.08 20:15
|close
|655
|0.20
|1.2891
|0.0000
|1.2912
|18.00
|23882.98
|1313
|2006.08.08 20:15
|buy
|657
|0.20
|1.2886
|0.0000
|1.2916
|1314
|2006.08.08 20:15
|buy
|658
|0.40
|1.2875
|0.0000
|1.2905
|1315
|2006.08.08 20:18
|close
|658
|0.40
|1.2889
|0.0000
|1.2905
|56.00
|23938.98
|1316
|2006.08.08 20:18
|close
|657
|0.20
|1.2890
|0.0000
|1.2916
|8.00
|23946.98
|1317
|2006.08.08 20:18
|buy
|659
|0.20
|1.2893
|0.0000
|1.2923
|1318
|2006.08.08 20:18
|buy
|660
|0.40
|1.2880
|0.0000
|1.2910
|1319
|2006.08.08 20:22
|buy
|661
|0.80
|1.2867
|0.0000
|1.2897
|1320
|2006.08.09 12:33
|close
|661
|0.80
|1.2879
|0.0000
|1.2897
|90.48
|24037.46
|1321
|2006.08.09 12:33
|close
|660
|0.40
|1.2878
|0.0000
|1.2910
|-10.76
|24026.71
|1322
|2006.08.09 12:33
|close
|659
|0.20
|1.2876
|0.0000
|1.2923
|-35.38
|23991.33
|1323
|2006.08.09 12:34
|sell
|662
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2852
|1324
|2006.08.09 12:43
|sell
|663
|0.40
|1.2893
|0.0000
|1.2863
|1325
|2006.08.09 14:09
|close
|663
|0.40
|1.2878
|0.0000
|1.2863
|60.00
|24051.33
|1326
|2006.08.09 14:09
|close
|662
|0.20
|1.2879
|0.0000
|1.2852
|6.00
|24057.33
|1327
|2006.08.09 14:09
|sell
|664
|0.20
|1.2878
|0.0000
|1.2848
|1328
|2006.08.09 14:51
|sell
|665
|0.40
|1.2888
|0.0000
|1.2858
|1329
|2006.08.09 15:31
|close
|665
|0.40
|1.2872
|0.0000
|1.2858
|64.00
|24121.33
|1330
|2006.08.09 15:31
|close
|664
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2848
|14.00
|24135.33
|1331
|2006.08.09 15:31
|sell
|666
|0.20
|1.2870
|0.0000
|1.2840
|1332
|2006.08.09 16:03
|sell
|667
|0.40
|1.2880
|0.0000
|1.2850
|1333
|2006.08.09 16:14
|sell
|668
|0.80
|1.2890
|0.0000
|1.2860
|1334
|2006.08.09 16:32
|close
|668
|0.80
|1.2880
|0.0000
|1.2860
|80.00
|24215.33
|1335
|2006.08.09 16:32
|close
|667
|0.40
|1.2882
|0.0000
|1.2850
|-8.00
|24207.33
|1336
|2006.08.09 16:32
|close
|666
|0.20
|1.2881
|0.0000
|1.2840
|-22.00
|24185.33
|1337
|2006.08.09 16:32
|sell
|669
|0.20
|1.2875
|0.0000
|1.2845
|1338
|2006.08.09 16:51
|sell
|670
|0.40
|1.2886
|0.0000
|1.2856
|1339
|2006.08.09 20:02
|close
|670
|0.40
|1.2872
|0.0000
|1.2856
|56.00
|24241.33
|1340
|2006.08.09 20:02
|close
|669
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2845
|8.00
|24249.33
|1341
|2006.08.09 20:03
|sell
|671
|0.20
|1.2872
|0.0000
|1.2842
|1342
|2006.08.10 03:33
|sell
|672
|0.40
|1.2882
|0.0000
|1.2852
|1343
|2006.08.10 08:15
|sell
|673
|0.80
|1.2893
|0.0000
|1.2863
|1344
|2006.08.10 09:25
|close
|673
|0.80
|1.2882
|0.0000
|1.2863
|88.00
|24337.33
|1345
|2006.08.10 09:25
|close
|672
|0.40
|1.2883
|0.0000
|1.2852
|-4.00
|24333.33
|1346
|2006.08.10 09:26
|close
|671
|0.20
|1.2882
|0.0000
|1.2842
|-16.48
|24316.85
|1347
|2006.08.10 09:26
|sell
|674
|0.20
|1.2880
|0.0000
|1.2850
|1348
|2006.08.10 09:30
|sell
|675
|0.40
|1.2890
|0.0000
|1.2860
|1349
|2006.08.10 09:41
|close
|675
|0.40
|1.2876
|0.0000
|1.2860
|56.00
|24372.85
|1350
|2006.08.10 09:41
|close
|674
|0.20
|1.2874
|0.0000
|1.2850
|12.00
|24384.85
|1351
|2006.08.10 09:41
|sell
|676
|0.20
|1.2874
|0.0000
|1.2844
|1352
|2006.08.10 10:12
|t/p
|676
|0.20
|1.2844
|0.0000
|1.2844
|60.00
|24444.85
|1353
|2006.08.10 10:12
|sell
|677
|0.20
|1.2842
|0.0000
|1.2812
|1354
|2006.08.10 10:27
|sell
|678
|0.40
|1.2853
|0.0000
|1.2823
|1355
|2006.08.10 10:55
|sell
|679
|0.80
|1.2864
|0.0000
|1.2834
|1356
|2006.08.10 12:56
|close
|679
|0.80
|1.2853
|0.0000
|1.2834
|88.00
|24532.85
|1357
|2006.08.10 12:56
|close
|678
|0.40
|1.2854
|0.0000
|1.2823
|-4.00
|24528.85
|1358
|2006.08.10 12:57
|close
|677
|0.20
|1.2853
|0.0000
|1.2812
|-22.00
|24506.85
|1359
|2006.08.10 12:57
|sell
|680
|0.20
|1.2852
|0.0000
|1.2822
|1360
|2006.08.10 13:35
|sell
|681
|0.40
|1.2863
|0.0000
|1.2833
|1361
|2006.08.10 14:30
|close
|681
|0.40
|1.2834
|0.0000
|1.2833
|116.00
|24622.85
|1362
|2006.08.10 14:30
|close
|680
|0.20
|1.2823
|0.0000
|1.2822
|58.00
|24680.85
|1363
|2006.08.10 14:30
|sell
|682
|0.20
|1.2849
|0.0000
|1.2819
|1364
|2006.08.10 14:30
|sell
|683
|0.40
|1.2861
|0.0000
|1.2831
|1365
|2006.08.10 14:31
|close
|683
|0.40
|1.2838
|0.0000
|1.2831
|92.00
|24772.85
|1366
|2006.08.10 14:31
|close
|682
|0.20
|1.2848
|0.0000
|1.2819
|2.00
|24774.85
|1367
|2006.08.10 14:31
|sell
|684
|0.20
|1.2841
|0.0000
|1.2811
|1368
|2006.08.10 16:02
|t/p
|684
|0.20
|1.2811
|0.0000
|1.2811
|60.00
|24834.85
|1369
|2006.08.10 16:02
|sell
|685
|0.20
|1.2807
|0.0000
|1.2777
|1370
|2006.08.10 16:03
|sell
|686
|0.40
|1.2817
|0.0000
|1.2787
|1371
|2006.08.10 16:16
|close
|686
|0.40
|1.2797
|0.0000
|1.2787
|80.00
|24914.85
|1372
|2006.08.10 16:16
|close
|685
|0.20
|1.2800
|0.0000
|1.2777
|14.00
|24928.85
|1373
|2006.08.10 16:16
|sell
|687
|0.20
|1.2801
|0.0000
|1.2771
|1374
|2006.08.10 16:35
|t/p
|687
|0.20
|1.2771
|0.0000
|1.2771
|60.00
|24988.85
|1375
|2006.08.10 16:35
|sell
|688
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2739
|1376
|2006.08.10 18:25
|sell
|689
|0.40
|1.2780
|0.0000
|1.2750
|1377
|2006.08.10 20:46
|sell
|690
|0.80
|1.2790
|0.0000
|1.2760
|1378
|2006.08.11 03:25
|close
|690
|0.80
|1.2779
|0.0000
|1.2760
|92.70
|25081.55
|1379
|2006.08.11 03:25
|close
|689
|0.40
|1.2781
|0.0000
|1.2750
|-1.65
|25079.90
|1380
|2006.08.11 03:25
|close
|688
|0.20
|1.2779
|0.0000
|1.2739
|-18.83
|25061.08
|1381
|2006.08.11 03:25
|sell
|691
|0.20
|1.2781
|0.0000
|1.2751
|1382
|2006.08.11 08:26
|t/p
|691
|0.20
|1.2751
|0.0000
|1.2751
|60.00
|25121.08
|1383
|2006.08.11 08:26
|sell
|692
|0.20
|1.2749
|0.0000
|1.2719
|1384
|2006.08.11 08:27
|sell
|693
|0.40
|1.2759
|0.0000
|1.2729
|1385
|2006.08.11 08:33
|close
|693
|0.40
|1.2744
|0.0000
|1.2729
|60.00
|25181.08
|1386
|2006.08.11 08:33
|close
|692
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2719
|-2.00
|25179.08
|1387
|2006.08.11 08:33
|sell
|694
|0.20
|1.2745
|0.0000
|1.2715
|1388
|2006.08.11 08:34
|sell
|695
|0.40
|1.2756
|0.0000
|1.2726
|1389
|2006.08.11 08:38
|sell
|696
|0.80
|1.2767
|0.0000
|1.2737
|1390
|2006.08.11 14:30
|close
|696
|0.80
|1.2740
|0.0000
|1.2737
|215.99
|25395.07
|1391
|2006.08.11 14:30
|close
|695
|0.40
|1.2743
|0.0000
|1.2726
|52.00
|25447.07
|1392
|2006.08.11 14:30
|close
|694
|0.20
|1.2746
|0.0000
|1.2715
|-2.00
|25445.07
|1393
|2006.08.11 14:30
|sell
|697
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2712
|1394
|2006.08.11 14:30
|sell
|698
|0.40
|1.2754
|0.0000
|1.2724
|1395
|2006.08.11 14:30
|sell
|699
|0.80
|1.2767
|0.0000
|1.2737
|1396
|2006.08.11 14:30
|close
|699
|0.80
|1.2743
|0.0000
|1.2737
|192.00
|25637.07
|1397
|2006.08.11 14:30
|close
|698
|0.40
|1.2749
|0.0000
|1.2724
|20.00
|25657.07
|1398
|2006.08.11 14:30
|close
|697
|0.20
|1.2761
|0.0000
|1.2712
|-38.00
|25619.07
|1399
|2006.08.11 14:30
|sell
|700
|0.20
|1.2763
|0.0000
|1.2733
|1400
|2006.08.11 14:31
|t/p
|700
|0.20
|1.2733
|0.0000
|1.2733
|60.00
|25679.07
|1401
|2006.08.11 14:31
|sell
|701
|0.20
|1.2730
|0.0000
|1.2700
|1402
|2006.08.11 14:31
|sell
|702
|0.40
|1.2742
|0.0000
|1.2712
|1403
|2006.08.11 14:31
|close
|702
|0.40
|1.2727
|0.0000
|1.2712
|60.00
|25739.07
|1404
|2006.08.11 14:31
|close
|701
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2700
|-24.00
|25715.07
|1405
|2006.08.11 14:31
|sell
|703
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2718
|1406
|2006.08.11 14:31
|sell
|704
|0.40
|1.2777
|0.0000
|1.2747
|1407
|2006.08.11 14:31
|t/p
|704
|0.40
|1.2747
|0.0000
|1.2747
|120.00
|25835.07
|1408
|2006.08.11 14:31
|t/p
|703
|0.20
|1.2718
|0.0000
|1.2718
|60.00
|25895.07
|1409
|2006.08.11 14:31
|sell
|705
|0.20
|1.2716
|0.0000
|1.2686
|1410
|2006.08.11 14:31
|sell
|706
|0.40
|1.2777
|0.0000
|1.2747
|1411
|2006.08.11 14:31
|t/p
|706
|0.40
|1.2747
|0.0000
|1.2747
|120.00
|26015.07
|1412
|2006.08.11 14:32
|sell
|707
|0.40
|1.2727
|0.0000
|1.2697
|1413
|2006.08.11 15:35
|sell
|708
|0.80
|1.2737
|0.0000
|1.2707
|1414
|2006.08.11 20:08
|close
|708
|0.80
|1.2725
|0.0000
|1.2707
|96.00
|26111.07
|1415
|2006.08.11 20:09
|close
|707
|0.40
|1.2726
|0.0000
|1.2697
|4.00
|26115.07
|1416
|2006.08.11 20:09
|close
|705
|0.20
|1.2727
|0.0000
|1.2686
|-22.00
|26093.07
|1417
|2006.08.11 20:09
|sell
|709
|0.20
|1.2724
|0.0000
|1.2694
|1418
|2006.08.14 01:05
|sell
|710
|0.40
|1.2739
|0.0000
|1.2709
|1419
|2006.08.14 06:28
|sell
|711
|0.80
|1.2750
|0.0000
|1.2720
|1420
|2006.08.14 09:25
|close
|711
|0.80
|1.2737
|0.0000
|1.2720
|104.00
|26197.07
|1421
|2006.08.14 09:25
|close
|710
|0.40
|1.2735
|0.0000
|1.2709
|16.00
|26213.07
|1422
|2006.08.14 09:25
|close
|709
|0.20
|1.2731
|0.0000
|1.2694
|-12.83
|26200.24
|1423
|2006.08.14 09:25
|sell
|712
|0.20
|1.2734
|0.0000
|1.2704
|1424
|2006.08.14 10:03
|sell
|713
|0.40
|1.2744
|0.0000
|1.2714
|1425
|2006.08.14 12:50
|close
|713
|0.40
|1.2729
|0.0000
|1.2714
|60.00
|26260.24
|1426
|2006.08.14 12:50
|close
|712
|0.20
|1.2730
|0.0000
|1.2704
|8.00
|26268.24
|1427
|2006.08.14 12:51
|sell
|714
|0.20
|1.2727
|0.0000
|1.2697
|1428
|2006.08.14 15:00
|sell
|715
|0.40
|1.2737
|0.0000
|1.2707
|1429
|2006.08.14 16:20
|sell
|716
|0.80
|1.2749
|0.0000
|1.2719
|1430
|2006.08.14 17:05
|close
|716
|0.80
|1.2738
|0.0000
|1.2719
|88.00
|26356.24
|1431
|2006.08.14 17:05
|close
|715
|0.40
|1.2739
|0.0000
|1.2707
|-8.00
|26348.24
|1432
|2006.08.14 17:06
|close
|714
|0.20
|1.2740
|0.0000
|1.2697
|-26.00
|26322.24
|1433
|2006.08.14 17:25
|sell
|717
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.2708
|1434
|2006.08.15 03:50
|t/p
|717
|0.20
|1.2708
|0.0000
|1.2708
|61.17
|26383.42
|1435
|2006.08.15 03:50
|sell
|718
|0.20
|1.2706
|0.0000
|1.2676
|1436
|2006.08.15 03:54
|sell
|719
|0.40
|1.2716
|0.0000
|1.2686
|1437
|2006.08.15 04:09
|sell
|720
|0.80
|1.2726
|0.0000
|1.2696
|1438
|2006.08.15 11:03
|close
|720
|0.80
|1.2716
|0.0000
|1.2696
|80.00
|26463.42
|1439
|2006.08.15 11:03
|close
|719
|0.40
|1.2716
|0.0000
|1.2686
|0.00
|26463.42
|1440
|2006.08.15 11:03
|close
|718
|0.20
|1.2718
|0.0000
|1.2676
|-24.00
|26439.42
|1441
|2006.08.15 11:03
|sell
|721
|0.20
|1.2714
|0.0000
|1.2684
|1442
|2006.08.15 11:20
|sell
|722
|0.40
|1.2724
|0.0000
|1.2694
|1443
|2006.08.15 14:30
|sell
|723
|0.80
|1.2764
|0.0000
|1.2734
|1444
|2006.08.15 14:30
|t/p
|723
|0.80
|1.2734
|0.0000
|1.2734
|240.00
|26679.42
|1445
|2006.08.15 14:30
|close
|722
|0.40
|1.2723
|0.0000
|1.2694
|4.00
|26683.42
|1446
|2006.08.15 14:30
|close
|721
|0.20
|1.2723
|0.0000
|1.2684
|-18.00
|26665.42
|1447
|2006.08.15 15:43
|buy
|724
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2833
|1448
|2006.08.15 16:04
|buy
|725
|0.40
|1.2793
|0.0000
|1.2823
|1449
|2006.08.15 17:46
|buy
|726
|0.80
|1.2781
|0.0000
|1.2811
|1450
|2006.08.15 19:00
|close
|726
|0.80
|1.2792
|0.0000
|1.2811
|88.00
|26753.42
|1451
|2006.08.15 19:00
|close
|725
|0.40
|1.2788
|0.0000
|1.2823
|-20.00
|26733.42
|1452
|2006.08.15 19:00
|close
|724
|0.20
|1.2787
|0.0000
|1.2833
|-32.00
|26701.42
|1453
|2006.08.15 19:00
|sell
|727
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2759
|1454
|2006.08.16 14:30
|sell
|728
|0.40
|1.2807
|0.0000
|1.2777
|1455
|2006.08.16 14:30
|sell
|729
|0.80
|1.2829
|0.0000
|1.2799
|1456
|2006.08.16 14:30
|close
|729
|0.80
|1.2803
|0.0000
|1.2799
|208.00
|26909.42
|1457
|2006.08.16 14:30
|close
|728
|0.40
|1.2802
|0.0000
|1.2777
|20.00
|26929.42
|1458
|2006.08.16 14:30
|close
|727
|0.20
|1.2800
|0.0000
|1.2759
|-20.83
|26908.59
|1459
|2006.08.16 14:30
|buy
|730
|0.20
|1.2812
|0.0000
|1.2842
|1460
|2006.08.16 14:30
|buy
|731
|0.40
|1.2800
|0.0000
|1.2830
|1461
|2006.08.16 14:30
|close
|731
|0.40
|1.2828
|0.0000
|1.2830
|112.00
|27020.59
|1462
|2006.08.16 14:31
|close
|730
|0.20
|1.2829
|0.0000
|1.2842
|34.00
|27054.59
|1463
|2006.08.16 14:31
|buy
|732
|0.20
|1.2831
|0.0000
|1.2861
|1464
|2006.08.16 14:31
|buy
|733
|0.40
|1.2812
|0.0000
|1.2842
|1465
|2006.08.16 14:31
|close
|733
|0.40
|1.2839
|0.0000
|1.2842
|108.00
|27162.59
|1466
|2006.08.16 14:31
|close
|732
|0.20
|1.2815
|0.0000
|1.2861
|-32.00
|27130.59
|1467
|2006.08.16 14:31
|buy
|734
|0.20
|1.2822
|0.0000
|1.2852
|1468
|2006.08.16 14:31
|buy
|735
|0.40
|1.2794
|0.0000
|1.2824
|1469
|2006.08.16 14:31
|t/p
|735
|0.40
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|120.00
|27250.59
|1470
|2006.08.16 14:31
|buy
|736
|0.40
|1.2794
|0.0000
|1.2824
|1471
|2006.08.16 14:31
|t/p
|736
|0.40
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|120.00
|27370.59
|1472
|2006.08.16 14:31
|buy
|737
|0.40
|1.2794
|0.0000
|1.2824
|1473
|2006.08.16 14:31
|t/p
|737
|0.40
|1.2824
|0.0000
|1.2824
|120.00
|27490.59
|1474
|2006.08.16 14:31
|close
|734
|0.20
|1.2837
|0.0000
|1.2852
|30.00
|27520.59
|1475
|2006.08.16 14:32
|buy
|738
|0.20
|1.2838
|0.0000
|1.2868
|1476
|2006.08.17 09:24
|t/p
|738
|0.20
|1.2868
|0.0000
|1.2868
|55.86
|27576.45
|1477
|2006.08.17 09:24
|buy
|739
|0.20
|1.2870
|0.0000
|1.2900
|1478
|2006.08.17 10:07
|buy
|740
|0.40
|1.2860
|0.0000
|1.2890
|1479
|2006.08.17 10:36
|close
|740
|0.40
|1.2874
|0.0000
|1.2890
|56.00
|27632.45
|1480
|2006.08.17 10:36
|close
|739
|0.20
|1.2871
|0.0000
|1.2900
|2.00
|27634.45
|1481
|2006.08.17 10:37
|buy
|741
|0.20
|1.2875
|0.0000
|1.2905
|1482
|2006.08.17 11:06
|buy
|742
|0.40
|1.2865
|0.0000
|1.2895
|1483
|2006.08.17 13:45
|close
|742
|0.40
|1.2879
|0.0000
|1.2895
|56.00
|27690.45
|1484
|2006.08.17 13:45
|close
|741
|0.20
|1.2878
|0.0000
|1.2905
|6.00
|27696.45
|1485
|2006.08.17 13:45
|buy
|743
|0.20
|1.2879
|0.0000
|1.2909
|1486
|2006.08.17 14:36
|buy
|744
|0.40
|1.2868
|0.0000
|1.2898
|1487
|2006.08.17 18:00
|buy
|745
|0.80
|1.2855
|0.0000
|1.2885
|1488
|2006.08.17 18:00
|close
|745
|0.80
|1.2868
|0.0000
|1.2885
|104.00
|27800.45
|1489
|2006.08.17 18:00
|close
|744
|0.40
|1.2868
|0.0000
|1.2898
|0.00
|27800.45
|1490
|2006.08.17 18:00
|close
|743
|0.20
|1.2865
|0.0000
|1.2909
|-28.00
|27772.45
|1491
|2006.08.17 18:00
|buy
|746
|0.20
|1.2870
|0.0000
|1.2900
|1492
|2006.08.17 18:00
|buy
|747
|0.40
|1.2855
|0.0000
|1.2885
|1493
|2006.08.17 18:58
|buy
|748
|0.80
|1.2845
|0.0000
|1.2875
|1494
|2006.08.21 03:06
|close
|748
|0.80
|1.2856
|0.0000
|1.2875
|76.97
|27849.42
|1495
|2006.08.21 03:06
|close
|747
|0.40
|1.2856
|0.0000
|1.2885
|-1.52
|27847.90
|1496
|2006.08.21 03:06
|close
|746
|0.20
|1.2854
|0.0000
|1.2900
|-34.76
|27813.15
|1497
|2006.08.21 03:06
|buy
|749
|0.20
|1.2858
|0.0000
|1.2888
|1498
|2006.08.21 08:56
|t/p
|749
|0.20
|1.2888
|0.0000
|1.2888
|60.00
|27873.15
|1499
|2006.08.21 08:56
|buy
|750
|0.20
|1.2890
|0.0000
|1.2920
|1500
|2006.08.21 14:13
|t/p
|750
|0.20
|1.2920
|0.0000
|1.2920
|60.00
|27933.15
|1501
|2006.08.21 14:13
|buy
|751
|0.20
|1.2924
|0.0000
|1.2954
|1502
|2006.08.21 14:19
|buy
|752
|0.40
|1.2914
|0.0000
|1.2944
|1503
|2006.08.21 14:35
|buy
|753
|0.80
|1.2903
|0.0000
|1.2933
|1504
|2006.08.21 15:54
|close
|753
|0.80
|1.2914
|0.0000
|1.2933
|88.00
|28021.15
|1505
|2006.08.21 15:54
|close
|752
|0.40
|1.2913
|0.0000
|1.2944
|-4.00
|28017.15
|1506
|2006.08.21 15:54
|close
|751
|0.20
|1.2911
|0.0000
|1.2954
|-26.00
|27991.15
|1507
|2006.08.21 15:55
|buy
|754
|0.20
|1.2914
|0.0000
|1.2944
|1508
|2006.08.21 18:08
|buy
|755
|0.40
|1.2904
|0.0000
|1.2934
|1509
|2006.08.21 21:13
|buy
|756
|0.80
|1.2893
|0.0000
|1.2923
|1510
|2006.11.03 22:59
|close at stop
|756
|0.80
|1.2718
|0.0000
|1.2923
|-1819.28
|26171.87
|1511
|2006.11.03 22:59
|close at stop
|755
|0.40
|1.2718
|0.0000
|1.2934
|-953.64
|25218.23
|1512
|2006.11.03 22:59
|close at stop
|754
|0.20
|1.2718
|0.0000
|1.2944
|-496.82
|24721.41