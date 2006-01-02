Strategy Tester Report
Goblin

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode15 Minuten (M15) 2005.09.28 00:00 - 2006.10.27 22:45 (2006.01.02 - 2006.11.23)
ModellJeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
ParameterTakeProfit=30; Lots=0.2; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=3; Pips=10; SecureProfit=60; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Balken im Test58724Ticks modelliert1383785Modellierungsqualität90.00%
Ursprüngliche Einlage5000.00
Gesamt netto Profit-4582.51Brutto Profit519.62Brutto Loss-5102.13
Profit Faktor0.10Erwartetes Ergebnis-269.56
Drawdown absolut4582.51Maximaler Drawdown5062.40 (92.38%)Relative drawdown92.38% (5062.40)
Trades gesamt17Short Positionen (gewonnen %)7 (42.86%)Long Positionen (gewonnen %)10 (80.00%)
Profit Trades (% gesamt)11 (64.71%)Loss Trades (% gesamtl)6 (35.29%)
GrössterProfit Trade96.00Loss Trade-2828.80
DurchschnittProfit Trade47.24Loss Trade-850.36
Maximumaufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)4 (220.00)Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)4 (-5062.40)
MaximalAufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)220.00 (4)Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)-5062.40 (4)
Durchschnittaufeinanderfolgende Gewinne4aufeinanderfolgende Verluste2
Graph
Nr.ZeitTypAuftragLotsPreisS / LT / PProfitBilanz
12006.01.02 00:44buy10.201.18410.00001.1871
22006.01.02 06:30buy20.401.18310.00001.1861
32006.01.02 08:57close20.401.18450.00001.186156.005056.00
42006.01.02 08:57close10.201.18440.00001.18716.005062.00
52006.01.02 08:58buy30.201.18450.00001.1875
62006.01.02 12:52buy40.401.18340.00001.1864
72006.01.02 15:40buy50.801.18240.00001.1854
82006.01.03 01:12close50.801.18350.00001.185481.085143.08
92006.01.03 01:12close40.401.18350.00001.18640.545143.62
102006.01.03 01:12close30.201.18340.00001.1875-23.735119.89
112006.01.03 01:12buy60.201.18380.00001.1868
122006.01.03 03:05t/p60.201.18680.00001.186860.005179.89
132006.01.03 03:05buy70.201.18700.00001.1900
142006.01.03 06:28t/p70.201.19000.00001.190060.005239.89
152006.01.03 06:28buy80.201.19080.00001.1938
162006.01.03 06:28buy90.401.18970.00001.1927
172006.01.03 07:36buy100.801.18860.00001.1916
182006.01.03 09:02close100.801.18970.00001.191688.005327.89
192006.01.03 09:02close90.401.19000.00001.192712.005339.89
202006.01.03 09:02close80.201.19000.00001.1938-16.005323.89
212006.01.03 09:02sell110.201.18940.00001.1864
222006.01.03 10:14t/p110.201.18640.00001.186460.005383.89
232006.01.03 10:14sell120.201.18610.00001.1831
242006.01.03 10:23sell130.401.18710.00001.1841
252006.01.03 10:53sell140.801.18840.00001.1854
262006.01.03 14:03close140.801.18720.00001.185496.005479.89
272006.01.03 14:03close130.401.18710.00001.18410.005479.89
282006.01.03 14:03close120.201.18730.00001.1831-24.005455.89
292006.01.03 14:04sell150.201.18700.00001.1840
302006.01.03 14:55sell160.401.18810.00001.1851
312006.01.03 15:28sell170.801.18920.00001.1862
322006.01.23 04:55close at stop170.801.22600.00001.1862-2828.802627.09
332006.01.23 04:55close at stop160.401.22600.00001.1851-1458.401168.69
342006.01.23 04:55close at stop150.201.22600.00001.1840-751.20417.49