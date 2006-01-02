|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|15 Minuten (M15) 2005.09.28 00:00 - 2006.10.27 22:45 (2006.01.02 - 2006.11.23)
|Modell
|Jeder Tick (basierend auf dem nächsten verfügbaren kleineren Zeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticksignals)
|Parameter
|TakeProfit=30; Lots=0.2; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=3; Pips=10; SecureProfit=60; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Balken im Test
|58724
|Ticks modelliert
|1383785
|Modellierungsqualität
|90.00%
|Ursprüngliche Einlage
|5000.00
|Gesamt netto Profit
|-4582.51
|Brutto Profit
|519.62
|Brutto Loss
|-5102.13
|Profit Faktor
|0.10
|Erwartetes Ergebnis
|-269.56
|Drawdown absolut
|4582.51
|Maximaler Drawdown
|5062.40 (92.38%)
|Relative drawdown
|92.38% (5062.40)
|Trades gesamt
|17
|Short Positionen (gewonnen %)
|7 (42.86%)
|Long Positionen (gewonnen %)
|10 (80.00%)
|Profit Trades (% gesamt)
|11 (64.71%)
|Loss Trades (% gesamtl)
|6 (35.29%)
|Grösster
|Profit Trade
|96.00
|Loss Trade
|-2828.80
|Durchschnitt
|Profit Trade
|47.24
|Loss Trade
|-850.36
|Maximum
|aufeinanderfolgende Gewinne (Profit in Geld)
|4 (220.00)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Verlust in Geld)
|4 (-5062.40)
|Maximal
|Aufeinanderfolgender Profit (Anzahl der Gewinne)
|220.00 (4)
|Aufeinanderfolgende Verluste (Anzahl der Verluste)
|-5062.40 (4)
|Durchschnitt
|aufeinanderfolgende Gewinne
|4
|aufeinanderfolgende Verluste
|2
|Nr.
|Zeit
|Typ
|Auftrag
|Lots
|Preis
|S / L
|T / P
|Profit
|Bilanz
|1
|2006.01.02 00:44
|buy
|1
|0.20
|1.1841
|0.0000
|1.1871
|2
|2006.01.02 06:30
|buy
|2
|0.40
|1.1831
|0.0000
|1.1861
|3
|2006.01.02 08:57
|close
|2
|0.40
|1.1845
|0.0000
|1.1861
|56.00
|5056.00
|4
|2006.01.02 08:57
|close
|1
|0.20
|1.1844
|0.0000
|1.1871
|6.00
|5062.00
|5
|2006.01.02 08:58
|buy
|3
|0.20
|1.1845
|0.0000
|1.1875
|6
|2006.01.02 12:52
|buy
|4
|0.40
|1.1834
|0.0000
|1.1864
|7
|2006.01.02 15:40
|buy
|5
|0.80
|1.1824
|0.0000
|1.1854
|8
|2006.01.03 01:12
|close
|5
|0.80
|1.1835
|0.0000
|1.1854
|81.08
|5143.08
|9
|2006.01.03 01:12
|close
|4
|0.40
|1.1835
|0.0000
|1.1864
|0.54
|5143.62
|10
|2006.01.03 01:12
|close
|3
|0.20
|1.1834
|0.0000
|1.1875
|-23.73
|5119.89
|11
|2006.01.03 01:12
|buy
|6
|0.20
|1.1838
|0.0000
|1.1868
|12
|2006.01.03 03:05
|t/p
|6
|0.20
|1.1868
|0.0000
|1.1868
|60.00
|5179.89
|13
|2006.01.03 03:05
|buy
|7
|0.20
|1.1870
|0.0000
|1.1900
|14
|2006.01.03 06:28
|t/p
|7
|0.20
|1.1900
|0.0000
|1.1900
|60.00
|5239.89
|15
|2006.01.03 06:28
|buy
|8
|0.20
|1.1908
|0.0000
|1.1938
|16
|2006.01.03 06:28
|buy
|9
|0.40
|1.1897
|0.0000
|1.1927
|17
|2006.01.03 07:36
|buy
|10
|0.80
|1.1886
|0.0000
|1.1916
|18
|2006.01.03 09:02
|close
|10
|0.80
|1.1897
|0.0000
|1.1916
|88.00
|5327.89
|19
|2006.01.03 09:02
|close
|9
|0.40
|1.1900
|0.0000
|1.1927
|12.00
|5339.89
|20
|2006.01.03 09:02
|close
|8
|0.20
|1.1900
|0.0000
|1.1938
|-16.00
|5323.89
|21
|2006.01.03 09:02
|sell
|11
|0.20
|1.1894
|0.0000
|1.1864
|22
|2006.01.03 10:14
|t/p
|11
|0.20
|1.1864
|0.0000
|1.1864
|60.00
|5383.89
|23
|2006.01.03 10:14
|sell
|12
|0.20
|1.1861
|0.0000
|1.1831
|24
|2006.01.03 10:23
|sell
|13
|0.40
|1.1871
|0.0000
|1.1841
|25
|2006.01.03 10:53
|sell
|14
|0.80
|1.1884
|0.0000
|1.1854
|26
|2006.01.03 14:03
|close
|14
|0.80
|1.1872
|0.0000
|1.1854
|96.00
|5479.89
|27
|2006.01.03 14:03
|close
|13
|0.40
|1.1871
|0.0000
|1.1841
|0.00
|5479.89
|28
|2006.01.03 14:03
|close
|12
|0.20
|1.1873
|0.0000
|1.1831
|-24.00
|5455.89
|29
|2006.01.03 14:04
|sell
|15
|0.20
|1.1870
|0.0000
|1.1840
|30
|2006.01.03 14:55
|sell
|16
|0.40
|1.1881
|0.0000
|1.1851
|31
|2006.01.03 15:28
|sell
|17
|0.80
|1.1892
|0.0000
|1.1862
|32
|2006.01.23 04:55
|close at stop
|17
|0.80
|1.2260
|0.0000
|1.1862
|-2828.80
|2627.09
|33
|2006.01.23 04:55
|close at stop
|16
|0.40
|1.2260
|0.0000
|1.1851
|-1458.40
|1168.69
|34
|2006.01.23 04:55
|close at stop
|15
|0.20
|1.2260
|0.0000
|1.1840
|-751.20
|417.49