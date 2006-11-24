|Account: 41691
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 November 24, 16:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2242437
|2006.11.24 12:07
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3080
|1.2959
|1.3100
|2006.11.24 16:09
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|2242191
|2006.11.24 11:35
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3095
|1.2959
|1.3115
|2006.11.24 16:09
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|2242104
|2006.11.24 11:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3111
|1.2960
|1.3131
|2006.11.24 16:09
|1.3084
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|2243074
|2006.11.24 13:55
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2095
|1.2231
|1.2075
|2006.11.24 15:55
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.33
|2242755
|2006.11.24 12:58
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2080
|1.2231
|1.2060
|2006.11.24 15:55
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|2242654
|2006.11.24 12:42
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.65
|117.16
|115.45
|2006.11.24 15:51
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.69
|2243275
|2006.11.24 14:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9327
|1.9176
|1.9347
|2006.11.24 15:51
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|2242263
|2006.11.24 11:42
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9355
|1.9204
|1.9375
|2006.11.24 14:32
|1.9323
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|2242269
|2006.11.24 11:43
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9340
|1.9204
|1.9360
|2006.11.24 14:32
|1.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|2242375
|2006.11.24 11:57
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9323
|1.9202
|1.9343
|2006.11.24 14:32
|1.9328
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2243200
|2006.11.24 14:19
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9311
|1.9201
|1.9327
|2006.11.24 14:32
|1.9327
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|2241863
|2006.11.24 11:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2092
|1.2243
|1.2072
|2006.11.24 12:58
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|2242497
|2006.11.24 12:12
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2107
|1.2243
|1.2087
|2006.11.24 12:58
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|2242025
|2006.11.24 11:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.74
|117.25
|115.54
|2006.11.24 12:42
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|2242479
|2006.11.24 12:10
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.89
|117.25
|115.69
|2006.11.24 12:42
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|2242046
|2006.11.24 11:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9346
|1.9195
|1.9366
|2006.11.24 11:42
|1.9351
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2242240
|2006.11.24 11:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9331
|1.9195
|1.9351
|2006.11.24 11:42
|1.9351
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2241842
|2006.11.24 11:20
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3087
|1.2936
|1.3107
|2006.11.24 11:31
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2241832
|2006.11.24 11:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9336
|1.9185
|1.9356
|2006.11.24 11:30
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2241954
|2006.11.24 11:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9321
|1.9185
|1.9341
|2006.11.24 11:30
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2240754
|2006.11.24 09:47
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.69
|117.20
|115.49
|2006.11.24 11:29
|115.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|2240888
|2006.11.24 09:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.81
|117.20
|115.64
|2006.11.24 11:28
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|2241521
|2006.11.24 10:30
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.97
|117.18
|115.77
|2006.11.24 11:28
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|6.91
|2240739
|2006.11.24 09:47
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2104
|1.2255
|1.2084
|2006.11.24 11:20
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|2240983
|2006.11.24 09:52
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2119
|1.2255
|1.2099
|2006.11.24 11:20
|1.2099
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|2240756
|2006.11.24 09:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3081
|1.2930
|1.3101
|2006.11.24 11:19
|1.3085
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2240935
|2006.11.24 09:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3066
|1.2930
|1.3086
|2006.11.24 11:19
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2241618
|2006.11.24 10:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9312
|1.9161
|1.9332
|2006.11.24 11:19
|1.9332
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2241318
|2006.11.24 10:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9323
|1.9172
|1.9343
|2006.11.24 10:39
|1.9306
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|2241454
|2006.11.24 10:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9305
|1.9169
|1.9325
|2006.11.24 10:39
|1.9307
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|2241527
|2006.11.24 10:31
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9290
|1.9169
|1.9310
|2006.11.24 10:39
|1.9310
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|2240762
|2006.11.24 09:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9332
|1.9181
|1.9352
|2006.11.24 10:08
|1.9316
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|2240930
|2006.11.24 09:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9317
|1.9181
|1.9337
|2006.11.24 10:08
|1.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2240985
|2006.11.24 09:52
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9300
|1.9179
|1.9320
|2006.11.24 10:08
|1.9320
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|2240145
|2006.11.24 09:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3073
|1.2919
|1.3090
|2006.11.24 09:47
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2239836
|2006.11.24 09:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.92
|117.43
|115.72
|2006.11.24 09:47
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|2240247
|2006.11.24 09:34
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3057
|1.2921
|1.3077
|2006.11.24 09:47
|1.3077
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2239973
|2006.11.24 09:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2131
|1.2282
|1.2111
|2006.11.24 09:47
|1.2111
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|2240528
|2006.11.24 09:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9291
|1.9140
|1.9311
|2006.11.24 09:47
|1.9311
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2240161
|2006.11.24 09:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9292
|1.9141
|1.9312
|2006.11.24 09:43
|1.9288
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|2240232
|2006.11.24 09:34
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9277
|1.9141
|1.9297
|2006.11.24 09:43
|1.9283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|2240385
|2006.11.24 09:37
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9262
|1.9141
|1.9282
|2006.11.24 09:43
|1.9282
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|2239958
|2006.11.24 09:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9265
|1.9114
|1.9285
|2006.11.24 09:33
|1.9285
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2240024
|2006.11.24 09:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3057
|1.2903
|1.3074
|2006.11.24 09:33
|1.3074
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|2239899
|2006.11.24 09:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3031
|1.2880
|1.3051
|2006.11.24 09:32
|1.3051
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2239803
|2006.11.24 09:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2160
|1.2311
|1.2140
|2006.11.24 09:32
|1.2140
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|2239794
|2006.11.24 09:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9241
|1.9090
|1.9261
|2006.11.24 09:32
|1.9261
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2239749
|2006.11.24 09:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3010
|1.2856
|1.3027
|2006.11.24 09:32
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|2239407
|2006.11.24 09:23
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.10
|114.74
|116.30
|2006.11.24 09:31
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.28
|2235489
|2006.11.23 15:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.15
|117.66
|115.95
|2006.11.24 09:31
|115.95
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.72
|2239604
|2006.11.24 09:26
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2181
|1.2336
|1.2165
|2006.11.24 09:30
|1.2165
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|2239544
|2006.11.24 09:25
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9220
|1.9069
|1.9240
|2006.11.24 09:30
|1.9240
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2239478
|2006.11.24 09:25
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2983
|1.2832
|1.3003
|2006.11.24 09:30
|1.3003
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2239103
|2006.11.24 08:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2213
|1.2364
|1.2193
|2006.11.24 09:26
|1.2193
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|2239405
|2006.11.24 09:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9195
|1.9044
|1.9215
|2006.11.24 09:25
|1.9215
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2238364
|2006.11.24 02:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2959
|1.2808
|1.2979
|2006.11.24 09:25
|1.2979
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2239017
|2006.11.24 08:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9171
|1.9020
|1.9191
|2006.11.24 09:23
|1.9191
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2234648
|2006.11.23 11:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2226
|1.2377
|1.2206
|2006.11.24 08:51
|1.2220
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.49
|2236095
|2006.11.23 17:33
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2241
|1.2377
|1.2221
|2006.11.24 08:51
|1.2221
|0.00
|0.00
|-0.13
|3.27
|2235666
|2006.11.23 16:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9165
|1.9014
|1.9185
|2006.11.24 08:21
|1.9166
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.07
|2237782
|2006.11.23 23:44
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9149
|1.9013
|1.9169
|2006.11.24 08:21
|1.9169
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.80
|2236745
|2006.11.23 20:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.25
|0.00
|116.65
|2006.11.23 22:03
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|2232810
|2006.11.22 23:49
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2942
|1.3093
|1.2922
|2006.11.23 16:38
|1.2953
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.10
|2234233
|2006.11.23 10:06
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2954
|1.3093
|1.2937
|2006.11.23 16:38
|1.2953
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|2234348
|2006.11.23 10:10
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2970
|1.3091
|1.2950
|2006.11.23 16:38
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2234610
|2006.11.23 10:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.23
|117.74
|116.03
|2006.11.23 15:16
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|2234730
|2006.11.23 11:15
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.39
|117.75
|116.19
|2006.11.23 15:16
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|2232808
|2006.11.22 23:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9155
|1.9306
|1.9135
|2006.11.23 11:16
|1.9150
|0.00
|0.00
|0.02
|0.35
|2234288
|2006.11.23 10:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9170
|1.9306
|1.9150
|2006.11.23 11:16
|1.9150
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2234024
|2006.11.23 09:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.47
|117.98
|116.27
|2006.11.23 10:53
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2232813
|2006.11.22 23:52
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2260
|1.2411
|1.2240
|2006.11.23 10:06
|1.2255
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.41
|2233343
|2006.11.23 03:47
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2275
|1.2411
|1.2255
|2006.11.23 10:06
|1.2255
|0.00
|0.00
|0.00
|3.26
|2233634
|2006.11.23 07:11
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.55
|118.06
|116.35
|2006.11.23 09:11
|116.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|2233831
|2006.11.23 08:29
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.70
|118.06
|116.50
|2006.11.23 09:11
|116.50
|0.00
|0.00
|0.00
|3.43
|2231854
|2006.11.22 18:44
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.86
|0.00
|116.61
|2006.11.22 23:34
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|2231776
|2006.11.22 18:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.71
|0.00
|116.46
|2006.11.22 23:33
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|2230597
|2006.11.22 16:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.55
|0.00
|116.33
|2006.11.22 23:33
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|2231312
|2006.11.22 16:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2280
|0.0000
|1.2255
|2006.11.22 23:33
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|1.06
|2230643
|2006.11.22 16:09
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2265
|0.0000
|1.2240
|2006.11.22 23:33
|1.2267
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|2231298
|2006.11.22 16:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9149
|0.0000
|1.9174
|2006.11.22 23:33
|1.9153
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|2231008
|2006.11.22 16:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9164
|0.0000
|1.9187
|2006.11.22 23:33
|1.9153
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|2230910
|2006.11.22 16:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9177
|0.0000
|1.9202
|2006.11.22 23:33
|1.9153
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|2232629
|2006.11.22 22:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2943
|0.0000
|1.2918
|2006.11.22 23:33
|1.2944
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|2230497
|2006.11.22 16:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2935
|0.0000
|1.2960
|2006.11.22 22:18
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2231913
|2006.11.22 18:49
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2920
|0.0000
|1.2945
|2006.11.22 22:18
|1.2945
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|2230703
|2006.11.22 16:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9148
|0.0000
|1.9173
|2006.11.22 16:26
|1.9173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|2229305
|2006.11.22 14:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9123
|0.0000
|1.9145
|2006.11.22 16:13
|1.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|2229918
|2006.11.22 14:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2281
|0.0000
|1.2256
|2006.11.22 16:09
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|2230156
|2006.11.22 15:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2296
|0.0000
|1.2271
|2006.11.22 16:09
|1.2271
|0.00
|0.00
|0.00
|2.04
|2229202
|2006.11.22 14:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.85
|0.00
|116.60
|2006.11.22 16:07
|116.60
|0.00
|0.00
|0.00
|2.14
|2229385
|2006.11.22 14:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.2907
|0.0000
|1.2932
|2006.11.22 16:04
|1.2932
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|0.00
|0.00
|-0.45
|119.51
|Closed P/L:
|119.06
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|119.06
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|6 115.64
|Equity:
|6 115.64
|Free Margin:
|6 115.64
|Details:
|Gross Profit:
|143.39
|Gross Loss:
|24.33
|Total Net Profit:
|119.06
|Profit Factor:
|5.89
|Expected Payoff:
|1.31
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|11.46 (0.19%)
|Relative Drawdown:
|0.19% (11.46)
|Total Trades:
|91
|Short Positions (won %):
|41 (78.05%)
|Long Positions (won %):
|50 (78.00%)
|Profit Trades (% of total):
|71 (78.02%)
|Loss trades (% of total):
|20 (21.98%)
|Largest
|profit trade:
|8.96
|loss trade:
|-3.28
|Average
|profit trade:
|2.02
|loss trade:
|-1.22
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (25.15)
|consecutive losses ($):
|8 (-11.46)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|26.01 (11)
|consecutive loss (count):
|-11.46 (8)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2