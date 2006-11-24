Gimex Group

Account: 41691 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 24, 16:10
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
22424372006.11.24 12:07buy0.04eurusd1.30801.29591.31002006.11.24 16:091.30840.000.000.001.60
22421912006.11.24 11:35buy0.02eurusd1.30951.29591.31152006.11.24 16:091.30840.000.000.00-2.20
22421042006.11.24 11:31buy0.01eurusd1.31111.29601.31312006.11.24 16:091.30840.000.000.00-2.70
22430742006.11.24 13:55sell0.02usdchf1.20951.22311.20752006.11.24 15:551.20970.000.000.00-0.33
22427552006.11.24 12:58sell0.01usdchf1.20801.22311.20602006.11.24 15:551.20970.000.000.00-1.41
22426542006.11.24 12:42sell0.01usdjpy115.65117.16115.452006.11.24 15:51115.730.000.000.00-0.69
22432752006.11.24 14:32buy0.01gbpusd1.93271.91761.93472006.11.24 15:511.93260.000.000.00-0.07
22422632006.11.24 11:42buy0.01gbpusd1.93551.92041.93752006.11.24 14:321.93230.000.000.00-2.24
22422692006.11.24 11:43buy0.02gbpusd1.93401.92041.93602006.11.24 14:321.93270.000.000.00-1.82
22423752006.11.24 11:57buy0.04gbpusd1.93231.92021.93432006.11.24 14:321.93280.000.000.001.40
22432002006.11.24 14:19buy0.08gbpusd1.93111.92011.93272006.11.24 14:321.93270.000.000.008.96
22418632006.11.24 11:20sell0.01usdchf1.20921.22431.20722006.11.24 12:581.20870.000.000.000.41
22424972006.11.24 12:12sell0.02usdchf1.21071.22431.20872006.11.24 12:581.20870.000.000.003.31
22420252006.11.24 11:29sell0.01usdjpy115.74117.25115.542006.11.24 12:42115.720.000.000.000.17
22424792006.11.24 12:10sell0.02usdjpy115.89117.25115.692006.11.24 12:42115.690.000.000.003.46
22420462006.11.24 11:30buy0.01gbpusd1.93461.91951.93662006.11.24 11:421.93510.000.000.000.35
22422402006.11.24 11:41buy0.02gbpusd1.93311.91951.93512006.11.24 11:421.93510.000.000.002.80
22418422006.11.24 11:20buy0.01eurusd1.30871.29361.31072006.11.24 11:311.31070.000.000.002.00
22418322006.11.24 11:19buy0.01gbpusd1.93361.91851.93562006.11.24 11:301.93410.000.000.000.35
22419542006.11.24 11:25buy0.02gbpusd1.93211.91851.93412006.11.24 11:301.93410.000.000.002.80
22407542006.11.24 09:47sell0.01usdjpy115.69117.20115.492006.11.24 11:29115.790.000.000.00-0.86
22408882006.11.24 09:49sell0.02usdjpy115.81117.20115.642006.11.24 11:28115.770.000.000.000.69
22415212006.11.24 10:30sell0.04usdjpy115.97117.18115.772006.11.24 11:28115.770.000.000.006.91
22407392006.11.24 09:47sell0.01usdchf1.21041.22551.20842006.11.24 11:201.20990.000.000.000.41
22409832006.11.24 09:52sell0.02usdchf1.21191.22551.20992006.11.24 11:201.20990.000.000.003.31
22407562006.11.24 09:47buy0.01eurusd1.30811.29301.31012006.11.24 11:191.30850.000.000.000.40
22409352006.11.24 09:51buy0.02eurusd1.30661.29301.30862006.11.24 11:191.30860.000.000.004.00
22416182006.11.24 10:39buy0.01gbpusd1.93121.91611.93322006.11.24 11:191.93320.000.000.001.40
22413182006.11.24 10:08buy0.01gbpusd1.93231.91721.93432006.11.24 10:391.93060.000.000.00-1.19
22414542006.11.24 10:19buy0.02gbpusd1.93051.91691.93252006.11.24 10:391.93070.000.000.000.28
22415272006.11.24 10:31buy0.04gbpusd1.92901.91691.93102006.11.24 10:391.93100.000.000.005.60
22407622006.11.24 09:47buy0.01gbpusd1.93321.91811.93522006.11.24 10:081.93160.000.000.00-1.12
22409302006.11.24 09:51buy0.02gbpusd1.93171.91811.93372006.11.24 10:081.93200.000.000.000.42
22409852006.11.24 09:52buy0.04gbpusd1.93001.91791.93202006.11.24 10:081.93200.000.000.005.60
22401452006.11.24 09:33buy0.01eurusd1.30731.29191.30902006.11.24 09:471.30790.000.000.000.60
22398362006.11.24 09:31sell0.01usdjpy115.92117.43115.722006.11.24 09:47115.720.000.000.001.73
22402472006.11.24 09:34buy0.02eurusd1.30571.29211.30772006.11.24 09:471.30770.000.000.004.00
22399732006.11.24 09:32sell0.01usdchf1.21311.22821.21112006.11.24 09:471.21110.000.000.001.65
22405282006.11.24 09:43buy0.01gbpusd1.92911.91401.93112006.11.24 09:471.93110.000.000.001.40
22401612006.11.24 09:33buy0.01gbpusd1.92921.91411.93122006.11.24 09:431.92880.000.000.00-0.28
22402322006.11.24 09:34buy0.02gbpusd1.92771.91411.92972006.11.24 09:431.92830.000.000.000.84
22403852006.11.24 09:37buy0.04gbpusd1.92621.91411.92822006.11.24 09:431.92820.000.000.005.60
22399582006.11.24 09:32buy0.01gbpusd1.92651.91141.92852006.11.24 09:331.92850.000.000.001.40
22400242006.11.24 09:32buy0.01eurusd1.30571.29031.30742006.11.24 09:331.30740.000.000.001.70
22398992006.11.24 09:32buy0.01eurusd1.30311.28801.30512006.11.24 09:321.30510.000.000.002.00
22398032006.11.24 09:30sell0.01usdchf1.21601.23111.21402006.11.24 09:321.21400.000.000.001.65
22397942006.11.24 09:30buy0.01gbpusd1.92411.90901.92612006.11.24 09:321.92610.000.000.001.40
22397492006.11.24 09:30buy0.01eurusd1.30101.28561.30272006.11.24 09:321.30270.000.000.001.70
22394072006.11.24 09:23buy0.02usdjpy116.10114.74116.302006.11.24 09:31115.910.000.000.00-3.28
22354892006.11.23 15:16sell0.01usdjpy116.15117.66115.952006.11.24 09:31115.950.000.00-0.071.72
22396042006.11.24 09:26sell0.01usdchf1.21811.23361.21652006.11.24 09:301.21650.000.000.001.32
22395442006.11.24 09:25buy0.01gbpusd1.92201.90691.92402006.11.24 09:301.92400.000.000.001.40
22394782006.11.24 09:25buy0.01eurusd1.29831.28321.30032006.11.24 09:301.30030.000.000.002.00
22391032006.11.24 08:51sell0.01usdchf1.22131.23641.21932006.11.24 09:261.21930.000.000.001.64
22394052006.11.24 09:23buy0.01gbpusd1.91951.90441.92152006.11.24 09:251.92150.000.000.001.40
22383642006.11.24 02:43buy0.01eurusd1.29591.28081.29792006.11.24 09:251.29790.000.000.002.00
22390172006.11.24 08:21buy0.01gbpusd1.91711.90201.91912006.11.24 09:231.91910.000.000.001.40
22346482006.11.23 11:00sell0.01usdchf1.22261.23771.22062006.11.24 08:511.22200.000.00-0.070.49
22360952006.11.23 17:33sell0.02usdchf1.22411.23771.22212006.11.24 08:511.22210.000.00-0.133.27
22356662006.11.23 16:02buy0.01gbpusd1.91651.90141.91852006.11.24 08:211.91660.000.00-0.020.07
22377822006.11.23 23:44buy0.02gbpusd1.91491.90131.91692006.11.24 08:211.91690.000.00-0.042.80
22367452006.11.23 20:32buy0.10usdjpy116.250.00116.652006.11.23 22:03116.260.000.000.000.86
22328102006.11.22 23:49sell0.01eurusd1.29421.30931.29222006.11.23 16:381.29530.000.000.06-1.10
22342332006.11.23 10:06sell0.02eurusd1.29541.30931.29372006.11.23 16:381.29530.000.000.000.20
22343482006.11.23 10:10sell0.04eurusd1.29701.30911.29502006.11.23 16:381.29500.000.000.008.00
22346102006.11.23 10:53sell0.01usdjpy116.23117.74116.032006.11.23 15:16116.200.000.000.000.26
22347302006.11.23 11:15sell0.02usdjpy116.39117.75116.192006.11.23 15:16116.190.000.000.003.44
22328082006.11.22 23:46sell0.01gbpusd1.91551.93061.91352006.11.23 11:161.91500.000.000.020.35
22342882006.11.23 10:07sell0.02gbpusd1.91701.93061.91502006.11.23 11:161.91500.000.000.002.80
22340242006.11.23 09:11sell0.01usdjpy116.47117.98116.272006.11.23 10:53116.270.000.000.001.72
22328132006.11.22 23:52sell0.01usdchf1.22601.24111.22402006.11.23 10:061.22550.000.00-0.200.41
22333432006.11.23 03:47sell0.02usdchf1.22751.24111.22552006.11.23 10:061.22550.000.000.003.26
22336342006.11.23 07:11sell0.01usdjpy116.55118.06116.352006.11.23 09:11116.520.000.000.000.26
22338312006.11.23 08:29sell0.02usdjpy116.70118.06116.502006.11.23 09:11116.500.000.000.003.43
22318542006.11.22 18:44sell0.02usdjpy116.860.00116.612006.11.22 23:34116.790.000.000.001.20
22317762006.11.22 18:33sell0.01usdjpy116.710.00116.462006.11.22 23:33116.770.000.000.00-0.51
22305972006.11.22 16:08sell0.01usdjpy116.550.00116.332006.11.22 23:33116.770.000.000.00-1.88
22313122006.11.22 16:59sell0.01usdchf1.22800.00001.22552006.11.22 23:331.22670.000.000.001.06
22306432006.11.22 16:09sell0.01usdchf1.22650.00001.22402006.11.22 23:331.22670.000.000.00-0.16
22312982006.11.22 16:58buy0.02gbpusd1.91490.00001.91742006.11.22 23:331.91530.000.000.000.56
22310082006.11.22 16:32buy0.01gbpusd1.91640.00001.91872006.11.22 23:331.91530.000.000.00-0.77
22309102006.11.22 16:26buy0.01gbpusd1.91770.00001.92022006.11.22 23:331.91530.000.000.00-1.68
22326292006.11.22 22:18sell0.01eurusd1.29430.00001.29182006.11.22 23:331.29440.000.000.00-0.10
22304972006.11.22 16:04buy0.01eurusd1.29350.00001.29602006.11.22 22:181.29450.000.000.001.00
22319132006.11.22 18:49buy0.01eurusd1.29200.00001.29452006.11.22 22:181.29450.000.000.002.50
22307032006.11.22 16:13buy0.01gbpusd1.91480.00001.91732006.11.22 16:261.91730.000.000.001.75
22293052006.11.22 14:23buy0.01gbpusd1.91230.00001.91452006.11.22 16:131.91450.000.000.001.54
22299182006.11.22 14:51sell0.01usdchf1.22810.00001.22562006.11.22 16:091.22710.000.000.000.81
22301562006.11.22 15:23sell0.01usdchf1.22960.00001.22712006.11.22 16:091.22710.000.000.002.04
22292022006.11.22 14:19sell0.01usdjpy116.850.00116.602006.11.22 16:07116.600.000.000.002.14
22293852006.11.22 14:28buy0.01eurusd1.29070.00001.29322006.11.22 16:041.29320.000.000.002.50
  0.00 0.00 -0.45 119.51
Closed P/L: 119.06
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 119.06 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 115.64 Equity: 6 115.64 Free Margin: 6 115.64
 
Details:
Graph
Gross Profit: 143.39 Gross Loss: 24.33 Total Net Profit: 119.06
Profit Factor: 5.89 Expected Payoff: 1.31  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 11.46 (0.19%) Relative Drawdown: 0.19% (11.46)
 
Total Trades: 91 Short Positions (won %): 41 (78.05%) Long Positions (won %): 50 (78.00%)
Profit Trades (% of total): 71 (78.02%) Loss trades (% of total): 20 (21.98%)
Largest profit trade: 8.96 loss trade: -3.28
Average profit trade: 2.02 loss trade: -1.22
Maximum consecutive wins ($): 12 (25.15) consecutive losses ($): 8 (-11.46)
Maximal consecutive profit (count): 26.01 (11) consecutive loss (count): -11.46 (8)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2