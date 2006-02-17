Strategy Tester Report
Goblin

SymboleUSDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
Periode15 Minutes (M15) 2005.11.03 09:30 - 2006.11.24 22:45 (2005.11.03 - 2006.11.26)
ModelePrix ouverture seulement (méthode rapide pour analyser le BAR juste complété)
ParametresTakeProfit=20; Lots=0.2; InitialStop=30; TrailingStop=20; MaxTrades=4; Pips=10; SecureProfit=60; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars en test25848Ticks modelés51596Qualité du modelagen/a
Dépot initial30000.00
Profit total net-26924.83Profit brut86683.38Perte brute-113608.22
Facteur de profit0.76Rémunération espérée-11.67
Chute absolue27617.93Chute maximal (%)28464.40 (92.28%)Relative drawdown92.28% (28464.40)
Total des Trades2308Positions SHORT (vente) gagnées %1107 (57.00%)Positions LONG (achat) gagnées %1201 (60.20%)
Profits des Trades (% du total) 1354 (58.67%)Pertes des Trades (% du total) 954 (41.33%)
Le plus largegains par Trade296.91pertes par Trade-575.49
Average (moyenne)gains par Trade64.02pertes par Trade-119.09
Maximumgains consecutifs (profit en $)17 (817.70)pertes consecutives (perte en $)10 (-1543.25)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)824.50 (14)Pertes consecutives (coups perdants)-2189.49 (8)
Average (moyenne)gains consecutifs3Pertes consecutives2
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12005.11.04 10:45buy10.20117.68116.98117.88
22005.11.04 14:45buy20.40117.49116.89117.69
32005.11.04 16:15t/p20.40117.69116.89117.6967.9130067.91
42005.11.04 16:15close10.20117.80116.98117.8820.3730088.28
52005.11.04 16:30buy30.20117.96117.26118.16
62005.11.04 17:00t/p30.20118.16117.26118.1633.8330122.11
72005.11.04 17:00buy40.20118.28117.58118.48
82005.11.04 17:45buy50.40118.13117.53118.33
92005.11.04 18:45t/p50.40118.33117.53118.3367.6430189.75
102005.11.04 18:45close40.20118.28117.58118.480.0030189.75
112005.11.04 19:00buy60.20118.30117.60118.50
122005.11.07 01:45buy70.40118.15117.55118.35
132005.11.07 02:00buy80.80118.03117.53118.23
142005.11.07 02:15buy91.60117.80117.40118.00
152005.11.07 08:45t/p91.60118.00117.40118.00271.3130461.06
162005.11.07 08:45close80.80117.95117.53118.23-54.2630406.80
172005.11.07 09:00close70.40117.94117.55118.35-71.2230335.58
182005.11.07 09:15close60.20117.89117.60118.50-67.0030268.58
192005.11.07 11:30buy100.20117.82117.12118.02
202005.11.07 12:30buy110.40117.72117.12117.92
212005.11.07 15:00t/p100.20118.02117.12118.0233.9130302.49
222005.11.07 15:00t/p110.40117.92117.12117.9267.8030370.29
232005.11.07 15:00buy120.20118.02117.32118.22
242005.11.07 15:15buy130.40117.91117.31118.11
252005.11.07 17:00buy140.80117.80117.30118.00
262005.11.07 18:00buy151.60117.60117.20117.80
272005.11.08 02:15t/p151.60117.80117.20117.80292.0530662.34
282005.11.08 02:15close140.80117.83117.30118.0030.6130692.95
292005.11.08 02:30close130.40117.86117.31118.11-11.8530681.10
302005.11.08 02:45close120.20117.95117.32118.22-9.3130671.79
312005.11.08 03:00buy160.20117.92117.22118.12
322005.11.08 05:00buy170.40117.80117.20118.00
332005.11.08 14:45buy180.80117.64117.14117.84
342005.11.08 15:15buy191.60117.52117.12117.72
352005.11.08 16:30s/l160.20117.22117.22118.12-119.3530552.44
362005.11.08 16:30close191.60117.30117.12117.72-300.0930252.35
372005.11.08 16:45close180.80117.28117.14117.84-245.5730006.78
382005.11.08 17:00close170.40117.28117.20118.00-177.3529829.43
392005.11.08 18:30buy200.20117.22116.52117.42
402005.11.09 01:00t/p200.20117.42116.52117.4236.6329866.06
412005.11.09 01:00buy210.20117.42116.72117.62
422005.11.09 02:15buy220.40117.23116.63117.43
432005.11.09 08:15t/p220.40117.43116.63117.4368.1529934.21
442005.11.09 08:15close210.20117.39116.72117.62-5.1129929.10
452005.11.09 08:30buy230.20117.45116.75117.65
462005.11.09 10:15buy240.40117.30116.70117.50
472005.11.09 11:45close240.40117.49116.70117.5064.6929993.79
482005.11.09 12:00close230.20117.44116.75117.65-1.7029992.09
492005.11.09 12:15buy250.20117.60116.90117.80
502005.11.09 13:15buy260.40117.48116.88117.68
512005.11.09 13:45buy270.80117.35116.85117.55
522005.11.09 14:30buy281.60117.22116.82117.42
532005.11.09 15:00s/l250.20116.90116.90117.80-119.7329872.36
542005.11.09 15:00close281.60116.93116.82117.42-396.8229475.54
552005.11.09 15:15s/l260.40116.88116.88117.68-205.1329270.41
562005.11.09 15:15close270.80117.00116.85117.55-239.3229031.09
572005.11.09 15:30buy290.20117.21116.51117.41
582005.11.09 15:45t/p290.20117.41116.51117.4134.0729065.16
592005.11.09 15:45buy300.20117.43116.73117.63
602005.11.09 17:30t/p300.20117.63116.73117.6334.0329099.19
612005.11.09 17:30buy310.20117.58116.88117.78
622005.11.10 01:00t/p310.20117.78116.88117.7841.6429140.83
632005.11.10 01:00buy320.20117.81117.11118.01
642005.11.10 02:00buy330.40117.69117.09117.89
652005.11.10 12:00buy340.80117.58117.08117.78
662005.11.10 13:00close340.80117.71117.08117.7888.3529229.18
672005.11.10 13:15close330.40117.65117.09117.89-13.6029215.58
682005.11.10 13:30close320.20117.69117.11118.01-20.3929195.19
692005.11.10 13:45buy350.20117.70117.00117.90
702005.11.10 15:15t/p350.20117.90117.00117.9033.9329229.12
712005.11.10 15:15buy360.20117.92117.22118.12
722005.11.10 15:45t/p360.20118.12117.22118.1233.8829263.00
732005.11.10 15:45buy370.20118.11117.41118.31
742005.11.10 17:00buy380.40118.00117.40118.20
752005.11.10 21:00t/p380.40118.20117.40118.2067.6729330.67
762005.11.10 21:00close370.20118.22117.41118.3118.6129349.28
772005.11.10 21:15buy390.20118.24117.54118.44
782005.11.11 00:00buy400.40118.12117.52118.32
792005.11.11 00:45buy410.80118.02117.52118.22
802005.11.11 01:15buy421.60117.88117.48118.08
812005.11.11 10:30t/p421.60118.08117.48118.08270.9329620.21
822005.11.11 10:30close410.80118.11117.52118.2260.9629681.17
832005.11.11 10:45close400.40118.07117.52118.32-16.9429664.23
842005.11.11 11:00close390.20118.03117.54118.44-33.0229631.21
852005.11.11 11:15buy430.20118.10117.40118.30
862005.11.11 14:30buy440.40117.99117.39118.19
872005.11.14 10:45close440.40118.16117.39118.1962.6729693.88
882005.11.14 11:00close430.20118.16117.40118.3012.7229706.60
892005.11.14 11:15buy450.20118.27117.57118.47
902005.11.14 12:15t/p450.20118.47117.57118.4733.7429740.34
912005.11.14 12:15buy460.20118.61117.91118.81
922005.11.14 14:30t/p460.20118.81117.91118.8133.6729774.01
932005.11.14 17:45buy470.20118.93118.23119.13
942005.11.14 18:45buy480.40118.83118.23119.03
952005.11.14 19:15buy490.80118.67118.17118.87
962005.11.14 22:45close490.80118.81118.17118.8794.2729868.28
972005.11.14 23:00close480.40118.79118.23119.03-13.4729854.81
982005.11.14 23:15close470.20118.79118.23119.13-23.5729831.24
992005.11.14 23:30buy500.20118.85118.15119.05
1002005.11.15 11:45t/p500.20119.05118.15119.0536.1529867.39
1012005.11.15 11:45buy510.20119.12118.42119.32
1022005.11.15 12:30t/p510.20119.32118.42119.3233.5329900.92
1032005.11.15 12:30buy520.20119.34118.64119.54
1042005.11.15 14:30buy530.40119.23118.63119.43
1052005.11.15 14:45buy540.80119.11118.61119.31
1062005.11.15 16:00close540.80119.24118.61119.3187.2229988.14
1072005.11.15 16:15close530.40119.32118.63119.4330.1730018.31
1082005.11.15 16:30close520.20119.13118.64119.54-35.2629983.05
1092005.11.15 18:15buy550.20118.97118.27119.17
1102005.11.15 22:00buy560.40118.85118.25119.05
1112005.11.16 04:30t/p560.40119.05118.25119.0572.3230055.37
1122005.11.16 04:30close550.20119.04118.27119.1714.3230069.69
1132005.11.16 04:45buy570.20119.22118.52119.42
1142005.11.16 11:45t/p570.20119.42118.52119.4233.4930103.18
1152005.11.16 11:45buy580.20119.44118.74119.64
1162005.11.16 14:45buy590.40119.25118.65119.45
1172005.11.16 15:15t/p590.40119.45118.65119.4566.9730170.15
1182005.11.16 15:15close580.20119.45118.74119.641.6730171.82
1192005.11.16 15:45buy600.20119.45118.75119.65
1202005.11.16 16:15buy610.40119.29118.69119.49
1212005.11.16 17:00buy620.80119.15118.65119.35
1222005.11.16 17:30buy631.60119.00118.60119.20
1232005.11.16 18:00close631.60119.16118.60119.20214.8430386.66
1242005.11.16 18:15close620.80119.11118.65119.35-26.8730359.79
1252005.11.16 18:30close610.40118.96118.69119.49-110.9630248.83
1262005.11.16 18:45close600.20119.00118.75119.65-75.6330173.20
1272005.11.16 19:15buy640.20119.01118.31119.21
1282005.11.16 23:15t/p640.20119.21118.31119.2133.5630206.76
1292005.11.16 23:15buy650.20119.22118.52119.42
1302005.11.17 01:15buy660.40119.03118.43119.23
1312005.11.17 01:30buy670.80118.84118.34119.04
1322005.11.17 02:00close670.80119.01118.34119.04114.2830321.04
1332005.11.17 02:15close660.40119.02118.43119.23-3.3630317.68
1342005.11.17 02:30close650.20119.07118.52119.42-17.5230300.16
1352005.11.17 02:45buy680.20119.09118.39119.29
1362005.11.17 04:30buy690.40118.94118.34119.14
1372005.11.17 05:45buy700.80118.82118.32119.02
1382005.11.17 07:45close700.80118.95118.32119.0287.4330387.59
1392005.11.17 08:00close690.40118.90118.34119.14-13.4630374.13
1402005.11.17 08:15close680.20118.86118.39119.29-38.7030335.43
1412005.11.17 08:30buy710.20118.94118.24119.14
1422005.11.17 09:45buy720.40118.73118.13118.93
1432005.11.17 10:15buy730.80118.61118.11118.81
1442005.11.17 11:15t/p720.40118.93118.13118.9367.2830402.71
1452005.11.17 11:15t/p730.80118.81118.11118.81134.5530537.26
1462005.11.17 11:15close710.20118.91118.24119.14-5.0530532.21
1472005.11.17 11:30buy740.20118.88118.18119.08
1482005.11.17 13:15buy750.40118.72118.12118.92
1492005.11.17 19:45buy760.80118.57118.07118.77
1502005.11.17 21:15close760.80118.76118.07118.77127.9930660.20
1512005.11.17 21:30close750.40118.73118.12118.923.3730663.57
1522005.11.17 21:45close740.20118.74118.18119.08-23.5830639.99
1532005.11.17 22:00buy770.20118.75118.05118.95
1542005.11.18 03:00t/p770.20118.95118.05118.9536.2030676.19
1552005.11.18 03:00buy780.20118.95118.25119.15
1562005.11.18 08:00t/p780.20119.15118.25119.1533.5830709.77
1572005.11.18 08:00buy790.20119.16118.46119.36
1582005.11.18 09:30t/p790.20119.36118.46119.3633.5230743.29
1592005.11.18 09:30buy800.20119.37118.67119.57
1602005.11.18 10:00buy810.40119.26118.66119.46
1612005.11.18 11:45buy820.80119.16118.66119.36
1622005.11.18 14:45close820.80119.27118.66119.3673.7830817.07
1632005.11.18 15:00close810.40119.20118.66119.46-20.1330796.94
1642005.11.18 15:15close800.20119.14118.67119.57-38.6130758.33
1652005.11.18 16:15buy830.20119.23118.53119.43
1662005.11.18 19:30buy840.40119.09118.49119.29
1672005.11.21 01:45t/p840.40119.29118.49119.2972.1730830.50
1682005.11.21 01:45close830.20119.31118.53119.4315.9730846.47
1692005.11.21 02:00buy850.20119.29118.59119.49
1702005.11.21 09:30buy860.40119.07118.47119.27
1712005.11.21 09:45buy870.80118.97118.47119.17
1722005.11.21 10:15buy881.60118.86118.46119.06
1732005.11.21 15:15s/l850.20118.59118.59119.49-118.0630728.41
1742005.11.21 15:15close881.60118.58118.46119.06-377.8030350.61
1752005.11.21 15:30close870.80118.59118.47119.17-256.3530094.26
1762005.11.21 15:45close860.40118.60118.47119.27-158.5229935.74
1772005.11.21 16:15buy890.20118.83118.13119.03
1782005.11.21 17:00buy900.40118.71118.11118.91
1792005.11.21 17:15close900.40118.88118.11118.9157.2029992.94
1802005.11.21 17:30t/p890.20119.03118.13119.0333.6130026.55
1812005.11.21 17:30buy910.20119.03118.33119.23
1822005.11.21 20:45buy920.40118.86118.26119.06
1832005.11.21 23:00t/p920.40119.06118.26119.0667.2030093.75
1842005.11.21 23:00close910.20119.04118.33119.231.6830095.43
1852005.11.21 23:15buy930.20119.08118.38119.28
1862005.11.22 09:45t/p930.20119.28118.38119.2836.0930131.52
1872005.11.22 09:45buy940.20119.32118.62119.52
1882005.11.22 11:45buy950.40119.21118.61119.41
1892005.11.22 13:30t/p950.40119.41118.61119.4167.0330198.55
1902005.11.22 13:30close940.20119.36118.62119.526.7030205.25
1912005.11.22 13:45buy960.20119.37118.67119.57
1922005.11.22 16:15buy970.40119.23118.63119.43
1932005.11.22 20:15buy980.80119.02118.52119.22
1942005.11.22 20:30buy991.60118.89118.49119.09
1952005.11.22 21:00s/l960.20118.67118.67119.57-117.8230087.43
1962005.11.22 21:00close991.60118.83118.49119.09-80.7930006.64
1972005.11.22 21:15close980.80118.83118.52119.22-127.9129878.73
1982005.11.22 21:30close970.40118.78118.63119.43-151.5429727.19
1992005.11.22 23:15buy1000.20118.77118.07118.97
2002005.11.23 01:30t/p1000.20118.97118.07118.9736.1829763.37
2012005.11.23 01:30buy1010.20118.98118.28119.18
2022005.11.23 02:30buy1020.40118.88118.28119.08
2032005.11.23 03:15buy1030.80118.77118.27118.97
2042005.11.23 05:45buy1041.60118.63118.23118.83
2052005.11.23 13:45close1041.60118.76118.23118.83175.1429938.51
2062005.11.23 14:00close1030.80118.74118.27118.97-20.2129918.30
2072005.11.23 14:15close1020.40118.71118.28119.08-57.2829861.02
2082005.11.23 14:30close1010.20118.67118.28119.18-52.2529808.77
2092005.11.23 14:45sell1050.20118.58119.28118.38
2102005.11.23 15:15t/p1050.20118.38119.28118.3833.7929842.56
2112005.11.23 15:15sell1060.20118.36119.06118.16
2122005.11.23 16:30sell1070.40118.49119.09118.29
2132005.11.23 17:00sell1080.80118.65119.15118.45
2142005.11.23 18:00sell1091.60118.77119.17118.57
2152005.11.24 02:00close1091.60118.60119.17118.57159.1230001.68
2162005.11.24 02:15close1080.80118.67119.15118.45-48.5929953.08
2172005.11.24 02:30close1070.40118.65119.09118.29-71.5029881.59
2182005.11.24 02:45close1060.20118.70119.06118.16-66.0729815.52
2192005.11.24 03:00sell1100.20118.61119.31118.41
2202005.11.24 04:30sell1110.40118.73119.33118.53
2212005.11.24 07:00sell1120.80118.86119.36118.66
2222005.11.24 10:15sell1131.60118.98119.38118.78
2232005.11.24 11:30close1131.60118.86119.38118.78161.5329977.05
2242005.11.24 11:45close1120.80118.82119.36118.6626.9330003.98
2252005.11.24 12:00close1110.40118.69119.33118.5313.4830017.46
2262005.11.24 12:15close1100.20118.78119.31118.41-28.6229988.84
2272005.11.24 12:30sell1140.20118.72119.42118.52
2282005.11.24 13:45sell1150.40118.84119.44118.64
2292005.11.24 19:30sell1160.80118.95119.45118.75
2302005.11.25 00:45sell1171.60119.12119.52118.92
2312005.11.25 10:45s/l1140.20119.42119.42118.52-120.1729868.67
2322005.11.25 10:45s/l1150.40119.44119.44118.64-206.8429661.83
2332005.11.25 10:45close1171.60119.41119.52118.92-388.5829273.25
2342005.11.25 11:00s/l1160.80119.45119.45118.75-346.8828926.37
2352005.11.25 11:15sell1180.20119.29119.99119.09
2362005.11.25 12:45sell1190.40119.43120.03119.23
2372005.11.25 16:15sell1200.80119.66120.16119.46
2382005.11.28 01:30sell1211.60119.79120.19119.59
2392005.11.28 16:45t/p1211.60119.59120.19119.59267.5329193.90
2402005.11.28 16:45close1200.80119.61120.16119.4621.7429215.63
2412005.11.28 17:00t/p1190.40119.23120.03119.2361.2529276.88
2422005.11.28 17:00close1180.20119.23119.99119.097.1329284.02
2432005.11.28 19:45sell1220.20118.65119.35118.45
2442005.11.28 20:15t/p1220.20118.45119.35118.4533.7629317.78
2452005.11.28 20:15sell1230.20118.45119.15118.25
2462005.11.28 21:00sell1240.40118.58119.18118.38
2472005.11.28 21:30sell1250.80118.76119.26118.56
2482005.11.28 22:45sell1261.60118.88119.28118.68
2492005.11.29 02:30s/l1230.20119.15119.15118.25-120.3329197.45
2502005.11.29 02:30s/l1240.40119.18119.18118.38-207.1128990.34
2512005.11.29 02:30s/l1250.80119.26119.26118.56-347.1328643.20
2522005.11.29 02:30s/l1261.60119.28119.28118.68-560.1028083.11
2532005.11.29 02:30buy1270.20119.25118.55119.45
2542005.11.29 08:15buy1280.40119.04118.44119.24
2552005.11.29 14:30t/p1280.40119.24118.44119.2467.0928150.20
2562005.11.29 14:30close1270.20119.24118.55119.45-1.6828148.52
2572005.11.29 14:45buy1290.20119.36118.66119.56
2582005.11.29 15:15t/p1290.20119.56118.66119.5633.5028182.02
2592005.11.29 15:15buy1300.20119.45118.75119.65
2602005.11.29 15:30buy1310.40119.35118.75119.55
2612005.11.29 16:15t/p1300.20119.65118.75119.6533.4428215.46
2622005.11.29 16:15t/p1310.40119.55118.75119.5566.8928282.35
2632005.11.29 16:15buy1320.20119.62118.92119.82
2642005.11.29 17:15buy1330.40119.43118.83119.63
2652005.11.29 22:15t/p1330.40119.63118.83119.6366.8928349.24
2662005.11.29 22:15close1320.20119.61118.92119.82-1.6728347.57
2672005.11.29 22:30buy1340.20119.66118.96119.86
2682005.11.30 04:30buy1350.40119.54118.94119.74
2692005.11.30 06:45buy1360.80119.41118.91119.61
2702005.11.30 07:00buy1371.60119.30118.90119.50
2712005.11.30 08:30close1371.60119.43118.90119.50174.1628521.73
2722005.11.30 08:45close1360.80119.41118.91119.610.0028521.73
2732005.11.30 09:00close1350.40119.45118.94119.74-30.1428491.59
2742005.11.30 09:15close1340.20119.43118.96119.86-35.9628455.63
2752005.11.30 09:30buy1380.20119.53118.83119.73
2762005.11.30 17:30t/p1380.20119.73118.83119.7333.4228489.05
2772005.11.30 17:30buy1390.20119.72119.02119.92
2782005.12.01 09:45t/p1390.20119.92119.02119.9241.0428530.09
2792005.12.01 09:45buy1400.20119.95119.25120.15
2802005.12.01 13:00t/p1400.20120.15119.25120.1533.2828563.37
2812005.12.01 13:00buy1410.20120.23119.53120.43
2822005.12.01 16:30t/p1410.20120.43119.53120.4333.2328596.60
2832005.12.01 16:30buy1420.20120.40119.70120.60
2842005.12.01 17:30t/p1420.20120.60119.70120.6033.2028629.80
2852005.12.01 17:30buy1430.20120.50119.80120.70
2862005.12.01 17:45t/p1430.20120.70119.80120.7033.1528662.95
2872005.12.01 17:45buy1440.20120.70120.00120.90
2882005.12.01 18:30buy1450.40120.53119.93120.73
2892005.12.01 20:15buy1460.80120.41119.91120.61
2902005.12.01 22:30t/p1460.80120.61119.91120.61132.7228795.67
2912005.12.01 22:30close1450.40120.56119.93120.739.9528805.62
2922005.12.01 22:45close1440.20120.63120.00120.90-11.6128794.01
2932005.12.01 23:00buy1470.20120.67119.97120.87
2942005.12.01 23:30buy1480.40120.54119.94120.74
2952005.12.02 01:00buy1490.80120.44119.94120.64
2962005.12.02 02:00close1490.80120.57119.94120.6486.2628880.27
2972005.12.02 02:15close1480.40120.55119.94120.748.4428888.71
2982005.12.02 02:30close1470.20120.55119.97120.87-17.3528871.36
2992005.12.02 02:45buy1500.20120.64119.94120.84
3002005.12.02 06:15buy1510.40120.53119.93120.73
3012005.12.02 10:00close1510.40120.71119.93120.7359.6528931.01
3022005.12.02 10:15close1500.20120.70119.94120.849.9428940.95
3032005.12.02 10:30buy1520.20120.73120.03120.93
3042005.12.02 12:15t/p1520.20120.93120.03120.9333.0928974.04
3052005.12.02 12:15buy1530.20120.92120.22121.12
3062005.12.02 14:00buy1540.40120.80120.20121.00
3072005.12.02 16:00t/p1540.40121.00120.20121.0066.0729040.11
3082005.12.02 16:00close1530.20121.07120.22121.1224.7829064.89
3092005.12.02 16:15buy1550.20121.16120.46121.36
3102005.12.02 16:45s/l1550.20120.46120.46121.36-116.2728948.62
3112005.12.02 20:15buy1560.20120.65119.95120.85
3122005.12.02 21:30buy1570.40120.47119.87120.67
3132005.12.05 00:15t/p1560.20120.85119.95120.8535.5628984.18
3142005.12.05 00:15t/p1570.40120.67119.87120.6771.1229055.30
3152005.12.05 00:15buy1580.20121.24120.54121.44
3162005.12.05 01:00buy1590.40121.09120.49121.29
3172005.12.05 02:45close1590.40121.27120.49121.2959.3729114.67
3182005.12.05 03:00close1580.20121.23120.54121.44-1.6529113.02
3192005.12.05 03:15buy1600.20121.28120.58121.48
3202005.12.05 10:00buy1610.40121.16120.56121.36
3212005.12.05 12:30buy1620.80121.05120.55121.25
3222005.12.05 14:00buy1631.60120.93120.53121.13
3232005.12.06 08:30close1631.60121.05120.53121.13179.0929292.11
3242005.12.06 08:45close1620.80121.05120.55121.2510.2429302.35
3252005.12.06 09:00close1610.40121.05120.56121.36-31.2329271.12
3262005.12.06 09:15close1600.20121.10120.58121.48-27.1729243.95
3272005.12.06 09:30buy1640.20121.07120.37121.27
3282005.12.06 15:15buy1650.40120.97120.37121.17
3292005.12.06 15:30close1650.40121.17120.37121.1766.0229309.97
3302005.12.06 15:45close1640.20121.12120.37121.278.2629318.23
3312005.12.06 16:00buy1660.20121.15120.45121.35
3322005.12.06 17:00buy1670.40121.04120.44121.24
3332005.12.06 17:45buy1680.80120.92120.42121.12
3342005.12.06 21:00buy1691.60120.80120.40121.00
3352005.12.07 02:45close1691.60120.94120.40121.00205.7029523.93
3362005.12.07 03:00close1680.80121.06120.42121.12102.7629626.69
3372005.12.07 03:15close1670.40121.04120.44121.245.1229631.81
3382005.12.07 03:30close1660.20121.05120.45121.35-13.9629617.85
3392005.12.07 03:45buy1700.20121.08120.38121.28
3402005.12.07 04:30buy1710.40120.92120.32121.12
3412005.12.07 07:45t/p1710.40121.12120.32121.1266.0529683.90
3422005.12.07 07:45close1700.20121.11120.38121.284.9529688.85
3432005.12.07 08:00buy1720.20121.07120.37121.27
3442005.12.07 09:15buy1730.40120.84120.24121.04
3452005.12.07 11:00t/p1730.40121.04120.24121.0466.1129754.96
3462005.12.07 11:00close1720.20121.01120.37121.27-9.9229745.04
3472005.12.07 11:15buy1740.20121.01120.31121.21
3482005.12.07 15:00buy1750.40120.88120.28121.08
3492005.12.07 23:15t/p1750.40121.08120.28121.0866.0629811.10
3502005.12.07 23:15close1740.20121.10120.31121.2114.8629825.96
3512005.12.07 23:30buy1760.20121.16120.46121.36
3522005.12.08 00:30buy1770.40121.05120.45121.25
3532005.12.08 01:45buy1780.80120.86120.36121.06
3542005.12.08 04:30buy1791.60120.72120.32120.92
3552005.12.08 09:00s/l1760.20120.46120.46121.36-108.5529717.41
3562005.12.08 09:00s/l1770.40120.45120.45121.25-199.2529518.16
3572005.12.08 09:00close1791.60120.45120.32120.92-358.6629159.50
3582005.12.08 09:15s/l1780.80120.36120.36121.06-332.0628827.44
3592005.12.08 10:00buy1800.20120.46119.76120.66
3602005.12.08 10:15buy1810.40120.33119.73120.53
3612005.12.08 13:15t/p1810.40120.53119.73120.5366.4228893.86
3622005.12.08 13:15close1800.20120.45119.76120.66-1.6628892.20
3632005.12.08 13:30buy1820.20120.48119.78120.68
3642005.12.08 15:30t/p1820.20120.68119.78120.6833.1528925.35
3652005.12.08 15:30buy1830.20120.71120.01120.91
3662005.12.08 16:15buy1840.40120.57119.97120.77
3672005.12.08 16:30buy1850.80120.38119.88120.58
3682005.12.08 17:45buy1861.60120.22119.82120.42
3692005.12.08 19:45s/l1830.20120.01120.01120.91-116.6128808.74
3702005.12.08 19:45close1861.60120.05119.82120.42-226.5728582.17
3712005.12.08 20:00close1850.80120.16119.88120.58-146.4728435.70
3722005.12.08 20:15close1840.40120.18119.97120.77-129.8128305.89
3732005.12.08 20:30buy1870.20120.27119.57120.47
3742005.12.09 01:00t/p1870.20120.47119.57120.4735.7728341.66
3752005.12.09 01:00buy1880.20120.47119.77120.67
3762005.12.09 01:45t/p1880.20120.67119.77120.6733.1628374.82
3772005.12.09 01:45buy1890.20120.68119.98120.88
3782005.12.09 04:00buy1900.40120.55119.95120.75
3792005.12.09 09:15t/p1900.40120.75119.95120.7566.2928441.11
3802005.12.09 09:15close1890.20120.68119.98120.880.0028441.11
3812005.12.09 12:30buy1910.20120.47119.77120.67
3822005.12.09 13:15buy1920.40120.36119.76120.56
3832005.12.09 15:15close1920.40120.52119.76120.5653.1028494.21
3842005.12.09 15:30close1910.20120.56119.77120.6714.9328509.14
3852005.12.09 15:45buy1930.20120.57119.87120.77
3862005.12.12 00:15t/p1930.20120.77119.87120.7735.6628544.80
3872005.12.12 00:15buy1940.20120.89120.19121.09
3882005.12.12 01:30buy1950.40120.74120.14120.94
3892005.12.12 02:15t/p1950.40120.94120.14120.9466.1628610.96
3902005.12.12 02:15close1940.20120.93120.19121.096.6228617.58
3912005.12.12 02:45sell1960.20120.76121.46120.56
3922005.12.12 03:45sell1970.40120.90121.50120.70
3932005.12.12 04:00sell1980.80121.03121.53120.83
3942005.12.12 04:30t/p1980.80120.83121.53120.83132.5028750.08
3952005.12.12 04:30close1970.40120.76121.50120.7046.3728796.45
3962005.12.12 04:45close1960.20120.84121.46120.56-13.2428783.21
3972005.12.12 05:00sell1990.20120.82121.52120.62
3982005.12.12 09:30t/p1990.20120.62121.52120.6233.1628816.37
3992005.12.12 09:30sell2000.20120.59121.29120.39
4002005.12.12 14:00t/p2000.20120.39121.29120.3933.2328849.60
4012005.12.12 14:00sell2010.20120.35121.05120.15
4022005.12.12 14:30t/p2010.20120.15121.05120.1533.3228882.92
4032005.12.12 14:30sell2020.20120.02120.72119.82
4042005.12.12 18:30t/p2020.20119.82120.72119.8233.4528916.37
4052005.12.12 18:30sell2030.20119.56120.26119.36
4062005.12.12 19:45sell2040.40119.71120.31119.51
4072005.12.13 00:30sell2050.80119.88120.38119.68
4082005.12.13 09:15sell2061.60120.01120.41119.81
4092005.12.13 10:15s/l2030.20120.26120.26119.36-119.3828796.99
4102005.12.13 10:15close2061.60120.22120.41119.81-279.4928517.50
4112005.12.13 10:30close2050.80120.22120.38119.68-226.2528291.25
4122005.12.13 10:45close2040.40120.14120.31119.51-149.0228142.23
4132005.12.13 11:00sell2070.20120.16120.86119.96
4142005.12.13 12:00sell2080.40120.34120.94120.14
4152005.12.13 16:00t/p2080.40120.14120.94120.1466.5928208.82
4162005.12.13 16:00close2070.20120.14120.86119.963.3328212.15
4172005.12.13 16:15sell2090.20120.13120.83119.93
4182005.12.13 20:30t/p2090.20119.93120.83119.9333.4028245.55
4192005.12.13 20:30sell2100.20119.71120.41119.51
4202005.12.13 20:45sell2110.40119.90120.50119.70
4212005.12.13 21:30sell2120.80120.01120.51119.81
4222005.12.14 01:30close2120.80119.88120.51119.8175.0528320.59
4232005.12.14 01:45close2110.40119.84120.50119.7014.1828334.77
4242005.12.14 02:00close2100.20119.86120.41119.51-27.9628306.82
4252005.12.14 02:15sell2130.20119.62120.32119.42
4262005.12.14 02:30t/p2130.20119.42120.32119.4233.5328340.35
4272005.12.14 02:30sell2140.20119.28119.98119.08
4282005.12.14 03:00t/p2140.20119.08119.98119.0833.5728373.92
4292005.12.14 03:00sell2150.20119.13119.83118.93
4302005.12.14 03:30t/p2150.20118.93119.83118.9333.6628407.58
4312005.12.14 03:30sell2160.20118.82119.52118.62
4322005.12.14 05:00sell2170.40118.92119.52118.72
4332005.12.14 06:30close2170.40118.77119.52118.7250.5228458.10
4342005.12.14 06:45close2160.20118.65119.52118.6228.6628486.76
4352005.12.14 08:00buy2180.20118.85118.15119.05
4362005.12.14 08:45buy2190.40118.74118.14118.94
4372005.12.14 16:15buy2200.80117.45116.95117.65
4382005.12.14 16:30s/l2180.20118.15118.15119.05-119.2128367.55
4392005.12.14 16:30s/l2190.40118.14118.14118.94-204.3628163.19
4402005.12.14 16:30close2200.80117.44116.95117.65-6.8128156.38
4412005.12.14 16:45sell2210.20117.23117.93117.03
4422005.12.14 17:30t/p2210.20117.03117.93117.0334.2028190.58
4432005.12.14 17:30sell2220.20116.92117.62116.72
4442005.12.14 18:30sell2230.40117.10117.70116.90
4452005.12.14 18:45t/p2230.40116.90117.70116.9068.4328259.01
4462005.12.14 19:00sell2240.40117.06117.66116.86
4472005.12.14 20:45sell2250.80117.22117.72117.02
4482005.12.14 21:00sell2261.60117.34117.74117.14
4492005.12.15 00:15s/l2220.20117.62117.62116.72-127.8228131.19
4502005.12.15 00:15s/l2240.40117.66117.66116.86-221.6327909.56
4512005.12.15 00:15close2261.60117.61117.74117.14-437.5427472.02
4522005.12.15 00:30close2250.80117.62117.72117.02-307.1727164.85
4532005.12.15 01:00sell2270.20117.56118.26117.36
4542005.12.15 01:15t/p2270.20117.36118.26117.3634.0727198.92
4552005.12.15 01:15sell2280.20117.36118.06117.16
4562005.12.15 01:45sell2290.40117.67118.27117.47
4572005.12.15 02:15t/p2290.40117.47118.27117.4768.1727267.09
4582005.12.15 02:15close2280.20117.34118.06117.163.4127270.50
4592005.12.15 02:30sell2300.20117.22117.92117.02
4602005.12.15 04:30sell2310.40117.36117.96117.16
4612005.12.15 08:15t/p2300.20117.02117.92117.0234.1827304.68
4622005.12.15 08:15t/p2310.40117.16117.96117.1668.3527373.03
4632005.12.15 08:15sell2320.20117.01117.71116.81
4642005.12.15 09:00t/p2320.20116.81117.71116.8134.3427407.37
4652005.12.15 09:00sell2330.20116.45117.15116.25
4662005.12.15 09:15sell2340.40116.59117.19116.39
4672005.12.15 10:00t/p2340.40116.39117.19116.3968.7227476.09
4682005.12.15 10:00close2330.20116.41117.15116.256.8727482.96
4692005.12.15 10:15sell2350.20116.25116.95116.05
4702005.12.15 10:45t/p2350.20116.05116.95116.0534.4927517.45
4712005.12.15 10:45sell2360.20115.94116.64115.74
4722005.12.15 11:15sell2370.40116.11116.71115.91
4732005.12.15 13:30t/p2370.40115.91116.71115.9168.9427586.39
4742005.12.15 13:30close2360.20116.04116.64115.74-17.2427569.15
4752005.12.15 17:15sell2380.20116.34117.04116.14
4762005.12.15 17:30sell2390.40116.47117.07116.27
4772005.12.15 17:45sell2400.80116.63117.13116.43
4782005.12.15 20:45close2400.80116.49117.13116.4396.1527665.30
4792005.12.15 21:00close2390.40116.35117.07116.2741.2527706.55
4802005.12.15 21:15close2380.20116.34117.04116.140.0027706.55
4812005.12.15 21:30sell2410.20116.34117.04116.14
4822005.12.16 00:15sell2420.40116.47117.07116.27
4832005.12.16 01:15t/p2410.20116.14117.04116.1431.5827738.13
4842005.12.16 01:15t/p2420.40116.27117.07116.2769.0227807.15
4852005.12.16 01:15sell2430.20115.87116.57115.67
4862005.12.16 02:00t/p2430.20115.67116.57115.6734.5327841.68
4872005.12.16 02:00sell2440.20115.81116.51115.61
4882005.12.16 02:30sell2450.40116.09116.69115.89
4892005.12.16 05:30t/p2450.40115.89116.69115.8969.0127910.69
4902005.12.16 05:30close2440.20115.93116.51115.61-20.7027889.99
4912005.12.16 05:45sell2460.20115.82116.52115.62
4922005.12.16 08:15sell2470.40115.99116.59115.79
4932005.12.16 08:30sell2480.80116.11116.61115.91
4942005.12.16 08:45close2480.80115.95116.61115.91110.3928000.38
4952005.12.16 09:00close2470.40116.05116.59115.79-20.6827979.70
4962005.12.16 09:15close2460.20116.16116.52115.62-58.5427921.16
4972005.12.16 10:45sell2490.20116.22116.92116.02
4982005.12.16 14:45sell2500.40116.36116.96116.16
4992005.12.16 15:45t/p2500.40116.16116.96116.1668.8627990.02
5002005.12.16 15:45close2490.20116.17116.92116.028.6127998.63
5012005.12.16 16:00sell2510.20116.17116.87115.97
5022005.12.16 16:15t/p2510.20115.97116.87115.9734.4928033.12
5032005.12.16 16:15sell2520.20115.94116.64115.74
5042005.12.16 16:30sell2530.40116.04116.64115.84
5052005.12.16 17:00t/p2530.40115.84116.64115.8469.0828102.20
5062005.12.16 17:00close2520.20115.81116.64115.7422.4528124.65
5072005.12.16 17:15sell2540.20115.83116.53115.63
5082005.12.16 18:30sell2550.40115.94116.54115.74
5092005.12.16 21:00t/p2550.40115.74116.54115.7469.1228193.77
5102005.12.16 21:00close2540.20115.73116.53115.6317.2828211.05
5112005.12.16 21:15sell2560.20115.74116.44115.54
5122005.12.19 02:45sell2570.40115.92116.52115.72
5132005.12.19 03:00sell2580.80116.15116.65115.95
5142005.12.19 04:15sell2591.60116.32116.72116.12
5152005.12.19 07:15s/l2560.20116.44116.44115.54-123.2228087.83
5162005.12.19 07:15close2591.60116.38116.72116.12-82.4928005.34
5172005.12.19 07:30s/l2570.40116.52116.52115.72-206.0627799.28
5182005.12.19 07:30close2580.80116.47116.65115.95-219.8027579.48
5192005.12.19 07:45sell2600.20116.43117.13116.23
5202005.12.19 11:00t/p2600.20116.23117.13116.2334.4327613.91
5212005.12.19 11:00sell2610.20116.17116.87115.97
5222005.12.19 11:30sell2620.40116.39116.99116.19
5232005.12.19 12:30t/p2620.40116.19116.99116.1968.8827682.79
5242005.12.19 12:30close2610.20116.13116.87115.976.8927689.68
5252005.12.19 13:00sell2630.20116.14116.84115.94
5262005.12.19 14:15sell2640.40116.27116.87116.07
5272005.12.19 16:00t/p2640.40116.07116.87116.0768.9727758.65
5282005.12.19 16:00close2630.20115.99116.84115.9425.8627784.51
5292005.12.19 16:15sell2650.20115.92116.62115.72
5302005.12.19 16:30sell2660.40116.07116.67115.87
5312005.12.19 23:45sell2670.80116.18116.68115.98
5322005.12.20 02:30sell2681.60116.46116.86116.26
5332005.12.20 05:00s/l2650.20116.62116.62115.72-122.7927661.73
5342005.12.20 05:00s/l2660.40116.67116.67115.87-211.3327450.40
5352005.12.20 05:00s/l2670.80116.68116.68115.98-354.1727096.22
5362005.12.20 05:00close2681.60116.80116.86116.26-465.7526630.47
5372005.12.20 06:00sell2690.20116.62117.32116.42
5382005.12.20 11:15t/p2690.20116.42117.32116.4234.3526664.82
5392005.12.20 11:15sell2700.20116.42117.12116.22
5402005.12.20 13:30sell2710.40116.54117.14116.34
5412005.12.20 15:00sell2720.80116.66117.16116.46
5422005.12.20 16:00sell2731.60116.78117.18116.58
5432005.12.20 18:30s/l2700.20117.12117.12116.22-119.5526545.27
5442005.12.20 18:30close2731.60117.11117.18116.58-450.8626094.41
5452005.12.20 18:45close2720.80117.11117.16116.46-307.4025787.01
5462005.12.20 19:00close2710.40117.13117.14116.34-201.4925585.52
5472005.12.20 20:45sell2740.20117.21117.91117.01
5482005.12.21 02:00t/p2740.20117.01117.91117.0131.2625616.79
5492005.12.21 02:00sell2750.20116.96117.66116.76
5502005.12.21 04:45sell2760.40117.07117.67116.87
5512005.12.21 07:15sell2770.80117.18117.68116.98
5522005.12.21 08:30close2770.80117.06117.68116.9882.0125698.80
5532005.12.21 08:45close2760.40117.11117.67116.87-13.6625685.14
5542005.12.21 09:00close2750.20117.14117.66116.76-30.7325654.41
5552005.12.21 09:15sell2780.20117.05117.75116.85
5562005.12.21 11:45sell2790.40117.15117.75116.95
5572005.12.21 13:30sell2800.80117.28117.78117.08
5582005.12.21 14:00close2800.80117.14117.78117.0895.6125750.02
5592005.12.21 14:15close2790.40117.24117.75116.95-30.7125719.31
5602005.12.21 14:30close2780.20117.25117.75116.85-34.1225685.19
5612005.12.21 17:15sell2810.20117.35118.05117.15
5622005.12.21 17:30sell2820.40117.46118.06117.26
5632005.12.21 19:15close2820.40117.29118.06117.2657.9825743.17
5642005.12.21 19:30close2810.20117.22118.05117.1522.1825765.35
5652005.12.21 19:45sell2830.20117.24117.94117.04
5662005.12.21 23:00sell2840.40117.38117.98117.18
5672005.12.22 01:15sell2850.80117.51118.01117.31
5682005.12.22 06:00close2850.80117.36118.01117.31102.2525867.60
5692005.12.22 06:15close2840.40117.36117.98117.18-10.7425856.86
5702005.12.22 06:30close2830.20117.42117.94117.04-39.4425817.42
5712005.12.22 06:45sell2860.20117.36118.06117.16
5722005.12.22 07:15sell2870.40117.52118.12117.32
5732005.12.22 10:15t/p2870.40117.32118.12117.3268.1925885.61
5742005.12.22 10:15close2860.20117.32118.06117.166.8225892.43
5752005.12.22 10:30sell2880.20117.39118.09117.19
5762005.12.22 15:00t/p2880.20117.19118.09117.1934.1525926.58
5772005.12.22 15:00sell2890.20117.10117.80116.90
5782005.12.22 15:15t/p2890.20116.90117.80116.9034.2025960.78
5792005.12.22 15:15sell2900.20116.91117.61116.71
5802005.12.22 15:45t/p2900.20116.71117.61116.7134.2725995.05
5812005.12.22 15:45sell2910.20116.68117.38116.48
5822005.12.22 16:45t/p2910.20116.48117.38116.4834.2926029.34
5832005.12.22 16:45sell2920.20116.63117.33116.43
5842005.12.22 19:00sell2930.40116.76117.36116.56
5852005.12.22 19:45close2930.40116.60117.36116.5654.8926084.23
5862005.12.22 20:00close2920.20116.61117.33116.433.4326087.66
5872005.12.22 20:30sell2940.20116.52117.22116.32
5882005.12.22 21:45sell2950.40116.69117.29116.49
5892005.12.23 12:45t/p2950.40116.49117.29116.4962.7826150.44
5902005.12.23 12:45close2940.20116.57117.22116.32-11.5126138.93
5912005.12.23 15:45sell2960.20116.71117.41116.51
5922005.12.23 16:45t/p2960.20116.51117.41116.5134.3326173.26
5932005.12.23 16:45sell2970.20116.47117.17116.27
5942005.12.23 18:30t/p2970.20116.27117.17116.2734.4126207.67
5952005.12.23 18:30sell2980.20116.22116.92116.02
5962005.12.23 21:15sell2990.40116.35116.95116.15
5972005.12.28 13:00sell3000.80117.08117.58116.88
5982005.12.28 13:15s/l2980.20116.92116.92116.02-128.3226079.36
5992005.12.28 13:15s/l2990.40116.95116.95116.15-222.5025856.86
6002005.12.28 13:15close3000.80117.11117.58116.88-20.4925836.37
6012005.12.28 13:30buy3010.20117.11116.41117.31
6022005.12.28 15:45t/p3010.20117.31116.41117.3134.1125870.48
6032005.12.28 15:45buy3020.20117.33116.63117.53
6042005.12.28 19:00t/p3020.20117.53116.63117.5334.0125904.49
6052005.12.28 19:00buy3030.20117.64116.94117.84
6062005.12.28 19:15t/p3030.20117.84116.94117.8433.9525938.44
6072005.12.28 19:15buy3040.20117.86117.16118.06
6082005.12.30 03:15t/p3040.20118.06117.16118.0644.0925982.53
6092005.12.30 03:15buy3050.20118.19117.49118.39
6102005.12.30 03:30buy3060.40117.98117.38118.18
6112005.12.30 04:30buy3070.80117.85117.35118.05
6122005.12.30 05:30s/l3050.20117.49117.49118.39-119.3025863.23
6132005.12.30 05:30s/l3060.40117.38117.38118.18-204.5025658.73
6142005.12.30 05:30s/l3070.80117.35117.35118.05-340.8325317.90
6152005.12.30 07:15buy3080.20117.27116.57117.47
6162005.12.30 10:00t/p3080.20117.47116.57117.4734.0525351.95
6172005.12.30 10:00buy3090.20117.51116.81117.71
6182005.12.30 10:30buy3100.40117.37116.77117.57
6192005.12.30 11:00buy3110.80117.26116.76117.46
6202005.12.30 11:30close3110.80117.46116.76117.46136.2225488.17
6212005.12.30 11:45close3100.40117.38116.77117.573.4125491.58
6222005.12.30 12:00close3090.20117.33116.81117.71-30.6825460.90
6232005.12.30 12:15buy3120.20117.38116.68117.58
6242005.12.30 14:15t/p3120.20117.58116.68117.5834.0125494.91
6252005.12.30 14:15buy3130.20117.66116.96117.86
6262005.12.30 16:45t/p3130.20117.86116.96117.8633.9425528.85
6272005.12.30 16:45buy3140.20117.89117.19118.09
6282005.12.30 18:45buy3150.40117.75117.15117.95
6292005.12.30 19:15t/p3150.40117.95117.15117.9567.7925596.64
6302005.12.30 19:15close3140.20118.01117.19118.0920.3425616.98
6312005.12.30 20:30buy3160.20118.08117.38118.28
6322006.01.03 15:15buy3170.40117.53116.93117.73
6332006.01.03 16:15s/l3160.20117.38117.38118.28-114.1925502.79
6342006.01.03 16:15close3170.40117.34116.93117.73-64.7725438.02
6352006.01.03 19:45buy3180.20116.40115.70116.60
6362006.01.03 21:15buy3190.40116.30115.70116.50
6372006.01.03 21:45buy3200.80116.14115.64116.34
6382006.01.04 01:30close3200.80116.29115.64116.34113.4325551.45
6392006.01.04 01:45close3190.40116.15115.70116.50-46.5425504.91
6402006.01.04 02:00close3180.20115.94115.70116.60-76.7925428.12
6412006.01.04 02:15sell3210.20115.92116.62115.72
6422006.01.04 02:30sell3220.40116.05116.65115.85
6432006.01.04 04:15close3220.40115.88116.65115.8558.6825486.80
6442006.01.04 04:30t/p3210.20115.72116.62115.7234.5525521.35
6452006.01.04 04:30sell3230.20115.74116.44115.54
6462006.01.04 09:15sell3240.40115.98116.58115.78
6472006.01.04 11:45sell3250.80116.18116.68115.98
6482006.01.04 12:45s/l3230.20116.44116.44115.54-120.3325401.02
6492006.01.04 12:45close3250.80116.35116.68115.98-116.8925284.13
6502006.01.04 13:00close3240.40116.30116.58115.78-110.0625174.07
6512006.01.04 13:15buy3260.20116.32115.62116.52
6522006.01.04 14:15buy3270.40116.22115.62116.42
6532006.01.04 14:30buy3280.80116.10115.60116.30
6542006.01.04 14:45buy3291.60115.94115.54116.14
6552006.01.04 15:00close3291.60116.07115.54116.14179.2025353.27
6562006.01.04 15:15close3280.80116.02115.60116.30-55.1625298.11
6572006.01.04 15:30close3270.40116.14115.62116.42-27.5525270.56
6582006.01.04 15:45close3260.20116.02115.62116.52-51.7225218.84
6592006.01.04 16:00sell3300.20116.06116.76115.86
6602006.01.04 16:45sell3310.40116.21116.81116.01
6612006.01.04 17:15sell3320.80116.34116.84116.14
6622006.01.04 19:15t/p3320.80116.14116.84116.14137.7125356.55
6632006.01.04 19:15close3310.40116.18116.81116.0110.3325366.88
6642006.01.04 19:30close3300.20115.97116.76115.8615.5225382.40
6652006.01.04 19:45sell3330.20115.98116.68115.78
6662006.01.04 23:45sell3340.40116.09116.69115.89
6672006.01.05 01:30sell3350.80116.31116.81116.11
6682006.01.05 03:15sell3361.60116.44116.84116.24
6692006.01.05 03:45t/p3361.60116.24116.84116.24275.3425657.74
6702006.01.05 03:45close3350.80116.22116.81116.1161.9525719.69
6712006.01.05 04:00close3340.40116.23116.69115.89-65.7425653.95
6722006.01.05 04:15close3330.20116.30116.68115.78-63.8125590.15
6732006.01.05 04:30sell3370.20116.22116.92116.02
6742006.01.05 09:15t/p3370.20116.02116.92116.0234.5125624.66
6752006.01.05 09:15sell3380.20115.87116.57115.67
6762006.01.05 11:30sell3390.40116.00116.60115.80
6772006.01.05 11:45sell3400.80116.14116.64115.94
6782006.01.05 12:45sell3411.60116.29116.69116.09
6792006.01.05 15:15t/p3411.60116.09116.69116.09275.7025900.36
6802006.01.05 15:15close3400.80116.07116.64115.9448.2525948.61
6812006.01.05 15:30close3390.40116.12116.60115.80-41.3425907.27
6822006.01.05 15:45close3380.20116.27116.57115.67-68.8125838.46
6832006.01.05 16:00sell3420.20116.12116.82115.92
6842006.01.05 18:00t/p3420.20115.92116.82115.9234.5125872.97
6852006.01.05 18:00sell3430.20115.88116.58115.68
6862006.01.05 18:30sell3440.40116.00116.60115.80
6872006.01.06 03:30sell3450.80116.13116.63115.93
6882006.01.06 13:15sell3461.60116.28116.68116.08
6892006.01.06 14:15close3461.60116.13116.68116.08206.6626079.63
6902006.01.06 14:30close3450.80116.09116.63115.9327.5626107.19
6912006.01.06 14:45close3440.40115.99116.60115.80-2.4026104.78
6922006.01.06 15:00close3430.20115.92116.58115.68-9.8326094.96
6932006.01.06 15:15sell3470.20115.92116.62115.72
6942006.01.06 15:45t/p3470.20115.72116.62115.7234.5526129.51
6952006.01.06 15:45sell3480.20115.73116.43115.53
6962006.01.06 16:00t/p3480.20115.53116.43115.5334.8126164.32
6972006.01.06 16:00sell3490.20114.87115.57114.67
6982006.01.06 16:15t/p3490.20114.67115.57114.6734.8926199.21
6992006.01.06 16:15sell3500.20114.63115.33114.43
7002006.01.06 16:30sell3510.40114.76115.36114.56
7012006.01.06 16:45sell3520.80114.89115.39114.69
7022006.01.06 17:00t/p3520.80114.69115.39114.69139.5826338.79
7032006.01.06 17:15t/p3510.40114.56115.36114.5669.8426408.63
7042006.01.06 17:15close3500.20114.55115.33114.4313.9726422.60
7052006.01.09 02:15sell3530.20114.25114.95114.05
7062006.01.09 03:00t/p3530.20114.05114.95114.0535.1426457.74
7072006.01.09 03:00sell3540.20113.78114.48113.58
7082006.01.09 03:15sell3550.40113.95114.55113.75
7092006.01.09 08:45sell3560.80114.18114.68113.98
7102006.01.09 11:45t/p3560.80113.98114.68113.98140.3926598.13
7112006.01.09 11:45close3550.40113.97114.55113.75-7.0226591.11
7122006.01.09 12:00close3540.20114.12114.48113.58-59.5926531.52
7132006.01.09 12:15sell3570.20114.16114.86113.96
7142006.01.09 18:00sell3580.40114.30114.90114.10
7152006.01.09 18:30sell3590.80114.55115.05114.35
7162006.01.09 19:00sell3601.60114.67115.07114.47
7172006.01.09 19:45t/p3601.60114.47115.07114.47279.5026811.02
7182006.01.09 19:45close3590.80114.49115.05114.3541.9326852.95
7192006.01.09 20:00close3580.40114.49114.90114.10-66.3826786.57
7202006.01.09 20:15close3570.20114.50114.86113.96-59.3926727.18
7212006.01.09 20:30sell3610.20114.40115.10114.20
7222006.01.09 21:15sell3620.40114.51115.11114.31
7232006.01.09 23:15t/p3620.40114.31115.11114.3169.9926797.17
7242006.01.09 23:15close3610.20114.30115.10114.2017.5026814.67
7252006.01.09 23:30sell3630.20114.33115.03114.13
7262006.01.10 00:00sell3640.40114.46115.06114.26
7272006.01.10 01:45sell3650.80114.57115.07114.37
7282006.01.10 02:15sell3661.60114.70115.10114.50
7292006.01.10 03:15t/p3661.60114.50115.10114.50279.4827094.15
7302006.01.10 03:15close3650.80114.50115.07114.3748.9127143.06
7312006.01.10 03:30close3640.40114.47115.06114.26-3.4927139.57
7322006.01.10 03:45close3630.20114.57115.03114.13-44.8327094.74
7332006.01.10 04:00sell3670.20114.42115.12114.22
7342006.01.10 04:30sell3680.40114.58115.18114.38
7352006.01.10 04:45sell3690.80114.68115.18114.48
7362006.01.10 08:30close3690.80114.54115.18114.4897.7827192.52
7372006.01.10 08:45close3680.40114.59115.18114.38-3.4927189.03
7382006.01.10 09:00close3670.20114.65115.12114.22-40.1227148.91
7392006.01.10 09:15sell3700.20114.54115.24114.34
7402006.01.10 10:15t/p3700.20114.34115.24114.3434.9827183.89
7412006.01.10 10:15sell3710.20114.32115.02114.12
7422006.01.10 15:15sell3720.40114.51115.11114.31
7432006.01.10 15:45sell3730.80114.63115.13114.43
7442006.01.10 17:00t/p3730.80114.43115.13114.43139.8627323.75
7452006.01.10 17:00close3720.40114.40115.11114.3138.4627362.21
7462006.01.10 17:15close3710.20114.28115.02114.127.0027369.21
7472006.01.10 17:30sell3740.20114.36115.06114.16
7482006.01.10 18:00sell3750.40114.52115.12114.32
7492006.01.10 23:30close3750.40114.33115.12114.3266.4727435.68
7502006.01.10 23:45close3740.20114.38115.06114.16-3.5027432.18
7512006.01.11 00:00sell3760.20114.35115.05114.15
7522006.01.11 01:00sell3770.40114.46115.06114.26
7532006.01.11 02:30sell3780.80114.56115.06114.36
7542006.01.11 07:45sell3791.60114.69115.09114.49
7552006.01.11 12:45close3791.60114.57115.09114.49167.5827599.76
7562006.01.11 13:00close3780.80114.55115.06114.366.9827606.74
7572006.01.11 13:15close3770.40114.44115.06114.266.9927613.73
7582006.01.11 13:30close3760.20114.29115.05114.1510.5027624.23
7592006.01.11 13:45sell3800.20114.27114.97114.07
7602006.01.11 15:15sell3810.40114.37114.97114.17
7612006.01.11 16:30close3810.40114.20114.97114.1759.5427683.77
7622006.01.11 16:45close3800.20114.15114.97114.0721.0227704.79
7632006.01.11 17:00sell3820.20114.11114.81113.91
7642006.01.11 17:30sell3830.40114.27114.87114.07
7652006.01.11 18:45close3830.40114.10114.87114.0759.6027764.39
7662006.01.11 19:00close3820.20113.99114.81113.9121.0527785.44
7672006.01.11 19:15sell3840.20114.04114.74113.84
7682006.01.11 21:15sell3850.40114.15114.75113.95
7692006.01.12 00:30sell3860.80114.28114.78114.08
7702006.01.12 04:00t/p3860.80114.08114.78114.08140.1927925.63
7712006.01.12 04:00close3850.40114.13114.75113.95-10.5527915.09
7722006.01.12 04:15close3840.20114.06114.74113.84-12.2927902.80
7732006.01.12 04:30sell3870.20114.07114.77113.87
7742006.01.12 08:45t/p3870.20113.87114.77113.8735.1027937.90
7752006.01.12 08:45sell3880.20113.92114.62113.72
7762006.01.12 10:30sell3890.40114.04114.64113.84
7772006.01.12 11:15t/p3880.20113.72114.62113.7235.1727973.07
7782006.01.12 11:15t/p3890.40113.84114.64113.8470.3428043.41
7792006.01.12 11:15sell3900.20113.70114.40113.50
7802006.01.12 11:30sell3910.40113.84114.44113.64
7812006.01.12 13:00t/p3910.40113.64114.44113.6470.3928113.80
7822006.01.12 13:00close3900.20113.66114.40113.507.0428120.84
7832006.01.12 13:15sell3920.20113.62114.32113.42
7842006.01.12 14:45sell3930.40113.75114.35113.55
7852006.01.12 15:15t/p3930.40113.55114.35113.5570.4628191.30
7862006.01.12 15:15close3920.20113.54114.32113.4214.0928205.39
7872006.01.12 15:45sell3940.20113.52114.22113.32
7882006.01.12 16:00sell3950.40113.78114.38113.58
7892006.01.12 16:30s/l3940.20114.22114.22113.32-122.5528082.84
7902006.01.12 16:30close3950.40114.24114.38113.58-161.0627921.78
7912006.01.12 18:00sell3960.20114.12114.82113.92
7922006.01.12 18:15sell3970.40114.25114.85114.05
7932006.01.13 00:30sell3980.80114.43114.93114.23
7942006.01.13 01:00sell3991.60114.58114.98114.38
7952006.01.13 08:00s/l3960.20114.82114.82113.92-124.9327796.85
7962006.01.13 08:00close3991.60114.75114.98114.38-237.0427559.81
7972006.01.13 08:15close3980.80114.67114.93114.23-167.4427392.37
7982006.01.13 08:30close3970.40114.59114.85114.05-124.5327267.84
7992006.01.13 08:45sell4000.20114.58115.28114.38
8002006.01.13 11:45t/p4000.20114.38115.28114.3834.9627302.80
8012006.01.13 11:45sell4010.20114.38115.08114.18
8022006.01.13 12:30sell4020.40114.52115.12114.32
8032006.01.13 15:00sell4030.80114.71115.21114.51
8042006.01.13 15:45t/p4030.80114.51115.21114.51139.7827442.58
8052006.01.13 15:45close4020.40114.47115.12114.3217.4727460.05
8062006.01.13 16:00close4010.20114.56115.08114.18-31.4227428.63
8072006.01.13 16:15sell4040.20114.54115.24114.34
8082006.01.13 16:30sell4050.40114.65115.25114.45
8092006.01.13 17:45t/p4050.40114.45115.25114.4569.9327498.56
8102006.01.13 17:45close4040.20114.41115.24114.3422.7327521.29
8112006.01.13 18:00sell4060.20114.38115.08114.18
8122006.01.16 01:00t/p4060.20114.18115.08114.1832.1127553.40
8132006.01.16 01:00sell4070.20114.11114.81113.91
8142006.01.16 01:45t/p4070.20113.91114.81113.9135.1127588.51
8152006.01.16 01:45sell4080.20113.90114.60113.70
8162006.01.16 03:45sell4090.40114.03114.63113.83
8172006.01.16 05:00sell4100.80114.16114.66113.96
8182006.01.16 06:00sell4111.60114.28114.68114.08
8192006.01.16 11:15s/l4080.20114.60114.60113.70-122.1427466.37
8202006.01.16 11:15s/l4090.40114.63114.63113.83-209.3727257.00
8212006.01.16 11:15s/l4100.80114.66114.66113.96-348.9526908.05
8222006.01.16 11:15close4111.60114.63114.68114.08-488.5326419.52
8232006.01.16 12:45sell4120.20114.62115.32114.42
8242006.01.16 14:15sell4130.40114.73115.33114.53
8252006.01.16 15:15sell4140.80114.95115.45114.75
8262006.01.17 01:15sell4151.60115.13115.53114.93
8272006.01.17 04:45close4151.60114.96115.53114.93236.6026656.12
8282006.01.17 05:00close4140.80114.94115.45114.75-4.7426651.38
8292006.01.17 05:15close4130.40114.87115.33114.53-54.6026596.78
8302006.01.17 05:30close4120.20114.90115.32114.42-51.6726545.11
8312006.01.17 05:45sell4160.20114.91115.61114.71
8322006.01.17 07:15sell4170.40115.04115.64114.84
8332006.01.17 09:00t/p4170.40114.84115.64114.8469.6426614.75
8342006.01.17 09:00close4160.20114.88115.61114.715.2226619.97
8352006.01.17 09:15sell4180.20114.86115.56114.66
8362006.01.17 09:45t/p4180.20114.66115.56114.6634.8826654.85
8372006.01.17 09:45sell4190.20114.64115.34114.44
8382006.01.17 10:30sell4200.40114.79115.39114.59
8392006.01.17 11:45sell4210.80114.98115.48114.78
8402006.01.17 13:15sell4221.60115.12115.52114.92
8412006.01.17 13:45s/l4190.20115.34115.34114.44-121.2626533.59
8422006.01.17 13:45s/l4200.40115.39115.39114.59-207.8826325.71
8432006.01.17 13:45close4221.60115.45115.52114.92-457.3425868.37
8442006.01.17 14:00close4210.80115.36115.48114.78-263.5225604.85
8452006.01.17 14:45sell4230.20115.17115.87114.97
8462006.01.17 15:15sell4240.40115.29115.89115.09
8472006.01.17 16:00sell4250.80115.44115.94115.24
8482006.01.17 17:15sell4261.60115.62116.02115.42
8492006.01.17 18:00s/l4230.20115.87115.87114.97-120.8425484.01
8502006.01.17 18:00s/l4240.40115.89115.89115.09-207.1625276.85
8512006.01.17 18:00s/l4250.80115.94115.94115.24-345.2724931.58
8522006.01.17 18:00close4261.60115.85116.02115.42-317.6524613.93
8532006.01.17 18:15buy4270.20115.82115.12116.02
8542006.01.17 21:15buy4280.40115.71115.11115.91
8552006.01.17 21:30buy4290.80115.61115.11115.81
8562006.01.17 22:30buy4301.60115.46115.06115.66
8572006.01.18 02:15t/p4301.60115.66115.06115.66296.9124910.84
8582006.01.18 02:15close4290.80115.76115.11115.81113.9025024.74
8592006.01.18 02:30close4280.40115.69115.11115.91-1.8025022.94
8602006.01.18 02:45close4270.20115.66115.12116.02-25.1124997.83
8612006.01.18 03:00buy4310.20115.71115.01115.91
8622006.01.18 04:15buy4320.40115.58114.98115.78
8632006.01.18 06:30t/p4320.40115.78114.98115.7869.1625066.99
8642006.01.18 06:30close4310.20115.67115.01115.91-6.9225060.07
8652006.01.18 06:45buy4330.20115.71115.01115.91
8662006.01.18 07:15buy4340.40115.61115.01115.81
8672006.01.18 09:30buy4350.80115.49114.99115.69
8682006.01.18 10:00buy4361.60115.25114.85115.45
8692006.01.18 11:00s/l4330.20115.01115.01115.91-121.6424938.43
8702006.01.18 11:00s/l4340.40115.01115.01115.81-208.5324729.90
8712006.01.18 11:00s/l4350.80114.99114.99115.69-347.5524382.35
8722006.01.18 11:00close4361.60115.09114.85115.45-222.4324159.92
8732006.01.18 11:15sell4370.20114.99115.69114.79
8742006.01.18 14:00sell4380.40115.17115.77114.97
8752006.01.18 15:45t/p4380.40114.97115.77114.9769.6224229.54
8762006.01.18 15:45close4370.20114.92115.69114.7912.1824241.72
8772006.01.18 16:00sell4390.20115.09115.79114.89
8782006.01.18 16:30t/p4390.20114.89115.79114.8934.8124276.53
8792006.01.18 16:30sell4400.20114.89115.59114.69
8802006.01.18 17:00sell4410.40115.01115.61114.81
8812006.01.18 17:15sell4420.80115.20115.70115.00
8822006.01.18 18:45sell4431.60115.37115.77115.17
8832006.01.18 22:00close4431.60115.22115.77115.17208.3024484.83
8842006.01.18 22:15close4420.80115.24115.70115.00-27.7724457.06
8852006.01.18 22:30close4410.40115.26115.61114.81-86.7624370.30
8862006.01.18 22:45close4400.20115.25115.59114.69-62.4724307.83
8872006.01.18 23:00sell4440.20115.26115.96115.06
8882006.01.19 02:45sell4450.40115.39115.99115.19
8892006.01.19 08:00t/p4450.40115.19115.99115.1969.4324377.26
8902006.01.19 08:00close4440.20115.21115.96115.06-0.1024377.16
8912006.01.19 08:15sell4460.20115.14115.84114.94
8922006.01.19 09:30sell4470.40115.28115.88115.08
8932006.01.19 15:30t/p4470.40115.08115.88115.0869.5224446.68
8942006.01.19 15:30close4460.20115.07115.84114.9412.1724458.85
8952006.01.19 15:45sell4480.20115.01115.71114.81
8962006.01.19 16:00sell4490.40115.16115.76114.96
8972006.01.19 17:45close4490.40114.99115.76114.9659.1424517.99
8982006.01.19 18:00close4480.20115.06115.71114.81-8.6924509.30
8992006.01.19 18:15sell4500.20115.00115.70114.80
9002006.01.19 19:15sell4510.40115.12115.72114.92
9012006.01.19 20:00sell4520.80115.24115.74115.04
9022006.01.19 20:45sell4531.60115.37115.77115.17
9032006.01.20 11:15t/p4531.60115.17115.77115.17254.2924763.60
9042006.01.20 11:15close4520.80115.23115.74115.04-4.7624758.83
9052006.01.20 11:30close4510.40115.22115.72114.92-40.5724718.26
9062006.01.20 11:45close4500.20115.29115.70114.80-53.2424665.02
9072006.01.20 12:00buy4540.20115.33114.63115.53
9082006.01.20 15:45buy4550.40115.21114.61115.41
9092006.01.20 16:00buy4560.80115.08114.58115.28
9102006.01.20 17:45t/p4560.80115.28114.58115.28138.7424803.76
9112006.01.20 17:45close4550.40115.33114.61115.4141.6224845.38
9122006.01.20 18:00close4540.20115.32114.63115.53-1.7324843.65
9132006.01.20 18:15buy4570.20115.38114.68115.58
9142006.01.20 22:00buy4580.40115.24114.64115.44
9152006.01.23 00:30buy4590.80115.08114.58115.28
9162006.01.23 01:45close4590.80115.23114.58115.28104.1424947.79
9172006.01.23 02:00close4580.40115.16114.64115.44-22.6724925.12
9182006.01.23 02:15close4570.20115.18114.68115.58-32.1724892.95
9192006.01.23 02:30buy4600.20115.30114.60115.50
9202006.01.23 02:45buy4610.40115.05114.45115.25
9212006.01.23 03:30buy4620.80114.81114.31115.01
9222006.01.23 05:45s/l4600.20114.60114.60115.50-122.1924770.76
9232006.01.23 05:45close4620.80114.57114.31115.01-167.5824603.18
9242006.01.23 06:00close4610.40114.52114.45115.25-185.1224418.06
9252006.01.23 06:15buy4630.20114.70114.00114.90
9262006.01.23 10:45buy4640.40114.58113.98114.78
9272006.01.23 11:45buy4650.80114.42113.92114.62
9282006.01.23 12:45buy4661.60114.27113.87114.47
9292006.01.23 16:00close4661.60114.43113.87114.47223.7224641.78
9302006.01.23 16:15close4650.80114.40113.92114.62-13.9924627.79
9312006.01.23 16:30close4640.40114.44113.98114.78-48.9324578.86
9322006.01.23 16:45close4630.20114.47114.00114.90-40.1924538.67
9332006.01.23 17:00buy4670.20114.45113.75114.65
9342006.01.23 17:15t/p4670.20114.65113.75114.6534.9124573.58
9352006.01.23 17:15buy4680.20114.59113.89114.79
9362006.01.23 21:45buy4690.40114.46113.86114.66
9372006.01.24 04:45close4690.40114.72113.86114.6695.7824669.36
9382006.01.24 05:00close4680.20114.69113.89114.7920.0024689.36
9392006.01.24 05:15buy4700.20114.76114.06114.96
9402006.01.24 07:45buy4710.40114.61114.01114.81
9412006.01.24 15:15buy4720.80114.49113.99114.69
9422006.01.24 17:45close4720.80114.62113.99114.6990.7324780.09
9432006.01.24 18:00close4710.40114.65114.01114.8113.9624794.05
9442006.01.24 18:15close4700.20114.61114.06114.96-26.1824767.87
9452006.01.24 18:30buy4730.20114.65113.95114.85
9462006.01.25 00:45t/p4730.20114.85113.95114.8537.3924805.26
9472006.01.25 00:45buy4740.20114.89114.19115.09
9482006.01.25 01:45t/p4740.20115.09114.19115.0934.7624840.02
9492006.01.25 01:45buy4750.20115.08114.38115.28
9502006.01.25 08:15buy4760.40114.92114.32115.12
9512006.01.25 11:15buy4770.80114.76114.26114.96
9522006.01.25 15:45t/p4770.80114.96114.26114.96139.0824979.10
9532006.01.25 15:45close4760.40115.04114.32115.1241.7225020.82
9542006.01.25 16:00close4750.20115.14114.38115.2810.4225031.24
9552006.01.25 16:15buy4780.20115.38114.68115.58
9562006.01.25 17:00t/p4780.20115.58114.68115.5834.5825065.82
9572006.01.25 17:00buy4790.20115.71115.01115.91
9582006.01.25 18:00t/p4790.20115.91115.01115.9134.5625100.38
9592006.01.25 18:00buy4800.20115.77115.07115.97
9602006.01.25 19:30buy4810.40115.56114.96115.76
9612006.01.25 22:30t/p4810.40115.76114.96115.7669.1225169.50
9622006.01.25 22:30close4800.20115.75115.07115.97-3.4625166.04
9632006.01.25 22:45buy4820.20115.80115.10116.00
9642006.01.26 02:30buy4830.40115.68115.08115.88
9652006.01.26 12:45close4830.40115.85115.08115.8858.7025224.74
9662006.01.26 13:00close4820.20115.87115.10116.0019.7625244.50
9672006.01.26 13:15buy4840.20115.93115.23116.13
9682006.01.26 14:00buy4850.40115.82115.22116.02
9692006.01.26 15:45t/p4850.40116.02115.22116.0269.0325313.53
9702006.01.26 15:45close4840.20115.89115.23116.13-6.9025306.63
9712006.01.26 16:30buy4860.20115.90115.20116.10
9722006.01.26 17:45t/p4860.20116.10115.20116.1034.4225341.05
9732006.01.26 17:45buy4870.20116.24115.54116.44
9742006.01.26 18:00buy4880.40116.13115.53116.33
9752006.01.26 19:15t/p4880.40116.33115.53116.3368.8525409.90
9762006.01.26 19:15close4870.20116.20115.54116.44-6.8825403.02
9772006.01.26 19:30buy4890.20116.24115.54116.44
9782006.01.26 21:30t/p4890.20116.44115.54116.4434.3625437.38
9792006.01.26 21:30buy4900.20116.46115.76116.66
9802006.01.26 22:00buy4910.40116.34115.74116.54
9812006.01.27 00:30t/p4910.40116.54115.74116.5473.7825511.16
9822006.01.27 00:30close4900.20116.51115.76116.6611.1425522.30
9832006.01.27 00:45buy4920.20116.55115.85116.75
9842006.01.27 01:15buy4930.40116.36115.76116.56
9852006.01.27 02:30buy4940.80116.17115.67116.37
9862006.01.27 07:30close4940.80116.33115.67116.37110.0325632.33
9872006.01.27 07:45close4930.40116.48115.76116.5641.2125673.54
9882006.01.27 08:00close4920.20116.39115.85116.75-27.4925646.05
9892006.01.27 08:15buy4950.20116.39115.69116.59
9902006.01.27 09:30buy4960.40116.25115.65116.45
9912006.01.27 10:30close4960.40116.42115.65116.4558.4125704.46
9922006.01.27 10:45close4950.20116.40115.69116.591.7225706.18
9932006.01.27 11:30buy4970.20116.44115.74116.64
9942006.01.27 13:00t/p4970.20116.64115.74116.6434.2325740.41
9952006.01.27 13:00buy4980.20116.89116.19117.09
9962006.01.27 14:45buy4990.40116.77116.17116.97
9972006.01.27 15:45buy5000.80116.41115.91116.61
9982006.01.27 17:15t/p5000.80116.61115.91116.61137.1425877.55
9992006.01.27 17:15close4990.40116.67116.17116.97-34.2825843.27
10002006.01.27 17:30close4980.20116.81116.19117.09-13.7025829.57
10012006.01.27 17:45buy5010.20116.90116.20117.10
10022006.01.27 19:00t/p5010.20117.10116.20117.1034.1425863.71
10032006.01.27 19:00buy5020.20117.19116.49117.39
10042006.01.27 20:45t/p5020.20117.39116.49117.3934.1025897.81
10052006.01.27 20:45buy5030.20117.34116.64117.54
10062006.01.30 00:15buy5040.40117.24116.64117.44
10072006.01.30 02:00buy5050.80117.07116.57117.27
10082006.01.30 03:30t/p5050.80117.27116.57117.27136.3826034.19
10092006.01.30 03:30close5040.40117.32116.64117.4427.2826061.47
10102006.01.30 03:45close5030.20117.25116.64117.54-12.7926048.68
10112006.01.30 04:00buy5060.20117.32116.62117.52
10122006.01.30 10:30t/p5060.20117.52116.62117.5234.0426082.72
10132006.01.30 10:30buy5070.20117.54116.84117.74
10142006.01.30 11:00t/p5070.20117.74116.84117.7433.9826116.70
10152006.01.30 11:00buy5080.20117.74117.04117.94
10162006.01.30 12:00buy5090.40117.61117.01117.81
10172006.01.30 15:45buy5100.80117.49116.99117.69
10182006.01.30 17:00t/p5100.80117.69116.99117.69135.9526252.65
10192006.01.30 17:00close5090.40117.69117.01117.8127.1926279.84
10202006.01.30 17:15close5080.20117.73117.04117.94-1.7026278.14
10212006.01.30 17:30buy5110.20117.67116.97117.87
10222006.01.30 18:30buy5120.40117.52116.92117.72
10232006.01.31 01:15close5120.40117.70116.92117.7266.2926344.43
10242006.01.31 01:30close5110.20117.70116.97117.877.6626352.09
10252006.01.31 01:45buy5130.20117.77117.07117.97
10262006.01.31 04:15buy5140.40117.54116.94117.74
10272006.01.31 09:15buy5150.80117.38116.88117.58
10282006.01.31 10:00buy5161.60117.20116.80117.40
10292006.01.31 11:15s/l5130.20117.07117.07117.97-119.6526232.44
10302006.01.31 11:15close5161.60117.00116.80117.40-273.5025958.94
10312006.01.31 11:30close5150.80117.07116.88117.58-211.8425747.10
10322006.01.31 11:45close5140.40117.06116.94117.74-164.0225583.08
10332006.01.31 12:00buy5170.20117.15116.45117.35
10342006.01.31 15:15t/p5170.20117.35116.45117.3534.0925617.17
10352006.01.31 15:15buy5180.20117.35116.65117.55
10362006.01.31 17:00buy5190.40117.23116.63117.43
10372006.01.31 18:00buy5200.80117.10116.60117.30
10382006.01.31 19:00buy5211.60116.91116.51117.11
10392006.01.31 21:30t/p5200.80117.30116.60117.30136.2825753.45
10402006.01.31 21:30t/p5211.60117.11116.51117.11272.5526026.00
10412006.01.31 21:30close5190.40117.41116.63117.4361.3226087.32
10422006.01.31 21:45t/p5180.20117.55116.65117.5534.0726121.39
10432006.01.31 21:45buy5220.20117.44116.74117.64
10442006.01.31 22:15buy5230.40117.26116.66117.46
10452006.02.01 04:15buy5240.80117.11116.61117.31
10462006.02.01 05:30close5240.80117.25116.61117.3195.5226216.91
10472006.02.01 05:45close5230.40117.24116.66117.46-1.7026215.21
10482006.02.01 06:00close5220.20117.29116.74117.64-23.0226192.19
10492006.02.01 06:15buy5250.20117.27116.57117.47
10502006.02.01 11:00t/p5250.20117.47116.57117.4734.0626226.25
10512006.02.01 11:00buy5260.20117.48116.78117.68
10522006.02.01 11:30t/p5260.20117.68116.78117.6833.9926260.24
10532006.02.01 11:30buy5270.20117.72117.02117.92
10542006.02.01 13:00buy5280.40117.58116.98117.78
10552006.02.01 14:00buy5290.80117.47116.97117.67
10562006.02.01 15:45t/p5290.80117.67116.97117.67135.9926396.23
10572006.02.01 15:45close5280.40117.66116.98117.7827.2026423.43
10582006.02.01 16:00close5270.20117.62117.02117.92-17.0026406.43
10592006.02.01 16:15buy5300.20117.67116.97117.87
10602006.02.01 17:15buy5310.40117.54116.94117.74
10612006.02.01 17:30close5310.40117.74116.94117.7467.9526474.38
10622006.02.01 17:45close5300.20117.76116.97117.8715.2926489.67
10632006.02.01 18:00buy5320.20117.80117.10118.00
10642006.02.01 19:45t/p5320.20118.00117.10118.0033.8826523.55
10652006.02.01 19:45buy5330.20118.07117.37118.27
10662006.02.01 21:00buy5340.40117.95117.35118.15
10672006.02.01 23:30t/p5340.40118.15117.35118.1567.7226591.27
10682006.02.01 23:30close5330.20118.14117.37118.2711.8526603.12
10692006.02.01 23:45buy5350.20118.10117.40118.30
10702006.02.02 01:45buy5360.40117.99117.39118.19
10712006.02.02 03:15close5360.40118.17117.39118.1960.9326664.05
10722006.02.02 03:30close5350.20118.22117.40118.3027.9826692.03
10732006.02.02 03:45buy5370.20118.35117.65118.55
10742006.02.02 05:15buy5380.40118.22117.62118.42
10752006.02.02 07:45t/p5380.40118.42117.62118.4267.5526759.58
10762006.02.02 07:45close5370.20118.44117.65118.5515.2026774.78
10772006.02.02 08:00buy5390.20118.46117.76118.66
10782006.02.02 17:30buy5400.40118.36117.76118.56
10792006.02.02 23:30close5400.40118.51117.76118.5650.6326825.41
10802006.02.02 23:45close5390.20118.51117.76118.668.4426833.85
10812006.02.03 00:00buy5410.20118.58117.88118.78
10822006.02.03 02:45buy5420.40118.44117.84118.64
10832006.02.03 13:30t/p5420.40118.64117.84118.6467.4226901.27
10842006.02.03 13:30close5410.20118.67117.88118.7815.1726916.44
10852006.02.03 13:45buy5430.20118.68117.98118.88
10862006.02.03 14:30buy5440.40118.58117.98118.78
10872006.02.03 15:45t/p5430.20118.88117.98118.8833.6526950.09
10882006.02.03 15:45t/p5440.40118.78117.98118.7867.3027017.39
10892006.02.03 15:45buy5450.20118.90118.20119.10
10902006.02.03 16:00t/p5450.20119.10118.20119.1033.5927050.98
10912006.02.03 16:00buy5460.20119.11118.41119.31
10922006.02.03 16:15t/p5460.20119.31118.41119.3133.5327084.51
10932006.02.03 16:15buy5470.20119.33118.63119.53
10942006.02.03 17:15buy5480.40119.18118.58119.38
10952006.02.03 18:45buy5490.80118.93118.43119.13
10962006.02.06 00:00buy5501.60118.81118.41119.01
10972006.02.06 02:45s/l5470.20118.63118.63119.53-115.4126969.10
10982006.02.06 02:45close5501.60118.67118.41119.01-188.7626780.34
10992006.02.06 03:00close5490.80118.71118.43119.13-138.0226642.32
11002006.02.06 03:15close5480.40118.74118.58119.38-143.1026499.22
11012006.02.06 04:45buy5510.20118.71118.01118.91
11022006.02.06 05:30buy5520.40118.61118.01118.81
11032006.02.06 13:30close5520.40118.79118.01118.8160.6126559.83
11042006.02.06 13:45close5510.20118.86118.01118.9125.2426585.07
11052006.02.06 14:00buy5530.20118.90118.20119.10
11062006.02.06 15:00buy5540.40118.76118.16118.96
11072006.02.06 17:00t/p5540.40118.96118.16118.9667.2726652.34
11082006.02.06 17:00close5530.20118.93118.20119.105.0426657.38
11092006.02.06 17:15buy5550.20118.87118.17119.07
11102006.02.06 19:30t/p5550.20119.07118.17119.0733.6126690.99
11112006.02.06 19:30buy5560.20119.05118.35119.25
11122006.02.07 05:15buy5570.40118.93118.33119.13
11132006.02.07 09:30buy5580.80118.72118.22118.92
11142006.02.07 09:45buy5591.60118.58118.18118.78
11152006.02.07 10:00s/l5560.20118.35118.35119.25-115.6326575.36
11162006.02.07 10:00s/l5570.40118.33118.33119.13-202.6126372.75
11172006.02.07 10:00close5591.60118.45118.18118.78-175.6026197.15
11182006.02.07 10:15close5580.80118.37118.22118.92-236.5525960.60
11192006.02.07 12:00buy5600.20117.89117.19118.09
11202006.02.07 17:45t/p5600.20118.09117.19118.0933.8925994.49
11212006.02.07 17:45buy5610.20118.05117.35118.25
11222006.02.08 00:15buy5620.40117.82117.22118.02
11232006.02.08 01:15buy5630.80117.62117.12117.82
11242006.02.08 02:15t/p5630.80117.82117.12117.82135.8026130.29
11252006.02.08 02:15close5620.40117.82117.22118.020.0026130.29
11262006.02.08 02:30close5610.20117.90117.35118.25-22.8926107.40
11272006.02.08 02:45buy5640.20117.91117.21118.11
11282006.02.08 05:15t/p5640.20118.11117.21118.1133.8826141.28
11292006.02.08 05:15buy5650.20118.12117.42118.32
11302006.02.08 07:30buy5660.40117.97117.37118.17
11312006.02.08 08:30buy5670.80117.86117.36118.06
11322006.02.08 09:00buy5681.60117.71117.31117.91
11332006.02.08 09:30t/p5681.60117.91117.31117.91271.4426412.72
11342006.02.08 09:30close5670.80117.89117.36118.0620.3626433.08
11352006.02.08 09:45close5660.40117.78117.37118.17-64.5326368.55
11362006.02.08 10:00close5650.20117.85117.42118.32-45.8226322.73
11372006.02.08 10:15buy5690.20117.90117.20118.10
11382006.02.08 12:15t/p5690.20118.10117.20118.1033.8726356.60
11392006.02.08 12:15buy5700.20118.13117.43118.33
11402006.02.08 12:45t/p5700.20118.33117.43118.3333.8126390.41
11412006.02.08 12:45buy5710.20118.33117.63118.53
11422006.02.08 18:00t/p5710.20118.53117.63118.5333.7526424.16
11432006.02.08 18:00buy5720.20118.56117.86118.76
11442006.02.08 18:45t/p5720.20118.76117.86118.7633.7126457.87
11452006.02.08 18:45buy5730.20118.68117.98118.88
11462006.02.08 22:30buy5740.40118.56117.96118.76
11472006.02.09 02:45buy5750.80118.41117.91118.61
11482006.02.09 04:45close5750.80118.57117.91118.61107.9526565.82
11492006.02.09 05:00close5740.40118.57117.96118.7618.7326584.55
11502006.02.09 05:15close5730.20118.60117.98118.88-5.8126578.74
11512006.02.09 05:30buy5760.20118.56117.86118.76
11522006.02.09 08:30t/p5760.20118.76117.86118.7633.6926612.43
11532006.02.09 08:30buy5770.20118.77118.07118.97
11542006.02.09 10:30buy5780.40118.65118.05118.85
11552006.02.09 11:00buy5790.80118.52118.02118.72
11562006.02.09 19:00t/p5790.80118.72118.02118.72134.8526747.28
11572006.02.09 19:00close5780.40118.65118.05118.850.0026747.28
11582006.02.09 19:15close5770.20118.71118.07118.97-10.1126737.17
11592006.02.09 19:30buy5800.20118.72118.02118.92
11602006.02.10 03:00t/p5800.20118.92118.02118.9236.2226773.39
11612006.02.10 03:00buy5810.20118.87118.17119.07
11622006.02.10 03:15buy5820.40118.75118.15118.95
11632006.02.10 04:00buy5830.80118.55118.05118.75
11642006.02.10 06:00buy5841.60118.42118.02118.62
11652006.02.10 07:30s/l5810.20118.17118.17119.07-118.6626654.73
11662006.02.10 07:30s/l5820.40118.15118.15118.95-203.4226451.31
11672006.02.10 07:30s/l5830.80118.05118.05118.75-339.0426112.27
11682006.02.10 07:30s/l5841.60118.02118.02118.62-542.4625569.81
11692006.02.10 07:30sell5850.20117.98118.68117.78
11702006.02.10 09:30t/p5850.20117.78118.68117.7833.9925603.80
11712006.02.10 09:30buy5860.20117.70117.00117.90
11722006.02.10 10:45t/p5860.20117.90117.00117.9033.9425637.74
11732006.02.10 10:45buy5870.20117.90117.20118.10
11742006.02.10 11:00buy5880.40117.78117.18117.98
11752006.02.10 12:00buy5890.80117.51117.01117.71
11762006.02.10 15:30t/p5890.80117.71117.01117.71136.0225773.76
11772006.02.10 15:30close5880.40117.63117.18117.98-51.0125722.75
11782006.02.10 15:45close5870.20117.34117.20118.10-95.4525627.30
11792006.02.10 16:00sell5900.20117.03117.73116.83
11802006.02.10 17:30sell5910.40117.37117.97117.17
11812006.02.10 18:00s/l5900.20117.73117.73116.83-119.0025508.30
11822006.02.10 18:00close5910.40117.65117.97117.17-95.2025413.10
11832006.02.10 18:15buy5920.20117.57116.87117.77
11842006.02.10 20:45t/p5920.20117.77116.87117.7733.9825447.08
11852006.02.10 20:45buy5930.20117.77117.07117.97
11862006.02.10 21:15t/p5930.20117.97117.07117.9733.9325481.01
11872006.02.10 21:15buy5940.20117.91117.21118.11
11882006.02.13 00:00buy5950.40117.79117.19117.99
11892006.02.13 02:30buy5960.80117.55117.05117.75
11902006.02.13 03:15t/p5960.80117.75117.05117.75135.8425616.85
11912006.02.13 03:15close5950.40117.78117.19117.99-3.4025613.45
11922006.02.13 03:30close5940.20117.76117.21118.11-22.9225590.53
11932006.02.13 03:45buy5970.20117.73117.03117.93
11942006.02.13 05:45t/p5970.20117.93117.03117.9333.9325624.46
11952006.02.13 05:45buy5980.20117.91117.21118.11
11962006.02.13 09:30buy5990.40117.79117.19117.99
11972006.02.13 11:15close5990.40117.99117.19117.9967.8025692.26
11982006.02.13 11:30t/p5980.20118.11117.21118.1133.8625726.12
11992006.02.13 11:30buy6000.20118.17117.47118.37
12002006.02.13 14:45buy6010.40118.00117.40118.20
12012006.02.13 17:15buy6020.80117.89117.39118.09
12022006.02.13 17:45buy6031.60117.70117.30117.90
12032006.02.14 01:30s/l6000.20117.47117.47118.37-116.5325609.59
12042006.02.14 01:30close6031.60117.56117.30117.90-170.0625439.53
12052006.02.14 01:45s/l6010.40117.40117.40118.20-199.0825240.45
12062006.02.14 01:45s/l6020.80117.39117.39118.09-330.0924910.36
12072006.02.14 01:45sell6040.20117.53118.23117.33
12082006.02.14 08:15t/p6040.20117.33118.23117.3334.1024944.46
12092006.02.14 08:15sell6050.20117.28117.98117.08
12102006.02.14 12:00sell6060.40117.44118.04117.24
12112006.02.14 14:30t/p6060.40117.24118.04117.2468.2225012.68
12122006.02.14 14:30close6050.20117.27117.98117.081.7125014.39
12132006.02.14 14:45sell6070.20117.20117.90117.00
12142006.02.14 15:30sell6080.40117.31117.91117.11
12152006.02.14 15:45sell6090.80117.68118.18117.48
12162006.02.14 16:00t/p6090.80117.48118.18117.48136.2225150.61
12172006.02.14 16:00sell6100.80117.43117.93117.23
12182006.02.14 20:00sell6111.60117.59117.99117.39
12192006.02.14 21:00close6111.60117.45117.99117.39190.7225341.33
12202006.02.14 21:15close6100.80117.48117.93117.23-34.0525307.28
12212006.02.14 21:30close6080.40117.43117.91117.11-40.8825266.40
12222006.02.14 21:45close6070.20117.46117.90117.00-44.2725222.13
12232006.02.14 22:00sell6120.20117.42118.12117.22
12242006.02.15 01:15sell6130.40117.55118.15117.35
12252006.02.15 01:45sell6140.80117.67118.17117.47
12262006.02.15 11:00close6140.80117.54118.17117.4788.4825310.61
12272006.02.15 11:15close6130.40117.59118.15117.35-13.6125297.00
12282006.02.15 11:30close6120.20117.60118.12117.22-33.5425263.47
12292006.02.15 11:45buy6150.20117.60116.90117.80
12302006.02.15 15:45buy6160.40117.47116.87117.67
12312006.02.15 16:15buy6170.80117.27116.77117.47
12322006.02.15 17:00buy6181.60117.10116.70117.30
12332006.02.15 17:30s/l6150.20116.90116.90117.80-119.5825143.89
12342006.02.15 17:30s/l6160.40116.87116.87117.67-205.0124938.88
12352006.02.15 17:30s/l6170.80116.77116.77117.47-341.6824597.20
12362006.02.15 17:30close6181.60117.07116.70117.30-41.0024556.20
12372006.02.15 17:45buy6190.20117.60116.90117.80
12382006.02.15 18:45t/p6190.20117.80116.90117.8033.9324590.13
12392006.02.15 18:45buy6200.20117.93117.23118.13
12402006.02.16 00:30buy6210.40117.82117.22118.02
12412006.02.16 02:30close6210.40117.99117.22118.0257.6324647.76
12422006.02.16 02:45close6200.20117.90117.23118.132.5924650.35
12432006.02.16 03:00buy6220.20118.00117.30118.20
12442006.02.16 03:45buy6230.40117.89117.29118.09
12452006.02.16 07:00buy6240.80117.77117.27117.97
12462006.02.16 12:00close6240.80117.94117.27117.97115.3124765.66
12472006.02.16 12:15close6230.40117.94117.29118.0916.9624782.62
12482006.02.16 12:30close6220.20117.96117.30118.20-6.7824775.84
12492006.02.16 12:45buy6250.20118.06117.36118.26
12502006.02.16 17:45buy6260.40117.94117.34118.14
12512006.02.16 22:15buy6270.80117.83117.33118.03
12522006.02.16 23:00buy6281.60117.71117.31117.91
12532006.02.17 02:00s/l6250.20117.36117.36118.26-116.5924659.25
12542006.02.17 02:00s/l6260.40117.34117.34118.14-199.1424460.11
12552006.02.17 02:00s/l6270.80117.33117.33118.03-330.1824129.93
12562006.02.17 02:00close6281.60117.50117.31117.91-265.4823864.45
12572006.02.17 02:15buy6290.20117.66116.96117.86
12582006.02.17 03:00t/p6290.20117.86116.96117.8633.9423898.39
12592006.02.17 03:00buy6300.20117.88117.18118.08
12602006.02.17 03:45t/p6300.20118.08117.18118.0833.8623932.25
12612006.02.17 03:45buy6310.20118.17117.47118.37
12622006.02.17 08:00buy6320.40118.04117.44118.24
12632006.02.17 08:15close6320.40118.21117.44118.2457.5223989.77
12642006.02.17 08:30close6310.20118.10117.47118.37-11.8523977.92
12652006.02.17 08:45sell6330.20118.11118.81117.91
12662006.02.17 09:30t/p6330.20117.91118.81117.9133.9024011.82
12672006.02.17 09:30sell6340.20117.94118.64117.74
12682006.02.17 10:30sell6350.40118.05118.65117.85
12692006.02.17 11:00sell6360.80118.29118.79118.09
12702006.02.17 11:15sell6371.60118.40118.80118.20
12712006.02.17 12:00close6371.60118.25118.80118.20202.9624214.78
12722006.02.17 12:15close6360.80118.29118.79118.090.0024214.78
12732006.02.17 12:30close6350.40118.30118.65117.85-84.5324130.25
12742006.02.17 12:45close6340.20118.41118.64117.74-79.3924050.86
12752006.02.17 13:00buy6380.20118.40117.70118.60
12762006.02.17 13:45t/p6380.20118.60117.70118.6033.7124084.57
12772006.02.17 13:45buy6390.20118.69117.99118.89
12782006.02.17 17:00buy6400.40118.55117.95118.75
12792006.02.17 17:45buy6410.80118.34117.84118.54
12802006.02.17 19:45t/p6410.80118.54117.84118.54135.0824219.65
12812006.02.17 19:45close6400.40118.45117.95118.75-33.7724185.88
12822006.02.17 20:00close6390.20118.28117.99118.89-69.3324116.55
12832006.02.17 20:15sell6420.20118.15118.85117.95
12842006.02.17 20:45sell6430.40118.28118.88118.08
12852006.02.20 02:15t/p6430.40118.08118.88118.0861.8624178.41
12862006.02.20 02:15close6420.20118.15118.85117.95-2.9324175.48
12872006.02.20 02:30sell6440.20118.16118.86117.96
12882006.02.20 15:45sell6450.40118.26118.86118.06
12892006.02.21 02:30sell6460.80118.37118.87118.17
12902006.02.21 04:00sell6471.60118.49118.89118.29
12912006.02.21 13:45s/l6440.20118.86118.86117.96-120.7124054.77
12922006.02.21 13:45s/l6450.40118.86118.86118.06-207.7523847.02
12932006.02.21 13:45s/l6460.80118.87118.87118.17-336.5023510.52
12942006.02.21 13:45s/l6471.60118.89118.89118.29-538.4022972.12
12952006.02.21 13:45buy6480.20118.87118.17119.07
12962006.02.21 21:15buy6490.40118.71118.11118.91
12972006.02.22 03:30buy6500.80118.55118.05118.75
12982006.02.22 11:00t/p6500.80118.75118.05118.75134.6423106.76
12992006.02.22 11:00close6490.40118.83118.11118.9145.5123152.27
13002006.02.22 11:15close6480.20118.79118.17119.07-10.9123141.36
13012006.02.22 11:30buy6510.20118.88118.18119.08
13022006.02.22 14:45buy6520.40118.75118.15118.95
13032006.02.22 15:45buy6530.80118.53118.03118.73
13042006.02.23 01:30buy6541.60118.42118.02118.62
13052006.02.23 05:30s/l6510.20118.18118.18119.08-110.7823030.58
13062006.02.23 05:30close6541.60118.18118.02118.62-324.9322705.65
13072006.02.23 05:45s/l6520.40118.15118.15118.95-187.7222517.93
13082006.02.23 05:45close6530.80118.18118.03118.73-206.2122311.72
13092006.02.23 06:00sell6550.20118.19118.89117.99
13102006.02.23 06:45t/p6550.20117.99118.89117.9933.9622345.68
13112006.02.23 06:45sell6560.20117.75118.45117.55
13122006.02.23 08:15t/p6560.20117.55118.45117.5534.0622379.74
13132006.02.23 08:15sell6570.20117.40118.10117.20
13142006.02.23 09:15sell6580.40117.52118.12117.32
13152006.02.23 10:00sell6590.80117.65118.15117.45
13162006.02.23 10:45t/p6580.40117.32118.12117.3268.1622447.90
13172006.02.23 10:45t/p6590.80117.45118.15117.45136.3322584.23
13182006.02.23 10:45close6570.20117.36118.10117.206.8222591.05
13192006.02.23 11:00buy6600.20117.40116.70117.60
13202006.02.23 11:15buy6610.40117.18116.58117.38
13212006.02.23 13:00buy6620.80116.99116.49117.19
13222006.02.23 16:15buy6631.60116.83116.43117.03
13232006.02.23 16:30t/p6631.60117.03116.43117.03273.4822864.53
13242006.02.23 17:00t/p6620.80117.19116.49117.19136.4423000.97
13252006.02.23 17:00close6610.40117.27116.58117.3830.7023031.67
13262006.02.23 17:15close6600.20117.32116.70117.60-13.6423018.03
13272006.02.23 17:30buy6640.20117.33116.63117.53
13282006.02.23 18:00buy6650.40117.16116.56117.36
13292006.02.23 18:30buy6660.80117.03116.53117.23
13302006.02.23 19:30buy6671.60116.90116.50117.10
13312006.02.23 20:00t/p6671.60117.10116.50117.10273.2323291.26
13322006.02.23 20:00close6660.80117.12116.53117.2361.4823352.74
13332006.02.23 20:15close6650.40116.97116.56117.36-64.9723287.77
13342006.02.23 20:30close6640.20117.05116.63117.53-47.8423239.93
13352006.02.23 20:45buy6680.20117.08116.38117.28
13362006.02.24 02:15buy6690.40116.97116.37117.17
13372006.02.24 02:30buy6700.80116.47115.97116.67
13382006.02.24 03:00t/p6700.80116.67115.97116.67137.1223377.05
13392006.02.24 03:00close6690.40116.68116.37117.17-99.4223277.63
13402006.02.24 03:15close6680.20116.58116.38117.28-83.2223194.41
13412006.02.24 03:30sell6710.20116.62117.32116.42
13422006.02.24 10:15sell6720.40116.83117.43116.63
13432006.02.24 10:30sell6730.80116.98117.48116.78
13442006.02.24 11:15t/p6730.80116.78117.48116.78137.0023331.41
13452006.02.24 11:15close6720.40116.79117.43116.6313.7023345.11
13462006.02.24 11:30close6710.20116.82117.32116.42-34.2423310.87
13472006.02.24 11:45sell6740.20116.61117.31116.41
13482006.02.24 12:30sell6750.40116.75117.35116.55
13492006.02.24 14:30sell6760.80116.86117.36116.66
13502006.02.24 16:45t/p6760.80116.66117.36116.66137.0423447.91
13512006.02.24 16:45close6750.40116.75117.35116.550.0023447.91
13522006.02.24 17:00close6740.20116.71117.31116.41-17.1423430.77
13532006.02.24 17:15sell6770.20116.73117.43116.53
13542006.02.24 18:00sell6780.40116.87117.47116.67
13552006.02.24 19:15sell6790.80117.04117.54116.84
13562006.02.24 20:15close6790.80116.86117.54116.84123.2223553.99
13572006.02.24 20:30close6780.40116.93117.47116.67-20.5323533.46
13582006.02.24 20:45close6770.20116.90117.43116.53-29.0823504.38
13592006.02.24 21:00sell6800.20116.85117.55116.65
13602006.02.24 21:15sell6810.40116.95117.55116.75
13612006.02.27 01:00sell6820.80117.06117.56116.86
13622006.02.27 02:15close6820.80116.92117.56116.8695.7923600.17
13632006.02.27 02:30close6810.40116.82117.55116.7538.6623638.83
13642006.02.27 02:45t/p6800.20116.65117.55116.6531.3723670.20
13652006.02.27 02:45sell6830.20116.57117.27116.37
13662006.02.27 03:00t/p6830.20116.37117.27116.3734.3823704.58
13672006.02.27 03:00sell6840.20116.31117.01116.11
13682006.02.27 04:00t/p6840.20116.11117.01116.1134.5223739.10
13692006.02.27 04:00sell6850.20115.83116.53115.63
13702006.02.27 04:15sell6860.40115.97116.57115.77
13712006.02.27 07:15sell6870.80116.12116.62115.92
13722006.02.27 09:00sell6881.60116.24116.64116.04
13732006.02.27 10:45t/p6881.60116.04116.64116.04275.7524014.85
13742006.02.27 10:45close6870.80116.05116.62115.9248.2624063.11
13752006.02.27 11:00close6860.40116.11116.57115.77-48.2324014.88
13762006.02.27 11:15close6850.20116.14116.53115.63-53.3823961.50
13772006.02.27 11:30sell6890.20116.16116.86115.96
13782006.02.27 18:45t/p6890.20115.96116.86115.9634.4923995.99
13792006.02.27 18:45sell6900.20115.97116.67115.77
13802006.02.27 19:30sell6910.40116.08116.68115.88
13812006.02.27 20:45sell6920.80116.19116.69115.99
13822006.02.28 02:30sell6931.60116.31116.71116.11
13832006.02.28 11:45close6931.60116.19116.71116.11165.2524161.24
13842006.02.28 12:00close6920.80116.21116.69115.99-25.4724135.77
13852006.02.28 12:15close6910.40116.22116.68115.88-54.0324081.74
13862006.02.28 12:30close6900.20116.23116.67115.77-47.6724034.07
13872006.02.28 12:45sell6940.20116.12116.82115.92
13882006.02.28 13:15sell6950.40116.23116.83116.03
13892006.02.28 14:30sell6960.80116.36116.86116.16
13902006.02.28 15:45t/p6960.80116.16116.86116.16137.7424171.81
13912006.02.28 15:45close6950.40116.16116.83116.0324.1024195.91
13922006.02.28 16:00close6940.20116.24116.82115.92-20.6524175.26
13932006.02.28 16:15sell6970.20116.21116.91116.01
13942006.02.28 17:45t/p6970.20116.01116.91116.0134.5124209.77
13952006.02.28 17:45sell6980.20115.86116.56115.66
13962006.03.01 01:30t/p6980.20115.66116.56115.6631.6824241.46
13972006.03.01 01:30sell6990.20115.55116.25115.35
13982006.03.01 01:45sell7000.40115.67116.27115.47
13992006.03.01 02:15sell7010.80115.81116.31115.61
14002006.03.01 03:30sell7021.60115.92116.32115.72
14012006.03.01 05:30close7021.60115.78116.32115.72193.4724434.93
14022006.03.01 05:45close7010.80115.69116.31115.6182.9824517.91
14032006.03.01 06:00close7000.40115.72116.27115.47-17.2824500.63
14042006.03.01 06:15close6990.20115.70116.25115.35-25.9324474.70
14052006.03.01 06:30sell7030.20115.71116.41115.51
14062006.03.01 09:15sell7040.40115.85116.45115.65
14072006.03.01 10:30sell7050.80115.96116.46115.76
14082006.03.01 12:45sell7061.60116.20116.60116.00
14092006.03.01 15:15t/p7061.60116.00116.60116.00276.0324750.73
14102006.03.01 15:15close7050.80115.93116.46115.7620.7024771.43
14112006.03.01 15:30close7040.40115.95116.45115.65-34.5024736.93
14122006.03.01 15:45close7030.20115.86116.41115.51-25.8924711.04
14132006.03.01 16:00sell7070.20115.80116.50115.60
14142006.03.01 16:45sell7080.40115.93116.53115.73
14152006.03.01 17:15sell7090.80116.07116.57115.87
14162006.03.01 17:45close7090.80115.94116.57115.8789.7024800.74
14172006.03.01 18:00close7080.40116.01116.53115.73-27.5824773.16
14182006.03.01 18:15close7070.20116.04116.50115.60-41.3724731.79
14192006.03.01 21:30sell7100.20116.13116.83115.93
14202006.03.02 04:30sell7110.40116.24116.84116.04
14212006.03.02 10:00close7110.40116.08116.84116.0455.1324786.92
14222006.03.02 10:15close7100.20116.10116.83115.93-3.6124783.31
14232006.03.02 10:30sell7120.20116.14116.84115.94
14242006.03.02 13:15sell7130.40116.27116.87116.07
14252006.03.02 15:15sell7140.80116.37116.87116.17
14262006.03.02 16:15close7140.80116.24116.87116.1789.4724872.78
14272006.03.02 16:30close7130.40116.36116.87116.07-30.9424841.84
14282006.03.02 16:45close7120.20116.34116.84115.94-34.3824807.46
14292006.03.02 17:00sell7150.20116.16116.86115.96
14302006.03.02 17:45t/p7150.20115.96116.86115.9634.5024841.96
14312006.03.02 17:45sell7160.20115.92116.62115.72
14322006.03.02 18:00sell7170.40116.13116.73115.93
14332006.03.02 21:15t/p7170.40115.93116.73115.9369.0024910.96
14342006.03.02 21:15close7160.20115.95116.62115.72-5.1724905.79
14352006.03.02 21:30sell7180.20115.91116.61115.71
14362006.03.03 01:45t/p7180.20115.71116.61115.7131.6324937.42
14372006.03.03 01:45sell7190.20115.72116.42115.52
14382006.03.03 02:15sell7200.40115.97116.57115.77
14392006.03.03 02:45sell7210.80116.30116.80116.10
14402006.03.03 03:00s/l7190.20116.42116.42115.52-120.0424817.38
14412006.03.03 03:00s/l7200.40116.57116.57115.77-205.7824611.60
14422006.03.03 03:00close7210.80116.63116.80116.10-226.3624385.24
14432006.03.03 04:00sell7220.20116.37117.07116.17
14442006.03.03 11:30sell7230.40116.51117.11116.31
14452006.03.03 16:30close7230.40116.34117.11116.3158.4524443.69
14462006.03.03 16:45close7220.20116.36117.07116.171.7224445.41
14472006.03.03 17:00sell7240.20116.34117.04116.14
14482006.03.03 17:15sell7250.40116.45117.05116.25
14492006.03.06 01:30close7250.40116.28117.05116.2552.6324498.04
14502006.03.06 01:45t/p7240.20116.14117.04116.1431.5024529.54
14512006.03.06 01:45sell7260.20116.14116.84115.94
14522006.03.06 02:15sell7270.40116.31116.91116.11
14532006.03.06 02:30sell7280.80116.48116.98116.28
14542006.03.06 04:30sell7291.60116.71117.11116.51
14552006.03.06 05:30s/l7260.20116.84116.84115.94-119.6724409.87
14562006.03.06 05:30s/l7270.40116.91116.91116.11-205.1624204.71
14572006.03.06 05:30close7291.60116.98117.11116.51-369.2923835.42
14582006.03.06 05:45s/l7280.80116.98116.98116.28-341.9723493.45
14592006.03.06 07:15sell7300.20117.02117.72116.82
14602006.03.06 12:45sell7310.40117.26117.86117.06
14612006.03.06 15:30sell7320.80117.44117.94117.24
14622006.03.06 20:00sell7331.60117.59117.99117.39
14632006.03.07 01:45s/l7300.20117.72117.72116.82-121.9223371.54
14642006.03.07 01:45close7331.60117.66117.99117.39-118.6023252.94
14652006.03.07 02:00close7320.80117.65117.94117.24-154.5023098.44
14662006.03.07 02:15close7310.40117.56117.86117.06-107.9322990.50
14672006.03.07 03:00buy7340.20117.72117.02117.92
14682006.03.07 04:30buy7350.40117.58116.98117.78
14692006.03.07 05:15buy7360.80117.45116.95117.65
14702006.03.07 07:00t/p7360.80117.65116.95117.65135.9823126.48
14712006.03.07 07:00close7350.40117.66116.98117.7827.2023153.68
14722006.03.07 07:15close7340.20117.59117.02117.92-22.1123131.57
14732006.03.07 07:30buy7370.20117.63116.93117.83
14742006.03.07 10:30t/p7370.20117.83116.93117.8333.9523165.52
14752006.03.07 10:30buy7380.20117.88117.18118.08
14762006.03.07 11:00buy7390.40117.77117.17117.97
14772006.03.07 14:15close7390.40117.93117.17117.9754.2723219.79
14782006.03.07 14:30close7380.20117.84117.18118.08-6.7923213.00
14792006.03.07 14:45sell7400.20117.83118.53117.63
14802006.03.07 17:00t/p7400.20117.63118.53117.6333.9723246.97
14812006.03.07 17:00sell7410.20117.74118.44117.54
14822006.03.07 20:30sell7420.40117.86118.46117.66
14832006.03.08 03:00t/p7420.40117.66118.46117.6662.1523309.12
14842006.03.08 03:00close7410.20117.64118.44117.5414.0723323.20
14852006.03.08 03:15sell7430.20117.56118.26117.36
14862006.03.08 07:45sell7440.40117.67118.27117.47
14872006.03.08 13:00sell7450.80117.84118.34117.64
14882006.03.08 17:00sell7461.60117.99118.39117.79
14892006.03.08 19:45t/p7461.60117.79118.39117.79271.7423594.94
14902006.03.08 19:45close7450.80117.76118.34117.6454.3523649.29
14912006.03.08 20:00close7440.40117.83118.27117.47-54.3223594.97
14922006.03.08 20:15close7430.20117.84118.26117.36-47.5223547.45
14932006.03.08 20:30buy7470.20117.94117.24118.14
14942006.03.08 21:30buy7480.40117.82117.22118.02
14952006.03.09 03:15buy7490.80117.69117.19117.89
14962006.03.09 04:15close7490.80117.83117.19117.8995.0523642.50
14972006.03.09 04:30close7480.40117.85117.22118.0225.5423668.04
14982006.03.09 04:45close7470.20117.78117.24118.14-19.4923648.55
14992006.03.09 05:45buy7500.20117.78117.08117.98
15002006.03.09 06:15buy7510.40117.60117.00117.80
15012006.03.09 07:00t/p7510.40117.80117.00117.8067.9823716.53
15022006.03.09 07:00close7500.20117.68117.08117.98-17.0023699.53
15032006.03.09 07:15buy7520.20117.77117.07117.97
15042006.03.09 07:45t/p7520.20117.97117.07117.9733.9323733.46
15052006.03.09 07:45buy7530.20117.91117.21118.11
15062006.03.09 08:00t/p7530.20118.11117.21118.1133.8123767.27
15072006.03.09 08:00buy7540.20118.31117.61118.51
15082006.03.09 08:15buy7550.40118.17117.57118.37
15092006.03.09 08:30buy7560.80117.89117.39118.09
15102006.03.09 10:30s/l7540.20117.61117.61118.51-119.2523648.02
15112006.03.09 10:30s/l7550.40117.57117.57118.37-204.4323443.59
15122006.03.09 10:30close7560.80117.40117.39118.09-333.9023109.69
15132006.03.09 13:45buy7570.20117.32116.62117.52
15142006.03.09 15:15t/p7570.20117.52116.62117.5234.0423143.73
15152006.03.09 15:15buy7580.20117.55116.85117.75
15162006.03.09 18:15t/p7580.20117.75116.85117.7533.9823177.71
15172006.03.09 18:15buy7590.20117.75117.05117.95
15182006.03.09 18:45t/p7590.20117.95117.05117.9533.9023211.61
15192006.03.09 18:45buy7600.20118.03117.33118.23
15202006.03.09 20:00t/p7600.20118.23117.33118.2333.8323245.44
15212006.03.09 20:00buy7610.20118.26117.56118.46
15222006.03.10 03:15t/p7610.20118.46117.56118.4636.3423281.78
15232006.03.10 03:15buy7620.20118.45117.75118.65
15242006.03.10 03:30buy7630.40118.35117.75118.55
15252006.03.10 04:30t/p7630.40118.55117.75118.5567.4823349.26
15262006.03.10 04:30close7620.20118.56117.75118.6518.5623367.82
15272006.03.10 04:45buy7640.20118.59117.89118.79
15282006.03.10 07:45buy7650.40118.46117.86118.66
15292006.03.10 09:00buy7660.80118.35117.85118.55
15302006.03.10 09:30buy7671.60118.18117.78118.38
15312006.03.10 11:30t/p7671.60118.38117.78118.38270.4123638.23
15322006.03.10 11:30close7660.80118.34117.85118.55-6.7623631.47
15332006.03.10 11:45close7650.40118.33117.86118.66-43.9423587.53
15342006.03.10 12:00close7640.20118.30117.89118.79-49.0323538.50
15352006.03.10 12:15buy7680.20118.34117.64118.54
15362006.03.10 15:45t/p7680.20118.54117.64118.5433.7323572.23
15372006.03.10 15:45buy7690.20118.62117.92118.82
15382006.03.10 16:30t/p7690.20118.82117.92118.8233.6523605.88
15392006.03.10 16:30buy7700.20118.88118.18119.08
15402006.03.10 16:45t/p7700.20119.08118.18119.0833.5923639.47
15412006.03.10 16:45buy7710.20119.11118.41119.31
15422006.03.10 17:15buy7720.40118.96118.36119.16
15432006.03.13 03:45buy7730.80118.82118.32119.02
15442006.03.13 05:30close7730.80118.96118.32119.0294.1523733.62
15452006.03.13 05:45close7720.40118.94118.36119.16-1.6123732.01
15462006.03.13 06:00close7710.20118.93118.41119.31-27.7123704.30
15472006.03.13 06:15buy7740.20118.92118.22119.12
15482006.03.13 16:00t/p7740.20119.12118.22119.1233.5723737.87
15492006.03.13 16:00buy7750.20119.20118.50119.40
15502006.03.13 17:00buy7760.40119.10118.50119.30
15512006.03.13 22:00buy7770.80118.97118.47119.17
15522006.03.13 22:30buy7781.60118.85118.45119.05
15532006.03.14 03:00s/l7750.20118.50118.50119.40-115.6523622.22
15542006.03.14 03:00s/l7760.40118.50118.50119.30-197.5223424.70
15552006.03.14 03:00s/l7770.80118.47118.47119.17-327.4923097.21
15562006.03.14 03:00s/l7781.60118.45118.45119.05-519.8822577.33
15572006.03.14 03:15buy7790.20118.52117.82118.72
15582006.03.14 13:30buy7800.40118.41117.81118.61
15592006.03.14 14:00buy7810.80118.28117.78118.48
15602006.03.14 15:45buy7821.60118.06117.66118.26
15612006.03.14 17:00s/l7790.20117.82117.82118.72-118.8622458.47
15622006.03.14 17:00s/l7800.40117.81117.81118.61-203.7522254.72
15632006.03.14 17:00s/l7810.80117.78117.78118.48-339.5921915.13
15642006.03.14 17:00close7821.60117.79117.66118.26-366.7521548.38
15652006.03.14 18:45buy7830.20117.53116.83117.73
15662006.03.14 19:00buy7840.40117.41116.81117.61
15672006.03.14 23:45close7840.40117.61116.81117.6168.0221616.40
15682006.03.15 00:00close7830.20117.58116.83117.7311.0621627.46
15692006.03.15 00:15buy7850.20117.66116.96117.86
15702006.03.15 03:15buy7860.40117.55116.95117.75
15712006.03.15 16:15buy7870.80117.38116.88117.58
15722006.03.15 18:00close7870.80117.54116.88117.58108.9021736.36
15732006.03.15 18:15close7860.40117.41116.95117.75-47.7021688.66
15742006.03.15 18:30close7850.20117.48116.96117.86-30.6421658.02
15752006.03.15 18:45buy7880.20117.44116.74117.64
15762006.03.15 19:00buy7890.40117.33116.73117.53
15772006.03.16 01:30t/p7890.40117.53116.73117.5383.4321741.45
15782006.03.16 01:30close7880.20117.53116.74117.6423.0021764.45
15792006.03.16 01:45buy7900.20117.51116.81117.71
15802006.03.16 06:45t/p7900.20117.71116.81117.7133.9921798.44
15812006.03.16 06:45buy7910.20117.72117.02117.92
15822006.03.16 12:15buy7920.40117.57116.97117.77
15832006.03.16 15:30t/p7920.40117.77116.97117.7767.9421866.38
15842006.03.16 15:30close7910.20117.74117.02117.923.4021869.78
15852006.03.16 15:45sell7930.20117.25117.95117.05
15862006.03.16 17:15t/p7930.20117.05117.95117.0534.1821903.96
15872006.03.16 17:15sell7940.20116.99117.69116.79
15882006.03.16 17:30sell7950.40117.19117.79116.99
15892006.03.16 19:15t/p7950.40116.99117.79116.9968.3921972.35
15902006.03.16 19:15close7940.20116.97117.69116.793.4221975.77
15912006.03.16 19:30sell7960.20116.88117.58116.68
15922006.03.16 20:45sell7970.40117.00117.60116.80
15932006.03.16 22:30close7970.40116.84117.60116.8054.7822030.55
15942006.03.16 22:45close7960.20116.90117.58116.68-3.4222027.13
15952006.03.16 23:00buy7980.20116.87116.17117.07
15962006.03.17 02:45buy7990.40116.76116.16116.96
15972006.03.17 03:00buy8000.80116.66116.16116.86
15982006.03.17 04:30close8000.80116.78116.16116.8682.2122109.34
15992006.03.17 04:45close7990.40116.83116.16116.9623.9722133.31
16002006.03.17 05:00close7980.20116.82116.17117.07-6.0022127.31
16012006.03.17 05:45buy8010.20116.83116.13117.03
16022006.03.17 06:45buy8020.40116.72116.12116.92
16032006.03.17 11:15buy8030.80116.50116.00116.70
16042006.03.17 11:45buy8041.60116.28115.88116.48
16052006.03.17 14:45s/l8010.20116.13116.13117.03-120.5322006.78
16062006.03.17 14:45close8041.60116.16115.88116.48-165.2921841.49
16072006.03.17 15:00s/l8020.40116.12116.12116.92-206.7621634.73
16082006.03.17 15:00close8030.80116.08116.00116.70-289.4621345.27
16092006.03.17 15:15sell8050.20116.08116.78115.88
16102006.03.17 16:00t/p8050.20115.88116.78115.8834.5221379.79
16112006.03.17 16:00sell8060.20115.85116.55115.65
16122006.03.17 16:15sell8070.40116.03116.63115.83
16132006.03.17 16:45sell8080.80116.14116.64115.94
16142006.03.17 17:00sell8091.60116.25116.65116.05
16152006.03.17 17:30close8091.60116.08116.65116.05234.3221614.11
16162006.03.17 17:45close8080.80116.13116.64115.946.8921621.00
16172006.03.17 18:00close8070.40116.18116.63115.83-51.6421569.36
16182006.03.17 18:15close8060.20116.07116.55115.65-37.9121531.45
16192006.03.17 18:30sell8100.20115.96116.66115.76
16202006.03.17 19:15t/p8100.20115.76116.66115.7634.5221565.97
16212006.03.17 19:15sell8110.20115.83116.53115.63
16222006.03.17 19:30sell8120.40115.95116.55115.75
16232006.03.20 00:15sell8130.80116.08116.58115.88
16242006.03.20 03:00sell8141.60116.23116.63116.03
16252006.03.20 11:30close8141.60116.08116.63116.03206.7521772.72
16262006.03.20 11:45close8130.80115.91116.58115.88117.3321890.05
16272006.03.20 12:00close8120.40116.04116.55115.75-36.8721853.17
16282006.03.20 12:15close8110.20116.10116.53115.63-49.4421803.74
16292006.03.20 15:00sell8150.20116.02116.72115.82
16302006.03.20 16:00t/p8150.20115.82116.72115.8234.5921838.33
16312006.03.20 16:00sell8160.20115.59116.29115.39
16322006.03.20 16:30sell8170.40115.72116.32115.52
16332006.03.20 16:45sell8180.80115.86116.36115.66
16342006.03.20 17:00sell8191.60116.12116.52115.92
16352006.03.20 17:15s/l8160.20116.29116.29115.39-120.4821717.85
16362006.03.20 17:15s/l8170.40116.32116.32115.52-206.5421511.31
16372006.03.20 17:15close8191.60116.20116.52115.92-110.1521401.16
16382006.03.20 17:30close8180.80116.21116.36115.66-240.9421160.22
16392006.03.20 20:30sell8200.20116.20116.90116.00
16402006.03.21 00:00sell8210.40116.38116.98116.18
16412006.03.21 00:15sell8220.80116.49116.99116.29
16422006.03.21 01:15close8220.80116.36116.99116.2989.3821249.60
16432006.03.21 01:30close8210.40116.40116.98116.18-6.8721242.73
16442006.03.21 01:45close8200.20116.40116.90116.00-37.2921205.44
16452006.03.21 02:00sell8230.20116.38117.08116.18
16462006.03.21 05:00sell8240.40116.62117.22116.42
16472006.03.21 11:30sell8250.80116.76117.26116.56
16482006.03.21 15:15close8250.80116.61117.26116.56102.9121308.35
16492006.03.21 15:30t/p8240.40116.42117.22116.4268.7221377.07
16502006.03.21 15:30close8230.20116.43117.08116.18-8.5921368.48
16512006.03.21 15:45sell8260.20116.50117.20116.30
16522006.03.21 16:45sell8270.40116.79117.39116.59
16532006.03.21 18:00sell8280.80117.09117.59116.89
16542006.03.21 19:00s/l8260.20117.20117.20116.30-119.3821249.10
16552006.03.21 19:00close8280.80117.27117.59116.89-122.7921126.31
16562006.03.21 19:15close8270.40117.23117.39116.59-150.1320976.18
16572006.03.21 20:45sell8290.20117.18117.88116.98
16582006.03.21 23:00sell8300.40117.29117.89117.09
16592006.03.22 01:00close8300.40117.13117.89117.0948.7921024.97
16602006.03.22 01:15close8290.20117.12117.88116.987.3221032.29
16612006.03.22 01:30sell8310.20117.16117.86116.96
16622006.03.22 02:30sell8320.40117.30117.90117.10
16632006.03.22 13:15t/p8320.40117.10117.90117.1068.2821100.57
16642006.03.22 13:15close8310.20117.16117.86116.960.0021100.57
16652006.03.22 13:30sell8330.20117.15117.85116.95
16662006.03.22 15:30t/p8330.20116.95117.85116.9534.2021134.77
16672006.03.22 15:30sell8340.20116.92117.62116.72
16682006.03.22 16:00t/p8340.20116.72117.62116.7234.2621169.03
16692006.03.22 16:00sell8350.20116.72117.42116.52
16702006.03.22 16:45sell8360.40116.83117.43116.63
16712006.03.22 17:30t/p8360.40116.63117.43116.6368.6121237.64
16722006.03.22 17:30close8350.20116.61117.42116.5218.8721256.51
16732006.03.23 00:00buy8370.20117.05116.35117.25
16742006.03.23 02:00buy8380.40116.92116.32117.12
16752006.03.23 07:15t/p8380.40117.12116.32117.1268.3021324.81
16762006.03.23 07:15close8370.20117.13116.35117.2513.6621338.47
16772006.03.23 07:30buy8390.20117.18116.48117.38
16782006.03.23 09:30buy8400.40117.06116.46117.26
16792006.03.23 10:00buy8410.80116.94116.44117.14
16802006.03.23 12:00close8410.80117.06116.44117.1482.0121420.48
16812006.03.23 12:15close8400.40116.99116.46117.26-23.9321396.55
16822006.03.23 12:30close8390.20116.95116.48117.38-39.3321357.22
16832006.03.23 12:45buy8420.20117.02116.32117.22
16842006.03.23 17:15t/p8420.20117.22116.32117.2234.1221391.34
16852006.03.23 17:15buy8430.20117.27116.57117.47
16862006.03.23 17:30t/p8430.20117.47116.57117.4734.0121425.35
16872006.03.23 17:30buy8440.20117.66116.96117.86
16882006.03.23 18:30buy8450.40117.55116.95117.75
16892006.03.23 21:15t/p8440.20117.86116.96117.8633.9121459.26
16902006.03.23 21:15t/p8450.40117.75116.95117.7567.8221527.08
16912006.03.23 21:15buy8460.20117.99117.29118.19
16922006.03.24 00:00buy8470.40117.86117.26118.06
16932006.03.24 02:45t/p8470.40118.06117.26118.0667.7821594.86
16942006.03.24 02:45close8460.20118.03117.29118.199.3421604.20
16952006.03.24 03:00buy8480.20117.99117.29118.19
16962006.03.24 04:15buy8490.40117.87117.27118.07
16972006.03.24 10:00close8490.40118.05117.27118.0760.9921665.19
16982006.03.24 10:15close8480.20118.15117.29118.1927.0821692.27
16992006.03.24 10:30buy8500.20118.11117.41118.31
17002006.03.24 16:15t/p8500.20118.31117.41118.3133.7921726.06
17012006.03.24 16:15buy8510.20118.43117.73118.63
17022006.03.24 17:15buy8520.40117.83117.23118.03
17032006.03.24 17:30s/l8510.20117.73117.73118.63-118.9521607.11
17042006.03.24 17:30buy8530.40117.72117.12117.92
17052006.03.24 18:45buy8540.80117.52117.02117.72
17062006.03.27 02:30buy8551.60117.36116.96117.56
17072006.03.27 02:45s/l8520.40117.23117.23118.03-199.6121407.50
17082006.03.27 03:00s/l8530.40117.12117.12117.92-200.0021207.50
17092006.03.27 03:00s/l8540.80117.02117.02117.72-331.6420875.86
17102006.03.27 03:00close8551.60117.00116.96117.56-492.3120383.55
17112006.03.27 03:15sell8560.20116.90117.60116.70
17122006.03.27 04:45t/p8560.20116.70117.60116.7034.2920417.84
17132006.03.27 04:45sell8570.20116.64117.34116.44
17142006.03.27 07:00t/p8570.20116.44117.34116.4434.3420452.18
17152006.03.27 07:00buy8580.20116.46115.76116.66
17162006.03.27 08:15t/p8580.20116.66115.76116.6634.2920486.47
17172006.03.27 08:15buy8590.20116.70116.00116.90
17182006.03.27 12:15t/p8590.20116.90116.00116.9034.2220520.69
17192006.03.27 12:15buy8600.20116.91116.21117.11
17202006.03.27 13:00buy8610.40116.77116.17116.97
17212006.03.27 13:30buy8620.80116.63116.13116.83
17222006.03.27 14:00buy8631.60116.52116.12116.72
17232006.03.27 15:00close8631.60116.65116.12116.72178.3120699.00
17242006.03.27 15:15close8620.80116.76116.13116.8389.0720788.07
17252006.03.27 15:30close8610.40116.66116.17116.97-37.7220750.35
17262006.03.27 15:45close8600.20116.62116.21117.11-49.7320700.62
17272006.03.27 16:00sell8640.20116.51117.21116.31
17282006.03.27 17:15sell8650.40116.63117.23116.43
17292006.03.27 22:15sell8660.80116.74117.24116.54
17302006.03.28 01:45t/p8650.40116.43117.23116.4362.8220763.44
17312006.03.28 01:45t/p8660.80116.54117.24116.54125.6420889.08
17322006.03.28 01:45close8640.20116.50117.21116.31-1.2120887.87
17332006.03.28 02:00sell8670.20116.53117.23116.33
17342006.03.28 02:15t/p8670.20116.33117.23116.3334.3820922.25
17352006.03.28 02:15sell8680.20116.32117.02116.12
17362006.03.28 03:00sell8690.40116.49117.09116.29
17372006.03.28 03:15sell8700.80116.78117.28116.58
17382006.03.28 03:45s/l8680.20117.02117.02116.12-119.7620802.49
17392006.03.28 03:45close8700.80116.90117.28116.58-82.1220720.37
17402006.03.28 04:00close8690.40116.82117.09116.29-112.9920607.38
17412006.03.28 04:15buy8710.20116.77116.07116.97
17422006.03.28 05:45t/p8710.20116.97116.07116.9734.2120641.59
17432006.03.28 05:45buy8720.20116.96116.26117.16
17442006.03.28 10:00buy8730.40116.82116.22117.02
17452006.03.28 16:00buy8740.80116.71116.21116.91
17462006.03.28 17:15t/p8730.40117.02116.22117.0268.3620709.95
17472006.03.28 17:15t/p8740.80116.91116.21116.91136.7220846.67
17482006.03.28 17:15close8720.20117.03116.26117.1611.9620858.63
17492006.03.28 17:30buy8750.20117.14116.44117.34
17502006.03.28 21:30t/p8750.20117.34116.44117.3434.0120892.64
17512006.03.28 21:30buy8760.20117.65116.95117.85
17522006.03.28 21:45t/p8760.20117.85116.95117.8533.9120926.55
17532006.03.28 21:45buy8770.20118.00117.30118.20
17542006.03.28 22:45buy8780.40117.87117.27118.07
17552006.03.29 08:00buy8790.80117.75117.25117.95
17562006.03.29 08:30close8790.80117.88117.25117.9588.2321014.78
17572006.03.29 08:45close8780.40117.85117.27118.07-1.6721013.11
17582006.03.29 09:00close8770.20117.69117.30118.20-50.1220962.99
17592006.03.29 09:15buy8800.20117.84117.14118.04
17602006.03.29 09:30buy8810.40117.73117.13117.93
17612006.03.29 11:00close8810.40117.89117.13117.9354.2921017.28
17622006.03.29 11:15close8800.20117.92117.14118.0413.5721030.85
17632006.03.29 11:30buy8820.20117.95117.25118.15
17642006.03.29 13:45buy8830.40117.85117.25118.05
17652006.03.29 16:00t/p8830.40118.05117.25118.0567.7921098.64
17662006.03.29 16:00close8820.20118.01117.25118.1510.1721108.81
17672006.03.29 16:15buy8840.20118.15117.45118.35
17682006.03.29 17:15buy8850.40118.03117.43118.23
17692006.03.29 18:30buy8860.80117.75117.25117.95
17702006.03.29 20:00buy8871.60117.55117.15117.75
17712006.03.29 21:00t/p8871.60117.75117.15117.75271.8121380.62
17722006.03.29 21:00close8860.80117.73117.25117.95-13.5921367.03
17732006.03.29 21:15close8850.40117.74117.43118.23-98.5221268.51
17742006.03.29 21:30close8840.20117.76117.45118.35-66.2421202.27
17752006.03.29 21:45buy8880.20117.82117.12118.02
17762006.03.30 01:30buy8890.40117.72117.12117.92
17772006.03.30 02:15t/p8890.40117.92117.12117.9267.8521270.12
17782006.03.30 02:15close8880.20117.91117.12118.0222.9521293.07
17792006.03.30 02:30buy8900.20117.83117.13118.03
17802006.03.30 03:00buy8910.40117.68117.08117.88
17812006.03.30 07:00buy8920.80117.57117.07117.77
17822006.03.30 07:30buy8931.60117.46117.06117.66
17832006.03.30 07:45close8931.60117.61117.06117.66204.0621497.13
17842006.03.30 08:00close8920.80117.51117.07117.77-40.8521456.28
17852006.03.30 08:15close8910.40117.57117.08117.88-37.4221418.86
17862006.03.30 08:30close8900.20117.63117.13118.03-34.0021384.86
17872006.03.30 08:45buy8940.20117.73117.03117.93
17882006.03.30 10:15buy8950.40117.59116.99117.79
17892006.03.30 11:30buy8960.80117.48116.98117.68
17902006.03.30 12:00buy8971.60117.31116.91117.51
17912006.03.30 15:45t/p8960.80117.68116.98117.68135.9621520.82
17922006.03.30 15:45t/p8971.60117.51116.91117.51271.9221792.74
17932006.03.30 15:45close8950.40117.68116.99117.7930.5921823.33
17942006.03.30 16:00close8940.20117.76117.03117.935.1021828.43
17952006.03.30 16:15buy8980.20117.77117.07117.97
17962006.03.30 16:30buy8990.40117.54116.94117.74
17972006.03.30 16:45buy9000.80117.25116.75117.45
17982006.03.30 18:00t/p9000.80117.45116.75117.45136.0621964.49
17992006.03.30 18:00close8990.40117.60116.94117.7420.4121984.90
18002006.03.30 18:15close8980.20117.42117.07117.97-59.6221925.28
18012006.03.30 18:30sell9010.20117.36118.06117.16
18022006.03.30 19:45sell9020.40117.52118.12117.32
18032006.03.30 21:30t/p9020.40117.32118.12117.3268.1821993.46
18042006.03.30 21:30close9010.20117.34118.06117.163.4121996.87
18052006.03.30 21:45sell9030.20117.38118.08117.18
18062006.03.31 02:00t/p9030.20117.18118.08117.1831.1822028.06
18072006.03.31 02:00sell9040.20117.23117.93117.03
18082006.03.31 02:15sell9050.40117.61118.21117.41
18092006.03.31 02:45t/p9050.40117.41118.21117.4168.1422096.20
18102006.03.31 02:45close9040.20117.41117.93117.03-30.6622065.54
18112006.03.31 03:00sell9060.20117.40118.10117.20
18122006.03.31 10:45sell9070.40117.51118.11117.31
18132006.03.31 12:15sell9080.80117.75118.25117.55
18142006.03.31 15:15sell9091.60117.86118.26117.66
18152006.03.31 17:15s/l9060.20118.10118.10117.20-118.7721946.77
18162006.03.31 17:15s/l9070.40118.11118.11117.31-203.6021743.17
18172006.03.31 17:15close9091.60117.88118.26117.66-27.1521716.02
18182006.03.31 17:30close9080.80117.87118.25117.55-81.4521634.57
18192006.03.31 17:45sell9100.20117.65118.35117.45
18202006.03.31 18:00sell9110.40117.76118.36117.56
18212006.03.31 18:45t/p9110.40117.56118.36117.5668.0321702.60
18222006.03.31 18:45close9100.20117.58118.35117.4511.9121714.51
18232006.03.31 19:00sell9120.20117.50118.20117.30
18242006.03.31 19:15sell9130.40117.65118.25117.45
18252006.04.03 03:00sell9140.80117.93118.43117.73
18262006.04.03 03:15t/p9140.80117.73118.43117.73135.9421850.45
18272006.04.03 03:30sell9150.80118.07118.57117.87
18282006.04.03 03:45s/l9120.20118.20118.20117.30-121.5221728.93
18292006.04.03 05:00sell9160.80118.17118.67117.97
18302006.04.03 05:45t/p9160.80117.97118.67117.97135.5321864.46
18312006.04.03 05:45close9150.80118.05118.57117.8713.5521878.01
18322006.04.03 06:00close9130.40118.04118.25117.45-138.0121740.00
18332006.04.03 06:15sell9170.20118.02118.72117.82
18342006.04.03 07:15sell9180.40118.14118.74117.94
18352006.04.03 08:30sell9190.80118.33118.83118.13
18362006.04.03 08:45sell9201.60118.52118.92118.32
18372006.04.03 11:15s/l9170.20118.72118.72117.82-117.9021622.10
18382006.04.03 11:15s/l9180.40118.74118.74117.94-202.1221419.98
18392006.04.03 11:15close9201.60118.74118.92118.32-296.4521123.53
18402006.04.03 11:30close9190.80118.66118.83118.13-222.4820901.05
18412006.04.03 12:45sell9210.20118.54119.24118.34
18422006.04.03 14:00t/p9210.20118.34119.24118.3433.7920934.84
18432006.04.03 14:00sell9220.20118.35119.05118.15
18442006.04.03 15:45sell9230.40118.45119.05118.25
18452006.04.03 18:15t/p9220.20118.15119.05118.1533.8620968.70
18462006.04.03 18:15t/p9230.40118.25119.05118.2567.7121036.41
18472006.04.03 18:15sell9240.20118.12118.82117.92
18482006.04.03 18:45t/p9240.20117.92118.82117.9233.9121070.32
18492006.04.03 18:45sell9250.20117.91118.61117.71
18502006.04.03 21:45t/p9250.20117.71118.61117.7133.9821104.30
18512006.04.03 21:45buy9260.20117.72117.02117.92
18522006.04.04 04:30t/p9260.20117.92117.02117.9236.4921140.79
18532006.04.04 04:30buy9270.20117.92117.22118.12
18542006.04.04 06:15buy9280.40117.78117.18117.98
18552006.04.04 09:00buy9290.80117.65117.15117.85
18562006.04.04 12:45buy9301.60117.55117.15117.75
18572006.04.04 14:15t/p9301.60117.75117.15117.75271.7621412.55
18582006.04.04 14:15close9290.80117.75117.15117.8567.9421480.49
18592006.04.04 14:30close9280.40117.75117.18117.98-10.1921470.30
18602006.04.04 14:45close9270.20117.78117.22118.12-23.7721446.53
18612006.04.04 15:00buy9310.20117.81117.11118.01
18622006.04.04 15:45buy9320.40117.67117.07117.87
18632006.04.04 16:30buy9330.80117.44116.94117.64
18642006.04.04 17:15t/p9330.80117.64116.94117.64136.1221582.65
18652006.04.04 17:15close9320.40117.54117.07117.87-44.2421538.41
18662006.04.04 17:30close9310.20117.42117.11118.01-66.4321471.98
18672006.04.04 17:45sell9340.20117.32118.02117.12
18682006.04.04 18:45sell9350.40117.47118.07117.27
18692006.04.05 05:30t/p9340.20117.12118.02117.1231.2021503.18
18702006.04.05 05:30t/p9350.40117.27118.07117.2762.4221565.60
18712006.04.05 05:30sell9360.20117.15117.85116.95
18722006.04.05 07:15t/p9360.20116.95117.85116.9534.2021599.80
18732006.04.05 07:15sell9370.20116.92117.62116.72
18742006.04.05 09:00t/p9370.20116.72117.62116.7234.2521634.05
18752006.04.05 09:00sell9380.20116.77117.47116.57
18762006.04.05 09:45sell9390.40116.87117.47116.67
18772006.04.05 12:15sell9400.80117.03117.53116.83
18782006.04.05 13:00sell9411.60117.15117.55116.95
18792006.04.05 13:30s/l9380.20117.47117.47116.57-119.2221514.83
18802006.04.05 13:30s/l9390.40117.47117.47116.67-204.3821310.45
18812006.04.05 13:30close9411.60117.43117.55116.95-381.5020928.95
18822006.04.05 13:45s/l9400.80117.53117.53116.83-340.4020588.55
18832006.04.05 13:45buy9420.20117.51116.81117.71
18842006.04.05 15:15buy9430.40117.38116.78117.58
18852006.04.05 16:15close9430.40117.54116.78117.5854.4520643.00
18862006.04.05 16:30close9420.20117.51116.81117.710.0020643.00
18872006.04.05 16:45sell9440.20117.44118.14117.24
18882006.04.05 17:15sell9450.40117.58118.18117.38
18892006.04.05 19:45sell9460.80117.69118.19117.49
18902006.04.05 20:45close9460.80117.57118.19117.4981.6520724.65
18912006.04.05 21:00close9450.40117.55118.18117.3810.2120734.86
18922006.04.05 21:15close9440.20117.53118.14117.24-15.3220719.54
18932006.04.05 21:30sell9470.20117.48118.18117.28
18942006.04.06 04:00sell9480.40117.62118.22117.42
18952006.04.06 06:30t/p9480.40117.42118.22117.4268.1620787.70
18962006.04.06 06:30close9470.20117.38118.18117.288.2620795.96
18972006.04.06 06:45sell9490.20117.41118.11117.21
18982006.04.06 09:45sell9500.40117.51118.11117.31
18992006.04.06 13:15t/p9500.40117.31118.11117.3168.1820864.14
19002006.04.06 13:15close9490.20117.34118.11117.2111.9320876.07
19012006.04.06 13:30sell9510.20117.33118.03117.13
19022006.04.06 14:00sell9520.40117.50118.10117.30
19032006.04.06 15:30sell9530.80117.63118.13117.43
19042006.04.06 17:30sell9541.60117.78118.18117.58
19052006.04.07 11:15t/p9541.60117.58118.18117.58248.6721124.74
19062006.04.07 11:15close9530.80117.61118.13117.431.9021126.64
19072006.04.07 11:30close9520.40117.68118.10117.30-67.0321059.61
19082006.04.07 11:45close9510.20117.61118.03117.13-50.5421009.07
19092006.04.07 12:00sell9550.20117.61118.31117.41
19102006.04.07 14:45sell9560.40117.80118.40117.60
19112006.04.07 16:45t/p9560.40117.60118.40117.6067.9921077.06
19122006.04.07 16:45close9550.20117.67118.31117.41-10.2021066.86
19132006.04.07 17:00sell9570.20117.74118.44117.54
19142006.04.07 18:45sell9580.40117.90118.50117.70
19152006.04.07 19:00sell9590.80118.06118.56117.86
19162006.04.07 19:30sell9601.60118.20118.60118.00
19172006.04.10 06:00close9601.60118.06118.60118.00166.3221233.18
19182006.04.10 06:15close9590.80118.07118.56117.86-18.4821214.70
19192006.04.10 06:30close9580.40117.92118.50117.70-12.6321202.07
19202006.04.10 06:45close9570.20117.95118.44117.54-38.5421163.53
19212006.04.10 07:00sell9610.20117.92118.62117.72
19222006.04.10 07:45sell9620.40118.03118.63117.83
19232006.04.10 09:15sell9630.80118.16118.66117.96
19242006.04.10 11:30sell9641.60118.28118.68118.08
19252006.04.10 19:00s/l9610.20118.62118.62117.72-117.9721045.56
19262006.04.10 19:00s/l9620.40118.63118.63117.83-202.2320843.33
19272006.04.10 19:00s/l9630.80118.66118.66117.96-337.0420506.29
19282006.04.10 19:00s/l9641.60118.68118.68118.08-539.2719967.02
19292006.04.10 19:00buy9650.20118.68117.98118.88
19302006.04.10 21:00buy9660.40118.56117.96118.76
19312006.04.10 23:00buy9670.80118.43117.93118.63
19322006.04.11 00:15buy9681.60118.32117.92118.52
19332006.04.11 01:30close9681.60118.43117.92118.52148.6120115.63
19342006.04.11 01:45close9670.80118.43117.93118.6310.2420125.87
19352006.04.11 02:00close9660.40118.42117.96118.76-42.1720083.70
19362006.04.11 02:15close9650.20118.43117.98118.88-39.6620044.04
19372006.04.11 02:30buy9690.20118.50117.80118.70
19382006.04.11 06:15buy9700.40118.39117.79118.59
19392006.04.11 12:15close9700.40118.56117.79118.5957.3520101.39
19402006.04.11 12:30close9690.20118.51117.80118.701.6920103.08
19412006.04.11 12:45buy9710.20118.58117.88118.78
19422006.04.11 14:30t/p9710.20118.78117.88118.7833.6820136.76
19432006.04.11 14:30buy9720.20118.79118.09118.99
19442006.04.11 16:45buy9730.40118.61118.01118.81
19452006.04.11 19:45buy9740.80118.50118.00118.70
19462006.04.11 21:15buy9751.60118.30117.90118.50
19472006.04.12 03:00s/l9720.20118.09118.09118.99-115.9820020.78
19482006.04.12 03:00close9751.60118.11117.90118.50-236.9119783.87
19492006.04.12 03:15close9740.80118.07118.00118.70-281.1119502.76
19502006.04.12 03:30close9730.40118.06118.01118.81-181.2319321.53
19512006.04.12 03:45sell9760.20117.94118.64117.74
19522006.04.12 06:00sell9770.40118.04118.64117.84
19532006.04.12 08:15sell9780.80118.17118.67117.97
19542006.04.12 11:00sell9791.60118.39118.79118.19
19552006.04.12 11:45close9791.60118.22118.79118.19230.0819551.61
19562006.04.12 12:00close9780.80118.22118.67117.97-33.8419517.77
19572006.04.12 12:15close9770.40118.17118.64117.84-44.0019473.77
19582006.04.12 12:30close9760.20118.07118.64117.74-22.0219451.75
19592006.04.12 12:45sell9800.20118.06118.76117.86
19602006.04.12 15:15sell9810.40118.18118.78117.98
19612006.04.12 15:45sell9820.80118.37118.87118.17
19622006.04.12 20:30sell9831.60118.53118.93118.33
19632006.04.13 15:45s/l9800.20118.76118.76117.86-126.6919325.06
19642006.04.13 15:45close9831.60118.73118.93118.33-339.7418985.32
19652006.04.13 16:00s/l9810.40118.78118.78117.98-219.6518765.67
19662006.04.13 16:00close9820.80118.76118.87118.17-297.8218467.85
19672006.04.13 16:15buy9840.20118.82118.12119.02
19682006.04.13 17:00buy9850.40118.72118.12118.92
19692006.04.13 17:15buy9860.80118.61118.11118.81
19702006.04.13 18:00buy9871.60118.47118.07118.67
19712006.04.14 02:15close9871.60118.62118.07118.67222.8118690.66
19722006.04.14 02:30close9860.80118.69118.11118.8164.1618754.82
19732006.04.14 02:45close9850.40118.69118.12118.92-4.9918749.83
19742006.04.14 03:00close9840.20118.70118.12119.02-17.6618732.17
19752006.04.14 03:15sell9880.20118.60119.30118.40
19762006.04.14 18:15sell9890.40118.72119.32118.52
19772006.04.17 01:15close9890.40118.53119.32118.5258.2718790.44
19782006.04.17 01:30t/p9880.20118.40119.30118.4030.8418821.28
19792006.04.17 01:30sell9900.20118.42119.12118.22
19802006.04.17 03:15t/p9900.20118.22119.12118.2233.8518855.13
19812006.04.17 03:15sell9910.20118.17118.87117.97
19822006.04.17 06:45sell9920.40118.29118.89118.09
19832006.04.17 14:45t/p9920.40118.09118.89118.0967.7818922.91
19842006.04.17 14:45close9910.20118.04118.87117.9722.0318944.94
19852006.04.17 15:00sell9930.20117.93118.63117.73
19862006.04.17 15:30t/p9930.20117.73118.63117.7333.9718978.91
19872006.04.17 15:30sell9940.20117.71118.41117.51
19882006.04.17 17:00sell9950.40117.89118.49117.69
19892006.04.17 17:45t/p9950.40117.69118.49117.6967.9919046.90
19902006.04.17 17:45close9940.20117.67118.41117.516.8019053.70
19912006.04.17 18:00sell9960.20117.60118.30117.40
19922006.04.17 19:15sell9970.40117.74118.34117.54
19932006.04.18 02:30sell9980.80117.85118.35117.65
19942006.04.18 10:45sell9991.60118.05118.45117.85
19952006.04.18 15:45t/p9991.60117.85118.45117.85271.6719325.37
19962006.04.18 15:45close9980.80117.79118.35117.6540.7519366.12
19972006.04.18 16:00close9970.40117.61118.34117.5438.3619404.48
19982006.04.18 16:15close9960.20117.67118.30117.40-14.8319389.66
19992006.04.18 16:30sell10000.20117.60118.30117.40
20002006.04.18 18:45sell10010.40117.73118.33117.53
20012006.04.18 21:15t/p10010.40117.53118.33117.5368.0719457.73
20022006.04.18 21:15close10000.20117.53118.30117.4011.9119469.64
20032006.04.18 21:30sell10020.20117.33118.03117.13
20042006.04.19 00:00t/p10020.20117.13118.03117.1331.2119500.85
20052006.04.19 00:00sell10030.20117.12117.82116.92
20062006.04.19 02:00t/p10030.20116.92117.82116.9234.2019535.05
20072006.04.19 04:00sell10040.20116.85117.55116.65
20082006.04.19 04:45sell10050.40117.00117.60116.80
20092006.04.19 10:45sell10060.80117.18117.68116.98
20102006.04.19 11:45t/p10060.80116.98117.68116.98136.6819671.73
20112006.04.19 11:45close10050.40117.06117.60116.80-20.5019651.23
20122006.04.19 12:00close10040.20117.08117.55116.65-39.2919611.94
20132006.04.19 12:15sell10070.20116.90117.60116.70
20142006.04.19 13:15sell10080.40117.01117.61116.81
20152006.04.19 15:00sell10090.80117.13117.63116.93
20162006.04.19 15:45sell10101.60117.38117.78117.18
20172006.04.19 16:15s/l10070.20117.60117.60116.70-118.9919492.95
20182006.04.19 16:15s/l10080.40117.61117.61116.81-203.9819288.97
20192006.04.19 16:15s/l10090.80117.63117.63116.93-339.9618949.01
20202006.04.19 16:15close10101.60117.66117.78117.18-380.7618568.25
20212006.04.19 17:00buy10110.20117.77117.07117.97
20222006.04.19 19:00buy10120.40117.60117.00117.80
20232006.04.19 19:15buy10130.80117.46116.96117.66
20242006.04.19 20:45buy10141.60117.36116.96117.56
20252006.04.20 04:00close10141.60117.47116.96117.56211.2718779.52
20262006.04.20 04:15close10130.80117.54116.96117.6685.1718864.69
20272006.04.20 04:30close10120.40117.47117.00117.80-28.9118835.78
20282006.04.20 04:45close10110.20117.56117.07117.97-28.0518807.73
20292006.04.20 05:15sell10150.20117.44118.14117.24
20302006.04.20 06:00sell10160.40117.54118.14117.34
20312006.04.20 09:15sell10170.80117.66118.16117.46
20322006.04.20 12:30close10170.80117.53118.16117.4688.4918896.22
20332006.04.20 12:45close10160.40117.61118.14117.34-23.8118872.41
20342006.04.20 13:00close10150.20117.61118.14117.24-28.9118843.50
20352006.04.20 13:15sell10180.20117.57118.27117.37
20362006.04.20 13:45sell10190.40117.71118.31117.51
20372006.04.20 16:45t/p10190.40117.51118.31117.5168.0718911.57
20382006.04.20 16:45close10180.20117.53118.27117.376.8118918.38
20392006.04.20 17:00sell10200.20117.42118.12117.22
20402006.04.20 18:00sell10210.40117.53118.13117.33
20412006.04.21 04:15sell10220.80117.67118.17117.47
20422006.04.21 11:45t/p10220.80117.47118.17117.47136.2319054.61
20432006.04.21 11:45close10210.40117.45118.13117.3321.4019076.01
20442006.04.21 12:00close10200.20117.36118.12117.227.2919083.30
20452006.04.21 12:15sell10230.20117.31118.01117.11
20462006.04.21 15:30t/p10230.20117.11118.01117.1134.1619117.46
20472006.04.21 15:30sell10240.20117.10117.80116.90
20482006.04.21 16:00t/p10240.20116.90117.80116.9034.2019151.66
20492006.04.21 16:00sell10250.20116.91117.61116.71
20502006.04.21 22:30t/p10250.20116.71117.61116.7134.2719185.93
20512006.04.21 22:30sell10260.20116.68117.38116.48
20522006.04.24 00:15t/p10260.20116.48117.38116.4831.6419217.58
20532006.04.24 00:15sell10270.20115.69116.39115.49
20542006.04.24 01:15t/p10270.20115.49116.39115.4934.6019252.18
20552006.04.24 01:15sell10280.20115.55116.25115.35
20562006.04.24 01:45sell10290.40115.76116.36115.56
20572006.04.24 02:45sell10300.80115.91116.41115.71
20582006.04.24 04:00t/p10300.80115.71116.41115.71138.3919390.57
20592006.04.24 04:00close10290.40115.62116.36115.5648.4319439.00
20602006.04.24 04:15close10280.20115.72116.25115.35-29.3819409.62
20612006.04.24 08:00sell10310.20115.71116.41115.51
20622006.04.24 10:00t/p10310.20115.51116.41115.5134.6919444.31
20632006.04.24 10:00sell10320.20115.29115.99115.09
20642006.04.24 10:15sell10330.40115.42116.02115.22
20652006.04.24 10:30t/p10330.40115.22116.02115.2269.4619513.77
20662006.04.24 10:45t/p10320.20115.09115.99115.0934.8219548.59
20672006.04.24 10:45sell10340.20114.87115.57114.67
20682006.04.24 11:15sell10350.40115.00115.60114.80
20692006.04.24 11:45sell10360.80115.13115.63114.93
20702006.04.24 12:15sell10371.60115.27115.67115.07
20712006.04.24 13:15close10371.60115.11115.67115.07222.4019770.99
20722006.04.24 13:30close10360.80115.16115.63114.93-20.8419750.15
20732006.04.24 13:45close10350.40115.05115.60114.80-17.3819732.77
20742006.04.24 14:00close10340.20115.05115.57114.67-31.2919701.48
20752006.04.24 14:15sell10380.20114.99115.69114.79
20762006.04.24 19:15t/p10380.20114.79115.69114.7934.8519736.33
20772006.04.24 19:15sell10390.20114.76115.46114.56
20782006.04.24 19:30t/p10390.20114.56115.46114.5634.9019771.23
20792006.04.24 19:30sell10400.20114.61115.31114.41
20802006.04.24 21:15t/p10400.20114.41115.31114.4134.9819806.21
20812006.04.24 21:15sell10410.20114.32115.02114.12
20822006.04.24 22:45sell10420.40114.42115.02114.22
20832006.04.24 23:45sell10430.80114.54115.04114.34
20842006.04.25 00:30sell10441.60114.70115.10114.50
20852006.04.25 03:15t/p10441.60114.50115.10114.50279.4520085.66
20862006.04.25 03:15close10430.80114.51115.04114.349.2620094.91
20872006.04.25 03:30close10420.40114.36115.02114.2215.1420110.05
20882006.04.25 03:45close10410.20114.42115.02114.12-20.4120089.64
20892006.04.25 04:00sell10450.20114.37115.07114.17
20902006.04.25 04:15sell10460.40114.51115.11114.31
20912006.04.25 08:45sell10470.80114.68115.18114.48
20922006.04.25 10:00t/p10470.80114.48115.18114.48139.8020229.44
20932006.04.25 10:00close10460.40114.45115.11114.3120.9720250.41
20942006.04.25 10:15close10450.20114.48115.07114.17-19.2220231.19
20952006.04.25 10:30sell10480.20114.47115.17114.27
20962006.04.25 12:15sell10490.40114.63115.23114.43
20972006.04.25 13:15sell10500.80114.74115.24114.54
20982006.04.25 14:00close10500.80114.56115.24114.54125.7020356.89
20992006.04.25 14:15close10490.40114.61115.23114.436.9820363.87
21002006.04.25 14:30close10480.20114.66115.17114.27-33.1420330.73
21012006.04.25 14:45sell10510.20114.60115.30114.40
21022006.04.25 15:15t/p10510.20114.40115.30114.4034.9520365.68
21032006.04.25 15:15sell10520.20114.40115.10114.20
21042006.04.25 15:30sell10530.40114.55115.15114.35
21052006.04.25 17:00sell10540.80114.66115.16114.46
21062006.04.25 17:15sell10551.60114.82115.22114.62
21072006.04.25 18:15close10551.60114.63115.22114.62265.2020630.88
21082006.04.25 18:30close10540.80114.89115.16114.46-160.1520470.73
21092006.04.25 18:45close10530.40114.93115.15114.35-132.2520338.48
21102006.04.25 19:00close10520.20114.88115.10114.20-83.5720254.91
21112006.04.25 19:15sell10560.20114.86115.56114.66
21122006.04.26 02:30sell10570.40114.99115.59114.79
21132006.04.26 07:15sell10580.80115.12115.62114.92
21142006.04.26 09:15close10580.80114.99115.62114.9290.4420345.35
21152006.04.26 09:30close10570.40115.00115.59114.79-3.4820341.87
21162006.04.26 09:45close10560.20115.11115.56114.66-46.3720295.51
21172006.04.26 10:00sell10590.20115.12115.82114.92
21182006.04.26 11:00sell10600.40115.25115.85115.05
21192006.04.26 15:15t/p10600.40115.05115.85115.0569.5720365.08
21202006.04.26 15:15close10590.20115.00115.82114.9220.8720385.95
21212006.04.26 15:30sell10610.20114.98115.68114.78
21222006.04.26 15:45sell10620.40115.37115.97115.17
21232006.04.26 16:00t/p10620.40115.17115.97115.1769.4520455.40
21242006.04.26 16:00sell10630.40115.15115.75114.95
21252006.04.26 16:30t/p10630.40114.95115.75114.9569.5920524.99
21262006.04.26 16:30close10610.20114.97115.68114.781.7420526.73
21272006.04.26 16:45sell10640.20114.89115.59114.69
21282006.04.26 19:15t/p10640.20114.69115.59114.6934.8820561.61
21292006.04.26 19:15sell10650.20114.65115.35114.45
21302006.04.26 20:15sell10660.40114.80115.40114.60
21312006.04.27 12:45t/p10660.40114.60115.40114.6052.2320613.84
21322006.04.27 12:45close10650.20114.64115.35114.45-7.0420606.80
21332006.04.27 13:00sell10670.20114.61115.31114.41
21342006.04.27 13:15t/p10670.20114.41115.31114.4134.9620641.76
21352006.04.27 13:15sell10680.20114.37115.07114.17
21362006.04.27 13:45sell10690.40114.55115.15114.35
21372006.04.27 14:45sell10700.80114.78115.28114.58
21382006.04.27 15:15s/l10680.20115.07115.07114.17-121.7620520.00
21392006.04.27 15:15s/l10690.40115.15115.15114.35-208.7320311.27
21402006.04.27 15:15close10700.80114.98115.28114.58-139.1520172.12
21412006.04.27 16:30sell10710.20114.75115.45114.55
21422006.04.27 16:45sell10720.40114.86115.46114.66
21432006.04.27 17:15t/p10710.20114.55115.45114.5534.9920207.11
21442006.04.27 17:15t/p10720.40114.66115.46114.6669.9620277.07
21452006.04.27 17:15sell10730.20114.31115.01114.11
21462006.04.27 17:30t/p10730.20114.11115.01114.1135.0420312.11
21472006.04.27 17:30sell10740.20114.10114.80113.90
21482006.04.27 19:15t/p10740.20113.90114.80113.9035.1120347.22
21492006.04.27 19:15sell10750.20113.90114.60113.70
21502006.04.27 20:30sell10760.40114.01114.61113.81
21512006.04.27 22:30sell10770.80114.16114.66113.96
21522006.04.28 03:15sell10781.60114.27114.67114.07
21532006.04.28 09:30close10781.60114.12114.67114.07210.3020557.52
21542006.04.28 09:45close10770.80114.34114.66113.96-137.6420419.88
21552006.04.28 10:00close10760.40114.26114.61113.81-93.3720326.51
21562006.04.28 10:15close10750.20114.29114.60113.70-71.1820255.33
21572006.04.28 11:45sell10790.20114.17114.87113.97
21582006.04.28 14:30sell10800.40114.29114.89114.09
21592006.04.28 15:45t/p10800.40114.09114.89114.0970.0120325.34
21602006.04.28 15:45close10790.20114.26114.87113.97-15.7520309.59
21612006.04.28 16:30sell10810.20114.22114.92114.02
21622006.04.28 17:00t/p10810.20114.02114.92114.0235.0520344.64
21632006.04.28 17:00sell10820.20114.07114.77113.87
21642006.04.28 17:45sell10830.40114.19114.79113.99
21652006.04.28 18:15t/p10820.20113.87114.77113.8735.1520379.79
21662006.04.28 18:15t/p10830.40113.99114.79113.9970.3020450.09
21672006.04.28 18:15sell10840.20113.78114.48113.58
21682006.04.28 18:45sell10850.40113.90114.50113.70
21692006.04.28 19:15t/p10850.40113.70114.50113.7070.3420520.43
21702006.04.28 19:15close10840.20113.74114.48113.587.0320527.46
21712006.04.28 19:30sell10860.20113.75114.45113.55
21722006.04.28 22:45sell10870.40113.86114.46113.66
21732006.05.01 00:15close10870.40113.67114.46113.6661.0120588.47
21742006.05.01 00:30close10860.20113.69114.45113.557.6320596.10
21752006.05.01 00:45sell10880.20113.65114.35113.45
21762006.05.01 03:15sell10890.40113.76114.36113.56
21772006.05.01 04:15close10890.40113.57114.36113.5666.9220663.02
21782006.05.01 04:30close10880.20113.54114.35113.4519.3820682.40
21792006.05.01 04:45sell10900.20113.55114.25113.35
21802006.05.01 05:30t/p10900.20113.35114.25113.3535.3420717.74
21812006.05.01 05:30sell10910.20113.16113.86112.96
21822006.05.01 11:45sell10920.40113.27113.87113.07
21832006.05.01 14:30t/p10920.40113.07113.87113.0770.7620788.50
21842006.05.01 14:30close10910.20113.05113.86112.9619.4620807.96
21852006.05.01 14:45sell10930.20113.06113.76112.86
21862006.05.01 15:30sell10940.40113.18113.78112.98
21872006.05.01 15:45t/p10930.20112.86113.76112.8635.4320843.39
21882006.05.01 15:45t/p10940.40112.98113.78112.9870.8520914.24
21892006.05.01 15:45sell10950.20112.89113.59112.69
21902006.05.01 16:00t/p10950.20112.69113.59112.6935.4920949.73
21912006.05.01 16:00sell10960.20112.67113.37112.47
21922006.05.01 16:45t/p10960.20112.47113.37112.4735.5520985.28
21932006.05.01 16:45sell10970.20112.47113.17112.27
21942006.05.01 17:00sell10980.40112.59113.19112.39
21952006.05.01 17:15sell10990.80113.00113.50112.80
21962006.05.01 17:30t/p10990.80112.80113.50112.80142.0121127.29
21972006.05.01 17:45sell11000.80112.77113.27112.57
21982006.05.01 18:00sell11011.60112.99113.39112.79
21992006.05.01 18:45s/l10970.20113.17113.17112.27-123.6921003.60
22002006.05.01 18:45close11011.60113.19113.39112.79-282.7120720.89
22012006.05.01 19:00s/l10980.40113.19113.19112.39-212.2020508.69
22022006.05.01 19:00close11000.80113.10113.27112.57-233.4220275.27
22032006.05.01 23:00sell11020.20113.26113.96113.06
22042006.05.02 00:00sell11030.40113.37113.97113.17
22052006.05.02 00:45sell11040.80113.53114.03113.33
22062006.05.02 01:15sell11051.60113.70114.10113.50
22072006.05.02 10:00s/l11020.20113.96113.96113.06-125.8220149.46
22082006.05.02 10:00s/l11030.40113.97113.97113.17-210.6519938.81
22092006.05.02 10:00s/l11040.80114.03114.03113.33-351.0919587.72
22102006.05.02 10:00close11051.60113.93114.10113.50-323.0119264.71
22112006.05.02 10:45sell11060.20113.77114.47113.57
22122006.05.02 11:45t/p11060.20113.57114.47113.5735.2319299.94
22132006.05.02 11:45sell11070.20113.51114.21113.31
22142006.05.02 14:15sell11080.40113.73114.33113.53
22152006.05.02 15:15t/p11080.40113.53114.33113.5370.5119370.45
22162006.05.02 15:15close11070.20113.45114.21113.3110.5819381.03
22172006.05.02 15:30sell11090.20113.24113.94113.04
22182006.05.02 16:00sell11100.40113.45114.05113.25
22192006.05.02 16:15sell11110.80113.59114.09113.39
22202006.05.02 16:45close11110.80113.45114.09113.3998.7219479.75
22212006.05.02 17:00close11100.40113.46114.05113.25-3.5319476.22
22222006.05.02 17:15close11090.20113.56113.94113.04-56.3619419.86
22232006.05.02 17:45sell11120.20113.27113.97113.07
22242006.05.02 19:15sell11130.40113.43114.03113.23
22252006.05.02 20:00sell11140.80113.56114.06113.36
22262006.05.02 20:45t/p11140.80113.36114.06113.36141.1619561.02
22272006.05.02 20:45close11130.40113.34114.03113.2331.7619592.78
22282006.05.02 21:00close11120.20113.33113.97113.07-10.5919582.19
22292006.05.02 21:15sell11150.20113.30114.00113.10
22302006.05.03 01:00sell11160.40113.41114.01113.21
22312006.05.03 04:30t/p11160.40113.21114.01113.2170.6819652.87
22322006.05.03 04:30close11150.20113.19114.00113.1016.5119669.38
22332006.05.03 04:45sell11170.20113.21113.91113.01
22342006.05.03 09:30t/p11170.20113.01113.91113.0135.3919704.77
22352006.05.03 09:30sell11180.20113.01113.71112.81
22362006.05.03 10:30sell11190.40113.14113.74112.94
22372006.05.03 11:00sell11200.80113.30113.80113.10
22382006.05.03 13:00sell11211.60113.49113.89113.29
22392006.05.03 17:15s/l11180.20113.71113.71112.81-123.2519581.52
22402006.05.03 17:15close11211.60113.59113.89113.29-140.8619440.66
22412006.05.03 17:30close11200.80113.52113.80113.10-155.0419285.62
22422006.05.03 17:45s/l11190.40113.74113.74112.94-211.0819074.54
22432006.05.03 18:15sell11220.20113.43114.13113.23
22442006.05.03 20:30sell11230.40113.67114.27113.47
22452006.05.04 02:00sell11240.80113.80114.30113.60
22462006.05.04 07:00sell11251.60113.93114.33113.73
22472006.05.04 07:30s/l11220.20114.13114.13113.23-131.4918943.05
22482006.05.04 07:30close11251.60114.09114.33113.73-224.3818718.67
22492006.05.04 07:45close11240.80113.93114.30113.60-91.2818627.39
22502006.05.04 08:00close11230.40113.98114.27113.47-126.3518501.05
22512006.05.04 08:15sell11260.20113.91114.61113.71
22522006.05.04 09:30sell11270.40114.08114.68113.88
22532006.05.04 11:00t/p11270.40113.88114.68113.8870.2718571.32
22542006.05.04 11:00close11260.20113.85114.61113.7110.5418581.86
22552006.05.04 11:15sell11280.20113.91114.61113.71
22562006.05.04 11:30sell11290.40114.01114.61113.81
22572006.05.04 16:15t/p11290.40113.81114.61113.8170.3218652.18
22582006.05.04 16:15close11280.20113.76114.61113.7126.3718678.55
22592006.05.04 16:30sell11300.20113.75114.45113.55
22602006.05.04 17:30t/p11300.20113.55114.45113.5535.2218713.77
22612006.05.04 17:30sell11310.20113.54114.24113.34
22622006.05.04 18:45t/p11310.20113.34114.24113.3435.2818749.05
22632006.05.04 18:45sell11320.20113.32114.02113.12
22642006.05.04 19:00sell11330.40113.45114.05113.25
22652006.05.04 19:15sell11340.80113.56114.06113.36
22662006.05.04 20:45sell11351.60113.70114.10113.50
22672006.05.04 21:15t/p11351.60113.50114.10113.50281.7119030.76
22682006.05.04 21:15close11340.80113.59114.06113.36-21.1319009.63
22692006.05.04 21:30close11330.40113.52114.05113.25-24.6718984.96
22702006.05.04 21:45close11320.20113.47114.02113.12-26.4418958.52
22712006.05.04 22:00sell11360.20113.47114.17113.27
22722006.05.04 23:00sell11370.40113.60114.20113.40
22732006.05.05 06:00sell11380.80113.71114.21113.51
22742006.05.05 11:45sell11391.60113.82114.22113.62
22752006.05.05 15:45t/p11370.40113.40114.20113.4064.6619023.18
22762006.05.05 15:45t/p11380.80113.51114.21113.51141.0219164.20
22772006.05.05 15:45t/p11391.60113.62114.22113.62282.0419446.24
22782006.05.05 15:45close11360.20113.46114.17113.27-1.1719445.07
22792006.05.05 16:00sell11400.20113.37114.07113.17
22802006.05.05 16:15t/p11400.20113.17114.07113.1735.4119480.48
22812006.05.05 16:15sell11410.20112.94113.64112.74
22822006.05.05 16:30t/p11410.20112.74113.64112.7435.5019515.98
22832006.05.05 16:30sell11420.20112.65113.35112.45
22842006.05.05 16:45sell11430.40112.78113.38112.58
22852006.05.05 17:15t/p11430.40112.58113.38112.5871.1319587.11
22862006.05.05 17:15close11420.20112.47113.35112.4532.0119619.12
22872006.05.05 17:30sell11440.20112.37113.07112.17
22882006.05.05 19:15sell11450.40112.49113.09112.29
22892006.05.08 00:15t/p11440.20112.17113.07112.1732.7819651.90
22902006.05.08 00:15t/p11450.40112.29113.09112.2965.5619717.46
22912006.05.08 00:15sell11460.20112.00112.70111.80
22922006.05.08 02:15sell11470.40112.13112.73111.93
22932006.05.08 02:45close11470.40111.97112.73111.9357.1619774.62
22942006.05.08 03:00close11460.20112.11112.70111.80-19.6219755.00
22952006.05.08 04:00sell11480.20111.80112.50111.60
22962006.05.08 10:15t/p11480.20111.60112.50111.6035.8819790.88
22972006.05.08 10:15sell11490.20111.46112.16111.26
22982006.05.08 11:15t/p11490.20111.26112.16111.2635.9719826.85
22992006.05.08 11:15sell11500.20111.20111.90111.00
23002006.05.08 16:45sell11510.40111.41112.01111.21
23012006.05.08 17:15sell11520.80111.63112.13111.43
23022006.05.08 17:45t/p11520.80111.43112.13111.43143.5219970.37
23032006.05.08 17:45close11510.40111.48112.01111.21-25.1219945.25
23042006.05.08 18:00close11500.20111.48111.90111.00-50.2319895.02
23052006.05.08 18:15sell11530.20111.53112.23111.33
23062006.05.08 19:45sell11540.40111.68112.28111.48
23072006.05.09 03:30t/p11540.40111.48112.28111.4865.9419960.96
23082006.05.09 03:30close11530.20111.43112.23111.3315.0219975.98
23092006.05.09 03:45sell11550.20111.35112.05111.15
23102006.05.09 04:45sell11560.40111.47112.07111.27
23112006.05.09 05:00sell11570.80111.62112.12111.42
23122006.05.09 05:30sell11581.60111.81112.21111.61
23132006.05.09 07:30close11581.60111.64112.21111.61243.6420219.62
23142006.05.09 07:45close11570.80111.64112.12111.42-14.3320205.29
23152006.05.09 08:00close11560.40111.65112.07111.27-64.4920140.80
23162006.05.09 08:15close11550.20111.65112.05111.15-53.7420087.06
23172006.05.09 08:30sell11590.20111.56112.26111.36
23182006.05.09 08:45sell11600.40111.68112.28111.48
23192006.05.09 09:45sell11610.80111.79112.29111.59
23202006.05.09 12:00close11610.80111.64112.29111.59107.4920194.55
23212006.05.09 12:15close11600.40111.70112.28111.48-7.1620187.39
23222006.05.09 12:30close11590.20111.63112.26111.36-12.5420174.85
23232006.05.09 12:45sell11620.20111.54112.24111.34
23242006.05.09 13:15sell11630.40111.72112.32111.52
23252006.05.09 14:15t/p11630.40111.52112.32111.5271.7420246.59
23262006.05.09 14:15close11620.20111.52112.24111.343.5920250.18
23272006.05.09 14:30sell11640.20111.46112.16111.26
23282006.05.09 17:15t/p11640.20111.26112.16111.2635.9720286.15
23292006.05.09 17:15sell11650.20111.17111.87110.97
23302006.05.09 17:30t/p11650.20110.97111.87110.9736.0320322.18
23312006.05.09 17:30sell11660.20110.99111.69110.79
23322006.05.09 17:45sell11670.40111.16111.76110.96
23332006.05.09 18:45sell11680.80111.26111.76111.06
23342006.05.09 23:00close11680.80111.14111.76111.0686.3820408.56
23352006.05.09 23:15close11670.40111.11111.76110.9618.0020426.56
23362006.05.09 23:30close11660.20111.15111.69110.79-28.7920397.77
23372006.05.09 23:45sell11690.20111.05111.75110.85
23382006.05.10 03:30sell11700.40111.16111.76110.96
23392006.05.10 07:00t/p11700.40110.96111.76110.9672.1320469.90
23402006.05.10 07:00close11690.20110.91111.75110.8522.3220492.23
23412006.05.10 07:15sell11710.20111.01111.71110.81
23422006.05.10 10:00t/p11710.20110.81111.71110.8136.1020528.33
23432006.05.10 10:00sell11720.20110.76111.46110.56
23442006.05.10 11:30sell11730.40110.89111.49110.69
23452006.05.10 12:00t/p11730.40110.69111.49110.6972.3320600.66
23462006.05.10 12:00close11720.20110.61111.46110.5627.1220627.78
23472006.05.10 12:30sell11740.20110.49111.19110.29
23482006.05.10 15:30sell11750.40110.62111.22110.42
23492006.05.10 20:15t/p11750.40110.42111.22110.4272.4220700.20
23502006.05.10 20:15close11740.20110.46111.19110.295.4320705.63
23512006.05.10 20:30sell11760.20110.40111.10110.20
23522006.05.10 21:30sell11770.40110.60111.20110.40
23532006.05.10 21:45t/p11760.20110.20111.10110.2036.2720741.90
23542006.05.10 21:45t/p11770.40110.40111.20110.4072.5520814.45
23552006.05.10 21:45sell11780.20110.23110.93110.03
23562006.05.10 23:15sell11790.40110.41111.01110.21
23572006.05.11 01:00sell11800.80110.58111.08110.38
23582006.05.11 01:45sell11811.60110.75111.15110.55
23592006.05.11 02:45s/l11780.20110.93110.93110.03-134.8120679.64
23602006.05.11 02:45s/l11790.40111.01111.01110.21-233.6220446.02
23612006.05.11 02:45s/l11800.80111.08111.08110.38-360.1020085.92
23622006.05.11 02:45close11811.60111.08111.15110.55-475.3319610.59
23632006.05.11 03:45sell11820.20111.08111.78110.88
23642006.05.11 04:15sell11830.40111.23111.83111.03
23652006.05.11 10:15t/p11820.20110.88111.78110.8836.0019646.59
23662006.05.11 10:15t/p11830.40111.03111.83111.0372.0019718.59
23672006.05.11 10:15sell11840.20111.08111.78110.88
23682006.05.11 10:30sell11850.40111.41112.01111.21
23692006.05.11 13:45t/p11850.40111.21112.01111.2171.9619790.55
23702006.05.11 13:45close11840.20111.18111.78110.88-17.9919772.56
23712006.05.11 14:00sell11860.20111.13111.83110.93
23722006.05.11 14:30sell11870.40111.26111.86111.06
23732006.05.11 15:30t/p11870.40111.06111.86111.0672.0219844.58
23742006.05.11 15:30close11860.20111.08111.83110.939.0019853.58
23752006.05.11 15:45sell11880.20110.79111.49110.59
23762006.05.11 16:00sell11890.40111.01111.61110.81
23772006.05.11 16:45sell11900.80111.12111.62110.92
23782006.05.11 17:15t/p11900.80110.92111.62110.92144.2219997.80
23792006.05.11 17:15close11890.40110.94111.61110.8125.2420023.04
23802006.05.11 17:30close11880.20110.88111.49110.59-16.2320006.81
23812006.05.11 17:45sell11910.20110.62111.32110.42
23822006.05.11 18:45t/p11910.20110.42111.32110.4236.2720043.08
23832006.05.11 18:45sell11920.20110.24110.94110.04
23842006.05.11 20:45sell11930.40110.39110.99110.19
23852006.05.11 22:15sell11940.80110.59111.09110.39
23862006.05.12 00:00sell11951.60110.71111.11110.51
23872006.05.12 01:45close11951.60110.52111.11110.51275.0620318.14
23882006.05.12 02:00close11940.80110.49111.09110.3960.7020378.84
23892006.05.12 02:15close11930.40110.39110.99110.19-5.8520372.99
23902006.05.12 02:30close11920.20110.34110.94110.04-21.0620351.93
23912006.05.12 02:45sell11960.20110.20110.90110.00
23922006.05.12 03:15t/p11960.20110.00110.90110.0036.3420388.27
23932006.05.12 03:15sell11970.20110.03110.73109.83
23942006.05.12 03:30sell11980.40110.18110.78109.98
23952006.05.12 04:00sell11990.80110.33110.83110.13
23962006.05.12 07:45close11990.80110.19110.83110.13101.6420489.91
23972006.05.12 08:00close11980.40110.18110.78109.980.0020489.91
23982006.05.12 08:15close11970.20110.18110.73109.83-27.2320462.68
23992006.05.12 08:30sell12000.20110.13110.83109.93
24002006.05.12 10:30t/p12000.20109.93110.83109.9336.4320499.11
24012006.05.12 10:30sell12010.20109.79110.49109.59
24022006.05.12 12:15t/p12010.20109.59110.49109.5936.5020535.61
24032006.05.12 12:15sell12020.20109.56110.26109.36
24042006.05.12 12:45t/p12020.20109.36110.26109.3636.5620572.17
24052006.05.12 12:45sell12030.20109.38110.08109.18
24062006.05.12 13:00sell12040.40109.58110.18109.38
24072006.05.12 15:00sell12050.80109.68110.18109.48
24082006.05.12 15:45s/l12030.20110.08110.08109.18-127.4820444.69
24092006.05.12 15:45close12050.80109.82110.18109.48-101.9920342.70
24102006.05.12 16:00close12040.40109.60110.18109.38-7.3020335.40
24112006.05.12 18:15sell12060.20110.21110.91110.01
24122006.05.12 18:30sell12070.40110.46111.06110.26
24132006.05.12 20:15t/p12070.40110.26111.06110.2672.5520407.95
24142006.05.12 20:15close12060.20110.27110.91110.01-10.8820397.07
24152006.05.12 20:30sell12080.20110.24110.94110.04
24162006.05.12 23:00t/p12080.20110.04110.94110.0436.3520433.42
24172006.05.12 23:00sell12090.20110.02110.72109.82
24182006.05.15 00:15t/p12090.20109.82110.72109.8233.5720467.00
24192006.05.15 00:15sell12100.20109.56110.26109.36
24202006.05.15 03:15sell12110.40109.69110.29109.49
24212006.05.15 03:45sell12120.80109.87110.37109.67
24222006.05.15 04:30t/p12100.20109.36110.26109.3636.5720503.57
24232006.05.15 04:30t/p12110.40109.49110.29109.4973.1420576.71
24242006.05.15 04:30t/p12120.80109.67110.37109.67146.2820722.99
24252006.05.15 04:30sell12130.20109.35110.05109.15
24262006.05.15 04:45sell12140.40109.64110.24109.44
24272006.05.15 09:30sell12150.80109.78110.28109.58
24282006.05.15 11:15s/l12130.20110.05110.05109.15-126.9720596.02
24292006.05.15 11:15s/l12140.40110.24110.24109.44-217.6620378.36
24302006.05.15 11:15s/l12150.80110.28110.28109.58-362.7820015.58
24312006.05.15 12:15sell12160.20110.19110.89109.99
24322006.05.15 13:00t/p12160.20109.99110.89109.9936.3720051.95
24332006.05.15 13:00sell12170.20109.94110.64109.74
24342006.05.15 13:30sell12180.40110.04110.64109.84
24352006.05.15 13:45sell12190.80110.27110.77110.07
24362006.05.15 15:30t/p12190.80110.07110.77110.07145.3520197.30
24372006.05.15 15:30close12180.40110.08110.64109.84-14.5320182.77
24382006.05.15 15:45close12170.20110.07110.64109.74-23.6220159.15
24392006.05.15 16:00sell12200.20110.03110.73109.83
24402006.05.15 16:15sell12210.40110.27110.87110.07
24412006.05.15 20:00sell12220.80110.43110.93110.23
24422006.05.15 20:45t/p12220.80110.23110.93110.23145.1920304.34
24432006.05.15 20:45close12210.40110.20110.87110.0725.4120329.75
24442006.05.15 21:00close12200.20110.29110.73109.83-47.1520282.60
24452006.05.15 21:15sell12230.20110.23110.93110.03
24462006.05.15 23:00sell12240.40110.35110.95110.15
24472006.05.15 23:15sell12250.80110.48110.98110.28
24482006.05.16 01:15sell12261.60110.63111.03110.43
24492006.05.16 03:30t/p12261.60110.43111.03110.43289.8520572.45
24502006.05.16 03:30close12250.80110.40110.98110.2846.2720618.71
24512006.05.16 03:45close12240.40110.44110.95110.15-38.4520580.26
24522006.05.16 04:00close12230.20110.46110.93110.03-44.5720535.69
24532006.05.16 04:15sell12270.20110.54111.24110.34
24542006.05.16 04:45t/p12270.20110.34111.24110.3436.2620571.95
24552006.05.16 04:45sell12280.20110.30111.00110.10
24562006.05.16 06:45t/p12280.20110.10111.00110.1036.3220608.27
24572006.05.16 06:45sell12290.20110.09110.79109.89
24582006.05.16 09:30sell12300.40110.27110.87110.07
24592006.05.16 12:00sell12310.80110.46110.96110.26
24602006.05.16 14:15t/p12310.80110.26110.96110.26145.0320753.30
24612006.05.16 14:15close12300.40110.32110.87110.07-18.1320735.17
24622006.05.16 14:30close12290.20110.30110.79109.89-38.0820697.09
24632006.05.16 14:45sell12320.20110.30111.00110.10
24642006.05.16 15:45t/p12320.20110.10111.00110.1036.3920733.48
24652006.05.16 15:45sell12330.20109.87110.57109.67
24662006.05.16 16:15sell12340.40110.04110.64109.84
24672006.05.16 16:45sell12350.80110.17110.67109.97
24682006.05.16 17:15close12350.80110.02110.67109.97109.0720842.55
24692006.05.16 17:30close12340.40110.06110.64109.84-7.2720835.28
24702006.05.16 17:45close12330.20110.09110.57109.67-39.9720795.31
24712006.05.16 20:30sell12360.20109.99110.69109.79
24722006.05.16 21:30t/p12360.20109.79110.69109.7936.4320831.74
24732006.05.16 21:30sell12370.20109.77110.47109.57
24742006.05.17 03:30t/p12370.20109.57110.47109.5733.5820865.33
24752006.05.17 03:30sell12380.20109.52110.22109.32
24762006.05.17 04:00sell12390.40109.62110.22109.42
24772006.05.17 06:00close12390.40109.47110.22109.4254.8120920.14
24782006.05.17 06:15close12380.20109.41110.22109.3220.1120940.25
24792006.05.17 06:30sell12400.20109.39110.09109.19
24802006.05.17 08:00sell12410.40109.51110.11109.31
24812006.05.17 10:15t/p12400.20109.19110.09109.1936.6520976.90
24822006.05.17 10:15t/p12410.40109.31110.11109.3173.3021050.20
24832006.05.17 10:15sell12420.20109.10109.80108.90
24842006.05.17 10:45sell12430.40109.23109.83109.03
24852006.05.17 12:15close12430.40109.05109.83109.0366.0221116.22
24862006.05.17 12:30close12420.20109.15109.80108.90-9.1621107.06
24872006.05.17 12:45sell12440.20109.10109.80108.90
24882006.05.17 13:30sell12450.40109.32109.92109.12
24892006.05.17 15:30sell12460.80109.42109.92109.22
24902006.05.17 15:45t/p12450.40109.12109.92109.1273.2921180.35
24912006.05.17 15:45t/p12460.80109.22109.92109.22146.5821326.93
24922006.05.17 15:45close12440.20109.16109.80108.90-10.9921315.94
24932006.05.17 16:00sell12470.20109.26109.96109.06
24942006.05.17 16:30sell12480.40109.37109.97109.17
24952006.05.17 17:30sell12490.80109.79110.29109.59
24962006.05.17 17:45s/l12470.20109.96109.96109.06-127.5421188.40
24972006.05.17 17:45s/l12480.40109.97109.97109.17-218.6420969.76
24982006.05.17 17:45close12490.80109.77110.29109.5914.5820984.34
24992006.05.17 20:00sell12500.20110.41111.11110.21
25002006.05.17 20:30sell12510.40110.52111.12110.32
25012006.05.17 21:00sell12520.80110.69111.19110.49
25022006.05.17 21:30sell12531.60110.95111.35110.75
25032006.05.17 21:45s/l12500.20111.11111.11110.21-125.8920858.45
25042006.05.17 21:45s/l12510.40111.12111.12110.32-215.8120642.64
25052006.05.17 21:45s/l12520.80111.19111.19110.49-359.6820282.96
25062006.05.17 21:45s/l12531.60111.35111.35110.75-575.4919707.47
25072006.05.17 22:00sell12540.20110.94111.64110.74
25082006.05.17 22:45sell12550.40111.04111.64110.84
25092006.05.18 01:00sell12560.80111.18111.68110.98
25102006.05.18 01:45close12560.80111.04111.68110.98100.8619808.33
25112006.05.18 02:00close12550.40110.96111.64110.8411.2819819.61
25122006.05.18 02:15close12540.20110.92111.64110.74-5.1719814.44
25132006.05.18 02:30sell12570.20110.87111.57110.67
25142006.05.18 02:45sell12580.40111.12111.72110.92
25152006.05.18 03:15t/p12580.40110.92111.72110.9272.1219886.56
25162006.05.18 03:15close12570.20110.92111.57110.67-9.0219877.54
25172006.05.18 03:30sell12590.20110.69111.39110.49
25182006.05.18 04:00sell12600.40110.86111.46110.66
25192006.05.18 04:45t/p12600.40110.66111.46110.6672.2919949.83
25202006.05.18 04:45close12590.20110.66111.39110.495.4219955.25
25212006.05.18 05:00sell12610.20110.62111.32110.42
25222006.05.18 09:00sell12620.40110.79111.39110.59
25232006.05.18 11:45t/p12620.40110.59111.39110.5972.2720027.52
25242006.05.18 11:45close12610.20110.70111.32110.42-14.4520013.07
25252006.05.18 12:00sell12630.20110.66111.36110.46
25262006.05.18 13:45sell12640.40110.82111.42110.62
25272006.05.18 14:00sell12650.80110.99111.49110.79
25282006.05.18 14:30sell12661.60111.13111.53110.93
25292006.05.18 15:30close12661.60110.98111.53110.93216.2620229.33
25302006.05.18 15:45close12650.80111.11111.49110.79-86.4020142.93
25312006.05.18 16:00close12640.40111.17111.42110.62-125.9320017.00
25322006.05.18 16:15close12630.20110.87111.36110.46-37.8819979.12
25332006.05.18 16:30sell12670.20110.85111.55110.65
25342006.05.18 16:45t/p12670.20110.65111.55110.6536.1920015.31
25352006.05.18 16:45sell12680.20110.51111.21110.31
25362006.05.18 17:15sell12690.40110.62111.22110.42
25372006.05.18 17:30sell12700.80110.84111.34110.64
25382006.05.18 17:45close12700.80110.68111.34110.64115.6520130.96
25392006.05.18 18:00t/p12690.40110.42111.22110.4272.3020203.26
25402006.05.18 18:00close12680.20110.65111.21110.31-25.3120177.95
25412006.05.18 18:15sell12710.20110.63111.33110.43
25422006.05.18 19:00sell12720.40110.89111.49110.69
25432006.05.18 20:15t/p12720.40110.69111.49110.6972.2320250.18
25442006.05.18 20:15close12710.20110.76111.33110.43-23.4720226.71
25452006.05.18 23:30sell12730.20110.91111.61110.71
25462006.05.19 00:30t/p12730.20110.71111.61110.7133.1820259.90
25472006.05.19 00:30sell12740.20110.72111.42110.52
25482006.05.19 01:30sell12750.40110.85111.45110.65
25492006.05.19 03:00t/p12740.20110.52111.42110.5236.2020296.10
25502006.05.19 03:00t/p12750.40110.65111.45110.6572.4020368.50
25512006.05.19 03:00sell12760.20110.48111.18110.28
25522006.05.19 03:15sell12770.40110.61111.21110.41
25532006.05.19 03:45sell12780.80110.74111.24110.54
25542006.05.19 05:15sell12791.60110.85111.25110.65
25552006.05.19 10:45s/l12760.20111.18111.18110.28-125.3720243.13
25562006.05.19 10:45s/l12770.40111.21111.21110.41-214.9220028.21
25572006.05.19 10:45s/l12780.80111.24111.24110.54-358.2019670.01
25582006.05.19 10:45s/l12791.60111.25111.25110.65-573.1219096.89
25592006.05.19 10:45buy12800.20111.67110.97111.87
25602006.05.19 13:00t/p12800.20111.87110.97111.8735.7019132.59
25612006.05.19 13:00buy12810.20112.09111.39112.29
25622006.05.19 13:15buy12820.40111.92111.32112.12
25632006.05.19 14:00buy12830.80111.79111.29111.99
25642006.05.19 15:45buy12841.60111.64111.24111.84
25652006.05.19 16:15t/p12830.80111.99111.29111.99143.0719275.66
25662006.05.19 16:15t/p12841.60111.84111.24111.84286.1519561.81
25672006.05.19 16:15close12820.40111.83111.32112.12-32.1919529.62
25682006.05.19 16:30close12810.20111.63111.39112.29-82.4219447.20
25692006.05.19 16:45sell12850.20111.64112.34111.44
25702006.05.19 17:15sell12860.40111.79112.39111.59
25712006.05.19 17:30sell12870.80112.00112.50111.80
25722006.05.19 17:45sell12881.60112.13112.53111.93
25732006.05.19 18:00t/p12881.60111.93112.53111.93285.3619732.56
25742006.05.19 18:00sell12891.60112.11112.51111.91
25752006.05.19 18:45t/p12891.60111.91112.51111.91285.9720018.53
25762006.05.19 18:45close12870.80111.90112.50111.8071.4920090.02
25772006.05.19 19:00close12860.40111.80112.39111.59-3.5820086.44
25782006.05.19 19:15close12850.20111.82112.34111.44-32.1920054.25
25792006.05.19 19:30sell12900.20111.71112.41111.51
25802006.05.19 20:15sell12910.40111.91112.51111.71
25812006.05.19 21:00t/p12910.40111.71112.51111.7171.6220125.87
25822006.05.19 21:00close12900.20111.70112.41111.511.7920127.66
25832006.05.19 21:15sell12920.20111.68112.38111.48
25842006.05.22 01:00sell12930.40111.82112.42111.62
25852006.05.22 01:45t/p12930.40111.62112.42111.6271.6820199.34
25862006.05.22 01:45close12920.20111.60112.38111.4811.4120210.75
25872006.05.22 02:15buy12940.20111.76111.06111.96
25882006.05.22 03:15t/p12940.20111.96111.06111.9635.7220246.47
25892006.05.22 03:15buy12950.20112.00111.30112.20
25902006.05.22 05:30t/p12950.20112.20111.30112.2035.6520282.12
25912006.05.22 05:30buy12960.20112.25111.55112.45
25922006.05.22 06:15buy12970.40112.11111.51112.31
25932006.05.22 06:30buy12980.80111.98111.48112.18
25942006.05.22 07:30close12980.80112.12111.48112.1899.8920382.01
25952006.05.22 07:45close12970.40112.11111.51112.310.0020382.01
25962006.05.22 08:00close12960.20112.03111.55112.45-39.2820342.73
25972006.05.22 08:15sell12990.20112.10112.80111.90
25982006.05.22 08:45sell13000.40112.28112.88112.08
25992006.05.22 09:00sell13010.80112.44112.94112.24
26002006.05.22 09:30sell13021.60112.65113.05112.45
26012006.05.22 09:45s/l12990.20112.80112.80111.90-124.1120218.62
26022006.05.22 09:45sell13031.60112.78113.18112.58
26032006.05.22 10:00s/l13000.40112.88112.88112.08-212.6320005.99
26042006.05.22 11:30close13031.60112.59113.18112.58270.0120276.00
26052006.05.22 11:45close13021.60112.65113.05112.450.0020276.00
26062006.05.22 12:00close13010.80112.60112.94112.24-113.6820162.32
26072006.05.22 13:00sell13040.20112.42113.12112.22
26082006.05.22 15:15sell13050.40112.56113.16112.36
26092006.05.22 17:00t/p13040.20112.22113.12112.2235.6620197.98
26102006.05.22 17:00t/p13050.40112.36113.16112.3671.3220269.30
26112006.05.22 17:00sell13060.20112.14112.84111.94
26122006.05.22 18:15t/p13060.20111.94112.84111.9435.7720305.07
26132006.05.22 18:15sell13070.20111.81112.51111.61
26142006.05.22 20:45t/p13070.20111.61112.51111.6135.8320340.90
26152006.05.22 20:45sell13080.20111.60112.30111.40
26162006.05.22 21:30t/p13080.20111.40112.30111.4035.9120376.81
26172006.05.22 21:30sell13090.20111.35112.05111.15
26182006.05.22 21:45sell13100.40111.48112.08111.28
26192006.05.23 02:15sell13110.80111.65112.15111.45
26202006.05.23 03:45sell13121.60111.76112.16111.56
26212006.05.23 06:30t/p13121.60111.56112.16111.56286.8920663.70
26222006.05.23 06:30close13110.80111.54112.15111.4578.9020742.60
26232006.05.23 06:45close13100.40111.54112.08111.28-27.3720715.23
26242006.05.23 07:00close13090.20111.57112.05111.15-42.3720672.86
26252006.05.23 08:30sell13130.20111.24111.94111.04
26262006.05.23 10:00t/p13130.20111.04111.94111.0435.9820708.84
26272006.05.23 10:00buy13140.20111.16110.46111.36
26282006.05.23 10:45t/p13140.20111.36110.46111.3635.9120744.75
26292006.05.23 10:45buy13150.20111.40110.70111.60
26302006.05.23 13:30buy13160.40111.30110.70111.50
26312006.05.23 15:45t/p13160.40111.50110.70111.5071.8020816.55
26322006.05.23 15:45close13150.20111.42110.70111.603.5920820.14
26332006.05.23 16:00buy13170.20111.41110.71111.61
26342006.05.23 16:45t/p13170.20111.61110.71111.6135.8520855.99
26352006.05.23 16:45buy13180.20111.60110.90111.80
26362006.05.23 17:00buy13190.40111.43110.83111.63
26372006.05.23 17:30buy13200.80111.29110.79111.49
26382006.05.23 18:15t/p13200.80111.49110.79111.49143.5320999.52
26392006.05.23 18:15close13190.40111.48110.83111.6317.9421017.46
26402006.05.23 18:30close13180.20111.24110.90111.80-64.7220952.74
26412006.05.23 18:45sell13210.20111.27111.97111.07
26422006.05.23 22:15sell13220.40111.39111.99111.19
26432006.05.23 23:15sell13230.80111.54112.04111.34
26442006.05.23 23:30sell13241.60111.76112.16111.56
26452006.05.24 00:00s/l13210.20111.97111.97111.07-127.9320824.82
26462006.05.24 00:00s/l13220.40111.99111.99111.19-220.1420604.68
26472006.05.24 00:00close13241.60112.00112.16111.56-366.2720238.41
26482006.05.24 00:15close13230.80111.98112.04111.34-326.0419912.36
26492006.05.24 00:30buy13250.20111.86111.16112.06
26502006.05.24 01:00t/p13250.20112.06111.16112.0635.6719948.03
26512006.05.24 01:00buy13260.20112.18111.48112.38
26522006.05.24 01:15t/p13260.20112.38111.48112.3835.6719983.70
26532006.05.24 07:15buy13270.20112.34111.64112.54
26542006.05.24 08:45t/p13270.20112.54111.64112.5435.5220019.22
26552006.05.24 08:45buy13280.20112.64111.94112.84
26562006.05.24 09:00buy13290.40112.50111.90112.70
26572006.05.24 09:30buy13300.80112.37111.87112.57
26582006.05.24 10:00buy13311.60112.22111.82112.42
26592006.05.24 10:45s/l13280.20111.94111.94112.84-125.1819894.04
26602006.05.24 10:45s/l13290.40111.90111.90112.70-214.5919679.45
26612006.05.24 10:45s/l13300.80111.87111.87112.57-357.6519321.80
26622006.05.24 10:45s/l13311.60111.82111.82112.42-572.2418749.56
26632006.05.24 12:15buy13320.20112.03111.33112.23
26642006.05.24 13:15buy13330.40111.89111.29112.09
26652006.05.24 13:45buy13340.80111.74111.24111.94
26662006.05.24 14:30close13340.80111.91111.24111.94121.5318871.09
26672006.05.24 14:45close13330.40111.96111.29112.0925.0118896.10
26682006.05.24 15:00close13320.20111.99111.33112.23-7.1418888.96
26692006.05.24 15:15buy13350.20111.96111.26112.16
26702006.05.24 15:45buy13360.40111.77111.17111.97
26712006.05.24 16:15t/p13350.20112.16111.26112.1635.6218924.58
26722006.05.24 16:15t/p13360.40111.97111.17111.9771.2518995.83
26732006.05.24 16:15buy13370.20112.31111.61112.51
26742006.05.24 16:45buy13380.40112.16111.56112.36
26752006.05.24 17:15t/p13370.20112.51111.61112.5135.5419031.37
26762006.05.24 17:15t/p13380.40112.36111.56112.3671.0819102.45
26772006.05.24 17:15buy13390.20112.58111.88112.78
26782006.05.24 17:45t/p13390.20112.78111.88112.7835.5119137.96
26792006.05.24 17:45buy13400.20112.67111.97112.87
26802006.05.24 18:30t/p13400.20112.87111.97112.8735.4219173.38
26812006.05.24 18:30buy13410.20112.96112.26113.16
26822006.05.24 18:45buy13420.40112.83112.23113.03
26832006.05.24 20:45buy13430.80112.67112.17112.87
26842006.05.24 23:45close13430.80112.81112.17112.8799.2819272.66
26852006.05.25 00:00close13420.40112.92112.23113.0347.2419319.90
26862006.05.25 00:15close13410.20112.92112.26113.160.6019320.50
26872006.05.25 00:30buy13440.20112.85112.15113.05
26882006.05.25 03:15buy13450.40112.72112.12112.92
26892006.05.25 09:30buy13460.80112.56112.06112.76
26902006.05.25 09:45close13460.80112.74112.06112.76127.7319448.23
26912006.05.25 10:00close13450.40112.66112.12112.92-21.3019426.93
26922006.05.25 10:15close13440.20112.70112.15113.05-26.6219400.31
26932006.05.25 10:30buy13470.20112.78112.08112.98
26942006.05.25 11:45buy13480.40112.48111.88112.68
26952006.05.25 14:15buy13490.80112.34111.84112.54
26962006.05.25 15:00buy13501.60112.15111.75112.35
26972006.05.25 15:45s/l13470.20112.08112.08112.98-125.0119275.30
26982006.05.25 15:45s/l13480.40111.88111.88112.68-214.3119060.99
26992006.05.25 15:45close13501.60111.99111.75112.35-228.5918832.40
27002006.05.25 16:00close13490.80111.92111.84112.54-300.2118532.19
27012006.05.25 17:15buy13510.20112.19111.49112.39
27022006.05.25 17:45buy13520.40111.99111.39112.19
27032006.05.25 21:15buy13530.80111.86111.36112.06
27042006.05.26 00:45buy13541.60111.74111.34111.94
27052006.05.26 03:00s/l13510.20111.49111.49112.39-122.9018409.29
27062006.05.26 03:00close13541.60111.59111.34111.94-215.0718194.22
27072006.05.26 03:15close13530.80111.58111.36112.06-190.5118003.71
27082006.05.26 03:30close13520.40111.70111.39112.19-98.7317904.98
27092006.05.26 03:45buy13550.20111.73111.03111.93
27102006.05.26 04:30t/p13550.20111.93111.03111.9335.7417940.72
27112006.05.26 04:30buy13560.20111.94111.24112.14
27122006.05.26 06:15t/p13560.20112.14111.24112.1435.6817976.40
27132006.05.26 06:15buy13570.20112.12111.42112.32
27142006.05.26 09:45buy13580.40111.95111.35112.15
27152006.05.26 15:15t/p13580.40112.15111.35112.1571.3518047.75
27162006.05.26 15:15close13570.20112.12111.42112.320.0018047.75
27172006.05.26 15:30buy13590.20112.16111.46112.36
27182006.05.26 15:45buy13600.40111.90111.30112.10
27192006.05.26 16:30t/p13600.40112.10111.30112.1071.2918119.04
27202006.05.26 16:30close13590.20112.23111.46112.3612.4718131.51
27212006.05.26 16:45buy13610.20112.45111.75112.65
27222006.05.26 17:00t/p13610.20112.65111.75112.6535.5318167.04
27232006.05.26 17:00buy13620.20112.60111.90112.80
27242006.05.29 02:45buy13630.40112.48111.88112.68
27252006.05.29 03:15buy13640.80112.37111.87112.57
27262006.05.29 04:45buy13651.60112.26111.86112.46
27272006.05.29 17:00close13651.60112.37111.86112.46156.6318323.67
27282006.05.29 17:15close13640.80112.42111.87112.5735.5818359.25
27292006.05.29 17:30close13630.40112.43111.88112.68-17.7918341.46
27302006.05.29 17:45close13620.20112.44111.90112.80-25.9018315.56
27312006.05.29 18:00buy13660.20112.58111.88112.78
27322006.05.29 21:30buy13670.40112.39111.79112.59
27332006.05.30 03:00t/p13670.40112.59111.79112.5976.1318391.69
27342006.05.30 03:00close13660.20112.67111.88112.7818.5418410.23
27352006.05.30 03:15buy13680.20112.82112.12113.02
27362006.05.30 03:30buy13690.40112.64112.04112.84
27372006.05.30 05:00buy13700.80112.51112.01112.71
27382006.05.30 05:45buy13711.60112.37111.97112.57
27392006.05.30 06:00s/l13680.20112.12112.12113.02-124.7918285.44
27402006.05.30 06:00buy13721.60112.22111.82112.42
27412006.05.30 06:15s/l13690.40112.04112.04112.84-214.2518071.19
27422006.05.30 06:15s/l13700.80112.01112.01112.71-357.0817714.11
27432006.05.30 06:15close13721.60112.02111.82112.42-285.6617428.45
27442006.05.30 06:30close13711.60112.02111.97112.57-499.9116928.54
27452006.05.30 07:45buy13730.20112.11111.41112.31
27462006.05.30 09:15buy13740.40111.80111.20112.00
27472006.05.30 13:00t/p13740.40112.00111.20112.0071.5017000.04
27482006.05.30 13:00close13730.20111.88111.41112.31-41.1216958.92
27492006.05.30 13:15buy13750.20111.96111.26112.16
27502006.05.30 14:45t/p13750.20112.16111.26112.1635.6516994.57
27512006.05.30 14:45buy13760.20112.22111.52112.42
27522006.05.30 15:45t/p13760.20112.42111.52112.4235.5717030.14
27532006.05.30 15:45buy13770.20112.48111.78112.68
27542006.05.30 16:30buy13780.40112.24111.64112.44
27552006.05.30 17:00buy13790.80111.97111.47112.17
27562006.05.30 17:15s/l13770.20111.78111.78112.68-125.1716904.97
27572006.05.30 17:30buy13800.80111.76111.26111.96
27582006.05.30 18:15t/p13800.80111.96111.26111.96142.9317047.90
27592006.05.30 18:15close13790.80111.94111.47112.17-21.4417026.46
27602006.05.30 18:30close13780.40111.89111.64112.44-125.1216901.34
27612006.05.30 18:45buy13810.20112.15111.45112.35
27622006.05.30 20:00buy13820.40112.04111.44112.24
27632006.05.30 22:15close13820.40112.20111.44112.2457.0416958.38
27642006.05.30 22:30close13810.20112.16111.45112.351.7816960.16
27652006.05.30 22:45buy13830.20112.22111.52112.42
27662006.05.31 01:30buy13840.40112.10111.50112.30
27672006.05.31 02:30close13840.40112.29111.50112.3067.6817027.84
27682006.05.31 02:45close13830.20112.29111.52112.4215.0317042.87
27692006.05.31 03:00buy13850.20112.30111.60112.50
27702006.05.31 04:15buy13860.40112.03111.43112.23
27712006.05.31 05:00t/p13860.40112.23111.43112.2371.2617114.13
27722006.05.31 05:00close13850.20112.27111.60112.50-5.3417108.79
27732006.05.31 05:15buy13870.20112.24111.54112.44
27742006.05.31 06:00buy13880.40112.12111.52112.32
27752006.05.31 08:45buy13890.80112.02111.52112.22
27762006.05.31 09:30buy13901.60111.78111.38111.98
27772006.05.31 10:00s/l13870.20111.54111.54112.44-125.4016983.39
27782006.05.31 10:00s/l13880.40111.52111.52112.32-214.9816768.41
27792006.05.31 10:00s/l13890.80111.52111.52112.22-358.2916410.12
27802006.05.31 10:00close13901.60111.64111.38111.98-200.6416209.48
27812006.05.31 10:15sell13910.20111.62112.32111.42
27822006.05.31 11:00sell13920.40111.82112.42111.62
27832006.05.31 11:30sell13930.80111.96112.46111.76
27842006.05.31 12:45sell13941.60112.07112.47111.87
27852006.05.31 14:00close13941.60111.95112.47111.87171.5116380.99
27862006.05.31 14:15close13930.80112.02112.46111.76-42.8516338.14
27872006.05.31 14:30close13920.40112.20112.42111.62-135.4716202.67
27882006.05.31 14:45close13910.20112.23112.32111.42-108.7116093.96
27892006.05.31 15:00buy13950.20112.11111.41112.31
27902006.05.31 16:00t/p13950.20112.31111.41112.3135.6316129.59
27912006.05.31 16:00buy13960.20112.28111.58112.48
27922006.05.31 16:15buy13970.40112.08111.48112.28
27932006.05.31 17:15t/p13970.40112.28111.48112.2871.2516200.84
27942006.05.31 17:15close13960.20112.28111.58112.480.0016200.84
27952006.05.31 17:30buy13980.20112.35111.65112.55
27962006.05.31 18:00buy13990.40112.14111.54112.34
27972006.05.31 19:15t/p13990.40112.34111.54112.3471.2316272.07
27982006.05.31 19:15close13980.20112.31111.65112.55-7.1216264.95
27992006.05.31 19:30buy14000.20112.34111.64112.54
28002006.05.31 21:45t/p14000.20112.54111.64112.5435.5216300.47
28012006.05.31 21:45buy14010.20112.66111.96112.86
28022006.06.01 01:30buy14020.40112.55111.95112.75
28032006.06.01 09:45close14020.40112.72111.95112.7560.3316360.80
28042006.06.01 10:00close14010.20112.65111.96112.865.9016366.70
28052006.06.01 10:15buy14030.20112.88112.18113.08
28062006.06.01 11:15buy14040.40112.73112.13112.93
28072006.06.01 13:00t/p14040.40112.93112.13112.9370.8416437.54
28082006.06.01 13:00close14030.20112.92112.18113.087.0816444.62
28092006.06.01 13:15buy14050.20112.99112.29113.19
28102006.06.01 14:15t/p14050.20113.19112.29113.1935.3516479.97
28112006.06.01 14:15buy14060.20113.18112.48113.38
28122006.06.01 17:15buy14070.40112.95112.35113.15
28132006.06.01 17:45buy14080.80112.64112.14112.84
28142006.06.01 18:00s/l14060.20112.48112.48113.38-124.5416355.43
28152006.06.01 18:00buy14090.80112.45111.95112.65
28162006.06.01 20:30t/p14090.80112.65111.95112.65142.0916497.52
28172006.06.01 20:30close14080.80112.61112.14112.84-21.3116476.21
28182006.06.01 20:45close14070.40112.59112.35113.15-127.9016348.31
28192006.06.01 21:00buy14100.20112.62111.92112.82
28202006.06.02 02:00buy14110.40112.51111.91112.71
28212006.06.02 04:45close14110.40112.67111.91112.7156.8016405.11
28222006.06.02 05:00close14100.20112.64111.92112.826.1116411.22
28232006.06.02 05:15buy14120.20112.71112.01112.91
28242006.06.02 07:30buy14130.40112.57111.97112.77
28252006.06.02 09:30close14130.40112.74111.97112.7760.3216471.54
28262006.06.02 09:45close14120.20112.75112.01112.917.1016478.64
28272006.06.02 10:00buy14140.20112.78112.08112.98
28282006.06.02 15:30buy14150.40112.61112.01112.81
28292006.06.02 15:45s/l14140.20112.08112.08112.98-125.1416353.50
28302006.06.02 15:45s/l14150.40112.01112.01112.81-214.5116138.99
28312006.06.02 15:45sell14160.20111.88112.58111.68
28322006.06.02 16:15t/p14160.20111.68112.58111.6835.8216174.81
28332006.06.02 16:15sell14170.20111.64112.34111.44
28342006.06.02 17:30sell14180.40111.79112.39111.59
28352006.06.02 17:45t/p14180.40111.59112.39111.5971.7316246.54
28362006.06.02 18:00t/p14170.20111.44112.34111.4435.8816282.42
28372006.06.02 18:00buy14190.20111.47110.77111.67
28382006.06.02 20:45t/p14190.20111.67110.77111.6735.8316318.25
28392006.06.02 20:45buy14200.20111.67110.97111.87
28402006.06.02 21:15buy14210.40111.54110.94111.74
28412006.06.05 01:15close14210.40111.70110.94111.7462.4216380.67
28422006.06.05 01:30close14200.20111.67110.97111.872.5616383.23
28432006.06.05 01:45sell14220.20111.63112.33111.43
28442006.06.05 03:45sell14230.40111.75112.35111.55
28452006.06.05 04:15close14230.40111.58112.35111.5560.9416444.17
28462006.06.05 04:30close14220.20111.63112.33111.430.0016444.17
28472006.06.05 04:45sell14240.20111.57112.27111.37
28482006.06.05 06:00sell14250.40111.68112.28111.48
28492006.06.05 10:45t/p14250.40111.48112.28111.4871.6816515.85
28502006.06.05 10:45close14240.20111.60112.27111.37-5.3816510.47
28512006.06.05 11:00buy14260.20111.78111.08111.98
28522006.06.05 15:15buy14270.40111.67111.07111.87
28532006.06.05 17:00t/p14270.40111.87111.07111.8771.5216581.99
28542006.06.05 17:00close14260.20111.85111.08111.9812.5216594.51
28552006.06.05 17:15buy14280.20111.81111.11112.01
28562006.06.05 19:15buy14290.40111.59110.99111.79
28572006.06.05 21:30t/p14290.40111.79110.99111.7971.5816666.09
28582006.06.05 21:30close14280.20111.77111.11112.01-7.1616658.93
28592006.06.05 21:45buy14300.20112.16111.46112.36
28602006.06.06 01:45t/p14300.20112.36111.46112.3638.1716697.10
28612006.06.06 01:45sell14310.20112.34113.04112.14
28622006.06.06 04:15sell14320.40112.46113.06112.26
28632006.06.06 09:30t/p14320.40112.26113.06112.2671.2616768.36
28642006.06.06 09:30close14310.20112.26113.04112.1414.2516782.61
28652006.06.06 09:45sell14330.20112.27112.97112.07
28662006.06.06 13:30sell14340.40112.43113.03112.23
28672006.06.06 15:15sell14350.80112.67113.17112.47
28682006.06.06 15:45sell14361.60112.82113.22112.62
28692006.06.06 16:30s/l14330.20112.97112.97112.07-123.9016658.71
28702006.06.06 16:30close14361.60112.99113.22112.62-240.7316417.98
28712006.06.06 16:45s/l14340.40113.03113.03112.23-212.2816205.70
28722006.06.06 16:45close14350.80113.06113.17112.47-275.9615929.74
28732006.06.06 17:00buy14370.20112.99112.29113.19
28742006.06.06 17:45t/p14370.20113.19112.29113.1935.3115965.05
28752006.06.06 17:45buy14380.20113.32112.62113.52
28762006.06.06 18:00t/p14380.20113.52112.62113.5235.2316000.28
28772006.06.06 18:00buy14390.20113.58112.88113.78
28782006.06.06 18:15buy14400.40113.43112.83113.63
28792006.06.06 18:45buy14410.80113.32112.82113.52
28802006.06.06 19:45buy14421.60113.22112.82113.42
28812006.06.07 00:00close14421.60113.33112.82113.42175.7816176.06
28822006.06.07 00:15close14410.80113.30112.82113.52-3.8816172.18
28832006.06.07 00:30close14400.40113.30112.83113.63-40.7816131.40
28842006.06.07 00:45close14390.20113.25112.88113.78-55.7216075.68
28852006.06.07 01:30buy14430.20113.34112.64113.54
28862006.06.07 02:15buy14440.40113.22112.62113.42
28872006.06.07 03:15buy14450.80113.10112.60113.30
28882006.06.07 08:45close14450.80113.26112.60113.30113.0116188.69
28892006.06.07 09:00close14440.40113.32112.62113.4235.3016223.99
28902006.06.07 09:15close14430.20113.33112.64113.54-1.7616222.23
28912006.06.07 09:30buy14460.20113.35112.65113.55
28922006.06.07 13:15buy14470.40113.14112.54113.34
28932006.06.07 14:45t/p14470.40113.34112.54113.3470.6016292.83
28942006.06.07 14:45close14460.20113.32112.65113.55-5.2916287.54
28952006.06.07 15:00buy14480.20113.34112.64113.54
28962006.06.07 16:45t/p14480.20113.54112.64113.5435.2016322.74
28972006.06.07 16:45buy14490.20113.66112.96113.86
28982006.06.07 18:15buy14500.40113.55112.95113.75
28992006.06.07 19:00buy14510.80113.38112.88113.58
29002006.06.07 21:15close14510.80113.53112.88113.58105.7016428.44
29012006.06.07 21:30close14500.40113.46112.95113.75-31.7316396.71
29022006.06.07 21:45close14490.20113.47112.96113.86-33.4916363.22
29032006.06.07 22:00buy14520.20113.51112.81113.71
29042006.06.08 02:15buy14530.40113.41112.81113.61
29052006.06.08 04:00t/p14530.40113.61112.81113.6170.4216433.64
29062006.06.08 04:00close14520.20113.60112.81113.7123.5316457.17
29072006.06.08 04:15buy14540.20113.68112.98113.88
29082006.06.08 10:15t/p14540.20113.88112.98113.8835.1316492.30
29092006.06.08 10:15buy14550.20113.89113.19114.09
29102006.06.08 13:00buy14560.40113.78113.18113.98
29112006.06.08 13:30t/p14560.40113.98113.18113.9870.2316562.53
29122006.06.08 13:30close14550.20113.92113.19114.095.2716567.80
29132006.06.08 13:45buy14570.20113.95113.25114.15
29142006.06.08 14:30buy14580.40113.85113.25114.05
29152006.06.08 15:00t/p14570.20114.15113.25114.1535.0416602.84
29162006.06.08 15:00t/p14580.40114.05113.25114.0570.0816672.92
29172006.06.08 15:00buy14590.20114.19113.49114.39
29182006.06.08 15:15t/p14590.20114.39113.49114.3934.9716707.89
29192006.06.08 15:15buy14600.20114.42113.72114.62
29202006.06.08 15:45t/p14600.20114.62113.72114.6234.9116742.80
29212006.06.08 15:45buy14610.20114.62113.92114.82
29222006.06.08 16:00buy14620.40114.48113.88114.68
29232006.06.08 16:15buy14630.80114.36113.86114.56
29242006.06.08 19:15buy14641.60114.14113.74114.34
29252006.06.09 01:30s/l14610.20113.92113.92114.82-120.3416622.46
29262006.06.09 01:30s/l14620.40113.88113.88114.68-205.5716416.89
29272006.06.09 01:30close14641.60113.91113.74114.34-302.5816114.31
29282006.06.09 01:45s/l14630.80113.86113.86114.56-341.0115773.30
29292006.06.09 02:30buy14650.20113.98113.28114.18
29302006.06.09 03:15buy14660.40113.80113.20114.00
29312006.06.09 04:30t/p14660.40114.00113.20114.0070.1615843.46
29322006.06.09 04:30close14650.20114.03113.28114.188.7715852.23
29332006.06.09 04:45buy14670.20114.01113.31114.21
29342006.06.09 08:00buy14680.40113.89113.29114.09
29352006.06.09 09:15close14680.40114.05113.29114.0956.1215908.35
29362006.06.09 09:30close14670.20114.05113.31114.217.0115915.36
29372006.06.09 09:45buy14690.20113.94113.24114.14
29382006.06.09 15:45t/p14690.20114.14113.24114.1435.0215950.38
29392006.06.09 15:45buy14700.20114.25113.55114.45
29402006.06.09 16:15buy14710.40114.04113.44114.24
29412006.06.09 16:30buy14720.80113.74113.24113.94
29422006.06.09 17:15s/l14700.20113.55113.55114.45-123.2315827.15
29432006.06.09 17:15close14720.80113.61113.24113.94-91.5415735.61
29442006.06.09 17:30close14710.40113.72113.44114.24-112.5615623.05
29452006.06.09 18:00buy14730.20113.84113.14114.04
29462006.06.12 00:15t/p14730.20114.04113.14114.0437.6115660.66
29472006.06.12 00:15buy14740.20114.16113.46114.36
29482006.06.12 05:00buy14750.40114.05113.45114.25
29492006.06.12 11:00close14750.40114.22113.45114.2559.5315720.19
29502006.06.12 11:15close14740.20114.29113.46114.3622.7515742.94
29512006.06.12 11:30buy14760.20114.20113.50114.40
29522006.06.12 12:45t/p14760.20114.40113.50114.4034.9615777.90
29532006.06.12 12:45buy14770.20114.44113.74114.64
29542006.06.12 15:30buy14780.40114.29113.69114.49
29552006.06.13 02:45t/p14780.40114.49113.69114.4975.0415852.94
29562006.06.13 02:45close14770.20114.41113.74114.64-2.6815850.26
29572006.06.13 04:15buy14790.20114.48113.78114.68
29582006.06.13 09:15t/p14790.20114.68113.78114.6834.8915885.15
29592006.06.13 09:15buy14800.20114.69113.99114.89
29602006.06.13 10:30buy14810.40114.47113.87114.67
29612006.06.13 14:00t/p14810.40114.67113.87114.6769.7715954.92
29622006.06.13 14:00close14800.20114.66113.99114.89-5.2315949.69
29632006.06.13 14:15buy14820.20114.67113.97114.87
29642006.06.13 17:15t/p14820.20114.87113.97114.8734.8015984.49
29652006.06.13 17:15buy14830.20114.96114.26115.16
29662006.06.13 17:30t/p14830.20115.16114.26115.1634.7416019.23
29672006.06.13 17:30buy14840.20115.17114.47115.37
29682006.06.13 19:15buy14850.40115.05114.45115.25
29692006.06.13 20:15t/p14840.20115.37114.47115.3734.6716053.90
29702006.06.13 20:15t/p14850.40115.25114.45115.2569.3516123.25
29712006.06.13 20:15buy14860.20115.39114.69115.59
29722006.06.13 21:00buy14870.40115.28114.68115.48
29732006.06.14 03:15buy14880.80115.17114.67115.37
29742006.06.14 09:30buy14891.60115.03114.63115.23
29752006.06.14 15:15close14891.60115.16114.63115.23180.6216303.87
29762006.06.14 15:30close14880.80115.15114.67115.37-13.8916289.98
29772006.06.14 15:45close14870.40115.24114.68115.48-8.7616281.22
29782006.06.14 16:00close14860.20115.36114.69115.59-2.6416278.58
29792006.06.14 18:00buy14900.20114.89114.19115.09
29802006.06.14 18:30buy14910.40114.77114.17114.97
29812006.06.14 19:30t/p14910.40114.97114.17114.9769.5916348.17
29822006.06.14 19:30close14900.20114.96114.19115.0912.1816360.35
29832006.06.14 19:45buy14920.20114.94114.24115.14
29842006.06.14 22:15t/p14920.20115.14114.24115.1434.7716395.12
29852006.06.14 22:15buy14930.20115.09114.39115.29
29862006.06.15 01:00buy14940.40114.99114.39115.19
29872006.06.15 10:00buy14950.80114.77114.27114.97
29882006.06.15 11:15t/p14950.80114.97114.27114.97139.1816534.30
29892006.06.15 11:15close14940.40114.96114.39115.19-10.4416523.86
29902006.06.15 11:30close14930.20114.93114.39115.29-20.1616503.70
29912006.06.15 11:45buy14960.20114.95114.25115.15
29922006.06.15 15:45t/p14960.20115.15114.25115.1534.7716538.47
29932006.06.15 15:45buy14970.20115.06114.36115.26
29942006.06.15 16:15buy14980.40114.78114.18114.98
29952006.06.15 16:30t/p14980.40114.98114.18114.9869.6116608.08
29962006.06.15 16:45buy14990.40114.86114.26115.06
29972006.06.15 18:45t/p14990.40115.06114.26115.0669.5316677.61
29982006.06.15 18:45close14970.20115.06114.36115.260.0016677.61
29992006.06.15 19:00buy15000.20115.11114.41115.31
30002006.06.15 22:30buy15010.40114.98114.38115.18
30012006.06.15 23:15buy15020.80114.84114.34115.04
30022006.06.16 03:00buy15031.60114.74114.34114.94
30032006.06.16 12:45close15031.60114.88114.34114.94194.9916872.60
30042006.06.16 13:00close15020.80114.90114.34115.0452.0216924.62
30052006.06.16 13:15close15010.40114.93114.38115.18-12.2816912.34
30062006.06.16 13:30close15000.20114.98114.41115.31-20.0516892.29
30072006.06.16 13:45buy15040.20114.98114.28115.18
30082006.06.16 17:00t/p15040.20115.18114.28115.1834.7216927.01
30092006.06.16 17:00buy15050.20115.22114.52115.42
30102006.06.16 17:30buy15060.40115.11114.51115.31
30112006.06.19 01:30t/p15060.40115.31114.51115.3174.5017001.51
30122006.06.19 01:30close15050.20115.31114.52115.4218.1717019.68
30132006.06.19 01:45buy15070.20115.37114.67115.57
30142006.06.19 04:15t/p15070.20115.57114.67115.5734.5717054.25
30152006.06.19 04:15buy15080.20115.72115.02115.92
30162006.06.19 10:00buy15090.40115.58114.98115.78
30172006.06.19 12:45close15090.40115.75114.98115.7858.7517113.00
30182006.06.19 13:00close15080.20115.64115.02115.92-13.8417099.16
30192006.06.19 15:30buy15100.20115.73115.03115.93
30202006.06.19 17:30buy15110.40115.60115.00115.80
30212006.06.19 18:15buy15120.80115.41114.91115.61
30222006.06.19 19:15buy15131.60115.29114.89115.49
30232006.06.19 21:00close15131.60115.43114.89115.49194.0617293.22
30242006.06.19 21:15close15120.80115.42114.91115.616.9317300.15
30252006.06.19 21:30close15110.40115.39115.00115.80-72.8017227.35
30262006.06.19 21:45close15100.20115.34115.03115.93-67.6317159.72
30272006.06.19 22:00buy15140.20115.45114.75115.65
30282006.06.20 04:00t/p15140.20115.65114.75115.6537.1717196.89
30292006.06.20 04:00buy15150.20115.61114.91115.81
30302006.06.20 04:45buy15160.40115.46114.86115.66
30312006.06.20 08:15buy15170.80115.30114.80115.50
30322006.06.20 08:45buy15181.60115.08114.68115.28
30332006.06.20 09:15s/l15150.20114.91114.91115.81-121.7017075.19
30342006.06.20 09:15close15181.60115.03114.68115.28-69.5517005.64
30352006.06.20 09:30close15170.80115.01114.80115.50-201.7216803.92
30362006.06.20 09:45s/l15160.40114.86114.86115.66-208.8816595.04
30372006.06.20 10:30buy15190.20114.83114.13115.03
30382006.06.20 12:45t/p15190.20115.03114.13115.0334.7816629.82
30392006.06.20 12:45buy15200.20115.04114.34115.24
30402006.06.20 13:00t/p15200.20115.24114.34115.2434.7016664.52
30412006.06.20 13:00buy15210.20115.31114.61115.51
30422006.06.20 13:45buy15220.40115.18114.58115.38
30432006.06.20 14:15buy15230.80115.07114.57115.27
30442006.06.20 15:45buy15241.60114.95114.55115.15
30452006.06.21 04:45s/l15210.20114.61114.61115.51-119.5916544.93
30462006.06.21 04:45s/l15220.40114.58114.58115.38-204.2916340.64
30472006.06.21 04:45s/l15230.80114.57114.57115.27-338.7716001.87
30482006.06.21 04:45close15241.60114.61114.55115.15-454.1715547.70
30492006.06.21 06:00buy15250.20114.53113.83114.73
30502006.06.21 07:00t/p15250.20114.73113.83114.7334.8615582.56
30512006.06.21 07:00buy15260.20114.77114.07114.97
30522006.06.21 13:30t/p15260.20114.97114.07114.9734.7915617.35
30532006.06.21 13:30buy15270.20115.01114.31115.21
30542006.06.21 14:45buy15280.40114.88114.28115.08
30552006.06.21 15:30t/p15280.40115.08114.28115.0869.4915686.84
30562006.06.21 15:30close15270.20115.13114.31115.2120.8515707.69
30572006.06.21 15:45buy15290.20115.14114.44115.34
30582006.06.21 16:30buy15300.40114.94114.34115.14
30592006.06.21 19:00buy15310.80114.80114.30115.00
30602006.06.22 08:30close15310.80114.94114.30115.00128.1615835.85
30612006.06.22 08:45close15300.40114.94114.34115.1415.3615851.21
30622006.06.22 09:00close15290.20114.94114.44115.34-27.1215824.09
30632006.06.22 09:15buy15320.20114.97114.27115.17
30642006.06.22 11:00t/p15320.20115.17114.27115.1734.7315858.82
30652006.06.22 11:00buy15330.20115.22114.52115.42
30662006.06.22 13:30t/p15330.20115.42114.52115.4234.6415893.46
30672006.06.22 13:30buy15340.20115.51114.81115.71
30682006.06.22 14:00t/p15340.20115.71114.81115.7134.6015928.06
30692006.06.22 14:00buy15350.20115.65114.95115.85
30702006.06.22 14:45buy15360.40115.55114.95115.75
30712006.06.22 16:30t/p15350.20115.85114.95115.8534.5315962.59
30722006.06.22 16:30t/p15360.40115.75114.95115.7569.0516031.64
30732006.06.22 16:30buy15370.20115.88115.18116.08
30742006.06.22 19:15t/p15370.20116.08115.18116.0834.4416066.08
30752006.06.22 19:15buy15380.20116.19115.49116.39
30762006.06.23 03:00buy15390.40116.05115.45116.25
30772006.06.23 09:45buy15400.80115.85115.35116.05
30782006.06.23 10:00t/p15400.80116.05115.35116.05137.8716203.95
30792006.06.23 12:00t/p15390.40116.25115.45116.2568.8216272.77
30802006.06.23 12:00close15380.20116.25115.49116.3912.8816285.65
30812006.06.23 12:15buy15410.20116.25115.55116.45
30822006.06.23 15:00t/p15410.20116.45115.55116.4534.3516320.00
30832006.06.23 15:00buy15420.20116.47115.77116.67
30842006.06.23 16:00buy15430.40116.31115.71116.51
30852006.06.23 16:15buy15440.80116.20115.70116.40
30862006.06.23 17:00buy15451.60116.07115.67116.27
30872006.06.23 18:00close15451.60116.20115.67116.27179.0016499.00
30882006.06.23 18:15close15440.80116.25115.70116.4034.4116533.41
30892006.06.23 18:30close15430.40116.25115.71116.51-20.6516512.76
30902006.06.23 18:45close15420.20116.25115.77116.67-37.8516474.91
30912006.06.23 19:00buy15460.20116.28115.58116.48
30922006.06.23 20:45t/p15460.20116.48115.58116.4834.3216509.23
30932006.06.23 20:45buy15470.20116.55115.85116.75
30942006.06.26 02:30buy15480.40116.40115.80116.60
30952006.06.26 10:30buy15490.80116.19115.69116.39
30962006.06.26 12:15t/p15490.80116.39115.69116.39137.4616646.69
30972006.06.26 12:15close15480.40116.40115.80116.600.0016646.69
30982006.06.26 12:30close15470.20116.37115.85116.75-28.3816618.31
30992006.06.26 12:45buy15500.20116.44115.74116.64
31002006.06.26 13:45buy15510.40116.32115.72116.52
31012006.06.26 14:00buy15520.80116.18115.68116.38
31022006.06.26 15:00t/p15520.80116.38115.68116.38137.4716755.78
31032006.06.26 15:00close15510.40116.39115.72116.5224.0616779.84
31042006.06.26 15:15close15500.20116.35115.74116.64-15.4716764.37
31052006.06.26 15:30buy15530.20116.30115.60116.50
31062006.06.26 18:15t/p15530.20116.50115.60116.5034.3616798.73
31072006.06.26 18:15buy15540.20116.44115.74116.64
31082006.06.26 20:15buy15550.40116.26115.66116.46
31092006.06.27 03:00buy15560.80116.08115.58116.28
31102006.06.27 05:15buy15571.60115.97115.57116.17
31112006.06.27 07:00close15571.60116.14115.57116.17234.2017032.93
31122006.06.27 07:15t/p15560.80116.28115.58116.28137.7117170.64
31132006.06.27 07:15close15550.40116.19115.66116.46-18.9817151.66
31142006.06.27 07:30close15540.20116.16115.74116.64-45.6517106.01
31152006.06.27 07:45buy15580.20116.12115.42116.32
31162006.06.27 12:15t/p15580.20116.32115.42116.3234.3717140.38
31172006.06.27 12:15buy15590.20116.41115.71116.61
31182006.06.27 13:30t/p15590.20116.61115.71116.6134.3117174.69
31192006.06.27 13:30buy15600.20116.62115.92116.82
31202006.06.27 14:15buy15610.40116.52115.92116.72
31212006.06.27 15:45buy15620.80116.34115.84116.54
31222006.06.27 16:15buy15631.60116.16115.76116.36
31232006.06.27 19:15t/p15631.60116.36115.76116.36275.2017449.89
31242006.06.27 19:15close15620.80116.28115.84116.54-41.2817408.61
31252006.06.27 19:30close15610.40116.26115.92116.72-89.4517319.16
31262006.06.27 19:45close15600.20116.24115.92116.82-65.3817253.78
31272006.06.27 20:00buy15640.20116.31115.61116.51
31282006.06.28 04:30buy15650.40116.18115.58116.38
31292006.06.28 10:15t/p15650.40116.38115.58116.3868.7617322.54
31302006.06.28 10:15close15640.20116.36115.61116.5111.1517333.69
31312006.06.28 10:30buy15660.20116.41115.71116.61
31322006.06.28 13:15buy15670.40116.29115.69116.49
31332006.06.28 19:15close15670.40116.46115.69116.4958.3917392.08
31342006.06.28 19:30close15660.20116.37115.71116.61-6.8717385.21
31352006.06.28 19:45buy15680.20116.40115.70116.60
31362006.06.29 04:15t/p15680.20116.60115.70116.6041.9917427.20
31372006.06.29 04:15buy15690.20116.62115.92116.82
31382006.06.29 08:15buy15700.40116.47115.87116.67
31392006.06.29 16:15buy15710.80116.18115.68116.38
31402006.06.29 21:30s/l15690.20115.92115.92116.82-121.2217305.98
31412006.06.29 21:30s/l15700.40115.87115.87116.67-207.8117098.17
31422006.06.29 21:30s/l15710.80115.68115.68116.38-346.3516751.82
31432006.06.29 21:45sell15720.20115.28115.98115.08
31442006.06.29 22:00t/p15720.20115.08115.98115.0834.7716786.59
31452006.06.29 22:00sell15730.20115.01115.71114.81
31462006.06.29 22:15sell15740.40115.13115.73114.93
31472006.06.29 22:30t/p15740.40114.93115.73114.9369.6116856.20
31482006.06.29 23:15sell15750.40115.18115.78114.98
31492006.06.30 02:45t/p15750.40114.98115.78114.9863.6416919.84
31502006.06.30 02:45close15730.20115.13115.71114.81-23.7816896.07
31512006.06.30 03:30buy15760.20115.26114.56115.46
31522006.06.30 04:00buy15770.40115.15114.55115.35
31532006.06.30 04:30buy15780.80115.02114.52115.22
31542006.06.30 08:00buy15791.60114.91114.51115.11
31552006.06.30 09:00s/l15760.20114.56114.56115.46-122.2616773.81
31562006.06.30 09:00s/l15770.40114.55114.55115.35-209.5916564.22
31572006.06.30 09:00s/l15780.80114.52114.52115.22-349.3116214.91
31582006.06.30 09:00s/l15791.60114.51114.51115.11-558.9015656.01
31592006.06.30 09:00sell15800.20114.51115.21114.31
31602006.06.30 09:15sell15810.40114.63115.23114.43
31612006.06.30 11:15sell15820.80114.74115.24114.54
31622006.06.30 13:00close15820.80114.59115.24114.54104.7215760.73
31632006.06.30 13:15close15810.40114.67115.23114.43-13.9515746.78
31642006.06.30 13:30close15800.20114.64115.21114.31-22.6815724.10
31652006.06.30 13:45sell15830.20114.64115.34114.44
31662006.06.30 15:45t/p15830.20114.44115.34114.4435.0115759.11
31672006.06.30 15:45sell15840.20114.22114.92114.02
31682006.06.30 16:00sell15850.40114.37114.97114.17
31692006.06.30 18:45sell15860.80114.53115.03114.33
31702006.07.03 00:15close15860.80114.39115.03114.3386.2115845.31
31712006.07.03 00:30close15850.40114.38114.97114.17-9.3515835.96
31722006.07.03 00:45close15840.20114.35114.92114.02-25.6715810.29
31732006.07.03 01:00sell15870.20114.36115.06114.16
31742006.07.03 03:00t/p15870.20114.16115.06114.1635.0415845.33
31752006.07.03 03:00sell15880.20114.12114.82113.92
31762006.07.03 03:15sell15890.40114.24114.84114.04
31772006.07.03 03:45sell15900.80114.36114.86114.16
31782006.07.03 04:15sell15911.60114.52114.92114.32
31792006.07.03 13:00s/l15880.20114.82114.82113.92-122.0015723.33
31802006.07.03 13:00s/l15890.40114.84114.84114.04-209.1515514.18
31812006.07.03 13:00close15911.60114.75114.92114.32-320.7015193.48
31822006.07.03 13:15s/l15900.80114.86114.86114.16-348.1914845.29
31832006.07.03 13:45sell15920.20114.77115.47114.57
31842006.07.03 17:45t/p15920.20114.57115.47114.5734.8814880.17
31852006.07.03 17:45sell15930.20114.66115.36114.46
31862006.07.03 18:15sell15940.40114.76115.36114.56
31872006.07.03 18:45sell15950.80114.90115.40114.70
31882006.07.03 20:15t/p15950.80114.70115.40114.70139.4115019.58
31892006.07.03 20:15close15940.40114.77115.36114.56-3.4915016.09
31902006.07.03 20:30close15930.20114.74115.36114.46-13.9415002.15
31912006.07.03 20:45sell15960.20114.73115.43114.53
31922006.07.04 04:45t/p15960.20114.53115.43114.5332.0115034.17
31932006.07.04 04:45sell15970.20114.45115.15114.25
31942006.07.04 05:30sell15980.40114.60115.20114.40
31952006.07.04 23:00sell15990.80114.72115.22114.52
31962006.07.05 00:45sell16001.60114.88115.28114.68
31972006.07.05 01:30s/l15970.20115.15115.15114.25-124.5914909.58
31982006.07.05 01:30s/l15980.40115.20115.20114.40-214.4014695.18
31992006.07.05 01:30close16001.60115.08115.28114.68-278.0714417.11
32002006.07.05 01:45close15990.80115.08115.22114.52-261.9614155.15
32012006.07.05 02:45sell16010.20115.15115.85114.95
32022006.07.05 04:15t/p16010.20114.95115.85114.9534.8014189.95
32032006.07.05 04:15sell16020.20114.92115.62114.72
32042006.07.05 08:45t/p16020.20114.72115.62114.7234.8814224.83
32052006.07.05 08:45sell16030.20114.65115.35114.45
32062006.07.05 09:45sell16040.40114.83115.43114.63
32072006.07.05 10:00sell16050.80114.95115.45114.75
32082006.07.05 11:45sell16061.60115.10115.50114.90
32092006.07.05 13:15t/p16061.60114.90115.50114.90278.3914503.22
32102006.07.05 13:15close16050.80114.95115.45114.750.0014503.22
32112006.07.05 13:30close16040.40114.95115.43114.63-41.7614461.46
32122006.07.05 13:45close16030.20114.94115.35114.45-50.4614411.00
32132006.07.05 14:00sell16070.20114.92115.62114.72
32142006.07.05 15:00t/p16070.20114.72115.62114.7234.8714445.87
32152006.07.05 15:00sell16080.20114.69115.39114.49
32162006.07.05 15:30sell16090.40115.06115.66114.86
32172006.07.05 16:15sell16100.80115.20115.70115.00
32182006.07.05 16:30s/l16080.20115.39115.39114.49-121.3814324.49
32192006.07.05 16:30sell16110.80115.31115.81115.11
32202006.07.05 16:45sell16121.60115.44115.84115.24
32212006.07.05 17:15s/l16090.40115.66115.66114.86-207.5214116.97
32222006.07.05 17:15close16121.60115.65115.84115.24-290.5313826.44
32232006.07.05 17:30close16110.80115.65115.81115.11-235.1913591.25
32242006.07.05 17:45s/l16100.80115.70115.70115.00-345.7813245.47
32252006.07.05 19:15sell16130.20115.63116.33115.43
32262006.07.05 22:15sell16140.40115.74116.34115.54
32272006.07.06 02:15t/p16140.40115.54116.34115.5451.6613297.13
32282006.07.06 02:15close16130.20115.57116.33115.431.6013298.73
32292006.07.06 02:30sell16150.20115.55116.25115.35
32302006.07.06 04:00sell16160.40115.68116.28115.48
32312006.07.06 04:45close16160.40115.50116.28115.4862.3413361.07
32322006.07.06 05:00close16150.20115.56116.25115.35-1.7313359.34
32332006.07.06 05:15buy16170.20115.57114.87115.77
32342006.07.06 15:30buy16180.40115.46114.86115.66
32352006.07.06 15:45buy16190.80115.35114.85115.55
32362006.07.06 16:30buy16201.60115.17114.77115.37
32372006.07.07 10:30s/l16170.20114.87114.87115.77-119.3113240.03
32382006.07.07 10:30s/l16180.40114.86114.86115.66-203.7913036.24
32392006.07.07 10:30close16201.60114.88114.77115.37-383.4212652.82
32402006.07.07 10:45s/l16190.80114.85114.85115.55-337.5912315.23
32412006.07.07 10:45buy16210.20115.03114.33115.23
32422006.07.07 11:45buy16220.40114.82114.22115.02
32432006.07.07 13:15buy16230.80114.64114.14114.84
32442006.07.07 13:45t/p16230.80114.84114.14114.84139.4412454.67
32452006.07.07 13:45close16220.40114.75114.22115.02-24.4012430.27
32462006.07.07 14:00close16210.20114.77114.33115.23-45.3112384.96
32472006.07.07 14:15buy16240.20114.80114.10115.00
32482006.07.07 15:30buy16250.40114.38113.78114.58
32492006.07.07 15:45s/l16240.20114.10114.10115.00-123.0012261.96
32502006.07.07 15:45buy16260.40113.85113.25114.05
32512006.07.07 16:00t/p16260.40114.05113.25114.0570.0912332.05
32522006.07.07 16:00buy16270.40114.17113.57114.37
32532006.07.07 17:45buy16280.80113.94113.44114.14
32542006.07.10 05:15s/l16250.40113.78113.78114.58-205.6412126.41
32552006.07.10 05:15close16280.80113.87113.44114.14-38.9412087.47
32562006.07.10 05:30close16270.40113.88113.57114.37-96.7411990.73
32572006.07.10 05:45sell16290.20113.83114.53113.63
32582006.07.10 07:30t/p16290.20113.63114.53113.6335.1912025.92
32592006.07.10 07:30sell16300.20113.63114.33113.43
32602006.07.10 12:45sell16310.40113.80114.40113.60
32612006.07.10 16:00sell16320.80113.99114.49113.79
32622006.07.10 16:45sell16331.60114.19114.59113.99
32632006.07.10 19:00t/p16331.60113.99114.59113.99280.7112306.63
32642006.07.10 19:00close16320.80114.00114.49113.79-7.0212299.61
32652006.07.10 19:15close16310.40114.05114.40113.60-87.6812211.93
32662006.07.10 19:30close16300.20114.11114.33113.43-84.1312127.80
32672006.07.10 19:45sell16340.20114.06114.76113.86
32682006.07.10 21:00sell16350.40114.21114.81114.01
32692006.07.11 02:00sell16360.80114.34114.84114.14
32702006.07.11 04:00t/p16360.80114.14114.84114.14140.1712267.97
32712006.07.11 04:00close16350.40114.15114.81114.0115.1712283.14
32722006.07.11 04:15close16340.20114.13114.76113.86-15.2012267.94
32732006.07.11 04:30sell16370.20114.12114.82113.92
32742006.07.11 10:00sell16380.40114.30114.90114.10
32752006.07.11 13:15sell16390.80114.42114.92114.22
32762006.07.11 15:30close16390.80114.29114.92114.2291.0012358.94
32772006.07.11 15:45close16380.40114.35114.90114.10-17.4912341.45
32782006.07.11 16:00close16370.20114.40114.82113.92-48.9512292.50
32792006.07.11 16:30sell16400.20114.35115.05114.15
32802006.07.11 18:30t/p16400.20114.15115.05114.1535.0312327.53
32812006.07.11 18:30sell16410.20114.15114.85113.95
32822006.07.11 19:45sell16420.40114.26114.86114.06
32832006.07.12 05:00sell16430.80114.37114.87114.17
32842006.07.12 11:00sell16441.60114.55114.95114.35
32852006.07.12 13:00s/l16410.20114.85114.85113.95-124.8212202.72
32862006.07.12 13:00s/l16420.40114.86114.86114.06-214.8011987.92
32872006.07.12 13:00s/l16430.80114.87114.87114.17-348.2611639.66
32882006.07.12 13:00close16441.60114.86114.95114.35-431.8311207.83
32892006.07.12 13:15sell16450.20114.75115.45114.55
32902006.07.12 13:45sell16460.40114.89115.49114.69
32912006.07.12 14:30sell16470.80115.19115.69114.99
32922006.07.12 15:45s/l16450.20115.45115.45114.55-121.2711086.56
32932006.07.12 15:45s/l16460.40115.49115.49114.69-207.9110878.65
32942006.07.12 15:45close16470.80115.44115.69114.99-173.2510705.40
32952006.07.12 16:00buy16480.20115.39114.69115.59
32962006.07.12 17:15t/p16480.20115.59114.69115.5934.6010740.00
32972006.07.12 17:30sell16490.20115.60116.30115.40
32982006.07.13 02:00t/p16490.20115.40116.30115.4025.8910765.89
32992006.07.13 02:45sell16500.20115.35116.05115.15
33002006.07.13 08:00sell16510.40115.45116.05115.25
33012006.07.13 10:45t/p16510.40115.25116.05115.2569.4710835.36
33022006.07.13 10:45close16500.20115.16116.05115.1533.0010868.36
33032006.07.13 11:00sell16520.20115.11115.81114.91
33042006.07.13 13:00sell16530.40115.24115.84115.04
33052006.07.13 14:00sell16540.80115.42115.92115.22
33062006.07.13 15:45t/p16540.80115.22115.92115.22138.8511007.21
33072006.07.13 15:45close16530.40115.23115.84115.043.4711010.68
33082006.07.13 16:00close16520.20115.29115.81114.91-31.2310979.45
33092006.07.13 16:15sell16550.20115.17115.87114.97
33102006.07.13 18:15sell16560.40115.37115.97115.17
33112006.07.14 04:00sell16570.80115.52116.02115.32
33122006.07.14 04:30s/l16550.20115.87115.87114.97-123.8910855.56
33132006.07.14 04:30close16570.80115.74116.02115.32-152.0610703.50
33142006.07.14 04:45close16560.40115.80115.97115.17-154.3810549.12
33152006.07.14 05:00buy16580.20115.78115.08115.98
33162006.07.14 07:00t/p16580.20115.98115.08115.9834.5110583.63
33172006.07.14 09:15buy16590.20115.94115.24116.14
33182006.07.14 09:30t/p16590.20116.14115.24116.1434.4810618.11
33192006.07.14 09:30buy16600.20116.05115.35116.25
33202006.07.14 10:30buy16610.40115.93115.33116.13
33212006.07.14 11:00buy16620.80115.72115.22115.92
33222006.07.14 15:15t/p16620.80115.92115.22115.92138.0410756.15
33232006.07.14 15:15close16610.40115.91115.33116.13-6.9010749.25
33242006.07.14 15:30close16600.20115.85115.35116.25-34.5310714.72
33252006.07.14 15:45buy16630.20115.89115.19116.09
33262006.07.14 16:15t/p16630.20116.09115.19116.0934.4410749.16
33272006.07.14 16:15buy16640.20116.18115.48116.38
33282006.07.17 09:00t/p16640.20116.38115.48116.3836.9310786.09
33292006.07.17 09:00buy16650.20116.44115.74116.64
33302006.07.17 11:15t/p16650.20116.64115.74116.6434.2910820.38
33312006.07.17 11:15buy16660.20116.67115.97116.87
33322006.07.17 11:45t/p16660.20116.87115.97116.8734.2410854.62
33332006.07.17 11:45buy16670.20116.86116.16117.06
33342006.07.17 13:15t/p16670.20117.06116.16117.0634.1610888.78
33352006.07.17 13:15buy16680.20117.13116.43117.33
33362006.07.17 14:30buy16690.40116.98116.38117.18
33372006.07.17 16:30t/p16690.40117.18116.38117.1868.2410957.02
33382006.07.17 16:30close16680.20117.23116.43117.3317.0610974.08
33392006.07.17 19:30buy16700.20117.19116.49117.39
33402006.07.18 02:30buy16710.40117.00116.40117.20
33412006.07.18 05:45buy16720.80116.89116.39117.09
33422006.07.18 10:15buy16731.60116.78116.38116.98
33432006.07.18 11:15close16731.60116.93116.38116.98205.2511179.33
33442006.07.18 11:30close16720.80116.91116.39117.0913.6911193.02
33452006.07.18 11:45close16710.40116.95116.40117.20-17.1011175.92
33462006.07.18 12:00close16700.20116.97116.49117.39-35.0611140.86
33472006.07.18 12:15buy16740.20117.03116.33117.23
33482006.07.18 13:30buy16750.40116.88116.28117.08
33492006.07.18 15:45t/p16750.40117.08116.28117.0868.3511209.21
33502006.07.18 15:45close16740.20117.04116.33117.231.7111210.92
33512006.07.18 16:00buy16760.20117.05116.35117.25
33522006.07.18 17:45t/p16760.20117.25116.35117.2534.1011245.02
33532006.07.18 17:45buy16770.20117.34116.64117.54
33542006.07.18 19:45t/p16770.20117.54116.64117.5434.0311279.05
33552006.07.18 19:45buy16780.20117.60116.90117.80
33562006.07.18 20:30buy16790.40117.48116.88117.68
33572006.07.18 21:45buy16800.80117.38116.88117.58
33582006.07.19 04:15buy16811.60117.27116.87117.47
33592006.07.19 09:00close16811.60117.39116.87117.47163.5611442.61
33602006.07.19 09:15close16800.80117.33116.88117.58-23.8511418.76
33612006.07.19 09:30close16790.40117.48116.88117.685.1211423.88
33622006.07.19 09:45close16780.20117.41116.90117.80-29.8111394.07
33632006.07.19 11:00buy16820.20117.56116.86117.76
33642006.07.19 11:30buy16830.40117.44116.84117.64
33652006.07.19 13:00close16830.40117.61116.84117.6457.8211451.89
33662006.07.19 13:15close16820.20117.60116.86117.766.8011458.69
33672006.07.19 13:30buy16840.20117.68116.98117.88
33682006.07.19 17:15s/l16840.20116.98116.98117.88-119.6211339.07
33692006.07.19 19:00buy16850.20117.10116.40117.30
33702006.07.19 19:45buy16860.40116.96116.36117.16
33712006.07.19 20:00buy16870.80116.72116.22116.92
33722006.07.20 15:30t/p16870.80116.92116.22116.92167.5411506.61
33732006.07.20 15:30close16860.40116.94116.36117.168.5211515.13
33742006.07.20 15:45close16850.20116.90116.40117.30-26.5411488.59
33752006.07.20 16:00buy16880.20116.93116.23117.13
33762006.07.20 17:15buy16890.40116.74116.14116.94
33772006.07.20 23:00close16890.40116.94116.14116.9468.4111557.00
33782006.07.20 23:15close16880.20116.87116.23117.13-10.2711546.73
33792006.07.20 23:30buy16900.20116.93116.23117.13
33802006.07.21 05:45buy16910.40116.79116.19116.99
33812006.07.21 10:15buy16920.80116.69116.19116.89
33822006.07.21 10:45buy16931.60116.29115.89116.49
33832006.07.21 11:00s/l16900.20116.23116.23117.13-117.8411428.89
33842006.07.21 11:15s/l16910.40116.19116.19116.99-206.7611222.13
33852006.07.21 11:15s/l16920.80116.19116.19116.89-344.5910877.54
33862006.07.21 11:15close16931.60116.08115.89116.49-289.4610588.08
33872006.07.21 12:15buy16940.20116.12115.42116.32
33882006.07.21 13:15t/p16940.20116.32115.42116.3234.4110622.49
33892006.07.21 13:15buy16950.20116.27115.57116.47
33902006.07.21 13:30buy16960.40116.08115.48116.28
33912006.07.21 15:15buy16970.80115.89115.39116.09
33922006.07.21 16:45t/p16970.80116.09115.39116.09137.8610760.35
33932006.07.21 16:45close16960.40116.06115.48116.28-6.8910753.46
33942006.07.21 17:00close16950.20116.11115.57116.47-27.5610725.90
33952006.07.21 17:15buy16980.20116.12115.42116.32
33962006.07.21 18:30t/p16980.20116.32115.42116.3234.4010760.30
33972006.07.21 18:30buy16990.20116.32115.62116.52
33982006.07.21 21:45buy17000.40116.22115.62116.42
33992006.07.24 03:30close17000.40116.40115.62116.4266.9810827.28
34002006.07.24 03:45close16990.20116.45115.62116.5224.8910852.17
34012006.07.24 04:00buy17010.20116.57115.87116.77
34022006.07.24 09:00buy17020.40116.46115.86116.66
34032006.07.24 09:45close17020.40116.63115.86116.6658.3010910.47
34042006.07.24 10:00close17010.20116.65115.87116.7713.7210924.19
34052006.07.24 10:15buy17030.20116.70116.00116.90
34062006.07.24 21:15t/p17030.20116.90116.00116.9034.2310958.42
34072006.07.24 21:15buy17040.20116.89116.19117.09
34082006.07.24 23:30buy17050.40116.75116.15116.95
34092006.07.25 03:30t/p17050.40116.95116.15116.9573.5511031.97
34102006.07.25 03:30close17040.20116.91116.19117.095.9811037.95
34112006.07.25 03:45buy17060.20116.93116.23117.13
34122006.07.25 04:15buy17070.40116.81116.21117.01
34132006.07.25 07:45buy17080.80116.65116.15116.85
34142006.07.25 10:45close17080.80116.79116.15116.8595.9011133.85
34152006.07.25 11:00close17070.40116.82116.21117.013.4211137.27
34162006.07.25 11:15close17060.20116.78116.23117.13-25.6911111.58
34172006.07.25 11:30buy17090.20116.87116.17117.07
34182006.07.25 12:30buy17100.40116.77116.17116.97
34192006.07.25 16:00buy17110.80116.65116.15116.85
34202006.07.25 17:15t/p17110.80116.85116.15116.85136.9011248.48
34212006.07.25 17:15close17100.40116.87116.17116.9734.2311282.71
34222006.07.25 17:30close17090.20116.83116.17117.07-6.8511275.86
34232006.07.25 17:45buy17120.20116.88116.18117.08
34242006.07.25 18:15t/p17120.20117.08116.18117.0834.1711310.03
34252006.07.25 18:15buy17130.20117.10116.40117.30
34262006.07.25 19:00t/p17130.20117.30116.40117.3034.1011344.13
34272006.07.25 19:00buy17140.20117.33116.63117.53
34282006.07.25 22:00buy17150.40117.21116.61117.41
34292006.07.26 03:30buy17160.80117.10116.60117.30
34302006.07.26 09:45buy17171.60116.99116.59117.19
34312006.07.26 20:45s/l17140.20116.63116.63117.53-117.4111226.72
34322006.07.26 20:45s/l17150.40116.61116.61117.41-200.5511026.17
34332006.07.26 20:45s/l17160.80116.60116.60117.30-342.7910683.38
34342006.07.26 20:45close17171.60116.69116.59117.19-411.3510272.03
34352006.07.26 23:00buy17180.20116.36115.66116.56
34362006.07.27 00:00buy17190.40116.24115.64116.44
34372006.07.27 03:15t/p17190.40116.44115.64116.4468.7510340.78
34382006.07.27 03:15close17180.20116.37115.66116.569.4010350.18
34392006.07.27 03:30sell17200.20116.28116.98116.08
34402006.07.27 09:15t/p17200.20116.08116.98116.0834.4510384.63
34412006.07.27 09:15sell17210.20116.08116.78115.88
34422006.07.27 11:45t/p17210.20115.88116.78115.8834.5110419.14
34432006.07.27 11:45sell17220.20115.87116.57115.67
34442006.07.27 12:15t/p17220.20115.67116.57115.6734.5810453.72
34452006.07.27 12:15sell17230.20115.67116.37115.47
34462006.07.27 15:45sell17240.40115.79116.39115.59
34472006.07.27 16:15t/p17230.20115.47116.37115.4734.6510488.37
34482006.07.27 16:15t/p17240.40115.59116.39115.5969.3010557.67
34492006.07.27 16:15buy17250.20115.44114.74115.64
34502006.07.27 17:30t/p17250.20115.64114.74115.6434.6310592.30
34512006.07.27 17:30buy17260.20115.53114.83115.73
34522006.07.27 21:15t/p17260.20115.73114.83115.7334.5510626.85
34532006.07.27 21:15buy17270.20115.82115.12116.02
34542006.07.28 06:30buy17280.40115.69115.09115.89
34552006.07.28 07:45buy17290.80115.54115.04115.74
34562006.07.28 09:15buy17301.60115.38114.98115.58
34572006.07.28 10:30t/p17301.60115.58114.98115.58276.8410903.69
34582006.07.28 10:30close17290.80115.59115.04115.7434.6110938.30
34592006.07.28 10:45close17280.40115.58115.09115.89-38.0710900.23
34602006.07.28 11:00close17270.20115.57115.12116.02-40.7010859.53
34612006.07.28 11:15buy17310.20115.61114.91115.81
34622006.07.28 11:45buy17320.40115.47114.87115.67
34632006.07.28 12:45buy17330.80115.35114.85115.55
34642006.07.28 13:15t/p17330.80115.55114.85115.55138.5110998.04
34652006.07.28 13:15close17320.40115.51114.87115.6713.8511011.89
34662006.07.28 13:30close17310.20115.47114.91115.81-24.2510987.64
34672006.07.28 13:45buy17340.20115.58114.88115.78
34682006.07.28 15:00t/p17340.20115.78114.88115.7834.5611022.20
34692006.07.28 15:00buy17350.20115.76115.06115.96
34702006.07.28 15:30buy17360.40115.65115.05115.85
34712006.07.28 15:45s/l17350.20115.06115.06115.96-121.7610900.44
34722006.07.28 15:45s/l17360.40115.05115.05115.85-208.7310691.71
34732006.07.28 15:45sell17370.20114.98115.68114.78
34742006.07.28 16:30t/p17370.20114.78115.68114.7834.8310726.54
34752006.07.28 16:30sell17380.20114.81115.51114.61
34762006.07.31 05:45t/p17380.20114.61115.51114.6131.9710758.51
34772006.07.31 05:45sell17390.20114.57115.27114.37
34782006.07.31 08:15t/p17390.20114.37115.27114.3734.9810793.49
34792006.07.31 08:15sell17400.20114.30115.00114.10
34802006.07.31 10:45sell17410.40114.48115.08114.28
34812006.07.31 14:45t/p17410.40114.28115.08114.2869.9910863.48
34822006.07.31 14:45close17400.20114.30115.00114.100.0010863.48
34832006.07.31 15:00sell17420.20114.26114.96114.06
34842006.07.31 17:30sell17430.40114.43115.03114.23
34852006.07.31 20:00sell17440.80114.63115.13114.43
34862006.07.31 21:15sell17451.60114.74115.14114.54
34872006.07.31 22:15close17451.60114.61115.14114.54181.4911044.97
34882006.07.31 22:30close17440.80114.65115.13114.43-13.9611031.01
34892006.07.31 22:45close17430.40114.67115.03114.23-83.7210947.29
34902006.07.31 23:00close17420.20114.69114.96114.06-74.9810872.31
34912006.07.31 23:15sell17460.20114.63115.33114.43
34922006.08.01 06:15sell17470.40114.73115.33114.53
34932006.08.01 15:45sell17480.80115.03115.53114.83
34942006.08.01 17:30s/l17460.20115.33115.33114.43-124.2810748.04
34952006.08.01 17:30s/l17470.40115.33115.33114.53-208.0210540.02
34962006.08.01 17:30close17480.80115.37115.53114.83-235.7610304.26
34972006.08.01 18:00sell17490.20115.15115.85114.95
34982006.08.01 19:15t/p17490.20114.95115.85114.9534.8810339.14
34992006.08.01 19:15sell17500.20114.68115.38114.48
35002006.08.02 01:45t/p17500.20114.48115.38114.4831.9910371.13
35012006.08.02 02:30sell17510.20114.50115.20114.30
35022006.08.02 05:45t/p17510.20114.30115.20114.3035.0010406.13
35032006.08.02 05:45sell17520.20114.27114.97114.07
35042006.08.02 09:00sell17530.40114.41115.01114.21
35052006.08.02 12:00sell17540.80114.55115.05114.35
35062006.08.02 14:45sell17551.60114.66115.06114.46
35072006.08.02 16:30t/p17540.80114.35115.05114.35139.7810545.91
35082006.08.02 16:30t/p17551.60114.46115.06114.46279.5710825.48
35092006.08.02 16:30close17530.40114.46115.01114.21-17.4710808.01
35102006.08.02 16:45close17520.20114.53114.97114.07-45.4010762.61
35112006.08.02 17:00sell17560.20114.63115.33114.43
35122006.08.03 03:45sell17570.40114.73115.33114.53
35132006.08.03 04:15sell17580.80114.87115.37114.67
35142006.08.03 04:30close17580.80114.71115.37114.67111.5910874.20
35152006.08.03 04:45close17570.40114.74115.33114.53-3.4910870.71
35162006.08.03 05:00close17560.20114.79115.33114.43-36.6610834.05
35172006.08.03 05:15sell17590.20114.73115.43114.53
35182006.08.03 11:45sell17600.40114.93115.53114.73
35192006.08.03 12:30sell17610.80115.05115.55114.85
35202006.08.03 15:00close17610.80114.92115.55114.8590.5010924.55
35212006.08.03 15:15close17600.40114.90115.53114.7310.4410934.99
35222006.08.03 15:30close17590.20114.86115.43114.53-22.6410912.35
35232006.08.03 15:45sell17620.20114.71115.41114.51
35242006.08.03 16:00sell17630.40114.81115.41114.61
35252006.08.03 16:15sell17640.80114.92115.42114.72
35262006.08.03 16:30sell17651.60115.08115.48114.88
35272006.08.03 16:45close17651.60114.94115.48114.88194.8811107.23
35282006.08.03 17:00close17640.80114.94115.42114.72-13.9211093.31
35292006.08.03 17:15close17630.40114.94115.41114.61-45.2411048.07
35302006.08.03 17:30close17620.20114.93115.41114.51-38.2811009.79
35312006.08.03 17:45sell17660.20114.84115.54114.64
35322006.08.03 18:00sell17670.40115.07115.67114.87
35332006.08.03 18:15sell17680.80115.19115.69114.99
35342006.08.03 21:30close17680.80115.04115.69114.99104.3111114.10
35352006.08.03 21:45close17670.40114.95115.67114.8741.7611155.86
35362006.08.03 22:00close17660.20114.94115.54114.64-17.4011138.46
35372006.08.03 22:15sell17690.20114.96115.66114.76
35382006.08.04 01:45sell17700.40115.06115.66114.86
35392006.08.04 02:15sell17710.80115.18115.68114.98
35402006.08.04 12:15sell17721.60115.33115.73115.13
35412006.08.04 15:30close17721.60115.19115.73115.13194.4611332.92
35422006.08.04 16:00t/p17690.20114.76115.66114.7632.0311364.96
35432006.08.04 16:00t/p17700.40114.86115.66114.8669.9111434.87
35442006.08.04 16:00t/p17710.80114.98115.68114.98139.8111574.68
35452006.08.04 16:00sell17730.20114.41115.11114.21
35462006.08.04 17:00t/p17730.20114.21115.11114.2134.9911609.67
35472006.08.04 17:00sell17740.20114.29114.99114.09
35482006.08.04 18:00t/p17740.20114.09114.99114.0935.0211644.69
35492006.08.04 18:00sell17750.20114.20114.90114.00
35502006.08.04 21:45sell17760.40114.32114.92114.12
35512006.08.07 06:30sell17770.80114.42114.92114.22
35522006.08.07 07:15sell17781.60114.54114.94114.34
35532006.08.07 12:45s/l17750.20114.90114.90114.00-124.6811520.01
35542006.08.07 12:45s/l17760.40114.92114.92114.12-214.5611305.45
35552006.08.07 12:45s/l17770.80114.92114.92114.22-347.8610957.59
35562006.08.07 12:45s/l17781.60114.94114.94114.34-556.5710401.02
35572006.08.07 13:15sell17790.20114.87115.57114.67
35582006.08.07 15:00sell17800.40114.98115.58114.78
35592006.08.07 21:30sell17810.80115.09115.59114.89
35602006.08.08 00:45sell17821.60115.20115.60115.00
35612006.08.08 03:30close17821.60115.08115.60115.00166.8410567.86
35622006.08.08 03:45close17810.80115.04115.59114.8923.0710590.93
35632006.08.08 04:00close17800.40115.00115.58114.78-12.8110578.11
35642006.08.08 04:15close17790.20115.04115.57114.67-32.4810545.64
35652006.08.08 04:30sell17830.20114.99115.69114.79
35662006.08.08 05:15sell17840.40115.09115.69114.89
35672006.08.08 09:00sell17850.80115.20115.70115.00
35682006.08.08 11:30close17850.80115.05115.70115.00104.3010649.94
35692006.08.08 11:45close17840.40115.08115.69114.893.4810653.42
35702006.08.08 12:00close17830.20115.09115.69114.79-17.3810636.04
35712006.08.08 12:15buy17860.20115.13114.43115.33
35722006.08.08 14:00buy17870.40115.01114.41115.21
35732006.08.08 21:15t/p17870.40115.21114.41115.2169.8110705.85
35742006.08.08 21:15close17860.20114.61114.43115.33-90.7410615.11
35752006.08.08 21:30buy17880.20115.16114.46115.36
35762006.08.08 21:45buy17890.40114.97114.37115.17
35772006.08.08 23:15t/p17890.40115.17114.37115.1769.4910684.60
35782006.08.08 23:15close17880.20115.13114.46115.36-5.2110679.39
35792006.08.08 23:30buy17900.20115.22114.52115.42
35802006.08.09 01:30t/p17900.20115.42114.52115.4237.1810716.57
35812006.08.09 01:30buy17910.20115.57114.87115.77
35822006.08.09 09:00buy17920.40115.39114.79115.59
35832006.08.09 09:15buy17930.80115.25114.75115.45
35842006.08.09 11:30buy17941.60115.13114.73115.33
35852006.08.09 13:45s/l17910.20114.87114.87115.77-121.9010594.67
35862006.08.09 13:45close17941.60114.85114.73115.33-390.0710204.60
35872006.08.09 14:00close17930.80114.87114.75115.45-264.659939.95
35882006.08.09 14:15s/l17920.40114.79114.79115.59-208.999730.96
35892006.08.09 14:15sell17950.20114.84115.54114.64
35902006.08.09 15:00sell17960.40114.97115.57114.77
35912006.08.09 16:15sell17970.80115.09115.59114.89
35922006.08.09 21:30sell17981.60115.29115.69115.09
35932006.08.10 07:15close17981.60115.13115.69115.09152.149883.09
35942006.08.10 07:30close17970.80115.11115.59114.89-49.019834.08
35952006.08.10 07:45close17960.40115.13115.57114.77-73.159760.94
35962006.08.10 08:00close17950.20115.16115.54114.64-64.359696.59
35972006.08.10 08:15sell17990.20115.06115.76114.86
35982006.08.10 09:00sell18000.40115.17115.77114.97
35992006.08.10 10:15t/p18000.40114.97115.77114.9769.609766.19
36002006.08.10 10:15close17990.20114.94115.76114.8620.889787.07
36012006.08.10 10:30sell18010.20114.95115.65114.75
36022006.08.10 15:00t/p18010.20114.75115.65114.7534.869821.93
36032006.08.10 15:00sell18020.20114.74115.44114.54
36042006.08.10 15:30sell18030.40114.86115.46114.66
36052006.08.10 16:45sell18040.80115.02115.52114.82
36062006.08.10 17:30sell18051.60115.24115.64115.04
36072006.08.10 17:45s/l18020.20115.44115.44114.54-121.289700.65
36082006.08.10 17:45sell18061.60115.41115.81115.21
36092006.08.10 18:00s/l18030.40115.46115.46114.66-207.929492.73
36102006.08.10 18:00s/l18040.80115.52115.52114.82-346.539146.20
36112006.08.10 18:00close18061.60115.43115.81115.21-27.729118.48
36122006.08.10 18:15close18051.60115.53115.64115.04-401.638716.85
36132006.08.10 18:30buy18070.20115.48114.78115.68
36142006.08.10 21:30buy18080.40115.35114.75115.55
36152006.08.11 01:15buy18090.80115.21114.71115.41
36162006.08.11 03:00t/p18090.80115.41114.71115.41138.678855.52
36172006.08.11 03:00close18080.40115.38114.75115.5515.528871.04
36182006.08.11 03:15close18070.20115.31114.78115.68-26.938844.11
36192006.08.11 03:30buy18100.20115.31114.61115.51
36202006.08.11 05:30t/p18100.20115.51114.61115.5134.638878.74
36212006.08.11 05:30buy18110.20115.56114.86115.76
36222006.08.11 09:30t/p18110.20115.76114.86115.7634.578913.31
36232006.08.11 09:30buy18120.20115.73115.03115.93
36242006.08.11 11:30t/p18120.20115.93115.03115.9334.508947.81
36252006.08.11 11:30buy18130.20115.98115.28116.18
36262006.08.11 15:45t/p18130.20116.18115.28116.1834.398982.20
36272006.08.11 15:45buy18140.20116.33115.63116.53
36282006.08.11 16:30buy18150.40116.17115.57116.37
36292006.08.11 16:45buy18160.80116.00115.50116.20
36302006.08.11 19:00close18160.80116.19115.50116.20130.829113.02
36312006.08.11 19:15close18150.40116.21115.57116.3713.779126.79
36322006.08.11 19:30close18140.20116.25115.63116.53-13.769113.03
36332006.08.11 19:45buy18170.20116.20115.50116.40
36342006.08.11 21:30t/p18170.20116.40115.50116.4034.379147.40
36352006.08.11 21:30buy18180.20116.42115.72116.62
36362006.08.11 22:45buy18190.40116.30115.70116.50
36372006.08.14 10:30t/p18180.20116.62115.72116.6236.889184.28
36382006.08.14 10:30t/p18190.40116.50115.70116.5073.759258.03
36392006.08.14 10:30buy18200.20116.60115.90116.80
36402006.08.14 11:15buy18210.40116.49115.89116.69
36412006.08.14 15:30t/p18210.40116.69115.89116.6968.589326.61
36422006.08.14 15:30close18200.20116.65115.90116.808.579335.18
36432006.08.14 18:15buy18220.20116.45115.75116.65
36442006.08.14 21:00t/p18220.20116.65115.75116.6534.299369.47
36452006.08.14 21:00buy18230.20116.68115.98116.88
36462006.08.15 02:45buy18240.40116.56115.96116.76
36472006.08.15 10:15buy18250.80116.44115.94116.64
36482006.08.15 12:00close18250.80116.59115.94116.64102.929472.39
36492006.08.15 12:15close18240.40116.58115.96116.766.869479.25
36502006.08.15 12:45close18230.20116.56115.98116.88-18.039461.22
36512006.08.15 13:00buy18260.20116.60115.90116.80
36522006.08.15 15:45buy18270.40116.34115.74116.54
36532006.08.15 16:00buy18280.80116.14115.64116.34
36542006.08.15 16:45buy18291.60115.96115.56116.16
36552006.08.15 17:00s/l18260.20115.90115.90116.80-120.779340.45
36562006.08.15 21:30close18291.60116.10115.56116.16192.949533.39
36572006.08.15 21:45close18280.80116.12115.64116.34-13.789519.61
36582006.08.15 22:00close18270.40116.10115.74116.54-82.699436.92
36592006.08.15 22:15buy18300.20116.13115.43116.33
36602006.08.16 01:45buy18310.40116.02115.42116.22
36612006.08.16 13:15close18310.40116.19115.42116.2258.529495.44
36622006.08.16 13:30close18300.20116.17115.43116.339.459504.89
36632006.08.16 13:45buy18320.20116.19115.49116.39
36642006.08.16 15:45buy18330.40115.83115.23116.03
36652006.08.16 16:45buy18340.80115.71115.21115.91
36662006.08.16 21:45t/p18340.80115.91115.21115.91138.049642.93
36672006.08.16 21:45close18330.40115.91115.23116.0327.619670.54
36682006.08.16 22:00close18320.20115.85115.49116.39-58.709611.84
36692006.08.16 22:15buy18350.20115.90115.20116.10
36702006.08.17 03:00buy18360.40115.79115.19115.99
36712006.08.17 04:15buy18370.80115.64115.14115.84
36722006.08.17 10:15buy18381.60115.51115.11115.71
36732006.08.17 11:45s/l18350.20115.20115.20116.10-113.829498.02
36742006.08.17 11:45s/l18360.40115.19115.19115.99-208.289289.74
36752006.08.17 11:45close18381.60115.23115.11115.71-388.798900.95
36762006.08.17 12:00close18370.80115.30115.14115.84-235.918665.04
36772006.08.17 12:15buy18390.20115.37114.67115.57
36782006.08.17 17:45t/p18390.20115.57114.67115.5734.648699.68
36792006.08.17 17:45buy18400.20115.51114.81115.71
36802006.08.17 20:00t/p18400.20115.71114.81115.7134.548734.22
36812006.08.17 20:00buy18410.20115.82115.12116.02
36822006.08.17 20:30t/p18410.20116.02115.12116.0234.508768.72
36832006.08.17 20:30buy18420.20115.99115.29116.19
36842006.08.18 12:30buy18430.40115.77115.17115.97
36852006.08.18 12:45buy18440.80115.59115.09115.79
36862006.08.18 14:00t/p18440.80115.79115.09115.79138.188906.90
36872006.08.18 14:00close18430.40115.79115.17115.976.918913.81
36882006.08.18 14:15close18420.20115.80115.29116.19-30.268883.55
36892006.08.18 14:30buy18450.20115.94115.24116.14
36902006.08.18 16:45buy18460.40115.76115.16115.96
36912006.08.18 17:00buy18470.80115.64115.14115.84
36922006.08.18 17:15close18470.80115.79115.14115.84103.648987.19
36932006.08.18 17:30t/p18460.40115.96115.16115.9669.059056.24
36942006.08.18 17:30close18450.20115.85115.24116.14-15.549040.70
36952006.08.18 17:45buy18480.20115.87115.17116.07
36962006.08.18 18:00buy18490.40115.75115.15115.95
36972006.08.18 20:45close18490.40115.91115.15115.9555.229095.92
36982006.08.18 21:00close18480.20115.93115.17116.0710.359106.27
36992006.08.18 21:15buy18500.20115.95115.25116.15
37002006.08.18 22:15buy18510.40115.83115.23116.03
37012006.08.21 01:45buy18520.80115.71115.21115.91
37022006.08.21 07:00buy18531.60115.59115.19115.79
37032006.08.21 09:45t/p18531.60115.79115.19115.79276.399382.66
37042006.08.21 09:45close18520.80115.78115.21115.9148.379431.03
37052006.08.21 10:00close18510.40115.60115.23116.03-74.469356.57
37062006.08.21 10:15close18500.20115.57115.25116.15-63.209293.37
37072006.08.21 10:30sell18540.20115.49116.19115.29
37082006.08.21 11:30sell18550.40115.63116.23115.43
37092006.08.21 14:30sell18560.80115.74116.24115.54
37102006.08.21 18:15sell18571.60115.87116.27115.67
37112006.08.22 03:45s/l18540.20116.19116.19115.29-123.419169.96
37122006.08.22 03:45close18571.60116.20116.27115.67-477.808692.16
37132006.08.22 04:00close18560.80116.14116.24115.54-287.238404.93
37142006.08.22 04:15close18550.40116.17116.23115.43-191.788213.15
37152006.08.22 04:30sell18580.20116.11116.81115.91
37162006.08.22 11:00sell18590.40116.29116.89116.09
37172006.08.22 14:30t/p18590.40116.09116.89116.0968.868282.01
37182006.08.22 14:30close18580.20116.19116.81115.91-13.778268.24
37192006.08.22 14:45sell18600.20116.17116.87115.97
37202006.08.22 15:00sell18610.40116.30116.90116.10
37212006.08.22 15:15sell18620.80116.41116.91116.21
37222006.08.22 16:45sell18631.60116.51116.91116.31
37232006.08.22 21:00s/l18600.20116.87116.87115.97-119.818148.43
37242006.08.22 21:00close18631.60116.85116.91116.31-465.557682.88
37252006.08.22 21:15close18620.80116.81116.91116.21-273.957408.93
37262006.08.22 21:30close18610.40116.72116.90116.10-143.937265.00
37272006.08.22 22:15sell18640.20116.61117.31116.41
37282006.08.23 03:15t/p18640.20116.41117.31116.4131.437296.43
37292006.08.23 03:15sell18650.20116.39117.09116.19
37302006.08.23 10:30t/p18650.20116.19117.09116.1934.437330.86
37312006.08.23 10:30sell18660.20116.13116.83115.93
37322006.08.23 11:15sell18670.40116.29116.89116.09
37332006.08.23 17:30sell18680.80116.42116.92116.22
37342006.08.23 18:00sell18691.60116.53116.93116.33
37352006.08.23 20:45close18691.60116.41116.93116.33164.937495.79
37362006.08.23 21:00close18680.80116.46116.92116.22-27.487468.31
37372006.08.23 21:15close18670.40116.42116.89116.09-44.677423.64
37382006.08.23 21:30close18660.20116.39116.83115.93-44.687378.96
37392006.08.23 21:45sell18700.20116.32117.02116.12
37402006.08.23 23:45sell18710.40116.46117.06116.26
37412006.08.24 14:15close18710.40116.29117.06116.2640.917419.88
37422006.08.24 14:30close18700.20116.37117.02116.12-17.377402.51
37432006.08.24 14:45sell18720.20116.31117.01116.11
37442006.08.24 19:00sell18730.40116.42117.02116.22
37452006.08.24 19:45sell18740.80116.54117.04116.34
37462006.08.25 03:00sell18751.60116.66117.06116.46
37472006.08.25 09:15s/l18720.20117.01117.01116.11-122.617279.90
37482006.08.25 09:15close18751.60116.98117.06116.46-437.686842.22
37492006.08.25 09:30s/l18730.40117.02117.02116.22-210.646631.58
37502006.08.25 09:30s/l18740.80117.04117.04116.34-353.026278.56
37512006.08.25 09:30buy18760.20117.19116.49117.39
37522006.08.25 15:45t/p18760.20117.39116.49117.3934.076312.63
37532006.08.25 15:45buy18770.20117.42116.72117.62
37542006.08.25 17:00buy18780.40117.21116.61117.41
37552006.08.25 17:30t/p18780.40117.41116.61117.4168.156380.78
37562006.08.25 17:30close18770.20117.38116.72117.62-6.826373.96
37572006.08.25 17:45buy18790.20117.41116.71117.61
37582006.08.25 18:15buy18800.40117.17116.57117.37
37592006.08.25 19:15t/p18800.40117.37116.57117.3768.186442.14
37602006.08.25 19:15close18790.20117.34116.71117.61-11.936430.21
37612006.08.25 19:30buy18810.20117.32116.62117.52
37622006.08.28 04:45buy18820.40117.20116.60117.40
37632006.08.28 10:30buy18830.80117.07116.57117.27
37642006.08.28 14:00buy18841.60116.96116.56117.16
37652006.08.28 14:30close18841.60117.07116.56117.16150.346580.55
37662006.08.28 14:45close18830.80117.01116.57117.27-41.026539.53
37672006.08.28 15:00close18820.40117.03116.60117.40-58.106481.43
37682006.08.28 15:15close18810.20117.07116.62117.52-40.156441.28
37692006.08.28 15:30buy18850.20117.10116.40117.30
37702006.08.29 04:00buy18860.40116.99116.39117.19
37712006.08.29 07:15buy18870.80116.87116.37117.07
37722006.08.29 08:30buy18881.60116.75116.35116.95
37732006.08.29 09:45t/p18881.60116.95116.35116.95273.506714.78
37742006.08.29 09:45close18870.80117.00116.37117.0788.896803.67
37752006.08.29 10:00close18860.40116.94116.39117.19-17.106786.57
37762006.08.29 10:15close18850.20116.85116.40117.30-40.236746.34
37772006.08.29 12:00buy18890.20116.86116.16117.06
37782006.08.29 12:30buy18900.40116.75116.15116.95
37792006.08.29 15:45buy18910.80116.64116.14116.84
37802006.08.29 16:30close18910.80116.77116.14116.8489.066835.40
37812006.08.29 16:45close18900.40116.73116.15116.95-6.856828.55
37822006.08.29 17:00close18890.20116.72116.16117.06-23.996804.56
37832006.08.29 17:15buy18920.20116.81116.11117.01
37842006.08.29 19:30t/p18920.20117.01116.11117.0134.196838.75
37852006.08.29 19:30buy18930.20117.01116.31117.21
37862006.08.29 21:15buy18940.40116.88116.28117.08
37872006.08.29 21:30buy18950.80116.76116.26116.96
37882006.08.29 22:00buy18961.60116.58116.18116.78
37892006.08.30 01:45close18961.60116.73116.18116.78226.087064.83
37902006.08.30 02:00close18950.80116.72116.26116.96-17.187047.65
37912006.08.30 02:15close18940.40116.68116.28117.08-63.446984.21
37922006.08.30 02:30close18930.20116.68116.31117.21-54.006930.21
37932006.08.30 02:45buy18970.20116.73116.03116.93
37942006.08.30 08:45t/p18970.20116.93116.03116.9334.206964.41
37952006.08.30 08:45buy18980.20116.98116.28117.18
37962006.08.30 10:00buy18990.40116.86116.26117.06
37972006.08.30 10:30t/p18990.40117.06116.26117.0668.347032.75
37982006.08.30 10:30close18980.20117.06116.28117.1813.677046.42
37992006.08.30 10:45buy19000.20117.10116.40117.30
38002006.08.30 11:30buy19010.40116.98116.38117.18
38012006.08.30 14:15t/p19010.40117.18116.38117.1868.307114.72
38022006.08.30 14:15close19000.20117.12116.40117.303.427118.14
38032006.08.30 14:30buy19020.20117.11116.41117.31
38042006.08.30 16:15buy19030.40116.96116.36117.16
38052006.08.30 19:15t/p19030.40117.16116.36117.1668.287186.42
38062006.08.30 19:15close19020.20117.15116.41117.316.837193.25
38072006.08.30 19:30buy19040.20117.19116.49117.39
38082006.08.31 02:00buy19050.40117.07116.47117.27
38092006.08.31 03:15t/p19050.40117.27116.47117.2768.187261.43
38102006.08.31 03:15close19040.20117.33116.49117.3931.547292.97
38112006.08.31 03:30buy19060.20117.33116.63117.53
38122006.08.31 04:45buy19070.40117.22116.62117.42
38132006.08.31 06:45t/p19070.40117.42116.62117.4268.147361.11
38142006.08.31 06:45close19060.20117.40116.63117.5311.937373.04
38152006.08.31 07:00buy19080.20117.46116.76117.66
38162006.08.31 09:15buy19090.40117.32116.72117.52
38172006.08.31 10:30buy19100.80117.22116.72117.42
38182006.08.31 12:45buy19111.60117.10116.70117.30
38192006.08.31 17:30t/p19111.60117.30116.70117.30272.627645.66
38202006.08.31 17:30close19100.80117.38116.72117.42109.057754.71
38212006.08.31 17:45close19090.40117.32116.72117.520.007754.71
38222006.08.31 18:00close19080.20117.29116.76117.66-28.997725.72
38232006.08.31 18:15buy19120.20117.31116.61117.51
38242006.09.01 05:30buy19130.40117.18116.58117.38
38252006.09.01 11:00t/p19130.40117.38116.58117.3868.167793.88
38262006.09.01 11:00close19120.20117.37116.61117.5112.787806.66
38272006.09.01 11:15buy19140.20117.36116.66117.56
38282006.09.01 16:00buy19150.40117.22116.62117.42
38292006.09.01 16:30t/p19150.40117.42116.62117.4268.177874.83
38302006.09.01 16:30close19140.20117.35116.66117.56-1.707873.13
38312006.09.01 16:45buy19160.20117.37116.67117.57
38322006.09.01 19:00buy19170.40117.25116.65117.45
38332006.09.01 19:15buy19180.80117.14116.64117.34
38342006.09.04 00:45buy19191.60117.00116.60117.20
38352006.09.04 05:15s/l19160.20116.67116.67117.57-117.367755.77
38362006.09.04 05:15close19191.60116.74116.60117.20-356.357399.42
38372006.09.04 05:30close19180.80116.74116.64117.34-263.877135.55
38382006.09.04 05:45close19170.40116.72116.65117.45-176.516959.04
38392006.09.04 06:00buy19200.20116.70116.00116.90
38402006.09.04 07:45buy19210.40116.50115.90116.70
38412006.09.04 11:00buy19220.80116.27115.77116.47
38422006.09.04 13:15buy19231.60116.16115.76116.36
38432006.09.04 15:00s/l19200.20116.00116.00116.90-120.666838.38
38442006.09.04 15:00close19231.60116.03115.76116.36-179.266659.12
38452006.09.04 15:15close19220.80116.08115.77116.47-130.946528.18
38462006.09.04 15:30close19210.40116.01115.90116.70-168.956359.23
38472006.09.04 15:45buy19240.20116.09115.39116.29
38482006.09.04 16:15buy19250.40115.98115.38116.18
38492006.09.05 01:15t/p19250.40116.18115.38116.1873.996433.22
38502006.09.05 01:15close19240.20116.16115.39116.2914.616447.83
38512006.09.05 02:00buy19260.20116.21115.51116.41
38522006.09.05 02:30buy19270.40116.09115.49116.29
38532006.09.05 03:15buy19280.80115.86115.36116.06
38542006.09.05 08:45close19280.80116.03115.36116.06117.216565.04
38552006.09.05 09:00close19270.40115.95115.49116.29-48.306516.74
38562006.09.05 09:15close19260.20115.84115.51116.41-63.886452.86
38572006.09.05 09:30sell19290.20115.88116.58115.68
38582006.09.05 10:15t/p19290.20115.68116.58115.6834.586487.44
38592006.09.05 10:15sell19300.20115.65116.35115.45
38602006.09.05 13:00sell19310.40115.79116.39115.59
38612006.09.05 15:00sell19320.80115.94116.44115.74
38622006.09.05 15:30close19320.80115.80116.44115.7496.726584.16
38632006.09.05 15:45close19310.40115.80116.39115.59-3.456580.71
38642006.09.05 16:00close19300.20115.83116.35115.45-31.086549.63
38652006.09.05 16:15sell19330.20115.77116.47115.57
38662006.09.05 16:30sell19340.40115.91116.51115.71
38672006.09.05 17:45sell19350.80116.09116.59115.89
38682006.09.06 04:00sell19361.60116.21116.61116.01
38692006.09.06 07:15s/l19330.20116.47116.47115.57-123.156426.48
38702006.09.06 07:15close19361.60116.45116.61116.01-329.766096.72
38712006.09.06 07:30close19350.80116.47116.59115.89-272.715824.01
38722006.09.06 07:45close19340.40116.44116.51115.71-187.925636.08
38732006.09.06 08:00buy19370.20116.42115.72116.62
38742006.09.06 09:30buy19380.40116.31115.71116.51
38752006.09.06 14:30t/p19370.20116.62115.72116.6234.295670.37
38762006.09.06 14:30t/p19380.40116.51115.71116.5168.585738.95
38772006.09.06 14:30buy19390.20116.69115.99116.89
38782006.09.06 16:00buy19400.40116.57115.97116.77
38792006.09.06 18:30close19400.40116.73115.97116.7754.835793.78
38802006.09.06 18:45close19390.20116.73115.99116.896.855800.63
38812006.09.06 19:00buy19410.20116.78116.08116.98
38822006.09.06 21:15buy19420.40116.63116.03116.83
38832006.09.07 10:45t/p19420.40116.83116.03116.8383.785884.41
38842006.09.07 10:45close19410.20116.92116.08116.9831.635916.04
38852006.09.07 11:00buy19430.20116.98116.28117.18
38862006.09.07 12:00buy19440.40116.57115.97116.77
38872006.09.07 12:15s/l19430.20116.28116.28117.18-120.565795.48
38882006.09.07 12:15buy19450.40116.15115.55116.35
38892006.09.07 13:45t/p19450.40116.35115.55116.3568.835864.31
38902006.09.07 13:45close19440.40116.22115.97116.77-120.465743.85
38912006.09.07 14:00sell19460.20116.06116.76115.86
38922006.09.07 14:15sell19470.40116.25116.85116.05
38932006.09.07 15:45sell19480.80116.36116.86116.16
38942006.09.07 18:15sell19491.60116.56116.96116.36
38952006.09.07 19:00t/p19491.60116.36116.96116.36274.996018.84
38962006.09.07 19:00close19480.80116.37116.86116.16-6.876011.97
38972006.09.07 19:15close19470.40116.47116.85116.05-75.565936.41
38982006.09.07 19:30close19460.20116.49116.76115.86-73.835862.58
38992006.09.07 19:45sell19500.20116.47117.17116.27
39002006.09.08 06:00t/p19500.20116.27117.17116.2731.465894.05
39012006.09.08 06:00sell19510.20116.28116.98116.08
39022006.09.08 12:45sell19520.40116.39116.99116.19
39032006.09.08 15:45sell19530.80116.72117.22116.52
39042006.09.08 18:45sell19541.60116.86117.26116.66
39052006.09.08 19:00s/l19510.20116.98116.98116.08-119.715774.34
39062006.09.08 19:00s/l19520.40116.99116.99116.19-205.215569.13
39072006.09.08 19:00close19541.60116.95117.26116.66-123.135446.00
39082006.09.08 19:15close19530.80117.01117.22116.52-198.275247.73
39092006.09.08 19:30buy19550.20117.00116.30117.20
39102006.09.11 00:00buy19560.40116.89116.29117.09
39112006.09.11 03:15buy19570.80116.73116.23116.93
39122006.09.11 04:15close19570.80116.88116.23116.93102.675350.40
39132006.09.11 04:30close19560.40116.77116.29117.09-41.115309.29
39142006.09.11 04:45close19550.20116.81116.30117.20-29.975279.32
39152006.09.11 05:00buy19580.20116.83116.13117.03
39162006.09.11 07:15buy19590.40116.71116.11116.91
39172006.09.11 09:00close19590.40116.89116.11116.9161.605340.92
39182006.09.11 09:15close19580.20116.99116.13117.0327.355368.27
39192006.09.11 09:30buy19600.20117.02116.32117.22
39202006.09.11 10:15t/p19600.20117.22116.32117.2234.125402.39
39212006.09.11 10:15buy19610.20117.27116.57117.47
39222006.09.11 11:15buy19620.40117.08116.48117.28
39232006.09.11 12:15t/p19620.40117.28116.48117.2868.225470.61
39242006.09.11 12:15close19610.20117.27116.57117.470.005470.61
39252006.09.11 12:30sell19630.20117.27117.97117.07
39262006.09.11 14:00sell19640.40117.37117.97117.17
39272006.09.11 17:30sell19650.80117.66118.16117.46
39282006.09.12 03:30t/p19650.80117.46118.16117.46124.425595.02
39292006.09.12 03:30close19640.40117.54117.97117.17-63.705531.32
39302006.09.12 03:45close19630.20117.58117.97117.07-55.665475.67
39312006.09.12 04:00buy19660.20117.67116.97117.87
39322006.09.12 08:15buy19670.40117.51116.91117.71
39332006.09.12 08:45t/p19670.40117.71116.91117.7168.005543.67
39342006.09.12 08:45close19660.20117.64116.97117.87-5.105538.57
39352006.09.12 09:00buy19680.20117.63116.93117.83
39362006.09.12 18:45t/p19680.20117.83116.93117.8333.955572.52
39372006.09.12 18:45buy19690.20117.86117.16118.06
39382006.09.12 21:15t/p19690.20118.06117.16118.0633.895606.41
39392006.09.13 02:45buy19700.20117.90117.20118.10
39402006.09.13 03:45buy19710.40117.79117.19117.99
39412006.09.13 05:00t/p19710.40117.99117.19117.9967.825674.23
39422006.09.13 05:00close19700.20117.96117.20118.1010.175684.40
39432006.09.13 05:15buy19720.20117.97117.27118.17
39442006.09.13 08:45buy19730.40117.82117.22118.02
39452006.09.13 09:30buy19740.80117.66117.16117.86
39462006.09.13 16:15buy19751.60117.55117.15117.75
39472006.09.13 17:00t/p19751.60117.75117.15117.75271.745956.14
39482006.09.13 17:00close19740.80117.76117.16117.8667.936024.07
39492006.09.13 17:15close19730.40117.75117.22118.02-23.786000.29
39502006.09.13 17:30close19720.20117.65117.27118.17-54.405945.89
39512006.09.13 17:45buy19760.20117.69116.99117.89
39522006.09.13 19:00buy19770.40117.50116.90117.70
39532006.09.14 00:00t/p19770.40117.70116.90117.7083.346029.23
39542006.09.14 00:00close19760.20117.69116.99117.897.686036.91
39552006.09.14 02:15buy19780.20117.54116.84117.74
39562006.09.14 02:30buy19790.40117.41116.81117.61
39572006.09.14 03:45close19790.40117.58116.81117.6157.836094.74
39582006.09.14 04:00close19780.20117.54116.84117.740.006094.74
39592006.09.14 04:15buy19800.20117.52116.82117.72
39602006.09.14 04:45buy19810.40117.41116.81117.61
39612006.09.14 09:15t/p19810.40117.61116.81117.6168.016162.75
39622006.09.14 09:15close19800.20117.63116.82117.7218.706181.45
39632006.09.14 09:30buy19820.20117.67116.97117.87
39642006.09.14 14:45buy19830.40117.49116.89117.69
39652006.09.14 17:15t/p19830.40117.69116.89117.6967.996249.44
39662006.09.14 17:15close19820.20117.66116.97117.87-1.706247.74
39672006.09.14 19:15buy19840.20117.55116.85117.75
39682006.09.15 03:15t/p19840.20117.75116.85117.7536.546284.28
39692006.09.15 03:15buy19850.20117.75117.05117.95
39702006.09.15 07:15buy19860.40117.64117.04117.84
39712006.09.15 07:45buy19870.80117.44116.94117.64
39722006.09.15 10:15t/p19870.80117.64116.94117.64136.056420.33
39732006.09.15 10:15close19860.40117.60117.04117.84-13.616406.72
39742006.09.15 10:30close19850.20117.64117.05117.95-18.706388.02
39752006.09.15 10:45buy19880.20117.70117.00117.90
39762006.09.15 11:30buy19890.40117.53116.93117.73
39772006.09.15 15:30t/p19890.40117.73116.93117.7368.006456.02
39782006.09.15 15:30close19880.20117.66117.00117.90-6.806449.22
39792006.09.15 16:45buy19900.20117.74117.04117.94
39802006.09.15 17:30buy19910.40117.51116.91117.71
39812006.09.15 18:15t/p19910.40117.71116.91117.7167.966517.18
39822006.09.15 18:15close19900.20117.71117.04117.94-5.106512.08
39832006.09.15 18:30buy19920.20117.73117.03117.93
39842006.09.15 19:45t/p19920.20117.93117.03117.9333.946546.02
39852006.09.15 19:45buy19930.20117.87117.17118.07
39862006.09.15 20:30t/p19930.20118.07117.17118.0733.916579.93
39872006.09.15 20:30buy19940.20118.01117.31118.21
39882006.09.15 20:45buy19950.40117.91117.31118.11
39892006.09.15 21:45buy19960.80117.79117.29117.99
39902006.09.15 22:30buy19971.60117.61117.21117.81
39912006.09.18 00:15s/l19940.20117.31117.31118.21-116.726463.21
39922006.09.18 00:15s/l19950.40117.31117.31118.11-199.366263.85
39932006.09.18 00:15s/l19960.80117.29117.29117.99-330.565933.29
39942006.09.18 00:15close19971.60117.37117.21117.81-306.695626.60
39952006.09.18 00:30sell19980.20117.42118.12117.22
39962006.09.18 00:45sell19990.40117.54118.14117.34
39972006.09.18 01:30sell20000.80117.73118.23117.53
39982006.09.18 01:45sell20011.60117.84118.24117.64
39992006.09.18 03:00s/l19980.20118.12118.12117.22-118.575508.03
40002006.09.18 03:00s/l19990.40118.14118.14117.34-203.265304.77
40012006.09.18 03:00close20011.60118.08118.24117.64-325.204979.57
40022006.09.18 03:15close20000.80117.95118.23117.53-149.224830.35
40032006.09.18 03:30buy20020.20117.92117.22118.12
40042006.09.18 12:15t/p20020.20118.12117.22118.1233.834864.18
40052006.09.18 12:15buy20030.20118.26117.56118.46
40062006.09.18 13:30buy20040.40118.16117.56118.36
40072006.09.18 15:15buy20050.80118.04117.54118.24
40082006.09.18 16:15close20050.80118.17117.54118.2488.014952.19
40092006.09.18 16:30close20040.40118.18117.56118.366.774958.96
40102006.09.18 16:45close20030.20118.16117.56118.46-16.934942.03
40112006.09.18 19:15buy20060.20118.09117.39118.29
40122006.09.18 20:00buy20070.40117.98117.38118.18
40132006.09.19 10:45buy20080.80117.82117.32118.02
40142006.09.19 11:00buy20091.60117.72117.32117.92
40152006.09.19 15:45s/l20060.20117.39117.39118.29-116.954825.08
40162006.09.19 15:45s/l20070.40117.38117.38118.18-199.754625.33
40172006.09.19 15:45s/l20080.80117.32117.32118.02-341.444283.89
40182006.09.19 15:45s/l20091.60117.32117.32117.92-546.313737.58
40192006.09.19 15:45sell20100.20117.15117.85116.95
40202006.09.19 16:45sell20110.40117.27117.87117.07
40212006.09.19 18:00t/p20110.40117.07117.87117.0768.253805.83
40222006.09.19 18:00close20100.20117.22117.85116.95-11.943793.89
40232006.09.19 18:15buy20120.20117.36116.66117.56
40242006.09.19 18:45t/p20120.20117.56116.66117.5634.023827.91
40252006.09.19 18:45buy20130.20117.62116.92117.82
40262006.09.20 04:00buy20140.40117.47116.87117.67
40272006.09.20 04:30buy20150.80117.24116.74117.44
40282006.09.20 10:15buy20161.60117.07116.67117.27
40292006.09.20 11:45t/p20161.60117.27116.67117.27272.834100.74
40302006.09.20 11:45close20150.80117.29116.74117.4434.104134.84
40312006.09.20 12:00close20140.40117.25116.87117.67-75.054059.79
40322006.09.20 12:15close20130.20117.28116.92117.82-55.424004.37
40332006.09.20 12:30buy20170.20117.34116.64117.54
40342006.09.20 15:30buy20180.40117.23116.63117.43
40352006.09.20 21:15t/p20180.40117.43116.63117.4368.124072.49
40362006.09.20 21:15close20170.20117.44116.64117.5417.034089.52
40372006.09.20 21:30buy20190.20117.38116.68117.58
40382006.09.21 03:45buy20200.40117.22116.62117.42
40392006.09.21 07:30buy20210.80117.11116.61117.31
40402006.09.21 13:30buy20221.60116.89116.49117.09
40412006.09.21 16:00s/l20190.20116.68116.68117.58-112.263977.26
40422006.09.21 16:00close20221.60116.73116.49117.09-219.313757.95
40432006.09.21 16:15close20210.80116.72116.61117.31-267.313490.64
40442006.09.21 16:30close20200.40116.76116.62117.42-157.593333.05
40452006.09.21 17:00buy20230.20116.83116.13117.03
40462006.09.21 19:15buy20240.40116.67116.07116.87
40472006.09.21 19:45buy20250.80116.56116.06116.76
40482006.09.21 21:15buy20261.60116.39115.99116.59
40492006.09.22 09:45close20261.60116.54115.99116.59226.423559.47
40502006.09.22 10:00close20250.80116.53116.06116.76-10.363549.11
40512006.09.22 10:15close20240.40116.47116.07116.87-63.573485.54
40522006.09.22 10:30close20230.20116.40116.13117.03-71.323414.22
40532006.09.22 10:45sell20270.20116.39117.09116.19
40542006.09.22 15:15t/p20270.20116.19117.09116.1934.423448.64
40552006.09.22 15:15sell20280.20116.17116.87115.97
40562006.09.22 17:00sell20290.40116.39116.99116.19
40572006.09.22 18:45sell20300.80116.50117.00116.30
40582006.09.25 03:15sell20311.60116.66117.06116.46
40592006.09.25 04:45close20311.60116.52117.06116.46192.243640.88
40602006.09.25 05:00close20300.80116.44117.00116.3029.523670.39
40612006.09.25 05:15close20290.40116.44116.99116.19-23.033647.36
40622006.09.25 05:30close20280.20116.42116.87115.97-45.883601.48
40632006.09.25 05:45sell20320.20116.42117.12116.22
40642006.09.25 09:45t/p20320.20116.22117.12116.2234.403635.88
40652006.09.25 09:45sell20330.20116.24116.94116.04
40662006.09.25 11:45sell20340.40116.41117.01116.21
40672006.09.25 12:15sell20350.80116.53117.03116.33
40682006.09.25 13:15sell20361.60116.66117.06116.46
40692006.09.25 15:30close20361.60116.49117.06116.46233.503869.38
40702006.09.25 15:45close20350.80116.51117.03116.3313.733883.11
40712006.09.25 16:00close20340.40116.55117.01116.21-48.053835.06
40722006.09.25 16:15close20330.20116.57116.94116.04-56.623778.44
40732006.09.25 16:30sell20370.20116.56117.26116.36
40742006.09.26 03:00t/p20370.20116.36117.26116.3631.423809.87
40752006.09.26 03:00sell20380.20116.41117.11116.21
40762006.09.26 06:30sell20390.40116.53117.13116.33
40772006.09.26 10:15t/p20390.40116.33117.13116.3368.723878.59
40782006.09.26 10:15close20380.20116.41117.11116.210.003878.59
40792006.09.26 10:30sell20400.20116.40117.10116.20
40802006.09.26 12:00sell20410.40116.62117.22116.42
40812006.09.26 13:00t/p20410.40116.42117.22116.4268.663947.25
40822006.09.26 13:00close20400.20116.51117.10116.20-18.883928.37
40832006.09.26 13:15sell20420.20116.43117.13116.23
40842006.09.26 14:15sell20430.40116.55117.15116.35
40852006.09.26 17:15sell20440.80116.86117.36116.66
40862006.09.26 17:45sell20451.60117.07117.47116.87
40872006.09.26 18:00s/l20420.20117.13117.13116.23-119.603808.77
40882006.09.26 18:00s/l20430.40117.15117.15116.35-205.023603.75
40892006.09.26 18:00close20451.60117.06117.47116.8713.673617.42
40902006.09.26 18:15close20440.80117.08117.36116.66-150.323467.10
40912006.09.26 18:30buy20460.20117.07116.37117.27
40922006.09.27 04:45buy20470.40116.95116.35117.15
40932006.09.27 11:00t/p20470.40117.15116.35117.1568.293535.39
40942006.09.27 11:00close20460.20117.16116.37117.2717.923553.31
40952006.09.27 11:15buy20480.20117.27116.57117.47
40962006.09.27 11:45buy20490.40117.16116.56117.36
40972006.09.27 13:30t/p20490.40117.36116.56117.3668.153621.46
40982006.09.27 13:30close20480.20117.38116.57117.4718.743640.20
40992006.09.27 13:45buy20500.20117.37116.67117.57
41002006.09.27 17:15t/p20500.20117.57116.67117.5734.023674.22
41012006.09.27 17:15buy20510.20117.62116.92117.82
41022006.09.27 17:45buy20520.40117.47116.87117.67
41032006.09.28 09:45t/p20520.40117.67116.87117.6783.363757.58
41042006.09.28 09:45close20510.20117.65116.92117.8212.783770.36
41052006.09.28 11:00sell20530.20117.66118.36117.46
41062006.09.28 12:15t/p20530.20117.46118.36117.4634.023804.38
41072006.09.28 12:15sell20540.20117.55118.25117.35
41082006.09.28 13:00sell20550.40117.66118.26117.46
41092006.09.28 15:45sell20560.80117.76118.26117.56
41102006.09.28 17:45sell20571.60117.87118.27117.67
41112006.09.29 01:15close20571.60117.76118.27117.67126.053930.43
41122006.09.29 01:30close20560.80117.76118.26117.56-11.703918.73
41132006.09.29 01:45close20550.40117.80118.26117.46-53.393865.33
41142006.09.29 02:00close20540.20117.77118.25117.35-40.293825.05
41152006.09.29 02:15buy20580.20117.84117.14118.04
41162006.09.29 04:00buy20590.40117.69117.09117.89
41172006.09.29 05:00t/p20590.40117.89117.09117.8967.883892.93
41182006.09.29 05:00close20580.20117.86117.14118.043.393896.32
41192006.09.29 05:15buy20600.20117.83117.13118.03
41202006.09.29 10:00t/p20600.20118.03117.13118.0333.913930.23
41212006.09.29 10:00buy20610.20117.99117.29118.19
41222006.09.29 14:30buy20620.40117.88117.28118.08
41232006.09.29 15:45t/p20620.40118.08117.28118.0867.743997.97
41242006.09.29 15:45close20610.20118.10117.29118.1918.634016.60
41252006.09.29 16:00buy20630.20118.10117.40118.30
41262006.09.29 18:30buy20640.40117.97117.37118.17
41272006.09.29 22:15close20640.40118.13117.37118.1754.184070.78
41282006.09.29 22:30close20630.20118.13117.40118.305.084075.86
41292006.09.29 22:45buy20650.20118.17117.47118.37
41302006.10.02 04:30t/p20650.20118.37117.47118.3736.374112.23
41312006.10.02 04:30buy20660.20118.34117.64118.54
41322006.10.02 11:45buy20670.40118.19117.59118.39
41332006.10.02 15:45t/p20670.40118.39117.59118.3967.644179.87
41342006.10.02 15:45close20660.20118.28117.64118.54-10.154169.72
41352006.10.02 18:45buy20680.20117.67116.97117.87
41362006.10.03 10:30buy20690.40117.55116.95117.75
41372006.10.03 10:45buy20700.80117.44116.94117.64
41382006.10.03 11:45close20700.80117.56116.94117.6481.664251.38
41392006.10.03 12:00close20690.40117.55116.95117.750.004251.38
41402006.10.03 12:15close20680.20117.64116.97117.87-2.544248.84
41412006.10.03 12:30buy20710.20117.66116.96117.86
41422006.10.03 12:45t/p20710.20117.86116.96117.8633.964282.80
41432006.10.03 12:45buy20720.20117.83117.13118.03
41442006.10.03 14:00buy20730.40117.72117.12117.92
41452006.10.03 18:00close20730.40117.89117.12117.9257.684340.48
41462006.10.03 18:15close20720.20117.94117.13118.0318.654359.13
41472006.10.03 20:00buy20740.20117.92117.22118.12
41482006.10.04 01:30t/p20740.20118.12117.22118.1236.424395.55
41492006.10.04 01:30buy20750.20118.16117.46118.36
41502006.10.04 03:30buy20760.40117.99117.39118.19
41512006.10.04 12:00t/p20760.40118.19117.39118.1967.694463.24
41522006.10.04 12:00close20750.20118.19117.46118.365.084468.32
41532006.10.04 12:15buy20770.20118.21117.51118.41
41542006.10.04 12:45buy20780.40118.08117.48118.28
41552006.10.04 14:30t/p20780.40118.28117.48118.2867.644535.96
41562006.10.04 14:30close20770.20118.27117.51118.4110.154546.11
41572006.10.04 14:45buy20790.20118.22117.52118.42
41582006.10.04 15:45buy20800.40118.11117.51118.31
41592006.10.04 17:30buy20810.80117.87117.37118.07
41602006.10.04 18:00close20810.80118.05117.37118.07121.984668.09
41612006.10.04 18:15close20800.40118.06117.51118.31-16.944651.15
41622006.10.04 18:30close20790.20118.07117.52118.42-25.414625.74
41632006.10.04 18:45buy20820.20118.04117.34118.24
41642006.10.04 21:45buy20830.40117.94117.34118.14
41652006.10.05 01:15buy20840.80117.83117.33118.03
41662006.10.05 03:30buy20851.60117.67117.27117.87
41672006.10.06 01:45close20851.60117.84117.27117.87251.304877.04
41682006.10.06 02:00close20840.80117.86117.33118.0330.604907.64
41692006.10.06 02:15close20830.40117.86117.34118.14-6.674900.97
41702006.10.06 02:30close20820.20117.85117.34118.24-22.004878.97
41712006.10.06 02:45buy20860.20117.88117.18118.08
41722006.10.06 06:00t/p20860.20118.08117.18118.0833.894912.86
41732006.10.06 06:00buy20870.20118.07117.37118.27
41742006.10.06 16:00t/p20870.20118.27117.37118.2733.714946.57
41752006.10.06 16:00buy20880.20118.71118.01118.91
41762006.10.06 17:00t/p20880.20118.91118.01118.9133.654980.22
41772006.10.06 17:00buy20890.20118.91118.21119.11
41782006.10.06 17:45t/p20890.20119.11118.21119.1133.585013.80
41792006.10.06 17:45buy20900.20119.14118.44119.34
41802006.10.06 18:00buy20910.40119.01118.41119.21
41812006.10.06 20:00buy20920.80118.89118.39119.09
41822006.10.06 23:00close20920.80119.01118.39119.0980.675094.47
41832006.10.09 00:00close20910.40118.93118.41119.21-21.795072.68
41842006.10.09 00:15close20900.20118.97118.44119.34-26.025046.66
41852006.10.09 05:00buy20930.20118.89118.19119.09
41862006.10.09 06:00t/p20930.20119.09118.19119.0933.605080.26
41872006.10.09 06:00buy20940.20119.06118.36119.26
41882006.10.09 08:30t/p20940.20119.26118.36119.2633.535113.79
41892006.10.09 08:30buy20950.20119.30118.60119.50
41902006.10.09 08:45buy20960.40119.19118.59119.39
41912006.10.09 14:00buy20970.80119.06118.56119.26
41922006.10.09 17:00close20970.80119.20118.56119.2693.965207.75
41932006.10.09 17:15close20960.40119.15118.59119.39-13.435194.32
41942006.10.09 17:30close20950.20119.16118.60119.50-23.505170.82
41952006.10.09 20:15buy20980.20119.16118.46119.36
41962006.10.10 01:15buy20990.40119.04118.44119.24
41972006.10.10 05:45t/p20990.40119.24118.44119.2467.095237.91
41982006.10.10 05:45close20980.20119.24118.46119.3615.985253.89
41992006.10.10 06:00buy21000.20119.36118.66119.56
42002006.10.10 07:15buy21010.40119.21118.61119.41
42012006.10.10 08:45buy21020.80119.09118.59119.29
42022006.10.10 09:45buy21031.60118.98118.58119.18
42032006.10.10 10:15close21031.60119.11118.58119.18174.635428.52
42042006.10.10 10:30close21020.80119.15118.59119.2940.295468.81
42052006.10.10 10:45close21010.40119.10118.61119.41-36.945431.87
42062006.10.10 11:00close21000.20119.20118.66119.56-26.855405.02
42072006.10.10 11:15buy21040.20119.31118.61119.51
42082006.10.10 11:45t/p21040.20119.51118.61119.5133.505438.52
42092006.10.10 11:45buy21050.20119.42118.72119.62
42102006.10.10 14:30t/p21050.20119.62118.72119.6233.455471.97
42112006.10.10 14:30buy21060.20119.62118.92119.82
42122006.10.11 10:30buy21070.40119.51118.91119.71
42132006.10.11 16:15close21070.40119.68118.91119.7156.825528.79
42142006.10.11 16:30close21060.20119.68118.92119.8212.595541.38
42152006.10.11 16:45buy21080.20119.67118.97119.87
42162006.10.11 19:00buy21090.40119.52118.92119.72
42172006.10.11 21:15t/p21090.40119.72118.92119.7266.865608.24
42182006.10.11 21:15close21080.20119.65118.97119.87-3.345604.90
42192006.10.11 21:30buy21100.20119.79119.09119.99
42202006.10.12 05:00buy21110.40119.65119.05119.85
42212006.10.12 09:15buy21120.80119.54119.04119.74
42222006.10.12 10:15buy21131.60119.35118.95119.55
42232006.10.12 11:15t/p21131.60119.55118.95119.55267.765872.66
42242006.10.12 11:15close21120.80119.51119.04119.74-20.085852.58
42252006.10.12 11:30close21110.40119.54119.05119.85-36.815815.77
42262006.10.12 11:45close21100.20119.44119.09119.99-50.935764.84
42272006.10.12 12:00buy21140.20119.44118.74119.64
42282006.10.12 14:45t/p21140.20119.64118.74119.6433.455798.29
42292006.10.12 14:45buy21150.20119.64118.94119.84
42302006.10.12 15:45buy21160.40119.50118.90119.70
42312006.10.12 23:30buy21170.80119.37118.87119.57
42322006.10.13 04:15buy21181.60119.26118.86119.46
42332006.10.13 09:45t/p21181.60119.46118.86119.46267.966066.25
42342006.10.13 09:45close21170.80119.42118.87119.5743.746109.99
42352006.10.13 10:00close21160.40119.34118.90119.70-48.516061.48
42362006.10.13 10:15close21150.20119.38118.94119.84-41.006020.48
42372006.10.13 12:00buy21190.20119.32118.62119.52
42382006.10.13 15:45t/p21190.20119.52118.62119.5233.446053.92
42392006.10.13 15:45buy21200.20119.62118.92119.82
42402006.10.13 17:30t/p21200.20119.82118.92119.8233.396087.31
42412006.10.13 17:30buy21210.20119.84119.14120.04
42422006.10.13 20:45buy21220.40119.71119.11119.91
42432006.10.16 10:00buy21230.80119.57119.07119.77
42442006.10.16 10:15buy21241.60119.37118.97119.57
42452006.10.16 15:15s/l21210.20119.14119.14120.04-114.935972.38
42462006.10.16 15:15close21241.60119.16118.97119.57-281.975690.41
42472006.10.16 15:30close21230.80119.24119.07119.77-221.405469.01
42482006.10.16 15:45close21220.40119.17119.11119.91-176.135292.88
42492006.10.16 17:15buy21250.20119.27118.57119.47
42502006.10.16 20:00buy21260.40119.15118.55119.35
42512006.10.17 02:00buy21270.80119.01118.51119.21
42522006.10.17 11:45buy21281.60118.78118.38118.98
42532006.10.17 16:30s/l21250.20118.57118.57119.47-115.445177.44
42542006.10.17 16:30close21281.60118.64118.38118.98-188.814988.63
42552006.10.17 16:45close21270.80118.65118.51119.21-242.734745.90
42562006.10.17 17:00close21260.40118.64118.55119.35-166.834579.07
42572006.10.17 17:30buy21290.20118.76118.06118.96
42582006.10.17 18:45buy21300.40118.60118.00118.80
42592006.10.17 20:15t/p21300.40118.80118.00118.8067.334646.40
42602006.10.17 20:15close21290.20118.81118.06118.968.424654.82
42612006.10.17 20:30buy21310.20118.87118.17119.07
42622006.10.18 00:15buy21320.40118.68118.08118.88
42632006.10.18 01:00buy21330.80118.50118.00118.70
42642006.10.18 02:45t/p21330.80118.70118.00118.70134.804789.62
42652006.10.18 02:45close21320.40118.69118.08118.883.374792.99
42662006.10.18 03:00close21310.20118.68118.17119.07-29.464763.53
42672006.10.18 03:15buy21340.20118.71118.01118.91
42682006.10.18 06:00buy21350.40118.61118.01118.81
42692006.10.18 09:30buy21360.80118.49117.99118.69
42702006.10.18 11:45close21360.80118.63117.99118.6994.414857.94
42712006.10.18 12:00close21350.40118.68118.01118.8123.594881.53
42722006.10.18 12:15close21340.20118.73118.01118.913.374884.90
42732006.10.18 12:30buy21370.20118.71118.01118.91
42742006.10.18 15:45t/p21370.20118.91118.01118.9133.644918.54
42752006.10.18 15:45buy21380.20118.96118.26119.16
42762006.10.18 16:15t/p21380.20119.16118.26119.1633.594952.13
42772006.10.18 16:15buy21390.20119.14118.44119.34
42782006.10.18 19:45buy21400.40119.01118.41119.21
42792006.10.19 00:45buy21410.80118.91118.41119.11
42802006.10.19 10:15buy21421.60118.78118.38118.98
42812006.10.19 16:45s/l21390.20118.44118.44119.34-110.574841.56
42822006.10.19 16:45s/l21400.40118.41118.41119.21-187.364654.20
42832006.10.19 16:45s/l21410.80118.41118.41119.11-337.874316.33
42842006.10.19 16:45s/l21421.60118.38118.38118.98-540.583775.75
42852006.10.19 16:45sell21430.20118.39119.09118.19
42862006.10.19 19:15t/p21430.20118.19119.09118.1933.803809.55
42872006.10.19 19:15buy21440.20118.35117.65118.55
42882006.10.19 20:30buy21450.40118.19117.59118.39
42892006.10.20 02:45close21450.40118.37117.59118.3965.953875.50
42902006.10.20 03:00close21440.20118.33117.65118.55-0.823874.68
42912006.10.20 03:15sell21460.20118.33119.03118.13
42922006.10.20 17:15sell21470.40118.61119.21118.41
42932006.10.20 18:00sell21480.80118.77119.27118.57
42942006.10.23 09:15sell21491.60118.87119.27118.67
42952006.10.23 11:15s/l21460.20119.03119.03118.13-120.573754.11
42962006.10.23 11:15close21491.60119.01119.27118.67-188.223565.89
42972006.10.23 11:30close21480.80119.04119.27118.57-193.153372.74
42982006.10.23 11:45close21470.40119.11119.21118.41-173.763198.98
42992006.10.23 12:00buy21500.20119.10118.40119.30
43002006.10.23 15:45t/p21500.20119.30118.40119.3033.523232.50
43012006.10.23 15:45buy21510.20119.34118.64119.54
43022006.10.24 09:30t/p21510.20119.54118.64119.5436.023268.52
43032006.10.24 09:30buy21520.20119.57118.87119.77
43042006.10.24 18:15buy21530.40119.41118.81119.61
43052006.10.24 18:45buy21540.80119.19118.69119.39
43062006.10.25 00:00t/p21540.80119.39118.69119.39144.273412.79
43072006.10.25 00:00close21530.40119.37118.81119.61-8.283404.51
43082006.10.25 00:15close21520.20119.35118.87119.77-34.313370.20
43092006.10.25 00:30buy21550.20119.41118.71119.61
43102006.10.25 04:15buy21560.40119.20118.60119.40
43112006.10.25 11:15buy21570.80119.08118.58119.28
43122006.10.25 16:30t/p21570.80119.28118.58119.28134.163504.36
43132006.10.25 16:30close21560.40119.26118.60119.4020.123524.48
43142006.10.25 16:45close21550.20119.22118.71119.61-31.873492.61
43152006.10.25 17:00sell21580.20119.17119.87118.97
43162006.10.25 21:30t/p21580.20118.97119.87118.9733.563526.17
43172006.10.25 21:30sell21590.20119.15119.85118.95
43182006.10.25 22:00t/p21590.20118.95119.85118.9533.613559.78
43192006.10.25 22:00sell21600.20118.98119.68118.78
43202006.10.26 00:00sell21610.40119.13119.73118.93
43212006.10.26 03:00close21610.40118.96119.73118.9357.163616.94
43222006.10.26 03:15close21600.20118.93119.68118.78-0.373616.57
43232006.10.26 03:30sell21620.20118.84119.54118.64
43242006.10.26 12:30t/p21620.20118.64119.54118.6433.713650.28
43252006.10.26 12:30sell21630.20118.64119.34118.44
43262006.10.26 13:30sell21640.40118.77119.37118.57
43272006.10.26 15:15sell21650.80118.87119.37118.67
43282006.10.26 16:15t/p21650.80118.67119.37118.67134.723785.00
43292006.10.26 16:15close21640.40118.77119.37118.570.003785.00
43302006.10.26 16:30close21630.20118.78119.34118.44-23.573761.43
43312006.10.26 16:45sell21660.20118.70119.40118.50
43322006.10.26 19:30t/p21660.20118.50119.40118.5033.753795.18
43332006.10.26 19:30sell21670.20118.48119.18118.28
43342006.10.27 03:00sell21680.40118.63119.23118.43
43352006.10.27 08:30t/p21680.40118.43119.23118.4367.553862.73
43362006.10.27 08:30close21670.20118.43119.18118.285.513868.24
43372006.10.27 08:45sell21690.20118.40119.10118.20
43382006.10.27 10:15sell21700.40118.54119.14118.34
43392006.10.27 15:45t/p21690.20118.20119.10118.2033.833902.07
43402006.10.27 15:45t/p21700.40118.34119.14118.3467.663969.73
43412006.10.27 15:45sell21710.20118.20118.90118.00
43422006.10.27 16:00t/p21710.20118.00118.90118.0033.924003.65
43432006.10.27 16:00sell21720.20117.90118.60117.70
43442006.10.27 16:15t/p21720.20117.70118.60117.7034.014037.66
43452006.10.27 16:15sell21730.20117.60118.30117.40
43462006.10.27 16:45t/p21730.20117.40118.30117.4034.074071.73
43472006.10.27 16:45sell21740.20117.39118.09117.19
43482006.10.27 17:45sell21750.40117.51118.11117.31
43492006.10.27 18:15sell21760.80117.62118.12117.42
43502006.10.30 00:15close21760.80117.50118.12117.4270.004141.73
43512006.10.30 00:30close21750.40117.54118.11117.31-16.064125.67
43522006.10.30 00:45close21740.20117.58118.09117.19-35.254090.42
43532006.10.30 03:00sell21770.20117.51118.21117.31
43542006.10.30 05:00t/p21770.20117.31118.21117.3134.094124.51
43552006.10.30 05:00sell21780.20117.30118.00117.10
43562006.10.30 07:45sell21790.40117.42118.02117.22
43572006.10.30 11:45sell21800.80117.58118.08117.38
43582006.10.30 14:30t/p21800.80117.38118.08117.38136.274260.78
43592006.10.30 14:30close21790.40117.41118.02117.223.414264.19
43602006.10.30 14:45close21780.20117.31118.00117.10-1.704262.49
43612006.10.30 15:00sell21810.20117.27117.97117.07
43622006.10.30 15:45sell21820.40117.48118.08117.28
43632006.10.30 16:30t/p21820.40117.28118.08117.2868.194330.68
43642006.10.30 16:30close21810.20117.33117.97117.07-10.234320.45
43652006.10.30 19:00sell21830.20117.40118.10117.20
43662006.10.31 00:15sell21840.40117.58118.18117.38
43672006.10.31 02:45sell21850.80117.68118.18117.48
43682006.10.31 04:15close21850.80117.52118.18117.48108.924429.37
43692006.10.31 04:30close21840.40117.52118.18117.3820.424449.79
43702006.10.31 04:45close21830.20117.47118.10117.20-14.854434.94
43712006.10.31 05:00sell21860.20117.42118.12117.22
43722006.10.31 07:15sell21870.40117.53118.13117.33
43732006.10.31 09:30sell21880.80117.66118.16117.46
43742006.10.31 12:30sell21891.60117.81118.21117.61
43752006.10.31 17:00close21891.60117.68118.21117.61176.754611.69
43762006.10.31 17:15t/p21870.40117.33118.13117.3368.184679.87
43772006.10.31 17:15t/p21880.80117.46118.16117.46136.374816.24
43782006.10.31 17:15close21860.20117.33118.12117.2215.344831.58
43792006.10.31 17:30sell21900.20117.16117.86116.96
43802006.10.31 17:45t/p21900.20116.96117.86116.9634.214865.79
43812006.10.31 17:45sell21910.20116.87117.57116.67
43822006.10.31 18:00sell21920.40117.17117.77116.97
43832006.10.31 18:15t/p21920.40116.97117.77116.9768.394934.18
43842006.10.31 20:00t/p21910.20116.67117.57116.6734.264968.44
43852006.10.31 20:00sell21930.20116.72117.42116.52
43862006.10.31 20:30sell21940.40116.88117.48116.68
43872006.11.01 05:45sell21950.80117.00117.50116.80
43882006.11.01 17:15t/p21940.40116.68117.48116.6862.635031.07
43892006.11.01 17:15t/p21950.80116.80117.50116.80136.975168.04
43902006.11.01 17:15close21930.20116.82117.42116.52-20.055148.00
43912006.11.01 17:30sell21960.20116.79117.49116.59
43922006.11.01 18:00sell21970.40116.95117.55116.75
43932006.11.01 19:15sell21980.80117.06117.56116.86
43942006.11.01 21:45close21980.80116.92117.56116.8695.795243.79
43952006.11.01 22:00close21970.40116.91117.55116.7513.695257.48
43962006.11.01 22:15close21960.20117.07117.49116.59-47.835209.65
43972006.11.02 02:15sell21990.20117.14117.84116.94
43982006.11.02 03:00sell22000.40117.33117.93117.13
43992006.11.02 11:45t/p21990.20116.94117.84116.9434.215243.86
44002006.11.02 11:45t/p22000.40117.13117.93117.1368.415312.27
44012006.11.02 11:45sell22010.20116.90117.60116.70
44022006.11.02 12:15t/p22010.20116.70117.60116.7034.235346.50
44032006.11.02 12:15sell22020.20116.80117.50116.60
44042006.11.02 13:15sell22030.40116.93117.53116.73
44052006.11.02 16:00sell22040.80117.05117.55116.85
44062006.11.02 19:45sell22051.60117.18117.58116.98
44072006.11.03 11:45close22051.60117.06117.58116.98140.615487.11
44082006.11.03 12:00close22040.80117.08117.55116.85-32.205454.90
44092006.11.03 12:15close22030.40117.10117.53116.73-63.925390.98
44102006.11.03 12:30close22020.20117.14117.50116.60-60.985330.01
44112006.11.03 15:30sell22060.20117.15117.85116.95
44122006.11.03 15:45s/l22060.20117.85117.85116.95-118.685211.33
44132006.11.03 17:00sell22070.20117.93118.63117.73
44142006.11.03 17:30sell22080.40118.07118.67117.87
44152006.11.06 02:15t/p22080.40117.87118.67117.8761.985273.30
44162006.11.06 02:15close22070.20117.94118.63117.73-4.635268.68
44172006.11.06 02:30buy22090.20117.97117.27118.17
44182006.11.06 10:00t/p22090.20118.17117.27118.1733.855302.53
44192006.11.06 10:00buy22100.20118.21117.51118.41
44202006.11.06 15:15t/p22100.20118.41117.51118.4133.785336.31
44212006.11.06 15:15buy22110.20118.45117.75118.65
44222006.11.06 18:15buy22120.40118.34117.74118.54
44232006.11.06 21:30buy22130.80118.24117.74118.44
44242006.11.07 03:30buy22141.60118.08117.68118.28
44252006.11.07 06:45s/l22110.20117.75117.75118.65-116.345219.97
44262006.11.07 06:45close22141.60117.74117.68118.28-462.034757.94
44272006.11.07 07:00s/l22120.40117.74117.74118.54-198.814559.13
44282006.11.07 07:00s/l22130.80117.74117.74118.44-329.634229.50
44292006.11.07 07:00sell22150.20117.69118.39117.49
44302006.11.07 08:45sell22160.40117.83118.43117.63
44312006.11.07 12:45sell22170.80117.93118.43117.73
44322006.11.07 15:45t/p22170.80117.73118.43117.73135.904365.40
44332006.11.07 15:45close22160.40117.73118.43117.6333.984399.38
44342006.11.07 16:00close22150.20117.62118.39117.4911.904411.28
44352006.11.07 16:15sell22180.20117.55118.25117.35
44362006.11.07 17:00t/p22180.20117.35118.25117.3534.074445.35
44372006.11.07 17:00sell22190.20117.37118.07117.17
44382006.11.07 21:30sell22200.40117.61118.21117.41
44392006.11.08 09:30sell22210.80117.72118.22117.52
44402006.11.08 11:00t/p22210.80117.52118.22117.52136.194581.54
44412006.11.08 11:00close22200.40117.48118.21117.4138.414619.95
44422006.11.08 11:15close22190.20117.49118.07117.17-23.364596.59
44432006.11.08 11:30sell22220.20117.42118.12117.22
44442006.11.08 12:30sell22230.40117.55118.15117.35
44452006.11.08 15:15sell22240.80117.65118.15117.45
44462006.11.08 16:15sell22251.60117.89118.29117.69
44472006.11.09 13:15s/l22220.20118.12118.12117.22-127.354469.24
44482006.11.09 13:15s/l22230.40118.15118.15117.35-220.814248.44
44492006.11.09 13:15s/l22240.80118.15118.15117.45-373.873874.56
44502006.11.09 13:15close22251.60118.08118.29117.69-327.673546.89
44512006.11.09 13:30buy22260.20118.10117.40118.30
44522006.11.09 15:45t/p22260.20118.30117.40118.3033.753580.64
44532006.11.09 15:45buy22270.20118.56117.86118.76
44542006.11.09 16:00buy22280.40118.45117.85118.65
44552006.11.09 17:15buy22290.80118.27117.77118.47
44562006.11.09 18:30buy22301.60118.10117.70118.30
44572006.11.09 18:45s/l22270.20117.86117.86118.76-118.733461.91
44582006.11.09 18:45s/l22280.40117.85117.85118.65-203.543258.37
44592006.11.09 18:45close22301.60117.91117.70118.30-257.823000.55
44602006.11.09 19:00close22290.80117.90117.77118.47-251.062749.49
44612006.11.09 19:15sell22310.20117.92118.62117.72
44622006.11.10 03:45t/p22310.20117.72118.62117.7231.082780.57
44632006.11.10 03:45sell22320.20117.60118.30117.40
44642006.11.10 05:15t/p22320.20117.40118.30117.4034.052814.62
44652006.11.10 05:15sell22330.20117.44118.14117.24
44662006.11.10 07:15sell22340.40117.59118.19117.39
44672006.11.10 11:00t/p22340.40117.39118.19117.3968.182882.80
44682006.11.10 11:00close22330.20117.35118.14117.2415.342898.14
44692006.11.10 11:15sell22350.20117.36118.06117.16
44702006.11.10 15:15sell22360.40117.50118.10117.30
44712006.11.10 17:45close22360.40117.33118.10117.3057.962956.10
44722006.11.10 18:00close22350.20117.47118.06117.16-18.732937.37
44732006.11.10 18:15buy22370.20117.45116.75117.65
44742006.11.10 22:15t/p22370.20117.65116.75117.6534.012971.38
44752006.11.10 22:15buy22380.20117.65116.95117.85
44762006.11.13 00:30buy22390.40117.52116.92117.72
44772006.11.13 02:30buy22400.80117.37116.87117.57
44782006.11.13 03:30buy22411.60117.24116.84117.44
44792006.11.13 09:45close22411.60117.37116.84117.44177.223148.60
44802006.11.13 10:00close22400.80117.41116.87117.5727.253175.85
44812006.11.13 10:15close22390.40117.46116.92117.72-20.433155.42
44822006.11.13 10:30close22380.20117.44116.95117.85-33.203122.22
44832006.11.13 10:45buy22420.20117.45116.75117.65
44842006.11.13 11:45t/p22420.20117.65116.75117.6533.993156.21
44852006.11.13 11:45buy22430.20117.70117.00117.90
44862006.11.13 14:15t/p22430.20117.90117.00117.9033.953190.16
44872006.11.13 14:15sell22440.20117.83118.53117.63
44882006.11.13 16:45sell22450.40117.94118.54117.74
44892006.11.13 17:00sell22460.80118.04118.54117.84
44902006.11.13 17:30sell22471.60118.16118.56117.96
44912006.11.14 02:00t/p22450.40117.74118.54117.7462.143252.30
44922006.11.14 02:00t/p22460.80117.84118.54117.84124.283376.58
44932006.11.14 02:00t/p22471.60117.96118.56117.96248.563625.14
44942006.11.14 02:00close22440.20117.66118.53117.6325.973651.11
44952006.11.14 02:15sell22480.20117.68118.38117.48
44962006.11.14 09:30t/p22480.20117.48118.38117.4834.023685.13
44972006.11.14 09:30buy22490.20117.58116.88117.78
44982006.11.14 11:00t/p22490.20117.78116.88117.7833.973719.10
44992006.11.14 11:00buy22500.20117.80117.10118.00
45002006.11.14 14:15buy22510.40117.69117.09117.89
45012006.11.14 15:45buy22520.80117.37116.87117.57
45022006.11.14 17:15t/p22520.80117.57116.87117.57136.003855.10
45032006.11.14 17:15close22510.40117.65117.09117.89-13.603841.50
45042006.11.14 17:30close22500.20117.55117.10118.00-42.543798.96
45052006.11.14 17:45buy22530.20117.67116.97117.87
45062006.11.14 21:30buy22540.40117.52116.92117.72
45072006.11.15 02:30t/p22540.40117.72116.92117.7273.093872.05
45082006.11.15 02:30close22530.20117.70116.97117.877.663879.71
45092006.11.15 02:45buy22550.20117.72117.02117.92
45102006.11.15 08:45t/p22550.20117.92117.02117.9233.933913.64
45112006.11.15 08:45buy22560.20117.90117.20118.10
45122006.11.15 09:30buy22570.40117.72117.12117.92
45132006.11.15 11:45t/p22570.40117.92117.12117.9267.863981.50
45142006.11.15 11:45close22560.20117.90117.20118.100.003981.50
45152006.11.15 12:00buy22580.20117.96117.26118.16
45162006.11.15 15:45t/p22580.20118.16117.26118.1633.864015.36
45172006.11.15 15:45sell22590.20118.13118.83117.93
45182006.11.15 21:15t/p22590.20117.93118.83117.9333.924049.28
45192006.11.15 21:15sell22600.20117.90118.60117.70
45202006.11.15 21:30sell22610.40118.05118.65117.85
45212006.11.16 03:30t/p22610.40117.85118.65117.8550.324099.61
45222006.11.16 03:30close22600.20117.85118.60117.70-0.294099.32
45232006.11.16 03:45sell22620.20117.84118.54117.64
45242006.11.16 07:45sell22630.40117.97118.57117.77
45252006.11.16 09:45sell22640.80118.10118.60117.90
45262006.11.16 11:15sell22651.60118.21118.61118.01
45272006.11.16 12:00close22651.60118.09118.61118.01162.594261.91
45282006.11.16 12:15close22640.80118.03118.60117.9047.454309.36
45292006.11.16 12:30close22630.40118.06118.57117.77-30.494278.87
45302006.11.16 12:45close22620.20118.05118.54117.64-35.584243.29
45312006.11.16 13:00sell22660.20117.99118.69117.79
45322006.11.16 17:15sell22670.40118.16118.76117.96
45332006.11.16 19:15sell22680.80118.31118.81118.11
45342006.11.16 19:30close22680.80118.16118.81118.11101.564344.85
45352006.11.16 19:45close22670.40118.20118.76117.96-13.544331.31
45362006.11.16 20:00close22660.20118.24118.69117.79-42.294289.02
45372006.11.16 20:15buy22690.20118.25117.55118.45
45382006.11.17 08:15t/p22690.20118.45117.55118.4536.344325.36
45392006.11.17 08:15buy22700.20118.46117.76118.66
45402006.11.17 08:45buy22710.40118.29117.69118.49
45412006.11.17 10:45buy22720.80118.18117.68118.38
45422006.11.17 11:30close22720.80118.32117.68118.3894.664420.02
45432006.11.17 11:45close22710.40118.34117.69118.4916.904436.92
45442006.11.17 12:00close22700.20118.33117.76118.66-21.974414.95
45452006.11.17 12:15buy22730.20118.30117.60118.50
45462006.11.17 16:15buy22740.40118.13117.53118.33
45472006.11.17 17:00buy22750.80118.01117.51118.21
45482006.11.17 17:15buy22761.60117.87117.47118.07
45492006.11.17 17:45s/l22730.20117.60117.60118.50-119.064295.89
45502006.11.17 17:45s/l22740.40117.53117.53118.33-204.104091.79
45512006.11.17 17:45s/l22750.80117.51117.51118.21-340.173751.62
45522006.11.17 17:45close22761.60117.59117.47118.07-380.983370.64
45532006.11.17 18:00sell22770.20117.67118.37117.47
45542006.11.17 22:00sell22780.40117.82118.42117.62
45552006.11.20 05:30sell22790.80117.95118.45117.75
45562006.11.20 10:15sell22801.60118.13118.53117.93
45572006.11.20 12:30close22801.60117.98118.53117.93203.423574.06
45582006.11.20 12:45close22790.80118.06118.45117.75-74.543499.52
45592006.11.20 13:00close22780.40118.01118.42117.62-70.253429.27
45602006.11.20 13:15close22770.20118.10118.37117.47-75.753353.52
45612006.11.20 13:30sell22810.20117.99118.69117.79
45622006.11.20 17:30sell22820.40118.13118.73117.93
45632006.11.21 02:15t/p22820.40117.93118.73117.9361.993415.51
45642006.11.21 02:15close22810.20117.92118.69117.798.943424.45
45652006.11.21 02:30buy22830.20118.07117.37118.27
45662006.11.21 18:00buy22840.40117.92117.32118.12
45672006.11.21 21:45buy22850.80117.78117.28117.98
45682006.11.22 04:30buy22861.60117.61117.21117.81
45692006.11.22 12:45s/l22830.20117.37117.37118.27-116.783307.67
45702006.11.22 12:45s/l22840.40117.32117.32118.12-199.453108.22
45712006.11.22 12:45close22861.60117.32117.21117.81-395.502712.72
45722006.11.22 13:00s/l22850.80117.28117.28117.98-330.652382.07
45732006.11.22 13:00sell22870.20117.34118.04117.14
45742006.11.22 14:30t/p22870.20117.14118.04117.1434.162416.23
45752006.11.22 14:30sell22880.20117.07117.77116.87
45762006.11.22 15:30t/p22880.20116.87117.77116.8734.252450.48
45772006.11.22 15:30sell22890.20116.76117.46116.56
45782006.11.22 16:30sell22900.40116.88117.48116.68
45792006.11.22 17:15t/p22890.20116.56117.46116.5634.302484.78
45802006.11.22 17:15t/p22900.40116.68117.48116.6868.612553.39
45812006.11.22 17:30sell22910.20116.43117.13116.23
45822006.11.22 17:45sell22920.40116.54117.14116.34
45832006.11.22 19:45sell22930.80116.86117.36116.66
45842006.11.22 23:30t/p22930.80116.66117.36116.66137.142690.53
45852006.11.22 23:30close22920.40116.67117.14116.34-44.572645.96
45862006.11.22 23:45close22910.20116.72117.13116.23-49.692596.27
45872006.11.23 00:00sell22940.20116.74117.44116.54
45882006.11.23 09:15t/p22940.20116.54117.44116.5434.302630.57
45892006.11.23 10:45sell22950.20116.50117.20116.30
45902006.11.23 12:00t/p22950.20116.30117.20116.3034.412664.98
45912006.11.23 12:00sell22960.20116.23116.93116.03
45922006.11.23 12:15sell22970.40116.34116.94116.14
45932006.11.23 17:15t/p22970.40116.14116.94116.1468.872733.85
45942006.11.23 17:15close22960.20116.15116.93116.0313.782747.63
45952006.11.23 17:30sell22980.20116.08116.78115.88
45962006.11.23 17:45sell22990.40116.21116.81116.01
45972006.11.24 00:45sell23000.80116.32116.82116.12
45982006.11.24 03:15sell23011.60116.44116.84116.24
45992006.11.24 05:00close23011.60116.33116.84116.24151.292898.92
46002006.11.24 05:15close23000.80116.32116.82116.120.002898.92
46012006.11.24 05:30close22990.40116.31116.81116.01-40.242858.68
46022006.11.24 05:45close22980.20116.27116.78115.88-35.612823.08
46032006.11.24 06:00sell23020.20116.19116.89115.99
46042006.11.24 06:30sell23030.40116.31116.91116.11
46052006.11.24 10:30t/p23030.40116.11116.91116.1168.952892.03
46062006.11.24 10:30close23020.20116.03116.89115.9927.582919.61
46072006.11.24 10:45sell23040.20115.83116.53115.63
46082006.11.24 11:30sell23050.40115.94116.54115.74
46092006.11.24 12:30t/p23050.40115.74116.54115.7469.122988.73
46102006.11.24 12:30close23040.20115.75116.53115.6313.823002.55
46112006.11.24 12:45sell23060.20115.69116.39115.49
46122006.11.24 13:15sell23070.40115.87116.47115.67
46132006.11.24 13:45t/p23070.40115.67116.47115.6769.163071.71
46142006.11.24 13:45close23060.20115.68116.39115.491.733073.44
46152006.11.24 19:45sell23080.20115.84116.54115.64
46162006.11.24 22:59close at stop23080.20115.83116.54115.641.733075.17