|Symbole
|USDJPY (United States Dollar vs. Japanese Yen)
|Periode
|15 Minutes (M15) 2005.11.03 09:30 - 2006.11.24 22:45 (2005.11.03 - 2006.11.26)
|Modele
|Prix ouverture seulement (méthode rapide pour analyser le BAR juste complété)
|Parametres
|TakeProfit=20; Lots=0.2; InitialStop=30; TrailingStop=20; MaxTrades=4; Pips=10; SecureProfit=60; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars en test
|25848
|Ticks modelés
|51596
|Qualité du modelage
|n/a
|Dépot initial
|30000.00
|Profit total net
|-26924.83
|Profit brut
|86683.38
|Perte brute
|-113608.22
|Facteur de profit
|0.76
|Rémunération espérée
|-11.67
|Chute absolue
|27617.93
|Chute maximal (%)
|28464.40 (92.28%)
|Relative drawdown
|92.28% (28464.40)
|Total des Trades
|2308
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|1107 (57.00%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|1201 (60.20%)
|Profits des Trades (% du total)
|1354 (58.67%)
|Pertes des Trades (% du total)
|954 (41.33%)
|Le plus large
|gains par Trade
|296.91
|pertes par Trade
|-575.49
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|64.02
|pertes par Trade
|-119.09
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|17 (817.70)
|pertes consecutives (perte en $)
|10 (-1543.25)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|824.50 (14)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-2189.49 (8)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|3
|Pertes consecutives
|2
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2005.11.04 10:45
|buy
|1
|0.20
|117.68
|116.98
|117.88
|2
|2005.11.04 14:45
|buy
|2
|0.40
|117.49
|116.89
|117.69
|3
|2005.11.04 16:15
|t/p
|2
|0.40
|117.69
|116.89
|117.69
|67.91
|30067.91
|4
|2005.11.04 16:15
|close
|1
|0.20
|117.80
|116.98
|117.88
|20.37
|30088.28
|5
|2005.11.04 16:30
|buy
|3
|0.20
|117.96
|117.26
|118.16
|6
|2005.11.04 17:00
|t/p
|3
|0.20
|118.16
|117.26
|118.16
|33.83
|30122.11
|7
|2005.11.04 17:00
|buy
|4
|0.20
|118.28
|117.58
|118.48
|8
|2005.11.04 17:45
|buy
|5
|0.40
|118.13
|117.53
|118.33
|9
|2005.11.04 18:45
|t/p
|5
|0.40
|118.33
|117.53
|118.33
|67.64
|30189.75
|10
|2005.11.04 18:45
|close
|4
|0.20
|118.28
|117.58
|118.48
|0.00
|30189.75
|11
|2005.11.04 19:00
|buy
|6
|0.20
|118.30
|117.60
|118.50
|12
|2005.11.07 01:45
|buy
|7
|0.40
|118.15
|117.55
|118.35
|13
|2005.11.07 02:00
|buy
|8
|0.80
|118.03
|117.53
|118.23
|14
|2005.11.07 02:15
|buy
|9
|1.60
|117.80
|117.40
|118.00
|15
|2005.11.07 08:45
|t/p
|9
|1.60
|118.00
|117.40
|118.00
|271.31
|30461.06
|16
|2005.11.07 08:45
|close
|8
|0.80
|117.95
|117.53
|118.23
|-54.26
|30406.80
|17
|2005.11.07 09:00
|close
|7
|0.40
|117.94
|117.55
|118.35
|-71.22
|30335.58
|18
|2005.11.07 09:15
|close
|6
|0.20
|117.89
|117.60
|118.50
|-67.00
|30268.58
|19
|2005.11.07 11:30
|buy
|10
|0.20
|117.82
|117.12
|118.02
|20
|2005.11.07 12:30
|buy
|11
|0.40
|117.72
|117.12
|117.92
|21
|2005.11.07 15:00
|t/p
|10
|0.20
|118.02
|117.12
|118.02
|33.91
|30302.49
|22
|2005.11.07 15:00
|t/p
|11
|0.40
|117.92
|117.12
|117.92
|67.80
|30370.29
|23
|2005.11.07 15:00
|buy
|12
|0.20
|118.02
|117.32
|118.22
|24
|2005.11.07 15:15
|buy
|13
|0.40
|117.91
|117.31
|118.11
|25
|2005.11.07 17:00
|buy
|14
|0.80
|117.80
|117.30
|118.00
|26
|2005.11.07 18:00
|buy
|15
|1.60
|117.60
|117.20
|117.80
|27
|2005.11.08 02:15
|t/p
|15
|1.60
|117.80
|117.20
|117.80
|292.05
|30662.34
|28
|2005.11.08 02:15
|close
|14
|0.80
|117.83
|117.30
|118.00
|30.61
|30692.95
|29
|2005.11.08 02:30
|close
|13
|0.40
|117.86
|117.31
|118.11
|-11.85
|30681.10
|30
|2005.11.08 02:45
|close
|12
|0.20
|117.95
|117.32
|118.22
|-9.31
|30671.79
|31
|2005.11.08 03:00
|buy
|16
|0.20
|117.92
|117.22
|118.12
|32
|2005.11.08 05:00
|buy
|17
|0.40
|117.80
|117.20
|118.00
|33
|2005.11.08 14:45
|buy
|18
|0.80
|117.64
|117.14
|117.84
|34
|2005.11.08 15:15
|buy
|19
|1.60
|117.52
|117.12
|117.72
|35
|2005.11.08 16:30
|s/l
|16
|0.20
|117.22
|117.22
|118.12
|-119.35
|30552.44
|36
|2005.11.08 16:30
|close
|19
|1.60
|117.30
|117.12
|117.72
|-300.09
|30252.35
|37
|2005.11.08 16:45
|close
|18
|0.80
|117.28
|117.14
|117.84
|-245.57
|30006.78
|38
|2005.11.08 17:00
|close
|17
|0.40
|117.28
|117.20
|118.00
|-177.35
|29829.43
|39
|2005.11.08 18:30
|buy
|20
|0.20
|117.22
|116.52
|117.42
|40
|2005.11.09 01:00
|t/p
|20
|0.20
|117.42
|116.52
|117.42
|36.63
|29866.06
|41
|2005.11.09 01:00
|buy
|21
|0.20
|117.42
|116.72
|117.62
|42
|2005.11.09 02:15
|buy
|22
|0.40
|117.23
|116.63
|117.43
|43
|2005.11.09 08:15
|t/p
|22
|0.40
|117.43
|116.63
|117.43
|68.15
|29934.21
|44
|2005.11.09 08:15
|close
|21
|0.20
|117.39
|116.72
|117.62
|-5.11
|29929.10
|45
|2005.11.09 08:30
|buy
|23
|0.20
|117.45
|116.75
|117.65
|46
|2005.11.09 10:15
|buy
|24
|0.40
|117.30
|116.70
|117.50
|47
|2005.11.09 11:45
|close
|24
|0.40
|117.49
|116.70
|117.50
|64.69
|29993.79
|48
|2005.11.09 12:00
|close
|23
|0.20
|117.44
|116.75
|117.65
|-1.70
|29992.09
|49
|2005.11.09 12:15
|buy
|25
|0.20
|117.60
|116.90
|117.80
|50
|2005.11.09 13:15
|buy
|26
|0.40
|117.48
|116.88
|117.68
|51
|2005.11.09 13:45
|buy
|27
|0.80
|117.35
|116.85
|117.55
|52
|2005.11.09 14:30
|buy
|28
|1.60
|117.22
|116.82
|117.42
|53
|2005.11.09 15:00
|s/l
|25
|0.20
|116.90
|116.90
|117.80
|-119.73
|29872.36
|54
|2005.11.09 15:00
|close
|28
|1.60
|116.93
|116.82
|117.42
|-396.82
|29475.54
|55
|2005.11.09 15:15
|s/l
|26
|0.40
|116.88
|116.88
|117.68
|-205.13
|29270.41
|56
|2005.11.09 15:15
|close
|27
|0.80
|117.00
|116.85
|117.55
|-239.32
|29031.09
|57
|2005.11.09 15:30
|buy
|29
|0.20
|117.21
|116.51
|117.41
|58
|2005.11.09 15:45
|t/p
|29
|0.20
|117.41
|116.51
|117.41
|34.07
|29065.16
|59
|2005.11.09 15:45
|buy
|30
|0.20
|117.43
|116.73
|117.63
|60
|2005.11.09 17:30
|t/p
|30
|0.20
|117.63
|116.73
|117.63
|34.03
|29099.19
|61
|2005.11.09 17:30
|buy
|31
|0.20
|117.58
|116.88
|117.78
|62
|2005.11.10 01:00
|t/p
|31
|0.20
|117.78
|116.88
|117.78
|41.64
|29140.83
|63
|2005.11.10 01:00
|buy
|32
|0.20
|117.81
|117.11
|118.01
|64
|2005.11.10 02:00
|buy
|33
|0.40
|117.69
|117.09
|117.89
|65
|2005.11.10 12:00
|buy
|34
|0.80
|117.58
|117.08
|117.78
|66
|2005.11.10 13:00
|close
|34
|0.80
|117.71
|117.08
|117.78
|88.35
|29229.18
|67
|2005.11.10 13:15
|close
|33
|0.40
|117.65
|117.09
|117.89
|-13.60
|29215.58
|68
|2005.11.10 13:30
|close
|32
|0.20
|117.69
|117.11
|118.01
|-20.39
|29195.19
|69
|2005.11.10 13:45
|buy
|35
|0.20
|117.70
|117.00
|117.90
|70
|2005.11.10 15:15
|t/p
|35
|0.20
|117.90
|117.00
|117.90
|33.93
|29229.12
|71
|2005.11.10 15:15
|buy
|36
|0.20
|117.92
|117.22
|118.12
|72
|2005.11.10 15:45
|t/p
|36
|0.20
|118.12
|117.22
|118.12
|33.88
|29263.00
|73
|2005.11.10 15:45
|buy
|37
|0.20
|118.11
|117.41
|118.31
|74
|2005.11.10 17:00
|buy
|38
|0.40
|118.00
|117.40
|118.20
|75
|2005.11.10 21:00
|t/p
|38
|0.40
|118.20
|117.40
|118.20
|67.67
|29330.67
|76
|2005.11.10 21:00
|close
|37
|0.20
|118.22
|117.41
|118.31
|18.61
|29349.28
|77
|2005.11.10 21:15
|buy
|39
|0.20
|118.24
|117.54
|118.44
|78
|2005.11.11 00:00
|buy
|40
|0.40
|118.12
|117.52
|118.32
|79
|2005.11.11 00:45
|buy
|41
|0.80
|118.02
|117.52
|118.22
|80
|2005.11.11 01:15
|buy
|42
|1.60
|117.88
|117.48
|118.08
|81
|2005.11.11 10:30
|t/p
|42
|1.60
|118.08
|117.48
|118.08
|270.93
|29620.21
|82
|2005.11.11 10:30
|close
|41
|0.80
|118.11
|117.52
|118.22
|60.96
|29681.17
|83
|2005.11.11 10:45
|close
|40
|0.40
|118.07
|117.52
|118.32
|-16.94
|29664.23
|84
|2005.11.11 11:00
|close
|39
|0.20
|118.03
|117.54
|118.44
|-33.02
|29631.21
|85
|2005.11.11 11:15
|buy
|43
|0.20
|118.10
|117.40
|118.30
|86
|2005.11.11 14:30
|buy
|44
|0.40
|117.99
|117.39
|118.19
|87
|2005.11.14 10:45
|close
|44
|0.40
|118.16
|117.39
|118.19
|62.67
|29693.88
|88
|2005.11.14 11:00
|close
|43
|0.20
|118.16
|117.40
|118.30
|12.72
|29706.60
|89
|2005.11.14 11:15
|buy
|45
|0.20
|118.27
|117.57
|118.47
|90
|2005.11.14 12:15
|t/p
|45
|0.20
|118.47
|117.57
|118.47
|33.74
|29740.34
|91
|2005.11.14 12:15
|buy
|46
|0.20
|118.61
|117.91
|118.81
|92
|2005.11.14 14:30
|t/p
|46
|0.20
|118.81
|117.91
|118.81
|33.67
|29774.01
|93
|2005.11.14 17:45
|buy
|47
|0.20
|118.93
|118.23
|119.13
|94
|2005.11.14 18:45
|buy
|48
|0.40
|118.83
|118.23
|119.03
|95
|2005.11.14 19:15
|buy
|49
|0.80
|118.67
|118.17
|118.87
|96
|2005.11.14 22:45
|close
|49
|0.80
|118.81
|118.17
|118.87
|94.27
|29868.28
|97
|2005.11.14 23:00
|close
|48
|0.40
|118.79
|118.23
|119.03
|-13.47
|29854.81
|98
|2005.11.14 23:15
|close
|47
|0.20
|118.79
|118.23
|119.13
|-23.57
|29831.24
|99
|2005.11.14 23:30
|buy
|50
|0.20
|118.85
|118.15
|119.05
|100
|2005.11.15 11:45
|t/p
|50
|0.20
|119.05
|118.15
|119.05
|36.15
|29867.39
|101
|2005.11.15 11:45
|buy
|51
|0.20
|119.12
|118.42
|119.32
|102
|2005.11.15 12:30
|t/p
|51
|0.20
|119.32
|118.42
|119.32
|33.53
|29900.92
|103
|2005.11.15 12:30
|buy
|52
|0.20
|119.34
|118.64
|119.54
|104
|2005.11.15 14:30
|buy
|53
|0.40
|119.23
|118.63
|119.43
|105
|2005.11.15 14:45
|buy
|54
|0.80
|119.11
|118.61
|119.31
|106
|2005.11.15 16:00
|close
|54
|0.80
|119.24
|118.61
|119.31
|87.22
|29988.14
|107
|2005.11.15 16:15
|close
|53
|0.40
|119.32
|118.63
|119.43
|30.17
|30018.31
|108
|2005.11.15 16:30
|close
|52
|0.20
|119.13
|118.64
|119.54
|-35.26
|29983.05
|109
|2005.11.15 18:15
|buy
|55
|0.20
|118.97
|118.27
|119.17
|110
|2005.11.15 22:00
|buy
|56
|0.40
|118.85
|118.25
|119.05
|111
|2005.11.16 04:30
|t/p
|56
|0.40
|119.05
|118.25
|119.05
|72.32
|30055.37
|112
|2005.11.16 04:30
|close
|55
|0.20
|119.04
|118.27
|119.17
|14.32
|30069.69
|113
|2005.11.16 04:45
|buy
|57
|0.20
|119.22
|118.52
|119.42
|114
|2005.11.16 11:45
|t/p
|57
|0.20
|119.42
|118.52
|119.42
|33.49
|30103.18
|115
|2005.11.16 11:45
|buy
|58
|0.20
|119.44
|118.74
|119.64
|116
|2005.11.16 14:45
|buy
|59
|0.40
|119.25
|118.65
|119.45
|117
|2005.11.16 15:15
|t/p
|59
|0.40
|119.45
|118.65
|119.45
|66.97
|30170.15
|118
|2005.11.16 15:15
|close
|58
|0.20
|119.45
|118.74
|119.64
|1.67
|30171.82
|119
|2005.11.16 15:45
|buy
|60
|0.20
|119.45
|118.75
|119.65
|120
|2005.11.16 16:15
|buy
|61
|0.40
|119.29
|118.69
|119.49
|121
|2005.11.16 17:00
|buy
|62
|0.80
|119.15
|118.65
|119.35
|122
|2005.11.16 17:30
|buy
|63
|1.60
|119.00
|118.60
|119.20
|123
|2005.11.16 18:00
|close
|63
|1.60
|119.16
|118.60
|119.20
|214.84
|30386.66
|124
|2005.11.16 18:15
|close
|62
|0.80
|119.11
|118.65
|119.35
|-26.87
|30359.79
|125
|2005.11.16 18:30
|close
|61
|0.40
|118.96
|118.69
|119.49
|-110.96
|30248.83
|126
|2005.11.16 18:45
|close
|60
|0.20
|119.00
|118.75
|119.65
|-75.63
|30173.20
|127
|2005.11.16 19:15
|buy
|64
|0.20
|119.01
|118.31
|119.21
|128
|2005.11.16 23:15
|t/p
|64
|0.20
|119.21
|118.31
|119.21
|33.56
|30206.76
|129
|2005.11.16 23:15
|buy
|65
|0.20
|119.22
|118.52
|119.42
|130
|2005.11.17 01:15
|buy
|66
|0.40
|119.03
|118.43
|119.23
|131
|2005.11.17 01:30
|buy
|67
|0.80
|118.84
|118.34
|119.04
|132
|2005.11.17 02:00
|close
|67
|0.80
|119.01
|118.34
|119.04
|114.28
|30321.04
|133
|2005.11.17 02:15
|close
|66
|0.40
|119.02
|118.43
|119.23
|-3.36
|30317.68
|134
|2005.11.17 02:30
|close
|65
|0.20
|119.07
|118.52
|119.42
|-17.52
|30300.16
|135
|2005.11.17 02:45
|buy
|68
|0.20
|119.09
|118.39
|119.29
|136
|2005.11.17 04:30
|buy
|69
|0.40
|118.94
|118.34
|119.14
|137
|2005.11.17 05:45
|buy
|70
|0.80
|118.82
|118.32
|119.02
|138
|2005.11.17 07:45
|close
|70
|0.80
|118.95
|118.32
|119.02
|87.43
|30387.59
|139
|2005.11.17 08:00
|close
|69
|0.40
|118.90
|118.34
|119.14
|-13.46
|30374.13
|140
|2005.11.17 08:15
|close
|68
|0.20
|118.86
|118.39
|119.29
|-38.70
|30335.43
|141
|2005.11.17 08:30
|buy
|71
|0.20
|118.94
|118.24
|119.14
|142
|2005.11.17 09:45
|buy
|72
|0.40
|118.73
|118.13
|118.93
|143
|2005.11.17 10:15
|buy
|73
|0.80
|118.61
|118.11
|118.81
|144
|2005.11.17 11:15
|t/p
|72
|0.40
|118.93
|118.13
|118.93
|67.28
|30402.71
|145
|2005.11.17 11:15
|t/p
|73
|0.80
|118.81
|118.11
|118.81
|134.55
|30537.26
|146
|2005.11.17 11:15
|close
|71
|0.20
|118.91
|118.24
|119.14
|-5.05
|30532.21
|147
|2005.11.17 11:30
|buy
|74
|0.20
|118.88
|118.18
|119.08
|148
|2005.11.17 13:15
|buy
|75
|0.40
|118.72
|118.12
|118.92
|149
|2005.11.17 19:45
|buy
|76
|0.80
|118.57
|118.07
|118.77
|150
|2005.11.17 21:15
|close
|76
|0.80
|118.76
|118.07
|118.77
|127.99
|30660.20
|151
|2005.11.17 21:30
|close
|75
|0.40
|118.73
|118.12
|118.92
|3.37
|30663.57
|152
|2005.11.17 21:45
|close
|74
|0.20
|118.74
|118.18
|119.08
|-23.58
|30639.99
|153
|2005.11.17 22:00
|buy
|77
|0.20
|118.75
|118.05
|118.95
|154
|2005.11.18 03:00
|t/p
|77
|0.20
|118.95
|118.05
|118.95
|36.20
|30676.19
|155
|2005.11.18 03:00
|buy
|78
|0.20
|118.95
|118.25
|119.15
|156
|2005.11.18 08:00
|t/p
|78
|0.20
|119.15
|118.25
|119.15
|33.58
|30709.77
|157
|2005.11.18 08:00
|buy
|79
|0.20
|119.16
|118.46
|119.36
|158
|2005.11.18 09:30
|t/p
|79
|0.20
|119.36
|118.46
|119.36
|33.52
|30743.29
|159
|2005.11.18 09:30
|buy
|80
|0.20
|119.37
|118.67
|119.57
|160
|2005.11.18 10:00
|buy
|81
|0.40
|119.26
|118.66
|119.46
|161
|2005.11.18 11:45
|buy
|82
|0.80
|119.16
|118.66
|119.36
|162
|2005.11.18 14:45
|close
|82
|0.80
|119.27
|118.66
|119.36
|73.78
|30817.07
|163
|2005.11.18 15:00
|close
|81
|0.40
|119.20
|118.66
|119.46
|-20.13
|30796.94
|164
|2005.11.18 15:15
|close
|80
|0.20
|119.14
|118.67
|119.57
|-38.61
|30758.33
|165
|2005.11.18 16:15
|buy
|83
|0.20
|119.23
|118.53
|119.43
|166
|2005.11.18 19:30
|buy
|84
|0.40
|119.09
|118.49
|119.29
|167
|2005.11.21 01:45
|t/p
|84
|0.40
|119.29
|118.49
|119.29
|72.17
|30830.50
|168
|2005.11.21 01:45
|close
|83
|0.20
|119.31
|118.53
|119.43
|15.97
|30846.47
|169
|2005.11.21 02:00
|buy
|85
|0.20
|119.29
|118.59
|119.49
|170
|2005.11.21 09:30
|buy
|86
|0.40
|119.07
|118.47
|119.27
|171
|2005.11.21 09:45
|buy
|87
|0.80
|118.97
|118.47
|119.17
|172
|2005.11.21 10:15
|buy
|88
|1.60
|118.86
|118.46
|119.06
|173
|2005.11.21 15:15
|s/l
|85
|0.20
|118.59
|118.59
|119.49
|-118.06
|30728.41
|174
|2005.11.21 15:15
|close
|88
|1.60
|118.58
|118.46
|119.06
|-377.80
|30350.61
|175
|2005.11.21 15:30
|close
|87
|0.80
|118.59
|118.47
|119.17
|-256.35
|30094.26
|176
|2005.11.21 15:45
|close
|86
|0.40
|118.60
|118.47
|119.27
|-158.52
|29935.74
|177
|2005.11.21 16:15
|buy
|89
|0.20
|118.83
|118.13
|119.03
|178
|2005.11.21 17:00
|buy
|90
|0.40
|118.71
|118.11
|118.91
|179
|2005.11.21 17:15
|close
|90
|0.40
|118.88
|118.11
|118.91
|57.20
|29992.94
|180
|2005.11.21 17:30
|t/p
|89
|0.20
|119.03
|118.13
|119.03
|33.61
|30026.55
|181
|2005.11.21 17:30
|buy
|91
|0.20
|119.03
|118.33
|119.23
|182
|2005.11.21 20:45
|buy
|92
|0.40
|118.86
|118.26
|119.06
|183
|2005.11.21 23:00
|t/p
|92
|0.40
|119.06
|118.26
|119.06
|67.20
|30093.75
|184
|2005.11.21 23:00
|close
|91
|0.20
|119.04
|118.33
|119.23
|1.68
|30095.43
|185
|2005.11.21 23:15
|buy
|93
|0.20
|119.08
|118.38
|119.28
|186
|2005.11.22 09:45
|t/p
|93
|0.20
|119.28
|118.38
|119.28
|36.09
|30131.52
|187
|2005.11.22 09:45
|buy
|94
|0.20
|119.32
|118.62
|119.52
|188
|2005.11.22 11:45
|buy
|95
|0.40
|119.21
|118.61
|119.41
|189
|2005.11.22 13:30
|t/p
|95
|0.40
|119.41
|118.61
|119.41
|67.03
|30198.55
|190
|2005.11.22 13:30
|close
|94
|0.20
|119.36
|118.62
|119.52
|6.70
|30205.25
|191
|2005.11.22 13:45
|buy
|96
|0.20
|119.37
|118.67
|119.57
|192
|2005.11.22 16:15
|buy
|97
|0.40
|119.23
|118.63
|119.43
|193
|2005.11.22 20:15
|buy
|98
|0.80
|119.02
|118.52
|119.22
|194
|2005.11.22 20:30
|buy
|99
|1.60
|118.89
|118.49
|119.09
|195
|2005.11.22 21:00
|s/l
|96
|0.20
|118.67
|118.67
|119.57
|-117.82
|30087.43
|196
|2005.11.22 21:00
|close
|99
|1.60
|118.83
|118.49
|119.09
|-80.79
|30006.64
|197
|2005.11.22 21:15
|close
|98
|0.80
|118.83
|118.52
|119.22
|-127.91
|29878.73
|198
|2005.11.22 21:30
|close
|97
|0.40
|118.78
|118.63
|119.43
|-151.54
|29727.19
|199
|2005.11.22 23:15
|buy
|100
|0.20
|118.77
|118.07
|118.97
|200
|2005.11.23 01:30
|t/p
|100
|0.20
|118.97
|118.07
|118.97
|36.18
|29763.37
|201
|2005.11.23 01:30
|buy
|101
|0.20
|118.98
|118.28
|119.18
|202
|2005.11.23 02:30
|buy
|102
|0.40
|118.88
|118.28
|119.08
|203
|2005.11.23 03:15
|buy
|103
|0.80
|118.77
|118.27
|118.97
|204
|2005.11.23 05:45
|buy
|104
|1.60
|118.63
|118.23
|118.83
|205
|2005.11.23 13:45
|close
|104
|1.60
|118.76
|118.23
|118.83
|175.14
|29938.51
|206
|2005.11.23 14:00
|close
|103
|0.80
|118.74
|118.27
|118.97
|-20.21
|29918.30
|207
|2005.11.23 14:15
|close
|102
|0.40
|118.71
|118.28
|119.08
|-57.28
|29861.02
|208
|2005.11.23 14:30
|close
|101
|0.20
|118.67
|118.28
|119.18
|-52.25
|29808.77
|209
|2005.11.23 14:45
|sell
|105
|0.20
|118.58
|119.28
|118.38
|210
|2005.11.23 15:15
|t/p
|105
|0.20
|118.38
|119.28
|118.38
|33.79
|29842.56
|211
|2005.11.23 15:15
|sell
|106
|0.20
|118.36
|119.06
|118.16
|212
|2005.11.23 16:30
|sell
|107
|0.40
|118.49
|119.09
|118.29
|213
|2005.11.23 17:00
|sell
|108
|0.80
|118.65
|119.15
|118.45
|214
|2005.11.23 18:00
|sell
|109
|1.60
|118.77
|119.17
|118.57
|215
|2005.11.24 02:00
|close
|109
|1.60
|118.60
|119.17
|118.57
|159.12
|30001.68
|216
|2005.11.24 02:15
|close
|108
|0.80
|118.67
|119.15
|118.45
|-48.59
|29953.08
|217
|2005.11.24 02:30
|close
|107
|0.40
|118.65
|119.09
|118.29
|-71.50
|29881.59
|218
|2005.11.24 02:45
|close
|106
|0.20
|118.70
|119.06
|118.16
|-66.07
|29815.52
|219
|2005.11.24 03:00
|sell
|110
|0.20
|118.61
|119.31
|118.41
|220
|2005.11.24 04:30
|sell
|111
|0.40
|118.73
|119.33
|118.53
|221
|2005.11.24 07:00
|sell
|112
|0.80
|118.86
|119.36
|118.66
|222
|2005.11.24 10:15
|sell
|113
|1.60
|118.98
|119.38
|118.78
|223
|2005.11.24 11:30
|close
|113
|1.60
|118.86
|119.38
|118.78
|161.53
|29977.05
|224
|2005.11.24 11:45
|close
|112
|0.80
|118.82
|119.36
|118.66
|26.93
|30003.98
|225
|2005.11.24 12:00
|close
|111
|0.40
|118.69
|119.33
|118.53
|13.48
|30017.46
|226
|2005.11.24 12:15
|close
|110
|0.20
|118.78
|119.31
|118.41
|-28.62
|29988.84
|227
|2005.11.24 12:30
|sell
|114
|0.20
|118.72
|119.42
|118.52
|228
|2005.11.24 13:45
|sell
|115
|0.40
|118.84
|119.44
|118.64
|229
|2005.11.24 19:30
|sell
|116
|0.80
|118.95
|119.45
|118.75
|230
|2005.11.25 00:45
|sell
|117
|1.60
|119.12
|119.52
|118.92
|231
|2005.11.25 10:45
|s/l
|114
|0.20
|119.42
|119.42
|118.52
|-120.17
|29868.67
|232
|2005.11.25 10:45
|s/l
|115
|0.40
|119.44
|119.44
|118.64
|-206.84
|29661.83
|233
|2005.11.25 10:45
|close
|117
|1.60
|119.41
|119.52
|118.92
|-388.58
|29273.25
|234
|2005.11.25 11:00
|s/l
|116
|0.80
|119.45
|119.45
|118.75
|-346.88
|28926.37
|235
|2005.11.25 11:15
|sell
|118
|0.20
|119.29
|119.99
|119.09
|236
|2005.11.25 12:45
|sell
|119
|0.40
|119.43
|120.03
|119.23
|237
|2005.11.25 16:15
|sell
|120
|0.80
|119.66
|120.16
|119.46
|238
|2005.11.28 01:30
|sell
|121
|1.60
|119.79
|120.19
|119.59
|239
|2005.11.28 16:45
|t/p
|121
|1.60
|119.59
|120.19
|119.59
|267.53
|29193.90
|240
|2005.11.28 16:45
|close
|120
|0.80
|119.61
|120.16
|119.46
|21.74
|29215.63
|241
|2005.11.28 17:00
|t/p
|119
|0.40
|119.23
|120.03
|119.23
|61.25
|29276.88
|242
|2005.11.28 17:00
|close
|118
|0.20
|119.23
|119.99
|119.09
|7.13
|29284.02
|243
|2005.11.28 19:45
|sell
|122
|0.20
|118.65
|119.35
|118.45
|244
|2005.11.28 20:15
|t/p
|122
|0.20
|118.45
|119.35
|118.45
|33.76
|29317.78
|245
|2005.11.28 20:15
|sell
|123
|0.20
|118.45
|119.15
|118.25
|246
|2005.11.28 21:00
|sell
|124
|0.40
|118.58
|119.18
|118.38
|247
|2005.11.28 21:30
|sell
|125
|0.80
|118.76
|119.26
|118.56
|248
|2005.11.28 22:45
|sell
|126
|1.60
|118.88
|119.28
|118.68
|249
|2005.11.29 02:30
|s/l
|123
|0.20
|119.15
|119.15
|118.25
|-120.33
|29197.45
|250
|2005.11.29 02:30
|s/l
|124
|0.40
|119.18
|119.18
|118.38
|-207.11
|28990.34
|251
|2005.11.29 02:30
|s/l
|125
|0.80
|119.26
|119.26
|118.56
|-347.13
|28643.20
|252
|2005.11.29 02:30
|s/l
|126
|1.60
|119.28
|119.28
|118.68
|-560.10
|28083.11
|253
|2005.11.29 02:30
|buy
|127
|0.20
|119.25
|118.55
|119.45
|254
|2005.11.29 08:15
|buy
|128
|0.40
|119.04
|118.44
|119.24
|255
|2005.11.29 14:30
|t/p
|128
|0.40
|119.24
|118.44
|119.24
|67.09
|28150.20
|256
|2005.11.29 14:30
|close
|127
|0.20
|119.24
|118.55
|119.45
|-1.68
|28148.52
|257
|2005.11.29 14:45
|buy
|129
|0.20
|119.36
|118.66
|119.56
|258
|2005.11.29 15:15
|t/p
|129
|0.20
|119.56
|118.66
|119.56
|33.50
|28182.02
|259
|2005.11.29 15:15
|buy
|130
|0.20
|119.45
|118.75
|119.65
|260
|2005.11.29 15:30
|buy
|131
|0.40
|119.35
|118.75
|119.55
|261
|2005.11.29 16:15
|t/p
|130
|0.20
|119.65
|118.75
|119.65
|33.44
|28215.46
|262
|2005.11.29 16:15
|t/p
|131
|0.40
|119.55
|118.75
|119.55
|66.89
|28282.35
|263
|2005.11.29 16:15
|buy
|132
|0.20
|119.62
|118.92
|119.82
|264
|2005.11.29 17:15
|buy
|133
|0.40
|119.43
|118.83
|119.63
|265
|2005.11.29 22:15
|t/p
|133
|0.40
|119.63
|118.83
|119.63
|66.89
|28349.24
|266
|2005.11.29 22:15
|close
|132
|0.20
|119.61
|118.92
|119.82
|-1.67
|28347.57
|267
|2005.11.29 22:30
|buy
|134
|0.20
|119.66
|118.96
|119.86
|268
|2005.11.30 04:30
|buy
|135
|0.40
|119.54
|118.94
|119.74
|269
|2005.11.30 06:45
|buy
|136
|0.80
|119.41
|118.91
|119.61
|270
|2005.11.30 07:00
|buy
|137
|1.60
|119.30
|118.90
|119.50
|271
|2005.11.30 08:30
|close
|137
|1.60
|119.43
|118.90
|119.50
|174.16
|28521.73
|272
|2005.11.30 08:45
|close
|136
|0.80
|119.41
|118.91
|119.61
|0.00
|28521.73
|273
|2005.11.30 09:00
|close
|135
|0.40
|119.45
|118.94
|119.74
|-30.14
|28491.59
|274
|2005.11.30 09:15
|close
|134
|0.20
|119.43
|118.96
|119.86
|-35.96
|28455.63
|275
|2005.11.30 09:30
|buy
|138
|0.20
|119.53
|118.83
|119.73
|276
|2005.11.30 17:30
|t/p
|138
|0.20
|119.73
|118.83
|119.73
|33.42
|28489.05
|277
|2005.11.30 17:30
|buy
|139
|0.20
|119.72
|119.02
|119.92
|278
|2005.12.01 09:45
|t/p
|139
|0.20
|119.92
|119.02
|119.92
|41.04
|28530.09
|279
|2005.12.01 09:45
|buy
|140
|0.20
|119.95
|119.25
|120.15
|280
|2005.12.01 13:00
|t/p
|140
|0.20
|120.15
|119.25
|120.15
|33.28
|28563.37
|281
|2005.12.01 13:00
|buy
|141
|0.20
|120.23
|119.53
|120.43
|282
|2005.12.01 16:30
|t/p
|141
|0.20
|120.43
|119.53
|120.43
|33.23
|28596.60
|283
|2005.12.01 16:30
|buy
|142
|0.20
|120.40
|119.70
|120.60
|284
|2005.12.01 17:30
|t/p
|142
|0.20
|120.60
|119.70
|120.60
|33.20
|28629.80
|285
|2005.12.01 17:30
|buy
|143
|0.20
|120.50
|119.80
|120.70
|286
|2005.12.01 17:45
|t/p
|143
|0.20
|120.70
|119.80
|120.70
|33.15
|28662.95
|287
|2005.12.01 17:45
|buy
|144
|0.20
|120.70
|120.00
|120.90
|288
|2005.12.01 18:30
|buy
|145
|0.40
|120.53
|119.93
|120.73
|289
|2005.12.01 20:15
|buy
|146
|0.80
|120.41
|119.91
|120.61
|290
|2005.12.01 22:30
|t/p
|146
|0.80
|120.61
|119.91
|120.61
|132.72
|28795.67
|291
|2005.12.01 22:30
|close
|145
|0.40
|120.56
|119.93
|120.73
|9.95
|28805.62
|292
|2005.12.01 22:45
|close
|144
|0.20
|120.63
|120.00
|120.90
|-11.61
|28794.01
|293
|2005.12.01 23:00
|buy
|147
|0.20
|120.67
|119.97
|120.87
|294
|2005.12.01 23:30
|buy
|148
|0.40
|120.54
|119.94
|120.74
|295
|2005.12.02 01:00
|buy
|149
|0.80
|120.44
|119.94
|120.64
|296
|2005.12.02 02:00
|close
|149
|0.80
|120.57
|119.94
|120.64
|86.26
|28880.27
|297
|2005.12.02 02:15
|close
|148
|0.40
|120.55
|119.94
|120.74
|8.44
|28888.71
|298
|2005.12.02 02:30
|close
|147
|0.20
|120.55
|119.97
|120.87
|-17.35
|28871.36
|299
|2005.12.02 02:45
|buy
|150
|0.20
|120.64
|119.94
|120.84
|300
|2005.12.02 06:15
|buy
|151
|0.40
|120.53
|119.93
|120.73
|301
|2005.12.02 10:00
|close
|151
|0.40
|120.71
|119.93
|120.73
|59.65
|28931.01
|302
|2005.12.02 10:15
|close
|150
|0.20
|120.70
|119.94
|120.84
|9.94
|28940.95
|303
|2005.12.02 10:30
|buy
|152
|0.20
|120.73
|120.03
|120.93
|304
|2005.12.02 12:15
|t/p
|152
|0.20
|120.93
|120.03
|120.93
|33.09
|28974.04
|305
|2005.12.02 12:15
|buy
|153
|0.20
|120.92
|120.22
|121.12
|306
|2005.12.02 14:00
|buy
|154
|0.40
|120.80
|120.20
|121.00
|307
|2005.12.02 16:00
|t/p
|154
|0.40
|121.00
|120.20
|121.00
|66.07
|29040.11
|308
|2005.12.02 16:00
|close
|153
|0.20
|121.07
|120.22
|121.12
|24.78
|29064.89
|309
|2005.12.02 16:15
|buy
|155
|0.20
|121.16
|120.46
|121.36
|310
|2005.12.02 16:45
|s/l
|155
|0.20
|120.46
|120.46
|121.36
|-116.27
|28948.62
|311
|2005.12.02 20:15
|buy
|156
|0.20
|120.65
|119.95
|120.85
|312
|2005.12.02 21:30
|buy
|157
|0.40
|120.47
|119.87
|120.67
|313
|2005.12.05 00:15
|t/p
|156
|0.20
|120.85
|119.95
|120.85
|35.56
|28984.18
|314
|2005.12.05 00:15
|t/p
|157
|0.40
|120.67
|119.87
|120.67
|71.12
|29055.30
|315
|2005.12.05 00:15
|buy
|158
|0.20
|121.24
|120.54
|121.44
|316
|2005.12.05 01:00
|buy
|159
|0.40
|121.09
|120.49
|121.29
|317
|2005.12.05 02:45
|close
|159
|0.40
|121.27
|120.49
|121.29
|59.37
|29114.67
|318
|2005.12.05 03:00
|close
|158
|0.20
|121.23
|120.54
|121.44
|-1.65
|29113.02
|319
|2005.12.05 03:15
|buy
|160
|0.20
|121.28
|120.58
|121.48
|320
|2005.12.05 10:00
|buy
|161
|0.40
|121.16
|120.56
|121.36
|321
|2005.12.05 12:30
|buy
|162
|0.80
|121.05
|120.55
|121.25
|322
|2005.12.05 14:00
|buy
|163
|1.60
|120.93
|120.53
|121.13
|323
|2005.12.06 08:30
|close
|163
|1.60
|121.05
|120.53
|121.13
|179.09
|29292.11
|324
|2005.12.06 08:45
|close
|162
|0.80
|121.05
|120.55
|121.25
|10.24
|29302.35
|325
|2005.12.06 09:00
|close
|161
|0.40
|121.05
|120.56
|121.36
|-31.23
|29271.12
|326
|2005.12.06 09:15
|close
|160
|0.20
|121.10
|120.58
|121.48
|-27.17
|29243.95
|327
|2005.12.06 09:30
|buy
|164
|0.20
|121.07
|120.37
|121.27
|328
|2005.12.06 15:15
|buy
|165
|0.40
|120.97
|120.37
|121.17
|329
|2005.12.06 15:30
|close
|165
|0.40
|121.17
|120.37
|121.17
|66.02
|29309.97
|330
|2005.12.06 15:45
|close
|164
|0.20
|121.12
|120.37
|121.27
|8.26
|29318.23
|331
|2005.12.06 16:00
|buy
|166
|0.20
|121.15
|120.45
|121.35
|332
|2005.12.06 17:00
|buy
|167
|0.40
|121.04
|120.44
|121.24
|333
|2005.12.06 17:45
|buy
|168
|0.80
|120.92
|120.42
|121.12
|334
|2005.12.06 21:00
|buy
|169
|1.60
|120.80
|120.40
|121.00
|335
|2005.12.07 02:45
|close
|169
|1.60
|120.94
|120.40
|121.00
|205.70
|29523.93
|336
|2005.12.07 03:00
|close
|168
|0.80
|121.06
|120.42
|121.12
|102.76
|29626.69
|337
|2005.12.07 03:15
|close
|167
|0.40
|121.04
|120.44
|121.24
|5.12
|29631.81
|338
|2005.12.07 03:30
|close
|166
|0.20
|121.05
|120.45
|121.35
|-13.96
|29617.85
|339
|2005.12.07 03:45
|buy
|170
|0.20
|121.08
|120.38
|121.28
|340
|2005.12.07 04:30
|buy
|171
|0.40
|120.92
|120.32
|121.12
|341
|2005.12.07 07:45
|t/p
|171
|0.40
|121.12
|120.32
|121.12
|66.05
|29683.90
|342
|2005.12.07 07:45
|close
|170
|0.20
|121.11
|120.38
|121.28
|4.95
|29688.85
|343
|2005.12.07 08:00
|buy
|172
|0.20
|121.07
|120.37
|121.27
|344
|2005.12.07 09:15
|buy
|173
|0.40
|120.84
|120.24
|121.04
|345
|2005.12.07 11:00
|t/p
|173
|0.40
|121.04
|120.24
|121.04
|66.11
|29754.96
|346
|2005.12.07 11:00
|close
|172
|0.20
|121.01
|120.37
|121.27
|-9.92
|29745.04
|347
|2005.12.07 11:15
|buy
|174
|0.20
|121.01
|120.31
|121.21
|348
|2005.12.07 15:00
|buy
|175
|0.40
|120.88
|120.28
|121.08
|349
|2005.12.07 23:15
|t/p
|175
|0.40
|121.08
|120.28
|121.08
|66.06
|29811.10
|350
|2005.12.07 23:15
|close
|174
|0.20
|121.10
|120.31
|121.21
|14.86
|29825.96
|351
|2005.12.07 23:30
|buy
|176
|0.20
|121.16
|120.46
|121.36
|352
|2005.12.08 00:30
|buy
|177
|0.40
|121.05
|120.45
|121.25
|353
|2005.12.08 01:45
|buy
|178
|0.80
|120.86
|120.36
|121.06
|354
|2005.12.08 04:30
|buy
|179
|1.60
|120.72
|120.32
|120.92
|355
|2005.12.08 09:00
|s/l
|176
|0.20
|120.46
|120.46
|121.36
|-108.55
|29717.41
|356
|2005.12.08 09:00
|s/l
|177
|0.40
|120.45
|120.45
|121.25
|-199.25
|29518.16
|357
|2005.12.08 09:00
|close
|179
|1.60
|120.45
|120.32
|120.92
|-358.66
|29159.50
|358
|2005.12.08 09:15
|s/l
|178
|0.80
|120.36
|120.36
|121.06
|-332.06
|28827.44
|359
|2005.12.08 10:00
|buy
|180
|0.20
|120.46
|119.76
|120.66
|360
|2005.12.08 10:15
|buy
|181
|0.40
|120.33
|119.73
|120.53
|361
|2005.12.08 13:15
|t/p
|181
|0.40
|120.53
|119.73
|120.53
|66.42
|28893.86
|362
|2005.12.08 13:15
|close
|180
|0.20
|120.45
|119.76
|120.66
|-1.66
|28892.20
|363
|2005.12.08 13:30
|buy
|182
|0.20
|120.48
|119.78
|120.68
|364
|2005.12.08 15:30
|t/p
|182
|0.20
|120.68
|119.78
|120.68
|33.15
|28925.35
|365
|2005.12.08 15:30
|buy
|183
|0.20
|120.71
|120.01
|120.91
|366
|2005.12.08 16:15
|buy
|184
|0.40
|120.57
|119.97
|120.77
|367
|2005.12.08 16:30
|buy
|185
|0.80
|120.38
|119.88
|120.58
|368
|2005.12.08 17:45
|buy
|186
|1.60
|120.22
|119.82
|120.42
|369
|2005.12.08 19:45
|s/l
|183
|0.20
|120.01
|120.01
|120.91
|-116.61
|28808.74
|370
|2005.12.08 19:45
|close
|186
|1.60
|120.05
|119.82
|120.42
|-226.57
|28582.17
|371
|2005.12.08 20:00
|close
|185
|0.80
|120.16
|119.88
|120.58
|-146.47
|28435.70
|372
|2005.12.08 20:15
|close
|184
|0.40
|120.18
|119.97
|120.77
|-129.81
|28305.89
|373
|2005.12.08 20:30
|buy
|187
|0.20
|120.27
|119.57
|120.47
|374
|2005.12.09 01:00
|t/p
|187
|0.20
|120.47
|119.57
|120.47
|35.77
|28341.66
|375
|2005.12.09 01:00
|buy
|188
|0.20
|120.47
|119.77
|120.67
|376
|2005.12.09 01:45
|t/p
|188
|0.20
|120.67
|119.77
|120.67
|33.16
|28374.82
|377
|2005.12.09 01:45
|buy
|189
|0.20
|120.68
|119.98
|120.88
|378
|2005.12.09 04:00
|buy
|190
|0.40
|120.55
|119.95
|120.75
|379
|2005.12.09 09:15
|t/p
|190
|0.40
|120.75
|119.95
|120.75
|66.29
|28441.11
|380
|2005.12.09 09:15
|close
|189
|0.20
|120.68
|119.98
|120.88
|0.00
|28441.11
|381
|2005.12.09 12:30
|buy
|191
|0.20
|120.47
|119.77
|120.67
|382
|2005.12.09 13:15
|buy
|192
|0.40
|120.36
|119.76
|120.56
|383
|2005.12.09 15:15
|close
|192
|0.40
|120.52
|119.76
|120.56
|53.10
|28494.21
|384
|2005.12.09 15:30
|close
|191
|0.20
|120.56
|119.77
|120.67
|14.93
|28509.14
|385
|2005.12.09 15:45
|buy
|193
|0.20
|120.57
|119.87
|120.77
|386
|2005.12.12 00:15
|t/p
|193
|0.20
|120.77
|119.87
|120.77
|35.66
|28544.80
|387
|2005.12.12 00:15
|buy
|194
|0.20
|120.89
|120.19
|121.09
|388
|2005.12.12 01:30
|buy
|195
|0.40
|120.74
|120.14
|120.94
|389
|2005.12.12 02:15
|t/p
|195
|0.40
|120.94
|120.14
|120.94
|66.16
|28610.96
|390
|2005.12.12 02:15
|close
|194
|0.20
|120.93
|120.19
|121.09
|6.62
|28617.58
|391
|2005.12.12 02:45
|sell
|196
|0.20
|120.76
|121.46
|120.56
|392
|2005.12.12 03:45
|sell
|197
|0.40
|120.90
|121.50
|120.70
|393
|2005.12.12 04:00
|sell
|198
|0.80
|121.03
|121.53
|120.83
|394
|2005.12.12 04:30
|t/p
|198
|0.80
|120.83
|121.53
|120.83
|132.50
|28750.08
|395
|2005.12.12 04:30
|close
|197
|0.40
|120.76
|121.50
|120.70
|46.37
|28796.45
|396
|2005.12.12 04:45
|close
|196
|0.20
|120.84
|121.46
|120.56
|-13.24
|28783.21
|397
|2005.12.12 05:00
|sell
|199
|0.20
|120.82
|121.52
|120.62
|398
|2005.12.12 09:30
|t/p
|199
|0.20
|120.62
|121.52
|120.62
|33.16
|28816.37
|399
|2005.12.12 09:30
|sell
|200
|0.20
|120.59
|121.29
|120.39
|400
|2005.12.12 14:00
|t/p
|200
|0.20
|120.39
|121.29
|120.39
|33.23
|28849.60
|401
|2005.12.12 14:00
|sell
|201
|0.20
|120.35
|121.05
|120.15
|402
|2005.12.12 14:30
|t/p
|201
|0.20
|120.15
|121.05
|120.15
|33.32
|28882.92
|403
|2005.12.12 14:30
|sell
|202
|0.20
|120.02
|120.72
|119.82
|404
|2005.12.12 18:30
|t/p
|202
|0.20
|119.82
|120.72
|119.82
|33.45
|28916.37
|405
|2005.12.12 18:30
|sell
|203
|0.20
|119.56
|120.26
|119.36
|406
|2005.12.12 19:45
|sell
|204
|0.40
|119.71
|120.31
|119.51
|407
|2005.12.13 00:30
|sell
|205
|0.80
|119.88
|120.38
|119.68
|408
|2005.12.13 09:15
|sell
|206
|1.60
|120.01
|120.41
|119.81
|409
|2005.12.13 10:15
|s/l
|203
|0.20
|120.26
|120.26
|119.36
|-119.38
|28796.99
|410
|2005.12.13 10:15
|close
|206
|1.60
|120.22
|120.41
|119.81
|-279.49
|28517.50
|411
|2005.12.13 10:30
|close
|205
|0.80
|120.22
|120.38
|119.68
|-226.25
|28291.25
|412
|2005.12.13 10:45
|close
|204
|0.40
|120.14
|120.31
|119.51
|-149.02
|28142.23
|413
|2005.12.13 11:00
|sell
|207
|0.20
|120.16
|120.86
|119.96
|414
|2005.12.13 12:00
|sell
|208
|0.40
|120.34
|120.94
|120.14
|415
|2005.12.13 16:00
|t/p
|208
|0.40
|120.14
|120.94
|120.14
|66.59
|28208.82
|416
|2005.12.13 16:00
|close
|207
|0.20
|120.14
|120.86
|119.96
|3.33
|28212.15
|417
|2005.12.13 16:15
|sell
|209
|0.20
|120.13
|120.83
|119.93
|418
|2005.12.13 20:30
|t/p
|209
|0.20
|119.93
|120.83
|119.93
|33.40
|28245.55
|419
|2005.12.13 20:30
|sell
|210
|0.20
|119.71
|120.41
|119.51
|420
|2005.12.13 20:45
|sell
|211
|0.40
|119.90
|120.50
|119.70
|421
|2005.12.13 21:30
|sell
|212
|0.80
|120.01
|120.51
|119.81
|422
|2005.12.14 01:30
|close
|212
|0.80
|119.88
|120.51
|119.81
|75.05
|28320.59
|423
|2005.12.14 01:45
|close
|211
|0.40
|119.84
|120.50
|119.70
|14.18
|28334.77
|424
|2005.12.14 02:00
|close
|210
|0.20
|119.86
|120.41
|119.51
|-27.96
|28306.82
|425
|2005.12.14 02:15
|sell
|213
|0.20
|119.62
|120.32
|119.42
|426
|2005.12.14 02:30
|t/p
|213
|0.20
|119.42
|120.32
|119.42
|33.53
|28340.35
|427
|2005.12.14 02:30
|sell
|214
|0.20
|119.28
|119.98
|119.08
|428
|2005.12.14 03:00
|t/p
|214
|0.20
|119.08
|119.98
|119.08
|33.57
|28373.92
|429
|2005.12.14 03:00
|sell
|215
|0.20
|119.13
|119.83
|118.93
|430
|2005.12.14 03:30
|t/p
|215
|0.20
|118.93
|119.83
|118.93
|33.66
|28407.58
|431
|2005.12.14 03:30
|sell
|216
|0.20
|118.82
|119.52
|118.62
|432
|2005.12.14 05:00
|sell
|217
|0.40
|118.92
|119.52
|118.72
|433
|2005.12.14 06:30
|close
|217
|0.40
|118.77
|119.52
|118.72
|50.52
|28458.10
|434
|2005.12.14 06:45
|close
|216
|0.20
|118.65
|119.52
|118.62
|28.66
|28486.76
|435
|2005.12.14 08:00
|buy
|218
|0.20
|118.85
|118.15
|119.05
|436
|2005.12.14 08:45
|buy
|219
|0.40
|118.74
|118.14
|118.94
|437
|2005.12.14 16:15
|buy
|220
|0.80
|117.45
|116.95
|117.65
|438
|2005.12.14 16:30
|s/l
|218
|0.20
|118.15
|118.15
|119.05
|-119.21
|28367.55
|439
|2005.12.14 16:30
|s/l
|219
|0.40
|118.14
|118.14
|118.94
|-204.36
|28163.19
|440
|2005.12.14 16:30
|close
|220
|0.80
|117.44
|116.95
|117.65
|-6.81
|28156.38
|441
|2005.12.14 16:45
|sell
|221
|0.20
|117.23
|117.93
|117.03
|442
|2005.12.14 17:30
|t/p
|221
|0.20
|117.03
|117.93
|117.03
|34.20
|28190.58
|443
|2005.12.14 17:30
|sell
|222
|0.20
|116.92
|117.62
|116.72
|444
|2005.12.14 18:30
|sell
|223
|0.40
|117.10
|117.70
|116.90
|445
|2005.12.14 18:45
|t/p
|223
|0.40
|116.90
|117.70
|116.90
|68.43
|28259.01
|446
|2005.12.14 19:00
|sell
|224
|0.40
|117.06
|117.66
|116.86
|447
|2005.12.14 20:45
|sell
|225
|0.80
|117.22
|117.72
|117.02
|448
|2005.12.14 21:00
|sell
|226
|1.60
|117.34
|117.74
|117.14
|449
|2005.12.15 00:15
|s/l
|222
|0.20
|117.62
|117.62
|116.72
|-127.82
|28131.19
|450
|2005.12.15 00:15
|s/l
|224
|0.40
|117.66
|117.66
|116.86
|-221.63
|27909.56
|451
|2005.12.15 00:15
|close
|226
|1.60
|117.61
|117.74
|117.14
|-437.54
|27472.02
|452
|2005.12.15 00:30
|close
|225
|0.80
|117.62
|117.72
|117.02
|-307.17
|27164.85
|453
|2005.12.15 01:00
|sell
|227
|0.20
|117.56
|118.26
|117.36
|454
|2005.12.15 01:15
|t/p
|227
|0.20
|117.36
|118.26
|117.36
|34.07
|27198.92
|455
|2005.12.15 01:15
|sell
|228
|0.20
|117.36
|118.06
|117.16
|456
|2005.12.15 01:45
|sell
|229
|0.40
|117.67
|118.27
|117.47
|457
|2005.12.15 02:15
|t/p
|229
|0.40
|117.47
|118.27
|117.47
|68.17
|27267.09
|458
|2005.12.15 02:15
|close
|228
|0.20
|117.34
|118.06
|117.16
|3.41
|27270.50
|459
|2005.12.15 02:30
|sell
|230
|0.20
|117.22
|117.92
|117.02
|460
|2005.12.15 04:30
|sell
|231
|0.40
|117.36
|117.96
|117.16
|461
|2005.12.15 08:15
|t/p
|230
|0.20
|117.02
|117.92
|117.02
|34.18
|27304.68
|462
|2005.12.15 08:15
|t/p
|231
|0.40
|117.16
|117.96
|117.16
|68.35
|27373.03
|463
|2005.12.15 08:15
|sell
|232
|0.20
|117.01
|117.71
|116.81
|464
|2005.12.15 09:00
|t/p
|232
|0.20
|116.81
|117.71
|116.81
|34.34
|27407.37
|465
|2005.12.15 09:00
|sell
|233
|0.20
|116.45
|117.15
|116.25
|466
|2005.12.15 09:15
|sell
|234
|0.40
|116.59
|117.19
|116.39
|467
|2005.12.15 10:00
|t/p
|234
|0.40
|116.39
|117.19
|116.39
|68.72
|27476.09
|468
|2005.12.15 10:00
|close
|233
|0.20
|116.41
|117.15
|116.25
|6.87
|27482.96
|469
|2005.12.15 10:15
|sell
|235
|0.20
|116.25
|116.95
|116.05
|470
|2005.12.15 10:45
|t/p
|235
|0.20
|116.05
|116.95
|116.05
|34.49
|27517.45
|471
|2005.12.15 10:45
|sell
|236
|0.20
|115.94
|116.64
|115.74
|472
|2005.12.15 11:15
|sell
|237
|0.40
|116.11
|116.71
|115.91
|473
|2005.12.15 13:30
|t/p
|237
|0.40
|115.91
|116.71
|115.91
|68.94
|27586.39
|474
|2005.12.15 13:30
|close
|236
|0.20
|116.04
|116.64
|115.74
|-17.24
|27569.15
|475
|2005.12.15 17:15
|sell
|238
|0.20
|116.34
|117.04
|116.14
|476
|2005.12.15 17:30
|sell
|239
|0.40
|116.47
|117.07
|116.27
|477
|2005.12.15 17:45
|sell
|240
|0.80
|116.63
|117.13
|116.43
|478
|2005.12.15 20:45
|close
|240
|0.80
|116.49
|117.13
|116.43
|96.15
|27665.30
|479
|2005.12.15 21:00
|close
|239
|0.40
|116.35
|117.07
|116.27
|41.25
|27706.55
|480
|2005.12.15 21:15
|close
|238
|0.20
|116.34
|117.04
|116.14
|0.00
|27706.55
|481
|2005.12.15 21:30
|sell
|241
|0.20
|116.34
|117.04
|116.14
|482
|2005.12.16 00:15
|sell
|242
|0.40
|116.47
|117.07
|116.27
|483
|2005.12.16 01:15
|t/p
|241
|0.20
|116.14
|117.04
|116.14
|31.58
|27738.13
|484
|2005.12.16 01:15
|t/p
|242
|0.40
|116.27
|117.07
|116.27
|69.02
|27807.15
|485
|2005.12.16 01:15
|sell
|243
|0.20
|115.87
|116.57
|115.67
|486
|2005.12.16 02:00
|t/p
|243
|0.20
|115.67
|116.57
|115.67
|34.53
|27841.68
|487
|2005.12.16 02:00
|sell
|244
|0.20
|115.81
|116.51
|115.61
|488
|2005.12.16 02:30
|sell
|245
|0.40
|116.09
|116.69
|115.89
|489
|2005.12.16 05:30
|t/p
|245
|0.40
|115.89
|116.69
|115.89
|69.01
|27910.69
|490
|2005.12.16 05:30
|close
|244
|0.20
|115.93
|116.51
|115.61
|-20.70
|27889.99
|491
|2005.12.16 05:45
|sell
|246
|0.20
|115.82
|116.52
|115.62
|492
|2005.12.16 08:15
|sell
|247
|0.40
|115.99
|116.59
|115.79
|493
|2005.12.16 08:30
|sell
|248
|0.80
|116.11
|116.61
|115.91
|494
|2005.12.16 08:45
|close
|248
|0.80
|115.95
|116.61
|115.91
|110.39
|28000.38
|495
|2005.12.16 09:00
|close
|247
|0.40
|116.05
|116.59
|115.79
|-20.68
|27979.70
|496
|2005.12.16 09:15
|close
|246
|0.20
|116.16
|116.52
|115.62
|-58.54
|27921.16
|497
|2005.12.16 10:45
|sell
|249
|0.20
|116.22
|116.92
|116.02
|498
|2005.12.16 14:45
|sell
|250
|0.40
|116.36
|116.96
|116.16
|499
|2005.12.16 15:45
|t/p
|250
|0.40
|116.16
|116.96
|116.16
|68.86
|27990.02
|500
|2005.12.16 15:45
|close
|249
|0.20
|116.17
|116.92
|116.02
|8.61
|27998.63
|501
|2005.12.16 16:00
|sell
|251
|0.20
|116.17
|116.87
|115.97
|502
|2005.12.16 16:15
|t/p
|251
|0.20
|115.97
|116.87
|115.97
|34.49
|28033.12
|503
|2005.12.16 16:15
|sell
|252
|0.20
|115.94
|116.64
|115.74
|504
|2005.12.16 16:30
|sell
|253
|0.40
|116.04
|116.64
|115.84
|505
|2005.12.16 17:00
|t/p
|253
|0.40
|115.84
|116.64
|115.84
|69.08
|28102.20
|506
|2005.12.16 17:00
|close
|252
|0.20
|115.81
|116.64
|115.74
|22.45
|28124.65
|507
|2005.12.16 17:15
|sell
|254
|0.20
|115.83
|116.53
|115.63
|508
|2005.12.16 18:30
|sell
|255
|0.40
|115.94
|116.54
|115.74
|509
|2005.12.16 21:00
|t/p
|255
|0.40
|115.74
|116.54
|115.74
|69.12
|28193.77
|510
|2005.12.16 21:00
|close
|254
|0.20
|115.73
|116.53
|115.63
|17.28
|28211.05
|511
|2005.12.16 21:15
|sell
|256
|0.20
|115.74
|116.44
|115.54
|512
|2005.12.19 02:45
|sell
|257
|0.40
|115.92
|116.52
|115.72
|513
|2005.12.19 03:00
|sell
|258
|0.80
|116.15
|116.65
|115.95
|514
|2005.12.19 04:15
|sell
|259
|1.60
|116.32
|116.72
|116.12
|515
|2005.12.19 07:15
|s/l
|256
|0.20
|116.44
|116.44
|115.54
|-123.22
|28087.83
|516
|2005.12.19 07:15
|close
|259
|1.60
|116.38
|116.72
|116.12
|-82.49
|28005.34
|517
|2005.12.19 07:30
|s/l
|257
|0.40
|116.52
|116.52
|115.72
|-206.06
|27799.28
|518
|2005.12.19 07:30
|close
|258
|0.80
|116.47
|116.65
|115.95
|-219.80
|27579.48
|519
|2005.12.19 07:45
|sell
|260
|0.20
|116.43
|117.13
|116.23
|520
|2005.12.19 11:00
|t/p
|260
|0.20
|116.23
|117.13
|116.23
|34.43
|27613.91
|521
|2005.12.19 11:00
|sell
|261
|0.20
|116.17
|116.87
|115.97
|522
|2005.12.19 11:30
|sell
|262
|0.40
|116.39
|116.99
|116.19
|523
|2005.12.19 12:30
|t/p
|262
|0.40
|116.19
|116.99
|116.19
|68.88
|27682.79
|524
|2005.12.19 12:30
|close
|261
|0.20
|116.13
|116.87
|115.97
|6.89
|27689.68
|525
|2005.12.19 13:00
|sell
|263
|0.20
|116.14
|116.84
|115.94
|526
|2005.12.19 14:15
|sell
|264
|0.40
|116.27
|116.87
|116.07
|527
|2005.12.19 16:00
|t/p
|264
|0.40
|116.07
|116.87
|116.07
|68.97
|27758.65
|528
|2005.12.19 16:00
|close
|263
|0.20
|115.99
|116.84
|115.94
|25.86
|27784.51
|529
|2005.12.19 16:15
|sell
|265
|0.20
|115.92
|116.62
|115.72
|530
|2005.12.19 16:30
|sell
|266
|0.40
|116.07
|116.67
|115.87
|531
|2005.12.19 23:45
|sell
|267
|0.80
|116.18
|116.68
|115.98
|532
|2005.12.20 02:30
|sell
|268
|1.60
|116.46
|116.86
|116.26
|533
|2005.12.20 05:00
|s/l
|265
|0.20
|116.62
|116.62
|115.72
|-122.79
|27661.73
|534
|2005.12.20 05:00
|s/l
|266
|0.40
|116.67
|116.67
|115.87
|-211.33
|27450.40
|535
|2005.12.20 05:00
|s/l
|267
|0.80
|116.68
|116.68
|115.98
|-354.17
|27096.22
|536
|2005.12.20 05:00
|close
|268
|1.60
|116.80
|116.86
|116.26
|-465.75
|26630.47
|537
|2005.12.20 06:00
|sell
|269
|0.20
|116.62
|117.32
|116.42
|538
|2005.12.20 11:15
|t/p
|269
|0.20
|116.42
|117.32
|116.42
|34.35
|26664.82
|539
|2005.12.20 11:15
|sell
|270
|0.20
|116.42
|117.12
|116.22
|540
|2005.12.20 13:30
|sell
|271
|0.40
|116.54
|117.14
|116.34
|541
|2005.12.20 15:00
|sell
|272
|0.80
|116.66
|117.16
|116.46
|542
|2005.12.20 16:00
|sell
|273
|1.60
|116.78
|117.18
|116.58
|543
|2005.12.20 18:30
|s/l
|270
|0.20
|117.12
|117.12
|116.22
|-119.55
|26545.27
|544
|2005.12.20 18:30
|close
|273
|1.60
|117.11
|117.18
|116.58
|-450.86
|26094.41
|545
|2005.12.20 18:45
|close
|272
|0.80
|117.11
|117.16
|116.46
|-307.40
|25787.01
|546
|2005.12.20 19:00
|close
|271
|0.40
|117.13
|117.14
|116.34
|-201.49
|25585.52
|547
|2005.12.20 20:45
|sell
|274
|0.20
|117.21
|117.91
|117.01
|548
|2005.12.21 02:00
|t/p
|274
|0.20
|117.01
|117.91
|117.01
|31.26
|25616.79
|549
|2005.12.21 02:00
|sell
|275
|0.20
|116.96
|117.66
|116.76
|550
|2005.12.21 04:45
|sell
|276
|0.40
|117.07
|117.67
|116.87
|551
|2005.12.21 07:15
|sell
|277
|0.80
|117.18
|117.68
|116.98
|552
|2005.12.21 08:30
|close
|277
|0.80
|117.06
|117.68
|116.98
|82.01
|25698.80
|553
|2005.12.21 08:45
|close
|276
|0.40
|117.11
|117.67
|116.87
|-13.66
|25685.14
|554
|2005.12.21 09:00
|close
|275
|0.20
|117.14
|117.66
|116.76
|-30.73
|25654.41
|555
|2005.12.21 09:15
|sell
|278
|0.20
|117.05
|117.75
|116.85
|556
|2005.12.21 11:45
|sell
|279
|0.40
|117.15
|117.75
|116.95
|557
|2005.12.21 13:30
|sell
|280
|0.80
|117.28
|117.78
|117.08
|558
|2005.12.21 14:00
|close
|280
|0.80
|117.14
|117.78
|117.08
|95.61
|25750.02
|559
|2005.12.21 14:15
|close
|279
|0.40
|117.24
|117.75
|116.95
|-30.71
|25719.31
|560
|2005.12.21 14:30
|close
|278
|0.20
|117.25
|117.75
|116.85
|-34.12
|25685.19
|561
|2005.12.21 17:15
|sell
|281
|0.20
|117.35
|118.05
|117.15
|562
|2005.12.21 17:30
|sell
|282
|0.40
|117.46
|118.06
|117.26
|563
|2005.12.21 19:15
|close
|282
|0.40
|117.29
|118.06
|117.26
|57.98
|25743.17
|564
|2005.12.21 19:30
|close
|281
|0.20
|117.22
|118.05
|117.15
|22.18
|25765.35
|565
|2005.12.21 19:45
|sell
|283
|0.20
|117.24
|117.94
|117.04
|566
|2005.12.21 23:00
|sell
|284
|0.40
|117.38
|117.98
|117.18
|567
|2005.12.22 01:15
|sell
|285
|0.80
|117.51
|118.01
|117.31
|568
|2005.12.22 06:00
|close
|285
|0.80
|117.36
|118.01
|117.31
|102.25
|25867.60
|569
|2005.12.22 06:15
|close
|284
|0.40
|117.36
|117.98
|117.18
|-10.74
|25856.86
|570
|2005.12.22 06:30
|close
|283
|0.20
|117.42
|117.94
|117.04
|-39.44
|25817.42
|571
|2005.12.22 06:45
|sell
|286
|0.20
|117.36
|118.06
|117.16
|572
|2005.12.22 07:15
|sell
|287
|0.40
|117.52
|118.12
|117.32
|573
|2005.12.22 10:15
|t/p
|287
|0.40
|117.32
|118.12
|117.32
|68.19
|25885.61
|574
|2005.12.22 10:15
|close
|286
|0.20
|117.32
|118.06
|117.16
|6.82
|25892.43
|575
|2005.12.22 10:30
|sell
|288
|0.20
|117.39
|118.09
|117.19
|576
|2005.12.22 15:00
|t/p
|288
|0.20
|117.19
|118.09
|117.19
|34.15
|25926.58
|577
|2005.12.22 15:00
|sell
|289
|0.20
|117.10
|117.80
|116.90
|578
|2005.12.22 15:15
|t/p
|289
|0.20
|116.90
|117.80
|116.90
|34.20
|25960.78
|579
|2005.12.22 15:15
|sell
|290
|0.20
|116.91
|117.61
|116.71
|580
|2005.12.22 15:45
|t/p
|290
|0.20
|116.71
|117.61
|116.71
|34.27
|25995.05
|581
|2005.12.22 15:45
|sell
|291
|0.20
|116.68
|117.38
|116.48
|582
|2005.12.22 16:45
|t/p
|291
|0.20
|116.48
|117.38
|116.48
|34.29
|26029.34
|583
|2005.12.22 16:45
|sell
|292
|0.20
|116.63
|117.33
|116.43
|584
|2005.12.22 19:00
|sell
|293
|0.40
|116.76
|117.36
|116.56
|585
|2005.12.22 19:45
|close
|293
|0.40
|116.60
|117.36
|116.56
|54.89
|26084.23
|586
|2005.12.22 20:00
|close
|292
|0.20
|116.61
|117.33
|116.43
|3.43
|26087.66
|587
|2005.12.22 20:30
|sell
|294
|0.20
|116.52
|117.22
|116.32
|588
|2005.12.22 21:45
|sell
|295
|0.40
|116.69
|117.29
|116.49
|589
|2005.12.23 12:45
|t/p
|295
|0.40
|116.49
|117.29
|116.49
|62.78
|26150.44
|590
|2005.12.23 12:45
|close
|294
|0.20
|116.57
|117.22
|116.32
|-11.51
|26138.93
|591
|2005.12.23 15:45
|sell
|296
|0.20
|116.71
|117.41
|116.51
|592
|2005.12.23 16:45
|t/p
|296
|0.20
|116.51
|117.41
|116.51
|34.33
|26173.26
|593
|2005.12.23 16:45
|sell
|297
|0.20
|116.47
|117.17
|116.27
|594
|2005.12.23 18:30
|t/p
|297
|0.20
|116.27
|117.17
|116.27
|34.41
|26207.67
|595
|2005.12.23 18:30
|sell
|298
|0.20
|116.22
|116.92
|116.02
|596
|2005.12.23 21:15
|sell
|299
|0.40
|116.35
|116.95
|116.15
|597
|2005.12.28 13:00
|sell
|300
|0.80
|117.08
|117.58
|116.88
|598
|2005.12.28 13:15
|s/l
|298
|0.20
|116.92
|116.92
|116.02
|-128.32
|26079.36
|599
|2005.12.28 13:15
|s/l
|299
|0.40
|116.95
|116.95
|116.15
|-222.50
|25856.86
|600
|2005.12.28 13:15
|close
|300
|0.80
|117.11
|117.58
|116.88
|-20.49
|25836.37
|601
|2005.12.28 13:30
|buy
|301
|0.20
|117.11
|116.41
|117.31
|602
|2005.12.28 15:45
|t/p
|301
|0.20
|117.31
|116.41
|117.31
|34.11
|25870.48
|603
|2005.12.28 15:45
|buy
|302
|0.20
|117.33
|116.63
|117.53
|604
|2005.12.28 19:00
|t/p
|302
|0.20
|117.53
|116.63
|117.53
|34.01
|25904.49
|605
|2005.12.28 19:00
|buy
|303
|0.20
|117.64
|116.94
|117.84
|606
|2005.12.28 19:15
|t/p
|303
|0.20
|117.84
|116.94
|117.84
|33.95
|25938.44
|607
|2005.12.28 19:15
|buy
|304
|0.20
|117.86
|117.16
|118.06
|608
|2005.12.30 03:15
|t/p
|304
|0.20
|118.06
|117.16
|118.06
|44.09
|25982.53
|609
|2005.12.30 03:15
|buy
|305
|0.20
|118.19
|117.49
|118.39
|610
|2005.12.30 03:30
|buy
|306
|0.40
|117.98
|117.38
|118.18
|611
|2005.12.30 04:30
|buy
|307
|0.80
|117.85
|117.35
|118.05
|612
|2005.12.30 05:30
|s/l
|305
|0.20
|117.49
|117.49
|118.39
|-119.30
|25863.23
|613
|2005.12.30 05:30
|s/l
|306
|0.40
|117.38
|117.38
|118.18
|-204.50
|25658.73
|614
|2005.12.30 05:30
|s/l
|307
|0.80
|117.35
|117.35
|118.05
|-340.83
|25317.90
|615
|2005.12.30 07:15
|buy
|308
|0.20
|117.27
|116.57
|117.47
|616
|2005.12.30 10:00
|t/p
|308
|0.20
|117.47
|116.57
|117.47
|34.05
|25351.95
|617
|2005.12.30 10:00
|buy
|309
|0.20
|117.51
|116.81
|117.71
|618
|2005.12.30 10:30
|buy
|310
|0.40
|117.37
|116.77
|117.57
|619
|2005.12.30 11:00
|buy
|311
|0.80
|117.26
|116.76
|117.46
|620
|2005.12.30 11:30
|close
|311
|0.80
|117.46
|116.76
|117.46
|136.22
|25488.17
|621
|2005.12.30 11:45
|close
|310
|0.40
|117.38
|116.77
|117.57
|3.41
|25491.58
|622
|2005.12.30 12:00
|close
|309
|0.20
|117.33
|116.81
|117.71
|-30.68
|25460.90
|623
|2005.12.30 12:15
|buy
|312
|0.20
|117.38
|116.68
|117.58
|624
|2005.12.30 14:15
|t/p
|312
|0.20
|117.58
|116.68
|117.58
|34.01
|25494.91
|625
|2005.12.30 14:15
|buy
|313
|0.20
|117.66
|116.96
|117.86
|626
|2005.12.30 16:45
|t/p
|313
|0.20
|117.86
|116.96
|117.86
|33.94
|25528.85
|627
|2005.12.30 16:45
|buy
|314
|0.20
|117.89
|117.19
|118.09
|628
|2005.12.30 18:45
|buy
|315
|0.40
|117.75
|117.15
|117.95
|629
|2005.12.30 19:15
|t/p
|315
|0.40
|117.95
|117.15
|117.95
|67.79
|25596.64
|630
|2005.12.30 19:15
|close
|314
|0.20
|118.01
|117.19
|118.09
|20.34
|25616.98
|631
|2005.12.30 20:30
|buy
|316
|0.20
|118.08
|117.38
|118.28
|632
|2006.01.03 15:15
|buy
|317
|0.40
|117.53
|116.93
|117.73
|633
|2006.01.03 16:15
|s/l
|316
|0.20
|117.38
|117.38
|118.28
|-114.19
|25502.79
|634
|2006.01.03 16:15
|close
|317
|0.40
|117.34
|116.93
|117.73
|-64.77
|25438.02
|635
|2006.01.03 19:45
|buy
|318
|0.20
|116.40
|115.70
|116.60
|636
|2006.01.03 21:15
|buy
|319
|0.40
|116.30
|115.70
|116.50
|637
|2006.01.03 21:45
|buy
|320
|0.80
|116.14
|115.64
|116.34
|638
|2006.01.04 01:30
|close
|320
|0.80
|116.29
|115.64
|116.34
|113.43
|25551.45
|639
|2006.01.04 01:45
|close
|319
|0.40
|116.15
|115.70
|116.50
|-46.54
|25504.91
|640
|2006.01.04 02:00
|close
|318
|0.20
|115.94
|115.70
|116.60
|-76.79
|25428.12
|641
|2006.01.04 02:15
|sell
|321
|0.20
|115.92
|116.62
|115.72
|642
|2006.01.04 02:30
|sell
|322
|0.40
|116.05
|116.65
|115.85
|643
|2006.01.04 04:15
|close
|322
|0.40
|115.88
|116.65
|115.85
|58.68
|25486.80
|644
|2006.01.04 04:30
|t/p
|321
|0.20
|115.72
|116.62
|115.72
|34.55
|25521.35
|645
|2006.01.04 04:30
|sell
|323
|0.20
|115.74
|116.44
|115.54
|646
|2006.01.04 09:15
|sell
|324
|0.40
|115.98
|116.58
|115.78
|647
|2006.01.04 11:45
|sell
|325
|0.80
|116.18
|116.68
|115.98
|648
|2006.01.04 12:45
|s/l
|323
|0.20
|116.44
|116.44
|115.54
|-120.33
|25401.02
|649
|2006.01.04 12:45
|close
|325
|0.80
|116.35
|116.68
|115.98
|-116.89
|25284.13
|650
|2006.01.04 13:00
|close
|324
|0.40
|116.30
|116.58
|115.78
|-110.06
|25174.07
|651
|2006.01.04 13:15
|buy
|326
|0.20
|116.32
|115.62
|116.52
|652
|2006.01.04 14:15
|buy
|327
|0.40
|116.22
|115.62
|116.42
|653
|2006.01.04 14:30
|buy
|328
|0.80
|116.10
|115.60
|116.30
|654
|2006.01.04 14:45
|buy
|329
|1.60
|115.94
|115.54
|116.14
|655
|2006.01.04 15:00
|close
|329
|1.60
|116.07
|115.54
|116.14
|179.20
|25353.27
|656
|2006.01.04 15:15
|close
|328
|0.80
|116.02
|115.60
|116.30
|-55.16
|25298.11
|657
|2006.01.04 15:30
|close
|327
|0.40
|116.14
|115.62
|116.42
|-27.55
|25270.56
|658
|2006.01.04 15:45
|close
|326
|0.20
|116.02
|115.62
|116.52
|-51.72
|25218.84
|659
|2006.01.04 16:00
|sell
|330
|0.20
|116.06
|116.76
|115.86
|660
|2006.01.04 16:45
|sell
|331
|0.40
|116.21
|116.81
|116.01
|661
|2006.01.04 17:15
|sell
|332
|0.80
|116.34
|116.84
|116.14
|662
|2006.01.04 19:15
|t/p
|332
|0.80
|116.14
|116.84
|116.14
|137.71
|25356.55
|663
|2006.01.04 19:15
|close
|331
|0.40
|116.18
|116.81
|116.01
|10.33
|25366.88
|664
|2006.01.04 19:30
|close
|330
|0.20
|115.97
|116.76
|115.86
|15.52
|25382.40
|665
|2006.01.04 19:45
|sell
|333
|0.20
|115.98
|116.68
|115.78
|666
|2006.01.04 23:45
|sell
|334
|0.40
|116.09
|116.69
|115.89
|667
|2006.01.05 01:30
|sell
|335
|0.80
|116.31
|116.81
|116.11
|668
|2006.01.05 03:15
|sell
|336
|1.60
|116.44
|116.84
|116.24
|669
|2006.01.05 03:45
|t/p
|336
|1.60
|116.24
|116.84
|116.24
|275.34
|25657.74
|670
|2006.01.05 03:45
|close
|335
|0.80
|116.22
|116.81
|116.11
|61.95
|25719.69
|671
|2006.01.05 04:00
|close
|334
|0.40
|116.23
|116.69
|115.89
|-65.74
|25653.95
|672
|2006.01.05 04:15
|close
|333
|0.20
|116.30
|116.68
|115.78
|-63.81
|25590.15
|673
|2006.01.05 04:30
|sell
|337
|0.20
|116.22
|116.92
|116.02
|674
|2006.01.05 09:15
|t/p
|337
|0.20
|116.02
|116.92
|116.02
|34.51
|25624.66
|675
|2006.01.05 09:15
|sell
|338
|0.20
|115.87
|116.57
|115.67
|676
|2006.01.05 11:30
|sell
|339
|0.40
|116.00
|116.60
|115.80
|677
|2006.01.05 11:45
|sell
|340
|0.80
|116.14
|116.64
|115.94
|678
|2006.01.05 12:45
|sell
|341
|1.60
|116.29
|116.69
|116.09
|679
|2006.01.05 15:15
|t/p
|341
|1.60
|116.09
|116.69
|116.09
|275.70
|25900.36
|680
|2006.01.05 15:15
|close
|340
|0.80
|116.07
|116.64
|115.94
|48.25
|25948.61
|681
|2006.01.05 15:30
|close
|339
|0.40
|116.12
|116.60
|115.80
|-41.34
|25907.27
|682
|2006.01.05 15:45
|close
|338
|0.20
|116.27
|116.57
|115.67
|-68.81
|25838.46
|683
|2006.01.05 16:00
|sell
|342
|0.20
|116.12
|116.82
|115.92
|684
|2006.01.05 18:00
|t/p
|342
|0.20
|115.92
|116.82
|115.92
|34.51
|25872.97
|685
|2006.01.05 18:00
|sell
|343
|0.20
|115.88
|116.58
|115.68
|686
|2006.01.05 18:30
|sell
|344
|0.40
|116.00
|116.60
|115.80
|687
|2006.01.06 03:30
|sell
|345
|0.80
|116.13
|116.63
|115.93
|688
|2006.01.06 13:15
|sell
|346
|1.60
|116.28
|116.68
|116.08
|689
|2006.01.06 14:15
|close
|346
|1.60
|116.13
|116.68
|116.08
|206.66
|26079.63
|690
|2006.01.06 14:30
|close
|345
|0.80
|116.09
|116.63
|115.93
|27.56
|26107.19
|691
|2006.01.06 14:45
|close
|344
|0.40
|115.99
|116.60
|115.80
|-2.40
|26104.78
|692
|2006.01.06 15:00
|close
|343
|0.20
|115.92
|116.58
|115.68
|-9.83
|26094.96
|693
|2006.01.06 15:15
|sell
|347
|0.20
|115.92
|116.62
|115.72
|694
|2006.01.06 15:45
|t/p
|347
|0.20
|115.72
|116.62
|115.72
|34.55
|26129.51
|695
|2006.01.06 15:45
|sell
|348
|0.20
|115.73
|116.43
|115.53
|696
|2006.01.06 16:00
|t/p
|348
|0.20
|115.53
|116.43
|115.53
|34.81
|26164.32
|697
|2006.01.06 16:00
|sell
|349
|0.20
|114.87
|115.57
|114.67
|698
|2006.01.06 16:15
|t/p
|349
|0.20
|114.67
|115.57
|114.67
|34.89
|26199.21
|699
|2006.01.06 16:15
|sell
|350
|0.20
|114.63
|115.33
|114.43
|700
|2006.01.06 16:30
|sell
|351
|0.40
|114.76
|115.36
|114.56
|701
|2006.01.06 16:45
|sell
|352
|0.80
|114.89
|115.39
|114.69
|702
|2006.01.06 17:00
|t/p
|352
|0.80
|114.69
|115.39
|114.69
|139.58
|26338.79
|703
|2006.01.06 17:15
|t/p
|351
|0.40
|114.56
|115.36
|114.56
|69.84
|26408.63
|704
|2006.01.06 17:15
|close
|350
|0.20
|114.55
|115.33
|114.43
|13.97
|26422.60
|705
|2006.01.09 02:15
|sell
|353
|0.20
|114.25
|114.95
|114.05
|706
|2006.01.09 03:00
|t/p
|353
|0.20
|114.05
|114.95
|114.05
|35.14
|26457.74
|707
|2006.01.09 03:00
|sell
|354
|0.20
|113.78
|114.48
|113.58
|708
|2006.01.09 03:15
|sell
|355
|0.40
|113.95
|114.55
|113.75
|709
|2006.01.09 08:45
|sell
|356
|0.80
|114.18
|114.68
|113.98
|710
|2006.01.09 11:45
|t/p
|356
|0.80
|113.98
|114.68
|113.98
|140.39
|26598.13
|711
|2006.01.09 11:45
|close
|355
|0.40
|113.97
|114.55
|113.75
|-7.02
|26591.11
|712
|2006.01.09 12:00
|close
|354
|0.20
|114.12
|114.48
|113.58
|-59.59
|26531.52
|713
|2006.01.09 12:15
|sell
|357
|0.20
|114.16
|114.86
|113.96
|714
|2006.01.09 18:00
|sell
|358
|0.40
|114.30
|114.90
|114.10
|715
|2006.01.09 18:30
|sell
|359
|0.80
|114.55
|115.05
|114.35
|716
|2006.01.09 19:00
|sell
|360
|1.60
|114.67
|115.07
|114.47
|717
|2006.01.09 19:45
|t/p
|360
|1.60
|114.47
|115.07
|114.47
|279.50
|26811.02
|718
|2006.01.09 19:45
|close
|359
|0.80
|114.49
|115.05
|114.35
|41.93
|26852.95
|719
|2006.01.09 20:00
|close
|358
|0.40
|114.49
|114.90
|114.10
|-66.38
|26786.57
|720
|2006.01.09 20:15
|close
|357
|0.20
|114.50
|114.86
|113.96
|-59.39
|26727.18
|721
|2006.01.09 20:30
|sell
|361
|0.20
|114.40
|115.10
|114.20
|722
|2006.01.09 21:15
|sell
|362
|0.40
|114.51
|115.11
|114.31
|723
|2006.01.09 23:15
|t/p
|362
|0.40
|114.31
|115.11
|114.31
|69.99
|26797.17
|724
|2006.01.09 23:15
|close
|361
|0.20
|114.30
|115.10
|114.20
|17.50
|26814.67
|725
|2006.01.09 23:30
|sell
|363
|0.20
|114.33
|115.03
|114.13
|726
|2006.01.10 00:00
|sell
|364
|0.40
|114.46
|115.06
|114.26
|727
|2006.01.10 01:45
|sell
|365
|0.80
|114.57
|115.07
|114.37
|728
|2006.01.10 02:15
|sell
|366
|1.60
|114.70
|115.10
|114.50
|729
|2006.01.10 03:15
|t/p
|366
|1.60
|114.50
|115.10
|114.50
|279.48
|27094.15
|730
|2006.01.10 03:15
|close
|365
|0.80
|114.50
|115.07
|114.37
|48.91
|27143.06
|731
|2006.01.10 03:30
|close
|364
|0.40
|114.47
|115.06
|114.26
|-3.49
|27139.57
|732
|2006.01.10 03:45
|close
|363
|0.20
|114.57
|115.03
|114.13
|-44.83
|27094.74
|733
|2006.01.10 04:00
|sell
|367
|0.20
|114.42
|115.12
|114.22
|734
|2006.01.10 04:30
|sell
|368
|0.40
|114.58
|115.18
|114.38
|735
|2006.01.10 04:45
|sell
|369
|0.80
|114.68
|115.18
|114.48
|736
|2006.01.10 08:30
|close
|369
|0.80
|114.54
|115.18
|114.48
|97.78
|27192.52
|737
|2006.01.10 08:45
|close
|368
|0.40
|114.59
|115.18
|114.38
|-3.49
|27189.03
|738
|2006.01.10 09:00
|close
|367
|0.20
|114.65
|115.12
|114.22
|-40.12
|27148.91
|739
|2006.01.10 09:15
|sell
|370
|0.20
|114.54
|115.24
|114.34
|740
|2006.01.10 10:15
|t/p
|370
|0.20
|114.34
|115.24
|114.34
|34.98
|27183.89
|741
|2006.01.10 10:15
|sell
|371
|0.20
|114.32
|115.02
|114.12
|742
|2006.01.10 15:15
|sell
|372
|0.40
|114.51
|115.11
|114.31
|743
|2006.01.10 15:45
|sell
|373
|0.80
|114.63
|115.13
|114.43
|744
|2006.01.10 17:00
|t/p
|373
|0.80
|114.43
|115.13
|114.43
|139.86
|27323.75
|745
|2006.01.10 17:00
|close
|372
|0.40
|114.40
|115.11
|114.31
|38.46
|27362.21
|746
|2006.01.10 17:15
|close
|371
|0.20
|114.28
|115.02
|114.12
|7.00
|27369.21
|747
|2006.01.10 17:30
|sell
|374
|0.20
|114.36
|115.06
|114.16
|748
|2006.01.10 18:00
|sell
|375
|0.40
|114.52
|115.12
|114.32
|749
|2006.01.10 23:30
|close
|375
|0.40
|114.33
|115.12
|114.32
|66.47
|27435.68
|750
|2006.01.10 23:45
|close
|374
|0.20
|114.38
|115.06
|114.16
|-3.50
|27432.18
|751
|2006.01.11 00:00
|sell
|376
|0.20
|114.35
|115.05
|114.15
|752
|2006.01.11 01:00
|sell
|377
|0.40
|114.46
|115.06
|114.26
|753
|2006.01.11 02:30
|sell
|378
|0.80
|114.56
|115.06
|114.36
|754
|2006.01.11 07:45
|sell
|379
|1.60
|114.69
|115.09
|114.49
|755
|2006.01.11 12:45
|close
|379
|1.60
|114.57
|115.09
|114.49
|167.58
|27599.76
|756
|2006.01.11 13:00
|close
|378
|0.80
|114.55
|115.06
|114.36
|6.98
|27606.74
|757
|2006.01.11 13:15
|close
|377
|0.40
|114.44
|115.06
|114.26
|6.99
|27613.73
|758
|2006.01.11 13:30
|close
|376
|0.20
|114.29
|115.05
|114.15
|10.50
|27624.23
|759
|2006.01.11 13:45
|sell
|380
|0.20
|114.27
|114.97
|114.07
|760
|2006.01.11 15:15
|sell
|381
|0.40
|114.37
|114.97
|114.17
|761
|2006.01.11 16:30
|close
|381
|0.40
|114.20
|114.97
|114.17
|59.54
|27683.77
|762
|2006.01.11 16:45
|close
|380
|0.20
|114.15
|114.97
|114.07
|21.02
|27704.79
|763
|2006.01.11 17:00
|sell
|382
|0.20
|114.11
|114.81
|113.91
|764
|2006.01.11 17:30
|sell
|383
|0.40
|114.27
|114.87
|114.07
|765
|2006.01.11 18:45
|close
|383
|0.40
|114.10
|114.87
|114.07
|59.60
|27764.39
|766
|2006.01.11 19:00
|close
|382
|0.20
|113.99
|114.81
|113.91
|21.05
|27785.44
|767
|2006.01.11 19:15
|sell
|384
|0.20
|114.04
|114.74
|113.84
|768
|2006.01.11 21:15
|sell
|385
|0.40
|114.15
|114.75
|113.95
|769
|2006.01.12 00:30
|sell
|386
|0.80
|114.28
|114.78
|114.08
|770
|2006.01.12 04:00
|t/p
|386
|0.80
|114.08
|114.78
|114.08
|140.19
|27925.63
|771
|2006.01.12 04:00
|close
|385
|0.40
|114.13
|114.75
|113.95
|-10.55
|27915.09
|772
|2006.01.12 04:15
|close
|384
|0.20
|114.06
|114.74
|113.84
|-12.29
|27902.80
|773
|2006.01.12 04:30
|sell
|387
|0.20
|114.07
|114.77
|113.87
|774
|2006.01.12 08:45
|t/p
|387
|0.20
|113.87
|114.77
|113.87
|35.10
|27937.90
|775
|2006.01.12 08:45
|sell
|388
|0.20
|113.92
|114.62
|113.72
|776
|2006.01.12 10:30
|sell
|389
|0.40
|114.04
|114.64
|113.84
|777
|2006.01.12 11:15
|t/p
|388
|0.20
|113.72
|114.62
|113.72
|35.17
|27973.07
|778
|2006.01.12 11:15
|t/p
|389
|0.40
|113.84
|114.64
|113.84
|70.34
|28043.41
|779
|2006.01.12 11:15
|sell
|390
|0.20
|113.70
|114.40
|113.50
|780
|2006.01.12 11:30
|sell
|391
|0.40
|113.84
|114.44
|113.64
|781
|2006.01.12 13:00
|t/p
|391
|0.40
|113.64
|114.44
|113.64
|70.39
|28113.80
|782
|2006.01.12 13:00
|close
|390
|0.20
|113.66
|114.40
|113.50
|7.04
|28120.84
|783
|2006.01.12 13:15
|sell
|392
|0.20
|113.62
|114.32
|113.42
|784
|2006.01.12 14:45
|sell
|393
|0.40
|113.75
|114.35
|113.55
|785
|2006.01.12 15:15
|t/p
|393
|0.40
|113.55
|114.35
|113.55
|70.46
|28191.30
|786
|2006.01.12 15:15
|close
|392
|0.20
|113.54
|114.32
|113.42
|14.09
|28205.39
|787
|2006.01.12 15:45
|sell
|394
|0.20
|113.52
|114.22
|113.32
|788
|2006.01.12 16:00
|sell
|395
|0.40
|113.78
|114.38
|113.58
|789
|2006.01.12 16:30
|s/l
|394
|0.20
|114.22
|114.22
|113.32
|-122.55
|28082.84
|790
|2006.01.12 16:30
|close
|395
|0.40
|114.24
|114.38
|113.58
|-161.06
|27921.78
|791
|2006.01.12 18:00
|sell
|396
|0.20
|114.12
|114.82
|113.92
|792
|2006.01.12 18:15
|sell
|397
|0.40
|114.25
|114.85
|114.05
|793
|2006.01.13 00:30
|sell
|398
|0.80
|114.43
|114.93
|114.23
|794
|2006.01.13 01:00
|sell
|399
|1.60
|114.58
|114.98
|114.38
|795
|2006.01.13 08:00
|s/l
|396
|0.20
|114.82
|114.82
|113.92
|-124.93
|27796.85
|796
|2006.01.13 08:00
|close
|399
|1.60
|114.75
|114.98
|114.38
|-237.04
|27559.81
|797
|2006.01.13 08:15
|close
|398
|0.80
|114.67
|114.93
|114.23
|-167.44
|27392.37
|798
|2006.01.13 08:30
|close
|397
|0.40
|114.59
|114.85
|114.05
|-124.53
|27267.84
|799
|2006.01.13 08:45
|sell
|400
|0.20
|114.58
|115.28
|114.38
|800
|2006.01.13 11:45
|t/p
|400
|0.20
|114.38
|115.28
|114.38
|34.96
|27302.80
|801
|2006.01.13 11:45
|sell
|401
|0.20
|114.38
|115.08
|114.18
|802
|2006.01.13 12:30
|sell
|402
|0.40
|114.52
|115.12
|114.32
|803
|2006.01.13 15:00
|sell
|403
|0.80
|114.71
|115.21
|114.51
|804
|2006.01.13 15:45
|t/p
|403
|0.80
|114.51
|115.21
|114.51
|139.78
|27442.58
|805
|2006.01.13 15:45
|close
|402
|0.40
|114.47
|115.12
|114.32
|17.47
|27460.05
|806
|2006.01.13 16:00
|close
|401
|0.20
|114.56
|115.08
|114.18
|-31.42
|27428.63
|807
|2006.01.13 16:15
|sell
|404
|0.20
|114.54
|115.24
|114.34
|808
|2006.01.13 16:30
|sell
|405
|0.40
|114.65
|115.25
|114.45
|809
|2006.01.13 17:45
|t/p
|405
|0.40
|114.45
|115.25
|114.45
|69.93
|27498.56
|810
|2006.01.13 17:45
|close
|404
|0.20
|114.41
|115.24
|114.34
|22.73
|27521.29
|811
|2006.01.13 18:00
|sell
|406
|0.20
|114.38
|115.08
|114.18
|812
|2006.01.16 01:00
|t/p
|406
|0.20
|114.18
|115.08
|114.18
|32.11
|27553.40
|813
|2006.01.16 01:00
|sell
|407
|0.20
|114.11
|114.81
|113.91
|814
|2006.01.16 01:45
|t/p
|407
|0.20
|113.91
|114.81
|113.91
|35.11
|27588.51
|815
|2006.01.16 01:45
|sell
|408
|0.20
|113.90
|114.60
|113.70
|816
|2006.01.16 03:45
|sell
|409
|0.40
|114.03
|114.63
|113.83
|817
|2006.01.16 05:00
|sell
|410
|0.80
|114.16
|114.66
|113.96
|818
|2006.01.16 06:00
|sell
|411
|1.60
|114.28
|114.68
|114.08
|819
|2006.01.16 11:15
|s/l
|408
|0.20
|114.60
|114.60
|113.70
|-122.14
|27466.37
|820
|2006.01.16 11:15
|s/l
|409
|0.40
|114.63
|114.63
|113.83
|-209.37
|27257.00
|821
|2006.01.16 11:15
|s/l
|410
|0.80
|114.66
|114.66
|113.96
|-348.95
|26908.05
|822
|2006.01.16 11:15
|close
|411
|1.60
|114.63
|114.68
|114.08
|-488.53
|26419.52
|823
|2006.01.16 12:45
|sell
|412
|0.20
|114.62
|115.32
|114.42
|824
|2006.01.16 14:15
|sell
|413
|0.40
|114.73
|115.33
|114.53
|825
|2006.01.16 15:15
|sell
|414
|0.80
|114.95
|115.45
|114.75
|826
|2006.01.17 01:15
|sell
|415
|1.60
|115.13
|115.53
|114.93
|827
|2006.01.17 04:45
|close
|415
|1.60
|114.96
|115.53
|114.93
|236.60
|26656.12
|828
|2006.01.17 05:00
|close
|414
|0.80
|114.94
|115.45
|114.75
|-4.74
|26651.38
|829
|2006.01.17 05:15
|close
|413
|0.40
|114.87
|115.33
|114.53
|-54.60
|26596.78
|830
|2006.01.17 05:30
|close
|412
|0.20
|114.90
|115.32
|114.42
|-51.67
|26545.11
|831
|2006.01.17 05:45
|sell
|416
|0.20
|114.91
|115.61
|114.71
|832
|2006.01.17 07:15
|sell
|417
|0.40
|115.04
|115.64
|114.84
|833
|2006.01.17 09:00
|t/p
|417
|0.40
|114.84
|115.64
|114.84
|69.64
|26614.75
|834
|2006.01.17 09:00
|close
|416
|0.20
|114.88
|115.61
|114.71
|5.22
|26619.97
|835
|2006.01.17 09:15
|sell
|418
|0.20
|114.86
|115.56
|114.66
|836
|2006.01.17 09:45
|t/p
|418
|0.20
|114.66
|115.56
|114.66
|34.88
|26654.85
|837
|2006.01.17 09:45
|sell
|419
|0.20
|114.64
|115.34
|114.44
|838
|2006.01.17 10:30
|sell
|420
|0.40
|114.79
|115.39
|114.59
|839
|2006.01.17 11:45
|sell
|421
|0.80
|114.98
|115.48
|114.78
|840
|2006.01.17 13:15
|sell
|422
|1.60
|115.12
|115.52
|114.92
|841
|2006.01.17 13:45
|s/l
|419
|0.20
|115.34
|115.34
|114.44
|-121.26
|26533.59
|842
|2006.01.17 13:45
|s/l
|420
|0.40
|115.39
|115.39
|114.59
|-207.88
|26325.71
|843
|2006.01.17 13:45
|close
|422
|1.60
|115.45
|115.52
|114.92
|-457.34
|25868.37
|844
|2006.01.17 14:00
|close
|421
|0.80
|115.36
|115.48
|114.78
|-263.52
|25604.85
|845
|2006.01.17 14:45
|sell
|423
|0.20
|115.17
|115.87
|114.97
|846
|2006.01.17 15:15
|sell
|424
|0.40
|115.29
|115.89
|115.09
|847
|2006.01.17 16:00
|sell
|425
|0.80
|115.44
|115.94
|115.24
|848
|2006.01.17 17:15
|sell
|426
|1.60
|115.62
|116.02
|115.42
|849
|2006.01.17 18:00
|s/l
|423
|0.20
|115.87
|115.87
|114.97
|-120.84
|25484.01
|850
|2006.01.17 18:00
|s/l
|424
|0.40
|115.89
|115.89
|115.09
|-207.16
|25276.85
|851
|2006.01.17 18:00
|s/l
|425
|0.80
|115.94
|115.94
|115.24
|-345.27
|24931.58
|852
|2006.01.17 18:00
|close
|426
|1.60
|115.85
|116.02
|115.42
|-317.65
|24613.93
|853
|2006.01.17 18:15
|buy
|427
|0.20
|115.82
|115.12
|116.02
|854
|2006.01.17 21:15
|buy
|428
|0.40
|115.71
|115.11
|115.91
|855
|2006.01.17 21:30
|buy
|429
|0.80
|115.61
|115.11
|115.81
|856
|2006.01.17 22:30
|buy
|430
|1.60
|115.46
|115.06
|115.66
|857
|2006.01.18 02:15
|t/p
|430
|1.60
|115.66
|115.06
|115.66
|296.91
|24910.84
|858
|2006.01.18 02:15
|close
|429
|0.80
|115.76
|115.11
|115.81
|113.90
|25024.74
|859
|2006.01.18 02:30
|close
|428
|0.40
|115.69
|115.11
|115.91
|-1.80
|25022.94
|860
|2006.01.18 02:45
|close
|427
|0.20
|115.66
|115.12
|116.02
|-25.11
|24997.83
|861
|2006.01.18 03:00
|buy
|431
|0.20
|115.71
|115.01
|115.91
|862
|2006.01.18 04:15
|buy
|432
|0.40
|115.58
|114.98
|115.78
|863
|2006.01.18 06:30
|t/p
|432
|0.40
|115.78
|114.98
|115.78
|69.16
|25066.99
|864
|2006.01.18 06:30
|close
|431
|0.20
|115.67
|115.01
|115.91
|-6.92
|25060.07
|865
|2006.01.18 06:45
|buy
|433
|0.20
|115.71
|115.01
|115.91
|866
|2006.01.18 07:15
|buy
|434
|0.40
|115.61
|115.01
|115.81
|867
|2006.01.18 09:30
|buy
|435
|0.80
|115.49
|114.99
|115.69
|868
|2006.01.18 10:00
|buy
|436
|1.60
|115.25
|114.85
|115.45
|869
|2006.01.18 11:00
|s/l
|433
|0.20
|115.01
|115.01
|115.91
|-121.64
|24938.43
|870
|2006.01.18 11:00
|s/l
|434
|0.40
|115.01
|115.01
|115.81
|-208.53
|24729.90
|871
|2006.01.18 11:00
|s/l
|435
|0.80
|114.99
|114.99
|115.69
|-347.55
|24382.35
|872
|2006.01.18 11:00
|close
|436
|1.60
|115.09
|114.85
|115.45
|-222.43
|24159.92
|873
|2006.01.18 11:15
|sell
|437
|0.20
|114.99
|115.69
|114.79
|874
|2006.01.18 14:00
|sell
|438
|0.40
|115.17
|115.77
|114.97
|875
|2006.01.18 15:45
|t/p
|438
|0.40
|114.97
|115.77
|114.97
|69.62
|24229.54
|876
|2006.01.18 15:45
|close
|437
|0.20
|114.92
|115.69
|114.79
|12.18
|24241.72
|877
|2006.01.18 16:00
|sell
|439
|0.20
|115.09
|115.79
|114.89
|878
|2006.01.18 16:30
|t/p
|439
|0.20
|114.89
|115.79
|114.89
|34.81
|24276.53
|879
|2006.01.18 16:30
|sell
|440
|0.20
|114.89
|115.59
|114.69
|880
|2006.01.18 17:00
|sell
|441
|0.40
|115.01
|115.61
|114.81
|881
|2006.01.18 17:15
|sell
|442
|0.80
|115.20
|115.70
|115.00
|882
|2006.01.18 18:45
|sell
|443
|1.60
|115.37
|115.77
|115.17
|883
|2006.01.18 22:00
|close
|443
|1.60
|115.22
|115.77
|115.17
|208.30
|24484.83
|884
|2006.01.18 22:15
|close
|442
|0.80
|115.24
|115.70
|115.00
|-27.77
|24457.06
|885
|2006.01.18 22:30
|close
|441
|0.40
|115.26
|115.61
|114.81
|-86.76
|24370.30
|886
|2006.01.18 22:45
|close
|440
|0.20
|115.25
|115.59
|114.69
|-62.47
|24307.83
|887
|2006.01.18 23:00
|sell
|444
|0.20
|115.26
|115.96
|115.06
|888
|2006.01.19 02:45
|sell
|445
|0.40
|115.39
|115.99
|115.19
|889
|2006.01.19 08:00
|t/p
|445
|0.40
|115.19
|115.99
|115.19
|69.43
|24377.26
|890
|2006.01.19 08:00
|close
|444
|0.20
|115.21
|115.96
|115.06
|-0.10
|24377.16
|891
|2006.01.19 08:15
|sell
|446
|0.20
|115.14
|115.84
|114.94
|892
|2006.01.19 09:30
|sell
|447
|0.40
|115.28
|115.88
|115.08
|893
|2006.01.19 15:30
|t/p
|447
|0.40
|115.08
|115.88
|115.08
|69.52
|24446.68
|894
|2006.01.19 15:30
|close
|446
|0.20
|115.07
|115.84
|114.94
|12.17
|24458.85
|895
|2006.01.19 15:45
|sell
|448
|0.20
|115.01
|115.71
|114.81
|896
|2006.01.19 16:00
|sell
|449
|0.40
|115.16
|115.76
|114.96
|897
|2006.01.19 17:45
|close
|449
|0.40
|114.99
|115.76
|114.96
|59.14
|24517.99
|898
|2006.01.19 18:00
|close
|448
|0.20
|115.06
|115.71
|114.81
|-8.69
|24509.30
|899
|2006.01.19 18:15
|sell
|450
|0.20
|115.00
|115.70
|114.80
|900
|2006.01.19 19:15
|sell
|451
|0.40
|115.12
|115.72
|114.92
|901
|2006.01.19 20:00
|sell
|452
|0.80
|115.24
|115.74
|115.04
|902
|2006.01.19 20:45
|sell
|453
|1.60
|115.37
|115.77
|115.17
|903
|2006.01.20 11:15
|t/p
|453
|1.60
|115.17
|115.77
|115.17
|254.29
|24763.60
|904
|2006.01.20 11:15
|close
|452
|0.80
|115.23
|115.74
|115.04
|-4.76
|24758.83
|905
|2006.01.20 11:30
|close
|451
|0.40
|115.22
|115.72
|114.92
|-40.57
|24718.26
|906
|2006.01.20 11:45
|close
|450
|0.20
|115.29
|115.70
|114.80
|-53.24
|24665.02
|907
|2006.01.20 12:00
|buy
|454
|0.20
|115.33
|114.63
|115.53
|908
|2006.01.20 15:45
|buy
|455
|0.40
|115.21
|114.61
|115.41
|909
|2006.01.20 16:00
|buy
|456
|0.80
|115.08
|114.58
|115.28
|910
|2006.01.20 17:45
|t/p
|456
|0.80
|115.28
|114.58
|115.28
|138.74
|24803.76
|911
|2006.01.20 17:45
|close
|455
|0.40
|115.33
|114.61
|115.41
|41.62
|24845.38
|912
|2006.01.20 18:00
|close
|454
|0.20
|115.32
|114.63
|115.53
|-1.73
|24843.65
|913
|2006.01.20 18:15
|buy
|457
|0.20
|115.38
|114.68
|115.58
|914
|2006.01.20 22:00
|buy
|458
|0.40
|115.24
|114.64
|115.44
|915
|2006.01.23 00:30
|buy
|459
|0.80
|115.08
|114.58
|115.28
|916
|2006.01.23 01:45
|close
|459
|0.80
|115.23
|114.58
|115.28
|104.14
|24947.79
|917
|2006.01.23 02:00
|close
|458
|0.40
|115.16
|114.64
|115.44
|-22.67
|24925.12
|918
|2006.01.23 02:15
|close
|457
|0.20
|115.18
|114.68
|115.58
|-32.17
|24892.95
|919
|2006.01.23 02:30
|buy
|460
|0.20
|115.30
|114.60
|115.50
|920
|2006.01.23 02:45
|buy
|461
|0.40
|115.05
|114.45
|115.25
|921
|2006.01.23 03:30
|buy
|462
|0.80
|114.81
|114.31
|115.01
|922
|2006.01.23 05:45
|s/l
|460
|0.20
|114.60
|114.60
|115.50
|-122.19
|24770.76
|923
|2006.01.23 05:45
|close
|462
|0.80
|114.57
|114.31
|115.01
|-167.58
|24603.18
|924
|2006.01.23 06:00
|close
|461
|0.40
|114.52
|114.45
|115.25
|-185.12
|24418.06
|925
|2006.01.23 06:15
|buy
|463
|0.20
|114.70
|114.00
|114.90
|926
|2006.01.23 10:45
|buy
|464
|0.40
|114.58
|113.98
|114.78
|927
|2006.01.23 11:45
|buy
|465
|0.80
|114.42
|113.92
|114.62
|928
|2006.01.23 12:45
|buy
|466
|1.60
|114.27
|113.87
|114.47
|929
|2006.01.23 16:00
|close
|466
|1.60
|114.43
|113.87
|114.47
|223.72
|24641.78
|930
|2006.01.23 16:15
|close
|465
|0.80
|114.40
|113.92
|114.62
|-13.99
|24627.79
|931
|2006.01.23 16:30
|close
|464
|0.40
|114.44
|113.98
|114.78
|-48.93
|24578.86
|932
|2006.01.23 16:45
|close
|463
|0.20
|114.47
|114.00
|114.90
|-40.19
|24538.67
|933
|2006.01.23 17:00
|buy
|467
|0.20
|114.45
|113.75
|114.65
|934
|2006.01.23 17:15
|t/p
|467
|0.20
|114.65
|113.75
|114.65
|34.91
|24573.58
|935
|2006.01.23 17:15
|buy
|468
|0.20
|114.59
|113.89
|114.79
|936
|2006.01.23 21:45
|buy
|469
|0.40
|114.46
|113.86
|114.66
|937
|2006.01.24 04:45
|close
|469
|0.40
|114.72
|113.86
|114.66
|95.78
|24669.36
|938
|2006.01.24 05:00
|close
|468
|0.20
|114.69
|113.89
|114.79
|20.00
|24689.36
|939
|2006.01.24 05:15
|buy
|470
|0.20
|114.76
|114.06
|114.96
|940
|2006.01.24 07:45
|buy
|471
|0.40
|114.61
|114.01
|114.81
|941
|2006.01.24 15:15
|buy
|472
|0.80
|114.49
|113.99
|114.69
|942
|2006.01.24 17:45
|close
|472
|0.80
|114.62
|113.99
|114.69
|90.73
|24780.09
|943
|2006.01.24 18:00
|close
|471
|0.40
|114.65
|114.01
|114.81
|13.96
|24794.05
|944
|2006.01.24 18:15
|close
|470
|0.20
|114.61
|114.06
|114.96
|-26.18
|24767.87
|945
|2006.01.24 18:30
|buy
|473
|0.20
|114.65
|113.95
|114.85
|946
|2006.01.25 00:45
|t/p
|473
|0.20
|114.85
|113.95
|114.85
|37.39
|24805.26
|947
|2006.01.25 00:45
|buy
|474
|0.20
|114.89
|114.19
|115.09
|948
|2006.01.25 01:45
|t/p
|474
|0.20
|115.09
|114.19
|115.09
|34.76
|24840.02
|949
|2006.01.25 01:45
|buy
|475
|0.20
|115.08
|114.38
|115.28
|950
|2006.01.25 08:15
|buy
|476
|0.40
|114.92
|114.32
|115.12
|951
|2006.01.25 11:15
|buy
|477
|0.80
|114.76
|114.26
|114.96
|952
|2006.01.25 15:45
|t/p
|477
|0.80
|114.96
|114.26
|114.96
|139.08
|24979.10
|953
|2006.01.25 15:45
|close
|476
|0.40
|115.04
|114.32
|115.12
|41.72
|25020.82
|954
|2006.01.25 16:00
|close
|475
|0.20
|115.14
|114.38
|115.28
|10.42
|25031.24
|955
|2006.01.25 16:15
|buy
|478
|0.20
|115.38
|114.68
|115.58
|956
|2006.01.25 17:00
|t/p
|478
|0.20
|115.58
|114.68
|115.58
|34.58
|25065.82
|957
|2006.01.25 17:00
|buy
|479
|0.20
|115.71
|115.01
|115.91
|958
|2006.01.25 18:00
|t/p
|479
|0.20
|115.91
|115.01
|115.91
|34.56
|25100.38
|959
|2006.01.25 18:00
|buy
|480
|0.20
|115.77
|115.07
|115.97
|960
|2006.01.25 19:30
|buy
|481
|0.40
|115.56
|114.96
|115.76
|961
|2006.01.25 22:30
|t/p
|481
|0.40
|115.76
|114.96
|115.76
|69.12
|25169.50
|962
|2006.01.25 22:30
|close
|480
|0.20
|115.75
|115.07
|115.97
|-3.46
|25166.04
|963
|2006.01.25 22:45
|buy
|482
|0.20
|115.80
|115.10
|116.00
|964
|2006.01.26 02:30
|buy
|483
|0.40
|115.68
|115.08
|115.88
|965
|2006.01.26 12:45
|close
|483
|0.40
|115.85
|115.08
|115.88
|58.70
|25224.74
|966
|2006.01.26 13:00
|close
|482
|0.20
|115.87
|115.10
|116.00
|19.76
|25244.50
|967
|2006.01.26 13:15
|buy
|484
|0.20
|115.93
|115.23
|116.13
|968
|2006.01.26 14:00
|buy
|485
|0.40
|115.82
|115.22
|116.02
|969
|2006.01.26 15:45
|t/p
|485
|0.40
|116.02
|115.22
|116.02
|69.03
|25313.53
|970
|2006.01.26 15:45
|close
|484
|0.20
|115.89
|115.23
|116.13
|-6.90
|25306.63
|971
|2006.01.26 16:30
|buy
|486
|0.20
|115.90
|115.20
|116.10
|972
|2006.01.26 17:45
|t/p
|486
|0.20
|116.10
|115.20
|116.10
|34.42
|25341.05
|973
|2006.01.26 17:45
|buy
|487
|0.20
|116.24
|115.54
|116.44
|974
|2006.01.26 18:00
|buy
|488
|0.40
|116.13
|115.53
|116.33
|975
|2006.01.26 19:15
|t/p
|488
|0.40
|116.33
|115.53
|116.33
|68.85
|25409.90
|976
|2006.01.26 19:15
|close
|487
|0.20
|116.20
|115.54
|116.44
|-6.88
|25403.02
|977
|2006.01.26 19:30
|buy
|489
|0.20
|116.24
|115.54
|116.44
|978
|2006.01.26 21:30
|t/p
|489
|0.20
|116.44
|115.54
|116.44
|34.36
|25437.38
|979
|2006.01.26 21:30
|buy
|490
|0.20
|116.46
|115.76
|116.66
|980
|2006.01.26 22:00
|buy
|491
|0.40
|116.34
|115.74
|116.54
|981
|2006.01.27 00:30
|t/p
|491
|0.40
|116.54
|115.74
|116.54
|73.78
|25511.16
|982
|2006.01.27 00:30
|close
|490
|0.20
|116.51
|115.76
|116.66
|11.14
|25522.30
|983
|2006.01.27 00:45
|buy
|492
|0.20
|116.55
|115.85
|116.75
|984
|2006.01.27 01:15
|buy
|493
|0.40
|116.36
|115.76
|116.56
|985
|2006.01.27 02:30
|buy
|494
|0.80
|116.17
|115.67
|116.37
|986
|2006.01.27 07:30
|close
|494
|0.80
|116.33
|115.67
|116.37
|110.03
|25632.33
|987
|2006.01.27 07:45
|close
|493
|0.40
|116.48
|115.76
|116.56
|41.21
|25673.54
|988
|2006.01.27 08:00
|close
|492
|0.20
|116.39
|115.85
|116.75
|-27.49
|25646.05
|989
|2006.01.27 08:15
|buy
|495
|0.20
|116.39
|115.69
|116.59
|990
|2006.01.27 09:30
|buy
|496
|0.40
|116.25
|115.65
|116.45
|991
|2006.01.27 10:30
|close
|496
|0.40
|116.42
|115.65
|116.45
|58.41
|25704.46
|992
|2006.01.27 10:45
|close
|495
|0.20
|116.40
|115.69
|116.59
|1.72
|25706.18
|993
|2006.01.27 11:30
|buy
|497
|0.20
|116.44
|115.74
|116.64
|994
|2006.01.27 13:00
|t/p
|497
|0.20
|116.64
|115.74
|116.64
|34.23
|25740.41
|995
|2006.01.27 13:00
|buy
|498
|0.20
|116.89
|116.19
|117.09
|996
|2006.01.27 14:45
|buy
|499
|0.40
|116.77
|116.17
|116.97
|997
|2006.01.27 15:45
|buy
|500
|0.80
|116.41
|115.91
|116.61
|998
|2006.01.27 17:15
|t/p
|500
|0.80
|116.61
|115.91
|116.61
|137.14
|25877.55
|999
|2006.01.27 17:15
|close
|499
|0.40
|116.67
|116.17
|116.97
|-34.28
|25843.27
|1000
|2006.01.27 17:30
|close
|498
|0.20
|116.81
|116.19
|117.09
|-13.70
|25829.57
|1001
|2006.01.27 17:45
|buy
|501
|0.20
|116.90
|116.20
|117.10
|1002
|2006.01.27 19:00
|t/p
|501
|0.20
|117.10
|116.20
|117.10
|34.14
|25863.71
|1003
|2006.01.27 19:00
|buy
|502
|0.20
|117.19
|116.49
|117.39
|1004
|2006.01.27 20:45
|t/p
|502
|0.20
|117.39
|116.49
|117.39
|34.10
|25897.81
|1005
|2006.01.27 20:45
|buy
|503
|0.20
|117.34
|116.64
|117.54
|1006
|2006.01.30 00:15
|buy
|504
|0.40
|117.24
|116.64
|117.44
|1007
|2006.01.30 02:00
|buy
|505
|0.80
|117.07
|116.57
|117.27
|1008
|2006.01.30 03:30
|t/p
|505
|0.80
|117.27
|116.57
|117.27
|136.38
|26034.19
|1009
|2006.01.30 03:30
|close
|504
|0.40
|117.32
|116.64
|117.44
|27.28
|26061.47
|1010
|2006.01.30 03:45
|close
|503
|0.20
|117.25
|116.64
|117.54
|-12.79
|26048.68
|1011
|2006.01.30 04:00
|buy
|506
|0.20
|117.32
|116.62
|117.52
|1012
|2006.01.30 10:30
|t/p
|506
|0.20
|117.52
|116.62
|117.52
|34.04
|26082.72
|1013
|2006.01.30 10:30
|buy
|507
|0.20
|117.54
|116.84
|117.74
|1014
|2006.01.30 11:00
|t/p
|507
|0.20
|117.74
|116.84
|117.74
|33.98
|26116.70
|1015
|2006.01.30 11:00
|buy
|508
|0.20
|117.74
|117.04
|117.94
|1016
|2006.01.30 12:00
|buy
|509
|0.40
|117.61
|117.01
|117.81
|1017
|2006.01.30 15:45
|buy
|510
|0.80
|117.49
|116.99
|117.69
|1018
|2006.01.30 17:00
|t/p
|510
|0.80
|117.69
|116.99
|117.69
|135.95
|26252.65
|1019
|2006.01.30 17:00
|close
|509
|0.40
|117.69
|117.01
|117.81
|27.19
|26279.84
|1020
|2006.01.30 17:15
|close
|508
|0.20
|117.73
|117.04
|117.94
|-1.70
|26278.14
|1021
|2006.01.30 17:30
|buy
|511
|0.20
|117.67
|116.97
|117.87
|1022
|2006.01.30 18:30
|buy
|512
|0.40
|117.52
|116.92
|117.72
|1023
|2006.01.31 01:15
|close
|512
|0.40
|117.70
|116.92
|117.72
|66.29
|26344.43
|1024
|2006.01.31 01:30
|close
|511
|0.20
|117.70
|116.97
|117.87
|7.66
|26352.09
|1025
|2006.01.31 01:45
|buy
|513
|0.20
|117.77
|117.07
|117.97
|1026
|2006.01.31 04:15
|buy
|514
|0.40
|117.54
|116.94
|117.74
|1027
|2006.01.31 09:15
|buy
|515
|0.80
|117.38
|116.88
|117.58
|1028
|2006.01.31 10:00
|buy
|516
|1.60
|117.20
|116.80
|117.40
|1029
|2006.01.31 11:15
|s/l
|513
|0.20
|117.07
|117.07
|117.97
|-119.65
|26232.44
|1030
|2006.01.31 11:15
|close
|516
|1.60
|117.00
|116.80
|117.40
|-273.50
|25958.94
|1031
|2006.01.31 11:30
|close
|515
|0.80
|117.07
|116.88
|117.58
|-211.84
|25747.10
|1032
|2006.01.31 11:45
|close
|514
|0.40
|117.06
|116.94
|117.74
|-164.02
|25583.08
|1033
|2006.01.31 12:00
|buy
|517
|0.20
|117.15
|116.45
|117.35
|1034
|2006.01.31 15:15
|t/p
|517
|0.20
|117.35
|116.45
|117.35
|34.09
|25617.17
|1035
|2006.01.31 15:15
|buy
|518
|0.20
|117.35
|116.65
|117.55
|1036
|2006.01.31 17:00
|buy
|519
|0.40
|117.23
|116.63
|117.43
|1037
|2006.01.31 18:00
|buy
|520
|0.80
|117.10
|116.60
|117.30
|1038
|2006.01.31 19:00
|buy
|521
|1.60
|116.91
|116.51
|117.11
|1039
|2006.01.31 21:30
|t/p
|520
|0.80
|117.30
|116.60
|117.30
|136.28
|25753.45
|1040
|2006.01.31 21:30
|t/p
|521
|1.60
|117.11
|116.51
|117.11
|272.55
|26026.00
|1041
|2006.01.31 21:30
|close
|519
|0.40
|117.41
|116.63
|117.43
|61.32
|26087.32
|1042
|2006.01.31 21:45
|t/p
|518
|0.20
|117.55
|116.65
|117.55
|34.07
|26121.39
|1043
|2006.01.31 21:45
|buy
|522
|0.20
|117.44
|116.74
|117.64
|1044
|2006.01.31 22:15
|buy
|523
|0.40
|117.26
|116.66
|117.46
|1045
|2006.02.01 04:15
|buy
|524
|0.80
|117.11
|116.61
|117.31
|1046
|2006.02.01 05:30
|close
|524
|0.80
|117.25
|116.61
|117.31
|95.52
|26216.91
|1047
|2006.02.01 05:45
|close
|523
|0.40
|117.24
|116.66
|117.46
|-1.70
|26215.21
|1048
|2006.02.01 06:00
|close
|522
|0.20
|117.29
|116.74
|117.64
|-23.02
|26192.19
|1049
|2006.02.01 06:15
|buy
|525
|0.20
|117.27
|116.57
|117.47
|1050
|2006.02.01 11:00
|t/p
|525
|0.20
|117.47
|116.57
|117.47
|34.06
|26226.25
|1051
|2006.02.01 11:00
|buy
|526
|0.20
|117.48
|116.78
|117.68
|1052
|2006.02.01 11:30
|t/p
|526
|0.20
|117.68
|116.78
|117.68
|33.99
|26260.24
|1053
|2006.02.01 11:30
|buy
|527
|0.20
|117.72
|117.02
|117.92
|1054
|2006.02.01 13:00
|buy
|528
|0.40
|117.58
|116.98
|117.78
|1055
|2006.02.01 14:00
|buy
|529
|0.80
|117.47
|116.97
|117.67
|1056
|2006.02.01 15:45
|t/p
|529
|0.80
|117.67
|116.97
|117.67
|135.99
|26396.23
|1057
|2006.02.01 15:45
|close
|528
|0.40
|117.66
|116.98
|117.78
|27.20
|26423.43
|1058
|2006.02.01 16:00
|close
|527
|0.20
|117.62
|117.02
|117.92
|-17.00
|26406.43
|1059
|2006.02.01 16:15
|buy
|530
|0.20
|117.67
|116.97
|117.87
|1060
|2006.02.01 17:15
|buy
|531
|0.40
|117.54
|116.94
|117.74
|1061
|2006.02.01 17:30
|close
|531
|0.40
|117.74
|116.94
|117.74
|67.95
|26474.38
|1062
|2006.02.01 17:45
|close
|530
|0.20
|117.76
|116.97
|117.87
|15.29
|26489.67
|1063
|2006.02.01 18:00
|buy
|532
|0.20
|117.80
|117.10
|118.00
|1064
|2006.02.01 19:45
|t/p
|532
|0.20
|118.00
|117.10
|118.00
|33.88
|26523.55
|1065
|2006.02.01 19:45
|buy
|533
|0.20
|118.07
|117.37
|118.27
|1066
|2006.02.01 21:00
|buy
|534
|0.40
|117.95
|117.35
|118.15
|1067
|2006.02.01 23:30
|t/p
|534
|0.40
|118.15
|117.35
|118.15
|67.72
|26591.27
|1068
|2006.02.01 23:30
|close
|533
|0.20
|118.14
|117.37
|118.27
|11.85
|26603.12
|1069
|2006.02.01 23:45
|buy
|535
|0.20
|118.10
|117.40
|118.30
|1070
|2006.02.02 01:45
|buy
|536
|0.40
|117.99
|117.39
|118.19
|1071
|2006.02.02 03:15
|close
|536
|0.40
|118.17
|117.39
|118.19
|60.93
|26664.05
|1072
|2006.02.02 03:30
|close
|535
|0.20
|118.22
|117.40
|118.30
|27.98
|26692.03
|1073
|2006.02.02 03:45
|buy
|537
|0.20
|118.35
|117.65
|118.55
|1074
|2006.02.02 05:15
|buy
|538
|0.40
|118.22
|117.62
|118.42
|1075
|2006.02.02 07:45
|t/p
|538
|0.40
|118.42
|117.62
|118.42
|67.55
|26759.58
|1076
|2006.02.02 07:45
|close
|537
|0.20
|118.44
|117.65
|118.55
|15.20
|26774.78
|1077
|2006.02.02 08:00
|buy
|539
|0.20
|118.46
|117.76
|118.66
|1078
|2006.02.02 17:30
|buy
|540
|0.40
|118.36
|117.76
|118.56
|1079
|2006.02.02 23:30
|close
|540
|0.40
|118.51
|117.76
|118.56
|50.63
|26825.41
|1080
|2006.02.02 23:45
|close
|539
|0.20
|118.51
|117.76
|118.66
|8.44
|26833.85
|1081
|2006.02.03 00:00
|buy
|541
|0.20
|118.58
|117.88
|118.78
|1082
|2006.02.03 02:45
|buy
|542
|0.40
|118.44
|117.84
|118.64
|1083
|2006.02.03 13:30
|t/p
|542
|0.40
|118.64
|117.84
|118.64
|67.42
|26901.27
|1084
|2006.02.03 13:30
|close
|541
|0.20
|118.67
|117.88
|118.78
|15.17
|26916.44
|1085
|2006.02.03 13:45
|buy
|543
|0.20
|118.68
|117.98
|118.88
|1086
|2006.02.03 14:30
|buy
|544
|0.40
|118.58
|117.98
|118.78
|1087
|2006.02.03 15:45
|t/p
|543
|0.20
|118.88
|117.98
|118.88
|33.65
|26950.09
|1088
|2006.02.03 15:45
|t/p
|544
|0.40
|118.78
|117.98
|118.78
|67.30
|27017.39
|1089
|2006.02.03 15:45
|buy
|545
|0.20
|118.90
|118.20
|119.10
|1090
|2006.02.03 16:00
|t/p
|545
|0.20
|119.10
|118.20
|119.10
|33.59
|27050.98
|1091
|2006.02.03 16:00
|buy
|546
|0.20
|119.11
|118.41
|119.31
|1092
|2006.02.03 16:15
|t/p
|546
|0.20
|119.31
|118.41
|119.31
|33.53
|27084.51
|1093
|2006.02.03 16:15
|buy
|547
|0.20
|119.33
|118.63
|119.53
|1094
|2006.02.03 17:15
|buy
|548
|0.40
|119.18
|118.58
|119.38
|1095
|2006.02.03 18:45
|buy
|549
|0.80
|118.93
|118.43
|119.13
|1096
|2006.02.06 00:00
|buy
|550
|1.60
|118.81
|118.41
|119.01
|1097
|2006.02.06 02:45
|s/l
|547
|0.20
|118.63
|118.63
|119.53
|-115.41
|26969.10
|1098
|2006.02.06 02:45
|close
|550
|1.60
|118.67
|118.41
|119.01
|-188.76
|26780.34
|1099
|2006.02.06 03:00
|close
|549
|0.80
|118.71
|118.43
|119.13
|-138.02
|26642.32
|1100
|2006.02.06 03:15
|close
|548
|0.40
|118.74
|118.58
|119.38
|-143.10
|26499.22
|1101
|2006.02.06 04:45
|buy
|551
|0.20
|118.71
|118.01
|118.91
|1102
|2006.02.06 05:30
|buy
|552
|0.40
|118.61
|118.01
|118.81
|1103
|2006.02.06 13:30
|close
|552
|0.40
|118.79
|118.01
|118.81
|60.61
|26559.83
|1104
|2006.02.06 13:45
|close
|551
|0.20
|118.86
|118.01
|118.91
|25.24
|26585.07
|1105
|2006.02.06 14:00
|buy
|553
|0.20
|118.90
|118.20
|119.10
|1106
|2006.02.06 15:00
|buy
|554
|0.40
|118.76
|118.16
|118.96
|1107
|2006.02.06 17:00
|t/p
|554
|0.40
|118.96
|118.16
|118.96
|67.27
|26652.34
|1108
|2006.02.06 17:00
|close
|553
|0.20
|118.93
|118.20
|119.10
|5.04
|26657.38
|1109
|2006.02.06 17:15
|buy
|555
|0.20
|118.87
|118.17
|119.07
|1110
|2006.02.06 19:30
|t/p
|555
|0.20
|119.07
|118.17
|119.07
|33.61
|26690.99
|1111
|2006.02.06 19:30
|buy
|556
|0.20
|119.05
|118.35
|119.25
|1112
|2006.02.07 05:15
|buy
|557
|0.40
|118.93
|118.33
|119.13
|1113
|2006.02.07 09:30
|buy
|558
|0.80
|118.72
|118.22
|118.92
|1114
|2006.02.07 09:45
|buy
|559
|1.60
|118.58
|118.18
|118.78
|1115
|2006.02.07 10:00
|s/l
|556
|0.20
|118.35
|118.35
|119.25
|-115.63
|26575.36
|1116
|2006.02.07 10:00
|s/l
|557
|0.40
|118.33
|118.33
|119.13
|-202.61
|26372.75
|1117
|2006.02.07 10:00
|close
|559
|1.60
|118.45
|118.18
|118.78
|-175.60
|26197.15
|1118
|2006.02.07 10:15
|close
|558
|0.80
|118.37
|118.22
|118.92
|-236.55
|25960.60
|1119
|2006.02.07 12:00
|buy
|560
|0.20
|117.89
|117.19
|118.09
|1120
|2006.02.07 17:45
|t/p
|560
|0.20
|118.09
|117.19
|118.09
|33.89
|25994.49
|1121
|2006.02.07 17:45
|buy
|561
|0.20
|118.05
|117.35
|118.25
|1122
|2006.02.08 00:15
|buy
|562
|0.40
|117.82
|117.22
|118.02
|1123
|2006.02.08 01:15
|buy
|563
|0.80
|117.62
|117.12
|117.82
|1124
|2006.02.08 02:15
|t/p
|563
|0.80
|117.82
|117.12
|117.82
|135.80
|26130.29
|1125
|2006.02.08 02:15
|close
|562
|0.40
|117.82
|117.22
|118.02
|0.00
|26130.29
|1126
|2006.02.08 02:30
|close
|561
|0.20
|117.90
|117.35
|118.25
|-22.89
|26107.40
|1127
|2006.02.08 02:45
|buy
|564
|0.20
|117.91
|117.21
|118.11
|1128
|2006.02.08 05:15
|t/p
|564
|0.20
|118.11
|117.21
|118.11
|33.88
|26141.28
|1129
|2006.02.08 05:15
|buy
|565
|0.20
|118.12
|117.42
|118.32
|1130
|2006.02.08 07:30
|buy
|566
|0.40
|117.97
|117.37
|118.17
|1131
|2006.02.08 08:30
|buy
|567
|0.80
|117.86
|117.36
|118.06
|1132
|2006.02.08 09:00
|buy
|568
|1.60
|117.71
|117.31
|117.91
|1133
|2006.02.08 09:30
|t/p
|568
|1.60
|117.91
|117.31
|117.91
|271.44
|26412.72
|1134
|2006.02.08 09:30
|close
|567
|0.80
|117.89
|117.36
|118.06
|20.36
|26433.08
|1135
|2006.02.08 09:45
|close
|566
|0.40
|117.78
|117.37
|118.17
|-64.53
|26368.55
|1136
|2006.02.08 10:00
|close
|565
|0.20
|117.85
|117.42
|118.32
|-45.82
|26322.73
|1137
|2006.02.08 10:15
|buy
|569
|0.20
|117.90
|117.20
|118.10
|1138
|2006.02.08 12:15
|t/p
|569
|0.20
|118.10
|117.20
|118.10
|33.87
|26356.60
|1139
|2006.02.08 12:15
|buy
|570
|0.20
|118.13
|117.43
|118.33
|1140
|2006.02.08 12:45
|t/p
|570
|0.20
|118.33
|117.43
|118.33
|33.81
|26390.41
|1141
|2006.02.08 12:45
|buy
|571
|0.20
|118.33
|117.63
|118.53
|1142
|2006.02.08 18:00
|t/p
|571
|0.20
|118.53
|117.63
|118.53
|33.75
|26424.16
|1143
|2006.02.08 18:00
|buy
|572
|0.20
|118.56
|117.86
|118.76
|1144
|2006.02.08 18:45
|t/p
|572
|0.20
|118.76
|117.86
|118.76
|33.71
|26457.87
|1145
|2006.02.08 18:45
|buy
|573
|0.20
|118.68
|117.98
|118.88
|1146
|2006.02.08 22:30
|buy
|574
|0.40
|118.56
|117.96
|118.76
|1147
|2006.02.09 02:45
|buy
|575
|0.80
|118.41
|117.91
|118.61
|1148
|2006.02.09 04:45
|close
|575
|0.80
|118.57
|117.91
|118.61
|107.95
|26565.82
|1149
|2006.02.09 05:00
|close
|574
|0.40
|118.57
|117.96
|118.76
|18.73
|26584.55
|1150
|2006.02.09 05:15
|close
|573
|0.20
|118.60
|117.98
|118.88
|-5.81
|26578.74
|1151
|2006.02.09 05:30
|buy
|576
|0.20
|118.56
|117.86
|118.76
|1152
|2006.02.09 08:30
|t/p
|576
|0.20
|118.76
|117.86
|118.76
|33.69
|26612.43
|1153
|2006.02.09 08:30
|buy
|577
|0.20
|118.77
|118.07
|118.97
|1154
|2006.02.09 10:30
|buy
|578
|0.40
|118.65
|118.05
|118.85
|1155
|2006.02.09 11:00
|buy
|579
|0.80
|118.52
|118.02
|118.72
|1156
|2006.02.09 19:00
|t/p
|579
|0.80
|118.72
|118.02
|118.72
|134.85
|26747.28
|1157
|2006.02.09 19:00
|close
|578
|0.40
|118.65
|118.05
|118.85
|0.00
|26747.28
|1158
|2006.02.09 19:15
|close
|577
|0.20
|118.71
|118.07
|118.97
|-10.11
|26737.17
|1159
|2006.02.09 19:30
|buy
|580
|0.20
|118.72
|118.02
|118.92
|1160
|2006.02.10 03:00
|t/p
|580
|0.20
|118.92
|118.02
|118.92
|36.22
|26773.39
|1161
|2006.02.10 03:00
|buy
|581
|0.20
|118.87
|118.17
|119.07
|1162
|2006.02.10 03:15
|buy
|582
|0.40
|118.75
|118.15
|118.95
|1163
|2006.02.10 04:00
|buy
|583
|0.80
|118.55
|118.05
|118.75
|1164
|2006.02.10 06:00
|buy
|584
|1.60
|118.42
|118.02
|118.62
|1165
|2006.02.10 07:30
|s/l
|581
|0.20
|118.17
|118.17
|119.07
|-118.66
|26654.73
|1166
|2006.02.10 07:30
|s/l
|582
|0.40
|118.15
|118.15
|118.95
|-203.42
|26451.31
|1167
|2006.02.10 07:30
|s/l
|583
|0.80
|118.05
|118.05
|118.75
|-339.04
|26112.27
|1168
|2006.02.10 07:30
|s/l
|584
|1.60
|118.02
|118.02
|118.62
|-542.46
|25569.81
|1169
|2006.02.10 07:30
|sell
|585
|0.20
|117.98
|118.68
|117.78
|1170
|2006.02.10 09:30
|t/p
|585
|0.20
|117.78
|118.68
|117.78
|33.99
|25603.80
|1171
|2006.02.10 09:30
|buy
|586
|0.20
|117.70
|117.00
|117.90
|1172
|2006.02.10 10:45
|t/p
|586
|0.20
|117.90
|117.00
|117.90
|33.94
|25637.74
|1173
|2006.02.10 10:45
|buy
|587
|0.20
|117.90
|117.20
|118.10
|1174
|2006.02.10 11:00
|buy
|588
|0.40
|117.78
|117.18
|117.98
|1175
|2006.02.10 12:00
|buy
|589
|0.80
|117.51
|117.01
|117.71
|1176
|2006.02.10 15:30
|t/p
|589
|0.80
|117.71
|117.01
|117.71
|136.02
|25773.76
|1177
|2006.02.10 15:30
|close
|588
|0.40
|117.63
|117.18
|117.98
|-51.01
|25722.75
|1178
|2006.02.10 15:45
|close
|587
|0.20
|117.34
|117.20
|118.10
|-95.45
|25627.30
|1179
|2006.02.10 16:00
|sell
|590
|0.20
|117.03
|117.73
|116.83
|1180
|2006.02.10 17:30
|sell
|591
|0.40
|117.37
|117.97
|117.17
|1181
|2006.02.10 18:00
|s/l
|590
|0.20
|117.73
|117.73
|116.83
|-119.00
|25508.30
|1182
|2006.02.10 18:00
|close
|591
|0.40
|117.65
|117.97
|117.17
|-95.20
|25413.10
|1183
|2006.02.10 18:15
|buy
|592
|0.20
|117.57
|116.87
|117.77
|1184
|2006.02.10 20:45
|t/p
|592
|0.20
|117.77
|116.87
|117.77
|33.98
|25447.08
|1185
|2006.02.10 20:45
|buy
|593
|0.20
|117.77
|117.07
|117.97
|1186
|2006.02.10 21:15
|t/p
|593
|0.20
|117.97
|117.07
|117.97
|33.93
|25481.01
|1187
|2006.02.10 21:15
|buy
|594
|0.20
|117.91
|117.21
|118.11
|1188
|2006.02.13 00:00
|buy
|595
|0.40
|117.79
|117.19
|117.99
|1189
|2006.02.13 02:30
|buy
|596
|0.80
|117.55
|117.05
|117.75
|1190
|2006.02.13 03:15
|t/p
|596
|0.80
|117.75
|117.05
|117.75
|135.84
|25616.85
|1191
|2006.02.13 03:15
|close
|595
|0.40
|117.78
|117.19
|117.99
|-3.40
|25613.45
|1192
|2006.02.13 03:30
|close
|594
|0.20
|117.76
|117.21
|118.11
|-22.92
|25590.53
|1193
|2006.02.13 03:45
|buy
|597
|0.20
|117.73
|117.03
|117.93
|1194
|2006.02.13 05:45
|t/p
|597
|0.20
|117.93
|117.03
|117.93
|33.93
|25624.46
|1195
|2006.02.13 05:45
|buy
|598
|0.20
|117.91
|117.21
|118.11
|1196
|2006.02.13 09:30
|buy
|599
|0.40
|117.79
|117.19
|117.99
|1197
|2006.02.13 11:15
|close
|599
|0.40
|117.99
|117.19
|117.99
|67.80
|25692.26
|1198
|2006.02.13 11:30
|t/p
|598
|0.20
|118.11
|117.21
|118.11
|33.86
|25726.12
|1199
|2006.02.13 11:30
|buy
|600
|0.20
|118.17
|117.47
|118.37
|1200
|2006.02.13 14:45
|buy
|601
|0.40
|118.00
|117.40
|118.20
|1201
|2006.02.13 17:15
|buy
|602
|0.80
|117.89
|117.39
|118.09
|1202
|2006.02.13 17:45
|buy
|603
|1.60
|117.70
|117.30
|117.90
|1203
|2006.02.14 01:30
|s/l
|600
|0.20
|117.47
|117.47
|118.37
|-116.53
|25609.59
|1204
|2006.02.14 01:30
|close
|603
|1.60
|117.56
|117.30
|117.90
|-170.06
|25439.53
|1205
|2006.02.14 01:45
|s/l
|601
|0.40
|117.40
|117.40
|118.20
|-199.08
|25240.45
|1206
|2006.02.14 01:45
|s/l
|602
|0.80
|117.39
|117.39
|118.09
|-330.09
|24910.36
|1207
|2006.02.14 01:45
|sell
|604
|0.20
|117.53
|118.23
|117.33
|1208
|2006.02.14 08:15
|t/p
|604
|0.20
|117.33
|118.23
|117.33
|34.10
|24944.46
|1209
|2006.02.14 08:15
|sell
|605
|0.20
|117.28
|117.98
|117.08
|1210
|2006.02.14 12:00
|sell
|606
|0.40
|117.44
|118.04
|117.24
|1211
|2006.02.14 14:30
|t/p
|606
|0.40
|117.24
|118.04
|117.24
|68.22
|25012.68
|1212
|2006.02.14 14:30
|close
|605
|0.20
|117.27
|117.98
|117.08
|1.71
|25014.39
|1213
|2006.02.14 14:45
|sell
|607
|0.20
|117.20
|117.90
|117.00
|1214
|2006.02.14 15:30
|sell
|608
|0.40
|117.31
|117.91
|117.11
|1215
|2006.02.14 15:45
|sell
|609
|0.80
|117.68
|118.18
|117.48
|1216
|2006.02.14 16:00
|t/p
|609
|0.80
|117.48
|118.18
|117.48
|136.22
|25150.61
|1217
|2006.02.14 16:00
|sell
|610
|0.80
|117.43
|117.93
|117.23
|1218
|2006.02.14 20:00
|sell
|611
|1.60
|117.59
|117.99
|117.39
|1219
|2006.02.14 21:00
|close
|611
|1.60
|117.45
|117.99
|117.39
|190.72
|25341.33
|1220
|2006.02.14 21:15
|close
|610
|0.80
|117.48
|117.93
|117.23
|-34.05
|25307.28
|1221
|2006.02.14 21:30
|close
|608
|0.40
|117.43
|117.91
|117.11
|-40.88
|25266.40
|1222
|2006.02.14 21:45
|close
|607
|0.20
|117.46
|117.90
|117.00
|-44.27
|25222.13
|1223
|2006.02.14 22:00
|sell
|612
|0.20
|117.42
|118.12
|117.22
|1224
|2006.02.15 01:15
|sell
|613
|0.40
|117.55
|118.15
|117.35
|1225
|2006.02.15 01:45
|sell
|614
|0.80
|117.67
|118.17
|117.47
|1226
|2006.02.15 11:00
|close
|614
|0.80
|117.54
|118.17
|117.47
|88.48
|25310.61
|1227
|2006.02.15 11:15
|close
|613
|0.40
|117.59
|118.15
|117.35
|-13.61
|25297.00
|1228
|2006.02.15 11:30
|close
|612
|0.20
|117.60
|118.12
|117.22
|-33.54
|25263.47
|1229
|2006.02.15 11:45
|buy
|615
|0.20
|117.60
|116.90
|117.80
|1230
|2006.02.15 15:45
|buy
|616
|0.40
|117.47
|116.87
|117.67
|1231
|2006.02.15 16:15
|buy
|617
|0.80
|117.27
|116.77
|117.47
|1232
|2006.02.15 17:00
|buy
|618
|1.60
|117.10
|116.70
|117.30
|1233
|2006.02.15 17:30
|s/l
|615
|0.20
|116.90
|116.90
|117.80
|-119.58
|25143.89
|1234
|2006.02.15 17:30
|s/l
|616
|0.40
|116.87
|116.87
|117.67
|-205.01
|24938.88
|1235
|2006.02.15 17:30
|s/l
|617
|0.80
|116.77
|116.77
|117.47
|-341.68
|24597.20
|1236
|2006.02.15 17:30
|close
|618
|1.60
|117.07
|116.70
|117.30
|-41.00
|24556.20
|1237
|2006.02.15 17:45
|buy
|619
|0.20
|117.60
|116.90
|117.80
|1238
|2006.02.15 18:45
|t/p
|619
|0.20
|117.80
|116.90
|117.80
|33.93
|24590.13
|1239
|2006.02.15 18:45
|buy
|620
|0.20
|117.93
|117.23
|118.13
|1240
|2006.02.16 00:30
|buy
|621
|0.40
|117.82
|117.22
|118.02
|1241
|2006.02.16 02:30
|close
|621
|0.40
|117.99
|117.22
|118.02
|57.63
|24647.76
|1242
|2006.02.16 02:45
|close
|620
|0.20
|117.90
|117.23
|118.13
|2.59
|24650.35
|1243
|2006.02.16 03:00
|buy
|622
|0.20
|118.00
|117.30
|118.20
|1244
|2006.02.16 03:45
|buy
|623
|0.40
|117.89
|117.29
|118.09
|1245
|2006.02.16 07:00
|buy
|624
|0.80
|117.77
|117.27
|117.97
|1246
|2006.02.16 12:00
|close
|624
|0.80
|117.94
|117.27
|117.97
|115.31
|24765.66
|1247
|2006.02.16 12:15
|close
|623
|0.40
|117.94
|117.29
|118.09
|16.96
|24782.62
|1248
|2006.02.16 12:30
|close
|622
|0.20
|117.96
|117.30
|118.20
|-6.78
|24775.84
|1249
|2006.02.16 12:45
|buy
|625
|0.20
|118.06
|117.36
|118.26
|1250
|2006.02.16 17:45
|buy
|626
|0.40
|117.94
|117.34
|118.14
|1251
|2006.02.16 22:15
|buy
|627
|0.80
|117.83
|117.33
|118.03
|1252
|2006.02.16 23:00
|buy
|628
|1.60
|117.71
|117.31
|117.91
|1253
|2006.02.17 02:00
|s/l
|625
|0.20
|117.36
|117.36
|118.26
|-116.59
|24659.25
|1254
|2006.02.17 02:00
|s/l
|626
|0.40
|117.34
|117.34
|118.14
|-199.14
|24460.11
|1255
|2006.02.17 02:00
|s/l
|627
|0.80
|117.33
|117.33
|118.03
|-330.18
|24129.93
|1256
|2006.02.17 02:00
|close
|628
|1.60
|117.50
|117.31
|117.91
|-265.48
|23864.45
|1257
|2006.02.17 02:15
|buy
|629
|0.20
|117.66
|116.96
|117.86
|1258
|2006.02.17 03:00
|t/p
|629
|0.20
|117.86
|116.96
|117.86
|33.94
|23898.39
|1259
|2006.02.17 03:00
|buy
|630
|0.20
|117.88
|117.18
|118.08
|1260
|2006.02.17 03:45
|t/p
|630
|0.20
|118.08
|117.18
|118.08
|33.86
|23932.25
|1261
|2006.02.17 03:45
|buy
|631
|0.20
|118.17
|117.47
|118.37
|1262
|2006.02.17 08:00
|buy
|632
|0.40
|118.04
|117.44
|118.24
|1263
|2006.02.17 08:15
|close
|632
|0.40
|118.21
|117.44
|118.24
|57.52
|23989.77
|1264
|2006.02.17 08:30
|close
|631
|0.20
|118.10
|117.47
|118.37
|-11.85
|23977.92
|1265
|2006.02.17 08:45
|sell
|633
|0.20
|118.11
|118.81
|117.91
|1266
|2006.02.17 09:30
|t/p
|633
|0.20
|117.91
|118.81
|117.91
|33.90
|24011.82
|1267
|2006.02.17 09:30
|sell
|634
|0.20
|117.94
|118.64
|117.74
|1268
|2006.02.17 10:30
|sell
|635
|0.40
|118.05
|118.65
|117.85
|1269
|2006.02.17 11:00
|sell
|636
|0.80
|118.29
|118.79
|118.09
|1270
|2006.02.17 11:15
|sell
|637
|1.60
|118.40
|118.80
|118.20
|1271
|2006.02.17 12:00
|close
|637
|1.60
|118.25
|118.80
|118.20
|202.96
|24214.78
|1272
|2006.02.17 12:15
|close
|636
|0.80
|118.29
|118.79
|118.09
|0.00
|24214.78
|1273
|2006.02.17 12:30
|close
|635
|0.40
|118.30
|118.65
|117.85
|-84.53
|24130.25
|1274
|2006.02.17 12:45
|close
|634
|0.20
|118.41
|118.64
|117.74
|-79.39
|24050.86
|1275
|2006.02.17 13:00
|buy
|638
|0.20
|118.40
|117.70
|118.60
|1276
|2006.02.17 13:45
|t/p
|638
|0.20
|118.60
|117.70
|118.60
|33.71
|24084.57
|1277
|2006.02.17 13:45
|buy
|639
|0.20
|118.69
|117.99
|118.89
|1278
|2006.02.17 17:00
|buy
|640
|0.40
|118.55
|117.95
|118.75
|1279
|2006.02.17 17:45
|buy
|641
|0.80
|118.34
|117.84
|118.54
|1280
|2006.02.17 19:45
|t/p
|641
|0.80
|118.54
|117.84
|118.54
|135.08
|24219.65
|1281
|2006.02.17 19:45
|close
|640
|0.40
|118.45
|117.95
|118.75
|-33.77
|24185.88
|1282
|2006.02.17 20:00
|close
|639
|0.20
|118.28
|117.99
|118.89
|-69.33
|24116.55
|1283
|2006.02.17 20:15
|sell
|642
|0.20
|118.15
|118.85
|117.95
|1284
|2006.02.17 20:45
|sell
|643
|0.40
|118.28
|118.88
|118.08
|1285
|2006.02.20 02:15
|t/p
|643
|0.40
|118.08
|118.88
|118.08
|61.86
|24178.41
|1286
|2006.02.20 02:15
|close
|642
|0.20
|118.15
|118.85
|117.95
|-2.93
|24175.48
|1287
|2006.02.20 02:30
|sell
|644
|0.20
|118.16
|118.86
|117.96
|1288
|2006.02.20 15:45
|sell
|645
|0.40
|118.26
|118.86
|118.06
|1289
|2006.02.21 02:30
|sell
|646
|0.80
|118.37
|118.87
|118.17
|1290
|2006.02.21 04:00
|sell
|647
|1.60
|118.49
|118.89
|118.29
|1291
|2006.02.21 13:45
|s/l
|644
|0.20
|118.86
|118.86
|117.96
|-120.71
|24054.77
|1292
|2006.02.21 13:45
|s/l
|645
|0.40
|118.86
|118.86
|118.06
|-207.75
|23847.02
|1293
|2006.02.21 13:45
|s/l
|646
|0.80
|118.87
|118.87
|118.17
|-336.50
|23510.52
|1294
|2006.02.21 13:45
|s/l
|647
|1.60
|118.89
|118.89
|118.29
|-538.40
|22972.12
|1295
|2006.02.21 13:45
|buy
|648
|0.20
|118.87
|118.17
|119.07
|1296
|2006.02.21 21:15
|buy
|649
|0.40
|118.71
|118.11
|118.91
|1297
|2006.02.22 03:30
|buy
|650
|0.80
|118.55
|118.05
|118.75
|1298
|2006.02.22 11:00
|t/p
|650
|0.80
|118.75
|118.05
|118.75
|134.64
|23106.76
|1299
|2006.02.22 11:00
|close
|649
|0.40
|118.83
|118.11
|118.91
|45.51
|23152.27
|1300
|2006.02.22 11:15
|close
|648
|0.20
|118.79
|118.17
|119.07
|-10.91
|23141.36
|1301
|2006.02.22 11:30
|buy
|651
|0.20
|118.88
|118.18
|119.08
|1302
|2006.02.22 14:45
|buy
|652
|0.40
|118.75
|118.15
|118.95
|1303
|2006.02.22 15:45
|buy
|653
|0.80
|118.53
|118.03
|118.73
|1304
|2006.02.23 01:30
|buy
|654
|1.60
|118.42
|118.02
|118.62
|1305
|2006.02.23 05:30
|s/l
|651
|0.20
|118.18
|118.18
|119.08
|-110.78
|23030.58
|1306
|2006.02.23 05:30
|close
|654
|1.60
|118.18
|118.02
|118.62
|-324.93
|22705.65
|1307
|2006.02.23 05:45
|s/l
|652
|0.40
|118.15
|118.15
|118.95
|-187.72
|22517.93
|1308
|2006.02.23 05:45
|close
|653
|0.80
|118.18
|118.03
|118.73
|-206.21
|22311.72
|1309
|2006.02.23 06:00
|sell
|655
|0.20
|118.19
|118.89
|117.99
|1310
|2006.02.23 06:45
|t/p
|655
|0.20
|117.99
|118.89
|117.99
|33.96
|22345.68
|1311
|2006.02.23 06:45
|sell
|656
|0.20
|117.75
|118.45
|117.55
|1312
|2006.02.23 08:15
|t/p
|656
|0.20
|117.55
|118.45
|117.55
|34.06
|22379.74
|1313
|2006.02.23 08:15
|sell
|657
|0.20
|117.40
|118.10
|117.20
|1314
|2006.02.23 09:15
|sell
|658
|0.40
|117.52
|118.12
|117.32
|1315
|2006.02.23 10:00
|sell
|659
|0.80
|117.65
|118.15
|117.45
|1316
|2006.02.23 10:45
|t/p
|658
|0.40
|117.32
|118.12
|117.32
|68.16
|22447.90
|1317
|2006.02.23 10:45
|t/p
|659
|0.80
|117.45
|118.15
|117.45
|136.33
|22584.23
|1318
|2006.02.23 10:45
|close
|657
|0.20
|117.36
|118.10
|117.20
|6.82
|22591.05
|1319
|2006.02.23 11:00
|buy
|660
|0.20
|117.40
|116.70
|117.60
|1320
|2006.02.23 11:15
|buy
|661
|0.40
|117.18
|116.58
|117.38
|1321
|2006.02.23 13:00
|buy
|662
|0.80
|116.99
|116.49
|117.19
|1322
|2006.02.23 16:15
|buy
|663
|1.60
|116.83
|116.43
|117.03
|1323
|2006.02.23 16:30
|t/p
|663
|1.60
|117.03
|116.43
|117.03
|273.48
|22864.53
|1324
|2006.02.23 17:00
|t/p
|662
|0.80
|117.19
|116.49
|117.19
|136.44
|23000.97
|1325
|2006.02.23 17:00
|close
|661
|0.40
|117.27
|116.58
|117.38
|30.70
|23031.67
|1326
|2006.02.23 17:15
|close
|660
|0.20
|117.32
|116.70
|117.60
|-13.64
|23018.03
|1327
|2006.02.23 17:30
|buy
|664
|0.20
|117.33
|116.63
|117.53
|1328
|2006.02.23 18:00
|buy
|665
|0.40
|117.16
|116.56
|117.36
|1329
|2006.02.23 18:30
|buy
|666
|0.80
|117.03
|116.53
|117.23
|1330
|2006.02.23 19:30
|buy
|667
|1.60
|116.90
|116.50
|117.10
|1331
|2006.02.23 20:00
|t/p
|667
|1.60
|117.10
|116.50
|117.10
|273.23
|23291.26
|1332
|2006.02.23 20:00
|close
|666
|0.80
|117.12
|116.53
|117.23
|61.48
|23352.74
|1333
|2006.02.23 20:15
|close
|665
|0.40
|116.97
|116.56
|117.36
|-64.97
|23287.77
|1334
|2006.02.23 20:30
|close
|664
|0.20
|117.05
|116.63
|117.53
|-47.84
|23239.93
|1335
|2006.02.23 20:45
|buy
|668
|0.20
|117.08
|116.38
|117.28
|1336
|2006.02.24 02:15
|buy
|669
|0.40
|116.97
|116.37
|117.17
|1337
|2006.02.24 02:30
|buy
|670
|0.80
|116.47
|115.97
|116.67
|1338
|2006.02.24 03:00
|t/p
|670
|0.80
|116.67
|115.97
|116.67
|137.12
|23377.05
|1339
|2006.02.24 03:00
|close
|669
|0.40
|116.68
|116.37
|117.17
|-99.42
|23277.63
|1340
|2006.02.24 03:15
|close
|668
|0.20
|116.58
|116.38
|117.28
|-83.22
|23194.41
|1341
|2006.02.24 03:30
|sell
|671
|0.20
|116.62
|117.32
|116.42
|1342
|2006.02.24 10:15
|sell
|672
|0.40
|116.83
|117.43
|116.63
|1343
|2006.02.24 10:30
|sell
|673
|0.80
|116.98
|117.48
|116.78
|1344
|2006.02.24 11:15
|t/p
|673
|0.80
|116.78
|117.48
|116.78
|137.00
|23331.41
|1345
|2006.02.24 11:15
|close
|672
|0.40
|116.79
|117.43
|116.63
|13.70
|23345.11
|1346
|2006.02.24 11:30
|close
|671
|0.20
|116.82
|117.32
|116.42
|-34.24
|23310.87
|1347
|2006.02.24 11:45
|sell
|674
|0.20
|116.61
|117.31
|116.41
|1348
|2006.02.24 12:30
|sell
|675
|0.40
|116.75
|117.35
|116.55
|1349
|2006.02.24 14:30
|sell
|676
|0.80
|116.86
|117.36
|116.66
|1350
|2006.02.24 16:45
|t/p
|676
|0.80
|116.66
|117.36
|116.66
|137.04
|23447.91
|1351
|2006.02.24 16:45
|close
|675
|0.40
|116.75
|117.35
|116.55
|0.00
|23447.91
|1352
|2006.02.24 17:00
|close
|674
|0.20
|116.71
|117.31
|116.41
|-17.14
|23430.77
|1353
|2006.02.24 17:15
|sell
|677
|0.20
|116.73
|117.43
|116.53
|1354
|2006.02.24 18:00
|sell
|678
|0.40
|116.87
|117.47
|116.67
|1355
|2006.02.24 19:15
|sell
|679
|0.80
|117.04
|117.54
|116.84
|1356
|2006.02.24 20:15
|close
|679
|0.80
|116.86
|117.54
|116.84
|123.22
|23553.99
|1357
|2006.02.24 20:30
|close
|678
|0.40
|116.93
|117.47
|116.67
|-20.53
|23533.46
|1358
|2006.02.24 20:45
|close
|677
|0.20
|116.90
|117.43
|116.53
|-29.08
|23504.38
|1359
|2006.02.24 21:00
|sell
|680
|0.20
|116.85
|117.55
|116.65
|1360
|2006.02.24 21:15
|sell
|681
|0.40
|116.95
|117.55
|116.75
|1361
|2006.02.27 01:00
|sell
|682
|0.80
|117.06
|117.56
|116.86
|1362
|2006.02.27 02:15
|close
|682
|0.80
|116.92
|117.56
|116.86
|95.79
|23600.17
|1363
|2006.02.27 02:30
|close
|681
|0.40
|116.82
|117.55
|116.75
|38.66
|23638.83
|1364
|2006.02.27 02:45
|t/p
|680
|0.20
|116.65
|117.55
|116.65
|31.37
|23670.20
|1365
|2006.02.27 02:45
|sell
|683
|0.20
|116.57
|117.27
|116.37
|1366
|2006.02.27 03:00
|t/p
|683
|0.20
|116.37
|117.27
|116.37
|34.38
|23704.58
|1367
|2006.02.27 03:00
|sell
|684
|0.20
|116.31
|117.01
|116.11
|1368
|2006.02.27 04:00
|t/p
|684
|0.20
|116.11
|117.01
|116.11
|34.52
|23739.10
|1369
|2006.02.27 04:00
|sell
|685
|0.20
|115.83
|116.53
|115.63
|1370
|2006.02.27 04:15
|sell
|686
|0.40
|115.97
|116.57
|115.77
|1371
|2006.02.27 07:15
|sell
|687
|0.80
|116.12
|116.62
|115.92
|1372
|2006.02.27 09:00
|sell
|688
|1.60
|116.24
|116.64
|116.04
|1373
|2006.02.27 10:45
|t/p
|688
|1.60
|116.04
|116.64
|116.04
|275.75
|24014.85
|1374
|2006.02.27 10:45
|close
|687
|0.80
|116.05
|116.62
|115.92
|48.26
|24063.11
|1375
|2006.02.27 11:00
|close
|686
|0.40
|116.11
|116.57
|115.77
|-48.23
|24014.88
|1376
|2006.02.27 11:15
|close
|685
|0.20
|116.14
|116.53
|115.63
|-53.38
|23961.50
|1377
|2006.02.27 11:30
|sell
|689
|0.20
|116.16
|116.86
|115.96
|1378
|2006.02.27 18:45
|t/p
|689
|0.20
|115.96
|116.86
|115.96
|34.49
|23995.99
|1379
|2006.02.27 18:45
|sell
|690
|0.20
|115.97
|116.67
|115.77
|1380
|2006.02.27 19:30
|sell
|691
|0.40
|116.08
|116.68
|115.88
|1381
|2006.02.27 20:45
|sell
|692
|0.80
|116.19
|116.69
|115.99
|1382
|2006.02.28 02:30
|sell
|693
|1.60
|116.31
|116.71
|116.11
|1383
|2006.02.28 11:45
|close
|693
|1.60
|116.19
|116.71
|116.11
|165.25
|24161.24
|1384
|2006.02.28 12:00
|close
|692
|0.80
|116.21
|116.69
|115.99
|-25.47
|24135.77
|1385
|2006.02.28 12:15
|close
|691
|0.40
|116.22
|116.68
|115.88
|-54.03
|24081.74
|1386
|2006.02.28 12:30
|close
|690
|0.20
|116.23
|116.67
|115.77
|-47.67
|24034.07
|1387
|2006.02.28 12:45
|sell
|694
|0.20
|116.12
|116.82
|115.92
|1388
|2006.02.28 13:15
|sell
|695
|0.40
|116.23
|116.83
|116.03
|1389
|2006.02.28 14:30
|sell
|696
|0.80
|116.36
|116.86
|116.16
|1390
|2006.02.28 15:45
|t/p
|696
|0.80
|116.16
|116.86
|116.16
|137.74
|24171.81
|1391
|2006.02.28 15:45
|close
|695
|0.40
|116.16
|116.83
|116.03
|24.10
|24195.91
|1392
|2006.02.28 16:00
|close
|694
|0.20
|116.24
|116.82
|115.92
|-20.65
|24175.26
|1393
|2006.02.28 16:15
|sell
|697
|0.20
|116.21
|116.91
|116.01
|1394
|2006.02.28 17:45
|t/p
|697
|0.20
|116.01
|116.91
|116.01
|34.51
|24209.77
|1395
|2006.02.28 17:45
|sell
|698
|0.20
|115.86
|116.56
|115.66
|1396
|2006.03.01 01:30
|t/p
|698
|0.20
|115.66
|116.56
|115.66
|31.68
|24241.46
|1397
|2006.03.01 01:30
|sell
|699
|0.20
|115.55
|116.25
|115.35
|1398
|2006.03.01 01:45
|sell
|700
|0.40
|115.67
|116.27
|115.47
|1399
|2006.03.01 02:15
|sell
|701
|0.80
|115.81
|116.31
|115.61
|1400
|2006.03.01 03:30
|sell
|702
|1.60
|115.92
|116.32
|115.72
|1401
|2006.03.01 05:30
|close
|702
|1.60
|115.78
|116.32
|115.72
|193.47
|24434.93
|1402
|2006.03.01 05:45
|close
|701
|0.80
|115.69
|116.31
|115.61
|82.98
|24517.91
|1403
|2006.03.01 06:00
|close
|700
|0.40
|115.72
|116.27
|115.47
|-17.28
|24500.63
|1404
|2006.03.01 06:15
|close
|699
|0.20
|115.70
|116.25
|115.35
|-25.93
|24474.70
|1405
|2006.03.01 06:30
|sell
|703
|0.20
|115.71
|116.41
|115.51
|1406
|2006.03.01 09:15
|sell
|704
|0.40
|115.85
|116.45
|115.65
|1407
|2006.03.01 10:30
|sell
|705
|0.80
|115.96
|116.46
|115.76
|1408
|2006.03.01 12:45
|sell
|706
|1.60
|116.20
|116.60
|116.00
|1409
|2006.03.01 15:15
|t/p
|706
|1.60
|116.00
|116.60
|116.00
|276.03
|24750.73
|1410
|2006.03.01 15:15
|close
|705
|0.80
|115.93
|116.46
|115.76
|20.70
|24771.43
|1411
|2006.03.01 15:30
|close
|704
|0.40
|115.95
|116.45
|115.65
|-34.50
|24736.93
|1412
|2006.03.01 15:45
|close
|703
|0.20
|115.86
|116.41
|115.51
|-25.89
|24711.04
|1413
|2006.03.01 16:00
|sell
|707
|0.20
|115.80
|116.50
|115.60
|1414
|2006.03.01 16:45
|sell
|708
|0.40
|115.93
|116.53
|115.73
|1415
|2006.03.01 17:15
|sell
|709
|0.80
|116.07
|116.57
|115.87
|1416
|2006.03.01 17:45
|close
|709
|0.80
|115.94
|116.57
|115.87
|89.70
|24800.74
|1417
|2006.03.01 18:00
|close
|708
|0.40
|116.01
|116.53
|115.73
|-27.58
|24773.16
|1418
|2006.03.01 18:15
|close
|707
|0.20
|116.04
|116.50
|115.60
|-41.37
|24731.79
|1419
|2006.03.01 21:30
|sell
|710
|0.20
|116.13
|116.83
|115.93
|1420
|2006.03.02 04:30
|sell
|711
|0.40
|116.24
|116.84
|116.04
|1421
|2006.03.02 10:00
|close
|711
|0.40
|116.08
|116.84
|116.04
|55.13
|24786.92
|1422
|2006.03.02 10:15
|close
|710
|0.20
|116.10
|116.83
|115.93
|-3.61
|24783.31
|1423
|2006.03.02 10:30
|sell
|712
|0.20
|116.14
|116.84
|115.94
|1424
|2006.03.02 13:15
|sell
|713
|0.40
|116.27
|116.87
|116.07
|1425
|2006.03.02 15:15
|sell
|714
|0.80
|116.37
|116.87
|116.17
|1426
|2006.03.02 16:15
|close
|714
|0.80
|116.24
|116.87
|116.17
|89.47
|24872.78
|1427
|2006.03.02 16:30
|close
|713
|0.40
|116.36
|116.87
|116.07
|-30.94
|24841.84
|1428
|2006.03.02 16:45
|close
|712
|0.20
|116.34
|116.84
|115.94
|-34.38
|24807.46
|1429
|2006.03.02 17:00
|sell
|715
|0.20
|116.16
|116.86
|115.96
|1430
|2006.03.02 17:45
|t/p
|715
|0.20
|115.96
|116.86
|115.96
|34.50
|24841.96
|1431
|2006.03.02 17:45
|sell
|716
|0.20
|115.92
|116.62
|115.72
|1432
|2006.03.02 18:00
|sell
|717
|0.40
|116.13
|116.73
|115.93
|1433
|2006.03.02 21:15
|t/p
|717
|0.40
|115.93
|116.73
|115.93
|69.00
|24910.96
|1434
|2006.03.02 21:15
|close
|716
|0.20
|115.95
|116.62
|115.72
|-5.17
|24905.79
|1435
|2006.03.02 21:30
|sell
|718
|0.20
|115.91
|116.61
|115.71
|1436
|2006.03.03 01:45
|t/p
|718
|0.20
|115.71
|116.61
|115.71
|31.63
|24937.42
|1437
|2006.03.03 01:45
|sell
|719
|0.20
|115.72
|116.42
|115.52
|1438
|2006.03.03 02:15
|sell
|720
|0.40
|115.97
|116.57
|115.77
|1439
|2006.03.03 02:45
|sell
|721
|0.80
|116.30
|116.80
|116.10
|1440
|2006.03.03 03:00
|s/l
|719
|0.20
|116.42
|116.42
|115.52
|-120.04
|24817.38
|1441
|2006.03.03 03:00
|s/l
|720
|0.40
|116.57
|116.57
|115.77
|-205.78
|24611.60
|1442
|2006.03.03 03:00
|close
|721
|0.80
|116.63
|116.80
|116.10
|-226.36
|24385.24
|1443
|2006.03.03 04:00
|sell
|722
|0.20
|116.37
|117.07
|116.17
|1444
|2006.03.03 11:30
|sell
|723
|0.40
|116.51
|117.11
|116.31
|1445
|2006.03.03 16:30
|close
|723
|0.40
|116.34
|117.11
|116.31
|58.45
|24443.69
|1446
|2006.03.03 16:45
|close
|722
|0.20
|116.36
|117.07
|116.17
|1.72
|24445.41
|1447
|2006.03.03 17:00
|sell
|724
|0.20
|116.34
|117.04
|116.14
|1448
|2006.03.03 17:15
|sell
|725
|0.40
|116.45
|117.05
|116.25
|1449
|2006.03.06 01:30
|close
|725
|0.40
|116.28
|117.05
|116.25
|52.63
|24498.04
|1450
|2006.03.06 01:45
|t/p
|724
|0.20
|116.14
|117.04
|116.14
|31.50
|24529.54
|1451
|2006.03.06 01:45
|sell
|726
|0.20
|116.14
|116.84
|115.94
|1452
|2006.03.06 02:15
|sell
|727
|0.40
|116.31
|116.91
|116.11
|1453
|2006.03.06 02:30
|sell
|728
|0.80
|116.48
|116.98
|116.28
|1454
|2006.03.06 04:30
|sell
|729
|1.60
|116.71
|117.11
|116.51
|1455
|2006.03.06 05:30
|s/l
|726
|0.20
|116.84
|116.84
|115.94
|-119.67
|24409.87
|1456
|2006.03.06 05:30
|s/l
|727
|0.40
|116.91
|116.91
|116.11
|-205.16
|24204.71
|1457
|2006.03.06 05:30
|close
|729
|1.60
|116.98
|117.11
|116.51
|-369.29
|23835.42
|1458
|2006.03.06 05:45
|s/l
|728
|0.80
|116.98
|116.98
|116.28
|-341.97
|23493.45
|1459
|2006.03.06 07:15
|sell
|730
|0.20
|117.02
|117.72
|116.82
|1460
|2006.03.06 12:45
|sell
|731
|0.40
|117.26
|117.86
|117.06
|1461
|2006.03.06 15:30
|sell
|732
|0.80
|117.44
|117.94
|117.24
|1462
|2006.03.06 20:00
|sell
|733
|1.60
|117.59
|117.99
|117.39
|1463
|2006.03.07 01:45
|s/l
|730
|0.20
|117.72
|117.72
|116.82
|-121.92
|23371.54
|1464
|2006.03.07 01:45
|close
|733
|1.60
|117.66
|117.99
|117.39
|-118.60
|23252.94
|1465
|2006.03.07 02:00
|close
|732
|0.80
|117.65
|117.94
|117.24
|-154.50
|23098.44
|1466
|2006.03.07 02:15
|close
|731
|0.40
|117.56
|117.86
|117.06
|-107.93
|22990.50
|1467
|2006.03.07 03:00
|buy
|734
|0.20
|117.72
|117.02
|117.92
|1468
|2006.03.07 04:30
|buy
|735
|0.40
|117.58
|116.98
|117.78
|1469
|2006.03.07 05:15
|buy
|736
|0.80
|117.45
|116.95
|117.65
|1470
|2006.03.07 07:00
|t/p
|736
|0.80
|117.65
|116.95
|117.65
|135.98
|23126.48
|1471
|2006.03.07 07:00
|close
|735
|0.40
|117.66
|116.98
|117.78
|27.20
|23153.68
|1472
|2006.03.07 07:15
|close
|734
|0.20
|117.59
|117.02
|117.92
|-22.11
|23131.57
|1473
|2006.03.07 07:30
|buy
|737
|0.20
|117.63
|116.93
|117.83
|1474
|2006.03.07 10:30
|t/p
|737
|0.20
|117.83
|116.93
|117.83
|33.95
|23165.52
|1475
|2006.03.07 10:30
|buy
|738
|0.20
|117.88
|117.18
|118.08
|1476
|2006.03.07 11:00
|buy
|739
|0.40
|117.77
|117.17
|117.97
|1477
|2006.03.07 14:15
|close
|739
|0.40
|117.93
|117.17
|117.97
|54.27
|23219.79
|1478
|2006.03.07 14:30
|close
|738
|0.20
|117.84
|117.18
|118.08
|-6.79
|23213.00
|1479
|2006.03.07 14:45
|sell
|740
|0.20
|117.83
|118.53
|117.63
|1480
|2006.03.07 17:00
|t/p
|740
|0.20
|117.63
|118.53
|117.63
|33.97
|23246.97
|1481
|2006.03.07 17:00
|sell
|741
|0.20
|117.74
|118.44
|117.54
|1482
|2006.03.07 20:30
|sell
|742
|0.40
|117.86
|118.46
|117.66
|1483
|2006.03.08 03:00
|t/p
|742
|0.40
|117.66
|118.46
|117.66
|62.15
|23309.12
|1484
|2006.03.08 03:00
|close
|741
|0.20
|117.64
|118.44
|117.54
|14.07
|23323.20
|1485
|2006.03.08 03:15
|sell
|743
|0.20
|117.56
|118.26
|117.36
|1486
|2006.03.08 07:45
|sell
|744
|0.40
|117.67
|118.27
|117.47
|1487
|2006.03.08 13:00
|sell
|745
|0.80
|117.84
|118.34
|117.64
|1488
|2006.03.08 17:00
|sell
|746
|1.60
|117.99
|118.39
|117.79
|1489
|2006.03.08 19:45
|t/p
|746
|1.60
|117.79
|118.39
|117.79
|271.74
|23594.94
|1490
|2006.03.08 19:45
|close
|745
|0.80
|117.76
|118.34
|117.64
|54.35
|23649.29
|1491
|2006.03.08 20:00
|close
|744
|0.40
|117.83
|118.27
|117.47
|-54.32
|23594.97
|1492
|2006.03.08 20:15
|close
|743
|0.20
|117.84
|118.26
|117.36
|-47.52
|23547.45
|1493
|2006.03.08 20:30
|buy
|747
|0.20
|117.94
|117.24
|118.14
|1494
|2006.03.08 21:30
|buy
|748
|0.40
|117.82
|117.22
|118.02
|1495
|2006.03.09 03:15
|buy
|749
|0.80
|117.69
|117.19
|117.89
|1496
|2006.03.09 04:15
|close
|749
|0.80
|117.83
|117.19
|117.89
|95.05
|23642.50
|1497
|2006.03.09 04:30
|close
|748
|0.40
|117.85
|117.22
|118.02
|25.54
|23668.04
|1498
|2006.03.09 04:45
|close
|747
|0.20
|117.78
|117.24
|118.14
|-19.49
|23648.55
|1499
|2006.03.09 05:45
|buy
|750
|0.20
|117.78
|117.08
|117.98
|1500
|2006.03.09 06:15
|buy
|751
|0.40
|117.60
|117.00
|117.80
|1501
|2006.03.09 07:00
|t/p
|751
|0.40
|117.80
|117.00
|117.80
|67.98
|23716.53
|1502
|2006.03.09 07:00
|close
|750
|0.20
|117.68
|117.08
|117.98
|-17.00
|23699.53
|1503
|2006.03.09 07:15
|buy
|752
|0.20
|117.77
|117.07
|117.97
|1504
|2006.03.09 07:45
|t/p
|752
|0.20
|117.97
|117.07
|117.97
|33.93
|23733.46
|1505
|2006.03.09 07:45
|buy
|753
|0.20
|117.91
|117.21
|118.11
|1506
|2006.03.09 08:00
|t/p
|753
|0.20
|118.11
|117.21
|118.11
|33.81
|23767.27
|1507
|2006.03.09 08:00
|buy
|754
|0.20
|118.31
|117.61
|118.51
|1508
|2006.03.09 08:15
|buy
|755
|0.40
|118.17
|117.57
|118.37
|1509
|2006.03.09 08:30
|buy
|756
|0.80
|117.89
|117.39
|118.09
|1510
|2006.03.09 10:30
|s/l
|754
|0.20
|117.61
|117.61
|118.51
|-119.25
|23648.02
|1511
|2006.03.09 10:30
|s/l
|755
|0.40
|117.57
|117.57
|118.37
|-204.43
|23443.59
|1512
|2006.03.09 10:30
|close
|756
|0.80
|117.40
|117.39
|118.09
|-333.90
|23109.69
|1513
|2006.03.09 13:45
|buy
|757
|0.20
|117.32
|116.62
|117.52
|1514
|2006.03.09 15:15
|t/p
|757
|0.20
|117.52
|116.62
|117.52
|34.04
|23143.73
|1515
|2006.03.09 15:15
|buy
|758
|0.20
|117.55
|116.85
|117.75
|1516
|2006.03.09 18:15
|t/p
|758
|0.20
|117.75
|116.85
|117.75
|33.98
|23177.71
|1517
|2006.03.09 18:15
|buy
|759
|0.20
|117.75
|117.05
|117.95
|1518
|2006.03.09 18:45
|t/p
|759
|0.20
|117.95
|117.05
|117.95
|33.90
|23211.61
|1519
|2006.03.09 18:45
|buy
|760
|0.20
|118.03
|117.33
|118.23
|1520
|2006.03.09 20:00
|t/p
|760
|0.20
|118.23
|117.33
|118.23
|33.83
|23245.44
|1521
|2006.03.09 20:00
|buy
|761
|0.20
|118.26
|117.56
|118.46
|1522
|2006.03.10 03:15
|t/p
|761
|0.20
|118.46
|117.56
|118.46
|36.34
|23281.78
|1523
|2006.03.10 03:15
|buy
|762
|0.20
|118.45
|117.75
|118.65
|1524
|2006.03.10 03:30
|buy
|763
|0.40
|118.35
|117.75
|118.55
|1525
|2006.03.10 04:30
|t/p
|763
|0.40
|118.55
|117.75
|118.55
|67.48
|23349.26
|1526
|2006.03.10 04:30
|close
|762
|0.20
|118.56
|117.75
|118.65
|18.56
|23367.82
|1527
|2006.03.10 04:45
|buy
|764
|0.20
|118.59
|117.89
|118.79
|1528
|2006.03.10 07:45
|buy
|765
|0.40
|118.46
|117.86
|118.66
|1529
|2006.03.10 09:00
|buy
|766
|0.80
|118.35
|117.85
|118.55
|1530
|2006.03.10 09:30
|buy
|767
|1.60
|118.18
|117.78
|118.38
|1531
|2006.03.10 11:30
|t/p
|767
|1.60
|118.38
|117.78
|118.38
|270.41
|23638.23
|1532
|2006.03.10 11:30
|close
|766
|0.80
|118.34
|117.85
|118.55
|-6.76
|23631.47
|1533
|2006.03.10 11:45
|close
|765
|0.40
|118.33
|117.86
|118.66
|-43.94
|23587.53
|1534
|2006.03.10 12:00
|close
|764
|0.20
|118.30
|117.89
|118.79
|-49.03
|23538.50
|1535
|2006.03.10 12:15
|buy
|768
|0.20
|118.34
|117.64
|118.54
|1536
|2006.03.10 15:45
|t/p
|768
|0.20
|118.54
|117.64
|118.54
|33.73
|23572.23
|1537
|2006.03.10 15:45
|buy
|769
|0.20
|118.62
|117.92
|118.82
|1538
|2006.03.10 16:30
|t/p
|769
|0.20
|118.82
|117.92
|118.82
|33.65
|23605.88
|1539
|2006.03.10 16:30
|buy
|770
|0.20
|118.88
|118.18
|119.08
|1540
|2006.03.10 16:45
|t/p
|770
|0.20
|119.08
|118.18
|119.08
|33.59
|23639.47
|1541
|2006.03.10 16:45
|buy
|771
|0.20
|119.11
|118.41
|119.31
|1542
|2006.03.10 17:15
|buy
|772
|0.40
|118.96
|118.36
|119.16
|1543
|2006.03.13 03:45
|buy
|773
|0.80
|118.82
|118.32
|119.02
|1544
|2006.03.13 05:30
|close
|773
|0.80
|118.96
|118.32
|119.02
|94.15
|23733.62
|1545
|2006.03.13 05:45
|close
|772
|0.40
|118.94
|118.36
|119.16
|-1.61
|23732.01
|1546
|2006.03.13 06:00
|close
|771
|0.20
|118.93
|118.41
|119.31
|-27.71
|23704.30
|1547
|2006.03.13 06:15
|buy
|774
|0.20
|118.92
|118.22
|119.12
|1548
|2006.03.13 16:00
|t/p
|774
|0.20
|119.12
|118.22
|119.12
|33.57
|23737.87
|1549
|2006.03.13 16:00
|buy
|775
|0.20
|119.20
|118.50
|119.40
|1550
|2006.03.13 17:00
|buy
|776
|0.40
|119.10
|118.50
|119.30
|1551
|2006.03.13 22:00
|buy
|777
|0.80
|118.97
|118.47
|119.17
|1552
|2006.03.13 22:30
|buy
|778
|1.60
|118.85
|118.45
|119.05
|1553
|2006.03.14 03:00
|s/l
|775
|0.20
|118.50
|118.50
|119.40
|-115.65
|23622.22
|1554
|2006.03.14 03:00
|s/l
|776
|0.40
|118.50
|118.50
|119.30
|-197.52
|23424.70
|1555
|2006.03.14 03:00
|s/l
|777
|0.80
|118.47
|118.47
|119.17
|-327.49
|23097.21
|1556
|2006.03.14 03:00
|s/l
|778
|1.60
|118.45
|118.45
|119.05
|-519.88
|22577.33
|1557
|2006.03.14 03:15
|buy
|779
|0.20
|118.52
|117.82
|118.72
|1558
|2006.03.14 13:30
|buy
|780
|0.40
|118.41
|117.81
|118.61
|1559
|2006.03.14 14:00
|buy
|781
|0.80
|118.28
|117.78
|118.48
|1560
|2006.03.14 15:45
|buy
|782
|1.60
|118.06
|117.66
|118.26
|1561
|2006.03.14 17:00
|s/l
|779
|0.20
|117.82
|117.82
|118.72
|-118.86
|22458.47
|1562
|2006.03.14 17:00
|s/l
|780
|0.40
|117.81
|117.81
|118.61
|-203.75
|22254.72
|1563
|2006.03.14 17:00
|s/l
|781
|0.80
|117.78
|117.78
|118.48
|-339.59
|21915.13
|1564
|2006.03.14 17:00
|close
|782
|1.60
|117.79
|117.66
|118.26
|-366.75
|21548.38
|1565
|2006.03.14 18:45
|buy
|783
|0.20
|117.53
|116.83
|117.73
|1566
|2006.03.14 19:00
|buy
|784
|0.40
|117.41
|116.81
|117.61
|1567
|2006.03.14 23:45
|close
|784
|0.40
|117.61
|116.81
|117.61
|68.02
|21616.40
|1568
|2006.03.15 00:00
|close
|783
|0.20
|117.58
|116.83
|117.73
|11.06
|21627.46
|1569
|2006.03.15 00:15
|buy
|785
|0.20
|117.66
|116.96
|117.86
|1570
|2006.03.15 03:15
|buy
|786
|0.40
|117.55
|116.95
|117.75
|1571
|2006.03.15 16:15
|buy
|787
|0.80
|117.38
|116.88
|117.58
|1572
|2006.03.15 18:00
|close
|787
|0.80
|117.54
|116.88
|117.58
|108.90
|21736.36
|1573
|2006.03.15 18:15
|close
|786
|0.40
|117.41
|116.95
|117.75
|-47.70
|21688.66
|1574
|2006.03.15 18:30
|close
|785
|0.20
|117.48
|116.96
|117.86
|-30.64
|21658.02
|1575
|2006.03.15 18:45
|buy
|788
|0.20
|117.44
|116.74
|117.64
|1576
|2006.03.15 19:00
|buy
|789
|0.40
|117.33
|116.73
|117.53
|1577
|2006.03.16 01:30
|t/p
|789
|0.40
|117.53
|116.73
|117.53
|83.43
|21741.45
|1578
|2006.03.16 01:30
|close
|788
|0.20
|117.53
|116.74
|117.64
|23.00
|21764.45
|1579
|2006.03.16 01:45
|buy
|790
|0.20
|117.51
|116.81
|117.71
|1580
|2006.03.16 06:45
|t/p
|790
|0.20
|117.71
|116.81
|117.71
|33.99
|21798.44
|1581
|2006.03.16 06:45
|buy
|791
|0.20
|117.72
|117.02
|117.92
|1582
|2006.03.16 12:15
|buy
|792
|0.40
|117.57
|116.97
|117.77
|1583
|2006.03.16 15:30
|t/p
|792
|0.40
|117.77
|116.97
|117.77
|67.94
|21866.38
|1584
|2006.03.16 15:30
|close
|791
|0.20
|117.74
|117.02
|117.92
|3.40
|21869.78
|1585
|2006.03.16 15:45
|sell
|793
|0.20
|117.25
|117.95
|117.05
|1586
|2006.03.16 17:15
|t/p
|793
|0.20
|117.05
|117.95
|117.05
|34.18
|21903.96
|1587
|2006.03.16 17:15
|sell
|794
|0.20
|116.99
|117.69
|116.79
|1588
|2006.03.16 17:30
|sell
|795
|0.40
|117.19
|117.79
|116.99
|1589
|2006.03.16 19:15
|t/p
|795
|0.40
|116.99
|117.79
|116.99
|68.39
|21972.35
|1590
|2006.03.16 19:15
|close
|794
|0.20
|116.97
|117.69
|116.79
|3.42
|21975.77
|1591
|2006.03.16 19:30
|sell
|796
|0.20
|116.88
|117.58
|116.68
|1592
|2006.03.16 20:45
|sell
|797
|0.40
|117.00
|117.60
|116.80
|1593
|2006.03.16 22:30
|close
|797
|0.40
|116.84
|117.60
|116.80
|54.78
|22030.55
|1594
|2006.03.16 22:45
|close
|796
|0.20
|116.90
|117.58
|116.68
|-3.42
|22027.13
|1595
|2006.03.16 23:00
|buy
|798
|0.20
|116.87
|116.17
|117.07
|1596
|2006.03.17 02:45
|buy
|799
|0.40
|116.76
|116.16
|116.96
|1597
|2006.03.17 03:00
|buy
|800
|0.80
|116.66
|116.16
|116.86
|1598
|2006.03.17 04:30
|close
|800
|0.80
|116.78
|116.16
|116.86
|82.21
|22109.34
|1599
|2006.03.17 04:45
|close
|799
|0.40
|116.83
|116.16
|116.96
|23.97
|22133.31
|1600
|2006.03.17 05:00
|close
|798
|0.20
|116.82
|116.17
|117.07
|-6.00
|22127.31
|1601
|2006.03.17 05:45
|buy
|801
|0.20
|116.83
|116.13
|117.03
|1602
|2006.03.17 06:45
|buy
|802
|0.40
|116.72
|116.12
|116.92
|1603
|2006.03.17 11:15
|buy
|803
|0.80
|116.50
|116.00
|116.70
|1604
|2006.03.17 11:45
|buy
|804
|1.60
|116.28
|115.88
|116.48
|1605
|2006.03.17 14:45
|s/l
|801
|0.20
|116.13
|116.13
|117.03
|-120.53
|22006.78
|1606
|2006.03.17 14:45
|close
|804
|1.60
|116.16
|115.88
|116.48
|-165.29
|21841.49
|1607
|2006.03.17 15:00
|s/l
|802
|0.40
|116.12
|116.12
|116.92
|-206.76
|21634.73
|1608
|2006.03.17 15:00
|close
|803
|0.80
|116.08
|116.00
|116.70
|-289.46
|21345.27
|1609
|2006.03.17 15:15
|sell
|805
|0.20
|116.08
|116.78
|115.88
|1610
|2006.03.17 16:00
|t/p
|805
|0.20
|115.88
|116.78
|115.88
|34.52
|21379.79
|1611
|2006.03.17 16:00
|sell
|806
|0.20
|115.85
|116.55
|115.65
|1612
|2006.03.17 16:15
|sell
|807
|0.40
|116.03
|116.63
|115.83
|1613
|2006.03.17 16:45
|sell
|808
|0.80
|116.14
|116.64
|115.94
|1614
|2006.03.17 17:00
|sell
|809
|1.60
|116.25
|116.65
|116.05
|1615
|2006.03.17 17:30
|close
|809
|1.60
|116.08
|116.65
|116.05
|234.32
|21614.11
|1616
|2006.03.17 17:45
|close
|808
|0.80
|116.13
|116.64
|115.94
|6.89
|21621.00
|1617
|2006.03.17 18:00
|close
|807
|0.40
|116.18
|116.63
|115.83
|-51.64
|21569.36
|1618
|2006.03.17 18:15
|close
|806
|0.20
|116.07
|116.55
|115.65
|-37.91
|21531.45
|1619
|2006.03.17 18:30
|sell
|810
|0.20
|115.96
|116.66
|115.76
|1620
|2006.03.17 19:15
|t/p
|810
|0.20
|115.76
|116.66
|115.76
|34.52
|21565.97
|1621
|2006.03.17 19:15
|sell
|811
|0.20
|115.83
|116.53
|115.63
|1622
|2006.03.17 19:30
|sell
|812
|0.40
|115.95
|116.55
|115.75
|1623
|2006.03.20 00:15
|sell
|813
|0.80
|116.08
|116.58
|115.88
|1624
|2006.03.20 03:00
|sell
|814
|1.60
|116.23
|116.63
|116.03
|1625
|2006.03.20 11:30
|close
|814
|1.60
|116.08
|116.63
|116.03
|206.75
|21772.72
|1626
|2006.03.20 11:45
|close
|813
|0.80
|115.91
|116.58
|115.88
|117.33
|21890.05
|1627
|2006.03.20 12:00
|close
|812
|0.40
|116.04
|116.55
|115.75
|-36.87
|21853.17
|1628
|2006.03.20 12:15
|close
|811
|0.20
|116.10
|116.53
|115.63
|-49.44
|21803.74
|1629
|2006.03.20 15:00
|sell
|815
|0.20
|116.02
|116.72
|115.82
|1630
|2006.03.20 16:00
|t/p
|815
|0.20
|115.82
|116.72
|115.82
|34.59
|21838.33
|1631
|2006.03.20 16:00
|sell
|816
|0.20
|115.59
|116.29
|115.39
|1632
|2006.03.20 16:30
|sell
|817
|0.40
|115.72
|116.32
|115.52
|1633
|2006.03.20 16:45
|sell
|818
|0.80
|115.86
|116.36
|115.66
|1634
|2006.03.20 17:00
|sell
|819
|1.60
|116.12
|116.52
|115.92
|1635
|2006.03.20 17:15
|s/l
|816
|0.20
|116.29
|116.29
|115.39
|-120.48
|21717.85
|1636
|2006.03.20 17:15
|s/l
|817
|0.40
|116.32
|116.32
|115.52
|-206.54
|21511.31
|1637
|2006.03.20 17:15
|close
|819
|1.60
|116.20
|116.52
|115.92
|-110.15
|21401.16
|1638
|2006.03.20 17:30
|close
|818
|0.80
|116.21
|116.36
|115.66
|-240.94
|21160.22
|1639
|2006.03.20 20:30
|sell
|820
|0.20
|116.20
|116.90
|116.00
|1640
|2006.03.21 00:00
|sell
|821
|0.40
|116.38
|116.98
|116.18
|1641
|2006.03.21 00:15
|sell
|822
|0.80
|116.49
|116.99
|116.29
|1642
|2006.03.21 01:15
|close
|822
|0.80
|116.36
|116.99
|116.29
|89.38
|21249.60
|1643
|2006.03.21 01:30
|close
|821
|0.40
|116.40
|116.98
|116.18
|-6.87
|21242.73
|1644
|2006.03.21 01:45
|close
|820
|0.20
|116.40
|116.90
|116.00
|-37.29
|21205.44
|1645
|2006.03.21 02:00
|sell
|823
|0.20
|116.38
|117.08
|116.18
|1646
|2006.03.21 05:00
|sell
|824
|0.40
|116.62
|117.22
|116.42
|1647
|2006.03.21 11:30
|sell
|825
|0.80
|116.76
|117.26
|116.56
|1648
|2006.03.21 15:15
|close
|825
|0.80
|116.61
|117.26
|116.56
|102.91
|21308.35
|1649
|2006.03.21 15:30
|t/p
|824
|0.40
|116.42
|117.22
|116.42
|68.72
|21377.07
|1650
|2006.03.21 15:30
|close
|823
|0.20
|116.43
|117.08
|116.18
|-8.59
|21368.48
|1651
|2006.03.21 15:45
|sell
|826
|0.20
|116.50
|117.20
|116.30
|1652
|2006.03.21 16:45
|sell
|827
|0.40
|116.79
|117.39
|116.59
|1653
|2006.03.21 18:00
|sell
|828
|0.80
|117.09
|117.59
|116.89
|1654
|2006.03.21 19:00
|s/l
|826
|0.20
|117.20
|117.20
|116.30
|-119.38
|21249.10
|1655
|2006.03.21 19:00
|close
|828
|0.80
|117.27
|117.59
|116.89
|-122.79
|21126.31
|1656
|2006.03.21 19:15
|close
|827
|0.40
|117.23
|117.39
|116.59
|-150.13
|20976.18
|1657
|2006.03.21 20:45
|sell
|829
|0.20
|117.18
|117.88
|116.98
|1658
|2006.03.21 23:00
|sell
|830
|0.40
|117.29
|117.89
|117.09
|1659
|2006.03.22 01:00
|close
|830
|0.40
|117.13
|117.89
|117.09
|48.79
|21024.97
|1660
|2006.03.22 01:15
|close
|829
|0.20
|117.12
|117.88
|116.98
|7.32
|21032.29
|1661
|2006.03.22 01:30
|sell
|831
|0.20
|117.16
|117.86
|116.96
|1662
|2006.03.22 02:30
|sell
|832
|0.40
|117.30
|117.90
|117.10
|1663
|2006.03.22 13:15
|t/p
|832
|0.40
|117.10
|117.90
|117.10
|68.28
|21100.57
|1664
|2006.03.22 13:15
|close
|831
|0.20
|117.16
|117.86
|116.96
|0.00
|21100.57
|1665
|2006.03.22 13:30
|sell
|833
|0.20
|117.15
|117.85
|116.95
|1666
|2006.03.22 15:30
|t/p
|833
|0.20
|116.95
|117.85
|116.95
|34.20
|21134.77
|1667
|2006.03.22 15:30
|sell
|834
|0.20
|116.92
|117.62
|116.72
|1668
|2006.03.22 16:00
|t/p
|834
|0.20
|116.72
|117.62
|116.72
|34.26
|21169.03
|1669
|2006.03.22 16:00
|sell
|835
|0.20
|116.72
|117.42
|116.52
|1670
|2006.03.22 16:45
|sell
|836
|0.40
|116.83
|117.43
|116.63
|1671
|2006.03.22 17:30
|t/p
|836
|0.40
|116.63
|117.43
|116.63
|68.61
|21237.64
|1672
|2006.03.22 17:30
|close
|835
|0.20
|116.61
|117.42
|116.52
|18.87
|21256.51
|1673
|2006.03.23 00:00
|buy
|837
|0.20
|117.05
|116.35
|117.25
|1674
|2006.03.23 02:00
|buy
|838
|0.40
|116.92
|116.32
|117.12
|1675
|2006.03.23 07:15
|t/p
|838
|0.40
|117.12
|116.32
|117.12
|68.30
|21324.81
|1676
|2006.03.23 07:15
|close
|837
|0.20
|117.13
|116.35
|117.25
|13.66
|21338.47
|1677
|2006.03.23 07:30
|buy
|839
|0.20
|117.18
|116.48
|117.38
|1678
|2006.03.23 09:30
|buy
|840
|0.40
|117.06
|116.46
|117.26
|1679
|2006.03.23 10:00
|buy
|841
|0.80
|116.94
|116.44
|117.14
|1680
|2006.03.23 12:00
|close
|841
|0.80
|117.06
|116.44
|117.14
|82.01
|21420.48
|1681
|2006.03.23 12:15
|close
|840
|0.40
|116.99
|116.46
|117.26
|-23.93
|21396.55
|1682
|2006.03.23 12:30
|close
|839
|0.20
|116.95
|116.48
|117.38
|-39.33
|21357.22
|1683
|2006.03.23 12:45
|buy
|842
|0.20
|117.02
|116.32
|117.22
|1684
|2006.03.23 17:15
|t/p
|842
|0.20
|117.22
|116.32
|117.22
|34.12
|21391.34
|1685
|2006.03.23 17:15
|buy
|843
|0.20
|117.27
|116.57
|117.47
|1686
|2006.03.23 17:30
|t/p
|843
|0.20
|117.47
|116.57
|117.47
|34.01
|21425.35
|1687
|2006.03.23 17:30
|buy
|844
|0.20
|117.66
|116.96
|117.86
|1688
|2006.03.23 18:30
|buy
|845
|0.40
|117.55
|116.95
|117.75
|1689
|2006.03.23 21:15
|t/p
|844
|0.20
|117.86
|116.96
|117.86
|33.91
|21459.26
|1690
|2006.03.23 21:15
|t/p
|845
|0.40
|117.75
|116.95
|117.75
|67.82
|21527.08
|1691
|2006.03.23 21:15
|buy
|846
|0.20
|117.99
|117.29
|118.19
|1692
|2006.03.24 00:00
|buy
|847
|0.40
|117.86
|117.26
|118.06
|1693
|2006.03.24 02:45
|t/p
|847
|0.40
|118.06
|117.26
|118.06
|67.78
|21594.86
|1694
|2006.03.24 02:45
|close
|846
|0.20
|118.03
|117.29
|118.19
|9.34
|21604.20
|1695
|2006.03.24 03:00
|buy
|848
|0.20
|117.99
|117.29
|118.19
|1696
|2006.03.24 04:15
|buy
|849
|0.40
|117.87
|117.27
|118.07
|1697
|2006.03.24 10:00
|close
|849
|0.40
|118.05
|117.27
|118.07
|60.99
|21665.19
|1698
|2006.03.24 10:15
|close
|848
|0.20
|118.15
|117.29
|118.19
|27.08
|21692.27
|1699
|2006.03.24 10:30
|buy
|850
|0.20
|118.11
|117.41
|118.31
|1700
|2006.03.24 16:15
|t/p
|850
|0.20
|118.31
|117.41
|118.31
|33.79
|21726.06
|1701
|2006.03.24 16:15
|buy
|851
|0.20
|118.43
|117.73
|118.63
|1702
|2006.03.24 17:15
|buy
|852
|0.40
|117.83
|117.23
|118.03
|1703
|2006.03.24 17:30
|s/l
|851
|0.20
|117.73
|117.73
|118.63
|-118.95
|21607.11
|1704
|2006.03.24 17:30
|buy
|853
|0.40
|117.72
|117.12
|117.92
|1705
|2006.03.24 18:45
|buy
|854
|0.80
|117.52
|117.02
|117.72
|1706
|2006.03.27 02:30
|buy
|855
|1.60
|117.36
|116.96
|117.56
|1707
|2006.03.27 02:45
|s/l
|852
|0.40
|117.23
|117.23
|118.03
|-199.61
|21407.50
|1708
|2006.03.27 03:00
|s/l
|853
|0.40
|117.12
|117.12
|117.92
|-200.00
|21207.50
|1709
|2006.03.27 03:00
|s/l
|854
|0.80
|117.02
|117.02
|117.72
|-331.64
|20875.86
|1710
|2006.03.27 03:00
|close
|855
|1.60
|117.00
|116.96
|117.56
|-492.31
|20383.55
|1711
|2006.03.27 03:15
|sell
|856
|0.20
|116.90
|117.60
|116.70
|1712
|2006.03.27 04:45
|t/p
|856
|0.20
|116.70
|117.60
|116.70
|34.29
|20417.84
|1713
|2006.03.27 04:45
|sell
|857
|0.20
|116.64
|117.34
|116.44
|1714
|2006.03.27 07:00
|t/p
|857
|0.20
|116.44
|117.34
|116.44
|34.34
|20452.18
|1715
|2006.03.27 07:00
|buy
|858
|0.20
|116.46
|115.76
|116.66
|1716
|2006.03.27 08:15
|t/p
|858
|0.20
|116.66
|115.76
|116.66
|34.29
|20486.47
|1717
|2006.03.27 08:15
|buy
|859
|0.20
|116.70
|116.00
|116.90
|1718
|2006.03.27 12:15
|t/p
|859
|0.20
|116.90
|116.00
|116.90
|34.22
|20520.69
|1719
|2006.03.27 12:15
|buy
|860
|0.20
|116.91
|116.21
|117.11
|1720
|2006.03.27 13:00
|buy
|861
|0.40
|116.77
|116.17
|116.97
|1721
|2006.03.27 13:30
|buy
|862
|0.80
|116.63
|116.13
|116.83
|1722
|2006.03.27 14:00
|buy
|863
|1.60
|116.52
|116.12
|116.72
|1723
|2006.03.27 15:00
|close
|863
|1.60
|116.65
|116.12
|116.72
|178.31
|20699.00
|1724
|2006.03.27 15:15
|close
|862
|0.80
|116.76
|116.13
|116.83
|89.07
|20788.07
|1725
|2006.03.27 15:30
|close
|861
|0.40
|116.66
|116.17
|116.97
|-37.72
|20750.35
|1726
|2006.03.27 15:45
|close
|860
|0.20
|116.62
|116.21
|117.11
|-49.73
|20700.62
|1727
|2006.03.27 16:00
|sell
|864
|0.20
|116.51
|117.21
|116.31
|1728
|2006.03.27 17:15
|sell
|865
|0.40
|116.63
|117.23
|116.43
|1729
|2006.03.27 22:15
|sell
|866
|0.80
|116.74
|117.24
|116.54
|1730
|2006.03.28 01:45
|t/p
|865
|0.40
|116.43
|117.23
|116.43
|62.82
|20763.44
|1731
|2006.03.28 01:45
|t/p
|866
|0.80
|116.54
|117.24
|116.54
|125.64
|20889.08
|1732
|2006.03.28 01:45
|close
|864
|0.20
|116.50
|117.21
|116.31
|-1.21
|20887.87
|1733
|2006.03.28 02:00
|sell
|867
|0.20
|116.53
|117.23
|116.33
|1734
|2006.03.28 02:15
|t/p
|867
|0.20
|116.33
|117.23
|116.33
|34.38
|20922.25
|1735
|2006.03.28 02:15
|sell
|868
|0.20
|116.32
|117.02
|116.12
|1736
|2006.03.28 03:00
|sell
|869
|0.40
|116.49
|117.09
|116.29
|1737
|2006.03.28 03:15
|sell
|870
|0.80
|116.78
|117.28
|116.58
|1738
|2006.03.28 03:45
|s/l
|868
|0.20
|117.02
|117.02
|116.12
|-119.76
|20802.49
|1739
|2006.03.28 03:45
|close
|870
|0.80
|116.90
|117.28
|116.58
|-82.12
|20720.37
|1740
|2006.03.28 04:00
|close
|869
|0.40
|116.82
|117.09
|116.29
|-112.99
|20607.38
|1741
|2006.03.28 04:15
|buy
|871
|0.20
|116.77
|116.07
|116.97
|1742
|2006.03.28 05:45
|t/p
|871
|0.20
|116.97
|116.07
|116.97
|34.21
|20641.59
|1743
|2006.03.28 05:45
|buy
|872
|0.20
|116.96
|116.26
|117.16
|1744
|2006.03.28 10:00
|buy
|873
|0.40
|116.82
|116.22
|117.02
|1745
|2006.03.28 16:00
|buy
|874
|0.80
|116.71
|116.21
|116.91
|1746
|2006.03.28 17:15
|t/p
|873
|0.40
|117.02
|116.22
|117.02
|68.36
|20709.95
|1747
|2006.03.28 17:15
|t/p
|874
|0.80
|116.91
|116.21
|116.91
|136.72
|20846.67
|1748
|2006.03.28 17:15
|close
|872
|0.20
|117.03
|116.26
|117.16
|11.96
|20858.63
|1749
|2006.03.28 17:30
|buy
|875
|0.20
|117.14
|116.44
|117.34
|1750
|2006.03.28 21:30
|t/p
|875
|0.20
|117.34
|116.44
|117.34
|34.01
|20892.64
|1751
|2006.03.28 21:30
|buy
|876
|0.20
|117.65
|116.95
|117.85
|1752
|2006.03.28 21:45
|t/p
|876
|0.20
|117.85
|116.95
|117.85
|33.91
|20926.55
|1753
|2006.03.28 21:45
|buy
|877
|0.20
|118.00
|117.30
|118.20
|1754
|2006.03.28 22:45
|buy
|878
|0.40
|117.87
|117.27
|118.07
|1755
|2006.03.29 08:00
|buy
|879
|0.80
|117.75
|117.25
|117.95
|1756
|2006.03.29 08:30
|close
|879
|0.80
|117.88
|117.25
|117.95
|88.23
|21014.78
|1757
|2006.03.29 08:45
|close
|878
|0.40
|117.85
|117.27
|118.07
|-1.67
|21013.11
|1758
|2006.03.29 09:00
|close
|877
|0.20
|117.69
|117.30
|118.20
|-50.12
|20962.99
|1759
|2006.03.29 09:15
|buy
|880
|0.20
|117.84
|117.14
|118.04
|1760
|2006.03.29 09:30
|buy
|881
|0.40
|117.73
|117.13
|117.93
|1761
|2006.03.29 11:00
|close
|881
|0.40
|117.89
|117.13
|117.93
|54.29
|21017.28
|1762
|2006.03.29 11:15
|close
|880
|0.20
|117.92
|117.14
|118.04
|13.57
|21030.85
|1763
|2006.03.29 11:30
|buy
|882
|0.20
|117.95
|117.25
|118.15
|1764
|2006.03.29 13:45
|buy
|883
|0.40
|117.85
|117.25
|118.05
|1765
|2006.03.29 16:00
|t/p
|883
|0.40
|118.05
|117.25
|118.05
|67.79
|21098.64
|1766
|2006.03.29 16:00
|close
|882
|0.20
|118.01
|117.25
|118.15
|10.17
|21108.81
|1767
|2006.03.29 16:15
|buy
|884
|0.20
|118.15
|117.45
|118.35
|1768
|2006.03.29 17:15
|buy
|885
|0.40
|118.03
|117.43
|118.23
|1769
|2006.03.29 18:30
|buy
|886
|0.80
|117.75
|117.25
|117.95
|1770
|2006.03.29 20:00
|buy
|887
|1.60
|117.55
|117.15
|117.75
|1771
|2006.03.29 21:00
|t/p
|887
|1.60
|117.75
|117.15
|117.75
|271.81
|21380.62
|1772
|2006.03.29 21:00
|close
|886
|0.80
|117.73
|117.25
|117.95
|-13.59
|21367.03
|1773
|2006.03.29 21:15
|close
|885
|0.40
|117.74
|117.43
|118.23
|-98.52
|21268.51
|1774
|2006.03.29 21:30
|close
|884
|0.20
|117.76
|117.45
|118.35
|-66.24
|21202.27
|1775
|2006.03.29 21:45
|buy
|888
|0.20
|117.82
|117.12
|118.02
|1776
|2006.03.30 01:30
|buy
|889
|0.40
|117.72
|117.12
|117.92
|1777
|2006.03.30 02:15
|t/p
|889
|0.40
|117.92
|117.12
|117.92
|67.85
|21270.12
|1778
|2006.03.30 02:15
|close
|888
|0.20
|117.91
|117.12
|118.02
|22.95
|21293.07
|1779
|2006.03.30 02:30
|buy
|890
|0.20
|117.83
|117.13
|118.03
|1780
|2006.03.30 03:00
|buy
|891
|0.40
|117.68
|117.08
|117.88
|1781
|2006.03.30 07:00
|buy
|892
|0.80
|117.57
|117.07
|117.77
|1782
|2006.03.30 07:30
|buy
|893
|1.60
|117.46
|117.06
|117.66
|1783
|2006.03.30 07:45
|close
|893
|1.60
|117.61
|117.06
|117.66
|204.06
|21497.13
|1784
|2006.03.30 08:00
|close
|892
|0.80
|117.51
|117.07
|117.77
|-40.85
|21456.28
|1785
|2006.03.30 08:15
|close
|891
|0.40
|117.57
|117.08
|117.88
|-37.42
|21418.86
|1786
|2006.03.30 08:30
|close
|890
|0.20
|117.63
|117.13
|118.03
|-34.00
|21384.86
|1787
|2006.03.30 08:45
|buy
|894
|0.20
|117.73
|117.03
|117.93
|1788
|2006.03.30 10:15
|buy
|895
|0.40
|117.59
|116.99
|117.79
|1789
|2006.03.30 11:30
|buy
|896
|0.80
|117.48
|116.98
|117.68
|1790
|2006.03.30 12:00
|buy
|897
|1.60
|117.31
|116.91
|117.51
|1791
|2006.03.30 15:45
|t/p
|896
|0.80
|117.68
|116.98
|117.68
|135.96
|21520.82
|1792
|2006.03.30 15:45
|t/p
|897
|1.60
|117.51
|116.91
|117.51
|271.92
|21792.74
|1793
|2006.03.30 15:45
|close
|895
|0.40
|117.68
|116.99
|117.79
|30.59
|21823.33
|1794
|2006.03.30 16:00
|close
|894
|0.20
|117.76
|117.03
|117.93
|5.10
|21828.43
|1795
|2006.03.30 16:15
|buy
|898
|0.20
|117.77
|117.07
|117.97
|1796
|2006.03.30 16:30
|buy
|899
|0.40
|117.54
|116.94
|117.74
|1797
|2006.03.30 16:45
|buy
|900
|0.80
|117.25
|116.75
|117.45
|1798
|2006.03.30 18:00
|t/p
|900
|0.80
|117.45
|116.75
|117.45
|136.06
|21964.49
|1799
|2006.03.30 18:00
|close
|899
|0.40
|117.60
|116.94
|117.74
|20.41
|21984.90
|1800
|2006.03.30 18:15
|close
|898
|0.20
|117.42
|117.07
|117.97
|-59.62
|21925.28
|1801
|2006.03.30 18:30
|sell
|901
|0.20
|117.36
|118.06
|117.16
|1802
|2006.03.30 19:45
|sell
|902
|0.40
|117.52
|118.12
|117.32
|1803
|2006.03.30 21:30
|t/p
|902
|0.40
|117.32
|118.12
|117.32
|68.18
|21993.46
|1804
|2006.03.30 21:30
|close
|901
|0.20
|117.34
|118.06
|117.16
|3.41
|21996.87
|1805
|2006.03.30 21:45
|sell
|903
|0.20
|117.38
|118.08
|117.18
|1806
|2006.03.31 02:00
|t/p
|903
|0.20
|117.18
|118.08
|117.18
|31.18
|22028.06
|1807
|2006.03.31 02:00
|sell
|904
|0.20
|117.23
|117.93
|117.03
|1808
|2006.03.31 02:15
|sell
|905
|0.40
|117.61
|118.21
|117.41
|1809
|2006.03.31 02:45
|t/p
|905
|0.40
|117.41
|118.21
|117.41
|68.14
|22096.20
|1810
|2006.03.31 02:45
|close
|904
|0.20
|117.41
|117.93
|117.03
|-30.66
|22065.54
|1811
|2006.03.31 03:00
|sell
|906
|0.20
|117.40
|118.10
|117.20
|1812
|2006.03.31 10:45
|sell
|907
|0.40
|117.51
|118.11
|117.31
|1813
|2006.03.31 12:15
|sell
|908
|0.80
|117.75
|118.25
|117.55
|1814
|2006.03.31 15:15
|sell
|909
|1.60
|117.86
|118.26
|117.66
|1815
|2006.03.31 17:15
|s/l
|906
|0.20
|118.10
|118.10
|117.20
|-118.77
|21946.77
|1816
|2006.03.31 17:15
|s/l
|907
|0.40
|118.11
|118.11
|117.31
|-203.60
|21743.17
|1817
|2006.03.31 17:15
|close
|909
|1.60
|117.88
|118.26
|117.66
|-27.15
|21716.02
|1818
|2006.03.31 17:30
|close
|908
|0.80
|117.87
|118.25
|117.55
|-81.45
|21634.57
|1819
|2006.03.31 17:45
|sell
|910
|0.20
|117.65
|118.35
|117.45
|1820
|2006.03.31 18:00
|sell
|911
|0.40
|117.76
|118.36
|117.56
|1821
|2006.03.31 18:45
|t/p
|911
|0.40
|117.56
|118.36
|117.56
|68.03
|21702.60
|1822
|2006.03.31 18:45
|close
|910
|0.20
|117.58
|118.35
|117.45
|11.91
|21714.51
|1823
|2006.03.31 19:00
|sell
|912
|0.20
|117.50
|118.20
|117.30
|1824
|2006.03.31 19:15
|sell
|913
|0.40
|117.65
|118.25
|117.45
|1825
|2006.04.03 03:00
|sell
|914
|0.80
|117.93
|118.43
|117.73
|1826
|2006.04.03 03:15
|t/p
|914
|0.80
|117.73
|118.43
|117.73
|135.94
|21850.45
|1827
|2006.04.03 03:30
|sell
|915
|0.80
|118.07
|118.57
|117.87
|1828
|2006.04.03 03:45
|s/l
|912
|0.20
|118.20
|118.20
|117.30
|-121.52
|21728.93
|1829
|2006.04.03 05:00
|sell
|916
|0.80
|118.17
|118.67
|117.97
|1830
|2006.04.03 05:45
|t/p
|916
|0.80
|117.97
|118.67
|117.97
|135.53
|21864.46
|1831
|2006.04.03 05:45
|close
|915
|0.80
|118.05
|118.57
|117.87
|13.55
|21878.01
|1832
|2006.04.03 06:00
|close
|913
|0.40
|118.04
|118.25
|117.45
|-138.01
|21740.00
|1833
|2006.04.03 06:15
|sell
|917
|0.20
|118.02
|118.72
|117.82
|1834
|2006.04.03 07:15
|sell
|918
|0.40
|118.14
|118.74
|117.94
|1835
|2006.04.03 08:30
|sell
|919
|0.80
|118.33
|118.83
|118.13
|1836
|2006.04.03 08:45
|sell
|920
|1.60
|118.52
|118.92
|118.32
|1837
|2006.04.03 11:15
|s/l
|917
|0.20
|118.72
|118.72
|117.82
|-117.90
|21622.10
|1838
|2006.04.03 11:15
|s/l
|918
|0.40
|118.74
|118.74
|117.94
|-202.12
|21419.98
|1839
|2006.04.03 11:15
|close
|920
|1.60
|118.74
|118.92
|118.32
|-296.45
|21123.53
|1840
|2006.04.03 11:30
|close
|919
|0.80
|118.66
|118.83
|118.13
|-222.48
|20901.05
|1841
|2006.04.03 12:45
|sell
|921
|0.20
|118.54
|119.24
|118.34
|1842
|2006.04.03 14:00
|t/p
|921
|0.20
|118.34
|119.24
|118.34
|33.79
|20934.84
|1843
|2006.04.03 14:00
|sell
|922
|0.20
|118.35
|119.05
|118.15
|1844
|2006.04.03 15:45
|sell
|923
|0.40
|118.45
|119.05
|118.25
|1845
|2006.04.03 18:15
|t/p
|922
|0.20
|118.15
|119.05
|118.15
|33.86
|20968.70
|1846
|2006.04.03 18:15
|t/p
|923
|0.40
|118.25
|119.05
|118.25
|67.71
|21036.41
|1847
|2006.04.03 18:15
|sell
|924
|0.20
|118.12
|118.82
|117.92
|1848
|2006.04.03 18:45
|t/p
|924
|0.20
|117.92
|118.82
|117.92
|33.91
|21070.32
|1849
|2006.04.03 18:45
|sell
|925
|0.20
|117.91
|118.61
|117.71
|1850
|2006.04.03 21:45
|t/p
|925
|0.20
|117.71
|118.61
|117.71
|33.98
|21104.30
|1851
|2006.04.03 21:45
|buy
|926
|0.20
|117.72
|117.02
|117.92
|1852
|2006.04.04 04:30
|t/p
|926
|0.20
|117.92
|117.02
|117.92
|36.49
|21140.79
|1853
|2006.04.04 04:30
|buy
|927
|0.20
|117.92
|117.22
|118.12
|1854
|2006.04.04 06:15
|buy
|928
|0.40
|117.78
|117.18
|117.98
|1855
|2006.04.04 09:00
|buy
|929
|0.80
|117.65
|117.15
|117.85
|1856
|2006.04.04 12:45
|buy
|930
|1.60
|117.55
|117.15
|117.75
|1857
|2006.04.04 14:15
|t/p
|930
|1.60
|117.75
|117.15
|117.75
|271.76
|21412.55
|1858
|2006.04.04 14:15
|close
|929
|0.80
|117.75
|117.15
|117.85
|67.94
|21480.49
|1859
|2006.04.04 14:30
|close
|928
|0.40
|117.75
|117.18
|117.98
|-10.19
|21470.30
|1860
|2006.04.04 14:45
|close
|927
|0.20
|117.78
|117.22
|118.12
|-23.77
|21446.53
|1861
|2006.04.04 15:00
|buy
|931
|0.20
|117.81
|117.11
|118.01
|1862
|2006.04.04 15:45
|buy
|932
|0.40
|117.67
|117.07
|117.87
|1863
|2006.04.04 16:30
|buy
|933
|0.80
|117.44
|116.94
|117.64
|1864
|2006.04.04 17:15
|t/p
|933
|0.80
|117.64
|116.94
|117.64
|136.12
|21582.65
|1865
|2006.04.04 17:15
|close
|932
|0.40
|117.54
|117.07
|117.87
|-44.24
|21538.41
|1866
|2006.04.04 17:30
|close
|931
|0.20
|117.42
|117.11
|118.01
|-66.43
|21471.98
|1867
|2006.04.04 17:45
|sell
|934
|0.20
|117.32
|118.02
|117.12
|1868
|2006.04.04 18:45
|sell
|935
|0.40
|117.47
|118.07
|117.27
|1869
|2006.04.05 05:30
|t/p
|934
|0.20
|117.12
|118.02
|117.12
|31.20
|21503.18
|1870
|2006.04.05 05:30
|t/p
|935
|0.40
|117.27
|118.07
|117.27
|62.42
|21565.60
|1871
|2006.04.05 05:30
|sell
|936
|0.20
|117.15
|117.85
|116.95
|1872
|2006.04.05 07:15
|t/p
|936
|0.20
|116.95
|117.85
|116.95
|34.20
|21599.80
|1873
|2006.04.05 07:15
|sell
|937
|0.20
|116.92
|117.62
|116.72
|1874
|2006.04.05 09:00
|t/p
|937
|0.20
|116.72
|117.62
|116.72
|34.25
|21634.05
|1875
|2006.04.05 09:00
|sell
|938
|0.20
|116.77
|117.47
|116.57
|1876
|2006.04.05 09:45
|sell
|939
|0.40
|116.87
|117.47
|116.67
|1877
|2006.04.05 12:15
|sell
|940
|0.80
|117.03
|117.53
|116.83
|1878
|2006.04.05 13:00
|sell
|941
|1.60
|117.15
|117.55
|116.95
|1879
|2006.04.05 13:30
|s/l
|938
|0.20
|117.47
|117.47
|116.57
|-119.22
|21514.83
|1880
|2006.04.05 13:30
|s/l
|939
|0.40
|117.47
|117.47
|116.67
|-204.38
|21310.45
|1881
|2006.04.05 13:30
|close
|941
|1.60
|117.43
|117.55
|116.95
|-381.50
|20928.95
|1882
|2006.04.05 13:45
|s/l
|940
|0.80
|117.53
|117.53
|116.83
|-340.40
|20588.55
|1883
|2006.04.05 13:45
|buy
|942
|0.20
|117.51
|116.81
|117.71
|1884
|2006.04.05 15:15
|buy
|943
|0.40
|117.38
|116.78
|117.58
|1885
|2006.04.05 16:15
|close
|943
|0.40
|117.54
|116.78
|117.58
|54.45
|20643.00
|1886
|2006.04.05 16:30
|close
|942
|0.20
|117.51
|116.81
|117.71
|0.00
|20643.00
|1887
|2006.04.05 16:45
|sell
|944
|0.20
|117.44
|118.14
|117.24
|1888
|2006.04.05 17:15
|sell
|945
|0.40
|117.58
|118.18
|117.38
|1889
|2006.04.05 19:45
|sell
|946
|0.80
|117.69
|118.19
|117.49
|1890
|2006.04.05 20:45
|close
|946
|0.80
|117.57
|118.19
|117.49
|81.65
|20724.65
|1891
|2006.04.05 21:00
|close
|945
|0.40
|117.55
|118.18
|117.38
|10.21
|20734.86
|1892
|2006.04.05 21:15
|close
|944
|0.20
|117.53
|118.14
|117.24
|-15.32
|20719.54
|1893
|2006.04.05 21:30
|sell
|947
|0.20
|117.48
|118.18
|117.28
|1894
|2006.04.06 04:00
|sell
|948
|0.40
|117.62
|118.22
|117.42
|1895
|2006.04.06 06:30
|t/p
|948
|0.40
|117.42
|118.22
|117.42
|68.16
|20787.70
|1896
|2006.04.06 06:30
|close
|947
|0.20
|117.38
|118.18
|117.28
|8.26
|20795.96
|1897
|2006.04.06 06:45
|sell
|949
|0.20
|117.41
|118.11
|117.21
|1898
|2006.04.06 09:45
|sell
|950
|0.40
|117.51
|118.11
|117.31
|1899
|2006.04.06 13:15
|t/p
|950
|0.40
|117.31
|118.11
|117.31
|68.18
|20864.14
|1900
|2006.04.06 13:15
|close
|949
|0.20
|117.34
|118.11
|117.21
|11.93
|20876.07
|1901
|2006.04.06 13:30
|sell
|951
|0.20
|117.33
|118.03
|117.13
|1902
|2006.04.06 14:00
|sell
|952
|0.40
|117.50
|118.10
|117.30
|1903
|2006.04.06 15:30
|sell
|953
|0.80
|117.63
|118.13
|117.43
|1904
|2006.04.06 17:30
|sell
|954
|1.60
|117.78
|118.18
|117.58
|1905
|2006.04.07 11:15
|t/p
|954
|1.60
|117.58
|118.18
|117.58
|248.67
|21124.74
|1906
|2006.04.07 11:15
|close
|953
|0.80
|117.61
|118.13
|117.43
|1.90
|21126.64
|1907
|2006.04.07 11:30
|close
|952
|0.40
|117.68
|118.10
|117.30
|-67.03
|21059.61
|1908
|2006.04.07 11:45
|close
|951
|0.20
|117.61
|118.03
|117.13
|-50.54
|21009.07
|1909
|2006.04.07 12:00
|sell
|955
|0.20
|117.61
|118.31
|117.41
|1910
|2006.04.07 14:45
|sell
|956
|0.40
|117.80
|118.40
|117.60
|1911
|2006.04.07 16:45
|t/p
|956
|0.40
|117.60
|118.40
|117.60
|67.99
|21077.06
|1912
|2006.04.07 16:45
|close
|955
|0.20
|117.67
|118.31
|117.41
|-10.20
|21066.86
|1913
|2006.04.07 17:00
|sell
|957
|0.20
|117.74
|118.44
|117.54
|1914
|2006.04.07 18:45
|sell
|958
|0.40
|117.90
|118.50
|117.70
|1915
|2006.04.07 19:00
|sell
|959
|0.80
|118.06
|118.56
|117.86
|1916
|2006.04.07 19:30
|sell
|960
|1.60
|118.20
|118.60
|118.00
|1917
|2006.04.10 06:00
|close
|960
|1.60
|118.06
|118.60
|118.00
|166.32
|21233.18
|1918
|2006.04.10 06:15
|close
|959
|0.80
|118.07
|118.56
|117.86
|-18.48
|21214.70
|1919
|2006.04.10 06:30
|close
|958
|0.40
|117.92
|118.50
|117.70
|-12.63
|21202.07
|1920
|2006.04.10 06:45
|close
|957
|0.20
|117.95
|118.44
|117.54
|-38.54
|21163.53
|1921
|2006.04.10 07:00
|sell
|961
|0.20
|117.92
|118.62
|117.72
|1922
|2006.04.10 07:45
|sell
|962
|0.40
|118.03
|118.63
|117.83
|1923
|2006.04.10 09:15
|sell
|963
|0.80
|118.16
|118.66
|117.96
|1924
|2006.04.10 11:30
|sell
|964
|1.60
|118.28
|118.68
|118.08
|1925
|2006.04.10 19:00
|s/l
|961
|0.20
|118.62
|118.62
|117.72
|-117.97
|21045.56
|1926
|2006.04.10 19:00
|s/l
|962
|0.40
|118.63
|118.63
|117.83
|-202.23
|20843.33
|1927
|2006.04.10 19:00
|s/l
|963
|0.80
|118.66
|118.66
|117.96
|-337.04
|20506.29
|1928
|2006.04.10 19:00
|s/l
|964
|1.60
|118.68
|118.68
|118.08
|-539.27
|19967.02
|1929
|2006.04.10 19:00
|buy
|965
|0.20
|118.68
|117.98
|118.88
|1930
|2006.04.10 21:00
|buy
|966
|0.40
|118.56
|117.96
|118.76
|1931
|2006.04.10 23:00
|buy
|967
|0.80
|118.43
|117.93
|118.63
|1932
|2006.04.11 00:15
|buy
|968
|1.60
|118.32
|117.92
|118.52
|1933
|2006.04.11 01:30
|close
|968
|1.60
|118.43
|117.92
|118.52
|148.61
|20115.63
|1934
|2006.04.11 01:45
|close
|967
|0.80
|118.43
|117.93
|118.63
|10.24
|20125.87
|1935
|2006.04.11 02:00
|close
|966
|0.40
|118.42
|117.96
|118.76
|-42.17
|20083.70
|1936
|2006.04.11 02:15
|close
|965
|0.20
|118.43
|117.98
|118.88
|-39.66
|20044.04
|1937
|2006.04.11 02:30
|buy
|969
|0.20
|118.50
|117.80
|118.70
|1938
|2006.04.11 06:15
|buy
|970
|0.40
|118.39
|117.79
|118.59
|1939
|2006.04.11 12:15
|close
|970
|0.40
|118.56
|117.79
|118.59
|57.35
|20101.39
|1940
|2006.04.11 12:30
|close
|969
|0.20
|118.51
|117.80
|118.70
|1.69
|20103.08
|1941
|2006.04.11 12:45
|buy
|971
|0.20
|118.58
|117.88
|118.78
|1942
|2006.04.11 14:30
|t/p
|971
|0.20
|118.78
|117.88
|118.78
|33.68
|20136.76
|1943
|2006.04.11 14:30
|buy
|972
|0.20
|118.79
|118.09
|118.99
|1944
|2006.04.11 16:45
|buy
|973
|0.40
|118.61
|118.01
|118.81
|1945
|2006.04.11 19:45
|buy
|974
|0.80
|118.50
|118.00
|118.70
|1946
|2006.04.11 21:15
|buy
|975
|1.60
|118.30
|117.90
|118.50
|1947
|2006.04.12 03:00
|s/l
|972
|0.20
|118.09
|118.09
|118.99
|-115.98
|20020.78
|1948
|2006.04.12 03:00
|close
|975
|1.60
|118.11
|117.90
|118.50
|-236.91
|19783.87
|1949
|2006.04.12 03:15
|close
|974
|0.80
|118.07
|118.00
|118.70
|-281.11
|19502.76
|1950
|2006.04.12 03:30
|close
|973
|0.40
|118.06
|118.01
|118.81
|-181.23
|19321.53
|1951
|2006.04.12 03:45
|sell
|976
|0.20
|117.94
|118.64
|117.74
|1952
|2006.04.12 06:00
|sell
|977
|0.40
|118.04
|118.64
|117.84
|1953
|2006.04.12 08:15
|sell
|978
|0.80
|118.17
|118.67
|117.97
|1954
|2006.04.12 11:00
|sell
|979
|1.60
|118.39
|118.79
|118.19
|1955
|2006.04.12 11:45
|close
|979
|1.60
|118.22
|118.79
|118.19
|230.08
|19551.61
|1956
|2006.04.12 12:00
|close
|978
|0.80
|118.22
|118.67
|117.97
|-33.84
|19517.77
|1957
|2006.04.12 12:15
|close
|977
|0.40
|118.17
|118.64
|117.84
|-44.00
|19473.77
|1958
|2006.04.12 12:30
|close
|976
|0.20
|118.07
|118.64
|117.74
|-22.02
|19451.75
|1959
|2006.04.12 12:45
|sell
|980
|0.20
|118.06
|118.76
|117.86
|1960
|2006.04.12 15:15
|sell
|981
|0.40
|118.18
|118.78
|117.98
|1961
|2006.04.12 15:45
|sell
|982
|0.80
|118.37
|118.87
|118.17
|1962
|2006.04.12 20:30
|sell
|983
|1.60
|118.53
|118.93
|118.33
|1963
|2006.04.13 15:45
|s/l
|980
|0.20
|118.76
|118.76
|117.86
|-126.69
|19325.06
|1964
|2006.04.13 15:45
|close
|983
|1.60
|118.73
|118.93
|118.33
|-339.74
|18985.32
|1965
|2006.04.13 16:00
|s/l
|981
|0.40
|118.78
|118.78
|117.98
|-219.65
|18765.67
|1966
|2006.04.13 16:00
|close
|982
|0.80
|118.76
|118.87
|118.17
|-297.82
|18467.85
|1967
|2006.04.13 16:15
|buy
|984
|0.20
|118.82
|118.12
|119.02
|1968
|2006.04.13 17:00
|buy
|985
|0.40
|118.72
|118.12
|118.92
|1969
|2006.04.13 17:15
|buy
|986
|0.80
|118.61
|118.11
|118.81
|1970
|2006.04.13 18:00
|buy
|987
|1.60
|118.47
|118.07
|118.67
|1971
|2006.04.14 02:15
|close
|987
|1.60
|118.62
|118.07
|118.67
|222.81
|18690.66
|1972
|2006.04.14 02:30
|close
|986
|0.80
|118.69
|118.11
|118.81
|64.16
|18754.82
|1973
|2006.04.14 02:45
|close
|985
|0.40
|118.69
|118.12
|118.92
|-4.99
|18749.83
|1974
|2006.04.14 03:00
|close
|984
|0.20
|118.70
|118.12
|119.02
|-17.66
|18732.17
|1975
|2006.04.14 03:15
|sell
|988
|0.20
|118.60
|119.30
|118.40
|1976
|2006.04.14 18:15
|sell
|989
|0.40
|118.72
|119.32
|118.52
|1977
|2006.04.17 01:15
|close
|989
|0.40
|118.53
|119.32
|118.52
|58.27
|18790.44
|1978
|2006.04.17 01:30
|t/p
|988
|0.20
|118.40
|119.30
|118.40
|30.84
|18821.28
|1979
|2006.04.17 01:30
|sell
|990
|0.20
|118.42
|119.12
|118.22
|1980
|2006.04.17 03:15
|t/p
|990
|0.20
|118.22
|119.12
|118.22
|33.85
|18855.13
|1981
|2006.04.17 03:15
|sell
|991
|0.20
|118.17
|118.87
|117.97
|1982
|2006.04.17 06:45
|sell
|992
|0.40
|118.29
|118.89
|118.09
|1983
|2006.04.17 14:45
|t/p
|992
|0.40
|118.09
|118.89
|118.09
|67.78
|18922.91
|1984
|2006.04.17 14:45
|close
|991
|0.20
|118.04
|118.87
|117.97
|22.03
|18944.94
|1985
|2006.04.17 15:00
|sell
|993
|0.20
|117.93
|118.63
|117.73
|1986
|2006.04.17 15:30
|t/p
|993
|0.20
|117.73
|118.63
|117.73
|33.97
|18978.91
|1987
|2006.04.17 15:30
|sell
|994
|0.20
|117.71
|118.41
|117.51
|1988
|2006.04.17 17:00
|sell
|995
|0.40
|117.89
|118.49
|117.69
|1989
|2006.04.17 17:45
|t/p
|995
|0.40
|117.69
|118.49
|117.69
|67.99
|19046.90
|1990
|2006.04.17 17:45
|close
|994
|0.20
|117.67
|118.41
|117.51
|6.80
|19053.70
|1991
|2006.04.17 18:00
|sell
|996
|0.20
|117.60
|118.30
|117.40
|1992
|2006.04.17 19:15
|sell
|997
|0.40
|117.74
|118.34
|117.54
|1993
|2006.04.18 02:30
|sell
|998
|0.80
|117.85
|118.35
|117.65
|1994
|2006.04.18 10:45
|sell
|999
|1.60
|118.05
|118.45
|117.85
|1995
|2006.04.18 15:45
|t/p
|999
|1.60
|117.85
|118.45
|117.85
|271.67
|19325.37
|1996
|2006.04.18 15:45
|close
|998
|0.80
|117.79
|118.35
|117.65
|40.75
|19366.12
|1997
|2006.04.18 16:00
|close
|997
|0.40
|117.61
|118.34
|117.54
|38.36
|19404.48
|1998
|2006.04.18 16:15
|close
|996
|0.20
|117.67
|118.30
|117.40
|-14.83
|19389.66
|1999
|2006.04.18 16:30
|sell
|1000
|0.20
|117.60
|118.30
|117.40
|2000
|2006.04.18 18:45
|sell
|1001
|0.40
|117.73
|118.33
|117.53
|2001
|2006.04.18 21:15
|t/p
|1001
|0.40
|117.53
|118.33
|117.53
|68.07
|19457.73
|2002
|2006.04.18 21:15
|close
|1000
|0.20
|117.53
|118.30
|117.40
|11.91
|19469.64
|2003
|2006.04.18 21:30
|sell
|1002
|0.20
|117.33
|118.03
|117.13
|2004
|2006.04.19 00:00
|t/p
|1002
|0.20
|117.13
|118.03
|117.13
|31.21
|19500.85
|2005
|2006.04.19 00:00
|sell
|1003
|0.20
|117.12
|117.82
|116.92
|2006
|2006.04.19 02:00
|t/p
|1003
|0.20
|116.92
|117.82
|116.92
|34.20
|19535.05
|2007
|2006.04.19 04:00
|sell
|1004
|0.20
|116.85
|117.55
|116.65
|2008
|2006.04.19 04:45
|sell
|1005
|0.40
|117.00
|117.60
|116.80
|2009
|2006.04.19 10:45
|sell
|1006
|0.80
|117.18
|117.68
|116.98
|2010
|2006.04.19 11:45
|t/p
|1006
|0.80
|116.98
|117.68
|116.98
|136.68
|19671.73
|2011
|2006.04.19 11:45
|close
|1005
|0.40
|117.06
|117.60
|116.80
|-20.50
|19651.23
|2012
|2006.04.19 12:00
|close
|1004
|0.20
|117.08
|117.55
|116.65
|-39.29
|19611.94
|2013
|2006.04.19 12:15
|sell
|1007
|0.20
|116.90
|117.60
|116.70
|2014
|2006.04.19 13:15
|sell
|1008
|0.40
|117.01
|117.61
|116.81
|2015
|2006.04.19 15:00
|sell
|1009
|0.80
|117.13
|117.63
|116.93
|2016
|2006.04.19 15:45
|sell
|1010
|1.60
|117.38
|117.78
|117.18
|2017
|2006.04.19 16:15
|s/l
|1007
|0.20
|117.60
|117.60
|116.70
|-118.99
|19492.95
|2018
|2006.04.19 16:15
|s/l
|1008
|0.40
|117.61
|117.61
|116.81
|-203.98
|19288.97
|2019
|2006.04.19 16:15
|s/l
|1009
|0.80
|117.63
|117.63
|116.93
|-339.96
|18949.01
|2020
|2006.04.19 16:15
|close
|1010
|1.60
|117.66
|117.78
|117.18
|-380.76
|18568.25
|2021
|2006.04.19 17:00
|buy
|1011
|0.20
|117.77
|117.07
|117.97
|2022
|2006.04.19 19:00
|buy
|1012
|0.40
|117.60
|117.00
|117.80
|2023
|2006.04.19 19:15
|buy
|1013
|0.80
|117.46
|116.96
|117.66
|2024
|2006.04.19 20:45
|buy
|1014
|1.60
|117.36
|116.96
|117.56
|2025
|2006.04.20 04:00
|close
|1014
|1.60
|117.47
|116.96
|117.56
|211.27
|18779.52
|2026
|2006.04.20 04:15
|close
|1013
|0.80
|117.54
|116.96
|117.66
|85.17
|18864.69
|2027
|2006.04.20 04:30
|close
|1012
|0.40
|117.47
|117.00
|117.80
|-28.91
|18835.78
|2028
|2006.04.20 04:45
|close
|1011
|0.20
|117.56
|117.07
|117.97
|-28.05
|18807.73
|2029
|2006.04.20 05:15
|sell
|1015
|0.20
|117.44
|118.14
|117.24
|2030
|2006.04.20 06:00
|sell
|1016
|0.40
|117.54
|118.14
|117.34
|2031
|2006.04.20 09:15
|sell
|1017
|0.80
|117.66
|118.16
|117.46
|2032
|2006.04.20 12:30
|close
|1017
|0.80
|117.53
|118.16
|117.46
|88.49
|18896.22
|2033
|2006.04.20 12:45
|close
|1016
|0.40
|117.61
|118.14
|117.34
|-23.81
|18872.41
|2034
|2006.04.20 13:00
|close
|1015
|0.20
|117.61
|118.14
|117.24
|-28.91
|18843.50
|2035
|2006.04.20 13:15
|sell
|1018
|0.20
|117.57
|118.27
|117.37
|2036
|2006.04.20 13:45
|sell
|1019
|0.40
|117.71
|118.31
|117.51
|2037
|2006.04.20 16:45
|t/p
|1019
|0.40
|117.51
|118.31
|117.51
|68.07
|18911.57
|2038
|2006.04.20 16:45
|close
|1018
|0.20
|117.53
|118.27
|117.37
|6.81
|18918.38
|2039
|2006.04.20 17:00
|sell
|1020
|0.20
|117.42
|118.12
|117.22
|2040
|2006.04.20 18:00
|sell
|1021
|0.40
|117.53
|118.13
|117.33
|2041
|2006.04.21 04:15
|sell
|1022
|0.80
|117.67
|118.17
|117.47
|2042
|2006.04.21 11:45
|t/p
|1022
|0.80
|117.47
|118.17
|117.47
|136.23
|19054.61
|2043
|2006.04.21 11:45
|close
|1021
|0.40
|117.45
|118.13
|117.33
|21.40
|19076.01
|2044
|2006.04.21 12:00
|close
|1020
|0.20
|117.36
|118.12
|117.22
|7.29
|19083.30
|2045
|2006.04.21 12:15
|sell
|1023
|0.20
|117.31
|118.01
|117.11
|2046
|2006.04.21 15:30
|t/p
|1023
|0.20
|117.11
|118.01
|117.11
|34.16
|19117.46
|2047
|2006.04.21 15:30
|sell
|1024
|0.20
|117.10
|117.80
|116.90
|2048
|2006.04.21 16:00
|t/p
|1024
|0.20
|116.90
|117.80
|116.90
|34.20
|19151.66
|2049
|2006.04.21 16:00
|sell
|1025
|0.20
|116.91
|117.61
|116.71
|2050
|2006.04.21 22:30
|t/p
|1025
|0.20
|116.71
|117.61
|116.71
|34.27
|19185.93
|2051
|2006.04.21 22:30
|sell
|1026
|0.20
|116.68
|117.38
|116.48
|2052
|2006.04.24 00:15
|t/p
|1026
|0.20
|116.48
|117.38
|116.48
|31.64
|19217.58
|2053
|2006.04.24 00:15
|sell
|1027
|0.20
|115.69
|116.39
|115.49
|2054
|2006.04.24 01:15
|t/p
|1027
|0.20
|115.49
|116.39
|115.49
|34.60
|19252.18
|2055
|2006.04.24 01:15
|sell
|1028
|0.20
|115.55
|116.25
|115.35
|2056
|2006.04.24 01:45
|sell
|1029
|0.40
|115.76
|116.36
|115.56
|2057
|2006.04.24 02:45
|sell
|1030
|0.80
|115.91
|116.41
|115.71
|2058
|2006.04.24 04:00
|t/p
|1030
|0.80
|115.71
|116.41
|115.71
|138.39
|19390.57
|2059
|2006.04.24 04:00
|close
|1029
|0.40
|115.62
|116.36
|115.56
|48.43
|19439.00
|2060
|2006.04.24 04:15
|close
|1028
|0.20
|115.72
|116.25
|115.35
|-29.38
|19409.62
|2061
|2006.04.24 08:00
|sell
|1031
|0.20
|115.71
|116.41
|115.51
|2062
|2006.04.24 10:00
|t/p
|1031
|0.20
|115.51
|116.41
|115.51
|34.69
|19444.31
|2063
|2006.04.24 10:00
|sell
|1032
|0.20
|115.29
|115.99
|115.09
|2064
|2006.04.24 10:15
|sell
|1033
|0.40
|115.42
|116.02
|115.22
|2065
|2006.04.24 10:30
|t/p
|1033
|0.40
|115.22
|116.02
|115.22
|69.46
|19513.77
|2066
|2006.04.24 10:45
|t/p
|1032
|0.20
|115.09
|115.99
|115.09
|34.82
|19548.59
|2067
|2006.04.24 10:45
|sell
|1034
|0.20
|114.87
|115.57
|114.67
|2068
|2006.04.24 11:15
|sell
|1035
|0.40
|115.00
|115.60
|114.80
|2069
|2006.04.24 11:45
|sell
|1036
|0.80
|115.13
|115.63
|114.93
|2070
|2006.04.24 12:15
|sell
|1037
|1.60
|115.27
|115.67
|115.07
|2071
|2006.04.24 13:15
|close
|1037
|1.60
|115.11
|115.67
|115.07
|222.40
|19770.99
|2072
|2006.04.24 13:30
|close
|1036
|0.80
|115.16
|115.63
|114.93
|-20.84
|19750.15
|2073
|2006.04.24 13:45
|close
|1035
|0.40
|115.05
|115.60
|114.80
|-17.38
|19732.77
|2074
|2006.04.24 14:00
|close
|1034
|0.20
|115.05
|115.57
|114.67
|-31.29
|19701.48
|2075
|2006.04.24 14:15
|sell
|1038
|0.20
|114.99
|115.69
|114.79
|2076
|2006.04.24 19:15
|t/p
|1038
|0.20
|114.79
|115.69
|114.79
|34.85
|19736.33
|2077
|2006.04.24 19:15
|sell
|1039
|0.20
|114.76
|115.46
|114.56
|2078
|2006.04.24 19:30
|t/p
|1039
|0.20
|114.56
|115.46
|114.56
|34.90
|19771.23
|2079
|2006.04.24 19:30
|sell
|1040
|0.20
|114.61
|115.31
|114.41
|2080
|2006.04.24 21:15
|t/p
|1040
|0.20
|114.41
|115.31
|114.41
|34.98
|19806.21
|2081
|2006.04.24 21:15
|sell
|1041
|0.20
|114.32
|115.02
|114.12
|2082
|2006.04.24 22:45
|sell
|1042
|0.40
|114.42
|115.02
|114.22
|2083
|2006.04.24 23:45
|sell
|1043
|0.80
|114.54
|115.04
|114.34
|2084
|2006.04.25 00:30
|sell
|1044
|1.60
|114.70
|115.10
|114.50
|2085
|2006.04.25 03:15
|t/p
|1044
|1.60
|114.50
|115.10
|114.50
|279.45
|20085.66
|2086
|2006.04.25 03:15
|close
|1043
|0.80
|114.51
|115.04
|114.34
|9.26
|20094.91
|2087
|2006.04.25 03:30
|close
|1042
|0.40
|114.36
|115.02
|114.22
|15.14
|20110.05
|2088
|2006.04.25 03:45
|close
|1041
|0.20
|114.42
|115.02
|114.12
|-20.41
|20089.64
|2089
|2006.04.25 04:00
|sell
|1045
|0.20
|114.37
|115.07
|114.17
|2090
|2006.04.25 04:15
|sell
|1046
|0.40
|114.51
|115.11
|114.31
|2091
|2006.04.25 08:45
|sell
|1047
|0.80
|114.68
|115.18
|114.48
|2092
|2006.04.25 10:00
|t/p
|1047
|0.80
|114.48
|115.18
|114.48
|139.80
|20229.44
|2093
|2006.04.25 10:00
|close
|1046
|0.40
|114.45
|115.11
|114.31
|20.97
|20250.41
|2094
|2006.04.25 10:15
|close
|1045
|0.20
|114.48
|115.07
|114.17
|-19.22
|20231.19
|2095
|2006.04.25 10:30
|sell
|1048
|0.20
|114.47
|115.17
|114.27
|2096
|2006.04.25 12:15
|sell
|1049
|0.40
|114.63
|115.23
|114.43
|2097
|2006.04.25 13:15
|sell
|1050
|0.80
|114.74
|115.24
|114.54
|2098
|2006.04.25 14:00
|close
|1050
|0.80
|114.56
|115.24
|114.54
|125.70
|20356.89
|2099
|2006.04.25 14:15
|close
|1049
|0.40
|114.61
|115.23
|114.43
|6.98
|20363.87
|2100
|2006.04.25 14:30
|close
|1048
|0.20
|114.66
|115.17
|114.27
|-33.14
|20330.73
|2101
|2006.04.25 14:45
|sell
|1051
|0.20
|114.60
|115.30
|114.40
|2102
|2006.04.25 15:15
|t/p
|1051
|0.20
|114.40
|115.30
|114.40
|34.95
|20365.68
|2103
|2006.04.25 15:15
|sell
|1052
|0.20
|114.40
|115.10
|114.20
|2104
|2006.04.25 15:30
|sell
|1053
|0.40
|114.55
|115.15
|114.35
|2105
|2006.04.25 17:00
|sell
|1054
|0.80
|114.66
|115.16
|114.46
|2106
|2006.04.25 17:15
|sell
|1055
|1.60
|114.82
|115.22
|114.62
|2107
|2006.04.25 18:15
|close
|1055
|1.60
|114.63
|115.22
|114.62
|265.20
|20630.88
|2108
|2006.04.25 18:30
|close
|1054
|0.80
|114.89
|115.16
|114.46
|-160.15
|20470.73
|2109
|2006.04.25 18:45
|close
|1053
|0.40
|114.93
|115.15
|114.35
|-132.25
|20338.48
|2110
|2006.04.25 19:00
|close
|1052
|0.20
|114.88
|115.10
|114.20
|-83.57
|20254.91
|2111
|2006.04.25 19:15
|sell
|1056
|0.20
|114.86
|115.56
|114.66
|2112
|2006.04.26 02:30
|sell
|1057
|0.40
|114.99
|115.59
|114.79
|2113
|2006.04.26 07:15
|sell
|1058
|0.80
|115.12
|115.62
|114.92
|2114
|2006.04.26 09:15
|close
|1058
|0.80
|114.99
|115.62
|114.92
|90.44
|20345.35
|2115
|2006.04.26 09:30
|close
|1057
|0.40
|115.00
|115.59
|114.79
|-3.48
|20341.87
|2116
|2006.04.26 09:45
|close
|1056
|0.20
|115.11
|115.56
|114.66
|-46.37
|20295.51
|2117
|2006.04.26 10:00
|sell
|1059
|0.20
|115.12
|115.82
|114.92
|2118
|2006.04.26 11:00
|sell
|1060
|0.40
|115.25
|115.85
|115.05
|2119
|2006.04.26 15:15
|t/p
|1060
|0.40
|115.05
|115.85
|115.05
|69.57
|20365.08
|2120
|2006.04.26 15:15
|close
|1059
|0.20
|115.00
|115.82
|114.92
|20.87
|20385.95
|2121
|2006.04.26 15:30
|sell
|1061
|0.20
|114.98
|115.68
|114.78
|2122
|2006.04.26 15:45
|sell
|1062
|0.40
|115.37
|115.97
|115.17
|2123
|2006.04.26 16:00
|t/p
|1062
|0.40
|115.17
|115.97
|115.17
|69.45
|20455.40
|2124
|2006.04.26 16:00
|sell
|1063
|0.40
|115.15
|115.75
|114.95
|2125
|2006.04.26 16:30
|t/p
|1063
|0.40
|114.95
|115.75
|114.95
|69.59
|20524.99
|2126
|2006.04.26 16:30
|close
|1061
|0.20
|114.97
|115.68
|114.78
|1.74
|20526.73
|2127
|2006.04.26 16:45
|sell
|1064
|0.20
|114.89
|115.59
|114.69
|2128
|2006.04.26 19:15
|t/p
|1064
|0.20
|114.69
|115.59
|114.69
|34.88
|20561.61
|2129
|2006.04.26 19:15
|sell
|1065
|0.20
|114.65
|115.35
|114.45
|2130
|2006.04.26 20:15
|sell
|1066
|0.40
|114.80
|115.40
|114.60
|2131
|2006.04.27 12:45
|t/p
|1066
|0.40
|114.60
|115.40
|114.60
|52.23
|20613.84
|2132
|2006.04.27 12:45
|close
|1065
|0.20
|114.64
|115.35
|114.45
|-7.04
|20606.80
|2133
|2006.04.27 13:00
|sell
|1067
|0.20
|114.61
|115.31
|114.41
|2134
|2006.04.27 13:15
|t/p
|1067
|0.20
|114.41
|115.31
|114.41
|34.96
|20641.76
|2135
|2006.04.27 13:15
|sell
|1068
|0.20
|114.37
|115.07
|114.17
|2136
|2006.04.27 13:45
|sell
|1069
|0.40
|114.55
|115.15
|114.35
|2137
|2006.04.27 14:45
|sell
|1070
|0.80
|114.78
|115.28
|114.58
|2138
|2006.04.27 15:15
|s/l
|1068
|0.20
|115.07
|115.07
|114.17
|-121.76
|20520.00
|2139
|2006.04.27 15:15
|s/l
|1069
|0.40
|115.15
|115.15
|114.35
|-208.73
|20311.27
|2140
|2006.04.27 15:15
|close
|1070
|0.80
|114.98
|115.28
|114.58
|-139.15
|20172.12
|2141
|2006.04.27 16:30
|sell
|1071
|0.20
|114.75
|115.45
|114.55
|2142
|2006.04.27 16:45
|sell
|1072
|0.40
|114.86
|115.46
|114.66
|2143
|2006.04.27 17:15
|t/p
|1071
|0.20
|114.55
|115.45
|114.55
|34.99
|20207.11
|2144
|2006.04.27 17:15
|t/p
|1072
|0.40
|114.66
|115.46
|114.66
|69.96
|20277.07
|2145
|2006.04.27 17:15
|sell
|1073
|0.20
|114.31
|115.01
|114.11
|2146
|2006.04.27 17:30
|t/p
|1073
|0.20
|114.11
|115.01
|114.11
|35.04
|20312.11
|2147
|2006.04.27 17:30
|sell
|1074
|0.20
|114.10
|114.80
|113.90
|2148
|2006.04.27 19:15
|t/p
|1074
|0.20
|113.90
|114.80
|113.90
|35.11
|20347.22
|2149
|2006.04.27 19:15
|sell
|1075
|0.20
|113.90
|114.60
|113.70
|2150
|2006.04.27 20:30
|sell
|1076
|0.40
|114.01
|114.61
|113.81
|2151
|2006.04.27 22:30
|sell
|1077
|0.80
|114.16
|114.66
|113.96
|2152
|2006.04.28 03:15
|sell
|1078
|1.60
|114.27
|114.67
|114.07
|2153
|2006.04.28 09:30
|close
|1078
|1.60
|114.12
|114.67
|114.07
|210.30
|20557.52
|2154
|2006.04.28 09:45
|close
|1077
|0.80
|114.34
|114.66
|113.96
|-137.64
|20419.88
|2155
|2006.04.28 10:00
|close
|1076
|0.40
|114.26
|114.61
|113.81
|-93.37
|20326.51
|2156
|2006.04.28 10:15
|close
|1075
|0.20
|114.29
|114.60
|113.70
|-71.18
|20255.33
|2157
|2006.04.28 11:45
|sell
|1079
|0.20
|114.17
|114.87
|113.97
|2158
|2006.04.28 14:30
|sell
|1080
|0.40
|114.29
|114.89
|114.09
|2159
|2006.04.28 15:45
|t/p
|1080
|0.40
|114.09
|114.89
|114.09
|70.01
|20325.34
|2160
|2006.04.28 15:45
|close
|1079
|0.20
|114.26
|114.87
|113.97
|-15.75
|20309.59
|2161
|2006.04.28 16:30
|sell
|1081
|0.20
|114.22
|114.92
|114.02
|2162
|2006.04.28 17:00
|t/p
|1081
|0.20
|114.02
|114.92
|114.02
|35.05
|20344.64
|2163
|2006.04.28 17:00
|sell
|1082
|0.20
|114.07
|114.77
|113.87
|2164
|2006.04.28 17:45
|sell
|1083
|0.40
|114.19
|114.79
|113.99
|2165
|2006.04.28 18:15
|t/p
|1082
|0.20
|113.87
|114.77
|113.87
|35.15
|20379.79
|2166
|2006.04.28 18:15
|t/p
|1083
|0.40
|113.99
|114.79
|113.99
|70.30
|20450.09
|2167
|2006.04.28 18:15
|sell
|1084
|0.20
|113.78
|114.48
|113.58
|2168
|2006.04.28 18:45
|sell
|1085
|0.40
|113.90
|114.50
|113.70
|2169
|2006.04.28 19:15
|t/p
|1085
|0.40
|113.70
|114.50
|113.70
|70.34
|20520.43
|2170
|2006.04.28 19:15
|close
|1084
|0.20
|113.74
|114.48
|113.58
|7.03
|20527.46
|2171
|2006.04.28 19:30
|sell
|1086
|0.20
|113.75
|114.45
|113.55
|2172
|2006.04.28 22:45
|sell
|1087
|0.40
|113.86
|114.46
|113.66
|2173
|2006.05.01 00:15
|close
|1087
|0.40
|113.67
|114.46
|113.66
|61.01
|20588.47
|2174
|2006.05.01 00:30
|close
|1086
|0.20
|113.69
|114.45
|113.55
|7.63
|20596.10
|2175
|2006.05.01 00:45
|sell
|1088
|0.20
|113.65
|114.35
|113.45
|2176
|2006.05.01 03:15
|sell
|1089
|0.40
|113.76
|114.36
|113.56
|2177
|2006.05.01 04:15
|close
|1089
|0.40
|113.57
|114.36
|113.56
|66.92
|20663.02
|2178
|2006.05.01 04:30
|close
|1088
|0.20
|113.54
|114.35
|113.45
|19.38
|20682.40
|2179
|2006.05.01 04:45
|sell
|1090
|0.20
|113.55
|114.25
|113.35
|2180
|2006.05.01 05:30
|t/p
|1090
|0.20
|113.35
|114.25
|113.35
|35.34
|20717.74
|2181
|2006.05.01 05:30
|sell
|1091
|0.20
|113.16
|113.86
|112.96
|2182
|2006.05.01 11:45
|sell
|1092
|0.40
|113.27
|113.87
|113.07
|2183
|2006.05.01 14:30
|t/p
|1092
|0.40
|113.07
|113.87
|113.07
|70.76
|20788.50
|2184
|2006.05.01 14:30
|close
|1091
|0.20
|113.05
|113.86
|112.96
|19.46
|20807.96
|2185
|2006.05.01 14:45
|sell
|1093
|0.20
|113.06
|113.76
|112.86
|2186
|2006.05.01 15:30
|sell
|1094
|0.40
|113.18
|113.78
|112.98
|2187
|2006.05.01 15:45
|t/p
|1093
|0.20
|112.86
|113.76
|112.86
|35.43
|20843.39
|2188
|2006.05.01 15:45
|t/p
|1094
|0.40
|112.98
|113.78
|112.98
|70.85
|20914.24
|2189
|2006.05.01 15:45
|sell
|1095
|0.20
|112.89
|113.59
|112.69
|2190
|2006.05.01 16:00
|t/p
|1095
|0.20
|112.69
|113.59
|112.69
|35.49
|20949.73
|2191
|2006.05.01 16:00
|sell
|1096
|0.20
|112.67
|113.37
|112.47
|2192
|2006.05.01 16:45
|t/p
|1096
|0.20
|112.47
|113.37
|112.47
|35.55
|20985.28
|2193
|2006.05.01 16:45
|sell
|1097
|0.20
|112.47
|113.17
|112.27
|2194
|2006.05.01 17:00
|sell
|1098
|0.40
|112.59
|113.19
|112.39
|2195
|2006.05.01 17:15
|sell
|1099
|0.80
|113.00
|113.50
|112.80
|2196
|2006.05.01 17:30
|t/p
|1099
|0.80
|112.80
|113.50
|112.80
|142.01
|21127.29
|2197
|2006.05.01 17:45
|sell
|1100
|0.80
|112.77
|113.27
|112.57
|2198
|2006.05.01 18:00
|sell
|1101
|1.60
|112.99
|113.39
|112.79
|2199
|2006.05.01 18:45
|s/l
|1097
|0.20
|113.17
|113.17
|112.27
|-123.69
|21003.60
|2200
|2006.05.01 18:45
|close
|1101
|1.60
|113.19
|113.39
|112.79
|-282.71
|20720.89
|2201
|2006.05.01 19:00
|s/l
|1098
|0.40
|113.19
|113.19
|112.39
|-212.20
|20508.69
|2202
|2006.05.01 19:00
|close
|1100
|0.80
|113.10
|113.27
|112.57
|-233.42
|20275.27
|2203
|2006.05.01 23:00
|sell
|1102
|0.20
|113.26
|113.96
|113.06
|2204
|2006.05.02 00:00
|sell
|1103
|0.40
|113.37
|113.97
|113.17
|2205
|2006.05.02 00:45
|sell
|1104
|0.80
|113.53
|114.03
|113.33
|2206
|2006.05.02 01:15
|sell
|1105
|1.60
|113.70
|114.10
|113.50
|2207
|2006.05.02 10:00
|s/l
|1102
|0.20
|113.96
|113.96
|113.06
|-125.82
|20149.46
|2208
|2006.05.02 10:00
|s/l
|1103
|0.40
|113.97
|113.97
|113.17
|-210.65
|19938.81
|2209
|2006.05.02 10:00
|s/l
|1104
|0.80
|114.03
|114.03
|113.33
|-351.09
|19587.72
|2210
|2006.05.02 10:00
|close
|1105
|1.60
|113.93
|114.10
|113.50
|-323.01
|19264.71
|2211
|2006.05.02 10:45
|sell
|1106
|0.20
|113.77
|114.47
|113.57
|2212
|2006.05.02 11:45
|t/p
|1106
|0.20
|113.57
|114.47
|113.57
|35.23
|19299.94
|2213
|2006.05.02 11:45
|sell
|1107
|0.20
|113.51
|114.21
|113.31
|2214
|2006.05.02 14:15
|sell
|1108
|0.40
|113.73
|114.33
|113.53
|2215
|2006.05.02 15:15
|t/p
|1108
|0.40
|113.53
|114.33
|113.53
|70.51
|19370.45
|2216
|2006.05.02 15:15
|close
|1107
|0.20
|113.45
|114.21
|113.31
|10.58
|19381.03
|2217
|2006.05.02 15:30
|sell
|1109
|0.20
|113.24
|113.94
|113.04
|2218
|2006.05.02 16:00
|sell
|1110
|0.40
|113.45
|114.05
|113.25
|2219
|2006.05.02 16:15
|sell
|1111
|0.80
|113.59
|114.09
|113.39
|2220
|2006.05.02 16:45
|close
|1111
|0.80
|113.45
|114.09
|113.39
|98.72
|19479.75
|2221
|2006.05.02 17:00
|close
|1110
|0.40
|113.46
|114.05
|113.25
|-3.53
|19476.22
|2222
|2006.05.02 17:15
|close
|1109
|0.20
|113.56
|113.94
|113.04
|-56.36
|19419.86
|2223
|2006.05.02 17:45
|sell
|1112
|0.20
|113.27
|113.97
|113.07
|2224
|2006.05.02 19:15
|sell
|1113
|0.40
|113.43
|114.03
|113.23
|2225
|2006.05.02 20:00
|sell
|1114
|0.80
|113.56
|114.06
|113.36
|2226
|2006.05.02 20:45
|t/p
|1114
|0.80
|113.36
|114.06
|113.36
|141.16
|19561.02
|2227
|2006.05.02 20:45
|close
|1113
|0.40
|113.34
|114.03
|113.23
|31.76
|19592.78
|2228
|2006.05.02 21:00
|close
|1112
|0.20
|113.33
|113.97
|113.07
|-10.59
|19582.19
|2229
|2006.05.02 21:15
|sell
|1115
|0.20
|113.30
|114.00
|113.10
|2230
|2006.05.03 01:00
|sell
|1116
|0.40
|113.41
|114.01
|113.21
|2231
|2006.05.03 04:30
|t/p
|1116
|0.40
|113.21
|114.01
|113.21
|70.68
|19652.87
|2232
|2006.05.03 04:30
|close
|1115
|0.20
|113.19
|114.00
|113.10
|16.51
|19669.38
|2233
|2006.05.03 04:45
|sell
|1117
|0.20
|113.21
|113.91
|113.01
|2234
|2006.05.03 09:30
|t/p
|1117
|0.20
|113.01
|113.91
|113.01
|35.39
|19704.77
|2235
|2006.05.03 09:30
|sell
|1118
|0.20
|113.01
|113.71
|112.81
|2236
|2006.05.03 10:30
|sell
|1119
|0.40
|113.14
|113.74
|112.94
|2237
|2006.05.03 11:00
|sell
|1120
|0.80
|113.30
|113.80
|113.10
|2238
|2006.05.03 13:00
|sell
|1121
|1.60
|113.49
|113.89
|113.29
|2239
|2006.05.03 17:15
|s/l
|1118
|0.20
|113.71
|113.71
|112.81
|-123.25
|19581.52
|2240
|2006.05.03 17:15
|close
|1121
|1.60
|113.59
|113.89
|113.29
|-140.86
|19440.66
|2241
|2006.05.03 17:30
|close
|1120
|0.80
|113.52
|113.80
|113.10
|-155.04
|19285.62
|2242
|2006.05.03 17:45
|s/l
|1119
|0.40
|113.74
|113.74
|112.94
|-211.08
|19074.54
|2243
|2006.05.03 18:15
|sell
|1122
|0.20
|113.43
|114.13
|113.23
|2244
|2006.05.03 20:30
|sell
|1123
|0.40
|113.67
|114.27
|113.47
|2245
|2006.05.04 02:00
|sell
|1124
|0.80
|113.80
|114.30
|113.60
|2246
|2006.05.04 07:00
|sell
|1125
|1.60
|113.93
|114.33
|113.73
|2247
|2006.05.04 07:30
|s/l
|1122
|0.20
|114.13
|114.13
|113.23
|-131.49
|18943.05
|2248
|2006.05.04 07:30
|close
|1125
|1.60
|114.09
|114.33
|113.73
|-224.38
|18718.67
|2249
|2006.05.04 07:45
|close
|1124
|0.80
|113.93
|114.30
|113.60
|-91.28
|18627.39
|2250
|2006.05.04 08:00
|close
|1123
|0.40
|113.98
|114.27
|113.47
|-126.35
|18501.05
|2251
|2006.05.04 08:15
|sell
|1126
|0.20
|113.91
|114.61
|113.71
|2252
|2006.05.04 09:30
|sell
|1127
|0.40
|114.08
|114.68
|113.88
|2253
|2006.05.04 11:00
|t/p
|1127
|0.40
|113.88
|114.68
|113.88
|70.27
|18571.32
|2254
|2006.05.04 11:00
|close
|1126
|0.20
|113.85
|114.61
|113.71
|10.54
|18581.86
|2255
|2006.05.04 11:15
|sell
|1128
|0.20
|113.91
|114.61
|113.71
|2256
|2006.05.04 11:30
|sell
|1129
|0.40
|114.01
|114.61
|113.81
|2257
|2006.05.04 16:15
|t/p
|1129
|0.40
|113.81
|114.61
|113.81
|70.32
|18652.18
|2258
|2006.05.04 16:15
|close
|1128
|0.20
|113.76
|114.61
|113.71
|26.37
|18678.55
|2259
|2006.05.04 16:30
|sell
|1130
|0.20
|113.75
|114.45
|113.55
|2260
|2006.05.04 17:30
|t/p
|1130
|0.20
|113.55
|114.45
|113.55
|35.22
|18713.77
|2261
|2006.05.04 17:30
|sell
|1131
|0.20
|113.54
|114.24
|113.34
|2262
|2006.05.04 18:45
|t/p
|1131
|0.20
|113.34
|114.24
|113.34
|35.28
|18749.05
|2263
|2006.05.04 18:45
|sell
|1132
|0.20
|113.32
|114.02
|113.12
|2264
|2006.05.04 19:00
|sell
|1133
|0.40
|113.45
|114.05
|113.25
|2265
|2006.05.04 19:15
|sell
|1134
|0.80
|113.56
|114.06
|113.36
|2266
|2006.05.04 20:45
|sell
|1135
|1.60
|113.70
|114.10
|113.50
|2267
|2006.05.04 21:15
|t/p
|1135
|1.60
|113.50
|114.10
|113.50
|281.71
|19030.76
|2268
|2006.05.04 21:15
|close
|1134
|0.80
|113.59
|114.06
|113.36
|-21.13
|19009.63
|2269
|2006.05.04 21:30
|close
|1133
|0.40
|113.52
|114.05
|113.25
|-24.67
|18984.96
|2270
|2006.05.04 21:45
|close
|1132
|0.20
|113.47
|114.02
|113.12
|-26.44
|18958.52
|2271
|2006.05.04 22:00
|sell
|1136
|0.20
|113.47
|114.17
|113.27
|2272
|2006.05.04 23:00
|sell
|1137
|0.40
|113.60
|114.20
|113.40
|2273
|2006.05.05 06:00
|sell
|1138
|0.80
|113.71
|114.21
|113.51
|2274
|2006.05.05 11:45
|sell
|1139
|1.60
|113.82
|114.22
|113.62
|2275
|2006.05.05 15:45
|t/p
|1137
|0.40
|113.40
|114.20
|113.40
|64.66
|19023.18
|2276
|2006.05.05 15:45
|t/p
|1138
|0.80
|113.51
|114.21
|113.51
|141.02
|19164.20
|2277
|2006.05.05 15:45
|t/p
|1139
|1.60
|113.62
|114.22
|113.62
|282.04
|19446.24
|2278
|2006.05.05 15:45
|close
|1136
|0.20
|113.46
|114.17
|113.27
|-1.17
|19445.07
|2279
|2006.05.05 16:00
|sell
|1140
|0.20
|113.37
|114.07
|113.17
|2280
|2006.05.05 16:15
|t/p
|1140
|0.20
|113.17
|114.07
|113.17
|35.41
|19480.48
|2281
|2006.05.05 16:15
|sell
|1141
|0.20
|112.94
|113.64
|112.74
|2282
|2006.05.05 16:30
|t/p
|1141
|0.20
|112.74
|113.64
|112.74
|35.50
|19515.98
|2283
|2006.05.05 16:30
|sell
|1142
|0.20
|112.65
|113.35
|112.45
|2284
|2006.05.05 16:45
|sell
|1143
|0.40
|112.78
|113.38
|112.58
|2285
|2006.05.05 17:15
|t/p
|1143
|0.40
|112.58
|113.38
|112.58
|71.13
|19587.11
|2286
|2006.05.05 17:15
|close
|1142
|0.20
|112.47
|113.35
|112.45
|32.01
|19619.12
|2287
|2006.05.05 17:30
|sell
|1144
|0.20
|112.37
|113.07
|112.17
|2288
|2006.05.05 19:15
|sell
|1145
|0.40
|112.49
|113.09
|112.29
|2289
|2006.05.08 00:15
|t/p
|1144
|0.20
|112.17
|113.07
|112.17
|32.78
|19651.90
|2290
|2006.05.08 00:15
|t/p
|1145
|0.40
|112.29
|113.09
|112.29
|65.56
|19717.46
|2291
|2006.05.08 00:15
|sell
|1146
|0.20
|112.00
|112.70
|111.80
|2292
|2006.05.08 02:15
|sell
|1147
|0.40
|112.13
|112.73
|111.93
|2293
|2006.05.08 02:45
|close
|1147
|0.40
|111.97
|112.73
|111.93
|57.16
|19774.62
|2294
|2006.05.08 03:00
|close
|1146
|0.20
|112.11
|112.70
|111.80
|-19.62
|19755.00
|2295
|2006.05.08 04:00
|sell
|1148
|0.20
|111.80
|112.50
|111.60
|2296
|2006.05.08 10:15
|t/p
|1148
|0.20
|111.60
|112.50
|111.60
|35.88
|19790.88
|2297
|2006.05.08 10:15
|sell
|1149
|0.20
|111.46
|112.16
|111.26
|2298
|2006.05.08 11:15
|t/p
|1149
|0.20
|111.26
|112.16
|111.26
|35.97
|19826.85
|2299
|2006.05.08 11:15
|sell
|1150
|0.20
|111.20
|111.90
|111.00
|2300
|2006.05.08 16:45
|sell
|1151
|0.40
|111.41
|112.01
|111.21
|2301
|2006.05.08 17:15
|sell
|1152
|0.80
|111.63
|112.13
|111.43
|2302
|2006.05.08 17:45
|t/p
|1152
|0.80
|111.43
|112.13
|111.43
|143.52
|19970.37
|2303
|2006.05.08 17:45
|close
|1151
|0.40
|111.48
|112.01
|111.21
|-25.12
|19945.25
|2304
|2006.05.08 18:00
|close
|1150
|0.20
|111.48
|111.90
|111.00
|-50.23
|19895.02
|2305
|2006.05.08 18:15
|sell
|1153
|0.20
|111.53
|112.23
|111.33
|2306
|2006.05.08 19:45
|sell
|1154
|0.40
|111.68
|112.28
|111.48
|2307
|2006.05.09 03:30
|t/p
|1154
|0.40
|111.48
|112.28
|111.48
|65.94
|19960.96
|2308
|2006.05.09 03:30
|close
|1153
|0.20
|111.43
|112.23
|111.33
|15.02
|19975.98
|2309
|2006.05.09 03:45
|sell
|1155
|0.20
|111.35
|112.05
|111.15
|2310
|2006.05.09 04:45
|sell
|1156
|0.40
|111.47
|112.07
|111.27
|2311
|2006.05.09 05:00
|sell
|1157
|0.80
|111.62
|112.12
|111.42
|2312
|2006.05.09 05:30
|sell
|1158
|1.60
|111.81
|112.21
|111.61
|2313
|2006.05.09 07:30
|close
|1158
|1.60
|111.64
|112.21
|111.61
|243.64
|20219.62
|2314
|2006.05.09 07:45
|close
|1157
|0.80
|111.64
|112.12
|111.42
|-14.33
|20205.29
|2315
|2006.05.09 08:00
|close
|1156
|0.40
|111.65
|112.07
|111.27
|-64.49
|20140.80
|2316
|2006.05.09 08:15
|close
|1155
|0.20
|111.65
|112.05
|111.15
|-53.74
|20087.06
|2317
|2006.05.09 08:30
|sell
|1159
|0.20
|111.56
|112.26
|111.36
|2318
|2006.05.09 08:45
|sell
|1160
|0.40
|111.68
|112.28
|111.48
|2319
|2006.05.09 09:45
|sell
|1161
|0.80
|111.79
|112.29
|111.59
|2320
|2006.05.09 12:00
|close
|1161
|0.80
|111.64
|112.29
|111.59
|107.49
|20194.55
|2321
|2006.05.09 12:15
|close
|1160
|0.40
|111.70
|112.28
|111.48
|-7.16
|20187.39
|2322
|2006.05.09 12:30
|close
|1159
|0.20
|111.63
|112.26
|111.36
|-12.54
|20174.85
|2323
|2006.05.09 12:45
|sell
|1162
|0.20
|111.54
|112.24
|111.34
|2324
|2006.05.09 13:15
|sell
|1163
|0.40
|111.72
|112.32
|111.52
|2325
|2006.05.09 14:15
|t/p
|1163
|0.40
|111.52
|112.32
|111.52
|71.74
|20246.59
|2326
|2006.05.09 14:15
|close
|1162
|0.20
|111.52
|112.24
|111.34
|3.59
|20250.18
|2327
|2006.05.09 14:30
|sell
|1164
|0.20
|111.46
|112.16
|111.26
|2328
|2006.05.09 17:15
|t/p
|1164
|0.20
|111.26
|112.16
|111.26
|35.97
|20286.15
|2329
|2006.05.09 17:15
|sell
|1165
|0.20
|111.17
|111.87
|110.97
|2330
|2006.05.09 17:30
|t/p
|1165
|0.20
|110.97
|111.87
|110.97
|36.03
|20322.18
|2331
|2006.05.09 17:30
|sell
|1166
|0.20
|110.99
|111.69
|110.79
|2332
|2006.05.09 17:45
|sell
|1167
|0.40
|111.16
|111.76
|110.96
|2333
|2006.05.09 18:45
|sell
|1168
|0.80
|111.26
|111.76
|111.06
|2334
|2006.05.09 23:00
|close
|1168
|0.80
|111.14
|111.76
|111.06
|86.38
|20408.56
|2335
|2006.05.09 23:15
|close
|1167
|0.40
|111.11
|111.76
|110.96
|18.00
|20426.56
|2336
|2006.05.09 23:30
|close
|1166
|0.20
|111.15
|111.69
|110.79
|-28.79
|20397.77
|2337
|2006.05.09 23:45
|sell
|1169
|0.20
|111.05
|111.75
|110.85
|2338
|2006.05.10 03:30
|sell
|1170
|0.40
|111.16
|111.76
|110.96
|2339
|2006.05.10 07:00
|t/p
|1170
|0.40
|110.96
|111.76
|110.96
|72.13
|20469.90
|2340
|2006.05.10 07:00
|close
|1169
|0.20
|110.91
|111.75
|110.85
|22.32
|20492.23
|2341
|2006.05.10 07:15
|sell
|1171
|0.20
|111.01
|111.71
|110.81
|2342
|2006.05.10 10:00
|t/p
|1171
|0.20
|110.81
|111.71
|110.81
|36.10
|20528.33
|2343
|2006.05.10 10:00
|sell
|1172
|0.20
|110.76
|111.46
|110.56
|2344
|2006.05.10 11:30
|sell
|1173
|0.40
|110.89
|111.49
|110.69
|2345
|2006.05.10 12:00
|t/p
|1173
|0.40
|110.69
|111.49
|110.69
|72.33
|20600.66
|2346
|2006.05.10 12:00
|close
|1172
|0.20
|110.61
|111.46
|110.56
|27.12
|20627.78
|2347
|2006.05.10 12:30
|sell
|1174
|0.20
|110.49
|111.19
|110.29
|2348
|2006.05.10 15:30
|sell
|1175
|0.40
|110.62
|111.22
|110.42
|2349
|2006.05.10 20:15
|t/p
|1175
|0.40
|110.42
|111.22
|110.42
|72.42
|20700.20
|2350
|2006.05.10 20:15
|close
|1174
|0.20
|110.46
|111.19
|110.29
|5.43
|20705.63
|2351
|2006.05.10 20:30
|sell
|1176
|0.20
|110.40
|111.10
|110.20
|2352
|2006.05.10 21:30
|sell
|1177
|0.40
|110.60
|111.20
|110.40
|2353
|2006.05.10 21:45
|t/p
|1176
|0.20
|110.20
|111.10
|110.20
|36.27
|20741.90
|2354
|2006.05.10 21:45
|t/p
|1177
|0.40
|110.40
|111.20
|110.40
|72.55
|20814.45
|2355
|2006.05.10 21:45
|sell
|1178
|0.20
|110.23
|110.93
|110.03
|2356
|2006.05.10 23:15
|sell
|1179
|0.40
|110.41
|111.01
|110.21
|2357
|2006.05.11 01:00
|sell
|1180
|0.80
|110.58
|111.08
|110.38
|2358
|2006.05.11 01:45
|sell
|1181
|1.60
|110.75
|111.15
|110.55
|2359
|2006.05.11 02:45
|s/l
|1178
|0.20
|110.93
|110.93
|110.03
|-134.81
|20679.64
|2360
|2006.05.11 02:45
|s/l
|1179
|0.40
|111.01
|111.01
|110.21
|-233.62
|20446.02
|2361
|2006.05.11 02:45
|s/l
|1180
|0.80
|111.08
|111.08
|110.38
|-360.10
|20085.92
|2362
|2006.05.11 02:45
|close
|1181
|1.60
|111.08
|111.15
|110.55
|-475.33
|19610.59
|2363
|2006.05.11 03:45
|sell
|1182
|0.20
|111.08
|111.78
|110.88
|2364
|2006.05.11 04:15
|sell
|1183
|0.40
|111.23
|111.83
|111.03
|2365
|2006.05.11 10:15
|t/p
|1182
|0.20
|110.88
|111.78
|110.88
|36.00
|19646.59
|2366
|2006.05.11 10:15
|t/p
|1183
|0.40
|111.03
|111.83
|111.03
|72.00
|19718.59
|2367
|2006.05.11 10:15
|sell
|1184
|0.20
|111.08
|111.78
|110.88
|2368
|2006.05.11 10:30
|sell
|1185
|0.40
|111.41
|112.01
|111.21
|2369
|2006.05.11 13:45
|t/p
|1185
|0.40
|111.21
|112.01
|111.21
|71.96
|19790.55
|2370
|2006.05.11 13:45
|close
|1184
|0.20
|111.18
|111.78
|110.88
|-17.99
|19772.56
|2371
|2006.05.11 14:00
|sell
|1186
|0.20
|111.13
|111.83
|110.93
|2372
|2006.05.11 14:30
|sell
|1187
|0.40
|111.26
|111.86
|111.06
|2373
|2006.05.11 15:30
|t/p
|1187
|0.40
|111.06
|111.86
|111.06
|72.02
|19844.58
|2374
|2006.05.11 15:30
|close
|1186
|0.20
|111.08
|111.83
|110.93
|9.00
|19853.58
|2375
|2006.05.11 15:45
|sell
|1188
|0.20
|110.79
|111.49
|110.59
|2376
|2006.05.11 16:00
|sell
|1189
|0.40
|111.01
|111.61
|110.81
|2377
|2006.05.11 16:45
|sell
|1190
|0.80
|111.12
|111.62
|110.92
|2378
|2006.05.11 17:15
|t/p
|1190
|0.80
|110.92
|111.62
|110.92
|144.22
|19997.80
|2379
|2006.05.11 17:15
|close
|1189
|0.40
|110.94
|111.61
|110.81
|25.24
|20023.04
|2380
|2006.05.11 17:30
|close
|1188
|0.20
|110.88
|111.49
|110.59
|-16.23
|20006.81
|2381
|2006.05.11 17:45
|sell
|1191
|0.20
|110.62
|111.32
|110.42
|2382
|2006.05.11 18:45
|t/p
|1191
|0.20
|110.42
|111.32
|110.42
|36.27
|20043.08
|2383
|2006.05.11 18:45
|sell
|1192
|0.20
|110.24
|110.94
|110.04
|2384
|2006.05.11 20:45
|sell
|1193
|0.40
|110.39
|110.99
|110.19
|2385
|2006.05.11 22:15
|sell
|1194
|0.80
|110.59
|111.09
|110.39
|2386
|2006.05.12 00:00
|sell
|1195
|1.60
|110.71
|111.11
|110.51
|2387
|2006.05.12 01:45
|close
|1195
|1.60
|110.52
|111.11
|110.51
|275.06
|20318.14
|2388
|2006.05.12 02:00
|close
|1194
|0.80
|110.49
|111.09
|110.39
|60.70
|20378.84
|2389
|2006.05.12 02:15
|close
|1193
|0.40
|110.39
|110.99
|110.19
|-5.85
|20372.99
|2390
|2006.05.12 02:30
|close
|1192
|0.20
|110.34
|110.94
|110.04
|-21.06
|20351.93
|2391
|2006.05.12 02:45
|sell
|1196
|0.20
|110.20
|110.90
|110.00
|2392
|2006.05.12 03:15
|t/p
|1196
|0.20
|110.00
|110.90
|110.00
|36.34
|20388.27
|2393
|2006.05.12 03:15
|sell
|1197
|0.20
|110.03
|110.73
|109.83
|2394
|2006.05.12 03:30
|sell
|1198
|0.40
|110.18
|110.78
|109.98
|2395
|2006.05.12 04:00
|sell
|1199
|0.80
|110.33
|110.83
|110.13
|2396
|2006.05.12 07:45
|close
|1199
|0.80
|110.19
|110.83
|110.13
|101.64
|20489.91
|2397
|2006.05.12 08:00
|close
|1198
|0.40
|110.18
|110.78
|109.98
|0.00
|20489.91
|2398
|2006.05.12 08:15
|close
|1197
|0.20
|110.18
|110.73
|109.83
|-27.23
|20462.68
|2399
|2006.05.12 08:30
|sell
|1200
|0.20
|110.13
|110.83
|109.93
|2400
|2006.05.12 10:30
|t/p
|1200
|0.20
|109.93
|110.83
|109.93
|36.43
|20499.11
|2401
|2006.05.12 10:30
|sell
|1201
|0.20
|109.79
|110.49
|109.59
|2402
|2006.05.12 12:15
|t/p
|1201
|0.20
|109.59
|110.49
|109.59
|36.50
|20535.61
|2403
|2006.05.12 12:15
|sell
|1202
|0.20
|109.56
|110.26
|109.36
|2404
|2006.05.12 12:45
|t/p
|1202
|0.20
|109.36
|110.26
|109.36
|36.56
|20572.17
|2405
|2006.05.12 12:45
|sell
|1203
|0.20
|109.38
|110.08
|109.18
|2406
|2006.05.12 13:00
|sell
|1204
|0.40
|109.58
|110.18
|109.38
|2407
|2006.05.12 15:00
|sell
|1205
|0.80
|109.68
|110.18
|109.48
|2408
|2006.05.12 15:45
|s/l
|1203
|0.20
|110.08
|110.08
|109.18
|-127.48
|20444.69
|2409
|2006.05.12 15:45
|close
|1205
|0.80
|109.82
|110.18
|109.48
|-101.99
|20342.70
|2410
|2006.05.12 16:00
|close
|1204
|0.40
|109.60
|110.18
|109.38
|-7.30
|20335.40
|2411
|2006.05.12 18:15
|sell
|1206
|0.20
|110.21
|110.91
|110.01
|2412
|2006.05.12 18:30
|sell
|1207
|0.40
|110.46
|111.06
|110.26
|2413
|2006.05.12 20:15
|t/p
|1207
|0.40
|110.26
|111.06
|110.26
|72.55
|20407.95
|2414
|2006.05.12 20:15
|close
|1206
|0.20
|110.27
|110.91
|110.01
|-10.88
|20397.07
|2415
|2006.05.12 20:30
|sell
|1208
|0.20
|110.24
|110.94
|110.04
|2416
|2006.05.12 23:00
|t/p
|1208
|0.20
|110.04
|110.94
|110.04
|36.35
|20433.42
|2417
|2006.05.12 23:00
|sell
|1209
|0.20
|110.02
|110.72
|109.82
|2418
|2006.05.15 00:15
|t/p
|1209
|0.20
|109.82
|110.72
|109.82
|33.57
|20467.00
|2419
|2006.05.15 00:15
|sell
|1210
|0.20
|109.56
|110.26
|109.36
|2420
|2006.05.15 03:15
|sell
|1211
|0.40
|109.69
|110.29
|109.49
|2421
|2006.05.15 03:45
|sell
|1212
|0.80
|109.87
|110.37
|109.67
|2422
|2006.05.15 04:30
|t/p
|1210
|0.20
|109.36
|110.26
|109.36
|36.57
|20503.57
|2423
|2006.05.15 04:30
|t/p
|1211
|0.40
|109.49
|110.29
|109.49
|73.14
|20576.71
|2424
|2006.05.15 04:30
|t/p
|1212
|0.80
|109.67
|110.37
|109.67
|146.28
|20722.99
|2425
|2006.05.15 04:30
|sell
|1213
|0.20
|109.35
|110.05
|109.15
|2426
|2006.05.15 04:45
|sell
|1214
|0.40
|109.64
|110.24
|109.44
|2427
|2006.05.15 09:30
|sell
|1215
|0.80
|109.78
|110.28
|109.58
|2428
|2006.05.15 11:15
|s/l
|1213
|0.20
|110.05
|110.05
|109.15
|-126.97
|20596.02
|2429
|2006.05.15 11:15
|s/l
|1214
|0.40
|110.24
|110.24
|109.44
|-217.66
|20378.36
|2430
|2006.05.15 11:15
|s/l
|1215
|0.80
|110.28
|110.28
|109.58
|-362.78
|20015.58
|2431
|2006.05.15 12:15
|sell
|1216
|0.20
|110.19
|110.89
|109.99
|2432
|2006.05.15 13:00
|t/p
|1216
|0.20
|109.99
|110.89
|109.99
|36.37
|20051.95
|2433
|2006.05.15 13:00
|sell
|1217
|0.20
|109.94
|110.64
|109.74
|2434
|2006.05.15 13:30
|sell
|1218
|0.40
|110.04
|110.64
|109.84
|2435
|2006.05.15 13:45
|sell
|1219
|0.80
|110.27
|110.77
|110.07
|2436
|2006.05.15 15:30
|t/p
|1219
|0.80
|110.07
|110.77
|110.07
|145.35
|20197.30
|2437
|2006.05.15 15:30
|close
|1218
|0.40
|110.08
|110.64
|109.84
|-14.53
|20182.77
|2438
|2006.05.15 15:45
|close
|1217
|0.20
|110.07
|110.64
|109.74
|-23.62
|20159.15
|2439
|2006.05.15 16:00
|sell
|1220
|0.20
|110.03
|110.73
|109.83
|2440
|2006.05.15 16:15
|sell
|1221
|0.40
|110.27
|110.87
|110.07
|2441
|2006.05.15 20:00
|sell
|1222
|0.80
|110.43
|110.93
|110.23
|2442
|2006.05.15 20:45
|t/p
|1222
|0.80
|110.23
|110.93
|110.23
|145.19
|20304.34
|2443
|2006.05.15 20:45
|close
|1221
|0.40
|110.20
|110.87
|110.07
|25.41
|20329.75
|2444
|2006.05.15 21:00
|close
|1220
|0.20
|110.29
|110.73
|109.83
|-47.15
|20282.60
|2445
|2006.05.15 21:15
|sell
|1223
|0.20
|110.23
|110.93
|110.03
|2446
|2006.05.15 23:00
|sell
|1224
|0.40
|110.35
|110.95
|110.15
|2447
|2006.05.15 23:15
|sell
|1225
|0.80
|110.48
|110.98
|110.28
|2448
|2006.05.16 01:15
|sell
|1226
|1.60
|110.63
|111.03
|110.43
|2449
|2006.05.16 03:30
|t/p
|1226
|1.60
|110.43
|111.03
|110.43
|289.85
|20572.45
|2450
|2006.05.16 03:30
|close
|1225
|0.80
|110.40
|110.98
|110.28
|46.27
|20618.71
|2451
|2006.05.16 03:45
|close
|1224
|0.40
|110.44
|110.95
|110.15
|-38.45
|20580.26
|2452
|2006.05.16 04:00
|close
|1223
|0.20
|110.46
|110.93
|110.03
|-44.57
|20535.69
|2453
|2006.05.16 04:15
|sell
|1227
|0.20
|110.54
|111.24
|110.34
|2454
|2006.05.16 04:45
|t/p
|1227
|0.20
|110.34
|111.24
|110.34
|36.26
|20571.95
|2455
|2006.05.16 04:45
|sell
|1228
|0.20
|110.30
|111.00
|110.10
|2456
|2006.05.16 06:45
|t/p
|1228
|0.20
|110.10
|111.00
|110.10
|36.32
|20608.27
|2457
|2006.05.16 06:45
|sell
|1229
|0.20
|110.09
|110.79
|109.89
|2458
|2006.05.16 09:30
|sell
|1230
|0.40
|110.27
|110.87
|110.07
|2459
|2006.05.16 12:00
|sell
|1231
|0.80
|110.46
|110.96
|110.26
|2460
|2006.05.16 14:15
|t/p
|1231
|0.80
|110.26
|110.96
|110.26
|145.03
|20753.30
|2461
|2006.05.16 14:15
|close
|1230
|0.40
|110.32
|110.87
|110.07
|-18.13
|20735.17
|2462
|2006.05.16 14:30
|close
|1229
|0.20
|110.30
|110.79
|109.89
|-38.08
|20697.09
|2463
|2006.05.16 14:45
|sell
|1232
|0.20
|110.30
|111.00
|110.10
|2464
|2006.05.16 15:45
|t/p
|1232
|0.20
|110.10
|111.00
|110.10
|36.39
|20733.48
|2465
|2006.05.16 15:45
|sell
|1233
|0.20
|109.87
|110.57
|109.67
|2466
|2006.05.16 16:15
|sell
|1234
|0.40
|110.04
|110.64
|109.84
|2467
|2006.05.16 16:45
|sell
|1235
|0.80
|110.17
|110.67
|109.97
|2468
|2006.05.16 17:15
|close
|1235
|0.80
|110.02
|110.67
|109.97
|109.07
|20842.55
|2469
|2006.05.16 17:30
|close
|1234
|0.40
|110.06
|110.64
|109.84
|-7.27
|20835.28
|2470
|2006.05.16 17:45
|close
|1233
|0.20
|110.09
|110.57
|109.67
|-39.97
|20795.31
|2471
|2006.05.16 20:30
|sell
|1236
|0.20
|109.99
|110.69
|109.79
|2472
|2006.05.16 21:30
|t/p
|1236
|0.20
|109.79
|110.69
|109.79
|36.43
|20831.74
|2473
|2006.05.16 21:30
|sell
|1237
|0.20
|109.77
|110.47
|109.57
|2474
|2006.05.17 03:30
|t/p
|1237
|0.20
|109.57
|110.47
|109.57
|33.58
|20865.33
|2475
|2006.05.17 03:30
|sell
|1238
|0.20
|109.52
|110.22
|109.32
|2476
|2006.05.17 04:00
|sell
|1239
|0.40
|109.62
|110.22
|109.42
|2477
|2006.05.17 06:00
|close
|1239
|0.40
|109.47
|110.22
|109.42
|54.81
|20920.14
|2478
|2006.05.17 06:15
|close
|1238
|0.20
|109.41
|110.22
|109.32
|20.11
|20940.25
|2479
|2006.05.17 06:30
|sell
|1240
|0.20
|109.39
|110.09
|109.19
|2480
|2006.05.17 08:00
|sell
|1241
|0.40
|109.51
|110.11
|109.31
|2481
|2006.05.17 10:15
|t/p
|1240
|0.20
|109.19
|110.09
|109.19
|36.65
|20976.90
|2482
|2006.05.17 10:15
|t/p
|1241
|0.40
|109.31
|110.11
|109.31
|73.30
|21050.20
|2483
|2006.05.17 10:15
|sell
|1242
|0.20
|109.10
|109.80
|108.90
|2484
|2006.05.17 10:45
|sell
|1243
|0.40
|109.23
|109.83
|109.03
|2485
|2006.05.17 12:15
|close
|1243
|0.40
|109.05
|109.83
|109.03
|66.02
|21116.22
|2486
|2006.05.17 12:30
|close
|1242
|0.20
|109.15
|109.80
|108.90
|-9.16
|21107.06
|2487
|2006.05.17 12:45
|sell
|1244
|0.20
|109.10
|109.80
|108.90
|2488
|2006.05.17 13:30
|sell
|1245
|0.40
|109.32
|109.92
|109.12
|2489
|2006.05.17 15:30
|sell
|1246
|0.80
|109.42
|109.92
|109.22
|2490
|2006.05.17 15:45
|t/p
|1245
|0.40
|109.12
|109.92
|109.12
|73.29
|21180.35
|2491
|2006.05.17 15:45
|t/p
|1246
|0.80
|109.22
|109.92
|109.22
|146.58
|21326.93
|2492
|2006.05.17 15:45
|close
|1244
|0.20
|109.16
|109.80
|108.90
|-10.99
|21315.94
|2493
|2006.05.17 16:00
|sell
|1247
|0.20
|109.26
|109.96
|109.06
|2494
|2006.05.17 16:30
|sell
|1248
|0.40
|109.37
|109.97
|109.17
|2495
|2006.05.17 17:30
|sell
|1249
|0.80
|109.79
|110.29
|109.59
|2496
|2006.05.17 17:45
|s/l
|1247
|0.20
|109.96
|109.96
|109.06
|-127.54
|21188.40
|2497
|2006.05.17 17:45
|s/l
|1248
|0.40
|109.97
|109.97
|109.17
|-218.64
|20969.76
|2498
|2006.05.17 17:45
|close
|1249
|0.80
|109.77
|110.29
|109.59
|14.58
|20984.34
|2499
|2006.05.17 20:00
|sell
|1250
|0.20
|110.41
|111.11
|110.21
|2500
|2006.05.17 20:30
|sell
|1251
|0.40
|110.52
|111.12
|110.32
|2501
|2006.05.17 21:00
|sell
|1252
|0.80
|110.69
|111.19
|110.49
|2502
|2006.05.17 21:30
|sell
|1253
|1.60
|110.95
|111.35
|110.75
|2503
|2006.05.17 21:45
|s/l
|1250
|0.20
|111.11
|111.11
|110.21
|-125.89
|20858.45
|2504
|2006.05.17 21:45
|s/l
|1251
|0.40
|111.12
|111.12
|110.32
|-215.81
|20642.64
|2505
|2006.05.17 21:45
|s/l
|1252
|0.80
|111.19
|111.19
|110.49
|-359.68
|20282.96
|2506
|2006.05.17 21:45
|s/l
|1253
|1.60
|111.35
|111.35
|110.75
|-575.49
|19707.47
|2507
|2006.05.17 22:00
|sell
|1254
|0.20
|110.94
|111.64
|110.74
|2508
|2006.05.17 22:45
|sell
|1255
|0.40
|111.04
|111.64
|110.84
|2509
|2006.05.18 01:00
|sell
|1256
|0.80
|111.18
|111.68
|110.98
|2510
|2006.05.18 01:45
|close
|1256
|0.80
|111.04
|111.68
|110.98
|100.86
|19808.33
|2511
|2006.05.18 02:00
|close
|1255
|0.40
|110.96
|111.64
|110.84
|11.28
|19819.61
|2512
|2006.05.18 02:15
|close
|1254
|0.20
|110.92
|111.64
|110.74
|-5.17
|19814.44
|2513
|2006.05.18 02:30
|sell
|1257
|0.20
|110.87
|111.57
|110.67
|2514
|2006.05.18 02:45
|sell
|1258
|0.40
|111.12
|111.72
|110.92
|2515
|2006.05.18 03:15
|t/p
|1258
|0.40
|110.92
|111.72
|110.92
|72.12
|19886.56
|2516
|2006.05.18 03:15
|close
|1257
|0.20
|110.92
|111.57
|110.67
|-9.02
|19877.54
|2517
|2006.05.18 03:30
|sell
|1259
|0.20
|110.69
|111.39
|110.49
|2518
|2006.05.18 04:00
|sell
|1260
|0.40
|110.86
|111.46
|110.66
|2519
|2006.05.18 04:45
|t/p
|1260
|0.40
|110.66
|111.46
|110.66
|72.29
|19949.83
|2520
|2006.05.18 04:45
|close
|1259
|0.20
|110.66
|111.39
|110.49
|5.42
|19955.25
|2521
|2006.05.18 05:00
|sell
|1261
|0.20
|110.62
|111.32
|110.42
|2522
|2006.05.18 09:00
|sell
|1262
|0.40
|110.79
|111.39
|110.59
|2523
|2006.05.18 11:45
|t/p
|1262
|0.40
|110.59
|111.39
|110.59
|72.27
|20027.52
|2524
|2006.05.18 11:45
|close
|1261
|0.20
|110.70
|111.32
|110.42
|-14.45
|20013.07
|2525
|2006.05.18 12:00
|sell
|1263
|0.20
|110.66
|111.36
|110.46
|2526
|2006.05.18 13:45
|sell
|1264
|0.40
|110.82
|111.42
|110.62
|2527
|2006.05.18 14:00
|sell
|1265
|0.80
|110.99
|111.49
|110.79
|2528
|2006.05.18 14:30
|sell
|1266
|1.60
|111.13
|111.53
|110.93
|2529
|2006.05.18 15:30
|close
|1266
|1.60
|110.98
|111.53
|110.93
|216.26
|20229.33
|2530
|2006.05.18 15:45
|close
|1265
|0.80
|111.11
|111.49
|110.79
|-86.40
|20142.93
|2531
|2006.05.18 16:00
|close
|1264
|0.40
|111.17
|111.42
|110.62
|-125.93
|20017.00
|2532
|2006.05.18 16:15
|close
|1263
|0.20
|110.87
|111.36
|110.46
|-37.88
|19979.12
|2533
|2006.05.18 16:30
|sell
|1267
|0.20
|110.85
|111.55
|110.65
|2534
|2006.05.18 16:45
|t/p
|1267
|0.20
|110.65
|111.55
|110.65
|36.19
|20015.31
|2535
|2006.05.18 16:45
|sell
|1268
|0.20
|110.51
|111.21
|110.31
|2536
|2006.05.18 17:15
|sell
|1269
|0.40
|110.62
|111.22
|110.42
|2537
|2006.05.18 17:30
|sell
|1270
|0.80
|110.84
|111.34
|110.64
|2538
|2006.05.18 17:45
|close
|1270
|0.80
|110.68
|111.34
|110.64
|115.65
|20130.96
|2539
|2006.05.18 18:00
|t/p
|1269
|0.40
|110.42
|111.22
|110.42
|72.30
|20203.26
|2540
|2006.05.18 18:00
|close
|1268
|0.20
|110.65
|111.21
|110.31
|-25.31
|20177.95
|2541
|2006.05.18 18:15
|sell
|1271
|0.20
|110.63
|111.33
|110.43
|2542
|2006.05.18 19:00
|sell
|1272
|0.40
|110.89
|111.49
|110.69
|2543
|2006.05.18 20:15
|t/p
|1272
|0.40
|110.69
|111.49
|110.69
|72.23
|20250.18
|2544
|2006.05.18 20:15
|close
|1271
|0.20
|110.76
|111.33
|110.43
|-23.47
|20226.71
|2545
|2006.05.18 23:30
|sell
|1273
|0.20
|110.91
|111.61
|110.71
|2546
|2006.05.19 00:30
|t/p
|1273
|0.20
|110.71
|111.61
|110.71
|33.18
|20259.90
|2547
|2006.05.19 00:30
|sell
|1274
|0.20
|110.72
|111.42
|110.52
|2548
|2006.05.19 01:30
|sell
|1275
|0.40
|110.85
|111.45
|110.65
|2549
|2006.05.19 03:00
|t/p
|1274
|0.20
|110.52
|111.42
|110.52
|36.20
|20296.10
|2550
|2006.05.19 03:00
|t/p
|1275
|0.40
|110.65
|111.45
|110.65
|72.40
|20368.50
|2551
|2006.05.19 03:00
|sell
|1276
|0.20
|110.48
|111.18
|110.28
|2552
|2006.05.19 03:15
|sell
|1277
|0.40
|110.61
|111.21
|110.41
|2553
|2006.05.19 03:45
|sell
|1278
|0.80
|110.74
|111.24
|110.54
|2554
|2006.05.19 05:15
|sell
|1279
|1.60
|110.85
|111.25
|110.65
|2555
|2006.05.19 10:45
|s/l
|1276
|0.20
|111.18
|111.18
|110.28
|-125.37
|20243.13
|2556
|2006.05.19 10:45
|s/l
|1277
|0.40
|111.21
|111.21
|110.41
|-214.92
|20028.21
|2557
|2006.05.19 10:45
|s/l
|1278
|0.80
|111.24
|111.24
|110.54
|-358.20
|19670.01
|2558
|2006.05.19 10:45
|s/l
|1279
|1.60
|111.25
|111.25
|110.65
|-573.12
|19096.89
|2559
|2006.05.19 10:45
|buy
|1280
|0.20
|111.67
|110.97
|111.87
|2560
|2006.05.19 13:00
|t/p
|1280
|0.20
|111.87
|110.97
|111.87
|35.70
|19132.59
|2561
|2006.05.19 13:00
|buy
|1281
|0.20
|112.09
|111.39
|112.29
|2562
|2006.05.19 13:15
|buy
|1282
|0.40
|111.92
|111.32
|112.12
|2563
|2006.05.19 14:00
|buy
|1283
|0.80
|111.79
|111.29
|111.99
|2564
|2006.05.19 15:45
|buy
|1284
|1.60
|111.64
|111.24
|111.84
|2565
|2006.05.19 16:15
|t/p
|1283
|0.80
|111.99
|111.29
|111.99
|143.07
|19275.66
|2566
|2006.05.19 16:15
|t/p
|1284
|1.60
|111.84
|111.24
|111.84
|286.15
|19561.81
|2567
|2006.05.19 16:15
|close
|1282
|0.40
|111.83
|111.32
|112.12
|-32.19
|19529.62
|2568
|2006.05.19 16:30
|close
|1281
|0.20
|111.63
|111.39
|112.29
|-82.42
|19447.20
|2569
|2006.05.19 16:45
|sell
|1285
|0.20
|111.64
|112.34
|111.44
|2570
|2006.05.19 17:15
|sell
|1286
|0.40
|111.79
|112.39
|111.59
|2571
|2006.05.19 17:30
|sell
|1287
|0.80
|112.00
|112.50
|111.80
|2572
|2006.05.19 17:45
|sell
|1288
|1.60
|112.13
|112.53
|111.93
|2573
|2006.05.19 18:00
|t/p
|1288
|1.60
|111.93
|112.53
|111.93
|285.36
|19732.56
|2574
|2006.05.19 18:00
|sell
|1289
|1.60
|112.11
|112.51
|111.91
|2575
|2006.05.19 18:45
|t/p
|1289
|1.60
|111.91
|112.51
|111.91
|285.97
|20018.53
|2576
|2006.05.19 18:45
|close
|1287
|0.80
|111.90
|112.50
|111.80
|71.49
|20090.02
|2577
|2006.05.19 19:00
|close
|1286
|0.40
|111.80
|112.39
|111.59
|-3.58
|20086.44
|2578
|2006.05.19 19:15
|close
|1285
|0.20
|111.82
|112.34
|111.44
|-32.19
|20054.25
|2579
|2006.05.19 19:30
|sell
|1290
|0.20
|111.71
|112.41
|111.51
|2580
|2006.05.19 20:15
|sell
|1291
|0.40
|111.91
|112.51
|111.71
|2581
|2006.05.19 21:00
|t/p
|1291
|0.40
|111.71
|112.51
|111.71
|71.62
|20125.87
|2582
|2006.05.19 21:00
|close
|1290
|0.20
|111.70
|112.41
|111.51
|1.79
|20127.66
|2583
|2006.05.19 21:15
|sell
|1292
|0.20
|111.68
|112.38
|111.48
|2584
|2006.05.22 01:00
|sell
|1293
|0.40
|111.82
|112.42
|111.62
|2585
|2006.05.22 01:45
|t/p
|1293
|0.40
|111.62
|112.42
|111.62
|71.68
|20199.34
|2586
|2006.05.22 01:45
|close
|1292
|0.20
|111.60
|112.38
|111.48
|11.41
|20210.75
|2587
|2006.05.22 02:15
|buy
|1294
|0.20
|111.76
|111.06
|111.96
|2588
|2006.05.22 03:15
|t/p
|1294
|0.20
|111.96
|111.06
|111.96
|35.72
|20246.47
|2589
|2006.05.22 03:15
|buy
|1295
|0.20
|112.00
|111.30
|112.20
|2590
|2006.05.22 05:30
|t/p
|1295
|0.20
|112.20
|111.30
|112.20
|35.65
|20282.12
|2591
|2006.05.22 05:30
|buy
|1296
|0.20
|112.25
|111.55
|112.45
|2592
|2006.05.22 06:15
|buy
|1297
|0.40
|112.11
|111.51
|112.31
|2593
|2006.05.22 06:30
|buy
|1298
|0.80
|111.98
|111.48
|112.18
|2594
|2006.05.22 07:30
|close
|1298
|0.80
|112.12
|111.48
|112.18
|99.89
|20382.01
|2595
|2006.05.22 07:45
|close
|1297
|0.40
|112.11
|111.51
|112.31
|0.00
|20382.01
|2596
|2006.05.22 08:00
|close
|1296
|0.20
|112.03
|111.55
|112.45
|-39.28
|20342.73
|2597
|2006.05.22 08:15
|sell
|1299
|0.20
|112.10
|112.80
|111.90
|2598
|2006.05.22 08:45
|sell
|1300
|0.40
|112.28
|112.88
|112.08
|2599
|2006.05.22 09:00
|sell
|1301
|0.80
|112.44
|112.94
|112.24
|2600
|2006.05.22 09:30
|sell
|1302
|1.60
|112.65
|113.05
|112.45
|2601
|2006.05.22 09:45
|s/l
|1299
|0.20
|112.80
|112.80
|111.90
|-124.11
|20218.62
|2602
|2006.05.22 09:45
|sell
|1303
|1.60
|112.78
|113.18
|112.58
|2603
|2006.05.22 10:00
|s/l
|1300
|0.40
|112.88
|112.88
|112.08
|-212.63
|20005.99
|2604
|2006.05.22 11:30
|close
|1303
|1.60
|112.59
|113.18
|112.58
|270.01
|20276.00
|2605
|2006.05.22 11:45
|close
|1302
|1.60
|112.65
|113.05
|112.45
|0.00
|20276.00
|2606
|2006.05.22 12:00
|close
|1301
|0.80
|112.60
|112.94
|112.24
|-113.68
|20162.32
|2607
|2006.05.22 13:00
|sell
|1304
|0.20
|112.42
|113.12
|112.22
|2608
|2006.05.22 15:15
|sell
|1305
|0.40
|112.56
|113.16
|112.36
|2609
|2006.05.22 17:00
|t/p
|1304
|0.20
|112.22
|113.12
|112.22
|35.66
|20197.98
|2610
|2006.05.22 17:00
|t/p
|1305
|0.40
|112.36
|113.16
|112.36
|71.32
|20269.30
|2611
|2006.05.22 17:00
|sell
|1306
|0.20
|112.14
|112.84
|111.94
|2612
|2006.05.22 18:15
|t/p
|1306
|0.20
|111.94
|112.84
|111.94
|35.77
|20305.07
|2613
|2006.05.22 18:15
|sell
|1307
|0.20
|111.81
|112.51
|111.61
|2614
|2006.05.22 20:45
|t/p
|1307
|0.20
|111.61
|112.51
|111.61
|35.83
|20340.90
|2615
|2006.05.22 20:45
|sell
|1308
|0.20
|111.60
|112.30
|111.40
|2616
|2006.05.22 21:30
|t/p
|1308
|0.20
|111.40
|112.30
|111.40
|35.91
|20376.81
|2617
|2006.05.22 21:30
|sell
|1309
|0.20
|111.35
|112.05
|111.15
|2618
|2006.05.22 21:45
|sell
|1310
|0.40
|111.48
|112.08
|111.28
|2619
|2006.05.23 02:15
|sell
|1311
|0.80
|111.65
|112.15
|111.45
|2620
|2006.05.23 03:45
|sell
|1312
|1.60
|111.76
|112.16
|111.56
|2621
|2006.05.23 06:30
|t/p
|1312
|1.60
|111.56
|112.16
|111.56
|286.89
|20663.70
|2622
|2006.05.23 06:30
|close
|1311
|0.80
|111.54
|112.15
|111.45
|78.90
|20742.60
|2623
|2006.05.23 06:45
|close
|1310
|0.40
|111.54
|112.08
|111.28
|-27.37
|20715.23
|2624
|2006.05.23 07:00
|close
|1309
|0.20
|111.57
|112.05
|111.15
|-42.37
|20672.86
|2625
|2006.05.23 08:30
|sell
|1313
|0.20
|111.24
|111.94
|111.04
|2626
|2006.05.23 10:00
|t/p
|1313
|0.20
|111.04
|111.94
|111.04
|35.98
|20708.84
|2627
|2006.05.23 10:00
|buy
|1314
|0.20
|111.16
|110.46
|111.36
|2628
|2006.05.23 10:45
|t/p
|1314
|0.20
|111.36
|110.46
|111.36
|35.91
|20744.75
|2629
|2006.05.23 10:45
|buy
|1315
|0.20
|111.40
|110.70
|111.60
|2630
|2006.05.23 13:30
|buy
|1316
|0.40
|111.30
|110.70
|111.50
|2631
|2006.05.23 15:45
|t/p
|1316
|0.40
|111.50
|110.70
|111.50
|71.80
|20816.55
|2632
|2006.05.23 15:45
|close
|1315
|0.20
|111.42
|110.70
|111.60
|3.59
|20820.14
|2633
|2006.05.23 16:00
|buy
|1317
|0.20
|111.41
|110.71
|111.61
|2634
|2006.05.23 16:45
|t/p
|1317
|0.20
|111.61
|110.71
|111.61
|35.85
|20855.99
|2635
|2006.05.23 16:45
|buy
|1318
|0.20
|111.60
|110.90
|111.80
|2636
|2006.05.23 17:00
|buy
|1319
|0.40
|111.43
|110.83
|111.63
|2637
|2006.05.23 17:30
|buy
|1320
|0.80
|111.29
|110.79
|111.49
|2638
|2006.05.23 18:15
|t/p
|1320
|0.80
|111.49
|110.79
|111.49
|143.53
|20999.52
|2639
|2006.05.23 18:15
|close
|1319
|0.40
|111.48
|110.83
|111.63
|17.94
|21017.46
|2640
|2006.05.23 18:30
|close
|1318
|0.20
|111.24
|110.90
|111.80
|-64.72
|20952.74
|2641
|2006.05.23 18:45
|sell
|1321
|0.20
|111.27
|111.97
|111.07
|2642
|2006.05.23 22:15
|sell
|1322
|0.40
|111.39
|111.99
|111.19
|2643
|2006.05.23 23:15
|sell
|1323
|0.80
|111.54
|112.04
|111.34
|2644
|2006.05.23 23:30
|sell
|1324
|1.60
|111.76
|112.16
|111.56
|2645
|2006.05.24 00:00
|s/l
|1321
|0.20
|111.97
|111.97
|111.07
|-127.93
|20824.82
|2646
|2006.05.24 00:00
|s/l
|1322
|0.40
|111.99
|111.99
|111.19
|-220.14
|20604.68
|2647
|2006.05.24 00:00
|close
|1324
|1.60
|112.00
|112.16
|111.56
|-366.27
|20238.41
|2648
|2006.05.24 00:15
|close
|1323
|0.80
|111.98
|112.04
|111.34
|-326.04
|19912.36
|2649
|2006.05.24 00:30
|buy
|1325
|0.20
|111.86
|111.16
|112.06
|2650
|2006.05.24 01:00
|t/p
|1325
|0.20
|112.06
|111.16
|112.06
|35.67
|19948.03
|2651
|2006.05.24 01:00
|buy
|1326
|0.20
|112.18
|111.48
|112.38
|2652
|2006.05.24 01:15
|t/p
|1326
|0.20
|112.38
|111.48
|112.38
|35.67
|19983.70
|2653
|2006.05.24 07:15
|buy
|1327
|0.20
|112.34
|111.64
|112.54
|2654
|2006.05.24 08:45
|t/p
|1327
|0.20
|112.54
|111.64
|112.54
|35.52
|20019.22
|2655
|2006.05.24 08:45
|buy
|1328
|0.20
|112.64
|111.94
|112.84
|2656
|2006.05.24 09:00
|buy
|1329
|0.40
|112.50
|111.90
|112.70
|2657
|2006.05.24 09:30
|buy
|1330
|0.80
|112.37
|111.87
|112.57
|2658
|2006.05.24 10:00
|buy
|1331
|1.60
|112.22
|111.82
|112.42
|2659
|2006.05.24 10:45
|s/l
|1328
|0.20
|111.94
|111.94
|112.84
|-125.18
|19894.04
|2660
|2006.05.24 10:45
|s/l
|1329
|0.40
|111.90
|111.90
|112.70
|-214.59
|19679.45
|2661
|2006.05.24 10:45
|s/l
|1330
|0.80
|111.87
|111.87
|112.57
|-357.65
|19321.80
|2662
|2006.05.24 10:45
|s/l
|1331
|1.60
|111.82
|111.82
|112.42
|-572.24
|18749.56
|2663
|2006.05.24 12:15
|buy
|1332
|0.20
|112.03
|111.33
|112.23
|2664
|2006.05.24 13:15
|buy
|1333
|0.40
|111.89
|111.29
|112.09
|2665
|2006.05.24 13:45
|buy
|1334
|0.80
|111.74
|111.24
|111.94
|2666
|2006.05.24 14:30
|close
|1334
|0.80
|111.91
|111.24
|111.94
|121.53
|18871.09
|2667
|2006.05.24 14:45
|close
|1333
|0.40
|111.96
|111.29
|112.09
|25.01
|18896.10
|2668
|2006.05.24 15:00
|close
|1332
|0.20
|111.99
|111.33
|112.23
|-7.14
|18888.96
|2669
|2006.05.24 15:15
|buy
|1335
|0.20
|111.96
|111.26
|112.16
|2670
|2006.05.24 15:45
|buy
|1336
|0.40
|111.77
|111.17
|111.97
|2671
|2006.05.24 16:15
|t/p
|1335
|0.20
|112.16
|111.26
|112.16
|35.62
|18924.58
|2672
|2006.05.24 16:15
|t/p
|1336
|0.40
|111.97
|111.17
|111.97
|71.25
|18995.83
|2673
|2006.05.24 16:15
|buy
|1337
|0.20
|112.31
|111.61
|112.51
|2674
|2006.05.24 16:45
|buy
|1338
|0.40
|112.16
|111.56
|112.36
|2675
|2006.05.24 17:15
|t/p
|1337
|0.20
|112.51
|111.61
|112.51
|35.54
|19031.37
|2676
|2006.05.24 17:15
|t/p
|1338
|0.40
|112.36
|111.56
|112.36
|71.08
|19102.45
|2677
|2006.05.24 17:15
|buy
|1339
|0.20
|112.58
|111.88
|112.78
|2678
|2006.05.24 17:45
|t/p
|1339
|0.20
|112.78
|111.88
|112.78
|35.51
|19137.96
|2679
|2006.05.24 17:45
|buy
|1340
|0.20
|112.67
|111.97
|112.87
|2680
|2006.05.24 18:30
|t/p
|1340
|0.20
|112.87
|111.97
|112.87
|35.42
|19173.38
|2681
|2006.05.24 18:30
|buy
|1341
|0.20
|112.96
|112.26
|113.16
|2682
|2006.05.24 18:45
|buy
|1342
|0.40
|112.83
|112.23
|113.03
|2683
|2006.05.24 20:45
|buy
|1343
|0.80
|112.67
|112.17
|112.87
|2684
|2006.05.24 23:45
|close
|1343
|0.80
|112.81
|112.17
|112.87
|99.28
|19272.66
|2685
|2006.05.25 00:00
|close
|1342
|0.40
|112.92
|112.23
|113.03
|47.24
|19319.90
|2686
|2006.05.25 00:15
|close
|1341
|0.20
|112.92
|112.26
|113.16
|0.60
|19320.50
|2687
|2006.05.25 00:30
|buy
|1344
|0.20
|112.85
|112.15
|113.05
|2688
|2006.05.25 03:15
|buy
|1345
|0.40
|112.72
|112.12
|112.92
|2689
|2006.05.25 09:30
|buy
|1346
|0.80
|112.56
|112.06
|112.76
|2690
|2006.05.25 09:45
|close
|1346
|0.80
|112.74
|112.06
|112.76
|127.73
|19448.23
|2691
|2006.05.25 10:00
|close
|1345
|0.40
|112.66
|112.12
|112.92
|-21.30
|19426.93
|2692
|2006.05.25 10:15
|close
|1344
|0.20
|112.70
|112.15
|113.05
|-26.62
|19400.31
|2693
|2006.05.25 10:30
|buy
|1347
|0.20
|112.78
|112.08
|112.98
|2694
|2006.05.25 11:45
|buy
|1348
|0.40
|112.48
|111.88
|112.68
|2695
|2006.05.25 14:15
|buy
|1349
|0.80
|112.34
|111.84
|112.54
|2696
|2006.05.25 15:00
|buy
|1350
|1.60
|112.15
|111.75
|112.35
|2697
|2006.05.25 15:45
|s/l
|1347
|0.20
|112.08
|112.08
|112.98
|-125.01
|19275.30
|2698
|2006.05.25 15:45
|s/l
|1348
|0.40
|111.88
|111.88
|112.68
|-214.31
|19060.99
|2699
|2006.05.25 15:45
|close
|1350
|1.60
|111.99
|111.75
|112.35
|-228.59
|18832.40
|2700
|2006.05.25 16:00
|close
|1349
|0.80
|111.92
|111.84
|112.54
|-300.21
|18532.19
|2701
|2006.05.25 17:15
|buy
|1351
|0.20
|112.19
|111.49
|112.39
|2702
|2006.05.25 17:45
|buy
|1352
|0.40
|111.99
|111.39
|112.19
|2703
|2006.05.25 21:15
|buy
|1353
|0.80
|111.86
|111.36
|112.06
|2704
|2006.05.26 00:45
|buy
|1354
|1.60
|111.74
|111.34
|111.94
|2705
|2006.05.26 03:00
|s/l
|1351
|0.20
|111.49
|111.49
|112.39
|-122.90
|18409.29
|2706
|2006.05.26 03:00
|close
|1354
|1.60
|111.59
|111.34
|111.94
|-215.07
|18194.22
|2707
|2006.05.26 03:15
|close
|1353
|0.80
|111.58
|111.36
|112.06
|-190.51
|18003.71
|2708
|2006.05.26 03:30
|close
|1352
|0.40
|111.70
|111.39
|112.19
|-98.73
|17904.98
|2709
|2006.05.26 03:45
|buy
|1355
|0.20
|111.73
|111.03
|111.93
|2710
|2006.05.26 04:30
|t/p
|1355
|0.20
|111.93
|111.03
|111.93
|35.74
|17940.72
|2711
|2006.05.26 04:30
|buy
|1356
|0.20
|111.94
|111.24
|112.14
|2712
|2006.05.26 06:15
|t/p
|1356
|0.20
|112.14
|111.24
|112.14
|35.68
|17976.40
|2713
|2006.05.26 06:15
|buy
|1357
|0.20
|112.12
|111.42
|112.32
|2714
|2006.05.26 09:45
|buy
|1358
|0.40
|111.95
|111.35
|112.15
|2715
|2006.05.26 15:15
|t/p
|1358
|0.40
|112.15
|111.35
|112.15
|71.35
|18047.75
|2716
|2006.05.26 15:15
|close
|1357
|0.20
|112.12
|111.42
|112.32
|0.00
|18047.75
|2717
|2006.05.26 15:30
|buy
|1359
|0.20
|112.16
|111.46
|112.36
|2718
|2006.05.26 15:45
|buy
|1360
|0.40
|111.90
|111.30
|112.10
|2719
|2006.05.26 16:30
|t/p
|1360
|0.40
|112.10
|111.30
|112.10
|71.29
|18119.04
|2720
|2006.05.26 16:30
|close
|1359
|0.20
|112.23
|111.46
|112.36
|12.47
|18131.51
|2721
|2006.05.26 16:45
|buy
|1361
|0.20
|112.45
|111.75
|112.65
|2722
|2006.05.26 17:00
|t/p
|1361
|0.20
|112.65
|111.75
|112.65
|35.53
|18167.04
|2723
|2006.05.26 17:00
|buy
|1362
|0.20
|112.60
|111.90
|112.80
|2724
|2006.05.29 02:45
|buy
|1363
|0.40
|112.48
|111.88
|112.68
|2725
|2006.05.29 03:15
|buy
|1364
|0.80
|112.37
|111.87
|112.57
|2726
|2006.05.29 04:45
|buy
|1365
|1.60
|112.26
|111.86
|112.46
|2727
|2006.05.29 17:00
|close
|1365
|1.60
|112.37
|111.86
|112.46
|156.63
|18323.67
|2728
|2006.05.29 17:15
|close
|1364
|0.80
|112.42
|111.87
|112.57
|35.58
|18359.25
|2729
|2006.05.29 17:30
|close
|1363
|0.40
|112.43
|111.88
|112.68
|-17.79
|18341.46
|2730
|2006.05.29 17:45
|close
|1362
|0.20
|112.44
|111.90
|112.80
|-25.90
|18315.56
|2731
|2006.05.29 18:00
|buy
|1366
|0.20
|112.58
|111.88
|112.78
|2732
|2006.05.29 21:30
|buy
|1367
|0.40
|112.39
|111.79
|112.59
|2733
|2006.05.30 03:00
|t/p
|1367
|0.40
|112.59
|111.79
|112.59
|76.13
|18391.69
|2734
|2006.05.30 03:00
|close
|1366
|0.20
|112.67
|111.88
|112.78
|18.54
|18410.23
|2735
|2006.05.30 03:15
|buy
|1368
|0.20
|112.82
|112.12
|113.02
|2736
|2006.05.30 03:30
|buy
|1369
|0.40
|112.64
|112.04
|112.84
|2737
|2006.05.30 05:00
|buy
|1370
|0.80
|112.51
|112.01
|112.71
|2738
|2006.05.30 05:45
|buy
|1371
|1.60
|112.37
|111.97
|112.57
|2739
|2006.05.30 06:00
|s/l
|1368
|0.20
|112.12
|112.12
|113.02
|-124.79
|18285.44
|2740
|2006.05.30 06:00
|buy
|1372
|1.60
|112.22
|111.82
|112.42
|2741
|2006.05.30 06:15
|s/l
|1369
|0.40
|112.04
|112.04
|112.84
|-214.25
|18071.19
|2742
|2006.05.30 06:15
|s/l
|1370
|0.80
|112.01
|112.01
|112.71
|-357.08
|17714.11
|2743
|2006.05.30 06:15
|close
|1372
|1.60
|112.02
|111.82
|112.42
|-285.66
|17428.45
|2744
|2006.05.30 06:30
|close
|1371
|1.60
|112.02
|111.97
|112.57
|-499.91
|16928.54
|2745
|2006.05.30 07:45
|buy
|1373
|0.20
|112.11
|111.41
|112.31
|2746
|2006.05.30 09:15
|buy
|1374
|0.40
|111.80
|111.20
|112.00
|2747
|2006.05.30 13:00
|t/p
|1374
|0.40
|112.00
|111.20
|112.00
|71.50
|17000.04
|2748
|2006.05.30 13:00
|close
|1373
|0.20
|111.88
|111.41
|112.31
|-41.12
|16958.92
|2749
|2006.05.30 13:15
|buy
|1375
|0.20
|111.96
|111.26
|112.16
|2750
|2006.05.30 14:45
|t/p
|1375
|0.20
|112.16
|111.26
|112.16
|35.65
|16994.57
|2751
|2006.05.30 14:45
|buy
|1376
|0.20
|112.22
|111.52
|112.42
|2752
|2006.05.30 15:45
|t/p
|1376
|0.20
|112.42
|111.52
|112.42
|35.57
|17030.14
|2753
|2006.05.30 15:45
|buy
|1377
|0.20
|112.48
|111.78
|112.68
|2754
|2006.05.30 16:30
|buy
|1378
|0.40
|112.24
|111.64
|112.44
|2755
|2006.05.30 17:00
|buy
|1379
|0.80
|111.97
|111.47
|112.17
|2756
|2006.05.30 17:15
|s/l
|1377
|0.20
|111.78
|111.78
|112.68
|-125.17
|16904.97
|2757
|2006.05.30 17:30
|buy
|1380
|0.80
|111.76
|111.26
|111.96
|2758
|2006.05.30 18:15
|t/p
|1380
|0.80
|111.96
|111.26
|111.96
|142.93
|17047.90
|2759
|2006.05.30 18:15
|close
|1379
|0.80
|111.94
|111.47
|112.17
|-21.44
|17026.46
|2760
|2006.05.30 18:30
|close
|1378
|0.40
|111.89
|111.64
|112.44
|-125.12
|16901.34
|2761
|2006.05.30 18:45
|buy
|1381
|0.20
|112.15
|111.45
|112.35
|2762
|2006.05.30 20:00
|buy
|1382
|0.40
|112.04
|111.44
|112.24
|2763
|2006.05.30 22:15
|close
|1382
|0.40
|112.20
|111.44
|112.24
|57.04
|16958.38
|2764
|2006.05.30 22:30
|close
|1381
|0.20
|112.16
|111.45
|112.35
|1.78
|16960.16
|2765
|2006.05.30 22:45
|buy
|1383
|0.20
|112.22
|111.52
|112.42
|2766
|2006.05.31 01:30
|buy
|1384
|0.40
|112.10
|111.50
|112.30
|2767
|2006.05.31 02:30
|close
|1384
|0.40
|112.29
|111.50
|112.30
|67.68
|17027.84
|2768
|2006.05.31 02:45
|close
|1383
|0.20
|112.29
|111.52
|112.42
|15.03
|17042.87
|2769
|2006.05.31 03:00
|buy
|1385
|0.20
|112.30
|111.60
|112.50
|2770
|2006.05.31 04:15
|buy
|1386
|0.40
|112.03
|111.43
|112.23
|2771
|2006.05.31 05:00
|t/p
|1386
|0.40
|112.23
|111.43
|112.23
|71.26
|17114.13
|2772
|2006.05.31 05:00
|close
|1385
|0.20
|112.27
|111.60
|112.50
|-5.34
|17108.79
|2773
|2006.05.31 05:15
|buy
|1387
|0.20
|112.24
|111.54
|112.44
|2774
|2006.05.31 06:00
|buy
|1388
|0.40
|112.12
|111.52
|112.32
|2775
|2006.05.31 08:45
|buy
|1389
|0.80
|112.02
|111.52
|112.22
|2776
|2006.05.31 09:30
|buy
|1390
|1.60
|111.78
|111.38
|111.98
|2777
|2006.05.31 10:00
|s/l
|1387
|0.20
|111.54
|111.54
|112.44
|-125.40
|16983.39
|2778
|2006.05.31 10:00
|s/l
|1388
|0.40
|111.52
|111.52
|112.32
|-214.98
|16768.41
|2779
|2006.05.31 10:00
|s/l
|1389
|0.80
|111.52
|111.52
|112.22
|-358.29
|16410.12
|2780
|2006.05.31 10:00
|close
|1390
|1.60
|111.64
|111.38
|111.98
|-200.64
|16209.48
|2781
|2006.05.31 10:15
|sell
|1391
|0.20
|111.62
|112.32
|111.42
|2782
|2006.05.31 11:00
|sell
|1392
|0.40
|111.82
|112.42
|111.62
|2783
|2006.05.31 11:30
|sell
|1393
|0.80
|111.96
|112.46
|111.76
|2784
|2006.05.31 12:45
|sell
|1394
|1.60
|112.07
|112.47
|111.87
|2785
|2006.05.31 14:00
|close
|1394
|1.60
|111.95
|112.47
|111.87
|171.51
|16380.99
|2786
|2006.05.31 14:15
|close
|1393
|0.80
|112.02
|112.46
|111.76
|-42.85
|16338.14
|2787
|2006.05.31 14:30
|close
|1392
|0.40
|112.20
|112.42
|111.62
|-135.47
|16202.67
|2788
|2006.05.31 14:45
|close
|1391
|0.20
|112.23
|112.32
|111.42
|-108.71
|16093.96
|2789
|2006.05.31 15:00
|buy
|1395
|0.20
|112.11
|111.41
|112.31
|2790
|2006.05.31 16:00
|t/p
|1395
|0.20
|112.31
|111.41
|112.31
|35.63
|16129.59
|2791
|2006.05.31 16:00
|buy
|1396
|0.20
|112.28
|111.58
|112.48
|2792
|2006.05.31 16:15
|buy
|1397
|0.40
|112.08
|111.48
|112.28
|2793
|2006.05.31 17:15
|t/p
|1397
|0.40
|112.28
|111.48
|112.28
|71.25
|16200.84
|2794
|2006.05.31 17:15
|close
|1396
|0.20
|112.28
|111.58
|112.48
|0.00
|16200.84
|2795
|2006.05.31 17:30
|buy
|1398
|0.20
|112.35
|111.65
|112.55
|2796
|2006.05.31 18:00
|buy
|1399
|0.40
|112.14
|111.54
|112.34
|2797
|2006.05.31 19:15
|t/p
|1399
|0.40
|112.34
|111.54
|112.34
|71.23
|16272.07
|2798
|2006.05.31 19:15
|close
|1398
|0.20
|112.31
|111.65
|112.55
|-7.12
|16264.95
|2799
|2006.05.31 19:30
|buy
|1400
|0.20
|112.34
|111.64
|112.54
|2800
|2006.05.31 21:45
|t/p
|1400
|0.20
|112.54
|111.64
|112.54
|35.52
|16300.47
|2801
|2006.05.31 21:45
|buy
|1401
|0.20
|112.66
|111.96
|112.86
|2802
|2006.06.01 01:30
|buy
|1402
|0.40
|112.55
|111.95
|112.75
|2803
|2006.06.01 09:45
|close
|1402
|0.40
|112.72
|111.95
|112.75
|60.33
|16360.80
|2804
|2006.06.01 10:00
|close
|1401
|0.20
|112.65
|111.96
|112.86
|5.90
|16366.70
|2805
|2006.06.01 10:15
|buy
|1403
|0.20
|112.88
|112.18
|113.08
|2806
|2006.06.01 11:15
|buy
|1404
|0.40
|112.73
|112.13
|112.93
|2807
|2006.06.01 13:00
|t/p
|1404
|0.40
|112.93
|112.13
|112.93
|70.84
|16437.54
|2808
|2006.06.01 13:00
|close
|1403
|0.20
|112.92
|112.18
|113.08
|7.08
|16444.62
|2809
|2006.06.01 13:15
|buy
|1405
|0.20
|112.99
|112.29
|113.19
|2810
|2006.06.01 14:15
|t/p
|1405
|0.20
|113.19
|112.29
|113.19
|35.35
|16479.97
|2811
|2006.06.01 14:15
|buy
|1406
|0.20
|113.18
|112.48
|113.38
|2812
|2006.06.01 17:15
|buy
|1407
|0.40
|112.95
|112.35
|113.15
|2813
|2006.06.01 17:45
|buy
|1408
|0.80
|112.64
|112.14
|112.84
|2814
|2006.06.01 18:00
|s/l
|1406
|0.20
|112.48
|112.48
|113.38
|-124.54
|16355.43
|2815
|2006.06.01 18:00
|buy
|1409
|0.80
|112.45
|111.95
|112.65
|2816
|2006.06.01 20:30
|t/p
|1409
|0.80
|112.65
|111.95
|112.65
|142.09
|16497.52
|2817
|2006.06.01 20:30
|close
|1408
|0.80
|112.61
|112.14
|112.84
|-21.31
|16476.21
|2818
|2006.06.01 20:45
|close
|1407
|0.40
|112.59
|112.35
|113.15
|-127.90
|16348.31
|2819
|2006.06.01 21:00
|buy
|1410
|0.20
|112.62
|111.92
|112.82
|2820
|2006.06.02 02:00
|buy
|1411
|0.40
|112.51
|111.91
|112.71
|2821
|2006.06.02 04:45
|close
|1411
|0.40
|112.67
|111.91
|112.71
|56.80
|16405.11
|2822
|2006.06.02 05:00
|close
|1410
|0.20
|112.64
|111.92
|112.82
|6.11
|16411.22
|2823
|2006.06.02 05:15
|buy
|1412
|0.20
|112.71
|112.01
|112.91
|2824
|2006.06.02 07:30
|buy
|1413
|0.40
|112.57
|111.97
|112.77
|2825
|2006.06.02 09:30
|close
|1413
|0.40
|112.74
|111.97
|112.77
|60.32
|16471.54
|2826
|2006.06.02 09:45
|close
|1412
|0.20
|112.75
|112.01
|112.91
|7.10
|16478.64
|2827
|2006.06.02 10:00
|buy
|1414
|0.20
|112.78
|112.08
|112.98
|2828
|2006.06.02 15:30
|buy
|1415
|0.40
|112.61
|112.01
|112.81
|2829
|2006.06.02 15:45
|s/l
|1414
|0.20
|112.08
|112.08
|112.98
|-125.14
|16353.50
|2830
|2006.06.02 15:45
|s/l
|1415
|0.40
|112.01
|112.01
|112.81
|-214.51
|16138.99
|2831
|2006.06.02 15:45
|sell
|1416
|0.20
|111.88
|112.58
|111.68
|2832
|2006.06.02 16:15
|t/p
|1416
|0.20
|111.68
|112.58
|111.68
|35.82
|16174.81
|2833
|2006.06.02 16:15
|sell
|1417
|0.20
|111.64
|112.34
|111.44
|2834
|2006.06.02 17:30
|sell
|1418
|0.40
|111.79
|112.39
|111.59
|2835
|2006.06.02 17:45
|t/p
|1418
|0.40
|111.59
|112.39
|111.59
|71.73
|16246.54
|2836
|2006.06.02 18:00
|t/p
|1417
|0.20
|111.44
|112.34
|111.44
|35.88
|16282.42
|2837
|2006.06.02 18:00
|buy
|1419
|0.20
|111.47
|110.77
|111.67
|2838
|2006.06.02 20:45
|t/p
|1419
|0.20
|111.67
|110.77
|111.67
|35.83
|16318.25
|2839
|2006.06.02 20:45
|buy
|1420
|0.20
|111.67
|110.97
|111.87
|2840
|2006.06.02 21:15
|buy
|1421
|0.40
|111.54
|110.94
|111.74
|2841
|2006.06.05 01:15
|close
|1421
|0.40
|111.70
|110.94
|111.74
|62.42
|16380.67
|2842
|2006.06.05 01:30
|close
|1420
|0.20
|111.67
|110.97
|111.87
|2.56
|16383.23
|2843
|2006.06.05 01:45
|sell
|1422
|0.20
|111.63
|112.33
|111.43
|2844
|2006.06.05 03:45
|sell
|1423
|0.40
|111.75
|112.35
|111.55
|2845
|2006.06.05 04:15
|close
|1423
|0.40
|111.58
|112.35
|111.55
|60.94
|16444.17
|2846
|2006.06.05 04:30
|close
|1422
|0.20
|111.63
|112.33
|111.43
|0.00
|16444.17
|2847
|2006.06.05 04:45
|sell
|1424
|0.20
|111.57
|112.27
|111.37
|2848
|2006.06.05 06:00
|sell
|1425
|0.40
|111.68
|112.28
|111.48
|2849
|2006.06.05 10:45
|t/p
|1425
|0.40
|111.48
|112.28
|111.48
|71.68
|16515.85
|2850
|2006.06.05 10:45
|close
|1424
|0.20
|111.60
|112.27
|111.37
|-5.38
|16510.47
|2851
|2006.06.05 11:00
|buy
|1426
|0.20
|111.78
|111.08
|111.98
|2852
|2006.06.05 15:15
|buy
|1427
|0.40
|111.67
|111.07
|111.87
|2853
|2006.06.05 17:00
|t/p
|1427
|0.40
|111.87
|111.07
|111.87
|71.52
|16581.99
|2854
|2006.06.05 17:00
|close
|1426
|0.20
|111.85
|111.08
|111.98
|12.52
|16594.51
|2855
|2006.06.05 17:15
|buy
|1428
|0.20
|111.81
|111.11
|112.01
|2856
|2006.06.05 19:15
|buy
|1429
|0.40
|111.59
|110.99
|111.79
|2857
|2006.06.05 21:30
|t/p
|1429
|0.40
|111.79
|110.99
|111.79
|71.58
|16666.09
|2858
|2006.06.05 21:30
|close
|1428
|0.20
|111.77
|111.11
|112.01
|-7.16
|16658.93
|2859
|2006.06.05 21:45
|buy
|1430
|0.20
|112.16
|111.46
|112.36
|2860
|2006.06.06 01:45
|t/p
|1430
|0.20
|112.36
|111.46
|112.36
|38.17
|16697.10
|2861
|2006.06.06 01:45
|sell
|1431
|0.20
|112.34
|113.04
|112.14
|2862
|2006.06.06 04:15
|sell
|1432
|0.40
|112.46
|113.06
|112.26
|2863
|2006.06.06 09:30
|t/p
|1432
|0.40
|112.26
|113.06
|112.26
|71.26
|16768.36
|2864
|2006.06.06 09:30
|close
|1431
|0.20
|112.26
|113.04
|112.14
|14.25
|16782.61
|2865
|2006.06.06 09:45
|sell
|1433
|0.20
|112.27
|112.97
|112.07
|2866
|2006.06.06 13:30
|sell
|1434
|0.40
|112.43
|113.03
|112.23
|2867
|2006.06.06 15:15
|sell
|1435
|0.80
|112.67
|113.17
|112.47
|2868
|2006.06.06 15:45
|sell
|1436
|1.60
|112.82
|113.22
|112.62
|2869
|2006.06.06 16:30
|s/l
|1433
|0.20
|112.97
|112.97
|112.07
|-123.90
|16658.71
|2870
|2006.06.06 16:30
|close
|1436
|1.60
|112.99
|113.22
|112.62
|-240.73
|16417.98
|2871
|2006.06.06 16:45
|s/l
|1434
|0.40
|113.03
|113.03
|112.23
|-212.28
|16205.70
|2872
|2006.06.06 16:45
|close
|1435
|0.80
|113.06
|113.17
|112.47
|-275.96
|15929.74
|2873
|2006.06.06 17:00
|buy
|1437
|0.20
|112.99
|112.29
|113.19
|2874
|2006.06.06 17:45
|t/p
|1437
|0.20
|113.19
|112.29
|113.19
|35.31
|15965.05
|2875
|2006.06.06 17:45
|buy
|1438
|0.20
|113.32
|112.62
|113.52
|2876
|2006.06.06 18:00
|t/p
|1438
|0.20
|113.52
|112.62
|113.52
|35.23
|16000.28
|2877
|2006.06.06 18:00
|buy
|1439
|0.20
|113.58
|112.88
|113.78
|2878
|2006.06.06 18:15
|buy
|1440
|0.40
|113.43
|112.83
|113.63
|2879
|2006.06.06 18:45
|buy
|1441
|0.80
|113.32
|112.82
|113.52
|2880
|2006.06.06 19:45
|buy
|1442
|1.60
|113.22
|112.82
|113.42
|2881
|2006.06.07 00:00
|close
|1442
|1.60
|113.33
|112.82
|113.42
|175.78
|16176.06
|2882
|2006.06.07 00:15
|close
|1441
|0.80
|113.30
|112.82
|113.52
|-3.88
|16172.18
|2883
|2006.06.07 00:30
|close
|1440
|0.40
|113.30
|112.83
|113.63
|-40.78
|16131.40
|2884
|2006.06.07 00:45
|close
|1439
|0.20
|113.25
|112.88
|113.78
|-55.72
|16075.68
|2885
|2006.06.07 01:30
|buy
|1443
|0.20
|113.34
|112.64
|113.54
|2886
|2006.06.07 02:15
|buy
|1444
|0.40
|113.22
|112.62
|113.42
|2887
|2006.06.07 03:15
|buy
|1445
|0.80
|113.10
|112.60
|113.30
|2888
|2006.06.07 08:45
|close
|1445
|0.80
|113.26
|112.60
|113.30
|113.01
|16188.69
|2889
|2006.06.07 09:00
|close
|1444
|0.40
|113.32
|112.62
|113.42
|35.30
|16223.99
|2890
|2006.06.07 09:15
|close
|1443
|0.20
|113.33
|112.64
|113.54
|-1.76
|16222.23
|2891
|2006.06.07 09:30
|buy
|1446
|0.20
|113.35
|112.65
|113.55
|2892
|2006.06.07 13:15
|buy
|1447
|0.40
|113.14
|112.54
|113.34
|2893
|2006.06.07 14:45
|t/p
|1447
|0.40
|113.34
|112.54
|113.34
|70.60
|16292.83
|2894
|2006.06.07 14:45
|close
|1446
|0.20
|113.32
|112.65
|113.55
|-5.29
|16287.54
|2895
|2006.06.07 15:00
|buy
|1448
|0.20
|113.34
|112.64
|113.54
|2896
|2006.06.07 16:45
|t/p
|1448
|0.20
|113.54
|112.64
|113.54
|35.20
|16322.74
|2897
|2006.06.07 16:45
|buy
|1449
|0.20
|113.66
|112.96
|113.86
|2898
|2006.06.07 18:15
|buy
|1450
|0.40
|113.55
|112.95
|113.75
|2899
|2006.06.07 19:00
|buy
|1451
|0.80
|113.38
|112.88
|113.58
|2900
|2006.06.07 21:15
|close
|1451
|0.80
|113.53
|112.88
|113.58
|105.70
|16428.44
|2901
|2006.06.07 21:30
|close
|1450
|0.40
|113.46
|112.95
|113.75
|-31.73
|16396.71
|2902
|2006.06.07 21:45
|close
|1449
|0.20
|113.47
|112.96
|113.86
|-33.49
|16363.22
|2903
|2006.06.07 22:00
|buy
|1452
|0.20
|113.51
|112.81
|113.71
|2904
|2006.06.08 02:15
|buy
|1453
|0.40
|113.41
|112.81
|113.61
|2905
|2006.06.08 04:00
|t/p
|1453
|0.40
|113.61
|112.81
|113.61
|70.42
|16433.64
|2906
|2006.06.08 04:00
|close
|1452
|0.20
|113.60
|112.81
|113.71
|23.53
|16457.17
|2907
|2006.06.08 04:15
|buy
|1454
|0.20
|113.68
|112.98
|113.88
|2908
|2006.06.08 10:15
|t/p
|1454
|0.20
|113.88
|112.98
|113.88
|35.13
|16492.30
|2909
|2006.06.08 10:15
|buy
|1455
|0.20
|113.89
|113.19
|114.09
|2910
|2006.06.08 13:00
|buy
|1456
|0.40
|113.78
|113.18
|113.98
|2911
|2006.06.08 13:30
|t/p
|1456
|0.40
|113.98
|113.18
|113.98
|70.23
|16562.53
|2912
|2006.06.08 13:30
|close
|1455
|0.20
|113.92
|113.19
|114.09
|5.27
|16567.80
|2913
|2006.06.08 13:45
|buy
|1457
|0.20
|113.95
|113.25
|114.15
|2914
|2006.06.08 14:30
|buy
|1458
|0.40
|113.85
|113.25
|114.05
|2915
|2006.06.08 15:00
|t/p
|1457
|0.20
|114.15
|113.25
|114.15
|35.04
|16602.84
|2916
|2006.06.08 15:00
|t/p
|1458
|0.40
|114.05
|113.25
|114.05
|70.08
|16672.92
|2917
|2006.06.08 15:00
|buy
|1459
|0.20
|114.19
|113.49
|114.39
|2918
|2006.06.08 15:15
|t/p
|1459
|0.20
|114.39
|113.49
|114.39
|34.97
|16707.89
|2919
|2006.06.08 15:15
|buy
|1460
|0.20
|114.42
|113.72
|114.62
|2920
|2006.06.08 15:45
|t/p
|1460
|0.20
|114.62
|113.72
|114.62
|34.91
|16742.80
|2921
|2006.06.08 15:45
|buy
|1461
|0.20
|114.62
|113.92
|114.82
|2922
|2006.06.08 16:00
|buy
|1462
|0.40
|114.48
|113.88
|114.68
|2923
|2006.06.08 16:15
|buy
|1463
|0.80
|114.36
|113.86
|114.56
|2924
|2006.06.08 19:15
|buy
|1464
|1.60
|114.14
|113.74
|114.34
|2925
|2006.06.09 01:30
|s/l
|1461
|0.20
|113.92
|113.92
|114.82
|-120.34
|16622.46
|2926
|2006.06.09 01:30
|s/l
|1462
|0.40
|113.88
|113.88
|114.68
|-205.57
|16416.89
|2927
|2006.06.09 01:30
|close
|1464
|1.60
|113.91
|113.74
|114.34
|-302.58
|16114.31
|2928
|2006.06.09 01:45
|s/l
|1463
|0.80
|113.86
|113.86
|114.56
|-341.01
|15773.30
|2929
|2006.06.09 02:30
|buy
|1465
|0.20
|113.98
|113.28
|114.18
|2930
|2006.06.09 03:15
|buy
|1466
|0.40
|113.80
|113.20
|114.00
|2931
|2006.06.09 04:30
|t/p
|1466
|0.40
|114.00
|113.20
|114.00
|70.16
|15843.46
|2932
|2006.06.09 04:30
|close
|1465
|0.20
|114.03
|113.28
|114.18
|8.77
|15852.23
|2933
|2006.06.09 04:45
|buy
|1467
|0.20
|114.01
|113.31
|114.21
|2934
|2006.06.09 08:00
|buy
|1468
|0.40
|113.89
|113.29
|114.09
|2935
|2006.06.09 09:15
|close
|1468
|0.40
|114.05
|113.29
|114.09
|56.12
|15908.35
|2936
|2006.06.09 09:30
|close
|1467
|0.20
|114.05
|113.31
|114.21
|7.01
|15915.36
|2937
|2006.06.09 09:45
|buy
|1469
|0.20
|113.94
|113.24
|114.14
|2938
|2006.06.09 15:45
|t/p
|1469
|0.20
|114.14
|113.24
|114.14
|35.02
|15950.38
|2939
|2006.06.09 15:45
|buy
|1470
|0.20
|114.25
|113.55
|114.45
|2940
|2006.06.09 16:15
|buy
|1471
|0.40
|114.04
|113.44
|114.24
|2941
|2006.06.09 16:30
|buy
|1472
|0.80
|113.74
|113.24
|113.94
|2942
|2006.06.09 17:15
|s/l
|1470
|0.20
|113.55
|113.55
|114.45
|-123.23
|15827.15
|2943
|2006.06.09 17:15
|close
|1472
|0.80
|113.61
|113.24
|113.94
|-91.54
|15735.61
|2944
|2006.06.09 17:30
|close
|1471
|0.40
|113.72
|113.44
|114.24
|-112.56
|15623.05
|2945
|2006.06.09 18:00
|buy
|1473
|0.20
|113.84
|113.14
|114.04
|2946
|2006.06.12 00:15
|t/p
|1473
|0.20
|114.04
|113.14
|114.04
|37.61
|15660.66
|2947
|2006.06.12 00:15
|buy
|1474
|0.20
|114.16
|113.46
|114.36
|2948
|2006.06.12 05:00
|buy
|1475
|0.40
|114.05
|113.45
|114.25
|2949
|2006.06.12 11:00
|close
|1475
|0.40
|114.22
|113.45
|114.25
|59.53
|15720.19
|2950
|2006.06.12 11:15
|close
|1474
|0.20
|114.29
|113.46
|114.36
|22.75
|15742.94
|2951
|2006.06.12 11:30
|buy
|1476
|0.20
|114.20
|113.50
|114.40
|2952
|2006.06.12 12:45
|t/p
|1476
|0.20
|114.40
|113.50
|114.40
|34.96
|15777.90
|2953
|2006.06.12 12:45
|buy
|1477
|0.20
|114.44
|113.74
|114.64
|2954
|2006.06.12 15:30
|buy
|1478
|0.40
|114.29
|113.69
|114.49
|2955
|2006.06.13 02:45
|t/p
|1478
|0.40
|114.49
|113.69
|114.49
|75.04
|15852.94
|2956
|2006.06.13 02:45
|close
|1477
|0.20
|114.41
|113.74
|114.64
|-2.68
|15850.26
|2957
|2006.06.13 04:15
|buy
|1479
|0.20
|114.48
|113.78
|114.68
|2958
|2006.06.13 09:15
|t/p
|1479
|0.20
|114.68
|113.78
|114.68
|34.89
|15885.15
|2959
|2006.06.13 09:15
|buy
|1480
|0.20
|114.69
|113.99
|114.89
|2960
|2006.06.13 10:30
|buy
|1481
|0.40
|114.47
|113.87
|114.67
|2961
|2006.06.13 14:00
|t/p
|1481
|0.40
|114.67
|113.87
|114.67
|69.77
|15954.92
|2962
|2006.06.13 14:00
|close
|1480
|0.20
|114.66
|113.99
|114.89
|-5.23
|15949.69
|2963
|2006.06.13 14:15
|buy
|1482
|0.20
|114.67
|113.97
|114.87
|2964
|2006.06.13 17:15
|t/p
|1482
|0.20
|114.87
|113.97
|114.87
|34.80
|15984.49
|2965
|2006.06.13 17:15
|buy
|1483
|0.20
|114.96
|114.26
|115.16
|2966
|2006.06.13 17:30
|t/p
|1483
|0.20
|115.16
|114.26
|115.16
|34.74
|16019.23
|2967
|2006.06.13 17:30
|buy
|1484
|0.20
|115.17
|114.47
|115.37
|2968
|2006.06.13 19:15
|buy
|1485
|0.40
|115.05
|114.45
|115.25
|2969
|2006.06.13 20:15
|t/p
|1484
|0.20
|115.37
|114.47
|115.37
|34.67
|16053.90
|2970
|2006.06.13 20:15
|t/p
|1485
|0.40
|115.25
|114.45
|115.25
|69.35
|16123.25
|2971
|2006.06.13 20:15
|buy
|1486
|0.20
|115.39
|114.69
|115.59
|2972
|2006.06.13 21:00
|buy
|1487
|0.40
|115.28
|114.68
|115.48
|2973
|2006.06.14 03:15
|buy
|1488
|0.80
|115.17
|114.67
|115.37
|2974
|2006.06.14 09:30
|buy
|1489
|1.60
|115.03
|114.63
|115.23
|2975
|2006.06.14 15:15
|close
|1489
|1.60
|115.16
|114.63
|115.23
|180.62
|16303.87
|2976
|2006.06.14 15:30
|close
|1488
|0.80
|115.15
|114.67
|115.37
|-13.89
|16289.98
|2977
|2006.06.14 15:45
|close
|1487
|0.40
|115.24
|114.68
|115.48
|-8.76
|16281.22
|2978
|2006.06.14 16:00
|close
|1486
|0.20
|115.36
|114.69
|115.59
|-2.64
|16278.58
|2979
|2006.06.14 18:00
|buy
|1490
|0.20
|114.89
|114.19
|115.09
|2980
|2006.06.14 18:30
|buy
|1491
|0.40
|114.77
|114.17
|114.97
|2981
|2006.06.14 19:30
|t/p
|1491
|0.40
|114.97
|114.17
|114.97
|69.59
|16348.17
|2982
|2006.06.14 19:30
|close
|1490
|0.20
|114.96
|114.19
|115.09
|12.18
|16360.35
|2983
|2006.06.14 19:45
|buy
|1492
|0.20
|114.94
|114.24
|115.14
|2984
|2006.06.14 22:15
|t/p
|1492
|0.20
|115.14
|114.24
|115.14
|34.77
|16395.12
|2985
|2006.06.14 22:15
|buy
|1493
|0.20
|115.09
|114.39
|115.29
|2986
|2006.06.15 01:00
|buy
|1494
|0.40
|114.99
|114.39
|115.19
|2987
|2006.06.15 10:00
|buy
|1495
|0.80
|114.77
|114.27
|114.97
|2988
|2006.06.15 11:15
|t/p
|1495
|0.80
|114.97
|114.27
|114.97
|139.18
|16534.30
|2989
|2006.06.15 11:15
|close
|1494
|0.40
|114.96
|114.39
|115.19
|-10.44
|16523.86
|2990
|2006.06.15 11:30
|close
|1493
|0.20
|114.93
|114.39
|115.29
|-20.16
|16503.70
|2991
|2006.06.15 11:45
|buy
|1496
|0.20
|114.95
|114.25
|115.15
|2992
|2006.06.15 15:45
|t/p
|1496
|0.20
|115.15
|114.25
|115.15
|34.77
|16538.47
|2993
|2006.06.15 15:45
|buy
|1497
|0.20
|115.06
|114.36
|115.26
|2994
|2006.06.15 16:15
|buy
|1498
|0.40
|114.78
|114.18
|114.98
|2995
|2006.06.15 16:30
|t/p
|1498
|0.40
|114.98
|114.18
|114.98
|69.61
|16608.08
|2996
|2006.06.15 16:45
|buy
|1499
|0.40
|114.86
|114.26
|115.06
|2997
|2006.06.15 18:45
|t/p
|1499
|0.40
|115.06
|114.26
|115.06
|69.53
|16677.61
|2998
|2006.06.15 18:45
|close
|1497
|0.20
|115.06
|114.36
|115.26
|0.00
|16677.61
|2999
|2006.06.15 19:00
|buy
|1500
|0.20
|115.11
|114.41
|115.31
|3000
|2006.06.15 22:30
|buy
|1501
|0.40
|114.98
|114.38
|115.18
|3001
|2006.06.15 23:15
|buy
|1502
|0.80
|114.84
|114.34
|115.04
|3002
|2006.06.16 03:00
|buy
|1503
|1.60
|114.74
|114.34
|114.94
|3003
|2006.06.16 12:45
|close
|1503
|1.60
|114.88
|114.34
|114.94
|194.99
|16872.60
|3004
|2006.06.16 13:00
|close
|1502
|0.80
|114.90
|114.34
|115.04
|52.02
|16924.62
|3005
|2006.06.16 13:15
|close
|1501
|0.40
|114.93
|114.38
|115.18
|-12.28
|16912.34
|3006
|2006.06.16 13:30
|close
|1500
|0.20
|114.98
|114.41
|115.31
|-20.05
|16892.29
|3007
|2006.06.16 13:45
|buy
|1504
|0.20
|114.98
|114.28
|115.18
|3008
|2006.06.16 17:00
|t/p
|1504
|0.20
|115.18
|114.28
|115.18
|34.72
|16927.01
|3009
|2006.06.16 17:00
|buy
|1505
|0.20
|115.22
|114.52
|115.42
|3010
|2006.06.16 17:30
|buy
|1506
|0.40
|115.11
|114.51
|115.31
|3011
|2006.06.19 01:30
|t/p
|1506
|0.40
|115.31
|114.51
|115.31
|74.50
|17001.51
|3012
|2006.06.19 01:30
|close
|1505
|0.20
|115.31
|114.52
|115.42
|18.17
|17019.68
|3013
|2006.06.19 01:45
|buy
|1507
|0.20
|115.37
|114.67
|115.57
|3014
|2006.06.19 04:15
|t/p
|1507
|0.20
|115.57
|114.67
|115.57
|34.57
|17054.25
|3015
|2006.06.19 04:15
|buy
|1508
|0.20
|115.72
|115.02
|115.92
|3016
|2006.06.19 10:00
|buy
|1509
|0.40
|115.58
|114.98
|115.78
|3017
|2006.06.19 12:45
|close
|1509
|0.40
|115.75
|114.98
|115.78
|58.75
|17113.00
|3018
|2006.06.19 13:00
|close
|1508
|0.20
|115.64
|115.02
|115.92
|-13.84
|17099.16
|3019
|2006.06.19 15:30
|buy
|1510
|0.20
|115.73
|115.03
|115.93
|3020
|2006.06.19 17:30
|buy
|1511
|0.40
|115.60
|115.00
|115.80
|3021
|2006.06.19 18:15
|buy
|1512
|0.80
|115.41
|114.91
|115.61
|3022
|2006.06.19 19:15
|buy
|1513
|1.60
|115.29
|114.89
|115.49
|3023
|2006.06.19 21:00
|close
|1513
|1.60
|115.43
|114.89
|115.49
|194.06
|17293.22
|3024
|2006.06.19 21:15
|close
|1512
|0.80
|115.42
|114.91
|115.61
|6.93
|17300.15
|3025
|2006.06.19 21:30
|close
|1511
|0.40
|115.39
|115.00
|115.80
|-72.80
|17227.35
|3026
|2006.06.19 21:45
|close
|1510
|0.20
|115.34
|115.03
|115.93
|-67.63
|17159.72
|3027
|2006.06.19 22:00
|buy
|1514
|0.20
|115.45
|114.75
|115.65
|3028
|2006.06.20 04:00
|t/p
|1514
|0.20
|115.65
|114.75
|115.65
|37.17
|17196.89
|3029
|2006.06.20 04:00
|buy
|1515
|0.20
|115.61
|114.91
|115.81
|3030
|2006.06.20 04:45
|buy
|1516
|0.40
|115.46
|114.86
|115.66
|3031
|2006.06.20 08:15
|buy
|1517
|0.80
|115.30
|114.80
|115.50
|3032
|2006.06.20 08:45
|buy
|1518
|1.60
|115.08
|114.68
|115.28
|3033
|2006.06.20 09:15
|s/l
|1515
|0.20
|114.91
|114.91
|115.81
|-121.70
|17075.19
|3034
|2006.06.20 09:15
|close
|1518
|1.60
|115.03
|114.68
|115.28
|-69.55
|17005.64
|3035
|2006.06.20 09:30
|close
|1517
|0.80
|115.01
|114.80
|115.50
|-201.72
|16803.92
|3036
|2006.06.20 09:45
|s/l
|1516
|0.40
|114.86
|114.86
|115.66
|-208.88
|16595.04
|3037
|2006.06.20 10:30
|buy
|1519
|0.20
|114.83
|114.13
|115.03
|3038
|2006.06.20 12:45
|t/p
|1519
|0.20
|115.03
|114.13
|115.03
|34.78
|16629.82
|3039
|2006.06.20 12:45
|buy
|1520
|0.20
|115.04
|114.34
|115.24
|3040
|2006.06.20 13:00
|t/p
|1520
|0.20
|115.24
|114.34
|115.24
|34.70
|16664.52
|3041
|2006.06.20 13:00
|buy
|1521
|0.20
|115.31
|114.61
|115.51
|3042
|2006.06.20 13:45
|buy
|1522
|0.40
|115.18
|114.58
|115.38
|3043
|2006.06.20 14:15
|buy
|1523
|0.80
|115.07
|114.57
|115.27
|3044
|2006.06.20 15:45
|buy
|1524
|1.60
|114.95
|114.55
|115.15
|3045
|2006.06.21 04:45
|s/l
|1521
|0.20
|114.61
|114.61
|115.51
|-119.59
|16544.93
|3046
|2006.06.21 04:45
|s/l
|1522
|0.40
|114.58
|114.58
|115.38
|-204.29
|16340.64
|3047
|2006.06.21 04:45
|s/l
|1523
|0.80
|114.57
|114.57
|115.27
|-338.77
|16001.87
|3048
|2006.06.21 04:45
|close
|1524
|1.60
|114.61
|114.55
|115.15
|-454.17
|15547.70
|3049
|2006.06.21 06:00
|buy
|1525
|0.20
|114.53
|113.83
|114.73
|3050
|2006.06.21 07:00
|t/p
|1525
|0.20
|114.73
|113.83
|114.73
|34.86
|15582.56
|3051
|2006.06.21 07:00
|buy
|1526
|0.20
|114.77
|114.07
|114.97
|3052
|2006.06.21 13:30
|t/p
|1526
|0.20
|114.97
|114.07
|114.97
|34.79
|15617.35
|3053
|2006.06.21 13:30
|buy
|1527
|0.20
|115.01
|114.31
|115.21
|3054
|2006.06.21 14:45
|buy
|1528
|0.40
|114.88
|114.28
|115.08
|3055
|2006.06.21 15:30
|t/p
|1528
|0.40
|115.08
|114.28
|115.08
|69.49
|15686.84
|3056
|2006.06.21 15:30
|close
|1527
|0.20
|115.13
|114.31
|115.21
|20.85
|15707.69
|3057
|2006.06.21 15:45
|buy
|1529
|0.20
|115.14
|114.44
|115.34
|3058
|2006.06.21 16:30
|buy
|1530
|0.40
|114.94
|114.34
|115.14
|3059
|2006.06.21 19:00
|buy
|1531
|0.80
|114.80
|114.30
|115.00
|3060
|2006.06.22 08:30
|close
|1531
|0.80
|114.94
|114.30
|115.00
|128.16
|15835.85
|3061
|2006.06.22 08:45
|close
|1530
|0.40
|114.94
|114.34
|115.14
|15.36
|15851.21
|3062
|2006.06.22 09:00
|close
|1529
|0.20
|114.94
|114.44
|115.34
|-27.12
|15824.09
|3063
|2006.06.22 09:15
|buy
|1532
|0.20
|114.97
|114.27
|115.17
|3064
|2006.06.22 11:00
|t/p
|1532
|0.20
|115.17
|114.27
|115.17
|34.73
|15858.82
|3065
|2006.06.22 11:00
|buy
|1533
|0.20
|115.22
|114.52
|115.42
|3066
|2006.06.22 13:30
|t/p
|1533
|0.20
|115.42
|114.52
|115.42
|34.64
|15893.46
|3067
|2006.06.22 13:30
|buy
|1534
|0.20
|115.51
|114.81
|115.71
|3068
|2006.06.22 14:00
|t/p
|1534
|0.20
|115.71
|114.81
|115.71
|34.60
|15928.06
|3069
|2006.06.22 14:00
|buy
|1535
|0.20
|115.65
|114.95
|115.85
|3070
|2006.06.22 14:45
|buy
|1536
|0.40
|115.55
|114.95
|115.75
|3071
|2006.06.22 16:30
|t/p
|1535
|0.20
|115.85
|114.95
|115.85
|34.53
|15962.59
|3072
|2006.06.22 16:30
|t/p
|1536
|0.40
|115.75
|114.95
|115.75
|69.05
|16031.64
|3073
|2006.06.22 16:30
|buy
|1537
|0.20
|115.88
|115.18
|116.08
|3074
|2006.06.22 19:15
|t/p
|1537
|0.20
|116.08
|115.18
|116.08
|34.44
|16066.08
|3075
|2006.06.22 19:15
|buy
|1538
|0.20
|116.19
|115.49
|116.39
|3076
|2006.06.23 03:00
|buy
|1539
|0.40
|116.05
|115.45
|116.25
|3077
|2006.06.23 09:45
|buy
|1540
|0.80
|115.85
|115.35
|116.05
|3078
|2006.06.23 10:00
|t/p
|1540
|0.80
|116.05
|115.35
|116.05
|137.87
|16203.95
|3079
|2006.06.23 12:00
|t/p
|1539
|0.40
|116.25
|115.45
|116.25
|68.82
|16272.77
|3080
|2006.06.23 12:00
|close
|1538
|0.20
|116.25
|115.49
|116.39
|12.88
|16285.65
|3081
|2006.06.23 12:15
|buy
|1541
|0.20
|116.25
|115.55
|116.45
|3082
|2006.06.23 15:00
|t/p
|1541
|0.20
|116.45
|115.55
|116.45
|34.35
|16320.00
|3083
|2006.06.23 15:00
|buy
|1542
|0.20
|116.47
|115.77
|116.67
|3084
|2006.06.23 16:00
|buy
|1543
|0.40
|116.31
|115.71
|116.51
|3085
|2006.06.23 16:15
|buy
|1544
|0.80
|116.20
|115.70
|116.40
|3086
|2006.06.23 17:00
|buy
|1545
|1.60
|116.07
|115.67
|116.27
|3087
|2006.06.23 18:00
|close
|1545
|1.60
|116.20
|115.67
|116.27
|179.00
|16499.00
|3088
|2006.06.23 18:15
|close
|1544
|0.80
|116.25
|115.70
|116.40
|34.41
|16533.41
|3089
|2006.06.23 18:30
|close
|1543
|0.40
|116.25
|115.71
|116.51
|-20.65
|16512.76
|3090
|2006.06.23 18:45
|close
|1542
|0.20
|116.25
|115.77
|116.67
|-37.85
|16474.91
|3091
|2006.06.23 19:00
|buy
|1546
|0.20
|116.28
|115.58
|116.48
|3092
|2006.06.23 20:45
|t/p
|1546
|0.20
|116.48
|115.58
|116.48
|34.32
|16509.23
|3093
|2006.06.23 20:45
|buy
|1547
|0.20
|116.55
|115.85
|116.75
|3094
|2006.06.26 02:30
|buy
|1548
|0.40
|116.40
|115.80
|116.60
|3095
|2006.06.26 10:30
|buy
|1549
|0.80
|116.19
|115.69
|116.39
|3096
|2006.06.26 12:15
|t/p
|1549
|0.80
|116.39
|115.69
|116.39
|137.46
|16646.69
|3097
|2006.06.26 12:15
|close
|1548
|0.40
|116.40
|115.80
|116.60
|0.00
|16646.69
|3098
|2006.06.26 12:30
|close
|1547
|0.20
|116.37
|115.85
|116.75
|-28.38
|16618.31
|3099
|2006.06.26 12:45
|buy
|1550
|0.20
|116.44
|115.74
|116.64
|3100
|2006.06.26 13:45
|buy
|1551
|0.40
|116.32
|115.72
|116.52
|3101
|2006.06.26 14:00
|buy
|1552
|0.80
|116.18
|115.68
|116.38
|3102
|2006.06.26 15:00
|t/p
|1552
|0.80
|116.38
|115.68
|116.38
|137.47
|16755.78
|3103
|2006.06.26 15:00
|close
|1551
|0.40
|116.39
|115.72
|116.52
|24.06
|16779.84
|3104
|2006.06.26 15:15
|close
|1550
|0.20
|116.35
|115.74
|116.64
|-15.47
|16764.37
|3105
|2006.06.26 15:30
|buy
|1553
|0.20
|116.30
|115.60
|116.50
|3106
|2006.06.26 18:15
|t/p
|1553
|0.20
|116.50
|115.60
|116.50
|34.36
|16798.73
|3107
|2006.06.26 18:15
|buy
|1554
|0.20
|116.44
|115.74
|116.64
|3108
|2006.06.26 20:15
|buy
|1555
|0.40
|116.26
|115.66
|116.46
|3109
|2006.06.27 03:00
|buy
|1556
|0.80
|116.08
|115.58
|116.28
|3110
|2006.06.27 05:15
|buy
|1557
|1.60
|115.97
|115.57
|116.17
|3111
|2006.06.27 07:00
|close
|1557
|1.60
|116.14
|115.57
|116.17
|234.20
|17032.93
|3112
|2006.06.27 07:15
|t/p
|1556
|0.80
|116.28
|115.58
|116.28
|137.71
|17170.64
|3113
|2006.06.27 07:15
|close
|1555
|0.40
|116.19
|115.66
|116.46
|-18.98
|17151.66
|3114
|2006.06.27 07:30
|close
|1554
|0.20
|116.16
|115.74
|116.64
|-45.65
|17106.01
|3115
|2006.06.27 07:45
|buy
|1558
|0.20
|116.12
|115.42
|116.32
|3116
|2006.06.27 12:15
|t/p
|1558
|0.20
|116.32
|115.42
|116.32
|34.37
|17140.38
|3117
|2006.06.27 12:15
|buy
|1559
|0.20
|116.41
|115.71
|116.61
|3118
|2006.06.27 13:30
|t/p
|1559
|0.20
|116.61
|115.71
|116.61
|34.31
|17174.69
|3119
|2006.06.27 13:30
|buy
|1560
|0.20
|116.62
|115.92
|116.82
|3120
|2006.06.27 14:15
|buy
|1561
|0.40
|116.52
|115.92
|116.72
|3121
|2006.06.27 15:45
|buy
|1562
|0.80
|116.34
|115.84
|116.54
|3122
|2006.06.27 16:15
|buy
|1563
|1.60
|116.16
|115.76
|116.36
|3123
|2006.06.27 19:15
|t/p
|1563
|1.60
|116.36
|115.76
|116.36
|275.20
|17449.89
|3124
|2006.06.27 19:15
|close
|1562
|0.80
|116.28
|115.84
|116.54
|-41.28
|17408.61
|3125
|2006.06.27 19:30
|close
|1561
|0.40
|116.26
|115.92
|116.72
|-89.45
|17319.16
|3126
|2006.06.27 19:45
|close
|1560
|0.20
|116.24
|115.92
|116.82
|-65.38
|17253.78
|3127
|2006.06.27 20:00
|buy
|1564
|0.20
|116.31
|115.61
|116.51
|3128
|2006.06.28 04:30
|buy
|1565
|0.40
|116.18
|115.58
|116.38
|3129
|2006.06.28 10:15
|t/p
|1565
|0.40
|116.38
|115.58
|116.38
|68.76
|17322.54
|3130
|2006.06.28 10:15
|close
|1564
|0.20
|116.36
|115.61
|116.51
|11.15
|17333.69
|3131
|2006.06.28 10:30
|buy
|1566
|0.20
|116.41
|115.71
|116.61
|3132
|2006.06.28 13:15
|buy
|1567
|0.40
|116.29
|115.69
|116.49
|3133
|2006.06.28 19:15
|close
|1567
|0.40
|116.46
|115.69
|116.49
|58.39
|17392.08
|3134
|2006.06.28 19:30
|close
|1566
|0.20
|116.37
|115.71
|116.61
|-6.87
|17385.21
|3135
|2006.06.28 19:45
|buy
|1568
|0.20
|116.40
|115.70
|116.60
|3136
|2006.06.29 04:15
|t/p
|1568
|0.20
|116.60
|115.70
|116.60
|41.99
|17427.20
|3137
|2006.06.29 04:15
|buy
|1569
|0.20
|116.62
|115.92
|116.82
|3138
|2006.06.29 08:15
|buy
|1570
|0.40
|116.47
|115.87
|116.67
|3139
|2006.06.29 16:15
|buy
|1571
|0.80
|116.18
|115.68
|116.38
|3140
|2006.06.29 21:30
|s/l
|1569
|0.20
|115.92
|115.92
|116.82
|-121.22
|17305.98
|3141
|2006.06.29 21:30
|s/l
|1570
|0.40
|115.87
|115.87
|116.67
|-207.81
|17098.17
|3142
|2006.06.29 21:30
|s/l
|1571
|0.80
|115.68
|115.68
|116.38
|-346.35
|16751.82
|3143
|2006.06.29 21:45
|sell
|1572
|0.20
|115.28
|115.98
|115.08
|3144
|2006.06.29 22:00
|t/p
|1572
|0.20
|115.08
|115.98
|115.08
|34.77
|16786.59
|3145
|2006.06.29 22:00
|sell
|1573
|0.20
|115.01
|115.71
|114.81
|3146
|2006.06.29 22:15
|sell
|1574
|0.40
|115.13
|115.73
|114.93
|3147
|2006.06.29 22:30
|t/p
|1574
|0.40
|114.93
|115.73
|114.93
|69.61
|16856.20
|3148
|2006.06.29 23:15
|sell
|1575
|0.40
|115.18
|115.78
|114.98
|3149
|2006.06.30 02:45
|t/p
|1575
|0.40
|114.98
|115.78
|114.98
|63.64
|16919.84
|3150
|2006.06.30 02:45
|close
|1573
|0.20
|115.13
|115.71
|114.81
|-23.78
|16896.07
|3151
|2006.06.30 03:30
|buy
|1576
|0.20
|115.26
|114.56
|115.46
|3152
|2006.06.30 04:00
|buy
|1577
|0.40
|115.15
|114.55
|115.35
|3153
|2006.06.30 04:30
|buy
|1578
|0.80
|115.02
|114.52
|115.22
|3154
|2006.06.30 08:00
|buy
|1579
|1.60
|114.91
|114.51
|115.11
|3155
|2006.06.30 09:00
|s/l
|1576
|0.20
|114.56
|114.56
|115.46
|-122.26
|16773.81
|3156
|2006.06.30 09:00
|s/l
|1577
|0.40
|114.55
|114.55
|115.35
|-209.59
|16564.22
|3157
|2006.06.30 09:00
|s/l
|1578
|0.80
|114.52
|114.52
|115.22
|-349.31
|16214.91
|3158
|2006.06.30 09:00
|s/l
|1579
|1.60
|114.51
|114.51
|115.11
|-558.90
|15656.01
|3159
|2006.06.30 09:00
|sell
|1580
|0.20
|114.51
|115.21
|114.31
|3160
|2006.06.30 09:15
|sell
|1581
|0.40
|114.63
|115.23
|114.43
|3161
|2006.06.30 11:15
|sell
|1582
|0.80
|114.74
|115.24
|114.54
|3162
|2006.06.30 13:00
|close
|1582
|0.80
|114.59
|115.24
|114.54
|104.72
|15760.73
|3163
|2006.06.30 13:15
|close
|1581
|0.40
|114.67
|115.23
|114.43
|-13.95
|15746.78
|3164
|2006.06.30 13:30
|close
|1580
|0.20
|114.64
|115.21
|114.31
|-22.68
|15724.10
|3165
|2006.06.30 13:45
|sell
|1583
|0.20
|114.64
|115.34
|114.44
|3166
|2006.06.30 15:45
|t/p
|1583
|0.20
|114.44
|115.34
|114.44
|35.01
|15759.11
|3167
|2006.06.30 15:45
|sell
|1584
|0.20
|114.22
|114.92
|114.02
|3168
|2006.06.30 16:00
|sell
|1585
|0.40
|114.37
|114.97
|114.17
|3169
|2006.06.30 18:45
|sell
|1586
|0.80
|114.53
|115.03
|114.33
|3170
|2006.07.03 00:15
|close
|1586
|0.80
|114.39
|115.03
|114.33
|86.21
|15845.31
|3171
|2006.07.03 00:30
|close
|1585
|0.40
|114.38
|114.97
|114.17
|-9.35
|15835.96
|3172
|2006.07.03 00:45
|close
|1584
|0.20
|114.35
|114.92
|114.02
|-25.67
|15810.29
|3173
|2006.07.03 01:00
|sell
|1587
|0.20
|114.36
|115.06
|114.16
|3174
|2006.07.03 03:00
|t/p
|1587
|0.20
|114.16
|115.06
|114.16
|35.04
|15845.33
|3175
|2006.07.03 03:00
|sell
|1588
|0.20
|114.12
|114.82
|113.92
|3176
|2006.07.03 03:15
|sell
|1589
|0.40
|114.24
|114.84
|114.04
|3177
|2006.07.03 03:45
|sell
|1590
|0.80
|114.36
|114.86
|114.16
|3178
|2006.07.03 04:15
|sell
|1591
|1.60
|114.52
|114.92
|114.32
|3179
|2006.07.03 13:00
|s/l
|1588
|0.20
|114.82
|114.82
|113.92
|-122.00
|15723.33
|3180
|2006.07.03 13:00
|s/l
|1589
|0.40
|114.84
|114.84
|114.04
|-209.15
|15514.18
|3181
|2006.07.03 13:00
|close
|1591
|1.60
|114.75
|114.92
|114.32
|-320.70
|15193.48
|3182
|2006.07.03 13:15
|s/l
|1590
|0.80
|114.86
|114.86
|114.16
|-348.19
|14845.29
|3183
|2006.07.03 13:45
|sell
|1592
|0.20
|114.77
|115.47
|114.57
|3184
|2006.07.03 17:45
|t/p
|1592
|0.20
|114.57
|115.47
|114.57
|34.88
|14880.17
|3185
|2006.07.03 17:45
|sell
|1593
|0.20
|114.66
|115.36
|114.46
|3186
|2006.07.03 18:15
|sell
|1594
|0.40
|114.76
|115.36
|114.56
|3187
|2006.07.03 18:45
|sell
|1595
|0.80
|114.90
|115.40
|114.70
|3188
|2006.07.03 20:15
|t/p
|1595
|0.80
|114.70
|115.40
|114.70
|139.41
|15019.58
|3189
|2006.07.03 20:15
|close
|1594
|0.40
|114.77
|115.36
|114.56
|-3.49
|15016.09
|3190
|2006.07.03 20:30
|close
|1593
|0.20
|114.74
|115.36
|114.46
|-13.94
|15002.15
|3191
|2006.07.03 20:45
|sell
|1596
|0.20
|114.73
|115.43
|114.53
|3192
|2006.07.04 04:45
|t/p
|1596
|0.20
|114.53
|115.43
|114.53
|32.01
|15034.17
|3193
|2006.07.04 04:45
|sell
|1597
|0.20
|114.45
|115.15
|114.25
|3194
|2006.07.04 05:30
|sell
|1598
|0.40
|114.60
|115.20
|114.40
|3195
|2006.07.04 23:00
|sell
|1599
|0.80
|114.72
|115.22
|114.52
|3196
|2006.07.05 00:45
|sell
|1600
|1.60
|114.88
|115.28
|114.68
|3197
|2006.07.05 01:30
|s/l
|1597
|0.20
|115.15
|115.15
|114.25
|-124.59
|14909.58
|3198
|2006.07.05 01:30
|s/l
|1598
|0.40
|115.20
|115.20
|114.40
|-214.40
|14695.18
|3199
|2006.07.05 01:30
|close
|1600
|1.60
|115.08
|115.28
|114.68
|-278.07
|14417.11
|3200
|2006.07.05 01:45
|close
|1599
|0.80
|115.08
|115.22
|114.52
|-261.96
|14155.15
|3201
|2006.07.05 02:45
|sell
|1601
|0.20
|115.15
|115.85
|114.95
|3202
|2006.07.05 04:15
|t/p
|1601
|0.20
|114.95
|115.85
|114.95
|34.80
|14189.95
|3203
|2006.07.05 04:15
|sell
|1602
|0.20
|114.92
|115.62
|114.72
|3204
|2006.07.05 08:45
|t/p
|1602
|0.20
|114.72
|115.62
|114.72
|34.88
|14224.83
|3205
|2006.07.05 08:45
|sell
|1603
|0.20
|114.65
|115.35
|114.45
|3206
|2006.07.05 09:45
|sell
|1604
|0.40
|114.83
|115.43
|114.63
|3207
|2006.07.05 10:00
|sell
|1605
|0.80
|114.95
|115.45
|114.75
|3208
|2006.07.05 11:45
|sell
|1606
|1.60
|115.10
|115.50
|114.90
|3209
|2006.07.05 13:15
|t/p
|1606
|1.60
|114.90
|115.50
|114.90
|278.39
|14503.22
|3210
|2006.07.05 13:15
|close
|1605
|0.80
|114.95
|115.45
|114.75
|0.00
|14503.22
|3211
|2006.07.05 13:30
|close
|1604
|0.40
|114.95
|115.43
|114.63
|-41.76
|14461.46
|3212
|2006.07.05 13:45
|close
|1603
|0.20
|114.94
|115.35
|114.45
|-50.46
|14411.00
|3213
|2006.07.05 14:00
|sell
|1607
|0.20
|114.92
|115.62
|114.72
|3214
|2006.07.05 15:00
|t/p
|1607
|0.20
|114.72
|115.62
|114.72
|34.87
|14445.87
|3215
|2006.07.05 15:00
|sell
|1608
|0.20
|114.69
|115.39
|114.49
|3216
|2006.07.05 15:30
|sell
|1609
|0.40
|115.06
|115.66
|114.86
|3217
|2006.07.05 16:15
|sell
|1610
|0.80
|115.20
|115.70
|115.00
|3218
|2006.07.05 16:30
|s/l
|1608
|0.20
|115.39
|115.39
|114.49
|-121.38
|14324.49
|3219
|2006.07.05 16:30
|sell
|1611
|0.80
|115.31
|115.81
|115.11
|3220
|2006.07.05 16:45
|sell
|1612
|1.60
|115.44
|115.84
|115.24
|3221
|2006.07.05 17:15
|s/l
|1609
|0.40
|115.66
|115.66
|114.86
|-207.52
|14116.97
|3222
|2006.07.05 17:15
|close
|1612
|1.60
|115.65
|115.84
|115.24
|-290.53
|13826.44
|3223
|2006.07.05 17:30
|close
|1611
|0.80
|115.65
|115.81
|115.11
|-235.19
|13591.25
|3224
|2006.07.05 17:45
|s/l
|1610
|0.80
|115.70
|115.70
|115.00
|-345.78
|13245.47
|3225
|2006.07.05 19:15
|sell
|1613
|0.20
|115.63
|116.33
|115.43
|3226
|2006.07.05 22:15
|sell
|1614
|0.40
|115.74
|116.34
|115.54
|3227
|2006.07.06 02:15
|t/p
|1614
|0.40
|115.54
|116.34
|115.54
|51.66
|13297.13
|3228
|2006.07.06 02:15
|close
|1613
|0.20
|115.57
|116.33
|115.43
|1.60
|13298.73
|3229
|2006.07.06 02:30
|sell
|1615
|0.20
|115.55
|116.25
|115.35
|3230
|2006.07.06 04:00
|sell
|1616
|0.40
|115.68
|116.28
|115.48
|3231
|2006.07.06 04:45
|close
|1616
|0.40
|115.50
|116.28
|115.48
|62.34
|13361.07
|3232
|2006.07.06 05:00
|close
|1615
|0.20
|115.56
|116.25
|115.35
|-1.73
|13359.34
|3233
|2006.07.06 05:15
|buy
|1617
|0.20
|115.57
|114.87
|115.77
|3234
|2006.07.06 15:30
|buy
|1618
|0.40
|115.46
|114.86
|115.66
|3235
|2006.07.06 15:45
|buy
|1619
|0.80
|115.35
|114.85
|115.55
|3236
|2006.07.06 16:30
|buy
|1620
|1.60
|115.17
|114.77
|115.37
|3237
|2006.07.07 10:30
|s/l
|1617
|0.20
|114.87
|114.87
|115.77
|-119.31
|13240.03
|3238
|2006.07.07 10:30
|s/l
|1618
|0.40
|114.86
|114.86
|115.66
|-203.79
|13036.24
|3239
|2006.07.07 10:30
|close
|1620
|1.60
|114.88
|114.77
|115.37
|-383.42
|12652.82
|3240
|2006.07.07 10:45
|s/l
|1619
|0.80
|114.85
|114.85
|115.55
|-337.59
|12315.23
|3241
|2006.07.07 10:45
|buy
|1621
|0.20
|115.03
|114.33
|115.23
|3242
|2006.07.07 11:45
|buy
|1622
|0.40
|114.82
|114.22
|115.02
|3243
|2006.07.07 13:15
|buy
|1623
|0.80
|114.64
|114.14
|114.84
|3244
|2006.07.07 13:45
|t/p
|1623
|0.80
|114.84
|114.14
|114.84
|139.44
|12454.67
|3245
|2006.07.07 13:45
|close
|1622
|0.40
|114.75
|114.22
|115.02
|-24.40
|12430.27
|3246
|2006.07.07 14:00
|close
|1621
|0.20
|114.77
|114.33
|115.23
|-45.31
|12384.96
|3247
|2006.07.07 14:15
|buy
|1624
|0.20
|114.80
|114.10
|115.00
|3248
|2006.07.07 15:30
|buy
|1625
|0.40
|114.38
|113.78
|114.58
|3249
|2006.07.07 15:45
|s/l
|1624
|0.20
|114.10
|114.10
|115.00
|-123.00
|12261.96
|3250
|2006.07.07 15:45
|buy
|1626
|0.40
|113.85
|113.25
|114.05
|3251
|2006.07.07 16:00
|t/p
|1626
|0.40
|114.05
|113.25
|114.05
|70.09
|12332.05
|3252
|2006.07.07 16:00
|buy
|1627
|0.40
|114.17
|113.57
|114.37
|3253
|2006.07.07 17:45
|buy
|1628
|0.80
|113.94
|113.44
|114.14
|3254
|2006.07.10 05:15
|s/l
|1625
|0.40
|113.78
|113.78
|114.58
|-205.64
|12126.41
|3255
|2006.07.10 05:15
|close
|1628
|0.80
|113.87
|113.44
|114.14
|-38.94
|12087.47
|3256
|2006.07.10 05:30
|close
|1627
|0.40
|113.88
|113.57
|114.37
|-96.74
|11990.73
|3257
|2006.07.10 05:45
|sell
|1629
|0.20
|113.83
|114.53
|113.63
|3258
|2006.07.10 07:30
|t/p
|1629
|0.20
|113.63
|114.53
|113.63
|35.19
|12025.92
|3259
|2006.07.10 07:30
|sell
|1630
|0.20
|113.63
|114.33
|113.43
|3260
|2006.07.10 12:45
|sell
|1631
|0.40
|113.80
|114.40
|113.60
|3261
|2006.07.10 16:00
|sell
|1632
|0.80
|113.99
|114.49
|113.79
|3262
|2006.07.10 16:45
|sell
|1633
|1.60
|114.19
|114.59
|113.99
|3263
|2006.07.10 19:00
|t/p
|1633
|1.60
|113.99
|114.59
|113.99
|280.71
|12306.63
|3264
|2006.07.10 19:00
|close
|1632
|0.80
|114.00
|114.49
|113.79
|-7.02
|12299.61
|3265
|2006.07.10 19:15
|close
|1631
|0.40
|114.05
|114.40
|113.60
|-87.68
|12211.93
|3266
|2006.07.10 19:30
|close
|1630
|0.20
|114.11
|114.33
|113.43
|-84.13
|12127.80
|3267
|2006.07.10 19:45
|sell
|1634
|0.20
|114.06
|114.76
|113.86
|3268
|2006.07.10 21:00
|sell
|1635
|0.40
|114.21
|114.81
|114.01
|3269
|2006.07.11 02:00
|sell
|1636
|0.80
|114.34
|114.84
|114.14
|3270
|2006.07.11 04:00
|t/p
|1636
|0.80
|114.14
|114.84
|114.14
|140.17
|12267.97
|3271
|2006.07.11 04:00
|close
|1635
|0.40
|114.15
|114.81
|114.01
|15.17
|12283.14
|3272
|2006.07.11 04:15
|close
|1634
|0.20
|114.13
|114.76
|113.86
|-15.20
|12267.94
|3273
|2006.07.11 04:30
|sell
|1637
|0.20
|114.12
|114.82
|113.92
|3274
|2006.07.11 10:00
|sell
|1638
|0.40
|114.30
|114.90
|114.10
|3275
|2006.07.11 13:15
|sell
|1639
|0.80
|114.42
|114.92
|114.22
|3276
|2006.07.11 15:30
|close
|1639
|0.80
|114.29
|114.92
|114.22
|91.00
|12358.94
|3277
|2006.07.11 15:45
|close
|1638
|0.40
|114.35
|114.90
|114.10
|-17.49
|12341.45
|3278
|2006.07.11 16:00
|close
|1637
|0.20
|114.40
|114.82
|113.92
|-48.95
|12292.50
|3279
|2006.07.11 16:30
|sell
|1640
|0.20
|114.35
|115.05
|114.15
|3280
|2006.07.11 18:30
|t/p
|1640
|0.20
|114.15
|115.05
|114.15
|35.03
|12327.53
|3281
|2006.07.11 18:30
|sell
|1641
|0.20
|114.15
|114.85
|113.95
|3282
|2006.07.11 19:45
|sell
|1642
|0.40
|114.26
|114.86
|114.06
|3283
|2006.07.12 05:00
|sell
|1643
|0.80
|114.37
|114.87
|114.17
|3284
|2006.07.12 11:00
|sell
|1644
|1.60
|114.55
|114.95
|114.35
|3285
|2006.07.12 13:00
|s/l
|1641
|0.20
|114.85
|114.85
|113.95
|-124.82
|12202.72
|3286
|2006.07.12 13:00
|s/l
|1642
|0.40
|114.86
|114.86
|114.06
|-214.80
|11987.92
|3287
|2006.07.12 13:00
|s/l
|1643
|0.80
|114.87
|114.87
|114.17
|-348.26
|11639.66
|3288
|2006.07.12 13:00
|close
|1644
|1.60
|114.86
|114.95
|114.35
|-431.83
|11207.83
|3289
|2006.07.12 13:15
|sell
|1645
|0.20
|114.75
|115.45
|114.55
|3290
|2006.07.12 13:45
|sell
|1646
|0.40
|114.89
|115.49
|114.69
|3291
|2006.07.12 14:30
|sell
|1647
|0.80
|115.19
|115.69
|114.99
|3292
|2006.07.12 15:45
|s/l
|1645
|0.20
|115.45
|115.45
|114.55
|-121.27
|11086.56
|3293
|2006.07.12 15:45
|s/l
|1646
|0.40
|115.49
|115.49
|114.69
|-207.91
|10878.65
|3294
|2006.07.12 15:45
|close
|1647
|0.80
|115.44
|115.69
|114.99
|-173.25
|10705.40
|3295
|2006.07.12 16:00
|buy
|1648
|0.20
|115.39
|114.69
|115.59
|3296
|2006.07.12 17:15
|t/p
|1648
|0.20
|115.59
|114.69
|115.59
|34.60
|10740.00
|3297
|2006.07.12 17:30
|sell
|1649
|0.20
|115.60
|116.30
|115.40
|3298
|2006.07.13 02:00
|t/p
|1649
|0.20
|115.40
|116.30
|115.40
|25.89
|10765.89
|3299
|2006.07.13 02:45
|sell
|1650
|0.20
|115.35
|116.05
|115.15
|3300
|2006.07.13 08:00
|sell
|1651
|0.40
|115.45
|116.05
|115.25
|3301
|2006.07.13 10:45
|t/p
|1651
|0.40
|115.25
|116.05
|115.25
|69.47
|10835.36
|3302
|2006.07.13 10:45
|close
|1650
|0.20
|115.16
|116.05
|115.15
|33.00
|10868.36
|3303
|2006.07.13 11:00
|sell
|1652
|0.20
|115.11
|115.81
|114.91
|3304
|2006.07.13 13:00
|sell
|1653
|0.40
|115.24
|115.84
|115.04
|3305
|2006.07.13 14:00
|sell
|1654
|0.80
|115.42
|115.92
|115.22
|3306
|2006.07.13 15:45
|t/p
|1654
|0.80
|115.22
|115.92
|115.22
|138.85
|11007.21
|3307
|2006.07.13 15:45
|close
|1653
|0.40
|115.23
|115.84
|115.04
|3.47
|11010.68
|3308
|2006.07.13 16:00
|close
|1652
|0.20
|115.29
|115.81
|114.91
|-31.23
|10979.45
|3309
|2006.07.13 16:15
|sell
|1655
|0.20
|115.17
|115.87
|114.97
|3310
|2006.07.13 18:15
|sell
|1656
|0.40
|115.37
|115.97
|115.17
|3311
|2006.07.14 04:00
|sell
|1657
|0.80
|115.52
|116.02
|115.32
|3312
|2006.07.14 04:30
|s/l
|1655
|0.20
|115.87
|115.87
|114.97
|-123.89
|10855.56
|3313
|2006.07.14 04:30
|close
|1657
|0.80
|115.74
|116.02
|115.32
|-152.06
|10703.50
|3314
|2006.07.14 04:45
|close
|1656
|0.40
|115.80
|115.97
|115.17
|-154.38
|10549.12
|3315
|2006.07.14 05:00
|buy
|1658
|0.20
|115.78
|115.08
|115.98
|3316
|2006.07.14 07:00
|t/p
|1658
|0.20
|115.98
|115.08
|115.98
|34.51
|10583.63
|3317
|2006.07.14 09:15
|buy
|1659
|0.20
|115.94
|115.24
|116.14
|3318
|2006.07.14 09:30
|t/p
|1659
|0.20
|116.14
|115.24
|116.14
|34.48
|10618.11
|3319
|2006.07.14 09:30
|buy
|1660
|0.20
|116.05
|115.35
|116.25
|3320
|2006.07.14 10:30
|buy
|1661
|0.40
|115.93
|115.33
|116.13
|3321
|2006.07.14 11:00
|buy
|1662
|0.80
|115.72
|115.22
|115.92
|3322
|2006.07.14 15:15
|t/p
|1662
|0.80
|115.92
|115.22
|115.92
|138.04
|10756.15
|3323
|2006.07.14 15:15
|close
|1661
|0.40
|115.91
|115.33
|116.13
|-6.90
|10749.25
|3324
|2006.07.14 15:30
|close
|1660
|0.20
|115.85
|115.35
|116.25
|-34.53
|10714.72
|3325
|2006.07.14 15:45
|buy
|1663
|0.20
|115.89
|115.19
|116.09
|3326
|2006.07.14 16:15
|t/p
|1663
|0.20
|116.09
|115.19
|116.09
|34.44
|10749.16
|3327
|2006.07.14 16:15
|buy
|1664
|0.20
|116.18
|115.48
|116.38
|3328
|2006.07.17 09:00
|t/p
|1664
|0.20
|116.38
|115.48
|116.38
|36.93
|10786.09
|3329
|2006.07.17 09:00
|buy
|1665
|0.20
|116.44
|115.74
|116.64
|3330
|2006.07.17 11:15
|t/p
|1665
|0.20
|116.64
|115.74
|116.64
|34.29
|10820.38
|3331
|2006.07.17 11:15
|buy
|1666
|0.20
|116.67
|115.97
|116.87
|3332
|2006.07.17 11:45
|t/p
|1666
|0.20
|116.87
|115.97
|116.87
|34.24
|10854.62
|3333
|2006.07.17 11:45
|buy
|1667
|0.20
|116.86
|116.16
|117.06
|3334
|2006.07.17 13:15
|t/p
|1667
|0.20
|117.06
|116.16
|117.06
|34.16
|10888.78
|3335
|2006.07.17 13:15
|buy
|1668
|0.20
|117.13
|116.43
|117.33
|3336
|2006.07.17 14:30
|buy
|1669
|0.40
|116.98
|116.38
|117.18
|3337
|2006.07.17 16:30
|t/p
|1669
|0.40
|117.18
|116.38
|117.18
|68.24
|10957.02
|3338
|2006.07.17 16:30
|close
|1668
|0.20
|117.23
|116.43
|117.33
|17.06
|10974.08
|3339
|2006.07.17 19:30
|buy
|1670
|0.20
|117.19
|116.49
|117.39
|3340
|2006.07.18 02:30
|buy
|1671
|0.40
|117.00
|116.40
|117.20
|3341
|2006.07.18 05:45
|buy
|1672
|0.80
|116.89
|116.39
|117.09
|3342
|2006.07.18 10:15
|buy
|1673
|1.60
|116.78
|116.38
|116.98
|3343
|2006.07.18 11:15
|close
|1673
|1.60
|116.93
|116.38
|116.98
|205.25
|11179.33
|3344
|2006.07.18 11:30
|close
|1672
|0.80
|116.91
|116.39
|117.09
|13.69
|11193.02
|3345
|2006.07.18 11:45
|close
|1671
|0.40
|116.95
|116.40
|117.20
|-17.10
|11175.92
|3346
|2006.07.18 12:00
|close
|1670
|0.20
|116.97
|116.49
|117.39
|-35.06
|11140.86
|3347
|2006.07.18 12:15
|buy
|1674
|0.20
|117.03
|116.33
|117.23
|3348
|2006.07.18 13:30
|buy
|1675
|0.40
|116.88
|116.28
|117.08
|3349
|2006.07.18 15:45
|t/p
|1675
|0.40
|117.08
|116.28
|117.08
|68.35
|11209.21
|3350
|2006.07.18 15:45
|close
|1674
|0.20
|117.04
|116.33
|117.23
|1.71
|11210.92
|3351
|2006.07.18 16:00
|buy
|1676
|0.20
|117.05
|116.35
|117.25
|3352
|2006.07.18 17:45
|t/p
|1676
|0.20
|117.25
|116.35
|117.25
|34.10
|11245.02
|3353
|2006.07.18 17:45
|buy
|1677
|0.20
|117.34
|116.64
|117.54
|3354
|2006.07.18 19:45
|t/p
|1677
|0.20
|117.54
|116.64
|117.54
|34.03
|11279.05
|3355
|2006.07.18 19:45
|buy
|1678
|0.20
|117.60
|116.90
|117.80
|3356
|2006.07.18 20:30
|buy
|1679
|0.40
|117.48
|116.88
|117.68
|3357
|2006.07.18 21:45
|buy
|1680
|0.80
|117.38
|116.88
|117.58
|3358
|2006.07.19 04:15
|buy
|1681
|1.60
|117.27
|116.87
|117.47
|3359
|2006.07.19 09:00
|close
|1681
|1.60
|117.39
|116.87
|117.47
|163.56
|11442.61
|3360
|2006.07.19 09:15
|close
|1680
|0.80
|117.33
|116.88
|117.58
|-23.85
|11418.76
|3361
|2006.07.19 09:30
|close
|1679
|0.40
|117.48
|116.88
|117.68
|5.12
|11423.88
|3362
|2006.07.19 09:45
|close
|1678
|0.20
|117.41
|116.90
|117.80
|-29.81
|11394.07
|3363
|2006.07.19 11:00
|buy
|1682
|0.20
|117.56
|116.86
|117.76
|3364
|2006.07.19 11:30
|buy
|1683
|0.40
|117.44
|116.84
|117.64
|3365
|2006.07.19 13:00
|close
|1683
|0.40
|117.61
|116.84
|117.64
|57.82
|11451.89
|3366
|2006.07.19 13:15
|close
|1682
|0.20
|117.60
|116.86
|117.76
|6.80
|11458.69
|3367
|2006.07.19 13:30
|buy
|1684
|0.20
|117.68
|116.98
|117.88
|3368
|2006.07.19 17:15
|s/l
|1684
|0.20
|116.98
|116.98
|117.88
|-119.62
|11339.07
|3369
|2006.07.19 19:00
|buy
|1685
|0.20
|117.10
|116.40
|117.30
|3370
|2006.07.19 19:45
|buy
|1686
|0.40
|116.96
|116.36
|117.16
|3371
|2006.07.19 20:00
|buy
|1687
|0.80
|116.72
|116.22
|116.92
|3372
|2006.07.20 15:30
|t/p
|1687
|0.80
|116.92
|116.22
|116.92
|167.54
|11506.61
|3373
|2006.07.20 15:30
|close
|1686
|0.40
|116.94
|116.36
|117.16
|8.52
|11515.13
|3374
|2006.07.20 15:45
|close
|1685
|0.20
|116.90
|116.40
|117.30
|-26.54
|11488.59
|3375
|2006.07.20 16:00
|buy
|1688
|0.20
|116.93
|116.23
|117.13
|3376
|2006.07.20 17:15
|buy
|1689
|0.40
|116.74
|116.14
|116.94
|3377
|2006.07.20 23:00
|close
|1689
|0.40
|116.94
|116.14
|116.94
|68.41
|11557.00
|3378
|2006.07.20 23:15
|close
|1688
|0.20
|116.87
|116.23
|117.13
|-10.27
|11546.73
|3379
|2006.07.20 23:30
|buy
|1690
|0.20
|116.93
|116.23
|117.13
|3380
|2006.07.21 05:45
|buy
|1691
|0.40
|116.79
|116.19
|116.99
|3381
|2006.07.21 10:15
|buy
|1692
|0.80
|116.69
|116.19
|116.89
|3382
|2006.07.21 10:45
|buy
|1693
|1.60
|116.29
|115.89
|116.49
|3383
|2006.07.21 11:00
|s/l
|1690
|0.20
|116.23
|116.23
|117.13
|-117.84
|11428.89
|3384
|2006.07.21 11:15
|s/l
|1691
|0.40
|116.19
|116.19
|116.99
|-206.76
|11222.13
|3385
|2006.07.21 11:15
|s/l
|1692
|0.80
|116.19
|116.19
|116.89
|-344.59
|10877.54
|3386
|2006.07.21 11:15
|close
|1693
|1.60
|116.08
|115.89
|116.49
|-289.46
|10588.08
|3387
|2006.07.21 12:15
|buy
|1694
|0.20
|116.12
|115.42
|116.32
|3388
|2006.07.21 13:15
|t/p
|1694
|0.20
|116.32
|115.42
|116.32
|34.41
|10622.49
|3389
|2006.07.21 13:15
|buy
|1695
|0.20
|116.27
|115.57
|116.47
|3390
|2006.07.21 13:30
|buy
|1696
|0.40
|116.08
|115.48
|116.28
|3391
|2006.07.21 15:15
|buy
|1697
|0.80
|115.89
|115.39
|116.09
|3392
|2006.07.21 16:45
|t/p
|1697
|0.80
|116.09
|115.39
|116.09
|137.86
|10760.35
|3393
|2006.07.21 16:45
|close
|1696
|0.40
|116.06
|115.48
|116.28
|-6.89
|10753.46
|3394
|2006.07.21 17:00
|close
|1695
|0.20
|116.11
|115.57
|116.47
|-27.56
|10725.90
|3395
|2006.07.21 17:15
|buy
|1698
|0.20
|116.12
|115.42
|116.32
|3396
|2006.07.21 18:30
|t/p
|1698
|0.20
|116.32
|115.42
|116.32
|34.40
|10760.30
|3397
|2006.07.21 18:30
|buy
|1699
|0.20
|116.32
|115.62
|116.52
|3398
|2006.07.21 21:45
|buy
|1700
|0.40
|116.22
|115.62
|116.42
|3399
|2006.07.24 03:30
|close
|1700
|0.40
|116.40
|115.62
|116.42
|66.98
|10827.28
|3400
|2006.07.24 03:45
|close
|1699
|0.20
|116.45
|115.62
|116.52
|24.89
|10852.17
|3401
|2006.07.24 04:00
|buy
|1701
|0.20
|116.57
|115.87
|116.77
|3402
|2006.07.24 09:00
|buy
|1702
|0.40
|116.46
|115.86
|116.66
|3403
|2006.07.24 09:45
|close
|1702
|0.40
|116.63
|115.86
|116.66
|58.30
|10910.47
|3404
|2006.07.24 10:00
|close
|1701
|0.20
|116.65
|115.87
|116.77
|13.72
|10924.19
|3405
|2006.07.24 10:15
|buy
|1703
|0.20
|116.70
|116.00
|116.90
|3406
|2006.07.24 21:15
|t/p
|1703
|0.20
|116.90
|116.00
|116.90
|34.23
|10958.42
|3407
|2006.07.24 21:15
|buy
|1704
|0.20
|116.89
|116.19
|117.09
|3408
|2006.07.24 23:30
|buy
|1705
|0.40
|116.75
|116.15
|116.95
|3409
|2006.07.25 03:30
|t/p
|1705
|0.40
|116.95
|116.15
|116.95
|73.55
|11031.97
|3410
|2006.07.25 03:30
|close
|1704
|0.20
|116.91
|116.19
|117.09
|5.98
|11037.95
|3411
|2006.07.25 03:45
|buy
|1706
|0.20
|116.93
|116.23
|117.13
|3412
|2006.07.25 04:15
|buy
|1707
|0.40
|116.81
|116.21
|117.01
|3413
|2006.07.25 07:45
|buy
|1708
|0.80
|116.65
|116.15
|116.85
|3414
|2006.07.25 10:45
|close
|1708
|0.80
|116.79
|116.15
|116.85
|95.90
|11133.85
|3415
|2006.07.25 11:00
|close
|1707
|0.40
|116.82
|116.21
|117.01
|3.42
|11137.27
|3416
|2006.07.25 11:15
|close
|1706
|0.20
|116.78
|116.23
|117.13
|-25.69
|11111.58
|3417
|2006.07.25 11:30
|buy
|1709
|0.20
|116.87
|116.17
|117.07
|3418
|2006.07.25 12:30
|buy
|1710
|0.40
|116.77
|116.17
|116.97
|3419
|2006.07.25 16:00
|buy
|1711
|0.80
|116.65
|116.15
|116.85
|3420
|2006.07.25 17:15
|t/p
|1711
|0.80
|116.85
|116.15
|116.85
|136.90
|11248.48
|3421
|2006.07.25 17:15
|close
|1710
|0.40
|116.87
|116.17
|116.97
|34.23
|11282.71
|3422
|2006.07.25 17:30
|close
|1709
|0.20
|116.83
|116.17
|117.07
|-6.85
|11275.86
|3423
|2006.07.25 17:45
|buy
|1712
|0.20
|116.88
|116.18
|117.08
|3424
|2006.07.25 18:15
|t/p
|1712
|0.20
|117.08
|116.18
|117.08
|34.17
|11310.03
|3425
|2006.07.25 18:15
|buy
|1713
|0.20
|117.10
|116.40
|117.30
|3426
|2006.07.25 19:00
|t/p
|1713
|0.20
|117.30
|116.40
|117.30
|34.10
|11344.13
|3427
|2006.07.25 19:00
|buy
|1714
|0.20
|117.33
|116.63
|117.53
|3428
|2006.07.25 22:00
|buy
|1715
|0.40
|117.21
|116.61
|117.41
|3429
|2006.07.26 03:30
|buy
|1716
|0.80
|117.10
|116.60
|117.30
|3430
|2006.07.26 09:45
|buy
|1717
|1.60
|116.99
|116.59
|117.19
|3431
|2006.07.26 20:45
|s/l
|1714
|0.20
|116.63
|116.63
|117.53
|-117.41
|11226.72
|3432
|2006.07.26 20:45
|s/l
|1715
|0.40
|116.61
|116.61
|117.41
|-200.55
|11026.17
|3433
|2006.07.26 20:45
|s/l
|1716
|0.80
|116.60
|116.60
|117.30
|-342.79
|10683.38
|3434
|2006.07.26 20:45
|close
|1717
|1.60
|116.69
|116.59
|117.19
|-411.35
|10272.03
|3435
|2006.07.26 23:00
|buy
|1718
|0.20
|116.36
|115.66
|116.56
|3436
|2006.07.27 00:00
|buy
|1719
|0.40
|116.24
|115.64
|116.44
|3437
|2006.07.27 03:15
|t/p
|1719
|0.40
|116.44
|115.64
|116.44
|68.75
|10340.78
|3438
|2006.07.27 03:15
|close
|1718
|0.20
|116.37
|115.66
|116.56
|9.40
|10350.18
|3439
|2006.07.27 03:30
|sell
|1720
|0.20
|116.28
|116.98
|116.08
|3440
|2006.07.27 09:15
|t/p
|1720
|0.20
|116.08
|116.98
|116.08
|34.45
|10384.63
|3441
|2006.07.27 09:15
|sell
|1721
|0.20
|116.08
|116.78
|115.88
|3442
|2006.07.27 11:45
|t/p
|1721
|0.20
|115.88
|116.78
|115.88
|34.51
|10419.14
|3443
|2006.07.27 11:45
|sell
|1722
|0.20
|115.87
|116.57
|115.67
|3444
|2006.07.27 12:15
|t/p
|1722
|0.20
|115.67
|116.57
|115.67
|34.58
|10453.72
|3445
|2006.07.27 12:15
|sell
|1723
|0.20
|115.67
|116.37
|115.47
|3446
|2006.07.27 15:45
|sell
|1724
|0.40
|115.79
|116.39
|115.59
|3447
|2006.07.27 16:15
|t/p
|1723
|0.20
|115.47
|116.37
|115.47
|34.65
|10488.37
|3448
|2006.07.27 16:15
|t/p
|1724
|0.40
|115.59
|116.39
|115.59
|69.30
|10557.67
|3449
|2006.07.27 16:15
|buy
|1725
|0.20
|115.44
|114.74
|115.64
|3450
|2006.07.27 17:30
|t/p
|1725
|0.20
|115.64
|114.74
|115.64
|34.63
|10592.30
|3451
|2006.07.27 17:30
|buy
|1726
|0.20
|115.53
|114.83
|115.73
|3452
|2006.07.27 21:15
|t/p
|1726
|0.20
|115.73
|114.83
|115.73
|34.55
|10626.85
|3453
|2006.07.27 21:15
|buy
|1727
|0.20
|115.82
|115.12
|116.02
|3454
|2006.07.28 06:30
|buy
|1728
|0.40
|115.69
|115.09
|115.89
|3455
|2006.07.28 07:45
|buy
|1729
|0.80
|115.54
|115.04
|115.74
|3456
|2006.07.28 09:15
|buy
|1730
|1.60
|115.38
|114.98
|115.58
|3457
|2006.07.28 10:30
|t/p
|1730
|1.60
|115.58
|114.98
|115.58
|276.84
|10903.69
|3458
|2006.07.28 10:30
|close
|1729
|0.80
|115.59
|115.04
|115.74
|34.61
|10938.30
|3459
|2006.07.28 10:45
|close
|1728
|0.40
|115.58
|115.09
|115.89
|-38.07
|10900.23
|3460
|2006.07.28 11:00
|close
|1727
|0.20
|115.57
|115.12
|116.02
|-40.70
|10859.53
|3461
|2006.07.28 11:15
|buy
|1731
|0.20
|115.61
|114.91
|115.81
|3462
|2006.07.28 11:45
|buy
|1732
|0.40
|115.47
|114.87
|115.67
|3463
|2006.07.28 12:45
|buy
|1733
|0.80
|115.35
|114.85
|115.55
|3464
|2006.07.28 13:15
|t/p
|1733
|0.80
|115.55
|114.85
|115.55
|138.51
|10998.04
|3465
|2006.07.28 13:15
|close
|1732
|0.40
|115.51
|114.87
|115.67
|13.85
|11011.89
|3466
|2006.07.28 13:30
|close
|1731
|0.20
|115.47
|114.91
|115.81
|-24.25
|10987.64
|3467
|2006.07.28 13:45
|buy
|1734
|0.20
|115.58
|114.88
|115.78
|3468
|2006.07.28 15:00
|t/p
|1734
|0.20
|115.78
|114.88
|115.78
|34.56
|11022.20
|3469
|2006.07.28 15:00
|buy
|1735
|0.20
|115.76
|115.06
|115.96
|3470
|2006.07.28 15:30
|buy
|1736
|0.40
|115.65
|115.05
|115.85
|3471
|2006.07.28 15:45
|s/l
|1735
|0.20
|115.06
|115.06
|115.96
|-121.76
|10900.44
|3472
|2006.07.28 15:45
|s/l
|1736
|0.40
|115.05
|115.05
|115.85
|-208.73
|10691.71
|3473
|2006.07.28 15:45
|sell
|1737
|0.20
|114.98
|115.68
|114.78
|3474
|2006.07.28 16:30
|t/p
|1737
|0.20
|114.78
|115.68
|114.78
|34.83
|10726.54
|3475
|2006.07.28 16:30
|sell
|1738
|0.20
|114.81
|115.51
|114.61
|3476
|2006.07.31 05:45
|t/p
|1738
|0.20
|114.61
|115.51
|114.61
|31.97
|10758.51
|3477
|2006.07.31 05:45
|sell
|1739
|0.20
|114.57
|115.27
|114.37
|3478
|2006.07.31 08:15
|t/p
|1739
|0.20
|114.37
|115.27
|114.37
|34.98
|10793.49
|3479
|2006.07.31 08:15
|sell
|1740
|0.20
|114.30
|115.00
|114.10
|3480
|2006.07.31 10:45
|sell
|1741
|0.40
|114.48
|115.08
|114.28
|3481
|2006.07.31 14:45
|t/p
|1741
|0.40
|114.28
|115.08
|114.28
|69.99
|10863.48
|3482
|2006.07.31 14:45
|close
|1740
|0.20
|114.30
|115.00
|114.10
|0.00
|10863.48
|3483
|2006.07.31 15:00
|sell
|1742
|0.20
|114.26
|114.96
|114.06
|3484
|2006.07.31 17:30
|sell
|1743
|0.40
|114.43
|115.03
|114.23
|3485
|2006.07.31 20:00
|sell
|1744
|0.80
|114.63
|115.13
|114.43
|3486
|2006.07.31 21:15
|sell
|1745
|1.60
|114.74
|115.14
|114.54
|3487
|2006.07.31 22:15
|close
|1745
|1.60
|114.61
|115.14
|114.54
|181.49
|11044.97
|3488
|2006.07.31 22:30
|close
|1744
|0.80
|114.65
|115.13
|114.43
|-13.96
|11031.01
|3489
|2006.07.31 22:45
|close
|1743
|0.40
|114.67
|115.03
|114.23
|-83.72
|10947.29
|3490
|2006.07.31 23:00
|close
|1742
|0.20
|114.69
|114.96
|114.06
|-74.98
|10872.31
|3491
|2006.07.31 23:15
|sell
|1746
|0.20
|114.63
|115.33
|114.43
|3492
|2006.08.01 06:15
|sell
|1747
|0.40
|114.73
|115.33
|114.53
|3493
|2006.08.01 15:45
|sell
|1748
|0.80
|115.03
|115.53
|114.83
|3494
|2006.08.01 17:30
|s/l
|1746
|0.20
|115.33
|115.33
|114.43
|-124.28
|10748.04
|3495
|2006.08.01 17:30
|s/l
|1747
|0.40
|115.33
|115.33
|114.53
|-208.02
|10540.02
|3496
|2006.08.01 17:30
|close
|1748
|0.80
|115.37
|115.53
|114.83
|-235.76
|10304.26
|3497
|2006.08.01 18:00
|sell
|1749
|0.20
|115.15
|115.85
|114.95
|3498
|2006.08.01 19:15
|t/p
|1749
|0.20
|114.95
|115.85
|114.95
|34.88
|10339.14
|3499
|2006.08.01 19:15
|sell
|1750
|0.20
|114.68
|115.38
|114.48
|3500
|2006.08.02 01:45
|t/p
|1750
|0.20
|114.48
|115.38
|114.48
|31.99
|10371.13
|3501
|2006.08.02 02:30
|sell
|1751
|0.20
|114.50
|115.20
|114.30
|3502
|2006.08.02 05:45
|t/p
|1751
|0.20
|114.30
|115.20
|114.30
|35.00
|10406.13
|3503
|2006.08.02 05:45
|sell
|1752
|0.20
|114.27
|114.97
|114.07
|3504
|2006.08.02 09:00
|sell
|1753
|0.40
|114.41
|115.01
|114.21
|3505
|2006.08.02 12:00
|sell
|1754
|0.80
|114.55
|115.05
|114.35
|3506
|2006.08.02 14:45
|sell
|1755
|1.60
|114.66
|115.06
|114.46
|3507
|2006.08.02 16:30
|t/p
|1754
|0.80
|114.35
|115.05
|114.35
|139.78
|10545.91
|3508
|2006.08.02 16:30
|t/p
|1755
|1.60
|114.46
|115.06
|114.46
|279.57
|10825.48
|3509
|2006.08.02 16:30
|close
|1753
|0.40
|114.46
|115.01
|114.21
|-17.47
|10808.01
|3510
|2006.08.02 16:45
|close
|1752
|0.20
|114.53
|114.97
|114.07
|-45.40
|10762.61
|3511
|2006.08.02 17:00
|sell
|1756
|0.20
|114.63
|115.33
|114.43
|3512
|2006.08.03 03:45
|sell
|1757
|0.40
|114.73
|115.33
|114.53
|3513
|2006.08.03 04:15
|sell
|1758
|0.80
|114.87
|115.37
|114.67
|3514
|2006.08.03 04:30
|close
|1758
|0.80
|114.71
|115.37
|114.67
|111.59
|10874.20
|3515
|2006.08.03 04:45
|close
|1757
|0.40
|114.74
|115.33
|114.53
|-3.49
|10870.71
|3516
|2006.08.03 05:00
|close
|1756
|0.20
|114.79
|115.33
|114.43
|-36.66
|10834.05
|3517
|2006.08.03 05:15
|sell
|1759
|0.20
|114.73
|115.43
|114.53
|3518
|2006.08.03 11:45
|sell
|1760
|0.40
|114.93
|115.53
|114.73
|3519
|2006.08.03 12:30
|sell
|1761
|0.80
|115.05
|115.55
|114.85
|3520
|2006.08.03 15:00
|close
|1761
|0.80
|114.92
|115.55
|114.85
|90.50
|10924.55
|3521
|2006.08.03 15:15
|close
|1760
|0.40
|114.90
|115.53
|114.73
|10.44
|10934.99
|3522
|2006.08.03 15:30
|close
|1759
|0.20
|114.86
|115.43
|114.53
|-22.64
|10912.35
|3523
|2006.08.03 15:45
|sell
|1762
|0.20
|114.71
|115.41
|114.51
|3524
|2006.08.03 16:00
|sell
|1763
|0.40
|114.81
|115.41
|114.61
|3525
|2006.08.03 16:15
|sell
|1764
|0.80
|114.92
|115.42
|114.72
|3526
|2006.08.03 16:30
|sell
|1765
|1.60
|115.08
|115.48
|114.88
|3527
|2006.08.03 16:45
|close
|1765
|1.60
|114.94
|115.48
|114.88
|194.88
|11107.23
|3528
|2006.08.03 17:00
|close
|1764
|0.80
|114.94
|115.42
|114.72
|-13.92
|11093.31
|3529
|2006.08.03 17:15
|close
|1763
|0.40
|114.94
|115.41
|114.61
|-45.24
|11048.07
|3530
|2006.08.03 17:30
|close
|1762
|0.20
|114.93
|115.41
|114.51
|-38.28
|11009.79
|3531
|2006.08.03 17:45
|sell
|1766
|0.20
|114.84
|115.54
|114.64
|3532
|2006.08.03 18:00
|sell
|1767
|0.40
|115.07
|115.67
|114.87
|3533
|2006.08.03 18:15
|sell
|1768
|0.80
|115.19
|115.69
|114.99
|3534
|2006.08.03 21:30
|close
|1768
|0.80
|115.04
|115.69
|114.99
|104.31
|11114.10
|3535
|2006.08.03 21:45
|close
|1767
|0.40
|114.95
|115.67
|114.87
|41.76
|11155.86
|3536
|2006.08.03 22:00
|close
|1766
|0.20
|114.94
|115.54
|114.64
|-17.40
|11138.46
|3537
|2006.08.03 22:15
|sell
|1769
|0.20
|114.96
|115.66
|114.76
|3538
|2006.08.04 01:45
|sell
|1770
|0.40
|115.06
|115.66
|114.86
|3539
|2006.08.04 02:15
|sell
|1771
|0.80
|115.18
|115.68
|114.98
|3540
|2006.08.04 12:15
|sell
|1772
|1.60
|115.33
|115.73
|115.13
|3541
|2006.08.04 15:30
|close
|1772
|1.60
|115.19
|115.73
|115.13
|194.46
|11332.92
|3542
|2006.08.04 16:00
|t/p
|1769
|0.20
|114.76
|115.66
|114.76
|32.03
|11364.96
|3543
|2006.08.04 16:00
|t/p
|1770
|0.40
|114.86
|115.66
|114.86
|69.91
|11434.87
|3544
|2006.08.04 16:00
|t/p
|1771
|0.80
|114.98
|115.68
|114.98
|139.81
|11574.68
|3545
|2006.08.04 16:00
|sell
|1773
|0.20
|114.41
|115.11
|114.21
|3546
|2006.08.04 17:00
|t/p
|1773
|0.20
|114.21
|115.11
|114.21
|34.99
|11609.67
|3547
|2006.08.04 17:00
|sell
|1774
|0.20
|114.29
|114.99
|114.09
|3548
|2006.08.04 18:00
|t/p
|1774
|0.20
|114.09
|114.99
|114.09
|35.02
|11644.69
|3549
|2006.08.04 18:00
|sell
|1775
|0.20
|114.20
|114.90
|114.00
|3550
|2006.08.04 21:45
|sell
|1776
|0.40
|114.32
|114.92
|114.12
|3551
|2006.08.07 06:30
|sell
|1777
|0.80
|114.42
|114.92
|114.22
|3552
|2006.08.07 07:15
|sell
|1778
|1.60
|114.54
|114.94
|114.34
|3553
|2006.08.07 12:45
|s/l
|1775
|0.20
|114.90
|114.90
|114.00
|-124.68
|11520.01
|3554
|2006.08.07 12:45
|s/l
|1776
|0.40
|114.92
|114.92
|114.12
|-214.56
|11305.45
|3555
|2006.08.07 12:45
|s/l
|1777
|0.80
|114.92
|114.92
|114.22
|-347.86
|10957.59
|3556
|2006.08.07 12:45
|s/l
|1778
|1.60
|114.94
|114.94
|114.34
|-556.57
|10401.02
|3557
|2006.08.07 13:15
|sell
|1779
|0.20
|114.87
|115.57
|114.67
|3558
|2006.08.07 15:00
|sell
|1780
|0.40
|114.98
|115.58
|114.78
|3559
|2006.08.07 21:30
|sell
|1781
|0.80
|115.09
|115.59
|114.89
|3560
|2006.08.08 00:45
|sell
|1782
|1.60
|115.20
|115.60
|115.00
|3561
|2006.08.08 03:30
|close
|1782
|1.60
|115.08
|115.60
|115.00
|166.84
|10567.86
|3562
|2006.08.08 03:45
|close
|1781
|0.80
|115.04
|115.59
|114.89
|23.07
|10590.93
|3563
|2006.08.08 04:00
|close
|1780
|0.40
|115.00
|115.58
|114.78
|-12.81
|10578.11
|3564
|2006.08.08 04:15
|close
|1779
|0.20
|115.04
|115.57
|114.67
|-32.48
|10545.64
|3565
|2006.08.08 04:30
|sell
|1783
|0.20
|114.99
|115.69
|114.79
|3566
|2006.08.08 05:15
|sell
|1784
|0.40
|115.09
|115.69
|114.89
|3567
|2006.08.08 09:00
|sell
|1785
|0.80
|115.20
|115.70
|115.00
|3568
|2006.08.08 11:30
|close
|1785
|0.80
|115.05
|115.70
|115.00
|104.30
|10649.94
|3569
|2006.08.08 11:45
|close
|1784
|0.40
|115.08
|115.69
|114.89
|3.48
|10653.42
|3570
|2006.08.08 12:00
|close
|1783
|0.20
|115.09
|115.69
|114.79
|-17.38
|10636.04
|3571
|2006.08.08 12:15
|buy
|1786
|0.20
|115.13
|114.43
|115.33
|3572
|2006.08.08 14:00
|buy
|1787
|0.40
|115.01
|114.41
|115.21
|3573
|2006.08.08 21:15
|t/p
|1787
|0.40
|115.21
|114.41
|115.21
|69.81
|10705.85
|3574
|2006.08.08 21:15
|close
|1786
|0.20
|114.61
|114.43
|115.33
|-90.74
|10615.11
|3575
|2006.08.08 21:30
|buy
|1788
|0.20
|115.16
|114.46
|115.36
|3576
|2006.08.08 21:45
|buy
|1789
|0.40
|114.97
|114.37
|115.17
|3577
|2006.08.08 23:15
|t/p
|1789
|0.40
|115.17
|114.37
|115.17
|69.49
|10684.60
|3578
|2006.08.08 23:15
|close
|1788
|0.20
|115.13
|114.46
|115.36
|-5.21
|10679.39
|3579
|2006.08.08 23:30
|buy
|1790
|0.20
|115.22
|114.52
|115.42
|3580
|2006.08.09 01:30
|t/p
|1790
|0.20
|115.42
|114.52
|115.42
|37.18
|10716.57
|3581
|2006.08.09 01:30
|buy
|1791
|0.20
|115.57
|114.87
|115.77
|3582
|2006.08.09 09:00
|buy
|1792
|0.40
|115.39
|114.79
|115.59
|3583
|2006.08.09 09:15
|buy
|1793
|0.80
|115.25
|114.75
|115.45
|3584
|2006.08.09 11:30
|buy
|1794
|1.60
|115.13
|114.73
|115.33
|3585
|2006.08.09 13:45
|s/l
|1791
|0.20
|114.87
|114.87
|115.77
|-121.90
|10594.67
|3586
|2006.08.09 13:45
|close
|1794
|1.60
|114.85
|114.73
|115.33
|-390.07
|10204.60
|3587
|2006.08.09 14:00
|close
|1793
|0.80
|114.87
|114.75
|115.45
|-264.65
|9939.95
|3588
|2006.08.09 14:15
|s/l
|1792
|0.40
|114.79
|114.79
|115.59
|-208.99
|9730.96
|3589
|2006.08.09 14:15
|sell
|1795
|0.20
|114.84
|115.54
|114.64
|3590
|2006.08.09 15:00
|sell
|1796
|0.40
|114.97
|115.57
|114.77
|3591
|2006.08.09 16:15
|sell
|1797
|0.80
|115.09
|115.59
|114.89
|3592
|2006.08.09 21:30
|sell
|1798
|1.60
|115.29
|115.69
|115.09
|3593
|2006.08.10 07:15
|close
|1798
|1.60
|115.13
|115.69
|115.09
|152.14
|9883.09
|3594
|2006.08.10 07:30
|close
|1797
|0.80
|115.11
|115.59
|114.89
|-49.01
|9834.08
|3595
|2006.08.10 07:45
|close
|1796
|0.40
|115.13
|115.57
|114.77
|-73.15
|9760.94
|3596
|2006.08.10 08:00
|close
|1795
|0.20
|115.16
|115.54
|114.64
|-64.35
|9696.59
|3597
|2006.08.10 08:15
|sell
|1799
|0.20
|115.06
|115.76
|114.86
|3598
|2006.08.10 09:00
|sell
|1800
|0.40
|115.17
|115.77
|114.97
|3599
|2006.08.10 10:15
|t/p
|1800
|0.40
|114.97
|115.77
|114.97
|69.60
|9766.19
|3600
|2006.08.10 10:15
|close
|1799
|0.20
|114.94
|115.76
|114.86
|20.88
|9787.07
|3601
|2006.08.10 10:30
|sell
|1801
|0.20
|114.95
|115.65
|114.75
|3602
|2006.08.10 15:00
|t/p
|1801
|0.20
|114.75
|115.65
|114.75
|34.86
|9821.93
|3603
|2006.08.10 15:00
|sell
|1802
|0.20
|114.74
|115.44
|114.54
|3604
|2006.08.10 15:30
|sell
|1803
|0.40
|114.86
|115.46
|114.66
|3605
|2006.08.10 16:45
|sell
|1804
|0.80
|115.02
|115.52
|114.82
|3606
|2006.08.10 17:30
|sell
|1805
|1.60
|115.24
|115.64
|115.04
|3607
|2006.08.10 17:45
|s/l
|1802
|0.20
|115.44
|115.44
|114.54
|-121.28
|9700.65
|3608
|2006.08.10 17:45
|sell
|1806
|1.60
|115.41
|115.81
|115.21
|3609
|2006.08.10 18:00
|s/l
|1803
|0.40
|115.46
|115.46
|114.66
|-207.92
|9492.73
|3610
|2006.08.10 18:00
|s/l
|1804
|0.80
|115.52
|115.52
|114.82
|-346.53
|9146.20
|3611
|2006.08.10 18:00
|close
|1806
|1.60
|115.43
|115.81
|115.21
|-27.72
|9118.48
|3612
|2006.08.10 18:15
|close
|1805
|1.60
|115.53
|115.64
|115.04
|-401.63
|8716.85
|3613
|2006.08.10 18:30
|buy
|1807
|0.20
|115.48
|114.78
|115.68
|3614
|2006.08.10 21:30
|buy
|1808
|0.40
|115.35
|114.75
|115.55
|3615
|2006.08.11 01:15
|buy
|1809
|0.80
|115.21
|114.71
|115.41
|3616
|2006.08.11 03:00
|t/p
|1809
|0.80
|115.41
|114.71
|115.41
|138.67
|8855.52
|3617
|2006.08.11 03:00
|close
|1808
|0.40
|115.38
|114.75
|115.55
|15.52
|8871.04
|3618
|2006.08.11 03:15
|close
|1807
|0.20
|115.31
|114.78
|115.68
|-26.93
|8844.11
|3619
|2006.08.11 03:30
|buy
|1810
|0.20
|115.31
|114.61
|115.51
|3620
|2006.08.11 05:30
|t/p
|1810
|0.20
|115.51
|114.61
|115.51
|34.63
|8878.74
|3621
|2006.08.11 05:30
|buy
|1811
|0.20
|115.56
|114.86
|115.76
|3622
|2006.08.11 09:30
|t/p
|1811
|0.20
|115.76
|114.86
|115.76
|34.57
|8913.31
|3623
|2006.08.11 09:30
|buy
|1812
|0.20
|115.73
|115.03
|115.93
|3624
|2006.08.11 11:30
|t/p
|1812
|0.20
|115.93
|115.03
|115.93
|34.50
|8947.81
|3625
|2006.08.11 11:30
|buy
|1813
|0.20
|115.98
|115.28
|116.18
|3626
|2006.08.11 15:45
|t/p
|1813
|0.20
|116.18
|115.28
|116.18
|34.39
|8982.20
|3627
|2006.08.11 15:45
|buy
|1814
|0.20
|116.33
|115.63
|116.53
|3628
|2006.08.11 16:30
|buy
|1815
|0.40
|116.17
|115.57
|116.37
|3629
|2006.08.11 16:45
|buy
|1816
|0.80
|116.00
|115.50
|116.20
|3630
|2006.08.11 19:00
|close
|1816
|0.80
|116.19
|115.50
|116.20
|130.82
|9113.02
|3631
|2006.08.11 19:15
|close
|1815
|0.40
|116.21
|115.57
|116.37
|13.77
|9126.79
|3632
|2006.08.11 19:30
|close
|1814
|0.20
|116.25
|115.63
|116.53
|-13.76
|9113.03
|3633
|2006.08.11 19:45
|buy
|1817
|0.20
|116.20
|115.50
|116.40
|3634
|2006.08.11 21:30
|t/p
|1817
|0.20
|116.40
|115.50
|116.40
|34.37
|9147.40
|3635
|2006.08.11 21:30
|buy
|1818
|0.20
|116.42
|115.72
|116.62
|3636
|2006.08.11 22:45
|buy
|1819
|0.40
|116.30
|115.70
|116.50
|3637
|2006.08.14 10:30
|t/p
|1818
|0.20
|116.62
|115.72
|116.62
|36.88
|9184.28
|3638
|2006.08.14 10:30
|t/p
|1819
|0.40
|116.50
|115.70
|116.50
|73.75
|9258.03
|3639
|2006.08.14 10:30
|buy
|1820
|0.20
|116.60
|115.90
|116.80
|3640
|2006.08.14 11:15
|buy
|1821
|0.40
|116.49
|115.89
|116.69
|3641
|2006.08.14 15:30
|t/p
|1821
|0.40
|116.69
|115.89
|116.69
|68.58
|9326.61
|3642
|2006.08.14 15:30
|close
|1820
|0.20
|116.65
|115.90
|116.80
|8.57
|9335.18
|3643
|2006.08.14 18:15
|buy
|1822
|0.20
|116.45
|115.75
|116.65
|3644
|2006.08.14 21:00
|t/p
|1822
|0.20
|116.65
|115.75
|116.65
|34.29
|9369.47
|3645
|2006.08.14 21:00
|buy
|1823
|0.20
|116.68
|115.98
|116.88
|3646
|2006.08.15 02:45
|buy
|1824
|0.40
|116.56
|115.96
|116.76
|3647
|2006.08.15 10:15
|buy
|1825
|0.80
|116.44
|115.94
|116.64
|3648
|2006.08.15 12:00
|close
|1825
|0.80
|116.59
|115.94
|116.64
|102.92
|9472.39
|3649
|2006.08.15 12:15
|close
|1824
|0.40
|116.58
|115.96
|116.76
|6.86
|9479.25
|3650
|2006.08.15 12:45
|close
|1823
|0.20
|116.56
|115.98
|116.88
|-18.03
|9461.22
|3651
|2006.08.15 13:00
|buy
|1826
|0.20
|116.60
|115.90
|116.80
|3652
|2006.08.15 15:45
|buy
|1827
|0.40
|116.34
|115.74
|116.54
|3653
|2006.08.15 16:00
|buy
|1828
|0.80
|116.14
|115.64
|116.34
|3654
|2006.08.15 16:45
|buy
|1829
|1.60
|115.96
|115.56
|116.16
|3655
|2006.08.15 17:00
|s/l
|1826
|0.20
|115.90
|115.90
|116.80
|-120.77
|9340.45
|3656
|2006.08.15 21:30
|close
|1829
|1.60
|116.10
|115.56
|116.16
|192.94
|9533.39
|3657
|2006.08.15 21:45
|close
|1828
|0.80
|116.12
|115.64
|116.34
|-13.78
|9519.61
|3658
|2006.08.15 22:00
|close
|1827
|0.40
|116.10
|115.74
|116.54
|-82.69
|9436.92
|3659
|2006.08.15 22:15
|buy
|1830
|0.20
|116.13
|115.43
|116.33
|3660
|2006.08.16 01:45
|buy
|1831
|0.40
|116.02
|115.42
|116.22
|3661
|2006.08.16 13:15
|close
|1831
|0.40
|116.19
|115.42
|116.22
|58.52
|9495.44
|3662
|2006.08.16 13:30
|close
|1830
|0.20
|116.17
|115.43
|116.33
|9.45
|9504.89
|3663
|2006.08.16 13:45
|buy
|1832
|0.20
|116.19
|115.49
|116.39
|3664
|2006.08.16 15:45
|buy
|1833
|0.40
|115.83
|115.23
|116.03
|3665
|2006.08.16 16:45
|buy
|1834
|0.80
|115.71
|115.21
|115.91
|3666
|2006.08.16 21:45
|t/p
|1834
|0.80
|115.91
|115.21
|115.91
|138.04
|9642.93
|3667
|2006.08.16 21:45
|close
|1833
|0.40
|115.91
|115.23
|116.03
|27.61
|9670.54
|3668
|2006.08.16 22:00
|close
|1832
|0.20
|115.85
|115.49
|116.39
|-58.70
|9611.84
|3669
|2006.08.16 22:15
|buy
|1835
|0.20
|115.90
|115.20
|116.10
|3670
|2006.08.17 03:00
|buy
|1836
|0.40
|115.79
|115.19
|115.99
|3671
|2006.08.17 04:15
|buy
|1837
|0.80
|115.64
|115.14
|115.84
|3672
|2006.08.17 10:15
|buy
|1838
|1.60
|115.51
|115.11
|115.71
|3673
|2006.08.17 11:45
|s/l
|1835
|0.20
|115.20
|115.20
|116.10
|-113.82
|9498.02
|3674
|2006.08.17 11:45
|s/l
|1836
|0.40
|115.19
|115.19
|115.99
|-208.28
|9289.74
|3675
|2006.08.17 11:45
|close
|1838
|1.60
|115.23
|115.11
|115.71
|-388.79
|8900.95
|3676
|2006.08.17 12:00
|close
|1837
|0.80
|115.30
|115.14
|115.84
|-235.91
|8665.04
|3677
|2006.08.17 12:15
|buy
|1839
|0.20
|115.37
|114.67
|115.57
|3678
|2006.08.17 17:45
|t/p
|1839
|0.20
|115.57
|114.67
|115.57
|34.64
|8699.68
|3679
|2006.08.17 17:45
|buy
|1840
|0.20
|115.51
|114.81
|115.71
|3680
|2006.08.17 20:00
|t/p
|1840
|0.20
|115.71
|114.81
|115.71
|34.54
|8734.22
|3681
|2006.08.17 20:00
|buy
|1841
|0.20
|115.82
|115.12
|116.02
|3682
|2006.08.17 20:30
|t/p
|1841
|0.20
|116.02
|115.12
|116.02
|34.50
|8768.72
|3683
|2006.08.17 20:30
|buy
|1842
|0.20
|115.99
|115.29
|116.19
|3684
|2006.08.18 12:30
|buy
|1843
|0.40
|115.77
|115.17
|115.97
|3685
|2006.08.18 12:45
|buy
|1844
|0.80
|115.59
|115.09
|115.79
|3686
|2006.08.18 14:00
|t/p
|1844
|0.80
|115.79
|115.09
|115.79
|138.18
|8906.90
|3687
|2006.08.18 14:00
|close
|1843
|0.40
|115.79
|115.17
|115.97
|6.91
|8913.81
|3688
|2006.08.18 14:15
|close
|1842
|0.20
|115.80
|115.29
|116.19
|-30.26
|8883.55
|3689
|2006.08.18 14:30
|buy
|1845
|0.20
|115.94
|115.24
|116.14
|3690
|2006.08.18 16:45
|buy
|1846
|0.40
|115.76
|115.16
|115.96
|3691
|2006.08.18 17:00
|buy
|1847
|0.80
|115.64
|115.14
|115.84
|3692
|2006.08.18 17:15
|close
|1847
|0.80
|115.79
|115.14
|115.84
|103.64
|8987.19
|3693
|2006.08.18 17:30
|t/p
|1846
|0.40
|115.96
|115.16
|115.96
|69.05
|9056.24
|3694
|2006.08.18 17:30
|close
|1845
|0.20
|115.85
|115.24
|116.14
|-15.54
|9040.70
|3695
|2006.08.18 17:45
|buy
|1848
|0.20
|115.87
|115.17
|116.07
|3696
|2006.08.18 18:00
|buy
|1849
|0.40
|115.75
|115.15
|115.95
|3697
|2006.08.18 20:45
|close
|1849
|0.40
|115.91
|115.15
|115.95
|55.22
|9095.92
|3698
|2006.08.18 21:00
|close
|1848
|0.20
|115.93
|115.17
|116.07
|10.35
|9106.27
|3699
|2006.08.18 21:15
|buy
|1850
|0.20
|115.95
|115.25
|116.15
|3700
|2006.08.18 22:15
|buy
|1851
|0.40
|115.83
|115.23
|116.03
|3701
|2006.08.21 01:45
|buy
|1852
|0.80
|115.71
|115.21
|115.91
|3702
|2006.08.21 07:00
|buy
|1853
|1.60
|115.59
|115.19
|115.79
|3703
|2006.08.21 09:45
|t/p
|1853
|1.60
|115.79
|115.19
|115.79
|276.39
|9382.66
|3704
|2006.08.21 09:45
|close
|1852
|0.80
|115.78
|115.21
|115.91
|48.37
|9431.03
|3705
|2006.08.21 10:00
|close
|1851
|0.40
|115.60
|115.23
|116.03
|-74.46
|9356.57
|3706
|2006.08.21 10:15
|close
|1850
|0.20
|115.57
|115.25
|116.15
|-63.20
|9293.37
|3707
|2006.08.21 10:30
|sell
|1854
|0.20
|115.49
|116.19
|115.29
|3708
|2006.08.21 11:30
|sell
|1855
|0.40
|115.63
|116.23
|115.43
|3709
|2006.08.21 14:30
|sell
|1856
|0.80
|115.74
|116.24
|115.54
|3710
|2006.08.21 18:15
|sell
|1857
|1.60
|115.87
|116.27
|115.67
|3711
|2006.08.22 03:45
|s/l
|1854
|0.20
|116.19
|116.19
|115.29
|-123.41
|9169.96
|3712
|2006.08.22 03:45
|close
|1857
|1.60
|116.20
|116.27
|115.67
|-477.80
|8692.16
|3713
|2006.08.22 04:00
|close
|1856
|0.80
|116.14
|116.24
|115.54
|-287.23
|8404.93
|3714
|2006.08.22 04:15
|close
|1855
|0.40
|116.17
|116.23
|115.43
|-191.78
|8213.15
|3715
|2006.08.22 04:30
|sell
|1858
|0.20
|116.11
|116.81
|115.91
|3716
|2006.08.22 11:00
|sell
|1859
|0.40
|116.29
|116.89
|116.09
|3717
|2006.08.22 14:30
|t/p
|1859
|0.40
|116.09
|116.89
|116.09
|68.86
|8282.01
|3718
|2006.08.22 14:30
|close
|1858
|0.20
|116.19
|116.81
|115.91
|-13.77
|8268.24
|3719
|2006.08.22 14:45
|sell
|1860
|0.20
|116.17
|116.87
|115.97
|3720
|2006.08.22 15:00
|sell
|1861
|0.40
|116.30
|116.90
|116.10
|3721
|2006.08.22 15:15
|sell
|1862
|0.80
|116.41
|116.91
|116.21
|3722
|2006.08.22 16:45
|sell
|1863
|1.60
|116.51
|116.91
|116.31
|3723
|2006.08.22 21:00
|s/l
|1860
|0.20
|116.87
|116.87
|115.97
|-119.81
|8148.43
|3724
|2006.08.22 21:00
|close
|1863
|1.60
|116.85
|116.91
|116.31
|-465.55
|7682.88
|3725
|2006.08.22 21:15
|close
|1862
|0.80
|116.81
|116.91
|116.21
|-273.95
|7408.93
|3726
|2006.08.22 21:30
|close
|1861
|0.40
|116.72
|116.90
|116.10
|-143.93
|7265.00
|3727
|2006.08.22 22:15
|sell
|1864
|0.20
|116.61
|117.31
|116.41
|3728
|2006.08.23 03:15
|t/p
|1864
|0.20
|116.41
|117.31
|116.41
|31.43
|7296.43
|3729
|2006.08.23 03:15
|sell
|1865
|0.20
|116.39
|117.09
|116.19
|3730
|2006.08.23 10:30
|t/p
|1865
|0.20
|116.19
|117.09
|116.19
|34.43
|7330.86
|3731
|2006.08.23 10:30
|sell
|1866
|0.20
|116.13
|116.83
|115.93
|3732
|2006.08.23 11:15
|sell
|1867
|0.40
|116.29
|116.89
|116.09
|3733
|2006.08.23 17:30
|sell
|1868
|0.80
|116.42
|116.92
|116.22
|3734
|2006.08.23 18:00
|sell
|1869
|1.60
|116.53
|116.93
|116.33
|3735
|2006.08.23 20:45
|close
|1869
|1.60
|116.41
|116.93
|116.33
|164.93
|7495.79
|3736
|2006.08.23 21:00
|close
|1868
|0.80
|116.46
|116.92
|116.22
|-27.48
|7468.31
|3737
|2006.08.23 21:15
|close
|1867
|0.40
|116.42
|116.89
|116.09
|-44.67
|7423.64
|3738
|2006.08.23 21:30
|close
|1866
|0.20
|116.39
|116.83
|115.93
|-44.68
|7378.96
|3739
|2006.08.23 21:45
|sell
|1870
|0.20
|116.32
|117.02
|116.12
|3740
|2006.08.23 23:45
|sell
|1871
|0.40
|116.46
|117.06
|116.26
|3741
|2006.08.24 14:15
|close
|1871
|0.40
|116.29
|117.06
|116.26
|40.91
|7419.88
|3742
|2006.08.24 14:30
|close
|1870
|0.20
|116.37
|117.02
|116.12
|-17.37
|7402.51
|3743
|2006.08.24 14:45
|sell
|1872
|0.20
|116.31
|117.01
|116.11
|3744
|2006.08.24 19:00
|sell
|1873
|0.40
|116.42
|117.02
|116.22
|3745
|2006.08.24 19:45
|sell
|1874
|0.80
|116.54
|117.04
|116.34
|3746
|2006.08.25 03:00
|sell
|1875
|1.60
|116.66
|117.06
|116.46
|3747
|2006.08.25 09:15
|s/l
|1872
|0.20
|117.01
|117.01
|116.11
|-122.61
|7279.90
|3748
|2006.08.25 09:15
|close
|1875
|1.60
|116.98
|117.06
|116.46
|-437.68
|6842.22
|3749
|2006.08.25 09:30
|s/l
|1873
|0.40
|117.02
|117.02
|116.22
|-210.64
|6631.58
|3750
|2006.08.25 09:30
|s/l
|1874
|0.80
|117.04
|117.04
|116.34
|-353.02
|6278.56
|3751
|2006.08.25 09:30
|buy
|1876
|0.20
|117.19
|116.49
|117.39
|3752
|2006.08.25 15:45
|t/p
|1876
|0.20
|117.39
|116.49
|117.39
|34.07
|6312.63
|3753
|2006.08.25 15:45
|buy
|1877
|0.20
|117.42
|116.72
|117.62
|3754
|2006.08.25 17:00
|buy
|1878
|0.40
|117.21
|116.61
|117.41
|3755
|2006.08.25 17:30
|t/p
|1878
|0.40
|117.41
|116.61
|117.41
|68.15
|6380.78
|3756
|2006.08.25 17:30
|close
|1877
|0.20
|117.38
|116.72
|117.62
|-6.82
|6373.96
|3757
|2006.08.25 17:45
|buy
|1879
|0.20
|117.41
|116.71
|117.61
|3758
|2006.08.25 18:15
|buy
|1880
|0.40
|117.17
|116.57
|117.37
|3759
|2006.08.25 19:15
|t/p
|1880
|0.40
|117.37
|116.57
|117.37
|68.18
|6442.14
|3760
|2006.08.25 19:15
|close
|1879
|0.20
|117.34
|116.71
|117.61
|-11.93
|6430.21
|3761
|2006.08.25 19:30
|buy
|1881
|0.20
|117.32
|116.62
|117.52
|3762
|2006.08.28 04:45
|buy
|1882
|0.40
|117.20
|116.60
|117.40
|3763
|2006.08.28 10:30
|buy
|1883
|0.80
|117.07
|116.57
|117.27
|3764
|2006.08.28 14:00
|buy
|1884
|1.60
|116.96
|116.56
|117.16
|3765
|2006.08.28 14:30
|close
|1884
|1.60
|117.07
|116.56
|117.16
|150.34
|6580.55
|3766
|2006.08.28 14:45
|close
|1883
|0.80
|117.01
|116.57
|117.27
|-41.02
|6539.53
|3767
|2006.08.28 15:00
|close
|1882
|0.40
|117.03
|116.60
|117.40
|-58.10
|6481.43
|3768
|2006.08.28 15:15
|close
|1881
|0.20
|117.07
|116.62
|117.52
|-40.15
|6441.28
|3769
|2006.08.28 15:30
|buy
|1885
|0.20
|117.10
|116.40
|117.30
|3770
|2006.08.29 04:00
|buy
|1886
|0.40
|116.99
|116.39
|117.19
|3771
|2006.08.29 07:15
|buy
|1887
|0.80
|116.87
|116.37
|117.07
|3772
|2006.08.29 08:30
|buy
|1888
|1.60
|116.75
|116.35
|116.95
|3773
|2006.08.29 09:45
|t/p
|1888
|1.60
|116.95
|116.35
|116.95
|273.50
|6714.78
|3774
|2006.08.29 09:45
|close
|1887
|0.80
|117.00
|116.37
|117.07
|88.89
|6803.67
|3775
|2006.08.29 10:00
|close
|1886
|0.40
|116.94
|116.39
|117.19
|-17.10
|6786.57
|3776
|2006.08.29 10:15
|close
|1885
|0.20
|116.85
|116.40
|117.30
|-40.23
|6746.34
|3777
|2006.08.29 12:00
|buy
|1889
|0.20
|116.86
|116.16
|117.06
|3778
|2006.08.29 12:30
|buy
|1890
|0.40
|116.75
|116.15
|116.95
|3779
|2006.08.29 15:45
|buy
|1891
|0.80
|116.64
|116.14
|116.84
|3780
|2006.08.29 16:30
|close
|1891
|0.80
|116.77
|116.14
|116.84
|89.06
|6835.40
|3781
|2006.08.29 16:45
|close
|1890
|0.40
|116.73
|116.15
|116.95
|-6.85
|6828.55
|3782
|2006.08.29 17:00
|close
|1889
|0.20
|116.72
|116.16
|117.06
|-23.99
|6804.56
|3783
|2006.08.29 17:15
|buy
|1892
|0.20
|116.81
|116.11
|117.01
|3784
|2006.08.29 19:30
|t/p
|1892
|0.20
|117.01
|116.11
|117.01
|34.19
|6838.75
|3785
|2006.08.29 19:30
|buy
|1893
|0.20
|117.01
|116.31
|117.21
|3786
|2006.08.29 21:15
|buy
|1894
|0.40
|116.88
|116.28
|117.08
|3787
|2006.08.29 21:30
|buy
|1895
|0.80
|116.76
|116.26
|116.96
|3788
|2006.08.29 22:00
|buy
|1896
|1.60
|116.58
|116.18
|116.78
|3789
|2006.08.30 01:45
|close
|1896
|1.60
|116.73
|116.18
|116.78
|226.08
|7064.83
|3790
|2006.08.30 02:00
|close
|1895
|0.80
|116.72
|116.26
|116.96
|-17.18
|7047.65
|3791
|2006.08.30 02:15
|close
|1894
|0.40
|116.68
|116.28
|117.08
|-63.44
|6984.21
|3792
|2006.08.30 02:30
|close
|1893
|0.20
|116.68
|116.31
|117.21
|-54.00
|6930.21
|3793
|2006.08.30 02:45
|buy
|1897
|0.20
|116.73
|116.03
|116.93
|3794
|2006.08.30 08:45
|t/p
|1897
|0.20
|116.93
|116.03
|116.93
|34.20
|6964.41
|3795
|2006.08.30 08:45
|buy
|1898
|0.20
|116.98
|116.28
|117.18
|3796
|2006.08.30 10:00
|buy
|1899
|0.40
|116.86
|116.26
|117.06
|3797
|2006.08.30 10:30
|t/p
|1899
|0.40
|117.06
|116.26
|117.06
|68.34
|7032.75
|3798
|2006.08.30 10:30
|close
|1898
|0.20
|117.06
|116.28
|117.18
|13.67
|7046.42
|3799
|2006.08.30 10:45
|buy
|1900
|0.20
|117.10
|116.40
|117.30
|3800
|2006.08.30 11:30
|buy
|1901
|0.40
|116.98
|116.38
|117.18
|3801
|2006.08.30 14:15
|t/p
|1901
|0.40
|117.18
|116.38
|117.18
|68.30
|7114.72
|3802
|2006.08.30 14:15
|close
|1900
|0.20
|117.12
|116.40
|117.30
|3.42
|7118.14
|3803
|2006.08.30 14:30
|buy
|1902
|0.20
|117.11
|116.41
|117.31
|3804
|2006.08.30 16:15
|buy
|1903
|0.40
|116.96
|116.36
|117.16
|3805
|2006.08.30 19:15
|t/p
|1903
|0.40
|117.16
|116.36
|117.16
|68.28
|7186.42
|3806
|2006.08.30 19:15
|close
|1902
|0.20
|117.15
|116.41
|117.31
|6.83
|7193.25
|3807
|2006.08.30 19:30
|buy
|1904
|0.20
|117.19
|116.49
|117.39
|3808
|2006.08.31 02:00
|buy
|1905
|0.40
|117.07
|116.47
|117.27
|3809
|2006.08.31 03:15
|t/p
|1905
|0.40
|117.27
|116.47
|117.27
|68.18
|7261.43
|3810
|2006.08.31 03:15
|close
|1904
|0.20
|117.33
|116.49
|117.39
|31.54
|7292.97
|3811
|2006.08.31 03:30
|buy
|1906
|0.20
|117.33
|116.63
|117.53
|3812
|2006.08.31 04:45
|buy
|1907
|0.40
|117.22
|116.62
|117.42
|3813
|2006.08.31 06:45
|t/p
|1907
|0.40
|117.42
|116.62
|117.42
|68.14
|7361.11
|3814
|2006.08.31 06:45
|close
|1906
|0.20
|117.40
|116.63
|117.53
|11.93
|7373.04
|3815
|2006.08.31 07:00
|buy
|1908
|0.20
|117.46
|116.76
|117.66
|3816
|2006.08.31 09:15
|buy
|1909
|0.40
|117.32
|116.72
|117.52
|3817
|2006.08.31 10:30
|buy
|1910
|0.80
|117.22
|116.72
|117.42
|3818
|2006.08.31 12:45
|buy
|1911
|1.60
|117.10
|116.70
|117.30
|3819
|2006.08.31 17:30
|t/p
|1911
|1.60
|117.30
|116.70
|117.30
|272.62
|7645.66
|3820
|2006.08.31 17:30
|close
|1910
|0.80
|117.38
|116.72
|117.42
|109.05
|7754.71
|3821
|2006.08.31 17:45
|close
|1909
|0.40
|117.32
|116.72
|117.52
|0.00
|7754.71
|3822
|2006.08.31 18:00
|close
|1908
|0.20
|117.29
|116.76
|117.66
|-28.99
|7725.72
|3823
|2006.08.31 18:15
|buy
|1912
|0.20
|117.31
|116.61
|117.51
|3824
|2006.09.01 05:30
|buy
|1913
|0.40
|117.18
|116.58
|117.38
|3825
|2006.09.01 11:00
|t/p
|1913
|0.40
|117.38
|116.58
|117.38
|68.16
|7793.88
|3826
|2006.09.01 11:00
|close
|1912
|0.20
|117.37
|116.61
|117.51
|12.78
|7806.66
|3827
|2006.09.01 11:15
|buy
|1914
|0.20
|117.36
|116.66
|117.56
|3828
|2006.09.01 16:00
|buy
|1915
|0.40
|117.22
|116.62
|117.42
|3829
|2006.09.01 16:30
|t/p
|1915
|0.40
|117.42
|116.62
|117.42
|68.17
|7874.83
|3830
|2006.09.01 16:30
|close
|1914
|0.20
|117.35
|116.66
|117.56
|-1.70
|7873.13
|3831
|2006.09.01 16:45
|buy
|1916
|0.20
|117.37
|116.67
|117.57
|3832
|2006.09.01 19:00
|buy
|1917
|0.40
|117.25
|116.65
|117.45
|3833
|2006.09.01 19:15
|buy
|1918
|0.80
|117.14
|116.64
|117.34
|3834
|2006.09.04 00:45
|buy
|1919
|1.60
|117.00
|116.60
|117.20
|3835
|2006.09.04 05:15
|s/l
|1916
|0.20
|116.67
|116.67
|117.57
|-117.36
|7755.77
|3836
|2006.09.04 05:15
|close
|1919
|1.60
|116.74
|116.60
|117.20
|-356.35
|7399.42
|3837
|2006.09.04 05:30
|close
|1918
|0.80
|116.74
|116.64
|117.34
|-263.87
|7135.55
|3838
|2006.09.04 05:45
|close
|1917
|0.40
|116.72
|116.65
|117.45
|-176.51
|6959.04
|3839
|2006.09.04 06:00
|buy
|1920
|0.20
|116.70
|116.00
|116.90
|3840
|2006.09.04 07:45
|buy
|1921
|0.40
|116.50
|115.90
|116.70
|3841
|2006.09.04 11:00
|buy
|1922
|0.80
|116.27
|115.77
|116.47
|3842
|2006.09.04 13:15
|buy
|1923
|1.60
|116.16
|115.76
|116.36
|3843
|2006.09.04 15:00
|s/l
|1920
|0.20
|116.00
|116.00
|116.90
|-120.66
|6838.38
|3844
|2006.09.04 15:00
|close
|1923
|1.60
|116.03
|115.76
|116.36
|-179.26
|6659.12
|3845
|2006.09.04 15:15
|close
|1922
|0.80
|116.08
|115.77
|116.47
|-130.94
|6528.18
|3846
|2006.09.04 15:30
|close
|1921
|0.40
|116.01
|115.90
|116.70
|-168.95
|6359.23
|3847
|2006.09.04 15:45
|buy
|1924
|0.20
|116.09
|115.39
|116.29
|3848
|2006.09.04 16:15
|buy
|1925
|0.40
|115.98
|115.38
|116.18
|3849
|2006.09.05 01:15
|t/p
|1925
|0.40
|116.18
|115.38
|116.18
|73.99
|6433.22
|3850
|2006.09.05 01:15
|close
|1924
|0.20
|116.16
|115.39
|116.29
|14.61
|6447.83
|3851
|2006.09.05 02:00
|buy
|1926
|0.20
|116.21
|115.51
|116.41
|3852
|2006.09.05 02:30
|buy
|1927
|0.40
|116.09
|115.49
|116.29
|3853
|2006.09.05 03:15
|buy
|1928
|0.80
|115.86
|115.36
|116.06
|3854
|2006.09.05 08:45
|close
|1928
|0.80
|116.03
|115.36
|116.06
|117.21
|6565.04
|3855
|2006.09.05 09:00
|close
|1927
|0.40
|115.95
|115.49
|116.29
|-48.30
|6516.74
|3856
|2006.09.05 09:15
|close
|1926
|0.20
|115.84
|115.51
|116.41
|-63.88
|6452.86
|3857
|2006.09.05 09:30
|sell
|1929
|0.20
|115.88
|116.58
|115.68
|3858
|2006.09.05 10:15
|t/p
|1929
|0.20
|115.68
|116.58
|115.68
|34.58
|6487.44
|3859
|2006.09.05 10:15
|sell
|1930
|0.20
|115.65
|116.35
|115.45
|3860
|2006.09.05 13:00
|sell
|1931
|0.40
|115.79
|116.39
|115.59
|3861
|2006.09.05 15:00
|sell
|1932
|0.80
|115.94
|116.44
|115.74
|3862
|2006.09.05 15:30
|close
|1932
|0.80
|115.80
|116.44
|115.74
|96.72
|6584.16
|3863
|2006.09.05 15:45
|close
|1931
|0.40
|115.80
|116.39
|115.59
|-3.45
|6580.71
|3864
|2006.09.05 16:00
|close
|1930
|0.20
|115.83
|116.35
|115.45
|-31.08
|6549.63
|3865
|2006.09.05 16:15
|sell
|1933
|0.20
|115.77
|116.47
|115.57
|3866
|2006.09.05 16:30
|sell
|1934
|0.40
|115.91
|116.51
|115.71
|3867
|2006.09.05 17:45
|sell
|1935
|0.80
|116.09
|116.59
|115.89
|3868
|2006.09.06 04:00
|sell
|1936
|1.60
|116.21
|116.61
|116.01
|3869
|2006.09.06 07:15
|s/l
|1933
|0.20
|116.47
|116.47
|115.57
|-123.15
|6426.48
|3870
|2006.09.06 07:15
|close
|1936
|1.60
|116.45
|116.61
|116.01
|-329.76
|6096.72
|3871
|2006.09.06 07:30
|close
|1935
|0.80
|116.47
|116.59
|115.89
|-272.71
|5824.01
|3872
|2006.09.06 07:45
|close
|1934
|0.40
|116.44
|116.51
|115.71
|-187.92
|5636.08
|3873
|2006.09.06 08:00
|buy
|1937
|0.20
|116.42
|115.72
|116.62
|3874
|2006.09.06 09:30
|buy
|1938
|0.40
|116.31
|115.71
|116.51
|3875
|2006.09.06 14:30
|t/p
|1937
|0.20
|116.62
|115.72
|116.62
|34.29
|5670.37
|3876
|2006.09.06 14:30
|t/p
|1938
|0.40
|116.51
|115.71
|116.51
|68.58
|5738.95
|3877
|2006.09.06 14:30
|buy
|1939
|0.20
|116.69
|115.99
|116.89
|3878
|2006.09.06 16:00
|buy
|1940
|0.40
|116.57
|115.97
|116.77
|3879
|2006.09.06 18:30
|close
|1940
|0.40
|116.73
|115.97
|116.77
|54.83
|5793.78
|3880
|2006.09.06 18:45
|close
|1939
|0.20
|116.73
|115.99
|116.89
|6.85
|5800.63
|3881
|2006.09.06 19:00
|buy
|1941
|0.20
|116.78
|116.08
|116.98
|3882
|2006.09.06 21:15
|buy
|1942
|0.40
|116.63
|116.03
|116.83
|3883
|2006.09.07 10:45
|t/p
|1942
|0.40
|116.83
|116.03
|116.83
|83.78
|5884.41
|3884
|2006.09.07 10:45
|close
|1941
|0.20
|116.92
|116.08
|116.98
|31.63
|5916.04
|3885
|2006.09.07 11:00
|buy
|1943
|0.20
|116.98
|116.28
|117.18
|3886
|2006.09.07 12:00
|buy
|1944
|0.40
|116.57
|115.97
|116.77
|3887
|2006.09.07 12:15
|s/l
|1943
|0.20
|116.28
|116.28
|117.18
|-120.56
|5795.48
|3888
|2006.09.07 12:15
|buy
|1945
|0.40
|116.15
|115.55
|116.35
|3889
|2006.09.07 13:45
|t/p
|1945
|0.40
|116.35
|115.55
|116.35
|68.83
|5864.31
|3890
|2006.09.07 13:45
|close
|1944
|0.40
|116.22
|115.97
|116.77
|-120.46
|5743.85
|3891
|2006.09.07 14:00
|sell
|1946
|0.20
|116.06
|116.76
|115.86
|3892
|2006.09.07 14:15
|sell
|1947
|0.40
|116.25
|116.85
|116.05
|3893
|2006.09.07 15:45
|sell
|1948
|0.80
|116.36
|116.86
|116.16
|3894
|2006.09.07 18:15
|sell
|1949
|1.60
|116.56
|116.96
|116.36
|3895
|2006.09.07 19:00
|t/p
|1949
|1.60
|116.36
|116.96
|116.36
|274.99
|6018.84
|3896
|2006.09.07 19:00
|close
|1948
|0.80
|116.37
|116.86
|116.16
|-6.87
|6011.97
|3897
|2006.09.07 19:15
|close
|1947
|0.40
|116.47
|116.85
|116.05
|-75.56
|5936.41
|3898
|2006.09.07 19:30
|close
|1946
|0.20
|116.49
|116.76
|115.86
|-73.83
|5862.58
|3899
|2006.09.07 19:45
|sell
|1950
|0.20
|116.47
|117.17
|116.27
|3900
|2006.09.08 06:00
|t/p
|1950
|0.20
|116.27
|117.17
|116.27
|31.46
|5894.05
|3901
|2006.09.08 06:00
|sell
|1951
|0.20
|116.28
|116.98
|116.08
|3902
|2006.09.08 12:45
|sell
|1952
|0.40
|116.39
|116.99
|116.19
|3903
|2006.09.08 15:45
|sell
|1953
|0.80
|116.72
|117.22
|116.52
|3904
|2006.09.08 18:45
|sell
|1954
|1.60
|116.86
|117.26
|116.66
|3905
|2006.09.08 19:00
|s/l
|1951
|0.20
|116.98
|116.98
|116.08
|-119.71
|5774.34
|3906
|2006.09.08 19:00
|s/l
|1952
|0.40
|116.99
|116.99
|116.19
|-205.21
|5569.13
|3907
|2006.09.08 19:00
|close
|1954
|1.60
|116.95
|117.26
|116.66
|-123.13
|5446.00
|3908
|2006.09.08 19:15
|close
|1953
|0.80
|117.01
|117.22
|116.52
|-198.27
|5247.73
|3909
|2006.09.08 19:30
|buy
|1955
|0.20
|117.00
|116.30
|117.20
|3910
|2006.09.11 00:00
|buy
|1956
|0.40
|116.89
|116.29
|117.09
|3911
|2006.09.11 03:15
|buy
|1957
|0.80
|116.73
|116.23
|116.93
|3912
|2006.09.11 04:15
|close
|1957
|0.80
|116.88
|116.23
|116.93
|102.67
|5350.40
|3913
|2006.09.11 04:30
|close
|1956
|0.40
|116.77
|116.29
|117.09
|-41.11
|5309.29
|3914
|2006.09.11 04:45
|close
|1955
|0.20
|116.81
|116.30
|117.20
|-29.97
|5279.32
|3915
|2006.09.11 05:00
|buy
|1958
|0.20
|116.83
|116.13
|117.03
|3916
|2006.09.11 07:15
|buy
|1959
|0.40
|116.71
|116.11
|116.91
|3917
|2006.09.11 09:00
|close
|1959
|0.40
|116.89
|116.11
|116.91
|61.60
|5340.92
|3918
|2006.09.11 09:15
|close
|1958
|0.20
|116.99
|116.13
|117.03
|27.35
|5368.27
|3919
|2006.09.11 09:30
|buy
|1960
|0.20
|117.02
|116.32
|117.22
|3920
|2006.09.11 10:15
|t/p
|1960
|0.20
|117.22
|116.32
|117.22
|34.12
|5402.39
|3921
|2006.09.11 10:15
|buy
|1961
|0.20
|117.27
|116.57
|117.47
|3922
|2006.09.11 11:15
|buy
|1962
|0.40
|117.08
|116.48
|117.28
|3923
|2006.09.11 12:15
|t/p
|1962
|0.40
|117.28
|116.48
|117.28
|68.22
|5470.61
|3924
|2006.09.11 12:15
|close
|1961
|0.20
|117.27
|116.57
|117.47
|0.00
|5470.61
|3925
|2006.09.11 12:30
|sell
|1963
|0.20
|117.27
|117.97
|117.07
|3926
|2006.09.11 14:00
|sell
|1964
|0.40
|117.37
|117.97
|117.17
|3927
|2006.09.11 17:30
|sell
|1965
|0.80
|117.66
|118.16
|117.46
|3928
|2006.09.12 03:30
|t/p
|1965
|0.80
|117.46
|118.16
|117.46
|124.42
|5595.02
|3929
|2006.09.12 03:30
|close
|1964
|0.40
|117.54
|117.97
|117.17
|-63.70
|5531.32
|3930
|2006.09.12 03:45
|close
|1963
|0.20
|117.58
|117.97
|117.07
|-55.66
|5475.67
|3931
|2006.09.12 04:00
|buy
|1966
|0.20
|117.67
|116.97
|117.87
|3932
|2006.09.12 08:15
|buy
|1967
|0.40
|117.51
|116.91
|117.71
|3933
|2006.09.12 08:45
|t/p
|1967
|0.40
|117.71
|116.91
|117.71
|68.00
|5543.67
|3934
|2006.09.12 08:45
|close
|1966
|0.20
|117.64
|116.97
|117.87
|-5.10
|5538.57
|3935
|2006.09.12 09:00
|buy
|1968
|0.20
|117.63
|116.93
|117.83
|3936
|2006.09.12 18:45
|t/p
|1968
|0.20
|117.83
|116.93
|117.83
|33.95
|5572.52
|3937
|2006.09.12 18:45
|buy
|1969
|0.20
|117.86
|117.16
|118.06
|3938
|2006.09.12 21:15
|t/p
|1969
|0.20
|118.06
|117.16
|118.06
|33.89
|5606.41
|3939
|2006.09.13 02:45
|buy
|1970
|0.20
|117.90
|117.20
|118.10
|3940
|2006.09.13 03:45
|buy
|1971
|0.40
|117.79
|117.19
|117.99
|3941
|2006.09.13 05:00
|t/p
|1971
|0.40
|117.99
|117.19
|117.99
|67.82
|5674.23
|3942
|2006.09.13 05:00
|close
|1970
|0.20
|117.96
|117.20
|118.10
|10.17
|5684.40
|3943
|2006.09.13 05:15
|buy
|1972
|0.20
|117.97
|117.27
|118.17
|3944
|2006.09.13 08:45
|buy
|1973
|0.40
|117.82
|117.22
|118.02
|3945
|2006.09.13 09:30
|buy
|1974
|0.80
|117.66
|117.16
|117.86
|3946
|2006.09.13 16:15
|buy
|1975
|1.60
|117.55
|117.15
|117.75
|3947
|2006.09.13 17:00
|t/p
|1975
|1.60
|117.75
|117.15
|117.75
|271.74
|5956.14
|3948
|2006.09.13 17:00
|close
|1974
|0.80
|117.76
|117.16
|117.86
|67.93
|6024.07
|3949
|2006.09.13 17:15
|close
|1973
|0.40
|117.75
|117.22
|118.02
|-23.78
|6000.29
|3950
|2006.09.13 17:30
|close
|1972
|0.20
|117.65
|117.27
|118.17
|-54.40
|5945.89
|3951
|2006.09.13 17:45
|buy
|1976
|0.20
|117.69
|116.99
|117.89
|3952
|2006.09.13 19:00
|buy
|1977
|0.40
|117.50
|116.90
|117.70
|3953
|2006.09.14 00:00
|t/p
|1977
|0.40
|117.70
|116.90
|117.70
|83.34
|6029.23
|3954
|2006.09.14 00:00
|close
|1976
|0.20
|117.69
|116.99
|117.89
|7.68
|6036.91
|3955
|2006.09.14 02:15
|buy
|1978
|0.20
|117.54
|116.84
|117.74
|3956
|2006.09.14 02:30
|buy
|1979
|0.40
|117.41
|116.81
|117.61
|3957
|2006.09.14 03:45
|close
|1979
|0.40
|117.58
|116.81
|117.61
|57.83
|6094.74
|3958
|2006.09.14 04:00
|close
|1978
|0.20
|117.54
|116.84
|117.74
|0.00
|6094.74
|3959
|2006.09.14 04:15
|buy
|1980
|0.20
|117.52
|116.82
|117.72
|3960
|2006.09.14 04:45
|buy
|1981
|0.40
|117.41
|116.81
|117.61
|3961
|2006.09.14 09:15
|t/p
|1981
|0.40
|117.61
|116.81
|117.61
|68.01
|6162.75
|3962
|2006.09.14 09:15
|close
|1980
|0.20
|117.63
|116.82
|117.72
|18.70
|6181.45
|3963
|2006.09.14 09:30
|buy
|1982
|0.20
|117.67
|116.97
|117.87
|3964
|2006.09.14 14:45
|buy
|1983
|0.40
|117.49
|116.89
|117.69
|3965
|2006.09.14 17:15
|t/p
|1983
|0.40
|117.69
|116.89
|117.69
|67.99
|6249.44
|3966
|2006.09.14 17:15
|close
|1982
|0.20
|117.66
|116.97
|117.87
|-1.70
|6247.74
|3967
|2006.09.14 19:15
|buy
|1984
|0.20
|117.55
|116.85
|117.75
|3968
|2006.09.15 03:15
|t/p
|1984
|0.20
|117.75
|116.85
|117.75
|36.54
|6284.28
|3969
|2006.09.15 03:15
|buy
|1985
|0.20
|117.75
|117.05
|117.95
|3970
|2006.09.15 07:15
|buy
|1986
|0.40
|117.64
|117.04
|117.84
|3971
|2006.09.15 07:45
|buy
|1987
|0.80
|117.44
|116.94
|117.64
|3972
|2006.09.15 10:15
|t/p
|1987
|0.80
|117.64
|116.94
|117.64
|136.05
|6420.33
|3973
|2006.09.15 10:15
|close
|1986
|0.40
|117.60
|117.04
|117.84
|-13.61
|6406.72
|3974
|2006.09.15 10:30
|close
|1985
|0.20
|117.64
|117.05
|117.95
|-18.70
|6388.02
|3975
|2006.09.15 10:45
|buy
|1988
|0.20
|117.70
|117.00
|117.90
|3976
|2006.09.15 11:30
|buy
|1989
|0.40
|117.53
|116.93
|117.73
|3977
|2006.09.15 15:30
|t/p
|1989
|0.40
|117.73
|116.93
|117.73
|68.00
|6456.02
|3978
|2006.09.15 15:30
|close
|1988
|0.20
|117.66
|117.00
|117.90
|-6.80
|6449.22
|3979
|2006.09.15 16:45
|buy
|1990
|0.20
|117.74
|117.04
|117.94
|3980
|2006.09.15 17:30
|buy
|1991
|0.40
|117.51
|116.91
|117.71
|3981
|2006.09.15 18:15
|t/p
|1991
|0.40
|117.71
|116.91
|117.71
|67.96
|6517.18
|3982
|2006.09.15 18:15
|close
|1990
|0.20
|117.71
|117.04
|117.94
|-5.10
|6512.08
|3983
|2006.09.15 18:30
|buy
|1992
|0.20
|117.73
|117.03
|117.93
|3984
|2006.09.15 19:45
|t/p
|1992
|0.20
|117.93
|117.03
|117.93
|33.94
|6546.02
|3985
|2006.09.15 19:45
|buy
|1993
|0.20
|117.87
|117.17
|118.07
|3986
|2006.09.15 20:30
|t/p
|1993
|0.20
|118.07
|117.17
|118.07
|33.91
|6579.93
|3987
|2006.09.15 20:30
|buy
|1994
|0.20
|118.01
|117.31
|118.21
|3988
|2006.09.15 20:45
|buy
|1995
|0.40
|117.91
|117.31
|118.11
|3989
|2006.09.15 21:45
|buy
|1996
|0.80
|117.79
|117.29
|117.99
|3990
|2006.09.15 22:30
|buy
|1997
|1.60
|117.61
|117.21
|117.81
|3991
|2006.09.18 00:15
|s/l
|1994
|0.20
|117.31
|117.31
|118.21
|-116.72
|6463.21
|3992
|2006.09.18 00:15
|s/l
|1995
|0.40
|117.31
|117.31
|118.11
|-199.36
|6263.85
|3993
|2006.09.18 00:15
|s/l
|1996
|0.80
|117.29
|117.29
|117.99
|-330.56
|5933.29
|3994
|2006.09.18 00:15
|close
|1997
|1.60
|117.37
|117.21
|117.81
|-306.69
|5626.60
|3995
|2006.09.18 00:30
|sell
|1998
|0.20
|117.42
|118.12
|117.22
|3996
|2006.09.18 00:45
|sell
|1999
|0.40
|117.54
|118.14
|117.34
|3997
|2006.09.18 01:30
|sell
|2000
|0.80
|117.73
|118.23
|117.53
|3998
|2006.09.18 01:45
|sell
|2001
|1.60
|117.84
|118.24
|117.64
|3999
|2006.09.18 03:00
|s/l
|1998
|0.20
|118.12
|118.12
|117.22
|-118.57
|5508.03
|4000
|2006.09.18 03:00
|s/l
|1999
|0.40
|118.14
|118.14
|117.34
|-203.26
|5304.77
|4001
|2006.09.18 03:00
|close
|2001
|1.60
|118.08
|118.24
|117.64
|-325.20
|4979.57
|4002
|2006.09.18 03:15
|close
|2000
|0.80
|117.95
|118.23
|117.53
|-149.22
|4830.35
|4003
|2006.09.18 03:30
|buy
|2002
|0.20
|117.92
|117.22
|118.12
|4004
|2006.09.18 12:15
|t/p
|2002
|0.20
|118.12
|117.22
|118.12
|33.83
|4864.18
|4005
|2006.09.18 12:15
|buy
|2003
|0.20
|118.26
|117.56
|118.46
|4006
|2006.09.18 13:30
|buy
|2004
|0.40
|118.16
|117.56
|118.36
|4007
|2006.09.18 15:15
|buy
|2005
|0.80
|118.04
|117.54
|118.24
|4008
|2006.09.18 16:15
|close
|2005
|0.80
|118.17
|117.54
|118.24
|88.01
|4952.19
|4009
|2006.09.18 16:30
|close
|2004
|0.40
|118.18
|117.56
|118.36
|6.77
|4958.96
|4010
|2006.09.18 16:45
|close
|2003
|0.20
|118.16
|117.56
|118.46
|-16.93
|4942.03
|4011
|2006.09.18 19:15
|buy
|2006
|0.20
|118.09
|117.39
|118.29
|4012
|2006.09.18 20:00
|buy
|2007
|0.40
|117.98
|117.38
|118.18
|4013
|2006.09.19 10:45
|buy
|2008
|0.80
|117.82
|117.32
|118.02
|4014
|2006.09.19 11:00
|buy
|2009
|1.60
|117.72
|117.32
|117.92
|4015
|2006.09.19 15:45
|s/l
|2006
|0.20
|117.39
|117.39
|118.29
|-116.95
|4825.08
|4016
|2006.09.19 15:45
|s/l
|2007
|0.40
|117.38
|117.38
|118.18
|-199.75
|4625.33
|4017
|2006.09.19 15:45
|s/l
|2008
|0.80
|117.32
|117.32
|118.02
|-341.44
|4283.89
|4018
|2006.09.19 15:45
|s/l
|2009
|1.60
|117.32
|117.32
|117.92
|-546.31
|3737.58
|4019
|2006.09.19 15:45
|sell
|2010
|0.20
|117.15
|117.85
|116.95
|4020
|2006.09.19 16:45
|sell
|2011
|0.40
|117.27
|117.87
|117.07
|4021
|2006.09.19 18:00
|t/p
|2011
|0.40
|117.07
|117.87
|117.07
|68.25
|3805.83
|4022
|2006.09.19 18:00
|close
|2010
|0.20
|117.22
|117.85
|116.95
|-11.94
|3793.89
|4023
|2006.09.19 18:15
|buy
|2012
|0.20
|117.36
|116.66
|117.56
|4024
|2006.09.19 18:45
|t/p
|2012
|0.20
|117.56
|116.66
|117.56
|34.02
|3827.91
|4025
|2006.09.19 18:45
|buy
|2013
|0.20
|117.62
|116.92
|117.82
|4026
|2006.09.20 04:00
|buy
|2014
|0.40
|117.47
|116.87
|117.67
|4027
|2006.09.20 04:30
|buy
|2015
|0.80
|117.24
|116.74
|117.44
|4028
|2006.09.20 10:15
|buy
|2016
|1.60
|117.07
|116.67
|117.27
|4029
|2006.09.20 11:45
|t/p
|2016
|1.60
|117.27
|116.67
|117.27
|272.83
|4100.74
|4030
|2006.09.20 11:45
|close
|2015
|0.80
|117.29
|116.74
|117.44
|34.10
|4134.84
|4031
|2006.09.20 12:00
|close
|2014
|0.40
|117.25
|116.87
|117.67
|-75.05
|4059.79
|4032
|2006.09.20 12:15
|close
|2013
|0.20
|117.28
|116.92
|117.82
|-55.42
|4004.37
|4033
|2006.09.20 12:30
|buy
|2017
|0.20
|117.34
|116.64
|117.54
|4034
|2006.09.20 15:30
|buy
|2018
|0.40
|117.23
|116.63
|117.43
|4035
|2006.09.20 21:15
|t/p
|2018
|0.40
|117.43
|116.63
|117.43
|68.12
|4072.49
|4036
|2006.09.20 21:15
|close
|2017
|0.20
|117.44
|116.64
|117.54
|17.03
|4089.52
|4037
|2006.09.20 21:30
|buy
|2019
|0.20
|117.38
|116.68
|117.58
|4038
|2006.09.21 03:45
|buy
|2020
|0.40
|117.22
|116.62
|117.42
|4039
|2006.09.21 07:30
|buy
|2021
|0.80
|117.11
|116.61
|117.31
|4040
|2006.09.21 13:30
|buy
|2022
|1.60
|116.89
|116.49
|117.09
|4041
|2006.09.21 16:00
|s/l
|2019
|0.20
|116.68
|116.68
|117.58
|-112.26
|3977.26
|4042
|2006.09.21 16:00
|close
|2022
|1.60
|116.73
|116.49
|117.09
|-219.31
|3757.95
|4043
|2006.09.21 16:15
|close
|2021
|0.80
|116.72
|116.61
|117.31
|-267.31
|3490.64
|4044
|2006.09.21 16:30
|close
|2020
|0.40
|116.76
|116.62
|117.42
|-157.59
|3333.05
|4045
|2006.09.21 17:00
|buy
|2023
|0.20
|116.83
|116.13
|117.03
|4046
|2006.09.21 19:15
|buy
|2024
|0.40
|116.67
|116.07
|116.87
|4047
|2006.09.21 19:45
|buy
|2025
|0.80
|116.56
|116.06
|116.76
|4048
|2006.09.21 21:15
|buy
|2026
|1.60
|116.39
|115.99
|116.59
|4049
|2006.09.22 09:45
|close
|2026
|1.60
|116.54
|115.99
|116.59
|226.42
|3559.47
|4050
|2006.09.22 10:00
|close
|2025
|0.80
|116.53
|116.06
|116.76
|-10.36
|3549.11
|4051
|2006.09.22 10:15
|close
|2024
|0.40
|116.47
|116.07
|116.87
|-63.57
|3485.54
|4052
|2006.09.22 10:30
|close
|2023
|0.20
|116.40
|116.13
|117.03
|-71.32
|3414.22
|4053
|2006.09.22 10:45
|sell
|2027
|0.20
|116.39
|117.09
|116.19
|4054
|2006.09.22 15:15
|t/p
|2027
|0.20
|116.19
|117.09
|116.19
|34.42
|3448.64
|4055
|2006.09.22 15:15
|sell
|2028
|0.20
|116.17
|116.87
|115.97
|4056
|2006.09.22 17:00
|sell
|2029
|0.40
|116.39
|116.99
|116.19
|4057
|2006.09.22 18:45
|sell
|2030
|0.80
|116.50
|117.00
|116.30
|4058
|2006.09.25 03:15
|sell
|2031
|1.60
|116.66
|117.06
|116.46
|4059
|2006.09.25 04:45
|close
|2031
|1.60
|116.52
|117.06
|116.46
|192.24
|3640.88
|4060
|2006.09.25 05:00
|close
|2030
|0.80
|116.44
|117.00
|116.30
|29.52
|3670.39
|4061
|2006.09.25 05:15
|close
|2029
|0.40
|116.44
|116.99
|116.19
|-23.03
|3647.36
|4062
|2006.09.25 05:30
|close
|2028
|0.20
|116.42
|116.87
|115.97
|-45.88
|3601.48
|4063
|2006.09.25 05:45
|sell
|2032
|0.20
|116.42
|117.12
|116.22
|4064
|2006.09.25 09:45
|t/p
|2032
|0.20
|116.22
|117.12
|116.22
|34.40
|3635.88
|4065
|2006.09.25 09:45
|sell
|2033
|0.20
|116.24
|116.94
|116.04
|4066
|2006.09.25 11:45
|sell
|2034
|0.40
|116.41
|117.01
|116.21
|4067
|2006.09.25 12:15
|sell
|2035
|0.80
|116.53
|117.03
|116.33
|4068
|2006.09.25 13:15
|sell
|2036
|1.60
|116.66
|117.06
|116.46
|4069
|2006.09.25 15:30
|close
|2036
|1.60
|116.49
|117.06
|116.46
|233.50
|3869.38
|4070
|2006.09.25 15:45
|close
|2035
|0.80
|116.51
|117.03
|116.33
|13.73
|3883.11
|4071
|2006.09.25 16:00
|close
|2034
|0.40
|116.55
|117.01
|116.21
|-48.05
|3835.06
|4072
|2006.09.25 16:15
|close
|2033
|0.20
|116.57
|116.94
|116.04
|-56.62
|3778.44
|4073
|2006.09.25 16:30
|sell
|2037
|0.20
|116.56
|117.26
|116.36
|4074
|2006.09.26 03:00
|t/p
|2037
|0.20
|116.36
|117.26
|116.36
|31.42
|3809.87
|4075
|2006.09.26 03:00
|sell
|2038
|0.20
|116.41
|117.11
|116.21
|4076
|2006.09.26 06:30
|sell
|2039
|0.40
|116.53
|117.13
|116.33
|4077
|2006.09.26 10:15
|t/p
|2039
|0.40
|116.33
|117.13
|116.33
|68.72
|3878.59
|4078
|2006.09.26 10:15
|close
|2038
|0.20
|116.41
|117.11
|116.21
|0.00
|3878.59
|4079
|2006.09.26 10:30
|sell
|2040
|0.20
|116.40
|117.10
|116.20
|4080
|2006.09.26 12:00
|sell
|2041
|0.40
|116.62
|117.22
|116.42
|4081
|2006.09.26 13:00
|t/p
|2041
|0.40
|116.42
|117.22
|116.42
|68.66
|3947.25
|4082
|2006.09.26 13:00
|close
|2040
|0.20
|116.51
|117.10
|116.20
|-18.88
|3928.37
|4083
|2006.09.26 13:15
|sell
|2042
|0.20
|116.43
|117.13
|116.23
|4084
|2006.09.26 14:15
|sell
|2043
|0.40
|116.55
|117.15
|116.35
|4085
|2006.09.26 17:15
|sell
|2044
|0.80
|116.86
|117.36
|116.66
|4086
|2006.09.26 17:45
|sell
|2045
|1.60
|117.07
|117.47
|116.87
|4087
|2006.09.26 18:00
|s/l
|2042
|0.20
|117.13
|117.13
|116.23
|-119.60
|3808.77
|4088
|2006.09.26 18:00
|s/l
|2043
|0.40
|117.15
|117.15
|116.35
|-205.02
|3603.75
|4089
|2006.09.26 18:00
|close
|2045
|1.60
|117.06
|117.47
|116.87
|13.67
|3617.42
|4090
|2006.09.26 18:15
|close
|2044
|0.80
|117.08
|117.36
|116.66
|-150.32
|3467.10
|4091
|2006.09.26 18:30
|buy
|2046
|0.20
|117.07
|116.37
|117.27
|4092
|2006.09.27 04:45
|buy
|2047
|0.40
|116.95
|116.35
|117.15
|4093
|2006.09.27 11:00
|t/p
|2047
|0.40
|117.15
|116.35
|117.15
|68.29
|3535.39
|4094
|2006.09.27 11:00
|close
|2046
|0.20
|117.16
|116.37
|117.27
|17.92
|3553.31
|4095
|2006.09.27 11:15
|buy
|2048
|0.20
|117.27
|116.57
|117.47
|4096
|2006.09.27 11:45
|buy
|2049
|0.40
|117.16
|116.56
|117.36
|4097
|2006.09.27 13:30
|t/p
|2049
|0.40
|117.36
|116.56
|117.36
|68.15
|3621.46
|4098
|2006.09.27 13:30
|close
|2048
|0.20
|117.38
|116.57
|117.47
|18.74
|3640.20
|4099
|2006.09.27 13:45
|buy
|2050
|0.20
|117.37
|116.67
|117.57
|4100
|2006.09.27 17:15
|t/p
|2050
|0.20
|117.57
|116.67
|117.57
|34.02
|3674.22
|4101
|2006.09.27 17:15
|buy
|2051
|0.20
|117.62
|116.92
|117.82
|4102
|2006.09.27 17:45
|buy
|2052
|0.40
|117.47
|116.87
|117.67
|4103
|2006.09.28 09:45
|t/p
|2052
|0.40
|117.67
|116.87
|117.67
|83.36
|3757.58
|4104
|2006.09.28 09:45
|close
|2051
|0.20
|117.65
|116.92
|117.82
|12.78
|3770.36
|4105
|2006.09.28 11:00
|sell
|2053
|0.20
|117.66
|118.36
|117.46
|4106
|2006.09.28 12:15
|t/p
|2053
|0.20
|117.46
|118.36
|117.46
|34.02
|3804.38
|4107
|2006.09.28 12:15
|sell
|2054
|0.20
|117.55
|118.25
|117.35
|4108
|2006.09.28 13:00
|sell
|2055
|0.40
|117.66
|118.26
|117.46
|4109
|2006.09.28 15:45
|sell
|2056
|0.80
|117.76
|118.26
|117.56
|4110
|2006.09.28 17:45
|sell
|2057
|1.60
|117.87
|118.27
|117.67
|4111
|2006.09.29 01:15
|close
|2057
|1.60
|117.76
|118.27
|117.67
|126.05
|3930.43
|4112
|2006.09.29 01:30
|close
|2056
|0.80
|117.76
|118.26
|117.56
|-11.70
|3918.73
|4113
|2006.09.29 01:45
|close
|2055
|0.40
|117.80
|118.26
|117.46
|-53.39
|3865.33
|4114
|2006.09.29 02:00
|close
|2054
|0.20
|117.77
|118.25
|117.35
|-40.29
|3825.05
|4115
|2006.09.29 02:15
|buy
|2058
|0.20
|117.84
|117.14
|118.04
|4116
|2006.09.29 04:00
|buy
|2059
|0.40
|117.69
|117.09
|117.89
|4117
|2006.09.29 05:00
|t/p
|2059
|0.40
|117.89
|117.09
|117.89
|67.88
|3892.93
|4118
|2006.09.29 05:00
|close
|2058
|0.20
|117.86
|117.14
|118.04
|3.39
|3896.32
|4119
|2006.09.29 05:15
|buy
|2060
|0.20
|117.83
|117.13
|118.03
|4120
|2006.09.29 10:00
|t/p
|2060
|0.20
|118.03
|117.13
|118.03
|33.91
|3930.23
|4121
|2006.09.29 10:00
|buy
|2061
|0.20
|117.99
|117.29
|118.19
|4122
|2006.09.29 14:30
|buy
|2062
|0.40
|117.88
|117.28
|118.08
|4123
|2006.09.29 15:45
|t/p
|2062
|0.40
|118.08
|117.28
|118.08
|67.74
|3997.97
|4124
|2006.09.29 15:45
|close
|2061
|0.20
|118.10
|117.29
|118.19
|18.63
|4016.60
|4125
|2006.09.29 16:00
|buy
|2063
|0.20
|118.10
|117.40
|118.30
|4126
|2006.09.29 18:30
|buy
|2064
|0.40
|117.97
|117.37
|118.17
|4127
|2006.09.29 22:15
|close
|2064
|0.40
|118.13
|117.37
|118.17
|54.18
|4070.78
|4128
|2006.09.29 22:30
|close
|2063
|0.20
|118.13
|117.40
|118.30
|5.08
|4075.86
|4129
|2006.09.29 22:45
|buy
|2065
|0.20
|118.17
|117.47
|118.37
|4130
|2006.10.02 04:30
|t/p
|2065
|0.20
|118.37
|117.47
|118.37
|36.37
|4112.23
|4131
|2006.10.02 04:30
|buy
|2066
|0.20
|118.34
|117.64
|118.54
|4132
|2006.10.02 11:45
|buy
|2067
|0.40
|118.19
|117.59
|118.39
|4133
|2006.10.02 15:45
|t/p
|2067
|0.40
|118.39
|117.59
|118.39
|67.64
|4179.87
|4134
|2006.10.02 15:45
|close
|2066
|0.20
|118.28
|117.64
|118.54
|-10.15
|4169.72
|4135
|2006.10.02 18:45
|buy
|2068
|0.20
|117.67
|116.97
|117.87
|4136
|2006.10.03 10:30
|buy
|2069
|0.40
|117.55
|116.95
|117.75
|4137
|2006.10.03 10:45
|buy
|2070
|0.80
|117.44
|116.94
|117.64
|4138
|2006.10.03 11:45
|close
|2070
|0.80
|117.56
|116.94
|117.64
|81.66
|4251.38
|4139
|2006.10.03 12:00
|close
|2069
|0.40
|117.55
|116.95
|117.75
|0.00
|4251.38
|4140
|2006.10.03 12:15
|close
|2068
|0.20
|117.64
|116.97
|117.87
|-2.54
|4248.84
|4141
|2006.10.03 12:30
|buy
|2071
|0.20
|117.66
|116.96
|117.86
|4142
|2006.10.03 12:45
|t/p
|2071
|0.20
|117.86
|116.96
|117.86
|33.96
|4282.80
|4143
|2006.10.03 12:45
|buy
|2072
|0.20
|117.83
|117.13
|118.03
|4144
|2006.10.03 14:00
|buy
|2073
|0.40
|117.72
|117.12
|117.92
|4145
|2006.10.03 18:00
|close
|2073
|0.40
|117.89
|117.12
|117.92
|57.68
|4340.48
|4146
|2006.10.03 18:15
|close
|2072
|0.20
|117.94
|117.13
|118.03
|18.65
|4359.13
|4147
|2006.10.03 20:00
|buy
|2074
|0.20
|117.92
|117.22
|118.12
|4148
|2006.10.04 01:30
|t/p
|2074
|0.20
|118.12
|117.22
|118.12
|36.42
|4395.55
|4149
|2006.10.04 01:30
|buy
|2075
|0.20
|118.16
|117.46
|118.36
|4150
|2006.10.04 03:30
|buy
|2076
|0.40
|117.99
|117.39
|118.19
|4151
|2006.10.04 12:00
|t/p
|2076
|0.40
|118.19
|117.39
|118.19
|67.69
|4463.24
|4152
|2006.10.04 12:00
|close
|2075
|0.20
|118.19
|117.46
|118.36
|5.08
|4468.32
|4153
|2006.10.04 12:15
|buy
|2077
|0.20
|118.21
|117.51
|118.41
|4154
|2006.10.04 12:45
|buy
|2078
|0.40
|118.08
|117.48
|118.28
|4155
|2006.10.04 14:30
|t/p
|2078
|0.40
|118.28
|117.48
|118.28
|67.64
|4535.96
|4156
|2006.10.04 14:30
|close
|2077
|0.20
|118.27
|117.51
|118.41
|10.15
|4546.11
|4157
|2006.10.04 14:45
|buy
|2079
|0.20
|118.22
|117.52
|118.42
|4158
|2006.10.04 15:45
|buy
|2080
|0.40
|118.11
|117.51
|118.31
|4159
|2006.10.04 17:30
|buy
|2081
|0.80
|117.87
|117.37
|118.07
|4160
|2006.10.04 18:00
|close
|2081
|0.80
|118.05
|117.37
|118.07
|121.98
|4668.09
|4161
|2006.10.04 18:15
|close
|2080
|0.40
|118.06
|117.51
|118.31
|-16.94
|4651.15
|4162
|2006.10.04 18:30
|close
|2079
|0.20
|118.07
|117.52
|118.42
|-25.41
|4625.74
|4163
|2006.10.04 18:45
|buy
|2082
|0.20
|118.04
|117.34
|118.24
|4164
|2006.10.04 21:45
|buy
|2083
|0.40
|117.94
|117.34
|118.14
|4165
|2006.10.05 01:15
|buy
|2084
|0.80
|117.83
|117.33
|118.03
|4166
|2006.10.05 03:30
|buy
|2085
|1.60
|117.67
|117.27
|117.87
|4167
|2006.10.06 01:45
|close
|2085
|1.60
|117.84
|117.27
|117.87
|251.30
|4877.04
|4168
|2006.10.06 02:00
|close
|2084
|0.80
|117.86
|117.33
|118.03
|30.60
|4907.64
|4169
|2006.10.06 02:15
|close
|2083
|0.40
|117.86
|117.34
|118.14
|-6.67
|4900.97
|4170
|2006.10.06 02:30
|close
|2082
|0.20
|117.85
|117.34
|118.24
|-22.00
|4878.97
|4171
|2006.10.06 02:45
|buy
|2086
|0.20
|117.88
|117.18
|118.08
|4172
|2006.10.06 06:00
|t/p
|2086
|0.20
|118.08
|117.18
|118.08
|33.89
|4912.86
|4173
|2006.10.06 06:00
|buy
|2087
|0.20
|118.07
|117.37
|118.27
|4174
|2006.10.06 16:00
|t/p
|2087
|0.20
|118.27
|117.37
|118.27
|33.71
|4946.57
|4175
|2006.10.06 16:00
|buy
|2088
|0.20
|118.71
|118.01
|118.91
|4176
|2006.10.06 17:00
|t/p
|2088
|0.20
|118.91
|118.01
|118.91
|33.65
|4980.22
|4177
|2006.10.06 17:00
|buy
|2089
|0.20
|118.91
|118.21
|119.11
|4178
|2006.10.06 17:45
|t/p
|2089
|0.20
|119.11
|118.21
|119.11
|33.58
|5013.80
|4179
|2006.10.06 17:45
|buy
|2090
|0.20
|119.14
|118.44
|119.34
|4180
|2006.10.06 18:00
|buy
|2091
|0.40
|119.01
|118.41
|119.21
|4181
|2006.10.06 20:00
|buy
|2092
|0.80
|118.89
|118.39
|119.09
|4182
|2006.10.06 23:00
|close
|2092
|0.80
|119.01
|118.39
|119.09
|80.67
|5094.47
|4183
|2006.10.09 00:00
|close
|2091
|0.40
|118.93
|118.41
|119.21
|-21.79
|5072.68
|4184
|2006.10.09 00:15
|close
|2090
|0.20
|118.97
|118.44
|119.34
|-26.02
|5046.66
|4185
|2006.10.09 05:00
|buy
|2093
|0.20
|118.89
|118.19
|119.09
|4186
|2006.10.09 06:00
|t/p
|2093
|0.20
|119.09
|118.19
|119.09
|33.60
|5080.26
|4187
|2006.10.09 06:00
|buy
|2094
|0.20
|119.06
|118.36
|119.26
|4188
|2006.10.09 08:30
|t/p
|2094
|0.20
|119.26
|118.36
|119.26
|33.53
|5113.79
|4189
|2006.10.09 08:30
|buy
|2095
|0.20
|119.30
|118.60
|119.50
|4190
|2006.10.09 08:45
|buy
|2096
|0.40
|119.19
|118.59
|119.39
|4191
|2006.10.09 14:00
|buy
|2097
|0.80
|119.06
|118.56
|119.26
|4192
|2006.10.09 17:00
|close
|2097
|0.80
|119.20
|118.56
|119.26
|93.96
|5207.75
|4193
|2006.10.09 17:15
|close
|2096
|0.40
|119.15
|118.59
|119.39
|-13.43
|5194.32
|4194
|2006.10.09 17:30
|close
|2095
|0.20
|119.16
|118.60
|119.50
|-23.50
|5170.82
|4195
|2006.10.09 20:15
|buy
|2098
|0.20
|119.16
|118.46
|119.36
|4196
|2006.10.10 01:15
|buy
|2099
|0.40
|119.04
|118.44
|119.24
|4197
|2006.10.10 05:45
|t/p
|2099
|0.40
|119.24
|118.44
|119.24
|67.09
|5237.91
|4198
|2006.10.10 05:45
|close
|2098
|0.20
|119.24
|118.46
|119.36
|15.98
|5253.89
|4199
|2006.10.10 06:00
|buy
|2100
|0.20
|119.36
|118.66
|119.56
|4200
|2006.10.10 07:15
|buy
|2101
|0.40
|119.21
|118.61
|119.41
|4201
|2006.10.10 08:45
|buy
|2102
|0.80
|119.09
|118.59
|119.29
|4202
|2006.10.10 09:45
|buy
|2103
|1.60
|118.98
|118.58
|119.18
|4203
|2006.10.10 10:15
|close
|2103
|1.60
|119.11
|118.58
|119.18
|174.63
|5428.52
|4204
|2006.10.10 10:30
|close
|2102
|0.80
|119.15
|118.59
|119.29
|40.29
|5468.81
|4205
|2006.10.10 10:45
|close
|2101
|0.40
|119.10
|118.61
|119.41
|-36.94
|5431.87
|4206
|2006.10.10 11:00
|close
|2100
|0.20
|119.20
|118.66
|119.56
|-26.85
|5405.02
|4207
|2006.10.10 11:15
|buy
|2104
|0.20
|119.31
|118.61
|119.51
|4208
|2006.10.10 11:45
|t/p
|2104
|0.20
|119.51
|118.61
|119.51
|33.50
|5438.52
|4209
|2006.10.10 11:45
|buy
|2105
|0.20
|119.42
|118.72
|119.62
|4210
|2006.10.10 14:30
|t/p
|2105
|0.20
|119.62
|118.72
|119.62
|33.45
|5471.97
|4211
|2006.10.10 14:30
|buy
|2106
|0.20
|119.62
|118.92
|119.82
|4212
|2006.10.11 10:30
|buy
|2107
|0.40
|119.51
|118.91
|119.71
|4213
|2006.10.11 16:15
|close
|2107
|0.40
|119.68
|118.91
|119.71
|56.82
|5528.79
|4214
|2006.10.11 16:30
|close
|2106
|0.20
|119.68
|118.92
|119.82
|12.59
|5541.38
|4215
|2006.10.11 16:45
|buy
|2108
|0.20
|119.67
|118.97
|119.87
|4216
|2006.10.11 19:00
|buy
|2109
|0.40
|119.52
|118.92
|119.72
|4217
|2006.10.11 21:15
|t/p
|2109
|0.40
|119.72
|118.92
|119.72
|66.86
|5608.24
|4218
|2006.10.11 21:15
|close
|2108
|0.20
|119.65
|118.97
|119.87
|-3.34
|5604.90
|4219
|2006.10.11 21:30
|buy
|2110
|0.20
|119.79
|119.09
|119.99
|4220
|2006.10.12 05:00
|buy
|2111
|0.40
|119.65
|119.05
|119.85
|4221
|2006.10.12 09:15
|buy
|2112
|0.80
|119.54
|119.04
|119.74
|4222
|2006.10.12 10:15
|buy
|2113
|1.60
|119.35
|118.95
|119.55
|4223
|2006.10.12 11:15
|t/p
|2113
|1.60
|119.55
|118.95
|119.55
|267.76
|5872.66
|4224
|2006.10.12 11:15
|close
|2112
|0.80
|119.51
|119.04
|119.74
|-20.08
|5852.58
|4225
|2006.10.12 11:30
|close
|2111
|0.40
|119.54
|119.05
|119.85
|-36.81
|5815.77
|4226
|2006.10.12 11:45
|close
|2110
|0.20
|119.44
|119.09
|119.99
|-50.93
|5764.84
|4227
|2006.10.12 12:00
|buy
|2114
|0.20
|119.44
|118.74
|119.64
|4228
|2006.10.12 14:45
|t/p
|2114
|0.20
|119.64
|118.74
|119.64
|33.45
|5798.29
|4229
|2006.10.12 14:45
|buy
|2115
|0.20
|119.64
|118.94
|119.84
|4230
|2006.10.12 15:45
|buy
|2116
|0.40
|119.50
|118.90
|119.70
|4231
|2006.10.12 23:30
|buy
|2117
|0.80
|119.37
|118.87
|119.57
|4232
|2006.10.13 04:15
|buy
|2118
|1.60
|119.26
|118.86
|119.46
|4233
|2006.10.13 09:45
|t/p
|2118
|1.60
|119.46
|118.86
|119.46
|267.96
|6066.25
|4234
|2006.10.13 09:45
|close
|2117
|0.80
|119.42
|118.87
|119.57
|43.74
|6109.99
|4235
|2006.10.13 10:00
|close
|2116
|0.40
|119.34
|118.90
|119.70
|-48.51
|6061.48
|4236
|2006.10.13 10:15
|close
|2115
|0.20
|119.38
|118.94
|119.84
|-41.00
|6020.48
|4237
|2006.10.13 12:00
|buy
|2119
|0.20
|119.32
|118.62
|119.52
|4238
|2006.10.13 15:45
|t/p
|2119
|0.20
|119.52
|118.62
|119.52
|33.44
|6053.92
|4239
|2006.10.13 15:45
|buy
|2120
|0.20
|119.62
|118.92
|119.82
|4240
|2006.10.13 17:30
|t/p
|2120
|0.20
|119.82
|118.92
|119.82
|33.39
|6087.31
|4241
|2006.10.13 17:30
|buy
|2121
|0.20
|119.84
|119.14
|120.04
|4242
|2006.10.13 20:45
|buy
|2122
|0.40
|119.71
|119.11
|119.91
|4243
|2006.10.16 10:00
|buy
|2123
|0.80
|119.57
|119.07
|119.77
|4244
|2006.10.16 10:15
|buy
|2124
|1.60
|119.37
|118.97
|119.57
|4245
|2006.10.16 15:15
|s/l
|2121
|0.20
|119.14
|119.14
|120.04
|-114.93
|5972.38
|4246
|2006.10.16 15:15
|close
|2124
|1.60
|119.16
|118.97
|119.57
|-281.97
|5690.41
|4247
|2006.10.16 15:30
|close
|2123
|0.80
|119.24
|119.07
|119.77
|-221.40
|5469.01
|4248
|2006.10.16 15:45
|close
|2122
|0.40
|119.17
|119.11
|119.91
|-176.13
|5292.88
|4249
|2006.10.16 17:15
|buy
|2125
|0.20
|119.27
|118.57
|119.47
|4250
|2006.10.16 20:00
|buy
|2126
|0.40
|119.15
|118.55
|119.35
|4251
|2006.10.17 02:00
|buy
|2127
|0.80
|119.01
|118.51
|119.21
|4252
|2006.10.17 11:45
|buy
|2128
|1.60
|118.78
|118.38
|118.98
|4253
|2006.10.17 16:30
|s/l
|2125
|0.20
|118.57
|118.57
|119.47
|-115.44
|5177.44
|4254
|2006.10.17 16:30
|close
|2128
|1.60
|118.64
|118.38
|118.98
|-188.81
|4988.63
|4255
|2006.10.17 16:45
|close
|2127
|0.80
|118.65
|118.51
|119.21
|-242.73
|4745.90
|4256
|2006.10.17 17:00
|close
|2126
|0.40
|118.64
|118.55
|119.35
|-166.83
|4579.07
|4257
|2006.10.17 17:30
|buy
|2129
|0.20
|118.76
|118.06
|118.96
|4258
|2006.10.17 18:45
|buy
|2130
|0.40
|118.60
|118.00
|118.80
|4259
|2006.10.17 20:15
|t/p
|2130
|0.40
|118.80
|118.00
|118.80
|67.33
|4646.40
|4260
|2006.10.17 20:15
|close
|2129
|0.20
|118.81
|118.06
|118.96
|8.42
|4654.82
|4261
|2006.10.17 20:30
|buy
|2131
|0.20
|118.87
|118.17
|119.07
|4262
|2006.10.18 00:15
|buy
|2132
|0.40
|118.68
|118.08
|118.88
|4263
|2006.10.18 01:00
|buy
|2133
|0.80
|118.50
|118.00
|118.70
|4264
|2006.10.18 02:45
|t/p
|2133
|0.80
|118.70
|118.00
|118.70
|134.80
|4789.62
|4265
|2006.10.18 02:45
|close
|2132
|0.40
|118.69
|118.08
|118.88
|3.37
|4792.99
|4266
|2006.10.18 03:00
|close
|2131
|0.20
|118.68
|118.17
|119.07
|-29.46
|4763.53
|4267
|2006.10.18 03:15
|buy
|2134
|0.20
|118.71
|118.01
|118.91
|4268
|2006.10.18 06:00
|buy
|2135
|0.40
|118.61
|118.01
|118.81
|4269
|2006.10.18 09:30
|buy
|2136
|0.80
|118.49
|117.99
|118.69
|4270
|2006.10.18 11:45
|close
|2136
|0.80
|118.63
|117.99
|118.69
|94.41
|4857.94
|4271
|2006.10.18 12:00
|close
|2135
|0.40
|118.68
|118.01
|118.81
|23.59
|4881.53
|4272
|2006.10.18 12:15
|close
|2134
|0.20
|118.73
|118.01
|118.91
|3.37
|4884.90
|4273
|2006.10.18 12:30
|buy
|2137
|0.20
|118.71
|118.01
|118.91
|4274
|2006.10.18 15:45
|t/p
|2137
|0.20
|118.91
|118.01
|118.91
|33.64
|4918.54
|4275
|2006.10.18 15:45
|buy
|2138
|0.20
|118.96
|118.26
|119.16
|4276
|2006.10.18 16:15
|t/p
|2138
|0.20
|119.16
|118.26
|119.16
|33.59
|4952.13
|4277
|2006.10.18 16:15
|buy
|2139
|0.20
|119.14
|118.44
|119.34
|4278
|2006.10.18 19:45
|buy
|2140
|0.40
|119.01
|118.41
|119.21
|4279
|2006.10.19 00:45
|buy
|2141
|0.80
|118.91
|118.41
|119.11
|4280
|2006.10.19 10:15
|buy
|2142
|1.60
|118.78
|118.38
|118.98
|4281
|2006.10.19 16:45
|s/l
|2139
|0.20
|118.44
|118.44
|119.34
|-110.57
|4841.56
|4282
|2006.10.19 16:45
|s/l
|2140
|0.40
|118.41
|118.41
|119.21
|-187.36
|4654.20
|4283
|2006.10.19 16:45
|s/l
|2141
|0.80
|118.41
|118.41
|119.11
|-337.87
|4316.33
|4284
|2006.10.19 16:45
|s/l
|2142
|1.60
|118.38
|118.38
|118.98
|-540.58
|3775.75
|4285
|2006.10.19 16:45
|sell
|2143
|0.20
|118.39
|119.09
|118.19
|4286
|2006.10.19 19:15
|t/p
|2143
|0.20
|118.19
|119.09
|118.19
|33.80
|3809.55
|4287
|2006.10.19 19:15
|buy
|2144
|0.20
|118.35
|117.65
|118.55
|4288
|2006.10.19 20:30
|buy
|2145
|0.40
|118.19
|117.59
|118.39
|4289
|2006.10.20 02:45
|close
|2145
|0.40
|118.37
|117.59
|118.39
|65.95
|3875.50
|4290
|2006.10.20 03:00
|close
|2144
|0.20
|118.33
|117.65
|118.55
|-0.82
|3874.68
|4291
|2006.10.20 03:15
|sell
|2146
|0.20
|118.33
|119.03
|118.13
|4292
|2006.10.20 17:15
|sell
|2147
|0.40
|118.61
|119.21
|118.41
|4293
|2006.10.20 18:00
|sell
|2148
|0.80
|118.77
|119.27
|118.57
|4294
|2006.10.23 09:15
|sell
|2149
|1.60
|118.87
|119.27
|118.67
|4295
|2006.10.23 11:15
|s/l
|2146
|0.20
|119.03
|119.03
|118.13
|-120.57
|3754.11
|4296
|2006.10.23 11:15
|close
|2149
|1.60
|119.01
|119.27
|118.67
|-188.22
|3565.89
|4297
|2006.10.23 11:30
|close
|2148
|0.80
|119.04
|119.27
|118.57
|-193.15
|3372.74
|4298
|2006.10.23 11:45
|close
|2147
|0.40
|119.11
|119.21
|118.41
|-173.76
|3198.98
|4299
|2006.10.23 12:00
|buy
|2150
|0.20
|119.10
|118.40
|119.30
|4300
|2006.10.23 15:45
|t/p
|2150
|0.20
|119.30
|118.40
|119.30
|33.52
|3232.50
|4301
|2006.10.23 15:45
|buy
|2151
|0.20
|119.34
|118.64
|119.54
|4302
|2006.10.24 09:30
|t/p
|2151
|0.20
|119.54
|118.64
|119.54
|36.02
|3268.52
|4303
|2006.10.24 09:30
|buy
|2152
|0.20
|119.57
|118.87
|119.77
|4304
|2006.10.24 18:15
|buy
|2153
|0.40
|119.41
|118.81
|119.61
|4305
|2006.10.24 18:45
|buy
|2154
|0.80
|119.19
|118.69
|119.39
|4306
|2006.10.25 00:00
|t/p
|2154
|0.80
|119.39
|118.69
|119.39
|144.27
|3412.79
|4307
|2006.10.25 00:00
|close
|2153
|0.40
|119.37
|118.81
|119.61
|-8.28
|3404.51
|4308
|2006.10.25 00:15
|close
|2152
|0.20
|119.35
|118.87
|119.77
|-34.31
|3370.20
|4309
|2006.10.25 00:30
|buy
|2155
|0.20
|119.41
|118.71
|119.61
|4310
|2006.10.25 04:15
|buy
|2156
|0.40
|119.20
|118.60
|119.40
|4311
|2006.10.25 11:15
|buy
|2157
|0.80
|119.08
|118.58
|119.28
|4312
|2006.10.25 16:30
|t/p
|2157
|0.80
|119.28
|118.58
|119.28
|134.16
|3504.36
|4313
|2006.10.25 16:30
|close
|2156
|0.40
|119.26
|118.60
|119.40
|20.12
|3524.48
|4314
|2006.10.25 16:45
|close
|2155
|0.20
|119.22
|118.71
|119.61
|-31.87
|3492.61
|4315
|2006.10.25 17:00
|sell
|2158
|0.20
|119.17
|119.87
|118.97
|4316
|2006.10.25 21:30
|t/p
|2158
|0.20
|118.97
|119.87
|118.97
|33.56
|3526.17
|4317
|2006.10.25 21:30
|sell
|2159
|0.20
|119.15
|119.85
|118.95
|4318
|2006.10.25 22:00
|t/p
|2159
|0.20
|118.95
|119.85
|118.95
|33.61
|3559.78
|4319
|2006.10.25 22:00
|sell
|2160
|0.20
|118.98
|119.68
|118.78
|4320
|2006.10.26 00:00
|sell
|2161
|0.40
|119.13
|119.73
|118.93
|4321
|2006.10.26 03:00
|close
|2161
|0.40
|118.96
|119.73
|118.93
|57.16
|3616.94
|4322
|2006.10.26 03:15
|close
|2160
|0.20
|118.93
|119.68
|118.78
|-0.37
|3616.57
|4323
|2006.10.26 03:30
|sell
|2162
|0.20
|118.84
|119.54
|118.64
|4324
|2006.10.26 12:30
|t/p
|2162
|0.20
|118.64
|119.54
|118.64
|33.71
|3650.28
|4325
|2006.10.26 12:30
|sell
|2163
|0.20
|118.64
|119.34
|118.44
|4326
|2006.10.26 13:30
|sell
|2164
|0.40
|118.77
|119.37
|118.57
|4327
|2006.10.26 15:15
|sell
|2165
|0.80
|118.87
|119.37
|118.67
|4328
|2006.10.26 16:15
|t/p
|2165
|0.80
|118.67
|119.37
|118.67
|134.72
|3785.00
|4329
|2006.10.26 16:15
|close
|2164
|0.40
|118.77
|119.37
|118.57
|0.00
|3785.00
|4330
|2006.10.26 16:30
|close
|2163
|0.20
|118.78
|119.34
|118.44
|-23.57
|3761.43
|4331
|2006.10.26 16:45
|sell
|2166
|0.20
|118.70
|119.40
|118.50
|4332
|2006.10.26 19:30
|t/p
|2166
|0.20
|118.50
|119.40
|118.50
|33.75
|3795.18
|4333
|2006.10.26 19:30
|sell
|2167
|0.20
|118.48
|119.18
|118.28
|4334
|2006.10.27 03:00
|sell
|2168
|0.40
|118.63
|119.23
|118.43
|4335
|2006.10.27 08:30
|t/p
|2168
|0.40
|118.43
|119.23
|118.43
|67.55
|3862.73
|4336
|2006.10.27 08:30
|close
|2167
|0.20
|118.43
|119.18
|118.28
|5.51
|3868.24
|4337
|2006.10.27 08:45
|sell
|2169
|0.20
|118.40
|119.10
|118.20
|4338
|2006.10.27 10:15
|sell
|2170
|0.40
|118.54
|119.14
|118.34
|4339
|2006.10.27 15:45
|t/p
|2169
|0.20
|118.20
|119.10
|118.20
|33.83
|3902.07
|4340
|2006.10.27 15:45
|t/p
|2170
|0.40
|118.34
|119.14
|118.34
|67.66
|3969.73
|4341
|2006.10.27 15:45
|sell
|2171
|0.20
|118.20
|118.90
|118.00
|4342
|2006.10.27 16:00
|t/p
|2171
|0.20
|118.00
|118.90
|118.00
|33.92
|4003.65
|4343
|2006.10.27 16:00
|sell
|2172
|0.20
|117.90
|118.60
|117.70
|4344
|2006.10.27 16:15
|t/p
|2172
|0.20
|117.70
|118.60
|117.70
|34.01
|4037.66
|4345
|2006.10.27 16:15
|sell
|2173
|0.20
|117.60
|118.30
|117.40
|4346
|2006.10.27 16:45
|t/p
|2173
|0.20
|117.40
|118.30
|117.40
|34.07
|4071.73
|4347
|2006.10.27 16:45
|sell
|2174
|0.20
|117.39
|118.09
|117.19
|4348
|2006.10.27 17:45
|sell
|2175
|0.40
|117.51
|118.11
|117.31
|4349
|2006.10.27 18:15
|sell
|2176
|0.80
|117.62
|118.12
|117.42
|4350
|2006.10.30 00:15
|close
|2176
|0.80
|117.50
|118.12
|117.42
|70.00
|4141.73
|4351
|2006.10.30 00:30
|close
|2175
|0.40
|117.54
|118.11
|117.31
|-16.06
|4125.67
|4352
|2006.10.30 00:45
|close
|2174
|0.20
|117.58
|118.09
|117.19
|-35.25
|4090.42
|4353
|2006.10.30 03:00
|sell
|2177
|0.20
|117.51
|118.21
|117.31
|4354
|2006.10.30 05:00
|t/p
|2177
|0.20
|117.31
|118.21
|117.31
|34.09
|4124.51
|4355
|2006.10.30 05:00
|sell
|2178
|0.20
|117.30
|118.00
|117.10
|4356
|2006.10.30 07:45
|sell
|2179
|0.40
|117.42
|118.02
|117.22
|4357
|2006.10.30 11:45
|sell
|2180
|0.80
|117.58
|118.08
|117.38
|4358
|2006.10.30 14:30
|t/p
|2180
|0.80
|117.38
|118.08
|117.38
|136.27
|4260.78
|4359
|2006.10.30 14:30
|close
|2179
|0.40
|117.41
|118.02
|117.22
|3.41
|4264.19
|4360
|2006.10.30 14:45
|close
|2178
|0.20
|117.31
|118.00
|117.10
|-1.70
|4262.49
|4361
|2006.10.30 15:00
|sell
|2181
|0.20
|117.27
|117.97
|117.07
|4362
|2006.10.30 15:45
|sell
|2182
|0.40
|117.48
|118.08
|117.28
|4363
|2006.10.30 16:30
|t/p
|2182
|0.40
|117.28
|118.08
|117.28
|68.19
|4330.68
|4364
|2006.10.30 16:30
|close
|2181
|0.20
|117.33
|117.97
|117.07
|-10.23
|4320.45
|4365
|2006.10.30 19:00
|sell
|2183
|0.20
|117.40
|118.10
|117.20
|4366
|2006.10.31 00:15
|sell
|2184
|0.40
|117.58
|118.18
|117.38
|4367
|2006.10.31 02:45
|sell
|2185
|0.80
|117.68
|118.18
|117.48
|4368
|2006.10.31 04:15
|close
|2185
|0.80
|117.52
|118.18
|117.48
|108.92
|4429.37
|4369
|2006.10.31 04:30
|close
|2184
|0.40
|117.52
|118.18
|117.38
|20.42
|4449.79
|4370
|2006.10.31 04:45
|close
|2183
|0.20
|117.47
|118.10
|117.20
|-14.85
|4434.94
|4371
|2006.10.31 05:00
|sell
|2186
|0.20
|117.42
|118.12
|117.22
|4372
|2006.10.31 07:15
|sell
|2187
|0.40
|117.53
|118.13
|117.33
|4373
|2006.10.31 09:30
|sell
|2188
|0.80
|117.66
|118.16
|117.46
|4374
|2006.10.31 12:30
|sell
|2189
|1.60
|117.81
|118.21
|117.61
|4375
|2006.10.31 17:00
|close
|2189
|1.60
|117.68
|118.21
|117.61
|176.75
|4611.69
|4376
|2006.10.31 17:15
|t/p
|2187
|0.40
|117.33
|118.13
|117.33
|68.18
|4679.87
|4377
|2006.10.31 17:15
|t/p
|2188
|0.80
|117.46
|118.16
|117.46
|136.37
|4816.24
|4378
|2006.10.31 17:15
|close
|2186
|0.20
|117.33
|118.12
|117.22
|15.34
|4831.58
|4379
|2006.10.31 17:30
|sell
|2190
|0.20
|117.16
|117.86
|116.96
|4380
|2006.10.31 17:45
|t/p
|2190
|0.20
|116.96
|117.86
|116.96
|34.21
|4865.79
|4381
|2006.10.31 17:45
|sell
|2191
|0.20
|116.87
|117.57
|116.67
|4382
|2006.10.31 18:00
|sell
|2192
|0.40
|117.17
|117.77
|116.97
|4383
|2006.10.31 18:15
|t/p
|2192
|0.40
|116.97
|117.77
|116.97
|68.39
|4934.18
|4384
|2006.10.31 20:00
|t/p
|2191
|0.20
|116.67
|117.57
|116.67
|34.26
|4968.44
|4385
|2006.10.31 20:00
|sell
|2193
|0.20
|116.72
|117.42
|116.52
|4386
|2006.10.31 20:30
|sell
|2194
|0.40
|116.88
|117.48
|116.68
|4387
|2006.11.01 05:45
|sell
|2195
|0.80
|117.00
|117.50
|116.80
|4388
|2006.11.01 17:15
|t/p
|2194
|0.40
|116.68
|117.48
|116.68
|62.63
|5031.07
|4389
|2006.11.01 17:15
|t/p
|2195
|0.80
|116.80
|117.50
|116.80
|136.97
|5168.04
|4390
|2006.11.01 17:15
|close
|2193
|0.20
|116.82
|117.42
|116.52
|-20.05
|5148.00
|4391
|2006.11.01 17:30
|sell
|2196
|0.20
|116.79
|117.49
|116.59
|4392
|2006.11.01 18:00
|sell
|2197
|0.40
|116.95
|117.55
|116.75
|4393
|2006.11.01 19:15
|sell
|2198
|0.80
|117.06
|117.56
|116.86
|4394
|2006.11.01 21:45
|close
|2198
|0.80
|116.92
|117.56
|116.86
|95.79
|5243.79
|4395
|2006.11.01 22:00
|close
|2197
|0.40
|116.91
|117.55
|116.75
|13.69
|5257.48
|4396
|2006.11.01 22:15
|close
|2196
|0.20
|117.07
|117.49
|116.59
|-47.83
|5209.65
|4397
|2006.11.02 02:15
|sell
|2199
|0.20
|117.14
|117.84
|116.94
|4398
|2006.11.02 03:00
|sell
|2200
|0.40
|117.33
|117.93
|117.13
|4399
|2006.11.02 11:45
|t/p
|2199
|0.20
|116.94
|117.84
|116.94
|34.21
|5243.86
|4400
|2006.11.02 11:45
|t/p
|2200
|0.40
|117.13
|117.93
|117.13
|68.41
|5312.27
|4401
|2006.11.02 11:45
|sell
|2201
|0.20
|116.90
|117.60
|116.70
|4402
|2006.11.02 12:15
|t/p
|2201
|0.20
|116.70
|117.60
|116.70
|34.23
|5346.50
|4403
|2006.11.02 12:15
|sell
|2202
|0.20
|116.80
|117.50
|116.60
|4404
|2006.11.02 13:15
|sell
|2203
|0.40
|116.93
|117.53
|116.73
|4405
|2006.11.02 16:00
|sell
|2204
|0.80
|117.05
|117.55
|116.85
|4406
|2006.11.02 19:45
|sell
|2205
|1.60
|117.18
|117.58
|116.98
|4407
|2006.11.03 11:45
|close
|2205
|1.60
|117.06
|117.58
|116.98
|140.61
|5487.11
|4408
|2006.11.03 12:00
|close
|2204
|0.80
|117.08
|117.55
|116.85
|-32.20
|5454.90
|4409
|2006.11.03 12:15
|close
|2203
|0.40
|117.10
|117.53
|116.73
|-63.92
|5390.98
|4410
|2006.11.03 12:30
|close
|2202
|0.20
|117.14
|117.50
|116.60
|-60.98
|5330.01
|4411
|2006.11.03 15:30
|sell
|2206
|0.20
|117.15
|117.85
|116.95
|4412
|2006.11.03 15:45
|s/l
|2206
|0.20
|117.85
|117.85
|116.95
|-118.68
|5211.33
|4413
|2006.11.03 17:00
|sell
|2207
|0.20
|117.93
|118.63
|117.73
|4414
|2006.11.03 17:30
|sell
|2208
|0.40
|118.07
|118.67
|117.87
|4415
|2006.11.06 02:15
|t/p
|2208
|0.40
|117.87
|118.67
|117.87
|61.98
|5273.30
|4416
|2006.11.06 02:15
|close
|2207
|0.20
|117.94
|118.63
|117.73
|-4.63
|5268.68
|4417
|2006.11.06 02:30
|buy
|2209
|0.20
|117.97
|117.27
|118.17
|4418
|2006.11.06 10:00
|t/p
|2209
|0.20
|118.17
|117.27
|118.17
|33.85
|5302.53
|4419
|2006.11.06 10:00
|buy
|2210
|0.20
|118.21
|117.51
|118.41
|4420
|2006.11.06 15:15
|t/p
|2210
|0.20
|118.41
|117.51
|118.41
|33.78
|5336.31
|4421
|2006.11.06 15:15
|buy
|2211
|0.20
|118.45
|117.75
|118.65
|4422
|2006.11.06 18:15
|buy
|2212
|0.40
|118.34
|117.74
|118.54
|4423
|2006.11.06 21:30
|buy
|2213
|0.80
|118.24
|117.74
|118.44
|4424
|2006.11.07 03:30
|buy
|2214
|1.60
|118.08
|117.68
|118.28
|4425
|2006.11.07 06:45
|s/l
|2211
|0.20
|117.75
|117.75
|118.65
|-116.34
|5219.97
|4426
|2006.11.07 06:45
|close
|2214
|1.60
|117.74
|117.68
|118.28
|-462.03
|4757.94
|4427
|2006.11.07 07:00
|s/l
|2212
|0.40
|117.74
|117.74
|118.54
|-198.81
|4559.13
|4428
|2006.11.07 07:00
|s/l
|2213
|0.80
|117.74
|117.74
|118.44
|-329.63
|4229.50
|4429
|2006.11.07 07:00
|sell
|2215
|0.20
|117.69
|118.39
|117.49
|4430
|2006.11.07 08:45
|sell
|2216
|0.40
|117.83
|118.43
|117.63
|4431
|2006.11.07 12:45
|sell
|2217
|0.80
|117.93
|118.43
|117.73
|4432
|2006.11.07 15:45
|t/p
|2217
|0.80
|117.73
|118.43
|117.73
|135.90
|4365.40
|4433
|2006.11.07 15:45
|close
|2216
|0.40
|117.73
|118.43
|117.63
|33.98
|4399.38
|4434
|2006.11.07 16:00
|close
|2215
|0.20
|117.62
|118.39
|117.49
|11.90
|4411.28
|4435
|2006.11.07 16:15
|sell
|2218
|0.20
|117.55
|118.25
|117.35
|4436
|2006.11.07 17:00
|t/p
|2218
|0.20
|117.35
|118.25
|117.35
|34.07
|4445.35
|4437
|2006.11.07 17:00
|sell
|2219
|0.20
|117.37
|118.07
|117.17
|4438
|2006.11.07 21:30
|sell
|2220
|0.40
|117.61
|118.21
|117.41
|4439
|2006.11.08 09:30
|sell
|2221
|0.80
|117.72
|118.22
|117.52
|4440
|2006.11.08 11:00
|t/p
|2221
|0.80
|117.52
|118.22
|117.52
|136.19
|4581.54
|4441
|2006.11.08 11:00
|close
|2220
|0.40
|117.48
|118.21
|117.41
|38.41
|4619.95
|4442
|2006.11.08 11:15
|close
|2219
|0.20
|117.49
|118.07
|117.17
|-23.36
|4596.59
|4443
|2006.11.08 11:30
|sell
|2222
|0.20
|117.42
|118.12
|117.22
|4444
|2006.11.08 12:30
|sell
|2223
|0.40
|117.55
|118.15
|117.35
|4445
|2006.11.08 15:15
|sell
|2224
|0.80
|117.65
|118.15
|117.45
|4446
|2006.11.08 16:15
|sell
|2225
|1.60
|117.89
|118.29
|117.69
|4447
|2006.11.09 13:15
|s/l
|2222
|0.20
|118.12
|118.12
|117.22
|-127.35
|4469.24
|4448
|2006.11.09 13:15
|s/l
|2223
|0.40
|118.15
|118.15
|117.35
|-220.81
|4248.44
|4449
|2006.11.09 13:15
|s/l
|2224
|0.80
|118.15
|118.15
|117.45
|-373.87
|3874.56
|4450
|2006.11.09 13:15
|close
|2225
|1.60
|118.08
|118.29
|117.69
|-327.67
|3546.89
|4451
|2006.11.09 13:30
|buy
|2226
|0.20
|118.10
|117.40
|118.30
|4452
|2006.11.09 15:45
|t/p
|2226
|0.20
|118.30
|117.40
|118.30
|33.75
|3580.64
|4453
|2006.11.09 15:45
|buy
|2227
|0.20
|118.56
|117.86
|118.76
|4454
|2006.11.09 16:00
|buy
|2228
|0.40
|118.45
|117.85
|118.65
|4455
|2006.11.09 17:15
|buy
|2229
|0.80
|118.27
|117.77
|118.47
|4456
|2006.11.09 18:30
|buy
|2230
|1.60
|118.10
|117.70
|118.30
|4457
|2006.11.09 18:45
|s/l
|2227
|0.20
|117.86
|117.86
|118.76
|-118.73
|3461.91
|4458
|2006.11.09 18:45
|s/l
|2228
|0.40
|117.85
|117.85
|118.65
|-203.54
|3258.37
|4459
|2006.11.09 18:45
|close
|2230
|1.60
|117.91
|117.70
|118.30
|-257.82
|3000.55
|4460
|2006.11.09 19:00
|close
|2229
|0.80
|117.90
|117.77
|118.47
|-251.06
|2749.49
|4461
|2006.11.09 19:15
|sell
|2231
|0.20
|117.92
|118.62
|117.72
|4462
|2006.11.10 03:45
|t/p
|2231
|0.20
|117.72
|118.62
|117.72
|31.08
|2780.57
|4463
|2006.11.10 03:45
|sell
|2232
|0.20
|117.60
|118.30
|117.40
|4464
|2006.11.10 05:15
|t/p
|2232
|0.20
|117.40
|118.30
|117.40
|34.05
|2814.62
|4465
|2006.11.10 05:15
|sell
|2233
|0.20
|117.44
|118.14
|117.24
|4466
|2006.11.10 07:15
|sell
|2234
|0.40
|117.59
|118.19
|117.39
|4467
|2006.11.10 11:00
|t/p
|2234
|0.40
|117.39
|118.19
|117.39
|68.18
|2882.80
|4468
|2006.11.10 11:00
|close
|2233
|0.20
|117.35
|118.14
|117.24
|15.34
|2898.14
|4469
|2006.11.10 11:15
|sell
|2235
|0.20
|117.36
|118.06
|117.16
|4470
|2006.11.10 15:15
|sell
|2236
|0.40
|117.50
|118.10
|117.30
|4471
|2006.11.10 17:45
|close
|2236
|0.40
|117.33
|118.10
|117.30
|57.96
|2956.10
|4472
|2006.11.10 18:00
|close
|2235
|0.20
|117.47
|118.06
|117.16
|-18.73
|2937.37
|4473
|2006.11.10 18:15
|buy
|2237
|0.20
|117.45
|116.75
|117.65
|4474
|2006.11.10 22:15
|t/p
|2237
|0.20
|117.65
|116.75
|117.65
|34.01
|2971.38
|4475
|2006.11.10 22:15
|buy
|2238
|0.20
|117.65
|116.95
|117.85
|4476
|2006.11.13 00:30
|buy
|2239
|0.40
|117.52
|116.92
|117.72
|4477
|2006.11.13 02:30
|buy
|2240
|0.80
|117.37
|116.87
|117.57
|4478
|2006.11.13 03:30
|buy
|2241
|1.60
|117.24
|116.84
|117.44
|4479
|2006.11.13 09:45
|close
|2241
|1.60
|117.37
|116.84
|117.44
|177.22
|3148.60
|4480
|2006.11.13 10:00
|close
|2240
|0.80
|117.41
|116.87
|117.57
|27.25
|3175.85
|4481
|2006.11.13 10:15
|close
|2239
|0.40
|117.46
|116.92
|117.72
|-20.43
|3155.42
|4482
|2006.11.13 10:30
|close
|2238
|0.20
|117.44
|116.95
|117.85
|-33.20
|3122.22
|4483
|2006.11.13 10:45
|buy
|2242
|0.20
|117.45
|116.75
|117.65
|4484
|2006.11.13 11:45
|t/p
|2242
|0.20
|117.65
|116.75
|117.65
|33.99
|3156.21
|4485
|2006.11.13 11:45
|buy
|2243
|0.20
|117.70
|117.00
|117.90
|4486
|2006.11.13 14:15
|t/p
|2243
|0.20
|117.90
|117.00
|117.90
|33.95
|3190.16
|4487
|2006.11.13 14:15
|sell
|2244
|0.20
|117.83
|118.53
|117.63
|4488
|2006.11.13 16:45
|sell
|2245
|0.40
|117.94
|118.54
|117.74
|4489
|2006.11.13 17:00
|sell
|2246
|0.80
|118.04
|118.54
|117.84
|4490
|2006.11.13 17:30
|sell
|2247
|1.60
|118.16
|118.56
|117.96
|4491
|2006.11.14 02:00
|t/p
|2245
|0.40
|117.74
|118.54
|117.74
|62.14
|3252.30
|4492
|2006.11.14 02:00
|t/p
|2246
|0.80
|117.84
|118.54
|117.84
|124.28
|3376.58
|4493
|2006.11.14 02:00
|t/p
|2247
|1.60
|117.96
|118.56
|117.96
|248.56
|3625.14
|4494
|2006.11.14 02:00
|close
|2244
|0.20
|117.66
|118.53
|117.63
|25.97
|3651.11
|4495
|2006.11.14 02:15
|sell
|2248
|0.20
|117.68
|118.38
|117.48
|4496
|2006.11.14 09:30
|t/p
|2248
|0.20
|117.48
|118.38
|117.48
|34.02
|3685.13
|4497
|2006.11.14 09:30
|buy
|2249
|0.20
|117.58
|116.88
|117.78
|4498
|2006.11.14 11:00
|t/p
|2249
|0.20
|117.78
|116.88
|117.78
|33.97
|3719.10
|4499
|2006.11.14 11:00
|buy
|2250
|0.20
|117.80
|117.10
|118.00
|4500
|2006.11.14 14:15
|buy
|2251
|0.40
|117.69
|117.09
|117.89
|4501
|2006.11.14 15:45
|buy
|2252
|0.80
|117.37
|116.87
|117.57
|4502
|2006.11.14 17:15
|t/p
|2252
|0.80
|117.57
|116.87
|117.57
|136.00
|3855.10
|4503
|2006.11.14 17:15
|close
|2251
|0.40
|117.65
|117.09
|117.89
|-13.60
|3841.50
|4504
|2006.11.14 17:30
|close
|2250
|0.20
|117.55
|117.10
|118.00
|-42.54
|3798.96
|4505
|2006.11.14 17:45
|buy
|2253
|0.20
|117.67
|116.97
|117.87
|4506
|2006.11.14 21:30
|buy
|2254
|0.40
|117.52
|116.92
|117.72
|4507
|2006.11.15 02:30
|t/p
|2254
|0.40
|117.72
|116.92
|117.72
|73.09
|3872.05
|4508
|2006.11.15 02:30
|close
|2253
|0.20
|117.70
|116.97
|117.87
|7.66
|3879.71
|4509
|2006.11.15 02:45
|buy
|2255
|0.20
|117.72
|117.02
|117.92
|4510
|2006.11.15 08:45
|t/p
|2255
|0.20
|117.92
|117.02
|117.92
|33.93
|3913.64
|4511
|2006.11.15 08:45
|buy
|2256
|0.20
|117.90
|117.20
|118.10
|4512
|2006.11.15 09:30
|buy
|2257
|0.40
|117.72
|117.12
|117.92
|4513
|2006.11.15 11:45
|t/p
|2257
|0.40
|117.92
|117.12
|117.92
|67.86
|3981.50
|4514
|2006.11.15 11:45
|close
|2256
|0.20
|117.90
|117.20
|118.10
|0.00
|3981.50
|4515
|2006.11.15 12:00
|buy
|2258
|0.20
|117.96
|117.26
|118.16
|4516
|2006.11.15 15:45
|t/p
|2258
|0.20
|118.16
|117.26
|118.16
|33.86
|4015.36
|4517
|2006.11.15 15:45
|sell
|2259
|0.20
|118.13
|118.83
|117.93
|4518
|2006.11.15 21:15
|t/p
|2259
|0.20
|117.93
|118.83
|117.93
|33.92
|4049.28
|4519
|2006.11.15 21:15
|sell
|2260
|0.20
|117.90
|118.60
|117.70
|4520
|2006.11.15 21:30
|sell
|2261
|0.40
|118.05
|118.65
|117.85
|4521
|2006.11.16 03:30
|t/p
|2261
|0.40
|117.85
|118.65
|117.85
|50.32
|4099.61
|4522
|2006.11.16 03:30
|close
|2260
|0.20
|117.85
|118.60
|117.70
|-0.29
|4099.32
|4523
|2006.11.16 03:45
|sell
|2262
|0.20
|117.84
|118.54
|117.64
|4524
|2006.11.16 07:45
|sell
|2263
|0.40
|117.97
|118.57
|117.77
|4525
|2006.11.16 09:45
|sell
|2264
|0.80
|118.10
|118.60
|117.90
|4526
|2006.11.16 11:15
|sell
|2265
|1.60
|118.21
|118.61
|118.01
|4527
|2006.11.16 12:00
|close
|2265
|1.60
|118.09
|118.61
|118.01
|162.59
|4261.91
|4528
|2006.11.16 12:15
|close
|2264
|0.80
|118.03
|118.60
|117.90
|47.45
|4309.36
|4529
|2006.11.16 12:30
|close
|2263
|0.40
|118.06
|118.57
|117.77
|-30.49
|4278.87
|4530
|2006.11.16 12:45
|close
|2262
|0.20
|118.05
|118.54
|117.64
|-35.58
|4243.29
|4531
|2006.11.16 13:00
|sell
|2266
|0.20
|117.99
|118.69
|117.79
|4532
|2006.11.16 17:15
|sell
|2267
|0.40
|118.16
|118.76
|117.96
|4533
|2006.11.16 19:15
|sell
|2268
|0.80
|118.31
|118.81
|118.11
|4534
|2006.11.16 19:30
|close
|2268
|0.80
|118.16
|118.81
|118.11
|101.56
|4344.85
|4535
|2006.11.16 19:45
|close
|2267
|0.40
|118.20
|118.76
|117.96
|-13.54
|4331.31
|4536
|2006.11.16 20:00
|close
|2266
|0.20
|118.24
|118.69
|117.79
|-42.29
|4289.02
|4537
|2006.11.16 20:15
|buy
|2269
|0.20
|118.25
|117.55
|118.45
|4538
|2006.11.17 08:15
|t/p
|2269
|0.20
|118.45
|117.55
|118.45
|36.34
|4325.36
|4539
|2006.11.17 08:15
|buy
|2270
|0.20
|118.46
|117.76
|118.66
|4540
|2006.11.17 08:45
|buy
|2271
|0.40
|118.29
|117.69
|118.49
|4541
|2006.11.17 10:45
|buy
|2272
|0.80
|118.18
|117.68
|118.38
|4542
|2006.11.17 11:30
|close
|2272
|0.80
|118.32
|117.68
|118.38
|94.66
|4420.02
|4543
|2006.11.17 11:45
|close
|2271
|0.40
|118.34
|117.69
|118.49
|16.90
|4436.92
|4544
|2006.11.17 12:00
|close
|2270
|0.20
|118.33
|117.76
|118.66
|-21.97
|4414.95
|4545
|2006.11.17 12:15
|buy
|2273
|0.20
|118.30
|117.60
|118.50
|4546
|2006.11.17 16:15
|buy
|2274
|0.40
|118.13
|117.53
|118.33
|4547
|2006.11.17 17:00
|buy
|2275
|0.80
|118.01
|117.51
|118.21
|4548
|2006.11.17 17:15
|buy
|2276
|1.60
|117.87
|117.47
|118.07
|4549
|2006.11.17 17:45
|s/l
|2273
|0.20
|117.60
|117.60
|118.50
|-119.06
|4295.89
|4550
|2006.11.17 17:45
|s/l
|2274
|0.40
|117.53
|117.53
|118.33
|-204.10
|4091.79
|4551
|2006.11.17 17:45
|s/l
|2275
|0.80
|117.51
|117.51
|118.21
|-340.17
|3751.62
|4552
|2006.11.17 17:45
|close
|2276
|1.60
|117.59
|117.47
|118.07
|-380.98
|3370.64
|4553
|2006.11.17 18:00
|sell
|2277
|0.20
|117.67
|118.37
|117.47
|4554
|2006.11.17 22:00
|sell
|2278
|0.40
|117.82
|118.42
|117.62
|4555
|2006.11.20 05:30
|sell
|2279
|0.80
|117.95
|118.45
|117.75
|4556
|2006.11.20 10:15
|sell
|2280
|1.60
|118.13
|118.53
|117.93
|4557
|2006.11.20 12:30
|close
|2280
|1.60
|117.98
|118.53
|117.93
|203.42
|3574.06
|4558
|2006.11.20 12:45
|close
|2279
|0.80
|118.06
|118.45
|117.75
|-74.54
|3499.52
|4559
|2006.11.20 13:00
|close
|2278
|0.40
|118.01
|118.42
|117.62
|-70.25
|3429.27
|4560
|2006.11.20 13:15
|close
|2277
|0.20
|118.10
|118.37
|117.47
|-75.75
|3353.52
|4561
|2006.11.20 13:30
|sell
|2281
|0.20
|117.99
|118.69
|117.79
|4562
|2006.11.20 17:30
|sell
|2282
|0.40
|118.13
|118.73
|117.93
|4563
|2006.11.21 02:15
|t/p
|2282
|0.40
|117.93
|118.73
|117.93
|61.99
|3415.51
|4564
|2006.11.21 02:15
|close
|2281
|0.20
|117.92
|118.69
|117.79
|8.94
|3424.45
|4565
|2006.11.21 02:30
|buy
|2283
|0.20
|118.07
|117.37
|118.27
|4566
|2006.11.21 18:00
|buy
|2284
|0.40
|117.92
|117.32
|118.12
|4567
|2006.11.21 21:45
|buy
|2285
|0.80
|117.78
|117.28
|117.98
|4568
|2006.11.22 04:30
|buy
|2286
|1.60
|117.61
|117.21
|117.81
|4569
|2006.11.22 12:45
|s/l
|2283
|0.20
|117.37
|117.37
|118.27
|-116.78
|3307.67
|4570
|2006.11.22 12:45
|s/l
|2284
|0.40
|117.32
|117.32
|118.12
|-199.45
|3108.22
|4571
|2006.11.22 12:45
|close
|2286
|1.60
|117.32
|117.21
|117.81
|-395.50
|2712.72
|4572
|2006.11.22 13:00
|s/l
|2285
|0.80
|117.28
|117.28
|117.98
|-330.65
|2382.07
|4573
|2006.11.22 13:00
|sell
|2287
|0.20
|117.34
|118.04
|117.14
|4574
|2006.11.22 14:30
|t/p
|2287
|0.20
|117.14
|118.04
|117.14
|34.16
|2416.23
|4575
|2006.11.22 14:30
|sell
|2288
|0.20
|117.07
|117.77
|116.87
|4576
|2006.11.22 15:30
|t/p
|2288
|0.20
|116.87
|117.77
|116.87
|34.25
|2450.48
|4577
|2006.11.22 15:30
|sell
|2289
|0.20
|116.76
|117.46
|116.56
|4578
|2006.11.22 16:30
|sell
|2290
|0.40
|116.88
|117.48
|116.68
|4579
|2006.11.22 17:15
|t/p
|2289
|0.20
|116.56
|117.46
|116.56
|34.30
|2484.78
|4580
|2006.11.22 17:15
|t/p
|2290
|0.40
|116.68
|117.48
|116.68
|68.61
|2553.39
|4581
|2006.11.22 17:30
|sell
|2291
|0.20
|116.43
|117.13
|116.23
|4582
|2006.11.22 17:45
|sell
|2292
|0.40
|116.54
|117.14
|116.34
|4583
|2006.11.22 19:45
|sell
|2293
|0.80
|116.86
|117.36
|116.66
|4584
|2006.11.22 23:30
|t/p
|2293
|0.80
|116.66
|117.36
|116.66
|137.14
|2690.53
|4585
|2006.11.22 23:30
|close
|2292
|0.40
|116.67
|117.14
|116.34
|-44.57
|2645.96
|4586
|2006.11.22 23:45
|close
|2291
|0.20
|116.72
|117.13
|116.23
|-49.69
|2596.27
|4587
|2006.11.23 00:00
|sell
|2294
|0.20
|116.74
|117.44
|116.54
|4588
|2006.11.23 09:15
|t/p
|2294
|0.20
|116.54
|117.44
|116.54
|34.30
|2630.57
|4589
|2006.11.23 10:45
|sell
|2295
|0.20
|116.50
|117.20
|116.30
|4590
|2006.11.23 12:00
|t/p
|2295
|0.20
|116.30
|117.20
|116.30
|34.41
|2664.98
|4591
|2006.11.23 12:00
|sell
|2296
|0.20
|116.23
|116.93
|116.03
|4592
|2006.11.23 12:15
|sell
|2297
|0.40
|116.34
|116.94
|116.14
|4593
|2006.11.23 17:15
|t/p
|2297
|0.40
|116.14
|116.94
|116.14
|68.87
|2733.85
|4594
|2006.11.23 17:15
|close
|2296
|0.20
|116.15
|116.93
|116.03
|13.78
|2747.63
|4595
|2006.11.23 17:30
|sell
|2298
|0.20
|116.08
|116.78
|115.88
|4596
|2006.11.23 17:45
|sell
|2299
|0.40
|116.21
|116.81
|116.01
|4597
|2006.11.24 00:45
|sell
|2300
|0.80
|116.32
|116.82
|116.12
|4598
|2006.11.24 03:15
|sell
|2301
|1.60
|116.44
|116.84
|116.24
|4599
|2006.11.24 05:00
|close
|2301
|1.60
|116.33
|116.84
|116.24
|151.29
|2898.92
|4600
|2006.11.24 05:15
|close
|2300
|0.80
|116.32
|116.82
|116.12
|0.00
|2898.92
|4601
|2006.11.24 05:30
|close
|2299
|0.40
|116.31
|116.81
|116.01
|-40.24
|2858.68
|4602
|2006.11.24 05:45
|close
|2298
|0.20
|116.27
|116.78
|115.88
|-35.61
|2823.08
|4603
|2006.11.24 06:00
|sell
|2302
|0.20
|116.19
|116.89
|115.99
|4604
|2006.11.24 06:30
|sell
|2303
|0.40
|116.31
|116.91
|116.11
|4605
|2006.11.24 10:30
|t/p
|2303
|0.40
|116.11
|116.91
|116.11
|68.95
|2892.03
|4606
|2006.11.24 10:30
|close
|2302
|0.20
|116.03
|116.89
|115.99
|27.58
|2919.61
|4607
|2006.11.24 10:45
|sell
|2304
|0.20
|115.83
|116.53
|115.63
|4608
|2006.11.24 11:30
|sell
|2305
|0.40
|115.94
|116.54
|115.74
|4609
|2006.11.24 12:30
|t/p
|2305
|0.40
|115.74
|116.54
|115.74
|69.12
|2988.73
|4610
|2006.11.24 12:30
|close
|2304
|0.20
|115.75
|116.53
|115.63
|13.82
|3002.55
|4611
|2006.11.24 12:45
|sell
|2306
|0.20
|115.69
|116.39
|115.49
|4612
|2006.11.24 13:15
|sell
|2307
|0.40
|115.87
|116.47
|115.67
|4613
|2006.11.24 13:45
|t/p
|2307
|0.40
|115.67
|116.47
|115.67
|69.16
|3071.71
|4614
|2006.11.24 13:45
|close
|2306
|0.20
|115.68
|116.39
|115.49
|1.73
|3073.44
|4615
|2006.11.24 19:45
|sell
|2308
|0.20
|115.84
|116.54
|115.64
|4616
|2006.11.24 22:59
|close at stop
|2308
|0.20
|115.83
|116.54
|115.64
|1.73
|3075.17