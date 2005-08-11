Strategy Tester Report
Cost Avg -Common RSI v1

SymbolGBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2005.07.01 12:30 - 2006.11.15 10:30 (2005.03.01 - 2006.11.15)
ModelOpen prices only (fastest method to analyze the bar just completed)
ParametersMagicNumber=12411; LotExponent=1.666667; slip=3; Lots=0.01; TakeProfit=500; Stoploss=500; PipStep=30; MaxTrades=12; UseSafeMode=true; UseRSIforAddTrade=true; UseStopLoss=false; TotalEquityRisk=33; BuyLevel=20; SellLevel=80; MidLevel=50; SlowPeriod=14; FastPeriod=5; PriceType=5;
Bars in test16740Ticks modelled33380Modelling qualityn/a
Initial deposit1000.00
Total net profit2831.43Gross profit3308.94Gross loss-477.51
Profit factor6.93Expected payoff12.58
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown231.17 (7.55%)Relative drawdown7.55% (231.17)
Total trades225Short positions (won %)119 (61.34%)Long positions (won %)106 (69.81%)
Profit trades (% of total)147 (65.33%)Loss trades (% of total)78 (34.67%)
Largestprofit trade697.22loss trade-47.36
Averageprofit trade22.51loss trade-6.12
Maximumconsecutive wins (profit in money)21 (93.10)consecutive losses (loss in money)9 (-231.17)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1092.37 (4)consecutive loss (count of losses)-231.17 (9)
Averageconsecutive wins6consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.07.08 13:30buy10.011.73920.00000.0000
22005.07.08 13:30modify10.011.73921.68921.7892
32005.07.11 15:30close10.011.75711.68921.78921.791001.79
42005.07.11 19:30sell20.011.75710.00000.0000
52005.07.11 19:30modify20.011.75711.80711.7071
62005.07.12 05:30sell30.021.76410.00000.0000
72005.07.12 05:30modify30.021.76411.81181.7118
82005.07.12 05:30modify20.011.75711.81181.7118
92005.07.12 16:30sell40.031.77340.00000.0000
102005.07.12 16:30modify40.031.77341.81761.7176
112005.07.12 16:30modify30.021.76411.81761.7176
122005.07.12 16:30modify20.011.75711.81761.7176
132005.07.12 22:00sell50.051.77780.00000.0000
142005.07.12 22:00modify50.051.77781.82221.7222
152005.07.12 22:00modify40.031.77341.82221.7222
162005.07.12 22:00modify30.021.76411.82221.7222
172005.07.12 22:00modify20.011.75711.82221.7222
182005.07.13 09:00close50.051.76481.82221.72226.511008.30
192005.07.13 09:00close40.031.76481.82221.72222.591010.88
202005.07.13 09:00close30.021.76481.82221.7222-0.141010.75
212005.07.13 09:00close20.011.76481.82221.7222-0.771009.98
222005.07.13 10:30buy60.011.76610.00000.0000
232005.07.13 10:30modify60.011.76611.71611.8161
242005.07.13 16:30buy70.021.75570.00000.0000
252005.07.13 16:30modify70.021.75571.70921.8092
262005.07.13 16:30modify60.011.76611.70921.8092
272005.07.15 20:00buy80.031.75210.00000.0000
282005.07.15 20:00modify80.031.75211.70561.8056
292005.07.15 20:00modify70.021.75571.70561.8056
302005.07.15 20:00modify60.011.76611.70561.8056
312005.07.18 09:30buy90.051.74880.00000.0000
322005.07.18 09:30modify90.051.74881.70251.8025
332005.07.18 09:30modify80.031.75211.70251.8025
342005.07.18 09:30modify70.021.75571.70251.8025
352005.07.18 09:30modify60.011.76611.70251.8025
362005.07.19 06:30buy100.081.74270.00000.0000
372005.07.19 06:30modify100.081.74271.69841.7984
382005.07.19 06:30modify90.051.74881.69841.7984
392005.07.19 06:30modify80.031.75211.69841.7984
402005.07.19 06:30modify70.021.75571.69841.7984
412005.07.19 06:30modify60.011.76611.69841.7984
422005.07.19 15:00buy110.131.73740.00000.0000
432005.07.19 15:00modify110.131.73741.69391.7939
442005.07.19 15:00modify100.081.74271.69391.7939
452005.07.19 15:00modify90.051.74881.69391.7939
462005.07.19 15:00modify80.031.75211.69391.7939
472005.07.19 15:00modify70.021.75571.69391.7939
482005.07.19 15:00modify60.011.76611.69391.7939
492005.07.20 15:30buy120.211.73060.00000.0000
502005.07.20 15:30modify120.211.73061.68861.7886
512005.07.20 15:30modify110.131.73741.68861.7886
522005.07.20 15:30modify100.081.74271.68861.7886
532005.07.20 15:30modify90.051.74881.68861.7886
542005.07.20 15:30modify80.031.75211.68861.7886
552005.07.20 15:30modify70.021.75571.68861.7886
562005.07.20 15:30modify60.011.76611.68861.7886
572005.07.28 17:00close120.211.75801.68861.788656.811066.79
582005.07.28 17:00close110.131.75801.68861.788626.281093.07
592005.07.28 17:00close100.081.75801.68861.788611.931105.00
602005.07.28 17:00close90.051.75801.68861.78864.391109.39
612005.07.28 17:00close80.031.75801.68861.78861.631111.02
622005.07.28 17:00close70.021.75801.68861.78860.341111.36
632005.07.28 17:00close60.011.75801.68861.7886-0.871110.49
642005.07.28 17:30sell130.011.75790.00000.0000
652005.07.28 17:30modify130.011.75791.80791.7079
662005.08.01 05:30sell140.021.76150.00000.0000
672005.08.01 05:30modify140.021.76151.81031.7103
682005.08.01 05:30modify130.011.75791.81031.7103
692005.08.01 09:30sell150.031.76620.00000.0000
702005.08.01 09:30modify150.031.76621.81321.7132
712005.08.01 09:30modify140.021.76151.81321.7132
722005.08.01 09:30modify130.011.75791.81321.7132
732005.08.02 03:00sell160.051.76940.00000.0000
742005.08.02 03:00modify160.051.76941.81601.7160
752005.08.02 03:00modify150.031.76621.81601.7160
762005.08.02 03:00modify140.021.76151.81601.7160
772005.08.02 03:00modify130.011.75791.81601.7160
782005.08.03 11:00sell170.081.77940.00000.0000
792005.08.03 11:00modify170.081.77941.82171.7217
802005.08.03 11:00modify160.051.76941.82171.7217
812005.08.03 11:00modify150.031.76621.82171.7217
822005.08.03 11:00modify140.021.76151.82171.7217
832005.08.03 11:00modify130.011.75791.82171.7217
842005.08.08 13:00sell180.131.78830.00000.0000
852005.08.08 13:00modify180.131.78831.82841.7284
862005.08.08 13:00modify170.081.77941.82841.7284
872005.08.08 13:00modify160.051.76941.82841.7284
882005.08.08 13:00modify150.031.76621.82841.7284
892005.08.08 13:00modify140.021.76151.82841.7284
902005.08.08 13:00modify130.011.75791.82841.7284
912005.08.10 11:00sell190.211.79410.00000.0000
922005.08.10 11:00modify190.211.79411.83461.7346
932005.08.10 11:00modify180.131.78831.83461.7346
942005.08.10 11:00modify170.081.77941.83461.7346
952005.08.10 11:00modify160.051.76941.83461.7346
962005.08.10 11:00modify150.031.76621.83461.7346
972005.08.10 11:00modify140.021.76151.83461.7346
982005.08.10 11:00modify130.011.75791.83461.7346
992005.08.11 02:30sell200.361.79760.00000.0000
1002005.08.11 02:30modify200.361.79761.83991.7399
1012005.08.11 02:30modify190.211.79411.83991.7399
1022005.08.11 02:30modify180.131.78831.83991.7399
1032005.08.11 02:30modify170.081.77941.83991.7399
1042005.08.11 02:30modify160.051.76941.83991.7399
1052005.08.11 02:30modify150.031.76621.83991.7399
1062005.08.11 02:30modify140.021.76151.83991.7399
1072005.08.11 02:30modify130.011.75791.83991.7399
1082005.08.11 09:30sell210.601.80250.00000.0000
1092005.08.11 09:30modify210.601.80251.84501.7450
1102005.08.11 09:30modify200.361.79761.84501.7450
1112005.08.11 09:30modify190.211.79411.84501.7450
1122005.08.11 09:30modify180.131.78831.84501.7450
1132005.08.11 09:30modify170.081.77941.84501.7450
1142005.08.11 09:30modify160.051.76941.84501.7450
1152005.08.11 09:30modify150.031.76621.84501.7450
1162005.08.11 09:30modify140.021.76151.84501.7450
1172005.08.11 09:30modify130.011.75791.84501.7450
1182005.08.11 16:00sell220.991.80650.00000.0000
1192005.08.11 16:00modify220.991.80651.84961.7496
1202005.08.11 16:00modify210.601.80251.84961.7496
1212005.08.11 16:00modify200.361.79761.84961.7496
1222005.08.11 16:00modify190.211.79411.84961.7496
1232005.08.11 16:00modify180.131.78831.84961.7496
1242005.08.11 16:00modify170.081.77941.84961.7496
1252005.08.11 16:00modify160.051.76941.84961.7496
1262005.08.11 16:00modify150.031.76621.84961.7496
1272005.08.11 16:00modify140.021.76151.84961.7496
1282005.08.11 16:00modify130.011.75791.84961.7496
1292005.08.11 22:00sell231.651.81100.00000.0000
1302005.08.11 22:00modify231.651.81101.85411.7541
1312005.08.11 22:00modify220.991.80651.85411.7541
1322005.08.11 22:00modify210.601.80251.85411.7541
1332005.08.11 22:00modify200.361.79761.85411.7541
1342005.08.11 22:00modify190.211.79411.85411.7541
1352005.08.11 22:00modify180.131.78831.85411.7541
1362005.08.11 22:00modify170.081.77941.85411.7541
1372005.08.11 22:00modify160.051.76941.85411.7541
1382005.08.11 22:00modify150.031.76621.85411.7541
1392005.08.11 22:00modify140.021.76151.85411.7541
1402005.08.11 22:00modify130.011.75791.85411.7541
1412005.08.12 10:00sell242.761.81510.00000.0000
1422005.08.12 10:00modify242.761.81511.85851.7585
1432005.08.12 10:00modify231.651.81101.85851.7585
1442005.08.12 10:00modify220.991.80651.85851.7585
1452005.08.12 10:00modify210.601.80251.85851.7585
1462005.08.12 10:00modify200.361.79761.85851.7585
1472005.08.12 10:00modify190.211.79411.85851.7585
1482005.08.12 10:00modify180.131.78831.85851.7585
1492005.08.12 10:00modify170.081.77941.85851.7585
1502005.08.12 10:00modify160.051.76941.85851.7585
1512005.08.12 10:00modify150.031.76621.85851.7585
1522005.08.12 10:00modify140.021.76151.85851.7585
1532005.08.12 10:00modify130.011.75791.85851.7585
1542005.08.18 13:30close242.761.79681.85851.7585508.641619.13
1552005.08.18 13:30close231.651.79681.85851.7585236.781855.92
1562005.08.18 13:30close220.991.79681.85851.758597.521953.44
1572005.08.18 13:30close210.601.79681.85851.758535.101988.54
1582005.08.18 13:30close200.361.79681.85851.75853.421991.96
1592005.08.18 13:30close190.211.79681.85851.7585-5.221986.74
1602005.08.18 13:30close180.131.79681.85851.7585-10.711976.03
1612005.08.18 13:30close170.081.79681.85851.7585-13.631962.40
1622005.08.18 13:30close160.051.79681.85851.7585-13.511948.89
1632005.08.18 13:30close150.031.79681.85851.7585-9.061939.84
1642005.08.18 13:30close140.021.79681.85851.7585-6.981932.86
1652005.08.18 13:30close130.011.79681.85851.7585-3.841929.01
1662005.08.18 15:30buy250.011.79600.00000.0000
1672005.08.18 15:30modify250.011.79601.74601.8460
1682005.08.19 08:30buy260.021.79090.00000.0000
1692005.08.19 08:30modify260.021.79091.74261.8426
1702005.08.19 08:30modify250.011.79601.74261.8426
1712005.08.30 12:00buy270.031.78590.00000.0000
1722005.08.30 12:00modify270.031.78591.73931.8393
1732005.08.30 12:00modify260.021.79091.73931.8393
1742005.08.30 12:00modify250.011.79601.73931.8393
1752005.08.31 15:00close270.031.79891.73931.83933.891932.90
1762005.08.31 15:00close260.021.79891.73931.83931.531934.43
1772005.08.31 15:00close250.011.79891.73931.83930.251934.69
1782005.08.31 19:30sell280.011.80240.00000.0000
1792005.08.31 19:30modify280.011.80241.85241.7524
1802005.09.01 19:30sell290.021.83220.00000.0000
1812005.09.01 19:30modify290.021.83221.87231.7723
1822005.09.01 19:30modify280.011.80241.87231.7723
1832005.09.02 09:30sell300.031.83710.00000.0000
1842005.09.02 09:30modify300.031.83711.87971.7797
1852005.09.02 09:30modify290.021.83221.87971.7797
1862005.09.02 09:30modify280.011.80241.87971.7797
1872005.09.02 18:00sell310.051.84260.00000.0000
1882005.09.02 18:00modify310.051.84261.88561.7856
1892005.09.02 18:00modify300.031.83711.88561.7856
1902005.09.02 18:00modify290.021.83221.88561.7856
1912005.09.02 18:00modify280.011.80241.88561.7856
1922005.09.05 03:00sell320.081.84750.00000.0000
1932005.09.05 03:00modify320.081.84751.89061.7906
1942005.09.05 03:00modify310.051.84261.89061.7906
1952005.09.05 03:00modify300.031.83711.89061.7906
1962005.09.05 03:00modify290.021.83221.89061.7906
1972005.09.05 03:00modify280.011.80241.89061.7906
1982005.09.12 15:00close320.081.82221.89061.790620.361955.05
1992005.09.12 15:00close310.051.82221.89061.790610.291965.33
2002005.09.12 15:00close300.031.82221.89061.79064.521969.85
2012005.09.12 15:00close290.021.82221.89061.79062.041971.89
2022005.09.12 15:00close280.011.82221.89061.7906-1.951969.94
2032005.09.12 15:30buy330.011.82360.00000.0000
2042005.09.12 15:30modify330.011.82361.77361.8736
2052005.09.12 19:30buy340.021.81960.00000.0000
2062005.09.12 19:30modify340.021.81961.77091.8709
2072005.09.12 19:30modify330.011.82361.77091.8709
2082005.09.15 08:00buy350.031.81620.00000.0000
2092005.09.15 08:00modify350.031.81621.76861.8686
2102005.09.15 08:00modify340.021.81961.76861.8686
2112005.09.15 08:00modify330.011.82361.76861.8686
2122005.09.15 16:00buy360.051.80660.00000.0000
2132005.09.15 16:00modify360.051.80661.76311.8631
2142005.09.15 16:00modify350.031.81621.76311.8631
2152005.09.15 16:00modify340.021.81961.76311.8631
2162005.09.15 16:00modify330.011.82361.76311.8631
2172005.09.19 00:00buy370.081.80230.00000.0000
2182005.09.19 00:00modify370.081.80231.75861.8586
2192005.09.19 00:00modify360.051.80661.75861.8586
2202005.09.19 00:00modify350.031.81621.75861.8586
2212005.09.19 00:00modify340.021.81961.75861.8586
2222005.09.19 00:00modify330.011.82361.75861.8586
2232005.09.20 22:00buy380.131.79930.00000.0000
2242005.09.20 22:00modify380.131.79931.75481.8548
2252005.09.20 22:00modify370.081.80231.75481.8548
2262005.09.20 22:00modify360.051.80661.75481.8548
2272005.09.20 22:00modify350.031.81621.75481.8548
2282005.09.20 22:00modify340.021.81961.75481.8548
2292005.09.20 22:00modify330.011.82361.75481.8548
2302005.09.22 16:00buy390.211.79190.00000.0000
2312005.09.22 16:00modify390.211.79191.74971.8497
2322005.09.22 16:00modify380.131.79931.74971.8497
2332005.09.22 16:00modify370.081.80231.74971.8497
2342005.09.22 16:00modify360.051.80661.74971.8497
2352005.09.22 16:00modify350.031.81621.74971.8497
2362005.09.22 16:00modify340.021.81961.74971.8497
2372005.09.22 16:00modify330.011.82361.74971.8497
2382005.09.23 09:30buy400.361.78710.00000.0000
2392005.09.23 09:30modify400.361.78711.74461.8446
2402005.09.23 09:30modify390.211.79191.74461.8446
2412005.09.23 09:30modify380.131.79931.74461.8446
2422005.09.23 09:30modify370.081.80231.74461.8446
2432005.09.23 09:30modify360.051.80661.74461.8446
2442005.09.23 09:30modify350.031.81621.74461.8446
2452005.09.23 09:30modify340.021.81961.74461.8446
2462005.09.23 09:30modify330.011.82361.74461.8446
2472005.09.23 14:30buy410.601.78170.00000.0000
2482005.09.23 14:30modify410.601.78171.73941.8394
2492005.09.23 14:30modify400.361.78711.73941.8394
2502005.09.23 14:30modify390.211.79191.73941.8394
2512005.09.23 14:30modify380.131.79931.73941.8394
2522005.09.23 14:30modify370.081.80231.73941.8394
2532005.09.23 14:30modify360.051.80661.73941.8394
2542005.09.23 14:30modify350.031.81621.73941.8394
2552005.09.23 14:30modify340.021.81961.73941.8394
2562005.09.23 14:30modify330.011.82361.73941.8394
2572005.09.26 02:30buy420.991.77300.00000.0000
2582005.09.26 02:30modify420.991.77301.73291.8329
2592005.09.26 02:30modify410.601.78171.73291.8329
2602005.09.26 02:30modify400.361.78711.73291.8329
2612005.09.26 02:30modify390.211.79191.73291.8329
2622005.09.26 02:30modify380.131.79931.73291.8329
2632005.09.26 02:30modify370.081.80231.73291.8329
2642005.09.26 02:30modify360.051.80661.73291.8329
2652005.09.26 02:30modify350.031.81621.73291.8329
2662005.09.26 02:30modify340.021.81961.73291.8329
2672005.09.26 02:30modify330.011.82361.73291.8329
2682005.09.27 08:00buy431.651.76780.00000.0000
2692005.09.27 08:00modify431.651.76781.72681.8268
2702005.09.27 08:00modify420.991.77301.72681.8268
2712005.09.27 08:00modify410.601.78171.72681.8268
2722005.09.27 08:00modify400.361.78711.72681.8268
2732005.09.27 08:00modify390.211.79191.72681.8268
2742005.09.27 08:00modify380.131.79931.72681.8268
2752005.09.27 08:00modify370.081.80231.72681.8268
2762005.09.27 08:00modify360.051.80661.72681.8268
2772005.09.27 08:00modify350.031.81621.72681.8268
2782005.09.27 08:00modify340.021.81961.72681.8268
2792005.09.27 08:00modify330.011.82361.72681.8268
2802005.09.28 16:00buy442.761.76380.00000.0000
2812005.09.28 16:00modify442.761.76381.72161.8216
2822005.09.28 16:00modify431.651.76781.72161.8216
2832005.09.28 16:00modify420.991.77301.72161.8216
2842005.09.28 16:00modify410.601.78171.72161.8216
2852005.09.28 16:00modify400.361.78711.72161.8216
2862005.09.28 16:00modify390.211.79191.72161.8216
2872005.09.28 16:00modify380.131.79931.72161.8216
2882005.09.28 16:00modify370.081.80231.72161.8216
2892005.09.28 16:00modify360.051.80661.72161.8216
2902005.09.28 16:00modify350.031.81621.72161.8216
2912005.09.28 16:00modify340.021.81961.72161.8216
2922005.09.28 16:00modify330.011.82361.72161.8216
2932005.09.30 00:00buy454.591.75900.00000.0000
2942005.09.30 00:00modify454.591.75901.71661.8166
2952005.09.30 00:00modify442.761.76381.71661.8166
2962005.09.30 00:00modify431.651.76781.71661.8166
2972005.09.30 00:00modify420.991.77301.71661.8166
2982005.09.30 00:00modify410.601.78171.71661.8166
2992005.09.30 00:00modify400.361.78711.71661.8166
3002005.09.30 00:00modify390.211.79191.71661.8166
3012005.09.30 00:00modify380.131.79931.71661.8166
3022005.09.30 00:00modify370.081.80231.71661.8166
3032005.09.30 00:00modify360.051.80661.71661.8166
3042005.09.30 00:00modify350.031.81621.71661.8166
3052005.09.30 00:00modify340.021.81961.71661.8166
3062005.09.30 00:00modify330.011.82361.71661.8166
3072005.10.06 01:00close454.591.77441.71661.8166697.222667.16
3082005.10.06 01:00close442.761.77441.71661.8166282.902950.06
3092005.10.06 01:00close431.651.77441.71661.8166102.553052.61
3102005.10.06 01:00close420.991.77441.71661.81669.703062.31
3112005.10.06 01:00close410.601.77441.71661.8166-46.533015.78
3122005.10.06 01:00close400.361.77441.71661.8166-47.362968.42
3132005.10.06 01:00close390.211.77441.71661.8166-37.782930.64
3142005.10.06 01:00close380.131.77441.71661.8166-33.192897.45
3152005.10.06 01:00close370.081.77441.71661.8166-22.852874.60
3162005.10.06 01:00close360.051.77441.71661.8166-16.472858.13
3172005.10.06 01:00close350.031.77441.71661.8166-12.762845.37
3182005.10.06 01:00close340.021.77441.71661.8166-9.222836.15
3192005.10.06 01:00close330.011.77441.71661.8166-5.012831.14
3202005.10.06 01:30sell460.011.77250.00000.0000
3212005.10.06 01:30modify460.011.77251.82251.7225
3222005.10.06 19:30sell470.021.77930.00000.0000
3232005.10.06 19:30modify470.021.77931.82701.7270
3242005.10.06 19:30modify460.011.77251.82701.7270
3252005.10.07 13:00close470.021.76181.82701.72703.502834.64
3262005.10.07 13:00close460.011.76181.82701.72701.072835.72
3272005.10.07 17:00buy480.011.76120.00000.0000
3282005.10.07 17:00modify480.011.76121.71121.8112
3292005.10.10 16:00buy490.021.75430.00000.0000
3302005.10.10 16:00modify490.021.75431.70661.8066
3312005.10.10 16:00modify480.011.76121.70661.8066
3322005.10.11 08:30buy500.031.75030.00000.0000
3332005.10.11 08:30modify500.031.75031.70341.8034
3342005.10.11 08:30modify490.021.75431.70341.8034
3352005.10.11 08:30modify480.011.76121.70341.8034
3362005.10.11 19:30buy510.051.74560.00000.0000
3372005.10.11 19:30modify510.051.74561.69991.7999
3382005.10.11 19:30modify500.031.75031.69991.7999
3392005.10.11 19:30modify490.021.75431.69991.7999
3402005.10.11 19:30modify480.011.76121.69991.7999
3412005.10.12 07:30buy520.081.74190.00000.0000
3422005.10.12 07:30modify520.081.74191.69651.7965
3432005.10.12 07:30modify510.051.74561.69651.7965
3442005.10.12 07:30modify500.031.75031.69651.7965
3452005.10.12 07:30modify490.021.75431.69651.7965
3462005.10.12 07:30modify480.011.76121.69651.7965
3472005.10.14 16:30close520.081.76921.69651.796521.732857.44
3482005.10.14 16:30close510.051.76921.69651.796511.712869.16
3492005.10.14 16:30close500.031.76921.69651.79655.622874.77
3502005.10.14 16:30close490.021.76921.69651.79652.942877.71
3512005.10.14 16:30close480.011.76921.69651.79650.782878.49
3522005.10.14 17:30sell530.011.76840.00000.0000
3532005.10.14 17:30modify530.011.76841.81841.7184
3542005.10.20 21:30sell540.021.77450.00000.0000
3552005.10.20 21:30modify540.021.77451.82251.7225
3562005.10.20 21:30modify530.011.76841.82251.7225
3572005.10.25 18:00sell550.031.78460.00000.0000
3582005.10.25 18:00modify550.031.78461.82851.7285
3592005.10.25 18:00modify540.021.77451.82851.7285
3602005.10.25 18:00modify530.011.76841.82851.7285
3612005.11.04 16:00close550.031.75001.82851.728510.462888.94
3622005.11.04 16:00close540.021.75001.82851.72854.962893.91
3632005.11.04 16:00close530.011.75001.82851.72851.892895.79
3642005.11.04 18:30buy560.011.75050.00000.0000
3652005.11.04 18:30modify560.011.75051.70051.8005
3662005.11.07 14:30buy570.021.74280.00000.0000
3672005.11.07 14:30modify570.021.74281.69541.7954
3682005.11.07 14:30modify560.011.75051.69541.7954
3692005.11.08 02:30buy580.031.73800.00000.0000
3702005.11.08 02:30modify580.031.73801.69171.7917
3712005.11.08 02:30modify570.021.74281.69171.7917
3722005.11.08 02:30modify560.011.75051.69171.7917
3732005.11.15 13:00buy590.051.73360.00000.0000
3742005.11.15 13:00modify590.051.73361.68801.7880
3752005.11.15 13:00modify580.031.73801.68801.7880
3762005.11.15 13:00modify570.021.74281.68801.7880
3772005.11.15 13:00modify560.011.75051.68801.7880
3782005.11.16 16:30buy600.081.71840.00000.0000
3792005.11.16 16:30modify600.081.71841.67981.7798
3802005.11.16 16:30modify590.051.73361.67981.7798
3812005.11.16 16:30modify580.031.73801.67981.7798
3822005.11.16 16:30modify570.021.74281.67981.7798
3832005.11.16 16:30modify560.011.75051.67981.7798
3842005.11.18 10:30buy610.131.71210.00000.0000
3852005.11.18 10:30modify610.131.71211.67261.7726
3862005.11.18 10:30modify600.081.71841.67261.7726
3872005.11.18 10:30modify590.051.73361.67261.7726
3882005.11.18 10:30modify580.031.73801.67261.7726
3892005.11.18 10:30modify570.021.74281.67261.7726
3902005.11.18 10:30modify560.011.75051.67261.7726
3912005.11.28 09:30buy620.211.70770.00000.0000
3922005.11.28 09:30modify620.211.70771.66671.7667
3932005.11.28 09:30modify610.131.71211.66671.7667
3942005.11.28 09:30modify600.081.71841.66671.7667
3952005.11.28 09:30modify590.051.73361.66671.7667
3962005.11.28 09:30modify580.031.73801.66671.7667
3972005.11.28 09:30modify570.021.74281.66671.7667
3982005.11.28 09:30modify560.011.75051.66671.7667
3992005.11.28 19:00close620.211.72781.66671.766742.212938.00
4002005.11.28 19:00close610.131.72781.66671.766720.052958.05
4012005.11.28 19:00close600.081.72781.66671.76677.182965.23
4022005.11.28 19:00close590.051.72781.66671.7667-3.132962.11
4032005.11.28 19:00close580.031.72781.66671.7667-3.272958.84
4042005.11.28 19:00close570.021.72781.66671.7667-3.152955.69
4052005.11.28 19:00close560.011.72781.66671.7667-2.352953.34
4062005.11.28 21:00sell630.011.73120.00000.0000
4072005.11.28 21:00modify630.011.73121.78121.6812
4082005.12.05 15:30sell640.021.73900.00000.0000
4092005.12.05 15:30modify640.021.73901.78641.6864
4102005.12.05 15:30modify630.011.73121.78641.6864
4112005.12.05 19:00sell650.031.74240.00000.0000
4122005.12.05 19:00modify650.031.74241.78941.6894
4132005.12.05 19:00modify640.021.73901.78941.6894
4142005.12.05 19:00modify630.011.73121.78941.6894
4152005.12.08 19:30sell660.051.75350.00000.0000
4162005.12.08 19:30modify660.051.75351.79581.6958
4172005.12.08 19:30modify650.031.74241.79581.6958
4182005.12.08 19:30modify640.021.73901.79581.6958
4192005.12.08 19:30modify630.011.73121.79581.6958
4202005.12.12 03:00sell670.081.75750.00000.0000
4212005.12.12 03:00modify670.081.75751.80071.7007
4222005.12.12 03:00modify660.051.75351.80071.7007
4232005.12.12 03:00modify650.031.74241.80071.7007
4242005.12.12 03:00modify640.021.73901.80071.7007
4252005.12.12 03:00modify630.011.73121.80071.7007
4262005.12.12 10:30sell680.131.76430.00000.0000
4272005.12.12 10:30modify680.131.76431.80621.7062
4282005.12.12 10:30modify670.081.75751.80621.7062
4292005.12.12 10:30modify660.051.75351.80621.7062
4302005.12.12 10:30modify650.031.74241.80621.7062
4312005.12.12 10:30modify640.021.73901.80621.7062
4322005.12.12 10:30modify630.011.73121.80621.7062
4332005.12.12 15:00sell690.211.77130.00000.0000
4342005.12.12 15:00modify690.211.77131.81221.7122
4352005.12.12 15:00modify680.131.76431.81221.7122
4362005.12.12 15:00modify670.081.75751.81221.7122
4372005.12.12 15:00modify660.051.75351.81221.7122
4382005.12.12 15:00modify650.031.74241.81221.7122
4392005.12.12 15:00modify640.021.73901.81221.7122
4402005.12.12 15:00modify630.011.73121.81221.7122
4412005.12.12 19:30sell700.361.77520.00000.0000
4422005.12.12 19:30modify700.361.77521.81751.7175
4432005.12.12 19:30modify690.211.77131.81751.7175
4442005.12.12 19:30modify680.131.76431.81751.7175
4452005.12.12 19:30modify670.081.75751.81751.7175
4462005.12.12 19:30modify660.051.75351.81751.7175
4472005.12.12 19:30modify650.031.74241.81751.7175
4482005.12.12 19:30modify640.021.73901.81751.7175
4492005.12.12 19:30modify630.011.73121.81751.7175
4502005.12.21 15:00close700.361.74221.81751.7175119.503072.84
4512005.12.21 15:00close690.211.74221.81751.717561.523134.36
4522005.12.21 15:00close680.131.74221.81751.717528.983163.34
4532005.12.21 15:00close670.081.74221.81751.717512.393175.73
4542005.12.21 15:00close660.051.74221.81751.71755.773181.50
4552005.12.21 15:00close650.031.74221.81751.71750.163181.66
4562005.12.21 15:00close640.021.74221.81751.7175-0.573181.09
4572005.12.21 15:00close630.011.74221.81751.7175-1.053180.04
4582005.12.21 17:30buy710.011.74090.00000.0000
4592005.12.21 17:30modify710.011.74091.69091.7909
4602005.12.22 14:00buy720.021.73780.00000.0000
4612005.12.22 14:00modify720.021.73781.68881.7888
4622005.12.22 14:00modify710.011.74091.68881.7888
4632005.12.23 16:00buy730.031.73220.00000.0000
4642005.12.23 16:00modify730.031.73221.68551.7855
4652005.12.23 16:00modify720.021.73781.68551.7855
4662005.12.23 16:00modify710.011.74091.68551.7855
4672005.12.27 21:00buy740.051.72820.00000.0000
4682005.12.27 21:00modify740.051.72821.68221.7822
4692005.12.27 21:00modify730.031.73221.68221.7822
4702005.12.27 21:00modify720.021.73781.68221.7822
4712005.12.27 21:00modify710.011.74091.68221.7822
4722005.12.28 08:00close740.051.73971.68221.78225.733185.77
4732005.12.28 08:00close730.031.73971.68221.78222.223187.99
4742005.12.28 08:00close720.021.73971.68221.78220.353188.34
4752005.12.28 08:00close710.011.73971.68221.7822-0.143188.20
4762005.12.28 09:00sell750.011.73810.00000.0000
4772005.12.28 09:00modify750.011.73811.78811.6881
4782005.12.28 17:30close750.011.71601.78811.68812.213190.41
4792005.12.28 18:30buy760.011.71810.00000.0000
4802005.12.28 18:30modify760.011.71811.66811.7681
4812006.01.03 19:30close760.011.74381.66811.76812.553192.96
4822006.01.04 01:30sell770.011.74750.00000.0000
4832006.01.04 01:30modify770.011.74751.79751.6975
4842006.01.04 04:00sell780.021.75180.00000.0000
4852006.01.04 04:00modify780.021.75181.80041.7004
4862006.01.04 04:00modify770.011.74751.80041.7004
4872006.01.04 13:30sell790.031.75500.00000.0000
4882006.01.04 13:30modify790.031.75501.80271.7027
4892006.01.04 13:30modify780.021.75181.80271.7027
4902006.01.04 13:30modify770.011.74751.80271.7027
4912006.01.04 16:30sell800.051.75840.00000.0000
4922006.01.04 16:30modify800.051.75841.80531.7053
4932006.01.04 16:30modify790.031.75501.80531.7053
4942006.01.04 16:30modify780.021.75181.80531.7053
4952006.01.04 16:30modify770.011.74751.80531.7053
4962006.01.06 17:00sell810.081.76970.00000.0000
4972006.01.06 17:00modify810.081.76971.81141.7114
4982006.01.06 17:00modify800.051.75841.81141.7114
4992006.01.06 17:00modify790.031.75501.81141.7114
5002006.01.06 17:00modify780.021.75181.81141.7114
5012006.01.06 17:00modify770.011.74751.81141.7114
5022006.01.11 10:30close810.081.75391.81141.711412.693205.65
5032006.01.11 10:30close800.051.75391.81141.71142.333207.98
5042006.01.11 10:30close790.031.75391.81141.71140.383208.35
5052006.01.11 10:30close780.021.75391.81141.7114-0.393207.96
5062006.01.11 10:30close770.011.75391.81141.7114-0.623207.34
5072006.01.11 11:30buy820.011.75590.00000.0000
5082006.01.11 11:30modify820.011.75591.70591.8059
5092006.01.13 09:30close820.011.76891.70591.80591.293208.62
5102006.01.13 10:30sell830.011.76630.00000.0000
5112006.01.13 10:30modify830.011.76631.81631.7163
5122006.01.13 20:30sell840.021.77560.00000.0000
5132006.01.13 20:30modify840.021.77561.82251.7225
5142006.01.13 20:30modify830.011.76631.82251.7225
5152006.01.16 15:00close840.021.76551.82251.72252.023210.65
5162006.01.16 15:00close830.011.76551.82251.72250.083210.73
5172006.01.16 15:30buy850.011.76700.00000.0000
5182006.01.16 15:30modify850.011.76701.71701.8170
5192006.01.17 11:00buy860.021.76260.00000.0000
5202006.01.17 11:00modify860.021.76261.71411.8141
5212006.01.17 11:00modify850.011.76701.71411.8141
5222006.01.19 10:00buy870.031.75660.00000.0000
5232006.01.19 10:00modify870.031.75661.71031.8103
5242006.01.19 10:00modify860.021.76261.71031.8103
5252006.01.19 10:00modify850.011.76701.71031.8103
5262006.01.23 01:00close870.031.77781.71031.81036.343217.07
5272006.01.23 01:00close860.021.77781.71031.81033.003220.07
5282006.01.23 01:00close850.011.77781.71031.81031.063221.12
5292006.01.23 04:30sell880.011.77960.00000.0000
5302006.01.23 04:30modify880.011.77961.82961.7296
5312006.01.23 14:00sell890.021.78530.00000.0000
5322006.01.23 14:00modify890.021.78531.83341.7334
5332006.01.23 14:00modify880.011.77961.83341.7334
5342006.01.25 11:00sell900.031.78910.00000.0000
5352006.01.25 11:00modify900.031.78911.83621.7362
5362006.01.25 11:00modify890.021.78531.83621.7362
5372006.01.25 11:00modify880.011.77961.83621.7362
5382006.02.03 14:30close900.031.76181.83621.73628.263229.38
5392006.02.03 14:30close890.021.76181.83621.73624.763234.14
5402006.02.03 14:30close880.011.76181.83621.73621.813235.95
5412006.02.03 17:00buy910.011.76240.00000.0000
5422006.02.03 17:00modify910.011.76241.71241.8124
5432006.02.06 10:30buy920.021.75560.00000.0000
5442006.02.06 10:30modify920.021.75561.70791.8079
5452006.02.06 10:30modify910.011.76241.70791.8079
5462006.02.06 19:30buy930.031.74710.00000.0000
5472006.02.06 19:30modify930.031.74711.70251.8025
5482006.02.06 19:30modify920.021.75561.70251.8025
5492006.02.06 19:30modify910.011.76241.70251.8025
5502006.02.07 16:30buy940.051.74320.00000.0000
5512006.02.07 16:30modify940.051.74321.69831.7983
5522006.02.07 16:30modify930.031.74711.69831.7983
5532006.02.07 16:30modify920.021.75561.69831.7983
5542006.02.07 16:30modify910.011.76241.69831.7983
5552006.02.10 14:00close940.051.75751.69831.79837.063243.01
5562006.02.10 14:00close930.031.75751.69831.79833.063246.07
5572006.02.10 14:00close920.021.75751.69831.79830.343246.40
5582006.02.10 14:00close910.011.75751.69831.7983-0.513245.89
5592006.02.10 15:30sell950.011.75150.00000.0000
5602006.02.10 15:30modify950.011.75151.80151.7015
5612006.02.14 14:00close950.011.73211.80151.70151.943247.83
5622006.02.14 15:00buy960.011.73190.00000.0000
5632006.02.14 15:00modify960.011.73191.68191.7819
5642006.02.15 14:30close960.011.74661.68191.78191.473249.30
5652006.02.15 15:00sell970.011.74510.00000.0000
5662006.02.15 15:00modify970.011.74511.79511.6951
5672006.02.23 13:00sell980.021.75310.00000.0000
5682006.02.23 13:00modify980.021.75311.80041.7004
5692006.02.23 13:00modify970.011.74511.80041.7004
5702006.03.01 15:00sell990.031.75650.00000.0000
5712006.03.01 15:00modify990.031.75651.80351.7035
5722006.03.01 15:00modify980.021.75311.80351.7035
5732006.03.01 15:00modify970.011.74511.80351.7035
5742006.03.06 08:30sell1000.051.76050.00000.0000
5752006.03.06 08:30modify1000.051.76051.80671.7067
5762006.03.06 08:30modify990.031.75651.80671.7067
5772006.03.06 08:30modify980.021.75311.80671.7067
5782006.03.06 08:30modify970.011.74511.80671.7067
5792006.03.06 18:00close1000.051.74761.80671.70676.453255.75
5802006.03.06 18:00close990.031.74761.80671.70672.703258.45
5812006.03.06 18:00close980.021.74761.80671.70671.143259.59
5822006.03.06 18:00close970.011.74761.80671.7067-0.213259.38
5832006.03.06 18:30buy1010.011.74960.00000.0000
5842006.03.06 18:30modify1010.011.74961.69961.7996
5852006.03.07 06:00buy1020.021.74620.00000.0000
5862006.03.07 06:00modify1020.021.74621.69731.7973
5872006.03.07 06:00modify1010.011.74961.69731.7973
5882006.03.07 13:00buy1030.031.73730.00000.0000
5892006.03.07 13:00modify1030.031.73731.69231.7923
5902006.03.07 13:00modify1020.021.74621.69231.7923
5912006.03.07 13:00modify1010.011.74961.69231.7923
5922006.03.10 16:30buy1040.051.72600.00000.0000
5932006.03.10 16:30modify1040.051.72601.68491.7849
5942006.03.10 16:30modify1030.031.73731.68491.7849
5952006.03.10 16:30modify1020.021.74621.68491.7849
5962006.03.10 16:30modify1010.011.74961.68491.7849
5972006.03.14 00:00close1040.051.73581.68491.78494.873264.25
5982006.03.14 00:00close1030.031.73581.68491.7849-0.523263.72
5992006.03.14 00:00close1020.021.73581.68491.7849-2.133261.59
6002006.03.14 00:00close1010.011.73581.68491.7849-1.413260.19
6012006.03.14 00:30sell1050.011.73530.00000.0000
6022006.03.14 00:30modify1050.011.73531.78531.6853
6032006.03.14 19:00sell1060.021.74710.00000.0000
6042006.03.14 19:00modify1060.021.74711.79321.6932
6052006.03.14 19:00modify1050.011.73531.79321.6932
6062006.03.16 20:30sell1070.031.75610.00000.0000
6072006.03.16 20:30modify1070.031.75611.79961.6996
6082006.03.16 20:30modify1060.021.74711.79961.6996
6092006.03.16 20:30modify1050.011.73531.79961.6996
6102006.03.23 16:00close1070.031.73491.79961.69966.413266.59
6112006.03.23 16:00close1060.021.73491.79961.69962.493269.08
6122006.03.23 16:00close1050.011.73491.79961.69960.063269.14
6132006.03.23 16:30buy1080.011.73660.00000.0000
6142006.03.23 16:30modify1080.011.73661.68661.7866
6152006.03.24 09:00buy1090.021.73280.00000.0000
6162006.03.24 09:00modify1090.021.73281.68411.7841
6172006.03.24 09:00modify1080.011.73661.68411.7841
6182006.04.03 10:00buy1100.031.72770.00000.0000
6192006.04.03 10:00modify1100.031.72771.68091.7809
6202006.04.03 10:00modify1090.021.73281.68091.7809
6212006.04.03 10:00modify1080.011.73661.68091.7809
6222006.04.04 10:00close1100.031.74621.68091.78095.543274.68
6232006.04.04 10:00close1090.021.74621.68091.78092.623277.30
6242006.04.04 10:00close1080.011.74621.68091.78090.923278.22
6252006.04.04 10:30sell1110.011.74550.00000.0000
6262006.04.04 10:30modify1110.011.74551.79551.6955
6272006.04.04 16:30sell1120.021.75570.00000.0000
6282006.04.04 16:30modify1120.021.75571.80231.7023
6292006.04.04 16:30modify1110.011.74551.80231.7023
6302006.04.07 16:00close1120.021.74061.80231.70233.043281.27
6312006.04.07 16:00close1110.011.74061.80231.70230.503281.77
6322006.04.07 16:30buy1130.011.74130.00000.0000
6332006.04.07 16:30modify1130.011.74131.69131.7913
6342006.04.17 00:30close1130.011.75781.69131.79131.623283.39
6352006.04.17 02:30sell1140.011.75810.00000.0000
6362006.04.17 02:30modify1140.011.75811.80811.7081
6372006.04.17 15:30sell1150.021.77090.00000.0000
6382006.04.17 15:30modify1150.021.77091.81661.7166
6392006.04.17 15:30modify1140.011.75811.81661.7166
6402006.04.18 14:30sell1160.031.77650.00000.0000
6412006.04.18 14:30modify1160.031.77651.82161.7216
6422006.04.18 14:30modify1150.021.77091.82161.7216
6432006.04.18 14:30modify1140.011.75811.82161.7216
6442006.04.19 00:00sell1170.051.78310.00000.0000
6452006.04.19 00:00modify1170.051.78311.82681.7268
6462006.04.19 00:00modify1160.031.77651.82681.7268
6472006.04.19 00:00modify1150.021.77091.82681.7268
6482006.04.19 00:00modify1140.011.75811.82681.7268
6492006.04.19 16:00sell1180.081.78850.00000.0000
6502006.04.19 16:00modify1180.081.78851.83171.7317
6512006.04.19 16:00modify1170.051.78311.83171.7317
6522006.04.19 16:00modify1160.031.77651.83171.7317
6532006.04.19 16:00modify1150.021.77091.83171.7317
6542006.04.19 16:00modify1140.011.75811.83171.7317
6552006.04.19 19:30sell1190.131.79190.00000.0000
6562006.04.19 19:30modify1190.131.79191.83591.7359
6572006.04.19 19:30modify1180.081.78851.83591.7359
6582006.04.19 19:30modify1170.051.78311.83591.7359
6592006.04.19 19:30modify1160.031.77651.83591.7359
6602006.04.19 19:30modify1150.021.77091.83591.7359
6612006.04.19 19:30modify1140.011.75811.83591.7359
6622006.04.20 15:00close1190.131.77711.83591.735919.323302.71
6632006.04.20 15:00close1180.081.77711.83591.73599.173311.88
6642006.04.20 15:00close1170.051.77711.83591.73593.033314.92
6652006.04.20 15:00close1160.031.77711.83591.7359-0.153314.76
6662006.04.20 15:00close1150.021.77711.83591.7359-1.223313.54
6672006.04.20 15:00close1140.011.77711.83591.7359-1.893311.65
6682006.04.20 15:30buy1200.011.77880.00000.0000
6692006.04.20 15:30modify1200.011.77881.72881.8288
6702006.04.27 15:00close1200.011.80311.72881.82882.413314.06
6712006.04.27 18:00sell1210.011.80160.00000.0000
6722006.04.27 18:00modify1210.011.80161.85161.7516
6732006.04.28 11:30sell1220.021.80680.00000.0000
6742006.04.28 11:30modify1220.021.80681.85511.7551
6752006.04.28 11:30modify1210.011.80161.85511.7551
6762006.04.28 19:00sell1230.031.82160.00000.0000
6772006.04.28 19:00modify1230.031.82161.86331.7633
6782006.04.28 19:00modify1220.021.80681.86331.7633
6792006.04.28 19:00modify1210.011.80161.86331.7633
6802006.05.01 05:30sell1240.051.82680.00000.0000
6812006.05.01 05:30modify1240.051.82681.86951.7695
6822006.05.01 05:30modify1230.031.82161.86951.7695
6832006.05.01 05:30modify1220.021.80681.86951.7695
6842006.05.01 05:30modify1210.011.80161.86951.7695
6852006.05.01 14:30sell1250.081.83810.00000.0000
6862006.05.01 14:30modify1250.081.83811.87731.7773
6872006.05.01 14:30modify1240.051.82681.87731.7773
6882006.05.01 14:30modify1230.031.82161.87731.7773
6892006.05.01 14:30modify1220.021.80681.87731.7773
6902006.05.01 14:30modify1210.011.80161.87731.7773
6912006.05.03 04:30sell1260.131.84170.00000.0000
6922006.05.03 04:30modify1260.131.84171.88321.7832
6932006.05.03 04:30modify1250.081.83811.88321.7832
6942006.05.03 04:30modify1240.051.82681.88321.7832
6952006.05.03 04:30modify1230.031.82161.88321.7832
6962006.05.03 04:30modify1220.021.80681.88321.7832
6972006.05.03 04:30modify1210.011.80161.88321.7832
6982006.05.04 16:30sell1270.211.84700.00000.0000
6992006.05.04 16:30modify1270.211.84701.88861.7886
7002006.05.04 16:30modify1260.131.84171.88861.7886
7012006.05.04 16:30modify1250.081.83811.88861.7886
7022006.05.04 16:30modify1240.051.82681.88861.7886
7032006.05.04 16:30modify1230.031.82161.88861.7886
7042006.05.04 16:30modify1220.021.80681.88861.7886
7052006.05.04 16:30modify1210.011.80161.88861.7886
7062006.05.04 20:30sell1280.361.85320.00000.0000
7072006.05.04 20:30modify1280.361.85321.89451.7945
7082006.05.04 20:30modify1270.211.84701.89451.7945
7092006.05.04 20:30modify1260.131.84171.89451.7945
7102006.05.04 20:30modify1250.081.83811.89451.7945
7112006.05.04 20:30modify1240.051.82681.89451.7945
7122006.05.04 20:30modify1230.031.82161.89451.7945
7132006.05.04 20:30modify1220.021.80681.89451.7945
7142006.05.04 20:30modify1210.011.80161.89451.7945
7152006.05.05 15:00sell1290.601.85920.00000.0000
7162006.05.05 15:00modify1290.601.85921.90041.8004
7172006.05.05 15:00modify1280.361.85321.90041.8004
7182006.05.05 15:00modify1270.211.84701.90041.8004
7192006.05.05 15:00modify1260.131.84171.90041.8004
7202006.05.05 15:00modify1250.081.83811.90041.8004
7212006.05.05 15:00modify1240.051.82681.90041.8004
7222006.05.05 15:00modify1230.031.82161.90041.8004
7232006.05.05 15:00modify1220.021.80681.90041.8004
7242006.05.05 15:00modify1210.011.80161.90041.8004
7252006.05.08 09:30sell1300.991.86560.00000.0000
7262006.05.08 09:30modify1300.991.86561.90651.8065
7272006.05.08 09:30modify1290.601.85921.90651.8065
7282006.05.08 09:30modify1280.361.85321.90651.8065
7292006.05.08 09:30modify1270.211.84701.90651.8065
7302006.05.08 09:30modify1260.131.84171.90651.8065
7312006.05.08 09:30modify1250.081.83811.90651.8065
7322006.05.08 09:30modify1240.051.82681.90651.8065
7332006.05.08 09:30modify1230.031.82161.90651.8065
7342006.05.08 09:30modify1220.021.80681.90651.8065
7352006.05.08 09:30modify1210.011.80161.90651.8065
7362006.05.10 08:00sell1311.651.87010.00000.0000
7372006.05.10 08:00modify1311.651.87011.91191.8119
7382006.05.10 08:00modify1300.991.86561.91191.8119
7392006.05.10 08:00modify1290.601.85921.91191.8119
7402006.05.10 08:00modify1280.361.85321.91191.8119
7412006.05.10 08:00modify1270.211.84701.91191.8119
7422006.05.10 08:00modify1260.131.84171.91191.8119
7432006.05.10 08:00modify1250.081.83811.91191.8119
7442006.05.10 08:00modify1240.051.82681.91191.8119
7452006.05.10 08:00modify1230.031.82161.91191.8119
7462006.05.10 08:00modify1220.021.80681.91191.8119
7472006.05.10 08:00modify1210.011.80161.91191.8119
7482006.05.11 02:00close1311.651.85391.91191.8119268.363582.42
7492006.05.11 02:00close1300.991.85391.91191.8119116.893699.32
7502006.05.11 02:00close1290.601.85391.91191.811932.573731.89
7512006.05.11 02:00close1280.361.85391.91191.8119-1.983729.91
7522006.05.11 02:00close1270.211.85391.91191.8119-14.173715.74
7532006.05.11 02:00close1260.131.85391.91191.8119-15.583700.16
7542006.05.11 02:00close1250.081.85391.91191.8119-12.433687.73
7552006.05.11 02:00close1240.051.85391.91191.8119-13.423674.30
7562006.05.11 02:00close1230.031.85391.91191.8119-9.613664.70
7572006.05.11 02:00close1220.021.85391.91191.8119-9.363655.33
7582006.05.11 02:00close1210.011.85391.91191.8119-5.203650.13
7592006.05.11 02:30buy1320.011.85560.00000.0000
7602006.05.11 02:30modify1320.011.85561.80561.9056
7612006.05.11 15:00close1320.011.87941.80561.90562.383652.51
7622006.05.11 20:00sell1330.011.88320.00000.0000
7632006.05.11 20:00modify1330.011.88321.93321.8332
7642006.05.12 11:00sell1340.021.89620.00000.0000
7652006.05.12 11:00modify1340.021.89621.94191.8419
7662006.05.12 11:00modify1330.011.88321.94191.8419
7672006.05.15 11:00close1340.021.87981.94191.84193.283655.80
7682006.05.15 11:00close1330.011.87981.94191.84190.343656.14
7692006.05.15 12:00buy1350.011.88360.00000.0000
7702006.05.15 12:00modify1350.011.88361.83361.9336
7712006.05.15 21:00buy1360.021.88000.00000.0000
7722006.05.15 21:00modify1360.021.88001.83121.9312
7732006.05.15 21:00modify1350.011.88361.83121.9312
7742006.05.17 09:00close1360.021.89881.83121.93123.753659.89
7752006.05.17 09:00close1350.011.89881.83121.93121.513661.40
7762006.05.17 10:00sell1370.011.89710.00000.0000
7772006.05.17 10:00modify1370.011.89711.94711.8471
7782006.05.19 08:00close1370.011.88051.94711.84711.673663.07
7792006.05.19 11:00buy1380.011.87590.00000.0000
7802006.05.19 11:00modify1380.011.87591.82591.9259
7812006.05.22 07:30buy1390.021.86810.00000.0000
7822006.05.22 07:30modify1390.021.86811.82071.9207
7832006.05.22 07:30modify1380.011.87591.82071.9207
7842006.05.26 15:30buy1400.031.85830.00000.0000
7852006.05.26 15:30modify1400.031.85831.81451.9145
7862006.05.26 15:30modify1390.021.86811.81451.9145
7872006.05.26 15:30modify1380.011.87591.81451.9145
7882006.05.30 03:30close1400.031.86871.81451.91453.103666.17
7892006.05.30 03:30close1390.021.86871.81451.91450.063666.23
7902006.05.30 03:30close1380.011.86871.81451.9145-0.753665.48
7912006.05.30 04:30sell1410.011.86700.00000.0000
7922006.05.30 04:30modify1410.011.86701.91701.8170
7932006.05.30 11:30sell1420.021.87780.00000.0000
7942006.05.30 11:30modify1420.021.87781.92421.8242
7952006.05.30 11:30modify1410.011.86701.92421.8242
7962006.05.30 15:30sell1430.031.88470.00000.0000
7972006.05.30 15:30modify1430.031.88471.92951.8295
7982006.05.30 15:30modify1420.021.87781.92951.8295
7992006.05.30 15:30modify1410.011.86701.92951.8295
8002006.06.01 04:00close1430.031.86551.92951.82955.793671.27
8012006.06.01 04:00close1420.021.86551.92951.82952.483673.75
8022006.06.01 04:00close1410.011.86551.92951.82950.163673.90
8032006.06.01 04:30buy1440.011.86530.00000.0000
8042006.06.01 04:30modify1440.011.86531.81531.9153
8052006.06.01 14:30buy1450.021.86150.00000.0000
8062006.06.01 14:30modify1450.021.86151.81281.9128
8072006.06.01 14:30modify1440.011.86531.81281.9128
8082006.06.02 13:00close1450.021.88061.81281.91283.813677.72
8092006.06.02 13:00close1440.011.88061.81281.91281.533679.24
8102006.06.02 16:00sell1460.011.88220.00000.0000
8112006.06.02 16:00modify1460.011.88221.93221.8322
8122006.06.06 15:00close1460.011.85981.93221.83222.243681.49
8132006.06.06 16:00buy1470.011.86110.00000.0000
8142006.06.06 16:00modify1470.011.86111.81111.9111
8152006.06.07 21:30buy1480.021.85600.00000.0000
8162006.06.07 21:30modify1480.021.85601.80771.9077
8172006.06.07 21:30modify1470.011.86111.80771.9077
8182006.06.08 08:30buy1490.031.85080.00000.0000
8192006.06.08 08:30modify1490.031.85081.80431.9043
8202006.06.08 08:30modify1480.021.85601.80431.9043
8212006.06.08 08:30modify1470.011.86111.80431.9043
8222006.06.08 14:30buy1500.051.84130.00000.0000
8232006.06.08 14:30modify1500.051.84131.79841.8984
8242006.06.08 14:30modify1490.031.85081.79841.8984
8252006.06.08 14:30modify1480.021.85601.79841.8984
8262006.06.08 14:30modify1470.011.86111.79841.8984
8272006.06.13 18:30buy1510.081.83490.00000.0000
8282006.06.13 18:30modify1510.081.83491.79271.8927
8292006.06.13 18:30modify1500.051.84131.79271.8927
8302006.06.13 18:30modify1490.031.85081.79271.8927
8312006.06.13 18:30modify1480.021.85601.79271.8927
8322006.06.13 18:30modify1470.011.86111.79271.8927
8332006.06.14 08:30close1510.081.84471.79271.89277.813689.30
8342006.06.14 08:30close1500.051.84471.79271.89271.633690.93
8352006.06.14 08:30close1490.031.84471.79271.8927-1.873689.06
8362006.06.14 08:30close1480.021.84471.79271.8927-2.313686.75
8372006.06.14 08:30close1470.011.84471.79271.8927-1.673685.08
8382006.06.14 09:00sell1520.011.84190.00000.0000
8392006.06.14 09:00modify1520.011.84191.89191.7919
8402006.06.15 13:00sell1530.021.84870.00000.0000
8412006.06.15 13:00modify1530.021.84871.89641.7964
8422006.06.15 13:00modify1520.011.84191.89641.7964
8432006.06.16 01:30sell1540.031.85200.00000.0000
8442006.06.16 01:30modify1540.031.85201.89921.7992
8452006.06.16 01:30modify1530.021.84871.89921.7992
8462006.06.16 01:30modify1520.011.84191.89921.7992
8472006.06.22 10:30close1540.031.83441.89921.79925.323690.40
8482006.06.22 10:30close1530.021.83441.89921.79922.893693.29
8492006.06.22 10:30close1520.011.83441.89921.79920.773694.06
8502006.06.22 15:30buy1550.011.82980.00000.0000
8512006.06.22 15:30modify1550.011.82981.77981.8798
8522006.06.23 14:00buy1560.021.81840.00000.0000
8532006.06.23 14:00modify1560.021.81841.77221.8722
8542006.06.23 14:00modify1550.011.82981.77221.8722
8552006.06.29 09:00buy1570.031.81510.00000.0000
8562006.06.29 09:00modify1570.031.81511.76861.8686
8572006.06.29 09:00modify1560.021.81841.76861.8686
8582006.06.29 09:00modify1550.011.82981.76861.8686
8592006.06.29 16:30buy1580.051.81120.00000.0000
8602006.06.29 16:30modify1580.051.81121.76531.8653
8612006.06.29 16:30modify1570.031.81511.76531.8653
8622006.06.29 16:30modify1560.021.81841.76531.8653
8632006.06.29 16:30modify1550.011.82981.76531.8653
8642006.06.30 02:00close1580.051.83301.76531.865310.883704.94
8652006.06.30 02:00close1570.031.83301.76531.86535.363710.30
8662006.06.30 02:00close1560.021.83301.76531.86532.873713.17
8672006.06.30 02:00close1550.011.83301.76531.86530.293713.47
8682006.06.30 03:00sell1590.011.83120.00000.0000
8692006.06.30 03:00modify1590.011.83121.88121.7812
8702006.06.30 17:00sell1600.021.84690.00000.0000
8712006.06.30 17:00modify1600.021.84691.89171.7917
8722006.06.30 17:00modify1590.011.83121.89171.7917
8732006.07.07 16:00sell1610.031.85080.00000.0000
8742006.07.07 16:00modify1610.031.85081.89621.7962
8752006.07.07 16:00modify1600.021.84691.89621.7962
8762006.07.07 16:00modify1590.011.83121.89621.7962
8772006.07.10 14:00close1610.031.83731.89621.79624.063717.52
8782006.07.10 14:00close1600.021.83731.89621.79621.953719.48
8792006.07.10 14:00close1590.011.83731.89621.7962-0.593718.88
8802006.07.10 14:30buy1620.011.83850.00000.0000
8812006.07.10 14:30modify1620.011.83851.78851.8885
8822006.07.12 16:00buy1630.021.83460.00000.0000
8832006.07.12 16:00modify1630.021.83461.78591.8859
8842006.07.12 16:00modify1620.011.83851.78591.8859
8852006.07.17 12:30buy1640.031.82120.00000.0000
8862006.07.17 12:30modify1640.031.82121.77851.8785
8872006.07.17 12:30modify1630.021.83461.77851.8785
8882006.07.17 12:30modify1620.011.83851.77851.8785
8892006.07.18 11:00close1640.031.82821.77851.87852.093720.97
8902006.07.18 11:00close1630.021.82821.77851.8785-1.323719.65
8912006.07.18 11:00close1620.011.82821.77851.8785-1.063718.59
8922006.07.18 12:00sell1650.011.82750.00000.0000
8932006.07.18 12:00modify1650.011.82751.87751.7775
8942006.07.19 15:30sell1660.021.83740.00000.0000
8952006.07.19 15:30modify1660.021.83741.88411.7841
8962006.07.19 15:30modify1650.011.82751.88411.7841
8972006.07.19 20:30sell1670.031.84250.00000.0000
8982006.07.19 20:30modify1670.031.84251.88831.7883
8992006.07.19 20:30modify1660.021.83741.88831.7883
9002006.07.19 20:30modify1650.011.82751.88831.7883
9012006.07.20 10:00sell1680.051.84570.00000.0000
9022006.07.20 10:00modify1680.051.84571.89171.7917
9032006.07.20 10:00modify1670.031.84251.89171.7917
9042006.07.20 10:00modify1660.021.83741.89171.7917
9052006.07.20 10:00modify1650.011.82751.89171.7917
9062006.07.20 13:00sell1690.081.84950.00000.0000
9072006.07.20 13:00modify1690.081.84951.89501.7950
9082006.07.20 13:00modify1680.051.84571.89501.7950
9092006.07.20 13:00modify1670.031.84251.89501.7950
9102006.07.20 13:00modify1660.021.83741.89501.7950
9112006.07.20 13:00modify1650.011.82751.89501.7950
9122006.07.21 12:00sell1700.131.85600.00000.0000
9132006.07.21 12:00modify1700.131.85601.89941.7994
9142006.07.21 12:00modify1690.081.84951.89941.7994
9152006.07.21 12:00modify1680.051.84571.89941.7994
9162006.07.21 12:00modify1670.031.84251.89941.7994
9172006.07.21 12:00modify1660.021.83741.89941.7994
9182006.07.21 12:00modify1650.011.82751.89941.7994
9192006.07.24 08:00close1700.131.84931.89941.79948.743727.33
9202006.07.24 08:00close1690.081.84931.89941.79940.193727.53
9212006.07.24 08:00close1680.051.84931.89941.7994-1.783725.75
9222006.07.24 08:00close1670.031.84931.89941.7994-2.013723.74
9232006.07.24 08:00close1660.021.84931.89941.7994-2.363721.38
9242006.07.24 08:00close1650.011.84931.89941.7994-2.173719.21
9252006.07.24 08:30buy1710.011.85060.00000.0000
9262006.07.24 08:30modify1710.011.85061.80061.9006
9272006.07.25 03:00buy1720.021.84590.00000.0000
9282006.07.25 03:00modify1720.021.84591.79751.8975
9292006.07.25 03:00modify1710.011.85061.79751.8975
9302006.07.25 17:30buy1730.031.84090.00000.0000
9312006.07.25 17:30modify1730.031.84091.79421.8942
9322006.07.25 17:30modify1720.021.84591.79421.8942
9332006.07.25 17:30modify1710.011.85061.79421.8942
9342006.07.26 17:00close1730.031.85021.79421.89422.783721.99
9352006.07.26 17:00close1720.021.85021.79421.89420.853722.85
9362006.07.26 17:00close1710.011.85021.79421.8942-0.053722.80
9372006.07.26 19:30sell1740.011.85230.00000.0000
9382006.07.26 19:30modify1740.011.85231.90231.8023
9392006.07.27 12:00sell1750.021.86190.00000.0000
9402006.07.27 12:00modify1750.021.86191.90871.8087
9412006.07.27 12:00modify1740.011.85231.90871.8087
9422006.07.31 04:30sell1760.031.86550.00000.0000
9432006.07.31 04:30modify1760.031.86551.91211.8121
9442006.07.31 04:30modify1750.021.86191.91211.8121
9452006.07.31 04:30modify1740.011.85231.91211.8121
9462006.08.01 22:00sell1770.051.87610.00000.0000
9472006.08.01 22:00modify1770.051.87611.91851.8185
9482006.08.01 22:00modify1760.031.86551.91851.8185
9492006.08.01 22:00modify1750.021.86191.91851.8185
9502006.08.01 22:00modify1740.011.85231.91851.8185
9512006.08.03 14:00sell1780.081.88780.00000.0000
9522006.08.03 14:00modify1780.081.88781.92661.8266
9532006.08.03 14:00modify1770.051.87611.92661.8266
9542006.08.03 14:00modify1760.031.86551.92661.8266
9552006.08.03 14:00modify1750.021.86191.92661.8266
9562006.08.03 14:00modify1740.011.85231.92661.8266
9572006.08.04 17:00sell1790.131.90900.00000.0000
9582006.08.04 17:00modify1790.131.90901.93981.8398
9592006.08.04 17:00modify1780.081.88781.93981.8398
9602006.08.04 17:00modify1770.051.87611.93981.8398
9612006.08.04 17:00modify1760.031.86551.93981.8398
9622006.08.04 17:00modify1750.021.86191.93981.8398
9632006.08.04 17:00modify1740.011.85231.93981.8398
9642006.08.10 15:30close1790.131.89091.93981.839823.703746.50
9652006.08.10 15:30close1780.081.89091.93981.8398-2.363744.14
9662006.08.10 15:30close1770.051.89091.93981.8398-7.283736.86
9672006.08.10 15:30close1760.031.89091.93981.8398-7.543729.31
9682006.08.10 15:30close1750.021.89091.93981.8398-5.743723.57
9692006.08.10 15:30close1740.011.89091.93981.8398-3.823719.75
9702006.08.10 16:30buy1800.011.89020.00000.0000
9712006.08.10 16:30modify1800.011.89021.84021.9402
9722006.08.17 20:00buy1810.021.88480.00000.0000
9732006.08.17 20:00modify1810.021.88481.83661.9366
9742006.08.17 20:00modify1800.011.89021.83661.9366
9752006.08.18 12:30buy1820.031.88010.00000.0000
9762006.08.18 12:30modify1820.031.88011.83331.9333
9772006.08.18 12:30modify1810.021.88481.83331.9333
9782006.08.18 12:30modify1800.011.89021.83331.9333
9792006.08.21 08:00close1820.031.89261.83331.93333.743723.49
9802006.08.21 08:00close1810.021.89261.83331.93331.553725.04
9812006.08.21 08:00close1800.011.89261.83331.93330.213725.24
9822006.08.21 11:30sell1830.011.89370.00000.0000
9832006.08.21 11:30modify1830.011.89371.94371.8437
9842006.08.21 15:00sell1840.021.89680.00000.0000
9852006.08.21 15:00modify1840.021.89681.94581.8458
9862006.08.21 15:00modify1830.011.89371.94581.8458
9872006.08.29 09:00sell1850.031.89990.00000.0000
9882006.08.29 09:00modify1850.031.89991.94781.8478
9892006.08.29 09:00modify1840.021.89681.94781.8478
9902006.08.29 09:00modify1830.011.89371.94781.8478
9912006.08.30 14:00sell1860.051.90430.00000.0000
9922006.08.30 14:00modify1860.051.90431.95081.8508
9932006.08.30 14:00modify1850.031.89991.95081.8508
9942006.08.30 14:00modify1840.021.89681.95081.8508
9952006.08.30 14:00modify1830.011.89371.95081.8508
9962006.09.05 08:00close1860.051.89861.95081.85082.913728.16
9972006.09.05 08:00close1850.031.89861.95081.85080.443728.59
9982006.09.05 08:00close1840.021.89861.95081.8508-0.303728.30
9992006.09.05 08:00close1830.011.89861.95081.8508-0.463727.84
10002006.09.05 09:30buy1870.011.89880.00000.0000
10012006.09.05 09:30modify1870.011.89881.84881.9488
10022006.09.05 15:30buy1880.021.89370.00000.0000
10032006.09.05 15:30modify1880.021.89371.84541.9454
10042006.09.05 15:30modify1870.011.89881.84541.9454
10052006.09.06 17:30buy1890.031.88110.00000.0000
10062006.09.06 17:30modify1890.031.88111.83831.9383
10072006.09.06 17:30modify1880.021.89371.83831.9383
10082006.09.06 17:30modify1870.011.89881.83831.9383
10092006.09.07 14:30buy1900.051.87500.00000.0000
10102006.09.07 14:30modify1900.051.87501.83221.9322
10112006.09.07 14:30modify1890.031.88111.83221.9322
10122006.09.07 14:30modify1880.021.89371.83221.9322
10132006.09.07 14:30modify1870.011.89881.83221.9322
10142006.09.08 11:00buy1910.081.87050.00000.0000
10152006.09.08 11:00modify1910.081.87051.82731.9273
10162006.09.08 11:00modify1900.051.87501.82731.9273
10172006.09.08 11:00modify1890.031.88111.82731.9273
10182006.09.08 11:00modify1880.021.89371.82731.9273
10192006.09.08 11:00modify1870.011.89881.82731.9273
10202006.09.08 14:00buy1920.131.86640.00000.0000
10212006.09.08 14:00modify1920.131.86641.82291.9229
10222006.09.08 14:00modify1910.081.87051.82291.9229
10232006.09.08 14:00modify1900.051.87501.82291.9229
10242006.09.08 14:00modify1890.031.88111.82291.9229
10252006.09.08 14:00modify1880.021.89371.82291.9229
10262006.09.08 14:00modify1870.011.89881.82291.9229
10272006.09.11 15:30buy1930.211.86270.00000.0000
10282006.09.11 15:30modify1930.211.86271.81881.9188
10292006.09.11 15:30modify1920.131.86641.81881.9188
10302006.09.11 15:30modify1910.081.87051.81881.9188
10312006.09.11 15:30modify1900.051.87501.81881.9188
10322006.09.11 15:30modify1890.031.88111.81881.9188
10332006.09.11 15:30modify1880.021.89371.81881.9188
10342006.09.11 15:30modify1870.011.89881.81881.9188
10352006.09.12 11:00close1930.211.87421.81881.918824.083751.92
10362006.09.12 11:00close1920.131.87421.81881.918810.053761.97
10372006.09.12 11:00close1910.081.87421.81881.91882.903764.87
10382006.09.12 11:00close1900.051.87421.81881.9188-0.453764.42
10392006.09.12 11:00close1890.031.87421.81881.9188-2.133762.28
10402006.09.12 11:00close1880.021.87421.81881.9188-3.953758.34
10412006.09.12 11:00close1870.011.87421.81881.9188-2.483755.85
10422006.09.12 11:30sell1940.011.87340.00000.0000
10432006.09.12 11:30modify1940.011.87341.92341.8234
10442006.09.13 17:00sell1950.021.87640.00000.0000
10452006.09.13 17:00modify1950.021.87641.92541.8254
10462006.09.13 17:00modify1940.011.87341.92541.8254
10472006.09.14 09:30sell1960.031.87980.00000.0000
10482006.09.14 09:30modify1960.031.87981.92761.8276
10492006.09.14 09:30modify1950.021.87641.92761.8276
10502006.09.14 09:30modify1940.011.87341.92761.8276
10512006.09.14 13:00sell1970.051.88710.00000.0000
10522006.09.14 13:00modify1970.051.88711.93191.8319
10532006.09.14 13:00modify1960.031.87981.93191.8319
10542006.09.14 13:00modify1950.021.87641.93191.8319
10552006.09.14 13:00modify1940.011.87341.93191.8319
10562006.09.15 12:00close1970.051.88071.93191.83193.213759.06
10572006.09.15 12:00close1960.031.88071.93191.8319-0.263758.80
10582006.09.15 12:00close1950.021.88071.93191.8319-0.843757.96
10592006.09.15 12:00close1940.011.88071.93191.8319-0.723757.24
10602006.09.15 12:30buy1980.011.88140.00000.0000
10612006.09.15 12:30modify1980.011.88141.83141.9314
10622006.09.15 15:00buy1990.021.87820.00000.0000
10632006.09.15 15:00modify1990.021.87821.82931.9293
10642006.09.15 15:00modify1980.011.88141.82931.9293
10652006.09.20 15:30close1990.021.88891.82931.92932.123759.36
10662006.09.20 15:30close1980.011.88891.82931.92930.743760.09
10672006.09.20 16:30sell2000.011.88830.00000.0000
10682006.09.20 16:30modify2000.011.88831.93831.8383
10692006.09.21 08:30sell2010.021.89360.00000.0000
10702006.09.21 08:30modify2010.021.89361.94181.8418
10712006.09.21 08:30modify2000.011.88831.94181.8418
10722006.09.21 14:00sell2020.031.89780.00000.0000
10732006.09.21 14:00modify2020.031.89781.94481.8448
10742006.09.21 14:00modify2010.021.89361.94481.8448
10752006.09.21 14:00modify2000.011.88831.94481.8448
10762006.09.22 09:30sell2030.051.90410.00000.0000
10772006.09.22 09:30modify2030.051.90411.94901.8490
10782006.09.22 09:30modify2020.031.89781.94901.8490
10792006.09.22 09:30modify2010.021.89361.94901.8490
10802006.09.22 09:30modify2000.011.88831.94901.8490
10812006.09.28 07:30close2030.051.88241.94901.849010.913771.01
10822006.09.28 07:30close2020.031.88241.94901.84904.673775.67
10832006.09.28 07:30close2010.021.88241.94901.84902.273777.94
10842006.09.28 07:30close2000.011.88241.94901.84900.613778.56
10852006.09.28 11:00buy2040.011.88030.00000.0000
10862006.09.28 11:00modify2040.011.88031.83031.9303
10872006.09.28 15:30buy2050.021.87420.00000.0000
10882006.09.28 15:30modify2050.021.87421.82621.9262
10892006.09.28 15:30modify2040.011.88031.82621.9262
10902006.09.29 09:00buy2060.031.87050.00000.0000
10912006.09.29 09:00modify2060.031.87051.82341.9234
10922006.09.29 09:00modify2050.021.87421.82341.9234
10932006.09.29 09:00modify2040.011.88031.82341.9234
10942006.09.29 13:30buy2070.051.86600.00000.0000
10952006.09.29 13:30modify2070.051.86601.82001.9200
10962006.09.29 13:30modify2060.031.87051.82001.9200
10972006.09.29 13:30modify2050.021.87421.82001.9200
10982006.09.29 13:30modify2040.011.88031.82001.9200
10992006.10.02 15:30close2070.051.88611.82001.920010.033788.59
11002006.10.02 15:30close2060.031.88611.82001.92004.673793.26
11012006.10.02 15:30close2050.021.88611.82001.92002.373795.62
11022006.10.02 15:30close2040.011.88611.82001.92000.573796.20
11032006.10.02 19:00sell2080.011.88710.00000.0000
11042006.10.02 19:00modify2080.011.88711.93711.8371
11052006.10.05 13:00close2080.011.87821.93711.83710.903797.10
11062006.10.05 15:30buy2090.011.87700.00000.0000
11072006.10.05 15:30modify2090.011.87701.82701.9270
11082006.10.06 15:30buy2100.021.87110.00000.0000
11092006.10.06 15:30modify2100.021.87111.82311.9231
11102006.10.06 15:30modify2090.011.87701.82311.9231
11112006.10.09 08:00buy2110.031.86780.00000.0000
11122006.10.09 08:00modify2110.031.86781.82041.9204
11132006.10.09 08:00modify2100.021.87111.82041.9204
11142006.10.09 08:00modify2090.011.87701.82041.9204
11152006.10.10 10:30buy2120.051.85990.00000.0000
11162006.10.10 10:30modify2120.051.85991.81561.9156
11172006.10.10 10:30modify2110.031.86781.81561.9156
11182006.10.10 10:30modify2100.021.87111.81561.9156
11192006.10.10 10:30modify2090.011.87701.81561.9156
11202006.10.10 15:00buy2130.081.85540.00000.0000
11212006.10.10 15:00modify2130.081.85541.81131.9113
11222006.10.10 15:00modify2120.051.85991.81131.9113
11232006.10.10 15:00modify2110.031.86781.81131.9113
11242006.10.10 15:00modify2100.021.87111.81131.9113
11252006.10.10 15:00modify2090.011.87701.81131.9113
11262006.10.19 17:00close2130.081.87781.81131.911317.613814.71
11272006.10.19 17:00close2120.051.87781.81131.91138.763823.47
11282006.10.19 17:00close2110.031.87781.81131.91132.873826.34
11292006.10.19 17:00close2100.021.87781.81131.91131.253827.59
11302006.10.19 17:00close2090.011.87781.81131.91130.033827.62
11312006.10.19 19:00sell2140.011.87790.00000.0000
11322006.10.19 19:00modify2140.011.87791.92791.8279
11332006.10.20 14:00sell2150.021.88340.00000.0000
11342006.10.20 14:00modify2150.021.88341.93161.8316
11352006.10.20 14:00modify2140.011.87791.93161.8316
11362006.10.23 09:00close2150.021.87541.93161.83161.603829.23
11372006.10.23 09:00close2140.011.87541.93161.83160.253829.48
11382006.10.23 14:30buy2160.011.87030.00000.0000
11392006.10.23 14:30modify2160.011.87031.82031.9203
11402006.10.26 08:30close2160.011.88421.82031.92031.373830.85
11412006.10.26 10:30sell2170.011.88400.00000.0000
11422006.10.26 10:30modify2170.011.88401.93401.8340
11432006.10.26 18:30sell2180.021.88960.00000.0000
11442006.10.26 18:30modify2180.021.88961.93771.8377
11452006.10.26 18:30modify2170.011.88401.93771.8377
11462006.10.27 12:30sell2190.031.89290.00000.0000
11472006.10.27 12:30modify2190.031.89291.94031.8403
11482006.10.27 12:30modify2180.021.88961.94031.8403
11492006.10.27 12:30modify2170.011.88401.94031.8403
11502006.10.27 15:00sell2200.051.89650.00000.0000
11512006.10.27 15:00modify2200.051.89651.94311.8431
11522006.10.27 15:00modify2190.031.89291.94311.8431
11532006.10.27 15:00modify2180.021.88961.94311.8431
11542006.10.27 15:00modify2170.011.88401.94311.8431
11552006.10.30 14:00sell2210.081.90330.00000.0000
11562006.10.30 14:00modify2210.081.90331.94741.8474
11572006.10.30 14:00modify2200.051.89651.94741.8474
11582006.10.30 14:00modify2190.031.89291.94741.8474
11592006.10.30 14:00modify2180.021.88961.94741.8474
11602006.10.30 14:00modify2170.011.88401.94741.8474
11612006.10.31 18:30sell2220.131.90740.00000.0000
11622006.10.31 18:30modify2220.131.90741.95151.8515
11632006.10.31 18:30modify2210.081.90331.95151.8515
11642006.10.31 18:30modify2200.051.89651.95151.8515
11652006.10.31 18:30modify2190.031.89291.95151.8515
11662006.10.31 18:30modify2180.021.88961.95151.8515
11672006.10.31 18:30modify2170.011.88401.95151.8515
11682006.11.10 11:30sell2230.211.91600.00000.0000
11692006.11.10 11:30modify2230.211.91601.95721.8572
11702006.11.10 11:30modify2220.131.90741.95721.8572
11712006.11.10 11:30modify2210.081.90331.95721.8572
11722006.11.10 11:30modify2200.051.89651.95721.8572
11732006.11.10 11:30modify2190.031.89291.95721.8572
11742006.11.10 11:30modify2180.021.88961.95721.8572
11752006.11.10 11:30modify2170.011.88401.95721.8572
11762006.11.13 11:00close2230.211.90711.95721.857218.743849.59
11772006.11.13 11:00close2220.131.90711.95721.85720.753850.34
11782006.11.13 11:00close2210.081.90711.95721.8572-2.803847.54
11792006.11.13 11:00close2200.051.90711.95721.8572-5.143842.40
11802006.11.13 11:00close2190.031.90711.95721.8572-4.163838.24
11812006.11.13 11:00close2180.021.90711.95721.8572-3.433834.81
11822006.11.13 11:00close2170.011.90711.95721.8572-2.283832.53
11832006.11.13 16:00buy2240.011.90310.00000.0000
11842006.11.13 16:00modify2240.011.90311.85311.9531
11852006.11.14 12:00buy2250.021.89780.00000.0000
11862006.11.14 12:00modify2250.021.89781.84961.9496
11872006.11.14 12:00modify2240.011.90311.84961.9496
11882006.11.14 23:30close at stop2250.021.89591.84961.9496-0.383832.15
11892006.11.14 23:30close at stop2240.011.89591.84961.9496-0.723831.43