|Symbol
|GBPUSDm (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2005.07.01 12:30 - 2006.11.15 10:30 (2005.03.01 - 2006.11.15)
|Model
|Open prices only (fastest method to analyze the bar just completed)
|Parameters
|MagicNumber=12411; LotExponent=1.666667; slip=3; Lots=0.01; TakeProfit=500; Stoploss=500; PipStep=30; MaxTrades=12; UseSafeMode=true; UseRSIforAddTrade=true; UseStopLoss=false; TotalEquityRisk=33; BuyLevel=20; SellLevel=80; MidLevel=50; SlowPeriod=14; FastPeriod=5; PriceType=5;
|Bars in test
|16740
|Ticks modelled
|33380
|Modelling quality
|n/a
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|2831.43
|Gross profit
|3308.94
|Gross loss
|-477.51
|Profit factor
|6.93
|Expected payoff
|12.58
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|231.17 (7.55%)
|Relative drawdown
|7.55% (231.17)
|Total trades
|225
|Short positions (won %)
|119 (61.34%)
|Long positions (won %)
|106 (69.81%)
|Profit trades (% of total)
|147 (65.33%)
|Loss trades (% of total)
|78 (34.67%)
|Largest
|profit trade
|697.22
|loss trade
|-47.36
|Average
|profit trade
|22.51
|loss trade
|-6.12
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (93.10)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-231.17)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1092.37 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-231.17 (9)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.07.08 13:30
|buy
|1
|0.01
|1.7392
|0.0000
|0.0000
|2
|2005.07.08 13:30
|modify
|1
|0.01
|1.7392
|1.6892
|1.7892
|3
|2005.07.11 15:30
|close
|1
|0.01
|1.7571
|1.6892
|1.7892
|1.79
|1001.79
|4
|2005.07.11 19:30
|sell
|2
|0.01
|1.7571
|0.0000
|0.0000
|5
|2005.07.11 19:30
|modify
|2
|0.01
|1.7571
|1.8071
|1.7071
|6
|2005.07.12 05:30
|sell
|3
|0.02
|1.7641
|0.0000
|0.0000
|7
|2005.07.12 05:30
|modify
|3
|0.02
|1.7641
|1.8118
|1.7118
|8
|2005.07.12 05:30
|modify
|2
|0.01
|1.7571
|1.8118
|1.7118
|9
|2005.07.12 16:30
|sell
|4
|0.03
|1.7734
|0.0000
|0.0000
|10
|2005.07.12 16:30
|modify
|4
|0.03
|1.7734
|1.8176
|1.7176
|11
|2005.07.12 16:30
|modify
|3
|0.02
|1.7641
|1.8176
|1.7176
|12
|2005.07.12 16:30
|modify
|2
|0.01
|1.7571
|1.8176
|1.7176
|13
|2005.07.12 22:00
|sell
|5
|0.05
|1.7778
|0.0000
|0.0000
|14
|2005.07.12 22:00
|modify
|5
|0.05
|1.7778
|1.8222
|1.7222
|15
|2005.07.12 22:00
|modify
|4
|0.03
|1.7734
|1.8222
|1.7222
|16
|2005.07.12 22:00
|modify
|3
|0.02
|1.7641
|1.8222
|1.7222
|17
|2005.07.12 22:00
|modify
|2
|0.01
|1.7571
|1.8222
|1.7222
|18
|2005.07.13 09:00
|close
|5
|0.05
|1.7648
|1.8222
|1.7222
|6.51
|1008.30
|19
|2005.07.13 09:00
|close
|4
|0.03
|1.7648
|1.8222
|1.7222
|2.59
|1010.88
|20
|2005.07.13 09:00
|close
|3
|0.02
|1.7648
|1.8222
|1.7222
|-0.14
|1010.75
|21
|2005.07.13 09:00
|close
|2
|0.01
|1.7648
|1.8222
|1.7222
|-0.77
|1009.98
|22
|2005.07.13 10:30
|buy
|6
|0.01
|1.7661
|0.0000
|0.0000
|23
|2005.07.13 10:30
|modify
|6
|0.01
|1.7661
|1.7161
|1.8161
|24
|2005.07.13 16:30
|buy
|7
|0.02
|1.7557
|0.0000
|0.0000
|25
|2005.07.13 16:30
|modify
|7
|0.02
|1.7557
|1.7092
|1.8092
|26
|2005.07.13 16:30
|modify
|6
|0.01
|1.7661
|1.7092
|1.8092
|27
|2005.07.15 20:00
|buy
|8
|0.03
|1.7521
|0.0000
|0.0000
|28
|2005.07.15 20:00
|modify
|8
|0.03
|1.7521
|1.7056
|1.8056
|29
|2005.07.15 20:00
|modify
|7
|0.02
|1.7557
|1.7056
|1.8056
|30
|2005.07.15 20:00
|modify
|6
|0.01
|1.7661
|1.7056
|1.8056
|31
|2005.07.18 09:30
|buy
|9
|0.05
|1.7488
|0.0000
|0.0000
|32
|2005.07.18 09:30
|modify
|9
|0.05
|1.7488
|1.7025
|1.8025
|33
|2005.07.18 09:30
|modify
|8
|0.03
|1.7521
|1.7025
|1.8025
|34
|2005.07.18 09:30
|modify
|7
|0.02
|1.7557
|1.7025
|1.8025
|35
|2005.07.18 09:30
|modify
|6
|0.01
|1.7661
|1.7025
|1.8025
|36
|2005.07.19 06:30
|buy
|10
|0.08
|1.7427
|0.0000
|0.0000
|37
|2005.07.19 06:30
|modify
|10
|0.08
|1.7427
|1.6984
|1.7984
|38
|2005.07.19 06:30
|modify
|9
|0.05
|1.7488
|1.6984
|1.7984
|39
|2005.07.19 06:30
|modify
|8
|0.03
|1.7521
|1.6984
|1.7984
|40
|2005.07.19 06:30
|modify
|7
|0.02
|1.7557
|1.6984
|1.7984
|41
|2005.07.19 06:30
|modify
|6
|0.01
|1.7661
|1.6984
|1.7984
|42
|2005.07.19 15:00
|buy
|11
|0.13
|1.7374
|0.0000
|0.0000
|43
|2005.07.19 15:00
|modify
|11
|0.13
|1.7374
|1.6939
|1.7939
|44
|2005.07.19 15:00
|modify
|10
|0.08
|1.7427
|1.6939
|1.7939
|45
|2005.07.19 15:00
|modify
|9
|0.05
|1.7488
|1.6939
|1.7939
|46
|2005.07.19 15:00
|modify
|8
|0.03
|1.7521
|1.6939
|1.7939
|47
|2005.07.19 15:00
|modify
|7
|0.02
|1.7557
|1.6939
|1.7939
|48
|2005.07.19 15:00
|modify
|6
|0.01
|1.7661
|1.6939
|1.7939
|49
|2005.07.20 15:30
|buy
|12
|0.21
|1.7306
|0.0000
|0.0000
|50
|2005.07.20 15:30
|modify
|12
|0.21
|1.7306
|1.6886
|1.7886
|51
|2005.07.20 15:30
|modify
|11
|0.13
|1.7374
|1.6886
|1.7886
|52
|2005.07.20 15:30
|modify
|10
|0.08
|1.7427
|1.6886
|1.7886
|53
|2005.07.20 15:30
|modify
|9
|0.05
|1.7488
|1.6886
|1.7886
|54
|2005.07.20 15:30
|modify
|8
|0.03
|1.7521
|1.6886
|1.7886
|55
|2005.07.20 15:30
|modify
|7
|0.02
|1.7557
|1.6886
|1.7886
|56
|2005.07.20 15:30
|modify
|6
|0.01
|1.7661
|1.6886
|1.7886
|57
|2005.07.28 17:00
|close
|12
|0.21
|1.7580
|1.6886
|1.7886
|56.81
|1066.79
|58
|2005.07.28 17:00
|close
|11
|0.13
|1.7580
|1.6886
|1.7886
|26.28
|1093.07
|59
|2005.07.28 17:00
|close
|10
|0.08
|1.7580
|1.6886
|1.7886
|11.93
|1105.00
|60
|2005.07.28 17:00
|close
|9
|0.05
|1.7580
|1.6886
|1.7886
|4.39
|1109.39
|61
|2005.07.28 17:00
|close
|8
|0.03
|1.7580
|1.6886
|1.7886
|1.63
|1111.02
|62
|2005.07.28 17:00
|close
|7
|0.02
|1.7580
|1.6886
|1.7886
|0.34
|1111.36
|63
|2005.07.28 17:00
|close
|6
|0.01
|1.7580
|1.6886
|1.7886
|-0.87
|1110.49
|64
|2005.07.28 17:30
|sell
|13
|0.01
|1.7579
|0.0000
|0.0000
|65
|2005.07.28 17:30
|modify
|13
|0.01
|1.7579
|1.8079
|1.7079
|66
|2005.08.01 05:30
|sell
|14
|0.02
|1.7615
|0.0000
|0.0000
|67
|2005.08.01 05:30
|modify
|14
|0.02
|1.7615
|1.8103
|1.7103
|68
|2005.08.01 05:30
|modify
|13
|0.01
|1.7579
|1.8103
|1.7103
|69
|2005.08.01 09:30
|sell
|15
|0.03
|1.7662
|0.0000
|0.0000
|70
|2005.08.01 09:30
|modify
|15
|0.03
|1.7662
|1.8132
|1.7132
|71
|2005.08.01 09:30
|modify
|14
|0.02
|1.7615
|1.8132
|1.7132
|72
|2005.08.01 09:30
|modify
|13
|0.01
|1.7579
|1.8132
|1.7132
|73
|2005.08.02 03:00
|sell
|16
|0.05
|1.7694
|0.0000
|0.0000
|74
|2005.08.02 03:00
|modify
|16
|0.05
|1.7694
|1.8160
|1.7160
|75
|2005.08.02 03:00
|modify
|15
|0.03
|1.7662
|1.8160
|1.7160
|76
|2005.08.02 03:00
|modify
|14
|0.02
|1.7615
|1.8160
|1.7160
|77
|2005.08.02 03:00
|modify
|13
|0.01
|1.7579
|1.8160
|1.7160
|78
|2005.08.03 11:00
|sell
|17
|0.08
|1.7794
|0.0000
|0.0000
|79
|2005.08.03 11:00
|modify
|17
|0.08
|1.7794
|1.8217
|1.7217
|80
|2005.08.03 11:00
|modify
|16
|0.05
|1.7694
|1.8217
|1.7217
|81
|2005.08.03 11:00
|modify
|15
|0.03
|1.7662
|1.8217
|1.7217
|82
|2005.08.03 11:00
|modify
|14
|0.02
|1.7615
|1.8217
|1.7217
|83
|2005.08.03 11:00
|modify
|13
|0.01
|1.7579
|1.8217
|1.7217
|84
|2005.08.08 13:00
|sell
|18
|0.13
|1.7883
|0.0000
|0.0000
|85
|2005.08.08 13:00
|modify
|18
|0.13
|1.7883
|1.8284
|1.7284
|86
|2005.08.08 13:00
|modify
|17
|0.08
|1.7794
|1.8284
|1.7284
|87
|2005.08.08 13:00
|modify
|16
|0.05
|1.7694
|1.8284
|1.7284
|88
|2005.08.08 13:00
|modify
|15
|0.03
|1.7662
|1.8284
|1.7284
|89
|2005.08.08 13:00
|modify
|14
|0.02
|1.7615
|1.8284
|1.7284
|90
|2005.08.08 13:00
|modify
|13
|0.01
|1.7579
|1.8284
|1.7284
|91
|2005.08.10 11:00
|sell
|19
|0.21
|1.7941
|0.0000
|0.0000
|92
|2005.08.10 11:00
|modify
|19
|0.21
|1.7941
|1.8346
|1.7346
|93
|2005.08.10 11:00
|modify
|18
|0.13
|1.7883
|1.8346
|1.7346
|94
|2005.08.10 11:00
|modify
|17
|0.08
|1.7794
|1.8346
|1.7346
|95
|2005.08.10 11:00
|modify
|16
|0.05
|1.7694
|1.8346
|1.7346
|96
|2005.08.10 11:00
|modify
|15
|0.03
|1.7662
|1.8346
|1.7346
|97
|2005.08.10 11:00
|modify
|14
|0.02
|1.7615
|1.8346
|1.7346
|98
|2005.08.10 11:00
|modify
|13
|0.01
|1.7579
|1.8346
|1.7346
|99
|2005.08.11 02:30
|sell
|20
|0.36
|1.7976
|0.0000
|0.0000
|100
|2005.08.11 02:30
|modify
|20
|0.36
|1.7976
|1.8399
|1.7399
|101
|2005.08.11 02:30
|modify
|19
|0.21
|1.7941
|1.8399
|1.7399
|102
|2005.08.11 02:30
|modify
|18
|0.13
|1.7883
|1.8399
|1.7399
|103
|2005.08.11 02:30
|modify
|17
|0.08
|1.7794
|1.8399
|1.7399
|104
|2005.08.11 02:30
|modify
|16
|0.05
|1.7694
|1.8399
|1.7399
|105
|2005.08.11 02:30
|modify
|15
|0.03
|1.7662
|1.8399
|1.7399
|106
|2005.08.11 02:30
|modify
|14
|0.02
|1.7615
|1.8399
|1.7399
|107
|2005.08.11 02:30
|modify
|13
|0.01
|1.7579
|1.8399
|1.7399
|108
|2005.08.11 09:30
|sell
|21
|0.60
|1.8025
|0.0000
|0.0000
|109
|2005.08.11 09:30
|modify
|21
|0.60
|1.8025
|1.8450
|1.7450
|110
|2005.08.11 09:30
|modify
|20
|0.36
|1.7976
|1.8450
|1.7450
|111
|2005.08.11 09:30
|modify
|19
|0.21
|1.7941
|1.8450
|1.7450
|112
|2005.08.11 09:30
|modify
|18
|0.13
|1.7883
|1.8450
|1.7450
|113
|2005.08.11 09:30
|modify
|17
|0.08
|1.7794
|1.8450
|1.7450
|114
|2005.08.11 09:30
|modify
|16
|0.05
|1.7694
|1.8450
|1.7450
|115
|2005.08.11 09:30
|modify
|15
|0.03
|1.7662
|1.8450
|1.7450
|116
|2005.08.11 09:30
|modify
|14
|0.02
|1.7615
|1.8450
|1.7450
|117
|2005.08.11 09:30
|modify
|13
|0.01
|1.7579
|1.8450
|1.7450
|118
|2005.08.11 16:00
|sell
|22
|0.99
|1.8065
|0.0000
|0.0000
|119
|2005.08.11 16:00
|modify
|22
|0.99
|1.8065
|1.8496
|1.7496
|120
|2005.08.11 16:00
|modify
|21
|0.60
|1.8025
|1.8496
|1.7496
|121
|2005.08.11 16:00
|modify
|20
|0.36
|1.7976
|1.8496
|1.7496
|122
|2005.08.11 16:00
|modify
|19
|0.21
|1.7941
|1.8496
|1.7496
|123
|2005.08.11 16:00
|modify
|18
|0.13
|1.7883
|1.8496
|1.7496
|124
|2005.08.11 16:00
|modify
|17
|0.08
|1.7794
|1.8496
|1.7496
|125
|2005.08.11 16:00
|modify
|16
|0.05
|1.7694
|1.8496
|1.7496
|126
|2005.08.11 16:00
|modify
|15
|0.03
|1.7662
|1.8496
|1.7496
|127
|2005.08.11 16:00
|modify
|14
|0.02
|1.7615
|1.8496
|1.7496
|128
|2005.08.11 16:00
|modify
|13
|0.01
|1.7579
|1.8496
|1.7496
|129
|2005.08.11 22:00
|sell
|23
|1.65
|1.8110
|0.0000
|0.0000
|130
|2005.08.11 22:00
|modify
|23
|1.65
|1.8110
|1.8541
|1.7541
|131
|2005.08.11 22:00
|modify
|22
|0.99
|1.8065
|1.8541
|1.7541
|132
|2005.08.11 22:00
|modify
|21
|0.60
|1.8025
|1.8541
|1.7541
|133
|2005.08.11 22:00
|modify
|20
|0.36
|1.7976
|1.8541
|1.7541
|134
|2005.08.11 22:00
|modify
|19
|0.21
|1.7941
|1.8541
|1.7541
|135
|2005.08.11 22:00
|modify
|18
|0.13
|1.7883
|1.8541
|1.7541
|136
|2005.08.11 22:00
|modify
|17
|0.08
|1.7794
|1.8541
|1.7541
|137
|2005.08.11 22:00
|modify
|16
|0.05
|1.7694
|1.8541
|1.7541
|138
|2005.08.11 22:00
|modify
|15
|0.03
|1.7662
|1.8541
|1.7541
|139
|2005.08.11 22:00
|modify
|14
|0.02
|1.7615
|1.8541
|1.7541
|140
|2005.08.11 22:00
|modify
|13
|0.01
|1.7579
|1.8541
|1.7541
|141
|2005.08.12 10:00
|sell
|24
|2.76
|1.8151
|0.0000
|0.0000
|142
|2005.08.12 10:00
|modify
|24
|2.76
|1.8151
|1.8585
|1.7585
|143
|2005.08.12 10:00
|modify
|23
|1.65
|1.8110
|1.8585
|1.7585
|144
|2005.08.12 10:00
|modify
|22
|0.99
|1.8065
|1.8585
|1.7585
|145
|2005.08.12 10:00
|modify
|21
|0.60
|1.8025
|1.8585
|1.7585
|146
|2005.08.12 10:00
|modify
|20
|0.36
|1.7976
|1.8585
|1.7585
|147
|2005.08.12 10:00
|modify
|19
|0.21
|1.7941
|1.8585
|1.7585
|148
|2005.08.12 10:00
|modify
|18
|0.13
|1.7883
|1.8585
|1.7585
|149
|2005.08.12 10:00
|modify
|17
|0.08
|1.7794
|1.8585
|1.7585
|150
|2005.08.12 10:00
|modify
|16
|0.05
|1.7694
|1.8585
|1.7585
|151
|2005.08.12 10:00
|modify
|15
|0.03
|1.7662
|1.8585
|1.7585
|152
|2005.08.12 10:00
|modify
|14
|0.02
|1.7615
|1.8585
|1.7585
|153
|2005.08.12 10:00
|modify
|13
|0.01
|1.7579
|1.8585
|1.7585
|154
|2005.08.18 13:30
|close
|24
|2.76
|1.7968
|1.8585
|1.7585
|508.64
|1619.13
|155
|2005.08.18 13:30
|close
|23
|1.65
|1.7968
|1.8585
|1.7585
|236.78
|1855.92
|156
|2005.08.18 13:30
|close
|22
|0.99
|1.7968
|1.8585
|1.7585
|97.52
|1953.44
|157
|2005.08.18 13:30
|close
|21
|0.60
|1.7968
|1.8585
|1.7585
|35.10
|1988.54
|158
|2005.08.18 13:30
|close
|20
|0.36
|1.7968
|1.8585
|1.7585
|3.42
|1991.96
|159
|2005.08.18 13:30
|close
|19
|0.21
|1.7968
|1.8585
|1.7585
|-5.22
|1986.74
|160
|2005.08.18 13:30
|close
|18
|0.13
|1.7968
|1.8585
|1.7585
|-10.71
|1976.03
|161
|2005.08.18 13:30
|close
|17
|0.08
|1.7968
|1.8585
|1.7585
|-13.63
|1962.40
|162
|2005.08.18 13:30
|close
|16
|0.05
|1.7968
|1.8585
|1.7585
|-13.51
|1948.89
|163
|2005.08.18 13:30
|close
|15
|0.03
|1.7968
|1.8585
|1.7585
|-9.06
|1939.84
|164
|2005.08.18 13:30
|close
|14
|0.02
|1.7968
|1.8585
|1.7585
|-6.98
|1932.86
|165
|2005.08.18 13:30
|close
|13
|0.01
|1.7968
|1.8585
|1.7585
|-3.84
|1929.01
|166
|2005.08.18 15:30
|buy
|25
|0.01
|1.7960
|0.0000
|0.0000
|167
|2005.08.18 15:30
|modify
|25
|0.01
|1.7960
|1.7460
|1.8460
|168
|2005.08.19 08:30
|buy
|26
|0.02
|1.7909
|0.0000
|0.0000
|169
|2005.08.19 08:30
|modify
|26
|0.02
|1.7909
|1.7426
|1.8426
|170
|2005.08.19 08:30
|modify
|25
|0.01
|1.7960
|1.7426
|1.8426
|171
|2005.08.30 12:00
|buy
|27
|0.03
|1.7859
|0.0000
|0.0000
|172
|2005.08.30 12:00
|modify
|27
|0.03
|1.7859
|1.7393
|1.8393
|173
|2005.08.30 12:00
|modify
|26
|0.02
|1.7909
|1.7393
|1.8393
|174
|2005.08.30 12:00
|modify
|25
|0.01
|1.7960
|1.7393
|1.8393
|175
|2005.08.31 15:00
|close
|27
|0.03
|1.7989
|1.7393
|1.8393
|3.89
|1932.90
|176
|2005.08.31 15:00
|close
|26
|0.02
|1.7989
|1.7393
|1.8393
|1.53
|1934.43
|177
|2005.08.31 15:00
|close
|25
|0.01
|1.7989
|1.7393
|1.8393
|0.25
|1934.69
|178
|2005.08.31 19:30
|sell
|28
|0.01
|1.8024
|0.0000
|0.0000
|179
|2005.08.31 19:30
|modify
|28
|0.01
|1.8024
|1.8524
|1.7524
|180
|2005.09.01 19:30
|sell
|29
|0.02
|1.8322
|0.0000
|0.0000
|181
|2005.09.01 19:30
|modify
|29
|0.02
|1.8322
|1.8723
|1.7723
|182
|2005.09.01 19:30
|modify
|28
|0.01
|1.8024
|1.8723
|1.7723
|183
|2005.09.02 09:30
|sell
|30
|0.03
|1.8371
|0.0000
|0.0000
|184
|2005.09.02 09:30
|modify
|30
|0.03
|1.8371
|1.8797
|1.7797
|185
|2005.09.02 09:30
|modify
|29
|0.02
|1.8322
|1.8797
|1.7797
|186
|2005.09.02 09:30
|modify
|28
|0.01
|1.8024
|1.8797
|1.7797
|187
|2005.09.02 18:00
|sell
|31
|0.05
|1.8426
|0.0000
|0.0000
|188
|2005.09.02 18:00
|modify
|31
|0.05
|1.8426
|1.8856
|1.7856
|189
|2005.09.02 18:00
|modify
|30
|0.03
|1.8371
|1.8856
|1.7856
|190
|2005.09.02 18:00
|modify
|29
|0.02
|1.8322
|1.8856
|1.7856
|191
|2005.09.02 18:00
|modify
|28
|0.01
|1.8024
|1.8856
|1.7856
|192
|2005.09.05 03:00
|sell
|32
|0.08
|1.8475
|0.0000
|0.0000
|193
|2005.09.05 03:00
|modify
|32
|0.08
|1.8475
|1.8906
|1.7906
|194
|2005.09.05 03:00
|modify
|31
|0.05
|1.8426
|1.8906
|1.7906
|195
|2005.09.05 03:00
|modify
|30
|0.03
|1.8371
|1.8906
|1.7906
|196
|2005.09.05 03:00
|modify
|29
|0.02
|1.8322
|1.8906
|1.7906
|197
|2005.09.05 03:00
|modify
|28
|0.01
|1.8024
|1.8906
|1.7906
|198
|2005.09.12 15:00
|close
|32
|0.08
|1.8222
|1.8906
|1.7906
|20.36
|1955.05
|199
|2005.09.12 15:00
|close
|31
|0.05
|1.8222
|1.8906
|1.7906
|10.29
|1965.33
|200
|2005.09.12 15:00
|close
|30
|0.03
|1.8222
|1.8906
|1.7906
|4.52
|1969.85
|201
|2005.09.12 15:00
|close
|29
|0.02
|1.8222
|1.8906
|1.7906
|2.04
|1971.89
|202
|2005.09.12 15:00
|close
|28
|0.01
|1.8222
|1.8906
|1.7906
|-1.95
|1969.94
|203
|2005.09.12 15:30
|buy
|33
|0.01
|1.8236
|0.0000
|0.0000
|204
|2005.09.12 15:30
|modify
|33
|0.01
|1.8236
|1.7736
|1.8736
|205
|2005.09.12 19:30
|buy
|34
|0.02
|1.8196
|0.0000
|0.0000
|206
|2005.09.12 19:30
|modify
|34
|0.02
|1.8196
|1.7709
|1.8709
|207
|2005.09.12 19:30
|modify
|33
|0.01
|1.8236
|1.7709
|1.8709
|208
|2005.09.15 08:00
|buy
|35
|0.03
|1.8162
|0.0000
|0.0000
|209
|2005.09.15 08:00
|modify
|35
|0.03
|1.8162
|1.7686
|1.8686
|210
|2005.09.15 08:00
|modify
|34
|0.02
|1.8196
|1.7686
|1.8686
|211
|2005.09.15 08:00
|modify
|33
|0.01
|1.8236
|1.7686
|1.8686
|212
|2005.09.15 16:00
|buy
|36
|0.05
|1.8066
|0.0000
|0.0000
|213
|2005.09.15 16:00
|modify
|36
|0.05
|1.8066
|1.7631
|1.8631
|214
|2005.09.15 16:00
|modify
|35
|0.03
|1.8162
|1.7631
|1.8631
|215
|2005.09.15 16:00
|modify
|34
|0.02
|1.8196
|1.7631
|1.8631
|216
|2005.09.15 16:00
|modify
|33
|0.01
|1.8236
|1.7631
|1.8631
|217
|2005.09.19 00:00
|buy
|37
|0.08
|1.8023
|0.0000
|0.0000
|218
|2005.09.19 00:00
|modify
|37
|0.08
|1.8023
|1.7586
|1.8586
|219
|2005.09.19 00:00
|modify
|36
|0.05
|1.8066
|1.7586
|1.8586
|220
|2005.09.19 00:00
|modify
|35
|0.03
|1.8162
|1.7586
|1.8586
|221
|2005.09.19 00:00
|modify
|34
|0.02
|1.8196
|1.7586
|1.8586
|222
|2005.09.19 00:00
|modify
|33
|0.01
|1.8236
|1.7586
|1.8586
|223
|2005.09.20 22:00
|buy
|38
|0.13
|1.7993
|0.0000
|0.0000
|224
|2005.09.20 22:00
|modify
|38
|0.13
|1.7993
|1.7548
|1.8548
|225
|2005.09.20 22:00
|modify
|37
|0.08
|1.8023
|1.7548
|1.8548
|226
|2005.09.20 22:00
|modify
|36
|0.05
|1.8066
|1.7548
|1.8548
|227
|2005.09.20 22:00
|modify
|35
|0.03
|1.8162
|1.7548
|1.8548
|228
|2005.09.20 22:00
|modify
|34
|0.02
|1.8196
|1.7548
|1.8548
|229
|2005.09.20 22:00
|modify
|33
|0.01
|1.8236
|1.7548
|1.8548
|230
|2005.09.22 16:00
|buy
|39
|0.21
|1.7919
|0.0000
|0.0000
|231
|2005.09.22 16:00
|modify
|39
|0.21
|1.7919
|1.7497
|1.8497
|232
|2005.09.22 16:00
|modify
|38
|0.13
|1.7993
|1.7497
|1.8497
|233
|2005.09.22 16:00
|modify
|37
|0.08
|1.8023
|1.7497
|1.8497
|234
|2005.09.22 16:00
|modify
|36
|0.05
|1.8066
|1.7497
|1.8497
|235
|2005.09.22 16:00
|modify
|35
|0.03
|1.8162
|1.7497
|1.8497
|236
|2005.09.22 16:00
|modify
|34
|0.02
|1.8196
|1.7497
|1.8497
|237
|2005.09.22 16:00
|modify
|33
|0.01
|1.8236
|1.7497
|1.8497
|238
|2005.09.23 09:30
|buy
|40
|0.36
|1.7871
|0.0000
|0.0000
|239
|2005.09.23 09:30
|modify
|40
|0.36
|1.7871
|1.7446
|1.8446
|240
|2005.09.23 09:30
|modify
|39
|0.21
|1.7919
|1.7446
|1.8446
|241
|2005.09.23 09:30
|modify
|38
|0.13
|1.7993
|1.7446
|1.8446
|242
|2005.09.23 09:30
|modify
|37
|0.08
|1.8023
|1.7446
|1.8446
|243
|2005.09.23 09:30
|modify
|36
|0.05
|1.8066
|1.7446
|1.8446
|244
|2005.09.23 09:30
|modify
|35
|0.03
|1.8162
|1.7446
|1.8446
|245
|2005.09.23 09:30
|modify
|34
|0.02
|1.8196
|1.7446
|1.8446
|246
|2005.09.23 09:30
|modify
|33
|0.01
|1.8236
|1.7446
|1.8446
|247
|2005.09.23 14:30
|buy
|41
|0.60
|1.7817
|0.0000
|0.0000
|248
|2005.09.23 14:30
|modify
|41
|0.60
|1.7817
|1.7394
|1.8394
|249
|2005.09.23 14:30
|modify
|40
|0.36
|1.7871
|1.7394
|1.8394
|250
|2005.09.23 14:30
|modify
|39
|0.21
|1.7919
|1.7394
|1.8394
|251
|2005.09.23 14:30
|modify
|38
|0.13
|1.7993
|1.7394
|1.8394
|252
|2005.09.23 14:30
|modify
|37
|0.08
|1.8023
|1.7394
|1.8394
|253
|2005.09.23 14:30
|modify
|36
|0.05
|1.8066
|1.7394
|1.8394
|254
|2005.09.23 14:30
|modify
|35
|0.03
|1.8162
|1.7394
|1.8394
|255
|2005.09.23 14:30
|modify
|34
|0.02
|1.8196
|1.7394
|1.8394
|256
|2005.09.23 14:30
|modify
|33
|0.01
|1.8236
|1.7394
|1.8394
|257
|2005.09.26 02:30
|buy
|42
|0.99
|1.7730
|0.0000
|0.0000
|258
|2005.09.26 02:30
|modify
|42
|0.99
|1.7730
|1.7329
|1.8329
|259
|2005.09.26 02:30
|modify
|41
|0.60
|1.7817
|1.7329
|1.8329
|260
|2005.09.26 02:30
|modify
|40
|0.36
|1.7871
|1.7329
|1.8329
|261
|2005.09.26 02:30
|modify
|39
|0.21
|1.7919
|1.7329
|1.8329
|262
|2005.09.26 02:30
|modify
|38
|0.13
|1.7993
|1.7329
|1.8329
|263
|2005.09.26 02:30
|modify
|37
|0.08
|1.8023
|1.7329
|1.8329
|264
|2005.09.26 02:30
|modify
|36
|0.05
|1.8066
|1.7329
|1.8329
|265
|2005.09.26 02:30
|modify
|35
|0.03
|1.8162
|1.7329
|1.8329
|266
|2005.09.26 02:30
|modify
|34
|0.02
|1.8196
|1.7329
|1.8329
|267
|2005.09.26 02:30
|modify
|33
|0.01
|1.8236
|1.7329
|1.8329
|268
|2005.09.27 08:00
|buy
|43
|1.65
|1.7678
|0.0000
|0.0000
|269
|2005.09.27 08:00
|modify
|43
|1.65
|1.7678
|1.7268
|1.8268
|270
|2005.09.27 08:00
|modify
|42
|0.99
|1.7730
|1.7268
|1.8268
|271
|2005.09.27 08:00
|modify
|41
|0.60
|1.7817
|1.7268
|1.8268
|272
|2005.09.27 08:00
|modify
|40
|0.36
|1.7871
|1.7268
|1.8268
|273
|2005.09.27 08:00
|modify
|39
|0.21
|1.7919
|1.7268
|1.8268
|274
|2005.09.27 08:00
|modify
|38
|0.13
|1.7993
|1.7268
|1.8268
|275
|2005.09.27 08:00
|modify
|37
|0.08
|1.8023
|1.7268
|1.8268
|276
|2005.09.27 08:00
|modify
|36
|0.05
|1.8066
|1.7268
|1.8268
|277
|2005.09.27 08:00
|modify
|35
|0.03
|1.8162
|1.7268
|1.8268
|278
|2005.09.27 08:00
|modify
|34
|0.02
|1.8196
|1.7268
|1.8268
|279
|2005.09.27 08:00
|modify
|33
|0.01
|1.8236
|1.7268
|1.8268
|280
|2005.09.28 16:00
|buy
|44
|2.76
|1.7638
|0.0000
|0.0000
|281
|2005.09.28 16:00
|modify
|44
|2.76
|1.7638
|1.7216
|1.8216
|282
|2005.09.28 16:00
|modify
|43
|1.65
|1.7678
|1.7216
|1.8216
|283
|2005.09.28 16:00
|modify
|42
|0.99
|1.7730
|1.7216
|1.8216
|284
|2005.09.28 16:00
|modify
|41
|0.60
|1.7817
|1.7216
|1.8216
|285
|2005.09.28 16:00
|modify
|40
|0.36
|1.7871
|1.7216
|1.8216
|286
|2005.09.28 16:00
|modify
|39
|0.21
|1.7919
|1.7216
|1.8216
|287
|2005.09.28 16:00
|modify
|38
|0.13
|1.7993
|1.7216
|1.8216
|288
|2005.09.28 16:00
|modify
|37
|0.08
|1.8023
|1.7216
|1.8216
|289
|2005.09.28 16:00
|modify
|36
|0.05
|1.8066
|1.7216
|1.8216
|290
|2005.09.28 16:00
|modify
|35
|0.03
|1.8162
|1.7216
|1.8216
|291
|2005.09.28 16:00
|modify
|34
|0.02
|1.8196
|1.7216
|1.8216
|292
|2005.09.28 16:00
|modify
|33
|0.01
|1.8236
|1.7216
|1.8216
|293
|2005.09.30 00:00
|buy
|45
|4.59
|1.7590
|0.0000
|0.0000
|294
|2005.09.30 00:00
|modify
|45
|4.59
|1.7590
|1.7166
|1.8166
|295
|2005.09.30 00:00
|modify
|44
|2.76
|1.7638
|1.7166
|1.8166
|296
|2005.09.30 00:00
|modify
|43
|1.65
|1.7678
|1.7166
|1.8166
|297
|2005.09.30 00:00
|modify
|42
|0.99
|1.7730
|1.7166
|1.8166
|298
|2005.09.30 00:00
|modify
|41
|0.60
|1.7817
|1.7166
|1.8166
|299
|2005.09.30 00:00
|modify
|40
|0.36
|1.7871
|1.7166
|1.8166
|300
|2005.09.30 00:00
|modify
|39
|0.21
|1.7919
|1.7166
|1.8166
|301
|2005.09.30 00:00
|modify
|38
|0.13
|1.7993
|1.7166
|1.8166
|302
|2005.09.30 00:00
|modify
|37
|0.08
|1.8023
|1.7166
|1.8166
|303
|2005.09.30 00:00
|modify
|36
|0.05
|1.8066
|1.7166
|1.8166
|304
|2005.09.30 00:00
|modify
|35
|0.03
|1.8162
|1.7166
|1.8166
|305
|2005.09.30 00:00
|modify
|34
|0.02
|1.8196
|1.7166
|1.8166
|306
|2005.09.30 00:00
|modify
|33
|0.01
|1.8236
|1.7166
|1.8166
|307
|2005.10.06 01:00
|close
|45
|4.59
|1.7744
|1.7166
|1.8166
|697.22
|2667.16
|308
|2005.10.06 01:00
|close
|44
|2.76
|1.7744
|1.7166
|1.8166
|282.90
|2950.06
|309
|2005.10.06 01:00
|close
|43
|1.65
|1.7744
|1.7166
|1.8166
|102.55
|3052.61
|310
|2005.10.06 01:00
|close
|42
|0.99
|1.7744
|1.7166
|1.8166
|9.70
|3062.31
|311
|2005.10.06 01:00
|close
|41
|0.60
|1.7744
|1.7166
|1.8166
|-46.53
|3015.78
|312
|2005.10.06 01:00
|close
|40
|0.36
|1.7744
|1.7166
|1.8166
|-47.36
|2968.42
|313
|2005.10.06 01:00
|close
|39
|0.21
|1.7744
|1.7166
|1.8166
|-37.78
|2930.64
|314
|2005.10.06 01:00
|close
|38
|0.13
|1.7744
|1.7166
|1.8166
|-33.19
|2897.45
|315
|2005.10.06 01:00
|close
|37
|0.08
|1.7744
|1.7166
|1.8166
|-22.85
|2874.60
|316
|2005.10.06 01:00
|close
|36
|0.05
|1.7744
|1.7166
|1.8166
|-16.47
|2858.13
|317
|2005.10.06 01:00
|close
|35
|0.03
|1.7744
|1.7166
|1.8166
|-12.76
|2845.37
|318
|2005.10.06 01:00
|close
|34
|0.02
|1.7744
|1.7166
|1.8166
|-9.22
|2836.15
|319
|2005.10.06 01:00
|close
|33
|0.01
|1.7744
|1.7166
|1.8166
|-5.01
|2831.14
|320
|2005.10.06 01:30
|sell
|46
|0.01
|1.7725
|0.0000
|0.0000
|321
|2005.10.06 01:30
|modify
|46
|0.01
|1.7725
|1.8225
|1.7225
|322
|2005.10.06 19:30
|sell
|47
|0.02
|1.7793
|0.0000
|0.0000
|323
|2005.10.06 19:30
|modify
|47
|0.02
|1.7793
|1.8270
|1.7270
|324
|2005.10.06 19:30
|modify
|46
|0.01
|1.7725
|1.8270
|1.7270
|325
|2005.10.07 13:00
|close
|47
|0.02
|1.7618
|1.8270
|1.7270
|3.50
|2834.64
|326
|2005.10.07 13:00
|close
|46
|0.01
|1.7618
|1.8270
|1.7270
|1.07
|2835.72
|327
|2005.10.07 17:00
|buy
|48
|0.01
|1.7612
|0.0000
|0.0000
|328
|2005.10.07 17:00
|modify
|48
|0.01
|1.7612
|1.7112
|1.8112
|329
|2005.10.10 16:00
|buy
|49
|0.02
|1.7543
|0.0000
|0.0000
|330
|2005.10.10 16:00
|modify
|49
|0.02
|1.7543
|1.7066
|1.8066
|331
|2005.10.10 16:00
|modify
|48
|0.01
|1.7612
|1.7066
|1.8066
|332
|2005.10.11 08:30
|buy
|50
|0.03
|1.7503
|0.0000
|0.0000
|333
|2005.10.11 08:30
|modify
|50
|0.03
|1.7503
|1.7034
|1.8034
|334
|2005.10.11 08:30
|modify
|49
|0.02
|1.7543
|1.7034
|1.8034
|335
|2005.10.11 08:30
|modify
|48
|0.01
|1.7612
|1.7034
|1.8034
|336
|2005.10.11 19:30
|buy
|51
|0.05
|1.7456
|0.0000
|0.0000
|337
|2005.10.11 19:30
|modify
|51
|0.05
|1.7456
|1.6999
|1.7999
|338
|2005.10.11 19:30
|modify
|50
|0.03
|1.7503
|1.6999
|1.7999
|339
|2005.10.11 19:30
|modify
|49
|0.02
|1.7543
|1.6999
|1.7999
|340
|2005.10.11 19:30
|modify
|48
|0.01
|1.7612
|1.6999
|1.7999
|341
|2005.10.12 07:30
|buy
|52
|0.08
|1.7419
|0.0000
|0.0000
|342
|2005.10.12 07:30
|modify
|52
|0.08
|1.7419
|1.6965
|1.7965
|343
|2005.10.12 07:30
|modify
|51
|0.05
|1.7456
|1.6965
|1.7965
|344
|2005.10.12 07:30
|modify
|50
|0.03
|1.7503
|1.6965
|1.7965
|345
|2005.10.12 07:30
|modify
|49
|0.02
|1.7543
|1.6965
|1.7965
|346
|2005.10.12 07:30
|modify
|48
|0.01
|1.7612
|1.6965
|1.7965
|347
|2005.10.14 16:30
|close
|52
|0.08
|1.7692
|1.6965
|1.7965
|21.73
|2857.44
|348
|2005.10.14 16:30
|close
|51
|0.05
|1.7692
|1.6965
|1.7965
|11.71
|2869.16
|349
|2005.10.14 16:30
|close
|50
|0.03
|1.7692
|1.6965
|1.7965
|5.62
|2874.77
|350
|2005.10.14 16:30
|close
|49
|0.02
|1.7692
|1.6965
|1.7965
|2.94
|2877.71
|351
|2005.10.14 16:30
|close
|48
|0.01
|1.7692
|1.6965
|1.7965
|0.78
|2878.49
|352
|2005.10.14 17:30
|sell
|53
|0.01
|1.7684
|0.0000
|0.0000
|353
|2005.10.14 17:30
|modify
|53
|0.01
|1.7684
|1.8184
|1.7184
|354
|2005.10.20 21:30
|sell
|54
|0.02
|1.7745
|0.0000
|0.0000
|355
|2005.10.20 21:30
|modify
|54
|0.02
|1.7745
|1.8225
|1.7225
|356
|2005.10.20 21:30
|modify
|53
|0.01
|1.7684
|1.8225
|1.7225
|357
|2005.10.25 18:00
|sell
|55
|0.03
|1.7846
|0.0000
|0.0000
|358
|2005.10.25 18:00
|modify
|55
|0.03
|1.7846
|1.8285
|1.7285
|359
|2005.10.25 18:00
|modify
|54
|0.02
|1.7745
|1.8285
|1.7285
|360
|2005.10.25 18:00
|modify
|53
|0.01
|1.7684
|1.8285
|1.7285
|361
|2005.11.04 16:00
|close
|55
|0.03
|1.7500
|1.8285
|1.7285
|10.46
|2888.94
|362
|2005.11.04 16:00
|close
|54
|0.02
|1.7500
|1.8285
|1.7285
|4.96
|2893.91
|363
|2005.11.04 16:00
|close
|53
|0.01
|1.7500
|1.8285
|1.7285
|1.89
|2895.79
|364
|2005.11.04 18:30
|buy
|56
|0.01
|1.7505
|0.0000
|0.0000
|365
|2005.11.04 18:30
|modify
|56
|0.01
|1.7505
|1.7005
|1.8005
|366
|2005.11.07 14:30
|buy
|57
|0.02
|1.7428
|0.0000
|0.0000
|367
|2005.11.07 14:30
|modify
|57
|0.02
|1.7428
|1.6954
|1.7954
|368
|2005.11.07 14:30
|modify
|56
|0.01
|1.7505
|1.6954
|1.7954
|369
|2005.11.08 02:30
|buy
|58
|0.03
|1.7380
|0.0000
|0.0000
|370
|2005.11.08 02:30
|modify
|58
|0.03
|1.7380
|1.6917
|1.7917
|371
|2005.11.08 02:30
|modify
|57
|0.02
|1.7428
|1.6917
|1.7917
|372
|2005.11.08 02:30
|modify
|56
|0.01
|1.7505
|1.6917
|1.7917
|373
|2005.11.15 13:00
|buy
|59
|0.05
|1.7336
|0.0000
|0.0000
|374
|2005.11.15 13:00
|modify
|59
|0.05
|1.7336
|1.6880
|1.7880
|375
|2005.11.15 13:00
|modify
|58
|0.03
|1.7380
|1.6880
|1.7880
|376
|2005.11.15 13:00
|modify
|57
|0.02
|1.7428
|1.6880
|1.7880
|377
|2005.11.15 13:00
|modify
|56
|0.01
|1.7505
|1.6880
|1.7880
|378
|2005.11.16 16:30
|buy
|60
|0.08
|1.7184
|0.0000
|0.0000
|379
|2005.11.16 16:30
|modify
|60
|0.08
|1.7184
|1.6798
|1.7798
|380
|2005.11.16 16:30
|modify
|59
|0.05
|1.7336
|1.6798
|1.7798
|381
|2005.11.16 16:30
|modify
|58
|0.03
|1.7380
|1.6798
|1.7798
|382
|2005.11.16 16:30
|modify
|57
|0.02
|1.7428
|1.6798
|1.7798
|383
|2005.11.16 16:30
|modify
|56
|0.01
|1.7505
|1.6798
|1.7798
|384
|2005.11.18 10:30
|buy
|61
|0.13
|1.7121
|0.0000
|0.0000
|385
|2005.11.18 10:30
|modify
|61
|0.13
|1.7121
|1.6726
|1.7726
|386
|2005.11.18 10:30
|modify
|60
|0.08
|1.7184
|1.6726
|1.7726
|387
|2005.11.18 10:30
|modify
|59
|0.05
|1.7336
|1.6726
|1.7726
|388
|2005.11.18 10:30
|modify
|58
|0.03
|1.7380
|1.6726
|1.7726
|389
|2005.11.18 10:30
|modify
|57
|0.02
|1.7428
|1.6726
|1.7726
|390
|2005.11.18 10:30
|modify
|56
|0.01
|1.7505
|1.6726
|1.7726
|391
|2005.11.28 09:30
|buy
|62
|0.21
|1.7077
|0.0000
|0.0000
|392
|2005.11.28 09:30
|modify
|62
|0.21
|1.7077
|1.6667
|1.7667
|393
|2005.11.28 09:30
|modify
|61
|0.13
|1.7121
|1.6667
|1.7667
|394
|2005.11.28 09:30
|modify
|60
|0.08
|1.7184
|1.6667
|1.7667
|395
|2005.11.28 09:30
|modify
|59
|0.05
|1.7336
|1.6667
|1.7667
|396
|2005.11.28 09:30
|modify
|58
|0.03
|1.7380
|1.6667
|1.7667
|397
|2005.11.28 09:30
|modify
|57
|0.02
|1.7428
|1.6667
|1.7667
|398
|2005.11.28 09:30
|modify
|56
|0.01
|1.7505
|1.6667
|1.7667
|399
|2005.11.28 19:00
|close
|62
|0.21
|1.7278
|1.6667
|1.7667
|42.21
|2938.00
|400
|2005.11.28 19:00
|close
|61
|0.13
|1.7278
|1.6667
|1.7667
|20.05
|2958.05
|401
|2005.11.28 19:00
|close
|60
|0.08
|1.7278
|1.6667
|1.7667
|7.18
|2965.23
|402
|2005.11.28 19:00
|close
|59
|0.05
|1.7278
|1.6667
|1.7667
|-3.13
|2962.11
|403
|2005.11.28 19:00
|close
|58
|0.03
|1.7278
|1.6667
|1.7667
|-3.27
|2958.84
|404
|2005.11.28 19:00
|close
|57
|0.02
|1.7278
|1.6667
|1.7667
|-3.15
|2955.69
|405
|2005.11.28 19:00
|close
|56
|0.01
|1.7278
|1.6667
|1.7667
|-2.35
|2953.34
|406
|2005.11.28 21:00
|sell
|63
|0.01
|1.7312
|0.0000
|0.0000
|407
|2005.11.28 21:00
|modify
|63
|0.01
|1.7312
|1.7812
|1.6812
|408
|2005.12.05 15:30
|sell
|64
|0.02
|1.7390
|0.0000
|0.0000
|409
|2005.12.05 15:30
|modify
|64
|0.02
|1.7390
|1.7864
|1.6864
|410
|2005.12.05 15:30
|modify
|63
|0.01
|1.7312
|1.7864
|1.6864
|411
|2005.12.05 19:00
|sell
|65
|0.03
|1.7424
|0.0000
|0.0000
|412
|2005.12.05 19:00
|modify
|65
|0.03
|1.7424
|1.7894
|1.6894
|413
|2005.12.05 19:00
|modify
|64
|0.02
|1.7390
|1.7894
|1.6894
|414
|2005.12.05 19:00
|modify
|63
|0.01
|1.7312
|1.7894
|1.6894
|415
|2005.12.08 19:30
|sell
|66
|0.05
|1.7535
|0.0000
|0.0000
|416
|2005.12.08 19:30
|modify
|66
|0.05
|1.7535
|1.7958
|1.6958
|417
|2005.12.08 19:30
|modify
|65
|0.03
|1.7424
|1.7958
|1.6958
|418
|2005.12.08 19:30
|modify
|64
|0.02
|1.7390
|1.7958
|1.6958
|419
|2005.12.08 19:30
|modify
|63
|0.01
|1.7312
|1.7958
|1.6958
|420
|2005.12.12 03:00
|sell
|67
|0.08
|1.7575
|0.0000
|0.0000
|421
|2005.12.12 03:00
|modify
|67
|0.08
|1.7575
|1.8007
|1.7007
|422
|2005.12.12 03:00
|modify
|66
|0.05
|1.7535
|1.8007
|1.7007
|423
|2005.12.12 03:00
|modify
|65
|0.03
|1.7424
|1.8007
|1.7007
|424
|2005.12.12 03:00
|modify
|64
|0.02
|1.7390
|1.8007
|1.7007
|425
|2005.12.12 03:00
|modify
|63
|0.01
|1.7312
|1.8007
|1.7007
|426
|2005.12.12 10:30
|sell
|68
|0.13
|1.7643
|0.0000
|0.0000
|427
|2005.12.12 10:30
|modify
|68
|0.13
|1.7643
|1.8062
|1.7062
|428
|2005.12.12 10:30
|modify
|67
|0.08
|1.7575
|1.8062
|1.7062
|429
|2005.12.12 10:30
|modify
|66
|0.05
|1.7535
|1.8062
|1.7062
|430
|2005.12.12 10:30
|modify
|65
|0.03
|1.7424
|1.8062
|1.7062
|431
|2005.12.12 10:30
|modify
|64
|0.02
|1.7390
|1.8062
|1.7062
|432
|2005.12.12 10:30
|modify
|63
|0.01
|1.7312
|1.8062
|1.7062
|433
|2005.12.12 15:00
|sell
|69
|0.21
|1.7713
|0.0000
|0.0000
|434
|2005.12.12 15:00
|modify
|69
|0.21
|1.7713
|1.8122
|1.7122
|435
|2005.12.12 15:00
|modify
|68
|0.13
|1.7643
|1.8122
|1.7122
|436
|2005.12.12 15:00
|modify
|67
|0.08
|1.7575
|1.8122
|1.7122
|437
|2005.12.12 15:00
|modify
|66
|0.05
|1.7535
|1.8122
|1.7122
|438
|2005.12.12 15:00
|modify
|65
|0.03
|1.7424
|1.8122
|1.7122
|439
|2005.12.12 15:00
|modify
|64
|0.02
|1.7390
|1.8122
|1.7122
|440
|2005.12.12 15:00
|modify
|63
|0.01
|1.7312
|1.8122
|1.7122
|441
|2005.12.12 19:30
|sell
|70
|0.36
|1.7752
|0.0000
|0.0000
|442
|2005.12.12 19:30
|modify
|70
|0.36
|1.7752
|1.8175
|1.7175
|443
|2005.12.12 19:30
|modify
|69
|0.21
|1.7713
|1.8175
|1.7175
|444
|2005.12.12 19:30
|modify
|68
|0.13
|1.7643
|1.8175
|1.7175
|445
|2005.12.12 19:30
|modify
|67
|0.08
|1.7575
|1.8175
|1.7175
|446
|2005.12.12 19:30
|modify
|66
|0.05
|1.7535
|1.8175
|1.7175
|447
|2005.12.12 19:30
|modify
|65
|0.03
|1.7424
|1.8175
|1.7175
|448
|2005.12.12 19:30
|modify
|64
|0.02
|1.7390
|1.8175
|1.7175
|449
|2005.12.12 19:30
|modify
|63
|0.01
|1.7312
|1.8175
|1.7175
|450
|2005.12.21 15:00
|close
|70
|0.36
|1.7422
|1.8175
|1.7175
|119.50
|3072.84
|451
|2005.12.21 15:00
|close
|69
|0.21
|1.7422
|1.8175
|1.7175
|61.52
|3134.36
|452
|2005.12.21 15:00
|close
|68
|0.13
|1.7422
|1.8175
|1.7175
|28.98
|3163.34
|453
|2005.12.21 15:00
|close
|67
|0.08
|1.7422
|1.8175
|1.7175
|12.39
|3175.73
|454
|2005.12.21 15:00
|close
|66
|0.05
|1.7422
|1.8175
|1.7175
|5.77
|3181.50
|455
|2005.12.21 15:00
|close
|65
|0.03
|1.7422
|1.8175
|1.7175
|0.16
|3181.66
|456
|2005.12.21 15:00
|close
|64
|0.02
|1.7422
|1.8175
|1.7175
|-0.57
|3181.09
|457
|2005.12.21 15:00
|close
|63
|0.01
|1.7422
|1.8175
|1.7175
|-1.05
|3180.04
|458
|2005.12.21 17:30
|buy
|71
|0.01
|1.7409
|0.0000
|0.0000
|459
|2005.12.21 17:30
|modify
|71
|0.01
|1.7409
|1.6909
|1.7909
|460
|2005.12.22 14:00
|buy
|72
|0.02
|1.7378
|0.0000
|0.0000
|461
|2005.12.22 14:00
|modify
|72
|0.02
|1.7378
|1.6888
|1.7888
|462
|2005.12.22 14:00
|modify
|71
|0.01
|1.7409
|1.6888
|1.7888
|463
|2005.12.23 16:00
|buy
|73
|0.03
|1.7322
|0.0000
|0.0000
|464
|2005.12.23 16:00
|modify
|73
|0.03
|1.7322
|1.6855
|1.7855
|465
|2005.12.23 16:00
|modify
|72
|0.02
|1.7378
|1.6855
|1.7855
|466
|2005.12.23 16:00
|modify
|71
|0.01
|1.7409
|1.6855
|1.7855
|467
|2005.12.27 21:00
|buy
|74
|0.05
|1.7282
|0.0000
|0.0000
|468
|2005.12.27 21:00
|modify
|74
|0.05
|1.7282
|1.6822
|1.7822
|469
|2005.12.27 21:00
|modify
|73
|0.03
|1.7322
|1.6822
|1.7822
|470
|2005.12.27 21:00
|modify
|72
|0.02
|1.7378
|1.6822
|1.7822
|471
|2005.12.27 21:00
|modify
|71
|0.01
|1.7409
|1.6822
|1.7822
|472
|2005.12.28 08:00
|close
|74
|0.05
|1.7397
|1.6822
|1.7822
|5.73
|3185.77
|473
|2005.12.28 08:00
|close
|73
|0.03
|1.7397
|1.6822
|1.7822
|2.22
|3187.99
|474
|2005.12.28 08:00
|close
|72
|0.02
|1.7397
|1.6822
|1.7822
|0.35
|3188.34
|475
|2005.12.28 08:00
|close
|71
|0.01
|1.7397
|1.6822
|1.7822
|-0.14
|3188.20
|476
|2005.12.28 09:00
|sell
|75
|0.01
|1.7381
|0.0000
|0.0000
|477
|2005.12.28 09:00
|modify
|75
|0.01
|1.7381
|1.7881
|1.6881
|478
|2005.12.28 17:30
|close
|75
|0.01
|1.7160
|1.7881
|1.6881
|2.21
|3190.41
|479
|2005.12.28 18:30
|buy
|76
|0.01
|1.7181
|0.0000
|0.0000
|480
|2005.12.28 18:30
|modify
|76
|0.01
|1.7181
|1.6681
|1.7681
|481
|2006.01.03 19:30
|close
|76
|0.01
|1.7438
|1.6681
|1.7681
|2.55
|3192.96
|482
|2006.01.04 01:30
|sell
|77
|0.01
|1.7475
|0.0000
|0.0000
|483
|2006.01.04 01:30
|modify
|77
|0.01
|1.7475
|1.7975
|1.6975
|484
|2006.01.04 04:00
|sell
|78
|0.02
|1.7518
|0.0000
|0.0000
|485
|2006.01.04 04:00
|modify
|78
|0.02
|1.7518
|1.8004
|1.7004
|486
|2006.01.04 04:00
|modify
|77
|0.01
|1.7475
|1.8004
|1.7004
|487
|2006.01.04 13:30
|sell
|79
|0.03
|1.7550
|0.0000
|0.0000
|488
|2006.01.04 13:30
|modify
|79
|0.03
|1.7550
|1.8027
|1.7027
|489
|2006.01.04 13:30
|modify
|78
|0.02
|1.7518
|1.8027
|1.7027
|490
|2006.01.04 13:30
|modify
|77
|0.01
|1.7475
|1.8027
|1.7027
|491
|2006.01.04 16:30
|sell
|80
|0.05
|1.7584
|0.0000
|0.0000
|492
|2006.01.04 16:30
|modify
|80
|0.05
|1.7584
|1.8053
|1.7053
|493
|2006.01.04 16:30
|modify
|79
|0.03
|1.7550
|1.8053
|1.7053
|494
|2006.01.04 16:30
|modify
|78
|0.02
|1.7518
|1.8053
|1.7053
|495
|2006.01.04 16:30
|modify
|77
|0.01
|1.7475
|1.8053
|1.7053
|496
|2006.01.06 17:00
|sell
|81
|0.08
|1.7697
|0.0000
|0.0000
|497
|2006.01.06 17:00
|modify
|81
|0.08
|1.7697
|1.8114
|1.7114
|498
|2006.01.06 17:00
|modify
|80
|0.05
|1.7584
|1.8114
|1.7114
|499
|2006.01.06 17:00
|modify
|79
|0.03
|1.7550
|1.8114
|1.7114
|500
|2006.01.06 17:00
|modify
|78
|0.02
|1.7518
|1.8114
|1.7114
|501
|2006.01.06 17:00
|modify
|77
|0.01
|1.7475
|1.8114
|1.7114
|502
|2006.01.11 10:30
|close
|81
|0.08
|1.7539
|1.8114
|1.7114
|12.69
|3205.65
|503
|2006.01.11 10:30
|close
|80
|0.05
|1.7539
|1.8114
|1.7114
|2.33
|3207.98
|504
|2006.01.11 10:30
|close
|79
|0.03
|1.7539
|1.8114
|1.7114
|0.38
|3208.35
|505
|2006.01.11 10:30
|close
|78
|0.02
|1.7539
|1.8114
|1.7114
|-0.39
|3207.96
|506
|2006.01.11 10:30
|close
|77
|0.01
|1.7539
|1.8114
|1.7114
|-0.62
|3207.34
|507
|2006.01.11 11:30
|buy
|82
|0.01
|1.7559
|0.0000
|0.0000
|508
|2006.01.11 11:30
|modify
|82
|0.01
|1.7559
|1.7059
|1.8059
|509
|2006.01.13 09:30
|close
|82
|0.01
|1.7689
|1.7059
|1.8059
|1.29
|3208.62
|510
|2006.01.13 10:30
|sell
|83
|0.01
|1.7663
|0.0000
|0.0000
|511
|2006.01.13 10:30
|modify
|83
|0.01
|1.7663
|1.8163
|1.7163
|512
|2006.01.13 20:30
|sell
|84
|0.02
|1.7756
|0.0000
|0.0000
|513
|2006.01.13 20:30
|modify
|84
|0.02
|1.7756
|1.8225
|1.7225
|514
|2006.01.13 20:30
|modify
|83
|0.01
|1.7663
|1.8225
|1.7225
|515
|2006.01.16 15:00
|close
|84
|0.02
|1.7655
|1.8225
|1.7225
|2.02
|3210.65
|516
|2006.01.16 15:00
|close
|83
|0.01
|1.7655
|1.8225
|1.7225
|0.08
|3210.73
|517
|2006.01.16 15:30
|buy
|85
|0.01
|1.7670
|0.0000
|0.0000
|518
|2006.01.16 15:30
|modify
|85
|0.01
|1.7670
|1.7170
|1.8170
|519
|2006.01.17 11:00
|buy
|86
|0.02
|1.7626
|0.0000
|0.0000
|520
|2006.01.17 11:00
|modify
|86
|0.02
|1.7626
|1.7141
|1.8141
|521
|2006.01.17 11:00
|modify
|85
|0.01
|1.7670
|1.7141
|1.8141
|522
|2006.01.19 10:00
|buy
|87
|0.03
|1.7566
|0.0000
|0.0000
|523
|2006.01.19 10:00
|modify
|87
|0.03
|1.7566
|1.7103
|1.8103
|524
|2006.01.19 10:00
|modify
|86
|0.02
|1.7626
|1.7103
|1.8103
|525
|2006.01.19 10:00
|modify
|85
|0.01
|1.7670
|1.7103
|1.8103
|526
|2006.01.23 01:00
|close
|87
|0.03
|1.7778
|1.7103
|1.8103
|6.34
|3217.07
|527
|2006.01.23 01:00
|close
|86
|0.02
|1.7778
|1.7103
|1.8103
|3.00
|3220.07
|528
|2006.01.23 01:00
|close
|85
|0.01
|1.7778
|1.7103
|1.8103
|1.06
|3221.12
|529
|2006.01.23 04:30
|sell
|88
|0.01
|1.7796
|0.0000
|0.0000
|530
|2006.01.23 04:30
|modify
|88
|0.01
|1.7796
|1.8296
|1.7296
|531
|2006.01.23 14:00
|sell
|89
|0.02
|1.7853
|0.0000
|0.0000
|532
|2006.01.23 14:00
|modify
|89
|0.02
|1.7853
|1.8334
|1.7334
|533
|2006.01.23 14:00
|modify
|88
|0.01
|1.7796
|1.8334
|1.7334
|534
|2006.01.25 11:00
|sell
|90
|0.03
|1.7891
|0.0000
|0.0000
|535
|2006.01.25 11:00
|modify
|90
|0.03
|1.7891
|1.8362
|1.7362
|536
|2006.01.25 11:00
|modify
|89
|0.02
|1.7853
|1.8362
|1.7362
|537
|2006.01.25 11:00
|modify
|88
|0.01
|1.7796
|1.8362
|1.7362
|538
|2006.02.03 14:30
|close
|90
|0.03
|1.7618
|1.8362
|1.7362
|8.26
|3229.38
|539
|2006.02.03 14:30
|close
|89
|0.02
|1.7618
|1.8362
|1.7362
|4.76
|3234.14
|540
|2006.02.03 14:30
|close
|88
|0.01
|1.7618
|1.8362
|1.7362
|1.81
|3235.95
|541
|2006.02.03 17:00
|buy
|91
|0.01
|1.7624
|0.0000
|0.0000
|542
|2006.02.03 17:00
|modify
|91
|0.01
|1.7624
|1.7124
|1.8124
|543
|2006.02.06 10:30
|buy
|92
|0.02
|1.7556
|0.0000
|0.0000
|544
|2006.02.06 10:30
|modify
|92
|0.02
|1.7556
|1.7079
|1.8079
|545
|2006.02.06 10:30
|modify
|91
|0.01
|1.7624
|1.7079
|1.8079
|546
|2006.02.06 19:30
|buy
|93
|0.03
|1.7471
|0.0000
|0.0000
|547
|2006.02.06 19:30
|modify
|93
|0.03
|1.7471
|1.7025
|1.8025
|548
|2006.02.06 19:30
|modify
|92
|0.02
|1.7556
|1.7025
|1.8025
|549
|2006.02.06 19:30
|modify
|91
|0.01
|1.7624
|1.7025
|1.8025
|550
|2006.02.07 16:30
|buy
|94
|0.05
|1.7432
|0.0000
|0.0000
|551
|2006.02.07 16:30
|modify
|94
|0.05
|1.7432
|1.6983
|1.7983
|552
|2006.02.07 16:30
|modify
|93
|0.03
|1.7471
|1.6983
|1.7983
|553
|2006.02.07 16:30
|modify
|92
|0.02
|1.7556
|1.6983
|1.7983
|554
|2006.02.07 16:30
|modify
|91
|0.01
|1.7624
|1.6983
|1.7983
|555
|2006.02.10 14:00
|close
|94
|0.05
|1.7575
|1.6983
|1.7983
|7.06
|3243.01
|556
|2006.02.10 14:00
|close
|93
|0.03
|1.7575
|1.6983
|1.7983
|3.06
|3246.07
|557
|2006.02.10 14:00
|close
|92
|0.02
|1.7575
|1.6983
|1.7983
|0.34
|3246.40
|558
|2006.02.10 14:00
|close
|91
|0.01
|1.7575
|1.6983
|1.7983
|-0.51
|3245.89
|559
|2006.02.10 15:30
|sell
|95
|0.01
|1.7515
|0.0000
|0.0000
|560
|2006.02.10 15:30
|modify
|95
|0.01
|1.7515
|1.8015
|1.7015
|561
|2006.02.14 14:00
|close
|95
|0.01
|1.7321
|1.8015
|1.7015
|1.94
|3247.83
|562
|2006.02.14 15:00
|buy
|96
|0.01
|1.7319
|0.0000
|0.0000
|563
|2006.02.14 15:00
|modify
|96
|0.01
|1.7319
|1.6819
|1.7819
|564
|2006.02.15 14:30
|close
|96
|0.01
|1.7466
|1.6819
|1.7819
|1.47
|3249.30
|565
|2006.02.15 15:00
|sell
|97
|0.01
|1.7451
|0.0000
|0.0000
|566
|2006.02.15 15:00
|modify
|97
|0.01
|1.7451
|1.7951
|1.6951
|567
|2006.02.23 13:00
|sell
|98
|0.02
|1.7531
|0.0000
|0.0000
|568
|2006.02.23 13:00
|modify
|98
|0.02
|1.7531
|1.8004
|1.7004
|569
|2006.02.23 13:00
|modify
|97
|0.01
|1.7451
|1.8004
|1.7004
|570
|2006.03.01 15:00
|sell
|99
|0.03
|1.7565
|0.0000
|0.0000
|571
|2006.03.01 15:00
|modify
|99
|0.03
|1.7565
|1.8035
|1.7035
|572
|2006.03.01 15:00
|modify
|98
|0.02
|1.7531
|1.8035
|1.7035
|573
|2006.03.01 15:00
|modify
|97
|0.01
|1.7451
|1.8035
|1.7035
|574
|2006.03.06 08:30
|sell
|100
|0.05
|1.7605
|0.0000
|0.0000
|575
|2006.03.06 08:30
|modify
|100
|0.05
|1.7605
|1.8067
|1.7067
|576
|2006.03.06 08:30
|modify
|99
|0.03
|1.7565
|1.8067
|1.7067
|577
|2006.03.06 08:30
|modify
|98
|0.02
|1.7531
|1.8067
|1.7067
|578
|2006.03.06 08:30
|modify
|97
|0.01
|1.7451
|1.8067
|1.7067
|579
|2006.03.06 18:00
|close
|100
|0.05
|1.7476
|1.8067
|1.7067
|6.45
|3255.75
|580
|2006.03.06 18:00
|close
|99
|0.03
|1.7476
|1.8067
|1.7067
|2.70
|3258.45
|581
|2006.03.06 18:00
|close
|98
|0.02
|1.7476
|1.8067
|1.7067
|1.14
|3259.59
|582
|2006.03.06 18:00
|close
|97
|0.01
|1.7476
|1.8067
|1.7067
|-0.21
|3259.38
|583
|2006.03.06 18:30
|buy
|101
|0.01
|1.7496
|0.0000
|0.0000
|584
|2006.03.06 18:30
|modify
|101
|0.01
|1.7496
|1.6996
|1.7996
|585
|2006.03.07 06:00
|buy
|102
|0.02
|1.7462
|0.0000
|0.0000
|586
|2006.03.07 06:00
|modify
|102
|0.02
|1.7462
|1.6973
|1.7973
|587
|2006.03.07 06:00
|modify
|101
|0.01
|1.7496
|1.6973
|1.7973
|588
|2006.03.07 13:00
|buy
|103
|0.03
|1.7373
|0.0000
|0.0000
|589
|2006.03.07 13:00
|modify
|103
|0.03
|1.7373
|1.6923
|1.7923
|590
|2006.03.07 13:00
|modify
|102
|0.02
|1.7462
|1.6923
|1.7923
|591
|2006.03.07 13:00
|modify
|101
|0.01
|1.7496
|1.6923
|1.7923
|592
|2006.03.10 16:30
|buy
|104
|0.05
|1.7260
|0.0000
|0.0000
|593
|2006.03.10 16:30
|modify
|104
|0.05
|1.7260
|1.6849
|1.7849
|594
|2006.03.10 16:30
|modify
|103
|0.03
|1.7373
|1.6849
|1.7849
|595
|2006.03.10 16:30
|modify
|102
|0.02
|1.7462
|1.6849
|1.7849
|596
|2006.03.10 16:30
|modify
|101
|0.01
|1.7496
|1.6849
|1.7849
|597
|2006.03.14 00:00
|close
|104
|0.05
|1.7358
|1.6849
|1.7849
|4.87
|3264.25
|598
|2006.03.14 00:00
|close
|103
|0.03
|1.7358
|1.6849
|1.7849
|-0.52
|3263.72
|599
|2006.03.14 00:00
|close
|102
|0.02
|1.7358
|1.6849
|1.7849
|-2.13
|3261.59
|600
|2006.03.14 00:00
|close
|101
|0.01
|1.7358
|1.6849
|1.7849
|-1.41
|3260.19
|601
|2006.03.14 00:30
|sell
|105
|0.01
|1.7353
|0.0000
|0.0000
|602
|2006.03.14 00:30
|modify
|105
|0.01
|1.7353
|1.7853
|1.6853
|603
|2006.03.14 19:00
|sell
|106
|0.02
|1.7471
|0.0000
|0.0000
|604
|2006.03.14 19:00
|modify
|106
|0.02
|1.7471
|1.7932
|1.6932
|605
|2006.03.14 19:00
|modify
|105
|0.01
|1.7353
|1.7932
|1.6932
|606
|2006.03.16 20:30
|sell
|107
|0.03
|1.7561
|0.0000
|0.0000
|607
|2006.03.16 20:30
|modify
|107
|0.03
|1.7561
|1.7996
|1.6996
|608
|2006.03.16 20:30
|modify
|106
|0.02
|1.7471
|1.7996
|1.6996
|609
|2006.03.16 20:30
|modify
|105
|0.01
|1.7353
|1.7996
|1.6996
|610
|2006.03.23 16:00
|close
|107
|0.03
|1.7349
|1.7996
|1.6996
|6.41
|3266.59
|611
|2006.03.23 16:00
|close
|106
|0.02
|1.7349
|1.7996
|1.6996
|2.49
|3269.08
|612
|2006.03.23 16:00
|close
|105
|0.01
|1.7349
|1.7996
|1.6996
|0.06
|3269.14
|613
|2006.03.23 16:30
|buy
|108
|0.01
|1.7366
|0.0000
|0.0000
|614
|2006.03.23 16:30
|modify
|108
|0.01
|1.7366
|1.6866
|1.7866
|615
|2006.03.24 09:00
|buy
|109
|0.02
|1.7328
|0.0000
|0.0000
|616
|2006.03.24 09:00
|modify
|109
|0.02
|1.7328
|1.6841
|1.7841
|617
|2006.03.24 09:00
|modify
|108
|0.01
|1.7366
|1.6841
|1.7841
|618
|2006.04.03 10:00
|buy
|110
|0.03
|1.7277
|0.0000
|0.0000
|619
|2006.04.03 10:00
|modify
|110
|0.03
|1.7277
|1.6809
|1.7809
|620
|2006.04.03 10:00
|modify
|109
|0.02
|1.7328
|1.6809
|1.7809
|621
|2006.04.03 10:00
|modify
|108
|0.01
|1.7366
|1.6809
|1.7809
|622
|2006.04.04 10:00
|close
|110
|0.03
|1.7462
|1.6809
|1.7809
|5.54
|3274.68
|623
|2006.04.04 10:00
|close
|109
|0.02
|1.7462
|1.6809
|1.7809
|2.62
|3277.30
|624
|2006.04.04 10:00
|close
|108
|0.01
|1.7462
|1.6809
|1.7809
|0.92
|3278.22
|625
|2006.04.04 10:30
|sell
|111
|0.01
|1.7455
|0.0000
|0.0000
|626
|2006.04.04 10:30
|modify
|111
|0.01
|1.7455
|1.7955
|1.6955
|627
|2006.04.04 16:30
|sell
|112
|0.02
|1.7557
|0.0000
|0.0000
|628
|2006.04.04 16:30
|modify
|112
|0.02
|1.7557
|1.8023
|1.7023
|629
|2006.04.04 16:30
|modify
|111
|0.01
|1.7455
|1.8023
|1.7023
|630
|2006.04.07 16:00
|close
|112
|0.02
|1.7406
|1.8023
|1.7023
|3.04
|3281.27
|631
|2006.04.07 16:00
|close
|111
|0.01
|1.7406
|1.8023
|1.7023
|0.50
|3281.77
|632
|2006.04.07 16:30
|buy
|113
|0.01
|1.7413
|0.0000
|0.0000
|633
|2006.04.07 16:30
|modify
|113
|0.01
|1.7413
|1.6913
|1.7913
|634
|2006.04.17 00:30
|close
|113
|0.01
|1.7578
|1.6913
|1.7913
|1.62
|3283.39
|635
|2006.04.17 02:30
|sell
|114
|0.01
|1.7581
|0.0000
|0.0000
|636
|2006.04.17 02:30
|modify
|114
|0.01
|1.7581
|1.8081
|1.7081
|637
|2006.04.17 15:30
|sell
|115
|0.02
|1.7709
|0.0000
|0.0000
|638
|2006.04.17 15:30
|modify
|115
|0.02
|1.7709
|1.8166
|1.7166
|639
|2006.04.17 15:30
|modify
|114
|0.01
|1.7581
|1.8166
|1.7166
|640
|2006.04.18 14:30
|sell
|116
|0.03
|1.7765
|0.0000
|0.0000
|641
|2006.04.18 14:30
|modify
|116
|0.03
|1.7765
|1.8216
|1.7216
|642
|2006.04.18 14:30
|modify
|115
|0.02
|1.7709
|1.8216
|1.7216
|643
|2006.04.18 14:30
|modify
|114
|0.01
|1.7581
|1.8216
|1.7216
|644
|2006.04.19 00:00
|sell
|117
|0.05
|1.7831
|0.0000
|0.0000
|645
|2006.04.19 00:00
|modify
|117
|0.05
|1.7831
|1.8268
|1.7268
|646
|2006.04.19 00:00
|modify
|116
|0.03
|1.7765
|1.8268
|1.7268
|647
|2006.04.19 00:00
|modify
|115
|0.02
|1.7709
|1.8268
|1.7268
|648
|2006.04.19 00:00
|modify
|114
|0.01
|1.7581
|1.8268
|1.7268
|649
|2006.04.19 16:00
|sell
|118
|0.08
|1.7885
|0.0000
|0.0000
|650
|2006.04.19 16:00
|modify
|118
|0.08
|1.7885
|1.8317
|1.7317
|651
|2006.04.19 16:00
|modify
|117
|0.05
|1.7831
|1.8317
|1.7317
|652
|2006.04.19 16:00
|modify
|116
|0.03
|1.7765
|1.8317
|1.7317
|653
|2006.04.19 16:00
|modify
|115
|0.02
|1.7709
|1.8317
|1.7317
|654
|2006.04.19 16:00
|modify
|114
|0.01
|1.7581
|1.8317
|1.7317
|655
|2006.04.19 19:30
|sell
|119
|0.13
|1.7919
|0.0000
|0.0000
|656
|2006.04.19 19:30
|modify
|119
|0.13
|1.7919
|1.8359
|1.7359
|657
|2006.04.19 19:30
|modify
|118
|0.08
|1.7885
|1.8359
|1.7359
|658
|2006.04.19 19:30
|modify
|117
|0.05
|1.7831
|1.8359
|1.7359
|659
|2006.04.19 19:30
|modify
|116
|0.03
|1.7765
|1.8359
|1.7359
|660
|2006.04.19 19:30
|modify
|115
|0.02
|1.7709
|1.8359
|1.7359
|661
|2006.04.19 19:30
|modify
|114
|0.01
|1.7581
|1.8359
|1.7359
|662
|2006.04.20 15:00
|close
|119
|0.13
|1.7771
|1.8359
|1.7359
|19.32
|3302.71
|663
|2006.04.20 15:00
|close
|118
|0.08
|1.7771
|1.8359
|1.7359
|9.17
|3311.88
|664
|2006.04.20 15:00
|close
|117
|0.05
|1.7771
|1.8359
|1.7359
|3.03
|3314.92
|665
|2006.04.20 15:00
|close
|116
|0.03
|1.7771
|1.8359
|1.7359
|-0.15
|3314.76
|666
|2006.04.20 15:00
|close
|115
|0.02
|1.7771
|1.8359
|1.7359
|-1.22
|3313.54
|667
|2006.04.20 15:00
|close
|114
|0.01
|1.7771
|1.8359
|1.7359
|-1.89
|3311.65
|668
|2006.04.20 15:30
|buy
|120
|0.01
|1.7788
|0.0000
|0.0000
|669
|2006.04.20 15:30
|modify
|120
|0.01
|1.7788
|1.7288
|1.8288
|670
|2006.04.27 15:00
|close
|120
|0.01
|1.8031
|1.7288
|1.8288
|2.41
|3314.06
|671
|2006.04.27 18:00
|sell
|121
|0.01
|1.8016
|0.0000
|0.0000
|672
|2006.04.27 18:00
|modify
|121
|0.01
|1.8016
|1.8516
|1.7516
|673
|2006.04.28 11:30
|sell
|122
|0.02
|1.8068
|0.0000
|0.0000
|674
|2006.04.28 11:30
|modify
|122
|0.02
|1.8068
|1.8551
|1.7551
|675
|2006.04.28 11:30
|modify
|121
|0.01
|1.8016
|1.8551
|1.7551
|676
|2006.04.28 19:00
|sell
|123
|0.03
|1.8216
|0.0000
|0.0000
|677
|2006.04.28 19:00
|modify
|123
|0.03
|1.8216
|1.8633
|1.7633
|678
|2006.04.28 19:00
|modify
|122
|0.02
|1.8068
|1.8633
|1.7633
|679
|2006.04.28 19:00
|modify
|121
|0.01
|1.8016
|1.8633
|1.7633
|680
|2006.05.01 05:30
|sell
|124
|0.05
|1.8268
|0.0000
|0.0000
|681
|2006.05.01 05:30
|modify
|124
|0.05
|1.8268
|1.8695
|1.7695
|682
|2006.05.01 05:30
|modify
|123
|0.03
|1.8216
|1.8695
|1.7695
|683
|2006.05.01 05:30
|modify
|122
|0.02
|1.8068
|1.8695
|1.7695
|684
|2006.05.01 05:30
|modify
|121
|0.01
|1.8016
|1.8695
|1.7695
|685
|2006.05.01 14:30
|sell
|125
|0.08
|1.8381
|0.0000
|0.0000
|686
|2006.05.01 14:30
|modify
|125
|0.08
|1.8381
|1.8773
|1.7773
|687
|2006.05.01 14:30
|modify
|124
|0.05
|1.8268
|1.8773
|1.7773
|688
|2006.05.01 14:30
|modify
|123
|0.03
|1.8216
|1.8773
|1.7773
|689
|2006.05.01 14:30
|modify
|122
|0.02
|1.8068
|1.8773
|1.7773
|690
|2006.05.01 14:30
|modify
|121
|0.01
|1.8016
|1.8773
|1.7773
|691
|2006.05.03 04:30
|sell
|126
|0.13
|1.8417
|0.0000
|0.0000
|692
|2006.05.03 04:30
|modify
|126
|0.13
|1.8417
|1.8832
|1.7832
|693
|2006.05.03 04:30
|modify
|125
|0.08
|1.8381
|1.8832
|1.7832
|694
|2006.05.03 04:30
|modify
|124
|0.05
|1.8268
|1.8832
|1.7832
|695
|2006.05.03 04:30
|modify
|123
|0.03
|1.8216
|1.8832
|1.7832
|696
|2006.05.03 04:30
|modify
|122
|0.02
|1.8068
|1.8832
|1.7832
|697
|2006.05.03 04:30
|modify
|121
|0.01
|1.8016
|1.8832
|1.7832
|698
|2006.05.04 16:30
|sell
|127
|0.21
|1.8470
|0.0000
|0.0000
|699
|2006.05.04 16:30
|modify
|127
|0.21
|1.8470
|1.8886
|1.7886
|700
|2006.05.04 16:30
|modify
|126
|0.13
|1.8417
|1.8886
|1.7886
|701
|2006.05.04 16:30
|modify
|125
|0.08
|1.8381
|1.8886
|1.7886
|702
|2006.05.04 16:30
|modify
|124
|0.05
|1.8268
|1.8886
|1.7886
|703
|2006.05.04 16:30
|modify
|123
|0.03
|1.8216
|1.8886
|1.7886
|704
|2006.05.04 16:30
|modify
|122
|0.02
|1.8068
|1.8886
|1.7886
|705
|2006.05.04 16:30
|modify
|121
|0.01
|1.8016
|1.8886
|1.7886
|706
|2006.05.04 20:30
|sell
|128
|0.36
|1.8532
|0.0000
|0.0000
|707
|2006.05.04 20:30
|modify
|128
|0.36
|1.8532
|1.8945
|1.7945
|708
|2006.05.04 20:30
|modify
|127
|0.21
|1.8470
|1.8945
|1.7945
|709
|2006.05.04 20:30
|modify
|126
|0.13
|1.8417
|1.8945
|1.7945
|710
|2006.05.04 20:30
|modify
|125
|0.08
|1.8381
|1.8945
|1.7945
|711
|2006.05.04 20:30
|modify
|124
|0.05
|1.8268
|1.8945
|1.7945
|712
|2006.05.04 20:30
|modify
|123
|0.03
|1.8216
|1.8945
|1.7945
|713
|2006.05.04 20:30
|modify
|122
|0.02
|1.8068
|1.8945
|1.7945
|714
|2006.05.04 20:30
|modify
|121
|0.01
|1.8016
|1.8945
|1.7945
|715
|2006.05.05 15:00
|sell
|129
|0.60
|1.8592
|0.0000
|0.0000
|716
|2006.05.05 15:00
|modify
|129
|0.60
|1.8592
|1.9004
|1.8004
|717
|2006.05.05 15:00
|modify
|128
|0.36
|1.8532
|1.9004
|1.8004
|718
|2006.05.05 15:00
|modify
|127
|0.21
|1.8470
|1.9004
|1.8004
|719
|2006.05.05 15:00
|modify
|126
|0.13
|1.8417
|1.9004
|1.8004
|720
|2006.05.05 15:00
|modify
|125
|0.08
|1.8381
|1.9004
|1.8004
|721
|2006.05.05 15:00
|modify
|124
|0.05
|1.8268
|1.9004
|1.8004
|722
|2006.05.05 15:00
|modify
|123
|0.03
|1.8216
|1.9004
|1.8004
|723
|2006.05.05 15:00
|modify
|122
|0.02
|1.8068
|1.9004
|1.8004
|724
|2006.05.05 15:00
|modify
|121
|0.01
|1.8016
|1.9004
|1.8004
|725
|2006.05.08 09:30
|sell
|130
|0.99
|1.8656
|0.0000
|0.0000
|726
|2006.05.08 09:30
|modify
|130
|0.99
|1.8656
|1.9065
|1.8065
|727
|2006.05.08 09:30
|modify
|129
|0.60
|1.8592
|1.9065
|1.8065
|728
|2006.05.08 09:30
|modify
|128
|0.36
|1.8532
|1.9065
|1.8065
|729
|2006.05.08 09:30
|modify
|127
|0.21
|1.8470
|1.9065
|1.8065
|730
|2006.05.08 09:30
|modify
|126
|0.13
|1.8417
|1.9065
|1.8065
|731
|2006.05.08 09:30
|modify
|125
|0.08
|1.8381
|1.9065
|1.8065
|732
|2006.05.08 09:30
|modify
|124
|0.05
|1.8268
|1.9065
|1.8065
|733
|2006.05.08 09:30
|modify
|123
|0.03
|1.8216
|1.9065
|1.8065
|734
|2006.05.08 09:30
|modify
|122
|0.02
|1.8068
|1.9065
|1.8065
|735
|2006.05.08 09:30
|modify
|121
|0.01
|1.8016
|1.9065
|1.8065
|736
|2006.05.10 08:00
|sell
|131
|1.65
|1.8701
|0.0000
|0.0000
|737
|2006.05.10 08:00
|modify
|131
|1.65
|1.8701
|1.9119
|1.8119
|738
|2006.05.10 08:00
|modify
|130
|0.99
|1.8656
|1.9119
|1.8119
|739
|2006.05.10 08:00
|modify
|129
|0.60
|1.8592
|1.9119
|1.8119
|740
|2006.05.10 08:00
|modify
|128
|0.36
|1.8532
|1.9119
|1.8119
|741
|2006.05.10 08:00
|modify
|127
|0.21
|1.8470
|1.9119
|1.8119
|742
|2006.05.10 08:00
|modify
|126
|0.13
|1.8417
|1.9119
|1.8119
|743
|2006.05.10 08:00
|modify
|125
|0.08
|1.8381
|1.9119
|1.8119
|744
|2006.05.10 08:00
|modify
|124
|0.05
|1.8268
|1.9119
|1.8119
|745
|2006.05.10 08:00
|modify
|123
|0.03
|1.8216
|1.9119
|1.8119
|746
|2006.05.10 08:00
|modify
|122
|0.02
|1.8068
|1.9119
|1.8119
|747
|2006.05.10 08:00
|modify
|121
|0.01
|1.8016
|1.9119
|1.8119
|748
|2006.05.11 02:00
|close
|131
|1.65
|1.8539
|1.9119
|1.8119
|268.36
|3582.42
|749
|2006.05.11 02:00
|close
|130
|0.99
|1.8539
|1.9119
|1.8119
|116.89
|3699.32
|750
|2006.05.11 02:00
|close
|129
|0.60
|1.8539
|1.9119
|1.8119
|32.57
|3731.89
|751
|2006.05.11 02:00
|close
|128
|0.36
|1.8539
|1.9119
|1.8119
|-1.98
|3729.91
|752
|2006.05.11 02:00
|close
|127
|0.21
|1.8539
|1.9119
|1.8119
|-14.17
|3715.74
|753
|2006.05.11 02:00
|close
|126
|0.13
|1.8539
|1.9119
|1.8119
|-15.58
|3700.16
|754
|2006.05.11 02:00
|close
|125
|0.08
|1.8539
|1.9119
|1.8119
|-12.43
|3687.73
|755
|2006.05.11 02:00
|close
|124
|0.05
|1.8539
|1.9119
|1.8119
|-13.42
|3674.30
|756
|2006.05.11 02:00
|close
|123
|0.03
|1.8539
|1.9119
|1.8119
|-9.61
|3664.70
|757
|2006.05.11 02:00
|close
|122
|0.02
|1.8539
|1.9119
|1.8119
|-9.36
|3655.33
|758
|2006.05.11 02:00
|close
|121
|0.01
|1.8539
|1.9119
|1.8119
|-5.20
|3650.13
|759
|2006.05.11 02:30
|buy
|132
|0.01
|1.8556
|0.0000
|0.0000
|760
|2006.05.11 02:30
|modify
|132
|0.01
|1.8556
|1.8056
|1.9056
|761
|2006.05.11 15:00
|close
|132
|0.01
|1.8794
|1.8056
|1.9056
|2.38
|3652.51
|762
|2006.05.11 20:00
|sell
|133
|0.01
|1.8832
|0.0000
|0.0000
|763
|2006.05.11 20:00
|modify
|133
|0.01
|1.8832
|1.9332
|1.8332
|764
|2006.05.12 11:00
|sell
|134
|0.02
|1.8962
|0.0000
|0.0000
|765
|2006.05.12 11:00
|modify
|134
|0.02
|1.8962
|1.9419
|1.8419
|766
|2006.05.12 11:00
|modify
|133
|0.01
|1.8832
|1.9419
|1.8419
|767
|2006.05.15 11:00
|close
|134
|0.02
|1.8798
|1.9419
|1.8419
|3.28
|3655.80
|768
|2006.05.15 11:00
|close
|133
|0.01
|1.8798
|1.9419
|1.8419
|0.34
|3656.14
|769
|2006.05.15 12:00
|buy
|135
|0.01
|1.8836
|0.0000
|0.0000
|770
|2006.05.15 12:00
|modify
|135
|0.01
|1.8836
|1.8336
|1.9336
|771
|2006.05.15 21:00
|buy
|136
|0.02
|1.8800
|0.0000
|0.0000
|772
|2006.05.15 21:00
|modify
|136
|0.02
|1.8800
|1.8312
|1.9312
|773
|2006.05.15 21:00
|modify
|135
|0.01
|1.8836
|1.8312
|1.9312
|774
|2006.05.17 09:00
|close
|136
|0.02
|1.8988
|1.8312
|1.9312
|3.75
|3659.89
|775
|2006.05.17 09:00
|close
|135
|0.01
|1.8988
|1.8312
|1.9312
|1.51
|3661.40
|776
|2006.05.17 10:00
|sell
|137
|0.01
|1.8971
|0.0000
|0.0000
|777
|2006.05.17 10:00
|modify
|137
|0.01
|1.8971
|1.9471
|1.8471
|778
|2006.05.19 08:00
|close
|137
|0.01
|1.8805
|1.9471
|1.8471
|1.67
|3663.07
|779
|2006.05.19 11:00
|buy
|138
|0.01
|1.8759
|0.0000
|0.0000
|780
|2006.05.19 11:00
|modify
|138
|0.01
|1.8759
|1.8259
|1.9259
|781
|2006.05.22 07:30
|buy
|139
|0.02
|1.8681
|0.0000
|0.0000
|782
|2006.05.22 07:30
|modify
|139
|0.02
|1.8681
|1.8207
|1.9207
|783
|2006.05.22 07:30
|modify
|138
|0.01
|1.8759
|1.8207
|1.9207
|784
|2006.05.26 15:30
|buy
|140
|0.03
|1.8583
|0.0000
|0.0000
|785
|2006.05.26 15:30
|modify
|140
|0.03
|1.8583
|1.8145
|1.9145
|786
|2006.05.26 15:30
|modify
|139
|0.02
|1.8681
|1.8145
|1.9145
|787
|2006.05.26 15:30
|modify
|138
|0.01
|1.8759
|1.8145
|1.9145
|788
|2006.05.30 03:30
|close
|140
|0.03
|1.8687
|1.8145
|1.9145
|3.10
|3666.17
|789
|2006.05.30 03:30
|close
|139
|0.02
|1.8687
|1.8145
|1.9145
|0.06
|3666.23
|790
|2006.05.30 03:30
|close
|138
|0.01
|1.8687
|1.8145
|1.9145
|-0.75
|3665.48
|791
|2006.05.30 04:30
|sell
|141
|0.01
|1.8670
|0.0000
|0.0000
|792
|2006.05.30 04:30
|modify
|141
|0.01
|1.8670
|1.9170
|1.8170
|793
|2006.05.30 11:30
|sell
|142
|0.02
|1.8778
|0.0000
|0.0000
|794
|2006.05.30 11:30
|modify
|142
|0.02
|1.8778
|1.9242
|1.8242
|795
|2006.05.30 11:30
|modify
|141
|0.01
|1.8670
|1.9242
|1.8242
|796
|2006.05.30 15:30
|sell
|143
|0.03
|1.8847
|0.0000
|0.0000
|797
|2006.05.30 15:30
|modify
|143
|0.03
|1.8847
|1.9295
|1.8295
|798
|2006.05.30 15:30
|modify
|142
|0.02
|1.8778
|1.9295
|1.8295
|799
|2006.05.30 15:30
|modify
|141
|0.01
|1.8670
|1.9295
|1.8295
|800
|2006.06.01 04:00
|close
|143
|0.03
|1.8655
|1.9295
|1.8295
|5.79
|3671.27
|801
|2006.06.01 04:00
|close
|142
|0.02
|1.8655
|1.9295
|1.8295
|2.48
|3673.75
|802
|2006.06.01 04:00
|close
|141
|0.01
|1.8655
|1.9295
|1.8295
|0.16
|3673.90
|803
|2006.06.01 04:30
|buy
|144
|0.01
|1.8653
|0.0000
|0.0000
|804
|2006.06.01 04:30
|modify
|144
|0.01
|1.8653
|1.8153
|1.9153
|805
|2006.06.01 14:30
|buy
|145
|0.02
|1.8615
|0.0000
|0.0000
|806
|2006.06.01 14:30
|modify
|145
|0.02
|1.8615
|1.8128
|1.9128
|807
|2006.06.01 14:30
|modify
|144
|0.01
|1.8653
|1.8128
|1.9128
|808
|2006.06.02 13:00
|close
|145
|0.02
|1.8806
|1.8128
|1.9128
|3.81
|3677.72
|809
|2006.06.02 13:00
|close
|144
|0.01
|1.8806
|1.8128
|1.9128
|1.53
|3679.24
|810
|2006.06.02 16:00
|sell
|146
|0.01
|1.8822
|0.0000
|0.0000
|811
|2006.06.02 16:00
|modify
|146
|0.01
|1.8822
|1.9322
|1.8322
|812
|2006.06.06 15:00
|close
|146
|0.01
|1.8598
|1.9322
|1.8322
|2.24
|3681.49
|813
|2006.06.06 16:00
|buy
|147
|0.01
|1.8611
|0.0000
|0.0000
|814
|2006.06.06 16:00
|modify
|147
|0.01
|1.8611
|1.8111
|1.9111
|815
|2006.06.07 21:30
|buy
|148
|0.02
|1.8560
|0.0000
|0.0000
|816
|2006.06.07 21:30
|modify
|148
|0.02
|1.8560
|1.8077
|1.9077
|817
|2006.06.07 21:30
|modify
|147
|0.01
|1.8611
|1.8077
|1.9077
|818
|2006.06.08 08:30
|buy
|149
|0.03
|1.8508
|0.0000
|0.0000
|819
|2006.06.08 08:30
|modify
|149
|0.03
|1.8508
|1.8043
|1.9043
|820
|2006.06.08 08:30
|modify
|148
|0.02
|1.8560
|1.8043
|1.9043
|821
|2006.06.08 08:30
|modify
|147
|0.01
|1.8611
|1.8043
|1.9043
|822
|2006.06.08 14:30
|buy
|150
|0.05
|1.8413
|0.0000
|0.0000
|823
|2006.06.08 14:30
|modify
|150
|0.05
|1.8413
|1.7984
|1.8984
|824
|2006.06.08 14:30
|modify
|149
|0.03
|1.8508
|1.7984
|1.8984
|825
|2006.06.08 14:30
|modify
|148
|0.02
|1.8560
|1.7984
|1.8984
|826
|2006.06.08 14:30
|modify
|147
|0.01
|1.8611
|1.7984
|1.8984
|827
|2006.06.13 18:30
|buy
|151
|0.08
|1.8349
|0.0000
|0.0000
|828
|2006.06.13 18:30
|modify
|151
|0.08
|1.8349
|1.7927
|1.8927
|829
|2006.06.13 18:30
|modify
|150
|0.05
|1.8413
|1.7927
|1.8927
|830
|2006.06.13 18:30
|modify
|149
|0.03
|1.8508
|1.7927
|1.8927
|831
|2006.06.13 18:30
|modify
|148
|0.02
|1.8560
|1.7927
|1.8927
|832
|2006.06.13 18:30
|modify
|147
|0.01
|1.8611
|1.7927
|1.8927
|833
|2006.06.14 08:30
|close
|151
|0.08
|1.8447
|1.7927
|1.8927
|7.81
|3689.30
|834
|2006.06.14 08:30
|close
|150
|0.05
|1.8447
|1.7927
|1.8927
|1.63
|3690.93
|835
|2006.06.14 08:30
|close
|149
|0.03
|1.8447
|1.7927
|1.8927
|-1.87
|3689.06
|836
|2006.06.14 08:30
|close
|148
|0.02
|1.8447
|1.7927
|1.8927
|-2.31
|3686.75
|837
|2006.06.14 08:30
|close
|147
|0.01
|1.8447
|1.7927
|1.8927
|-1.67
|3685.08
|838
|2006.06.14 09:00
|sell
|152
|0.01
|1.8419
|0.0000
|0.0000
|839
|2006.06.14 09:00
|modify
|152
|0.01
|1.8419
|1.8919
|1.7919
|840
|2006.06.15 13:00
|sell
|153
|0.02
|1.8487
|0.0000
|0.0000
|841
|2006.06.15 13:00
|modify
|153
|0.02
|1.8487
|1.8964
|1.7964
|842
|2006.06.15 13:00
|modify
|152
|0.01
|1.8419
|1.8964
|1.7964
|843
|2006.06.16 01:30
|sell
|154
|0.03
|1.8520
|0.0000
|0.0000
|844
|2006.06.16 01:30
|modify
|154
|0.03
|1.8520
|1.8992
|1.7992
|845
|2006.06.16 01:30
|modify
|153
|0.02
|1.8487
|1.8992
|1.7992
|846
|2006.06.16 01:30
|modify
|152
|0.01
|1.8419
|1.8992
|1.7992
|847
|2006.06.22 10:30
|close
|154
|0.03
|1.8344
|1.8992
|1.7992
|5.32
|3690.40
|848
|2006.06.22 10:30
|close
|153
|0.02
|1.8344
|1.8992
|1.7992
|2.89
|3693.29
|849
|2006.06.22 10:30
|close
|152
|0.01
|1.8344
|1.8992
|1.7992
|0.77
|3694.06
|850
|2006.06.22 15:30
|buy
|155
|0.01
|1.8298
|0.0000
|0.0000
|851
|2006.06.22 15:30
|modify
|155
|0.01
|1.8298
|1.7798
|1.8798
|852
|2006.06.23 14:00
|buy
|156
|0.02
|1.8184
|0.0000
|0.0000
|853
|2006.06.23 14:00
|modify
|156
|0.02
|1.8184
|1.7722
|1.8722
|854
|2006.06.23 14:00
|modify
|155
|0.01
|1.8298
|1.7722
|1.8722
|855
|2006.06.29 09:00
|buy
|157
|0.03
|1.8151
|0.0000
|0.0000
|856
|2006.06.29 09:00
|modify
|157
|0.03
|1.8151
|1.7686
|1.8686
|857
|2006.06.29 09:00
|modify
|156
|0.02
|1.8184
|1.7686
|1.8686
|858
|2006.06.29 09:00
|modify
|155
|0.01
|1.8298
|1.7686
|1.8686
|859
|2006.06.29 16:30
|buy
|158
|0.05
|1.8112
|0.0000
|0.0000
|860
|2006.06.29 16:30
|modify
|158
|0.05
|1.8112
|1.7653
|1.8653
|861
|2006.06.29 16:30
|modify
|157
|0.03
|1.8151
|1.7653
|1.8653
|862
|2006.06.29 16:30
|modify
|156
|0.02
|1.8184
|1.7653
|1.8653
|863
|2006.06.29 16:30
|modify
|155
|0.01
|1.8298
|1.7653
|1.8653
|864
|2006.06.30 02:00
|close
|158
|0.05
|1.8330
|1.7653
|1.8653
|10.88
|3704.94
|865
|2006.06.30 02:00
|close
|157
|0.03
|1.8330
|1.7653
|1.8653
|5.36
|3710.30
|866
|2006.06.30 02:00
|close
|156
|0.02
|1.8330
|1.7653
|1.8653
|2.87
|3713.17
|867
|2006.06.30 02:00
|close
|155
|0.01
|1.8330
|1.7653
|1.8653
|0.29
|3713.47
|868
|2006.06.30 03:00
|sell
|159
|0.01
|1.8312
|0.0000
|0.0000
|869
|2006.06.30 03:00
|modify
|159
|0.01
|1.8312
|1.8812
|1.7812
|870
|2006.06.30 17:00
|sell
|160
|0.02
|1.8469
|0.0000
|0.0000
|871
|2006.06.30 17:00
|modify
|160
|0.02
|1.8469
|1.8917
|1.7917
|872
|2006.06.30 17:00
|modify
|159
|0.01
|1.8312
|1.8917
|1.7917
|873
|2006.07.07 16:00
|sell
|161
|0.03
|1.8508
|0.0000
|0.0000
|874
|2006.07.07 16:00
|modify
|161
|0.03
|1.8508
|1.8962
|1.7962
|875
|2006.07.07 16:00
|modify
|160
|0.02
|1.8469
|1.8962
|1.7962
|876
|2006.07.07 16:00
|modify
|159
|0.01
|1.8312
|1.8962
|1.7962
|877
|2006.07.10 14:00
|close
|161
|0.03
|1.8373
|1.8962
|1.7962
|4.06
|3717.52
|878
|2006.07.10 14:00
|close
|160
|0.02
|1.8373
|1.8962
|1.7962
|1.95
|3719.48
|879
|2006.07.10 14:00
|close
|159
|0.01
|1.8373
|1.8962
|1.7962
|-0.59
|3718.88
|880
|2006.07.10 14:30
|buy
|162
|0.01
|1.8385
|0.0000
|0.0000
|881
|2006.07.10 14:30
|modify
|162
|0.01
|1.8385
|1.7885
|1.8885
|882
|2006.07.12 16:00
|buy
|163
|0.02
|1.8346
|0.0000
|0.0000
|883
|2006.07.12 16:00
|modify
|163
|0.02
|1.8346
|1.7859
|1.8859
|884
|2006.07.12 16:00
|modify
|162
|0.01
|1.8385
|1.7859
|1.8859
|885
|2006.07.17 12:30
|buy
|164
|0.03
|1.8212
|0.0000
|0.0000
|886
|2006.07.17 12:30
|modify
|164
|0.03
|1.8212
|1.7785
|1.8785
|887
|2006.07.17 12:30
|modify
|163
|0.02
|1.8346
|1.7785
|1.8785
|888
|2006.07.17 12:30
|modify
|162
|0.01
|1.8385
|1.7785
|1.8785
|889
|2006.07.18 11:00
|close
|164
|0.03
|1.8282
|1.7785
|1.8785
|2.09
|3720.97
|890
|2006.07.18 11:00
|close
|163
|0.02
|1.8282
|1.7785
|1.8785
|-1.32
|3719.65
|891
|2006.07.18 11:00
|close
|162
|0.01
|1.8282
|1.7785
|1.8785
|-1.06
|3718.59
|892
|2006.07.18 12:00
|sell
|165
|0.01
|1.8275
|0.0000
|0.0000
|893
|2006.07.18 12:00
|modify
|165
|0.01
|1.8275
|1.8775
|1.7775
|894
|2006.07.19 15:30
|sell
|166
|0.02
|1.8374
|0.0000
|0.0000
|895
|2006.07.19 15:30
|modify
|166
|0.02
|1.8374
|1.8841
|1.7841
|896
|2006.07.19 15:30
|modify
|165
|0.01
|1.8275
|1.8841
|1.7841
|897
|2006.07.19 20:30
|sell
|167
|0.03
|1.8425
|0.0000
|0.0000
|898
|2006.07.19 20:30
|modify
|167
|0.03
|1.8425
|1.8883
|1.7883
|899
|2006.07.19 20:30
|modify
|166
|0.02
|1.8374
|1.8883
|1.7883
|900
|2006.07.19 20:30
|modify
|165
|0.01
|1.8275
|1.8883
|1.7883
|901
|2006.07.20 10:00
|sell
|168
|0.05
|1.8457
|0.0000
|0.0000
|902
|2006.07.20 10:00
|modify
|168
|0.05
|1.8457
|1.8917
|1.7917
|903
|2006.07.20 10:00
|modify
|167
|0.03
|1.8425
|1.8917
|1.7917
|904
|2006.07.20 10:00
|modify
|166
|0.02
|1.8374
|1.8917
|1.7917
|905
|2006.07.20 10:00
|modify
|165
|0.01
|1.8275
|1.8917
|1.7917
|906
|2006.07.20 13:00
|sell
|169
|0.08
|1.8495
|0.0000
|0.0000
|907
|2006.07.20 13:00
|modify
|169
|0.08
|1.8495
|1.8950
|1.7950
|908
|2006.07.20 13:00
|modify
|168
|0.05
|1.8457
|1.8950
|1.7950
|909
|2006.07.20 13:00
|modify
|167
|0.03
|1.8425
|1.8950
|1.7950
|910
|2006.07.20 13:00
|modify
|166
|0.02
|1.8374
|1.8950
|1.7950
|911
|2006.07.20 13:00
|modify
|165
|0.01
|1.8275
|1.8950
|1.7950
|912
|2006.07.21 12:00
|sell
|170
|0.13
|1.8560
|0.0000
|0.0000
|913
|2006.07.21 12:00
|modify
|170
|0.13
|1.8560
|1.8994
|1.7994
|914
|2006.07.21 12:00
|modify
|169
|0.08
|1.8495
|1.8994
|1.7994
|915
|2006.07.21 12:00
|modify
|168
|0.05
|1.8457
|1.8994
|1.7994
|916
|2006.07.21 12:00
|modify
|167
|0.03
|1.8425
|1.8994
|1.7994
|917
|2006.07.21 12:00
|modify
|166
|0.02
|1.8374
|1.8994
|1.7994
|918
|2006.07.21 12:00
|modify
|165
|0.01
|1.8275
|1.8994
|1.7994
|919
|2006.07.24 08:00
|close
|170
|0.13
|1.8493
|1.8994
|1.7994
|8.74
|3727.33
|920
|2006.07.24 08:00
|close
|169
|0.08
|1.8493
|1.8994
|1.7994
|0.19
|3727.53
|921
|2006.07.24 08:00
|close
|168
|0.05
|1.8493
|1.8994
|1.7994
|-1.78
|3725.75
|922
|2006.07.24 08:00
|close
|167
|0.03
|1.8493
|1.8994
|1.7994
|-2.01
|3723.74
|923
|2006.07.24 08:00
|close
|166
|0.02
|1.8493
|1.8994
|1.7994
|-2.36
|3721.38
|924
|2006.07.24 08:00
|close
|165
|0.01
|1.8493
|1.8994
|1.7994
|-2.17
|3719.21
|925
|2006.07.24 08:30
|buy
|171
|0.01
|1.8506
|0.0000
|0.0000
|926
|2006.07.24 08:30
|modify
|171
|0.01
|1.8506
|1.8006
|1.9006
|927
|2006.07.25 03:00
|buy
|172
|0.02
|1.8459
|0.0000
|0.0000
|928
|2006.07.25 03:00
|modify
|172
|0.02
|1.8459
|1.7975
|1.8975
|929
|2006.07.25 03:00
|modify
|171
|0.01
|1.8506
|1.7975
|1.8975
|930
|2006.07.25 17:30
|buy
|173
|0.03
|1.8409
|0.0000
|0.0000
|931
|2006.07.25 17:30
|modify
|173
|0.03
|1.8409
|1.7942
|1.8942
|932
|2006.07.25 17:30
|modify
|172
|0.02
|1.8459
|1.7942
|1.8942
|933
|2006.07.25 17:30
|modify
|171
|0.01
|1.8506
|1.7942
|1.8942
|934
|2006.07.26 17:00
|close
|173
|0.03
|1.8502
|1.7942
|1.8942
|2.78
|3721.99
|935
|2006.07.26 17:00
|close
|172
|0.02
|1.8502
|1.7942
|1.8942
|0.85
|3722.85
|936
|2006.07.26 17:00
|close
|171
|0.01
|1.8502
|1.7942
|1.8942
|-0.05
|3722.80
|937
|2006.07.26 19:30
|sell
|174
|0.01
|1.8523
|0.0000
|0.0000
|938
|2006.07.26 19:30
|modify
|174
|0.01
|1.8523
|1.9023
|1.8023
|939
|2006.07.27 12:00
|sell
|175
|0.02
|1.8619
|0.0000
|0.0000
|940
|2006.07.27 12:00
|modify
|175
|0.02
|1.8619
|1.9087
|1.8087
|941
|2006.07.27 12:00
|modify
|174
|0.01
|1.8523
|1.9087
|1.8087
|942
|2006.07.31 04:30
|sell
|176
|0.03
|1.8655
|0.0000
|0.0000
|943
|2006.07.31 04:30
|modify
|176
|0.03
|1.8655
|1.9121
|1.8121
|944
|2006.07.31 04:30
|modify
|175
|0.02
|1.8619
|1.9121
|1.8121
|945
|2006.07.31 04:30
|modify
|174
|0.01
|1.8523
|1.9121
|1.8121
|946
|2006.08.01 22:00
|sell
|177
|0.05
|1.8761
|0.0000
|0.0000
|947
|2006.08.01 22:00
|modify
|177
|0.05
|1.8761
|1.9185
|1.8185
|948
|2006.08.01 22:00
|modify
|176
|0.03
|1.8655
|1.9185
|1.8185
|949
|2006.08.01 22:00
|modify
|175
|0.02
|1.8619
|1.9185
|1.8185
|950
|2006.08.01 22:00
|modify
|174
|0.01
|1.8523
|1.9185
|1.8185
|951
|2006.08.03 14:00
|sell
|178
|0.08
|1.8878
|0.0000
|0.0000
|952
|2006.08.03 14:00
|modify
|178
|0.08
|1.8878
|1.9266
|1.8266
|953
|2006.08.03 14:00
|modify
|177
|0.05
|1.8761
|1.9266
|1.8266
|954
|2006.08.03 14:00
|modify
|176
|0.03
|1.8655
|1.9266
|1.8266
|955
|2006.08.03 14:00
|modify
|175
|0.02
|1.8619
|1.9266
|1.8266
|956
|2006.08.03 14:00
|modify
|174
|0.01
|1.8523
|1.9266
|1.8266
|957
|2006.08.04 17:00
|sell
|179
|0.13
|1.9090
|0.0000
|0.0000
|958
|2006.08.04 17:00
|modify
|179
|0.13
|1.9090
|1.9398
|1.8398
|959
|2006.08.04 17:00
|modify
|178
|0.08
|1.8878
|1.9398
|1.8398
|960
|2006.08.04 17:00
|modify
|177
|0.05
|1.8761
|1.9398
|1.8398
|961
|2006.08.04 17:00
|modify
|176
|0.03
|1.8655
|1.9398
|1.8398
|962
|2006.08.04 17:00
|modify
|175
|0.02
|1.8619
|1.9398
|1.8398
|963
|2006.08.04 17:00
|modify
|174
|0.01
|1.8523
|1.9398
|1.8398
|964
|2006.08.10 15:30
|close
|179
|0.13
|1.8909
|1.9398
|1.8398
|23.70
|3746.50
|965
|2006.08.10 15:30
|close
|178
|0.08
|1.8909
|1.9398
|1.8398
|-2.36
|3744.14
|966
|2006.08.10 15:30
|close
|177
|0.05
|1.8909
|1.9398
|1.8398
|-7.28
|3736.86
|967
|2006.08.10 15:30
|close
|176
|0.03
|1.8909
|1.9398
|1.8398
|-7.54
|3729.31
|968
|2006.08.10 15:30
|close
|175
|0.02
|1.8909
|1.9398
|1.8398
|-5.74
|3723.57
|969
|2006.08.10 15:30
|close
|174
|0.01
|1.8909
|1.9398
|1.8398
|-3.82
|3719.75
|970
|2006.08.10 16:30
|buy
|180
|0.01
|1.8902
|0.0000
|0.0000
|971
|2006.08.10 16:30
|modify
|180
|0.01
|1.8902
|1.8402
|1.9402
|972
|2006.08.17 20:00
|buy
|181
|0.02
|1.8848
|0.0000
|0.0000
|973
|2006.08.17 20:00
|modify
|181
|0.02
|1.8848
|1.8366
|1.9366
|974
|2006.08.17 20:00
|modify
|180
|0.01
|1.8902
|1.8366
|1.9366
|975
|2006.08.18 12:30
|buy
|182
|0.03
|1.8801
|0.0000
|0.0000
|976
|2006.08.18 12:30
|modify
|182
|0.03
|1.8801
|1.8333
|1.9333
|977
|2006.08.18 12:30
|modify
|181
|0.02
|1.8848
|1.8333
|1.9333
|978
|2006.08.18 12:30
|modify
|180
|0.01
|1.8902
|1.8333
|1.9333
|979
|2006.08.21 08:00
|close
|182
|0.03
|1.8926
|1.8333
|1.9333
|3.74
|3723.49
|980
|2006.08.21 08:00
|close
|181
|0.02
|1.8926
|1.8333
|1.9333
|1.55
|3725.04
|981
|2006.08.21 08:00
|close
|180
|0.01
|1.8926
|1.8333
|1.9333
|0.21
|3725.24
|982
|2006.08.21 11:30
|sell
|183
|0.01
|1.8937
|0.0000
|0.0000
|983
|2006.08.21 11:30
|modify
|183
|0.01
|1.8937
|1.9437
|1.8437
|984
|2006.08.21 15:00
|sell
|184
|0.02
|1.8968
|0.0000
|0.0000
|985
|2006.08.21 15:00
|modify
|184
|0.02
|1.8968
|1.9458
|1.8458
|986
|2006.08.21 15:00
|modify
|183
|0.01
|1.8937
|1.9458
|1.8458
|987
|2006.08.29 09:00
|sell
|185
|0.03
|1.8999
|0.0000
|0.0000
|988
|2006.08.29 09:00
|modify
|185
|0.03
|1.8999
|1.9478
|1.8478
|989
|2006.08.29 09:00
|modify
|184
|0.02
|1.8968
|1.9478
|1.8478
|990
|2006.08.29 09:00
|modify
|183
|0.01
|1.8937
|1.9478
|1.8478
|991
|2006.08.30 14:00
|sell
|186
|0.05
|1.9043
|0.0000
|0.0000
|992
|2006.08.30 14:00
|modify
|186
|0.05
|1.9043
|1.9508
|1.8508
|993
|2006.08.30 14:00
|modify
|185
|0.03
|1.8999
|1.9508
|1.8508
|994
|2006.08.30 14:00
|modify
|184
|0.02
|1.8968
|1.9508
|1.8508
|995
|2006.08.30 14:00
|modify
|183
|0.01
|1.8937
|1.9508
|1.8508
|996
|2006.09.05 08:00
|close
|186
|0.05
|1.8986
|1.9508
|1.8508
|2.91
|3728.16
|997
|2006.09.05 08:00
|close
|185
|0.03
|1.8986
|1.9508
|1.8508
|0.44
|3728.59
|998
|2006.09.05 08:00
|close
|184
|0.02
|1.8986
|1.9508
|1.8508
|-0.30
|3728.30
|999
|2006.09.05 08:00
|close
|183
|0.01
|1.8986
|1.9508
|1.8508
|-0.46
|3727.84
|1000
|2006.09.05 09:30
|buy
|187
|0.01
|1.8988
|0.0000
|0.0000
|1001
|2006.09.05 09:30
|modify
|187
|0.01
|1.8988
|1.8488
|1.9488
|1002
|2006.09.05 15:30
|buy
|188
|0.02
|1.8937
|0.0000
|0.0000
|1003
|2006.09.05 15:30
|modify
|188
|0.02
|1.8937
|1.8454
|1.9454
|1004
|2006.09.05 15:30
|modify
|187
|0.01
|1.8988
|1.8454
|1.9454
|1005
|2006.09.06 17:30
|buy
|189
|0.03
|1.8811
|0.0000
|0.0000
|1006
|2006.09.06 17:30
|modify
|189
|0.03
|1.8811
|1.8383
|1.9383
|1007
|2006.09.06 17:30
|modify
|188
|0.02
|1.8937
|1.8383
|1.9383
|1008
|2006.09.06 17:30
|modify
|187
|0.01
|1.8988
|1.8383
|1.9383
|1009
|2006.09.07 14:30
|buy
|190
|0.05
|1.8750
|0.0000
|0.0000
|1010
|2006.09.07 14:30
|modify
|190
|0.05
|1.8750
|1.8322
|1.9322
|1011
|2006.09.07 14:30
|modify
|189
|0.03
|1.8811
|1.8322
|1.9322
|1012
|2006.09.07 14:30
|modify
|188
|0.02
|1.8937
|1.8322
|1.9322
|1013
|2006.09.07 14:30
|modify
|187
|0.01
|1.8988
|1.8322
|1.9322
|1014
|2006.09.08 11:00
|buy
|191
|0.08
|1.8705
|0.0000
|0.0000
|1015
|2006.09.08 11:00
|modify
|191
|0.08
|1.8705
|1.8273
|1.9273
|1016
|2006.09.08 11:00
|modify
|190
|0.05
|1.8750
|1.8273
|1.9273
|1017
|2006.09.08 11:00
|modify
|189
|0.03
|1.8811
|1.8273
|1.9273
|1018
|2006.09.08 11:00
|modify
|188
|0.02
|1.8937
|1.8273
|1.9273
|1019
|2006.09.08 11:00
|modify
|187
|0.01
|1.8988
|1.8273
|1.9273
|1020
|2006.09.08 14:00
|buy
|192
|0.13
|1.8664
|0.0000
|0.0000
|1021
|2006.09.08 14:00
|modify
|192
|0.13
|1.8664
|1.8229
|1.9229
|1022
|2006.09.08 14:00
|modify
|191
|0.08
|1.8705
|1.8229
|1.9229
|1023
|2006.09.08 14:00
|modify
|190
|0.05
|1.8750
|1.8229
|1.9229
|1024
|2006.09.08 14:00
|modify
|189
|0.03
|1.8811
|1.8229
|1.9229
|1025
|2006.09.08 14:00
|modify
|188
|0.02
|1.8937
|1.8229
|1.9229
|1026
|2006.09.08 14:00
|modify
|187
|0.01
|1.8988
|1.8229
|1.9229
|1027
|2006.09.11 15:30
|buy
|193
|0.21
|1.8627
|0.0000
|0.0000
|1028
|2006.09.11 15:30
|modify
|193
|0.21
|1.8627
|1.8188
|1.9188
|1029
|2006.09.11 15:30
|modify
|192
|0.13
|1.8664
|1.8188
|1.9188
|1030
|2006.09.11 15:30
|modify
|191
|0.08
|1.8705
|1.8188
|1.9188
|1031
|2006.09.11 15:30
|modify
|190
|0.05
|1.8750
|1.8188
|1.9188
|1032
|2006.09.11 15:30
|modify
|189
|0.03
|1.8811
|1.8188
|1.9188
|1033
|2006.09.11 15:30
|modify
|188
|0.02
|1.8937
|1.8188
|1.9188
|1034
|2006.09.11 15:30
|modify
|187
|0.01
|1.8988
|1.8188
|1.9188
|1035
|2006.09.12 11:00
|close
|193
|0.21
|1.8742
|1.8188
|1.9188
|24.08
|3751.92
|1036
|2006.09.12 11:00
|close
|192
|0.13
|1.8742
|1.8188
|1.9188
|10.05
|3761.97
|1037
|2006.09.12 11:00
|close
|191
|0.08
|1.8742
|1.8188
|1.9188
|2.90
|3764.87
|1038
|2006.09.12 11:00
|close
|190
|0.05
|1.8742
|1.8188
|1.9188
|-0.45
|3764.42
|1039
|2006.09.12 11:00
|close
|189
|0.03
|1.8742
|1.8188
|1.9188
|-2.13
|3762.28
|1040
|2006.09.12 11:00
|close
|188
|0.02
|1.8742
|1.8188
|1.9188
|-3.95
|3758.34
|1041
|2006.09.12 11:00
|close
|187
|0.01
|1.8742
|1.8188
|1.9188
|-2.48
|3755.85
|1042
|2006.09.12 11:30
|sell
|194
|0.01
|1.8734
|0.0000
|0.0000
|1043
|2006.09.12 11:30
|modify
|194
|0.01
|1.8734
|1.9234
|1.8234
|1044
|2006.09.13 17:00
|sell
|195
|0.02
|1.8764
|0.0000
|0.0000
|1045
|2006.09.13 17:00
|modify
|195
|0.02
|1.8764
|1.9254
|1.8254
|1046
|2006.09.13 17:00
|modify
|194
|0.01
|1.8734
|1.9254
|1.8254
|1047
|2006.09.14 09:30
|sell
|196
|0.03
|1.8798
|0.0000
|0.0000
|1048
|2006.09.14 09:30
|modify
|196
|0.03
|1.8798
|1.9276
|1.8276
|1049
|2006.09.14 09:30
|modify
|195
|0.02
|1.8764
|1.9276
|1.8276
|1050
|2006.09.14 09:30
|modify
|194
|0.01
|1.8734
|1.9276
|1.8276
|1051
|2006.09.14 13:00
|sell
|197
|0.05
|1.8871
|0.0000
|0.0000
|1052
|2006.09.14 13:00
|modify
|197
|0.05
|1.8871
|1.9319
|1.8319
|1053
|2006.09.14 13:00
|modify
|196
|0.03
|1.8798
|1.9319
|1.8319
|1054
|2006.09.14 13:00
|modify
|195
|0.02
|1.8764
|1.9319
|1.8319
|1055
|2006.09.14 13:00
|modify
|194
|0.01
|1.8734
|1.9319
|1.8319
|1056
|2006.09.15 12:00
|close
|197
|0.05
|1.8807
|1.9319
|1.8319
|3.21
|3759.06
|1057
|2006.09.15 12:00
|close
|196
|0.03
|1.8807
|1.9319
|1.8319
|-0.26
|3758.80
|1058
|2006.09.15 12:00
|close
|195
|0.02
|1.8807
|1.9319
|1.8319
|-0.84
|3757.96
|1059
|2006.09.15 12:00
|close
|194
|0.01
|1.8807
|1.9319
|1.8319
|-0.72
|3757.24
|1060
|2006.09.15 12:30
|buy
|198
|0.01
|1.8814
|0.0000
|0.0000
|1061
|2006.09.15 12:30
|modify
|198
|0.01
|1.8814
|1.8314
|1.9314
|1062
|2006.09.15 15:00
|buy
|199
|0.02
|1.8782
|0.0000
|0.0000
|1063
|2006.09.15 15:00
|modify
|199
|0.02
|1.8782
|1.8293
|1.9293
|1064
|2006.09.15 15:00
|modify
|198
|0.01
|1.8814
|1.8293
|1.9293
|1065
|2006.09.20 15:30
|close
|199
|0.02
|1.8889
|1.8293
|1.9293
|2.12
|3759.36
|1066
|2006.09.20 15:30
|close
|198
|0.01
|1.8889
|1.8293
|1.9293
|0.74
|3760.09
|1067
|2006.09.20 16:30
|sell
|200
|0.01
|1.8883
|0.0000
|0.0000
|1068
|2006.09.20 16:30
|modify
|200
|0.01
|1.8883
|1.9383
|1.8383
|1069
|2006.09.21 08:30
|sell
|201
|0.02
|1.8936
|0.0000
|0.0000
|1070
|2006.09.21 08:30
|modify
|201
|0.02
|1.8936
|1.9418
|1.8418
|1071
|2006.09.21 08:30
|modify
|200
|0.01
|1.8883
|1.9418
|1.8418
|1072
|2006.09.21 14:00
|sell
|202
|0.03
|1.8978
|0.0000
|0.0000
|1073
|2006.09.21 14:00
|modify
|202
|0.03
|1.8978
|1.9448
|1.8448
|1074
|2006.09.21 14:00
|modify
|201
|0.02
|1.8936
|1.9448
|1.8448
|1075
|2006.09.21 14:00
|modify
|200
|0.01
|1.8883
|1.9448
|1.8448
|1076
|2006.09.22 09:30
|sell
|203
|0.05
|1.9041
|0.0000
|0.0000
|1077
|2006.09.22 09:30
|modify
|203
|0.05
|1.9041
|1.9490
|1.8490
|1078
|2006.09.22 09:30
|modify
|202
|0.03
|1.8978
|1.9490
|1.8490
|1079
|2006.09.22 09:30
|modify
|201
|0.02
|1.8936
|1.9490
|1.8490
|1080
|2006.09.22 09:30
|modify
|200
|0.01
|1.8883
|1.9490
|1.8490
|1081
|2006.09.28 07:30
|close
|203
|0.05
|1.8824
|1.9490
|1.8490
|10.91
|3771.01
|1082
|2006.09.28 07:30
|close
|202
|0.03
|1.8824
|1.9490
|1.8490
|4.67
|3775.67
|1083
|2006.09.28 07:30
|close
|201
|0.02
|1.8824
|1.9490
|1.8490
|2.27
|3777.94
|1084
|2006.09.28 07:30
|close
|200
|0.01
|1.8824
|1.9490
|1.8490
|0.61
|3778.56
|1085
|2006.09.28 11:00
|buy
|204
|0.01
|1.8803
|0.0000
|0.0000
|1086
|2006.09.28 11:00
|modify
|204
|0.01
|1.8803
|1.8303
|1.9303
|1087
|2006.09.28 15:30
|buy
|205
|0.02
|1.8742
|0.0000
|0.0000
|1088
|2006.09.28 15:30
|modify
|205
|0.02
|1.8742
|1.8262
|1.9262
|1089
|2006.09.28 15:30
|modify
|204
|0.01
|1.8803
|1.8262
|1.9262
|1090
|2006.09.29 09:00
|buy
|206
|0.03
|1.8705
|0.0000
|0.0000
|1091
|2006.09.29 09:00
|modify
|206
|0.03
|1.8705
|1.8234
|1.9234
|1092
|2006.09.29 09:00
|modify
|205
|0.02
|1.8742
|1.8234
|1.9234
|1093
|2006.09.29 09:00
|modify
|204
|0.01
|1.8803
|1.8234
|1.9234
|1094
|2006.09.29 13:30
|buy
|207
|0.05
|1.8660
|0.0000
|0.0000
|1095
|2006.09.29 13:30
|modify
|207
|0.05
|1.8660
|1.8200
|1.9200
|1096
|2006.09.29 13:30
|modify
|206
|0.03
|1.8705
|1.8200
|1.9200
|1097
|2006.09.29 13:30
|modify
|205
|0.02
|1.8742
|1.8200
|1.9200
|1098
|2006.09.29 13:30
|modify
|204
|0.01
|1.8803
|1.8200
|1.9200
|1099
|2006.10.02 15:30
|close
|207
|0.05
|1.8861
|1.8200
|1.9200
|10.03
|3788.59
|1100
|2006.10.02 15:30
|close
|206
|0.03
|1.8861
|1.8200
|1.9200
|4.67
|3793.26
|1101
|2006.10.02 15:30
|close
|205
|0.02
|1.8861
|1.8200
|1.9200
|2.37
|3795.62
|1102
|2006.10.02 15:30
|close
|204
|0.01
|1.8861
|1.8200
|1.9200
|0.57
|3796.20
|1103
|2006.10.02 19:00
|sell
|208
|0.01
|1.8871
|0.0000
|0.0000
|1104
|2006.10.02 19:00
|modify
|208
|0.01
|1.8871
|1.9371
|1.8371
|1105
|2006.10.05 13:00
|close
|208
|0.01
|1.8782
|1.9371
|1.8371
|0.90
|3797.10
|1106
|2006.10.05 15:30
|buy
|209
|0.01
|1.8770
|0.0000
|0.0000
|1107
|2006.10.05 15:30
|modify
|209
|0.01
|1.8770
|1.8270
|1.9270
|1108
|2006.10.06 15:30
|buy
|210
|0.02
|1.8711
|0.0000
|0.0000
|1109
|2006.10.06 15:30
|modify
|210
|0.02
|1.8711
|1.8231
|1.9231
|1110
|2006.10.06 15:30
|modify
|209
|0.01
|1.8770
|1.8231
|1.9231
|1111
|2006.10.09 08:00
|buy
|211
|0.03
|1.8678
|0.0000
|0.0000
|1112
|2006.10.09 08:00
|modify
|211
|0.03
|1.8678
|1.8204
|1.9204
|1113
|2006.10.09 08:00
|modify
|210
|0.02
|1.8711
|1.8204
|1.9204
|1114
|2006.10.09 08:00
|modify
|209
|0.01
|1.8770
|1.8204
|1.9204
|1115
|2006.10.10 10:30
|buy
|212
|0.05
|1.8599
|0.0000
|0.0000
|1116
|2006.10.10 10:30
|modify
|212
|0.05
|1.8599
|1.8156
|1.9156
|1117
|2006.10.10 10:30
|modify
|211
|0.03
|1.8678
|1.8156
|1.9156
|1118
|2006.10.10 10:30
|modify
|210
|0.02
|1.8711
|1.8156
|1.9156
|1119
|2006.10.10 10:30
|modify
|209
|0.01
|1.8770
|1.8156
|1.9156
|1120
|2006.10.10 15:00
|buy
|213
|0.08
|1.8554
|0.0000
|0.0000
|1121
|2006.10.10 15:00
|modify
|213
|0.08
|1.8554
|1.8113
|1.9113
|1122
|2006.10.10 15:00
|modify
|212
|0.05
|1.8599
|1.8113
|1.9113
|1123
|2006.10.10 15:00
|modify
|211
|0.03
|1.8678
|1.8113
|1.9113
|1124
|2006.10.10 15:00
|modify
|210
|0.02
|1.8711
|1.8113
|1.9113
|1125
|2006.10.10 15:00
|modify
|209
|0.01
|1.8770
|1.8113
|1.9113
|1126
|2006.10.19 17:00
|close
|213
|0.08
|1.8778
|1.8113
|1.9113
|17.61
|3814.71
|1127
|2006.10.19 17:00
|close
|212
|0.05
|1.8778
|1.8113
|1.9113
|8.76
|3823.47
|1128
|2006.10.19 17:00
|close
|211
|0.03
|1.8778
|1.8113
|1.9113
|2.87
|3826.34
|1129
|2006.10.19 17:00
|close
|210
|0.02
|1.8778
|1.8113
|1.9113
|1.25
|3827.59
|1130
|2006.10.19 17:00
|close
|209
|0.01
|1.8778
|1.8113
|1.9113
|0.03
|3827.62
|1131
|2006.10.19 19:00
|sell
|214
|0.01
|1.8779
|0.0000
|0.0000
|1132
|2006.10.19 19:00
|modify
|214
|0.01
|1.8779
|1.9279
|1.8279
|1133
|2006.10.20 14:00
|sell
|215
|0.02
|1.8834
|0.0000
|0.0000
|1134
|2006.10.20 14:00
|modify
|215
|0.02
|1.8834
|1.9316
|1.8316
|1135
|2006.10.20 14:00
|modify
|214
|0.01
|1.8779
|1.9316
|1.8316
|1136
|2006.10.23 09:00
|close
|215
|0.02
|1.8754
|1.9316
|1.8316
|1.60
|3829.23
|1137
|2006.10.23 09:00
|close
|214
|0.01
|1.8754
|1.9316
|1.8316
|0.25
|3829.48
|1138
|2006.10.23 14:30
|buy
|216
|0.01
|1.8703
|0.0000
|0.0000
|1139
|2006.10.23 14:30
|modify
|216
|0.01
|1.8703
|1.8203
|1.9203
|1140
|2006.10.26 08:30
|close
|216
|0.01
|1.8842
|1.8203
|1.9203
|1.37
|3830.85
|1141
|2006.10.26 10:30
|sell
|217
|0.01
|1.8840
|0.0000
|0.0000
|1142
|2006.10.26 10:30
|modify
|217
|0.01
|1.8840
|1.9340
|1.8340
|1143
|2006.10.26 18:30
|sell
|218
|0.02
|1.8896
|0.0000
|0.0000
|1144
|2006.10.26 18:30
|modify
|218
|0.02
|1.8896
|1.9377
|1.8377
|1145
|2006.10.26 18:30
|modify
|217
|0.01
|1.8840
|1.9377
|1.8377
|1146
|2006.10.27 12:30
|sell
|219
|0.03
|1.8929
|0.0000
|0.0000
|1147
|2006.10.27 12:30
|modify
|219
|0.03
|1.8929
|1.9403
|1.8403
|1148
|2006.10.27 12:30
|modify
|218
|0.02
|1.8896
|1.9403
|1.8403
|1149
|2006.10.27 12:30
|modify
|217
|0.01
|1.8840
|1.9403
|1.8403
|1150
|2006.10.27 15:00
|sell
|220
|0.05
|1.8965
|0.0000
|0.0000
|1151
|2006.10.27 15:00
|modify
|220
|0.05
|1.8965
|1.9431
|1.8431
|1152
|2006.10.27 15:00
|modify
|219
|0.03
|1.8929
|1.9431
|1.8431
|1153
|2006.10.27 15:00
|modify
|218
|0.02
|1.8896
|1.9431
|1.8431
|1154
|2006.10.27 15:00
|modify
|217
|0.01
|1.8840
|1.9431
|1.8431
|1155
|2006.10.30 14:00
|sell
|221
|0.08
|1.9033
|0.0000
|0.0000
|1156
|2006.10.30 14:00
|modify
|221
|0.08
|1.9033
|1.9474
|1.8474
|1157
|2006.10.30 14:00
|modify
|220
|0.05
|1.8965
|1.9474
|1.8474
|1158
|2006.10.30 14:00
|modify
|219
|0.03
|1.8929
|1.9474
|1.8474
|1159
|2006.10.30 14:00
|modify
|218
|0.02
|1.8896
|1.9474
|1.8474
|1160
|2006.10.30 14:00
|modify
|217
|0.01
|1.8840
|1.9474
|1.8474
|1161
|2006.10.31 18:30
|sell
|222
|0.13
|1.9074
|0.0000
|0.0000
|1162
|2006.10.31 18:30
|modify
|222
|0.13
|1.9074
|1.9515
|1.8515
|1163
|2006.10.31 18:30
|modify
|221
|0.08
|1.9033
|1.9515
|1.8515
|1164
|2006.10.31 18:30
|modify
|220
|0.05
|1.8965
|1.9515
|1.8515
|1165
|2006.10.31 18:30
|modify
|219
|0.03
|1.8929
|1.9515
|1.8515
|1166
|2006.10.31 18:30
|modify
|218
|0.02
|1.8896
|1.9515
|1.8515
|1167
|2006.10.31 18:30
|modify
|217
|0.01
|1.8840
|1.9515
|1.8515
|1168
|2006.11.10 11:30
|sell
|223
|0.21
|1.9160
|0.0000
|0.0000
|1169
|2006.11.10 11:30
|modify
|223
|0.21
|1.9160
|1.9572
|1.8572
|1170
|2006.11.10 11:30
|modify
|222
|0.13
|1.9074
|1.9572
|1.8572
|1171
|2006.11.10 11:30
|modify
|221
|0.08
|1.9033
|1.9572
|1.8572
|1172
|2006.11.10 11:30
|modify
|220
|0.05
|1.8965
|1.9572
|1.8572
|1173
|2006.11.10 11:30
|modify
|219
|0.03
|1.8929
|1.9572
|1.8572
|1174
|2006.11.10 11:30
|modify
|218
|0.02
|1.8896
|1.9572
|1.8572
|1175
|2006.11.10 11:30
|modify
|217
|0.01
|1.8840
|1.9572
|1.8572
|1176
|2006.11.13 11:00
|close
|223
|0.21
|1.9071
|1.9572
|1.8572
|18.74
|3849.59
|1177
|2006.11.13 11:00
|close
|222
|0.13
|1.9071
|1.9572
|1.8572
|0.75
|3850.34
|1178
|2006.11.13 11:00
|close
|221
|0.08
|1.9071
|1.9572
|1.8572
|-2.80
|3847.54
|1179
|2006.11.13 11:00
|close
|220
|0.05
|1.9071
|1.9572
|1.8572
|-5.14
|3842.40
|1180
|2006.11.13 11:00
|close
|219
|0.03
|1.9071
|1.9572
|1.8572
|-4.16
|3838.24
|1181
|2006.11.13 11:00
|close
|218
|0.02
|1.9071
|1.9572
|1.8572
|-3.43
|3834.81
|1182
|2006.11.13 11:00
|close
|217
|0.01
|1.9071
|1.9572
|1.8572
|-2.28
|3832.53
|1183
|2006.11.13 16:00
|buy
|224
|0.01
|1.9031
|0.0000
|0.0000
|1184
|2006.11.13 16:00
|modify
|224
|0.01
|1.9031
|1.8531
|1.9531
|1185
|2006.11.14 12:00
|buy
|225
|0.02
|1.8978
|0.0000
|0.0000
|1186
|2006.11.14 12:00
|modify
|225
|0.02
|1.8978
|1.8496
|1.9496
|1187
|2006.11.14 12:00
|modify
|224
|0.01
|1.9031
|1.8496
|1.9496
|1188
|2006.11.14 23:30
|close at stop
|225
|0.02
|1.8959
|1.8496
|1.9496
|-0.38
|3832.15
|1189
|2006.11.14 23:30
|close at stop
|224
|0.01
|1.8959
|1.8496
|1.9496
|-0.72
|3831.43