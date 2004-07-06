Strategy Tester Report
Cost_Avg_-_RSI_w-Trend_v3b

SymbolEURJPY (Euro vs Japanese Yen)
Period15 Minutes (M15) 2004.06.17 13:45 - 2006.10.24 00:00 (2004.06.01 - 2006.10.24)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMagicNumber=12413; LotExponent=1.666667; slip=3; pLots=0.01; TakeProfit=20; Stoploss=500; PipStep=25; MaxTrades=10; UseStopLoss=false; TotalEquityRisk=25; UseSafeMode=true; UseRSIforAddTrade=true; BuyLevel=6; SellLevel=88; SlowPeriod=8; FastPeriod=2; PriceType=5; UseTrend=false; sMAPeriod=20; MAPeriod=10; MATimeFrame=1440; MAMethod=0; MAPrice=5; UseMASlope=false; MinPips=10; MALookBack=5; UseTrailingStop=false; TrailStart=50; TrailStop=50; MM=true; RiskPercent=2.25;
Bars in test58292Ticks modelled4956670Modelling quality89.85%
Initial deposit5000.00
Total net profit42276.28Gross profit61060.53Gross loss-18784.25
Profit factor3.25Expected payoff119.42
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown2488.09 (7.18%)Relative drawdown9.51% (1351.91)
Total trades354Short positions (won %)305 (73.11%)Long positions (won %)49 (63.27%)
Profit trades (% of total)254 (71.75%)Loss trades (% of total)100 (28.25%)
Largestprofit trade4331.97loss trade-928.29
Averageprofit trade240.40loss trade-187.84
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (2402.20)consecutive losses (loss in money)4 (-2488.09)
Maximalconsecutive profit (count of wins)5870.65 (3)consecutive loss (count of losses)-2488.09 (4)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.21 23:45sell10.11131.890.000.00
22004.06.21 23:45modify10.11131.890.00131.69
32004.06.22 02:07t/p10.11131.690.00131.6917.525017.53
42004.06.22 17:45sell20.11131.730.000.00
52004.06.22 17:45modify20.11131.730.00131.53
62004.06.22 19:30sell30.18132.050.000.00
72004.06.22 19:30modify30.18132.050.00131.73
82004.06.22 19:30modify20.11131.730.00131.73
92004.06.23 12:53t/p20.11131.730.00131.73-1.165016.37
102004.06.23 12:53t/p30.18131.730.00131.7347.025063.39
112004.06.24 02:00buy40.11130.680.000.00
122004.06.24 02:00modify40.11130.680.00130.88
132004.06.24 18:00buy50.18130.350.000.00
142004.06.24 18:00modify50.18130.350.00130.68
152004.06.24 18:00modify40.11130.680.00130.68
162004.06.25 02:08t/p40.11130.680.00130.681.005064.39
172004.06.25 02:08t/p50.18130.680.00130.6852.095116.48
182004.06.28 11:15sell60.12131.450.000.00
192004.06.28 11:15modify60.12131.450.00131.25
202004.06.29 03:15sell70.20131.760.000.00
212004.06.29 03:15modify70.20131.760.00131.44
222004.06.29 03:15modify60.12131.450.00131.44
232004.06.29 11:30sell80.33132.040.000.00
242004.06.29 11:30modify80.33132.040.00131.64
252004.06.29 11:30modify70.20131.760.00131.64
262004.06.29 11:30modify60.12131.450.00131.64
272004.06.29 16:00t/p60.12131.640.00131.64-20.625095.86
282004.06.29 16:00t/p70.20131.640.00131.6420.385116.24
292004.06.29 16:00t/p80.33131.640.00131.64112.095228.33
302004.06.30 11:45sell90.12132.190.000.00
312004.06.30 11:45modify90.12132.190.00131.99
322004.06.30 12:02t/p90.12131.990.00131.9920.375248.70
332004.06.30 18:45sell100.12133.050.000.00
342004.06.30 18:45modify100.12133.050.00132.85
352004.06.30 20:21t/p100.12132.850.00132.8520.385269.08
362004.07.01 04:00buy110.12131.610.000.00
372004.07.01 04:00modify110.12131.610.00131.81
382004.07.01 23:45t/p110.12131.810.00131.8120.395289.47
392004.07.02 04:45sell120.12132.670.000.00
402004.07.02 04:45modify120.12132.670.00132.47
412004.07.02 09:15t/p120.12132.470.00132.4720.385309.85
422004.07.02 16:15sell130.12133.220.000.00
432004.07.02 16:15modify130.12133.220.00133.02
442004.07.02 17:45sell140.20133.590.000.00
452004.07.02 17:45modify140.20133.590.00133.25
462004.07.02 17:45modify130.12133.220.00133.25
472004.07.05 04:30sell150.33133.890.000.00
482004.07.05 04:30modify150.33133.890.00133.47
492004.07.05 04:30modify140.20133.590.00133.47
502004.07.05 04:30modify130.12133.220.00133.47
512004.07.06 02:45sell160.56134.420.000.00
522004.07.06 02:45modify160.56134.420.00133.82
532004.07.06 02:45modify150.33133.890.00133.82
542004.07.06 02:45modify140.20133.590.00133.82
552004.07.06 02:45modify130.12133.220.00133.82
562004.07.06 05:15sell170.93134.730.000.00
572004.07.06 05:15modify170.93134.730.00134.13
582004.07.06 05:15modify160.56134.420.00134.13
592004.07.06 05:15modify150.33133.890.00134.13
602004.07.06 05:15modify140.20133.590.00134.13
612004.07.06 05:15modify130.12133.220.00134.13
622004.07.06 15:41t/p130.12134.130.00134.13-95.245214.61
632004.07.06 15:41t/p140.20134.130.00134.13-95.915118.70
642004.07.06 15:41t/p150.33134.130.00134.13-70.725047.98
652004.07.06 15:41t/p160.56134.130.00134.13137.905185.88
662004.07.06 15:41t/p170.93134.130.00134.13473.805659.68
672004.07.12 12:00sell180.13134.070.000.00
682004.07.12 12:00modify180.13134.070.00133.87
692004.07.12 19:00sell190.22134.370.000.00
702004.07.12 19:00modify190.22134.370.00134.06
712004.07.12 19:00modify180.13134.070.00134.06
722004.07.13 11:44t/p180.13134.060.00134.06-0.265659.42
732004.07.13 11:44t/p190.22134.060.00134.0655.605715.02
742004.07.14 10:15sell200.13135.060.000.00
752004.07.14 10:15modify200.13135.060.00134.86
762004.07.14 11:16t/p200.13134.860.00134.8622.085737.10
772004.07.15 17:15sell210.13135.440.000.00
782004.07.15 17:15modify210.13135.440.00135.24
792004.07.16 14:33t/p210.13135.240.00135.2420.725757.81
802004.07.20 08:00sell220.13135.150.000.00
812004.07.20 08:00modify220.13135.150.00134.95
822004.07.20 09:15t/p220.13134.950.00134.9522.075779.88
832004.07.21 10:30sell230.13134.030.000.00
842004.07.21 10:30modify230.13134.030.00133.83
852004.07.21 16:45sell240.22134.460.000.00
862004.07.21 16:45modify240.22134.460.00134.10
872004.07.21 16:45modify230.13134.030.00134.10
882004.07.22 00:30sell250.36134.710.000.00
892004.07.22 00:30modify250.36134.710.00134.31
902004.07.22 00:30modify240.22134.460.00134.31
912004.07.22 00:30modify230.13134.030.00134.31
922004.07.22 11:04t/p230.13134.310.00134.31-35.015744.88
932004.07.22 11:04t/p240.22134.310.00134.3121.095765.97
942004.07.22 11:04t/p250.36134.310.00134.31122.275888.24
952004.07.27 16:15sell260.13133.860.000.00
962004.07.27 16:15modify260.13133.860.00133.66
972004.07.27 16:18t/p260.13133.660.00133.6622.085910.32
982004.07.28 19:15sell270.13134.800.000.00
992004.07.28 19:15modify270.13134.800.00134.60
1002004.07.28 21:21t/p270.13134.600.00134.6022.085932.40
1012004.08.05 20:30sell280.13134.640.000.00
1022004.08.05 20:30modify280.13134.640.00134.44
1032004.08.06 07:45sell290.22134.900.000.00
1042004.08.06 07:45modify290.22134.900.00134.60
1052004.08.06 07:45modify280.13134.640.00134.60
1062004.08.06 09:05t/p280.13134.600.00134.603.055935.45
1072004.08.06 09:05t/p290.22134.600.00134.6056.045991.49
1082004.08.06 19:45sell300.13135.490.000.00
1092004.08.06 19:45modify300.13135.490.00135.29
1102004.08.09 07:59t/p300.13135.290.00135.2920.726012.21
1112004.08.13 02:45sell310.14136.540.000.00
1122004.08.13 02:45modify310.14136.540.00136.34
1132004.08.13 07:30sell320.23136.850.000.00
1142004.08.13 07:30modify320.23136.850.00136.53
1152004.08.13 07:30modify310.14136.540.00136.53
1162004.08.13 08:29t/p310.14136.530.00136.531.196013.40
1172004.08.13 08:29t/p320.23136.530.00136.5362.496075.89
1182004.08.25 11:30sell330.14132.920.000.00
1192004.08.25 11:30modify330.14132.920.00132.72
1202004.08.25 13:00sell340.23133.320.000.00
1212004.08.25 13:00modify340.23133.320.00132.97
1222004.08.25 13:00modify330.14132.920.00132.97
1232004.08.26 09:45t/p330.14132.970.00132.97-10.356065.54
1242004.08.26 09:45t/p340.23132.970.00132.9761.106126.64
1252004.08.30 05:00sell350.14132.210.000.00
1262004.08.30 05:00modify350.14132.210.00132.01
1272004.08.30 08:45sell360.23132.500.000.00
1282004.08.30 08:45modify360.23132.500.00132.19
1292004.08.30 08:45modify350.14132.210.00132.19
1302004.08.31 13:30sell370.39132.990.000.00
1312004.08.31 13:30modify370.39132.990.00132.50
1322004.08.31 13:30modify360.23132.500.00132.50
1332004.08.31 13:30modify350.14132.210.00132.50
1342004.09.01 18:15sell380.65133.410.000.00
1352004.09.01 18:15modify380.65133.410.00132.83
1362004.09.01 18:15modify370.39132.990.00132.83
1372004.09.01 18:15modify360.23132.500.00132.83
1382004.09.01 18:15modify350.14132.210.00132.83
1392004.09.02 16:29t/p350.14132.830.00132.83-81.066045.58
1402004.09.02 16:29t/p360.23132.830.00132.83-76.535969.06
1412004.09.02 16:29t/p370.39132.830.00132.8336.616005.67
1422004.09.02 16:29t/p380.65132.830.00132.83299.666305.33
1432004.09.10 02:45sell390.14134.430.000.00
1442004.09.10 02:45modify390.14134.430.00134.23
1452004.09.10 07:15sell400.23134.780.000.00
1462004.09.10 07:15modify400.23134.780.00134.45
1472004.09.10 07:15modify390.14134.430.00134.45
1482004.09.10 09:25t/p390.14134.450.00134.45-2.386302.95
1492004.09.10 09:25t/p400.23134.450.00134.4564.456367.40
1502004.09.13 13:00sell410.14134.820.000.00
1512004.09.13 13:00modify410.14134.820.00134.62
1522004.09.13 13:08t/p410.14134.620.00134.6223.776391.17
1532004.09.17 11:30sell420.14134.130.000.00
1542004.09.17 11:30modify420.14134.130.00133.93
1552004.09.17 17:15t/p420.14133.930.00133.9323.786414.95
1562004.09.23 04:00sell430.14135.910.000.00
1572004.09.23 04:00modify430.14135.910.00135.71
1582004.09.23 11:15sell440.23136.230.000.00
1592004.09.23 11:15modify440.23136.230.00135.91
1602004.09.23 11:15modify430.14135.910.00135.91
1612004.09.23 16:01t/p430.14135.910.00135.910.006414.95
1622004.09.23 16:01t/p440.23135.910.00135.9162.506477.45
1632004.09.24 15:30sell450.15136.220.000.00
1642004.09.24 15:30modify450.15136.220.00136.02
1652004.09.24 16:28t/p450.15136.020.00136.0225.476502.92
1662004.09.27 16:15sell460.15136.630.000.00
1672004.09.27 16:15modify460.15136.630.00136.43
1682004.09.28 10:30sell470.25137.290.000.00
1692004.09.28 10:30modify470.25137.290.00136.84
1702004.09.28 10:30modify460.15136.630.00136.84
1712004.09.29 07:22t/p460.15136.840.00136.84-29.906473.02
1722004.09.29 07:22t/p470.25136.840.00136.8492.926565.94
1732004.09.30 01:15sell480.15137.020.000.00
1742004.09.30 01:15modify480.15137.020.00136.82
1752004.09.30 03:15t/p480.15136.820.00136.8225.486591.42
1762004.10.05 17:45sell490.15136.890.000.00
1772004.10.05 17:45modify490.15136.890.00136.69
1782004.10.06 09:29t/p490.15136.690.00136.6923.916615.32
1792004.10.25 00:45sell500.15136.360.000.00
1802004.10.25 00:45modify500.15136.360.00136.16
1812004.10.25 01:25t/p500.15136.160.00136.1625.486640.80
1822004.11.01 01:45sell510.15135.690.000.00
1832004.11.01 01:45modify510.15135.690.00135.49
1842004.11.01 12:10t/p510.15135.490.00135.4925.476666.27
1852004.11.03 11:30sell520.15135.600.000.00
1862004.11.03 11:30modify520.15135.600.00135.40
1872004.11.03 12:45sell530.25135.850.000.00
1882004.11.03 12:45modify530.25135.850.00135.56
1892004.11.03 12:45modify520.15135.600.00135.56
1902004.11.03 22:45sell540.42136.180.000.00
1912004.11.03 22:45modify540.42136.180.00135.77
1922004.11.03 22:45modify530.25135.850.00135.77
1932004.11.03 22:45modify520.15135.600.00135.77
1942004.11.04 12:30sell550.69136.560.000.00
1952004.11.04 12:30modify550.69136.560.00136.04
1962004.11.04 12:30modify540.42136.180.00136.04
1972004.11.04 12:30modify530.25135.850.00136.04
1982004.11.04 12:30modify520.15135.600.00136.04
1992004.11.05 14:30t/p520.15136.040.00136.04-62.346603.93
2002004.11.05 14:30t/p530.25136.040.00136.04-50.836553.10
2012004.11.05 14:30t/p540.42136.040.00136.0432.296585.39
2022004.11.05 14:30t/p550.69136.040.00136.04297.446882.83
2032004.11.10 10:30sell560.15136.910.000.00
2042004.11.10 10:30modify560.15136.910.00136.71
2052004.11.10 12:15sell570.25137.160.000.00
2062004.11.10 12:15modify570.25137.160.00136.87
2072004.11.10 12:15modify560.15136.910.00136.87
2082004.11.10 14:45sell580.42137.510.000.00
2092004.11.10 14:45modify580.42137.510.00137.09
2102004.11.10 14:45modify570.25137.160.00137.09
2112004.11.10 14:45modify560.15136.910.00137.09
2122004.11.10 15:45sell590.69137.850.000.00
2132004.11.10 15:45modify590.69137.850.00137.35
2142004.11.10 15:45modify580.42137.510.00137.35
2152004.11.10 15:45modify570.25137.160.00137.35
2162004.11.10 15:45modify560.15136.910.00137.35
2172004.11.10 18:00sell601.16138.180.000.00
2182004.11.10 18:00modify601.16138.180.00137.62
2192004.11.10 18:00modify590.69137.850.00137.62
2202004.11.10 18:00modify580.42137.510.00137.62
2212004.11.10 18:00modify570.25137.160.00137.62
2222004.11.10 18:00modify560.15136.910.00137.62
2232004.11.11 13:25t/p560.15137.620.00137.62-95.166787.66
2242004.11.11 13:25t/p570.25137.620.00137.62-105.536682.14
2252004.11.11 13:25t/p580.42137.620.00137.62-52.466629.68
2262004.11.11 13:25t/p590.69137.620.00137.62113.046742.71
2272004.11.11 13:25t/p601.16137.620.00137.62515.087257.79
2282004.11.17 10:30buy610.16136.070.000.00
2292004.11.17 10:30modify610.16136.070.00136.27
2302004.11.17 10:52t/p610.16136.270.00136.2727.187284.97
2312004.11.23 17:15sell620.16135.290.000.00
2322004.11.23 17:15modify620.16135.290.00135.09
2332004.11.24 06:45sell630.27135.590.000.00
2342004.11.24 06:45modify630.27135.590.00135.28
2352004.11.24 06:45modify620.16135.290.00135.28
2362004.11.24 12:15t/p620.16135.280.00135.28-0.327284.65
2372004.11.24 12:15t/p630.27135.280.00135.2871.087355.73
2382004.12.03 03:15sell640.17137.250.000.00
2392004.12.03 03:15modify640.17137.250.00137.05
2402004.12.03 13:25t/p640.17137.050.00137.0528.877384.60
2412004.12.06 10:15sell650.17137.610.000.00
2422004.12.06 10:15modify650.17137.610.00137.41
2432004.12.06 18:15sell660.28137.880.000.00
2442004.12.06 18:15modify660.28137.880.00137.58
2452004.12.06 18:15modify650.17137.610.00137.58
2462004.12.06 21:45sell670.47138.380.000.00
2472004.12.06 21:45modify670.47138.380.00137.89
2482004.12.06 21:45modify660.28137.880.00137.89
2492004.12.06 21:45modify650.17137.610.00137.89
2502004.12.07 06:18t/p650.17137.890.00137.89-42.207342.40
2512004.12.07 06:18t/p660.28137.890.00137.89-5.327337.08
2522004.12.07 06:18t/p670.47137.890.00137.89190.637527.71
2532004.12.16 13:00buy680.17139.140.000.00
2542004.12.16 13:00modify680.17139.140.00139.34
2552004.12.16 16:00buy690.28138.670.000.00
2562004.12.16 16:00modify690.28138.670.00139.05
2572004.12.16 16:00modify680.17139.140.00139.05
2582004.12.20 03:07t/p680.17139.050.00139.05-9.917517.81
2592004.12.20 03:07t/p690.28139.050.00139.0595.487613.28
2602004.12.20 04:30sell700.17139.090.000.00
2612004.12.20 04:30modify700.17139.090.00138.89
2622004.12.20 13:00sell710.28139.560.000.00
2632004.12.20 13:00modify710.28139.560.00139.18
2642004.12.20 13:00modify700.17139.090.00139.18
2652004.12.20 15:23t/p700.17139.180.00139.18-12.997600.29
2662004.12.20 15:23t/p710.28139.180.00139.1890.357690.64
2672004.12.29 06:30sell720.17140.670.000.00
2682004.12.29 06:30modify720.17140.670.00140.47
2692004.12.29 16:00sell730.28141.320.000.00
2702004.12.29 16:00modify730.28141.320.00140.87
2712004.12.29 16:00modify720.17140.670.00140.87
2722004.12.30 14:32t/p720.17140.870.00140.87-34.237656.42
2732004.12.30 14:32t/p730.28140.870.00140.8798.187754.60
2742004.12.31 02:45buy740.17139.850.000.00
2752004.12.31 02:45modify740.17139.850.00140.05
2762004.12.31 16:00buy750.28139.440.000.00
2772004.12.31 16:00modify750.28139.440.00139.79
2782004.12.31 16:00modify740.17139.850.00139.79
2792004.12.31 18:45buy760.47138.980.000.00
2802004.12.31 18:45modify760.47138.980.00139.48
2812004.12.31 18:45modify750.28139.440.00139.48
2822004.12.31 18:45modify740.17139.850.00139.48
2832005.01.03 03:30buy770.79138.600.000.00
2842005.01.03 03:30modify770.79138.600.00139.17
2852005.01.03 03:30modify760.47138.980.00139.17
2862005.01.03 03:30modify750.28139.440.00139.17
2872005.01.03 03:30modify740.17139.850.00139.17
2882005.01.03 04:30buy781.31138.290.000.00
2892005.01.03 04:30modify781.31138.290.00138.87
2902005.01.03 04:30modify770.79138.600.00138.87
2912005.01.03 04:30modify760.47138.980.00138.87
2922005.01.03 04:30modify750.28139.440.00138.87
2932005.01.03 04:30modify740.17139.850.00138.87
2942005.01.03 08:49t/p740.17138.870.00138.87-139.967614.64
2952005.01.03 08:49t/p750.28138.870.00138.87-133.017481.62
2962005.01.03 08:49t/p760.47138.870.00138.87-39.637441.99
2972005.01.03 08:49t/p770.79138.870.00138.87181.187623.17
2982005.01.03 08:49t/p781.31138.870.00138.87645.408268.57
2992005.01.07 17:00buy790.19136.830.000.00
3002005.01.07 17:00modify790.19136.830.00137.03
3012005.01.07 17:53t/p790.19137.030.00137.0332.278300.84
3022005.01.11 19:15buy800.19135.600.000.00
3032005.01.11 19:15modify800.19135.600.00135.80
3042005.01.12 15:56t/p800.19135.800.00135.8034.018334.85
3052005.01.19 10:45sell810.19134.230.000.00
3062005.01.19 10:45modify810.19134.230.00134.03
3072005.01.19 12:58t/p810.19134.030.00134.0332.278367.12
3082005.01.21 09:30sell820.19134.530.000.00
3092005.01.21 09:30modify820.19134.530.00134.33
3102005.01.21 15:54t/p820.19134.330.00134.3332.278399.39
3112005.01.25 08:15sell830.19134.230.000.00
3122005.01.25 08:15modify830.19134.230.00134.03
3132005.01.25 10:30sell840.32134.760.000.00
3142005.01.25 10:30modify840.32134.760.00134.36
3152005.01.25 10:30modify830.19134.230.00134.36
3162005.01.25 12:00sell850.53135.030.000.00
3172005.01.25 12:00modify850.53135.030.00134.60
3182005.01.25 12:00modify840.32134.760.00134.60
3192005.01.25 12:00modify830.19134.230.00134.60
3202005.01.26 04:13t/p830.19134.600.00134.60-61.708337.70
3212005.01.26 04:13t/p840.32134.600.00134.6040.118377.81
3222005.01.26 04:13t/p850.53134.600.00134.60187.978565.77
3232005.01.27 08:15sell860.19135.130.000.00
3242005.01.27 08:15modify860.19135.130.00134.93
3252005.01.27 09:39t/p860.19134.930.00134.9332.268598.03
3262005.02.02 04:45sell870.19135.630.000.00
3272005.02.02 04:45modify870.19135.630.00135.43
3282005.02.02 09:42t/p870.19135.430.00135.4332.278630.30
3292005.02.04 13:00buy880.19134.760.000.00
3302005.02.04 13:00modify880.19134.760.00134.96
3312005.02.04 14:30t/p880.19134.960.00134.9632.278662.57
3322005.02.08 10:30sell890.19134.610.000.00
3332005.02.08 10:30modify890.19134.610.00134.41
3342005.02.08 13:00sell900.32134.860.000.00
3352005.02.08 13:00modify900.32134.860.00134.57
3362005.02.08 13:00modify890.19134.610.00134.57
3372005.02.09 16:30sell910.53135.140.000.00
3382005.02.09 16:30modify910.53135.140.00134.76
3392005.02.09 16:30modify900.32134.860.00134.76
3402005.02.09 16:30modify890.19134.610.00134.76
3412005.02.09 18:00sell920.88135.410.000.00
3422005.02.09 18:00modify920.88135.410.00134.96
3432005.02.09 18:00modify910.53135.140.00134.96
3442005.02.09 18:00modify900.32134.860.00134.96
3452005.02.09 18:00modify890.19134.610.00134.96
3462005.02.10 14:30sell931.47135.860.000.00
3472005.02.10 14:30modify931.47135.860.00135.27
3482005.02.10 14:30modify920.88135.410.00135.27
3492005.02.10 14:30modify910.53135.140.00135.27
3502005.02.10 14:30modify900.32134.860.00135.27
3512005.02.10 14:30modify890.19134.610.00135.27
3522005.02.10 20:15sell942.44136.170.000.00
3532005.02.10 20:15modify942.44136.170.00135.56
3542005.02.10 20:15modify931.47135.860.00135.56
3552005.02.10 20:15modify920.88135.410.00135.56
3562005.02.10 20:15modify910.53135.140.00135.56
3572005.02.10 20:15modify900.32134.860.00135.56
3582005.02.10 20:15modify890.19134.610.00135.56
3592005.02.14 01:05t/p890.19135.560.00135.56-165.248497.33
3602005.02.14 01:05t/p900.32135.560.00135.56-210.388286.95
3612005.02.14 01:05t/p910.53135.560.00135.56-216.868070.10
3622005.02.14 01:05t/p920.88135.560.00135.56-158.297911.81
3632005.02.14 01:05t/p931.47135.560.00135.56343.628255.43
3642005.02.14 01:05t/p942.44135.560.00135.561212.699468.12
3652005.02.14 13:15sell950.21136.060.000.00
3662005.02.14 13:15modify950.21136.060.00135.86
3672005.02.14 23:00sell960.35136.330.000.00
3682005.02.14 23:00modify960.35136.330.00136.03
3692005.02.14 23:00modify950.21136.060.00136.03
3702005.02.15 16:13t/p950.21136.030.00136.033.149471.26
3712005.02.15 16:13t/p960.35136.030.00136.0385.509556.76
3722005.02.16 04:45sell970.22136.380.000.00
3732005.02.16 04:45modify970.22136.380.00136.18
3742005.02.16 06:45sell980.37136.680.000.00
3752005.02.16 06:45modify980.37136.680.00136.37
3762005.02.16 06:45modify970.22136.380.00136.37
3772005.02.16 12:45sell990.61136.940.000.00
3782005.02.16 12:45modify990.61136.940.00136.56
3792005.02.16 12:45modify980.37136.680.00136.56
3802005.02.16 12:45modify970.22136.380.00136.56
3812005.02.16 19:45sell1001.02137.200.000.00
3822005.02.16 19:45modify1001.02137.200.00136.76
3832005.02.16 19:45modify990.61136.940.00136.76
3842005.02.16 19:45modify980.37136.680.00136.76
3852005.02.16 19:45modify970.22136.380.00136.76
3862005.02.17 02:00sell1011.70137.460.000.00
3872005.02.17 02:00modify1011.70137.460.00136.98
3882005.02.17 02:00modify1001.02137.200.00136.98
3892005.02.17 02:00modify990.61136.940.00136.98
3902005.02.17 02:00modify980.37136.680.00136.98
3912005.02.17 02:00modify970.22136.380.00136.98
3922005.02.17 16:00sell1022.83137.780.000.00
3932005.02.17 16:00modify1022.83137.780.00137.23
3942005.02.17 16:00modify1011.70137.460.00137.23
3952005.02.17 16:00modify1001.02137.200.00137.23
3962005.02.17 16:00modify990.61136.940.00137.23
3972005.02.17 16:00modify980.37136.680.00137.23
3982005.02.17 16:00modify970.22136.380.00137.23
3992005.02.22 10:15t/p970.22137.230.00137.23-172.669384.10
4002005.02.22 10:15t/p980.37137.230.00137.23-196.129187.98
4012005.02.22 10:15t/p990.61137.230.00137.23-188.658999.33
4022005.02.22 10:15t/p1001.02137.230.00137.23-90.258909.08
4032005.02.22 10:15t/p1011.70137.230.00137.23278.479187.55
4042005.02.22 10:15t/p1022.83137.230.00137.231232.6110420.15
4052005.02.23 01:45sell1030.23138.260.000.00
4062005.02.23 01:45modify1030.23138.260.00138.06
4072005.02.23 04:15sell1040.38138.690.000.00
4082005.02.23 04:15modify1040.38138.690.00138.33
4092005.02.23 04:15modify1030.23138.260.00138.33
4102005.02.23 10:03t/p1030.23138.330.00138.33-13.6710406.48
4112005.02.23 10:03t/p1040.38138.330.00138.33116.1710522.65
4122005.02.25 21:15sell1050.24139.270.000.00
4132005.02.25 21:15modify1050.24139.270.00139.07
4142005.02.28 00:51t/p1050.24139.070.00139.0738.2410560.89
4152005.03.08 21:30sell1060.24139.730.000.00
4162005.03.08 21:30modify1060.24139.730.00139.53
4172005.03.09 08:27t/p1060.24139.530.00139.5338.2410599.13
4182005.03.10 06:00sell1070.24139.750.000.00
4192005.03.10 06:00modify1070.24139.750.00139.55
4202005.03.10 15:10t/p1070.24139.550.00139.5540.7610639.89
4212005.03.18 02:15sell1080.24140.030.000.00
4222005.03.18 02:15modify1080.24140.030.00139.83
4232005.03.18 09:24t/p1080.24139.830.00139.8340.7610680.65
4242005.03.24 03:15sell1090.24137.910.000.00
4252005.03.24 03:15modify1090.24137.910.00137.71
4262005.03.24 09:45sell1100.40138.230.000.00
4272005.03.24 09:45modify1100.40138.230.00137.91
4282005.03.24 09:45modify1090.24137.910.00137.91
4292005.03.24 14:32t/p1090.24137.910.00137.910.0010680.65
4302005.03.24 14:32t/p1100.40137.910.00137.91108.6910789.34
4312005.03.29 03:30sell1110.24138.460.000.00
4322005.03.29 03:30modify1110.24138.460.00138.26
4332005.03.29 18:15sell1120.40138.790.000.00
4342005.03.29 18:15modify1120.40138.790.00138.47
4352005.03.29 18:15modify1110.24138.460.00138.47
4362005.03.30 09:15sell1130.67139.060.000.00
4372005.03.30 09:15modify1130.67139.060.00138.67
4382005.03.30 09:15modify1120.40138.790.00138.67
4392005.03.30 09:15modify1110.24138.460.00138.67
4402005.03.31 02:29t/p1110.24138.670.00138.67-52.8810736.46
4412005.03.31 02:29t/p1120.40138.670.00138.6723.9610760.42
4422005.03.31 02:29t/p1130.67138.670.00138.67200.7910961.21
4432005.03.31 17:15sell1140.25138.910.000.00
4442005.03.31 17:15modify1140.25138.910.00138.71
4452005.04.01 05:45sell1150.42139.200.000.00
4462005.04.01 05:45modify1150.42139.200.00138.89
4472005.04.01 05:45modify1140.25138.910.00138.89
4482005.04.01 14:51t/p1140.25138.890.00138.891.6210962.82
4492005.04.01 14:51t/p1150.42138.890.00138.89110.5611073.38
4502005.04.06 13:15sell1160.25139.660.000.00
4512005.04.06 13:15modify1160.25139.660.00139.46
4522005.04.07 08:45sell1170.42139.980.000.00
4532005.04.07 08:45modify1170.42139.980.00139.66
4542005.04.07 08:45modify1160.25139.660.00139.66
4552005.04.07 20:07t/p1160.25139.660.00139.66-7.8811065.51
4562005.04.07 20:07t/p1170.42139.660.00139.66114.1311179.64
4572005.04.08 18:00sell1180.25139.790.000.00
4582005.04.08 18:00modify1180.25139.790.00139.59
4592005.04.11 01:45sell1190.42140.060.000.00
4602005.04.11 01:45modify1190.42140.060.00139.76
4612005.04.11 01:45modify1180.25139.790.00139.76
4622005.04.11 12:54t/p1180.25139.760.00139.763.7411183.37
4632005.04.11 12:54t/p1190.42139.760.00139.76106.9911290.36
4642005.04.12 10:15sell1200.25139.910.000.00
4652005.04.12 10:15modify1200.25139.910.00139.71
4662005.04.12 14:33t/p1200.25139.710.00139.7142.4611332.82
4672005.04.15 11:00sell1210.25138.950.000.00
4682005.04.15 11:00modify1210.25138.950.00138.75
4692005.04.18 10:15sell1220.42139.510.000.00
4702005.04.18 10:15modify1220.42139.510.00139.10
4712005.04.18 10:15modify1210.25138.950.00139.10
4722005.04.18 17:00sell1230.69139.820.000.00
4732005.04.18 17:00modify1230.69139.820.00139.36
4742005.04.18 17:00modify1220.42139.510.00139.36
4752005.04.18 17:00modify1210.25138.950.00139.36
4762005.04.19 18:23t/p1210.25139.360.00139.36-92.2911240.53
4772005.04.19 18:23t/p1220.42139.360.00139.3649.0911289.62
4782005.04.19 18:23t/p1230.69139.360.00139.36262.3011551.92
4792005.04.21 13:00sell1240.26140.310.000.00
4802005.04.21 13:00modify1240.26140.310.00140.11
4812005.04.21 17:22t/p1240.26140.110.00140.1144.1611596.08
4822005.04.27 09:45buy1250.26137.180.000.00
4832005.04.27 09:45modify1250.26137.180.00137.38
4842005.04.27 14:29t/p1250.26137.380.00137.3844.1711640.25
4852005.04.29 18:30buy1260.26135.300.000.00
4862005.04.29 18:30modify1260.26135.300.00135.50
4872005.04.29 20:45buy1270.43134.990.000.00
4882005.04.29 20:45modify1270.43134.990.00135.31
4892005.04.29 20:45modify1260.26135.300.00135.31
4902005.05.02 01:17t/p1260.26135.310.00135.314.5811644.82
4912005.05.02 01:17t/p1270.43135.310.00135.31120.7911765.61
4922005.05.04 04:30sell1280.26135.680.000.00
4932005.05.04 04:30modify1280.26135.680.00135.48
4942005.05.04 09:23t/p1280.26135.480.00135.4844.1611809.77
4952005.05.09 12:45sell1290.27135.330.000.00
4962005.05.09 12:45modify1290.27135.330.00135.13
4972005.05.09 23:00sell1300.45135.610.000.00
4982005.05.09 23:00modify1300.45135.610.00135.31
4992005.05.09 23:00modify1290.27135.330.00135.31
5002005.05.10 00:00sell1310.75135.880.000.00
5012005.05.10 00:00modify1310.75135.880.00135.50
5022005.05.10 00:00modify1300.45135.610.00135.50
5032005.05.10 00:00modify1290.27135.330.00135.50
5042005.05.11 10:22t/p1290.27135.500.00135.50-44.6511765.12
5052005.05.11 10:22t/p1300.45135.500.00135.5032.5911797.71
5062005.05.11 10:22t/p1310.75135.500.00135.50234.1512031.86
5072005.05.17 08:00sell1320.27135.380.000.00
5082005.05.17 08:00modify1320.27135.380.00135.18
5092005.05.18 04:00sell1330.45135.740.000.00
5102005.05.18 04:00modify1330.45135.740.00135.40
5112005.05.18 04:00modify1320.27135.380.00135.40
5122005.05.18 12:53t/p1320.27135.400.00135.40-7.4212024.43
5132005.05.18 12:53t/p1330.45135.400.00135.40129.9312154.36
5142005.05.19 21:45sell1340.27136.010.000.00
5152005.05.19 21:45modify1340.27136.010.00135.81
5162005.05.20 09:41t/p1340.27135.810.00135.8143.0212197.39
5172005.05.25 16:30sell1350.27135.590.000.00
5182005.05.25 16:30modify1350.27135.590.00135.39
5192005.05.26 03:00sell1360.45135.850.000.00
5202005.05.26 03:00modify1360.45135.850.00135.55
5212005.05.26 03:00modify1350.27135.590.00135.55
5222005.05.26 07:49t/p1350.27135.550.00135.550.6712198.05
5232005.05.26 07:49t/p1360.45135.550.00135.55114.6412312.69
5242005.05.27 19:30sell1370.28135.750.000.00
5252005.05.27 19:30modify1370.28135.750.00135.55
5262005.05.30 00:00t/p1370.28135.550.00135.5544.6112357.30
5272005.06.02 11:15sell1380.28132.910.000.00
5282005.06.02 11:15modify1380.28132.910.00132.71
5292005.06.02 13:51t/p1380.28132.710.00132.7147.5512404.85
5302005.06.07 08:45sell1390.28131.280.000.00
5312005.06.07 08:45modify1390.28131.280.00131.08
5322005.06.07 09:39t/p1390.28131.080.00131.0847.5512452.40
5332005.06.08 06:15sell1400.28131.480.000.00
5342005.06.08 06:15modify1400.28131.480.00131.28
5352005.06.08 08:00sell1410.47131.740.000.00
5362005.06.08 08:00modify1410.47131.740.00131.44
5372005.06.08 08:00modify1400.28131.480.00131.44
5382005.06.08 09:24t/p1400.28131.440.00131.449.5112461.91
5392005.06.08 09:24t/p1410.47131.440.00131.44119.7412581.65
5402005.06.13 21:15sell1420.28132.580.000.00
5412005.06.13 21:15modify1420.28132.580.00132.38
5422005.06.14 03:45sell1430.47132.830.000.00
5432005.06.14 03:45modify1430.47132.830.00132.54
5442005.06.14 03:45modify1420.28132.580.00132.54
5452005.06.14 07:56t/p1420.28132.540.00132.546.5712588.22
5462005.06.14 07:56t/p1430.47132.540.00132.54115.7412703.96
5472005.06.17 10:15sell1440.29132.090.000.00
5482005.06.17 10:15modify1440.29132.090.00131.89
5492005.06.17 13:15sell1450.48132.600.000.00
5502005.06.17 13:15modify1450.48132.600.00132.21
5512005.06.17 13:15modify1440.29132.090.00132.21
5522005.06.17 17:45sell1460.81133.230.000.00
5532005.06.17 17:45modify1460.81133.230.00132.63
5542005.06.17 17:45modify1450.48132.600.00132.63
5552005.06.17 17:45modify1440.29132.090.00132.63
5562005.06.20 15:02t/p1440.29132.630.00132.63-136.0212567.94
5572005.06.20 15:02t/p1450.48132.630.00132.63-17.2712550.67
5582005.06.20 15:02t/p1460.81132.630.00132.63404.1912954.86
5592005.06.21 11:30buy1470.29132.360.000.00
5602005.06.21 11:30modify1470.29132.360.00132.56
5612005.06.21 16:00buy1480.48131.650.000.00
5622005.06.21 16:00modify1480.48131.650.00132.12
5632005.06.21 16:00modify1470.29132.360.00132.12
5642005.06.22 01:30t/p1470.29132.120.00132.12-56.4712898.39
5652005.06.22 01:30t/p1480.48132.120.00132.12195.9913094.38
5662005.06.24 10:45sell1490.29131.720.000.00
5672005.06.24 10:45modify1490.29131.720.00131.52
5682005.06.24 17:00sell1500.48132.130.000.00
5692005.06.24 17:00modify1500.48132.130.00131.78
5702005.06.24 17:00modify1490.29131.720.00131.78
5712005.06.24 19:00t/p1490.29131.780.00131.78-14.7813079.60
5722005.06.24 19:00t/p1500.48131.780.00131.78142.6613222.26
5732005.06.27 09:15sell1510.30132.920.000.00
5742005.06.27 09:15modify1510.30132.920.00132.72
5752005.06.28 06:15sell1520.50133.260.000.00
5762005.06.28 06:15modify1520.50133.260.00132.93
5772005.06.28 06:15modify1510.30132.920.00132.93
5782005.06.28 11:09t/p1510.30132.930.00132.93-5.7013216.56
5792005.06.28 11:09t/p1520.50132.930.00132.93140.1113356.67
5802005.06.30 15:00sell1530.30133.820.000.00
5812005.06.30 15:00modify1530.30133.820.00133.62
5822005.06.30 17:30sell1540.50134.110.000.00
5832005.06.30 17:30modify1540.50134.110.00133.80
5842005.06.30 17:30modify1530.30133.820.00133.80
5852005.07.01 02:19t/p1530.30133.800.00133.801.9413358.61
5862005.07.01 02:19t/p1540.50133.800.00133.80126.3813484.99
5872005.07.14 16:30sell1550.30135.780.000.00
5882005.07.14 16:30modify1550.30135.780.00135.58
5892005.07.14 17:40t/p1550.30135.580.00135.5850.9513535.94
5902005.07.20 03:45sell1560.30136.350.000.00
5912005.07.20 03:45modify1560.30136.350.00136.15
5922005.07.20 06:00sell1570.50136.640.000.00
5932005.07.20 06:00modify1570.50136.640.00136.33
5942005.07.20 06:00modify1560.30136.350.00136.33
5952005.07.20 10:49t/p1560.30136.330.00136.335.0913541.03
5962005.07.20 10:49t/p1570.50136.330.00136.33131.6213672.65
5972005.07.21 15:30buy1580.31134.780.000.00
5982005.07.21 15:30modify1580.31134.780.00134.98
5992005.07.21 17:15buy1590.52134.280.000.00
6002005.07.21 17:15modify1590.52134.280.00134.67
6012005.07.21 17:15modify1580.31134.780.00134.67
6022005.07.21 18:00buy1600.86133.820.000.00
6032005.07.21 18:00modify1600.86133.820.00134.34
6042005.07.21 18:00modify1590.52134.280.00134.34
6052005.07.21 18:00modify1580.31134.780.00134.34
6062005.07.21 19:36t/p1580.31134.340.00134.34-115.8613556.79
6072005.07.21 19:36t/p1590.52134.340.00134.3426.5013583.29
6082005.07.21 19:36t/p1600.86134.340.00134.34379.8613963.15
6092005.07.22 03:45sell1610.31134.920.000.00
6102005.07.22 03:45modify1610.31134.920.00134.72
6112005.07.22 05:15sell1620.52135.210.000.00
6122005.07.22 05:15modify1620.52135.210.00134.90
6132005.07.22 05:15modify1610.31134.920.00134.90
6142005.07.22 10:01t/p1610.31134.900.00134.905.2613968.41
6152005.07.22 10:01t/p1620.52134.900.00134.90136.9014105.31
6162005.07.25 14:00sell1630.32135.000.000.00
6172005.07.25 14:00modify1630.32135.000.00134.80
6182005.07.25 15:09t/p1630.32134.800.00134.8054.3514159.66
6192005.08.01 01:30sell1640.32136.610.000.00
6202005.08.01 01:30modify1640.32136.610.00136.41
6212005.08.01 09:16t/p1640.32136.410.00136.4154.3514214.01
6222005.08.03 10:15sell1650.32136.260.000.00
6232005.08.03 10:15modify1650.32136.260.00136.06
6242005.08.03 12:30sell1660.53137.000.000.00
6252005.08.03 12:30modify1660.53137.000.00136.52
6262005.08.03 12:30modify1650.32136.260.00136.52
6272005.08.04 13:00sell1670.89137.380.000.00
6282005.08.04 13:00modify1670.89137.380.00136.86
6292005.08.04 13:00modify1660.53137.000.00136.86
6302005.08.04 13:00modify1650.32136.260.00136.86
6312005.08.04 17:30sell1681.48137.660.000.00
6322005.08.04 17:30modify1681.48137.660.00137.13
6332005.08.04 17:30modify1670.89137.380.00137.13
6342005.08.04 17:30modify1660.53137.000.00137.13
6352005.08.04 17:30modify1650.32136.260.00137.13
6362005.08.05 06:45sell1692.47138.080.000.00
6372005.08.05 06:45modify1692.47138.080.00137.46
6382005.08.05 06:45modify1681.48137.660.00137.46
6392005.08.05 06:45modify1670.89137.380.00137.46
6402005.08.05 06:45modify1660.53137.000.00137.46
6412005.08.05 06:45modify1650.32136.260.00137.46
6422005.08.08 00:30sell1704.12138.410.000.00
6432005.08.08 00:30modify1704.12138.410.00137.77
6442005.08.08 00:30modify1692.47138.080.00137.77
6452005.08.08 00:30modify1681.48137.660.00137.77
6462005.08.08 00:30modify1670.89137.380.00137.77
6472005.08.08 00:30modify1660.53137.000.00137.77
6482005.08.08 00:30modify1650.32136.260.00137.77
6492005.08.10 03:26t/p1650.32137.770.00137.77-433.8513780.16
6502005.08.10 03:26t/p1660.53137.770.00137.77-385.5113394.66
6512005.08.10 03:26t/p1670.89137.770.00137.77-332.1413062.52
6522005.08.10 03:26t/p1681.48137.770.00137.77-200.4212862.10
6532005.08.10 03:26t/p1692.47137.770.00137.77572.4213434.52
6542005.08.10 03:26t/p1704.12137.770.00137.772152.5715587.09
6552005.08.16 18:30sell1710.35135.130.000.00
6562005.08.16 18:30modify1710.35135.130.00134.93
6572005.08.17 02:00sell1720.58135.460.000.00
6582005.08.17 02:00modify1720.58135.460.00135.14
6592005.08.17 02:00modify1710.35135.130.00135.14
6602005.08.17 03:11t/p1710.35135.140.00135.14-6.6515580.45
6612005.08.17 03:11t/p1720.58135.140.00135.14157.6115738.06
6622005.08.18 04:15sell1730.35135.190.000.00
6632005.08.18 04:15modify1730.35135.190.00134.99
6642005.08.18 11:23t/p1730.35134.990.00134.9959.4415797.50
6652005.08.18 16:45buy1740.36134.520.000.00
6662005.08.18 16:45modify1740.36134.520.00134.72
6672005.08.18 20:51t/p1740.36134.720.00134.7261.1615858.66
6682005.08.23 10:15sell1750.36134.460.000.00
6692005.08.23 10:15modify1750.36134.460.00134.26
6702005.08.23 12:15sell1760.60134.710.000.00
6712005.08.23 12:15modify1760.60134.710.00134.42
6722005.08.23 12:15modify1750.36134.460.00134.42
6732005.08.23 15:32t/p1750.36134.420.00134.4212.2315870.89
6742005.08.23 15:32t/p1760.60134.420.00134.42147.7616018.65
6752005.08.24 05:15sell1770.36134.850.000.00
6762005.08.24 05:15modify1770.36134.850.00134.65
6772005.08.24 07:21t/p1770.36134.650.00134.6561.1516079.80
6782005.08.25 03:15sell1780.36135.420.000.00
6792005.08.25 03:15modify1780.36135.420.00135.22
6802005.08.25 05:16t/p1780.36135.220.00135.2261.1416140.94
6812005.08.26 18:15sell1790.36135.230.000.00
6822005.08.26 18:15modify1790.36135.230.00135.03
6832005.08.29 03:45sell1800.60135.780.000.00
6842005.08.29 03:45modify1800.60135.780.00135.37
6852005.08.29 03:45modify1790.36135.230.00135.37
6862005.08.29 17:57t/p1790.36135.370.00135.37-46.5816094.36
6872005.08.29 17:57t/p1800.60135.370.00135.37208.9016303.26
6882005.09.07 07:00sell1810.37137.320.000.00
6892005.09.07 07:00modify1810.37137.320.00137.12
6902005.09.07 07:52t/p1810.37137.120.00137.1262.8416366.10
6912005.09.08 08:45sell1820.37137.090.000.00
6922005.09.08 08:45modify1820.37137.090.00136.89
6932005.09.09 06:30sell1830.62137.350.000.00
6942005.09.09 06:30modify1830.62137.350.00137.05
6952005.09.09 06:30modify1820.37137.090.00137.05
6962005.09.09 12:31t/p1820.37137.050.00137.058.6816374.77
6972005.09.09 12:31t/p1830.62137.050.00137.05157.9416532.71
6982005.09.09 17:15buy1840.37136.290.000.00
6992005.09.09 17:15modify1840.37136.290.00136.49
7002005.09.12 00:30buy1850.62135.590.000.00
7012005.09.12 00:30modify1850.62135.590.00136.05
7022005.09.12 00:30modify1840.37136.290.00136.05
7032005.09.12 05:30buy1861.03135.240.000.00
7042005.09.12 05:30modify1861.03135.240.00135.74
7052005.09.12 05:30modify1850.62135.590.00135.74
7062005.09.12 05:30modify1840.37136.290.00135.74
7072005.09.12 17:15buy1871.71134.950.000.00
7082005.09.12 17:15modify1871.71134.950.00135.47
7092005.09.12 17:15modify1861.03135.240.00135.47
7102005.09.12 17:15modify1850.62135.590.00135.47
7112005.09.12 17:15modify1840.37136.290.00135.47
7122005.09.12 22:18t/p1840.37135.470.00135.47-254.3316278.38
7132005.09.12 22:18t/p1850.62135.470.00135.47-63.2016215.18
7142005.09.12 22:18t/p1861.03135.470.00135.47201.2316416.41
7152005.09.12 22:18t/p1871.71135.470.00135.47755.3017171.71
7162005.09.12 23:15sell1880.39135.530.000.00
7172005.09.12 23:15modify1880.39135.530.00135.33
7182005.09.13 09:30sell1890.65135.850.000.00
7192005.09.13 09:30modify1890.65135.850.00135.53
7202005.09.13 09:30modify1880.39135.530.00135.53
7212005.09.13 14:15sell1901.08136.130.000.00
7222005.09.13 14:15modify1901.08136.130.00135.73
7232005.09.13 14:15modify1890.65135.850.00135.73
7242005.09.13 14:15modify1880.39135.530.00135.73
7252005.09.13 21:00t/p1880.39135.730.00135.73-70.3317101.37
7262005.09.13 21:00t/p1890.65135.730.00135.7366.2317167.60
7272005.09.13 21:00t/p1901.08135.730.00135.73366.8417534.44
7282005.09.16 02:00sell1910.39135.350.000.00
7292005.09.16 02:00modify1910.39135.350.00135.15
7302005.09.16 04:45sell1920.65135.600.000.00
7312005.09.16 04:45modify1920.65135.600.00135.31
7322005.09.16 04:45modify1910.39135.350.00135.31
7332005.09.16 07:15sell1931.08135.910.000.00
7342005.09.16 07:15modify1931.08135.910.00135.51
7352005.09.16 07:15modify1920.65135.600.00135.51
7362005.09.16 07:15modify1910.39135.350.00135.51
7372005.09.16 15:01t/p1910.39135.510.00135.51-52.9917481.45
7382005.09.16 15:01t/p1920.65135.510.00135.5149.6817531.13
7392005.09.16 15:01t/p1931.08135.510.00135.51366.8417897.97
7402005.09.20 18:30sell1940.40135.880.000.00
7412005.09.20 18:30modify1940.40135.880.00135.68
7422005.09.20 21:04t/p1940.40135.680.00135.6867.9317965.90
7432005.09.21 04:45sell1950.40135.950.000.00
7442005.09.21 04:45modify1950.40135.950.00135.75
7452005.09.22 02:30sell1960.67136.210.000.00
7462005.09.22 02:30modify1960.67136.210.00135.91
7472005.09.22 02:30modify1950.40135.950.00135.91
7482005.09.22 09:43t/p1950.40135.910.00135.910.9917966.89
7492005.09.22 09:43t/p1960.67135.910.00135.91170.6918137.58
7502005.09.26 11:15sell1970.41135.580.000.00
7512005.09.26 11:15modify1970.41135.580.00135.38
7522005.09.26 13:43t/p1970.41135.380.00135.3869.6318207.21
7532005.09.27 03:00sell1980.41135.740.000.00
7542005.09.27 03:00modify1980.41135.740.00135.54
7552005.09.27 06:58t/p1980.41135.540.00135.5469.6318276.84
7562005.09.30 13:15sell1990.41136.580.000.00
7572005.09.30 13:15modify1990.41136.580.00136.38
7582005.09.30 14:06t/p1990.41136.380.00136.3869.6318346.47
7592005.10.04 12:15sell2000.41136.390.000.00
7602005.10.04 12:15modify2000.41136.390.00136.19
7612005.10.04 19:24t/p2000.41136.190.00136.1969.6418416.11
7622005.10.06 01:30sell2010.41136.940.000.00
7632005.10.06 01:30modify2010.41136.940.00136.74
7642005.10.06 05:00sell2020.68137.240.000.00
7652005.10.06 05:00modify2020.68137.240.00136.93
7662005.10.06 05:00modify2010.41136.940.00136.93
7672005.10.06 16:30sell2031.14137.590.000.00
7682005.10.06 16:30modify2031.14137.590.00137.16
7692005.10.06 16:30modify2020.68137.240.00137.16
7702005.10.06 16:30modify2010.41136.940.00137.16
7712005.10.06 21:00sell2041.90137.860.000.00
7722005.10.06 21:00modify2041.90137.860.00137.39
7732005.10.06 21:00modify2031.14137.590.00137.39
7742005.10.06 21:00modify2020.68137.240.00137.39
7752005.10.06 21:00modify2010.41136.940.00137.39
7762005.10.11 02:54t/p2010.41137.390.00137.39-169.5818246.53
7772005.10.11 02:54t/p2020.68137.390.00137.39-108.0418138.49
7782005.10.11 02:54t/p2031.14137.390.00137.39157.7018296.19
7792005.10.11 02:54t/p2041.90137.390.00137.39698.4818994.67
7802005.10.11 04:00buy2050.43137.240.000.00
7812005.10.11 04:00modify2050.43137.240.00137.44
7822005.10.12 12:02t/p2050.43137.440.00137.4476.9619071.63
7832005.10.12 14:00sell2060.43137.570.000.00
7842005.10.12 14:00modify2060.43137.570.00137.37
7852005.10.13 10:29t/p2060.43137.370.00137.3759.4819131.12
7862005.10.25 11:00sell2070.43138.660.000.00
7872005.10.25 11:00modify2070.43138.660.00138.46
7882005.10.25 19:45sell2080.72139.040.000.00
7892005.10.25 19:45modify2080.72139.040.00138.70
7902005.10.25 19:45modify2070.43138.660.00138.70
7912005.10.26 01:30sell2091.19139.310.000.00
7922005.10.26 01:30modify2091.19139.310.00138.91
7932005.10.26 01:30modify2080.72139.040.00138.91
7942005.10.26 01:30modify2070.43138.660.00138.91
7952005.10.26 14:15sell2101.99139.630.000.00
7962005.10.26 14:15modify2101.99139.630.00139.15
7972005.10.26 14:15modify2091.19139.310.00139.15
7982005.10.26 14:15modify2080.72139.040.00139.15
7992005.10.26 14:15modify2070.43138.660.00139.15
8002005.10.26 18:15sell2113.32139.880.000.00
8012005.10.26 18:15modify2113.32139.880.00139.38
8022005.10.26 18:15modify2101.99139.630.00139.38
8032005.10.26 18:15modify2091.19139.310.00139.38
8042005.10.26 18:15modify2080.72139.040.00139.38
8052005.10.26 18:15modify2070.43138.660.00139.38
8062005.10.27 21:15sell2125.53140.130.000.00
8072005.10.27 21:15modify2125.53140.130.00139.61
8082005.10.27 21:15modify2113.32139.880.00139.61
8092005.10.27 21:15modify2101.99139.630.00139.61
8102005.10.27 21:15modify2091.19139.310.00139.61
8112005.10.27 21:15modify2080.72139.040.00139.61
8122005.10.27 21:15modify2070.43138.660.00139.61
8132005.10.28 18:19t/p2070.43139.610.00139.61-369.4718761.64
8142005.10.28 18:19t/p2080.72139.610.00139.61-386.3118375.33
8152005.10.28 18:19t/p2091.19139.610.00139.61-353.1418022.19
8162005.10.28 18:19t/p2101.99139.610.00139.61-49.7817972.41
8172005.10.28 18:19t/p2113.32139.610.00139.61621.7918594.20
8182005.10.28 18:19t/p2125.53139.610.00139.612383.8820978.08
8192005.11.01 11:00sell2130.47139.910.000.00
8202005.11.01 11:00modify2130.47139.910.00139.71
8212005.11.01 23:45sell2140.78140.350.000.00
8222005.11.01 23:45modify2140.78140.350.00139.98
8232005.11.01 23:45modify2130.47139.910.00139.98
8242005.11.02 06:15sell2151.31140.600.000.00
8252005.11.02 06:15modify2151.31140.600.00140.20
8262005.11.02 06:15modify2140.78140.350.00140.20
8272005.11.02 06:15modify2130.47139.910.00140.20
8282005.11.02 17:45sell2162.18140.880.000.00
8292005.11.02 17:45modify2162.18140.880.00140.42
8302005.11.02 17:45modify2151.31140.600.00140.42
8312005.11.02 17:45modify2140.78140.350.00140.42
8322005.11.02 17:45modify2130.47139.910.00140.42
8332005.11.03 14:39t/p2130.47140.420.00140.42-223.2920754.79
8342005.11.03 14:39t/p2140.78140.420.00140.42-79.1220675.67
8352005.11.03 14:39t/p2151.31140.420.00140.42158.9920834.65
8362005.11.03 14:39t/p2162.18140.420.00140.42782.9021617.55
8372005.11.09 21:15sell2170.49138.320.000.00
8382005.11.09 21:15modify2170.49138.320.00138.12
8392005.11.10 16:00sell2180.82138.630.000.00
8402005.11.10 16:00modify2180.82138.630.00138.31
8412005.11.10 16:00modify2170.49138.320.00138.31
8422005.11.10 20:57t/p2170.49138.310.00138.31-11.2821606.28
8432005.11.10 20:57t/p2180.82138.310.00138.31222.8321829.11
8442005.11.11 02:15buy2190.49137.740.000.00
8452005.11.11 02:15modify2190.49137.740.00137.94
8462005.11.11 09:27t/p2190.49137.940.00137.9483.2421912.35
8472005.11.11 10:45sell2200.49138.030.000.00
8482005.11.11 10:45modify2200.49138.030.00137.83
8492005.11.14 00:15sell2210.82138.330.000.00
8502005.11.14 00:15modify2210.82138.330.00138.02
8512005.11.14 00:15modify2200.49138.030.00138.02
8522005.11.14 06:15sell2221.36138.750.000.00
8532005.11.14 06:15modify2221.36138.750.00138.29
8542005.11.14 06:15modify2210.82138.330.00138.29
8552005.11.14 06:15modify2200.49138.030.00138.29
8562005.11.14 12:45sell2232.27139.260.000.00
8572005.11.14 12:45modify2232.27139.260.00138.64
8582005.11.14 12:45modify2221.36138.750.00138.64
8592005.11.14 12:45modify2210.82138.330.00138.64
8602005.11.14 12:45modify2200.49138.030.00138.64
8612005.11.14 17:54t/p2200.49138.640.00138.64-258.9621653.38
8622005.11.14 17:54t/p2210.82138.640.00138.64-215.8621437.52
8632005.11.14 17:54t/p2221.36138.640.00138.64127.0421564.56
8642005.11.14 17:54t/p2232.27138.640.00138.641195.1322759.69
8652005.11.16 05:30sell2240.51139.640.000.00
8662005.11.16 05:30modify2240.51139.640.00139.44
8672005.11.16 13:52t/p2240.51139.440.00139.4486.6122846.30
8682005.11.22 21:45sell2250.51140.350.000.00
8692005.11.22 21:45modify2250.51140.350.00140.15
8702005.11.23 03:05t/p2250.51140.150.00140.1581.2722927.57
8712005.11.28 17:00sell2260.52140.570.000.00
8722005.11.28 17:00modify2260.52140.570.00140.37
8732005.11.29 00:00sell2270.87140.820.000.00
8742005.11.29 00:00modify2270.87140.820.00140.53
8752005.11.29 00:00modify2260.52140.570.00140.53
8762005.11.29 14:30t/p2260.52140.530.00140.5312.2022939.77
8772005.11.29 14:30t/p2270.87140.530.00140.53214.2523154.02
8782005.12.05 01:15sell2280.52141.720.000.00
8792005.12.05 01:15modify2280.52141.720.00141.52
8802005.12.05 13:30sell2290.87142.110.000.00
8812005.12.05 13:30modify2290.87142.110.00141.76
8822005.12.05 13:30modify2280.52141.720.00141.76
8832005.12.05 19:45sell2301.44142.590.000.00
8842005.12.05 19:45modify2301.44142.590.00142.08
8852005.12.05 19:45modify2290.87142.110.00142.08
8862005.12.05 19:45modify2280.52141.720.00142.08
8872005.12.07 09:02t/p2280.52142.080.00142.08-169.8922984.13
8882005.12.07 09:02t/p2290.87142.080.00142.083.9022988.03
8892005.12.07 09:02t/p2301.44142.080.00142.08593.4023581.43
8902005.12.08 15:45sell2310.53142.090.000.00
8912005.12.08 15:45modify2310.53142.090.00141.89
8922005.12.08 17:45sell2320.88142.390.000.00
8932005.12.08 17:45modify2320.88142.390.00142.08
8942005.12.08 17:45modify2310.53142.090.00142.08
8952005.12.08 20:03t/p2310.53142.080.00142.084.5023585.93
8962005.12.08 20:03t/p2320.88142.080.00142.08231.6623817.59
8972005.12.09 17:15sell2330.54142.510.000.00
8982005.12.09 17:15modify2330.54142.510.00142.31
8992005.12.12 04:30sell2340.90142.990.000.00
9002005.12.12 04:30modify2340.90142.990.00142.61
9012005.12.12 04:30modify2330.54142.510.00142.61
9022005.12.12 12:30sell2351.50143.310.000.00
9032005.12.12 12:30modify2351.50143.310.00142.87
9042005.12.12 12:30modify2340.90142.990.00142.87
9052005.12.12 12:30modify2330.54142.510.00142.87
9062005.12.14 02:27t/p2330.54142.870.00142.87-182.1023635.49
9072005.12.14 02:27t/p2340.90142.870.00142.8772.8123708.30
9082005.12.14 02:27t/p2351.50142.870.00142.87528.9624237.26
9092005.12.14 18:30buy2360.55140.750.000.00
9102005.12.14 18:30modify2360.55140.750.00140.95
9112005.12.14 23:56t/p2360.55140.950.00140.9593.4324330.69
9122005.12.16 10:45sell2370.55139.540.000.00
9132005.12.16 10:45modify2370.55139.540.00139.34
9142005.12.16 11:31t/p2370.55139.340.00139.3493.4124424.10
9152005.12.19 04:45sell2380.55139.720.000.00
9162005.12.19 04:45modify2380.55139.720.00139.52
9172005.12.19 12:23t/p2380.55139.520.00139.5293.4124517.51
9182005.12.27 03:15sell2390.55138.560.000.00
9192005.12.27 03:15modify2390.55138.560.00138.36
9202005.12.27 11:30sell2400.92138.920.000.00
9212005.12.27 11:30modify2400.92138.920.00138.59
9222005.12.27 11:30modify2390.55138.560.00138.59
9232005.12.28 09:15sell2411.53139.580.000.00
9242005.12.28 09:15modify2411.53139.580.00138.99
9252005.12.28 09:15modify2400.92138.920.00138.99
9262005.12.28 09:15modify2390.55138.560.00138.99
9272005.12.28 16:00sell2422.55139.880.000.00
9282005.12.28 16:00modify2422.55139.880.00139.31
9292005.12.28 16:00modify2411.53139.580.00139.31
9302005.12.28 16:00modify2400.92138.920.00139.31
9312005.12.28 16:00modify2390.55138.560.00139.31
9322005.12.28 20:06t/p2390.55139.310.00139.31-356.0724161.44
9332005.12.28 20:06t/p2400.92139.310.00139.31-314.3523847.09
9342005.12.28 20:06t/p2411.53139.310.00139.31350.8024197.89
9352005.12.28 20:06t/p2422.55139.310.00139.311234.3025432.19
9362006.01.12 00:00sell2430.57138.620.000.00
9372006.01.12 00:00modify2430.57138.620.00138.42
9382006.01.12 07:37t/p2430.57138.420.00138.4296.8025528.99
9392006.01.13 01:00sell2440.57138.000.000.00
9402006.01.13 01:00modify2440.57138.000.00137.80
9412006.01.13 18:30sell2450.95138.460.000.00
9422006.01.13 18:30modify2450.95138.460.00138.09
9432006.01.13 18:30modify2440.57138.000.00138.09
9442006.01.16 05:30sell2461.58138.870.000.00
9452006.01.16 05:30modify2461.58138.870.00138.38
9462006.01.16 05:30modify2450.95138.460.00138.38
9472006.01.16 05:30modify2440.57138.000.00138.38
9482006.01.16 11:15sell2472.64139.220.000.00
9492006.01.16 11:15modify2472.64139.220.00138.68
9502006.01.16 11:15modify2461.58138.870.00138.68
9512006.01.16 11:15modify2450.95138.460.00138.68
9522006.01.16 11:15modify2440.57138.000.00138.68
9532006.01.17 17:45sell2484.40139.690.000.00
9542006.01.17 17:45modify2484.40139.690.00139.03
9552006.01.17 17:45modify2472.64139.220.00139.03
9562006.01.17 17:45modify2461.58138.870.00139.03
9572006.01.17 17:45modify2450.95138.460.00139.03
9582006.01.17 17:45modify2440.57138.000.00139.03
9592006.01.18 01:30sell2497.33139.970.000.00
9602006.01.18 01:30modify2497.33139.970.00139.34
9612006.01.18 01:30modify2484.40139.690.00139.34
9622006.01.18 01:30modify2472.64139.220.00139.34
9632006.01.18 01:30modify2461.58138.870.00139.34
9642006.01.18 01:30modify2450.95138.460.00139.34
9652006.01.18 01:30modify2440.57138.000.00139.34
9662006.01.18 10:45t/p2440.57139.340.00139.34-666.5624862.44
9672006.01.18 10:45t/p2450.95139.340.00139.34-739.8424122.59
9682006.01.18 10:45t/p2461.58139.340.00139.34-663.7923458.80
9692006.01.18 10:45t/p2472.64139.340.00139.34-324.4623134.34
9702006.01.18 10:45t/p2484.40139.340.00139.341261.5624395.90
9712006.01.18 10:45t/p2497.33139.340.00139.343921.4628317.36
9722006.01.23 02:15sell2500.64140.480.000.00
9732006.01.23 02:15modify2500.64140.480.00140.28
9742006.01.23 02:20t/p2500.64140.280.00140.28108.6928426.05
9752006.01.23 17:15sell2510.64140.750.000.00
9762006.01.23 17:15modify2510.64140.750.00140.55
9772006.01.24 14:03t/p2510.64140.550.00140.55101.9828528.03
9782006.01.25 01:30sell2520.64141.130.000.00
9792006.01.25 01:30modify2520.64141.130.00140.93
9802006.01.25 17:15sell2531.07141.930.000.00
9812006.01.25 17:15modify2531.07141.930.00141.43
9822006.01.25 17:15modify2520.64141.130.00141.43
9832006.01.26 23:45sell2541.78142.190.000.00
9842006.01.26 23:45modify2541.78142.190.00141.72
9852006.01.26 23:45modify2531.07141.930.00141.72
9862006.01.26 23:45modify2520.64141.130.00141.72
9872006.01.27 08:30t/p2520.64141.720.00141.72-347.5328180.50
9882006.01.27 08:30t/p2531.07141.720.00141.72145.8728326.37
9892006.01.27 08:30t/p2541.78141.720.00141.72691.7429018.11
9902006.02.09 05:15sell2550.65141.980.000.00
9912006.02.09 05:15modify2550.65141.980.00141.78
9922006.02.09 16:06t/p2550.65141.780.00141.78110.3929128.50
9932006.02.10 09:15buy2560.66140.910.000.00
9942006.02.10 09:15modify2560.66140.910.00141.11
9952006.02.10 15:45buy2571.10140.610.000.00
9962006.02.10 15:45modify2571.10140.610.00140.92
9972006.02.10 15:45modify2560.66140.910.00140.92
9982006.02.10 17:30buy2581.83140.260.000.00
9992006.02.10 17:30modify2581.83140.260.00140.69
10002006.02.10 17:30modify2571.10140.610.00140.69
10012006.02.10 17:30modify2560.66140.910.00140.69
10022006.02.13 02:00buy2593.06140.010.000.00
10032006.02.13 02:00modify2593.06140.010.00140.47
10042006.02.13 02:00modify2581.83140.260.00140.47
10052006.02.13 02:00modify2571.10140.610.00140.47
10062006.02.13 02:00modify2560.66140.910.00140.47
10072006.02.13 10:23t/p2560.66140.470.00140.47-240.6628887.84
10082006.02.13 10:23t/p2571.10140.470.00140.47-120.8128767.03
10092006.02.13 10:23t/p2581.83140.470.00140.47343.0729110.10
10102006.02.13 10:23t/p2593.06140.470.00140.471195.6130305.71
10112006.02.23 06:45buy2600.68140.240.000.00
10122006.02.23 06:45modify2600.68140.240.00140.44
10132006.02.23 10:00buy2611.13139.760.000.00
10142006.02.23 10:00modify2611.13139.760.00140.14
10152006.02.23 10:00modify2600.68140.240.00140.14
10162006.02.24 01:45buy2621.89139.120.000.00
10172006.02.24 01:45modify2621.89139.120.00139.72
10182006.02.24 01:45modify2611.13139.760.00139.72
10192006.02.24 01:45modify2600.68140.240.00139.72
10202006.02.24 11:15buy2633.15138.850.000.00
10212006.02.24 11:15modify2633.15138.850.00139.41
10222006.02.24 11:15modify2621.89139.120.00139.41
10232006.02.24 11:15modify2611.13139.760.00139.41
10242006.02.24 11:15modify2600.68140.240.00139.41
10252006.02.27 02:45buy2645.25137.800.000.00
10262006.02.27 02:45modify2645.25137.800.00138.80
10272006.02.27 02:45modify2633.15138.850.00138.80
10282006.02.27 02:45modify2621.89139.120.00138.80
10292006.02.27 02:45modify2611.13139.760.00138.80
10302006.02.27 02:45modify2600.68140.240.00138.80
10312006.03.01 12:00close2645.25138.750.00138.804331.9734637.68
10322006.03.01 12:00close2633.15138.750.00138.80-181.5634456.13
10332006.03.01 12:00close2621.89138.750.00138.80-542.3933913.73
10342006.03.01 12:00close2611.13138.750.00138.80-928.2932985.44
10352006.03.01 12:00close2600.68138.750.00138.80-835.8632149.59
10362006.03.01 12:45sell2650.72138.680.000.00
10372006.03.01 12:45modify2650.72138.680.00138.48
10382006.03.01 16:33t/p2650.72138.480.00138.48122.2832271.87
10392006.03.06 05:00sell2660.73141.050.000.00
10402006.03.06 05:00modify2660.73141.050.00140.85
10412006.03.06 22:15sell2671.22141.300.000.00
10422006.03.06 22:15modify2671.22141.300.00141.01
10432006.03.06 22:15modify2660.73141.050.00141.01
10442006.03.07 01:46t/p2660.73141.010.00141.0117.1432289.00
10452006.03.07 01:46t/p2671.22141.010.00141.01287.6332576.63
10462006.03.07 17:00buy2680.73140.000.000.00
10472006.03.07 17:00modify2680.73140.000.00140.20
10482006.03.08 03:15buy2691.22139.680.000.00
10492006.03.08 03:15modify2691.22139.680.00140.00
10502006.03.08 03:15modify2680.73140.000.00140.00
10512006.03.08 06:49t/p2680.73140.000.00140.006.6432583.27
10522006.03.08 06:49t/p2691.22140.000.00140.00331.6132914.88
10532006.03.08 11:45sell2700.74140.430.000.00
10542006.03.08 11:45modify2700.74140.430.00140.23
10552006.03.09 07:15sell2711.23140.830.000.00
10562006.03.09 07:15modify2711.23140.830.00140.48
10572006.03.09 07:15modify2700.74140.430.00140.48
10582006.03.09 07:28t/p2700.74140.480.00140.48-54.7332860.15
10592006.03.09 07:28t/p2711.23140.480.00140.48365.5733225.72
10602006.03.09 19:45sell2720.75140.760.000.00
10612006.03.09 19:45modify2720.75140.760.00140.56
10622006.03.10 01:15t/p2720.75140.560.00140.56119.5033345.22
10632006.03.10 21:30sell2730.75141.770.000.00
10642006.03.10 21:30modify2730.75141.770.00141.57
10652006.03.13 04:45sell2741.25142.050.000.00
10662006.03.13 04:45modify2741.25142.050.00141.75
10672006.03.13 04:45modify2730.75141.770.00141.75
10682006.03.14 02:28t/p2730.75141.750.00141.75-3.0133342.21
10692006.03.14 02:28t/p2741.25141.750.00141.75305.3233647.53
10702006.03.28 18:45sell2750.76141.500.000.00
10712006.03.28 18:45modify2750.76141.500.00141.30
10722006.03.28 21:19t/p2750.76141.300.00141.30129.0733776.60
10732006.03.30 17:30sell2760.76142.370.000.00
10742006.03.30 17:30modify2760.76142.370.00142.17
10752006.03.30 21:45sell2771.27142.630.000.00
10762006.03.30 21:45modify2771.27142.630.00142.33
10772006.03.30 21:45modify2760.76142.370.00142.33
10782006.03.31 11:20t/p2760.76142.330.00142.3317.8333794.43
10792006.03.31 11:20t/p2771.27142.330.00142.33310.2134104.64
10802006.04.04 15:30sell2780.77143.780.000.00
10812006.04.04 15:30modify2780.77143.780.00143.58
10822006.04.04 17:00sell2791.28144.040.000.00
10832006.04.04 17:00modify2791.28144.040.00143.74
10842006.04.04 17:00modify2780.77143.780.00143.74
10852006.04.05 02:30t/p2780.77143.740.00143.7418.0734122.71
10862006.04.05 02:30t/p2791.28143.740.00143.74312.6434435.35
10872006.04.05 12:15sell2800.77143.910.000.00
10882006.04.05 12:15modify2800.77143.910.00143.71
10892006.04.05 15:45sell2811.28144.380.000.00
10902006.04.05 15:45modify2811.28144.380.00144.00
10912006.04.05 15:45modify2800.77143.910.00144.00
10922006.04.06 12:30sell2822.14144.640.000.00
10932006.04.06 12:30modify2822.14144.640.00144.23
10942006.04.06 12:30modify2811.28144.380.00144.23
10952006.04.06 12:30modify2800.77143.910.00144.23
10962006.04.06 14:47t/p2800.77144.230.00144.23-233.5034201.86
10972006.04.06 14:47t/p2811.28144.230.00144.23122.7334324.59
10982006.04.06 14:47t/p2822.14144.230.00144.23745.0735069.66
10992006.04.17 05:15sell2830.79144.140.000.00
11002006.04.17 05:15modify2830.79144.140.00143.94
11012006.04.17 19:30sell2841.32144.450.000.00
11022006.04.17 19:30modify2841.32144.450.00144.13
11032006.04.17 19:30modify2830.79144.140.00144.13
11042006.04.19 00:30sell2852.19144.730.000.00
11052006.04.19 00:30modify2852.19144.730.00144.34
11062006.04.19 00:30modify2841.32144.450.00144.34
11072006.04.19 00:30modify2830.79144.140.00144.34
11082006.04.19 12:02t/p2830.79144.340.00144.34-150.7634918.90
11092006.04.19 12:02t/p2841.32144.340.00144.3495.5835014.48
11102006.04.19 12:02t/p2852.19144.340.00144.34725.2835739.76
11112006.04.19 17:15sell2860.80145.250.000.00
11122006.04.19 17:15modify2860.80145.250.00145.05
11132006.04.19 22:21t/p2860.80145.050.00145.05135.8735875.63
11142006.04.24 00:30buy2870.81143.100.000.00
11152006.04.24 00:30modify2870.81143.100.00143.30
11162006.04.24 01:23t/p2870.81143.300.00143.30137.6036013.23
11172006.05.02 10:15sell2880.81143.210.000.00
11182006.05.02 10:15modify2880.81143.210.00143.01
11192006.05.02 12:30sell2891.35143.640.000.00
11202006.05.02 12:30modify2891.35143.640.00143.28
11212006.05.02 12:30modify2880.81143.210.00143.28
11222006.05.02 16:42t/p2880.81143.280.00143.28-48.1535965.08
11232006.05.02 16:42t/p2891.35143.280.00143.28412.7136377.79
11242006.05.03 20:15sell2900.82143.630.000.00
11252006.05.03 20:15modify2900.82143.630.00143.43
11262006.05.04 10:07t/p2900.82143.430.00143.43113.4436491.23
11272006.05.05 17:45buy2910.82143.130.000.00
11282006.05.05 17:45modify2910.82143.130.00143.33
11292006.05.05 18:22t/p2910.82143.330.00143.33139.3036630.53
11302006.05.12 17:15sell2920.82142.090.000.00
11312006.05.12 17:15modify2920.82142.090.00141.89
11322006.05.15 02:32t/p2920.82141.890.00141.89130.6536761.18
11332006.05.17 22:30sell2930.83141.450.000.00
11342006.05.17 22:30modify2930.83141.450.00141.25
11352006.05.18 01:27t/p2930.83141.250.00141.25114.8236875.99
11362006.05.18 14:00sell2940.83141.870.000.00
11372006.05.18 14:00modify2940.83141.870.00141.67
11382006.05.18 15:36t/p2940.83141.670.00141.67140.9637016.95
11392006.05.22 10:00sell2950.83143.510.000.00
11402006.05.22 10:00modify2950.83143.510.00143.31
11412006.05.22 21:11t/p2950.83143.310.00143.31140.9637157.91
11422006.05.29 17:45sell2960.84143.520.000.00
11432006.05.29 17:45modify2960.84143.520.00143.32
11442006.05.29 20:26t/p2960.84143.320.00143.32142.6637300.57
11452006.05.30 12:30sell2970.84144.030.000.00
11462006.05.30 12:30modify2970.84144.030.00143.83
11472006.05.30 20:45sell2981.40144.320.000.00
11482006.05.30 20:45modify2981.40144.320.00144.01
11492006.05.30 20:45modify2970.84144.030.00144.01
11502006.05.31 08:37t/p2970.84144.010.00144.015.4537306.02
11512006.05.31 08:37t/p2981.40144.010.00144.01353.8637659.88
11522006.06.06 17:15sell2990.85145.330.000.00
11532006.06.06 17:15modify2990.85145.330.00145.13
11542006.06.07 00:25t/p2990.85145.130.00145.13135.4437795.32
11552006.06.13 17:00sell3000.85144.710.000.00
11562006.06.13 17:00modify3000.85144.710.00144.51
11572006.06.14 02:10t/p3000.85144.510.00144.51135.4437930.76
11582006.06.14 19:15sell3010.85145.120.000.00
11592006.06.14 19:15modify3010.85145.120.00144.92
11602006.06.14 20:46t/p3010.85144.920.00144.92144.3638075.12
11612006.06.16 13:00sell3020.86145.430.000.00
11622006.06.16 13:00modify3020.86145.430.00145.23
11632006.06.16 17:06t/p3020.86145.230.00145.23146.0638221.18
11642006.06.20 09:30buy3030.86144.460.000.00
11652006.06.20 09:30modify3030.86144.460.00144.66
11662006.06.20 11:57t/p3030.86144.660.00144.66146.1038367.28
11672006.06.21 15:00sell3040.86145.380.000.00
11682006.06.21 15:00modify3040.86145.380.00145.18
11692006.06.22 18:45sell3051.43146.090.000.00
11702006.06.22 18:45modify3051.43146.090.00145.62
11712006.06.22 18:45modify3040.86145.380.00145.62
11722006.06.23 13:52t/p3040.86145.620.00145.62-211.3938155.89
11732006.06.23 13:52t/p3051.43145.620.00145.62555.7238711.61
11742006.06.26 10:00sell3060.87146.110.000.00
11752006.06.26 10:00modify3060.87146.110.00145.91
11762006.06.26 13:12t/p3060.87145.910.00145.91147.7638859.37
11772006.06.30 19:15sell3070.87146.300.000.00
11782006.06.30 19:15modify3070.87146.300.00146.10
11792006.07.03 01:50t/p3070.87146.100.00146.10138.6338997.99
11802006.07.03 13:15sell3080.88146.820.000.00
11812006.07.03 13:15modify3080.88146.820.00146.62
11822006.07.04 03:40t/p3080.88146.620.00146.62140.2239138.21
11832006.07.05 01:45sell3090.88147.190.000.00
11842006.07.05 01:45modify3090.88147.190.00146.99
11852006.07.05 02:57t/p3090.88146.990.00146.99149.4639287.67
11862006.07.05 18:00sell3100.88147.160.000.00
11872006.07.05 18:00modify3100.88147.160.00146.96
11882006.07.06 15:07t/p3100.88146.960.00146.96121.7439409.41
11892006.07.12 14:45sell3110.89146.570.000.00
11902006.07.12 14:45modify3110.89146.570.00146.37
11912006.07.13 10:07t/p3110.89146.370.00146.37123.1339532.54
11922006.07.14 05:15sell3120.89146.880.000.00
11932006.07.14 05:15modify3120.89146.880.00146.68
11942006.07.14 06:38t/p3120.89146.680.00146.68151.1639683.70
11952006.07.20 13:30sell3130.89147.420.000.00
11962006.07.20 13:30modify3130.89147.420.00147.22
11972006.07.20 14:45sell3141.48147.680.000.00
11982006.07.20 14:45modify3141.48147.680.00147.38
11992006.07.20 14:45modify3130.89147.420.00147.38
12002006.07.21 09:38t/p3130.89147.380.00147.3820.8839704.58
12012006.07.21 09:38t/p3141.48147.380.00147.38361.4940066.07
12022006.07.21 18:30sell3150.90147.500.000.00
12032006.07.21 18:30modify3150.90147.500.00147.30
12042006.07.24 07:57t/p3150.90147.300.00147.30143.4040209.47
12052006.07.25 09:00sell3160.90147.660.000.00
12062006.07.25 09:00modify3160.90147.660.00147.46
12072006.07.25 15:02t/p3160.90147.460.00147.46152.8640362.33
12082006.07.26 18:00sell3170.91147.560.000.00
12092006.07.26 18:00modify3170.91147.560.00147.36
12102006.07.27 00:15sell3181.52147.820.000.00
12112006.07.27 00:15modify3181.52147.820.00147.52
12122006.07.27 00:15modify3170.91147.560.00147.52
12132006.07.27 10:48t/p3170.91147.520.00147.522.2540364.58
12142006.07.27 10:48t/p3181.52147.520.00147.52387.2440751.82
12152006.07.27 11:30buy3190.92147.370.000.00
12162006.07.27 11:30modify3190.92147.370.00147.57
12172006.07.28 04:00buy3201.53147.020.000.00
12182006.07.28 04:00modify3201.53147.020.00147.35
12192006.07.28 04:00modify3190.92147.370.00147.35
12202006.07.28 06:00buy3212.56146.700.000.00
12212006.07.28 06:00modify3212.56146.700.00147.12
12222006.07.28 06:00modify3201.53147.020.00147.12
12232006.07.28 06:00modify3190.92147.370.00147.12
12242006.07.28 15:15buy3224.26146.440.000.00
12252006.07.28 15:15modify3224.26146.440.00146.90
12262006.07.28 15:15modify3212.56146.700.00146.90
12272006.07.28 15:15modify3201.53147.020.00146.90
12282006.07.28 15:15modify3190.92147.370.00146.90
12292006.07.31 05:30buy3237.10146.080.000.00
12302006.07.31 05:30modify3237.10146.080.00146.63
12312006.07.31 05:30modify3224.26146.440.00146.63
12322006.07.31 05:30modify3212.56146.700.00146.63
12332006.07.31 05:30modify3201.53147.020.00146.63
12342006.07.31 05:30modify3190.92147.370.00146.63
12352006.07.31 19:15close3237.10146.410.00146.631990.2142742.03
12362006.07.31 19:15close3224.26146.410.00146.63-69.7542672.28
12372006.07.31 19:15close3212.56146.410.00146.63-607.3042064.97
12382006.07.31 19:15close3201.53146.410.00146.63-778.8141286.16
12392006.07.31 19:15close3190.92146.410.00146.63-733.4540552.72
12402006.07.31 20:00sell3240.91146.460.000.00
12412006.07.31 20:00modify3240.91146.460.00146.26
12422006.08.01 01:02t/p3240.91146.260.00146.26145.0040697.71
12432006.08.01 17:00sell3250.92146.720.000.00
12442006.08.01 17:00modify3250.92146.720.00146.52
12452006.08.02 18:03t/p3250.92146.520.00146.52146.5940844.30
12462006.08.03 12:00sell3260.92146.820.000.00
12472006.08.03 12:00modify3260.92146.820.00146.62
12482006.08.03 15:45sell3271.53147.220.000.00
12492006.08.03 15:45modify3271.53147.220.00146.87
12502006.08.03 15:45modify3260.92146.820.00146.87
12512006.08.04 13:45sell3282.56147.630.000.00
12522006.08.04 13:45modify3282.56147.630.00147.16
12532006.08.04 13:45modify3271.53147.220.00147.16
12542006.08.04 13:45modify3260.92146.820.00147.16
12552006.08.04 15:02t/p3260.92147.160.00147.16-275.2840569.02
12562006.08.04 15:02t/p3271.53147.160.00147.1661.8940630.92
12572006.08.04 15:02t/p3282.56147.160.00147.161021.7541652.67
12582006.08.11 09:45sell3290.94147.840.000.00
12592006.08.11 09:45modify3290.94147.840.00147.64
12602006.08.11 10:45sell3301.57148.090.000.00
12612006.08.11 10:45modify3301.57148.090.00147.80
12622006.08.11 10:45modify3290.94147.840.00147.80
12632006.08.14 09:15sell3312.61148.400.000.00
12642006.08.14 09:15modify3312.61148.400.00148.00
12652006.08.14 09:15modify3301.57148.090.00148.00
12662006.08.14 09:15modify3290.94147.840.00148.00
12672006.08.16 14:15sell3324.35148.670.000.00
12682006.08.16 14:15modify3324.35148.670.00148.22
12692006.08.16 14:15modify3312.61148.400.00148.22
12702006.08.16 14:15modify3301.57148.090.00148.22
12712006.08.16 14:15modify3290.94147.840.00148.22
12722006.08.18 11:56t/p3290.94148.220.00148.22-372.4241280.25
12732006.08.18 11:56t/p3301.57148.220.00148.22-288.7140991.53
12742006.08.18 11:56t/p3312.61148.220.00148.22234.5041226.03
12752006.08.18 11:56t/p3324.35148.220.00148.221479.5842705.61
12762006.08.21 04:30sell3330.96148.900.000.00
12772006.08.21 04:30modify3330.96148.900.00148.70
12782006.08.21 15:00sell3341.60149.310.000.00
12792006.08.21 15:00modify3341.60149.310.00148.96
12802006.08.21 15:00modify3330.96148.900.00148.96
12812006.08.21 17:15sell3352.67149.640.000.00
12822006.08.21 17:15modify3352.67149.640.00149.20
12832006.08.21 17:15modify3341.60149.310.00149.20
12842006.08.21 17:15modify3330.96148.900.00149.20
12852006.08.22 11:18t/p3330.96149.200.00149.20-254.6542450.96
12862006.08.22 11:18t/p3341.60149.200.00149.20132.6542583.61
12872006.08.22 11:18t/p3352.67149.200.00149.20969.5943553.20
12882006.08.24 11:15sell3360.98149.310.000.00
12892006.08.24 11:15modify3360.98149.310.00149.11
12902006.08.24 15:21t/p3360.98149.110.00149.11166.4443719.64
12912006.08.25 09:15sell3370.98149.430.000.00
12922006.08.25 09:15modify3370.98149.430.00149.23
12932006.08.25 15:15sell3381.63149.720.000.00
12942006.08.25 15:15modify3381.63149.720.00149.41
12952006.08.25 15:15modify3370.98149.430.00149.41
12962006.08.25 16:07t/p3370.98149.410.00149.4116.6443736.28
12972006.08.25 16:07t/p3381.63149.410.00149.41429.0944165.37
12982006.08.30 03:00sell3390.99149.870.000.00
12992006.08.30 03:00modify3390.99149.870.00149.67
13002006.08.30 10:00sell3401.65150.160.000.00
13012006.08.30 10:00modify3401.65150.160.00149.85
13022006.08.30 10:00modify3390.99149.870.00149.85
13032006.08.31 02:45sell3412.75150.450.000.00
13042006.08.31 02:45modify3412.75150.450.00150.05
13052006.08.31 02:45modify3401.65150.160.00150.05
13062006.08.31 02:45modify3390.99149.870.00150.05
13072006.09.01 04:16t/p3390.99150.050.00150.05-192.9043972.47
13082006.09.01 04:16t/p3401.65150.050.00150.0584.8344057.30
13092006.09.01 04:16t/p3412.75150.050.00150.05905.2244962.51
13102006.09.07 05:15sell3421.01149.720.000.00
13112006.09.07 05:15modify3421.01149.720.00149.52
13122006.09.07 07:58t/p3421.01149.520.00149.52171.5445134.05
13132006.09.11 09:45sell3431.02148.690.000.00
13142006.09.11 09:45modify3431.02148.690.00148.49
13152006.09.11 13:00sell3441.70149.230.000.00
13162006.09.11 13:00modify3441.70149.230.00148.83
13172006.09.11 13:00modify3431.02148.690.00148.83
13182006.09.12 03:45sell3452.83149.580.000.00
13192006.09.12 03:45modify3452.83149.580.00149.11
13202006.09.12 03:45modify3441.70149.230.00149.11
13212006.09.12 03:45modify3431.02148.690.00149.11
13222006.09.13 14:43t/p3431.02149.110.00149.11-385.2144748.84
13232006.09.13 14:43t/p3441.70149.110.00149.11137.5344886.37
13242006.09.13 14:43t/p3452.83149.110.00149.111099.7945986.16
13252006.09.22 09:45sell3461.03149.190.000.00
13262006.09.22 09:45modify3461.03149.190.00148.99
13272006.09.22 13:30t/p3461.03148.990.00148.99174.9446161.10
13282006.09.26 18:45sell3471.04148.630.000.00
13292006.09.26 18:45modify3471.04148.630.00148.43
13302006.09.27 03:40t/p3471.04148.430.00148.43165.7146326.81
13312006.10.04 01:00sell3481.04150.330.000.00
13322006.10.04 01:00modify3481.04150.330.00150.13
13332006.10.04 03:14t/p3481.04150.130.00150.13176.6346503.44
13342006.10.06 01:15sell3491.05149.580.000.00
13352006.10.06 01:15modify3491.05149.580.00149.38
13362006.10.06 14:34t/p3491.05149.380.00149.38178.3346681.77
13372006.10.09 06:45sell3501.05150.160.000.00
13382006.10.09 06:45modify3501.05150.160.00149.96
13392006.10.10 00:07t/p3501.05149.960.00149.96167.3146849.07
13402006.10.13 08:00sell3511.05150.030.000.00
13412006.10.13 08:00modify3511.05150.030.00149.83
13422006.10.13 09:34t/p3511.05149.830.00149.83178.3347027.40
13432006.10.17 20:00sell3521.06149.160.000.00
13442006.10.17 20:00modify3521.06149.160.00148.96
13452006.10.17 23:01t/p3521.06148.960.00148.96180.0347207.43
13462006.10.20 03:00sell3531.06149.560.000.00
13472006.10.20 03:00modify3531.06149.560.00149.36
13482006.10.20 08:31t/p3531.06149.360.00149.36180.0347387.46
13492006.10.20 18:15sell3541.07149.670.000.00
13502006.10.20 18:15modify3541.07149.670.00149.47
13512006.10.23 23:59close at stop3541.07149.780.00149.47-111.1947276.28