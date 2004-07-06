Strategy Tester Report
Cost_Avg_-_RSI_w-Trend_v3b
|Symbol
|EURJPY (Euro vs Japanese Yen)
|Period
|15 Minutes (M15) 2004.06.17 13:45 - 2006.10.24 00:00 (2004.06.01 - 2006.10.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MagicNumber=12413; LotExponent=1.666667; slip=3; pLots=0.01; TakeProfit=20; Stoploss=500; PipStep=25; MaxTrades=10; UseStopLoss=false;
TotalEquityRisk=25; UseSafeMode=true;
UseRSIforAddTrade=true;
BuyLevel=6; SellLevel=88; SlowPeriod=8; FastPeriod=2; PriceType=5; UseTrend=false;
sMAPeriod=20; MAPeriod=10; MATimeFrame=1440; MAMethod=0; MAPrice=5; UseMASlope=false;
MinPips=10; MALookBack=5; UseTrailingStop=false;
TrailStart=50; TrailStop=50; MM=true;
RiskPercent=2.25;
|Bars in test
|58292
|Ticks modelled
|4956670
|Modelling quality
|89.85%
|Initial deposit
|5000.00
|Total net profit
|42276.28
|Gross profit
|61060.53
|Gross loss
|-18784.25
|Profit factor
|3.25
|Expected payoff
|119.42
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2488.09 (7.18%)
|Relative drawdown
|9.51% (1351.91)
|Total trades
|354
|Short positions (won %)
|305 (73.11%)
|Long positions (won %)
|49 (63.27%)
|Profit trades (% of total)
|254 (71.75%)
|Loss trades (% of total)
|100 (28.25%)
|Largest
|profit trade
|4331.97
|loss trade
|-928.29
|Average
|profit trade
|240.40
|loss trade
|-187.84
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (2402.20)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-2488.09)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|5870.65 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-2488.09 (4)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.21 23:45
|sell
|1
|0.11
|131.89
|0.00
|0.00
|2
|2004.06.21 23:45
|modify
|1
|0.11
|131.89
|0.00
|131.69
|3
|2004.06.22 02:07
|t/p
|1
|0.11
|131.69
|0.00
|131.69
|17.52
|5017.53
|4
|2004.06.22 17:45
|sell
|2
|0.11
|131.73
|0.00
|0.00
|5
|2004.06.22 17:45
|modify
|2
|0.11
|131.73
|0.00
|131.53
|6
|2004.06.22 19:30
|sell
|3
|0.18
|132.05
|0.00
|0.00
|7
|2004.06.22 19:30
|modify
|3
|0.18
|132.05
|0.00
|131.73
|8
|2004.06.22 19:30
|modify
|2
|0.11
|131.73
|0.00
|131.73
|9
|2004.06.23 12:53
|t/p
|2
|0.11
|131.73
|0.00
|131.73
|-1.16
|5016.37
|10
|2004.06.23 12:53
|t/p
|3
|0.18
|131.73
|0.00
|131.73
|47.02
|5063.39
|11
|2004.06.24 02:00
|buy
|4
|0.11
|130.68
|0.00
|0.00
|12
|2004.06.24 02:00
|modify
|4
|0.11
|130.68
|0.00
|130.88
|13
|2004.06.24 18:00
|buy
|5
|0.18
|130.35
|0.00
|0.00
|14
|2004.06.24 18:00
|modify
|5
|0.18
|130.35
|0.00
|130.68
|15
|2004.06.24 18:00
|modify
|4
|0.11
|130.68
|0.00
|130.68
|16
|2004.06.25 02:08
|t/p
|4
|0.11
|130.68
|0.00
|130.68
|1.00
|5064.39
|17
|2004.06.25 02:08
|t/p
|5
|0.18
|130.68
|0.00
|130.68
|52.09
|5116.48
|18
|2004.06.28 11:15
|sell
|6
|0.12
|131.45
|0.00
|0.00
|19
|2004.06.28 11:15
|modify
|6
|0.12
|131.45
|0.00
|131.25
|20
|2004.06.29 03:15
|sell
|7
|0.20
|131.76
|0.00
|0.00
|21
|2004.06.29 03:15
|modify
|7
|0.20
|131.76
|0.00
|131.44
|22
|2004.06.29 03:15
|modify
|6
|0.12
|131.45
|0.00
|131.44
|23
|2004.06.29 11:30
|sell
|8
|0.33
|132.04
|0.00
|0.00
|24
|2004.06.29 11:30
|modify
|8
|0.33
|132.04
|0.00
|131.64
|25
|2004.06.29 11:30
|modify
|7
|0.20
|131.76
|0.00
|131.64
|26
|2004.06.29 11:30
|modify
|6
|0.12
|131.45
|0.00
|131.64
|27
|2004.06.29 16:00
|t/p
|6
|0.12
|131.64
|0.00
|131.64
|-20.62
|5095.86
|28
|2004.06.29 16:00
|t/p
|7
|0.20
|131.64
|0.00
|131.64
|20.38
|5116.24
|29
|2004.06.29 16:00
|t/p
|8
|0.33
|131.64
|0.00
|131.64
|112.09
|5228.33
|30
|2004.06.30 11:45
|sell
|9
|0.12
|132.19
|0.00
|0.00
|31
|2004.06.30 11:45
|modify
|9
|0.12
|132.19
|0.00
|131.99
|32
|2004.06.30 12:02
|t/p
|9
|0.12
|131.99
|0.00
|131.99
|20.37
|5248.70
|33
|2004.06.30 18:45
|sell
|10
|0.12
|133.05
|0.00
|0.00
|34
|2004.06.30 18:45
|modify
|10
|0.12
|133.05
|0.00
|132.85
|35
|2004.06.30 20:21
|t/p
|10
|0.12
|132.85
|0.00
|132.85
|20.38
|5269.08
|36
|2004.07.01 04:00
|buy
|11
|0.12
|131.61
|0.00
|0.00
|37
|2004.07.01 04:00
|modify
|11
|0.12
|131.61
|0.00
|131.81
|38
|2004.07.01 23:45
|t/p
|11
|0.12
|131.81
|0.00
|131.81
|20.39
|5289.47
|39
|2004.07.02 04:45
|sell
|12
|0.12
|132.67
|0.00
|0.00
|40
|2004.07.02 04:45
|modify
|12
|0.12
|132.67
|0.00
|132.47
|41
|2004.07.02 09:15
|t/p
|12
|0.12
|132.47
|0.00
|132.47
|20.38
|5309.85
|42
|2004.07.02 16:15
|sell
|13
|0.12
|133.22
|0.00
|0.00
|43
|2004.07.02 16:15
|modify
|13
|0.12
|133.22
|0.00
|133.02
|44
|2004.07.02 17:45
|sell
|14
|0.20
|133.59
|0.00
|0.00
|45
|2004.07.02 17:45
|modify
|14
|0.20
|133.59
|0.00
|133.25
|46
|2004.07.02 17:45
|modify
|13
|0.12
|133.22
|0.00
|133.25
|47
|2004.07.05 04:30
|sell
|15
|0.33
|133.89
|0.00
|0.00
|48
|2004.07.05 04:30
|modify
|15
|0.33
|133.89
|0.00
|133.47
|49
|2004.07.05 04:30
|modify
|14
|0.20
|133.59
|0.00
|133.47
|50
|2004.07.05 04:30
|modify
|13
|0.12
|133.22
|0.00
|133.47
|51
|2004.07.06 02:45
|sell
|16
|0.56
|134.42
|0.00
|0.00
|52
|2004.07.06 02:45
|modify
|16
|0.56
|134.42
|0.00
|133.82
|53
|2004.07.06 02:45
|modify
|15
|0.33
|133.89
|0.00
|133.82
|54
|2004.07.06 02:45
|modify
|14
|0.20
|133.59
|0.00
|133.82
|55
|2004.07.06 02:45
|modify
|13
|0.12
|133.22
|0.00
|133.82
|56
|2004.07.06 05:15
|sell
|17
|0.93
|134.73
|0.00
|0.00
|57
|2004.07.06 05:15
|modify
|17
|0.93
|134.73
|0.00
|134.13
|58
|2004.07.06 05:15
|modify
|16
|0.56
|134.42
|0.00
|134.13
|59
|2004.07.06 05:15
|modify
|15
|0.33
|133.89
|0.00
|134.13
|60
|2004.07.06 05:15
|modify
|14
|0.20
|133.59
|0.00
|134.13
|61
|2004.07.06 05:15
|modify
|13
|0.12
|133.22
|0.00
|134.13
|62
|2004.07.06 15:41
|t/p
|13
|0.12
|134.13
|0.00
|134.13
|-95.24
|5214.61
|63
|2004.07.06 15:41
|t/p
|14
|0.20
|134.13
|0.00
|134.13
|-95.91
|5118.70
|64
|2004.07.06 15:41
|t/p
|15
|0.33
|134.13
|0.00
|134.13
|-70.72
|5047.98
|65
|2004.07.06 15:41
|t/p
|16
|0.56
|134.13
|0.00
|134.13
|137.90
|5185.88
|66
|2004.07.06 15:41
|t/p
|17
|0.93
|134.13
|0.00
|134.13
|473.80
|5659.68
|67
|2004.07.12 12:00
|sell
|18
|0.13
|134.07
|0.00
|0.00
|68
|2004.07.12 12:00
|modify
|18
|0.13
|134.07
|0.00
|133.87
|69
|2004.07.12 19:00
|sell
|19
|0.22
|134.37
|0.00
|0.00
|70
|2004.07.12 19:00
|modify
|19
|0.22
|134.37
|0.00
|134.06
|71
|2004.07.12 19:00
|modify
|18
|0.13
|134.07
|0.00
|134.06
|72
|2004.07.13 11:44
|t/p
|18
|0.13
|134.06
|0.00
|134.06
|-0.26
|5659.42
|73
|2004.07.13 11:44
|t/p
|19
|0.22
|134.06
|0.00
|134.06
|55.60
|5715.02
|74
|2004.07.14 10:15
|sell
|20
|0.13
|135.06
|0.00
|0.00
|75
|2004.07.14 10:15
|modify
|20
|0.13
|135.06
|0.00
|134.86
|76
|2004.07.14 11:16
|t/p
|20
|0.13
|134.86
|0.00
|134.86
|22.08
|5737.10
|77
|2004.07.15 17:15
|sell
|21
|0.13
|135.44
|0.00
|0.00
|78
|2004.07.15 17:15
|modify
|21
|0.13
|135.44
|0.00
|135.24
|79
|2004.07.16 14:33
|t/p
|21
|0.13
|135.24
|0.00
|135.24
|20.72
|5757.81
|80
|2004.07.20 08:00
|sell
|22
|0.13
|135.15
|0.00
|0.00
|81
|2004.07.20 08:00
|modify
|22
|0.13
|135.15
|0.00
|134.95
|82
|2004.07.20 09:15
|t/p
|22
|0.13
|134.95
|0.00
|134.95
|22.07
|5779.88
|83
|2004.07.21 10:30
|sell
|23
|0.13
|134.03
|0.00
|0.00
|84
|2004.07.21 10:30
|modify
|23
|0.13
|134.03
|0.00
|133.83
|85
|2004.07.21 16:45
|sell
|24
|0.22
|134.46
|0.00
|0.00
|86
|2004.07.21 16:45
|modify
|24
|0.22
|134.46
|0.00
|134.10
|87
|2004.07.21 16:45
|modify
|23
|0.13
|134.03
|0.00
|134.10
|88
|2004.07.22 00:30
|sell
|25
|0.36
|134.71
|0.00
|0.00
|89
|2004.07.22 00:30
|modify
|25
|0.36
|134.71
|0.00
|134.31
|90
|2004.07.22 00:30
|modify
|24
|0.22
|134.46
|0.00
|134.31
|91
|2004.07.22 00:30
|modify
|23
|0.13
|134.03
|0.00
|134.31
|92
|2004.07.22 11:04
|t/p
|23
|0.13
|134.31
|0.00
|134.31
|-35.01
|5744.88
|93
|2004.07.22 11:04
|t/p
|24
|0.22
|134.31
|0.00
|134.31
|21.09
|5765.97
|94
|2004.07.22 11:04
|t/p
|25
|0.36
|134.31
|0.00
|134.31
|122.27
|5888.24
|95
|2004.07.27 16:15
|sell
|26
|0.13
|133.86
|0.00
|0.00
|96
|2004.07.27 16:15
|modify
|26
|0.13
|133.86
|0.00
|133.66
|97
|2004.07.27 16:18
|t/p
|26
|0.13
|133.66
|0.00
|133.66
|22.08
|5910.32
|98
|2004.07.28 19:15
|sell
|27
|0.13
|134.80
|0.00
|0.00
|99
|2004.07.28 19:15
|modify
|27
|0.13
|134.80
|0.00
|134.60
|100
|2004.07.28 21:21
|t/p
|27
|0.13
|134.60
|0.00
|134.60
|22.08
|5932.40
|101
|2004.08.05 20:30
|sell
|28
|0.13
|134.64
|0.00
|0.00
|102
|2004.08.05 20:30
|modify
|28
|0.13
|134.64
|0.00
|134.44
|103
|2004.08.06 07:45
|sell
|29
|0.22
|134.90
|0.00
|0.00
|104
|2004.08.06 07:45
|modify
|29
|0.22
|134.90
|0.00
|134.60
|105
|2004.08.06 07:45
|modify
|28
|0.13
|134.64
|0.00
|134.60
|106
|2004.08.06 09:05
|t/p
|28
|0.13
|134.60
|0.00
|134.60
|3.05
|5935.45
|107
|2004.08.06 09:05
|t/p
|29
|0.22
|134.60
|0.00
|134.60
|56.04
|5991.49
|108
|2004.08.06 19:45
|sell
|30
|0.13
|135.49
|0.00
|0.00
|109
|2004.08.06 19:45
|modify
|30
|0.13
|135.49
|0.00
|135.29
|110
|2004.08.09 07:59
|t/p
|30
|0.13
|135.29
|0.00
|135.29
|20.72
|6012.21
|111
|2004.08.13 02:45
|sell
|31
|0.14
|136.54
|0.00
|0.00
|112
|2004.08.13 02:45
|modify
|31
|0.14
|136.54
|0.00
|136.34
|113
|2004.08.13 07:30
|sell
|32
|0.23
|136.85
|0.00
|0.00
|114
|2004.08.13 07:30
|modify
|32
|0.23
|136.85
|0.00
|136.53
|115
|2004.08.13 07:30
|modify
|31
|0.14
|136.54
|0.00
|136.53
|116
|2004.08.13 08:29
|t/p
|31
|0.14
|136.53
|0.00
|136.53
|1.19
|6013.40
|117
|2004.08.13 08:29
|t/p
|32
|0.23
|136.53
|0.00
|136.53
|62.49
|6075.89
|118
|2004.08.25 11:30
|sell
|33
|0.14
|132.92
|0.00
|0.00
|119
|2004.08.25 11:30
|modify
|33
|0.14
|132.92
|0.00
|132.72
|120
|2004.08.25 13:00
|sell
|34
|0.23
|133.32
|0.00
|0.00
|121
|2004.08.25 13:00
|modify
|34
|0.23
|133.32
|0.00
|132.97
|122
|2004.08.25 13:00
|modify
|33
|0.14
|132.92
|0.00
|132.97
|123
|2004.08.26 09:45
|t/p
|33
|0.14
|132.97
|0.00
|132.97
|-10.35
|6065.54
|124
|2004.08.26 09:45
|t/p
|34
|0.23
|132.97
|0.00
|132.97
|61.10
|6126.64
|125
|2004.08.30 05:00
|sell
|35
|0.14
|132.21
|0.00
|0.00
|126
|2004.08.30 05:00
|modify
|35
|0.14
|132.21
|0.00
|132.01
|127
|2004.08.30 08:45
|sell
|36
|0.23
|132.50
|0.00
|0.00
|128
|2004.08.30 08:45
|modify
|36
|0.23
|132.50
|0.00
|132.19
|129
|2004.08.30 08:45
|modify
|35
|0.14
|132.21
|0.00
|132.19
|130
|2004.08.31 13:30
|sell
|37
|0.39
|132.99
|0.00
|0.00
|131
|2004.08.31 13:30
|modify
|37
|0.39
|132.99
|0.00
|132.50
|132
|2004.08.31 13:30
|modify
|36
|0.23
|132.50
|0.00
|132.50
|133
|2004.08.31 13:30
|modify
|35
|0.14
|132.21
|0.00
|132.50
|134
|2004.09.01 18:15
|sell
|38
|0.65
|133.41
|0.00
|0.00
|135
|2004.09.01 18:15
|modify
|38
|0.65
|133.41
|0.00
|132.83
|136
|2004.09.01 18:15
|modify
|37
|0.39
|132.99
|0.00
|132.83
|137
|2004.09.01 18:15
|modify
|36
|0.23
|132.50
|0.00
|132.83
|138
|2004.09.01 18:15
|modify
|35
|0.14
|132.21
|0.00
|132.83
|139
|2004.09.02 16:29
|t/p
|35
|0.14
|132.83
|0.00
|132.83
|-81.06
|6045.58
|140
|2004.09.02 16:29
|t/p
|36
|0.23
|132.83
|0.00
|132.83
|-76.53
|5969.06
|141
|2004.09.02 16:29
|t/p
|37
|0.39
|132.83
|0.00
|132.83
|36.61
|6005.67
|142
|2004.09.02 16:29
|t/p
|38
|0.65
|132.83
|0.00
|132.83
|299.66
|6305.33
|143
|2004.09.10 02:45
|sell
|39
|0.14
|134.43
|0.00
|0.00
|144
|2004.09.10 02:45
|modify
|39
|0.14
|134.43
|0.00
|134.23
|145
|2004.09.10 07:15
|sell
|40
|0.23
|134.78
|0.00
|0.00
|146
|2004.09.10 07:15
|modify
|40
|0.23
|134.78
|0.00
|134.45
|147
|2004.09.10 07:15
|modify
|39
|0.14
|134.43
|0.00
|134.45
|148
|2004.09.10 09:25
|t/p
|39
|0.14
|134.45
|0.00
|134.45
|-2.38
|6302.95
|149
|2004.09.10 09:25
|t/p
|40
|0.23
|134.45
|0.00
|134.45
|64.45
|6367.40
|150
|2004.09.13 13:00
|sell
|41
|0.14
|134.82
|0.00
|0.00
|151
|2004.09.13 13:00
|modify
|41
|0.14
|134.82
|0.00
|134.62
|152
|2004.09.13 13:08
|t/p
|41
|0.14
|134.62
|0.00
|134.62
|23.77
|6391.17
|153
|2004.09.17 11:30
|sell
|42
|0.14
|134.13
|0.00
|0.00
|154
|2004.09.17 11:30
|modify
|42
|0.14
|134.13
|0.00
|133.93
|155
|2004.09.17 17:15
|t/p
|42
|0.14
|133.93
|0.00
|133.93
|23.78
|6414.95
|156
|2004.09.23 04:00
|sell
|43
|0.14
|135.91
|0.00
|0.00
|157
|2004.09.23 04:00
|modify
|43
|0.14
|135.91
|0.00
|135.71
|158
|2004.09.23 11:15
|sell
|44
|0.23
|136.23
|0.00
|0.00
|159
|2004.09.23 11:15
|modify
|44
|0.23
|136.23
|0.00
|135.91
|160
|2004.09.23 11:15
|modify
|43
|0.14
|135.91
|0.00
|135.91
|161
|2004.09.23 16:01
|t/p
|43
|0.14
|135.91
|0.00
|135.91
|0.00
|6414.95
|162
|2004.09.23 16:01
|t/p
|44
|0.23
|135.91
|0.00
|135.91
|62.50
|6477.45
|163
|2004.09.24 15:30
|sell
|45
|0.15
|136.22
|0.00
|0.00
|164
|2004.09.24 15:30
|modify
|45
|0.15
|136.22
|0.00
|136.02
|165
|2004.09.24 16:28
|t/p
|45
|0.15
|136.02
|0.00
|136.02
|25.47
|6502.92
|166
|2004.09.27 16:15
|sell
|46
|0.15
|136.63
|0.00
|0.00
|167
|2004.09.27 16:15
|modify
|46
|0.15
|136.63
|0.00
|136.43
|168
|2004.09.28 10:30
|sell
|47
|0.25
|137.29
|0.00
|0.00
|169
|2004.09.28 10:30
|modify
|47
|0.25
|137.29
|0.00
|136.84
|170
|2004.09.28 10:30
|modify
|46
|0.15
|136.63
|0.00
|136.84
|171
|2004.09.29 07:22
|t/p
|46
|0.15
|136.84
|0.00
|136.84
|-29.90
|6473.02
|172
|2004.09.29 07:22
|t/p
|47
|0.25
|136.84
|0.00
|136.84
|92.92
|6565.94
|173
|2004.09.30 01:15
|sell
|48
|0.15
|137.02
|0.00
|0.00
|174
|2004.09.30 01:15
|modify
|48
|0.15
|137.02
|0.00
|136.82
|175
|2004.09.30 03:15
|t/p
|48
|0.15
|136.82
|0.00
|136.82
|25.48
|6591.42
|176
|2004.10.05 17:45
|sell
|49
|0.15
|136.89
|0.00
|0.00
|177
|2004.10.05 17:45
|modify
|49
|0.15
|136.89
|0.00
|136.69
|178
|2004.10.06 09:29
|t/p
|49
|0.15
|136.69
|0.00
|136.69
|23.91
|6615.32
|179
|2004.10.25 00:45
|sell
|50
|0.15
|136.36
|0.00
|0.00
|180
|2004.10.25 00:45
|modify
|50
|0.15
|136.36
|0.00
|136.16
|181
|2004.10.25 01:25
|t/p
|50
|0.15
|136.16
|0.00
|136.16
|25.48
|6640.80
|182
|2004.11.01 01:45
|sell
|51
|0.15
|135.69
|0.00
|0.00
|183
|2004.11.01 01:45
|modify
|51
|0.15
|135.69
|0.00
|135.49
|184
|2004.11.01 12:10
|t/p
|51
|0.15
|135.49
|0.00
|135.49
|25.47
|6666.27
|185
|2004.11.03 11:30
|sell
|52
|0.15
|135.60
|0.00
|0.00
|186
|2004.11.03 11:30
|modify
|52
|0.15
|135.60
|0.00
|135.40
|187
|2004.11.03 12:45
|sell
|53
|0.25
|135.85
|0.00
|0.00
|188
|2004.11.03 12:45
|modify
|53
|0.25
|135.85
|0.00
|135.56
|189
|2004.11.03 12:45
|modify
|52
|0.15
|135.60
|0.00
|135.56
|190
|2004.11.03 22:45
|sell
|54
|0.42
|136.18
|0.00
|0.00
|191
|2004.11.03 22:45
|modify
|54
|0.42
|136.18
|0.00
|135.77
|192
|2004.11.03 22:45
|modify
|53
|0.25
|135.85
|0.00
|135.77
|193
|2004.11.03 22:45
|modify
|52
|0.15
|135.60
|0.00
|135.77
|194
|2004.11.04 12:30
|sell
|55
|0.69
|136.56
|0.00
|0.00
|195
|2004.11.04 12:30
|modify
|55
|0.69
|136.56
|0.00
|136.04
|196
|2004.11.04 12:30
|modify
|54
|0.42
|136.18
|0.00
|136.04
|197
|2004.11.04 12:30
|modify
|53
|0.25
|135.85
|0.00
|136.04
|198
|2004.11.04 12:30
|modify
|52
|0.15
|135.60
|0.00
|136.04
|199
|2004.11.05 14:30
|t/p
|52
|0.15
|136.04
|0.00
|136.04
|-62.34
|6603.93
|200
|2004.11.05 14:30
|t/p
|53
|0.25
|136.04
|0.00
|136.04
|-50.83
|6553.10
|201
|2004.11.05 14:30
|t/p
|54
|0.42
|136.04
|0.00
|136.04
|32.29
|6585.39
|202
|2004.11.05 14:30
|t/p
|55
|0.69
|136.04
|0.00
|136.04
|297.44
|6882.83
|203
|2004.11.10 10:30
|sell
|56
|0.15
|136.91
|0.00
|0.00
|204
|2004.11.10 10:30
|modify
|56
|0.15
|136.91
|0.00
|136.71
|205
|2004.11.10 12:15
|sell
|57
|0.25
|137.16
|0.00
|0.00
|206
|2004.11.10 12:15
|modify
|57
|0.25
|137.16
|0.00
|136.87
|207
|2004.11.10 12:15
|modify
|56
|0.15
|136.91
|0.00
|136.87
|208
|2004.11.10 14:45
|sell
|58
|0.42
|137.51
|0.00
|0.00
|209
|2004.11.10 14:45
|modify
|58
|0.42
|137.51
|0.00
|137.09
|210
|2004.11.10 14:45
|modify
|57
|0.25
|137.16
|0.00
|137.09
|211
|2004.11.10 14:45
|modify
|56
|0.15
|136.91
|0.00
|137.09
|212
|2004.11.10 15:45
|sell
|59
|0.69
|137.85
|0.00
|0.00
|213
|2004.11.10 15:45
|modify
|59
|0.69
|137.85
|0.00
|137.35
|214
|2004.11.10 15:45
|modify
|58
|0.42
|137.51
|0.00
|137.35
|215
|2004.11.10 15:45
|modify
|57
|0.25
|137.16
|0.00
|137.35
|216
|2004.11.10 15:45
|modify
|56
|0.15
|136.91
|0.00
|137.35
|217
|2004.11.10 18:00
|sell
|60
|1.16
|138.18
|0.00
|0.00
|218
|2004.11.10 18:00
|modify
|60
|1.16
|138.18
|0.00
|137.62
|219
|2004.11.10 18:00
|modify
|59
|0.69
|137.85
|0.00
|137.62
|220
|2004.11.10 18:00
|modify
|58
|0.42
|137.51
|0.00
|137.62
|221
|2004.11.10 18:00
|modify
|57
|0.25
|137.16
|0.00
|137.62
|222
|2004.11.10 18:00
|modify
|56
|0.15
|136.91
|0.00
|137.62
|223
|2004.11.11 13:25
|t/p
|56
|0.15
|137.62
|0.00
|137.62
|-95.16
|6787.66
|224
|2004.11.11 13:25
|t/p
|57
|0.25
|137.62
|0.00
|137.62
|-105.53
|6682.14
|225
|2004.11.11 13:25
|t/p
|58
|0.42
|137.62
|0.00
|137.62
|-52.46
|6629.68
|226
|2004.11.11 13:25
|t/p
|59
|0.69
|137.62
|0.00
|137.62
|113.04
|6742.71
|227
|2004.11.11 13:25
|t/p
|60
|1.16
|137.62
|0.00
|137.62
|515.08
|7257.79
|228
|2004.11.17 10:30
|buy
|61
|0.16
|136.07
|0.00
|0.00
|229
|2004.11.17 10:30
|modify
|61
|0.16
|136.07
|0.00
|136.27
|230
|2004.11.17 10:52
|t/p
|61
|0.16
|136.27
|0.00
|136.27
|27.18
|7284.97
|231
|2004.11.23 17:15
|sell
|62
|0.16
|135.29
|0.00
|0.00
|232
|2004.11.23 17:15
|modify
|62
|0.16
|135.29
|0.00
|135.09
|233
|2004.11.24 06:45
|sell
|63
|0.27
|135.59
|0.00
|0.00
|234
|2004.11.24 06:45
|modify
|63
|0.27
|135.59
|0.00
|135.28
|235
|2004.11.24 06:45
|modify
|62
|0.16
|135.29
|0.00
|135.28
|236
|2004.11.24 12:15
|t/p
|62
|0.16
|135.28
|0.00
|135.28
|-0.32
|7284.65
|237
|2004.11.24 12:15
|t/p
|63
|0.27
|135.28
|0.00
|135.28
|71.08
|7355.73
|238
|2004.12.03 03:15
|sell
|64
|0.17
|137.25
|0.00
|0.00
|239
|2004.12.03 03:15
|modify
|64
|0.17
|137.25
|0.00
|137.05
|240
|2004.12.03 13:25
|t/p
|64
|0.17
|137.05
|0.00
|137.05
|28.87
|7384.60
|241
|2004.12.06 10:15
|sell
|65
|0.17
|137.61
|0.00
|0.00
|242
|2004.12.06 10:15
|modify
|65
|0.17
|137.61
|0.00
|137.41
|243
|2004.12.06 18:15
|sell
|66
|0.28
|137.88
|0.00
|0.00
|244
|2004.12.06 18:15
|modify
|66
|0.28
|137.88
|0.00
|137.58
|245
|2004.12.06 18:15
|modify
|65
|0.17
|137.61
|0.00
|137.58
|246
|2004.12.06 21:45
|sell
|67
|0.47
|138.38
|0.00
|0.00
|247
|2004.12.06 21:45
|modify
|67
|0.47
|138.38
|0.00
|137.89
|248
|2004.12.06 21:45
|modify
|66
|0.28
|137.88
|0.00
|137.89
|249
|2004.12.06 21:45
|modify
|65
|0.17
|137.61
|0.00
|137.89
|250
|2004.12.07 06:18
|t/p
|65
|0.17
|137.89
|0.00
|137.89
|-42.20
|7342.40
|251
|2004.12.07 06:18
|t/p
|66
|0.28
|137.89
|0.00
|137.89
|-5.32
|7337.08
|252
|2004.12.07 06:18
|t/p
|67
|0.47
|137.89
|0.00
|137.89
|190.63
|7527.71
|253
|2004.12.16 13:00
|buy
|68
|0.17
|139.14
|0.00
|0.00
|254
|2004.12.16 13:00
|modify
|68
|0.17
|139.14
|0.00
|139.34
|255
|2004.12.16 16:00
|buy
|69
|0.28
|138.67
|0.00
|0.00
|256
|2004.12.16 16:00
|modify
|69
|0.28
|138.67
|0.00
|139.05
|257
|2004.12.16 16:00
|modify
|68
|0.17
|139.14
|0.00
|139.05
|258
|2004.12.20 03:07
|t/p
|68
|0.17
|139.05
|0.00
|139.05
|-9.91
|7517.81
|259
|2004.12.20 03:07
|t/p
|69
|0.28
|139.05
|0.00
|139.05
|95.48
|7613.28
|260
|2004.12.20 04:30
|sell
|70
|0.17
|139.09
|0.00
|0.00
|261
|2004.12.20 04:30
|modify
|70
|0.17
|139.09
|0.00
|138.89
|262
|2004.12.20 13:00
|sell
|71
|0.28
|139.56
|0.00
|0.00
|263
|2004.12.20 13:00
|modify
|71
|0.28
|139.56
|0.00
|139.18
|264
|2004.12.20 13:00
|modify
|70
|0.17
|139.09
|0.00
|139.18
|265
|2004.12.20 15:23
|t/p
|70
|0.17
|139.18
|0.00
|139.18
|-12.99
|7600.29
|266
|2004.12.20 15:23
|t/p
|71
|0.28
|139.18
|0.00
|139.18
|90.35
|7690.64
|267
|2004.12.29 06:30
|sell
|72
|0.17
|140.67
|0.00
|0.00
|268
|2004.12.29 06:30
|modify
|72
|0.17
|140.67
|0.00
|140.47
|269
|2004.12.29 16:00
|sell
|73
|0.28
|141.32
|0.00
|0.00
|270
|2004.12.29 16:00
|modify
|73
|0.28
|141.32
|0.00
|140.87
|271
|2004.12.29 16:00
|modify
|72
|0.17
|140.67
|0.00
|140.87
|272
|2004.12.30 14:32
|t/p
|72
|0.17
|140.87
|0.00
|140.87
|-34.23
|7656.42
|273
|2004.12.30 14:32
|t/p
|73
|0.28
|140.87
|0.00
|140.87
|98.18
|7754.60
|274
|2004.12.31 02:45
|buy
|74
|0.17
|139.85
|0.00
|0.00
|275
|2004.12.31 02:45
|modify
|74
|0.17
|139.85
|0.00
|140.05
|276
|2004.12.31 16:00
|buy
|75
|0.28
|139.44
|0.00
|0.00
|277
|2004.12.31 16:00
|modify
|75
|0.28
|139.44
|0.00
|139.79
|278
|2004.12.31 16:00
|modify
|74
|0.17
|139.85
|0.00
|139.79
|279
|2004.12.31 18:45
|buy
|76
|0.47
|138.98
|0.00
|0.00
|280
|2004.12.31 18:45
|modify
|76
|0.47
|138.98
|0.00
|139.48
|281
|2004.12.31 18:45
|modify
|75
|0.28
|139.44
|0.00
|139.48
|282
|2004.12.31 18:45
|modify
|74
|0.17
|139.85
|0.00
|139.48
|283
|2005.01.03 03:30
|buy
|77
|0.79
|138.60
|0.00
|0.00
|284
|2005.01.03 03:30
|modify
|77
|0.79
|138.60
|0.00
|139.17
|285
|2005.01.03 03:30
|modify
|76
|0.47
|138.98
|0.00
|139.17
|286
|2005.01.03 03:30
|modify
|75
|0.28
|139.44
|0.00
|139.17
|287
|2005.01.03 03:30
|modify
|74
|0.17
|139.85
|0.00
|139.17
|288
|2005.01.03 04:30
|buy
|78
|1.31
|138.29
|0.00
|0.00
|289
|2005.01.03 04:30
|modify
|78
|1.31
|138.29
|0.00
|138.87
|290
|2005.01.03 04:30
|modify
|77
|0.79
|138.60
|0.00
|138.87
|291
|2005.01.03 04:30
|modify
|76
|0.47
|138.98
|0.00
|138.87
|292
|2005.01.03 04:30
|modify
|75
|0.28
|139.44
|0.00
|138.87
|293
|2005.01.03 04:30
|modify
|74
|0.17
|139.85
|0.00
|138.87
|294
|2005.01.03 08:49
|t/p
|74
|0.17
|138.87
|0.00
|138.87
|-139.96
|7614.64
|295
|2005.01.03 08:49
|t/p
|75
|0.28
|138.87
|0.00
|138.87
|-133.01
|7481.62
|296
|2005.01.03 08:49
|t/p
|76
|0.47
|138.87
|0.00
|138.87
|-39.63
|7441.99
|297
|2005.01.03 08:49
|t/p
|77
|0.79
|138.87
|0.00
|138.87
|181.18
|7623.17
|298
|2005.01.03 08:49
|t/p
|78
|1.31
|138.87
|0.00
|138.87
|645.40
|8268.57
|299
|2005.01.07 17:00
|buy
|79
|0.19
|136.83
|0.00
|0.00
|300
|2005.01.07 17:00
|modify
|79
|0.19
|136.83
|0.00
|137.03
|301
|2005.01.07 17:53
|t/p
|79
|0.19
|137.03
|0.00
|137.03
|32.27
|8300.84
|302
|2005.01.11 19:15
|buy
|80
|0.19
|135.60
|0.00
|0.00
|303
|2005.01.11 19:15
|modify
|80
|0.19
|135.60
|0.00
|135.80
|304
|2005.01.12 15:56
|t/p
|80
|0.19
|135.80
|0.00
|135.80
|34.01
|8334.85
|305
|2005.01.19 10:45
|sell
|81
|0.19
|134.23
|0.00
|0.00
|306
|2005.01.19 10:45
|modify
|81
|0.19
|134.23
|0.00
|134.03
|307
|2005.01.19 12:58
|t/p
|81
|0.19
|134.03
|0.00
|134.03
|32.27
|8367.12
|308
|2005.01.21 09:30
|sell
|82
|0.19
|134.53
|0.00
|0.00
|309
|2005.01.21 09:30
|modify
|82
|0.19
|134.53
|0.00
|134.33
|310
|2005.01.21 15:54
|t/p
|82
|0.19
|134.33
|0.00
|134.33
|32.27
|8399.39
|311
|2005.01.25 08:15
|sell
|83
|0.19
|134.23
|0.00
|0.00
|312
|2005.01.25 08:15
|modify
|83
|0.19
|134.23
|0.00
|134.03
|313
|2005.01.25 10:30
|sell
|84
|0.32
|134.76
|0.00
|0.00
|314
|2005.01.25 10:30
|modify
|84
|0.32
|134.76
|0.00
|134.36
|315
|2005.01.25 10:30
|modify
|83
|0.19
|134.23
|0.00
|134.36
|316
|2005.01.25 12:00
|sell
|85
|0.53
|135.03
|0.00
|0.00
|317
|2005.01.25 12:00
|modify
|85
|0.53
|135.03
|0.00
|134.60
|318
|2005.01.25 12:00
|modify
|84
|0.32
|134.76
|0.00
|134.60
|319
|2005.01.25 12:00
|modify
|83
|0.19
|134.23
|0.00
|134.60
|320
|2005.01.26 04:13
|t/p
|83
|0.19
|134.60
|0.00
|134.60
|-61.70
|8337.70
|321
|2005.01.26 04:13
|t/p
|84
|0.32
|134.60
|0.00
|134.60
|40.11
|8377.81
|322
|2005.01.26 04:13
|t/p
|85
|0.53
|134.60
|0.00
|134.60
|187.97
|8565.77
|323
|2005.01.27 08:15
|sell
|86
|0.19
|135.13
|0.00
|0.00
|324
|2005.01.27 08:15
|modify
|86
|0.19
|135.13
|0.00
|134.93
|325
|2005.01.27 09:39
|t/p
|86
|0.19
|134.93
|0.00
|134.93
|32.26
|8598.03
|326
|2005.02.02 04:45
|sell
|87
|0.19
|135.63
|0.00
|0.00
|327
|2005.02.02 04:45
|modify
|87
|0.19
|135.63
|0.00
|135.43
|328
|2005.02.02 09:42
|t/p
|87
|0.19
|135.43
|0.00
|135.43
|32.27
|8630.30
|329
|2005.02.04 13:00
|buy
|88
|0.19
|134.76
|0.00
|0.00
|330
|2005.02.04 13:00
|modify
|88
|0.19
|134.76
|0.00
|134.96
|331
|2005.02.04 14:30
|t/p
|88
|0.19
|134.96
|0.00
|134.96
|32.27
|8662.57
|332
|2005.02.08 10:30
|sell
|89
|0.19
|134.61
|0.00
|0.00
|333
|2005.02.08 10:30
|modify
|89
|0.19
|134.61
|0.00
|134.41
|334
|2005.02.08 13:00
|sell
|90
|0.32
|134.86
|0.00
|0.00
|335
|2005.02.08 13:00
|modify
|90
|0.32
|134.86
|0.00
|134.57
|336
|2005.02.08 13:00
|modify
|89
|0.19
|134.61
|0.00
|134.57
|337
|2005.02.09 16:30
|sell
|91
|0.53
|135.14
|0.00
|0.00
|338
|2005.02.09 16:30
|modify
|91
|0.53
|135.14
|0.00
|134.76
|339
|2005.02.09 16:30
|modify
|90
|0.32
|134.86
|0.00
|134.76
|340
|2005.02.09 16:30
|modify
|89
|0.19
|134.61
|0.00
|134.76
|341
|2005.02.09 18:00
|sell
|92
|0.88
|135.41
|0.00
|0.00
|342
|2005.02.09 18:00
|modify
|92
|0.88
|135.41
|0.00
|134.96
|343
|2005.02.09 18:00
|modify
|91
|0.53
|135.14
|0.00
|134.96
|344
|2005.02.09 18:00
|modify
|90
|0.32
|134.86
|0.00
|134.96
|345
|2005.02.09 18:00
|modify
|89
|0.19
|134.61
|0.00
|134.96
|346
|2005.02.10 14:30
|sell
|93
|1.47
|135.86
|0.00
|0.00
|347
|2005.02.10 14:30
|modify
|93
|1.47
|135.86
|0.00
|135.27
|348
|2005.02.10 14:30
|modify
|92
|0.88
|135.41
|0.00
|135.27
|349
|2005.02.10 14:30
|modify
|91
|0.53
|135.14
|0.00
|135.27
|350
|2005.02.10 14:30
|modify
|90
|0.32
|134.86
|0.00
|135.27
|351
|2005.02.10 14:30
|modify
|89
|0.19
|134.61
|0.00
|135.27
|352
|2005.02.10 20:15
|sell
|94
|2.44
|136.17
|0.00
|0.00
|353
|2005.02.10 20:15
|modify
|94
|2.44
|136.17
|0.00
|135.56
|354
|2005.02.10 20:15
|modify
|93
|1.47
|135.86
|0.00
|135.56
|355
|2005.02.10 20:15
|modify
|92
|0.88
|135.41
|0.00
|135.56
|356
|2005.02.10 20:15
|modify
|91
|0.53
|135.14
|0.00
|135.56
|357
|2005.02.10 20:15
|modify
|90
|0.32
|134.86
|0.00
|135.56
|358
|2005.02.10 20:15
|modify
|89
|0.19
|134.61
|0.00
|135.56
|359
|2005.02.14 01:05
|t/p
|89
|0.19
|135.56
|0.00
|135.56
|-165.24
|8497.33
|360
|2005.02.14 01:05
|t/p
|90
|0.32
|135.56
|0.00
|135.56
|-210.38
|8286.95
|361
|2005.02.14 01:05
|t/p
|91
|0.53
|135.56
|0.00
|135.56
|-216.86
|8070.10
|362
|2005.02.14 01:05
|t/p
|92
|0.88
|135.56
|0.00
|135.56
|-158.29
|7911.81
|363
|2005.02.14 01:05
|t/p
|93
|1.47
|135.56
|0.00
|135.56
|343.62
|8255.43
|364
|2005.02.14 01:05
|t/p
|94
|2.44
|135.56
|0.00
|135.56
|1212.69
|9468.12
|365
|2005.02.14 13:15
|sell
|95
|0.21
|136.06
|0.00
|0.00
|366
|2005.02.14 13:15
|modify
|95
|0.21
|136.06
|0.00
|135.86
|367
|2005.02.14 23:00
|sell
|96
|0.35
|136.33
|0.00
|0.00
|368
|2005.02.14 23:00
|modify
|96
|0.35
|136.33
|0.00
|136.03
|369
|2005.02.14 23:00
|modify
|95
|0.21
|136.06
|0.00
|136.03
|370
|2005.02.15 16:13
|t/p
|95
|0.21
|136.03
|0.00
|136.03
|3.14
|9471.26
|371
|2005.02.15 16:13
|t/p
|96
|0.35
|136.03
|0.00
|136.03
|85.50
|9556.76
|372
|2005.02.16 04:45
|sell
|97
|0.22
|136.38
|0.00
|0.00
|373
|2005.02.16 04:45
|modify
|97
|0.22
|136.38
|0.00
|136.18
|374
|2005.02.16 06:45
|sell
|98
|0.37
|136.68
|0.00
|0.00
|375
|2005.02.16 06:45
|modify
|98
|0.37
|136.68
|0.00
|136.37
|376
|2005.02.16 06:45
|modify
|97
|0.22
|136.38
|0.00
|136.37
|377
|2005.02.16 12:45
|sell
|99
|0.61
|136.94
|0.00
|0.00
|378
|2005.02.16 12:45
|modify
|99
|0.61
|136.94
|0.00
|136.56
|379
|2005.02.16 12:45
|modify
|98
|0.37
|136.68
|0.00
|136.56
|380
|2005.02.16 12:45
|modify
|97
|0.22
|136.38
|0.00
|136.56
|381
|2005.02.16 19:45
|sell
|100
|1.02
|137.20
|0.00
|0.00
|382
|2005.02.16 19:45
|modify
|100
|1.02
|137.20
|0.00
|136.76
|383
|2005.02.16 19:45
|modify
|99
|0.61
|136.94
|0.00
|136.76
|384
|2005.02.16 19:45
|modify
|98
|0.37
|136.68
|0.00
|136.76
|385
|2005.02.16 19:45
|modify
|97
|0.22
|136.38
|0.00
|136.76
|386
|2005.02.17 02:00
|sell
|101
|1.70
|137.46
|0.00
|0.00
|387
|2005.02.17 02:00
|modify
|101
|1.70
|137.46
|0.00
|136.98
|388
|2005.02.17 02:00
|modify
|100
|1.02
|137.20
|0.00
|136.98
|389
|2005.02.17 02:00
|modify
|99
|0.61
|136.94
|0.00
|136.98
|390
|2005.02.17 02:00
|modify
|98
|0.37
|136.68
|0.00
|136.98
|391
|2005.02.17 02:00
|modify
|97
|0.22
|136.38
|0.00
|136.98
|392
|2005.02.17 16:00
|sell
|102
|2.83
|137.78
|0.00
|0.00
|393
|2005.02.17 16:00
|modify
|102
|2.83
|137.78
|0.00
|137.23
|394
|2005.02.17 16:00
|modify
|101
|1.70
|137.46
|0.00
|137.23
|395
|2005.02.17 16:00
|modify
|100
|1.02
|137.20
|0.00
|137.23
|396
|2005.02.17 16:00
|modify
|99
|0.61
|136.94
|0.00
|137.23
|397
|2005.02.17 16:00
|modify
|98
|0.37
|136.68
|0.00
|137.23
|398
|2005.02.17 16:00
|modify
|97
|0.22
|136.38
|0.00
|137.23
|399
|2005.02.22 10:15
|t/p
|97
|0.22
|137.23
|0.00
|137.23
|-172.66
|9384.10
|400
|2005.02.22 10:15
|t/p
|98
|0.37
|137.23
|0.00
|137.23
|-196.12
|9187.98
|401
|2005.02.22 10:15
|t/p
|99
|0.61
|137.23
|0.00
|137.23
|-188.65
|8999.33
|402
|2005.02.22 10:15
|t/p
|100
|1.02
|137.23
|0.00
|137.23
|-90.25
|8909.08
|403
|2005.02.22 10:15
|t/p
|101
|1.70
|137.23
|0.00
|137.23
|278.47
|9187.55
|404
|2005.02.22 10:15
|t/p
|102
|2.83
|137.23
|0.00
|137.23
|1232.61
|10420.15
|405
|2005.02.23 01:45
|sell
|103
|0.23
|138.26
|0.00
|0.00
|406
|2005.02.23 01:45
|modify
|103
|0.23
|138.26
|0.00
|138.06
|407
|2005.02.23 04:15
|sell
|104
|0.38
|138.69
|0.00
|0.00
|408
|2005.02.23 04:15
|modify
|104
|0.38
|138.69
|0.00
|138.33
|409
|2005.02.23 04:15
|modify
|103
|0.23
|138.26
|0.00
|138.33
|410
|2005.02.23 10:03
|t/p
|103
|0.23
|138.33
|0.00
|138.33
|-13.67
|10406.48
|411
|2005.02.23 10:03
|t/p
|104
|0.38
|138.33
|0.00
|138.33
|116.17
|10522.65
|412
|2005.02.25 21:15
|sell
|105
|0.24
|139.27
|0.00
|0.00
|413
|2005.02.25 21:15
|modify
|105
|0.24
|139.27
|0.00
|139.07
|414
|2005.02.28 00:51
|t/p
|105
|0.24
|139.07
|0.00
|139.07
|38.24
|10560.89
|415
|2005.03.08 21:30
|sell
|106
|0.24
|139.73
|0.00
|0.00
|416
|2005.03.08 21:30
|modify
|106
|0.24
|139.73
|0.00
|139.53
|417
|2005.03.09 08:27
|t/p
|106
|0.24
|139.53
|0.00
|139.53
|38.24
|10599.13
|418
|2005.03.10 06:00
|sell
|107
|0.24
|139.75
|0.00
|0.00
|419
|2005.03.10 06:00
|modify
|107
|0.24
|139.75
|0.00
|139.55
|420
|2005.03.10 15:10
|t/p
|107
|0.24
|139.55
|0.00
|139.55
|40.76
|10639.89
|421
|2005.03.18 02:15
|sell
|108
|0.24
|140.03
|0.00
|0.00
|422
|2005.03.18 02:15
|modify
|108
|0.24
|140.03
|0.00
|139.83
|423
|2005.03.18 09:24
|t/p
|108
|0.24
|139.83
|0.00
|139.83
|40.76
|10680.65
|424
|2005.03.24 03:15
|sell
|109
|0.24
|137.91
|0.00
|0.00
|425
|2005.03.24 03:15
|modify
|109
|0.24
|137.91
|0.00
|137.71
|426
|2005.03.24 09:45
|sell
|110
|0.40
|138.23
|0.00
|0.00
|427
|2005.03.24 09:45
|modify
|110
|0.40
|138.23
|0.00
|137.91
|428
|2005.03.24 09:45
|modify
|109
|0.24
|137.91
|0.00
|137.91
|429
|2005.03.24 14:32
|t/p
|109
|0.24
|137.91
|0.00
|137.91
|0.00
|10680.65
|430
|2005.03.24 14:32
|t/p
|110
|0.40
|137.91
|0.00
|137.91
|108.69
|10789.34
|431
|2005.03.29 03:30
|sell
|111
|0.24
|138.46
|0.00
|0.00
|432
|2005.03.29 03:30
|modify
|111
|0.24
|138.46
|0.00
|138.26
|433
|2005.03.29 18:15
|sell
|112
|0.40
|138.79
|0.00
|0.00
|434
|2005.03.29 18:15
|modify
|112
|0.40
|138.79
|0.00
|138.47
|435
|2005.03.29 18:15
|modify
|111
|0.24
|138.46
|0.00
|138.47
|436
|2005.03.30 09:15
|sell
|113
|0.67
|139.06
|0.00
|0.00
|437
|2005.03.30 09:15
|modify
|113
|0.67
|139.06
|0.00
|138.67
|438
|2005.03.30 09:15
|modify
|112
|0.40
|138.79
|0.00
|138.67
|439
|2005.03.30 09:15
|modify
|111
|0.24
|138.46
|0.00
|138.67
|440
|2005.03.31 02:29
|t/p
|111
|0.24
|138.67
|0.00
|138.67
|-52.88
|10736.46
|441
|2005.03.31 02:29
|t/p
|112
|0.40
|138.67
|0.00
|138.67
|23.96
|10760.42
|442
|2005.03.31 02:29
|t/p
|113
|0.67
|138.67
|0.00
|138.67
|200.79
|10961.21
|443
|2005.03.31 17:15
|sell
|114
|0.25
|138.91
|0.00
|0.00
|444
|2005.03.31 17:15
|modify
|114
|0.25
|138.91
|0.00
|138.71
|445
|2005.04.01 05:45
|sell
|115
|0.42
|139.20
|0.00
|0.00
|446
|2005.04.01 05:45
|modify
|115
|0.42
|139.20
|0.00
|138.89
|447
|2005.04.01 05:45
|modify
|114
|0.25
|138.91
|0.00
|138.89
|448
|2005.04.01 14:51
|t/p
|114
|0.25
|138.89
|0.00
|138.89
|1.62
|10962.82
|449
|2005.04.01 14:51
|t/p
|115
|0.42
|138.89
|0.00
|138.89
|110.56
|11073.38
|450
|2005.04.06 13:15
|sell
|116
|0.25
|139.66
|0.00
|0.00
|451
|2005.04.06 13:15
|modify
|116
|0.25
|139.66
|0.00
|139.46
|452
|2005.04.07 08:45
|sell
|117
|0.42
|139.98
|0.00
|0.00
|453
|2005.04.07 08:45
|modify
|117
|0.42
|139.98
|0.00
|139.66
|454
|2005.04.07 08:45
|modify
|116
|0.25
|139.66
|0.00
|139.66
|455
|2005.04.07 20:07
|t/p
|116
|0.25
|139.66
|0.00
|139.66
|-7.88
|11065.51
|456
|2005.04.07 20:07
|t/p
|117
|0.42
|139.66
|0.00
|139.66
|114.13
|11179.64
|457
|2005.04.08 18:00
|sell
|118
|0.25
|139.79
|0.00
|0.00
|458
|2005.04.08 18:00
|modify
|118
|0.25
|139.79
|0.00
|139.59
|459
|2005.04.11 01:45
|sell
|119
|0.42
|140.06
|0.00
|0.00
|460
|2005.04.11 01:45
|modify
|119
|0.42
|140.06
|0.00
|139.76
|461
|2005.04.11 01:45
|modify
|118
|0.25
|139.79
|0.00
|139.76
|462
|2005.04.11 12:54
|t/p
|118
|0.25
|139.76
|0.00
|139.76
|3.74
|11183.37
|463
|2005.04.11 12:54
|t/p
|119
|0.42
|139.76
|0.00
|139.76
|106.99
|11290.36
|464
|2005.04.12 10:15
|sell
|120
|0.25
|139.91
|0.00
|0.00
|465
|2005.04.12 10:15
|modify
|120
|0.25
|139.91
|0.00
|139.71
|466
|2005.04.12 14:33
|t/p
|120
|0.25
|139.71
|0.00
|139.71
|42.46
|11332.82
|467
|2005.04.15 11:00
|sell
|121
|0.25
|138.95
|0.00
|0.00
|468
|2005.04.15 11:00
|modify
|121
|0.25
|138.95
|0.00
|138.75
|469
|2005.04.18 10:15
|sell
|122
|0.42
|139.51
|0.00
|0.00
|470
|2005.04.18 10:15
|modify
|122
|0.42
|139.51
|0.00
|139.10
|471
|2005.04.18 10:15
|modify
|121
|0.25
|138.95
|0.00
|139.10
|472
|2005.04.18 17:00
|sell
|123
|0.69
|139.82
|0.00
|0.00
|473
|2005.04.18 17:00
|modify
|123
|0.69
|139.82
|0.00
|139.36
|474
|2005.04.18 17:00
|modify
|122
|0.42
|139.51
|0.00
|139.36
|475
|2005.04.18 17:00
|modify
|121
|0.25
|138.95
|0.00
|139.36
|476
|2005.04.19 18:23
|t/p
|121
|0.25
|139.36
|0.00
|139.36
|-92.29
|11240.53
|477
|2005.04.19 18:23
|t/p
|122
|0.42
|139.36
|0.00
|139.36
|49.09
|11289.62
|478
|2005.04.19 18:23
|t/p
|123
|0.69
|139.36
|0.00
|139.36
|262.30
|11551.92
|479
|2005.04.21 13:00
|sell
|124
|0.26
|140.31
|0.00
|0.00
|480
|2005.04.21 13:00
|modify
|124
|0.26
|140.31
|0.00
|140.11
|481
|2005.04.21 17:22
|t/p
|124
|0.26
|140.11
|0.00
|140.11
|44.16
|11596.08
|482
|2005.04.27 09:45
|buy
|125
|0.26
|137.18
|0.00
|0.00
|483
|2005.04.27 09:45
|modify
|125
|0.26
|137.18
|0.00
|137.38
|484
|2005.04.27 14:29
|t/p
|125
|0.26
|137.38
|0.00
|137.38
|44.17
|11640.25
|485
|2005.04.29 18:30
|buy
|126
|0.26
|135.30
|0.00
|0.00
|486
|2005.04.29 18:30
|modify
|126
|0.26
|135.30
|0.00
|135.50
|487
|2005.04.29 20:45
|buy
|127
|0.43
|134.99
|0.00
|0.00
|488
|2005.04.29 20:45
|modify
|127
|0.43
|134.99
|0.00
|135.31
|489
|2005.04.29 20:45
|modify
|126
|0.26
|135.30
|0.00
|135.31
|490
|2005.05.02 01:17
|t/p
|126
|0.26
|135.31
|0.00
|135.31
|4.58
|11644.82
|491
|2005.05.02 01:17
|t/p
|127
|0.43
|135.31
|0.00
|135.31
|120.79
|11765.61
|492
|2005.05.04 04:30
|sell
|128
|0.26
|135.68
|0.00
|0.00
|493
|2005.05.04 04:30
|modify
|128
|0.26
|135.68
|0.00
|135.48
|494
|2005.05.04 09:23
|t/p
|128
|0.26
|135.48
|0.00
|135.48
|44.16
|11809.77
|495
|2005.05.09 12:45
|sell
|129
|0.27
|135.33
|0.00
|0.00
|496
|2005.05.09 12:45
|modify
|129
|0.27
|135.33
|0.00
|135.13
|497
|2005.05.09 23:00
|sell
|130
|0.45
|135.61
|0.00
|0.00
|498
|2005.05.09 23:00
|modify
|130
|0.45
|135.61
|0.00
|135.31
|499
|2005.05.09 23:00
|modify
|129
|0.27
|135.33
|0.00
|135.31
|500
|2005.05.10 00:00
|sell
|131
|0.75
|135.88
|0.00
|0.00
|501
|2005.05.10 00:00
|modify
|131
|0.75
|135.88
|0.00
|135.50
|502
|2005.05.10 00:00
|modify
|130
|0.45
|135.61
|0.00
|135.50
|503
|2005.05.10 00:00
|modify
|129
|0.27
|135.33
|0.00
|135.50
|504
|2005.05.11 10:22
|t/p
|129
|0.27
|135.50
|0.00
|135.50
|-44.65
|11765.12
|505
|2005.05.11 10:22
|t/p
|130
|0.45
|135.50
|0.00
|135.50
|32.59
|11797.71
|506
|2005.05.11 10:22
|t/p
|131
|0.75
|135.50
|0.00
|135.50
|234.15
|12031.86
|507
|2005.05.17 08:00
|sell
|132
|0.27
|135.38
|0.00
|0.00
|508
|2005.05.17 08:00
|modify
|132
|0.27
|135.38
|0.00
|135.18
|509
|2005.05.18 04:00
|sell
|133
|0.45
|135.74
|0.00
|0.00
|510
|2005.05.18 04:00
|modify
|133
|0.45
|135.74
|0.00
|135.40
|511
|2005.05.18 04:00
|modify
|132
|0.27
|135.38
|0.00
|135.40
|512
|2005.05.18 12:53
|t/p
|132
|0.27
|135.40
|0.00
|135.40
|-7.42
|12024.43
|513
|2005.05.18 12:53
|t/p
|133
|0.45
|135.40
|0.00
|135.40
|129.93
|12154.36
|514
|2005.05.19 21:45
|sell
|134
|0.27
|136.01
|0.00
|0.00
|515
|2005.05.19 21:45
|modify
|134
|0.27
|136.01
|0.00
|135.81
|516
|2005.05.20 09:41
|t/p
|134
|0.27
|135.81
|0.00
|135.81
|43.02
|12197.39
|517
|2005.05.25 16:30
|sell
|135
|0.27
|135.59
|0.00
|0.00
|518
|2005.05.25 16:30
|modify
|135
|0.27
|135.59
|0.00
|135.39
|519
|2005.05.26 03:00
|sell
|136
|0.45
|135.85
|0.00
|0.00
|520
|2005.05.26 03:00
|modify
|136
|0.45
|135.85
|0.00
|135.55
|521
|2005.05.26 03:00
|modify
|135
|0.27
|135.59
|0.00
|135.55
|522
|2005.05.26 07:49
|t/p
|135
|0.27
|135.55
|0.00
|135.55
|0.67
|12198.05
|523
|2005.05.26 07:49
|t/p
|136
|0.45
|135.55
|0.00
|135.55
|114.64
|12312.69
|524
|2005.05.27 19:30
|sell
|137
|0.28
|135.75
|0.00
|0.00
|525
|2005.05.27 19:30
|modify
|137
|0.28
|135.75
|0.00
|135.55
|526
|2005.05.30 00:00
|t/p
|137
|0.28
|135.55
|0.00
|135.55
|44.61
|12357.30
|527
|2005.06.02 11:15
|sell
|138
|0.28
|132.91
|0.00
|0.00
|528
|2005.06.02 11:15
|modify
|138
|0.28
|132.91
|0.00
|132.71
|529
|2005.06.02 13:51
|t/p
|138
|0.28
|132.71
|0.00
|132.71
|47.55
|12404.85
|530
|2005.06.07 08:45
|sell
|139
|0.28
|131.28
|0.00
|0.00
|531
|2005.06.07 08:45
|modify
|139
|0.28
|131.28
|0.00
|131.08
|532
|2005.06.07 09:39
|t/p
|139
|0.28
|131.08
|0.00
|131.08
|47.55
|12452.40
|533
|2005.06.08 06:15
|sell
|140
|0.28
|131.48
|0.00
|0.00
|534
|2005.06.08 06:15
|modify
|140
|0.28
|131.48
|0.00
|131.28
|535
|2005.06.08 08:00
|sell
|141
|0.47
|131.74
|0.00
|0.00
|536
|2005.06.08 08:00
|modify
|141
|0.47
|131.74
|0.00
|131.44
|537
|2005.06.08 08:00
|modify
|140
|0.28
|131.48
|0.00
|131.44
|538
|2005.06.08 09:24
|t/p
|140
|0.28
|131.44
|0.00
|131.44
|9.51
|12461.91
|539
|2005.06.08 09:24
|t/p
|141
|0.47
|131.44
|0.00
|131.44
|119.74
|12581.65
|540
|2005.06.13 21:15
|sell
|142
|0.28
|132.58
|0.00
|0.00
|541
|2005.06.13 21:15
|modify
|142
|0.28
|132.58
|0.00
|132.38
|542
|2005.06.14 03:45
|sell
|143
|0.47
|132.83
|0.00
|0.00
|543
|2005.06.14 03:45
|modify
|143
|0.47
|132.83
|0.00
|132.54
|544
|2005.06.14 03:45
|modify
|142
|0.28
|132.58
|0.00
|132.54
|545
|2005.06.14 07:56
|t/p
|142
|0.28
|132.54
|0.00
|132.54
|6.57
|12588.22
|546
|2005.06.14 07:56
|t/p
|143
|0.47
|132.54
|0.00
|132.54
|115.74
|12703.96
|547
|2005.06.17 10:15
|sell
|144
|0.29
|132.09
|0.00
|0.00
|548
|2005.06.17 10:15
|modify
|144
|0.29
|132.09
|0.00
|131.89
|549
|2005.06.17 13:15
|sell
|145
|0.48
|132.60
|0.00
|0.00
|550
|2005.06.17 13:15
|modify
|145
|0.48
|132.60
|0.00
|132.21
|551
|2005.06.17 13:15
|modify
|144
|0.29
|132.09
|0.00
|132.21
|552
|2005.06.17 17:45
|sell
|146
|0.81
|133.23
|0.00
|0.00
|553
|2005.06.17 17:45
|modify
|146
|0.81
|133.23
|0.00
|132.63
|554
|2005.06.17 17:45
|modify
|145
|0.48
|132.60
|0.00
|132.63
|555
|2005.06.17 17:45
|modify
|144
|0.29
|132.09
|0.00
|132.63
|556
|2005.06.20 15:02
|t/p
|144
|0.29
|132.63
|0.00
|132.63
|-136.02
|12567.94
|557
|2005.06.20 15:02
|t/p
|145
|0.48
|132.63
|0.00
|132.63
|-17.27
|12550.67
|558
|2005.06.20 15:02
|t/p
|146
|0.81
|132.63
|0.00
|132.63
|404.19
|12954.86
|559
|2005.06.21 11:30
|buy
|147
|0.29
|132.36
|0.00
|0.00
|560
|2005.06.21 11:30
|modify
|147
|0.29
|132.36
|0.00
|132.56
|561
|2005.06.21 16:00
|buy
|148
|0.48
|131.65
|0.00
|0.00
|562
|2005.06.21 16:00
|modify
|148
|0.48
|131.65
|0.00
|132.12
|563
|2005.06.21 16:00
|modify
|147
|0.29
|132.36
|0.00
|132.12
|564
|2005.06.22 01:30
|t/p
|147
|0.29
|132.12
|0.00
|132.12
|-56.47
|12898.39
|565
|2005.06.22 01:30
|t/p
|148
|0.48
|132.12
|0.00
|132.12
|195.99
|13094.38
|566
|2005.06.24 10:45
|sell
|149
|0.29
|131.72
|0.00
|0.00
|567
|2005.06.24 10:45
|modify
|149
|0.29
|131.72
|0.00
|131.52
|568
|2005.06.24 17:00
|sell
|150
|0.48
|132.13
|0.00
|0.00
|569
|2005.06.24 17:00
|modify
|150
|0.48
|132.13
|0.00
|131.78
|570
|2005.06.24 17:00
|modify
|149
|0.29
|131.72
|0.00
|131.78
|571
|2005.06.24 19:00
|t/p
|149
|0.29
|131.78
|0.00
|131.78
|-14.78
|13079.60
|572
|2005.06.24 19:00
|t/p
|150
|0.48
|131.78
|0.00
|131.78
|142.66
|13222.26
|573
|2005.06.27 09:15
|sell
|151
|0.30
|132.92
|0.00
|0.00
|574
|2005.06.27 09:15
|modify
|151
|0.30
|132.92
|0.00
|132.72
|575
|2005.06.28 06:15
|sell
|152
|0.50
|133.26
|0.00
|0.00
|576
|2005.06.28 06:15
|modify
|152
|0.50
|133.26
|0.00
|132.93
|577
|2005.06.28 06:15
|modify
|151
|0.30
|132.92
|0.00
|132.93
|578
|2005.06.28 11:09
|t/p
|151
|0.30
|132.93
|0.00
|132.93
|-5.70
|13216.56
|579
|2005.06.28 11:09
|t/p
|152
|0.50
|132.93
|0.00
|132.93
|140.11
|13356.67
|580
|2005.06.30 15:00
|sell
|153
|0.30
|133.82
|0.00
|0.00
|581
|2005.06.30 15:00
|modify
|153
|0.30
|133.82
|0.00
|133.62
|582
|2005.06.30 17:30
|sell
|154
|0.50
|134.11
|0.00
|0.00
|583
|2005.06.30 17:30
|modify
|154
|0.50
|134.11
|0.00
|133.80
|584
|2005.06.30 17:30
|modify
|153
|0.30
|133.82
|0.00
|133.80
|585
|2005.07.01 02:19
|t/p
|153
|0.30
|133.80
|0.00
|133.80
|1.94
|13358.61
|586
|2005.07.01 02:19
|t/p
|154
|0.50
|133.80
|0.00
|133.80
|126.38
|13484.99
|587
|2005.07.14 16:30
|sell
|155
|0.30
|135.78
|0.00
|0.00
|588
|2005.07.14 16:30
|modify
|155
|0.30
|135.78
|0.00
|135.58
|589
|2005.07.14 17:40
|t/p
|155
|0.30
|135.58
|0.00
|135.58
|50.95
|13535.94
|590
|2005.07.20 03:45
|sell
|156
|0.30
|136.35
|0.00
|0.00
|591
|2005.07.20 03:45
|modify
|156
|0.30
|136.35
|0.00
|136.15
|592
|2005.07.20 06:00
|sell
|157
|0.50
|136.64
|0.00
|0.00
|593
|2005.07.20 06:00
|modify
|157
|0.50
|136.64
|0.00
|136.33
|594
|2005.07.20 06:00
|modify
|156
|0.30
|136.35
|0.00
|136.33
|595
|2005.07.20 10:49
|t/p
|156
|0.30
|136.33
|0.00
|136.33
|5.09
|13541.03
|596
|2005.07.20 10:49
|t/p
|157
|0.50
|136.33
|0.00
|136.33
|131.62
|13672.65
|597
|2005.07.21 15:30
|buy
|158
|0.31
|134.78
|0.00
|0.00
|598
|2005.07.21 15:30
|modify
|158
|0.31
|134.78
|0.00
|134.98
|599
|2005.07.21 17:15
|buy
|159
|0.52
|134.28
|0.00
|0.00
|600
|2005.07.21 17:15
|modify
|159
|0.52
|134.28
|0.00
|134.67
|601
|2005.07.21 17:15
|modify
|158
|0.31
|134.78
|0.00
|134.67
|602
|2005.07.21 18:00
|buy
|160
|0.86
|133.82
|0.00
|0.00
|603
|2005.07.21 18:00
|modify
|160
|0.86
|133.82
|0.00
|134.34
|604
|2005.07.21 18:00
|modify
|159
|0.52
|134.28
|0.00
|134.34
|605
|2005.07.21 18:00
|modify
|158
|0.31
|134.78
|0.00
|134.34
|606
|2005.07.21 19:36
|t/p
|158
|0.31
|134.34
|0.00
|134.34
|-115.86
|13556.79
|607
|2005.07.21 19:36
|t/p
|159
|0.52
|134.34
|0.00
|134.34
|26.50
|13583.29
|608
|2005.07.21 19:36
|t/p
|160
|0.86
|134.34
|0.00
|134.34
|379.86
|13963.15
|609
|2005.07.22 03:45
|sell
|161
|0.31
|134.92
|0.00
|0.00
|610
|2005.07.22 03:45
|modify
|161
|0.31
|134.92
|0.00
|134.72
|611
|2005.07.22 05:15
|sell
|162
|0.52
|135.21
|0.00
|0.00
|612
|2005.07.22 05:15
|modify
|162
|0.52
|135.21
|0.00
|134.90
|613
|2005.07.22 05:15
|modify
|161
|0.31
|134.92
|0.00
|134.90
|614
|2005.07.22 10:01
|t/p
|161
|0.31
|134.90
|0.00
|134.90
|5.26
|13968.41
|615
|2005.07.22 10:01
|t/p
|162
|0.52
|134.90
|0.00
|134.90
|136.90
|14105.31
|616
|2005.07.25 14:00
|sell
|163
|0.32
|135.00
|0.00
|0.00
|617
|2005.07.25 14:00
|modify
|163
|0.32
|135.00
|0.00
|134.80
|618
|2005.07.25 15:09
|t/p
|163
|0.32
|134.80
|0.00
|134.80
|54.35
|14159.66
|619
|2005.08.01 01:30
|sell
|164
|0.32
|136.61
|0.00
|0.00
|620
|2005.08.01 01:30
|modify
|164
|0.32
|136.61
|0.00
|136.41
|621
|2005.08.01 09:16
|t/p
|164
|0.32
|136.41
|0.00
|136.41
|54.35
|14214.01
|622
|2005.08.03 10:15
|sell
|165
|0.32
|136.26
|0.00
|0.00
|623
|2005.08.03 10:15
|modify
|165
|0.32
|136.26
|0.00
|136.06
|624
|2005.08.03 12:30
|sell
|166
|0.53
|137.00
|0.00
|0.00
|625
|2005.08.03 12:30
|modify
|166
|0.53
|137.00
|0.00
|136.52
|626
|2005.08.03 12:30
|modify
|165
|0.32
|136.26
|0.00
|136.52
|627
|2005.08.04 13:00
|sell
|167
|0.89
|137.38
|0.00
|0.00
|628
|2005.08.04 13:00
|modify
|167
|0.89
|137.38
|0.00
|136.86
|629
|2005.08.04 13:00
|modify
|166
|0.53
|137.00
|0.00
|136.86
|630
|2005.08.04 13:00
|modify
|165
|0.32
|136.26
|0.00
|136.86
|631
|2005.08.04 17:30
|sell
|168
|1.48
|137.66
|0.00
|0.00
|632
|2005.08.04 17:30
|modify
|168
|1.48
|137.66
|0.00
|137.13
|633
|2005.08.04 17:30
|modify
|167
|0.89
|137.38
|0.00
|137.13
|634
|2005.08.04 17:30
|modify
|166
|0.53
|137.00
|0.00
|137.13
|635
|2005.08.04 17:30
|modify
|165
|0.32
|136.26
|0.00
|137.13
|636
|2005.08.05 06:45
|sell
|169
|2.47
|138.08
|0.00
|0.00
|637
|2005.08.05 06:45
|modify
|169
|2.47
|138.08
|0.00
|137.46
|638
|2005.08.05 06:45
|modify
|168
|1.48
|137.66
|0.00
|137.46
|639
|2005.08.05 06:45
|modify
|167
|0.89
|137.38
|0.00
|137.46
|640
|2005.08.05 06:45
|modify
|166
|0.53
|137.00
|0.00
|137.46
|641
|2005.08.05 06:45
|modify
|165
|0.32
|136.26
|0.00
|137.46
|642
|2005.08.08 00:30
|sell
|170
|4.12
|138.41
|0.00
|0.00
|643
|2005.08.08 00:30
|modify
|170
|4.12
|138.41
|0.00
|137.77
|644
|2005.08.08 00:30
|modify
|169
|2.47
|138.08
|0.00
|137.77
|645
|2005.08.08 00:30
|modify
|168
|1.48
|137.66
|0.00
|137.77
|646
|2005.08.08 00:30
|modify
|167
|0.89
|137.38
|0.00
|137.77
|647
|2005.08.08 00:30
|modify
|166
|0.53
|137.00
|0.00
|137.77
|648
|2005.08.08 00:30
|modify
|165
|0.32
|136.26
|0.00
|137.77
|649
|2005.08.10 03:26
|t/p
|165
|0.32
|137.77
|0.00
|137.77
|-433.85
|13780.16
|650
|2005.08.10 03:26
|t/p
|166
|0.53
|137.77
|0.00
|137.77
|-385.51
|13394.66
|651
|2005.08.10 03:26
|t/p
|167
|0.89
|137.77
|0.00
|137.77
|-332.14
|13062.52
|652
|2005.08.10 03:26
|t/p
|168
|1.48
|137.77
|0.00
|137.77
|-200.42
|12862.10
|653
|2005.08.10 03:26
|t/p
|169
|2.47
|137.77
|0.00
|137.77
|572.42
|13434.52
|654
|2005.08.10 03:26
|t/p
|170
|4.12
|137.77
|0.00
|137.77
|2152.57
|15587.09
|655
|2005.08.16 18:30
|sell
|171
|0.35
|135.13
|0.00
|0.00
|656
|2005.08.16 18:30
|modify
|171
|0.35
|135.13
|0.00
|134.93
|657
|2005.08.17 02:00
|sell
|172
|0.58
|135.46
|0.00
|0.00
|658
|2005.08.17 02:00
|modify
|172
|0.58
|135.46
|0.00
|135.14
|659
|2005.08.17 02:00
|modify
|171
|0.35
|135.13
|0.00
|135.14
|660
|2005.08.17 03:11
|t/p
|171
|0.35
|135.14
|0.00
|135.14
|-6.65
|15580.45
|661
|2005.08.17 03:11
|t/p
|172
|0.58
|135.14
|0.00
|135.14
|157.61
|15738.06
|662
|2005.08.18 04:15
|sell
|173
|0.35
|135.19
|0.00
|0.00
|663
|2005.08.18 04:15
|modify
|173
|0.35
|135.19
|0.00
|134.99
|664
|2005.08.18 11:23
|t/p
|173
|0.35
|134.99
|0.00
|134.99
|59.44
|15797.50
|665
|2005.08.18 16:45
|buy
|174
|0.36
|134.52
|0.00
|0.00
|666
|2005.08.18 16:45
|modify
|174
|0.36
|134.52
|0.00
|134.72
|667
|2005.08.18 20:51
|t/p
|174
|0.36
|134.72
|0.00
|134.72
|61.16
|15858.66
|668
|2005.08.23 10:15
|sell
|175
|0.36
|134.46
|0.00
|0.00
|669
|2005.08.23 10:15
|modify
|175
|0.36
|134.46
|0.00
|134.26
|670
|2005.08.23 12:15
|sell
|176
|0.60
|134.71
|0.00
|0.00
|671
|2005.08.23 12:15
|modify
|176
|0.60
|134.71
|0.00
|134.42
|672
|2005.08.23 12:15
|modify
|175
|0.36
|134.46
|0.00
|134.42
|673
|2005.08.23 15:32
|t/p
|175
|0.36
|134.42
|0.00
|134.42
|12.23
|15870.89
|674
|2005.08.23 15:32
|t/p
|176
|0.60
|134.42
|0.00
|134.42
|147.76
|16018.65
|675
|2005.08.24 05:15
|sell
|177
|0.36
|134.85
|0.00
|0.00
|676
|2005.08.24 05:15
|modify
|177
|0.36
|134.85
|0.00
|134.65
|677
|2005.08.24 07:21
|t/p
|177
|0.36
|134.65
|0.00
|134.65
|61.15
|16079.80
|678
|2005.08.25 03:15
|sell
|178
|0.36
|135.42
|0.00
|0.00
|679
|2005.08.25 03:15
|modify
|178
|0.36
|135.42
|0.00
|135.22
|680
|2005.08.25 05:16
|t/p
|178
|0.36
|135.22
|0.00
|135.22
|61.14
|16140.94
|681
|2005.08.26 18:15
|sell
|179
|0.36
|135.23
|0.00
|0.00
|682
|2005.08.26 18:15
|modify
|179
|0.36
|135.23
|0.00
|135.03
|683
|2005.08.29 03:45
|sell
|180
|0.60
|135.78
|0.00
|0.00
|684
|2005.08.29 03:45
|modify
|180
|0.60
|135.78
|0.00
|135.37
|685
|2005.08.29 03:45
|modify
|179
|0.36
|135.23
|0.00
|135.37
|686
|2005.08.29 17:57
|t/p
|179
|0.36
|135.37
|0.00
|135.37
|-46.58
|16094.36
|687
|2005.08.29 17:57
|t/p
|180
|0.60
|135.37
|0.00
|135.37
|208.90
|16303.26
|688
|2005.09.07 07:00
|sell
|181
|0.37
|137.32
|0.00
|0.00
|689
|2005.09.07 07:00
|modify
|181
|0.37
|137.32
|0.00
|137.12
|690
|2005.09.07 07:52
|t/p
|181
|0.37
|137.12
|0.00
|137.12
|62.84
|16366.10
|691
|2005.09.08 08:45
|sell
|182
|0.37
|137.09
|0.00
|0.00
|692
|2005.09.08 08:45
|modify
|182
|0.37
|137.09
|0.00
|136.89
|693
|2005.09.09 06:30
|sell
|183
|0.62
|137.35
|0.00
|0.00
|694
|2005.09.09 06:30
|modify
|183
|0.62
|137.35
|0.00
|137.05
|695
|2005.09.09 06:30
|modify
|182
|0.37
|137.09
|0.00
|137.05
|696
|2005.09.09 12:31
|t/p
|182
|0.37
|137.05
|0.00
|137.05
|8.68
|16374.77
|697
|2005.09.09 12:31
|t/p
|183
|0.62
|137.05
|0.00
|137.05
|157.94
|16532.71
|698
|2005.09.09 17:15
|buy
|184
|0.37
|136.29
|0.00
|0.00
|699
|2005.09.09 17:15
|modify
|184
|0.37
|136.29
|0.00
|136.49
|700
|2005.09.12 00:30
|buy
|185
|0.62
|135.59
|0.00
|0.00
|701
|2005.09.12 00:30
|modify
|185
|0.62
|135.59
|0.00
|136.05
|702
|2005.09.12 00:30
|modify
|184
|0.37
|136.29
|0.00
|136.05
|703
|2005.09.12 05:30
|buy
|186
|1.03
|135.24
|0.00
|0.00
|704
|2005.09.12 05:30
|modify
|186
|1.03
|135.24
|0.00
|135.74
|705
|2005.09.12 05:30
|modify
|185
|0.62
|135.59
|0.00
|135.74
|706
|2005.09.12 05:30
|modify
|184
|0.37
|136.29
|0.00
|135.74
|707
|2005.09.12 17:15
|buy
|187
|1.71
|134.95
|0.00
|0.00
|708
|2005.09.12 17:15
|modify
|187
|1.71
|134.95
|0.00
|135.47
|709
|2005.09.12 17:15
|modify
|186
|1.03
|135.24
|0.00
|135.47
|710
|2005.09.12 17:15
|modify
|185
|0.62
|135.59
|0.00
|135.47
|711
|2005.09.12 17:15
|modify
|184
|0.37
|136.29
|0.00
|135.47
|712
|2005.09.12 22:18
|t/p
|184
|0.37
|135.47
|0.00
|135.47
|-254.33
|16278.38
|713
|2005.09.12 22:18
|t/p
|185
|0.62
|135.47
|0.00
|135.47
|-63.20
|16215.18
|714
|2005.09.12 22:18
|t/p
|186
|1.03
|135.47
|0.00
|135.47
|201.23
|16416.41
|715
|2005.09.12 22:18
|t/p
|187
|1.71
|135.47
|0.00
|135.47
|755.30
|17171.71
|716
|2005.09.12 23:15
|sell
|188
|0.39
|135.53
|0.00
|0.00
|717
|2005.09.12 23:15
|modify
|188
|0.39
|135.53
|0.00
|135.33
|718
|2005.09.13 09:30
|sell
|189
|0.65
|135.85
|0.00
|0.00
|719
|2005.09.13 09:30
|modify
|189
|0.65
|135.85
|0.00
|135.53
|720
|2005.09.13 09:30
|modify
|188
|0.39
|135.53
|0.00
|135.53
|721
|2005.09.13 14:15
|sell
|190
|1.08
|136.13
|0.00
|0.00
|722
|2005.09.13 14:15
|modify
|190
|1.08
|136.13
|0.00
|135.73
|723
|2005.09.13 14:15
|modify
|189
|0.65
|135.85
|0.00
|135.73
|724
|2005.09.13 14:15
|modify
|188
|0.39
|135.53
|0.00
|135.73
|725
|2005.09.13 21:00
|t/p
|188
|0.39
|135.73
|0.00
|135.73
|-70.33
|17101.37
|726
|2005.09.13 21:00
|t/p
|189
|0.65
|135.73
|0.00
|135.73
|66.23
|17167.60
|727
|2005.09.13 21:00
|t/p
|190
|1.08
|135.73
|0.00
|135.73
|366.84
|17534.44
|728
|2005.09.16 02:00
|sell
|191
|0.39
|135.35
|0.00
|0.00
|729
|2005.09.16 02:00
|modify
|191
|0.39
|135.35
|0.00
|135.15
|730
|2005.09.16 04:45
|sell
|192
|0.65
|135.60
|0.00
|0.00
|731
|2005.09.16 04:45
|modify
|192
|0.65
|135.60
|0.00
|135.31
|732
|2005.09.16 04:45
|modify
|191
|0.39
|135.35
|0.00
|135.31
|733
|2005.09.16 07:15
|sell
|193
|1.08
|135.91
|0.00
|0.00
|734
|2005.09.16 07:15
|modify
|193
|1.08
|135.91
|0.00
|135.51
|735
|2005.09.16 07:15
|modify
|192
|0.65
|135.60
|0.00
|135.51
|736
|2005.09.16 07:15
|modify
|191
|0.39
|135.35
|0.00
|135.51
|737
|2005.09.16 15:01
|t/p
|191
|0.39
|135.51
|0.00
|135.51
|-52.99
|17481.45
|738
|2005.09.16 15:01
|t/p
|192
|0.65
|135.51
|0.00
|135.51
|49.68
|17531.13
|739
|2005.09.16 15:01
|t/p
|193
|1.08
|135.51
|0.00
|135.51
|366.84
|17897.97
|740
|2005.09.20 18:30
|sell
|194
|0.40
|135.88
|0.00
|0.00
|741
|2005.09.20 18:30
|modify
|194
|0.40
|135.88
|0.00
|135.68
|742
|2005.09.20 21:04
|t/p
|194
|0.40
|135.68
|0.00
|135.68
|67.93
|17965.90
|743
|2005.09.21 04:45
|sell
|195
|0.40
|135.95
|0.00
|0.00
|744
|2005.09.21 04:45
|modify
|195
|0.40
|135.95
|0.00
|135.75
|745
|2005.09.22 02:30
|sell
|196
|0.67
|136.21
|0.00
|0.00
|746
|2005.09.22 02:30
|modify
|196
|0.67
|136.21
|0.00
|135.91
|747
|2005.09.22 02:30
|modify
|195
|0.40
|135.95
|0.00
|135.91
|748
|2005.09.22 09:43
|t/p
|195
|0.40
|135.91
|0.00
|135.91
|0.99
|17966.89
|749
|2005.09.22 09:43
|t/p
|196
|0.67
|135.91
|0.00
|135.91
|170.69
|18137.58
|750
|2005.09.26 11:15
|sell
|197
|0.41
|135.58
|0.00
|0.00
|751
|2005.09.26 11:15
|modify
|197
|0.41
|135.58
|0.00
|135.38
|752
|2005.09.26 13:43
|t/p
|197
|0.41
|135.38
|0.00
|135.38
|69.63
|18207.21
|753
|2005.09.27 03:00
|sell
|198
|0.41
|135.74
|0.00
|0.00
|754
|2005.09.27 03:00
|modify
|198
|0.41
|135.74
|0.00
|135.54
|755
|2005.09.27 06:58
|t/p
|198
|0.41
|135.54
|0.00
|135.54
|69.63
|18276.84
|756
|2005.09.30 13:15
|sell
|199
|0.41
|136.58
|0.00
|0.00
|757
|2005.09.30 13:15
|modify
|199
|0.41
|136.58
|0.00
|136.38
|758
|2005.09.30 14:06
|t/p
|199
|0.41
|136.38
|0.00
|136.38
|69.63
|18346.47
|759
|2005.10.04 12:15
|sell
|200
|0.41
|136.39
|0.00
|0.00
|760
|2005.10.04 12:15
|modify
|200
|0.41
|136.39
|0.00
|136.19
|761
|2005.10.04 19:24
|t/p
|200
|0.41
|136.19
|0.00
|136.19
|69.64
|18416.11
|762
|2005.10.06 01:30
|sell
|201
|0.41
|136.94
|0.00
|0.00
|763
|2005.10.06 01:30
|modify
|201
|0.41
|136.94
|0.00
|136.74
|764
|2005.10.06 05:00
|sell
|202
|0.68
|137.24
|0.00
|0.00
|765
|2005.10.06 05:00
|modify
|202
|0.68
|137.24
|0.00
|136.93
|766
|2005.10.06 05:00
|modify
|201
|0.41
|136.94
|0.00
|136.93
|767
|2005.10.06 16:30
|sell
|203
|1.14
|137.59
|0.00
|0.00
|768
|2005.10.06 16:30
|modify
|203
|1.14
|137.59
|0.00
|137.16
|769
|2005.10.06 16:30
|modify
|202
|0.68
|137.24
|0.00
|137.16
|770
|2005.10.06 16:30
|modify
|201
|0.41
|136.94
|0.00
|137.16
|771
|2005.10.06 21:00
|sell
|204
|1.90
|137.86
|0.00
|0.00
|772
|2005.10.06 21:00
|modify
|204
|1.90
|137.86
|0.00
|137.39
|773
|2005.10.06 21:00
|modify
|203
|1.14
|137.59
|0.00
|137.39
|774
|2005.10.06 21:00
|modify
|202
|0.68
|137.24
|0.00
|137.39
|775
|2005.10.06 21:00
|modify
|201
|0.41
|136.94
|0.00
|137.39
|776
|2005.10.11 02:54
|t/p
|201
|0.41
|137.39
|0.00
|137.39
|-169.58
|18246.53
|777
|2005.10.11 02:54
|t/p
|202
|0.68
|137.39
|0.00
|137.39
|-108.04
|18138.49
|778
|2005.10.11 02:54
|t/p
|203
|1.14
|137.39
|0.00
|137.39
|157.70
|18296.19
|779
|2005.10.11 02:54
|t/p
|204
|1.90
|137.39
|0.00
|137.39
|698.48
|18994.67
|780
|2005.10.11 04:00
|buy
|205
|0.43
|137.24
|0.00
|0.00
|781
|2005.10.11 04:00
|modify
|205
|0.43
|137.24
|0.00
|137.44
|782
|2005.10.12 12:02
|t/p
|205
|0.43
|137.44
|0.00
|137.44
|76.96
|19071.63
|783
|2005.10.12 14:00
|sell
|206
|0.43
|137.57
|0.00
|0.00
|784
|2005.10.12 14:00
|modify
|206
|0.43
|137.57
|0.00
|137.37
|785
|2005.10.13 10:29
|t/p
|206
|0.43
|137.37
|0.00
|137.37
|59.48
|19131.12
|786
|2005.10.25 11:00
|sell
|207
|0.43
|138.66
|0.00
|0.00
|787
|2005.10.25 11:00
|modify
|207
|0.43
|138.66
|0.00
|138.46
|788
|2005.10.25 19:45
|sell
|208
|0.72
|139.04
|0.00
|0.00
|789
|2005.10.25 19:45
|modify
|208
|0.72
|139.04
|0.00
|138.70
|790
|2005.10.25 19:45
|modify
|207
|0.43
|138.66
|0.00
|138.70
|791
|2005.10.26 01:30
|sell
|209
|1.19
|139.31
|0.00
|0.00
|792
|2005.10.26 01:30
|modify
|209
|1.19
|139.31
|0.00
|138.91
|793
|2005.10.26 01:30
|modify
|208
|0.72
|139.04
|0.00
|138.91
|794
|2005.10.26 01:30
|modify
|207
|0.43
|138.66
|0.00
|138.91
|795
|2005.10.26 14:15
|sell
|210
|1.99
|139.63
|0.00
|0.00
|796
|2005.10.26 14:15
|modify
|210
|1.99
|139.63
|0.00
|139.15
|797
|2005.10.26 14:15
|modify
|209
|1.19
|139.31
|0.00
|139.15
|798
|2005.10.26 14:15
|modify
|208
|0.72
|139.04
|0.00
|139.15
|799
|2005.10.26 14:15
|modify
|207
|0.43
|138.66
|0.00
|139.15
|800
|2005.10.26 18:15
|sell
|211
|3.32
|139.88
|0.00
|0.00
|801
|2005.10.26 18:15
|modify
|211
|3.32
|139.88
|0.00
|139.38
|802
|2005.10.26 18:15
|modify
|210
|1.99
|139.63
|0.00
|139.38
|803
|2005.10.26 18:15
|modify
|209
|1.19
|139.31
|0.00
|139.38
|804
|2005.10.26 18:15
|modify
|208
|0.72
|139.04
|0.00
|139.38
|805
|2005.10.26 18:15
|modify
|207
|0.43
|138.66
|0.00
|139.38
|806
|2005.10.27 21:15
|sell
|212
|5.53
|140.13
|0.00
|0.00
|807
|2005.10.27 21:15
|modify
|212
|5.53
|140.13
|0.00
|139.61
|808
|2005.10.27 21:15
|modify
|211
|3.32
|139.88
|0.00
|139.61
|809
|2005.10.27 21:15
|modify
|210
|1.99
|139.63
|0.00
|139.61
|810
|2005.10.27 21:15
|modify
|209
|1.19
|139.31
|0.00
|139.61
|811
|2005.10.27 21:15
|modify
|208
|0.72
|139.04
|0.00
|139.61
|812
|2005.10.27 21:15
|modify
|207
|0.43
|138.66
|0.00
|139.61
|813
|2005.10.28 18:19
|t/p
|207
|0.43
|139.61
|0.00
|139.61
|-369.47
|18761.64
|814
|2005.10.28 18:19
|t/p
|208
|0.72
|139.61
|0.00
|139.61
|-386.31
|18375.33
|815
|2005.10.28 18:19
|t/p
|209
|1.19
|139.61
|0.00
|139.61
|-353.14
|18022.19
|816
|2005.10.28 18:19
|t/p
|210
|1.99
|139.61
|0.00
|139.61
|-49.78
|17972.41
|817
|2005.10.28 18:19
|t/p
|211
|3.32
|139.61
|0.00
|139.61
|621.79
|18594.20
|818
|2005.10.28 18:19
|t/p
|212
|5.53
|139.61
|0.00
|139.61
|2383.88
|20978.08
|819
|2005.11.01 11:00
|sell
|213
|0.47
|139.91
|0.00
|0.00
|820
|2005.11.01 11:00
|modify
|213
|0.47
|139.91
|0.00
|139.71
|821
|2005.11.01 23:45
|sell
|214
|0.78
|140.35
|0.00
|0.00
|822
|2005.11.01 23:45
|modify
|214
|0.78
|140.35
|0.00
|139.98
|823
|2005.11.01 23:45
|modify
|213
|0.47
|139.91
|0.00
|139.98
|824
|2005.11.02 06:15
|sell
|215
|1.31
|140.60
|0.00
|0.00
|825
|2005.11.02 06:15
|modify
|215
|1.31
|140.60
|0.00
|140.20
|826
|2005.11.02 06:15
|modify
|214
|0.78
|140.35
|0.00
|140.20
|827
|2005.11.02 06:15
|modify
|213
|0.47
|139.91
|0.00
|140.20
|828
|2005.11.02 17:45
|sell
|216
|2.18
|140.88
|0.00
|0.00
|829
|2005.11.02 17:45
|modify
|216
|2.18
|140.88
|0.00
|140.42
|830
|2005.11.02 17:45
|modify
|215
|1.31
|140.60
|0.00
|140.42
|831
|2005.11.02 17:45
|modify
|214
|0.78
|140.35
|0.00
|140.42
|832
|2005.11.02 17:45
|modify
|213
|0.47
|139.91
|0.00
|140.42
|833
|2005.11.03 14:39
|t/p
|213
|0.47
|140.42
|0.00
|140.42
|-223.29
|20754.79
|834
|2005.11.03 14:39
|t/p
|214
|0.78
|140.42
|0.00
|140.42
|-79.12
|20675.67
|835
|2005.11.03 14:39
|t/p
|215
|1.31
|140.42
|0.00
|140.42
|158.99
|20834.65
|836
|2005.11.03 14:39
|t/p
|216
|2.18
|140.42
|0.00
|140.42
|782.90
|21617.55
|837
|2005.11.09 21:15
|sell
|217
|0.49
|138.32
|0.00
|0.00
|838
|2005.11.09 21:15
|modify
|217
|0.49
|138.32
|0.00
|138.12
|839
|2005.11.10 16:00
|sell
|218
|0.82
|138.63
|0.00
|0.00
|840
|2005.11.10 16:00
|modify
|218
|0.82
|138.63
|0.00
|138.31
|841
|2005.11.10 16:00
|modify
|217
|0.49
|138.32
|0.00
|138.31
|842
|2005.11.10 20:57
|t/p
|217
|0.49
|138.31
|0.00
|138.31
|-11.28
|21606.28
|843
|2005.11.10 20:57
|t/p
|218
|0.82
|138.31
|0.00
|138.31
|222.83
|21829.11
|844
|2005.11.11 02:15
|buy
|219
|0.49
|137.74
|0.00
|0.00
|845
|2005.11.11 02:15
|modify
|219
|0.49
|137.74
|0.00
|137.94
|846
|2005.11.11 09:27
|t/p
|219
|0.49
|137.94
|0.00
|137.94
|83.24
|21912.35
|847
|2005.11.11 10:45
|sell
|220
|0.49
|138.03
|0.00
|0.00
|848
|2005.11.11 10:45
|modify
|220
|0.49
|138.03
|0.00
|137.83
|849
|2005.11.14 00:15
|sell
|221
|0.82
|138.33
|0.00
|0.00
|850
|2005.11.14 00:15
|modify
|221
|0.82
|138.33
|0.00
|138.02
|851
|2005.11.14 00:15
|modify
|220
|0.49
|138.03
|0.00
|138.02
|852
|2005.11.14 06:15
|sell
|222
|1.36
|138.75
|0.00
|0.00
|853
|2005.11.14 06:15
|modify
|222
|1.36
|138.75
|0.00
|138.29
|854
|2005.11.14 06:15
|modify
|221
|0.82
|138.33
|0.00
|138.29
|855
|2005.11.14 06:15
|modify
|220
|0.49
|138.03
|0.00
|138.29
|856
|2005.11.14 12:45
|sell
|223
|2.27
|139.26
|0.00
|0.00
|857
|2005.11.14 12:45
|modify
|223
|2.27
|139.26
|0.00
|138.64
|858
|2005.11.14 12:45
|modify
|222
|1.36
|138.75
|0.00
|138.64
|859
|2005.11.14 12:45
|modify
|221
|0.82
|138.33
|0.00
|138.64
|860
|2005.11.14 12:45
|modify
|220
|0.49
|138.03
|0.00
|138.64
|861
|2005.11.14 17:54
|t/p
|220
|0.49
|138.64
|0.00
|138.64
|-258.96
|21653.38
|862
|2005.11.14 17:54
|t/p
|221
|0.82
|138.64
|0.00
|138.64
|-215.86
|21437.52
|863
|2005.11.14 17:54
|t/p
|222
|1.36
|138.64
|0.00
|138.64
|127.04
|21564.56
|864
|2005.11.14 17:54
|t/p
|223
|2.27
|138.64
|0.00
|138.64
|1195.13
|22759.69
|865
|2005.11.16 05:30
|sell
|224
|0.51
|139.64
|0.00
|0.00
|866
|2005.11.16 05:30
|modify
|224
|0.51
|139.64
|0.00
|139.44
|867
|2005.11.16 13:52
|t/p
|224
|0.51
|139.44
|0.00
|139.44
|86.61
|22846.30
|868
|2005.11.22 21:45
|sell
|225
|0.51
|140.35
|0.00
|0.00
|869
|2005.11.22 21:45
|modify
|225
|0.51
|140.35
|0.00
|140.15
|870
|2005.11.23 03:05
|t/p
|225
|0.51
|140.15
|0.00
|140.15
|81.27
|22927.57
|871
|2005.11.28 17:00
|sell
|226
|0.52
|140.57
|0.00
|0.00
|872
|2005.11.28 17:00
|modify
|226
|0.52
|140.57
|0.00
|140.37
|873
|2005.11.29 00:00
|sell
|227
|0.87
|140.82
|0.00
|0.00
|874
|2005.11.29 00:00
|modify
|227
|0.87
|140.82
|0.00
|140.53
|875
|2005.11.29 00:00
|modify
|226
|0.52
|140.57
|0.00
|140.53
|876
|2005.11.29 14:30
|t/p
|226
|0.52
|140.53
|0.00
|140.53
|12.20
|22939.77
|877
|2005.11.29 14:30
|t/p
|227
|0.87
|140.53
|0.00
|140.53
|214.25
|23154.02
|878
|2005.12.05 01:15
|sell
|228
|0.52
|141.72
|0.00
|0.00
|879
|2005.12.05 01:15
|modify
|228
|0.52
|141.72
|0.00
|141.52
|880
|2005.12.05 13:30
|sell
|229
|0.87
|142.11
|0.00
|0.00
|881
|2005.12.05 13:30
|modify
|229
|0.87
|142.11
|0.00
|141.76
|882
|2005.12.05 13:30
|modify
|228
|0.52
|141.72
|0.00
|141.76
|883
|2005.12.05 19:45
|sell
|230
|1.44
|142.59
|0.00
|0.00
|884
|2005.12.05 19:45
|modify
|230
|1.44
|142.59
|0.00
|142.08
|885
|2005.12.05 19:45
|modify
|229
|0.87
|142.11
|0.00
|142.08
|886
|2005.12.05 19:45
|modify
|228
|0.52
|141.72
|0.00
|142.08
|887
|2005.12.07 09:02
|t/p
|228
|0.52
|142.08
|0.00
|142.08
|-169.89
|22984.13
|888
|2005.12.07 09:02
|t/p
|229
|0.87
|142.08
|0.00
|142.08
|3.90
|22988.03
|889
|2005.12.07 09:02
|t/p
|230
|1.44
|142.08
|0.00
|142.08
|593.40
|23581.43
|890
|2005.12.08 15:45
|sell
|231
|0.53
|142.09
|0.00
|0.00
|891
|2005.12.08 15:45
|modify
|231
|0.53
|142.09
|0.00
|141.89
|892
|2005.12.08 17:45
|sell
|232
|0.88
|142.39
|0.00
|0.00
|893
|2005.12.08 17:45
|modify
|232
|0.88
|142.39
|0.00
|142.08
|894
|2005.12.08 17:45
|modify
|231
|0.53
|142.09
|0.00
|142.08
|895
|2005.12.08 20:03
|t/p
|231
|0.53
|142.08
|0.00
|142.08
|4.50
|23585.93
|896
|2005.12.08 20:03
|t/p
|232
|0.88
|142.08
|0.00
|142.08
|231.66
|23817.59
|897
|2005.12.09 17:15
|sell
|233
|0.54
|142.51
|0.00
|0.00
|898
|2005.12.09 17:15
|modify
|233
|0.54
|142.51
|0.00
|142.31
|899
|2005.12.12 04:30
|sell
|234
|0.90
|142.99
|0.00
|0.00
|900
|2005.12.12 04:30
|modify
|234
|0.90
|142.99
|0.00
|142.61
|901
|2005.12.12 04:30
|modify
|233
|0.54
|142.51
|0.00
|142.61
|902
|2005.12.12 12:30
|sell
|235
|1.50
|143.31
|0.00
|0.00
|903
|2005.12.12 12:30
|modify
|235
|1.50
|143.31
|0.00
|142.87
|904
|2005.12.12 12:30
|modify
|234
|0.90
|142.99
|0.00
|142.87
|905
|2005.12.12 12:30
|modify
|233
|0.54
|142.51
|0.00
|142.87
|906
|2005.12.14 02:27
|t/p
|233
|0.54
|142.87
|0.00
|142.87
|-182.10
|23635.49
|907
|2005.12.14 02:27
|t/p
|234
|0.90
|142.87
|0.00
|142.87
|72.81
|23708.30
|908
|2005.12.14 02:27
|t/p
|235
|1.50
|142.87
|0.00
|142.87
|528.96
|24237.26
|909
|2005.12.14 18:30
|buy
|236
|0.55
|140.75
|0.00
|0.00
|910
|2005.12.14 18:30
|modify
|236
|0.55
|140.75
|0.00
|140.95
|911
|2005.12.14 23:56
|t/p
|236
|0.55
|140.95
|0.00
|140.95
|93.43
|24330.69
|912
|2005.12.16 10:45
|sell
|237
|0.55
|139.54
|0.00
|0.00
|913
|2005.12.16 10:45
|modify
|237
|0.55
|139.54
|0.00
|139.34
|914
|2005.12.16 11:31
|t/p
|237
|0.55
|139.34
|0.00
|139.34
|93.41
|24424.10
|915
|2005.12.19 04:45
|sell
|238
|0.55
|139.72
|0.00
|0.00
|916
|2005.12.19 04:45
|modify
|238
|0.55
|139.72
|0.00
|139.52
|917
|2005.12.19 12:23
|t/p
|238
|0.55
|139.52
|0.00
|139.52
|93.41
|24517.51
|918
|2005.12.27 03:15
|sell
|239
|0.55
|138.56
|0.00
|0.00
|919
|2005.12.27 03:15
|modify
|239
|0.55
|138.56
|0.00
|138.36
|920
|2005.12.27 11:30
|sell
|240
|0.92
|138.92
|0.00
|0.00
|921
|2005.12.27 11:30
|modify
|240
|0.92
|138.92
|0.00
|138.59
|922
|2005.12.27 11:30
|modify
|239
|0.55
|138.56
|0.00
|138.59
|923
|2005.12.28 09:15
|sell
|241
|1.53
|139.58
|0.00
|0.00
|924
|2005.12.28 09:15
|modify
|241
|1.53
|139.58
|0.00
|138.99
|925
|2005.12.28 09:15
|modify
|240
|0.92
|138.92
|0.00
|138.99
|926
|2005.12.28 09:15
|modify
|239
|0.55
|138.56
|0.00
|138.99
|927
|2005.12.28 16:00
|sell
|242
|2.55
|139.88
|0.00
|0.00
|928
|2005.12.28 16:00
|modify
|242
|2.55
|139.88
|0.00
|139.31
|929
|2005.12.28 16:00
|modify
|241
|1.53
|139.58
|0.00
|139.31
|930
|2005.12.28 16:00
|modify
|240
|0.92
|138.92
|0.00
|139.31
|931
|2005.12.28 16:00
|modify
|239
|0.55
|138.56
|0.00
|139.31
|932
|2005.12.28 20:06
|t/p
|239
|0.55
|139.31
|0.00
|139.31
|-356.07
|24161.44
|933
|2005.12.28 20:06
|t/p
|240
|0.92
|139.31
|0.00
|139.31
|-314.35
|23847.09
|934
|2005.12.28 20:06
|t/p
|241
|1.53
|139.31
|0.00
|139.31
|350.80
|24197.89
|935
|2005.12.28 20:06
|t/p
|242
|2.55
|139.31
|0.00
|139.31
|1234.30
|25432.19
|936
|2006.01.12 00:00
|sell
|243
|0.57
|138.62
|0.00
|0.00
|937
|2006.01.12 00:00
|modify
|243
|0.57
|138.62
|0.00
|138.42
|938
|2006.01.12 07:37
|t/p
|243
|0.57
|138.42
|0.00
|138.42
|96.80
|25528.99
|939
|2006.01.13 01:00
|sell
|244
|0.57
|138.00
|0.00
|0.00
|940
|2006.01.13 01:00
|modify
|244
|0.57
|138.00
|0.00
|137.80
|941
|2006.01.13 18:30
|sell
|245
|0.95
|138.46
|0.00
|0.00
|942
|2006.01.13 18:30
|modify
|245
|0.95
|138.46
|0.00
|138.09
|943
|2006.01.13 18:30
|modify
|244
|0.57
|138.00
|0.00
|138.09
|944
|2006.01.16 05:30
|sell
|246
|1.58
|138.87
|0.00
|0.00
|945
|2006.01.16 05:30
|modify
|246
|1.58
|138.87
|0.00
|138.38
|946
|2006.01.16 05:30
|modify
|245
|0.95
|138.46
|0.00
|138.38
|947
|2006.01.16 05:30
|modify
|244
|0.57
|138.00
|0.00
|138.38
|948
|2006.01.16 11:15
|sell
|247
|2.64
|139.22
|0.00
|0.00
|949
|2006.01.16 11:15
|modify
|247
|2.64
|139.22
|0.00
|138.68
|950
|2006.01.16 11:15
|modify
|246
|1.58
|138.87
|0.00
|138.68
|951
|2006.01.16 11:15
|modify
|245
|0.95
|138.46
|0.00
|138.68
|952
|2006.01.16 11:15
|modify
|244
|0.57
|138.00
|0.00
|138.68
|953
|2006.01.17 17:45
|sell
|248
|4.40
|139.69
|0.00
|0.00
|954
|2006.01.17 17:45
|modify
|248
|4.40
|139.69
|0.00
|139.03
|955
|2006.01.17 17:45
|modify
|247
|2.64
|139.22
|0.00
|139.03
|956
|2006.01.17 17:45
|modify
|246
|1.58
|138.87
|0.00
|139.03
|957
|2006.01.17 17:45
|modify
|245
|0.95
|138.46
|0.00
|139.03
|958
|2006.01.17 17:45
|modify
|244
|0.57
|138.00
|0.00
|139.03
|959
|2006.01.18 01:30
|sell
|249
|7.33
|139.97
|0.00
|0.00
|960
|2006.01.18 01:30
|modify
|249
|7.33
|139.97
|0.00
|139.34
|961
|2006.01.18 01:30
|modify
|248
|4.40
|139.69
|0.00
|139.34
|962
|2006.01.18 01:30
|modify
|247
|2.64
|139.22
|0.00
|139.34
|963
|2006.01.18 01:30
|modify
|246
|1.58
|138.87
|0.00
|139.34
|964
|2006.01.18 01:30
|modify
|245
|0.95
|138.46
|0.00
|139.34
|965
|2006.01.18 01:30
|modify
|244
|0.57
|138.00
|0.00
|139.34
|966
|2006.01.18 10:45
|t/p
|244
|0.57
|139.34
|0.00
|139.34
|-666.56
|24862.44
|967
|2006.01.18 10:45
|t/p
|245
|0.95
|139.34
|0.00
|139.34
|-739.84
|24122.59
|968
|2006.01.18 10:45
|t/p
|246
|1.58
|139.34
|0.00
|139.34
|-663.79
|23458.80
|969
|2006.01.18 10:45
|t/p
|247
|2.64
|139.34
|0.00
|139.34
|-324.46
|23134.34
|970
|2006.01.18 10:45
|t/p
|248
|4.40
|139.34
|0.00
|139.34
|1261.56
|24395.90
|971
|2006.01.18 10:45
|t/p
|249
|7.33
|139.34
|0.00
|139.34
|3921.46
|28317.36
|972
|2006.01.23 02:15
|sell
|250
|0.64
|140.48
|0.00
|0.00
|973
|2006.01.23 02:15
|modify
|250
|0.64
|140.48
|0.00
|140.28
|974
|2006.01.23 02:20
|t/p
|250
|0.64
|140.28
|0.00
|140.28
|108.69
|28426.05
|975
|2006.01.23 17:15
|sell
|251
|0.64
|140.75
|0.00
|0.00
|976
|2006.01.23 17:15
|modify
|251
|0.64
|140.75
|0.00
|140.55
|977
|2006.01.24 14:03
|t/p
|251
|0.64
|140.55
|0.00
|140.55
|101.98
|28528.03
|978
|2006.01.25 01:30
|sell
|252
|0.64
|141.13
|0.00
|0.00
|979
|2006.01.25 01:30
|modify
|252
|0.64
|141.13
|0.00
|140.93
|980
|2006.01.25 17:15
|sell
|253
|1.07
|141.93
|0.00
|0.00
|981
|2006.01.25 17:15
|modify
|253
|1.07
|141.93
|0.00
|141.43
|982
|2006.01.25 17:15
|modify
|252
|0.64
|141.13
|0.00
|141.43
|983
|2006.01.26 23:45
|sell
|254
|1.78
|142.19
|0.00
|0.00
|984
|2006.01.26 23:45
|modify
|254
|1.78
|142.19
|0.00
|141.72
|985
|2006.01.26 23:45
|modify
|253
|1.07
|141.93
|0.00
|141.72
|986
|2006.01.26 23:45
|modify
|252
|0.64
|141.13
|0.00
|141.72
|987
|2006.01.27 08:30
|t/p
|252
|0.64
|141.72
|0.00
|141.72
|-347.53
|28180.50
|988
|2006.01.27 08:30
|t/p
|253
|1.07
|141.72
|0.00
|141.72
|145.87
|28326.37
|989
|2006.01.27 08:30
|t/p
|254
|1.78
|141.72
|0.00
|141.72
|691.74
|29018.11
|990
|2006.02.09 05:15
|sell
|255
|0.65
|141.98
|0.00
|0.00
|991
|2006.02.09 05:15
|modify
|255
|0.65
|141.98
|0.00
|141.78
|992
|2006.02.09 16:06
|t/p
|255
|0.65
|141.78
|0.00
|141.78
|110.39
|29128.50
|993
|2006.02.10 09:15
|buy
|256
|0.66
|140.91
|0.00
|0.00
|994
|2006.02.10 09:15
|modify
|256
|0.66
|140.91
|0.00
|141.11
|995
|2006.02.10 15:45
|buy
|257
|1.10
|140.61
|0.00
|0.00
|996
|2006.02.10 15:45
|modify
|257
|1.10
|140.61
|0.00
|140.92
|997
|2006.02.10 15:45
|modify
|256
|0.66
|140.91
|0.00
|140.92
|998
|2006.02.10 17:30
|buy
|258
|1.83
|140.26
|0.00
|0.00
|999
|2006.02.10 17:30
|modify
|258
|1.83
|140.26
|0.00
|140.69
|1000
|2006.02.10 17:30
|modify
|257
|1.10
|140.61
|0.00
|140.69
|1001
|2006.02.10 17:30
|modify
|256
|0.66
|140.91
|0.00
|140.69
|1002
|2006.02.13 02:00
|buy
|259
|3.06
|140.01
|0.00
|0.00
|1003
|2006.02.13 02:00
|modify
|259
|3.06
|140.01
|0.00
|140.47
|1004
|2006.02.13 02:00
|modify
|258
|1.83
|140.26
|0.00
|140.47
|1005
|2006.02.13 02:00
|modify
|257
|1.10
|140.61
|0.00
|140.47
|1006
|2006.02.13 02:00
|modify
|256
|0.66
|140.91
|0.00
|140.47
|1007
|2006.02.13 10:23
|t/p
|256
|0.66
|140.47
|0.00
|140.47
|-240.66
|28887.84
|1008
|2006.02.13 10:23
|t/p
|257
|1.10
|140.47
|0.00
|140.47
|-120.81
|28767.03
|1009
|2006.02.13 10:23
|t/p
|258
|1.83
|140.47
|0.00
|140.47
|343.07
|29110.10
|1010
|2006.02.13 10:23
|t/p
|259
|3.06
|140.47
|0.00
|140.47
|1195.61
|30305.71
|1011
|2006.02.23 06:45
|buy
|260
|0.68
|140.24
|0.00
|0.00
|1012
|2006.02.23 06:45
|modify
|260
|0.68
|140.24
|0.00
|140.44
|1013
|2006.02.23 10:00
|buy
|261
|1.13
|139.76
|0.00
|0.00
|1014
|2006.02.23 10:00
|modify
|261
|1.13
|139.76
|0.00
|140.14
|1015
|2006.02.23 10:00
|modify
|260
|0.68
|140.24
|0.00
|140.14
|1016
|2006.02.24 01:45
|buy
|262
|1.89
|139.12
|0.00
|0.00
|1017
|2006.02.24 01:45
|modify
|262
|1.89
|139.12
|0.00
|139.72
|1018
|2006.02.24 01:45
|modify
|261
|1.13
|139.76
|0.00
|139.72
|1019
|2006.02.24 01:45
|modify
|260
|0.68
|140.24
|0.00
|139.72
|1020
|2006.02.24 11:15
|buy
|263
|3.15
|138.85
|0.00
|0.00
|1021
|2006.02.24 11:15
|modify
|263
|3.15
|138.85
|0.00
|139.41
|1022
|2006.02.24 11:15
|modify
|262
|1.89
|139.12
|0.00
|139.41
|1023
|2006.02.24 11:15
|modify
|261
|1.13
|139.76
|0.00
|139.41
|1024
|2006.02.24 11:15
|modify
|260
|0.68
|140.24
|0.00
|139.41
|1025
|2006.02.27 02:45
|buy
|264
|5.25
|137.80
|0.00
|0.00
|1026
|2006.02.27 02:45
|modify
|264
|5.25
|137.80
|0.00
|138.80
|1027
|2006.02.27 02:45
|modify
|263
|3.15
|138.85
|0.00
|138.80
|1028
|2006.02.27 02:45
|modify
|262
|1.89
|139.12
|0.00
|138.80
|1029
|2006.02.27 02:45
|modify
|261
|1.13
|139.76
|0.00
|138.80
|1030
|2006.02.27 02:45
|modify
|260
|0.68
|140.24
|0.00
|138.80
|1031
|2006.03.01 12:00
|close
|264
|5.25
|138.75
|0.00
|138.80
|4331.97
|34637.68
|1032
|2006.03.01 12:00
|close
|263
|3.15
|138.75
|0.00
|138.80
|-181.56
|34456.13
|1033
|2006.03.01 12:00
|close
|262
|1.89
|138.75
|0.00
|138.80
|-542.39
|33913.73
|1034
|2006.03.01 12:00
|close
|261
|1.13
|138.75
|0.00
|138.80
|-928.29
|32985.44
|1035
|2006.03.01 12:00
|close
|260
|0.68
|138.75
|0.00
|138.80
|-835.86
|32149.59
|1036
|2006.03.01 12:45
|sell
|265
|0.72
|138.68
|0.00
|0.00
|1037
|2006.03.01 12:45
|modify
|265
|0.72
|138.68
|0.00
|138.48
|1038
|2006.03.01 16:33
|t/p
|265
|0.72
|138.48
|0.00
|138.48
|122.28
|32271.87
|1039
|2006.03.06 05:00
|sell
|266
|0.73
|141.05
|0.00
|0.00
|1040
|2006.03.06 05:00
|modify
|266
|0.73
|141.05
|0.00
|140.85
|1041
|2006.03.06 22:15
|sell
|267
|1.22
|141.30
|0.00
|0.00
|1042
|2006.03.06 22:15
|modify
|267
|1.22
|141.30
|0.00
|141.01
|1043
|2006.03.06 22:15
|modify
|266
|0.73
|141.05
|0.00
|141.01
|1044
|2006.03.07 01:46
|t/p
|266
|0.73
|141.01
|0.00
|141.01
|17.14
|32289.00
|1045
|2006.03.07 01:46
|t/p
|267
|1.22
|141.01
|0.00
|141.01
|287.63
|32576.63
|1046
|2006.03.07 17:00
|buy
|268
|0.73
|140.00
|0.00
|0.00
|1047
|2006.03.07 17:00
|modify
|268
|0.73
|140.00
|0.00
|140.20
|1048
|2006.03.08 03:15
|buy
|269
|1.22
|139.68
|0.00
|0.00
|1049
|2006.03.08 03:15
|modify
|269
|1.22
|139.68
|0.00
|140.00
|1050
|2006.03.08 03:15
|modify
|268
|0.73
|140.00
|0.00
|140.00
|1051
|2006.03.08 06:49
|t/p
|268
|0.73
|140.00
|0.00
|140.00
|6.64
|32583.27
|1052
|2006.03.08 06:49
|t/p
|269
|1.22
|140.00
|0.00
|140.00
|331.61
|32914.88
|1053
|2006.03.08 11:45
|sell
|270
|0.74
|140.43
|0.00
|0.00
|1054
|2006.03.08 11:45
|modify
|270
|0.74
|140.43
|0.00
|140.23
|1055
|2006.03.09 07:15
|sell
|271
|1.23
|140.83
|0.00
|0.00
|1056
|2006.03.09 07:15
|modify
|271
|1.23
|140.83
|0.00
|140.48
|1057
|2006.03.09 07:15
|modify
|270
|0.74
|140.43
|0.00
|140.48
|1058
|2006.03.09 07:28
|t/p
|270
|0.74
|140.48
|0.00
|140.48
|-54.73
|32860.15
|1059
|2006.03.09 07:28
|t/p
|271
|1.23
|140.48
|0.00
|140.48
|365.57
|33225.72
|1060
|2006.03.09 19:45
|sell
|272
|0.75
|140.76
|0.00
|0.00
|1061
|2006.03.09 19:45
|modify
|272
|0.75
|140.76
|0.00
|140.56
|1062
|2006.03.10 01:15
|t/p
|272
|0.75
|140.56
|0.00
|140.56
|119.50
|33345.22
|1063
|2006.03.10 21:30
|sell
|273
|0.75
|141.77
|0.00
|0.00
|1064
|2006.03.10 21:30
|modify
|273
|0.75
|141.77
|0.00
|141.57
|1065
|2006.03.13 04:45
|sell
|274
|1.25
|142.05
|0.00
|0.00
|1066
|2006.03.13 04:45
|modify
|274
|1.25
|142.05
|0.00
|141.75
|1067
|2006.03.13 04:45
|modify
|273
|0.75
|141.77
|0.00
|141.75
|1068
|2006.03.14 02:28
|t/p
|273
|0.75
|141.75
|0.00
|141.75
|-3.01
|33342.21
|1069
|2006.03.14 02:28
|t/p
|274
|1.25
|141.75
|0.00
|141.75
|305.32
|33647.53
|1070
|2006.03.28 18:45
|sell
|275
|0.76
|141.50
|0.00
|0.00
|1071
|2006.03.28 18:45
|modify
|275
|0.76
|141.50
|0.00
|141.30
|1072
|2006.03.28 21:19
|t/p
|275
|0.76
|141.30
|0.00
|141.30
|129.07
|33776.60
|1073
|2006.03.30 17:30
|sell
|276
|0.76
|142.37
|0.00
|0.00
|1074
|2006.03.30 17:30
|modify
|276
|0.76
|142.37
|0.00
|142.17
|1075
|2006.03.30 21:45
|sell
|277
|1.27
|142.63
|0.00
|0.00
|1076
|2006.03.30 21:45
|modify
|277
|1.27
|142.63
|0.00
|142.33
|1077
|2006.03.30 21:45
|modify
|276
|0.76
|142.37
|0.00
|142.33
|1078
|2006.03.31 11:20
|t/p
|276
|0.76
|142.33
|0.00
|142.33
|17.83
|33794.43
|1079
|2006.03.31 11:20
|t/p
|277
|1.27
|142.33
|0.00
|142.33
|310.21
|34104.64
|1080
|2006.04.04 15:30
|sell
|278
|0.77
|143.78
|0.00
|0.00
|1081
|2006.04.04 15:30
|modify
|278
|0.77
|143.78
|0.00
|143.58
|1082
|2006.04.04 17:00
|sell
|279
|1.28
|144.04
|0.00
|0.00
|1083
|2006.04.04 17:00
|modify
|279
|1.28
|144.04
|0.00
|143.74
|1084
|2006.04.04 17:00
|modify
|278
|0.77
|143.78
|0.00
|143.74
|1085
|2006.04.05 02:30
|t/p
|278
|0.77
|143.74
|0.00
|143.74
|18.07
|34122.71
|1086
|2006.04.05 02:30
|t/p
|279
|1.28
|143.74
|0.00
|143.74
|312.64
|34435.35
|1087
|2006.04.05 12:15
|sell
|280
|0.77
|143.91
|0.00
|0.00
|1088
|2006.04.05 12:15
|modify
|280
|0.77
|143.91
|0.00
|143.71
|1089
|2006.04.05 15:45
|sell
|281
|1.28
|144.38
|0.00
|0.00
|1090
|2006.04.05 15:45
|modify
|281
|1.28
|144.38
|0.00
|144.00
|1091
|2006.04.05 15:45
|modify
|280
|0.77
|143.91
|0.00
|144.00
|1092
|2006.04.06 12:30
|sell
|282
|2.14
|144.64
|0.00
|0.00
|1093
|2006.04.06 12:30
|modify
|282
|2.14
|144.64
|0.00
|144.23
|1094
|2006.04.06 12:30
|modify
|281
|1.28
|144.38
|0.00
|144.23
|1095
|2006.04.06 12:30
|modify
|280
|0.77
|143.91
|0.00
|144.23
|1096
|2006.04.06 14:47
|t/p
|280
|0.77
|144.23
|0.00
|144.23
|-233.50
|34201.86
|1097
|2006.04.06 14:47
|t/p
|281
|1.28
|144.23
|0.00
|144.23
|122.73
|34324.59
|1098
|2006.04.06 14:47
|t/p
|282
|2.14
|144.23
|0.00
|144.23
|745.07
|35069.66
|1099
|2006.04.17 05:15
|sell
|283
|0.79
|144.14
|0.00
|0.00
|1100
|2006.04.17 05:15
|modify
|283
|0.79
|144.14
|0.00
|143.94
|1101
|2006.04.17 19:30
|sell
|284
|1.32
|144.45
|0.00
|0.00
|1102
|2006.04.17 19:30
|modify
|284
|1.32
|144.45
|0.00
|144.13
|1103
|2006.04.17 19:30
|modify
|283
|0.79
|144.14
|0.00
|144.13
|1104
|2006.04.19 00:30
|sell
|285
|2.19
|144.73
|0.00
|0.00
|1105
|2006.04.19 00:30
|modify
|285
|2.19
|144.73
|0.00
|144.34
|1106
|2006.04.19 00:30
|modify
|284
|1.32
|144.45
|0.00
|144.34
|1107
|2006.04.19 00:30
|modify
|283
|0.79
|144.14
|0.00
|144.34
|1108
|2006.04.19 12:02
|t/p
|283
|0.79
|144.34
|0.00
|144.34
|-150.76
|34918.90
|1109
|2006.04.19 12:02
|t/p
|284
|1.32
|144.34
|0.00
|144.34
|95.58
|35014.48
|1110
|2006.04.19 12:02
|t/p
|285
|2.19
|144.34
|0.00
|144.34
|725.28
|35739.76
|1111
|2006.04.19 17:15
|sell
|286
|0.80
|145.25
|0.00
|0.00
|1112
|2006.04.19 17:15
|modify
|286
|0.80
|145.25
|0.00
|145.05
|1113
|2006.04.19 22:21
|t/p
|286
|0.80
|145.05
|0.00
|145.05
|135.87
|35875.63
|1114
|2006.04.24 00:30
|buy
|287
|0.81
|143.10
|0.00
|0.00
|1115
|2006.04.24 00:30
|modify
|287
|0.81
|143.10
|0.00
|143.30
|1116
|2006.04.24 01:23
|t/p
|287
|0.81
|143.30
|0.00
|143.30
|137.60
|36013.23
|1117
|2006.05.02 10:15
|sell
|288
|0.81
|143.21
|0.00
|0.00
|1118
|2006.05.02 10:15
|modify
|288
|0.81
|143.21
|0.00
|143.01
|1119
|2006.05.02 12:30
|sell
|289
|1.35
|143.64
|0.00
|0.00
|1120
|2006.05.02 12:30
|modify
|289
|1.35
|143.64
|0.00
|143.28
|1121
|2006.05.02 12:30
|modify
|288
|0.81
|143.21
|0.00
|143.28
|1122
|2006.05.02 16:42
|t/p
|288
|0.81
|143.28
|0.00
|143.28
|-48.15
|35965.08
|1123
|2006.05.02 16:42
|t/p
|289
|1.35
|143.28
|0.00
|143.28
|412.71
|36377.79
|1124
|2006.05.03 20:15
|sell
|290
|0.82
|143.63
|0.00
|0.00
|1125
|2006.05.03 20:15
|modify
|290
|0.82
|143.63
|0.00
|143.43
|1126
|2006.05.04 10:07
|t/p
|290
|0.82
|143.43
|0.00
|143.43
|113.44
|36491.23
|1127
|2006.05.05 17:45
|buy
|291
|0.82
|143.13
|0.00
|0.00
|1128
|2006.05.05 17:45
|modify
|291
|0.82
|143.13
|0.00
|143.33
|1129
|2006.05.05 18:22
|t/p
|291
|0.82
|143.33
|0.00
|143.33
|139.30
|36630.53
|1130
|2006.05.12 17:15
|sell
|292
|0.82
|142.09
|0.00
|0.00
|1131
|2006.05.12 17:15
|modify
|292
|0.82
|142.09
|0.00
|141.89
|1132
|2006.05.15 02:32
|t/p
|292
|0.82
|141.89
|0.00
|141.89
|130.65
|36761.18
|1133
|2006.05.17 22:30
|sell
|293
|0.83
|141.45
|0.00
|0.00
|1134
|2006.05.17 22:30
|modify
|293
|0.83
|141.45
|0.00
|141.25
|1135
|2006.05.18 01:27
|t/p
|293
|0.83
|141.25
|0.00
|141.25
|114.82
|36875.99
|1136
|2006.05.18 14:00
|sell
|294
|0.83
|141.87
|0.00
|0.00
|1137
|2006.05.18 14:00
|modify
|294
|0.83
|141.87
|0.00
|141.67
|1138
|2006.05.18 15:36
|t/p
|294
|0.83
|141.67
|0.00
|141.67
|140.96
|37016.95
|1139
|2006.05.22 10:00
|sell
|295
|0.83
|143.51
|0.00
|0.00
|1140
|2006.05.22 10:00
|modify
|295
|0.83
|143.51
|0.00
|143.31
|1141
|2006.05.22 21:11
|t/p
|295
|0.83
|143.31
|0.00
|143.31
|140.96
|37157.91
|1142
|2006.05.29 17:45
|sell
|296
|0.84
|143.52
|0.00
|0.00
|1143
|2006.05.29 17:45
|modify
|296
|0.84
|143.52
|0.00
|143.32
|1144
|2006.05.29 20:26
|t/p
|296
|0.84
|143.32
|0.00
|143.32
|142.66
|37300.57
|1145
|2006.05.30 12:30
|sell
|297
|0.84
|144.03
|0.00
|0.00
|1146
|2006.05.30 12:30
|modify
|297
|0.84
|144.03
|0.00
|143.83
|1147
|2006.05.30 20:45
|sell
|298
|1.40
|144.32
|0.00
|0.00
|1148
|2006.05.30 20:45
|modify
|298
|1.40
|144.32
|0.00
|144.01
|1149
|2006.05.30 20:45
|modify
|297
|0.84
|144.03
|0.00
|144.01
|1150
|2006.05.31 08:37
|t/p
|297
|0.84
|144.01
|0.00
|144.01
|5.45
|37306.02
|1151
|2006.05.31 08:37
|t/p
|298
|1.40
|144.01
|0.00
|144.01
|353.86
|37659.88
|1152
|2006.06.06 17:15
|sell
|299
|0.85
|145.33
|0.00
|0.00
|1153
|2006.06.06 17:15
|modify
|299
|0.85
|145.33
|0.00
|145.13
|1154
|2006.06.07 00:25
|t/p
|299
|0.85
|145.13
|0.00
|145.13
|135.44
|37795.32
|1155
|2006.06.13 17:00
|sell
|300
|0.85
|144.71
|0.00
|0.00
|1156
|2006.06.13 17:00
|modify
|300
|0.85
|144.71
|0.00
|144.51
|1157
|2006.06.14 02:10
|t/p
|300
|0.85
|144.51
|0.00
|144.51
|135.44
|37930.76
|1158
|2006.06.14 19:15
|sell
|301
|0.85
|145.12
|0.00
|0.00
|1159
|2006.06.14 19:15
|modify
|301
|0.85
|145.12
|0.00
|144.92
|1160
|2006.06.14 20:46
|t/p
|301
|0.85
|144.92
|0.00
|144.92
|144.36
|38075.12
|1161
|2006.06.16 13:00
|sell
|302
|0.86
|145.43
|0.00
|0.00
|1162
|2006.06.16 13:00
|modify
|302
|0.86
|145.43
|0.00
|145.23
|1163
|2006.06.16 17:06
|t/p
|302
|0.86
|145.23
|0.00
|145.23
|146.06
|38221.18
|1164
|2006.06.20 09:30
|buy
|303
|0.86
|144.46
|0.00
|0.00
|1165
|2006.06.20 09:30
|modify
|303
|0.86
|144.46
|0.00
|144.66
|1166
|2006.06.20 11:57
|t/p
|303
|0.86
|144.66
|0.00
|144.66
|146.10
|38367.28
|1167
|2006.06.21 15:00
|sell
|304
|0.86
|145.38
|0.00
|0.00
|1168
|2006.06.21 15:00
|modify
|304
|0.86
|145.38
|0.00
|145.18
|1169
|2006.06.22 18:45
|sell
|305
|1.43
|146.09
|0.00
|0.00
|1170
|2006.06.22 18:45
|modify
|305
|1.43
|146.09
|0.00
|145.62
|1171
|2006.06.22 18:45
|modify
|304
|0.86
|145.38
|0.00
|145.62
|1172
|2006.06.23 13:52
|t/p
|304
|0.86
|145.62
|0.00
|145.62
|-211.39
|38155.89
|1173
|2006.06.23 13:52
|t/p
|305
|1.43
|145.62
|0.00
|145.62
|555.72
|38711.61
|1174
|2006.06.26 10:00
|sell
|306
|0.87
|146.11
|0.00
|0.00
|1175
|2006.06.26 10:00
|modify
|306
|0.87
|146.11
|0.00
|145.91
|1176
|2006.06.26 13:12
|t/p
|306
|0.87
|145.91
|0.00
|145.91
|147.76
|38859.37
|1177
|2006.06.30 19:15
|sell
|307
|0.87
|146.30
|0.00
|0.00
|1178
|2006.06.30 19:15
|modify
|307
|0.87
|146.30
|0.00
|146.10
|1179
|2006.07.03 01:50
|t/p
|307
|0.87
|146.10
|0.00
|146.10
|138.63
|38997.99
|1180
|2006.07.03 13:15
|sell
|308
|0.88
|146.82
|0.00
|0.00
|1181
|2006.07.03 13:15
|modify
|308
|0.88
|146.82
|0.00
|146.62
|1182
|2006.07.04 03:40
|t/p
|308
|0.88
|146.62
|0.00
|146.62
|140.22
|39138.21
|1183
|2006.07.05 01:45
|sell
|309
|0.88
|147.19
|0.00
|0.00
|1184
|2006.07.05 01:45
|modify
|309
|0.88
|147.19
|0.00
|146.99
|1185
|2006.07.05 02:57
|t/p
|309
|0.88
|146.99
|0.00
|146.99
|149.46
|39287.67
|1186
|2006.07.05 18:00
|sell
|310
|0.88
|147.16
|0.00
|0.00
|1187
|2006.07.05 18:00
|modify
|310
|0.88
|147.16
|0.00
|146.96
|1188
|2006.07.06 15:07
|t/p
|310
|0.88
|146.96
|0.00
|146.96
|121.74
|39409.41
|1189
|2006.07.12 14:45
|sell
|311
|0.89
|146.57
|0.00
|0.00
|1190
|2006.07.12 14:45
|modify
|311
|0.89
|146.57
|0.00
|146.37
|1191
|2006.07.13 10:07
|t/p
|311
|0.89
|146.37
|0.00
|146.37
|123.13
|39532.54
|1192
|2006.07.14 05:15
|sell
|312
|0.89
|146.88
|0.00
|0.00
|1193
|2006.07.14 05:15
|modify
|312
|0.89
|146.88
|0.00
|146.68
|1194
|2006.07.14 06:38
|t/p
|312
|0.89
|146.68
|0.00
|146.68
|151.16
|39683.70
|1195
|2006.07.20 13:30
|sell
|313
|0.89
|147.42
|0.00
|0.00
|1196
|2006.07.20 13:30
|modify
|313
|0.89
|147.42
|0.00
|147.22
|1197
|2006.07.20 14:45
|sell
|314
|1.48
|147.68
|0.00
|0.00
|1198
|2006.07.20 14:45
|modify
|314
|1.48
|147.68
|0.00
|147.38
|1199
|2006.07.20 14:45
|modify
|313
|0.89
|147.42
|0.00
|147.38
|1200
|2006.07.21 09:38
|t/p
|313
|0.89
|147.38
|0.00
|147.38
|20.88
|39704.58
|1201
|2006.07.21 09:38
|t/p
|314
|1.48
|147.38
|0.00
|147.38
|361.49
|40066.07
|1202
|2006.07.21 18:30
|sell
|315
|0.90
|147.50
|0.00
|0.00
|1203
|2006.07.21 18:30
|modify
|315
|0.90
|147.50
|0.00
|147.30
|1204
|2006.07.24 07:57
|t/p
|315
|0.90
|147.30
|0.00
|147.30
|143.40
|40209.47
|1205
|2006.07.25 09:00
|sell
|316
|0.90
|147.66
|0.00
|0.00
|1206
|2006.07.25 09:00
|modify
|316
|0.90
|147.66
|0.00
|147.46
|1207
|2006.07.25 15:02
|t/p
|316
|0.90
|147.46
|0.00
|147.46
|152.86
|40362.33
|1208
|2006.07.26 18:00
|sell
|317
|0.91
|147.56
|0.00
|0.00
|1209
|2006.07.26 18:00
|modify
|317
|0.91
|147.56
|0.00
|147.36
|1210
|2006.07.27 00:15
|sell
|318
|1.52
|147.82
|0.00
|0.00
|1211
|2006.07.27 00:15
|modify
|318
|1.52
|147.82
|0.00
|147.52
|1212
|2006.07.27 00:15
|modify
|317
|0.91
|147.56
|0.00
|147.52
|1213
|2006.07.27 10:48
|t/p
|317
|0.91
|147.52
|0.00
|147.52
|2.25
|40364.58
|1214
|2006.07.27 10:48
|t/p
|318
|1.52
|147.52
|0.00
|147.52
|387.24
|40751.82
|1215
|2006.07.27 11:30
|buy
|319
|0.92
|147.37
|0.00
|0.00
|1216
|2006.07.27 11:30
|modify
|319
|0.92
|147.37
|0.00
|147.57
|1217
|2006.07.28 04:00
|buy
|320
|1.53
|147.02
|0.00
|0.00
|1218
|2006.07.28 04:00
|modify
|320
|1.53
|147.02
|0.00
|147.35
|1219
|2006.07.28 04:00
|modify
|319
|0.92
|147.37
|0.00
|147.35
|1220
|2006.07.28 06:00
|buy
|321
|2.56
|146.70
|0.00
|0.00
|1221
|2006.07.28 06:00
|modify
|321
|2.56
|146.70
|0.00
|147.12
|1222
|2006.07.28 06:00
|modify
|320
|1.53
|147.02
|0.00
|147.12
|1223
|2006.07.28 06:00
|modify
|319
|0.92
|147.37
|0.00
|147.12
|1224
|2006.07.28 15:15
|buy
|322
|4.26
|146.44
|0.00
|0.00
|1225
|2006.07.28 15:15
|modify
|322
|4.26
|146.44
|0.00
|146.90
|1226
|2006.07.28 15:15
|modify
|321
|2.56
|146.70
|0.00
|146.90
|1227
|2006.07.28 15:15
|modify
|320
|1.53
|147.02
|0.00
|146.90
|1228
|2006.07.28 15:15
|modify
|319
|0.92
|147.37
|0.00
|146.90
|1229
|2006.07.31 05:30
|buy
|323
|7.10
|146.08
|0.00
|0.00
|1230
|2006.07.31 05:30
|modify
|323
|7.10
|146.08
|0.00
|146.63
|1231
|2006.07.31 05:30
|modify
|322
|4.26
|146.44
|0.00
|146.63
|1232
|2006.07.31 05:30
|modify
|321
|2.56
|146.70
|0.00
|146.63
|1233
|2006.07.31 05:30
|modify
|320
|1.53
|147.02
|0.00
|146.63
|1234
|2006.07.31 05:30
|modify
|319
|0.92
|147.37
|0.00
|146.63
|1235
|2006.07.31 19:15
|close
|323
|7.10
|146.41
|0.00
|146.63
|1990.21
|42742.03
|1236
|2006.07.31 19:15
|close
|322
|4.26
|146.41
|0.00
|146.63
|-69.75
|42672.28
|1237
|2006.07.31 19:15
|close
|321
|2.56
|146.41
|0.00
|146.63
|-607.30
|42064.97
|1238
|2006.07.31 19:15
|close
|320
|1.53
|146.41
|0.00
|146.63
|-778.81
|41286.16
|1239
|2006.07.31 19:15
|close
|319
|0.92
|146.41
|0.00
|146.63
|-733.45
|40552.72
|1240
|2006.07.31 20:00
|sell
|324
|0.91
|146.46
|0.00
|0.00
|1241
|2006.07.31 20:00
|modify
|324
|0.91
|146.46
|0.00
|146.26
|1242
|2006.08.01 01:02
|t/p
|324
|0.91
|146.26
|0.00
|146.26
|145.00
|40697.71
|1243
|2006.08.01 17:00
|sell
|325
|0.92
|146.72
|0.00
|0.00
|1244
|2006.08.01 17:00
|modify
|325
|0.92
|146.72
|0.00
|146.52
|1245
|2006.08.02 18:03
|t/p
|325
|0.92
|146.52
|0.00
|146.52
|146.59
|40844.30
|1246
|2006.08.03 12:00
|sell
|326
|0.92
|146.82
|0.00
|0.00
|1247
|2006.08.03 12:00
|modify
|326
|0.92
|146.82
|0.00
|146.62
|1248
|2006.08.03 15:45
|sell
|327
|1.53
|147.22
|0.00
|0.00
|1249
|2006.08.03 15:45
|modify
|327
|1.53
|147.22
|0.00
|146.87
|1250
|2006.08.03 15:45
|modify
|326
|0.92
|146.82
|0.00
|146.87
|1251
|2006.08.04 13:45
|sell
|328
|2.56
|147.63
|0.00
|0.00
|1252
|2006.08.04 13:45
|modify
|328
|2.56
|147.63
|0.00
|147.16
|1253
|2006.08.04 13:45
|modify
|327
|1.53
|147.22
|0.00
|147.16
|1254
|2006.08.04 13:45
|modify
|326
|0.92
|146.82
|0.00
|147.16
|1255
|2006.08.04 15:02
|t/p
|326
|0.92
|147.16
|0.00
|147.16
|-275.28
|40569.02
|1256
|2006.08.04 15:02
|t/p
|327
|1.53
|147.16
|0.00
|147.16
|61.89
|40630.92
|1257
|2006.08.04 15:02
|t/p
|328
|2.56
|147.16
|0.00
|147.16
|1021.75
|41652.67
|1258
|2006.08.11 09:45
|sell
|329
|0.94
|147.84
|0.00
|0.00
|1259
|2006.08.11 09:45
|modify
|329
|0.94
|147.84
|0.00
|147.64
|1260
|2006.08.11 10:45
|sell
|330
|1.57
|148.09
|0.00
|0.00
|1261
|2006.08.11 10:45
|modify
|330
|1.57
|148.09
|0.00
|147.80
|1262
|2006.08.11 10:45
|modify
|329
|0.94
|147.84
|0.00
|147.80
|1263
|2006.08.14 09:15
|sell
|331
|2.61
|148.40
|0.00
|0.00
|1264
|2006.08.14 09:15
|modify
|331
|2.61
|148.40
|0.00
|148.00
|1265
|2006.08.14 09:15
|modify
|330
|1.57
|148.09
|0.00
|148.00
|1266
|2006.08.14 09:15
|modify
|329
|0.94
|147.84
|0.00
|148.00
|1267
|2006.08.16 14:15
|sell
|332
|4.35
|148.67
|0.00
|0.00
|1268
|2006.08.16 14:15
|modify
|332
|4.35
|148.67
|0.00
|148.22
|1269
|2006.08.16 14:15
|modify
|331
|2.61
|148.40
|0.00
|148.22
|1270
|2006.08.16 14:15
|modify
|330
|1.57
|148.09
|0.00
|148.22
|1271
|2006.08.16 14:15
|modify
|329
|0.94
|147.84
|0.00
|148.22
|1272
|2006.08.18 11:56
|t/p
|329
|0.94
|148.22
|0.00
|148.22
|-372.42
|41280.25
|1273
|2006.08.18 11:56
|t/p
|330
|1.57
|148.22
|0.00
|148.22
|-288.71
|40991.53
|1274
|2006.08.18 11:56
|t/p
|331
|2.61
|148.22
|0.00
|148.22
|234.50
|41226.03
|1275
|2006.08.18 11:56
|t/p
|332
|4.35
|148.22
|0.00
|148.22
|1479.58
|42705.61
|1276
|2006.08.21 04:30
|sell
|333
|0.96
|148.90
|0.00
|0.00
|1277
|2006.08.21 04:30
|modify
|333
|0.96
|148.90
|0.00
|148.70
|1278
|2006.08.21 15:00
|sell
|334
|1.60
|149.31
|0.00
|0.00
|1279
|2006.08.21 15:00
|modify
|334
|1.60
|149.31
|0.00
|148.96
|1280
|2006.08.21 15:00
|modify
|333
|0.96
|148.90
|0.00
|148.96
|1281
|2006.08.21 17:15
|sell
|335
|2.67
|149.64
|0.00
|0.00
|1282
|2006.08.21 17:15
|modify
|335
|2.67
|149.64
|0.00
|149.20
|1283
|2006.08.21 17:15
|modify
|334
|1.60
|149.31
|0.00
|149.20
|1284
|2006.08.21 17:15
|modify
|333
|0.96
|148.90
|0.00
|149.20
|1285
|2006.08.22 11:18
|t/p
|333
|0.96
|149.20
|0.00
|149.20
|-254.65
|42450.96
|1286
|2006.08.22 11:18
|t/p
|334
|1.60
|149.20
|0.00
|149.20
|132.65
|42583.61
|1287
|2006.08.22 11:18
|t/p
|335
|2.67
|149.20
|0.00
|149.20
|969.59
|43553.20
|1288
|2006.08.24 11:15
|sell
|336
|0.98
|149.31
|0.00
|0.00
|1289
|2006.08.24 11:15
|modify
|336
|0.98
|149.31
|0.00
|149.11
|1290
|2006.08.24 15:21
|t/p
|336
|0.98
|149.11
|0.00
|149.11
|166.44
|43719.64
|1291
|2006.08.25 09:15
|sell
|337
|0.98
|149.43
|0.00
|0.00
|1292
|2006.08.25 09:15
|modify
|337
|0.98
|149.43
|0.00
|149.23
|1293
|2006.08.25 15:15
|sell
|338
|1.63
|149.72
|0.00
|0.00
|1294
|2006.08.25 15:15
|modify
|338
|1.63
|149.72
|0.00
|149.41
|1295
|2006.08.25 15:15
|modify
|337
|0.98
|149.43
|0.00
|149.41
|1296
|2006.08.25 16:07
|t/p
|337
|0.98
|149.41
|0.00
|149.41
|16.64
|43736.28
|1297
|2006.08.25 16:07
|t/p
|338
|1.63
|149.41
|0.00
|149.41
|429.09
|44165.37
|1298
|2006.08.30 03:00
|sell
|339
|0.99
|149.87
|0.00
|0.00
|1299
|2006.08.30 03:00
|modify
|339
|0.99
|149.87
|0.00
|149.67
|1300
|2006.08.30 10:00
|sell
|340
|1.65
|150.16
|0.00
|0.00
|1301
|2006.08.30 10:00
|modify
|340
|1.65
|150.16
|0.00
|149.85
|1302
|2006.08.30 10:00
|modify
|339
|0.99
|149.87
|0.00
|149.85
|1303
|2006.08.31 02:45
|sell
|341
|2.75
|150.45
|0.00
|0.00
|1304
|2006.08.31 02:45
|modify
|341
|2.75
|150.45
|0.00
|150.05
|1305
|2006.08.31 02:45
|modify
|340
|1.65
|150.16
|0.00
|150.05
|1306
|2006.08.31 02:45
|modify
|339
|0.99
|149.87
|0.00
|150.05
|1307
|2006.09.01 04:16
|t/p
|339
|0.99
|150.05
|0.00
|150.05
|-192.90
|43972.47
|1308
|2006.09.01 04:16
|t/p
|340
|1.65
|150.05
|0.00
|150.05
|84.83
|44057.30
|1309
|2006.09.01 04:16
|t/p
|341
|2.75
|150.05
|0.00
|150.05
|905.22
|44962.51
|1310
|2006.09.07 05:15
|sell
|342
|1.01
|149.72
|0.00
|0.00
|1311
|2006.09.07 05:15
|modify
|342
|1.01
|149.72
|0.00
|149.52
|1312
|2006.09.07 07:58
|t/p
|342
|1.01
|149.52
|0.00
|149.52
|171.54
|45134.05
|1313
|2006.09.11 09:45
|sell
|343
|1.02
|148.69
|0.00
|0.00
|1314
|2006.09.11 09:45
|modify
|343
|1.02
|148.69
|0.00
|148.49
|1315
|2006.09.11 13:00
|sell
|344
|1.70
|149.23
|0.00
|0.00
|1316
|2006.09.11 13:00
|modify
|344
|1.70
|149.23
|0.00
|148.83
|1317
|2006.09.11 13:00
|modify
|343
|1.02
|148.69
|0.00
|148.83
|1318
|2006.09.12 03:45
|sell
|345
|2.83
|149.58
|0.00
|0.00
|1319
|2006.09.12 03:45
|modify
|345
|2.83
|149.58
|0.00
|149.11
|1320
|2006.09.12 03:45
|modify
|344
|1.70
|149.23
|0.00
|149.11
|1321
|2006.09.12 03:45
|modify
|343
|1.02
|148.69
|0.00
|149.11
|1322
|2006.09.13 14:43
|t/p
|343
|1.02
|149.11
|0.00
|149.11
|-385.21
|44748.84
|1323
|2006.09.13 14:43
|t/p
|344
|1.70
|149.11
|0.00
|149.11
|137.53
|44886.37
|1324
|2006.09.13 14:43
|t/p
|345
|2.83
|149.11
|0.00
|149.11
|1099.79
|45986.16
|1325
|2006.09.22 09:45
|sell
|346
|1.03
|149.19
|0.00
|0.00
|1326
|2006.09.22 09:45
|modify
|346
|1.03
|149.19
|0.00
|148.99
|1327
|2006.09.22 13:30
|t/p
|346
|1.03
|148.99
|0.00
|148.99
|174.94
|46161.10
|1328
|2006.09.26 18:45
|sell
|347
|1.04
|148.63
|0.00
|0.00
|1329
|2006.09.26 18:45
|modify
|347
|1.04
|148.63
|0.00
|148.43
|1330
|2006.09.27 03:40
|t/p
|347
|1.04
|148.43
|0.00
|148.43
|165.71
|46326.81
|1331
|2006.10.04 01:00
|sell
|348
|1.04
|150.33
|0.00
|0.00
|1332
|2006.10.04 01:00
|modify
|348
|1.04
|150.33
|0.00
|150.13
|1333
|2006.10.04 03:14
|t/p
|348
|1.04
|150.13
|0.00
|150.13
|176.63
|46503.44
|1334
|2006.10.06 01:15
|sell
|349
|1.05
|149.58
|0.00
|0.00
|1335
|2006.10.06 01:15
|modify
|349
|1.05
|149.58
|0.00
|149.38
|1336
|2006.10.06 14:34
|t/p
|349
|1.05
|149.38
|0.00
|149.38
|178.33
|46681.77
|1337
|2006.10.09 06:45
|sell
|350
|1.05
|150.16
|0.00
|0.00
|1338
|2006.10.09 06:45
|modify
|350
|1.05
|150.16
|0.00
|149.96
|1339
|2006.10.10 00:07
|t/p
|350
|1.05
|149.96
|0.00
|149.96
|167.31
|46849.07
|1340
|2006.10.13 08:00
|sell
|351
|1.05
|150.03
|0.00
|0.00
|1341
|2006.10.13 08:00
|modify
|351
|1.05
|150.03
|0.00
|149.83
|1342
|2006.10.13 09:34
|t/p
|351
|1.05
|149.83
|0.00
|149.83
|178.33
|47027.40
|1343
|2006.10.17 20:00
|sell
|352
|1.06
|149.16
|0.00
|0.00
|1344
|2006.10.17 20:00
|modify
|352
|1.06
|149.16
|0.00
|148.96
|1345
|2006.10.17 23:01
|t/p
|352
|1.06
|148.96
|0.00
|148.96
|180.03
|47207.43
|1346
|2006.10.20 03:00
|sell
|353
|1.06
|149.56
|0.00
|0.00
|1347
|2006.10.20 03:00
|modify
|353
|1.06
|149.56
|0.00
|149.36
|1348
|2006.10.20 08:31
|t/p
|353
|1.06
|149.36
|0.00
|149.36
|180.03
|47387.46
|1349
|2006.10.20 18:15
|sell
|354
|1.07
|149.67
|0.00
|0.00
|1350
|2006.10.20 18:15
|modify
|354
|1.07
|149.67
|0.00
|149.47
|1351
|2006.10.23 23:59
|close at stop
|354
|1.07
|149.78
|0.00
|149.47
|-111.19
|47276.28