FXDD

Account: 474196 Name: Gianni Pellizzaro Currency: USD 2006 November 27, 19:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
45968102006.11.27 15:25buy0.10gbpusd1.93671.93731.93972006.11.27 17:391.93730.000.000.006.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45791842006.11.27 07:24buy0.10eurusd1.31251.30851.31552006.11.27 16:341.31020.000.000.00-23.00
 1234567so: 79.8%/686.1/859.3
45860122006.11.27 10:18sell0.10usdchf1.20741.21141.20442006.11.27 16:141.21050.000.000.00-25.61
 1234567so: 79.8%/685.9/859.3
45907502006.11.27 11:34buy0.10eurusd1.31281.30881.31582006.11.27 15:411.31000.000.000.00-28.00
 1234567so: 79.0%/731.1/924.9
45909812006.11.27 11:38buy0.10gbpusd1.93761.93361.94062006.11.27 15:391.93490.000.000.00-27.00
 1234567so: 79.9%/815.9/1021.8
45910342006.11.27 11:39buy0.10gbpusd1.93801.93401.94102006.11.27 15:001.93400.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45934782006.11.27 13:03buy0.10gbpusd1.93811.93411.94112006.11.27 14:531.93490.000.000.00-32.00
 1234567so: 79.7%/838.9/1053.2
45915452006.11.27 11:54buy0.10gbpusd1.93901.93501.94202006.11.27 14:271.93550.000.000.00-35.00
 1234567so: 80.0%/919.8/1150.1
45892742006.11.27 11:01buy0.10eurusd1.31041.31131.31342006.11.27 14:031.31130.000.000.009.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45915672006.11.27 11:54buy0.10gbpusd1.93941.93541.94242006.11.27 12:231.93560.000.000.00-38.00
 1234567so: 79.8%/970.4/1215.7
45905722006.11.27 11:32buy0.10gbpusd1.93711.93731.94012006.11.27 12:101.93730.000.000.002.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45902392006.11.27 11:25buy0.10gbpusd1.93581.93181.93882006.11.27 11:541.93880.000.000.0030.00
 1234567Go Long High Trend[tp]
45899582006.11.27 11:18buy0.10gbpusd1.93441.93041.93742006.11.27 11:381.93740.000.000.0030.00
 1234567Go Long High Trend[tp]
45891942006.11.27 10:59buy0.10eurusd1.30961.31051.31262006.11.27 11:341.31260.000.000.0030.00
 1234567Go Long High Trend[tp]
45889382006.11.27 10:58sell0.10usdchf1.21081.20991.20782006.11.27 11:321.20780.000.000.0024.84
 1234567Go Short Mid Trend[tp]
45888862006.11.27 10:58buy0.10eurusd1.30901.30991.31202006.11.27 11:321.31200.000.000.0030.00
 1234567Go Long High Trend[tp]
45889052006.11.27 10:58buy0.10eurusd1.30881.30971.31182006.11.27 11:311.31180.000.000.0030.00
 1234567Go Long High Trend[tp]
45791592006.11.27 07:23buy0.10eurusd1.31271.30871.31572006.11.27 10:581.30870.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45813212006.11.27 08:08sell0.10usdchf1.20721.21121.20422006.11.27 10:581.21120.000.000.00-33.03
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45791462006.11.27 07:23buy0.10eurusd1.31281.30881.31582006.11.27 10:581.30880.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45791552006.11.27 07:23buy0.10eurusd1.31291.30891.31592006.11.27 10:581.30890.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45791722006.11.27 07:24buy0.10eurusd1.31291.30891.31592006.11.27 10:581.30890.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45876902006.11.27 10:40buy0.10gbpusd1.93661.93261.93962006.11.27 10:571.93260.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45860242006.11.27 10:18buy0.10gbpusd1.93731.93331.94032006.11.27 10:571.93330.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45860322006.11.27 10:18buy0.10gbpusd1.93741.93341.94042006.11.27 10:551.93360.000.000.00-38.00
 1234567so: 80.0%/895.0/1118.8
45860182006.11.27 10:18buy0.10gbpusd1.93741.93341.94042006.11.27 10:541.93410.000.000.00-33.00
 1234567so: 79.8%/969.8/1215.6
45860172006.11.27 10:18buy0.10gbpusd1.93751.93351.94052006.11.27 10:311.93350.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45860112006.11.27 10:18buy0.10gbpusd1.93771.93371.94072006.11.27 10:311.93410.000.000.00-36.00
 1234567so: 80.0%/969.6/1212.6
45827872006.11.27 08:48sell0.10usdjpy116.18116.14115.882006.11.27 10:29116.140.000.000.003.44
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45828512006.11.27 08:52sell0.10usdjpy116.16116.14115.862006.11.27 10:29116.140.000.000.001.72
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45792612006.11.27 07:24buy0.10gbpusd1.93731.93741.94032006.11.27 10:181.93740.000.000.001.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45792942006.11.27 07:24buy0.10gbpusd1.93701.93741.94002006.11.27 10:181.93740.000.000.004.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45792852006.11.27 07:24buy0.10gbpusd1.93711.93741.94012006.11.27 10:181.93740.000.000.003.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45792742006.11.27 07:24buy0.10gbpusd1.93701.93741.94002006.11.27 10:181.93740.000.000.004.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45792512006.11.27 07:24buy0.10gbpusd1.93731.93741.94032006.11.27 10:181.93740.000.000.001.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45812032006.11.27 08:03sell0.10usdchf1.20781.20771.20482006.11.27 10:181.20770.000.000.000.83
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45811762006.11.27 08:02sell0.10usdchf1.20771.20771.20472006.11.27 10:181.20770.000.000.000.00
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45803642006.11.27 07:42sell0.10usdjpy116.20116.16115.902006.11.27 08:44116.160.000.000.003.44
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45803592006.11.27 07:42sell0.10usdjpy116.20116.16115.902006.11.27 08:44116.160.000.000.003.44
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45803492006.11.27 07:42sell0.10usdjpy116.18116.16115.882006.11.27 08:44116.160.000.000.001.72
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45803242006.11.27 07:42sell0.10usdjpy116.17116.16115.872006.11.27 08:44116.160.000.000.000.86
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45783242006.11.27 06:23sell0.10usdjpy115.81116.21115.512006.11.27 07:42116.210.000.000.00-34.42
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45783212006.11.27 06:23sell0.10usdjpy115.82116.22115.522006.11.27 07:42116.220.000.000.00-34.42
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45783022006.11.27 06:23sell0.10usdjpy115.80116.20115.502006.11.27 07:42116.200.000.000.00-34.42
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45783062006.11.27 06:23sell0.10usdjpy115.79116.19115.492006.11.27 07:42116.190.000.000.00-34.43
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45767542006.11.27 04:00sell0.10usdjpy115.69116.09115.392006.11.27 07:29116.090.000.000.00-34.46
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45730712006.11.27 01:00sell0.10usdchf1.20341.20741.20042006.11.27 07:241.20740.000.000.00-33.12
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45730612006.11.27 01:00sell0.10usdchf1.20321.20721.20022006.11.27 07:241.20720.000.000.00-33.13
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45730632006.11.27 01:00sell0.10usdchf1.20331.20731.20032006.11.27 07:241.20730.000.000.00-33.13
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45718812006.11.27 00:28buy0.10gbpusd1.94061.93661.94362006.11.27 07:241.93660.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45718762006.11.27 00:27buy0.10gbpusd1.94081.93681.94382006.11.27 07:241.93680.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45718672006.11.27 00:27buy0.10gbpusd1.94071.93671.94372006.11.27 07:241.93670.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45718642006.11.27 00:27buy0.10gbpusd1.94081.93681.94382006.11.27 07:241.93680.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45718332006.11.27 00:27buy0.10gbpusd1.94091.93691.94392006.11.27 07:241.93690.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45710442006.11.27 00:05buy0.10eurusd1.31641.31241.31942006.11.27 07:241.31240.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45710562006.11.27 00:05buy0.10eurusd1.31651.31251.31952006.11.27 07:231.31250.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45710462006.11.27 00:05buy0.10eurusd1.31651.31251.31952006.11.27 07:231.31250.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45710492006.11.27 00:05buy0.10eurusd1.31661.31261.31962006.11.27 07:231.31260.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45710582006.11.27 00:05buy0.10eurusd1.31661.31261.31962006.11.27 07:231.31260.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45730942006.11.27 01:00sell0.10usdjpy115.44115.84115.142006.11.27 06:23115.840.000.000.00-34.53
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45730732006.11.27 01:00sell0.10usdjpy115.43115.83115.132006.11.27 06:23115.830.000.000.00-34.53
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45730592006.11.27 01:00sell0.10usdjpy115.42115.82115.122006.11.27 06:23115.820.000.000.00-34.54
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45730442006.11.27 01:00sell0.10usdjpy115.42115.82115.122006.11.27 06:23115.820.000.000.00-34.54
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45730542006.11.27 01:00sell0.10usdchf1.20311.20711.20012006.11.27 03:191.20710.000.000.00-33.14
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45730292006.11.27 01:00sell0.10usdchf1.20301.20701.20002006.11.27 03:191.20700.000.000.00-33.14
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45730342006.11.27 01:00sell0.10usdjpy115.41115.81115.112006.11.27 03:16115.810.000.000.00-34.54
 1234567Go Short Mid Trend[sl]
45710772006.11.27 00:06buy0.10gbpusd1.94421.94021.94722006.11.27 00:281.94020.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45710712006.11.27 00:06buy0.10gbpusd1.94431.94031.94732006.11.27 00:271.94030.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45710422006.11.27 00:05buy0.10gbpusd1.94441.94041.94742006.11.27 00:271.94040.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45710572006.11.27 00:05buy0.10gbpusd1.94441.94041.94742006.11.27 00:271.94040.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45710592006.11.27 00:05buy0.10gbpusd1.94451.94051.94752006.11.27 00:271.94050.000.000.00-40.00
 1234567Go Long High Trend[sl]
45710262006.11.27 00:05balanceDeposit2 500.00
  0.00 0.00 0.00 -1 558.84
Closed P/L: -1 558.84
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
45904882006.11.27 11:31buy0.10eurusd1.31201.30801.3150 1.31190.000.000.00-1.00
 1234567Go Long High Trend
45905532006.11.27 11:32buy0.10eurusd1.31221.30821.3152 1.31190.000.000.00-3.00
 1234567Go Long High Trend
45966402006.11.27 15:20buy0.10eurusd1.31171.30771.3147 1.31190.000.000.002.00
 1234567Go Long High Trend
45811742006.11.27 08:02sell0.10usdchf1.20761.21161.2046 1.20850.000.000.00-7.45
 1234567Go Short Mid Trend
45812652006.11.27 08:06sell0.10usdchf1.20761.21161.2046 1.20850.000.000.00-7.45
 1234567Go Short Mid Trend
45860292006.11.27 10:18sell0.10usdchf1.20761.21161.2046 1.20850.000.000.00-7.45
 1234567Go Short Mid Trend
45905922006.11.27 11:32sell0.10usdchf1.20761.21161.2046 1.20850.000.000.00-7.45
 1234567Go Short Mid Trend
45989362006.11.27 16:25sell0.10usdchf1.20841.21241.2054 1.20850.000.000.00-0.83
 1234567Go Short Mid Trend
45798522006.11.27 07:30sell0.10usdjpy116.07116.47115.77 116.180.000.000.00-9.47
 1234567Go Short Mid Trend
45829392006.11.27 08:54sell0.10usdjpy116.12116.52115.82 116.180.000.000.00-5.16
 1234567Go Short Mid Trend
45830442006.11.27 08:56sell0.10usdjpy116.11116.51115.81 116.180.000.000.00-6.03
 1234567Go Short Mid Trend
45872202006.11.27 10:33sell0.10usdjpy116.11116.51115.81 116.180.000.000.00-6.03
 1234567Go Short Mid Trend
45874052006.11.27 10:35sell0.10usdjpy116.09116.49115.79 116.180.000.000.00-7.75
 1234567Go Short Mid Trend
46032892006.11.27 19:00buy0.10gbpusd1.93681.93281.9398 1.93640.000.000.00-4.00
 1234567Go Long High Trend
46034122006.11.27 19:08buy0.10eurusd1.31201.30801.3150 1.31190.000.000.00-1.00
 1234567Go Long High Trend
  0.00 0.00 0.00 -72.07
 Floating P/L: -72.07
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 558.84 Floating P/L: -72.07 Margin: 859.24
Balance: 941.16 Equity: 869.09 Free Margin: 9.85
 
Details:
Graph
Gross Profit: 220.29 Gross Loss: 1 779.13 Total Net Profit: -1 558.84
Profit Factor: 0.12 Expected Payoff: -21.96  
Absolute Drawdown: 1 564.84 Maximal Drawdown: 1 564.84 (62.59%) Relative Drawdown: 62.59% (1 564.84)
 
Total Trades: 71 Short Positions (won %): 26 (34.62%) Long Positions (won %): 45 (28.89%)
Profit Trades (% of total): 22 (30.99%) Loss trades (% of total): 49 (69.01%)
Largest profit trade: 30.00 loss trade: -40.00
Average profit trade: 10.01 loss trade: -36.31
Maximum consecutive wins ($): 13 (28.45) consecutive losses ($): 30 (-1 110.49)
Maximal consecutive profit (count): 176.84 (7) consecutive loss (count): -1 110.49 (30)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 12