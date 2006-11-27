|Account: 474196
|Name: Gianni Pellizzaro
|Currency: USD
|2006 November 27, 19:14
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4596810
|2006.11.27 15:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9367
|1.9373
|1.9397
|2006.11.27 17:39
|1.9373
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4579184
|2006.11.27 07:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3125
|1.3085
|1.3155
|2006.11.27 16:34
|1.3102
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|1234567
|so: 79.8%/686.1/859.3
|4586012
|2006.11.27 10:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2074
|1.2114
|1.2044
|2006.11.27 16:14
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.61
|1234567
|so: 79.8%/685.9/859.3
|4590750
|2006.11.27 11:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3128
|1.3088
|1.3158
|2006.11.27 15:41
|1.3100
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|1234567
|so: 79.0%/731.1/924.9
|4590981
|2006.11.27 11:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9376
|1.9336
|1.9406
|2006.11.27 15:39
|1.9349
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|1234567
|so: 79.9%/815.9/1021.8
|4591034
|2006.11.27 11:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9380
|1.9340
|1.9410
|2006.11.27 15:00
|1.9340
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4593478
|2006.11.27 13:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9381
|1.9341
|1.9411
|2006.11.27 14:53
|1.9349
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|1234567
|so: 79.7%/838.9/1053.2
|4591545
|2006.11.27 11:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9390
|1.9350
|1.9420
|2006.11.27 14:27
|1.9355
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|1234567
|so: 80.0%/919.8/1150.1
|4589274
|2006.11.27 11:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3104
|1.3113
|1.3134
|2006.11.27 14:03
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4591567
|2006.11.27 11:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9394
|1.9354
|1.9424
|2006.11.27 12:23
|1.9356
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|1234567
|so: 79.8%/970.4/1215.7
|4590572
|2006.11.27 11:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9371
|1.9373
|1.9401
|2006.11.27 12:10
|1.9373
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4590239
|2006.11.27 11:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9358
|1.9318
|1.9388
|2006.11.27 11:54
|1.9388
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1234567
|Go Long High Trend[tp]
|4589958
|2006.11.27 11:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9344
|1.9304
|1.9374
|2006.11.27 11:38
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1234567
|Go Long High Trend[tp]
|4589194
|2006.11.27 10:59
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3096
|1.3105
|1.3126
|2006.11.27 11:34
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1234567
|Go Long High Trend[tp]
|4588938
|2006.11.27 10:58
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2108
|1.2099
|1.2078
|2006.11.27 11:32
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|24.84
|1234567
|Go Short Mid Trend[tp]
|4588886
|2006.11.27 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3090
|1.3099
|1.3120
|2006.11.27 11:32
|1.3120
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1234567
|Go Long High Trend[tp]
|4588905
|2006.11.27 10:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3088
|1.3097
|1.3118
|2006.11.27 11:31
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|1234567
|Go Long High Trend[tp]
|4579159
|2006.11.27 07:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3127
|1.3087
|1.3157
|2006.11.27 10:58
|1.3087
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4581321
|2006.11.27 08:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2072
|1.2112
|1.2042
|2006.11.27 10:58
|1.2112
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.03
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4579146
|2006.11.27 07:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3128
|1.3088
|1.3158
|2006.11.27 10:58
|1.3088
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4579155
|2006.11.27 07:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3129
|1.3089
|1.3159
|2006.11.27 10:58
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4579172
|2006.11.27 07:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3129
|1.3089
|1.3159
|2006.11.27 10:58
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4587690
|2006.11.27 10:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9366
|1.9326
|1.9396
|2006.11.27 10:57
|1.9326
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4586024
|2006.11.27 10:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9373
|1.9333
|1.9403
|2006.11.27 10:57
|1.9333
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4586032
|2006.11.27 10:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9374
|1.9334
|1.9404
|2006.11.27 10:55
|1.9336
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|1234567
|so: 80.0%/895.0/1118.8
|4586018
|2006.11.27 10:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9374
|1.9334
|1.9404
|2006.11.27 10:54
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|1234567
|so: 79.8%/969.8/1215.6
|4586017
|2006.11.27 10:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9375
|1.9335
|1.9405
|2006.11.27 10:31
|1.9335
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4586011
|2006.11.27 10:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9377
|1.9337
|1.9407
|2006.11.27 10:31
|1.9341
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|1234567
|so: 80.0%/969.6/1212.6
|4582787
|2006.11.27 08:48
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.18
|116.14
|115.88
|2006.11.27 10:29
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4582851
|2006.11.27 08:52
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.16
|116.14
|115.86
|2006.11.27 10:29
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4579261
|2006.11.27 07:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9373
|1.9374
|1.9403
|2006.11.27 10:18
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4579294
|2006.11.27 07:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9370
|1.9374
|1.9400
|2006.11.27 10:18
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4579285
|2006.11.27 07:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9371
|1.9374
|1.9401
|2006.11.27 10:18
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4579274
|2006.11.27 07:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9370
|1.9374
|1.9400
|2006.11.27 10:18
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4579251
|2006.11.27 07:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9373
|1.9374
|1.9403
|2006.11.27 10:18
|1.9374
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4581203
|2006.11.27 08:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2078
|1.2077
|1.2048
|2006.11.27 10:18
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4581176
|2006.11.27 08:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2077
|1.2077
|1.2047
|2006.11.27 10:18
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4580364
|2006.11.27 07:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.20
|116.16
|115.90
|2006.11.27 08:44
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4580359
|2006.11.27 07:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.20
|116.16
|115.90
|2006.11.27 08:44
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4580349
|2006.11.27 07:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.18
|116.16
|115.88
|2006.11.27 08:44
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4580324
|2006.11.27 07:42
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.17
|116.16
|115.87
|2006.11.27 08:44
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4578324
|2006.11.27 06:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.81
|116.21
|115.51
|2006.11.27 07:42
|116.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.42
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4578321
|2006.11.27 06:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.82
|116.22
|115.52
|2006.11.27 07:42
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.42
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4578302
|2006.11.27 06:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.80
|116.20
|115.50
|2006.11.27 07:42
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.42
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4578306
|2006.11.27 06:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.79
|116.19
|115.49
|2006.11.27 07:42
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.43
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4576754
|2006.11.27 04:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.69
|116.09
|115.39
|2006.11.27 07:29
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.46
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4573071
|2006.11.27 01:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2034
|1.2074
|1.2004
|2006.11.27 07:24
|1.2074
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.12
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4573061
|2006.11.27 01:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2032
|1.2072
|1.2002
|2006.11.27 07:24
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.13
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4573063
|2006.11.27 01:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2033
|1.2073
|1.2003
|2006.11.27 07:24
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.13
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4571881
|2006.11.27 00:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9406
|1.9366
|1.9436
|2006.11.27 07:24
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4571876
|2006.11.27 00:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9408
|1.9368
|1.9438
|2006.11.27 07:24
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4571867
|2006.11.27 00:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9407
|1.9367
|1.9437
|2006.11.27 07:24
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4571864
|2006.11.27 00:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9408
|1.9368
|1.9438
|2006.11.27 07:24
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4571833
|2006.11.27 00:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9409
|1.9369
|1.9439
|2006.11.27 07:24
|1.9369
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4571044
|2006.11.27 00:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3164
|1.3124
|1.3194
|2006.11.27 07:24
|1.3124
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4571056
|2006.11.27 00:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3165
|1.3125
|1.3195
|2006.11.27 07:23
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4571046
|2006.11.27 00:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3165
|1.3125
|1.3195
|2006.11.27 07:23
|1.3125
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4571049
|2006.11.27 00:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3166
|1.3126
|1.3196
|2006.11.27 07:23
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4571058
|2006.11.27 00:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3166
|1.3126
|1.3196
|2006.11.27 07:23
|1.3126
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4573094
|2006.11.27 01:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.44
|115.84
|115.14
|2006.11.27 06:23
|115.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.53
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4573073
|2006.11.27 01:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.43
|115.83
|115.13
|2006.11.27 06:23
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.53
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4573059
|2006.11.27 01:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.42
|115.82
|115.12
|2006.11.27 06:23
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.54
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4573044
|2006.11.27 01:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.42
|115.82
|115.12
|2006.11.27 06:23
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.54
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4573054
|2006.11.27 01:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2031
|1.2071
|1.2001
|2006.11.27 03:19
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.14
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4573029
|2006.11.27 01:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2030
|1.2070
|1.2000
|2006.11.27 03:19
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.14
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4573034
|2006.11.27 01:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.41
|115.81
|115.11
|2006.11.27 03:16
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.54
|1234567
|Go Short Mid Trend[sl]
|4571077
|2006.11.27 00:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9442
|1.9402
|1.9472
|2006.11.27 00:28
|1.9402
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4571071
|2006.11.27 00:06
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9443
|1.9403
|1.9473
|2006.11.27 00:27
|1.9403
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4571042
|2006.11.27 00:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9444
|1.9404
|1.9474
|2006.11.27 00:27
|1.9404
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4571057
|2006.11.27 00:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9444
|1.9404
|1.9474
|2006.11.27 00:27
|1.9404
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4571059
|2006.11.27 00:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9445
|1.9405
|1.9475
|2006.11.27 00:27
|1.9405
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|1234567
|Go Long High Trend[sl]
|4571026
|2006.11.27 00:05
|balance
|Deposit
|2 500.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 558.84
|Closed P/L:
|-1 558.84
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4590488
|2006.11.27 11:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3120
|1.3080
|1.3150
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1234567
|Go Long High Trend
|4590553
|2006.11.27 11:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3122
|1.3082
|1.3152
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|1234567
|Go Long High Trend
|4596640
|2006.11.27 15:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3117
|1.3077
|1.3147
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|1234567
|Go Long High Trend
|4581174
|2006.11.27 08:02
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2076
|1.2116
|1.2046
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.45
|1234567
|Go Short Mid Trend
|4581265
|2006.11.27 08:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2076
|1.2116
|1.2046
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.45
|1234567
|Go Short Mid Trend
|4586029
|2006.11.27 10:18
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2076
|1.2116
|1.2046
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.45
|1234567
|Go Short Mid Trend
|4590592
|2006.11.27 11:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2076
|1.2116
|1.2046
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.45
|1234567
|Go Short Mid Trend
|4598936
|2006.11.27 16:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2084
|1.2124
|1.2054
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|1234567
|Go Short Mid Trend
|4579852
|2006.11.27 07:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.07
|116.47
|115.77
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.47
|1234567
|Go Short Mid Trend
|4582939
|2006.11.27 08:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.12
|116.52
|115.82
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.16
|1234567
|Go Short Mid Trend
|4583044
|2006.11.27 08:56
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.11
|116.51
|115.81
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.03
|1234567
|Go Short Mid Trend
|4587220
|2006.11.27 10:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.11
|116.51
|115.81
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.03
|1234567
|Go Short Mid Trend
|4587405
|2006.11.27 10:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.09
|116.49
|115.79
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.75
|1234567
|Go Short Mid Trend
|4603289
|2006.11.27 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9368
|1.9328
|1.9398
|1.9364
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|1234567
|Go Long High Trend
|4603412
|2006.11.27 19:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3120
|1.3080
|1.3150
|1.3119
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|1234567
|Go Long High Trend
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.07
|Floating P/L:
|-72.07
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 558.84
|Floating P/L:
|-72.07
|Margin:
|859.24
|Balance:
|941.16
|Equity:
|869.09
|Free Margin:
|9.85
|Details:
|Gross Profit:
|220.29
|Gross Loss:
|1 779.13
|Total Net Profit:
|-1 558.84
|Profit Factor:
|0.12
|Expected Payoff:
|-21.96
|Absolute Drawdown:
|1 564.84
|Maximal Drawdown:
|1 564.84 (62.59%)
|Relative Drawdown:
|62.59% (1 564.84)
|Total Trades:
|71
|Short Positions (won %):
|26 (34.62%)
|Long Positions (won %):
|45 (28.89%)
|Profit Trades (% of total):
|22 (30.99%)
|Loss trades (% of total):
|49 (69.01%)
|Largest
|profit trade:
|30.00
|loss trade:
|-40.00
|Average
|profit trade:
|10.01
|loss trade:
|-36.31
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (28.45)
|consecutive losses ($):
|30 (-1 110.49)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|176.84 (7)
|consecutive loss (count):
|-1 110.49 (30)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|12