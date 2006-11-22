Interbank FX, LLC

Account: 1295747 Name: IBFX_Cost Avg - RSI w-Trend v4 Currency: USD 2006 November 24, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
160723622006.11.22 16:00buy20.48usdjpym116.650.00116.862006.11.22 17:43116.860.000.000.00368.03
160632282006.11.22 15:15buy10.24usdjpym116.590.00116.862006.11.22 17:43116.860.000.000.00236.59
160480502006.11.22 13:30buy5.12usdjpym116.820.00116.862006.11.22 17:43116.860.000.000.0017.53
160416822006.11.22 13:15buy2.56usdjpym116.990.00116.862006.11.22 17:43116.860.000.000.00-28.48
160396602006.11.22 12:30buy1.28usdjpym117.120.00116.862006.11.22 17:43116.860.000.000.00-28.48
160329282006.11.22 12:00buy0.64usdjpym117.230.00116.862006.11.22 17:43116.860.000.000.00-20.26
160288912006.11.22 10:45buy0.32usdjpym117.350.00116.862006.11.22 17:43116.860.000.000.00-13.42
160124802006.11.22 04:45buy0.16usdjpym117.480.00116.862006.11.22 17:43116.860.000.000.00-8.49
160066852006.11.22 02:30buy0.08usdjpym117.630.00116.862006.11.22 17:43116.860.000.000.00-5.27
159860432006.11.21 19:45buy0.04usdjpym117.770.00116.862006.11.22 17:43116.860.000.000.05-3.11
159839112006.11.21 19:30buy0.02usdjpym117.870.00116.862006.11.22 17:43116.860.000.000.03-1.73
159733872006.11.21 16:30buy0.01usdjpym118.000.00116.862006.11.22 17:43116.860.000.000.01-0.98
159429182006.11.21 07:30sell0.01usdjpym118.120.00117.972006.11.21 15:58117.970.000.000.000.13
159287932006.11.21 00:30buy0.01usdjpym118.040.00118.192006.11.21 07:02118.190.000.000.000.13
158759662006.11.20 08:15sell0.02usdjpym118.130.00117.892006.11.21 00:14117.890.000.00-0.030.41
158501182006.11.20 03:45sell0.01usdjpym117.870.00117.892006.11.21 00:14117.890.000.00-0.01-0.02
158309662006.11.17 19:15buy0.01usdjpym117.710.00117.862006.11.17 20:04117.860.000.000.000.13
157967712006.11.17 12:00sell0.01usdjpym118.410.00118.262006.11.17 13:31118.260.000.000.000.13
157877422006.11.17 09:00buy0.01usdjpym118.260.00118.412006.11.17 10:52118.410.000.000.000.13
157717992006.11.17 04:15sell0.04usdjpym118.360.00118.152006.11.17 08:39118.150.000.000.000.71
157560312006.11.16 19:00sell0.02usdjpym118.260.00118.152006.11.17 08:39118.150.000.00-0.030.19
157527192006.11.16 17:30sell0.01usdjpym118.150.00118.152006.11.17 08:39118.150.000.00-0.010.00
157374162006.11.16 14:00buy0.02usdjpym117.970.00118.142006.11.16 15:05118.140.000.000.000.29
157265632006.11.16 12:00buy0.01usdjpym118.040.00118.142006.11.16 15:05118.140.000.000.000.08
157142152006.11.16 09:00sell0.04usdjpym118.180.00117.972006.11.16 11:12117.970.000.000.000.71
157091482006.11.16 07:15sell0.02usdjpym118.080.00117.972006.11.16 11:12117.970.000.000.000.19
157053412006.11.16 06:15sell0.01usdjpym117.950.00117.972006.11.16 11:12117.970.000.000.00-0.02
156994722006.11.16 03:00buy0.01usdjpym117.820.00117.972006.11.16 05:33117.970.000.000.000.13
156443692006.11.15 11:00sell0.32usdjpym118.140.00117.882006.11.15 19:07117.880.000.000.007.06
156354732006.11.15 10:15sell0.16usdjpym118.010.00117.882006.11.15 19:07117.880.000.000.001.76
156340212006.11.15 09:45sell0.08usdjpym117.880.00117.882006.11.15 19:07117.880.000.000.000.00
156265562006.11.15 08:39sell0.04usdjpym117.750.00117.882006.11.15 19:07117.880.000.000.00-0.44
156263712006.11.15 08:36sell0.02usdjpym117.780.00117.882006.11.15 19:07117.880.000.000.00-0.17
156074462006.11.15 01:00sell0.01usdjpym117.610.00117.882006.11.15 19:07117.880.000.000.00-0.23
155983742006.11.14 20:45buy0.01usdjpym117.530.00117.682006.11.14 23:51117.680.000.000.010.13
155798302006.11.14 16:30sell0.01usdjpym117.700.00117.552006.11.14 19:26117.550.000.000.000.13
155688562006.11.14 15:30buy0.02usdjpym117.590.00117.792006.11.14 16:12117.790.000.000.000.34
155649372006.11.14 15:15buy0.01usdjpym117.740.00117.792006.11.14 16:12117.790.000.000.000.04
155465372006.11.14 13:45buy0.02usdjpym117.370.00117.622006.11.14 15:11117.620.000.000.000.43
155400462006.11.14 13:30buy0.01usdjpym117.680.00117.622006.11.14 15:11117.620.000.000.00-0.05
155273162006.11.14 09:45sell0.02usdjpym117.900.00117.692006.11.14 12:15117.690.000.000.000.36
155244532006.11.14 09:30sell0.01usdjpym117.710.00117.692006.11.14 12:15117.690.000.000.000.02
155105502006.11.14 06:15buy0.04usdjpym117.560.00117.782006.11.14 08:58117.780.000.000.000.75
155031102006.11.14 03:00buy0.02usdjpym117.690.00117.782006.11.14 08:58117.780.000.000.000.15
154983032006.11.14 01:00buy0.01usdjpym117.800.00117.782006.11.14 08:58117.780.000.000.00-0.02
154688322006.11.13 15:15sell0.08usdjpym118.150.00117.912006.11.13 23:50117.910.000.00-0.121.63
154660172006.11.13 15:00sell0.04usdjpym118.030.00117.912006.11.13 23:50117.910.000.00-0.060.41
154592772006.11.13 13:15sell0.02usdjpym117.910.00117.912006.11.13 23:50117.910.000.00-0.030.00
154584462006.11.13 13:00sell0.01usdjpym117.780.00117.912006.11.13 23:50117.910.000.00-0.01-0.11
154323452006.11.13 03:16buy0.01usdjpym117.270.00117.422006.11.13 08:02117.420.000.000.000.13
154163632006.11.12 22:35sell0.02usdjpym117.490.00117.372006.11.13 00:24117.370.000.000.000.20
154147332006.11.10 20:46sell0.01usdjpym117.570.00117.372006.11.13 00:24117.370.000.00-0.010.17
153625952006.11.10 09:00buy0.16usdjpym117.340.00117.612006.11.10 19:46117.610.000.000.003.67
153279612006.11.10 02:45buy0.08usdjpym117.460.00117.612006.11.10 19:46117.610.000.000.001.02
153183732006.11.10 01:45buy0.04usdjpym117.640.00117.612006.11.10 19:46117.610.000.000.00-0.10
153082672006.11.09 22:30buy0.02usdjpym117.860.00117.612006.11.10 19:46117.610.000.000.00-0.43
152927612006.11.09 17:16buy0.01usdjpym117.970.00117.612006.11.10 19:46117.610.000.000.01-0.31
152578082006.11.09 13:45sell0.08usdjpym118.490.00118.152006.11.09 16:19118.150.000.000.002.30
152453142006.11.09 12:46sell0.04usdjpym118.150.00118.152006.11.09 16:19118.150.000.000.000.00
152384032006.11.09 11:15sell0.02usdjpym118.040.00118.152006.11.09 16:19118.150.000.000.00-0.19
152359302006.11.09 11:00sell0.01usdjpym117.900.00118.152006.11.09 16:19118.150.000.000.00-0.21
152288312006.11.09 08:30buy0.01usdjpym117.790.00117.942006.11.09 10:11117.940.000.000.000.13
152091982006.11.09 01:00sell0.02usdjpym117.960.00117.752006.11.09 08:13117.750.000.000.000.36
151675082006.11.08 15:15sell0.01usdjpym117.780.00117.752006.11.09 08:13117.750.000.00-0.040.03
151415002006.11.08 09:45buy0.01usdjpym117.530.00117.682006.11.08 13:26117.680.000.000.000.13
151286142006.11.08 07:30sell0.04usdjpym117.700.00117.522006.11.08 08:57117.520.000.000.000.61
151112992006.11.08 01:19sell0.02usdjpym117.600.00117.522006.11.08 08:57117.520.000.000.000.14
151007812006.11.07 22:00sell0.01usdjpym117.660.00117.522006.11.08 08:57117.520.000.000.000.12
150702202006.11.07 15:15buy1.28usdjpym117.370.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.0031.55
150605052006.11.07 14:30buy0.64usdjpym117.520.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.007.62
150546222006.11.07 14:00buy0.32usdjpym117.650.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.000.27
150024522006.11.07 04:45buy0.16usdjpym117.770.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.00-1.50
149939302006.11.07 04:15buy0.08usdjpym117.970.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.00-2.11
149859862006.11.07 01:30buy0.04usdjpym118.090.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.00-1.46
149808022006.11.07 00:00buy0.02usdjpym118.200.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.00-0.92
149701632006.11.06 19:45buy0.01usdjpym118.310.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.01-0.55
149535922006.11.06 13:15sell0.02usdjpym118.430.00118.242006.11.06 19:28118.240.000.000.000.32
149464462006.11.06 10:30sell0.01usdjpym118.320.00118.242006.11.06 19:28118.240.000.000.000.07
149273612006.11.06 04:45sell0.01usdjpym118.08118.11117.982006.11.06 06:06118.110.000.000.00-0.03
160702052006.11.22 15:45buy10.24usdchfm1.22660.00001.23012006.11.24 08:261.21860.000.0040.09-672.25
160572492006.11.22 14:45buy5.12usdchfm1.22880.00001.23202006.11.24 08:301.21720.000.0020.05-487.94
160481862006.11.22 13:30buy2.56usdchfm1.23020.00001.23202006.11.24 08:311.21480.000.0010.02-324.53
160416512006.11.22 13:15buy1.28usdchfm1.23280.00001.23202006.11.24 08:321.21300.000.005.01-208.94
160355132006.11.22 12:15buy0.64usdchfm1.23430.00001.23732006.11.24 08:471.21080.000.002.50-124.22
160229432006.11.22 08:45buy0.32usdchfm1.23620.00001.23892006.11.24 10:201.20920.000.001.25-71.45
160193362006.11.22 07:45buy0.16usdchfm1.23760.00001.24012006.11.24 10:311.20730.000.000.63-40.16
159480932006.11.21 09:00buy0.01usdchfm1.24300.00001.24452006.11.21 14:021.24450.000.000.000.12
159187372006.11.20 20:16sell0.01usdchfm1.24380.00001.24232006.11.21 08:091.24230.000.00-0.010.12
158950292006.11.20 11:00buy0.08usdchfm1.24050.00001.24292006.11.20 16:531.24290.000.000.001.54
158914232006.11.20 10:00buy0.04usdchfm1.24160.00001.24292006.11.20 16:531.24290.000.000.000.42
158641392006.11.20 07:01buy0.02usdchfm1.24290.00001.24292006.11.20 16:531.24290.000.000.000.00
158309742006.11.17 19:15buy0.01usdchfm1.24480.00001.24292006.11.20 16:531.24290.000.000.01-0.15
157961342006.11.17 11:45sell0.04usdchfm1.25320.00001.25082006.11.17 14:121.25080.000.000.000.77
157913772006.11.17 10:00sell0.02usdchfm1.25170.00001.25082006.11.17 14:121.25080.000.000.000.14
157786742006.11.17 06:45sell0.01usdchfm1.25020.00001.25082006.11.17 14:121.25080.000.000.00-0.05
157374572006.11.16 14:00buy0.01usdchfm1.24720.00001.24872006.11.16 14:011.24870.000.000.000.12
157211932006.11.16 10:00sell0.01usdchfm1.24750.00001.24602006.11.16 13:301.24600.000.000.000.12
157008222006.11.16 03:45buy0.01usdchfm1.24570.00001.24722006.11.16 08:131.24720.000.000.000.12
156443462006.11.15 11:00sell0.08usdchfm1.25100.00001.24812006.11.15 15:061.24810.000.000.001.86
156382872006.11.15 10:30sell0.04usdchfm1.24890.00001.24812006.11.15 15:061.24810.000.000.000.26
156340492006.11.15 09:45sell0.02usdchfm1.24700.00001.24812006.11.15 15:061.24810.000.000.00-0.18
156289442006.11.15 09:30sell0.01usdchfm1.24600.00001.24812006.11.15 15:061.24810.000.000.00-0.17
155966312006.11.14 19:45buy0.01usdchfm1.24310.00001.24462006.11.15 06:191.24460.000.000.010.12
155751832006.11.14 16:00sell0.01usdchfm1.24430.00001.24282006.11.14 19:251.24280.000.000.000.12
155558282006.11.14 14:45buy0.01usdchfm1.24140.00001.24292006.11.14 15:041.24290.000.000.000.12
155347652006.11.14 11:45sell0.01usdchfm1.24370.00001.24222006.11.14 13:301.24220.000.000.000.12
154973572006.11.14 00:37sell0.08usdchfm1.24320.00001.24202006.11.14 08:011.24200.000.000.000.77
154773822006.11.13 18:00sell0.04usdchfm1.24470.00001.24202006.11.14 08:011.24200.000.00-0.050.87
154688562006.11.13 15:15sell0.02usdchfm1.24370.00001.24202006.11.14 08:011.24200.000.00-0.020.27
154580522006.11.13 12:45sell0.01usdchfm1.24130.00001.24202006.11.14 08:011.24200.000.00-0.01-0.06
154299872006.11.13 02:19buy0.01usdchfm1.23770.00001.23922006.11.13 09:201.23920.000.000.000.12
154163462006.11.12 22:35sell0.04usdchfm1.23880.00001.23762006.11.13 00:501.23760.000.000.000.39
154125002006.11.10 19:45sell0.02usdchfm1.24000.00001.23762006.11.13 00:501.23760.000.00-0.020.39
154096182006.11.10 18:30sell0.01usdchfm1.23880.00001.23762006.11.13 00:501.23760.000.00-0.010.10
153627242006.11.10 09:00buy0.64usdchfm1.23610.00001.23892006.11.10 15:521.23890.000.000.0014.46
153554102006.11.10 08:30buy0.32usdchfm1.23740.00001.23892006.11.10 15:521.23890.000.000.003.87
153251412006.11.10 02:15buy0.16usdchfm1.23890.00001.23892006.11.10 15:521.23890.000.000.000.00
153199002006.11.10 02:00buy0.08usdchfm1.24010.00001.23892006.11.10 15:521.23890.000.000.00-0.77
152892932006.11.09 16:45buy0.04usdchfm1.24230.00001.23892006.11.10 15:521.23890.000.000.04-1.10
152820972006.11.09 16:30buy0.02usdchfm1.24400.00001.23892006.11.10 15:521.23890.000.000.02-0.82
152725162006.11.09 15:45buy0.01usdchfm1.24740.00001.23892006.11.10 15:521.23890.000.000.01-0.69
152623622006.11.09 14:15sell0.01usdchfm1.25090.00001.24942006.11.09 14:441.24940.000.000.000.12
152321012006.11.09 09:45buy0.02usdchfm1.24820.00001.25012006.11.09 13:381.25010.000.000.000.30
152288722006.11.09 08:30buy0.01usdchfm1.24940.00001.25012006.11.09 13:381.25010.000.000.000.06
151693412006.11.08 15:45sell0.01usdchfm1.25080.00001.24932006.11.09 07:571.24930.000.00-0.030.12
151399252006.11.08 09:30buy0.04usdchfm1.24620.00001.24842006.11.08 13:101.24840.000.000.000.70
151376692006.11.08 09:15buy0.02usdchfm1.24730.00001.24842006.11.08 13:101.24840.000.000.000.18
151202842006.11.08 05:30buy0.01usdchfm1.24890.00001.24842006.11.08 13:101.24840.000.000.00-0.04
151007712006.11.07 22:00sell0.01usdchfm1.24910.00001.24762006.11.07 22:361.24760.000.000.000.12
150702632006.11.07 15:15buy2.56usdchfm1.24490.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.0057.45
150605522006.11.07 14:30buy1.28usdchfm1.24630.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.0014.36
150547252006.11.07 14:00buy0.64usdchfm1.24760.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.000.51
150525352006.11.07 13:45buy0.32usdchfm1.24890.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-3.08
150495512006.11.07 13:30buy0.16usdchfm1.25000.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-2.95
150025402006.11.07 04:45buy0.08usdchfm1.25110.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-2.18
149979842006.11.07 04:30buy0.04usdchfm1.25220.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-1.44
149859922006.11.07 01:30buy0.02usdchfm1.25420.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-1.04
149790352006.11.06 23:30buy0.01usdchfm1.25540.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-0.62
149416952006.11.06 09:45sell0.04usdchfm1.25710.00001.25512006.11.06 22:141.25510.000.00-0.050.64
149390442006.11.06 09:14sell0.02usdchfm1.25580.00001.25512006.11.06 22:141.25510.000.00-0.020.11
149377302006.11.06 08:45sell0.01usdchfm1.25590.00001.25512006.11.06 22:141.25510.000.00-0.010.06
149302312006.11.06 06:46sell0.01usdchfm1.25491.25451.25392006.11.06 07:241.25390.000.000.000.08
160675502006.11.22 15:30sell2.56gbpusdm1.91600.00001.91152006.11.24 08:321.92580.000.001.79-250.88
160481332006.11.22 13:30sell1.28gbpusdm1.91270.00001.91152006.11.24 08:331.92780.000.000.90-193.28
160354712006.11.22 12:15sell0.64gbpusdm1.90840.00001.91152006.11.24 08:331.92960.000.000.45-135.68
160307442006.11.22 11:15sell0.32gbpusdm1.90720.00001.90422006.11.24 08:471.93190.000.000.23-79.04
160229632006.11.22 08:45sell0.16gbpusdm1.90550.00001.90272006.11.24 10:301.93510.000.000.11-47.36
159524012006.11.21 10:45sell0.01gbpusdm1.89840.00001.89692006.11.21 11:551.89690.000.000.000.15
159359802006.11.21 05:16buy0.01gbpusdm1.89750.00001.89902006.11.21 09:381.89900.000.000.000.15
159261602006.11.21 00:15sell0.02gbpusdm1.89900.00001.89702006.11.21 04:481.89700.000.000.000.40
159026972006.11.20 14:45sell0.01gbpusdm1.89740.00001.89702006.11.21 04:481.89700.000.000.000.04
158924982006.11.20 10:16sell0.08gbpusdm1.89750.00001.89502006.11.20 12:011.89500.000.000.002.00
158886102006.11.20 09:45sell0.04gbpusdm1.89590.00001.89502006.11.20 12:011.89500.000.000.000.36
158363162006.11.19 22:31sell0.02gbpusdm1.89460.00001.89502006.11.20 12:011.89500.000.000.00-0.08
158307172006.11.17 19:00sell0.01gbpusdm1.89420.00001.89502006.11.20 12:011.89500.000.000.00-0.08
157809752006.11.17 07:30sell0.01gbpusdm1.88730.00001.88582006.11.17 07:591.88580.000.000.000.15
157768032006.11.17 06:00buy0.04gbpusdm1.88550.00001.88772006.11.17 07:091.88770.000.000.000.88
157729082006.11.17 04:30buy0.02gbpusdm1.88670.00001.88772006.11.17 07:091.88770.000.000.000.20
157555372006.11.16 18:34buy0.01gbpusdm1.88780.00001.88772006.11.17 07:091.88770.000.000.00-0.01
157370992006.11.16 14:00sell0.01gbpusdm1.89070.00001.88922006.11.16 14:011.88920.000.000.000.15
157223482006.11.16 10:15buy0.02gbpusdm1.88800.00001.89002006.11.16 13:301.89000.000.000.000.40
157197992006.11.16 09:45buy0.01gbpusdm1.88950.00001.89002006.11.16 13:301.89000.000.000.000.05
157126412006.11.16 08:30buy0.04gbpusdm1.88630.00001.88852006.11.16 09:301.88850.000.000.000.88
157106412006.11.16 08:00buy0.02gbpusdm1.88750.00001.88852006.11.16 09:301.88850.000.000.000.20
157078092006.11.16 07:00buy0.01gbpusdm1.88880.00001.88852006.11.16 09:301.88850.000.000.00-0.03
157002312006.11.16 03:30sell0.01gbpusdm1.88960.00001.88812006.11.16 06:251.88810.000.000.000.15
156576202006.11.15 14:00buy0.01gbpusdm1.88610.00001.88762006.11.15 15:111.88760.000.000.000.15
155798382006.11.14 16:30buy0.01gbpusdm1.89540.00001.89692006.11.14 19:091.89690.000.000.000.15
155527982006.11.14 14:30sell0.01gbpusdm1.90110.00001.89962006.11.14 14:381.89960.000.000.000.15
155323892006.11.14 11:00buy0.04gbpusdm1.89720.00001.90002006.11.14 13:311.90000.000.000.001.12
155273062006.11.14 09:45buy0.02gbpusdm1.89860.00001.90002006.11.14 13:311.90000.000.000.000.28
155174752006.11.14 08:00buy0.01gbpusdm1.90350.00001.90002006.11.14 13:311.90000.000.000.00-0.35
155036422006.11.14 03:15sell0.02gbpusdm1.90390.00001.90202006.11.14 07:271.90200.000.000.000.38
154983442006.11.14 01:00sell0.01gbpusdm1.90260.00001.90202006.11.14 07:271.90200.000.000.000.06
154688352006.11.13 15:15buy1.28gbpusdm1.90060.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.00-0.4543.52
154620432006.11.13 14:15buy0.64gbpusdm1.90290.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.00-0.227.04
154571742006.11.13 12:15buy0.32gbpusdm1.90470.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.00-0.11-2.24
154530892006.11.13 11:15buy0.16gbpusdm1.90600.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.00-0.06-3.20
154492752006.11.13 10:00buy0.08gbpusdm1.90720.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.00-0.03-2.56
154465932006.11.13 09:45buy0.04gbpusdm1.90960.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.00-0.01-2.24
154430352006.11.13 09:15buy0.02gbpusdm1.91160.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.00-0.01-1.52
154418422006.11.13 08:30buy0.01gbpusdm1.91270.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.000.00-0.87
154298792006.11.13 02:15sell0.01gbpusdm1.91350.00001.91202006.11.13 07:391.91200.000.000.000.15
154194002006.11.12 23:30buy0.02gbpusdm1.91180.00001.91372006.11.13 00:451.91370.000.000.000.38
154168202006.11.12 22:45buy0.01gbpusdm1.91290.00001.91372006.11.13 00:451.91370.000.000.000.08
153758472006.11.10 10:45sell0.04gbpusdm1.91690.00001.91452006.11.10 12:221.91450.000.000.000.96
153725662006.11.10 10:00sell0.02gbpusdm1.91550.00001.91452006.11.10 12:221.91450.000.000.000.20
153708622006.11.10 09:45sell0.01gbpusdm1.91340.00001.91452006.11.10 12:221.91450.000.000.00-0.11
153291682006.11.10 03:00sell0.08gbpusdm1.91060.00001.90822006.11.10 06:271.90820.000.000.001.92
153251942006.11.10 02:15sell0.04gbpusdm1.90960.00001.90822006.11.10 06:271.90820.000.000.000.56
153199202006.11.10 02:00sell0.02gbpusdm1.90830.00001.90822006.11.10 06:271.90820.000.000.000.02
152972382006.11.09 18:30sell0.01gbpusdm1.90630.00001.90822006.11.10 06:271.90820.000.000.00-0.19
152577792006.11.09 13:45buy0.08gbpusdm1.89940.00001.90232006.11.09 15:031.90230.000.000.002.32
152509752006.11.09 13:30buy0.04gbpusdm1.90120.00001.90232006.11.09 15:031.90230.000.000.000.44
152484152006.11.09 13:15buy0.02gbpusdm1.90360.00001.90232006.11.09 15:031.90230.000.000.00-0.26
152451952006.11.09 12:45buy0.01gbpusdm1.90480.00001.90232006.11.09 15:031.90230.000.000.00-0.25
152395202006.11.09 11:45sell0.02gbpusdm1.90720.00001.90542006.11.09 12:001.90540.000.000.000.36
152321212006.11.09 09:45sell0.01gbpusdm1.90620.00001.90542006.11.09 12:001.90540.000.000.000.08
152089922006.11.09 01:00buy0.02gbpusdm1.90340.00001.90552006.11.09 07:261.90550.000.000.000.42
152022652006.11.09 00:00buy0.01gbpusdm1.90520.00001.90552006.11.09 07:261.90550.000.000.000.03
151785112006.11.08 18:00sell0.01gbpusdm1.90560.00001.90412006.11.08 23:481.90410.000.000.010.15
151675152006.11.08 15:15buy0.01gbpusdm1.90380.00001.90532006.11.08 16:121.90530.000.000.000.15
151441652006.11.08 10:30sell0.02gbpusdm1.90810.00001.90622006.11.08 12:551.90620.000.000.000.38
151425152006.11.08 10:00sell0.01gbpusdm1.90700.00001.90622006.11.08 12:551.90620.000.000.000.08
151070662006.11.07 23:45buy0.02gbpusdm1.90530.00001.90712006.11.08 08:471.90710.000.000.000.36
150970722006.11.07 20:45buy0.01gbpusdm1.90630.00001.90712006.11.08 08:471.90710.000.000.000.08
150702282006.11.07 15:15sell1.28gbpusdm1.91140.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.0037.12
150655012006.11.07 14:45sell0.64gbpusdm1.91010.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.0010.24
150580072006.11.07 14:15sell0.32gbpusdm1.90820.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-0.96
150545902006.11.07 14:00sell0.16gbpusdm1.90690.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-2.56
150410302006.11.07 09:45sell0.08gbpusdm1.90590.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-2.08
150025942006.11.07 04:45sell0.04gbpusdm1.90460.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-1.56
149980462006.11.07 04:30sell0.02gbpusdm1.90220.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-1.26
149911132006.11.07 03:49sell0.01gbpusdm1.90080.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-0.77
149353452006.11.06 08:15buy0.02gbpusdm1.89861.87171.90082006.11.07 01:261.90080.000.00-0.010.44
149298792006.11.06 06:30buy0.01gbpusdm1.90061.85571.90082006.11.07 01:261.90080.000.000.000.02
161011252006.11.23 07:00buy0.04gbpjpym223.050.00223.272006.11.24 08:33223.270.000.000.080.76
160997122006.11.23 06:15buy0.02gbpjpym223.170.00223.272006.11.24 08:33223.270.000.000.040.17
160948202006.11.23 03:01buy0.01gbpjpym223.310.00223.272006.11.24 08:33223.270.000.000.02-0.03
160829152006.11.22 20:00sell0.04gbpjpym223.530.00223.312006.11.23 01:49223.310.000.00-0.300.76
160801802006.11.22 18:30sell0.02gbpjpym223.410.00223.312006.11.23 01:49223.310.000.00-0.150.17
160799942006.11.22 18:15sell0.01gbpjpym223.300.00223.312006.11.23 01:49223.310.000.00-0.08-0.01
160632142006.11.22 15:15buy0.02gbpjpym223.160.00223.422006.11.22 17:43223.420.000.000.000.44
160564512006.11.22 14:30buy0.01gbpjpym223.480.00223.422006.11.22 17:43223.420.000.000.00-0.05
160261732006.11.22 09:45sell0.01gbpjpym223.810.00223.662006.11.22 10:36223.660.000.000.000.13
160126542006.11.22 04:45buy0.04gbpjpym223.620.00223.872006.11.22 09:03223.870.000.000.000.85
159859552006.11.21 19:45buy0.02gbpjpym223.790.00223.872006.11.22 09:03223.870.000.000.040.14
159746732006.11.21 17:00buy0.01gbpjpym224.000.00223.872006.11.22 09:03223.870.000.000.02-0.11
159527012006.11.21 11:00sell0.02gbpjpym224.160.00223.972006.11.21 15:59223.970.000.000.000.32
159408462006.11.21 07:00sell0.01gbpjpym224.040.00223.972006.11.21 15:59223.970.000.000.000.05
159204422006.11.20 21:15buy0.01gbpjpym223.900.00224.052006.11.21 06:28224.050.000.000.000.13
159060842006.11.20 15:30sell0.02gbpjpym224.080.00223.872006.11.20 20:50223.870.000.000.000.36
159027082006.11.20 14:45sell0.01gbpjpym223.900.00223.872006.11.20 20:50223.870.000.000.000.03
158539272006.11.20 05:33buy0.02gbpjpym223.400.00223.982006.11.20 14:22223.980.000.000.000.99
154804392006.11.13 20:15buy0.01gbpjpym224.680.00223.982006.11.20 14:22223.980.000.000.14-0.60
154731022006.11.13 16:15sell0.01gbpjpym224.690.00224.542006.11.13 19:51224.540.000.000.000.12
154620352006.11.13 14:15buy0.02gbpjpym224.370.00224.572006.11.13 15:01224.570.000.000.000.34
154580492006.11.13 12:45buy0.01gbpjpym224.530.00224.572006.11.13 15:01224.570.000.000.000.03
154508582006.11.13 10:30sell0.01gbpjpym224.650.00224.502006.11.13 11:37224.500.000.000.000.13
154323682006.11.13 03:16buy0.01gbpjpym224.530.00224.682006.11.13 09:31224.680.000.000.000.13
154163612006.11.12 22:35sell0.02gbpjpym224.630.00224.532006.11.13 01:25224.530.000.000.000.17
154132022006.11.10 20:00sell0.01gbpjpym224.770.00224.532006.11.13 01:25224.530.000.00-0.030.20
153845222006.11.10 12:45sell0.02gbpjpym224.880.00224.692006.11.10 15:42224.690.000.000.000.32
153797722006.11.10 11:45sell0.01gbpjpym224.750.00224.692006.11.10 15:42224.690.000.000.000.05
153184022006.11.10 01:45buy0.04gbpjpym224.450.00224.712006.11.10 08:57224.710.000.000.000.88
153157072006.11.10 01:00buy0.02gbpjpym224.670.00224.712006.11.10 08:57224.710.000.000.000.07
153066022006.11.09 22:00buy0.01gbpjpym224.780.00224.712006.11.10 08:57224.710.000.000.00-0.06
152452072006.11.09 12:45sell0.02gbpjpym225.000.00224.782006.11.09 13:18224.780.000.000.000.37
152417822006.11.09 12:15sell0.01gbpjpym224.790.00224.782006.11.09 13:18224.780.000.000.000.01
152395382006.11.09 11:45sell0.64gbpjpym225.170.00224.892006.11.09 12:13224.890.000.000.0015.17
152384162006.11.09 11:15sell0.32gbpjpym225.060.00224.892006.11.09 12:13224.890.000.000.004.61
152350792006.11.09 10:45sell0.16gbpjpym224.860.00224.892006.11.09 12:13224.890.000.000.00-0.41
152340532006.11.09 10:15sell0.08gbpjpym224.730.00224.892006.11.09 12:13224.890.000.000.00-1.08
152298542006.11.09 09:00sell0.04gbpjpym224.600.00224.892006.11.09 12:13224.890.000.000.00-0.98
151760162006.11.08 17:15sell0.02gbpjpym224.490.00224.892006.11.09 12:13224.890.000.00-0.15-0.68
151750092006.11.08 17:00sell0.01gbpjpym224.350.00224.892006.11.09 12:13224.890.000.00-0.08-0.46
151087272006.11.08 00:16buy0.01gbpjpym224.270.00224.422006.11.08 16:06224.420.000.000.000.13
150818022006.11.07 18:15buy0.04gbpjpym224.130.00224.352006.11.07 22:40224.350.000.000.090.75
150753952006.11.07 16:00buy0.02gbpjpym224.250.00224.352006.11.07 22:40224.350.000.000.040.17
150702512006.11.07 15:15buy0.01gbpjpym224.360.00224.352006.11.07 22:40224.350.000.000.02-0.01
150466682006.11.07 12:15sell0.02gbpjpym224.550.00224.362006.11.07 13:58224.360.000.000.000.33
150452232006.11.07 11:15sell0.01gbpjpym224.430.00224.362006.11.07 13:58224.360.000.000.000.06
150312312006.11.07 08:15buy0.02gbpjpym224.290.00224.482006.11.07 09:21224.480.000.000.000.32
150096232006.11.07 05:30buy0.01gbpjpym224.400.00224.482006.11.07 09:21224.480.000.000.000.06
149701592006.11.06 19:45buy0.01gbpjpym224.420.00224.572006.11.06 22:50224.570.000.000.020.13
149575972006.11.06 14:15sell0.02gbpjpym224.650.00224.462006.11.06 16:08224.460.000.000.000.32
149556122006.11.06 13:45sell0.01gbpjpym224.530.00224.462006.11.06 16:08224.460.000.000.000.06
149332072006.11.06 07:45buy0.02gbpjpym224.37222.08224.562006.11.06 13:00224.560.000.000.000.32
149294672006.11.06 06:15buy0.01gbpjpym224.49221.74224.562006.11.06 13:00224.560.000.000.000.06
160307312006.11.22 11:15sell0.01gbpchfm2.35750.00002.35602006.11.22 12:102.35600.000.000.000.12
160124972006.11.22 04:45buy0.04gbpchfm2.35600.00002.35812006.11.22 10:452.35810.000.000.000.67
159858892006.11.21 19:45buy0.02gbpchfm2.35710.00002.35812006.11.22 10:452.35810.000.000.030.16
159733912006.11.21 16:30buy0.01gbpchfm2.35820.00002.35812006.11.22 10:452.35810.000.000.02-0.01
159613542006.11.21 13:45sell0.02gbpchfm2.36110.00002.35912006.11.21 15:052.35910.000.000.000.32
159550792006.11.21 11:45sell0.01gbpchfm2.35960.00002.35912006.11.21 15:052.35910.000.000.000.04
159476302006.11.21 08:45buy0.01gbpchfm2.35850.00002.36002006.11.21 11:162.36000.000.000.000.12
159368882006.11.21 05:30sell0.02gbpchfm2.36010.00002.35822006.11.21 08:002.35820.000.000.000.30
159195552006.11.20 20:45sell0.01gbpchfm2.35900.00002.35822006.11.21 08:002.35820.000.00-0.020.07
158973442006.11.20 12:15buy0.32gbpchfm2.35200.00002.35472006.11.20 14:552.35470.000.000.006.97
158942872006.11.20 10:45buy0.16gbpchfm2.35310.00002.35472006.11.20 14:552.35470.000.000.002.06
158759462006.11.20 08:15buy0.08gbpchfm2.35490.00002.35472006.11.20 14:552.35470.000.000.00-0.13
158306862006.11.17 19:00buy0.04gbpchfm2.35610.00002.35472006.11.20 14:552.35470.000.000.06-0.45
158217642006.11.17 15:30buy0.02gbpchfm2.35790.00002.35472006.11.20 14:552.35470.000.000.03-0.51
158179612006.11.17 15:15buy0.01gbpchfm2.35980.00002.35472006.11.20 14:552.35470.000.000.02-0.41
157967532006.11.17 12:00sell0.04gbpchfm2.36280.00002.36042006.11.17 13:452.36040.000.000.000.77
157954872006.11.17 11:30sell0.02gbpchfm2.36120.00002.36042006.11.17 13:452.36040.000.000.000.13
157939962006.11.17 11:00sell0.01gbpchfm2.35970.00002.36042006.11.17 13:452.36040.000.000.00-0.06
157877602006.11.17 09:00buy0.02gbpchfm2.35640.00002.35842006.11.17 09:402.35840.000.000.000.32
157861932006.11.17 08:30buy0.01gbpchfm2.35790.00002.35842006.11.17 09:402.35840.000.000.000.04
157792372006.11.17 07:00sell0.08gbpchfm2.35890.00002.35642006.11.17 08:052.35640.000.000.001.60
157350892006.11.16 13:45sell0.04gbpchfm2.35770.00002.35642006.11.17 08:052.35640.000.00-0.080.41
157235592006.11.16 10:45sell0.02gbpchfm2.35590.00002.35642006.11.17 08:052.35640.000.00-0.04-0.08
157223442006.11.16 10:15sell0.01gbpchfm2.35480.00002.35642006.11.17 08:052.35640.000.00-0.02-0.13
156289272006.11.15 09:30sell0.01gbpchfm2.36050.00002.35902006.11.15 09:372.35900.000.000.000.12
155976412006.11.14 20:15buy0.01gbpchfm2.35770.00002.35922006.11.15 08:172.35920.000.000.020.13
155750892006.11.14 16:00buy0.04gbpchfm2.35700.00002.35952006.11.14 17:322.35950.000.000.000.80
155510502006.11.14 14:15buy0.02gbpchfm2.35870.00002.35952006.11.14 17:322.35950.000.000.000.13
155347632006.11.14 11:45buy0.01gbpchfm2.36040.00002.35952006.11.14 17:322.35950.000.000.00-0.08
149332092006.11.06 07:45buy0.01gbpchfm2.38492.35972.38642006.11.14 09:332.35970.000.000.15-2.03
160779452006.11.22 17:46sell40.96eurusdm1.29210.00001.29042006.11.23 09:081.29670.000.0088.47-1 884.16
160583442006.11.22 14:55sell20.48eurusdm1.29280.00001.29022006.11.24 08:011.29760.000.0056.63-983.04
160512102006.11.22 13:35sell10.24eurusdm1.29170.00001.28922006.11.24 08:251.29840.000.0028.32-686.08
160481652006.11.22 13:30sell5.12eurusdm1.29120.00001.28922006.11.24 08:301.30100.000.0014.16-501.76
160389862006.11.22 12:25sell2.56eurusdm1.28870.00001.28812006.11.24 08:311.30230.000.007.08-348.16
160223072006.11.22 08:35sell1.28eurusdm1.28750.00001.28812006.11.24 08:321.30380.000.003.53-208.64
160099122006.11.22 04:00sell0.32eurusdm1.28650.00001.28452006.11.24 08:481.30870.000.000.88-71.04
160098122006.11.22 04:00sell0.32eurusdm1.28650.00001.28452006.11.24 08:471.30840.000.000.88-70.08
160016632006.11.22 01:55sell0.16eurusdm1.28540.00001.28332006.11.24 10:311.31010.000.000.45-39.52
159637622006.11.21 14:10buy0.02eurusdm1.28030.00001.28222006.11.21 15:281.28220.000.000.000.38
159571372006.11.21 12:06buy0.01eurusdm1.28150.00001.28222006.11.21 15:281.28220.000.000.000.07
159458092006.11.21 08:10sell0.02eurusdm1.28310.00001.28132006.11.21 11:541.28130.000.000.000.36
159282042006.11.21 00:20sell0.01eurusdm1.28210.00001.28132006.11.21 11:541.28130.000.000.000.08
159117462006.11.20 16:55buy0.02eurusdm1.28110.00001.28302006.11.21 00:141.28300.000.00-0.020.38
159087312006.11.20 16:11buy0.01eurusdm1.28220.00001.28302006.11.21 00:141.28300.000.00-0.010.08
158927822006.11.20 10:21sell0.32eurusdm1.28470.00001.28262006.11.20 15:021.28260.000.000.006.72
158462082006.11.20 02:17sell0.08eurusdm1.28360.00001.28262006.11.20 15:021.28260.000.000.000.80
158461712006.11.20 02:17sell0.08eurusdm1.28350.00001.28262006.11.20 15:021.28260.000.000.000.72
158368962006.11.19 22:32sell0.02eurusdm1.28260.00001.28262006.11.20 15:021.28260.000.000.000.00
158367782006.11.19 22:32sell0.02eurusdm1.28260.00001.28262006.11.20 15:021.28260.000.000.000.00
158271652006.11.17 16:45sell0.01eurusdm1.28180.00001.28262006.11.20 15:021.28260.000.000.01-0.08
157966982006.11.17 12:00buy0.01eurusdm1.27730.00001.27882006.11.17 14:131.27880.000.000.000.15
157846902006.11.17 08:15sell0.02eurusdm1.27900.00001.27692006.11.17 11:431.27690.000.000.000.42
157823132006.11.17 08:00sell0.01eurusdm1.27730.00001.27692006.11.17 11:431.27690.000.000.000.04
157767842006.11.17 06:00buy0.08eurusdm1.27660.00001.27892006.11.17 07:351.27890.000.000.001.84
157718202006.11.17 04:15buy0.04eurusdm1.27780.00001.27892006.11.17 07:351.27890.000.000.000.44
157559992006.11.16 19:00buy0.02eurusdm1.27890.00001.27892006.11.17 07:351.27890.000.00-0.020.00
157532572006.11.16 17:45buy0.01eurusdm1.27990.00001.27892006.11.17 07:351.27890.000.00-0.01-0.10
157116592006.11.16 08:15buy0.02eurusdm1.28120.00001.28302006.11.16 13:301.28300.000.000.000.36
157078272006.11.16 07:00buy0.01eurusdm1.28220.00001.28302006.11.16 13:301.28300.000.000.000.08
157002852006.11.16 03:30sell0.01eurusdm1.28280.00001.28132006.11.16 06:401.28130.000.000.000.15
156501122006.11.15 12:45buy0.01eurusdm1.27950.00001.28102006.11.15 15:111.28100.000.000.000.15
156265612006.11.15 08:39sell0.02eurusdm1.28230.00001.28082006.11.15 09:371.28080.000.000.000.30
156263742006.11.15 08:36sell0.01eurusdm1.28220.00001.28082006.11.15 09:371.28080.000.000.000.14
156027812006.11.14 22:30buy0.01eurusdm1.28170.00001.28322006.11.15 08:121.28320.000.000.000.15
155775692006.11.14 16:15buy0.01eurusdm1.28070.00001.28222006.11.14 19:151.28220.000.000.000.15
155558192006.11.14 14:45sell0.01eurusdm1.28430.00001.28282006.11.14 15:041.28280.000.000.000.15
155347562006.11.14 11:45buy0.01eurusdm1.28260.00001.28412006.11.14 13:301.28410.000.000.000.15
155202402006.11.14 08:45sell0.02eurusdm1.28340.00001.28162006.11.14 11:201.28160.000.000.000.36
155091312006.11.14 05:32sell0.01eurusdm1.28240.00001.28162006.11.14 11:201.28160.000.000.000.08
154777512006.11.13 18:31buy0.16eurusdm1.28030.00001.28292006.11.14 04:491.28290.000.00-0.144.16
154688442006.11.13 15:15buy0.08eurusdm1.28130.00001.28292006.11.14 04:491.28290.000.00-0.071.28
154531592006.11.13 11:16buy0.04eurusdm1.28340.00001.28292006.11.14 04:491.28290.000.00-0.03-0.20
154465322006.11.13 09:45buy0.02eurusdm1.28500.00001.28292006.11.14 04:491.28290.000.00-0.02-0.42
154426902006.11.13 09:01buy0.01eurusdm1.28600.00001.28292006.11.14 04:491.28290.000.00-0.01-0.31
154298832006.11.13 02:15sell0.01eurusdm1.28660.00001.28512006.11.13 08:061.28510.000.000.000.15
154116172006.11.10 19:30buy0.02eurusdm1.28480.00001.28682006.11.13 01:111.28680.000.00-0.020.40
153999632006.11.10 15:30buy0.01eurusdm1.28620.00001.28682006.11.13 01:111.28680.000.00-0.010.06
153626132006.11.10 09:00sell5.12eurusdm1.28870.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.00148.48
153554532006.11.10 08:30sell2.56eurusdm1.28720.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.0035.84
153251992006.11.10 02:15sell1.28eurusdm1.28580.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.000.00
153200102006.11.10 02:00sell0.64eurusdm1.28470.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.00-7.04
152893022006.11.09 16:45sell0.32eurusdm1.28340.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.23-7.68
152820632006.11.09 16:30sell0.16eurusdm1.28210.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.12-5.92
152701322006.11.09 15:15sell0.08eurusdm1.28060.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.06-4.16
152654012006.11.09 15:00sell0.04eurusdm1.27860.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.03-2.88
152632592006.11.09 14:30sell0.02eurusdm1.27750.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.01-1.66
152578252006.11.09 13:45sell0.01eurusdm1.27640.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.01-0.94
152464502006.11.09 13:00sell0.02eurusdm1.27900.00001.27712006.11.09 13:381.27710.000.000.000.38
152328552006.11.09 10:00sell0.01eurusdm1.27770.00001.27712006.11.09 13:381.27710.000.000.000.06
151991892006.11.08 23:30buy0.02eurusdm1.27570.00001.27762006.11.09 07:271.27760.000.000.000.38
151675202006.11.08 15:15buy0.01eurusdm1.27680.00001.27762006.11.09 07:271.27760.000.00-0.030.08
151434782006.11.08 10:15sell0.01eurusdm1.27960.00001.27812006.11.08 12:581.27810.000.000.000.15
151008092006.11.07 22:00buy0.01eurusdm1.27780.00001.27932006.11.08 09:051.27930.000.000.000.15
150855192006.11.07 19:30sell40.96eurusdm1.27850.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00696.32
150605342006.11.07 14:30sell20.48eurusdm1.27940.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00532.48
150546652006.11.07 14:00sell10.24eurusdm1.27830.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00153.60
150056942006.11.07 05:00sell5.12eurusdm1.27690.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.005.12
149980172006.11.07 04:30sell2.56eurusdm1.27570.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00-28.16
149886552006.11.07 02:15sell1.28eurusdm1.27420.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00-33.28
149752092006.11.06 22:15sell0.64eurusdm1.27310.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00-23.68
149658542006.11.06 17:15sell0.32eurusdm1.27190.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.23-15.68
149391622006.11.06 09:18sell0.16eurusdm1.27050.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.12-10.08
149355202006.11.06 08:18sell0.08eurusdm1.27010.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.06-5.36
149354442006.11.06 08:16sell0.04eurusdm1.27010.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.03-2.68
149354162006.11.06 08:15sell0.02eurusdm1.27020.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.01-1.32
149332142006.11.06 07:45sell0.01eurusdm1.27081.29371.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.01-0.60
149298392006.11.06 06:30buy0.01eurusdm1.27070.00001.27172006.11.06 07:241.27170.000.000.000.10
160996942006.11.23 06:15buy0.02eurjpym150.800.00150.992006.11.23 09:10150.990.000.000.000.33
160960962006.11.23 03:45buy0.01eurjpym150.920.00150.992006.11.23 09:10150.990.000.000.000.06
160410172006.11.22 13:00buy0.08eurjpym150.850.00151.112006.11.22 17:49151.110.000.000.001.78
160289582006.11.22 10:45buy0.04eurjpym150.970.00151.112006.11.22 17:49151.110.000.000.000.47
160171312006.11.22 07:30buy0.02eurjpym151.200.00151.112006.11.22 17:49151.110.000.000.00-0.16
160074702006.11.22 03:00buy0.01eurjpym151.320.00151.112006.11.22 17:49151.110.000.000.00-0.18
159937922006.11.21 22:30sell0.01eurjpym151.380.00151.232006.11.22 02:29151.230.000.000.000.12
159647832006.11.21 14:30buy0.01eurjpym151.280.00151.432006.11.21 21:57151.430.000.000.010.12
159469162006.11.21 08:30sell0.01eurjpym151.370.00151.222006.11.21 14:01151.220.000.000.000.12
159222912006.11.20 22:00buy0.01eurjpym151.320.00151.472006.11.21 07:02151.470.000.000.000.13
158758812006.11.20 08:15sell0.04eurjpym151.640.00151.362006.11.20 17:56151.360.000.000.000.95
158484112006.11.20 03:00sell0.02eurjpym151.410.00151.362006.11.20 17:56151.360.000.000.000.08
158456192006.11.20 01:45sell0.01eurjpym151.180.00151.362006.11.20 17:56151.360.000.000.00-0.15
158288822006.11.17 17:30buy0.04eurjpym150.930.00151.162006.11.19 22:32151.160.000.000.040.78
158218202006.11.17 15:30buy0.02eurjpym151.060.00151.162006.11.19 22:32151.160.000.000.020.17
157265112006.11.16 12:00buy0.01eurjpym151.200.00151.162006.11.19 22:32151.160.000.000.02-0.03
157096182006.11.16 07:30sell0.08eurjpym151.430.00151.192006.11.16 09:50151.190.000.000.001.63
157042532006.11.16 05:45sell0.04eurjpym151.300.00151.192006.11.16 09:50151.190.000.000.000.37
156994262006.11.16 02:59sell0.02eurjpym151.170.00151.192006.11.16 09:50151.190.000.000.00-0.04
156340342006.11.15 09:45sell0.01eurjpym151.050.00151.192006.11.16 09:50151.190.000.00-0.03-0.12
155688662006.11.14 15:30buy0.04eurjpym150.620.00150.882006.11.15 04:26150.880.000.000.040.88
155527772006.11.14 14:30buy0.02eurjpym150.790.00150.882006.11.15 04:26150.880.000.000.020.15
155400172006.11.14 13:30buy0.01eurjpym151.020.00150.882006.11.15 04:26150.880.000.000.01-0.11
155302602006.11.14 10:15sell0.01eurjpym151.170.00151.022006.11.14 11:47151.020.000.000.000.13
155134242006.11.14 07:15buy0.02eurjpym150.720.00150.922006.11.14 08:18150.920.000.000.000.34
155041292006.11.14 03:30buy0.01eurjpym150.860.00150.922006.11.14 08:18150.920.000.000.000.05
154660682006.11.13 15:00sell0.02eurjpym151.360.00151.172006.11.13 23:50151.170.000.00-0.020.32
154540532006.11.13 11:30sell0.01eurjpym151.230.00151.172006.11.13 23:50151.170.000.00-0.010.05
153291472006.11.10 03:00buy0.02eurjpym151.070.00151.262006.11.13 09:46151.260.000.000.020.33
153251812006.11.10 02:15buy0.01eurjpym151.180.00151.262006.11.13 09:46151.260.000.000.010.06
152910892006.11.09 17:00sell0.01eurjpym151.340.00151.192006.11.10 01:33151.190.000.00-0.010.13
150293572006.11.07 08:00buy0.01eurjpym150.330.00150.482006.11.09 07:34150.480.000.000.040.13
149640702006.11.06 16:15sell2.56eurjpym150.440.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-2.6945.64
149536052006.11.06 13:15sell1.28eurjpym150.420.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-1.3420.64
149440232006.11.06 10:00sell0.64eurjpym150.290.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.673.26
149390602006.11.06 09:15sell0.32eurjpym150.170.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.34-1.63
149355162006.11.06 08:18sell0.16eurjpym150.100.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.17-1.76
149354402006.11.06 08:16sell0.08eurjpym150.080.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.08-1.02
149354102006.11.06 08:15sell0.04eurjpym150.090.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.04-0.48
149340332006.11.06 08:00sell0.02eurjpym150.170.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.02-0.10
149332182006.11.06 07:45sell0.01eurjpym150.020.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.01-0.18
149294762006.11.06 06:15buy0.01eurjpym150.050.00150.152006.11.06 07:24150.150.000.000.000.09
149205112006.11.06 01:11balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 277.40 -5 127.66
Closed P/L: -4 850.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
159721652006.11.21 16:05sell0.01eurusdm1.28200.00001.2823 1.30980.000.000.05-2.78
159788532006.11.21 19:12sell0.02eurusdm1.28320.00001.2823 1.30980.000.000.07-5.32
159837312006.11.21 19:30sell0.04eurusdm1.28420.00001.2823 1.30980.000.000.16-10.24
159837592006.11.21 19:30sell0.04eurusdm1.28420.00001.2823 1.30980.000.000.16-10.24
160723252006.11.22 16:00buy0.01gbpchfm2.35090.00002.3464 2.33440.000.000.09-1.36
160740692006.11.22 16:45buy0.02gbpchfm2.34970.00002.3464 2.33440.000.000.16-2.53
160801902006.11.22 18:30buy0.04gbpchfm2.34860.00002.3464 2.33440.000.000.33-4.70
161756192006.11.24 09:30buy0.08gbpchfm2.34110.00002.3464 2.33440.000.000.13-4.44
159877182006.11.21 20:15sell0.01gbpusdm1.89940.00001.9014 1.93180.000.000.01-3.24
159998532006.11.22 01:45sell0.02gbpusdm1.90050.00001.9014 1.93180.000.000.01-6.26
160066402006.11.22 02:30sell0.04gbpusdm1.90220.00001.9014 1.93180.000.000.03-11.84
160193412006.11.22 07:45sell0.08gbpusdm1.90420.00001.9014 1.93180.000.000.05-22.08
159734172006.11.21 16:30buy0.01usdchfm1.24270.00001.2411 1.20850.000.000.06-2.83
159838572006.11.21 19:30buy0.02usdchfm1.24100.00001.2411 1.20850.000.000.12-5.38
160028842006.11.22 02:00buy0.04usdchfm1.23990.00001.2411 1.20850.000.000.20-10.39
160097832006.11.22 04:00buy0.08usdchfm1.23880.00001.2411 1.20850.000.000.40-20.06
160938152006.11.23 02:30buy0.01usdjpym116.700.00116.16 115.780.000.000.02-0.79
160988282006.11.23 05:45buy0.02usdjpym116.590.00116.16 115.780.000.000.04-1.40
161877012006.11.24 11:00buy0.04usdjpym115.790.00116.16 115.780.000.000.05-0.03
162079132006.11.24 16:45buy0.08usdjpym115.880.00116.16 115.780.000.000.10-0.69
  0.00 0.00 2.24 -126.60
 Floating P/L: -124.36
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -4 850.26 Floating P/L: -124.36 Margin: 35.50
Balance: 149.74 Equity: 25.38 Free Margin: -10.12
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 618.53 Gross Loss: 7 468.79 Total Net Profit: -4 850.26
Profit Factor: 0.35 Expected Payoff: -11.58  
Absolute Drawdown: 4 850.26 Maximal Drawdown: 7 166.39 (97.95%) Relative Drawdown: 97.95% (7 166.39)
 
Total Trades: 419 Short Positions (won %): 215 (65.12%) Long Positions (won %): 204 (66.18%)
Profit Trades (% of total): 275 (65.63%) Loss trades (% of total): 144 (34.37%)
Largest profit trade: 696.32 loss trade: -1 795.69
Average profit trade: 9.52 loss trade: -51.87
Maximum consecutive wins ($): 26 (8.52) consecutive losses ($): 11 (-4 677.92)
Maximal consecutive profit (count): 1 386.53 (18) consecutive loss (count): -4 677.92 (11)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2