|Account: 327464
|Name: playboy69
|Currency: USD
|2006 November 24, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6113629
|2006.11.20 15:31
|balance
|Deposit
|100 000.00
|6113783
|2006.11.20 15:43
|sell
|0.10
|euraud
|1.6693
|0.0000
|1.6653
|2006.11.20 19:26
|1.6653
|0.00
|0.00
|0.00
|30.79
|6113784
|2006.11.20 15:43
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6676
|0.0000
|0.6711
|2006.11.21 11:27
|0.6711
|0.00
|0.00
|0.31
|35.00
|6113785
|2006.11.20 15:43
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3536
|0.0000
|2.3496
|2006.11.21 10:00
|2.3584
|0.00
|0.00
|-1.22
|-38.63
|6113787
|2006.11.20 15:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.07
|0.00
|118.42
|2006.11.22 19:43
|116.81
|0.00
|0.00
|1.06
|-107.87
|6113789
|2006.11.20 15:44
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.59
|0.00
|151.94
|2006.11.21 08:47
|151.38
|0.00
|0.00
|0.35
|-17.78
|6113795
|2006.11.20 15:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2834
|0.0000
|1.2799
|2006.11.21 16:08
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.15
|35.00
|6113797
|2006.11.20 15:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2408
|0.0000
|1.2373
|2006.11.21 10:05
|1.2424
|0.00
|0.00
|-0.62
|-12.88
|6113798
|2006.11.20 15:45
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5926
|0.0000
|1.5886
|2006.11.21 17:01
|1.5925
|0.00
|0.00
|-0.68
|0.81
|6113958
|2006.11.20 16:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1452
|0.0000
|1.1487
|2006.11.21 16:26
|1.1487
|0.00
|0.00
|0.15
|30.47
|6114089
|2006.11.20 16:08
|buy
|0.10
|audusd
|0.7696
|0.0000
|0.7734
|2006.11.22 10:06
|0.7734
|0.00
|0.00
|0.12
|38.00
|6114800
|2006.11.20 16:57
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3559
|0.0000
|2.3519
|2006.11.21 10:00
|2.3583
|0.00
|0.00
|-2.44
|-38.63
|6115524
|2006.11.20 17:25
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2423
|0.0000
|1.2388
|2006.11.21 10:05
|1.2423
|0.00
|0.00
|-1.24
|0.00
|6116532
|2006.11.20 18:37
|buy
|0.20
|eurjpy
|151.42
|0.00
|151.77
|2006.11.21 08:47
|151.40
|0.00
|0.00
|0.69
|-3.38
|6116922
|2006.11.20 19:02
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.3582
|0.0000
|2.3542
|2006.11.21 10:00
|2.3585
|0.00
|0.00
|-4.89
|-9.66
|6116925
|2006.11.20 19:02
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2439
|0.0000
|1.2404
|2006.11.21 10:05
|1.2422
|0.00
|0.00
|-2.48
|54.74
|6117181
|2006.11.20 19:26
|sell
|0.10
|euraud
|1.6643
|0.0000
|1.6603
|2006.11.21 11:50
|1.6668
|0.00
|0.00
|0.15
|-19.24
|6118992
|2006.11.20 23:30
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3605
|0.0000
|2.3565
|2006.11.21 10:00
|2.3583
|0.00
|0.00
|-9.78
|141.62
|6119717
|2006.11.21 02:13
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5947
|0.0000
|1.5907
|2006.11.21 16:59
|1.5923
|0.00
|0.00
|0.00
|38.61
|6121788
|2006.11.21 07:20
|buy
|0.40
|eurjpy
|151.24
|0.00
|151.59
|2006.11.21 08:47
|151.41
|0.00
|0.00
|0.00
|57.57
|6122733
|2006.11.21 08:47
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.44
|0.00
|151.79
|2006.11.22 15:36
|150.87
|0.00
|0.00
|0.35
|-48.79
|6122913
|2006.11.21 09:02
|sell
|0.20
|euraud
|1.6663
|0.0000
|1.6623
|2006.11.21 11:50
|1.6667
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.16
|6123770
|2006.11.21 10:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3574
|0.0000
|2.3534
|2006.11.21 13:46
|2.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.29
|6123893
|2006.11.21 10:05
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2421
|0.0000
|1.2386
|2006.11.21 17:31
|1.2417
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|6124060
|2006.11.21 10:15
|sell
|0.40
|euraud
|1.6683
|0.0000
|1.6643
|2006.11.21 11:50
|1.6664
|0.00
|0.00
|0.00
|58.50
|6125098
|2006.11.21 11:27
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6715
|0.0000
|0.6750
|2006.11.22 16:43
|0.6717
|0.00
|0.00
|0.31
|2.00
|6125276
|2006.11.21 11:38
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3596
|0.0000
|2.3556
|2006.11.21 13:46
|2.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.83
|6125432
|2006.11.21 11:51
|buy
|0.10
|euraud
|1.6667
|0.0000
|1.6707
|2006.11.21 17:12
|1.6669
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|6125717
|2006.11.21 12:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|151.26
|0.00
|151.61
|2006.11.22 15:36
|150.89
|0.00
|0.00
|0.70
|-63.34
|6126006
|2006.11.21 12:34
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.6697
|0.0000
|0.6732
|2006.11.22 16:43
|0.6716
|0.00
|0.00
|0.62
|38.00
|6126658
|2006.11.21 13:20
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.3618
|0.0000
|2.3578
|2006.11.21 13:46
|2.3598
|0.00
|0.00
|0.00
|64.33
|6127052
|2006.11.21 13:46
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3590
|0.0000
|2.3550
|2006.11.21 17:07
|2.3589
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|6127213
|2006.11.21 13:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2436
|0.0000
|1.2401
|2006.11.21 17:31
|1.2416
|0.00
|0.00
|0.00
|32.22
|6127821
|2006.11.21 14:42
|buy
|0.20
|euraud
|1.6646
|0.0000
|1.6686
|2006.11.21 17:12
|1.6672
|0.00
|0.00
|0.00
|39.96
|6128188
|2006.11.21 15:11
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3612
|0.0000
|2.3572
|2006.11.21 17:07
|2.3588
|0.00
|0.00
|0.00
|38.63
|6129176
|2006.11.21 16:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2797
|0.0000
|1.2762
|2006.11.22 19:50
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.15
|-121.00
|6129541
|2006.11.21 16:26
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1489
|0.0000
|1.1524
|2006.11.21 17:16
|1.1490
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|6129751
|2006.11.21 16:40
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1473
|0.0000
|1.1508
|2006.11.21 17:16
|1.1492
|0.00
|0.00
|0.00
|33.07
|6130094
|2006.11.21 17:01
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5922
|0.0000
|1.5882
|2006.11.22 10:41
|1.5916
|0.00
|0.00
|-0.68
|4.85
|6130215
|2006.11.21 17:07
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3582
|0.0000
|2.3542
|2006.11.22 14:11
|2.3542
|0.00
|0.00
|-1.23
|32.41
|6130264
|2006.11.21 17:09
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2779
|2006.11.22 19:50
|1.2919
|0.00
|0.00
|0.30
|-210.00
|6130321
|2006.11.21 17:12
|sell
|0.10
|euraud
|1.6668
|0.0000
|1.6628
|2006.11.22 15:47
|1.6692
|0.00
|0.00
|0.15
|-18.58
|6130404
|2006.11.21 17:16
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1496
|0.0000
|1.1531
|2006.11.22 00:08
|1.1462
|0.00
|0.00
|0.15
|-29.66
|6130706
|2006.11.21 17:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2410
|0.0000
|1.2375
|2006.11.21 21:28
|1.2404
|0.00
|0.00
|0.00
|4.84
|6131250
|2006.11.21 18:03
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1481
|0.0000
|1.1516
|2006.11.22 00:08
|1.1464
|0.00
|0.00
|0.30
|-29.66
|6132079
|2006.11.21 19:13
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1465
|0.0000
|1.1500
|2006.11.22 00:08
|1.1462
|0.00
|0.00
|0.59
|-10.47
|6132230
|2006.11.21 19:29
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2426
|0.0000
|1.2391
|2006.11.21 21:28
|1.2405
|0.00
|0.00
|0.00
|33.86
|6133186
|2006.11.21 21:13
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2832
|0.0000
|1.2797
|2006.11.22 19:50
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.60
|-344.00
|6133357
|2006.11.21 21:23
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.86
|0.00
|118.21
|2006.11.22 19:43
|116.83
|0.00
|0.00
|1.07
|-176.32
|6133467
|2006.11.21 21:26
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1450
|0.0000
|1.1485
|2006.11.22 00:07
|1.1464
|0.00
|0.00
|1.19
|97.70
|6133555
|2006.11.21 21:27
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2852
|0.0000
|1.2817
|2006.11.22 19:49
|1.2919
|0.00
|0.00
|1.20
|-536.00
|6133658
|2006.11.21 21:28
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2401
|0.0000
|1.2366
|2006.11.22 10:35
|1.2366
|0.00
|0.00
|-0.62
|28.30
|6134991
|2006.11.21 23:34
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5942
|0.0000
|1.5902
|2006.11.22 10:39
|1.5918
|0.00
|0.00
|-1.35
|38.82
|6136492
|2006.11.22 03:57
|buy
|0.40
|usdjpy
|117.69
|0.00
|118.04
|2006.11.22 19:43
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-297.89
|6137839
|2006.11.22 06:44
|buy
|0.80
|usdjpy
|117.51
|0.00
|117.86
|2006.11.22 19:43
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-458.75
|6137867
|2006.11.22 06:45
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2869
|0.0000
|1.2834
|2006.11.22 19:49
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|-784.00
|6139975
|2006.11.22 10:06
|buy
|0.10
|audusd
|0.7737
|0.0000
|0.7775
|2006.11.24 10:45
|0.7775
|0.00
|0.00
|0.24
|38.00
|6140485
|2006.11.22 10:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2362
|0.0000
|1.2327
|2006.11.22 13:47
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|4.05
|6140618
|2006.11.22 10:41
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5913
|0.0000
|1.5873
|2006.11.22 18:59
|1.5873
|0.00
|0.00
|0.00
|32.59
|6142412
|2006.11.22 12:35
|buy
|0.40
|eurjpy
|151.08
|0.00
|151.43
|2006.11.22 15:36
|150.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.64
|6142439
|2006.11.22 12:36
|buy
|1.60
|usdjpy
|117.34
|0.00
|117.69
|2006.11.22 19:43
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-725.97
|6142579
|2006.11.22 12:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2377
|0.0000
|1.2342
|2006.11.22 13:47
|1.2357
|0.00
|0.00
|0.00
|32.37
|6142656
|2006.11.22 12:47
|buy
|0.80
|eurjpy
|150.91
|0.00
|151.26
|2006.11.22 15:36
|150.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.54
|6143668
|2006.11.22 13:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2356
|0.0000
|1.2391
|2006.11.22 17:37
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.07
|6144169
|2006.11.22 14:10
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2341
|0.0000
|1.2376
|2006.11.22 17:37
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-99.35
|6144216
|2006.11.22 14:11
|buy
|3.20
|usdjpy
|117.17
|0.00
|117.52
|2006.11.22 19:43
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-958.74
|6144249
|2006.11.22 14:11
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3542
|0.0000
|2.3582
|2006.11.23 06:33
|2.3490
|0.00
|0.00
|2.49
|-42.38
|6144632
|2006.11.22 14:22
|sell
|3.20
|eurusd
|1.2886
|0.0000
|1.2851
|2006.11.22 19:49
|1.2919
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 056.00
|6144726
|2006.11.22 14:23
|buy
|6.40
|usdjpy
|117.00
|0.00
|117.35
|2006.11.22 19:43
|116.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-931.27
|6144752
|2006.11.22 14:23
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2325
|0.0000
|1.2360
|2006.11.22 17:37
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|-143.31
|6146035
|2006.11.22 15:18
|buy
|1.60
|eurjpy
|150.73
|0.00
|151.08
|2006.11.22 15:36
|150.90
|0.00
|0.00
|0.00
|232.85
|6146459
|2006.11.22 15:26
|buy
|12.80
|usdjpy
|116.81
|0.00
|117.16
|2006.11.22 19:43
|116.81
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6146525
|2006.11.22 15:27
|sell
|0.20
|euraud
|1.6691
|0.0000
|1.6651
|2006.11.22 15:47
|1.6690
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|6146596
|2006.11.22 15:28
|sell
|6.40
|eurusd
|1.2903
|0.0000
|1.2868
|2006.11.22 19:49
|1.2919
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 024.00
|6146663
|2006.11.22 15:28
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2309
|0.0000
|1.2344
|2006.11.22 17:37
|1.2280
|0.00
|0.00
|0.00
|-188.93
|6147089
|2006.11.22 15:32
|sell
|12.80
|eurusd
|1.2920
|0.0000
|1.2885
|2006.11.22 19:49
|1.2918
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|6147108
|2006.11.22 15:33
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2294
|0.0000
|1.2329
|2006.11.22 17:36
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|-195.46
|6147140
|2006.11.22 15:33
|sell
|0.40
|euraud
|1.6711
|0.0000
|1.6671
|2006.11.22 15:47
|1.6690
|0.00
|0.00
|0.00
|65.02
|6147145
|2006.11.22 15:33
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3519
|0.0000
|2.3559
|2006.11.23 06:33
|2.3492
|0.00
|0.00
|4.99
|-44.00
|6147371
|2006.11.22 15:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.90
|0.00
|150.55
|2006.11.23 04:17
|150.87
|0.00
|0.00
|-3.11
|2.57
|6147762
|2006.11.22 15:47
|buy
|0.10
|euraud
|1.6692
|0.0000
|1.6732
|2006.11.23 00:12
|1.6698
|0.00
|0.00
|-1.44
|4.65
|6149189
|2006.11.22 16:43
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6719
|0.0000
|0.6754
|2006.11.23 23:54
|0.6695
|0.00
|0.00
|0.93
|-24.00
|6149302
|2006.11.22 16:46
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3497
|0.0000
|2.3537
|2006.11.23 06:33
|2.3494
|0.00
|0.00
|9.98
|-9.78
|6149760
|2006.11.22 17:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1409
|0.0000
|1.1444
|2006.11.22 17:58
|1.1411
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|6149964
|2006.11.22 17:06
|buy
|3.20
|usdchf
|1.2279
|0.0000
|1.2314
|2006.11.22 17:36
|1.2281
|0.00
|0.00
|0.00
|52.11
|6150009
|2006.11.22 17:08
|sell
|25.60
|eurusd
|1.2937
|0.0000
|1.2902
|2006.11.22 19:49
|1.2919
|0.00
|0.00
|0.00
|4 608.00
|6150056
|2006.11.22 17:09
|buy
|25.60
|usdjpy
|116.59
|0.00
|116.94
|2006.11.22 19:43
|116.80
|0.00
|0.00
|0.00
|4 602.74
|6150786
|2006.11.22 17:25
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1393
|0.0000
|1.1428
|2006.11.22 17:58
|1.1412
|0.00
|0.00
|0.00
|33.30
|6151031
|2006.11.22 17:30
|buy
|6.40
|usdchf
|1.2264
|0.0000
|1.2299
|2006.11.22 17:36
|1.2279
|0.00
|0.00
|0.00
|781.82
|6151307
|2006.11.22 17:37
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2282
|0.0000
|1.2247
|2006.11.23 11:08
|1.2247
|0.00
|0.00
|-1.88
|28.58
|6151920
|2006.11.22 17:59
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1417
|0.0000
|1.1452
|2006.11.23 14:46
|1.1419
|0.00
|0.00
|0.45
|1.75
|6152748
|2006.11.22 18:57
|buy
|0.20
|euraud
|1.6672
|0.0000
|1.6712
|2006.11.23 00:12
|1.6707
|0.00
|0.00
|-2.88
|54.20
|6152805
|2006.11.22 18:59
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5869
|0.0000
|1.5829
|2006.11.24 10:28
|1.5829
|0.00
|0.00
|-2.74
|32.85
|6153567
|2006.11.22 19:43
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.83
|0.00
|117.18
|2006.11.24 00:38
|116.31
|0.00
|0.00
|2.16
|-44.71
|6153691
|2006.11.22 19:49
|sell
|0.20
|eurjpy
|151.08
|0.00
|150.73
|2006.11.23 04:17
|150.87
|0.00
|0.00
|-6.22
|36.00
|6153741
|2006.11.22 19:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2917
|0.0000
|1.2882
|2006.11.23 13:09
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.45
|-38.00
|6154380
|2006.11.22 20:36
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2934
|0.0000
|1.2899
|2006.11.23 13:09
|1.2956
|0.00
|0.00
|0.90
|-44.00
|6155764
|2006.11.22 23:25
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.66
|0.00
|117.01
|2006.11.24 00:37
|116.30
|0.00
|0.00
|4.32
|-61.91
|6156224
|2006.11.23 00:12
|buy
|0.10
|euraud
|1.6706
|0.0000
|1.6746
|2006.11.24 00:27
|1.6746
|0.00
|0.00
|-0.48
|30.94
|6156506
|2006.11.23 01:04
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3473
|0.0000
|2.3513
|2006.11.23 06:33
|2.3494
|0.00
|0.00
|0.00
|136.90
|6157547
|2006.11.23 04:17
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.81
|0.00
|150.46
|2006.11.23 12:02
|150.80
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|6158164
|2006.11.23 06:35
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3497
|0.0000
|2.3537
|2006.11.23 17:32
|2.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.53
|6160004
|2006.11.23 10:11
|buy
|0.20
|gbpchf
|2.3475
|0.0000
|2.3515
|2006.11.23 17:32
|2.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.16
|6160580
|2006.11.23 10:58
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.49
|0.00
|116.84
|2006.11.24 00:37
|116.31
|0.00
|0.00
|2.17
|-61.90
|6160741
|2006.11.23 11:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2952
|0.0000
|1.2917
|2006.11.23 13:08
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|6160860
|2006.11.23 11:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2243
|0.0000
|1.2278
|2006.11.23 17:32
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.09
|6160941
|2006.11.23 11:10
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2971
|0.0000
|1.2936
|2006.11.23 13:08
|1.2955
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|6160978
|2006.11.23 11:10
|buy
|0.40
|gbpchf
|2.3451
|0.0000
|2.3491
|2006.11.23 17:32
|2.3423
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.62
|6161233
|2006.11.23 11:13
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.99
|0.00
|150.64
|2006.11.23 12:02
|150.79
|0.00
|0.00
|0.00
|34.41
|6161948
|2006.11.23 11:49
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.32
|0.00
|116.67
|2006.11.24 00:37
|116.30
|0.00
|0.00
|4.33
|-13.76
|6162013
|2006.11.23 11:52
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1401
|0.0000
|1.1436
|2006.11.23 14:46
|1.1420
|0.00
|0.00
|0.00
|33.27
|6162064
|2006.11.23 11:56
|buy
|0.80
|gbpchf
|2.3428
|0.0000
|2.3468
|2006.11.23 17:32
|2.3428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6162197
|2006.11.23 12:02
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.75
|0.00
|150.40
|2006.11.23 12:45
|150.74
|0.00
|0.00
|0.00
|0.86
|6162266
|2006.11.23 12:05
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2227
|0.0000
|1.2262
|2006.11.23 17:32
|1.2226
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.64
|6162440
|2006.11.23 12:16
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.93
|0.00
|150.58
|2006.11.23 12:45
|150.73
|0.00
|0.00
|0.00
|34.39
|6162939
|2006.11.23 12:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.68
|0.00
|150.33
|2006.11.24 10:23
|150.67
|0.00
|0.00
|-1.04
|0.86
|6164619
|2006.11.23 15:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|1.2919
|2006.11.24 13:06
|1.3080
|0.00
|0.00
|0.15
|-126.00
|6164628
|2006.11.23 15:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1421
|0.0000
|1.1456
|2006.11.23 16:45
|1.1423
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|6164678
|2006.11.23 15:03
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1405
|0.0000
|1.1440
|2006.11.23 16:45
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.00
|33.26
|6165734
|2006.11.23 16:46
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1426
|0.0000
|1.1461
|2006.11.24 13:43
|1.1334
|0.00
|0.00
|0.15
|-81.17
|6165945
|2006.11.23 17:02
|buy
|1.60
|gbpchf
|2.3405
|0.0000
|2.3445
|2006.11.23 17:32
|2.3426
|0.00
|0.00
|0.00
|274.85
|6165958
|2006.11.23 17:02
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2211
|0.0000
|1.2246
|2006.11.23 17:32
|1.2227
|0.00
|0.00
|0.00
|52.34
|6166136
|2006.11.23 17:10
|buy
|1.60
|usdjpy
|116.14
|0.00
|116.49
|2006.11.24 00:37
|116.31
|0.00
|0.00
|8.67
|233.86
|6166266
|2006.11.23 17:15
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1410
|0.0000
|1.1445
|2006.11.24 13:43
|1.1336
|0.00
|0.00
|0.30
|-130.56
|6166546
|2006.11.23 17:32
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3426
|0.0000
|2.3386
|2006.11.24 09:51
|2.3422
|0.00
|0.00
|-1.24
|3.27
|6166551
|2006.11.23 17:33
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2226
|0.0000
|1.2191
|2006.11.24 09:49
|1.2222
|0.00
|0.00
|-0.63
|3.27
|6166770
|2006.11.23 17:39
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.6701
|0.0000
|0.6736
|2006.11.23 23:54
|0.6698
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|6167629
|2006.11.23 18:33
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3448
|0.0000
|2.3408
|2006.11.24 09:51
|2.3424
|0.00
|0.00
|-2.48
|39.28
|6168393
|2006.11.23 20:15
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2241
|0.0000
|1.2206
|2006.11.24 09:49
|1.2221
|0.00
|0.00
|-1.26
|32.73
|6169620
|2006.11.23 23:45
|buy
|0.40
|nzdusd
|0.6683
|0.0000
|0.6718
|2006.11.23 23:54
|0.6701
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|6169668
|2006.11.23 23:54
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6694
|0.0000
|0.6659
|2006.11.24 13:02
|0.6716
|0.00
|0.00
|-0.71
|-22.00
|6169935
|2006.11.24 00:27
|buy
|0.10
|euraud
|1.6755
|0.0000
|1.6795
|2006.11.24 10:18
|1.6731
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.59
|6170015
|2006.11.24 00:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.33
|0.00
|116.68
|2006.11.24 10:37
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.31
|6170244
|2006.11.24 01:23
|buy
|0.20
|euraud
|1.6735
|0.0000
|1.6775
|2006.11.24 10:18
|1.6733
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|6170397
|2006.11.24 02:00
|buy
|0.40
|euraud
|1.6714
|0.0000
|1.6754
|2006.11.24 10:18
|1.6734
|0.00
|0.00
|0.00
|61.97
|6172659
|2006.11.24 09:00
|sell
|0.20
|nzdusd
|0.6712
|0.0000
|0.6677
|2006.11.24 13:02
|0.6715
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|6173279
|2006.11.24 09:50
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2217
|0.0000
|1.2182
|2006.11.24 10:26
|1.2182
|0.00
|0.00
|0.00
|28.73
|6173318
|2006.11.24 09:51
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3416
|0.0000
|2.3376
|2006.11.24 10:28
|2.3417
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.82
|6173336
|2006.11.24 09:52
|sell
|0.20
|eurjpy
|150.86
|0.00
|150.51
|2006.11.24 10:23
|150.66
|0.00
|0.00
|0.00
|34.45
|6173661
|2006.11.24 10:02
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2972
|0.0000
|1.2937
|2006.11.24 13:06
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|-214.00
|6173982
|2006.11.24 10:19
|buy
|0.10
|euraud
|1.6743
|0.0000
|1.6783
|2006.11.24 10:32
|1.6783
|0.00
|0.00
|0.00
|31.04
|6174088
|2006.11.24 10:23
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.15
|0.00
|116.50
|2006.11.24 10:37
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.04
|6174107
|2006.11.24 10:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.64
|0.00
|150.99
|2006.11.24 10:32
|150.99
|0.00
|0.00
|0.00
|30.20
|6174132
|2006.11.24 10:24
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3443
|0.0000
|2.3403
|2006.11.24 10:28
|2.3417
|0.00
|0.00
|0.00
|42.68
|6174311
|2006.11.24 10:26
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2990
|0.0000
|1.2955
|2006.11.24 13:06
|1.3078
|0.00
|0.00
|0.00
|-352.00
|6174421
|2006.11.24 10:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2178
|0.0000
|1.2143
|2006.11.24 10:32
|1.2143
|0.00
|0.00
|0.00
|28.83
|6174572
|2006.11.24 10:28
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3412
|0.0000
|2.3372
|2006.11.24 10:33
|2.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|32.98
|6174767
|2006.11.24 10:31
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.97
|0.00
|116.32
|2006.11.24 10:37
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|6174794
|2006.11.24 10:31
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3020
|0.0000
|1.2985
|2006.11.24 13:06
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|-472.00
|6174830
|2006.11.24 10:31
|sell
|0.40
|nzdusd
|0.6732
|0.0000
|0.6697
|2006.11.24 13:02
|0.6715
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|6174916
|2006.11.24 10:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.15
|0.00
|151.50
|2006.11.24 12:20
|151.50
|0.00
|0.00
|0.00
|30.23
|6175070
|2006.11.24 10:34
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3363
|0.0000
|2.3323
|2006.11.24 11:16
|2.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.78
|6175179
|2006.11.24 10:34
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3055
|0.0000
|1.3020
|2006.11.24 13:06
|1.3078
|0.00
|0.00
|0.00
|-368.00
|6175195
|2006.11.24 10:34
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2121
|0.0000
|1.2086
|2006.11.24 10:46
|1.2117
|0.00
|0.00
|0.00
|3.30
|6175216
|2006.11.24 10:34
|buy
|0.10
|euraud
|1.6819
|0.0000
|1.6859
|2006.11.24 12:20
|1.6821
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|6175325
|2006.11.24 10:35
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.80
|0.00
|116.15
|2006.11.24 10:37
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|110.38
|6175369
|2006.11.24 10:35
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3385
|0.0000
|2.3345
|2006.11.24 11:16
|2.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.55
|6175373
|2006.11.24 10:35
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2136
|0.0000
|1.2101
|2006.11.24 10:46
|1.2116
|0.00
|0.00
|0.00
|33.01
|6175882
|2006.11.24 10:42
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1395
|0.0000
|1.1430
|2006.11.24 13:43
|1.1335
|0.00
|0.00
|0.00
|-211.73
|6176188
|2006.11.24 10:46
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1368
|0.0000
|1.1403
|2006.11.24 13:43
|1.1336
|0.00
|0.00
|0.00
|-225.83
|6176228
|2006.11.24 10:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2114
|0.0000
|1.2079
|2006.11.24 12:31
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|28.98
|6176281
|2006.11.24 10:47
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3079
|0.0000
|1.3044
|2006.11.24 13:06
|1.3079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6176876
|2006.11.24 10:55
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.3408
|0.0000
|2.3368
|2006.11.24 11:16
|2.3413
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.50
|6177230
|2006.11.24 11:03
|buy
|0.20
|euraud
|1.6799
|0.0000
|1.6839
|2006.11.24 12:20
|1.6823
|0.00
|0.00
|0.00
|37.33
|6177329
|2006.11.24 11:08
|sell
|0.80
|gbpchf
|2.3430
|0.0000
|2.3390
|2006.11.24 11:16
|2.3410
|0.00
|0.00
|0.00
|132.01
|6177502
|2006.11.24 11:16
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3400
|0.0000
|2.3360
|2006.11.24 14:00
|2.3360
|0.00
|0.00
|0.00
|33.10
|6178684
|2006.11.24 12:16
|buy
|1.60
|usdcad
|1.1353
|0.0000
|1.1388
|2006.11.24 13:43
|1.1335
|0.00
|0.00
|0.00
|-254.08
|6178846
|2006.11.24 12:20
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.58
|0.00
|151.93
|2006.11.24 17:45
|151.60
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|6178873
|2006.11.24 12:20
|buy
|0.10
|euraud
|1.6827
|0.0000
|1.6867
|2006.11.24 14:19
|1.6829
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|6178924
|2006.11.24 12:21
|buy
|3.20
|usdcad
|1.1338
|0.0000
|1.1373
|2006.11.24 13:43
|1.1336
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.46
|6179245
|2006.11.24 12:31
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3102
|0.0000
|1.3067
|2006.11.24 13:06
|1.3078
|0.00
|0.00
|0.00
|1 536.00
|6179298
|2006.11.24 12:31
|buy
|6.40
|usdcad
|1.1315
|0.0000
|1.1350
|2006.11.24 13:42
|1.1336
|0.00
|0.00
|0.00
|1 185.60
|6179328
|2006.11.24 12:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2078
|0.0000
|1.2043
|2006.11.24 13:32
|1.2095
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.06
|6179587
|2006.11.24 12:38
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2093
|0.0000
|1.2058
|2006.11.24 13:31
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|6180039
|2006.11.24 13:02
|buy
|0.10
|nzdusd
|0.6717
|0.0000
|0.6752
|2006.11.24 19:40
|0.6715
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|6180149
|2006.11.24 13:08
|buy
|0.20
|eurjpy
|151.41
|0.00
|151.76
|2006.11.24 17:45
|151.61
|0.00
|0.00
|0.00
|34.54
|6180235
|2006.11.24 13:13
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2108
|0.0000
|1.2073
|2006.11.24 13:31
|1.2093
|0.00
|0.00
|0.00
|49.62
|6180562
|2006.11.24 13:32
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2090
|0.0000
|1.2055
|2006.11.24 13:59
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|4.97
|6180706
|2006.11.24 13:42
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2106
|0.0000
|1.2071
|2006.11.24 13:58
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|34.75
|6180787
|2006.11.24 13:47
|buy
|0.20
|euraud
|1.6807
|0.0000
|1.6847
|2006.11.24 14:19
|1.6831
|0.00
|0.00
|0.00
|37.32
|6180982
|2006.11.24 13:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2081
|0.0000
|1.2046
|2006.11.24 19:09
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.70
|6180995
|2006.11.24 14:00
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3353
|0.0000
|2.3313
|2006.11.24 15:38
|2.3353
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6181444
|2006.11.24 14:29
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3377
|0.0000
|2.3337
|2006.11.24 15:38
|2.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|43.02
|6181784
|2006.11.24 14:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2096
|0.0000
|1.2061
|2006.11.24 19:08
|1.2100
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.61
|6181970
|2006.11.24 15:05
|buy
|0.20
|nzdusd
|0.6698
|0.0000
|0.6733
|2006.11.24 19:39
|0.6716
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|6182589
|2006.11.24 15:38
|sell
|0.10
|gbpchf
|2.3346
|0.0000
|2.3306
|2006.11.24 19:18
|2.3372
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.50
|6183056
|2006.11.24 16:14
|sell
|0.20
|gbpchf
|2.3368
|0.0000
|2.3328
|2006.11.24 19:18
|2.3371
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.96
|6185296
|2006.11.24 18:43
|sell
|0.40
|gbpchf
|2.3390
|0.0000
|2.3350
|2006.11.24 19:18
|2.3370
|0.00
|0.00
|0.00
|66.15
|6185304
|2006.11.24 18:43
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2112
|0.0000
|1.2077
|2006.11.24 19:08
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|52.91
|0.00
|0.00
|0.00
|4 631.18
|Closed P/L:
|4 631.18
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6176150
|2006.11.24 10:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7779
|0.0000
|0.7817
|0.7786
|0.00
|0.00
|0.06
|7.00
|6181346
|2006.11.24 14:19
|buy
|0.10
|euraud
|1.6837
|0.0000
|1.6877
|1.6808
|0.00
|0.00
|-0.48
|-22.58
|6181464
|2006.11.24 14:30
|buy
|0.20
|euraud
|1.6815
|0.0000
|1.6855
|1.6808
|0.00
|0.00
|-0.97
|-10.90
|6174553
|2006.11.24 10:28
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5825
|0.0000
|1.5785
|1.5836
|0.00
|0.00
|-0.69
|-9.10
|6182959
|2006.11.24 16:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3076
|0.0000
|1.3041
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.15
|-20.00
|6183979
|2006.11.24 17:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3094
|0.0000
|1.3059
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.30
|-4.00
|6184629
|2006.11.24 17:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.64
|0.00
|151.99
|151.65
|0.00
|0.00
|0.35
|0.86
|6184830
|2006.11.24 18:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.86
|0.00
|116.21
|115.80
|0.00
|0.00
|0.54
|-5.18
|6184840
|2006.11.24 18:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1339
|0.0000
|1.1374
|1.1353
|0.00
|0.00
|0.15
|12.33
|6185295
|2006.11.24 18:43
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5845
|0.0000
|1.5805
|1.5836
|0.00
|0.00
|-1.39
|14.88
|6185856
|2006.11.24 19:09
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2098
|0.0000
|1.2133
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.22
|-6.62
|6185962
|2006.11.24 19:18
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.3371
|0.0000
|2.3411
|2.3350
|0.00
|0.00
|0.84
|-17.37
|6186211
|2006.11.24 19:42
|sell
|0.10
|nzdusd
|0.6714
|0.0000
|0.6679
|0.6717
|0.00
|0.00
|-0.71
|-3.00
|0.00
|0.00
|-1.63
|-63.68
|Floating P/L:
|-65.31
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|100 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 631.18
|Floating P/L:
|-65.31
|Margin:
|972.99
|Balance:
|104 631.18
|Equity:
|104 565.87
|Free Margin:
|103 592.88
|Details:
|Gross Profit:
|16 893.66
|Gross Loss:
|12 262.48
|Total Net Profit:
|4 631.18
|Profit Factor:
|1.38
|Expected Payoff:
|24.63
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|4 072.75 (3.81%)
|Total Trades:
|188
|Short Positions (won %):
|96 (59.38%)
|Long Positions (won %):
|92 (51.09%)
|Profit Trades (% of total):
|104 (55.32%)
|Loss trades (% of total):
|84 (44.68%)
|Largest
|profit trade:
|4 608.00
|loss trade:
|-1 056.00
|Average
|profit trade:
|162.44
|loss trade:
|-145.98
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (392.40)
|consecutive losses ($):
|7 (-4 072.75)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 864.00 (2)
|consecutive loss (count):
|-4 072.75 (7)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3