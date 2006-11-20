North Finance Co Ltd

Account: 327464 Name: playboy69 Currency: USD 2006 November 24, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
61136292006.11.20 15:31balanceDeposit100 000.00
61137832006.11.20 15:43sell0.10euraud1.66930.00001.66532006.11.20 19:261.66530.000.000.0030.79
61137842006.11.20 15:43buy0.10nzdusd0.66760.00000.67112006.11.21 11:270.67110.000.000.3135.00
61137852006.11.20 15:43sell0.10gbpchf2.35360.00002.34962006.11.21 10:002.35840.000.00-1.22-38.63
61137872006.11.20 15:44buy0.10usdjpy118.070.00118.422006.11.22 19:43116.810.000.001.06-107.87
61137892006.11.20 15:44buy0.10eurjpy151.590.00151.942006.11.21 08:47151.380.000.000.35-17.78
61137952006.11.20 15:44sell0.10eurusd1.28340.00001.27992006.11.21 16:081.27990.000.000.1535.00
61137972006.11.20 15:45sell0.10usdchf1.24080.00001.23732006.11.21 10:051.24240.000.00-0.62-12.88
61137982006.11.20 15:45sell0.10eurchf1.59260.00001.58862006.11.21 17:011.59250.000.00-0.680.81
61139582006.11.20 16:00buy0.10usdcad1.14520.00001.14872006.11.21 16:261.14870.000.000.1530.47
61140892006.11.20 16:08buy0.10audusd0.76960.00000.77342006.11.22 10:060.77340.000.000.1238.00
61148002006.11.20 16:57sell0.20gbpchf2.35590.00002.35192006.11.21 10:002.35830.000.00-2.44-38.63
61155242006.11.20 17:25sell0.20usdchf1.24230.00001.23882006.11.21 10:051.24230.000.00-1.240.00
61165322006.11.20 18:37buy0.20eurjpy151.420.00151.772006.11.21 08:47151.400.000.000.69-3.38
61169222006.11.20 19:02sell0.40gbpchf2.35820.00002.35422006.11.21 10:002.35850.000.00-4.89-9.66
61169252006.11.20 19:02sell0.40usdchf1.24390.00001.24042006.11.21 10:051.24220.000.00-2.4854.74
61171812006.11.20 19:26sell0.10euraud1.66430.00001.66032006.11.21 11:501.66680.000.000.15-19.24
61189922006.11.20 23:30sell0.80gbpchf2.36050.00002.35652006.11.21 10:002.35830.000.00-9.78141.62
61197172006.11.21 02:13sell0.20eurchf1.59470.00001.59072006.11.21 16:591.59230.000.000.0038.61
61217882006.11.21 07:20buy0.40eurjpy151.240.00151.592006.11.21 08:47151.410.000.000.0057.57
61227332006.11.21 08:47buy0.10eurjpy151.440.00151.792006.11.22 15:36150.870.000.000.35-48.79
61229132006.11.21 09:02sell0.20euraud1.66630.00001.66232006.11.21 11:501.66670.000.000.00-6.16
61237702006.11.21 10:00sell0.10gbpchf2.35740.00002.35342006.11.21 13:462.35980.000.000.00-19.29
61238932006.11.21 10:05sell0.10usdchf1.24210.00001.23862006.11.21 17:311.24170.000.000.003.22
61240602006.11.21 10:15sell0.40euraud1.66830.00001.66432006.11.21 11:501.66640.000.000.0058.50
61250982006.11.21 11:27buy0.10nzdusd0.67150.00000.67502006.11.22 16:430.67170.000.000.312.00
61252762006.11.21 11:38sell0.20gbpchf2.35960.00002.35562006.11.21 13:462.35990.000.000.00-4.83
61254322006.11.21 11:51buy0.10euraud1.66670.00001.67072006.11.21 17:121.66690.000.000.001.53
61257172006.11.21 12:11buy0.20eurjpy151.260.00151.612006.11.22 15:36150.890.000.000.70-63.34
61260062006.11.21 12:34buy0.20nzdusd0.66970.00000.67322006.11.22 16:430.67160.000.000.6238.00
61266582006.11.21 13:20sell0.40gbpchf2.36180.00002.35782006.11.21 13:462.35980.000.000.0064.33
61270522006.11.21 13:46sell0.10gbpchf2.35900.00002.35502006.11.21 17:072.35890.000.000.000.80
61272132006.11.21 13:55sell0.20usdchf1.24360.00001.24012006.11.21 17:311.24160.000.000.0032.22
61278212006.11.21 14:42buy0.20euraud1.66460.00001.66862006.11.21 17:121.66720.000.000.0039.96
61281882006.11.21 15:11sell0.20gbpchf2.36120.00002.35722006.11.21 17:072.35880.000.000.0038.63
61291762006.11.21 16:09sell0.10eurusd1.27970.00001.27622006.11.22 19:501.29180.000.000.15-121.00
61295412006.11.21 16:26buy0.10usdcad1.14890.00001.15242006.11.21 17:161.14900.000.000.000.87
61297512006.11.21 16:40buy0.20usdcad1.14730.00001.15082006.11.21 17:161.14920.000.000.0033.07
61300942006.11.21 17:01sell0.10eurchf1.59220.00001.58822006.11.22 10:411.59160.000.00-0.684.85
61302152006.11.21 17:07sell0.10gbpchf2.35820.00002.35422006.11.22 14:112.35420.000.00-1.2332.41
61302642006.11.21 17:09sell0.20eurusd1.28140.00001.27792006.11.22 19:501.29190.000.000.30-210.00
61303212006.11.21 17:12sell0.10euraud1.66680.00001.66282006.11.22 15:471.66920.000.000.15-18.58
61304042006.11.21 17:16buy0.10usdcad1.14960.00001.15312006.11.22 00:081.14620.000.000.15-29.66
61307062006.11.21 17:31sell0.10usdchf1.24100.00001.23752006.11.21 21:281.24040.000.000.004.84
61312502006.11.21 18:03buy0.20usdcad1.14810.00001.15162006.11.22 00:081.14640.000.000.30-29.66
61320792006.11.21 19:13buy0.40usdcad1.14650.00001.15002006.11.22 00:081.14620.000.000.59-10.47
61322302006.11.21 19:29sell0.20usdchf1.24260.00001.23912006.11.21 21:281.24050.000.000.0033.86
61331862006.11.21 21:13sell0.40eurusd1.28320.00001.27972006.11.22 19:501.29180.000.000.60-344.00
61333572006.11.21 21:23buy0.20usdjpy117.860.00118.212006.11.22 19:43116.830.000.001.07-176.32
61334672006.11.21 21:26buy0.80usdcad1.14500.00001.14852006.11.22 00:071.14640.000.001.1997.70
61335552006.11.21 21:27sell0.80eurusd1.28520.00001.28172006.11.22 19:491.29190.000.001.20-536.00
61336582006.11.21 21:28sell0.10usdchf1.24010.00001.23662006.11.22 10:351.23660.000.00-0.6228.30
61349912006.11.21 23:34sell0.20eurchf1.59420.00001.59022006.11.22 10:391.59180.000.00-1.3538.82
61364922006.11.22 03:57buy0.40usdjpy117.690.00118.042006.11.22 19:43116.820.000.000.00-297.89
61378392006.11.22 06:44buy0.80usdjpy117.510.00117.862006.11.22 19:43116.840.000.000.00-458.75
61378672006.11.22 06:45sell1.60eurusd1.28690.00001.28342006.11.22 19:491.29180.000.000.00-784.00
61399752006.11.22 10:06buy0.10audusd0.77370.00000.77752006.11.24 10:450.77750.000.000.2438.00
61404852006.11.22 10:35sell0.10usdchf1.23620.00001.23272006.11.22 13:471.23570.000.000.004.05
61406182006.11.22 10:41sell0.10eurchf1.59130.00001.58732006.11.22 18:591.58730.000.000.0032.59
61424122006.11.22 12:35buy0.40eurjpy151.080.00151.432006.11.22 15:36150.900.000.000.00-61.64
61424392006.11.22 12:36buy1.60usdjpy117.340.00117.692006.11.22 19:43116.810.000.000.00-725.97
61425792006.11.22 12:45sell0.20usdchf1.23770.00001.23422006.11.22 13:471.23570.000.000.0032.37
61426562006.11.22 12:47buy0.80eurjpy150.910.00151.262006.11.22 15:36150.880.000.000.00-20.54
61436682006.11.22 13:48buy0.10usdchf1.23560.00001.23912006.11.22 17:371.22810.000.000.00-61.07
61441692006.11.22 14:10buy0.20usdchf1.23410.00001.23762006.11.22 17:371.22800.000.000.00-99.35
61442162006.11.22 14:11buy3.20usdjpy117.170.00117.522006.11.22 19:43116.820.000.000.00-958.74
61442492006.11.22 14:11buy0.10gbpchf2.35420.00002.35822006.11.23 06:332.34900.000.002.49-42.38
61446322006.11.22 14:22sell3.20eurusd1.28860.00001.28512006.11.22 19:491.29190.000.000.00-1 056.00
61447262006.11.22 14:23buy6.40usdjpy117.000.00117.352006.11.22 19:43116.830.000.000.00-931.27
61447522006.11.22 14:23buy0.40usdchf1.23250.00001.23602006.11.22 17:371.22810.000.000.00-143.31
61460352006.11.22 15:18buy1.60eurjpy150.730.00151.082006.11.22 15:36150.900.000.000.00232.85
61464592006.11.22 15:26buy12.80usdjpy116.810.00117.162006.11.22 19:43116.810.000.000.000.00
61465252006.11.22 15:27sell0.20euraud1.66910.00001.66512006.11.22 15:471.66900.000.000.001.55
61465962006.11.22 15:28sell6.40eurusd1.29030.00001.28682006.11.22 19:491.29190.000.000.00-1 024.00
61466632006.11.22 15:28buy0.80usdchf1.23090.00001.23442006.11.22 17:371.22800.000.000.00-188.93
61470892006.11.22 15:32sell12.80eurusd1.29200.00001.28852006.11.22 19:491.29180.000.000.00256.00
61471082006.11.22 15:33buy1.60usdchf1.22940.00001.23292006.11.22 17:361.22790.000.000.00-195.46
61471402006.11.22 15:33sell0.40euraud1.67110.00001.66712006.11.22 15:471.66900.000.000.0065.02
61471452006.11.22 15:33buy0.20gbpchf2.35190.00002.35592006.11.23 06:332.34920.000.004.99-44.00
61473712006.11.22 15:36sell0.10eurjpy150.900.00150.552006.11.23 04:17150.870.000.00-3.112.57
61477622006.11.22 15:47buy0.10euraud1.66920.00001.67322006.11.23 00:121.66980.000.00-1.444.65
61491892006.11.22 16:43buy0.10nzdusd0.67190.00000.67542006.11.23 23:540.66950.000.000.93-24.00
61493022006.11.22 16:46buy0.40gbpchf2.34970.00002.35372006.11.23 06:332.34940.000.009.98-9.78
61497602006.11.22 17:00buy0.10usdcad1.14090.00001.14442006.11.22 17:581.14110.000.000.001.75
61499642006.11.22 17:06buy3.20usdchf1.22790.00001.23142006.11.22 17:361.22810.000.000.0052.11
61500092006.11.22 17:08sell25.60eurusd1.29370.00001.29022006.11.22 19:491.29190.000.000.004 608.00
61500562006.11.22 17:09buy25.60usdjpy116.590.00116.942006.11.22 19:43116.800.000.000.004 602.74
61507862006.11.22 17:25buy0.20usdcad1.13930.00001.14282006.11.22 17:581.14120.000.000.0033.30
61510312006.11.22 17:30buy6.40usdchf1.22640.00001.22992006.11.22 17:361.22790.000.000.00781.82
61513072006.11.22 17:37sell0.10usdchf1.22820.00001.22472006.11.23 11:081.22470.000.00-1.8828.58
61519202006.11.22 17:59buy0.10usdcad1.14170.00001.14522006.11.23 14:461.14190.000.000.451.75
61527482006.11.22 18:57buy0.20euraud1.66720.00001.67122006.11.23 00:121.67070.000.00-2.8854.20
61528052006.11.22 18:59sell0.10eurchf1.58690.00001.58292006.11.24 10:281.58290.000.00-2.7432.85
61535672006.11.22 19:43buy0.10usdjpy116.830.00117.182006.11.24 00:38116.310.000.002.16-44.71
61536912006.11.22 19:49sell0.20eurjpy151.080.00150.732006.11.23 04:17150.870.000.00-6.2236.00
61537412006.11.22 19:50sell0.10eurusd1.29170.00001.28822006.11.23 13:091.29550.000.000.45-38.00
61543802006.11.22 20:36sell0.20eurusd1.29340.00001.28992006.11.23 13:091.29560.000.000.90-44.00
61557642006.11.22 23:25buy0.20usdjpy116.660.00117.012006.11.24 00:37116.300.000.004.32-61.91
61562242006.11.23 00:12buy0.10euraud1.67060.00001.67462006.11.24 00:271.67460.000.00-0.4830.94
61565062006.11.23 01:04buy0.80gbpchf2.34730.00002.35132006.11.23 06:332.34940.000.000.00136.90
61575472006.11.23 04:17sell0.10eurjpy150.810.00150.462006.11.23 12:02150.800.000.000.000.86
61581642006.11.23 06:35buy0.10gbpchf2.34970.00002.35372006.11.23 17:322.34230.000.000.00-60.53
61600042006.11.23 10:11buy0.20gbpchf2.34750.00002.35152006.11.23 17:322.34260.000.000.00-80.16
61605802006.11.23 10:58buy0.40usdjpy116.490.00116.842006.11.24 00:37116.310.000.002.17-61.90
61607412006.11.23 11:05sell0.40eurusd1.29520.00001.29172006.11.23 13:081.29550.000.000.00-12.00
61608602006.11.23 11:09buy0.10usdchf1.22430.00001.22782006.11.23 17:321.22270.000.000.00-13.09
61609412006.11.23 11:10sell0.80eurusd1.29710.00001.29362006.11.23 13:081.29550.000.000.00128.00
61609782006.11.23 11:10buy0.40gbpchf2.34510.00002.34912006.11.23 17:322.34230.000.000.00-91.62
61612332006.11.23 11:13sell0.20eurjpy150.990.00150.642006.11.23 12:02150.790.000.000.0034.41
61619482006.11.23 11:49buy0.80usdjpy116.320.00116.672006.11.24 00:37116.300.000.004.33-13.76
61620132006.11.23 11:52buy0.20usdcad1.14010.00001.14362006.11.23 14:461.14200.000.000.0033.27
61620642006.11.23 11:56buy0.80gbpchf2.34280.00002.34682006.11.23 17:322.34280.000.000.000.00
61621972006.11.23 12:02sell0.10eurjpy150.750.00150.402006.11.23 12:45150.740.000.000.000.86
61622662006.11.23 12:05buy0.20usdchf1.22270.00001.22622006.11.23 17:321.22260.000.000.00-1.64
61624402006.11.23 12:16sell0.20eurjpy150.930.00150.582006.11.23 12:45150.730.000.000.0034.39
61629392006.11.23 12:45sell0.10eurjpy150.680.00150.332006.11.24 10:23150.670.000.00-1.040.86
61646192006.11.23 15:00sell0.10eurusd1.29540.00001.29192006.11.24 13:061.30800.000.000.15-126.00
61646282006.11.23 15:00buy0.10usdcad1.14210.00001.14562006.11.23 16:451.14230.000.000.001.75
61646782006.11.23 15:03buy0.20usdcad1.14050.00001.14402006.11.23 16:451.14240.000.000.0033.26
61657342006.11.23 16:46buy0.10usdcad1.14260.00001.14612006.11.24 13:431.13340.000.000.15-81.17
61659452006.11.23 17:02buy1.60gbpchf2.34050.00002.34452006.11.23 17:322.34260.000.000.00274.85
61659582006.11.23 17:02buy0.40usdchf1.22110.00001.22462006.11.23 17:321.22270.000.000.0052.34
61661362006.11.23 17:10buy1.60usdjpy116.140.00116.492006.11.24 00:37116.310.000.008.67233.86
61662662006.11.23 17:15buy0.20usdcad1.14100.00001.14452006.11.24 13:431.13360.000.000.30-130.56
61665462006.11.23 17:32sell0.10gbpchf2.34260.00002.33862006.11.24 09:512.34220.000.00-1.243.27
61665512006.11.23 17:33sell0.10usdchf1.22260.00001.21912006.11.24 09:491.22220.000.00-0.633.27
61667702006.11.23 17:39buy0.20nzdusd0.67010.00000.67362006.11.23 23:540.66980.000.000.00-6.00
61676292006.11.23 18:33sell0.20gbpchf2.34480.00002.34082006.11.24 09:512.34240.000.00-2.4839.28
61683932006.11.23 20:15sell0.20usdchf1.22410.00001.22062006.11.24 09:491.22210.000.00-1.2632.73
61696202006.11.23 23:45buy0.40nzdusd0.66830.00000.67182006.11.23 23:540.67010.000.000.0072.00
61696682006.11.23 23:54sell0.10nzdusd0.66940.00000.66592006.11.24 13:020.67160.000.00-0.71-22.00
61699352006.11.24 00:27buy0.10euraud1.67550.00001.67952006.11.24 10:181.67310.000.000.00-18.59
61700152006.11.24 00:38buy0.10usdjpy116.330.00116.682006.11.24 10:37115.990.000.000.00-29.31
61702442006.11.24 01:23buy0.20euraud1.67350.00001.67752006.11.24 10:181.67330.000.000.00-3.10
61703972006.11.24 02:00buy0.40euraud1.67140.00001.67542006.11.24 10:181.67340.000.000.0061.97
61726592006.11.24 09:00sell0.20nzdusd0.67120.00000.66772006.11.24 13:020.67150.000.000.00-6.00
61732792006.11.24 09:50sell0.10usdchf1.22170.00001.21822006.11.24 10:261.21820.000.000.0028.73
61733182006.11.24 09:51sell0.10gbpchf2.34160.00002.33762006.11.24 10:282.34170.000.000.00-0.82
61733362006.11.24 09:52sell0.20eurjpy150.860.00150.512006.11.24 10:23150.660.000.000.0034.45
61736612006.11.24 10:02sell0.20eurusd1.29720.00001.29372006.11.24 13:061.30790.000.000.00-214.00
61739822006.11.24 10:19buy0.10euraud1.67430.00001.67832006.11.24 10:321.67830.000.000.0031.04
61740882006.11.24 10:23buy0.20usdjpy116.150.00116.502006.11.24 10:37115.970.000.000.00-31.04
61741072006.11.24 10:23buy0.10eurjpy150.640.00150.992006.11.24 10:32150.990.000.000.0030.20
61741322006.11.24 10:24sell0.20gbpchf2.34430.00002.34032006.11.24 10:282.34170.000.000.0042.68
61743112006.11.24 10:26sell0.40eurusd1.29900.00001.29552006.11.24 13:061.30780.000.000.00-352.00
61744212006.11.24 10:27sell0.10usdchf1.21780.00001.21432006.11.24 10:321.21430.000.000.0028.83
61745722006.11.24 10:28sell0.10gbpchf2.34120.00002.33722006.11.24 10:332.33720.000.000.0032.98
61747672006.11.24 10:31buy0.40usdjpy115.970.00116.322006.11.24 10:37115.980.000.000.003.45
61747942006.11.24 10:31sell0.80eurusd1.30200.00001.29852006.11.24 13:061.30790.000.000.00-472.00
61748302006.11.24 10:31sell0.40nzdusd0.67320.00000.66972006.11.24 13:020.67150.000.000.0068.00
61749162006.11.24 10:32buy0.10eurjpy151.150.00151.502006.11.24 12:20151.500.000.000.0030.23
61750702006.11.24 10:34sell0.10gbpchf2.33630.00002.33232006.11.24 11:162.34100.000.000.00-38.78
61751792006.11.24 10:34sell1.60eurusd1.30550.00001.30202006.11.24 13:061.30780.000.000.00-368.00
61751952006.11.24 10:34sell0.10usdchf1.21210.00001.20862006.11.24 10:461.21170.000.000.003.30
61752162006.11.24 10:34buy0.10euraud1.68190.00001.68592006.11.24 12:201.68210.000.000.001.55
61753252006.11.24 10:35buy0.80usdjpy115.800.00116.152006.11.24 10:37115.960.000.000.00110.38
61753692006.11.24 10:35sell0.20gbpchf2.33850.00002.33452006.11.24 11:162.34120.000.000.00-44.55
61753732006.11.24 10:35sell0.20usdchf1.21360.00001.21012006.11.24 10:461.21160.000.000.0033.01
61758822006.11.24 10:42buy0.40usdcad1.13950.00001.14302006.11.24 13:431.13350.000.000.00-211.73
61761882006.11.24 10:46buy0.80usdcad1.13680.00001.14032006.11.24 13:431.13360.000.000.00-225.83
61762282006.11.24 10:46sell0.10usdchf1.21140.00001.20792006.11.24 12:311.20790.000.000.0028.98
61762812006.11.24 10:47sell3.20eurusd1.30790.00001.30442006.11.24 13:061.30790.000.000.000.00
61768762006.11.24 10:55sell0.40gbpchf2.34080.00002.33682006.11.24 11:162.34130.000.000.00-16.50
61772302006.11.24 11:03buy0.20euraud1.67990.00001.68392006.11.24 12:201.68230.000.000.0037.33
61773292006.11.24 11:08sell0.80gbpchf2.34300.00002.33902006.11.24 11:162.34100.000.000.00132.01
61775022006.11.24 11:16sell0.10gbpchf2.34000.00002.33602006.11.24 14:002.33600.000.000.0033.10
61786842006.11.24 12:16buy1.60usdcad1.13530.00001.13882006.11.24 13:431.13350.000.000.00-254.08
61788462006.11.24 12:20buy0.10eurjpy151.580.00151.932006.11.24 17:45151.600.000.000.001.73
61788732006.11.24 12:20buy0.10euraud1.68270.00001.68672006.11.24 14:191.68290.000.000.001.55
61789242006.11.24 12:21buy3.20usdcad1.13380.00001.13732006.11.24 13:431.13360.000.000.00-56.46
61792452006.11.24 12:31sell6.40eurusd1.31020.00001.30672006.11.24 13:061.30780.000.000.001 536.00
61792982006.11.24 12:31buy6.40usdcad1.13150.00001.13502006.11.24 13:421.13360.000.000.001 185.60
61793282006.11.24 12:31sell0.10usdchf1.20780.00001.20432006.11.24 13:321.20950.000.000.00-14.06
61795872006.11.24 12:38sell0.20usdchf1.20930.00001.20582006.11.24 13:311.20940.000.000.00-1.65
61800392006.11.24 13:02buy0.10nzdusd0.67170.00000.67522006.11.24 19:400.67150.000.000.00-2.00
61801492006.11.24 13:08buy0.20eurjpy151.410.00151.762006.11.24 17:45151.610.000.000.0034.54
61802352006.11.24 13:13sell0.40usdchf1.21080.00001.20732006.11.24 13:311.20930.000.000.0049.62
61805622006.11.24 13:32sell0.10usdchf1.20900.00001.20552006.11.24 13:591.20840.000.000.004.97
61807062006.11.24 13:42sell0.20usdchf1.21060.00001.20712006.11.24 13:581.20850.000.000.0034.75
61807872006.11.24 13:47buy0.20euraud1.68070.00001.68472006.11.24 14:191.68310.000.000.0037.32
61809822006.11.24 13:59sell0.10usdchf1.20810.00001.20462006.11.24 19:091.21000.000.000.00-15.70
61809952006.11.24 14:00sell0.10gbpchf2.33530.00002.33132006.11.24 15:382.33530.000.000.000.00
61814442006.11.24 14:29sell0.20gbpchf2.33770.00002.33372006.11.24 15:382.33510.000.000.0043.02
61817842006.11.24 14:55sell0.20usdchf1.20960.00001.20612006.11.24 19:081.21000.000.000.00-6.61
61819702006.11.24 15:05buy0.20nzdusd0.66980.00000.67332006.11.24 19:390.67160.000.000.0036.00
61825892006.11.24 15:38sell0.10gbpchf2.33460.00002.33062006.11.24 19:182.33720.000.000.00-21.50
61830562006.11.24 16:14sell0.20gbpchf2.33680.00002.33282006.11.24 19:182.33710.000.000.00-4.96
61852962006.11.24 18:43sell0.40gbpchf2.33900.00002.33502006.11.24 19:182.33700.000.000.0066.15
61853042006.11.24 18:43sell0.40usdchf1.21120.00001.20772006.11.24 19:081.20960.000.000.0052.91
  0.00 0.00 0.00 4 631.18
Closed P/L: 4 631.18
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
61761502006.11.24 10:45buy0.10audusd0.77790.00000.7817 0.77860.000.000.067.00
61813462006.11.24 14:19buy0.10euraud1.68370.00001.6877 1.68080.000.00-0.48-22.58
61814642006.11.24 14:30buy0.20euraud1.68150.00001.6855 1.68080.000.00-0.97-10.90
61745532006.11.24 10:28sell0.10eurchf1.58250.00001.5785 1.58360.000.00-0.69-9.10
61829592006.11.24 16:08sell0.10eurusd1.30760.00001.3041 1.30960.000.000.15-20.00
61839792006.11.24 17:14sell0.20eurusd1.30940.00001.3059 1.30960.000.000.30-4.00
61846292006.11.24 17:45buy0.10eurjpy151.640.00151.99 151.650.000.000.350.86
61848302006.11.24 18:00buy0.10usdjpy115.860.00116.21 115.800.000.000.54-5.18
61848402006.11.24 18:00buy0.10usdcad1.13390.00001.1374 1.13530.000.000.1512.33
61852952006.11.24 18:43sell0.20eurchf1.58450.00001.5805 1.58360.000.00-1.3914.88
61858562006.11.24 19:09buy0.10usdchf1.20980.00001.2133 1.20900.000.000.22-6.62
61859622006.11.24 19:18buy0.10gbpchf2.33710.00002.3411 2.33500.000.000.84-17.37
61862112006.11.24 19:42sell0.10nzdusd0.67140.00000.6679 0.67170.000.00-0.71-3.00
  0.00 0.00 -1.63 -63.68
 Floating P/L: -65.31
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 100 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 631.18 Floating P/L: -65.31 Margin: 972.99
Balance: 104 631.18 Equity: 104 565.87 Free Margin: 103 592.88
 
Details:
Graph
Gross Profit: 16 893.66 Gross Loss: 12 262.48 Total Net Profit: 4 631.18
Profit Factor: 1.38 Expected Payoff: 24.63  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 4 072.75 (3.81%)  
 
Total Trades: 188 Short Positions (won %): 96 (59.38%) Long Positions (won %): 92 (51.09%)
Profit Trades (% of total): 104 (55.32%) Loss trades (% of total): 84 (44.68%)
Largest profit trade: 4 608.00 loss trade: -1 056.00
Average profit trade: 162.44 loss trade: -145.98
Maximum consecutive wins ($): 15 (392.40) consecutive losses ($): 7 (-4 072.75)
Maximal consecutive profit (count): 4 864.00 (2) consecutive loss (count): -4 072.75 (7)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3