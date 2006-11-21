FXDD

Account: 460249 Name: Amritendu Maji Currency: USD 2006 November 24, 17:08
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
44660282006.11.21 11:00buy0.10usdchf1.24271.19271.29272006.11.24 14:031.20780.000.004.47-288.96
 12411so: 79.4%/863.5/1087.1
45048962006.11.22 16:30buy0.30usdjpy116.91111.38121.382006.11.24 13:43115.620.000.0015.75-334.72
 12411so: 79.9%/988.4/1237.1
44865272006.11.22 05:16buy0.20usdjpy117.68111.57121.572006.11.24 12:30115.670.000.0010.50-347.54
 12411so: 80.0%/992.2/1240.5
45100832006.11.22 17:45buy0.50usdjpy116.57111.57121.572006.11.24 12:19115.770.000.0026.25-345.51
 12411so: 79.0%/1176.8/1490.5
45100812006.11.22 17:45buy0.10gbpjpy223.37217.85227.852006.11.24 11:00223.860.000.009.6142.27
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
45314902006.11.23 17:45buy0.20gbpjpy222.59217.85227.852006.11.24 11:00223.860.000.004.74219.13
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
44311032006.11.17 18:15sell0.10gbpusd1.89381.95441.85442006.11.24 10:471.93080.000.000.30-370.00
 12411so: 78.5%/1156.1/1472.5
44992852006.11.22 15:00sell0.20eurusd1.28851.34151.24152006.11.24 10:331.30590.000.004.96-348.00
 12411so: 79.9%/1279.7/1601.4
45048932006.11.22 16:30sell0.30eurusd1.29131.34151.24152006.11.24 10:321.30320.000.007.44-357.00
 12411so: 79.7%/1430.5/1795.1
45145702006.11.23 00:00sell0.50eurusd1.29421.34151.24152006.11.24 10:301.30090.000.002.90-335.00
 12411so: 79.9%/1693.5/2118.6
45371922006.11.24 03:15buy0.80usdchf1.22431.17871.27872006.11.24 10:251.21980.000.000.00-295.13
 12411so: 79.7%/2007.6/2518.6
45108802006.11.22 18:00buy0.50usdchf1.22841.17871.27872006.11.24 10:241.22060.000.0017.98-319.51
 12411so: 79.9%/2213.3/2768.6
44865072006.11.22 05:15buy0.20usdchf1.24001.17871.27872006.11.24 10:231.22100.000.007.19-311.22
 12411so: 80.0%/2294.0/2868.6
44514652006.11.20 16:45sell0.20gbpusd1.89771.95441.85442006.11.24 10:031.91910.000.000.60-428.00
 12411so: 79.9%/2443.4/3058.4
44923012006.11.22 11:15buy0.30usdchf1.23741.18011.28012006.11.24 09:531.22080.000.0010.78-407.93
 12411so: 80.0%/2565.9/3208.4
44865002006.11.22 05:15sell0.30gbpusd1.90111.95441.85442006.11.24 09:511.91740.000.000.74-489.00
 12411so: 79.7%/2783.8/3493.6
45198562006.11.23 09:46sell0.10usdcad1.14221.19221.09222006.11.24 04:511.14060.000.00-1.4614.03
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
45200682006.11.23 10:00buy0.10audusd0.77410.72410.82412006.11.24 02:450.77550.000.000.1114.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44960362006.11.22 13:45buy0.10eurjpy150.96145.68155.682006.11.24 00:15150.560.000.004.06-34.41
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
45314832006.11.23 17:45buy0.20eurjpy150.54145.68155.682006.11.24 00:15150.560.000.001.963.45
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
44992972006.11.22 15:00sell0.80gbpusd1.90911.95441.85442006.11.23 17:021.91590.000.001.79-544.00
 12411so: 79.9%/2865.1/3585.8
44909632006.11.22 10:15sell0.50gbpusd1.90381.95441.85442006.11.23 11:091.91650.000.001.12-635.00
 12411so: 79.9%/3244.4/4061.8
44593072006.11.21 03:15buy0.10usdcad1.14591.09201.19202006.11.23 09:341.14240.000.000.64-30.64
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
45044892006.11.22 16:15buy0.20usdcad1.14011.09201.19202006.11.23 09:341.14240.000.000.6540.27
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
44826772006.11.22 00:30sell0.10audusd0.77120.82290.72292006.11.23 09:300.77380.000.00-0.81-26.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
45048852006.11.22 16:30sell0.20audusd0.77380.82290.72292006.11.23 09:300.77370.000.00-1.622.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
44446962006.11.20 10:45sell0.10gbpjpy223.66228.85218.852006.11.22 17:15223.170.000.00-5.1442.02
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44514632006.11.20 16:45sell0.20gbpjpy223.94228.85218.852006.11.22 17:15223.160.000.00-10.28133.78
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
44654832006.11.21 10:30sell0.10eurjpy151.36156.36146.362006.11.22 13:00150.990.000.00-1.1731.53
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44533862006.11.20 18:15buy0.10eurusd1.28241.23241.33242006.11.21 21:301.28450.000.00-0.7921.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44618232006.11.21 08:00buy0.10audusd0.76940.71940.81942006.11.21 21:160.77080.000.000.0014.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44557222006.11.20 21:20sell0.10eurchf1.59421.64421.54422006.11.21 10:311.59360.000.00-0.634.83
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44558892006.11.20 21:45sell0.10usdchf1.24421.29421.19422006.11.21 10:151.24250.000.00-1.0413.68
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44558942006.11.20 21:45buy0.10eurjpy151.34146.34156.342006.11.21 10:00151.490.000.000.9812.70
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44306792006.11.17 18:00sell0.10audusd0.76800.81800.71802006.11.21 07:480.76940.000.00-0.65-14.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44534012006.11.20 18:15sell0.10usdcad1.14751.19751.09752006.11.21 02:461.14540.000.00-0.6318.33
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44448882006.11.20 11:00sell0.10usdjpy118.09123.09113.092006.11.21 02:15117.920.000.00-1.4614.42
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44311062006.11.17 18:15buy0.10eurchf1.59651.54451.64452006.11.20 20:301.59420.000.000.46-18.47
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44497102006.11.20 15:02buy0.20eurchf1.59351.54451.64452006.11.20 20:301.59420.000.000.0011.25
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
44363982006.11.20 00:30sell0.10eurjpy151.10156.29146.292006.11.20 19:00151.410.000.000.00-26.23
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44413052006.11.20 07:16sell0.20eurjpy151.39156.29146.292006.11.20 19:00151.410.000.000.00-3.39
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
44311082006.11.17 18:15buy0.10usdchf1.24481.19221.29222006.11.20 19:001.24350.000.000.89-10.45
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44474732006.11.20 12:45buy0.20usdchf1.24091.19221.29222006.11.20 19:001.24350.000.000.0041.82
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
44311132006.11.17 18:15sell0.10eurusd1.28261.33261.23262006.11.20 17:451.28220.000.000.584.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44311252006.11.17 18:15buy0.10usdjpy117.74112.74122.742006.11.20 10:31118.110.000.001.2831.33
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44329652006.11.17 20:15buy0.10eurjpy150.88145.88155.882006.11.20 00:15151.190.000.000.9726.29
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
43573862006.11.15 11:15sell0.20eurchf1.59891.64801.54802006.11.17 17:451.59610.000.00-4.9845.03
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
43559062006.11.15 10:15sell0.10eurchf1.59611.64801.54802006.11.17 17:451.59610.000.00-2.490.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44115592006.11.17 08:30sell0.10usdchf1.25041.30041.24842006.11.17 16:501.24840.000.000.0016.02
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
43358052006.11.14 17:00buy0.20usdjpy117.41112.52117.722006.11.14 17:12117.720.000.000.0052.67
 12411CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
43194122006.11.14 02:30buy0.10usdjpy117.75112.52117.722006.11.14 17:12117.720.000.000.00-2.55
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
43295522006.11.14 13:30buy0.50gbpusd1.89661.85071.90272006.11.14 15:341.90270.000.000.00305.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-3[tp]
43064992006.11.13 12:30buy0.10gbpusd1.90781.85071.90272006.11.14 15:341.90270.000.00-0.23-51.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
43177202006.11.14 00:45buy0.30gbpusd1.90201.85071.90272006.11.14 15:341.90270.000.000.0021.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-2[tp]
43086912006.11.13 14:45buy0.20gbpusd1.90551.85071.90272006.11.14 15:341.90270.000.00-0.46-56.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
42235982006.11.08 08:15buy0.10audusd0.77060.71470.76672006.11.14 15:330.76670.000.000.69-39.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
42434582006.11.09 03:30buy0.20audusd0.76770.71470.76672006.11.14 15:330.76670.000.000.60-20.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
43068332006.11.13 13:00buy0.30audusd0.76490.71470.76672006.11.14 15:330.76670.000.000.3354.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-2[tp]
43130772006.11.13 17:30buy0.50audusd0.76220.71470.76672006.11.14 15:330.76670.000.000.55225.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-3[tp]
43194072006.11.14 02:30buy0.10eurjpy150.93145.93151.132006.11.14 10:57151.130.000.000.0016.99
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
41653722006.11.03 17:10sell0.20eurjpy149.88155.84150.642006.11.14 02:15150.890.000.00-20.87-171.60
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
41640092006.11.03 17:00sell0.10eurjpy149.88155.84150.642006.11.14 02:15150.890.000.00-10.44-85.79
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
42494112006.11.09 12:00sell0.80eurjpy150.61155.84150.642006.11.14 02:15150.890.000.00-28.17-190.28
 12411CostAvg-ComRSIv1-4
41840062006.11.06 15:45sell0.50eurjpy150.40155.84150.642006.11.14 02:15150.890.000.00-46.19-208.13
 12411CostAvg-ComRSIv1-3
41681622006.11.03 20:15sell0.30eurjpy150.08155.84150.642006.11.14 02:15150.890.000.00-31.32-206.42
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
42524252006.11.09 14:15sell1.30eurjpy150.92155.84150.642006.11.14 02:15150.890.000.00-45.7733.13
 12411CostAvg-ComRSIv1-5
42587442006.11.09 16:15sell2.10eurjpy151.22155.84150.642006.11.14 02:15150.890.000.00-73.94588.69
 12411CostAvg-ComRSIv1-6
43138042006.11.13 18:00sell0.20usdjpy118.09122.98117.782006.11.14 01:53117.780.000.00-2.9252.64
 12411CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
43065052006.11.13 12:30sell0.10usdjpy117.76122.98117.782006.11.14 01:53117.780.000.00-1.46-1.70
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
42994502006.11.13 04:15buy0.20usdjpy117.27112.34117.542006.11.13 11:25117.540.000.000.0045.94
 12411CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
42749882006.11.10 06:00buy0.10usdjpy117.49112.34117.542006.11.13 11:25117.540.000.001.294.25
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
42524182006.11.09 14:15sell0.10gbpjpy224.81229.81224.612006.11.09 17:59224.610.000.000.0016.91
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
42085092006.11.07 16:45buy0.10eurchf1.59521.54521.59722006.11.09 15:551.59720.000.002.0015.99
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
42113432006.11.07 17:45sell0.20gbpusd1.91061.95881.90682006.11.07 21:421.90680.000.000.0076.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
41978852006.11.07 07:31sell0.10gbpusd1.90511.95881.90682006.11.07 21:421.90680.000.000.00-17.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
42113382006.11.07 17:45sell0.10eurusd1.28051.33051.27852006.11.07 21:301.27850.000.000.0020.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
42099272006.11.07 17:15buy0.10usdjpy117.36112.36117.562006.11.07 21:29117.560.000.000.0017.01
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
42113322006.11.07 17:45buy0.10usdchf1.24571.19571.24772006.11.07 21:291.24770.000.000.0016.03
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
41425682006.11.02 23:45sell0.10eurchf1.59101.64501.59302006.11.07 16:151.59490.000.00-2.16-31.28
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
41667342006.11.03 18:00sell0.20eurchf1.59401.64501.59302006.11.07 16:151.59490.000.00-2.84-14.43
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
41858542006.11.06 17:30sell0.30eurchf1.59691.64501.59302006.11.07 16:151.59490.000.00-2.0648.11
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
41978642006.11.07 07:30buy0.10usdjpy117.77112.77117.972006.11.07 12:47117.970.000.000.0016.95
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
41760112006.11.06 08:00sell0.30usdchf1.25481.30311.25112006.11.07 06:411.25110.000.00-3.2588.72
 12411CostAvg-ComRSIv1-2[tp]
41640272006.11.03 17:00sell0.20usdchf1.25441.30311.25112006.11.07 06:411.25110.000.00-4.4152.75
 12411CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
41469582006.11.03 10:15sell0.10usdchf1.24561.30311.25112006.11.07 06:411.25110.000.00-2.20-43.96
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
41467112006.11.03 10:00buy0.10gbpusd1.90671.85261.90462006.11.07 06:391.90460.000.00-0.75-21.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
41632602006.11.03 16:45buy0.20gbpusd1.90051.85261.90462006.11.07 06:391.90460.000.00-1.5082.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
41632512006.11.03 16:45buy0.20eurusd1.27061.22271.27472006.11.07 06:151.27470.000.00-3.1082.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
41469652006.11.03 10:15buy0.10eurusd1.27701.22271.27472006.11.07 06:151.27470.000.00-1.55-23.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
41632462006.11.03 16:45buy0.10audusd0.76980.71980.77182006.11.07 04:040.77180.000.000.1120.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
41823872006.11.06 13:46sell0.10usdcad1.13541.18541.13342006.11.06 16:121.13340.000.000.0017.65
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
41513252006.11.03 14:45buy0.10usdcad1.13011.08011.13212006.11.06 10:381.13210.000.000.4217.67
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
41653952006.11.03 17:11sell0.10usdjpy118.01123.01117.812006.11.06 02:02117.810.000.00-1.4816.98
 12411CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
41312282006.11.02 12:30buy0.10eurjpy149.10144.10154.102006.11.03 16:00149.870.000.001.0165.18
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40921072006.10.31 20:15buy0.10usdjpy116.83111.83121.832006.11.03 15:45117.930.000.006.6493.28
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
41318332006.11.02 13:00sell0.10audusd0.77320.82320.72322006.11.03 15:450.76930.000.00-0.2539.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
41312482006.11.02 12:30buy0.20gbpjpy222.98218.12228.122006.11.03 15:45223.930.000.004.59161.13
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
41266442006.11.02 09:45buy0.10gbpjpy223.41218.12228.122006.11.03 15:45223.930.000.002.2944.09
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40985422006.11.01 07:15sell0.10usdcad1.12521.18071.08072006.11.03 14:311.12980.000.00-2.41-40.72
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
41011952006.11.01 10:30sell0.20usdcad1.13061.18071.08072006.11.03 14:311.12980.000.00-4.8114.16
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
41159902006.11.01 20:56sell0.30usdcad1.13261.18071.08072006.11.03 14:311.12980.000.00-7.2274.35
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
41177782006.11.01 22:15sell0.20eurusd1.27581.32651.22652006.11.03 10:001.27680.000.004.82-20.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
41118432006.11.01 17:30sell0.10eurusd1.27801.32651.22652006.11.03 10:001.27680.000.002.4012.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
41124252006.11.01 17:45buy0.10usdchf1.24311.19311.29312006.11.03 10:001.24640.000.003.8426.48
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
41318032006.11.02 13:00sell0.10gbpusd1.90911.95911.85912006.11.03 09:451.90660.000.000.1125.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40511012006.10.30 16:30buy0.10eurchf1.58871.53871.63872006.11.02 23:311.59080.000.002.7716.87
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
41218072006.11.02 03:45buy0.10audusd0.77230.72230.82232006.11.02 12:450.77360.000.000.0013.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
41275012006.11.02 10:15buy0.10gbpusd1.90541.85541.95542006.11.02 12:451.90970.000.000.0043.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
41195822006.11.02 01:30sell0.20eurjpy149.45154.44144.442006.11.02 12:00149.140.000.000.0053.08
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
41147592006.11.01 19:00sell0.10eurjpy149.42154.44144.442006.11.02 12:00149.140.000.00-3.4823.97
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40910322006.10.31 19:00sell0.10gbpusd1.90801.95851.85852006.11.02 09:301.90440.000.000.5936.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
41177912006.11.01 22:15sell0.20gbpusd1.90871.95851.85852006.11.02 09:301.90440.000.000.9686.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
41026552006.11.01 12:00sell0.10gbpjpy223.29228.43218.432006.11.02 09:15223.430.000.00-7.47-11.94
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
41194732006.11.02 01:16sell0.20gbpjpy223.50228.43218.432006.11.02 09:15223.430.000.000.0011.94
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
40924312006.10.31 20:30sell0.10audusd0.77450.82520.72522006.11.02 02:450.77230.000.00-0.8522.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
41177832006.11.01 22:15sell0.20audusd0.77560.82520.72522006.11.02 02:450.77230.000.00-1.2066.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
40311742006.10.30 05:15buy0.10eurjpy149.35144.35154.352006.11.01 18:30149.470.000.002.0210.26
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
41016732006.11.01 11:00sell0.10usdchf1.24421.29421.19422006.11.01 17:301.24220.000.000.0016.10
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
41016652006.11.01 11:00buy0.10eurusd1.27581.22581.32582006.11.01 17:151.27750.000.000.0017.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40921042006.10.31 20:15buy0.10gbpjpy222.91217.91227.912006.11.01 11:15223.390.000.002.3041.01
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40918472006.10.31 20:00buy0.10usdchf1.24241.19241.29242006.11.01 10:151.24490.000.000.9320.08
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40914742006.10.31 19:30sell0.10eurusd1.27711.32711.22712006.11.01 10:001.27500.000.000.5721.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40909932006.10.31 19:00buy0.10usdcad1.12281.07281.17282006.11.01 06:451.12510.000.000.4220.44
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40448392006.10.30 13:30sell0.10gbpjpy223.09228.09218.092006.10.31 19:00222.990.000.00-2.538.56
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40649632006.10.31 03:45sell0.20gbpjpy223.38228.28218.282006.10.31 18:45222.910.000.000.0080.53
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
40762052006.10.31 13:15sell0.30gbpjpy223.64228.46218.462006.10.31 18:30223.240.000.000.00102.61
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
40367402006.10.30 09:45buy0.10eurusd1.27231.22231.32232006.10.31 18:001.27640.000.00-0.7841.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40629522006.10.31 02:00sell0.10usdjpy117.55122.55112.552006.10.31 17:45116.890.000.000.0056.46
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40461502006.10.30 14:30sell0.10usdcad1.12251.17251.07252006.10.31 17:451.12270.000.00-0.64-1.78
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40607312006.10.30 22:46sell0.20usdcad1.12601.17481.07482006.10.31 17:301.12360.000.00-1.2742.72
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
40717562006.10.31 10:15buy0.20eurusd1.26901.22011.32012006.10.31 17:301.27730.000.000.00166.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
40764572006.10.31 13:30sell0.20usdjpy117.91122.79112.792006.10.31 17:15117.340.000.000.0097.15
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
40449922006.10.30 13:39buy0.10audusd0.76820.71820.81822006.10.31 17:150.77100.000.000.0328.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40717532006.10.31 10:15sell0.10usdchf1.25191.30191.20192006.10.31 17:151.24540.000.000.0052.19
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40631832006.10.31 02:15buy0.10gbpusd1.89981.84981.94982006.10.31 17:151.90570.000.000.0059.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40527582006.10.30 16:45sell0.10gbpusd1.90141.95141.85142006.10.31 01:301.89880.000.000.1126.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40338772006.10.30 07:30sell0.10audusd0.76970.81970.71972006.10.30 13:010.76790.000.000.0018.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
40247632006.10.27 22:56balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 -171.04 -2 905.79
Closed P/L: -3 076.83
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
45369882006.11.24 03:00sell0.10audusd0.77500.82500.7250 0.77830.000.000.00-33.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44663652006.11.21 11:15buy0.10eurchf1.59371.53791.6379 1.58300.000.002.36-88.46
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
45061192006.11.22 17:00buy0.20eurchf1.58851.53791.6379 1.58300.000.003.82-90.94
 12411CostAvg-ComRSIv1-1
45339192006.11.23 21:28buy0.30eurchf1.58561.53791.6379 1.58300.000.001.34-64.49
 12411CostAvg-ComRSIv1-2
44810982006.11.21 22:00sell0.10eurusd1.28421.33421.2342 1.30880.000.003.06-246.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
44588372006.11.21 02:30buy0.10usdjpy118.07111.20121.20 115.710.000.006.53-203.96
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
45523982006.11.24 11:30buy0.80usdjpy115.97111.20121.20 115.710.000.000.00-179.76
 12411CostAvg-ComRSIv1-4
45577072006.11.24 13:15sell0.10gbpusd1.93231.98231.8823 1.93210.000.000.002.00
 12411CostAvg-ComRSIv1-0
  0.00 0.00 17.11 -904.61
 Floating P/L: -887.50
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -3 076.83 Floating P/L: -887.50 Margin: 1 037.15
Balance: 1 923.17 Equity: 1 035.67 Free Margin: -1.47
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 551.68 Gross Loss: 7 628.51 Total Net Profit: -3 076.83
Profit Factor: 0.60 Expected Payoff: -22.46  
Absolute Drawdown: 3 076.83 Maximal Drawdown: 5 888.00 (75.38%) Relative Drawdown: 75.38% (5 888.00)
 
Total Trades: 137 Short Positions (won %): 73 (61.64%) Long Positions (won %): 64 (70.31%)
Profit Trades (% of total): 90 (65.69%) Loss trades (% of total): 47 (34.31%)
Largest profit trade: 514.75 loss trade: -633.88
Average profit trade: 50.57 loss trade: -162.31
Maximum consecutive wins ($): 15 (535.87) consecutive losses ($): 10 (-3 607.90)
Maximal consecutive profit (count): 535.87 (15) consecutive loss (count): -3 607.90 (10)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2