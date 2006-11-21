|Account: 460249
|Name: Amritendu Maji
|Currency: USD
|2006 November 24, 17:08
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4466028
|2006.11.21 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2427
|1.1927
|1.2927
|2006.11.24 14:03
|1.2078
|0.00
|0.00
|4.47
|-288.96
|12411
|so: 79.4%/863.5/1087.1
|4504896
|2006.11.22 16:30
|buy
|0.30
|usdjpy
|116.91
|111.38
|121.38
|2006.11.24 13:43
|115.62
|0.00
|0.00
|15.75
|-334.72
|12411
|so: 79.9%/988.4/1237.1
|4486527
|2006.11.22 05:16
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.68
|111.57
|121.57
|2006.11.24 12:30
|115.67
|0.00
|0.00
|10.50
|-347.54
|12411
|so: 80.0%/992.2/1240.5
|4510083
|2006.11.22 17:45
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.57
|111.57
|121.57
|2006.11.24 12:19
|115.77
|0.00
|0.00
|26.25
|-345.51
|12411
|so: 79.0%/1176.8/1490.5
|4510081
|2006.11.22 17:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.37
|217.85
|227.85
|2006.11.24 11:00
|223.86
|0.00
|0.00
|9.61
|42.27
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4531490
|2006.11.23 17:45
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.59
|217.85
|227.85
|2006.11.24 11:00
|223.86
|0.00
|0.00
|4.74
|219.13
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4431103
|2006.11.17 18:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8938
|1.9544
|1.8544
|2006.11.24 10:47
|1.9308
|0.00
|0.00
|0.30
|-370.00
|12411
|so: 78.5%/1156.1/1472.5
|4499285
|2006.11.22 15:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2885
|1.3415
|1.2415
|2006.11.24 10:33
|1.3059
|0.00
|0.00
|4.96
|-348.00
|12411
|so: 79.9%/1279.7/1601.4
|4504893
|2006.11.22 16:30
|sell
|0.30
|eurusd
|1.2913
|1.3415
|1.2415
|2006.11.24 10:32
|1.3032
|0.00
|0.00
|7.44
|-357.00
|12411
|so: 79.7%/1430.5/1795.1
|4514570
|2006.11.23 00:00
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2942
|1.3415
|1.2415
|2006.11.24 10:30
|1.3009
|0.00
|0.00
|2.90
|-335.00
|12411
|so: 79.9%/1693.5/2118.6
|4537192
|2006.11.24 03:15
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2243
|1.1787
|1.2787
|2006.11.24 10:25
|1.2198
|0.00
|0.00
|0.00
|-295.13
|12411
|so: 79.7%/2007.6/2518.6
|4510880
|2006.11.22 18:00
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2284
|1.1787
|1.2787
|2006.11.24 10:24
|1.2206
|0.00
|0.00
|17.98
|-319.51
|12411
|so: 79.9%/2213.3/2768.6
|4486507
|2006.11.22 05:15
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2400
|1.1787
|1.2787
|2006.11.24 10:23
|1.2210
|0.00
|0.00
|7.19
|-311.22
|12411
|so: 80.0%/2294.0/2868.6
|4451465
|2006.11.20 16:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8977
|1.9544
|1.8544
|2006.11.24 10:03
|1.9191
|0.00
|0.00
|0.60
|-428.00
|12411
|so: 79.9%/2443.4/3058.4
|4492301
|2006.11.22 11:15
|buy
|0.30
|usdchf
|1.2374
|1.1801
|1.2801
|2006.11.24 09:53
|1.2208
|0.00
|0.00
|10.78
|-407.93
|12411
|so: 80.0%/2565.9/3208.4
|4486500
|2006.11.22 05:15
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9011
|1.9544
|1.8544
|2006.11.24 09:51
|1.9174
|0.00
|0.00
|0.74
|-489.00
|12411
|so: 79.7%/2783.8/3493.6
|4519856
|2006.11.23 09:46
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1422
|1.1922
|1.0922
|2006.11.24 04:51
|1.1406
|0.00
|0.00
|-1.46
|14.03
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4520068
|2006.11.23 10:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7741
|0.7241
|0.8241
|2006.11.24 02:45
|0.7755
|0.00
|0.00
|0.11
|14.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4496036
|2006.11.22 13:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.96
|145.68
|155.68
|2006.11.24 00:15
|150.56
|0.00
|0.00
|4.06
|-34.41
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4531483
|2006.11.23 17:45
|buy
|0.20
|eurjpy
|150.54
|145.68
|155.68
|2006.11.24 00:15
|150.56
|0.00
|0.00
|1.96
|3.45
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4499297
|2006.11.22 15:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9091
|1.9544
|1.8544
|2006.11.23 17:02
|1.9159
|0.00
|0.00
|1.79
|-544.00
|12411
|so: 79.9%/2865.1/3585.8
|4490963
|2006.11.22 10:15
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.9038
|1.9544
|1.8544
|2006.11.23 11:09
|1.9165
|0.00
|0.00
|1.12
|-635.00
|12411
|so: 79.9%/3244.4/4061.8
|4459307
|2006.11.21 03:15
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1459
|1.0920
|1.1920
|2006.11.23 09:34
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.64
|-30.64
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4504489
|2006.11.22 16:15
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1401
|1.0920
|1.1920
|2006.11.23 09:34
|1.1424
|0.00
|0.00
|0.65
|40.27
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4482677
|2006.11.22 00:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7712
|0.8229
|0.7229
|2006.11.23 09:30
|0.7738
|0.00
|0.00
|-0.81
|-26.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4504885
|2006.11.22 16:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.7738
|0.8229
|0.7229
|2006.11.23 09:30
|0.7737
|0.00
|0.00
|-1.62
|2.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4444696
|2006.11.20 10:45
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.66
|228.85
|218.85
|2006.11.22 17:15
|223.17
|0.00
|0.00
|-5.14
|42.02
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4451463
|2006.11.20 16:45
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.94
|228.85
|218.85
|2006.11.22 17:15
|223.16
|0.00
|0.00
|-10.28
|133.78
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4465483
|2006.11.21 10:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.36
|156.36
|146.36
|2006.11.22 13:00
|150.99
|0.00
|0.00
|-1.17
|31.53
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4453386
|2006.11.20 18:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2824
|1.2324
|1.3324
|2006.11.21 21:30
|1.2845
|0.00
|0.00
|-0.79
|21.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4461823
|2006.11.21 08:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7694
|0.7194
|0.8194
|2006.11.21 21:16
|0.7708
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4455722
|2006.11.20 21:20
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5942
|1.6442
|1.5442
|2006.11.21 10:31
|1.5936
|0.00
|0.00
|-0.63
|4.83
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4455889
|2006.11.20 21:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2442
|1.2942
|1.1942
|2006.11.21 10:15
|1.2425
|0.00
|0.00
|-1.04
|13.68
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4455894
|2006.11.20 21:45
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.34
|146.34
|156.34
|2006.11.21 10:00
|151.49
|0.00
|0.00
|0.98
|12.70
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4430679
|2006.11.17 18:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.7680
|0.8180
|0.7180
|2006.11.21 07:48
|0.7694
|0.00
|0.00
|-0.65
|-14.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4453401
|2006.11.20 18:15
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1475
|1.1975
|1.0975
|2006.11.21 02:46
|1.1454
|0.00
|0.00
|-0.63
|18.33
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4444888
|2006.11.20 11:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.09
|123.09
|113.09
|2006.11.21 02:15
|117.92
|0.00
|0.00
|-1.46
|14.42
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4431106
|2006.11.17 18:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5965
|1.5445
|1.6445
|2006.11.20 20:30
|1.5942
|0.00
|0.00
|0.46
|-18.47
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4449710
|2006.11.20 15:02
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5935
|1.5445
|1.6445
|2006.11.20 20:30
|1.5942
|0.00
|0.00
|0.00
|11.25
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4436398
|2006.11.20 00:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.10
|156.29
|146.29
|2006.11.20 19:00
|151.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.23
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4441305
|2006.11.20 07:16
|sell
|0.20
|eurjpy
|151.39
|156.29
|146.29
|2006.11.20 19:00
|151.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4431108
|2006.11.17 18:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2448
|1.1922
|1.2922
|2006.11.20 19:00
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.89
|-10.45
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4447473
|2006.11.20 12:45
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2409
|1.1922
|1.2922
|2006.11.20 19:00
|1.2435
|0.00
|0.00
|0.00
|41.82
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4431113
|2006.11.17 18:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2826
|1.3326
|1.2326
|2006.11.20 17:45
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.58
|4.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4431125
|2006.11.17 18:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.74
|112.74
|122.74
|2006.11.20 10:31
|118.11
|0.00
|0.00
|1.28
|31.33
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4432965
|2006.11.17 20:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.88
|145.88
|155.88
|2006.11.20 00:15
|151.19
|0.00
|0.00
|0.97
|26.29
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4357386
|2006.11.15 11:15
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5989
|1.6480
|1.5480
|2006.11.17 17:45
|1.5961
|0.00
|0.00
|-4.98
|45.03
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4355906
|2006.11.15 10:15
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5961
|1.6480
|1.5480
|2006.11.17 17:45
|1.5961
|0.00
|0.00
|-2.49
|0.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4411559
|2006.11.17 08:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2504
|1.3004
|1.2484
|2006.11.17 16:50
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|16.02
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4335805
|2006.11.14 17:00
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.41
|112.52
|117.72
|2006.11.14 17:12
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|52.67
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
|4319412
|2006.11.14 02:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.75
|112.52
|117.72
|2006.11.14 17:12
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4329552
|2006.11.14 13:30
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.8966
|1.8507
|1.9027
|2006.11.14 15:34
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|305.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-3[tp]
|4306499
|2006.11.13 12:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9078
|1.8507
|1.9027
|2006.11.14 15:34
|1.9027
|0.00
|0.00
|-0.23
|-51.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4317720
|2006.11.14 00:45
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9020
|1.8507
|1.9027
|2006.11.14 15:34
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2[tp]
|4308691
|2006.11.13 14:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9055
|1.8507
|1.9027
|2006.11.14 15:34
|1.9027
|0.00
|0.00
|-0.46
|-56.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
|4223598
|2006.11.08 08:15
|buy
|0.10
|audusd
|0.7706
|0.7147
|0.7667
|2006.11.14 15:33
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.69
|-39.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4243458
|2006.11.09 03:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.7677
|0.7147
|0.7667
|2006.11.14 15:33
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.60
|-20.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
|4306833
|2006.11.13 13:00
|buy
|0.30
|audusd
|0.7649
|0.7147
|0.7667
|2006.11.14 15:33
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.33
|54.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2[tp]
|4313077
|2006.11.13 17:30
|buy
|0.50
|audusd
|0.7622
|0.7147
|0.7667
|2006.11.14 15:33
|0.7667
|0.00
|0.00
|0.55
|225.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-3[tp]
|4319407
|2006.11.14 02:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.93
|145.93
|151.13
|2006.11.14 10:57
|151.13
|0.00
|0.00
|0.00
|16.99
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4165372
|2006.11.03 17:10
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.88
|155.84
|150.64
|2006.11.14 02:15
|150.89
|0.00
|0.00
|-20.87
|-171.60
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4164009
|2006.11.03 17:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.88
|155.84
|150.64
|2006.11.14 02:15
|150.89
|0.00
|0.00
|-10.44
|-85.79
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4249411
|2006.11.09 12:00
|sell
|0.80
|eurjpy
|150.61
|155.84
|150.64
|2006.11.14 02:15
|150.89
|0.00
|0.00
|-28.17
|-190.28
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-4
|4184006
|2006.11.06 15:45
|sell
|0.50
|eurjpy
|150.40
|155.84
|150.64
|2006.11.14 02:15
|150.89
|0.00
|0.00
|-46.19
|-208.13
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-3
|4168162
|2006.11.03 20:15
|sell
|0.30
|eurjpy
|150.08
|155.84
|150.64
|2006.11.14 02:15
|150.89
|0.00
|0.00
|-31.32
|-206.42
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|4252425
|2006.11.09 14:15
|sell
|1.30
|eurjpy
|150.92
|155.84
|150.64
|2006.11.14 02:15
|150.89
|0.00
|0.00
|-45.77
|33.13
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-5
|4258744
|2006.11.09 16:15
|sell
|2.10
|eurjpy
|151.22
|155.84
|150.64
|2006.11.14 02:15
|150.89
|0.00
|0.00
|-73.94
|588.69
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-6
|4313804
|2006.11.13 18:00
|sell
|0.20
|usdjpy
|118.09
|122.98
|117.78
|2006.11.14 01:53
|117.78
|0.00
|0.00
|-2.92
|52.64
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
|4306505
|2006.11.13 12:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.76
|122.98
|117.78
|2006.11.14 01:53
|117.78
|0.00
|0.00
|-1.46
|-1.70
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4299450
|2006.11.13 04:15
|buy
|0.20
|usdjpy
|117.27
|112.34
|117.54
|2006.11.13 11:25
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|45.94
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
|4274988
|2006.11.10 06:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.49
|112.34
|117.54
|2006.11.13 11:25
|117.54
|0.00
|0.00
|1.29
|4.25
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4252418
|2006.11.09 14:15
|sell
|0.10
|gbpjpy
|224.81
|229.81
|224.61
|2006.11.09 17:59
|224.61
|0.00
|0.00
|0.00
|16.91
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4208509
|2006.11.07 16:45
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5952
|1.5452
|1.5972
|2006.11.09 15:55
|1.5972
|0.00
|0.00
|2.00
|15.99
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4211343
|2006.11.07 17:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9106
|1.9588
|1.9068
|2006.11.07 21:42
|1.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|76.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
|4197885
|2006.11.07 07:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9051
|1.9588
|1.9068
|2006.11.07 21:42
|1.9068
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4211338
|2006.11.07 17:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2805
|1.3305
|1.2785
|2006.11.07 21:30
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4209927
|2006.11.07 17:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.36
|112.36
|117.56
|2006.11.07 21:29
|117.56
|0.00
|0.00
|0.00
|17.01
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4211332
|2006.11.07 17:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2457
|1.1957
|1.2477
|2006.11.07 21:29
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|16.03
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4142568
|2006.11.02 23:45
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5910
|1.6450
|1.5930
|2006.11.07 16:15
|1.5949
|0.00
|0.00
|-2.16
|-31.28
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4166734
|2006.11.03 18:00
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5940
|1.6450
|1.5930
|2006.11.07 16:15
|1.5949
|0.00
|0.00
|-2.84
|-14.43
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4185854
|2006.11.06 17:30
|sell
|0.30
|eurchf
|1.5969
|1.6450
|1.5930
|2006.11.07 16:15
|1.5949
|0.00
|0.00
|-2.06
|48.11
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|4197864
|2006.11.07 07:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.77
|112.77
|117.97
|2006.11.07 12:47
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|16.95
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4176011
|2006.11.06 08:00
|sell
|0.30
|usdchf
|1.2548
|1.3031
|1.2511
|2006.11.07 06:41
|1.2511
|0.00
|0.00
|-3.25
|88.72
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2[tp]
|4164027
|2006.11.03 17:00
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2544
|1.3031
|1.2511
|2006.11.07 06:41
|1.2511
|0.00
|0.00
|-4.41
|52.75
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
|4146958
|2006.11.03 10:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2456
|1.3031
|1.2511
|2006.11.07 06:41
|1.2511
|0.00
|0.00
|-2.20
|-43.96
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4146711
|2006.11.03 10:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9067
|1.8526
|1.9046
|2006.11.07 06:39
|1.9046
|0.00
|0.00
|-0.75
|-21.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4163260
|2006.11.03 16:45
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9005
|1.8526
|1.9046
|2006.11.07 06:39
|1.9046
|0.00
|0.00
|-1.50
|82.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
|4163251
|2006.11.03 16:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2706
|1.2227
|1.2747
|2006.11.07 06:15
|1.2747
|0.00
|0.00
|-3.10
|82.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1[tp]
|4146965
|2006.11.03 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2770
|1.2227
|1.2747
|2006.11.07 06:15
|1.2747
|0.00
|0.00
|-1.55
|-23.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4163246
|2006.11.03 16:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7698
|0.7198
|0.7718
|2006.11.07 04:04
|0.7718
|0.00
|0.00
|0.11
|20.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4182387
|2006.11.06 13:46
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1354
|1.1854
|1.1334
|2006.11.06 16:12
|1.1334
|0.00
|0.00
|0.00
|17.65
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4151325
|2006.11.03 14:45
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1301
|1.0801
|1.1321
|2006.11.06 10:38
|1.1321
|0.00
|0.00
|0.42
|17.67
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4165395
|2006.11.03 17:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|118.01
|123.01
|117.81
|2006.11.06 02:02
|117.81
|0.00
|0.00
|-1.48
|16.98
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0[tp]
|4131228
|2006.11.02 12:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.10
|144.10
|154.10
|2006.11.03 16:00
|149.87
|0.00
|0.00
|1.01
|65.18
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4092107
|2006.10.31 20:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.83
|111.83
|121.83
|2006.11.03 15:45
|117.93
|0.00
|0.00
|6.64
|93.28
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4131833
|2006.11.02 13:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.7732
|0.8232
|0.7232
|2006.11.03 15:45
|0.7693
|0.00
|0.00
|-0.25
|39.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4131248
|2006.11.02 12:30
|buy
|0.20
|gbpjpy
|222.98
|218.12
|228.12
|2006.11.03 15:45
|223.93
|0.00
|0.00
|4.59
|161.13
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4126644
|2006.11.02 09:45
|buy
|0.10
|gbpjpy
|223.41
|218.12
|228.12
|2006.11.03 15:45
|223.93
|0.00
|0.00
|2.29
|44.09
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4098542
|2006.11.01 07:15
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1252
|1.1807
|1.0807
|2006.11.03 14:31
|1.1298
|0.00
|0.00
|-2.41
|-40.72
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4101195
|2006.11.01 10:30
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1306
|1.1807
|1.0807
|2006.11.03 14:31
|1.1298
|0.00
|0.00
|-4.81
|14.16
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4115990
|2006.11.01 20:56
|sell
|0.30
|usdcad
|1.1326
|1.1807
|1.0807
|2006.11.03 14:31
|1.1298
|0.00
|0.00
|-7.22
|74.35
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|4117778
|2006.11.01 22:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2758
|1.3265
|1.2265
|2006.11.03 10:00
|1.2768
|0.00
|0.00
|4.82
|-20.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4111843
|2006.11.01 17:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2780
|1.3265
|1.2265
|2006.11.03 10:00
|1.2768
|0.00
|0.00
|2.40
|12.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4112425
|2006.11.01 17:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2431
|1.1931
|1.2931
|2006.11.03 10:00
|1.2464
|0.00
|0.00
|3.84
|26.48
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4131803
|2006.11.02 13:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9091
|1.9591
|1.8591
|2006.11.03 09:45
|1.9066
|0.00
|0.00
|0.11
|25.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4051101
|2006.10.30 16:30
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5887
|1.5387
|1.6387
|2006.11.02 23:31
|1.5908
|0.00
|0.00
|2.77
|16.87
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4121807
|2006.11.02 03:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7723
|0.7223
|0.8223
|2006.11.02 12:45
|0.7736
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4127501
|2006.11.02 10:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9054
|1.8554
|1.9554
|2006.11.02 12:45
|1.9097
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4119582
|2006.11.02 01:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|149.45
|154.44
|144.44
|2006.11.02 12:00
|149.14
|0.00
|0.00
|0.00
|53.08
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4114759
|2006.11.01 19:00
|sell
|0.10
|eurjpy
|149.42
|154.44
|144.44
|2006.11.02 12:00
|149.14
|0.00
|0.00
|-3.48
|23.97
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4091032
|2006.10.31 19:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9080
|1.9585
|1.8585
|2006.11.02 09:30
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.59
|36.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4117791
|2006.11.01 22:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9087
|1.9585
|1.8585
|2006.11.02 09:30
|1.9044
|0.00
|0.00
|0.96
|86.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4102655
|2006.11.01 12:00
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.29
|228.43
|218.43
|2006.11.02 09:15
|223.43
|0.00
|0.00
|-7.47
|-11.94
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4119473
|2006.11.02 01:16
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.50
|228.43
|218.43
|2006.11.02 09:15
|223.43
|0.00
|0.00
|0.00
|11.94
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4092431
|2006.10.31 20:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7745
|0.8252
|0.7252
|2006.11.02 02:45
|0.7723
|0.00
|0.00
|-0.85
|22.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4117783
|2006.11.01 22:15
|sell
|0.20
|audusd
|0.7756
|0.8252
|0.7252
|2006.11.02 02:45
|0.7723
|0.00
|0.00
|-1.20
|66.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4031174
|2006.10.30 05:15
|buy
|0.10
|eurjpy
|149.35
|144.35
|154.35
|2006.11.01 18:30
|149.47
|0.00
|0.00
|2.02
|10.26
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4101673
|2006.11.01 11:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2442
|1.2942
|1.1942
|2006.11.01 17:30
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|16.10
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4101665
|2006.11.01 11:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2758
|1.2258
|1.3258
|2006.11.01 17:15
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4092104
|2006.10.31 20:15
|buy
|0.10
|gbpjpy
|222.91
|217.91
|227.91
|2006.11.01 11:15
|223.39
|0.00
|0.00
|2.30
|41.01
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4091847
|2006.10.31 20:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2424
|1.1924
|1.2924
|2006.11.01 10:15
|1.2449
|0.00
|0.00
|0.93
|20.08
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4091474
|2006.10.31 19:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2771
|1.3271
|1.2271
|2006.11.01 10:00
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.57
|21.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4090993
|2006.10.31 19:00
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1228
|1.0728
|1.1728
|2006.11.01 06:45
|1.1251
|0.00
|0.00
|0.42
|20.44
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4044839
|2006.10.30 13:30
|sell
|0.10
|gbpjpy
|223.09
|228.09
|218.09
|2006.10.31 19:00
|222.99
|0.00
|0.00
|-2.53
|8.56
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4064963
|2006.10.31 03:45
|sell
|0.20
|gbpjpy
|223.38
|228.28
|218.28
|2006.10.31 18:45
|222.91
|0.00
|0.00
|0.00
|80.53
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4076205
|2006.10.31 13:15
|sell
|0.30
|gbpjpy
|223.64
|228.46
|218.46
|2006.10.31 18:30
|223.24
|0.00
|0.00
|0.00
|102.61
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|4036740
|2006.10.30 09:45
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2723
|1.2223
|1.3223
|2006.10.31 18:00
|1.2764
|0.00
|0.00
|-0.78
|41.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4062952
|2006.10.31 02:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.55
|122.55
|112.55
|2006.10.31 17:45
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|56.46
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4046150
|2006.10.30 14:30
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1225
|1.1725
|1.0725
|2006.10.31 17:45
|1.1227
|0.00
|0.00
|-0.64
|-1.78
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4060731
|2006.10.30 22:46
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1260
|1.1748
|1.0748
|2006.10.31 17:30
|1.1236
|0.00
|0.00
|-1.27
|42.72
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4071756
|2006.10.31 10:15
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2690
|1.2201
|1.3201
|2006.10.31 17:30
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|166.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4076457
|2006.10.31 13:30
|sell
|0.20
|usdjpy
|117.91
|122.79
|112.79
|2006.10.31 17:15
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|97.15
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4044992
|2006.10.30 13:39
|buy
|0.10
|audusd
|0.7682
|0.7182
|0.8182
|2006.10.31 17:15
|0.7710
|0.00
|0.00
|0.03
|28.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4071753
|2006.10.31 10:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2519
|1.3019
|1.2019
|2006.10.31 17:15
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|52.19
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4063183
|2006.10.31 02:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8998
|1.8498
|1.9498
|2006.10.31 17:15
|1.9057
|0.00
|0.00
|0.00
|59.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4052758
|2006.10.30 16:45
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9014
|1.9514
|1.8514
|2006.10.31 01:30
|1.8988
|0.00
|0.00
|0.11
|26.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4033877
|2006.10.30 07:30
|sell
|0.10
|audusd
|0.7697
|0.8197
|0.7197
|2006.10.30 13:01
|0.7679
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4024763
|2006.10.27 22:56
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|-171.04
|-2 905.79
|Closed P/L:
|-3 076.83
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4536988
|2006.11.24 03:00
|sell
|0.10
|audusd
|0.7750
|0.8250
|0.7250
|0.7783
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4466365
|2006.11.21 11:15
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5937
|1.5379
|1.6379
|1.5830
|0.00
|0.00
|2.36
|-88.46
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4506119
|2006.11.22 17:00
|buy
|0.20
|eurchf
|1.5885
|1.5379
|1.6379
|1.5830
|0.00
|0.00
|3.82
|-90.94
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-1
|4533919
|2006.11.23 21:28
|buy
|0.30
|eurchf
|1.5856
|1.5379
|1.6379
|1.5830
|0.00
|0.00
|1.34
|-64.49
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-2
|4481098
|2006.11.21 22:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2842
|1.3342
|1.2342
|1.3088
|0.00
|0.00
|3.06
|-246.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4458837
|2006.11.21 02:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|118.07
|111.20
|121.20
|115.71
|0.00
|0.00
|6.53
|-203.96
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|4552398
|2006.11.24 11:30
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.97
|111.20
|121.20
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-179.76
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-4
|4557707
|2006.11.24 13:15
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9323
|1.9823
|1.8823
|1.9321
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|12411
|CostAvg-ComRSIv1-0
|0.00
|0.00
|17.11
|-904.61
|Floating P/L:
|-887.50
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-3 076.83
|Floating P/L:
|-887.50
|Margin:
|1 037.15
|Balance:
|1 923.17
|Equity:
|1 035.67
|Free Margin:
|-1.47
|Details:
|Gross Profit:
|4 551.68
|Gross Loss:
|7 628.51
|Total Net Profit:
|-3 076.83
|Profit Factor:
|0.60
|Expected Payoff:
|-22.46
|Absolute Drawdown:
|3 076.83
|Maximal Drawdown:
|5 888.00 (75.38%)
|Relative Drawdown:
|75.38% (5 888.00)
|Total Trades:
|137
|Short Positions (won %):
|73 (61.64%)
|Long Positions (won %):
|64 (70.31%)
|Profit Trades (% of total):
|90 (65.69%)
|Loss trades (% of total):
|47 (34.31%)
|Largest
|profit trade:
|514.75
|loss trade:
|-633.88
|Average
|profit trade:
|50.57
|loss trade:
|-162.31
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (535.87)
|consecutive losses ($):
|10 (-3 607.90)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|535.87 (15)
|consecutive loss (count):
|-3 607.90 (10)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2