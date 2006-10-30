|Account: 1289497
|Name: MrTraderSettings
|Currency: USD
|2006 November 24, 15:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14466499
|2006.10.30 09:51
|balance
|Deposit
|1 000.00
|14466963
|2006.10.30 09:57
|sell
|0.01
|audusd
|0.7678
|0.0000
|0.7638
|2006.11.03 13:35
|0.7703
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.50
|14499033
|2006.10.30 18:29
|sell
|0.02
|audusd
|0.7698
|0.0000
|0.7658
|2006.11.03 13:35
|0.7704
|0.00
|0.00
|-0.18
|-1.20
|14606783
|2006.10.31 15:27
|sell
|0.04
|audusd
|0.7718
|0.0000
|0.7678
|2006.11.03 13:35
|0.7702
|0.00
|0.00
|-0.30
|6.40
|14632220
|2006.10.31 19:43
|sell
|0.08
|audusd
|0.7742
|0.0000
|0.7702
|2006.11.03 13:35
|0.7702
|0.00
|0.00
|-0.60
|32.00
|14868731
|2006.11.03 13:35
|sell
|0.01
|audusd
|0.7695
|0.0000
|0.7655
|2006.11.08 05:07
|0.7714
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.90
|14967832
|2006.11.06 17:59
|sell
|0.02
|audusd
|0.7715
|0.0000
|0.7675
|2006.11.08 05:07
|0.7716
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.20
|15029103
|2006.11.07 07:57
|sell
|0.04
|audusd
|0.7735
|0.0000
|0.7695
|2006.11.08 05:07
|0.7715
|0.00
|0.00
|-0.06
|8.00
|15075087
|2006.11.07 15:55
|sell
|0.08
|audusd
|0.7753
|0.0000
|0.7715
|2006.11.08 05:07
|0.7715
|0.00
|0.00
|-0.12
|30.40
|15118975
|2006.11.08 05:07
|sell
|0.01
|audusd
|0.7708
|0.0000
|0.7670
|2006.11.09 00:57
|0.7670
|0.00
|0.00
|-0.05
|3.80
|15208450
|2006.11.09 00:58
|sell
|0.01
|audusd
|0.7664
|0.0000
|0.7626
|2006.11.13 11:08
|0.7645
|0.00
|0.00
|-0.04
|1.90
|15285075
|2006.11.09 16:35
|sell
|0.02
|audusd
|0.7682
|0.0000
|0.7644
|2006.11.13 11:07
|0.7644
|0.00
|0.00
|-0.06
|7.60
|15452335
|2006.11.13 11:08
|sell
|0.01
|audusd
|0.7640
|0.0000
|0.7610
|2006.11.17 13:01
|0.7650
|0.00
|0.00
|-0.11
|-1.00
|15543838
|2006.11.14 13:33
|sell
|0.02
|audusd
|0.7661
|0.0000
|0.7631
|2006.11.17 13:00
|0.7651
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.00
|15727514
|2006.11.16 12:32
|sell
|0.04
|audusd
|0.7681
|0.0000
|0.7651
|2006.11.17 13:00
|0.7651
|0.00
|0.00
|-0.06
|12.00
|14466958
|2006.10.30 09:57
|buy
|0.01
|chfjpy
|94.06
|0.00
|94.46
|2006.11.06 13:23
|94.26
|0.00
|0.00
|0.14
|1.69
|14742890
|2006.11.02 09:40
|buy
|0.02
|chfjpy
|93.86
|0.00
|94.26
|2006.11.06 13:23
|94.26
|0.00
|0.00
|0.08
|6.76
|14954293
|2006.11.06 13:23
|buy
|0.01
|chfjpy
|94.30
|0.00
|94.70
|2006.11.09 10:44
|94.45
|0.00
|0.00
|0.10
|1.28
|15028673
|2006.11.07 07:53
|buy
|0.02
|chfjpy
|94.07
|0.00
|94.47
|2006.11.09 10:44
|94.47
|0.00
|0.00
|0.16
|6.79
|15235048
|2006.11.09 10:44
|buy
|0.01
|chfjpy
|94.50
|0.00
|94.88
|2006.11.09 15:06
|94.88
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|15268117
|2006.11.09 15:07
|buy
|0.01
|chfjpy
|94.92
|0.00
|95.30
|2006.11.15 19:21
|94.73
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.61
|15504122
|2006.11.14 03:29
|buy
|0.02
|chfjpy
|94.65
|0.00
|94.95
|2006.11.15 19:21
|94.75
|0.00
|0.00
|0.04
|1.70
|15570219
|2006.11.14 15:38
|buy
|0.04
|chfjpy
|94.45
|0.00
|94.75
|2006.11.15 19:20
|94.75
|0.00
|0.00
|0.08
|10.16
|15682154
|2006.11.15 19:21
|buy
|0.01
|chfjpy
|94.79
|0.00
|95.09
|2006.11.20 10:07
|95.09
|0.00
|0.00
|0.10
|2.54
|15696472
|2006.11.16 01:33
|buy
|0.02
|chfjpy
|94.59
|0.00
|94.89
|2006.11.20 08:03
|94.89
|0.00
|0.00
|0.08
|5.08
|15891917
|2006.11.20 10:07
|buy
|0.01
|chfjpy
|95.13
|0.00
|95.43
|2006.11.22 17:49
|95.22
|0.00
|0.00
|0.04
|0.77
|15915905
|2006.11.20 18:28
|buy
|0.02
|chfjpy
|94.92
|0.00
|95.22
|2006.11.22 17:49
|95.22
|0.00
|0.00
|0.08
|5.14
|16078438
|2006.11.22 17:49
|buy
|0.01
|chfjpy
|95.27
|0.00
|95.57
|2006.11.24 08:31
|95.37
|0.00
|0.00
|0.07
|0.86
|16093027
|2006.11.23 02:14
|buy
|0.02
|chfjpy
|95.07
|0.00
|95.37
|2006.11.24 08:31
|95.37
|0.00
|0.00
|0.03
|5.18
|14467063
|2006.10.30 09:59
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5901
|0.0000
|1.5941
|2006.11.03 11:15
|1.5921
|0.00
|0.00
|0.35
|1.61
|14558725
|2006.10.31 08:58
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5881
|0.0000
|1.5921
|2006.11.03 11:15
|1.5921
|0.00
|0.00
|0.55
|6.42
|14844663
|2006.11.03 11:15
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5924
|0.0000
|1.5964
|2006.11.06 11:23
|1.5964
|0.00
|0.00
|0.06
|3.18
|14948635
|2006.11.06 11:23
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5968
|0.0000
|1.6008
|2006.11.15 08:45
|1.5991
|0.00
|0.00
|0.53
|1.85
|15058389
|2006.11.07 14:18
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5948
|0.0000
|1.5988
|2006.11.15 08:37
|1.5988
|0.00
|0.00
|0.88
|6.42
|15321191
|2006.11.10 02:02
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5930
|0.0000
|1.5968
|2006.11.15 08:32
|1.5968
|0.00
|0.00
|0.66
|12.21
|15626767
|2006.11.15 08:45
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5996
|0.0000
|1.6026
|2006.11.17 12:54
|1.6007
|0.00
|0.00
|0.23
|0.88
|15661540
|2006.11.15 15:04
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5976
|0.0000
|1.6006
|2006.11.17 12:54
|1.6006
|0.00
|0.00
|0.44
|4.79
|14467208
|2006.10.30 10:01
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6698
|0.0000
|0.6658
|2006.11.21 09:55
|0.6754
|0.00
|0.00
|1.10
|-10.64
|15241918
|2006.11.09 12:15
|sell
|0.02
|eurgbp
|0.6716
|0.0000
|0.6678
|2006.11.21 09:55
|0.6754
|0.00
|0.00
|0.99
|-14.43
|15266265
|2006.11.09 15:02
|sell
|0.04
|eurgbp
|0.6734
|0.0000
|0.6696
|2006.11.21 09:55
|0.6753
|0.00
|0.00
|1.99
|-14.43
|15525628
|2006.11.14 09:33
|sell
|0.08
|eurgbp
|0.6754
|0.0000
|0.6724
|2006.11.21 09:55
|0.6754
|0.00
|0.00
|2.74
|0.00
|15632434
|2006.11.15 09:37
|sell
|0.16
|eurgbp
|0.6774
|0.0000
|0.6744
|2006.11.21 09:55
|0.6753
|0.00
|0.00
|4.69
|63.81
|14467110
|2006.10.30 10:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2722
|0.0000
|1.2682
|2006.11.03 13:30
|1.2739
|0.00
|0.00
|0.43
|-1.70
|14597358
|2006.10.31 15:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2744
|0.0000
|1.2704
|2006.11.03 13:30
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.71
|1.60
|14604206
|2006.10.31 15:23
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2764
|0.0000
|1.2724
|2006.11.03 13:30
|1.2745
|0.00
|0.00
|1.44
|7.60
|14795031
|2006.11.02 22:17
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2784
|0.0000
|1.2744
|2006.11.03 13:30
|1.2744
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|14858539
|2006.11.03 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2727
|0.0000
|1.2687
|2006.11.03 13:58
|1.2687
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|14880724
|2006.11.03 13:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2686
|0.0000
|1.2646
|2006.11.08 14:28
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.21
|-7.70
|14888985
|2006.11.03 14:57
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2706
|0.0000
|1.2666
|2006.11.08 14:28
|1.2764
|0.00
|0.00
|0.42
|-11.60
|14974349
|2006.11.06 22:09
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2726
|0.0000
|1.2686
|2006.11.08 14:28
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.29
|-14.80
|15028666
|2006.11.07 07:53
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2755
|0.0000
|1.2715
|2006.11.08 14:27
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.58
|-5.60
|15051419
|2006.11.07 13:40
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2775
|0.0000
|1.2735
|2006.11.08 14:27
|1.2761
|0.00
|0.00
|1.15
|22.40
|15136484
|2006.11.08 09:05
|sell
|0.32
|eurusd
|1.2793
|0.0000
|1.2755
|2006.11.08 14:14
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|121.60
|15162099
|2006.11.08 14:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2762
|0.0000
|1.2724
|2006.11.13 15:06
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.36
|-5.10
|15229141
|2006.11.09 08:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2783
|0.0000
|1.2745
|2006.11.13 15:06
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.28
|-6.20
|15267846
|2006.11.09 15:06
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2801
|0.0000
|1.2763
|2006.11.13 15:06
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.58
|-5.60
|15278780
|2006.11.09 16:25
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2819
|0.0000
|1.2781
|2006.11.13 15:06
|1.2816
|0.00
|0.00
|1.16
|2.40
|15284009
|2006.11.09 16:34
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2837
|0.0000
|1.2799
|2006.11.13 15:05
|1.2814
|0.00
|0.00
|2.30
|36.80
|15467547
|2006.11.13 15:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2811
|0.0000
|1.2781
|2006.11.14 15:06
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.07
|-0.80
|15521781
|2006.11.14 08:56
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2837
|0.0000
|1.2807
|2006.11.14 15:05
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|15544729
|2006.11.14 13:34
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2858
|0.0000
|1.2828
|2006.11.14 15:04
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|15559625
|2006.11.14 15:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2814
|0.0000
|1.2784
|2006.11.15 10:59
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.07
|3.00
|15644217
|2006.11.15 10:59
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2782
|0.0000
|1.2752
|2006.11.16 14:02
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.22
|-1.80
|15661821
|2006.11.15 15:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2802
|0.0000
|1.2772
|2006.11.16 14:01
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.43
|1.00
|15678132
|2006.11.15 19:08
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2795
|2006.11.16 14:01
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.86
|12.00
|15738215
|2006.11.16 14:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2795
|0.0000
|1.2765
|2006.11.16 17:14
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|15744096
|2006.11.16 15:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2815
|0.0000
|1.2785
|2006.11.16 17:14
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|15750936
|2006.11.16 17:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2785
|0.0000
|1.2755
|2006.11.20 15:48
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.14
|-3.40
|15811054
|2006.11.17 14:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2805
|0.0000
|1.2775
|2006.11.20 15:48
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.14
|-3.00
|15815611
|2006.11.17 15:05
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2825
|0.0000
|1.2795
|2006.11.20 15:48
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.29
|2.00
|15890805
|2006.11.20 09:56
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2849
|0.0000
|1.2819
|2006.11.20 15:48
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|15907201
|2006.11.20 15:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2818
|0.0000
|1.2788
|2006.11.24 10:21
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.42
|-27.40
|15980024
|2006.11.21 19:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2838
|0.0000
|1.2808
|2006.11.24 10:20
|1.3091
|0.00
|0.00
|0.69
|-50.60
|16004696
|2006.11.22 02:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2858
|0.0000
|1.2828
|2006.11.24 10:20
|1.3093
|0.00
|0.00
|1.10
|-94.00
|16032996
|2006.11.22 12:00
|sell
|0.08
|eurusd
|1.2878
|0.0000
|1.2848
|2006.11.24 10:20
|1.3092
|0.00
|0.00
|2.21
|-171.20
|16068207
|2006.11.22 15:32
|sell
|0.16
|eurusd
|1.2947
|0.0000
|1.2917
|2006.11.24 10:20
|1.3093
|0.00
|0.00
|4.43
|-233.60
|14466959
|2006.10.30 09:57
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1221
|0.0000
|1.1261
|2006.10.30 18:01
|1.1261
|0.00
|0.00
|0.00
|3.55
|14498274
|2006.10.30 18:01
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1266
|0.0000
|1.1306
|2006.11.01 06:53
|1.1265
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.09
|14596955
|2006.10.31 15:06
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1246
|0.0000
|1.1286
|2006.11.01 06:53
|1.1266
|0.00
|0.00
|0.05
|3.55
|14610938
|2006.10.31 15:34
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1226
|0.0000
|1.1266
|2006.11.01 06:53
|1.1266
|0.00
|0.00
|0.11
|14.20
|14650600
|2006.11.01 06:53
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1271
|0.0000
|1.1311
|2006.11.01 07:42
|1.1311
|0.00
|0.00
|0.00
|3.54
|14653036
|2006.11.01 07:42
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1317
|0.0000
|1.1357
|2006.11.01 12:19
|1.1337
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|14658248
|2006.11.01 08:57
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1297
|0.0000
|1.1337
|2006.11.01 12:19
|1.1337
|0.00
|0.00
|0.00
|7.06
|14667806
|2006.11.01 12:19
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1343
|0.0000
|1.1383
|2006.11.02 13:59
|1.1362
|0.00
|0.00
|0.08
|1.67
|14675250
|2006.11.01 14:00
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1323
|0.0000
|1.1363
|2006.11.02 13:59
|1.1363
|0.00
|0.00
|0.16
|7.04
|14770121
|2006.11.02 13:59
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1364
|0.0000
|1.1404
|2006.11.06 10:03
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.03
|14791336
|2006.11.02 20:04
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1344
|0.0000
|1.1384
|2006.11.06 10:03
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.35
|14847477
|2006.11.03 12:00
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1324
|0.0000
|1.1364
|2006.11.06 10:03
|1.1341
|0.00
|0.00
|0.11
|6.00
|14847578
|2006.11.03 12:00
|buy
|0.08
|usdcad
|1.1302
|0.0000
|1.1342
|2006.11.06 10:03
|1.1342
|0.00
|0.00
|0.21
|28.21
|14853436
|2006.11.03 13:15
|buy
|0.16
|usdcad
|1.1282
|0.0000
|1.1322
|2006.11.06 08:38
|1.1322
|0.00
|0.00
|0.42
|56.53
|14944536
|2006.11.06 10:03
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1348
|0.0000
|1.1388
|2006.11.07 23:59
|1.1301
|0.00
|0.00
|0.06
|-4.16
|14959270
|2006.11.06 14:44
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1328
|0.0000
|1.1368
|2006.11.07 23:59
|1.1302
|0.00
|0.00
|0.10
|-4.60
|14963216
|2006.11.06 15:59
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1308
|0.0000
|1.1348
|2006.11.07 23:58
|1.1303
|0.00
|0.00
|0.22
|-1.77
|15029762
|2006.11.07 08:02
|buy
|0.08
|usdcad
|1.1287
|0.0000
|1.1327
|2006.11.07 23:57
|1.1304
|0.00
|0.00
|0.21
|12.03
|15053782
|2006.11.07 13:58
|buy
|0.16
|usdcad
|1.1267
|0.0000
|1.1307
|2006.11.07 23:20
|1.1307
|0.00
|0.00
|0.42
|56.60
|15107794
|2006.11.07 23:59
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1305
|0.0000
|1.1343
|2006.11.08 14:27
|1.1324
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|15141837
|2006.11.08 09:50
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1287
|0.0000
|1.1325
|2006.11.08 14:12
|1.1325
|0.00
|0.00
|0.00
|6.71
|15161982
|2006.11.08 14:27
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1328
|0.0000
|1.1366
|2006.11.09 02:08
|1.1311
|0.00
|0.00
|0.08
|-1.50
|15167680
|2006.11.08 15:16
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1310
|0.0000
|1.1348
|2006.11.09 02:08
|1.1312
|0.00
|0.00
|0.16
|0.35
|15169059
|2006.11.08 15:37
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1292
|0.0000
|1.1330
|2006.11.09 02:08
|1.1311
|0.00
|0.00
|0.32
|6.72
|15172573
|2006.11.08 16:13
|buy
|0.08
|usdcad
|1.1274
|0.0000
|1.1312
|2006.11.09 02:08
|1.1312
|0.00
|0.00
|0.64
|26.87
|15214492
|2006.11.09 02:09
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1316
|0.0000
|1.1354
|2006.11.10 15:15
|1.1317
|0.00
|0.00
|0.03
|0.09
|15288587
|2006.11.09 16:41
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1298
|0.0000
|1.1336
|2006.11.10 15:15
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.05
|3.53
|15345072
|2006.11.10 07:09
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1280
|0.0000
|1.1318
|2006.11.10 15:15
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|13.43
|15398684
|2006.11.10 15:15
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1323
|0.0000
|1.1353
|2006.11.13 13:09
|1.1353
|0.00
|0.00
|0.03
|2.64
|15407398
|2006.11.10 17:25
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1303
|0.0000
|1.1333
|2006.11.13 09:34
|1.1333
|0.00
|0.00
|0.05
|5.29
|15458881
|2006.11.13 13:09
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1358
|0.0000
|1.1388
|2006.11.13 17:34
|1.1388
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|15475290
|2006.11.13 17:35
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1393
|0.0000
|1.1423
|2006.11.14 11:38
|1.1402
|0.00
|0.00
|0.03
|0.79
|15487023
|2006.11.13 23:26
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1373
|0.0000
|1.1403
|2006.11.14 11:37
|1.1403
|0.00
|0.00
|0.00
|5.26
|15534312
|2006.11.14 11:38
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1409
|0.0000
|1.1439
|2006.11.14 15:04
|1.1381
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.46
|15536982
|2006.11.14 12:35
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1389
|0.0000
|1.1419
|2006.11.14 15:04
|1.1380
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|15548649
|2006.11.14 14:00
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1369
|0.0000
|1.1399
|2006.11.14 15:04
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|3.52
|15549837
|2006.11.14 14:05
|buy
|0.08
|usdcad
|1.1349
|0.0000
|1.1379
|2006.11.14 15:04
|1.1379
|0.00
|0.00
|0.00
|21.09
|15558273
|2006.11.14 15:04
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1378
|0.0000
|1.1348
|2006.11.15 08:48
|1.1368
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.88
|15585073
|2006.11.14 17:17
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1398
|0.0000
|1.1368
|2006.11.15 08:48
|1.1368
|0.00
|0.00
|-0.06
|5.28
|15627157
|2006.11.15 08:49
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1364
|0.0000
|1.1334
|2006.11.15 16:53
|1.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.63
|15628820
|2006.11.15 09:28
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1384
|0.0000
|1.1354
|2006.11.15 16:53
|1.1393
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|15649112
|2006.11.15 12:27
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1404
|0.0000
|1.1374
|2006.11.15 16:53
|1.1392
|0.00
|0.00
|0.00
|4.21
|15654770
|2006.11.15 13:36
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1424
|0.0000
|1.1394
|2006.11.15 16:53
|1.1394
|0.00
|0.00
|0.00
|21.06
|15670316
|2006.11.15 16:53
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1388
|0.0000
|1.1358
|2006.11.17 14:42
|1.1441
|0.00
|0.00
|-0.13
|-4.63
|15742130
|2006.11.16 15:03
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1408
|0.0000
|1.1378
|2006.11.17 14:42
|1.1442
|0.00
|0.00
|-0.06
|-5.94
|15777126
|2006.11.17 06:07
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1428
|0.0000
|1.1398
|2006.11.17 14:42
|1.1443
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.24
|15790071
|2006.11.17 09:35
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1448
|0.0000
|1.1418
|2006.11.17 14:42
|1.1444
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|15797685
|2006.11.17 12:26
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1468
|0.0000
|1.1438
|2006.11.17 14:42
|1.1443
|0.00
|0.00
|0.00
|34.96
|15808933
|2006.11.17 14:44
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1434
|0.0000
|1.1404
|2006.11.22 09:36
|1.1443
|0.00
|0.00
|-0.09
|-0.79
|15826644
|2006.11.17 16:27
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1454
|0.0000
|1.1424
|2006.11.22 09:36
|1.1444
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.75
|15906851
|2006.11.20 15:45
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1475
|0.0000
|1.1445
|2006.11.22 09:36
|1.1445
|0.00
|0.00
|-0.26
|10.48
|16025547
|2006.11.22 09:36
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1437
|0.0000
|1.1407
|2006.11.22 12:14
|1.1407
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|16035457
|2006.11.22 12:15
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1402
|0.0000
|1.1372
|2006.11.24 08:45
|1.1392
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.88
|16086096
|2006.11.22 22:17
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1423
|0.0000
|1.1393
|2006.11.24 08:45
|1.1393
|0.00
|0.00
|-0.07
|5.27
|14466961
|2006.10.30 09:57
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2499
|0.0000
|1.2539
|2006.10.31 07:29
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.10
|1.60
|14474685
|2006.10.30 12:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2479
|0.0000
|1.2519
|2006.10.31 07:28
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.20
|6.39
|14541075
|2006.10.31 07:29
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2523
|0.0000
|1.2563
|2006.11.02 00:53
|1.2461
|0.00
|0.00
|0.40
|-4.98
|14584473
|2006.10.31 13:27
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2503
|0.0000
|1.2543
|2006.11.02 00:53
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.79
|-6.58
|14594875
|2006.10.31 15:01
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2482
|0.0000
|1.2522
|2006.11.02 00:53
|1.2461
|0.00
|0.00
|1.59
|-6.74
|14597803
|2006.10.31 15:07
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2462
|0.0000
|1.2502
|2006.11.02 00:53
|1.2462
|0.00
|0.00
|3.17
|0.00
|14604255
|2006.10.31 15:23
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2442
|0.0000
|1.2482
|2006.11.02 00:52
|1.2461
|0.00
|0.00
|6.33
|24.40
|14608447
|2006.10.31 15:30
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2422
|0.0000
|1.2462
|2006.11.02 00:52
|1.2462
|0.00
|0.00
|12.67
|102.71
|14716269
|2006.11.02 00:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2465
|0.0000
|1.2505
|2006.11.03 13:13
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.10
|1.76
|14765118
|2006.11.02 13:09
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2445
|0.0000
|1.2485
|2006.11.03 13:13
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.20
|6.41
|14852855
|2006.11.03 13:13
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2491
|0.0000
|1.2531
|2006.11.03 13:30
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|14856220
|2006.11.03 13:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2464
|0.0000
|1.2504
|2006.11.03 13:30
|1.2504
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|14858820
|2006.11.03 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2520
|0.0000
|1.2557
|2006.11.03 13:44
|1.2557
|0.00
|0.00
|0.00
|2.95
|14874173
|2006.11.03 13:44
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2561
|0.0000
|1.2601
|2006.11.08 14:28
|1.2511
|0.00
|0.00
|0.30
|-4.00
|14991245
|2006.11.07 03:53
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2537
|0.0000
|1.2577
|2006.11.08 14:28
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.20
|-3.84
|15041713
|2006.11.07 10:03
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2516
|0.0000
|1.2556
|2006.11.08 14:28
|1.2512
|0.00
|0.00
|0.40
|-1.28
|15049799
|2006.11.07 13:32
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2496
|0.0000
|1.2536
|2006.11.08 14:27
|1.2513
|0.00
|0.00
|0.79
|10.87
|15054237
|2006.11.07 13:58
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2475
|0.0000
|1.2515
|2006.11.08 14:15
|1.2515
|0.00
|0.00
|1.58
|51.14
|15162028
|2006.11.08 14:28
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2516
|0.0000
|1.2554
|2006.11.09 13:48
|1.2519
|0.00
|0.00
|0.30
|0.24
|15172368
|2006.11.08 16:13
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2498
|0.0000
|1.2536
|2006.11.09 13:48
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.59
|3.20
|15235549
|2006.11.09 10:54
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2480
|0.0000
|1.2518
|2006.11.09 13:47
|1.2518
|0.00
|0.00
|0.00
|12.14
|15259178
|2006.11.09 13:48
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2524
|0.0000
|1.2562
|2006.11.13 17:49
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.20
|-5.70
|15261626
|2006.11.09 14:04
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2506
|0.0000
|1.2544
|2006.11.13 17:49
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.40
|-8.35
|15264581
|2006.11.09 14:51
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2488
|0.0000
|1.2526
|2006.11.13 17:49
|1.2453
|0.00
|0.00
|0.80
|-11.24
|15266871
|2006.11.09 15:04
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2468
|0.0000
|1.2506
|2006.11.13 17:49
|1.2454
|0.00
|0.00
|1.58
|-8.99
|15279053
|2006.11.09 16:25
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2449
|0.0000
|1.2487
|2006.11.13 17:49
|1.2453
|0.00
|0.00
|3.16
|5.14
|15282993
|2006.11.09 16:34
|buy
|0.32
|usdchf
|1.2430
|0.0000
|1.2468
|2006.11.13 17:49
|1.2452
|0.00
|0.00
|6.34
|56.54
|15476709
|2006.11.13 17:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2458
|0.0000
|1.2488
|2006.11.14 11:21
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.10
|-0.88
|15504796
|2006.11.14 03:42
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2438
|0.0000
|1.2468
|2006.11.14 11:21
|1.2447
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|15521986
|2006.11.14 08:57
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2418
|0.0000
|1.2448
|2006.11.14 11:21
|1.2448
|0.00
|0.00
|0.00
|9.64
|15533682
|2006.11.14 11:21
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2451
|0.0000
|1.2481
|2006.11.14 14:59
|1.2418
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.66
|15540109
|2006.11.14 13:30
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2429
|0.0000
|1.2459
|2006.11.14 14:59
|1.2419
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|15543998
|2006.11.14 13:33
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2409
|0.0000
|1.2439
|2006.11.14 14:59
|1.2419
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|15549082
|2006.11.14 14:01
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2389
|0.0000
|1.2419
|2006.11.14 14:59
|1.2419
|0.00
|0.00
|0.00
|19.33
|15556638
|2006.11.14 14:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2419
|0.0000
|1.2389
|2006.11.14 19:16
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.13
|15561051
|2006.11.14 15:10
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2439
|0.0000
|1.2409
|2006.11.14 19:15
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|0.97
|15563173
|2006.11.14 15:13
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2463
|0.0000
|1.2433
|2006.11.14 19:15
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|15594959
|2006.11.14 19:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|1.2398
|2006.11.15 15:10
|1.2478
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.01
|15626762
|2006.11.15 08:45
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2466
|0.0000
|1.2436
|2006.11.15 15:10
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|15636422
|2006.11.15 10:21
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2486
|0.0000
|1.2456
|2006.11.15 15:10
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.00
|3.21
|15641287
|2006.11.15 10:39
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2506
|0.0000
|1.2476
|2006.11.15 15:10
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.00
|19.24
|15663169
|2006.11.15 15:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2472
|0.0000
|1.2442
|2006.11.16 17:03
|1.2463
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.72
|15737732
|2006.11.16 14:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2493
|0.0000
|1.2463
|2006.11.16 17:03
|1.2463
|0.00
|0.00
|0.00
|4.81
|15748580
|2006.11.16 17:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2461
|0.0000
|1.2431
|2006.11.17 14:20
|1.2501
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.20
|15749474
|2006.11.16 17:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2482
|0.0000
|1.2455
|2006.11.17 14:20
|1.2502
|0.00
|0.00
|-0.23
|-3.20
|15776676
|2006.11.17 05:58
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2511
|0.0000
|1.2481
|2006.11.17 14:20
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|15795881
|2006.11.17 11:43
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2531
|0.0000
|1.2501
|2006.11.17 14:20
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|15806464
|2006.11.17 14:20
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2497
|0.0000
|1.2467
|2006.11.17 15:02
|1.2467
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|15813699
|2006.11.17 15:02
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2462
|0.0000
|1.2432
|2006.11.17 15:38
|1.2432
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|15822831
|2006.11.17 15:38
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2428
|0.0000
|1.2398
|2006.11.20 10:21
|1.2398
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.42
|15893007
|2006.11.20 10:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2395
|0.0000
|1.2365
|2006.11.21 19:26
|1.2407
|0.00
|0.00
|-0.12
|-0.97
|15903681
|2006.11.20 15:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2415
|0.0000
|1.2385
|2006.11.21 19:26
|1.2405
|0.00
|0.00
|-0.23
|1.61
|15912387
|2006.11.20 16:57
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2435
|0.0000
|1.2405
|2006.11.21 19:26
|1.2405
|0.00
|0.00
|-0.46
|9.67
|15981115
|2006.11.21 19:26
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2403
|0.0000
|1.2373
|2006.11.22 07:36
|1.2373
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.42
|16017883
|2006.11.22 07:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2369
|0.0000
|1.2339
|2006.11.22 12:11
|1.2339
|0.00
|0.00
|0.00
|2.43
|16034652
|2006.11.22 12:11
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2331
|0.0000
|1.2304
|2006.11.22 13:29
|1.2304
|0.00
|0.00
|0.00
|2.19
|16068235
|2006.11.22 15:32
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2262
|0.0000
|1.2232
|2006.11.23 09:06
|1.2252
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.82
|16071393
|2006.11.22 15:52
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2282
|0.0000
|1.2252
|2006.11.23 09:06
|1.2252
|0.00
|0.00
|-0.69
|4.90
|0.00
|0.00
|77.43
|548.65
|Closed P/L:
|626.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15799123
|2006.11.17 13:01
|sell
|0.01
|audusd
|0.7646
|0.0000
|0.7616
|0.7786
|0.00
|0.00
|-0.13
|-14.00
|15815492
|2006.11.17 15:05
|sell
|0.02
|audusd
|0.7666
|0.0000
|0.7636
|0.7786
|0.00
|0.00
|-0.23
|-24.00
|15823032
|2006.11.17 15:38
|sell
|0.04
|audusd
|0.7686
|0.0000
|0.7656
|0.7786
|0.00
|0.00
|-0.46
|-40.00
|15925733
|2006.11.21 00:13
|sell
|0.08
|audusd
|0.7706
|0.0000
|0.7676
|0.7786
|0.00
|0.00
|-0.67
|-64.00
|16017378
|2006.11.22 07:34
|sell
|0.16
|audusd
|0.7726
|0.0000
|0.7696
|0.7786
|0.00
|0.00
|-1.10
|-96.00
|16068227
|2006.11.22 15:32
|sell
|0.32
|audusd
|0.7751
|0.0000
|0.7721
|0.7786
|0.00
|0.00
|-2.21
|-112.00
|15798608
|2006.11.17 12:54
|buy
|0.01
|eurchf
|1.6013
|0.0000
|1.6043
|1.5829
|0.00
|0.00
|0.40
|-15.23
|15803598
|2006.11.17 13:51
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5993
|0.0000
|1.6023
|1.5829
|0.00
|0.00
|0.76
|-27.15
|15821771
|2006.11.17 15:30
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5973
|0.0000
|1.6003
|1.5829
|0.00
|0.00
|1.52
|-47.67
|15889290
|2006.11.20 09:54
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5945
|0.0000
|1.5975
|1.5829
|0.00
|0.00
|2.60
|-76.80
|15965911
|2006.11.21 14:58
|buy
|0.16
|eurchf
|1.5925
|0.0000
|1.5955
|1.5829
|0.00
|0.00
|4.33
|-127.12
|16033991
|2006.11.22 12:09
|buy
|0.32
|eurchf
|1.5905
|0.0000
|1.5935
|1.5829
|0.00
|0.00
|6.90
|-201.27
|15950561
|2006.11.21 09:55
|sell
|0.01
|eurgbp
|0.6749
|0.0000
|0.6719
|0.6780
|0.00
|0.00
|0.25
|-5.99
|0.00
|0.00
|11.96
|-851.23
|Floating P/L:
|-839.27
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|1 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|626.08
|Floating P/L:
|-839.27
|Margin:
|1 270.00
|Balance:
|1 626.08
|Equity:
|786.81
|Free Margin:
|-483.19
|Details:
|Gross Profit:
|1 415.78
|Gross Loss:
|789.70
|Total Net Profit:
|626.08
|Profit Factor:
|1.79
|Expected Payoff:
|3.35
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|567.95 (25.89%)
|Relative Drawdown:
|25.89% (567.95)
|Total Trades:
|187
|Short Positions (won %):
|94 (60.64%)
|Long Positions (won %):
|93 (75.27%)
|Profit Trades (% of total):
|127 (67.91%)
|Loss trades (% of total):
|60 (32.09%)
|Largest
|profit trade:
|121.60
|loss trade:
|-229.17
|Average
|profit trade:
|11.15
|loss trade:
|-13.16
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (105.22)
|consecutive losses ($):
|7 (-46.42)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|217.92 (6)
|consecutive loss (count):
|-567.95 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2