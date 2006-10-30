Interbank FX, LLC

Account: 1289497 Name: MrTraderSettings Currency: USD 2006 November 24, 15:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
144664992006.10.30 09:51balanceDeposit1 000.00
144669632006.10.30 09:57sell0.01audusd0.76780.00000.76382006.11.03 13:350.77030.000.00-0.11-2.50
144990332006.10.30 18:29sell0.02audusd0.76980.00000.76582006.11.03 13:350.77040.000.00-0.18-1.20
146067832006.10.31 15:27sell0.04audusd0.77180.00000.76782006.11.03 13:350.77020.000.00-0.306.40
146322202006.10.31 19:43sell0.08audusd0.77420.00000.77022006.11.03 13:350.77020.000.00-0.6032.00
148687312006.11.03 13:35sell0.01audusd0.76950.00000.76552006.11.08 05:070.77140.000.00-0.06-1.90
149678322006.11.06 17:59sell0.02audusd0.77150.00000.76752006.11.08 05:070.77160.000.00-0.06-0.20
150291032006.11.07 07:57sell0.04audusd0.77350.00000.76952006.11.08 05:070.77150.000.00-0.068.00
150750872006.11.07 15:55sell0.08audusd0.77530.00000.77152006.11.08 05:070.77150.000.00-0.1230.40
151189752006.11.08 05:07sell0.01audusd0.77080.00000.76702006.11.09 00:570.76700.000.00-0.053.80
152084502006.11.09 00:58sell0.01audusd0.76640.00000.76262006.11.13 11:080.76450.000.00-0.041.90
152850752006.11.09 16:35sell0.02audusd0.76820.00000.76442006.11.13 11:070.76440.000.00-0.067.60
154523352006.11.13 11:08sell0.01audusd0.76400.00000.76102006.11.17 13:010.76500.000.00-0.11-1.00
155438382006.11.14 13:33sell0.02audusd0.76610.00000.76312006.11.17 13:000.76510.000.00-0.152.00
157275142006.11.16 12:32sell0.04audusd0.76810.00000.76512006.11.17 13:000.76510.000.00-0.0612.00
144669582006.10.30 09:57buy0.01chfjpy94.060.0094.462006.11.06 13:2394.260.000.000.141.69
147428902006.11.02 09:40buy0.02chfjpy93.860.0094.262006.11.06 13:2394.260.000.000.086.76
149542932006.11.06 13:23buy0.01chfjpy94.300.0094.702006.11.09 10:4494.450.000.000.101.28
150286732006.11.07 07:53buy0.02chfjpy94.070.0094.472006.11.09 10:4494.470.000.000.166.79
152350482006.11.09 10:44buy0.01chfjpy94.500.0094.882006.11.09 15:0694.880.000.000.003.22
152681172006.11.09 15:07buy0.01chfjpy94.920.0095.302006.11.15 19:2194.730.000.000.08-1.61
155041222006.11.14 03:29buy0.02chfjpy94.650.0094.952006.11.15 19:2194.750.000.000.041.70
155702192006.11.14 15:38buy0.04chfjpy94.450.0094.752006.11.15 19:2094.750.000.000.0810.16
156821542006.11.15 19:21buy0.01chfjpy94.790.0095.092006.11.20 10:0795.090.000.000.102.54
156964722006.11.16 01:33buy0.02chfjpy94.590.0094.892006.11.20 08:0394.890.000.000.085.08
158919172006.11.20 10:07buy0.01chfjpy95.130.0095.432006.11.22 17:4995.220.000.000.040.77
159159052006.11.20 18:28buy0.02chfjpy94.920.0095.222006.11.22 17:4995.220.000.000.085.14
160784382006.11.22 17:49buy0.01chfjpy95.270.0095.572006.11.24 08:3195.370.000.000.070.86
160930272006.11.23 02:14buy0.02chfjpy95.070.0095.372006.11.24 08:3195.370.000.000.035.18
144670632006.10.30 09:59buy0.01eurchf1.59010.00001.59412006.11.03 11:151.59210.000.000.351.61
145587252006.10.31 08:58buy0.02eurchf1.58810.00001.59212006.11.03 11:151.59210.000.000.556.42
148446632006.11.03 11:15buy0.01eurchf1.59240.00001.59642006.11.06 11:231.59640.000.000.063.18
149486352006.11.06 11:23buy0.01eurchf1.59680.00001.60082006.11.15 08:451.59910.000.000.531.85
150583892006.11.07 14:18buy0.02eurchf1.59480.00001.59882006.11.15 08:371.59880.000.000.886.42
153211912006.11.10 02:02buy0.04eurchf1.59300.00001.59682006.11.15 08:321.59680.000.000.6612.21
156267672006.11.15 08:45buy0.01eurchf1.59960.00001.60262006.11.17 12:541.60070.000.000.230.88
156615402006.11.15 15:04buy0.02eurchf1.59760.00001.60062006.11.17 12:541.60060.000.000.444.79
144672082006.10.30 10:01sell0.01eurgbp0.66980.00000.66582006.11.21 09:550.67540.000.001.10-10.64
152419182006.11.09 12:15sell0.02eurgbp0.67160.00000.66782006.11.21 09:550.67540.000.000.99-14.43
152662652006.11.09 15:02sell0.04eurgbp0.67340.00000.66962006.11.21 09:550.67530.000.001.99-14.43
155256282006.11.14 09:33sell0.08eurgbp0.67540.00000.67242006.11.21 09:550.67540.000.002.740.00
156324342006.11.15 09:37sell0.16eurgbp0.67740.00000.67442006.11.21 09:550.67530.000.004.6963.81
144671102006.10.30 10:00sell0.01eurusd1.27220.00001.26822006.11.03 13:301.27390.000.000.43-1.70
145973582006.10.31 15:07sell0.02eurusd1.27440.00001.27042006.11.03 13:301.27360.000.000.711.60
146042062006.10.31 15:23sell0.04eurusd1.27640.00001.27242006.11.03 13:301.27450.000.001.447.60
147950312006.11.02 22:17sell0.08eurusd1.27840.00001.27442006.11.03 13:301.27440.000.000.0032.00
148585392006.11.03 13:30sell0.01eurusd1.27270.00001.26872006.11.03 13:581.26870.000.000.004.00
148807242006.11.03 13:58sell0.01eurusd1.26860.00001.26462006.11.08 14:281.27630.000.000.21-7.70
148889852006.11.03 14:57sell0.02eurusd1.27060.00001.26662006.11.08 14:281.27640.000.000.42-11.60
149743492006.11.06 22:09sell0.04eurusd1.27260.00001.26862006.11.08 14:281.27630.000.000.29-14.80
150286662006.11.07 07:53sell0.08eurusd1.27550.00001.27152006.11.08 14:271.27620.000.000.58-5.60
150514192006.11.07 13:40sell0.16eurusd1.27750.00001.27352006.11.08 14:271.27610.000.001.1522.40
151364842006.11.08 09:05sell0.32eurusd1.27930.00001.27552006.11.08 14:141.27550.000.000.00121.60
151620992006.11.08 14:28sell0.01eurusd1.27620.00001.27242006.11.13 15:061.28130.000.000.36-5.10
152291412006.11.09 08:39sell0.02eurusd1.27830.00001.27452006.11.13 15:061.28140.000.000.28-6.20
152678462006.11.09 15:06sell0.04eurusd1.28010.00001.27632006.11.13 15:061.28150.000.000.58-5.60
152787802006.11.09 16:25sell0.08eurusd1.28190.00001.27812006.11.13 15:061.28160.000.001.162.40
152840092006.11.09 16:34sell0.16eurusd1.28370.00001.27992006.11.13 15:051.28140.000.002.3036.80
154675472006.11.13 15:06sell0.01eurusd1.28110.00001.27812006.11.14 15:061.28190.000.000.07-0.80
155217812006.11.14 08:56sell0.02eurusd1.28370.00001.28072006.11.14 15:051.28170.000.000.004.00
155447292006.11.14 13:34sell0.04eurusd1.28580.00001.28282006.11.14 15:041.28280.000.000.0012.00
155596252006.11.14 15:06sell0.01eurusd1.28140.00001.27842006.11.15 10:591.27840.000.000.073.00
156442172006.11.15 10:59sell0.01eurusd1.27820.00001.27522006.11.16 14:021.28000.000.000.22-1.80
156618212006.11.15 15:05sell0.02eurusd1.28020.00001.27722006.11.16 14:011.27970.000.000.431.00
156781322006.11.15 19:08sell0.04eurusd1.28250.00001.27952006.11.16 14:011.27950.000.000.8612.00
157382152006.11.16 14:02sell0.01eurusd1.27950.00001.27652006.11.16 17:141.27860.000.000.000.90
157440962006.11.16 15:23sell0.02eurusd1.28150.00001.27852006.11.16 17:141.27850.000.000.006.00
157509362006.11.16 17:14sell0.01eurusd1.27850.00001.27552006.11.20 15:481.28190.000.000.14-3.40
158110542006.11.17 14:52sell0.02eurusd1.28050.00001.27752006.11.20 15:481.28200.000.000.14-3.00
158156112006.11.17 15:05sell0.04eurusd1.28250.00001.27952006.11.20 15:481.28200.000.000.292.00
158908052006.11.20 09:56sell0.08eurusd1.28490.00001.28192006.11.20 15:481.28190.000.000.0024.00
159072012006.11.20 15:48sell0.01eurusd1.28180.00001.27882006.11.24 10:211.30920.000.000.42-27.40
159800242006.11.21 19:23sell0.02eurusd1.28380.00001.28082006.11.24 10:201.30910.000.000.69-50.60
160046962006.11.22 02:20sell0.04eurusd1.28580.00001.28282006.11.24 10:201.30930.000.001.10-94.00
160329962006.11.22 12:00sell0.08eurusd1.28780.00001.28482006.11.24 10:201.30920.000.002.21-171.20
160682072006.11.22 15:32sell0.16eurusd1.29470.00001.29172006.11.24 10:201.30930.000.004.43-233.60
144669592006.10.30 09:57buy0.01usdcad1.12210.00001.12612006.10.30 18:011.12610.000.000.003.55
144982742006.10.30 18:01buy0.01usdcad1.12660.00001.13062006.11.01 06:531.12650.000.000.06-0.09
145969552006.10.31 15:06buy0.02usdcad1.12460.00001.12862006.11.01 06:531.12660.000.000.053.55
146109382006.10.31 15:34buy0.04usdcad1.12260.00001.12662006.11.01 06:531.12660.000.000.1114.20
146506002006.11.01 06:53buy0.01usdcad1.12710.00001.13112006.11.01 07:421.13110.000.000.003.54
146530362006.11.01 07:42buy0.01usdcad1.13170.00001.13572006.11.01 12:191.13370.000.000.001.76
146582482006.11.01 08:57buy0.02usdcad1.12970.00001.13372006.11.01 12:191.13370.000.000.007.06
146678062006.11.01 12:19buy0.01usdcad1.13430.00001.13832006.11.02 13:591.13620.000.000.081.67
146752502006.11.01 14:00buy0.02usdcad1.13230.00001.13632006.11.02 13:591.13630.000.000.167.04
147701212006.11.02 13:59buy0.01usdcad1.13640.00001.14042006.11.06 10:031.13410.000.000.06-2.03
147913362006.11.02 20:04buy0.02usdcad1.13440.00001.13842006.11.06 10:031.13420.000.000.10-0.35
148474772006.11.03 12:00buy0.04usdcad1.13240.00001.13642006.11.06 10:031.13410.000.000.116.00
148475782006.11.03 12:00buy0.08usdcad1.13020.00001.13422006.11.06 10:031.13420.000.000.2128.21
148534362006.11.03 13:15buy0.16usdcad1.12820.00001.13222006.11.06 08:381.13220.000.000.4256.53
149445362006.11.06 10:03buy0.01usdcad1.13480.00001.13882006.11.07 23:591.13010.000.000.06-4.16
149592702006.11.06 14:44buy0.02usdcad1.13280.00001.13682006.11.07 23:591.13020.000.000.10-4.60
149632162006.11.06 15:59buy0.04usdcad1.13080.00001.13482006.11.07 23:581.13030.000.000.22-1.77
150297622006.11.07 08:02buy0.08usdcad1.12870.00001.13272006.11.07 23:571.13040.000.000.2112.03
150537822006.11.07 13:58buy0.16usdcad1.12670.00001.13072006.11.07 23:201.13070.000.000.4256.60
151077942006.11.07 23:59buy0.01usdcad1.13050.00001.13432006.11.08 14:271.13240.000.000.001.68
151418372006.11.08 09:50buy0.02usdcad1.12870.00001.13252006.11.08 14:121.13250.000.000.006.71
151619822006.11.08 14:27buy0.01usdcad1.13280.00001.13662006.11.09 02:081.13110.000.000.08-1.50
151676802006.11.08 15:16buy0.02usdcad1.13100.00001.13482006.11.09 02:081.13120.000.000.160.35
151690592006.11.08 15:37buy0.04usdcad1.12920.00001.13302006.11.09 02:081.13110.000.000.326.72
151725732006.11.08 16:13buy0.08usdcad1.12740.00001.13122006.11.09 02:081.13120.000.000.6426.87
152144922006.11.09 02:09buy0.01usdcad1.13160.00001.13542006.11.10 15:151.13170.000.000.030.09
152885872006.11.09 16:41buy0.02usdcad1.12980.00001.13362006.11.10 15:151.13180.000.000.053.53
153450722006.11.10 07:09buy0.04usdcad1.12800.00001.13182006.11.10 15:151.13180.000.000.0013.43
153986842006.11.10 15:15buy0.01usdcad1.13230.00001.13532006.11.13 13:091.13530.000.000.032.64
154073982006.11.10 17:25buy0.02usdcad1.13030.00001.13332006.11.13 09:341.13330.000.000.055.29
154588812006.11.13 13:09buy0.01usdcad1.13580.00001.13882006.11.13 17:341.13880.000.000.002.63
154752902006.11.13 17:35buy0.01usdcad1.13930.00001.14232006.11.14 11:381.14020.000.000.030.79
154870232006.11.13 23:26buy0.02usdcad1.13730.00001.14032006.11.14 11:371.14030.000.000.005.26
155343122006.11.14 11:38buy0.01usdcad1.14090.00001.14392006.11.14 15:041.13810.000.000.00-2.46
155369822006.11.14 12:35buy0.02usdcad1.13890.00001.14192006.11.14 15:041.13800.000.000.00-1.58
155486492006.11.14 14:00buy0.04usdcad1.13690.00001.13992006.11.14 15:041.13790.000.000.003.52
155498372006.11.14 14:05buy0.08usdcad1.13490.00001.13792006.11.14 15:041.13790.000.000.0021.09
155582732006.11.14 15:04sell0.01usdcad1.13780.00001.13482006.11.15 08:481.13680.000.00-0.030.88
155850732006.11.14 17:17sell0.02usdcad1.13980.00001.13682006.11.15 08:481.13680.000.00-0.065.28
156271572006.11.15 08:49sell0.01usdcad1.13640.00001.13342006.11.15 16:531.13940.000.000.00-2.63
156288202006.11.15 09:28sell0.02usdcad1.13840.00001.13542006.11.15 16:531.13930.000.000.00-1.58
156491122006.11.15 12:27sell0.04usdcad1.14040.00001.13742006.11.15 16:531.13920.000.000.004.21
156547702006.11.15 13:36sell0.08usdcad1.14240.00001.13942006.11.15 16:531.13940.000.000.0021.06
156703162006.11.15 16:53sell0.01usdcad1.13880.00001.13582006.11.17 14:421.14410.000.00-0.13-4.63
157421302006.11.16 15:03sell0.02usdcad1.14080.00001.13782006.11.17 14:421.14420.000.00-0.06-5.94
157771262006.11.17 06:07sell0.04usdcad1.14280.00001.13982006.11.17 14:421.14430.000.000.00-5.24
157900712006.11.17 09:35sell0.08usdcad1.14480.00001.14182006.11.17 14:421.14440.000.000.002.80
157976852006.11.17 12:26sell0.16usdcad1.14680.00001.14382006.11.17 14:421.14430.000.000.0034.96
158089332006.11.17 14:44sell0.01usdcad1.14340.00001.14042006.11.22 09:361.14430.000.00-0.09-0.79
158266442006.11.17 16:27sell0.02usdcad1.14540.00001.14242006.11.22 09:361.14440.000.00-0.181.75
159068512006.11.20 15:45sell0.04usdcad1.14750.00001.14452006.11.22 09:361.14450.000.00-0.2610.48
160255472006.11.22 09:36sell0.01usdcad1.14370.00001.14072006.11.22 12:141.14070.000.000.002.63
160354572006.11.22 12:15sell0.01usdcad1.14020.00001.13722006.11.24 08:451.13920.000.00-0.140.88
160860962006.11.22 22:17sell0.02usdcad1.14230.00001.13932006.11.24 08:451.13930.000.00-0.075.27
144669612006.10.30 09:57buy0.01usdchf1.24990.00001.25392006.10.31 07:291.25190.000.000.101.60
144746852006.10.30 12:20buy0.02usdchf1.24790.00001.25192006.10.31 07:281.25190.000.000.206.39
145410752006.10.31 07:29buy0.01usdchf1.25230.00001.25632006.11.02 00:531.24610.000.000.40-4.98
145844732006.10.31 13:27buy0.02usdchf1.25030.00001.25432006.11.02 00:531.24620.000.000.79-6.58
145948752006.10.31 15:01buy0.04usdchf1.24820.00001.25222006.11.02 00:531.24610.000.001.59-6.74
145978032006.10.31 15:07buy0.08usdchf1.24620.00001.25022006.11.02 00:531.24620.000.003.170.00
146042552006.10.31 15:23buy0.16usdchf1.24420.00001.24822006.11.02 00:521.24610.000.006.3324.40
146084472006.10.31 15:30buy0.32usdchf1.24220.00001.24622006.11.02 00:521.24620.000.0012.67102.71
147162692006.11.02 00:53buy0.01usdchf1.24650.00001.25052006.11.03 13:131.24870.000.000.101.76
147651182006.11.02 13:09buy0.02usdchf1.24450.00001.24852006.11.03 13:131.24850.000.000.206.41
148528552006.11.03 13:13buy0.01usdchf1.24910.00001.25312006.11.03 13:301.25040.000.000.001.04
148562202006.11.03 13:30buy0.02usdchf1.24640.00001.25042006.11.03 13:301.25040.000.000.006.40
148588202006.11.03 13:30buy0.01usdchf1.25200.00001.25572006.11.03 13:441.25570.000.000.002.95
148741732006.11.03 13:44buy0.01usdchf1.25610.00001.26012006.11.08 14:281.25110.000.000.30-4.00
149912452006.11.07 03:53buy0.02usdchf1.25370.00001.25772006.11.08 14:281.25130.000.000.20-3.84
150417132006.11.07 10:03buy0.04usdchf1.25160.00001.25562006.11.08 14:281.25120.000.000.40-1.28
150497992006.11.07 13:32buy0.08usdchf1.24960.00001.25362006.11.08 14:271.25130.000.000.7910.87
150542372006.11.07 13:58buy0.16usdchf1.24750.00001.25152006.11.08 14:151.25150.000.001.5851.14
151620282006.11.08 14:28buy0.01usdchf1.25160.00001.25542006.11.09 13:481.25190.000.000.300.24
151723682006.11.08 16:13buy0.02usdchf1.24980.00001.25362006.11.09 13:481.25180.000.000.593.20
152355492006.11.09 10:54buy0.04usdchf1.24800.00001.25182006.11.09 13:471.25180.000.000.0012.14
152591782006.11.09 13:48buy0.01usdchf1.25240.00001.25622006.11.13 17:491.24530.000.000.20-5.70
152616262006.11.09 14:04buy0.02usdchf1.25060.00001.25442006.11.13 17:491.24540.000.000.40-8.35
152645812006.11.09 14:51buy0.04usdchf1.24880.00001.25262006.11.13 17:491.24530.000.000.80-11.24
152668712006.11.09 15:04buy0.08usdchf1.24680.00001.25062006.11.13 17:491.24540.000.001.58-8.99
152790532006.11.09 16:25buy0.16usdchf1.24490.00001.24872006.11.13 17:491.24530.000.003.165.14
152829932006.11.09 16:34buy0.32usdchf1.24300.00001.24682006.11.13 17:491.24520.000.006.3456.54
154767092006.11.13 17:49buy0.01usdchf1.24580.00001.24882006.11.14 11:211.24470.000.000.10-0.88
155047962006.11.14 03:42buy0.02usdchf1.24380.00001.24682006.11.14 11:211.24470.000.000.001.45
155219862006.11.14 08:57buy0.04usdchf1.24180.00001.24482006.11.14 11:211.24480.000.000.009.64
155336822006.11.14 11:21buy0.01usdchf1.24510.00001.24812006.11.14 14:591.24180.000.000.00-2.66
155401092006.11.14 13:30buy0.02usdchf1.24290.00001.24592006.11.14 14:591.24190.000.000.00-1.61
155439982006.11.14 13:33buy0.04usdchf1.24090.00001.24392006.11.14 14:591.24190.000.000.003.22
155490822006.11.14 14:01buy0.08usdchf1.23890.00001.24192006.11.14 14:591.24190.000.000.0019.33
155566382006.11.14 14:59sell0.01usdchf1.24190.00001.23892006.11.14 19:161.24330.000.000.00-1.13
155610512006.11.14 15:10sell0.02usdchf1.24390.00001.24092006.11.14 19:151.24330.000.000.000.97
155631732006.11.14 15:13sell0.04usdchf1.24630.00001.24332006.11.14 19:151.24330.000.000.009.65
155949592006.11.14 19:16sell0.01usdchf1.24280.00001.23982006.11.15 15:101.24780.000.00-0.12-4.01
156267622006.11.15 08:45sell0.02usdchf1.24660.00001.24362006.11.15 15:101.24770.000.000.00-1.76
156364222006.11.15 10:21sell0.04usdchf1.24860.00001.24562006.11.15 15:101.24760.000.000.003.21
156412872006.11.15 10:39sell0.08usdchf1.25060.00001.24762006.11.15 15:101.24760.000.000.0019.24
156631692006.11.15 15:10sell0.01usdchf1.24720.00001.24422006.11.16 17:031.24630.000.00-0.350.72
157377322006.11.16 14:01sell0.02usdchf1.24930.00001.24632006.11.16 17:031.24630.000.000.004.81
157485802006.11.16 17:03sell0.01usdchf1.24610.00001.24312006.11.17 14:201.25010.000.00-0.12-3.20
157494742006.11.16 17:13sell0.02usdchf1.24820.00001.24552006.11.17 14:201.25020.000.00-0.23-3.20
157766762006.11.17 05:58sell0.04usdchf1.25110.00001.24812006.11.17 14:201.25010.000.000.003.20
157958812006.11.17 11:43sell0.08usdchf1.25310.00001.25012006.11.17 14:201.25010.000.000.0019.20
158064642006.11.17 14:20sell0.01usdchf1.24970.00001.24672006.11.17 15:021.24670.000.000.002.41
158136992006.11.17 15:02sell0.01usdchf1.24620.00001.24322006.11.17 15:381.24320.000.000.002.41
158228312006.11.17 15:38sell0.01usdchf1.24280.00001.23982006.11.20 10:211.23980.000.00-0.122.42
158930072006.11.20 10:21sell0.01usdchf1.23950.00001.23652006.11.21 19:261.24070.000.00-0.12-0.97
159036812006.11.20 15:01sell0.02usdchf1.24150.00001.23852006.11.21 19:261.24050.000.00-0.231.61
159123872006.11.20 16:57sell0.04usdchf1.24350.00001.24052006.11.21 19:261.24050.000.00-0.469.67
159811152006.11.21 19:26sell0.01usdchf1.24030.00001.23732006.11.22 07:361.23730.000.00-0.122.42
160178832006.11.22 07:36sell0.01usdchf1.23690.00001.23392006.11.22 12:111.23390.000.000.002.43
160346522006.11.22 12:11sell0.01usdchf1.23310.00001.23042006.11.22 13:291.23040.000.000.002.19
160682352006.11.22 15:32sell0.01usdchf1.22620.00001.22322006.11.23 09:061.22520.000.00-0.350.82
160713932006.11.22 15:52sell0.02usdchf1.22820.00001.22522006.11.23 09:061.22520.000.00-0.694.90
  0.00 0.00 77.43 548.65
Closed P/L: 626.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
157991232006.11.17 13:01sell0.01audusd0.76460.00000.7616 0.77860.000.00-0.13-14.00
158154922006.11.17 15:05sell0.02audusd0.76660.00000.7636 0.77860.000.00-0.23-24.00
158230322006.11.17 15:38sell0.04audusd0.76860.00000.7656 0.77860.000.00-0.46-40.00
159257332006.11.21 00:13sell0.08audusd0.77060.00000.7676 0.77860.000.00-0.67-64.00
160173782006.11.22 07:34sell0.16audusd0.77260.00000.7696 0.77860.000.00-1.10-96.00
160682272006.11.22 15:32sell0.32audusd0.77510.00000.7721 0.77860.000.00-2.21-112.00
157986082006.11.17 12:54buy0.01eurchf1.60130.00001.6043 1.58290.000.000.40-15.23
158035982006.11.17 13:51buy0.02eurchf1.59930.00001.6023 1.58290.000.000.76-27.15
158217712006.11.17 15:30buy0.04eurchf1.59730.00001.6003 1.58290.000.001.52-47.67
158892902006.11.20 09:54buy0.08eurchf1.59450.00001.5975 1.58290.000.002.60-76.80
159659112006.11.21 14:58buy0.16eurchf1.59250.00001.5955 1.58290.000.004.33-127.12
160339912006.11.22 12:09buy0.32eurchf1.59050.00001.5935 1.58290.000.006.90-201.27
159505612006.11.21 09:55sell0.01eurgbp0.67490.00000.6719 0.67800.000.000.25-5.99
  0.00 0.00 11.96 -851.23
 Floating P/L: -839.27
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 1 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 626.08 Floating P/L: -839.27 Margin: 1 270.00
Balance: 1 626.08 Equity: 786.81 Free Margin: -483.19
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 415.78 Gross Loss: 789.70 Total Net Profit: 626.08
Profit Factor: 1.79 Expected Payoff: 3.35  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 567.95 (25.89%) Relative Drawdown: 25.89% (567.95)
 
Total Trades: 187 Short Positions (won %): 94 (60.64%) Long Positions (won %): 93 (75.27%)
Profit Trades (% of total): 127 (67.91%) Loss trades (% of total): 60 (32.09%)
Largest profit trade: 121.60 loss trade: -229.17
Average profit trade: 11.15 loss trade: -13.16
Maximum consecutive wins ($): 15 (105.22) consecutive losses ($): 7 (-46.42)
Maximal consecutive profit (count): 217.92 (6) consecutive loss (count): -567.95 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2