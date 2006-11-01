MIG Investments SA

Account: 89578 Name: labourgade Currency: USD 2006 November 22, 12:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
32932782006.11.01 17:47balanceDeposit2 000.00
32932872006.11.01 17:48buy0.10eurusd1.27751.27251.27852006.11.01 17:511.27760.000.000.001.00
32933452006.11.01 17:52buy0.10eurusd1.27761.27261.27862006.11.01 20:441.27750.000.000.00-1.00
32933862006.11.01 17:56buy0.20eurusd1.27711.27261.27812006.11.01 20:431.27760.000.000.0010.00
32935492006.11.01 18:13buy0.40eurusd1.27651.27251.27752006.11.01 20:431.27750.000.000.0040.00
32951732006.11.01 20:44buy0.10eurusd1.27771.27271.27872006.11.01 20:461.27780.000.000.001.00
32952412006.11.01 20:46buy0.10eurusd1.27791.27291.27892006.11.02 11:491.27850.000.00-2.706.00
32953732006.11.01 21:06buy0.20eurusd1.27731.27281.27832006.11.02 11:491.27830.000.00-5.4020.00
32954432006.11.01 21:08buy0.40eurusd1.27681.27281.27782006.11.02 11:491.27780.000.00-10.8040.00
32955132006.11.01 21:10buy0.80eurusd1.27621.27271.27722006.11.02 11:491.27720.000.00-21.6080.00
33034562006.11.02 11:50buy0.10eurusd1.27661.27161.27762006.11.02 14:301.27760.000.000.0010.00
33054112006.11.02 14:30buy0.10eurusd1.27761.27261.27862006.11.02 14:351.27750.000.000.00-1.00
33054712006.11.02 14:31buy0.20eurusd1.27711.27261.27812006.11.02 14:351.27750.000.000.008.00
33055612006.11.02 14:34buy0.40eurusd1.27651.27251.27752006.11.02 14:351.27750.000.000.0040.00
33056402006.11.02 14:35buy0.10eurusd1.27761.27261.27862006.11.02 15:351.27730.000.000.00-3.00
33056752006.11.02 14:37buy0.20eurusd1.27711.27261.27812006.11.02 15:351.27750.000.000.008.00
33057022006.11.02 14:37buy0.40eurusd1.27651.27251.27752006.11.02 15:351.27750.000.000.0040.00
33065882006.11.02 15:35buy0.10eurusd1.27741.27241.27842006.11.02 16:351.27650.000.000.00-9.00
33066362006.11.02 15:40buy0.20eurusd1.27691.27241.27792006.11.02 16:351.27670.000.000.00-4.00
33071802006.11.02 16:24buy0.40eurusd1.27631.27231.27732006.11.02 16:351.27670.000.000.0016.00
33072972006.11.02 16:28buy0.80eurusd1.27571.27221.27672006.11.02 16:351.27670.000.000.0080.00
33074842006.11.02 16:36buy0.10eurusd1.27671.27171.27772006.11.02 17:311.27770.000.000.0010.00
33081342006.11.02 17:32buy0.10eurusd1.27791.27291.27892006.11.02 19:301.27790.000.000.000.00
33087082006.11.02 18:05buy0.20eurusd1.27731.27281.27832006.11.02 19:301.27770.000.000.008.00
33092672006.11.02 18:50buy0.40eurusd1.27681.27281.27782006.11.02 19:301.27780.000.000.0040.00
33097932006.11.02 19:31buy0.10eurusd1.27801.27301.27902006.11.03 11:011.27750.000.00-0.90-5.00
33108532006.11.02 21:51buy0.20eurusd1.27741.27291.27842006.11.03 11:011.27800.000.00-1.8012.00
33145492006.11.03 08:40buy0.40eurusd1.27691.27291.27792006.11.03 11:011.27790.000.000.0040.00
33159612006.11.03 11:01sell0.10eurusd1.27751.28251.27652006.11.03 14:091.27650.000.000.0010.00
33178092006.11.03 14:09sell0.10eurusd1.27631.28131.27532006.11.03 14:301.27530.000.000.0010.00
33182462006.11.03 14:26sell0.20eurusd1.27691.28141.27592006.11.03 14:301.27590.000.000.0020.00
33184452006.11.03 14:30sell0.10eurusd1.27511.28011.27412006.11.03 14:301.27410.000.000.0010.00
33185402006.11.03 14:30sell0.10eurusd1.27271.27771.27172006.11.03 14:311.27170.000.000.0010.00
33188772006.11.03 14:31sell0.10eurusd1.27141.27641.27042006.11.03 14:341.27250.000.000.00-11.00
33190802006.11.03 14:32sell0.20eurusd1.27201.27651.27102006.11.03 14:341.27220.000.000.00-4.00
33191602006.11.03 14:33sell0.40eurusd1.27261.27661.27162006.11.03 14:341.27280.000.000.00-8.00
33191802006.11.03 14:33sell0.80eurusd1.27351.27701.27252006.11.03 14:331.27250.000.000.0080.00
33193162006.11.03 14:35sell0.10eurusd1.27231.27731.27132006.11.03 14:381.27130.000.000.0010.00
33195502006.11.03 14:38sell0.10eurusd1.27101.27601.27002006.11.03 14:441.27000.000.000.0010.00
33199572006.11.03 14:44sell0.10eurusd1.26981.27481.26882006.11.03 14:531.26880.000.000.0010.00
33204492006.11.03 14:54sell0.10eurusd1.26871.27371.26772006.11.03 15:241.26960.000.000.00-9.00
33204772006.11.03 14:54sell0.20eurusd1.26921.27371.26822006.11.03 15:241.26960.000.000.00-8.00
33211092006.11.03 15:11sell0.40eurusd1.26981.27381.26882006.11.03 15:241.26940.000.000.0016.00
33213592006.11.03 15:21sell0.80eurusd1.26991.27391.26942006.11.03 15:241.26940.000.000.0040.00
33214552006.11.03 15:24sell0.10eurusd1.26951.27451.26852006.11.03 16:001.26910.000.000.004.00
33214932006.11.03 15:27sell0.20eurusd1.27011.27461.26912006.11.03 16:001.26940.000.000.0014.00
33220612006.11.03 15:59sell0.40eurusd1.27071.27471.26972006.11.03 16:001.26970.000.000.0040.00
33221882006.11.03 16:00sell0.10eurusd1.26881.27381.26782006.11.03 16:451.26960.000.000.00-8.00
33224462006.11.03 16:05sell0.20eurusd1.26931.27381.26832006.11.03 16:451.26960.000.000.00-6.00
33225082006.11.03 16:06sell0.40eurusd1.26991.27391.26892006.11.03 16:451.26950.000.000.0016.00
33226382006.11.03 16:11sell0.80eurusd1.27051.27401.26952006.11.03 16:451.26950.000.000.0080.00
33231382006.11.03 16:45sell0.10eurusd1.26951.27451.26852006.11.03 18:151.26960.000.000.00-1.00
33233102006.11.03 16:59sell0.20eurusd1.27011.27461.26912006.11.03 18:151.26970.000.000.008.00
33234912006.11.03 17:08sell0.40eurusd1.27071.27471.26972006.11.03 18:151.26970.000.000.0040.00
33243802006.11.03 18:16sell0.10eurusd1.26961.27461.26862006.11.06 05:011.27090.000.000.70-13.00
33244172006.11.03 18:18sell0.20eurusd1.27021.27471.26922006.11.06 05:011.27090.000.001.40-14.00
33246762006.11.03 18:45sell0.40eurusd1.27081.27481.26982006.11.06 05:011.27060.000.002.808.00
33252472006.11.03 19:45sell0.80eurusd1.27161.27511.27062006.11.06 05:011.27060.000.005.6080.00
33299692006.11.06 05:02buy0.10eurusd1.27111.26611.27212006.11.06 08:211.27140.000.000.003.00
33305332006.11.06 06:32buy0.20eurusd1.27051.26601.27152006.11.06 08:211.27150.000.000.0020.00
33313582006.11.06 08:22buy0.10eurusd1.27171.26671.27272006.11.06 11:161.27060.000.000.00-11.00
33314942006.11.06 08:31buy0.20eurusd1.27111.26661.27212006.11.06 11:161.27080.000.000.00-6.00
33319882006.11.06 09:09buy0.40eurusd1.27041.26641.27142006.11.06 11:151.27070.000.000.0012.00
33331532006.11.06 10:40buy0.80eurusd1.26971.26621.27072006.11.06 11:151.27070.000.000.0080.00
33337762006.11.06 11:16buy0.10eurusd1.27081.26581.27182006.11.06 14:251.27070.000.000.00-1.00
33338502006.11.06 11:24buy0.20eurusd1.27021.26571.27122006.11.06 14:251.27060.000.000.008.00
33343712006.11.06 12:15buy0.40eurusd1.26961.26561.27062006.11.06 14:251.27060.000.000.0040.00
33356052006.11.06 14:25buy0.10eurusd1.27101.26601.27202006.11.06 15:371.27070.000.000.00-3.00
33358462006.11.06 14:45buy0.20eurusd1.27041.26591.27142006.11.06 15:371.27080.000.000.008.00
33359252006.11.06 14:48buy0.40eurusd1.26981.26581.27082006.11.06 15:371.27080.000.000.0040.00
33363942006.11.06 15:37buy0.10eurusd1.27091.26591.27192006.11.06 18:251.27190.000.000.0010.00
33381742006.11.06 18:26buy0.10eurusd1.27221.26721.27322006.11.06 23:121.27270.000.00-0.905.00
33382892006.11.06 18:42buy0.20eurusd1.27161.26711.27262006.11.06 23:121.27260.000.00-1.8020.00
33398982006.11.06 23:13buy0.10eurusd1.27271.26771.27372006.11.07 02:301.27370.000.000.0010.00
33416512006.11.07 02:30buy0.10eurusd1.27391.26891.27492006.11.07 05:151.27490.000.000.0010.00
33429792006.11.07 05:15buy0.10eurusd1.27521.27021.27622006.11.07 05:251.27550.000.000.003.00
33430902006.11.07 05:19buy0.20eurusd1.27461.27011.27562006.11.07 05:251.27560.000.000.0020.00
33432342006.11.07 05:25buy0.10eurusd1.27581.27081.27682006.11.07 06:001.27680.000.000.0010.00
33437962006.11.07 06:01buy0.10eurusd1.27691.27191.27792006.11.07 10:301.27610.000.000.00-8.00
33444512006.11.07 07:26buy0.20eurusd1.27631.27181.27732006.11.07 10:291.27620.000.000.00-2.00
33445922006.11.07 07:42buy0.40eurusd1.27571.27171.27672006.11.07 10:291.27620.000.000.0020.00
33451762006.11.07 08:44buy0.80eurusd1.27521.27171.27622006.11.07 10:291.27620.000.000.0080.00
33460922006.11.07 10:30buy0.10eurusd1.27641.27141.27742006.11.07 14:261.27690.000.000.005.00
33465212006.11.07 11:07buy0.20eurusd1.27581.27131.27682006.11.07 14:261.27680.000.000.0020.00
33482682006.11.07 14:26buy0.10eurusd1.27701.27201.27802006.11.07 14:581.27800.000.000.0010.00
33488952006.11.07 14:58buy0.10eurusd1.27861.27361.27962006.11.07 15:181.27960.000.000.0010.00
33492782006.11.07 15:18buy0.10eurusd1.27991.27491.28092006.11.07 15:321.28030.000.000.004.00
33493562006.11.07 15:19buy0.20eurusd1.27931.27481.28032006.11.07 15:321.28030.000.000.0020.00
33496302006.11.07 15:32buy0.10eurusd1.28081.27581.28182006.11.07 15:431.28090.000.000.001.00
33496872006.11.07 15:34buy0.20eurusd1.28021.27571.28122006.11.07 15:431.28080.000.000.0012.00
33497282006.11.07 15:35buy0.40eurusd1.27961.27561.28062006.11.07 15:431.28060.000.000.0040.00
33498892006.11.07 15:43buy0.10eurusd1.28111.27611.28212006.11.07 17:441.28080.000.000.00-3.00
33507012006.11.07 16:37buy0.20eurusd1.28051.27601.28152006.11.07 17:441.28080.000.000.006.00
33507712006.11.07 16:39buy0.40eurusd1.27991.27591.28092006.11.07 17:441.28090.000.000.0040.00
33515262006.11.07 17:44buy0.10eurusd1.28101.27601.28202006.11.08 10:261.28020.000.00-0.90-8.00
33516172006.11.07 17:56buy0.20eurusd1.28041.27591.28142006.11.08 10:261.28010.000.00-1.80-6.00
33523212006.11.07 19:43buy0.40eurusd1.27981.27581.28082006.11.08 10:261.28020.000.00-3.6016.00
33526042006.11.07 20:18buy0.80eurusd1.27921.27571.28022006.11.08 10:261.28020.000.00-7.2080.00
33592692006.11.08 10:26buy0.10eurusd1.28021.27521.28122006.11.08 13:291.27890.000.000.00-13.00
33597702006.11.08 11:01buy0.20eurusd1.27961.27511.28062006.11.08 13:291.27920.000.000.00-8.00
33600682006.11.08 11:37buy0.40eurusd1.27911.27511.28012006.11.08 13:291.27890.000.000.00-8.00
33609872006.11.08 13:14buy0.80eurusd1.27821.27471.27922006.11.08 13:281.27920.000.000.0080.00
33611622006.11.08 13:30sell0.10eurusd1.27901.28401.27802006.11.08 13:571.27800.000.000.0010.00
33614082006.11.08 13:57sell0.10eurusd1.27791.28291.27692006.11.08 14:241.27690.000.000.0010.00
33618072006.11.08 14:24sell0.10eurusd1.27671.28171.27572006.11.08 15:111.27620.000.000.005.00
33619122006.11.08 14:31sell0.20eurusd1.27731.28181.27632006.11.08 15:111.27630.000.000.0020.00
33624992006.11.08 15:11sell0.10eurusd1.27611.28111.27512006.11.08 15:151.27510.000.000.0010.00
33626562006.11.08 15:15sell0.10eurusd1.27501.28001.27402006.11.08 15:371.27500.000.000.000.00
33627162006.11.08 15:16sell0.20eurusd1.27551.28001.27452006.11.08 15:371.27510.000.000.008.00
33628272006.11.08 15:23sell0.40eurusd1.27611.28011.27512006.11.08 15:371.27510.000.000.0040.00
33630472006.11.08 15:37sell0.10eurusd1.27471.27971.27372006.11.09 01:391.27570.000.002.10-10.00
33631042006.11.08 15:39sell0.20eurusd1.27531.27981.27432006.11.09 01:391.27570.000.004.20-8.00
33634622006.11.08 16:05sell0.40eurusd1.27591.27991.27492006.11.09 01:391.27560.000.008.4012.00
33635832006.11.08 16:13sell0.80eurusd1.27651.28001.27552006.11.09 01:391.27550.000.0016.8080.00
33682202006.11.09 01:40sell0.10eurusd1.27531.28031.27432006.11.09 14:471.27580.000.000.00-5.00
33687292006.11.09 03:20sell0.20eurusd1.27591.28041.27492006.11.09 14:471.27600.000.000.00-2.00
33693112006.11.09 05:52sell0.40eurusd1.27651.28051.27552006.11.09 14:471.27600.000.000.0020.00
33701242006.11.09 08:22sell0.80eurusd1.27711.28061.27612006.11.09 14:471.27610.000.000.0080.00
33763632006.11.09 14:47sell0.10eurusd1.27581.28081.27482006.11.09 16:021.28080.000.000.00-50.00
33764642006.11.09 14:51sell0.20eurusd1.27641.28091.27542006.11.09 16:021.28090.000.000.00-90.00
33766332006.11.09 14:58sell0.40eurusd1.27701.28101.27602006.11.09 16:021.28100.000.000.00-160.00
33768022006.11.09 15:06sell0.80eurusd1.27751.28101.27652006.11.09 16:021.28100.000.000.00-280.00
33778922006.11.09 16:02buy0.10eurusd1.28091.27591.28192006.11.09 17:191.28090.000.000.000.00
33779732006.11.09 16:04buy0.20eurusd1.28031.27581.28132006.11.09 17:191.28060.000.000.006.00
33787652006.11.09 16:36buy0.40eurusd1.27971.27571.28072006.11.09 17:191.28020.000.000.0020.00
33790492006.11.09 16:51buy0.80eurusd1.27921.27571.28022006.11.09 17:191.28020.000.000.0080.00
33795762006.11.09 17:19buy0.10eurusd1.28161.27661.28262006.11.09 17:251.28180.000.000.002.00
33796152006.11.09 17:19buy0.20eurusd1.28111.27661.28212006.11.09 17:251.28180.000.000.0014.00
33796522006.11.09 17:20buy0.40eurusd1.28051.27651.28152006.11.09 17:251.28150.000.000.0040.00
33799242006.11.09 17:25buy0.10eurusd1.28201.27701.28302006.11.09 17:341.28300.000.000.0010.00
33803122006.11.09 17:34buy0.10eurusd1.28331.27831.28432006.11.09 17:361.28430.000.000.0010.00
33805302006.11.09 17:36buy0.10eurusd1.28441.27941.28542006.11.09 19:131.28390.000.000.00-5.00
33807602006.11.09 17:39buy0.20eurusd1.28381.27931.28482006.11.09 19:131.28370.000.000.00-2.00
33812052006.11.09 18:01buy0.40eurusd1.28321.27921.28422006.11.09 19:131.28420.000.000.0040.00
33818592006.11.09 19:13buy0.10eurusd1.28421.27921.28522006.11.10 01:391.28400.000.00-0.90-2.00
33819572006.11.09 19:28buy0.20eurusd1.28361.27911.28462006.11.10 01:391.28390.000.00-1.806.00
33824332006.11.09 20:37buy0.40eurusd1.28311.27911.28412006.11.09 23:431.28410.000.00-3.6040.00
33826882006.11.09 20:57buy0.80eurusd1.28251.27901.28352006.11.09 23:241.28350.000.00-7.2080.00
33835042006.11.10 01:39buy0.10eurusd1.28381.27881.28482006.11.10 03:001.28480.000.000.0010.00
33839892006.11.10 03:00buy0.10eurusd1.28491.27991.28592006.11.10 03:021.28590.000.000.0010.00
33841272006.11.10 03:03buy0.10eurusd1.28591.28091.28692006.11.10 08:171.28630.000.000.004.00
33860442006.11.10 07:22buy0.20eurusd1.28531.28081.28632006.11.10 08:171.28630.000.000.0020.00
33865552006.11.10 08:17sell0.10eurusd1.28611.29111.28512006.11.10 08:421.28580.000.000.003.00
33867542006.11.10 08:32sell0.20eurusd1.28671.29121.28572006.11.10 08:421.28570.000.000.0020.00
33869472006.11.10 08:43sell0.10eurusd1.28561.29061.28462006.11.10 08:581.28550.000.000.001.00
33869902006.11.10 08:43sell0.20eurusd1.28631.29081.28532006.11.10 08:581.28530.000.000.0020.00
33873382006.11.10 08:59sell0.10eurusd1.28571.29071.28472006.11.10 14:111.28630.000.000.00-6.00
33875112006.11.10 09:06sell0.20eurusd1.28641.29091.28542006.11.10 14:111.28650.000.000.00-2.00
33877612006.11.10 09:27sell0.40eurusd1.28701.29101.28602006.11.10 14:111.28620.000.000.0032.00
33881682006.11.10 09:47sell0.80eurusd1.28751.29101.28652006.11.10 14:111.28650.000.000.0080.00
33919282006.11.10 14:12sell0.10eurusd1.28641.29141.28542006.11.10 15:011.28650.000.000.00-1.00
33921322006.11.10 14:31sell0.20eurusd1.28701.29151.28602006.11.10 15:011.28660.000.000.008.00
33922302006.11.10 14:35sell0.40eurusd1.28761.29161.28662006.11.10 15:011.28660.000.000.0040.00
33925352006.11.10 15:01sell0.10eurusd1.28651.29151.28552006.11.10 16:071.28550.000.000.0010.00
33932512006.11.10 16:08sell0.10eurusd1.28541.29041.28442006.11.10 16:471.28600.000.000.00-6.00
33935042006.11.10 16:21sell0.20eurusd1.28601.29051.28502006.11.10 16:471.28570.000.000.006.00
33937252006.11.10 16:38sell0.40eurusd1.28661.29061.28562006.11.10 16:461.28560.000.000.0040.00
33939342006.11.10 16:47sell0.10eurusd1.28551.29051.28452006.11.10 19:411.28510.000.000.004.00
33943612006.11.10 17:03sell0.20eurusd1.28621.29071.28522006.11.10 19:411.28520.000.000.0020.00
33954682006.11.10 19:41sell0.10eurusd1.28501.29001.28402006.11.10 21:131.28470.000.000.003.00
33955752006.11.10 20:00sell0.20eurusd1.28561.29011.28462006.11.10 21:131.28460.000.000.0020.00
33960782006.11.10 21:13sell0.10eurusd1.28451.28951.28352006.11.10 22:421.28410.000.000.004.00
33962152006.11.10 21:41sell0.20eurusd1.28511.28961.28412006.11.10 22:421.28410.000.000.0020.00
33964882006.11.10 22:42sell0.10eurusd1.28381.28881.28282006.11.13 10:541.28430.000.000.70-5.00
33972932006.11.12 23:03sell0.20eurusd1.28461.28911.28362006.11.13 10:541.28440.000.000.004.00
33976372006.11.12 23:38sell0.40eurusd1.28521.28921.28422006.11.13 10:541.28470.000.000.0020.00
33985052006.11.13 01:23sell0.80eurusd1.28571.28921.28472006.11.13 10:531.28470.000.000.0080.00
34038292006.11.13 10:54sell0.10eurusd1.28411.28911.28312006.11.13 11:571.28380.000.000.003.00
34042522006.11.13 11:15sell0.20eurusd1.28481.28931.28382006.11.13 11:571.28380.000.000.0020.00
34046662006.11.13 11:57sell0.10eurusd1.28371.28871.28272006.11.13 15:191.28270.000.000.0010.00
34087062006.11.13 15:19sell0.10eurusd1.28251.28751.28152006.11.13 15:501.28210.000.000.004.00
34089172006.11.13 15:25sell0.20eurusd1.28311.28761.28212006.11.13 15:501.28210.000.000.0020.00
34095242006.11.13 15:50sell0.10eurusd1.28181.28681.28082006.11.13 16:051.28150.000.000.003.00
34097812006.11.13 15:59sell0.20eurusd1.28241.28691.28142006.11.13 16:051.28140.000.000.0020.00
34100322006.11.13 16:06sell0.10eurusd1.28131.28631.28032006.11.13 16:291.28030.000.000.0010.00
34106802006.11.13 16:29sell0.10eurusd1.28021.28521.27922006.11.13 18:391.28070.000.000.00-5.00
34108612006.11.13 16:37sell0.20eurusd1.28101.28551.28002006.11.13 18:381.28050.000.000.0010.00
34114712006.11.13 17:04sell0.40eurusd1.28151.28551.28052006.11.13 18:381.28050.000.000.0040.00
34128812006.11.13 18:39sell0.10eurusd1.28041.28541.27942006.11.13 20:061.28010.000.000.003.00
34135722006.11.13 19:47sell0.20eurusd1.28101.28551.28002006.11.13 20:051.28000.000.000.0020.00
34137552006.11.13 20:06sell0.10eurusd1.27991.28491.27892006.11.13 22:011.28040.000.000.00-5.00
34139002006.11.13 20:30sell0.20eurusd1.28061.28511.27962006.11.13 22:001.28020.000.000.008.00
34140322006.11.13 20:42sell0.40eurusd1.28071.28521.28022006.11.13 22:001.28020.000.000.0020.00
34148052006.11.13 22:02sell0.10eurusd1.28021.28521.27922006.11.14 02:001.28100.000.000.70-8.00
34148432006.11.13 22:07sell0.20eurusd1.28081.28531.27982006.11.14 02:001.28100.000.001.40-4.00
34157612006.11.14 00:35sell0.40eurusd1.28131.28531.28032006.11.14 02:001.28100.000.000.0012.00
34159382006.11.14 00:51sell0.80eurusd1.28201.28551.28102006.11.14 02:001.28100.000.000.0080.00
34167522006.11.14 02:00buy0.10eurusd1.28091.27591.28192006.11.14 03:061.28120.000.000.003.00
34170632006.11.14 02:49buy0.20eurusd1.28031.27581.28132006.11.14 03:061.28130.000.000.0020.00
34172092006.11.14 03:07buy0.10eurusd1.28151.27651.28252006.11.14 05:411.28250.000.000.0010.00
34181082006.11.14 05:42buy0.10eurusd1.28261.27761.28362006.11.14 08:461.28230.000.000.00-3.00
34189562006.11.14 08:07buy0.20eurusd1.28201.27751.28302006.11.14 08:461.28230.000.000.006.00
34192792006.11.14 08:30buy0.40eurusd1.28141.27741.28242006.11.14 08:461.28240.000.000.0040.00
34194982006.11.14 08:47buy0.10eurusd1.28251.27751.28352006.11.14 09:431.28350.000.000.0010.00
34202342006.11.14 09:43buy0.10eurusd1.28381.27881.28482006.11.14 11:321.28350.000.000.00-3.00
34212542006.11.14 10:40buy0.20eurusd1.28321.27871.28422006.11.14 11:321.28350.000.000.006.00
34216622006.11.14 11:00buy0.40eurusd1.28261.27861.28362006.11.14 11:321.28360.000.000.0040.00
34222062006.11.14 11:32buy0.10eurusd1.28361.27861.28462006.11.14 13:521.28290.000.000.00-7.00
34222922006.11.14 11:44buy0.20eurusd1.28311.27861.28412006.11.14 13:521.28280.000.000.00-6.00
34224422006.11.14 11:55buy0.40eurusd1.28251.27851.28352006.11.14 13:511.28290.000.000.0016.00
34225912006.11.14 12:02buy0.80eurusd1.28191.27841.28292006.11.14 13:511.28290.000.000.0080.00
34239262006.11.14 13:53buy0.10eurusd1.28291.27791.28392006.11.14 14:301.28390.000.000.0010.00
34247602006.11.14 14:30buy0.10eurusd1.28441.27941.28542006.11.14 14:301.28430.000.000.00-1.00
34248142006.11.14 14:30buy0.20eurusd1.28381.27931.28482006.11.14 14:301.28480.000.000.0020.00
34248842006.11.14 14:30buy0.10eurusd1.28471.27971.28572006.11.14 14:331.28570.000.000.0010.00
34251582006.11.14 14:33buy0.10eurusd1.28611.28111.28712006.11.14 15:001.28600.000.000.00-1.00
34254332006.11.14 14:40buy0.20eurusd1.28551.28101.28652006.11.14 15:001.28600.000.000.0010.00
34258962006.11.14 14:53buy0.40eurusd1.28501.28101.28602006.11.14 15:001.28600.000.000.0040.00
34261002006.11.14 15:00buy0.10eurusd1.28631.28131.28732006.11.14 16:101.28130.000.000.00-50.00
34267812006.11.14 15:20buy0.20eurusd1.28571.28121.28672006.11.14 16:101.28120.000.000.00-90.00
34270212006.11.14 15:28buy0.40eurusd1.28511.28111.28612006.11.14 16:101.28110.000.000.00-160.00
34273222006.11.14 15:37buy0.80eurusd1.28451.28101.28552006.11.14 16:101.28100.000.000.00-280.00
34277382006.11.14 16:00buy1.60eurusd1.28391.28091.28492006.11.14 16:101.28090.000.000.00-480.00
34282412006.11.14 16:11sell0.10eurusd1.28081.28581.27982006.11.14 16:121.27980.000.000.0010.00
34283852006.11.14 16:12sell0.10eurusd1.27961.28461.27862006.11.14 16:351.28050.000.000.00-9.00
34285692006.11.14 16:14sell0.20eurusd1.28021.28471.27922006.11.14 16:351.28060.000.000.00-8.00
34286642006.11.14 16:16sell0.40eurusd1.28081.28481.27982006.11.14 16:351.28050.000.000.0012.00
34287902006.11.14 16:19sell0.80eurusd1.28141.28491.28042006.11.14 16:351.28040.000.000.0080.00
34292662006.11.14 16:35sell0.10eurusd1.28041.28541.27942006.11.14 16:481.27990.000.000.005.00
34295852006.11.14 16:46sell0.20eurusd1.28101.28551.28002006.11.14 16:481.28000.000.000.0020.00
34296602006.11.14 16:49sell0.10eurusd1.27971.28471.27872006.11.14 17:141.28040.000.000.00-7.00
34296962006.11.14 16:50sell0.20eurusd1.28031.28481.27932006.11.14 17:141.28040.000.000.00-2.00
34298322006.11.14 16:57sell0.40eurusd1.28091.28491.27992006.11.14 17:141.28050.000.000.0016.00
34301002006.11.14 17:07sell0.80eurusd1.28141.28491.28042006.11.14 17:131.28040.000.000.0080.00
34303172006.11.14 17:14sell0.10eurusd1.28041.28541.27942006.11.14 22:131.28110.000.000.00-7.00
34303722006.11.14 17:17sell0.20eurusd1.28101.28551.28002006.11.14 22:131.28110.000.000.00-2.00
34306042006.11.14 17:29sell0.40eurusd1.28151.28551.28052006.11.14 22:131.28110.000.000.0016.00
34323992006.11.14 20:17sell0.80eurusd1.28211.28561.28112006.11.14 22:131.28110.000.000.0080.00
34334622006.11.14 22:13sell0.10eurusd1.28081.28581.27982006.11.15 07:211.28030.000.000.705.00
34335252006.11.14 22:16sell0.20eurusd1.28131.28581.28032006.11.15 07:211.28030.000.001.4020.00
34375802006.11.15 07:21sell0.10eurusd1.28011.28511.27912006.11.15 10:361.28130.000.000.00-12.00
34377662006.11.15 07:37sell0.20eurusd1.28071.28521.27972006.11.15 10:361.28150.000.000.00-16.00
34381322006.11.15 08:09sell0.40eurusd1.28131.28531.28032006.11.15 10:361.28140.000.000.00-4.00
34383592006.11.15 08:26sell0.80eurusd1.28241.28591.28142006.11.15 10:361.28140.000.000.0080.00
34407372006.11.15 10:36sell0.10eurusd1.28091.28591.27992006.11.15 11:191.28050.000.000.004.00
34409972006.11.15 10:42sell0.20eurusd1.28141.28591.28042006.11.15 11:191.28040.000.000.0020.00
34415782006.11.15 11:20sell0.10eurusd1.28041.28541.27942006.11.15 11:381.27940.000.000.0010.00
34420602006.11.15 11:38sell0.10eurusd1.27871.28371.27772006.11.15 12:001.27840.000.000.003.00
34422542006.11.15 11:42sell0.20eurusd1.27931.28381.27832006.11.15 12:001.27830.000.000.0020.00
34426592006.11.15 12:01sell0.10eurusd1.27831.28331.27732006.11.15 12:291.27840.000.000.00-1.00
34429362006.11.15 12:15sell0.20eurusd1.27891.28341.27792006.11.15 12:291.27850.000.000.008.00
34430272006.11.15 12:19sell0.40eurusd1.27941.28341.27842006.11.15 12:291.27840.000.000.0040.00
34432402006.11.15 12:29sell0.10eurusd1.27821.28321.27722006.11.15 14:301.27930.000.000.00-11.00
34433212006.11.15 12:34sell0.20eurusd1.27881.28331.27782006.11.15 14:301.27880.000.000.000.00
34438392006.11.15 13:34sell0.40eurusd1.27931.28331.27832006.11.15 14:301.27890.000.000.0016.00
34444352006.11.15 14:28sell0.80eurusd1.27991.28341.27892006.11.15 14:301.27890.000.000.0080.00
34445262006.11.15 14:30sell0.10eurusd1.27861.28361.27762006.11.15 14:341.27830.000.000.003.00
34445632006.11.15 14:31sell0.20eurusd1.27921.28371.27822006.11.15 14:341.27820.000.000.0020.00
34446902006.11.15 14:34sell0.10eurusd1.27821.28321.27722006.11.15 22:451.28320.000.000.00-50.00
34451872006.11.15 14:49sell0.20eurusd1.27881.28331.27782006.11.15 22:461.28300.000.000.00-84.00
34456262006.11.15 15:23sell0.40eurusd1.27931.28331.27832006.11.15 22:461.28300.000.000.00-148.00
34461572006.11.15 16:05sell0.80eurusd1.27991.28341.27892006.11.15 22:451.28320.000.000.00-264.00
34520222006.11.15 22:46buy0.10eurusd1.28291.27791.28392006.11.16 03:361.28320.000.00-2.253.00
34530332006.11.16 01:04buy0.20eurusd1.28231.27781.28332006.11.16 03:361.28330.000.000.0020.00
34543152006.11.16 03:36buy0.10eurusd1.28321.27821.28422006.11.16 07:571.28230.000.000.00-9.00
34549052006.11.16 06:11buy0.20eurusd1.28261.27811.28362006.11.16 07:571.28240.000.000.00-4.00
34554162006.11.16 07:29buy0.40eurusd1.28201.27801.28302006.11.16 07:571.28230.000.000.0012.00
34555552006.11.16 07:40buy0.80eurusd1.28141.27791.28242006.11.16 07:571.28240.000.000.0080.00
34557162006.11.16 07:58sell0.10eurusd1.28241.28741.28142006.11.16 09:131.28140.000.000.0010.00
34566122006.11.16 09:13sell0.10eurusd1.28121.28621.28022006.11.16 10:011.28080.000.000.004.00
34568792006.11.16 09:28sell0.20eurusd1.28171.28621.28072006.11.16 10:001.28070.000.000.0020.00
34573582006.11.16 10:01sell0.10eurusd1.28051.28551.27952006.11.16 10:351.28030.000.000.002.00
34574912006.11.16 10:10sell0.20eurusd1.28121.28571.28022006.11.16 10:351.28020.000.000.0020.00
34579872006.11.16 10:35sell0.10eurusd1.28021.28521.27922006.11.16 13:461.28070.000.000.00-5.00
34580392006.11.16 10:37sell0.20eurusd1.28081.28531.27982006.11.16 13:461.28070.000.000.002.00
34586302006.11.16 11:17sell0.40eurusd1.28141.28541.28042006.11.16 13:461.28040.000.000.0040.00
34602722006.11.16 13:46sell0.10eurusd1.28061.28561.27962006.11.16 14:311.28290.000.000.00-23.00
34607822006.11.16 14:30sell0.20eurusd1.28241.28691.28142006.11.16 14:311.28270.000.000.00-6.00
34608642006.11.16 14:30sell0.40eurusd1.28371.28771.28272006.11.16 14:311.28270.000.000.0040.00
34611942006.11.16 14:31buy0.10eurusd1.28271.27771.28372006.11.16 15:001.28170.000.000.00-10.00
34614002006.11.16 14:35buy0.20eurusd1.28211.27761.28312006.11.16 15:001.28180.000.000.00-6.00
34619572006.11.16 14:52buy0.40eurusd1.28151.27751.28252006.11.16 15:001.28250.000.000.0040.00
34620572006.11.16 14:54buy0.80eurusd1.28101.27751.28202006.11.16 15:001.28200.000.000.0080.00
34622632006.11.16 15:00buy0.10eurusd1.28161.27661.28262006.11.16 15:031.28040.000.000.00-12.00
34623092006.11.16 15:01buy0.20eurusd1.28101.27651.28202006.11.16 15:031.28050.000.000.00-10.00
34623632006.11.16 15:01buy0.40eurusd1.28041.27641.28142006.11.16 15:031.28050.000.000.004.00
34624152006.11.16 15:01buy0.80eurusd1.27961.27611.28062006.11.16 15:031.28060.000.000.0080.00
34625902006.11.16 15:03sell0.10eurusd1.28051.28551.27952006.11.16 16:051.28010.000.000.004.00
34627662006.11.16 15:08sell0.20eurusd1.28111.28561.28012006.11.16 16:051.28010.000.000.0020.00
34639382006.11.16 16:05sell0.10eurusd1.27991.28491.27892006.11.16 16:331.28000.000.000.00-1.00
34639742006.11.16 16:06sell0.20eurusd1.28051.28501.27952006.11.16 16:331.28000.000.000.0010.00
34641882006.11.16 16:22sell0.40eurusd1.28111.28511.28012006.11.16 16:331.28010.000.000.0040.00
34644802006.11.16 16:33sell0.10eurusd1.27991.28491.27892006.11.16 17:441.28010.000.000.00-2.00
34645752006.11.16 16:37sell0.20eurusd1.28051.28501.27952006.11.16 17:441.28020.000.000.006.00
34651182006.11.16 17:30sell0.40eurusd1.28111.28511.28012006.11.16 17:431.28010.000.000.0040.00
34652642006.11.16 17:44sell0.10eurusd1.27991.28491.27892006.11.16 18:131.27930.000.000.006.00
34653822006.11.16 17:52sell0.20eurusd1.28051.28501.27952006.11.16 18:131.27950.000.000.0020.00
34656762006.11.16 18:02sell0.40eurusd1.28111.28511.28012006.11.16 18:131.28010.000.000.0040.00
34660852006.11.16 18:13sell0.10eurusd1.27881.28381.27782006.11.16 19:001.27910.000.000.00-3.00
34664392006.11.16 18:18sell0.20eurusd1.27931.28381.27832006.11.16 19:001.27890.000.000.008.00
34669352006.11.16 18:34sell0.40eurusd1.27991.28391.27892006.11.16 19:001.27890.000.000.0040.00
34674242006.11.16 19:00sell0.10eurusd1.27901.28401.27802006.11.17 02:481.27850.000.000.605.00
34675692006.11.16 19:08sell0.20eurusd1.27951.28401.27852006.11.17 02:481.27850.000.001.2020.00
34709582006.11.17 02:48sell0.10eurusd1.27851.28351.27752006.11.17 05:141.27820.000.000.003.00
34710612006.11.17 03:03sell0.20eurusd1.27911.28361.27812006.11.17 05:141.27810.000.000.0020.00
34717282006.11.17 05:14sell0.10eurusd1.27791.28291.27692006.11.17 06:451.27690.000.000.0010.00
34722892006.11.17 06:46sell0.10eurusd1.27661.28161.27562006.11.17 10:261.27820.000.000.00-16.00
34728102006.11.17 07:32sell0.20eurusd1.27721.28171.27622006.11.17 10:261.27810.000.000.00-18.00
34730072006.11.17 07:45sell0.40eurusd1.27771.28171.27672006.11.17 10:261.27800.000.000.00-12.00
34734092006.11.17 08:15sell0.80eurusd1.27831.28181.27732006.11.17 10:261.27800.000.000.0024.00
34743492006.11.17 09:14sell1.60eurusd1.27891.28191.27792006.11.17 10:251.27790.000.000.00160.00
34754142006.11.17 10:26buy0.10eurusd1.27811.27311.27912006.11.17 11:141.27860.000.000.005.00
34756912006.11.17 10:54buy0.20eurusd1.27751.27301.27852006.11.17 11:141.27850.000.000.0020.00
34759932006.11.17 11:14buy0.10eurusd1.27861.27361.27962006.11.17 14:061.27730.000.000.00-13.00
34761582006.11.17 11:27buy0.20eurusd1.27801.27351.27902006.11.17 14:061.27770.000.000.00-6.00
34766392006.11.17 12:16buy0.40eurusd1.27741.27341.27842006.11.17 14:051.27780.000.000.0016.00
34768732006.11.17 12:44buy0.80eurusd1.27691.27341.27792006.11.17 14:051.27790.000.000.0080.00
34779212006.11.17 14:06buy0.10eurusd1.27761.27261.27862006.11.17 14:351.27860.000.000.0010.00
34786052006.11.17 14:35buy0.10eurusd1.27881.27381.27982006.11.17 15:131.27870.000.000.00-1.00
34786832006.11.17 14:39buy0.20eurusd1.27821.27371.27922006.11.17 15:121.27860.000.000.008.00
34787312006.11.17 14:40buy0.40eurusd1.27761.27361.27862006.11.17 15:121.27860.000.000.0040.00
34793262006.11.17 15:13buy0.10eurusd1.27871.27371.27972006.11.17 15:491.27970.000.000.0010.00
34800412006.11.17 15:49buy0.10eurusd1.27981.27481.28082006.11.17 15:521.28080.000.000.0010.00
34802122006.11.17 15:52buy0.10eurusd1.28091.27591.28192006.11.17 16:041.28190.000.000.0010.00
34807872006.11.17 16:04buy0.10eurusd1.28211.27711.28312006.11.17 16:061.28310.000.000.0010.00
34809522006.11.17 16:06buy0.10eurusd1.28331.27831.28432006.11.17 16:161.28310.000.000.00-2.00
34810092006.11.17 16:06buy0.20eurusd1.28281.27831.28382006.11.17 16:161.28320.000.000.008.00
34811242006.11.17 16:10buy0.40eurusd1.28221.27821.28322006.11.17 16:161.28320.000.000.0040.00
34813042006.11.17 16:16buy0.10eurusd1.28351.27851.28452006.11.17 16:381.28450.000.000.0010.00
34819512006.11.17 16:39buy0.10eurusd1.28461.27961.28562006.11.17 22:371.28290.000.000.00-17.00
34820272006.11.17 16:40buy0.20eurusd1.28401.27951.28502006.11.17 22:361.28280.000.000.00-24.00
34820882006.11.17 16:42buy0.40eurusd1.28341.27941.28442006.11.17 22:361.28300.000.000.00-16.00
34822782006.11.17 16:53buy0.80eurusd1.28291.27941.28392006.11.17 22:361.28300.000.000.008.00
34828202006.11.17 17:40buy1.60eurusd1.28231.27931.28332006.11.17 22:361.28330.000.000.00160.00
34854722006.11.17 22:38buy0.10eurusd1.28301.27801.28402006.11.20 01:541.28270.000.00-0.75-3.00
34867862006.11.19 23:53buy0.20eurusd1.28241.27791.28342006.11.20 01:541.28270.000.000.006.00
34873232006.11.20 01:01buy0.40eurusd1.28181.27781.28282006.11.20 01:541.28280.000.000.0040.00
34878882006.11.20 01:54buy0.10eurusd1.28301.27801.28402006.11.20 02:291.28330.000.000.003.00
34879752006.11.20 02:01buy0.20eurusd1.28241.27791.28342006.11.20 02:291.28340.000.000.0020.00
34881982006.11.20 02:29buy0.10eurusd1.28331.27831.28432006.11.20 03:551.28430.000.000.0010.00
34887262006.11.20 03:55buy0.10eurusd1.28441.27941.28542006.11.20 10:551.28420.000.000.00-2.00
34888092006.11.20 04:03buy0.20eurusd1.28381.27931.28482006.11.20 10:551.28410.000.000.006.00
34911602006.11.20 09:07buy0.40eurusd1.28321.27921.28422006.11.20 10:551.28420.000.000.0040.00
34927292006.11.20 10:55buy0.10eurusd1.28431.27931.28532006.11.20 13:231.28360.000.000.00-7.00
34939912006.11.20 12:20buy0.20eurusd1.28371.27921.28472006.11.20 13:221.28400.000.000.006.00
34944042006.11.20 13:02buy0.40eurusd1.28321.27921.28422006.11.20 13:221.28420.000.000.0040.00
34945692006.11.20 13:23sell0.10eurusd1.28361.28861.28262006.11.20 15:591.28330.000.000.003.00
34947662006.11.20 13:41sell0.20eurusd1.28421.28871.28322006.11.20 15:591.28320.000.000.0020.00
34962832006.11.20 15:59sell0.10eurusd1.28291.28791.28192006.11.20 16:251.28190.000.000.0010.00
34970432006.11.20 16:25sell0.10eurusd1.28181.28681.28082006.11.20 17:461.28150.000.000.003.00
34971082006.11.20 16:28sell0.20eurusd1.28241.28691.28142006.11.20 17:461.28140.000.000.0020.00
34983222006.11.20 17:47sell0.10eurusd1.28121.28621.28022006.11.21 01:161.28250.000.000.60-13.00
34983992006.11.20 17:51sell0.20eurusd1.28171.28621.28072006.11.21 01:161.28220.000.001.20-10.00
35027422006.11.21 01:13sell0.40eurusd1.28241.28641.28142006.11.21 01:161.28260.000.000.00-8.00
35028012006.11.21 01:14sell0.80eurusd1.28301.28651.28202006.11.21 01:161.28270.000.000.0024.00
35028442006.11.21 01:14sell1.60eurusd1.28371.28671.28272006.11.21 01:161.28270.000.000.00160.00
35030512006.11.21 01:16buy0.10eurusd1.28241.27741.28342006.11.21 02:131.28280.000.000.004.00
35031652006.11.21 01:24buy0.20eurusd1.28181.27731.28282006.11.21 02:131.28280.000.000.0020.00
35034972006.11.21 02:13buy0.10eurusd1.28301.27801.28402006.11.21 08:241.28200.000.000.00-10.00
35036372006.11.21 02:42buy0.20eurusd1.28241.27791.28342006.11.21 08:231.28190.000.000.00-10.00
35041272006.11.21 04:19buy0.40eurusd1.28181.27781.28282006.11.21 08:231.28230.000.000.0020.00
35047182006.11.21 05:50buy0.80eurusd1.28121.27771.28222006.11.21 08:231.28220.000.000.0080.00
35062462006.11.21 08:24buy0.10eurusd1.28221.27721.28322006.11.21 16:101.28120.000.000.00-10.00
35080242006.11.21 11:08buy0.20eurusd1.28161.27711.28262006.11.21 16:101.28120.000.000.00-8.00
35098482006.11.21 14:37buy0.40eurusd1.28111.27711.28212006.11.21 16:091.28140.000.000.0012.00
35101792006.11.21 15:02buy0.80eurusd1.28041.27691.28142006.11.21 16:091.28140.000.000.0080.00
35111862006.11.21 16:10buy0.10eurusd1.28161.27661.28262006.11.21 16:311.28260.000.000.0010.00
35115692006.11.21 16:32buy0.10eurusd1.28281.27781.28382006.11.21 20:091.28300.000.000.002.00
35116572006.11.21 16:37buy0.20eurusd1.28211.27761.28312006.11.21 20:081.28310.000.000.0020.00
35135212006.11.21 20:09buy0.10eurusd1.28311.27811.28412006.11.21 20:261.28410.000.000.0010.00
35138352006.11.21 20:26buy0.10eurusd1.28431.27931.28532006.11.21 20:271.28530.000.000.0010.00
35139362006.11.21 20:27buy0.10eurusd1.28551.28051.28652006.11.22 02:521.28550.000.00-0.750.00
35140212006.11.21 20:29buy0.20eurusd1.28501.28051.28602006.11.22 02:521.28540.000.00-1.508.00
35140672006.11.21 20:29buy0.40eurusd1.28441.28041.28542006.11.22 02:521.28540.000.00-3.0040.00
35167672006.11.22 02:52buy0.20eurusd1.28561.28061.28662006.11.22 04:341.28580.000.000.004.00
35175522006.11.22 04:15buy0.40eurusd1.28481.28031.28582006.11.22 04:341.28580.000.000.0040.00
35176682006.11.22 04:35buy0.20eurusd1.28571.28071.28672006.11.22 05:021.28670.000.000.0020.00
35178772006.11.22 05:02buy0.20eurusd1.28681.28181.28782006.11.22 08:421.28710.000.000.006.00
35188602006.11.22 07:07buy0.40eurusd1.28621.28171.28722006.11.22 08:411.28720.000.000.0040.00
35199262006.11.22 08:42buy0.20eurusd1.28721.28221.28822006.11.22 12:171.28660.000.000.00-12.00
35200322006.11.22 08:50buy0.40eurusd1.28661.28211.28762006.11.22 12:171.28700.000.000.0016.00
35220612006.11.22 11:46buy0.80eurusd1.28601.28201.28702006.11.22 12:171.28700.000.000.0080.00
  0.00 0.00 -30.65 3 601.00
Closed P/L: 3 570.35
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
35225102006.11.22 12:17sell0.20eurusd1.28651.29151.2855 1.28690.000.000.00-8.00
  0.00 0.00 0.00 -8.00
 Floating P/L: -8.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 570.35 Floating P/L: -8.00 Margin: 257.30
Balance: 5 570.35 Equity: 5 562.35 Free Margin: 5 305.05
 
Details:
Graph
Gross Profit: 6 416.35 Gross Loss: 2 846.00 Total Net Profit: 3 570.35
Profit Factor: 2.25 Expected Payoff: 9.62  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 061.00 (23.02%) Relative Drawdown: 23.02% (1 061.00)
 
Total Trades: 371 Short Positions (won %): 179 (69.83%) Long Positions (won %): 192 (71.88%)
Profit Trades (% of total): 263 (70.89%) Loss trades (% of total): 108 (29.11%)
Largest profit trade: 160.00 loss trade: -480.00
Average profit trade: 24.40 loss trade: -26.35
Maximum consecutive wins ($): 11 (168.00) consecutive losses ($): 6 (-1 061.00)
Maximal consecutive profit (count): 243.80 (7) consecutive loss (count): -1 061.00 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2