|Account: 89578
|Name: labourgade
|Currency: USD
|2006 November 22, 12:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3293278
|2006.11.01 17:47
|balance
|Deposit
|2 000.00
|3293287
|2006.11.01 17:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2775
|1.2725
|1.2785
|2006.11.01 17:51
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3293345
|2006.11.01 17:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2776
|1.2726
|1.2786
|2006.11.01 20:44
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3293386
|2006.11.01 17:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2771
|1.2726
|1.2781
|2006.11.01 20:43
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3293549
|2006.11.01 18:13
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2765
|1.2725
|1.2775
|2006.11.01 20:43
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3295173
|2006.11.01 20:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2777
|1.2727
|1.2787
|2006.11.01 20:46
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3295241
|2006.11.01 20:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2779
|1.2729
|1.2789
|2006.11.02 11:49
|1.2785
|0.00
|0.00
|-2.70
|6.00
|3295373
|2006.11.01 21:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2773
|1.2728
|1.2783
|2006.11.02 11:49
|1.2783
|0.00
|0.00
|-5.40
|20.00
|3295443
|2006.11.01 21:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2768
|1.2728
|1.2778
|2006.11.02 11:49
|1.2778
|0.00
|0.00
|-10.80
|40.00
|3295513
|2006.11.01 21:10
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2762
|1.2727
|1.2772
|2006.11.02 11:49
|1.2772
|0.00
|0.00
|-21.60
|80.00
|3303456
|2006.11.02 11:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2766
|1.2716
|1.2776
|2006.11.02 14:30
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3305411
|2006.11.02 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2776
|1.2726
|1.2786
|2006.11.02 14:35
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3305471
|2006.11.02 14:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2771
|1.2726
|1.2781
|2006.11.02 14:35
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3305561
|2006.11.02 14:34
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2765
|1.2725
|1.2775
|2006.11.02 14:35
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3305640
|2006.11.02 14:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2776
|1.2726
|1.2786
|2006.11.02 15:35
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3305675
|2006.11.02 14:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2771
|1.2726
|1.2781
|2006.11.02 15:35
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3305702
|2006.11.02 14:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2765
|1.2725
|1.2775
|2006.11.02 15:35
|1.2775
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3306588
|2006.11.02 15:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2774
|1.2724
|1.2784
|2006.11.02 16:35
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|3306636
|2006.11.02 15:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2769
|1.2724
|1.2779
|2006.11.02 16:35
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3307180
|2006.11.02 16:24
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2763
|1.2723
|1.2773
|2006.11.02 16:35
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3307297
|2006.11.02 16:28
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2757
|1.2722
|1.2767
|2006.11.02 16:35
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3307484
|2006.11.02 16:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2767
|1.2717
|1.2777
|2006.11.02 17:31
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3308134
|2006.11.02 17:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2779
|1.2729
|1.2789
|2006.11.02 19:30
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3308708
|2006.11.02 18:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2773
|1.2728
|1.2783
|2006.11.02 19:30
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3309267
|2006.11.02 18:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2768
|1.2728
|1.2778
|2006.11.02 19:30
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3309793
|2006.11.02 19:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2780
|1.2730
|1.2790
|2006.11.03 11:01
|1.2775
|0.00
|0.00
|-0.90
|-5.00
|3310853
|2006.11.02 21:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2774
|1.2729
|1.2784
|2006.11.03 11:01
|1.2780
|0.00
|0.00
|-1.80
|12.00
|3314549
|2006.11.03 08:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2769
|1.2729
|1.2779
|2006.11.03 11:01
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3315961
|2006.11.03 11:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2775
|1.2825
|1.2765
|2006.11.03 14:09
|1.2765
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3317809
|2006.11.03 14:09
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2763
|1.2813
|1.2753
|2006.11.03 14:30
|1.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3318246
|2006.11.03 14:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2769
|1.2814
|1.2759
|2006.11.03 14:30
|1.2759
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3318445
|2006.11.03 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2751
|1.2801
|1.2741
|2006.11.03 14:30
|1.2741
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3318540
|2006.11.03 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2727
|1.2777
|1.2717
|2006.11.03 14:31
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3318877
|2006.11.03 14:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2714
|1.2764
|1.2704
|2006.11.03 14:34
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|3319080
|2006.11.03 14:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2720
|1.2765
|1.2710
|2006.11.03 14:34
|1.2722
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3319160
|2006.11.03 14:33
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2726
|1.2766
|1.2716
|2006.11.03 14:34
|1.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3319180
|2006.11.03 14:33
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2735
|1.2770
|1.2725
|2006.11.03 14:33
|1.2725
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3319316
|2006.11.03 14:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2723
|1.2773
|1.2713
|2006.11.03 14:38
|1.2713
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3319550
|2006.11.03 14:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2710
|1.2760
|1.2700
|2006.11.03 14:44
|1.2700
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3319957
|2006.11.03 14:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2698
|1.2748
|1.2688
|2006.11.03 14:53
|1.2688
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3320449
|2006.11.03 14:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2687
|1.2737
|1.2677
|2006.11.03 15:24
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|3320477
|2006.11.03 14:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2692
|1.2737
|1.2682
|2006.11.03 15:24
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3321109
|2006.11.03 15:11
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2698
|1.2738
|1.2688
|2006.11.03 15:24
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3321359
|2006.11.03 15:21
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2699
|1.2739
|1.2694
|2006.11.03 15:24
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3321455
|2006.11.03 15:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2695
|1.2745
|1.2685
|2006.11.03 16:00
|1.2691
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3321493
|2006.11.03 15:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2701
|1.2746
|1.2691
|2006.11.03 16:00
|1.2694
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|3322061
|2006.11.03 15:59
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2707
|1.2747
|1.2697
|2006.11.03 16:00
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3322188
|2006.11.03 16:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2688
|1.2738
|1.2678
|2006.11.03 16:45
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3322446
|2006.11.03 16:05
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2693
|1.2738
|1.2683
|2006.11.03 16:45
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3322508
|2006.11.03 16:06
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2699
|1.2739
|1.2689
|2006.11.03 16:45
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3322638
|2006.11.03 16:11
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2705
|1.2740
|1.2695
|2006.11.03 16:45
|1.2695
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3323138
|2006.11.03 16:45
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2695
|1.2745
|1.2685
|2006.11.03 18:15
|1.2696
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3323310
|2006.11.03 16:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2701
|1.2746
|1.2691
|2006.11.03 18:15
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3323491
|2006.11.03 17:08
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2707
|1.2747
|1.2697
|2006.11.03 18:15
|1.2697
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3324380
|2006.11.03 18:16
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2696
|1.2746
|1.2686
|2006.11.06 05:01
|1.2709
|0.00
|0.00
|0.70
|-13.00
|3324417
|2006.11.03 18:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2702
|1.2747
|1.2692
|2006.11.06 05:01
|1.2709
|0.00
|0.00
|1.40
|-14.00
|3324676
|2006.11.03 18:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2708
|1.2748
|1.2698
|2006.11.06 05:01
|1.2706
|0.00
|0.00
|2.80
|8.00
|3325247
|2006.11.03 19:45
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2716
|1.2751
|1.2706
|2006.11.06 05:01
|1.2706
|0.00
|0.00
|5.60
|80.00
|3329969
|2006.11.06 05:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2711
|1.2661
|1.2721
|2006.11.06 08:21
|1.2714
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3330533
|2006.11.06 06:32
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2705
|1.2660
|1.2715
|2006.11.06 08:21
|1.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3331358
|2006.11.06 08:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2717
|1.2667
|1.2727
|2006.11.06 11:16
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|3331494
|2006.11.06 08:31
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2711
|1.2666
|1.2721
|2006.11.06 11:16
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3331988
|2006.11.06 09:09
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2704
|1.2664
|1.2714
|2006.11.06 11:15
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3333153
|2006.11.06 10:40
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2697
|1.2662
|1.2707
|2006.11.06 11:15
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3333776
|2006.11.06 11:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2708
|1.2658
|1.2718
|2006.11.06 14:25
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3333850
|2006.11.06 11:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2702
|1.2657
|1.2712
|2006.11.06 14:25
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3334371
|2006.11.06 12:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2696
|1.2656
|1.2706
|2006.11.06 14:25
|1.2706
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3335605
|2006.11.06 14:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2710
|1.2660
|1.2720
|2006.11.06 15:37
|1.2707
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3335846
|2006.11.06 14:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2704
|1.2659
|1.2714
|2006.11.06 15:37
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3335925
|2006.11.06 14:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2698
|1.2658
|1.2708
|2006.11.06 15:37
|1.2708
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3336394
|2006.11.06 15:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2709
|1.2659
|1.2719
|2006.11.06 18:25
|1.2719
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3338174
|2006.11.06 18:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2722
|1.2672
|1.2732
|2006.11.06 23:12
|1.2727
|0.00
|0.00
|-0.90
|5.00
|3338289
|2006.11.06 18:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2716
|1.2671
|1.2726
|2006.11.06 23:12
|1.2726
|0.00
|0.00
|-1.80
|20.00
|3339898
|2006.11.06 23:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2727
|1.2677
|1.2737
|2006.11.07 02:30
|1.2737
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3341651
|2006.11.07 02:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2739
|1.2689
|1.2749
|2006.11.07 05:15
|1.2749
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3342979
|2006.11.07 05:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2752
|1.2702
|1.2762
|2006.11.07 05:25
|1.2755
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3343090
|2006.11.07 05:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2746
|1.2701
|1.2756
|2006.11.07 05:25
|1.2756
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3343234
|2006.11.07 05:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2758
|1.2708
|1.2768
|2006.11.07 06:00
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3343796
|2006.11.07 06:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2769
|1.2719
|1.2779
|2006.11.07 10:30
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3344451
|2006.11.07 07:26
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2763
|1.2718
|1.2773
|2006.11.07 10:29
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3344592
|2006.11.07 07:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2757
|1.2717
|1.2767
|2006.11.07 10:29
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3345176
|2006.11.07 08:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2752
|1.2717
|1.2762
|2006.11.07 10:29
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3346092
|2006.11.07 10:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2764
|1.2714
|1.2774
|2006.11.07 14:26
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3346521
|2006.11.07 11:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2758
|1.2713
|1.2768
|2006.11.07 14:26
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3348268
|2006.11.07 14:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2770
|1.2720
|1.2780
|2006.11.07 14:58
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3348895
|2006.11.07 14:58
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2786
|1.2736
|1.2796
|2006.11.07 15:18
|1.2796
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3349278
|2006.11.07 15:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2799
|1.2749
|1.2809
|2006.11.07 15:32
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3349356
|2006.11.07 15:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2793
|1.2748
|1.2803
|2006.11.07 15:32
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3349630
|2006.11.07 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2808
|1.2758
|1.2818
|2006.11.07 15:43
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3349687
|2006.11.07 15:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2802
|1.2757
|1.2812
|2006.11.07 15:43
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3349728
|2006.11.07 15:35
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2796
|1.2756
|1.2806
|2006.11.07 15:43
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3349889
|2006.11.07 15:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2811
|1.2761
|1.2821
|2006.11.07 17:44
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3350701
|2006.11.07 16:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2805
|1.2760
|1.2815
|2006.11.07 17:44
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3350771
|2006.11.07 16:39
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2799
|1.2759
|1.2809
|2006.11.07 17:44
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3351526
|2006.11.07 17:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2810
|1.2760
|1.2820
|2006.11.08 10:26
|1.2802
|0.00
|0.00
|-0.90
|-8.00
|3351617
|2006.11.07 17:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2804
|1.2759
|1.2814
|2006.11.08 10:26
|1.2801
|0.00
|0.00
|-1.80
|-6.00
|3352321
|2006.11.07 19:43
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2798
|1.2758
|1.2808
|2006.11.08 10:26
|1.2802
|0.00
|0.00
|-3.60
|16.00
|3352604
|2006.11.07 20:18
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2792
|1.2757
|1.2802
|2006.11.08 10:26
|1.2802
|0.00
|0.00
|-7.20
|80.00
|3359269
|2006.11.08 10:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2802
|1.2752
|1.2812
|2006.11.08 13:29
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|3359770
|2006.11.08 11:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2796
|1.2751
|1.2806
|2006.11.08 13:29
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3360068
|2006.11.08 11:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2791
|1.2751
|1.2801
|2006.11.08 13:29
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3360987
|2006.11.08 13:14
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2782
|1.2747
|1.2792
|2006.11.08 13:28
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3361162
|2006.11.08 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2790
|1.2840
|1.2780
|2006.11.08 13:57
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3361408
|2006.11.08 13:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2779
|1.2829
|1.2769
|2006.11.08 14:24
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3361807
|2006.11.08 14:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2767
|1.2817
|1.2757
|2006.11.08 15:11
|1.2762
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3361912
|2006.11.08 14:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2773
|1.2818
|1.2763
|2006.11.08 15:11
|1.2763
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3362499
|2006.11.08 15:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2761
|1.2811
|1.2751
|2006.11.08 15:15
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3362656
|2006.11.08 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2750
|1.2800
|1.2740
|2006.11.08 15:37
|1.2750
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3362716
|2006.11.08 15:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2755
|1.2800
|1.2745
|2006.11.08 15:37
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3362827
|2006.11.08 15:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2761
|1.2801
|1.2751
|2006.11.08 15:37
|1.2751
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3363047
|2006.11.08 15:37
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2747
|1.2797
|1.2737
|2006.11.09 01:39
|1.2757
|0.00
|0.00
|2.10
|-10.00
|3363104
|2006.11.08 15:39
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2753
|1.2798
|1.2743
|2006.11.09 01:39
|1.2757
|0.00
|0.00
|4.20
|-8.00
|3363462
|2006.11.08 16:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2759
|1.2799
|1.2749
|2006.11.09 01:39
|1.2756
|0.00
|0.00
|8.40
|12.00
|3363583
|2006.11.08 16:13
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2765
|1.2800
|1.2755
|2006.11.09 01:39
|1.2755
|0.00
|0.00
|16.80
|80.00
|3368220
|2006.11.09 01:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2753
|1.2803
|1.2743
|2006.11.09 14:47
|1.2758
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3368729
|2006.11.09 03:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2759
|1.2804
|1.2749
|2006.11.09 14:47
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3369311
|2006.11.09 05:52
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2765
|1.2805
|1.2755
|2006.11.09 14:47
|1.2760
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3370124
|2006.11.09 08:22
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2771
|1.2806
|1.2761
|2006.11.09 14:47
|1.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3376363
|2006.11.09 14:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2758
|1.2808
|1.2748
|2006.11.09 16:02
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|3376464
|2006.11.09 14:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2764
|1.2809
|1.2754
|2006.11.09 16:02
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|3376633
|2006.11.09 14:58
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2770
|1.2810
|1.2760
|2006.11.09 16:02
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|3376802
|2006.11.09 15:06
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2775
|1.2810
|1.2765
|2006.11.09 16:02
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|3377892
|2006.11.09 16:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2809
|1.2759
|1.2819
|2006.11.09 17:19
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3377973
|2006.11.09 16:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2803
|1.2758
|1.2813
|2006.11.09 17:19
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3378765
|2006.11.09 16:36
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2797
|1.2757
|1.2807
|2006.11.09 17:19
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3379049
|2006.11.09 16:51
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2792
|1.2757
|1.2802
|2006.11.09 17:19
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3379576
|2006.11.09 17:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2816
|1.2766
|1.2826
|2006.11.09 17:25
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3379615
|2006.11.09 17:19
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2811
|1.2766
|1.2821
|2006.11.09 17:25
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|3379652
|2006.11.09 17:20
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2805
|1.2765
|1.2815
|2006.11.09 17:25
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3379924
|2006.11.09 17:25
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2820
|1.2770
|1.2830
|2006.11.09 17:34
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3380312
|2006.11.09 17:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2833
|1.2783
|1.2843
|2006.11.09 17:36
|1.2843
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3380530
|2006.11.09 17:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2844
|1.2794
|1.2854
|2006.11.09 19:13
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3380760
|2006.11.09 17:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2838
|1.2793
|1.2848
|2006.11.09 19:13
|1.2837
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3381205
|2006.11.09 18:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2832
|1.2792
|1.2842
|2006.11.09 19:13
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3381859
|2006.11.09 19:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2842
|1.2792
|1.2852
|2006.11.10 01:39
|1.2840
|0.00
|0.00
|-0.90
|-2.00
|3381957
|2006.11.09 19:28
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2836
|1.2791
|1.2846
|2006.11.10 01:39
|1.2839
|0.00
|0.00
|-1.80
|6.00
|3382433
|2006.11.09 20:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2831
|1.2791
|1.2841
|2006.11.09 23:43
|1.2841
|0.00
|0.00
|-3.60
|40.00
|3382688
|2006.11.09 20:57
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2825
|1.2790
|1.2835
|2006.11.09 23:24
|1.2835
|0.00
|0.00
|-7.20
|80.00
|3383504
|2006.11.10 01:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2838
|1.2788
|1.2848
|2006.11.10 03:00
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3383989
|2006.11.10 03:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2849
|1.2799
|1.2859
|2006.11.10 03:02
|1.2859
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3384127
|2006.11.10 03:03
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2859
|1.2809
|1.2869
|2006.11.10 08:17
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3386044
|2006.11.10 07:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2853
|1.2808
|1.2863
|2006.11.10 08:17
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3386555
|2006.11.10 08:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2861
|1.2911
|1.2851
|2006.11.10 08:42
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3386754
|2006.11.10 08:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2867
|1.2912
|1.2857
|2006.11.10 08:42
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3386947
|2006.11.10 08:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2856
|1.2906
|1.2846
|2006.11.10 08:58
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3386990
|2006.11.10 08:43
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2863
|1.2908
|1.2853
|2006.11.10 08:58
|1.2853
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3387338
|2006.11.10 08:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2857
|1.2907
|1.2847
|2006.11.10 14:11
|1.2863
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3387511
|2006.11.10 09:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2864
|1.2909
|1.2854
|2006.11.10 14:11
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3387761
|2006.11.10 09:27
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2870
|1.2910
|1.2860
|2006.11.10 14:11
|1.2862
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3388168
|2006.11.10 09:47
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2875
|1.2910
|1.2865
|2006.11.10 14:11
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3391928
|2006.11.10 14:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2864
|1.2914
|1.2854
|2006.11.10 15:01
|1.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3392132
|2006.11.10 14:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2870
|1.2915
|1.2860
|2006.11.10 15:01
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3392230
|2006.11.10 14:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2876
|1.2916
|1.2866
|2006.11.10 15:01
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3392535
|2006.11.10 15:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2865
|1.2915
|1.2855
|2006.11.10 16:07
|1.2855
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3393251
|2006.11.10 16:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2854
|1.2904
|1.2844
|2006.11.10 16:47
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3393504
|2006.11.10 16:21
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2860
|1.2905
|1.2850
|2006.11.10 16:47
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3393725
|2006.11.10 16:38
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2866
|1.2906
|1.2856
|2006.11.10 16:46
|1.2856
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3393934
|2006.11.10 16:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2855
|1.2905
|1.2845
|2006.11.10 19:41
|1.2851
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3394361
|2006.11.10 17:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2862
|1.2907
|1.2852
|2006.11.10 19:41
|1.2852
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3395468
|2006.11.10 19:41
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2850
|1.2900
|1.2840
|2006.11.10 21:13
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3395575
|2006.11.10 20:00
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2856
|1.2901
|1.2846
|2006.11.10 21:13
|1.2846
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3396078
|2006.11.10 21:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2845
|1.2895
|1.2835
|2006.11.10 22:42
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3396215
|2006.11.10 21:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2851
|1.2896
|1.2841
|2006.11.10 22:42
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3396488
|2006.11.10 22:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2838
|1.2888
|1.2828
|2006.11.13 10:54
|1.2843
|0.00
|0.00
|0.70
|-5.00
|3397293
|2006.11.12 23:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2846
|1.2891
|1.2836
|2006.11.13 10:54
|1.2844
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3397637
|2006.11.12 23:38
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2852
|1.2892
|1.2842
|2006.11.13 10:54
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3398505
|2006.11.13 01:23
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2857
|1.2892
|1.2847
|2006.11.13 10:53
|1.2847
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3403829
|2006.11.13 10:54
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2841
|1.2891
|1.2831
|2006.11.13 11:57
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3404252
|2006.11.13 11:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2848
|1.2893
|1.2838
|2006.11.13 11:57
|1.2838
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3404666
|2006.11.13 11:57
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2837
|1.2887
|1.2827
|2006.11.13 15:19
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3408706
|2006.11.13 15:19
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2825
|1.2875
|1.2815
|2006.11.13 15:50
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3408917
|2006.11.13 15:25
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2831
|1.2876
|1.2821
|2006.11.13 15:50
|1.2821
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3409524
|2006.11.13 15:50
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2818
|1.2868
|1.2808
|2006.11.13 16:05
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3409781
|2006.11.13 15:59
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2824
|1.2869
|1.2814
|2006.11.13 16:05
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3410032
|2006.11.13 16:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2813
|1.2863
|1.2803
|2006.11.13 16:29
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3410680
|2006.11.13 16:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2802
|1.2852
|1.2792
|2006.11.13 18:39
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3410861
|2006.11.13 16:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2810
|1.2855
|1.2800
|2006.11.13 18:38
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3411471
|2006.11.13 17:04
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2815
|1.2855
|1.2805
|2006.11.13 18:38
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3412881
|2006.11.13 18:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2804
|1.2854
|1.2794
|2006.11.13 20:06
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3413572
|2006.11.13 19:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2810
|1.2855
|1.2800
|2006.11.13 20:05
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3413755
|2006.11.13 20:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2799
|1.2849
|1.2789
|2006.11.13 22:01
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3413900
|2006.11.13 20:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2806
|1.2851
|1.2796
|2006.11.13 22:00
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3414032
|2006.11.13 20:42
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2807
|1.2852
|1.2802
|2006.11.13 22:00
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3414805
|2006.11.13 22:02
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2802
|1.2852
|1.2792
|2006.11.14 02:00
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.70
|-8.00
|3414843
|2006.11.13 22:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2808
|1.2853
|1.2798
|2006.11.14 02:00
|1.2810
|0.00
|0.00
|1.40
|-4.00
|3415761
|2006.11.14 00:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2813
|1.2853
|1.2803
|2006.11.14 02:00
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3415938
|2006.11.14 00:51
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2820
|1.2855
|1.2810
|2006.11.14 02:00
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3416752
|2006.11.14 02:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2809
|1.2759
|1.2819
|2006.11.14 03:06
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3417063
|2006.11.14 02:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2803
|1.2758
|1.2813
|2006.11.14 03:06
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3417209
|2006.11.14 03:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2815
|1.2765
|1.2825
|2006.11.14 05:41
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3418108
|2006.11.14 05:42
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2826
|1.2776
|1.2836
|2006.11.14 08:46
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3418956
|2006.11.14 08:07
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2820
|1.2775
|1.2830
|2006.11.14 08:46
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3419279
|2006.11.14 08:30
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2814
|1.2774
|1.2824
|2006.11.14 08:46
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3419498
|2006.11.14 08:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2825
|1.2775
|1.2835
|2006.11.14 09:43
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3420234
|2006.11.14 09:43
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2838
|1.2788
|1.2848
|2006.11.14 11:32
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3421254
|2006.11.14 10:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2832
|1.2787
|1.2842
|2006.11.14 11:32
|1.2835
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3421662
|2006.11.14 11:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2826
|1.2786
|1.2836
|2006.11.14 11:32
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3422206
|2006.11.14 11:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2836
|1.2786
|1.2846
|2006.11.14 13:52
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|3422292
|2006.11.14 11:44
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2831
|1.2786
|1.2841
|2006.11.14 13:52
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3422442
|2006.11.14 11:55
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2825
|1.2785
|1.2835
|2006.11.14 13:51
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3422591
|2006.11.14 12:02
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2819
|1.2784
|1.2829
|2006.11.14 13:51
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3423926
|2006.11.14 13:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2829
|1.2779
|1.2839
|2006.11.14 14:30
|1.2839
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3424760
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2844
|1.2794
|1.2854
|2006.11.14 14:30
|1.2843
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3424814
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2838
|1.2793
|1.2848
|2006.11.14 14:30
|1.2848
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3424884
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2847
|1.2797
|1.2857
|2006.11.14 14:33
|1.2857
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3425158
|2006.11.14 14:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2861
|1.2811
|1.2871
|2006.11.14 15:00
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3425433
|2006.11.14 14:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2855
|1.2810
|1.2865
|2006.11.14 15:00
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3425896
|2006.11.14 14:53
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2850
|1.2810
|1.2860
|2006.11.14 15:00
|1.2860
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3426100
|2006.11.14 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2863
|1.2813
|1.2873
|2006.11.14 16:10
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|3426781
|2006.11.14 15:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2857
|1.2812
|1.2867
|2006.11.14 16:10
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|3427021
|2006.11.14 15:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2851
|1.2811
|1.2861
|2006.11.14 16:10
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.00
|3427322
|2006.11.14 15:37
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2845
|1.2810
|1.2855
|2006.11.14 16:10
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|3427738
|2006.11.14 16:00
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2839
|1.2809
|1.2849
|2006.11.14 16:10
|1.2809
|0.00
|0.00
|0.00
|-480.00
|3428241
|2006.11.14 16:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2808
|1.2858
|1.2798
|2006.11.14 16:12
|1.2798
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3428385
|2006.11.14 16:12
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2796
|1.2846
|1.2786
|2006.11.14 16:35
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|3428569
|2006.11.14 16:14
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2802
|1.2847
|1.2792
|2006.11.14 16:35
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3428664
|2006.11.14 16:16
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2808
|1.2848
|1.2798
|2006.11.14 16:35
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3428790
|2006.11.14 16:19
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2814
|1.2849
|1.2804
|2006.11.14 16:35
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3429266
|2006.11.14 16:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2804
|1.2854
|1.2794
|2006.11.14 16:48
|1.2799
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3429585
|2006.11.14 16:46
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2810
|1.2855
|1.2800
|2006.11.14 16:48
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3429660
|2006.11.14 16:49
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2797
|1.2847
|1.2787
|2006.11.14 17:14
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|3429696
|2006.11.14 16:50
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2803
|1.2848
|1.2793
|2006.11.14 17:14
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3429832
|2006.11.14 16:57
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2809
|1.2849
|1.2799
|2006.11.14 17:14
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3430100
|2006.11.14 17:07
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2814
|1.2849
|1.2804
|2006.11.14 17:13
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3430317
|2006.11.14 17:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2804
|1.2854
|1.2794
|2006.11.14 22:13
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|3430372
|2006.11.14 17:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2810
|1.2855
|1.2800
|2006.11.14 22:13
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3430604
|2006.11.14 17:29
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2815
|1.2855
|1.2805
|2006.11.14 22:13
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3432399
|2006.11.14 20:17
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2821
|1.2856
|1.2811
|2006.11.14 22:13
|1.2811
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3433462
|2006.11.14 22:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2808
|1.2858
|1.2798
|2006.11.15 07:21
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.70
|5.00
|3433525
|2006.11.14 22:16
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2813
|1.2858
|1.2803
|2006.11.15 07:21
|1.2803
|0.00
|0.00
|1.40
|20.00
|3437580
|2006.11.15 07:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2801
|1.2851
|1.2791
|2006.11.15 10:36
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|3437766
|2006.11.15 07:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2807
|1.2852
|1.2797
|2006.11.15 10:36
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3438132
|2006.11.15 08:09
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2813
|1.2853
|1.2803
|2006.11.15 10:36
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3438359
|2006.11.15 08:26
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2824
|1.2859
|1.2814
|2006.11.15 10:36
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3440737
|2006.11.15 10:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2809
|1.2859
|1.2799
|2006.11.15 11:19
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3440997
|2006.11.15 10:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2814
|1.2859
|1.2804
|2006.11.15 11:19
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3441578
|2006.11.15 11:20
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2804
|1.2854
|1.2794
|2006.11.15 11:38
|1.2794
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3442060
|2006.11.15 11:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2787
|1.2837
|1.2777
|2006.11.15 12:00
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3442254
|2006.11.15 11:42
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2793
|1.2838
|1.2783
|2006.11.15 12:00
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3442659
|2006.11.15 12:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2783
|1.2833
|1.2773
|2006.11.15 12:29
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3442936
|2006.11.15 12:15
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2789
|1.2834
|1.2779
|2006.11.15 12:29
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3443027
|2006.11.15 12:19
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2794
|1.2834
|1.2784
|2006.11.15 12:29
|1.2784
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3443240
|2006.11.15 12:29
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2782
|1.2832
|1.2772
|2006.11.15 14:30
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|3443321
|2006.11.15 12:34
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2788
|1.2833
|1.2778
|2006.11.15 14:30
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3443839
|2006.11.15 13:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2793
|1.2833
|1.2783
|2006.11.15 14:30
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3444435
|2006.11.15 14:28
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2799
|1.2834
|1.2789
|2006.11.15 14:30
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3444526
|2006.11.15 14:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2786
|1.2836
|1.2776
|2006.11.15 14:34
|1.2783
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3444563
|2006.11.15 14:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2792
|1.2837
|1.2782
|2006.11.15 14:34
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3444690
|2006.11.15 14:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2782
|1.2832
|1.2772
|2006.11.15 22:45
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|3445187
|2006.11.15 14:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2788
|1.2833
|1.2778
|2006.11.15 22:46
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|3445626
|2006.11.15 15:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2793
|1.2833
|1.2783
|2006.11.15 22:46
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|-148.00
|3446157
|2006.11.15 16:05
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2799
|1.2834
|1.2789
|2006.11.15 22:45
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|-264.00
|3452022
|2006.11.15 22:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2829
|1.2779
|1.2839
|2006.11.16 03:36
|1.2832
|0.00
|0.00
|-2.25
|3.00
|3453033
|2006.11.16 01:04
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2823
|1.2778
|1.2833
|2006.11.16 03:36
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3454315
|2006.11.16 03:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2832
|1.2782
|1.2842
|2006.11.16 07:57
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|3454905
|2006.11.16 06:11
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2826
|1.2781
|1.2836
|2006.11.16 07:57
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3455416
|2006.11.16 07:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2820
|1.2780
|1.2830
|2006.11.16 07:57
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3455555
|2006.11.16 07:40
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2814
|1.2779
|1.2824
|2006.11.16 07:57
|1.2824
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3455716
|2006.11.16 07:58
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2824
|1.2874
|1.2814
|2006.11.16 09:13
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3456612
|2006.11.16 09:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2812
|1.2862
|1.2802
|2006.11.16 10:01
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3456879
|2006.11.16 09:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2817
|1.2862
|1.2807
|2006.11.16 10:00
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3457358
|2006.11.16 10:01
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2805
|1.2855
|1.2795
|2006.11.16 10:35
|1.2803
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3457491
|2006.11.16 10:10
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2812
|1.2857
|1.2802
|2006.11.16 10:35
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3457987
|2006.11.16 10:35
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2802
|1.2852
|1.2792
|2006.11.16 13:46
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|3458039
|2006.11.16 10:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2808
|1.2853
|1.2798
|2006.11.16 13:46
|1.2807
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3458630
|2006.11.16 11:17
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2814
|1.2854
|1.2804
|2006.11.16 13:46
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3460272
|2006.11.16 13:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2806
|1.2856
|1.2796
|2006.11.16 14:31
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.00
|3460782
|2006.11.16 14:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2824
|1.2869
|1.2814
|2006.11.16 14:31
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3460864
|2006.11.16 14:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2837
|1.2877
|1.2827
|2006.11.16 14:31
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3461194
|2006.11.16 14:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2827
|1.2777
|1.2837
|2006.11.16 15:00
|1.2817
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3461400
|2006.11.16 14:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2821
|1.2776
|1.2831
|2006.11.16 15:00
|1.2818
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3461957
|2006.11.16 14:52
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2815
|1.2775
|1.2825
|2006.11.16 15:00
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3462057
|2006.11.16 14:54
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2810
|1.2775
|1.2820
|2006.11.16 15:00
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3462263
|2006.11.16 15:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2816
|1.2766
|1.2826
|2006.11.16 15:03
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|3462309
|2006.11.16 15:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2810
|1.2765
|1.2820
|2006.11.16 15:03
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3462363
|2006.11.16 15:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2804
|1.2764
|1.2814
|2006.11.16 15:03
|1.2805
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3462415
|2006.11.16 15:01
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2796
|1.2761
|1.2806
|2006.11.16 15:03
|1.2806
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3462590
|2006.11.16 15:03
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2805
|1.2855
|1.2795
|2006.11.16 16:05
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3462766
|2006.11.16 15:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2811
|1.2856
|1.2801
|2006.11.16 16:05
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3463938
|2006.11.16 16:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2799
|1.2849
|1.2789
|2006.11.16 16:33
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3463974
|2006.11.16 16:06
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2805
|1.2850
|1.2795
|2006.11.16 16:33
|1.2800
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3464188
|2006.11.16 16:22
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2811
|1.2851
|1.2801
|2006.11.16 16:33
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3464480
|2006.11.16 16:33
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2799
|1.2849
|1.2789
|2006.11.16 17:44
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3464575
|2006.11.16 16:37
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2805
|1.2850
|1.2795
|2006.11.16 17:44
|1.2802
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3465118
|2006.11.16 17:30
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2811
|1.2851
|1.2801
|2006.11.16 17:43
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3465264
|2006.11.16 17:44
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2799
|1.2849
|1.2789
|2006.11.16 18:13
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3465382
|2006.11.16 17:52
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2805
|1.2850
|1.2795
|2006.11.16 18:13
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3465676
|2006.11.16 18:02
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2811
|1.2851
|1.2801
|2006.11.16 18:13
|1.2801
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3466085
|2006.11.16 18:13
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2788
|1.2838
|1.2778
|2006.11.16 19:00
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|3466439
|2006.11.16 18:18
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2793
|1.2838
|1.2783
|2006.11.16 19:00
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3466935
|2006.11.16 18:34
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2799
|1.2839
|1.2789
|2006.11.16 19:00
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3467424
|2006.11.16 19:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2790
|1.2840
|1.2780
|2006.11.17 02:48
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.60
|5.00
|3467569
|2006.11.16 19:08
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2795
|1.2840
|1.2785
|2006.11.17 02:48
|1.2785
|0.00
|0.00
|1.20
|20.00
|3470958
|2006.11.17 02:48
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2785
|1.2835
|1.2775
|2006.11.17 05:14
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3471061
|2006.11.17 03:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2791
|1.2836
|1.2781
|2006.11.17 05:14
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3471728
|2006.11.17 05:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2779
|1.2829
|1.2769
|2006.11.17 06:45
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3472289
|2006.11.17 06:46
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2766
|1.2816
|1.2756
|2006.11.17 10:26
|1.2782
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3472810
|2006.11.17 07:32
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2772
|1.2817
|1.2762
|2006.11.17 10:26
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|3473007
|2006.11.17 07:45
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2777
|1.2817
|1.2767
|2006.11.17 10:26
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|3473409
|2006.11.17 08:15
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2783
|1.2818
|1.2773
|2006.11.17 10:26
|1.2780
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3474349
|2006.11.17 09:14
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2789
|1.2819
|1.2779
|2006.11.17 10:25
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3475414
|2006.11.17 10:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2781
|1.2731
|1.2791
|2006.11.17 11:14
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|3475691
|2006.11.17 10:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2775
|1.2730
|1.2785
|2006.11.17 11:14
|1.2785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3475993
|2006.11.17 11:14
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2786
|1.2736
|1.2796
|2006.11.17 14:06
|1.2773
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|3476158
|2006.11.17 11:27
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2780
|1.2735
|1.2790
|2006.11.17 14:06
|1.2777
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3476639
|2006.11.17 12:16
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2774
|1.2734
|1.2784
|2006.11.17 14:05
|1.2778
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3476873
|2006.11.17 12:44
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2769
|1.2734
|1.2779
|2006.11.17 14:05
|1.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3477921
|2006.11.17 14:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2776
|1.2726
|1.2786
|2006.11.17 14:35
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3478605
|2006.11.17 14:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2788
|1.2738
|1.2798
|2006.11.17 15:13
|1.2787
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|3478683
|2006.11.17 14:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2782
|1.2737
|1.2792
|2006.11.17 15:12
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3478731
|2006.11.17 14:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2776
|1.2736
|1.2786
|2006.11.17 15:12
|1.2786
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3479326
|2006.11.17 15:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2787
|1.2737
|1.2797
|2006.11.17 15:49
|1.2797
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3480041
|2006.11.17 15:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2798
|1.2748
|1.2808
|2006.11.17 15:52
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3480212
|2006.11.17 15:52
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2809
|1.2759
|1.2819
|2006.11.17 16:04
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3480787
|2006.11.17 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2821
|1.2771
|1.2831
|2006.11.17 16:06
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3480952
|2006.11.17 16:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2833
|1.2783
|1.2843
|2006.11.17 16:16
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3481009
|2006.11.17 16:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2828
|1.2783
|1.2838
|2006.11.17 16:16
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3481124
|2006.11.17 16:10
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2822
|1.2782
|1.2832
|2006.11.17 16:16
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3481304
|2006.11.17 16:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2835
|1.2785
|1.2845
|2006.11.17 16:38
|1.2845
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3481951
|2006.11.17 16:39
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2846
|1.2796
|1.2856
|2006.11.17 22:37
|1.2829
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|3482027
|2006.11.17 16:40
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2840
|1.2795
|1.2850
|2006.11.17 22:36
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|3482088
|2006.11.17 16:42
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2834
|1.2794
|1.2844
|2006.11.17 22:36
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3482278
|2006.11.17 16:53
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2829
|1.2794
|1.2839
|2006.11.17 22:36
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3482820
|2006.11.17 17:40
|buy
|1.60
|eurusd
|1.2823
|1.2793
|1.2833
|2006.11.17 22:36
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3485472
|2006.11.17 22:38
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2830
|1.2780
|1.2840
|2006.11.20 01:54
|1.2827
|0.00
|0.00
|-0.75
|-3.00
|3486786
|2006.11.19 23:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2824
|1.2779
|1.2834
|2006.11.20 01:54
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3487323
|2006.11.20 01:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2818
|1.2778
|1.2828
|2006.11.20 01:54
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3487888
|2006.11.20 01:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2830
|1.2780
|1.2840
|2006.11.20 02:29
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3487975
|2006.11.20 02:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2824
|1.2779
|1.2834
|2006.11.20 02:29
|1.2834
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3488198
|2006.11.20 02:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2833
|1.2783
|1.2843
|2006.11.20 03:55
|1.2843
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3488726
|2006.11.20 03:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2844
|1.2794
|1.2854
|2006.11.20 10:55
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|3488809
|2006.11.20 04:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2838
|1.2793
|1.2848
|2006.11.20 10:55
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3491160
|2006.11.20 09:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2832
|1.2792
|1.2842
|2006.11.20 10:55
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3492729
|2006.11.20 10:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2843
|1.2793
|1.2853
|2006.11.20 13:23
|1.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|3493991
|2006.11.20 12:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2837
|1.2792
|1.2847
|2006.11.20 13:22
|1.2840
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3494404
|2006.11.20 13:02
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2832
|1.2792
|1.2842
|2006.11.20 13:22
|1.2842
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3494569
|2006.11.20 13:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2836
|1.2886
|1.2826
|2006.11.20 15:59
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3494766
|2006.11.20 13:41
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2842
|1.2887
|1.2832
|2006.11.20 15:59
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3496283
|2006.11.20 15:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2829
|1.2879
|1.2819
|2006.11.20 16:25
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3497043
|2006.11.20 16:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2818
|1.2868
|1.2808
|2006.11.20 17:46
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|3497108
|2006.11.20 16:28
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2824
|1.2869
|1.2814
|2006.11.20 17:46
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3498322
|2006.11.20 17:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2812
|1.2862
|1.2802
|2006.11.21 01:16
|1.2825
|0.00
|0.00
|0.60
|-13.00
|3498399
|2006.11.20 17:51
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2817
|1.2862
|1.2807
|2006.11.21 01:16
|1.2822
|0.00
|0.00
|1.20
|-10.00
|3502742
|2006.11.21 01:13
|sell
|0.40
|eurusd
|1.2824
|1.2864
|1.2814
|2006.11.21 01:16
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3502801
|2006.11.21 01:14
|sell
|0.80
|eurusd
|1.2830
|1.2865
|1.2820
|2006.11.21 01:16
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|3502844
|2006.11.21 01:14
|sell
|1.60
|eurusd
|1.2837
|1.2867
|1.2827
|2006.11.21 01:16
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3503051
|2006.11.21 01:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2824
|1.2774
|1.2834
|2006.11.21 02:13
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3503165
|2006.11.21 01:24
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2818
|1.2773
|1.2828
|2006.11.21 02:13
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3503497
|2006.11.21 02:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2830
|1.2780
|1.2840
|2006.11.21 08:24
|1.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3503637
|2006.11.21 02:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2824
|1.2779
|1.2834
|2006.11.21 08:23
|1.2819
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3504127
|2006.11.21 04:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2818
|1.2778
|1.2828
|2006.11.21 08:23
|1.2823
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3504718
|2006.11.21 05:50
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2812
|1.2777
|1.2822
|2006.11.21 08:23
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3506246
|2006.11.21 08:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2822
|1.2772
|1.2832
|2006.11.21 16:10
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3508024
|2006.11.21 11:08
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2816
|1.2771
|1.2826
|2006.11.21 16:10
|1.2812
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3509848
|2006.11.21 14:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2811
|1.2771
|1.2821
|2006.11.21 16:09
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3510179
|2006.11.21 15:02
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2804
|1.2769
|1.2814
|2006.11.21 16:09
|1.2814
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3511186
|2006.11.21 16:10
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2816
|1.2766
|1.2826
|2006.11.21 16:31
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3511569
|2006.11.21 16:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2828
|1.2778
|1.2838
|2006.11.21 20:09
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|3511657
|2006.11.21 16:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2821
|1.2776
|1.2831
|2006.11.21 20:08
|1.2831
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3513521
|2006.11.21 20:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2831
|1.2781
|1.2841
|2006.11.21 20:26
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3513835
|2006.11.21 20:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2843
|1.2793
|1.2853
|2006.11.21 20:27
|1.2853
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3513936
|2006.11.21 20:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2855
|1.2805
|1.2865
|2006.11.22 02:52
|1.2855
|0.00
|0.00
|-0.75
|0.00
|3514021
|2006.11.21 20:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2850
|1.2805
|1.2860
|2006.11.22 02:52
|1.2854
|0.00
|0.00
|-1.50
|8.00
|3514067
|2006.11.21 20:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2844
|1.2804
|1.2854
|2006.11.22 02:52
|1.2854
|0.00
|0.00
|-3.00
|40.00
|3516767
|2006.11.22 02:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2856
|1.2806
|1.2866
|2006.11.22 04:34
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|3517552
|2006.11.22 04:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2848
|1.2803
|1.2858
|2006.11.22 04:34
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3517668
|2006.11.22 04:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2857
|1.2807
|1.2867
|2006.11.22 05:02
|1.2867
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3517877
|2006.11.22 05:02
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2868
|1.2818
|1.2878
|2006.11.22 08:42
|1.2871
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|3518860
|2006.11.22 07:07
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2862
|1.2817
|1.2872
|2006.11.22 08:41
|1.2872
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3519926
|2006.11.22 08:42
|buy
|0.20
|eurusd
|1.2872
|1.2822
|1.2882
|2006.11.22 12:17
|1.2866
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|3520032
|2006.11.22 08:50
|buy
|0.40
|eurusd
|1.2866
|1.2821
|1.2876
|2006.11.22 12:17
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3522061
|2006.11.22 11:46
|buy
|0.80
|eurusd
|1.2860
|1.2820
|1.2870
|2006.11.22 12:17
|1.2870
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|0.00
|0.00
|-30.65
|3 601.00
|Closed P/L:
|3 570.35
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3522510
|2006.11.22 12:17
|sell
|0.20
|eurusd
|1.2865
|1.2915
|1.2855
|1.2869
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|Floating P/L:
|-8.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 570.35
|Floating P/L:
|-8.00
|Margin:
|257.30
|Balance:
|5 570.35
|Equity:
|5 562.35
|Free Margin:
|5 305.05
|Details:
|Gross Profit:
|6 416.35
|Gross Loss:
|2 846.00
|Total Net Profit:
|3 570.35
|Profit Factor:
|2.25
|Expected Payoff:
|9.62
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 061.00 (23.02%)
|Relative Drawdown:
|23.02% (1 061.00)
|Total Trades:
|371
|Short Positions (won %):
|179 (69.83%)
|Long Positions (won %):
|192 (71.88%)
|Profit Trades (% of total):
|263 (70.89%)
|Loss trades (% of total):
|108 (29.11%)
|Largest
|profit trade:
|160.00
|loss trade:
|-480.00
|Average
|profit trade:
|24.40
|loss trade:
|-26.35
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (168.00)
|consecutive losses ($):
|6 (-1 061.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|243.80 (7)
|consecutive loss (count):
|-1 061.00 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2