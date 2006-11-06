|Account: 1295747
|Name: IBFX_Cost Avg - RSI w-Trend v4
|Currency: USD
|2006 November 17, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|14920511
|2006.11.06 01:11
|balance
|Deposit
|5 000.00
|14929476
|2006.11.06 06:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|150.05
|0.00
|150.15
|2006.11.06 07:24
|150.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|14933218
|2006.11.06 07:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|150.02
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.18
|14934033
|2006.11.06 08:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|150.17
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.10
|14935410
|2006.11.06 08:15
|sell
|0.04
|eurjpym
|150.09
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.48
|14935440
|2006.11.06 08:16
|sell
|0.08
|eurjpym
|150.08
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.02
|14935516
|2006.11.06 08:18
|sell
|0.16
|eurjpym
|150.10
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-0.17
|-1.76
|14939060
|2006.11.06 09:15
|sell
|0.32
|eurjpym
|150.17
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-0.34
|-1.63
|14944023
|2006.11.06 10:00
|sell
|0.64
|eurjpym
|150.29
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-0.67
|3.26
|14953605
|2006.11.06 13:15
|sell
|1.28
|eurjpym
|150.42
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-1.34
|20.64
|14964070
|2006.11.06 16:15
|sell
|2.56
|eurjpym
|150.44
|0.00
|150.23
|2006.11.07 07:44
|150.23
|0.00
|0.00
|-2.69
|45.64
|15029357
|2006.11.07 08:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|150.33
|0.00
|150.48
|2006.11.09 07:34
|150.48
|0.00
|0.00
|0.04
|0.13
|15291089
|2006.11.09 17:00
|sell
|0.01
|eurjpym
|151.34
|0.00
|151.19
|2006.11.10 01:33
|151.19
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.13
|15325181
|2006.11.10 02:15
|buy
|0.01
|eurjpym
|151.18
|0.00
|151.26
|2006.11.13 09:46
|151.26
|0.00
|0.00
|0.01
|0.06
|15329147
|2006.11.10 03:00
|buy
|0.02
|eurjpym
|151.07
|0.00
|151.26
|2006.11.13 09:46
|151.26
|0.00
|0.00
|0.02
|0.33
|15454053
|2006.11.13 11:30
|sell
|0.01
|eurjpym
|151.23
|0.00
|151.17
|2006.11.13 23:50
|151.17
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.05
|15466068
|2006.11.13 15:00
|sell
|0.02
|eurjpym
|151.36
|0.00
|151.17
|2006.11.13 23:50
|151.17
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.32
|15504129
|2006.11.14 03:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|150.86
|0.00
|150.92
|2006.11.14 08:18
|150.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15513424
|2006.11.14 07:15
|buy
|0.02
|eurjpym
|150.72
|0.00
|150.92
|2006.11.14 08:18
|150.92
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|15530260
|2006.11.14 10:15
|sell
|0.01
|eurjpym
|151.17
|0.00
|151.02
|2006.11.14 11:47
|151.02
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15540017
|2006.11.14 13:30
|buy
|0.01
|eurjpym
|151.02
|0.00
|150.88
|2006.11.15 04:26
|150.88
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.11
|15552777
|2006.11.14 14:30
|buy
|0.02
|eurjpym
|150.79
|0.00
|150.88
|2006.11.15 04:26
|150.88
|0.00
|0.00
|0.02
|0.15
|15568866
|2006.11.14 15:30
|buy
|0.04
|eurjpym
|150.62
|0.00
|150.88
|2006.11.15 04:26
|150.88
|0.00
|0.00
|0.04
|0.88
|15634034
|2006.11.15 09:45
|sell
|0.01
|eurjpym
|151.05
|0.00
|151.19
|2006.11.16 09:50
|151.19
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.12
|15699426
|2006.11.16 02:59
|sell
|0.02
|eurjpym
|151.17
|0.00
|151.19
|2006.11.16 09:50
|151.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|15704253
|2006.11.16 05:45
|sell
|0.04
|eurjpym
|151.30
|0.00
|151.19
|2006.11.16 09:50
|151.19
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|15709618
|2006.11.16 07:30
|sell
|0.08
|eurjpym
|151.43
|0.00
|151.19
|2006.11.16 09:50
|151.19
|0.00
|0.00
|0.00
|1.63
|14929839
|2006.11.06 06:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2707
|0.0000
|1.2717
|2006.11.06 07:24
|1.2717
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|14933214
|2006.11.06 07:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2708
|1.2937
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.60
|14935416
|2006.11.06 08:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2702
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.32
|14935444
|2006.11.06 08:16
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2701
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.68
|14935520
|2006.11.06 08:18
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2701
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.06
|-5.36
|14939162
|2006.11.06 09:18
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2705
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.12
|-10.08
|14965854
|2006.11.06 17:15
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2719
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.23
|-15.68
|14975209
|2006.11.06 22:15
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.2731
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.68
|14988655
|2006.11.07 02:15
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.2742
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.28
|14998017
|2006.11.07 04:30
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.2757
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.16
|15005694
|2006.11.07 05:00
|sell
|5.12
|eurusdm
|1.2769
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|5.12
|15054665
|2006.11.07 14:00
|sell
|10.24
|eurusdm
|1.2783
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|153.60
|15060534
|2006.11.07 14:30
|sell
|20.48
|eurusdm
|1.2794
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|532.48
|15085519
|2006.11.07 19:30
|sell
|40.96
|eurusdm
|1.2785
|0.0000
|1.2768
|2006.11.07 20:11
|1.2768
|0.00
|0.00
|0.00
|696.32
|15100809
|2006.11.07 22:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2778
|0.0000
|1.2793
|2006.11.08 09:05
|1.2793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15143478
|2006.11.08 10:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2796
|0.0000
|1.2781
|2006.11.08 12:58
|1.2781
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15167520
|2006.11.08 15:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2768
|0.0000
|1.2776
|2006.11.09 07:27
|1.2776
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.08
|15199189
|2006.11.08 23:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2757
|0.0000
|1.2776
|2006.11.09 07:27
|1.2776
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|15232855
|2006.11.09 10:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2777
|0.0000
|1.2771
|2006.11.09 13:38
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|15246450
|2006.11.09 13:00
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2790
|0.0000
|1.2771
|2006.11.09 13:38
|1.2771
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|15257825
|2006.11.09 13:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2764
|0.0000
|1.2858
|2006.11.10 15:03
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.94
|15263259
|2006.11.09 14:30
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2775
|0.0000
|1.2858
|2006.11.10 15:03
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.66
|15265401
|2006.11.09 15:00
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.2786
|0.0000
|1.2858
|2006.11.10 15:03
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.88
|15270132
|2006.11.09 15:15
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.2806
|0.0000
|1.2858
|2006.11.10 15:03
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.06
|-4.16
|15282063
|2006.11.09 16:30
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.2821
|0.0000
|1.2858
|2006.11.10 15:03
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.12
|-5.92
|15289302
|2006.11.09 16:45
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.2834
|0.0000
|1.2858
|2006.11.10 15:03
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.23
|-7.68
|15320010
|2006.11.10 02:00
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.2847
|0.0000
|1.2858
|2006.11.10 15:03
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.04
|15325199
|2006.11.10 02:15
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.2858
|0.0000
|1.2858
|2006.11.10 15:03
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15355453
|2006.11.10 08:30
|sell
|2.56
|eurusdm
|1.2872
|0.0000
|1.2858
|2006.11.10 15:03
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|35.84
|15362613
|2006.11.10 09:00
|sell
|5.12
|eurusdm
|1.2887
|0.0000
|1.2858
|2006.11.10 15:03
|1.2858
|0.00
|0.00
|0.00
|148.48
|15399963
|2006.11.10 15:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2862
|0.0000
|1.2868
|2006.11.13 01:11
|1.2868
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.06
|15411617
|2006.11.10 19:30
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2848
|0.0000
|1.2868
|2006.11.13 01:11
|1.2868
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.40
|15429883
|2006.11.13 02:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2866
|0.0000
|1.2851
|2006.11.13 08:06
|1.2851
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15442690
|2006.11.13 09:01
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2860
|0.0000
|1.2829
|2006.11.14 04:49
|1.2829
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.31
|15446532
|2006.11.13 09:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2850
|0.0000
|1.2829
|2006.11.14 04:49
|1.2829
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.42
|15453159
|2006.11.13 11:16
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2834
|0.0000
|1.2829
|2006.11.14 04:49
|1.2829
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.20
|15468844
|2006.11.13 15:15
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2813
|0.0000
|1.2829
|2006.11.14 04:49
|1.2829
|0.00
|0.00
|-0.07
|1.28
|15477751
|2006.11.13 18:31
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.2803
|0.0000
|1.2829
|2006.11.14 04:49
|1.2829
|0.00
|0.00
|-0.14
|4.16
|15509131
|2006.11.14 05:32
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2824
|0.0000
|1.2816
|2006.11.14 11:20
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15520240
|2006.11.14 08:45
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2834
|0.0000
|1.2816
|2006.11.14 11:20
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|15534756
|2006.11.14 11:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2826
|0.0000
|1.2841
|2006.11.14 13:30
|1.2841
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15555819
|2006.11.14 14:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2843
|0.0000
|1.2828
|2006.11.14 15:04
|1.2828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15577569
|2006.11.14 16:15
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2807
|0.0000
|1.2822
|2006.11.14 19:15
|1.2822
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15602781
|2006.11.14 22:30
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2817
|0.0000
|1.2832
|2006.11.15 08:12
|1.2832
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15626374
|2006.11.15 08:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2822
|0.0000
|1.2808
|2006.11.15 09:37
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15626561
|2006.11.15 08:39
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2823
|0.0000
|1.2808
|2006.11.15 09:37
|1.2808
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|15650112
|2006.11.15 12:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2795
|0.0000
|1.2810
|2006.11.15 15:11
|1.2810
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15700285
|2006.11.16 03:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2828
|0.0000
|1.2813
|2006.11.16 06:40
|1.2813
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15707827
|2006.11.16 07:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2822
|0.0000
|1.2830
|2006.11.16 13:30
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15711659
|2006.11.16 08:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2812
|0.0000
|1.2830
|2006.11.16 13:30
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|15753257
|2006.11.16 17:45
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2799
|0.0000
|1.2789
|2006.11.17 07:35
|1.2789
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.10
|15755999
|2006.11.16 19:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.2789
|0.0000
|1.2789
|2006.11.17 07:35
|1.2789
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|15771820
|2006.11.17 04:15
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.2778
|0.0000
|1.2789
|2006.11.17 07:35
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15776784
|2006.11.17 06:00
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.2766
|0.0000
|1.2789
|2006.11.17 07:35
|1.2789
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|15782313
|2006.11.17 08:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2773
|0.0000
|1.2769
|2006.11.17 11:43
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15784690
|2006.11.17 08:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2790
|0.0000
|1.2769
|2006.11.17 11:43
|1.2769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15796698
|2006.11.17 12:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.2773
|0.0000
|1.2788
|2006.11.17 14:13
|1.2788
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|14933209
|2006.11.06 07:45
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3849
|2.3597
|2.3864
|2006.11.14 09:33
|2.3597
|0.00
|0.00
|0.15
|-2.03
|15534763
|2006.11.14 11:45
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3604
|0.0000
|2.3595
|2006.11.14 17:32
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.08
|15551050
|2006.11.14 14:15
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3587
|0.0000
|2.3595
|2006.11.14 17:32
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15575089
|2006.11.14 16:00
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3570
|0.0000
|2.3595
|2006.11.14 17:32
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|15597641
|2006.11.14 20:15
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3577
|0.0000
|2.3592
|2006.11.15 08:17
|2.3592
|0.00
|0.00
|0.02
|0.13
|15628927
|2006.11.15 09:30
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3605
|0.0000
|2.3590
|2006.11.15 09:37
|2.3590
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15722344
|2006.11.16 10:15
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3548
|0.0000
|2.3564
|2006.11.17 08:05
|2.3564
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.13
|15723559
|2006.11.16 10:45
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3559
|0.0000
|2.3564
|2006.11.17 08:05
|2.3564
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.08
|15735089
|2006.11.16 13:45
|sell
|0.04
|gbpchfm
|2.3577
|0.0000
|2.3564
|2006.11.17 08:05
|2.3564
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.41
|15779237
|2006.11.17 07:00
|sell
|0.08
|gbpchfm
|2.3589
|0.0000
|2.3564
|2006.11.17 08:05
|2.3564
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|15786193
|2006.11.17 08:30
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3579
|0.0000
|2.3584
|2006.11.17 09:40
|2.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15787760
|2006.11.17 09:00
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3564
|0.0000
|2.3584
|2006.11.17 09:40
|2.3584
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|15793996
|2006.11.17 11:00
|sell
|0.01
|gbpchfm
|2.3597
|0.0000
|2.3604
|2006.11.17 13:45
|2.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|15795487
|2006.11.17 11:30
|sell
|0.02
|gbpchfm
|2.3612
|0.0000
|2.3604
|2006.11.17 13:45
|2.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15796753
|2006.11.17 12:00
|sell
|0.04
|gbpchfm
|2.3628
|0.0000
|2.3604
|2006.11.17 13:45
|2.3604
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|14929467
|2006.11.06 06:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.49
|221.74
|224.56
|2006.11.06 13:00
|224.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|14933207
|2006.11.06 07:45
|buy
|0.02
|gbpjpym
|224.37
|222.08
|224.56
|2006.11.06 13:00
|224.56
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|14955612
|2006.11.06 13:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.53
|0.00
|224.46
|2006.11.06 16:08
|224.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|14957597
|2006.11.06 14:15
|sell
|0.02
|gbpjpym
|224.65
|0.00
|224.46
|2006.11.06 16:08
|224.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|14970159
|2006.11.06 19:45
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.42
|0.00
|224.57
|2006.11.06 22:50
|224.57
|0.00
|0.00
|0.02
|0.13
|15009623
|2006.11.07 05:30
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.40
|0.00
|224.48
|2006.11.07 09:21
|224.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|15031231
|2006.11.07 08:15
|buy
|0.02
|gbpjpym
|224.29
|0.00
|224.48
|2006.11.07 09:21
|224.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|15045223
|2006.11.07 11:15
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.43
|0.00
|224.36
|2006.11.07 13:58
|224.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|15046668
|2006.11.07 12:15
|sell
|0.02
|gbpjpym
|224.55
|0.00
|224.36
|2006.11.07 13:58
|224.36
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|15070251
|2006.11.07 15:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.36
|0.00
|224.35
|2006.11.07 22:40
|224.35
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.01
|15075395
|2006.11.07 16:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|224.25
|0.00
|224.35
|2006.11.07 22:40
|224.35
|0.00
|0.00
|0.04
|0.17
|15081802
|2006.11.07 18:15
|buy
|0.04
|gbpjpym
|224.13
|0.00
|224.35
|2006.11.07 22:40
|224.35
|0.00
|0.00
|0.09
|0.75
|15108727
|2006.11.08 00:16
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.27
|0.00
|224.42
|2006.11.08 16:06
|224.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15175009
|2006.11.08 17:00
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.35
|0.00
|224.89
|2006.11.09 12:13
|224.89
|0.00
|0.00
|-0.08
|-0.46
|15176016
|2006.11.08 17:15
|sell
|0.02
|gbpjpym
|224.49
|0.00
|224.89
|2006.11.09 12:13
|224.89
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.68
|15229854
|2006.11.09 09:00
|sell
|0.04
|gbpjpym
|224.60
|0.00
|224.89
|2006.11.09 12:13
|224.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|15234053
|2006.11.09 10:15
|sell
|0.08
|gbpjpym
|224.73
|0.00
|224.89
|2006.11.09 12:13
|224.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|15235079
|2006.11.09 10:45
|sell
|0.16
|gbpjpym
|224.86
|0.00
|224.89
|2006.11.09 12:13
|224.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|15238416
|2006.11.09 11:15
|sell
|0.32
|gbpjpym
|225.06
|0.00
|224.89
|2006.11.09 12:13
|224.89
|0.00
|0.00
|0.00
|4.61
|15239538
|2006.11.09 11:45
|sell
|0.64
|gbpjpym
|225.17
|0.00
|224.89
|2006.11.09 12:13
|224.89
|0.00
|0.00
|0.00
|15.17
|15241782
|2006.11.09 12:15
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.79
|0.00
|224.78
|2006.11.09 13:18
|224.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|15245207
|2006.11.09 12:45
|sell
|0.02
|gbpjpym
|225.00
|0.00
|224.78
|2006.11.09 13:18
|224.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.37
|15306602
|2006.11.09 22:00
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.78
|0.00
|224.71
|2006.11.10 08:57
|224.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|15315707
|2006.11.10 01:00
|buy
|0.02
|gbpjpym
|224.67
|0.00
|224.71
|2006.11.10 08:57
|224.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|15318402
|2006.11.10 01:45
|buy
|0.04
|gbpjpym
|224.45
|0.00
|224.71
|2006.11.10 08:57
|224.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15379772
|2006.11.10 11:45
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.75
|0.00
|224.69
|2006.11.10 15:42
|224.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15384522
|2006.11.10 12:45
|sell
|0.02
|gbpjpym
|224.88
|0.00
|224.69
|2006.11.10 15:42
|224.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|15413202
|2006.11.10 20:00
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.77
|0.00
|224.53
|2006.11.13 01:25
|224.53
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.20
|15416361
|2006.11.12 22:35
|sell
|0.02
|gbpjpym
|224.63
|0.00
|224.53
|2006.11.13 01:25
|224.53
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|15432368
|2006.11.13 03:16
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.53
|0.00
|224.68
|2006.11.13 09:31
|224.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15450858
|2006.11.13 10:30
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.65
|0.00
|224.50
|2006.11.13 11:37
|224.50
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15458049
|2006.11.13 12:45
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.53
|0.00
|224.57
|2006.11.13 15:01
|224.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15462035
|2006.11.13 14:15
|buy
|0.02
|gbpjpym
|224.37
|0.00
|224.57
|2006.11.13 15:01
|224.57
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|15473102
|2006.11.13 16:15
|sell
|0.01
|gbpjpym
|224.69
|0.00
|224.54
|2006.11.13 19:51
|224.54
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|14929879
|2006.11.06 06:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9006
|1.8557
|1.9008
|2006.11.07 01:26
|1.9008
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|14935345
|2006.11.06 08:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.8986
|1.8717
|1.9008
|2006.11.07 01:26
|1.9008
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.44
|14991113
|2006.11.07 03:49
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9008
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|14998046
|2006.11.07 04:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9022
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|15002594
|2006.11.07 04:45
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9046
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.56
|15041030
|2006.11.07 09:45
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9059
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.08
|15054590
|2006.11.07 14:00
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9069
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.56
|15058007
|2006.11.07 14:15
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9082
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|15065501
|2006.11.07 14:45
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9101
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|10.24
|15070228
|2006.11.07 15:15
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9114
|0.0000
|1.9085
|2006.11.07 16:10
|1.9085
|0.00
|0.00
|0.00
|37.12
|15097072
|2006.11.07 20:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9063
|0.0000
|1.9071
|2006.11.08 08:47
|1.9071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15107066
|2006.11.07 23:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9053
|0.0000
|1.9071
|2006.11.08 08:47
|1.9071
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|15142515
|2006.11.08 10:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9070
|0.0000
|1.9062
|2006.11.08 12:55
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15144165
|2006.11.08 10:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9081
|0.0000
|1.9062
|2006.11.08 12:55
|1.9062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|15167515
|2006.11.08 15:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9038
|0.0000
|1.9053
|2006.11.08 16:12
|1.9053
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15178511
|2006.11.08 18:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9056
|0.0000
|1.9041
|2006.11.08 23:48
|1.9041
|0.00
|0.00
|0.01
|0.15
|15202265
|2006.11.09 00:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9052
|0.0000
|1.9055
|2006.11.09 07:26
|1.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|15208992
|2006.11.09 01:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9034
|0.0000
|1.9055
|2006.11.09 07:26
|1.9055
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|15232121
|2006.11.09 09:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9062
|0.0000
|1.9054
|2006.11.09 12:00
|1.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15239520
|2006.11.09 11:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9072
|0.0000
|1.9054
|2006.11.09 12:00
|1.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|15245195
|2006.11.09 12:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9048
|0.0000
|1.9023
|2006.11.09 15:03
|1.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|15248415
|2006.11.09 13:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9036
|0.0000
|1.9023
|2006.11.09 15:03
|1.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|15250975
|2006.11.09 13:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9012
|0.0000
|1.9023
|2006.11.09 15:03
|1.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|15257779
|2006.11.09 13:45
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.8994
|0.0000
|1.9023
|2006.11.09 15:03
|1.9023
|0.00
|0.00
|0.00
|2.32
|15297238
|2006.11.09 18:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9063
|0.0000
|1.9082
|2006.11.10 06:27
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|15319920
|2006.11.10 02:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9083
|0.0000
|1.9082
|2006.11.10 06:27
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15325194
|2006.11.10 02:15
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9096
|0.0000
|1.9082
|2006.11.10 06:27
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|15329168
|2006.11.10 03:00
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9106
|0.0000
|1.9082
|2006.11.10 06:27
|1.9082
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|15370862
|2006.11.10 09:45
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9134
|0.0000
|1.9145
|2006.11.10 12:22
|1.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|15372566
|2006.11.10 10:00
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9155
|0.0000
|1.9145
|2006.11.10 12:22
|1.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15375847
|2006.11.10 10:45
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9169
|0.0000
|1.9145
|2006.11.10 12:22
|1.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|0.96
|15416820
|2006.11.12 22:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9129
|0.0000
|1.9137
|2006.11.13 00:45
|1.9137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15419400
|2006.11.12 23:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9118
|0.0000
|1.9137
|2006.11.13 00:45
|1.9137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|15429879
|2006.11.13 02:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9135
|0.0000
|1.9120
|2006.11.13 07:39
|1.9120
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15441842
|2006.11.13 08:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9127
|0.0000
|1.9040
|2006.11.13 23:55
|1.9040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|15443035
|2006.11.13 09:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9116
|0.0000
|1.9040
|2006.11.13 23:55
|1.9040
|0.00
|0.00
|-0.01
|-1.52
|15446593
|2006.11.13 09:45
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9096
|0.0000
|1.9040
|2006.11.13 23:55
|1.9040
|0.00
|0.00
|-0.01
|-2.24
|15449275
|2006.11.13 10:00
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9072
|0.0000
|1.9040
|2006.11.13 23:55
|1.9040
|0.00
|0.00
|-0.03
|-2.56
|15453089
|2006.11.13 11:15
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9060
|0.0000
|1.9040
|2006.11.13 23:55
|1.9040
|0.00
|0.00
|-0.06
|-3.20
|15457174
|2006.11.13 12:15
|buy
|0.32
|gbpusdm
|1.9047
|0.0000
|1.9040
|2006.11.13 23:55
|1.9040
|0.00
|0.00
|-0.11
|-2.24
|15462043
|2006.11.13 14:15
|buy
|0.64
|gbpusdm
|1.9029
|0.0000
|1.9040
|2006.11.13 23:55
|1.9040
|0.00
|0.00
|-0.22
|7.04
|15468835
|2006.11.13 15:15
|buy
|1.28
|gbpusdm
|1.9006
|0.0000
|1.9040
|2006.11.13 23:55
|1.9040
|0.00
|0.00
|-0.45
|43.52
|15498344
|2006.11.14 01:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9026
|0.0000
|1.9020
|2006.11.14 07:27
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|15503642
|2006.11.14 03:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9039
|0.0000
|1.9020
|2006.11.14 07:27
|1.9020
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|15517475
|2006.11.14 08:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9035
|0.0000
|1.9000
|2006.11.14 13:31
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|15527306
|2006.11.14 09:45
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.8986
|0.0000
|1.9000
|2006.11.14 13:31
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|15532389
|2006.11.14 11:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.8972
|0.0000
|1.9000
|2006.11.14 13:31
|1.9000
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|15552798
|2006.11.14 14:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9011
|0.0000
|1.8996
|2006.11.14 14:38
|1.8996
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15579838
|2006.11.14 16:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8954
|0.0000
|1.8969
|2006.11.14 19:09
|1.8969
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15657620
|2006.11.15 14:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8861
|0.0000
|1.8876
|2006.11.15 15:11
|1.8876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15700231
|2006.11.16 03:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.8896
|0.0000
|1.8881
|2006.11.16 06:25
|1.8881
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15707809
|2006.11.16 07:00
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8888
|0.0000
|1.8885
|2006.11.16 09:30
|1.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|15710641
|2006.11.16 08:00
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.8875
|0.0000
|1.8885
|2006.11.16 09:30
|1.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15712641
|2006.11.16 08:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.8863
|0.0000
|1.8885
|2006.11.16 09:30
|1.8885
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15719799
|2006.11.16 09:45
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8895
|0.0000
|1.8900
|2006.11.16 13:30
|1.8900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|15722348
|2006.11.16 10:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.8880
|0.0000
|1.8900
|2006.11.16 13:30
|1.8900
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|15737099
|2006.11.16 14:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.8907
|0.0000
|1.8892
|2006.11.16 14:01
|1.8892
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15755537
|2006.11.16 18:34
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.8878
|0.0000
|1.8877
|2006.11.17 07:09
|1.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|15772908
|2006.11.17 04:30
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.8867
|0.0000
|1.8877
|2006.11.17 07:09
|1.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15776803
|2006.11.17 06:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.8855
|0.0000
|1.8877
|2006.11.17 07:09
|1.8877
|0.00
|0.00
|0.00
|0.88
|15780975
|2006.11.17 07:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.8873
|0.0000
|1.8858
|2006.11.17 07:59
|1.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|14930231
|2006.11.06 06:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2549
|1.2545
|1.2539
|2006.11.06 07:24
|1.2539
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|14937730
|2006.11.06 08:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2559
|0.0000
|1.2551
|2006.11.06 22:14
|1.2551
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.06
|14939044
|2006.11.06 09:14
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2558
|0.0000
|1.2551
|2006.11.06 22:14
|1.2551
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.11
|14941695
|2006.11.06 09:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2571
|0.0000
|1.2551
|2006.11.06 22:14
|1.2551
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.64
|14979035
|2006.11.06 23:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2554
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|14985992
|2006.11.07 01:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2542
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|14997984
|2006.11.07 04:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2522
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|15002540
|2006.11.07 04:45
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2511
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.18
|15049551
|2006.11.07 13:30
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2500
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.95
|15052535
|2006.11.07 13:45
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|15054725
|2006.11.07 14:00
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2476
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|0.51
|15060552
|2006.11.07 14:30
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.2463
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|14.36
|15070263
|2006.11.07 15:15
|buy
|2.56
|usdchfm
|1.2449
|0.0000
|1.2477
|2006.11.07 19:30
|1.2477
|0.00
|0.00
|0.00
|57.45
|15100771
|2006.11.07 22:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2491
|0.0000
|1.2476
|2006.11.07 22:36
|1.2476
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15120284
|2006.11.08 05:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2484
|2006.11.08 13:10
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|15137669
|2006.11.08 09:15
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2473
|0.0000
|1.2484
|2006.11.08 13:10
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|15139925
|2006.11.08 09:30
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2462
|0.0000
|1.2484
|2006.11.08 13:10
|1.2484
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|15169341
|2006.11.08 15:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2508
|0.0000
|1.2493
|2006.11.09 07:57
|1.2493
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.12
|15228872
|2006.11.09 08:30
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2494
|0.0000
|1.2501
|2006.11.09 13:38
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|15232101
|2006.11.09 09:45
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2482
|0.0000
|1.2501
|2006.11.09 13:38
|1.2501
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|15262362
|2006.11.09 14:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2509
|0.0000
|1.2494
|2006.11.09 14:44
|1.2494
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15272516
|2006.11.09 15:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2474
|0.0000
|1.2389
|2006.11.10 15:52
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.69
|15282097
|2006.11.09 16:30
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2440
|0.0000
|1.2389
|2006.11.10 15:52
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.82
|15289293
|2006.11.09 16:45
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2423
|0.0000
|1.2389
|2006.11.10 15:52
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.10
|15319900
|2006.11.10 02:00
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.2401
|0.0000
|1.2389
|2006.11.10 15:52
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|15325141
|2006.11.10 02:15
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.2389
|0.0000
|1.2389
|2006.11.10 15:52
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15355410
|2006.11.10 08:30
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.2374
|0.0000
|1.2389
|2006.11.10 15:52
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|3.87
|15362724
|2006.11.10 09:00
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.2361
|0.0000
|1.2389
|2006.11.10 15:52
|1.2389
|0.00
|0.00
|0.00
|14.46
|15409618
|2006.11.10 18:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2388
|0.0000
|1.2376
|2006.11.13 00:50
|1.2376
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.10
|15412500
|2006.11.10 19:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2400
|0.0000
|1.2376
|2006.11.13 00:50
|1.2376
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.39
|15416346
|2006.11.12 22:35
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2388
|0.0000
|1.2376
|2006.11.13 00:50
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|15429987
|2006.11.13 02:19
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2377
|0.0000
|1.2392
|2006.11.13 09:20
|1.2392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15458052
|2006.11.13 12:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2413
|0.0000
|1.2420
|2006.11.14 08:01
|1.2420
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.06
|15468856
|2006.11.13 15:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2437
|0.0000
|1.2420
|2006.11.14 08:01
|1.2420
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.27
|15477382
|2006.11.13 18:00
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2447
|0.0000
|1.2420
|2006.11.14 08:01
|1.2420
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.87
|15497357
|2006.11.14 00:37
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2432
|0.0000
|1.2420
|2006.11.14 08:01
|1.2420
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|15534765
|2006.11.14 11:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2437
|0.0000
|1.2422
|2006.11.14 13:30
|1.2422
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15555828
|2006.11.14 14:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2414
|0.0000
|1.2429
|2006.11.14 15:04
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15575183
|2006.11.14 16:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2443
|0.0000
|1.2428
|2006.11.14 19:25
|1.2428
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15596631
|2006.11.14 19:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2431
|0.0000
|1.2446
|2006.11.15 06:19
|1.2446
|0.00
|0.00
|0.01
|0.12
|15628944
|2006.11.15 09:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2460
|0.0000
|1.2481
|2006.11.15 15:06
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15634049
|2006.11.15 09:45
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2470
|0.0000
|1.2481
|2006.11.15 15:06
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|15638287
|2006.11.15 10:30
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2489
|0.0000
|1.2481
|2006.11.15 15:06
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|15644346
|2006.11.15 11:00
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2510
|0.0000
|1.2481
|2006.11.15 15:06
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|15700822
|2006.11.16 03:45
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2457
|0.0000
|1.2472
|2006.11.16 08:13
|1.2472
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15721193
|2006.11.16 10:00
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2475
|0.0000
|1.2460
|2006.11.16 13:30
|1.2460
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15737457
|2006.11.16 14:00
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2472
|0.0000
|1.2487
|2006.11.16 14:01
|1.2487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15778674
|2006.11.17 06:45
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2502
|0.0000
|1.2508
|2006.11.17 14:12
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|15791377
|2006.11.17 10:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2517
|0.0000
|1.2508
|2006.11.17 14:12
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15796134
|2006.11.17 11:45
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2532
|0.0000
|1.2508
|2006.11.17 14:12
|1.2508
|0.00
|0.00
|0.00
|0.77
|14927361
|2006.11.06 04:45
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.08
|118.11
|117.98
|2006.11.06 06:06
|118.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.03
|14946446
|2006.11.06 10:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.32
|0.00
|118.24
|2006.11.06 19:28
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|14953592
|2006.11.06 13:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.43
|0.00
|118.24
|2006.11.06 19:28
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|14970163
|2006.11.06 19:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.31
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.55
|14980802
|2006.11.07 00:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|118.20
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|14985986
|2006.11.07 01:30
|buy
|0.04
|usdjpym
|118.09
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.46
|14993930
|2006.11.07 04:15
|buy
|0.08
|usdjpym
|117.97
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.11
|15002452
|2006.11.07 04:45
|buy
|0.16
|usdjpym
|117.77
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|15054622
|2006.11.07 14:00
|buy
|0.32
|usdjpym
|117.65
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.27
|15060505
|2006.11.07 14:30
|buy
|0.64
|usdjpym
|117.52
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|7.62
|15070220
|2006.11.07 15:15
|buy
|1.28
|usdjpym
|117.37
|0.00
|117.66
|2006.11.07 19:54
|117.66
|0.00
|0.00
|0.00
|31.55
|15100781
|2006.11.07 22:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.66
|0.00
|117.52
|2006.11.08 08:57
|117.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|15111299
|2006.11.08 01:19
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.60
|0.00
|117.52
|2006.11.08 08:57
|117.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|15128614
|2006.11.08 07:30
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.70
|0.00
|117.52
|2006.11.08 08:57
|117.52
|0.00
|0.00
|0.00
|0.61
|15141500
|2006.11.08 09:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.53
|0.00
|117.68
|2006.11.08 13:26
|117.68
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15167508
|2006.11.08 15:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.78
|0.00
|117.75
|2006.11.09 08:13
|117.75
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.03
|15209198
|2006.11.09 01:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.96
|0.00
|117.75
|2006.11.09 08:13
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|15228831
|2006.11.09 08:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.79
|0.00
|117.94
|2006.11.09 10:11
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15235930
|2006.11.09 11:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.90
|0.00
|118.15
|2006.11.09 16:19
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|15238403
|2006.11.09 11:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.04
|0.00
|118.15
|2006.11.09 16:19
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|15245314
|2006.11.09 12:46
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.15
|0.00
|118.15
|2006.11.09 16:19
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15257808
|2006.11.09 13:45
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.49
|0.00
|118.15
|2006.11.09 16:19
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.30
|15292761
|2006.11.09 17:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.97
|0.00
|117.61
|2006.11.10 19:46
|117.61
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.31
|15308267
|2006.11.09 22:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.86
|0.00
|117.61
|2006.11.10 19:46
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|15318373
|2006.11.10 01:45
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.64
|0.00
|117.61
|2006.11.10 19:46
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|15327961
|2006.11.10 02:45
|buy
|0.08
|usdjpym
|117.46
|0.00
|117.61
|2006.11.10 19:46
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|15362595
|2006.11.10 09:00
|buy
|0.16
|usdjpym
|117.34
|0.00
|117.61
|2006.11.10 19:46
|117.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.67
|15414733
|2006.11.10 20:46
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.57
|0.00
|117.37
|2006.11.13 00:24
|117.37
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.17
|15416363
|2006.11.12 22:35
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.49
|0.00
|117.37
|2006.11.13 00:24
|117.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|15432345
|2006.11.13 03:16
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.27
|0.00
|117.42
|2006.11.13 08:02
|117.42
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15458446
|2006.11.13 13:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.78
|0.00
|117.91
|2006.11.13 23:50
|117.91
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.11
|15459277
|2006.11.13 13:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.91
|0.00
|117.91
|2006.11.13 23:50
|117.91
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.00
|15466017
|2006.11.13 15:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.03
|0.00
|117.91
|2006.11.13 23:50
|117.91
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.41
|15468832
|2006.11.13 15:15
|sell
|0.08
|usdjpym
|118.15
|0.00
|117.91
|2006.11.13 23:50
|117.91
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.63
|15498303
|2006.11.14 01:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.80
|0.00
|117.78
|2006.11.14 08:58
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|15503110
|2006.11.14 03:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.69
|0.00
|117.78
|2006.11.14 08:58
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|15510550
|2006.11.14 06:15
|buy
|0.04
|usdjpym
|117.56
|0.00
|117.78
|2006.11.14 08:58
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|15524453
|2006.11.14 09:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.71
|0.00
|117.69
|2006.11.14 12:15
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|15527316
|2006.11.14 09:45
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.90
|0.00
|117.69
|2006.11.14 12:15
|117.69
|0.00
|0.00
|0.00
|0.36
|15540046
|2006.11.14 13:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.68
|0.00
|117.62
|2006.11.14 15:11
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|15546537
|2006.11.14 13:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.37
|0.00
|117.62
|2006.11.14 15:11
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|15564937
|2006.11.14 15:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.74
|0.00
|117.79
|2006.11.14 16:12
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|15568856
|2006.11.14 15:30
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.59
|0.00
|117.79
|2006.11.14 16:12
|117.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|15579830
|2006.11.14 16:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.70
|0.00
|117.55
|2006.11.14 19:26
|117.55
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15598374
|2006.11.14 20:45
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.53
|0.00
|117.68
|2006.11.14 23:51
|117.68
|0.00
|0.00
|0.01
|0.13
|15607446
|2006.11.15 01:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.61
|0.00
|117.88
|2006.11.15 19:07
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|15626371
|2006.11.15 08:36
|sell
|0.02
|usdjpym
|117.78
|0.00
|117.88
|2006.11.15 19:07
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|15626556
|2006.11.15 08:39
|sell
|0.04
|usdjpym
|117.75
|0.00
|117.88
|2006.11.15 19:07
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|15634021
|2006.11.15 09:45
|sell
|0.08
|usdjpym
|117.88
|0.00
|117.88
|2006.11.15 19:07
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|15635473
|2006.11.15 10:15
|sell
|0.16
|usdjpym
|118.01
|0.00
|117.88
|2006.11.15 19:07
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|1.76
|15644369
|2006.11.15 11:00
|sell
|0.32
|usdjpym
|118.14
|0.00
|117.88
|2006.11.15 19:07
|117.88
|0.00
|0.00
|0.00
|7.06
|15699472
|2006.11.16 03:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.82
|0.00
|117.97
|2006.11.16 05:33
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15705341
|2006.11.16 06:15
|sell
|0.01
|usdjpym
|117.95
|0.00
|117.97
|2006.11.16 11:12
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.02
|15709148
|2006.11.16 07:15
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.08
|0.00
|117.97
|2006.11.16 11:12
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|15714215
|2006.11.16 09:00
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.18
|0.00
|117.97
|2006.11.16 11:12
|117.97
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|15726563
|2006.11.16 12:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.04
|0.00
|118.14
|2006.11.16 15:05
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|15737416
|2006.11.16 14:00
|buy
|0.02
|usdjpym
|117.97
|0.00
|118.14
|2006.11.16 15:05
|118.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.29
|15752719
|2006.11.16 17:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.15
|0.00
|118.15
|2006.11.17 08:39
|118.15
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.00
|15756031
|2006.11.16 19:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|118.26
|0.00
|118.15
|2006.11.17 08:39
|118.15
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.19
|15771799
|2006.11.17 04:15
|sell
|0.04
|usdjpym
|118.36
|0.00
|118.15
|2006.11.17 08:39
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|0.71
|15787742
|2006.11.17 09:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|118.26
|0.00
|118.41
|2006.11.17 10:52
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15796771
|2006.11.17 12:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|118.41
|0.00
|118.26
|2006.11.17 13:31
|118.26
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|15830966
|2006.11.17 19:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|117.71
|0.00
|117.86
|2006.11.17 20:04
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|
|0.00
|0.00
|-6.10
|1 755.06
|Closed P/L:
|1 748.96
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|15726511
|2006.11.16 12:00
|buy
|0.01
|eurjpym
|151.20
|0.00
|151.16
|
|151.01
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.16
|15821820
|2006.11.17 15:30
|buy
|0.02
|eurjpym
|151.06
|0.00
|151.16
|
|151.01
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.08
|15828882
|2006.11.17 17:30
|buy
|0.04
|eurjpym
|150.93
|0.00
|151.16
|
|151.01
|0.00
|0.00
|0.04
|0.28
|15827165
|2006.11.17 16:45
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2818
|0.0000
|1.2803
|
|1.2827
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.09
|15817961
|2006.11.17 15:15
|buy
|0.01
|gbpchfm
|2.3598
|0.0000
|2.3586
|
|2.3568
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.24
|15821764
|2006.11.17 15:30
|buy
|0.02
|gbpchfm
|2.3579
|0.0000
|2.3586
|
|2.3568
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.17
|15830686
|2006.11.17 19:00
|buy
|0.04
|gbpchfm
|2.3561
|0.0000
|2.3586
|
|2.3568
|0.00
|0.00
|0.06
|0.22
|15480439
|2006.11.13 20:15
|buy
|0.01
|gbpjpym
|224.68
|0.00
|224.83
|
|223.03
|0.00
|0.00
|0.14
|-1.40
|15830717
|2006.11.17 19:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.8942
|0.0000
|1.8927
|
|1.8951
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|15830974
|2006.11.17 19:15
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2448
|0.0000
|1.2463
|
|1.2440
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.06
|
|0.00
|0.00
|0.35
|-1.79
|
|Floating P/L:
|-1.44
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 748.96
|Floating P/L:
|-1.44
|Margin:
|9.00
|Balance:
|6 748.96
|Equity:
|6 747.52
|Free Margin:
|6 738.52
|
|Details:
|Gross Profit:
|1 959.85
|Gross Loss:
|210.89
|Total Net Profit:
|1 748.96
|Profit Factor:
|9.29
|Expected Payoff:
|5.72
|
|Absolute Drawdown:
|0.83
|Maximal Drawdown:
|120.29 (2.31%)
|Relative Drawdown:
|2.31% (120.29)
|
|Total Trades:
|306
|Short Positions (won %):
|164 (66.46%)
|Long Positions (won %):
|142 (71.13%)
|Profit Trades (% of total):
|210 (68.63%)
|Loss trades (% of total):
|96 (31.37%)
|Largest
|profit trade:
|696.32
|loss trade:
|-33.28
|Average
|profit trade:
|9.33
|loss trade:
|-2.20
|Maximum
|consecutive wins ($):
|25 (8.17)
|consecutive losses ($):
|8 (-78.03)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 386.53 (18)
|consecutive loss (count):
|-78.03 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2