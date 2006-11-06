Interbank FX, LLC

Account: 1295747 Name: IBFX_Cost Avg - RSI w-Trend v4 Currency: USD 2006 November 17, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
149205112006.11.06 01:11balanceDeposit5 000.00
149294762006.11.06 06:15buy0.01eurjpym150.050.00150.152006.11.06 07:24150.150.000.000.000.09
149332182006.11.06 07:45sell0.01eurjpym150.020.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.01-0.18
149340332006.11.06 08:00sell0.02eurjpym150.170.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.02-0.10
149354102006.11.06 08:15sell0.04eurjpym150.090.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.04-0.48
149354402006.11.06 08:16sell0.08eurjpym150.080.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.08-1.02
149355162006.11.06 08:18sell0.16eurjpym150.100.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.17-1.76
149390602006.11.06 09:15sell0.32eurjpym150.170.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.34-1.63
149440232006.11.06 10:00sell0.64eurjpym150.290.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-0.673.26
149536052006.11.06 13:15sell1.28eurjpym150.420.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-1.3420.64
149640702006.11.06 16:15sell2.56eurjpym150.440.00150.232006.11.07 07:44150.230.000.00-2.6945.64
150293572006.11.07 08:00buy0.01eurjpym150.330.00150.482006.11.09 07:34150.480.000.000.040.13
152910892006.11.09 17:00sell0.01eurjpym151.340.00151.192006.11.10 01:33151.190.000.00-0.010.13
153251812006.11.10 02:15buy0.01eurjpym151.180.00151.262006.11.13 09:46151.260.000.000.010.06
153291472006.11.10 03:00buy0.02eurjpym151.070.00151.262006.11.13 09:46151.260.000.000.020.33
154540532006.11.13 11:30sell0.01eurjpym151.230.00151.172006.11.13 23:50151.170.000.00-0.010.05
154660682006.11.13 15:00sell0.02eurjpym151.360.00151.172006.11.13 23:50151.170.000.00-0.020.32
155041292006.11.14 03:30buy0.01eurjpym150.860.00150.922006.11.14 08:18150.920.000.000.000.05
155134242006.11.14 07:15buy0.02eurjpym150.720.00150.922006.11.14 08:18150.920.000.000.000.34
155302602006.11.14 10:15sell0.01eurjpym151.170.00151.022006.11.14 11:47151.020.000.000.000.13
155400172006.11.14 13:30buy0.01eurjpym151.020.00150.882006.11.15 04:26150.880.000.000.01-0.11
155527772006.11.14 14:30buy0.02eurjpym150.790.00150.882006.11.15 04:26150.880.000.000.020.15
155688662006.11.14 15:30buy0.04eurjpym150.620.00150.882006.11.15 04:26150.880.000.000.040.88
156340342006.11.15 09:45sell0.01eurjpym151.050.00151.192006.11.16 09:50151.190.000.00-0.03-0.12
156994262006.11.16 02:59sell0.02eurjpym151.170.00151.192006.11.16 09:50151.190.000.000.00-0.04
157042532006.11.16 05:45sell0.04eurjpym151.300.00151.192006.11.16 09:50151.190.000.000.000.37
157096182006.11.16 07:30sell0.08eurjpym151.430.00151.192006.11.16 09:50151.190.000.000.001.63
149298392006.11.06 06:30buy0.01eurusdm1.27070.00001.27172006.11.06 07:241.27170.000.000.000.10
149332142006.11.06 07:45sell0.01eurusdm1.27081.29371.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.01-0.60
149354162006.11.06 08:15sell0.02eurusdm1.27020.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.01-1.32
149354442006.11.06 08:16sell0.04eurusdm1.27010.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.03-2.68
149355202006.11.06 08:18sell0.08eurusdm1.27010.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.06-5.36
149391622006.11.06 09:18sell0.16eurusdm1.27050.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.12-10.08
149658542006.11.06 17:15sell0.32eurusdm1.27190.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.23-15.68
149752092006.11.06 22:15sell0.64eurusdm1.27310.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00-23.68
149886552006.11.07 02:15sell1.28eurusdm1.27420.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00-33.28
149980172006.11.07 04:30sell2.56eurusdm1.27570.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00-28.16
150056942006.11.07 05:00sell5.12eurusdm1.27690.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.005.12
150546652006.11.07 14:00sell10.24eurusdm1.27830.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00153.60
150605342006.11.07 14:30sell20.48eurusdm1.27940.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00532.48
150855192006.11.07 19:30sell40.96eurusdm1.27850.00001.27682006.11.07 20:111.27680.000.000.00696.32
151008092006.11.07 22:00buy0.01eurusdm1.27780.00001.27932006.11.08 09:051.27930.000.000.000.15
151434782006.11.08 10:15sell0.01eurusdm1.27960.00001.27812006.11.08 12:581.27810.000.000.000.15
151675202006.11.08 15:15buy0.01eurusdm1.27680.00001.27762006.11.09 07:271.27760.000.00-0.030.08
151991892006.11.08 23:30buy0.02eurusdm1.27570.00001.27762006.11.09 07:271.27760.000.000.000.38
152328552006.11.09 10:00sell0.01eurusdm1.27770.00001.27712006.11.09 13:381.27710.000.000.000.06
152464502006.11.09 13:00sell0.02eurusdm1.27900.00001.27712006.11.09 13:381.27710.000.000.000.38
152578252006.11.09 13:45sell0.01eurusdm1.27640.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.01-0.94
152632592006.11.09 14:30sell0.02eurusdm1.27750.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.01-1.66
152654012006.11.09 15:00sell0.04eurusdm1.27860.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.03-2.88
152701322006.11.09 15:15sell0.08eurusdm1.28060.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.06-4.16
152820632006.11.09 16:30sell0.16eurusdm1.28210.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.12-5.92
152893022006.11.09 16:45sell0.32eurusdm1.28340.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.23-7.68
153200102006.11.10 02:00sell0.64eurusdm1.28470.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.00-7.04
153251992006.11.10 02:15sell1.28eurusdm1.28580.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.000.00
153554532006.11.10 08:30sell2.56eurusdm1.28720.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.0035.84
153626132006.11.10 09:00sell5.12eurusdm1.28870.00001.28582006.11.10 15:031.28580.000.000.00148.48
153999632006.11.10 15:30buy0.01eurusdm1.28620.00001.28682006.11.13 01:111.28680.000.00-0.010.06
154116172006.11.10 19:30buy0.02eurusdm1.28480.00001.28682006.11.13 01:111.28680.000.00-0.020.40
154298832006.11.13 02:15sell0.01eurusdm1.28660.00001.28512006.11.13 08:061.28510.000.000.000.15
154426902006.11.13 09:01buy0.01eurusdm1.28600.00001.28292006.11.14 04:491.28290.000.00-0.01-0.31
154465322006.11.13 09:45buy0.02eurusdm1.28500.00001.28292006.11.14 04:491.28290.000.00-0.02-0.42
154531592006.11.13 11:16buy0.04eurusdm1.28340.00001.28292006.11.14 04:491.28290.000.00-0.03-0.20
154688442006.11.13 15:15buy0.08eurusdm1.28130.00001.28292006.11.14 04:491.28290.000.00-0.071.28
154777512006.11.13 18:31buy0.16eurusdm1.28030.00001.28292006.11.14 04:491.28290.000.00-0.144.16
155091312006.11.14 05:32sell0.01eurusdm1.28240.00001.28162006.11.14 11:201.28160.000.000.000.08
155202402006.11.14 08:45sell0.02eurusdm1.28340.00001.28162006.11.14 11:201.28160.000.000.000.36
155347562006.11.14 11:45buy0.01eurusdm1.28260.00001.28412006.11.14 13:301.28410.000.000.000.15
155558192006.11.14 14:45sell0.01eurusdm1.28430.00001.28282006.11.14 15:041.28280.000.000.000.15
155775692006.11.14 16:15buy0.01eurusdm1.28070.00001.28222006.11.14 19:151.28220.000.000.000.15
156027812006.11.14 22:30buy0.01eurusdm1.28170.00001.28322006.11.15 08:121.28320.000.000.000.15
156263742006.11.15 08:36sell0.01eurusdm1.28220.00001.28082006.11.15 09:371.28080.000.000.000.14
156265612006.11.15 08:39sell0.02eurusdm1.28230.00001.28082006.11.15 09:371.28080.000.000.000.30
156501122006.11.15 12:45buy0.01eurusdm1.27950.00001.28102006.11.15 15:111.28100.000.000.000.15
157002852006.11.16 03:30sell0.01eurusdm1.28280.00001.28132006.11.16 06:401.28130.000.000.000.15
157078272006.11.16 07:00buy0.01eurusdm1.28220.00001.28302006.11.16 13:301.28300.000.000.000.08
157116592006.11.16 08:15buy0.02eurusdm1.28120.00001.28302006.11.16 13:301.28300.000.000.000.36
157532572006.11.16 17:45buy0.01eurusdm1.27990.00001.27892006.11.17 07:351.27890.000.00-0.01-0.10
157559992006.11.16 19:00buy0.02eurusdm1.27890.00001.27892006.11.17 07:351.27890.000.00-0.020.00
157718202006.11.17 04:15buy0.04eurusdm1.27780.00001.27892006.11.17 07:351.27890.000.000.000.44
157767842006.11.17 06:00buy0.08eurusdm1.27660.00001.27892006.11.17 07:351.27890.000.000.001.84
157823132006.11.17 08:00sell0.01eurusdm1.27730.00001.27692006.11.17 11:431.27690.000.000.000.04
157846902006.11.17 08:15sell0.02eurusdm1.27900.00001.27692006.11.17 11:431.27690.000.000.000.42
157966982006.11.17 12:00buy0.01eurusdm1.27730.00001.27882006.11.17 14:131.27880.000.000.000.15
149332092006.11.06 07:45buy0.01gbpchfm2.38492.35972.38642006.11.14 09:332.35970.000.000.15-2.03
155347632006.11.14 11:45buy0.01gbpchfm2.36040.00002.35952006.11.14 17:322.35950.000.000.00-0.08
155510502006.11.14 14:15buy0.02gbpchfm2.35870.00002.35952006.11.14 17:322.35950.000.000.000.13
155750892006.11.14 16:00buy0.04gbpchfm2.35700.00002.35952006.11.14 17:322.35950.000.000.000.80
155976412006.11.14 20:15buy0.01gbpchfm2.35770.00002.35922006.11.15 08:172.35920.000.000.020.13
156289272006.11.15 09:30sell0.01gbpchfm2.36050.00002.35902006.11.15 09:372.35900.000.000.000.12
157223442006.11.16 10:15sell0.01gbpchfm2.35480.00002.35642006.11.17 08:052.35640.000.00-0.02-0.13
157235592006.11.16 10:45sell0.02gbpchfm2.35590.00002.35642006.11.17 08:052.35640.000.00-0.04-0.08
157350892006.11.16 13:45sell0.04gbpchfm2.35770.00002.35642006.11.17 08:052.35640.000.00-0.080.41
157792372006.11.17 07:00sell0.08gbpchfm2.35890.00002.35642006.11.17 08:052.35640.000.000.001.60
157861932006.11.17 08:30buy0.01gbpchfm2.35790.00002.35842006.11.17 09:402.35840.000.000.000.04
157877602006.11.17 09:00buy0.02gbpchfm2.35640.00002.35842006.11.17 09:402.35840.000.000.000.32
157939962006.11.17 11:00sell0.01gbpchfm2.35970.00002.36042006.11.17 13:452.36040.000.000.00-0.06
157954872006.11.17 11:30sell0.02gbpchfm2.36120.00002.36042006.11.17 13:452.36040.000.000.000.13
157967532006.11.17 12:00sell0.04gbpchfm2.36280.00002.36042006.11.17 13:452.36040.000.000.000.77
149294672006.11.06 06:15buy0.01gbpjpym224.49221.74224.562006.11.06 13:00224.560.000.000.000.06
149332072006.11.06 07:45buy0.02gbpjpym224.37222.08224.562006.11.06 13:00224.560.000.000.000.32
149556122006.11.06 13:45sell0.01gbpjpym224.530.00224.462006.11.06 16:08224.460.000.000.000.06
149575972006.11.06 14:15sell0.02gbpjpym224.650.00224.462006.11.06 16:08224.460.000.000.000.32
149701592006.11.06 19:45buy0.01gbpjpym224.420.00224.572006.11.06 22:50224.570.000.000.020.13
150096232006.11.07 05:30buy0.01gbpjpym224.400.00224.482006.11.07 09:21224.480.000.000.000.06
150312312006.11.07 08:15buy0.02gbpjpym224.290.00224.482006.11.07 09:21224.480.000.000.000.32
150452232006.11.07 11:15sell0.01gbpjpym224.430.00224.362006.11.07 13:58224.360.000.000.000.06
150466682006.11.07 12:15sell0.02gbpjpym224.550.00224.362006.11.07 13:58224.360.000.000.000.33
150702512006.11.07 15:15buy0.01gbpjpym224.360.00224.352006.11.07 22:40224.350.000.000.02-0.01
150753952006.11.07 16:00buy0.02gbpjpym224.250.00224.352006.11.07 22:40224.350.000.000.040.17
150818022006.11.07 18:15buy0.04gbpjpym224.130.00224.352006.11.07 22:40224.350.000.000.090.75
151087272006.11.08 00:16buy0.01gbpjpym224.270.00224.422006.11.08 16:06224.420.000.000.000.13
151750092006.11.08 17:00sell0.01gbpjpym224.350.00224.892006.11.09 12:13224.890.000.00-0.08-0.46
151760162006.11.08 17:15sell0.02gbpjpym224.490.00224.892006.11.09 12:13224.890.000.00-0.15-0.68
152298542006.11.09 09:00sell0.04gbpjpym224.600.00224.892006.11.09 12:13224.890.000.000.00-0.98
152340532006.11.09 10:15sell0.08gbpjpym224.730.00224.892006.11.09 12:13224.890.000.000.00-1.08
152350792006.11.09 10:45sell0.16gbpjpym224.860.00224.892006.11.09 12:13224.890.000.000.00-0.41
152384162006.11.09 11:15sell0.32gbpjpym225.060.00224.892006.11.09 12:13224.890.000.000.004.61
152395382006.11.09 11:45sell0.64gbpjpym225.170.00224.892006.11.09 12:13224.890.000.000.0015.17
152417822006.11.09 12:15sell0.01gbpjpym224.790.00224.782006.11.09 13:18224.780.000.000.000.01
152452072006.11.09 12:45sell0.02gbpjpym225.000.00224.782006.11.09 13:18224.780.000.000.000.37
153066022006.11.09 22:00buy0.01gbpjpym224.780.00224.712006.11.10 08:57224.710.000.000.00-0.06
153157072006.11.10 01:00buy0.02gbpjpym224.670.00224.712006.11.10 08:57224.710.000.000.000.07
153184022006.11.10 01:45buy0.04gbpjpym224.450.00224.712006.11.10 08:57224.710.000.000.000.88
153797722006.11.10 11:45sell0.01gbpjpym224.750.00224.692006.11.10 15:42224.690.000.000.000.05
153845222006.11.10 12:45sell0.02gbpjpym224.880.00224.692006.11.10 15:42224.690.000.000.000.32
154132022006.11.10 20:00sell0.01gbpjpym224.770.00224.532006.11.13 01:25224.530.000.00-0.030.20
154163612006.11.12 22:35sell0.02gbpjpym224.630.00224.532006.11.13 01:25224.530.000.000.000.17
154323682006.11.13 03:16buy0.01gbpjpym224.530.00224.682006.11.13 09:31224.680.000.000.000.13
154508582006.11.13 10:30sell0.01gbpjpym224.650.00224.502006.11.13 11:37224.500.000.000.000.13
154580492006.11.13 12:45buy0.01gbpjpym224.530.00224.572006.11.13 15:01224.570.000.000.000.03
154620352006.11.13 14:15buy0.02gbpjpym224.370.00224.572006.11.13 15:01224.570.000.000.000.34
154731022006.11.13 16:15sell0.01gbpjpym224.690.00224.542006.11.13 19:51224.540.000.000.000.12
149298792006.11.06 06:30buy0.01gbpusdm1.90061.85571.90082006.11.07 01:261.90080.000.000.000.02
149353452006.11.06 08:15buy0.02gbpusdm1.89861.87171.90082006.11.07 01:261.90080.000.00-0.010.44
149911132006.11.07 03:49sell0.01gbpusdm1.90080.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-0.77
149980462006.11.07 04:30sell0.02gbpusdm1.90220.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-1.26
150025942006.11.07 04:45sell0.04gbpusdm1.90460.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-1.56
150410302006.11.07 09:45sell0.08gbpusdm1.90590.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-2.08
150545902006.11.07 14:00sell0.16gbpusdm1.90690.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-2.56
150580072006.11.07 14:15sell0.32gbpusdm1.90820.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.00-0.96
150655012006.11.07 14:45sell0.64gbpusdm1.91010.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.0010.24
150702282006.11.07 15:15sell1.28gbpusdm1.91140.00001.90852006.11.07 16:101.90850.000.000.0037.12
150970722006.11.07 20:45buy0.01gbpusdm1.90630.00001.90712006.11.08 08:471.90710.000.000.000.08
151070662006.11.07 23:45buy0.02gbpusdm1.90530.00001.90712006.11.08 08:471.90710.000.000.000.36
151425152006.11.08 10:00sell0.01gbpusdm1.90700.00001.90622006.11.08 12:551.90620.000.000.000.08
151441652006.11.08 10:30sell0.02gbpusdm1.90810.00001.90622006.11.08 12:551.90620.000.000.000.38
151675152006.11.08 15:15buy0.01gbpusdm1.90380.00001.90532006.11.08 16:121.90530.000.000.000.15
151785112006.11.08 18:00sell0.01gbpusdm1.90560.00001.90412006.11.08 23:481.90410.000.000.010.15
152022652006.11.09 00:00buy0.01gbpusdm1.90520.00001.90552006.11.09 07:261.90550.000.000.000.03
152089922006.11.09 01:00buy0.02gbpusdm1.90340.00001.90552006.11.09 07:261.90550.000.000.000.42
152321212006.11.09 09:45sell0.01gbpusdm1.90620.00001.90542006.11.09 12:001.90540.000.000.000.08
152395202006.11.09 11:45sell0.02gbpusdm1.90720.00001.90542006.11.09 12:001.90540.000.000.000.36
152451952006.11.09 12:45buy0.01gbpusdm1.90480.00001.90232006.11.09 15:031.90230.000.000.00-0.25
152484152006.11.09 13:15buy0.02gbpusdm1.90360.00001.90232006.11.09 15:031.90230.000.000.00-0.26
152509752006.11.09 13:30buy0.04gbpusdm1.90120.00001.90232006.11.09 15:031.90230.000.000.000.44
152577792006.11.09 13:45buy0.08gbpusdm1.89940.00001.90232006.11.09 15:031.90230.000.000.002.32
152972382006.11.09 18:30sell0.01gbpusdm1.90630.00001.90822006.11.10 06:271.90820.000.000.00-0.19
153199202006.11.10 02:00sell0.02gbpusdm1.90830.00001.90822006.11.10 06:271.90820.000.000.000.02
153251942006.11.10 02:15sell0.04gbpusdm1.90960.00001.90822006.11.10 06:271.90820.000.000.000.56
153291682006.11.10 03:00sell0.08gbpusdm1.91060.00001.90822006.11.10 06:271.90820.000.000.001.92
153708622006.11.10 09:45sell0.01gbpusdm1.91340.00001.91452006.11.10 12:221.91450.000.000.00-0.11
153725662006.11.10 10:00sell0.02gbpusdm1.91550.00001.91452006.11.10 12:221.91450.000.000.000.20
153758472006.11.10 10:45sell0.04gbpusdm1.91690.00001.91452006.11.10 12:221.91450.000.000.000.96
154168202006.11.12 22:45buy0.01gbpusdm1.91290.00001.91372006.11.13 00:451.91370.000.000.000.08
154194002006.11.12 23:30buy0.02gbpusdm1.91180.00001.91372006.11.13 00:451.91370.000.000.000.38
154298792006.11.13 02:15sell0.01gbpusdm1.91350.00001.91202006.11.13 07:391.91200.000.000.000.15
154418422006.11.13 08:30buy0.01gbpusdm1.91270.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.000.00-0.87
154430352006.11.13 09:15buy0.02gbpusdm1.91160.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.00-0.01-1.52
154465932006.11.13 09:45buy0.04gbpusdm1.90960.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.00-0.01-2.24
154492752006.11.13 10:00buy0.08gbpusdm1.90720.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.00-0.03-2.56
154530892006.11.13 11:15buy0.16gbpusdm1.90600.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.00-0.06-3.20
154571742006.11.13 12:15buy0.32gbpusdm1.90470.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.00-0.11-2.24
154620432006.11.13 14:15buy0.64gbpusdm1.90290.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.00-0.227.04
154688352006.11.13 15:15buy1.28gbpusdm1.90060.00001.90402006.11.13 23:551.90400.000.00-0.4543.52
154983442006.11.14 01:00sell0.01gbpusdm1.90260.00001.90202006.11.14 07:271.90200.000.000.000.06
155036422006.11.14 03:15sell0.02gbpusdm1.90390.00001.90202006.11.14 07:271.90200.000.000.000.38
155174752006.11.14 08:00buy0.01gbpusdm1.90350.00001.90002006.11.14 13:311.90000.000.000.00-0.35
155273062006.11.14 09:45buy0.02gbpusdm1.89860.00001.90002006.11.14 13:311.90000.000.000.000.28
155323892006.11.14 11:00buy0.04gbpusdm1.89720.00001.90002006.11.14 13:311.90000.000.000.001.12
155527982006.11.14 14:30sell0.01gbpusdm1.90110.00001.89962006.11.14 14:381.89960.000.000.000.15
155798382006.11.14 16:30buy0.01gbpusdm1.89540.00001.89692006.11.14 19:091.89690.000.000.000.15
156576202006.11.15 14:00buy0.01gbpusdm1.88610.00001.88762006.11.15 15:111.88760.000.000.000.15
157002312006.11.16 03:30sell0.01gbpusdm1.88960.00001.88812006.11.16 06:251.88810.000.000.000.15
157078092006.11.16 07:00buy0.01gbpusdm1.88880.00001.88852006.11.16 09:301.88850.000.000.00-0.03
157106412006.11.16 08:00buy0.02gbpusdm1.88750.00001.88852006.11.16 09:301.88850.000.000.000.20
157126412006.11.16 08:30buy0.04gbpusdm1.88630.00001.88852006.11.16 09:301.88850.000.000.000.88
157197992006.11.16 09:45buy0.01gbpusdm1.88950.00001.89002006.11.16 13:301.89000.000.000.000.05
157223482006.11.16 10:15buy0.02gbpusdm1.88800.00001.89002006.11.16 13:301.89000.000.000.000.40
157370992006.11.16 14:00sell0.01gbpusdm1.89070.00001.88922006.11.16 14:011.88920.000.000.000.15
157555372006.11.16 18:34buy0.01gbpusdm1.88780.00001.88772006.11.17 07:091.88770.000.000.00-0.01
157729082006.11.17 04:30buy0.02gbpusdm1.88670.00001.88772006.11.17 07:091.88770.000.000.000.20
157768032006.11.17 06:00buy0.04gbpusdm1.88550.00001.88772006.11.17 07:091.88770.000.000.000.88
157809752006.11.17 07:30sell0.01gbpusdm1.88730.00001.88582006.11.17 07:591.88580.000.000.000.15
149302312006.11.06 06:46sell0.01usdchfm1.25491.25451.25392006.11.06 07:241.25390.000.000.000.08
149377302006.11.06 08:45sell0.01usdchfm1.25590.00001.25512006.11.06 22:141.25510.000.00-0.010.06
149390442006.11.06 09:14sell0.02usdchfm1.25580.00001.25512006.11.06 22:141.25510.000.00-0.020.11
149416952006.11.06 09:45sell0.04usdchfm1.25710.00001.25512006.11.06 22:141.25510.000.00-0.050.64
149790352006.11.06 23:30buy0.01usdchfm1.25540.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-0.62
149859922006.11.07 01:30buy0.02usdchfm1.25420.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-1.04
149979842006.11.07 04:30buy0.04usdchfm1.25220.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-1.44
150025402006.11.07 04:45buy0.08usdchfm1.25110.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-2.18
150495512006.11.07 13:30buy0.16usdchfm1.25000.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-2.95
150525352006.11.07 13:45buy0.32usdchfm1.24890.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.00-3.08
150547252006.11.07 14:00buy0.64usdchfm1.24760.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.000.51
150605522006.11.07 14:30buy1.28usdchfm1.24630.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.0014.36
150702632006.11.07 15:15buy2.56usdchfm1.24490.00001.24772006.11.07 19:301.24770.000.000.0057.45
151007712006.11.07 22:00sell0.01usdchfm1.24910.00001.24762006.11.07 22:361.24760.000.000.000.12
151202842006.11.08 05:30buy0.01usdchfm1.24890.00001.24842006.11.08 13:101.24840.000.000.00-0.04
151376692006.11.08 09:15buy0.02usdchfm1.24730.00001.24842006.11.08 13:101.24840.000.000.000.18
151399252006.11.08 09:30buy0.04usdchfm1.24620.00001.24842006.11.08 13:101.24840.000.000.000.70
151693412006.11.08 15:45sell0.01usdchfm1.25080.00001.24932006.11.09 07:571.24930.000.00-0.030.12
152288722006.11.09 08:30buy0.01usdchfm1.24940.00001.25012006.11.09 13:381.25010.000.000.000.06
152321012006.11.09 09:45buy0.02usdchfm1.24820.00001.25012006.11.09 13:381.25010.000.000.000.30
152623622006.11.09 14:15sell0.01usdchfm1.25090.00001.24942006.11.09 14:441.24940.000.000.000.12
152725162006.11.09 15:45buy0.01usdchfm1.24740.00001.23892006.11.10 15:521.23890.000.000.01-0.69
152820972006.11.09 16:30buy0.02usdchfm1.24400.00001.23892006.11.10 15:521.23890.000.000.02-0.82
152892932006.11.09 16:45buy0.04usdchfm1.24230.00001.23892006.11.10 15:521.23890.000.000.04-1.10
153199002006.11.10 02:00buy0.08usdchfm1.24010.00001.23892006.11.10 15:521.23890.000.000.00-0.77
153251412006.11.10 02:15buy0.16usdchfm1.23890.00001.23892006.11.10 15:521.23890.000.000.000.00
153554102006.11.10 08:30buy0.32usdchfm1.23740.00001.23892006.11.10 15:521.23890.000.000.003.87
153627242006.11.10 09:00buy0.64usdchfm1.23610.00001.23892006.11.10 15:521.23890.000.000.0014.46
154096182006.11.10 18:30sell0.01usdchfm1.23880.00001.23762006.11.13 00:501.23760.000.00-0.010.10
154125002006.11.10 19:45sell0.02usdchfm1.24000.00001.23762006.11.13 00:501.23760.000.00-0.020.39
154163462006.11.12 22:35sell0.04usdchfm1.23880.00001.23762006.11.13 00:501.23760.000.000.000.39
154299872006.11.13 02:19buy0.01usdchfm1.23770.00001.23922006.11.13 09:201.23920.000.000.000.12
154580522006.11.13 12:45sell0.01usdchfm1.24130.00001.24202006.11.14 08:011.24200.000.00-0.01-0.06
154688562006.11.13 15:15sell0.02usdchfm1.24370.00001.24202006.11.14 08:011.24200.000.00-0.020.27
154773822006.11.13 18:00sell0.04usdchfm1.24470.00001.24202006.11.14 08:011.24200.000.00-0.050.87
154973572006.11.14 00:37sell0.08usdchfm1.24320.00001.24202006.11.14 08:011.24200.000.000.000.77
155347652006.11.14 11:45sell0.01usdchfm1.24370.00001.24222006.11.14 13:301.24220.000.000.000.12
155558282006.11.14 14:45buy0.01usdchfm1.24140.00001.24292006.11.14 15:041.24290.000.000.000.12
155751832006.11.14 16:00sell0.01usdchfm1.24430.00001.24282006.11.14 19:251.24280.000.000.000.12
155966312006.11.14 19:45buy0.01usdchfm1.24310.00001.24462006.11.15 06:191.24460.000.000.010.12
156289442006.11.15 09:30sell0.01usdchfm1.24600.00001.24812006.11.15 15:061.24810.000.000.00-0.17
156340492006.11.15 09:45sell0.02usdchfm1.24700.00001.24812006.11.15 15:061.24810.000.000.00-0.18
156382872006.11.15 10:30sell0.04usdchfm1.24890.00001.24812006.11.15 15:061.24810.000.000.000.26
156443462006.11.15 11:00sell0.08usdchfm1.25100.00001.24812006.11.15 15:061.24810.000.000.001.86
157008222006.11.16 03:45buy0.01usdchfm1.24570.00001.24722006.11.16 08:131.24720.000.000.000.12
157211932006.11.16 10:00sell0.01usdchfm1.24750.00001.24602006.11.16 13:301.24600.000.000.000.12
157374572006.11.16 14:00buy0.01usdchfm1.24720.00001.24872006.11.16 14:011.24870.000.000.000.12
157786742006.11.17 06:45sell0.01usdchfm1.25020.00001.25082006.11.17 14:121.25080.000.000.00-0.05
157913772006.11.17 10:00sell0.02usdchfm1.25170.00001.25082006.11.17 14:121.25080.000.000.000.14
157961342006.11.17 11:45sell0.04usdchfm1.25320.00001.25082006.11.17 14:121.25080.000.000.000.77
149273612006.11.06 04:45sell0.01usdjpym118.08118.11117.982006.11.06 06:06118.110.000.000.00-0.03
149464462006.11.06 10:30sell0.01usdjpym118.320.00118.242006.11.06 19:28118.240.000.000.000.07
149535922006.11.06 13:15sell0.02usdjpym118.430.00118.242006.11.06 19:28118.240.000.000.000.32
149701632006.11.06 19:45buy0.01usdjpym118.310.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.01-0.55
149808022006.11.07 00:00buy0.02usdjpym118.200.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.00-0.92
149859862006.11.07 01:30buy0.04usdjpym118.090.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.00-1.46
149939302006.11.07 04:15buy0.08usdjpym117.970.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.00-2.11
150024522006.11.07 04:45buy0.16usdjpym117.770.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.00-1.50
150546222006.11.07 14:00buy0.32usdjpym117.650.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.000.27
150605052006.11.07 14:30buy0.64usdjpym117.520.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.007.62
150702202006.11.07 15:15buy1.28usdjpym117.370.00117.662006.11.07 19:54117.660.000.000.0031.55
151007812006.11.07 22:00sell0.01usdjpym117.660.00117.522006.11.08 08:57117.520.000.000.000.12
151112992006.11.08 01:19sell0.02usdjpym117.600.00117.522006.11.08 08:57117.520.000.000.000.14
151286142006.11.08 07:30sell0.04usdjpym117.700.00117.522006.11.08 08:57117.520.000.000.000.61
151415002006.11.08 09:45buy0.01usdjpym117.530.00117.682006.11.08 13:26117.680.000.000.000.13
151675082006.11.08 15:15sell0.01usdjpym117.780.00117.752006.11.09 08:13117.750.000.00-0.040.03
152091982006.11.09 01:00sell0.02usdjpym117.960.00117.752006.11.09 08:13117.750.000.000.000.36
152288312006.11.09 08:30buy0.01usdjpym117.790.00117.942006.11.09 10:11117.940.000.000.000.13
152359302006.11.09 11:00sell0.01usdjpym117.900.00118.152006.11.09 16:19118.150.000.000.00-0.21
152384032006.11.09 11:15sell0.02usdjpym118.040.00118.152006.11.09 16:19118.150.000.000.00-0.19
152453142006.11.09 12:46sell0.04usdjpym118.150.00118.152006.11.09 16:19118.150.000.000.000.00
152578082006.11.09 13:45sell0.08usdjpym118.490.00118.152006.11.09 16:19118.150.000.000.002.30
152927612006.11.09 17:16buy0.01usdjpym117.970.00117.612006.11.10 19:46117.610.000.000.01-0.31
153082672006.11.09 22:30buy0.02usdjpym117.860.00117.612006.11.10 19:46117.610.000.000.00-0.43
153183732006.11.10 01:45buy0.04usdjpym117.640.00117.612006.11.10 19:46117.610.000.000.00-0.10
153279612006.11.10 02:45buy0.08usdjpym117.460.00117.612006.11.10 19:46117.610.000.000.001.02
153625952006.11.10 09:00buy0.16usdjpym117.340.00117.612006.11.10 19:46117.610.000.000.003.67
154147332006.11.10 20:46sell0.01usdjpym117.570.00117.372006.11.13 00:24117.370.000.00-0.010.17
154163632006.11.12 22:35sell0.02usdjpym117.490.00117.372006.11.13 00:24117.370.000.000.000.20
154323452006.11.13 03:16buy0.01usdjpym117.270.00117.422006.11.13 08:02117.420.000.000.000.13
154584462006.11.13 13:00sell0.01usdjpym117.780.00117.912006.11.13 23:50117.910.000.00-0.01-0.11
154592772006.11.13 13:15sell0.02usdjpym117.910.00117.912006.11.13 23:50117.910.000.00-0.030.00
154660172006.11.13 15:00sell0.04usdjpym118.030.00117.912006.11.13 23:50117.910.000.00-0.060.41
154688322006.11.13 15:15sell0.08usdjpym118.150.00117.912006.11.13 23:50117.910.000.00-0.121.63
154983032006.11.14 01:00buy0.01usdjpym117.800.00117.782006.11.14 08:58117.780.000.000.00-0.02
155031102006.11.14 03:00buy0.02usdjpym117.690.00117.782006.11.14 08:58117.780.000.000.000.15
155105502006.11.14 06:15buy0.04usdjpym117.560.00117.782006.11.14 08:58117.780.000.000.000.75
155244532006.11.14 09:30sell0.01usdjpym117.710.00117.692006.11.14 12:15117.690.000.000.000.02
155273162006.11.14 09:45sell0.02usdjpym117.900.00117.692006.11.14 12:15117.690.000.000.000.36
155400462006.11.14 13:30buy0.01usdjpym117.680.00117.622006.11.14 15:11117.620.000.000.00-0.05
155465372006.11.14 13:45buy0.02usdjpym117.370.00117.622006.11.14 15:11117.620.000.000.000.43
155649372006.11.14 15:15buy0.01usdjpym117.740.00117.792006.11.14 16:12117.790.000.000.000.04
155688562006.11.14 15:30buy0.02usdjpym117.590.00117.792006.11.14 16:12117.790.000.000.000.34
155798302006.11.14 16:30sell0.01usdjpym117.700.00117.552006.11.14 19:26117.550.000.000.000.13
155983742006.11.14 20:45buy0.01usdjpym117.530.00117.682006.11.14 23:51117.680.000.000.010.13
156074462006.11.15 01:00sell0.01usdjpym117.610.00117.882006.11.15 19:07117.880.000.000.00-0.23
156263712006.11.15 08:36sell0.02usdjpym117.780.00117.882006.11.15 19:07117.880.000.000.00-0.17
156265562006.11.15 08:39sell0.04usdjpym117.750.00117.882006.11.15 19:07117.880.000.000.00-0.44
156340212006.11.15 09:45sell0.08usdjpym117.880.00117.882006.11.15 19:07117.880.000.000.000.00
156354732006.11.15 10:15sell0.16usdjpym118.010.00117.882006.11.15 19:07117.880.000.000.001.76
156443692006.11.15 11:00sell0.32usdjpym118.140.00117.882006.11.15 19:07117.880.000.000.007.06
156994722006.11.16 03:00buy0.01usdjpym117.820.00117.972006.11.16 05:33117.970.000.000.000.13
157053412006.11.16 06:15sell0.01usdjpym117.950.00117.972006.11.16 11:12117.970.000.000.00-0.02
157091482006.11.16 07:15sell0.02usdjpym118.080.00117.972006.11.16 11:12117.970.000.000.000.19
157142152006.11.16 09:00sell0.04usdjpym118.180.00117.972006.11.16 11:12117.970.000.000.000.71
157265632006.11.16 12:00buy0.01usdjpym118.040.00118.142006.11.16 15:05118.140.000.000.000.08
157374162006.11.16 14:00buy0.02usdjpym117.970.00118.142006.11.16 15:05118.140.000.000.000.29
157527192006.11.16 17:30sell0.01usdjpym118.150.00118.152006.11.17 08:39118.150.000.00-0.010.00
157560312006.11.16 19:00sell0.02usdjpym118.260.00118.152006.11.17 08:39118.150.000.00-0.030.19
157717992006.11.17 04:15sell0.04usdjpym118.360.00118.152006.11.17 08:39118.150.000.000.000.71
157877422006.11.17 09:00buy0.01usdjpym118.260.00118.412006.11.17 10:52118.410.000.000.000.13
157967712006.11.17 12:00sell0.01usdjpym118.410.00118.262006.11.17 13:31118.260.000.000.000.13
158309662006.11.17 19:15buy0.01usdjpym117.710.00117.862006.11.17 20:04117.860.000.000.000.13
  0.00 0.00 -6.10 1 755.06
Closed P/L: 1 748.96
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
157265112006.11.16 12:00buy0.01eurjpym151.200.00151.16 151.010.000.000.02-0.16
158218202006.11.17 15:30buy0.02eurjpym151.060.00151.16 151.010.000.000.02-0.08
158288822006.11.17 17:30buy0.04eurjpym150.930.00151.16 151.010.000.000.040.28
158271652006.11.17 16:45sell0.01eurusdm1.28180.00001.2803 1.28270.000.000.01-0.09
158179612006.11.17 15:15buy0.01gbpchfm2.35980.00002.3586 2.35680.000.000.02-0.24
158217642006.11.17 15:30buy0.02gbpchfm2.35790.00002.3586 2.35680.000.000.03-0.17
158306862006.11.17 19:00buy0.04gbpchfm2.35610.00002.3586 2.35680.000.000.060.22
154804392006.11.13 20:15buy0.01gbpjpym224.680.00224.83 223.030.000.000.14-1.40
158307172006.11.17 19:00sell0.01gbpusdm1.89420.00001.8927 1.89510.000.000.00-0.09
158309742006.11.17 19:15buy0.01usdchfm1.24480.00001.2463 1.24400.000.000.01-0.06
  0.00 0.00 0.35 -1.79
 Floating P/L: -1.44
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 748.96 Floating P/L: -1.44 Margin: 9.00
Balance: 6 748.96 Equity: 6 747.52 Free Margin: 6 738.52
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 959.85 Gross Loss: 210.89 Total Net Profit: 1 748.96
Profit Factor: 9.29 Expected Payoff: 5.72  
Absolute Drawdown: 0.83 Maximal Drawdown: 120.29 (2.31%) Relative Drawdown: 2.31% (120.29)
 
Total Trades: 306 Short Positions (won %): 164 (66.46%) Long Positions (won %): 142 (71.13%)
Profit Trades (% of total): 210 (68.63%) Loss trades (% of total): 96 (31.37%)
Largest profit trade: 696.32 loss trade: -33.28
Average profit trade: 9.33 loss trade: -2.20
Maximum consecutive wins ($): 25 (8.17) consecutive losses ($): 8 (-78.03)
Maximal consecutive profit (count): 1 386.53 (18) consecutive loss (count): -78.03 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2