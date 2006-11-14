MIG Investments SA

Account: 97550 Name: Pedro Echenagucia Currency: USD 2006 November 15, 23:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
34178542006.11.14 05:00balanceDeposit50 000.00
34225412006.11.14 12:00sell0.10gbpusd1.89690.00001.89592006.11.14 13:231.89730.000.000.00-4.00
34229622006.11.14 12:41sell0.20gbpusd1.89730.00001.89632006.11.14 13:231.89730.000.000.000.00
34231072006.11.14 12:53sell0.40gbpusd1.89770.00001.89672006.11.14 13:231.89730.000.000.0016.00
34234172006.11.14 13:14sell0.80gbpusd1.89810.00001.89712006.11.14 13:231.89740.000.000.0056.00
34234402006.11.14 13:15sell1.60gbpusd1.89840.00001.89742006.11.14 13:231.89740.000.000.00160.00
34235572006.11.14 13:23sell0.10gbpusd1.89710.00001.89612006.11.14 14:131.89700.000.000.001.00
34237502006.11.14 13:40sell0.20gbpusd1.89750.00001.89652006.11.14 14:131.89710.000.000.008.00
34240822006.11.14 14:00sell0.40gbpusd1.89790.00001.89692006.11.14 14:131.89710.000.000.0032.00
34241382006.11.14 14:02sell0.80gbpusd1.89820.00001.89722006.11.14 14:131.89720.000.000.0080.00
34243292006.11.14 14:13sell0.10gbpusd1.89680.00001.89582006.11.14 14:531.90150.000.000.00-47.00
34243832006.11.14 14:15sell0.20gbpusd1.89720.00001.89622006.11.14 14:531.90150.000.000.00-86.00
34257082006.11.14 14:48sell0.40gbpusd1.90250.00001.90152006.11.14 14:531.90150.000.000.0040.00
34259062006.11.14 14:54sell0.10gbpusd1.90130.00001.90032006.11.14 15:141.90270.000.000.00-14.00
34259652006.11.14 14:55sell0.20gbpusd1.90170.00001.90072006.11.14 15:141.90260.000.000.00-18.00
34259882006.11.14 14:56sell0.40gbpusd1.90210.00001.90112006.11.14 15:141.90260.000.000.00-20.00
34261112006.11.14 15:00sell0.80gbpusd1.90240.00001.90142006.11.14 15:141.90260.000.000.00-16.00
34262532006.11.14 15:04sell1.60gbpusd1.90280.00001.90182006.11.14 15:141.90260.000.000.0032.00
34262812006.11.14 15:05sell3.20gbpusd1.90320.00001.90222006.11.14 15:141.90270.000.000.00160.00
34263132006.11.14 15:05sell6.40gbpusd1.90360.00001.90262006.11.14 15:141.90260.000.000.00640.00
34291352006.11.14 16:30sell0.10gbpusd1.89520.00001.89422006.11.14 16:371.89420.000.000.0010.00
34293262006.11.14 16:37sell0.10gbpusd1.89380.00001.89282006.11.14 16:421.89280.000.000.0010.00
34294602006.11.14 16:42sell0.10gbpusd1.89230.00001.89132006.11.14 16:491.89290.000.000.00-6.00
34294852006.11.14 16:43sell0.20gbpusd1.89270.00001.89172006.11.14 16:491.89300.000.000.00-6.00
34295112006.11.14 16:43sell0.40gbpusd1.89320.00001.89222006.11.14 16:491.89290.000.000.0012.00
34295232006.11.14 16:43sell0.80gbpusd1.89370.00001.89272006.11.14 16:491.89300.000.000.0056.00
34295502006.11.14 16:44sell1.60gbpusd1.89410.00001.89312006.11.14 16:481.89310.000.000.00160.00
34296772006.11.14 16:49sell0.10gbpusd1.89290.00001.89192006.11.14 17:121.89380.000.000.00-9.00
34296872006.11.14 16:49sell0.20gbpusd1.89330.00001.89232006.11.14 17:121.89370.000.000.00-8.00
34298232006.11.14 16:56sell0.40gbpusd1.89370.00001.89272006.11.14 17:121.89370.000.000.000.00
34298762006.11.14 16:59sell0.80gbpusd1.89410.00001.89312006.11.14 17:121.89370.000.000.0032.00
34301082006.11.14 17:07sell1.60gbpusd1.89440.00001.89342006.11.14 17:121.89380.000.000.0096.00
34301202006.11.14 17:07sell3.20gbpusd1.89480.00001.89382006.11.14 17:121.89380.000.000.00320.00
34302422006.11.14 17:12sell0.10gbpusd1.89350.00001.89252006.11.14 17:571.89450.000.000.00-10.00
34303362006.11.14 17:15sell0.20gbpusd1.89390.00001.89292006.11.14 17:571.89440.000.000.00-10.00
34303542006.11.14 17:16sell0.40gbpusd1.89420.00001.89322006.11.14 17:571.89440.000.000.00-8.00
34305272006.11.14 17:24sell0.80gbpusd1.89460.00001.89362006.11.14 17:571.89450.000.000.008.00
34305852006.11.14 17:29sell1.60gbpusd1.89500.00001.89402006.11.14 17:571.89440.000.000.0096.00
34306922006.11.14 17:37sell3.20gbpusd1.89540.00001.89442006.11.14 17:571.89440.000.000.00320.00
34309052006.11.14 17:58sell0.10gbpusd1.89410.00001.89312006.11.14 22:141.89620.000.000.00-21.00
34309482006.11.14 18:00sell0.20gbpusd1.89490.00001.89392006.11.14 22:141.89620.000.000.00-26.00
34310002006.11.14 18:06sell0.40gbpusd1.89530.00001.89432006.11.14 22:141.89620.000.000.00-36.00
34310212006.11.14 18:08sell0.80gbpusd1.89570.00001.89472006.11.14 22:131.89620.000.000.00-40.00
34310292006.11.14 18:08sell1.60gbpusd1.89610.00001.89512006.11.14 22:131.89620.000.000.00-16.00
34310482006.11.14 18:10sell3.20gbpusd1.89640.00001.89542006.11.14 22:131.89630.000.000.0032.00
34322612006.11.14 20:01sell6.40gbpusd1.89680.00001.89582006.11.14 22:131.89620.000.000.00384.00
34324512006.11.14 20:19sell12.80gbpusd1.89720.00001.89622006.11.14 22:131.89620.000.000.001 280.00
34336702006.11.14 22:31sell0.10gbpusd1.89560.00001.89462006.11.15 01:141.89550.000.000.201.00
34337102006.11.14 22:35sell0.20gbpusd1.89600.00001.89502006.11.15 01:141.89540.000.000.4012.00
34342762006.11.14 23:32sell0.40gbpusd1.89630.00001.89532006.11.15 01:141.89530.000.000.0040.00
34423182006.11.15 11:45sell0.50gbpusd1.88710.00001.88612006.11.15 11:471.88610.000.000.0050.00
34423642006.11.15 11:47sell0.50gbpusd1.88600.00001.88502006.11.15 11:581.88560.000.000.0020.00
34424182006.11.15 11:51sell1.00gbpusd1.88660.00001.88562006.11.15 11:581.88560.000.000.00100.00
34425432006.11.15 11:58sell0.50gbpusd1.88530.00001.88432006.11.15 13:171.88560.000.000.00-15.00
34428372006.11.15 12:10sell1.00gbpusd1.88600.00001.88502006.11.15 13:171.88570.000.000.0030.00
34429512006.11.15 12:15sell2.00gbpusd1.88660.00001.88562006.11.15 13:171.88560.000.000.00200.00
34436992006.11.15 13:17sell0.50gbpusd1.88540.00001.88442006.11.15 13:431.88590.000.000.00-25.00
34437512006.11.15 13:26sell1.00gbpusd1.88610.00001.88512006.11.15 13:431.88580.000.000.0030.00
34438342006.11.15 13:33sell2.00gbpusd1.88680.00001.88582006.11.15 13:431.88580.000.000.00200.00
34439792006.11.15 13:43sell0.50gbpusd1.88550.00001.88452006.11.15 14:071.88500.000.000.0025.00
34440882006.11.15 13:54sell1.00gbpusd1.88610.00001.88512006.11.15 14:071.88510.000.000.00100.00
34442292006.11.15 14:07sell0.50gbpusd1.88470.00001.88372006.11.15 14:301.88530.000.000.00-30.00
34442822006.11.15 14:14sell1.00gbpusd1.88540.00001.88442006.11.15 14:301.88530.000.000.0010.00
34444152006.11.15 14:28sell2.00gbpusd1.88640.00001.88542006.11.15 14:301.88540.000.000.00200.00
34445292006.11.15 14:30sell0.50gbpusd1.88500.00001.88402006.11.15 14:331.88470.000.000.0015.00
34445592006.11.15 14:30sell1.00gbpusd1.88580.00001.88482006.11.15 14:331.88480.000.000.00100.00
34446432006.11.15 14:34sell0.50gbpusd1.88440.00001.88342006.11.15 15:441.88470.000.000.00-15.00
34449752006.11.15 14:41sell1.00gbpusd1.88510.00001.88412006.11.15 15:441.88470.000.000.0040.00
34452572006.11.15 14:51sell2.00gbpusd1.88580.00001.88482006.11.15 15:431.88480.000.000.00200.00
  0.00 0.00 0.60 4 928.00
Closed P/L: 4 928.60
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
34458452006.11.15 15:44sell0.50gbpusd1.88440.00001.8834 1.89010.000.000.00-285.00
34460252006.11.15 15:58sell1.00gbpusd1.88510.00001.8841 1.89010.000.000.00-500.00
34461872006.11.15 16:05sell2.00gbpusd1.88580.00001.8848 1.89010.000.000.00-860.00
34462762006.11.15 16:06sell4.00gbpusd1.88640.00001.8854 1.89010.000.000.00-1 480.00
34464682006.11.15 16:11sell8.00gbpusd1.88710.00001.8861 1.89010.000.000.00-2 400.00
  0.00 0.00 0.00 -5 525.00
 Floating P/L: -5 525.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 928.60 Floating P/L: -5 525.00 Margin: 29 241.30
Balance: 54 928.60 Equity: 49 403.60 Free Margin: 20 162.30
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 414.60 Gross Loss: 486.00 Total Net Profit: 4 928.60
Profit Factor: 11.14 Expected Payoff: 72.48  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 139.00 (0.26%) Relative Drawdown: 0.26% (133.00)
 
Total Trades: 68 Short Positions (won %): 68 (66.18%) Long Positions (won %): 0 (0.00%)
Profit Trades (% of total): 45 (66.18%) Loss trades (% of total): 23 (33.82%)
Largest profit trade: 1 280.00 loss trade: -86.00
Average profit trade: 120.32 loss trade: -21.13
Maximum consecutive wins ($): 8 (453.60) consecutive losses ($): 5 (-139.00)
Maximal consecutive profit (count): 1 696.00 (3) consecutive loss (count): -139.00 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2