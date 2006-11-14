|Account: 97550
|Name: Pedro Echenagucia
|Currency: USD
|2006 November 15, 23:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3417854
|2006.11.14 05:00
|balance
|Deposit
|50 000.00
|3422541
|2006.11.14 12:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8969
|0.0000
|1.8959
|2006.11.14 13:23
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|3422962
|2006.11.14 12:41
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8973
|0.0000
|1.8963
|2006.11.14 13:23
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3423107
|2006.11.14 12:53
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8977
|0.0000
|1.8967
|2006.11.14 13:23
|1.8973
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|3423417
|2006.11.14 13:14
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8981
|0.0000
|1.8971
|2006.11.14 13:23
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3423440
|2006.11.14 13:15
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8984
|0.0000
|1.8974
|2006.11.14 13:23
|1.8974
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3423557
|2006.11.14 13:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8971
|0.0000
|1.8961
|2006.11.14 14:13
|1.8970
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|3423750
|2006.11.14 13:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8975
|0.0000
|1.8965
|2006.11.14 14:13
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3424082
|2006.11.14 14:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8979
|0.0000
|1.8969
|2006.11.14 14:13
|1.8971
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3424138
|2006.11.14 14:02
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8982
|0.0000
|1.8972
|2006.11.14 14:13
|1.8972
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|3424329
|2006.11.14 14:13
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8968
|0.0000
|1.8958
|2006.11.14 14:53
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|3424383
|2006.11.14 14:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|2006.11.14 14:53
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|3425708
|2006.11.14 14:48
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9025
|0.0000
|1.9015
|2006.11.14 14:53
|1.9015
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3425906
|2006.11.14 14:54
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9013
|0.0000
|1.9003
|2006.11.14 15:14
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|3425965
|2006.11.14 14:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9017
|0.0000
|1.9007
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|3425988
|2006.11.14 14:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9021
|0.0000
|1.9011
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|3426111
|2006.11.14 15:00
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9024
|0.0000
|1.9014
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3426253
|2006.11.14 15:04
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9028
|0.0000
|1.9018
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3426281
|2006.11.14 15:05
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9032
|0.0000
|1.9022
|2006.11.14 15:14
|1.9027
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3426313
|2006.11.14 15:05
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9036
|0.0000
|1.9026
|2006.11.14 15:14
|1.9026
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|3429135
|2006.11.14 16:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8952
|0.0000
|1.8942
|2006.11.14 16:37
|1.8942
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3429326
|2006.11.14 16:37
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8938
|0.0000
|1.8928
|2006.11.14 16:42
|1.8928
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3429460
|2006.11.14 16:42
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8923
|0.0000
|1.8913
|2006.11.14 16:49
|1.8929
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3429485
|2006.11.14 16:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8927
|0.0000
|1.8917
|2006.11.14 16:49
|1.8930
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|3429511
|2006.11.14 16:43
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8932
|0.0000
|1.8922
|2006.11.14 16:49
|1.8929
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|3429523
|2006.11.14 16:43
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8937
|0.0000
|1.8927
|2006.11.14 16:49
|1.8930
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|3429550
|2006.11.14 16:44
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8941
|0.0000
|1.8931
|2006.11.14 16:48
|1.8931
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|3429677
|2006.11.14 16:49
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8929
|0.0000
|1.8919
|2006.11.14 17:12
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|3429687
|2006.11.14 16:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8933
|0.0000
|1.8923
|2006.11.14 17:12
|1.8937
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3429823
|2006.11.14 16:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8937
|0.0000
|1.8927
|2006.11.14 17:12
|1.8937
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3429876
|2006.11.14 16:59
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8941
|0.0000
|1.8931
|2006.11.14 17:12
|1.8937
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3430108
|2006.11.14 17:07
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8944
|0.0000
|1.8934
|2006.11.14 17:12
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|3430120
|2006.11.14 17:07
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8948
|0.0000
|1.8938
|2006.11.14 17:12
|1.8938
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3430242
|2006.11.14 17:12
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8935
|0.0000
|1.8925
|2006.11.14 17:57
|1.8945
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3430336
|2006.11.14 17:15
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8939
|0.0000
|1.8929
|2006.11.14 17:57
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|3430354
|2006.11.14 17:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8942
|0.0000
|1.8932
|2006.11.14 17:57
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|3430527
|2006.11.14 17:24
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8946
|0.0000
|1.8936
|2006.11.14 17:57
|1.8945
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|3430585
|2006.11.14 17:29
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8950
|0.0000
|1.8940
|2006.11.14 17:57
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|3430692
|2006.11.14 17:37
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8954
|0.0000
|1.8944
|2006.11.14 17:57
|1.8944
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|3430905
|2006.11.14 17:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8941
|0.0000
|1.8931
|2006.11.14 22:14
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.00
|3430948
|2006.11.14 18:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8949
|0.0000
|1.8939
|2006.11.14 22:14
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|3431000
|2006.11.14 18:06
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8953
|0.0000
|1.8943
|2006.11.14 22:14
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|3431021
|2006.11.14 18:08
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.8957
|0.0000
|1.8947
|2006.11.14 22:13
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|3431029
|2006.11.14 18:08
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.8961
|0.0000
|1.8951
|2006.11.14 22:13
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|3431048
|2006.11.14 18:10
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.8964
|0.0000
|1.8954
|2006.11.14 22:13
|1.8963
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|3432261
|2006.11.14 20:01
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.8968
|0.0000
|1.8958
|2006.11.14 22:13
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|3432451
|2006.11.14 20:19
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.8972
|0.0000
|1.8962
|2006.11.14 22:13
|1.8962
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|3433670
|2006.11.14 22:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.8956
|0.0000
|1.8946
|2006.11.15 01:14
|1.8955
|0.00
|0.00
|0.20
|1.00
|3433710
|2006.11.14 22:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.8960
|0.0000
|1.8950
|2006.11.15 01:14
|1.8954
|0.00
|0.00
|0.40
|12.00
|3434276
|2006.11.14 23:32
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.8963
|0.0000
|1.8953
|2006.11.15 01:14
|1.8953
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3442318
|2006.11.15 11:45
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8871
|0.0000
|1.8861
|2006.11.15 11:47
|1.8861
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|3442364
|2006.11.15 11:47
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8860
|0.0000
|1.8850
|2006.11.15 11:58
|1.8856
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|3442418
|2006.11.15 11:51
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|2006.11.15 11:58
|1.8856
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3442543
|2006.11.15 11:58
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8853
|0.0000
|1.8843
|2006.11.15 13:17
|1.8856
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|3442837
|2006.11.15 12:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8860
|0.0000
|1.8850
|2006.11.15 13:17
|1.8857
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3442951
|2006.11.15 12:15
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8866
|0.0000
|1.8856
|2006.11.15 13:17
|1.8856
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|3443699
|2006.11.15 13:17
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8854
|0.0000
|1.8844
|2006.11.15 13:43
|1.8859
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|3443751
|2006.11.15 13:26
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8861
|0.0000
|1.8851
|2006.11.15 13:43
|1.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|3443834
|2006.11.15 13:33
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8868
|0.0000
|1.8858
|2006.11.15 13:43
|1.8858
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|3443979
|2006.11.15 13:43
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8855
|0.0000
|1.8845
|2006.11.15 14:07
|1.8850
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|3444088
|2006.11.15 13:54
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8861
|0.0000
|1.8851
|2006.11.15 14:07
|1.8851
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3444229
|2006.11.15 14:07
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8847
|0.0000
|1.8837
|2006.11.15 14:30
|1.8853
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|3444282
|2006.11.15 14:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8854
|0.0000
|1.8844
|2006.11.15 14:30
|1.8853
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|3444415
|2006.11.15 14:28
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|2006.11.15 14:30
|1.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|3444529
|2006.11.15 14:30
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8850
|0.0000
|1.8840
|2006.11.15 14:33
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|3444559
|2006.11.15 14:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|2006.11.15 14:33
|1.8848
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|3444643
|2006.11.15 14:34
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8844
|0.0000
|1.8834
|2006.11.15 15:44
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|3444975
|2006.11.15 14:41
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8851
|0.0000
|1.8841
|2006.11.15 15:44
|1.8847
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|3445257
|2006.11.15 14:51
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|2006.11.15 15:43
|1.8848
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|0.00
|0.00
|0.60
|4 928.00
|Closed P/L:
|4 928.60
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3445845
|2006.11.15 15:44
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.8844
|0.0000
|1.8834
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|-285.00
|3446025
|2006.11.15 15:58
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.8851
|0.0000
|1.8841
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|-500.00
|3446187
|2006.11.15 16:05
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.8858
|0.0000
|1.8848
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|-860.00
|3446276
|2006.11.15 16:06
|sell
|4.00
|gbpusd
|1.8864
|0.0000
|1.8854
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 480.00
|3446468
|2006.11.15 16:11
|sell
|8.00
|gbpusd
|1.8871
|0.0000
|1.8861
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 400.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-5 525.00
|Floating P/L:
|-5 525.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 928.60
|Floating P/L:
|-5 525.00
|Margin:
|29 241.30
|Balance:
|54 928.60
|Equity:
|49 403.60
|Free Margin:
|20 162.30
|Details:
|Gross Profit:
|5 414.60
|Gross Loss:
|486.00
|Total Net Profit:
|4 928.60
|Profit Factor:
|11.14
|Expected Payoff:
|72.48
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|139.00 (0.26%)
|Relative Drawdown:
|0.26% (133.00)
|Total Trades:
|68
|Short Positions (won %):
|68 (66.18%)
|Long Positions (won %):
|0 (0.00%)
|Profit Trades (% of total):
|45 (66.18%)
|Loss trades (% of total):
|23 (33.82%)
|Largest
|profit trade:
|1 280.00
|loss trade:
|-86.00
|Average
|profit trade:
|120.32
|loss trade:
|-21.13
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (453.60)
|consecutive losses ($):
|5 (-139.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 696.00 (3)
|consecutive loss (count):
|-139.00 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2