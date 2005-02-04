|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.02.01 00:00 - 2005.06.15 00:00 (2005.02.01 - 2005.06.15)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseCTfilter=false; Usefilewrite=false; OneTradePerBar=false; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=0.3; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; GMT=0;
|Bars in test
|27195
|Ticks modelled
|228829
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|31314.44
|Gross profit
|41994.53
|Gross loss
|-10680.09
|Profit factor
|3.93
|Expected payoff
|65.37
|Absolute drawdown
|68.08
|Maximal drawdown
|340.00 (1.79%)
|Relative drawdown
|26.20% (330.83)
|Total trades
|479
|Short positions (won %)
|252 (84.13%)
|Long positions (won %)
|227 (81.06%)
|Profit trades (% of total)
|396 (82.67%)
|Loss trades (% of total)
|83 (17.33%)
|Largest
|profit trade
|594.98
|loss trade
|-195.95
|Average
|profit trade
|106.05
|loss trade
|-128.68
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|25 (2936.01)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-89.77)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2936.01 (25)
|consecutive loss (count of losses)
|-340.00 (2)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.02.01 05:40
|buy
|1
|2.30
|1.3048
|1.3031
|1.3145
|2
|2005.02.01 05:59
|modify
|1
|2.30
|1.3048
|1.3032
|1.3145
|3
|2005.02.01 06:00
|modify
|1
|2.30
|1.3048
|1.3035
|1.3145
|4
|2005.02.01 06:14
|modify
|1
|2.30
|1.3048
|1.3036
|1.3145
|5
|2005.02.01 06:14
|modify
|1
|2.30
|1.3048
|1.3038
|1.3145
|6
|2005.02.01 06:14
|close
|1
|2.30
|1.3056
|1.3038
|1.3145
|18.40
|1018.40
|7
|2005.02.01 15:00
|sell
|2
|2.35
|1.3012
|1.3029
|1.2915
|8
|2005.02.01 15:04
|modify
|2
|2.35
|1.3012
|1.3027
|1.2915
|9
|2005.02.01 15:04
|close
|2
|2.35
|1.3005
|1.3027
|1.2915
|16.45
|1034.85
|10
|2005.02.01 15:10
|sell
|3
|2.39
|1.3011
|1.3028
|1.2914
|11
|2005.02.01 16:59
|s/l
|3
|2.39
|1.3028
|1.3028
|1.2914
|-40.63
|994.22
|12
|2005.02.02 05:41
|buy
|4
|2.28
|1.3077
|1.3060
|1.3174
|13
|2005.02.02 06:48
|close
|4
|2.28
|1.3082
|1.3060
|1.3174
|11.40
|1005.62
|14
|2005.02.02 17:01
|sell
|5
|2.32
|1.3030
|1.3047
|1.2933
|15
|2005.02.02 18:00
|modify
|5
|2.32
|1.3030
|1.3045
|1.2933
|16
|2005.02.02 18:12
|modify
|5
|2.32
|1.3030
|1.3043
|1.2933
|17
|2005.02.02 18:12
|close
|5
|2.32
|1.3018
|1.3043
|1.2933
|27.84
|1033.46
|18
|2005.02.03 13:00
|sell
|6
|2.39
|1.2963
|1.2980
|1.2866
|19
|2005.02.03 13:00
|modify
|6
|2.39
|1.2963
|1.2974
|1.2866
|20
|2005.02.03 13:00
|close
|6
|2.39
|1.2949
|1.2974
|1.2866
|33.46
|1066.92
|21
|2005.02.03 13:00
|sell
|7
|2.47
|1.2963
|1.2980
|1.2866
|22
|2005.02.03 13:00
|modify
|7
|2.47
|1.2963
|1.2974
|1.2866
|23
|2005.02.03 13:00
|close
|7
|2.47
|1.2949
|1.2974
|1.2866
|34.58
|1101.50
|24
|2005.02.03 13:48
|sell
|8
|2.55
|1.2963
|1.2980
|1.2866
|25
|2005.02.03 14:59
|close
|8
|2.55
|1.2956
|1.2980
|1.2866
|17.85
|1119.35
|26
|2005.02.03 16:09
|sell
|9
|2.59
|1.2968
|1.2985
|1.2871
|27
|2005.02.03 17:04
|close
|9
|2.59
|1.2960
|1.2985
|1.2871
|20.72
|1140.07
|28
|2005.02.04 05:01
|buy
|10
|2.64
|1.2970
|1.2953
|1.3067
|29
|2005.02.04 05:59
|modify
|10
|2.64
|1.2970
|1.2958
|1.3067
|30
|2005.02.04 06:00
|modify
|10
|2.64
|1.2970
|1.2960
|1.3067
|31
|2005.02.04 07:01
|modify
|10
|2.64
|1.2970
|1.2960
|1.3067
|32
|2005.02.04 08:09
|s/l
|10
|2.64
|1.296005
|1.2960
|1.3067
|-26.26
|1113.81
|33
|2005.02.04 09:41
|sell
|11
|2.58
|1.2971
|1.2988
|1.2874
|34
|2005.02.04 09:41
|modify
|11
|2.58
|1.2971
|1.2987
|1.2874
|35
|2005.02.04 09:41
|modify
|11
|2.58
|1.2971
|1.2986
|1.2874
|36
|2005.02.04 09:59
|modify
|11
|2.58
|1.2971
|1.2985
|1.2874
|37
|2005.02.04 10:00
|modify
|11
|2.58
|1.2971
|1.2985
|1.2874
|38
|2005.02.04 10:00
|modify
|11
|2.58
|1.2971
|1.2982
|1.2874
|39
|2005.02.04 10:03
|modify
|11
|2.58
|1.2971
|1.2981
|1.2874
|40
|2005.02.04 10:03
|modify
|11
|2.58
|1.2971
|1.2980
|1.2874
|41
|2005.02.04 10:03
|close
|11
|2.58
|1.2966
|1.2980
|1.2874
|12.90
|1126.71
|42
|2005.02.04 11:30
|sell
|12
|2.61
|1.2967
|1.2984
|1.2870
|43
|2005.02.04 11:30
|modify
|12
|2.61
|1.2967
|1.2983
|1.2870
|44
|2005.02.04 11:31
|modify
|12
|2.61
|1.2967
|1.2982
|1.2870
|45
|2005.02.04 11:31
|modify
|12
|2.61
|1.2967
|1.2981
|1.2870
|46
|2005.02.04 11:31
|modify
|12
|2.61
|1.2967
|1.2980
|1.2870
|47
|2005.02.04 11:59
|modify
|12
|2.61
|1.2967
|1.2976
|1.2870
|48
|2005.02.04 11:59
|close
|12
|2.61
|1.2961
|1.2976
|1.2870
|15.66
|1142.37
|49
|2005.02.04 13:03
|sell
|13
|2.64
|1.2962
|1.2979
|1.2865
|50
|2005.02.04 14:15
|close
|13
|2.64
|1.2956
|1.2979
|1.2865
|15.84
|1158.21
|51
|2005.02.04 14:26
|sell
|14
|2.68
|1.2966
|1.2983
|1.2869
|52
|2005.02.04 14:28
|close
|14
|2.68
|1.2959
|1.2983
|1.2869
|18.76
|1176.97
|53
|2005.02.04 14:31
|sell
|15
|2.72
|1.2967
|1.2984
|1.2870
|54
|2005.02.04 14:59
|modify
|15
|2.72
|1.2967
|1.2973
|1.2870
|55
|2005.02.04 14:59
|close
|15
|2.72
|1.2944
|1.2973
|1.2870
|62.56
|1239.53
|56
|2005.02.07 00:59
|sell
|16
|2.90
|1.2838
|1.2855
|1.2741
|57
|2005.02.07 01:23
|close
|16
|2.90
|1.2832
|1.2855
|1.2741
|17.40
|1256.93
|58
|2005.02.07 03:38
|sell
|17
|2.94
|1.2833
|1.2850
|1.2736
|59
|2005.02.07 06:00
|s/l
|17
|2.94
|1.2850
|1.2850
|1.2736
|-49.98
|1206.95
|60
|2005.02.07 12:00
|buy
|18
|2.82
|1.2846
|1.2829
|1.2943
|61
|2005.02.07 12:44
|modify
|18
|2.82
|1.2846
|1.2830
|1.2943
|62
|2005.02.07 12:44
|close
|18
|2.82
|1.2853
|1.2830
|1.2943
|19.74
|1226.69
|63
|2005.02.07 12:59
|buy
|19
|2.86
|1.2847
|1.2830
|1.2944
|64
|2005.02.07 14:29
|s/l
|19
|2.86
|1.2830
|1.2830
|1.2944
|-48.62
|1178.07
|65
|2005.02.07 14:47
|sell
|20
|2.75
|1.2842
|1.2859
|1.2745
|66
|2005.02.07 14:59
|modify
|20
|2.75
|1.2842
|1.2856
|1.2745
|67
|2005.02.07 14:59
|close
|20
|2.75
|1.2832
|1.2856
|1.2745
|27.50
|1205.57
|68
|2005.02.07 15:42
|sell
|21
|2.82
|1.2838
|1.2855
|1.2741
|69
|2005.02.07 15:56
|modify
|21
|2.82
|1.2838
|1.2855
|1.2741
|70
|2005.02.07 15:56
|close
|21
|2.82
|1.2831
|1.2855
|1.2741
|19.74
|1225.31
|71
|2005.02.07 17:54
|sell
|22
|2.88
|1.2769
|1.2786
|1.2672
|72
|2005.02.07 21:00
|close
|22
|2.88
|1.2756
|1.2786
|1.2672
|37.44
|1262.75
|73
|2005.02.07 22:05
|sell
|23
|2.97
|1.2758
|1.2775
|1.2661
|74
|2005.02.08 08:00
|s/l
|23
|2.97
|1.2775
|1.2775
|1.2661
|-48.35
|1214.40
|75
|2005.02.08 08:16
|buy
|24
|2.85
|1.2766
|1.2749
|1.2863
|76
|2005.02.08 09:59
|s/l
|24
|2.85
|1.2749
|1.2749
|1.2863
|-48.45
|1165.95
|77
|2005.02.08 14:01
|sell
|25
|2.74
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|78
|2005.02.08 14:19
|modify
|25
|2.74
|1.2766
|1.2781
|1.2669
|79
|2005.02.08 14:21
|modify
|25
|2.74
|1.2766
|1.2780
|1.2669
|80
|2005.02.08 14:21
|close
|25
|2.74
|1.2758
|1.2780
|1.2669
|21.92
|1187.87
|81
|2005.02.08 14:22
|sell
|26
|2.79
|1.2755
|1.2772
|1.2658
|82
|2005.02.08 15:59
|s/l
|26
|2.79
|1.2772
|1.2772
|1.2658
|-47.43
|1140.44
|83
|2005.02.08 17:17
|buy
|27
|2.68
|1.2773
|1.2756
|1.2870
|84
|2005.02.09 03:00
|s/l
|27
|2.68
|1.2756
|1.2756
|1.2870
|-47.88
|1092.56
|85
|2005.02.09 07:00
|buy
|28
|2.57
|1.2774
|1.2757
|1.2871
|86
|2005.02.09 07:00
|modify
|28
|2.57
|1.2774
|1.2757
|1.2871
|87
|2005.02.09 07:00
|modify
|28
|2.57
|1.2774
|1.2758
|1.2871
|88
|2005.02.09 07:02
|modify
|28
|2.57
|1.2774
|1.2758
|1.2871
|89
|2005.02.09 07:02
|modify
|28
|2.57
|1.2774
|1.2759
|1.2871
|90
|2005.02.09 07:09
|modify
|28
|2.57
|1.2774
|1.2762
|1.2871
|91
|2005.02.09 07:10
|modify
|28
|2.57
|1.2774
|1.2764
|1.2871
|92
|2005.02.09 08:12
|close
|28
|2.57
|1.2781
|1.2764
|1.2871
|17.99
|1110.55
|93
|2005.02.09 10:36
|buy
|29
|2.61
|1.2778
|1.2761
|1.2875
|94
|2005.02.09 10:37
|modify
|29
|2.61
|1.2778
|1.2761
|1.2875
|95
|2005.02.09 10:47
|modify
|29
|2.61
|1.2778
|1.2763
|1.2875
|96
|2005.02.09 10:48
|modify
|29
|2.61
|1.2778
|1.2764
|1.2875
|97
|2005.02.09 10:50
|modify
|29
|2.61
|1.2778
|1.2766
|1.2875
|98
|2005.02.09 12:59
|s/l
|29
|2.61
|1.276611
|1.2766
|1.2875
|-31.02
|1079.53
|99
|2005.02.09 13:59
|sell
|30
|2.54
|1.2755
|1.2772
|1.2658
|100
|2005.02.09 14:00
|s/l
|30
|2.54
|1.2772
|1.2772
|1.2658
|-43.18
|1036.35
|101
|2005.02.09 14:00
|sell
|31
|2.43
|1.2775
|1.2792
|1.2678
|102
|2005.02.09 14:06
|modify
|31
|2.43
|1.2775
|1.2792
|1.2678
|103
|2005.02.09 14:07
|modify
|31
|2.43
|1.2775
|1.2791
|1.2678
|104
|2005.02.09 14:07
|close
|31
|2.43
|1.2765
|1.2791
|1.2678
|24.30
|1060.65
|105
|2005.02.09 14:10
|sell
|32
|2.49
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|106
|2005.02.09 14:19
|modify
|32
|2.49
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|107
|2005.02.09 14:59
|s/l
|32
|2.49
|1.2783
|1.2783
|1.2669
|-42.32
|1018.33
|108
|2005.02.09 14:59
|sell
|33
|2.39
|1.2788
|1.2805
|1.2691
|109
|2005.02.09 17:18
|s/l
|33
|2.39
|1.2805
|1.2805
|1.2691
|-40.63
|977.70
|110
|2005.02.09 18:00
|buy
|34
|2.29
|1.2794
|1.2777
|1.2891
|111
|2005.02.09 18:07
|close
|34
|2.29
|1.2801
|1.2777
|1.2891
|16.03
|993.73
|112
|2005.02.09 18:07
|buy
|35
|2.33
|1.2798
|1.2781
|1.2895
|113
|2005.02.09 21:59
|close
|35
|2.33
|1.2810
|1.2781
|1.2895
|27.96
|1021.69
|114
|2005.02.10 12:01
|sell
|36
|2.40
|1.2788
|1.2805
|1.2691
|115
|2005.02.10 12:05
|modify
|36
|2.40
|1.2788
|1.2803
|1.2691
|116
|2005.02.10 12:54
|modify
|36
|2.40
|1.2788
|1.2800
|1.2691
|117
|2005.02.10 12:56
|modify
|36
|2.40
|1.2788
|1.2798
|1.2691
|118
|2005.02.10 13:59
|s/l
|36
|2.40
|1.279809
|1.2798
|1.2691
|-24.21
|997.48
|119
|2005.02.10 17:00
|buy
|37
|2.32
|1.2891
|1.2874
|1.2988
|120
|2005.02.10 19:59
|s/l
|37
|2.32
|1.2874
|1.2874
|1.2988
|-39.44
|958.04
|121
|2005.02.10 19:59
|buy
|38
|2.23
|1.2873
|1.2856
|1.2970
|122
|2005.02.11 05:00
|modify
|38
|2.23
|1.2873
|1.2858
|1.2970
|123
|2005.02.11 05:01
|modify
|38
|2.23
|1.2873
|1.2859
|1.2970
|124
|2005.02.11 05:11
|modify
|38
|2.23
|1.2873
|1.2859
|1.2970
|125
|2005.02.11 05:15
|modify
|38
|2.23
|1.2873
|1.2860
|1.2970
|126
|2005.02.11 05:45
|modify
|38
|2.23
|1.2873
|1.2860
|1.2970
|127
|2005.02.11 05:46
|modify
|38
|2.23
|1.2873
|1.2861
|1.2970
|128
|2005.02.11 07:49
|modify
|38
|2.23
|1.2873
|1.2861
|1.2970
|129
|2005.02.11 07:50
|modify
|38
|2.23
|1.2873
|1.2861
|1.2970
|130
|2005.02.11 07:50
|modify
|38
|2.23
|1.2873
|1.2862
|1.2970
|131
|2005.02.11 08:07
|s/l
|38
|2.23
|1.286215
|1.2862
|1.2970
|-26.12
|931.92
|132
|2005.02.11 12:00
|sell
|39
|2.17
|1.2865
|1.2882
|1.2768
|133
|2005.02.11 12:28
|modify
|39
|2.17
|1.2865
|1.2881
|1.2768
|134
|2005.02.11 12:31
|modify
|39
|2.17
|1.2865
|1.2880
|1.2768
|135
|2005.02.11 12:33
|modify
|39
|2.17
|1.2865
|1.2879
|1.2768
|136
|2005.02.11 12:33
|modify
|39
|2.17
|1.2865
|1.2879
|1.2768
|137
|2005.02.11 12:41
|modify
|39
|2.17
|1.2865
|1.2878
|1.2768
|138
|2005.02.11 12:44
|modify
|39
|2.17
|1.2865
|1.2877
|1.2768
|139
|2005.02.11 12:45
|modify
|39
|2.17
|1.2865
|1.2876
|1.2768
|140
|2005.02.11 12:45
|close
|39
|2.17
|1.2858
|1.2876
|1.2768
|15.19
|947.11
|141
|2005.02.11 14:58
|sell
|40
|2.21
|1.2871
|1.2888
|1.2774
|142
|2005.02.11 15:04
|modify
|40
|2.21
|1.2871
|1.2886
|1.2774
|143
|2005.02.11 15:05
|modify
|40
|2.21
|1.2871
|1.2886
|1.2774
|144
|2005.02.11 15:13
|modify
|40
|2.21
|1.2871
|1.2886
|1.2774
|145
|2005.02.11 15:13
|modify
|40
|2.21
|1.2871
|1.2885
|1.2774
|146
|2005.02.11 15:32
|modify
|40
|2.21
|1.2871
|1.2884
|1.2774
|147
|2005.02.11 15:32
|close
|40
|2.21
|1.2862
|1.2884
|1.2774
|19.89
|967.00
|148
|2005.02.11 15:38
|buy
|41
|2.26
|1.2865
|1.2848
|1.2962
|149
|2005.02.11 16:10
|modify
|41
|2.26
|1.2865
|1.2852
|1.2962
|150
|2005.02.11 16:10
|close
|41
|2.26
|1.2877
|1.2852
|1.2962
|27.12
|994.12
|151
|2005.02.11 16:10
|sell
|42
|2.32
|1.2875
|1.2892
|1.2778
|152
|2005.02.11 17:57
|modify
|42
|2.32
|1.2875
|1.2891
|1.2778
|153
|2005.02.11 17:57
|close
|42
|2.32
|1.2864
|1.2891
|1.2778
|25.52
|1019.64
|154
|2005.02.13 23:17
|buy
|43
|2.38
|1.2879
|1.2862
|1.2976
|155
|2005.02.14 00:00
|modify
|43
|2.38
|1.2879
|1.2863
|1.2976
|156
|2005.02.14 00:59
|modify
|43
|2.38
|1.2879
|1.2917
|1.2976
|157
|2005.02.14 01:00
|close
|43
|2.38
|1.2945
|1.2917
|1.2976
|155.02
|1174.66
|158
|2005.02.14 13:11
|buy
|44
|2.72
|1.2965
|1.2948
|1.3062
|159
|2005.02.14 15:00
|modify
|44
|2.72
|1.2965
|1.2948
|1.3062
|160
|2005.02.14 15:07
|modify
|44
|2.72
|1.2965
|1.2950
|1.3062
|161
|2005.02.14 15:08
|modify
|44
|2.72
|1.2965
|1.2951
|1.3062
|162
|2005.02.14 15:10
|modify
|44
|2.72
|1.2965
|1.2951
|1.3062
|163
|2005.02.14 15:10
|modify
|44
|2.72
|1.2965
|1.2952
|1.3062
|164
|2005.02.14 16:00
|close
|44
|2.72
|1.2976
|1.2952
|1.3062
|29.92
|1204.58
|165
|2005.02.14 20:00
|sell
|45
|2.79
|1.2972
|1.2989
|1.2875
|166
|2005.02.15 00:00
|modify
|45
|2.79
|1.2972
|1.2988
|1.2875
|167
|2005.02.15 00:24
|modify
|45
|2.79
|1.2972
|1.2988
|1.2875
|168
|2005.02.15 00:31
|modify
|45
|2.79
|1.2972
|1.2986
|1.2875
|169
|2005.02.15 00:59
|modify
|45
|2.79
|1.2972
|1.2981
|1.2875
|170
|2005.02.15 00:59
|close
|45
|2.79
|1.2961
|1.2981
|1.2875
|32.70
|1237.28
|171
|2005.02.15 06:24
|buy
|46
|2.86
|1.2964
|1.2947
|1.3061
|172
|2005.02.15 06:39
|modify
|46
|2.86
|1.2964
|1.2948
|1.3061
|173
|2005.02.15 06:40
|modify
|46
|2.86
|1.2964
|1.2950
|1.3061
|174
|2005.02.15 06:41
|modify
|46
|2.86
|1.2964
|1.2951
|1.3061
|175
|2005.02.15 06:43
|modify
|46
|2.86
|1.2964
|1.2952
|1.3061
|176
|2005.02.15 06:44
|modify
|46
|2.86
|1.2964
|1.2953
|1.3061
|177
|2005.02.15 07:29
|modify
|46
|2.86
|1.2964
|1.2953
|1.3061
|178
|2005.02.15 07:30
|modify
|46
|2.86
|1.2964
|1.2954
|1.3061
|179
|2005.02.15 07:33
|modify
|46
|2.86
|1.2964
|1.2955
|1.3061
|180
|2005.02.15 07:34
|modify
|46
|2.86
|1.2964
|1.2955
|1.3061
|181
|2005.02.15 07:35
|modify
|46
|2.86
|1.2964
|1.2956
|1.3061
|182
|2005.02.15 07:37
|modify
|46
|2.86
|1.2964
|1.2957
|1.3061
|183
|2005.02.15 07:37
|close
|46
|2.86
|1.2974
|1.2957
|1.3061
|28.60
|1265.88
|184
|2005.02.15 13:19
|buy
|47
|2.93
|1.2977
|1.2960
|1.3074
|185
|2005.02.15 13:35
|close
|47
|2.93
|1.2986
|1.2960
|1.3074
|26.37
|1292.25
|186
|2005.02.15 13:35
|buy
|48
|2.99
|1.2989
|1.2972
|1.3086
|187
|2005.02.15 14:59
|s/l
|48
|2.99
|1.2972
|1.2972
|1.3086
|-50.83
|1241.42
|188
|2005.02.15 15:27
|sell
|49
|2.87
|1.2994
|1.3011
|1.2897
|189
|2005.02.15 15:44
|close
|49
|2.87
|1.2983
|1.3011
|1.2897
|31.57
|1272.99
|190
|2005.02.15 15:44
|sell
|50
|2.94
|1.2982
|1.2999
|1.2885
|191
|2005.02.15 16:59
|s/l
|50
|2.94
|1.2999
|1.2999
|1.2885
|-49.98
|1223.01
|192
|2005.02.15 17:59
|buy
|51
|2.82
|1.3004
|1.2987
|1.3101
|193
|2005.02.15 18:49
|close
|51
|2.82
|1.3015
|1.2987
|1.3101
|31.02
|1254.03
|194
|2005.02.16 01:30
|sell
|52
|2.89
|1.3015
|1.3032
|1.2918
|195
|2005.02.16 07:37
|modify
|52
|2.89
|1.3015
|1.3029
|1.2918
|196
|2005.02.16 07:38
|modify
|52
|2.89
|1.3015
|1.3028
|1.2918
|197
|2005.02.16 11:59
|s/l
|52
|2.89
|1.302837
|1.3028
|1.2918
|-38.63
|1215.40
|198
|2005.02.16 12:21
|buy
|53
|2.80
|1.3028
|1.3011
|1.3125
|199
|2005.02.16 12:59
|modify
|53
|2.80
|1.3028
|1.3013
|1.3125
|200
|2005.02.16 13:00
|close
|53
|2.80
|1.3037
|1.3013
|1.3125
|25.20
|1240.60
|201
|2005.02.16 13:00
|buy
|54
|2.86
|1.3024
|1.3007
|1.3121
|202
|2005.02.16 13:42
|modify
|54
|2.86
|1.3024
|1.3007
|1.3121
|203
|2005.02.16 13:42
|modify
|54
|2.86
|1.3024
|1.3008
|1.3121
|204
|2005.02.16 13:42
|close
|54
|2.86
|1.3033
|1.3008
|1.3121
|25.74
|1266.34
|205
|2005.02.16 15:59
|sell
|55
|2.92
|1.2998
|1.3015
|1.2901
|206
|2005.02.16 16:00
|s/l
|55
|2.92
|1.3015
|1.3015
|1.2901
|-49.64
|1216.70
|207
|2005.02.16 16:00
|sell
|56
|2.80
|1.3024
|1.3041
|1.2927
|208
|2005.02.16 16:00
|close
|56
|2.80
|1.3013
|1.3041
|1.2927
|30.80
|1247.50
|209
|2005.02.16 16:00
|sell
|57
|2.87
|1.3019
|1.3036
|1.2922
|210
|2005.02.16 16:01
|close
|57
|2.87
|1.3007
|1.3036
|1.2922
|34.44
|1281.94
|211
|2005.02.16 19:05
|buy
|58
|2.95
|1.3025
|1.3008
|1.3122
|212
|2005.02.16 19:12
|close
|58
|2.95
|1.3035
|1.3008
|1.3122
|29.50
|1311.44
|213
|2005.02.16 23:08
|sell
|59
|3.02
|1.3031
|1.3048
|1.2934
|214
|2005.02.17 01:59
|s/l
|59
|3.02
|1.3048
|1.3048
|1.2934
|-44.82
|1266.62
|215
|2005.02.17 08:36
|buy
|60
|2.91
|1.3049
|1.3032
|1.3146
|216
|2005.02.17 08:39
|modify
|60
|2.91
|1.3049
|1.3035
|1.3146
|217
|2005.02.17 08:40
|modify
|60
|2.91
|1.3049
|1.3036
|1.3146
|218
|2005.02.17 08:40
|modify
|60
|2.91
|1.3049
|1.3037
|1.3146
|219
|2005.02.17 08:40
|modify
|60
|2.91
|1.3049
|1.3039
|1.3146
|220
|2005.02.17 08:45
|modify
|60
|2.91
|1.3049
|1.3040
|1.3146
|221
|2005.02.17 08:45
|close
|60
|2.91
|1.3059
|1.3040
|1.3146
|29.10
|1295.72
|222
|2005.02.17 08:55
|buy
|61
|2.98
|1.3051
|1.3034
|1.3148
|223
|2005.02.17 08:56
|modify
|61
|2.98
|1.3051
|1.3034
|1.3148
|224
|2005.02.17 08:59
|modify
|61
|2.98
|1.3051
|1.3036
|1.3148
|225
|2005.02.17 09:53
|modify
|61
|2.98
|1.3051
|1.3038
|1.3148
|226
|2005.02.17 09:57
|modify
|61
|2.98
|1.3051
|1.3040
|1.3148
|227
|2005.02.17 09:57
|close
|61
|2.98
|1.3059
|1.3040
|1.3148
|23.84
|1319.56
|228
|2005.02.17 10:43
|buy
|62
|3.03
|1.3061
|1.3044
|1.3158
|229
|2005.02.17 10:59
|modify
|62
|3.03
|1.3061
|1.3044
|1.3158
|230
|2005.02.17 11:00
|modify
|62
|3.03
|1.3061
|1.3045
|1.3158
|231
|2005.02.17 11:12
|modify
|62
|3.03
|1.3061
|1.3050
|1.3158
|232
|2005.02.17 11:12
|close
|62
|3.03
|1.3070
|1.3050
|1.3158
|27.27
|1346.83
|233
|2005.02.17 14:00
|sell
|63
|3.10
|1.3048
|1.3065
|1.2951
|234
|2005.02.17 14:14
|modify
|63
|3.10
|1.3048
|1.3064
|1.2951
|235
|2005.02.17 14:16
|modify
|63
|3.10
|1.3048
|1.3062
|1.2951
|236
|2005.02.17 14:16
|close
|63
|3.10
|1.3038
|1.3062
|1.2951
|31.00
|1377.83
|237
|2005.02.17 14:59
|sell
|64
|3.16
|1.3063
|1.3080
|1.2966
|238
|2005.02.17 15:59
|s/l
|64
|3.16
|1.3080
|1.3080
|1.2966
|-53.72
|1324.11
|239
|2005.02.17 18:18
|buy
|65
|3.04
|1.3072
|1.3055
|1.3169
|240
|2005.02.17 18:26
|close
|65
|3.04
|1.3082
|1.3055
|1.3169
|30.40
|1354.51
|241
|2005.02.17 22:21
|buy
|66
|3.11
|1.3068
|1.3051
|1.3165
|242
|2005.02.17 23:33
|close
|66
|3.11
|1.3073
|1.3051
|1.3165
|15.55
|1370.06
|243
|2005.02.18 11:46
|sell
|67
|3.15
|1.3045
|1.3062
|1.2948
|244
|2005.02.18 11:47
|modify
|67
|3.15
|1.3045
|1.3061
|1.2948
|245
|2005.02.18 11:47
|modify
|67
|3.15
|1.3045
|1.3059
|1.2948
|246
|2005.02.18 11:47
|modify
|67
|3.15
|1.3045
|1.3059
|1.2948
|247
|2005.02.18 11:57
|modify
|67
|3.15
|1.3045
|1.3058
|1.2948
|248
|2005.02.18 12:27
|modify
|67
|3.15
|1.3045
|1.3058
|1.2948
|249
|2005.02.18 12:27
|modify
|67
|3.15
|1.3045
|1.3057
|1.2948
|250
|2005.02.18 12:28
|modify
|67
|3.15
|1.3045
|1.3056
|1.2948
|251
|2005.02.18 12:28
|modify
|67
|3.15
|1.3045
|1.3056
|1.2948
|252
|2005.02.18 12:38
|modify
|67
|3.15
|1.3045
|1.3055
|1.2948
|253
|2005.02.18 12:39
|modify
|67
|3.15
|1.3045
|1.3055
|1.2948
|254
|2005.02.18 12:39
|modify
|67
|3.15
|1.3045
|1.3053
|1.2948
|255
|2005.02.18 12:39
|close
|67
|3.15
|1.3033
|1.3053
|1.2948
|37.80
|1407.86
|256
|2005.02.18 17:00
|buy
|68
|3.23
|1.3065
|1.3048
|1.3162
|257
|2005.02.18 17:51
|close
|68
|3.23
|1.3073
|1.3048
|1.3162
|25.84
|1433.70
|258
|2005.02.18 17:59
|buy
|69
|3.29
|1.3062
|1.3045
|1.3159
|259
|2005.02.18 18:00
|close
|69
|3.29
|1.3069
|1.3045
|1.3159
|23.03
|1456.73
|260
|2005.02.18 18:00
|sell
|70
|3.34
|1.3068
|1.3085
|1.2971
|261
|2005.02.20 23:01
|close
|70
|3.34
|1.3060
|1.3085
|1.2971
|26.72
|1483.45
|262
|2005.02.20 23:02
|buy
|71
|3.41
|1.3059
|1.3042
|1.3156
|263
|2005.02.20 23:22
|close
|71
|3.41
|1.3070
|1.3042
|1.3156
|37.51
|1520.96
|264
|2005.02.21 05:59
|sell
|72
|3.49
|1.3062
|1.3079
|1.2965
|265
|2005.02.21 06:50
|modify
|72
|3.49
|1.3062
|1.3078
|1.2965
|266
|2005.02.21 08:06
|modify
|72
|3.49
|1.3062
|1.3078
|1.2965
|267
|2005.02.21 08:10
|modify
|72
|3.49
|1.3062
|1.3076
|1.2965
|268
|2005.02.21 09:59
|modify
|72
|3.49
|1.3062
|1.3071
|1.2965
|269
|2005.02.21 11:59
|close
|72
|3.49
|1.3055
|1.3071
|1.2965
|24.43
|1545.39
|270
|2005.02.21 15:47
|buy
|73
|3.55
|1.3063
|1.3046
|1.3160
|271
|2005.02.21 15:59
|modify
|73
|3.55
|1.3063
|1.3052
|1.3160
|272
|2005.02.21 17:00
|modify
|73
|3.55
|1.3063
|1.3054
|1.3160
|273
|2005.02.22 00:59
|modify
|73
|3.55
|1.3063
|1.3056
|1.3160
|274
|2005.02.22 01:00
|modify
|73
|3.55
|1.3063
|1.3057
|1.3160
|275
|2005.02.22 01:59
|modify
|73
|3.55
|1.3063
|1.3093
|1.3160
|276
|2005.02.22 02:59
|modify
|73
|3.55
|1.3063
|1.3122
|1.3160
|277
|2005.02.22 03:00
|close
|73
|3.55
|1.3135
|1.3122
|1.3160
|252.53
|1797.92
|278
|2005.02.22 07:01
|buy
|74
|4.09
|1.3175
|1.3158
|1.3272
|279
|2005.02.22 08:59
|modify
|74
|4.09
|1.3175
|1.3158
|1.3272
|280
|2005.02.22 08:59
|close
|74
|4.09
|1.3183
|1.3158
|1.3272
|32.72
|1830.64
|281
|2005.02.22 10:59
|buy
|75
|4.16
|1.3207
|1.3190
|1.3304
|282
|2005.02.22 11:00
|s/l
|75
|4.16
|1.3190
|1.3190
|1.3304
|-70.72
|1759.92
|283
|2005.02.22 11:00
|buy
|76
|4.00
|1.3188
|1.3171
|1.3285
|284
|2005.02.22 11:44
|modify
|76
|4.00
|1.3188
|1.3171
|1.3285
|285
|2005.02.22 11:44
|close
|76
|4.00
|1.3203
|1.3171
|1.3285
|60.00
|1819.92
|286
|2005.02.22 14:18
|buy
|77
|4.14
|1.3197
|1.3180
|1.3294
|287
|2005.02.22 14:19
|close
|77
|4.14
|1.3206
|1.3180
|1.3294
|37.26
|1857.18
|288
|2005.02.22 14:20
|buy
|78
|4.22
|1.3206
|1.3189
|1.3303
|289
|2005.02.22 14:25
|close
|78
|4.22
|1.3215
|1.3189
|1.3303
|37.98
|1895.16
|290
|2005.02.22 14:38
|buy
|79
|4.31
|1.3206
|1.3189
|1.3303
|291
|2005.02.22 14:59
|close
|79
|4.31
|1.3221
|1.3189
|1.3303
|64.65
|1959.81
|292
|2005.02.22 18:00
|buy
|80
|4.44
|1.3248
|1.3231
|1.3345
|293
|2005.02.22 18:59
|close
|80
|4.44
|1.3259
|1.3231
|1.3345
|48.84
|2008.65
|294
|2005.02.22 23:59
|buy
|81
|4.55
|1.3250
|1.3233
|1.3347
|295
|2005.02.23 01:00
|close
|81
|4.55
|1.3258
|1.3233
|1.3347
|32.46
|2041.12
|296
|2005.02.23 01:00
|sell
|82
|4.62
|1.3256
|1.3273
|1.3159
|297
|2005.02.23 01:33
|close
|82
|4.62
|1.3248
|1.3273
|1.3159
|36.96
|2078.08
|298
|2005.02.23 02:00
|buy
|83
|4.71
|1.3250
|1.3233
|1.3347
|299
|2005.02.23 02:24
|s/l
|83
|4.71
|1.3233
|1.3233
|1.3347
|-80.07
|1998.01
|300
|2005.02.23 02:24
|buy
|84
|4.53
|1.3233
|1.3216
|1.3330
|301
|2005.02.23 02:52
|close
|84
|4.53
|1.3243
|1.3216
|1.3330
|45.30
|2043.31
|302
|2005.02.23 02:52
|buy
|85
|4.63
|1.3244
|1.3227
|1.3341
|303
|2005.02.23 06:59
|s/l
|85
|4.63
|1.3227
|1.3227
|1.3341
|-78.71
|1964.60
|304
|2005.02.23 12:59
|sell
|86
|4.45
|1.3234
|1.3251
|1.3137
|305
|2005.02.23 13:00
|modify
|86
|4.45
|1.3234
|1.3241
|1.3137
|306
|2005.02.23 13:00
|close
|86
|4.45
|1.3209
|1.3241
|1.3137
|111.25
|2075.85
|307
|2005.02.23 15:17
|sell
|87
|4.71
|1.3214
|1.3231
|1.3117
|308
|2005.02.23 15:22
|close
|87
|4.71
|1.3206
|1.3231
|1.3117
|37.68
|2113.53
|309
|2005.02.23 15:22
|sell
|88
|4.80
|1.3206
|1.3223
|1.3109
|310
|2005.02.23 15:27
|close
|88
|4.80
|1.3197
|1.3223
|1.3109
|43.20
|2156.73
|311
|2005.02.23 15:36
|sell
|89
|4.90
|1.3206
|1.3223
|1.3109
|312
|2005.02.23 15:45
|close
|89
|4.90
|1.3199
|1.3223
|1.3109
|34.30
|2191.03
|313
|2005.02.23 15:55
|sell
|90
|4.98
|1.3207
|1.3224
|1.3110
|314
|2005.02.23 18:59
|s/l
|90
|4.98
|1.3224
|1.3224
|1.3110
|-84.66
|2106.37
|315
|2005.02.23 19:00
|buy
|91
|4.78
|1.3210
|1.3193
|1.3307
|316
|2005.02.24 00:59
|close
|91
|4.78
|1.3221
|1.3193
|1.3307
|40.18
|2146.54
|317
|2005.02.24 08:01
|buy
|92
|4.87
|1.3237
|1.3220
|1.3334
|318
|2005.02.24 08:59
|modify
|92
|4.87
|1.3237
|1.3225
|1.3334
|319
|2005.02.24 08:59
|close
|92
|4.87
|1.3251
|1.3225
|1.3334
|68.18
|2214.72
|320
|2005.02.24 13:40
|sell
|93
|5.01
|1.3252
|1.3269
|1.3155
|321
|2005.02.24 13:59
|modify
|93
|5.01
|1.3252
|1.3247
|1.3155
|322
|2005.02.24 13:59
|close
|93
|5.01
|1.3220
|1.3247
|1.3155
|160.32
|2375.04
|323
|2005.02.25 05:01
|buy
|94
|5.40
|1.3199
|1.3182
|1.3296
|324
|2005.02.25 07:01
|modify
|94
|5.40
|1.3199
|1.3183
|1.3296
|325
|2005.02.25 09:59
|s/l
|94
|5.40
|1.318277
|1.3183
|1.3296
|-87.65
|2287.39
|326
|2005.02.25 12:59
|sell
|95
|5.20
|1.3192
|1.3209
|1.3095
|327
|2005.02.25 13:59
|modify
|95
|5.20
|1.3192
|1.3205
|1.3095
|328
|2005.02.25 13:59
|close
|95
|5.20
|1.3177
|1.3205
|1.3095
|78.00
|2365.39
|329
|2005.02.25 14:38
|sell
|96
|5.38
|1.3195
|1.3212
|1.3098
|330
|2005.02.25 14:41
|close
|96
|5.38
|1.3187
|1.3212
|1.3098
|43.04
|2408.43
|331
|2005.02.25 14:42
|sell
|97
|5.48
|1.3194
|1.3211
|1.3097
|332
|2005.02.25 14:54
|close
|97
|5.48
|1.3187
|1.3211
|1.3097
|38.36
|2446.79
|333
|2005.02.28 06:09
|buy
|98
|5.54
|1.3259
|1.3242
|1.3356
|334
|2005.02.28 06:30
|modify
|98
|5.54
|1.3259
|1.3244
|1.3356
|335
|2005.02.28 06:37
|modify
|98
|5.54
|1.3259
|1.3244
|1.3356
|336
|2005.02.28 12:59
|modify
|98
|5.54
|1.3259
|1.3245
|1.3356
|337
|2005.02.28 13:00
|close
|98
|5.54
|1.3266
|1.3245
|1.3356
|38.78
|2485.57
|338
|2005.02.28 14:11
|sell
|99
|5.63
|1.3255
|1.3272
|1.3158
|339
|2005.02.28 14:31
|modify
|99
|5.63
|1.3255
|1.3270
|1.3158
|340
|2005.02.28 14:31
|close
|99
|5.63
|1.3245
|1.3270
|1.3158
|56.29
|2541.86
|341
|2005.02.28 14:42
|sell
|100
|5.75
|1.3255
|1.3272
|1.3158
|342
|2005.02.28 14:52
|s/l
|100
|5.75
|1.3272
|1.3272
|1.3158
|-97.75
|2444.11
|343
|2005.02.28 14:52
|sell
|101
|5.53
|1.3270
|1.3287
|1.3173
|344
|2005.02.28 15:10
|modify
|101
|5.53
|1.3270
|1.3286
|1.3173
|345
|2005.02.28 15:10
|close
|101
|5.53
|1.3259
|1.3286
|1.3173
|60.83
|2504.94
|346
|2005.02.28 15:11
|buy
|102
|5.67
|1.3259
|1.3242
|1.3356
|347
|2005.02.28 18:59
|s/l
|102
|5.67
|1.3242
|1.3242
|1.3356
|-96.39
|2408.55
|348
|2005.03.01 07:00
|sell
|103
|5.47
|1.3203
|1.3220
|1.3106
|349
|2005.03.01 07:39
|modify
|103
|5.47
|1.3203
|1.3220
|1.3106
|350
|2005.03.01 07:42
|modify
|103
|5.47
|1.3203
|1.3220
|1.3106
|351
|2005.03.01 07:42
|modify
|103
|5.47
|1.3203
|1.3219
|1.3106
|352
|2005.03.01 07:42
|close
|103
|5.47
|1.3193
|1.3219
|1.3106
|54.70
|2463.25
|353
|2005.03.01 12:09
|buy
|104
|5.60
|1.3206
|1.3189
|1.3303
|354
|2005.03.01 12:17
|modify
|104
|5.60
|1.3206
|1.3189
|1.3303
|355
|2005.03.01 14:00
|s/l
|104
|5.60
|1.318911
|1.3189
|1.3303
|-94.60
|2368.65
|356
|2005.03.02 01:33
|sell
|105
|5.40
|1.3165
|1.3182
|1.3068
|357
|2005.03.02 02:00
|close
|105
|5.40
|1.3156
|1.3182
|1.3068
|48.60
|2417.25
|358
|2005.03.02 05:00
|sell
|106
|5.51
|1.3169
|1.3186
|1.3072
|359
|2005.03.02 06:06
|modify
|106
|5.51
|1.3169
|1.3185
|1.3072
|360
|2005.03.02 06:07
|modify
|106
|5.51
|1.3169
|1.3185
|1.3072
|361
|2005.03.02 06:07
|modify
|106
|5.51
|1.3169
|1.3184
|1.3072
|362
|2005.03.02 06:24
|modify
|106
|5.51
|1.3169
|1.3183
|1.3072
|363
|2005.03.02 07:00
|modify
|106
|5.51
|1.3169
|1.3179
|1.3072
|364
|2005.03.02 07:01
|modify
|106
|5.51
|1.3169
|1.3178
|1.3072
|365
|2005.03.02 07:01
|close
|106
|5.51
|1.3158
|1.3178
|1.3072
|60.61
|2477.86
|366
|2005.03.02 10:22
|sell
|107
|5.67
|1.3118
|1.3135
|1.3021
|367
|2005.03.02 10:42
|close
|107
|5.67
|1.3109
|1.3135
|1.3021
|51.03
|2528.89
|368
|2005.03.02 13:00
|sell
|108
|5.79
|1.3111
|1.3128
|1.3014
|369
|2005.03.02 13:59
|close
|108
|5.79
|1.3100
|1.3128
|1.3014
|63.69
|2592.58
|370
|2005.03.02 18:59
|sell
|109
|5.92
|1.3134
|1.3151
|1.3037
|371
|2005.03.03 01:00
|modify
|109
|5.92
|1.3134
|1.3151
|1.3037
|372
|2005.03.03 04:59
|modify
|109
|5.92
|1.3134
|1.3151
|1.3037
|373
|2005.03.03 05:00
|modify
|109
|5.92
|1.3134
|1.3147
|1.3037
|374
|2005.03.03 05:00
|close
|109
|5.92
|1.3129
|1.3147
|1.3037
|42.39
|2634.97
|375
|2005.03.03 07:10
|sell
|110
|6.02
|1.3133
|1.3150
|1.3036
|376
|2005.03.03 07:31
|modify
|110
|6.02
|1.3133
|1.3148
|1.3036
|377
|2005.03.03 07:35
|modify
|110
|6.02
|1.3133
|1.3147
|1.3036
|378
|2005.03.03 07:35
|modify
|110
|6.02
|1.3133
|1.3147
|1.3036
|379
|2005.03.03 07:36
|modify
|110
|6.02
|1.3133
|1.3147
|1.3036
|380
|2005.03.03 07:36
|modify
|110
|6.02
|1.3133
|1.3145
|1.3036
|381
|2005.03.03 07:36
|close
|110
|6.02
|1.3127
|1.3145
|1.3036
|36.11
|2671.08
|382
|2005.03.04 05:59
|sell
|111
|6.11
|1.3111
|1.3128
|1.3014
|383
|2005.03.04 06:00
|modify
|111
|6.11
|1.3111
|1.3128
|1.3014
|384
|2005.03.04 06:00
|modify
|111
|6.11
|1.3111
|1.3121
|1.3014
|385
|2005.03.04 06:07
|modify
|111
|6.11
|1.3111
|1.3119
|1.3014
|386
|2005.03.04 06:07
|close
|111
|6.11
|1.3103
|1.3119
|1.3014
|48.88
|2719.96
|387
|2005.03.04 09:59
|buy
|112
|6.22
|1.3118
|1.3101
|1.3215
|388
|2005.03.04 09:59
|modify
|112
|6.22
|1.3118
|1.3105
|1.3215
|389
|2005.03.04 10:00
|modify
|112
|6.22
|1.3118
|1.3106
|1.3215
|390
|2005.03.04 12:59
|modify
|112
|6.22
|1.3118
|1.3132
|1.3215
|391
|2005.03.04 13:00
|close
|112
|6.22
|1.3149
|1.3132
|1.3215
|192.82
|2912.78
|392
|2005.03.04 14:59
|buy
|113
|6.62
|1.3203
|1.3186
|1.3300
|393
|2005.03.04 14:59
|modify
|113
|6.62
|1.3203
|1.3221
|1.3300
|394
|2005.03.04 15:00
|close
|113
|6.62
|1.3245
|1.3221
|1.3300
|278.04
|3190.82
|395
|2005.03.04 15:31
|buy
|114
|7.23
|1.3235
|1.3218
|1.3332
|396
|2005.03.04 16:59
|close
|114
|7.23
|1.3243
|1.3218
|1.3332
|57.84
|3248.66
|397
|2005.03.07 05:09
|sell
|115
|7.36
|1.3237
|1.3254
|1.3140
|398
|2005.03.07 05:13
|close
|115
|7.36
|1.3232
|1.3254
|1.3140
|36.80
|3285.46
|399
|2005.03.07 05:59
|sell
|116
|7.45
|1.3236
|1.3253
|1.3139
|400
|2005.03.07 06:01
|modify
|116
|7.45
|1.3236
|1.3253
|1.3139
|401
|2005.03.07 06:04
|modify
|116
|7.45
|1.3236
|1.3252
|1.3139
|402
|2005.03.07 06:04
|close
|116
|7.45
|1.3231
|1.3252
|1.3139
|37.25
|3322.71
|403
|2005.03.07 15:59
|sell
|117
|7.54
|1.3215
|1.3232
|1.3118
|404
|2005.03.07 17:38
|modify
|117
|7.54
|1.3215
|1.3226
|1.3118
|405
|2005.03.07 17:38
|close
|117
|7.54
|1.3202
|1.3226
|1.3118
|98.02
|3420.73
|406
|2005.03.07 19:02
|sell
|118
|7.77
|1.3212
|1.3229
|1.3115
|407
|2005.03.07 19:46
|close
|118
|7.77
|1.3206
|1.3229
|1.3115
|46.61
|3467.34
|408
|2005.03.08 03:19
|buy
|119
|7.87
|1.3224
|1.3207
|1.3321
|409
|2005.03.08 03:43
|modify
|119
|7.87
|1.3224
|1.3208
|1.3321
|410
|2005.03.08 03:44
|modify
|119
|7.87
|1.3224
|1.3208
|1.3321
|411
|2005.03.08 03:44
|modify
|119
|7.87
|1.3224
|1.3209
|1.3321
|412
|2005.03.08 03:47
|modify
|119
|7.87
|1.3224
|1.3209
|1.3321
|413
|2005.03.08 03:49
|modify
|119
|7.87
|1.3224
|1.3209
|1.3321
|414
|2005.03.08 03:49
|modify
|119
|7.87
|1.3224
|1.3210
|1.3321
|415
|2005.03.08 03:50
|modify
|119
|7.87
|1.3224
|1.3210
|1.3321
|416
|2005.03.08 04:02
|modify
|119
|7.87
|1.3224
|1.3211
|1.3321
|417
|2005.03.08 04:59
|modify
|119
|7.87
|1.3224
|1.3211
|1.3321
|418
|2005.03.08 05:00
|modify
|119
|7.87
|1.3224
|1.3211
|1.3321
|419
|2005.03.08 06:56
|modify
|119
|7.87
|1.3224
|1.3211
|1.3321
|420
|2005.03.08 06:59
|modify
|119
|7.87
|1.3224
|1.3212
|1.3321
|421
|2005.03.08 06:59
|modify
|119
|7.87
|1.3224
|1.3219
|1.3321
|422
|2005.03.08 06:59
|close
|119
|7.87
|1.3236
|1.3219
|1.3321
|94.44
|3561.78
|423
|2005.03.08 08:58
|buy
|120
|8.07
|1.3237
|1.3220
|1.3334
|424
|2005.03.08 09:05
|modify
|120
|8.07
|1.3237
|1.3220
|1.3334
|425
|2005.03.08 09:05
|modify
|120
|8.07
|1.3237
|1.3221
|1.3334
|426
|2005.03.08 09:06
|modify
|120
|8.07
|1.3237
|1.3221
|1.3334
|427
|2005.03.08 09:06
|modify
|120
|8.07
|1.3237
|1.3222
|1.3334
|428
|2005.03.08 09:06
|modify
|120
|8.07
|1.3237
|1.3223
|1.3334
|429
|2005.03.08 09:06
|modify
|120
|8.07
|1.3237
|1.3224
|1.3334
|430
|2005.03.08 09:06
|modify
|120
|8.07
|1.3237
|1.3225
|1.3334
|431
|2005.03.08 09:06
|modify
|120
|8.07
|1.3237
|1.3225
|1.3334
|432
|2005.03.08 09:06
|modify
|120
|8.07
|1.3237
|1.3226
|1.3334
|433
|2005.03.08 09:06
|close
|120
|8.07
|1.3247
|1.3226
|1.3334
|80.70
|3642.48
|434
|2005.03.08 11:00
|buy
|121
|8.25
|1.3240
|1.3223
|1.3337
|435
|2005.03.08 11:54
|modify
|121
|8.25
|1.3240
|1.3223
|1.3337
|436
|2005.03.08 11:54
|modify
|121
|8.25
|1.3240
|1.3223
|1.3337
|437
|2005.03.08 11:54
|modify
|121
|8.25
|1.3240
|1.3224
|1.3337
|438
|2005.03.08 11:54
|close
|121
|8.25
|1.3247
|1.3224
|1.3337
|57.75
|3700.23
|439
|2005.03.08 11:54
|buy
|122
|8.38
|1.3248
|1.3231
|1.3345
|440
|2005.03.08 13:59
|modify
|122
|8.38
|1.3248
|1.3295
|1.3345
|441
|2005.03.08 14:00
|close
|122
|8.38
|1.3319
|1.3295
|1.3345
|594.98
|4295.21
|442
|2005.03.08 14:00
|buy
|123
|9.68
|1.3310
|1.3293
|1.3407
|443
|2005.03.08 14:59
|modify
|123
|9.68
|1.3310
|1.3312
|1.3407
|444
|2005.03.08 15:00
|close
|123
|9.68
|1.3343
|1.3312
|1.3407
|319.44
|4614.65
|445
|2005.03.08 15:59
|buy
|124
|10.00
|1.3335
|1.3318
|1.3432
|446
|2005.03.08 17:00
|close
|124
|10.00
|1.3342
|1.3318
|1.3432
|70.00
|4684.65
|447
|2005.03.08 22:02
|buy
|125
|10.00
|1.3343
|1.3326
|1.3440
|448
|2005.03.08 23:55
|close
|125
|10.00
|1.3353
|1.3326
|1.3440
|100.00
|4784.65
|449
|2005.03.09 04:33
|buy
|126
|10.00
|1.3339
|1.3322
|1.3436
|450
|2005.03.09 05:06
|modify
|126
|10.00
|1.3339
|1.3324
|1.3436
|451
|2005.03.09 05:07
|modify
|126
|10.00
|1.3339
|1.3324
|1.3436
|452
|2005.03.09 06:00
|modify
|126
|10.00
|1.3339
|1.3325
|1.3436
|453
|2005.03.09 06:00
|modify
|126
|10.00
|1.3339
|1.3327
|1.3436
|454
|2005.03.09 06:00
|modify
|126
|10.00
|1.3339
|1.3328
|1.3436
|455
|2005.03.09 06:59
|modify
|126
|10.00
|1.3339
|1.3338
|1.3436
|456
|2005.03.09 07:00
|close
|126
|10.00
|1.3355
|1.3338
|1.3436
|160.01
|4944.66
|457
|2005.03.09 07:59
|buy
|127
|10.00
|1.3347
|1.3330
|1.3444
|458
|2005.03.09 07:59
|modify
|127
|10.00
|1.3347
|1.3349
|1.3444
|459
|2005.03.09 08:00
|close
|127
|10.00
|1.3367
|1.3349
|1.3444
|200.00
|5144.66
|460
|2005.03.09 08:59
|buy
|128
|10.00
|1.3361
|1.3344
|1.3458
|461
|2005.03.09 08:59
|modify
|128
|10.00
|1.3361
|1.3348
|1.3458
|462
|2005.03.09 09:00
|close
|128
|10.00
|1.3368
|1.3348
|1.3458
|70.00
|5214.66
|463
|2005.03.09 09:10
|buy
|129
|10.00
|1.3359
|1.3342
|1.3456
|464
|2005.03.09 09:18
|modify
|129
|10.00
|1.3359
|1.3344
|1.3456
|465
|2005.03.09 09:18
|modify
|129
|10.00
|1.3359
|1.3347
|1.3456
|466
|2005.03.09 09:18
|close
|129
|10.00
|1.3368
|1.3347
|1.3456
|90.00
|5304.66
|467
|2005.03.09 11:00
|buy
|130
|10.00
|1.3366
|1.3349
|1.3463
|468
|2005.03.09 11:56
|modify
|130
|10.00
|1.3366
|1.3349
|1.3463
|469
|2005.03.09 11:57
|modify
|130
|10.00
|1.3366
|1.3349
|1.3463
|470
|2005.03.09 12:59
|s/l
|130
|10.00
|1.334911
|1.3349
|1.3463
|-168.89
|5135.77
|471
|2005.03.09 18:40
|buy
|131
|10.00
|1.3399
|1.3382
|1.3496
|472
|2005.03.09 18:41
|close
|131
|10.00
|1.3405
|1.3382
|1.3496
|60.00
|5195.77
|473
|2005.03.09 18:41
|buy
|132
|10.00
|1.3405
|1.3388
|1.3502
|474
|2005.03.09 18:44
|close
|132
|10.00
|1.3411
|1.3388
|1.3502
|60.00
|5255.77
|475
|2005.03.09 18:44
|buy
|133
|10.00
|1.3405
|1.3388
|1.3502
|476
|2005.03.09 18:45
|close
|133
|10.00
|1.3410
|1.3388
|1.3502
|50.00
|5305.77
|477
|2005.03.09 18:54
|buy
|134
|10.00
|1.3406
|1.3389
|1.3503
|478
|2005.03.09 19:59
|s/l
|134
|10.00
|1.3389
|1.3389
|1.3503
|-170.00
|5135.77
|479
|2005.03.09 19:59
|buy
|135
|10.00
|1.3388
|1.3371
|1.3485
|480
|2005.03.09 21:35
|close
|135
|10.00
|1.3394
|1.3371
|1.3485
|60.00
|5195.77
|481
|2005.03.09 22:23
|buy
|136
|10.00
|1.3383
|1.3366
|1.3480
|482
|2005.03.09 22:39
|close
|136
|10.00
|1.3389
|1.3366
|1.3480
|60.00
|5255.77
|483
|2005.03.09 22:59
|buy
|137
|10.00
|1.3376
|1.3359
|1.3473
|484
|2005.03.09 23:57
|close
|137
|10.00
|1.3385
|1.3359
|1.3473
|90.00
|5345.77
|485
|2005.03.10 00:05
|sell
|138
|10.00
|1.3396
|1.3413
|1.3299
|486
|2005.03.10 00:07
|close
|138
|10.00
|1.3388
|1.3413
|1.3299
|80.00
|5425.77
|487
|2005.03.10 02:59
|buy
|139
|10.00
|1.3407
|1.3390
|1.3504
|488
|2005.03.10 02:59
|modify
|139
|10.00
|1.3407
|1.3390
|1.3504
|489
|2005.03.10 02:59
|close
|139
|10.00
|1.3427
|1.3390
|1.3504
|199.99
|5625.76
|490
|2005.03.10 04:00
|buy
|140
|10.00
|1.3418
|1.3401
|1.3515
|491
|2005.03.10 04:37
|close
|140
|10.00
|1.3428
|1.3401
|1.3515
|100.00
|5725.76
|492
|2005.03.10 04:58
|buy
|141
|10.00
|1.3422
|1.3405
|1.3519
|493
|2005.03.10 05:02
|close
|141
|10.00
|1.3431
|1.3405
|1.3519
|90.00
|5815.76
|494
|2005.03.10 07:38
|buy
|142
|10.00
|1.3430
|1.3413
|1.3527
|495
|2005.03.10 08:13
|close
|142
|10.00
|1.3436
|1.3413
|1.3527
|60.00
|5875.76
|496
|2005.03.10 09:59
|buy
|143
|10.00
|1.3406
|1.3389
|1.3503
|497
|2005.03.10 10:02
|modify
|143
|10.00
|1.3406
|1.3393
|1.3503
|498
|2005.03.10 10:02
|close
|143
|10.00
|1.3428
|1.3393
|1.3503
|220.00
|6095.76
|499
|2005.03.10 10:02
|sell
|144
|10.00
|1.3424
|1.3441
|1.3327
|500
|2005.03.10 11:13
|close
|144
|10.00
|1.3416
|1.3441
|1.3327
|80.00
|6175.76
|501
|2005.03.10 13:00
|buy
|145
|10.00
|1.3421
|1.3404
|1.3518
|502
|2005.03.10 15:54
|s/l
|145
|10.00
|1.3404
|1.3404
|1.3518
|-170.00
|6005.76
|503
|2005.03.10 18:59
|buy
|146
|10.00
|1.3425
|1.3408
|1.3522
|504
|2005.03.10 23:00
|close
|146
|10.00
|1.3437
|1.3408
|1.3522
|120.00
|6125.76
|505
|2005.03.10 23:01
|buy
|147
|10.00
|1.3418
|1.3401
|1.3515
|506
|2005.03.11 00:14
|close
|147
|10.00
|1.3429
|1.3401
|1.3515
|101.36
|6227.12
|507
|2005.03.11 16:00
|buy
|148
|10.00
|1.3458
|1.3441
|1.3555
|508
|2005.03.11 16:35
|close
|148
|10.00
|1.3471
|1.3441
|1.3555
|130.00
|6357.12
|509
|2005.03.11 16:38
|buy
|149
|10.00
|1.3458
|1.3441
|1.3555
|510
|2005.03.13 23:50
|modify
|149
|10.00
|1.3458
|1.3442
|1.3555
|511
|2005.03.13 23:50
|modify
|149
|10.00
|1.3458
|1.3443
|1.3555
|512
|2005.03.13 23:51
|modify
|149
|10.00
|1.3458
|1.3444
|1.3555
|513
|2005.03.13 23:51
|modify
|149
|10.00
|1.3458
|1.3445
|1.3555
|514
|2005.03.14 04:59
|s/l
|149
|10.00
|1.344489
|1.3445
|1.3555
|-139.72
|6217.40
|515
|2005.03.14 08:37
|sell
|150
|10.00
|1.3416
|1.3433
|1.3319
|516
|2005.03.14 08:59
|modify
|150
|10.00
|1.3416
|1.3428
|1.3319
|517
|2005.03.14 08:59
|close
|150
|10.00
|1.3406
|1.3428
|1.3319
|99.99
|6317.39
|518
|2005.03.15 06:03
|sell
|151
|10.00
|1.3367
|1.3384
|1.3270
|519
|2005.03.15 06:35
|modify
|151
|10.00
|1.3367
|1.3384
|1.3270
|520
|2005.03.15 06:55
|modify
|151
|10.00
|1.3367
|1.3384
|1.3270
|521
|2005.03.15 06:55
|modify
|151
|10.00
|1.3367
|1.3383
|1.3270
|522
|2005.03.15 06:58
|modify
|151
|10.00
|1.3367
|1.3381
|1.3270
|523
|2005.03.15 06:59
|modify
|151
|10.00
|1.3367
|1.3365
|1.3270
|524
|2005.03.15 07:00
|close
|151
|10.00
|1.3346
|1.3365
|1.3270
|210.00
|6527.39
|525
|2005.03.15 13:02
|buy
|152
|10.00
|1.3385
|1.3368
|1.3482
|526
|2005.03.15 13:59
|s/l
|152
|10.00
|1.3368
|1.3368
|1.3482
|-170.00
|6357.39
|527
|2005.03.15 16:00
|sell
|153
|10.00
|1.3318
|1.3335
|1.3221
|528
|2005.03.15 16:48
|close
|153
|10.00
|1.3309
|1.3335
|1.3221
|90.00
|6447.39
|529
|2005.03.15 16:51
|sell
|154
|10.00
|1.3315
|1.3332
|1.3218
|530
|2005.03.15 22:15
|close
|154
|10.00
|1.3308
|1.3332
|1.3218
|69.99
|6517.38
|531
|2005.03.16 08:42
|buy
|155
|10.00
|1.3356
|1.3339
|1.3453
|532
|2005.03.16 09:03
|modify
|155
|10.00
|1.3356
|1.3340
|1.3453
|533
|2005.03.16 09:03
|modify
|155
|10.00
|1.3356
|1.3341
|1.3453
|534
|2005.03.16 10:00
|modify
|155
|10.00
|1.3356
|1.3342
|1.3453
|535
|2005.03.16 10:02
|modify
|155
|10.00
|1.3356
|1.3342
|1.3453
|536
|2005.03.16 10:02
|modify
|155
|10.00
|1.3356
|1.3343
|1.3453
|537
|2005.03.16 10:02
|close
|155
|10.00
|1.3364
|1.3343
|1.3453
|80.00
|6597.38
|538
|2005.03.16 14:38
|buy
|156
|10.00
|1.3412
|1.3395
|1.3509
|539
|2005.03.16 14:42
|close
|156
|10.00
|1.3420
|1.3395
|1.3509
|80.00
|6677.38
|540
|2005.03.16 14:44
|buy
|157
|10.00
|1.3415
|1.3398
|1.3512
|541
|2005.03.16 14:48
|close
|157
|10.00
|1.3423
|1.3398
|1.3512
|80.00
|6757.38
|542
|2005.03.16 15:04
|buy
|158
|10.00
|1.3419
|1.3402
|1.3516
|543
|2005.03.16 15:48
|close
|158
|10.00
|1.3430
|1.3402
|1.3516
|109.99
|6867.37
|544
|2005.03.16 15:59
|buy
|159
|10.00
|1.3418
|1.3401
|1.3515
|545
|2005.03.17 02:27
|s/l
|159
|10.00
|1.3401
|1.3401
|1.3515
|-195.95
|6671.42
|546
|2005.03.17 05:07
|sell
|160
|10.00
|1.3404
|1.3421
|1.3307
|547
|2005.03.17 05:59
|modify
|160
|10.00
|1.3404
|1.3420
|1.3307
|548
|2005.03.17 05:59
|modify
|160
|10.00
|1.3404
|1.3420
|1.3307
|549
|2005.03.17 05:59
|modify
|160
|10.00
|1.3404
|1.3419
|1.3307
|550
|2005.03.17 06:07
|modify
|160
|10.00
|1.3404
|1.3419
|1.3307
|551
|2005.03.17 06:07
|modify
|160
|10.00
|1.3404
|1.3417
|1.3307
|552
|2005.03.17 07:00
|modify
|160
|10.00
|1.3404
|1.3416
|1.3307
|553
|2005.03.17 07:00
|modify
|160
|10.00
|1.3404
|1.3415
|1.3307
|554
|2005.03.17 07:00
|close
|160
|10.00
|1.3395
|1.3415
|1.3307
|90.00
|6761.42
|555
|2005.03.17 07:18
|sell
|161
|10.00
|1.3406
|1.3423
|1.3309
|556
|2005.03.17 07:59
|modify
|161
|10.00
|1.3406
|1.3422
|1.3309
|557
|2005.03.17 08:00
|modify
|161
|10.00
|1.3406
|1.3422
|1.3309
|558
|2005.03.17 08:52
|modify
|161
|10.00
|1.3406
|1.3421
|1.3309
|559
|2005.03.17 08:52
|modify
|161
|10.00
|1.3406
|1.3421
|1.3309
|560
|2005.03.17 08:57
|modify
|161
|10.00
|1.3406
|1.3420
|1.3309
|561
|2005.03.17 08:57
|modify
|161
|10.00
|1.3406
|1.3419
|1.3309
|562
|2005.03.17 08:58
|modify
|161
|10.00
|1.3406
|1.3418
|1.3309
|563
|2005.03.17 08:58
|modify
|161
|10.00
|1.3406
|1.3418
|1.3309
|564
|2005.03.17 08:58
|modify
|161
|10.00
|1.3406
|1.3417
|1.3309
|565
|2005.03.17 08:58
|close
|161
|10.00
|1.3397
|1.3417
|1.3309
|89.99
|6851.41
|566
|2005.03.17 10:00
|sell
|162
|10.00
|1.3386
|1.3403
|1.3289
|567
|2005.03.17 11:29
|modify
|162
|10.00
|1.3386
|1.3402
|1.3289
|568
|2005.03.17 11:29
|modify
|162
|10.00
|1.3386
|1.3400
|1.3289
|569
|2005.03.17 11:29
|close
|162
|10.00
|1.3377
|1.3400
|1.3289
|90.00
|6941.41
|570
|2005.03.17 13:59
|sell
|163
|10.00
|1.3366
|1.3383
|1.3269
|571
|2005.03.17 14:03
|s/l
|163
|10.00
|1.3383
|1.3383
|1.3269
|-170.00
|6771.41
|572
|2005.03.17 16:40
|sell
|164
|10.00
|1.3383
|1.3400
|1.3286
|573
|2005.03.17 16:59
|modify
|164
|10.00
|1.3383
|1.3391
|1.3286
|574
|2005.03.17 16:59
|close
|164
|10.00
|1.3358
|1.3391
|1.3286
|250.00
|7021.41
|575
|2005.03.18 15:59
|sell
|165
|10.00
|1.3308
|1.3325
|1.3211
|576
|2005.03.21 00:59
|modify
|165
|10.00
|1.3308
|1.3306
|1.3211
|577
|2005.03.21 01:00
|close
|165
|10.00
|1.3283
|1.3306
|1.3211
|257.20
|7278.61
|578
|2005.03.21 07:58
|sell
|166
|10.00
|1.3229
|1.3246
|1.3132
|579
|2005.03.21 07:59
|modify
|166
|10.00
|1.3229
|1.3243
|1.3132
|580
|2005.03.21 07:59
|close
|166
|10.00
|1.3216
|1.3243
|1.3132
|130.00
|7408.61
|581
|2005.03.21 13:00
|sell
|167
|10.00
|1.3192
|1.3209
|1.3095
|582
|2005.03.21 14:28
|close
|167
|10.00
|1.3185
|1.3209
|1.3095
|69.99
|7478.60
|583
|2005.03.21 15:07
|sell
|168
|10.00
|1.3189
|1.3206
|1.3092
|584
|2005.03.21 15:59
|modify
|168
|10.00
|1.3189
|1.3199
|1.3092
|585
|2005.03.21 16:00
|close
|168
|10.00
|1.3166
|1.3199
|1.3092
|230.01
|7708.61
|586
|2005.03.21 17:34
|sell
|169
|10.00
|1.3167
|1.3184
|1.3070
|587
|2005.03.21 17:38
|close
|169
|10.00
|1.3161
|1.3184
|1.3070
|60.00
|7768.61
|588
|2005.03.21 17:57
|sell
|170
|10.00
|1.3164
|1.3181
|1.3067
|589
|2005.03.22 06:00
|modify
|170
|10.00
|1.3164
|1.3180
|1.3067
|590
|2005.03.22 08:59
|s/l
|170
|10.00
|1.318002
|1.3180
|1.3067
|-153.02
|7615.59
|591
|2005.03.22 11:05
|buy
|171
|10.00
|1.3176
|1.3159
|1.3273
|592
|2005.03.22 11:05
|modify
|171
|10.00
|1.3176
|1.3160
|1.3273
|593
|2005.03.22 11:05
|modify
|171
|10.00
|1.3176
|1.3160
|1.3273
|594
|2005.03.22 11:09
|modify
|171
|10.00
|1.3176
|1.3162
|1.3273
|595
|2005.03.22 11:09
|modify
|171
|10.00
|1.3176
|1.3162
|1.3273
|596
|2005.03.22 11:14
|modify
|171
|10.00
|1.3176
|1.3164
|1.3273
|597
|2005.03.22 11:15
|modify
|171
|10.00
|1.3176
|1.3166
|1.3273
|598
|2005.03.22 11:15
|close
|171
|10.00
|1.3185
|1.3166
|1.3273
|89.99
|7705.58
|599
|2005.03.22 11:40
|buy
|172
|10.00
|1.3176
|1.3159
|1.3273
|600
|2005.03.22 11:47
|modify
|172
|10.00
|1.3176
|1.3160
|1.3273
|601
|2005.03.22 11:49
|modify
|172
|10.00
|1.3176
|1.3160
|1.3273
|602
|2005.03.22 11:50
|modify
|172
|10.00
|1.3176
|1.3161
|1.3273
|603
|2005.03.22 11:50
|modify
|172
|10.00
|1.3176
|1.3162
|1.3273
|604
|2005.03.22 11:50
|modify
|172
|10.00
|1.3176
|1.3162
|1.3273
|605
|2005.03.22 11:51
|modify
|172
|10.00
|1.3176
|1.3163
|1.3273
|606
|2005.03.22 11:51
|modify
|172
|10.00
|1.3176
|1.3164
|1.3273
|607
|2005.03.22 11:53
|modify
|172
|10.00
|1.3176
|1.3166
|1.3273
|608
|2005.03.22 11:53
|close
|172
|10.00
|1.3185
|1.3166
|1.3273
|89.99
|7795.57
|609
|2005.03.22 16:59
|buy
|173
|10.00
|1.3196
|1.3179
|1.3293
|610
|2005.03.22 17:00
|modify
|173
|10.00
|1.3196
|1.3180
|1.3293
|611
|2005.03.22 17:00
|modify
|173
|10.00
|1.3196
|1.3181
|1.3293
|612
|2005.03.22 17:00
|modify
|173
|10.00
|1.3196
|1.3181
|1.3293
|613
|2005.03.22 17:00
|close
|173
|10.00
|1.3205
|1.3181
|1.3293
|90.00
|7885.57
|614
|2005.03.23 06:00
|sell
|174
|10.00
|1.3082
|1.3099
|1.2985
|615
|2005.03.23 07:34
|close
|174
|10.00
|1.3075
|1.3099
|1.2985
|70.00
|7955.57
|616
|2005.03.23 09:00
|sell
|175
|10.00
|1.3054
|1.3071
|1.2957
|617
|2005.03.23 10:14
|modify
|175
|10.00
|1.3054
|1.3070
|1.2957
|618
|2005.03.23 10:14
|close
|175
|10.00
|1.3045
|1.3070
|1.2957
|90.00
|8045.57
|619
|2005.03.23 13:03
|sell
|176
|10.00
|1.3043
|1.3060
|1.2946
|620
|2005.03.23 13:16
|close
|176
|10.00
|1.3034
|1.3060
|1.2946
|90.00
|8135.57
|621
|2005.03.23 13:24
|sell
|177
|10.00
|1.3042
|1.3059
|1.2945
|622
|2005.03.23 13:42
|close
|177
|10.00
|1.3030
|1.3059
|1.2945
|120.00
|8255.57
|623
|2005.03.23 13:43
|sell
|178
|10.00
|1.3031
|1.3048
|1.2934
|624
|2005.03.23 14:30
|close
|178
|10.00
|1.3022
|1.3048
|1.2934
|90.00
|8345.57
|625
|2005.03.23 23:12
|buy
|179
|10.00
|1.2984
|1.2967
|1.3081
|626
|2005.03.24 05:59
|modify
|179
|10.00
|1.2984
|1.2978
|1.3081
|627
|2005.03.24 06:00
|modify
|179
|10.00
|1.2984
|1.2979
|1.3081
|628
|2005.03.24 06:00
|close
|179
|10.00
|1.3003
|1.2979
|1.3081
|164.05
|8509.62
|629
|2005.03.24 06:00
|buy
|180
|10.00
|1.2995
|1.2978
|1.3092
|630
|2005.03.24 06:59
|modify
|180
|10.00
|1.2995
|1.2979
|1.3092
|631
|2005.03.24 07:00
|modify
|180
|10.00
|1.2995
|1.2980
|1.3092
|632
|2005.03.24 07:00
|close
|180
|10.00
|1.3003
|1.2980
|1.3092
|80.00
|8589.62
|633
|2005.03.24 08:00
|buy
|181
|10.00
|1.3007
|1.2990
|1.3104
|634
|2005.03.24 08:33
|modify
|181
|10.00
|1.3007
|1.2991
|1.3104
|635
|2005.03.24 08:33
|modify
|181
|10.00
|1.3007
|1.2993
|1.3104
|636
|2005.03.24 08:33
|close
|181
|10.00
|1.3015
|1.2993
|1.3104
|80.01
|8669.63
|637
|2005.03.24 08:42
|buy
|182
|10.00
|1.3009
|1.2992
|1.3106
|638
|2005.03.24 09:59
|s/l
|182
|10.00
|1.2992
|1.2992
|1.3106
|-170.00
|8499.63
|639
|2005.03.24 11:00
|sell
|183
|10.00
|1.2999
|1.3016
|1.2902
|640
|2005.03.24 11:10
|close
|183
|10.00
|1.2990
|1.3016
|1.2902
|90.00
|8589.63
|641
|2005.03.24 11:12
|sell
|184
|10.00
|1.2990
|1.3007
|1.2893
|642
|2005.03.24 11:29
|close
|184
|10.00
|1.2982
|1.3007
|1.2893
|79.99
|8669.62
|643
|2005.03.24 15:28
|sell
|185
|10.00
|1.2980
|1.2997
|1.2883
|644
|2005.03.24 15:59
|modify
|185
|10.00
|1.2980
|1.2992
|1.2883
|645
|2005.03.24 15:59
|close
|185
|10.00
|1.2958
|1.2992
|1.2883
|220.00
|8889.62
|646
|2005.03.24 16:20
|sell
|186
|10.00
|1.2971
|1.2988
|1.2874
|647
|2005.03.24 16:21
|close
|186
|10.00
|1.2964
|1.2988
|1.2874
|70.00
|8959.62
|648
|2005.03.24 23:01
|sell
|187
|10.00
|1.2938
|1.2955
|1.2841
|649
|2005.03.25 06:59
|s/l
|187
|10.00
|1.2955
|1.2955
|1.2841
|-162.80
|8796.82
|650
|2005.03.25 13:59
|sell
|188
|10.00
|1.2952
|1.2969
|1.2855
|651
|2005.03.25 14:50
|modify
|188
|10.00
|1.2952
|1.2968
|1.2855
|652
|2005.03.27 23:01
|modify
|188
|10.00
|1.2952
|1.2965
|1.2855
|653
|2005.03.27 23:01
|close
|188
|10.00
|1.2946
|1.2965
|1.2855
|60.00
|8856.82
|654
|2005.03.28 00:04
|sell
|189
|10.00
|1.2935
|1.2952
|1.2838
|655
|2005.03.28 00:59
|modify
|189
|10.00
|1.2935
|1.2920
|1.2838
|656
|2005.03.28 01:00
|close
|189
|10.00
|1.2898
|1.2920
|1.2838
|370.00
|9226.82
|657
|2005.03.28 02:59
|sell
|190
|10.00
|1.2927
|1.2944
|1.2830
|658
|2005.03.28 02:59
|modify
|190
|10.00
|1.2927
|1.2939
|1.2830
|659
|2005.03.28 02:59
|close
|190
|10.00
|1.2914
|1.2939
|1.2830
|130.00
|9356.82
|660
|2005.03.28 09:35
|buy
|191
|10.00
|1.2911
|1.2894
|1.3008
|661
|2005.03.28 09:39
|modify
|191
|10.00
|1.2911
|1.2896
|1.3008
|662
|2005.03.28 09:39
|close
|191
|10.00
|1.2922
|1.2896
|1.3008
|110.00
|9466.82
|663
|2005.03.28 09:39
|buy
|192
|10.00
|1.2912
|1.2895
|1.3009
|664
|2005.03.28 09:59
|modify
|192
|10.00
|1.2912
|1.2898
|1.3009
|665
|2005.03.28 09:59
|close
|192
|10.00
|1.2924
|1.2898
|1.3009
|119.99
|9586.81
|666
|2005.03.28 12:04
|buy
|193
|10.00
|1.2915
|1.2898
|1.3012
|667
|2005.03.28 12:59
|s/l
|193
|10.00
|1.2898
|1.2898
|1.3012
|-170.00
|9416.81
|668
|2005.03.28 13:00
|sell
|194
|10.00
|1.2896
|1.2913
|1.2799
|669
|2005.03.28 13:59
|close
|194
|10.00
|1.2880
|1.2913
|1.2799
|160.00
|9576.81
|670
|2005.03.28 15:44
|sell
|195
|10.00
|1.2888
|1.2905
|1.2791
|671
|2005.03.28 15:49
|close
|195
|10.00
|1.2882
|1.2905
|1.2791
|60.00
|9636.81
|672
|2005.03.28 15:49
|sell
|196
|10.00
|1.2880
|1.2897
|1.2783
|673
|2005.03.28 15:53
|close
|196
|10.00
|1.2875
|1.2897
|1.2783
|50.00
|9686.81
|674
|2005.03.28 15:53
|sell
|197
|10.00
|1.2875
|1.2892
|1.2778
|675
|2005.03.28 15:53
|close
|197
|10.00
|1.2870
|1.2892
|1.2778
|50.00
|9736.81
|676
|2005.03.28 18:52
|sell
|198
|10.00
|1.2879
|1.2896
|1.2782
|677
|2005.03.28 20:59
|s/l
|198
|10.00
|1.2896
|1.2896
|1.2782
|-170.00
|9566.81
|678
|2005.03.28 22:00
|buy
|199
|10.00
|1.2879
|1.2862
|1.2976
|679
|2005.03.28 22:52
|close
|199
|10.00
|1.2888
|1.2862
|1.2976
|90.00
|9656.81
|680
|2005.03.28 23:31
|sell
|200
|10.00
|1.2896
|1.2913
|1.2799
|681
|2005.03.28 23:59
|s/l
|200
|10.00
|1.2913
|1.2913
|1.2799
|-170.00
|9486.81
|682
|2005.03.29 01:58
|buy
|201
|10.00
|1.2915
|1.2898
|1.3012
|683
|2005.03.29 01:59
|modify
|201
|10.00
|1.2915
|1.2900
|1.3012
|684
|2005.03.29 02:00
|close
|201
|10.00
|1.2938
|1.2900
|1.3012
|230.00
|9716.81
|685
|2005.03.29 06:11
|buy
|202
|10.00
|1.2935
|1.2918
|1.3032
|686
|2005.03.29 12:59
|s/l
|202
|10.00
|1.2918
|1.2918
|1.3032
|-170.00
|9546.81
|687
|2005.03.29 14:12
|sell
|203
|10.00
|1.2924
|1.2941
|1.2827
|688
|2005.03.29 15:49
|close
|203
|10.00
|1.2911
|1.2941
|1.2827
|130.00
|9676.81
|689
|2005.03.29 17:59
|sell
|204
|10.00
|1.2928
|1.2945
|1.2831
|690
|2005.03.29 20:28
|close
|204
|10.00
|1.2920
|1.2945
|1.2831
|80.00
|9756.81
|691
|2005.03.29 20:49
|sell
|205
|10.00
|1.2928
|1.2945
|1.2831
|692
|2005.03.30 01:59
|s/l
|205
|10.00
|1.2945
|1.2945
|1.2831
|-162.80
|9594.01
|693
|2005.03.30 05:00
|buy
|206
|10.00
|1.2948
|1.2931
|1.3045
|694
|2005.03.30 06:00
|close
|206
|10.00
|1.2958
|1.2931
|1.3045
|100.00
|9694.01
|695
|2005.03.30 07:54
|buy
|207
|10.00
|1.2955
|1.2938
|1.3052
|696
|2005.03.30 07:59
|close
|207
|10.00
|1.2966
|1.2938
|1.3052
|110.00
|9804.01
|697
|2005.03.30 08:07
|buy
|208
|10.00
|1.2947
|1.2930
|1.3044
|698
|2005.03.30 08:23
|close
|208
|10.00
|1.2955
|1.2930
|1.3044
|80.00
|9884.01
|699
|2005.03.30 09:00
|sell
|209
|10.00
|1.2956
|1.2973
|1.2859
|700
|2005.03.30 09:59
|close
|209
|10.00
|1.2948
|1.2973
|1.2859
|80.00
|9964.01
|701
|2005.03.30 13:59
|buy
|210
|10.00
|1.2955
|1.2938
|1.3052
|702
|2005.03.30 15:18
|s/l
|210
|10.00
|1.2938
|1.2938
|1.3052
|-170.00
|9794.01
|703
|2005.03.30 16:00
|sell
|211
|10.00
|1.2965
|1.2982
|1.2868
|704
|2005.03.30 16:52
|close
|211
|10.00
|1.2955
|1.2982
|1.2868
|100.00
|9894.01
|705
|2005.03.30 20:59
|sell
|212
|10.00
|1.2928
|1.2945
|1.2831
|706
|2005.03.30 20:59
|close
|212
|10.00
|1.2916
|1.2945
|1.2831
|120.00
|10014.01
|707
|2005.03.30 22:00
|sell
|213
|10.00
|1.2931
|1.2948
|1.2834
|708
|2005.03.30 22:15
|close
|213
|10.00
|1.2922
|1.2948
|1.2834
|89.99
|10104.00
|709
|2005.03.30 22:17
|sell
|214
|10.00
|1.2924
|1.2941
|1.2827
|710
|2005.03.30 22:52
|close
|214
|10.00
|1.2915
|1.2941
|1.2827
|90.00
|10194.00
|711
|2005.03.30 22:59
|sell
|215
|10.00
|1.2926
|1.2943
|1.2829
|712
|2005.03.31 00:00
|close
|215
|10.00
|1.2916
|1.2943
|1.2829
|121.60
|10315.60
|713
|2005.03.31 02:14
|sell
|216
|10.00
|1.2925
|1.2942
|1.2828
|714
|2005.03.31 03:54
|close
|216
|10.00
|1.2916
|1.2942
|1.2828
|89.99
|10405.59
|715
|2005.03.31 03:57
|buy
|217
|10.00
|1.2921
|1.2904
|1.3018
|716
|2005.03.31 06:00
|close
|217
|10.00
|1.2932
|1.2904
|1.3018
|110.01
|10515.60
|717
|2005.03.31 14:00
|buy
|218
|10.00
|1.2961
|1.2944
|1.3058
|718
|2005.03.31 14:59
|close
|218
|10.00
|1.2972
|1.2944
|1.3058
|110.00
|10625.60
|719
|2005.03.31 15:30
|buy
|219
|10.00
|1.2966
|1.2949
|1.3063
|720
|2005.03.31 15:31
|close
|219
|10.00
|1.2973
|1.2949
|1.3063
|70.00
|10695.60
|721
|2005.04.01 07:42
|buy
|220
|10.00
|1.2965
|1.2948
|1.3062
|722
|2005.04.01 07:55
|modify
|220
|10.00
|1.2965
|1.2949
|1.3062
|723
|2005.04.01 07:55
|modify
|220
|10.00
|1.2965
|1.2949
|1.3062
|724
|2005.04.01 07:59
|modify
|220
|10.00
|1.2965
|1.2955
|1.3062
|725
|2005.04.01 07:59
|close
|220
|10.00
|1.2974
|1.2955
|1.3062
|90.00
|10785.60
|726
|2005.04.01 08:00
|buy
|221
|10.00
|1.2965
|1.2948
|1.3062
|727
|2005.04.01 08:55
|modify
|221
|10.00
|1.2965
|1.2948
|1.3062
|728
|2005.04.01 08:57
|modify
|221
|10.00
|1.2965
|1.2948
|1.3062
|729
|2005.04.01 08:57
|modify
|221
|10.00
|1.2965
|1.2949
|1.3062
|730
|2005.04.01 08:57
|modify
|221
|10.00
|1.2965
|1.2950
|1.3062
|731
|2005.04.01 08:58
|modify
|221
|10.00
|1.2965
|1.2950
|1.3062
|732
|2005.04.01 08:59
|modify
|221
|10.00
|1.2965
|1.2951
|1.3062
|733
|2005.04.01 08:59
|modify
|221
|10.00
|1.2965
|1.2953
|1.3062
|734
|2005.04.01 08:59
|modify
|221
|10.00
|1.2965
|1.2954
|1.3062
|735
|2005.04.01 12:59
|modify
|221
|10.00
|1.2965
|1.2984
|1.3062
|736
|2005.04.01 13:00
|close
|221
|10.00
|1.3006
|1.2984
|1.3062
|410.01
|11195.61
|737
|2005.04.01 13:01
|buy
|222
|10.00
|1.2959
|1.2942
|1.3056
|738
|2005.04.01 14:59
|s/l
|222
|10.00
|1.2942
|1.2942
|1.3056
|-170.00
|11025.61
|739
|2005.04.04 07:00
|sell
|223
|10.00
|1.2894
|1.2911
|1.2797
|740
|2005.04.04 07:59
|close
|223
|10.00
|1.2886
|1.2911
|1.2797
|80.00
|11105.61
|741
|2005.04.04 10:11
|sell
|224
|10.00
|1.2895
|1.2912
|1.2798
|742
|2005.04.04 10:17
|modify
|224
|10.00
|1.2895
|1.2912
|1.2798
|743
|2005.04.04 10:17
|modify
|224
|10.00
|1.2895
|1.2911
|1.2798
|744
|2005.04.04 10:17
|close
|224
|10.00
|1.2886
|1.2911
|1.2798
|89.99
|11195.60
|745
|2005.04.04 11:34
|sell
|225
|10.00
|1.2890
|1.2907
|1.2793
|746
|2005.04.04 11:59
|close
|225
|10.00
|1.2884
|1.2907
|1.2793
|59.99
|11255.59
|747
|2005.04.04 15:35
|sell
|226
|10.00
|1.2841
|1.2858
|1.2744
|748
|2005.04.04 16:19
|close
|226
|10.00
|1.2831
|1.2858
|1.2744
|100.00
|11355.59
|749
|2005.04.04 18:59
|sell
|227
|10.00
|1.2854
|1.2871
|1.2757
|750
|2005.04.05 01:59
|modify
|227
|10.00
|1.2854
|1.2858
|1.2757
|751
|2005.04.05 02:00
|close
|227
|10.00
|1.2830
|1.2858
|1.2757
|247.20
|11602.79
|752
|2005.04.05 03:11
|sell
|228
|10.00
|1.2830
|1.2847
|1.2733
|753
|2005.04.05 05:00
|close
|228
|10.00
|1.2823
|1.2847
|1.2733
|70.00
|11672.79
|754
|2005.04.05 06:22
|sell
|229
|10.00
|1.2829
|1.2846
|1.2732
|755
|2005.04.05 06:59
|modify
|229
|10.00
|1.2829
|1.2842
|1.2732
|756
|2005.04.05 07:00
|close
|229
|10.00
|1.2818
|1.2842
|1.2732
|110.01
|11782.80
|757
|2005.04.05 12:00
|sell
|230
|10.00
|1.2819
|1.2836
|1.2722
|758
|2005.04.05 12:46
|modify
|230
|10.00
|1.2819
|1.2836
|1.2722
|759
|2005.04.05 12:46
|close
|230
|10.00
|1.2810
|1.2836
|1.2722
|90.00
|11872.80
|760
|2005.04.05 13:59
|buy
|231
|10.00
|1.2846
|1.2829
|1.2943
|761
|2005.04.05 18:59
|modify
|231
|10.00
|1.2846
|1.2838
|1.2943
|762
|2005.04.05 19:00
|close
|231
|10.00
|1.2868
|1.2838
|1.2943
|220.00
|12092.80
|763
|2005.04.05 19:59
|buy
|232
|10.00
|1.2860
|1.2843
|1.2957
|764
|2005.04.05 21:00
|close
|232
|10.00
|1.2870
|1.2843
|1.2957
|100.00
|12192.80
|765
|2005.04.05 21:13
|buy
|233
|10.00
|1.2862
|1.2845
|1.2959
|766
|2005.04.06 02:59
|modify
|233
|10.00
|1.2862
|1.2849
|1.2959
|767
|2005.04.06 03:00
|modify
|233
|10.00
|1.2862
|1.2852
|1.2959
|768
|2005.04.06 03:00
|close
|233
|10.00
|1.2880
|1.2852
|1.2959
|171.35
|12364.15
|769
|2005.04.06 05:23
|buy
|234
|10.00
|1.2871
|1.2854
|1.2968
|770
|2005.04.06 06:22
|close
|234
|10.00
|1.2880
|1.2854
|1.2968
|90.01
|12454.16
|771
|2005.04.06 08:01
|buy
|235
|10.00
|1.2878
|1.2861
|1.2975
|772
|2005.04.06 08:43
|close
|235
|10.00
|1.2888
|1.2861
|1.2975
|100.00
|12554.16
|773
|2005.04.06 08:55
|buy
|236
|10.00
|1.2878
|1.2861
|1.2975
|774
|2005.04.06 09:00
|close
|236
|10.00
|1.2888
|1.2861
|1.2975
|100.00
|12654.16
|775
|2005.04.06 11:59
|buy
|237
|10.00
|1.2878
|1.2861
|1.2975
|776
|2005.04.06 12:59
|s/l
|237
|10.00
|1.2861
|1.2861
|1.2975
|-170.00
|12484.16
|777
|2005.04.06 13:59
|sell
|238
|10.00
|1.2869
|1.2886
|1.2772
|778
|2005.04.06 14:15
|close
|238
|10.00
|1.2859
|1.2886
|1.2772
|100.00
|12584.16
|779
|2005.04.06 15:58
|sell
|239
|10.00
|1.2866
|1.2883
|1.2769
|780
|2005.04.06 16:20
|close
|239
|10.00
|1.2853
|1.2883
|1.2769
|130.00
|12714.16
|781
|2005.04.06 17:59
|buy
|240
|10.00
|1.2876
|1.2859
|1.2973
|782
|2005.04.06 17:59
|close
|240
|10.00
|1.2890
|1.2859
|1.2973
|140.00
|12854.16
|783
|2005.04.06 18:20
|buy
|241
|10.00
|1.2875
|1.2858
|1.2972
|784
|2005.04.06 18:40
|close
|241
|10.00
|1.2886
|1.2858
|1.2972
|110.00
|12964.16
|785
|2005.04.06 18:42
|buy
|242
|10.00
|1.2876
|1.2859
|1.2973
|786
|2005.04.06 18:55
|close
|242
|10.00
|1.2885
|1.2859
|1.2973
|90.00
|13054.16
|787
|2005.04.06 21:05
|sell
|243
|10.00
|1.2880
|1.2897
|1.2783
|788
|2005.04.06 21:11
|close
|243
|10.00
|1.2872
|1.2897
|1.2783
|80.00
|13134.16
|789
|2005.04.06 22:01
|buy
|244
|10.00
|1.2867
|1.2850
|1.2964
|790
|2005.04.07 02:00
|close
|244
|10.00
|1.2878
|1.2850
|1.2964
|84.05
|13218.21
|791
|2005.04.07 06:01
|buy
|245
|10.00
|1.2907
|1.2890
|1.3004
|792
|2005.04.07 06:59
|modify
|245
|10.00
|1.2907
|1.2897
|1.3004
|793
|2005.04.07 07:00
|modify
|245
|10.00
|1.2907
|1.2899
|1.3004
|794
|2005.04.07 07:00
|close
|245
|10.00
|1.2926
|1.2899
|1.3004
|190.00
|13408.21
|795
|2005.04.07 08:00
|buy
|246
|10.00
|1.2914
|1.2897
|1.3011
|796
|2005.04.07 08:24
|close
|246
|10.00
|1.2922
|1.2897
|1.3011
|80.01
|13488.22
|797
|2005.04.07 08:24
|buy
|247
|10.00
|1.2925
|1.2908
|1.3022
|798
|2005.04.07 10:30
|s/l
|247
|10.00
|1.2908
|1.2908
|1.3022
|-170.00
|13318.22
|799
|2005.04.07 13:21
|buy
|248
|10.00
|1.2913
|1.2896
|1.3010
|800
|2005.04.07 13:57
|close
|248
|10.00
|1.2922
|1.2896
|1.3010
|90.00
|13408.22
|801
|2005.04.07 14:31
|buy
|249
|10.00
|1.2916
|1.2899
|1.3013
|802
|2005.04.07 14:42
|close
|249
|10.00
|1.2924
|1.2899
|1.3013
|80.00
|13488.22
|803
|2005.04.08 02:00
|sell
|250
|10.00
|1.2831
|1.2848
|1.2734
|804
|2005.04.08 02:10
|close
|250
|10.00
|1.2822
|1.2848
|1.2734
|90.00
|13578.22
|805
|2005.04.08 11:00
|buy
|251
|10.00
|1.2826
|1.2809
|1.2923
|806
|2005.04.08 11:07
|modify
|251
|10.00
|1.2826
|1.2811
|1.2923
|807
|2005.04.08 11:08
|modify
|251
|10.00
|1.2826
|1.2812
|1.2923
|808
|2005.04.08 11:08
|close
|251
|10.00
|1.2835
|1.2812
|1.2923
|90.00
|13668.22
|809
|2005.04.08 11:59
|buy
|252
|10.00
|1.2826
|1.2809
|1.2923
|810
|2005.04.08 12:00
|modify
|252
|10.00
|1.2826
|1.2809
|1.2923
|811
|2005.04.08 13:03
|modify
|252
|10.00
|1.2826
|1.2809
|1.2923
|812
|2005.04.08 13:03
|modify
|252
|10.00
|1.2826
|1.2810
|1.2923
|813
|2005.04.08 13:03
|modify
|252
|10.00
|1.2826
|1.2810
|1.2923
|814
|2005.04.08 13:08
|modify
|252
|10.00
|1.2826
|1.2811
|1.2923
|815
|2005.04.08 13:08
|close
|252
|10.00
|1.2836
|1.2811
|1.2923
|100.00
|13768.22
|816
|2005.04.08 17:55
|buy
|253
|10.00
|1.2912
|1.2895
|1.3009
|817
|2005.04.08 18:00
|close
|253
|10.00
|1.2926
|1.2895
|1.3009
|140.00
|13908.22
|818
|2005.04.08 18:00
|buy
|254
|10.00
|1.2917
|1.2900
|1.3014
|819
|2005.04.08 18:03
|close
|254
|10.00
|1.2928
|1.2900
|1.3014
|110.00
|14018.22
|820
|2005.04.08 18:07
|buy
|255
|10.00
|1.2917
|1.2900
|1.3014
|821
|2005.04.08 18:10
|close
|255
|10.00
|1.2928
|1.2900
|1.3014
|109.99
|14128.21
|822
|2005.04.08 18:25
|buy
|256
|10.00
|1.2917
|1.2900
|1.3014
|823
|2005.04.08 19:59
|close
|256
|10.00
|1.2928
|1.2900
|1.3014
|110.00
|14238.21
|824
|2005.04.10 23:32
|buy
|257
|10.00
|1.2914
|1.2897
|1.3011
|825
|2005.04.10 23:52
|close
|257
|10.00
|1.2925
|1.2897
|1.3011
|110.00
|14348.21
|826
|2005.04.11 01:22
|buy
|258
|10.00
|1.2913
|1.2896
|1.3010
|827
|2005.04.11 01:53
|close
|258
|10.00
|1.2924
|1.2896
|1.3010
|110.01
|14458.22
|828
|2005.04.11 07:00
|buy
|259
|10.00
|1.2927
|1.2910
|1.3024
|829
|2005.04.11 07:59
|modify
|259
|10.00
|1.2927
|1.2911
|1.3024
|830
|2005.04.11 07:59
|close
|259
|10.00
|1.2940
|1.2911
|1.3024
|130.01
|14588.23
|831
|2005.04.11 10:05
|buy
|260
|10.00
|1.2959
|1.2942
|1.3056
|832
|2005.04.11 10:08
|modify
|260
|10.00
|1.2959
|1.2942
|1.3056
|833
|2005.04.11 10:08
|modify
|260
|10.00
|1.2959
|1.2943
|1.3056
|834
|2005.04.11 10:08
|modify
|260
|10.00
|1.2959
|1.2943
|1.3056
|835
|2005.04.11 10:10
|modify
|260
|10.00
|1.2959
|1.2944
|1.3056
|836
|2005.04.11 10:10
|modify
|260
|10.00
|1.2959
|1.2945
|1.3056
|837
|2005.04.11 10:10
|close
|260
|10.00
|1.2970
|1.2945
|1.3056
|110.00
|14698.23
|838
|2005.04.11 10:59
|buy
|261
|10.00
|1.2958
|1.2941
|1.3055
|839
|2005.04.11 11:00
|modify
|261
|10.00
|1.2958
|1.2941
|1.3055
|840
|2005.04.11 11:00
|close
|261
|10.00
|1.2967
|1.2941
|1.3055
|90.00
|14788.23
|841
|2005.04.11 12:01
|buy
|262
|10.00
|1.2969
|1.2952
|1.3066
|842
|2005.04.11 16:59
|modify
|262
|10.00
|1.2969
|1.2961
|1.3066
|843
|2005.04.11 17:00
|close
|262
|10.00
|1.2994
|1.2961
|1.3066
|250.00
|15038.23
|844
|2005.04.12 00:11
|buy
|263
|10.00
|1.2971
|1.2954
|1.3068
|845
|2005.04.12 02:00
|modify
|263
|10.00
|1.2971
|1.2956
|1.3068
|846
|2005.04.12 02:00
|close
|263
|10.00
|1.2984
|1.2956
|1.3068
|130.00
|15168.23
|847
|2005.04.12 11:01
|sell
|264
|10.00
|1.2986
|1.3003
|1.2889
|848
|2005.04.12 11:48
|modify
|264
|10.00
|1.2986
|1.3003
|1.2889
|849
|2005.04.12 11:48
|modify
|264
|10.00
|1.2986
|1.3002
|1.2889
|850
|2005.04.12 11:48
|close
|264
|10.00
|1.2979
|1.3002
|1.2889
|70.00
|15238.23
|851
|2005.04.12 11:59
|sell
|265
|10.00
|1.2986
|1.3003
|1.2889
|852
|2005.04.12 12:00
|modify
|265
|10.00
|1.2986
|1.3003
|1.2889
|853
|2005.04.12 12:01
|modify
|265
|10.00
|1.2986
|1.3002
|1.2889
|854
|2005.04.12 12:01
|modify
|265
|10.00
|1.2986
|1.3001
|1.2889
|855
|2005.04.12 12:06
|modify
|265
|10.00
|1.2986
|1.3001
|1.2889
|856
|2005.04.12 12:06
|modify
|265
|10.00
|1.2986
|1.3000
|1.2889
|857
|2005.04.12 12:16
|modify
|265
|10.00
|1.2986
|1.2997
|1.2889
|858
|2005.04.12 12:16
|close
|265
|10.00
|1.2973
|1.2997
|1.2889
|130.01
|15368.24
|859
|2005.04.12 18:59
|sell
|266
|10.00
|1.2924
|1.2941
|1.2827
|860
|2005.04.12 19:59
|close
|266
|10.00
|1.2914
|1.2941
|1.2827
|100.00
|15468.24
|861
|2005.04.12 23:00
|sell
|267
|10.00
|1.2921
|1.2938
|1.2824
|862
|2005.04.12 23:59
|close
|267
|10.00
|1.2906
|1.2938
|1.2824
|150.00
|15618.24
|863
|2005.04.13 02:03
|sell
|268
|10.00
|1.2911
|1.2928
|1.2814
|864
|2005.04.13 06:59
|s/l
|268
|10.00
|1.2928
|1.2928
|1.2814
|-170.00
|15448.24
|865
|2005.04.13 08:22
|buy
|269
|10.00
|1.2937
|1.2920
|1.3034
|866
|2005.04.13 09:39
|modify
|269
|10.00
|1.2937
|1.2920
|1.3034
|867
|2005.04.13 09:39
|close
|269
|10.00
|1.2946
|1.2920
|1.3034
|89.99
|15538.23
|868
|2005.04.13 12:00
|sell
|270
|10.00
|1.2935
|1.2952
|1.2838
|869
|2005.04.13 12:59
|modify
|270
|10.00
|1.2935
|1.2911
|1.2838
|870
|2005.04.13 12:59
|close
|270
|10.00
|1.2884
|1.2911
|1.2838
|509.99
|16048.22
|871
|2005.04.13 14:53
|sell
|271
|10.00
|1.2895
|1.2912
|1.2798
|872
|2005.04.13 14:57
|close
|271
|10.00
|1.2886
|1.2912
|1.2798
|89.99
|16138.21
|873
|2005.04.13 14:58
|sell
|272
|10.00
|1.2886
|1.2903
|1.2789
|874
|2005.04.13 15:59
|s/l
|272
|10.00
|1.2903
|1.2903
|1.2789
|-170.00
|15968.21
|875
|2005.04.14 07:59
|sell
|273
|10.00
|1.2874
|1.2891
|1.2777
|876
|2005.04.14 09:00
|modify
|273
|10.00
|1.2874
|1.2888
|1.2777
|877
|2005.04.14 09:01
|modify
|273
|10.00
|1.2874
|1.2887
|1.2777
|878
|2005.04.14 09:59
|modify
|273
|10.00
|1.2874
|1.2871
|1.2777
|879
|2005.04.14 10:00
|close
|273
|10.00
|1.2848
|1.2871
|1.2777
|260.00
|16228.21
|880
|2005.04.14 13:21
|sell
|274
|10.00
|1.2816
|1.2833
|1.2719
|881
|2005.04.14 13:59
|modify
|274
|10.00
|1.2816
|1.2820
|1.2719
|882
|2005.04.14 14:00
|close
|274
|10.00
|1.2788
|1.2820
|1.2719
|280.00
|16508.21
|883
|2005.04.14 14:30
|sell
|275
|10.00
|1.2818
|1.2835
|1.2721
|884
|2005.04.14 14:52
|close
|275
|10.00
|1.2807
|1.2835
|1.2721
|110.00
|16618.21
|885
|2005.04.14 14:53
|sell
|276
|10.00
|1.2811
|1.2828
|1.2714
|886
|2005.04.14 14:59
|close
|276
|10.00
|1.2801
|1.2828
|1.2714
|99.99
|16718.20
|887
|2005.04.14 14:59
|sell
|277
|10.00
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|888
|2005.04.14 15:00
|s/l
|277
|10.00
|1.2813
|1.2813
|1.2699
|-170.00
|16548.20
|889
|2005.04.14 18:59
|sell
|278
|10.00
|1.2826
|1.2843
|1.2729
|890
|2005.04.14 19:00
|close
|278
|10.00
|1.2818
|1.2843
|1.2729
|80.00
|16628.20
|891
|2005.04.14 19:01
|buy
|279
|10.00
|1.2817
|1.2800
|1.2914
|892
|2005.04.14 21:59
|s/l
|279
|10.00
|1.2800
|1.2800
|1.2914
|-170.00
|16458.20
|893
|2005.04.14 23:00
|sell
|280
|10.00
|1.2810
|1.2827
|1.2713
|894
|2005.04.14 23:37
|close
|280
|10.00
|1.2801
|1.2827
|1.2713
|89.99
|16548.19
|895
|2005.04.15 05:03
|sell
|281
|10.00
|1.2798
|1.2815
|1.2701
|896
|2005.04.15 06:26
|close
|281
|10.00
|1.2791
|1.2815
|1.2701
|70.01
|16618.20
|897
|2005.04.15 06:59
|sell
|282
|10.00
|1.2814
|1.2831
|1.2717
|898
|2005.04.15 07:59
|s/l
|282
|10.00
|1.2831
|1.2831
|1.2717
|-170.00
|16448.20
|899
|2005.04.15 09:22
|buy
|283
|10.00
|1.2825
|1.2808
|1.2922
|900
|2005.04.15 10:00
|close
|283
|10.00
|1.2835
|1.2808
|1.2922
|100.00
|16548.20
|901
|2005.04.15 11:39
|buy
|284
|10.00
|1.2828
|1.2811
|1.2925
|902
|2005.04.15 11:59
|modify
|284
|10.00
|1.2828
|1.2841
|1.2925
|903
|2005.04.15 12:00
|close
|284
|10.00
|1.2872
|1.2841
|1.2925
|440.00
|16988.20
|904
|2005.04.15 13:25
|buy
|285
|10.00
|1.2844
|1.2827
|1.2941
|905
|2005.04.15 13:40
|close
|285
|10.00
|1.2856
|1.2827
|1.2941
|119.99
|17108.19
|906
|2005.04.15 13:40
|buy
|286
|10.00
|1.2852
|1.2835
|1.2949
|907
|2005.04.15 13:41
|close
|286
|10.00
|1.2863
|1.2835
|1.2949
|109.99
|17218.18
|908
|2005.04.15 13:41
|buy
|287
|10.00
|1.2859
|1.2842
|1.2956
|909
|2005.04.15 13:51
|close
|287
|10.00
|1.2873
|1.2842
|1.2956
|140.00
|17358.18
|910
|2005.04.15 13:51
|buy
|288
|10.00
|1.2875
|1.2858
|1.2972
|911
|2005.04.15 14:30
|close
|288
|10.00
|1.2884
|1.2858
|1.2972
|90.00
|17448.18
|912
|2005.04.15 15:00
|buy
|289
|10.00
|1.2930
|1.2913
|1.3027
|913
|2005.04.15 16:21
|s/l
|289
|10.00
|1.2913
|1.2913
|1.3027
|-170.00
|17278.18
|914
|2005.04.18 00:59
|buy
|290
|10.00
|1.2892
|1.2875
|1.2989
|915
|2005.04.18 06:59
|modify
|290
|10.00
|1.2892
|1.2905
|1.2989
|916
|2005.04.18 07:00
|modify
|290
|10.00
|1.2892
|1.2905
|1.2989
|917
|2005.04.18 07:00
|close
|290
|10.00
|1.2942
|1.2905
|1.2989
|500.00
|17778.18
|918
|2005.04.18 10:31
|buy
|291
|10.00
|1.2978
|1.2961
|1.3075
|919
|2005.04.18 10:43
|close
|291
|10.00
|1.2986
|1.2961
|1.3075
|80.00
|17858.18
|920
|2005.04.18 10:49
|buy
|292
|10.00
|1.2979
|1.2962
|1.3076
|921
|2005.04.18 10:59
|close
|292
|10.00
|1.2988
|1.2962
|1.3076
|90.00
|17948.18
|922
|2005.04.18 11:00
|buy
|293
|10.00
|1.2981
|1.2964
|1.3078
|923
|2005.04.18 14:59
|modify
|293
|10.00
|1.2981
|1.2977
|1.3078
|924
|2005.04.18 15:00
|close
|293
|10.00
|1.3016
|1.2977
|1.3078
|350.00
|18298.18
|925
|2005.04.18 17:18
|buy
|294
|10.00
|1.3018
|1.3001
|1.3115
|926
|2005.04.18 17:19
|close
|294
|10.00
|1.3027
|1.3001
|1.3115
|90.00
|18388.18
|927
|2005.04.18 17:24
|buy
|295
|10.00
|1.3022
|1.3005
|1.3119
|928
|2005.04.18 17:42
|close
|295
|10.00
|1.3031
|1.3005
|1.3119
|90.00
|18478.18
|929
|2005.04.18 18:59
|buy
|296
|10.00
|1.3022
|1.3005
|1.3119
|930
|2005.04.19 07:36
|modify
|296
|10.00
|1.3022
|1.3005
|1.3119
|931
|2005.04.19 07:36
|close
|296
|10.00
|1.3030
|1.3005
|1.3119
|71.35
|18549.53
|932
|2005.04.19 10:00
|sell
|297
|10.00
|1.3024
|1.3041
|1.2927
|933
|2005.04.19 10:32
|modify
|297
|10.00
|1.3024
|1.3039
|1.2927
|934
|2005.04.19 10:32
|close
|297
|10.00
|1.3009
|1.3039
|1.2927
|150.00
|18699.53
|935
|2005.04.19 11:31
|sell
|298
|10.00
|1.3003
|1.3020
|1.2906
|936
|2005.04.19 11:41
|close
|298
|10.00
|1.2990
|1.3020
|1.2906
|130.00
|18829.53
|937
|2005.04.19 11:59
|sell
|299
|10.00
|1.3003
|1.3020
|1.2906
|938
|2005.04.19 12:17
|s/l
|299
|10.00
|1.3020
|1.3020
|1.2906
|-170.00
|18659.53
|939
|2005.04.19 16:10
|buy
|300
|10.00
|1.3021
|1.3004
|1.3118
|940
|2005.04.19 16:33
|close
|300
|10.00
|1.3038
|1.3004
|1.3118
|170.00
|18829.53
|941
|2005.04.19 20:59
|buy
|301
|10.00
|1.3060
|1.3043
|1.3157
|942
|2005.04.20 01:00
|close
|301
|10.00
|1.3076
|1.3043
|1.3157
|151.35
|18980.88
|943
|2005.04.20 13:06
|sell
|302
|10.00
|1.3041
|1.3058
|1.2944
|944
|2005.04.20 14:59
|s/l
|302
|10.00
|1.3058
|1.3058
|1.2944
|-170.00
|18810.88
|945
|2005.04.20 14:59
|sell
|303
|10.00
|1.3066
|1.3083
|1.2969
|946
|2005.04.20 16:59
|s/l
|303
|10.00
|1.3083
|1.3083
|1.2969
|-170.00
|18640.88
|947
|2005.04.20 20:00
|buy
|304
|10.00
|1.3089
|1.3072
|1.3186
|948
|2005.04.21 00:00
|close
|304
|10.00
|1.3102
|1.3072
|1.3186
|104.05
|18744.93
|949
|2005.04.21 08:00
|sell
|305
|10.00
|1.3095
|1.3112
|1.2998
|950
|2005.04.21 08:23
|modify
|305
|10.00
|1.3095
|1.3106
|1.2998
|951
|2005.04.21 08:23
|close
|305
|10.00
|1.3079
|1.3106
|1.2998
|160.00
|18904.93
|952
|2005.04.21 08:30
|sell
|306
|10.00
|1.3091
|1.3108
|1.2994
|953
|2005.04.21 11:59
|modify
|306
|10.00
|1.3091
|1.3088
|1.2994
|954
|2005.04.21 12:00
|close
|306
|10.00
|1.3060
|1.3088
|1.2994
|309.99
|19214.92
|955
|2005.04.21 13:00
|sell
|307
|10.00
|1.3088
|1.3105
|1.2991
|956
|2005.04.21 13:30
|close
|307
|10.00
|1.3075
|1.3105
|1.2991
|130.00
|19344.92
|957
|2005.04.21 15:00
|buy
|308
|10.00
|1.3076
|1.3059
|1.3173
|958
|2005.04.21 15:59
|close
|308
|10.00
|1.3092
|1.3059
|1.3173
|160.00
|19504.92
|959
|2005.04.21 17:59
|sell
|309
|10.00
|1.3059
|1.3076
|1.2962
|960
|2005.04.21 18:06
|close
|309
|10.00
|1.3046
|1.3076
|1.2962
|130.00
|19634.92
|961
|2005.04.21 18:09
|sell
|310
|10.00
|1.3059
|1.3076
|1.2962
|962
|2005.04.21 18:21
|close
|310
|10.00
|1.3045
|1.3076
|1.2962
|140.00
|19774.92
|963
|2005.04.22 10:38
|buy
|311
|10.00
|1.3063
|1.3046
|1.3160
|964
|2005.04.22 11:33
|modify
|311
|10.00
|1.3063
|1.3046
|1.3160
|965
|2005.04.22 12:35
|modify
|311
|10.00
|1.3063
|1.3047
|1.3160
|966
|2005.04.22 12:35
|modify
|311
|10.00
|1.3063
|1.3047
|1.3160
|967
|2005.04.22 12:36
|modify
|311
|10.00
|1.3063
|1.3047
|1.3160
|968
|2005.04.22 12:59
|modify
|311
|10.00
|1.3063
|1.3066
|1.3160
|969
|2005.04.22 13:00
|modify
|311
|10.00
|1.3063
|1.3066
|1.3160
|970
|2005.04.22 13:00
|close
|311
|10.00
|1.3092
|1.3066
|1.3160
|290.00
|20064.92
|971
|2005.04.22 13:11
|buy
|312
|10.00
|1.3081
|1.3064
|1.3178
|972
|2005.04.22 16:59
|s/l
|312
|10.00
|1.3064
|1.3064
|1.3178
|-170.00
|19894.92
|973
|2005.04.22 18:09
|sell
|313
|10.00
|1.3067
|1.3084
|1.2970
|974
|2005.04.22 18:45
|close
|313
|10.00
|1.3055
|1.3084
|1.2970
|120.00
|20014.92
|975
|2005.04.22 18:59
|sell
|314
|10.00
|1.3066
|1.3083
|1.2969
|976
|2005.04.24 23:00
|modify
|314
|10.00
|1.3066
|1.3083
|1.2969
|977
|2005.04.24 23:00
|close
|314
|10.00
|1.3052
|1.3083
|1.2969
|140.00
|20154.92
|978
|2005.04.24 23:04
|sell
|315
|10.00
|1.3057
|1.3074
|1.2960
|979
|2005.04.24 23:17
|close
|315
|10.00
|1.3045
|1.3074
|1.2960
|120.00
|20274.92
|980
|2005.04.24 23:21
|sell
|316
|10.00
|1.3060
|1.3077
|1.2963
|981
|2005.04.24 23:23
|close
|316
|10.00
|1.3050
|1.3077
|1.2963
|100.00
|20374.92
|982
|2005.04.24 23:23
|sell
|317
|10.00
|1.3060
|1.3077
|1.2963
|983
|2005.04.24 23:23
|modify
|317
|10.00
|1.3060
|1.3070
|1.2963
|984
|2005.04.24 23:23
|close
|317
|10.00
|1.3039
|1.3070
|1.2963
|210.00
|20584.92
|985
|2005.04.25 01:59
|sell
|318
|10.00
|1.3023
|1.3040
|1.2926
|986
|2005.04.25 02:00
|close
|318
|10.00
|1.3012
|1.3040
|1.2926
|110.00
|20694.92
|987
|2005.04.25 06:59
|sell
|319
|10.00
|1.3036
|1.3053
|1.2939
|988
|2005.04.25 07:31
|close
|319
|10.00
|1.3022
|1.3053
|1.2939
|140.00
|20834.92
|989
|2005.04.25 07:31
|buy
|320
|10.00
|1.3023
|1.3006
|1.3120
|990
|2005.04.25 08:23
|close
|320
|10.00
|1.3035
|1.3006
|1.3120
|120.01
|20954.93
|991
|2005.04.25 16:00
|buy
|321
|10.00
|1.2977
|1.2960
|1.3074
|992
|2005.04.25 19:59
|modify
|321
|10.00
|1.2977
|1.2962
|1.3074
|993
|2005.04.25 20:00
|modify
|321
|10.00
|1.2977
|1.2963
|1.3074
|994
|2005.04.25 20:00
|close
|321
|10.00
|1.2998
|1.2963
|1.3074
|210.00
|21164.93
|995
|2005.04.25 21:00
|buy
|322
|10.00
|1.2991
|1.2974
|1.3088
|996
|2005.04.26 03:59
|modify
|322
|10.00
|1.2991
|1.2983
|1.3088
|997
|2005.04.26 04:00
|modify
|322
|10.00
|1.2991
|1.2983
|1.3088
|998
|2005.04.26 04:00
|close
|322
|10.00
|1.3010
|1.2983
|1.3088
|181.35
|21346.28
|999
|2005.04.26 06:05
|buy
|323
|10.00
|1.3003
|1.2986
|1.3100
|1000
|2005.04.26 06:17
|modify
|323
|10.00
|1.3003
|1.2988
|1.3100
|1001
|2005.04.26 07:59
|s/l
|323
|10.00
|1.298759
|1.2988
|1.3100
|-154.08
|21192.20
|1002
|2005.04.27 02:27
|buy
|324
|10.00
|1.2968
|1.2951
|1.3065
|1003
|2005.04.27 03:35
|close
|324
|10.00
|1.2974
|1.2951
|1.3065
|59.99
|21252.19
|1004
|2005.04.27 07:59
|sell
|325
|10.00
|1.2928
|1.2945
|1.2831
|1005
|2005.04.27 08:15
|modify
|325
|10.00
|1.2928
|1.2944
|1.2831
|1006
|2005.04.27 08:15
|modify
|325
|10.00
|1.2928
|1.2943
|1.2831
|1007
|2005.04.27 09:10
|modify
|325
|10.00
|1.2928
|1.2942
|1.2831
|1008
|2005.04.27 09:10
|close
|325
|10.00
|1.2916
|1.2942
|1.2831
|120.00
|21372.19
|1009
|2005.04.27 12:59
|sell
|326
|10.00
|1.2976
|1.2993
|1.2879
|1010
|2005.04.27 13:59
|close
|326
|10.00
|1.2967
|1.2993
|1.2879
|90.00
|21462.19
|1011
|2005.04.27 14:42
|buy
|327
|10.00
|1.2961
|1.2944
|1.3058
|1012
|2005.04.27 14:56
|close
|327
|10.00
|1.2975
|1.2944
|1.3058
|139.99
|21602.18
|1013
|2005.04.27 14:56
|buy
|328
|10.00
|1.2968
|1.2951
|1.3065
|1014
|2005.04.27 14:56
|close
|328
|10.00
|1.2974
|1.2951
|1.3065
|60.00
|21662.18
|1015
|2005.04.27 17:25
|sell
|329
|10.00
|1.2950
|1.2967
|1.2853
|1016
|2005.04.27 17:55
|close
|329
|10.00
|1.2939
|1.2967
|1.2853
|110.00
|21772.18
|1017
|2005.04.27 17:59
|sell
|330
|10.00
|1.2948
|1.2965
|1.2851
|1018
|2005.04.27 18:00
|close
|330
|10.00
|1.2937
|1.2965
|1.2851
|110.00
|21882.18
|1019
|2005.04.28 01:59
|sell
|331
|10.00
|1.2936
|1.2953
|1.2839
|1020
|2005.04.28 02:00
|close
|331
|10.00
|1.2927
|1.2953
|1.2839
|90.00
|21972.18
|1021
|2005.04.28 02:01
|buy
|332
|10.00
|1.2928
|1.2911
|1.3025
|1022
|2005.04.28 07:18
|modify
|332
|10.00
|1.2928
|1.2911
|1.3025
|1023
|2005.04.28 07:19
|modify
|332
|10.00
|1.2928
|1.2912
|1.3025
|1024
|2005.04.28 07:27
|modify
|332
|10.00
|1.2928
|1.2912
|1.3025
|1025
|2005.04.28 11:59
|s/l
|332
|10.00
|1.291246
|1.2912
|1.3025
|-155.43
|21816.75
|1026
|2005.04.28 13:00
|sell
|333
|10.00
|1.2920
|1.2937
|1.2823
|1027
|2005.04.28 13:12
|close
|333
|10.00
|1.2913
|1.2937
|1.2823
|70.01
|21886.76
|1028
|2005.04.28 14:30
|sell
|334
|10.00
|1.2928
|1.2945
|1.2831
|1029
|2005.04.28 14:34
|modify
|334
|10.00
|1.2928
|1.2939
|1.2831
|1030
|2005.04.28 14:34
|close
|334
|10.00
|1.2909
|1.2939
|1.2831
|190.00
|22076.76
|1031
|2005.04.28 14:35
|sell
|335
|10.00
|1.2929
|1.2946
|1.2832
|1032
|2005.04.28 14:35
|close
|335
|10.00
|1.2918
|1.2946
|1.2832
|110.00
|22186.76
|1033
|2005.04.28 14:35
|sell
|336
|10.00
|1.2929
|1.2946
|1.2832
|1034
|2005.04.28 14:46
|close
|336
|10.00
|1.2918
|1.2946
|1.2832
|110.00
|22296.76
|1035
|2005.04.29 03:41
|buy
|337
|10.00
|1.2914
|1.2897
|1.3011
|1036
|2005.04.29 05:00
|close
|337
|10.00
|1.2923
|1.2897
|1.3011
|90.00
|22386.76
|1037
|2005.04.29 08:07
|buy
|338
|10.00
|1.2952
|1.2935
|1.3049
|1038
|2005.04.29 08:18
|close
|338
|10.00
|1.2963
|1.2935
|1.3049
|110.00
|22496.76
|1039
|2005.04.29 10:07
|buy
|339
|10.00
|1.2962
|1.2945
|1.3059
|1040
|2005.04.29 13:59
|s/l
|339
|10.00
|1.2945
|1.2945
|1.3059
|-170.00
|22326.76
|1041
|2005.04.29 15:04
|sell
|340
|10.00
|1.2935
|1.2952
|1.2838
|1042
|2005.04.29 15:59
|close
|340
|10.00
|1.2926
|1.2952
|1.2838
|90.00
|22416.76
|1043
|2005.05.02 15:00
|sell
|341
|10.00
|1.2857
|1.2874
|1.2760
|1044
|2005.05.02 16:06
|modify
|341
|10.00
|1.2857
|1.2874
|1.2760
|1045
|2005.05.02 16:08
|modify
|341
|10.00
|1.2857
|1.2873
|1.2760
|1046
|2005.05.02 16:09
|modify
|341
|10.00
|1.2857
|1.2872
|1.2760
|1047
|2005.05.02 16:09
|modify
|341
|10.00
|1.2857
|1.2872
|1.2760
|1048
|2005.05.02 16:09
|modify
|341
|10.00
|1.2857
|1.2871
|1.2760
|1049
|2005.05.02 16:09
|close
|341
|10.00
|1.2848
|1.2871
|1.2760
|90.00
|22506.76
|1050
|2005.05.02 17:24
|sell
|342
|10.00
|1.2855
|1.2872
|1.2758
|1051
|2005.05.03 01:00
|modify
|342
|10.00
|1.2855
|1.2871
|1.2758
|1052
|2005.05.03 01:59
|modify
|342
|10.00
|1.2855
|1.2861
|1.2758
|1053
|2005.05.03 02:00
|close
|342
|10.00
|1.2836
|1.2861
|1.2758
|197.19
|22703.95
|1054
|2005.05.03 08:49
|buy
|343
|10.00
|1.2849
|1.2832
|1.2946
|1055
|2005.05.03 08:59
|modify
|343
|10.00
|1.2849
|1.2843
|1.2946
|1056
|2005.05.03 08:59
|close
|343
|10.00
|1.2864
|1.2843
|1.2946
|150.00
|22853.95
|1057
|2005.05.03 14:00
|buy
|344
|10.00
|1.2879
|1.2862
|1.2976
|1058
|2005.05.03 14:59
|modify
|344
|10.00
|1.2879
|1.2863
|1.2976
|1059
|2005.05.03 14:59
|close
|344
|10.00
|1.2888
|1.2863
|1.2976
|90.00
|22943.95
|1060
|2005.05.03 19:00
|sell
|345
|10.00
|1.2887
|1.2904
|1.2790
|1061
|2005.05.03 20:17
|close
|345
|10.00
|1.2872
|1.2904
|1.2790
|150.00
|23093.95
|1062
|2005.05.03 20:17
|buy
|346
|10.00
|1.2875
|1.2858
|1.2972
|1063
|2005.05.03 20:17
|close
|346
|10.00
|1.2885
|1.2858
|1.2972
|100.00
|23193.95
|1064
|2005.05.03 20:17
|buy
|347
|10.00
|1.2877
|1.2860
|1.2974
|1065
|2005.05.03 23:00
|close
|347
|10.00
|1.2886
|1.2860
|1.2974
|90.00
|23283.95
|1066
|2005.05.04 08:05
|sell
|348
|10.00
|1.2954
|1.2971
|1.2857
|1067
|2005.05.04 08:38
|close
|348
|10.00
|1.2944
|1.2971
|1.2857
|100.00
|23383.95
|1068
|2005.05.04 08:57
|sell
|349
|10.00
|1.2947
|1.2964
|1.2850
|1069
|2005.05.04 15:01
|close
|349
|10.00
|1.2932
|1.2964
|1.2850
|150.00
|23533.95
|1070
|2005.05.05 12:59
|sell
|350
|10.00
|1.2966
|1.2983
|1.2869
|1071
|2005.05.05 13:00
|modify
|350
|10.00
|1.2966
|1.2981
|1.2869
|1072
|2005.05.05 13:00
|close
|350
|10.00
|1.2956
|1.2981
|1.2869
|100.00
|23633.95
|1073
|2005.05.05 15:25
|sell
|351
|10.00
|1.2951
|1.2968
|1.2854
|1074
|2005.05.05 15:54
|close
|351
|10.00
|1.2943
|1.2968
|1.2854
|80.00
|23713.95
|1075
|2005.05.05 16:00
|sell
|352
|10.00
|1.2951
|1.2968
|1.2854
|1076
|2005.05.05 16:38
|close
|352
|10.00
|1.2943
|1.2968
|1.2854
|80.00
|23793.95
|1077
|2005.05.05 16:59
|sell
|353
|10.00
|1.2954
|1.2971
|1.2857
|1078
|2005.05.05 17:00
|close
|353
|10.00
|1.2940
|1.2971
|1.2857
|140.00
|23933.95
|1079
|2005.05.06 14:35
|sell
|354
|10.00
|1.2864
|1.2881
|1.2767
|1080
|2005.05.06 14:59
|close
|354
|10.00
|1.2852
|1.2881
|1.2767
|120.00
|24053.95
|1081
|2005.05.06 16:08
|sell
|355
|10.00
|1.2844
|1.2861
|1.2747
|1082
|2005.05.06 17:01
|close
|355
|10.00
|1.2832
|1.2861
|1.2747
|120.00
|24173.95
|1083
|2005.05.08 23:14
|sell
|356
|10.00
|1.2824
|1.2841
|1.2727
|1084
|2005.05.09 00:46
|close
|356
|10.00
|1.2815
|1.2841
|1.2727
|97.19
|24271.14
|1085
|2005.05.09 07:31
|sell
|357
|10.00
|1.2810
|1.2827
|1.2713
|1086
|2005.05.09 07:37
|close
|357
|10.00
|1.2803
|1.2827
|1.2713
|69.98
|24341.12
|1087
|2005.05.09 13:00
|sell
|358
|10.00
|1.2827
|1.2844
|1.2730
|1088
|2005.05.09 14:26
|close
|358
|10.00
|1.2819
|1.2844
|1.2730
|79.99
|24421.11
|1089
|2005.05.09 14:34
|buy
|359
|10.00
|1.2816
|1.2799
|1.2913
|1090
|2005.05.09 14:59
|modify
|359
|10.00
|1.2816
|1.2800
|1.2913
|1091
|2005.05.09 14:59
|close
|359
|10.00
|1.2828
|1.2800
|1.2913
|120.00
|24541.11
|1092
|2005.05.09 16:01
|buy
|360
|10.00
|1.2827
|1.2810
|1.2924
|1093
|2005.05.09 16:33
|close
|360
|10.00
|1.2834
|1.2810
|1.2924
|69.99
|24611.10
|1094
|2005.05.09 16:33
|buy
|361
|10.00
|1.2834
|1.2817
|1.2931
|1095
|2005.05.09 20:00
|close
|361
|10.00
|1.2844
|1.2817
|1.2931
|100.00
|24711.10
|1096
|2005.05.09 22:39
|buy
|362
|10.00
|1.2847
|1.2830
|1.2944
|1097
|2005.05.09 22:59
|close
|362
|10.00
|1.2854
|1.2830
|1.2944
|70.00
|24781.10
|1098
|2005.05.10 04:03
|buy
|363
|10.00
|1.2848
|1.2831
|1.2945
|1099
|2005.05.10 07:59
|s/l
|363
|10.00
|1.2831
|1.2831
|1.2945
|-170.00
|24611.10
|1100
|2005.05.10 08:01
|sell
|364
|10.00
|1.2842
|1.2859
|1.2745
|1101
|2005.05.10 08:20
|close
|364
|10.00
|1.2834
|1.2859
|1.2745
|80.00
|24691.10
|1102
|2005.05.10 08:59
|sell
|365
|10.00
|1.2852
|1.2869
|1.2755
|1103
|2005.05.10 10:50
|modify
|365
|10.00
|1.2852
|1.2868
|1.2755
|1104
|2005.05.10 10:50
|close
|365
|10.00
|1.2841
|1.2868
|1.2755
|110.00
|24801.10
|1105
|2005.05.10 12:58
|buy
|366
|10.00
|1.2856
|1.2839
|1.2953
|1106
|2005.05.10 12:59
|close
|366
|10.00
|1.2864
|1.2839
|1.2953
|80.00
|24881.10
|1107
|2005.05.10 13:00
|buy
|367
|10.00
|1.2856
|1.2839
|1.2953
|1108
|2005.05.10 13:02
|close
|367
|10.00
|1.2863
|1.2839
|1.2953
|69.99
|24951.09
|1109
|2005.05.10 13:24
|buy
|368
|10.00
|1.2858
|1.2841
|1.2955
|1110
|2005.05.10 13:59
|close
|368
|10.00
|1.2864
|1.2841
|1.2955
|60.01
|25011.10
|1111
|2005.05.10 15:21
|buy
|369
|10.00
|1.2862
|1.2845
|1.2959
|1112
|2005.05.10 15:59
|modify
|369
|10.00
|1.2862
|1.2850
|1.2959
|1113
|2005.05.10 15:59
|close
|369
|10.00
|1.2878
|1.2850
|1.2959
|160.00
|25171.10
|1114
|2005.05.11 02:00
|buy
|370
|10.00
|1.2876
|1.2859
|1.2973
|1115
|2005.05.11 06:59
|modify
|370
|10.00
|1.2876
|1.2863
|1.2973
|1116
|2005.05.11 07:00
|close
|370
|10.00
|1.2886
|1.2863
|1.2973
|100.00
|25271.10
|1117
|2005.05.11 08:00
|buy
|371
|10.00
|1.2871
|1.2854
|1.2968
|1118
|2005.05.11 08:33
|modify
|371
|10.00
|1.2871
|1.2854
|1.2968
|1119
|2005.05.11 08:33
|modify
|371
|10.00
|1.2871
|1.2855
|1.2968
|1120
|2005.05.11 08:36
|modify
|371
|10.00
|1.2871
|1.2855
|1.2968
|1121
|2005.05.11 08:37
|modify
|371
|10.00
|1.2871
|1.2856
|1.2968
|1122
|2005.05.11 08:37
|modify
|371
|10.00
|1.2871
|1.2857
|1.2968
|1123
|2005.05.11 08:37
|modify
|371
|10.00
|1.2871
|1.2858
|1.2968
|1124
|2005.05.11 08:41
|modify
|371
|10.00
|1.2871
|1.2859
|1.2968
|1125
|2005.05.11 08:41
|close
|371
|10.00
|1.2883
|1.2859
|1.2968
|120.00
|25391.10
|1126
|2005.05.11 14:31
|sell
|372
|10.00
|1.2821
|1.2838
|1.2724
|1127
|2005.05.11 14:47
|close
|372
|10.00
|1.2809
|1.2838
|1.2724
|120.00
|25511.10
|1128
|2005.05.11 14:59
|sell
|373
|10.00
|1.2818
|1.2835
|1.2721
|1129
|2005.05.11 15:00
|close
|373
|10.00
|1.2803
|1.2835
|1.2721
|150.00
|25661.10
|1130
|2005.05.11 19:00
|sell
|374
|10.00
|1.2809
|1.2826
|1.2712
|1131
|2005.05.11 21:00
|close
|374
|10.00
|1.2801
|1.2826
|1.2712
|80.00
|25741.10
|1132
|2005.05.11 21:40
|buy
|375
|10.00
|1.2809
|1.2792
|1.2906
|1133
|2005.05.12 02:32
|s/l
|375
|10.00
|1.2792
|1.2792
|1.2906
|-195.95
|25545.15
|1134
|2005.05.12 13:59
|sell
|376
|10.00
|1.2726
|1.2743
|1.2629
|1135
|2005.05.12 13:59
|close
|376
|10.00
|1.2716
|1.2743
|1.2629
|100.00
|25645.15
|1136
|2005.05.12 22:38
|sell
|377
|10.00
|1.2688
|1.2705
|1.2591
|1137
|2005.05.12 22:59
|close
|377
|10.00
|1.2680
|1.2705
|1.2591
|80.00
|25725.15
|1138
|2005.05.12 23:02
|sell
|378
|10.00
|1.2684
|1.2701
|1.2587
|1139
|2005.05.12 23:03
|close
|378
|10.00
|1.2677
|1.2701
|1.2587
|70.00
|25795.15
|1140
|2005.05.13 05:11
|sell
|379
|10.00
|1.2679
|1.2696
|1.2582
|1141
|2005.05.13 05:35
|close
|379
|10.00
|1.2671
|1.2696
|1.2582
|80.01
|25875.16
|1142
|2005.05.13 09:27
|sell
|380
|10.00
|1.2672
|1.2689
|1.2575
|1143
|2005.05.13 09:59
|modify
|380
|10.00
|1.2672
|1.2668
|1.2575
|1144
|2005.05.13 10:00
|close
|380
|10.00
|1.2640
|1.2668
|1.2575
|320.00
|26195.16
|1145
|2005.05.13 10:59
|sell
|381
|10.00
|1.2648
|1.2665
|1.2551
|1146
|2005.05.13 10:59
|modify
|381
|10.00
|1.2648
|1.2661
|1.2551
|1147
|2005.05.13 11:00
|close
|381
|10.00
|1.2634
|1.2661
|1.2551
|140.00
|26335.16
|1148
|2005.05.13 11:37
|sell
|382
|10.00
|1.2640
|1.2657
|1.2543
|1149
|2005.05.13 11:59
|close
|382
|10.00
|1.2630
|1.2657
|1.2543
|100.00
|26435.16
|1150
|2005.05.13 12:13
|sell
|383
|10.00
|1.2639
|1.2656
|1.2542
|1151
|2005.05.13 12:48
|modify
|383
|10.00
|1.2639
|1.2655
|1.2542
|1152
|2005.05.13 12:48
|close
|383
|10.00
|1.2628
|1.2655
|1.2542
|110.00
|26545.16
|1153
|2005.05.16 08:00
|sell
|384
|10.00
|1.2606
|1.2623
|1.2509
|1154
|2005.05.16 08:03
|close
|384
|10.00
|1.2601
|1.2623
|1.2509
|50.00
|26595.16
|1155
|2005.05.16 08:59
|sell
|385
|10.00
|1.2606
|1.2623
|1.2509
|1156
|2005.05.16 13:59
|s/l
|385
|10.00
|1.2623
|1.2623
|1.2509
|-170.00
|26425.16
|1157
|2005.05.16 14:30
|buy
|386
|10.00
|1.2620
|1.2603
|1.2717
|1158
|2005.05.16 15:00
|close
|386
|10.00
|1.2631
|1.2603
|1.2717
|110.00
|26535.16
|1159
|2005.05.16 21:00
|buy
|387
|10.00
|1.2634
|1.2617
|1.2731
|1160
|2005.05.16 22:39
|close
|387
|10.00
|1.2643
|1.2617
|1.2731
|90.00
|26625.16
|1161
|2005.05.16 23:24
|buy
|388
|10.00
|1.2631
|1.2614
|1.2728
|1162
|2005.05.17 01:00
|s/l
|388
|10.00
|1.2614
|1.2614
|1.2728
|-178.65
|26446.51
|1163
|2005.05.17 02:59
|sell
|389
|10.00
|1.2630
|1.2647
|1.2533
|1164
|2005.05.17 07:59
|close
|389
|10.00
|1.2624
|1.2647
|1.2533
|60.00
|26506.51
|1165
|2005.05.17 08:00
|sell
|390
|10.00
|1.2634
|1.2651
|1.2537
|1166
|2005.05.17 08:02
|modify
|390
|10.00
|1.2634
|1.2651
|1.2537
|1167
|2005.05.17 08:37
|modify
|390
|10.00
|1.2634
|1.2650
|1.2537
|1168
|2005.05.17 08:59
|s/l
|390
|10.00
|1.264955
|1.2650
|1.2537
|-155.47
|26351.04
|1169
|2005.05.17 13:00
|sell
|391
|10.00
|1.2635
|1.2652
|1.2538
|1170
|2005.05.17 14:30
|close
|391
|10.00
|1.2623
|1.2652
|1.2538
|120.00
|26471.04
|1171
|2005.05.17 15:59
|sell
|392
|10.00
|1.2642
|1.2659
|1.2545
|1172
|2005.05.17 18:59
|modify
|392
|10.00
|1.2642
|1.2650
|1.2545
|1173
|2005.05.17 18:59
|close
|392
|10.00
|1.2620
|1.2650
|1.2545
|220.00
|26691.04
|1174
|2005.05.17 21:19
|sell
|393
|10.00
|1.2614
|1.2631
|1.2517
|1175
|2005.05.17 22:00
|modify
|393
|10.00
|1.2614
|1.2631
|1.2517
|1176
|2005.05.17 22:00
|close
|393
|10.00
|1.2598
|1.2631
|1.2517
|160.00
|26851.04
|1177
|2005.05.18 13:00
|buy
|394
|10.00
|1.2609
|1.2592
|1.2706
|1178
|2005.05.18 13:53
|close
|394
|10.00
|1.2619
|1.2592
|1.2706
|99.99
|26951.03
|1179
|2005.05.18 13:53
|buy
|395
|10.00
|1.2620
|1.2603
|1.2717
|1180
|2005.05.18 14:30
|close
|395
|10.00
|1.2632
|1.2603
|1.2717
|120.00
|27071.03
|1181
|2005.05.18 16:50
|buy
|396
|10.00
|1.2645
|1.2628
|1.2742
|1182
|2005.05.18 16:59
|modify
|396
|10.00
|1.2645
|1.2636
|1.2742
|1183
|2005.05.18 16:59
|close
|396
|10.00
|1.2670
|1.2636
|1.2742
|250.00
|27321.03
|1184
|2005.05.18 23:34
|buy
|397
|10.00
|1.2673
|1.2656
|1.2770
|1185
|2005.05.19 01:00
|close
|397
|10.00
|1.2682
|1.2656
|1.2770
|64.05
|27385.08
|1186
|2005.05.19 03:04
|buy
|398
|10.00
|1.2675
|1.2658
|1.2772
|1187
|2005.05.19 04:28
|close
|398
|10.00
|1.2686
|1.2658
|1.2772
|110.00
|27495.08
|1188
|2005.05.19 06:01
|sell
|399
|10.00
|1.2683
|1.2700
|1.2586
|1189
|2005.05.19 06:47
|modify
|399
|10.00
|1.2683
|1.2700
|1.2586
|1190
|2005.05.19 06:47
|close
|399
|10.00
|1.2674
|1.2700
|1.2586
|89.99
|27585.07
|1191
|2005.05.19 14:07
|sell
|400
|10.00
|1.2637
|1.2654
|1.2540
|1192
|2005.05.19 14:38
|close
|400
|10.00
|1.2630
|1.2654
|1.2540
|70.00
|27655.07
|1193
|2005.05.19 18:00
|buy
|401
|10.00
|1.2633
|1.2616
|1.2730
|1194
|2005.05.19 18:59
|close
|401
|10.00
|1.2642
|1.2616
|1.2730
|90.00
|27745.07
|1195
|2005.05.19 21:05
|buy
|402
|10.00
|1.2637
|1.2620
|1.2734
|1196
|2005.05.20 03:00
|modify
|402
|10.00
|1.2637
|1.2621
|1.2734
|1197
|2005.05.20 03:00
|close
|402
|10.00
|1.2646
|1.2621
|1.2734
|81.35
|27826.42
|1198
|2005.05.20 15:04
|sell
|403
|10.00
|1.2560
|1.2577
|1.2463
|1199
|2005.05.20 16:14
|close
|403
|10.00
|1.2549
|1.2577
|1.2463
|110.01
|27936.43
|1200
|2005.05.23 07:00
|sell
|404
|10.00
|1.2559
|1.2576
|1.2462
|1201
|2005.05.23 08:26
|modify
|404
|10.00
|1.2559
|1.2575
|1.2462
|1202
|2005.05.23 08:26
|close
|404
|10.00
|1.2552
|1.2575
|1.2462
|69.99
|28006.42
|1203
|2005.05.23 15:43
|buy
|405
|10.00
|1.2571
|1.2554
|1.2668
|1204
|2005.05.23 17:00
|close
|405
|10.00
|1.2579
|1.2554
|1.2668
|80.00
|28086.42
|1205
|2005.05.23 22:46
|sell
|406
|10.00
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|1206
|2005.05.23 22:59
|close
|406
|10.00
|1.2572
|1.2597
|1.2483
|80.00
|28166.42
|1207
|2005.05.24 07:00
|buy
|407
|10.00
|1.2584
|1.2567
|1.2681
|1208
|2005.05.24 07:59
|modify
|407
|10.00
|1.2584
|1.2575
|1.2681
|1209
|2005.05.24 07:59
|close
|407
|10.00
|1.2596
|1.2575
|1.2681
|120.00
|28286.42
|1210
|2005.05.24 12:59
|buy
|408
|10.00
|1.2616
|1.2599
|1.2713
|1211
|2005.05.24 13:00
|s/l
|408
|10.00
|1.2599
|1.2599
|1.2713
|-170.00
|28116.42
|1212
|2005.05.24 13:02
|buy
|409
|10.00
|1.2598
|1.2581
|1.2695
|1213
|2005.05.24 13:14
|close
|409
|10.00
|1.2608
|1.2581
|1.2695
|100.00
|28216.42
|1214
|2005.05.24 13:15
|buy
|410
|10.00
|1.2608
|1.2591
|1.2705
|1215
|2005.05.24 14:59
|s/l
|410
|10.00
|1.2591
|1.2591
|1.2705
|-170.00
|28046.42
|1216
|2005.05.24 14:59
|buy
|411
|10.00
|1.2584
|1.2567
|1.2681
|1217
|2005.05.24 15:55
|close
|411
|10.00
|1.2595
|1.2567
|1.2681
|110.00
|28156.42
|1218
|2005.05.25 01:59
|sell
|412
|10.00
|1.2586
|1.2603
|1.2489
|1219
|2005.05.25 07:41
|modify
|412
|10.00
|1.2586
|1.2602
|1.2489
|1220
|2005.05.25 07:41
|modify
|412
|10.00
|1.2586
|1.2602
|1.2489
|1221
|2005.05.25 08:25
|modify
|412
|10.00
|1.2586
|1.2599
|1.2489
|1222
|2005.05.25 08:25
|close
|412
|10.00
|1.2576
|1.2599
|1.2489
|100.00
|28256.42
|1223
|2005.05.25 12:59
|sell
|413
|10.00
|1.2586
|1.2603
|1.2489
|1224
|2005.05.25 13:59
|s/l
|413
|10.00
|1.2603
|1.2603
|1.2489
|-170.00
|28086.42
|1225
|2005.05.25 14:59
|buy
|414
|10.00
|1.2593
|1.2576
|1.2690
|1226
|2005.05.25 15:21
|close
|414
|10.00
|1.2605
|1.2576
|1.2690
|120.00
|28206.42
|1227
|2005.05.26 01:40
|buy
|415
|10.00
|1.2601
|1.2584
|1.2698
|1228
|2005.05.26 04:59
|s/l
|415
|10.00
|1.2584
|1.2584
|1.2698
|-170.00
|28036.42
|1229
|2005.05.26 06:39
|sell
|416
|10.00
|1.2568
|1.2585
|1.2471
|1230
|2005.05.26 07:45
|modify
|416
|10.00
|1.2568
|1.2584
|1.2471
|1231
|2005.05.26 07:45
|modify
|416
|10.00
|1.2568
|1.2583
|1.2471
|1232
|2005.05.26 07:45
|close
|416
|10.00
|1.2558
|1.2583
|1.2471
|100.00
|28136.42
|1233
|2005.05.26 08:59
|sell
|417
|10.00
|1.2562
|1.2579
|1.2465
|1234
|2005.05.26 10:00
|close
|417
|10.00
|1.2552
|1.2579
|1.2465
|100.00
|28236.42
|1235
|2005.05.26 15:39
|sell
|418
|10.00
|1.2536
|1.2553
|1.2439
|1236
|2005.05.26 15:59
|close
|418
|10.00
|1.2518
|1.2553
|1.2439
|180.00
|28416.42
|1237
|2005.05.27 12:00
|buy
|419
|10.00
|1.2533
|1.2516
|1.2630
|1238
|2005.05.27 12:55
|modify
|419
|10.00
|1.2533
|1.2517
|1.2630
|1239
|2005.05.27 12:59
|modify
|419
|10.00
|1.2533
|1.2518
|1.2630
|1240
|2005.05.27 13:25
|modify
|419
|10.00
|1.2533
|1.2518
|1.2630
|1241
|2005.05.27 13:28
|modify
|419
|10.00
|1.2533
|1.2519
|1.2630
|1242
|2005.05.27 13:28
|close
|419
|10.00
|1.2539
|1.2519
|1.2630
|60.01
|28476.43
|1243
|2005.05.30 00:00
|sell
|420
|10.00
|1.2533
|1.2550
|1.2436
|1244
|2005.05.30 07:00
|close
|420
|10.00
|1.2526
|1.2550
|1.2436
|70.00
|28546.43
|1245
|2005.05.30 07:16
|sell
|421
|10.00
|1.2535
|1.2552
|1.2438
|1246
|2005.05.30 07:42
|close
|421
|10.00
|1.2527
|1.2552
|1.2438
|79.99
|28626.42
|1247
|2005.05.30 14:01
|sell
|422
|10.00
|1.2478
|1.2495
|1.2381
|1248
|2005.05.30 14:11
|close
|422
|10.00
|1.2472
|1.2495
|1.2381
|60.00
|28686.42
|1249
|2005.05.31 00:02
|buy
|423
|10.00
|1.2474
|1.2457
|1.2571
|1250
|2005.05.31 00:23
|modify
|423
|10.00
|1.2474
|1.2458
|1.2571
|1251
|2005.05.31 00:23
|modify
|423
|10.00
|1.2474
|1.2459
|1.2571
|1252
|2005.05.31 01:59
|s/l
|423
|10.00
|1.245911
|1.2459
|1.2571
|-148.86
|28537.56
|1253
|2005.05.31 02:59
|sell
|424
|10.00
|1.2404
|1.2421
|1.2307
|1254
|2005.05.31 03:21
|modify
|424
|10.00
|1.2404
|1.2419
|1.2307
|1255
|2005.05.31 03:21
|close
|424
|10.00
|1.2393
|1.2419
|1.2307
|110.00
|28647.56
|1256
|2005.05.31 07:16
|sell
|425
|10.00
|1.2385
|1.2402
|1.2288
|1257
|2005.05.31 09:59
|modify
|425
|10.00
|1.2385
|1.2392
|1.2288
|1258
|2005.05.31 10:00
|close
|425
|10.00
|1.2356
|1.2392
|1.2288
|290.00
|28937.56
|1259
|2005.05.31 11:59
|sell
|426
|10.00
|1.2334
|1.2351
|1.2237
|1260
|2005.05.31 12:00
|s/l
|426
|10.00
|1.2351
|1.2351
|1.2237
|-170.00
|28767.56
|1261
|2005.05.31 12:01
|sell
|427
|10.00
|1.2347
|1.2364
|1.2250
|1262
|2005.05.31 12:13
|close
|427
|10.00
|1.2338
|1.2364
|1.2250
|90.00
|28857.56
|1263
|2005.05.31 13:59
|sell
|428
|10.00
|1.2348
|1.2365
|1.2251
|1264
|2005.05.31 14:03
|close
|428
|10.00
|1.2334
|1.2365
|1.2251
|140.00
|28997.56
|1265
|2005.05.31 19:14
|sell
|429
|10.00
|1.2317
|1.2334
|1.2220
|1266
|2005.05.31 19:59
|close
|429
|10.00
|1.2308
|1.2334
|1.2220
|90.00
|29087.56
|1267
|2005.05.31 21:09
|sell
|430
|10.00
|1.2313
|1.2330
|1.2216
|1268
|2005.05.31 22:01
|close
|430
|10.00
|1.2305
|1.2330
|1.2216
|80.01
|29167.57
|1269
|2005.06.01 04:05
|sell
|431
|10.00
|1.2324
|1.2341
|1.2227
|1270
|2005.06.01 07:59
|modify
|431
|10.00
|1.2324
|1.2334
|1.2227
|1271
|2005.06.01 07:59
|close
|431
|10.00
|1.2308
|1.2334
|1.2227
|159.99
|29327.56
|1272
|2005.06.01 11:20
|sell
|432
|10.00
|1.2264
|1.2281
|1.2167
|1273
|2005.06.01 11:27
|close
|432
|10.00
|1.2252
|1.2281
|1.2167
|120.00
|29447.56
|1274
|2005.06.01 11:36
|sell
|433
|10.00
|1.2249
|1.2266
|1.2152
|1275
|2005.06.01 12:29
|close
|433
|10.00
|1.2239
|1.2266
|1.2152
|100.00
|29547.56
|1276
|2005.06.01 13:18
|sell
|434
|10.00
|1.2244
|1.2261
|1.2147
|1277
|2005.06.01 13:46
|s/l
|434
|10.00
|1.2261
|1.2261
|1.2147
|-170.00
|29377.56
|1278
|2005.06.01 13:46
|sell
|435
|10.00
|1.2260
|1.2277
|1.2163
|1279
|2005.06.01 13:58
|close
|435
|10.00
|1.2250
|1.2277
|1.2163
|100.00
|29477.56
|1280
|2005.06.01 13:58
|sell
|436
|10.00
|1.2248
|1.2265
|1.2151
|1281
|2005.06.01 14:04
|close
|436
|10.00
|1.2238
|1.2265
|1.2151
|100.00
|29577.56
|1282
|2005.06.01 17:18
|sell
|437
|10.00
|1.2242
|1.2259
|1.2145
|1283
|2005.06.01 18:00
|close
|437
|10.00
|1.2231
|1.2259
|1.2145
|110.00
|29687.56
|1284
|2005.06.01 21:07
|sell
|438
|10.00
|1.2211
|1.2228
|1.2114
|1285
|2005.06.01 22:00
|close
|438
|10.00
|1.2203
|1.2228
|1.2114
|80.00
|29767.56
|1286
|2005.06.02 01:59
|sell
|439
|10.00
|1.2228
|1.2245
|1.2131
|1287
|2005.06.02 02:38
|close
|439
|10.00
|1.2218
|1.2245
|1.2131
|100.00
|29867.56
|1288
|2005.06.02 05:54
|sell
|440
|10.00
|1.2210
|1.2227
|1.2113
|1289
|2005.06.02 06:59
|s/l
|440
|10.00
|1.2227
|1.2227
|1.2113
|-170.00
|29697.56
|1290
|2005.06.02 09:38
|buy
|441
|10.00
|1.2266
|1.2249
|1.2363
|1291
|2005.06.02 10:33
|close
|441
|10.00
|1.2275
|1.2249
|1.2363
|90.00
|29787.56
|1292
|2005.06.02 14:01
|sell
|442
|10.00
|1.2260
|1.2277
|1.2163
|1293
|2005.06.02 14:59
|s/l
|442
|10.00
|1.2277
|1.2277
|1.2163
|-170.00
|29617.56
|1294
|2005.06.02 15:00
|buy
|443
|10.00
|1.2266
|1.2249
|1.2363
|1295
|2005.06.02 19:00
|close
|443
|10.00
|1.2288
|1.2249
|1.2363
|220.00
|29837.56
|1296
|2005.06.02 19:05
|buy
|444
|10.00
|1.2275
|1.2258
|1.2372
|1297
|2005.06.03 02:00
|close
|444
|10.00
|1.2290
|1.2258
|1.2372
|141.35
|29978.91
|1298
|2005.06.03 02:34
|buy
|445
|10.00
|1.2279
|1.2262
|1.2376
|1299
|2005.06.03 03:25
|close
|445
|10.00
|1.2291
|1.2262
|1.2376
|120.00
|30098.91
|1300
|2005.06.03 06:00
|buy
|446
|10.00
|1.2286
|1.2269
|1.2383
|1301
|2005.06.03 06:59
|s/l
|446
|10.00
|1.2269
|1.2269
|1.2383
|-170.00
|29928.91
|1302
|2005.06.03 07:01
|sell
|447
|10.00
|1.2283
|1.2300
|1.2186
|1303
|2005.06.03 10:02
|close
|447
|10.00
|1.2270
|1.2300
|1.2186
|130.01
|30058.92
|1304
|2005.06.03 12:09
|buy
|448
|10.00
|1.2276
|1.2259
|1.2373
|1305
|2005.06.03 12:59
|modify
|448
|10.00
|1.2276
|1.2273
|1.2373
|1306
|2005.06.03 13:00
|close
|448
|10.00
|1.2306
|1.2273
|1.2373
|300.01
|30358.93
|1307
|2005.06.03 13:00
|buy
|449
|10.00
|1.2285
|1.2268
|1.2382
|1308
|2005.06.03 13:18
|close
|449
|10.00
|1.2298
|1.2268
|1.2382
|130.00
|30488.93
|1309
|2005.06.03 13:22
|buy
|450
|10.00
|1.2295
|1.2278
|1.2392
|1310
|2005.06.03 13:43
|s/l
|450
|10.00
|1.2278
|1.2278
|1.2392
|-170.00
|30318.93
|1311
|2005.06.03 13:44
|buy
|451
|10.00
|1.2278
|1.2261
|1.2375
|1312
|2005.06.03 14:00
|close
|451
|10.00
|1.2287
|1.2261
|1.2375
|89.99
|30408.92
|1313
|2005.06.03 18:01
|sell
|452
|10.00
|1.2228
|1.2245
|1.2131
|1314
|2005.06.03 18:16
|close
|452
|10.00
|1.2215
|1.2245
|1.2131
|129.99
|30538.91
|1315
|2005.06.06 00:59
|sell
|453
|10.00
|1.2242
|1.2259
|1.2145
|1316
|2005.06.06 03:59
|s/l
|453
|10.00
|1.2259
|1.2259
|1.2145
|-170.00
|30368.91
|1317
|2005.06.06 09:05
|buy
|454
|10.00
|1.2268
|1.2251
|1.2365
|1318
|2005.06.06 11:00
|modify
|454
|10.00
|1.2268
|1.2253
|1.2365
|1319
|2005.06.06 14:00
|modify
|454
|10.00
|1.2268
|1.2255
|1.2365
|1320
|2005.06.06 14:00
|close
|454
|10.00
|1.2288
|1.2255
|1.2365
|200.01
|30568.92
|1321
|2005.06.07 02:03
|sell
|455
|10.00
|1.2263
|1.2280
|1.2166
|1322
|2005.06.07 03:08
|modify
|455
|10.00
|1.2263
|1.2279
|1.2166
|1323
|2005.06.07 03:08
|close
|455
|10.00
|1.2255
|1.2279
|1.2166
|80.00
|30648.92
|1324
|2005.06.07 04:59
|sell
|456
|10.00
|1.2268
|1.2285
|1.2171
|1325
|2005.06.07 06:59
|s/l
|456
|10.00
|1.2285
|1.2285
|1.2171
|-170.00
|30478.92
|1326
|2005.06.07 07:41
|buy
|457
|10.00
|1.2277
|1.2260
|1.2374
|1327
|2005.06.07 08:15
|modify
|457
|10.00
|1.2277
|1.2262
|1.2374
|1328
|2005.06.07 08:15
|close
|457
|10.00
|1.2288
|1.2262
|1.2374
|109.99
|30588.91
|1329
|2005.06.07 14:26
|sell
|458
|10.00
|1.2278
|1.2295
|1.2181
|1330
|2005.06.07 15:50
|close
|458
|10.00
|1.2266
|1.2295
|1.2181
|120.00
|30708.91
|1331
|2005.06.08 02:52
|buy
|459
|10.00
|1.2290
|1.2273
|1.2387
|1332
|2005.06.08 03:07
|modify
|459
|10.00
|1.2290
|1.2276
|1.2387
|1333
|2005.06.08 03:07
|modify
|459
|10.00
|1.2290
|1.2279
|1.2387
|1334
|2005.06.08 03:07
|close
|459
|10.00
|1.2303
|1.2279
|1.2387
|129.99
|30838.90
|1335
|2005.06.08 06:56
|buy
|460
|10.00
|1.2317
|1.2300
|1.2414
|1336
|2005.06.08 06:59
|modify
|460
|10.00
|1.2317
|1.2300
|1.2414
|1337
|2005.06.08 07:00
|modify
|460
|10.00
|1.2317
|1.2301
|1.2414
|1338
|2005.06.08 07:00
|close
|460
|10.00
|1.2326
|1.2301
|1.2414
|90.01
|30928.91
|1339
|2005.06.08 07:01
|buy
|461
|10.00
|1.2314
|1.2297
|1.2411
|1340
|2005.06.08 07:21
|modify
|461
|10.00
|1.2314
|1.2298
|1.2411
|1341
|2005.06.08 07:21
|close
|461
|10.00
|1.2323
|1.2298
|1.2411
|89.99
|31018.90
|1342
|2005.06.08 07:53
|buy
|462
|10.00
|1.2320
|1.2303
|1.2417
|1343
|2005.06.08 09:59
|modify
|462
|10.00
|1.2320
|1.2311
|1.2417
|1344
|2005.06.08 10:00
|close
|462
|10.00
|1.2338
|1.2311
|1.2417
|179.99
|31198.89
|1345
|2005.06.08 15:00
|buy
|463
|10.00
|1.2315
|1.2298
|1.2412
|1346
|2005.06.08 15:26
|close
|463
|10.00
|1.2325
|1.2298
|1.2412
|100.00
|31298.89
|1347
|2005.06.08 15:31
|buy
|464
|10.00
|1.2319
|1.2302
|1.2416
|1348
|2005.06.08 16:59
|s/l
|464
|10.00
|1.2302
|1.2302
|1.2416
|-170.00
|31128.89
|1349
|2005.06.08 20:00
|sell
|465
|10.00
|1.2237
|1.2254
|1.2140
|1350
|2005.06.08 20:11
|close
|465
|10.00
|1.2228
|1.2254
|1.2140
|90.00
|31218.89
|1351
|2005.06.09 07:08
|sell
|466
|10.00
|1.2233
|1.2250
|1.2136
|1352
|2005.06.09 09:19
|modify
|466
|10.00
|1.2233
|1.2249
|1.2136
|1353
|2005.06.09 11:02
|modify
|466
|10.00
|1.2233
|1.2249
|1.2136
|1354
|2005.06.09 12:28
|s/l
|466
|10.00
|1.224858
|1.2249
|1.2136
|-155.78
|31063.11
|1355
|2005.06.09 12:33
|sell
|467
|10.00
|1.2239
|1.2256
|1.2142
|1356
|2005.06.09 12:59
|modify
|467
|10.00
|1.2239
|1.2255
|1.2142
|1357
|2005.06.09 14:00
|modify
|467
|10.00
|1.2239
|1.2252
|1.2142
|1358
|2005.06.09 14:00
|close
|467
|10.00
|1.2225
|1.2252
|1.2142
|139.99
|31203.10
|1359
|2005.06.09 14:33
|sell
|468
|10.00
|1.2243
|1.2260
|1.2146
|1360
|2005.06.09 14:55
|close
|468
|10.00
|1.2234
|1.2260
|1.2146
|89.99
|31293.09
|1361
|2005.06.09 15:59
|sell
|469
|10.00
|1.2226
|1.2243
|1.2129
|1362
|2005.06.09 16:04
|s/l
|469
|10.00
|1.2243
|1.2243
|1.2129
|-170.00
|31123.09
|1363
|2005.06.09 17:36
|buy
|470
|10.00
|1.2223
|1.2206
|1.2320
|1364
|2005.06.10 01:00
|close
|470
|10.00
|1.2234
|1.2206
|1.2320
|101.35
|31224.44
|1365
|2005.06.10 07:03
|sell
|471
|10.00
|1.2232
|1.2249
|1.2135
|1366
|2005.06.10 07:52
|modify
|471
|10.00
|1.2232
|1.2247
|1.2135
|1367
|2005.06.10 07:53
|modify
|471
|10.00
|1.2232
|1.2245
|1.2135
|1368
|2005.06.10 07:53
|modify
|471
|10.00
|1.2232
|1.2245
|1.2135
|1369
|2005.06.10 07:53
|modify
|471
|10.00
|1.2232
|1.2243
|1.2135
|1370
|2005.06.10 07:53
|close
|471
|10.00
|1.2222
|1.2243
|1.2135
|100.00
|31324.44
|1371
|2005.06.10 09:59
|sell
|472
|10.00
|1.2234
|1.2251
|1.2137
|1372
|2005.06.10 10:11
|modify
|472
|10.00
|1.2234
|1.2248
|1.2137
|1373
|2005.06.10 12:59
|modify
|472
|10.00
|1.2234
|1.2220
|1.2137
|1374
|2005.06.10 12:59
|close
|472
|10.00
|1.2198
|1.2220
|1.2137
|360.00
|31684.44
|1375
|2005.06.10 16:03
|sell
|473
|10.00
|1.2141
|1.2158
|1.2044
|1376
|2005.06.10 16:15
|close
|473
|10.00
|1.2131
|1.2158
|1.2044
|100.00
|31784.44
|1377
|2005.06.13 02:00
|sell
|474
|10.00
|1.2102
|1.2119
|1.2005
|1378
|2005.06.13 08:17
|modify
|474
|10.00
|1.2102
|1.2118
|1.2005
|1379
|2005.06.13 08:17
|close
|474
|10.00
|1.2089
|1.2118
|1.2005
|130.00
|31914.44
|1380
|2005.06.13 10:39
|sell
|475
|10.00
|1.2064
|1.2081
|1.1967
|1381
|2005.06.13 10:59
|close
|475
|10.00
|1.2048
|1.2081
|1.1967
|160.00
|32074.44
|1382
|2005.06.13 11:17
|sell
|476
|10.00
|1.2055
|1.2072
|1.1958
|1383
|2005.06.13 11:25
|close
|476
|10.00
|1.2045
|1.2072
|1.1958
|100.00
|32174.44
|1384
|2005.06.13 16:13
|sell
|477
|10.00
|1.2047
|1.2064
|1.1950
|1385
|2005.06.13 16:39
|close
|477
|10.00
|1.2036
|1.2064
|1.1950
|110.00
|32284.44
|1386
|2005.06.13 16:59
|sell
|478
|10.00
|1.2068
|1.2085
|1.1971
|1387
|2005.06.13 17:59
|s/l
|478
|10.00
|1.2085
|1.2085
|1.1971
|-170.00
|32114.44
|1388
|2005.06.14 04:05
|buy
|479
|10.00
|1.2126
|1.2109
|1.2223
|1389
|2005.06.14 06:59
|modify
|479
|10.00
|1.2126
|1.2114
|1.2223
|1390
|2005.06.14 06:59
|close
|479
|10.00
|1.2146
|1.2114
|1.2223
|200.00
|32314.44