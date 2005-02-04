Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1.93 Euro

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.02.01 00:00 - 2005.06.15 00:00 (2005.02.01 - 2005.06.15)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseCTfilter=false; Usefilewrite=false; OneTradePerBar=false; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=0.3; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; GMT=0;
Bars in test27195Ticks modelled228829Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit31314.44Gross profit41994.53Gross loss-10680.09
Profit factor3.93Expected payoff65.37
Absolute drawdown68.08Maximal drawdown340.00 (1.79%)Relative drawdown26.20% (330.83)
Total trades479Short positions (won %)252 (84.13%)Long positions (won %)227 (81.06%)
Profit trades (% of total)396 (82.67%)Loss trades (% of total)83 (17.33%)
Largestprofit trade594.98loss trade-195.95
Averageprofit trade106.05loss trade-128.68
Maximumconsecutive wins (profit in money)25 (2936.01)consecutive losses (loss in money)3 (-89.77)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2936.01 (25)consecutive loss (count of losses)-340.00 (2)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.02.01 05:40buy12.301.30481.30311.3145
22005.02.01 05:59modify12.301.30481.30321.3145
32005.02.01 06:00modify12.301.30481.30351.3145
42005.02.01 06:14modify12.301.30481.30361.3145
52005.02.01 06:14modify12.301.30481.30381.3145
62005.02.01 06:14close12.301.30561.30381.314518.401018.40
72005.02.01 15:00sell22.351.30121.30291.2915
82005.02.01 15:04modify22.351.30121.30271.2915
92005.02.01 15:04close22.351.30051.30271.291516.451034.85
102005.02.01 15:10sell32.391.30111.30281.2914
112005.02.01 16:59s/l32.391.30281.30281.2914-40.63994.22
122005.02.02 05:41buy42.281.30771.30601.3174
132005.02.02 06:48close42.281.30821.30601.317411.401005.62
142005.02.02 17:01sell52.321.30301.30471.2933
152005.02.02 18:00modify52.321.30301.30451.2933
162005.02.02 18:12modify52.321.30301.30431.2933
172005.02.02 18:12close52.321.30181.30431.293327.841033.46
182005.02.03 13:00sell62.391.29631.29801.2866
192005.02.03 13:00modify62.391.29631.29741.2866
202005.02.03 13:00close62.391.29491.29741.286633.461066.92
212005.02.03 13:00sell72.471.29631.29801.2866
222005.02.03 13:00modify72.471.29631.29741.2866
232005.02.03 13:00close72.471.29491.29741.286634.581101.50
242005.02.03 13:48sell82.551.29631.29801.2866
252005.02.03 14:59close82.551.29561.29801.286617.851119.35
262005.02.03 16:09sell92.591.29681.29851.2871
272005.02.03 17:04close92.591.29601.29851.287120.721140.07
282005.02.04 05:01buy102.641.29701.29531.3067
292005.02.04 05:59modify102.641.29701.29581.3067
302005.02.04 06:00modify102.641.29701.29601.3067
312005.02.04 07:01modify102.641.29701.29601.3067
322005.02.04 08:09s/l102.641.2960051.29601.3067-26.261113.81
332005.02.04 09:41sell112.581.29711.29881.2874
342005.02.04 09:41modify112.581.29711.29871.2874
352005.02.04 09:41modify112.581.29711.29861.2874
362005.02.04 09:59modify112.581.29711.29851.2874
372005.02.04 10:00modify112.581.29711.29851.2874
382005.02.04 10:00modify112.581.29711.29821.2874
392005.02.04 10:03modify112.581.29711.29811.2874
402005.02.04 10:03modify112.581.29711.29801.2874
412005.02.04 10:03close112.581.29661.29801.287412.901126.71
422005.02.04 11:30sell122.611.29671.29841.2870
432005.02.04 11:30modify122.611.29671.29831.2870
442005.02.04 11:31modify122.611.29671.29821.2870
452005.02.04 11:31modify122.611.29671.29811.2870
462005.02.04 11:31modify122.611.29671.29801.2870
472005.02.04 11:59modify122.611.29671.29761.2870
482005.02.04 11:59close122.611.29611.29761.287015.661142.37
492005.02.04 13:03sell132.641.29621.29791.2865
502005.02.04 14:15close132.641.29561.29791.286515.841158.21
512005.02.04 14:26sell142.681.29661.29831.2869
522005.02.04 14:28close142.681.29591.29831.286918.761176.97
532005.02.04 14:31sell152.721.29671.29841.2870
542005.02.04 14:59modify152.721.29671.29731.2870
552005.02.04 14:59close152.721.29441.29731.287062.561239.53
562005.02.07 00:59sell162.901.28381.28551.2741
572005.02.07 01:23close162.901.28321.28551.274117.401256.93
582005.02.07 03:38sell172.941.28331.28501.2736
592005.02.07 06:00s/l172.941.28501.28501.2736-49.981206.95
602005.02.07 12:00buy182.821.28461.28291.2943
612005.02.07 12:44modify182.821.28461.28301.2943
622005.02.07 12:44close182.821.28531.28301.294319.741226.69
632005.02.07 12:59buy192.861.28471.28301.2944
642005.02.07 14:29s/l192.861.28301.28301.2944-48.621178.07
652005.02.07 14:47sell202.751.28421.28591.2745
662005.02.07 14:59modify202.751.28421.28561.2745
672005.02.07 14:59close202.751.28321.28561.274527.501205.57
682005.02.07 15:42sell212.821.28381.28551.2741
692005.02.07 15:56modify212.821.28381.28551.2741
702005.02.07 15:56close212.821.28311.28551.274119.741225.31
712005.02.07 17:54sell222.881.27691.27861.2672
722005.02.07 21:00close222.881.27561.27861.267237.441262.75
732005.02.07 22:05sell232.971.27581.27751.2661
742005.02.08 08:00s/l232.971.27751.27751.2661-48.351214.40
752005.02.08 08:16buy242.851.27661.27491.2863
762005.02.08 09:59s/l242.851.27491.27491.2863-48.451165.95
772005.02.08 14:01sell252.741.27661.27831.2669
782005.02.08 14:19modify252.741.27661.27811.2669
792005.02.08 14:21modify252.741.27661.27801.2669
802005.02.08 14:21close252.741.27581.27801.266921.921187.87
812005.02.08 14:22sell262.791.27551.27721.2658
822005.02.08 15:59s/l262.791.27721.27721.2658-47.431140.44
832005.02.08 17:17buy272.681.27731.27561.2870
842005.02.09 03:00s/l272.681.27561.27561.2870-47.881092.56
852005.02.09 07:00buy282.571.27741.27571.2871
862005.02.09 07:00modify282.571.27741.27571.2871
872005.02.09 07:00modify282.571.27741.27581.2871
882005.02.09 07:02modify282.571.27741.27581.2871
892005.02.09 07:02modify282.571.27741.27591.2871
902005.02.09 07:09modify282.571.27741.27621.2871
912005.02.09 07:10modify282.571.27741.27641.2871
922005.02.09 08:12close282.571.27811.27641.287117.991110.55
932005.02.09 10:36buy292.611.27781.27611.2875
942005.02.09 10:37modify292.611.27781.27611.2875
952005.02.09 10:47modify292.611.27781.27631.2875
962005.02.09 10:48modify292.611.27781.27641.2875
972005.02.09 10:50modify292.611.27781.27661.2875
982005.02.09 12:59s/l292.611.2766111.27661.2875-31.021079.53
992005.02.09 13:59sell302.541.27551.27721.2658
1002005.02.09 14:00s/l302.541.27721.27721.2658-43.181036.35
1012005.02.09 14:00sell312.431.27751.27921.2678
1022005.02.09 14:06modify312.431.27751.27921.2678
1032005.02.09 14:07modify312.431.27751.27911.2678
1042005.02.09 14:07close312.431.27651.27911.267824.301060.65
1052005.02.09 14:10sell322.491.27661.27831.2669
1062005.02.09 14:19modify322.491.27661.27831.2669
1072005.02.09 14:59s/l322.491.27831.27831.2669-42.321018.33
1082005.02.09 14:59sell332.391.27881.28051.2691
1092005.02.09 17:18s/l332.391.28051.28051.2691-40.63977.70
1102005.02.09 18:00buy342.291.27941.27771.2891
1112005.02.09 18:07close342.291.28011.27771.289116.03993.73
1122005.02.09 18:07buy352.331.27981.27811.2895
1132005.02.09 21:59close352.331.28101.27811.289527.961021.69
1142005.02.10 12:01sell362.401.27881.28051.2691
1152005.02.10 12:05modify362.401.27881.28031.2691
1162005.02.10 12:54modify362.401.27881.28001.2691
1172005.02.10 12:56modify362.401.27881.27981.2691
1182005.02.10 13:59s/l362.401.2798091.27981.2691-24.21997.48
1192005.02.10 17:00buy372.321.28911.28741.2988
1202005.02.10 19:59s/l372.321.28741.28741.2988-39.44958.04
1212005.02.10 19:59buy382.231.28731.28561.2970
1222005.02.11 05:00modify382.231.28731.28581.2970
1232005.02.11 05:01modify382.231.28731.28591.2970
1242005.02.11 05:11modify382.231.28731.28591.2970
1252005.02.11 05:15modify382.231.28731.28601.2970
1262005.02.11 05:45modify382.231.28731.28601.2970
1272005.02.11 05:46modify382.231.28731.28611.2970
1282005.02.11 07:49modify382.231.28731.28611.2970
1292005.02.11 07:50modify382.231.28731.28611.2970
1302005.02.11 07:50modify382.231.28731.28621.2970
1312005.02.11 08:07s/l382.231.2862151.28621.2970-26.12931.92
1322005.02.11 12:00sell392.171.28651.28821.2768
1332005.02.11 12:28modify392.171.28651.28811.2768
1342005.02.11 12:31modify392.171.28651.28801.2768
1352005.02.11 12:33modify392.171.28651.28791.2768
1362005.02.11 12:33modify392.171.28651.28791.2768
1372005.02.11 12:41modify392.171.28651.28781.2768
1382005.02.11 12:44modify392.171.28651.28771.2768
1392005.02.11 12:45modify392.171.28651.28761.2768
1402005.02.11 12:45close392.171.28581.28761.276815.19947.11
1412005.02.11 14:58sell402.211.28711.28881.2774
1422005.02.11 15:04modify402.211.28711.28861.2774
1432005.02.11 15:05modify402.211.28711.28861.2774
1442005.02.11 15:13modify402.211.28711.28861.2774
1452005.02.11 15:13modify402.211.28711.28851.2774
1462005.02.11 15:32modify402.211.28711.28841.2774
1472005.02.11 15:32close402.211.28621.28841.277419.89967.00
1482005.02.11 15:38buy412.261.28651.28481.2962
1492005.02.11 16:10modify412.261.28651.28521.2962
1502005.02.11 16:10close412.261.28771.28521.296227.12994.12
1512005.02.11 16:10sell422.321.28751.28921.2778
1522005.02.11 17:57modify422.321.28751.28911.2778
1532005.02.11 17:57close422.321.28641.28911.277825.521019.64
1542005.02.13 23:17buy432.381.28791.28621.2976
1552005.02.14 00:00modify432.381.28791.28631.2976
1562005.02.14 00:59modify432.381.28791.29171.2976
1572005.02.14 01:00close432.381.29451.29171.2976155.021174.66
1582005.02.14 13:11buy442.721.29651.29481.3062
1592005.02.14 15:00modify442.721.29651.29481.3062
1602005.02.14 15:07modify442.721.29651.29501.3062
1612005.02.14 15:08modify442.721.29651.29511.3062
1622005.02.14 15:10modify442.721.29651.29511.3062
1632005.02.14 15:10modify442.721.29651.29521.3062
1642005.02.14 16:00close442.721.29761.29521.306229.921204.58
1652005.02.14 20:00sell452.791.29721.29891.2875
1662005.02.15 00:00modify452.791.29721.29881.2875
1672005.02.15 00:24modify452.791.29721.29881.2875
1682005.02.15 00:31modify452.791.29721.29861.2875
1692005.02.15 00:59modify452.791.29721.29811.2875
1702005.02.15 00:59close452.791.29611.29811.287532.701237.28
1712005.02.15 06:24buy462.861.29641.29471.3061
1722005.02.15 06:39modify462.861.29641.29481.3061
1732005.02.15 06:40modify462.861.29641.29501.3061
1742005.02.15 06:41modify462.861.29641.29511.3061
1752005.02.15 06:43modify462.861.29641.29521.3061
1762005.02.15 06:44modify462.861.29641.29531.3061
1772005.02.15 07:29modify462.861.29641.29531.3061
1782005.02.15 07:30modify462.861.29641.29541.3061
1792005.02.15 07:33modify462.861.29641.29551.3061
1802005.02.15 07:34modify462.861.29641.29551.3061
1812005.02.15 07:35modify462.861.29641.29561.3061
1822005.02.15 07:37modify462.861.29641.29571.3061
1832005.02.15 07:37close462.861.29741.29571.306128.601265.88
1842005.02.15 13:19buy472.931.29771.29601.3074
1852005.02.15 13:35close472.931.29861.29601.307426.371292.25
1862005.02.15 13:35buy482.991.29891.29721.3086
1872005.02.15 14:59s/l482.991.29721.29721.3086-50.831241.42
1882005.02.15 15:27sell492.871.29941.30111.2897
1892005.02.15 15:44close492.871.29831.30111.289731.571272.99
1902005.02.15 15:44sell502.941.29821.29991.2885
1912005.02.15 16:59s/l502.941.29991.29991.2885-49.981223.01
1922005.02.15 17:59buy512.821.30041.29871.3101
1932005.02.15 18:49close512.821.30151.29871.310131.021254.03
1942005.02.16 01:30sell522.891.30151.30321.2918
1952005.02.16 07:37modify522.891.30151.30291.2918
1962005.02.16 07:38modify522.891.30151.30281.2918
1972005.02.16 11:59s/l522.891.3028371.30281.2918-38.631215.40
1982005.02.16 12:21buy532.801.30281.30111.3125
1992005.02.16 12:59modify532.801.30281.30131.3125
2002005.02.16 13:00close532.801.30371.30131.312525.201240.60
2012005.02.16 13:00buy542.861.30241.30071.3121
2022005.02.16 13:42modify542.861.30241.30071.3121
2032005.02.16 13:42modify542.861.30241.30081.3121
2042005.02.16 13:42close542.861.30331.30081.312125.741266.34
2052005.02.16 15:59sell552.921.29981.30151.2901
2062005.02.16 16:00s/l552.921.30151.30151.2901-49.641216.70
2072005.02.16 16:00sell562.801.30241.30411.2927
2082005.02.16 16:00close562.801.30131.30411.292730.801247.50
2092005.02.16 16:00sell572.871.30191.30361.2922
2102005.02.16 16:01close572.871.30071.30361.292234.441281.94
2112005.02.16 19:05buy582.951.30251.30081.3122
2122005.02.16 19:12close582.951.30351.30081.312229.501311.44
2132005.02.16 23:08sell593.021.30311.30481.2934
2142005.02.17 01:59s/l593.021.30481.30481.2934-44.821266.62
2152005.02.17 08:36buy602.911.30491.30321.3146
2162005.02.17 08:39modify602.911.30491.30351.3146
2172005.02.17 08:40modify602.911.30491.30361.3146
2182005.02.17 08:40modify602.911.30491.30371.3146
2192005.02.17 08:40modify602.911.30491.30391.3146
2202005.02.17 08:45modify602.911.30491.30401.3146
2212005.02.17 08:45close602.911.30591.30401.314629.101295.72
2222005.02.17 08:55buy612.981.30511.30341.3148
2232005.02.17 08:56modify612.981.30511.30341.3148
2242005.02.17 08:59modify612.981.30511.30361.3148
2252005.02.17 09:53modify612.981.30511.30381.3148
2262005.02.17 09:57modify612.981.30511.30401.3148
2272005.02.17 09:57close612.981.30591.30401.314823.841319.56
2282005.02.17 10:43buy623.031.30611.30441.3158
2292005.02.17 10:59modify623.031.30611.30441.3158
2302005.02.17 11:00modify623.031.30611.30451.3158
2312005.02.17 11:12modify623.031.30611.30501.3158
2322005.02.17 11:12close623.031.30701.30501.315827.271346.83
2332005.02.17 14:00sell633.101.30481.30651.2951
2342005.02.17 14:14modify633.101.30481.30641.2951
2352005.02.17 14:16modify633.101.30481.30621.2951
2362005.02.17 14:16close633.101.30381.30621.295131.001377.83
2372005.02.17 14:59sell643.161.30631.30801.2966
2382005.02.17 15:59s/l643.161.30801.30801.2966-53.721324.11
2392005.02.17 18:18buy653.041.30721.30551.3169
2402005.02.17 18:26close653.041.30821.30551.316930.401354.51
2412005.02.17 22:21buy663.111.30681.30511.3165
2422005.02.17 23:33close663.111.30731.30511.316515.551370.06
2432005.02.18 11:46sell673.151.30451.30621.2948
2442005.02.18 11:47modify673.151.30451.30611.2948
2452005.02.18 11:47modify673.151.30451.30591.2948
2462005.02.18 11:47modify673.151.30451.30591.2948
2472005.02.18 11:57modify673.151.30451.30581.2948
2482005.02.18 12:27modify673.151.30451.30581.2948
2492005.02.18 12:27modify673.151.30451.30571.2948
2502005.02.18 12:28modify673.151.30451.30561.2948
2512005.02.18 12:28modify673.151.30451.30561.2948
2522005.02.18 12:38modify673.151.30451.30551.2948
2532005.02.18 12:39modify673.151.30451.30551.2948
2542005.02.18 12:39modify673.151.30451.30531.2948
2552005.02.18 12:39close673.151.30331.30531.294837.801407.86
2562005.02.18 17:00buy683.231.30651.30481.3162
2572005.02.18 17:51close683.231.30731.30481.316225.841433.70
2582005.02.18 17:59buy693.291.30621.30451.3159
2592005.02.18 18:00close693.291.30691.30451.315923.031456.73
2602005.02.18 18:00sell703.341.30681.30851.2971
2612005.02.20 23:01close703.341.30601.30851.297126.721483.45
2622005.02.20 23:02buy713.411.30591.30421.3156
2632005.02.20 23:22close713.411.30701.30421.315637.511520.96
2642005.02.21 05:59sell723.491.30621.30791.2965
2652005.02.21 06:50modify723.491.30621.30781.2965
2662005.02.21 08:06modify723.491.30621.30781.2965
2672005.02.21 08:10modify723.491.30621.30761.2965
2682005.02.21 09:59modify723.491.30621.30711.2965
2692005.02.21 11:59close723.491.30551.30711.296524.431545.39
2702005.02.21 15:47buy733.551.30631.30461.3160
2712005.02.21 15:59modify733.551.30631.30521.3160
2722005.02.21 17:00modify733.551.30631.30541.3160
2732005.02.22 00:59modify733.551.30631.30561.3160
2742005.02.22 01:00modify733.551.30631.30571.3160
2752005.02.22 01:59modify733.551.30631.30931.3160
2762005.02.22 02:59modify733.551.30631.31221.3160
2772005.02.22 03:00close733.551.31351.31221.3160252.531797.92
2782005.02.22 07:01buy744.091.31751.31581.3272
2792005.02.22 08:59modify744.091.31751.31581.3272
2802005.02.22 08:59close744.091.31831.31581.327232.721830.64
2812005.02.22 10:59buy754.161.32071.31901.3304
2822005.02.22 11:00s/l754.161.31901.31901.3304-70.721759.92
2832005.02.22 11:00buy764.001.31881.31711.3285
2842005.02.22 11:44modify764.001.31881.31711.3285
2852005.02.22 11:44close764.001.32031.31711.328560.001819.92
2862005.02.22 14:18buy774.141.31971.31801.3294
2872005.02.22 14:19close774.141.32061.31801.329437.261857.18
2882005.02.22 14:20buy784.221.32061.31891.3303
2892005.02.22 14:25close784.221.32151.31891.330337.981895.16
2902005.02.22 14:38buy794.311.32061.31891.3303
2912005.02.22 14:59close794.311.32211.31891.330364.651959.81
2922005.02.22 18:00buy804.441.32481.32311.3345
2932005.02.22 18:59close804.441.32591.32311.334548.842008.65
2942005.02.22 23:59buy814.551.32501.32331.3347
2952005.02.23 01:00close814.551.32581.32331.334732.462041.12
2962005.02.23 01:00sell824.621.32561.32731.3159
2972005.02.23 01:33close824.621.32481.32731.315936.962078.08
2982005.02.23 02:00buy834.711.32501.32331.3347
2992005.02.23 02:24s/l834.711.32331.32331.3347-80.071998.01
3002005.02.23 02:24buy844.531.32331.32161.3330
3012005.02.23 02:52close844.531.32431.32161.333045.302043.31
3022005.02.23 02:52buy854.631.32441.32271.3341
3032005.02.23 06:59s/l854.631.32271.32271.3341-78.711964.60
3042005.02.23 12:59sell864.451.32341.32511.3137
3052005.02.23 13:00modify864.451.32341.32411.3137
3062005.02.23 13:00close864.451.32091.32411.3137111.252075.85
3072005.02.23 15:17sell874.711.32141.32311.3117
3082005.02.23 15:22close874.711.32061.32311.311737.682113.53
3092005.02.23 15:22sell884.801.32061.32231.3109
3102005.02.23 15:27close884.801.31971.32231.310943.202156.73
3112005.02.23 15:36sell894.901.32061.32231.3109
3122005.02.23 15:45close894.901.31991.32231.310934.302191.03
3132005.02.23 15:55sell904.981.32071.32241.3110
3142005.02.23 18:59s/l904.981.32241.32241.3110-84.662106.37
3152005.02.23 19:00buy914.781.32101.31931.3307
3162005.02.24 00:59close914.781.32211.31931.330740.182146.54
3172005.02.24 08:01buy924.871.32371.32201.3334
3182005.02.24 08:59modify924.871.32371.32251.3334
3192005.02.24 08:59close924.871.32511.32251.333468.182214.72
3202005.02.24 13:40sell935.011.32521.32691.3155
3212005.02.24 13:59modify935.011.32521.32471.3155
3222005.02.24 13:59close935.011.32201.32471.3155160.322375.04
3232005.02.25 05:01buy945.401.31991.31821.3296
3242005.02.25 07:01modify945.401.31991.31831.3296
3252005.02.25 09:59s/l945.401.3182771.31831.3296-87.652287.39
3262005.02.25 12:59sell955.201.31921.32091.3095
3272005.02.25 13:59modify955.201.31921.32051.3095
3282005.02.25 13:59close955.201.31771.32051.309578.002365.39
3292005.02.25 14:38sell965.381.31951.32121.3098
3302005.02.25 14:41close965.381.31871.32121.309843.042408.43
3312005.02.25 14:42sell975.481.31941.32111.3097
3322005.02.25 14:54close975.481.31871.32111.309738.362446.79
3332005.02.28 06:09buy985.541.32591.32421.3356
3342005.02.28 06:30modify985.541.32591.32441.3356
3352005.02.28 06:37modify985.541.32591.32441.3356
3362005.02.28 12:59modify985.541.32591.32451.3356
3372005.02.28 13:00close985.541.32661.32451.335638.782485.57
3382005.02.28 14:11sell995.631.32551.32721.3158
3392005.02.28 14:31modify995.631.32551.32701.3158
3402005.02.28 14:31close995.631.32451.32701.315856.292541.86
3412005.02.28 14:42sell1005.751.32551.32721.3158
3422005.02.28 14:52s/l1005.751.32721.32721.3158-97.752444.11
3432005.02.28 14:52sell1015.531.32701.32871.3173
3442005.02.28 15:10modify1015.531.32701.32861.3173
3452005.02.28 15:10close1015.531.32591.32861.317360.832504.94
3462005.02.28 15:11buy1025.671.32591.32421.3356
3472005.02.28 18:59s/l1025.671.32421.32421.3356-96.392408.55
3482005.03.01 07:00sell1035.471.32031.32201.3106
3492005.03.01 07:39modify1035.471.32031.32201.3106
3502005.03.01 07:42modify1035.471.32031.32201.3106
3512005.03.01 07:42modify1035.471.32031.32191.3106
3522005.03.01 07:42close1035.471.31931.32191.310654.702463.25
3532005.03.01 12:09buy1045.601.32061.31891.3303
3542005.03.01 12:17modify1045.601.32061.31891.3303
3552005.03.01 14:00s/l1045.601.3189111.31891.3303-94.602368.65
3562005.03.02 01:33sell1055.401.31651.31821.3068
3572005.03.02 02:00close1055.401.31561.31821.306848.602417.25
3582005.03.02 05:00sell1065.511.31691.31861.3072
3592005.03.02 06:06modify1065.511.31691.31851.3072
3602005.03.02 06:07modify1065.511.31691.31851.3072
3612005.03.02 06:07modify1065.511.31691.31841.3072
3622005.03.02 06:24modify1065.511.31691.31831.3072
3632005.03.02 07:00modify1065.511.31691.31791.3072
3642005.03.02 07:01modify1065.511.31691.31781.3072
3652005.03.02 07:01close1065.511.31581.31781.307260.612477.86
3662005.03.02 10:22sell1075.671.31181.31351.3021
3672005.03.02 10:42close1075.671.31091.31351.302151.032528.89
3682005.03.02 13:00sell1085.791.31111.31281.3014
3692005.03.02 13:59close1085.791.31001.31281.301463.692592.58
3702005.03.02 18:59sell1095.921.31341.31511.3037
3712005.03.03 01:00modify1095.921.31341.31511.3037
3722005.03.03 04:59modify1095.921.31341.31511.3037
3732005.03.03 05:00modify1095.921.31341.31471.3037
3742005.03.03 05:00close1095.921.31291.31471.303742.392634.97
3752005.03.03 07:10sell1106.021.31331.31501.3036
3762005.03.03 07:31modify1106.021.31331.31481.3036
3772005.03.03 07:35modify1106.021.31331.31471.3036
3782005.03.03 07:35modify1106.021.31331.31471.3036
3792005.03.03 07:36modify1106.021.31331.31471.3036
3802005.03.03 07:36modify1106.021.31331.31451.3036
3812005.03.03 07:36close1106.021.31271.31451.303636.112671.08
3822005.03.04 05:59sell1116.111.31111.31281.3014
3832005.03.04 06:00modify1116.111.31111.31281.3014
3842005.03.04 06:00modify1116.111.31111.31211.3014
3852005.03.04 06:07modify1116.111.31111.31191.3014
3862005.03.04 06:07close1116.111.31031.31191.301448.882719.96
3872005.03.04 09:59buy1126.221.31181.31011.3215
3882005.03.04 09:59modify1126.221.31181.31051.3215
3892005.03.04 10:00modify1126.221.31181.31061.3215
3902005.03.04 12:59modify1126.221.31181.31321.3215
3912005.03.04 13:00close1126.221.31491.31321.3215192.822912.78
3922005.03.04 14:59buy1136.621.32031.31861.3300
3932005.03.04 14:59modify1136.621.32031.32211.3300
3942005.03.04 15:00close1136.621.32451.32211.3300278.043190.82
3952005.03.04 15:31buy1147.231.32351.32181.3332
3962005.03.04 16:59close1147.231.32431.32181.333257.843248.66
3972005.03.07 05:09sell1157.361.32371.32541.3140
3982005.03.07 05:13close1157.361.32321.32541.314036.803285.46
3992005.03.07 05:59sell1167.451.32361.32531.3139
4002005.03.07 06:01modify1167.451.32361.32531.3139
4012005.03.07 06:04modify1167.451.32361.32521.3139
4022005.03.07 06:04close1167.451.32311.32521.313937.253322.71
4032005.03.07 15:59sell1177.541.32151.32321.3118
4042005.03.07 17:38modify1177.541.32151.32261.3118
4052005.03.07 17:38close1177.541.32021.32261.311898.023420.73
4062005.03.07 19:02sell1187.771.32121.32291.3115
4072005.03.07 19:46close1187.771.32061.32291.311546.613467.34
4082005.03.08 03:19buy1197.871.32241.32071.3321
4092005.03.08 03:43modify1197.871.32241.32081.3321
4102005.03.08 03:44modify1197.871.32241.32081.3321
4112005.03.08 03:44modify1197.871.32241.32091.3321
4122005.03.08 03:47modify1197.871.32241.32091.3321
4132005.03.08 03:49modify1197.871.32241.32091.3321
4142005.03.08 03:49modify1197.871.32241.32101.3321
4152005.03.08 03:50modify1197.871.32241.32101.3321
4162005.03.08 04:02modify1197.871.32241.32111.3321
4172005.03.08 04:59modify1197.871.32241.32111.3321
4182005.03.08 05:00modify1197.871.32241.32111.3321
4192005.03.08 06:56modify1197.871.32241.32111.3321
4202005.03.08 06:59modify1197.871.32241.32121.3321
4212005.03.08 06:59modify1197.871.32241.32191.3321
4222005.03.08 06:59close1197.871.32361.32191.332194.443561.78
4232005.03.08 08:58buy1208.071.32371.32201.3334
4242005.03.08 09:05modify1208.071.32371.32201.3334
4252005.03.08 09:05modify1208.071.32371.32211.3334
4262005.03.08 09:06modify1208.071.32371.32211.3334
4272005.03.08 09:06modify1208.071.32371.32221.3334
4282005.03.08 09:06modify1208.071.32371.32231.3334
4292005.03.08 09:06modify1208.071.32371.32241.3334
4302005.03.08 09:06modify1208.071.32371.32251.3334
4312005.03.08 09:06modify1208.071.32371.32251.3334
4322005.03.08 09:06modify1208.071.32371.32261.3334
4332005.03.08 09:06close1208.071.32471.32261.333480.703642.48
4342005.03.08 11:00buy1218.251.32401.32231.3337
4352005.03.08 11:54modify1218.251.32401.32231.3337
4362005.03.08 11:54modify1218.251.32401.32231.3337
4372005.03.08 11:54modify1218.251.32401.32241.3337
4382005.03.08 11:54close1218.251.32471.32241.333757.753700.23
4392005.03.08 11:54buy1228.381.32481.32311.3345
4402005.03.08 13:59modify1228.381.32481.32951.3345
4412005.03.08 14:00close1228.381.33191.32951.3345594.984295.21
4422005.03.08 14:00buy1239.681.33101.32931.3407
4432005.03.08 14:59modify1239.681.33101.33121.3407
4442005.03.08 15:00close1239.681.33431.33121.3407319.444614.65
4452005.03.08 15:59buy12410.001.33351.33181.3432
4462005.03.08 17:00close12410.001.33421.33181.343270.004684.65
4472005.03.08 22:02buy12510.001.33431.33261.3440
4482005.03.08 23:55close12510.001.33531.33261.3440100.004784.65
4492005.03.09 04:33buy12610.001.33391.33221.3436
4502005.03.09 05:06modify12610.001.33391.33241.3436
4512005.03.09 05:07modify12610.001.33391.33241.3436
4522005.03.09 06:00modify12610.001.33391.33251.3436
4532005.03.09 06:00modify12610.001.33391.33271.3436
4542005.03.09 06:00modify12610.001.33391.33281.3436
4552005.03.09 06:59modify12610.001.33391.33381.3436
4562005.03.09 07:00close12610.001.33551.33381.3436160.014944.66
4572005.03.09 07:59buy12710.001.33471.33301.3444
4582005.03.09 07:59modify12710.001.33471.33491.3444
4592005.03.09 08:00close12710.001.33671.33491.3444200.005144.66
4602005.03.09 08:59buy12810.001.33611.33441.3458
4612005.03.09 08:59modify12810.001.33611.33481.3458
4622005.03.09 09:00close12810.001.33681.33481.345870.005214.66
4632005.03.09 09:10buy12910.001.33591.33421.3456
4642005.03.09 09:18modify12910.001.33591.33441.3456
4652005.03.09 09:18modify12910.001.33591.33471.3456
4662005.03.09 09:18close12910.001.33681.33471.345690.005304.66
4672005.03.09 11:00buy13010.001.33661.33491.3463
4682005.03.09 11:56modify13010.001.33661.33491.3463
4692005.03.09 11:57modify13010.001.33661.33491.3463
4702005.03.09 12:59s/l13010.001.3349111.33491.3463-168.895135.77
4712005.03.09 18:40buy13110.001.33991.33821.3496
4722005.03.09 18:41close13110.001.34051.33821.349660.005195.77
4732005.03.09 18:41buy13210.001.34051.33881.3502
4742005.03.09 18:44close13210.001.34111.33881.350260.005255.77
4752005.03.09 18:44buy13310.001.34051.33881.3502
4762005.03.09 18:45close13310.001.34101.33881.350250.005305.77
4772005.03.09 18:54buy13410.001.34061.33891.3503
4782005.03.09 19:59s/l13410.001.33891.33891.3503-170.005135.77
4792005.03.09 19:59buy13510.001.33881.33711.3485
4802005.03.09 21:35close13510.001.33941.33711.348560.005195.77
4812005.03.09 22:23buy13610.001.33831.33661.3480
4822005.03.09 22:39close13610.001.33891.33661.348060.005255.77
4832005.03.09 22:59buy13710.001.33761.33591.3473
4842005.03.09 23:57close13710.001.33851.33591.347390.005345.77
4852005.03.10 00:05sell13810.001.33961.34131.3299
4862005.03.10 00:07close13810.001.33881.34131.329980.005425.77
4872005.03.10 02:59buy13910.001.34071.33901.3504
4882005.03.10 02:59modify13910.001.34071.33901.3504
4892005.03.10 02:59close13910.001.34271.33901.3504199.995625.76
4902005.03.10 04:00buy14010.001.34181.34011.3515
4912005.03.10 04:37close14010.001.34281.34011.3515100.005725.76
4922005.03.10 04:58buy14110.001.34221.34051.3519
4932005.03.10 05:02close14110.001.34311.34051.351990.005815.76
4942005.03.10 07:38buy14210.001.34301.34131.3527
4952005.03.10 08:13close14210.001.34361.34131.352760.005875.76
4962005.03.10 09:59buy14310.001.34061.33891.3503
4972005.03.10 10:02modify14310.001.34061.33931.3503
4982005.03.10 10:02close14310.001.34281.33931.3503220.006095.76
4992005.03.10 10:02sell14410.001.34241.34411.3327
5002005.03.10 11:13close14410.001.34161.34411.332780.006175.76
5012005.03.10 13:00buy14510.001.34211.34041.3518
5022005.03.10 15:54s/l14510.001.34041.34041.3518-170.006005.76
5032005.03.10 18:59buy14610.001.34251.34081.3522
5042005.03.10 23:00close14610.001.34371.34081.3522120.006125.76
5052005.03.10 23:01buy14710.001.34181.34011.3515
5062005.03.11 00:14close14710.001.34291.34011.3515101.366227.12
5072005.03.11 16:00buy14810.001.34581.34411.3555
5082005.03.11 16:35close14810.001.34711.34411.3555130.006357.12
5092005.03.11 16:38buy14910.001.34581.34411.3555
5102005.03.13 23:50modify14910.001.34581.34421.3555
5112005.03.13 23:50modify14910.001.34581.34431.3555
5122005.03.13 23:51modify14910.001.34581.34441.3555
5132005.03.13 23:51modify14910.001.34581.34451.3555
5142005.03.14 04:59s/l14910.001.3444891.34451.3555-139.726217.40
5152005.03.14 08:37sell15010.001.34161.34331.3319
5162005.03.14 08:59modify15010.001.34161.34281.3319
5172005.03.14 08:59close15010.001.34061.34281.331999.996317.39
5182005.03.15 06:03sell15110.001.33671.33841.3270
5192005.03.15 06:35modify15110.001.33671.33841.3270
5202005.03.15 06:55modify15110.001.33671.33841.3270
5212005.03.15 06:55modify15110.001.33671.33831.3270
5222005.03.15 06:58modify15110.001.33671.33811.3270
5232005.03.15 06:59modify15110.001.33671.33651.3270
5242005.03.15 07:00close15110.001.33461.33651.3270210.006527.39
5252005.03.15 13:02buy15210.001.33851.33681.3482
5262005.03.15 13:59s/l15210.001.33681.33681.3482-170.006357.39
5272005.03.15 16:00sell15310.001.33181.33351.3221
5282005.03.15 16:48close15310.001.33091.33351.322190.006447.39
5292005.03.15 16:51sell15410.001.33151.33321.3218
5302005.03.15 22:15close15410.001.33081.33321.321869.996517.38
5312005.03.16 08:42buy15510.001.33561.33391.3453
5322005.03.16 09:03modify15510.001.33561.33401.3453
5332005.03.16 09:03modify15510.001.33561.33411.3453
5342005.03.16 10:00modify15510.001.33561.33421.3453
5352005.03.16 10:02modify15510.001.33561.33421.3453
5362005.03.16 10:02modify15510.001.33561.33431.3453
5372005.03.16 10:02close15510.001.33641.33431.345380.006597.38
5382005.03.16 14:38buy15610.001.34121.33951.3509
5392005.03.16 14:42close15610.001.34201.33951.350980.006677.38
5402005.03.16 14:44buy15710.001.34151.33981.3512
5412005.03.16 14:48close15710.001.34231.33981.351280.006757.38
5422005.03.16 15:04buy15810.001.34191.34021.3516
5432005.03.16 15:48close15810.001.34301.34021.3516109.996867.37
5442005.03.16 15:59buy15910.001.34181.34011.3515
5452005.03.17 02:27s/l15910.001.34011.34011.3515-195.956671.42
5462005.03.17 05:07sell16010.001.34041.34211.3307
5472005.03.17 05:59modify16010.001.34041.34201.3307
5482005.03.17 05:59modify16010.001.34041.34201.3307
5492005.03.17 05:59modify16010.001.34041.34191.3307
5502005.03.17 06:07modify16010.001.34041.34191.3307
5512005.03.17 06:07modify16010.001.34041.34171.3307
5522005.03.17 07:00modify16010.001.34041.34161.3307
5532005.03.17 07:00modify16010.001.34041.34151.3307
5542005.03.17 07:00close16010.001.33951.34151.330790.006761.42
5552005.03.17 07:18sell16110.001.34061.34231.3309
5562005.03.17 07:59modify16110.001.34061.34221.3309
5572005.03.17 08:00modify16110.001.34061.34221.3309
5582005.03.17 08:52modify16110.001.34061.34211.3309
5592005.03.17 08:52modify16110.001.34061.34211.3309
5602005.03.17 08:57modify16110.001.34061.34201.3309
5612005.03.17 08:57modify16110.001.34061.34191.3309
5622005.03.17 08:58modify16110.001.34061.34181.3309
5632005.03.17 08:58modify16110.001.34061.34181.3309
5642005.03.17 08:58modify16110.001.34061.34171.3309
5652005.03.17 08:58close16110.001.33971.34171.330989.996851.41
5662005.03.17 10:00sell16210.001.33861.34031.3289
5672005.03.17 11:29modify16210.001.33861.34021.3289
5682005.03.17 11:29modify16210.001.33861.34001.3289
5692005.03.17 11:29close16210.001.33771.34001.328990.006941.41
5702005.03.17 13:59sell16310.001.33661.33831.3269
5712005.03.17 14:03s/l16310.001.33831.33831.3269-170.006771.41
5722005.03.17 16:40sell16410.001.33831.34001.3286
5732005.03.17 16:59modify16410.001.33831.33911.3286
5742005.03.17 16:59close16410.001.33581.33911.3286250.007021.41
5752005.03.18 15:59sell16510.001.33081.33251.3211
5762005.03.21 00:59modify16510.001.33081.33061.3211
5772005.03.21 01:00close16510.001.32831.33061.3211257.207278.61
5782005.03.21 07:58sell16610.001.32291.32461.3132
5792005.03.21 07:59modify16610.001.32291.32431.3132
5802005.03.21 07:59close16610.001.32161.32431.3132130.007408.61
5812005.03.21 13:00sell16710.001.31921.32091.3095
5822005.03.21 14:28close16710.001.31851.32091.309569.997478.60
5832005.03.21 15:07sell16810.001.31891.32061.3092
5842005.03.21 15:59modify16810.001.31891.31991.3092
5852005.03.21 16:00close16810.001.31661.31991.3092230.017708.61
5862005.03.21 17:34sell16910.001.31671.31841.3070
5872005.03.21 17:38close16910.001.31611.31841.307060.007768.61
5882005.03.21 17:57sell17010.001.31641.31811.3067
5892005.03.22 06:00modify17010.001.31641.31801.3067
5902005.03.22 08:59s/l17010.001.3180021.31801.3067-153.027615.59
5912005.03.22 11:05buy17110.001.31761.31591.3273
5922005.03.22 11:05modify17110.001.31761.31601.3273
5932005.03.22 11:05modify17110.001.31761.31601.3273
5942005.03.22 11:09modify17110.001.31761.31621.3273
5952005.03.22 11:09modify17110.001.31761.31621.3273
5962005.03.22 11:14modify17110.001.31761.31641.3273
5972005.03.22 11:15modify17110.001.31761.31661.3273
5982005.03.22 11:15close17110.001.31851.31661.327389.997705.58
5992005.03.22 11:40buy17210.001.31761.31591.3273
6002005.03.22 11:47modify17210.001.31761.31601.3273
6012005.03.22 11:49modify17210.001.31761.31601.3273
6022005.03.22 11:50modify17210.001.31761.31611.3273
6032005.03.22 11:50modify17210.001.31761.31621.3273
6042005.03.22 11:50modify17210.001.31761.31621.3273
6052005.03.22 11:51modify17210.001.31761.31631.3273
6062005.03.22 11:51modify17210.001.31761.31641.3273
6072005.03.22 11:53modify17210.001.31761.31661.3273
6082005.03.22 11:53close17210.001.31851.31661.327389.997795.57
6092005.03.22 16:59buy17310.001.31961.31791.3293
6102005.03.22 17:00modify17310.001.31961.31801.3293
6112005.03.22 17:00modify17310.001.31961.31811.3293
6122005.03.22 17:00modify17310.001.31961.31811.3293
6132005.03.22 17:00close17310.001.32051.31811.329390.007885.57
6142005.03.23 06:00sell17410.001.30821.30991.2985
6152005.03.23 07:34close17410.001.30751.30991.298570.007955.57
6162005.03.23 09:00sell17510.001.30541.30711.2957
6172005.03.23 10:14modify17510.001.30541.30701.2957
6182005.03.23 10:14close17510.001.30451.30701.295790.008045.57
6192005.03.23 13:03sell17610.001.30431.30601.2946
6202005.03.23 13:16close17610.001.30341.30601.294690.008135.57
6212005.03.23 13:24sell17710.001.30421.30591.2945
6222005.03.23 13:42close17710.001.30301.30591.2945120.008255.57
6232005.03.23 13:43sell17810.001.30311.30481.2934
6242005.03.23 14:30close17810.001.30221.30481.293490.008345.57
6252005.03.23 23:12buy17910.001.29841.29671.3081
6262005.03.24 05:59modify17910.001.29841.29781.3081
6272005.03.24 06:00modify17910.001.29841.29791.3081
6282005.03.24 06:00close17910.001.30031.29791.3081164.058509.62
6292005.03.24 06:00buy18010.001.29951.29781.3092
6302005.03.24 06:59modify18010.001.29951.29791.3092
6312005.03.24 07:00modify18010.001.29951.29801.3092
6322005.03.24 07:00close18010.001.30031.29801.309280.008589.62
6332005.03.24 08:00buy18110.001.30071.29901.3104
6342005.03.24 08:33modify18110.001.30071.29911.3104
6352005.03.24 08:33modify18110.001.30071.29931.3104
6362005.03.24 08:33close18110.001.30151.29931.310480.018669.63
6372005.03.24 08:42buy18210.001.30091.29921.3106
6382005.03.24 09:59s/l18210.001.29921.29921.3106-170.008499.63
6392005.03.24 11:00sell18310.001.29991.30161.2902
6402005.03.24 11:10close18310.001.29901.30161.290290.008589.63
6412005.03.24 11:12sell18410.001.29901.30071.2893
6422005.03.24 11:29close18410.001.29821.30071.289379.998669.62
6432005.03.24 15:28sell18510.001.29801.29971.2883
6442005.03.24 15:59modify18510.001.29801.29921.2883
6452005.03.24 15:59close18510.001.29581.29921.2883220.008889.62
6462005.03.24 16:20sell18610.001.29711.29881.2874
6472005.03.24 16:21close18610.001.29641.29881.287470.008959.62
6482005.03.24 23:01sell18710.001.29381.29551.2841
6492005.03.25 06:59s/l18710.001.29551.29551.2841-162.808796.82
6502005.03.25 13:59sell18810.001.29521.29691.2855
6512005.03.25 14:50modify18810.001.29521.29681.2855
6522005.03.27 23:01modify18810.001.29521.29651.2855
6532005.03.27 23:01close18810.001.29461.29651.285560.008856.82
6542005.03.28 00:04sell18910.001.29351.29521.2838
6552005.03.28 00:59modify18910.001.29351.29201.2838
6562005.03.28 01:00close18910.001.28981.29201.2838370.009226.82
6572005.03.28 02:59sell19010.001.29271.29441.2830
6582005.03.28 02:59modify19010.001.29271.29391.2830
6592005.03.28 02:59close19010.001.29141.29391.2830130.009356.82
6602005.03.28 09:35buy19110.001.29111.28941.3008
6612005.03.28 09:39modify19110.001.29111.28961.3008
6622005.03.28 09:39close19110.001.29221.28961.3008110.009466.82
6632005.03.28 09:39buy19210.001.29121.28951.3009
6642005.03.28 09:59modify19210.001.29121.28981.3009
6652005.03.28 09:59close19210.001.29241.28981.3009119.999586.81
6662005.03.28 12:04buy19310.001.29151.28981.3012
6672005.03.28 12:59s/l19310.001.28981.28981.3012-170.009416.81
6682005.03.28 13:00sell19410.001.28961.29131.2799
6692005.03.28 13:59close19410.001.28801.29131.2799160.009576.81
6702005.03.28 15:44sell19510.001.28881.29051.2791
6712005.03.28 15:49close19510.001.28821.29051.279160.009636.81
6722005.03.28 15:49sell19610.001.28801.28971.2783
6732005.03.28 15:53close19610.001.28751.28971.278350.009686.81
6742005.03.28 15:53sell19710.001.28751.28921.2778
6752005.03.28 15:53close19710.001.28701.28921.277850.009736.81
6762005.03.28 18:52sell19810.001.28791.28961.2782
6772005.03.28 20:59s/l19810.001.28961.28961.2782-170.009566.81
6782005.03.28 22:00buy19910.001.28791.28621.2976
6792005.03.28 22:52close19910.001.28881.28621.297690.009656.81
6802005.03.28 23:31sell20010.001.28961.29131.2799
6812005.03.28 23:59s/l20010.001.29131.29131.2799-170.009486.81
6822005.03.29 01:58buy20110.001.29151.28981.3012
6832005.03.29 01:59modify20110.001.29151.29001.3012
6842005.03.29 02:00close20110.001.29381.29001.3012230.009716.81
6852005.03.29 06:11buy20210.001.29351.29181.3032
6862005.03.29 12:59s/l20210.001.29181.29181.3032-170.009546.81
6872005.03.29 14:12sell20310.001.29241.29411.2827
6882005.03.29 15:49close20310.001.29111.29411.2827130.009676.81
6892005.03.29 17:59sell20410.001.29281.29451.2831
6902005.03.29 20:28close20410.001.29201.29451.283180.009756.81
6912005.03.29 20:49sell20510.001.29281.29451.2831
6922005.03.30 01:59s/l20510.001.29451.29451.2831-162.809594.01
6932005.03.30 05:00buy20610.001.29481.29311.3045
6942005.03.30 06:00close20610.001.29581.29311.3045100.009694.01
6952005.03.30 07:54buy20710.001.29551.29381.3052
6962005.03.30 07:59close20710.001.29661.29381.3052110.009804.01
6972005.03.30 08:07buy20810.001.29471.29301.3044
6982005.03.30 08:23close20810.001.29551.29301.304480.009884.01
6992005.03.30 09:00sell20910.001.29561.29731.2859
7002005.03.30 09:59close20910.001.29481.29731.285980.009964.01
7012005.03.30 13:59buy21010.001.29551.29381.3052
7022005.03.30 15:18s/l21010.001.29381.29381.3052-170.009794.01
7032005.03.30 16:00sell21110.001.29651.29821.2868
7042005.03.30 16:52close21110.001.29551.29821.2868100.009894.01
7052005.03.30 20:59sell21210.001.29281.29451.2831
7062005.03.30 20:59close21210.001.29161.29451.2831120.0010014.01
7072005.03.30 22:00sell21310.001.29311.29481.2834
7082005.03.30 22:15close21310.001.29221.29481.283489.9910104.00
7092005.03.30 22:17sell21410.001.29241.29411.2827
7102005.03.30 22:52close21410.001.29151.29411.282790.0010194.00
7112005.03.30 22:59sell21510.001.29261.29431.2829
7122005.03.31 00:00close21510.001.29161.29431.2829121.6010315.60
7132005.03.31 02:14sell21610.001.29251.29421.2828
7142005.03.31 03:54close21610.001.29161.29421.282889.9910405.59
7152005.03.31 03:57buy21710.001.29211.29041.3018
7162005.03.31 06:00close21710.001.29321.29041.3018110.0110515.60
7172005.03.31 14:00buy21810.001.29611.29441.3058
7182005.03.31 14:59close21810.001.29721.29441.3058110.0010625.60
7192005.03.31 15:30buy21910.001.29661.29491.3063
7202005.03.31 15:31close21910.001.29731.29491.306370.0010695.60
7212005.04.01 07:42buy22010.001.29651.29481.3062
7222005.04.01 07:55modify22010.001.29651.29491.3062
7232005.04.01 07:55modify22010.001.29651.29491.3062
7242005.04.01 07:59modify22010.001.29651.29551.3062
7252005.04.01 07:59close22010.001.29741.29551.306290.0010785.60
7262005.04.01 08:00buy22110.001.29651.29481.3062
7272005.04.01 08:55modify22110.001.29651.29481.3062
7282005.04.01 08:57modify22110.001.29651.29481.3062
7292005.04.01 08:57modify22110.001.29651.29491.3062
7302005.04.01 08:57modify22110.001.29651.29501.3062
7312005.04.01 08:58modify22110.001.29651.29501.3062
7322005.04.01 08:59modify22110.001.29651.29511.3062
7332005.04.01 08:59modify22110.001.29651.29531.3062
7342005.04.01 08:59modify22110.001.29651.29541.3062
7352005.04.01 12:59modify22110.001.29651.29841.3062
7362005.04.01 13:00close22110.001.30061.29841.3062410.0111195.61
7372005.04.01 13:01buy22210.001.29591.29421.3056
7382005.04.01 14:59s/l22210.001.29421.29421.3056-170.0011025.61
7392005.04.04 07:00sell22310.001.28941.29111.2797
7402005.04.04 07:59close22310.001.28861.29111.279780.0011105.61
7412005.04.04 10:11sell22410.001.28951.29121.2798
7422005.04.04 10:17modify22410.001.28951.29121.2798
7432005.04.04 10:17modify22410.001.28951.29111.2798
7442005.04.04 10:17close22410.001.28861.29111.279889.9911195.60
7452005.04.04 11:34sell22510.001.28901.29071.2793
7462005.04.04 11:59close22510.001.28841.29071.279359.9911255.59
7472005.04.04 15:35sell22610.001.28411.28581.2744
7482005.04.04 16:19close22610.001.28311.28581.2744100.0011355.59
7492005.04.04 18:59sell22710.001.28541.28711.2757
7502005.04.05 01:59modify22710.001.28541.28581.2757
7512005.04.05 02:00close22710.001.28301.28581.2757247.2011602.79
7522005.04.05 03:11sell22810.001.28301.28471.2733
7532005.04.05 05:00close22810.001.28231.28471.273370.0011672.79
7542005.04.05 06:22sell22910.001.28291.28461.2732
7552005.04.05 06:59modify22910.001.28291.28421.2732
7562005.04.05 07:00close22910.001.28181.28421.2732110.0111782.80
7572005.04.05 12:00sell23010.001.28191.28361.2722
7582005.04.05 12:46modify23010.001.28191.28361.2722
7592005.04.05 12:46close23010.001.28101.28361.272290.0011872.80
7602005.04.05 13:59buy23110.001.28461.28291.2943
7612005.04.05 18:59modify23110.001.28461.28381.2943
7622005.04.05 19:00close23110.001.28681.28381.2943220.0012092.80
7632005.04.05 19:59buy23210.001.28601.28431.2957
7642005.04.05 21:00close23210.001.28701.28431.2957100.0012192.80
7652005.04.05 21:13buy23310.001.28621.28451.2959
7662005.04.06 02:59modify23310.001.28621.28491.2959
7672005.04.06 03:00modify23310.001.28621.28521.2959
7682005.04.06 03:00close23310.001.28801.28521.2959171.3512364.15
7692005.04.06 05:23buy23410.001.28711.28541.2968
7702005.04.06 06:22close23410.001.28801.28541.296890.0112454.16
7712005.04.06 08:01buy23510.001.28781.28611.2975
7722005.04.06 08:43close23510.001.28881.28611.2975100.0012554.16
7732005.04.06 08:55buy23610.001.28781.28611.2975
7742005.04.06 09:00close23610.001.28881.28611.2975100.0012654.16
7752005.04.06 11:59buy23710.001.28781.28611.2975
7762005.04.06 12:59s/l23710.001.28611.28611.2975-170.0012484.16
7772005.04.06 13:59sell23810.001.28691.28861.2772
7782005.04.06 14:15close23810.001.28591.28861.2772100.0012584.16
7792005.04.06 15:58sell23910.001.28661.28831.2769
7802005.04.06 16:20close23910.001.28531.28831.2769130.0012714.16
7812005.04.06 17:59buy24010.001.28761.28591.2973
7822005.04.06 17:59close24010.001.28901.28591.2973140.0012854.16
7832005.04.06 18:20buy24110.001.28751.28581.2972
7842005.04.06 18:40close24110.001.28861.28581.2972110.0012964.16
7852005.04.06 18:42buy24210.001.28761.28591.2973
7862005.04.06 18:55close24210.001.28851.28591.297390.0013054.16
7872005.04.06 21:05sell24310.001.28801.28971.2783
7882005.04.06 21:11close24310.001.28721.28971.278380.0013134.16
7892005.04.06 22:01buy24410.001.28671.28501.2964
7902005.04.07 02:00close24410.001.28781.28501.296484.0513218.21
7912005.04.07 06:01buy24510.001.29071.28901.3004
7922005.04.07 06:59modify24510.001.29071.28971.3004
7932005.04.07 07:00modify24510.001.29071.28991.3004
7942005.04.07 07:00close24510.001.29261.28991.3004190.0013408.21
7952005.04.07 08:00buy24610.001.29141.28971.3011
7962005.04.07 08:24close24610.001.29221.28971.301180.0113488.22
7972005.04.07 08:24buy24710.001.29251.29081.3022
7982005.04.07 10:30s/l24710.001.29081.29081.3022-170.0013318.22
7992005.04.07 13:21buy24810.001.29131.28961.3010
8002005.04.07 13:57close24810.001.29221.28961.301090.0013408.22
8012005.04.07 14:31buy24910.001.29161.28991.3013
8022005.04.07 14:42close24910.001.29241.28991.301380.0013488.22
8032005.04.08 02:00sell25010.001.28311.28481.2734
8042005.04.08 02:10close25010.001.28221.28481.273490.0013578.22
8052005.04.08 11:00buy25110.001.28261.28091.2923
8062005.04.08 11:07modify25110.001.28261.28111.2923
8072005.04.08 11:08modify25110.001.28261.28121.2923
8082005.04.08 11:08close25110.001.28351.28121.292390.0013668.22
8092005.04.08 11:59buy25210.001.28261.28091.2923
8102005.04.08 12:00modify25210.001.28261.28091.2923
8112005.04.08 13:03modify25210.001.28261.28091.2923
8122005.04.08 13:03modify25210.001.28261.28101.2923
8132005.04.08 13:03modify25210.001.28261.28101.2923
8142005.04.08 13:08modify25210.001.28261.28111.2923
8152005.04.08 13:08close25210.001.28361.28111.2923100.0013768.22
8162005.04.08 17:55buy25310.001.29121.28951.3009
8172005.04.08 18:00close25310.001.29261.28951.3009140.0013908.22
8182005.04.08 18:00buy25410.001.29171.29001.3014
8192005.04.08 18:03close25410.001.29281.29001.3014110.0014018.22
8202005.04.08 18:07buy25510.001.29171.29001.3014
8212005.04.08 18:10close25510.001.29281.29001.3014109.9914128.21
8222005.04.08 18:25buy25610.001.29171.29001.3014
8232005.04.08 19:59close25610.001.29281.29001.3014110.0014238.21
8242005.04.10 23:32buy25710.001.29141.28971.3011
8252005.04.10 23:52close25710.001.29251.28971.3011110.0014348.21
8262005.04.11 01:22buy25810.001.29131.28961.3010
8272005.04.11 01:53close25810.001.29241.28961.3010110.0114458.22
8282005.04.11 07:00buy25910.001.29271.29101.3024
8292005.04.11 07:59modify25910.001.29271.29111.3024
8302005.04.11 07:59close25910.001.29401.29111.3024130.0114588.23
8312005.04.11 10:05buy26010.001.29591.29421.3056
8322005.04.11 10:08modify26010.001.29591.29421.3056
8332005.04.11 10:08modify26010.001.29591.29431.3056
8342005.04.11 10:08modify26010.001.29591.29431.3056
8352005.04.11 10:10modify26010.001.29591.29441.3056
8362005.04.11 10:10modify26010.001.29591.29451.3056
8372005.04.11 10:10close26010.001.29701.29451.3056110.0014698.23
8382005.04.11 10:59buy26110.001.29581.29411.3055
8392005.04.11 11:00modify26110.001.29581.29411.3055
8402005.04.11 11:00close26110.001.29671.29411.305590.0014788.23
8412005.04.11 12:01buy26210.001.29691.29521.3066
8422005.04.11 16:59modify26210.001.29691.29611.3066
8432005.04.11 17:00close26210.001.29941.29611.3066250.0015038.23
8442005.04.12 00:11buy26310.001.29711.29541.3068
8452005.04.12 02:00modify26310.001.29711.29561.3068
8462005.04.12 02:00close26310.001.29841.29561.3068130.0015168.23
8472005.04.12 11:01sell26410.001.29861.30031.2889
8482005.04.12 11:48modify26410.001.29861.30031.2889
8492005.04.12 11:48modify26410.001.29861.30021.2889
8502005.04.12 11:48close26410.001.29791.30021.288970.0015238.23
8512005.04.12 11:59sell26510.001.29861.30031.2889
8522005.04.12 12:00modify26510.001.29861.30031.2889
8532005.04.12 12:01modify26510.001.29861.30021.2889
8542005.04.12 12:01modify26510.001.29861.30011.2889
8552005.04.12 12:06modify26510.001.29861.30011.2889
8562005.04.12 12:06modify26510.001.29861.30001.2889
8572005.04.12 12:16modify26510.001.29861.29971.2889
8582005.04.12 12:16close26510.001.29731.29971.2889130.0115368.24
8592005.04.12 18:59sell26610.001.29241.29411.2827
8602005.04.12 19:59close26610.001.29141.29411.2827100.0015468.24
8612005.04.12 23:00sell26710.001.29211.29381.2824
8622005.04.12 23:59close26710.001.29061.29381.2824150.0015618.24
8632005.04.13 02:03sell26810.001.29111.29281.2814
8642005.04.13 06:59s/l26810.001.29281.29281.2814-170.0015448.24
8652005.04.13 08:22buy26910.001.29371.29201.3034
8662005.04.13 09:39modify26910.001.29371.29201.3034
8672005.04.13 09:39close26910.001.29461.29201.303489.9915538.23
8682005.04.13 12:00sell27010.001.29351.29521.2838
8692005.04.13 12:59modify27010.001.29351.29111.2838
8702005.04.13 12:59close27010.001.28841.29111.2838509.9916048.22
8712005.04.13 14:53sell27110.001.28951.29121.2798
8722005.04.13 14:57close27110.001.28861.29121.279889.9916138.21
8732005.04.13 14:58sell27210.001.28861.29031.2789
8742005.04.13 15:59s/l27210.001.29031.29031.2789-170.0015968.21
8752005.04.14 07:59sell27310.001.28741.28911.2777
8762005.04.14 09:00modify27310.001.28741.28881.2777
8772005.04.14 09:01modify27310.001.28741.28871.2777
8782005.04.14 09:59modify27310.001.28741.28711.2777
8792005.04.14 10:00close27310.001.28481.28711.2777260.0016228.21
8802005.04.14 13:21sell27410.001.28161.28331.2719
8812005.04.14 13:59modify27410.001.28161.28201.2719
8822005.04.14 14:00close27410.001.27881.28201.2719280.0016508.21
8832005.04.14 14:30sell27510.001.28181.28351.2721
8842005.04.14 14:52close27510.001.28071.28351.2721110.0016618.21
8852005.04.14 14:53sell27610.001.28111.28281.2714
8862005.04.14 14:59close27610.001.28011.28281.271499.9916718.20
8872005.04.14 14:59sell27710.001.27961.28131.2699
8882005.04.14 15:00s/l27710.001.28131.28131.2699-170.0016548.20
8892005.04.14 18:59sell27810.001.28261.28431.2729
8902005.04.14 19:00close27810.001.28181.28431.272980.0016628.20
8912005.04.14 19:01buy27910.001.28171.28001.2914
8922005.04.14 21:59s/l27910.001.28001.28001.2914-170.0016458.20
8932005.04.14 23:00sell28010.001.28101.28271.2713
8942005.04.14 23:37close28010.001.28011.28271.271389.9916548.19
8952005.04.15 05:03sell28110.001.27981.28151.2701
8962005.04.15 06:26close28110.001.27911.28151.270170.0116618.20
8972005.04.15 06:59sell28210.001.28141.28311.2717
8982005.04.15 07:59s/l28210.001.28311.28311.2717-170.0016448.20
8992005.04.15 09:22buy28310.001.28251.28081.2922
9002005.04.15 10:00close28310.001.28351.28081.2922100.0016548.20
9012005.04.15 11:39buy28410.001.28281.28111.2925
9022005.04.15 11:59modify28410.001.28281.28411.2925
9032005.04.15 12:00close28410.001.28721.28411.2925440.0016988.20
9042005.04.15 13:25buy28510.001.28441.28271.2941
9052005.04.15 13:40close28510.001.28561.28271.2941119.9917108.19
9062005.04.15 13:40buy28610.001.28521.28351.2949
9072005.04.15 13:41close28610.001.28631.28351.2949109.9917218.18
9082005.04.15 13:41buy28710.001.28591.28421.2956
9092005.04.15 13:51close28710.001.28731.28421.2956140.0017358.18
9102005.04.15 13:51buy28810.001.28751.28581.2972
9112005.04.15 14:30close28810.001.28841.28581.297290.0017448.18
9122005.04.15 15:00buy28910.001.29301.29131.3027
9132005.04.15 16:21s/l28910.001.29131.29131.3027-170.0017278.18
9142005.04.18 00:59buy29010.001.28921.28751.2989
9152005.04.18 06:59modify29010.001.28921.29051.2989
9162005.04.18 07:00modify29010.001.28921.29051.2989
9172005.04.18 07:00close29010.001.29421.29051.2989500.0017778.18
9182005.04.18 10:31buy29110.001.29781.29611.3075
9192005.04.18 10:43close29110.001.29861.29611.307580.0017858.18
9202005.04.18 10:49buy29210.001.29791.29621.3076
9212005.04.18 10:59close29210.001.29881.29621.307690.0017948.18
9222005.04.18 11:00buy29310.001.29811.29641.3078
9232005.04.18 14:59modify29310.001.29811.29771.3078
9242005.04.18 15:00close29310.001.30161.29771.3078350.0018298.18
9252005.04.18 17:18buy29410.001.30181.30011.3115
9262005.04.18 17:19close29410.001.30271.30011.311590.0018388.18
9272005.04.18 17:24buy29510.001.30221.30051.3119
9282005.04.18 17:42close29510.001.30311.30051.311990.0018478.18
9292005.04.18 18:59buy29610.001.30221.30051.3119
9302005.04.19 07:36modify29610.001.30221.30051.3119
9312005.04.19 07:36close29610.001.30301.30051.311971.3518549.53
9322005.04.19 10:00sell29710.001.30241.30411.2927
9332005.04.19 10:32modify29710.001.30241.30391.2927
9342005.04.19 10:32close29710.001.30091.30391.2927150.0018699.53
9352005.04.19 11:31sell29810.001.30031.30201.2906
9362005.04.19 11:41close29810.001.29901.30201.2906130.0018829.53
9372005.04.19 11:59sell29910.001.30031.30201.2906
9382005.04.19 12:17s/l29910.001.30201.30201.2906-170.0018659.53
9392005.04.19 16:10buy30010.001.30211.30041.3118
9402005.04.19 16:33close30010.001.30381.30041.3118170.0018829.53
9412005.04.19 20:59buy30110.001.30601.30431.3157
9422005.04.20 01:00close30110.001.30761.30431.3157151.3518980.88
9432005.04.20 13:06sell30210.001.30411.30581.2944
9442005.04.20 14:59s/l30210.001.30581.30581.2944-170.0018810.88
9452005.04.20 14:59sell30310.001.30661.30831.2969
9462005.04.20 16:59s/l30310.001.30831.30831.2969-170.0018640.88
9472005.04.20 20:00buy30410.001.30891.30721.3186
9482005.04.21 00:00close30410.001.31021.30721.3186104.0518744.93
9492005.04.21 08:00sell30510.001.30951.31121.2998
9502005.04.21 08:23modify30510.001.30951.31061.2998
9512005.04.21 08:23close30510.001.30791.31061.2998160.0018904.93
9522005.04.21 08:30sell30610.001.30911.31081.2994
9532005.04.21 11:59modify30610.001.30911.30881.2994
9542005.04.21 12:00close30610.001.30601.30881.2994309.9919214.92
9552005.04.21 13:00sell30710.001.30881.31051.2991
9562005.04.21 13:30close30710.001.30751.31051.2991130.0019344.92
9572005.04.21 15:00buy30810.001.30761.30591.3173
9582005.04.21 15:59close30810.001.30921.30591.3173160.0019504.92
9592005.04.21 17:59sell30910.001.30591.30761.2962
9602005.04.21 18:06close30910.001.30461.30761.2962130.0019634.92
9612005.04.21 18:09sell31010.001.30591.30761.2962
9622005.04.21 18:21close31010.001.30451.30761.2962140.0019774.92
9632005.04.22 10:38buy31110.001.30631.30461.3160
9642005.04.22 11:33modify31110.001.30631.30461.3160
9652005.04.22 12:35modify31110.001.30631.30471.3160
9662005.04.22 12:35modify31110.001.30631.30471.3160
9672005.04.22 12:36modify31110.001.30631.30471.3160
9682005.04.22 12:59modify31110.001.30631.30661.3160
9692005.04.22 13:00modify31110.001.30631.30661.3160
9702005.04.22 13:00close31110.001.30921.30661.3160290.0020064.92
9712005.04.22 13:11buy31210.001.30811.30641.3178
9722005.04.22 16:59s/l31210.001.30641.30641.3178-170.0019894.92
9732005.04.22 18:09sell31310.001.30671.30841.2970
9742005.04.22 18:45close31310.001.30551.30841.2970120.0020014.92
9752005.04.22 18:59sell31410.001.30661.30831.2969
9762005.04.24 23:00modify31410.001.30661.30831.2969
9772005.04.24 23:00close31410.001.30521.30831.2969140.0020154.92
9782005.04.24 23:04sell31510.001.30571.30741.2960
9792005.04.24 23:17close31510.001.30451.30741.2960120.0020274.92
9802005.04.24 23:21sell31610.001.30601.30771.2963
9812005.04.24 23:23close31610.001.30501.30771.2963100.0020374.92
9822005.04.24 23:23sell31710.001.30601.30771.2963
9832005.04.24 23:23modify31710.001.30601.30701.2963
9842005.04.24 23:23close31710.001.30391.30701.2963210.0020584.92
9852005.04.25 01:59sell31810.001.30231.30401.2926
9862005.04.25 02:00close31810.001.30121.30401.2926110.0020694.92
9872005.04.25 06:59sell31910.001.30361.30531.2939
9882005.04.25 07:31close31910.001.30221.30531.2939140.0020834.92
9892005.04.25 07:31buy32010.001.30231.30061.3120
9902005.04.25 08:23close32010.001.30351.30061.3120120.0120954.93
9912005.04.25 16:00buy32110.001.29771.29601.3074
9922005.04.25 19:59modify32110.001.29771.29621.3074
9932005.04.25 20:00modify32110.001.29771.29631.3074
9942005.04.25 20:00close32110.001.29981.29631.3074210.0021164.93
9952005.04.25 21:00buy32210.001.29911.29741.3088
9962005.04.26 03:59modify32210.001.29911.29831.3088
9972005.04.26 04:00modify32210.001.29911.29831.3088
9982005.04.26 04:00close32210.001.30101.29831.3088181.3521346.28
9992005.04.26 06:05buy32310.001.30031.29861.3100
10002005.04.26 06:17modify32310.001.30031.29881.3100
10012005.04.26 07:59s/l32310.001.2987591.29881.3100-154.0821192.20
10022005.04.27 02:27buy32410.001.29681.29511.3065
10032005.04.27 03:35close32410.001.29741.29511.306559.9921252.19
10042005.04.27 07:59sell32510.001.29281.29451.2831
10052005.04.27 08:15modify32510.001.29281.29441.2831
10062005.04.27 08:15modify32510.001.29281.29431.2831
10072005.04.27 09:10modify32510.001.29281.29421.2831
10082005.04.27 09:10close32510.001.29161.29421.2831120.0021372.19
10092005.04.27 12:59sell32610.001.29761.29931.2879
10102005.04.27 13:59close32610.001.29671.29931.287990.0021462.19
10112005.04.27 14:42buy32710.001.29611.29441.3058
10122005.04.27 14:56close32710.001.29751.29441.3058139.9921602.18
10132005.04.27 14:56buy32810.001.29681.29511.3065
10142005.04.27 14:56close32810.001.29741.29511.306560.0021662.18
10152005.04.27 17:25sell32910.001.29501.29671.2853
10162005.04.27 17:55close32910.001.29391.29671.2853110.0021772.18
10172005.04.27 17:59sell33010.001.29481.29651.2851
10182005.04.27 18:00close33010.001.29371.29651.2851110.0021882.18
10192005.04.28 01:59sell33110.001.29361.29531.2839
10202005.04.28 02:00close33110.001.29271.29531.283990.0021972.18
10212005.04.28 02:01buy33210.001.29281.29111.3025
10222005.04.28 07:18modify33210.001.29281.29111.3025
10232005.04.28 07:19modify33210.001.29281.29121.3025
10242005.04.28 07:27modify33210.001.29281.29121.3025
10252005.04.28 11:59s/l33210.001.2912461.29121.3025-155.4321816.75
10262005.04.28 13:00sell33310.001.29201.29371.2823
10272005.04.28 13:12close33310.001.29131.29371.282370.0121886.76
10282005.04.28 14:30sell33410.001.29281.29451.2831
10292005.04.28 14:34modify33410.001.29281.29391.2831
10302005.04.28 14:34close33410.001.29091.29391.2831190.0022076.76
10312005.04.28 14:35sell33510.001.29291.29461.2832
10322005.04.28 14:35close33510.001.29181.29461.2832110.0022186.76
10332005.04.28 14:35sell33610.001.29291.29461.2832
10342005.04.28 14:46close33610.001.29181.29461.2832110.0022296.76
10352005.04.29 03:41buy33710.001.29141.28971.3011
10362005.04.29 05:00close33710.001.29231.28971.301190.0022386.76
10372005.04.29 08:07buy33810.001.29521.29351.3049
10382005.04.29 08:18close33810.001.29631.29351.3049110.0022496.76
10392005.04.29 10:07buy33910.001.29621.29451.3059
10402005.04.29 13:59s/l33910.001.29451.29451.3059-170.0022326.76
10412005.04.29 15:04sell34010.001.29351.29521.2838
10422005.04.29 15:59close34010.001.29261.29521.283890.0022416.76
10432005.05.02 15:00sell34110.001.28571.28741.2760
10442005.05.02 16:06modify34110.001.28571.28741.2760
10452005.05.02 16:08modify34110.001.28571.28731.2760
10462005.05.02 16:09modify34110.001.28571.28721.2760
10472005.05.02 16:09modify34110.001.28571.28721.2760
10482005.05.02 16:09modify34110.001.28571.28711.2760
10492005.05.02 16:09close34110.001.28481.28711.276090.0022506.76
10502005.05.02 17:24sell34210.001.28551.28721.2758
10512005.05.03 01:00modify34210.001.28551.28711.2758
10522005.05.03 01:59modify34210.001.28551.28611.2758
10532005.05.03 02:00close34210.001.28361.28611.2758197.1922703.95
10542005.05.03 08:49buy34310.001.28491.28321.2946
10552005.05.03 08:59modify34310.001.28491.28431.2946
10562005.05.03 08:59close34310.001.28641.28431.2946150.0022853.95
10572005.05.03 14:00buy34410.001.28791.28621.2976
10582005.05.03 14:59modify34410.001.28791.28631.2976
10592005.05.03 14:59close34410.001.28881.28631.297690.0022943.95
10602005.05.03 19:00sell34510.001.28871.29041.2790
10612005.05.03 20:17close34510.001.28721.29041.2790150.0023093.95
10622005.05.03 20:17buy34610.001.28751.28581.2972
10632005.05.03 20:17close34610.001.28851.28581.2972100.0023193.95
10642005.05.03 20:17buy34710.001.28771.28601.2974
10652005.05.03 23:00close34710.001.28861.28601.297490.0023283.95
10662005.05.04 08:05sell34810.001.29541.29711.2857
10672005.05.04 08:38close34810.001.29441.29711.2857100.0023383.95
10682005.05.04 08:57sell34910.001.29471.29641.2850
10692005.05.04 15:01close34910.001.29321.29641.2850150.0023533.95
10702005.05.05 12:59sell35010.001.29661.29831.2869
10712005.05.05 13:00modify35010.001.29661.29811.2869
10722005.05.05 13:00close35010.001.29561.29811.2869100.0023633.95
10732005.05.05 15:25sell35110.001.29511.29681.2854
10742005.05.05 15:54close35110.001.29431.29681.285480.0023713.95
10752005.05.05 16:00sell35210.001.29511.29681.2854
10762005.05.05 16:38close35210.001.29431.29681.285480.0023793.95
10772005.05.05 16:59sell35310.001.29541.29711.2857
10782005.05.05 17:00close35310.001.29401.29711.2857140.0023933.95
10792005.05.06 14:35sell35410.001.28641.28811.2767
10802005.05.06 14:59close35410.001.28521.28811.2767120.0024053.95
10812005.05.06 16:08sell35510.001.28441.28611.2747
10822005.05.06 17:01close35510.001.28321.28611.2747120.0024173.95
10832005.05.08 23:14sell35610.001.28241.28411.2727
10842005.05.09 00:46close35610.001.28151.28411.272797.1924271.14
10852005.05.09 07:31sell35710.001.28101.28271.2713
10862005.05.09 07:37close35710.001.28031.28271.271369.9824341.12
10872005.05.09 13:00sell35810.001.28271.28441.2730
10882005.05.09 14:26close35810.001.28191.28441.273079.9924421.11
10892005.05.09 14:34buy35910.001.28161.27991.2913
10902005.05.09 14:59modify35910.001.28161.28001.2913
10912005.05.09 14:59close35910.001.28281.28001.2913120.0024541.11
10922005.05.09 16:01buy36010.001.28271.28101.2924
10932005.05.09 16:33close36010.001.28341.28101.292469.9924611.10
10942005.05.09 16:33buy36110.001.28341.28171.2931
10952005.05.09 20:00close36110.001.28441.28171.2931100.0024711.10
10962005.05.09 22:39buy36210.001.28471.28301.2944
10972005.05.09 22:59close36210.001.28541.28301.294470.0024781.10
10982005.05.10 04:03buy36310.001.28481.28311.2945
10992005.05.10 07:59s/l36310.001.28311.28311.2945-170.0024611.10
11002005.05.10 08:01sell36410.001.28421.28591.2745
11012005.05.10 08:20close36410.001.28341.28591.274580.0024691.10
11022005.05.10 08:59sell36510.001.28521.28691.2755
11032005.05.10 10:50modify36510.001.28521.28681.2755
11042005.05.10 10:50close36510.001.28411.28681.2755110.0024801.10
11052005.05.10 12:58buy36610.001.28561.28391.2953
11062005.05.10 12:59close36610.001.28641.28391.295380.0024881.10
11072005.05.10 13:00buy36710.001.28561.28391.2953
11082005.05.10 13:02close36710.001.28631.28391.295369.9924951.09
11092005.05.10 13:24buy36810.001.28581.28411.2955
11102005.05.10 13:59close36810.001.28641.28411.295560.0125011.10
11112005.05.10 15:21buy36910.001.28621.28451.2959
11122005.05.10 15:59modify36910.001.28621.28501.2959
11132005.05.10 15:59close36910.001.28781.28501.2959160.0025171.10
11142005.05.11 02:00buy37010.001.28761.28591.2973
11152005.05.11 06:59modify37010.001.28761.28631.2973
11162005.05.11 07:00close37010.001.28861.28631.2973100.0025271.10
11172005.05.11 08:00buy37110.001.28711.28541.2968
11182005.05.11 08:33modify37110.001.28711.28541.2968
11192005.05.11 08:33modify37110.001.28711.28551.2968
11202005.05.11 08:36modify37110.001.28711.28551.2968
11212005.05.11 08:37modify37110.001.28711.28561.2968
11222005.05.11 08:37modify37110.001.28711.28571.2968
11232005.05.11 08:37modify37110.001.28711.28581.2968
11242005.05.11 08:41modify37110.001.28711.28591.2968
11252005.05.11 08:41close37110.001.28831.28591.2968120.0025391.10
11262005.05.11 14:31sell37210.001.28211.28381.2724
11272005.05.11 14:47close37210.001.28091.28381.2724120.0025511.10
11282005.05.11 14:59sell37310.001.28181.28351.2721
11292005.05.11 15:00close37310.001.28031.28351.2721150.0025661.10
11302005.05.11 19:00sell37410.001.28091.28261.2712
11312005.05.11 21:00close37410.001.28011.28261.271280.0025741.10
11322005.05.11 21:40buy37510.001.28091.27921.2906
11332005.05.12 02:32s/l37510.001.27921.27921.2906-195.9525545.15
11342005.05.12 13:59sell37610.001.27261.27431.2629
11352005.05.12 13:59close37610.001.27161.27431.2629100.0025645.15
11362005.05.12 22:38sell37710.001.26881.27051.2591
11372005.05.12 22:59close37710.001.26801.27051.259180.0025725.15
11382005.05.12 23:02sell37810.001.26841.27011.2587
11392005.05.12 23:03close37810.001.26771.27011.258770.0025795.15
11402005.05.13 05:11sell37910.001.26791.26961.2582
11412005.05.13 05:35close37910.001.26711.26961.258280.0125875.16
11422005.05.13 09:27sell38010.001.26721.26891.2575
11432005.05.13 09:59modify38010.001.26721.26681.2575
11442005.05.13 10:00close38010.001.26401.26681.2575320.0026195.16
11452005.05.13 10:59sell38110.001.26481.26651.2551
11462005.05.13 10:59modify38110.001.26481.26611.2551
11472005.05.13 11:00close38110.001.26341.26611.2551140.0026335.16
11482005.05.13 11:37sell38210.001.26401.26571.2543
11492005.05.13 11:59close38210.001.26301.26571.2543100.0026435.16
11502005.05.13 12:13sell38310.001.26391.26561.2542
11512005.05.13 12:48modify38310.001.26391.26551.2542
11522005.05.13 12:48close38310.001.26281.26551.2542110.0026545.16
11532005.05.16 08:00sell38410.001.26061.26231.2509
11542005.05.16 08:03close38410.001.26011.26231.250950.0026595.16
11552005.05.16 08:59sell38510.001.26061.26231.2509
11562005.05.16 13:59s/l38510.001.26231.26231.2509-170.0026425.16
11572005.05.16 14:30buy38610.001.26201.26031.2717
11582005.05.16 15:00close38610.001.26311.26031.2717110.0026535.16
11592005.05.16 21:00buy38710.001.26341.26171.2731
11602005.05.16 22:39close38710.001.26431.26171.273190.0026625.16
11612005.05.16 23:24buy38810.001.26311.26141.2728
11622005.05.17 01:00s/l38810.001.26141.26141.2728-178.6526446.51
11632005.05.17 02:59sell38910.001.26301.26471.2533
11642005.05.17 07:59close38910.001.26241.26471.253360.0026506.51
11652005.05.17 08:00sell39010.001.26341.26511.2537
11662005.05.17 08:02modify39010.001.26341.26511.2537
11672005.05.17 08:37modify39010.001.26341.26501.2537
11682005.05.17 08:59s/l39010.001.2649551.26501.2537-155.4726351.04
11692005.05.17 13:00sell39110.001.26351.26521.2538
11702005.05.17 14:30close39110.001.26231.26521.2538120.0026471.04
11712005.05.17 15:59sell39210.001.26421.26591.2545
11722005.05.17 18:59modify39210.001.26421.26501.2545
11732005.05.17 18:59close39210.001.26201.26501.2545220.0026691.04
11742005.05.17 21:19sell39310.001.26141.26311.2517
11752005.05.17 22:00modify39310.001.26141.26311.2517
11762005.05.17 22:00close39310.001.25981.26311.2517160.0026851.04
11772005.05.18 13:00buy39410.001.26091.25921.2706
11782005.05.18 13:53close39410.001.26191.25921.270699.9926951.03
11792005.05.18 13:53buy39510.001.26201.26031.2717
11802005.05.18 14:30close39510.001.26321.26031.2717120.0027071.03
11812005.05.18 16:50buy39610.001.26451.26281.2742
11822005.05.18 16:59modify39610.001.26451.26361.2742
11832005.05.18 16:59close39610.001.26701.26361.2742250.0027321.03
11842005.05.18 23:34buy39710.001.26731.26561.2770
11852005.05.19 01:00close39710.001.26821.26561.277064.0527385.08
11862005.05.19 03:04buy39810.001.26751.26581.2772
11872005.05.19 04:28close39810.001.26861.26581.2772110.0027495.08
11882005.05.19 06:01sell39910.001.26831.27001.2586
11892005.05.19 06:47modify39910.001.26831.27001.2586
11902005.05.19 06:47close39910.001.26741.27001.258689.9927585.07
11912005.05.19 14:07sell40010.001.26371.26541.2540
11922005.05.19 14:38close40010.001.26301.26541.254070.0027655.07
11932005.05.19 18:00buy40110.001.26331.26161.2730
11942005.05.19 18:59close40110.001.26421.26161.273090.0027745.07
11952005.05.19 21:05buy40210.001.26371.26201.2734
11962005.05.20 03:00modify40210.001.26371.26211.2734
11972005.05.20 03:00close40210.001.26461.26211.273481.3527826.42
11982005.05.20 15:04sell40310.001.25601.25771.2463
11992005.05.20 16:14close40310.001.25491.25771.2463110.0127936.43
12002005.05.23 07:00sell40410.001.25591.25761.2462
12012005.05.23 08:26modify40410.001.25591.25751.2462
12022005.05.23 08:26close40410.001.25521.25751.246269.9928006.42
12032005.05.23 15:43buy40510.001.25711.25541.2668
12042005.05.23 17:00close40510.001.25791.25541.266880.0028086.42
12052005.05.23 22:46sell40610.001.25801.25971.2483
12062005.05.23 22:59close40610.001.25721.25971.248380.0028166.42
12072005.05.24 07:00buy40710.001.25841.25671.2681
12082005.05.24 07:59modify40710.001.25841.25751.2681
12092005.05.24 07:59close40710.001.25961.25751.2681120.0028286.42
12102005.05.24 12:59buy40810.001.26161.25991.2713
12112005.05.24 13:00s/l40810.001.25991.25991.2713-170.0028116.42
12122005.05.24 13:02buy40910.001.25981.25811.2695
12132005.05.24 13:14close40910.001.26081.25811.2695100.0028216.42
12142005.05.24 13:15buy41010.001.26081.25911.2705
12152005.05.24 14:59s/l41010.001.25911.25911.2705-170.0028046.42
12162005.05.24 14:59buy41110.001.25841.25671.2681
12172005.05.24 15:55close41110.001.25951.25671.2681110.0028156.42
12182005.05.25 01:59sell41210.001.25861.26031.2489
12192005.05.25 07:41modify41210.001.25861.26021.2489
12202005.05.25 07:41modify41210.001.25861.26021.2489
12212005.05.25 08:25modify41210.001.25861.25991.2489
12222005.05.25 08:25close41210.001.25761.25991.2489100.0028256.42
12232005.05.25 12:59sell41310.001.25861.26031.2489
12242005.05.25 13:59s/l41310.001.26031.26031.2489-170.0028086.42
12252005.05.25 14:59buy41410.001.25931.25761.2690
12262005.05.25 15:21close41410.001.26051.25761.2690120.0028206.42
12272005.05.26 01:40buy41510.001.26011.25841.2698
12282005.05.26 04:59s/l41510.001.25841.25841.2698-170.0028036.42
12292005.05.26 06:39sell41610.001.25681.25851.2471
12302005.05.26 07:45modify41610.001.25681.25841.2471
12312005.05.26 07:45modify41610.001.25681.25831.2471
12322005.05.26 07:45close41610.001.25581.25831.2471100.0028136.42
12332005.05.26 08:59sell41710.001.25621.25791.2465
12342005.05.26 10:00close41710.001.25521.25791.2465100.0028236.42
12352005.05.26 15:39sell41810.001.25361.25531.2439
12362005.05.26 15:59close41810.001.25181.25531.2439180.0028416.42
12372005.05.27 12:00buy41910.001.25331.25161.2630
12382005.05.27 12:55modify41910.001.25331.25171.2630
12392005.05.27 12:59modify41910.001.25331.25181.2630
12402005.05.27 13:25modify41910.001.25331.25181.2630
12412005.05.27 13:28modify41910.001.25331.25191.2630
12422005.05.27 13:28close41910.001.25391.25191.263060.0128476.43
12432005.05.30 00:00sell42010.001.25331.25501.2436
12442005.05.30 07:00close42010.001.25261.25501.243670.0028546.43
12452005.05.30 07:16sell42110.001.25351.25521.2438
12462005.05.30 07:42close42110.001.25271.25521.243879.9928626.42
12472005.05.30 14:01sell42210.001.24781.24951.2381
12482005.05.30 14:11close42210.001.24721.24951.238160.0028686.42
12492005.05.31 00:02buy42310.001.24741.24571.2571
12502005.05.31 00:23modify42310.001.24741.24581.2571
12512005.05.31 00:23modify42310.001.24741.24591.2571
12522005.05.31 01:59s/l42310.001.2459111.24591.2571-148.8628537.56
12532005.05.31 02:59sell42410.001.24041.24211.2307
12542005.05.31 03:21modify42410.001.24041.24191.2307
12552005.05.31 03:21close42410.001.23931.24191.2307110.0028647.56
12562005.05.31 07:16sell42510.001.23851.24021.2288
12572005.05.31 09:59modify42510.001.23851.23921.2288
12582005.05.31 10:00close42510.001.23561.23921.2288290.0028937.56
12592005.05.31 11:59sell42610.001.23341.23511.2237
12602005.05.31 12:00s/l42610.001.23511.23511.2237-170.0028767.56
12612005.05.31 12:01sell42710.001.23471.23641.2250
12622005.05.31 12:13close42710.001.23381.23641.225090.0028857.56
12632005.05.31 13:59sell42810.001.23481.23651.2251
12642005.05.31 14:03close42810.001.23341.23651.2251140.0028997.56
12652005.05.31 19:14sell42910.001.23171.23341.2220
12662005.05.31 19:59close42910.001.23081.23341.222090.0029087.56
12672005.05.31 21:09sell43010.001.23131.23301.2216
12682005.05.31 22:01close43010.001.23051.23301.221680.0129167.57
12692005.06.01 04:05sell43110.001.23241.23411.2227
12702005.06.01 07:59modify43110.001.23241.23341.2227
12712005.06.01 07:59close43110.001.23081.23341.2227159.9929327.56
12722005.06.01 11:20sell43210.001.22641.22811.2167
12732005.06.01 11:27close43210.001.22521.22811.2167120.0029447.56
12742005.06.01 11:36sell43310.001.22491.22661.2152
12752005.06.01 12:29close43310.001.22391.22661.2152100.0029547.56
12762005.06.01 13:18sell43410.001.22441.22611.2147
12772005.06.01 13:46s/l43410.001.22611.22611.2147-170.0029377.56
12782005.06.01 13:46sell43510.001.22601.22771.2163
12792005.06.01 13:58close43510.001.22501.22771.2163100.0029477.56
12802005.06.01 13:58sell43610.001.22481.22651.2151
12812005.06.01 14:04close43610.001.22381.22651.2151100.0029577.56
12822005.06.01 17:18sell43710.001.22421.22591.2145
12832005.06.01 18:00close43710.001.22311.22591.2145110.0029687.56
12842005.06.01 21:07sell43810.001.22111.22281.2114
12852005.06.01 22:00close43810.001.22031.22281.211480.0029767.56
12862005.06.02 01:59sell43910.001.22281.22451.2131
12872005.06.02 02:38close43910.001.22181.22451.2131100.0029867.56
12882005.06.02 05:54sell44010.001.22101.22271.2113
12892005.06.02 06:59s/l44010.001.22271.22271.2113-170.0029697.56
12902005.06.02 09:38buy44110.001.22661.22491.2363
12912005.06.02 10:33close44110.001.22751.22491.236390.0029787.56
12922005.06.02 14:01sell44210.001.22601.22771.2163
12932005.06.02 14:59s/l44210.001.22771.22771.2163-170.0029617.56
12942005.06.02 15:00buy44310.001.22661.22491.2363
12952005.06.02 19:00close44310.001.22881.22491.2363220.0029837.56
12962005.06.02 19:05buy44410.001.22751.22581.2372
12972005.06.03 02:00close44410.001.22901.22581.2372141.3529978.91
12982005.06.03 02:34buy44510.001.22791.22621.2376
12992005.06.03 03:25close44510.001.22911.22621.2376120.0030098.91
13002005.06.03 06:00buy44610.001.22861.22691.2383
13012005.06.03 06:59s/l44610.001.22691.22691.2383-170.0029928.91
13022005.06.03 07:01sell44710.001.22831.23001.2186
13032005.06.03 10:02close44710.001.22701.23001.2186130.0130058.92
13042005.06.03 12:09buy44810.001.22761.22591.2373
13052005.06.03 12:59modify44810.001.22761.22731.2373
13062005.06.03 13:00close44810.001.23061.22731.2373300.0130358.93
13072005.06.03 13:00buy44910.001.22851.22681.2382
13082005.06.03 13:18close44910.001.22981.22681.2382130.0030488.93
13092005.06.03 13:22buy45010.001.22951.22781.2392
13102005.06.03 13:43s/l45010.001.22781.22781.2392-170.0030318.93
13112005.06.03 13:44buy45110.001.22781.22611.2375
13122005.06.03 14:00close45110.001.22871.22611.237589.9930408.92
13132005.06.03 18:01sell45210.001.22281.22451.2131
13142005.06.03 18:16close45210.001.22151.22451.2131129.9930538.91
13152005.06.06 00:59sell45310.001.22421.22591.2145
13162005.06.06 03:59s/l45310.001.22591.22591.2145-170.0030368.91
13172005.06.06 09:05buy45410.001.22681.22511.2365
13182005.06.06 11:00modify45410.001.22681.22531.2365
13192005.06.06 14:00modify45410.001.22681.22551.2365
13202005.06.06 14:00close45410.001.22881.22551.2365200.0130568.92
13212005.06.07 02:03sell45510.001.22631.22801.2166
13222005.06.07 03:08modify45510.001.22631.22791.2166
13232005.06.07 03:08close45510.001.22551.22791.216680.0030648.92
13242005.06.07 04:59sell45610.001.22681.22851.2171
13252005.06.07 06:59s/l45610.001.22851.22851.2171-170.0030478.92
13262005.06.07 07:41buy45710.001.22771.22601.2374
13272005.06.07 08:15modify45710.001.22771.22621.2374
13282005.06.07 08:15close45710.001.22881.22621.2374109.9930588.91
13292005.06.07 14:26sell45810.001.22781.22951.2181
13302005.06.07 15:50close45810.001.22661.22951.2181120.0030708.91
13312005.06.08 02:52buy45910.001.22901.22731.2387
13322005.06.08 03:07modify45910.001.22901.22761.2387
13332005.06.08 03:07modify45910.001.22901.22791.2387
13342005.06.08 03:07close45910.001.23031.22791.2387129.9930838.90
13352005.06.08 06:56buy46010.001.23171.23001.2414
13362005.06.08 06:59modify46010.001.23171.23001.2414
13372005.06.08 07:00modify46010.001.23171.23011.2414
13382005.06.08 07:00close46010.001.23261.23011.241490.0130928.91
13392005.06.08 07:01buy46110.001.23141.22971.2411
13402005.06.08 07:21modify46110.001.23141.22981.2411
13412005.06.08 07:21close46110.001.23231.22981.241189.9931018.90
13422005.06.08 07:53buy46210.001.23201.23031.2417
13432005.06.08 09:59modify46210.001.23201.23111.2417
13442005.06.08 10:00close46210.001.23381.23111.2417179.9931198.89
13452005.06.08 15:00buy46310.001.23151.22981.2412
13462005.06.08 15:26close46310.001.23251.22981.2412100.0031298.89
13472005.06.08 15:31buy46410.001.23191.23021.2416
13482005.06.08 16:59s/l46410.001.23021.23021.2416-170.0031128.89
13492005.06.08 20:00sell46510.001.22371.22541.2140
13502005.06.08 20:11close46510.001.22281.22541.214090.0031218.89
13512005.06.09 07:08sell46610.001.22331.22501.2136
13522005.06.09 09:19modify46610.001.22331.22491.2136
13532005.06.09 11:02modify46610.001.22331.22491.2136
13542005.06.09 12:28s/l46610.001.2248581.22491.2136-155.7831063.11
13552005.06.09 12:33sell46710.001.22391.22561.2142
13562005.06.09 12:59modify46710.001.22391.22551.2142
13572005.06.09 14:00modify46710.001.22391.22521.2142
13582005.06.09 14:00close46710.001.22251.22521.2142139.9931203.10
13592005.06.09 14:33sell46810.001.22431.22601.2146
13602005.06.09 14:55close46810.001.22341.22601.214689.9931293.09
13612005.06.09 15:59sell46910.001.22261.22431.2129
13622005.06.09 16:04s/l46910.001.22431.22431.2129-170.0031123.09
13632005.06.09 17:36buy47010.001.22231.22061.2320
13642005.06.10 01:00close47010.001.22341.22061.2320101.3531224.44
13652005.06.10 07:03sell47110.001.22321.22491.2135
13662005.06.10 07:52modify47110.001.22321.22471.2135
13672005.06.10 07:53modify47110.001.22321.22451.2135
13682005.06.10 07:53modify47110.001.22321.22451.2135
13692005.06.10 07:53modify47110.001.22321.22431.2135
13702005.06.10 07:53close47110.001.22221.22431.2135100.0031324.44
13712005.06.10 09:59sell47210.001.22341.22511.2137
13722005.06.10 10:11modify47210.001.22341.22481.2137
13732005.06.10 12:59modify47210.001.22341.22201.2137
13742005.06.10 12:59close47210.001.21981.22201.2137360.0031684.44
13752005.06.10 16:03sell47310.001.21411.21581.2044
13762005.06.10 16:15close47310.001.21311.21581.2044100.0031784.44
13772005.06.13 02:00sell47410.001.21021.21191.2005
13782005.06.13 08:17modify47410.001.21021.21181.2005
13792005.06.13 08:17close47410.001.20891.21181.2005130.0031914.44
13802005.06.13 10:39sell47510.001.20641.20811.1967
13812005.06.13 10:59close47510.001.20481.20811.1967160.0032074.44
13822005.06.13 11:17sell47610.001.20551.20721.1958
13832005.06.13 11:25close47610.001.20451.20721.1958100.0032174.44
13842005.06.13 16:13sell47710.001.20471.20641.1950
13852005.06.13 16:39close47710.001.20361.20641.1950110.0032284.44
13862005.06.13 16:59sell47810.001.20681.20851.1971
13872005.06.13 17:59s/l47810.001.20851.20851.1971-170.0032114.44
13882005.06.14 04:05buy47910.001.21261.21091.2223
13892005.06.14 06:59modify47910.001.21261.21141.2223
13902005.06.14 06:59close47910.001.21461.21141.2223200.0032314.44