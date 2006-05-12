Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1.93ppf Euro
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.02.01 00:00 - 2006.11.14 00:00 (2006.02.01 - 2006.11.14)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseCTfilter=true;
Usefilewrite=false;
OneTradePerBar=false;
ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false;
UseAlerts=true;
Risk=1; EnableTrailingStop=true;
TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false;
ExitMarket=false;
ShowSuitablePeriod=false;
ShowMarketInfo=false;
ShowAccountStatus=false;
ShowStat=false;
ShowDecision=false;
ShowDirection=false;
BlockSell=false;
BlockBuy=false;
ShowLots=false;
BlockStopLoss=false;
DisableShadowStopLoss=true;
DisableExitSell=false;
DisableExitBuy=false;
EnableMACD=false;
EnableMA=false;
EnableFractals=false;
EnableCCI=true;
EnableCyberiaLogic=true;
EnableLogicTrading=true;
EnableADX=false;
UseADXfilter=false;
UseDecisionValuefilter=true;
MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false;
EnableMoneyTrain=false;
EnableReverseDetector=true;
ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true;
MAXLots=10; AutoDirection=true;
ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; GMT=0;
|Bars in test
|35845
|Ticks modelled
|476918
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|785.00
|Total net profit
|39266.01
|Gross profit
|60694.39
|Gross loss
|-21428.38
|Profit factor
|2.83
|Expected payoff
|59.77
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|752.80 (3.94%)
|Relative drawdown
|8.09% (340.00)
|Total trades
|657
|Short positions (won %)
|616 (76.14%)
|Long positions (won %)
|41 (73.17%)
|Profit trades (% of total)
|499 (75.95%)
|Loss trades (% of total)
|158 (24.05%)
|Largest
|profit trade
|970.00
|loss trade
|-178.65
|Average
|profit trade
|121.63
|loss trade
|-135.62
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|17 (1730.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-721.68)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1857.20 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-721.68 (6)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.02.01 04:59
|sell
|1
|6.46
|1.2157
|1.2174
|1.2060
|2
|2006.02.01 07:59
|modify
|1
|6.46
|1.2157
|1.2171
|1.2060
|3
|2006.02.01 07:59
|close
|1
|6.46
|1.2141
|1.2171
|1.2060
|103.36
|888.36
|4
|2006.02.01 08:00
|sell
|2
|7.31
|1.2150
|1.2167
|1.2053
|5
|2006.02.01 08:54
|close
|2
|7.31
|1.2141
|1.2167
|1.2053
|65.79
|954.15
|6
|2006.02.01 12:00
|sell
|3
|7.88
|1.2109
|1.2126
|1.2012
|7
|2006.02.01 13:35
|modify
|3
|7.88
|1.2109
|1.2125
|1.2012
|8
|2006.02.01 13:35
|close
|3
|7.88
|1.2099
|1.2125
|1.2012
|78.80
|1032.95
|9
|2006.02.01 20:07
|sell
|4
|8.56
|1.2067
|1.2084
|1.1970
|10
|2006.02.01 20:21
|close
|4
|8.56
|1.2058
|1.2084
|1.1970
|77.04
|1109.99
|11
|2006.02.02 06:34
|sell
|5
|9.21
|1.2054
|1.2071
|1.1957
|12
|2006.02.02 06:47
|modify
|5
|9.21
|1.2054
|1.2071
|1.1957
|13
|2006.02.02 06:47
|close
|5
|9.21
|1.2044
|1.2071
|1.1957
|92.10
|1202.09
|14
|2006.02.02 07:59
|sell
|6
|9.96
|1.2065
|1.2082
|1.1968
|15
|2006.02.02 08:00
|modify
|6
|9.96
|1.2065
|1.2081
|1.1968
|16
|2006.02.02 08:00
|close
|6
|9.96
|1.2055
|1.2081
|1.1968
|99.60
|1301.69
|17
|2006.02.02 09:00
|sell
|7
|10.00
|1.2064
|1.2081
|1.1967
|18
|2006.02.02 09:36
|modify
|7
|10.00
|1.2064
|1.2081
|1.1967
|19
|2006.02.02 09:37
|modify
|7
|10.00
|1.2064
|1.2080
|1.1967
|20
|2006.02.02 09:37
|close
|7
|10.00
|1.2053
|1.2080
|1.1967
|109.99
|1411.68
|21
|2006.02.02 09:59
|sell
|8
|10.00
|1.2070
|1.2087
|1.1973
|22
|2006.02.02 12:17
|close
|8
|10.00
|1.2061
|1.2087
|1.1973
|90.00
|1501.68
|23
|2006.02.02 14:13
|sell
|9
|10.00
|1.2061
|1.2078
|1.1964
|24
|2006.02.02 14:54
|close
|9
|10.00
|1.2051
|1.2078
|1.1964
|100.00
|1601.68
|25
|2006.02.03 08:23
|sell
|10
|10.00
|1.2085
|1.2102
|1.1988
|26
|2006.02.03 08:27
|modify
|10
|10.00
|1.2085
|1.2101
|1.1988
|27
|2006.02.03 08:31
|modify
|10
|10.00
|1.2085
|1.2100
|1.1988
|28
|2006.02.03 08:33
|modify
|10
|10.00
|1.2085
|1.2099
|1.1988
|29
|2006.02.03 08:34
|modify
|10
|10.00
|1.2085
|1.2096
|1.1988
|30
|2006.02.03 08:35
|modify
|10
|10.00
|1.2085
|1.2094
|1.1988
|31
|2006.02.03 08:35
|close
|10
|10.00
|1.2075
|1.2094
|1.1988
|100.00
|1701.68
|32
|2006.02.03 14:35
|sell
|11
|10.00
|1.2018
|1.2035
|1.1921
|33
|2006.02.03 14:59
|modify
|11
|10.00
|1.2018
|1.2013
|1.1921
|34
|2006.02.03 15:00
|close
|11
|10.00
|1.1984
|1.2013
|1.1921
|340.00
|2041.68
|35
|2006.02.03 15:00
|sell
|12
|10.00
|1.2008
|1.2025
|1.1911
|36
|2006.02.03 15:03
|close
|12
|10.00
|1.1997
|1.2025
|1.1911
|110.00
|2151.68
|37
|2006.02.03 15:03
|sell
|13
|10.00
|1.1995
|1.2012
|1.1898
|38
|2006.02.03 15:07
|close
|13
|10.00
|1.1985
|1.2012
|1.1898
|100.00
|2251.68
|39
|2006.02.03 15:10
|sell
|14
|10.00
|1.1992
|1.2009
|1.1895
|40
|2006.02.03 15:16
|close
|14
|10.00
|1.1982
|1.2009
|1.1895
|100.00
|2351.68
|41
|2006.02.03 16:59
|sell
|15
|10.00
|1.2021
|1.2038
|1.1924
|42
|2006.02.03 18:28
|close
|15
|10.00
|1.2011
|1.2038
|1.1924
|100.00
|2451.68
|43
|2006.02.06 14:05
|sell
|16
|10.00
|1.1981
|1.1998
|1.1884
|44
|2006.02.06 14:25
|modify
|16
|10.00
|1.1981
|1.1998
|1.1884
|45
|2006.02.06 14:25
|modify
|16
|10.00
|1.1981
|1.1997
|1.1884
|46
|2006.02.06 14:25
|close
|16
|10.00
|1.1971
|1.1997
|1.1884
|100.00
|2551.68
|47
|2006.02.07 02:59
|sell
|17
|10.00
|1.1967
|1.1984
|1.1870
|48
|2006.02.07 07:00
|s/l
|17
|10.00
|1.1984
|1.1984
|1.1870
|-170.00
|2381.68
|49
|2006.02.07 13:00
|sell
|18
|10.00
|1.1982
|1.1999
|1.1885
|50
|2006.02.07 13:04
|modify
|18
|10.00
|1.1982
|1.1999
|1.1885
|51
|2006.02.07 13:04
|modify
|18
|10.00
|1.1982
|1.1999
|1.1885
|52
|2006.02.07 13:04
|modify
|18
|10.00
|1.1982
|1.1998
|1.1885
|53
|2006.02.07 13:04
|modify
|18
|10.00
|1.1982
|1.1997
|1.1885
|54
|2006.02.07 13:04
|modify
|18
|10.00
|1.1982
|1.1994
|1.1885
|55
|2006.02.07 13:04
|close
|18
|10.00
|1.1968
|1.1994
|1.1885
|140.00
|2521.68
|56
|2006.02.07 13:59
|sell
|19
|10.00
|1.1985
|1.2002
|1.1888
|57
|2006.02.07 14:00
|modify
|19
|10.00
|1.1985
|1.2002
|1.1888
|58
|2006.02.07 14:00
|close
|19
|10.00
|1.1975
|1.2002
|1.1888
|100.00
|2621.68
|59
|2006.02.07 16:00
|sell
|20
|10.00
|1.1972
|1.1989
|1.1875
|60
|2006.02.07 16:16
|close
|20
|10.00
|1.1961
|1.1989
|1.1875
|109.99
|2731.67
|61
|2006.02.07 16:17
|sell
|21
|10.00
|1.1962
|1.1979
|1.1865
|62
|2006.02.07 16:59
|close
|21
|10.00
|1.1951
|1.1979
|1.1865
|110.00
|2841.67
|63
|2006.02.07 16:59
|sell
|22
|10.00
|1.1973
|1.1990
|1.1876
|64
|2006.02.07 23:15
|s/l
|22
|10.00
|1.1990
|1.1990
|1.1876
|-170.00
|2671.67
|65
|2006.02.08 09:24
|sell
|23
|10.00
|1.1978
|1.1995
|1.1881
|66
|2006.02.08 09:30
|modify
|23
|10.00
|1.1978
|1.1994
|1.1881
|67
|2006.02.08 09:30
|modify
|23
|10.00
|1.1978
|1.1994
|1.1881
|68
|2006.02.08 09:33
|modify
|23
|10.00
|1.1978
|1.1993
|1.1881
|69
|2006.02.08 09:34
|modify
|23
|10.00
|1.1978
|1.1992
|1.1881
|70
|2006.02.08 09:35
|modify
|23
|10.00
|1.1978
|1.1992
|1.1881
|71
|2006.02.08 09:35
|modify
|23
|10.00
|1.1978
|1.1991
|1.1881
|72
|2006.02.08 09:35
|modify
|23
|10.00
|1.1978
|1.1990
|1.1881
|73
|2006.02.08 09:35
|close
|23
|10.00
|1.1969
|1.1990
|1.1881
|90.00
|2761.67
|74
|2006.02.08 13:00
|sell
|24
|10.00
|1.1964
|1.1981
|1.1867
|75
|2006.02.08 13:07
|modify
|24
|10.00
|1.1964
|1.1981
|1.1867
|76
|2006.02.08 13:07
|modify
|24
|10.00
|1.1964
|1.1981
|1.1867
|77
|2006.02.08 13:08
|modify
|24
|10.00
|1.1964
|1.1980
|1.1867
|78
|2006.02.08 13:23
|modify
|24
|10.00
|1.1964
|1.1979
|1.1867
|79
|2006.02.08 13:23
|modify
|24
|10.00
|1.1964
|1.1978
|1.1867
|80
|2006.02.08 13:24
|modify
|24
|10.00
|1.1964
|1.1977
|1.1867
|81
|2006.02.08 13:24
|close
|24
|10.00
|1.1955
|1.1977
|1.1867
|90.00
|2851.67
|82
|2006.02.08 14:45
|sell
|25
|10.00
|1.1969
|1.1986
|1.1872
|83
|2006.02.08 14:58
|modify
|25
|10.00
|1.1969
|1.1986
|1.1872
|84
|2006.02.08 14:58
|modify
|25
|10.00
|1.1969
|1.1985
|1.1872
|85
|2006.02.08 14:59
|modify
|25
|10.00
|1.1969
|1.1984
|1.1872
|86
|2006.02.08 14:59
|close
|25
|10.00
|1.1960
|1.1984
|1.1872
|90.01
|2941.68
|87
|2006.02.08 17:00
|sell
|26
|10.00
|1.1948
|1.1965
|1.1851
|88
|2006.02.08 17:04
|modify
|26
|10.00
|1.1948
|1.1964
|1.1851
|89
|2006.02.08 17:04
|modify
|26
|10.00
|1.1948
|1.1963
|1.1851
|90
|2006.02.08 17:04
|modify
|26
|10.00
|1.1948
|1.1962
|1.1851
|91
|2006.02.08 17:04
|close
|26
|10.00
|1.1937
|1.1962
|1.1851
|110.00
|3051.68
|92
|2006.02.09 10:01
|sell
|27
|10.00
|1.1977
|1.1994
|1.1880
|93
|2006.02.09 10:36
|modify
|27
|10.00
|1.1977
|1.1994
|1.1880
|94
|2006.02.09 10:37
|modify
|27
|10.00
|1.1977
|1.1993
|1.1880
|95
|2006.02.09 10:37
|modify
|27
|10.00
|1.1977
|1.1992
|1.1880
|96
|2006.02.09 10:37
|close
|27
|10.00
|1.1968
|1.1992
|1.1880
|90.00
|3141.68
|97
|2006.02.09 16:00
|sell
|28
|10.00
|1.1968
|1.1985
|1.1871
|98
|2006.02.09 16:05
|modify
|28
|10.00
|1.1968
|1.1982
|1.1871
|99
|2006.02.09 16:05
|close
|28
|10.00
|1.1957
|1.1982
|1.1871
|110.00
|3251.68
|100
|2006.02.09 16:05
|sell
|29
|10.00
|1.1959
|1.1976
|1.1862
|101
|2006.02.09 17:59
|s/l
|29
|10.00
|1.1976
|1.1976
|1.1862
|-170.00
|3081.68
|102
|2006.02.09 19:02
|sell
|30
|10.00
|1.1978
|1.1995
|1.1881
|103
|2006.02.09 19:09
|close
|30
|10.00
|1.1969
|1.1995
|1.1881
|90.00
|3171.68
|104
|2006.02.09 20:34
|sell
|31
|10.00
|1.1976
|1.1993
|1.1879
|105
|2006.02.09 23:59
|s/l
|31
|10.00
|1.1993
|1.1993
|1.1879
|-170.00
|3001.68
|106
|2006.02.10 01:08
|sell
|32
|10.00
|1.1983
|1.2000
|1.1886
|107
|2006.02.10 01:37
|close
|32
|10.00
|1.1974
|1.2000
|1.1886
|90.00
|3091.68
|108
|2006.02.10 11:00
|sell
|33
|10.00
|1.1978
|1.1995
|1.1881
|109
|2006.02.10 11:52
|modify
|33
|10.00
|1.1978
|1.1994
|1.1881
|110
|2006.02.10 13:42
|modify
|33
|10.00
|1.1978
|1.1990
|1.1881
|111
|2006.02.10 13:42
|close
|33
|10.00
|1.1964
|1.1990
|1.1881
|140.00
|3231.68
|112
|2006.02.10 16:53
|sell
|34
|10.00
|1.1931
|1.1948
|1.1834
|113
|2006.02.10 16:53
|close
|34
|10.00
|1.1921
|1.1948
|1.1834
|100.00
|3331.68
|114
|2006.02.12 23:50
|sell
|35
|10.00
|1.1904
|1.1921
|1.1807
|115
|2006.02.12 23:57
|close
|35
|10.00
|1.1895
|1.1921
|1.1807
|90.00
|3421.68
|116
|2006.02.13 01:00
|sell
|36
|10.00
|1.1899
|1.1916
|1.1802
|117
|2006.02.13 01:17
|close
|36
|10.00
|1.1890
|1.1916
|1.1802
|90.00
|3511.68
|118
|2006.02.13 12:26
|sell
|37
|10.00
|1.1894
|1.1911
|1.1797
|119
|2006.02.13 12:55
|modify
|37
|10.00
|1.1894
|1.1910
|1.1797
|120
|2006.02.13 12:55
|modify
|37
|10.00
|1.1894
|1.1909
|1.1797
|121
|2006.02.13 12:55
|modify
|37
|10.00
|1.1894
|1.1907
|1.1797
|122
|2006.02.13 12:55
|modify
|37
|10.00
|1.1894
|1.1907
|1.1797
|123
|2006.02.13 12:57
|modify
|37
|10.00
|1.1894
|1.1906
|1.1797
|124
|2006.02.13 12:59
|modify
|37
|10.00
|1.1894
|1.1906
|1.1797
|125
|2006.02.13 14:02
|modify
|37
|10.00
|1.1894
|1.1906
|1.1797
|126
|2006.02.13 14:02
|close
|37
|10.00
|1.1884
|1.1906
|1.1797
|100.00
|3611.68
|127
|2006.02.13 14:59
|sell
|38
|10.00
|1.1904
|1.1921
|1.1807
|128
|2006.02.13 15:25
|modify
|38
|10.00
|1.1904
|1.1916
|1.1807
|129
|2006.02.13 15:25
|close
|38
|10.00
|1.1893
|1.1916
|1.1807
|110.00
|3721.68
|130
|2006.02.14 02:59
|sell
|39
|10.00
|1.1905
|1.1922
|1.1808
|131
|2006.02.14 03:06
|modify
|39
|10.00
|1.1905
|1.1919
|1.1808
|132
|2006.02.14 03:06
|close
|39
|10.00
|1.1896
|1.1919
|1.1808
|90.00
|3811.68
|133
|2006.02.14 14:30
|sell
|40
|10.00
|1.1886
|1.1903
|1.1789
|134
|2006.02.14 14:31
|modify
|40
|10.00
|1.1886
|1.1899
|1.1789
|135
|2006.02.14 14:31
|close
|40
|10.00
|1.1874
|1.1899
|1.1789
|120.00
|3931.68
|136
|2006.02.14 14:33
|sell
|41
|10.00
|1.1885
|1.1902
|1.1788
|137
|2006.02.14 14:36
|modify
|41
|10.00
|1.1885
|1.1901
|1.1788
|138
|2006.02.14 14:36
|close
|41
|10.00
|1.1876
|1.1901
|1.1788
|90.00
|4021.68
|139
|2006.02.14 14:59
|sell
|42
|10.00
|1.1884
|1.1901
|1.1787
|140
|2006.02.14 15:03
|close
|42
|10.00
|1.1875
|1.1901
|1.1787
|90.00
|4111.68
|141
|2006.02.14 16:03
|sell
|43
|10.00
|1.1885
|1.1902
|1.1788
|142
|2006.02.14 16:06
|close
|43
|10.00
|1.1876
|1.1902
|1.1788
|90.00
|4201.68
|143
|2006.02.14 16:59
|sell
|44
|10.00
|1.1897
|1.1914
|1.1800
|144
|2006.02.14 20:40
|s/l
|44
|10.00
|1.1914
|1.1914
|1.1800
|-170.00
|4031.68
|145
|2006.02.15 13:59
|sell
|45
|10.00
|1.1918
|1.1935
|1.1821
|146
|2006.02.15 15:00
|s/l
|45
|10.00
|1.1935
|1.1935
|1.1821
|-170.00
|3861.68
|147
|2006.02.15 16:01
|sell
|46
|10.00
|1.1909
|1.1926
|1.1812
|148
|2006.02.15 16:36
|modify
|46
|10.00
|1.1909
|1.1925
|1.1812
|149
|2006.02.15 16:36
|close
|46
|10.00
|1.1900
|1.1925
|1.1812
|90.00
|3951.68
|150
|2006.02.15 17:01
|sell
|47
|10.00
|1.1895
|1.1912
|1.1798
|151
|2006.02.15 17:22
|close
|47
|10.00
|1.1885
|1.1912
|1.1798
|100.00
|4051.68
|152
|2006.02.15 17:25
|sell
|48
|10.00
|1.1891
|1.1908
|1.1794
|153
|2006.02.15 17:31
|close
|48
|10.00
|1.1882
|1.1908
|1.1794
|90.00
|4141.68
|154
|2006.02.17 03:10
|sell
|49
|10.00
|1.1887
|1.1904
|1.1790
|155
|2006.02.17 08:03
|modify
|49
|10.00
|1.1887
|1.1904
|1.1790
|156
|2006.02.17 08:59
|modify
|49
|10.00
|1.1887
|1.1901
|1.1790
|157
|2006.02.17 09:01
|modify
|49
|10.00
|1.1887
|1.1900
|1.1790
|158
|2006.02.17 09:01
|close
|49
|10.00
|1.1878
|1.1900
|1.1790
|90.00
|4231.68
|159
|2006.02.17 09:59
|sell
|50
|10.00
|1.1887
|1.1904
|1.1790
|160
|2006.02.17 10:28
|modify
|50
|10.00
|1.1887
|1.1901
|1.1790
|161
|2006.02.17 10:28
|close
|50
|10.00
|1.1878
|1.1901
|1.1790
|90.00
|4321.68
|162
|2006.02.17 13:01
|sell
|51
|10.00
|1.1874
|1.1891
|1.1777
|163
|2006.02.17 13:05
|modify
|51
|10.00
|1.1874
|1.1891
|1.1777
|164
|2006.02.17 13:05
|modify
|51
|10.00
|1.1874
|1.1890
|1.1777
|165
|2006.02.17 13:06
|modify
|51
|10.00
|1.1874
|1.1888
|1.1777
|166
|2006.02.17 13:06
|modify
|51
|10.00
|1.1874
|1.1887
|1.1777
|167
|2006.02.17 13:06
|modify
|51
|10.00
|1.1874
|1.1886
|1.1777
|168
|2006.02.17 13:06
|close
|51
|10.00
|1.1864
|1.1886
|1.1777
|100.00
|4421.68
|169
|2006.02.20 01:00
|buy
|52
|10.00
|1.1947
|1.1930
|1.2044
|170
|2006.02.20 02:59
|modify
|52
|10.00
|1.1947
|1.1933
|1.2044
|171
|2006.02.20 03:00
|close
|52
|10.00
|1.1970
|1.1933
|1.2044
|230.00
|4651.68
|172
|2006.02.20 09:23
|sell
|53
|10.00
|1.1946
|1.1963
|1.1849
|173
|2006.02.20 09:43
|modify
|53
|10.00
|1.1946
|1.1961
|1.1849
|174
|2006.02.20 09:43
|close
|53
|10.00
|1.1936
|1.1961
|1.1849
|100.00
|4751.68
|175
|2006.02.21 12:00
|sell
|54
|10.00
|1.1913
|1.1930
|1.1816
|176
|2006.02.21 12:15
|modify
|54
|10.00
|1.1913
|1.1929
|1.1816
|177
|2006.02.21 12:31
|modify
|54
|10.00
|1.1913
|1.1927
|1.1816
|178
|2006.02.21 12:31
|modify
|54
|10.00
|1.1913
|1.1925
|1.1816
|179
|2006.02.21 12:32
|modify
|54
|10.00
|1.1913
|1.1924
|1.1816
|180
|2006.02.21 12:32
|modify
|54
|10.00
|1.1913
|1.1924
|1.1816
|181
|2006.02.21 12:32
|modify
|54
|10.00
|1.1913
|1.1923
|1.1816
|182
|2006.02.21 12:32
|modify
|54
|10.00
|1.1913
|1.1922
|1.1816
|183
|2006.02.21 12:32
|close
|54
|10.00
|1.1904
|1.1922
|1.1816
|90.00
|4841.68
|184
|2006.02.21 12:59
|sell
|55
|10.00
|1.1915
|1.1932
|1.1818
|185
|2006.02.21 13:00
|modify
|55
|10.00
|1.1915
|1.1925
|1.1818
|186
|2006.02.21 13:00
|close
|55
|10.00
|1.1906
|1.1925
|1.1818
|90.00
|4931.68
|187
|2006.02.21 16:02
|sell
|56
|10.00
|1.1906
|1.1923
|1.1809
|188
|2006.02.21 16:06
|modify
|56
|10.00
|1.1906
|1.1922
|1.1809
|189
|2006.02.21 16:06
|modify
|56
|10.00
|1.1906
|1.1919
|1.1809
|190
|2006.02.21 16:06
|modify
|56
|10.00
|1.1906
|1.1918
|1.1809
|191
|2006.02.21 16:07
|modify
|56
|10.00
|1.1906
|1.1917
|1.1809
|192
|2006.02.21 16:07
|modify
|56
|10.00
|1.1906
|1.1916
|1.1809
|193
|2006.02.21 16:07
|close
|56
|10.00
|1.1897
|1.1916
|1.1809
|90.00
|5021.68
|194
|2006.02.22 11:20
|sell
|57
|10.00
|1.1891
|1.1908
|1.1794
|195
|2006.02.22 11:21
|modify
|57
|10.00
|1.1891
|1.1907
|1.1794
|196
|2006.02.22 11:21
|modify
|57
|10.00
|1.1891
|1.1906
|1.1794
|197
|2006.02.22 11:24
|modify
|57
|10.00
|1.1891
|1.1905
|1.1794
|198
|2006.02.22 11:25
|modify
|57
|10.00
|1.1891
|1.1905
|1.1794
|199
|2006.02.22 11:25
|modify
|57
|10.00
|1.1891
|1.1904
|1.1794
|200
|2006.02.22 11:25
|modify
|57
|10.00
|1.1891
|1.1901
|1.1794
|201
|2006.02.22 11:26
|modify
|57
|10.00
|1.1891
|1.1900
|1.1794
|202
|2006.02.22 11:26
|close
|57
|10.00
|1.1881
|1.1900
|1.1794
|100.01
|5121.69
|203
|2006.02.22 14:52
|sell
|58
|10.00
|1.1894
|1.1911
|1.1797
|204
|2006.02.22 14:53
|modify
|58
|10.00
|1.1894
|1.1910
|1.1797
|205
|2006.02.22 14:54
|modify
|58
|10.00
|1.1894
|1.1910
|1.1797
|206
|2006.02.22 14:55
|modify
|58
|10.00
|1.1894
|1.1909
|1.1797
|207
|2006.02.22 14:55
|modify
|58
|10.00
|1.1894
|1.1909
|1.1797
|208
|2006.02.22 14:56
|modify
|58
|10.00
|1.1894
|1.1908
|1.1797
|209
|2006.02.22 14:59
|modify
|58
|10.00
|1.1894
|1.1908
|1.1797
|210
|2006.02.22 14:59
|close
|58
|10.00
|1.1885
|1.1908
|1.1797
|90.00
|5211.69
|211
|2006.02.22 15:24
|sell
|59
|10.00
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|212
|2006.02.22 15:29
|modify
|59
|10.00
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|213
|2006.02.22 15:30
|modify
|59
|10.00
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|214
|2006.02.22 15:31
|modify
|59
|10.00
|1.1892
|1.1908
|1.1795
|215
|2006.02.22 15:42
|modify
|59
|10.00
|1.1892
|1.1907
|1.1795
|216
|2006.02.22 15:42
|close
|59
|10.00
|1.1883
|1.1907
|1.1795
|90.00
|5301.69
|217
|2006.02.22 16:31
|sell
|60
|10.00
|1.1887
|1.1904
|1.1790
|218
|2006.02.22 16:58
|modify
|60
|10.00
|1.1887
|1.1902
|1.1790
|219
|2006.02.22 16:58
|modify
|60
|10.00
|1.1887
|1.1902
|1.1790
|220
|2006.02.22 16:58
|close
|60
|10.00
|1.1878
|1.1902
|1.1790
|90.00
|5391.69
|221
|2006.02.22 16:59
|sell
|61
|10.00
|1.1906
|1.1923
|1.1809
|222
|2006.02.23 03:59
|modify
|61
|10.00
|1.1906
|1.1919
|1.1809
|223
|2006.02.23 04:00
|modify
|61
|10.00
|1.1906
|1.1917
|1.1809
|224
|2006.02.23 04:00
|close
|61
|10.00
|1.1896
|1.1917
|1.1809
|121.60
|5513.29
|225
|2006.02.23 04:59
|sell
|62
|10.00
|1.1910
|1.1927
|1.1813
|226
|2006.02.23 05:30
|modify
|62
|10.00
|1.1910
|1.1924
|1.1813
|227
|2006.02.23 07:59
|modify
|62
|10.00
|1.1910
|1.1923
|1.1813
|228
|2006.02.23 08:37
|modify
|62
|10.00
|1.1910
|1.1923
|1.1813
|229
|2006.02.23 08:37
|modify
|62
|10.00
|1.1910
|1.1922
|1.1813
|230
|2006.02.23 08:38
|modify
|62
|10.00
|1.1910
|1.1920
|1.1813
|231
|2006.02.23 08:38
|modify
|62
|10.00
|1.1910
|1.1920
|1.1813
|232
|2006.02.23 09:59
|s/l
|62
|10.00
|1.191964
|1.1920
|1.1813
|-96.43
|5416.86
|233
|2006.02.24 09:01
|sell
|63
|10.00
|1.1911
|1.1928
|1.1814
|234
|2006.02.24 09:06
|modify
|63
|10.00
|1.1911
|1.1925
|1.1814
|235
|2006.02.24 09:06
|modify
|63
|10.00
|1.1911
|1.1924
|1.1814
|236
|2006.02.24 09:07
|modify
|63
|10.00
|1.1911
|1.1924
|1.1814
|237
|2006.02.24 09:08
|modify
|63
|10.00
|1.1911
|1.1923
|1.1814
|238
|2006.02.24 09:08
|modify
|63
|10.00
|1.1911
|1.1922
|1.1814
|239
|2006.02.24 09:08
|modify
|63
|10.00
|1.1911
|1.1921
|1.1814
|240
|2006.02.24 09:08
|modify
|63
|10.00
|1.1911
|1.1920
|1.1814
|241
|2006.02.24 09:13
|modify
|63
|10.00
|1.1911
|1.1919
|1.1814
|242
|2006.02.24 09:13
|close
|63
|10.00
|1.1901
|1.1919
|1.1814
|100.00
|5516.86
|243
|2006.02.24 16:23
|sell
|64
|10.00
|1.1884
|1.1901
|1.1787
|244
|2006.02.24 16:37
|modify
|64
|10.00
|1.1884
|1.1899
|1.1787
|245
|2006.02.24 16:37
|close
|64
|10.00
|1.1873
|1.1899
|1.1787
|109.99
|5626.85
|246
|2006.02.24 16:45
|sell
|65
|10.00
|1.1881
|1.1898
|1.1784
|247
|2006.02.24 16:55
|modify
|65
|10.00
|1.1881
|1.1897
|1.1784
|248
|2006.02.24 16:55
|close
|65
|10.00
|1.1871
|1.1897
|1.1784
|100.00
|5726.85
|249
|2006.02.24 16:59
|sell
|66
|10.00
|1.1881
|1.1898
|1.1784
|250
|2006.02.24 17:02
|modify
|66
|10.00
|1.1881
|1.1896
|1.1784
|251
|2006.02.24 17:02
|close
|66
|10.00
|1.1870
|1.1896
|1.1784
|110.00
|5836.85
|252
|2006.02.27 04:59
|sell
|67
|10.00
|1.1873
|1.1890
|1.1776
|253
|2006.02.27 05:36
|modify
|67
|10.00
|1.1873
|1.1889
|1.1776
|254
|2006.02.27 05:36
|close
|67
|10.00
|1.1862
|1.1889
|1.1776
|110.00
|5946.85
|255
|2006.02.28 01:00
|sell
|68
|10.00
|1.1846
|1.1863
|1.1749
|256
|2006.02.28 01:05
|modify
|68
|10.00
|1.1846
|1.1862
|1.1749
|257
|2006.02.28 01:30
|modify
|68
|10.00
|1.1846
|1.1860
|1.1749
|258
|2006.02.28 01:55
|modify
|68
|10.00
|1.1846
|1.1859
|1.1749
|259
|2006.02.28 01:57
|modify
|68
|10.00
|1.1846
|1.1858
|1.1749
|260
|2006.02.28 03:59
|s/l
|68
|10.00
|1.185813
|1.1858
|1.1749
|-121.29
|5825.56
|261
|2006.03.01 17:40
|sell
|69
|10.00
|1.1912
|1.1929
|1.1815
|262
|2006.03.01 17:52
|close
|69
|10.00
|1.1901
|1.1929
|1.1815
|110.00
|5935.56
|263
|2006.03.01 17:59
|sell
|70
|10.00
|1.1914
|1.1931
|1.1817
|264
|2006.03.01 18:02
|modify
|70
|10.00
|1.1914
|1.1930
|1.1817
|265
|2006.03.01 18:02
|close
|70
|10.00
|1.1900
|1.1930
|1.1817
|140.00
|6075.56
|266
|2006.03.03 01:37
|sell
|71
|10.00
|1.2027
|1.2044
|1.1930
|267
|2006.03.03 01:59
|close
|71
|10.00
|1.2013
|1.2044
|1.1930
|140.00
|6215.56
|268
|2006.03.03 02:06
|sell
|72
|10.00
|1.2019
|1.2036
|1.1922
|269
|2006.03.03 10:01
|modify
|72
|10.00
|1.2019
|1.2036
|1.1922
|270
|2006.03.03 10:09
|modify
|72
|10.00
|1.2019
|1.2035
|1.1922
|271
|2006.03.03 10:13
|modify
|72
|10.00
|1.2019
|1.2034
|1.1922
|272
|2006.03.03 10:22
|modify
|72
|10.00
|1.2019
|1.2034
|1.1922
|273
|2006.03.03 11:00
|modify
|72
|10.00
|1.2019
|1.2033
|1.1922
|274
|2006.03.03 11:00
|modify
|72
|10.00
|1.2019
|1.2033
|1.1922
|275
|2006.03.03 11:02
|modify
|72
|10.00
|1.2019
|1.2032
|1.1922
|276
|2006.03.03 13:59
|s/l
|72
|10.00
|1.203199
|1.2032
|1.1922
|-129.89
|6085.67
|277
|2006.03.06 18:18
|sell
|73
|10.00
|1.2009
|1.2026
|1.1912
|278
|2006.03.06 18:45
|close
|73
|10.00
|1.1999
|1.2026
|1.1912
|100.00
|6185.67
|279
|2006.03.07 01:00
|sell
|74
|10.00
|1.2004
|1.2021
|1.1907
|280
|2006.03.07 01:46
|close
|74
|10.00
|1.1994
|1.2021
|1.1907
|100.00
|6285.67
|281
|2006.03.07 05:00
|sell
|75
|10.00
|1.1968
|1.1985
|1.1871
|282
|2006.03.07 05:57
|close
|75
|10.00
|1.1959
|1.1985
|1.1871
|90.00
|6375.67
|283
|2006.03.07 12:00
|sell
|76
|10.00
|1.1912
|1.1929
|1.1815
|284
|2006.03.07 12:53
|close
|76
|10.00
|1.1903
|1.1929
|1.1815
|90.00
|6465.67
|285
|2006.03.07 12:59
|sell
|77
|10.00
|1.1916
|1.1933
|1.1819
|286
|2006.03.07 13:00
|close
|77
|10.00
|1.1904
|1.1933
|1.1819
|120.00
|6585.67
|287
|2006.03.07 16:08
|sell
|78
|10.00
|1.1896
|1.1913
|1.1799
|288
|2006.03.07 16:36
|close
|78
|10.00
|1.1885
|1.1913
|1.1799
|110.00
|6695.67
|289
|2006.03.07 16:40
|sell
|79
|10.00
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|290
|2006.03.07 16:42
|close
|79
|10.00
|1.1881
|1.1909
|1.1795
|110.00
|6805.67
|291
|2006.03.08 01:00
|sell
|80
|10.00
|1.1888
|1.1905
|1.1791
|292
|2006.03.08 01:36
|modify
|80
|10.00
|1.1888
|1.1904
|1.1791
|293
|2006.03.08 01:36
|close
|80
|10.00
|1.1877
|1.1904
|1.1791
|110.00
|6915.67
|294
|2006.03.08 01:59
|sell
|81
|10.00
|1.1891
|1.1908
|1.1794
|295
|2006.03.08 07:59
|s/l
|81
|10.00
|1.1908
|1.1908
|1.1794
|-170.00
|6745.67
|296
|2006.03.08 14:00
|sell
|82
|10.00
|1.1913
|1.1930
|1.1816
|297
|2006.03.08 14:57
|close
|82
|10.00
|1.1904
|1.1930
|1.1816
|90.00
|6835.67
|298
|2006.03.09 06:17
|sell
|83
|10.00
|1.1931
|1.1948
|1.1834
|299
|2006.03.09 06:55
|modify
|83
|10.00
|1.1931
|1.1943
|1.1834
|300
|2006.03.09 06:55
|close
|83
|10.00
|1.1919
|1.1943
|1.1834
|120.00
|6955.67
|301
|2006.03.09 14:12
|sell
|84
|10.00
|1.1921
|1.1938
|1.1824
|302
|2006.03.09 14:52
|close
|84
|10.00
|1.1912
|1.1938
|1.1824
|90.00
|7045.67
|303
|2006.03.09 18:02
|sell
|85
|10.00
|1.1916
|1.1933
|1.1819
|304
|2006.03.09 18:55
|close
|85
|10.00
|1.1905
|1.1933
|1.1819
|110.00
|7155.67
|305
|2006.03.10 14:30
|sell
|86
|10.00
|1.1902
|1.1919
|1.1805
|306
|2006.03.10 14:32
|modify
|86
|10.00
|1.1902
|1.1919
|1.1805
|307
|2006.03.10 14:32
|modify
|86
|10.00
|1.1902
|1.1918
|1.1805
|308
|2006.03.10 14:33
|modify
|86
|10.00
|1.1902
|1.1916
|1.1805
|309
|2006.03.10 14:47
|modify
|86
|10.00
|1.1902
|1.1916
|1.1805
|310
|2006.03.10 14:47
|modify
|86
|10.00
|1.1902
|1.1915
|1.1805
|311
|2006.03.10 14:48
|modify
|86
|10.00
|1.1902
|1.1914
|1.1805
|312
|2006.03.10 14:48
|close
|86
|10.00
|1.1892
|1.1914
|1.1805
|100.00
|7255.67
|313
|2006.03.10 14:59
|sell
|87
|10.00
|1.1904
|1.1921
|1.1807
|314
|2006.03.10 14:59
|modify
|87
|10.00
|1.1904
|1.1896
|1.1807
|315
|2006.03.10 14:59
|close
|87
|10.00
|1.1874
|1.1896
|1.1807
|300.00
|7555.67
|316
|2006.03.10 15:15
|sell
|88
|10.00
|1.1889
|1.1906
|1.1792
|317
|2006.03.10 15:20
|modify
|88
|10.00
|1.1889
|1.1904
|1.1792
|318
|2006.03.10 15:20
|close
|88
|10.00
|1.1879
|1.1904
|1.1792
|100.00
|7655.67
|319
|2006.03.10 15:21
|sell
|89
|10.00
|1.1884
|1.1901
|1.1787
|320
|2006.03.10 15:28
|modify
|89
|10.00
|1.1884
|1.1900
|1.1787
|321
|2006.03.10 15:28
|close
|89
|10.00
|1.1875
|1.1900
|1.1787
|90.00
|7745.67
|322
|2006.03.10 17:09
|sell
|90
|10.00
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|323
|2006.03.10 19:59
|s/l
|90
|10.00
|1.1909
|1.1909
|1.1795
|-170.00
|7575.67
|324
|2006.03.13 09:45
|sell
|91
|10.00
|1.1939
|1.1956
|1.1842
|325
|2006.03.13 09:59
|modify
|91
|10.00
|1.1939
|1.1953
|1.1842
|326
|2006.03.13 09:59
|close
|91
|10.00
|1.1930
|1.1953
|1.1842
|90.00
|7665.67
|327
|2006.03.13 14:23
|sell
|92
|10.00
|1.1928
|1.1945
|1.1831
|328
|2006.03.13 14:56
|modify
|92
|10.00
|1.1928
|1.1945
|1.1831
|329
|2006.03.13 16:59
|s/l
|92
|10.00
|1.194489
|1.1945
|1.1831
|-168.90
|7496.77
|330
|2006.03.15 00:59
|sell
|93
|10.00
|1.2021
|1.2038
|1.1924
|331
|2006.03.15 01:03
|modify
|93
|10.00
|1.2021
|1.2038
|1.1924
|332
|2006.03.15 01:03
|close
|93
|10.00
|1.2011
|1.2038
|1.1924
|100.00
|7596.77
|333
|2006.03.15 10:01
|sell
|94
|10.00
|1.2026
|1.2043
|1.1929
|334
|2006.03.15 10:03
|modify
|94
|10.00
|1.2026
|1.2043
|1.1929
|335
|2006.03.15 10:04
|modify
|94
|10.00
|1.2026
|1.2042
|1.1929
|336
|2006.03.15 10:24
|modify
|94
|10.00
|1.2026
|1.2042
|1.1929
|337
|2006.03.15 10:49
|modify
|94
|10.00
|1.2026
|1.2039
|1.1929
|338
|2006.03.15 10:53
|modify
|94
|10.00
|1.2026
|1.2038
|1.1929
|339
|2006.03.15 13:44
|s/l
|94
|10.00
|1.203775
|1.2038
|1.1929
|-117.46
|7479.31
|340
|2006.03.17 03:05
|sell
|95
|10.00
|1.2175
|1.2192
|1.2078
|341
|2006.03.17 06:00
|modify
|95
|10.00
|1.2175
|1.2192
|1.2078
|342
|2006.03.17 06:06
|modify
|95
|10.00
|1.2175
|1.2191
|1.2078
|343
|2006.03.17 06:38
|modify
|95
|10.00
|1.2175
|1.2189
|1.2078
|344
|2006.03.17 06:39
|modify
|95
|10.00
|1.2175
|1.2189
|1.2078
|345
|2006.03.17 06:59
|modify
|95
|10.00
|1.2175
|1.2184
|1.2078
|346
|2006.03.17 06:59
|close
|95
|10.00
|1.2162
|1.2184
|1.2078
|130.00
|7609.31
|347
|2006.03.20 08:15
|buy
|96
|10.00
|1.2177
|1.2160
|1.2274
|348
|2006.03.20 08:56
|modify
|96
|10.00
|1.2177
|1.2160
|1.2274
|349
|2006.03.20 08:58
|modify
|96
|10.00
|1.2177
|1.2160
|1.2274
|350
|2006.03.20 08:58
|modify
|96
|10.00
|1.2177
|1.2162
|1.2274
|351
|2006.03.20 08:58
|modify
|96
|10.00
|1.2177
|1.2163
|1.2274
|352
|2006.03.20 08:58
|close
|96
|10.00
|1.2186
|1.2163
|1.2274
|90.00
|7699.31
|353
|2006.03.20 12:04
|sell
|97
|10.00
|1.2180
|1.2197
|1.2083
|354
|2006.03.20 12:48
|modify
|97
|10.00
|1.2180
|1.2195
|1.2083
|355
|2006.03.20 12:48
|close
|97
|10.00
|1.2171
|1.2195
|1.2083
|90.01
|7789.32
|356
|2006.03.20 12:59
|sell
|98
|10.00
|1.2183
|1.2200
|1.2086
|357
|2006.03.20 13:03
|modify
|98
|10.00
|1.2183
|1.2198
|1.2086
|358
|2006.03.20 14:01
|modify
|98
|10.00
|1.2183
|1.2197
|1.2086
|359
|2006.03.20 14:04
|modify
|98
|10.00
|1.2183
|1.2197
|1.2086
|360
|2006.03.20 14:04
|close
|98
|10.00
|1.2174
|1.2197
|1.2086
|90.00
|7879.32
|361
|2006.03.21 03:02
|sell
|99
|10.00
|1.2147
|1.2164
|1.2050
|362
|2006.03.21 03:31
|modify
|99
|10.00
|1.2147
|1.2164
|1.2050
|363
|2006.03.21 03:31
|close
|99
|10.00
|1.2137
|1.2164
|1.2050
|100.00
|7979.32
|364
|2006.03.21 17:00
|sell
|100
|10.00
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|365
|2006.03.21 17:45
|close
|100
|10.00
|1.2079
|1.2107
|1.1993
|110.00
|8089.32
|366
|2006.03.21 17:56
|sell
|101
|10.00
|1.2086
|1.2103
|1.1989
|367
|2006.03.21 22:59
|s/l
|101
|10.00
|1.2103
|1.2103
|1.1989
|-170.00
|7919.32
|368
|2006.03.21 22:59
|sell
|102
|10.00
|1.2113
|1.2130
|1.2016
|369
|2006.03.21 23:00
|close
|102
|10.00
|1.2103
|1.2130
|1.2016
|100.00
|8019.32
|370
|2006.03.23 12:04
|sell
|103
|10.00
|1.2062
|1.2079
|1.1965
|371
|2006.03.23 12:06
|modify
|103
|10.00
|1.2062
|1.2079
|1.1965
|372
|2006.03.23 12:07
|modify
|103
|10.00
|1.2062
|1.2079
|1.1965
|373
|2006.03.23 12:14
|modify
|103
|10.00
|1.2062
|1.2078
|1.1965
|374
|2006.03.23 12:14
|modify
|103
|10.00
|1.2062
|1.2078
|1.1965
|375
|2006.03.23 12:14
|modify
|103
|10.00
|1.2062
|1.2076
|1.1965
|376
|2006.03.23 12:19
|modify
|103
|10.00
|1.2062
|1.2075
|1.1965
|377
|2006.03.23 12:19
|modify
|103
|10.00
|1.2062
|1.2074
|1.1965
|378
|2006.03.23 13:00
|modify
|103
|10.00
|1.2062
|1.2074
|1.1965
|379
|2006.03.23 15:52
|modify
|103
|10.00
|1.2062
|1.2073
|1.1965
|380
|2006.03.23 15:59
|modify
|103
|10.00
|1.2062
|1.2007
|1.1965
|381
|2006.03.23 16:00
|close
|103
|10.00
|1.1987
|1.2007
|1.1965
|750.00
|8769.32
|382
|2006.03.24 14:31
|sell
|104
|10.00
|1.1975
|1.1992
|1.1878
|383
|2006.03.24 14:31
|modify
|104
|10.00
|1.1975
|1.1992
|1.1878
|384
|2006.03.24 14:31
|modify
|104
|10.00
|1.1975
|1.1991
|1.1878
|385
|2006.03.24 14:31
|modify
|104
|10.00
|1.1975
|1.1990
|1.1878
|386
|2006.03.24 14:31
|modify
|104
|10.00
|1.1975
|1.1989
|1.1878
|387
|2006.03.24 14:31
|modify
|104
|10.00
|1.1975
|1.1988
|1.1878
|388
|2006.03.24 14:49
|modify
|104
|10.00
|1.1975
|1.1987
|1.1878
|389
|2006.03.24 14:49
|modify
|104
|10.00
|1.1975
|1.1986
|1.1878
|390
|2006.03.24 14:49
|modify
|104
|10.00
|1.1975
|1.1985
|1.1878
|391
|2006.03.24 14:49
|close
|104
|10.00
|1.1966
|1.1985
|1.1878
|90.00
|8859.32
|392
|2006.03.27 02:25
|sell
|105
|10.00
|1.2034
|1.2051
|1.1937
|393
|2006.03.27 04:59
|s/l
|105
|10.00
|1.2051
|1.2051
|1.1937
|-170.00
|8689.32
|394
|2006.03.27 07:59
|sell
|106
|10.00
|1.2045
|1.2062
|1.1948
|395
|2006.03.27 08:59
|modify
|106
|10.00
|1.2045
|1.2061
|1.1948
|396
|2006.03.27 09:00
|modify
|106
|10.00
|1.2045
|1.2061
|1.1948
|397
|2006.03.27 09:01
|modify
|106
|10.00
|1.2045
|1.2061
|1.1948
|398
|2006.03.27 09:02
|modify
|106
|10.00
|1.2045
|1.2060
|1.1948
|399
|2006.03.27 09:04
|modify
|106
|10.00
|1.2045
|1.2059
|1.1948
|400
|2006.03.27 09:10
|modify
|106
|10.00
|1.2045
|1.2058
|1.1948
|401
|2006.03.27 09:11
|modify
|106
|10.00
|1.2045
|1.2057
|1.1948
|402
|2006.03.27 09:11
|close
|106
|10.00
|1.2035
|1.2057
|1.1948
|100.00
|8789.32
|403
|2006.03.28 22:00
|sell
|107
|10.00
|1.2007
|1.2024
|1.1910
|404
|2006.03.29 07:59
|modify
|107
|10.00
|1.2007
|1.2015
|1.1910
|405
|2006.03.29 07:59
|close
|107
|10.00
|1.1988
|1.2015
|1.1910
|197.20
|8986.52
|406
|2006.03.29 08:24
|sell
|108
|10.00
|1.2005
|1.2022
|1.1908
|407
|2006.03.29 12:32
|s/l
|108
|10.00
|1.2022
|1.2022
|1.1908
|-170.00
|8816.52
|408
|2006.03.31 15:33
|sell
|109
|10.00
|1.2128
|1.2145
|1.2031
|409
|2006.03.31 15:38
|close
|109
|10.00
|1.2118
|1.2145
|1.2031
|100.00
|8916.52
|410
|2006.04.02 23:16
|buy
|110
|10.00
|1.2112
|1.2095
|1.2209
|411
|2006.04.03 01:59
|s/l
|110
|10.00
|1.2095
|1.2095
|1.2209
|-178.65
|8737.87
|412
|2006.04.04 07:34
|sell
|111
|10.00
|1.2149
|1.2166
|1.2052
|413
|2006.04.04 09:59
|s/l
|111
|10.00
|1.2166
|1.2166
|1.2052
|-170.00
|8567.87
|414
|2006.04.05 13:59
|buy
|112
|10.00
|1.2277
|1.2260
|1.2374
|415
|2006.04.05 13:59
|modify
|112
|10.00
|1.2277
|1.2262
|1.2374
|416
|2006.04.05 13:59
|close
|112
|10.00
|1.2292
|1.2262
|1.2374
|150.00
|8717.87
|417
|2006.04.06 00:06
|sell
|113
|10.00
|1.2293
|1.2310
|1.2196
|418
|2006.04.06 00:33
|close
|113
|10.00
|1.2282
|1.2310
|1.2196
|110.00
|8827.87
|419
|2006.04.06 01:26
|sell
|114
|10.00
|1.2289
|1.2306
|1.2192
|420
|2006.04.06 06:06
|modify
|114
|10.00
|1.2289
|1.2306
|1.2192
|421
|2006.04.06 06:13
|modify
|114
|10.00
|1.2289
|1.2305
|1.2192
|422
|2006.04.06 06:13
|modify
|114
|10.00
|1.2289
|1.2303
|1.2192
|423
|2006.04.06 06:14
|modify
|114
|10.00
|1.2289
|1.2302
|1.2192
|424
|2006.04.06 08:59
|s/l
|114
|10.00
|1.230171
|1.2302
|1.2192
|-127.14
|8700.73
|425
|2006.04.06 13:59
|sell
|115
|10.00
|1.2251
|1.2268
|1.2154
|426
|2006.04.06 13:59
|modify
|115
|10.00
|1.2251
|1.2256
|1.2154
|427
|2006.04.06 13:59
|close
|115
|10.00
|1.2220
|1.2256
|1.2154
|310.00
|9010.73
|428
|2006.04.06 14:47
|sell
|116
|10.00
|1.2243
|1.2260
|1.2146
|429
|2006.04.06 14:47
|close
|116
|10.00
|1.2232
|1.2260
|1.2146
|110.00
|9120.73
|430
|2006.04.06 14:50
|sell
|117
|10.00
|1.2243
|1.2260
|1.2146
|431
|2006.04.06 14:54
|close
|117
|10.00
|1.2231
|1.2260
|1.2146
|120.00
|9240.73
|432
|2006.04.06 14:54
|sell
|118
|10.00
|1.2228
|1.2245
|1.2131
|433
|2006.04.06 14:56
|close
|118
|10.00
|1.2217
|1.2245
|1.2131
|110.00
|9350.73
|434
|2006.04.06 14:58
|sell
|119
|10.00
|1.2238
|1.2255
|1.2141
|435
|2006.04.06 14:58
|close
|119
|10.00
|1.2229
|1.2255
|1.2141
|90.00
|9440.73
|436
|2006.04.06 14:58
|sell
|120
|10.00
|1.2225
|1.2242
|1.2128
|437
|2006.04.06 14:59
|s/l
|120
|10.00
|1.2242
|1.2242
|1.2128
|-170.00
|9270.73
|438
|2006.04.06 14:59
|sell
|121
|10.00
|1.2240
|1.2257
|1.2143
|439
|2006.04.06 14:59
|close
|121
|10.00
|1.2231
|1.2257
|1.2143
|90.00
|9360.73
|440
|2006.04.06 16:25
|sell
|122
|10.00
|1.2225
|1.2242
|1.2128
|441
|2006.04.06 17:27
|close
|122
|10.00
|1.2216
|1.2242
|1.2128
|90.00
|9450.73
|442
|2006.04.07 12:00
|sell
|123
|10.00
|1.2195
|1.2212
|1.2098
|443
|2006.04.07 12:39
|modify
|123
|10.00
|1.2195
|1.2211
|1.2098
|444
|2006.04.07 12:42
|modify
|123
|10.00
|1.2195
|1.2210
|1.2098
|445
|2006.04.07 12:42
|close
|123
|10.00
|1.2183
|1.2210
|1.2098
|120.00
|9570.73
|446
|2006.04.07 15:59
|sell
|124
|10.00
|1.2128
|1.2145
|1.2031
|447
|2006.04.07 15:59
|close
|124
|10.00
|1.2110
|1.2145
|1.2031
|180.00
|9750.73
|448
|2006.04.10 00:15
|sell
|125
|10.00
|1.2111
|1.2128
|1.2014
|449
|2006.04.10 01:49
|close
|125
|10.00
|1.2102
|1.2128
|1.2014
|90.00
|9840.73
|450
|2006.04.10 03:59
|sell
|126
|10.00
|1.2114
|1.2131
|1.2017
|451
|2006.04.10 06:59
|modify
|126
|10.00
|1.2114
|1.2129
|1.2017
|452
|2006.04.10 13:37
|modify
|126
|10.00
|1.2114
|1.2128
|1.2017
|453
|2006.04.10 13:37
|modify
|126
|10.00
|1.2114
|1.2127
|1.2017
|454
|2006.04.10 13:39
|modify
|126
|10.00
|1.2114
|1.2126
|1.2017
|455
|2006.04.10 13:41
|modify
|126
|10.00
|1.2114
|1.2125
|1.2017
|456
|2006.04.10 13:44
|modify
|126
|10.00
|1.2114
|1.2124
|1.2017
|457
|2006.04.10 13:44
|close
|126
|10.00
|1.2101
|1.2124
|1.2017
|130.00
|9970.73
|458
|2006.04.10 17:07
|sell
|127
|10.00
|1.2094
|1.2111
|1.1997
|459
|2006.04.10 20:59
|s/l
|127
|10.00
|1.2111
|1.2111
|1.1997
|-170.00
|9800.73
|460
|2006.04.11 01:34
|sell
|128
|10.00
|1.2106
|1.2123
|1.2009
|461
|2006.04.11 02:05
|modify
|128
|10.00
|1.2106
|1.2123
|1.2009
|462
|2006.04.11 02:05
|modify
|128
|10.00
|1.2106
|1.2122
|1.2009
|463
|2006.04.11 02:05
|modify
|128
|10.00
|1.2106
|1.2121
|1.2009
|464
|2006.04.11 05:59
|s/l
|128
|10.00
|1.212099
|1.2121
|1.2009
|-149.93
|9650.80
|465
|2006.04.11 12:03
|sell
|129
|10.00
|1.2117
|1.2134
|1.2020
|466
|2006.04.11 12:19
|modify
|129
|10.00
|1.2117
|1.2133
|1.2020
|467
|2006.04.11 12:19
|modify
|129
|10.00
|1.2117
|1.2132
|1.2020
|468
|2006.04.11 12:26
|modify
|129
|10.00
|1.2117
|1.2130
|1.2020
|469
|2006.04.11 12:26
|close
|129
|10.00
|1.2107
|1.2130
|1.2020
|100.00
|9750.80
|470
|2006.04.11 12:42
|sell
|130
|10.00
|1.2117
|1.2134
|1.2020
|471
|2006.04.11 12:59
|modify
|130
|10.00
|1.2117
|1.2132
|1.2020
|472
|2006.04.11 14:59
|s/l
|130
|10.00
|1.21322
|1.2132
|1.2020
|-152.00
|9598.80
|473
|2006.04.12 07:00
|sell
|131
|10.00
|1.2157
|1.2174
|1.2060
|474
|2006.04.12 07:27
|modify
|131
|10.00
|1.2157
|1.2174
|1.2060
|475
|2006.04.12 07:27
|modify
|131
|10.00
|1.2157
|1.2173
|1.2060
|476
|2006.04.12 07:27
|modify
|131
|10.00
|1.2157
|1.2172
|1.2060
|477
|2006.04.12 07:28
|modify
|131
|10.00
|1.2157
|1.2171
|1.2060
|478
|2006.04.12 07:28
|modify
|131
|10.00
|1.2157
|1.2170
|1.2060
|479
|2006.04.12 07:28
|modify
|131
|10.00
|1.2157
|1.2169
|1.2060
|480
|2006.04.12 07:28
|modify
|131
|10.00
|1.2157
|1.2168
|1.2060
|481
|2006.04.12 07:28
|close
|131
|10.00
|1.2147
|1.2168
|1.2060
|100.00
|9698.80
|482
|2006.04.12 08:36
|sell
|132
|10.00
|1.2154
|1.2171
|1.2057
|483
|2006.04.12 08:41
|modify
|132
|10.00
|1.2154
|1.2171
|1.2057
|484
|2006.04.12 08:41
|modify
|132
|10.00
|1.2154
|1.2170
|1.2057
|485
|2006.04.12 08:44
|modify
|132
|10.00
|1.2154
|1.2169
|1.2057
|486
|2006.04.12 08:44
|modify
|132
|10.00
|1.2154
|1.2168
|1.2057
|487
|2006.04.12 08:47
|modify
|132
|10.00
|1.2154
|1.2167
|1.2057
|488
|2006.04.12 08:47
|close
|132
|10.00
|1.2145
|1.2167
|1.2057
|90.00
|9788.80
|489
|2006.04.12 08:59
|sell
|133
|10.00
|1.2156
|1.2173
|1.2059
|490
|2006.04.12 09:00
|modify
|133
|10.00
|1.2156
|1.2171
|1.2059
|491
|2006.04.12 09:01
|modify
|133
|10.00
|1.2156
|1.2170
|1.2059
|492
|2006.04.12 09:01
|close
|133
|10.00
|1.2147
|1.2170
|1.2059
|90.00
|9878.80
|493
|2006.04.12 11:16
|sell
|134
|10.00
|1.2151
|1.2168
|1.2054
|494
|2006.04.12 11:19
|modify
|134
|10.00
|1.2151
|1.2167
|1.2054
|495
|2006.04.12 11:19
|modify
|134
|10.00
|1.2151
|1.2166
|1.2054
|496
|2006.04.12 11:59
|modify
|134
|10.00
|1.2151
|1.2159
|1.2054
|497
|2006.04.12 11:59
|close
|134
|10.00
|1.2138
|1.2159
|1.2054
|130.00
|10008.80
|498
|2006.04.12 13:59
|sell
|135
|10.00
|1.2122
|1.2139
|1.2025
|499
|2006.04.12 14:30
|close
|135
|10.00
|1.2112
|1.2139
|1.2025
|100.00
|10108.80
|500
|2006.04.12 18:07
|sell
|136
|10.00
|1.2109
|1.2126
|1.2012
|501
|2006.04.13 00:59
|close
|136
|10.00
|1.2097
|1.2126
|1.2012
|141.60
|10250.40
|502
|2006.04.13 01:03
|sell
|137
|10.00
|1.2110
|1.2127
|1.2013
|503
|2006.04.13 02:00
|close
|137
|10.00
|1.2101
|1.2127
|1.2013
|90.00
|10340.40
|504
|2006.04.13 14:06
|sell
|138
|10.00
|1.2095
|1.2112
|1.1998
|505
|2006.04.13 14:57
|modify
|138
|10.00
|1.2095
|1.2108
|1.1998
|506
|2006.04.13 14:57
|close
|138
|10.00
|1.2083
|1.2108
|1.1998
|120.00
|10460.40
|507
|2006.04.13 15:59
|sell
|139
|10.00
|1.2106
|1.2123
|1.2009
|508
|2006.04.13 16:05
|modify
|139
|10.00
|1.2106
|1.2121
|1.2009
|509
|2006.04.13 16:05
|close
|139
|10.00
|1.2094
|1.2121
|1.2009
|120.00
|10580.40
|510
|2006.04.18 07:57
|sell
|140
|10.00
|1.2253
|1.2270
|1.2156
|511
|2006.04.18 07:59
|modify
|140
|10.00
|1.2253
|1.2258
|1.2156
|512
|2006.04.18 07:59
|close
|140
|10.00
|1.2237
|1.2258
|1.2156
|160.00
|10740.40
|513
|2006.04.18 08:26
|sell
|141
|10.00
|1.2251
|1.2268
|1.2154
|514
|2006.04.18 08:50
|modify
|141
|10.00
|1.2251
|1.2267
|1.2154
|515
|2006.04.18 08:51
|modify
|141
|10.00
|1.2251
|1.2266
|1.2154
|516
|2006.04.18 08:51
|modify
|141
|10.00
|1.2251
|1.2265
|1.2154
|517
|2006.04.18 08:52
|modify
|141
|10.00
|1.2251
|1.2264
|1.2154
|518
|2006.04.18 08:53
|modify
|141
|10.00
|1.2251
|1.2262
|1.2154
|519
|2006.04.18 08:53
|close
|141
|10.00
|1.2241
|1.2262
|1.2154
|100.00
|10840.40
|520
|2006.04.18 09:59
|sell
|142
|10.00
|1.2256
|1.2273
|1.2159
|521
|2006.04.18 12:59
|s/l
|142
|10.00
|1.2273
|1.2273
|1.2159
|-170.00
|10670.40
|522
|2006.04.19 10:00
|buy
|143
|10.00
|1.2351
|1.2334
|1.2448
|523
|2006.04.19 12:59
|s/l
|143
|10.00
|1.2334
|1.2334
|1.2448
|-170.00
|10500.40
|524
|2006.04.19 21:22
|buy
|144
|10.00
|1.2376
|1.2359
|1.2473
|525
|2006.04.19 21:37
|close
|144
|10.00
|1.2385
|1.2359
|1.2473
|90.00
|10590.40
|526
|2006.04.20 07:01
|sell
|145
|10.00
|1.2351
|1.2368
|1.2254
|527
|2006.04.20 08:22
|modify
|145
|10.00
|1.2351
|1.2366
|1.2254
|528
|2006.04.20 08:23
|modify
|145
|10.00
|1.2351
|1.2365
|1.2254
|529
|2006.04.20 08:26
|modify
|145
|10.00
|1.2351
|1.2364
|1.2254
|530
|2006.04.20 08:26
|close
|145
|10.00
|1.2342
|1.2364
|1.2254
|90.00
|10680.40
|531
|2006.04.21 13:59
|buy
|146
|10.00
|1.2322
|1.2305
|1.2419
|532
|2006.04.21 14:25
|close
|146
|10.00
|1.2331
|1.2305
|1.2419
|90.00
|10770.40
|533
|2006.04.21 20:05
|buy
|147
|10.00
|1.2339
|1.2322
|1.2436
|534
|2006.04.21 20:23
|close
|147
|10.00
|1.2348
|1.2322
|1.2436
|90.00
|10860.40
|535
|2006.04.24 04:00
|sell
|148
|10.00
|1.2351
|1.2368
|1.2254
|536
|2006.04.24 06:59
|s/l
|148
|10.00
|1.2368
|1.2368
|1.2254
|-170.00
|10690.40
|537
|2006.04.24 14:00
|sell
|149
|10.00
|1.2371
|1.2388
|1.2274
|538
|2006.04.24 14:10
|close
|149
|10.00
|1.2362
|1.2388
|1.2274
|90.00
|10780.40
|539
|2006.04.24 14:10
|sell
|150
|10.00
|1.2359
|1.2376
|1.2262
|540
|2006.04.24 16:59
|s/l
|150
|10.00
|1.2376
|1.2376
|1.2262
|-170.00
|10610.40
|541
|2006.04.25 08:00
|buy
|151
|10.00
|1.2385
|1.2368
|1.2482
|542
|2006.04.25 08:03
|modify
|151
|10.00
|1.2385
|1.2370
|1.2482
|543
|2006.04.25 08:59
|modify
|151
|10.00
|1.2385
|1.2371
|1.2482
|544
|2006.04.25 09:00
|close
|151
|10.00
|1.2394
|1.2371
|1.2482
|90.00
|10700.40
|545
|2006.04.25 16:59
|buy
|152
|10.00
|1.2405
|1.2388
|1.2502
|546
|2006.04.25 18:59
|modify
|152
|10.00
|1.2405
|1.2400
|1.2502
|547
|2006.04.25 19:00
|close
|152
|10.00
|1.2435
|1.2400
|1.2502
|300.00
|11000.40
|548
|2006.04.26 05:13
|sell
|153
|10.00
|1.2424
|1.2441
|1.2327
|549
|2006.04.26 05:45
|modify
|153
|10.00
|1.2424
|1.2441
|1.2327
|550
|2006.04.26 05:51
|modify
|153
|10.00
|1.2424
|1.2439
|1.2327
|551
|2006.04.26 05:55
|modify
|153
|10.00
|1.2424
|1.2438
|1.2327
|552
|2006.04.26 05:55
|close
|153
|10.00
|1.2415
|1.2438
|1.2327
|90.00
|11090.40
|553
|2006.04.26 05:59
|sell
|154
|10.00
|1.2425
|1.2442
|1.2328
|554
|2006.04.26 06:00
|modify
|154
|10.00
|1.2425
|1.2439
|1.2328
|555
|2006.04.26 06:01
|modify
|154
|10.00
|1.2425
|1.2438
|1.2328
|556
|2006.04.26 06:01
|modify
|154
|10.00
|1.2425
|1.2437
|1.2328
|557
|2006.04.26 06:01
|close
|154
|10.00
|1.2416
|1.2437
|1.2328
|90.00
|11180.40
|558
|2006.04.26 08:44
|sell
|155
|10.00
|1.2411
|1.2428
|1.2314
|559
|2006.04.26 08:59
|modify
|155
|10.00
|1.2411
|1.2428
|1.2314
|560
|2006.04.26 09:00
|modify
|155
|10.00
|1.2411
|1.2428
|1.2314
|561
|2006.04.26 13:00
|s/l
|155
|10.00
|1.242765
|1.2428
|1.2314
|-166.46
|11013.94
|562
|2006.04.26 14:01
|buy
|156
|10.00
|1.2429
|1.2412
|1.2526
|563
|2006.04.26 14:59
|modify
|156
|10.00
|1.2429
|1.2417
|1.2526
|564
|2006.04.26 15:00
|close
|156
|10.00
|1.2442
|1.2417
|1.2526
|130.00
|11143.94
|565
|2006.04.26 19:12
|buy
|157
|10.00
|1.2450
|1.2433
|1.2547
|566
|2006.04.27 00:59
|modify
|157
|10.00
|1.2450
|1.2435
|1.2547
|567
|2006.04.27 01:00
|close
|157
|10.00
|1.2463
|1.2435
|1.2547
|104.05
|11247.99
|568
|2006.04.27 01:59
|buy
|158
|10.00
|1.2457
|1.2440
|1.2554
|569
|2006.04.27 07:59
|s/l
|158
|10.00
|1.2440
|1.2440
|1.2554
|-170.00
|11077.99
|570
|2006.04.27 08:17
|sell
|159
|10.00
|1.2444
|1.2461
|1.2347
|571
|2006.04.27 08:26
|modify
|159
|10.00
|1.2444
|1.2461
|1.2347
|572
|2006.04.27 08:27
|modify
|159
|10.00
|1.2444
|1.2460
|1.2347
|573
|2006.04.27 08:29
|modify
|159
|10.00
|1.2444
|1.2459
|1.2347
|574
|2006.04.27 09:00
|modify
|159
|10.00
|1.2444
|1.2458
|1.2347
|575
|2006.04.27 09:29
|modify
|159
|10.00
|1.2444
|1.2457
|1.2347
|576
|2006.04.27 09:43
|modify
|159
|10.00
|1.2444
|1.2456
|1.2347
|577
|2006.04.27 09:44
|modify
|159
|10.00
|1.2444
|1.2453
|1.2347
|578
|2006.04.27 09:44
|close
|159
|10.00
|1.2435
|1.2453
|1.2347
|90.00
|11167.99
|579
|2006.04.27 12:36
|sell
|160
|10.00
|1.2425
|1.2442
|1.2328
|580
|2006.04.27 14:59
|s/l
|160
|10.00
|1.2442
|1.2442
|1.2328
|-170.00
|10997.99
|581
|2006.04.28 18:37
|buy
|161
|10.00
|1.2620
|1.2603
|1.2717
|582
|2006.04.30 21:00
|close
|161
|10.00
|1.2633
|1.2603
|1.2717
|130.00
|11127.99
|583
|2006.05.01 11:59
|sell
|162
|10.00
|1.2630
|1.2647
|1.2533
|584
|2006.05.01 12:00
|modify
|162
|10.00
|1.2630
|1.2642
|1.2533
|585
|2006.05.01 12:00
|modify
|162
|10.00
|1.2630
|1.2640
|1.2533
|586
|2006.05.01 12:00
|close
|162
|10.00
|1.2620
|1.2640
|1.2533
|100.00
|11227.99
|587
|2006.05.02 07:04
|sell
|163
|10.00
|1.2582
|1.2599
|1.2485
|588
|2006.05.02 07:40
|close
|163
|10.00
|1.2573
|1.2599
|1.2485
|90.00
|11317.99
|589
|2006.05.02 07:42
|sell
|164
|10.00
|1.2572
|1.2589
|1.2475
|590
|2006.05.02 07:59
|s/l
|164
|10.00
|1.2589
|1.2589
|1.2475
|-170.00
|11147.99
|591
|2006.05.02 17:59
|sell
|165
|10.00
|1.2625
|1.2642
|1.2528
|592
|2006.05.02 18:58
|close
|165
|10.00
|1.2612
|1.2642
|1.2528
|130.00
|11277.99
|593
|2006.05.03 15:00
|sell
|166
|10.00
|1.2627
|1.2644
|1.2530
|594
|2006.05.03 15:12
|close
|166
|10.00
|1.2614
|1.2644
|1.2530
|130.00
|11407.99
|595
|2006.05.03 15:12
|sell
|167
|10.00
|1.2620
|1.2637
|1.2523
|596
|2006.05.03 15:13
|close
|167
|10.00
|1.2611
|1.2637
|1.2523
|90.00
|11497.99
|597
|2006.05.03 15:15
|sell
|168
|10.00
|1.2624
|1.2641
|1.2527
|598
|2006.05.03 15:45
|close
|168
|10.00
|1.2614
|1.2641
|1.2527
|100.00
|11597.99
|599
|2006.05.03 15:55
|sell
|169
|10.00
|1.2621
|1.2638
|1.2524
|600
|2006.05.03 15:59
|s/l
|169
|10.00
|1.2638
|1.2638
|1.2524
|-170.00
|11427.99
|601
|2006.05.03 15:59
|sell
|170
|10.00
|1.2640
|1.2657
|1.2543
|602
|2006.05.03 17:05
|close
|170
|10.00
|1.2626
|1.2657
|1.2543
|140.00
|11567.99
|603
|2006.05.03 18:00
|sell
|171
|10.00
|1.2637
|1.2654
|1.2540
|604
|2006.05.03 18:59
|close
|171
|10.00
|1.2625
|1.2654
|1.2540
|120.00
|11687.99
|605
|2006.05.04 04:59
|sell
|172
|10.00
|1.2623
|1.2640
|1.2526
|606
|2006.05.04 06:00
|modify
|172
|10.00
|1.2623
|1.2636
|1.2526
|607
|2006.05.04 06:00
|modify
|172
|10.00
|1.2623
|1.2635
|1.2526
|608
|2006.05.04 06:00
|modify
|172
|10.00
|1.2623
|1.2634
|1.2526
|609
|2006.05.04 06:03
|modify
|172
|10.00
|1.2623
|1.2633
|1.2526
|610
|2006.05.04 06:26
|modify
|172
|10.00
|1.2623
|1.2632
|1.2526
|611
|2006.05.04 06:26
|close
|172
|10.00
|1.2609
|1.2632
|1.2526
|140.00
|11827.99
|612
|2006.05.04 12:59
|sell
|173
|10.00
|1.2608
|1.2625
|1.2511
|613
|2006.05.04 13:59
|s/l
|173
|10.00
|1.2625
|1.2625
|1.2511
|-170.00
|11657.99
|614
|2006.05.05 07:00
|sell
|174
|10.00
|1.2700
|1.2717
|1.2603
|615
|2006.05.05 07:55
|modify
|174
|10.00
|1.2700
|1.2716
|1.2603
|616
|2006.05.05 07:56
|modify
|174
|10.00
|1.2700
|1.2715
|1.2603
|617
|2006.05.05 07:56
|modify
|174
|10.00
|1.2700
|1.2714
|1.2603
|618
|2006.05.05 07:57
|modify
|174
|10.00
|1.2700
|1.2713
|1.2603
|619
|2006.05.05 08:24
|modify
|174
|10.00
|1.2700
|1.2713
|1.2603
|620
|2006.05.05 08:24
|close
|174
|10.00
|1.2688
|1.2713
|1.2603
|120.00
|11777.99
|621
|2006.05.07 23:22
|sell
|175
|10.00
|1.2741
|1.2758
|1.2644
|622
|2006.05.08 00:59
|close
|175
|10.00
|1.2724
|1.2758
|1.2644
|177.20
|11955.19
|623
|2006.05.08 01:00
|sell
|176
|10.00
|1.2732
|1.2749
|1.2635
|624
|2006.05.08 03:01
|close
|176
|10.00
|1.2722
|1.2749
|1.2635
|100.00
|12055.19
|625
|2006.05.08 18:17
|sell
|177
|10.00
|1.2713
|1.2730
|1.2616
|626
|2006.05.08 19:16
|close
|177
|10.00
|1.2704
|1.2730
|1.2616
|90.00
|12145.19
|627
|2006.05.09 03:06
|sell
|178
|10.00
|1.2697
|1.2714
|1.2600
|628
|2006.05.09 04:00
|modify
|178
|10.00
|1.2697
|1.2714
|1.2600
|629
|2006.05.09 04:13
|modify
|178
|10.00
|1.2697
|1.2713
|1.2600
|630
|2006.05.09 05:02
|modify
|178
|10.00
|1.2697
|1.2710
|1.2600
|631
|2006.05.09 05:02
|close
|178
|10.00
|1.2688
|1.2710
|1.2600
|90.00
|12235.19
|632
|2006.05.09 08:00
|sell
|179
|10.00
|1.2696
|1.2713
|1.2599
|633
|2006.05.09 08:22
|modify
|179
|10.00
|1.2696
|1.2713
|1.2599
|634
|2006.05.09 08:22
|modify
|179
|10.00
|1.2696
|1.2712
|1.2599
|635
|2006.05.09 08:22
|modify
|179
|10.00
|1.2696
|1.2711
|1.2599
|636
|2006.05.09 08:22
|modify
|179
|10.00
|1.2696
|1.2709
|1.2599
|637
|2006.05.09 08:22
|close
|179
|10.00
|1.2685
|1.2709
|1.2599
|110.00
|12345.19
|638
|2006.05.09 08:31
|sell
|180
|10.00
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|639
|2006.05.09 08:56
|modify
|180
|10.00
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|640
|2006.05.09 08:56
|modify
|180
|10.00
|1.2681
|1.2697
|1.2584
|641
|2006.05.09 08:56
|modify
|180
|10.00
|1.2681
|1.2696
|1.2584
|642
|2006.05.09 08:56
|modify
|180
|10.00
|1.2681
|1.2694
|1.2584
|643
|2006.05.09 08:56
|close
|180
|10.00
|1.2670
|1.2694
|1.2584
|110.00
|12455.19
|644
|2006.05.09 08:59
|sell
|181
|10.00
|1.2697
|1.2714
|1.2600
|645
|2006.05.09 09:00
|modify
|181
|10.00
|1.2697
|1.2706
|1.2600
|646
|2006.05.09 09:00
|close
|181
|10.00
|1.2680
|1.2706
|1.2600
|170.00
|12625.19
|647
|2006.05.09 11:01
|sell
|182
|10.00
|1.2697
|1.2714
|1.2600
|648
|2006.05.09 13:59
|s/l
|182
|10.00
|1.2714
|1.2714
|1.2600
|-170.00
|12455.19
|649
|2006.05.11 08:59
|sell
|183
|10.00
|1.2728
|1.2745
|1.2631
|650
|2006.05.11 08:59
|close
|183
|10.00
|1.2708
|1.2745
|1.2631
|200.00
|12655.19
|651
|2006.05.12 14:00
|sell
|184
|10.00
|1.2899
|1.2916
|1.2802
|652
|2006.05.12 14:13
|s/l
|184
|10.00
|1.2916
|1.2916
|1.2802
|-170.00
|12485.19
|653
|2006.05.12 14:30
|sell
|185
|10.00
|1.2914
|1.2931
|1.2817
|654
|2006.05.12 14:30
|close
|185
|10.00
|1.2895
|1.2931
|1.2817
|190.00
|12675.19
|655
|2006.05.12 14:30
|sell
|186
|10.00
|1.2914
|1.2931
|1.2817
|656
|2006.05.12 14:30
|close
|186
|10.00
|1.2884
|1.2931
|1.2817
|300.00
|12975.19
|657
|2006.05.12 14:31
|sell
|187
|10.00
|1.2916
|1.2933
|1.2819
|658
|2006.05.12 14:31
|close
|187
|10.00
|1.2888
|1.2933
|1.2819
|280.00
|13255.19
|659
|2006.05.12 14:32
|sell
|188
|10.00
|1.2902
|1.2919
|1.2805
|660
|2006.05.12 14:32
|close
|188
|10.00
|1.2885
|1.2919
|1.2805
|170.00
|13425.19
|661
|2006.05.12 14:33
|sell
|189
|10.00
|1.2899
|1.2916
|1.2802
|662
|2006.05.12 14:33
|s/l
|189
|10.00
|1.2916
|1.2916
|1.2802
|-170.00
|13255.19
|663
|2006.05.12 14:33
|sell
|190
|10.00
|1.2916
|1.2933
|1.2819
|664
|2006.05.12 14:33
|close
|190
|10.00
|1.2905
|1.2933
|1.2819
|110.00
|13365.19
|665
|2006.05.12 14:44
|sell
|191
|10.00
|1.2896
|1.2913
|1.2799
|666
|2006.05.12 14:44
|close
|191
|10.00
|1.2882
|1.2913
|1.2799
|140.00
|13505.19
|667
|2006.05.12 14:44
|sell
|192
|10.00
|1.2896
|1.2913
|1.2799
|668
|2006.05.12 14:44
|close
|192
|10.00
|1.2872
|1.2913
|1.2799
|240.00
|13745.19
|669
|2006.05.12 14:45
|sell
|193
|10.00
|1.2898
|1.2915
|1.2801
|670
|2006.05.12 14:46
|s/l
|193
|10.00
|1.2915
|1.2915
|1.2801
|-170.00
|13575.19
|671
|2006.05.12 14:46
|sell
|194
|10.00
|1.2914
|1.2931
|1.2817
|672
|2006.05.12 14:47
|close
|194
|10.00
|1.2904
|1.2931
|1.2817
|100.00
|13675.19
|673
|2006.05.12 14:47
|sell
|195
|10.00
|1.2913
|1.2930
|1.2816
|674
|2006.05.12 14:48
|close
|195
|10.00
|1.2902
|1.2930
|1.2816
|110.00
|13785.19
|675
|2006.05.12 14:48
|sell
|196
|10.00
|1.2899
|1.2916
|1.2802
|676
|2006.05.12 14:51
|s/l
|196
|10.00
|1.2916
|1.2916
|1.2802
|-170.00
|13615.19
|677
|2006.05.12 14:51
|sell
|197
|10.00
|1.2914
|1.2931
|1.2817
|678
|2006.05.12 14:59
|modify
|197
|10.00
|1.2914
|1.2931
|1.2817
|679
|2006.05.12 14:59
|close
|197
|10.00
|1.2883
|1.2931
|1.2817
|310.00
|13925.19
|680
|2006.05.12 15:03
|sell
|198
|10.00
|1.2904
|1.2921
|1.2807
|681
|2006.05.12 15:03
|close
|198
|10.00
|1.2895
|1.2921
|1.2807
|90.00
|14015.19
|682
|2006.05.12 15:03
|sell
|199
|10.00
|1.2892
|1.2909
|1.2795
|683
|2006.05.12 15:06
|close
|199
|10.00
|1.2883
|1.2909
|1.2795
|90.00
|14105.19
|684
|2006.05.12 15:07
|sell
|200
|10.00
|1.2893
|1.2910
|1.2796
|685
|2006.05.12 15:09
|close
|200
|10.00
|1.2884
|1.2910
|1.2796
|90.00
|14195.19
|686
|2006.05.12 15:12
|sell
|201
|10.00
|1.2890
|1.2907
|1.2793
|687
|2006.05.12 15:13
|close
|201
|10.00
|1.2881
|1.2907
|1.2793
|90.00
|14285.19
|688
|2006.05.12 15:14
|sell
|202
|10.00
|1.2893
|1.2910
|1.2796
|689
|2006.05.12 15:14
|close
|202
|10.00
|1.2883
|1.2910
|1.2796
|100.00
|14385.19
|690
|2006.05.12 15:15
|sell
|203
|10.00
|1.2891
|1.2908
|1.2794
|691
|2006.05.12 15:15
|close
|203
|10.00
|1.2877
|1.2908
|1.2794
|140.00
|14525.19
|692
|2006.05.12 15:19
|sell
|204
|10.00
|1.2890
|1.2907
|1.2793
|693
|2006.05.12 18:59
|s/l
|204
|10.00
|1.2907
|1.2907
|1.2793
|-170.00
|14355.19
|694
|2006.05.12 18:59
|sell
|205
|10.00
|1.2908
|1.2925
|1.2811
|695
|2006.05.12 19:59
|s/l
|205
|10.00
|1.2925
|1.2925
|1.2811
|-170.00
|14185.19
|696
|2006.05.15 11:22
|sell
|206
|10.00
|1.2829
|1.2846
|1.2732
|697
|2006.05.15 12:59
|s/l
|206
|10.00
|1.2846
|1.2846
|1.2732
|-170.00
|14015.19
|698
|2006.05.15 12:59
|sell
|207
|10.00
|1.2845
|1.2862
|1.2748
|699
|2006.05.15 13:00
|modify
|207
|10.00
|1.2845
|1.2850
|1.2748
|700
|2006.05.15 13:00
|close
|207
|10.00
|1.2810
|1.2850
|1.2748
|350.00
|14365.19
|701
|2006.05.15 17:59
|sell
|208
|10.00
|1.2816
|1.2833
|1.2719
|702
|2006.05.15 20:00
|close
|208
|10.00
|1.2788
|1.2833
|1.2719
|280.00
|14645.19
|703
|2006.05.15 20:59
|sell
|209
|10.00
|1.2799
|1.2816
|1.2702
|704
|2006.05.16 02:00
|s/l
|209
|10.00
|1.2816
|1.2816
|1.2702
|-162.80
|14482.39
|705
|2006.05.17 01:05
|sell
|210
|10.00
|1.2852
|1.2869
|1.2755
|706
|2006.05.17 03:59
|s/l
|210
|10.00
|1.2869
|1.2869
|1.2755
|-170.00
|14312.39
|707
|2006.05.17 16:00
|sell
|211
|10.00
|1.2737
|1.2754
|1.2640
|708
|2006.05.17 17:59
|close
|211
|10.00
|1.2721
|1.2754
|1.2640
|160.00
|14472.39
|709
|2006.05.17 18:03
|sell
|212
|10.00
|1.2730
|1.2747
|1.2633
|710
|2006.05.17 18:32
|s/l
|212
|10.00
|1.2747
|1.2747
|1.2633
|-170.00
|14302.39
|711
|2006.05.17 18:56
|sell
|213
|10.00
|1.2747
|1.2764
|1.2650
|712
|2006.05.17 22:00
|close
|213
|10.00
|1.2729
|1.2764
|1.2650
|180.00
|14482.39
|713
|2006.05.17 22:32
|sell
|214
|10.00
|1.2746
|1.2763
|1.2649
|714
|2006.05.17 23:45
|close
|214
|10.00
|1.2729
|1.2763
|1.2649
|170.00
|14652.39
|715
|2006.05.18 01:59
|sell
|215
|10.00
|1.2762
|1.2779
|1.2665
|716
|2006.05.18 06:00
|close
|215
|10.00
|1.2749
|1.2779
|1.2665
|130.00
|14782.39
|717
|2006.05.19 10:59
|sell
|216
|10.00
|1.2764
|1.2781
|1.2667
|718
|2006.05.19 11:50
|close
|216
|10.00
|1.2752
|1.2781
|1.2667
|120.00
|14902.39
|719
|2006.05.19 13:00
|sell
|217
|10.00
|1.2754
|1.2771
|1.2657
|720
|2006.05.19 14:35
|close
|217
|10.00
|1.2741
|1.2771
|1.2657
|130.00
|15032.39
|721
|2006.05.19 15:00
|sell
|218
|10.00
|1.2726
|1.2743
|1.2629
|722
|2006.05.19 15:04
|close
|218
|10.00
|1.2713
|1.2743
|1.2629
|130.00
|15162.39
|723
|2006.05.19 15:10
|sell
|219
|10.00
|1.2724
|1.2741
|1.2627
|724
|2006.05.19 15:27
|s/l
|219
|10.00
|1.2741
|1.2741
|1.2627
|-170.00
|14992.39
|725
|2006.05.19 15:27
|sell
|220
|10.00
|1.2739
|1.2756
|1.2642
|726
|2006.05.19 16:59
|s/l
|220
|10.00
|1.2756
|1.2756
|1.2642
|-170.00
|14822.39
|727
|2006.05.22 03:59
|sell
|221
|10.00
|1.2750
|1.2767
|1.2653
|728
|2006.05.22 04:12
|close
|221
|10.00
|1.2739
|1.2767
|1.2653
|110.00
|14932.39
|729
|2006.05.22 06:29
|sell
|222
|10.00
|1.2737
|1.2754
|1.2640
|730
|2006.05.22 06:59
|modify
|222
|10.00
|1.2737
|1.2739
|1.2640
|731
|2006.05.22 07:00
|modify
|222
|10.00
|1.2737
|1.2738
|1.2640
|732
|2006.05.22 07:00
|close
|222
|10.00
|1.2705
|1.2738
|1.2640
|320.00
|15252.39
|733
|2006.05.22 07:00
|sell
|223
|10.00
|1.2745
|1.2762
|1.2648
|734
|2006.05.22 07:45
|modify
|223
|10.00
|1.2745
|1.2757
|1.2648
|735
|2006.05.22 07:45
|close
|223
|10.00
|1.2724
|1.2757
|1.2648
|210.00
|15462.39
|736
|2006.05.22 07:46
|sell
|224
|10.00
|1.2724
|1.2741
|1.2627
|737
|2006.05.22 07:59
|s/l
|224
|10.00
|1.2741
|1.2741
|1.2627
|-170.00
|15292.39
|738
|2006.05.22 07:59
|sell
|225
|10.00
|1.2744
|1.2761
|1.2647
|739
|2006.05.22 08:59
|s/l
|225
|10.00
|1.2761
|1.2761
|1.2647
|-170.00
|15122.39
|740
|2006.05.23 08:11
|sell
|226
|10.00
|1.2852
|1.2869
|1.2755
|741
|2006.05.23 09:31
|modify
|226
|10.00
|1.2852
|1.2868
|1.2755
|742
|2006.05.23 09:31
|close
|226
|10.00
|1.2839
|1.2868
|1.2755
|130.00
|15252.39
|743
|2006.05.23 11:11
|sell
|227
|10.00
|1.2858
|1.2875
|1.2761
|744
|2006.05.23 11:22
|close
|227
|10.00
|1.2844
|1.2875
|1.2761
|140.00
|15392.39
|745
|2006.05.23 14:00
|sell
|228
|10.00
|1.2851
|1.2868
|1.2754
|746
|2006.05.23 14:14
|close
|228
|10.00
|1.2841
|1.2868
|1.2754
|100.00
|15492.39
|747
|2006.05.23 14:59
|sell
|229
|10.00
|1.2849
|1.2866
|1.2752
|748
|2006.05.23 15:01
|close
|229
|10.00
|1.2836
|1.2866
|1.2752
|130.00
|15622.39
|749
|2006.05.24 01:33
|sell
|230
|10.00
|1.2785
|1.2802
|1.2688
|750
|2006.05.24 02:08
|s/l
|230
|10.00
|1.2802
|1.2802
|1.2688
|-170.00
|15452.39
|751
|2006.05.24 06:59
|sell
|231
|10.00
|1.2818
|1.2835
|1.2721
|752
|2006.05.24 07:59
|s/l
|231
|10.00
|1.2835
|1.2835
|1.2721
|-170.00
|15282.39
|753
|2006.05.24 15:59
|sell
|232
|10.00
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|754
|2006.05.24 15:59
|close
|232
|10.00
|1.2750
|1.2796
|1.2682
|290.00
|15572.39
|755
|2006.05.24 17:02
|sell
|233
|10.00
|1.2771
|1.2788
|1.2674
|756
|2006.05.24 17:16
|close
|233
|10.00
|1.2755
|1.2788
|1.2674
|160.00
|15732.39
|757
|2006.05.26 15:35
|sell
|234
|10.00
|1.2747
|1.2764
|1.2650
|758
|2006.05.26 15:52
|close
|234
|10.00
|1.2734
|1.2764
|1.2650
|130.00
|15862.39
|759
|2006.05.26 15:52
|sell
|235
|10.00
|1.2732
|1.2749
|1.2635
|760
|2006.05.26 16:19
|close
|235
|10.00
|1.2720
|1.2749
|1.2635
|120.00
|15982.39
|761
|2006.05.26 17:13
|sell
|236
|10.00
|1.2731
|1.2748
|1.2634
|762
|2006.05.28 22:51
|close
|236
|10.00
|1.2719
|1.2748
|1.2634
|120.00
|16102.39
|763
|2006.05.29 00:39
|buy
|237
|10.00
|1.2735
|1.2718
|1.2832
|764
|2006.05.29 01:35
|close
|237
|10.00
|1.2747
|1.2718
|1.2832
|120.00
|16222.39
|765
|2006.05.29 16:52
|sell
|238
|10.00
|1.2751
|1.2768
|1.2654
|766
|2006.05.29 17:09
|modify
|238
|10.00
|1.2751
|1.2768
|1.2654
|767
|2006.05.29 17:11
|modify
|238
|10.00
|1.2751
|1.2767
|1.2654
|768
|2006.05.29 17:11
|modify
|238
|10.00
|1.2751
|1.2766
|1.2654
|769
|2006.05.29 17:12
|modify
|238
|10.00
|1.2751
|1.2765
|1.2654
|770
|2006.05.29 19:15
|modify
|238
|10.00
|1.2751
|1.2762
|1.2654
|771
|2006.05.30 01:59
|s/l
|238
|10.00
|1.276185
|1.2762
|1.2654
|-101.30
|16121.09
|772
|2006.05.30 13:37
|sell
|239
|10.00
|1.2843
|1.2860
|1.2746
|773
|2006.05.30 13:40
|close
|239
|10.00
|1.2834
|1.2860
|1.2746
|90.00
|16211.09
|774
|2006.05.30 13:41
|sell
|240
|10.00
|1.2843
|1.2860
|1.2746
|775
|2006.05.30 13:59
|s/l
|240
|10.00
|1.2860
|1.2860
|1.2746
|-170.00
|16041.09
|776
|2006.05.31 01:01
|sell
|241
|10.00
|1.2863
|1.2880
|1.2766
|777
|2006.05.31 02:53
|close
|241
|10.00
|1.2854
|1.2880
|1.2766
|90.00
|16131.09
|778
|2006.05.31 12:12
|sell
|242
|10.00
|1.2878
|1.2895
|1.2781
|779
|2006.05.31 12:20
|close
|242
|10.00
|1.2869
|1.2895
|1.2781
|90.00
|16221.09
|780
|2006.05.31 12:59
|sell
|243
|10.00
|1.2878
|1.2895
|1.2781
|781
|2006.05.31 12:59
|close
|243
|10.00
|1.2869
|1.2895
|1.2781
|90.00
|16311.09
|782
|2006.05.31 17:00
|sell
|244
|10.00
|1.2840
|1.2857
|1.2743
|783
|2006.05.31 17:13
|close
|244
|10.00
|1.2830
|1.2857
|1.2743
|100.00
|16411.09
|784
|2006.05.31 17:14
|sell
|245
|10.00
|1.2841
|1.2858
|1.2744
|785
|2006.05.31 17:14
|close
|245
|10.00
|1.2832
|1.2858
|1.2744
|90.00
|16501.09
|786
|2006.05.31 17:59
|sell
|246
|10.00
|1.2840
|1.2857
|1.2743
|787
|2006.05.31 18:06
|close
|246
|10.00
|1.2828
|1.2857
|1.2743
|120.00
|16621.09
|788
|2006.06.01 01:00
|sell
|247
|10.00
|1.2801
|1.2818
|1.2704
|789
|2006.06.01 01:59
|close
|247
|10.00
|1.2790
|1.2818
|1.2704
|110.00
|16731.09
|790
|2006.06.01 04:36
|sell
|248
|10.00
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|791
|2006.06.01 06:00
|modify
|248
|10.00
|1.2779
|1.2795
|1.2682
|792
|2006.06.01 06:01
|modify
|248
|10.00
|1.2779
|1.2794
|1.2682
|793
|2006.06.01 10:59
|modify
|248
|10.00
|1.2779
|1.2794
|1.2682
|794
|2006.06.01 10:59
|close
|248
|10.00
|1.2763
|1.2794
|1.2682
|160.00
|16891.09
|795
|2006.06.01 14:31
|sell
|249
|10.00
|1.2744
|1.2761
|1.2647
|796
|2006.06.01 14:46
|close
|249
|10.00
|1.2735
|1.2761
|1.2647
|90.00
|16981.09
|797
|2006.06.02 11:46
|sell
|250
|10.00
|1.2817
|1.2834
|1.2720
|798
|2006.06.02 11:59
|modify
|250
|10.00
|1.2817
|1.2834
|1.2720
|799
|2006.06.02 12:59
|s/l
|250
|10.00
|1.283396
|1.2834
|1.2720
|-169.57
|16811.52
|800
|2006.06.02 15:00
|buy
|251
|10.00
|1.2925
|1.2908
|1.3022
|801
|2006.06.02 15:40
|s/l
|251
|10.00
|1.2908
|1.2908
|1.3022
|-170.00
|16641.52
|802
|2006.06.02 15:40
|buy
|252
|10.00
|1.2914
|1.2897
|1.3011
|803
|2006.06.02 16:26
|close
|252
|10.00
|1.2923
|1.2897
|1.3011
|90.00
|16731.52
|804
|2006.06.02 17:00
|buy
|253
|10.00
|1.2931
|1.2914
|1.3028
|805
|2006.06.05 03:15
|close
|253
|10.00
|1.2940
|1.2914
|1.3028
|81.35
|16812.87
|806
|2006.06.05 05:29
|buy
|254
|10.00
|1.2941
|1.2924
|1.3038
|807
|2006.06.05 07:00
|modify
|254
|10.00
|1.2941
|1.2924
|1.3038
|808
|2006.06.05 07:59
|modify
|254
|10.00
|1.2941
|1.2941
|1.3038
|809
|2006.06.05 08:00
|close
|254
|10.00
|1.2964
|1.2941
|1.3038
|230.00
|17042.87
|810
|2006.06.05 08:11
|buy
|255
|10.00
|1.2955
|1.2938
|1.3052
|811
|2006.06.05 08:59
|modify
|255
|10.00
|1.2955
|1.2947
|1.3052
|812
|2006.06.05 08:59
|close
|255
|10.00
|1.2973
|1.2947
|1.3052
|180.00
|17222.87
|813
|2006.06.05 09:27
|buy
|256
|10.00
|1.2964
|1.2947
|1.3061
|814
|2006.06.05 09:32
|close
|256
|10.00
|1.2973
|1.2947
|1.3061
|90.00
|17312.87
|815
|2006.06.05 09:36
|buy
|257
|10.00
|1.2967
|1.2950
|1.3064
|816
|2006.06.05 12:59
|s/l
|257
|10.00
|1.2950
|1.2950
|1.3064
|-170.00
|17142.87
|817
|2006.06.05 13:59
|sell
|258
|10.00
|1.2946
|1.2963
|1.2849
|818
|2006.06.05 14:54
|close
|258
|10.00
|1.2937
|1.2963
|1.2849
|90.00
|17232.87
|819
|2006.06.05 23:00
|sell
|259
|10.00
|1.2905
|1.2922
|1.2808
|820
|2006.06.06 00:14
|close
|259
|10.00
|1.2895
|1.2922
|1.2808
|107.20
|17340.07
|821
|2006.06.06 13:59
|sell
|260
|10.00
|1.2849
|1.2866
|1.2752
|822
|2006.06.06 14:29
|close
|260
|10.00
|1.2836
|1.2866
|1.2752
|130.00
|17470.07
|823
|2006.06.06 15:28
|sell
|261
|10.00
|1.2835
|1.2852
|1.2738
|824
|2006.06.06 15:37
|close
|261
|10.00
|1.2823
|1.2852
|1.2738
|120.00
|17590.07
|825
|2006.06.06 15:38
|sell
|262
|10.00
|1.2825
|1.2842
|1.2728
|826
|2006.06.06 16:16
|s/l
|262
|10.00
|1.2842
|1.2842
|1.2728
|-170.00
|17420.07
|827
|2006.06.06 23:00
|sell
|263
|10.00
|1.2832
|1.2849
|1.2735
|828
|2006.06.06 23:09
|close
|263
|10.00
|1.2821
|1.2849
|1.2735
|110.00
|17530.07
|829
|2006.06.06 23:09
|sell
|264
|10.00
|1.2832
|1.2849
|1.2735
|830
|2006.06.06 23:09
|close
|264
|10.00
|1.2821
|1.2849
|1.2735
|110.00
|17640.07
|831
|2006.06.06 23:09
|sell
|265
|10.00
|1.2831
|1.2848
|1.2734
|832
|2006.06.06 23:09
|close
|265
|10.00
|1.2822
|1.2848
|1.2734
|90.00
|17730.07
|833
|2006.06.06 23:10
|sell
|266
|10.00
|1.2830
|1.2847
|1.2733
|834
|2006.06.06 23:13
|close
|266
|10.00
|1.2821
|1.2847
|1.2733
|90.00
|17820.07
|835
|2006.06.07 07:39
|sell
|267
|10.00
|1.2820
|1.2837
|1.2723
|836
|2006.06.07 10:59
|modify
|267
|10.00
|1.2820
|1.2834
|1.2723
|837
|2006.06.07 11:00
|close
|267
|10.00
|1.2808
|1.2834
|1.2723
|120.00
|17940.07
|838
|2006.06.07 14:07
|sell
|268
|10.00
|1.2785
|1.2802
|1.2688
|839
|2006.06.07 15:26
|close
|268
|10.00
|1.2776
|1.2802
|1.2688
|90.00
|18030.07
|840
|2006.06.08 08:34
|sell
|269
|10.00
|1.2777
|1.2794
|1.2680
|841
|2006.06.08 08:34
|modify
|269
|10.00
|1.2777
|1.2793
|1.2680
|842
|2006.06.08 08:38
|modify
|269
|10.00
|1.2777
|1.2792
|1.2680
|843
|2006.06.08 09:03
|close
|269
|10.00
|1.2767
|1.2792
|1.2680
|100.00
|18130.07
|844
|2006.06.08 14:44
|sell
|270
|10.00
|1.2667
|1.2684
|1.2570
|845
|2006.06.08 14:44
|close
|270
|10.00
|1.2657
|1.2684
|1.2570
|100.00
|18230.07
|846
|2006.06.08 14:44
|sell
|271
|10.00
|1.2666
|1.2683
|1.2569
|847
|2006.06.08 14:45
|close
|271
|10.00
|1.2657
|1.2683
|1.2569
|90.00
|18320.07
|848
|2006.06.08 14:45
|sell
|272
|10.00
|1.2658
|1.2675
|1.2561
|849
|2006.06.08 14:45
|close
|272
|10.00
|1.2643
|1.2675
|1.2561
|150.00
|18470.07
|850
|2006.06.08 14:46
|sell
|273
|10.00
|1.2658
|1.2675
|1.2561
|851
|2006.06.08 14:59
|close
|273
|10.00
|1.2638
|1.2675
|1.2561
|200.00
|18670.07
|852
|2006.06.08 15:33
|sell
|274
|10.00
|1.2649
|1.2666
|1.2552
|853
|2006.06.08 15:33
|close
|274
|10.00
|1.2640
|1.2666
|1.2552
|90.00
|18760.07
|854
|2006.06.08 15:33
|sell
|275
|10.00
|1.2649
|1.2666
|1.2552
|855
|2006.06.08 15:33
|close
|275
|10.00
|1.2640
|1.2666
|1.2552
|90.00
|18850.07
|856
|2006.06.08 19:00
|sell
|276
|10.00
|1.2654
|1.2671
|1.2557
|857
|2006.06.08 19:04
|close
|276
|10.00
|1.2644
|1.2671
|1.2557
|100.00
|18950.07
|858
|2006.06.12 00:59
|sell
|277
|10.00
|1.2627
|1.2644
|1.2530
|859
|2006.06.12 07:59
|modify
|277
|10.00
|1.2627
|1.2641
|1.2530
|860
|2006.06.12 08:00
|close
|277
|10.00
|1.2618
|1.2641
|1.2530
|90.00
|19040.07
|861
|2006.06.12 13:00
|sell
|278
|10.00
|1.2603
|1.2620
|1.2506
|862
|2006.06.12 13:25
|close
|278
|10.00
|1.2594
|1.2620
|1.2506
|90.00
|19130.07
|863
|2006.06.12 15:00
|sell
|279
|10.00
|1.2591
|1.2608
|1.2494
|864
|2006.06.12 18:59
|s/l
|279
|10.00
|1.2608
|1.2608
|1.2494
|-170.00
|18960.07
|865
|2006.06.13 07:00
|sell
|280
|10.00
|1.2574
|1.2591
|1.2477
|866
|2006.06.13 09:59
|s/l
|280
|10.00
|1.2591
|1.2591
|1.2477
|-170.00
|18790.07
|867
|2006.06.13 13:06
|sell
|281
|10.00
|1.2588
|1.2605
|1.2491
|868
|2006.06.13 13:55
|close
|281
|10.00
|1.2579
|1.2605
|1.2491
|90.00
|18880.07
|869
|2006.06.13 13:55
|sell
|282
|10.00
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|870
|2006.06.13 13:59
|s/l
|282
|10.00
|1.2597
|1.2597
|1.2483
|-170.00
|18710.07
|871
|2006.06.13 21:38
|sell
|283
|10.00
|1.2544
|1.2561
|1.2447
|872
|2006.06.14 04:59
|s/l
|283
|10.00
|1.2561
|1.2561
|1.2447
|-162.80
|18547.27
|873
|2006.06.14 13:00
|sell
|284
|10.00
|1.2572
|1.2589
|1.2475
|874
|2006.06.14 13:59
|s/l
|284
|10.00
|1.2589
|1.2589
|1.2475
|-170.00
|18377.27
|875
|2006.06.15 17:00
|sell
|285
|10.00
|1.2625
|1.2642
|1.2528
|876
|2006.06.15 17:28
|close
|285
|10.00
|1.2616
|1.2642
|1.2528
|90.00
|18467.27
|877
|2006.06.16 14:30
|sell
|286
|10.00
|1.2643
|1.2660
|1.2546
|878
|2006.06.16 14:30
|modify
|286
|10.00
|1.2643
|1.2657
|1.2546
|879
|2006.06.16 15:24
|modify
|286
|10.00
|1.2643
|1.2655
|1.2546
|880
|2006.06.16 15:24
|close
|286
|10.00
|1.2634
|1.2655
|1.2546
|90.00
|18557.27
|881
|2006.06.16 16:22
|sell
|287
|10.00
|1.2630
|1.2647
|1.2533
|882
|2006.06.16 18:59
|s/l
|287
|10.00
|1.2647
|1.2647
|1.2533
|-170.00
|18387.27
|883
|2006.06.18 23:42
|sell
|288
|10.00
|1.2642
|1.2659
|1.2545
|884
|2006.06.19 00:59
|modify
|288
|10.00
|1.2642
|1.2641
|1.2545
|885
|2006.06.19 00:59
|close
|288
|10.00
|1.2614
|1.2641
|1.2545
|287.20
|18674.47
|886
|2006.06.19 08:07
|sell
|289
|10.00
|1.2598
|1.2615
|1.2501
|887
|2006.06.19 08:17
|modify
|289
|10.00
|1.2598
|1.2614
|1.2501
|888
|2006.06.19 10:05
|close
|289
|10.00
|1.2589
|1.2614
|1.2501
|90.00
|18764.47
|889
|2006.06.19 11:00
|sell
|290
|10.00
|1.2592
|1.2609
|1.2495
|890
|2006.06.19 12:44
|close
|290
|10.00
|1.2583
|1.2609
|1.2495
|90.00
|18854.47
|891
|2006.06.19 14:00
|sell
|291
|10.00
|1.2575
|1.2592
|1.2478
|892
|2006.06.19 14:59
|modify
|291
|10.00
|1.2575
|1.2586
|1.2478
|893
|2006.06.19 15:00
|close
|291
|10.00
|1.2557
|1.2586
|1.2478
|180.00
|19034.47
|894
|2006.06.19 15:01
|sell
|292
|10.00
|1.2564
|1.2581
|1.2467
|895
|2006.06.19 18:01
|s/l
|292
|10.00
|1.2581
|1.2581
|1.2467
|-170.00
|18864.47
|896
|2006.06.19 18:01
|sell
|293
|10.00
|1.2579
|1.2596
|1.2482
|897
|2006.06.19 18:44
|close
|293
|10.00
|1.2570
|1.2596
|1.2482
|90.00
|18954.47
|898
|2006.06.19 18:59
|sell
|294
|10.00
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|899
|2006.06.20 00:59
|modify
|294
|10.00
|1.2580
|1.2588
|1.2483
|900
|2006.06.20 01:00
|close
|294
|10.00
|1.2563
|1.2588
|1.2483
|177.20
|19131.67
|901
|2006.06.20 01:00
|sell
|295
|10.00
|1.2574
|1.2591
|1.2477
|902
|2006.06.20 04:03
|modify
|295
|10.00
|1.2574
|1.2591
|1.2477
|903
|2006.06.20 05:59
|s/l
|295
|10.00
|1.259079
|1.2591
|1.2477
|-167.86
|18963.81
|904
|2006.06.20 11:01
|sell
|296
|10.00
|1.2571
|1.2588
|1.2474
|905
|2006.06.20 11:31
|modify
|296
|10.00
|1.2571
|1.2588
|1.2474
|906
|2006.06.20 11:50
|modify
|296
|10.00
|1.2571
|1.2587
|1.2474
|907
|2006.06.20 11:50
|modify
|296
|10.00
|1.2571
|1.2585
|1.2474
|908
|2006.06.20 11:51
|modify
|296
|10.00
|1.2571
|1.2584
|1.2474
|909
|2006.06.20 11:51
|close
|296
|10.00
|1.2561
|1.2584
|1.2474
|100.00
|19063.81
|910
|2006.06.22 08:44
|sell
|297
|10.00
|1.2649
|1.2666
|1.2552
|911
|2006.06.22 08:59
|modify
|297
|10.00
|1.2649
|1.2655
|1.2552
|912
|2006.06.22 08:59
|close
|297
|10.00
|1.2639
|1.2655
|1.2552
|100.00
|19163.81
|913
|2006.06.22 14:06
|sell
|298
|10.00
|1.2577
|1.2594
|1.2480
|914
|2006.06.22 15:20
|modify
|298
|10.00
|1.2577
|1.2594
|1.2480
|915
|2006.06.22 15:20
|close
|298
|10.00
|1.2567
|1.2594
|1.2480
|100.00
|19263.81
|916
|2006.06.22 17:29
|sell
|299
|10.00
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|917
|2006.06.22 22:00
|close
|299
|10.00
|1.2570
|1.2597
|1.2483
|100.00
|19363.81
|918
|2006.06.22 22:00
|sell
|300
|10.00
|1.2577
|1.2594
|1.2480
|919
|2006.06.23 01:59
|modify
|300
|10.00
|1.2577
|1.2588
|1.2480
|920
|2006.06.23 02:00
|close
|300
|10.00
|1.2566
|1.2588
|1.2480
|117.20
|19481.01
|921
|2006.06.23 02:46
|sell
|301
|10.00
|1.2571
|1.2588
|1.2474
|922
|2006.06.23 05:35
|modify
|301
|10.00
|1.2571
|1.2587
|1.2474
|923
|2006.06.23 07:20
|modify
|301
|10.00
|1.2571
|1.2586
|1.2474
|924
|2006.06.23 07:52
|modify
|301
|10.00
|1.2571
|1.2585
|1.2474
|925
|2006.06.23 07:56
|modify
|301
|10.00
|1.2571
|1.2584
|1.2474
|926
|2006.06.23 08:59
|modify
|301
|10.00
|1.2571
|1.2569
|1.2474
|927
|2006.06.23 08:59
|close
|301
|10.00
|1.2553
|1.2569
|1.2474
|180.00
|19661.01
|928
|2006.06.23 09:58
|sell
|302
|10.00
|1.2559
|1.2576
|1.2462
|929
|2006.06.23 09:59
|modify
|302
|10.00
|1.2559
|1.2567
|1.2462
|930
|2006.06.23 09:59
|close
|302
|10.00
|1.2549
|1.2567
|1.2462
|100.00
|19761.01
|931
|2006.06.23 13:00
|sell
|303
|10.00
|1.2523
|1.2540
|1.2426
|932
|2006.06.23 13:48
|modify
|303
|10.00
|1.2523
|1.2539
|1.2426
|933
|2006.06.23 13:48
|modify
|303
|10.00
|1.2523
|1.2535
|1.2426
|934
|2006.06.23 13:48
|close
|303
|10.00
|1.2511
|1.2535
|1.2426
|120.00
|19881.01
|935
|2006.06.23 13:48
|sell
|304
|10.00
|1.2513
|1.2530
|1.2416
|936
|2006.06.23 13:52
|modify
|304
|10.00
|1.2513
|1.2528
|1.2416
|937
|2006.06.23 13:52
|close
|304
|10.00
|1.2504
|1.2528
|1.2416
|90.00
|19971.01
|938
|2006.06.23 13:52
|sell
|305
|10.00
|1.2503
|1.2520
|1.2406
|939
|2006.06.23 15:07
|s/l
|305
|10.00
|1.2520
|1.2520
|1.2406
|-170.00
|19801.01
|940
|2006.06.23 16:23
|sell
|306
|10.00
|1.2530
|1.2547
|1.2433
|941
|2006.06.23 16:44
|close
|306
|10.00
|1.2520
|1.2547
|1.2433
|100.00
|19901.01
|942
|2006.06.26 06:37
|buy
|307
|10.00
|1.2509
|1.2492
|1.2606
|943
|2006.06.26 06:38
|modify
|307
|10.00
|1.2509
|1.2493
|1.2606
|944
|2006.06.26 06:43
|modify
|307
|10.00
|1.2509
|1.2494
|1.2606
|945
|2006.06.26 06:59
|modify
|307
|10.00
|1.2509
|1.2510
|1.2606
|946
|2006.06.26 06:59
|close
|307
|10.00
|1.2525
|1.2510
|1.2606
|160.00
|20061.01
|947
|2006.06.27 08:41
|sell
|308
|10.00
|1.2608
|1.2625
|1.2511
|948
|2006.06.27 08:45
|modify
|308
|10.00
|1.2608
|1.2625
|1.2511
|949
|2006.06.27 08:59
|modify
|308
|10.00
|1.2608
|1.2613
|1.2511
|950
|2006.06.27 08:59
|close
|308
|10.00
|1.2592
|1.2613
|1.2511
|160.00
|20221.01
|951
|2006.06.27 12:22
|sell
|309
|10.00
|1.2579
|1.2596
|1.2482
|952
|2006.06.27 12:44
|s/l
|309
|10.00
|1.2596
|1.2596
|1.2482
|-170.00
|20051.01
|953
|2006.06.27 12:44
|sell
|310
|10.00
|1.2595
|1.2612
|1.2498
|954
|2006.06.27 12:57
|modify
|310
|10.00
|1.2595
|1.2612
|1.2498
|955
|2006.06.27 12:57
|modify
|310
|10.00
|1.2595
|1.2611
|1.2498
|956
|2006.06.27 12:57
|close
|310
|10.00
|1.2586
|1.2611
|1.2498
|90.00
|20141.01
|957
|2006.06.27 12:57
|sell
|311
|10.00
|1.2583
|1.2600
|1.2486
|958
|2006.06.27 13:35
|s/l
|311
|10.00
|1.2600
|1.2600
|1.2486
|-170.00
|19971.01
|959
|2006.06.27 13:42
|sell
|312
|10.00
|1.2600
|1.2617
|1.2503
|960
|2006.06.27 13:59
|close
|312
|10.00
|1.2591
|1.2617
|1.2503
|90.00
|20061.01
|961
|2006.06.27 14:33
|sell
|313
|10.00
|1.2602
|1.2619
|1.2505
|962
|2006.06.27 15:00
|close
|313
|10.00
|1.2593
|1.2619
|1.2505
|90.00
|20151.01
|963
|2006.06.27 16:38
|sell
|314
|10.00
|1.2597
|1.2614
|1.2500
|964
|2006.06.27 17:03
|close
|314
|10.00
|1.2584
|1.2614
|1.2500
|130.00
|20281.01
|965
|2006.06.28 02:18
|sell
|315
|10.00
|1.2581
|1.2598
|1.2484
|966
|2006.06.28 03:00
|modify
|315
|10.00
|1.2581
|1.2597
|1.2484
|967
|2006.06.28 03:02
|modify
|315
|10.00
|1.2581
|1.2592
|1.2484
|968
|2006.06.28 03:02
|close
|315
|10.00
|1.2572
|1.2592
|1.2484
|90.00
|20371.01
|969
|2006.06.28 13:11
|sell
|316
|10.00
|1.2560
|1.2577
|1.2463
|970
|2006.06.28 13:22
|modify
|316
|10.00
|1.2560
|1.2577
|1.2463
|971
|2006.06.28 13:23
|modify
|316
|10.00
|1.2560
|1.2575
|1.2463
|972
|2006.06.28 13:25
|modify
|316
|10.00
|1.2560
|1.2574
|1.2463
|973
|2006.06.28 13:25
|modify
|316
|10.00
|1.2560
|1.2573
|1.2463
|974
|2006.06.28 13:26
|modify
|316
|10.00
|1.2560
|1.2572
|1.2463
|975
|2006.06.28 13:26
|modify
|316
|10.00
|1.2560
|1.2571
|1.2463
|976
|2006.06.28 13:27
|modify
|316
|10.00
|1.2560
|1.2570
|1.2463
|977
|2006.06.28 13:52
|modify
|316
|10.00
|1.2560
|1.2569
|1.2463
|978
|2006.06.28 13:52
|close
|316
|10.00
|1.2551
|1.2569
|1.2463
|90.00
|20461.01
|979
|2006.06.28 15:02
|sell
|317
|10.00
|1.2536
|1.2553
|1.2439
|980
|2006.06.28 15:55
|modify
|317
|10.00
|1.2536
|1.2552
|1.2439
|981
|2006.06.28 15:56
|modify
|317
|10.00
|1.2536
|1.2551
|1.2439
|982
|2006.06.28 16:57
|modify
|317
|10.00
|1.2536
|1.2547
|1.2439
|983
|2006.06.28 18:02
|s/l
|317
|10.00
|1.254668
|1.2547
|1.2439
|-106.82
|20354.19
|984
|2006.06.29 07:02
|sell
|318
|10.00
|1.2549
|1.2566
|1.2452
|985
|2006.06.29 07:03
|modify
|318
|10.00
|1.2549
|1.2564
|1.2452
|986
|2006.06.29 07:05
|modify
|318
|10.00
|1.2549
|1.2562
|1.2452
|987
|2006.06.29 07:05
|modify
|318
|10.00
|1.2549
|1.2561
|1.2452
|988
|2006.06.29 07:36
|modify
|318
|10.00
|1.2549
|1.2559
|1.2452
|989
|2006.06.29 07:36
|modify
|318
|10.00
|1.2549
|1.2558
|1.2452
|990
|2006.06.29 07:41
|modify
|318
|10.00
|1.2549
|1.2556
|1.2452
|991
|2006.06.29 08:36
|modify
|318
|10.00
|1.2549
|1.2553
|1.2452
|992
|2006.06.29 08:36
|close
|318
|10.00
|1.2539
|1.2553
|1.2452
|100.00
|20454.19
|993
|2006.06.29 12:02
|sell
|319
|10.00
|1.2553
|1.2570
|1.2456
|994
|2006.06.29 12:02
|modify
|319
|10.00
|1.2553
|1.2569
|1.2456
|995
|2006.06.29 12:04
|modify
|319
|10.00
|1.2553
|1.2568
|1.2456
|996
|2006.06.29 12:07
|modify
|319
|10.00
|1.2553
|1.2566
|1.2456
|997
|2006.06.29 12:10
|modify
|319
|10.00
|1.2553
|1.2565
|1.2456
|998
|2006.06.29 12:12
|modify
|319
|10.00
|1.2553
|1.2563
|1.2456
|999
|2006.06.29 12:13
|modify
|319
|10.00
|1.2553
|1.2561
|1.2456
|1000
|2006.06.29 12:14
|modify
|319
|10.00
|1.2553
|1.2560
|1.2456
|1001
|2006.06.29 12:14
|modify
|319
|10.00
|1.2553
|1.2559
|1.2456
|1002
|2006.06.29 12:23
|modify
|319
|10.00
|1.2553
|1.2558
|1.2456
|1003
|2006.06.29 12:23
|close
|319
|10.00
|1.2543
|1.2558
|1.2456
|100.00
|20554.19
|1004
|2006.06.29 12:24
|sell
|320
|10.00
|1.2542
|1.2559
|1.2445
|1005
|2006.06.29 12:24
|modify
|320
|10.00
|1.2542
|1.2558
|1.2445
|1006
|2006.06.29 12:24
|modify
|320
|10.00
|1.2542
|1.2557
|1.2445
|1007
|2006.06.29 12:30
|modify
|320
|10.00
|1.2542
|1.2553
|1.2445
|1008
|2006.06.29 12:30
|modify
|320
|10.00
|1.2542
|1.2552
|1.2445
|1009
|2006.06.29 12:31
|modify
|320
|10.00
|1.2542
|1.2551
|1.2445
|1010
|2006.06.29 12:34
|modify
|320
|10.00
|1.2542
|1.2544
|1.2445
|1011
|2006.06.29 12:34
|close
|320
|10.00
|1.2529
|1.2544
|1.2445
|130.00
|20684.19
|1012
|2006.06.29 12:37
|sell
|321
|10.00
|1.2539
|1.2556
|1.2442
|1013
|2006.06.29 12:38
|modify
|321
|10.00
|1.2539
|1.2554
|1.2442
|1014
|2006.06.29 12:39
|modify
|321
|10.00
|1.2539
|1.2553
|1.2442
|1015
|2006.06.29 12:42
|modify
|321
|10.00
|1.2539
|1.2552
|1.2442
|1016
|2006.06.29 12:45
|modify
|321
|10.00
|1.2539
|1.2550
|1.2442
|1017
|2006.06.29 12:46
|modify
|321
|10.00
|1.2539
|1.2549
|1.2442
|1018
|2006.06.29 12:46
|modify
|321
|10.00
|1.2539
|1.2548
|1.2442
|1019
|2006.06.29 12:47
|modify
|321
|10.00
|1.2539
|1.2547
|1.2442
|1020
|2006.06.29 12:57
|modify
|321
|10.00
|1.2539
|1.2544
|1.2442
|1021
|2006.06.29 12:57
|close
|321
|10.00
|1.2529
|1.2544
|1.2442
|100.00
|20784.19
|1022
|2006.06.29 12:59
|sell
|322
|10.00
|1.2549
|1.2566
|1.2452
|1023
|2006.06.29 13:10
|modify
|322
|10.00
|1.2549
|1.2565
|1.2452
|1024
|2006.06.29 13:13
|modify
|322
|10.00
|1.2549
|1.2564
|1.2452
|1025
|2006.06.29 13:23
|modify
|322
|10.00
|1.2549
|1.2562
|1.2452
|1026
|2006.06.29 13:29
|modify
|322
|10.00
|1.2549
|1.2558
|1.2452
|1027
|2006.06.29 13:32
|modify
|322
|10.00
|1.2549
|1.2552
|1.2452
|1028
|2006.06.29 13:32
|close
|322
|10.00
|1.2535
|1.2552
|1.2452
|140.00
|20924.19
|1029
|2006.06.29 14:09
|sell
|323
|10.00
|1.2546
|1.2563
|1.2449
|1030
|2006.06.29 14:11
|modify
|323
|10.00
|1.2546
|1.2563
|1.2449
|1031
|2006.06.29 14:12
|modify
|323
|10.00
|1.2546
|1.2562
|1.2449
|1032
|2006.06.29 14:27
|modify
|323
|10.00
|1.2546
|1.2560
|1.2449
|1033
|2006.06.29 14:27
|modify
|323
|10.00
|1.2546
|1.2558
|1.2449
|1034
|2006.06.29 14:31
|modify
|323
|10.00
|1.2546
|1.2554
|1.2449
|1035
|2006.06.29 14:31
|close
|323
|10.00
|1.2536
|1.2554
|1.2449
|100.00
|21024.19
|1036
|2006.06.29 16:05
|sell
|324
|10.00
|1.2542
|1.2559
|1.2445
|1037
|2006.06.29 16:19
|modify
|324
|10.00
|1.2542
|1.2559
|1.2445
|1038
|2006.06.29 16:19
|modify
|324
|10.00
|1.2542
|1.2558
|1.2445
|1039
|2006.06.29 16:25
|modify
|324
|10.00
|1.2542
|1.2557
|1.2445
|1040
|2006.06.29 16:26
|modify
|324
|10.00
|1.2542
|1.2556
|1.2445
|1041
|2006.06.29 16:28
|modify
|324
|10.00
|1.2542
|1.2551
|1.2445
|1042
|2006.06.29 16:28
|close
|324
|10.00
|1.2531
|1.2551
|1.2445
|110.00
|21134.19
|1043
|2006.07.05 01:45
|sell
|325
|10.00
|1.2783
|1.2800
|1.2686
|1044
|2006.07.05 01:46
|modify
|325
|10.00
|1.2783
|1.2800
|1.2686
|1045
|2006.07.05 01:49
|modify
|325
|10.00
|1.2783
|1.2797
|1.2686
|1046
|2006.07.05 01:51
|modify
|325
|10.00
|1.2783
|1.2796
|1.2686
|1047
|2006.07.05 01:51
|modify
|325
|10.00
|1.2783
|1.2795
|1.2686
|1048
|2006.07.05 01:56
|modify
|325
|10.00
|1.2783
|1.2793
|1.2686
|1049
|2006.07.05 01:57
|modify
|325
|10.00
|1.2783
|1.2791
|1.2686
|1050
|2006.07.05 01:57
|close
|325
|10.00
|1.2774
|1.2791
|1.2686
|90.00
|21224.19
|1051
|2006.07.05 03:59
|sell
|326
|10.00
|1.2789
|1.2806
|1.2692
|1052
|2006.07.05 04:25
|s/l
|326
|10.00
|1.2806
|1.2806
|1.2692
|-170.00
|21054.19
|1053
|2006.07.05 04:25
|sell
|327
|10.00
|1.2804
|1.2821
|1.2707
|1054
|2006.07.05 04:25
|modify
|327
|10.00
|1.2804
|1.2821
|1.2707
|1055
|2006.07.05 04:26
|modify
|327
|10.00
|1.2804
|1.2820
|1.2707
|1056
|2006.07.05 04:29
|modify
|327
|10.00
|1.2804
|1.2819
|1.2707
|1057
|2006.07.05 04:31
|modify
|327
|10.00
|1.2804
|1.2818
|1.2707
|1058
|2006.07.05 04:52
|modify
|327
|10.00
|1.2804
|1.2815
|1.2707
|1059
|2006.07.05 04:53
|modify
|327
|10.00
|1.2804
|1.2814
|1.2707
|1060
|2006.07.05 04:53
|modify
|327
|10.00
|1.2804
|1.2811
|1.2707
|1061
|2006.07.05 04:53
|close
|327
|10.00
|1.2793
|1.2811
|1.2707
|110.00
|21164.19
|1062
|2006.07.05 10:09
|sell
|328
|10.00
|1.2773
|1.2790
|1.2676
|1063
|2006.07.05 11:16
|s/l
|328
|10.00
|1.2790
|1.2790
|1.2676
|-170.00
|20994.19
|1064
|2006.07.05 11:16
|sell
|329
|10.00
|1.2790
|1.2807
|1.2693
|1065
|2006.07.05 11:46
|close
|329
|10.00
|1.2780
|1.2807
|1.2693
|100.00
|21094.19
|1066
|2006.07.05 11:51
|sell
|330
|10.00
|1.2791
|1.2808
|1.2694
|1067
|2006.07.05 11:54
|close
|330
|10.00
|1.2782
|1.2808
|1.2694
|90.00
|21184.19
|1068
|2006.07.05 11:59
|sell
|331
|10.00
|1.2790
|1.2807
|1.2693
|1069
|2006.07.05 12:01
|modify
|331
|10.00
|1.2790
|1.2800
|1.2693
|1070
|2006.07.05 12:01
|modify
|331
|10.00
|1.2790
|1.2797
|1.2693
|1071
|2006.07.05 12:01
|modify
|331
|10.00
|1.2790
|1.2796
|1.2693
|1072
|2006.07.05 12:01
|modify
|331
|10.00
|1.2790
|1.2795
|1.2693
|1073
|2006.07.05 12:01
|close
|331
|10.00
|1.2763
|1.2795
|1.2693
|270.00
|21454.19
|1074
|2006.07.05 15:26
|sell
|332
|10.00
|1.2729
|1.2746
|1.2632
|1075
|2006.07.05 15:57
|close
|332
|10.00
|1.2720
|1.2746
|1.2632
|90.00
|21544.19
|1076
|2006.07.05 18:03
|sell
|333
|10.00
|1.2732
|1.2749
|1.2635
|1077
|2006.07.05 21:52
|modify
|333
|10.00
|1.2732
|1.2749
|1.2635
|1078
|2006.07.05 21:52
|close
|333
|10.00
|1.2719
|1.2749
|1.2635
|130.00
|21674.19
|1079
|2006.07.06 01:03
|sell
|334
|10.00
|1.2732
|1.2749
|1.2635
|1080
|2006.07.06 01:45
|modify
|334
|10.00
|1.2732
|1.2748
|1.2635
|1081
|2006.07.06 01:47
|modify
|334
|10.00
|1.2732
|1.2747
|1.2635
|1082
|2006.07.06 04:40
|modify
|334
|10.00
|1.2732
|1.2747
|1.2635
|1083
|2006.07.06 04:41
|modify
|334
|10.00
|1.2732
|1.2746
|1.2635
|1084
|2006.07.06 04:41
|modify
|334
|10.00
|1.2732
|1.2745
|1.2635
|1085
|2006.07.06 04:42
|modify
|334
|10.00
|1.2732
|1.2744
|1.2635
|1086
|2006.07.06 05:00
|modify
|334
|10.00
|1.2732
|1.2744
|1.2635
|1087
|2006.07.06 05:42
|modify
|334
|10.00
|1.2732
|1.2743
|1.2635
|1088
|2006.07.06 06:02
|s/l
|334
|10.00
|1.27426
|1.2743
|1.2635
|-106.04
|21568.15
|1089
|2006.07.07 06:05
|sell
|335
|10.00
|1.2777
|1.2794
|1.2680
|1090
|2006.07.07 06:06
|modify
|335
|10.00
|1.2777
|1.2788
|1.2680
|1091
|2006.07.07 06:07
|modify
|335
|10.00
|1.2777
|1.2785
|1.2680
|1092
|2006.07.07 06:08
|modify
|335
|10.00
|1.2777
|1.2782
|1.2680
|1093
|2006.07.07 06:11
|modify
|335
|10.00
|1.2777
|1.2780
|1.2680
|1094
|2006.07.07 06:48
|s/l
|335
|10.00
|1.278015
|1.2780
|1.2680
|-31.50
|21536.65
|1095
|2006.07.07 06:48
|sell
|336
|10.00
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|1096
|2006.07.07 06:50
|modify
|336
|10.00
|1.2779
|1.2789
|1.2682
|1097
|2006.07.07 06:59
|modify
|336
|10.00
|1.2779
|1.2788
|1.2682
|1098
|2006.07.07 07:06
|s/l
|336
|10.00
|1.278815
|1.2788
|1.2682
|-91.50
|21445.15
|1099
|2006.07.09 23:54
|sell
|337
|10.00
|1.2814
|1.2831
|1.2717
|1100
|2006.07.10 00:01
|modify
|337
|10.00
|1.2814
|1.2816
|1.2717
|1101
|2006.07.10 01:00
|close
|337
|10.00
|1.2793
|1.2816
|1.2717
|217.20
|21662.35
|1102
|2006.07.10 01:59
|sell
|338
|10.00
|1.2798
|1.2815
|1.2701
|1103
|2006.07.10 02:03
|modify
|338
|10.00
|1.2798
|1.2812
|1.2701
|1104
|2006.07.10 02:04
|modify
|338
|10.00
|1.2798
|1.2811
|1.2701
|1105
|2006.07.10 05:02
|modify
|338
|10.00
|1.2798
|1.2808
|1.2701
|1106
|2006.07.10 06:00
|modify
|338
|10.00
|1.2798
|1.2808
|1.2701
|1107
|2006.07.10 06:01
|modify
|338
|10.00
|1.2798
|1.2807
|1.2701
|1108
|2006.07.10 06:02
|modify
|338
|10.00
|1.2798
|1.2806
|1.2701
|1109
|2006.07.10 06:02
|close
|338
|10.00
|1.2789
|1.2806
|1.2701
|90.00
|21752.35
|1110
|2006.07.10 06:17
|sell
|339
|10.00
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|1111
|2006.07.10 06:27
|modify
|339
|10.00
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|1112
|2006.07.10 06:59
|modify
|339
|10.00
|1.2796
|1.2811
|1.2699
|1113
|2006.07.10 08:40
|s/l
|339
|10.00
|1.281078
|1.2811
|1.2699
|-147.79
|21604.56
|1114
|2006.07.10 08:40
|sell
|340
|10.00
|1.2810
|1.2827
|1.2713
|1115
|2006.07.10 08:49
|modify
|340
|10.00
|1.2810
|1.2826
|1.2713
|1116
|2006.07.10 08:50
|modify
|340
|10.00
|1.2810
|1.2825
|1.2713
|1117
|2006.07.10 08:59
|modify
|340
|10.00
|1.2810
|1.2823
|1.2713
|1118
|2006.07.10 09:00
|modify
|340
|10.00
|1.2810
|1.2821
|1.2713
|1119
|2006.07.10 09:00
|modify
|340
|10.00
|1.2810
|1.2819
|1.2713
|1120
|2006.07.10 09:00
|close
|340
|10.00
|1.2800
|1.2819
|1.2713
|100.00
|21704.56
|1121
|2006.07.10 14:27
|sell
|341
|10.00
|1.2737
|1.2754
|1.2640
|1122
|2006.07.10 14:56
|modify
|341
|10.00
|1.2737
|1.2754
|1.2640
|1123
|2006.07.10 14:56
|close
|341
|10.00
|1.2727
|1.2754
|1.2640
|100.00
|21804.56
|1124
|2006.07.10 14:59
|sell
|342
|10.00
|1.2739
|1.2756
|1.2642
|1125
|2006.07.10 15:33
|s/l
|342
|10.00
|1.2756
|1.2756
|1.2642
|-170.00
|21634.56
|1126
|2006.07.10 15:33
|sell
|343
|10.00
|1.2754
|1.2771
|1.2657
|1127
|2006.07.10 15:54
|modify
|343
|10.00
|1.2754
|1.2770
|1.2657
|1128
|2006.07.10 15:54
|close
|343
|10.00
|1.2744
|1.2770
|1.2657
|100.00
|21734.56
|1129
|2006.07.10 16:30
|sell
|344
|10.00
|1.2761
|1.2778
|1.2664
|1130
|2006.07.10 16:51
|modify
|344
|10.00
|1.2761
|1.2778
|1.2664
|1131
|2006.07.10 16:51
|close
|344
|10.00
|1.2751
|1.2778
|1.2664
|100.00
|21834.56
|1132
|2006.07.10 19:21
|sell
|345
|10.00
|1.2741
|1.2758
|1.2644
|1133
|2006.07.10 20:50
|close
|345
|10.00
|1.2732
|1.2758
|1.2644
|90.00
|21924.56
|1134
|2006.07.10 21:34
|sell
|346
|10.00
|1.2736
|1.2753
|1.2639
|1135
|2006.07.11 05:00
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2753
|1.2639
|1136
|2006.07.11 05:02
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2751
|1.2639
|1137
|2006.07.11 05:38
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2749
|1.2639
|1138
|2006.07.11 05:39
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2747
|1.2639
|1139
|2006.07.11 05:40
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2746
|1.2639
|1140
|2006.07.11 06:00
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2745
|1.2639
|1141
|2006.07.11 06:00
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2744
|1.2639
|1142
|2006.07.11 06:00
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2741
|1.2639
|1143
|2006.07.11 06:01
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2740
|1.2639
|1144
|2006.07.11 06:02
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2738
|1.2639
|1145
|2006.07.11 06:03
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2737
|1.2639
|1146
|2006.07.11 06:35
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2736
|1.2639
|1147
|2006.07.11 06:35
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2734
|1.2639
|1148
|2006.07.11 06:36
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2731
|1.2639
|1149
|2006.07.11 06:37
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2727
|1.2639
|1150
|2006.07.11 06:38
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2726
|1.2639
|1151
|2006.07.11 06:38
|modify
|346
|10.00
|1.2736
|1.2724
|1.2639
|1152
|2006.07.11 07:00
|close
|346
|10.00
|1.2709
|1.2724
|1.2639
|277.20
|22201.76
|1153
|2006.07.11 07:01
|sell
|347
|10.00
|1.2718
|1.2735
|1.2621
|1154
|2006.07.11 07:07
|s/l
|347
|10.00
|1.2735
|1.2735
|1.2621
|-170.00
|22031.76
|1155
|2006.07.11 07:07
|sell
|348
|10.00
|1.2741
|1.2758
|1.2644
|1156
|2006.07.11 07:17
|modify
|348
|10.00
|1.2741
|1.2757
|1.2644
|1157
|2006.07.11 07:18
|modify
|348
|10.00
|1.2741
|1.2756
|1.2644
|1158
|2006.07.11 07:18
|modify
|348
|10.00
|1.2741
|1.2755
|1.2644
|1159
|2006.07.11 07:18
|modify
|348
|10.00
|1.2741
|1.2754
|1.2644
|1160
|2006.07.11 07:20
|modify
|348
|10.00
|1.2741
|1.2753
|1.2644
|1161
|2006.07.11 07:21
|modify
|348
|10.00
|1.2741
|1.2748
|1.2644
|1162
|2006.07.11 07:21
|close
|348
|10.00
|1.2732
|1.2748
|1.2644
|90.00
|22121.76
|1163
|2006.07.11 07:23
|sell
|349
|10.00
|1.2733
|1.2750
|1.2636
|1164
|2006.07.11 07:27
|modify
|349
|10.00
|1.2733
|1.2748
|1.2636
|1165
|2006.07.11 07:32
|modify
|349
|10.00
|1.2733
|1.2745
|1.2636
|1166
|2006.07.11 07:33
|modify
|349
|10.00
|1.2733
|1.2741
|1.2636
|1167
|2006.07.11 07:34
|modify
|349
|10.00
|1.2733
|1.2740
|1.2636
|1168
|2006.07.11 07:34
|close
|349
|10.00
|1.2724
|1.2740
|1.2636
|90.00
|22211.76
|1169
|2006.07.11 07:40
|sell
|350
|10.00
|1.2718
|1.2735
|1.2621
|1170
|2006.07.11 07:41
|modify
|350
|10.00
|1.2718
|1.2728
|1.2621
|1171
|2006.07.11 07:42
|modify
|350
|10.00
|1.2718
|1.2727
|1.2621
|1172
|2006.07.11 07:42
|modify
|350
|10.00
|1.2718
|1.2726
|1.2621
|1173
|2006.07.11 07:47
|modify
|350
|10.00
|1.2718
|1.2725
|1.2621
|1174
|2006.07.11 07:47
|close
|350
|10.00
|1.2709
|1.2725
|1.2621
|90.00
|22301.76
|1175
|2006.07.11 07:59
|sell
|351
|10.00
|1.2740
|1.2757
|1.2643
|1176
|2006.07.11 08:35
|modify
|351
|10.00
|1.2740
|1.2757
|1.2643
|1177
|2006.07.11 08:36
|modify
|351
|10.00
|1.2740
|1.2756
|1.2643
|1178
|2006.07.11 08:36
|modify
|351
|10.00
|1.2740
|1.2755
|1.2643
|1179
|2006.07.11 08:57
|modify
|351
|10.00
|1.2740
|1.2752
|1.2643
|1180
|2006.07.11 09:06
|s/l
|351
|10.00
|1.275164
|1.2752
|1.2643
|-116.43
|22185.33
|1181
|2006.07.12 15:32
|sell
|352
|10.00
|1.2702
|1.2719
|1.2605
|1182
|2006.07.12 15:55
|modify
|352
|10.00
|1.2702
|1.2718
|1.2605
|1183
|2006.07.12 15:56
|modify
|352
|10.00
|1.2702
|1.2717
|1.2605
|1184
|2006.07.12 15:56
|close
|352
|10.00
|1.2691
|1.2717
|1.2605
|110.00
|22295.33
|1185
|2006.07.12 15:59
|sell
|353
|10.00
|1.2704
|1.2721
|1.2607
|1186
|2006.07.12 16:56
|close
|353
|10.00
|1.2694
|1.2721
|1.2607
|100.00
|22395.33
|1187
|2006.07.12 22:25
|sell
|354
|10.00
|1.2711
|1.2728
|1.2614
|1188
|2006.07.12 22:48
|close
|354
|10.00
|1.2702
|1.2728
|1.2614
|90.00
|22485.33
|1189
|2006.07.12 22:59
|sell
|355
|10.00
|1.2712
|1.2729
|1.2615
|1190
|2006.07.12 23:08
|close
|355
|10.00
|1.2702
|1.2729
|1.2615
|100.00
|22585.33
|1191
|2006.07.13 12:01
|sell
|356
|10.00
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|1192
|2006.07.13 12:30
|modify
|356
|10.00
|1.2701
|1.2716
|1.2604
|1193
|2006.07.13 12:31
|modify
|356
|10.00
|1.2701
|1.2715
|1.2604
|1194
|2006.07.13 12:31
|modify
|356
|10.00
|1.2701
|1.2713
|1.2604
|1195
|2006.07.13 12:31
|modify
|356
|10.00
|1.2701
|1.2712
|1.2604
|1196
|2006.07.13 12:31
|close
|356
|10.00
|1.2692
|1.2712
|1.2604
|90.00
|22675.33
|1197
|2006.07.13 16:01
|sell
|357
|10.00
|1.2682
|1.2699
|1.2585
|1198
|2006.07.13 16:28
|modify
|357
|10.00
|1.2682
|1.2698
|1.2585
|1199
|2006.07.13 16:28
|close
|357
|10.00
|1.2672
|1.2698
|1.2585
|100.00
|22775.33
|1200
|2006.07.13 18:03
|sell
|358
|10.00
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|1201
|2006.07.13 18:20
|close
|358
|10.00
|1.2692
|1.2718
|1.2604
|90.00
|22865.33
|1202
|2006.07.13 18:20
|sell
|359
|10.00
|1.2689
|1.2706
|1.2592
|1203
|2006.07.13 18:57
|modify
|359
|10.00
|1.2689
|1.2705
|1.2592
|1204
|2006.07.13 18:57
|close
|359
|10.00
|1.2678
|1.2705
|1.2592
|110.00
|22975.33
|1205
|2006.07.14 04:01
|sell
|360
|10.00
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|1206
|2006.07.14 04:11
|modify
|360
|10.00
|1.2690
|1.2706
|1.2593
|1207
|2006.07.14 04:12
|modify
|360
|10.00
|1.2690
|1.2703
|1.2593
|1208
|2006.07.14 04:13
|modify
|360
|10.00
|1.2690
|1.2702
|1.2593
|1209
|2006.07.14 04:13
|close
|360
|10.00
|1.2681
|1.2702
|1.2593
|90.00
|23065.33
|1210
|2006.07.14 07:02
|sell
|361
|10.00
|1.2671
|1.2688
|1.2574
|1211
|2006.07.14 07:05
|modify
|361
|10.00
|1.2671
|1.2688
|1.2574
|1212
|2006.07.14 07:06
|modify
|361
|10.00
|1.2671
|1.2686
|1.2574
|1213
|2006.07.14 07:07
|modify
|361
|10.00
|1.2671
|1.2682
|1.2574
|1214
|2006.07.14 07:07
|close
|361
|10.00
|1.2661
|1.2682
|1.2574
|100.00
|23165.33
|1215
|2006.07.14 07:19
|sell
|362
|10.00
|1.2669
|1.2686
|1.2572
|1216
|2006.07.14 07:20
|modify
|362
|10.00
|1.2669
|1.2681
|1.2572
|1217
|2006.07.14 07:20
|close
|362
|10.00
|1.2660
|1.2681
|1.2572
|90.00
|23255.33
|1218
|2006.07.14 07:31
|sell
|363
|10.00
|1.2668
|1.2685
|1.2571
|1219
|2006.07.14 07:32
|modify
|363
|10.00
|1.2668
|1.2682
|1.2571
|1220
|2006.07.14 07:34
|modify
|363
|10.00
|1.2668
|1.2676
|1.2571
|1221
|2006.07.14 07:34
|close
|363
|10.00
|1.2655
|1.2676
|1.2571
|130.00
|23385.33
|1222
|2006.07.14 08:02
|sell
|364
|10.00
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|1223
|2006.07.14 08:06
|modify
|364
|10.00
|1.2681
|1.2697
|1.2584
|1224
|2006.07.14 08:08
|modify
|364
|10.00
|1.2681
|1.2693
|1.2584
|1225
|2006.07.14 08:08
|close
|364
|10.00
|1.2671
|1.2693
|1.2584
|100.00
|23485.33
|1226
|2006.07.14 10:02
|sell
|365
|10.00
|1.2679
|1.2696
|1.2582
|1227
|2006.07.14 10:05
|modify
|365
|10.00
|1.2679
|1.2695
|1.2582
|1228
|2006.07.14 10:05
|modify
|365
|10.00
|1.2679
|1.2694
|1.2582
|1229
|2006.07.14 10:32
|modify
|365
|10.00
|1.2679
|1.2693
|1.2582
|1230
|2006.07.14 10:37
|modify
|365
|10.00
|1.2679
|1.2691
|1.2582
|1231
|2006.07.14 10:37
|close
|365
|10.00
|1.2669
|1.2691
|1.2582
|100.00
|23585.33
|1232
|2006.07.14 10:53
|sell
|366
|10.00
|1.2679
|1.2696
|1.2582
|1233
|2006.07.14 10:56
|modify
|366
|10.00
|1.2679
|1.2688
|1.2582
|1234
|2006.07.14 10:56
|close
|366
|10.00
|1.2666
|1.2688
|1.2582
|130.00
|23715.33
|1235
|2006.07.14 12:01
|sell
|367
|10.00
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|1236
|2006.07.14 12:02
|modify
|367
|10.00
|1.2681
|1.2697
|1.2584
|1237
|2006.07.14 12:02
|modify
|367
|10.00
|1.2681
|1.2694
|1.2584
|1238
|2006.07.14 12:02
|close
|367
|10.00
|1.2670
|1.2694
|1.2584
|110.00
|23825.33
|1239
|2006.07.14 12:04
|sell
|368
|10.00
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|1240
|2006.07.14 12:06
|modify
|368
|10.00
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|1241
|2006.07.14 12:27
|modify
|368
|10.00
|1.2681
|1.2697
|1.2584
|1242
|2006.07.14 12:27
|modify
|368
|10.00
|1.2681
|1.2696
|1.2584
|1243
|2006.07.14 12:27
|close
|368
|10.00
|1.2672
|1.2696
|1.2584
|90.00
|23915.33
|1244
|2006.07.14 12:28
|sell
|369
|10.00
|1.2674
|1.2691
|1.2577
|1245
|2006.07.14 12:31
|s/l
|369
|10.00
|1.2691
|1.2691
|1.2577
|-170.00
|23745.33
|1246
|2006.07.14 12:32
|sell
|370
|10.00
|1.2676
|1.2693
|1.2579
|1247
|2006.07.14 12:33
|modify
|370
|10.00
|1.2676
|1.2687
|1.2579
|1248
|2006.07.14 12:33
|close
|370
|10.00
|1.2663
|1.2687
|1.2579
|130.00
|23875.33
|1249
|2006.07.14 12:38
|sell
|371
|10.00
|1.2675
|1.2692
|1.2578
|1250
|2006.07.14 12:45
|modify
|371
|10.00
|1.2675
|1.2690
|1.2578
|1251
|2006.07.14 12:45
|close
|371
|10.00
|1.2666
|1.2690
|1.2578
|90.00
|23965.33
|1252
|2006.07.14 12:51
|sell
|372
|10.00
|1.2674
|1.2691
|1.2577
|1253
|2006.07.14 12:52
|modify
|372
|10.00
|1.2674
|1.2679
|1.2577
|1254
|2006.07.14 12:52
|close
|372
|10.00
|1.2655
|1.2679
|1.2577
|190.00
|24155.33
|1255
|2006.07.14 13:23
|sell
|373
|10.00
|1.2664
|1.2681
|1.2567
|1256
|2006.07.14 13:25
|modify
|373
|10.00
|1.2664
|1.2681
|1.2567
|1257
|2006.07.14 13:25
|close
|373
|10.00
|1.2654
|1.2681
|1.2567
|100.00
|24255.33
|1258
|2006.07.14 13:30
|sell
|374
|10.00
|1.2664
|1.2681
|1.2567
|1259
|2006.07.14 13:31
|modify
|374
|10.00
|1.2664
|1.2678
|1.2567
|1260
|2006.07.14 13:31
|close
|374
|10.00
|1.2651
|1.2678
|1.2567
|130.00
|24385.33
|1261
|2006.07.14 14:01
|sell
|375
|10.00
|1.2640
|1.2657
|1.2543
|1262
|2006.07.14 14:32
|close
|375
|10.00
|1.2631
|1.2657
|1.2543
|90.00
|24475.33
|1263
|2006.07.14 14:48
|sell
|376
|10.00
|1.2640
|1.2657
|1.2543
|1264
|2006.07.14 14:50
|close
|376
|10.00
|1.2628
|1.2657
|1.2543
|120.00
|24595.33
|1265
|2006.07.14 15:04
|sell
|377
|10.00
|1.2644
|1.2661
|1.2547
|1266
|2006.07.14 15:58
|close
|377
|10.00
|1.2635
|1.2661
|1.2547
|90.00
|24685.33
|1267
|2006.07.17 07:03
|sell
|378
|10.00
|1.2636
|1.2653
|1.2539
|1268
|2006.07.17 07:04
|modify
|378
|10.00
|1.2636
|1.2651
|1.2539
|1269
|2006.07.17 07:05
|modify
|378
|10.00
|1.2636
|1.2648
|1.2539
|1270
|2006.07.17 07:12
|modify
|378
|10.00
|1.2636
|1.2646
|1.2539
|1271
|2006.07.17 07:23
|modify
|378
|10.00
|1.2636
|1.2645
|1.2539
|1272
|2006.07.17 07:30
|modify
|378
|10.00
|1.2636
|1.2644
|1.2539
|1273
|2006.07.17 07:37
|modify
|378
|10.00
|1.2636
|1.2643
|1.2539
|1274
|2006.07.17 07:39
|modify
|378
|10.00
|1.2636
|1.2639
|1.2539
|1275
|2006.07.17 07:39
|close
|378
|10.00
|1.2624
|1.2639
|1.2539
|120.00
|24805.33
|1276
|2006.07.17 09:07
|sell
|379
|10.00
|1.2564
|1.2581
|1.2467
|1277
|2006.07.17 09:09
|modify
|379
|10.00
|1.2564
|1.2573
|1.2467
|1278
|2006.07.17 09:09
|close
|379
|10.00
|1.2551
|1.2573
|1.2467
|130.00
|24935.33
|1279
|2006.07.17 10:02
|sell
|380
|10.00
|1.2547
|1.2564
|1.2450
|1280
|2006.07.17 10:57
|modify
|380
|10.00
|1.2547
|1.2554
|1.2450
|1281
|2006.07.17 10:57
|close
|380
|10.00
|1.2530
|1.2554
|1.2450
|170.00
|25105.33
|1282
|2006.07.17 11:03
|sell
|381
|10.00
|1.2544
|1.2561
|1.2447
|1283
|2006.07.17 11:57
|modify
|381
|10.00
|1.2544
|1.2560
|1.2447
|1284
|2006.07.17 11:57
|modify
|381
|10.00
|1.2544
|1.2559
|1.2447
|1285
|2006.07.17 12:53
|modify
|381
|10.00
|1.2544
|1.2559
|1.2447
|1286
|2006.07.17 12:53
|close
|381
|10.00
|1.2534
|1.2559
|1.2447
|100.00
|25205.33
|1287
|2006.07.17 13:02
|sell
|382
|10.00
|1.2540
|1.2557
|1.2443
|1288
|2006.07.17 13:33
|modify
|382
|10.00
|1.2540
|1.2557
|1.2443
|1289
|2006.07.17 13:33
|close
|382
|10.00
|1.2531
|1.2557
|1.2443
|90.00
|25295.33
|1290
|2006.07.17 13:59
|sell
|383
|10.00
|1.2538
|1.2555
|1.2441
|1291
|2006.07.17 14:52
|modify
|383
|10.00
|1.2538
|1.2545
|1.2441
|1292
|2006.07.17 14:52
|close
|383
|10.00
|1.2518
|1.2545
|1.2441
|200.00
|25495.33
|1293
|2006.07.17 15:50
|sell
|384
|10.00
|1.2527
|1.2544
|1.2430
|1294
|2006.07.17 20:53
|modify
|384
|10.00
|1.2527
|1.2544
|1.2430
|1295
|2006.07.17 21:52
|close
|384
|10.00
|1.2518
|1.2544
|1.2430
|90.00
|25585.33
|1296
|2006.07.17 23:09
|sell
|385
|10.00
|1.2524
|1.2541
|1.2427
|1297
|2006.07.17 23:48
|modify
|385
|10.00
|1.2524
|1.2541
|1.2427
|1298
|2006.07.17 23:49
|modify
|385
|10.00
|1.2524
|1.2540
|1.2427
|1299
|2006.07.18 01:47
|modify
|385
|10.00
|1.2524
|1.2539
|1.2427
|1300
|2006.07.18 05:39
|modify
|385
|10.00
|1.2524
|1.2538
|1.2427
|1301
|2006.07.18 06:02
|s/l
|385
|10.00
|1.253815
|1.2538
|1.2427
|-134.34
|25450.99
|1302
|2006.07.18 15:04
|sell
|386
|10.00
|1.2507
|1.2524
|1.2410
|1303
|2006.07.18 15:21
|close
|386
|10.00
|1.2494
|1.2524
|1.2410
|130.00
|25580.99
|1304
|2006.07.18 16:02
|sell
|387
|10.00
|1.2508
|1.2525
|1.2411
|1305
|2006.07.18 16:20
|close
|387
|10.00
|1.2499
|1.2525
|1.2411
|90.00
|25670.99
|1306
|2006.07.18 17:02
|sell
|388
|10.00
|1.2505
|1.2522
|1.2408
|1307
|2006.07.18 17:27
|close
|388
|10.00
|1.2496
|1.2522
|1.2408
|90.00
|25760.99
|1308
|2006.07.18 18:06
|sell
|389
|10.00
|1.2507
|1.2524
|1.2410
|1309
|2006.07.18 18:17
|close
|389
|10.00
|1.2498
|1.2524
|1.2410
|90.00
|25850.99
|1310
|2006.07.19 02:02
|sell
|390
|10.00
|1.2496
|1.2513
|1.2399
|1311
|2006.07.19 02:45
|close
|390
|10.00
|1.2487
|1.2513
|1.2399
|90.00
|25940.99
|1312
|2006.07.19 08:01
|sell
|391
|10.00
|1.2506
|1.2523
|1.2409
|1313
|2006.07.19 08:05
|modify
|391
|10.00
|1.2506
|1.2522
|1.2409
|1314
|2006.07.19 08:05
|modify
|391
|10.00
|1.2506
|1.2518
|1.2409
|1315
|2006.07.19 08:05
|modify
|391
|10.00
|1.2506
|1.2517
|1.2409
|1316
|2006.07.19 08:08
|modify
|391
|10.00
|1.2506
|1.2515
|1.2409
|1317
|2006.07.19 08:08
|modify
|391
|10.00
|1.2506
|1.2514
|1.2409
|1318
|2006.07.19 08:08
|close
|391
|10.00
|1.2497
|1.2514
|1.2409
|90.00
|26030.99
|1319
|2006.07.19 08:08
|sell
|392
|10.00
|1.2496
|1.2513
|1.2399
|1320
|2006.07.19 08:17
|modify
|392
|10.00
|1.2496
|1.2513
|1.2399
|1321
|2006.07.19 08:31
|modify
|392
|10.00
|1.2496
|1.2509
|1.2399
|1322
|2006.07.19 08:33
|s/l
|392
|10.00
|1.250857
|1.2509
|1.2399
|-125.71
|25905.28
|1323
|2006.07.19 08:33
|sell
|393
|10.00
|1.2507
|1.2524
|1.2410
|1324
|2006.07.19 08:33
|modify
|393
|10.00
|1.2507
|1.2521
|1.2410
|1325
|2006.07.19 08:33
|modify
|393
|10.00
|1.2507
|1.2520
|1.2410
|1326
|2006.07.19 08:36
|modify
|393
|10.00
|1.2507
|1.2517
|1.2410
|1327
|2006.07.19 08:38
|modify
|393
|10.00
|1.2507
|1.2505
|1.2410
|1328
|2006.07.19 08:38
|close
|393
|10.00
|1.2488
|1.2505
|1.2410
|190.00
|26095.28
|1329
|2006.07.19 08:57
|sell
|394
|10.00
|1.2495
|1.2512
|1.2398
|1330
|2006.07.19 08:58
|modify
|394
|10.00
|1.2495
|1.2510
|1.2398
|1331
|2006.07.19 11:34
|modify
|394
|10.00
|1.2495
|1.2509
|1.2398
|1332
|2006.07.19 11:47
|modify
|394
|10.00
|1.2495
|1.2506
|1.2398
|1333
|2006.07.19 12:03
|modify
|394
|10.00
|1.2495
|1.2505
|1.2398
|1334
|2006.07.19 12:03
|close
|394
|10.00
|1.2486
|1.2505
|1.2398
|90.00
|26185.28
|1335
|2006.07.19 15:29
|buy
|395
|10.00
|1.2552
|1.2535
|1.2649
|1336
|2006.07.19 16:00
|close
|395
|10.00
|1.2561
|1.2535
|1.2649
|90.00
|26275.28
|1337
|2006.07.19 23:23
|buy
|396
|10.00
|1.2592
|1.2575
|1.2689
|1338
|2006.07.20 01:00
|close
|396
|10.00
|1.2604
|1.2575
|1.2689
|94.05
|26369.33
|1339
|2006.07.20 13:06
|buy
|397
|10.00
|1.2623
|1.2606
|1.2720
|1340
|2006.07.20 13:30
|modify
|397
|10.00
|1.2623
|1.2607
|1.2720
|1341
|2006.07.20 13:30
|modify
|397
|10.00
|1.2623
|1.2608
|1.2720
|1342
|2006.07.20 13:33
|modify
|397
|10.00
|1.2623
|1.2609
|1.2720
|1343
|2006.07.20 13:34
|modify
|397
|10.00
|1.2623
|1.2613
|1.2720
|1344
|2006.07.20 13:34
|close
|397
|10.00
|1.2633
|1.2613
|1.2720
|100.00
|26469.33
|1345
|2006.07.20 15:30
|buy
|398
|10.00
|1.2642
|1.2625
|1.2739
|1346
|2006.07.20 15:53
|modify
|398
|10.00
|1.2642
|1.2626
|1.2739
|1347
|2006.07.20 15:53
|modify
|398
|10.00
|1.2642
|1.2627
|1.2739
|1348
|2006.07.20 15:55
|modify
|398
|10.00
|1.2642
|1.2628
|1.2739
|1349
|2006.07.20 16:02
|s/l
|398
|10.00
|1.262794
|1.2628
|1.2739
|-140.61
|26328.72
|1350
|2006.07.24 07:48
|sell
|399
|10.00
|1.2639
|1.2656
|1.2542
|1351
|2006.07.24 07:50
|modify
|399
|10.00
|1.2639
|1.2653
|1.2542
|1352
|2006.07.24 07:50
|modify
|399
|10.00
|1.2639
|1.2652
|1.2542
|1353
|2006.07.24 07:51
|modify
|399
|10.00
|1.2639
|1.2651
|1.2542
|1354
|2006.07.24 07:51
|close
|399
|10.00
|1.2630
|1.2651
|1.2542
|90.00
|26418.72
|1355
|2006.07.24 09:32
|sell
|400
|10.00
|1.2631
|1.2648
|1.2534
|1356
|2006.07.24 09:56
|modify
|400
|10.00
|1.2631
|1.2646
|1.2534
|1357
|2006.07.24 10:01
|modify
|400
|10.00
|1.2631
|1.2638
|1.2534
|1358
|2006.07.24 10:01
|close
|400
|10.00
|1.2614
|1.2638
|1.2534
|170.00
|26588.72
|1359
|2006.07.24 12:41
|sell
|401
|10.00
|1.2640
|1.2657
|1.2543
|1360
|2006.07.24 12:53
|modify
|401
|10.00
|1.2640
|1.2657
|1.2543
|1361
|2006.07.24 12:53
|modify
|401
|10.00
|1.2640
|1.2656
|1.2543
|1362
|2006.07.24 12:54
|modify
|401
|10.00
|1.2640
|1.2655
|1.2543
|1363
|2006.07.24 13:02
|close
|401
|10.00
|1.2630
|1.2655
|1.2543
|100.00
|26688.72
|1364
|2006.07.25 01:25
|sell
|402
|10.00
|1.2620
|1.2637
|1.2523
|1365
|2006.07.25 01:31
|modify
|402
|10.00
|1.2620
|1.2636
|1.2523
|1366
|2006.07.25 01:35
|modify
|402
|10.00
|1.2620
|1.2635
|1.2523
|1367
|2006.07.25 01:36
|modify
|402
|10.00
|1.2620
|1.2634
|1.2523
|1368
|2006.07.25 01:36
|modify
|402
|10.00
|1.2620
|1.2632
|1.2523
|1369
|2006.07.25 01:38
|modify
|402
|10.00
|1.2620
|1.2631
|1.2523
|1370
|2006.07.25 01:38
|close
|402
|10.00
|1.2611
|1.2631
|1.2523
|90.00
|26778.72
|1371
|2006.07.25 03:10
|sell
|403
|10.00
|1.2623
|1.2640
|1.2526
|1372
|2006.07.25 03:33
|modify
|403
|10.00
|1.2623
|1.2639
|1.2526
|1373
|2006.07.25 03:34
|modify
|403
|10.00
|1.2623
|1.2638
|1.2526
|1374
|2006.07.25 03:37
|modify
|403
|10.00
|1.2623
|1.2637
|1.2526
|1375
|2006.07.25 03:56
|modify
|403
|10.00
|1.2623
|1.2636
|1.2526
|1376
|2006.07.25 04:11
|s/l
|403
|10.00
|1.263637
|1.2636
|1.2526
|-133.68
|26645.04
|1377
|2006.07.25 18:03
|sell
|404
|10.00
|1.2581
|1.2598
|1.2484
|1378
|2006.07.25 18:57
|close
|404
|10.00
|1.2572
|1.2598
|1.2484
|90.00
|26735.04
|1379
|2006.07.25 18:59
|sell
|405
|10.00
|1.2583
|1.2600
|1.2486
|1380
|2006.07.26 00:52
|modify
|405
|10.00
|1.2583
|1.2599
|1.2486
|1381
|2006.07.26 00:52
|close
|405
|10.00
|1.2574
|1.2599
|1.2486
|97.20
|26832.24
|1382
|2006.07.26 06:30
|sell
|406
|10.00
|1.2581
|1.2598
|1.2484
|1383
|2006.07.26 06:31
|modify
|406
|10.00
|1.2581
|1.2597
|1.2484
|1384
|2006.07.26 06:32
|modify
|406
|10.00
|1.2581
|1.2595
|1.2484
|1385
|2006.07.26 06:33
|modify
|406
|10.00
|1.2581
|1.2593
|1.2484
|1386
|2006.07.26 06:40
|modify
|406
|10.00
|1.2581
|1.2589
|1.2484
|1387
|2006.07.26 06:43
|modify
|406
|10.00
|1.2581
|1.2576
|1.2484
|1388
|2006.07.26 06:44
|modify
|406
|10.00
|1.2581
|1.2575
|1.2484
|1389
|2006.07.26 06:59
|s/l
|406
|10.00
|1.257536
|1.2575
|1.2484
|56.39
|26888.63
|1390
|2006.07.26 06:59
|sell
|407
|10.00
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|1391
|2006.07.26 07:22
|modify
|407
|10.00
|1.2580
|1.2595
|1.2483
|1392
|2006.07.26 07:42
|modify
|407
|10.00
|1.2580
|1.2588
|1.2483
|1393
|2006.07.26 07:42
|modify
|407
|10.00
|1.2580
|1.2586
|1.2483
|1394
|2006.07.26 08:02
|s/l
|407
|10.00
|1.25865
|1.2586
|1.2483
|-65.00
|26823.63
|1395
|2006.07.26 08:02
|sell
|408
|10.00
|1.2583
|1.2600
|1.2486
|1396
|2006.07.26 08:21
|modify
|408
|10.00
|1.2583
|1.2599
|1.2486
|1397
|2006.07.26 08:23
|modify
|408
|10.00
|1.2583
|1.2598
|1.2486
|1398
|2006.07.26 08:38
|modify
|408
|10.00
|1.2583
|1.2595
|1.2486
|1399
|2006.07.26 08:40
|modify
|408
|10.00
|1.2583
|1.2589
|1.2486
|1400
|2006.07.26 08:40
|close
|408
|10.00
|1.2573
|1.2589
|1.2486
|100.00
|26923.63
|1401
|2006.07.28 02:41
|sell
|409
|10.00
|1.2687
|1.2704
|1.2590
|1402
|2006.07.28 03:03
|close
|409
|10.00
|1.2678
|1.2704
|1.2590
|90.00
|27013.63
|1403
|2006.07.28 05:16
|sell
|410
|10.00
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|1404
|2006.07.28 07:02
|modify
|410
|10.00
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|1405
|2006.07.28 08:01
|modify
|410
|10.00
|1.2692
|1.2700
|1.2595
|1406
|2006.07.28 08:01
|close
|410
|10.00
|1.2681
|1.2700
|1.2595
|110.00
|27123.63
|1407
|2006.07.28 09:12
|sell
|411
|10.00
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|1408
|2006.07.28 09:50
|modify
|411
|10.00
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|1409
|2006.07.28 10:00
|modify
|411
|10.00
|1.2694
|1.2710
|1.2597
|1410
|2006.07.28 10:00
|modify
|411
|10.00
|1.2694
|1.2709
|1.2597
|1411
|2006.07.28 10:00
|modify
|411
|10.00
|1.2694
|1.2708
|1.2597
|1412
|2006.07.28 10:00
|modify
|411
|10.00
|1.2694
|1.2707
|1.2597
|1413
|2006.07.28 10:01
|modify
|411
|10.00
|1.2694
|1.2705
|1.2597
|1414
|2006.07.28 10:01
|modify
|411
|10.00
|1.2694
|1.2692
|1.2597
|1415
|2006.07.28 10:01
|close
|411
|10.00
|1.2674
|1.2692
|1.2597
|200.00
|27323.63
|1416
|2006.07.28 12:02
|sell
|412
|10.00
|1.2671
|1.2688
|1.2574
|1417
|2006.07.28 12:03
|s/l
|412
|10.00
|1.2688
|1.2688
|1.2574
|-170.00
|27153.63
|1418
|2006.07.28 12:03
|sell
|413
|10.00
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|1419
|2006.07.28 12:04
|modify
|413
|10.00
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|1420
|2006.07.28 12:04
|modify
|413
|10.00
|1.2690
|1.2706
|1.2593
|1421
|2006.07.28 12:04
|modify
|413
|10.00
|1.2690
|1.2705
|1.2593
|1422
|2006.07.28 12:06
|s/l
|413
|10.00
|1.270468
|1.2705
|1.2593
|-146.79
|27006.84
|1423
|2006.08.01 08:18
|sell
|414
|10.00
|1.2747
|1.2764
|1.2650
|1424
|2006.08.01 08:51
|modify
|414
|10.00
|1.2747
|1.2764
|1.2650
|1425
|2006.08.01 08:54
|modify
|414
|10.00
|1.2747
|1.2763
|1.2650
|1426
|2006.08.01 08:59
|modify
|414
|10.00
|1.2747
|1.2761
|1.2650
|1427
|2006.08.01 09:03
|modify
|414
|10.00
|1.2747
|1.2760
|1.2650
|1428
|2006.08.01 09:05
|modify
|414
|10.00
|1.2747
|1.2759
|1.2650
|1429
|2006.08.01 10:05
|s/l
|414
|10.00
|1.275895
|1.2759
|1.2650
|-119.54
|26887.30
|1430
|2006.08.01 15:00
|sell
|415
|10.00
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|1431
|2006.08.01 15:09
|s/l
|415
|10.00
|1.2770
|1.2770
|1.2656
|-170.00
|26717.30
|1432
|2006.08.02 12:48
|sell
|416
|10.00
|1.2811
|1.2828
|1.2714
|1433
|2006.08.02 12:52
|modify
|416
|10.00
|1.2811
|1.2828
|1.2714
|1434
|2006.08.02 12:52
|modify
|416
|10.00
|1.2811
|1.2826
|1.2714
|1435
|2006.08.02 12:54
|modify
|416
|10.00
|1.2811
|1.2825
|1.2714
|1436
|2006.08.02 12:56
|modify
|416
|10.00
|1.2811
|1.2823
|1.2714
|1437
|2006.08.02 12:59
|modify
|416
|10.00
|1.2811
|1.2821
|1.2714
|1438
|2006.08.02 13:15
|modify
|416
|10.00
|1.2811
|1.2818
|1.2714
|1439
|2006.08.02 13:15
|close
|416
|10.00
|1.2800
|1.2818
|1.2714
|110.00
|26827.30
|1440
|2006.08.02 13:34
|sell
|417
|10.00
|1.2813
|1.2830
|1.2716
|1441
|2006.08.02 13:59
|modify
|417
|10.00
|1.2813
|1.2821
|1.2716
|1442
|2006.08.02 15:02
|modify
|417
|10.00
|1.2813
|1.2815
|1.2716
|1443
|2006.08.02 15:02
|close
|417
|10.00
|1.2795
|1.2815
|1.2716
|180.00
|27007.30
|1444
|2006.08.03 06:18
|sell
|418
|10.00
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|1445
|2006.08.03 06:36
|modify
|418
|10.00
|1.2766
|1.2782
|1.2669
|1446
|2006.08.03 06:45
|modify
|418
|10.00
|1.2766
|1.2781
|1.2669
|1447
|2006.08.03 06:46
|modify
|418
|10.00
|1.2766
|1.2780
|1.2669
|1448
|2006.08.03 06:52
|modify
|418
|10.00
|1.2766
|1.2776
|1.2669
|1449
|2006.08.03 06:55
|modify
|418
|10.00
|1.2766
|1.2775
|1.2669
|1450
|2006.08.03 06:56
|modify
|418
|10.00
|1.2766
|1.2774
|1.2669
|1451
|2006.08.03 06:56
|close
|418
|10.00
|1.2755
|1.2774
|1.2669
|110.00
|27117.30
|1452
|2006.08.03 06:59
|sell
|419
|10.00
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|1453
|2006.08.03 07:01
|modify
|419
|10.00
|1.2766
|1.2781
|1.2669
|1454
|2006.08.03 09:00
|modify
|419
|10.00
|1.2766
|1.2780
|1.2669
|1455
|2006.08.03 09:01
|modify
|419
|10.00
|1.2766
|1.2777
|1.2669
|1456
|2006.08.03 09:02
|modify
|419
|10.00
|1.2766
|1.2776
|1.2669
|1457
|2006.08.03 09:02
|modify
|419
|10.00
|1.2766
|1.2772
|1.2669
|1458
|2006.08.03 09:02
|close
|419
|10.00
|1.2753
|1.2772
|1.2669
|130.00
|27247.30
|1459
|2006.08.04 11:04
|sell
|420
|10.00
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|1460
|2006.08.04 11:05
|modify
|420
|10.00
|1.2795
|1.2810
|1.2698
|1461
|2006.08.04 11:07
|modify
|420
|10.00
|1.2795
|1.2809
|1.2698
|1462
|2006.08.04 11:12
|modify
|420
|10.00
|1.2795
|1.2807
|1.2698
|1463
|2006.08.04 11:18
|modify
|420
|10.00
|1.2795
|1.2800
|1.2698
|1464
|2006.08.04 11:18
|close
|420
|10.00
|1.2784
|1.2800
|1.2698
|110.00
|27357.30
|1465
|2006.08.04 11:32
|sell
|421
|10.00
|1.2797
|1.2814
|1.2700
|1466
|2006.08.04 11:32
|modify
|421
|10.00
|1.2797
|1.2813
|1.2700
|1467
|2006.08.04 11:33
|modify
|421
|10.00
|1.2797
|1.2808
|1.2700
|1468
|2006.08.04 11:34
|modify
|421
|10.00
|1.2797
|1.2807
|1.2700
|1469
|2006.08.04 11:35
|modify
|421
|10.00
|1.2797
|1.2805
|1.2700
|1470
|2006.08.04 12:00
|s/l
|421
|10.00
|1.280464
|1.2805
|1.2700
|-76.39
|27280.91
|1471
|2006.08.07 10:33
|sell
|422
|10.00
|1.2868
|1.2885
|1.2771
|1472
|2006.08.07 10:34
|modify
|422
|10.00
|1.2868
|1.2885
|1.2771
|1473
|2006.08.07 10:34
|modify
|422
|10.00
|1.2868
|1.2878
|1.2771
|1474
|2006.08.07 11:01
|modify
|422
|10.00
|1.2868
|1.2871
|1.2771
|1475
|2006.08.07 11:01
|close
|422
|10.00
|1.2854
|1.2871
|1.2771
|140.00
|27420.91
|1476
|2006.08.07 12:32
|sell
|423
|10.00
|1.2866
|1.2883
|1.2769
|1477
|2006.08.07 12:55
|modify
|423
|10.00
|1.2866
|1.2880
|1.2769
|1478
|2006.08.07 14:03
|modify
|423
|10.00
|1.2866
|1.2879
|1.2769
|1479
|2006.08.07 14:04
|modify
|423
|10.00
|1.2866
|1.2878
|1.2769
|1480
|2006.08.07 14:04
|close
|423
|10.00
|1.2857
|1.2878
|1.2769
|90.00
|27510.91
|1481
|2006.08.08 13:59
|sell
|424
|10.00
|1.2844
|1.2861
|1.2747
|1482
|2006.08.08 14:00
|modify
|424
|10.00
|1.2844
|1.2860
|1.2747
|1483
|2006.08.08 14:24
|modify
|424
|10.00
|1.2844
|1.2858
|1.2747
|1484
|2006.08.08 14:34
|modify
|424
|10.00
|1.2844
|1.2856
|1.2747
|1485
|2006.08.08 14:42
|modify
|424
|10.00
|1.2844
|1.2854
|1.2747
|1486
|2006.08.08 15:23
|modify
|424
|10.00
|1.2844
|1.2852
|1.2747
|1487
|2006.08.08 15:33
|modify
|424
|10.00
|1.2844
|1.2848
|1.2747
|1488
|2006.08.08 15:33
|close
|424
|10.00
|1.2833
|1.2848
|1.2747
|110.00
|27620.91
|1489
|2006.08.08 23:03
|sell
|425
|10.00
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|1490
|2006.08.08 23:08
|close
|425
|10.00
|1.2782
|1.2813
|1.2699
|140.00
|27760.91
|1491
|2006.08.08 23:10
|sell
|426
|10.00
|1.2793
|1.2810
|1.2696
|1492
|2006.08.08 23:12
|close
|426
|10.00
|1.2784
|1.2810
|1.2696
|90.00
|27850.91
|1493
|2006.08.08 23:13
|sell
|427
|10.00
|1.2792
|1.2809
|1.2695
|1494
|2006.08.08 23:15
|close
|427
|10.00
|1.2780
|1.2809
|1.2695
|120.00
|27970.91
|1495
|2006.08.08 23:15
|sell
|428
|10.00
|1.2780
|1.2797
|1.2683
|1496
|2006.08.08 23:17
|s/l
|428
|10.00
|1.2797
|1.2797
|1.2683
|-170.00
|27800.91
|1497
|2006.08.08 23:17
|sell
|429
|10.00
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|1498
|2006.08.08 23:19
|close
|429
|10.00
|1.2786
|1.2812
|1.2698
|90.00
|27890.91
|1499
|2006.08.08 23:19
|sell
|430
|10.00
|1.2783
|1.2800
|1.2686
|1500
|2006.08.08 23:23
|close
|430
|10.00
|1.2774
|1.2800
|1.2686
|90.00
|27980.91
|1501
|2006.08.08 23:26
|sell
|431
|10.00
|1.2781
|1.2798
|1.2684
|1502
|2006.08.08 23:29
|close
|431
|10.00
|1.2768
|1.2798
|1.2684
|130.00
|28110.91
|1503
|2006.08.08 23:43
|sell
|432
|10.00
|1.2780
|1.2797
|1.2683
|1504
|2006.08.08 23:57
|close
|432
|10.00
|1.2770
|1.2797
|1.2683
|100.00
|28210.91
|1505
|2006.08.09 05:01
|sell
|433
|10.00
|1.2813
|1.2830
|1.2716
|1506
|2006.08.09 05:23
|close
|433
|10.00
|1.2804
|1.2830
|1.2716
|90.00
|28300.91
|1507
|2006.08.09 05:35
|sell
|434
|10.00
|1.2807
|1.2824
|1.2710
|1508
|2006.08.09 05:52
|close
|434
|10.00
|1.2792
|1.2824
|1.2710
|150.00
|28450.91
|1509
|2006.08.09 21:47
|sell
|435
|10.00
|1.2868
|1.2885
|1.2771
|1510
|2006.08.10 01:41
|s/l
|435
|10.00
|1.2885
|1.2885
|1.2771
|-148.40
|28302.51
|1511
|2006.08.10 01:52
|sell
|436
|10.00
|1.2879
|1.2896
|1.2782
|1512
|2006.08.10 04:23
|modify
|436
|10.00
|1.2879
|1.2894
|1.2782
|1513
|2006.08.10 05:21
|modify
|436
|10.00
|1.2879
|1.2892
|1.2782
|1514
|2006.08.10 05:21
|modify
|436
|10.00
|1.2879
|1.2890
|1.2782
|1515
|2006.08.10 06:02
|s/l
|436
|10.00
|1.28903
|1.2890
|1.2782
|-112.96
|28189.55
|1516
|2006.08.10 08:32
|sell
|437
|10.00
|1.2868
|1.2885
|1.2771
|1517
|2006.08.10 10:16
|modify
|437
|10.00
|1.2868
|1.2879
|1.2771
|1518
|2006.08.10 11:00
|close
|437
|10.00
|1.2855
|1.2879
|1.2771
|130.00
|28319.55
|1519
|2006.08.10 15:23
|sell
|438
|10.00
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|1520
|2006.08.10 15:56
|close
|438
|10.00
|1.2766
|1.2796
|1.2682
|130.00
|28449.55
|1521
|2006.08.10 17:03
|sell
|439
|10.00
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|1522
|2006.08.10 17:06
|close
|439
|10.00
|1.2769
|1.2796
|1.2682
|100.00
|28549.55
|1523
|2006.08.10 17:18
|sell
|440
|10.00
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|1524
|2006.08.10 17:57
|close
|440
|10.00
|1.2769
|1.2796
|1.2682
|100.00
|28649.55
|1525
|2006.08.11 07:00
|sell
|441
|10.00
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|1526
|2006.08.11 07:04
|s/l
|441
|10.00
|1.2796
|1.2796
|1.2682
|-170.00
|28479.55
|1527
|2006.08.11 07:04
|sell
|442
|10.00
|1.2794
|1.2811
|1.2697
|1528
|2006.08.11 07:17
|modify
|442
|10.00
|1.2794
|1.2808
|1.2697
|1529
|2006.08.11 07:30
|modify
|442
|10.00
|1.2794
|1.2807
|1.2697
|1530
|2006.08.11 07:31
|modify
|442
|10.00
|1.2794
|1.2806
|1.2697
|1531
|2006.08.11 07:36
|modify
|442
|10.00
|1.2794
|1.2804
|1.2697
|1532
|2006.08.11 07:36
|close
|442
|10.00
|1.2785
|1.2804
|1.2697
|90.00
|28569.55
|1533
|2006.08.11 07:37
|sell
|443
|10.00
|1.2781
|1.2798
|1.2684
|1534
|2006.08.11 07:38
|modify
|443
|10.00
|1.2781
|1.2797
|1.2684
|1535
|2006.08.11 07:39
|modify
|443
|10.00
|1.2781
|1.2791
|1.2684
|1536
|2006.08.11 07:39
|close
|443
|10.00
|1.2772
|1.2791
|1.2684
|90.00
|28659.55
|1537
|2006.08.11 13:02
|sell
|444
|10.00
|1.2757
|1.2774
|1.2660
|1538
|2006.08.11 13:23
|close
|444
|10.00
|1.2748
|1.2774
|1.2660
|90.00
|28749.55
|1539
|2006.08.11 13:23
|sell
|445
|10.00
|1.2749
|1.2766
|1.2652
|1540
|2006.08.11 13:30
|close
|445
|10.00
|1.2740
|1.2766
|1.2652
|90.00
|28839.55
|1541
|2006.08.11 13:30
|sell
|446
|10.00
|1.2741
|1.2758
|1.2644
|1542
|2006.08.11 13:31
|modify
|446
|10.00
|1.2741
|1.2754
|1.2644
|1543
|2006.08.11 13:31
|close
|446
|10.00
|1.2727
|1.2754
|1.2644
|140.00
|28979.55
|1544
|2006.08.11 13:59
|sell
|447
|10.00
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|1545
|2006.08.11 14:03
|s/l
|447
|10.00
|1.2770
|1.2770
|1.2656
|-170.00
|28809.55
|1546
|2006.08.11 19:13
|sell
|448
|10.00
|1.2733
|1.2750
|1.2636
|1547
|2006.08.11 19:52
|close
|448
|10.00
|1.2722
|1.2750
|1.2636
|110.00
|28919.55
|1548
|2006.08.13 22:21
|sell
|449
|10.00
|1.2721
|1.2738
|1.2624
|1549
|2006.08.13 23:04
|s/l
|449
|10.00
|1.2738
|1.2738
|1.2624
|-170.00
|28749.55
|1550
|2006.08.13 23:19
|sell
|450
|10.00
|1.2740
|1.2757
|1.2643
|1551
|2006.08.13 23:57
|close
|450
|10.00
|1.2730
|1.2757
|1.2643
|100.00
|28849.55
|1552
|2006.08.14 12:02
|sell
|451
|10.00
|1.2731
|1.2748
|1.2634
|1553
|2006.08.14 12:05
|modify
|451
|10.00
|1.2731
|1.2743
|1.2634
|1554
|2006.08.14 12:05
|close
|451
|10.00
|1.2720
|1.2743
|1.2634
|110.00
|28959.55
|1555
|2006.08.14 13:02
|sell
|452
|10.00
|1.2747
|1.2764
|1.2650
|1556
|2006.08.14 13:05
|modify
|452
|10.00
|1.2747
|1.2764
|1.2650
|1557
|2006.08.14 13:06
|modify
|452
|10.00
|1.2747
|1.2763
|1.2650
|1558
|2006.08.14 13:32
|modify
|452
|10.00
|1.2747
|1.2759
|1.2650
|1559
|2006.08.14 13:32
|close
|452
|10.00
|1.2735
|1.2759
|1.2650
|120.00
|29079.55
|1560
|2006.08.15 07:01
|sell
|453
|10.00
|1.2733
|1.2750
|1.2636
|1561
|2006.08.15 07:08
|modify
|453
|10.00
|1.2733
|1.2744
|1.2636
|1562
|2006.08.15 07:08
|close
|453
|10.00
|1.2722
|1.2744
|1.2636
|110.00
|29189.55
|1563
|2006.08.15 07:10
|sell
|454
|10.00
|1.2728
|1.2745
|1.2631
|1564
|2006.08.15 07:15
|modify
|454
|10.00
|1.2728
|1.2744
|1.2631
|1565
|2006.08.15 07:16
|modify
|454
|10.00
|1.2728
|1.2742
|1.2631
|1566
|2006.08.15 07:16
|modify
|454
|10.00
|1.2728
|1.2741
|1.2631
|1567
|2006.08.15 07:16
|close
|454
|10.00
|1.2719
|1.2741
|1.2631
|90.00
|29279.55
|1568
|2006.08.15 07:23
|sell
|455
|10.00
|1.2726
|1.2743
|1.2629
|1569
|2006.08.15 07:35
|modify
|455
|10.00
|1.2726
|1.2740
|1.2629
|1570
|2006.08.15 07:35
|modify
|455
|10.00
|1.2726
|1.2739
|1.2629
|1571
|2006.08.15 07:35
|close
|455
|10.00
|1.2717
|1.2739
|1.2629
|90.00
|29369.55
|1572
|2006.08.15 07:38
|sell
|456
|10.00
|1.2725
|1.2742
|1.2628
|1573
|2006.08.15 07:42
|modify
|456
|10.00
|1.2725
|1.2741
|1.2628
|1574
|2006.08.15 07:43
|modify
|456
|10.00
|1.2725
|1.2740
|1.2628
|1575
|2006.08.15 07:44
|modify
|456
|10.00
|1.2725
|1.2739
|1.2628
|1576
|2006.08.15 09:07
|modify
|456
|10.00
|1.2725
|1.2738
|1.2628
|1577
|2006.08.15 09:07
|close
|456
|10.00
|1.2714
|1.2738
|1.2628
|110.00
|29479.55
|1578
|2006.08.18 10:31
|sell
|457
|10.00
|1.2834
|1.2851
|1.2737
|1579
|2006.08.18 10:33
|modify
|457
|10.00
|1.2834
|1.2848
|1.2737
|1580
|2006.08.18 10:35
|modify
|457
|10.00
|1.2834
|1.2847
|1.2737
|1581
|2006.08.18 10:37
|modify
|457
|10.00
|1.2834
|1.2845
|1.2737
|1582
|2006.08.18 10:37
|modify
|457
|10.00
|1.2834
|1.2844
|1.2737
|1583
|2006.08.18 10:38
|modify
|457
|10.00
|1.2834
|1.2842
|1.2737
|1584
|2006.08.18 10:38
|modify
|457
|10.00
|1.2834
|1.2841
|1.2737
|1585
|2006.08.18 10:59
|modify
|457
|10.00
|1.2834
|1.2838
|1.2737
|1586
|2006.08.18 10:59
|close
|457
|10.00
|1.2824
|1.2838
|1.2737
|100.00
|29579.55
|1587
|2006.08.18 13:01
|sell
|458
|10.00
|1.2826
|1.2843
|1.2729
|1588
|2006.08.18 13:07
|modify
|458
|10.00
|1.2826
|1.2840
|1.2729
|1589
|2006.08.18 13:09
|modify
|458
|10.00
|1.2826
|1.2839
|1.2729
|1590
|2006.08.18 13:09
|modify
|458
|10.00
|1.2826
|1.2838
|1.2729
|1591
|2006.08.18 13:24
|s/l
|458
|10.00
|1.283802
|1.2838
|1.2729
|-120.21
|29459.34
|1592
|2006.08.18 13:24
|sell
|459
|10.00
|1.2837
|1.2854
|1.2740
|1593
|2006.08.18 13:26
|modify
|459
|10.00
|1.2837
|1.2853
|1.2740
|1594
|2006.08.18 13:27
|modify
|459
|10.00
|1.2837
|1.2851
|1.2740
|1595
|2006.08.18 13:31
|modify
|459
|10.00
|1.2837
|1.2850
|1.2740
|1596
|2006.08.18 13:32
|modify
|459
|10.00
|1.2837
|1.2849
|1.2740
|1597
|2006.08.18 13:33
|modify
|459
|10.00
|1.2837
|1.2841
|1.2740
|1598
|2006.08.18 13:33
|close
|459
|10.00
|1.2823
|1.2841
|1.2740
|140.00
|29599.34
|1599
|2006.08.18 13:33
|sell
|460
|10.00
|1.2820
|1.2837
|1.2723
|1600
|2006.08.18 13:34
|modify
|460
|10.00
|1.2820
|1.2836
|1.2723
|1601
|2006.08.18 13:35
|modify
|460
|10.00
|1.2820
|1.2829
|1.2723
|1602
|2006.08.18 13:35
|close
|460
|10.00
|1.2811
|1.2829
|1.2723
|90.00
|29689.34
|1603
|2006.08.18 13:37
|sell
|461
|10.00
|1.2814
|1.2831
|1.2717
|1604
|2006.08.18 13:57
|modify
|461
|10.00
|1.2814
|1.2819
|1.2717
|1605
|2006.08.18 13:57
|close
|461
|10.00
|1.2801
|1.2819
|1.2717
|130.00
|29819.34
|1606
|2006.08.18 13:59
|sell
|462
|10.00
|1.2836
|1.2853
|1.2739
|1607
|2006.08.18 14:01
|modify
|462
|10.00
|1.2836
|1.2849
|1.2739
|1608
|2006.08.18 14:01
|modify
|462
|10.00
|1.2836
|1.2848
|1.2739
|1609
|2006.08.18 14:01
|close
|462
|10.00
|1.2827
|1.2848
|1.2739
|90.00
|29909.34
|1610
|2006.08.23 17:02
|sell
|463
|10.00
|1.2793
|1.2810
|1.2696
|1611
|2006.08.23 17:31
|modify
|463
|10.00
|1.2793
|1.2808
|1.2696
|1612
|2006.08.23 17:31
|close
|463
|10.00
|1.2783
|1.2808
|1.2696
|100.00
|30009.34
|1613
|2006.08.23 18:05
|sell
|464
|10.00
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|1614
|2006.08.23 18:23
|modify
|464
|10.00
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|1615
|2006.08.23 18:24
|modify
|464
|10.00
|1.2796
|1.2812
|1.2699
|1616
|2006.08.23 18:29
|modify
|464
|10.00
|1.2796
|1.2811
|1.2699
|1617
|2006.08.23 18:29
|close
|464
|10.00
|1.2785
|1.2811
|1.2699
|110.00
|30119.34
|1618
|2006.08.23 18:54
|sell
|465
|10.00
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|1619
|2006.08.23 18:56
|modify
|465
|10.00
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|1620
|2006.08.23 18:57
|modify
|465
|10.00
|1.2795
|1.2810
|1.2698
|1621
|2006.08.23 18:57
|close
|465
|10.00
|1.2784
|1.2810
|1.2698
|110.00
|30229.34
|1622
|2006.08.24 05:07
|sell
|466
|10.00
|1.2776
|1.2793
|1.2679
|1623
|2006.08.24 05:08
|modify
|466
|10.00
|1.2776
|1.2792
|1.2679
|1624
|2006.08.24 05:10
|modify
|466
|10.00
|1.2776
|1.2791
|1.2679
|1625
|2006.08.24 05:15
|modify
|466
|10.00
|1.2776
|1.2789
|1.2679
|1626
|2006.08.24 05:30
|modify
|466
|10.00
|1.2776
|1.2788
|1.2679
|1627
|2006.08.24 05:57
|modify
|466
|10.00
|1.2776
|1.2786
|1.2679
|1628
|2006.08.24 06:58
|modify
|466
|10.00
|1.2776
|1.2785
|1.2679
|1629
|2006.08.24 07:13
|modify
|466
|10.00
|1.2776
|1.2783
|1.2679
|1630
|2006.08.24 07:13
|close
|466
|10.00
|1.2767
|1.2783
|1.2679
|90.00
|30319.34
|1631
|2006.08.24 16:18
|sell
|467
|10.00
|1.2767
|1.2784
|1.2670
|1632
|2006.08.24 23:40
|modify
|467
|10.00
|1.2767
|1.2783
|1.2670
|1633
|2006.08.25 00:04
|modify
|467
|10.00
|1.2767
|1.2783
|1.2670
|1634
|2006.08.25 00:18
|modify
|467
|10.00
|1.2767
|1.2782
|1.2670
|1635
|2006.08.25 00:21
|modify
|467
|10.00
|1.2767
|1.2781
|1.2670
|1636
|2006.08.25 00:21
|modify
|467
|10.00
|1.2767
|1.2780
|1.2670
|1637
|2006.08.25 00:30
|modify
|467
|10.00
|1.2767
|1.2779
|1.2670
|1638
|2006.08.25 00:30
|close
|467
|10.00
|1.2755
|1.2779
|1.2670
|127.20
|30446.54
|1639
|2006.08.25 07:06
|sell
|468
|10.00
|1.2774
|1.2791
|1.2677
|1640
|2006.08.25 07:06
|modify
|468
|10.00
|1.2774
|1.2789
|1.2677
|1641
|2006.08.25 07:08
|modify
|468
|10.00
|1.2774
|1.2782
|1.2677
|1642
|2006.08.25 07:10
|modify
|468
|10.00
|1.2774
|1.2781
|1.2677
|1643
|2006.08.25 07:10
|close
|468
|10.00
|1.2765
|1.2781
|1.2677
|90.00
|30536.54
|1644
|2006.08.25 07:31
|sell
|469
|10.00
|1.2778
|1.2795
|1.2681
|1645
|2006.08.25 07:32
|modify
|469
|10.00
|1.2778
|1.2792
|1.2681
|1646
|2006.08.25 07:33
|modify
|469
|10.00
|1.2778
|1.2791
|1.2681
|1647
|2006.08.25 07:38
|modify
|469
|10.00
|1.2778
|1.2781
|1.2681
|1648
|2006.08.25 07:38
|close
|469
|10.00
|1.2765
|1.2781
|1.2681
|130.00
|30666.54
|1649
|2006.08.28 16:49
|sell
|470
|10.00
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|1650
|2006.08.28 16:59
|modify
|470
|10.00
|1.2795
|1.2811
|1.2698
|1651
|2006.08.28 17:00
|modify
|470
|10.00
|1.2795
|1.2810
|1.2698
|1652
|2006.08.28 17:05
|modify
|470
|10.00
|1.2795
|1.2809
|1.2698
|1653
|2006.08.28 17:28
|modify
|470
|10.00
|1.2795
|1.2808
|1.2698
|1654
|2006.08.28 18:02
|modify
|470
|10.00
|1.2795
|1.2808
|1.2698
|1655
|2006.08.28 18:04
|modify
|470
|10.00
|1.2795
|1.2807
|1.2698
|1656
|2006.08.28 18:27
|modify
|470
|10.00
|1.2795
|1.2806
|1.2698
|1657
|2006.08.28 19:00
|modify
|470
|10.00
|1.2795
|1.2805
|1.2698
|1658
|2006.08.28 19:00
|close
|470
|10.00
|1.2786
|1.2805
|1.2698
|90.00
|30756.54
|1659
|2006.08.29 11:55
|sell
|471
|10.00
|1.2818
|1.2835
|1.2721
|1660
|2006.08.29 12:02
|modify
|471
|10.00
|1.2818
|1.2826
|1.2721
|1661
|2006.08.29 12:02
|close
|471
|10.00
|1.2807
|1.2826
|1.2721
|110.00
|30866.54
|1662
|2006.08.29 14:45
|sell
|472
|10.00
|1.2803
|1.2820
|1.2706
|1663
|2006.08.29 14:55
|modify
|472
|10.00
|1.2803
|1.2819
|1.2706
|1664
|2006.08.29 14:56
|modify
|472
|10.00
|1.2803
|1.2818
|1.2706
|1665
|2006.08.29 14:56
|modify
|472
|10.00
|1.2803
|1.2817
|1.2706
|1666
|2006.08.29 14:56
|modify
|472
|10.00
|1.2803
|1.2816
|1.2706
|1667
|2006.08.29 14:57
|modify
|472
|10.00
|1.2803
|1.2815
|1.2706
|1668
|2006.08.29 14:57
|modify
|472
|10.00
|1.2803
|1.2814
|1.2706
|1669
|2006.08.29 14:57
|modify
|472
|10.00
|1.2803
|1.2811
|1.2706
|1670
|2006.08.29 14:59
|modify
|472
|10.00
|1.2803
|1.2780
|1.2706
|1671
|2006.08.29 15:00
|close
|472
|10.00
|1.2758
|1.2780
|1.2706
|450.00
|31316.54
|1672
|2006.08.29 15:20
|sell
|473
|10.00
|1.2764
|1.2781
|1.2667
|1673
|2006.08.29 18:10
|s/l
|473
|10.00
|1.2781
|1.2781
|1.2667
|-170.00
|31146.54
|1674
|2006.08.30 10:23
|sell
|474
|10.00
|1.2828
|1.2845
|1.2731
|1675
|2006.08.30 10:33
|modify
|474
|10.00
|1.2828
|1.2843
|1.2731
|1676
|2006.08.30 10:34
|modify
|474
|10.00
|1.2828
|1.2842
|1.2731
|1677
|2006.08.30 10:35
|modify
|474
|10.00
|1.2828
|1.2838
|1.2731
|1678
|2006.08.30 10:35
|close
|474
|10.00
|1.2818
|1.2838
|1.2731
|100.00
|31246.54
|1679
|2006.08.30 10:41
|sell
|475
|10.00
|1.2831
|1.2848
|1.2734
|1680
|2006.08.30 10:59
|modify
|475
|10.00
|1.2831
|1.2840
|1.2734
|1681
|2006.08.30 10:59
|close
|475
|10.00
|1.2820
|1.2840
|1.2734
|110.00
|31356.54
|1682
|2006.08.30 17:13
|sell
|476
|10.00
|1.2829
|1.2846
|1.2732
|1683
|2006.08.30 17:26
|modify
|476
|10.00
|1.2829
|1.2846
|1.2732
|1684
|2006.08.30 17:26
|modify
|476
|10.00
|1.2829
|1.2844
|1.2732
|1685
|2006.08.30 23:30
|s/l
|476
|10.00
|1.284375
|1.2844
|1.2732
|-147.50
|31209.04
|1686
|2006.08.31 05:24
|sell
|477
|10.00
|1.2830
|1.2847
|1.2733
|1687
|2006.08.31 05:24
|modify
|477
|10.00
|1.2830
|1.2844
|1.2733
|1688
|2006.08.31 05:28
|modify
|477
|10.00
|1.2830
|1.2843
|1.2733
|1689
|2006.08.31 05:36
|modify
|477
|10.00
|1.2830
|1.2842
|1.2733
|1690
|2006.08.31 05:37
|modify
|477
|10.00
|1.2830
|1.2841
|1.2733
|1691
|2006.08.31 06:00
|modify
|477
|10.00
|1.2830
|1.2841
|1.2733
|1692
|2006.08.31 06:02
|s/l
|477
|10.00
|1.284115
|1.2841
|1.2733
|-111.54
|31097.50
|1693
|2006.08.31 23:47
|sell
|478
|10.00
|1.2813
|1.2830
|1.2716
|1694
|2006.09.01 01:50
|close
|478
|10.00
|1.2804
|1.2830
|1.2716
|97.20
|31194.70
|1695
|2006.09.01 14:02
|sell
|479
|10.00
|1.2790
|1.2807
|1.2693
|1696
|2006.09.01 14:26
|s/l
|479
|10.00
|1.2807
|1.2807
|1.2693
|-170.00
|31024.70
|1697
|2006.09.01 14:26
|sell
|480
|10.00
|1.2805
|1.2822
|1.2708
|1698
|2006.09.01 14:28
|modify
|480
|10.00
|1.2805
|1.2820
|1.2708
|1699
|2006.09.01 14:30
|modify
|480
|10.00
|1.2805
|1.2802
|1.2708
|1700
|2006.09.01 14:30
|close
|480
|10.00
|1.2780
|1.2802
|1.2708
|250.00
|31274.70
|1701
|2006.09.01 14:33
|sell
|481
|10.00
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|1702
|2006.09.01 14:57
|modify
|481
|10.00
|1.2779
|1.2793
|1.2682
|1703
|2006.09.01 14:59
|s/l
|481
|10.00
|1.279285
|1.2793
|1.2682
|-138.54
|31136.16
|1704
|2006.09.01 14:59
|sell
|482
|10.00
|1.2803
|1.2820
|1.2706
|1705
|2006.09.01 15:02
|s/l
|482
|10.00
|1.2820
|1.2820
|1.2706
|-170.00
|30966.16
|1706
|2006.09.04 09:02
|sell
|483
|10.00
|1.2856
|1.2873
|1.2759
|1707
|2006.09.04 09:07
|modify
|483
|10.00
|1.2856
|1.2872
|1.2759
|1708
|2006.09.04 09:09
|modify
|483
|10.00
|1.2856
|1.2865
|1.2759
|1709
|2006.09.04 09:12
|modify
|483
|10.00
|1.2856
|1.2864
|1.2759
|1710
|2006.09.04 09:37
|modify
|483
|10.00
|1.2856
|1.2861
|1.2759
|1711
|2006.09.04 09:37
|close
|483
|10.00
|1.2846
|1.2861
|1.2759
|100.00
|31066.16
|1712
|2006.09.04 09:47
|sell
|484
|10.00
|1.2857
|1.2874
|1.2760
|1713
|2006.09.04 09:47
|modify
|484
|10.00
|1.2857
|1.2873
|1.2760
|1714
|2006.09.04 12:09
|modify
|484
|10.00
|1.2857
|1.2872
|1.2760
|1715
|2006.09.04 12:33
|modify
|484
|10.00
|1.2857
|1.2870
|1.2760
|1716
|2006.09.04 12:34
|modify
|484
|10.00
|1.2857
|1.2869
|1.2760
|1717
|2006.09.04 14:48
|s/l
|484
|10.00
|1.286943
|1.2869
|1.2760
|-124.32
|30941.84
|1718
|2006.09.05 05:23
|sell
|485
|10.00
|1.2840
|1.2857
|1.2743
|1719
|2006.09.05 05:54
|modify
|485
|10.00
|1.2840
|1.2856
|1.2743
|1720
|2006.09.05 05:57
|modify
|485
|10.00
|1.2840
|1.2855
|1.2743
|1721
|2006.09.05 05:59
|modify
|485
|10.00
|1.2840
|1.2852
|1.2743
|1722
|2006.09.05 06:00
|modify
|485
|10.00
|1.2840
|1.2851
|1.2743
|1723
|2006.09.05 06:09
|modify
|485
|10.00
|1.2840
|1.2850
|1.2743
|1724
|2006.09.05 06:10
|modify
|485
|10.00
|1.2840
|1.2849
|1.2743
|1725
|2006.09.05 06:11
|modify
|485
|10.00
|1.2840
|1.2848
|1.2743
|1726
|2006.09.05 07:02
|modify
|485
|10.00
|1.2840
|1.2846
|1.2743
|1727
|2006.09.05 07:07
|modify
|485
|10.00
|1.2840
|1.2843
|1.2743
|1728
|2006.09.05 07:08
|modify
|485
|10.00
|1.2840
|1.2842
|1.2743
|1729
|2006.09.05 07:08
|modify
|485
|10.00
|1.2840
|1.2840
|1.2743
|1730
|2006.09.05 07:09
|modify
|485
|10.00
|1.2840
|1.2839
|1.2743
|1731
|2006.09.05 07:21
|s/l
|485
|10.00
|1.283905
|1.2839
|1.2743
|9.46
|30951.30
|1732
|2006.09.05 08:14
|sell
|486
|10.00
|1.2832
|1.2849
|1.2735
|1733
|2006.09.05 11:02
|modify
|486
|10.00
|1.2832
|1.2842
|1.2735
|1734
|2006.09.05 11:03
|modify
|486
|10.00
|1.2832
|1.2841
|1.2735
|1735
|2006.09.05 11:03
|modify
|486
|10.00
|1.2832
|1.2839
|1.2735
|1736
|2006.09.05 11:04
|modify
|486
|10.00
|1.2832
|1.2834
|1.2735
|1737
|2006.09.05 11:05
|modify
|486
|10.00
|1.2832
|1.2833
|1.2735
|1738
|2006.09.05 11:36
|s/l
|486
|10.00
|1.283268
|1.2833
|1.2735
|-6.79
|30944.51
|1739
|2006.09.05 12:35
|sell
|487
|10.00
|1.2818
|1.2835
|1.2721
|1740
|2006.09.05 12:53
|modify
|487
|10.00
|1.2818
|1.2834
|1.2721
|1741
|2006.09.05 12:58
|modify
|487
|10.00
|1.2818
|1.2833
|1.2721
|1742
|2006.09.05 13:00
|modify
|487
|10.00
|1.2818
|1.2832
|1.2721
|1743
|2006.09.05 13:01
|modify
|487
|10.00
|1.2818
|1.2831
|1.2721
|1744
|2006.09.05 13:01
|modify
|487
|10.00
|1.2818
|1.2823
|1.2721
|1745
|2006.09.05 13:02
|modify
|487
|10.00
|1.2818
|1.2822
|1.2721
|1746
|2006.09.05 13:36
|s/l
|487
|10.00
|1.282171
|1.2822
|1.2721
|-37.14
|30907.37
|1747
|2006.09.05 14:37
|sell
|488
|10.00
|1.2817
|1.2834
|1.2720
|1748
|2006.09.05 14:41
|modify
|488
|10.00
|1.2817
|1.2834
|1.2720
|1749
|2006.09.05 14:45
|modify
|488
|10.00
|1.2817
|1.2833
|1.2720
|1750
|2006.09.05 14:50
|modify
|488
|10.00
|1.2817
|1.2832
|1.2720
|1751
|2006.09.05 14:55
|modify
|488
|10.00
|1.2817
|1.2830
|1.2720
|1752
|2006.09.05 14:55
|close
|488
|10.00
|1.2808
|1.2830
|1.2720
|90.00
|30997.37
|1753
|2006.09.05 15:36
|sell
|489
|10.00
|1.2819
|1.2836
|1.2722
|1754
|2006.09.05 15:41
|modify
|489
|10.00
|1.2819
|1.2833
|1.2722
|1755
|2006.09.05 15:49
|modify
|489
|10.00
|1.2819
|1.2831
|1.2722
|1756
|2006.09.05 15:49
|close
|489
|10.00
|1.2810
|1.2831
|1.2722
|90.00
|31087.37
|1757
|2006.09.05 18:09
|sell
|490
|10.00
|1.2815
|1.2832
|1.2718
|1758
|2006.09.05 18:46
|modify
|490
|10.00
|1.2815
|1.2831
|1.2718
|1759
|2006.09.05 18:50
|modify
|490
|10.00
|1.2815
|1.2830
|1.2718
|1760
|2006.09.05 18:52
|modify
|490
|10.00
|1.2815
|1.2828
|1.2718
|1761
|2006.09.05 18:55
|modify
|490
|10.00
|1.2815
|1.2827
|1.2718
|1762
|2006.09.05 18:55
|close
|490
|10.00
|1.2806
|1.2827
|1.2718
|90.00
|31177.37
|1763
|2006.09.06 00:48
|buy
|491
|10.00
|1.2811
|1.2794
|1.2908
|1764
|2006.09.06 00:57
|modify
|491
|10.00
|1.2811
|1.2794
|1.2908
|1765
|2006.09.06 00:58
|modify
|491
|10.00
|1.2811
|1.2795
|1.2908
|1766
|2006.09.06 00:59
|modify
|491
|10.00
|1.2811
|1.2796
|1.2908
|1767
|2006.09.06 01:00
|modify
|491
|10.00
|1.2811
|1.2797
|1.2908
|1768
|2006.09.06 01:00
|modify
|491
|10.00
|1.2811
|1.2799
|1.2908
|1769
|2006.09.06 01:04
|modify
|491
|10.00
|1.2811
|1.2802
|1.2908
|1770
|2006.09.06 01:19
|modify
|491
|10.00
|1.2811
|1.2803
|1.2908
|1771
|2006.09.06 01:19
|close
|491
|10.00
|1.2820
|1.2803
|1.2908
|90.00
|31267.37
|1772
|2006.09.06 06:04
|sell
|492
|10.00
|1.2819
|1.2836
|1.2722
|1773
|2006.09.06 06:04
|modify
|492
|10.00
|1.2819
|1.2833
|1.2722
|1774
|2006.09.06 06:04
|modify
|492
|10.00
|1.2819
|1.2832
|1.2722
|1775
|2006.09.06 06:20
|modify
|492
|10.00
|1.2819
|1.2831
|1.2722
|1776
|2006.09.06 06:23
|modify
|492
|10.00
|1.2819
|1.2829
|1.2722
|1777
|2006.09.06 06:29
|modify
|492
|10.00
|1.2819
|1.2828
|1.2722
|1778
|2006.09.06 06:31
|modify
|492
|10.00
|1.2819
|1.2827
|1.2722
|1779
|2006.09.06 06:35
|modify
|492
|10.00
|1.2819
|1.2826
|1.2722
|1780
|2006.09.06 06:38
|modify
|492
|10.00
|1.2819
|1.2825
|1.2722
|1781
|2006.09.06 06:40
|modify
|492
|10.00
|1.2819
|1.2824
|1.2722
|1782
|2006.09.06 07:01
|s/l
|492
|10.00
|1.282439
|1.2824
|1.2722
|-53.93
|31213.44
|1783
|2006.09.06 14:03
|sell
|493
|10.00
|1.2794
|1.2811
|1.2697
|1784
|2006.09.06 14:10
|modify
|493
|10.00
|1.2794
|1.2811
|1.2697
|1785
|2006.09.06 14:12
|modify
|493
|10.00
|1.2794
|1.2808
|1.2697
|1786
|2006.09.06 14:13
|modify
|493
|10.00
|1.2794
|1.2807
|1.2697
|1787
|2006.09.06 14:18
|modify
|493
|10.00
|1.2794
|1.2806
|1.2697
|1788
|2006.09.06 14:18
|modify
|493
|10.00
|1.2794
|1.2805
|1.2697
|1789
|2006.09.06 14:27
|modify
|493
|10.00
|1.2794
|1.2801
|1.2697
|1790
|2006.09.06 14:27
|close
|493
|10.00
|1.2782
|1.2801
|1.2697
|120.00
|31333.44
|1791
|2006.09.06 17:05
|sell
|494
|10.00
|1.2787
|1.2804
|1.2690
|1792
|2006.09.06 17:18
|modify
|494
|10.00
|1.2787
|1.2804
|1.2690
|1793
|2006.09.06 17:23
|modify
|494
|10.00
|1.2787
|1.2801
|1.2690
|1794
|2006.09.06 17:53
|modify
|494
|10.00
|1.2787
|1.2799
|1.2690
|1795
|2006.09.06 17:54
|modify
|494
|10.00
|1.2787
|1.2798
|1.2690
|1796
|2006.09.06 17:54
|close
|494
|10.00
|1.2778
|1.2798
|1.2690
|90.00
|31423.44
|1797
|2006.09.06 18:02
|sell
|495
|10.00
|1.2815
|1.2832
|1.2718
|1798
|2006.09.06 18:07
|modify
|495
|10.00
|1.2815
|1.2829
|1.2718
|1799
|2006.09.06 18:07
|modify
|495
|10.00
|1.2815
|1.2827
|1.2718
|1800
|2006.09.06 18:07
|close
|495
|10.00
|1.2806
|1.2827
|1.2718
|90.00
|31513.44
|1801
|2006.09.06 18:07
|sell
|496
|10.00
|1.2803
|1.2820
|1.2706
|1802
|2006.09.06 18:22
|modify
|496
|10.00
|1.2803
|1.2820
|1.2706
|1803
|2006.09.06 18:25
|modify
|496
|10.00
|1.2803
|1.2819
|1.2706
|1804
|2006.09.06 18:51
|modify
|496
|10.00
|1.2803
|1.2817
|1.2706
|1805
|2006.09.06 18:52
|modify
|496
|10.00
|1.2803
|1.2815
|1.2706
|1806
|2006.09.06 18:52
|close
|496
|10.00
|1.2794
|1.2815
|1.2706
|90.00
|31603.44
|1807
|2006.09.06 18:59
|sell
|497
|10.00
|1.2813
|1.2830
|1.2716
|1808
|2006.09.06 20:55
|modify
|497
|10.00
|1.2813
|1.2829
|1.2716
|1809
|2006.09.06 21:00
|modify
|497
|10.00
|1.2813
|1.2829
|1.2716
|1810
|2006.09.06 21:53
|modify
|497
|10.00
|1.2813
|1.2828
|1.2716
|1811
|2006.09.06 21:53
|modify
|497
|10.00
|1.2813
|1.2827
|1.2716
|1812
|2006.09.06 21:53
|close
|497
|10.00
|1.2804
|1.2827
|1.2716
|90.00
|31693.44
|1813
|2006.09.07 05:39
|buy
|498
|10.00
|1.2816
|1.2799
|1.2913
|1814
|2006.09.07 05:39
|modify
|498
|10.00
|1.2816
|1.2800
|1.2913
|1815
|2006.09.07 05:47
|modify
|498
|10.00
|1.2816
|1.2805
|1.2913
|1816
|2006.09.07 05:53
|modify
|498
|10.00
|1.2816
|1.2806
|1.2913
|1817
|2006.09.07 05:54
|modify
|498
|10.00
|1.2816
|1.2807
|1.2913
|1818
|2006.09.07 05:58
|modify
|498
|10.00
|1.2816
|1.2808
|1.2913
|1819
|2006.09.07 07:02
|modify
|498
|10.00
|1.2816
|1.2813
|1.2913
|1820
|2006.09.07 07:02
|close
|498
|10.00
|1.2828
|1.2813
|1.2913
|120.00
|31813.44
|1821
|2006.09.07 08:02
|sell
|499
|10.00
|1.2807
|1.2824
|1.2710
|1822
|2006.09.07 08:02
|modify
|499
|10.00
|1.2807
|1.2823
|1.2710
|1823
|2006.09.07 08:04
|modify
|499
|10.00
|1.2807
|1.2813
|1.2710
|1824
|2006.09.07 08:04
|close
|499
|10.00
|1.2796
|1.2813
|1.2710
|110.00
|31923.44
|1825
|2006.09.07 09:02
|sell
|500
|10.00
|1.2790
|1.2807
|1.2693
|1826
|2006.09.07 09:02
|modify
|500
|10.00
|1.2790
|1.2804
|1.2693
|1827
|2006.09.07 09:03
|modify
|500
|10.00
|1.2790
|1.2803
|1.2693
|1828
|2006.09.07 09:11
|modify
|500
|10.00
|1.2790
|1.2802
|1.2693
|1829
|2006.09.07 09:32
|modify
|500
|10.00
|1.2790
|1.2800
|1.2693
|1830
|2006.09.07 09:33
|modify
|500
|10.00
|1.2790
|1.2798
|1.2693
|1831
|2006.09.07 09:33
|close
|500
|10.00
|1.2780
|1.2798
|1.2693
|100.00
|32023.44
|1832
|2006.09.07 09:41
|sell
|501
|10.00
|1.2785
|1.2802
|1.2688
|1833
|2006.09.07 09:45
|modify
|501
|10.00
|1.2785
|1.2802
|1.2688
|1834
|2006.09.07 09:45
|modify
|501
|10.00
|1.2785
|1.2801
|1.2688
|1835
|2006.09.07 09:45
|modify
|501
|10.00
|1.2785
|1.2799
|1.2688
|1836
|2006.09.07 09:45
|modify
|501
|10.00
|1.2785
|1.2798
|1.2688
|1837
|2006.09.07 10:02
|modify
|501
|10.00
|1.2785
|1.2798
|1.2688
|1838
|2006.09.07 10:06
|modify
|501
|10.00
|1.2785
|1.2796
|1.2688
|1839
|2006.09.07 10:31
|modify
|501
|10.00
|1.2785
|1.2789
|1.2688
|1840
|2006.09.07 10:32
|modify
|501
|10.00
|1.2785
|1.2784
|1.2688
|1841
|2006.09.07 10:34
|modify
|501
|10.00
|1.2785
|1.2781
|1.2688
|1842
|2006.09.07 10:38
|modify
|501
|10.00
|1.2785
|1.2776
|1.2688
|1843
|2006.09.07 10:40
|s/l
|501
|10.00
|1.277564
|1.2776
|1.2688
|93.57
|32117.01
|1844
|2006.09.07 13:05
|sell
|502
|10.00
|1.2727
|1.2744
|1.2630
|1845
|2006.09.07 13:56
|close
|502
|10.00
|1.2717
|1.2744
|1.2630
|100.00
|32217.01
|1846
|2006.09.07 14:21
|sell
|503
|10.00
|1.2734
|1.2751
|1.2637
|1847
|2006.09.07 14:56
|close
|503
|10.00
|1.2725
|1.2751
|1.2637
|90.00
|32307.01
|1848
|2006.09.07 15:03
|sell
|504
|10.00
|1.2749
|1.2766
|1.2652
|1849
|2006.09.07 15:54
|close
|504
|10.00
|1.2740
|1.2766
|1.2652
|90.00
|32397.01
|1850
|2006.09.07 15:59
|sell
|505
|10.00
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|1851
|2006.09.07 16:53
|close
|505
|10.00
|1.2741
|1.2770
|1.2656
|120.00
|32517.01
|1852
|2006.09.08 06:02
|sell
|506
|10.00
|1.2726
|1.2743
|1.2629
|1853
|2006.09.08 06:05
|modify
|506
|10.00
|1.2726
|1.2743
|1.2629
|1854
|2006.09.08 06:06
|modify
|506
|10.00
|1.2726
|1.2741
|1.2629
|1855
|2006.09.08 06:08
|modify
|506
|10.00
|1.2726
|1.2739
|1.2629
|1856
|2006.09.08 06:09
|modify
|506
|10.00
|1.2726
|1.2738
|1.2629
|1857
|2006.09.08 06:12
|modify
|506
|10.00
|1.2726
|1.2737
|1.2629
|1858
|2006.09.08 06:13
|modify
|506
|10.00
|1.2726
|1.2736
|1.2629
|1859
|2006.09.08 06:35
|modify
|506
|10.00
|1.2726
|1.2735
|1.2629
|1860
|2006.09.08 06:36
|modify
|506
|10.00
|1.2726
|1.2730
|1.2629
|1861
|2006.09.08 06:36
|modify
|506
|10.00
|1.2726
|1.2729
|1.2629
|1862
|2006.09.08 06:38
|modify
|506
|10.00
|1.2726
|1.2727
|1.2629
|1863
|2006.09.08 07:02
|s/l
|506
|10.00
|1.272692
|1.2727
|1.2629
|-9.18
|32507.83
|1864
|2006.09.08 11:17
|sell
|507
|10.00
|1.2716
|1.2733
|1.2619
|1865
|2006.09.08 11:25
|modify
|507
|10.00
|1.2716
|1.2733
|1.2619
|1866
|2006.09.08 11:26
|modify
|507
|10.00
|1.2716
|1.2729
|1.2619
|1867
|2006.09.08 11:28
|modify
|507
|10.00
|1.2716
|1.2727
|1.2619
|1868
|2006.09.08 11:29
|modify
|507
|10.00
|1.2716
|1.2725
|1.2619
|1869
|2006.09.08 11:29
|close
|507
|10.00
|1.2706
|1.2725
|1.2619
|100.00
|32607.83
|1870
|2006.09.11 01:07
|sell
|508
|10.00
|1.2667
|1.2684
|1.2570
|1871
|2006.09.11 01:15
|modify
|508
|10.00
|1.2667
|1.2683
|1.2570
|1872
|2006.09.11 01:17
|modify
|508
|10.00
|1.2667
|1.2681
|1.2570
|1873
|2006.09.11 01:17
|close
|508
|10.00
|1.2656
|1.2681
|1.2570
|110.00
|32717.83
|1874
|2006.09.11 22:05
|sell
|509
|10.00
|1.2708
|1.2725
|1.2611
|1875
|2006.09.11 22:20
|modify
|509
|10.00
|1.2708
|1.2725
|1.2611
|1876
|2006.09.11 22:27
|modify
|509
|10.00
|1.2708
|1.2724
|1.2611
|1877
|2006.09.11 22:33
|modify
|509
|10.00
|1.2708
|1.2722
|1.2611
|1878
|2006.09.11 22:33
|close
|509
|10.00
|1.2698
|1.2722
|1.2611
|100.00
|32817.83
|1879
|2006.09.11 22:42
|sell
|510
|10.00
|1.2706
|1.2723
|1.2609
|1880
|2006.09.11 23:19
|modify
|510
|10.00
|1.2706
|1.2722
|1.2609
|1881
|2006.09.11 23:25
|modify
|510
|10.00
|1.2706
|1.2721
|1.2609
|1882
|2006.09.11 23:31
|modify
|510
|10.00
|1.2706
|1.2720
|1.2609
|1883
|2006.09.12 00:00
|modify
|510
|10.00
|1.2706
|1.2720
|1.2609
|1884
|2006.09.12 00:30
|modify
|510
|10.00
|1.2706
|1.2719
|1.2609
|1885
|2006.09.12 01:01
|s/l
|510
|10.00
|1.271895
|1.2719
|1.2609
|-122.34
|32695.49
|1886
|2006.09.12 05:16
|buy
|511
|10.00
|1.2713
|1.2696
|1.2810
|1887
|2006.09.12 05:17
|modify
|511
|10.00
|1.2713
|1.2696
|1.2810
|1888
|2006.09.12 05:20
|modify
|511
|10.00
|1.2713
|1.2697
|1.2810
|1889
|2006.09.12 05:21
|modify
|511
|10.00
|1.2713
|1.2698
|1.2810
|1890
|2006.09.12 05:31
|modify
|511
|10.00
|1.2713
|1.2699
|1.2810
|1891
|2006.09.12 05:33
|modify
|511
|10.00
|1.2713
|1.2700
|1.2810
|1892
|2006.09.12 05:33
|modify
|511
|10.00
|1.2713
|1.2704
|1.2810
|1893
|2006.09.12 05:36
|modify
|511
|10.00
|1.2713
|1.2709
|1.2810
|1894
|2006.09.12 05:36
|close
|511
|10.00
|1.2725
|1.2709
|1.2810
|120.00
|32815.49
|1895
|2006.09.12 07:11
|buy
|512
|10.00
|1.2712
|1.2695
|1.2809
|1896
|2006.09.12 07:27
|modify
|512
|10.00
|1.2712
|1.2697
|1.2809
|1897
|2006.09.12 07:27
|modify
|512
|10.00
|1.2712
|1.2698
|1.2809
|1898
|2006.09.12 07:30
|modify
|512
|10.00
|1.2712
|1.2699
|1.2809
|1899
|2006.09.12 07:30
|modify
|512
|10.00
|1.2712
|1.2700
|1.2809
|1900
|2006.09.12 07:31
|modify
|512
|10.00
|1.2712
|1.2705
|1.2809
|1901
|2006.09.12 07:31
|close
|512
|10.00
|1.2721
|1.2705
|1.2809
|90.00
|32905.49
|1902
|2006.09.12 12:01
|sell
|513
|10.00
|1.2717
|1.2734
|1.2620
|1903
|2006.09.12 12:03
|modify
|513
|10.00
|1.2717
|1.2713
|1.2620
|1904
|2006.09.12 12:03
|close
|513
|10.00
|1.2694
|1.2713
|1.2620
|230.00
|33135.49
|1905
|2006.09.12 12:25
|sell
|514
|10.00
|1.2718
|1.2735
|1.2621
|1906
|2006.09.12 12:29
|modify
|514
|10.00
|1.2718
|1.2735
|1.2621
|1907
|2006.09.12 12:29
|modify
|514
|10.00
|1.2718
|1.2734
|1.2621
|1908
|2006.09.12 12:32
|modify
|514
|10.00
|1.2718
|1.2726
|1.2621
|1909
|2006.09.12 12:32
|close
|514
|10.00
|1.2707
|1.2726
|1.2621
|110.00
|33245.49
|1910
|2006.09.12 12:46
|sell
|515
|10.00
|1.2720
|1.2737
|1.2623
|1911
|2006.09.12 12:47
|modify
|515
|10.00
|1.2720
|1.2736
|1.2623
|1912
|2006.09.12 12:47
|modify
|515
|10.00
|1.2720
|1.2734
|1.2623
|1913
|2006.09.12 12:47
|modify
|515
|10.00
|1.2720
|1.2733
|1.2623
|1914
|2006.09.12 12:47
|modify
|515
|10.00
|1.2720
|1.2732
|1.2623
|1915
|2006.09.12 13:01
|modify
|515
|10.00
|1.2720
|1.2724
|1.2623
|1916
|2006.09.12 13:01
|close
|515
|10.00
|1.2702
|1.2724
|1.2623
|180.00
|33425.49
|1917
|2006.09.12 15:22
|sell
|516
|10.00
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|1918
|2006.09.12 16:01
|modify
|516
|10.00
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|1919
|2006.09.12 16:01
|close
|516
|10.00
|1.2691
|1.2718
|1.2604
|100.00
|33525.49
|1920
|2006.09.12 17:19
|sell
|517
|10.00
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|1921
|2006.09.12 18:01
|modify
|517
|10.00
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|1922
|2006.09.12 18:06
|modify
|517
|10.00
|1.2691
|1.2707
|1.2594
|1923
|2006.09.12 18:06
|modify
|517
|10.00
|1.2691
|1.2706
|1.2594
|1924
|2006.09.12 18:07
|modify
|517
|10.00
|1.2691
|1.2705
|1.2594
|1925
|2006.09.13 00:00
|close
|517
|10.00
|1.2681
|1.2705
|1.2594
|107.20
|33632.69
|1926
|2006.09.13 08:03
|sell
|518
|10.00
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|1927
|2006.09.13 08:03
|modify
|518
|10.00
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|1928
|2006.09.13 08:07
|modify
|518
|10.00
|1.2690
|1.2701
|1.2593
|1929
|2006.09.13 08:08
|modify
|518
|10.00
|1.2690
|1.2700
|1.2593
|1930
|2006.09.13 08:40
|modify
|518
|10.00
|1.2690
|1.2698
|1.2593
|1931
|2006.09.13 08:40
|close
|518
|10.00
|1.2680
|1.2698
|1.2593
|100.00
|33732.69
|1932
|2006.09.13 08:59
|sell
|519
|10.00
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|1933
|2006.09.13 09:07
|modify
|519
|10.00
|1.2691
|1.2707
|1.2594
|1934
|2006.09.13 09:39
|modify
|519
|10.00
|1.2691
|1.2705
|1.2594
|1935
|2006.09.13 09:50
|modify
|519
|10.00
|1.2691
|1.2704
|1.2594
|1936
|2006.09.13 10:05
|modify
|519
|10.00
|1.2691
|1.2703
|1.2594
|1937
|2006.09.13 10:38
|modify
|519
|10.00
|1.2691
|1.2702
|1.2594
|1938
|2006.09.13 10:47
|modify
|519
|10.00
|1.2691
|1.2701
|1.2594
|1939
|2006.09.13 11:34
|modify
|519
|10.00
|1.2691
|1.2701
|1.2594
|1940
|2006.09.13 11:46
|modify
|519
|10.00
|1.2691
|1.2700
|1.2594
|1941
|2006.09.13 12:01
|modify
|519
|10.00
|1.2691
|1.2699
|1.2594
|1942
|2006.09.13 12:01
|close
|519
|10.00
|1.2681
|1.2699
|1.2594
|100.00
|33832.69
|1943
|2006.09.13 13:18
|sell
|520
|10.00
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|1944
|2006.09.13 13:27
|modify
|520
|10.00
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|1945
|2006.09.13 13:27
|modify
|520
|10.00
|1.2691
|1.2707
|1.2594
|1946
|2006.09.13 13:30
|modify
|520
|10.00
|1.2691
|1.2703
|1.2594
|1947
|2006.09.13 13:32
|modify
|520
|10.00
|1.2691
|1.2698
|1.2594
|1948
|2006.09.13 13:32
|close
|520
|10.00
|1.2680
|1.2698
|1.2594
|110.00
|33942.69
|1949
|2006.09.14 09:01
|sell
|521
|10.00
|1.2696
|1.2713
|1.2599
|1950
|2006.09.14 09:02
|modify
|521
|10.00
|1.2696
|1.2711
|1.2599
|1951
|2006.09.14 09:02
|modify
|521
|10.00
|1.2696
|1.2710
|1.2599
|1952
|2006.09.14 09:02
|modify
|521
|10.00
|1.2696
|1.2709
|1.2599
|1953
|2006.09.14 09:03
|modify
|521
|10.00
|1.2696
|1.2708
|1.2599
|1954
|2006.09.14 09:05
|modify
|521
|10.00
|1.2696
|1.2707
|1.2599
|1955
|2006.09.14 09:07
|modify
|521
|10.00
|1.2696
|1.2703
|1.2599
|1956
|2006.09.14 09:09
|modify
|521
|10.00
|1.2696
|1.2701
|1.2599
|1957
|2006.09.14 09:09
|modify
|521
|10.00
|1.2696
|1.2700
|1.2599
|1958
|2006.09.14 09:20
|modify
|521
|10.00
|1.2696
|1.2699
|1.2599
|1959
|2006.09.14 09:20
|close
|521
|10.00
|1.2687
|1.2699
|1.2599
|90.00
|34032.69
|1960
|2006.09.14 09:26
|sell
|522
|10.00
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|1961
|2006.09.14 09:26
|modify
|522
|10.00
|1.2692
|1.2708
|1.2595
|1962
|2006.09.14 09:27
|modify
|522
|10.00
|1.2692
|1.2707
|1.2595
|1963
|2006.09.14 09:27
|modify
|522
|10.00
|1.2692
|1.2700
|1.2595
|1964
|2006.09.14 09:28
|modify
|522
|10.00
|1.2692
|1.2699
|1.2595
|1965
|2006.09.14 10:00
|s/l
|522
|10.00
|1.269922
|1.2699
|1.2595
|-72.21
|33960.48
|1966
|2006.09.15 12:31
|sell
|523
|10.00
|1.2687
|1.2704
|1.2590
|1967
|2006.09.15 12:31
|modify
|523
|10.00
|1.2687
|1.2703
|1.2590
|1968
|2006.09.15 12:31
|modify
|523
|10.00
|1.2687
|1.2699
|1.2590
|1969
|2006.09.15 12:31
|modify
|523
|10.00
|1.2687
|1.2697
|1.2590
|1970
|2006.09.15 12:31
|modify
|523
|10.00
|1.2687
|1.2695
|1.2590
|1971
|2006.09.15 12:32
|s/l
|523
|10.00
|1.269454
|1.2695
|1.2590
|-75.36
|33885.12
|1972
|2006.09.15 12:32
|sell
|524
|10.00
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|1973
|2006.09.15 12:32
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|1974
|2006.09.15 12:32
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2710
|1.2597
|1975
|2006.09.15 12:35
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2705
|1.2597
|1976
|2006.09.15 12:36
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2702
|1.2597
|1977
|2006.09.15 12:36
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2701
|1.2597
|1978
|2006.09.15 12:37
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2699
|1.2597
|1979
|2006.09.15 12:41
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2698
|1.2597
|1980
|2006.09.15 12:43
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2697
|1.2597
|1981
|2006.09.15 12:46
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2696
|1.2597
|1982
|2006.09.15 12:53
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2694
|1.2597
|1983
|2006.09.15 12:55
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2692
|1.2597
|1984
|2006.09.15 12:55
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2687
|1.2597
|1985
|2006.09.15 12:55
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2683
|1.2597
|1986
|2006.09.15 12:56
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2681
|1.2597
|1987
|2006.09.15 12:57
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2680
|1.2597
|1988
|2006.09.15 12:58
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2679
|1.2597
|1989
|2006.09.15 12:58
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2678
|1.2597
|1990
|2006.09.15 12:58
|modify
|524
|10.00
|1.2694
|1.2677
|1.2597
|1991
|2006.09.15 13:00
|close
|524
|10.00
|1.2674
|1.2677
|1.2597
|200.00
|34085.12
|1992
|2006.09.15 13:31
|sell
|525
|10.00
|1.2680
|1.2697
|1.2583
|1993
|2006.09.15 13:31
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2697
|1.2583
|1994
|2006.09.15 13:33
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2692
|1.2583
|1995
|2006.09.15 13:35
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2687
|1.2583
|1996
|2006.09.15 13:35
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2686
|1.2583
|1997
|2006.09.15 13:36
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2684
|1.2583
|1998
|2006.09.15 13:42
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2683
|1.2583
|1999
|2006.09.15 13:42
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2682
|1.2583
|2000
|2006.09.15 13:42
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2681
|1.2583
|2001
|2006.09.15 13:44
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2680
|1.2583
|2002
|2006.09.15 13:51
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2678
|1.2583
|2003
|2006.09.15 13:53
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2676
|1.2583
|2004
|2006.09.15 13:53
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2675
|1.2583
|2005
|2006.09.15 13:53
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2666
|1.2583
|2006
|2006.09.15 13:55
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2664
|1.2583
|2007
|2006.09.15 13:55
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2663
|1.2583
|2008
|2006.09.15 13:55
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2662
|1.2583
|2009
|2006.09.15 13:56
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2659
|1.2583
|2010
|2006.09.15 13:56
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2657
|1.2583
|2011
|2006.09.15 13:56
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2655
|1.2583
|2012
|2006.09.15 13:56
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2654
|1.2583
|2013
|2006.09.15 13:57
|modify
|525
|10.00
|1.2680
|1.2652
|1.2583
|2014
|2006.09.15 14:00
|close
|525
|10.00
|1.2646
|1.2652
|1.2583
|340.00
|34425.12
|2015
|2006.09.15 14:26
|sell
|526
|10.00
|1.2652
|1.2669
|1.2555
|2016
|2006.09.15 14:53
|modify
|526
|10.00
|1.2652
|1.2668
|1.2555
|2017
|2006.09.15 14:53
|modify
|526
|10.00
|1.2652
|1.2667
|1.2555
|2018
|2006.09.15 14:53
|modify
|526
|10.00
|1.2652
|1.2666
|1.2555
|2019
|2006.09.15 14:53
|close
|526
|10.00
|1.2643
|1.2666
|1.2555
|90.00
|34515.12
|2020
|2006.09.15 18:04
|sell
|527
|10.00
|1.2653
|1.2670
|1.2556
|2021
|2006.09.17 22:00
|modify
|527
|10.00
|1.2653
|1.2661
|1.2556
|2022
|2006.09.17 22:00
|close
|527
|10.00
|1.2633
|1.2661
|1.2556
|200.00
|34715.12
|2023
|2006.09.17 22:22
|sell
|528
|10.00
|1.2644
|1.2661
|1.2547
|2024
|2006.09.17 22:50
|modify
|528
|10.00
|1.2644
|1.2661
|1.2547
|2025
|2006.09.17 22:50
|modify
|528
|10.00
|1.2644
|1.2660
|1.2547
|2026
|2006.09.17 22:50
|close
|528
|10.00
|1.2632
|1.2660
|1.2547
|120.00
|34835.12
|2027
|2006.09.19 10:49
|sell
|529
|10.00
|1.2662
|1.2679
|1.2565
|2028
|2006.09.19 10:57
|modify
|529
|10.00
|1.2662
|1.2677
|1.2565
|2029
|2006.09.19 10:58
|modify
|529
|10.00
|1.2662
|1.2676
|1.2565
|2030
|2006.09.19 12:03
|modify
|529
|10.00
|1.2662
|1.2674
|1.2565
|2031
|2006.09.19 12:13
|modify
|529
|10.00
|1.2662
|1.2673
|1.2565
|2032
|2006.09.19 12:13
|modify
|529
|10.00
|1.2662
|1.2672
|1.2565
|2033
|2006.09.19 12:14
|modify
|529
|10.00
|1.2662
|1.2671
|1.2565
|2034
|2006.09.19 12:14
|close
|529
|10.00
|1.2653
|1.2671
|1.2565
|90.00
|34925.12
|2035
|2006.09.19 12:21
|sell
|530
|10.00
|1.2670
|1.2687
|1.2573
|2036
|2006.09.19 12:22
|modify
|530
|10.00
|1.2670
|1.2684
|1.2573
|2037
|2006.09.19 12:22
|modify
|530
|10.00
|1.2670
|1.2682
|1.2573
|2038
|2006.09.19 12:22
|modify
|530
|10.00
|1.2670
|1.2678
|1.2573
|2039
|2006.09.19 12:22
|close
|530
|10.00
|1.2660
|1.2678
|1.2573
|100.00
|35025.12
|2040
|2006.09.19 12:23
|sell
|531
|10.00
|1.2679
|1.2696
|1.2582
|2041
|2006.09.19 12:23
|modify
|531
|10.00
|1.2679
|1.2695
|1.2582
|2042
|2006.09.19 12:25
|modify
|531
|10.00
|1.2679
|1.2690
|1.2582
|2043
|2006.09.19 12:25
|modify
|531
|10.00
|1.2679
|1.2689
|1.2582
|2044
|2006.09.19 12:25
|modify
|531
|10.00
|1.2679
|1.2688
|1.2582
|2045
|2006.09.19 12:25
|close
|531
|10.00
|1.2670
|1.2688
|1.2582
|90.00
|35115.12
|2046
|2006.09.19 12:31
|sell
|532
|10.00
|1.2670
|1.2687
|1.2573
|2047
|2006.09.19 12:35
|s/l
|532
|10.00
|1.2687
|1.2687
|1.2573
|-170.00
|34945.12
|2048
|2006.09.19 12:35
|sell
|533
|10.00
|1.2685
|1.2702
|1.2588
|2049
|2006.09.19 12:36
|modify
|533
|10.00
|1.2685
|1.2700
|1.2588
|2050
|2006.09.19 12:36
|modify
|533
|10.00
|1.2685
|1.2697
|1.2588
|2051
|2006.09.19 12:37
|modify
|533
|10.00
|1.2685
|1.2696
|1.2588
|2052
|2006.09.19 12:43
|s/l
|533
|10.00
|1.269644
|1.2696
|1.2588
|-114.36
|34830.76
|2053
|2006.09.19 12:43
|sell
|534
|10.00
|1.2695
|1.2712
|1.2598
|2054
|2006.09.19 12:53
|modify
|534
|10.00
|1.2695
|1.2700
|1.2598
|2055
|2006.09.19 12:53
|close
|534
|10.00
|1.2682
|1.2700
|1.2598
|130.00
|34960.76
|2056
|2006.09.19 12:54
|sell
|535
|10.00
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|2057
|2006.09.19 12:55
|modify
|535
|10.00
|1.2681
|1.2694
|1.2584
|2058
|2006.09.19 12:55
|modify
|535
|10.00
|1.2681
|1.2690
|1.2584
|2059
|2006.09.19 12:55
|close
|535
|10.00
|1.2672
|1.2690
|1.2584
|90.00
|35050.76
|2060
|2006.09.19 12:56
|sell
|536
|10.00
|1.2673
|1.2690
|1.2576
|2061
|2006.09.19 12:56
|modify
|536
|10.00
|1.2673
|1.2681
|1.2576
|2062
|2006.09.19 12:56
|close
|536
|10.00
|1.2663
|1.2681
|1.2576
|100.00
|35150.76
|2063
|2006.09.19 12:59
|sell
|537
|10.00
|1.2700
|1.2717
|1.2603
|2064
|2006.09.19 14:41
|s/l
|537
|10.00
|1.2717
|1.2717
|1.2603
|-170.00
|34980.76
|2065
|2006.09.19 17:30
|sell
|538
|10.00
|1.2672
|1.2689
|1.2575
|2066
|2006.09.20 04:26
|s/l
|538
|10.00
|1.2689
|1.2689
|1.2575
|-162.80
|34817.96
|2067
|2006.09.20 23:01
|sell
|539
|10.00
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|2068
|2006.09.20 23:10
|modify
|539
|10.00
|1.2692
|1.2708
|1.2595
|2069
|2006.09.20 23:11
|modify
|539
|10.00
|1.2692
|1.2707
|1.2595
|2070
|2006.09.20 23:11
|modify
|539
|10.00
|1.2692
|1.2705
|1.2595
|2071
|2006.09.20 23:12
|modify
|539
|10.00
|1.2692
|1.2703
|1.2595
|2072
|2006.09.21 00:01
|s/l
|539
|10.00
|1.270337
|1.2703
|1.2595
|-92.08
|34725.88
|2073
|2006.09.21 15:52
|sell
|540
|10.00
|1.2730
|1.2747
|1.2633
|2074
|2006.09.21 16:26
|s/l
|540
|10.00
|1.2747
|1.2747
|1.2633
|-170.00
|34555.88
|2075
|2006.09.22 14:32
|sell
|541
|10.00
|1.2810
|1.2827
|1.2713
|2076
|2006.09.22 14:59
|modify
|541
|10.00
|1.2810
|1.2826
|1.2713
|2077
|2006.09.22 15:02
|modify
|541
|10.00
|1.2810
|1.2815
|1.2713
|2078
|2006.09.22 15:02
|close
|541
|10.00
|1.2793
|1.2815
|1.2713
|170.00
|34725.88
|2079
|2006.09.22 16:48
|sell
|542
|10.00
|1.2806
|1.2823
|1.2709
|2080
|2006.09.22 17:00
|modify
|542
|10.00
|1.2806
|1.2822
|1.2709
|2081
|2006.09.22 17:02
|modify
|542
|10.00
|1.2806
|1.2818
|1.2709
|2082
|2006.09.22 17:02
|close
|542
|10.00
|1.2794
|1.2818
|1.2709
|120.00
|34845.88
|2083
|2006.09.25 01:25
|sell
|543
|10.00
|1.2792
|1.2809
|1.2695
|2084
|2006.09.25 03:38
|s/l
|543
|10.00
|1.2809
|1.2809
|1.2695
|-170.00
|34675.88
|2085
|2006.09.25 08:30
|sell
|544
|10.00
|1.2794
|1.2811
|1.2697
|2086
|2006.09.25 08:38
|modify
|544
|10.00
|1.2794
|1.2811
|1.2697
|2087
|2006.09.25 08:38
|modify
|544
|10.00
|1.2794
|1.2810
|1.2697
|2088
|2006.09.25 08:44
|modify
|544
|10.00
|1.2794
|1.2808
|1.2697
|2089
|2006.09.25 08:59
|modify
|544
|10.00
|1.2794
|1.2801
|1.2697
|2090
|2006.09.25 08:59
|close
|544
|10.00
|1.2783
|1.2801
|1.2697
|110.00
|34785.88
|2091
|2006.09.25 23:03
|sell
|545
|10.00
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|2092
|2006.09.25 23:47
|modify
|545
|10.00
|1.2753
|1.2768
|1.2656
|2093
|2006.09.25 23:49
|modify
|545
|10.00
|1.2753
|1.2767
|1.2656
|2094
|2006.09.26 01:46
|modify
|545
|10.00
|1.2753
|1.2765
|1.2656
|2095
|2006.09.26 03:45
|modify
|545
|10.00
|1.2753
|1.2765
|1.2656
|2096
|2006.09.26 05:00
|modify
|545
|10.00
|1.2753
|1.2764
|1.2656
|2097
|2006.09.26 06:22
|modify
|545
|10.00
|1.2753
|1.2764
|1.2656
|2098
|2006.09.26 06:32
|modify
|545
|10.00
|1.2753
|1.2763
|1.2656
|2099
|2006.09.26 06:34
|modify
|545
|10.00
|1.2753
|1.2762
|1.2656
|2100
|2006.09.26 06:37
|modify
|545
|10.00
|1.2753
|1.2761
|1.2656
|2101
|2006.09.26 06:41
|modify
|545
|10.00
|1.2753
|1.2756
|1.2656
|2102
|2006.09.26 06:41
|close
|545
|10.00
|1.2744
|1.2756
|1.2656
|97.20
|34883.08
|2103
|2006.09.26 08:01
|sell
|546
|10.00
|1.2755
|1.2772
|1.2658
|2104
|2006.09.26 08:02
|modify
|546
|10.00
|1.2755
|1.2769
|1.2658
|2105
|2006.09.26 08:03
|modify
|546
|10.00
|1.2755
|1.2763
|1.2658
|2106
|2006.09.26 08:03
|modify
|546
|10.00
|1.2755
|1.2759
|1.2658
|2107
|2006.09.26 08:03
|close
|546
|10.00
|1.2746
|1.2759
|1.2658
|90.00
|34973.08
|2108
|2006.09.26 08:04
|sell
|547
|10.00
|1.2751
|1.2768
|1.2654
|2109
|2006.09.26 08:04
|modify
|547
|10.00
|1.2751
|1.2764
|1.2654
|2110
|2006.09.26 08:04
|modify
|547
|10.00
|1.2751
|1.2763
|1.2654
|2111
|2006.09.26 08:09
|modify
|547
|10.00
|1.2751
|1.2759
|1.2654
|2112
|2006.09.26 08:11
|modify
|547
|10.00
|1.2751
|1.2757
|1.2654
|2113
|2006.09.26 08:13
|modify
|547
|10.00
|1.2751
|1.2756
|1.2654
|2114
|2006.09.26 08:16
|modify
|547
|10.00
|1.2751
|1.2751
|1.2654
|2115
|2006.09.26 08:16
|close
|547
|10.00
|1.2738
|1.2751
|1.2654
|130.00
|35103.08
|2116
|2006.09.26 08:25
|sell
|548
|10.00
|1.2751
|1.2768
|1.2654
|2117
|2006.09.26 08:25
|modify
|548
|10.00
|1.2751
|1.2767
|1.2654
|2118
|2006.09.26 08:25
|modify
|548
|10.00
|1.2751
|1.2765
|1.2654
|2119
|2006.09.26 08:27
|modify
|548
|10.00
|1.2751
|1.2764
|1.2654
|2120
|2006.09.26 08:28
|modify
|548
|10.00
|1.2751
|1.2751
|1.2654
|2121
|2006.09.26 08:28
|close
|548
|10.00
|1.2738
|1.2751
|1.2654
|130.00
|35233.08
|2122
|2006.09.26 15:02
|sell
|549
|10.00
|1.2693
|1.2710
|1.2596
|2123
|2006.09.26 15:29
|modify
|549
|10.00
|1.2693
|1.2707
|1.2596
|2124
|2006.09.26 15:29
|close
|549
|10.00
|1.2683
|1.2707
|1.2596
|100.00
|35333.08
|2125
|2006.09.26 15:32
|sell
|550
|10.00
|1.2684
|1.2701
|1.2587
|2126
|2006.09.26 15:53
|modify
|550
|10.00
|1.2684
|1.2699
|1.2587
|2127
|2006.09.26 15:53
|close
|550
|10.00
|1.2675
|1.2699
|1.2587
|90.00
|35423.08
|2128
|2006.09.26 15:59
|sell
|551
|10.00
|1.2686
|1.2703
|1.2589
|2129
|2006.09.27 05:37
|modify
|551
|10.00
|1.2686
|1.2703
|1.2589
|2130
|2006.09.27 05:42
|modify
|551
|10.00
|1.2686
|1.2702
|1.2589
|2131
|2006.09.27 06:08
|modify
|551
|10.00
|1.2686
|1.2701
|1.2589
|2132
|2006.09.27 06:11
|modify
|551
|10.00
|1.2686
|1.2697
|1.2589
|2133
|2006.09.27 06:32
|modify
|551
|10.00
|1.2686
|1.2693
|1.2589
|2134
|2006.09.27 06:34
|modify
|551
|10.00
|1.2686
|1.2691
|1.2589
|2135
|2006.09.27 06:38
|modify
|551
|10.00
|1.2686
|1.2690
|1.2589
|2136
|2006.09.27 06:38
|modify
|551
|10.00
|1.2686
|1.2689
|1.2589
|2137
|2006.09.27 06:41
|modify
|551
|10.00
|1.2686
|1.2687
|1.2589
|2138
|2006.09.27 07:00
|s/l
|551
|10.00
|1.268657
|1.2687
|1.2589
|1.52
|35424.60
|2139
|2006.09.27 07:02
|sell
|552
|10.00
|1.2696
|1.2713
|1.2599
|2140
|2006.09.27 07:03
|modify
|552
|10.00
|1.2696
|1.2710
|1.2599
|2141
|2006.09.27 07:05
|modify
|552
|10.00
|1.2696
|1.2708
|1.2599
|2142
|2006.09.27 07:06
|modify
|552
|10.00
|1.2696
|1.2707
|1.2599
|2143
|2006.09.27 07:08
|modify
|552
|10.00
|1.2696
|1.2704
|1.2599
|2144
|2006.09.27 07:09
|modify
|552
|10.00
|1.2696
|1.2703
|1.2599
|2145
|2006.09.27 07:31
|modify
|552
|10.00
|1.2696
|1.2698
|1.2599
|2146
|2006.09.27 07:31
|close
|552
|10.00
|1.2685
|1.2698
|1.2599
|110.00
|35534.60
|2147
|2006.09.27 07:59
|sell
|553
|10.00
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|2148
|2006.09.27 08:00
|modify
|553
|10.00
|1.2692
|1.2707
|1.2595
|2149
|2006.09.27 08:08
|modify
|553
|10.00
|1.2692
|1.2706
|1.2595
|2150
|2006.09.27 08:31
|modify
|553
|10.00
|1.2692
|1.2702
|1.2595
|2151
|2006.09.27 08:32
|modify
|553
|10.00
|1.2692
|1.2700
|1.2595
|2152
|2006.09.27 08:36
|modify
|553
|10.00
|1.2692
|1.2699
|1.2595
|2153
|2006.09.27 08:38
|modify
|553
|10.00
|1.2692
|1.2696
|1.2595
|2154
|2006.09.27 08:38
|close
|553
|10.00
|1.2682
|1.2696
|1.2595
|100.00
|35634.60
|2155
|2006.09.27 15:22
|buy
|554
|10.00
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|2156
|2006.09.27 16:03
|modify
|554
|10.00
|1.2703
|1.2687
|1.2800
|2157
|2006.09.27 23:02
|modify
|554
|10.00
|1.2703
|1.2693
|1.2800
|2158
|2006.09.28 00:00
|close
|554
|10.00
|1.2713
|1.2693
|1.2800
|74.05
|35708.65
|2159
|2006.09.28 08:51
|sell
|555
|10.00
|1.2724
|1.2741
|1.2627
|2160
|2006.09.28 08:52
|modify
|555
|10.00
|1.2724
|1.2740
|1.2627
|2161
|2006.09.28 08:53
|modify
|555
|10.00
|1.2724
|1.2739
|1.2627
|2162
|2006.09.28 08:54
|modify
|555
|10.00
|1.2724
|1.2738
|1.2627
|2163
|2006.09.28 09:00
|modify
|555
|10.00
|1.2724
|1.2737
|1.2627
|2164
|2006.09.28 09:00
|modify
|555
|10.00
|1.2724
|1.2736
|1.2627
|2165
|2006.09.28 09:04
|modify
|555
|10.00
|1.2724
|1.2726
|1.2627
|2166
|2006.09.28 09:04
|close
|555
|10.00
|1.2711
|1.2726
|1.2627
|130.00
|35838.65
|2167
|2006.09.28 15:40
|sell
|556
|10.00
|1.2695
|1.2712
|1.2598
|2168
|2006.09.28 15:56
|modify
|556
|10.00
|1.2695
|1.2712
|1.2598
|2169
|2006.09.28 15:58
|modify
|556
|10.00
|1.2695
|1.2711
|1.2598
|2170
|2006.09.28 15:58
|modify
|556
|10.00
|1.2695
|1.2710
|1.2598
|2171
|2006.09.28 18:25
|s/l
|556
|10.00
|1.270985
|1.2710
|1.2598
|-148.50
|35690.15
|2172
|2006.09.28 18:36
|sell
|557
|10.00
|1.2712
|1.2729
|1.2615
|2173
|2006.09.28 18:53
|modify
|557
|10.00
|1.2712
|1.2727
|1.2615
|2174
|2006.09.28 18:53
|modify
|557
|10.00
|1.2712
|1.2726
|1.2615
|2175
|2006.09.28 18:54
|modify
|557
|10.00
|1.2712
|1.2725
|1.2615
|2176
|2006.09.28 18:55
|modify
|557
|10.00
|1.2712
|1.2723
|1.2615
|2177
|2006.09.28 18:55
|close
|557
|10.00
|1.2703
|1.2723
|1.2615
|90.00
|35780.15
|2178
|2006.09.28 18:59
|sell
|558
|10.00
|1.2711
|1.2728
|1.2614
|2179
|2006.09.28 19:01
|modify
|558
|10.00
|1.2711
|1.2728
|1.2614
|2180
|2006.09.28 19:02
|modify
|558
|10.00
|1.2711
|1.2727
|1.2614
|2181
|2006.09.28 19:03
|modify
|558
|10.00
|1.2711
|1.2726
|1.2614
|2182
|2006.09.28 20:00
|modify
|558
|10.00
|1.2711
|1.2725
|1.2614
|2183
|2006.09.28 20:02
|modify
|558
|10.00
|1.2711
|1.2723
|1.2614
|2184
|2006.09.28 20:02
|close
|558
|10.00
|1.2702
|1.2723
|1.2614
|90.00
|35870.15
|2185
|2006.09.29 02:26
|sell
|559
|10.00
|1.2704
|1.2721
|1.2607
|2186
|2006.09.29 02:43
|modify
|559
|10.00
|1.2704
|1.2720
|1.2607
|2187
|2006.09.29 02:43
|modify
|559
|10.00
|1.2704
|1.2719
|1.2607
|2188
|2006.09.29 02:44
|modify
|559
|10.00
|1.2704
|1.2718
|1.2607
|2189
|2006.09.29 02:45
|modify
|559
|10.00
|1.2704
|1.2716
|1.2607
|2190
|2006.09.29 05:01
|modify
|559
|10.00
|1.2704
|1.2714
|1.2607
|2191
|2006.09.29 06:00
|modify
|559
|10.00
|1.2704
|1.2713
|1.2607
|2192
|2006.09.29 06:00
|modify
|559
|10.00
|1.2704
|1.2708
|1.2607
|2193
|2006.09.29 06:00
|modify
|559
|10.00
|1.2704
|1.2707
|1.2607
|2194
|2006.09.29 06:01
|modify
|559
|10.00
|1.2704
|1.2705
|1.2607
|2195
|2006.09.29 06:01
|modify
|559
|10.00
|1.2704
|1.2700
|1.2607
|2196
|2006.09.29 06:03
|modify
|559
|10.00
|1.2704
|1.2699
|1.2607
|2197
|2006.09.29 06:21
|s/l
|559
|10.00
|1.269881
|1.2699
|1.2607
|51.89
|35922.04
|2198
|2006.09.29 14:16
|sell
|560
|10.00
|1.2665
|1.2682
|1.2568
|2199
|2006.09.29 14:31
|modify
|560
|10.00
|1.2665
|1.2681
|1.2568
|2200
|2006.09.29 14:50
|modify
|560
|10.00
|1.2665
|1.2679
|1.2568
|2201
|2006.09.29 14:50
|close
|560
|10.00
|1.2656
|1.2679
|1.2568
|90.00
|36012.04
|2202
|2006.09.29 14:59
|sell
|561
|10.00
|1.2667
|1.2684
|1.2570
|2203
|2006.09.29 15:01
|s/l
|561
|10.00
|1.2684
|1.2684
|1.2570
|-170.00
|35842.04
|2204
|2006.09.29 15:01
|sell
|562
|10.00
|1.2697
|1.2714
|1.2600
|2205
|2006.09.29 15:28
|modify
|562
|10.00
|1.2697
|1.2713
|1.2600
|2206
|2006.09.29 15:28
|modify
|562
|10.00
|1.2697
|1.2712
|1.2600
|2207
|2006.09.29 15:28
|modify
|562
|10.00
|1.2697
|1.2711
|1.2600
|2208
|2006.09.29 15:28
|close
|562
|10.00
|1.2686
|1.2711
|1.2600
|110.00
|35952.04
|2209
|2006.09.29 15:30
|sell
|563
|10.00
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|2210
|2006.09.29 15:49
|modify
|563
|10.00
|1.2691
|1.2707
|1.2594
|2211
|2006.09.29 15:50
|modify
|563
|10.00
|1.2691
|1.2704
|1.2594
|2212
|2006.09.29 15:50
|close
|563
|10.00
|1.2679
|1.2704
|1.2594
|120.00
|36072.04
|2213
|2006.09.29 15:50
|sell
|564
|10.00
|1.2678
|1.2695
|1.2581
|2214
|2006.09.29 15:56
|modify
|564
|10.00
|1.2678
|1.2693
|1.2581
|2215
|2006.09.29 15:56
|close
|564
|10.00
|1.2668
|1.2693
|1.2581
|100.00
|36172.04
|2216
|2006.10.02 04:01
|sell
|565
|10.00
|1.2677
|1.2694
|1.2580
|2217
|2006.10.02 04:36
|modify
|565
|10.00
|1.2677
|1.2693
|1.2580
|2218
|2006.10.02 04:39
|modify
|565
|10.00
|1.2677
|1.2692
|1.2580
|2219
|2006.10.02 04:43
|modify
|565
|10.00
|1.2677
|1.2690
|1.2580
|2220
|2006.10.02 04:43
|close
|565
|10.00
|1.2668
|1.2690
|1.2580
|90.00
|36262.04
|2221
|2006.10.02 04:59
|sell
|566
|10.00
|1.2678
|1.2695
|1.2581
|2222
|2006.10.02 05:13
|modify
|566
|10.00
|1.2678
|1.2694
|1.2581
|2223
|2006.10.02 05:33
|modify
|566
|10.00
|1.2678
|1.2693
|1.2581
|2224
|2006.10.02 05:34
|modify
|566
|10.00
|1.2678
|1.2692
|1.2581
|2225
|2006.10.02 05:35
|modify
|566
|10.00
|1.2678
|1.2691
|1.2581
|2226
|2006.10.02 05:36
|modify
|566
|10.00
|1.2678
|1.2690
|1.2581
|2227
|2006.10.02 05:38
|modify
|566
|10.00
|1.2678
|1.2689
|1.2581
|2228
|2006.10.02 05:38
|close
|566
|10.00
|1.2669
|1.2689
|1.2581
|90.00
|36352.04
|2229
|2006.10.02 06:04
|sell
|567
|10.00
|1.2684
|1.2701
|1.2587
|2230
|2006.10.02 06:11
|modify
|567
|10.00
|1.2684
|1.2701
|1.2587
|2231
|2006.10.02 06:12
|modify
|567
|10.00
|1.2684
|1.2699
|1.2587
|2232
|2006.10.02 06:12
|modify
|567
|10.00
|1.2684
|1.2698
|1.2587
|2233
|2006.10.02 06:34
|modify
|567
|10.00
|1.2684
|1.2695
|1.2587
|2234
|2006.10.02 06:34
|modify
|567
|10.00
|1.2684
|1.2694
|1.2587
|2235
|2006.10.02 06:34
|close
|567
|10.00
|1.2675
|1.2694
|1.2587
|90.00
|36442.04
|2236
|2006.10.02 08:07
|sell
|568
|10.00
|1.2679
|1.2696
|1.2582
|2237
|2006.10.02 08:08
|modify
|568
|10.00
|1.2679
|1.2695
|1.2582
|2238
|2006.10.02 08:10
|modify
|568
|10.00
|1.2679
|1.2693
|1.2582
|2239
|2006.10.02 08:10
|modify
|568
|10.00
|1.2679
|1.2692
|1.2582
|2240
|2006.10.02 08:31
|modify
|568
|10.00
|1.2679
|1.2689
|1.2582
|2241
|2006.10.02 08:32
|modify
|568
|10.00
|1.2679
|1.2688
|1.2582
|2242
|2006.10.02 08:34
|modify
|568
|10.00
|1.2679
|1.2687
|1.2582
|2243
|2006.10.02 08:38
|modify
|568
|10.00
|1.2679
|1.2685
|1.2582
|2244
|2006.10.02 08:38
|close
|568
|10.00
|1.2670
|1.2685
|1.2582
|90.00
|36532.04
|2245
|2006.10.02 08:45
|sell
|569
|10.00
|1.2675
|1.2692
|1.2578
|2246
|2006.10.02 08:46
|modify
|569
|10.00
|1.2675
|1.2691
|1.2578
|2247
|2006.10.02 08:48
|modify
|569
|10.00
|1.2675
|1.2690
|1.2578
|2248
|2006.10.02 08:48
|modify
|569
|10.00
|1.2675
|1.2689
|1.2578
|2249
|2006.10.02 08:51
|modify
|569
|10.00
|1.2675
|1.2688
|1.2578
|2250
|2006.10.02 08:52
|modify
|569
|10.00
|1.2675
|1.2687
|1.2578
|2251
|2006.10.02 08:54
|modify
|569
|10.00
|1.2675
|1.2686
|1.2578
|2252
|2006.10.02 09:02
|s/l
|569
|10.00
|1.268612
|1.2686
|1.2578
|-111.21
|36420.83
|2253
|2006.10.03 09:57
|sell
|570
|10.00
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|2254
|2006.10.03 09:58
|modify
|570
|10.00
|1.2753
|1.2764
|1.2656
|2255
|2006.10.03 09:59
|modify
|570
|10.00
|1.2753
|1.2757
|1.2656
|2256
|2006.10.03 10:02
|modify
|570
|10.00
|1.2753
|1.2753
|1.2656
|2257
|2006.10.03 10:02
|close
|570
|10.00
|1.2741
|1.2753
|1.2656
|120.00
|36540.83
|2258
|2006.10.03 13:35
|sell
|571
|10.00
|1.2738
|1.2755
|1.2641
|2259
|2006.10.03 13:35
|modify
|571
|10.00
|1.2738
|1.2754
|1.2641
|2260
|2006.10.03 13:59
|modify
|571
|10.00
|1.2738
|1.2749
|1.2641
|2261
|2006.10.03 14:00
|modify
|571
|10.00
|1.2738
|1.2748
|1.2641
|2262
|2006.10.03 14:01
|modify
|571
|10.00
|1.2738
|1.2747
|1.2641
|2263
|2006.10.03 14:02
|modify
|571
|10.00
|1.2738
|1.2744
|1.2641
|2264
|2006.10.03 14:02
|close
|571
|10.00
|1.2729
|1.2744
|1.2641
|90.00
|36630.83
|2265
|2006.10.03 14:32
|sell
|572
|10.00
|1.2742
|1.2759
|1.2645
|2266
|2006.10.03 14:33
|modify
|572
|10.00
|1.2742
|1.2758
|1.2645
|2267
|2006.10.03 14:38
|modify
|572
|10.00
|1.2742
|1.2757
|1.2645
|2268
|2006.10.03 14:59
|modify
|572
|10.00
|1.2742
|1.2756
|1.2645
|2269
|2006.10.03 15:00
|modify
|572
|10.00
|1.2742
|1.2753
|1.2645
|2270
|2006.10.03 15:01
|modify
|572
|10.00
|1.2742
|1.2750
|1.2645
|2271
|2006.10.03 15:01
|modify
|572
|10.00
|1.2742
|1.2743
|1.2645
|2272
|2006.10.03 15:01
|close
|572
|10.00
|1.2727
|1.2743
|1.2645
|150.00
|36780.83
|2273
|2006.10.04 03:34
|sell
|573
|10.00
|1.2725
|1.2742
|1.2628
|2274
|2006.10.04 03:35
|modify
|573
|10.00
|1.2725
|1.2740
|1.2628
|2275
|2006.10.04 03:36
|modify
|573
|10.00
|1.2725
|1.2739
|1.2628
|2276
|2006.10.04 03:50
|modify
|573
|10.00
|1.2725
|1.2738
|1.2628
|2277
|2006.10.04 03:57
|modify
|573
|10.00
|1.2725
|1.2737
|1.2628
|2278
|2006.10.04 04:05
|modify
|573
|10.00
|1.2725
|1.2734
|1.2628
|2279
|2006.10.04 05:01
|modify
|573
|10.00
|1.2725
|1.2734
|1.2628
|2280
|2006.10.04 05:02
|modify
|573
|10.00
|1.2725
|1.2733
|1.2628
|2281
|2006.10.04 06:08
|s/l
|573
|10.00
|1.273284
|1.2733
|1.2628
|-78.43
|36702.40
|2282
|2006.10.04 09:07
|sell
|574
|10.00
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|2283
|2006.10.04 09:40
|modify
|574
|10.00
|1.2694
|1.2710
|1.2597
|2284
|2006.10.04 09:51
|modify
|574
|10.00
|1.2694
|1.2708
|1.2597
|2285
|2006.10.04 09:57
|modify
|574
|10.00
|1.2694
|1.2704
|1.2597
|2286
|2006.10.04 09:57
|modify
|574
|10.00
|1.2694
|1.2703
|1.2597
|2287
|2006.10.04 09:57
|close
|574
|10.00
|1.2685
|1.2703
|1.2597
|90.00
|36792.40
|2288
|2006.10.04 12:18
|sell
|575
|10.00
|1.2685
|1.2702
|1.2588
|2289
|2006.10.04 12:39
|modify
|575
|10.00
|1.2685
|1.2702
|1.2588
|2290
|2006.10.04 12:45
|modify
|575
|10.00
|1.2685
|1.2701
|1.2588
|2291
|2006.10.04 12:47
|modify
|575
|10.00
|1.2685
|1.2700
|1.2588
|2292
|2006.10.04 12:53
|modify
|575
|10.00
|1.2685
|1.2695
|1.2588
|2293
|2006.10.04 12:53
|close
|575
|10.00
|1.2675
|1.2695
|1.2588
|100.00
|36892.40
|2294
|2006.10.04 12:59
|sell
|576
|10.00
|1.2686
|1.2703
|1.2589
|2295
|2006.10.04 13:55
|modify
|576
|10.00
|1.2686
|1.2701
|1.2589
|2296
|2006.10.04 13:58
|modify
|576
|10.00
|1.2686
|1.2700
|1.2589
|2297
|2006.10.04 14:54
|modify
|576
|10.00
|1.2686
|1.2699
|1.2589
|2298
|2006.10.04 14:56
|modify
|576
|10.00
|1.2686
|1.2696
|1.2589
|2299
|2006.10.04 14:56
|close
|576
|10.00
|1.2675
|1.2696
|1.2589
|110.00
|37002.40
|2300
|2006.10.05 06:02
|sell
|577
|10.00
|1.2713
|1.2730
|1.2616
|2301
|2006.10.05 06:02
|modify
|577
|10.00
|1.2713
|1.2730
|1.2616
|2302
|2006.10.05 06:09
|modify
|577
|10.00
|1.2713
|1.2729
|1.2616
|2303
|2006.10.05 06:25
|modify
|577
|10.00
|1.2713
|1.2727
|1.2616
|2304
|2006.10.05 06:26
|modify
|577
|10.00
|1.2713
|1.2726
|1.2616
|2305
|2006.10.05 06:34
|modify
|577
|10.00
|1.2713
|1.2721
|1.2616
|2306
|2006.10.05 06:36
|modify
|577
|10.00
|1.2713
|1.2719
|1.2616
|2307
|2006.10.05 06:36
|close
|577
|10.00
|1.2703
|1.2719
|1.2616
|100.00
|37102.40
|2308
|2006.10.05 06:52
|sell
|578
|10.00
|1.2711
|1.2728
|1.2614
|2309
|2006.10.05 06:52
|modify
|578
|10.00
|1.2711
|1.2725
|1.2614
|2310
|2006.10.05 06:53
|modify
|578
|10.00
|1.2711
|1.2724
|1.2614
|2311
|2006.10.05 06:56
|modify
|578
|10.00
|1.2711
|1.2723
|1.2614
|2312
|2006.10.05 06:57
|modify
|578
|10.00
|1.2711
|1.2722
|1.2614
|2313
|2006.10.05 08:31
|modify
|578
|10.00
|1.2711
|1.2716
|1.2614
|2314
|2006.10.05 08:31
|close
|578
|10.00
|1.2702
|1.2716
|1.2614
|90.00
|37192.40
|2315
|2006.10.05 16:34
|sell
|579
|10.00
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|2316
|2006.10.05 16:56
|modify
|579
|10.00
|1.2694
|1.2709
|1.2597
|2317
|2006.10.05 17:20
|modify
|579
|10.00
|1.2694
|1.2709
|1.2597
|2318
|2006.10.05 17:22
|modify
|579
|10.00
|1.2694
|1.2707
|1.2597
|2319
|2006.10.05 17:22
|close
|579
|10.00
|1.2685
|1.2707
|1.2597
|90.00
|37282.40
|2320
|2006.10.06 07:15
|sell
|580
|10.00
|1.2686
|1.2703
|1.2589
|2321
|2006.10.06 07:15
|modify
|580
|10.00
|1.2686
|1.2699
|1.2589
|2322
|2006.10.06 07:19
|modify
|580
|10.00
|1.2686
|1.2698
|1.2589
|2323
|2006.10.06 07:21
|modify
|580
|10.00
|1.2686
|1.2697
|1.2589
|2324
|2006.10.06 07:23
|modify
|580
|10.00
|1.2686
|1.2695
|1.2589
|2325
|2006.10.06 07:25
|modify
|580
|10.00
|1.2686
|1.2693
|1.2589
|2326
|2006.10.06 07:26
|modify
|580
|10.00
|1.2686
|1.2691
|1.2589
|2327
|2006.10.06 07:37
|modify
|580
|10.00
|1.2686
|1.2690
|1.2589
|2328
|2006.10.06 07:37
|modify
|580
|10.00
|1.2686
|1.2687
|1.2589
|2329
|2006.10.06 07:37
|close
|580
|10.00
|1.2675
|1.2687
|1.2589
|110.00
|37392.40
|2330
|2006.10.06 07:59
|sell
|581
|10.00
|1.2685
|1.2702
|1.2588
|2331
|2006.10.06 08:00
|modify
|581
|10.00
|1.2685
|1.2698
|1.2588
|2332
|2006.10.06 08:00
|modify
|581
|10.00
|1.2685
|1.2696
|1.2588
|2333
|2006.10.06 08:02
|modify
|581
|10.00
|1.2685
|1.2689
|1.2588
|2334
|2006.10.06 08:02
|modify
|581
|10.00
|1.2685
|1.2687
|1.2588
|2335
|2006.10.06 08:02
|close
|581
|10.00
|1.2675
|1.2687
|1.2588
|100.00
|37492.40
|2336
|2006.10.06 12:06
|sell
|582
|10.00
|1.2672
|1.2689
|1.2575
|2337
|2006.10.06 12:06
|modify
|582
|10.00
|1.2672
|1.2686
|1.2575
|2338
|2006.10.06 12:06
|modify
|582
|10.00
|1.2672
|1.2680
|1.2575
|2339
|2006.10.06 12:06
|modify
|582
|10.00
|1.2672
|1.2677
|1.2575
|2340
|2006.10.06 12:07
|modify
|582
|10.00
|1.2672
|1.2671
|1.2575
|2341
|2006.10.06 12:07
|modify
|582
|10.00
|1.2672
|1.2669
|1.2575
|2342
|2006.10.06 12:07
|modify
|582
|10.00
|1.2672
|1.2656
|1.2575
|2343
|2006.10.06 12:07
|s/l
|582
|10.00
|1.265609
|1.2656
|1.2575
|159.14
|37651.54
|2344
|2006.10.06 12:08
|sell
|583
|10.00
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|2345
|2006.10.06 12:09
|modify
|583
|10.00
|1.2701
|1.2716
|1.2604
|2346
|2006.10.06 12:11
|modify
|583
|10.00
|1.2701
|1.2714
|1.2604
|2347
|2006.10.06 12:12
|modify
|583
|10.00
|1.2701
|1.2712
|1.2604
|2348
|2006.10.06 12:13
|modify
|583
|10.00
|1.2701
|1.2709
|1.2604
|2349
|2006.10.06 12:13
|modify
|583
|10.00
|1.2701
|1.2708
|1.2604
|2350
|2006.10.06 12:13
|modify
|583
|10.00
|1.2701
|1.2703
|1.2604
|2351
|2006.10.06 12:13
|s/l
|583
|10.00
|1.270309
|1.2703
|1.2604
|-20.86
|37630.68
|2352
|2006.10.06 12:13
|sell
|584
|10.00
|1.2713
|1.2730
|1.2616
|2353
|2006.10.06 12:13
|modify
|584
|10.00
|1.2713
|1.2717
|1.2616
|2354
|2006.10.06 12:13
|modify
|584
|10.00
|1.2713
|1.2705
|1.2616
|2355
|2006.10.06 12:13
|modify
|584
|10.00
|1.2713
|1.2702
|1.2616
|2356
|2006.10.06 12:14
|modify
|584
|10.00
|1.2713
|1.2701
|1.2616
|2357
|2006.10.06 12:14
|s/l
|584
|10.00
|1.270109
|1.2701
|1.2616
|119.14
|37749.82
|2358
|2006.10.06 12:14
|sell
|585
|10.00
|1.2700
|1.2717
|1.2603
|2359
|2006.10.06 12:14
|modify
|585
|10.00
|1.2700
|1.2714
|1.2603
|2360
|2006.10.06 12:14
|modify
|585
|10.00
|1.2700
|1.2712
|1.2603
|2361
|2006.10.06 12:14
|modify
|585
|10.00
|1.2700
|1.2706
|1.2603
|2362
|2006.10.06 12:14
|modify
|585
|10.00
|1.2700
|1.2704
|1.2603
|2363
|2006.10.06 12:14
|s/l
|585
|10.00
|1.270409
|1.2704
|1.2603
|-40.86
|37708.96
|2364
|2006.10.06 12:14
|sell
|586
|10.00
|1.2711
|1.2728
|1.2614
|2365
|2006.10.06 12:14
|modify
|586
|10.00
|1.2711
|1.2726
|1.2614
|2366
|2006.10.06 12:14
|modify
|586
|10.00
|1.2711
|1.2724
|1.2614
|2367
|2006.10.06 12:15
|modify
|586
|10.00
|1.2711
|1.2694
|1.2614
|2368
|2006.10.06 12:15
|modify
|586
|10.00
|1.2711
|1.2691
|1.2614
|2369
|2006.10.06 12:15
|modify
|586
|10.00
|1.2711
|1.2690
|1.2614
|2370
|2006.10.06 12:16
|modify
|586
|10.00
|1.2711
|1.2689
|1.2614
|2371
|2006.10.06 12:16
|modify
|586
|10.00
|1.2711
|1.2680
|1.2614
|2372
|2006.10.06 12:16
|modify
|586
|10.00
|1.2711
|1.2670
|1.2614
|2373
|2006.10.06 12:16
|modify
|586
|10.00
|1.2711
|1.2669
|1.2614
|2374
|2006.10.06 12:16
|modify
|586
|10.00
|1.2711
|1.2668
|1.2614
|2375
|2006.10.06 12:17
|modify
|586
|10.00
|1.2711
|1.2665
|1.2614
|2376
|2006.10.06 12:18
|modify
|586
|10.00
|1.2711
|1.2664
|1.2614
|2377
|2006.10.06 12:18
|modify
|586
|10.00
|1.2711
|1.2663
|1.2614
|2378
|2006.10.06 12:18
|s/l
|586
|10.00
|1.266309
|1.2663
|1.2614
|479.14
|38188.10
|2379
|2006.10.06 12:20
|sell
|587
|10.00
|1.2673
|1.2690
|1.2576
|2380
|2006.10.06 12:20
|modify
|587
|10.00
|1.2673
|1.2689
|1.2576
|2381
|2006.10.06 12:20
|modify
|587
|10.00
|1.2673
|1.2688
|1.2576
|2382
|2006.10.06 12:20
|modify
|587
|10.00
|1.2673
|1.2686
|1.2576
|2383
|2006.10.06 12:21
|s/l
|587
|10.00
|1.268609
|1.2686
|1.2576
|-130.86
|38057.24
|2384
|2006.10.06 12:21
|sell
|588
|10.00
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|2385
|2006.10.06 12:21
|modify
|588
|10.00
|1.2692
|1.2707
|1.2595
|2386
|2006.10.06 12:21
|modify
|588
|10.00
|1.2692
|1.2704
|1.2595
|2387
|2006.10.06 12:21
|modify
|588
|10.00
|1.2692
|1.2702
|1.2595
|2388
|2006.10.06 12:21
|modify
|588
|10.00
|1.2692
|1.2699
|1.2595
|2389
|2006.10.06 12:22
|modify
|588
|10.00
|1.2692
|1.2695
|1.2595
|2390
|2006.10.06 12:22
|modify
|588
|10.00
|1.2692
|1.2691
|1.2595
|2391
|2006.10.06 12:22
|s/l
|588
|10.00
|1.269109
|1.2691
|1.2595
|9.14
|38066.38
|2392
|2006.10.06 12:22
|sell
|589
|10.00
|1.2699
|1.2716
|1.2602
|2393
|2006.10.06 12:22
|modify
|589
|10.00
|1.2699
|1.2715
|1.2602
|2394
|2006.10.06 12:23
|modify
|589
|10.00
|1.2699
|1.2714
|1.2602
|2395
|2006.10.06 12:23
|modify
|589
|10.00
|1.2699
|1.2712
|1.2602
|2396
|2006.10.06 12:23
|modify
|589
|10.00
|1.2699
|1.2702
|1.2602
|2397
|2006.10.06 12:24
|s/l
|589
|10.00
|1.270209
|1.2702
|1.2602
|-30.86
|38035.52
|2398
|2006.10.06 12:24
|sell
|590
|10.00
|1.2703
|1.2720
|1.2606
|2399
|2006.10.06 12:24
|modify
|590
|10.00
|1.2703
|1.2718
|1.2606
|2400
|2006.10.06 12:24
|modify
|590
|10.00
|1.2703
|1.2717
|1.2606
|2401
|2006.10.06 12:24
|modify
|590
|10.00
|1.2703
|1.2715
|1.2606
|2402
|2006.10.06 12:24
|modify
|590
|10.00
|1.2703
|1.2714
|1.2606
|2403
|2006.10.06 12:25
|modify
|590
|10.00
|1.2703
|1.2697
|1.2606
|2404
|2006.10.06 12:25
|modify
|590
|10.00
|1.2703
|1.2694
|1.2606
|2405
|2006.10.06 12:25
|modify
|590
|10.00
|1.2703
|1.2693
|1.2606
|2406
|2006.10.06 12:25
|modify
|590
|10.00
|1.2703
|1.2687
|1.2606
|2407
|2006.10.06 12:26
|s/l
|590
|10.00
|1.268709
|1.2687
|1.2606
|159.14
|38194.66
|2408
|2006.10.06 12:26
|sell
|591
|10.00
|1.2687
|1.2704
|1.2590
|2409
|2006.10.06 12:28
|modify
|591
|10.00
|1.2687
|1.2694
|1.2590
|2410
|2006.10.06 12:29
|s/l
|591
|10.00
|1.269409
|1.2694
|1.2590
|-70.86
|38123.80
|2411
|2006.10.06 12:29
|sell
|592
|10.00
|1.2697
|1.2714
|1.2600
|2412
|2006.10.06 12:29
|modify
|592
|10.00
|1.2697
|1.2702
|1.2600
|2413
|2006.10.06 12:29
|modify
|592
|10.00
|1.2697
|1.2697
|1.2600
|2414
|2006.10.06 12:29
|s/l
|592
|10.00
|1.269709
|1.2697
|1.2600
|-0.86
|38122.94
|2415
|2006.10.06 12:29
|sell
|593
|10.00
|1.2707
|1.2724
|1.2610
|2416
|2006.10.06 12:29
|modify
|593
|10.00
|1.2707
|1.2711
|1.2610
|2417
|2006.10.06 12:29
|s/l
|593
|10.00
|1.271109
|1.2711
|1.2610
|-40.86
|38082.08
|2418
|2006.10.06 12:29
|sell
|594
|10.00
|1.2710
|1.2727
|1.2613
|2419
|2006.10.06 12:29
|modify
|594
|10.00
|1.2710
|1.2713
|1.2613
|2420
|2006.10.06 12:29
|modify
|594
|10.00
|1.2710
|1.2708
|1.2613
|2421
|2006.10.06 12:29
|modify
|594
|10.00
|1.2710
|1.2706
|1.2613
|2422
|2006.10.06 12:29
|modify
|594
|10.00
|1.2710
|1.2689
|1.2613
|2423
|2006.10.06 12:29
|modify
|594
|10.00
|1.2710
|1.2665
|1.2613
|2424
|2006.10.06 12:29
|modify
|594
|10.00
|1.2710
|1.2660
|1.2613
|2425
|2006.10.06 12:30
|modify
|594
|10.00
|1.2710
|1.2644
|1.2613
|2426
|2006.10.06 12:30
|modify
|594
|10.00
|1.2710
|1.2627
|1.2613
|2427
|2006.10.06 12:30
|t/p
|594
|10.00
|1.2613
|1.2627
|1.2613
|970.00
|39052.08
|2428
|2006.10.06 13:07
|sell
|595
|10.00
|1.2609
|1.2626
|1.2512
|2429
|2006.10.06 13:17
|modify
|595
|10.00
|1.2609
|1.2626
|1.2512
|2430
|2006.10.06 13:17
|close
|595
|10.00
|1.2600
|1.2626
|1.2512
|90.00
|39142.08
|2431
|2006.10.06 13:22
|sell
|596
|10.00
|1.2609
|1.2626
|1.2512
|2432
|2006.10.06 13:28
|modify
|596
|10.00
|1.2609
|1.2623
|1.2512
|2433
|2006.10.06 13:28
|close
|596
|10.00
|1.2597
|1.2623
|1.2512
|120.00
|39262.08
|2434
|2006.10.06 15:01
|sell
|597
|10.00
|1.2601
|1.2618
|1.2504
|2435
|2006.10.06 15:56
|modify
|597
|10.00
|1.2601
|1.2613
|1.2504
|2436
|2006.10.06 15:56
|close
|597
|10.00
|1.2584
|1.2613
|1.2504
|170.00
|39432.08
|2437
|2006.10.06 15:59
|sell
|598
|10.00
|1.2599
|1.2616
|1.2502
|2438
|2006.10.06 16:57
|close
|598
|10.00
|1.2589
|1.2616
|1.2502
|100.00
|39532.08
|2439
|2006.10.06 16:59
|sell
|599
|10.00
|1.2610
|1.2627
|1.2513
|2440
|2006.10.06 17:54
|close
|599
|10.00
|1.2598
|1.2627
|1.2513
|120.00
|39652.08
|2441
|2006.10.08 22:04
|sell
|600
|10.00
|1.2594
|1.2611
|1.2497
|2442
|2006.10.09 06:41
|modify
|600
|10.00
|1.2594
|1.2611
|1.2497
|2443
|2006.10.09 06:43
|modify
|600
|10.00
|1.2594
|1.2609
|1.2497
|2444
|2006.10.09 07:42
|modify
|600
|10.00
|1.2594
|1.2607
|1.2497
|2445
|2006.10.09 09:02
|s/l
|600
|10.00
|1.260712
|1.2607
|1.2497
|-124.05
|39528.03
|2446
|2006.10.10 01:03
|sell
|601
|10.00
|1.2593
|1.2610
|1.2496
|2447
|2006.10.10 01:04
|modify
|601
|10.00
|1.2593
|1.2609
|1.2496
|2448
|2006.10.10 01:05
|modify
|601
|10.00
|1.2593
|1.2608
|1.2496
|2449
|2006.10.10 01:14
|modify
|601
|10.00
|1.2593
|1.2607
|1.2496
|2450
|2006.10.10 01:15
|modify
|601
|10.00
|1.2593
|1.2606
|1.2496
|2451
|2006.10.10 01:15
|modify
|601
|10.00
|1.2593
|1.2605
|1.2496
|2452
|2006.10.10 01:16
|modify
|601
|10.00
|1.2593
|1.2600
|1.2496
|2453
|2006.10.10 01:19
|modify
|601
|10.00
|1.2593
|1.2599
|1.2496
|2454
|2006.10.10 03:16
|modify
|601
|10.00
|1.2593
|1.2598
|1.2496
|2455
|2006.10.10 05:02
|s/l
|601
|10.00
|1.259781
|1.2598
|1.2496
|-48.07
|39479.96
|2456
|2006.10.10 05:02
|sell
|602
|10.00
|1.2600
|1.2617
|1.2503
|2457
|2006.10.10 05:08
|modify
|602
|10.00
|1.2600
|1.2612
|1.2503
|2458
|2006.10.10 05:09
|modify
|602
|10.00
|1.2600
|1.2611
|1.2503
|2459
|2006.10.10 05:10
|modify
|602
|10.00
|1.2600
|1.2610
|1.2503
|2460
|2006.10.10 05:10
|modify
|602
|10.00
|1.2600
|1.2609
|1.2503
|2461
|2006.10.10 05:11
|modify
|602
|10.00
|1.2600
|1.2604
|1.2503
|2462
|2006.10.10 05:14
|modify
|602
|10.00
|1.2600
|1.2603
|1.2503
|2463
|2006.10.10 06:02
|s/l
|602
|10.00
|1.26035
|1.2603
|1.2503
|-34.96
|39445.00
|2464
|2006.10.10 12:08
|sell
|603
|10.00
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|2465
|2006.10.10 12:57
|modify
|603
|10.00
|1.2537
|1.2553
|1.2440
|2466
|2006.10.10 13:53
|modify
|603
|10.00
|1.2537
|1.2553
|1.2440
|2467
|2006.10.10 13:55
|modify
|603
|10.00
|1.2537
|1.2552
|1.2440
|2468
|2006.10.10 13:56
|modify
|603
|10.00
|1.2537
|1.2551
|1.2440
|2469
|2006.10.10 13:56
|close
|603
|10.00
|1.2528
|1.2551
|1.2440
|90.00
|39535.00
|2470
|2006.10.10 14:02
|sell
|604
|10.00
|1.2535
|1.2552
|1.2438
|2471
|2006.10.10 14:57
|modify
|604
|10.00
|1.2535
|1.2547
|1.2438
|2472
|2006.10.10 14:57
|close
|604
|10.00
|1.2523
|1.2547
|1.2438
|120.00
|39655.00
|2473
|2006.10.10 14:59
|sell
|605
|10.00
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|2474
|2006.10.10 21:48
|modify
|605
|10.00
|1.2537
|1.2552
|1.2440
|2475
|2006.10.10 21:50
|modify
|605
|10.00
|1.2537
|1.2551
|1.2440
|2476
|2006.10.10 23:44
|modify
|605
|10.00
|1.2537
|1.2551
|1.2440
|2477
|2006.10.10 23:45
|modify
|605
|10.00
|1.2537
|1.2549
|1.2440
|2478
|2006.10.11 06:33
|modify
|605
|10.00
|1.2537
|1.2548
|1.2440
|2479
|2006.10.11 06:34
|modify
|605
|10.00
|1.2537
|1.2547
|1.2440
|2480
|2006.10.11 06:35
|modify
|605
|10.00
|1.2537
|1.2545
|1.2440
|2481
|2006.10.11 06:35
|modify
|605
|10.00
|1.2537
|1.2544
|1.2440
|2482
|2006.10.11 06:35
|modify
|605
|10.00
|1.2537
|1.2543
|1.2440
|2483
|2006.10.11 06:37
|modify
|605
|10.00
|1.2537
|1.2538
|1.2440
|2484
|2006.10.11 06:37
|close
|605
|10.00
|1.2527
|1.2538
|1.2440
|107.20
|39762.20
|2485
|2006.10.11 19:02
|sell
|606
|10.00
|1.2528
|1.2545
|1.2431
|2486
|2006.10.11 19:18
|modify
|606
|10.00
|1.2528
|1.2545
|1.2431
|2487
|2006.10.11 19:18
|modify
|606
|10.00
|1.2528
|1.2543
|1.2431
|2488
|2006.10.11 19:18
|modify
|606
|10.00
|1.2528
|1.2542
|1.2431
|2489
|2006.10.11 19:21
|modify
|606
|10.00
|1.2528
|1.2537
|1.2431
|2490
|2006.10.11 19:21
|close
|606
|10.00
|1.2515
|1.2537
|1.2431
|130.00
|39892.20
|2491
|2006.10.11 19:57
|sell
|607
|10.00
|1.2521
|1.2538
|1.2424
|2492
|2006.10.11 20:21
|modify
|607
|10.00
|1.2521
|1.2537
|1.2424
|2493
|2006.10.11 20:58
|modify
|607
|10.00
|1.2521
|1.2535
|1.2424
|2494
|2006.10.11 20:58
|close
|607
|10.00
|1.2512
|1.2535
|1.2424
|90.00
|39982.20
|2495
|2006.10.11 21:02
|sell
|608
|10.00
|1.2522
|1.2539
|1.2425
|2496
|2006.10.11 21:18
|modify
|608
|10.00
|1.2522
|1.2537
|1.2425
|2497
|2006.10.11 21:42
|modify
|608
|10.00
|1.2522
|1.2536
|1.2425
|2498
|2006.10.11 21:56
|modify
|608
|10.00
|1.2522
|1.2535
|1.2425
|2499
|2006.10.11 21:56
|close
|608
|10.00
|1.2513
|1.2535
|1.2425
|90.00
|40072.20
|2500
|2006.10.11 21:59
|sell
|609
|10.00
|1.2522
|1.2539
|1.2425
|2501
|2006.10.11 22:55
|modify
|609
|10.00
|1.2522
|1.2539
|1.2425
|2502
|2006.10.12 00:52
|modify
|609
|10.00
|1.2522
|1.2538
|1.2425
|2503
|2006.10.12 01:52
|modify
|609
|10.00
|1.2522
|1.2537
|1.2425
|2504
|2006.10.12 03:00
|s/l
|609
|10.00
|1.25373
|1.2537
|1.2425
|-131.40
|39940.80
|2505
|2006.10.12 10:02
|buy
|610
|10.00
|1.2540
|1.2523
|1.2637
|2506
|2006.10.12 10:02
|modify
|610
|10.00
|1.2540
|1.2524
|1.2637
|2507
|2006.10.12 10:03
|modify
|610
|10.00
|1.2540
|1.2526
|1.2637
|2508
|2006.10.12 10:24
|modify
|610
|10.00
|1.2540
|1.2527
|1.2637
|2509
|2006.10.12 10:24
|modify
|610
|10.00
|1.2540
|1.2528
|1.2637
|2510
|2006.10.12 10:29
|modify
|610
|10.00
|1.2540
|1.2529
|1.2637
|2511
|2006.10.12 10:38
|modify
|610
|10.00
|1.2540
|1.2530
|1.2637
|2512
|2006.10.12 10:39
|modify
|610
|10.00
|1.2540
|1.2532
|1.2637
|2513
|2006.10.12 10:39
|close
|610
|10.00
|1.2549
|1.2532
|1.2637
|90.00
|40030.80
|2514
|2006.10.12 10:41
|buy
|611
|10.00
|1.2536
|1.2519
|1.2633
|2515
|2006.10.12 10:52
|modify
|611
|10.00
|1.2536
|1.2522
|1.2633
|2516
|2006.10.12 10:54
|modify
|611
|10.00
|1.2536
|1.2523
|1.2633
|2517
|2006.10.12 10:58
|modify
|611
|10.00
|1.2536
|1.2532
|1.2633
|2518
|2006.10.12 10:58
|close
|611
|10.00
|1.2549
|1.2532
|1.2633
|130.00
|40160.80
|2519
|2006.10.12 10:59
|buy
|612
|10.00
|1.2540
|1.2523
|1.2637
|2520
|2006.10.12 11:38
|s/l
|612
|10.00
|1.2523
|1.2523
|1.2637
|-170.00
|39990.80
|2521
|2006.10.12 13:03
|sell
|613
|10.00
|1.2531
|1.2548
|1.2434
|2522
|2006.10.12 13:35
|modify
|613
|10.00
|1.2531
|1.2547
|1.2434
|2523
|2006.10.12 13:36
|modify
|613
|10.00
|1.2531
|1.2540
|1.2434
|2524
|2006.10.12 13:36
|close
|613
|10.00
|1.2519
|1.2540
|1.2434
|120.00
|40110.80
|2525
|2006.10.12 13:51
|sell
|614
|10.00
|1.2531
|1.2548
|1.2434
|2526
|2006.10.12 13:57
|modify
|614
|10.00
|1.2531
|1.2547
|1.2434
|2527
|2006.10.12 13:58
|modify
|614
|10.00
|1.2531
|1.2546
|1.2434
|2528
|2006.10.12 13:58
|modify
|614
|10.00
|1.2531
|1.2544
|1.2434
|2529
|2006.10.12 14:24
|s/l
|614
|10.00
|1.254434
|1.2544
|1.2434
|-133.36
|39977.44
|2530
|2006.10.13 12:48
|sell
|615
|10.00
|1.2570
|1.2587
|1.2473
|2531
|2006.10.13 12:48
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2584
|1.2473
|2532
|2006.10.13 12:49
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2583
|1.2473
|2533
|2006.10.13 12:50
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2581
|1.2473
|2534
|2006.10.13 12:52
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2580
|1.2473
|2535
|2006.10.13 12:53
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2576
|1.2473
|2536
|2006.10.13 12:53
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2575
|1.2473
|2537
|2006.10.13 12:54
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2574
|1.2473
|2538
|2006.10.13 12:54
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2573
|1.2473
|2539
|2006.10.13 12:54
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2572
|1.2473
|2540
|2006.10.13 12:55
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2569
|1.2473
|2541
|2006.10.13 12:55
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2568
|1.2473
|2542
|2006.10.13 12:56
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2565
|1.2473
|2543
|2006.10.13 12:56
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2564
|1.2473
|2544
|2006.10.13 12:57
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2560
|1.2473
|2545
|2006.10.13 12:59
|modify
|615
|10.00
|1.2570
|1.2537
|1.2473
|2546
|2006.10.13 13:00
|close
|615
|10.00
|1.2523
|1.2537
|1.2473
|470.00
|40447.44
|2547
|2006.10.13 17:15
|sell
|616
|10.00
|1.2510
|1.2527
|1.2413
|2548
|2006.10.15 22:00
|modify
|616
|10.00
|1.2510
|1.2526
|1.2413
|2549
|2006.10.15 22:00
|close
|616
|10.00
|1.2500
|1.2526
|1.2413
|100.00
|40547.44
|2550
|2006.10.17 07:52
|sell
|617
|10.00
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|2551
|2006.10.17 07:52
|modify
|617
|10.00
|1.2537
|1.2552
|1.2440
|2552
|2006.10.17 08:25
|modify
|617
|10.00
|1.2537
|1.2552
|1.2440
|2553
|2006.10.17 08:26
|modify
|617
|10.00
|1.2537
|1.2550
|1.2440
|2554
|2006.10.17 08:28
|modify
|617
|10.00
|1.2537
|1.2549
|1.2440
|2555
|2006.10.17 08:28
|modify
|617
|10.00
|1.2537
|1.2547
|1.2440
|2556
|2006.10.17 08:31
|modify
|617
|10.00
|1.2537
|1.2546
|1.2440
|2557
|2006.10.17 08:42
|s/l
|617
|10.00
|1.254554
|1.2546
|1.2440
|-85.36
|40462.08
|2558
|2006.10.17 13:15
|sell
|618
|10.00
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|2559
|2006.10.17 13:15
|modify
|618
|10.00
|1.2537
|1.2551
|1.2440
|2560
|2006.10.17 13:16
|modify
|618
|10.00
|1.2537
|1.2550
|1.2440
|2561
|2006.10.17 13:17
|modify
|618
|10.00
|1.2537
|1.2549
|1.2440
|2562
|2006.10.17 13:18
|modify
|618
|10.00
|1.2537
|1.2548
|1.2440
|2563
|2006.10.17 13:20
|s/l
|618
|10.00
|1.254764
|1.2548
|1.2440
|-106.43
|40355.65
|2564
|2006.10.17 13:20
|sell
|619
|10.00
|1.2546
|1.2563
|1.2449
|2565
|2006.10.17 13:20
|modify
|619
|10.00
|1.2546
|1.2562
|1.2449
|2566
|2006.10.17 13:20
|modify
|619
|10.00
|1.2546
|1.2561
|1.2449
|2567
|2006.10.17 14:43
|modify
|619
|10.00
|1.2546
|1.2560
|1.2449
|2568
|2006.10.17 15:39
|s/l
|619
|10.00
|1.255996
|1.2560
|1.2449
|-139.57
|40216.08
|2569
|2006.10.17 22:17
|sell
|620
|10.00
|1.2550
|1.2567
|1.2453
|2570
|2006.10.17 23:44
|modify
|620
|10.00
|1.2550
|1.2566
|1.2453
|2571
|2006.10.17 23:44
|close
|620
|10.00
|1.2541
|1.2566
|1.2453
|90.00
|40306.08
|2572
|2006.10.19 06:26
|sell
|621
|10.00
|1.2541
|1.2558
|1.2444
|2573
|2006.10.19 06:26
|modify
|621
|10.00
|1.2541
|1.2552
|1.2444
|2574
|2006.10.19 06:29
|modify
|621
|10.00
|1.2541
|1.2551
|1.2444
|2575
|2006.10.19 06:29
|modify
|621
|10.00
|1.2541
|1.2550
|1.2444
|2576
|2006.10.19 06:30
|modify
|621
|10.00
|1.2541
|1.2549
|1.2444
|2577
|2006.10.19 06:33
|modify
|621
|10.00
|1.2541
|1.2548
|1.2444
|2578
|2006.10.19 07:32
|s/l
|621
|10.00
|1.254825
|1.2548
|1.2444
|-72.54
|40233.54
|2579
|2006.10.20 05:45
|buy
|622
|10.00
|1.2631
|1.2614
|1.2728
|2580
|2006.10.20 05:45
|modify
|622
|10.00
|1.2631
|1.2616
|1.2728
|2581
|2006.10.20 07:27
|s/l
|622
|10.00
|1.261612
|1.2616
|1.2728
|-148.79
|40084.75
|2582
|2006.10.20 11:23
|sell
|623
|10.00
|1.2616
|1.2633
|1.2519
|2583
|2006.10.20 11:23
|modify
|623
|10.00
|1.2616
|1.2631
|1.2519
|2584
|2006.10.20 11:23
|modify
|623
|10.00
|1.2616
|1.2630
|1.2519
|2585
|2006.10.20 11:24
|modify
|623
|10.00
|1.2616
|1.2629
|1.2519
|2586
|2006.10.20 11:55
|modify
|623
|10.00
|1.2616
|1.2628
|1.2519
|2587
|2006.10.20 11:58
|modify
|623
|10.00
|1.2616
|1.2627
|1.2519
|2588
|2006.10.20 11:59
|modify
|623
|10.00
|1.2616
|1.2626
|1.2519
|2589
|2006.10.20 12:01
|modify
|623
|10.00
|1.2616
|1.2625
|1.2519
|2590
|2006.10.20 12:58
|s/l
|623
|10.00
|1.26255
|1.2625
|1.2519
|-95.00
|39989.75
|2591
|2006.10.20 12:58
|sell
|624
|10.00
|1.2623
|1.2640
|1.2526
|2592
|2006.10.20 12:58
|modify
|624
|10.00
|1.2623
|1.2639
|1.2526
|2593
|2006.10.20 13:48
|modify
|624
|10.00
|1.2623
|1.2639
|1.2526
|2594
|2006.10.20 13:48
|modify
|624
|10.00
|1.2623
|1.2638
|1.2526
|2595
|2006.10.20 13:51
|modify
|624
|10.00
|1.2623
|1.2637
|1.2526
|2596
|2006.10.20 13:57
|modify
|624
|10.00
|1.2623
|1.2636
|1.2526
|2597
|2006.10.20 14:01
|modify
|624
|10.00
|1.2623
|1.2636
|1.2526
|2598
|2006.10.20 14:01
|modify
|624
|10.00
|1.2623
|1.2633
|1.2526
|2599
|2006.10.20 14:02
|modify
|624
|10.00
|1.2623
|1.2630
|1.2526
|2600
|2006.10.20 14:02
|close
|624
|10.00
|1.2613
|1.2630
|1.2526
|100.00
|40089.75
|2601
|2006.10.20 15:04
|sell
|625
|10.00
|1.2610
|1.2627
|1.2513
|2602
|2006.10.20 15:11
|modify
|625
|10.00
|1.2610
|1.2626
|1.2513
|2603
|2006.10.20 15:14
|modify
|625
|10.00
|1.2610
|1.2625
|1.2513
|2604
|2006.10.20 15:25
|modify
|625
|10.00
|1.2610
|1.2623
|1.2513
|2605
|2006.10.20 15:25
|modify
|625
|10.00
|1.2610
|1.2622
|1.2513
|2606
|2006.10.20 19:13
|s/l
|625
|10.00
|1.262213
|1.2622
|1.2513
|-121.25
|39968.50
|2607
|2006.10.23 10:40
|sell
|626
|10.00
|1.2559
|1.2576
|1.2462
|2608
|2006.10.23 10:43
|modify
|626
|10.00
|1.2559
|1.2575
|1.2462
|2609
|2006.10.23 10:52
|modify
|626
|10.00
|1.2559
|1.2574
|1.2462
|2610
|2006.10.23 10:54
|modify
|626
|10.00
|1.2559
|1.2573
|1.2462
|2611
|2006.10.23 10:55
|modify
|626
|10.00
|1.2559
|1.2572
|1.2462
|2612
|2006.10.23 10:56
|modify
|626
|10.00
|1.2559
|1.2571
|1.2462
|2613
|2006.10.23 10:57
|modify
|626
|10.00
|1.2559
|1.2570
|1.2462
|2614
|2006.10.23 10:59
|modify
|626
|10.00
|1.2559
|1.2569
|1.2462
|2615
|2006.10.23 10:59
|modify
|626
|10.00
|1.2559
|1.2568
|1.2462
|2616
|2006.10.23 11:06
|modify
|626
|10.00
|1.2559
|1.2568
|1.2462
|2617
|2006.10.23 11:13
|modify
|626
|10.00
|1.2559
|1.2567
|1.2462
|2618
|2006.10.23 12:27
|close
|626
|10.00
|1.2550
|1.2567
|1.2462
|90.00
|40058.50
|2619
|2006.10.23 14:11
|sell
|627
|10.00
|1.2553
|1.2570
|1.2456
|2620
|2006.10.23 14:13
|modify
|627
|10.00
|1.2553
|1.2569
|1.2456
|2621
|2006.10.23 14:16
|modify
|627
|10.00
|1.2553
|1.2568
|1.2456
|2622
|2006.10.23 14:20
|modify
|627
|10.00
|1.2553
|1.2567
|1.2456
|2623
|2006.10.23 14:21
|modify
|627
|10.00
|1.2553
|1.2566
|1.2456
|2624
|2006.10.23 14:22
|modify
|627
|10.00
|1.2553
|1.2565
|1.2456
|2625
|2006.10.23 14:25
|modify
|627
|10.00
|1.2553
|1.2564
|1.2456
|2626
|2006.10.23 14:33
|modify
|627
|10.00
|1.2553
|1.2563
|1.2456
|2627
|2006.10.23 14:37
|modify
|627
|10.00
|1.2553
|1.2562
|1.2456
|2628
|2006.10.23 14:37
|close
|627
|10.00
|1.2544
|1.2562
|1.2456
|90.00
|40148.50
|2629
|2006.10.23 16:30
|sell
|628
|10.00
|1.2550
|1.2567
|1.2453
|2630
|2006.10.23 16:45
|modify
|628
|10.00
|1.2550
|1.2566
|1.2453
|2631
|2006.10.23 16:53
|modify
|628
|10.00
|1.2550
|1.2565
|1.2453
|2632
|2006.10.23 16:58
|modify
|628
|10.00
|1.2550
|1.2564
|1.2453
|2633
|2006.10.23 17:00
|modify
|628
|10.00
|1.2550
|1.2563
|1.2453
|2634
|2006.10.23 17:01
|modify
|628
|10.00
|1.2550
|1.2562
|1.2453
|2635
|2006.10.23 17:01
|modify
|628
|10.00
|1.2550
|1.2561
|1.2453
|2636
|2006.10.23 17:53
|modify
|628
|10.00
|1.2550
|1.2560
|1.2453
|2637
|2006.10.23 18:02
|close
|628
|10.00
|1.2541
|1.2560
|1.2453
|90.00
|40238.50
|2638
|2006.10.23 18:45
|sell
|629
|10.00
|1.2548
|1.2565
|1.2451
|2639
|2006.10.23 21:37
|modify
|629
|10.00
|1.2548
|1.2564
|1.2451
|2640
|2006.10.23 21:50
|modify
|629
|10.00
|1.2548
|1.2563
|1.2451
|2641
|2006.10.23 23:32
|modify
|629
|10.00
|1.2548
|1.2563
|1.2451
|2642
|2006.10.23 23:36
|modify
|629
|10.00
|1.2548
|1.2562
|1.2451
|2643
|2006.10.24 00:00
|modify
|629
|10.00
|1.2548
|1.2560
|1.2451
|2644
|2006.10.24 00:00
|modify
|629
|10.00
|1.2548
|1.2559
|1.2451
|2645
|2006.10.24 00:24
|modify
|629
|10.00
|1.2548
|1.2558
|1.2451
|2646
|2006.10.24 00:27
|modify
|629
|10.00
|1.2548
|1.2557
|1.2451
|2647
|2006.10.24 00:27
|modify
|629
|10.00
|1.2548
|1.2556
|1.2451
|2648
|2006.10.24 01:02
|modify
|629
|10.00
|1.2548
|1.2556
|1.2451
|2649
|2006.10.24 01:08
|modify
|629
|10.00
|1.2548
|1.2555
|1.2451
|2650
|2006.10.24 01:10
|modify
|629
|10.00
|1.2548
|1.2554
|1.2451
|2651
|2006.10.24 01:11
|modify
|629
|10.00
|1.2548
|1.2553
|1.2451
|2652
|2006.10.24 01:17
|modify
|629
|10.00
|1.2548
|1.2552
|1.2451
|2653
|2006.10.24 01:17
|close
|629
|10.00
|1.2539
|1.2552
|1.2451
|97.20
|40335.70
|2654
|2006.10.24 06:04
|sell
|630
|10.00
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|2655
|2006.10.24 06:04
|modify
|630
|10.00
|1.2537
|1.2547
|1.2440
|2656
|2006.10.24 06:04
|modify
|630
|10.00
|1.2537
|1.2546
|1.2440
|2657
|2006.10.24 06:04
|modify
|630
|10.00
|1.2537
|1.2545
|1.2440
|2658
|2006.10.24 06:13
|s/l
|630
|10.00
|1.254453
|1.2545
|1.2440
|-75.29
|40260.41
|2659
|2006.10.24 06:14
|sell
|631
|10.00
|1.2538
|1.2555
|1.2441
|2660
|2006.10.24 06:15
|modify
|631
|10.00
|1.2538
|1.2549
|1.2441
|2661
|2006.10.24 06:19
|modify
|631
|10.00
|1.2538
|1.2547
|1.2441
|2662
|2006.10.24 06:20
|modify
|631
|10.00
|1.2538
|1.2545
|1.2441
|2663
|2006.10.24 06:21
|modify
|631
|10.00
|1.2538
|1.2544
|1.2441
|2664
|2006.10.24 06:21
|modify
|631
|10.00
|1.2538
|1.2542
|1.2441
|2665
|2006.10.24 06:23
|modify
|631
|10.00
|1.2538
|1.2541
|1.2441
|2666
|2006.10.24 06:26
|modify
|631
|10.00
|1.2538
|1.2540
|1.2441
|2667
|2006.10.24 06:34
|s/l
|631
|10.00
|1.253953
|1.2540
|1.2441
|-15.29
|40245.12
|2668
|2006.10.24 06:34
|sell
|632
|10.00
|1.2538
|1.2555
|1.2441
|2669
|2006.10.24 06:34
|modify
|632
|10.00
|1.2538
|1.2549
|1.2441
|2670
|2006.10.24 06:35
|modify
|632
|10.00
|1.2538
|1.2546
|1.2441
|2671
|2006.10.24 06:50
|modify
|632
|10.00
|1.2538
|1.2545
|1.2441
|2672
|2006.10.24 07:14
|s/l
|632
|10.00
|1.254453
|1.2545
|1.2441
|-65.29
|40179.83
|2673
|2006.10.24 08:06
|sell
|633
|10.00
|1.2536
|1.2553
|1.2439
|2674
|2006.10.24 08:06
|modify
|633
|10.00
|1.2536
|1.2548
|1.2439
|2675
|2006.10.24 08:06
|modify
|633
|10.00
|1.2536
|1.2547
|1.2439
|2676
|2006.10.24 08:44
|s/l
|633
|10.00
|1.254739
|1.2547
|1.2439
|-113.93
|40065.90
|2677
|2006.10.24 08:44
|sell
|634
|10.00
|1.2546
|1.2563
|1.2449
|2678
|2006.10.24 08:44
|modify
|634
|10.00
|1.2546
|1.2560
|1.2449
|2679
|2006.10.24 08:46
|modify
|634
|10.00
|1.2546
|1.2559
|1.2449
|2680
|2006.10.24 08:49
|modify
|634
|10.00
|1.2546
|1.2558
|1.2449
|2681
|2006.10.24 08:53
|modify
|634
|10.00
|1.2546
|1.2557
|1.2449
|2682
|2006.10.24 08:55
|modify
|634
|10.00
|1.2546
|1.2556
|1.2449
|2683
|2006.10.24 09:24
|modify
|634
|10.00
|1.2546
|1.2555
|1.2449
|2684
|2006.10.24 09:25
|modify
|634
|10.00
|1.2546
|1.2554
|1.2449
|2685
|2006.10.24 09:28
|modify
|634
|10.00
|1.2546
|1.2553
|1.2449
|2686
|2006.10.24 09:28
|modify
|634
|10.00
|1.2546
|1.2552
|1.2449
|2687
|2006.10.24 09:31
|modify
|634
|10.00
|1.2546
|1.2551
|1.2449
|2688
|2006.10.24 10:44
|modify
|634
|10.00
|1.2546
|1.2551
|1.2449
|2689
|2006.10.24 10:49
|modify
|634
|10.00
|1.2546
|1.2550
|1.2449
|2690
|2006.10.24 11:04
|close
|634
|10.00
|1.2537
|1.2550
|1.2449
|90.00
|40155.90
|2691
|2006.10.25 07:45
|sell
|635
|10.00
|1.2568
|1.2585
|1.2471
|2692
|2006.10.25 07:46
|modify
|635
|10.00
|1.2568
|1.2583
|1.2471
|2693
|2006.10.25 07:47
|modify
|635
|10.00
|1.2568
|1.2582
|1.2471
|2694
|2006.10.25 07:53
|modify
|635
|10.00
|1.2568
|1.2581
|1.2471
|2695
|2006.10.25 07:55
|modify
|635
|10.00
|1.2568
|1.2580
|1.2471
|2696
|2006.10.25 07:56
|modify
|635
|10.00
|1.2568
|1.2579
|1.2471
|2697
|2006.10.25 07:56
|modify
|635
|10.00
|1.2568
|1.2577
|1.2471
|2698
|2006.10.25 07:59
|modify
|635
|10.00
|1.2568
|1.2576
|1.2471
|2699
|2006.10.25 07:59
|modify
|635
|10.00
|1.2568
|1.2575
|1.2471
|2700
|2006.10.25 07:59
|modify
|635
|10.00
|1.2568
|1.2574
|1.2471
|2701
|2006.10.25 08:00
|s/l
|635
|10.00
|1.25736
|1.2574
|1.2471
|-56.00
|40099.90
|2702
|2006.10.26 10:47
|buy
|636
|10.00
|1.2651
|1.2634
|1.2748
|2703
|2006.10.26 11:00
|modify
|636
|10.00
|1.2651
|1.2636
|1.2748
|2704
|2006.10.26 11:32
|modify
|636
|10.00
|1.2651
|1.2637
|1.2748
|2705
|2006.10.26 11:34
|modify
|636
|10.00
|1.2651
|1.2638
|1.2748
|2706
|2006.10.26 11:35
|modify
|636
|10.00
|1.2651
|1.2639
|1.2748
|2707
|2006.10.26 11:36
|modify
|636
|10.00
|1.2651
|1.2640
|1.2748
|2708
|2006.10.26 11:36
|modify
|636
|10.00
|1.2651
|1.2641
|1.2748
|2709
|2006.10.26 11:37
|modify
|636
|10.00
|1.2651
|1.2642
|1.2748
|2710
|2006.10.26 12:23
|modify
|636
|10.00
|1.2651
|1.2643
|1.2748
|2711
|2006.10.26 12:23
|close
|636
|10.00
|1.2660
|1.2643
|1.2748
|90.00
|40189.90
|2712
|2006.10.26 14:00
|buy
|637
|10.00
|1.2652
|1.2635
|1.2749
|2713
|2006.10.26 14:00
|modify
|637
|10.00
|1.2652
|1.2635
|1.2749
|2714
|2006.10.26 14:00
|modify
|637
|10.00
|1.2652
|1.2639
|1.2749
|2715
|2006.10.26 14:02
|modify
|637
|10.00
|1.2652
|1.2641
|1.2749
|2716
|2006.10.26 14:02
|close
|637
|10.00
|1.2661
|1.2641
|1.2749
|90.00
|40279.90
|2717
|2006.10.27 02:49
|buy
|638
|10.00
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|2718
|2006.10.27 03:47
|modify
|638
|10.00
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|2719
|2006.10.27 04:02
|modify
|638
|10.00
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|2720
|2006.10.27 04:13
|modify
|638
|10.00
|1.2703
|1.2687
|1.2800
|2721
|2006.10.27 04:23
|modify
|638
|10.00
|1.2703
|1.2688
|1.2800
|2722
|2006.10.27 06:08
|s/l
|638
|10.00
|1.268819
|1.2688
|1.2800
|-148.14
|40131.76
|2723
|2006.10.30 02:45
|sell
|639
|10.00
|1.2730
|1.2747
|1.2633
|2724
|2006.10.30 05:47
|modify
|639
|10.00
|1.2730
|1.2746
|1.2633
|2725
|2006.10.30 05:49
|modify
|639
|10.00
|1.2730
|1.2745
|1.2633
|2726
|2006.10.30 05:49
|modify
|639
|10.00
|1.2730
|1.2744
|1.2633
|2727
|2006.10.30 05:50
|modify
|639
|10.00
|1.2730
|1.2743
|1.2633
|2728
|2006.10.30 05:50
|close
|639
|10.00
|1.2721
|1.2743
|1.2633
|90.00
|40221.76
|2729
|2006.10.31 02:13
|sell
|640
|10.00
|1.2717
|1.2734
|1.2620
|2730
|2006.10.31 02:19
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2733
|1.2620
|2731
|2006.10.31 02:37
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2732
|1.2620
|2732
|2006.10.31 03:49
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2732
|1.2620
|2733
|2006.10.31 03:50
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2731
|1.2620
|2734
|2006.10.31 04:00
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2730
|1.2620
|2735
|2006.10.31 04:05
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2729
|1.2620
|2736
|2006.10.31 04:57
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2728
|1.2620
|2737
|2006.10.31 04:58
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2727
|1.2620
|2738
|2006.10.31 04:59
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2726
|1.2620
|2739
|2006.10.31 05:00
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2725
|1.2620
|2740
|2006.10.31 05:02
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2724
|1.2620
|2741
|2006.10.31 05:04
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2723
|1.2620
|2742
|2006.10.31 05:15
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2722
|1.2620
|2743
|2006.10.31 05:18
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2721
|1.2620
|2744
|2006.10.31 07:21
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2721
|1.2620
|2745
|2006.10.31 07:22
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2720
|1.2620
|2746
|2006.10.31 07:24
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2719
|1.2620
|2747
|2006.10.31 07:24
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2718
|1.2620
|2748
|2006.10.31 07:25
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2717
|1.2620
|2749
|2006.10.31 07:25
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2716
|1.2620
|2750
|2006.10.31 07:25
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2715
|1.2620
|2751
|2006.10.31 07:25
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2714
|1.2620
|2752
|2006.10.31 07:25
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2713
|1.2620
|2753
|2006.10.31 07:25
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2711
|1.2620
|2754
|2006.10.31 07:25
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2710
|1.2620
|2755
|2006.10.31 07:25
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2709
|1.2620
|2756
|2006.10.31 07:25
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2708
|1.2620
|2757
|2006.10.31 07:25
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2707
|1.2620
|2758
|2006.10.31 07:28
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2706
|1.2620
|2759
|2006.10.31 07:30
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2705
|1.2620
|2760
|2006.10.31 07:30
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2703
|1.2620
|2761
|2006.10.31 07:30
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2702
|1.2620
|2762
|2006.10.31 07:37
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2701
|1.2620
|2763
|2006.10.31 07:37
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2700
|1.2620
|2764
|2006.10.31 07:43
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2699
|1.2620
|2765
|2006.10.31 07:43
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2698
|1.2620
|2766
|2006.10.31 07:43
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2695
|1.2620
|2767
|2006.10.31 07:43
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2692
|1.2620
|2768
|2006.10.31 07:43
|modify
|640
|10.00
|1.2717
|1.2690
|1.2620
|2769
|2006.10.31 07:58
|s/l
|640
|10.00
|1.268991
|1.2690
|1.2620
|270.89
|40492.65
|2770
|2006.10.31 13:24
|sell
|641
|10.00
|1.2706
|1.2723
|1.2609
|2771
|2006.10.31 13:33
|modify
|641
|10.00
|1.2706
|1.2722
|1.2609
|2772
|2006.10.31 13:34
|modify
|641
|10.00
|1.2706
|1.2721
|1.2609
|2773
|2006.10.31 13:36
|modify
|641
|10.00
|1.2706
|1.2720
|1.2609
|2774
|2006.10.31 13:36
|modify
|641
|10.00
|1.2706
|1.2719
|1.2609
|2775
|2006.10.31 13:42
|modify
|641
|10.00
|1.2706
|1.2718
|1.2609
|2776
|2006.10.31 13:42
|modify
|641
|10.00
|1.2706
|1.2717
|1.2609
|2777
|2006.10.31 14:57
|s/l
|641
|10.00
|1.271736
|1.2717
|1.2609
|-113.64
|40379.01
|2778
|2006.11.01 10:14
|sell
|642
|10.00
|1.2756
|1.2773
|1.2659
|2779
|2006.11.01 10:14
|modify
|642
|10.00
|1.2756
|1.2767
|1.2659
|2780
|2006.11.01 10:15
|modify
|642
|10.00
|1.2756
|1.2766
|1.2659
|2781
|2006.11.01 10:30
|modify
|642
|10.00
|1.2756
|1.2765
|1.2659
|2782
|2006.11.01 11:28
|modify
|642
|10.00
|1.2756
|1.2765
|1.2659
|2783
|2006.11.01 11:33
|modify
|642
|10.00
|1.2756
|1.2764
|1.2659
|2784
|2006.11.01 11:56
|s/l
|642
|10.00
|1.276408
|1.2764
|1.2659
|-80.82
|40298.19
|2785
|2006.11.01 16:11
|buy
|643
|10.00
|1.2769
|1.2752
|1.2866
|2786
|2006.11.01 16:29
|modify
|643
|10.00
|1.2769
|1.2753
|1.2866
|2787
|2006.11.01 16:35
|modify
|643
|10.00
|1.2769
|1.2754
|1.2866
|2788
|2006.11.01 16:40
|modify
|643
|10.00
|1.2769
|1.2755
|1.2866
|2789
|2006.11.01 16:50
|modify
|643
|10.00
|1.2769
|1.2756
|1.2866
|2790
|2006.11.01 16:51
|modify
|643
|10.00
|1.2769
|1.2757
|1.2866
|2791
|2006.11.01 16:53
|modify
|643
|10.00
|1.2769
|1.2758
|1.2866
|2792
|2006.11.01 19:46
|modify
|643
|10.00
|1.2769
|1.2759
|1.2866
|2793
|2006.11.01 20:11
|s/l
|643
|10.00
|1.275922
|1.2759
|1.2866
|-97.82
|40200.37
|2794
|2006.11.02 08:05
|sell
|644
|10.00
|1.2751
|1.2768
|1.2654
|2795
|2006.11.02 08:05
|modify
|644
|10.00
|1.2751
|1.2767
|1.2654
|2796
|2006.11.02 09:27
|s/l
|644
|10.00
|1.276705
|1.2767
|1.2654
|-160.54
|40039.83
|2797
|2006.11.03 13:30
|sell
|645
|10.00
|1.2782
|1.2799
|1.2685
|2798
|2006.11.03 13:30
|modify
|645
|10.00
|1.2782
|1.2754
|1.2685
|2799
|2006.11.03 13:30
|s/l
|645
|10.00
|1.275432
|1.2754
|1.2685
|276.79
|40316.62
|2800
|2006.11.03 13:30
|sell
|646
|10.00
|1.2782
|1.2799
|1.2685
|2801
|2006.11.03 13:30
|modify
|646
|10.00
|1.2782
|1.2756
|1.2685
|2802
|2006.11.03 13:31
|modify
|646
|10.00
|1.2782
|1.2755
|1.2685
|2803
|2006.11.03 13:31
|modify
|646
|10.00
|1.2782
|1.2737
|1.2685
|2804
|2006.11.03 13:31
|s/l
|646
|10.00
|1.273732
|1.2737
|1.2685
|446.79
|40763.41
|2805
|2006.11.03 14:02
|sell
|647
|10.00
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|2806
|2006.11.03 14:02
|modify
|647
|10.00
|1.2694
|1.2710
|1.2597
|2807
|2006.11.03 14:03
|modify
|647
|10.00
|1.2694
|1.2708
|1.2597
|2808
|2006.11.03 14:45
|s/l
|647
|10.00
|1.270816
|1.2708
|1.2597
|-141.61
|40621.80
|2809
|2006.11.03 14:45
|sell
|648
|10.00
|1.2707
|1.2724
|1.2610
|2810
|2006.11.03 14:48
|modify
|648
|10.00
|1.2707
|1.2723
|1.2610
|2811
|2006.11.03 14:54
|modify
|648
|10.00
|1.2707
|1.2721
|1.2610
|2812
|2006.11.03 15:00
|modify
|648
|10.00
|1.2707
|1.2721
|1.2610
|2813
|2006.11.03 15:00
|modify
|648
|10.00
|1.2707
|1.2720
|1.2610
|2814
|2006.11.03 15:00
|close
|648
|10.00
|1.2698
|1.2720
|1.2610
|90.00
|40711.80
|2815
|2006.11.06 13:25
|sell
|649
|10.00
|1.2709
|1.2726
|1.2612
|2816
|2006.11.06 13:25
|modify
|649
|10.00
|1.2709
|1.2721
|1.2612
|2817
|2006.11.06 13:27
|modify
|649
|10.00
|1.2709
|1.2720
|1.2612
|2818
|2006.11.06 13:27
|modify
|649
|10.00
|1.2709
|1.2719
|1.2612
|2819
|2006.11.06 13:36
|modify
|649
|10.00
|1.2709
|1.2718
|1.2612
|2820
|2006.11.06 13:36
|modify
|649
|10.00
|1.2709
|1.2717
|1.2612
|2821
|2006.11.06 13:45
|modify
|649
|10.00
|1.2709
|1.2715
|1.2612
|2822
|2006.11.06 13:45
|modify
|649
|10.00
|1.2709
|1.2714
|1.2612
|2823
|2006.11.06 13:46
|modify
|649
|10.00
|1.2709
|1.2713
|1.2612
|2824
|2006.11.06 13:47
|modify
|649
|10.00
|1.2709
|1.2712
|1.2612
|2825
|2006.11.06 13:48
|modify
|649
|10.00
|1.2709
|1.2711
|1.2612
|2826
|2006.11.06 13:48
|close
|649
|10.00
|1.2700
|1.2711
|1.2612
|90.00
|40801.80
|2827
|2006.11.06 14:39
|sell
|650
|10.00
|1.2710
|1.2727
|1.2613
|2828
|2006.11.06 14:41
|modify
|650
|10.00
|1.2710
|1.2723
|1.2613
|2829
|2006.11.06 14:41
|modify
|650
|10.00
|1.2710
|1.2722
|1.2613
|2830
|2006.11.06 17:25
|s/l
|650
|10.00
|1.272191
|1.2722
|1.2613
|-119.11
|40682.69
|2831
|2006.11.08 01:23
|sell
|651
|10.00
|1.2783
|1.2800
|1.2686
|2832
|2006.11.08 02:12
|modify
|651
|10.00
|1.2783
|1.2800
|1.2686
|2833
|2006.11.08 02:57
|modify
|651
|10.00
|1.2783
|1.2799
|1.2686
|2834
|2006.11.08 02:58
|modify
|651
|10.00
|1.2783
|1.2798
|1.2686
|2835
|2006.11.08 02:58
|modify
|651
|10.00
|1.2783
|1.2797
|1.2686
|2836
|2006.11.08 02:58
|close
|651
|10.00
|1.2774
|1.2797
|1.2686
|90.00
|40772.69
|2837
|2006.11.08 10:37
|buy
|652
|10.00
|1.2792
|1.2775
|1.2889
|2838
|2006.11.08 10:37
|modify
|652
|10.00
|1.2792
|1.2776
|1.2889
|2839
|2006.11.08 10:38
|modify
|652
|10.00
|1.2792
|1.2777
|1.2889
|2840
|2006.11.08 10:41
|modify
|652
|10.00
|1.2792
|1.2779
|1.2889
|2841
|2006.11.08 11:06
|modify
|652
|10.00
|1.2792
|1.2780
|1.2889
|2842
|2006.11.08 11:07
|modify
|652
|10.00
|1.2792
|1.2781
|1.2889
|2843
|2006.11.08 11:09
|modify
|652
|10.00
|1.2792
|1.2782
|1.2889
|2844
|2006.11.08 11:14
|modify
|652
|10.00
|1.2792
|1.2783
|1.2889
|2845
|2006.11.08 11:15
|modify
|652
|10.00
|1.2792
|1.2784
|1.2889
|2846
|2006.11.08 12:37
|s/l
|652
|10.00
|1.278377
|1.2784
|1.2889
|-82.25
|40690.44
|2847
|2006.11.08 15:11
|sell
|653
|10.00
|1.2763
|1.2780
|1.2666
|2848
|2006.11.08 15:19
|modify
|653
|10.00
|1.2763
|1.2779
|1.2666
|2849
|2006.11.08 15:20
|modify
|653
|10.00
|1.2763
|1.2778
|1.2666
|2850
|2006.11.08 15:57
|modify
|653
|10.00
|1.2763
|1.2776
|1.2666
|2851
|2006.11.08 16:13
|s/l
|653
|10.00
|1.277633
|1.2776
|1.2666
|-133.32
|40557.12
|2852
|2006.11.09 14:31
|sell
|654
|10.00
|1.2778
|1.2795
|1.2681
|2853
|2006.11.09 15:00
|s/l
|654
|10.00
|1.2795
|1.2795
|1.2681
|-170.00
|40387.12
|2854
|2006.11.13 00:44
|sell
|655
|10.00
|1.2863
|1.2880
|1.2766
|2855
|2006.11.13 05:17
|s/l
|655
|10.00
|1.2880
|1.2880
|1.2766
|-170.00
|40217.12
|2856
|2006.11.13 19:56
|sell
|656
|10.00
|1.2807
|1.2824
|1.2710
|2857
|2006.11.13 20:33
|modify
|656
|10.00
|1.2807
|1.2824
|1.2710
|2858
|2006.11.13 20:34
|modify
|656
|10.00
|1.2807
|1.2823
|1.2710
|2859
|2006.11.13 23:51
|s/l
|656
|10.00
|1.282261
|1.2823
|1.2710
|-156.11
|40061.01
|2860
|2006.11.13 23:51
|sell
|657
|10.00
|1.2821
|1.2838
|1.2724
|2861
|2006.11.13 23:51
|modify
|657
|10.00
|1.2821
|1.2838
|1.2724
|2862
|2006.11.13 23:59
|close at stop
|657
|10.00
|1.2822
|1.2838
|1.2724
|-10.00
|40051.01