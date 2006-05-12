Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1.93ppf Euro

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.02.01 00:00 - 2006.11.14 00:00 (2006.02.01 - 2006.11.14)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseCTfilter=true; Usefilewrite=false; OneTradePerBar=false; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=1; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; GMT=0;
Bars in test35845Ticks modelled476918Modelling quality90.00%
Initial deposit785.00
Total net profit39266.01Gross profit60694.39Gross loss-21428.38
Profit factor2.83Expected payoff59.77
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown752.80 (3.94%)Relative drawdown8.09% (340.00)
Total trades657Short positions (won %)616 (76.14%)Long positions (won %)41 (73.17%)
Profit trades (% of total)499 (75.95%)Loss trades (% of total)158 (24.05%)
Largestprofit trade970.00loss trade-178.65
Averageprofit trade121.63loss trade-135.62
Maximumconsecutive wins (profit in money)17 (1730.00)consecutive losses (loss in money)6 (-721.68)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1857.20 (14)consecutive loss (count of losses)-721.68 (6)
Averageconsecutive wins4consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.02.01 04:59sell16.461.21571.21741.2060
22006.02.01 07:59modify16.461.21571.21711.2060
32006.02.01 07:59close16.461.21411.21711.2060103.36888.36
42006.02.01 08:00sell27.311.21501.21671.2053
52006.02.01 08:54close27.311.21411.21671.205365.79954.15
62006.02.01 12:00sell37.881.21091.21261.2012
72006.02.01 13:35modify37.881.21091.21251.2012
82006.02.01 13:35close37.881.20991.21251.201278.801032.95
92006.02.01 20:07sell48.561.20671.20841.1970
102006.02.01 20:21close48.561.20581.20841.197077.041109.99
112006.02.02 06:34sell59.211.20541.20711.1957
122006.02.02 06:47modify59.211.20541.20711.1957
132006.02.02 06:47close59.211.20441.20711.195792.101202.09
142006.02.02 07:59sell69.961.20651.20821.1968
152006.02.02 08:00modify69.961.20651.20811.1968
162006.02.02 08:00close69.961.20551.20811.196899.601301.69
172006.02.02 09:00sell710.001.20641.20811.1967
182006.02.02 09:36modify710.001.20641.20811.1967
192006.02.02 09:37modify710.001.20641.20801.1967
202006.02.02 09:37close710.001.20531.20801.1967109.991411.68
212006.02.02 09:59sell810.001.20701.20871.1973
222006.02.02 12:17close810.001.20611.20871.197390.001501.68
232006.02.02 14:13sell910.001.20611.20781.1964
242006.02.02 14:54close910.001.20511.20781.1964100.001601.68
252006.02.03 08:23sell1010.001.20851.21021.1988
262006.02.03 08:27modify1010.001.20851.21011.1988
272006.02.03 08:31modify1010.001.20851.21001.1988
282006.02.03 08:33modify1010.001.20851.20991.1988
292006.02.03 08:34modify1010.001.20851.20961.1988
302006.02.03 08:35modify1010.001.20851.20941.1988
312006.02.03 08:35close1010.001.20751.20941.1988100.001701.68
322006.02.03 14:35sell1110.001.20181.20351.1921
332006.02.03 14:59modify1110.001.20181.20131.1921
342006.02.03 15:00close1110.001.19841.20131.1921340.002041.68
352006.02.03 15:00sell1210.001.20081.20251.1911
362006.02.03 15:03close1210.001.19971.20251.1911110.002151.68
372006.02.03 15:03sell1310.001.19951.20121.1898
382006.02.03 15:07close1310.001.19851.20121.1898100.002251.68
392006.02.03 15:10sell1410.001.19921.20091.1895
402006.02.03 15:16close1410.001.19821.20091.1895100.002351.68
412006.02.03 16:59sell1510.001.20211.20381.1924
422006.02.03 18:28close1510.001.20111.20381.1924100.002451.68
432006.02.06 14:05sell1610.001.19811.19981.1884
442006.02.06 14:25modify1610.001.19811.19981.1884
452006.02.06 14:25modify1610.001.19811.19971.1884
462006.02.06 14:25close1610.001.19711.19971.1884100.002551.68
472006.02.07 02:59sell1710.001.19671.19841.1870
482006.02.07 07:00s/l1710.001.19841.19841.1870-170.002381.68
492006.02.07 13:00sell1810.001.19821.19991.1885
502006.02.07 13:04modify1810.001.19821.19991.1885
512006.02.07 13:04modify1810.001.19821.19991.1885
522006.02.07 13:04modify1810.001.19821.19981.1885
532006.02.07 13:04modify1810.001.19821.19971.1885
542006.02.07 13:04modify1810.001.19821.19941.1885
552006.02.07 13:04close1810.001.19681.19941.1885140.002521.68
562006.02.07 13:59sell1910.001.19851.20021.1888
572006.02.07 14:00modify1910.001.19851.20021.1888
582006.02.07 14:00close1910.001.19751.20021.1888100.002621.68
592006.02.07 16:00sell2010.001.19721.19891.1875
602006.02.07 16:16close2010.001.19611.19891.1875109.992731.67
612006.02.07 16:17sell2110.001.19621.19791.1865
622006.02.07 16:59close2110.001.19511.19791.1865110.002841.67
632006.02.07 16:59sell2210.001.19731.19901.1876
642006.02.07 23:15s/l2210.001.19901.19901.1876-170.002671.67
652006.02.08 09:24sell2310.001.19781.19951.1881
662006.02.08 09:30modify2310.001.19781.19941.1881
672006.02.08 09:30modify2310.001.19781.19941.1881
682006.02.08 09:33modify2310.001.19781.19931.1881
692006.02.08 09:34modify2310.001.19781.19921.1881
702006.02.08 09:35modify2310.001.19781.19921.1881
712006.02.08 09:35modify2310.001.19781.19911.1881
722006.02.08 09:35modify2310.001.19781.19901.1881
732006.02.08 09:35close2310.001.19691.19901.188190.002761.67
742006.02.08 13:00sell2410.001.19641.19811.1867
752006.02.08 13:07modify2410.001.19641.19811.1867
762006.02.08 13:07modify2410.001.19641.19811.1867
772006.02.08 13:08modify2410.001.19641.19801.1867
782006.02.08 13:23modify2410.001.19641.19791.1867
792006.02.08 13:23modify2410.001.19641.19781.1867
802006.02.08 13:24modify2410.001.19641.19771.1867
812006.02.08 13:24close2410.001.19551.19771.186790.002851.67
822006.02.08 14:45sell2510.001.19691.19861.1872
832006.02.08 14:58modify2510.001.19691.19861.1872
842006.02.08 14:58modify2510.001.19691.19851.1872
852006.02.08 14:59modify2510.001.19691.19841.1872
862006.02.08 14:59close2510.001.19601.19841.187290.012941.68
872006.02.08 17:00sell2610.001.19481.19651.1851
882006.02.08 17:04modify2610.001.19481.19641.1851
892006.02.08 17:04modify2610.001.19481.19631.1851
902006.02.08 17:04modify2610.001.19481.19621.1851
912006.02.08 17:04close2610.001.19371.19621.1851110.003051.68
922006.02.09 10:01sell2710.001.19771.19941.1880
932006.02.09 10:36modify2710.001.19771.19941.1880
942006.02.09 10:37modify2710.001.19771.19931.1880
952006.02.09 10:37modify2710.001.19771.19921.1880
962006.02.09 10:37close2710.001.19681.19921.188090.003141.68
972006.02.09 16:00sell2810.001.19681.19851.1871
982006.02.09 16:05modify2810.001.19681.19821.1871
992006.02.09 16:05close2810.001.19571.19821.1871110.003251.68
1002006.02.09 16:05sell2910.001.19591.19761.1862
1012006.02.09 17:59s/l2910.001.19761.19761.1862-170.003081.68
1022006.02.09 19:02sell3010.001.19781.19951.1881
1032006.02.09 19:09close3010.001.19691.19951.188190.003171.68
1042006.02.09 20:34sell3110.001.19761.19931.1879
1052006.02.09 23:59s/l3110.001.19931.19931.1879-170.003001.68
1062006.02.10 01:08sell3210.001.19831.20001.1886
1072006.02.10 01:37close3210.001.19741.20001.188690.003091.68
1082006.02.10 11:00sell3310.001.19781.19951.1881
1092006.02.10 11:52modify3310.001.19781.19941.1881
1102006.02.10 13:42modify3310.001.19781.19901.1881
1112006.02.10 13:42close3310.001.19641.19901.1881140.003231.68
1122006.02.10 16:53sell3410.001.19311.19481.1834
1132006.02.10 16:53close3410.001.19211.19481.1834100.003331.68
1142006.02.12 23:50sell3510.001.19041.19211.1807
1152006.02.12 23:57close3510.001.18951.19211.180790.003421.68
1162006.02.13 01:00sell3610.001.18991.19161.1802
1172006.02.13 01:17close3610.001.18901.19161.180290.003511.68
1182006.02.13 12:26sell3710.001.18941.19111.1797
1192006.02.13 12:55modify3710.001.18941.19101.1797
1202006.02.13 12:55modify3710.001.18941.19091.1797
1212006.02.13 12:55modify3710.001.18941.19071.1797
1222006.02.13 12:55modify3710.001.18941.19071.1797
1232006.02.13 12:57modify3710.001.18941.19061.1797
1242006.02.13 12:59modify3710.001.18941.19061.1797
1252006.02.13 14:02modify3710.001.18941.19061.1797
1262006.02.13 14:02close3710.001.18841.19061.1797100.003611.68
1272006.02.13 14:59sell3810.001.19041.19211.1807
1282006.02.13 15:25modify3810.001.19041.19161.1807
1292006.02.13 15:25close3810.001.18931.19161.1807110.003721.68
1302006.02.14 02:59sell3910.001.19051.19221.1808
1312006.02.14 03:06modify3910.001.19051.19191.1808
1322006.02.14 03:06close3910.001.18961.19191.180890.003811.68
1332006.02.14 14:30sell4010.001.18861.19031.1789
1342006.02.14 14:31modify4010.001.18861.18991.1789
1352006.02.14 14:31close4010.001.18741.18991.1789120.003931.68
1362006.02.14 14:33sell4110.001.18851.19021.1788
1372006.02.14 14:36modify4110.001.18851.19011.1788
1382006.02.14 14:36close4110.001.18761.19011.178890.004021.68
1392006.02.14 14:59sell4210.001.18841.19011.1787
1402006.02.14 15:03close4210.001.18751.19011.178790.004111.68
1412006.02.14 16:03sell4310.001.18851.19021.1788
1422006.02.14 16:06close4310.001.18761.19021.178890.004201.68
1432006.02.14 16:59sell4410.001.18971.19141.1800
1442006.02.14 20:40s/l4410.001.19141.19141.1800-170.004031.68
1452006.02.15 13:59sell4510.001.19181.19351.1821
1462006.02.15 15:00s/l4510.001.19351.19351.1821-170.003861.68
1472006.02.15 16:01sell4610.001.19091.19261.1812
1482006.02.15 16:36modify4610.001.19091.19251.1812
1492006.02.15 16:36close4610.001.19001.19251.181290.003951.68
1502006.02.15 17:01sell4710.001.18951.19121.1798
1512006.02.15 17:22close4710.001.18851.19121.1798100.004051.68
1522006.02.15 17:25sell4810.001.18911.19081.1794
1532006.02.15 17:31close4810.001.18821.19081.179490.004141.68
1542006.02.17 03:10sell4910.001.18871.19041.1790
1552006.02.17 08:03modify4910.001.18871.19041.1790
1562006.02.17 08:59modify4910.001.18871.19011.1790
1572006.02.17 09:01modify4910.001.18871.19001.1790
1582006.02.17 09:01close4910.001.18781.19001.179090.004231.68
1592006.02.17 09:59sell5010.001.18871.19041.1790
1602006.02.17 10:28modify5010.001.18871.19011.1790
1612006.02.17 10:28close5010.001.18781.19011.179090.004321.68
1622006.02.17 13:01sell5110.001.18741.18911.1777
1632006.02.17 13:05modify5110.001.18741.18911.1777
1642006.02.17 13:05modify5110.001.18741.18901.1777
1652006.02.17 13:06modify5110.001.18741.18881.1777
1662006.02.17 13:06modify5110.001.18741.18871.1777
1672006.02.17 13:06modify5110.001.18741.18861.1777
1682006.02.17 13:06close5110.001.18641.18861.1777100.004421.68
1692006.02.20 01:00buy5210.001.19471.19301.2044
1702006.02.20 02:59modify5210.001.19471.19331.2044
1712006.02.20 03:00close5210.001.19701.19331.2044230.004651.68
1722006.02.20 09:23sell5310.001.19461.19631.1849
1732006.02.20 09:43modify5310.001.19461.19611.1849
1742006.02.20 09:43close5310.001.19361.19611.1849100.004751.68
1752006.02.21 12:00sell5410.001.19131.19301.1816
1762006.02.21 12:15modify5410.001.19131.19291.1816
1772006.02.21 12:31modify5410.001.19131.19271.1816
1782006.02.21 12:31modify5410.001.19131.19251.1816
1792006.02.21 12:32modify5410.001.19131.19241.1816
1802006.02.21 12:32modify5410.001.19131.19241.1816
1812006.02.21 12:32modify5410.001.19131.19231.1816
1822006.02.21 12:32modify5410.001.19131.19221.1816
1832006.02.21 12:32close5410.001.19041.19221.181690.004841.68
1842006.02.21 12:59sell5510.001.19151.19321.1818
1852006.02.21 13:00modify5510.001.19151.19251.1818
1862006.02.21 13:00close5510.001.19061.19251.181890.004931.68
1872006.02.21 16:02sell5610.001.19061.19231.1809
1882006.02.21 16:06modify5610.001.19061.19221.1809
1892006.02.21 16:06modify5610.001.19061.19191.1809
1902006.02.21 16:06modify5610.001.19061.19181.1809
1912006.02.21 16:07modify5610.001.19061.19171.1809
1922006.02.21 16:07modify5610.001.19061.19161.1809
1932006.02.21 16:07close5610.001.18971.19161.180990.005021.68
1942006.02.22 11:20sell5710.001.18911.19081.1794
1952006.02.22 11:21modify5710.001.18911.19071.1794
1962006.02.22 11:21modify5710.001.18911.19061.1794
1972006.02.22 11:24modify5710.001.18911.19051.1794
1982006.02.22 11:25modify5710.001.18911.19051.1794
1992006.02.22 11:25modify5710.001.18911.19041.1794
2002006.02.22 11:25modify5710.001.18911.19011.1794
2012006.02.22 11:26modify5710.001.18911.19001.1794
2022006.02.22 11:26close5710.001.18811.19001.1794100.015121.69
2032006.02.22 14:52sell5810.001.18941.19111.1797
2042006.02.22 14:53modify5810.001.18941.19101.1797
2052006.02.22 14:54modify5810.001.18941.19101.1797
2062006.02.22 14:55modify5810.001.18941.19091.1797
2072006.02.22 14:55modify5810.001.18941.19091.1797
2082006.02.22 14:56modify5810.001.18941.19081.1797
2092006.02.22 14:59modify5810.001.18941.19081.1797
2102006.02.22 14:59close5810.001.18851.19081.179790.005211.69
2112006.02.22 15:24sell5910.001.18921.19091.1795
2122006.02.22 15:29modify5910.001.18921.19091.1795
2132006.02.22 15:30modify5910.001.18921.19091.1795
2142006.02.22 15:31modify5910.001.18921.19081.1795
2152006.02.22 15:42modify5910.001.18921.19071.1795
2162006.02.22 15:42close5910.001.18831.19071.179590.005301.69
2172006.02.22 16:31sell6010.001.18871.19041.1790
2182006.02.22 16:58modify6010.001.18871.19021.1790
2192006.02.22 16:58modify6010.001.18871.19021.1790
2202006.02.22 16:58close6010.001.18781.19021.179090.005391.69
2212006.02.22 16:59sell6110.001.19061.19231.1809
2222006.02.23 03:59modify6110.001.19061.19191.1809
2232006.02.23 04:00modify6110.001.19061.19171.1809
2242006.02.23 04:00close6110.001.18961.19171.1809121.605513.29
2252006.02.23 04:59sell6210.001.19101.19271.1813
2262006.02.23 05:30modify6210.001.19101.19241.1813
2272006.02.23 07:59modify6210.001.19101.19231.1813
2282006.02.23 08:37modify6210.001.19101.19231.1813
2292006.02.23 08:37modify6210.001.19101.19221.1813
2302006.02.23 08:38modify6210.001.19101.19201.1813
2312006.02.23 08:38modify6210.001.19101.19201.1813
2322006.02.23 09:59s/l6210.001.1919641.19201.1813-96.435416.86
2332006.02.24 09:01sell6310.001.19111.19281.1814
2342006.02.24 09:06modify6310.001.19111.19251.1814
2352006.02.24 09:06modify6310.001.19111.19241.1814
2362006.02.24 09:07modify6310.001.19111.19241.1814
2372006.02.24 09:08modify6310.001.19111.19231.1814
2382006.02.24 09:08modify6310.001.19111.19221.1814
2392006.02.24 09:08modify6310.001.19111.19211.1814
2402006.02.24 09:08modify6310.001.19111.19201.1814
2412006.02.24 09:13modify6310.001.19111.19191.1814
2422006.02.24 09:13close6310.001.19011.19191.1814100.005516.86
2432006.02.24 16:23sell6410.001.18841.19011.1787
2442006.02.24 16:37modify6410.001.18841.18991.1787
2452006.02.24 16:37close6410.001.18731.18991.1787109.995626.85
2462006.02.24 16:45sell6510.001.18811.18981.1784
2472006.02.24 16:55modify6510.001.18811.18971.1784
2482006.02.24 16:55close6510.001.18711.18971.1784100.005726.85
2492006.02.24 16:59sell6610.001.18811.18981.1784
2502006.02.24 17:02modify6610.001.18811.18961.1784
2512006.02.24 17:02close6610.001.18701.18961.1784110.005836.85
2522006.02.27 04:59sell6710.001.18731.18901.1776
2532006.02.27 05:36modify6710.001.18731.18891.1776
2542006.02.27 05:36close6710.001.18621.18891.1776110.005946.85
2552006.02.28 01:00sell6810.001.18461.18631.1749
2562006.02.28 01:05modify6810.001.18461.18621.1749
2572006.02.28 01:30modify6810.001.18461.18601.1749
2582006.02.28 01:55modify6810.001.18461.18591.1749
2592006.02.28 01:57modify6810.001.18461.18581.1749
2602006.02.28 03:59s/l6810.001.1858131.18581.1749-121.295825.56
2612006.03.01 17:40sell6910.001.19121.19291.1815
2622006.03.01 17:52close6910.001.19011.19291.1815110.005935.56
2632006.03.01 17:59sell7010.001.19141.19311.1817
2642006.03.01 18:02modify7010.001.19141.19301.1817
2652006.03.01 18:02close7010.001.19001.19301.1817140.006075.56
2662006.03.03 01:37sell7110.001.20271.20441.1930
2672006.03.03 01:59close7110.001.20131.20441.1930140.006215.56
2682006.03.03 02:06sell7210.001.20191.20361.1922
2692006.03.03 10:01modify7210.001.20191.20361.1922
2702006.03.03 10:09modify7210.001.20191.20351.1922
2712006.03.03 10:13modify7210.001.20191.20341.1922
2722006.03.03 10:22modify7210.001.20191.20341.1922
2732006.03.03 11:00modify7210.001.20191.20331.1922
2742006.03.03 11:00modify7210.001.20191.20331.1922
2752006.03.03 11:02modify7210.001.20191.20321.1922
2762006.03.03 13:59s/l7210.001.2031991.20321.1922-129.896085.67
2772006.03.06 18:18sell7310.001.20091.20261.1912
2782006.03.06 18:45close7310.001.19991.20261.1912100.006185.67
2792006.03.07 01:00sell7410.001.20041.20211.1907
2802006.03.07 01:46close7410.001.19941.20211.1907100.006285.67
2812006.03.07 05:00sell7510.001.19681.19851.1871
2822006.03.07 05:57close7510.001.19591.19851.187190.006375.67
2832006.03.07 12:00sell7610.001.19121.19291.1815
2842006.03.07 12:53close7610.001.19031.19291.181590.006465.67
2852006.03.07 12:59sell7710.001.19161.19331.1819
2862006.03.07 13:00close7710.001.19041.19331.1819120.006585.67
2872006.03.07 16:08sell7810.001.18961.19131.1799
2882006.03.07 16:36close7810.001.18851.19131.1799110.006695.67
2892006.03.07 16:40sell7910.001.18921.19091.1795
2902006.03.07 16:42close7910.001.18811.19091.1795110.006805.67
2912006.03.08 01:00sell8010.001.18881.19051.1791
2922006.03.08 01:36modify8010.001.18881.19041.1791
2932006.03.08 01:36close8010.001.18771.19041.1791110.006915.67
2942006.03.08 01:59sell8110.001.18911.19081.1794
2952006.03.08 07:59s/l8110.001.19081.19081.1794-170.006745.67
2962006.03.08 14:00sell8210.001.19131.19301.1816
2972006.03.08 14:57close8210.001.19041.19301.181690.006835.67
2982006.03.09 06:17sell8310.001.19311.19481.1834
2992006.03.09 06:55modify8310.001.19311.19431.1834
3002006.03.09 06:55close8310.001.19191.19431.1834120.006955.67
3012006.03.09 14:12sell8410.001.19211.19381.1824
3022006.03.09 14:52close8410.001.19121.19381.182490.007045.67
3032006.03.09 18:02sell8510.001.19161.19331.1819
3042006.03.09 18:55close8510.001.19051.19331.1819110.007155.67
3052006.03.10 14:30sell8610.001.19021.19191.1805
3062006.03.10 14:32modify8610.001.19021.19191.1805
3072006.03.10 14:32modify8610.001.19021.19181.1805
3082006.03.10 14:33modify8610.001.19021.19161.1805
3092006.03.10 14:47modify8610.001.19021.19161.1805
3102006.03.10 14:47modify8610.001.19021.19151.1805
3112006.03.10 14:48modify8610.001.19021.19141.1805
3122006.03.10 14:48close8610.001.18921.19141.1805100.007255.67
3132006.03.10 14:59sell8710.001.19041.19211.1807
3142006.03.10 14:59modify8710.001.19041.18961.1807
3152006.03.10 14:59close8710.001.18741.18961.1807300.007555.67
3162006.03.10 15:15sell8810.001.18891.19061.1792
3172006.03.10 15:20modify8810.001.18891.19041.1792
3182006.03.10 15:20close8810.001.18791.19041.1792100.007655.67
3192006.03.10 15:21sell8910.001.18841.19011.1787
3202006.03.10 15:28modify8910.001.18841.19001.1787
3212006.03.10 15:28close8910.001.18751.19001.178790.007745.67
3222006.03.10 17:09sell9010.001.18921.19091.1795
3232006.03.10 19:59s/l9010.001.19091.19091.1795-170.007575.67
3242006.03.13 09:45sell9110.001.19391.19561.1842
3252006.03.13 09:59modify9110.001.19391.19531.1842
3262006.03.13 09:59close9110.001.19301.19531.184290.007665.67
3272006.03.13 14:23sell9210.001.19281.19451.1831
3282006.03.13 14:56modify9210.001.19281.19451.1831
3292006.03.13 16:59s/l9210.001.1944891.19451.1831-168.907496.77
3302006.03.15 00:59sell9310.001.20211.20381.1924
3312006.03.15 01:03modify9310.001.20211.20381.1924
3322006.03.15 01:03close9310.001.20111.20381.1924100.007596.77
3332006.03.15 10:01sell9410.001.20261.20431.1929
3342006.03.15 10:03modify9410.001.20261.20431.1929
3352006.03.15 10:04modify9410.001.20261.20421.1929
3362006.03.15 10:24modify9410.001.20261.20421.1929
3372006.03.15 10:49modify9410.001.20261.20391.1929
3382006.03.15 10:53modify9410.001.20261.20381.1929
3392006.03.15 13:44s/l9410.001.2037751.20381.1929-117.467479.31
3402006.03.17 03:05sell9510.001.21751.21921.2078
3412006.03.17 06:00modify9510.001.21751.21921.2078
3422006.03.17 06:06modify9510.001.21751.21911.2078
3432006.03.17 06:38modify9510.001.21751.21891.2078
3442006.03.17 06:39modify9510.001.21751.21891.2078
3452006.03.17 06:59modify9510.001.21751.21841.2078
3462006.03.17 06:59close9510.001.21621.21841.2078130.007609.31
3472006.03.20 08:15buy9610.001.21771.21601.2274
3482006.03.20 08:56modify9610.001.21771.21601.2274
3492006.03.20 08:58modify9610.001.21771.21601.2274
3502006.03.20 08:58modify9610.001.21771.21621.2274
3512006.03.20 08:58modify9610.001.21771.21631.2274
3522006.03.20 08:58close9610.001.21861.21631.227490.007699.31
3532006.03.20 12:04sell9710.001.21801.21971.2083
3542006.03.20 12:48modify9710.001.21801.21951.2083
3552006.03.20 12:48close9710.001.21711.21951.208390.017789.32
3562006.03.20 12:59sell9810.001.21831.22001.2086
3572006.03.20 13:03modify9810.001.21831.21981.2086
3582006.03.20 14:01modify9810.001.21831.21971.2086
3592006.03.20 14:04modify9810.001.21831.21971.2086
3602006.03.20 14:04close9810.001.21741.21971.208690.007879.32
3612006.03.21 03:02sell9910.001.21471.21641.2050
3622006.03.21 03:31modify9910.001.21471.21641.2050
3632006.03.21 03:31close9910.001.21371.21641.2050100.007979.32
3642006.03.21 17:00sell10010.001.20901.21071.1993
3652006.03.21 17:45close10010.001.20791.21071.1993110.008089.32
3662006.03.21 17:56sell10110.001.20861.21031.1989
3672006.03.21 22:59s/l10110.001.21031.21031.1989-170.007919.32
3682006.03.21 22:59sell10210.001.21131.21301.2016
3692006.03.21 23:00close10210.001.21031.21301.2016100.008019.32
3702006.03.23 12:04sell10310.001.20621.20791.1965
3712006.03.23 12:06modify10310.001.20621.20791.1965
3722006.03.23 12:07modify10310.001.20621.20791.1965
3732006.03.23 12:14modify10310.001.20621.20781.1965
3742006.03.23 12:14modify10310.001.20621.20781.1965
3752006.03.23 12:14modify10310.001.20621.20761.1965
3762006.03.23 12:19modify10310.001.20621.20751.1965
3772006.03.23 12:19modify10310.001.20621.20741.1965
3782006.03.23 13:00modify10310.001.20621.20741.1965
3792006.03.23 15:52modify10310.001.20621.20731.1965
3802006.03.23 15:59modify10310.001.20621.20071.1965
3812006.03.23 16:00close10310.001.19871.20071.1965750.008769.32
3822006.03.24 14:31sell10410.001.19751.19921.1878
3832006.03.24 14:31modify10410.001.19751.19921.1878
3842006.03.24 14:31modify10410.001.19751.19911.1878
3852006.03.24 14:31modify10410.001.19751.19901.1878
3862006.03.24 14:31modify10410.001.19751.19891.1878
3872006.03.24 14:31modify10410.001.19751.19881.1878
3882006.03.24 14:49modify10410.001.19751.19871.1878
3892006.03.24 14:49modify10410.001.19751.19861.1878
3902006.03.24 14:49modify10410.001.19751.19851.1878
3912006.03.24 14:49close10410.001.19661.19851.187890.008859.32
3922006.03.27 02:25sell10510.001.20341.20511.1937
3932006.03.27 04:59s/l10510.001.20511.20511.1937-170.008689.32
3942006.03.27 07:59sell10610.001.20451.20621.1948
3952006.03.27 08:59modify10610.001.20451.20611.1948
3962006.03.27 09:00modify10610.001.20451.20611.1948
3972006.03.27 09:01modify10610.001.20451.20611.1948
3982006.03.27 09:02modify10610.001.20451.20601.1948
3992006.03.27 09:04modify10610.001.20451.20591.1948
4002006.03.27 09:10modify10610.001.20451.20581.1948
4012006.03.27 09:11modify10610.001.20451.20571.1948
4022006.03.27 09:11close10610.001.20351.20571.1948100.008789.32
4032006.03.28 22:00sell10710.001.20071.20241.1910
4042006.03.29 07:59modify10710.001.20071.20151.1910
4052006.03.29 07:59close10710.001.19881.20151.1910197.208986.52
4062006.03.29 08:24sell10810.001.20051.20221.1908
4072006.03.29 12:32s/l10810.001.20221.20221.1908-170.008816.52
4082006.03.31 15:33sell10910.001.21281.21451.2031
4092006.03.31 15:38close10910.001.21181.21451.2031100.008916.52
4102006.04.02 23:16buy11010.001.21121.20951.2209
4112006.04.03 01:59s/l11010.001.20951.20951.2209-178.658737.87
4122006.04.04 07:34sell11110.001.21491.21661.2052
4132006.04.04 09:59s/l11110.001.21661.21661.2052-170.008567.87
4142006.04.05 13:59buy11210.001.22771.22601.2374
4152006.04.05 13:59modify11210.001.22771.22621.2374
4162006.04.05 13:59close11210.001.22921.22621.2374150.008717.87
4172006.04.06 00:06sell11310.001.22931.23101.2196
4182006.04.06 00:33close11310.001.22821.23101.2196110.008827.87
4192006.04.06 01:26sell11410.001.22891.23061.2192
4202006.04.06 06:06modify11410.001.22891.23061.2192
4212006.04.06 06:13modify11410.001.22891.23051.2192
4222006.04.06 06:13modify11410.001.22891.23031.2192
4232006.04.06 06:14modify11410.001.22891.23021.2192
4242006.04.06 08:59s/l11410.001.2301711.23021.2192-127.148700.73
4252006.04.06 13:59sell11510.001.22511.22681.2154
4262006.04.06 13:59modify11510.001.22511.22561.2154
4272006.04.06 13:59close11510.001.22201.22561.2154310.009010.73
4282006.04.06 14:47sell11610.001.22431.22601.2146
4292006.04.06 14:47close11610.001.22321.22601.2146110.009120.73
4302006.04.06 14:50sell11710.001.22431.22601.2146
4312006.04.06 14:54close11710.001.22311.22601.2146120.009240.73
4322006.04.06 14:54sell11810.001.22281.22451.2131
4332006.04.06 14:56close11810.001.22171.22451.2131110.009350.73
4342006.04.06 14:58sell11910.001.22381.22551.2141
4352006.04.06 14:58close11910.001.22291.22551.214190.009440.73
4362006.04.06 14:58sell12010.001.22251.22421.2128
4372006.04.06 14:59s/l12010.001.22421.22421.2128-170.009270.73
4382006.04.06 14:59sell12110.001.22401.22571.2143
4392006.04.06 14:59close12110.001.22311.22571.214390.009360.73
4402006.04.06 16:25sell12210.001.22251.22421.2128
4412006.04.06 17:27close12210.001.22161.22421.212890.009450.73
4422006.04.07 12:00sell12310.001.21951.22121.2098
4432006.04.07 12:39modify12310.001.21951.22111.2098
4442006.04.07 12:42modify12310.001.21951.22101.2098
4452006.04.07 12:42close12310.001.21831.22101.2098120.009570.73
4462006.04.07 15:59sell12410.001.21281.21451.2031
4472006.04.07 15:59close12410.001.21101.21451.2031180.009750.73
4482006.04.10 00:15sell12510.001.21111.21281.2014
4492006.04.10 01:49close12510.001.21021.21281.201490.009840.73
4502006.04.10 03:59sell12610.001.21141.21311.2017
4512006.04.10 06:59modify12610.001.21141.21291.2017
4522006.04.10 13:37modify12610.001.21141.21281.2017
4532006.04.10 13:37modify12610.001.21141.21271.2017
4542006.04.10 13:39modify12610.001.21141.21261.2017
4552006.04.10 13:41modify12610.001.21141.21251.2017
4562006.04.10 13:44modify12610.001.21141.21241.2017
4572006.04.10 13:44close12610.001.21011.21241.2017130.009970.73
4582006.04.10 17:07sell12710.001.20941.21111.1997
4592006.04.10 20:59s/l12710.001.21111.21111.1997-170.009800.73
4602006.04.11 01:34sell12810.001.21061.21231.2009
4612006.04.11 02:05modify12810.001.21061.21231.2009
4622006.04.11 02:05modify12810.001.21061.21221.2009
4632006.04.11 02:05modify12810.001.21061.21211.2009
4642006.04.11 05:59s/l12810.001.2120991.21211.2009-149.939650.80
4652006.04.11 12:03sell12910.001.21171.21341.2020
4662006.04.11 12:19modify12910.001.21171.21331.2020
4672006.04.11 12:19modify12910.001.21171.21321.2020
4682006.04.11 12:26modify12910.001.21171.21301.2020
4692006.04.11 12:26close12910.001.21071.21301.2020100.009750.80
4702006.04.11 12:42sell13010.001.21171.21341.2020
4712006.04.11 12:59modify13010.001.21171.21321.2020
4722006.04.11 14:59s/l13010.001.213221.21321.2020-152.009598.80
4732006.04.12 07:00sell13110.001.21571.21741.2060
4742006.04.12 07:27modify13110.001.21571.21741.2060
4752006.04.12 07:27modify13110.001.21571.21731.2060
4762006.04.12 07:27modify13110.001.21571.21721.2060
4772006.04.12 07:28modify13110.001.21571.21711.2060
4782006.04.12 07:28modify13110.001.21571.21701.2060
4792006.04.12 07:28modify13110.001.21571.21691.2060
4802006.04.12 07:28modify13110.001.21571.21681.2060
4812006.04.12 07:28close13110.001.21471.21681.2060100.009698.80
4822006.04.12 08:36sell13210.001.21541.21711.2057
4832006.04.12 08:41modify13210.001.21541.21711.2057
4842006.04.12 08:41modify13210.001.21541.21701.2057
4852006.04.12 08:44modify13210.001.21541.21691.2057
4862006.04.12 08:44modify13210.001.21541.21681.2057
4872006.04.12 08:47modify13210.001.21541.21671.2057
4882006.04.12 08:47close13210.001.21451.21671.205790.009788.80
4892006.04.12 08:59sell13310.001.21561.21731.2059
4902006.04.12 09:00modify13310.001.21561.21711.2059
4912006.04.12 09:01modify13310.001.21561.21701.2059
4922006.04.12 09:01close13310.001.21471.21701.205990.009878.80
4932006.04.12 11:16sell13410.001.21511.21681.2054
4942006.04.12 11:19modify13410.001.21511.21671.2054
4952006.04.12 11:19modify13410.001.21511.21661.2054
4962006.04.12 11:59modify13410.001.21511.21591.2054
4972006.04.12 11:59close13410.001.21381.21591.2054130.0010008.80
4982006.04.12 13:59sell13510.001.21221.21391.2025
4992006.04.12 14:30close13510.001.21121.21391.2025100.0010108.80
5002006.04.12 18:07sell13610.001.21091.21261.2012
5012006.04.13 00:59close13610.001.20971.21261.2012141.6010250.40
5022006.04.13 01:03sell13710.001.21101.21271.2013
5032006.04.13 02:00close13710.001.21011.21271.201390.0010340.40
5042006.04.13 14:06sell13810.001.20951.21121.1998
5052006.04.13 14:57modify13810.001.20951.21081.1998
5062006.04.13 14:57close13810.001.20831.21081.1998120.0010460.40
5072006.04.13 15:59sell13910.001.21061.21231.2009
5082006.04.13 16:05modify13910.001.21061.21211.2009
5092006.04.13 16:05close13910.001.20941.21211.2009120.0010580.40
5102006.04.18 07:57sell14010.001.22531.22701.2156
5112006.04.18 07:59modify14010.001.22531.22581.2156
5122006.04.18 07:59close14010.001.22371.22581.2156160.0010740.40
5132006.04.18 08:26sell14110.001.22511.22681.2154
5142006.04.18 08:50modify14110.001.22511.22671.2154
5152006.04.18 08:51modify14110.001.22511.22661.2154
5162006.04.18 08:51modify14110.001.22511.22651.2154
5172006.04.18 08:52modify14110.001.22511.22641.2154
5182006.04.18 08:53modify14110.001.22511.22621.2154
5192006.04.18 08:53close14110.001.22411.22621.2154100.0010840.40
5202006.04.18 09:59sell14210.001.22561.22731.2159
5212006.04.18 12:59s/l14210.001.22731.22731.2159-170.0010670.40
5222006.04.19 10:00buy14310.001.23511.23341.2448
5232006.04.19 12:59s/l14310.001.23341.23341.2448-170.0010500.40
5242006.04.19 21:22buy14410.001.23761.23591.2473
5252006.04.19 21:37close14410.001.23851.23591.247390.0010590.40
5262006.04.20 07:01sell14510.001.23511.23681.2254
5272006.04.20 08:22modify14510.001.23511.23661.2254
5282006.04.20 08:23modify14510.001.23511.23651.2254
5292006.04.20 08:26modify14510.001.23511.23641.2254
5302006.04.20 08:26close14510.001.23421.23641.225490.0010680.40
5312006.04.21 13:59buy14610.001.23221.23051.2419
5322006.04.21 14:25close14610.001.23311.23051.241990.0010770.40
5332006.04.21 20:05buy14710.001.23391.23221.2436
5342006.04.21 20:23close14710.001.23481.23221.243690.0010860.40
5352006.04.24 04:00sell14810.001.23511.23681.2254
5362006.04.24 06:59s/l14810.001.23681.23681.2254-170.0010690.40
5372006.04.24 14:00sell14910.001.23711.23881.2274
5382006.04.24 14:10close14910.001.23621.23881.227490.0010780.40
5392006.04.24 14:10sell15010.001.23591.23761.2262
5402006.04.24 16:59s/l15010.001.23761.23761.2262-170.0010610.40
5412006.04.25 08:00buy15110.001.23851.23681.2482
5422006.04.25 08:03modify15110.001.23851.23701.2482
5432006.04.25 08:59modify15110.001.23851.23711.2482
5442006.04.25 09:00close15110.001.23941.23711.248290.0010700.40
5452006.04.25 16:59buy15210.001.24051.23881.2502
5462006.04.25 18:59modify15210.001.24051.24001.2502
5472006.04.25 19:00close15210.001.24351.24001.2502300.0011000.40
5482006.04.26 05:13sell15310.001.24241.24411.2327
5492006.04.26 05:45modify15310.001.24241.24411.2327
5502006.04.26 05:51modify15310.001.24241.24391.2327
5512006.04.26 05:55modify15310.001.24241.24381.2327
5522006.04.26 05:55close15310.001.24151.24381.232790.0011090.40
5532006.04.26 05:59sell15410.001.24251.24421.2328
5542006.04.26 06:00modify15410.001.24251.24391.2328
5552006.04.26 06:01modify15410.001.24251.24381.2328
5562006.04.26 06:01modify15410.001.24251.24371.2328
5572006.04.26 06:01close15410.001.24161.24371.232890.0011180.40
5582006.04.26 08:44sell15510.001.24111.24281.2314
5592006.04.26 08:59modify15510.001.24111.24281.2314
5602006.04.26 09:00modify15510.001.24111.24281.2314
5612006.04.26 13:00s/l15510.001.2427651.24281.2314-166.4611013.94
5622006.04.26 14:01buy15610.001.24291.24121.2526
5632006.04.26 14:59modify15610.001.24291.24171.2526
5642006.04.26 15:00close15610.001.24421.24171.2526130.0011143.94
5652006.04.26 19:12buy15710.001.24501.24331.2547
5662006.04.27 00:59modify15710.001.24501.24351.2547
5672006.04.27 01:00close15710.001.24631.24351.2547104.0511247.99
5682006.04.27 01:59buy15810.001.24571.24401.2554
5692006.04.27 07:59s/l15810.001.24401.24401.2554-170.0011077.99
5702006.04.27 08:17sell15910.001.24441.24611.2347
5712006.04.27 08:26modify15910.001.24441.24611.2347
5722006.04.27 08:27modify15910.001.24441.24601.2347
5732006.04.27 08:29modify15910.001.24441.24591.2347
5742006.04.27 09:00modify15910.001.24441.24581.2347
5752006.04.27 09:29modify15910.001.24441.24571.2347
5762006.04.27 09:43modify15910.001.24441.24561.2347
5772006.04.27 09:44modify15910.001.24441.24531.2347
5782006.04.27 09:44close15910.001.24351.24531.234790.0011167.99
5792006.04.27 12:36sell16010.001.24251.24421.2328
5802006.04.27 14:59s/l16010.001.24421.24421.2328-170.0010997.99
5812006.04.28 18:37buy16110.001.26201.26031.2717
5822006.04.30 21:00close16110.001.26331.26031.2717130.0011127.99
5832006.05.01 11:59sell16210.001.26301.26471.2533
5842006.05.01 12:00modify16210.001.26301.26421.2533
5852006.05.01 12:00modify16210.001.26301.26401.2533
5862006.05.01 12:00close16210.001.26201.26401.2533100.0011227.99
5872006.05.02 07:04sell16310.001.25821.25991.2485
5882006.05.02 07:40close16310.001.25731.25991.248590.0011317.99
5892006.05.02 07:42sell16410.001.25721.25891.2475
5902006.05.02 07:59s/l16410.001.25891.25891.2475-170.0011147.99
5912006.05.02 17:59sell16510.001.26251.26421.2528
5922006.05.02 18:58close16510.001.26121.26421.2528130.0011277.99
5932006.05.03 15:00sell16610.001.26271.26441.2530
5942006.05.03 15:12close16610.001.26141.26441.2530130.0011407.99
5952006.05.03 15:12sell16710.001.26201.26371.2523
5962006.05.03 15:13close16710.001.26111.26371.252390.0011497.99
5972006.05.03 15:15sell16810.001.26241.26411.2527
5982006.05.03 15:45close16810.001.26141.26411.2527100.0011597.99
5992006.05.03 15:55sell16910.001.26211.26381.2524
6002006.05.03 15:59s/l16910.001.26381.26381.2524-170.0011427.99
6012006.05.03 15:59sell17010.001.26401.26571.2543
6022006.05.03 17:05close17010.001.26261.26571.2543140.0011567.99
6032006.05.03 18:00sell17110.001.26371.26541.2540
6042006.05.03 18:59close17110.001.26251.26541.2540120.0011687.99
6052006.05.04 04:59sell17210.001.26231.26401.2526
6062006.05.04 06:00modify17210.001.26231.26361.2526
6072006.05.04 06:00modify17210.001.26231.26351.2526
6082006.05.04 06:00modify17210.001.26231.26341.2526
6092006.05.04 06:03modify17210.001.26231.26331.2526
6102006.05.04 06:26modify17210.001.26231.26321.2526
6112006.05.04 06:26close17210.001.26091.26321.2526140.0011827.99
6122006.05.04 12:59sell17310.001.26081.26251.2511
6132006.05.04 13:59s/l17310.001.26251.26251.2511-170.0011657.99
6142006.05.05 07:00sell17410.001.27001.27171.2603
6152006.05.05 07:55modify17410.001.27001.27161.2603
6162006.05.05 07:56modify17410.001.27001.27151.2603
6172006.05.05 07:56modify17410.001.27001.27141.2603
6182006.05.05 07:57modify17410.001.27001.27131.2603
6192006.05.05 08:24modify17410.001.27001.27131.2603
6202006.05.05 08:24close17410.001.26881.27131.2603120.0011777.99
6212006.05.07 23:22sell17510.001.27411.27581.2644
6222006.05.08 00:59close17510.001.27241.27581.2644177.2011955.19
6232006.05.08 01:00sell17610.001.27321.27491.2635
6242006.05.08 03:01close17610.001.27221.27491.2635100.0012055.19
6252006.05.08 18:17sell17710.001.27131.27301.2616
6262006.05.08 19:16close17710.001.27041.27301.261690.0012145.19
6272006.05.09 03:06sell17810.001.26971.27141.2600
6282006.05.09 04:00modify17810.001.26971.27141.2600
6292006.05.09 04:13modify17810.001.26971.27131.2600
6302006.05.09 05:02modify17810.001.26971.27101.2600
6312006.05.09 05:02close17810.001.26881.27101.260090.0012235.19
6322006.05.09 08:00sell17910.001.26961.27131.2599
6332006.05.09 08:22modify17910.001.26961.27131.2599
6342006.05.09 08:22modify17910.001.26961.27121.2599
6352006.05.09 08:22modify17910.001.26961.27111.2599
6362006.05.09 08:22modify17910.001.26961.27091.2599
6372006.05.09 08:22close17910.001.26851.27091.2599110.0012345.19
6382006.05.09 08:31sell18010.001.26811.26981.2584
6392006.05.09 08:56modify18010.001.26811.26981.2584
6402006.05.09 08:56modify18010.001.26811.26971.2584
6412006.05.09 08:56modify18010.001.26811.26961.2584
6422006.05.09 08:56modify18010.001.26811.26941.2584
6432006.05.09 08:56close18010.001.26701.26941.2584110.0012455.19
6442006.05.09 08:59sell18110.001.26971.27141.2600
6452006.05.09 09:00modify18110.001.26971.27061.2600
6462006.05.09 09:00close18110.001.26801.27061.2600170.0012625.19
6472006.05.09 11:01sell18210.001.26971.27141.2600
6482006.05.09 13:59s/l18210.001.27141.27141.2600-170.0012455.19
6492006.05.11 08:59sell18310.001.27281.27451.2631
6502006.05.11 08:59close18310.001.27081.27451.2631200.0012655.19
6512006.05.12 14:00sell18410.001.28991.29161.2802
6522006.05.12 14:13s/l18410.001.29161.29161.2802-170.0012485.19
6532006.05.12 14:30sell18510.001.29141.29311.2817
6542006.05.12 14:30close18510.001.28951.29311.2817190.0012675.19
6552006.05.12 14:30sell18610.001.29141.29311.2817
6562006.05.12 14:30close18610.001.28841.29311.2817300.0012975.19
6572006.05.12 14:31sell18710.001.29161.29331.2819
6582006.05.12 14:31close18710.001.28881.29331.2819280.0013255.19
6592006.05.12 14:32sell18810.001.29021.29191.2805
6602006.05.12 14:32close18810.001.28851.29191.2805170.0013425.19
6612006.05.12 14:33sell18910.001.28991.29161.2802
6622006.05.12 14:33s/l18910.001.29161.29161.2802-170.0013255.19
6632006.05.12 14:33sell19010.001.29161.29331.2819
6642006.05.12 14:33close19010.001.29051.29331.2819110.0013365.19
6652006.05.12 14:44sell19110.001.28961.29131.2799
6662006.05.12 14:44close19110.001.28821.29131.2799140.0013505.19
6672006.05.12 14:44sell19210.001.28961.29131.2799
6682006.05.12 14:44close19210.001.28721.29131.2799240.0013745.19
6692006.05.12 14:45sell19310.001.28981.29151.2801
6702006.05.12 14:46s/l19310.001.29151.29151.2801-170.0013575.19
6712006.05.12 14:46sell19410.001.29141.29311.2817
6722006.05.12 14:47close19410.001.29041.29311.2817100.0013675.19
6732006.05.12 14:47sell19510.001.29131.29301.2816
6742006.05.12 14:48close19510.001.29021.29301.2816110.0013785.19
6752006.05.12 14:48sell19610.001.28991.29161.2802
6762006.05.12 14:51s/l19610.001.29161.29161.2802-170.0013615.19
6772006.05.12 14:51sell19710.001.29141.29311.2817
6782006.05.12 14:59modify19710.001.29141.29311.2817
6792006.05.12 14:59close19710.001.28831.29311.2817310.0013925.19
6802006.05.12 15:03sell19810.001.29041.29211.2807
6812006.05.12 15:03close19810.001.28951.29211.280790.0014015.19
6822006.05.12 15:03sell19910.001.28921.29091.2795
6832006.05.12 15:06close19910.001.28831.29091.279590.0014105.19
6842006.05.12 15:07sell20010.001.28931.29101.2796
6852006.05.12 15:09close20010.001.28841.29101.279690.0014195.19
6862006.05.12 15:12sell20110.001.28901.29071.2793
6872006.05.12 15:13close20110.001.28811.29071.279390.0014285.19
6882006.05.12 15:14sell20210.001.28931.29101.2796
6892006.05.12 15:14close20210.001.28831.29101.2796100.0014385.19
6902006.05.12 15:15sell20310.001.28911.29081.2794
6912006.05.12 15:15close20310.001.28771.29081.2794140.0014525.19
6922006.05.12 15:19sell20410.001.28901.29071.2793
6932006.05.12 18:59s/l20410.001.29071.29071.2793-170.0014355.19
6942006.05.12 18:59sell20510.001.29081.29251.2811
6952006.05.12 19:59s/l20510.001.29251.29251.2811-170.0014185.19
6962006.05.15 11:22sell20610.001.28291.28461.2732
6972006.05.15 12:59s/l20610.001.28461.28461.2732-170.0014015.19
6982006.05.15 12:59sell20710.001.28451.28621.2748
6992006.05.15 13:00modify20710.001.28451.28501.2748
7002006.05.15 13:00close20710.001.28101.28501.2748350.0014365.19
7012006.05.15 17:59sell20810.001.28161.28331.2719
7022006.05.15 20:00close20810.001.27881.28331.2719280.0014645.19
7032006.05.15 20:59sell20910.001.27991.28161.2702
7042006.05.16 02:00s/l20910.001.28161.28161.2702-162.8014482.39
7052006.05.17 01:05sell21010.001.28521.28691.2755
7062006.05.17 03:59s/l21010.001.28691.28691.2755-170.0014312.39
7072006.05.17 16:00sell21110.001.27371.27541.2640
7082006.05.17 17:59close21110.001.27211.27541.2640160.0014472.39
7092006.05.17 18:03sell21210.001.27301.27471.2633
7102006.05.17 18:32s/l21210.001.27471.27471.2633-170.0014302.39
7112006.05.17 18:56sell21310.001.27471.27641.2650
7122006.05.17 22:00close21310.001.27291.27641.2650180.0014482.39
7132006.05.17 22:32sell21410.001.27461.27631.2649
7142006.05.17 23:45close21410.001.27291.27631.2649170.0014652.39
7152006.05.18 01:59sell21510.001.27621.27791.2665
7162006.05.18 06:00close21510.001.27491.27791.2665130.0014782.39
7172006.05.19 10:59sell21610.001.27641.27811.2667
7182006.05.19 11:50close21610.001.27521.27811.2667120.0014902.39
7192006.05.19 13:00sell21710.001.27541.27711.2657
7202006.05.19 14:35close21710.001.27411.27711.2657130.0015032.39
7212006.05.19 15:00sell21810.001.27261.27431.2629
7222006.05.19 15:04close21810.001.27131.27431.2629130.0015162.39
7232006.05.19 15:10sell21910.001.27241.27411.2627
7242006.05.19 15:27s/l21910.001.27411.27411.2627-170.0014992.39
7252006.05.19 15:27sell22010.001.27391.27561.2642
7262006.05.19 16:59s/l22010.001.27561.27561.2642-170.0014822.39
7272006.05.22 03:59sell22110.001.27501.27671.2653
7282006.05.22 04:12close22110.001.27391.27671.2653110.0014932.39
7292006.05.22 06:29sell22210.001.27371.27541.2640
7302006.05.22 06:59modify22210.001.27371.27391.2640
7312006.05.22 07:00modify22210.001.27371.27381.2640
7322006.05.22 07:00close22210.001.27051.27381.2640320.0015252.39
7332006.05.22 07:00sell22310.001.27451.27621.2648
7342006.05.22 07:45modify22310.001.27451.27571.2648
7352006.05.22 07:45close22310.001.27241.27571.2648210.0015462.39
7362006.05.22 07:46sell22410.001.27241.27411.2627
7372006.05.22 07:59s/l22410.001.27411.27411.2627-170.0015292.39
7382006.05.22 07:59sell22510.001.27441.27611.2647
7392006.05.22 08:59s/l22510.001.27611.27611.2647-170.0015122.39
7402006.05.23 08:11sell22610.001.28521.28691.2755
7412006.05.23 09:31modify22610.001.28521.28681.2755
7422006.05.23 09:31close22610.001.28391.28681.2755130.0015252.39
7432006.05.23 11:11sell22710.001.28581.28751.2761
7442006.05.23 11:22close22710.001.28441.28751.2761140.0015392.39
7452006.05.23 14:00sell22810.001.28511.28681.2754
7462006.05.23 14:14close22810.001.28411.28681.2754100.0015492.39
7472006.05.23 14:59sell22910.001.28491.28661.2752
7482006.05.23 15:01close22910.001.28361.28661.2752130.0015622.39
7492006.05.24 01:33sell23010.001.27851.28021.2688
7502006.05.24 02:08s/l23010.001.28021.28021.2688-170.0015452.39
7512006.05.24 06:59sell23110.001.28181.28351.2721
7522006.05.24 07:59s/l23110.001.28351.28351.2721-170.0015282.39
7532006.05.24 15:59sell23210.001.27791.27961.2682
7542006.05.24 15:59close23210.001.27501.27961.2682290.0015572.39
7552006.05.24 17:02sell23310.001.27711.27881.2674
7562006.05.24 17:16close23310.001.27551.27881.2674160.0015732.39
7572006.05.26 15:35sell23410.001.27471.27641.2650
7582006.05.26 15:52close23410.001.27341.27641.2650130.0015862.39
7592006.05.26 15:52sell23510.001.27321.27491.2635
7602006.05.26 16:19close23510.001.27201.27491.2635120.0015982.39
7612006.05.26 17:13sell23610.001.27311.27481.2634
7622006.05.28 22:51close23610.001.27191.27481.2634120.0016102.39
7632006.05.29 00:39buy23710.001.27351.27181.2832
7642006.05.29 01:35close23710.001.27471.27181.2832120.0016222.39
7652006.05.29 16:52sell23810.001.27511.27681.2654
7662006.05.29 17:09modify23810.001.27511.27681.2654
7672006.05.29 17:11modify23810.001.27511.27671.2654
7682006.05.29 17:11modify23810.001.27511.27661.2654
7692006.05.29 17:12modify23810.001.27511.27651.2654
7702006.05.29 19:15modify23810.001.27511.27621.2654
7712006.05.30 01:59s/l23810.001.2761851.27621.2654-101.3016121.09
7722006.05.30 13:37sell23910.001.28431.28601.2746
7732006.05.30 13:40close23910.001.28341.28601.274690.0016211.09
7742006.05.30 13:41sell24010.001.28431.28601.2746
7752006.05.30 13:59s/l24010.001.28601.28601.2746-170.0016041.09
7762006.05.31 01:01sell24110.001.28631.28801.2766
7772006.05.31 02:53close24110.001.28541.28801.276690.0016131.09
7782006.05.31 12:12sell24210.001.28781.28951.2781
7792006.05.31 12:20close24210.001.28691.28951.278190.0016221.09
7802006.05.31 12:59sell24310.001.28781.28951.2781
7812006.05.31 12:59close24310.001.28691.28951.278190.0016311.09
7822006.05.31 17:00sell24410.001.28401.28571.2743
7832006.05.31 17:13close24410.001.28301.28571.2743100.0016411.09
7842006.05.31 17:14sell24510.001.28411.28581.2744
7852006.05.31 17:14close24510.001.28321.28581.274490.0016501.09
7862006.05.31 17:59sell24610.001.28401.28571.2743
7872006.05.31 18:06close24610.001.28281.28571.2743120.0016621.09
7882006.06.01 01:00sell24710.001.28011.28181.2704
7892006.06.01 01:59close24710.001.27901.28181.2704110.0016731.09
7902006.06.01 04:36sell24810.001.27791.27961.2682
7912006.06.01 06:00modify24810.001.27791.27951.2682
7922006.06.01 06:01modify24810.001.27791.27941.2682
7932006.06.01 10:59modify24810.001.27791.27941.2682
7942006.06.01 10:59close24810.001.27631.27941.2682160.0016891.09
7952006.06.01 14:31sell24910.001.27441.27611.2647
7962006.06.01 14:46close24910.001.27351.27611.264790.0016981.09
7972006.06.02 11:46sell25010.001.28171.28341.2720
7982006.06.02 11:59modify25010.001.28171.28341.2720
7992006.06.02 12:59s/l25010.001.2833961.28341.2720-169.5716811.52
8002006.06.02 15:00buy25110.001.29251.29081.3022
8012006.06.02 15:40s/l25110.001.29081.29081.3022-170.0016641.52
8022006.06.02 15:40buy25210.001.29141.28971.3011
8032006.06.02 16:26close25210.001.29231.28971.301190.0016731.52
8042006.06.02 17:00buy25310.001.29311.29141.3028
8052006.06.05 03:15close25310.001.29401.29141.302881.3516812.87
8062006.06.05 05:29buy25410.001.29411.29241.3038
8072006.06.05 07:00modify25410.001.29411.29241.3038
8082006.06.05 07:59modify25410.001.29411.29411.3038
8092006.06.05 08:00close25410.001.29641.29411.3038230.0017042.87
8102006.06.05 08:11buy25510.001.29551.29381.3052
8112006.06.05 08:59modify25510.001.29551.29471.3052
8122006.06.05 08:59close25510.001.29731.29471.3052180.0017222.87
8132006.06.05 09:27buy25610.001.29641.29471.3061
8142006.06.05 09:32close25610.001.29731.29471.306190.0017312.87
8152006.06.05 09:36buy25710.001.29671.29501.3064
8162006.06.05 12:59s/l25710.001.29501.29501.3064-170.0017142.87
8172006.06.05 13:59sell25810.001.29461.29631.2849
8182006.06.05 14:54close25810.001.29371.29631.284990.0017232.87
8192006.06.05 23:00sell25910.001.29051.29221.2808
8202006.06.06 00:14close25910.001.28951.29221.2808107.2017340.07
8212006.06.06 13:59sell26010.001.28491.28661.2752
8222006.06.06 14:29close26010.001.28361.28661.2752130.0017470.07
8232006.06.06 15:28sell26110.001.28351.28521.2738
8242006.06.06 15:37close26110.001.28231.28521.2738120.0017590.07
8252006.06.06 15:38sell26210.001.28251.28421.2728
8262006.06.06 16:16s/l26210.001.28421.28421.2728-170.0017420.07
8272006.06.06 23:00sell26310.001.28321.28491.2735
8282006.06.06 23:09close26310.001.28211.28491.2735110.0017530.07
8292006.06.06 23:09sell26410.001.28321.28491.2735
8302006.06.06 23:09close26410.001.28211.28491.2735110.0017640.07
8312006.06.06 23:09sell26510.001.28311.28481.2734
8322006.06.06 23:09close26510.001.28221.28481.273490.0017730.07
8332006.06.06 23:10sell26610.001.28301.28471.2733
8342006.06.06 23:13close26610.001.28211.28471.273390.0017820.07
8352006.06.07 07:39sell26710.001.28201.28371.2723
8362006.06.07 10:59modify26710.001.28201.28341.2723
8372006.06.07 11:00close26710.001.28081.28341.2723120.0017940.07
8382006.06.07 14:07sell26810.001.27851.28021.2688
8392006.06.07 15:26close26810.001.27761.28021.268890.0018030.07
8402006.06.08 08:34sell26910.001.27771.27941.2680
8412006.06.08 08:34modify26910.001.27771.27931.2680
8422006.06.08 08:38modify26910.001.27771.27921.2680
8432006.06.08 09:03close26910.001.27671.27921.2680100.0018130.07
8442006.06.08 14:44sell27010.001.26671.26841.2570
8452006.06.08 14:44close27010.001.26571.26841.2570100.0018230.07
8462006.06.08 14:44sell27110.001.26661.26831.2569
8472006.06.08 14:45close27110.001.26571.26831.256990.0018320.07
8482006.06.08 14:45sell27210.001.26581.26751.2561
8492006.06.08 14:45close27210.001.26431.26751.2561150.0018470.07
8502006.06.08 14:46sell27310.001.26581.26751.2561
8512006.06.08 14:59close27310.001.26381.26751.2561200.0018670.07
8522006.06.08 15:33sell27410.001.26491.26661.2552
8532006.06.08 15:33close27410.001.26401.26661.255290.0018760.07
8542006.06.08 15:33sell27510.001.26491.26661.2552
8552006.06.08 15:33close27510.001.26401.26661.255290.0018850.07
8562006.06.08 19:00sell27610.001.26541.26711.2557
8572006.06.08 19:04close27610.001.26441.26711.2557100.0018950.07
8582006.06.12 00:59sell27710.001.26271.26441.2530
8592006.06.12 07:59modify27710.001.26271.26411.2530
8602006.06.12 08:00close27710.001.26181.26411.253090.0019040.07
8612006.06.12 13:00sell27810.001.26031.26201.2506
8622006.06.12 13:25close27810.001.25941.26201.250690.0019130.07
8632006.06.12 15:00sell27910.001.25911.26081.2494
8642006.06.12 18:59s/l27910.001.26081.26081.2494-170.0018960.07
8652006.06.13 07:00sell28010.001.25741.25911.2477
8662006.06.13 09:59s/l28010.001.25911.25911.2477-170.0018790.07
8672006.06.13 13:06sell28110.001.25881.26051.2491
8682006.06.13 13:55close28110.001.25791.26051.249190.0018880.07
8692006.06.13 13:55sell28210.001.25801.25971.2483
8702006.06.13 13:59s/l28210.001.25971.25971.2483-170.0018710.07
8712006.06.13 21:38sell28310.001.25441.25611.2447
8722006.06.14 04:59s/l28310.001.25611.25611.2447-162.8018547.27
8732006.06.14 13:00sell28410.001.25721.25891.2475
8742006.06.14 13:59s/l28410.001.25891.25891.2475-170.0018377.27
8752006.06.15 17:00sell28510.001.26251.26421.2528
8762006.06.15 17:28close28510.001.26161.26421.252890.0018467.27
8772006.06.16 14:30sell28610.001.26431.26601.2546
8782006.06.16 14:30modify28610.001.26431.26571.2546
8792006.06.16 15:24modify28610.001.26431.26551.2546
8802006.06.16 15:24close28610.001.26341.26551.254690.0018557.27
8812006.06.16 16:22sell28710.001.26301.26471.2533
8822006.06.16 18:59s/l28710.001.26471.26471.2533-170.0018387.27
8832006.06.18 23:42sell28810.001.26421.26591.2545
8842006.06.19 00:59modify28810.001.26421.26411.2545
8852006.06.19 00:59close28810.001.26141.26411.2545287.2018674.47
8862006.06.19 08:07sell28910.001.25981.26151.2501
8872006.06.19 08:17modify28910.001.25981.26141.2501
8882006.06.19 10:05close28910.001.25891.26141.250190.0018764.47
8892006.06.19 11:00sell29010.001.25921.26091.2495
8902006.06.19 12:44close29010.001.25831.26091.249590.0018854.47
8912006.06.19 14:00sell29110.001.25751.25921.2478
8922006.06.19 14:59modify29110.001.25751.25861.2478
8932006.06.19 15:00close29110.001.25571.25861.2478180.0019034.47
8942006.06.19 15:01sell29210.001.25641.25811.2467
8952006.06.19 18:01s/l29210.001.25811.25811.2467-170.0018864.47
8962006.06.19 18:01sell29310.001.25791.25961.2482
8972006.06.19 18:44close29310.001.25701.25961.248290.0018954.47
8982006.06.19 18:59sell29410.001.25801.25971.2483
8992006.06.20 00:59modify29410.001.25801.25881.2483
9002006.06.20 01:00close29410.001.25631.25881.2483177.2019131.67
9012006.06.20 01:00sell29510.001.25741.25911.2477
9022006.06.20 04:03modify29510.001.25741.25911.2477
9032006.06.20 05:59s/l29510.001.2590791.25911.2477-167.8618963.81
9042006.06.20 11:01sell29610.001.25711.25881.2474
9052006.06.20 11:31modify29610.001.25711.25881.2474
9062006.06.20 11:50modify29610.001.25711.25871.2474
9072006.06.20 11:50modify29610.001.25711.25851.2474
9082006.06.20 11:51modify29610.001.25711.25841.2474
9092006.06.20 11:51close29610.001.25611.25841.2474100.0019063.81
9102006.06.22 08:44sell29710.001.26491.26661.2552
9112006.06.22 08:59modify29710.001.26491.26551.2552
9122006.06.22 08:59close29710.001.26391.26551.2552100.0019163.81
9132006.06.22 14:06sell29810.001.25771.25941.2480
9142006.06.22 15:20modify29810.001.25771.25941.2480
9152006.06.22 15:20close29810.001.25671.25941.2480100.0019263.81
9162006.06.22 17:29sell29910.001.25801.25971.2483
9172006.06.22 22:00close29910.001.25701.25971.2483100.0019363.81
9182006.06.22 22:00sell30010.001.25771.25941.2480
9192006.06.23 01:59modify30010.001.25771.25881.2480
9202006.06.23 02:00close30010.001.25661.25881.2480117.2019481.01
9212006.06.23 02:46sell30110.001.25711.25881.2474
9222006.06.23 05:35modify30110.001.25711.25871.2474
9232006.06.23 07:20modify30110.001.25711.25861.2474
9242006.06.23 07:52modify30110.001.25711.25851.2474
9252006.06.23 07:56modify30110.001.25711.25841.2474
9262006.06.23 08:59modify30110.001.25711.25691.2474
9272006.06.23 08:59close30110.001.25531.25691.2474180.0019661.01
9282006.06.23 09:58sell30210.001.25591.25761.2462
9292006.06.23 09:59modify30210.001.25591.25671.2462
9302006.06.23 09:59close30210.001.25491.25671.2462100.0019761.01
9312006.06.23 13:00sell30310.001.25231.25401.2426
9322006.06.23 13:48modify30310.001.25231.25391.2426
9332006.06.23 13:48modify30310.001.25231.25351.2426
9342006.06.23 13:48close30310.001.25111.25351.2426120.0019881.01
9352006.06.23 13:48sell30410.001.25131.25301.2416
9362006.06.23 13:52modify30410.001.25131.25281.2416
9372006.06.23 13:52close30410.001.25041.25281.241690.0019971.01
9382006.06.23 13:52sell30510.001.25031.25201.2406
9392006.06.23 15:07s/l30510.001.25201.25201.2406-170.0019801.01
9402006.06.23 16:23sell30610.001.25301.25471.2433
9412006.06.23 16:44close30610.001.25201.25471.2433100.0019901.01
9422006.06.26 06:37buy30710.001.25091.24921.2606
9432006.06.26 06:38modify30710.001.25091.24931.2606
9442006.06.26 06:43modify30710.001.25091.24941.2606
9452006.06.26 06:59modify30710.001.25091.25101.2606
9462006.06.26 06:59close30710.001.25251.25101.2606160.0020061.01
9472006.06.27 08:41sell30810.001.26081.26251.2511
9482006.06.27 08:45modify30810.001.26081.26251.2511
9492006.06.27 08:59modify30810.001.26081.26131.2511
9502006.06.27 08:59close30810.001.25921.26131.2511160.0020221.01
9512006.06.27 12:22sell30910.001.25791.25961.2482
9522006.06.27 12:44s/l30910.001.25961.25961.2482-170.0020051.01
9532006.06.27 12:44sell31010.001.25951.26121.2498
9542006.06.27 12:57modify31010.001.25951.26121.2498
9552006.06.27 12:57modify31010.001.25951.26111.2498
9562006.06.27 12:57close31010.001.25861.26111.249890.0020141.01
9572006.06.27 12:57sell31110.001.25831.26001.2486
9582006.06.27 13:35s/l31110.001.26001.26001.2486-170.0019971.01
9592006.06.27 13:42sell31210.001.26001.26171.2503
9602006.06.27 13:59close31210.001.25911.26171.250390.0020061.01
9612006.06.27 14:33sell31310.001.26021.26191.2505
9622006.06.27 15:00close31310.001.25931.26191.250590.0020151.01
9632006.06.27 16:38sell31410.001.25971.26141.2500
9642006.06.27 17:03close31410.001.25841.26141.2500130.0020281.01
9652006.06.28 02:18sell31510.001.25811.25981.2484
9662006.06.28 03:00modify31510.001.25811.25971.2484
9672006.06.28 03:02modify31510.001.25811.25921.2484
9682006.06.28 03:02close31510.001.25721.25921.248490.0020371.01
9692006.06.28 13:11sell31610.001.25601.25771.2463
9702006.06.28 13:22modify31610.001.25601.25771.2463
9712006.06.28 13:23modify31610.001.25601.25751.2463
9722006.06.28 13:25modify31610.001.25601.25741.2463
9732006.06.28 13:25modify31610.001.25601.25731.2463
9742006.06.28 13:26modify31610.001.25601.25721.2463
9752006.06.28 13:26modify31610.001.25601.25711.2463
9762006.06.28 13:27modify31610.001.25601.25701.2463
9772006.06.28 13:52modify31610.001.25601.25691.2463
9782006.06.28 13:52close31610.001.25511.25691.246390.0020461.01
9792006.06.28 15:02sell31710.001.25361.25531.2439
9802006.06.28 15:55modify31710.001.25361.25521.2439
9812006.06.28 15:56modify31710.001.25361.25511.2439
9822006.06.28 16:57modify31710.001.25361.25471.2439
9832006.06.28 18:02s/l31710.001.2546681.25471.2439-106.8220354.19
9842006.06.29 07:02sell31810.001.25491.25661.2452
9852006.06.29 07:03modify31810.001.25491.25641.2452
9862006.06.29 07:05modify31810.001.25491.25621.2452
9872006.06.29 07:05modify31810.001.25491.25611.2452
9882006.06.29 07:36modify31810.001.25491.25591.2452
9892006.06.29 07:36modify31810.001.25491.25581.2452
9902006.06.29 07:41modify31810.001.25491.25561.2452
9912006.06.29 08:36modify31810.001.25491.25531.2452
9922006.06.29 08:36close31810.001.25391.25531.2452100.0020454.19
9932006.06.29 12:02sell31910.001.25531.25701.2456
9942006.06.29 12:02modify31910.001.25531.25691.2456
9952006.06.29 12:04modify31910.001.25531.25681.2456
9962006.06.29 12:07modify31910.001.25531.25661.2456
9972006.06.29 12:10modify31910.001.25531.25651.2456
9982006.06.29 12:12modify31910.001.25531.25631.2456
9992006.06.29 12:13modify31910.001.25531.25611.2456
10002006.06.29 12:14modify31910.001.25531.25601.2456
10012006.06.29 12:14modify31910.001.25531.25591.2456
10022006.06.29 12:23modify31910.001.25531.25581.2456
10032006.06.29 12:23close31910.001.25431.25581.2456100.0020554.19
10042006.06.29 12:24sell32010.001.25421.25591.2445
10052006.06.29 12:24modify32010.001.25421.25581.2445
10062006.06.29 12:24modify32010.001.25421.25571.2445
10072006.06.29 12:30modify32010.001.25421.25531.2445
10082006.06.29 12:30modify32010.001.25421.25521.2445
10092006.06.29 12:31modify32010.001.25421.25511.2445
10102006.06.29 12:34modify32010.001.25421.25441.2445
10112006.06.29 12:34close32010.001.25291.25441.2445130.0020684.19
10122006.06.29 12:37sell32110.001.25391.25561.2442
10132006.06.29 12:38modify32110.001.25391.25541.2442
10142006.06.29 12:39modify32110.001.25391.25531.2442
10152006.06.29 12:42modify32110.001.25391.25521.2442
10162006.06.29 12:45modify32110.001.25391.25501.2442
10172006.06.29 12:46modify32110.001.25391.25491.2442
10182006.06.29 12:46modify32110.001.25391.25481.2442
10192006.06.29 12:47modify32110.001.25391.25471.2442
10202006.06.29 12:57modify32110.001.25391.25441.2442
10212006.06.29 12:57close32110.001.25291.25441.2442100.0020784.19
10222006.06.29 12:59sell32210.001.25491.25661.2452
10232006.06.29 13:10modify32210.001.25491.25651.2452
10242006.06.29 13:13modify32210.001.25491.25641.2452
10252006.06.29 13:23modify32210.001.25491.25621.2452
10262006.06.29 13:29modify32210.001.25491.25581.2452
10272006.06.29 13:32modify32210.001.25491.25521.2452
10282006.06.29 13:32close32210.001.25351.25521.2452140.0020924.19
10292006.06.29 14:09sell32310.001.25461.25631.2449
10302006.06.29 14:11modify32310.001.25461.25631.2449
10312006.06.29 14:12modify32310.001.25461.25621.2449
10322006.06.29 14:27modify32310.001.25461.25601.2449
10332006.06.29 14:27modify32310.001.25461.25581.2449
10342006.06.29 14:31modify32310.001.25461.25541.2449
10352006.06.29 14:31close32310.001.25361.25541.2449100.0021024.19
10362006.06.29 16:05sell32410.001.25421.25591.2445
10372006.06.29 16:19modify32410.001.25421.25591.2445
10382006.06.29 16:19modify32410.001.25421.25581.2445
10392006.06.29 16:25modify32410.001.25421.25571.2445
10402006.06.29 16:26modify32410.001.25421.25561.2445
10412006.06.29 16:28modify32410.001.25421.25511.2445
10422006.06.29 16:28close32410.001.25311.25511.2445110.0021134.19
10432006.07.05 01:45sell32510.001.27831.28001.2686
10442006.07.05 01:46modify32510.001.27831.28001.2686
10452006.07.05 01:49modify32510.001.27831.27971.2686
10462006.07.05 01:51modify32510.001.27831.27961.2686
10472006.07.05 01:51modify32510.001.27831.27951.2686
10482006.07.05 01:56modify32510.001.27831.27931.2686
10492006.07.05 01:57modify32510.001.27831.27911.2686
10502006.07.05 01:57close32510.001.27741.27911.268690.0021224.19
10512006.07.05 03:59sell32610.001.27891.28061.2692
10522006.07.05 04:25s/l32610.001.28061.28061.2692-170.0021054.19
10532006.07.05 04:25sell32710.001.28041.28211.2707
10542006.07.05 04:25modify32710.001.28041.28211.2707
10552006.07.05 04:26modify32710.001.28041.28201.2707
10562006.07.05 04:29modify32710.001.28041.28191.2707
10572006.07.05 04:31modify32710.001.28041.28181.2707
10582006.07.05 04:52modify32710.001.28041.28151.2707
10592006.07.05 04:53modify32710.001.28041.28141.2707
10602006.07.05 04:53modify32710.001.28041.28111.2707
10612006.07.05 04:53close32710.001.27931.28111.2707110.0021164.19
10622006.07.05 10:09sell32810.001.27731.27901.2676
10632006.07.05 11:16s/l32810.001.27901.27901.2676-170.0020994.19
10642006.07.05 11:16sell32910.001.27901.28071.2693
10652006.07.05 11:46close32910.001.27801.28071.2693100.0021094.19
10662006.07.05 11:51sell33010.001.27911.28081.2694
10672006.07.05 11:54close33010.001.27821.28081.269490.0021184.19
10682006.07.05 11:59sell33110.001.27901.28071.2693
10692006.07.05 12:01modify33110.001.27901.28001.2693
10702006.07.05 12:01modify33110.001.27901.27971.2693
10712006.07.05 12:01modify33110.001.27901.27961.2693
10722006.07.05 12:01modify33110.001.27901.27951.2693
10732006.07.05 12:01close33110.001.27631.27951.2693270.0021454.19
10742006.07.05 15:26sell33210.001.27291.27461.2632
10752006.07.05 15:57close33210.001.27201.27461.263290.0021544.19
10762006.07.05 18:03sell33310.001.27321.27491.2635
10772006.07.05 21:52modify33310.001.27321.27491.2635
10782006.07.05 21:52close33310.001.27191.27491.2635130.0021674.19
10792006.07.06 01:03sell33410.001.27321.27491.2635
10802006.07.06 01:45modify33410.001.27321.27481.2635
10812006.07.06 01:47modify33410.001.27321.27471.2635
10822006.07.06 04:40modify33410.001.27321.27471.2635
10832006.07.06 04:41modify33410.001.27321.27461.2635
10842006.07.06 04:41modify33410.001.27321.27451.2635
10852006.07.06 04:42modify33410.001.27321.27441.2635
10862006.07.06 05:00modify33410.001.27321.27441.2635
10872006.07.06 05:42modify33410.001.27321.27431.2635
10882006.07.06 06:02s/l33410.001.274261.27431.2635-106.0421568.15
10892006.07.07 06:05sell33510.001.27771.27941.2680
10902006.07.07 06:06modify33510.001.27771.27881.2680
10912006.07.07 06:07modify33510.001.27771.27851.2680
10922006.07.07 06:08modify33510.001.27771.27821.2680
10932006.07.07 06:11modify33510.001.27771.27801.2680
10942006.07.07 06:48s/l33510.001.2780151.27801.2680-31.5021536.65
10952006.07.07 06:48sell33610.001.27791.27961.2682
10962006.07.07 06:50modify33610.001.27791.27891.2682
10972006.07.07 06:59modify33610.001.27791.27881.2682
10982006.07.07 07:06s/l33610.001.2788151.27881.2682-91.5021445.15
10992006.07.09 23:54sell33710.001.28141.28311.2717
11002006.07.10 00:01modify33710.001.28141.28161.2717
11012006.07.10 01:00close33710.001.27931.28161.2717217.2021662.35
11022006.07.10 01:59sell33810.001.27981.28151.2701
11032006.07.10 02:03modify33810.001.27981.28121.2701
11042006.07.10 02:04modify33810.001.27981.28111.2701
11052006.07.10 05:02modify33810.001.27981.28081.2701
11062006.07.10 06:00modify33810.001.27981.28081.2701
11072006.07.10 06:01modify33810.001.27981.28071.2701
11082006.07.10 06:02modify33810.001.27981.28061.2701
11092006.07.10 06:02close33810.001.27891.28061.270190.0021752.35
11102006.07.10 06:17sell33910.001.27961.28131.2699
11112006.07.10 06:27modify33910.001.27961.28131.2699
11122006.07.10 06:59modify33910.001.27961.28111.2699
11132006.07.10 08:40s/l33910.001.2810781.28111.2699-147.7921604.56
11142006.07.10 08:40sell34010.001.28101.28271.2713
11152006.07.10 08:49modify34010.001.28101.28261.2713
11162006.07.10 08:50modify34010.001.28101.28251.2713
11172006.07.10 08:59modify34010.001.28101.28231.2713
11182006.07.10 09:00modify34010.001.28101.28211.2713
11192006.07.10 09:00modify34010.001.28101.28191.2713
11202006.07.10 09:00close34010.001.28001.28191.2713100.0021704.56
11212006.07.10 14:27sell34110.001.27371.27541.2640
11222006.07.10 14:56modify34110.001.27371.27541.2640
11232006.07.10 14:56close34110.001.27271.27541.2640100.0021804.56
11242006.07.10 14:59sell34210.001.27391.27561.2642
11252006.07.10 15:33s/l34210.001.27561.27561.2642-170.0021634.56
11262006.07.10 15:33sell34310.001.27541.27711.2657
11272006.07.10 15:54modify34310.001.27541.27701.2657
11282006.07.10 15:54close34310.001.27441.27701.2657100.0021734.56
11292006.07.10 16:30sell34410.001.27611.27781.2664
11302006.07.10 16:51modify34410.001.27611.27781.2664
11312006.07.10 16:51close34410.001.27511.27781.2664100.0021834.56
11322006.07.10 19:21sell34510.001.27411.27581.2644
11332006.07.10 20:50close34510.001.27321.27581.264490.0021924.56
11342006.07.10 21:34sell34610.001.27361.27531.2639
11352006.07.11 05:00modify34610.001.27361.27531.2639
11362006.07.11 05:02modify34610.001.27361.27511.2639
11372006.07.11 05:38modify34610.001.27361.27491.2639
11382006.07.11 05:39modify34610.001.27361.27471.2639
11392006.07.11 05:40modify34610.001.27361.27461.2639
11402006.07.11 06:00modify34610.001.27361.27451.2639
11412006.07.11 06:00modify34610.001.27361.27441.2639
11422006.07.11 06:00modify34610.001.27361.27411.2639
11432006.07.11 06:01modify34610.001.27361.27401.2639
11442006.07.11 06:02modify34610.001.27361.27381.2639
11452006.07.11 06:03modify34610.001.27361.27371.2639
11462006.07.11 06:35modify34610.001.27361.27361.2639
11472006.07.11 06:35modify34610.001.27361.27341.2639
11482006.07.11 06:36modify34610.001.27361.27311.2639
11492006.07.11 06:37modify34610.001.27361.27271.2639
11502006.07.11 06:38modify34610.001.27361.27261.2639
11512006.07.11 06:38modify34610.001.27361.27241.2639
11522006.07.11 07:00close34610.001.27091.27241.2639277.2022201.76
11532006.07.11 07:01sell34710.001.27181.27351.2621
11542006.07.11 07:07s/l34710.001.27351.27351.2621-170.0022031.76
11552006.07.11 07:07sell34810.001.27411.27581.2644
11562006.07.11 07:17modify34810.001.27411.27571.2644
11572006.07.11 07:18modify34810.001.27411.27561.2644
11582006.07.11 07:18modify34810.001.27411.27551.2644
11592006.07.11 07:18modify34810.001.27411.27541.2644
11602006.07.11 07:20modify34810.001.27411.27531.2644
11612006.07.11 07:21modify34810.001.27411.27481.2644
11622006.07.11 07:21close34810.001.27321.27481.264490.0022121.76
11632006.07.11 07:23sell34910.001.27331.27501.2636
11642006.07.11 07:27modify34910.001.27331.27481.2636
11652006.07.11 07:32modify34910.001.27331.27451.2636
11662006.07.11 07:33modify34910.001.27331.27411.2636
11672006.07.11 07:34modify34910.001.27331.27401.2636
11682006.07.11 07:34close34910.001.27241.27401.263690.0022211.76
11692006.07.11 07:40sell35010.001.27181.27351.2621
11702006.07.11 07:41modify35010.001.27181.27281.2621
11712006.07.11 07:42modify35010.001.27181.27271.2621
11722006.07.11 07:42modify35010.001.27181.27261.2621
11732006.07.11 07:47modify35010.001.27181.27251.2621
11742006.07.11 07:47close35010.001.27091.27251.262190.0022301.76
11752006.07.11 07:59sell35110.001.27401.27571.2643
11762006.07.11 08:35modify35110.001.27401.27571.2643
11772006.07.11 08:36modify35110.001.27401.27561.2643
11782006.07.11 08:36modify35110.001.27401.27551.2643
11792006.07.11 08:57modify35110.001.27401.27521.2643
11802006.07.11 09:06s/l35110.001.2751641.27521.2643-116.4322185.33
11812006.07.12 15:32sell35210.001.27021.27191.2605
11822006.07.12 15:55modify35210.001.27021.27181.2605
11832006.07.12 15:56modify35210.001.27021.27171.2605
11842006.07.12 15:56close35210.001.26911.27171.2605110.0022295.33
11852006.07.12 15:59sell35310.001.27041.27211.2607
11862006.07.12 16:56close35310.001.26941.27211.2607100.0022395.33
11872006.07.12 22:25sell35410.001.27111.27281.2614
11882006.07.12 22:48close35410.001.27021.27281.261490.0022485.33
11892006.07.12 22:59sell35510.001.27121.27291.2615
11902006.07.12 23:08close35510.001.27021.27291.2615100.0022585.33
11912006.07.13 12:01sell35610.001.27011.27181.2604
11922006.07.13 12:30modify35610.001.27011.27161.2604
11932006.07.13 12:31modify35610.001.27011.27151.2604
11942006.07.13 12:31modify35610.001.27011.27131.2604
11952006.07.13 12:31modify35610.001.27011.27121.2604
11962006.07.13 12:31close35610.001.26921.27121.260490.0022675.33
11972006.07.13 16:01sell35710.001.26821.26991.2585
11982006.07.13 16:28modify35710.001.26821.26981.2585
11992006.07.13 16:28close35710.001.26721.26981.2585100.0022775.33
12002006.07.13 18:03sell35810.001.27011.27181.2604
12012006.07.13 18:20close35810.001.26921.27181.260490.0022865.33
12022006.07.13 18:20sell35910.001.26891.27061.2592
12032006.07.13 18:57modify35910.001.26891.27051.2592
12042006.07.13 18:57close35910.001.26781.27051.2592110.0022975.33
12052006.07.14 04:01sell36010.001.26901.27071.2593
12062006.07.14 04:11modify36010.001.26901.27061.2593
12072006.07.14 04:12modify36010.001.26901.27031.2593
12082006.07.14 04:13modify36010.001.26901.27021.2593
12092006.07.14 04:13close36010.001.26811.27021.259390.0023065.33
12102006.07.14 07:02sell36110.001.26711.26881.2574
12112006.07.14 07:05modify36110.001.26711.26881.2574
12122006.07.14 07:06modify36110.001.26711.26861.2574
12132006.07.14 07:07modify36110.001.26711.26821.2574
12142006.07.14 07:07close36110.001.26611.26821.2574100.0023165.33
12152006.07.14 07:19sell36210.001.26691.26861.2572
12162006.07.14 07:20modify36210.001.26691.26811.2572
12172006.07.14 07:20close36210.001.26601.26811.257290.0023255.33
12182006.07.14 07:31sell36310.001.26681.26851.2571
12192006.07.14 07:32modify36310.001.26681.26821.2571
12202006.07.14 07:34modify36310.001.26681.26761.2571
12212006.07.14 07:34close36310.001.26551.26761.2571130.0023385.33
12222006.07.14 08:02sell36410.001.26811.26981.2584
12232006.07.14 08:06modify36410.001.26811.26971.2584
12242006.07.14 08:08modify36410.001.26811.26931.2584
12252006.07.14 08:08close36410.001.26711.26931.2584100.0023485.33
12262006.07.14 10:02sell36510.001.26791.26961.2582
12272006.07.14 10:05modify36510.001.26791.26951.2582
12282006.07.14 10:05modify36510.001.26791.26941.2582
12292006.07.14 10:32modify36510.001.26791.26931.2582
12302006.07.14 10:37modify36510.001.26791.26911.2582
12312006.07.14 10:37close36510.001.26691.26911.2582100.0023585.33
12322006.07.14 10:53sell36610.001.26791.26961.2582
12332006.07.14 10:56modify36610.001.26791.26881.2582
12342006.07.14 10:56close36610.001.26661.26881.2582130.0023715.33
12352006.07.14 12:01sell36710.001.26811.26981.2584
12362006.07.14 12:02modify36710.001.26811.26971.2584
12372006.07.14 12:02modify36710.001.26811.26941.2584
12382006.07.14 12:02close36710.001.26701.26941.2584110.0023825.33
12392006.07.14 12:04sell36810.001.26811.26981.2584
12402006.07.14 12:06modify36810.001.26811.26981.2584
12412006.07.14 12:27modify36810.001.26811.26971.2584
12422006.07.14 12:27modify36810.001.26811.26961.2584
12432006.07.14 12:27close36810.001.26721.26961.258490.0023915.33
12442006.07.14 12:28sell36910.001.26741.26911.2577
12452006.07.14 12:31s/l36910.001.26911.26911.2577-170.0023745.33
12462006.07.14 12:32sell37010.001.26761.26931.2579
12472006.07.14 12:33modify37010.001.26761.26871.2579
12482006.07.14 12:33close37010.001.26631.26871.2579130.0023875.33
12492006.07.14 12:38sell37110.001.26751.26921.2578
12502006.07.14 12:45modify37110.001.26751.26901.2578
12512006.07.14 12:45close37110.001.26661.26901.257890.0023965.33
12522006.07.14 12:51sell37210.001.26741.26911.2577
12532006.07.14 12:52modify37210.001.26741.26791.2577
12542006.07.14 12:52close37210.001.26551.26791.2577190.0024155.33
12552006.07.14 13:23sell37310.001.26641.26811.2567
12562006.07.14 13:25modify37310.001.26641.26811.2567
12572006.07.14 13:25close37310.001.26541.26811.2567100.0024255.33
12582006.07.14 13:30sell37410.001.26641.26811.2567
12592006.07.14 13:31modify37410.001.26641.26781.2567
12602006.07.14 13:31close37410.001.26511.26781.2567130.0024385.33
12612006.07.14 14:01sell37510.001.26401.26571.2543
12622006.07.14 14:32close37510.001.26311.26571.254390.0024475.33
12632006.07.14 14:48sell37610.001.26401.26571.2543
12642006.07.14 14:50close37610.001.26281.26571.2543120.0024595.33
12652006.07.14 15:04sell37710.001.26441.26611.2547
12662006.07.14 15:58close37710.001.26351.26611.254790.0024685.33
12672006.07.17 07:03sell37810.001.26361.26531.2539
12682006.07.17 07:04modify37810.001.26361.26511.2539
12692006.07.17 07:05modify37810.001.26361.26481.2539
12702006.07.17 07:12modify37810.001.26361.26461.2539
12712006.07.17 07:23modify37810.001.26361.26451.2539
12722006.07.17 07:30modify37810.001.26361.26441.2539
12732006.07.17 07:37modify37810.001.26361.26431.2539
12742006.07.17 07:39modify37810.001.26361.26391.2539
12752006.07.17 07:39close37810.001.26241.26391.2539120.0024805.33
12762006.07.17 09:07sell37910.001.25641.25811.2467
12772006.07.17 09:09modify37910.001.25641.25731.2467
12782006.07.17 09:09close37910.001.25511.25731.2467130.0024935.33
12792006.07.17 10:02sell38010.001.25471.25641.2450
12802006.07.17 10:57modify38010.001.25471.25541.2450
12812006.07.17 10:57close38010.001.25301.25541.2450170.0025105.33
12822006.07.17 11:03sell38110.001.25441.25611.2447
12832006.07.17 11:57modify38110.001.25441.25601.2447
12842006.07.17 11:57modify38110.001.25441.25591.2447
12852006.07.17 12:53modify38110.001.25441.25591.2447
12862006.07.17 12:53close38110.001.25341.25591.2447100.0025205.33
12872006.07.17 13:02sell38210.001.25401.25571.2443
12882006.07.17 13:33modify38210.001.25401.25571.2443
12892006.07.17 13:33close38210.001.25311.25571.244390.0025295.33
12902006.07.17 13:59sell38310.001.25381.25551.2441
12912006.07.17 14:52modify38310.001.25381.25451.2441
12922006.07.17 14:52close38310.001.25181.25451.2441200.0025495.33
12932006.07.17 15:50sell38410.001.25271.25441.2430
12942006.07.17 20:53modify38410.001.25271.25441.2430
12952006.07.17 21:52close38410.001.25181.25441.243090.0025585.33
12962006.07.17 23:09sell38510.001.25241.25411.2427
12972006.07.17 23:48modify38510.001.25241.25411.2427
12982006.07.17 23:49modify38510.001.25241.25401.2427
12992006.07.18 01:47modify38510.001.25241.25391.2427
13002006.07.18 05:39modify38510.001.25241.25381.2427
13012006.07.18 06:02s/l38510.001.2538151.25381.2427-134.3425450.99
13022006.07.18 15:04sell38610.001.25071.25241.2410
13032006.07.18 15:21close38610.001.24941.25241.2410130.0025580.99
13042006.07.18 16:02sell38710.001.25081.25251.2411
13052006.07.18 16:20close38710.001.24991.25251.241190.0025670.99
13062006.07.18 17:02sell38810.001.25051.25221.2408
13072006.07.18 17:27close38810.001.24961.25221.240890.0025760.99
13082006.07.18 18:06sell38910.001.25071.25241.2410
13092006.07.18 18:17close38910.001.24981.25241.241090.0025850.99
13102006.07.19 02:02sell39010.001.24961.25131.2399
13112006.07.19 02:45close39010.001.24871.25131.239990.0025940.99
13122006.07.19 08:01sell39110.001.25061.25231.2409
13132006.07.19 08:05modify39110.001.25061.25221.2409
13142006.07.19 08:05modify39110.001.25061.25181.2409
13152006.07.19 08:05modify39110.001.25061.25171.2409
13162006.07.19 08:08modify39110.001.25061.25151.2409
13172006.07.19 08:08modify39110.001.25061.25141.2409
13182006.07.19 08:08close39110.001.24971.25141.240990.0026030.99
13192006.07.19 08:08sell39210.001.24961.25131.2399
13202006.07.19 08:17modify39210.001.24961.25131.2399
13212006.07.19 08:31modify39210.001.24961.25091.2399
13222006.07.19 08:33s/l39210.001.2508571.25091.2399-125.7125905.28
13232006.07.19 08:33sell39310.001.25071.25241.2410
13242006.07.19 08:33modify39310.001.25071.25211.2410
13252006.07.19 08:33modify39310.001.25071.25201.2410
13262006.07.19 08:36modify39310.001.25071.25171.2410
13272006.07.19 08:38modify39310.001.25071.25051.2410
13282006.07.19 08:38close39310.001.24881.25051.2410190.0026095.28
13292006.07.19 08:57sell39410.001.24951.25121.2398
13302006.07.19 08:58modify39410.001.24951.25101.2398
13312006.07.19 11:34modify39410.001.24951.25091.2398
13322006.07.19 11:47modify39410.001.24951.25061.2398
13332006.07.19 12:03modify39410.001.24951.25051.2398
13342006.07.19 12:03close39410.001.24861.25051.239890.0026185.28
13352006.07.19 15:29buy39510.001.25521.25351.2649
13362006.07.19 16:00close39510.001.25611.25351.264990.0026275.28
13372006.07.19 23:23buy39610.001.25921.25751.2689
13382006.07.20 01:00close39610.001.26041.25751.268994.0526369.33
13392006.07.20 13:06buy39710.001.26231.26061.2720
13402006.07.20 13:30modify39710.001.26231.26071.2720
13412006.07.20 13:30modify39710.001.26231.26081.2720
13422006.07.20 13:33modify39710.001.26231.26091.2720
13432006.07.20 13:34modify39710.001.26231.26131.2720
13442006.07.20 13:34close39710.001.26331.26131.2720100.0026469.33
13452006.07.20 15:30buy39810.001.26421.26251.2739
13462006.07.20 15:53modify39810.001.26421.26261.2739
13472006.07.20 15:53modify39810.001.26421.26271.2739
13482006.07.20 15:55modify39810.001.26421.26281.2739
13492006.07.20 16:02s/l39810.001.2627941.26281.2739-140.6126328.72
13502006.07.24 07:48sell39910.001.26391.26561.2542
13512006.07.24 07:50modify39910.001.26391.26531.2542
13522006.07.24 07:50modify39910.001.26391.26521.2542
13532006.07.24 07:51modify39910.001.26391.26511.2542
13542006.07.24 07:51close39910.001.26301.26511.254290.0026418.72
13552006.07.24 09:32sell40010.001.26311.26481.2534
13562006.07.24 09:56modify40010.001.26311.26461.2534
13572006.07.24 10:01modify40010.001.26311.26381.2534
13582006.07.24 10:01close40010.001.26141.26381.2534170.0026588.72
13592006.07.24 12:41sell40110.001.26401.26571.2543
13602006.07.24 12:53modify40110.001.26401.26571.2543
13612006.07.24 12:53modify40110.001.26401.26561.2543
13622006.07.24 12:54modify40110.001.26401.26551.2543
13632006.07.24 13:02close40110.001.26301.26551.2543100.0026688.72
13642006.07.25 01:25sell40210.001.26201.26371.2523
13652006.07.25 01:31modify40210.001.26201.26361.2523
13662006.07.25 01:35modify40210.001.26201.26351.2523
13672006.07.25 01:36modify40210.001.26201.26341.2523
13682006.07.25 01:36modify40210.001.26201.26321.2523
13692006.07.25 01:38modify40210.001.26201.26311.2523
13702006.07.25 01:38close40210.001.26111.26311.252390.0026778.72
13712006.07.25 03:10sell40310.001.26231.26401.2526
13722006.07.25 03:33modify40310.001.26231.26391.2526
13732006.07.25 03:34modify40310.001.26231.26381.2526
13742006.07.25 03:37modify40310.001.26231.26371.2526
13752006.07.25 03:56modify40310.001.26231.26361.2526
13762006.07.25 04:11s/l40310.001.2636371.26361.2526-133.6826645.04
13772006.07.25 18:03sell40410.001.25811.25981.2484
13782006.07.25 18:57close40410.001.25721.25981.248490.0026735.04
13792006.07.25 18:59sell40510.001.25831.26001.2486
13802006.07.26 00:52modify40510.001.25831.25991.2486
13812006.07.26 00:52close40510.001.25741.25991.248697.2026832.24
13822006.07.26 06:30sell40610.001.25811.25981.2484
13832006.07.26 06:31modify40610.001.25811.25971.2484
13842006.07.26 06:32modify40610.001.25811.25951.2484
13852006.07.26 06:33modify40610.001.25811.25931.2484
13862006.07.26 06:40modify40610.001.25811.25891.2484
13872006.07.26 06:43modify40610.001.25811.25761.2484
13882006.07.26 06:44modify40610.001.25811.25751.2484
13892006.07.26 06:59s/l40610.001.2575361.25751.248456.3926888.63
13902006.07.26 06:59sell40710.001.25801.25971.2483
13912006.07.26 07:22modify40710.001.25801.25951.2483
13922006.07.26 07:42modify40710.001.25801.25881.2483
13932006.07.26 07:42modify40710.001.25801.25861.2483
13942006.07.26 08:02s/l40710.001.258651.25861.2483-65.0026823.63
13952006.07.26 08:02sell40810.001.25831.26001.2486
13962006.07.26 08:21modify40810.001.25831.25991.2486
13972006.07.26 08:23modify40810.001.25831.25981.2486
13982006.07.26 08:38modify40810.001.25831.25951.2486
13992006.07.26 08:40modify40810.001.25831.25891.2486
14002006.07.26 08:40close40810.001.25731.25891.2486100.0026923.63
14012006.07.28 02:41sell40910.001.26871.27041.2590
14022006.07.28 03:03close40910.001.26781.27041.259090.0027013.63
14032006.07.28 05:16sell41010.001.26921.27091.2595
14042006.07.28 07:02modify41010.001.26921.27091.2595
14052006.07.28 08:01modify41010.001.26921.27001.2595
14062006.07.28 08:01close41010.001.26811.27001.2595110.0027123.63
14072006.07.28 09:12sell41110.001.26941.27111.2597
14082006.07.28 09:50modify41110.001.26941.27111.2597
14092006.07.28 10:00modify41110.001.26941.27101.2597
14102006.07.28 10:00modify41110.001.26941.27091.2597
14112006.07.28 10:00modify41110.001.26941.27081.2597
14122006.07.28 10:00modify41110.001.26941.27071.2597
14132006.07.28 10:01modify41110.001.26941.27051.2597
14142006.07.28 10:01modify41110.001.26941.26921.2597
14152006.07.28 10:01close41110.001.26741.26921.2597200.0027323.63
14162006.07.28 12:02sell41210.001.26711.26881.2574
14172006.07.28 12:03s/l41210.001.26881.26881.2574-170.0027153.63
14182006.07.28 12:03sell41310.001.26901.27071.2593
14192006.07.28 12:04modify41310.001.26901.27071.2593
14202006.07.28 12:04modify41310.001.26901.27061.2593
14212006.07.28 12:04modify41310.001.26901.27051.2593
14222006.07.28 12:06s/l41310.001.2704681.27051.2593-146.7927006.84
14232006.08.01 08:18sell41410.001.27471.27641.2650
14242006.08.01 08:51modify41410.001.27471.27641.2650
14252006.08.01 08:54modify41410.001.27471.27631.2650
14262006.08.01 08:59modify41410.001.27471.27611.2650
14272006.08.01 09:03modify41410.001.27471.27601.2650
14282006.08.01 09:05modify41410.001.27471.27591.2650
14292006.08.01 10:05s/l41410.001.2758951.27591.2650-119.5426887.30
14302006.08.01 15:00sell41510.001.27531.27701.2656
14312006.08.01 15:09s/l41510.001.27701.27701.2656-170.0026717.30
14322006.08.02 12:48sell41610.001.28111.28281.2714
14332006.08.02 12:52modify41610.001.28111.28281.2714
14342006.08.02 12:52modify41610.001.28111.28261.2714
14352006.08.02 12:54modify41610.001.28111.28251.2714
14362006.08.02 12:56modify41610.001.28111.28231.2714
14372006.08.02 12:59modify41610.001.28111.28211.2714
14382006.08.02 13:15modify41610.001.28111.28181.2714
14392006.08.02 13:15close41610.001.28001.28181.2714110.0026827.30
14402006.08.02 13:34sell41710.001.28131.28301.2716
14412006.08.02 13:59modify41710.001.28131.28211.2716
14422006.08.02 15:02modify41710.001.28131.28151.2716
14432006.08.02 15:02close41710.001.27951.28151.2716180.0027007.30
14442006.08.03 06:18sell41810.001.27661.27831.2669
14452006.08.03 06:36modify41810.001.27661.27821.2669
14462006.08.03 06:45modify41810.001.27661.27811.2669
14472006.08.03 06:46modify41810.001.27661.27801.2669
14482006.08.03 06:52modify41810.001.27661.27761.2669
14492006.08.03 06:55modify41810.001.27661.27751.2669
14502006.08.03 06:56modify41810.001.27661.27741.2669
14512006.08.03 06:56close41810.001.27551.27741.2669110.0027117.30
14522006.08.03 06:59sell41910.001.27661.27831.2669
14532006.08.03 07:01modify41910.001.27661.27811.2669
14542006.08.03 09:00modify41910.001.27661.27801.2669
14552006.08.03 09:01modify41910.001.27661.27771.2669
14562006.08.03 09:02modify41910.001.27661.27761.2669
14572006.08.03 09:02modify41910.001.27661.27721.2669
14582006.08.03 09:02close41910.001.27531.27721.2669130.0027247.30
14592006.08.04 11:04sell42010.001.27951.28121.2698
14602006.08.04 11:05modify42010.001.27951.28101.2698
14612006.08.04 11:07modify42010.001.27951.28091.2698
14622006.08.04 11:12modify42010.001.27951.28071.2698
14632006.08.04 11:18modify42010.001.27951.28001.2698
14642006.08.04 11:18close42010.001.27841.28001.2698110.0027357.30
14652006.08.04 11:32sell42110.001.27971.28141.2700
14662006.08.04 11:32modify42110.001.27971.28131.2700
14672006.08.04 11:33modify42110.001.27971.28081.2700
14682006.08.04 11:34modify42110.001.27971.28071.2700
14692006.08.04 11:35modify42110.001.27971.28051.2700
14702006.08.04 12:00s/l42110.001.2804641.28051.2700-76.3927280.91
14712006.08.07 10:33sell42210.001.28681.28851.2771
14722006.08.07 10:34modify42210.001.28681.28851.2771
14732006.08.07 10:34modify42210.001.28681.28781.2771
14742006.08.07 11:01modify42210.001.28681.28711.2771
14752006.08.07 11:01close42210.001.28541.28711.2771140.0027420.91
14762006.08.07 12:32sell42310.001.28661.28831.2769
14772006.08.07 12:55modify42310.001.28661.28801.2769
14782006.08.07 14:03modify42310.001.28661.28791.2769
14792006.08.07 14:04modify42310.001.28661.28781.2769
14802006.08.07 14:04close42310.001.28571.28781.276990.0027510.91
14812006.08.08 13:59sell42410.001.28441.28611.2747
14822006.08.08 14:00modify42410.001.28441.28601.2747
14832006.08.08 14:24modify42410.001.28441.28581.2747
14842006.08.08 14:34modify42410.001.28441.28561.2747
14852006.08.08 14:42modify42410.001.28441.28541.2747
14862006.08.08 15:23modify42410.001.28441.28521.2747
14872006.08.08 15:33modify42410.001.28441.28481.2747
14882006.08.08 15:33close42410.001.28331.28481.2747110.0027620.91
14892006.08.08 23:03sell42510.001.27961.28131.2699
14902006.08.08 23:08close42510.001.27821.28131.2699140.0027760.91
14912006.08.08 23:10sell42610.001.27931.28101.2696
14922006.08.08 23:12close42610.001.27841.28101.269690.0027850.91
14932006.08.08 23:13sell42710.001.27921.28091.2695
14942006.08.08 23:15close42710.001.27801.28091.2695120.0027970.91
14952006.08.08 23:15sell42810.001.27801.27971.2683
14962006.08.08 23:17s/l42810.001.27971.27971.2683-170.0027800.91
14972006.08.08 23:17sell42910.001.27951.28121.2698
14982006.08.08 23:19close42910.001.27861.28121.269890.0027890.91
14992006.08.08 23:19sell43010.001.27831.28001.2686
15002006.08.08 23:23close43010.001.27741.28001.268690.0027980.91
15012006.08.08 23:26sell43110.001.27811.27981.2684
15022006.08.08 23:29close43110.001.27681.27981.2684130.0028110.91
15032006.08.08 23:43sell43210.001.27801.27971.2683
15042006.08.08 23:57close43210.001.27701.27971.2683100.0028210.91
15052006.08.09 05:01sell43310.001.28131.28301.2716
15062006.08.09 05:23close43310.001.28041.28301.271690.0028300.91
15072006.08.09 05:35sell43410.001.28071.28241.2710
15082006.08.09 05:52close43410.001.27921.28241.2710150.0028450.91
15092006.08.09 21:47sell43510.001.28681.28851.2771
15102006.08.10 01:41s/l43510.001.28851.28851.2771-148.4028302.51
15112006.08.10 01:52sell43610.001.28791.28961.2782
15122006.08.10 04:23modify43610.001.28791.28941.2782
15132006.08.10 05:21modify43610.001.28791.28921.2782
15142006.08.10 05:21modify43610.001.28791.28901.2782
15152006.08.10 06:02s/l43610.001.289031.28901.2782-112.9628189.55
15162006.08.10 08:32sell43710.001.28681.28851.2771
15172006.08.10 10:16modify43710.001.28681.28791.2771
15182006.08.10 11:00close43710.001.28551.28791.2771130.0028319.55
15192006.08.10 15:23sell43810.001.27791.27961.2682
15202006.08.10 15:56close43810.001.27661.27961.2682130.0028449.55
15212006.08.10 17:03sell43910.001.27791.27961.2682
15222006.08.10 17:06close43910.001.27691.27961.2682100.0028549.55
15232006.08.10 17:18sell44010.001.27791.27961.2682
15242006.08.10 17:57close44010.001.27691.27961.2682100.0028649.55
15252006.08.11 07:00sell44110.001.27791.27961.2682
15262006.08.11 07:04s/l44110.001.27961.27961.2682-170.0028479.55
15272006.08.11 07:04sell44210.001.27941.28111.2697
15282006.08.11 07:17modify44210.001.27941.28081.2697
15292006.08.11 07:30modify44210.001.27941.28071.2697
15302006.08.11 07:31modify44210.001.27941.28061.2697
15312006.08.11 07:36modify44210.001.27941.28041.2697
15322006.08.11 07:36close44210.001.27851.28041.269790.0028569.55
15332006.08.11 07:37sell44310.001.27811.27981.2684
15342006.08.11 07:38modify44310.001.27811.27971.2684
15352006.08.11 07:39modify44310.001.27811.27911.2684
15362006.08.11 07:39close44310.001.27721.27911.268490.0028659.55
15372006.08.11 13:02sell44410.001.27571.27741.2660
15382006.08.11 13:23close44410.001.27481.27741.266090.0028749.55
15392006.08.11 13:23sell44510.001.27491.27661.2652
15402006.08.11 13:30close44510.001.27401.27661.265290.0028839.55
15412006.08.11 13:30sell44610.001.27411.27581.2644
15422006.08.11 13:31modify44610.001.27411.27541.2644
15432006.08.11 13:31close44610.001.27271.27541.2644140.0028979.55
15442006.08.11 13:59sell44710.001.27531.27701.2656
15452006.08.11 14:03s/l44710.001.27701.27701.2656-170.0028809.55
15462006.08.11 19:13sell44810.001.27331.27501.2636
15472006.08.11 19:52close44810.001.27221.27501.2636110.0028919.55
15482006.08.13 22:21sell44910.001.27211.27381.2624
15492006.08.13 23:04s/l44910.001.27381.27381.2624-170.0028749.55
15502006.08.13 23:19sell45010.001.27401.27571.2643
15512006.08.13 23:57close45010.001.27301.27571.2643100.0028849.55
15522006.08.14 12:02sell45110.001.27311.27481.2634
15532006.08.14 12:05modify45110.001.27311.27431.2634
15542006.08.14 12:05close45110.001.27201.27431.2634110.0028959.55
15552006.08.14 13:02sell45210.001.27471.27641.2650
15562006.08.14 13:05modify45210.001.27471.27641.2650
15572006.08.14 13:06modify45210.001.27471.27631.2650
15582006.08.14 13:32modify45210.001.27471.27591.2650
15592006.08.14 13:32close45210.001.27351.27591.2650120.0029079.55
15602006.08.15 07:01sell45310.001.27331.27501.2636
15612006.08.15 07:08modify45310.001.27331.27441.2636
15622006.08.15 07:08close45310.001.27221.27441.2636110.0029189.55
15632006.08.15 07:10sell45410.001.27281.27451.2631
15642006.08.15 07:15modify45410.001.27281.27441.2631
15652006.08.15 07:16modify45410.001.27281.27421.2631
15662006.08.15 07:16modify45410.001.27281.27411.2631
15672006.08.15 07:16close45410.001.27191.27411.263190.0029279.55
15682006.08.15 07:23sell45510.001.27261.27431.2629
15692006.08.15 07:35modify45510.001.27261.27401.2629
15702006.08.15 07:35modify45510.001.27261.27391.2629
15712006.08.15 07:35close45510.001.27171.27391.262990.0029369.55
15722006.08.15 07:38sell45610.001.27251.27421.2628
15732006.08.15 07:42modify45610.001.27251.27411.2628
15742006.08.15 07:43modify45610.001.27251.27401.2628
15752006.08.15 07:44modify45610.001.27251.27391.2628
15762006.08.15 09:07modify45610.001.27251.27381.2628
15772006.08.15 09:07close45610.001.27141.27381.2628110.0029479.55
15782006.08.18 10:31sell45710.001.28341.28511.2737
15792006.08.18 10:33modify45710.001.28341.28481.2737
15802006.08.18 10:35modify45710.001.28341.28471.2737
15812006.08.18 10:37modify45710.001.28341.28451.2737
15822006.08.18 10:37modify45710.001.28341.28441.2737
15832006.08.18 10:38modify45710.001.28341.28421.2737
15842006.08.18 10:38modify45710.001.28341.28411.2737
15852006.08.18 10:59modify45710.001.28341.28381.2737
15862006.08.18 10:59close45710.001.28241.28381.2737100.0029579.55
15872006.08.18 13:01sell45810.001.28261.28431.2729
15882006.08.18 13:07modify45810.001.28261.28401.2729
15892006.08.18 13:09modify45810.001.28261.28391.2729
15902006.08.18 13:09modify45810.001.28261.28381.2729
15912006.08.18 13:24s/l45810.001.2838021.28381.2729-120.2129459.34
15922006.08.18 13:24sell45910.001.28371.28541.2740
15932006.08.18 13:26modify45910.001.28371.28531.2740
15942006.08.18 13:27modify45910.001.28371.28511.2740
15952006.08.18 13:31modify45910.001.28371.28501.2740
15962006.08.18 13:32modify45910.001.28371.28491.2740
15972006.08.18 13:33modify45910.001.28371.28411.2740
15982006.08.18 13:33close45910.001.28231.28411.2740140.0029599.34
15992006.08.18 13:33sell46010.001.28201.28371.2723
16002006.08.18 13:34modify46010.001.28201.28361.2723
16012006.08.18 13:35modify46010.001.28201.28291.2723
16022006.08.18 13:35close46010.001.28111.28291.272390.0029689.34
16032006.08.18 13:37sell46110.001.28141.28311.2717
16042006.08.18 13:57modify46110.001.28141.28191.2717
16052006.08.18 13:57close46110.001.28011.28191.2717130.0029819.34
16062006.08.18 13:59sell46210.001.28361.28531.2739
16072006.08.18 14:01modify46210.001.28361.28491.2739
16082006.08.18 14:01modify46210.001.28361.28481.2739
16092006.08.18 14:01close46210.001.28271.28481.273990.0029909.34
16102006.08.23 17:02sell46310.001.27931.28101.2696
16112006.08.23 17:31modify46310.001.27931.28081.2696
16122006.08.23 17:31close46310.001.27831.28081.2696100.0030009.34
16132006.08.23 18:05sell46410.001.27961.28131.2699
16142006.08.23 18:23modify46410.001.27961.28131.2699
16152006.08.23 18:24modify46410.001.27961.28121.2699
16162006.08.23 18:29modify46410.001.27961.28111.2699
16172006.08.23 18:29close46410.001.27851.28111.2699110.0030119.34
16182006.08.23 18:54sell46510.001.27951.28121.2698
16192006.08.23 18:56modify46510.001.27951.28121.2698
16202006.08.23 18:57modify46510.001.27951.28101.2698
16212006.08.23 18:57close46510.001.27841.28101.2698110.0030229.34
16222006.08.24 05:07sell46610.001.27761.27931.2679
16232006.08.24 05:08modify46610.001.27761.27921.2679
16242006.08.24 05:10modify46610.001.27761.27911.2679
16252006.08.24 05:15modify46610.001.27761.27891.2679
16262006.08.24 05:30modify46610.001.27761.27881.2679
16272006.08.24 05:57modify46610.001.27761.27861.2679
16282006.08.24 06:58modify46610.001.27761.27851.2679
16292006.08.24 07:13modify46610.001.27761.27831.2679
16302006.08.24 07:13close46610.001.27671.27831.267990.0030319.34
16312006.08.24 16:18sell46710.001.27671.27841.2670
16322006.08.24 23:40modify46710.001.27671.27831.2670
16332006.08.25 00:04modify46710.001.27671.27831.2670
16342006.08.25 00:18modify46710.001.27671.27821.2670
16352006.08.25 00:21modify46710.001.27671.27811.2670
16362006.08.25 00:21modify46710.001.27671.27801.2670
16372006.08.25 00:30modify46710.001.27671.27791.2670
16382006.08.25 00:30close46710.001.27551.27791.2670127.2030446.54
16392006.08.25 07:06sell46810.001.27741.27911.2677
16402006.08.25 07:06modify46810.001.27741.27891.2677
16412006.08.25 07:08modify46810.001.27741.27821.2677
16422006.08.25 07:10modify46810.001.27741.27811.2677
16432006.08.25 07:10close46810.001.27651.27811.267790.0030536.54
16442006.08.25 07:31sell46910.001.27781.27951.2681
16452006.08.25 07:32modify46910.001.27781.27921.2681
16462006.08.25 07:33modify46910.001.27781.27911.2681
16472006.08.25 07:38modify46910.001.27781.27811.2681
16482006.08.25 07:38close46910.001.27651.27811.2681130.0030666.54
16492006.08.28 16:49sell47010.001.27951.28121.2698
16502006.08.28 16:59modify47010.001.27951.28111.2698
16512006.08.28 17:00modify47010.001.27951.28101.2698
16522006.08.28 17:05modify47010.001.27951.28091.2698
16532006.08.28 17:28modify47010.001.27951.28081.2698
16542006.08.28 18:02modify47010.001.27951.28081.2698
16552006.08.28 18:04modify47010.001.27951.28071.2698
16562006.08.28 18:27modify47010.001.27951.28061.2698
16572006.08.28 19:00modify47010.001.27951.28051.2698
16582006.08.28 19:00close47010.001.27861.28051.269890.0030756.54
16592006.08.29 11:55sell47110.001.28181.28351.2721
16602006.08.29 12:02modify47110.001.28181.28261.2721
16612006.08.29 12:02close47110.001.28071.28261.2721110.0030866.54
16622006.08.29 14:45sell47210.001.28031.28201.2706
16632006.08.29 14:55modify47210.001.28031.28191.2706
16642006.08.29 14:56modify47210.001.28031.28181.2706
16652006.08.29 14:56modify47210.001.28031.28171.2706
16662006.08.29 14:56modify47210.001.28031.28161.2706
16672006.08.29 14:57modify47210.001.28031.28151.2706
16682006.08.29 14:57modify47210.001.28031.28141.2706
16692006.08.29 14:57modify47210.001.28031.28111.2706
16702006.08.29 14:59modify47210.001.28031.27801.2706
16712006.08.29 15:00close47210.001.27581.27801.2706450.0031316.54
16722006.08.29 15:20sell47310.001.27641.27811.2667
16732006.08.29 18:10s/l47310.001.27811.27811.2667-170.0031146.54
16742006.08.30 10:23sell47410.001.28281.28451.2731
16752006.08.30 10:33modify47410.001.28281.28431.2731
16762006.08.30 10:34modify47410.001.28281.28421.2731
16772006.08.30 10:35modify47410.001.28281.28381.2731
16782006.08.30 10:35close47410.001.28181.28381.2731100.0031246.54
16792006.08.30 10:41sell47510.001.28311.28481.2734
16802006.08.30 10:59modify47510.001.28311.28401.2734
16812006.08.30 10:59close47510.001.28201.28401.2734110.0031356.54
16822006.08.30 17:13sell47610.001.28291.28461.2732
16832006.08.30 17:26modify47610.001.28291.28461.2732
16842006.08.30 17:26modify47610.001.28291.28441.2732
16852006.08.30 23:30s/l47610.001.2843751.28441.2732-147.5031209.04
16862006.08.31 05:24sell47710.001.28301.28471.2733
16872006.08.31 05:24modify47710.001.28301.28441.2733
16882006.08.31 05:28modify47710.001.28301.28431.2733
16892006.08.31 05:36modify47710.001.28301.28421.2733
16902006.08.31 05:37modify47710.001.28301.28411.2733
16912006.08.31 06:00modify47710.001.28301.28411.2733
16922006.08.31 06:02s/l47710.001.2841151.28411.2733-111.5431097.50
16932006.08.31 23:47sell47810.001.28131.28301.2716
16942006.09.01 01:50close47810.001.28041.28301.271697.2031194.70
16952006.09.01 14:02sell47910.001.27901.28071.2693
16962006.09.01 14:26s/l47910.001.28071.28071.2693-170.0031024.70
16972006.09.01 14:26sell48010.001.28051.28221.2708
16982006.09.01 14:28modify48010.001.28051.28201.2708
16992006.09.01 14:30modify48010.001.28051.28021.2708
17002006.09.01 14:30close48010.001.27801.28021.2708250.0031274.70
17012006.09.01 14:33sell48110.001.27791.27961.2682
17022006.09.01 14:57modify48110.001.27791.27931.2682
17032006.09.01 14:59s/l48110.001.2792851.27931.2682-138.5431136.16
17042006.09.01 14:59sell48210.001.28031.28201.2706
17052006.09.01 15:02s/l48210.001.28201.28201.2706-170.0030966.16
17062006.09.04 09:02sell48310.001.28561.28731.2759
17072006.09.04 09:07modify48310.001.28561.28721.2759
17082006.09.04 09:09modify48310.001.28561.28651.2759
17092006.09.04 09:12modify48310.001.28561.28641.2759
17102006.09.04 09:37modify48310.001.28561.28611.2759
17112006.09.04 09:37close48310.001.28461.28611.2759100.0031066.16
17122006.09.04 09:47sell48410.001.28571.28741.2760
17132006.09.04 09:47modify48410.001.28571.28731.2760
17142006.09.04 12:09modify48410.001.28571.28721.2760
17152006.09.04 12:33modify48410.001.28571.28701.2760
17162006.09.04 12:34modify48410.001.28571.28691.2760
17172006.09.04 14:48s/l48410.001.2869431.28691.2760-124.3230941.84
17182006.09.05 05:23sell48510.001.28401.28571.2743
17192006.09.05 05:54modify48510.001.28401.28561.2743
17202006.09.05 05:57modify48510.001.28401.28551.2743
17212006.09.05 05:59modify48510.001.28401.28521.2743
17222006.09.05 06:00modify48510.001.28401.28511.2743
17232006.09.05 06:09modify48510.001.28401.28501.2743
17242006.09.05 06:10modify48510.001.28401.28491.2743
17252006.09.05 06:11modify48510.001.28401.28481.2743
17262006.09.05 07:02modify48510.001.28401.28461.2743
17272006.09.05 07:07modify48510.001.28401.28431.2743
17282006.09.05 07:08modify48510.001.28401.28421.2743
17292006.09.05 07:08modify48510.001.28401.28401.2743
17302006.09.05 07:09modify48510.001.28401.28391.2743
17312006.09.05 07:21s/l48510.001.2839051.28391.27439.4630951.30
17322006.09.05 08:14sell48610.001.28321.28491.2735
17332006.09.05 11:02modify48610.001.28321.28421.2735
17342006.09.05 11:03modify48610.001.28321.28411.2735
17352006.09.05 11:03modify48610.001.28321.28391.2735
17362006.09.05 11:04modify48610.001.28321.28341.2735
17372006.09.05 11:05modify48610.001.28321.28331.2735
17382006.09.05 11:36s/l48610.001.2832681.28331.2735-6.7930944.51
17392006.09.05 12:35sell48710.001.28181.28351.2721
17402006.09.05 12:53modify48710.001.28181.28341.2721
17412006.09.05 12:58modify48710.001.28181.28331.2721
17422006.09.05 13:00modify48710.001.28181.28321.2721
17432006.09.05 13:01modify48710.001.28181.28311.2721
17442006.09.05 13:01modify48710.001.28181.28231.2721
17452006.09.05 13:02modify48710.001.28181.28221.2721
17462006.09.05 13:36s/l48710.001.2821711.28221.2721-37.1430907.37
17472006.09.05 14:37sell48810.001.28171.28341.2720
17482006.09.05 14:41modify48810.001.28171.28341.2720
17492006.09.05 14:45modify48810.001.28171.28331.2720
17502006.09.05 14:50modify48810.001.28171.28321.2720
17512006.09.05 14:55modify48810.001.28171.28301.2720
17522006.09.05 14:55close48810.001.28081.28301.272090.0030997.37
17532006.09.05 15:36sell48910.001.28191.28361.2722
17542006.09.05 15:41modify48910.001.28191.28331.2722
17552006.09.05 15:49modify48910.001.28191.28311.2722
17562006.09.05 15:49close48910.001.28101.28311.272290.0031087.37
17572006.09.05 18:09sell49010.001.28151.28321.2718
17582006.09.05 18:46modify49010.001.28151.28311.2718
17592006.09.05 18:50modify49010.001.28151.28301.2718
17602006.09.05 18:52modify49010.001.28151.28281.2718
17612006.09.05 18:55modify49010.001.28151.28271.2718
17622006.09.05 18:55close49010.001.28061.28271.271890.0031177.37
17632006.09.06 00:48buy49110.001.28111.27941.2908
17642006.09.06 00:57modify49110.001.28111.27941.2908
17652006.09.06 00:58modify49110.001.28111.27951.2908
17662006.09.06 00:59modify49110.001.28111.27961.2908
17672006.09.06 01:00modify49110.001.28111.27971.2908
17682006.09.06 01:00modify49110.001.28111.27991.2908
17692006.09.06 01:04modify49110.001.28111.28021.2908
17702006.09.06 01:19modify49110.001.28111.28031.2908
17712006.09.06 01:19close49110.001.28201.28031.290890.0031267.37
17722006.09.06 06:04sell49210.001.28191.28361.2722
17732006.09.06 06:04modify49210.001.28191.28331.2722
17742006.09.06 06:04modify49210.001.28191.28321.2722
17752006.09.06 06:20modify49210.001.28191.28311.2722
17762006.09.06 06:23modify49210.001.28191.28291.2722
17772006.09.06 06:29modify49210.001.28191.28281.2722
17782006.09.06 06:31modify49210.001.28191.28271.2722
17792006.09.06 06:35modify49210.001.28191.28261.2722
17802006.09.06 06:38modify49210.001.28191.28251.2722
17812006.09.06 06:40modify49210.001.28191.28241.2722
17822006.09.06 07:01s/l49210.001.2824391.28241.2722-53.9331213.44
17832006.09.06 14:03sell49310.001.27941.28111.2697
17842006.09.06 14:10modify49310.001.27941.28111.2697
17852006.09.06 14:12modify49310.001.27941.28081.2697
17862006.09.06 14:13modify49310.001.27941.28071.2697
17872006.09.06 14:18modify49310.001.27941.28061.2697
17882006.09.06 14:18modify49310.001.27941.28051.2697
17892006.09.06 14:27modify49310.001.27941.28011.2697
17902006.09.06 14:27close49310.001.27821.28011.2697120.0031333.44
17912006.09.06 17:05sell49410.001.27871.28041.2690
17922006.09.06 17:18modify49410.001.27871.28041.2690
17932006.09.06 17:23modify49410.001.27871.28011.2690
17942006.09.06 17:53modify49410.001.27871.27991.2690
17952006.09.06 17:54modify49410.001.27871.27981.2690
17962006.09.06 17:54close49410.001.27781.27981.269090.0031423.44
17972006.09.06 18:02sell49510.001.28151.28321.2718
17982006.09.06 18:07modify49510.001.28151.28291.2718
17992006.09.06 18:07modify49510.001.28151.28271.2718
18002006.09.06 18:07close49510.001.28061.28271.271890.0031513.44
18012006.09.06 18:07sell49610.001.28031.28201.2706
18022006.09.06 18:22modify49610.001.28031.28201.2706
18032006.09.06 18:25modify49610.001.28031.28191.2706
18042006.09.06 18:51modify49610.001.28031.28171.2706
18052006.09.06 18:52modify49610.001.28031.28151.2706
18062006.09.06 18:52close49610.001.27941.28151.270690.0031603.44
18072006.09.06 18:59sell49710.001.28131.28301.2716
18082006.09.06 20:55modify49710.001.28131.28291.2716
18092006.09.06 21:00modify49710.001.28131.28291.2716
18102006.09.06 21:53modify49710.001.28131.28281.2716
18112006.09.06 21:53modify49710.001.28131.28271.2716
18122006.09.06 21:53close49710.001.28041.28271.271690.0031693.44
18132006.09.07 05:39buy49810.001.28161.27991.2913
18142006.09.07 05:39modify49810.001.28161.28001.2913
18152006.09.07 05:47modify49810.001.28161.28051.2913
18162006.09.07 05:53modify49810.001.28161.28061.2913
18172006.09.07 05:54modify49810.001.28161.28071.2913
18182006.09.07 05:58modify49810.001.28161.28081.2913
18192006.09.07 07:02modify49810.001.28161.28131.2913
18202006.09.07 07:02close49810.001.28281.28131.2913120.0031813.44
18212006.09.07 08:02sell49910.001.28071.28241.2710
18222006.09.07 08:02modify49910.001.28071.28231.2710
18232006.09.07 08:04modify49910.001.28071.28131.2710
18242006.09.07 08:04close49910.001.27961.28131.2710110.0031923.44
18252006.09.07 09:02sell50010.001.27901.28071.2693
18262006.09.07 09:02modify50010.001.27901.28041.2693
18272006.09.07 09:03modify50010.001.27901.28031.2693
18282006.09.07 09:11modify50010.001.27901.28021.2693
18292006.09.07 09:32modify50010.001.27901.28001.2693
18302006.09.07 09:33modify50010.001.27901.27981.2693
18312006.09.07 09:33close50010.001.27801.27981.2693100.0032023.44
18322006.09.07 09:41sell50110.001.27851.28021.2688
18332006.09.07 09:45modify50110.001.27851.28021.2688
18342006.09.07 09:45modify50110.001.27851.28011.2688
18352006.09.07 09:45modify50110.001.27851.27991.2688
18362006.09.07 09:45modify50110.001.27851.27981.2688
18372006.09.07 10:02modify50110.001.27851.27981.2688
18382006.09.07 10:06modify50110.001.27851.27961.2688
18392006.09.07 10:31modify50110.001.27851.27891.2688
18402006.09.07 10:32modify50110.001.27851.27841.2688
18412006.09.07 10:34modify50110.001.27851.27811.2688
18422006.09.07 10:38modify50110.001.27851.27761.2688
18432006.09.07 10:40s/l50110.001.2775641.27761.268893.5732117.01
18442006.09.07 13:05sell50210.001.27271.27441.2630
18452006.09.07 13:56close50210.001.27171.27441.2630100.0032217.01
18462006.09.07 14:21sell50310.001.27341.27511.2637
18472006.09.07 14:56close50310.001.27251.27511.263790.0032307.01
18482006.09.07 15:03sell50410.001.27491.27661.2652
18492006.09.07 15:54close50410.001.27401.27661.265290.0032397.01
18502006.09.07 15:59sell50510.001.27531.27701.2656
18512006.09.07 16:53close50510.001.27411.27701.2656120.0032517.01
18522006.09.08 06:02sell50610.001.27261.27431.2629
18532006.09.08 06:05modify50610.001.27261.27431.2629
18542006.09.08 06:06modify50610.001.27261.27411.2629
18552006.09.08 06:08modify50610.001.27261.27391.2629
18562006.09.08 06:09modify50610.001.27261.27381.2629
18572006.09.08 06:12modify50610.001.27261.27371.2629
18582006.09.08 06:13modify50610.001.27261.27361.2629
18592006.09.08 06:35modify50610.001.27261.27351.2629
18602006.09.08 06:36modify50610.001.27261.27301.2629
18612006.09.08 06:36modify50610.001.27261.27291.2629
18622006.09.08 06:38modify50610.001.27261.27271.2629
18632006.09.08 07:02s/l50610.001.2726921.27271.2629-9.1832507.83
18642006.09.08 11:17sell50710.001.27161.27331.2619
18652006.09.08 11:25modify50710.001.27161.27331.2619
18662006.09.08 11:26modify50710.001.27161.27291.2619
18672006.09.08 11:28modify50710.001.27161.27271.2619
18682006.09.08 11:29modify50710.001.27161.27251.2619
18692006.09.08 11:29close50710.001.27061.27251.2619100.0032607.83
18702006.09.11 01:07sell50810.001.26671.26841.2570
18712006.09.11 01:15modify50810.001.26671.26831.2570
18722006.09.11 01:17modify50810.001.26671.26811.2570
18732006.09.11 01:17close50810.001.26561.26811.2570110.0032717.83
18742006.09.11 22:05sell50910.001.27081.27251.2611
18752006.09.11 22:20modify50910.001.27081.27251.2611
18762006.09.11 22:27modify50910.001.27081.27241.2611
18772006.09.11 22:33modify50910.001.27081.27221.2611
18782006.09.11 22:33close50910.001.26981.27221.2611100.0032817.83
18792006.09.11 22:42sell51010.001.27061.27231.2609
18802006.09.11 23:19modify51010.001.27061.27221.2609
18812006.09.11 23:25modify51010.001.27061.27211.2609
18822006.09.11 23:31modify51010.001.27061.27201.2609
18832006.09.12 00:00modify51010.001.27061.27201.2609
18842006.09.12 00:30modify51010.001.27061.27191.2609
18852006.09.12 01:01s/l51010.001.2718951.27191.2609-122.3432695.49
18862006.09.12 05:16buy51110.001.27131.26961.2810
18872006.09.12 05:17modify51110.001.27131.26961.2810
18882006.09.12 05:20modify51110.001.27131.26971.2810
18892006.09.12 05:21modify51110.001.27131.26981.2810
18902006.09.12 05:31modify51110.001.27131.26991.2810
18912006.09.12 05:33modify51110.001.27131.27001.2810
18922006.09.12 05:33modify51110.001.27131.27041.2810
18932006.09.12 05:36modify51110.001.27131.27091.2810
18942006.09.12 05:36close51110.001.27251.27091.2810120.0032815.49
18952006.09.12 07:11buy51210.001.27121.26951.2809
18962006.09.12 07:27modify51210.001.27121.26971.2809
18972006.09.12 07:27modify51210.001.27121.26981.2809
18982006.09.12 07:30modify51210.001.27121.26991.2809
18992006.09.12 07:30modify51210.001.27121.27001.2809
19002006.09.12 07:31modify51210.001.27121.27051.2809
19012006.09.12 07:31close51210.001.27211.27051.280990.0032905.49
19022006.09.12 12:01sell51310.001.27171.27341.2620
19032006.09.12 12:03modify51310.001.27171.27131.2620
19042006.09.12 12:03close51310.001.26941.27131.2620230.0033135.49
19052006.09.12 12:25sell51410.001.27181.27351.2621
19062006.09.12 12:29modify51410.001.27181.27351.2621
19072006.09.12 12:29modify51410.001.27181.27341.2621
19082006.09.12 12:32modify51410.001.27181.27261.2621
19092006.09.12 12:32close51410.001.27071.27261.2621110.0033245.49
19102006.09.12 12:46sell51510.001.27201.27371.2623
19112006.09.12 12:47modify51510.001.27201.27361.2623
19122006.09.12 12:47modify51510.001.27201.27341.2623
19132006.09.12 12:47modify51510.001.27201.27331.2623
19142006.09.12 12:47modify51510.001.27201.27321.2623
19152006.09.12 13:01modify51510.001.27201.27241.2623
19162006.09.12 13:01close51510.001.27021.27241.2623180.0033425.49
19172006.09.12 15:22sell51610.001.27011.27181.2604
19182006.09.12 16:01modify51610.001.27011.27181.2604
19192006.09.12 16:01close51610.001.26911.27181.2604100.0033525.49
19202006.09.12 17:19sell51710.001.26911.27081.2594
19212006.09.12 18:01modify51710.001.26911.27081.2594
19222006.09.12 18:06modify51710.001.26911.27071.2594
19232006.09.12 18:06modify51710.001.26911.27061.2594
19242006.09.12 18:07modify51710.001.26911.27051.2594
19252006.09.13 00:00close51710.001.26811.27051.2594107.2033632.69
19262006.09.13 08:03sell51810.001.26901.27071.2593
19272006.09.13 08:03modify51810.001.26901.27071.2593
19282006.09.13 08:07modify51810.001.26901.27011.2593
19292006.09.13 08:08modify51810.001.26901.27001.2593
19302006.09.13 08:40modify51810.001.26901.26981.2593
19312006.09.13 08:40close51810.001.26801.26981.2593100.0033732.69
19322006.09.13 08:59sell51910.001.26911.27081.2594
19332006.09.13 09:07modify51910.001.26911.27071.2594
19342006.09.13 09:39modify51910.001.26911.27051.2594
19352006.09.13 09:50modify51910.001.26911.27041.2594
19362006.09.13 10:05modify51910.001.26911.27031.2594
19372006.09.13 10:38modify51910.001.26911.27021.2594
19382006.09.13 10:47modify51910.001.26911.27011.2594
19392006.09.13 11:34modify51910.001.26911.27011.2594
19402006.09.13 11:46modify51910.001.26911.27001.2594
19412006.09.13 12:01modify51910.001.26911.26991.2594
19422006.09.13 12:01close51910.001.26811.26991.2594100.0033832.69
19432006.09.13 13:18sell52010.001.26911.27081.2594
19442006.09.13 13:27modify52010.001.26911.27081.2594
19452006.09.13 13:27modify52010.001.26911.27071.2594
19462006.09.13 13:30modify52010.001.26911.27031.2594
19472006.09.13 13:32modify52010.001.26911.26981.2594
19482006.09.13 13:32close52010.001.26801.26981.2594110.0033942.69
19492006.09.14 09:01sell52110.001.26961.27131.2599
19502006.09.14 09:02modify52110.001.26961.27111.2599
19512006.09.14 09:02modify52110.001.26961.27101.2599
19522006.09.14 09:02modify52110.001.26961.27091.2599
19532006.09.14 09:03modify52110.001.26961.27081.2599
19542006.09.14 09:05modify52110.001.26961.27071.2599
19552006.09.14 09:07modify52110.001.26961.27031.2599
19562006.09.14 09:09modify52110.001.26961.27011.2599
19572006.09.14 09:09modify52110.001.26961.27001.2599
19582006.09.14 09:20modify52110.001.26961.26991.2599
19592006.09.14 09:20close52110.001.26871.26991.259990.0034032.69
19602006.09.14 09:26sell52210.001.26921.27091.2595
19612006.09.14 09:26modify52210.001.26921.27081.2595
19622006.09.14 09:27modify52210.001.26921.27071.2595
19632006.09.14 09:27modify52210.001.26921.27001.2595
19642006.09.14 09:28modify52210.001.26921.26991.2595
19652006.09.14 10:00s/l52210.001.2699221.26991.2595-72.2133960.48
19662006.09.15 12:31sell52310.001.26871.27041.2590
19672006.09.15 12:31modify52310.001.26871.27031.2590
19682006.09.15 12:31modify52310.001.26871.26991.2590
19692006.09.15 12:31modify52310.001.26871.26971.2590
19702006.09.15 12:31modify52310.001.26871.26951.2590
19712006.09.15 12:32s/l52310.001.2694541.26951.2590-75.3633885.12
19722006.09.15 12:32sell52410.001.26941.27111.2597
19732006.09.15 12:32modify52410.001.26941.27111.2597
19742006.09.15 12:32modify52410.001.26941.27101.2597
19752006.09.15 12:35modify52410.001.26941.27051.2597
19762006.09.15 12:36modify52410.001.26941.27021.2597
19772006.09.15 12:36modify52410.001.26941.27011.2597
19782006.09.15 12:37modify52410.001.26941.26991.2597
19792006.09.15 12:41modify52410.001.26941.26981.2597
19802006.09.15 12:43modify52410.001.26941.26971.2597
19812006.09.15 12:46modify52410.001.26941.26961.2597
19822006.09.15 12:53modify52410.001.26941.26941.2597
19832006.09.15 12:55modify52410.001.26941.26921.2597
19842006.09.15 12:55modify52410.001.26941.26871.2597
19852006.09.15 12:55modify52410.001.26941.26831.2597
19862006.09.15 12:56modify52410.001.26941.26811.2597
19872006.09.15 12:57modify52410.001.26941.26801.2597
19882006.09.15 12:58modify52410.001.26941.26791.2597
19892006.09.15 12:58modify52410.001.26941.26781.2597
19902006.09.15 12:58modify52410.001.26941.26771.2597
19912006.09.15 13:00close52410.001.26741.26771.2597200.0034085.12
19922006.09.15 13:31sell52510.001.26801.26971.2583
19932006.09.15 13:31modify52510.001.26801.26971.2583
19942006.09.15 13:33modify52510.001.26801.26921.2583
19952006.09.15 13:35modify52510.001.26801.26871.2583
19962006.09.15 13:35modify52510.001.26801.26861.2583
19972006.09.15 13:36modify52510.001.26801.26841.2583
19982006.09.15 13:42modify52510.001.26801.26831.2583
19992006.09.15 13:42modify52510.001.26801.26821.2583
20002006.09.15 13:42modify52510.001.26801.26811.2583
20012006.09.15 13:44modify52510.001.26801.26801.2583
20022006.09.15 13:51modify52510.001.26801.26781.2583
20032006.09.15 13:53modify52510.001.26801.26761.2583
20042006.09.15 13:53modify52510.001.26801.26751.2583
20052006.09.15 13:53modify52510.001.26801.26661.2583
20062006.09.15 13:55modify52510.001.26801.26641.2583
20072006.09.15 13:55modify52510.001.26801.26631.2583
20082006.09.15 13:55modify52510.001.26801.26621.2583
20092006.09.15 13:56modify52510.001.26801.26591.2583
20102006.09.15 13:56modify52510.001.26801.26571.2583
20112006.09.15 13:56modify52510.001.26801.26551.2583
20122006.09.15 13:56modify52510.001.26801.26541.2583
20132006.09.15 13:57modify52510.001.26801.26521.2583
20142006.09.15 14:00close52510.001.26461.26521.2583340.0034425.12
20152006.09.15 14:26sell52610.001.26521.26691.2555
20162006.09.15 14:53modify52610.001.26521.26681.2555
20172006.09.15 14:53modify52610.001.26521.26671.2555
20182006.09.15 14:53modify52610.001.26521.26661.2555
20192006.09.15 14:53close52610.001.26431.26661.255590.0034515.12
20202006.09.15 18:04sell52710.001.26531.26701.2556
20212006.09.17 22:00modify52710.001.26531.26611.2556
20222006.09.17 22:00close52710.001.26331.26611.2556200.0034715.12
20232006.09.17 22:22sell52810.001.26441.26611.2547
20242006.09.17 22:50modify52810.001.26441.26611.2547
20252006.09.17 22:50modify52810.001.26441.26601.2547
20262006.09.17 22:50close52810.001.26321.26601.2547120.0034835.12
20272006.09.19 10:49sell52910.001.26621.26791.2565
20282006.09.19 10:57modify52910.001.26621.26771.2565
20292006.09.19 10:58modify52910.001.26621.26761.2565
20302006.09.19 12:03modify52910.001.26621.26741.2565
20312006.09.19 12:13modify52910.001.26621.26731.2565
20322006.09.19 12:13modify52910.001.26621.26721.2565
20332006.09.19 12:14modify52910.001.26621.26711.2565
20342006.09.19 12:14close52910.001.26531.26711.256590.0034925.12
20352006.09.19 12:21sell53010.001.26701.26871.2573
20362006.09.19 12:22modify53010.001.26701.26841.2573
20372006.09.19 12:22modify53010.001.26701.26821.2573
20382006.09.19 12:22modify53010.001.26701.26781.2573
20392006.09.19 12:22close53010.001.26601.26781.2573100.0035025.12
20402006.09.19 12:23sell53110.001.26791.26961.2582
20412006.09.19 12:23modify53110.001.26791.26951.2582
20422006.09.19 12:25modify53110.001.26791.26901.2582
20432006.09.19 12:25modify53110.001.26791.26891.2582
20442006.09.19 12:25modify53110.001.26791.26881.2582
20452006.09.19 12:25close53110.001.26701.26881.258290.0035115.12
20462006.09.19 12:31sell53210.001.26701.26871.2573
20472006.09.19 12:35s/l53210.001.26871.26871.2573-170.0034945.12
20482006.09.19 12:35sell53310.001.26851.27021.2588
20492006.09.19 12:36modify53310.001.26851.27001.2588
20502006.09.19 12:36modify53310.001.26851.26971.2588
20512006.09.19 12:37modify53310.001.26851.26961.2588
20522006.09.19 12:43s/l53310.001.2696441.26961.2588-114.3634830.76
20532006.09.19 12:43sell53410.001.26951.27121.2598
20542006.09.19 12:53modify53410.001.26951.27001.2598
20552006.09.19 12:53close53410.001.26821.27001.2598130.0034960.76
20562006.09.19 12:54sell53510.001.26811.26981.2584
20572006.09.19 12:55modify53510.001.26811.26941.2584
20582006.09.19 12:55modify53510.001.26811.26901.2584
20592006.09.19 12:55close53510.001.26721.26901.258490.0035050.76
20602006.09.19 12:56sell53610.001.26731.26901.2576
20612006.09.19 12:56modify53610.001.26731.26811.2576
20622006.09.19 12:56close53610.001.26631.26811.2576100.0035150.76
20632006.09.19 12:59sell53710.001.27001.27171.2603
20642006.09.19 14:41s/l53710.001.27171.27171.2603-170.0034980.76
20652006.09.19 17:30sell53810.001.26721.26891.2575
20662006.09.20 04:26s/l53810.001.26891.26891.2575-162.8034817.96
20672006.09.20 23:01sell53910.001.26921.27091.2595
20682006.09.20 23:10modify53910.001.26921.27081.2595
20692006.09.20 23:11modify53910.001.26921.27071.2595
20702006.09.20 23:11modify53910.001.26921.27051.2595
20712006.09.20 23:12modify53910.001.26921.27031.2595
20722006.09.21 00:01s/l53910.001.2703371.27031.2595-92.0834725.88
20732006.09.21 15:52sell54010.001.27301.27471.2633
20742006.09.21 16:26s/l54010.001.27471.27471.2633-170.0034555.88
20752006.09.22 14:32sell54110.001.28101.28271.2713
20762006.09.22 14:59modify54110.001.28101.28261.2713
20772006.09.22 15:02modify54110.001.28101.28151.2713
20782006.09.22 15:02close54110.001.27931.28151.2713170.0034725.88
20792006.09.22 16:48sell54210.001.28061.28231.2709
20802006.09.22 17:00modify54210.001.28061.28221.2709
20812006.09.22 17:02modify54210.001.28061.28181.2709
20822006.09.22 17:02close54210.001.27941.28181.2709120.0034845.88
20832006.09.25 01:25sell54310.001.27921.28091.2695
20842006.09.25 03:38s/l54310.001.28091.28091.2695-170.0034675.88
20852006.09.25 08:30sell54410.001.27941.28111.2697
20862006.09.25 08:38modify54410.001.27941.28111.2697
20872006.09.25 08:38modify54410.001.27941.28101.2697
20882006.09.25 08:44modify54410.001.27941.28081.2697
20892006.09.25 08:59modify54410.001.27941.28011.2697
20902006.09.25 08:59close54410.001.27831.28011.2697110.0034785.88
20912006.09.25 23:03sell54510.001.27531.27701.2656
20922006.09.25 23:47modify54510.001.27531.27681.2656
20932006.09.25 23:49modify54510.001.27531.27671.2656
20942006.09.26 01:46modify54510.001.27531.27651.2656
20952006.09.26 03:45modify54510.001.27531.27651.2656
20962006.09.26 05:00modify54510.001.27531.27641.2656
20972006.09.26 06:22modify54510.001.27531.27641.2656
20982006.09.26 06:32modify54510.001.27531.27631.2656
20992006.09.26 06:34modify54510.001.27531.27621.2656
21002006.09.26 06:37modify54510.001.27531.27611.2656
21012006.09.26 06:41modify54510.001.27531.27561.2656
21022006.09.26 06:41close54510.001.27441.27561.265697.2034883.08
21032006.09.26 08:01sell54610.001.27551.27721.2658
21042006.09.26 08:02modify54610.001.27551.27691.2658
21052006.09.26 08:03modify54610.001.27551.27631.2658
21062006.09.26 08:03modify54610.001.27551.27591.2658
21072006.09.26 08:03close54610.001.27461.27591.265890.0034973.08
21082006.09.26 08:04sell54710.001.27511.27681.2654
21092006.09.26 08:04modify54710.001.27511.27641.2654
21102006.09.26 08:04modify54710.001.27511.27631.2654
21112006.09.26 08:09modify54710.001.27511.27591.2654
21122006.09.26 08:11modify54710.001.27511.27571.2654
21132006.09.26 08:13modify54710.001.27511.27561.2654
21142006.09.26 08:16modify54710.001.27511.27511.2654
21152006.09.26 08:16close54710.001.27381.27511.2654130.0035103.08
21162006.09.26 08:25sell54810.001.27511.27681.2654
21172006.09.26 08:25modify54810.001.27511.27671.2654
21182006.09.26 08:25modify54810.001.27511.27651.2654
21192006.09.26 08:27modify54810.001.27511.27641.2654
21202006.09.26 08:28modify54810.001.27511.27511.2654
21212006.09.26 08:28close54810.001.27381.27511.2654130.0035233.08
21222006.09.26 15:02sell54910.001.26931.27101.2596
21232006.09.26 15:29modify54910.001.26931.27071.2596
21242006.09.26 15:29close54910.001.26831.27071.2596100.0035333.08
21252006.09.26 15:32sell55010.001.26841.27011.2587
21262006.09.26 15:53modify55010.001.26841.26991.2587
21272006.09.26 15:53close55010.001.26751.26991.258790.0035423.08
21282006.09.26 15:59sell55110.001.26861.27031.2589
21292006.09.27 05:37modify55110.001.26861.27031.2589
21302006.09.27 05:42modify55110.001.26861.27021.2589
21312006.09.27 06:08modify55110.001.26861.27011.2589
21322006.09.27 06:11modify55110.001.26861.26971.2589
21332006.09.27 06:32modify55110.001.26861.26931.2589
21342006.09.27 06:34modify55110.001.26861.26911.2589
21352006.09.27 06:38modify55110.001.26861.26901.2589
21362006.09.27 06:38modify55110.001.26861.26891.2589
21372006.09.27 06:41modify55110.001.26861.26871.2589
21382006.09.27 07:00s/l55110.001.2686571.26871.25891.5235424.60
21392006.09.27 07:02sell55210.001.26961.27131.2599
21402006.09.27 07:03modify55210.001.26961.27101.2599
21412006.09.27 07:05modify55210.001.26961.27081.2599
21422006.09.27 07:06modify55210.001.26961.27071.2599
21432006.09.27 07:08modify55210.001.26961.27041.2599
21442006.09.27 07:09modify55210.001.26961.27031.2599
21452006.09.27 07:31modify55210.001.26961.26981.2599
21462006.09.27 07:31close55210.001.26851.26981.2599110.0035534.60
21472006.09.27 07:59sell55310.001.26921.27091.2595
21482006.09.27 08:00modify55310.001.26921.27071.2595
21492006.09.27 08:08modify55310.001.26921.27061.2595
21502006.09.27 08:31modify55310.001.26921.27021.2595
21512006.09.27 08:32modify55310.001.26921.27001.2595
21522006.09.27 08:36modify55310.001.26921.26991.2595
21532006.09.27 08:38modify55310.001.26921.26961.2595
21542006.09.27 08:38close55310.001.26821.26961.2595100.0035634.60
21552006.09.27 15:22buy55410.001.27031.26861.2800
21562006.09.27 16:03modify55410.001.27031.26871.2800
21572006.09.27 23:02modify55410.001.27031.26931.2800
21582006.09.28 00:00close55410.001.27131.26931.280074.0535708.65
21592006.09.28 08:51sell55510.001.27241.27411.2627
21602006.09.28 08:52modify55510.001.27241.27401.2627
21612006.09.28 08:53modify55510.001.27241.27391.2627
21622006.09.28 08:54modify55510.001.27241.27381.2627
21632006.09.28 09:00modify55510.001.27241.27371.2627
21642006.09.28 09:00modify55510.001.27241.27361.2627
21652006.09.28 09:04modify55510.001.27241.27261.2627
21662006.09.28 09:04close55510.001.27111.27261.2627130.0035838.65
21672006.09.28 15:40sell55610.001.26951.27121.2598
21682006.09.28 15:56modify55610.001.26951.27121.2598
21692006.09.28 15:58modify55610.001.26951.27111.2598
21702006.09.28 15:58modify55610.001.26951.27101.2598
21712006.09.28 18:25s/l55610.001.2709851.27101.2598-148.5035690.15
21722006.09.28 18:36sell55710.001.27121.27291.2615
21732006.09.28 18:53modify55710.001.27121.27271.2615
21742006.09.28 18:53modify55710.001.27121.27261.2615
21752006.09.28 18:54modify55710.001.27121.27251.2615
21762006.09.28 18:55modify55710.001.27121.27231.2615
21772006.09.28 18:55close55710.001.27031.27231.261590.0035780.15
21782006.09.28 18:59sell55810.001.27111.27281.2614
21792006.09.28 19:01modify55810.001.27111.27281.2614
21802006.09.28 19:02modify55810.001.27111.27271.2614
21812006.09.28 19:03modify55810.001.27111.27261.2614
21822006.09.28 20:00modify55810.001.27111.27251.2614
21832006.09.28 20:02modify55810.001.27111.27231.2614
21842006.09.28 20:02close55810.001.27021.27231.261490.0035870.15
21852006.09.29 02:26sell55910.001.27041.27211.2607
21862006.09.29 02:43modify55910.001.27041.27201.2607
21872006.09.29 02:43modify55910.001.27041.27191.2607
21882006.09.29 02:44modify55910.001.27041.27181.2607
21892006.09.29 02:45modify55910.001.27041.27161.2607
21902006.09.29 05:01modify55910.001.27041.27141.2607
21912006.09.29 06:00modify55910.001.27041.27131.2607
21922006.09.29 06:00modify55910.001.27041.27081.2607
21932006.09.29 06:00modify55910.001.27041.27071.2607
21942006.09.29 06:01modify55910.001.27041.27051.2607
21952006.09.29 06:01modify55910.001.27041.27001.2607
21962006.09.29 06:03modify55910.001.27041.26991.2607
21972006.09.29 06:21s/l55910.001.2698811.26991.260751.8935922.04
21982006.09.29 14:16sell56010.001.26651.26821.2568
21992006.09.29 14:31modify56010.001.26651.26811.2568
22002006.09.29 14:50modify56010.001.26651.26791.2568
22012006.09.29 14:50close56010.001.26561.26791.256890.0036012.04
22022006.09.29 14:59sell56110.001.26671.26841.2570
22032006.09.29 15:01s/l56110.001.26841.26841.2570-170.0035842.04
22042006.09.29 15:01sell56210.001.26971.27141.2600
22052006.09.29 15:28modify56210.001.26971.27131.2600
22062006.09.29 15:28modify56210.001.26971.27121.2600
22072006.09.29 15:28modify56210.001.26971.27111.2600
22082006.09.29 15:28close56210.001.26861.27111.2600110.0035952.04
22092006.09.29 15:30sell56310.001.26911.27081.2594
22102006.09.29 15:49modify56310.001.26911.27071.2594
22112006.09.29 15:50modify56310.001.26911.27041.2594
22122006.09.29 15:50close56310.001.26791.27041.2594120.0036072.04
22132006.09.29 15:50sell56410.001.26781.26951.2581
22142006.09.29 15:56modify56410.001.26781.26931.2581
22152006.09.29 15:56close56410.001.26681.26931.2581100.0036172.04
22162006.10.02 04:01sell56510.001.26771.26941.2580
22172006.10.02 04:36modify56510.001.26771.26931.2580
22182006.10.02 04:39modify56510.001.26771.26921.2580
22192006.10.02 04:43modify56510.001.26771.26901.2580
22202006.10.02 04:43close56510.001.26681.26901.258090.0036262.04
22212006.10.02 04:59sell56610.001.26781.26951.2581
22222006.10.02 05:13modify56610.001.26781.26941.2581
22232006.10.02 05:33modify56610.001.26781.26931.2581
22242006.10.02 05:34modify56610.001.26781.26921.2581
22252006.10.02 05:35modify56610.001.26781.26911.2581
22262006.10.02 05:36modify56610.001.26781.26901.2581
22272006.10.02 05:38modify56610.001.26781.26891.2581
22282006.10.02 05:38close56610.001.26691.26891.258190.0036352.04
22292006.10.02 06:04sell56710.001.26841.27011.2587
22302006.10.02 06:11modify56710.001.26841.27011.2587
22312006.10.02 06:12modify56710.001.26841.26991.2587
22322006.10.02 06:12modify56710.001.26841.26981.2587
22332006.10.02 06:34modify56710.001.26841.26951.2587
22342006.10.02 06:34modify56710.001.26841.26941.2587
22352006.10.02 06:34close56710.001.26751.26941.258790.0036442.04
22362006.10.02 08:07sell56810.001.26791.26961.2582
22372006.10.02 08:08modify56810.001.26791.26951.2582
22382006.10.02 08:10modify56810.001.26791.26931.2582
22392006.10.02 08:10modify56810.001.26791.26921.2582
22402006.10.02 08:31modify56810.001.26791.26891.2582
22412006.10.02 08:32modify56810.001.26791.26881.2582
22422006.10.02 08:34modify56810.001.26791.26871.2582
22432006.10.02 08:38modify56810.001.26791.26851.2582
22442006.10.02 08:38close56810.001.26701.26851.258290.0036532.04
22452006.10.02 08:45sell56910.001.26751.26921.2578
22462006.10.02 08:46modify56910.001.26751.26911.2578
22472006.10.02 08:48modify56910.001.26751.26901.2578
22482006.10.02 08:48modify56910.001.26751.26891.2578
22492006.10.02 08:51modify56910.001.26751.26881.2578
22502006.10.02 08:52modify56910.001.26751.26871.2578
22512006.10.02 08:54modify56910.001.26751.26861.2578
22522006.10.02 09:02s/l56910.001.2686121.26861.2578-111.2136420.83
22532006.10.03 09:57sell57010.001.27531.27701.2656
22542006.10.03 09:58modify57010.001.27531.27641.2656
22552006.10.03 09:59modify57010.001.27531.27571.2656
22562006.10.03 10:02modify57010.001.27531.27531.2656
22572006.10.03 10:02close57010.001.27411.27531.2656120.0036540.83
22582006.10.03 13:35sell57110.001.27381.27551.2641
22592006.10.03 13:35modify57110.001.27381.27541.2641
22602006.10.03 13:59modify57110.001.27381.27491.2641
22612006.10.03 14:00modify57110.001.27381.27481.2641
22622006.10.03 14:01modify57110.001.27381.27471.2641
22632006.10.03 14:02modify57110.001.27381.27441.2641
22642006.10.03 14:02close57110.001.27291.27441.264190.0036630.83
22652006.10.03 14:32sell57210.001.27421.27591.2645
22662006.10.03 14:33modify57210.001.27421.27581.2645
22672006.10.03 14:38modify57210.001.27421.27571.2645
22682006.10.03 14:59modify57210.001.27421.27561.2645
22692006.10.03 15:00modify57210.001.27421.27531.2645
22702006.10.03 15:01modify57210.001.27421.27501.2645
22712006.10.03 15:01modify57210.001.27421.27431.2645
22722006.10.03 15:01close57210.001.27271.27431.2645150.0036780.83
22732006.10.04 03:34sell57310.001.27251.27421.2628
22742006.10.04 03:35modify57310.001.27251.27401.2628
22752006.10.04 03:36modify57310.001.27251.27391.2628
22762006.10.04 03:50modify57310.001.27251.27381.2628
22772006.10.04 03:57modify57310.001.27251.27371.2628
22782006.10.04 04:05modify57310.001.27251.27341.2628
22792006.10.04 05:01modify57310.001.27251.27341.2628
22802006.10.04 05:02modify57310.001.27251.27331.2628
22812006.10.04 06:08s/l57310.001.2732841.27331.2628-78.4336702.40
22822006.10.04 09:07sell57410.001.26941.27111.2597
22832006.10.04 09:40modify57410.001.26941.27101.2597
22842006.10.04 09:51modify57410.001.26941.27081.2597
22852006.10.04 09:57modify57410.001.26941.27041.2597
22862006.10.04 09:57modify57410.001.26941.27031.2597
22872006.10.04 09:57close57410.001.26851.27031.259790.0036792.40
22882006.10.04 12:18sell57510.001.26851.27021.2588
22892006.10.04 12:39modify57510.001.26851.27021.2588
22902006.10.04 12:45modify57510.001.26851.27011.2588
22912006.10.04 12:47modify57510.001.26851.27001.2588
22922006.10.04 12:53modify57510.001.26851.26951.2588
22932006.10.04 12:53close57510.001.26751.26951.2588100.0036892.40
22942006.10.04 12:59sell57610.001.26861.27031.2589
22952006.10.04 13:55modify57610.001.26861.27011.2589
22962006.10.04 13:58modify57610.001.26861.27001.2589
22972006.10.04 14:54modify57610.001.26861.26991.2589
22982006.10.04 14:56modify57610.001.26861.26961.2589
22992006.10.04 14:56close57610.001.26751.26961.2589110.0037002.40
23002006.10.05 06:02sell57710.001.27131.27301.2616
23012006.10.05 06:02modify57710.001.27131.27301.2616
23022006.10.05 06:09modify57710.001.27131.27291.2616
23032006.10.05 06:25modify57710.001.27131.27271.2616
23042006.10.05 06:26modify57710.001.27131.27261.2616
23052006.10.05 06:34modify57710.001.27131.27211.2616
23062006.10.05 06:36modify57710.001.27131.27191.2616
23072006.10.05 06:36close57710.001.27031.27191.2616100.0037102.40
23082006.10.05 06:52sell57810.001.27111.27281.2614
23092006.10.05 06:52modify57810.001.27111.27251.2614
23102006.10.05 06:53modify57810.001.27111.27241.2614
23112006.10.05 06:56modify57810.001.27111.27231.2614
23122006.10.05 06:57modify57810.001.27111.27221.2614
23132006.10.05 08:31modify57810.001.27111.27161.2614
23142006.10.05 08:31close57810.001.27021.27161.261490.0037192.40
23152006.10.05 16:34sell57910.001.26941.27111.2597
23162006.10.05 16:56modify57910.001.26941.27091.2597
23172006.10.05 17:20modify57910.001.26941.27091.2597
23182006.10.05 17:22modify57910.001.26941.27071.2597
23192006.10.05 17:22close57910.001.26851.27071.259790.0037282.40
23202006.10.06 07:15sell58010.001.26861.27031.2589
23212006.10.06 07:15modify58010.001.26861.26991.2589
23222006.10.06 07:19modify58010.001.26861.26981.2589
23232006.10.06 07:21modify58010.001.26861.26971.2589
23242006.10.06 07:23modify58010.001.26861.26951.2589
23252006.10.06 07:25modify58010.001.26861.26931.2589
23262006.10.06 07:26modify58010.001.26861.26911.2589
23272006.10.06 07:37modify58010.001.26861.26901.2589
23282006.10.06 07:37modify58010.001.26861.26871.2589
23292006.10.06 07:37close58010.001.26751.26871.2589110.0037392.40
23302006.10.06 07:59sell58110.001.26851.27021.2588
23312006.10.06 08:00modify58110.001.26851.26981.2588
23322006.10.06 08:00modify58110.001.26851.26961.2588
23332006.10.06 08:02modify58110.001.26851.26891.2588
23342006.10.06 08:02modify58110.001.26851.26871.2588
23352006.10.06 08:02close58110.001.26751.26871.2588100.0037492.40
23362006.10.06 12:06sell58210.001.26721.26891.2575
23372006.10.06 12:06modify58210.001.26721.26861.2575
23382006.10.06 12:06modify58210.001.26721.26801.2575
23392006.10.06 12:06modify58210.001.26721.26771.2575
23402006.10.06 12:07modify58210.001.26721.26711.2575
23412006.10.06 12:07modify58210.001.26721.26691.2575
23422006.10.06 12:07modify58210.001.26721.26561.2575
23432006.10.06 12:07s/l58210.001.2656091.26561.2575159.1437651.54
23442006.10.06 12:08sell58310.001.27011.27181.2604
23452006.10.06 12:09modify58310.001.27011.27161.2604
23462006.10.06 12:11modify58310.001.27011.27141.2604
23472006.10.06 12:12modify58310.001.27011.27121.2604
23482006.10.06 12:13modify58310.001.27011.27091.2604
23492006.10.06 12:13modify58310.001.27011.27081.2604
23502006.10.06 12:13modify58310.001.27011.27031.2604
23512006.10.06 12:13s/l58310.001.2703091.27031.2604-20.8637630.68
23522006.10.06 12:13sell58410.001.27131.27301.2616
23532006.10.06 12:13modify58410.001.27131.27171.2616
23542006.10.06 12:13modify58410.001.27131.27051.2616
23552006.10.06 12:13modify58410.001.27131.27021.2616
23562006.10.06 12:14modify58410.001.27131.27011.2616
23572006.10.06 12:14s/l58410.001.2701091.27011.2616119.1437749.82
23582006.10.06 12:14sell58510.001.27001.27171.2603
23592006.10.06 12:14modify58510.001.27001.27141.2603
23602006.10.06 12:14modify58510.001.27001.27121.2603
23612006.10.06 12:14modify58510.001.27001.27061.2603
23622006.10.06 12:14modify58510.001.27001.27041.2603
23632006.10.06 12:14s/l58510.001.2704091.27041.2603-40.8637708.96
23642006.10.06 12:14sell58610.001.27111.27281.2614
23652006.10.06 12:14modify58610.001.27111.27261.2614
23662006.10.06 12:14modify58610.001.27111.27241.2614
23672006.10.06 12:15modify58610.001.27111.26941.2614
23682006.10.06 12:15modify58610.001.27111.26911.2614
23692006.10.06 12:15modify58610.001.27111.26901.2614
23702006.10.06 12:16modify58610.001.27111.26891.2614
23712006.10.06 12:16modify58610.001.27111.26801.2614
23722006.10.06 12:16modify58610.001.27111.26701.2614
23732006.10.06 12:16modify58610.001.27111.26691.2614
23742006.10.06 12:16modify58610.001.27111.26681.2614
23752006.10.06 12:17modify58610.001.27111.26651.2614
23762006.10.06 12:18modify58610.001.27111.26641.2614
23772006.10.06 12:18modify58610.001.27111.26631.2614
23782006.10.06 12:18s/l58610.001.2663091.26631.2614479.1438188.10
23792006.10.06 12:20sell58710.001.26731.26901.2576
23802006.10.06 12:20modify58710.001.26731.26891.2576
23812006.10.06 12:20modify58710.001.26731.26881.2576
23822006.10.06 12:20modify58710.001.26731.26861.2576
23832006.10.06 12:21s/l58710.001.2686091.26861.2576-130.8638057.24
23842006.10.06 12:21sell58810.001.26921.27091.2595
23852006.10.06 12:21modify58810.001.26921.27071.2595
23862006.10.06 12:21modify58810.001.26921.27041.2595
23872006.10.06 12:21modify58810.001.26921.27021.2595
23882006.10.06 12:21modify58810.001.26921.26991.2595
23892006.10.06 12:22modify58810.001.26921.26951.2595
23902006.10.06 12:22modify58810.001.26921.26911.2595
23912006.10.06 12:22s/l58810.001.2691091.26911.25959.1438066.38
23922006.10.06 12:22sell58910.001.26991.27161.2602
23932006.10.06 12:22modify58910.001.26991.27151.2602
23942006.10.06 12:23modify58910.001.26991.27141.2602
23952006.10.06 12:23modify58910.001.26991.27121.2602
23962006.10.06 12:23modify58910.001.26991.27021.2602
23972006.10.06 12:24s/l58910.001.2702091.27021.2602-30.8638035.52
23982006.10.06 12:24sell59010.001.27031.27201.2606
23992006.10.06 12:24modify59010.001.27031.27181.2606
24002006.10.06 12:24modify59010.001.27031.27171.2606
24012006.10.06 12:24modify59010.001.27031.27151.2606
24022006.10.06 12:24modify59010.001.27031.27141.2606
24032006.10.06 12:25modify59010.001.27031.26971.2606
24042006.10.06 12:25modify59010.001.27031.26941.2606
24052006.10.06 12:25modify59010.001.27031.26931.2606
24062006.10.06 12:25modify59010.001.27031.26871.2606
24072006.10.06 12:26s/l59010.001.2687091.26871.2606159.1438194.66
24082006.10.06 12:26sell59110.001.26871.27041.2590
24092006.10.06 12:28modify59110.001.26871.26941.2590
24102006.10.06 12:29s/l59110.001.2694091.26941.2590-70.8638123.80
24112006.10.06 12:29sell59210.001.26971.27141.2600
24122006.10.06 12:29modify59210.001.26971.27021.2600
24132006.10.06 12:29modify59210.001.26971.26971.2600
24142006.10.06 12:29s/l59210.001.2697091.26971.2600-0.8638122.94
24152006.10.06 12:29sell59310.001.27071.27241.2610
24162006.10.06 12:29modify59310.001.27071.27111.2610
24172006.10.06 12:29s/l59310.001.2711091.27111.2610-40.8638082.08
24182006.10.06 12:29sell59410.001.27101.27271.2613
24192006.10.06 12:29modify59410.001.27101.27131.2613
24202006.10.06 12:29modify59410.001.27101.27081.2613
24212006.10.06 12:29modify59410.001.27101.27061.2613
24222006.10.06 12:29modify59410.001.27101.26891.2613
24232006.10.06 12:29modify59410.001.27101.26651.2613
24242006.10.06 12:29modify59410.001.27101.26601.2613
24252006.10.06 12:30modify59410.001.27101.26441.2613
24262006.10.06 12:30modify59410.001.27101.26271.2613
24272006.10.06 12:30t/p59410.001.26131.26271.2613970.0039052.08
24282006.10.06 13:07sell59510.001.26091.26261.2512
24292006.10.06 13:17modify59510.001.26091.26261.2512
24302006.10.06 13:17close59510.001.26001.26261.251290.0039142.08
24312006.10.06 13:22sell59610.001.26091.26261.2512
24322006.10.06 13:28modify59610.001.26091.26231.2512
24332006.10.06 13:28close59610.001.25971.26231.2512120.0039262.08
24342006.10.06 15:01sell59710.001.26011.26181.2504
24352006.10.06 15:56modify59710.001.26011.26131.2504
24362006.10.06 15:56close59710.001.25841.26131.2504170.0039432.08
24372006.10.06 15:59sell59810.001.25991.26161.2502
24382006.10.06 16:57close59810.001.25891.26161.2502100.0039532.08
24392006.10.06 16:59sell59910.001.26101.26271.2513
24402006.10.06 17:54close59910.001.25981.26271.2513120.0039652.08
24412006.10.08 22:04sell60010.001.25941.26111.2497
24422006.10.09 06:41modify60010.001.25941.26111.2497
24432006.10.09 06:43modify60010.001.25941.26091.2497
24442006.10.09 07:42modify60010.001.25941.26071.2497
24452006.10.09 09:02s/l60010.001.2607121.26071.2497-124.0539528.03
24462006.10.10 01:03sell60110.001.25931.26101.2496
24472006.10.10 01:04modify60110.001.25931.26091.2496
24482006.10.10 01:05modify60110.001.25931.26081.2496
24492006.10.10 01:14modify60110.001.25931.26071.2496
24502006.10.10 01:15modify60110.001.25931.26061.2496
24512006.10.10 01:15modify60110.001.25931.26051.2496
24522006.10.10 01:16modify60110.001.25931.26001.2496
24532006.10.10 01:19modify60110.001.25931.25991.2496
24542006.10.10 03:16modify60110.001.25931.25981.2496
24552006.10.10 05:02s/l60110.001.2597811.25981.2496-48.0739479.96
24562006.10.10 05:02sell60210.001.26001.26171.2503
24572006.10.10 05:08modify60210.001.26001.26121.2503
24582006.10.10 05:09modify60210.001.26001.26111.2503
24592006.10.10 05:10modify60210.001.26001.26101.2503
24602006.10.10 05:10modify60210.001.26001.26091.2503
24612006.10.10 05:11modify60210.001.26001.26041.2503
24622006.10.10 05:14modify60210.001.26001.26031.2503
24632006.10.10 06:02s/l60210.001.260351.26031.2503-34.9639445.00
24642006.10.10 12:08sell60310.001.25371.25541.2440
24652006.10.10 12:57modify60310.001.25371.25531.2440
24662006.10.10 13:53modify60310.001.25371.25531.2440
24672006.10.10 13:55modify60310.001.25371.25521.2440
24682006.10.10 13:56modify60310.001.25371.25511.2440
24692006.10.10 13:56close60310.001.25281.25511.244090.0039535.00
24702006.10.10 14:02sell60410.001.25351.25521.2438
24712006.10.10 14:57modify60410.001.25351.25471.2438
24722006.10.10 14:57close60410.001.25231.25471.2438120.0039655.00
24732006.10.10 14:59sell60510.001.25371.25541.2440
24742006.10.10 21:48modify60510.001.25371.25521.2440
24752006.10.10 21:50modify60510.001.25371.25511.2440
24762006.10.10 23:44modify60510.001.25371.25511.2440
24772006.10.10 23:45modify60510.001.25371.25491.2440
24782006.10.11 06:33modify60510.001.25371.25481.2440
24792006.10.11 06:34modify60510.001.25371.25471.2440
24802006.10.11 06:35modify60510.001.25371.25451.2440
24812006.10.11 06:35modify60510.001.25371.25441.2440
24822006.10.11 06:35modify60510.001.25371.25431.2440
24832006.10.11 06:37modify60510.001.25371.25381.2440
24842006.10.11 06:37close60510.001.25271.25381.2440107.2039762.20
24852006.10.11 19:02sell60610.001.25281.25451.2431
24862006.10.11 19:18modify60610.001.25281.25451.2431
24872006.10.11 19:18modify60610.001.25281.25431.2431
24882006.10.11 19:18modify60610.001.25281.25421.2431
24892006.10.11 19:21modify60610.001.25281.25371.2431
24902006.10.11 19:21close60610.001.25151.25371.2431130.0039892.20
24912006.10.11 19:57sell60710.001.25211.25381.2424
24922006.10.11 20:21modify60710.001.25211.25371.2424
24932006.10.11 20:58modify60710.001.25211.25351.2424
24942006.10.11 20:58close60710.001.25121.25351.242490.0039982.20
24952006.10.11 21:02sell60810.001.25221.25391.2425
24962006.10.11 21:18modify60810.001.25221.25371.2425
24972006.10.11 21:42modify60810.001.25221.25361.2425
24982006.10.11 21:56modify60810.001.25221.25351.2425
24992006.10.11 21:56close60810.001.25131.25351.242590.0040072.20
25002006.10.11 21:59sell60910.001.25221.25391.2425
25012006.10.11 22:55modify60910.001.25221.25391.2425
25022006.10.12 00:52modify60910.001.25221.25381.2425
25032006.10.12 01:52modify60910.001.25221.25371.2425
25042006.10.12 03:00s/l60910.001.253731.25371.2425-131.4039940.80
25052006.10.12 10:02buy61010.001.25401.25231.2637
25062006.10.12 10:02modify61010.001.25401.25241.2637
25072006.10.12 10:03modify61010.001.25401.25261.2637
25082006.10.12 10:24modify61010.001.25401.25271.2637
25092006.10.12 10:24modify61010.001.25401.25281.2637
25102006.10.12 10:29modify61010.001.25401.25291.2637
25112006.10.12 10:38modify61010.001.25401.25301.2637
25122006.10.12 10:39modify61010.001.25401.25321.2637
25132006.10.12 10:39close61010.001.25491.25321.263790.0040030.80
25142006.10.12 10:41buy61110.001.25361.25191.2633
25152006.10.12 10:52modify61110.001.25361.25221.2633
25162006.10.12 10:54modify61110.001.25361.25231.2633
25172006.10.12 10:58modify61110.001.25361.25321.2633
25182006.10.12 10:58close61110.001.25491.25321.2633130.0040160.80
25192006.10.12 10:59buy61210.001.25401.25231.2637
25202006.10.12 11:38s/l61210.001.25231.25231.2637-170.0039990.80
25212006.10.12 13:03sell61310.001.25311.25481.2434
25222006.10.12 13:35modify61310.001.25311.25471.2434
25232006.10.12 13:36modify61310.001.25311.25401.2434
25242006.10.12 13:36close61310.001.25191.25401.2434120.0040110.80
25252006.10.12 13:51sell61410.001.25311.25481.2434
25262006.10.12 13:57modify61410.001.25311.25471.2434
25272006.10.12 13:58modify61410.001.25311.25461.2434
25282006.10.12 13:58modify61410.001.25311.25441.2434
25292006.10.12 14:24s/l61410.001.2544341.25441.2434-133.3639977.44
25302006.10.13 12:48sell61510.001.25701.25871.2473
25312006.10.13 12:48modify61510.001.25701.25841.2473
25322006.10.13 12:49modify61510.001.25701.25831.2473
25332006.10.13 12:50modify61510.001.25701.25811.2473
25342006.10.13 12:52modify61510.001.25701.25801.2473
25352006.10.13 12:53modify61510.001.25701.25761.2473
25362006.10.13 12:53modify61510.001.25701.25751.2473
25372006.10.13 12:54modify61510.001.25701.25741.2473
25382006.10.13 12:54modify61510.001.25701.25731.2473
25392006.10.13 12:54modify61510.001.25701.25721.2473
25402006.10.13 12:55modify61510.001.25701.25691.2473
25412006.10.13 12:55modify61510.001.25701.25681.2473
25422006.10.13 12:56modify61510.001.25701.25651.2473
25432006.10.13 12:56modify61510.001.25701.25641.2473
25442006.10.13 12:57modify61510.001.25701.25601.2473
25452006.10.13 12:59modify61510.001.25701.25371.2473
25462006.10.13 13:00close61510.001.25231.25371.2473470.0040447.44
25472006.10.13 17:15sell61610.001.25101.25271.2413
25482006.10.15 22:00modify61610.001.25101.25261.2413
25492006.10.15 22:00close61610.001.25001.25261.2413100.0040547.44
25502006.10.17 07:52sell61710.001.25371.25541.2440
25512006.10.17 07:52modify61710.001.25371.25521.2440
25522006.10.17 08:25modify61710.001.25371.25521.2440
25532006.10.17 08:26modify61710.001.25371.25501.2440
25542006.10.17 08:28modify61710.001.25371.25491.2440
25552006.10.17 08:28modify61710.001.25371.25471.2440
25562006.10.17 08:31modify61710.001.25371.25461.2440
25572006.10.17 08:42s/l61710.001.2545541.25461.2440-85.3640462.08
25582006.10.17 13:15sell61810.001.25371.25541.2440
25592006.10.17 13:15modify61810.001.25371.25511.2440
25602006.10.17 13:16modify61810.001.25371.25501.2440
25612006.10.17 13:17modify61810.001.25371.25491.2440
25622006.10.17 13:18modify61810.001.25371.25481.2440
25632006.10.17 13:20s/l61810.001.2547641.25481.2440-106.4340355.65
25642006.10.17 13:20sell61910.001.25461.25631.2449
25652006.10.17 13:20modify61910.001.25461.25621.2449
25662006.10.17 13:20modify61910.001.25461.25611.2449
25672006.10.17 14:43modify61910.001.25461.25601.2449
25682006.10.17 15:39s/l61910.001.2559961.25601.2449-139.5740216.08
25692006.10.17 22:17sell62010.001.25501.25671.2453
25702006.10.17 23:44modify62010.001.25501.25661.2453
25712006.10.17 23:44close62010.001.25411.25661.245390.0040306.08
25722006.10.19 06:26sell62110.001.25411.25581.2444
25732006.10.19 06:26modify62110.001.25411.25521.2444
25742006.10.19 06:29modify62110.001.25411.25511.2444
25752006.10.19 06:29modify62110.001.25411.25501.2444
25762006.10.19 06:30modify62110.001.25411.25491.2444
25772006.10.19 06:33modify62110.001.25411.25481.2444
25782006.10.19 07:32s/l62110.001.2548251.25481.2444-72.5440233.54
25792006.10.20 05:45buy62210.001.26311.26141.2728
25802006.10.20 05:45modify62210.001.26311.26161.2728
25812006.10.20 07:27s/l62210.001.2616121.26161.2728-148.7940084.75
25822006.10.20 11:23sell62310.001.26161.26331.2519
25832006.10.20 11:23modify62310.001.26161.26311.2519
25842006.10.20 11:23modify62310.001.26161.26301.2519
25852006.10.20 11:24modify62310.001.26161.26291.2519
25862006.10.20 11:55modify62310.001.26161.26281.2519
25872006.10.20 11:58modify62310.001.26161.26271.2519
25882006.10.20 11:59modify62310.001.26161.26261.2519
25892006.10.20 12:01modify62310.001.26161.26251.2519
25902006.10.20 12:58s/l62310.001.262551.26251.2519-95.0039989.75
25912006.10.20 12:58sell62410.001.26231.26401.2526
25922006.10.20 12:58modify62410.001.26231.26391.2526
25932006.10.20 13:48modify62410.001.26231.26391.2526
25942006.10.20 13:48modify62410.001.26231.26381.2526
25952006.10.20 13:51modify62410.001.26231.26371.2526
25962006.10.20 13:57modify62410.001.26231.26361.2526
25972006.10.20 14:01modify62410.001.26231.26361.2526
25982006.10.20 14:01modify62410.001.26231.26331.2526
25992006.10.20 14:02modify62410.001.26231.26301.2526
26002006.10.20 14:02close62410.001.26131.26301.2526100.0040089.75
26012006.10.20 15:04sell62510.001.26101.26271.2513
26022006.10.20 15:11modify62510.001.26101.26261.2513
26032006.10.20 15:14modify62510.001.26101.26251.2513
26042006.10.20 15:25modify62510.001.26101.26231.2513
26052006.10.20 15:25modify62510.001.26101.26221.2513
26062006.10.20 19:13s/l62510.001.2622131.26221.2513-121.2539968.50
26072006.10.23 10:40sell62610.001.25591.25761.2462
26082006.10.23 10:43modify62610.001.25591.25751.2462
26092006.10.23 10:52modify62610.001.25591.25741.2462
26102006.10.23 10:54modify62610.001.25591.25731.2462
26112006.10.23 10:55modify62610.001.25591.25721.2462
26122006.10.23 10:56modify62610.001.25591.25711.2462
26132006.10.23 10:57modify62610.001.25591.25701.2462
26142006.10.23 10:59modify62610.001.25591.25691.2462
26152006.10.23 10:59modify62610.001.25591.25681.2462
26162006.10.23 11:06modify62610.001.25591.25681.2462
26172006.10.23 11:13modify62610.001.25591.25671.2462
26182006.10.23 12:27close62610.001.25501.25671.246290.0040058.50
26192006.10.23 14:11sell62710.001.25531.25701.2456
26202006.10.23 14:13modify62710.001.25531.25691.2456
26212006.10.23 14:16modify62710.001.25531.25681.2456
26222006.10.23 14:20modify62710.001.25531.25671.2456
26232006.10.23 14:21modify62710.001.25531.25661.2456
26242006.10.23 14:22modify62710.001.25531.25651.2456
26252006.10.23 14:25modify62710.001.25531.25641.2456
26262006.10.23 14:33modify62710.001.25531.25631.2456
26272006.10.23 14:37modify62710.001.25531.25621.2456
26282006.10.23 14:37close62710.001.25441.25621.245690.0040148.50
26292006.10.23 16:30sell62810.001.25501.25671.2453
26302006.10.23 16:45modify62810.001.25501.25661.2453
26312006.10.23 16:53modify62810.001.25501.25651.2453
26322006.10.23 16:58modify62810.001.25501.25641.2453
26332006.10.23 17:00modify62810.001.25501.25631.2453
26342006.10.23 17:01modify62810.001.25501.25621.2453
26352006.10.23 17:01modify62810.001.25501.25611.2453
26362006.10.23 17:53modify62810.001.25501.25601.2453
26372006.10.23 18:02close62810.001.25411.25601.245390.0040238.50
26382006.10.23 18:45sell62910.001.25481.25651.2451
26392006.10.23 21:37modify62910.001.25481.25641.2451
26402006.10.23 21:50modify62910.001.25481.25631.2451
26412006.10.23 23:32modify62910.001.25481.25631.2451
26422006.10.23 23:36modify62910.001.25481.25621.2451
26432006.10.24 00:00modify62910.001.25481.25601.2451
26442006.10.24 00:00modify62910.001.25481.25591.2451
26452006.10.24 00:24modify62910.001.25481.25581.2451
26462006.10.24 00:27modify62910.001.25481.25571.2451
26472006.10.24 00:27modify62910.001.25481.25561.2451
26482006.10.24 01:02modify62910.001.25481.25561.2451
26492006.10.24 01:08modify62910.001.25481.25551.2451
26502006.10.24 01:10modify62910.001.25481.25541.2451
26512006.10.24 01:11modify62910.001.25481.25531.2451
26522006.10.24 01:17modify62910.001.25481.25521.2451
26532006.10.24 01:17close62910.001.25391.25521.245197.2040335.70
26542006.10.24 06:04sell63010.001.25371.25541.2440
26552006.10.24 06:04modify63010.001.25371.25471.2440
26562006.10.24 06:04modify63010.001.25371.25461.2440
26572006.10.24 06:04modify63010.001.25371.25451.2440
26582006.10.24 06:13s/l63010.001.2544531.25451.2440-75.2940260.41
26592006.10.24 06:14sell63110.001.25381.25551.2441
26602006.10.24 06:15modify63110.001.25381.25491.2441
26612006.10.24 06:19modify63110.001.25381.25471.2441
26622006.10.24 06:20modify63110.001.25381.25451.2441
26632006.10.24 06:21modify63110.001.25381.25441.2441
26642006.10.24 06:21modify63110.001.25381.25421.2441
26652006.10.24 06:23modify63110.001.25381.25411.2441
26662006.10.24 06:26modify63110.001.25381.25401.2441
26672006.10.24 06:34s/l63110.001.2539531.25401.2441-15.2940245.12
26682006.10.24 06:34sell63210.001.25381.25551.2441
26692006.10.24 06:34modify63210.001.25381.25491.2441
26702006.10.24 06:35modify63210.001.25381.25461.2441
26712006.10.24 06:50modify63210.001.25381.25451.2441
26722006.10.24 07:14s/l63210.001.2544531.25451.2441-65.2940179.83
26732006.10.24 08:06sell63310.001.25361.25531.2439
26742006.10.24 08:06modify63310.001.25361.25481.2439
26752006.10.24 08:06modify63310.001.25361.25471.2439
26762006.10.24 08:44s/l63310.001.2547391.25471.2439-113.9340065.90
26772006.10.24 08:44sell63410.001.25461.25631.2449
26782006.10.24 08:44modify63410.001.25461.25601.2449
26792006.10.24 08:46modify63410.001.25461.25591.2449
26802006.10.24 08:49modify63410.001.25461.25581.2449
26812006.10.24 08:53modify63410.001.25461.25571.2449
26822006.10.24 08:55modify63410.001.25461.25561.2449
26832006.10.24 09:24modify63410.001.25461.25551.2449
26842006.10.24 09:25modify63410.001.25461.25541.2449
26852006.10.24 09:28modify63410.001.25461.25531.2449
26862006.10.24 09:28modify63410.001.25461.25521.2449
26872006.10.24 09:31modify63410.001.25461.25511.2449
26882006.10.24 10:44modify63410.001.25461.25511.2449
26892006.10.24 10:49modify63410.001.25461.25501.2449
26902006.10.24 11:04close63410.001.25371.25501.244990.0040155.90
26912006.10.25 07:45sell63510.001.25681.25851.2471
26922006.10.25 07:46modify63510.001.25681.25831.2471
26932006.10.25 07:47modify63510.001.25681.25821.2471
26942006.10.25 07:53modify63510.001.25681.25811.2471
26952006.10.25 07:55modify63510.001.25681.25801.2471
26962006.10.25 07:56modify63510.001.25681.25791.2471
26972006.10.25 07:56modify63510.001.25681.25771.2471
26982006.10.25 07:59modify63510.001.25681.25761.2471
26992006.10.25 07:59modify63510.001.25681.25751.2471
27002006.10.25 07:59modify63510.001.25681.25741.2471
27012006.10.25 08:00s/l63510.001.257361.25741.2471-56.0040099.90
27022006.10.26 10:47buy63610.001.26511.26341.2748
27032006.10.26 11:00modify63610.001.26511.26361.2748
27042006.10.26 11:32modify63610.001.26511.26371.2748
27052006.10.26 11:34modify63610.001.26511.26381.2748
27062006.10.26 11:35modify63610.001.26511.26391.2748
27072006.10.26 11:36modify63610.001.26511.26401.2748
27082006.10.26 11:36modify63610.001.26511.26411.2748
27092006.10.26 11:37modify63610.001.26511.26421.2748
27102006.10.26 12:23modify63610.001.26511.26431.2748
27112006.10.26 12:23close63610.001.26601.26431.274890.0040189.90
27122006.10.26 14:00buy63710.001.26521.26351.2749
27132006.10.26 14:00modify63710.001.26521.26351.2749
27142006.10.26 14:00modify63710.001.26521.26391.2749
27152006.10.26 14:02modify63710.001.26521.26411.2749
27162006.10.26 14:02close63710.001.26611.26411.274990.0040279.90
27172006.10.27 02:49buy63810.001.27031.26861.2800
27182006.10.27 03:47modify63810.001.27031.26861.2800
27192006.10.27 04:02modify63810.001.27031.26861.2800
27202006.10.27 04:13modify63810.001.27031.26871.2800
27212006.10.27 04:23modify63810.001.27031.26881.2800
27222006.10.27 06:08s/l63810.001.2688191.26881.2800-148.1440131.76
27232006.10.30 02:45sell63910.001.27301.27471.2633
27242006.10.30 05:47modify63910.001.27301.27461.2633
27252006.10.30 05:49modify63910.001.27301.27451.2633
27262006.10.30 05:49modify63910.001.27301.27441.2633
27272006.10.30 05:50modify63910.001.27301.27431.2633
27282006.10.30 05:50close63910.001.27211.27431.263390.0040221.76
27292006.10.31 02:13sell64010.001.27171.27341.2620
27302006.10.31 02:19modify64010.001.27171.27331.2620
27312006.10.31 02:37modify64010.001.27171.27321.2620
27322006.10.31 03:49modify64010.001.27171.27321.2620
27332006.10.31 03:50modify64010.001.27171.27311.2620
27342006.10.31 04:00modify64010.001.27171.27301.2620
27352006.10.31 04:05modify64010.001.27171.27291.2620
27362006.10.31 04:57modify64010.001.27171.27281.2620
27372006.10.31 04:58modify64010.001.27171.27271.2620
27382006.10.31 04:59modify64010.001.27171.27261.2620
27392006.10.31 05:00modify64010.001.27171.27251.2620
27402006.10.31 05:02modify64010.001.27171.27241.2620
27412006.10.31 05:04modify64010.001.27171.27231.2620
27422006.10.31 05:15modify64010.001.27171.27221.2620
27432006.10.31 05:18modify64010.001.27171.27211.2620
27442006.10.31 07:21modify64010.001.27171.27211.2620
27452006.10.31 07:22modify64010.001.27171.27201.2620
27462006.10.31 07:24modify64010.001.27171.27191.2620
27472006.10.31 07:24modify64010.001.27171.27181.2620
27482006.10.31 07:25modify64010.001.27171.27171.2620
27492006.10.31 07:25modify64010.001.27171.27161.2620
27502006.10.31 07:25modify64010.001.27171.27151.2620
27512006.10.31 07:25modify64010.001.27171.27141.2620
27522006.10.31 07:25modify64010.001.27171.27131.2620
27532006.10.31 07:25modify64010.001.27171.27111.2620
27542006.10.31 07:25modify64010.001.27171.27101.2620
27552006.10.31 07:25modify64010.001.27171.27091.2620
27562006.10.31 07:25modify64010.001.27171.27081.2620
27572006.10.31 07:25modify64010.001.27171.27071.2620
27582006.10.31 07:28modify64010.001.27171.27061.2620
27592006.10.31 07:30modify64010.001.27171.27051.2620
27602006.10.31 07:30modify64010.001.27171.27031.2620
27612006.10.31 07:30modify64010.001.27171.27021.2620
27622006.10.31 07:37modify64010.001.27171.27011.2620
27632006.10.31 07:37modify64010.001.27171.27001.2620
27642006.10.31 07:43modify64010.001.27171.26991.2620
27652006.10.31 07:43modify64010.001.27171.26981.2620
27662006.10.31 07:43modify64010.001.27171.26951.2620
27672006.10.31 07:43modify64010.001.27171.26921.2620
27682006.10.31 07:43modify64010.001.27171.26901.2620
27692006.10.31 07:58s/l64010.001.2689911.26901.2620270.8940492.65
27702006.10.31 13:24sell64110.001.27061.27231.2609
27712006.10.31 13:33modify64110.001.27061.27221.2609
27722006.10.31 13:34modify64110.001.27061.27211.2609
27732006.10.31 13:36modify64110.001.27061.27201.2609
27742006.10.31 13:36modify64110.001.27061.27191.2609
27752006.10.31 13:42modify64110.001.27061.27181.2609
27762006.10.31 13:42modify64110.001.27061.27171.2609
27772006.10.31 14:57s/l64110.001.2717361.27171.2609-113.6440379.01
27782006.11.01 10:14sell64210.001.27561.27731.2659
27792006.11.01 10:14modify64210.001.27561.27671.2659
27802006.11.01 10:15modify64210.001.27561.27661.2659
27812006.11.01 10:30modify64210.001.27561.27651.2659
27822006.11.01 11:28modify64210.001.27561.27651.2659
27832006.11.01 11:33modify64210.001.27561.27641.2659
27842006.11.01 11:56s/l64210.001.2764081.27641.2659-80.8240298.19
27852006.11.01 16:11buy64310.001.27691.27521.2866
27862006.11.01 16:29modify64310.001.27691.27531.2866
27872006.11.01 16:35modify64310.001.27691.27541.2866
27882006.11.01 16:40modify64310.001.27691.27551.2866
27892006.11.01 16:50modify64310.001.27691.27561.2866
27902006.11.01 16:51modify64310.001.27691.27571.2866
27912006.11.01 16:53modify64310.001.27691.27581.2866
27922006.11.01 19:46modify64310.001.27691.27591.2866
27932006.11.01 20:11s/l64310.001.2759221.27591.2866-97.8240200.37
27942006.11.02 08:05sell64410.001.27511.27681.2654
27952006.11.02 08:05modify64410.001.27511.27671.2654
27962006.11.02 09:27s/l64410.001.2767051.27671.2654-160.5440039.83
27972006.11.03 13:30sell64510.001.27821.27991.2685
27982006.11.03 13:30modify64510.001.27821.27541.2685
27992006.11.03 13:30s/l64510.001.2754321.27541.2685276.7940316.62
28002006.11.03 13:30sell64610.001.27821.27991.2685
28012006.11.03 13:30modify64610.001.27821.27561.2685
28022006.11.03 13:31modify64610.001.27821.27551.2685
28032006.11.03 13:31modify64610.001.27821.27371.2685
28042006.11.03 13:31s/l64610.001.2737321.27371.2685446.7940763.41
28052006.11.03 14:02sell64710.001.26941.27111.2597
28062006.11.03 14:02modify64710.001.26941.27101.2597
28072006.11.03 14:03modify64710.001.26941.27081.2597
28082006.11.03 14:45s/l64710.001.2708161.27081.2597-141.6140621.80
28092006.11.03 14:45sell64810.001.27071.27241.2610
28102006.11.03 14:48modify64810.001.27071.27231.2610
28112006.11.03 14:54modify64810.001.27071.27211.2610
28122006.11.03 15:00modify64810.001.27071.27211.2610
28132006.11.03 15:00modify64810.001.27071.27201.2610
28142006.11.03 15:00close64810.001.26981.27201.261090.0040711.80
28152006.11.06 13:25sell64910.001.27091.27261.2612
28162006.11.06 13:25modify64910.001.27091.27211.2612
28172006.11.06 13:27modify64910.001.27091.27201.2612
28182006.11.06 13:27modify64910.001.27091.27191.2612
28192006.11.06 13:36modify64910.001.27091.27181.2612
28202006.11.06 13:36modify64910.001.27091.27171.2612
28212006.11.06 13:45modify64910.001.27091.27151.2612
28222006.11.06 13:45modify64910.001.27091.27141.2612
28232006.11.06 13:46modify64910.001.27091.27131.2612
28242006.11.06 13:47modify64910.001.27091.27121.2612
28252006.11.06 13:48modify64910.001.27091.27111.2612
28262006.11.06 13:48close64910.001.27001.27111.261290.0040801.80
28272006.11.06 14:39sell65010.001.27101.27271.2613
28282006.11.06 14:41modify65010.001.27101.27231.2613
28292006.11.06 14:41modify65010.001.27101.27221.2613
28302006.11.06 17:25s/l65010.001.2721911.27221.2613-119.1140682.69
28312006.11.08 01:23sell65110.001.27831.28001.2686
28322006.11.08 02:12modify65110.001.27831.28001.2686
28332006.11.08 02:57modify65110.001.27831.27991.2686
28342006.11.08 02:58modify65110.001.27831.27981.2686
28352006.11.08 02:58modify65110.001.27831.27971.2686
28362006.11.08 02:58close65110.001.27741.27971.268690.0040772.69
28372006.11.08 10:37buy65210.001.27921.27751.2889
28382006.11.08 10:37modify65210.001.27921.27761.2889
28392006.11.08 10:38modify65210.001.27921.27771.2889
28402006.11.08 10:41modify65210.001.27921.27791.2889
28412006.11.08 11:06modify65210.001.27921.27801.2889
28422006.11.08 11:07modify65210.001.27921.27811.2889
28432006.11.08 11:09modify65210.001.27921.27821.2889
28442006.11.08 11:14modify65210.001.27921.27831.2889
28452006.11.08 11:15modify65210.001.27921.27841.2889
28462006.11.08 12:37s/l65210.001.2783771.27841.2889-82.2540690.44
28472006.11.08 15:11sell65310.001.27631.27801.2666
28482006.11.08 15:19modify65310.001.27631.27791.2666
28492006.11.08 15:20modify65310.001.27631.27781.2666
28502006.11.08 15:57modify65310.001.27631.27761.2666
28512006.11.08 16:13s/l65310.001.2776331.27761.2666-133.3240557.12
28522006.11.09 14:31sell65410.001.27781.27951.2681
28532006.11.09 15:00s/l65410.001.27951.27951.2681-170.0040387.12
28542006.11.13 00:44sell65510.001.28631.28801.2766
28552006.11.13 05:17s/l65510.001.28801.28801.2766-170.0040217.12
28562006.11.13 19:56sell65610.001.28071.28241.2710
28572006.11.13 20:33modify65610.001.28071.28241.2710
28582006.11.13 20:34modify65610.001.28071.28231.2710
28592006.11.13 23:51s/l65610.001.2822611.28231.2710-156.1140061.01
28602006.11.13 23:51sell65710.001.28211.28381.2724
28612006.11.13 23:51modify65710.001.28211.28381.2724
28622006.11.13 23:59close at stop65710.001.28221.28381.2724-10.0040051.01