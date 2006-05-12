Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1.93 Euro

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.11.12 00:00 (2006.01.01 - 2006.11.12)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseCTfilter=true; Usefilewrite=false; OneTradePerBar=false; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=0.05; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97;
Bars in test35832Ticks modelled535570Modelling quality90.00%
Initial deposit785.00
Total net profit4186.96Gross profit6072.82Gross loss-1885.86
Profit factor3.22Expected payoff5.48
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown78.60 (1.61%)Relative drawdown3.13% (64.52)
Total trades764Short positions (won %)704 (81.96%)Long positions (won %)60 (90.00%)
Profit trades (% of total)631 (82.59%)Loss trades (% of total)133 (17.41%)
Largestprofit trade166.84loss trade-33.32
Averageprofit trade9.62loss trade-14.18
Maximumconsecutive wins (profit in money)39 (174.07)consecutive losses (loss in money)4 (-67.18)
Maximalconsecutive profit (count of wins)261.43 (6)consecutive loss (count of losses)-67.18 (4)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 00:01sell10.331.18221.18391.1725
22006.01.03 00:33close10.331.18131.18391.17252.97787.97
32006.01.03 17:00buy20.331.19741.19571.2071
42006.01.03 17:31close20.331.19791.19571.20711.65789.62
52006.01.03 17:33buy30.331.19751.19581.2072
62006.01.03 17:59close30.331.19801.19581.20721.65791.27
72006.01.03 19:04buy40.331.19771.19601.2074
82006.01.03 19:33close40.331.19831.19601.20741.98793.25
92006.01.03 19:40buy50.331.19771.19601.2074
102006.01.03 19:59close50.331.19831.19601.20741.98795.23
112006.01.04 08:42sell60.331.20531.20701.1956
122006.01.04 08:59close60.331.20431.20701.19563.30798.53
132006.01.04 15:18buy70.331.20771.20601.2174
142006.01.04 15:27close70.331.20861.20601.21742.97801.50
152006.01.04 21:00buy80.331.21221.21051.2219
162006.01.04 21:19close80.331.21281.21051.22191.98803.48
172006.01.05 01:38buy90.331.21051.20881.2202
182006.01.05 01:41close90.331.21131.20881.22022.64806.12
192006.01.05 01:47buy100.331.21051.20881.2202
202006.01.05 01:52close100.331.21111.20881.22021.98808.10
212006.01.05 03:05buy110.331.21041.20871.2201
222006.01.05 07:00close110.331.21111.20871.22012.31810.41
232006.01.05 07:00sell120.331.21101.21271.2013
242006.01.05 07:11close120.331.21021.21271.20132.64813.05
252006.01.05 08:04sell130.341.21081.21251.2011
262006.01.05 08:11modify130.341.21081.21241.2011
272006.01.05 08:11close130.341.20981.21241.20113.40816.45
282006.01.05 11:00sell140.341.20991.21161.2002
292006.01.05 11:59close140.341.20861.21161.20024.42820.87
302006.01.05 15:19sell150.341.20931.21101.1996
312006.01.05 19:59s/l150.341.21101.21101.1996-5.78815.09
322006.01.05 21:21buy160.341.20991.20821.2196
332006.01.05 21:26close160.341.21051.20821.21962.04817.13
342006.01.08 23:51sell170.341.21531.21701.2056
352006.01.08 23:59close170.341.21441.21701.20563.06820.19
362006.01.09 00:59sell180.341.21481.21651.2051
372006.01.09 01:07close180.341.21391.21651.20513.06823.25
382006.01.09 02:35sell190.341.21521.21691.2055
392006.01.09 02:41close190.341.21451.21691.20552.38825.63
402006.01.09 07:33sell200.341.21381.21551.2041
412006.01.09 07:44close200.341.21321.21551.20412.04827.67
422006.01.09 08:25sell210.341.21161.21331.2019
432006.01.09 08:47modify210.341.21161.21301.2019
442006.01.09 08:47close210.341.21051.21301.20193.74831.41
452006.01.09 12:01sell220.341.20841.21011.1987
462006.01.09 12:06close220.341.20771.21011.19872.38833.79
472006.01.09 14:20sell230.341.20861.21031.1989
482006.01.09 14:59close230.341.20761.21031.19893.40837.19
492006.01.09 15:09sell240.351.20821.20991.1985
502006.01.09 15:59close240.351.20751.20991.19852.45839.64
512006.01.09 17:00sell250.351.20721.20891.1975
522006.01.09 17:16close250.351.20621.20891.19753.50843.14
532006.01.10 03:15sell260.351.20671.20841.1970
542006.01.10 03:31close260.351.20581.20841.19703.15846.29
552006.01.11 06:04sell270.351.20641.20811.1967
562006.01.11 06:20modify270.351.20641.20811.1967
572006.01.11 06:25modify270.351.20641.20781.1967
582006.01.11 06:27modify270.351.20641.20781.1967
592006.01.11 06:44modify270.351.20641.20771.1967
602006.01.11 06:44modify270.351.20641.20771.1967
612006.01.11 06:46modify270.351.20641.20761.1967
622006.01.11 06:46modify270.351.20641.20751.1967
632006.01.11 06:46modify270.351.20641.20751.1967
642006.01.11 06:59modify270.351.20641.20741.1967
652006.01.11 06:59close270.351.20541.20741.19673.50849.79
662006.01.11 10:18sell280.351.20611.20781.1964
672006.01.11 10:24modify280.351.20611.20771.1964
682006.01.11 10:30modify280.351.20611.20751.1964
692006.01.11 10:30modify280.351.20611.20721.1964
702006.01.11 10:30close280.351.20521.20721.19643.15852.94
712006.01.11 10:59sell290.351.20651.20821.1968
722006.01.11 12:41s/l290.351.20821.20821.1968-5.95846.99
732006.01.12 15:27sell300.351.20411.20581.1944
742006.01.12 15:27close300.351.20341.20581.19442.45849.44
752006.01.12 15:59sell310.351.20401.20571.1943
762006.01.12 16:00close310.351.20281.20571.19434.20853.64
772006.01.12 19:59sell320.351.20421.20591.1945
782006.01.12 20:00close320.351.20331.20591.19453.15856.79
792006.01.13 01:30sell330.361.20431.20601.1946
802006.01.13 02:02close330.361.20341.20601.19463.24860.03
812006.01.13 12:00sell340.361.20621.20791.1965
822006.01.13 12:02close340.361.20551.20791.19652.52862.55
832006.01.13 13:00sell350.361.20531.20701.1956
842006.01.13 13:58modify350.361.20531.20691.1956
852006.01.13 13:58modify350.361.20531.20681.1956
862006.01.13 13:59modify350.361.20531.20671.1956
872006.01.13 13:59close350.361.20411.20671.19564.32866.87
882006.01.13 15:00sell360.361.20651.20821.1968
892006.01.13 15:20close360.361.20531.20821.19684.32871.19
902006.01.13 15:42sell370.361.20611.20781.1964
912006.01.13 15:50close370.361.20531.20781.19642.88874.07
922006.01.17 01:53sell380.361.21031.21201.2006
932006.01.17 01:56modify380.361.21031.21181.2006
942006.01.17 01:56modify380.361.21031.21171.2006
952006.01.17 01:56close380.361.20921.21171.20063.96878.03
962006.01.17 12:00sell390.361.20951.21121.1998
972006.01.17 12:23close390.361.20861.21121.19983.24881.27
982006.01.17 12:28sell400.361.20811.20981.1984
992006.01.17 12:40close400.361.20731.20981.19842.88884.15
1002006.01.18 05:00sell410.371.20991.21161.2002
1012006.01.18 05:14modify410.371.20991.21161.2002
1022006.01.18 05:16modify410.371.20991.21141.2002
1032006.01.18 05:16close410.371.20891.21141.20023.70887.85
1042006.01.19 08:19sell420.371.20961.21131.1999
1052006.01.19 08:27modify420.371.20961.21131.1999
1062006.01.19 08:27modify420.371.20961.21111.1999
1072006.01.19 08:34modify420.371.20961.21111.1999
1082006.01.19 08:34modify420.371.20961.21081.1999
1092006.01.19 08:34close420.371.20841.21081.19994.44892.29
1102006.01.19 14:00sell430.371.20781.20951.1981
1112006.01.19 14:32modify430.371.20781.20921.1981
1122006.01.19 14:32close430.371.20651.20921.19814.81897.10
1132006.01.19 14:59sell440.371.20741.20911.1977
1142006.01.19 15:59s/l440.371.20911.20911.1977-6.29890.81
1152006.01.19 19:00sell450.371.20981.21151.2001
1162006.01.19 19:36close450.371.20911.21151.20012.59893.40
1172006.01.20 09:00sell460.371.20771.20941.1980
1182006.01.20 09:16modify460.371.20771.20941.1980
1192006.01.20 09:18modify460.371.20771.20931.1980
1202006.01.20 10:00close460.371.20691.20931.19802.96896.36
1212006.01.23 09:00sell470.371.22451.22621.2148
1222006.01.23 09:50close470.371.22351.22621.21483.70900.06
1232006.01.24 05:59sell480.371.23051.23221.2208
1242006.01.24 06:22modify480.371.23051.23181.2208
1252006.01.24 07:30close480.371.22961.23181.22083.33903.39
1262006.01.24 14:00sell490.371.22791.22961.2182
1272006.01.24 14:39modify490.371.22791.22951.2182
1282006.01.24 14:39close490.371.22691.22951.21823.70907.09
1292006.01.25 15:10sell500.371.22731.22901.2176
1302006.01.25 15:15close500.371.22621.22901.21764.07911.16
1312006.01.25 15:31sell510.371.22741.22911.2177
1322006.01.25 15:50close510.371.22621.22911.21774.44915.60
1332006.01.25 17:08sell520.371.22661.22831.2169
1342006.01.25 17:44close520.371.22521.22831.21695.18920.78
1352006.01.25 17:59sell530.381.22691.22861.2172
1362006.01.25 20:27close530.381.22561.22861.21724.94925.72
1372006.01.26 09:02sell540.381.22591.22761.2162
1382006.01.26 09:05modify540.381.22591.22761.2162
1392006.01.26 09:14modify540.381.22591.22761.2162
1402006.01.26 09:15modify540.381.22591.22731.2162
1412006.01.26 09:28modify540.381.22591.22711.2162
1422006.01.26 09:28close540.381.22481.22711.21624.18929.90
1432006.01.27 06:01sell550.381.22121.22291.2115
1442006.01.27 06:23close550.381.22061.22291.21152.28932.18
1452006.01.27 12:09sell560.381.21861.22031.2089
1462006.01.27 12:09modify560.381.21861.22031.2089
1472006.01.27 12:09modify560.381.21861.22011.2089
1482006.01.27 13:00close560.381.21761.22011.20893.80935.98
1492006.01.27 13:59sell570.381.22201.22371.2123
1502006.01.27 15:59modify570.381.22201.21701.2123
1512006.01.27 16:00close570.381.21381.21701.212331.16967.14
1522006.01.30 06:59sell580.401.21091.21261.2012
1532006.01.30 07:00close580.401.20991.21261.20124.00971.14
1542006.01.30 11:00sell590.401.20951.21121.1998
1552006.01.30 11:25close590.401.20881.21121.19982.80973.94
1562006.01.30 11:59sell600.401.20921.21091.1995
1572006.01.30 12:00close600.401.20841.21091.19953.20977.14
1582006.01.30 13:00sell610.401.20911.21081.1994
1592006.01.30 13:20close610.401.20811.21081.19944.00981.14
1602006.01.30 15:14sell620.411.20941.21111.1997
1612006.01.30 15:26close620.411.20871.21111.19972.87984.01
1622006.01.30 15:32sell630.411.20911.21081.1994
1632006.01.30 15:59close630.411.20821.21081.19943.69987.70
1642006.01.30 16:44sell640.411.20961.21131.1999
1652006.01.30 16:50close640.411.20871.21131.19993.69991.39
1662006.02.01 04:59sell650.411.21571.21741.2060
1672006.02.01 07:59modify650.411.21571.21711.2060
1682006.02.01 07:59close650.411.21411.21711.20606.56997.95
1692006.02.01 08:00sell660.411.21501.21671.2053
1702006.02.01 08:54close660.411.21411.21671.20533.691001.64
1712006.02.01 12:00sell670.411.21091.21261.2012
1722006.02.01 12:06close670.411.21011.21261.20123.281004.92
1732006.02.01 12:15sell680.411.21101.21271.2013
1742006.02.01 12:27close680.411.21021.21271.20133.281008.20
1752006.02.01 12:59sell690.421.21091.21261.2012
1762006.02.01 13:00close690.421.21001.21261.20123.781011.98
1772006.02.01 20:07sell700.421.20671.20841.1970
1782006.02.01 20:21close700.421.20591.20841.19703.361015.34
1792006.02.02 06:34sell710.421.20541.20711.1957
1802006.02.02 06:47close710.421.20471.20711.19572.941018.28
1812006.02.02 07:59sell720.421.20651.20821.1968
1822006.02.02 08:00modify720.421.20651.20811.1968
1832006.02.02 08:00close720.421.20551.20811.19684.201022.48
1842006.02.02 09:00sell730.421.20641.20811.1967
1852006.02.02 09:35close730.421.20571.20811.19672.941025.42
1862006.02.02 09:59sell740.421.20701.20871.1973
1872006.02.02 11:59close740.421.20631.20871.19732.941028.36
1882006.02.02 12:05sell750.431.20691.20861.1972
1892006.02.02 12:17close750.431.20611.20861.19723.441031.80
1902006.02.02 14:13sell760.431.20611.20781.1964
1912006.02.02 14:54close760.431.20511.20781.19644.301036.10
1922006.02.03 08:23sell770.431.20851.21021.1988
1932006.02.03 08:27modify770.431.20851.21011.1988
1942006.02.03 08:31modify770.431.20851.21001.1988
1952006.02.03 08:33modify770.431.20851.20991.1988
1962006.02.03 08:34modify770.431.20851.20961.1988
1972006.02.03 08:34close770.431.20771.20961.19883.441039.54
1982006.02.03 14:35sell780.431.20181.20351.1921
1992006.02.03 14:55close780.431.20111.20351.19213.011042.55
2002006.02.03 15:00sell790.431.20081.20251.1911
2012006.02.03 15:03close790.431.19971.20251.19114.731047.28
2022006.02.03 15:03sell800.441.19951.20121.1898
2032006.02.03 15:07close800.441.19851.20121.18984.401051.68
2042006.02.03 15:10sell810.441.19921.20091.1895
2052006.02.03 15:16close810.441.19821.20091.18954.401056.08
2062006.02.03 16:59sell820.441.20211.20381.1924
2072006.02.03 18:28close820.441.20111.20381.19244.401060.48
2082006.02.06 14:05sell830.441.19811.19981.1884
2092006.02.06 14:25modify830.441.19811.19981.1884
2102006.02.06 14:25modify830.441.19811.19971.1884
2112006.02.06 14:25close830.441.19711.19971.18844.401064.88
2122006.02.07 02:59sell840.441.19671.19841.1870
2132006.02.07 07:00s/l840.441.19841.19841.1870-7.481057.40
2142006.02.07 13:00sell850.441.19821.19991.1885
2152006.02.07 13:04modify850.441.19821.19991.1885
2162006.02.07 13:04modify850.441.19821.19991.1885
2172006.02.07 13:04modify850.441.19821.19981.1885
2182006.02.07 13:04modify850.441.19821.19971.1885
2192006.02.07 13:04modify850.441.19821.19941.1885
2202006.02.07 13:04close850.441.19681.19941.18856.161063.56
2212006.02.07 13:59sell860.441.19851.20021.1888
2222006.02.07 14:00modify860.441.19851.20021.1888
2232006.02.07 14:00close860.441.19751.20021.18884.401067.96
2242006.02.07 16:00sell870.451.19721.19891.1875
2252006.02.07 16:16close870.451.19611.19891.18754.951072.91
2262006.02.07 16:17sell880.451.19621.19791.1865
2272006.02.07 16:59close880.451.19511.19791.18654.951077.86
2282006.02.07 16:59sell890.451.19731.19901.1876
2292006.02.07 23:15s/l890.451.19901.19901.1876-7.651070.21
2302006.02.08 09:24sell900.451.19781.19951.1881
2312006.02.08 09:30modify900.451.19781.19941.1881
2322006.02.08 09:30modify900.451.19781.19941.1881
2332006.02.08 09:33modify900.451.19781.19931.1881
2342006.02.08 09:34modify900.451.19781.19921.1881
2352006.02.08 09:35modify900.451.19781.19921.1881
2362006.02.08 09:35modify900.451.19781.19911.1881
2372006.02.08 09:35modify900.451.19781.19901.1881
2382006.02.08 09:35close900.451.19691.19901.18814.051074.26
2392006.02.08 13:00sell910.451.19641.19811.1867
2402006.02.08 13:07modify910.451.19641.19811.1867
2412006.02.08 13:07modify910.451.19641.19811.1867
2422006.02.08 13:08modify910.451.19641.19801.1867
2432006.02.08 13:23modify910.451.19641.19791.1867
2442006.02.08 13:23close910.451.19571.19791.18673.151077.41
2452006.02.08 14:45sell920.451.19691.19861.1872
2462006.02.08 14:58modify920.451.19691.19861.1872
2472006.02.08 14:58modify920.451.19691.19851.1872
2482006.02.08 14:59modify920.451.19691.19841.1872
2492006.02.08 14:59close920.451.19601.19841.18724.051081.46
2502006.02.08 17:00sell930.451.19481.19651.1851
2512006.02.08 17:04modify930.451.19481.19641.1851
2522006.02.08 17:04modify930.451.19481.19631.1851
2532006.02.08 17:04modify930.451.19481.19621.1851
2542006.02.08 17:04close930.451.19371.19621.18514.951086.41
2552006.02.09 10:01sell940.451.19771.19941.1880
2562006.02.09 10:36modify940.451.19771.19941.1880
2572006.02.09 10:36close940.451.19701.19941.18803.151089.56
2582006.02.09 16:00sell950.461.19681.19851.1871
2592006.02.09 16:05modify950.461.19681.19821.1871
2602006.02.09 16:05close950.461.19571.19821.18715.061094.62
2612006.02.09 16:05sell960.461.19591.19761.1862
2622006.02.09 16:07close960.461.19521.19761.18623.221097.84
2632006.02.09 16:59sell970.461.19631.19801.1866
2642006.02.09 19:02s/l970.461.19801.19801.1866-7.821090.02
2652006.02.09 19:02sell980.461.19781.19951.1881
2662006.02.09 19:09close980.461.19691.19951.18814.141094.16
2672006.02.09 20:34sell990.461.19761.19931.1879
2682006.02.09 23:59s/l990.461.19931.19931.1879-7.821086.34
2692006.02.10 01:08sell1000.451.19831.20001.1886
2702006.02.10 01:37close1000.451.19741.20001.18864.051090.39
2712006.02.10 11:00sell1010.461.19781.19951.1881
2722006.02.10 11:52modify1010.461.19781.19941.1881
2732006.02.10 11:52close1010.461.19701.19941.18813.681094.07
2742006.02.10 16:53sell1020.461.19311.19481.1834
2752006.02.10 16:53close1020.461.19211.19481.18344.601098.67
2762006.02.12 23:50sell1030.461.19041.19211.1807
2772006.02.12 23:56close1030.461.18971.19211.18073.221101.89
2782006.02.13 01:00sell1040.461.18991.19161.1802
2792006.02.13 01:15close1040.461.18921.19161.18023.221105.11
2802006.02.13 12:26sell1050.461.18941.19111.1797
2812006.02.13 12:55modify1050.461.18941.19101.1797
2822006.02.13 12:55modify1050.461.18941.19091.1797
2832006.02.13 12:55modify1050.461.18941.19071.1797
2842006.02.13 12:55close1050.461.18861.19071.17973.681108.79
2852006.02.13 14:59sell1060.471.19041.19211.1807
2862006.02.13 15:25modify1060.471.19041.19161.1807
2872006.02.13 15:25close1060.471.18931.19161.18075.171113.96
2882006.02.14 02:59sell1070.471.19051.19221.1808
2892006.02.14 03:06modify1070.471.19051.19191.1808
2902006.02.14 03:06close1070.471.18961.19191.18084.231118.19
2912006.02.14 14:30sell1080.471.18861.19031.1789
2922006.02.14 14:31modify1080.471.18861.18991.1789
2932006.02.14 14:31close1080.471.18741.18991.17895.641123.83
2942006.02.14 14:33sell1090.471.18851.19021.1788
2952006.02.14 14:36modify1090.471.18851.19011.1788
2962006.02.14 14:36close1090.471.18761.19011.17884.231128.06
2972006.02.14 14:59sell1100.471.18841.19011.1787
2982006.02.14 15:03close1100.471.18751.19011.17874.231132.29
2992006.02.14 16:03sell1110.481.18851.19021.1788
3002006.02.14 16:06close1110.481.18761.19021.17884.321136.61
3012006.02.14 16:59sell1120.481.18971.19141.1800
3022006.02.14 20:40s/l1120.481.19141.19141.1800-8.161128.45
3032006.02.15 13:59sell1130.471.19181.19351.1821
3042006.02.15 15:00s/l1130.471.19351.19351.1821-7.991120.46
3052006.02.15 16:01sell1140.471.19091.19261.1812
3062006.02.15 16:36modify1140.471.19091.19251.1812
3072006.02.15 16:36close1140.471.19001.19251.18124.231124.69
3082006.02.15 17:01sell1150.471.18951.19121.1798
3092006.02.15 17:22close1150.471.18851.19121.17984.701129.39
3102006.02.15 17:25sell1160.471.18911.19081.1794
3112006.02.15 17:30close1160.471.18841.19081.17943.291132.68
3122006.02.17 03:10sell1170.481.18871.19041.1790
3132006.02.17 03:41close1170.481.18801.19041.17903.361136.04
3142006.02.17 09:59sell1180.481.18871.19041.1790
3152006.02.17 10:28modify1180.481.18871.19011.1790
3162006.02.17 10:28close1180.481.18781.19011.17904.321140.36
3172006.02.17 13:01sell1190.481.18741.18911.1777
3182006.02.17 13:05modify1190.481.18741.18911.1777
3192006.02.17 13:05modify1190.481.18741.18901.1777
3202006.02.17 13:06modify1190.481.18741.18881.1777
3212006.02.17 13:06close1190.481.18661.18881.17773.841144.20
3222006.02.20 01:00buy1200.481.19471.19301.2044
3232006.02.20 02:59modify1200.481.19471.19331.2044
3242006.02.20 03:00close1200.481.19701.19331.204411.041155.24
3252006.02.20 09:23sell1210.481.19461.19631.1849
3262006.02.20 09:43modify1210.481.19461.19611.1849
3272006.02.20 09:43close1210.481.19361.19611.18494.801160.04
3282006.02.21 12:00sell1220.491.19131.19301.1816
3292006.02.21 12:15modify1220.491.19131.19291.1816
3302006.02.21 12:31modify1220.491.19131.19271.1816
3312006.02.21 12:31modify1220.491.19131.19251.1816
3322006.02.21 12:32modify1220.491.19131.19241.1816
3332006.02.21 12:32modify1220.491.19131.19241.1816
3342006.02.21 12:32modify1220.491.19131.19231.1816
3352006.02.21 12:32close1220.491.19051.19231.18163.921163.96
3362006.02.21 12:59sell1230.491.19151.19321.1818
3372006.02.21 13:00modify1230.491.19151.19251.1818
3382006.02.21 13:00close1230.491.19061.19251.18184.411168.37
3392006.02.21 16:02sell1240.491.19061.19231.1809
3402006.02.21 16:06modify1240.491.19061.19221.1809
3412006.02.21 16:06modify1240.491.19061.19191.1809
3422006.02.21 16:06modify1240.491.19061.19181.1809
3432006.02.21 16:07modify1240.491.19061.19171.1809
3442006.02.21 16:07close1240.491.18981.19171.18093.921172.29
3452006.02.22 11:20sell1250.491.18911.19081.1794
3462006.02.22 11:21modify1250.491.18911.19071.1794
3472006.02.22 11:21modify1250.491.18911.19061.1794
3482006.02.22 11:24modify1250.491.18911.19051.1794
3492006.02.22 11:25modify1250.491.18911.19051.1794
3502006.02.22 11:25modify1250.491.18911.19041.1794
3512006.02.22 11:25modify1250.491.18911.19011.1794
3522006.02.22 11:26modify1250.491.18911.19001.1794
3532006.02.22 11:26close1250.491.18811.19001.17944.901177.19
3542006.02.22 14:52sell1260.491.18941.19111.1797
3552006.02.22 14:53modify1260.491.18941.19101.1797
3562006.02.22 14:53close1260.491.18871.19101.17973.431180.62
3572006.02.22 15:24sell1270.501.18921.19091.1795
3582006.02.22 15:29modify1270.501.18921.19091.1795
3592006.02.22 15:29close1270.501.18851.19091.17953.501184.12
3602006.02.22 16:31sell1280.501.18871.19041.1790
3612006.02.22 16:58modify1280.501.18871.19021.1790
3622006.02.22 16:58close1280.501.18781.19021.17904.501188.62
3632006.02.22 16:59sell1290.501.19061.19231.1809
3642006.02.22 20:23close1290.501.18991.19231.18093.501192.12
3652006.02.23 04:59sell1300.501.19101.19271.1813
3662006.02.23 05:30modify1300.501.19101.19241.1813
3672006.02.23 05:30close1300.501.19031.19241.18133.501195.62
3682006.02.24 09:01sell1310.501.19111.19281.1814
3692006.02.24 09:06modify1310.501.19111.19251.1814
3702006.02.24 09:06modify1310.501.19111.19241.1814
3712006.02.24 09:07modify1310.501.19111.19241.1814
3722006.02.24 09:08modify1310.501.19111.19231.1814
3732006.02.24 09:08close1310.501.19051.19231.18143.001198.62
3742006.02.24 16:23sell1320.501.18841.19011.1787
3752006.02.24 16:37close1320.501.18771.19011.17873.501202.12
3762006.02.24 16:45sell1330.511.18811.18981.1784
3772006.02.24 16:49close1330.511.18751.18981.17843.061205.18
3782006.02.24 16:59sell1340.511.18811.18981.1784
3792006.02.24 17:02modify1340.511.18811.18961.1784
3802006.02.24 17:02close1340.511.18701.18961.17845.611210.79
3812006.02.27 04:59sell1350.511.18731.18901.1776
3822006.02.27 05:00close1350.511.18651.18901.17764.081214.87
3832006.02.28 01:00sell1360.511.18461.18631.1749
3842006.02.28 01:05modify1360.511.18461.18621.1749
3852006.02.28 01:30modify1360.511.18461.18601.1749
3862006.02.28 01:30close1360.511.18391.18601.17493.571218.44
3872006.02.28 01:41sell1370.511.18441.18611.1747
3882006.02.28 01:51modify1370.511.18441.18601.1747
3892006.02.28 01:55modify1370.511.18441.18591.1747
3902006.02.28 01:57modify1370.511.18441.18581.1747
3912006.02.28 01:57close1370.511.18371.18581.17473.571222.01
3922006.03.01 17:40sell1380.511.19121.19291.1815
3932006.03.01 17:52close1380.511.19011.19291.18155.611227.62
3942006.03.01 17:59sell1390.521.19141.19311.1817
3952006.03.01 18:02modify1390.521.19141.19301.1817
3962006.03.01 18:02close1390.521.19001.19301.18177.281234.90
3972006.03.03 01:37sell1400.511.20271.20441.1930
3982006.03.03 01:55close1400.511.20191.20441.19304.081238.98
3992006.03.03 02:06sell1410.521.20191.20361.1922
4002006.03.03 10:01modify1410.521.20191.20361.1922
4012006.03.03 10:09modify1410.521.20191.20351.1922
4022006.03.03 10:13modify1410.521.20191.20341.1922
4032006.03.03 10:22modify1410.521.20191.20341.1922
4042006.03.03 11:00modify1410.521.20191.20331.1922
4052006.03.03 11:00close1410.521.20131.20331.19223.121242.10
4062006.03.06 18:18sell1420.521.20091.20261.1912
4072006.03.06 18:45close1420.521.19991.20261.19125.201247.30
4082006.03.07 01:00sell1430.521.20041.20211.1907
4092006.03.07 01:46close1430.521.19941.20211.19075.201252.50
4102006.03.07 05:00sell1440.521.19681.19851.1871
4112006.03.07 05:57close1440.521.19591.19851.18714.681257.18
4122006.03.07 12:00sell1450.531.19121.19291.1815
4132006.03.07 12:47close1450.531.19051.19291.18153.711260.89
4142006.03.07 12:59sell1460.531.19161.19331.1819
4152006.03.07 13:00close1460.531.19041.19331.18196.361267.25
4162006.03.07 16:08sell1470.531.18961.19131.1799
4172006.03.07 16:36close1470.531.18881.19131.17994.241271.49
4182006.03.07 16:40sell1480.531.18921.19091.1795
4192006.03.07 16:41close1480.531.18841.19091.17954.241275.73
4202006.03.08 01:00sell1490.541.18881.19051.1791
4212006.03.08 01:36close1490.541.18791.19051.17914.861280.59
4222006.03.08 01:59sell1500.541.18911.19081.1794
4232006.03.08 07:59s/l1500.541.19081.19081.1794-9.181271.41
4242006.03.08 14:00sell1510.531.19131.19301.1816
4252006.03.08 14:57close1510.531.19041.19301.18164.771276.18
4262006.03.09 06:17sell1520.531.19311.19481.1834
4272006.03.09 06:55modify1520.531.19311.19431.1834
4282006.03.09 06:55close1520.531.19191.19431.18346.361282.54
4292006.03.09 14:12sell1530.541.19211.19381.1824
4302006.03.09 14:52close1530.541.19131.19381.18244.321286.86
4312006.03.09 18:02sell1540.541.19161.19331.1819
4322006.03.09 18:55close1540.541.19051.19331.18195.941292.80
4332006.03.10 14:30sell1550.541.19021.19191.1805
4342006.03.10 14:32modify1550.541.19021.19191.1805
4352006.03.10 14:32modify1550.541.19021.19181.1805
4362006.03.10 14:33modify1550.541.19021.19161.1805
4372006.03.10 14:33close1550.541.18941.19161.18054.321297.12
4382006.03.10 14:34sell1560.541.19021.19191.1805
4392006.03.10 14:46modify1560.541.19021.19191.1805
4402006.03.10 14:46modify1560.541.19021.19181.1805
4412006.03.10 14:46modify1560.541.19021.19171.1805
4422006.03.10 14:46close1560.541.18951.19171.18053.781300.90
4432006.03.10 14:59sell1570.551.19041.19211.1807
4442006.03.10 14:59modify1570.551.19041.18961.1807
4452006.03.10 14:59close1570.551.18741.18961.180716.501317.40
4462006.03.10 15:15sell1580.551.18891.19061.1792
4472006.03.10 15:20modify1580.551.18891.19041.1792
4482006.03.10 15:20close1580.551.18791.19041.17925.501322.90
4492006.03.10 15:21sell1590.561.18841.19011.1787
4502006.03.10 15:28modify1590.561.18841.19001.1787
4512006.03.10 15:28close1590.561.18751.19001.17875.041327.94
4522006.03.10 17:09sell1600.561.18921.19091.1795
4532006.03.10 19:59s/l1600.561.19091.19091.1795-9.521318.42
4542006.03.13 09:45sell1610.551.19391.19561.1842
4552006.03.13 09:59modify1610.551.19391.19531.1842
4562006.03.13 09:59close1610.551.19301.19531.18424.951323.37
4572006.03.13 14:23sell1620.551.19281.19451.1831
4582006.03.13 14:56modify1620.551.19281.19451.1831
4592006.03.13 16:59s/l1620.551.1944891.19451.1831-9.291314.08
4602006.03.15 00:59sell1630.551.20211.20381.1924
4612006.03.15 01:01close1630.551.20141.20381.19243.851317.93
4622006.03.15 10:01sell1640.551.20261.20431.1929
4632006.03.15 10:03modify1640.551.20261.20431.1929
4642006.03.15 10:04modify1640.551.20261.20421.1929
4652006.03.15 10:24modify1640.551.20261.20421.1929
4662006.03.15 10:49modify1640.551.20261.20391.1929
4672006.03.15 10:53modify1640.551.20261.20381.1929
4682006.03.15 13:44s/l1640.551.2037751.20381.1929-6.461311.47
4692006.03.17 03:05sell1650.541.21751.21921.2078
4702006.03.17 03:26close1650.541.21681.21921.20783.781315.25
4712006.03.20 08:15buy1660.541.21771.21601.2274
4722006.03.20 08:56close1660.541.21821.21601.22742.701317.95
4732006.03.20 12:04sell1670.541.21801.21971.2083
4742006.03.20 12:47close1670.541.21741.21971.20833.241321.19
4752006.03.20 12:59sell1680.541.21831.22001.2086
4762006.03.20 13:03modify1680.541.21831.21981.2086
4772006.03.20 13:03close1680.541.21751.21981.20864.321325.51
4782006.03.21 03:02sell1690.551.21471.21641.2050
4792006.03.21 03:31modify1690.551.21471.21641.2050
4802006.03.21 03:31close1690.551.21371.21641.20505.501331.01
4812006.03.21 17:00sell1700.551.20901.21071.1993
4822006.03.21 17:44close1700.551.20821.21071.19934.401335.41
4832006.03.21 17:56sell1710.551.20861.21031.1989
4842006.03.21 22:59s/l1710.551.21031.21031.1989-9.351326.06
4852006.03.21 22:59sell1720.551.21131.21301.2016
4862006.03.21 23:00close1720.551.21031.21301.20165.501331.56
4872006.03.23 12:04sell1730.551.20621.20791.1965
4882006.03.23 12:06modify1730.551.20621.20791.1965
4892006.03.23 12:07modify1730.551.20621.20791.1965
4902006.03.23 12:14modify1730.551.20621.20781.1965
4912006.03.23 12:14modify1730.551.20621.20781.1965
4922006.03.23 12:14modify1730.551.20621.20761.1965
4932006.03.23 12:19modify1730.551.20621.20751.1965
4942006.03.23 12:19modify1730.551.20621.20741.1965
4952006.03.23 12:19close1730.551.20551.20741.19653.851335.41
4962006.03.24 14:31sell1740.561.19751.19921.1878
4972006.03.24 14:31modify1740.561.19751.19921.1878
4982006.03.24 14:31modify1740.561.19751.19911.1878
4992006.03.24 14:31modify1740.561.19751.19901.1878
5002006.03.24 14:31modify1740.561.19751.19891.1878
5012006.03.24 14:31modify1740.561.19751.19881.1878
5022006.03.24 14:31close1740.561.19691.19881.18783.361338.77
5032006.03.24 14:32sell1750.561.19751.19921.1878
5042006.03.24 14:32modify1750.561.19751.19921.1878
5052006.03.24 14:32modify1750.561.19751.19911.1878
5062006.03.24 14:33modify1750.561.19751.19891.1878
5072006.03.24 14:33modify1750.561.19751.19881.1878
5082006.03.24 14:33close1750.561.19691.19881.18783.361342.13
5092006.03.24 14:38sell1760.561.19751.19921.1878
5102006.03.24 14:47modify1760.561.19751.19911.1878
5112006.03.24 14:48modify1760.561.19751.19881.1878
5122006.03.24 14:48close1760.561.19691.19881.18783.361345.49
5132006.03.27 02:25sell1770.561.20341.20511.1937
5142006.03.27 04:59s/l1770.561.20511.20511.1937-9.521335.97
5152006.03.27 07:59sell1780.551.20451.20621.1948
5162006.03.27 08:59modify1780.551.20451.20611.1948
5172006.03.27 09:00modify1780.551.20451.20611.1948
5182006.03.27 09:00close1780.551.20391.20611.19483.301339.27
5192006.03.28 22:00sell1790.561.20071.20241.1910
5202006.03.29 07:59modify1790.561.20071.20151.1910
5212006.03.29 07:59close1790.561.19881.20151.191011.041350.31
5222006.03.29 08:24sell1800.561.20051.20221.1908
5232006.03.29 12:32s/l1800.561.20221.20221.1908-9.521340.79
5242006.03.31 15:33sell1810.551.21281.21451.2031
5252006.03.31 15:38close1810.551.21181.21451.20315.501346.29
5262006.04.02 23:16buy1820.561.21121.20951.2209
5272006.04.02 23:26close1820.561.21191.20951.22093.921350.21
5282006.04.04 07:34sell1830.561.21491.21661.2052
5292006.04.04 09:59s/l1830.561.21661.21661.2052-9.521340.69
5302006.04.05 13:59buy1840.551.22771.22601.2374
5312006.04.05 13:59modify1840.551.22771.22621.2374
5322006.04.05 13:59close1840.551.22921.22621.23748.251348.94
5332006.04.06 00:06sell1850.551.22931.23101.2196
5342006.04.06 00:33close1850.551.22851.23101.21964.401353.34
5352006.04.06 01:26sell1860.551.22891.23061.2192
5362006.04.06 05:03close1860.551.22831.23061.21923.301356.64
5372006.04.06 13:59sell1870.551.22511.22681.2154
5382006.04.06 13:59modify1870.551.22511.22561.2154
5392006.04.06 13:59close1870.551.22201.22561.215417.051373.69
5402006.04.06 14:47sell1880.561.22431.22601.2146
5412006.04.06 14:47close1880.561.22321.22601.21466.161379.85
5422006.04.06 14:50sell1890.561.22431.22601.2146
5432006.04.06 14:54close1890.561.22351.22601.21464.481384.33
5442006.04.06 14:54sell1900.571.22281.22451.2131
5452006.04.06 14:55close1900.571.22221.22451.21313.421387.75
5462006.04.06 14:58sell1910.571.22381.22551.2141
5472006.04.06 14:58close1910.571.22291.22551.21415.131392.88
5482006.04.06 14:58sell1920.571.22251.22421.2128
5492006.04.06 14:59s/l1920.571.22421.22421.2128-9.691383.19
5502006.04.06 14:59sell1930.571.22401.22571.2143
5512006.04.06 14:59close1930.571.22311.22571.21435.131388.32
5522006.04.06 16:25sell1940.571.22251.22421.2128
5532006.04.06 17:26close1940.571.22171.22421.21284.561392.88
5542006.04.07 12:00sell1950.571.21951.22121.2098
5552006.04.07 12:39modify1950.571.21951.22111.2098
5562006.04.07 12:42modify1950.571.21951.22101.2098
5572006.04.07 12:42close1950.571.21831.22101.20986.841399.72
5582006.04.07 15:59sell1960.581.21281.21451.2031
5592006.04.07 15:59close1960.581.21101.21451.203110.441410.16
5602006.04.10 00:15sell1970.581.21111.21281.2014
5612006.04.10 00:31close1970.581.21051.21281.20143.481413.64
5622006.04.10 00:59sell1980.581.21121.21291.2015
5632006.04.10 01:19close1980.581.21041.21291.20154.641418.28
5642006.04.10 03:59sell1990.591.21141.21311.2017
5652006.04.10 06:59modify1990.591.21141.21291.2017
5662006.04.10 12:55close1990.591.21071.21291.20174.131422.41
5672006.04.10 17:07sell2000.591.20941.21111.1997
5682006.04.10 20:59s/l2000.591.21111.21111.1997-10.031412.38
5692006.04.11 01:34sell2010.581.21061.21231.2009
5702006.04.11 02:05modify2010.581.21061.21231.2009
5712006.04.11 02:05modify2010.581.21061.21221.2009
5722006.04.11 02:05modify2010.581.21061.21211.2009
5732006.04.11 05:59s/l2010.581.2120991.21211.2009-8.701403.68
5742006.04.11 12:03sell2020.581.21171.21341.2020
5752006.04.11 12:19modify2020.581.21171.21331.2020
5762006.04.11 12:19modify2020.581.21171.21321.2020
5772006.04.11 12:19close2020.581.21091.21321.20204.641408.32
5782006.04.11 12:42sell2030.581.21171.21341.2020
5792006.04.11 12:59modify2030.581.21171.21321.2020
5802006.04.11 12:59close2030.581.21091.21321.20204.641412.96
5812006.04.11 13:59sell2040.581.21291.21461.2032
5822006.04.11 14:59modify2040.581.21291.21451.2032
5832006.04.11 14:59close2040.581.21191.21451.20325.801418.76
5842006.04.12 07:00sell2050.581.21571.21741.2060
5852006.04.12 07:27modify2050.581.21571.21741.2060
5862006.04.12 07:27modify2050.581.21571.21731.2060
5872006.04.12 07:27modify2050.581.21571.21721.2060
5882006.04.12 07:28modify2050.581.21571.21711.2060
5892006.04.12 07:28modify2050.581.21571.21701.2060
5902006.04.12 07:28modify2050.581.21571.21691.2060
5912006.04.12 07:28modify2050.581.21571.21681.2060
5922006.04.12 07:28close2050.581.21471.21681.20605.801424.56
5932006.04.12 08:36sell2060.591.21541.21711.2057
5942006.04.12 08:41modify2060.591.21541.21711.2057
5952006.04.12 08:41modify2060.591.21541.21701.2057
5962006.04.12 08:44modify2060.591.21541.21691.2057
5972006.04.12 08:44modify2060.591.21541.21681.2057
5982006.04.12 08:47modify2060.591.21541.21671.2057
5992006.04.12 08:47close2060.591.21451.21671.20575.311429.87
6002006.04.12 08:59sell2070.591.21561.21731.2059
6012006.04.12 09:00modify2070.591.21561.21711.2059
6022006.04.12 09:00close2070.591.21481.21711.20594.721434.59
6032006.04.12 11:16sell2080.591.21511.21681.2054
6042006.04.12 11:19modify2080.591.21511.21671.2054
6052006.04.12 11:19modify2080.591.21511.21661.2054
6062006.04.12 11:59modify2080.591.21511.21591.2054
6072006.04.12 11:59close2080.591.21381.21591.20547.671442.26
6082006.04.12 13:59sell2090.591.21221.21391.2025
6092006.04.12 14:30close2090.591.21141.21391.20254.721446.98
6102006.04.12 18:07sell2100.601.21091.21261.2012
6112006.04.12 20:00close2100.601.21031.21261.20123.601450.58
6122006.04.13 01:03sell2110.601.21101.21271.2013
6132006.04.13 01:55close2110.601.21031.21271.20134.201454.78
6142006.04.13 14:06sell2120.601.20951.21121.1998
6152006.04.13 14:57modify2120.601.20951.21081.1998
6162006.04.13 14:57close2120.601.20831.21081.19987.201461.98
6172006.04.13 15:59sell2130.601.21061.21231.2009
6182006.04.13 16:05modify2130.601.21061.21211.2009
6192006.04.13 16:05close2130.601.20941.21211.20097.201469.18
6202006.04.18 07:57sell2140.601.22531.22701.2156
6212006.04.18 07:59modify2140.601.22531.22581.2156
6222006.04.18 07:59close2140.601.22371.22581.21569.601478.78
6232006.04.18 08:26sell2150.601.22511.22681.2154
6242006.04.18 08:50modify2150.601.22511.22671.2154
6252006.04.18 08:51modify2150.601.22511.22661.2154
6262006.04.18 08:51close2150.601.22451.22661.21543.601482.38
6272006.04.18 09:59sell2160.601.22561.22731.2159
6282006.04.18 12:59s/l2160.601.22731.22731.2159-10.201472.18
6292006.04.19 10:00buy2170.601.23511.23341.2448
6302006.04.19 10:22close2170.601.23581.23341.24484.201476.38
6312006.04.19 21:22buy2180.601.23761.23591.2473
6322006.04.19 21:24close2180.601.23821.23591.24733.601479.98
6332006.04.20 07:01sell2190.601.23511.23681.2254
6342006.04.20 08:22modify2190.601.23511.23661.2254
6352006.04.20 08:22close2190.601.23441.23661.22544.201484.18
6362006.04.21 13:59buy2200.601.23221.23051.2419
6372006.04.21 14:25close2200.601.23301.23051.24194.801488.98
6382006.04.21 20:05buy2210.601.23391.23221.2436
6392006.04.21 20:23close2210.601.23471.23221.24364.801493.78
6402006.04.24 04:00sell2220.601.23511.23681.2254
6412006.04.24 06:59s/l2220.601.23681.23681.2254-10.201483.58
6422006.04.24 14:00sell2230.601.23711.23881.2274
6432006.04.24 14:09close2230.601.23641.23881.22744.201487.78
6442006.04.24 14:09sell2240.601.23611.23781.2264
6452006.04.24 14:40close2240.601.23541.23781.22644.201491.98
6462006.04.24 14:40sell2250.601.23581.23751.2261
6472006.04.24 16:59s/l2250.601.23751.23751.2261-10.201481.78
6482006.04.25 08:00buy2260.601.23851.23681.2482
6492006.04.25 08:03modify2260.601.23851.23701.2482
6502006.04.25 08:03close2260.601.23921.23701.24824.201485.98
6512006.04.25 08:05buy2270.601.23911.23741.2488
6522006.04.25 09:44close2270.601.23961.23741.24883.001488.98
6532006.04.25 16:59buy2280.601.24051.23881.2502
6542006.04.25 17:05close2280.601.24111.23881.25023.601492.58
6552006.04.26 05:13sell2290.601.24241.24411.2327
6562006.04.26 05:45modify2290.601.24241.24411.2327
6572006.04.26 05:45close2290.601.24181.24411.23273.601496.18
6582006.04.26 05:59sell2300.601.24251.24421.2328
6592006.04.26 06:00modify2300.601.24251.24391.2328
6602006.04.26 06:00close2300.601.24181.24391.23284.201500.38
6612006.04.26 08:44sell2310.601.24111.24281.2314
6622006.04.26 08:59modify2310.601.24111.24281.2314
6632006.04.26 09:00modify2310.601.24111.24281.2314
6642006.04.26 13:00s/l2310.601.2427651.24281.2314-9.991490.39
6652006.04.26 14:01buy2320.601.24291.24121.2526
6662006.04.26 14:59modify2320.601.24291.24171.2526
6672006.04.26 15:00close2320.601.24421.24171.25267.801498.19
6682006.04.26 19:12buy2330.601.24501.24331.2547
6692006.04.27 00:59modify2330.601.24501.24351.2547
6702006.04.27 01:00close2330.601.24631.24351.25476.241504.44
6712006.04.27 01:59buy2340.601.24571.24401.2554
6722006.04.27 07:59s/l2340.601.24401.24401.2554-10.201494.24
6732006.04.27 08:17sell2350.601.24441.24611.2347
6742006.04.27 08:26modify2350.601.24441.24611.2347
6752006.04.27 08:27modify2350.601.24441.24601.2347
6762006.04.27 08:29modify2350.601.24441.24591.2347
6772006.04.27 09:00modify2350.601.24441.24581.2347
6782006.04.27 09:29modify2350.601.24441.24571.2347
6792006.04.27 09:43modify2350.601.24441.24561.2347
6802006.04.27 09:44modify2350.601.24441.24531.2347
6812006.04.27 09:44close2350.601.24351.24531.23475.401499.64
6822006.04.27 12:36sell2360.601.24251.24421.2328
6832006.04.27 14:59s/l2360.601.24421.24421.2328-10.201489.44
6842006.04.28 18:37buy2370.591.26201.26031.2717
6852006.04.28 18:52close2370.591.26271.26031.27174.131493.57
6862006.05.01 11:59sell2380.591.26301.26471.2533
6872006.05.01 12:00modify2380.591.26301.26421.2533
6882006.05.01 12:00close2380.591.26221.26421.25334.721498.29
6892006.05.02 07:04sell2390.601.25821.25991.2485
6902006.05.02 07:36close2390.601.25741.25991.24854.801503.09
6912006.05.02 07:36sell2400.601.25731.25901.2476
6922006.05.02 07:59s/l2400.601.25901.25901.2476-10.201492.89
6932006.05.02 17:59sell2410.591.26251.26421.2528
6942006.05.02 18:58close2410.591.26121.26421.25287.671500.56
6952006.05.03 15:00sell2420.591.26271.26441.2530
6962006.05.03 15:12close2420.591.26141.26441.25307.671508.23
6972006.05.03 15:12sell2430.601.26201.26371.2523
6982006.05.03 15:13close2430.601.26111.26371.25235.401513.63
6992006.05.03 15:15sell2440.601.26241.26411.2527
7002006.05.03 15:45close2440.601.26141.26411.25276.001519.63
7012006.05.03 15:55sell2450.601.26211.26381.2524
7022006.05.03 15:59s/l2450.601.26381.26381.2524-10.201509.43
7032006.05.03 15:59sell2460.601.26401.26571.2543
7042006.05.03 17:05close2460.601.26261.26571.25438.401517.83
7052006.05.03 18:00sell2470.601.26371.26541.2540
7062006.05.03 18:59close2470.601.26251.26541.25407.201525.03
7072006.05.04 04:59sell2480.601.26231.26401.2526
7082006.05.04 06:00modify2480.601.26231.26361.2526
7092006.05.04 06:00modify2480.601.26231.26351.2526
7102006.05.04 06:00modify2480.601.26231.26341.2526
7112006.05.04 06:03modify2480.601.26231.26331.2526
7122006.05.04 06:26modify2480.601.26231.26321.2526
7132006.05.04 06:26close2480.601.26091.26321.25268.401533.43
7142006.05.04 12:59sell2490.611.26081.26251.2511
7152006.05.04 13:59s/l2490.611.26251.26251.2511-10.371523.06
7162006.05.05 07:00sell2500.601.27001.27171.2603
7172006.05.05 07:55modify2500.601.27001.27161.2603
7182006.05.05 07:56modify2500.601.27001.27151.2603
7192006.05.05 07:56modify2500.601.27001.27141.2603
7202006.05.05 07:57modify2500.601.27001.27131.2603
7212006.05.05 08:24modify2500.601.27001.27131.2603
7222006.05.05 08:24close2500.601.26881.27131.26037.201530.26
7232006.05.07 23:22sell2510.601.27411.27581.2644
7242006.05.08 00:59close2510.601.27241.27581.264410.631540.89
7252006.05.08 01:00sell2520.611.27321.27491.2635
7262006.05.08 03:01close2520.611.27221.27491.26356.101546.99
7272006.05.08 18:17sell2530.611.27131.27301.2616
7282006.05.08 19:16close2530.611.27041.27301.26165.491552.48
7292006.05.09 03:06sell2540.611.26971.27141.2600
7302006.05.09 03:59close2540.611.26911.27141.26003.661556.14
7312006.05.09 08:00sell2550.611.26961.27131.2599
7322006.05.09 08:22modify2550.611.26961.27131.2599
7332006.05.09 08:22modify2550.611.26961.27121.2599
7342006.05.09 08:22modify2550.611.26961.27111.2599
7352006.05.09 08:22modify2550.611.26961.27091.2599
7362006.05.09 08:22close2550.611.26851.27091.25996.711562.85
7372006.05.09 08:31sell2560.621.26811.26981.2584
7382006.05.09 08:56modify2560.621.26811.26981.2584
7392006.05.09 08:56modify2560.621.26811.26971.2584
7402006.05.09 08:56modify2560.621.26811.26961.2584
7412006.05.09 08:56modify2560.621.26811.26941.2584
7422006.05.09 08:56close2560.621.26701.26941.25846.821569.67
7432006.05.09 08:59sell2570.621.26971.27141.2600
7442006.05.09 09:00modify2570.621.26971.27061.2600
7452006.05.09 09:00close2570.621.26801.27061.260010.541580.21
7462006.05.09 11:01sell2580.621.26971.27141.2600
7472006.05.09 13:59s/l2580.621.27141.27141.2600-10.541569.67
7482006.05.11 08:59sell2590.621.27281.27451.2631
7492006.05.11 08:59close2590.621.27081.27451.263112.401582.07
7502006.05.12 14:00sell2600.611.28991.29161.2802
7512006.05.12 14:13s/l2600.611.29161.29161.2802-10.371571.70
7522006.05.12 14:30sell2610.611.29141.29311.2817
7532006.05.12 14:30close2610.611.28951.29311.281711.591583.29
7542006.05.12 14:30sell2620.611.29141.29311.2817
7552006.05.12 14:30close2620.611.28841.29311.281718.301601.59
7562006.05.12 14:31sell2630.621.29161.29331.2819
7572006.05.12 14:31close2630.621.28881.29331.281917.361618.95
7582006.05.12 14:32sell2640.631.29021.29191.2805
7592006.05.12 14:32close2640.631.28851.29191.280510.711629.66
7602006.05.12 14:33sell2650.631.28991.29161.2802
7612006.05.12 14:33s/l2650.631.29161.29161.2802-10.711618.95
7622006.05.12 14:33sell2660.631.29161.29331.2819
7632006.05.12 14:33close2660.631.29051.29331.28196.931625.88
7642006.05.12 14:44sell2670.631.28961.29131.2799
7652006.05.12 14:44close2670.631.28821.29131.27998.821634.70
7662006.05.12 14:44sell2680.631.28961.29131.2799
7672006.05.12 14:44close2680.631.28721.29131.279915.121649.82
7682006.05.12 14:45sell2690.641.28981.29151.2801
7692006.05.12 14:46s/l2690.641.29151.29151.2801-10.881638.94
7702006.05.12 14:46sell2700.631.29141.29311.2817
7712006.05.12 14:47close2700.631.29041.29311.28176.301645.24
7722006.05.12 14:47sell2710.641.29131.29301.2816
7732006.05.12 14:48close2710.641.29021.29301.28167.041652.28
7742006.05.12 14:48sell2720.641.28991.29161.2802
7752006.05.12 14:51s/l2720.641.29161.29161.2802-10.881641.40
7762006.05.12 14:51sell2730.641.29141.29311.2817
7772006.05.12 14:59modify2730.641.29141.29311.2817
7782006.05.12 14:59close2730.641.28831.29311.281719.841661.24
7792006.05.12 15:03sell2740.641.29041.29211.2807
7802006.05.12 15:03close2740.641.28951.29211.28075.761667.00
7812006.05.12 15:03sell2750.651.28921.29091.2795
7822006.05.12 15:06close2750.651.28831.29091.27955.851672.85
7832006.05.12 15:07sell2760.651.28931.29101.2796
7842006.05.12 15:09close2760.651.28841.29101.27965.851678.70
7852006.05.12 15:12sell2770.651.28901.29071.2793
7862006.05.12 15:13close2770.651.28811.29071.27935.851684.55
7872006.05.12 15:14sell2780.651.28931.29101.2796
7882006.05.12 15:14close2780.651.28831.29101.27966.501691.05
7892006.05.12 15:15sell2790.661.28911.29081.2794
7902006.05.12 15:15close2790.661.28771.29081.27949.241700.29
7912006.05.12 15:19sell2800.661.28901.29071.2793
7922006.05.12 18:59s/l2800.661.29071.29071.2793-11.221689.07
7932006.05.12 18:59sell2810.651.29081.29251.2811
7942006.05.12 19:59s/l2810.651.29251.29251.2811-11.051678.02
7952006.05.15 11:22sell2820.651.28291.28461.2732
7962006.05.15 12:59s/l2820.651.28461.28461.2732-11.051666.97
7972006.05.15 12:59sell2830.651.28451.28621.2748
7982006.05.15 13:00modify2830.651.28451.28501.2748
7992006.05.15 13:00close2830.651.28101.28501.274822.751689.72
8002006.05.15 17:59sell2840.661.28161.28331.2719
8012006.05.15 20:00close2840.661.27881.28331.271918.481708.20
8022006.05.15 20:59sell2850.671.27991.28161.2702
8032006.05.16 02:00s/l2850.671.28161.28161.2702-10.911697.29
8042006.05.17 01:05sell2860.661.28521.28691.2755
8052006.05.17 03:59s/l2860.661.28691.28691.2755-11.221686.07
8062006.05.17 16:00sell2870.661.27371.27541.2640
8072006.05.17 17:59close2870.661.27211.27541.264010.561696.63
8082006.05.17 18:03sell2880.671.27301.27471.2633
8092006.05.17 18:32s/l2880.671.27471.27471.2633-11.391685.24
8102006.05.17 18:56sell2890.661.27471.27641.2650
8112006.05.17 22:00close2890.661.27291.27641.265011.881697.12
8122006.05.17 22:32sell2900.671.27461.27631.2649
8132006.05.17 23:45close2900.671.27291.27631.264911.391708.51
8142006.05.18 01:59sell2910.671.27621.27791.2665
8152006.05.18 06:00close2910.671.27491.27791.26658.711717.22
8162006.05.19 10:59sell2920.671.27641.27811.2667
8172006.05.19 11:50close2920.671.27521.27811.26678.041725.26
8182006.05.19 13:00sell2930.681.27541.27711.2657
8192006.05.19 14:35close2930.681.27411.27711.26578.841734.10
8202006.05.19 15:00sell2940.681.27261.27431.2629
8212006.05.19 15:04close2940.681.27131.27431.26298.841742.94
8222006.05.19 15:10sell2950.681.27241.27411.2627
8232006.05.19 15:27s/l2950.681.27411.27411.2627-11.561731.38
8242006.05.19 15:27sell2960.681.27391.27561.2642
8252006.05.19 16:59s/l2960.681.27561.27561.2642-11.561719.82
8262006.05.22 03:59sell2970.671.27501.27671.2653
8272006.05.22 04:12close2970.671.27391.27671.26537.371727.19
8282006.05.22 06:29sell2980.681.27371.27541.2640
8292006.05.22 06:59modify2980.681.27371.27391.2640
8302006.05.22 07:00modify2980.681.27371.27381.2640
8312006.05.22 07:00close2980.681.27051.27381.264021.761748.95
8322006.05.22 07:00sell2990.691.27451.27621.2648
8332006.05.22 07:45modify2990.691.27451.27571.2648
8342006.05.22 07:45close2990.691.27241.27571.264814.491763.44
8352006.05.22 07:46sell3000.691.27241.27411.2627
8362006.05.22 07:59s/l3000.691.27411.27411.2627-11.731751.71
8372006.05.22 07:59sell3010.691.27441.27611.2647
8382006.05.22 08:59s/l3010.691.27611.27611.2647-11.731739.98
8392006.05.23 08:11sell3020.681.28521.28691.2755
8402006.05.23 09:31modify3020.681.28521.28681.2755
8412006.05.23 09:31close3020.681.28391.28681.27558.841748.82
8422006.05.23 11:11sell3030.681.28581.28751.2761
8432006.05.23 11:22close3030.681.28441.28751.27619.521758.34
8442006.05.23 14:00sell3040.681.28511.28681.2754
8452006.05.23 14:14close3040.681.28411.28681.27546.801765.14
8462006.05.23 14:59sell3050.691.28491.28661.2752
8472006.05.23 15:01close3050.691.28361.28661.27528.971774.11
8482006.05.24 01:33sell3060.691.27851.28021.2688
8492006.05.24 02:08s/l3060.691.28021.28021.2688-11.731762.38
8502006.05.24 06:59sell3070.691.28181.28351.2721
8512006.05.24 07:59s/l3070.691.28351.28351.2721-11.731750.65
8522006.05.24 15:59sell3080.681.27791.27961.2682
8532006.05.24 15:59close3080.681.27501.27961.268219.721770.37
8542006.05.24 17:02sell3090.691.27711.27881.2674
8552006.05.24 17:16close3090.691.27551.27881.267411.041781.41
8562006.05.26 15:35sell3100.701.27471.27641.2650
8572006.05.26 15:52close3100.701.27341.27641.26509.101790.51
8582006.05.26 15:52sell3110.701.27321.27491.2635
8592006.05.26 16:19close3110.701.27201.27491.26358.401798.91
8602006.05.26 17:13sell3120.711.27311.27481.2634
8612006.05.28 22:51close3120.711.27191.27481.26348.521807.43
8622006.05.29 00:39buy3130.711.27351.27181.2832
8632006.05.29 00:59close3130.711.27431.27181.28325.681813.11
8642006.05.29 16:52sell3140.711.27511.27681.2654
8652006.05.29 17:09modify3140.711.27511.27681.2654
8662006.05.29 17:11modify3140.711.27511.27671.2654
8672006.05.29 17:11modify3140.711.27511.27661.2654
8682006.05.29 17:12modify3140.711.27511.27651.2654
8692006.05.29 19:15modify3140.711.27511.27621.2654
8702006.05.30 01:59s/l3140.711.2761851.27621.2654-7.191805.92
8712006.05.30 13:37sell3150.701.28431.28601.2746
8722006.05.30 13:40close3150.701.28361.28601.27464.901810.82
8732006.05.30 13:41sell3160.701.28431.28601.2746
8742006.05.30 13:59s/l3160.701.28601.28601.2746-11.901798.92
8752006.05.31 01:01sell3170.701.28631.28801.2766
8762006.05.31 02:13close3170.701.28551.28801.27665.601804.52
8772006.05.31 02:37sell3180.701.28651.28821.2768
8782006.05.31 02:45close3180.701.28571.28821.27685.601810.12
8792006.05.31 12:12sell3190.701.28781.28951.2781
8802006.05.31 12:20close3190.701.28711.28951.27814.901815.02
8812006.05.31 12:59sell3200.701.28781.28951.2781
8822006.05.31 12:59close3200.701.28701.28951.27815.601820.62
8832006.05.31 17:00sell3210.711.28401.28571.2743
8842006.05.31 17:13close3210.711.28331.28571.27434.971825.59
8852006.05.31 17:13sell3220.711.28421.28591.2745
8862006.05.31 17:13close3220.711.28331.28591.27456.391831.98
8872006.05.31 17:14sell3230.711.28411.28581.2744
8882006.05.31 17:14close3230.711.28331.28581.27445.681837.66
8892006.05.31 17:59sell3240.721.28401.28571.2743
8902006.05.31 18:00close3240.721.28331.28571.27435.041842.70
8912006.06.01 01:00sell3250.721.28011.28181.2704
8922006.06.01 01:59close3250.721.27901.28181.27047.921850.62
8932006.06.01 04:36sell3260.721.27791.27961.2682
8942006.06.01 06:00modify3260.721.27791.27951.2682
8952006.06.01 06:01modify3260.721.27791.27941.2682
8962006.06.01 10:59modify3260.721.27791.27941.2682
8972006.06.01 10:59close3260.721.27631.27941.268211.521862.14
8982006.06.01 14:31sell3270.731.27441.27611.2647
8992006.06.01 14:33close3270.731.27361.27611.26475.841867.98
9002006.06.01 14:35sell3280.731.27441.27611.2647
9012006.06.01 14:46close3280.731.27361.27611.26475.841873.82
9022006.06.02 11:46sell3290.731.28171.28341.2720
9032006.06.02 11:59modify3290.731.28171.28341.2720
9042006.06.02 11:59close3290.731.28121.28341.27203.651877.47
9052006.06.02 15:00buy3300.731.29251.29081.3022
9062006.06.02 15:14close3300.731.29311.29081.30224.381881.85
9072006.06.02 15:15buy3310.731.29251.29081.3022
9082006.06.02 15:19close3310.731.29301.29081.30223.651885.50
9092006.06.02 15:22buy3320.731.29201.29031.3017
9102006.06.02 15:22close3320.731.29251.29031.30173.651889.15
9112006.06.02 15:22buy3330.731.29251.29081.3022
9122006.06.02 15:40s/l3330.731.29081.29081.3022-12.411876.74
9132006.06.02 15:40buy3340.731.29141.28971.3011
9142006.06.02 16:26close3340.731.29211.28971.30115.111881.85
9152006.06.02 17:00buy3350.731.29311.29141.3028
9162006.06.05 01:00close3350.731.29391.29141.30285.211887.06
9172006.06.05 05:29buy3360.731.29411.29241.3038
9182006.06.05 06:53close3360.731.29491.29241.30385.841892.90
9192006.06.05 08:11buy3370.731.29551.29381.3052
9202006.06.05 08:59modify3370.731.29551.29471.3052
9212006.06.05 08:59close3370.731.29731.29471.305213.141906.04
9222006.06.05 09:27buy3380.741.29641.29471.3061
9232006.06.05 09:28close3380.741.29701.29471.30614.441910.48
9242006.06.05 09:28buy3390.741.29661.29491.3063
9252006.06.05 09:31close3390.741.29721.29491.30634.441914.92
9262006.06.05 09:36buy3400.741.29671.29501.3064
9272006.06.05 12:59s/l3400.741.29501.29501.3064-12.581902.34
9282006.06.05 13:59sell3410.731.29461.29631.2849
9292006.06.05 14:54close3410.731.29371.29631.28496.571908.91
9302006.06.05 23:00sell3420.741.29051.29221.2808
9312006.06.05 23:30close3420.741.28991.29221.28084.441913.35
9322006.06.05 23:32sell3430.741.29061.29231.2809
9332006.06.05 23:59close3430.741.28981.29231.28095.921919.27
9342006.06.06 13:59sell3440.751.28491.28661.2752
9352006.06.06 14:29close3440.751.28361.28661.27529.751929.02
9362006.06.06 15:28sell3450.751.28351.28521.2738
9372006.06.06 15:37close3450.751.28231.28521.27389.001938.02
9382006.06.06 15:38sell3460.761.28251.28421.2728
9392006.06.06 16:16s/l3460.761.28421.28421.2728-12.921925.10
9402006.06.06 23:00sell3470.751.28321.28491.2735
9412006.06.06 23:09close3470.751.28211.28491.27358.251933.35
9422006.06.06 23:09sell3480.751.28321.28491.2735
9432006.06.06 23:09close3480.751.28211.28491.27358.251941.60
9442006.06.06 23:09sell3490.761.28311.28481.2734
9452006.06.06 23:09close3490.761.28221.28481.27346.841948.44
9462006.06.06 23:10sell3500.761.28301.28471.2733
9472006.06.06 23:13close3500.761.28211.28471.27336.841955.28
9482006.06.07 07:39sell3510.761.28201.28371.2723
9492006.06.07 08:05close3510.761.28151.28371.27233.801959.08
9502006.06.07 14:07sell3520.771.27851.28021.2688
9512006.06.07 15:00close3520.771.27771.28021.26886.161965.24
9522006.06.08 08:34sell3530.771.27771.27941.2680
9532006.06.08 08:34modify3530.771.27771.27931.2680
9542006.06.08 08:38modify3530.771.27771.27921.2680
9552006.06.08 09:03close3530.771.27671.27921.26807.701972.94
9562006.06.08 14:44sell3540.781.26671.26841.2570
9572006.06.08 14:44close3540.781.26571.26841.25707.801980.74
9582006.06.08 14:44sell3550.781.26661.26831.2569
9592006.06.08 14:45close3550.781.26571.26831.25697.021987.76
9602006.06.08 14:45sell3560.791.26581.26751.2561
9612006.06.08 14:45close3560.791.26431.26751.256111.851999.61
9622006.06.08 14:46sell3570.791.26581.26751.2561
9632006.06.08 14:59close3570.791.26381.26751.256115.802015.41
9642006.06.08 15:33sell3580.801.26491.26661.2552
9652006.06.08 15:33close3580.801.26401.26661.25527.202022.61
9662006.06.08 15:33sell3590.801.26491.26661.2552
9672006.06.08 15:33close3590.801.26401.26661.25527.202029.81
9682006.06.08 19:00sell3600.801.26541.26711.2557
9692006.06.08 19:04close3600.801.26441.26711.25578.002037.81
9702006.06.12 00:59sell3610.811.26271.26441.2530
9712006.06.12 07:59modify3610.811.26271.26411.2530
9722006.06.12 08:00close3610.811.26181.26411.25307.292045.10
9732006.06.12 13:00sell3620.811.26031.26201.2506
9742006.06.12 13:23close3620.811.25971.26201.25064.862049.96
9752006.06.12 13:23sell3630.811.25971.26141.2500
9762006.06.12 13:30close3630.811.25871.26141.25008.102058.06
9772006.06.12 15:00sell3640.821.25911.26081.2494
9782006.06.12 15:15close3640.821.25841.26081.24945.742063.80
9792006.06.12 15:18sell3650.821.25911.26081.2494
9802006.06.12 18:59s/l3650.821.26081.26081.2494-13.942049.86
9812006.06.13 07:00sell3660.821.25741.25911.2477
9822006.06.13 09:59s/l3660.821.25911.25911.2477-13.942035.92
9832006.06.13 13:06sell3670.811.25881.26051.2491
9842006.06.13 13:22close3670.811.25811.26051.24915.672041.59
9852006.06.13 13:30sell3680.811.25801.25971.2483
9862006.06.13 13:59s/l3680.811.25971.25971.2483-13.772027.82
9872006.06.13 21:38sell3690.811.25441.25611.2447
9882006.06.14 04:59s/l3690.811.25611.25611.2447-13.192014.63
9892006.06.14 13:00sell3700.801.25721.25891.2475
9902006.06.14 13:59s/l3700.801.25891.25891.2475-13.602001.03
9912006.06.15 17:00sell3710.791.26251.26421.2528
9922006.06.15 17:28close3710.791.26161.26421.25287.112008.14
9932006.06.16 14:30sell3720.791.26431.26601.2546
9942006.06.16 14:30modify3720.791.26431.26571.2546
9952006.06.16 15:24close3720.791.26371.26571.25464.742012.88
9962006.06.16 16:22sell3730.801.26301.26471.2533
9972006.06.16 18:59s/l3730.801.26471.26471.2533-13.601999.28
9982006.06.18 23:42sell3740.791.26421.26591.2545
9992006.06.19 00:57close3740.791.26351.26591.25456.102005.38
10002006.06.19 08:07sell3750.801.25981.26151.2501
10012006.06.19 08:17modify3750.801.25981.26141.2501
10022006.06.19 09:57close3750.801.25911.26141.25015.602010.98
10032006.06.19 11:00sell3760.801.25921.26091.2495
10042006.06.19 12:27close3760.801.25851.26091.24955.602016.58
10052006.06.19 14:00sell3770.801.25751.25921.2478
10062006.06.19 14:35close3770.801.25681.25921.24785.602022.18
10072006.06.19 14:37sell3780.801.25741.25911.2477
10082006.06.19 14:59modify3780.801.25741.25861.2477
10092006.06.19 15:00close3780.801.25571.25861.247713.602035.78
10102006.06.19 15:01sell3790.811.25641.25811.2467
10112006.06.19 18:01s/l3790.811.25811.25811.2467-13.772022.01
10122006.06.19 18:01sell3800.801.25791.25961.2482
10132006.06.19 18:44close3800.801.25701.25961.24827.202029.21
10142006.06.19 18:59sell3810.811.25801.25971.2483
10152006.06.20 00:59modify3810.811.25801.25881.2483
10162006.06.20 01:00close3810.811.25631.25881.248314.352043.57
10172006.06.20 01:00sell3820.811.25741.25911.2477
10182006.06.20 04:03modify3820.811.25741.25911.2477
10192006.06.20 05:59s/l3820.811.2590791.25911.2477-13.602029.97
10202006.06.20 11:01sell3830.811.25711.25881.2474
10212006.06.20 11:31modify3830.811.25711.25881.2474
10222006.06.20 11:50modify3830.811.25711.25871.2474
10232006.06.20 11:50modify3830.811.25711.25851.2474
10242006.06.20 11:51modify3830.811.25711.25841.2474
10252006.06.20 11:51close3830.811.25611.25841.24748.102038.07
10262006.06.22 08:44sell3840.811.26491.26661.2552
10272006.06.22 08:59modify3840.811.26491.26551.2552
10282006.06.22 08:59close3840.811.26391.26551.25528.102046.17
10292006.06.22 14:06sell3850.811.25771.25941.2480
10302006.06.22 15:20modify3850.811.25771.25941.2480
10312006.06.22 15:20close3850.811.25671.25941.24808.102054.27
10322006.06.22 17:29sell3860.821.25801.25971.2483
10332006.06.22 22:00close3860.821.25701.25971.24838.202062.47
10342006.06.22 22:00sell3870.821.25771.25941.2480
10352006.06.23 01:59modify3870.821.25771.25881.2480
10362006.06.23 02:00close3870.821.25661.25881.24809.612072.08
10372006.06.23 02:46sell3880.821.25711.25881.2474
10382006.06.23 05:35modify3880.821.25711.25871.2474
10392006.06.23 07:20modify3880.821.25711.25861.2474
10402006.06.23 07:52modify3880.821.25711.25851.2474
10412006.06.23 07:56modify3880.821.25711.25841.2474
10422006.06.23 08:59modify3880.821.25711.25691.2474
10432006.06.23 08:59close3880.821.25531.25691.247414.762086.84
10442006.06.23 09:58sell3890.831.25591.25761.2462
10452006.06.23 09:59modify3890.831.25591.25671.2462
10462006.06.23 09:59close3890.831.25491.25671.24628.302095.14
10472006.06.23 13:00sell3900.841.25231.25401.2426
10482006.06.23 13:48modify3900.841.25231.25391.2426
10492006.06.23 13:48modify3900.841.25231.25351.2426
10502006.06.23 13:48close3900.841.25111.25351.242610.082105.22
10512006.06.23 13:48sell3910.841.25131.25301.2416
10522006.06.23 13:52modify3910.841.25131.25281.2416
10532006.06.23 13:52close3910.841.25041.25281.24167.562112.78
10542006.06.23 13:52sell3920.841.25031.25201.2406
10552006.06.23 15:07s/l3920.841.25201.25201.2406-14.282098.50
10562006.06.23 16:23sell3930.841.25301.25471.2433
10572006.06.23 16:44close3930.841.25201.25471.24338.402106.90
10582006.06.26 06:37buy3940.841.25091.24921.2606
10592006.06.26 06:38modify3940.841.25091.24931.2606
10602006.06.26 06:43modify3940.841.25091.24941.2606
10612006.06.26 06:59modify3940.841.25091.25101.2606
10622006.06.26 06:59close3940.841.25251.25101.260613.442120.34
10632006.06.27 08:41sell3950.841.26081.26251.2511
10642006.06.27 08:45modify3950.841.26081.26251.2511
10652006.06.27 08:59modify3950.841.26081.26131.2511
10662006.06.27 08:59close3950.841.25921.26131.251113.442133.78
10672006.06.27 12:22sell3960.851.25791.25961.2482
10682006.06.27 12:44s/l3960.851.25961.25961.2482-14.452119.33
10692006.06.27 12:44sell3970.841.25951.26121.2498
10702006.06.27 12:56close3970.841.25881.26121.24985.882125.21
10712006.06.27 12:57sell3980.841.25851.26021.2488
10722006.06.27 13:42s/l3980.841.26021.26021.2488-14.282110.93
10732006.06.27 13:42sell3990.841.26001.26171.2503
10742006.06.27 13:59close3990.841.25911.26171.25037.562118.49
10752006.06.27 14:33sell4000.841.26021.26191.2505
10762006.06.27 15:00close4000.841.25931.26191.25057.562126.05
10772006.06.27 16:38sell4010.841.25971.26141.2500
10782006.06.27 17:03close4010.841.25841.26141.250010.922136.97
10792006.06.28 02:18sell4020.851.25811.25981.2484
10802006.06.28 03:00modify4020.851.25811.25971.2484
10812006.06.28 03:02modify4020.851.25811.25921.2484
10822006.06.28 03:02close4020.851.25721.25921.24847.652144.62
10832006.06.28 13:11sell4030.851.25601.25771.2463
10842006.06.28 13:22modify4030.851.25601.25771.2463
10852006.06.28 13:23modify4030.851.25601.25751.2463
10862006.06.28 13:25modify4030.851.25601.25741.2463
10872006.06.28 13:25modify4030.851.25601.25731.2463
10882006.06.28 13:26modify4030.851.25601.25721.2463
10892006.06.28 13:26modify4030.851.25601.25711.2463
10902006.06.28 13:26close4030.851.25531.25711.24635.952150.57
10912006.06.28 15:02sell4040.861.25361.25531.2439
10922006.06.28 15:55modify4040.861.25361.25521.2439
10932006.06.28 15:56modify4040.861.25361.25511.2439
10942006.06.28 15:56close4040.861.25281.25511.24396.882157.45
10952006.06.29 07:02sell4050.861.25491.25661.2452
10962006.06.29 07:03modify4050.861.25491.25641.2452
10972006.06.29 07:05modify4050.861.25491.25621.2452
10982006.06.29 07:05modify4050.861.25491.25611.2452
10992006.06.29 07:36modify4050.861.25491.25591.2452
11002006.06.29 07:36modify4050.861.25491.25581.2452
11012006.06.29 07:41modify4050.861.25491.25561.2452
11022006.06.29 07:41close4050.861.25421.25561.24526.022163.47
11032006.06.29 07:59sell4060.861.25491.25661.2452
11042006.06.29 08:00modify4060.861.25491.25641.2452
11052006.06.29 08:02modify4060.861.25491.25621.2452
11062006.06.29 08:03modify4060.861.25491.25591.2452
11072006.06.29 08:04modify4060.861.25491.25581.2452
11082006.06.29 08:29modify4060.861.25491.25571.2452
11092006.06.29 08:36modify4060.861.25491.25531.2452
11102006.06.29 08:36close4060.861.25391.25531.24528.602172.07
11112006.06.29 12:02sell4070.871.25531.25701.2456
11122006.06.29 12:02modify4070.871.25531.25691.2456
11132006.06.29 12:04modify4070.871.25531.25681.2456
11142006.06.29 12:07modify4070.871.25531.25661.2456
11152006.06.29 12:10modify4070.871.25531.25651.2456
11162006.06.29 12:12modify4070.871.25531.25631.2456
11172006.06.29 12:13modify4070.871.25531.25611.2456
11182006.06.29 12:14modify4070.871.25531.25601.2456
11192006.06.29 12:14modify4070.871.25531.25591.2456
11202006.06.29 12:23modify4070.871.25531.25581.2456
11212006.06.29 12:23close4070.871.25431.25581.24568.702180.77
11222006.06.29 12:24sell4080.871.25421.25591.2445
11232006.06.29 12:24modify4080.871.25421.25581.2445
11242006.06.29 12:24modify4080.871.25421.25571.2445
11252006.06.29 12:30modify4080.871.25421.25531.2445
11262006.06.29 12:30modify4080.871.25421.25521.2445
11272006.06.29 12:31modify4080.871.25421.25511.2445
11282006.06.29 12:34modify4080.871.25421.25441.2445
11292006.06.29 12:34close4080.871.25291.25441.244511.312192.08
11302006.06.29 12:37sell4090.871.25391.25561.2442
11312006.06.29 12:38modify4090.871.25391.25541.2442
11322006.06.29 12:39modify4090.871.25391.25531.2442
11332006.06.29 12:42modify4090.871.25391.25521.2442
11342006.06.29 12:45modify4090.871.25391.25501.2442
11352006.06.29 12:46modify4090.871.25391.25491.2442
11362006.06.29 12:46modify4090.871.25391.25481.2442
11372006.06.29 12:47modify4090.871.25391.25471.2442
11382006.06.29 12:57modify4090.871.25391.25441.2442
11392006.06.29 12:57close4090.871.25291.25441.24428.702200.78
11402006.06.29 12:59sell4100.881.25491.25661.2452
11412006.06.29 13:10modify4100.881.25491.25651.2452
11422006.06.29 13:13modify4100.881.25491.25641.2452
11432006.06.29 13:23modify4100.881.25491.25621.2452
11442006.06.29 13:29modify4100.881.25491.25581.2452
11452006.06.29 13:32modify4100.881.25491.25521.2452
11462006.06.29 13:32close4100.881.25351.25521.245212.322213.10
11472006.06.29 14:09sell4110.881.25461.25631.2449
11482006.06.29 14:11modify4110.881.25461.25631.2449
11492006.06.29 14:12modify4110.881.25461.25621.2449
11502006.06.29 14:27modify4110.881.25461.25601.2449
11512006.06.29 14:27modify4110.881.25461.25581.2449
11522006.06.29 14:31modify4110.881.25461.25541.2449
11532006.06.29 14:31close4110.881.25361.25541.24498.802221.90
11542006.06.29 16:05sell4120.891.25421.25591.2445
11552006.06.29 16:19modify4120.891.25421.25591.2445
11562006.06.29 16:19modify4120.891.25421.25581.2445
11572006.06.29 16:25modify4120.891.25421.25571.2445
11582006.06.29 16:26modify4120.891.25421.25561.2445
11592006.06.29 16:26close4120.891.25361.25561.24455.342227.24
11602006.06.29 16:26sell4130.891.25421.25591.2445
11612006.06.29 16:27modify4130.891.25421.25581.2445
11622006.06.29 16:28modify4130.891.25421.25511.2445
11632006.06.29 16:28close4130.891.25311.25511.24459.792237.03
11642006.07.05 01:45sell4140.881.27831.28001.2686
11652006.07.05 01:46modify4140.881.27831.28001.2686
11662006.07.05 01:49modify4140.881.27831.27971.2686
11672006.07.05 01:51modify4140.881.27831.27961.2686
11682006.07.05 01:51modify4140.881.27831.27951.2686
11692006.07.05 01:56modify4140.881.27831.27931.2686
11702006.07.05 01:57modify4140.881.27831.27911.2686
11712006.07.05 01:57close4140.881.27741.27911.26867.922244.95
11722006.07.05 03:59sell4150.881.27891.28061.2692
11732006.07.05 04:25s/l4150.881.28061.28061.2692-14.962229.99
11742006.07.05 04:25sell4160.871.28041.28211.2707
11752006.07.05 04:25modify4160.871.28041.28211.2707
11762006.07.05 04:26modify4160.871.28041.28201.2707
11772006.07.05 04:29modify4160.871.28041.28191.2707
11782006.07.05 04:31modify4160.871.28041.28181.2707
11792006.07.05 04:52modify4160.871.28041.28151.2707
11802006.07.05 04:53modify4160.871.28041.28141.2707
11812006.07.05 04:53modify4160.871.28041.28111.2707
11822006.07.05 04:53close4160.871.27931.28111.27079.572239.56
11832006.07.05 10:09sell4170.881.27731.27901.2676
11842006.07.05 11:16s/l4170.881.27901.27901.2676-14.962224.60
11852006.07.05 11:16sell4180.871.27901.28071.2693
11862006.07.05 11:44close4180.871.27841.28071.26935.222229.82
11872006.07.05 11:51sell4190.871.27911.28081.2694
11882006.07.05 11:53close4190.871.27831.28081.26946.962236.78
11892006.07.05 11:59sell4200.871.27901.28071.2693
11902006.07.05 12:01modify4200.871.27901.28001.2693
11912006.07.05 12:01modify4200.871.27901.27971.2693
11922006.07.05 12:01modify4200.871.27901.27961.2693
11932006.07.05 12:01modify4200.871.27901.27951.2693
11942006.07.05 12:01close4200.871.27631.27951.269323.492260.27
11952006.07.05 15:26sell4210.891.27291.27461.2632
11962006.07.05 15:56close4210.891.27211.27461.26327.122267.39
11972006.07.05 18:03sell4220.891.27321.27491.2635
11982006.07.05 20:53close4220.891.27251.27491.26356.232273.62
11992006.07.06 01:03sell4230.891.27321.27491.2635
12002006.07.06 01:45modify4230.891.27321.27481.2635
12012006.07.06 01:47modify4230.891.27321.27471.2635
12022006.07.06 04:40modify4230.891.27321.27471.2635
12032006.07.06 04:41modify4230.891.27321.27461.2635
12042006.07.06 04:41modify4230.891.27321.27451.2635
12052006.07.06 04:42modify4230.891.27321.27441.2635
12062006.07.06 05:00modify4230.891.27321.27441.2635
12072006.07.06 05:42modify4230.891.27321.27431.2635
12082006.07.06 06:02s/l4230.891.274261.27431.2635-9.442264.18
12092006.07.07 06:05sell4240.891.27771.27941.2680
12102006.07.07 06:06modify4240.891.27771.27881.2680
12112006.07.07 06:07modify4240.891.27771.27851.2680
12122006.07.07 06:08modify4240.891.27771.27821.2680
12132006.07.07 06:11modify4240.891.27771.27801.2680
12142006.07.07 06:11close4240.891.27701.27801.26806.232270.41
12152006.07.07 06:47sell4250.891.27771.27941.2680
12162006.07.07 06:48modify4250.891.27771.27901.2680
12172006.07.07 06:50modify4250.891.27771.27891.2680
12182006.07.07 06:59modify4250.891.27771.27881.2680
12192006.07.07 07:06s/l4250.891.2788151.27881.2680-9.922260.49
12202006.07.09 23:54sell4260.881.28141.28311.2717
12212006.07.10 00:00close4260.881.28071.28311.27176.792267.28
12222006.07.10 01:59sell4270.891.27981.28151.2701
12232006.07.10 02:03modify4270.891.27981.28121.2701
12242006.07.10 02:04modify4270.891.27981.28111.2701
12252006.07.10 03:03close4270.891.27921.28111.27015.342272.62
12262006.07.10 03:46sell4280.891.28021.28191.2705
12272006.07.10 03:59close4280.891.27961.28191.27055.342277.96
12282006.07.10 06:17sell4290.891.27961.28131.2699
12292006.07.10 06:27modify4290.891.27961.28131.2699
12302006.07.10 06:59modify4290.891.27961.28111.2699
12312006.07.10 08:40s/l4290.891.2810781.28111.2699-13.152264.81
12322006.07.10 08:40sell4300.881.28101.28271.2713
12332006.07.10 08:49modify4300.881.28101.28261.2713
12342006.07.10 08:50modify4300.881.28101.28251.2713
12352006.07.10 08:59modify4300.881.28101.28231.2713
12362006.07.10 09:00modify4300.881.28101.28211.2713
12372006.07.10 09:00close4300.881.28021.28211.27137.042271.85
12382006.07.10 14:27sell4310.891.27371.27541.2640
12392006.07.10 14:53close4310.891.27321.27541.26404.452276.30
12402006.07.10 14:59sell4320.891.27391.27561.2642
12412006.07.10 15:33s/l4320.891.27561.27561.2642-15.132261.17
12422006.07.10 15:33sell4330.891.27541.27711.2657
12432006.07.10 15:54modify4330.891.27541.27701.2657
12442006.07.10 15:54close4330.891.27441.27701.26578.902270.07
12452006.07.10 16:30sell4340.891.27611.27781.2664
12462006.07.10 16:51modify4340.891.27611.27781.2664
12472006.07.10 16:51close4340.891.27511.27781.26648.902278.97
12482006.07.10 19:21sell4350.891.27411.27581.2644
12492006.07.10 20:47close4350.891.27351.27581.26445.342284.31
12502006.07.10 21:34sell4360.901.27361.27531.2639
12512006.07.11 05:00modify4360.901.27361.27531.2639
12522006.07.11 05:02modify4360.901.27361.27511.2639
12532006.07.11 05:38modify4360.901.27361.27491.2639
12542006.07.11 05:39modify4360.901.27361.27471.2639
12552006.07.11 05:40modify4360.901.27361.27461.2639
12562006.07.11 06:00modify4360.901.27361.27451.2639
12572006.07.11 06:00close4360.901.27291.27451.26396.952291.26
12582006.07.11 06:14sell4370.901.27341.27511.2637
12592006.07.11 06:17modify4370.901.27341.27491.2637
12602006.07.11 06:18modify4370.901.27341.27481.2637
12612006.07.11 06:20modify4370.901.27341.27461.2637
12622006.07.11 06:20modify4370.901.27341.27451.2637
12632006.07.11 06:22modify4370.901.27341.27441.2637
12642006.07.11 06:22modify4370.901.27341.27421.2637
12652006.07.11 06:30modify4370.901.27341.27411.2637
12662006.07.11 06:33modify4370.901.27341.27391.2637
12672006.07.11 06:34modify4370.901.27341.27381.2637
12682006.07.11 06:35modify4370.901.27341.27361.2637
12692006.07.11 06:35modify4370.901.27341.27341.2637
12702006.07.11 06:36modify4370.901.27341.27311.2637
12712006.07.11 06:37modify4370.901.27341.27271.2637
12722006.07.11 06:38modify4370.901.27341.27261.2637
12732006.07.11 06:38modify4370.901.27341.27241.2637
12742006.07.11 07:00close4370.901.27091.27241.263722.502313.76
12752006.07.11 07:01sell4380.911.27181.27351.2621
12762006.07.11 07:07s/l4380.911.27351.27351.2621-15.472298.29
12772006.07.11 07:07sell4390.901.27411.27581.2644
12782006.07.11 07:17modify4390.901.27411.27571.2644
12792006.07.11 07:18modify4390.901.27411.27561.2644
12802006.07.11 07:18modify4390.901.27411.27551.2644
12812006.07.11 07:18modify4390.901.27411.27541.2644
12822006.07.11 07:20modify4390.901.27411.27531.2644
12832006.07.11 07:21modify4390.901.27411.27481.2644
12842006.07.11 07:21close4390.901.27321.27481.26448.102306.39
12852006.07.11 07:23sell4400.911.27331.27501.2636
12862006.07.11 07:27modify4400.911.27331.27481.2636
12872006.07.11 07:32modify4400.911.27331.27451.2636
12882006.07.11 07:33modify4400.911.27331.27411.2636
12892006.07.11 07:34modify4400.911.27331.27401.2636
12902006.07.11 07:34close4400.911.27241.27401.26368.192314.58
12912006.07.11 07:40sell4410.911.27181.27351.2621
12922006.07.11 07:41modify4410.911.27181.27281.2621
12932006.07.11 07:42modify4410.911.27181.27271.2621
12942006.07.11 07:42modify4410.911.27181.27261.2621
12952006.07.11 07:47modify4410.911.27181.27251.2621
12962006.07.11 07:47close4410.911.27091.27251.26218.192322.77
12972006.07.11 07:59sell4420.911.27401.27571.2643
12982006.07.11 08:35modify4420.911.27401.27571.2643
12992006.07.11 08:36modify4420.911.27401.27561.2643
13002006.07.11 08:36modify4420.911.27401.27551.2643
13012006.07.11 08:57modify4420.911.27401.27521.2643
13022006.07.11 09:06s/l4420.911.2751641.27521.2643-10.602312.17
13032006.07.12 15:32sell4430.911.27021.27191.2605
13042006.07.12 15:55modify4430.911.27021.27181.2605
13052006.07.12 15:56modify4430.911.27021.27171.2605
13062006.07.12 15:56close4430.911.26911.27171.260510.012322.18
13072006.07.12 15:59sell4440.911.27041.27211.2607
13082006.07.12 16:56close4440.911.26941.27211.26079.102331.28
13092006.07.12 22:25sell4450.921.27111.27281.2614
13102006.07.12 22:48close4450.921.27021.27281.26148.282339.56
13112006.07.12 22:59sell4460.921.27121.27291.2615
13122006.07.12 23:08close4460.921.27021.27291.26159.202348.76
13132006.07.13 12:01sell4470.921.27011.27181.2604
13142006.07.13 12:30modify4470.921.27011.27161.2604
13152006.07.13 12:31modify4470.921.27011.27151.2604
13162006.07.13 12:31modify4470.921.27011.27131.2604
13172006.07.13 12:31close4470.921.26931.27131.26047.362356.12
13182006.07.13 16:01sell4480.931.26821.26991.2585
13192006.07.13 16:28modify4480.931.26821.26981.2585
13202006.07.13 16:28close4480.931.26721.26981.25859.302365.42
13212006.07.13 18:03sell4490.931.27011.27181.2604
13222006.07.13 18:20close4490.931.26921.27181.26048.372373.79
13232006.07.13 18:20sell4500.941.26891.27061.2592
13242006.07.13 18:57modify4500.941.26891.27051.2592
13252006.07.13 18:57close4500.941.26781.27051.259210.342384.13
13262006.07.14 04:01sell4510.941.26901.27071.2593
13272006.07.14 04:11modify4510.941.26901.27061.2593
13282006.07.14 04:12modify4510.941.26901.27031.2593
13292006.07.14 04:12close4510.941.26821.27031.25937.522391.65
13302006.07.14 07:02sell4520.941.26711.26881.2574
13312006.07.14 07:05modify4520.941.26711.26881.2574
13322006.07.14 07:06modify4520.941.26711.26861.2574
13332006.07.14 07:07modify4520.941.26711.26821.2574
13342006.07.14 07:07close4520.941.26611.26821.25749.402401.05
13352006.07.14 07:19sell4530.951.26691.26861.2572
13362006.07.14 07:20modify4530.951.26691.26811.2572
13372006.07.14 07:20close4530.951.26601.26811.25728.552409.60
13382006.07.14 07:31sell4540.951.26681.26851.2571
13392006.07.14 07:32modify4540.951.26681.26821.2571
13402006.07.14 07:34modify4540.951.26681.26761.2571
13412006.07.14 07:34close4540.951.26551.26761.257112.352421.95
13422006.07.14 08:02sell4550.951.26811.26981.2584
13432006.07.14 08:06modify4550.951.26811.26971.2584
13442006.07.14 08:08modify4550.951.26811.26931.2584
13452006.07.14 08:08close4550.951.26711.26931.25849.502431.45
13462006.07.14 10:02sell4560.961.26791.26961.2582
13472006.07.14 10:05modify4560.961.26791.26951.2582
13482006.07.14 10:05modify4560.961.26791.26941.2582
13492006.07.14 10:32modify4560.961.26791.26931.2582
13502006.07.14 10:37modify4560.961.26791.26911.2582
13512006.07.14 10:37close4560.961.26691.26911.25829.602441.05
13522006.07.14 10:53sell4570.961.26791.26961.2582
13532006.07.14 10:56modify4570.961.26791.26881.2582
13542006.07.14 10:56close4570.961.26661.26881.258212.482453.53
13552006.07.14 12:01sell4580.971.26811.26981.2584
13562006.07.14 12:02modify4580.971.26811.26971.2584
13572006.07.14 12:02modify4580.971.26811.26941.2584
13582006.07.14 12:02close4580.971.26701.26941.258410.672464.20
13592006.07.14 12:04sell4590.971.26811.26981.2584
13602006.07.14 12:06modify4590.971.26811.26981.2584
13612006.07.14 12:27modify4590.971.26811.26971.2584
13622006.07.14 12:27modify4590.971.26811.26961.2584
13632006.07.14 12:27close4590.971.26721.26961.25848.732472.93
13642006.07.14 12:28sell4600.981.26741.26911.2577
13652006.07.14 12:31s/l4600.981.26911.26911.2577-16.662456.27
13662006.07.14 12:32sell4610.971.26761.26931.2579
13672006.07.14 12:33modify4610.971.26761.26871.2579
13682006.07.14 12:33close4610.971.26631.26871.257912.612468.88
13692006.07.14 12:38sell4620.971.26751.26921.2578
13702006.07.14 12:45modify4620.971.26751.26901.2578
13712006.07.14 12:45close4620.971.26661.26901.25788.732477.61
13722006.07.14 12:51sell4630.981.26741.26911.2577
13732006.07.14 12:52modify4630.981.26741.26791.2577
13742006.07.14 12:52close4630.981.26551.26791.257718.622496.23
13752006.07.14 13:23sell4640.991.26641.26811.2567
13762006.07.14 13:25modify4640.991.26641.26811.2567
13772006.07.14 13:25close4640.991.26541.26811.25679.902506.13
13782006.07.14 13:30sell4650.991.26641.26811.2567
13792006.07.14 13:31modify4650.991.26641.26781.2567
13802006.07.14 13:31close4650.991.26511.26781.256712.872519.00
13812006.07.14 14:01sell4661.001.26401.26571.2543
13822006.07.14 14:32close4661.001.26311.26571.25439.002528.00
13832006.07.14 14:48sell4671.001.26401.26571.2543
13842006.07.14 14:50close4671.001.26281.26571.254312.002540.00
13852006.07.14 15:04sell4681.001.26441.26611.2547
13862006.07.14 15:58close4681.001.26351.26611.25479.002549.00
13872006.07.17 07:03sell4691.011.26361.26531.2539
13882006.07.17 07:04modify4691.011.26361.26511.2539
13892006.07.17 07:05modify4691.011.26361.26481.2539
13902006.07.17 07:12modify4691.011.26361.26461.2539
13912006.07.17 07:23modify4691.011.26361.26451.2539
13922006.07.17 07:30modify4691.011.26361.26441.2539
13932006.07.17 07:37modify4691.011.26361.26431.2539
13942006.07.17 07:37close4691.011.26281.26431.25398.082557.08
13952006.07.17 09:07sell4701.021.25641.25811.2467
13962006.07.17 09:09modify4701.021.25641.25731.2467
13972006.07.17 09:09close4701.021.25511.25731.246713.262570.34
13982006.07.17 10:02sell4711.021.25471.25641.2450
13992006.07.17 10:46close4711.021.25401.25641.24507.142577.48
14002006.07.17 11:03sell4721.031.25441.25611.2447
14012006.07.17 11:57modify4721.031.25441.25601.2447
14022006.07.17 11:57modify4721.031.25441.25591.2447
14032006.07.17 12:49close4721.031.25361.25591.24478.242585.72
14042006.07.17 13:02sell4731.031.25401.25571.2443
14052006.07.17 13:31close4731.031.25341.25571.24436.182591.90
14062006.07.17 13:59sell4741.031.25381.25551.2441
14072006.07.17 14:48close4741.031.25321.25551.24416.182598.08
14082006.07.17 15:50sell4751.041.25271.25441.2430
14092006.07.17 18:54close4751.041.25201.25441.24307.282605.36
14102006.07.17 23:09sell4761.041.25241.25411.2427
14112006.07.17 23:41close4761.041.25181.25411.24276.242611.60
14122006.07.18 01:05sell4771.041.25271.25441.2430
14132006.07.18 01:39modify4771.041.25271.25411.2430
14142006.07.18 01:39close4771.041.25211.25411.24306.242617.84
14152006.07.18 15:04sell4781.051.25071.25241.2410
14162006.07.18 15:21close4781.051.24941.25241.241013.652631.49
14172006.07.18 16:02sell4791.051.25081.25251.2411
14182006.07.18 16:20close4791.051.24991.25251.24119.452640.94
14192006.07.18 17:02sell4801.061.25051.25221.2408
14202006.07.18 17:27close4801.061.24961.25221.24089.542650.48
14212006.07.18 18:06sell4811.061.25071.25241.2410
14222006.07.18 18:17close4811.061.24981.25241.24109.542660.02
14232006.07.19 02:02sell4821.061.24961.25131.2399
14242006.07.19 02:39close4821.061.24881.25131.23998.482668.50
14252006.07.19 08:01sell4831.071.25061.25231.2409
14262006.07.19 08:05modify4831.071.25061.25221.2409
14272006.07.19 08:05modify4831.071.25061.25181.2409
14282006.07.19 08:05modify4831.071.25061.25171.2409
14292006.07.19 08:08modify4831.071.25061.25151.2409
14302006.07.19 08:08close4831.071.24981.25151.24098.562677.06
14312006.07.19 08:08sell4841.071.24951.25121.2398
14322006.07.19 08:31modify4841.071.24951.25091.2398
14332006.07.19 08:33s/l4841.071.2508571.25091.2398-14.522662.54
14342006.07.19 08:33sell4851.061.25071.25241.2410
14352006.07.19 08:33modify4851.061.25071.25211.2410
14362006.07.19 08:33modify4851.061.25071.25201.2410
14372006.07.19 08:36modify4851.061.25071.25171.2410
14382006.07.19 08:38modify4851.061.25071.25051.2410
14392006.07.19 08:38close4851.061.24881.25051.241020.142682.68
14402006.07.19 08:57sell4861.071.24951.25121.2398
14412006.07.19 08:58modify4861.071.24951.25101.2398
14422006.07.19 11:34modify4861.071.24951.25091.2398
14432006.07.19 11:47modify4861.071.24951.25061.2398
14442006.07.19 11:47close4861.071.24881.25061.23987.492690.17
14452006.07.19 15:29buy4871.071.25521.25351.2649
14462006.07.19 15:38close4871.071.25571.25351.26495.352695.52
14472006.07.19 15:40buy4881.071.25551.25381.2652
14482006.07.19 16:02modify4881.071.25551.25451.2652
14492006.07.19 16:03modify4881.071.25551.25461.2652
14502006.07.19 16:12modify4881.071.25551.25471.2652
14512006.07.19 16:14modify4881.071.25551.25491.2652
14522006.07.19 16:18modify4881.071.25551.25511.2652
14532006.07.19 16:19modify4881.071.25551.25521.2652
14542006.07.19 16:58modify4881.071.25551.25641.2652
14552006.07.19 17:00close4881.071.25921.25641.265239.592735.11
14562006.07.19 23:23buy4891.091.25921.25751.2689
14572006.07.19 23:55close4891.091.25971.25751.26895.452740.56
14582006.07.20 13:06buy4901.091.26231.26061.2720
14592006.07.20 13:30modify4901.091.26231.26071.2720
14602006.07.20 13:30modify4901.091.26231.26081.2720
14612006.07.20 13:30close4901.091.26281.26081.27205.452746.01
14622006.07.20 15:30buy4911.091.26421.26251.2739
14632006.07.20 15:53modify4911.091.26421.26261.2739
14642006.07.20 15:53close4911.091.26481.26261.27396.542752.55
14652006.07.24 07:48sell4921.091.26391.26561.2542
14662006.07.24 07:50modify4921.091.26391.26531.2542
14672006.07.24 07:50close4921.091.26321.26531.25427.632760.18
14682006.07.24 09:32sell4931.091.26311.26481.2534
14692006.07.24 09:56modify4931.091.26311.26461.2534
14702006.07.24 09:56close4931.091.26231.26461.25348.722768.90
14712006.07.24 12:41sell4941.101.26401.26571.2543
14722006.07.24 12:53modify4941.101.26401.26571.2543
14732006.07.24 12:53modify4941.101.26401.26561.2543
14742006.07.24 12:54modify4941.101.26401.26551.2543
14752006.07.24 13:02close4941.101.26301.26551.254311.002779.90
14762006.07.25 01:25sell4951.101.26201.26371.2523
14772006.07.25 01:31modify4951.101.26201.26361.2523
14782006.07.25 01:35modify4951.101.26201.26351.2523
14792006.07.25 01:36modify4951.101.26201.26341.2523
14802006.07.25 01:36modify4951.101.26201.26321.2523
14812006.07.25 01:36close4951.101.26121.26321.25238.802788.70
14822006.07.25 03:10sell4961.101.26231.26401.2526
14832006.07.25 03:33modify4961.101.26231.26391.2526
14842006.07.25 03:34modify4961.101.26231.26381.2526
14852006.07.25 03:37modify4961.101.26231.26371.2526
14862006.07.25 03:56modify4961.101.26231.26361.2526
14872006.07.25 04:11s/l4961.101.2636371.26361.2526-14.702774.00
14882006.07.25 18:03sell4971.101.25811.25981.2484
14892006.07.25 18:57close4971.101.25721.25981.24849.902783.90
14902006.07.25 18:59sell4981.111.25831.26001.2486
14912006.07.26 00:51close4981.111.25751.26001.24869.682793.58
14922006.07.26 06:30sell4991.111.25811.25981.2484
14932006.07.26 06:31modify4991.111.25811.25971.2484
14942006.07.26 06:32modify4991.111.25811.25951.2484
14952006.07.26 06:33modify4991.111.25811.25931.2484
14962006.07.26 06:40modify4991.111.25811.25891.2484
14972006.07.26 06:43modify4991.111.25811.25761.2484
14982006.07.26 06:44modify4991.111.25811.25751.2484
14992006.07.26 06:59s/l4991.111.2575361.25751.24846.262799.84
15002006.07.26 06:59sell5001.111.25801.25971.2483
15012006.07.26 07:22modify5001.111.25801.25951.2483
15022006.07.26 07:42modify5001.111.25801.25881.2483
15032006.07.26 07:42modify5001.111.25801.25861.2483
15042006.07.26 07:42close5001.111.25721.25861.24838.882808.72
15052006.07.26 08:02sell5011.121.25831.26001.2486
15062006.07.26 08:21modify5011.121.25831.25991.2486
15072006.07.26 08:23modify5011.121.25831.25981.2486
15082006.07.26 08:38modify5011.121.25831.25951.2486
15092006.07.26 08:40modify5011.121.25831.25891.2486
15102006.07.26 08:40close5011.121.25731.25891.248611.202819.92
15112006.07.28 02:41sell5021.111.26871.27041.2590
15122006.07.28 03:02close5021.111.26791.27041.25908.882828.80
15132006.07.28 05:16sell5031.111.26921.27091.2595
15142006.07.28 07:02modify5031.111.26921.27091.2595
15152006.07.28 08:01modify5031.111.26921.27001.2595
15162006.07.28 08:01close5031.111.26811.27001.259512.212841.01
15172006.07.28 09:12sell5041.121.26941.27111.2597
15182006.07.28 09:50modify5041.121.26941.27111.2597
15192006.07.28 10:00modify5041.121.26941.27101.2597
15202006.07.28 10:00modify5041.121.26941.27091.2597
15212006.07.28 10:00modify5041.121.26941.27081.2597
15222006.07.28 10:00modify5041.121.26941.27071.2597
15232006.07.28 10:01modify5041.121.26941.27051.2597
15242006.07.28 10:01close5041.121.26871.27051.25977.842848.85
15252006.07.28 12:02sell5051.121.26711.26881.2574
15262006.07.28 12:03s/l5051.121.26881.26881.2574-19.042829.81
15272006.07.28 12:03sell5061.111.26901.27071.2593
15282006.07.28 12:04modify5061.111.26901.27071.2593
15292006.07.28 12:04modify5061.111.26901.27061.2593
15302006.07.28 12:04modify5061.111.26901.27051.2593
15312006.07.28 12:06s/l5061.111.2704681.27051.2593-16.292813.52
15322006.08.01 08:18sell5071.101.27471.27641.2650
15332006.08.01 08:51modify5071.101.27471.27641.2650
15342006.08.01 08:54modify5071.101.27471.27631.2650
15352006.08.01 08:59modify5071.101.27471.27611.2650
15362006.08.01 09:03modify5071.101.27471.27601.2650
15372006.08.01 09:05modify5071.101.27471.27591.2650
15382006.08.01 10:05s/l5071.101.2758951.27591.2650-13.152800.37
15392006.08.01 15:00sell5081.101.27531.27701.2656
15402006.08.01 15:09s/l5081.101.27701.27701.2656-18.702781.67
15412006.08.02 12:48sell5091.091.28111.28281.2714
15422006.08.02 12:52modify5091.091.28111.28281.2714
15432006.08.02 12:52modify5091.091.28111.28261.2714
15442006.08.02 12:54modify5091.091.28111.28251.2714
15452006.08.02 12:56modify5091.091.28111.28231.2714
15462006.08.02 12:59modify5091.091.28111.28211.2714
15472006.08.02 13:15modify5091.091.28111.28181.2714
15482006.08.02 13:15close5091.091.28001.28181.271411.992793.66
15492006.08.02 13:34sell5101.091.28131.28301.2716
15502006.08.02 13:59modify5101.091.28131.28211.2716
15512006.08.02 15:02modify5101.091.28131.28151.2716
15522006.08.02 15:02close5101.091.27951.28151.271619.622813.28
15532006.08.03 06:18sell5111.101.27661.27831.2669
15542006.08.03 06:36modify5111.101.27661.27821.2669
15552006.08.03 06:45modify5111.101.27661.27811.2669
15562006.08.03 06:46modify5111.101.27661.27801.2669
15572006.08.03 06:52modify5111.101.27661.27761.2669
15582006.08.03 06:55modify5111.101.27661.27751.2669
15592006.08.03 06:56modify5111.101.27661.27741.2669
15602006.08.03 06:56close5111.101.27551.27741.266912.102825.38
15612006.08.03 06:59sell5121.111.27661.27831.2669
15622006.08.03 07:01modify5121.111.27661.27811.2669
15632006.08.03 09:00modify5121.111.27661.27801.2669
15642006.08.03 09:01modify5121.111.27661.27771.2669
15652006.08.03 09:02modify5121.111.27661.27761.2669
15662006.08.03 09:02modify5121.111.27661.27721.2669
15672006.08.03 09:02close5121.111.27531.27721.266914.432839.81
15682006.08.04 11:04sell5131.111.27951.28121.2698
15692006.08.04 11:05modify5131.111.27951.28101.2698
15702006.08.04 11:07modify5131.111.27951.28091.2698
15712006.08.04 11:12modify5131.111.27951.28071.2698
15722006.08.04 11:18modify5131.111.27951.28001.2698
15732006.08.04 11:18close5131.111.27841.28001.269812.212852.02
15742006.08.04 11:32sell5141.111.27971.28141.2700
15752006.08.04 11:32modify5141.111.27971.28131.2700
15762006.08.04 11:33modify5141.111.27971.28081.2700
15772006.08.04 11:34modify5141.111.27971.28071.2700
15782006.08.04 11:35modify5141.111.27971.28051.2700
15792006.08.04 12:00s/l5141.111.2804641.28051.2700-8.482843.54
15802006.08.07 10:33sell5151.101.28681.28851.2771
15812006.08.07 10:34modify5151.101.28681.28851.2771
15822006.08.07 10:34modify5151.101.28681.28781.2771
15832006.08.07 11:01modify5151.101.28681.28711.2771
15842006.08.07 11:01close5151.101.28541.28711.277115.402858.94
15852006.08.07 12:32sell5161.111.28661.28831.2769
15862006.08.07 12:55modify5161.111.28661.28801.2769
15872006.08.07 14:03modify5161.111.28661.28791.2769
15882006.08.07 14:04modify5161.111.28661.28781.2769
15892006.08.07 14:04close5161.111.28571.28781.27699.992868.93
15902006.08.08 13:59sell5171.121.28441.28611.2747
15912006.08.08 14:00modify5171.121.28441.28601.2747
15922006.08.08 14:24modify5171.121.28441.28581.2747
15932006.08.08 14:34modify5171.121.28441.28561.2747
15942006.08.08 14:42modify5171.121.28441.28541.2747
15952006.08.08 15:23modify5171.121.28441.28521.2747
15962006.08.08 15:23close5171.121.28371.28521.27477.842876.77
15972006.08.08 23:03sell5181.121.27961.28131.2699
15982006.08.08 23:08close5181.121.27821.28131.269915.682892.45
15992006.08.08 23:10sell5191.131.27931.28101.2696
16002006.08.08 23:12close5191.131.27841.28101.269610.172902.62
16012006.08.08 23:13sell5201.131.27921.28091.2695
16022006.08.08 23:15close5201.131.27801.28091.269513.562916.18
16032006.08.08 23:15sell5211.141.27801.27971.2683
16042006.08.08 23:17s/l5211.141.27971.27971.2683-19.382896.80
16052006.08.08 23:17sell5221.131.27951.28121.2698
16062006.08.08 23:19close5221.131.27861.28121.269810.172906.97
16072006.08.08 23:19sell5231.141.27831.28001.2686
16082006.08.08 23:23close5231.141.27741.28001.268610.262917.23
16092006.08.08 23:26sell5241.141.27811.27981.2684
16102006.08.08 23:29close5241.141.27681.27981.268414.822932.05
16112006.08.08 23:43sell5251.151.27801.27971.2683
16122006.08.08 23:57close5251.151.27701.27971.268311.502943.55
16132006.08.09 05:01sell5261.151.28131.28301.2716
16142006.08.09 05:23close5261.151.28041.28301.271610.352953.90
16152006.08.09 05:35sell5271.151.28071.28241.2710
16162006.08.09 05:52close5271.151.27921.28241.271017.252971.15
16172006.08.09 21:47sell5281.151.28681.28851.2771
16182006.08.10 01:41s/l5281.151.28851.28851.2771-17.072954.08
16192006.08.10 01:52sell5291.151.28791.28961.2782
16202006.08.10 04:23modify5291.151.28791.28941.2782
16212006.08.10 05:21modify5291.151.28791.28921.2782
16222006.08.10 05:21modify5291.151.28791.28901.2782
16232006.08.10 06:02s/l5291.151.289031.28901.2782-12.992941.09
16242006.08.10 08:32sell5301.141.28681.28851.2771
16252006.08.10 10:16modify5301.141.28681.28791.2771
16262006.08.10 11:00close5301.141.28551.28791.277114.822955.91
16272006.08.10 15:23sell5311.161.27791.27961.2682
16282006.08.10 15:56close5311.161.27661.27961.268215.082970.99
16292006.08.10 17:03sell5321.161.27791.27961.2682
16302006.08.10 17:06close5321.161.27691.27961.268211.602982.59
16312006.08.10 17:18sell5331.171.27791.27961.2682
16322006.08.10 17:57close5331.171.27691.27961.268211.702994.29
16332006.08.11 07:00sell5341.171.27791.27961.2682
16342006.08.11 07:04s/l5341.171.27961.27961.2682-19.892974.40
16352006.08.11 07:04sell5351.161.27941.28111.2697
16362006.08.11 07:17modify5351.161.27941.28081.2697
16372006.08.11 07:30modify5351.161.27941.28071.2697
16382006.08.11 07:31modify5351.161.27941.28061.2697
16392006.08.11 07:36modify5351.161.27941.28041.2697
16402006.08.11 07:36close5351.161.27851.28041.269710.442984.84
16412006.08.11 07:37sell5361.171.27811.27981.2684
16422006.08.11 07:38modify5361.171.27811.27971.2684
16432006.08.11 07:39modify5361.171.27811.27911.2684
16442006.08.11 07:39close5361.171.27721.27911.268410.532995.37
16452006.08.11 13:02sell5371.171.27571.27741.2660
16462006.08.11 13:23close5371.171.27481.27741.266010.533005.90
16472006.08.11 13:23sell5381.181.27491.27661.2652
16482006.08.11 13:30close5381.181.27401.27661.265210.623016.52
16492006.08.11 13:30sell5391.181.27411.27581.2644
16502006.08.11 13:31modify5391.181.27411.27541.2644
16512006.08.11 13:31close5391.181.27271.27541.264416.523033.04
16522006.08.11 13:59sell5401.191.27531.27701.2656
16532006.08.11 14:03s/l5401.191.27701.27701.2656-20.233012.81
16542006.08.11 19:13sell5411.181.27331.27501.2636
16552006.08.11 19:27close5411.181.27251.27501.26369.443022.25
16562006.08.13 22:21sell5421.191.27211.27381.2624
16572006.08.13 23:04s/l5421.191.27381.27381.2624-20.233002.02
16582006.08.13 23:19sell5431.181.27401.27571.2643
16592006.08.13 23:23close5431.181.27341.27571.26437.083009.10
16602006.08.14 12:02sell5441.181.27311.27481.2634
16612006.08.14 12:05modify5441.181.27311.27431.2634
16622006.08.14 12:05close5441.181.27201.27431.263412.983022.08
16632006.08.14 13:02sell5451.191.27471.27641.2650
16642006.08.14 13:05modify5451.191.27471.27641.2650
16652006.08.14 13:06modify5451.191.27471.27631.2650
16662006.08.14 13:32modify5451.191.27471.27591.2650
16672006.08.14 13:32close5451.191.27351.27591.265014.283036.36
16682006.08.15 07:01sell5461.191.27331.27501.2636
16692006.08.15 07:08modify5461.191.27331.27441.2636
16702006.08.15 07:08close5461.191.27221.27441.263613.093049.45
16712006.08.15 07:10sell5471.201.27281.27451.2631
16722006.08.15 07:15modify5471.201.27281.27441.2631
16732006.08.15 07:16modify5471.201.27281.27421.2631
16742006.08.15 07:16modify5471.201.27281.27411.2631
16752006.08.15 07:16close5471.201.27191.27411.263110.803060.25
16762006.08.15 07:23sell5481.201.27261.27431.2629
16772006.08.15 07:35modify5481.201.27261.27401.2629
16782006.08.15 07:35close5481.201.27181.27401.26299.603069.85
16792006.08.15 07:38sell5491.211.27251.27421.2628
16802006.08.15 07:42modify5491.211.27251.27411.2628
16812006.08.15 07:42close5491.211.27191.27411.26287.263077.11
16822006.08.15 07:57sell5501.211.27251.27421.2628
16832006.08.15 09:07modify5501.211.27251.27381.2628
16842006.08.15 09:07close5501.211.27141.27381.262813.313090.42
16852006.08.18 10:31sell5511.201.28341.28511.2737
16862006.08.18 10:33modify5511.201.28341.28481.2737
16872006.08.18 10:35modify5511.201.28341.28471.2737
16882006.08.18 10:37modify5511.201.28341.28451.2737
16892006.08.18 10:37modify5511.201.28341.28441.2737
16902006.08.18 10:38modify5511.201.28341.28421.2737
16912006.08.18 10:38modify5511.201.28341.28411.2737
16922006.08.18 10:59modify5511.201.28341.28381.2737
16932006.08.18 10:59close5511.201.28241.28381.273712.003102.42
16942006.08.18 13:01sell5521.211.28261.28431.2729
16952006.08.18 13:07modify5521.211.28261.28401.2729
16962006.08.18 13:09modify5521.211.28261.28391.2729
16972006.08.18 13:09modify5521.211.28261.28381.2729
16982006.08.18 13:24s/l5521.211.2838021.28381.2729-14.553087.87
16992006.08.18 13:24sell5531.201.28371.28541.2740
17002006.08.18 13:26modify5531.201.28371.28531.2740
17012006.08.18 13:27modify5531.201.28371.28511.2740
17022006.08.18 13:31modify5531.201.28371.28501.2740
17032006.08.18 13:32modify5531.201.28371.28491.2740
17042006.08.18 13:33modify5531.201.28371.28411.2740
17052006.08.18 13:33close5531.201.28231.28411.274016.803104.67
17062006.08.18 13:33sell5541.211.28201.28371.2723
17072006.08.18 13:34modify5541.211.28201.28361.2723
17082006.08.18 13:35modify5541.211.28201.28291.2723
17092006.08.18 13:35close5541.211.28111.28291.272310.893115.56
17102006.08.18 13:37sell5551.221.28141.28311.2717
17112006.08.18 13:57modify5551.221.28141.28191.2717
17122006.08.18 13:57close5551.221.28011.28191.271715.863131.42
17132006.08.18 13:59sell5561.221.28361.28531.2739
17142006.08.18 14:01modify5561.221.28361.28491.2739
17152006.08.18 14:01close5561.221.28281.28491.27399.763141.18
17162006.08.23 17:02sell5571.231.27931.28101.2696
17172006.08.23 17:26close5571.231.27851.28101.26969.843151.02
17182006.08.23 18:05sell5581.231.27961.28131.2699
17192006.08.23 18:23modify5581.231.27961.28131.2699
17202006.08.23 18:24modify5581.231.27961.28121.2699
17212006.08.23 18:29modify5581.231.27961.28111.2699
17222006.08.23 18:29close5581.231.27851.28111.269913.533164.55
17232006.08.23 18:54sell5591.241.27951.28121.2698
17242006.08.23 18:56modify5591.241.27951.28121.2698
17252006.08.23 18:57modify5591.241.27951.28101.2698
17262006.08.23 18:57close5591.241.27841.28101.269813.643178.19
17272006.08.24 05:07sell5601.241.27761.27931.2679
17282006.08.24 05:08modify5601.241.27761.27921.2679
17292006.08.24 05:10modify5601.241.27761.27911.2679
17302006.08.24 05:15modify5601.241.27761.27891.2679
17312006.08.24 05:30modify5601.241.27761.27881.2679
17322006.08.24 05:57modify5601.241.27761.27861.2679
17332006.08.24 05:57close5601.241.27681.27861.26799.923188.11
17342006.08.24 16:18sell5611.251.27671.27841.2670
17352006.08.24 16:49close5611.251.27591.27841.267010.003198.11
17362006.08.25 07:06sell5621.251.27741.27911.2677
17372006.08.25 07:06modify5621.251.27741.27891.2677
17382006.08.25 07:08modify5621.251.27741.27821.2677
17392006.08.25 07:08close5621.251.27661.27821.267710.003208.11
17402006.08.25 07:31sell5631.261.27781.27951.2681
17412006.08.25 07:32modify5631.261.27781.27921.2681
17422006.08.25 07:33modify5631.261.27781.27911.2681
17432006.08.25 07:38modify5631.261.27781.27811.2681
17442006.08.25 07:38close5631.261.27651.27811.268116.383224.49
17452006.08.28 16:49sell5641.261.27951.28121.2698
17462006.08.28 16:59modify5641.261.27951.28111.2698
17472006.08.28 17:00modify5641.261.27951.28101.2698
17482006.08.28 17:05modify5641.261.27951.28091.2698
17492006.08.28 17:28modify5641.261.27951.28081.2698
17502006.08.28 18:02modify5641.261.27951.28081.2698
17512006.08.28 18:04modify5641.261.27951.28071.2698
17522006.08.28 18:27modify5641.261.27951.28061.2698
17532006.08.28 19:00modify5641.261.27951.28051.2698
17542006.08.28 19:00close5641.261.27861.28051.269811.343235.83
17552006.08.29 11:55sell5651.261.28181.28351.2721
17562006.08.29 12:02modify5651.261.28181.28261.2721
17572006.08.29 12:02close5651.261.28071.28261.272113.863249.69
17582006.08.29 14:45sell5661.271.28031.28201.2706
17592006.08.29 14:55modify5661.271.28031.28191.2706
17602006.08.29 14:56modify5661.271.28031.28181.2706
17612006.08.29 14:56modify5661.271.28031.28171.2706
17622006.08.29 14:56modify5661.271.28031.28161.2706
17632006.08.29 14:57modify5661.271.28031.28151.2706
17642006.08.29 14:57modify5661.271.28031.28141.2706
17652006.08.29 14:57modify5661.271.28031.28111.2706
17662006.08.29 14:59modify5661.271.28031.27801.2706
17672006.08.29 15:00close5661.271.27581.27801.270657.153306.84
17682006.08.29 15:20sell5671.301.27641.27811.2667
17692006.08.29 18:01close5671.301.27561.27811.266710.403317.24
17702006.08.30 10:23sell5681.291.28281.28451.2731
17712006.08.30 10:33modify5681.291.28281.28431.2731
17722006.08.30 10:34modify5681.291.28281.28421.2731
17732006.08.30 10:35modify5681.291.28281.28381.2731
17742006.08.30 10:35close5681.291.28181.28381.273112.903330.14
17752006.08.30 10:41sell5691.301.28311.28481.2734
17762006.08.30 10:59modify5691.301.28311.28401.2734
17772006.08.30 10:59close5691.301.28201.28401.273414.303344.44
17782006.08.30 17:13sell5701.301.28291.28461.2732
17792006.08.30 17:26modify5701.301.28291.28461.2732
17802006.08.30 17:26modify5701.301.28291.28441.2732
17812006.08.30 23:30s/l5701.301.2843751.28441.2732-19.183325.26
17822006.08.31 05:24sell5711.301.28301.28471.2733
17832006.08.31 05:24modify5711.301.28301.28441.2733
17842006.08.31 05:28modify5711.301.28301.28431.2733
17852006.08.31 05:36modify5711.301.28301.28421.2733
17862006.08.31 05:37modify5711.301.28301.28411.2733
17872006.08.31 06:00modify5711.301.28301.28411.2733
17882006.08.31 06:02s/l5711.301.2841151.28411.2733-14.503310.76
17892006.08.31 23:47sell5721.291.28131.28301.2716
17902006.08.31 23:48close5721.291.28081.28301.27166.453317.21
17912006.09.01 14:02sell5731.301.27901.28071.2693
17922006.09.01 14:26s/l5731.301.28071.28071.2693-22.103295.11
17932006.09.01 14:26sell5741.291.28051.28221.2708
17942006.09.01 14:28modify5741.291.28051.28201.2708
17952006.09.01 14:30modify5741.291.28051.28021.2708
17962006.09.01 14:30close5741.291.27801.28021.270832.253327.36
17972006.09.01 14:33sell5751.301.27791.27961.2682
17982006.09.01 14:57modify5751.301.27791.27931.2682
17992006.09.01 14:59s/l5751.301.2792851.27931.2682-18.013309.35
18002006.09.01 14:59sell5761.291.28031.28201.2706
18012006.09.01 15:02s/l5761.291.28201.28201.2706-21.933287.42
18022006.09.04 09:02sell5771.281.28561.28731.2759
18032006.09.04 09:07modify5771.281.28561.28721.2759
18042006.09.04 09:09modify5771.281.28561.28651.2759
18052006.09.04 09:12modify5771.281.28561.28641.2759
18062006.09.04 09:12close5771.281.28491.28641.27598.963296.38
18072006.09.04 09:47sell5781.281.28571.28741.2760
18082006.09.04 09:47modify5781.281.28571.28731.2760
18092006.09.04 12:09modify5781.281.28571.28721.2760
18102006.09.04 12:33modify5781.281.28571.28701.2760
18112006.09.04 12:34modify5781.281.28571.28691.2760
18122006.09.04 14:48s/l5781.281.2869431.28691.2760-15.913280.47
18132006.09.05 05:23sell5791.281.28401.28571.2743
18142006.09.05 05:54modify5791.281.28401.28561.2743
18152006.09.05 05:57modify5791.281.28401.28551.2743
18162006.09.05 05:59modify5791.281.28401.28521.2743
18172006.09.05 06:00modify5791.281.28401.28511.2743
18182006.09.05 06:09modify5791.281.28401.28501.2743
18192006.09.05 06:10modify5791.281.28401.28491.2743
18202006.09.05 06:10close5791.281.28331.28491.27438.963289.43
18212006.09.05 08:14sell5801.281.28321.28491.2735
18222006.09.05 11:02modify5801.281.28321.28421.2735
18232006.09.05 11:03modify5801.281.28321.28411.2735
18242006.09.05 11:03modify5801.281.28321.28391.2735
18252006.09.05 11:04modify5801.281.28321.28341.2735
18262006.09.05 11:05modify5801.281.28321.28331.2735
18272006.09.05 11:36s/l5801.281.2832681.28331.2735-0.873288.56
18282006.09.05 12:35sell5811.281.28181.28351.2721
18292006.09.05 12:53modify5811.281.28181.28341.2721
18302006.09.05 12:58modify5811.281.28181.28331.2721
18312006.09.05 13:00modify5811.281.28181.28321.2721
18322006.09.05 13:00close5811.281.28111.28321.27218.963297.52
18332006.09.05 14:37sell5821.291.28171.28341.2720
18342006.09.05 14:41modify5821.291.28171.28341.2720
18352006.09.05 14:45modify5821.291.28171.28331.2720
18362006.09.05 14:50modify5821.291.28171.28321.2720
18372006.09.05 14:50close5821.291.28101.28321.27209.033306.55
18382006.09.05 15:36sell5831.291.28191.28361.2722
18392006.09.05 15:41modify5831.291.28191.28331.2722
18402006.09.05 15:49modify5831.291.28191.28311.2722
18412006.09.05 15:49close5831.291.28101.28311.272211.613318.16
18422006.09.05 18:09sell5841.291.28151.28321.2718
18432006.09.05 18:46modify5841.291.28151.28311.2718
18442006.09.05 18:50modify5841.291.28151.28301.2718
18452006.09.05 18:52modify5841.291.28151.28281.2718
18462006.09.05 18:53close5841.291.28081.28281.27189.033327.19
18472006.09.06 00:48buy5851.301.28111.27941.2908
18482006.09.06 00:57modify5851.301.28111.27941.2908
18492006.09.06 00:58modify5851.301.28111.27951.2908
18502006.09.06 00:59modify5851.301.28111.27961.2908
18512006.09.06 01:00modify5851.301.28111.27971.2908
18522006.09.06 01:00modify5851.301.28111.27991.2908
18532006.09.06 01:04modify5851.301.28111.28021.2908
18542006.09.06 01:04close5851.301.28191.28021.290810.403337.59
18552006.09.06 06:04sell5861.301.28191.28361.2722
18562006.09.06 06:04modify5861.301.28191.28331.2722
18572006.09.06 06:04modify5861.301.28191.28321.2722
18582006.09.06 06:20modify5861.301.28191.28311.2722
18592006.09.06 06:23modify5861.301.28191.28291.2722
18602006.09.06 06:29modify5861.301.28191.28281.2722
18612006.09.06 06:31modify5861.301.28191.28271.2722
18622006.09.06 06:35modify5861.301.28191.28261.2722
18632006.09.06 06:38modify5861.301.28191.28251.2722
18642006.09.06 06:40modify5861.301.28191.28241.2722
18652006.09.06 07:01s/l5861.301.2824391.28241.2722-7.013330.58
18662006.09.06 14:03sell5871.301.27941.28111.2697
18672006.09.06 14:10modify5871.301.27941.28111.2697
18682006.09.06 14:12modify5871.301.27941.28081.2697
18692006.09.06 14:12close5871.301.27891.28081.26976.503337.08
18702006.09.06 17:05sell5881.301.27871.28041.2690
18712006.09.06 17:18modify5881.301.27871.28041.2690
18722006.09.06 17:23modify5881.301.27871.28011.2690
18732006.09.06 17:53modify5881.301.27871.27991.2690
18742006.09.06 17:53close5881.301.27791.27991.269010.403347.48
18752006.09.06 18:02sell5891.311.28151.28321.2718
18762006.09.06 18:07modify5891.311.28151.28291.2718
18772006.09.06 18:07close5891.311.28081.28291.27189.173356.65
18782006.09.06 18:07sell5901.311.28041.28211.2707
18792006.09.06 18:21modify5901.311.28041.28211.2707
18802006.09.06 18:22modify5901.311.28041.28201.2707
18812006.09.06 18:25modify5901.311.28041.28191.2707
18822006.09.06 18:25close5901.311.27981.28191.27077.863364.51
18832006.09.06 18:26sell5911.311.27971.28141.2700
18842006.09.06 18:53modify5911.311.27971.28131.2700
18852006.09.06 18:54modify5911.311.27971.28121.2700
18862006.09.06 18:58modify5911.311.27971.28111.2700
18872006.09.06 18:58close5911.311.27901.28111.27009.173373.68
18882006.09.06 18:59sell5921.321.28131.28301.2716
18892006.09.06 20:55modify5921.321.28131.28291.2716
18902006.09.06 20:55close5921.321.28061.28291.27169.243382.92
18912006.09.07 05:39buy5931.321.28161.27991.2913
18922006.09.07 05:39modify5931.321.28161.28001.2913
18932006.09.07 05:47modify5931.321.28161.28051.2913
18942006.09.07 05:53modify5931.321.28161.28061.2913
18952006.09.07 05:54modify5931.321.28161.28071.2913
18962006.09.07 05:54close5931.321.28221.28071.29137.923390.84
18972006.09.07 05:59buy5941.321.28151.27981.2912
18982006.09.07 06:00modify5941.321.28151.27981.2912
18992006.09.07 06:00modify5941.321.28151.27991.2912
19002006.09.07 06:01modify5941.321.28151.28041.2912
19012006.09.07 06:04modify5941.321.28151.28071.2912
19022006.09.07 06:04close5941.321.28231.28071.291210.563401.40
19032006.09.07 08:02sell5951.331.28071.28241.2710
19042006.09.07 08:02modify5951.331.28071.28231.2710
19052006.09.07 08:04modify5951.331.28071.28131.2710
19062006.09.07 08:04close5951.331.27961.28131.271014.633416.03
19072006.09.07 09:02sell5961.341.27901.28071.2693
19082006.09.07 09:02modify5961.341.27901.28041.2693
19092006.09.07 09:03modify5961.341.27901.28031.2693
19102006.09.07 09:11modify5961.341.27901.28021.2693
19112006.09.07 09:11close5961.341.27841.28021.26938.043424.07
19122006.09.07 09:15sell5971.341.27861.28031.2689
19132006.09.07 09:32modify5971.341.27861.28001.2689
19142006.09.07 09:33modify5971.341.27861.27981.2689
19152006.09.07 09:33close5971.341.27801.27981.26898.043432.11
19162006.09.07 09:41sell5981.341.27851.28021.2688
19172006.09.07 09:45modify5981.341.27851.28021.2688
19182006.09.07 09:45modify5981.341.27851.28011.2688
19192006.09.07 09:45modify5981.341.27851.27991.2688
19202006.09.07 09:45modify5981.341.27851.27981.2688
19212006.09.07 10:02modify5981.341.27851.27981.2688
19222006.09.07 10:06modify5981.341.27851.27961.2688
19232006.09.07 10:06close5981.341.27771.27961.268810.723442.83
19242006.09.07 13:05sell5991.351.27271.27441.2630
19252006.09.07 13:34close5991.351.27191.27441.263010.803453.63
19262006.09.07 13:36sell6001.361.27231.27401.2626
19272006.09.07 13:56close6001.361.27171.27401.26268.163461.79
19282006.09.07 14:21sell6011.361.27341.27511.2637
19292006.09.07 14:56close6011.361.27251.27511.263712.243474.03
19302006.09.07 15:03sell6021.361.27491.27661.2652
19312006.09.07 15:31close6021.361.27421.27661.26529.523483.55
19322006.09.07 15:31sell6031.371.27411.27581.2644
19332006.09.07 15:55close6031.371.27321.27581.264412.333495.88
19342006.09.07 15:59sell6041.371.27531.27701.2656
19352006.09.07 16:53close6041.371.27411.27701.265616.443512.32
19362006.09.08 06:02sell6051.381.27261.27431.2629
19372006.09.08 06:05modify6051.381.27261.27431.2629
19382006.09.08 06:06modify6051.381.27261.27411.2629
19392006.09.08 06:08modify6051.381.27261.27391.2629
19402006.09.08 06:09modify6051.381.27261.27381.2629
19412006.09.08 06:12modify6051.381.27261.27371.2629
19422006.09.08 06:13modify6051.381.27261.27361.2629
19432006.09.08 06:35modify6051.381.27261.27351.2629
19442006.09.08 06:36modify6051.381.27261.27301.2629
19452006.09.08 06:36modify6051.381.27261.27291.2629
19462006.09.08 06:38modify6051.381.27261.27271.2629
19472006.09.08 07:02s/l6051.381.2726921.27271.2629-1.273511.05
19482006.09.08 11:17sell6061.381.27161.27331.2619
19492006.09.08 11:25modify6061.381.27161.27331.2619
19502006.09.08 11:26modify6061.381.27161.27291.2619
19512006.09.08 11:28modify6061.381.27161.27271.2619
19522006.09.08 11:29modify6061.381.27161.27251.2619
19532006.09.08 11:29close6061.381.27061.27251.261913.803524.85
19542006.09.11 01:07sell6071.391.26671.26841.2570
19552006.09.11 01:15modify6071.391.26671.26831.2570
19562006.09.11 01:17modify6071.391.26671.26811.2570
19572006.09.11 01:17close6071.391.26561.26811.257015.293540.14
19582006.09.11 22:05sell6081.391.27081.27251.2611
19592006.09.11 22:20modify6081.391.27081.27251.2611
19602006.09.11 22:20close6081.391.27011.27251.26119.733549.87
19612006.09.11 22:42sell6091.401.27061.27231.2609
19622006.09.11 23:19modify6091.401.27061.27221.2609
19632006.09.11 23:25modify6091.401.27061.27211.2609
19642006.09.11 23:25close6091.401.26991.27211.26099.803559.67
19652006.09.12 05:16buy6101.401.27131.26961.2810
19662006.09.12 05:17modify6101.401.27131.26961.2810
19672006.09.12 05:20modify6101.401.27131.26971.2810
19682006.09.12 05:21modify6101.401.27131.26981.2810
19692006.09.12 05:31modify6101.401.27131.26991.2810
19702006.09.12 05:33modify6101.401.27131.27001.2810
19712006.09.12 05:33modify6101.401.27131.27041.2810
19722006.09.12 05:33close6101.401.27201.27041.28109.803569.47
19732006.09.12 07:11buy6111.401.27121.26951.2809
19742006.09.12 07:27modify6111.401.27121.26971.2809
19752006.09.12 07:27modify6111.401.27121.26981.2809
19762006.09.12 07:30modify6111.401.27121.26991.2809
19772006.09.12 07:30modify6111.401.27121.27001.2809
19782006.09.12 07:31modify6111.401.27121.27051.2809
19792006.09.12 07:31close6111.401.27211.27051.280912.603582.07
19802006.09.12 12:01sell6121.411.27171.27341.2620
19812006.09.12 12:03modify6121.411.27171.27131.2620
19822006.09.12 12:03close6121.411.26941.27131.262032.433614.50
19832006.09.12 12:25sell6131.421.27181.27351.2621
19842006.09.12 12:29modify6131.421.27181.27351.2621
19852006.09.12 12:29modify6131.421.27181.27341.2621
19862006.09.12 12:32modify6131.421.27181.27261.2621
19872006.09.12 12:32close6131.421.27071.27261.262115.623630.12
19882006.09.12 12:46sell6141.431.27201.27371.2623
19892006.09.12 12:47modify6141.431.27201.27361.2623
19902006.09.12 12:47modify6141.431.27201.27341.2623
19912006.09.12 12:47modify6141.431.27201.27331.2623
19922006.09.12 12:47modify6141.431.27201.27321.2623
19932006.09.12 12:47close6141.431.27131.27321.262310.013640.13
19942006.09.12 12:48sell6151.431.27181.27351.2621
19952006.09.12 13:01modify6151.431.27181.27241.2621
19962006.09.12 13:01close6151.431.27021.27241.262122.883663.01
19972006.09.12 15:22sell6161.441.27011.27181.2604
19982006.09.12 16:01modify6161.441.27011.27181.2604
19992006.09.12 16:01close6161.441.26911.27181.260414.403677.41
20002006.09.12 17:19sell6171.451.26911.27081.2594
20012006.09.12 18:01modify6171.451.26911.27081.2594
20022006.09.12 18:06modify6171.451.26911.27071.2594
20032006.09.12 18:06modify6171.451.26911.27061.2594
20042006.09.12 18:07modify6171.451.26911.27051.2594
20052006.09.12 22:00close6171.451.26841.27051.259410.153687.56
20062006.09.12 22:12sell6181.451.26901.27071.2593
20072006.09.13 00:00modify6181.451.26901.27061.2593
20082006.09.13 00:00close6181.451.26811.27061.259314.093701.65
20092006.09.13 08:03sell6191.461.26901.27071.2593
20102006.09.13 08:03modify6191.461.26901.27071.2593
20112006.09.13 08:07modify6191.461.26901.27011.2593
20122006.09.13 08:08modify6191.461.26901.27001.2593
20132006.09.13 08:08close6191.461.26821.27001.259311.683713.33
20142006.09.13 08:21sell6201.461.26901.27071.2593
20152006.09.13 08:22modify6201.461.26901.27071.2593
20162006.09.13 08:22modify6201.461.26901.27061.2593
20172006.09.13 08:23modify6201.461.26901.27051.2593
20182006.09.13 08:36modify6201.461.26901.27041.2593
20192006.09.13 08:37modify6201.461.26901.27001.2593
20202006.09.13 08:37close6201.461.26821.27001.259311.683725.01
20212006.09.13 08:59sell6211.471.26911.27081.2594
20222006.09.13 09:07modify6211.471.26911.27071.2594
20232006.09.13 09:39modify6211.471.26911.27051.2594
20242006.09.13 09:50modify6211.471.26911.27041.2594
20252006.09.13 10:05modify6211.471.26911.27031.2594
20262006.09.13 10:38modify6211.471.26911.27021.2594
20272006.09.13 10:47modify6211.471.26911.27011.2594
20282006.09.13 11:34modify6211.471.26911.27011.2594
20292006.09.13 11:46modify6211.471.26911.27001.2594
20302006.09.13 12:01modify6211.471.26911.26991.2594
20312006.09.13 12:01close6211.471.26811.26991.259414.703739.71
20322006.09.13 13:18sell6221.471.26911.27081.2594
20332006.09.13 13:27modify6221.471.26911.27081.2594
20342006.09.13 13:27modify6221.471.26911.27071.2594
20352006.09.13 13:30modify6221.471.26911.27031.2594
20362006.09.13 13:32modify6221.471.26911.26981.2594
20372006.09.13 13:32close6221.471.26801.26981.259416.173755.88
20382006.09.14 09:01sell6231.481.26961.27131.2599
20392006.09.14 09:02modify6231.481.26961.27111.2599
20402006.09.14 09:02modify6231.481.26961.27101.2599
20412006.09.14 09:02modify6231.481.26961.27091.2599
20422006.09.14 09:03modify6231.481.26961.27081.2599
20432006.09.14 09:05modify6231.481.26961.27071.2599
20442006.09.14 09:07modify6231.481.26961.27031.2599
20452006.09.14 09:09modify6231.481.26961.27011.2599
20462006.09.14 09:09close6231.481.26891.27011.259910.363766.24
20472006.09.14 09:16sell6241.481.26921.27091.2595
20482006.09.14 09:17modify6241.481.26921.27051.2595
20492006.09.14 09:18modify6241.481.26921.27011.2595
20502006.09.14 09:20modify6241.481.26921.27001.2595
20512006.09.14 09:20modify6241.481.26921.26991.2595
20522006.09.14 10:00s/l6241.481.2699221.26991.2595-10.693755.55
20532006.09.15 12:31sell6251.481.26871.27041.2590
20542006.09.15 12:31modify6251.481.26871.27031.2590
20552006.09.15 12:31modify6251.481.26871.26991.2590
20562006.09.15 12:31modify6251.481.26871.26971.2590
20572006.09.15 12:31modify6251.481.26871.26951.2590
20582006.09.15 12:32s/l6251.481.2694541.26951.2590-11.153744.40
20592006.09.15 12:32sell6261.471.26941.27111.2597
20602006.09.15 12:32modify6261.471.26941.27111.2597
20612006.09.15 12:32modify6261.471.26941.27101.2597
20622006.09.15 12:35modify6261.471.26941.27051.2597
20632006.09.15 12:36modify6261.471.26941.27021.2597
20642006.09.15 12:36modify6261.471.26941.27011.2597
20652006.09.15 12:37modify6261.471.26941.26991.2597
20662006.09.15 12:41modify6261.471.26941.26981.2597
20672006.09.15 12:43modify6261.471.26941.26971.2597
20682006.09.15 12:46modify6261.471.26941.26961.2597
20692006.09.15 12:53modify6261.471.26941.26941.2597
20702006.09.15 12:55modify6261.471.26941.26921.2597
20712006.09.15 12:55modify6261.471.26941.26871.2597
20722006.09.15 12:55modify6261.471.26941.26831.2597
20732006.09.15 12:56modify6261.471.26941.26811.2597
20742006.09.15 12:57modify6261.471.26941.26801.2597
20752006.09.15 12:58modify6261.471.26941.26791.2597
20762006.09.15 12:58modify6261.471.26941.26781.2597
20772006.09.15 12:58modify6261.471.26941.26771.2597
20782006.09.15 13:00close6261.471.26741.26771.259729.403773.80
20792006.09.15 13:31sell6271.491.26801.26971.2583
20802006.09.15 13:31modify6271.491.26801.26971.2583
20812006.09.15 13:33modify6271.491.26801.26921.2583
20822006.09.15 13:35modify6271.491.26801.26871.2583
20832006.09.15 13:35modify6271.491.26801.26861.2583
20842006.09.15 13:36modify6271.491.26801.26841.2583
20852006.09.15 13:42modify6271.491.26801.26831.2583
20862006.09.15 13:42modify6271.491.26801.26821.2583
20872006.09.15 13:42modify6271.491.26801.26811.2583
20882006.09.15 13:44modify6271.491.26801.26801.2583
20892006.09.15 13:51modify6271.491.26801.26781.2583
20902006.09.15 13:53modify6271.491.26801.26761.2583
20912006.09.15 13:53modify6271.491.26801.26751.2583
20922006.09.15 13:53modify6271.491.26801.26661.2583
20932006.09.15 13:55modify6271.491.26801.26641.2583
20942006.09.15 13:55modify6271.491.26801.26631.2583
20952006.09.15 13:55modify6271.491.26801.26621.2583
20962006.09.15 13:56modify6271.491.26801.26591.2583
20972006.09.15 13:56modify6271.491.26801.26571.2583
20982006.09.15 13:56modify6271.491.26801.26551.2583
20992006.09.15 13:56modify6271.491.26801.26541.2583
21002006.09.15 13:57modify6271.491.26801.26521.2583
21012006.09.15 14:00close6271.491.26461.26521.258350.663824.46
21022006.09.15 14:26sell6281.511.26521.26691.2555
21032006.09.15 14:53close6281.511.26461.26691.25559.063833.52
21042006.09.15 18:04sell6291.511.26531.26701.2556
21052006.09.17 22:00modify6291.511.26531.26611.2556
21062006.09.17 22:00close6291.511.26331.26611.255630.203863.72
21072006.09.17 22:22sell6301.531.26441.26611.2547
21082006.09.17 22:50modify6301.531.26441.26611.2547
21092006.09.17 22:50modify6301.531.26441.26601.2547
21102006.09.17 22:50close6301.531.26321.26601.254718.363882.08
21112006.09.19 10:49sell6311.531.26621.26791.2565
21122006.09.19 10:57modify6311.531.26621.26771.2565
21132006.09.19 10:58modify6311.531.26621.26761.2565
21142006.09.19 12:03modify6311.531.26621.26741.2565
21152006.09.19 12:13modify6311.531.26621.26731.2565
21162006.09.19 12:13modify6311.531.26621.26721.2565
21172006.09.19 12:13close6311.531.26541.26721.256512.243894.32
21182006.09.19 12:21sell6321.541.26701.26871.2573
21192006.09.19 12:22modify6321.541.26701.26841.2573
21202006.09.19 12:22modify6321.541.26701.26821.2573
21212006.09.19 12:22modify6321.541.26701.26781.2573
21222006.09.19 12:22close6321.541.26601.26781.257315.403909.72
21232006.09.19 12:23sell6331.541.26791.26961.2582
21242006.09.19 12:23modify6331.541.26791.26951.2582
21252006.09.19 12:25modify6331.541.26791.26901.2582
21262006.09.19 12:25modify6331.541.26791.26891.2582
21272006.09.19 12:25close6331.541.26711.26891.258212.323922.04
21282006.09.19 12:25sell6341.551.26701.26871.2573
21292006.09.19 12:26modify6341.551.26701.26861.2573
21302006.09.19 12:26modify6341.551.26701.26831.2573
21312006.09.19 12:26modify6341.551.26701.26821.2573
21322006.09.19 12:35s/l6341.551.2682441.26821.2573-19.283902.76
21332006.09.19 12:35sell6351.541.26851.27021.2588
21342006.09.19 12:36modify6351.541.26851.27001.2588
21352006.09.19 12:36modify6351.541.26851.26971.2588
21362006.09.19 12:37modify6351.541.26851.26961.2588
21372006.09.19 12:43s/l6351.541.2696441.26961.2588-17.613885.15
21382006.09.19 12:43sell6361.531.26951.27121.2598
21392006.09.19 12:53modify6361.531.26951.27001.2598
21402006.09.19 12:53close6361.531.26821.27001.259819.893905.04
21412006.09.19 12:54sell6371.541.26811.26981.2584
21422006.09.19 12:55modify6371.541.26811.26941.2584
21432006.09.19 12:55modify6371.541.26811.26901.2584
21442006.09.19 12:55close6371.541.26721.26901.258413.863918.90
21452006.09.19 12:56sell6381.551.26731.26901.2576
21462006.09.19 12:56modify6381.551.26731.26811.2576
21472006.09.19 12:56close6381.551.26631.26811.257615.503934.40
21482006.09.19 12:59sell6391.551.27001.27171.2603
21492006.09.19 14:41s/l6391.551.27171.27171.2603-26.353908.05
21502006.09.19 17:30sell6401.541.26721.26891.2575
21512006.09.19 17:50close6401.541.26651.26891.257510.783918.83
21522006.09.19 17:53sell6411.551.26721.26891.2575
21532006.09.20 04:26s/l6411.551.26891.26891.2575-25.233893.60
21542006.09.20 23:01sell6421.531.26921.27091.2595
21552006.09.20 23:10modify6421.531.26921.27081.2595
21562006.09.20 23:11modify6421.531.26921.27071.2595
21572006.09.20 23:11modify6421.531.26921.27051.2595
21582006.09.20 23:12modify6421.531.26921.27031.2595
21592006.09.20 23:12close6421.531.26841.27031.259512.243905.84
21602006.09.20 23:59sell6431.541.26931.27101.2596
21612006.09.21 00:01s/l6431.541.27101.27101.2596-22.853882.99
21622006.09.21 15:52sell6441.531.27301.27471.2633
21632006.09.21 16:26s/l6441.531.27471.27471.2633-26.013856.98
21642006.09.22 14:32sell6451.511.28101.28271.2713
21652006.09.22 14:59modify6451.511.28101.28261.2713
21662006.09.22 15:02modify6451.511.28101.28151.2713
21672006.09.22 15:02close6451.511.27931.28151.271325.673882.65
21682006.09.22 16:48sell6461.521.28061.28231.2709
21692006.09.22 17:00modify6461.521.28061.28221.2709
21702006.09.22 17:02modify6461.521.28061.28181.2709
21712006.09.22 17:02close6461.521.27941.28181.270918.243900.89
21722006.09.25 01:25sell6471.521.27921.28091.2695
21732006.09.25 03:38s/l6471.521.28091.28091.2695-25.843875.05
21742006.09.25 08:30sell6481.511.27941.28111.2697
21752006.09.25 08:38modify6481.511.27941.28111.2697
21762006.09.25 08:38modify6481.511.27941.28101.2697
21772006.09.25 08:44modify6481.511.27941.28081.2697
21782006.09.25 08:59modify6481.511.27941.28011.2697
21792006.09.25 08:59close6481.511.27831.28011.269716.613891.66
21802006.09.25 23:03sell6491.531.27531.27701.2656
21812006.09.25 23:47modify6491.531.27531.27681.2656
21822006.09.25 23:49modify6491.531.27531.27671.2656
21832006.09.26 01:46modify6491.531.27531.27651.2656
21842006.09.26 03:45modify6491.531.27531.27651.2656
21852006.09.26 05:00modify6491.531.27531.27641.2656
21862006.09.26 06:22modify6491.531.27531.27641.2656
21872006.09.26 06:32modify6491.531.27531.27631.2656
21882006.09.26 06:34modify6491.531.27531.27621.2656
21892006.09.26 06:37modify6491.531.27531.27611.2656
21902006.09.26 06:41modify6491.531.27531.27561.2656
21912006.09.26 06:41close6491.531.27441.27561.265614.873906.53
21922006.09.26 08:01sell6501.531.27551.27721.2658
21932006.09.26 08:02modify6501.531.27551.27691.2658
21942006.09.26 08:03modify6501.531.27551.27631.2658
21952006.09.26 08:03modify6501.531.27551.27591.2658
21962006.09.26 08:03close6501.531.27461.27591.265813.773920.30
21972006.09.26 08:04sell6511.541.27511.27681.2654
21982006.09.26 08:04modify6511.541.27511.27641.2654
21992006.09.26 08:04modify6511.541.27511.27631.2654
22002006.09.26 08:09modify6511.541.27511.27591.2654
22012006.09.26 08:11modify6511.541.27511.27571.2654
22022006.09.26 08:11close6511.541.27441.27571.265410.783931.08
22032006.09.26 08:25sell6521.541.27511.27681.2654
22042006.09.26 08:25modify6521.541.27511.27671.2654
22052006.09.26 08:25modify6521.541.27511.27651.2654
22062006.09.26 08:27modify6521.541.27511.27641.2654
22072006.09.26 08:28modify6521.541.27511.27511.2654
22082006.09.26 08:28close6521.541.27381.27511.265420.023951.10
22092006.09.26 15:02sell6531.561.26931.27101.2596
22102006.09.26 15:29modify6531.561.26931.27071.2596
22112006.09.26 15:29close6531.561.26831.27071.259615.603966.70
22122006.09.26 15:32sell6541.561.26841.27011.2587
22132006.09.26 15:53modify6541.561.26841.26991.2587
22142006.09.26 15:53close6541.561.26751.26991.258714.043980.74
22152006.09.26 15:59sell6551.571.26861.27031.2589
22162006.09.27 05:37modify6551.571.26861.27031.2589
22172006.09.27 05:42modify6551.571.26861.27021.2589
22182006.09.27 06:08modify6551.571.26861.27011.2589
22192006.09.27 06:11modify6551.571.26861.26971.2589
22202006.09.27 06:32modify6551.571.26861.26931.2589
22212006.09.27 06:34modify6551.571.26861.26911.2589
22222006.09.27 06:38modify6551.571.26861.26901.2589
22232006.09.27 06:38modify6551.571.26861.26891.2589
22242006.09.27 06:41modify6551.571.26861.26871.2589
22252006.09.27 07:00s/l6551.571.2686571.26871.25890.243980.98
22262006.09.27 07:02sell6561.571.26961.27131.2599
22272006.09.27 07:03modify6561.571.26961.27101.2599
22282006.09.27 07:05modify6561.571.26961.27081.2599
22292006.09.27 07:06modify6561.571.26961.27071.2599
22302006.09.27 07:08modify6561.571.26961.27041.2599
22312006.09.27 07:09modify6561.571.26961.27031.2599
22322006.09.27 07:31modify6561.571.26961.26981.2599
22332006.09.27 07:31close6561.571.26851.26981.259917.273998.25
22342006.09.27 07:59sell6571.581.26921.27091.2595
22352006.09.27 08:00modify6571.581.26921.27071.2595
22362006.09.27 08:08modify6571.581.26921.27061.2595
22372006.09.27 08:31modify6571.581.26921.27021.2595
22382006.09.27 08:32modify6571.581.26921.27001.2595
22392006.09.27 08:36modify6571.581.26921.26991.2595
22402006.09.27 08:38modify6571.581.26921.26961.2595
22412006.09.27 08:38close6571.581.26821.26961.259515.804014.05
22422006.09.27 15:22buy6581.581.27031.26861.2800
22432006.09.27 16:03modify6581.581.27031.26871.2800
22442006.09.27 17:02close6581.581.27091.26871.28009.484023.53
22452006.09.28 08:51sell6591.581.27241.27411.2627
22462006.09.28 08:52modify6591.581.27241.27401.2627
22472006.09.28 08:53modify6591.581.27241.27391.2627
22482006.09.28 08:54modify6591.581.27241.27381.2627
22492006.09.28 09:00modify6591.581.27241.27371.2627
22502006.09.28 09:00modify6591.581.27241.27361.2627
22512006.09.28 09:04modify6591.581.27241.27261.2627
22522006.09.28 09:04close6591.581.27111.27261.262720.544044.07
22532006.09.28 15:40sell6601.591.26951.27121.2598
22542006.09.28 15:56modify6601.591.26951.27121.2598
22552006.09.28 15:58modify6601.591.26951.27111.2598
22562006.09.28 15:58modify6601.591.26951.27101.2598
22572006.09.28 18:25s/l6601.591.2709851.27101.2598-23.614020.46
22582006.09.28 18:36sell6611.581.27121.27291.2615
22592006.09.28 18:53modify6611.581.27121.27271.2615
22602006.09.28 18:53modify6611.581.27121.27261.2615
22612006.09.28 18:54modify6611.581.27121.27251.2615
22622006.09.28 18:55modify6611.581.27121.27231.2615
22632006.09.28 18:55close6611.581.27031.27231.261514.224034.68
22642006.09.28 18:59sell6621.591.27111.27281.2614
22652006.09.28 19:01modify6621.591.27111.27281.2614
22662006.09.28 19:02modify6621.591.27111.27271.2614
22672006.09.28 19:03modify6621.591.27111.27261.2614
22682006.09.28 19:03close6621.591.27051.27261.26149.544044.22
22692006.09.29 02:26sell6631.591.27041.27211.2607
22702006.09.29 02:43modify6631.591.27041.27201.2607
22712006.09.29 02:43modify6631.591.27041.27191.2607
22722006.09.29 02:44modify6631.591.27041.27181.2607
22732006.09.29 02:45modify6631.591.27041.27161.2607
22742006.09.29 05:01modify6631.591.27041.27141.2607
22752006.09.29 06:00modify6631.591.27041.27131.2607
22762006.09.29 06:00modify6631.591.27041.27081.2607
22772006.09.29 06:00modify6631.591.27041.27071.2607
22782006.09.29 06:01modify6631.591.27041.27051.2607
22792006.09.29 06:01modify6631.591.27041.27001.2607
22802006.09.29 06:03modify6631.591.27041.26991.2607
22812006.09.29 06:21s/l6631.591.2698811.26991.26078.254052.47
22822006.09.29 14:16sell6641.601.26651.26821.2568
22832006.09.29 14:31modify6641.601.26651.26811.2568
22842006.09.29 14:31close6641.601.26581.26811.256811.204063.67
22852006.09.29 14:36sell6651.601.26651.26821.2568
22862006.09.29 14:50modify6651.601.26651.26791.2568
22872006.09.29 14:50close6651.601.26561.26791.256814.404078.07
22882006.09.29 14:59sell6661.611.26671.26841.2570
22892006.09.29 15:01s/l6661.611.26841.26841.2570-27.374050.70
22902006.09.29 15:01sell6671.601.26971.27141.2600
22912006.09.29 15:28modify6671.601.26971.27131.2600
22922006.09.29 15:28modify6671.601.26971.27121.2600
22932006.09.29 15:28modify6671.601.26971.27111.2600
22942006.09.29 15:28close6671.601.26861.27111.260017.604068.30
22952006.09.29 15:30sell6681.601.26911.27081.2594
22962006.09.29 15:49modify6681.601.26911.27071.2594
22972006.09.29 15:50modify6681.601.26911.27041.2594
22982006.09.29 15:50close6681.601.26791.27041.259419.204087.50
22992006.09.29 15:50sell6691.611.26781.26951.2581
23002006.09.29 15:56modify6691.611.26781.26931.2581
23012006.09.29 15:56close6691.611.26681.26931.258116.104103.60
23022006.10.02 04:01sell6701.621.26771.26941.2580
23032006.10.02 04:36modify6701.621.26771.26931.2580
23042006.10.02 04:39modify6701.621.26771.26921.2580
23052006.10.02 04:39close6701.621.26701.26921.258011.344114.94
23062006.10.02 04:59sell6711.621.26781.26951.2581
23072006.10.02 05:13modify6711.621.26781.26941.2581
23082006.10.02 05:33modify6711.621.26781.26931.2581
23092006.10.02 05:34modify6711.621.26781.26921.2581
23102006.10.02 05:35modify6711.621.26781.26911.2581
23112006.10.02 05:35close6711.621.26711.26911.258111.344126.28
23122006.10.02 06:04sell6721.631.26841.27011.2587
23132006.10.02 06:11modify6721.631.26841.27011.2587
23142006.10.02 06:12modify6721.631.26841.26991.2587
23152006.10.02 06:12modify6721.631.26841.26981.2587
23162006.10.02 06:34modify6721.631.26841.26951.2587
23172006.10.02 06:34close6721.631.26761.26951.258713.044139.32
23182006.10.02 08:07sell6731.631.26791.26961.2582
23192006.10.02 08:08modify6731.631.26791.26951.2582
23202006.10.02 08:10modify6731.631.26791.26931.2582
23212006.10.02 08:10modify6731.631.26791.26921.2582
23222006.10.02 08:31modify6731.631.26791.26891.2582
23232006.10.02 08:32modify6731.631.26791.26881.2582
23242006.10.02 08:34modify6731.631.26791.26871.2582
23252006.10.02 08:34close6731.631.26721.26871.258211.414150.73
23262006.10.02 08:36sell6741.641.26751.26921.2578
23272006.10.02 08:37modify6741.641.26751.26891.2578
23282006.10.02 08:38modify6741.641.26751.26851.2578
23292006.10.02 09:02s/l6741.641.2685121.26851.2578-16.604134.13
23302006.10.03 09:57sell6751.621.27531.27701.2656
23312006.10.03 09:58modify6751.621.27531.27641.2656
23322006.10.03 09:59modify6751.621.27531.27571.2656
23332006.10.03 09:59close6751.621.27461.27571.265611.344145.47
23342006.10.03 13:35sell6761.631.27381.27551.2641
23352006.10.03 13:35modify6761.631.27381.27541.2641
23362006.10.03 13:59modify6761.631.27381.27491.2641
23372006.10.03 14:00modify6761.631.27381.27481.2641
23382006.10.03 14:01modify6761.631.27381.27471.2641
23392006.10.03 14:02modify6761.631.27381.27441.2641
23402006.10.03 14:02close6761.631.27291.27441.264114.674160.14
23412006.10.03 14:32sell6771.631.27421.27591.2645
23422006.10.03 14:33modify6771.631.27421.27581.2645
23432006.10.03 14:38modify6771.631.27421.27571.2645
23442006.10.03 14:59modify6771.631.27421.27561.2645
23452006.10.03 15:00modify6771.631.27421.27531.2645
23462006.10.03 15:01modify6771.631.27421.27501.2645
23472006.10.03 15:01close6771.631.27341.27501.264513.044173.18
23482006.10.04 03:34sell6781.641.27251.27421.2628
23492006.10.04 03:35modify6781.641.27251.27401.2628
23502006.10.04 03:36modify6781.641.27251.27391.2628
23512006.10.04 03:50modify6781.641.27251.27381.2628
23522006.10.04 03:57modify6781.641.27251.27371.2628
23532006.10.04 04:05modify6781.641.27251.27341.2628
23542006.10.04 05:01modify6781.641.27251.27341.2628
23552006.10.04 05:02modify6781.641.27251.27331.2628
23562006.10.04 06:08s/l6781.641.2732841.27331.2628-12.864160.32
23572006.10.04 09:07sell6791.641.26941.27111.2597
23582006.10.04 09:40modify6791.641.26941.27101.2597
23592006.10.04 09:51modify6791.641.26941.27081.2597
23602006.10.04 09:57modify6791.641.26941.27041.2597
23612006.10.04 09:57close6791.641.26861.27041.259713.124173.44
23622006.10.04 12:18sell6801.651.26851.27021.2588
23632006.10.04 12:39modify6801.651.26851.27021.2588
23642006.10.04 12:45modify6801.651.26851.27011.2588
23652006.10.04 12:47modify6801.651.26851.27001.2588
23662006.10.04 12:53modify6801.651.26851.26951.2588
23672006.10.04 12:53close6801.651.26751.26951.258816.504189.94
23682006.10.04 12:59sell6811.651.26861.27031.2589
23692006.10.04 13:55modify6811.651.26861.27011.2589
23702006.10.04 13:58modify6811.651.26861.27001.2589
23712006.10.04 14:54modify6811.651.26861.26991.2589
23722006.10.04 14:54close6811.651.26781.26991.258913.204203.14
23732006.10.05 06:02sell6821.651.27131.27301.2616
23742006.10.05 06:02modify6821.651.27131.27301.2616
23752006.10.05 06:09modify6821.651.27131.27291.2616
23762006.10.05 06:25modify6821.651.27131.27271.2616
23772006.10.05 06:26modify6821.651.27131.27261.2616
23782006.10.05 06:34modify6821.651.27131.27211.2616
23792006.10.05 06:34close6821.651.27051.27211.261613.204216.34
23802006.10.05 06:52sell6831.661.27111.27281.2614
23812006.10.05 06:52modify6831.661.27111.27251.2614
23822006.10.05 06:53modify6831.661.27111.27241.2614
23832006.10.05 06:56modify6831.661.27111.27231.2614
23842006.10.05 06:57modify6831.661.27111.27221.2614
23852006.10.05 08:31modify6831.661.27111.27161.2614
23862006.10.05 08:31close6831.661.27021.27161.261414.944231.28
23872006.10.05 16:34sell6841.671.26941.27111.2597
23882006.10.05 16:56modify6841.671.26941.27091.2597
23892006.10.05 17:20modify6841.671.26941.27091.2597
23902006.10.05 17:20close6841.671.26871.27091.259711.694242.97
23912006.10.06 07:15sell6851.671.26861.27031.2589
23922006.10.06 07:15modify6851.671.26861.26991.2589
23932006.10.06 07:19modify6851.671.26861.26981.2589
23942006.10.06 07:21modify6851.671.26861.26971.2589
23952006.10.06 07:23modify6851.671.26861.26951.2589
23962006.10.06 07:25modify6851.671.26861.26931.2589
23972006.10.06 07:26modify6851.671.26861.26911.2589
23982006.10.06 07:26close6851.671.26791.26911.258911.694254.66
23992006.10.06 07:28sell6861.681.26851.27021.2588
24002006.10.06 07:29modify6861.681.26851.26981.2588
24012006.10.06 07:31modify6861.681.26851.26971.2588
24022006.10.06 07:31modify6861.681.26851.26961.2588
24032006.10.06 07:32modify6861.681.26851.26951.2588
24042006.10.06 07:37modify6861.681.26851.26901.2588
24052006.10.06 07:37close6861.681.26781.26901.258811.764266.42
24062006.10.06 07:59sell6871.681.26851.27021.2588
24072006.10.06 08:00modify6871.681.26851.26981.2588
24082006.10.06 08:00modify6871.681.26851.26961.2588
24092006.10.06 08:02modify6871.681.26851.26891.2588
24102006.10.06 08:02close6871.681.26771.26891.258813.444279.86
24112006.10.06 12:06sell6881.691.26721.26891.2575
24122006.10.06 12:06modify6881.691.26721.26861.2575
24132006.10.06 12:06modify6881.691.26721.26801.2575
24142006.10.06 12:06modify6881.691.26721.26771.2575
24152006.10.06 12:07modify6881.691.26721.26711.2575
24162006.10.06 12:07modify6881.691.26721.26691.2575
24172006.10.06 12:07modify6881.691.26721.26561.2575
24182006.10.06 12:07s/l6881.691.2656091.26561.257526.904306.76
24192006.10.06 12:08sell6891.701.27011.27181.2604
24202006.10.06 12:09modify6891.701.27011.27161.2604
24212006.10.06 12:11modify6891.701.27011.27141.2604
24222006.10.06 12:12modify6891.701.27011.27121.2604
24232006.10.06 12:13modify6891.701.27011.27091.2604
24242006.10.06 12:13modify6891.701.27011.27081.2604
24252006.10.06 12:13modify6891.701.27011.27031.2604
24262006.10.06 12:13s/l6891.701.2703091.27031.2604-3.554303.21
24272006.10.06 12:13sell6901.691.27131.27301.2616
24282006.10.06 12:13modify6901.691.27131.27171.2616
24292006.10.06 12:13modify6901.691.27131.27051.2616
24302006.10.06 12:13modify6901.691.27131.27021.2616
24312006.10.06 12:14modify6901.691.27131.27011.2616
24322006.10.06 12:14s/l6901.691.2701091.27011.261620.144323.35
24332006.10.06 12:14sell6911.701.27001.27171.2603
24342006.10.06 12:14modify6911.701.27001.27141.2603
24352006.10.06 12:14modify6911.701.27001.27121.2603
24362006.10.06 12:14modify6911.701.27001.27061.2603
24372006.10.06 12:14modify6911.701.27001.27041.2603
24382006.10.06 12:14s/l6911.701.2704091.27041.2603-6.954316.40
24392006.10.06 12:14sell6921.701.27111.27281.2614
24402006.10.06 12:14modify6921.701.27111.27261.2614
24412006.10.06 12:14modify6921.701.27111.27241.2614
24422006.10.06 12:15modify6921.701.27111.26941.2614
24432006.10.06 12:15modify6921.701.27111.26911.2614
24442006.10.06 12:15modify6921.701.27111.26901.2614
24452006.10.06 12:16modify6921.701.27111.26891.2614
24462006.10.06 12:16modify6921.701.27111.26801.2614
24472006.10.06 12:16modify6921.701.27111.26701.2614
24482006.10.06 12:16modify6921.701.27111.26691.2614
24492006.10.06 12:16modify6921.701.27111.26681.2614
24502006.10.06 12:17modify6921.701.27111.26651.2614
24512006.10.06 12:18modify6921.701.27111.26641.2614
24522006.10.06 12:18modify6921.701.27111.26631.2614
24532006.10.06 12:18s/l6921.701.2663091.26631.261481.454397.85
24542006.10.06 12:20sell6931.741.26731.26901.2576
24552006.10.06 12:20modify6931.741.26731.26891.2576
24562006.10.06 12:20modify6931.741.26731.26881.2576
24572006.10.06 12:20modify6931.741.26731.26861.2576
24582006.10.06 12:21s/l6931.741.2686091.26861.2576-22.774375.08
24592006.10.06 12:21sell6941.721.26921.27091.2595
24602006.10.06 12:21modify6941.721.26921.27071.2595
24612006.10.06 12:21modify6941.721.26921.27041.2595
24622006.10.06 12:21modify6941.721.26921.27021.2595
24632006.10.06 12:21modify6941.721.26921.26991.2595
24642006.10.06 12:22modify6941.721.26921.26951.2595
24652006.10.06 12:22modify6941.721.26921.26911.2595
24662006.10.06 12:22s/l6941.721.2691091.26911.25951.574376.65
24672006.10.06 12:22sell6951.721.26991.27161.2602
24682006.10.06 12:22modify6951.721.26991.27151.2602
24692006.10.06 12:23modify6951.721.26991.27141.2602
24702006.10.06 12:23modify6951.721.26991.27121.2602
24712006.10.06 12:23modify6951.721.26991.27021.2602
24722006.10.06 12:24s/l6951.721.2702091.27021.2602-5.314371.34
24732006.10.06 12:24sell6961.721.27031.27201.2606
24742006.10.06 12:24modify6961.721.27031.27181.2606
24752006.10.06 12:24modify6961.721.27031.27171.2606
24762006.10.06 12:24modify6961.721.27031.27151.2606
24772006.10.06 12:24modify6961.721.27031.27141.2606
24782006.10.06 12:25modify6961.721.27031.26971.2606
24792006.10.06 12:25modify6961.721.27031.26941.2606
24802006.10.06 12:25modify6961.721.27031.26931.2606
24812006.10.06 12:25modify6961.721.27031.26871.2606
24822006.10.06 12:26s/l6961.721.2687091.26871.260627.374398.71
24832006.10.06 12:26sell6971.731.26871.27041.2590
24842006.10.06 12:28modify6971.731.26871.26941.2590
24852006.10.06 12:29s/l6971.731.2694091.26941.2590-12.264386.45
24862006.10.06 12:29sell6981.731.26971.27141.2600
24872006.10.06 12:29modify6981.731.26971.27021.2600
24882006.10.06 12:29modify6981.731.26971.26971.2600
24892006.10.06 12:29s/l6981.731.2697091.26971.2600-0.154386.30
24902006.10.06 12:29sell6991.731.27071.27241.2610
24912006.10.06 12:29modify6991.731.27071.27111.2610
24922006.10.06 12:29s/l6991.731.2711091.27111.2610-7.074379.23
24932006.10.06 12:29sell7001.721.27101.27271.2613
24942006.10.06 12:29modify7001.721.27101.27131.2613
24952006.10.06 12:29modify7001.721.27101.27081.2613
24962006.10.06 12:29modify7001.721.27101.27061.2613
24972006.10.06 12:29modify7001.721.27101.26891.2613
24982006.10.06 12:29modify7001.721.27101.26651.2613
24992006.10.06 12:29modify7001.721.27101.26601.2613
25002006.10.06 12:30modify7001.721.27101.26441.2613
25012006.10.06 12:30modify7001.721.27101.26271.2613
25022006.10.06 12:30t/p7001.721.26131.26271.2613166.844546.07
25032006.10.06 13:07sell7011.801.26091.26261.2512
25042006.10.06 13:17close7011.801.26011.26261.251214.404560.47
25052006.10.06 13:22sell7021.811.26091.26261.2512
25062006.10.06 13:24close7021.811.26011.26261.251214.484574.95
25072006.10.06 15:01sell7031.821.26011.26181.2504
25082006.10.06 15:56modify7031.821.26011.26131.2504
25092006.10.06 15:56close7031.821.25841.26131.250430.944605.89
25102006.10.06 15:59sell7041.831.25991.26161.2502
25112006.10.06 16:55close7041.831.25921.26161.250212.814618.70
25122006.10.06 16:59sell7051.831.26101.26271.2513
25132006.10.06 17:54close7051.831.25981.26271.251321.964640.66
25142006.10.08 22:04sell7061.841.25941.26111.2497
25152006.10.09 06:41modify7061.841.25941.26111.2497
25162006.10.09 06:43modify7061.841.25941.26091.2497
25172006.10.09 07:42modify7061.841.25941.26071.2497
25182006.10.09 09:02s/l7061.841.2607121.26071.2497-22.834617.83
25192006.10.10 01:03sell7071.831.25931.26101.2496
25202006.10.10 01:04modify7071.831.25931.26091.2496
25212006.10.10 01:05modify7071.831.25931.26081.2496
25222006.10.10 01:14modify7071.831.25931.26071.2496
25232006.10.10 01:15modify7071.831.25931.26061.2496
25242006.10.10 01:15modify7071.831.25931.26051.2496
25252006.10.10 01:16modify7071.831.25931.26001.2496
25262006.10.10 01:16close7071.831.25871.26001.249610.984628.81
25272006.10.10 05:02sell7081.841.26001.26171.2503
25282006.10.10 05:08modify7081.841.26001.26121.2503
25292006.10.10 05:09modify7081.841.26001.26111.2503
25302006.10.10 05:10modify7081.841.26001.26101.2503
25312006.10.10 05:10modify7081.841.26001.26091.2503
25322006.10.10 05:11modify7081.841.26001.26041.2503
25332006.10.10 05:14modify7081.841.26001.26031.2503
25342006.10.10 05:14close7081.841.25921.26031.250314.724643.53
25352006.10.10 12:08sell7091.851.25371.25541.2440
25362006.10.10 12:57modify7091.851.25371.25531.2440
25372006.10.10 13:53modify7091.851.25371.25531.2440
25382006.10.10 13:55modify7091.851.25371.25521.2440
25392006.10.10 13:55close7091.851.25291.25521.244014.804658.33
25402006.10.10 14:02sell7101.861.25351.25521.2438
25412006.10.10 14:57modify7101.861.25351.25471.2438
25422006.10.10 14:57close7101.861.25231.25471.243822.324680.65
25432006.10.10 14:59sell7111.871.25371.25541.2440
25442006.10.10 19:50close7111.871.25311.25541.244011.224691.87
25452006.10.11 19:02sell7121.871.25281.25451.2431
25462006.10.11 19:18modify7121.871.25281.25451.2431
25472006.10.11 19:18modify7121.871.25281.25431.2431
25482006.10.11 19:18close7121.871.25211.25431.243113.094704.96
25492006.10.11 19:19sell7131.881.25211.25381.2424
25502006.10.11 19:21modify7131.881.25211.25371.2424
25512006.10.11 19:21close7131.881.25151.25371.242411.284716.24
25522006.10.11 19:57sell7141.881.25211.25381.2424
25532006.10.11 20:21modify7141.881.25211.25371.2424
25542006.10.11 20:58modify7141.881.25211.25351.2424
25552006.10.11 20:58close7141.881.25121.25351.242416.924733.16
25562006.10.11 21:02sell7151.891.25221.25391.2425
25572006.10.11 21:18modify7151.891.25221.25371.2425
25582006.10.11 21:42modify7151.891.25221.25361.2425
25592006.10.11 21:42close7151.891.25141.25361.242515.124748.28
25602006.10.11 21:59sell7161.901.25221.25391.2425
25612006.10.11 22:55modify7161.901.25221.25391.2425
25622006.10.12 00:52modify7161.901.25221.25381.2425
25632006.10.12 01:52modify7161.901.25221.25371.2425
25642006.10.12 03:00s/l7161.901.253731.25371.2425-24.974723.32
25652006.10.12 10:02buy7171.881.25401.25231.2637
25662006.10.12 10:02modify7171.881.25401.25241.2637
25672006.10.12 10:03modify7171.881.25401.25261.2637
25682006.10.12 10:24modify7171.881.25401.25271.2637
25692006.10.12 10:24modify7171.881.25401.25281.2637
25702006.10.12 10:24close7171.881.25451.25281.26379.404732.72
25712006.10.12 10:26buy7181.891.25381.25211.2635
25722006.10.12 10:26modify7181.891.25381.25261.2635
25732006.10.12 10:26close7181.891.25431.25261.26359.454742.17
25742006.10.12 10:41buy7191.891.25361.25191.2633
25752006.10.12 10:52modify7191.891.25361.25221.2633
25762006.10.12 10:54modify7191.891.25361.25231.2633
25772006.10.12 10:58modify7191.891.25361.25321.2633
25782006.10.12 10:58close7191.891.25491.25321.263324.574766.74
25792006.10.12 10:59buy7201.901.25401.25231.2637
25802006.10.12 11:38s/l7201.901.25231.25231.2637-32.304734.44
25812006.10.12 13:03sell7211.891.25311.25481.2434
25822006.10.12 13:35modify7211.891.25311.25471.2434
25832006.10.12 13:36modify7211.891.25311.25401.2434
25842006.10.12 13:36close7211.891.25191.25401.243422.684757.12
25852006.10.12 13:51sell7221.901.25311.25481.2434
25862006.10.12 13:57modify7221.901.25311.25471.2434
25872006.10.12 13:58modify7221.901.25311.25461.2434
25882006.10.12 13:58close7221.901.25251.25461.243411.404768.52
25892006.10.13 12:48sell7231.901.25701.25871.2473
25902006.10.13 12:48modify7231.901.25701.25841.2473
25912006.10.13 12:49modify7231.901.25701.25831.2473
25922006.10.13 12:50modify7231.901.25701.25811.2473
25932006.10.13 12:52modify7231.901.25701.25801.2473
25942006.10.13 12:53modify7231.901.25701.25761.2473
25952006.10.13 12:53modify7231.901.25701.25751.2473
25962006.10.13 12:54modify7231.901.25701.25741.2473
25972006.10.13 12:54modify7231.901.25701.25731.2473
25982006.10.13 12:54modify7231.901.25701.25721.2473
25992006.10.13 12:55modify7231.901.25701.25691.2473
26002006.10.13 12:55modify7231.901.25701.25681.2473
26012006.10.13 12:56modify7231.901.25701.25651.2473
26022006.10.13 12:56modify7231.901.25701.25641.2473
26032006.10.13 12:57modify7231.901.25701.25601.2473
26042006.10.13 12:59modify7231.901.25701.25371.2473
26052006.10.13 13:00close7231.901.25231.25371.247389.304857.82
26062006.10.13 17:15sell7241.941.25101.25271.2413
26072006.10.13 19:53close7241.941.25041.25271.241311.644869.46
26082006.10.17 07:52sell7251.941.25371.25541.2440
26092006.10.17 07:52modify7251.941.25371.25521.2440
26102006.10.17 08:25modify7251.941.25371.25521.2440
26112006.10.17 08:26modify7251.941.25371.25501.2440
26122006.10.17 08:28modify7251.941.25371.25491.2440
26132006.10.17 08:28modify7251.941.25371.25471.2440
26142006.10.17 08:31modify7251.941.25371.25461.2440
26152006.10.17 08:42s/l7251.941.2545541.25461.2440-16.564852.90
26162006.10.17 13:15sell7261.941.25371.25541.2440
26172006.10.17 13:15modify7261.941.25371.25511.2440
26182006.10.17 13:16modify7261.941.25371.25501.2440
26192006.10.17 13:17modify7261.941.25371.25491.2440
26202006.10.17 13:17close7261.941.25301.25491.244013.584866.48
26212006.10.17 13:18sell7271.941.25391.25561.2442
26222006.10.17 13:18modify7271.941.25391.25541.2442
26232006.10.17 13:31s/l7271.941.2553641.25541.2442-28.414838.07
26242006.10.17 22:17sell7281.931.25501.25671.2453
26252006.10.17 23:15close7281.931.25431.25671.245313.514851.58
26262006.10.19 06:26sell7291.931.25411.25581.2444
26272006.10.19 06:26modify7291.931.25411.25521.2444
26282006.10.19 06:29modify7291.931.25411.25511.2444
26292006.10.19 06:29modify7291.931.25411.25501.2444
26302006.10.19 06:30modify7291.931.25411.25491.2444
26312006.10.19 06:33modify7291.931.25411.25481.2444
26322006.10.19 07:32s/l7291.931.2548251.25481.2444-14.004837.58
26332006.10.20 05:45buy7301.921.26311.26141.2728
26342006.10.20 05:45modify7301.921.26311.26161.2728
26352006.10.20 07:27s/l7301.921.2616121.26161.2728-28.574809.01
26362006.10.20 11:23sell7311.911.26161.26331.2519
26372006.10.20 11:23modify7311.911.26161.26311.2519
26382006.10.20 11:23modify7311.911.26161.26301.2519
26392006.10.20 11:24modify7311.911.26161.26291.2519
26402006.10.20 11:55modify7311.911.26161.26281.2519
26412006.10.20 11:58modify7311.911.26161.26271.2519
26422006.10.20 11:59modify7311.911.26161.26261.2519
26432006.10.20 12:01modify7311.911.26161.26251.2519
26442006.10.20 12:58s/l7311.911.262551.26251.2519-18.154790.86
26452006.10.20 12:58sell7321.901.26231.26401.2526
26462006.10.20 12:58modify7321.901.26231.26391.2526
26472006.10.20 13:48modify7321.901.26231.26391.2526
26482006.10.20 13:48modify7321.901.26231.26381.2526
26492006.10.20 13:51modify7321.901.26231.26371.2526
26502006.10.20 13:57modify7321.901.26231.26361.2526
26512006.10.20 14:01modify7321.901.26231.26361.2526
26522006.10.20 14:01modify7321.901.26231.26331.2526
26532006.10.20 14:01close7321.901.26161.26331.252613.304804.16
26542006.10.20 15:04sell7331.901.26101.26271.2513
26552006.10.20 15:11modify7331.901.26101.26261.2513
26562006.10.20 15:14modify7331.901.26101.26251.2513
26572006.10.20 15:25modify7331.901.26101.26231.2513
26582006.10.20 15:25modify7331.901.26101.26221.2513
26592006.10.20 15:25close7331.901.26041.26221.251311.404815.56
26602006.10.20 15:30sell7341.911.26101.26271.2513
26612006.10.20 16:18modify7341.911.26101.26261.2513
26622006.10.22 23:17modify7341.911.26101.26251.2513
26632006.10.23 05:46modify7341.911.26101.26251.2513
26642006.10.23 05:46modify7341.911.26101.26241.2513
26652006.10.23 05:56modify7341.911.26101.26231.2513
26662006.10.23 05:58modify7341.911.26101.26221.2513
26672006.10.23 05:59modify7341.911.26101.26211.2513
26682006.10.23 06:00modify7341.911.26101.26211.2513
26692006.10.23 06:10modify7341.911.26101.26201.2513
26702006.10.23 06:16modify7341.911.26101.26191.2513
26712006.10.23 06:16modify7341.911.26101.26161.2513
26722006.10.23 06:17modify7341.911.26101.26151.2513
26732006.10.23 06:17modify7341.911.26101.26141.2513
26742006.10.23 06:18modify7341.911.26101.26131.2513
26752006.10.23 06:18modify7341.911.26101.26101.2513
26762006.10.23 06:21modify7341.911.26101.26091.2513
26772006.10.23 06:21modify7341.911.26101.26061.2513
26782006.10.23 06:39modify7341.911.26101.26051.2513
26792006.10.23 06:40modify7341.911.26101.26041.2513
26802006.10.23 06:52modify7341.911.26101.26021.2513
26812006.10.23 07:00close7341.911.25911.26021.251337.674853.22
26822006.10.23 10:40sell7351.931.25591.25761.2462
26832006.10.23 10:43modify7351.931.25591.25751.2462
26842006.10.23 10:52modify7351.931.25591.25741.2462
26852006.10.23 10:54modify7351.931.25591.25731.2462
26862006.10.23 10:55modify7351.931.25591.25721.2462
26872006.10.23 10:56modify7351.931.25591.25711.2462
26882006.10.23 10:57modify7351.931.25591.25701.2462
26892006.10.23 10:59modify7351.931.25591.25691.2462
26902006.10.23 10:59modify7351.931.25591.25681.2462
26912006.10.23 11:06modify7351.931.25591.25681.2462
26922006.10.23 11:13modify7351.931.25591.25671.2462
26932006.10.23 12:27close7351.931.25501.25671.246217.374870.59
26942006.10.23 14:11sell7361.941.25531.25701.2456
26952006.10.23 14:13modify7361.941.25531.25691.2456
26962006.10.23 14:16modify7361.941.25531.25681.2456
26972006.10.23 14:20modify7361.941.25531.25671.2456
26982006.10.23 14:21modify7361.941.25531.25661.2456
26992006.10.23 14:22modify7361.941.25531.25651.2456
27002006.10.23 14:22close7361.941.25471.25651.245611.644882.23
27012006.10.23 16:30sell7371.951.25501.25671.2453
27022006.10.23 16:45modify7371.951.25501.25661.2453
27032006.10.23 16:53modify7371.951.25501.25651.2453
27042006.10.23 16:58modify7371.951.25501.25641.2453
27052006.10.23 17:00modify7371.951.25501.25631.2453
27062006.10.23 17:01modify7371.951.25501.25621.2453
27072006.10.23 17:01modify7371.951.25501.25611.2453
27082006.10.23 17:01close7371.951.25421.25611.245315.604897.83
27092006.10.23 18:45sell7381.951.25481.25651.2451
27102006.10.23 21:37modify7381.951.25481.25641.2451
27112006.10.23 21:50modify7381.951.25481.25631.2451
27122006.10.23 23:32modify7381.951.25481.25631.2451
27132006.10.23 23:36modify7381.951.25481.25621.2451
27142006.10.24 00:00modify7381.951.25481.25601.2451
27152006.10.24 00:00modify7381.951.25481.25591.2451
27162006.10.24 00:24modify7381.951.25481.25581.2451
27172006.10.24 00:27modify7381.951.25481.25571.2451
27182006.10.24 00:27modify7381.951.25481.25561.2451
27192006.10.24 01:02modify7381.951.25481.25561.2451
27202006.10.24 01:08modify7381.951.25481.25551.2451
27212006.10.24 01:10modify7381.951.25481.25541.2451
27222006.10.24 01:10close7381.951.25411.25541.245115.054912.89
27232006.10.24 06:04sell7391.961.25371.25541.2440
27242006.10.24 06:04modify7391.961.25371.25471.2440
27252006.10.24 06:04modify7391.961.25371.25461.2440
27262006.10.24 06:04modify7391.961.25371.25451.2440
27272006.10.24 06:13s/l7391.961.2544531.25451.2440-14.764898.13
27282006.10.24 06:14sell7401.951.25381.25551.2441
27292006.10.24 06:15modify7401.951.25381.25491.2441
27302006.10.24 06:19modify7401.951.25381.25471.2441
27312006.10.24 06:20modify7401.951.25381.25451.2441
27322006.10.24 06:21modify7401.951.25381.25441.2441
27332006.10.24 06:21modify7401.951.25381.25421.2441
27342006.10.24 06:21close7401.951.25321.25421.244111.704909.83
27352006.10.24 06:33sell7411.961.25371.25541.2440
27362006.10.24 06:33modify7411.961.25371.25481.2440
27372006.10.24 06:35modify7411.961.25371.25461.2440
27382006.10.24 06:50modify7411.961.25371.25451.2440
27392006.10.24 07:14s/l7411.961.2544531.25451.2440-14.764895.07
27402006.10.24 08:06sell7421.951.25361.25531.2439
27412006.10.24 08:06modify7421.951.25361.25481.2439
27422006.10.24 08:06modify7421.951.25361.25471.2439
27432006.10.24 08:44s/l7421.951.2547391.25471.2439-22.224872.85
27442006.10.24 08:44sell7431.941.25461.25631.2449
27452006.10.24 08:44modify7431.941.25461.25601.2449
27462006.10.24 08:46modify7431.941.25461.25591.2449
27472006.10.24 08:49modify7431.941.25461.25581.2449
27482006.10.24 08:53modify7431.941.25461.25571.2449
27492006.10.24 08:55modify7431.941.25461.25561.2449
27502006.10.24 09:24modify7431.941.25461.25551.2449
27512006.10.24 09:25modify7431.941.25461.25541.2449
27522006.10.24 09:28modify7431.941.25461.25531.2449
27532006.10.24 09:28modify7431.941.25461.25521.2449
27542006.10.24 09:31modify7431.941.25461.25511.2449
27552006.10.24 10:44modify7431.941.25461.25511.2449
27562006.10.24 10:44close7431.941.25381.25511.244915.524888.37
27572006.10.25 07:45sell7441.941.25681.25851.2471
27582006.10.25 07:46modify7441.941.25681.25831.2471
27592006.10.25 07:47modify7441.941.25681.25821.2471
27602006.10.25 07:53modify7441.941.25681.25811.2471
27612006.10.25 07:55modify7441.941.25681.25801.2471
27622006.10.25 07:56modify7441.941.25681.25791.2471
27632006.10.25 07:56modify7441.941.25681.25771.2471
27642006.10.25 07:59modify7441.941.25681.25761.2471
27652006.10.25 07:59modify7441.941.25681.25751.2471
27662006.10.25 07:59modify7441.941.25681.25741.2471
27672006.10.25 08:00s/l7441.941.257361.25741.2471-10.864877.51
27682006.10.26 10:47buy7451.931.26511.26341.2748
27692006.10.26 11:00modify7451.931.26511.26361.2748
27702006.10.26 11:32modify7451.931.26511.26371.2748
27712006.10.26 11:34modify7451.931.26511.26381.2748
27722006.10.26 11:35modify7451.931.26511.26391.2748
27732006.10.26 11:36modify7451.931.26511.26401.2748
27742006.10.26 11:36modify7451.931.26511.26411.2748
27752006.10.26 11:37modify7451.931.26511.26421.2748
27762006.10.26 12:20close7451.931.26571.26421.274811.584889.09
27772006.10.26 14:00buy7461.931.26521.26351.2749
27782006.10.26 14:00modify7461.931.26521.26351.2749
27792006.10.26 14:00modify7461.931.26521.26391.2749
27802006.10.26 14:00close7461.931.26591.26391.274913.514902.60
27812006.10.26 14:00buy7471.941.26521.26351.2749
27822006.10.26 14:02modify7471.941.26521.26411.2749
27832006.10.26 14:02close7471.941.26611.26411.274917.464920.06
27842006.10.27 02:49buy7481.941.27031.26861.2800
27852006.10.27 03:47modify7481.941.27031.26861.2800
27862006.10.27 04:02modify7481.941.27031.26861.2800
27872006.10.27 04:13modify7481.941.27031.26871.2800
27882006.10.27 04:23modify7481.941.27031.26881.2800
27892006.10.27 06:08s/l7481.941.2688191.26881.2800-28.744891.32
27902006.10.30 02:45sell7491.921.27301.27471.2633
27912006.10.30 05:47modify7491.921.27301.27461.2633
27922006.10.30 05:47close7491.921.27241.27461.263311.524902.84
27932006.10.31 02:13sell7501.931.27171.27341.2620
27942006.10.31 02:19modify7501.931.27171.27331.2620
27952006.10.31 02:37modify7501.931.27171.27321.2620
27962006.10.31 03:49modify7501.931.27171.27321.2620
27972006.10.31 03:50modify7501.931.27171.27311.2620
27982006.10.31 04:00modify7501.931.27171.27301.2620
27992006.10.31 04:05modify7501.931.27171.27291.2620
28002006.10.31 04:57modify7501.931.27171.27281.2620
28012006.10.31 04:58modify7501.931.27171.27271.2620
28022006.10.31 04:59modify7501.931.27171.27261.2620
28032006.10.31 05:00modify7501.931.27171.27251.2620
28042006.10.31 05:02modify7501.931.27171.27241.2620
28052006.10.31 05:02close7501.931.27121.27241.26209.654912.49
28062006.10.31 13:24sell7511.931.27061.27231.2609
28072006.10.31 13:33modify7511.931.27061.27221.2609
28082006.10.31 13:34modify7511.931.27061.27211.2609
28092006.10.31 13:36modify7511.931.27061.27201.2609
28102006.10.31 13:36modify7511.931.27061.27191.2609
28112006.10.31 13:42modify7511.931.27061.27181.2609
28122006.10.31 13:42modify7511.931.27061.27171.2609
28132006.10.31 13:42close7511.931.27011.27171.26099.654922.14
28142006.11.01 10:14sell7521.931.27561.27731.2659
28152006.11.01 10:14modify7521.931.27561.27671.2659
28162006.11.01 10:15modify7521.931.27561.27661.2659
28172006.11.01 10:30modify7521.931.27561.27651.2659
28182006.11.01 11:28modify7521.931.27561.27651.2659
28192006.11.01 11:33modify7521.931.27561.27641.2659
28202006.11.01 11:56s/l7521.931.2764081.27641.2659-15.604906.54
28212006.11.01 16:11buy7531.921.27691.27521.2866
28222006.11.01 16:29modify7531.921.27691.27531.2866
28232006.11.01 16:35modify7531.921.27691.27541.2866
28242006.11.01 16:40modify7531.921.27691.27551.2866
28252006.11.01 16:50modify7531.921.27691.27561.2866
28262006.11.01 16:51modify7531.921.27691.27571.2866
28272006.11.01 16:51close7531.921.27751.27571.286611.524918.06
28282006.11.02 08:05sell7541.931.27511.27681.2654
28292006.11.02 08:05modify7541.931.27511.27671.2654
28302006.11.02 09:27s/l7541.931.2767051.27671.2654-30.984887.08
28312006.11.03 13:30sell7551.911.27821.27991.2685
28322006.11.03 13:30modify7551.911.27821.27541.2685
28332006.11.03 13:30s/l7551.911.2754321.27541.268552.874939.95
28342006.11.03 13:30sell7561.931.27821.27991.2685
28352006.11.03 13:30modify7561.931.27821.27561.2685
28362006.11.03 13:31modify7561.931.27821.27551.2685
28372006.11.03 13:31modify7561.931.27821.27371.2685
28382006.11.03 13:31s/l7561.931.2737321.27371.268586.235026.18
28392006.11.03 14:02sell7571.981.26941.27111.2597
28402006.11.03 14:02modify7571.981.26941.27101.2597
28412006.11.03 14:03modify7571.981.26941.27081.2597
28422006.11.03 14:45s/l7571.981.2708161.27081.2597-28.044998.14
28432006.11.03 14:45sell7581.971.27071.27241.2610
28442006.11.03 14:48modify7581.971.27071.27231.2610
28452006.11.03 14:54modify7581.971.27071.27211.2610
28462006.11.03 15:00modify7581.971.27071.27211.2610
28472006.11.03 15:00close7581.971.26991.27211.261015.765013.90
28482006.11.06 13:25sell7591.971.27091.27261.2612
28492006.11.06 13:25modify7591.971.27091.27211.2612
28502006.11.06 13:27modify7591.971.27091.27201.2612
28512006.11.06 13:27modify7591.971.27091.27191.2612
28522006.11.06 13:36modify7591.971.27091.27181.2612
28532006.11.06 13:36modify7591.971.27091.27171.2612
28542006.11.06 13:45modify7591.971.27091.27151.2612
28552006.11.06 13:45modify7591.971.27091.27141.2612
28562006.11.06 13:45close7591.971.27031.27141.261211.825025.72
28572006.11.06 14:39sell7601.981.27101.27271.2613
28582006.11.06 14:41modify7601.981.27101.27231.2613
28592006.11.06 14:41modify7601.981.27101.27221.2613
28602006.11.06 17:25s/l7601.981.2721911.27221.2613-23.585002.14
28612006.11.08 01:23sell7611.961.27831.28001.2686
28622006.11.08 02:12modify7611.961.27831.28001.2686
28632006.11.08 02:57modify7611.961.27831.27991.2686
28642006.11.08 02:58modify7611.961.27831.27981.2686
28652006.11.08 02:58close7611.961.27751.27981.268615.685017.82
28662006.11.08 10:37buy7621.961.27921.27751.2889
28672006.11.08 10:37modify7621.961.27921.27761.2889
28682006.11.08 10:38modify7621.961.27921.27771.2889
28692006.11.08 10:41modify7621.961.27921.27791.2889
28702006.11.08 11:06modify7621.961.27921.27801.2889
28712006.11.08 11:07modify7621.961.27921.27811.2889
28722006.11.08 11:09modify7621.961.27921.27821.2889
28732006.11.08 11:14modify7621.961.27921.27831.2889
28742006.11.08 11:15modify7621.961.27921.27841.2889
28752006.11.08 11:15close7621.961.27991.27841.288913.725031.54
28762006.11.08 15:11sell7631.971.27631.27801.2666
28772006.11.08 15:19modify7631.971.27631.27791.2666
28782006.11.08 15:20modify7631.971.27631.27781.2666
28792006.11.08 15:57modify7631.971.27631.27761.2666
28802006.11.08 16:13s/l7631.971.2776331.27761.2666-26.265005.28
28812006.11.09 14:31sell7641.961.27781.27951.2681
28822006.11.09 15:00s/l7641.961.27951.27951.2681-33.324971.96