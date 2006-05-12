|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.01.02 22:00 - 2006.11.12 00:00 (2006.01.01 - 2006.11.12)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseCTfilter=true; Usefilewrite=false; OneTradePerBar=false; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=0.05; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97;
|Bars in test
|35832
|Ticks modelled
|535570
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|785.00
|Total net profit
|4186.96
|Gross profit
|6072.82
|Gross loss
|-1885.86
|Profit factor
|3.22
|Expected payoff
|5.48
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|78.60 (1.61%)
|Relative drawdown
|3.13% (64.52)
|Total trades
|764
|Short positions (won %)
|704 (81.96%)
|Long positions (won %)
|60 (90.00%)
|Profit trades (% of total)
|631 (82.59%)
|Loss trades (% of total)
|133 (17.41%)
|Largest
|profit trade
|166.84
|loss trade
|-33.32
|Average
|profit trade
|9.62
|loss trade
|-14.18
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|39 (174.07)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-67.18)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|261.43 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-67.18 (4)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 00:01
|sell
|1
|0.33
|1.1822
|1.1839
|1.1725
|2
|2006.01.03 00:33
|close
|1
|0.33
|1.1813
|1.1839
|1.1725
|2.97
|787.97
|3
|2006.01.03 17:00
|buy
|2
|0.33
|1.1974
|1.1957
|1.2071
|4
|2006.01.03 17:31
|close
|2
|0.33
|1.1979
|1.1957
|1.2071
|1.65
|789.62
|5
|2006.01.03 17:33
|buy
|3
|0.33
|1.1975
|1.1958
|1.2072
|6
|2006.01.03 17:59
|close
|3
|0.33
|1.1980
|1.1958
|1.2072
|1.65
|791.27
|7
|2006.01.03 19:04
|buy
|4
|0.33
|1.1977
|1.1960
|1.2074
|8
|2006.01.03 19:33
|close
|4
|0.33
|1.1983
|1.1960
|1.2074
|1.98
|793.25
|9
|2006.01.03 19:40
|buy
|5
|0.33
|1.1977
|1.1960
|1.2074
|10
|2006.01.03 19:59
|close
|5
|0.33
|1.1983
|1.1960
|1.2074
|1.98
|795.23
|11
|2006.01.04 08:42
|sell
|6
|0.33
|1.2053
|1.2070
|1.1956
|12
|2006.01.04 08:59
|close
|6
|0.33
|1.2043
|1.2070
|1.1956
|3.30
|798.53
|13
|2006.01.04 15:18
|buy
|7
|0.33
|1.2077
|1.2060
|1.2174
|14
|2006.01.04 15:27
|close
|7
|0.33
|1.2086
|1.2060
|1.2174
|2.97
|801.50
|15
|2006.01.04 21:00
|buy
|8
|0.33
|1.2122
|1.2105
|1.2219
|16
|2006.01.04 21:19
|close
|8
|0.33
|1.2128
|1.2105
|1.2219
|1.98
|803.48
|17
|2006.01.05 01:38
|buy
|9
|0.33
|1.2105
|1.2088
|1.2202
|18
|2006.01.05 01:41
|close
|9
|0.33
|1.2113
|1.2088
|1.2202
|2.64
|806.12
|19
|2006.01.05 01:47
|buy
|10
|0.33
|1.2105
|1.2088
|1.2202
|20
|2006.01.05 01:52
|close
|10
|0.33
|1.2111
|1.2088
|1.2202
|1.98
|808.10
|21
|2006.01.05 03:05
|buy
|11
|0.33
|1.2104
|1.2087
|1.2201
|22
|2006.01.05 07:00
|close
|11
|0.33
|1.2111
|1.2087
|1.2201
|2.31
|810.41
|23
|2006.01.05 07:00
|sell
|12
|0.33
|1.2110
|1.2127
|1.2013
|24
|2006.01.05 07:11
|close
|12
|0.33
|1.2102
|1.2127
|1.2013
|2.64
|813.05
|25
|2006.01.05 08:04
|sell
|13
|0.34
|1.2108
|1.2125
|1.2011
|26
|2006.01.05 08:11
|modify
|13
|0.34
|1.2108
|1.2124
|1.2011
|27
|2006.01.05 08:11
|close
|13
|0.34
|1.2098
|1.2124
|1.2011
|3.40
|816.45
|28
|2006.01.05 11:00
|sell
|14
|0.34
|1.2099
|1.2116
|1.2002
|29
|2006.01.05 11:59
|close
|14
|0.34
|1.2086
|1.2116
|1.2002
|4.42
|820.87
|30
|2006.01.05 15:19
|sell
|15
|0.34
|1.2093
|1.2110
|1.1996
|31
|2006.01.05 19:59
|s/l
|15
|0.34
|1.2110
|1.2110
|1.1996
|-5.78
|815.09
|32
|2006.01.05 21:21
|buy
|16
|0.34
|1.2099
|1.2082
|1.2196
|33
|2006.01.05 21:26
|close
|16
|0.34
|1.2105
|1.2082
|1.2196
|2.04
|817.13
|34
|2006.01.08 23:51
|sell
|17
|0.34
|1.2153
|1.2170
|1.2056
|35
|2006.01.08 23:59
|close
|17
|0.34
|1.2144
|1.2170
|1.2056
|3.06
|820.19
|36
|2006.01.09 00:59
|sell
|18
|0.34
|1.2148
|1.2165
|1.2051
|37
|2006.01.09 01:07
|close
|18
|0.34
|1.2139
|1.2165
|1.2051
|3.06
|823.25
|38
|2006.01.09 02:35
|sell
|19
|0.34
|1.2152
|1.2169
|1.2055
|39
|2006.01.09 02:41
|close
|19
|0.34
|1.2145
|1.2169
|1.2055
|2.38
|825.63
|40
|2006.01.09 07:33
|sell
|20
|0.34
|1.2138
|1.2155
|1.2041
|41
|2006.01.09 07:44
|close
|20
|0.34
|1.2132
|1.2155
|1.2041
|2.04
|827.67
|42
|2006.01.09 08:25
|sell
|21
|0.34
|1.2116
|1.2133
|1.2019
|43
|2006.01.09 08:47
|modify
|21
|0.34
|1.2116
|1.2130
|1.2019
|44
|2006.01.09 08:47
|close
|21
|0.34
|1.2105
|1.2130
|1.2019
|3.74
|831.41
|45
|2006.01.09 12:01
|sell
|22
|0.34
|1.2084
|1.2101
|1.1987
|46
|2006.01.09 12:06
|close
|22
|0.34
|1.2077
|1.2101
|1.1987
|2.38
|833.79
|47
|2006.01.09 14:20
|sell
|23
|0.34
|1.2086
|1.2103
|1.1989
|48
|2006.01.09 14:59
|close
|23
|0.34
|1.2076
|1.2103
|1.1989
|3.40
|837.19
|49
|2006.01.09 15:09
|sell
|24
|0.35
|1.2082
|1.2099
|1.1985
|50
|2006.01.09 15:59
|close
|24
|0.35
|1.2075
|1.2099
|1.1985
|2.45
|839.64
|51
|2006.01.09 17:00
|sell
|25
|0.35
|1.2072
|1.2089
|1.1975
|52
|2006.01.09 17:16
|close
|25
|0.35
|1.2062
|1.2089
|1.1975
|3.50
|843.14
|53
|2006.01.10 03:15
|sell
|26
|0.35
|1.2067
|1.2084
|1.1970
|54
|2006.01.10 03:31
|close
|26
|0.35
|1.2058
|1.2084
|1.1970
|3.15
|846.29
|55
|2006.01.11 06:04
|sell
|27
|0.35
|1.2064
|1.2081
|1.1967
|56
|2006.01.11 06:20
|modify
|27
|0.35
|1.2064
|1.2081
|1.1967
|57
|2006.01.11 06:25
|modify
|27
|0.35
|1.2064
|1.2078
|1.1967
|58
|2006.01.11 06:27
|modify
|27
|0.35
|1.2064
|1.2078
|1.1967
|59
|2006.01.11 06:44
|modify
|27
|0.35
|1.2064
|1.2077
|1.1967
|60
|2006.01.11 06:44
|modify
|27
|0.35
|1.2064
|1.2077
|1.1967
|61
|2006.01.11 06:46
|modify
|27
|0.35
|1.2064
|1.2076
|1.1967
|62
|2006.01.11 06:46
|modify
|27
|0.35
|1.2064
|1.2075
|1.1967
|63
|2006.01.11 06:46
|modify
|27
|0.35
|1.2064
|1.2075
|1.1967
|64
|2006.01.11 06:59
|modify
|27
|0.35
|1.2064
|1.2074
|1.1967
|65
|2006.01.11 06:59
|close
|27
|0.35
|1.2054
|1.2074
|1.1967
|3.50
|849.79
|66
|2006.01.11 10:18
|sell
|28
|0.35
|1.2061
|1.2078
|1.1964
|67
|2006.01.11 10:24
|modify
|28
|0.35
|1.2061
|1.2077
|1.1964
|68
|2006.01.11 10:30
|modify
|28
|0.35
|1.2061
|1.2075
|1.1964
|69
|2006.01.11 10:30
|modify
|28
|0.35
|1.2061
|1.2072
|1.1964
|70
|2006.01.11 10:30
|close
|28
|0.35
|1.2052
|1.2072
|1.1964
|3.15
|852.94
|71
|2006.01.11 10:59
|sell
|29
|0.35
|1.2065
|1.2082
|1.1968
|72
|2006.01.11 12:41
|s/l
|29
|0.35
|1.2082
|1.2082
|1.1968
|-5.95
|846.99
|73
|2006.01.12 15:27
|sell
|30
|0.35
|1.2041
|1.2058
|1.1944
|74
|2006.01.12 15:27
|close
|30
|0.35
|1.2034
|1.2058
|1.1944
|2.45
|849.44
|75
|2006.01.12 15:59
|sell
|31
|0.35
|1.2040
|1.2057
|1.1943
|76
|2006.01.12 16:00
|close
|31
|0.35
|1.2028
|1.2057
|1.1943
|4.20
|853.64
|77
|2006.01.12 19:59
|sell
|32
|0.35
|1.2042
|1.2059
|1.1945
|78
|2006.01.12 20:00
|close
|32
|0.35
|1.2033
|1.2059
|1.1945
|3.15
|856.79
|79
|2006.01.13 01:30
|sell
|33
|0.36
|1.2043
|1.2060
|1.1946
|80
|2006.01.13 02:02
|close
|33
|0.36
|1.2034
|1.2060
|1.1946
|3.24
|860.03
|81
|2006.01.13 12:00
|sell
|34
|0.36
|1.2062
|1.2079
|1.1965
|82
|2006.01.13 12:02
|close
|34
|0.36
|1.2055
|1.2079
|1.1965
|2.52
|862.55
|83
|2006.01.13 13:00
|sell
|35
|0.36
|1.2053
|1.2070
|1.1956
|84
|2006.01.13 13:58
|modify
|35
|0.36
|1.2053
|1.2069
|1.1956
|85
|2006.01.13 13:58
|modify
|35
|0.36
|1.2053
|1.2068
|1.1956
|86
|2006.01.13 13:59
|modify
|35
|0.36
|1.2053
|1.2067
|1.1956
|87
|2006.01.13 13:59
|close
|35
|0.36
|1.2041
|1.2067
|1.1956
|4.32
|866.87
|88
|2006.01.13 15:00
|sell
|36
|0.36
|1.2065
|1.2082
|1.1968
|89
|2006.01.13 15:20
|close
|36
|0.36
|1.2053
|1.2082
|1.1968
|4.32
|871.19
|90
|2006.01.13 15:42
|sell
|37
|0.36
|1.2061
|1.2078
|1.1964
|91
|2006.01.13 15:50
|close
|37
|0.36
|1.2053
|1.2078
|1.1964
|2.88
|874.07
|92
|2006.01.17 01:53
|sell
|38
|0.36
|1.2103
|1.2120
|1.2006
|93
|2006.01.17 01:56
|modify
|38
|0.36
|1.2103
|1.2118
|1.2006
|94
|2006.01.17 01:56
|modify
|38
|0.36
|1.2103
|1.2117
|1.2006
|95
|2006.01.17 01:56
|close
|38
|0.36
|1.2092
|1.2117
|1.2006
|3.96
|878.03
|96
|2006.01.17 12:00
|sell
|39
|0.36
|1.2095
|1.2112
|1.1998
|97
|2006.01.17 12:23
|close
|39
|0.36
|1.2086
|1.2112
|1.1998
|3.24
|881.27
|98
|2006.01.17 12:28
|sell
|40
|0.36
|1.2081
|1.2098
|1.1984
|99
|2006.01.17 12:40
|close
|40
|0.36
|1.2073
|1.2098
|1.1984
|2.88
|884.15
|100
|2006.01.18 05:00
|sell
|41
|0.37
|1.2099
|1.2116
|1.2002
|101
|2006.01.18 05:14
|modify
|41
|0.37
|1.2099
|1.2116
|1.2002
|102
|2006.01.18 05:16
|modify
|41
|0.37
|1.2099
|1.2114
|1.2002
|103
|2006.01.18 05:16
|close
|41
|0.37
|1.2089
|1.2114
|1.2002
|3.70
|887.85
|104
|2006.01.19 08:19
|sell
|42
|0.37
|1.2096
|1.2113
|1.1999
|105
|2006.01.19 08:27
|modify
|42
|0.37
|1.2096
|1.2113
|1.1999
|106
|2006.01.19 08:27
|modify
|42
|0.37
|1.2096
|1.2111
|1.1999
|107
|2006.01.19 08:34
|modify
|42
|0.37
|1.2096
|1.2111
|1.1999
|108
|2006.01.19 08:34
|modify
|42
|0.37
|1.2096
|1.2108
|1.1999
|109
|2006.01.19 08:34
|close
|42
|0.37
|1.2084
|1.2108
|1.1999
|4.44
|892.29
|110
|2006.01.19 14:00
|sell
|43
|0.37
|1.2078
|1.2095
|1.1981
|111
|2006.01.19 14:32
|modify
|43
|0.37
|1.2078
|1.2092
|1.1981
|112
|2006.01.19 14:32
|close
|43
|0.37
|1.2065
|1.2092
|1.1981
|4.81
|897.10
|113
|2006.01.19 14:59
|sell
|44
|0.37
|1.2074
|1.2091
|1.1977
|114
|2006.01.19 15:59
|s/l
|44
|0.37
|1.2091
|1.2091
|1.1977
|-6.29
|890.81
|115
|2006.01.19 19:00
|sell
|45
|0.37
|1.2098
|1.2115
|1.2001
|116
|2006.01.19 19:36
|close
|45
|0.37
|1.2091
|1.2115
|1.2001
|2.59
|893.40
|117
|2006.01.20 09:00
|sell
|46
|0.37
|1.2077
|1.2094
|1.1980
|118
|2006.01.20 09:16
|modify
|46
|0.37
|1.2077
|1.2094
|1.1980
|119
|2006.01.20 09:18
|modify
|46
|0.37
|1.2077
|1.2093
|1.1980
|120
|2006.01.20 10:00
|close
|46
|0.37
|1.2069
|1.2093
|1.1980
|2.96
|896.36
|121
|2006.01.23 09:00
|sell
|47
|0.37
|1.2245
|1.2262
|1.2148
|122
|2006.01.23 09:50
|close
|47
|0.37
|1.2235
|1.2262
|1.2148
|3.70
|900.06
|123
|2006.01.24 05:59
|sell
|48
|0.37
|1.2305
|1.2322
|1.2208
|124
|2006.01.24 06:22
|modify
|48
|0.37
|1.2305
|1.2318
|1.2208
|125
|2006.01.24 07:30
|close
|48
|0.37
|1.2296
|1.2318
|1.2208
|3.33
|903.39
|126
|2006.01.24 14:00
|sell
|49
|0.37
|1.2279
|1.2296
|1.2182
|127
|2006.01.24 14:39
|modify
|49
|0.37
|1.2279
|1.2295
|1.2182
|128
|2006.01.24 14:39
|close
|49
|0.37
|1.2269
|1.2295
|1.2182
|3.70
|907.09
|129
|2006.01.25 15:10
|sell
|50
|0.37
|1.2273
|1.2290
|1.2176
|130
|2006.01.25 15:15
|close
|50
|0.37
|1.2262
|1.2290
|1.2176
|4.07
|911.16
|131
|2006.01.25 15:31
|sell
|51
|0.37
|1.2274
|1.2291
|1.2177
|132
|2006.01.25 15:50
|close
|51
|0.37
|1.2262
|1.2291
|1.2177
|4.44
|915.60
|133
|2006.01.25 17:08
|sell
|52
|0.37
|1.2266
|1.2283
|1.2169
|134
|2006.01.25 17:44
|close
|52
|0.37
|1.2252
|1.2283
|1.2169
|5.18
|920.78
|135
|2006.01.25 17:59
|sell
|53
|0.38
|1.2269
|1.2286
|1.2172
|136
|2006.01.25 20:27
|close
|53
|0.38
|1.2256
|1.2286
|1.2172
|4.94
|925.72
|137
|2006.01.26 09:02
|sell
|54
|0.38
|1.2259
|1.2276
|1.2162
|138
|2006.01.26 09:05
|modify
|54
|0.38
|1.2259
|1.2276
|1.2162
|139
|2006.01.26 09:14
|modify
|54
|0.38
|1.2259
|1.2276
|1.2162
|140
|2006.01.26 09:15
|modify
|54
|0.38
|1.2259
|1.2273
|1.2162
|141
|2006.01.26 09:28
|modify
|54
|0.38
|1.2259
|1.2271
|1.2162
|142
|2006.01.26 09:28
|close
|54
|0.38
|1.2248
|1.2271
|1.2162
|4.18
|929.90
|143
|2006.01.27 06:01
|sell
|55
|0.38
|1.2212
|1.2229
|1.2115
|144
|2006.01.27 06:23
|close
|55
|0.38
|1.2206
|1.2229
|1.2115
|2.28
|932.18
|145
|2006.01.27 12:09
|sell
|56
|0.38
|1.2186
|1.2203
|1.2089
|146
|2006.01.27 12:09
|modify
|56
|0.38
|1.2186
|1.2203
|1.2089
|147
|2006.01.27 12:09
|modify
|56
|0.38
|1.2186
|1.2201
|1.2089
|148
|2006.01.27 13:00
|close
|56
|0.38
|1.2176
|1.2201
|1.2089
|3.80
|935.98
|149
|2006.01.27 13:59
|sell
|57
|0.38
|1.2220
|1.2237
|1.2123
|150
|2006.01.27 15:59
|modify
|57
|0.38
|1.2220
|1.2170
|1.2123
|151
|2006.01.27 16:00
|close
|57
|0.38
|1.2138
|1.2170
|1.2123
|31.16
|967.14
|152
|2006.01.30 06:59
|sell
|58
|0.40
|1.2109
|1.2126
|1.2012
|153
|2006.01.30 07:00
|close
|58
|0.40
|1.2099
|1.2126
|1.2012
|4.00
|971.14
|154
|2006.01.30 11:00
|sell
|59
|0.40
|1.2095
|1.2112
|1.1998
|155
|2006.01.30 11:25
|close
|59
|0.40
|1.2088
|1.2112
|1.1998
|2.80
|973.94
|156
|2006.01.30 11:59
|sell
|60
|0.40
|1.2092
|1.2109
|1.1995
|157
|2006.01.30 12:00
|close
|60
|0.40
|1.2084
|1.2109
|1.1995
|3.20
|977.14
|158
|2006.01.30 13:00
|sell
|61
|0.40
|1.2091
|1.2108
|1.1994
|159
|2006.01.30 13:20
|close
|61
|0.40
|1.2081
|1.2108
|1.1994
|4.00
|981.14
|160
|2006.01.30 15:14
|sell
|62
|0.41
|1.2094
|1.2111
|1.1997
|161
|2006.01.30 15:26
|close
|62
|0.41
|1.2087
|1.2111
|1.1997
|2.87
|984.01
|162
|2006.01.30 15:32
|sell
|63
|0.41
|1.2091
|1.2108
|1.1994
|163
|2006.01.30 15:59
|close
|63
|0.41
|1.2082
|1.2108
|1.1994
|3.69
|987.70
|164
|2006.01.30 16:44
|sell
|64
|0.41
|1.2096
|1.2113
|1.1999
|165
|2006.01.30 16:50
|close
|64
|0.41
|1.2087
|1.2113
|1.1999
|3.69
|991.39
|166
|2006.02.01 04:59
|sell
|65
|0.41
|1.2157
|1.2174
|1.2060
|167
|2006.02.01 07:59
|modify
|65
|0.41
|1.2157
|1.2171
|1.2060
|168
|2006.02.01 07:59
|close
|65
|0.41
|1.2141
|1.2171
|1.2060
|6.56
|997.95
|169
|2006.02.01 08:00
|sell
|66
|0.41
|1.2150
|1.2167
|1.2053
|170
|2006.02.01 08:54
|close
|66
|0.41
|1.2141
|1.2167
|1.2053
|3.69
|1001.64
|171
|2006.02.01 12:00
|sell
|67
|0.41
|1.2109
|1.2126
|1.2012
|172
|2006.02.01 12:06
|close
|67
|0.41
|1.2101
|1.2126
|1.2012
|3.28
|1004.92
|173
|2006.02.01 12:15
|sell
|68
|0.41
|1.2110
|1.2127
|1.2013
|174
|2006.02.01 12:27
|close
|68
|0.41
|1.2102
|1.2127
|1.2013
|3.28
|1008.20
|175
|2006.02.01 12:59
|sell
|69
|0.42
|1.2109
|1.2126
|1.2012
|176
|2006.02.01 13:00
|close
|69
|0.42
|1.2100
|1.2126
|1.2012
|3.78
|1011.98
|177
|2006.02.01 20:07
|sell
|70
|0.42
|1.2067
|1.2084
|1.1970
|178
|2006.02.01 20:21
|close
|70
|0.42
|1.2059
|1.2084
|1.1970
|3.36
|1015.34
|179
|2006.02.02 06:34
|sell
|71
|0.42
|1.2054
|1.2071
|1.1957
|180
|2006.02.02 06:47
|close
|71
|0.42
|1.2047
|1.2071
|1.1957
|2.94
|1018.28
|181
|2006.02.02 07:59
|sell
|72
|0.42
|1.2065
|1.2082
|1.1968
|182
|2006.02.02 08:00
|modify
|72
|0.42
|1.2065
|1.2081
|1.1968
|183
|2006.02.02 08:00
|close
|72
|0.42
|1.2055
|1.2081
|1.1968
|4.20
|1022.48
|184
|2006.02.02 09:00
|sell
|73
|0.42
|1.2064
|1.2081
|1.1967
|185
|2006.02.02 09:35
|close
|73
|0.42
|1.2057
|1.2081
|1.1967
|2.94
|1025.42
|186
|2006.02.02 09:59
|sell
|74
|0.42
|1.2070
|1.2087
|1.1973
|187
|2006.02.02 11:59
|close
|74
|0.42
|1.2063
|1.2087
|1.1973
|2.94
|1028.36
|188
|2006.02.02 12:05
|sell
|75
|0.43
|1.2069
|1.2086
|1.1972
|189
|2006.02.02 12:17
|close
|75
|0.43
|1.2061
|1.2086
|1.1972
|3.44
|1031.80
|190
|2006.02.02 14:13
|sell
|76
|0.43
|1.2061
|1.2078
|1.1964
|191
|2006.02.02 14:54
|close
|76
|0.43
|1.2051
|1.2078
|1.1964
|4.30
|1036.10
|192
|2006.02.03 08:23
|sell
|77
|0.43
|1.2085
|1.2102
|1.1988
|193
|2006.02.03 08:27
|modify
|77
|0.43
|1.2085
|1.2101
|1.1988
|194
|2006.02.03 08:31
|modify
|77
|0.43
|1.2085
|1.2100
|1.1988
|195
|2006.02.03 08:33
|modify
|77
|0.43
|1.2085
|1.2099
|1.1988
|196
|2006.02.03 08:34
|modify
|77
|0.43
|1.2085
|1.2096
|1.1988
|197
|2006.02.03 08:34
|close
|77
|0.43
|1.2077
|1.2096
|1.1988
|3.44
|1039.54
|198
|2006.02.03 14:35
|sell
|78
|0.43
|1.2018
|1.2035
|1.1921
|199
|2006.02.03 14:55
|close
|78
|0.43
|1.2011
|1.2035
|1.1921
|3.01
|1042.55
|200
|2006.02.03 15:00
|sell
|79
|0.43
|1.2008
|1.2025
|1.1911
|201
|2006.02.03 15:03
|close
|79
|0.43
|1.1997
|1.2025
|1.1911
|4.73
|1047.28
|202
|2006.02.03 15:03
|sell
|80
|0.44
|1.1995
|1.2012
|1.1898
|203
|2006.02.03 15:07
|close
|80
|0.44
|1.1985
|1.2012
|1.1898
|4.40
|1051.68
|204
|2006.02.03 15:10
|sell
|81
|0.44
|1.1992
|1.2009
|1.1895
|205
|2006.02.03 15:16
|close
|81
|0.44
|1.1982
|1.2009
|1.1895
|4.40
|1056.08
|206
|2006.02.03 16:59
|sell
|82
|0.44
|1.2021
|1.2038
|1.1924
|207
|2006.02.03 18:28
|close
|82
|0.44
|1.2011
|1.2038
|1.1924
|4.40
|1060.48
|208
|2006.02.06 14:05
|sell
|83
|0.44
|1.1981
|1.1998
|1.1884
|209
|2006.02.06 14:25
|modify
|83
|0.44
|1.1981
|1.1998
|1.1884
|210
|2006.02.06 14:25
|modify
|83
|0.44
|1.1981
|1.1997
|1.1884
|211
|2006.02.06 14:25
|close
|83
|0.44
|1.1971
|1.1997
|1.1884
|4.40
|1064.88
|212
|2006.02.07 02:59
|sell
|84
|0.44
|1.1967
|1.1984
|1.1870
|213
|2006.02.07 07:00
|s/l
|84
|0.44
|1.1984
|1.1984
|1.1870
|-7.48
|1057.40
|214
|2006.02.07 13:00
|sell
|85
|0.44
|1.1982
|1.1999
|1.1885
|215
|2006.02.07 13:04
|modify
|85
|0.44
|1.1982
|1.1999
|1.1885
|216
|2006.02.07 13:04
|modify
|85
|0.44
|1.1982
|1.1999
|1.1885
|217
|2006.02.07 13:04
|modify
|85
|0.44
|1.1982
|1.1998
|1.1885
|218
|2006.02.07 13:04
|modify
|85
|0.44
|1.1982
|1.1997
|1.1885
|219
|2006.02.07 13:04
|modify
|85
|0.44
|1.1982
|1.1994
|1.1885
|220
|2006.02.07 13:04
|close
|85
|0.44
|1.1968
|1.1994
|1.1885
|6.16
|1063.56
|221
|2006.02.07 13:59
|sell
|86
|0.44
|1.1985
|1.2002
|1.1888
|222
|2006.02.07 14:00
|modify
|86
|0.44
|1.1985
|1.2002
|1.1888
|223
|2006.02.07 14:00
|close
|86
|0.44
|1.1975
|1.2002
|1.1888
|4.40
|1067.96
|224
|2006.02.07 16:00
|sell
|87
|0.45
|1.1972
|1.1989
|1.1875
|225
|2006.02.07 16:16
|close
|87
|0.45
|1.1961
|1.1989
|1.1875
|4.95
|1072.91
|226
|2006.02.07 16:17
|sell
|88
|0.45
|1.1962
|1.1979
|1.1865
|227
|2006.02.07 16:59
|close
|88
|0.45
|1.1951
|1.1979
|1.1865
|4.95
|1077.86
|228
|2006.02.07 16:59
|sell
|89
|0.45
|1.1973
|1.1990
|1.1876
|229
|2006.02.07 23:15
|s/l
|89
|0.45
|1.1990
|1.1990
|1.1876
|-7.65
|1070.21
|230
|2006.02.08 09:24
|sell
|90
|0.45
|1.1978
|1.1995
|1.1881
|231
|2006.02.08 09:30
|modify
|90
|0.45
|1.1978
|1.1994
|1.1881
|232
|2006.02.08 09:30
|modify
|90
|0.45
|1.1978
|1.1994
|1.1881
|233
|2006.02.08 09:33
|modify
|90
|0.45
|1.1978
|1.1993
|1.1881
|234
|2006.02.08 09:34
|modify
|90
|0.45
|1.1978
|1.1992
|1.1881
|235
|2006.02.08 09:35
|modify
|90
|0.45
|1.1978
|1.1992
|1.1881
|236
|2006.02.08 09:35
|modify
|90
|0.45
|1.1978
|1.1991
|1.1881
|237
|2006.02.08 09:35
|modify
|90
|0.45
|1.1978
|1.1990
|1.1881
|238
|2006.02.08 09:35
|close
|90
|0.45
|1.1969
|1.1990
|1.1881
|4.05
|1074.26
|239
|2006.02.08 13:00
|sell
|91
|0.45
|1.1964
|1.1981
|1.1867
|240
|2006.02.08 13:07
|modify
|91
|0.45
|1.1964
|1.1981
|1.1867
|241
|2006.02.08 13:07
|modify
|91
|0.45
|1.1964
|1.1981
|1.1867
|242
|2006.02.08 13:08
|modify
|91
|0.45
|1.1964
|1.1980
|1.1867
|243
|2006.02.08 13:23
|modify
|91
|0.45
|1.1964
|1.1979
|1.1867
|244
|2006.02.08 13:23
|close
|91
|0.45
|1.1957
|1.1979
|1.1867
|3.15
|1077.41
|245
|2006.02.08 14:45
|sell
|92
|0.45
|1.1969
|1.1986
|1.1872
|246
|2006.02.08 14:58
|modify
|92
|0.45
|1.1969
|1.1986
|1.1872
|247
|2006.02.08 14:58
|modify
|92
|0.45
|1.1969
|1.1985
|1.1872
|248
|2006.02.08 14:59
|modify
|92
|0.45
|1.1969
|1.1984
|1.1872
|249
|2006.02.08 14:59
|close
|92
|0.45
|1.1960
|1.1984
|1.1872
|4.05
|1081.46
|250
|2006.02.08 17:00
|sell
|93
|0.45
|1.1948
|1.1965
|1.1851
|251
|2006.02.08 17:04
|modify
|93
|0.45
|1.1948
|1.1964
|1.1851
|252
|2006.02.08 17:04
|modify
|93
|0.45
|1.1948
|1.1963
|1.1851
|253
|2006.02.08 17:04
|modify
|93
|0.45
|1.1948
|1.1962
|1.1851
|254
|2006.02.08 17:04
|close
|93
|0.45
|1.1937
|1.1962
|1.1851
|4.95
|1086.41
|255
|2006.02.09 10:01
|sell
|94
|0.45
|1.1977
|1.1994
|1.1880
|256
|2006.02.09 10:36
|modify
|94
|0.45
|1.1977
|1.1994
|1.1880
|257
|2006.02.09 10:36
|close
|94
|0.45
|1.1970
|1.1994
|1.1880
|3.15
|1089.56
|258
|2006.02.09 16:00
|sell
|95
|0.46
|1.1968
|1.1985
|1.1871
|259
|2006.02.09 16:05
|modify
|95
|0.46
|1.1968
|1.1982
|1.1871
|260
|2006.02.09 16:05
|close
|95
|0.46
|1.1957
|1.1982
|1.1871
|5.06
|1094.62
|261
|2006.02.09 16:05
|sell
|96
|0.46
|1.1959
|1.1976
|1.1862
|262
|2006.02.09 16:07
|close
|96
|0.46
|1.1952
|1.1976
|1.1862
|3.22
|1097.84
|263
|2006.02.09 16:59
|sell
|97
|0.46
|1.1963
|1.1980
|1.1866
|264
|2006.02.09 19:02
|s/l
|97
|0.46
|1.1980
|1.1980
|1.1866
|-7.82
|1090.02
|265
|2006.02.09 19:02
|sell
|98
|0.46
|1.1978
|1.1995
|1.1881
|266
|2006.02.09 19:09
|close
|98
|0.46
|1.1969
|1.1995
|1.1881
|4.14
|1094.16
|267
|2006.02.09 20:34
|sell
|99
|0.46
|1.1976
|1.1993
|1.1879
|268
|2006.02.09 23:59
|s/l
|99
|0.46
|1.1993
|1.1993
|1.1879
|-7.82
|1086.34
|269
|2006.02.10 01:08
|sell
|100
|0.45
|1.1983
|1.2000
|1.1886
|270
|2006.02.10 01:37
|close
|100
|0.45
|1.1974
|1.2000
|1.1886
|4.05
|1090.39
|271
|2006.02.10 11:00
|sell
|101
|0.46
|1.1978
|1.1995
|1.1881
|272
|2006.02.10 11:52
|modify
|101
|0.46
|1.1978
|1.1994
|1.1881
|273
|2006.02.10 11:52
|close
|101
|0.46
|1.1970
|1.1994
|1.1881
|3.68
|1094.07
|274
|2006.02.10 16:53
|sell
|102
|0.46
|1.1931
|1.1948
|1.1834
|275
|2006.02.10 16:53
|close
|102
|0.46
|1.1921
|1.1948
|1.1834
|4.60
|1098.67
|276
|2006.02.12 23:50
|sell
|103
|0.46
|1.1904
|1.1921
|1.1807
|277
|2006.02.12 23:56
|close
|103
|0.46
|1.1897
|1.1921
|1.1807
|3.22
|1101.89
|278
|2006.02.13 01:00
|sell
|104
|0.46
|1.1899
|1.1916
|1.1802
|279
|2006.02.13 01:15
|close
|104
|0.46
|1.1892
|1.1916
|1.1802
|3.22
|1105.11
|280
|2006.02.13 12:26
|sell
|105
|0.46
|1.1894
|1.1911
|1.1797
|281
|2006.02.13 12:55
|modify
|105
|0.46
|1.1894
|1.1910
|1.1797
|282
|2006.02.13 12:55
|modify
|105
|0.46
|1.1894
|1.1909
|1.1797
|283
|2006.02.13 12:55
|modify
|105
|0.46
|1.1894
|1.1907
|1.1797
|284
|2006.02.13 12:55
|close
|105
|0.46
|1.1886
|1.1907
|1.1797
|3.68
|1108.79
|285
|2006.02.13 14:59
|sell
|106
|0.47
|1.1904
|1.1921
|1.1807
|286
|2006.02.13 15:25
|modify
|106
|0.47
|1.1904
|1.1916
|1.1807
|287
|2006.02.13 15:25
|close
|106
|0.47
|1.1893
|1.1916
|1.1807
|5.17
|1113.96
|288
|2006.02.14 02:59
|sell
|107
|0.47
|1.1905
|1.1922
|1.1808
|289
|2006.02.14 03:06
|modify
|107
|0.47
|1.1905
|1.1919
|1.1808
|290
|2006.02.14 03:06
|close
|107
|0.47
|1.1896
|1.1919
|1.1808
|4.23
|1118.19
|291
|2006.02.14 14:30
|sell
|108
|0.47
|1.1886
|1.1903
|1.1789
|292
|2006.02.14 14:31
|modify
|108
|0.47
|1.1886
|1.1899
|1.1789
|293
|2006.02.14 14:31
|close
|108
|0.47
|1.1874
|1.1899
|1.1789
|5.64
|1123.83
|294
|2006.02.14 14:33
|sell
|109
|0.47
|1.1885
|1.1902
|1.1788
|295
|2006.02.14 14:36
|modify
|109
|0.47
|1.1885
|1.1901
|1.1788
|296
|2006.02.14 14:36
|close
|109
|0.47
|1.1876
|1.1901
|1.1788
|4.23
|1128.06
|297
|2006.02.14 14:59
|sell
|110
|0.47
|1.1884
|1.1901
|1.1787
|298
|2006.02.14 15:03
|close
|110
|0.47
|1.1875
|1.1901
|1.1787
|4.23
|1132.29
|299
|2006.02.14 16:03
|sell
|111
|0.48
|1.1885
|1.1902
|1.1788
|300
|2006.02.14 16:06
|close
|111
|0.48
|1.1876
|1.1902
|1.1788
|4.32
|1136.61
|301
|2006.02.14 16:59
|sell
|112
|0.48
|1.1897
|1.1914
|1.1800
|302
|2006.02.14 20:40
|s/l
|112
|0.48
|1.1914
|1.1914
|1.1800
|-8.16
|1128.45
|303
|2006.02.15 13:59
|sell
|113
|0.47
|1.1918
|1.1935
|1.1821
|304
|2006.02.15 15:00
|s/l
|113
|0.47
|1.1935
|1.1935
|1.1821
|-7.99
|1120.46
|305
|2006.02.15 16:01
|sell
|114
|0.47
|1.1909
|1.1926
|1.1812
|306
|2006.02.15 16:36
|modify
|114
|0.47
|1.1909
|1.1925
|1.1812
|307
|2006.02.15 16:36
|close
|114
|0.47
|1.1900
|1.1925
|1.1812
|4.23
|1124.69
|308
|2006.02.15 17:01
|sell
|115
|0.47
|1.1895
|1.1912
|1.1798
|309
|2006.02.15 17:22
|close
|115
|0.47
|1.1885
|1.1912
|1.1798
|4.70
|1129.39
|310
|2006.02.15 17:25
|sell
|116
|0.47
|1.1891
|1.1908
|1.1794
|311
|2006.02.15 17:30
|close
|116
|0.47
|1.1884
|1.1908
|1.1794
|3.29
|1132.68
|312
|2006.02.17 03:10
|sell
|117
|0.48
|1.1887
|1.1904
|1.1790
|313
|2006.02.17 03:41
|close
|117
|0.48
|1.1880
|1.1904
|1.1790
|3.36
|1136.04
|314
|2006.02.17 09:59
|sell
|118
|0.48
|1.1887
|1.1904
|1.1790
|315
|2006.02.17 10:28
|modify
|118
|0.48
|1.1887
|1.1901
|1.1790
|316
|2006.02.17 10:28
|close
|118
|0.48
|1.1878
|1.1901
|1.1790
|4.32
|1140.36
|317
|2006.02.17 13:01
|sell
|119
|0.48
|1.1874
|1.1891
|1.1777
|318
|2006.02.17 13:05
|modify
|119
|0.48
|1.1874
|1.1891
|1.1777
|319
|2006.02.17 13:05
|modify
|119
|0.48
|1.1874
|1.1890
|1.1777
|320
|2006.02.17 13:06
|modify
|119
|0.48
|1.1874
|1.1888
|1.1777
|321
|2006.02.17 13:06
|close
|119
|0.48
|1.1866
|1.1888
|1.1777
|3.84
|1144.20
|322
|2006.02.20 01:00
|buy
|120
|0.48
|1.1947
|1.1930
|1.2044
|323
|2006.02.20 02:59
|modify
|120
|0.48
|1.1947
|1.1933
|1.2044
|324
|2006.02.20 03:00
|close
|120
|0.48
|1.1970
|1.1933
|1.2044
|11.04
|1155.24
|325
|2006.02.20 09:23
|sell
|121
|0.48
|1.1946
|1.1963
|1.1849
|326
|2006.02.20 09:43
|modify
|121
|0.48
|1.1946
|1.1961
|1.1849
|327
|2006.02.20 09:43
|close
|121
|0.48
|1.1936
|1.1961
|1.1849
|4.80
|1160.04
|328
|2006.02.21 12:00
|sell
|122
|0.49
|1.1913
|1.1930
|1.1816
|329
|2006.02.21 12:15
|modify
|122
|0.49
|1.1913
|1.1929
|1.1816
|330
|2006.02.21 12:31
|modify
|122
|0.49
|1.1913
|1.1927
|1.1816
|331
|2006.02.21 12:31
|modify
|122
|0.49
|1.1913
|1.1925
|1.1816
|332
|2006.02.21 12:32
|modify
|122
|0.49
|1.1913
|1.1924
|1.1816
|333
|2006.02.21 12:32
|modify
|122
|0.49
|1.1913
|1.1924
|1.1816
|334
|2006.02.21 12:32
|modify
|122
|0.49
|1.1913
|1.1923
|1.1816
|335
|2006.02.21 12:32
|close
|122
|0.49
|1.1905
|1.1923
|1.1816
|3.92
|1163.96
|336
|2006.02.21 12:59
|sell
|123
|0.49
|1.1915
|1.1932
|1.1818
|337
|2006.02.21 13:00
|modify
|123
|0.49
|1.1915
|1.1925
|1.1818
|338
|2006.02.21 13:00
|close
|123
|0.49
|1.1906
|1.1925
|1.1818
|4.41
|1168.37
|339
|2006.02.21 16:02
|sell
|124
|0.49
|1.1906
|1.1923
|1.1809
|340
|2006.02.21 16:06
|modify
|124
|0.49
|1.1906
|1.1922
|1.1809
|341
|2006.02.21 16:06
|modify
|124
|0.49
|1.1906
|1.1919
|1.1809
|342
|2006.02.21 16:06
|modify
|124
|0.49
|1.1906
|1.1918
|1.1809
|343
|2006.02.21 16:07
|modify
|124
|0.49
|1.1906
|1.1917
|1.1809
|344
|2006.02.21 16:07
|close
|124
|0.49
|1.1898
|1.1917
|1.1809
|3.92
|1172.29
|345
|2006.02.22 11:20
|sell
|125
|0.49
|1.1891
|1.1908
|1.1794
|346
|2006.02.22 11:21
|modify
|125
|0.49
|1.1891
|1.1907
|1.1794
|347
|2006.02.22 11:21
|modify
|125
|0.49
|1.1891
|1.1906
|1.1794
|348
|2006.02.22 11:24
|modify
|125
|0.49
|1.1891
|1.1905
|1.1794
|349
|2006.02.22 11:25
|modify
|125
|0.49
|1.1891
|1.1905
|1.1794
|350
|2006.02.22 11:25
|modify
|125
|0.49
|1.1891
|1.1904
|1.1794
|351
|2006.02.22 11:25
|modify
|125
|0.49
|1.1891
|1.1901
|1.1794
|352
|2006.02.22 11:26
|modify
|125
|0.49
|1.1891
|1.1900
|1.1794
|353
|2006.02.22 11:26
|close
|125
|0.49
|1.1881
|1.1900
|1.1794
|4.90
|1177.19
|354
|2006.02.22 14:52
|sell
|126
|0.49
|1.1894
|1.1911
|1.1797
|355
|2006.02.22 14:53
|modify
|126
|0.49
|1.1894
|1.1910
|1.1797
|356
|2006.02.22 14:53
|close
|126
|0.49
|1.1887
|1.1910
|1.1797
|3.43
|1180.62
|357
|2006.02.22 15:24
|sell
|127
|0.50
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|358
|2006.02.22 15:29
|modify
|127
|0.50
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|359
|2006.02.22 15:29
|close
|127
|0.50
|1.1885
|1.1909
|1.1795
|3.50
|1184.12
|360
|2006.02.22 16:31
|sell
|128
|0.50
|1.1887
|1.1904
|1.1790
|361
|2006.02.22 16:58
|modify
|128
|0.50
|1.1887
|1.1902
|1.1790
|362
|2006.02.22 16:58
|close
|128
|0.50
|1.1878
|1.1902
|1.1790
|4.50
|1188.62
|363
|2006.02.22 16:59
|sell
|129
|0.50
|1.1906
|1.1923
|1.1809
|364
|2006.02.22 20:23
|close
|129
|0.50
|1.1899
|1.1923
|1.1809
|3.50
|1192.12
|365
|2006.02.23 04:59
|sell
|130
|0.50
|1.1910
|1.1927
|1.1813
|366
|2006.02.23 05:30
|modify
|130
|0.50
|1.1910
|1.1924
|1.1813
|367
|2006.02.23 05:30
|close
|130
|0.50
|1.1903
|1.1924
|1.1813
|3.50
|1195.62
|368
|2006.02.24 09:01
|sell
|131
|0.50
|1.1911
|1.1928
|1.1814
|369
|2006.02.24 09:06
|modify
|131
|0.50
|1.1911
|1.1925
|1.1814
|370
|2006.02.24 09:06
|modify
|131
|0.50
|1.1911
|1.1924
|1.1814
|371
|2006.02.24 09:07
|modify
|131
|0.50
|1.1911
|1.1924
|1.1814
|372
|2006.02.24 09:08
|modify
|131
|0.50
|1.1911
|1.1923
|1.1814
|373
|2006.02.24 09:08
|close
|131
|0.50
|1.1905
|1.1923
|1.1814
|3.00
|1198.62
|374
|2006.02.24 16:23
|sell
|132
|0.50
|1.1884
|1.1901
|1.1787
|375
|2006.02.24 16:37
|close
|132
|0.50
|1.1877
|1.1901
|1.1787
|3.50
|1202.12
|376
|2006.02.24 16:45
|sell
|133
|0.51
|1.1881
|1.1898
|1.1784
|377
|2006.02.24 16:49
|close
|133
|0.51
|1.1875
|1.1898
|1.1784
|3.06
|1205.18
|378
|2006.02.24 16:59
|sell
|134
|0.51
|1.1881
|1.1898
|1.1784
|379
|2006.02.24 17:02
|modify
|134
|0.51
|1.1881
|1.1896
|1.1784
|380
|2006.02.24 17:02
|close
|134
|0.51
|1.1870
|1.1896
|1.1784
|5.61
|1210.79
|381
|2006.02.27 04:59
|sell
|135
|0.51
|1.1873
|1.1890
|1.1776
|382
|2006.02.27 05:00
|close
|135
|0.51
|1.1865
|1.1890
|1.1776
|4.08
|1214.87
|383
|2006.02.28 01:00
|sell
|136
|0.51
|1.1846
|1.1863
|1.1749
|384
|2006.02.28 01:05
|modify
|136
|0.51
|1.1846
|1.1862
|1.1749
|385
|2006.02.28 01:30
|modify
|136
|0.51
|1.1846
|1.1860
|1.1749
|386
|2006.02.28 01:30
|close
|136
|0.51
|1.1839
|1.1860
|1.1749
|3.57
|1218.44
|387
|2006.02.28 01:41
|sell
|137
|0.51
|1.1844
|1.1861
|1.1747
|388
|2006.02.28 01:51
|modify
|137
|0.51
|1.1844
|1.1860
|1.1747
|389
|2006.02.28 01:55
|modify
|137
|0.51
|1.1844
|1.1859
|1.1747
|390
|2006.02.28 01:57
|modify
|137
|0.51
|1.1844
|1.1858
|1.1747
|391
|2006.02.28 01:57
|close
|137
|0.51
|1.1837
|1.1858
|1.1747
|3.57
|1222.01
|392
|2006.03.01 17:40
|sell
|138
|0.51
|1.1912
|1.1929
|1.1815
|393
|2006.03.01 17:52
|close
|138
|0.51
|1.1901
|1.1929
|1.1815
|5.61
|1227.62
|394
|2006.03.01 17:59
|sell
|139
|0.52
|1.1914
|1.1931
|1.1817
|395
|2006.03.01 18:02
|modify
|139
|0.52
|1.1914
|1.1930
|1.1817
|396
|2006.03.01 18:02
|close
|139
|0.52
|1.1900
|1.1930
|1.1817
|7.28
|1234.90
|397
|2006.03.03 01:37
|sell
|140
|0.51
|1.2027
|1.2044
|1.1930
|398
|2006.03.03 01:55
|close
|140
|0.51
|1.2019
|1.2044
|1.1930
|4.08
|1238.98
|399
|2006.03.03 02:06
|sell
|141
|0.52
|1.2019
|1.2036
|1.1922
|400
|2006.03.03 10:01
|modify
|141
|0.52
|1.2019
|1.2036
|1.1922
|401
|2006.03.03 10:09
|modify
|141
|0.52
|1.2019
|1.2035
|1.1922
|402
|2006.03.03 10:13
|modify
|141
|0.52
|1.2019
|1.2034
|1.1922
|403
|2006.03.03 10:22
|modify
|141
|0.52
|1.2019
|1.2034
|1.1922
|404
|2006.03.03 11:00
|modify
|141
|0.52
|1.2019
|1.2033
|1.1922
|405
|2006.03.03 11:00
|close
|141
|0.52
|1.2013
|1.2033
|1.1922
|3.12
|1242.10
|406
|2006.03.06 18:18
|sell
|142
|0.52
|1.2009
|1.2026
|1.1912
|407
|2006.03.06 18:45
|close
|142
|0.52
|1.1999
|1.2026
|1.1912
|5.20
|1247.30
|408
|2006.03.07 01:00
|sell
|143
|0.52
|1.2004
|1.2021
|1.1907
|409
|2006.03.07 01:46
|close
|143
|0.52
|1.1994
|1.2021
|1.1907
|5.20
|1252.50
|410
|2006.03.07 05:00
|sell
|144
|0.52
|1.1968
|1.1985
|1.1871
|411
|2006.03.07 05:57
|close
|144
|0.52
|1.1959
|1.1985
|1.1871
|4.68
|1257.18
|412
|2006.03.07 12:00
|sell
|145
|0.53
|1.1912
|1.1929
|1.1815
|413
|2006.03.07 12:47
|close
|145
|0.53
|1.1905
|1.1929
|1.1815
|3.71
|1260.89
|414
|2006.03.07 12:59
|sell
|146
|0.53
|1.1916
|1.1933
|1.1819
|415
|2006.03.07 13:00
|close
|146
|0.53
|1.1904
|1.1933
|1.1819
|6.36
|1267.25
|416
|2006.03.07 16:08
|sell
|147
|0.53
|1.1896
|1.1913
|1.1799
|417
|2006.03.07 16:36
|close
|147
|0.53
|1.1888
|1.1913
|1.1799
|4.24
|1271.49
|418
|2006.03.07 16:40
|sell
|148
|0.53
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|419
|2006.03.07 16:41
|close
|148
|0.53
|1.1884
|1.1909
|1.1795
|4.24
|1275.73
|420
|2006.03.08 01:00
|sell
|149
|0.54
|1.1888
|1.1905
|1.1791
|421
|2006.03.08 01:36
|close
|149
|0.54
|1.1879
|1.1905
|1.1791
|4.86
|1280.59
|422
|2006.03.08 01:59
|sell
|150
|0.54
|1.1891
|1.1908
|1.1794
|423
|2006.03.08 07:59
|s/l
|150
|0.54
|1.1908
|1.1908
|1.1794
|-9.18
|1271.41
|424
|2006.03.08 14:00
|sell
|151
|0.53
|1.1913
|1.1930
|1.1816
|425
|2006.03.08 14:57
|close
|151
|0.53
|1.1904
|1.1930
|1.1816
|4.77
|1276.18
|426
|2006.03.09 06:17
|sell
|152
|0.53
|1.1931
|1.1948
|1.1834
|427
|2006.03.09 06:55
|modify
|152
|0.53
|1.1931
|1.1943
|1.1834
|428
|2006.03.09 06:55
|close
|152
|0.53
|1.1919
|1.1943
|1.1834
|6.36
|1282.54
|429
|2006.03.09 14:12
|sell
|153
|0.54
|1.1921
|1.1938
|1.1824
|430
|2006.03.09 14:52
|close
|153
|0.54
|1.1913
|1.1938
|1.1824
|4.32
|1286.86
|431
|2006.03.09 18:02
|sell
|154
|0.54
|1.1916
|1.1933
|1.1819
|432
|2006.03.09 18:55
|close
|154
|0.54
|1.1905
|1.1933
|1.1819
|5.94
|1292.80
|433
|2006.03.10 14:30
|sell
|155
|0.54
|1.1902
|1.1919
|1.1805
|434
|2006.03.10 14:32
|modify
|155
|0.54
|1.1902
|1.1919
|1.1805
|435
|2006.03.10 14:32
|modify
|155
|0.54
|1.1902
|1.1918
|1.1805
|436
|2006.03.10 14:33
|modify
|155
|0.54
|1.1902
|1.1916
|1.1805
|437
|2006.03.10 14:33
|close
|155
|0.54
|1.1894
|1.1916
|1.1805
|4.32
|1297.12
|438
|2006.03.10 14:34
|sell
|156
|0.54
|1.1902
|1.1919
|1.1805
|439
|2006.03.10 14:46
|modify
|156
|0.54
|1.1902
|1.1919
|1.1805
|440
|2006.03.10 14:46
|modify
|156
|0.54
|1.1902
|1.1918
|1.1805
|441
|2006.03.10 14:46
|modify
|156
|0.54
|1.1902
|1.1917
|1.1805
|442
|2006.03.10 14:46
|close
|156
|0.54
|1.1895
|1.1917
|1.1805
|3.78
|1300.90
|443
|2006.03.10 14:59
|sell
|157
|0.55
|1.1904
|1.1921
|1.1807
|444
|2006.03.10 14:59
|modify
|157
|0.55
|1.1904
|1.1896
|1.1807
|445
|2006.03.10 14:59
|close
|157
|0.55
|1.1874
|1.1896
|1.1807
|16.50
|1317.40
|446
|2006.03.10 15:15
|sell
|158
|0.55
|1.1889
|1.1906
|1.1792
|447
|2006.03.10 15:20
|modify
|158
|0.55
|1.1889
|1.1904
|1.1792
|448
|2006.03.10 15:20
|close
|158
|0.55
|1.1879
|1.1904
|1.1792
|5.50
|1322.90
|449
|2006.03.10 15:21
|sell
|159
|0.56
|1.1884
|1.1901
|1.1787
|450
|2006.03.10 15:28
|modify
|159
|0.56
|1.1884
|1.1900
|1.1787
|451
|2006.03.10 15:28
|close
|159
|0.56
|1.1875
|1.1900
|1.1787
|5.04
|1327.94
|452
|2006.03.10 17:09
|sell
|160
|0.56
|1.1892
|1.1909
|1.1795
|453
|2006.03.10 19:59
|s/l
|160
|0.56
|1.1909
|1.1909
|1.1795
|-9.52
|1318.42
|454
|2006.03.13 09:45
|sell
|161
|0.55
|1.1939
|1.1956
|1.1842
|455
|2006.03.13 09:59
|modify
|161
|0.55
|1.1939
|1.1953
|1.1842
|456
|2006.03.13 09:59
|close
|161
|0.55
|1.1930
|1.1953
|1.1842
|4.95
|1323.37
|457
|2006.03.13 14:23
|sell
|162
|0.55
|1.1928
|1.1945
|1.1831
|458
|2006.03.13 14:56
|modify
|162
|0.55
|1.1928
|1.1945
|1.1831
|459
|2006.03.13 16:59
|s/l
|162
|0.55
|1.194489
|1.1945
|1.1831
|-9.29
|1314.08
|460
|2006.03.15 00:59
|sell
|163
|0.55
|1.2021
|1.2038
|1.1924
|461
|2006.03.15 01:01
|close
|163
|0.55
|1.2014
|1.2038
|1.1924
|3.85
|1317.93
|462
|2006.03.15 10:01
|sell
|164
|0.55
|1.2026
|1.2043
|1.1929
|463
|2006.03.15 10:03
|modify
|164
|0.55
|1.2026
|1.2043
|1.1929
|464
|2006.03.15 10:04
|modify
|164
|0.55
|1.2026
|1.2042
|1.1929
|465
|2006.03.15 10:24
|modify
|164
|0.55
|1.2026
|1.2042
|1.1929
|466
|2006.03.15 10:49
|modify
|164
|0.55
|1.2026
|1.2039
|1.1929
|467
|2006.03.15 10:53
|modify
|164
|0.55
|1.2026
|1.2038
|1.1929
|468
|2006.03.15 13:44
|s/l
|164
|0.55
|1.203775
|1.2038
|1.1929
|-6.46
|1311.47
|469
|2006.03.17 03:05
|sell
|165
|0.54
|1.2175
|1.2192
|1.2078
|470
|2006.03.17 03:26
|close
|165
|0.54
|1.2168
|1.2192
|1.2078
|3.78
|1315.25
|471
|2006.03.20 08:15
|buy
|166
|0.54
|1.2177
|1.2160
|1.2274
|472
|2006.03.20 08:56
|close
|166
|0.54
|1.2182
|1.2160
|1.2274
|2.70
|1317.95
|473
|2006.03.20 12:04
|sell
|167
|0.54
|1.2180
|1.2197
|1.2083
|474
|2006.03.20 12:47
|close
|167
|0.54
|1.2174
|1.2197
|1.2083
|3.24
|1321.19
|475
|2006.03.20 12:59
|sell
|168
|0.54
|1.2183
|1.2200
|1.2086
|476
|2006.03.20 13:03
|modify
|168
|0.54
|1.2183
|1.2198
|1.2086
|477
|2006.03.20 13:03
|close
|168
|0.54
|1.2175
|1.2198
|1.2086
|4.32
|1325.51
|478
|2006.03.21 03:02
|sell
|169
|0.55
|1.2147
|1.2164
|1.2050
|479
|2006.03.21 03:31
|modify
|169
|0.55
|1.2147
|1.2164
|1.2050
|480
|2006.03.21 03:31
|close
|169
|0.55
|1.2137
|1.2164
|1.2050
|5.50
|1331.01
|481
|2006.03.21 17:00
|sell
|170
|0.55
|1.2090
|1.2107
|1.1993
|482
|2006.03.21 17:44
|close
|170
|0.55
|1.2082
|1.2107
|1.1993
|4.40
|1335.41
|483
|2006.03.21 17:56
|sell
|171
|0.55
|1.2086
|1.2103
|1.1989
|484
|2006.03.21 22:59
|s/l
|171
|0.55
|1.2103
|1.2103
|1.1989
|-9.35
|1326.06
|485
|2006.03.21 22:59
|sell
|172
|0.55
|1.2113
|1.2130
|1.2016
|486
|2006.03.21 23:00
|close
|172
|0.55
|1.2103
|1.2130
|1.2016
|5.50
|1331.56
|487
|2006.03.23 12:04
|sell
|173
|0.55
|1.2062
|1.2079
|1.1965
|488
|2006.03.23 12:06
|modify
|173
|0.55
|1.2062
|1.2079
|1.1965
|489
|2006.03.23 12:07
|modify
|173
|0.55
|1.2062
|1.2079
|1.1965
|490
|2006.03.23 12:14
|modify
|173
|0.55
|1.2062
|1.2078
|1.1965
|491
|2006.03.23 12:14
|modify
|173
|0.55
|1.2062
|1.2078
|1.1965
|492
|2006.03.23 12:14
|modify
|173
|0.55
|1.2062
|1.2076
|1.1965
|493
|2006.03.23 12:19
|modify
|173
|0.55
|1.2062
|1.2075
|1.1965
|494
|2006.03.23 12:19
|modify
|173
|0.55
|1.2062
|1.2074
|1.1965
|495
|2006.03.23 12:19
|close
|173
|0.55
|1.2055
|1.2074
|1.1965
|3.85
|1335.41
|496
|2006.03.24 14:31
|sell
|174
|0.56
|1.1975
|1.1992
|1.1878
|497
|2006.03.24 14:31
|modify
|174
|0.56
|1.1975
|1.1992
|1.1878
|498
|2006.03.24 14:31
|modify
|174
|0.56
|1.1975
|1.1991
|1.1878
|499
|2006.03.24 14:31
|modify
|174
|0.56
|1.1975
|1.1990
|1.1878
|500
|2006.03.24 14:31
|modify
|174
|0.56
|1.1975
|1.1989
|1.1878
|501
|2006.03.24 14:31
|modify
|174
|0.56
|1.1975
|1.1988
|1.1878
|502
|2006.03.24 14:31
|close
|174
|0.56
|1.1969
|1.1988
|1.1878
|3.36
|1338.77
|503
|2006.03.24 14:32
|sell
|175
|0.56
|1.1975
|1.1992
|1.1878
|504
|2006.03.24 14:32
|modify
|175
|0.56
|1.1975
|1.1992
|1.1878
|505
|2006.03.24 14:32
|modify
|175
|0.56
|1.1975
|1.1991
|1.1878
|506
|2006.03.24 14:33
|modify
|175
|0.56
|1.1975
|1.1989
|1.1878
|507
|2006.03.24 14:33
|modify
|175
|0.56
|1.1975
|1.1988
|1.1878
|508
|2006.03.24 14:33
|close
|175
|0.56
|1.1969
|1.1988
|1.1878
|3.36
|1342.13
|509
|2006.03.24 14:38
|sell
|176
|0.56
|1.1975
|1.1992
|1.1878
|510
|2006.03.24 14:47
|modify
|176
|0.56
|1.1975
|1.1991
|1.1878
|511
|2006.03.24 14:48
|modify
|176
|0.56
|1.1975
|1.1988
|1.1878
|512
|2006.03.24 14:48
|close
|176
|0.56
|1.1969
|1.1988
|1.1878
|3.36
|1345.49
|513
|2006.03.27 02:25
|sell
|177
|0.56
|1.2034
|1.2051
|1.1937
|514
|2006.03.27 04:59
|s/l
|177
|0.56
|1.2051
|1.2051
|1.1937
|-9.52
|1335.97
|515
|2006.03.27 07:59
|sell
|178
|0.55
|1.2045
|1.2062
|1.1948
|516
|2006.03.27 08:59
|modify
|178
|0.55
|1.2045
|1.2061
|1.1948
|517
|2006.03.27 09:00
|modify
|178
|0.55
|1.2045
|1.2061
|1.1948
|518
|2006.03.27 09:00
|close
|178
|0.55
|1.2039
|1.2061
|1.1948
|3.30
|1339.27
|519
|2006.03.28 22:00
|sell
|179
|0.56
|1.2007
|1.2024
|1.1910
|520
|2006.03.29 07:59
|modify
|179
|0.56
|1.2007
|1.2015
|1.1910
|521
|2006.03.29 07:59
|close
|179
|0.56
|1.1988
|1.2015
|1.1910
|11.04
|1350.31
|522
|2006.03.29 08:24
|sell
|180
|0.56
|1.2005
|1.2022
|1.1908
|523
|2006.03.29 12:32
|s/l
|180
|0.56
|1.2022
|1.2022
|1.1908
|-9.52
|1340.79
|524
|2006.03.31 15:33
|sell
|181
|0.55
|1.2128
|1.2145
|1.2031
|525
|2006.03.31 15:38
|close
|181
|0.55
|1.2118
|1.2145
|1.2031
|5.50
|1346.29
|526
|2006.04.02 23:16
|buy
|182
|0.56
|1.2112
|1.2095
|1.2209
|527
|2006.04.02 23:26
|close
|182
|0.56
|1.2119
|1.2095
|1.2209
|3.92
|1350.21
|528
|2006.04.04 07:34
|sell
|183
|0.56
|1.2149
|1.2166
|1.2052
|529
|2006.04.04 09:59
|s/l
|183
|0.56
|1.2166
|1.2166
|1.2052
|-9.52
|1340.69
|530
|2006.04.05 13:59
|buy
|184
|0.55
|1.2277
|1.2260
|1.2374
|531
|2006.04.05 13:59
|modify
|184
|0.55
|1.2277
|1.2262
|1.2374
|532
|2006.04.05 13:59
|close
|184
|0.55
|1.2292
|1.2262
|1.2374
|8.25
|1348.94
|533
|2006.04.06 00:06
|sell
|185
|0.55
|1.2293
|1.2310
|1.2196
|534
|2006.04.06 00:33
|close
|185
|0.55
|1.2285
|1.2310
|1.2196
|4.40
|1353.34
|535
|2006.04.06 01:26
|sell
|186
|0.55
|1.2289
|1.2306
|1.2192
|536
|2006.04.06 05:03
|close
|186
|0.55
|1.2283
|1.2306
|1.2192
|3.30
|1356.64
|537
|2006.04.06 13:59
|sell
|187
|0.55
|1.2251
|1.2268
|1.2154
|538
|2006.04.06 13:59
|modify
|187
|0.55
|1.2251
|1.2256
|1.2154
|539
|2006.04.06 13:59
|close
|187
|0.55
|1.2220
|1.2256
|1.2154
|17.05
|1373.69
|540
|2006.04.06 14:47
|sell
|188
|0.56
|1.2243
|1.2260
|1.2146
|541
|2006.04.06 14:47
|close
|188
|0.56
|1.2232
|1.2260
|1.2146
|6.16
|1379.85
|542
|2006.04.06 14:50
|sell
|189
|0.56
|1.2243
|1.2260
|1.2146
|543
|2006.04.06 14:54
|close
|189
|0.56
|1.2235
|1.2260
|1.2146
|4.48
|1384.33
|544
|2006.04.06 14:54
|sell
|190
|0.57
|1.2228
|1.2245
|1.2131
|545
|2006.04.06 14:55
|close
|190
|0.57
|1.2222
|1.2245
|1.2131
|3.42
|1387.75
|546
|2006.04.06 14:58
|sell
|191
|0.57
|1.2238
|1.2255
|1.2141
|547
|2006.04.06 14:58
|close
|191
|0.57
|1.2229
|1.2255
|1.2141
|5.13
|1392.88
|548
|2006.04.06 14:58
|sell
|192
|0.57
|1.2225
|1.2242
|1.2128
|549
|2006.04.06 14:59
|s/l
|192
|0.57
|1.2242
|1.2242
|1.2128
|-9.69
|1383.19
|550
|2006.04.06 14:59
|sell
|193
|0.57
|1.2240
|1.2257
|1.2143
|551
|2006.04.06 14:59
|close
|193
|0.57
|1.2231
|1.2257
|1.2143
|5.13
|1388.32
|552
|2006.04.06 16:25
|sell
|194
|0.57
|1.2225
|1.2242
|1.2128
|553
|2006.04.06 17:26
|close
|194
|0.57
|1.2217
|1.2242
|1.2128
|4.56
|1392.88
|554
|2006.04.07 12:00
|sell
|195
|0.57
|1.2195
|1.2212
|1.2098
|555
|2006.04.07 12:39
|modify
|195
|0.57
|1.2195
|1.2211
|1.2098
|556
|2006.04.07 12:42
|modify
|195
|0.57
|1.2195
|1.2210
|1.2098
|557
|2006.04.07 12:42
|close
|195
|0.57
|1.2183
|1.2210
|1.2098
|6.84
|1399.72
|558
|2006.04.07 15:59
|sell
|196
|0.58
|1.2128
|1.2145
|1.2031
|559
|2006.04.07 15:59
|close
|196
|0.58
|1.2110
|1.2145
|1.2031
|10.44
|1410.16
|560
|2006.04.10 00:15
|sell
|197
|0.58
|1.2111
|1.2128
|1.2014
|561
|2006.04.10 00:31
|close
|197
|0.58
|1.2105
|1.2128
|1.2014
|3.48
|1413.64
|562
|2006.04.10 00:59
|sell
|198
|0.58
|1.2112
|1.2129
|1.2015
|563
|2006.04.10 01:19
|close
|198
|0.58
|1.2104
|1.2129
|1.2015
|4.64
|1418.28
|564
|2006.04.10 03:59
|sell
|199
|0.59
|1.2114
|1.2131
|1.2017
|565
|2006.04.10 06:59
|modify
|199
|0.59
|1.2114
|1.2129
|1.2017
|566
|2006.04.10 12:55
|close
|199
|0.59
|1.2107
|1.2129
|1.2017
|4.13
|1422.41
|567
|2006.04.10 17:07
|sell
|200
|0.59
|1.2094
|1.2111
|1.1997
|568
|2006.04.10 20:59
|s/l
|200
|0.59
|1.2111
|1.2111
|1.1997
|-10.03
|1412.38
|569
|2006.04.11 01:34
|sell
|201
|0.58
|1.2106
|1.2123
|1.2009
|570
|2006.04.11 02:05
|modify
|201
|0.58
|1.2106
|1.2123
|1.2009
|571
|2006.04.11 02:05
|modify
|201
|0.58
|1.2106
|1.2122
|1.2009
|572
|2006.04.11 02:05
|modify
|201
|0.58
|1.2106
|1.2121
|1.2009
|573
|2006.04.11 05:59
|s/l
|201
|0.58
|1.212099
|1.2121
|1.2009
|-8.70
|1403.68
|574
|2006.04.11 12:03
|sell
|202
|0.58
|1.2117
|1.2134
|1.2020
|575
|2006.04.11 12:19
|modify
|202
|0.58
|1.2117
|1.2133
|1.2020
|576
|2006.04.11 12:19
|modify
|202
|0.58
|1.2117
|1.2132
|1.2020
|577
|2006.04.11 12:19
|close
|202
|0.58
|1.2109
|1.2132
|1.2020
|4.64
|1408.32
|578
|2006.04.11 12:42
|sell
|203
|0.58
|1.2117
|1.2134
|1.2020
|579
|2006.04.11 12:59
|modify
|203
|0.58
|1.2117
|1.2132
|1.2020
|580
|2006.04.11 12:59
|close
|203
|0.58
|1.2109
|1.2132
|1.2020
|4.64
|1412.96
|581
|2006.04.11 13:59
|sell
|204
|0.58
|1.2129
|1.2146
|1.2032
|582
|2006.04.11 14:59
|modify
|204
|0.58
|1.2129
|1.2145
|1.2032
|583
|2006.04.11 14:59
|close
|204
|0.58
|1.2119
|1.2145
|1.2032
|5.80
|1418.76
|584
|2006.04.12 07:00
|sell
|205
|0.58
|1.2157
|1.2174
|1.2060
|585
|2006.04.12 07:27
|modify
|205
|0.58
|1.2157
|1.2174
|1.2060
|586
|2006.04.12 07:27
|modify
|205
|0.58
|1.2157
|1.2173
|1.2060
|587
|2006.04.12 07:27
|modify
|205
|0.58
|1.2157
|1.2172
|1.2060
|588
|2006.04.12 07:28
|modify
|205
|0.58
|1.2157
|1.2171
|1.2060
|589
|2006.04.12 07:28
|modify
|205
|0.58
|1.2157
|1.2170
|1.2060
|590
|2006.04.12 07:28
|modify
|205
|0.58
|1.2157
|1.2169
|1.2060
|591
|2006.04.12 07:28
|modify
|205
|0.58
|1.2157
|1.2168
|1.2060
|592
|2006.04.12 07:28
|close
|205
|0.58
|1.2147
|1.2168
|1.2060
|5.80
|1424.56
|593
|2006.04.12 08:36
|sell
|206
|0.59
|1.2154
|1.2171
|1.2057
|594
|2006.04.12 08:41
|modify
|206
|0.59
|1.2154
|1.2171
|1.2057
|595
|2006.04.12 08:41
|modify
|206
|0.59
|1.2154
|1.2170
|1.2057
|596
|2006.04.12 08:44
|modify
|206
|0.59
|1.2154
|1.2169
|1.2057
|597
|2006.04.12 08:44
|modify
|206
|0.59
|1.2154
|1.2168
|1.2057
|598
|2006.04.12 08:47
|modify
|206
|0.59
|1.2154
|1.2167
|1.2057
|599
|2006.04.12 08:47
|close
|206
|0.59
|1.2145
|1.2167
|1.2057
|5.31
|1429.87
|600
|2006.04.12 08:59
|sell
|207
|0.59
|1.2156
|1.2173
|1.2059
|601
|2006.04.12 09:00
|modify
|207
|0.59
|1.2156
|1.2171
|1.2059
|602
|2006.04.12 09:00
|close
|207
|0.59
|1.2148
|1.2171
|1.2059
|4.72
|1434.59
|603
|2006.04.12 11:16
|sell
|208
|0.59
|1.2151
|1.2168
|1.2054
|604
|2006.04.12 11:19
|modify
|208
|0.59
|1.2151
|1.2167
|1.2054
|605
|2006.04.12 11:19
|modify
|208
|0.59
|1.2151
|1.2166
|1.2054
|606
|2006.04.12 11:59
|modify
|208
|0.59
|1.2151
|1.2159
|1.2054
|607
|2006.04.12 11:59
|close
|208
|0.59
|1.2138
|1.2159
|1.2054
|7.67
|1442.26
|608
|2006.04.12 13:59
|sell
|209
|0.59
|1.2122
|1.2139
|1.2025
|609
|2006.04.12 14:30
|close
|209
|0.59
|1.2114
|1.2139
|1.2025
|4.72
|1446.98
|610
|2006.04.12 18:07
|sell
|210
|0.60
|1.2109
|1.2126
|1.2012
|611
|2006.04.12 20:00
|close
|210
|0.60
|1.2103
|1.2126
|1.2012
|3.60
|1450.58
|612
|2006.04.13 01:03
|sell
|211
|0.60
|1.2110
|1.2127
|1.2013
|613
|2006.04.13 01:55
|close
|211
|0.60
|1.2103
|1.2127
|1.2013
|4.20
|1454.78
|614
|2006.04.13 14:06
|sell
|212
|0.60
|1.2095
|1.2112
|1.1998
|615
|2006.04.13 14:57
|modify
|212
|0.60
|1.2095
|1.2108
|1.1998
|616
|2006.04.13 14:57
|close
|212
|0.60
|1.2083
|1.2108
|1.1998
|7.20
|1461.98
|617
|2006.04.13 15:59
|sell
|213
|0.60
|1.2106
|1.2123
|1.2009
|618
|2006.04.13 16:05
|modify
|213
|0.60
|1.2106
|1.2121
|1.2009
|619
|2006.04.13 16:05
|close
|213
|0.60
|1.2094
|1.2121
|1.2009
|7.20
|1469.18
|620
|2006.04.18 07:57
|sell
|214
|0.60
|1.2253
|1.2270
|1.2156
|621
|2006.04.18 07:59
|modify
|214
|0.60
|1.2253
|1.2258
|1.2156
|622
|2006.04.18 07:59
|close
|214
|0.60
|1.2237
|1.2258
|1.2156
|9.60
|1478.78
|623
|2006.04.18 08:26
|sell
|215
|0.60
|1.2251
|1.2268
|1.2154
|624
|2006.04.18 08:50
|modify
|215
|0.60
|1.2251
|1.2267
|1.2154
|625
|2006.04.18 08:51
|modify
|215
|0.60
|1.2251
|1.2266
|1.2154
|626
|2006.04.18 08:51
|close
|215
|0.60
|1.2245
|1.2266
|1.2154
|3.60
|1482.38
|627
|2006.04.18 09:59
|sell
|216
|0.60
|1.2256
|1.2273
|1.2159
|628
|2006.04.18 12:59
|s/l
|216
|0.60
|1.2273
|1.2273
|1.2159
|-10.20
|1472.18
|629
|2006.04.19 10:00
|buy
|217
|0.60
|1.2351
|1.2334
|1.2448
|630
|2006.04.19 10:22
|close
|217
|0.60
|1.2358
|1.2334
|1.2448
|4.20
|1476.38
|631
|2006.04.19 21:22
|buy
|218
|0.60
|1.2376
|1.2359
|1.2473
|632
|2006.04.19 21:24
|close
|218
|0.60
|1.2382
|1.2359
|1.2473
|3.60
|1479.98
|633
|2006.04.20 07:01
|sell
|219
|0.60
|1.2351
|1.2368
|1.2254
|634
|2006.04.20 08:22
|modify
|219
|0.60
|1.2351
|1.2366
|1.2254
|635
|2006.04.20 08:22
|close
|219
|0.60
|1.2344
|1.2366
|1.2254
|4.20
|1484.18
|636
|2006.04.21 13:59
|buy
|220
|0.60
|1.2322
|1.2305
|1.2419
|637
|2006.04.21 14:25
|close
|220
|0.60
|1.2330
|1.2305
|1.2419
|4.80
|1488.98
|638
|2006.04.21 20:05
|buy
|221
|0.60
|1.2339
|1.2322
|1.2436
|639
|2006.04.21 20:23
|close
|221
|0.60
|1.2347
|1.2322
|1.2436
|4.80
|1493.78
|640
|2006.04.24 04:00
|sell
|222
|0.60
|1.2351
|1.2368
|1.2254
|641
|2006.04.24 06:59
|s/l
|222
|0.60
|1.2368
|1.2368
|1.2254
|-10.20
|1483.58
|642
|2006.04.24 14:00
|sell
|223
|0.60
|1.2371
|1.2388
|1.2274
|643
|2006.04.24 14:09
|close
|223
|0.60
|1.2364
|1.2388
|1.2274
|4.20
|1487.78
|644
|2006.04.24 14:09
|sell
|224
|0.60
|1.2361
|1.2378
|1.2264
|645
|2006.04.24 14:40
|close
|224
|0.60
|1.2354
|1.2378
|1.2264
|4.20
|1491.98
|646
|2006.04.24 14:40
|sell
|225
|0.60
|1.2358
|1.2375
|1.2261
|647
|2006.04.24 16:59
|s/l
|225
|0.60
|1.2375
|1.2375
|1.2261
|-10.20
|1481.78
|648
|2006.04.25 08:00
|buy
|226
|0.60
|1.2385
|1.2368
|1.2482
|649
|2006.04.25 08:03
|modify
|226
|0.60
|1.2385
|1.2370
|1.2482
|650
|2006.04.25 08:03
|close
|226
|0.60
|1.2392
|1.2370
|1.2482
|4.20
|1485.98
|651
|2006.04.25 08:05
|buy
|227
|0.60
|1.2391
|1.2374
|1.2488
|652
|2006.04.25 09:44
|close
|227
|0.60
|1.2396
|1.2374
|1.2488
|3.00
|1488.98
|653
|2006.04.25 16:59
|buy
|228
|0.60
|1.2405
|1.2388
|1.2502
|654
|2006.04.25 17:05
|close
|228
|0.60
|1.2411
|1.2388
|1.2502
|3.60
|1492.58
|655
|2006.04.26 05:13
|sell
|229
|0.60
|1.2424
|1.2441
|1.2327
|656
|2006.04.26 05:45
|modify
|229
|0.60
|1.2424
|1.2441
|1.2327
|657
|2006.04.26 05:45
|close
|229
|0.60
|1.2418
|1.2441
|1.2327
|3.60
|1496.18
|658
|2006.04.26 05:59
|sell
|230
|0.60
|1.2425
|1.2442
|1.2328
|659
|2006.04.26 06:00
|modify
|230
|0.60
|1.2425
|1.2439
|1.2328
|660
|2006.04.26 06:00
|close
|230
|0.60
|1.2418
|1.2439
|1.2328
|4.20
|1500.38
|661
|2006.04.26 08:44
|sell
|231
|0.60
|1.2411
|1.2428
|1.2314
|662
|2006.04.26 08:59
|modify
|231
|0.60
|1.2411
|1.2428
|1.2314
|663
|2006.04.26 09:00
|modify
|231
|0.60
|1.2411
|1.2428
|1.2314
|664
|2006.04.26 13:00
|s/l
|231
|0.60
|1.242765
|1.2428
|1.2314
|-9.99
|1490.39
|665
|2006.04.26 14:01
|buy
|232
|0.60
|1.2429
|1.2412
|1.2526
|666
|2006.04.26 14:59
|modify
|232
|0.60
|1.2429
|1.2417
|1.2526
|667
|2006.04.26 15:00
|close
|232
|0.60
|1.2442
|1.2417
|1.2526
|7.80
|1498.19
|668
|2006.04.26 19:12
|buy
|233
|0.60
|1.2450
|1.2433
|1.2547
|669
|2006.04.27 00:59
|modify
|233
|0.60
|1.2450
|1.2435
|1.2547
|670
|2006.04.27 01:00
|close
|233
|0.60
|1.2463
|1.2435
|1.2547
|6.24
|1504.44
|671
|2006.04.27 01:59
|buy
|234
|0.60
|1.2457
|1.2440
|1.2554
|672
|2006.04.27 07:59
|s/l
|234
|0.60
|1.2440
|1.2440
|1.2554
|-10.20
|1494.24
|673
|2006.04.27 08:17
|sell
|235
|0.60
|1.2444
|1.2461
|1.2347
|674
|2006.04.27 08:26
|modify
|235
|0.60
|1.2444
|1.2461
|1.2347
|675
|2006.04.27 08:27
|modify
|235
|0.60
|1.2444
|1.2460
|1.2347
|676
|2006.04.27 08:29
|modify
|235
|0.60
|1.2444
|1.2459
|1.2347
|677
|2006.04.27 09:00
|modify
|235
|0.60
|1.2444
|1.2458
|1.2347
|678
|2006.04.27 09:29
|modify
|235
|0.60
|1.2444
|1.2457
|1.2347
|679
|2006.04.27 09:43
|modify
|235
|0.60
|1.2444
|1.2456
|1.2347
|680
|2006.04.27 09:44
|modify
|235
|0.60
|1.2444
|1.2453
|1.2347
|681
|2006.04.27 09:44
|close
|235
|0.60
|1.2435
|1.2453
|1.2347
|5.40
|1499.64
|682
|2006.04.27 12:36
|sell
|236
|0.60
|1.2425
|1.2442
|1.2328
|683
|2006.04.27 14:59
|s/l
|236
|0.60
|1.2442
|1.2442
|1.2328
|-10.20
|1489.44
|684
|2006.04.28 18:37
|buy
|237
|0.59
|1.2620
|1.2603
|1.2717
|685
|2006.04.28 18:52
|close
|237
|0.59
|1.2627
|1.2603
|1.2717
|4.13
|1493.57
|686
|2006.05.01 11:59
|sell
|238
|0.59
|1.2630
|1.2647
|1.2533
|687
|2006.05.01 12:00
|modify
|238
|0.59
|1.2630
|1.2642
|1.2533
|688
|2006.05.01 12:00
|close
|238
|0.59
|1.2622
|1.2642
|1.2533
|4.72
|1498.29
|689
|2006.05.02 07:04
|sell
|239
|0.60
|1.2582
|1.2599
|1.2485
|690
|2006.05.02 07:36
|close
|239
|0.60
|1.2574
|1.2599
|1.2485
|4.80
|1503.09
|691
|2006.05.02 07:36
|sell
|240
|0.60
|1.2573
|1.2590
|1.2476
|692
|2006.05.02 07:59
|s/l
|240
|0.60
|1.2590
|1.2590
|1.2476
|-10.20
|1492.89
|693
|2006.05.02 17:59
|sell
|241
|0.59
|1.2625
|1.2642
|1.2528
|694
|2006.05.02 18:58
|close
|241
|0.59
|1.2612
|1.2642
|1.2528
|7.67
|1500.56
|695
|2006.05.03 15:00
|sell
|242
|0.59
|1.2627
|1.2644
|1.2530
|696
|2006.05.03 15:12
|close
|242
|0.59
|1.2614
|1.2644
|1.2530
|7.67
|1508.23
|697
|2006.05.03 15:12
|sell
|243
|0.60
|1.2620
|1.2637
|1.2523
|698
|2006.05.03 15:13
|close
|243
|0.60
|1.2611
|1.2637
|1.2523
|5.40
|1513.63
|699
|2006.05.03 15:15
|sell
|244
|0.60
|1.2624
|1.2641
|1.2527
|700
|2006.05.03 15:45
|close
|244
|0.60
|1.2614
|1.2641
|1.2527
|6.00
|1519.63
|701
|2006.05.03 15:55
|sell
|245
|0.60
|1.2621
|1.2638
|1.2524
|702
|2006.05.03 15:59
|s/l
|245
|0.60
|1.2638
|1.2638
|1.2524
|-10.20
|1509.43
|703
|2006.05.03 15:59
|sell
|246
|0.60
|1.2640
|1.2657
|1.2543
|704
|2006.05.03 17:05
|close
|246
|0.60
|1.2626
|1.2657
|1.2543
|8.40
|1517.83
|705
|2006.05.03 18:00
|sell
|247
|0.60
|1.2637
|1.2654
|1.2540
|706
|2006.05.03 18:59
|close
|247
|0.60
|1.2625
|1.2654
|1.2540
|7.20
|1525.03
|707
|2006.05.04 04:59
|sell
|248
|0.60
|1.2623
|1.2640
|1.2526
|708
|2006.05.04 06:00
|modify
|248
|0.60
|1.2623
|1.2636
|1.2526
|709
|2006.05.04 06:00
|modify
|248
|0.60
|1.2623
|1.2635
|1.2526
|710
|2006.05.04 06:00
|modify
|248
|0.60
|1.2623
|1.2634
|1.2526
|711
|2006.05.04 06:03
|modify
|248
|0.60
|1.2623
|1.2633
|1.2526
|712
|2006.05.04 06:26
|modify
|248
|0.60
|1.2623
|1.2632
|1.2526
|713
|2006.05.04 06:26
|close
|248
|0.60
|1.2609
|1.2632
|1.2526
|8.40
|1533.43
|714
|2006.05.04 12:59
|sell
|249
|0.61
|1.2608
|1.2625
|1.2511
|715
|2006.05.04 13:59
|s/l
|249
|0.61
|1.2625
|1.2625
|1.2511
|-10.37
|1523.06
|716
|2006.05.05 07:00
|sell
|250
|0.60
|1.2700
|1.2717
|1.2603
|717
|2006.05.05 07:55
|modify
|250
|0.60
|1.2700
|1.2716
|1.2603
|718
|2006.05.05 07:56
|modify
|250
|0.60
|1.2700
|1.2715
|1.2603
|719
|2006.05.05 07:56
|modify
|250
|0.60
|1.2700
|1.2714
|1.2603
|720
|2006.05.05 07:57
|modify
|250
|0.60
|1.2700
|1.2713
|1.2603
|721
|2006.05.05 08:24
|modify
|250
|0.60
|1.2700
|1.2713
|1.2603
|722
|2006.05.05 08:24
|close
|250
|0.60
|1.2688
|1.2713
|1.2603
|7.20
|1530.26
|723
|2006.05.07 23:22
|sell
|251
|0.60
|1.2741
|1.2758
|1.2644
|724
|2006.05.08 00:59
|close
|251
|0.60
|1.2724
|1.2758
|1.2644
|10.63
|1540.89
|725
|2006.05.08 01:00
|sell
|252
|0.61
|1.2732
|1.2749
|1.2635
|726
|2006.05.08 03:01
|close
|252
|0.61
|1.2722
|1.2749
|1.2635
|6.10
|1546.99
|727
|2006.05.08 18:17
|sell
|253
|0.61
|1.2713
|1.2730
|1.2616
|728
|2006.05.08 19:16
|close
|253
|0.61
|1.2704
|1.2730
|1.2616
|5.49
|1552.48
|729
|2006.05.09 03:06
|sell
|254
|0.61
|1.2697
|1.2714
|1.2600
|730
|2006.05.09 03:59
|close
|254
|0.61
|1.2691
|1.2714
|1.2600
|3.66
|1556.14
|731
|2006.05.09 08:00
|sell
|255
|0.61
|1.2696
|1.2713
|1.2599
|732
|2006.05.09 08:22
|modify
|255
|0.61
|1.2696
|1.2713
|1.2599
|733
|2006.05.09 08:22
|modify
|255
|0.61
|1.2696
|1.2712
|1.2599
|734
|2006.05.09 08:22
|modify
|255
|0.61
|1.2696
|1.2711
|1.2599
|735
|2006.05.09 08:22
|modify
|255
|0.61
|1.2696
|1.2709
|1.2599
|736
|2006.05.09 08:22
|close
|255
|0.61
|1.2685
|1.2709
|1.2599
|6.71
|1562.85
|737
|2006.05.09 08:31
|sell
|256
|0.62
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|738
|2006.05.09 08:56
|modify
|256
|0.62
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|739
|2006.05.09 08:56
|modify
|256
|0.62
|1.2681
|1.2697
|1.2584
|740
|2006.05.09 08:56
|modify
|256
|0.62
|1.2681
|1.2696
|1.2584
|741
|2006.05.09 08:56
|modify
|256
|0.62
|1.2681
|1.2694
|1.2584
|742
|2006.05.09 08:56
|close
|256
|0.62
|1.2670
|1.2694
|1.2584
|6.82
|1569.67
|743
|2006.05.09 08:59
|sell
|257
|0.62
|1.2697
|1.2714
|1.2600
|744
|2006.05.09 09:00
|modify
|257
|0.62
|1.2697
|1.2706
|1.2600
|745
|2006.05.09 09:00
|close
|257
|0.62
|1.2680
|1.2706
|1.2600
|10.54
|1580.21
|746
|2006.05.09 11:01
|sell
|258
|0.62
|1.2697
|1.2714
|1.2600
|747
|2006.05.09 13:59
|s/l
|258
|0.62
|1.2714
|1.2714
|1.2600
|-10.54
|1569.67
|748
|2006.05.11 08:59
|sell
|259
|0.62
|1.2728
|1.2745
|1.2631
|749
|2006.05.11 08:59
|close
|259
|0.62
|1.2708
|1.2745
|1.2631
|12.40
|1582.07
|750
|2006.05.12 14:00
|sell
|260
|0.61
|1.2899
|1.2916
|1.2802
|751
|2006.05.12 14:13
|s/l
|260
|0.61
|1.2916
|1.2916
|1.2802
|-10.37
|1571.70
|752
|2006.05.12 14:30
|sell
|261
|0.61
|1.2914
|1.2931
|1.2817
|753
|2006.05.12 14:30
|close
|261
|0.61
|1.2895
|1.2931
|1.2817
|11.59
|1583.29
|754
|2006.05.12 14:30
|sell
|262
|0.61
|1.2914
|1.2931
|1.2817
|755
|2006.05.12 14:30
|close
|262
|0.61
|1.2884
|1.2931
|1.2817
|18.30
|1601.59
|756
|2006.05.12 14:31
|sell
|263
|0.62
|1.2916
|1.2933
|1.2819
|757
|2006.05.12 14:31
|close
|263
|0.62
|1.2888
|1.2933
|1.2819
|17.36
|1618.95
|758
|2006.05.12 14:32
|sell
|264
|0.63
|1.2902
|1.2919
|1.2805
|759
|2006.05.12 14:32
|close
|264
|0.63
|1.2885
|1.2919
|1.2805
|10.71
|1629.66
|760
|2006.05.12 14:33
|sell
|265
|0.63
|1.2899
|1.2916
|1.2802
|761
|2006.05.12 14:33
|s/l
|265
|0.63
|1.2916
|1.2916
|1.2802
|-10.71
|1618.95
|762
|2006.05.12 14:33
|sell
|266
|0.63
|1.2916
|1.2933
|1.2819
|763
|2006.05.12 14:33
|close
|266
|0.63
|1.2905
|1.2933
|1.2819
|6.93
|1625.88
|764
|2006.05.12 14:44
|sell
|267
|0.63
|1.2896
|1.2913
|1.2799
|765
|2006.05.12 14:44
|close
|267
|0.63
|1.2882
|1.2913
|1.2799
|8.82
|1634.70
|766
|2006.05.12 14:44
|sell
|268
|0.63
|1.2896
|1.2913
|1.2799
|767
|2006.05.12 14:44
|close
|268
|0.63
|1.2872
|1.2913
|1.2799
|15.12
|1649.82
|768
|2006.05.12 14:45
|sell
|269
|0.64
|1.2898
|1.2915
|1.2801
|769
|2006.05.12 14:46
|s/l
|269
|0.64
|1.2915
|1.2915
|1.2801
|-10.88
|1638.94
|770
|2006.05.12 14:46
|sell
|270
|0.63
|1.2914
|1.2931
|1.2817
|771
|2006.05.12 14:47
|close
|270
|0.63
|1.2904
|1.2931
|1.2817
|6.30
|1645.24
|772
|2006.05.12 14:47
|sell
|271
|0.64
|1.2913
|1.2930
|1.2816
|773
|2006.05.12 14:48
|close
|271
|0.64
|1.2902
|1.2930
|1.2816
|7.04
|1652.28
|774
|2006.05.12 14:48
|sell
|272
|0.64
|1.2899
|1.2916
|1.2802
|775
|2006.05.12 14:51
|s/l
|272
|0.64
|1.2916
|1.2916
|1.2802
|-10.88
|1641.40
|776
|2006.05.12 14:51
|sell
|273
|0.64
|1.2914
|1.2931
|1.2817
|777
|2006.05.12 14:59
|modify
|273
|0.64
|1.2914
|1.2931
|1.2817
|778
|2006.05.12 14:59
|close
|273
|0.64
|1.2883
|1.2931
|1.2817
|19.84
|1661.24
|779
|2006.05.12 15:03
|sell
|274
|0.64
|1.2904
|1.2921
|1.2807
|780
|2006.05.12 15:03
|close
|274
|0.64
|1.2895
|1.2921
|1.2807
|5.76
|1667.00
|781
|2006.05.12 15:03
|sell
|275
|0.65
|1.2892
|1.2909
|1.2795
|782
|2006.05.12 15:06
|close
|275
|0.65
|1.2883
|1.2909
|1.2795
|5.85
|1672.85
|783
|2006.05.12 15:07
|sell
|276
|0.65
|1.2893
|1.2910
|1.2796
|784
|2006.05.12 15:09
|close
|276
|0.65
|1.2884
|1.2910
|1.2796
|5.85
|1678.70
|785
|2006.05.12 15:12
|sell
|277
|0.65
|1.2890
|1.2907
|1.2793
|786
|2006.05.12 15:13
|close
|277
|0.65
|1.2881
|1.2907
|1.2793
|5.85
|1684.55
|787
|2006.05.12 15:14
|sell
|278
|0.65
|1.2893
|1.2910
|1.2796
|788
|2006.05.12 15:14
|close
|278
|0.65
|1.2883
|1.2910
|1.2796
|6.50
|1691.05
|789
|2006.05.12 15:15
|sell
|279
|0.66
|1.2891
|1.2908
|1.2794
|790
|2006.05.12 15:15
|close
|279
|0.66
|1.2877
|1.2908
|1.2794
|9.24
|1700.29
|791
|2006.05.12 15:19
|sell
|280
|0.66
|1.2890
|1.2907
|1.2793
|792
|2006.05.12 18:59
|s/l
|280
|0.66
|1.2907
|1.2907
|1.2793
|-11.22
|1689.07
|793
|2006.05.12 18:59
|sell
|281
|0.65
|1.2908
|1.2925
|1.2811
|794
|2006.05.12 19:59
|s/l
|281
|0.65
|1.2925
|1.2925
|1.2811
|-11.05
|1678.02
|795
|2006.05.15 11:22
|sell
|282
|0.65
|1.2829
|1.2846
|1.2732
|796
|2006.05.15 12:59
|s/l
|282
|0.65
|1.2846
|1.2846
|1.2732
|-11.05
|1666.97
|797
|2006.05.15 12:59
|sell
|283
|0.65
|1.2845
|1.2862
|1.2748
|798
|2006.05.15 13:00
|modify
|283
|0.65
|1.2845
|1.2850
|1.2748
|799
|2006.05.15 13:00
|close
|283
|0.65
|1.2810
|1.2850
|1.2748
|22.75
|1689.72
|800
|2006.05.15 17:59
|sell
|284
|0.66
|1.2816
|1.2833
|1.2719
|801
|2006.05.15 20:00
|close
|284
|0.66
|1.2788
|1.2833
|1.2719
|18.48
|1708.20
|802
|2006.05.15 20:59
|sell
|285
|0.67
|1.2799
|1.2816
|1.2702
|803
|2006.05.16 02:00
|s/l
|285
|0.67
|1.2816
|1.2816
|1.2702
|-10.91
|1697.29
|804
|2006.05.17 01:05
|sell
|286
|0.66
|1.2852
|1.2869
|1.2755
|805
|2006.05.17 03:59
|s/l
|286
|0.66
|1.2869
|1.2869
|1.2755
|-11.22
|1686.07
|806
|2006.05.17 16:00
|sell
|287
|0.66
|1.2737
|1.2754
|1.2640
|807
|2006.05.17 17:59
|close
|287
|0.66
|1.2721
|1.2754
|1.2640
|10.56
|1696.63
|808
|2006.05.17 18:03
|sell
|288
|0.67
|1.2730
|1.2747
|1.2633
|809
|2006.05.17 18:32
|s/l
|288
|0.67
|1.2747
|1.2747
|1.2633
|-11.39
|1685.24
|810
|2006.05.17 18:56
|sell
|289
|0.66
|1.2747
|1.2764
|1.2650
|811
|2006.05.17 22:00
|close
|289
|0.66
|1.2729
|1.2764
|1.2650
|11.88
|1697.12
|812
|2006.05.17 22:32
|sell
|290
|0.67
|1.2746
|1.2763
|1.2649
|813
|2006.05.17 23:45
|close
|290
|0.67
|1.2729
|1.2763
|1.2649
|11.39
|1708.51
|814
|2006.05.18 01:59
|sell
|291
|0.67
|1.2762
|1.2779
|1.2665
|815
|2006.05.18 06:00
|close
|291
|0.67
|1.2749
|1.2779
|1.2665
|8.71
|1717.22
|816
|2006.05.19 10:59
|sell
|292
|0.67
|1.2764
|1.2781
|1.2667
|817
|2006.05.19 11:50
|close
|292
|0.67
|1.2752
|1.2781
|1.2667
|8.04
|1725.26
|818
|2006.05.19 13:00
|sell
|293
|0.68
|1.2754
|1.2771
|1.2657
|819
|2006.05.19 14:35
|close
|293
|0.68
|1.2741
|1.2771
|1.2657
|8.84
|1734.10
|820
|2006.05.19 15:00
|sell
|294
|0.68
|1.2726
|1.2743
|1.2629
|821
|2006.05.19 15:04
|close
|294
|0.68
|1.2713
|1.2743
|1.2629
|8.84
|1742.94
|822
|2006.05.19 15:10
|sell
|295
|0.68
|1.2724
|1.2741
|1.2627
|823
|2006.05.19 15:27
|s/l
|295
|0.68
|1.2741
|1.2741
|1.2627
|-11.56
|1731.38
|824
|2006.05.19 15:27
|sell
|296
|0.68
|1.2739
|1.2756
|1.2642
|825
|2006.05.19 16:59
|s/l
|296
|0.68
|1.2756
|1.2756
|1.2642
|-11.56
|1719.82
|826
|2006.05.22 03:59
|sell
|297
|0.67
|1.2750
|1.2767
|1.2653
|827
|2006.05.22 04:12
|close
|297
|0.67
|1.2739
|1.2767
|1.2653
|7.37
|1727.19
|828
|2006.05.22 06:29
|sell
|298
|0.68
|1.2737
|1.2754
|1.2640
|829
|2006.05.22 06:59
|modify
|298
|0.68
|1.2737
|1.2739
|1.2640
|830
|2006.05.22 07:00
|modify
|298
|0.68
|1.2737
|1.2738
|1.2640
|831
|2006.05.22 07:00
|close
|298
|0.68
|1.2705
|1.2738
|1.2640
|21.76
|1748.95
|832
|2006.05.22 07:00
|sell
|299
|0.69
|1.2745
|1.2762
|1.2648
|833
|2006.05.22 07:45
|modify
|299
|0.69
|1.2745
|1.2757
|1.2648
|834
|2006.05.22 07:45
|close
|299
|0.69
|1.2724
|1.2757
|1.2648
|14.49
|1763.44
|835
|2006.05.22 07:46
|sell
|300
|0.69
|1.2724
|1.2741
|1.2627
|836
|2006.05.22 07:59
|s/l
|300
|0.69
|1.2741
|1.2741
|1.2627
|-11.73
|1751.71
|837
|2006.05.22 07:59
|sell
|301
|0.69
|1.2744
|1.2761
|1.2647
|838
|2006.05.22 08:59
|s/l
|301
|0.69
|1.2761
|1.2761
|1.2647
|-11.73
|1739.98
|839
|2006.05.23 08:11
|sell
|302
|0.68
|1.2852
|1.2869
|1.2755
|840
|2006.05.23 09:31
|modify
|302
|0.68
|1.2852
|1.2868
|1.2755
|841
|2006.05.23 09:31
|close
|302
|0.68
|1.2839
|1.2868
|1.2755
|8.84
|1748.82
|842
|2006.05.23 11:11
|sell
|303
|0.68
|1.2858
|1.2875
|1.2761
|843
|2006.05.23 11:22
|close
|303
|0.68
|1.2844
|1.2875
|1.2761
|9.52
|1758.34
|844
|2006.05.23 14:00
|sell
|304
|0.68
|1.2851
|1.2868
|1.2754
|845
|2006.05.23 14:14
|close
|304
|0.68
|1.2841
|1.2868
|1.2754
|6.80
|1765.14
|846
|2006.05.23 14:59
|sell
|305
|0.69
|1.2849
|1.2866
|1.2752
|847
|2006.05.23 15:01
|close
|305
|0.69
|1.2836
|1.2866
|1.2752
|8.97
|1774.11
|848
|2006.05.24 01:33
|sell
|306
|0.69
|1.2785
|1.2802
|1.2688
|849
|2006.05.24 02:08
|s/l
|306
|0.69
|1.2802
|1.2802
|1.2688
|-11.73
|1762.38
|850
|2006.05.24 06:59
|sell
|307
|0.69
|1.2818
|1.2835
|1.2721
|851
|2006.05.24 07:59
|s/l
|307
|0.69
|1.2835
|1.2835
|1.2721
|-11.73
|1750.65
|852
|2006.05.24 15:59
|sell
|308
|0.68
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|853
|2006.05.24 15:59
|close
|308
|0.68
|1.2750
|1.2796
|1.2682
|19.72
|1770.37
|854
|2006.05.24 17:02
|sell
|309
|0.69
|1.2771
|1.2788
|1.2674
|855
|2006.05.24 17:16
|close
|309
|0.69
|1.2755
|1.2788
|1.2674
|11.04
|1781.41
|856
|2006.05.26 15:35
|sell
|310
|0.70
|1.2747
|1.2764
|1.2650
|857
|2006.05.26 15:52
|close
|310
|0.70
|1.2734
|1.2764
|1.2650
|9.10
|1790.51
|858
|2006.05.26 15:52
|sell
|311
|0.70
|1.2732
|1.2749
|1.2635
|859
|2006.05.26 16:19
|close
|311
|0.70
|1.2720
|1.2749
|1.2635
|8.40
|1798.91
|860
|2006.05.26 17:13
|sell
|312
|0.71
|1.2731
|1.2748
|1.2634
|861
|2006.05.28 22:51
|close
|312
|0.71
|1.2719
|1.2748
|1.2634
|8.52
|1807.43
|862
|2006.05.29 00:39
|buy
|313
|0.71
|1.2735
|1.2718
|1.2832
|863
|2006.05.29 00:59
|close
|313
|0.71
|1.2743
|1.2718
|1.2832
|5.68
|1813.11
|864
|2006.05.29 16:52
|sell
|314
|0.71
|1.2751
|1.2768
|1.2654
|865
|2006.05.29 17:09
|modify
|314
|0.71
|1.2751
|1.2768
|1.2654
|866
|2006.05.29 17:11
|modify
|314
|0.71
|1.2751
|1.2767
|1.2654
|867
|2006.05.29 17:11
|modify
|314
|0.71
|1.2751
|1.2766
|1.2654
|868
|2006.05.29 17:12
|modify
|314
|0.71
|1.2751
|1.2765
|1.2654
|869
|2006.05.29 19:15
|modify
|314
|0.71
|1.2751
|1.2762
|1.2654
|870
|2006.05.30 01:59
|s/l
|314
|0.71
|1.276185
|1.2762
|1.2654
|-7.19
|1805.92
|871
|2006.05.30 13:37
|sell
|315
|0.70
|1.2843
|1.2860
|1.2746
|872
|2006.05.30 13:40
|close
|315
|0.70
|1.2836
|1.2860
|1.2746
|4.90
|1810.82
|873
|2006.05.30 13:41
|sell
|316
|0.70
|1.2843
|1.2860
|1.2746
|874
|2006.05.30 13:59
|s/l
|316
|0.70
|1.2860
|1.2860
|1.2746
|-11.90
|1798.92
|875
|2006.05.31 01:01
|sell
|317
|0.70
|1.2863
|1.2880
|1.2766
|876
|2006.05.31 02:13
|close
|317
|0.70
|1.2855
|1.2880
|1.2766
|5.60
|1804.52
|877
|2006.05.31 02:37
|sell
|318
|0.70
|1.2865
|1.2882
|1.2768
|878
|2006.05.31 02:45
|close
|318
|0.70
|1.2857
|1.2882
|1.2768
|5.60
|1810.12
|879
|2006.05.31 12:12
|sell
|319
|0.70
|1.2878
|1.2895
|1.2781
|880
|2006.05.31 12:20
|close
|319
|0.70
|1.2871
|1.2895
|1.2781
|4.90
|1815.02
|881
|2006.05.31 12:59
|sell
|320
|0.70
|1.2878
|1.2895
|1.2781
|882
|2006.05.31 12:59
|close
|320
|0.70
|1.2870
|1.2895
|1.2781
|5.60
|1820.62
|883
|2006.05.31 17:00
|sell
|321
|0.71
|1.2840
|1.2857
|1.2743
|884
|2006.05.31 17:13
|close
|321
|0.71
|1.2833
|1.2857
|1.2743
|4.97
|1825.59
|885
|2006.05.31 17:13
|sell
|322
|0.71
|1.2842
|1.2859
|1.2745
|886
|2006.05.31 17:13
|close
|322
|0.71
|1.2833
|1.2859
|1.2745
|6.39
|1831.98
|887
|2006.05.31 17:14
|sell
|323
|0.71
|1.2841
|1.2858
|1.2744
|888
|2006.05.31 17:14
|close
|323
|0.71
|1.2833
|1.2858
|1.2744
|5.68
|1837.66
|889
|2006.05.31 17:59
|sell
|324
|0.72
|1.2840
|1.2857
|1.2743
|890
|2006.05.31 18:00
|close
|324
|0.72
|1.2833
|1.2857
|1.2743
|5.04
|1842.70
|891
|2006.06.01 01:00
|sell
|325
|0.72
|1.2801
|1.2818
|1.2704
|892
|2006.06.01 01:59
|close
|325
|0.72
|1.2790
|1.2818
|1.2704
|7.92
|1850.62
|893
|2006.06.01 04:36
|sell
|326
|0.72
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|894
|2006.06.01 06:00
|modify
|326
|0.72
|1.2779
|1.2795
|1.2682
|895
|2006.06.01 06:01
|modify
|326
|0.72
|1.2779
|1.2794
|1.2682
|896
|2006.06.01 10:59
|modify
|326
|0.72
|1.2779
|1.2794
|1.2682
|897
|2006.06.01 10:59
|close
|326
|0.72
|1.2763
|1.2794
|1.2682
|11.52
|1862.14
|898
|2006.06.01 14:31
|sell
|327
|0.73
|1.2744
|1.2761
|1.2647
|899
|2006.06.01 14:33
|close
|327
|0.73
|1.2736
|1.2761
|1.2647
|5.84
|1867.98
|900
|2006.06.01 14:35
|sell
|328
|0.73
|1.2744
|1.2761
|1.2647
|901
|2006.06.01 14:46
|close
|328
|0.73
|1.2736
|1.2761
|1.2647
|5.84
|1873.82
|902
|2006.06.02 11:46
|sell
|329
|0.73
|1.2817
|1.2834
|1.2720
|903
|2006.06.02 11:59
|modify
|329
|0.73
|1.2817
|1.2834
|1.2720
|904
|2006.06.02 11:59
|close
|329
|0.73
|1.2812
|1.2834
|1.2720
|3.65
|1877.47
|905
|2006.06.02 15:00
|buy
|330
|0.73
|1.2925
|1.2908
|1.3022
|906
|2006.06.02 15:14
|close
|330
|0.73
|1.2931
|1.2908
|1.3022
|4.38
|1881.85
|907
|2006.06.02 15:15
|buy
|331
|0.73
|1.2925
|1.2908
|1.3022
|908
|2006.06.02 15:19
|close
|331
|0.73
|1.2930
|1.2908
|1.3022
|3.65
|1885.50
|909
|2006.06.02 15:22
|buy
|332
|0.73
|1.2920
|1.2903
|1.3017
|910
|2006.06.02 15:22
|close
|332
|0.73
|1.2925
|1.2903
|1.3017
|3.65
|1889.15
|911
|2006.06.02 15:22
|buy
|333
|0.73
|1.2925
|1.2908
|1.3022
|912
|2006.06.02 15:40
|s/l
|333
|0.73
|1.2908
|1.2908
|1.3022
|-12.41
|1876.74
|913
|2006.06.02 15:40
|buy
|334
|0.73
|1.2914
|1.2897
|1.3011
|914
|2006.06.02 16:26
|close
|334
|0.73
|1.2921
|1.2897
|1.3011
|5.11
|1881.85
|915
|2006.06.02 17:00
|buy
|335
|0.73
|1.2931
|1.2914
|1.3028
|916
|2006.06.05 01:00
|close
|335
|0.73
|1.2939
|1.2914
|1.3028
|5.21
|1887.06
|917
|2006.06.05 05:29
|buy
|336
|0.73
|1.2941
|1.2924
|1.3038
|918
|2006.06.05 06:53
|close
|336
|0.73
|1.2949
|1.2924
|1.3038
|5.84
|1892.90
|919
|2006.06.05 08:11
|buy
|337
|0.73
|1.2955
|1.2938
|1.3052
|920
|2006.06.05 08:59
|modify
|337
|0.73
|1.2955
|1.2947
|1.3052
|921
|2006.06.05 08:59
|close
|337
|0.73
|1.2973
|1.2947
|1.3052
|13.14
|1906.04
|922
|2006.06.05 09:27
|buy
|338
|0.74
|1.2964
|1.2947
|1.3061
|923
|2006.06.05 09:28
|close
|338
|0.74
|1.2970
|1.2947
|1.3061
|4.44
|1910.48
|924
|2006.06.05 09:28
|buy
|339
|0.74
|1.2966
|1.2949
|1.3063
|925
|2006.06.05 09:31
|close
|339
|0.74
|1.2972
|1.2949
|1.3063
|4.44
|1914.92
|926
|2006.06.05 09:36
|buy
|340
|0.74
|1.2967
|1.2950
|1.3064
|927
|2006.06.05 12:59
|s/l
|340
|0.74
|1.2950
|1.2950
|1.3064
|-12.58
|1902.34
|928
|2006.06.05 13:59
|sell
|341
|0.73
|1.2946
|1.2963
|1.2849
|929
|2006.06.05 14:54
|close
|341
|0.73
|1.2937
|1.2963
|1.2849
|6.57
|1908.91
|930
|2006.06.05 23:00
|sell
|342
|0.74
|1.2905
|1.2922
|1.2808
|931
|2006.06.05 23:30
|close
|342
|0.74
|1.2899
|1.2922
|1.2808
|4.44
|1913.35
|932
|2006.06.05 23:32
|sell
|343
|0.74
|1.2906
|1.2923
|1.2809
|933
|2006.06.05 23:59
|close
|343
|0.74
|1.2898
|1.2923
|1.2809
|5.92
|1919.27
|934
|2006.06.06 13:59
|sell
|344
|0.75
|1.2849
|1.2866
|1.2752
|935
|2006.06.06 14:29
|close
|344
|0.75
|1.2836
|1.2866
|1.2752
|9.75
|1929.02
|936
|2006.06.06 15:28
|sell
|345
|0.75
|1.2835
|1.2852
|1.2738
|937
|2006.06.06 15:37
|close
|345
|0.75
|1.2823
|1.2852
|1.2738
|9.00
|1938.02
|938
|2006.06.06 15:38
|sell
|346
|0.76
|1.2825
|1.2842
|1.2728
|939
|2006.06.06 16:16
|s/l
|346
|0.76
|1.2842
|1.2842
|1.2728
|-12.92
|1925.10
|940
|2006.06.06 23:00
|sell
|347
|0.75
|1.2832
|1.2849
|1.2735
|941
|2006.06.06 23:09
|close
|347
|0.75
|1.2821
|1.2849
|1.2735
|8.25
|1933.35
|942
|2006.06.06 23:09
|sell
|348
|0.75
|1.2832
|1.2849
|1.2735
|943
|2006.06.06 23:09
|close
|348
|0.75
|1.2821
|1.2849
|1.2735
|8.25
|1941.60
|944
|2006.06.06 23:09
|sell
|349
|0.76
|1.2831
|1.2848
|1.2734
|945
|2006.06.06 23:09
|close
|349
|0.76
|1.2822
|1.2848
|1.2734
|6.84
|1948.44
|946
|2006.06.06 23:10
|sell
|350
|0.76
|1.2830
|1.2847
|1.2733
|947
|2006.06.06 23:13
|close
|350
|0.76
|1.2821
|1.2847
|1.2733
|6.84
|1955.28
|948
|2006.06.07 07:39
|sell
|351
|0.76
|1.2820
|1.2837
|1.2723
|949
|2006.06.07 08:05
|close
|351
|0.76
|1.2815
|1.2837
|1.2723
|3.80
|1959.08
|950
|2006.06.07 14:07
|sell
|352
|0.77
|1.2785
|1.2802
|1.2688
|951
|2006.06.07 15:00
|close
|352
|0.77
|1.2777
|1.2802
|1.2688
|6.16
|1965.24
|952
|2006.06.08 08:34
|sell
|353
|0.77
|1.2777
|1.2794
|1.2680
|953
|2006.06.08 08:34
|modify
|353
|0.77
|1.2777
|1.2793
|1.2680
|954
|2006.06.08 08:38
|modify
|353
|0.77
|1.2777
|1.2792
|1.2680
|955
|2006.06.08 09:03
|close
|353
|0.77
|1.2767
|1.2792
|1.2680
|7.70
|1972.94
|956
|2006.06.08 14:44
|sell
|354
|0.78
|1.2667
|1.2684
|1.2570
|957
|2006.06.08 14:44
|close
|354
|0.78
|1.2657
|1.2684
|1.2570
|7.80
|1980.74
|958
|2006.06.08 14:44
|sell
|355
|0.78
|1.2666
|1.2683
|1.2569
|959
|2006.06.08 14:45
|close
|355
|0.78
|1.2657
|1.2683
|1.2569
|7.02
|1987.76
|960
|2006.06.08 14:45
|sell
|356
|0.79
|1.2658
|1.2675
|1.2561
|961
|2006.06.08 14:45
|close
|356
|0.79
|1.2643
|1.2675
|1.2561
|11.85
|1999.61
|962
|2006.06.08 14:46
|sell
|357
|0.79
|1.2658
|1.2675
|1.2561
|963
|2006.06.08 14:59
|close
|357
|0.79
|1.2638
|1.2675
|1.2561
|15.80
|2015.41
|964
|2006.06.08 15:33
|sell
|358
|0.80
|1.2649
|1.2666
|1.2552
|965
|2006.06.08 15:33
|close
|358
|0.80
|1.2640
|1.2666
|1.2552
|7.20
|2022.61
|966
|2006.06.08 15:33
|sell
|359
|0.80
|1.2649
|1.2666
|1.2552
|967
|2006.06.08 15:33
|close
|359
|0.80
|1.2640
|1.2666
|1.2552
|7.20
|2029.81
|968
|2006.06.08 19:00
|sell
|360
|0.80
|1.2654
|1.2671
|1.2557
|969
|2006.06.08 19:04
|close
|360
|0.80
|1.2644
|1.2671
|1.2557
|8.00
|2037.81
|970
|2006.06.12 00:59
|sell
|361
|0.81
|1.2627
|1.2644
|1.2530
|971
|2006.06.12 07:59
|modify
|361
|0.81
|1.2627
|1.2641
|1.2530
|972
|2006.06.12 08:00
|close
|361
|0.81
|1.2618
|1.2641
|1.2530
|7.29
|2045.10
|973
|2006.06.12 13:00
|sell
|362
|0.81
|1.2603
|1.2620
|1.2506
|974
|2006.06.12 13:23
|close
|362
|0.81
|1.2597
|1.2620
|1.2506
|4.86
|2049.96
|975
|2006.06.12 13:23
|sell
|363
|0.81
|1.2597
|1.2614
|1.2500
|976
|2006.06.12 13:30
|close
|363
|0.81
|1.2587
|1.2614
|1.2500
|8.10
|2058.06
|977
|2006.06.12 15:00
|sell
|364
|0.82
|1.2591
|1.2608
|1.2494
|978
|2006.06.12 15:15
|close
|364
|0.82
|1.2584
|1.2608
|1.2494
|5.74
|2063.80
|979
|2006.06.12 15:18
|sell
|365
|0.82
|1.2591
|1.2608
|1.2494
|980
|2006.06.12 18:59
|s/l
|365
|0.82
|1.2608
|1.2608
|1.2494
|-13.94
|2049.86
|981
|2006.06.13 07:00
|sell
|366
|0.82
|1.2574
|1.2591
|1.2477
|982
|2006.06.13 09:59
|s/l
|366
|0.82
|1.2591
|1.2591
|1.2477
|-13.94
|2035.92
|983
|2006.06.13 13:06
|sell
|367
|0.81
|1.2588
|1.2605
|1.2491
|984
|2006.06.13 13:22
|close
|367
|0.81
|1.2581
|1.2605
|1.2491
|5.67
|2041.59
|985
|2006.06.13 13:30
|sell
|368
|0.81
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|986
|2006.06.13 13:59
|s/l
|368
|0.81
|1.2597
|1.2597
|1.2483
|-13.77
|2027.82
|987
|2006.06.13 21:38
|sell
|369
|0.81
|1.2544
|1.2561
|1.2447
|988
|2006.06.14 04:59
|s/l
|369
|0.81
|1.2561
|1.2561
|1.2447
|-13.19
|2014.63
|989
|2006.06.14 13:00
|sell
|370
|0.80
|1.2572
|1.2589
|1.2475
|990
|2006.06.14 13:59
|s/l
|370
|0.80
|1.2589
|1.2589
|1.2475
|-13.60
|2001.03
|991
|2006.06.15 17:00
|sell
|371
|0.79
|1.2625
|1.2642
|1.2528
|992
|2006.06.15 17:28
|close
|371
|0.79
|1.2616
|1.2642
|1.2528
|7.11
|2008.14
|993
|2006.06.16 14:30
|sell
|372
|0.79
|1.2643
|1.2660
|1.2546
|994
|2006.06.16 14:30
|modify
|372
|0.79
|1.2643
|1.2657
|1.2546
|995
|2006.06.16 15:24
|close
|372
|0.79
|1.2637
|1.2657
|1.2546
|4.74
|2012.88
|996
|2006.06.16 16:22
|sell
|373
|0.80
|1.2630
|1.2647
|1.2533
|997
|2006.06.16 18:59
|s/l
|373
|0.80
|1.2647
|1.2647
|1.2533
|-13.60
|1999.28
|998
|2006.06.18 23:42
|sell
|374
|0.79
|1.2642
|1.2659
|1.2545
|999
|2006.06.19 00:57
|close
|374
|0.79
|1.2635
|1.2659
|1.2545
|6.10
|2005.38
|1000
|2006.06.19 08:07
|sell
|375
|0.80
|1.2598
|1.2615
|1.2501
|1001
|2006.06.19 08:17
|modify
|375
|0.80
|1.2598
|1.2614
|1.2501
|1002
|2006.06.19 09:57
|close
|375
|0.80
|1.2591
|1.2614
|1.2501
|5.60
|2010.98
|1003
|2006.06.19 11:00
|sell
|376
|0.80
|1.2592
|1.2609
|1.2495
|1004
|2006.06.19 12:27
|close
|376
|0.80
|1.2585
|1.2609
|1.2495
|5.60
|2016.58
|1005
|2006.06.19 14:00
|sell
|377
|0.80
|1.2575
|1.2592
|1.2478
|1006
|2006.06.19 14:35
|close
|377
|0.80
|1.2568
|1.2592
|1.2478
|5.60
|2022.18
|1007
|2006.06.19 14:37
|sell
|378
|0.80
|1.2574
|1.2591
|1.2477
|1008
|2006.06.19 14:59
|modify
|378
|0.80
|1.2574
|1.2586
|1.2477
|1009
|2006.06.19 15:00
|close
|378
|0.80
|1.2557
|1.2586
|1.2477
|13.60
|2035.78
|1010
|2006.06.19 15:01
|sell
|379
|0.81
|1.2564
|1.2581
|1.2467
|1011
|2006.06.19 18:01
|s/l
|379
|0.81
|1.2581
|1.2581
|1.2467
|-13.77
|2022.01
|1012
|2006.06.19 18:01
|sell
|380
|0.80
|1.2579
|1.2596
|1.2482
|1013
|2006.06.19 18:44
|close
|380
|0.80
|1.2570
|1.2596
|1.2482
|7.20
|2029.21
|1014
|2006.06.19 18:59
|sell
|381
|0.81
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|1015
|2006.06.20 00:59
|modify
|381
|0.81
|1.2580
|1.2588
|1.2483
|1016
|2006.06.20 01:00
|close
|381
|0.81
|1.2563
|1.2588
|1.2483
|14.35
|2043.57
|1017
|2006.06.20 01:00
|sell
|382
|0.81
|1.2574
|1.2591
|1.2477
|1018
|2006.06.20 04:03
|modify
|382
|0.81
|1.2574
|1.2591
|1.2477
|1019
|2006.06.20 05:59
|s/l
|382
|0.81
|1.259079
|1.2591
|1.2477
|-13.60
|2029.97
|1020
|2006.06.20 11:01
|sell
|383
|0.81
|1.2571
|1.2588
|1.2474
|1021
|2006.06.20 11:31
|modify
|383
|0.81
|1.2571
|1.2588
|1.2474
|1022
|2006.06.20 11:50
|modify
|383
|0.81
|1.2571
|1.2587
|1.2474
|1023
|2006.06.20 11:50
|modify
|383
|0.81
|1.2571
|1.2585
|1.2474
|1024
|2006.06.20 11:51
|modify
|383
|0.81
|1.2571
|1.2584
|1.2474
|1025
|2006.06.20 11:51
|close
|383
|0.81
|1.2561
|1.2584
|1.2474
|8.10
|2038.07
|1026
|2006.06.22 08:44
|sell
|384
|0.81
|1.2649
|1.2666
|1.2552
|1027
|2006.06.22 08:59
|modify
|384
|0.81
|1.2649
|1.2655
|1.2552
|1028
|2006.06.22 08:59
|close
|384
|0.81
|1.2639
|1.2655
|1.2552
|8.10
|2046.17
|1029
|2006.06.22 14:06
|sell
|385
|0.81
|1.2577
|1.2594
|1.2480
|1030
|2006.06.22 15:20
|modify
|385
|0.81
|1.2577
|1.2594
|1.2480
|1031
|2006.06.22 15:20
|close
|385
|0.81
|1.2567
|1.2594
|1.2480
|8.10
|2054.27
|1032
|2006.06.22 17:29
|sell
|386
|0.82
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|1033
|2006.06.22 22:00
|close
|386
|0.82
|1.2570
|1.2597
|1.2483
|8.20
|2062.47
|1034
|2006.06.22 22:00
|sell
|387
|0.82
|1.2577
|1.2594
|1.2480
|1035
|2006.06.23 01:59
|modify
|387
|0.82
|1.2577
|1.2588
|1.2480
|1036
|2006.06.23 02:00
|close
|387
|0.82
|1.2566
|1.2588
|1.2480
|9.61
|2072.08
|1037
|2006.06.23 02:46
|sell
|388
|0.82
|1.2571
|1.2588
|1.2474
|1038
|2006.06.23 05:35
|modify
|388
|0.82
|1.2571
|1.2587
|1.2474
|1039
|2006.06.23 07:20
|modify
|388
|0.82
|1.2571
|1.2586
|1.2474
|1040
|2006.06.23 07:52
|modify
|388
|0.82
|1.2571
|1.2585
|1.2474
|1041
|2006.06.23 07:56
|modify
|388
|0.82
|1.2571
|1.2584
|1.2474
|1042
|2006.06.23 08:59
|modify
|388
|0.82
|1.2571
|1.2569
|1.2474
|1043
|2006.06.23 08:59
|close
|388
|0.82
|1.2553
|1.2569
|1.2474
|14.76
|2086.84
|1044
|2006.06.23 09:58
|sell
|389
|0.83
|1.2559
|1.2576
|1.2462
|1045
|2006.06.23 09:59
|modify
|389
|0.83
|1.2559
|1.2567
|1.2462
|1046
|2006.06.23 09:59
|close
|389
|0.83
|1.2549
|1.2567
|1.2462
|8.30
|2095.14
|1047
|2006.06.23 13:00
|sell
|390
|0.84
|1.2523
|1.2540
|1.2426
|1048
|2006.06.23 13:48
|modify
|390
|0.84
|1.2523
|1.2539
|1.2426
|1049
|2006.06.23 13:48
|modify
|390
|0.84
|1.2523
|1.2535
|1.2426
|1050
|2006.06.23 13:48
|close
|390
|0.84
|1.2511
|1.2535
|1.2426
|10.08
|2105.22
|1051
|2006.06.23 13:48
|sell
|391
|0.84
|1.2513
|1.2530
|1.2416
|1052
|2006.06.23 13:52
|modify
|391
|0.84
|1.2513
|1.2528
|1.2416
|1053
|2006.06.23 13:52
|close
|391
|0.84
|1.2504
|1.2528
|1.2416
|7.56
|2112.78
|1054
|2006.06.23 13:52
|sell
|392
|0.84
|1.2503
|1.2520
|1.2406
|1055
|2006.06.23 15:07
|s/l
|392
|0.84
|1.2520
|1.2520
|1.2406
|-14.28
|2098.50
|1056
|2006.06.23 16:23
|sell
|393
|0.84
|1.2530
|1.2547
|1.2433
|1057
|2006.06.23 16:44
|close
|393
|0.84
|1.2520
|1.2547
|1.2433
|8.40
|2106.90
|1058
|2006.06.26 06:37
|buy
|394
|0.84
|1.2509
|1.2492
|1.2606
|1059
|2006.06.26 06:38
|modify
|394
|0.84
|1.2509
|1.2493
|1.2606
|1060
|2006.06.26 06:43
|modify
|394
|0.84
|1.2509
|1.2494
|1.2606
|1061
|2006.06.26 06:59
|modify
|394
|0.84
|1.2509
|1.2510
|1.2606
|1062
|2006.06.26 06:59
|close
|394
|0.84
|1.2525
|1.2510
|1.2606
|13.44
|2120.34
|1063
|2006.06.27 08:41
|sell
|395
|0.84
|1.2608
|1.2625
|1.2511
|1064
|2006.06.27 08:45
|modify
|395
|0.84
|1.2608
|1.2625
|1.2511
|1065
|2006.06.27 08:59
|modify
|395
|0.84
|1.2608
|1.2613
|1.2511
|1066
|2006.06.27 08:59
|close
|395
|0.84
|1.2592
|1.2613
|1.2511
|13.44
|2133.78
|1067
|2006.06.27 12:22
|sell
|396
|0.85
|1.2579
|1.2596
|1.2482
|1068
|2006.06.27 12:44
|s/l
|396
|0.85
|1.2596
|1.2596
|1.2482
|-14.45
|2119.33
|1069
|2006.06.27 12:44
|sell
|397
|0.84
|1.2595
|1.2612
|1.2498
|1070
|2006.06.27 12:56
|close
|397
|0.84
|1.2588
|1.2612
|1.2498
|5.88
|2125.21
|1071
|2006.06.27 12:57
|sell
|398
|0.84
|1.2585
|1.2602
|1.2488
|1072
|2006.06.27 13:42
|s/l
|398
|0.84
|1.2602
|1.2602
|1.2488
|-14.28
|2110.93
|1073
|2006.06.27 13:42
|sell
|399
|0.84
|1.2600
|1.2617
|1.2503
|1074
|2006.06.27 13:59
|close
|399
|0.84
|1.2591
|1.2617
|1.2503
|7.56
|2118.49
|1075
|2006.06.27 14:33
|sell
|400
|0.84
|1.2602
|1.2619
|1.2505
|1076
|2006.06.27 15:00
|close
|400
|0.84
|1.2593
|1.2619
|1.2505
|7.56
|2126.05
|1077
|2006.06.27 16:38
|sell
|401
|0.84
|1.2597
|1.2614
|1.2500
|1078
|2006.06.27 17:03
|close
|401
|0.84
|1.2584
|1.2614
|1.2500
|10.92
|2136.97
|1079
|2006.06.28 02:18
|sell
|402
|0.85
|1.2581
|1.2598
|1.2484
|1080
|2006.06.28 03:00
|modify
|402
|0.85
|1.2581
|1.2597
|1.2484
|1081
|2006.06.28 03:02
|modify
|402
|0.85
|1.2581
|1.2592
|1.2484
|1082
|2006.06.28 03:02
|close
|402
|0.85
|1.2572
|1.2592
|1.2484
|7.65
|2144.62
|1083
|2006.06.28 13:11
|sell
|403
|0.85
|1.2560
|1.2577
|1.2463
|1084
|2006.06.28 13:22
|modify
|403
|0.85
|1.2560
|1.2577
|1.2463
|1085
|2006.06.28 13:23
|modify
|403
|0.85
|1.2560
|1.2575
|1.2463
|1086
|2006.06.28 13:25
|modify
|403
|0.85
|1.2560
|1.2574
|1.2463
|1087
|2006.06.28 13:25
|modify
|403
|0.85
|1.2560
|1.2573
|1.2463
|1088
|2006.06.28 13:26
|modify
|403
|0.85
|1.2560
|1.2572
|1.2463
|1089
|2006.06.28 13:26
|modify
|403
|0.85
|1.2560
|1.2571
|1.2463
|1090
|2006.06.28 13:26
|close
|403
|0.85
|1.2553
|1.2571
|1.2463
|5.95
|2150.57
|1091
|2006.06.28 15:02
|sell
|404
|0.86
|1.2536
|1.2553
|1.2439
|1092
|2006.06.28 15:55
|modify
|404
|0.86
|1.2536
|1.2552
|1.2439
|1093
|2006.06.28 15:56
|modify
|404
|0.86
|1.2536
|1.2551
|1.2439
|1094
|2006.06.28 15:56
|close
|404
|0.86
|1.2528
|1.2551
|1.2439
|6.88
|2157.45
|1095
|2006.06.29 07:02
|sell
|405
|0.86
|1.2549
|1.2566
|1.2452
|1096
|2006.06.29 07:03
|modify
|405
|0.86
|1.2549
|1.2564
|1.2452
|1097
|2006.06.29 07:05
|modify
|405
|0.86
|1.2549
|1.2562
|1.2452
|1098
|2006.06.29 07:05
|modify
|405
|0.86
|1.2549
|1.2561
|1.2452
|1099
|2006.06.29 07:36
|modify
|405
|0.86
|1.2549
|1.2559
|1.2452
|1100
|2006.06.29 07:36
|modify
|405
|0.86
|1.2549
|1.2558
|1.2452
|1101
|2006.06.29 07:41
|modify
|405
|0.86
|1.2549
|1.2556
|1.2452
|1102
|2006.06.29 07:41
|close
|405
|0.86
|1.2542
|1.2556
|1.2452
|6.02
|2163.47
|1103
|2006.06.29 07:59
|sell
|406
|0.86
|1.2549
|1.2566
|1.2452
|1104
|2006.06.29 08:00
|modify
|406
|0.86
|1.2549
|1.2564
|1.2452
|1105
|2006.06.29 08:02
|modify
|406
|0.86
|1.2549
|1.2562
|1.2452
|1106
|2006.06.29 08:03
|modify
|406
|0.86
|1.2549
|1.2559
|1.2452
|1107
|2006.06.29 08:04
|modify
|406
|0.86
|1.2549
|1.2558
|1.2452
|1108
|2006.06.29 08:29
|modify
|406
|0.86
|1.2549
|1.2557
|1.2452
|1109
|2006.06.29 08:36
|modify
|406
|0.86
|1.2549
|1.2553
|1.2452
|1110
|2006.06.29 08:36
|close
|406
|0.86
|1.2539
|1.2553
|1.2452
|8.60
|2172.07
|1111
|2006.06.29 12:02
|sell
|407
|0.87
|1.2553
|1.2570
|1.2456
|1112
|2006.06.29 12:02
|modify
|407
|0.87
|1.2553
|1.2569
|1.2456
|1113
|2006.06.29 12:04
|modify
|407
|0.87
|1.2553
|1.2568
|1.2456
|1114
|2006.06.29 12:07
|modify
|407
|0.87
|1.2553
|1.2566
|1.2456
|1115
|2006.06.29 12:10
|modify
|407
|0.87
|1.2553
|1.2565
|1.2456
|1116
|2006.06.29 12:12
|modify
|407
|0.87
|1.2553
|1.2563
|1.2456
|1117
|2006.06.29 12:13
|modify
|407
|0.87
|1.2553
|1.2561
|1.2456
|1118
|2006.06.29 12:14
|modify
|407
|0.87
|1.2553
|1.2560
|1.2456
|1119
|2006.06.29 12:14
|modify
|407
|0.87
|1.2553
|1.2559
|1.2456
|1120
|2006.06.29 12:23
|modify
|407
|0.87
|1.2553
|1.2558
|1.2456
|1121
|2006.06.29 12:23
|close
|407
|0.87
|1.2543
|1.2558
|1.2456
|8.70
|2180.77
|1122
|2006.06.29 12:24
|sell
|408
|0.87
|1.2542
|1.2559
|1.2445
|1123
|2006.06.29 12:24
|modify
|408
|0.87
|1.2542
|1.2558
|1.2445
|1124
|2006.06.29 12:24
|modify
|408
|0.87
|1.2542
|1.2557
|1.2445
|1125
|2006.06.29 12:30
|modify
|408
|0.87
|1.2542
|1.2553
|1.2445
|1126
|2006.06.29 12:30
|modify
|408
|0.87
|1.2542
|1.2552
|1.2445
|1127
|2006.06.29 12:31
|modify
|408
|0.87
|1.2542
|1.2551
|1.2445
|1128
|2006.06.29 12:34
|modify
|408
|0.87
|1.2542
|1.2544
|1.2445
|1129
|2006.06.29 12:34
|close
|408
|0.87
|1.2529
|1.2544
|1.2445
|11.31
|2192.08
|1130
|2006.06.29 12:37
|sell
|409
|0.87
|1.2539
|1.2556
|1.2442
|1131
|2006.06.29 12:38
|modify
|409
|0.87
|1.2539
|1.2554
|1.2442
|1132
|2006.06.29 12:39
|modify
|409
|0.87
|1.2539
|1.2553
|1.2442
|1133
|2006.06.29 12:42
|modify
|409
|0.87
|1.2539
|1.2552
|1.2442
|1134
|2006.06.29 12:45
|modify
|409
|0.87
|1.2539
|1.2550
|1.2442
|1135
|2006.06.29 12:46
|modify
|409
|0.87
|1.2539
|1.2549
|1.2442
|1136
|2006.06.29 12:46
|modify
|409
|0.87
|1.2539
|1.2548
|1.2442
|1137
|2006.06.29 12:47
|modify
|409
|0.87
|1.2539
|1.2547
|1.2442
|1138
|2006.06.29 12:57
|modify
|409
|0.87
|1.2539
|1.2544
|1.2442
|1139
|2006.06.29 12:57
|close
|409
|0.87
|1.2529
|1.2544
|1.2442
|8.70
|2200.78
|1140
|2006.06.29 12:59
|sell
|410
|0.88
|1.2549
|1.2566
|1.2452
|1141
|2006.06.29 13:10
|modify
|410
|0.88
|1.2549
|1.2565
|1.2452
|1142
|2006.06.29 13:13
|modify
|410
|0.88
|1.2549
|1.2564
|1.2452
|1143
|2006.06.29 13:23
|modify
|410
|0.88
|1.2549
|1.2562
|1.2452
|1144
|2006.06.29 13:29
|modify
|410
|0.88
|1.2549
|1.2558
|1.2452
|1145
|2006.06.29 13:32
|modify
|410
|0.88
|1.2549
|1.2552
|1.2452
|1146
|2006.06.29 13:32
|close
|410
|0.88
|1.2535
|1.2552
|1.2452
|12.32
|2213.10
|1147
|2006.06.29 14:09
|sell
|411
|0.88
|1.2546
|1.2563
|1.2449
|1148
|2006.06.29 14:11
|modify
|411
|0.88
|1.2546
|1.2563
|1.2449
|1149
|2006.06.29 14:12
|modify
|411
|0.88
|1.2546
|1.2562
|1.2449
|1150
|2006.06.29 14:27
|modify
|411
|0.88
|1.2546
|1.2560
|1.2449
|1151
|2006.06.29 14:27
|modify
|411
|0.88
|1.2546
|1.2558
|1.2449
|1152
|2006.06.29 14:31
|modify
|411
|0.88
|1.2546
|1.2554
|1.2449
|1153
|2006.06.29 14:31
|close
|411
|0.88
|1.2536
|1.2554
|1.2449
|8.80
|2221.90
|1154
|2006.06.29 16:05
|sell
|412
|0.89
|1.2542
|1.2559
|1.2445
|1155
|2006.06.29 16:19
|modify
|412
|0.89
|1.2542
|1.2559
|1.2445
|1156
|2006.06.29 16:19
|modify
|412
|0.89
|1.2542
|1.2558
|1.2445
|1157
|2006.06.29 16:25
|modify
|412
|0.89
|1.2542
|1.2557
|1.2445
|1158
|2006.06.29 16:26
|modify
|412
|0.89
|1.2542
|1.2556
|1.2445
|1159
|2006.06.29 16:26
|close
|412
|0.89
|1.2536
|1.2556
|1.2445
|5.34
|2227.24
|1160
|2006.06.29 16:26
|sell
|413
|0.89
|1.2542
|1.2559
|1.2445
|1161
|2006.06.29 16:27
|modify
|413
|0.89
|1.2542
|1.2558
|1.2445
|1162
|2006.06.29 16:28
|modify
|413
|0.89
|1.2542
|1.2551
|1.2445
|1163
|2006.06.29 16:28
|close
|413
|0.89
|1.2531
|1.2551
|1.2445
|9.79
|2237.03
|1164
|2006.07.05 01:45
|sell
|414
|0.88
|1.2783
|1.2800
|1.2686
|1165
|2006.07.05 01:46
|modify
|414
|0.88
|1.2783
|1.2800
|1.2686
|1166
|2006.07.05 01:49
|modify
|414
|0.88
|1.2783
|1.2797
|1.2686
|1167
|2006.07.05 01:51
|modify
|414
|0.88
|1.2783
|1.2796
|1.2686
|1168
|2006.07.05 01:51
|modify
|414
|0.88
|1.2783
|1.2795
|1.2686
|1169
|2006.07.05 01:56
|modify
|414
|0.88
|1.2783
|1.2793
|1.2686
|1170
|2006.07.05 01:57
|modify
|414
|0.88
|1.2783
|1.2791
|1.2686
|1171
|2006.07.05 01:57
|close
|414
|0.88
|1.2774
|1.2791
|1.2686
|7.92
|2244.95
|1172
|2006.07.05 03:59
|sell
|415
|0.88
|1.2789
|1.2806
|1.2692
|1173
|2006.07.05 04:25
|s/l
|415
|0.88
|1.2806
|1.2806
|1.2692
|-14.96
|2229.99
|1174
|2006.07.05 04:25
|sell
|416
|0.87
|1.2804
|1.2821
|1.2707
|1175
|2006.07.05 04:25
|modify
|416
|0.87
|1.2804
|1.2821
|1.2707
|1176
|2006.07.05 04:26
|modify
|416
|0.87
|1.2804
|1.2820
|1.2707
|1177
|2006.07.05 04:29
|modify
|416
|0.87
|1.2804
|1.2819
|1.2707
|1178
|2006.07.05 04:31
|modify
|416
|0.87
|1.2804
|1.2818
|1.2707
|1179
|2006.07.05 04:52
|modify
|416
|0.87
|1.2804
|1.2815
|1.2707
|1180
|2006.07.05 04:53
|modify
|416
|0.87
|1.2804
|1.2814
|1.2707
|1181
|2006.07.05 04:53
|modify
|416
|0.87
|1.2804
|1.2811
|1.2707
|1182
|2006.07.05 04:53
|close
|416
|0.87
|1.2793
|1.2811
|1.2707
|9.57
|2239.56
|1183
|2006.07.05 10:09
|sell
|417
|0.88
|1.2773
|1.2790
|1.2676
|1184
|2006.07.05 11:16
|s/l
|417
|0.88
|1.2790
|1.2790
|1.2676
|-14.96
|2224.60
|1185
|2006.07.05 11:16
|sell
|418
|0.87
|1.2790
|1.2807
|1.2693
|1186
|2006.07.05 11:44
|close
|418
|0.87
|1.2784
|1.2807
|1.2693
|5.22
|2229.82
|1187
|2006.07.05 11:51
|sell
|419
|0.87
|1.2791
|1.2808
|1.2694
|1188
|2006.07.05 11:53
|close
|419
|0.87
|1.2783
|1.2808
|1.2694
|6.96
|2236.78
|1189
|2006.07.05 11:59
|sell
|420
|0.87
|1.2790
|1.2807
|1.2693
|1190
|2006.07.05 12:01
|modify
|420
|0.87
|1.2790
|1.2800
|1.2693
|1191
|2006.07.05 12:01
|modify
|420
|0.87
|1.2790
|1.2797
|1.2693
|1192
|2006.07.05 12:01
|modify
|420
|0.87
|1.2790
|1.2796
|1.2693
|1193
|2006.07.05 12:01
|modify
|420
|0.87
|1.2790
|1.2795
|1.2693
|1194
|2006.07.05 12:01
|close
|420
|0.87
|1.2763
|1.2795
|1.2693
|23.49
|2260.27
|1195
|2006.07.05 15:26
|sell
|421
|0.89
|1.2729
|1.2746
|1.2632
|1196
|2006.07.05 15:56
|close
|421
|0.89
|1.2721
|1.2746
|1.2632
|7.12
|2267.39
|1197
|2006.07.05 18:03
|sell
|422
|0.89
|1.2732
|1.2749
|1.2635
|1198
|2006.07.05 20:53
|close
|422
|0.89
|1.2725
|1.2749
|1.2635
|6.23
|2273.62
|1199
|2006.07.06 01:03
|sell
|423
|0.89
|1.2732
|1.2749
|1.2635
|1200
|2006.07.06 01:45
|modify
|423
|0.89
|1.2732
|1.2748
|1.2635
|1201
|2006.07.06 01:47
|modify
|423
|0.89
|1.2732
|1.2747
|1.2635
|1202
|2006.07.06 04:40
|modify
|423
|0.89
|1.2732
|1.2747
|1.2635
|1203
|2006.07.06 04:41
|modify
|423
|0.89
|1.2732
|1.2746
|1.2635
|1204
|2006.07.06 04:41
|modify
|423
|0.89
|1.2732
|1.2745
|1.2635
|1205
|2006.07.06 04:42
|modify
|423
|0.89
|1.2732
|1.2744
|1.2635
|1206
|2006.07.06 05:00
|modify
|423
|0.89
|1.2732
|1.2744
|1.2635
|1207
|2006.07.06 05:42
|modify
|423
|0.89
|1.2732
|1.2743
|1.2635
|1208
|2006.07.06 06:02
|s/l
|423
|0.89
|1.27426
|1.2743
|1.2635
|-9.44
|2264.18
|1209
|2006.07.07 06:05
|sell
|424
|0.89
|1.2777
|1.2794
|1.2680
|1210
|2006.07.07 06:06
|modify
|424
|0.89
|1.2777
|1.2788
|1.2680
|1211
|2006.07.07 06:07
|modify
|424
|0.89
|1.2777
|1.2785
|1.2680
|1212
|2006.07.07 06:08
|modify
|424
|0.89
|1.2777
|1.2782
|1.2680
|1213
|2006.07.07 06:11
|modify
|424
|0.89
|1.2777
|1.2780
|1.2680
|1214
|2006.07.07 06:11
|close
|424
|0.89
|1.2770
|1.2780
|1.2680
|6.23
|2270.41
|1215
|2006.07.07 06:47
|sell
|425
|0.89
|1.2777
|1.2794
|1.2680
|1216
|2006.07.07 06:48
|modify
|425
|0.89
|1.2777
|1.2790
|1.2680
|1217
|2006.07.07 06:50
|modify
|425
|0.89
|1.2777
|1.2789
|1.2680
|1218
|2006.07.07 06:59
|modify
|425
|0.89
|1.2777
|1.2788
|1.2680
|1219
|2006.07.07 07:06
|s/l
|425
|0.89
|1.278815
|1.2788
|1.2680
|-9.92
|2260.49
|1220
|2006.07.09 23:54
|sell
|426
|0.88
|1.2814
|1.2831
|1.2717
|1221
|2006.07.10 00:00
|close
|426
|0.88
|1.2807
|1.2831
|1.2717
|6.79
|2267.28
|1222
|2006.07.10 01:59
|sell
|427
|0.89
|1.2798
|1.2815
|1.2701
|1223
|2006.07.10 02:03
|modify
|427
|0.89
|1.2798
|1.2812
|1.2701
|1224
|2006.07.10 02:04
|modify
|427
|0.89
|1.2798
|1.2811
|1.2701
|1225
|2006.07.10 03:03
|close
|427
|0.89
|1.2792
|1.2811
|1.2701
|5.34
|2272.62
|1226
|2006.07.10 03:46
|sell
|428
|0.89
|1.2802
|1.2819
|1.2705
|1227
|2006.07.10 03:59
|close
|428
|0.89
|1.2796
|1.2819
|1.2705
|5.34
|2277.96
|1228
|2006.07.10 06:17
|sell
|429
|0.89
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|1229
|2006.07.10 06:27
|modify
|429
|0.89
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|1230
|2006.07.10 06:59
|modify
|429
|0.89
|1.2796
|1.2811
|1.2699
|1231
|2006.07.10 08:40
|s/l
|429
|0.89
|1.281078
|1.2811
|1.2699
|-13.15
|2264.81
|1232
|2006.07.10 08:40
|sell
|430
|0.88
|1.2810
|1.2827
|1.2713
|1233
|2006.07.10 08:49
|modify
|430
|0.88
|1.2810
|1.2826
|1.2713
|1234
|2006.07.10 08:50
|modify
|430
|0.88
|1.2810
|1.2825
|1.2713
|1235
|2006.07.10 08:59
|modify
|430
|0.88
|1.2810
|1.2823
|1.2713
|1236
|2006.07.10 09:00
|modify
|430
|0.88
|1.2810
|1.2821
|1.2713
|1237
|2006.07.10 09:00
|close
|430
|0.88
|1.2802
|1.2821
|1.2713
|7.04
|2271.85
|1238
|2006.07.10 14:27
|sell
|431
|0.89
|1.2737
|1.2754
|1.2640
|1239
|2006.07.10 14:53
|close
|431
|0.89
|1.2732
|1.2754
|1.2640
|4.45
|2276.30
|1240
|2006.07.10 14:59
|sell
|432
|0.89
|1.2739
|1.2756
|1.2642
|1241
|2006.07.10 15:33
|s/l
|432
|0.89
|1.2756
|1.2756
|1.2642
|-15.13
|2261.17
|1242
|2006.07.10 15:33
|sell
|433
|0.89
|1.2754
|1.2771
|1.2657
|1243
|2006.07.10 15:54
|modify
|433
|0.89
|1.2754
|1.2770
|1.2657
|1244
|2006.07.10 15:54
|close
|433
|0.89
|1.2744
|1.2770
|1.2657
|8.90
|2270.07
|1245
|2006.07.10 16:30
|sell
|434
|0.89
|1.2761
|1.2778
|1.2664
|1246
|2006.07.10 16:51
|modify
|434
|0.89
|1.2761
|1.2778
|1.2664
|1247
|2006.07.10 16:51
|close
|434
|0.89
|1.2751
|1.2778
|1.2664
|8.90
|2278.97
|1248
|2006.07.10 19:21
|sell
|435
|0.89
|1.2741
|1.2758
|1.2644
|1249
|2006.07.10 20:47
|close
|435
|0.89
|1.2735
|1.2758
|1.2644
|5.34
|2284.31
|1250
|2006.07.10 21:34
|sell
|436
|0.90
|1.2736
|1.2753
|1.2639
|1251
|2006.07.11 05:00
|modify
|436
|0.90
|1.2736
|1.2753
|1.2639
|1252
|2006.07.11 05:02
|modify
|436
|0.90
|1.2736
|1.2751
|1.2639
|1253
|2006.07.11 05:38
|modify
|436
|0.90
|1.2736
|1.2749
|1.2639
|1254
|2006.07.11 05:39
|modify
|436
|0.90
|1.2736
|1.2747
|1.2639
|1255
|2006.07.11 05:40
|modify
|436
|0.90
|1.2736
|1.2746
|1.2639
|1256
|2006.07.11 06:00
|modify
|436
|0.90
|1.2736
|1.2745
|1.2639
|1257
|2006.07.11 06:00
|close
|436
|0.90
|1.2729
|1.2745
|1.2639
|6.95
|2291.26
|1258
|2006.07.11 06:14
|sell
|437
|0.90
|1.2734
|1.2751
|1.2637
|1259
|2006.07.11 06:17
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2749
|1.2637
|1260
|2006.07.11 06:18
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2748
|1.2637
|1261
|2006.07.11 06:20
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2746
|1.2637
|1262
|2006.07.11 06:20
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2745
|1.2637
|1263
|2006.07.11 06:22
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2744
|1.2637
|1264
|2006.07.11 06:22
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2742
|1.2637
|1265
|2006.07.11 06:30
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2741
|1.2637
|1266
|2006.07.11 06:33
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2739
|1.2637
|1267
|2006.07.11 06:34
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2738
|1.2637
|1268
|2006.07.11 06:35
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2736
|1.2637
|1269
|2006.07.11 06:35
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2734
|1.2637
|1270
|2006.07.11 06:36
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2731
|1.2637
|1271
|2006.07.11 06:37
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2727
|1.2637
|1272
|2006.07.11 06:38
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2726
|1.2637
|1273
|2006.07.11 06:38
|modify
|437
|0.90
|1.2734
|1.2724
|1.2637
|1274
|2006.07.11 07:00
|close
|437
|0.90
|1.2709
|1.2724
|1.2637
|22.50
|2313.76
|1275
|2006.07.11 07:01
|sell
|438
|0.91
|1.2718
|1.2735
|1.2621
|1276
|2006.07.11 07:07
|s/l
|438
|0.91
|1.2735
|1.2735
|1.2621
|-15.47
|2298.29
|1277
|2006.07.11 07:07
|sell
|439
|0.90
|1.2741
|1.2758
|1.2644
|1278
|2006.07.11 07:17
|modify
|439
|0.90
|1.2741
|1.2757
|1.2644
|1279
|2006.07.11 07:18
|modify
|439
|0.90
|1.2741
|1.2756
|1.2644
|1280
|2006.07.11 07:18
|modify
|439
|0.90
|1.2741
|1.2755
|1.2644
|1281
|2006.07.11 07:18
|modify
|439
|0.90
|1.2741
|1.2754
|1.2644
|1282
|2006.07.11 07:20
|modify
|439
|0.90
|1.2741
|1.2753
|1.2644
|1283
|2006.07.11 07:21
|modify
|439
|0.90
|1.2741
|1.2748
|1.2644
|1284
|2006.07.11 07:21
|close
|439
|0.90
|1.2732
|1.2748
|1.2644
|8.10
|2306.39
|1285
|2006.07.11 07:23
|sell
|440
|0.91
|1.2733
|1.2750
|1.2636
|1286
|2006.07.11 07:27
|modify
|440
|0.91
|1.2733
|1.2748
|1.2636
|1287
|2006.07.11 07:32
|modify
|440
|0.91
|1.2733
|1.2745
|1.2636
|1288
|2006.07.11 07:33
|modify
|440
|0.91
|1.2733
|1.2741
|1.2636
|1289
|2006.07.11 07:34
|modify
|440
|0.91
|1.2733
|1.2740
|1.2636
|1290
|2006.07.11 07:34
|close
|440
|0.91
|1.2724
|1.2740
|1.2636
|8.19
|2314.58
|1291
|2006.07.11 07:40
|sell
|441
|0.91
|1.2718
|1.2735
|1.2621
|1292
|2006.07.11 07:41
|modify
|441
|0.91
|1.2718
|1.2728
|1.2621
|1293
|2006.07.11 07:42
|modify
|441
|0.91
|1.2718
|1.2727
|1.2621
|1294
|2006.07.11 07:42
|modify
|441
|0.91
|1.2718
|1.2726
|1.2621
|1295
|2006.07.11 07:47
|modify
|441
|0.91
|1.2718
|1.2725
|1.2621
|1296
|2006.07.11 07:47
|close
|441
|0.91
|1.2709
|1.2725
|1.2621
|8.19
|2322.77
|1297
|2006.07.11 07:59
|sell
|442
|0.91
|1.2740
|1.2757
|1.2643
|1298
|2006.07.11 08:35
|modify
|442
|0.91
|1.2740
|1.2757
|1.2643
|1299
|2006.07.11 08:36
|modify
|442
|0.91
|1.2740
|1.2756
|1.2643
|1300
|2006.07.11 08:36
|modify
|442
|0.91
|1.2740
|1.2755
|1.2643
|1301
|2006.07.11 08:57
|modify
|442
|0.91
|1.2740
|1.2752
|1.2643
|1302
|2006.07.11 09:06
|s/l
|442
|0.91
|1.275164
|1.2752
|1.2643
|-10.60
|2312.17
|1303
|2006.07.12 15:32
|sell
|443
|0.91
|1.2702
|1.2719
|1.2605
|1304
|2006.07.12 15:55
|modify
|443
|0.91
|1.2702
|1.2718
|1.2605
|1305
|2006.07.12 15:56
|modify
|443
|0.91
|1.2702
|1.2717
|1.2605
|1306
|2006.07.12 15:56
|close
|443
|0.91
|1.2691
|1.2717
|1.2605
|10.01
|2322.18
|1307
|2006.07.12 15:59
|sell
|444
|0.91
|1.2704
|1.2721
|1.2607
|1308
|2006.07.12 16:56
|close
|444
|0.91
|1.2694
|1.2721
|1.2607
|9.10
|2331.28
|1309
|2006.07.12 22:25
|sell
|445
|0.92
|1.2711
|1.2728
|1.2614
|1310
|2006.07.12 22:48
|close
|445
|0.92
|1.2702
|1.2728
|1.2614
|8.28
|2339.56
|1311
|2006.07.12 22:59
|sell
|446
|0.92
|1.2712
|1.2729
|1.2615
|1312
|2006.07.12 23:08
|close
|446
|0.92
|1.2702
|1.2729
|1.2615
|9.20
|2348.76
|1313
|2006.07.13 12:01
|sell
|447
|0.92
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|1314
|2006.07.13 12:30
|modify
|447
|0.92
|1.2701
|1.2716
|1.2604
|1315
|2006.07.13 12:31
|modify
|447
|0.92
|1.2701
|1.2715
|1.2604
|1316
|2006.07.13 12:31
|modify
|447
|0.92
|1.2701
|1.2713
|1.2604
|1317
|2006.07.13 12:31
|close
|447
|0.92
|1.2693
|1.2713
|1.2604
|7.36
|2356.12
|1318
|2006.07.13 16:01
|sell
|448
|0.93
|1.2682
|1.2699
|1.2585
|1319
|2006.07.13 16:28
|modify
|448
|0.93
|1.2682
|1.2698
|1.2585
|1320
|2006.07.13 16:28
|close
|448
|0.93
|1.2672
|1.2698
|1.2585
|9.30
|2365.42
|1321
|2006.07.13 18:03
|sell
|449
|0.93
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|1322
|2006.07.13 18:20
|close
|449
|0.93
|1.2692
|1.2718
|1.2604
|8.37
|2373.79
|1323
|2006.07.13 18:20
|sell
|450
|0.94
|1.2689
|1.2706
|1.2592
|1324
|2006.07.13 18:57
|modify
|450
|0.94
|1.2689
|1.2705
|1.2592
|1325
|2006.07.13 18:57
|close
|450
|0.94
|1.2678
|1.2705
|1.2592
|10.34
|2384.13
|1326
|2006.07.14 04:01
|sell
|451
|0.94
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|1327
|2006.07.14 04:11
|modify
|451
|0.94
|1.2690
|1.2706
|1.2593
|1328
|2006.07.14 04:12
|modify
|451
|0.94
|1.2690
|1.2703
|1.2593
|1329
|2006.07.14 04:12
|close
|451
|0.94
|1.2682
|1.2703
|1.2593
|7.52
|2391.65
|1330
|2006.07.14 07:02
|sell
|452
|0.94
|1.2671
|1.2688
|1.2574
|1331
|2006.07.14 07:05
|modify
|452
|0.94
|1.2671
|1.2688
|1.2574
|1332
|2006.07.14 07:06
|modify
|452
|0.94
|1.2671
|1.2686
|1.2574
|1333
|2006.07.14 07:07
|modify
|452
|0.94
|1.2671
|1.2682
|1.2574
|1334
|2006.07.14 07:07
|close
|452
|0.94
|1.2661
|1.2682
|1.2574
|9.40
|2401.05
|1335
|2006.07.14 07:19
|sell
|453
|0.95
|1.2669
|1.2686
|1.2572
|1336
|2006.07.14 07:20
|modify
|453
|0.95
|1.2669
|1.2681
|1.2572
|1337
|2006.07.14 07:20
|close
|453
|0.95
|1.2660
|1.2681
|1.2572
|8.55
|2409.60
|1338
|2006.07.14 07:31
|sell
|454
|0.95
|1.2668
|1.2685
|1.2571
|1339
|2006.07.14 07:32
|modify
|454
|0.95
|1.2668
|1.2682
|1.2571
|1340
|2006.07.14 07:34
|modify
|454
|0.95
|1.2668
|1.2676
|1.2571
|1341
|2006.07.14 07:34
|close
|454
|0.95
|1.2655
|1.2676
|1.2571
|12.35
|2421.95
|1342
|2006.07.14 08:02
|sell
|455
|0.95
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|1343
|2006.07.14 08:06
|modify
|455
|0.95
|1.2681
|1.2697
|1.2584
|1344
|2006.07.14 08:08
|modify
|455
|0.95
|1.2681
|1.2693
|1.2584
|1345
|2006.07.14 08:08
|close
|455
|0.95
|1.2671
|1.2693
|1.2584
|9.50
|2431.45
|1346
|2006.07.14 10:02
|sell
|456
|0.96
|1.2679
|1.2696
|1.2582
|1347
|2006.07.14 10:05
|modify
|456
|0.96
|1.2679
|1.2695
|1.2582
|1348
|2006.07.14 10:05
|modify
|456
|0.96
|1.2679
|1.2694
|1.2582
|1349
|2006.07.14 10:32
|modify
|456
|0.96
|1.2679
|1.2693
|1.2582
|1350
|2006.07.14 10:37
|modify
|456
|0.96
|1.2679
|1.2691
|1.2582
|1351
|2006.07.14 10:37
|close
|456
|0.96
|1.2669
|1.2691
|1.2582
|9.60
|2441.05
|1352
|2006.07.14 10:53
|sell
|457
|0.96
|1.2679
|1.2696
|1.2582
|1353
|2006.07.14 10:56
|modify
|457
|0.96
|1.2679
|1.2688
|1.2582
|1354
|2006.07.14 10:56
|close
|457
|0.96
|1.2666
|1.2688
|1.2582
|12.48
|2453.53
|1355
|2006.07.14 12:01
|sell
|458
|0.97
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|1356
|2006.07.14 12:02
|modify
|458
|0.97
|1.2681
|1.2697
|1.2584
|1357
|2006.07.14 12:02
|modify
|458
|0.97
|1.2681
|1.2694
|1.2584
|1358
|2006.07.14 12:02
|close
|458
|0.97
|1.2670
|1.2694
|1.2584
|10.67
|2464.20
|1359
|2006.07.14 12:04
|sell
|459
|0.97
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|1360
|2006.07.14 12:06
|modify
|459
|0.97
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|1361
|2006.07.14 12:27
|modify
|459
|0.97
|1.2681
|1.2697
|1.2584
|1362
|2006.07.14 12:27
|modify
|459
|0.97
|1.2681
|1.2696
|1.2584
|1363
|2006.07.14 12:27
|close
|459
|0.97
|1.2672
|1.2696
|1.2584
|8.73
|2472.93
|1364
|2006.07.14 12:28
|sell
|460
|0.98
|1.2674
|1.2691
|1.2577
|1365
|2006.07.14 12:31
|s/l
|460
|0.98
|1.2691
|1.2691
|1.2577
|-16.66
|2456.27
|1366
|2006.07.14 12:32
|sell
|461
|0.97
|1.2676
|1.2693
|1.2579
|1367
|2006.07.14 12:33
|modify
|461
|0.97
|1.2676
|1.2687
|1.2579
|1368
|2006.07.14 12:33
|close
|461
|0.97
|1.2663
|1.2687
|1.2579
|12.61
|2468.88
|1369
|2006.07.14 12:38
|sell
|462
|0.97
|1.2675
|1.2692
|1.2578
|1370
|2006.07.14 12:45
|modify
|462
|0.97
|1.2675
|1.2690
|1.2578
|1371
|2006.07.14 12:45
|close
|462
|0.97
|1.2666
|1.2690
|1.2578
|8.73
|2477.61
|1372
|2006.07.14 12:51
|sell
|463
|0.98
|1.2674
|1.2691
|1.2577
|1373
|2006.07.14 12:52
|modify
|463
|0.98
|1.2674
|1.2679
|1.2577
|1374
|2006.07.14 12:52
|close
|463
|0.98
|1.2655
|1.2679
|1.2577
|18.62
|2496.23
|1375
|2006.07.14 13:23
|sell
|464
|0.99
|1.2664
|1.2681
|1.2567
|1376
|2006.07.14 13:25
|modify
|464
|0.99
|1.2664
|1.2681
|1.2567
|1377
|2006.07.14 13:25
|close
|464
|0.99
|1.2654
|1.2681
|1.2567
|9.90
|2506.13
|1378
|2006.07.14 13:30
|sell
|465
|0.99
|1.2664
|1.2681
|1.2567
|1379
|2006.07.14 13:31
|modify
|465
|0.99
|1.2664
|1.2678
|1.2567
|1380
|2006.07.14 13:31
|close
|465
|0.99
|1.2651
|1.2678
|1.2567
|12.87
|2519.00
|1381
|2006.07.14 14:01
|sell
|466
|1.00
|1.2640
|1.2657
|1.2543
|1382
|2006.07.14 14:32
|close
|466
|1.00
|1.2631
|1.2657
|1.2543
|9.00
|2528.00
|1383
|2006.07.14 14:48
|sell
|467
|1.00
|1.2640
|1.2657
|1.2543
|1384
|2006.07.14 14:50
|close
|467
|1.00
|1.2628
|1.2657
|1.2543
|12.00
|2540.00
|1385
|2006.07.14 15:04
|sell
|468
|1.00
|1.2644
|1.2661
|1.2547
|1386
|2006.07.14 15:58
|close
|468
|1.00
|1.2635
|1.2661
|1.2547
|9.00
|2549.00
|1387
|2006.07.17 07:03
|sell
|469
|1.01
|1.2636
|1.2653
|1.2539
|1388
|2006.07.17 07:04
|modify
|469
|1.01
|1.2636
|1.2651
|1.2539
|1389
|2006.07.17 07:05
|modify
|469
|1.01
|1.2636
|1.2648
|1.2539
|1390
|2006.07.17 07:12
|modify
|469
|1.01
|1.2636
|1.2646
|1.2539
|1391
|2006.07.17 07:23
|modify
|469
|1.01
|1.2636
|1.2645
|1.2539
|1392
|2006.07.17 07:30
|modify
|469
|1.01
|1.2636
|1.2644
|1.2539
|1393
|2006.07.17 07:37
|modify
|469
|1.01
|1.2636
|1.2643
|1.2539
|1394
|2006.07.17 07:37
|close
|469
|1.01
|1.2628
|1.2643
|1.2539
|8.08
|2557.08
|1395
|2006.07.17 09:07
|sell
|470
|1.02
|1.2564
|1.2581
|1.2467
|1396
|2006.07.17 09:09
|modify
|470
|1.02
|1.2564
|1.2573
|1.2467
|1397
|2006.07.17 09:09
|close
|470
|1.02
|1.2551
|1.2573
|1.2467
|13.26
|2570.34
|1398
|2006.07.17 10:02
|sell
|471
|1.02
|1.2547
|1.2564
|1.2450
|1399
|2006.07.17 10:46
|close
|471
|1.02
|1.2540
|1.2564
|1.2450
|7.14
|2577.48
|1400
|2006.07.17 11:03
|sell
|472
|1.03
|1.2544
|1.2561
|1.2447
|1401
|2006.07.17 11:57
|modify
|472
|1.03
|1.2544
|1.2560
|1.2447
|1402
|2006.07.17 11:57
|modify
|472
|1.03
|1.2544
|1.2559
|1.2447
|1403
|2006.07.17 12:49
|close
|472
|1.03
|1.2536
|1.2559
|1.2447
|8.24
|2585.72
|1404
|2006.07.17 13:02
|sell
|473
|1.03
|1.2540
|1.2557
|1.2443
|1405
|2006.07.17 13:31
|close
|473
|1.03
|1.2534
|1.2557
|1.2443
|6.18
|2591.90
|1406
|2006.07.17 13:59
|sell
|474
|1.03
|1.2538
|1.2555
|1.2441
|1407
|2006.07.17 14:48
|close
|474
|1.03
|1.2532
|1.2555
|1.2441
|6.18
|2598.08
|1408
|2006.07.17 15:50
|sell
|475
|1.04
|1.2527
|1.2544
|1.2430
|1409
|2006.07.17 18:54
|close
|475
|1.04
|1.2520
|1.2544
|1.2430
|7.28
|2605.36
|1410
|2006.07.17 23:09
|sell
|476
|1.04
|1.2524
|1.2541
|1.2427
|1411
|2006.07.17 23:41
|close
|476
|1.04
|1.2518
|1.2541
|1.2427
|6.24
|2611.60
|1412
|2006.07.18 01:05
|sell
|477
|1.04
|1.2527
|1.2544
|1.2430
|1413
|2006.07.18 01:39
|modify
|477
|1.04
|1.2527
|1.2541
|1.2430
|1414
|2006.07.18 01:39
|close
|477
|1.04
|1.2521
|1.2541
|1.2430
|6.24
|2617.84
|1415
|2006.07.18 15:04
|sell
|478
|1.05
|1.2507
|1.2524
|1.2410
|1416
|2006.07.18 15:21
|close
|478
|1.05
|1.2494
|1.2524
|1.2410
|13.65
|2631.49
|1417
|2006.07.18 16:02
|sell
|479
|1.05
|1.2508
|1.2525
|1.2411
|1418
|2006.07.18 16:20
|close
|479
|1.05
|1.2499
|1.2525
|1.2411
|9.45
|2640.94
|1419
|2006.07.18 17:02
|sell
|480
|1.06
|1.2505
|1.2522
|1.2408
|1420
|2006.07.18 17:27
|close
|480
|1.06
|1.2496
|1.2522
|1.2408
|9.54
|2650.48
|1421
|2006.07.18 18:06
|sell
|481
|1.06
|1.2507
|1.2524
|1.2410
|1422
|2006.07.18 18:17
|close
|481
|1.06
|1.2498
|1.2524
|1.2410
|9.54
|2660.02
|1423
|2006.07.19 02:02
|sell
|482
|1.06
|1.2496
|1.2513
|1.2399
|1424
|2006.07.19 02:39
|close
|482
|1.06
|1.2488
|1.2513
|1.2399
|8.48
|2668.50
|1425
|2006.07.19 08:01
|sell
|483
|1.07
|1.2506
|1.2523
|1.2409
|1426
|2006.07.19 08:05
|modify
|483
|1.07
|1.2506
|1.2522
|1.2409
|1427
|2006.07.19 08:05
|modify
|483
|1.07
|1.2506
|1.2518
|1.2409
|1428
|2006.07.19 08:05
|modify
|483
|1.07
|1.2506
|1.2517
|1.2409
|1429
|2006.07.19 08:08
|modify
|483
|1.07
|1.2506
|1.2515
|1.2409
|1430
|2006.07.19 08:08
|close
|483
|1.07
|1.2498
|1.2515
|1.2409
|8.56
|2677.06
|1431
|2006.07.19 08:08
|sell
|484
|1.07
|1.2495
|1.2512
|1.2398
|1432
|2006.07.19 08:31
|modify
|484
|1.07
|1.2495
|1.2509
|1.2398
|1433
|2006.07.19 08:33
|s/l
|484
|1.07
|1.250857
|1.2509
|1.2398
|-14.52
|2662.54
|1434
|2006.07.19 08:33
|sell
|485
|1.06
|1.2507
|1.2524
|1.2410
|1435
|2006.07.19 08:33
|modify
|485
|1.06
|1.2507
|1.2521
|1.2410
|1436
|2006.07.19 08:33
|modify
|485
|1.06
|1.2507
|1.2520
|1.2410
|1437
|2006.07.19 08:36
|modify
|485
|1.06
|1.2507
|1.2517
|1.2410
|1438
|2006.07.19 08:38
|modify
|485
|1.06
|1.2507
|1.2505
|1.2410
|1439
|2006.07.19 08:38
|close
|485
|1.06
|1.2488
|1.2505
|1.2410
|20.14
|2682.68
|1440
|2006.07.19 08:57
|sell
|486
|1.07
|1.2495
|1.2512
|1.2398
|1441
|2006.07.19 08:58
|modify
|486
|1.07
|1.2495
|1.2510
|1.2398
|1442
|2006.07.19 11:34
|modify
|486
|1.07
|1.2495
|1.2509
|1.2398
|1443
|2006.07.19 11:47
|modify
|486
|1.07
|1.2495
|1.2506
|1.2398
|1444
|2006.07.19 11:47
|close
|486
|1.07
|1.2488
|1.2506
|1.2398
|7.49
|2690.17
|1445
|2006.07.19 15:29
|buy
|487
|1.07
|1.2552
|1.2535
|1.2649
|1446
|2006.07.19 15:38
|close
|487
|1.07
|1.2557
|1.2535
|1.2649
|5.35
|2695.52
|1447
|2006.07.19 15:40
|buy
|488
|1.07
|1.2555
|1.2538
|1.2652
|1448
|2006.07.19 16:02
|modify
|488
|1.07
|1.2555
|1.2545
|1.2652
|1449
|2006.07.19 16:03
|modify
|488
|1.07
|1.2555
|1.2546
|1.2652
|1450
|2006.07.19 16:12
|modify
|488
|1.07
|1.2555
|1.2547
|1.2652
|1451
|2006.07.19 16:14
|modify
|488
|1.07
|1.2555
|1.2549
|1.2652
|1452
|2006.07.19 16:18
|modify
|488
|1.07
|1.2555
|1.2551
|1.2652
|1453
|2006.07.19 16:19
|modify
|488
|1.07
|1.2555
|1.2552
|1.2652
|1454
|2006.07.19 16:58
|modify
|488
|1.07
|1.2555
|1.2564
|1.2652
|1455
|2006.07.19 17:00
|close
|488
|1.07
|1.2592
|1.2564
|1.2652
|39.59
|2735.11
|1456
|2006.07.19 23:23
|buy
|489
|1.09
|1.2592
|1.2575
|1.2689
|1457
|2006.07.19 23:55
|close
|489
|1.09
|1.2597
|1.2575
|1.2689
|5.45
|2740.56
|1458
|2006.07.20 13:06
|buy
|490
|1.09
|1.2623
|1.2606
|1.2720
|1459
|2006.07.20 13:30
|modify
|490
|1.09
|1.2623
|1.2607
|1.2720
|1460
|2006.07.20 13:30
|modify
|490
|1.09
|1.2623
|1.2608
|1.2720
|1461
|2006.07.20 13:30
|close
|490
|1.09
|1.2628
|1.2608
|1.2720
|5.45
|2746.01
|1462
|2006.07.20 15:30
|buy
|491
|1.09
|1.2642
|1.2625
|1.2739
|1463
|2006.07.20 15:53
|modify
|491
|1.09
|1.2642
|1.2626
|1.2739
|1464
|2006.07.20 15:53
|close
|491
|1.09
|1.2648
|1.2626
|1.2739
|6.54
|2752.55
|1465
|2006.07.24 07:48
|sell
|492
|1.09
|1.2639
|1.2656
|1.2542
|1466
|2006.07.24 07:50
|modify
|492
|1.09
|1.2639
|1.2653
|1.2542
|1467
|2006.07.24 07:50
|close
|492
|1.09
|1.2632
|1.2653
|1.2542
|7.63
|2760.18
|1468
|2006.07.24 09:32
|sell
|493
|1.09
|1.2631
|1.2648
|1.2534
|1469
|2006.07.24 09:56
|modify
|493
|1.09
|1.2631
|1.2646
|1.2534
|1470
|2006.07.24 09:56
|close
|493
|1.09
|1.2623
|1.2646
|1.2534
|8.72
|2768.90
|1471
|2006.07.24 12:41
|sell
|494
|1.10
|1.2640
|1.2657
|1.2543
|1472
|2006.07.24 12:53
|modify
|494
|1.10
|1.2640
|1.2657
|1.2543
|1473
|2006.07.24 12:53
|modify
|494
|1.10
|1.2640
|1.2656
|1.2543
|1474
|2006.07.24 12:54
|modify
|494
|1.10
|1.2640
|1.2655
|1.2543
|1475
|2006.07.24 13:02
|close
|494
|1.10
|1.2630
|1.2655
|1.2543
|11.00
|2779.90
|1476
|2006.07.25 01:25
|sell
|495
|1.10
|1.2620
|1.2637
|1.2523
|1477
|2006.07.25 01:31
|modify
|495
|1.10
|1.2620
|1.2636
|1.2523
|1478
|2006.07.25 01:35
|modify
|495
|1.10
|1.2620
|1.2635
|1.2523
|1479
|2006.07.25 01:36
|modify
|495
|1.10
|1.2620
|1.2634
|1.2523
|1480
|2006.07.25 01:36
|modify
|495
|1.10
|1.2620
|1.2632
|1.2523
|1481
|2006.07.25 01:36
|close
|495
|1.10
|1.2612
|1.2632
|1.2523
|8.80
|2788.70
|1482
|2006.07.25 03:10
|sell
|496
|1.10
|1.2623
|1.2640
|1.2526
|1483
|2006.07.25 03:33
|modify
|496
|1.10
|1.2623
|1.2639
|1.2526
|1484
|2006.07.25 03:34
|modify
|496
|1.10
|1.2623
|1.2638
|1.2526
|1485
|2006.07.25 03:37
|modify
|496
|1.10
|1.2623
|1.2637
|1.2526
|1486
|2006.07.25 03:56
|modify
|496
|1.10
|1.2623
|1.2636
|1.2526
|1487
|2006.07.25 04:11
|s/l
|496
|1.10
|1.263637
|1.2636
|1.2526
|-14.70
|2774.00
|1488
|2006.07.25 18:03
|sell
|497
|1.10
|1.2581
|1.2598
|1.2484
|1489
|2006.07.25 18:57
|close
|497
|1.10
|1.2572
|1.2598
|1.2484
|9.90
|2783.90
|1490
|2006.07.25 18:59
|sell
|498
|1.11
|1.2583
|1.2600
|1.2486
|1491
|2006.07.26 00:51
|close
|498
|1.11
|1.2575
|1.2600
|1.2486
|9.68
|2793.58
|1492
|2006.07.26 06:30
|sell
|499
|1.11
|1.2581
|1.2598
|1.2484
|1493
|2006.07.26 06:31
|modify
|499
|1.11
|1.2581
|1.2597
|1.2484
|1494
|2006.07.26 06:32
|modify
|499
|1.11
|1.2581
|1.2595
|1.2484
|1495
|2006.07.26 06:33
|modify
|499
|1.11
|1.2581
|1.2593
|1.2484
|1496
|2006.07.26 06:40
|modify
|499
|1.11
|1.2581
|1.2589
|1.2484
|1497
|2006.07.26 06:43
|modify
|499
|1.11
|1.2581
|1.2576
|1.2484
|1498
|2006.07.26 06:44
|modify
|499
|1.11
|1.2581
|1.2575
|1.2484
|1499
|2006.07.26 06:59
|s/l
|499
|1.11
|1.257536
|1.2575
|1.2484
|6.26
|2799.84
|1500
|2006.07.26 06:59
|sell
|500
|1.11
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|1501
|2006.07.26 07:22
|modify
|500
|1.11
|1.2580
|1.2595
|1.2483
|1502
|2006.07.26 07:42
|modify
|500
|1.11
|1.2580
|1.2588
|1.2483
|1503
|2006.07.26 07:42
|modify
|500
|1.11
|1.2580
|1.2586
|1.2483
|1504
|2006.07.26 07:42
|close
|500
|1.11
|1.2572
|1.2586
|1.2483
|8.88
|2808.72
|1505
|2006.07.26 08:02
|sell
|501
|1.12
|1.2583
|1.2600
|1.2486
|1506
|2006.07.26 08:21
|modify
|501
|1.12
|1.2583
|1.2599
|1.2486
|1507
|2006.07.26 08:23
|modify
|501
|1.12
|1.2583
|1.2598
|1.2486
|1508
|2006.07.26 08:38
|modify
|501
|1.12
|1.2583
|1.2595
|1.2486
|1509
|2006.07.26 08:40
|modify
|501
|1.12
|1.2583
|1.2589
|1.2486
|1510
|2006.07.26 08:40
|close
|501
|1.12
|1.2573
|1.2589
|1.2486
|11.20
|2819.92
|1511
|2006.07.28 02:41
|sell
|502
|1.11
|1.2687
|1.2704
|1.2590
|1512
|2006.07.28 03:02
|close
|502
|1.11
|1.2679
|1.2704
|1.2590
|8.88
|2828.80
|1513
|2006.07.28 05:16
|sell
|503
|1.11
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|1514
|2006.07.28 07:02
|modify
|503
|1.11
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|1515
|2006.07.28 08:01
|modify
|503
|1.11
|1.2692
|1.2700
|1.2595
|1516
|2006.07.28 08:01
|close
|503
|1.11
|1.2681
|1.2700
|1.2595
|12.21
|2841.01
|1517
|2006.07.28 09:12
|sell
|504
|1.12
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|1518
|2006.07.28 09:50
|modify
|504
|1.12
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|1519
|2006.07.28 10:00
|modify
|504
|1.12
|1.2694
|1.2710
|1.2597
|1520
|2006.07.28 10:00
|modify
|504
|1.12
|1.2694
|1.2709
|1.2597
|1521
|2006.07.28 10:00
|modify
|504
|1.12
|1.2694
|1.2708
|1.2597
|1522
|2006.07.28 10:00
|modify
|504
|1.12
|1.2694
|1.2707
|1.2597
|1523
|2006.07.28 10:01
|modify
|504
|1.12
|1.2694
|1.2705
|1.2597
|1524
|2006.07.28 10:01
|close
|504
|1.12
|1.2687
|1.2705
|1.2597
|7.84
|2848.85
|1525
|2006.07.28 12:02
|sell
|505
|1.12
|1.2671
|1.2688
|1.2574
|1526
|2006.07.28 12:03
|s/l
|505
|1.12
|1.2688
|1.2688
|1.2574
|-19.04
|2829.81
|1527
|2006.07.28 12:03
|sell
|506
|1.11
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|1528
|2006.07.28 12:04
|modify
|506
|1.11
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|1529
|2006.07.28 12:04
|modify
|506
|1.11
|1.2690
|1.2706
|1.2593
|1530
|2006.07.28 12:04
|modify
|506
|1.11
|1.2690
|1.2705
|1.2593
|1531
|2006.07.28 12:06
|s/l
|506
|1.11
|1.270468
|1.2705
|1.2593
|-16.29
|2813.52
|1532
|2006.08.01 08:18
|sell
|507
|1.10
|1.2747
|1.2764
|1.2650
|1533
|2006.08.01 08:51
|modify
|507
|1.10
|1.2747
|1.2764
|1.2650
|1534
|2006.08.01 08:54
|modify
|507
|1.10
|1.2747
|1.2763
|1.2650
|1535
|2006.08.01 08:59
|modify
|507
|1.10
|1.2747
|1.2761
|1.2650
|1536
|2006.08.01 09:03
|modify
|507
|1.10
|1.2747
|1.2760
|1.2650
|1537
|2006.08.01 09:05
|modify
|507
|1.10
|1.2747
|1.2759
|1.2650
|1538
|2006.08.01 10:05
|s/l
|507
|1.10
|1.275895
|1.2759
|1.2650
|-13.15
|2800.37
|1539
|2006.08.01 15:00
|sell
|508
|1.10
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|1540
|2006.08.01 15:09
|s/l
|508
|1.10
|1.2770
|1.2770
|1.2656
|-18.70
|2781.67
|1541
|2006.08.02 12:48
|sell
|509
|1.09
|1.2811
|1.2828
|1.2714
|1542
|2006.08.02 12:52
|modify
|509
|1.09
|1.2811
|1.2828
|1.2714
|1543
|2006.08.02 12:52
|modify
|509
|1.09
|1.2811
|1.2826
|1.2714
|1544
|2006.08.02 12:54
|modify
|509
|1.09
|1.2811
|1.2825
|1.2714
|1545
|2006.08.02 12:56
|modify
|509
|1.09
|1.2811
|1.2823
|1.2714
|1546
|2006.08.02 12:59
|modify
|509
|1.09
|1.2811
|1.2821
|1.2714
|1547
|2006.08.02 13:15
|modify
|509
|1.09
|1.2811
|1.2818
|1.2714
|1548
|2006.08.02 13:15
|close
|509
|1.09
|1.2800
|1.2818
|1.2714
|11.99
|2793.66
|1549
|2006.08.02 13:34
|sell
|510
|1.09
|1.2813
|1.2830
|1.2716
|1550
|2006.08.02 13:59
|modify
|510
|1.09
|1.2813
|1.2821
|1.2716
|1551
|2006.08.02 15:02
|modify
|510
|1.09
|1.2813
|1.2815
|1.2716
|1552
|2006.08.02 15:02
|close
|510
|1.09
|1.2795
|1.2815
|1.2716
|19.62
|2813.28
|1553
|2006.08.03 06:18
|sell
|511
|1.10
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|1554
|2006.08.03 06:36
|modify
|511
|1.10
|1.2766
|1.2782
|1.2669
|1555
|2006.08.03 06:45
|modify
|511
|1.10
|1.2766
|1.2781
|1.2669
|1556
|2006.08.03 06:46
|modify
|511
|1.10
|1.2766
|1.2780
|1.2669
|1557
|2006.08.03 06:52
|modify
|511
|1.10
|1.2766
|1.2776
|1.2669
|1558
|2006.08.03 06:55
|modify
|511
|1.10
|1.2766
|1.2775
|1.2669
|1559
|2006.08.03 06:56
|modify
|511
|1.10
|1.2766
|1.2774
|1.2669
|1560
|2006.08.03 06:56
|close
|511
|1.10
|1.2755
|1.2774
|1.2669
|12.10
|2825.38
|1561
|2006.08.03 06:59
|sell
|512
|1.11
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|1562
|2006.08.03 07:01
|modify
|512
|1.11
|1.2766
|1.2781
|1.2669
|1563
|2006.08.03 09:00
|modify
|512
|1.11
|1.2766
|1.2780
|1.2669
|1564
|2006.08.03 09:01
|modify
|512
|1.11
|1.2766
|1.2777
|1.2669
|1565
|2006.08.03 09:02
|modify
|512
|1.11
|1.2766
|1.2776
|1.2669
|1566
|2006.08.03 09:02
|modify
|512
|1.11
|1.2766
|1.2772
|1.2669
|1567
|2006.08.03 09:02
|close
|512
|1.11
|1.2753
|1.2772
|1.2669
|14.43
|2839.81
|1568
|2006.08.04 11:04
|sell
|513
|1.11
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|1569
|2006.08.04 11:05
|modify
|513
|1.11
|1.2795
|1.2810
|1.2698
|1570
|2006.08.04 11:07
|modify
|513
|1.11
|1.2795
|1.2809
|1.2698
|1571
|2006.08.04 11:12
|modify
|513
|1.11
|1.2795
|1.2807
|1.2698
|1572
|2006.08.04 11:18
|modify
|513
|1.11
|1.2795
|1.2800
|1.2698
|1573
|2006.08.04 11:18
|close
|513
|1.11
|1.2784
|1.2800
|1.2698
|12.21
|2852.02
|1574
|2006.08.04 11:32
|sell
|514
|1.11
|1.2797
|1.2814
|1.2700
|1575
|2006.08.04 11:32
|modify
|514
|1.11
|1.2797
|1.2813
|1.2700
|1576
|2006.08.04 11:33
|modify
|514
|1.11
|1.2797
|1.2808
|1.2700
|1577
|2006.08.04 11:34
|modify
|514
|1.11
|1.2797
|1.2807
|1.2700
|1578
|2006.08.04 11:35
|modify
|514
|1.11
|1.2797
|1.2805
|1.2700
|1579
|2006.08.04 12:00
|s/l
|514
|1.11
|1.280464
|1.2805
|1.2700
|-8.48
|2843.54
|1580
|2006.08.07 10:33
|sell
|515
|1.10
|1.2868
|1.2885
|1.2771
|1581
|2006.08.07 10:34
|modify
|515
|1.10
|1.2868
|1.2885
|1.2771
|1582
|2006.08.07 10:34
|modify
|515
|1.10
|1.2868
|1.2878
|1.2771
|1583
|2006.08.07 11:01
|modify
|515
|1.10
|1.2868
|1.2871
|1.2771
|1584
|2006.08.07 11:01
|close
|515
|1.10
|1.2854
|1.2871
|1.2771
|15.40
|2858.94
|1585
|2006.08.07 12:32
|sell
|516
|1.11
|1.2866
|1.2883
|1.2769
|1586
|2006.08.07 12:55
|modify
|516
|1.11
|1.2866
|1.2880
|1.2769
|1587
|2006.08.07 14:03
|modify
|516
|1.11
|1.2866
|1.2879
|1.2769
|1588
|2006.08.07 14:04
|modify
|516
|1.11
|1.2866
|1.2878
|1.2769
|1589
|2006.08.07 14:04
|close
|516
|1.11
|1.2857
|1.2878
|1.2769
|9.99
|2868.93
|1590
|2006.08.08 13:59
|sell
|517
|1.12
|1.2844
|1.2861
|1.2747
|1591
|2006.08.08 14:00
|modify
|517
|1.12
|1.2844
|1.2860
|1.2747
|1592
|2006.08.08 14:24
|modify
|517
|1.12
|1.2844
|1.2858
|1.2747
|1593
|2006.08.08 14:34
|modify
|517
|1.12
|1.2844
|1.2856
|1.2747
|1594
|2006.08.08 14:42
|modify
|517
|1.12
|1.2844
|1.2854
|1.2747
|1595
|2006.08.08 15:23
|modify
|517
|1.12
|1.2844
|1.2852
|1.2747
|1596
|2006.08.08 15:23
|close
|517
|1.12
|1.2837
|1.2852
|1.2747
|7.84
|2876.77
|1597
|2006.08.08 23:03
|sell
|518
|1.12
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|1598
|2006.08.08 23:08
|close
|518
|1.12
|1.2782
|1.2813
|1.2699
|15.68
|2892.45
|1599
|2006.08.08 23:10
|sell
|519
|1.13
|1.2793
|1.2810
|1.2696
|1600
|2006.08.08 23:12
|close
|519
|1.13
|1.2784
|1.2810
|1.2696
|10.17
|2902.62
|1601
|2006.08.08 23:13
|sell
|520
|1.13
|1.2792
|1.2809
|1.2695
|1602
|2006.08.08 23:15
|close
|520
|1.13
|1.2780
|1.2809
|1.2695
|13.56
|2916.18
|1603
|2006.08.08 23:15
|sell
|521
|1.14
|1.2780
|1.2797
|1.2683
|1604
|2006.08.08 23:17
|s/l
|521
|1.14
|1.2797
|1.2797
|1.2683
|-19.38
|2896.80
|1605
|2006.08.08 23:17
|sell
|522
|1.13
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|1606
|2006.08.08 23:19
|close
|522
|1.13
|1.2786
|1.2812
|1.2698
|10.17
|2906.97
|1607
|2006.08.08 23:19
|sell
|523
|1.14
|1.2783
|1.2800
|1.2686
|1608
|2006.08.08 23:23
|close
|523
|1.14
|1.2774
|1.2800
|1.2686
|10.26
|2917.23
|1609
|2006.08.08 23:26
|sell
|524
|1.14
|1.2781
|1.2798
|1.2684
|1610
|2006.08.08 23:29
|close
|524
|1.14
|1.2768
|1.2798
|1.2684
|14.82
|2932.05
|1611
|2006.08.08 23:43
|sell
|525
|1.15
|1.2780
|1.2797
|1.2683
|1612
|2006.08.08 23:57
|close
|525
|1.15
|1.2770
|1.2797
|1.2683
|11.50
|2943.55
|1613
|2006.08.09 05:01
|sell
|526
|1.15
|1.2813
|1.2830
|1.2716
|1614
|2006.08.09 05:23
|close
|526
|1.15
|1.2804
|1.2830
|1.2716
|10.35
|2953.90
|1615
|2006.08.09 05:35
|sell
|527
|1.15
|1.2807
|1.2824
|1.2710
|1616
|2006.08.09 05:52
|close
|527
|1.15
|1.2792
|1.2824
|1.2710
|17.25
|2971.15
|1617
|2006.08.09 21:47
|sell
|528
|1.15
|1.2868
|1.2885
|1.2771
|1618
|2006.08.10 01:41
|s/l
|528
|1.15
|1.2885
|1.2885
|1.2771
|-17.07
|2954.08
|1619
|2006.08.10 01:52
|sell
|529
|1.15
|1.2879
|1.2896
|1.2782
|1620
|2006.08.10 04:23
|modify
|529
|1.15
|1.2879
|1.2894
|1.2782
|1621
|2006.08.10 05:21
|modify
|529
|1.15
|1.2879
|1.2892
|1.2782
|1622
|2006.08.10 05:21
|modify
|529
|1.15
|1.2879
|1.2890
|1.2782
|1623
|2006.08.10 06:02
|s/l
|529
|1.15
|1.28903
|1.2890
|1.2782
|-12.99
|2941.09
|1624
|2006.08.10 08:32
|sell
|530
|1.14
|1.2868
|1.2885
|1.2771
|1625
|2006.08.10 10:16
|modify
|530
|1.14
|1.2868
|1.2879
|1.2771
|1626
|2006.08.10 11:00
|close
|530
|1.14
|1.2855
|1.2879
|1.2771
|14.82
|2955.91
|1627
|2006.08.10 15:23
|sell
|531
|1.16
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|1628
|2006.08.10 15:56
|close
|531
|1.16
|1.2766
|1.2796
|1.2682
|15.08
|2970.99
|1629
|2006.08.10 17:03
|sell
|532
|1.16
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|1630
|2006.08.10 17:06
|close
|532
|1.16
|1.2769
|1.2796
|1.2682
|11.60
|2982.59
|1631
|2006.08.10 17:18
|sell
|533
|1.17
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|1632
|2006.08.10 17:57
|close
|533
|1.17
|1.2769
|1.2796
|1.2682
|11.70
|2994.29
|1633
|2006.08.11 07:00
|sell
|534
|1.17
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|1634
|2006.08.11 07:04
|s/l
|534
|1.17
|1.2796
|1.2796
|1.2682
|-19.89
|2974.40
|1635
|2006.08.11 07:04
|sell
|535
|1.16
|1.2794
|1.2811
|1.2697
|1636
|2006.08.11 07:17
|modify
|535
|1.16
|1.2794
|1.2808
|1.2697
|1637
|2006.08.11 07:30
|modify
|535
|1.16
|1.2794
|1.2807
|1.2697
|1638
|2006.08.11 07:31
|modify
|535
|1.16
|1.2794
|1.2806
|1.2697
|1639
|2006.08.11 07:36
|modify
|535
|1.16
|1.2794
|1.2804
|1.2697
|1640
|2006.08.11 07:36
|close
|535
|1.16
|1.2785
|1.2804
|1.2697
|10.44
|2984.84
|1641
|2006.08.11 07:37
|sell
|536
|1.17
|1.2781
|1.2798
|1.2684
|1642
|2006.08.11 07:38
|modify
|536
|1.17
|1.2781
|1.2797
|1.2684
|1643
|2006.08.11 07:39
|modify
|536
|1.17
|1.2781
|1.2791
|1.2684
|1644
|2006.08.11 07:39
|close
|536
|1.17
|1.2772
|1.2791
|1.2684
|10.53
|2995.37
|1645
|2006.08.11 13:02
|sell
|537
|1.17
|1.2757
|1.2774
|1.2660
|1646
|2006.08.11 13:23
|close
|537
|1.17
|1.2748
|1.2774
|1.2660
|10.53
|3005.90
|1647
|2006.08.11 13:23
|sell
|538
|1.18
|1.2749
|1.2766
|1.2652
|1648
|2006.08.11 13:30
|close
|538
|1.18
|1.2740
|1.2766
|1.2652
|10.62
|3016.52
|1649
|2006.08.11 13:30
|sell
|539
|1.18
|1.2741
|1.2758
|1.2644
|1650
|2006.08.11 13:31
|modify
|539
|1.18
|1.2741
|1.2754
|1.2644
|1651
|2006.08.11 13:31
|close
|539
|1.18
|1.2727
|1.2754
|1.2644
|16.52
|3033.04
|1652
|2006.08.11 13:59
|sell
|540
|1.19
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|1653
|2006.08.11 14:03
|s/l
|540
|1.19
|1.2770
|1.2770
|1.2656
|-20.23
|3012.81
|1654
|2006.08.11 19:13
|sell
|541
|1.18
|1.2733
|1.2750
|1.2636
|1655
|2006.08.11 19:27
|close
|541
|1.18
|1.2725
|1.2750
|1.2636
|9.44
|3022.25
|1656
|2006.08.13 22:21
|sell
|542
|1.19
|1.2721
|1.2738
|1.2624
|1657
|2006.08.13 23:04
|s/l
|542
|1.19
|1.2738
|1.2738
|1.2624
|-20.23
|3002.02
|1658
|2006.08.13 23:19
|sell
|543
|1.18
|1.2740
|1.2757
|1.2643
|1659
|2006.08.13 23:23
|close
|543
|1.18
|1.2734
|1.2757
|1.2643
|7.08
|3009.10
|1660
|2006.08.14 12:02
|sell
|544
|1.18
|1.2731
|1.2748
|1.2634
|1661
|2006.08.14 12:05
|modify
|544
|1.18
|1.2731
|1.2743
|1.2634
|1662
|2006.08.14 12:05
|close
|544
|1.18
|1.2720
|1.2743
|1.2634
|12.98
|3022.08
|1663
|2006.08.14 13:02
|sell
|545
|1.19
|1.2747
|1.2764
|1.2650
|1664
|2006.08.14 13:05
|modify
|545
|1.19
|1.2747
|1.2764
|1.2650
|1665
|2006.08.14 13:06
|modify
|545
|1.19
|1.2747
|1.2763
|1.2650
|1666
|2006.08.14 13:32
|modify
|545
|1.19
|1.2747
|1.2759
|1.2650
|1667
|2006.08.14 13:32
|close
|545
|1.19
|1.2735
|1.2759
|1.2650
|14.28
|3036.36
|1668
|2006.08.15 07:01
|sell
|546
|1.19
|1.2733
|1.2750
|1.2636
|1669
|2006.08.15 07:08
|modify
|546
|1.19
|1.2733
|1.2744
|1.2636
|1670
|2006.08.15 07:08
|close
|546
|1.19
|1.2722
|1.2744
|1.2636
|13.09
|3049.45
|1671
|2006.08.15 07:10
|sell
|547
|1.20
|1.2728
|1.2745
|1.2631
|1672
|2006.08.15 07:15
|modify
|547
|1.20
|1.2728
|1.2744
|1.2631
|1673
|2006.08.15 07:16
|modify
|547
|1.20
|1.2728
|1.2742
|1.2631
|1674
|2006.08.15 07:16
|modify
|547
|1.20
|1.2728
|1.2741
|1.2631
|1675
|2006.08.15 07:16
|close
|547
|1.20
|1.2719
|1.2741
|1.2631
|10.80
|3060.25
|1676
|2006.08.15 07:23
|sell
|548
|1.20
|1.2726
|1.2743
|1.2629
|1677
|2006.08.15 07:35
|modify
|548
|1.20
|1.2726
|1.2740
|1.2629
|1678
|2006.08.15 07:35
|close
|548
|1.20
|1.2718
|1.2740
|1.2629
|9.60
|3069.85
|1679
|2006.08.15 07:38
|sell
|549
|1.21
|1.2725
|1.2742
|1.2628
|1680
|2006.08.15 07:42
|modify
|549
|1.21
|1.2725
|1.2741
|1.2628
|1681
|2006.08.15 07:42
|close
|549
|1.21
|1.2719
|1.2741
|1.2628
|7.26
|3077.11
|1682
|2006.08.15 07:57
|sell
|550
|1.21
|1.2725
|1.2742
|1.2628
|1683
|2006.08.15 09:07
|modify
|550
|1.21
|1.2725
|1.2738
|1.2628
|1684
|2006.08.15 09:07
|close
|550
|1.21
|1.2714
|1.2738
|1.2628
|13.31
|3090.42
|1685
|2006.08.18 10:31
|sell
|551
|1.20
|1.2834
|1.2851
|1.2737
|1686
|2006.08.18 10:33
|modify
|551
|1.20
|1.2834
|1.2848
|1.2737
|1687
|2006.08.18 10:35
|modify
|551
|1.20
|1.2834
|1.2847
|1.2737
|1688
|2006.08.18 10:37
|modify
|551
|1.20
|1.2834
|1.2845
|1.2737
|1689
|2006.08.18 10:37
|modify
|551
|1.20
|1.2834
|1.2844
|1.2737
|1690
|2006.08.18 10:38
|modify
|551
|1.20
|1.2834
|1.2842
|1.2737
|1691
|2006.08.18 10:38
|modify
|551
|1.20
|1.2834
|1.2841
|1.2737
|1692
|2006.08.18 10:59
|modify
|551
|1.20
|1.2834
|1.2838
|1.2737
|1693
|2006.08.18 10:59
|close
|551
|1.20
|1.2824
|1.2838
|1.2737
|12.00
|3102.42
|1694
|2006.08.18 13:01
|sell
|552
|1.21
|1.2826
|1.2843
|1.2729
|1695
|2006.08.18 13:07
|modify
|552
|1.21
|1.2826
|1.2840
|1.2729
|1696
|2006.08.18 13:09
|modify
|552
|1.21
|1.2826
|1.2839
|1.2729
|1697
|2006.08.18 13:09
|modify
|552
|1.21
|1.2826
|1.2838
|1.2729
|1698
|2006.08.18 13:24
|s/l
|552
|1.21
|1.283802
|1.2838
|1.2729
|-14.55
|3087.87
|1699
|2006.08.18 13:24
|sell
|553
|1.20
|1.2837
|1.2854
|1.2740
|1700
|2006.08.18 13:26
|modify
|553
|1.20
|1.2837
|1.2853
|1.2740
|1701
|2006.08.18 13:27
|modify
|553
|1.20
|1.2837
|1.2851
|1.2740
|1702
|2006.08.18 13:31
|modify
|553
|1.20
|1.2837
|1.2850
|1.2740
|1703
|2006.08.18 13:32
|modify
|553
|1.20
|1.2837
|1.2849
|1.2740
|1704
|2006.08.18 13:33
|modify
|553
|1.20
|1.2837
|1.2841
|1.2740
|1705
|2006.08.18 13:33
|close
|553
|1.20
|1.2823
|1.2841
|1.2740
|16.80
|3104.67
|1706
|2006.08.18 13:33
|sell
|554
|1.21
|1.2820
|1.2837
|1.2723
|1707
|2006.08.18 13:34
|modify
|554
|1.21
|1.2820
|1.2836
|1.2723
|1708
|2006.08.18 13:35
|modify
|554
|1.21
|1.2820
|1.2829
|1.2723
|1709
|2006.08.18 13:35
|close
|554
|1.21
|1.2811
|1.2829
|1.2723
|10.89
|3115.56
|1710
|2006.08.18 13:37
|sell
|555
|1.22
|1.2814
|1.2831
|1.2717
|1711
|2006.08.18 13:57
|modify
|555
|1.22
|1.2814
|1.2819
|1.2717
|1712
|2006.08.18 13:57
|close
|555
|1.22
|1.2801
|1.2819
|1.2717
|15.86
|3131.42
|1713
|2006.08.18 13:59
|sell
|556
|1.22
|1.2836
|1.2853
|1.2739
|1714
|2006.08.18 14:01
|modify
|556
|1.22
|1.2836
|1.2849
|1.2739
|1715
|2006.08.18 14:01
|close
|556
|1.22
|1.2828
|1.2849
|1.2739
|9.76
|3141.18
|1716
|2006.08.23 17:02
|sell
|557
|1.23
|1.2793
|1.2810
|1.2696
|1717
|2006.08.23 17:26
|close
|557
|1.23
|1.2785
|1.2810
|1.2696
|9.84
|3151.02
|1718
|2006.08.23 18:05
|sell
|558
|1.23
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|1719
|2006.08.23 18:23
|modify
|558
|1.23
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|1720
|2006.08.23 18:24
|modify
|558
|1.23
|1.2796
|1.2812
|1.2699
|1721
|2006.08.23 18:29
|modify
|558
|1.23
|1.2796
|1.2811
|1.2699
|1722
|2006.08.23 18:29
|close
|558
|1.23
|1.2785
|1.2811
|1.2699
|13.53
|3164.55
|1723
|2006.08.23 18:54
|sell
|559
|1.24
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|1724
|2006.08.23 18:56
|modify
|559
|1.24
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|1725
|2006.08.23 18:57
|modify
|559
|1.24
|1.2795
|1.2810
|1.2698
|1726
|2006.08.23 18:57
|close
|559
|1.24
|1.2784
|1.2810
|1.2698
|13.64
|3178.19
|1727
|2006.08.24 05:07
|sell
|560
|1.24
|1.2776
|1.2793
|1.2679
|1728
|2006.08.24 05:08
|modify
|560
|1.24
|1.2776
|1.2792
|1.2679
|1729
|2006.08.24 05:10
|modify
|560
|1.24
|1.2776
|1.2791
|1.2679
|1730
|2006.08.24 05:15
|modify
|560
|1.24
|1.2776
|1.2789
|1.2679
|1731
|2006.08.24 05:30
|modify
|560
|1.24
|1.2776
|1.2788
|1.2679
|1732
|2006.08.24 05:57
|modify
|560
|1.24
|1.2776
|1.2786
|1.2679
|1733
|2006.08.24 05:57
|close
|560
|1.24
|1.2768
|1.2786
|1.2679
|9.92
|3188.11
|1734
|2006.08.24 16:18
|sell
|561
|1.25
|1.2767
|1.2784
|1.2670
|1735
|2006.08.24 16:49
|close
|561
|1.25
|1.2759
|1.2784
|1.2670
|10.00
|3198.11
|1736
|2006.08.25 07:06
|sell
|562
|1.25
|1.2774
|1.2791
|1.2677
|1737
|2006.08.25 07:06
|modify
|562
|1.25
|1.2774
|1.2789
|1.2677
|1738
|2006.08.25 07:08
|modify
|562
|1.25
|1.2774
|1.2782
|1.2677
|1739
|2006.08.25 07:08
|close
|562
|1.25
|1.2766
|1.2782
|1.2677
|10.00
|3208.11
|1740
|2006.08.25 07:31
|sell
|563
|1.26
|1.2778
|1.2795
|1.2681
|1741
|2006.08.25 07:32
|modify
|563
|1.26
|1.2778
|1.2792
|1.2681
|1742
|2006.08.25 07:33
|modify
|563
|1.26
|1.2778
|1.2791
|1.2681
|1743
|2006.08.25 07:38
|modify
|563
|1.26
|1.2778
|1.2781
|1.2681
|1744
|2006.08.25 07:38
|close
|563
|1.26
|1.2765
|1.2781
|1.2681
|16.38
|3224.49
|1745
|2006.08.28 16:49
|sell
|564
|1.26
|1.2795
|1.2812
|1.2698
|1746
|2006.08.28 16:59
|modify
|564
|1.26
|1.2795
|1.2811
|1.2698
|1747
|2006.08.28 17:00
|modify
|564
|1.26
|1.2795
|1.2810
|1.2698
|1748
|2006.08.28 17:05
|modify
|564
|1.26
|1.2795
|1.2809
|1.2698
|1749
|2006.08.28 17:28
|modify
|564
|1.26
|1.2795
|1.2808
|1.2698
|1750
|2006.08.28 18:02
|modify
|564
|1.26
|1.2795
|1.2808
|1.2698
|1751
|2006.08.28 18:04
|modify
|564
|1.26
|1.2795
|1.2807
|1.2698
|1752
|2006.08.28 18:27
|modify
|564
|1.26
|1.2795
|1.2806
|1.2698
|1753
|2006.08.28 19:00
|modify
|564
|1.26
|1.2795
|1.2805
|1.2698
|1754
|2006.08.28 19:00
|close
|564
|1.26
|1.2786
|1.2805
|1.2698
|11.34
|3235.83
|1755
|2006.08.29 11:55
|sell
|565
|1.26
|1.2818
|1.2835
|1.2721
|1756
|2006.08.29 12:02
|modify
|565
|1.26
|1.2818
|1.2826
|1.2721
|1757
|2006.08.29 12:02
|close
|565
|1.26
|1.2807
|1.2826
|1.2721
|13.86
|3249.69
|1758
|2006.08.29 14:45
|sell
|566
|1.27
|1.2803
|1.2820
|1.2706
|1759
|2006.08.29 14:55
|modify
|566
|1.27
|1.2803
|1.2819
|1.2706
|1760
|2006.08.29 14:56
|modify
|566
|1.27
|1.2803
|1.2818
|1.2706
|1761
|2006.08.29 14:56
|modify
|566
|1.27
|1.2803
|1.2817
|1.2706
|1762
|2006.08.29 14:56
|modify
|566
|1.27
|1.2803
|1.2816
|1.2706
|1763
|2006.08.29 14:57
|modify
|566
|1.27
|1.2803
|1.2815
|1.2706
|1764
|2006.08.29 14:57
|modify
|566
|1.27
|1.2803
|1.2814
|1.2706
|1765
|2006.08.29 14:57
|modify
|566
|1.27
|1.2803
|1.2811
|1.2706
|1766
|2006.08.29 14:59
|modify
|566
|1.27
|1.2803
|1.2780
|1.2706
|1767
|2006.08.29 15:00
|close
|566
|1.27
|1.2758
|1.2780
|1.2706
|57.15
|3306.84
|1768
|2006.08.29 15:20
|sell
|567
|1.30
|1.2764
|1.2781
|1.2667
|1769
|2006.08.29 18:01
|close
|567
|1.30
|1.2756
|1.2781
|1.2667
|10.40
|3317.24
|1770
|2006.08.30 10:23
|sell
|568
|1.29
|1.2828
|1.2845
|1.2731
|1771
|2006.08.30 10:33
|modify
|568
|1.29
|1.2828
|1.2843
|1.2731
|1772
|2006.08.30 10:34
|modify
|568
|1.29
|1.2828
|1.2842
|1.2731
|1773
|2006.08.30 10:35
|modify
|568
|1.29
|1.2828
|1.2838
|1.2731
|1774
|2006.08.30 10:35
|close
|568
|1.29
|1.2818
|1.2838
|1.2731
|12.90
|3330.14
|1775
|2006.08.30 10:41
|sell
|569
|1.30
|1.2831
|1.2848
|1.2734
|1776
|2006.08.30 10:59
|modify
|569
|1.30
|1.2831
|1.2840
|1.2734
|1777
|2006.08.30 10:59
|close
|569
|1.30
|1.2820
|1.2840
|1.2734
|14.30
|3344.44
|1778
|2006.08.30 17:13
|sell
|570
|1.30
|1.2829
|1.2846
|1.2732
|1779
|2006.08.30 17:26
|modify
|570
|1.30
|1.2829
|1.2846
|1.2732
|1780
|2006.08.30 17:26
|modify
|570
|1.30
|1.2829
|1.2844
|1.2732
|1781
|2006.08.30 23:30
|s/l
|570
|1.30
|1.284375
|1.2844
|1.2732
|-19.18
|3325.26
|1782
|2006.08.31 05:24
|sell
|571
|1.30
|1.2830
|1.2847
|1.2733
|1783
|2006.08.31 05:24
|modify
|571
|1.30
|1.2830
|1.2844
|1.2733
|1784
|2006.08.31 05:28
|modify
|571
|1.30
|1.2830
|1.2843
|1.2733
|1785
|2006.08.31 05:36
|modify
|571
|1.30
|1.2830
|1.2842
|1.2733
|1786
|2006.08.31 05:37
|modify
|571
|1.30
|1.2830
|1.2841
|1.2733
|1787
|2006.08.31 06:00
|modify
|571
|1.30
|1.2830
|1.2841
|1.2733
|1788
|2006.08.31 06:02
|s/l
|571
|1.30
|1.284115
|1.2841
|1.2733
|-14.50
|3310.76
|1789
|2006.08.31 23:47
|sell
|572
|1.29
|1.2813
|1.2830
|1.2716
|1790
|2006.08.31 23:48
|close
|572
|1.29
|1.2808
|1.2830
|1.2716
|6.45
|3317.21
|1791
|2006.09.01 14:02
|sell
|573
|1.30
|1.2790
|1.2807
|1.2693
|1792
|2006.09.01 14:26
|s/l
|573
|1.30
|1.2807
|1.2807
|1.2693
|-22.10
|3295.11
|1793
|2006.09.01 14:26
|sell
|574
|1.29
|1.2805
|1.2822
|1.2708
|1794
|2006.09.01 14:28
|modify
|574
|1.29
|1.2805
|1.2820
|1.2708
|1795
|2006.09.01 14:30
|modify
|574
|1.29
|1.2805
|1.2802
|1.2708
|1796
|2006.09.01 14:30
|close
|574
|1.29
|1.2780
|1.2802
|1.2708
|32.25
|3327.36
|1797
|2006.09.01 14:33
|sell
|575
|1.30
|1.2779
|1.2796
|1.2682
|1798
|2006.09.01 14:57
|modify
|575
|1.30
|1.2779
|1.2793
|1.2682
|1799
|2006.09.01 14:59
|s/l
|575
|1.30
|1.279285
|1.2793
|1.2682
|-18.01
|3309.35
|1800
|2006.09.01 14:59
|sell
|576
|1.29
|1.2803
|1.2820
|1.2706
|1801
|2006.09.01 15:02
|s/l
|576
|1.29
|1.2820
|1.2820
|1.2706
|-21.93
|3287.42
|1802
|2006.09.04 09:02
|sell
|577
|1.28
|1.2856
|1.2873
|1.2759
|1803
|2006.09.04 09:07
|modify
|577
|1.28
|1.2856
|1.2872
|1.2759
|1804
|2006.09.04 09:09
|modify
|577
|1.28
|1.2856
|1.2865
|1.2759
|1805
|2006.09.04 09:12
|modify
|577
|1.28
|1.2856
|1.2864
|1.2759
|1806
|2006.09.04 09:12
|close
|577
|1.28
|1.2849
|1.2864
|1.2759
|8.96
|3296.38
|1807
|2006.09.04 09:47
|sell
|578
|1.28
|1.2857
|1.2874
|1.2760
|1808
|2006.09.04 09:47
|modify
|578
|1.28
|1.2857
|1.2873
|1.2760
|1809
|2006.09.04 12:09
|modify
|578
|1.28
|1.2857
|1.2872
|1.2760
|1810
|2006.09.04 12:33
|modify
|578
|1.28
|1.2857
|1.2870
|1.2760
|1811
|2006.09.04 12:34
|modify
|578
|1.28
|1.2857
|1.2869
|1.2760
|1812
|2006.09.04 14:48
|s/l
|578
|1.28
|1.286943
|1.2869
|1.2760
|-15.91
|3280.47
|1813
|2006.09.05 05:23
|sell
|579
|1.28
|1.2840
|1.2857
|1.2743
|1814
|2006.09.05 05:54
|modify
|579
|1.28
|1.2840
|1.2856
|1.2743
|1815
|2006.09.05 05:57
|modify
|579
|1.28
|1.2840
|1.2855
|1.2743
|1816
|2006.09.05 05:59
|modify
|579
|1.28
|1.2840
|1.2852
|1.2743
|1817
|2006.09.05 06:00
|modify
|579
|1.28
|1.2840
|1.2851
|1.2743
|1818
|2006.09.05 06:09
|modify
|579
|1.28
|1.2840
|1.2850
|1.2743
|1819
|2006.09.05 06:10
|modify
|579
|1.28
|1.2840
|1.2849
|1.2743
|1820
|2006.09.05 06:10
|close
|579
|1.28
|1.2833
|1.2849
|1.2743
|8.96
|3289.43
|1821
|2006.09.05 08:14
|sell
|580
|1.28
|1.2832
|1.2849
|1.2735
|1822
|2006.09.05 11:02
|modify
|580
|1.28
|1.2832
|1.2842
|1.2735
|1823
|2006.09.05 11:03
|modify
|580
|1.28
|1.2832
|1.2841
|1.2735
|1824
|2006.09.05 11:03
|modify
|580
|1.28
|1.2832
|1.2839
|1.2735
|1825
|2006.09.05 11:04
|modify
|580
|1.28
|1.2832
|1.2834
|1.2735
|1826
|2006.09.05 11:05
|modify
|580
|1.28
|1.2832
|1.2833
|1.2735
|1827
|2006.09.05 11:36
|s/l
|580
|1.28
|1.283268
|1.2833
|1.2735
|-0.87
|3288.56
|1828
|2006.09.05 12:35
|sell
|581
|1.28
|1.2818
|1.2835
|1.2721
|1829
|2006.09.05 12:53
|modify
|581
|1.28
|1.2818
|1.2834
|1.2721
|1830
|2006.09.05 12:58
|modify
|581
|1.28
|1.2818
|1.2833
|1.2721
|1831
|2006.09.05 13:00
|modify
|581
|1.28
|1.2818
|1.2832
|1.2721
|1832
|2006.09.05 13:00
|close
|581
|1.28
|1.2811
|1.2832
|1.2721
|8.96
|3297.52
|1833
|2006.09.05 14:37
|sell
|582
|1.29
|1.2817
|1.2834
|1.2720
|1834
|2006.09.05 14:41
|modify
|582
|1.29
|1.2817
|1.2834
|1.2720
|1835
|2006.09.05 14:45
|modify
|582
|1.29
|1.2817
|1.2833
|1.2720
|1836
|2006.09.05 14:50
|modify
|582
|1.29
|1.2817
|1.2832
|1.2720
|1837
|2006.09.05 14:50
|close
|582
|1.29
|1.2810
|1.2832
|1.2720
|9.03
|3306.55
|1838
|2006.09.05 15:36
|sell
|583
|1.29
|1.2819
|1.2836
|1.2722
|1839
|2006.09.05 15:41
|modify
|583
|1.29
|1.2819
|1.2833
|1.2722
|1840
|2006.09.05 15:49
|modify
|583
|1.29
|1.2819
|1.2831
|1.2722
|1841
|2006.09.05 15:49
|close
|583
|1.29
|1.2810
|1.2831
|1.2722
|11.61
|3318.16
|1842
|2006.09.05 18:09
|sell
|584
|1.29
|1.2815
|1.2832
|1.2718
|1843
|2006.09.05 18:46
|modify
|584
|1.29
|1.2815
|1.2831
|1.2718
|1844
|2006.09.05 18:50
|modify
|584
|1.29
|1.2815
|1.2830
|1.2718
|1845
|2006.09.05 18:52
|modify
|584
|1.29
|1.2815
|1.2828
|1.2718
|1846
|2006.09.05 18:53
|close
|584
|1.29
|1.2808
|1.2828
|1.2718
|9.03
|3327.19
|1847
|2006.09.06 00:48
|buy
|585
|1.30
|1.2811
|1.2794
|1.2908
|1848
|2006.09.06 00:57
|modify
|585
|1.30
|1.2811
|1.2794
|1.2908
|1849
|2006.09.06 00:58
|modify
|585
|1.30
|1.2811
|1.2795
|1.2908
|1850
|2006.09.06 00:59
|modify
|585
|1.30
|1.2811
|1.2796
|1.2908
|1851
|2006.09.06 01:00
|modify
|585
|1.30
|1.2811
|1.2797
|1.2908
|1852
|2006.09.06 01:00
|modify
|585
|1.30
|1.2811
|1.2799
|1.2908
|1853
|2006.09.06 01:04
|modify
|585
|1.30
|1.2811
|1.2802
|1.2908
|1854
|2006.09.06 01:04
|close
|585
|1.30
|1.2819
|1.2802
|1.2908
|10.40
|3337.59
|1855
|2006.09.06 06:04
|sell
|586
|1.30
|1.2819
|1.2836
|1.2722
|1856
|2006.09.06 06:04
|modify
|586
|1.30
|1.2819
|1.2833
|1.2722
|1857
|2006.09.06 06:04
|modify
|586
|1.30
|1.2819
|1.2832
|1.2722
|1858
|2006.09.06 06:20
|modify
|586
|1.30
|1.2819
|1.2831
|1.2722
|1859
|2006.09.06 06:23
|modify
|586
|1.30
|1.2819
|1.2829
|1.2722
|1860
|2006.09.06 06:29
|modify
|586
|1.30
|1.2819
|1.2828
|1.2722
|1861
|2006.09.06 06:31
|modify
|586
|1.30
|1.2819
|1.2827
|1.2722
|1862
|2006.09.06 06:35
|modify
|586
|1.30
|1.2819
|1.2826
|1.2722
|1863
|2006.09.06 06:38
|modify
|586
|1.30
|1.2819
|1.2825
|1.2722
|1864
|2006.09.06 06:40
|modify
|586
|1.30
|1.2819
|1.2824
|1.2722
|1865
|2006.09.06 07:01
|s/l
|586
|1.30
|1.282439
|1.2824
|1.2722
|-7.01
|3330.58
|1866
|2006.09.06 14:03
|sell
|587
|1.30
|1.2794
|1.2811
|1.2697
|1867
|2006.09.06 14:10
|modify
|587
|1.30
|1.2794
|1.2811
|1.2697
|1868
|2006.09.06 14:12
|modify
|587
|1.30
|1.2794
|1.2808
|1.2697
|1869
|2006.09.06 14:12
|close
|587
|1.30
|1.2789
|1.2808
|1.2697
|6.50
|3337.08
|1870
|2006.09.06 17:05
|sell
|588
|1.30
|1.2787
|1.2804
|1.2690
|1871
|2006.09.06 17:18
|modify
|588
|1.30
|1.2787
|1.2804
|1.2690
|1872
|2006.09.06 17:23
|modify
|588
|1.30
|1.2787
|1.2801
|1.2690
|1873
|2006.09.06 17:53
|modify
|588
|1.30
|1.2787
|1.2799
|1.2690
|1874
|2006.09.06 17:53
|close
|588
|1.30
|1.2779
|1.2799
|1.2690
|10.40
|3347.48
|1875
|2006.09.06 18:02
|sell
|589
|1.31
|1.2815
|1.2832
|1.2718
|1876
|2006.09.06 18:07
|modify
|589
|1.31
|1.2815
|1.2829
|1.2718
|1877
|2006.09.06 18:07
|close
|589
|1.31
|1.2808
|1.2829
|1.2718
|9.17
|3356.65
|1878
|2006.09.06 18:07
|sell
|590
|1.31
|1.2804
|1.2821
|1.2707
|1879
|2006.09.06 18:21
|modify
|590
|1.31
|1.2804
|1.2821
|1.2707
|1880
|2006.09.06 18:22
|modify
|590
|1.31
|1.2804
|1.2820
|1.2707
|1881
|2006.09.06 18:25
|modify
|590
|1.31
|1.2804
|1.2819
|1.2707
|1882
|2006.09.06 18:25
|close
|590
|1.31
|1.2798
|1.2819
|1.2707
|7.86
|3364.51
|1883
|2006.09.06 18:26
|sell
|591
|1.31
|1.2797
|1.2814
|1.2700
|1884
|2006.09.06 18:53
|modify
|591
|1.31
|1.2797
|1.2813
|1.2700
|1885
|2006.09.06 18:54
|modify
|591
|1.31
|1.2797
|1.2812
|1.2700
|1886
|2006.09.06 18:58
|modify
|591
|1.31
|1.2797
|1.2811
|1.2700
|1887
|2006.09.06 18:58
|close
|591
|1.31
|1.2790
|1.2811
|1.2700
|9.17
|3373.68
|1888
|2006.09.06 18:59
|sell
|592
|1.32
|1.2813
|1.2830
|1.2716
|1889
|2006.09.06 20:55
|modify
|592
|1.32
|1.2813
|1.2829
|1.2716
|1890
|2006.09.06 20:55
|close
|592
|1.32
|1.2806
|1.2829
|1.2716
|9.24
|3382.92
|1891
|2006.09.07 05:39
|buy
|593
|1.32
|1.2816
|1.2799
|1.2913
|1892
|2006.09.07 05:39
|modify
|593
|1.32
|1.2816
|1.2800
|1.2913
|1893
|2006.09.07 05:47
|modify
|593
|1.32
|1.2816
|1.2805
|1.2913
|1894
|2006.09.07 05:53
|modify
|593
|1.32
|1.2816
|1.2806
|1.2913
|1895
|2006.09.07 05:54
|modify
|593
|1.32
|1.2816
|1.2807
|1.2913
|1896
|2006.09.07 05:54
|close
|593
|1.32
|1.2822
|1.2807
|1.2913
|7.92
|3390.84
|1897
|2006.09.07 05:59
|buy
|594
|1.32
|1.2815
|1.2798
|1.2912
|1898
|2006.09.07 06:00
|modify
|594
|1.32
|1.2815
|1.2798
|1.2912
|1899
|2006.09.07 06:00
|modify
|594
|1.32
|1.2815
|1.2799
|1.2912
|1900
|2006.09.07 06:01
|modify
|594
|1.32
|1.2815
|1.2804
|1.2912
|1901
|2006.09.07 06:04
|modify
|594
|1.32
|1.2815
|1.2807
|1.2912
|1902
|2006.09.07 06:04
|close
|594
|1.32
|1.2823
|1.2807
|1.2912
|10.56
|3401.40
|1903
|2006.09.07 08:02
|sell
|595
|1.33
|1.2807
|1.2824
|1.2710
|1904
|2006.09.07 08:02
|modify
|595
|1.33
|1.2807
|1.2823
|1.2710
|1905
|2006.09.07 08:04
|modify
|595
|1.33
|1.2807
|1.2813
|1.2710
|1906
|2006.09.07 08:04
|close
|595
|1.33
|1.2796
|1.2813
|1.2710
|14.63
|3416.03
|1907
|2006.09.07 09:02
|sell
|596
|1.34
|1.2790
|1.2807
|1.2693
|1908
|2006.09.07 09:02
|modify
|596
|1.34
|1.2790
|1.2804
|1.2693
|1909
|2006.09.07 09:03
|modify
|596
|1.34
|1.2790
|1.2803
|1.2693
|1910
|2006.09.07 09:11
|modify
|596
|1.34
|1.2790
|1.2802
|1.2693
|1911
|2006.09.07 09:11
|close
|596
|1.34
|1.2784
|1.2802
|1.2693
|8.04
|3424.07
|1912
|2006.09.07 09:15
|sell
|597
|1.34
|1.2786
|1.2803
|1.2689
|1913
|2006.09.07 09:32
|modify
|597
|1.34
|1.2786
|1.2800
|1.2689
|1914
|2006.09.07 09:33
|modify
|597
|1.34
|1.2786
|1.2798
|1.2689
|1915
|2006.09.07 09:33
|close
|597
|1.34
|1.2780
|1.2798
|1.2689
|8.04
|3432.11
|1916
|2006.09.07 09:41
|sell
|598
|1.34
|1.2785
|1.2802
|1.2688
|1917
|2006.09.07 09:45
|modify
|598
|1.34
|1.2785
|1.2802
|1.2688
|1918
|2006.09.07 09:45
|modify
|598
|1.34
|1.2785
|1.2801
|1.2688
|1919
|2006.09.07 09:45
|modify
|598
|1.34
|1.2785
|1.2799
|1.2688
|1920
|2006.09.07 09:45
|modify
|598
|1.34
|1.2785
|1.2798
|1.2688
|1921
|2006.09.07 10:02
|modify
|598
|1.34
|1.2785
|1.2798
|1.2688
|1922
|2006.09.07 10:06
|modify
|598
|1.34
|1.2785
|1.2796
|1.2688
|1923
|2006.09.07 10:06
|close
|598
|1.34
|1.2777
|1.2796
|1.2688
|10.72
|3442.83
|1924
|2006.09.07 13:05
|sell
|599
|1.35
|1.2727
|1.2744
|1.2630
|1925
|2006.09.07 13:34
|close
|599
|1.35
|1.2719
|1.2744
|1.2630
|10.80
|3453.63
|1926
|2006.09.07 13:36
|sell
|600
|1.36
|1.2723
|1.2740
|1.2626
|1927
|2006.09.07 13:56
|close
|600
|1.36
|1.2717
|1.2740
|1.2626
|8.16
|3461.79
|1928
|2006.09.07 14:21
|sell
|601
|1.36
|1.2734
|1.2751
|1.2637
|1929
|2006.09.07 14:56
|close
|601
|1.36
|1.2725
|1.2751
|1.2637
|12.24
|3474.03
|1930
|2006.09.07 15:03
|sell
|602
|1.36
|1.2749
|1.2766
|1.2652
|1931
|2006.09.07 15:31
|close
|602
|1.36
|1.2742
|1.2766
|1.2652
|9.52
|3483.55
|1932
|2006.09.07 15:31
|sell
|603
|1.37
|1.2741
|1.2758
|1.2644
|1933
|2006.09.07 15:55
|close
|603
|1.37
|1.2732
|1.2758
|1.2644
|12.33
|3495.88
|1934
|2006.09.07 15:59
|sell
|604
|1.37
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|1935
|2006.09.07 16:53
|close
|604
|1.37
|1.2741
|1.2770
|1.2656
|16.44
|3512.32
|1936
|2006.09.08 06:02
|sell
|605
|1.38
|1.2726
|1.2743
|1.2629
|1937
|2006.09.08 06:05
|modify
|605
|1.38
|1.2726
|1.2743
|1.2629
|1938
|2006.09.08 06:06
|modify
|605
|1.38
|1.2726
|1.2741
|1.2629
|1939
|2006.09.08 06:08
|modify
|605
|1.38
|1.2726
|1.2739
|1.2629
|1940
|2006.09.08 06:09
|modify
|605
|1.38
|1.2726
|1.2738
|1.2629
|1941
|2006.09.08 06:12
|modify
|605
|1.38
|1.2726
|1.2737
|1.2629
|1942
|2006.09.08 06:13
|modify
|605
|1.38
|1.2726
|1.2736
|1.2629
|1943
|2006.09.08 06:35
|modify
|605
|1.38
|1.2726
|1.2735
|1.2629
|1944
|2006.09.08 06:36
|modify
|605
|1.38
|1.2726
|1.2730
|1.2629
|1945
|2006.09.08 06:36
|modify
|605
|1.38
|1.2726
|1.2729
|1.2629
|1946
|2006.09.08 06:38
|modify
|605
|1.38
|1.2726
|1.2727
|1.2629
|1947
|2006.09.08 07:02
|s/l
|605
|1.38
|1.272692
|1.2727
|1.2629
|-1.27
|3511.05
|1948
|2006.09.08 11:17
|sell
|606
|1.38
|1.2716
|1.2733
|1.2619
|1949
|2006.09.08 11:25
|modify
|606
|1.38
|1.2716
|1.2733
|1.2619
|1950
|2006.09.08 11:26
|modify
|606
|1.38
|1.2716
|1.2729
|1.2619
|1951
|2006.09.08 11:28
|modify
|606
|1.38
|1.2716
|1.2727
|1.2619
|1952
|2006.09.08 11:29
|modify
|606
|1.38
|1.2716
|1.2725
|1.2619
|1953
|2006.09.08 11:29
|close
|606
|1.38
|1.2706
|1.2725
|1.2619
|13.80
|3524.85
|1954
|2006.09.11 01:07
|sell
|607
|1.39
|1.2667
|1.2684
|1.2570
|1955
|2006.09.11 01:15
|modify
|607
|1.39
|1.2667
|1.2683
|1.2570
|1956
|2006.09.11 01:17
|modify
|607
|1.39
|1.2667
|1.2681
|1.2570
|1957
|2006.09.11 01:17
|close
|607
|1.39
|1.2656
|1.2681
|1.2570
|15.29
|3540.14
|1958
|2006.09.11 22:05
|sell
|608
|1.39
|1.2708
|1.2725
|1.2611
|1959
|2006.09.11 22:20
|modify
|608
|1.39
|1.2708
|1.2725
|1.2611
|1960
|2006.09.11 22:20
|close
|608
|1.39
|1.2701
|1.2725
|1.2611
|9.73
|3549.87
|1961
|2006.09.11 22:42
|sell
|609
|1.40
|1.2706
|1.2723
|1.2609
|1962
|2006.09.11 23:19
|modify
|609
|1.40
|1.2706
|1.2722
|1.2609
|1963
|2006.09.11 23:25
|modify
|609
|1.40
|1.2706
|1.2721
|1.2609
|1964
|2006.09.11 23:25
|close
|609
|1.40
|1.2699
|1.2721
|1.2609
|9.80
|3559.67
|1965
|2006.09.12 05:16
|buy
|610
|1.40
|1.2713
|1.2696
|1.2810
|1966
|2006.09.12 05:17
|modify
|610
|1.40
|1.2713
|1.2696
|1.2810
|1967
|2006.09.12 05:20
|modify
|610
|1.40
|1.2713
|1.2697
|1.2810
|1968
|2006.09.12 05:21
|modify
|610
|1.40
|1.2713
|1.2698
|1.2810
|1969
|2006.09.12 05:31
|modify
|610
|1.40
|1.2713
|1.2699
|1.2810
|1970
|2006.09.12 05:33
|modify
|610
|1.40
|1.2713
|1.2700
|1.2810
|1971
|2006.09.12 05:33
|modify
|610
|1.40
|1.2713
|1.2704
|1.2810
|1972
|2006.09.12 05:33
|close
|610
|1.40
|1.2720
|1.2704
|1.2810
|9.80
|3569.47
|1973
|2006.09.12 07:11
|buy
|611
|1.40
|1.2712
|1.2695
|1.2809
|1974
|2006.09.12 07:27
|modify
|611
|1.40
|1.2712
|1.2697
|1.2809
|1975
|2006.09.12 07:27
|modify
|611
|1.40
|1.2712
|1.2698
|1.2809
|1976
|2006.09.12 07:30
|modify
|611
|1.40
|1.2712
|1.2699
|1.2809
|1977
|2006.09.12 07:30
|modify
|611
|1.40
|1.2712
|1.2700
|1.2809
|1978
|2006.09.12 07:31
|modify
|611
|1.40
|1.2712
|1.2705
|1.2809
|1979
|2006.09.12 07:31
|close
|611
|1.40
|1.2721
|1.2705
|1.2809
|12.60
|3582.07
|1980
|2006.09.12 12:01
|sell
|612
|1.41
|1.2717
|1.2734
|1.2620
|1981
|2006.09.12 12:03
|modify
|612
|1.41
|1.2717
|1.2713
|1.2620
|1982
|2006.09.12 12:03
|close
|612
|1.41
|1.2694
|1.2713
|1.2620
|32.43
|3614.50
|1983
|2006.09.12 12:25
|sell
|613
|1.42
|1.2718
|1.2735
|1.2621
|1984
|2006.09.12 12:29
|modify
|613
|1.42
|1.2718
|1.2735
|1.2621
|1985
|2006.09.12 12:29
|modify
|613
|1.42
|1.2718
|1.2734
|1.2621
|1986
|2006.09.12 12:32
|modify
|613
|1.42
|1.2718
|1.2726
|1.2621
|1987
|2006.09.12 12:32
|close
|613
|1.42
|1.2707
|1.2726
|1.2621
|15.62
|3630.12
|1988
|2006.09.12 12:46
|sell
|614
|1.43
|1.2720
|1.2737
|1.2623
|1989
|2006.09.12 12:47
|modify
|614
|1.43
|1.2720
|1.2736
|1.2623
|1990
|2006.09.12 12:47
|modify
|614
|1.43
|1.2720
|1.2734
|1.2623
|1991
|2006.09.12 12:47
|modify
|614
|1.43
|1.2720
|1.2733
|1.2623
|1992
|2006.09.12 12:47
|modify
|614
|1.43
|1.2720
|1.2732
|1.2623
|1993
|2006.09.12 12:47
|close
|614
|1.43
|1.2713
|1.2732
|1.2623
|10.01
|3640.13
|1994
|2006.09.12 12:48
|sell
|615
|1.43
|1.2718
|1.2735
|1.2621
|1995
|2006.09.12 13:01
|modify
|615
|1.43
|1.2718
|1.2724
|1.2621
|1996
|2006.09.12 13:01
|close
|615
|1.43
|1.2702
|1.2724
|1.2621
|22.88
|3663.01
|1997
|2006.09.12 15:22
|sell
|616
|1.44
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|1998
|2006.09.12 16:01
|modify
|616
|1.44
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|1999
|2006.09.12 16:01
|close
|616
|1.44
|1.2691
|1.2718
|1.2604
|14.40
|3677.41
|2000
|2006.09.12 17:19
|sell
|617
|1.45
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|2001
|2006.09.12 18:01
|modify
|617
|1.45
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|2002
|2006.09.12 18:06
|modify
|617
|1.45
|1.2691
|1.2707
|1.2594
|2003
|2006.09.12 18:06
|modify
|617
|1.45
|1.2691
|1.2706
|1.2594
|2004
|2006.09.12 18:07
|modify
|617
|1.45
|1.2691
|1.2705
|1.2594
|2005
|2006.09.12 22:00
|close
|617
|1.45
|1.2684
|1.2705
|1.2594
|10.15
|3687.56
|2006
|2006.09.12 22:12
|sell
|618
|1.45
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|2007
|2006.09.13 00:00
|modify
|618
|1.45
|1.2690
|1.2706
|1.2593
|2008
|2006.09.13 00:00
|close
|618
|1.45
|1.2681
|1.2706
|1.2593
|14.09
|3701.65
|2009
|2006.09.13 08:03
|sell
|619
|1.46
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|2010
|2006.09.13 08:03
|modify
|619
|1.46
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|2011
|2006.09.13 08:07
|modify
|619
|1.46
|1.2690
|1.2701
|1.2593
|2012
|2006.09.13 08:08
|modify
|619
|1.46
|1.2690
|1.2700
|1.2593
|2013
|2006.09.13 08:08
|close
|619
|1.46
|1.2682
|1.2700
|1.2593
|11.68
|3713.33
|2014
|2006.09.13 08:21
|sell
|620
|1.46
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|2015
|2006.09.13 08:22
|modify
|620
|1.46
|1.2690
|1.2707
|1.2593
|2016
|2006.09.13 08:22
|modify
|620
|1.46
|1.2690
|1.2706
|1.2593
|2017
|2006.09.13 08:23
|modify
|620
|1.46
|1.2690
|1.2705
|1.2593
|2018
|2006.09.13 08:36
|modify
|620
|1.46
|1.2690
|1.2704
|1.2593
|2019
|2006.09.13 08:37
|modify
|620
|1.46
|1.2690
|1.2700
|1.2593
|2020
|2006.09.13 08:37
|close
|620
|1.46
|1.2682
|1.2700
|1.2593
|11.68
|3725.01
|2021
|2006.09.13 08:59
|sell
|621
|1.47
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|2022
|2006.09.13 09:07
|modify
|621
|1.47
|1.2691
|1.2707
|1.2594
|2023
|2006.09.13 09:39
|modify
|621
|1.47
|1.2691
|1.2705
|1.2594
|2024
|2006.09.13 09:50
|modify
|621
|1.47
|1.2691
|1.2704
|1.2594
|2025
|2006.09.13 10:05
|modify
|621
|1.47
|1.2691
|1.2703
|1.2594
|2026
|2006.09.13 10:38
|modify
|621
|1.47
|1.2691
|1.2702
|1.2594
|2027
|2006.09.13 10:47
|modify
|621
|1.47
|1.2691
|1.2701
|1.2594
|2028
|2006.09.13 11:34
|modify
|621
|1.47
|1.2691
|1.2701
|1.2594
|2029
|2006.09.13 11:46
|modify
|621
|1.47
|1.2691
|1.2700
|1.2594
|2030
|2006.09.13 12:01
|modify
|621
|1.47
|1.2691
|1.2699
|1.2594
|2031
|2006.09.13 12:01
|close
|621
|1.47
|1.2681
|1.2699
|1.2594
|14.70
|3739.71
|2032
|2006.09.13 13:18
|sell
|622
|1.47
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|2033
|2006.09.13 13:27
|modify
|622
|1.47
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|2034
|2006.09.13 13:27
|modify
|622
|1.47
|1.2691
|1.2707
|1.2594
|2035
|2006.09.13 13:30
|modify
|622
|1.47
|1.2691
|1.2703
|1.2594
|2036
|2006.09.13 13:32
|modify
|622
|1.47
|1.2691
|1.2698
|1.2594
|2037
|2006.09.13 13:32
|close
|622
|1.47
|1.2680
|1.2698
|1.2594
|16.17
|3755.88
|2038
|2006.09.14 09:01
|sell
|623
|1.48
|1.2696
|1.2713
|1.2599
|2039
|2006.09.14 09:02
|modify
|623
|1.48
|1.2696
|1.2711
|1.2599
|2040
|2006.09.14 09:02
|modify
|623
|1.48
|1.2696
|1.2710
|1.2599
|2041
|2006.09.14 09:02
|modify
|623
|1.48
|1.2696
|1.2709
|1.2599
|2042
|2006.09.14 09:03
|modify
|623
|1.48
|1.2696
|1.2708
|1.2599
|2043
|2006.09.14 09:05
|modify
|623
|1.48
|1.2696
|1.2707
|1.2599
|2044
|2006.09.14 09:07
|modify
|623
|1.48
|1.2696
|1.2703
|1.2599
|2045
|2006.09.14 09:09
|modify
|623
|1.48
|1.2696
|1.2701
|1.2599
|2046
|2006.09.14 09:09
|close
|623
|1.48
|1.2689
|1.2701
|1.2599
|10.36
|3766.24
|2047
|2006.09.14 09:16
|sell
|624
|1.48
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|2048
|2006.09.14 09:17
|modify
|624
|1.48
|1.2692
|1.2705
|1.2595
|2049
|2006.09.14 09:18
|modify
|624
|1.48
|1.2692
|1.2701
|1.2595
|2050
|2006.09.14 09:20
|modify
|624
|1.48
|1.2692
|1.2700
|1.2595
|2051
|2006.09.14 09:20
|modify
|624
|1.48
|1.2692
|1.2699
|1.2595
|2052
|2006.09.14 10:00
|s/l
|624
|1.48
|1.269922
|1.2699
|1.2595
|-10.69
|3755.55
|2053
|2006.09.15 12:31
|sell
|625
|1.48
|1.2687
|1.2704
|1.2590
|2054
|2006.09.15 12:31
|modify
|625
|1.48
|1.2687
|1.2703
|1.2590
|2055
|2006.09.15 12:31
|modify
|625
|1.48
|1.2687
|1.2699
|1.2590
|2056
|2006.09.15 12:31
|modify
|625
|1.48
|1.2687
|1.2697
|1.2590
|2057
|2006.09.15 12:31
|modify
|625
|1.48
|1.2687
|1.2695
|1.2590
|2058
|2006.09.15 12:32
|s/l
|625
|1.48
|1.269454
|1.2695
|1.2590
|-11.15
|3744.40
|2059
|2006.09.15 12:32
|sell
|626
|1.47
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|2060
|2006.09.15 12:32
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|2061
|2006.09.15 12:32
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2710
|1.2597
|2062
|2006.09.15 12:35
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2705
|1.2597
|2063
|2006.09.15 12:36
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2702
|1.2597
|2064
|2006.09.15 12:36
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2701
|1.2597
|2065
|2006.09.15 12:37
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2699
|1.2597
|2066
|2006.09.15 12:41
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2698
|1.2597
|2067
|2006.09.15 12:43
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2697
|1.2597
|2068
|2006.09.15 12:46
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2696
|1.2597
|2069
|2006.09.15 12:53
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2694
|1.2597
|2070
|2006.09.15 12:55
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2692
|1.2597
|2071
|2006.09.15 12:55
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2687
|1.2597
|2072
|2006.09.15 12:55
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2683
|1.2597
|2073
|2006.09.15 12:56
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2681
|1.2597
|2074
|2006.09.15 12:57
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2680
|1.2597
|2075
|2006.09.15 12:58
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2679
|1.2597
|2076
|2006.09.15 12:58
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2678
|1.2597
|2077
|2006.09.15 12:58
|modify
|626
|1.47
|1.2694
|1.2677
|1.2597
|2078
|2006.09.15 13:00
|close
|626
|1.47
|1.2674
|1.2677
|1.2597
|29.40
|3773.80
|2079
|2006.09.15 13:31
|sell
|627
|1.49
|1.2680
|1.2697
|1.2583
|2080
|2006.09.15 13:31
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2697
|1.2583
|2081
|2006.09.15 13:33
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2692
|1.2583
|2082
|2006.09.15 13:35
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2687
|1.2583
|2083
|2006.09.15 13:35
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2686
|1.2583
|2084
|2006.09.15 13:36
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2684
|1.2583
|2085
|2006.09.15 13:42
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2683
|1.2583
|2086
|2006.09.15 13:42
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2682
|1.2583
|2087
|2006.09.15 13:42
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2681
|1.2583
|2088
|2006.09.15 13:44
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2680
|1.2583
|2089
|2006.09.15 13:51
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2678
|1.2583
|2090
|2006.09.15 13:53
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2676
|1.2583
|2091
|2006.09.15 13:53
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2675
|1.2583
|2092
|2006.09.15 13:53
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2666
|1.2583
|2093
|2006.09.15 13:55
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2664
|1.2583
|2094
|2006.09.15 13:55
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2663
|1.2583
|2095
|2006.09.15 13:55
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2662
|1.2583
|2096
|2006.09.15 13:56
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2659
|1.2583
|2097
|2006.09.15 13:56
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2657
|1.2583
|2098
|2006.09.15 13:56
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2655
|1.2583
|2099
|2006.09.15 13:56
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2654
|1.2583
|2100
|2006.09.15 13:57
|modify
|627
|1.49
|1.2680
|1.2652
|1.2583
|2101
|2006.09.15 14:00
|close
|627
|1.49
|1.2646
|1.2652
|1.2583
|50.66
|3824.46
|2102
|2006.09.15 14:26
|sell
|628
|1.51
|1.2652
|1.2669
|1.2555
|2103
|2006.09.15 14:53
|close
|628
|1.51
|1.2646
|1.2669
|1.2555
|9.06
|3833.52
|2104
|2006.09.15 18:04
|sell
|629
|1.51
|1.2653
|1.2670
|1.2556
|2105
|2006.09.17 22:00
|modify
|629
|1.51
|1.2653
|1.2661
|1.2556
|2106
|2006.09.17 22:00
|close
|629
|1.51
|1.2633
|1.2661
|1.2556
|30.20
|3863.72
|2107
|2006.09.17 22:22
|sell
|630
|1.53
|1.2644
|1.2661
|1.2547
|2108
|2006.09.17 22:50
|modify
|630
|1.53
|1.2644
|1.2661
|1.2547
|2109
|2006.09.17 22:50
|modify
|630
|1.53
|1.2644
|1.2660
|1.2547
|2110
|2006.09.17 22:50
|close
|630
|1.53
|1.2632
|1.2660
|1.2547
|18.36
|3882.08
|2111
|2006.09.19 10:49
|sell
|631
|1.53
|1.2662
|1.2679
|1.2565
|2112
|2006.09.19 10:57
|modify
|631
|1.53
|1.2662
|1.2677
|1.2565
|2113
|2006.09.19 10:58
|modify
|631
|1.53
|1.2662
|1.2676
|1.2565
|2114
|2006.09.19 12:03
|modify
|631
|1.53
|1.2662
|1.2674
|1.2565
|2115
|2006.09.19 12:13
|modify
|631
|1.53
|1.2662
|1.2673
|1.2565
|2116
|2006.09.19 12:13
|modify
|631
|1.53
|1.2662
|1.2672
|1.2565
|2117
|2006.09.19 12:13
|close
|631
|1.53
|1.2654
|1.2672
|1.2565
|12.24
|3894.32
|2118
|2006.09.19 12:21
|sell
|632
|1.54
|1.2670
|1.2687
|1.2573
|2119
|2006.09.19 12:22
|modify
|632
|1.54
|1.2670
|1.2684
|1.2573
|2120
|2006.09.19 12:22
|modify
|632
|1.54
|1.2670
|1.2682
|1.2573
|2121
|2006.09.19 12:22
|modify
|632
|1.54
|1.2670
|1.2678
|1.2573
|2122
|2006.09.19 12:22
|close
|632
|1.54
|1.2660
|1.2678
|1.2573
|15.40
|3909.72
|2123
|2006.09.19 12:23
|sell
|633
|1.54
|1.2679
|1.2696
|1.2582
|2124
|2006.09.19 12:23
|modify
|633
|1.54
|1.2679
|1.2695
|1.2582
|2125
|2006.09.19 12:25
|modify
|633
|1.54
|1.2679
|1.2690
|1.2582
|2126
|2006.09.19 12:25
|modify
|633
|1.54
|1.2679
|1.2689
|1.2582
|2127
|2006.09.19 12:25
|close
|633
|1.54
|1.2671
|1.2689
|1.2582
|12.32
|3922.04
|2128
|2006.09.19 12:25
|sell
|634
|1.55
|1.2670
|1.2687
|1.2573
|2129
|2006.09.19 12:26
|modify
|634
|1.55
|1.2670
|1.2686
|1.2573
|2130
|2006.09.19 12:26
|modify
|634
|1.55
|1.2670
|1.2683
|1.2573
|2131
|2006.09.19 12:26
|modify
|634
|1.55
|1.2670
|1.2682
|1.2573
|2132
|2006.09.19 12:35
|s/l
|634
|1.55
|1.268244
|1.2682
|1.2573
|-19.28
|3902.76
|2133
|2006.09.19 12:35
|sell
|635
|1.54
|1.2685
|1.2702
|1.2588
|2134
|2006.09.19 12:36
|modify
|635
|1.54
|1.2685
|1.2700
|1.2588
|2135
|2006.09.19 12:36
|modify
|635
|1.54
|1.2685
|1.2697
|1.2588
|2136
|2006.09.19 12:37
|modify
|635
|1.54
|1.2685
|1.2696
|1.2588
|2137
|2006.09.19 12:43
|s/l
|635
|1.54
|1.269644
|1.2696
|1.2588
|-17.61
|3885.15
|2138
|2006.09.19 12:43
|sell
|636
|1.53
|1.2695
|1.2712
|1.2598
|2139
|2006.09.19 12:53
|modify
|636
|1.53
|1.2695
|1.2700
|1.2598
|2140
|2006.09.19 12:53
|close
|636
|1.53
|1.2682
|1.2700
|1.2598
|19.89
|3905.04
|2141
|2006.09.19 12:54
|sell
|637
|1.54
|1.2681
|1.2698
|1.2584
|2142
|2006.09.19 12:55
|modify
|637
|1.54
|1.2681
|1.2694
|1.2584
|2143
|2006.09.19 12:55
|modify
|637
|1.54
|1.2681
|1.2690
|1.2584
|2144
|2006.09.19 12:55
|close
|637
|1.54
|1.2672
|1.2690
|1.2584
|13.86
|3918.90
|2145
|2006.09.19 12:56
|sell
|638
|1.55
|1.2673
|1.2690
|1.2576
|2146
|2006.09.19 12:56
|modify
|638
|1.55
|1.2673
|1.2681
|1.2576
|2147
|2006.09.19 12:56
|close
|638
|1.55
|1.2663
|1.2681
|1.2576
|15.50
|3934.40
|2148
|2006.09.19 12:59
|sell
|639
|1.55
|1.2700
|1.2717
|1.2603
|2149
|2006.09.19 14:41
|s/l
|639
|1.55
|1.2717
|1.2717
|1.2603
|-26.35
|3908.05
|2150
|2006.09.19 17:30
|sell
|640
|1.54
|1.2672
|1.2689
|1.2575
|2151
|2006.09.19 17:50
|close
|640
|1.54
|1.2665
|1.2689
|1.2575
|10.78
|3918.83
|2152
|2006.09.19 17:53
|sell
|641
|1.55
|1.2672
|1.2689
|1.2575
|2153
|2006.09.20 04:26
|s/l
|641
|1.55
|1.2689
|1.2689
|1.2575
|-25.23
|3893.60
|2154
|2006.09.20 23:01
|sell
|642
|1.53
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|2155
|2006.09.20 23:10
|modify
|642
|1.53
|1.2692
|1.2708
|1.2595
|2156
|2006.09.20 23:11
|modify
|642
|1.53
|1.2692
|1.2707
|1.2595
|2157
|2006.09.20 23:11
|modify
|642
|1.53
|1.2692
|1.2705
|1.2595
|2158
|2006.09.20 23:12
|modify
|642
|1.53
|1.2692
|1.2703
|1.2595
|2159
|2006.09.20 23:12
|close
|642
|1.53
|1.2684
|1.2703
|1.2595
|12.24
|3905.84
|2160
|2006.09.20 23:59
|sell
|643
|1.54
|1.2693
|1.2710
|1.2596
|2161
|2006.09.21 00:01
|s/l
|643
|1.54
|1.2710
|1.2710
|1.2596
|-22.85
|3882.99
|2162
|2006.09.21 15:52
|sell
|644
|1.53
|1.2730
|1.2747
|1.2633
|2163
|2006.09.21 16:26
|s/l
|644
|1.53
|1.2747
|1.2747
|1.2633
|-26.01
|3856.98
|2164
|2006.09.22 14:32
|sell
|645
|1.51
|1.2810
|1.2827
|1.2713
|2165
|2006.09.22 14:59
|modify
|645
|1.51
|1.2810
|1.2826
|1.2713
|2166
|2006.09.22 15:02
|modify
|645
|1.51
|1.2810
|1.2815
|1.2713
|2167
|2006.09.22 15:02
|close
|645
|1.51
|1.2793
|1.2815
|1.2713
|25.67
|3882.65
|2168
|2006.09.22 16:48
|sell
|646
|1.52
|1.2806
|1.2823
|1.2709
|2169
|2006.09.22 17:00
|modify
|646
|1.52
|1.2806
|1.2822
|1.2709
|2170
|2006.09.22 17:02
|modify
|646
|1.52
|1.2806
|1.2818
|1.2709
|2171
|2006.09.22 17:02
|close
|646
|1.52
|1.2794
|1.2818
|1.2709
|18.24
|3900.89
|2172
|2006.09.25 01:25
|sell
|647
|1.52
|1.2792
|1.2809
|1.2695
|2173
|2006.09.25 03:38
|s/l
|647
|1.52
|1.2809
|1.2809
|1.2695
|-25.84
|3875.05
|2174
|2006.09.25 08:30
|sell
|648
|1.51
|1.2794
|1.2811
|1.2697
|2175
|2006.09.25 08:38
|modify
|648
|1.51
|1.2794
|1.2811
|1.2697
|2176
|2006.09.25 08:38
|modify
|648
|1.51
|1.2794
|1.2810
|1.2697
|2177
|2006.09.25 08:44
|modify
|648
|1.51
|1.2794
|1.2808
|1.2697
|2178
|2006.09.25 08:59
|modify
|648
|1.51
|1.2794
|1.2801
|1.2697
|2179
|2006.09.25 08:59
|close
|648
|1.51
|1.2783
|1.2801
|1.2697
|16.61
|3891.66
|2180
|2006.09.25 23:03
|sell
|649
|1.53
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|2181
|2006.09.25 23:47
|modify
|649
|1.53
|1.2753
|1.2768
|1.2656
|2182
|2006.09.25 23:49
|modify
|649
|1.53
|1.2753
|1.2767
|1.2656
|2183
|2006.09.26 01:46
|modify
|649
|1.53
|1.2753
|1.2765
|1.2656
|2184
|2006.09.26 03:45
|modify
|649
|1.53
|1.2753
|1.2765
|1.2656
|2185
|2006.09.26 05:00
|modify
|649
|1.53
|1.2753
|1.2764
|1.2656
|2186
|2006.09.26 06:22
|modify
|649
|1.53
|1.2753
|1.2764
|1.2656
|2187
|2006.09.26 06:32
|modify
|649
|1.53
|1.2753
|1.2763
|1.2656
|2188
|2006.09.26 06:34
|modify
|649
|1.53
|1.2753
|1.2762
|1.2656
|2189
|2006.09.26 06:37
|modify
|649
|1.53
|1.2753
|1.2761
|1.2656
|2190
|2006.09.26 06:41
|modify
|649
|1.53
|1.2753
|1.2756
|1.2656
|2191
|2006.09.26 06:41
|close
|649
|1.53
|1.2744
|1.2756
|1.2656
|14.87
|3906.53
|2192
|2006.09.26 08:01
|sell
|650
|1.53
|1.2755
|1.2772
|1.2658
|2193
|2006.09.26 08:02
|modify
|650
|1.53
|1.2755
|1.2769
|1.2658
|2194
|2006.09.26 08:03
|modify
|650
|1.53
|1.2755
|1.2763
|1.2658
|2195
|2006.09.26 08:03
|modify
|650
|1.53
|1.2755
|1.2759
|1.2658
|2196
|2006.09.26 08:03
|close
|650
|1.53
|1.2746
|1.2759
|1.2658
|13.77
|3920.30
|2197
|2006.09.26 08:04
|sell
|651
|1.54
|1.2751
|1.2768
|1.2654
|2198
|2006.09.26 08:04
|modify
|651
|1.54
|1.2751
|1.2764
|1.2654
|2199
|2006.09.26 08:04
|modify
|651
|1.54
|1.2751
|1.2763
|1.2654
|2200
|2006.09.26 08:09
|modify
|651
|1.54
|1.2751
|1.2759
|1.2654
|2201
|2006.09.26 08:11
|modify
|651
|1.54
|1.2751
|1.2757
|1.2654
|2202
|2006.09.26 08:11
|close
|651
|1.54
|1.2744
|1.2757
|1.2654
|10.78
|3931.08
|2203
|2006.09.26 08:25
|sell
|652
|1.54
|1.2751
|1.2768
|1.2654
|2204
|2006.09.26 08:25
|modify
|652
|1.54
|1.2751
|1.2767
|1.2654
|2205
|2006.09.26 08:25
|modify
|652
|1.54
|1.2751
|1.2765
|1.2654
|2206
|2006.09.26 08:27
|modify
|652
|1.54
|1.2751
|1.2764
|1.2654
|2207
|2006.09.26 08:28
|modify
|652
|1.54
|1.2751
|1.2751
|1.2654
|2208
|2006.09.26 08:28
|close
|652
|1.54
|1.2738
|1.2751
|1.2654
|20.02
|3951.10
|2209
|2006.09.26 15:02
|sell
|653
|1.56
|1.2693
|1.2710
|1.2596
|2210
|2006.09.26 15:29
|modify
|653
|1.56
|1.2693
|1.2707
|1.2596
|2211
|2006.09.26 15:29
|close
|653
|1.56
|1.2683
|1.2707
|1.2596
|15.60
|3966.70
|2212
|2006.09.26 15:32
|sell
|654
|1.56
|1.2684
|1.2701
|1.2587
|2213
|2006.09.26 15:53
|modify
|654
|1.56
|1.2684
|1.2699
|1.2587
|2214
|2006.09.26 15:53
|close
|654
|1.56
|1.2675
|1.2699
|1.2587
|14.04
|3980.74
|2215
|2006.09.26 15:59
|sell
|655
|1.57
|1.2686
|1.2703
|1.2589
|2216
|2006.09.27 05:37
|modify
|655
|1.57
|1.2686
|1.2703
|1.2589
|2217
|2006.09.27 05:42
|modify
|655
|1.57
|1.2686
|1.2702
|1.2589
|2218
|2006.09.27 06:08
|modify
|655
|1.57
|1.2686
|1.2701
|1.2589
|2219
|2006.09.27 06:11
|modify
|655
|1.57
|1.2686
|1.2697
|1.2589
|2220
|2006.09.27 06:32
|modify
|655
|1.57
|1.2686
|1.2693
|1.2589
|2221
|2006.09.27 06:34
|modify
|655
|1.57
|1.2686
|1.2691
|1.2589
|2222
|2006.09.27 06:38
|modify
|655
|1.57
|1.2686
|1.2690
|1.2589
|2223
|2006.09.27 06:38
|modify
|655
|1.57
|1.2686
|1.2689
|1.2589
|2224
|2006.09.27 06:41
|modify
|655
|1.57
|1.2686
|1.2687
|1.2589
|2225
|2006.09.27 07:00
|s/l
|655
|1.57
|1.268657
|1.2687
|1.2589
|0.24
|3980.98
|2226
|2006.09.27 07:02
|sell
|656
|1.57
|1.2696
|1.2713
|1.2599
|2227
|2006.09.27 07:03
|modify
|656
|1.57
|1.2696
|1.2710
|1.2599
|2228
|2006.09.27 07:05
|modify
|656
|1.57
|1.2696
|1.2708
|1.2599
|2229
|2006.09.27 07:06
|modify
|656
|1.57
|1.2696
|1.2707
|1.2599
|2230
|2006.09.27 07:08
|modify
|656
|1.57
|1.2696
|1.2704
|1.2599
|2231
|2006.09.27 07:09
|modify
|656
|1.57
|1.2696
|1.2703
|1.2599
|2232
|2006.09.27 07:31
|modify
|656
|1.57
|1.2696
|1.2698
|1.2599
|2233
|2006.09.27 07:31
|close
|656
|1.57
|1.2685
|1.2698
|1.2599
|17.27
|3998.25
|2234
|2006.09.27 07:59
|sell
|657
|1.58
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|2235
|2006.09.27 08:00
|modify
|657
|1.58
|1.2692
|1.2707
|1.2595
|2236
|2006.09.27 08:08
|modify
|657
|1.58
|1.2692
|1.2706
|1.2595
|2237
|2006.09.27 08:31
|modify
|657
|1.58
|1.2692
|1.2702
|1.2595
|2238
|2006.09.27 08:32
|modify
|657
|1.58
|1.2692
|1.2700
|1.2595
|2239
|2006.09.27 08:36
|modify
|657
|1.58
|1.2692
|1.2699
|1.2595
|2240
|2006.09.27 08:38
|modify
|657
|1.58
|1.2692
|1.2696
|1.2595
|2241
|2006.09.27 08:38
|close
|657
|1.58
|1.2682
|1.2696
|1.2595
|15.80
|4014.05
|2242
|2006.09.27 15:22
|buy
|658
|1.58
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|2243
|2006.09.27 16:03
|modify
|658
|1.58
|1.2703
|1.2687
|1.2800
|2244
|2006.09.27 17:02
|close
|658
|1.58
|1.2709
|1.2687
|1.2800
|9.48
|4023.53
|2245
|2006.09.28 08:51
|sell
|659
|1.58
|1.2724
|1.2741
|1.2627
|2246
|2006.09.28 08:52
|modify
|659
|1.58
|1.2724
|1.2740
|1.2627
|2247
|2006.09.28 08:53
|modify
|659
|1.58
|1.2724
|1.2739
|1.2627
|2248
|2006.09.28 08:54
|modify
|659
|1.58
|1.2724
|1.2738
|1.2627
|2249
|2006.09.28 09:00
|modify
|659
|1.58
|1.2724
|1.2737
|1.2627
|2250
|2006.09.28 09:00
|modify
|659
|1.58
|1.2724
|1.2736
|1.2627
|2251
|2006.09.28 09:04
|modify
|659
|1.58
|1.2724
|1.2726
|1.2627
|2252
|2006.09.28 09:04
|close
|659
|1.58
|1.2711
|1.2726
|1.2627
|20.54
|4044.07
|2253
|2006.09.28 15:40
|sell
|660
|1.59
|1.2695
|1.2712
|1.2598
|2254
|2006.09.28 15:56
|modify
|660
|1.59
|1.2695
|1.2712
|1.2598
|2255
|2006.09.28 15:58
|modify
|660
|1.59
|1.2695
|1.2711
|1.2598
|2256
|2006.09.28 15:58
|modify
|660
|1.59
|1.2695
|1.2710
|1.2598
|2257
|2006.09.28 18:25
|s/l
|660
|1.59
|1.270985
|1.2710
|1.2598
|-23.61
|4020.46
|2258
|2006.09.28 18:36
|sell
|661
|1.58
|1.2712
|1.2729
|1.2615
|2259
|2006.09.28 18:53
|modify
|661
|1.58
|1.2712
|1.2727
|1.2615
|2260
|2006.09.28 18:53
|modify
|661
|1.58
|1.2712
|1.2726
|1.2615
|2261
|2006.09.28 18:54
|modify
|661
|1.58
|1.2712
|1.2725
|1.2615
|2262
|2006.09.28 18:55
|modify
|661
|1.58
|1.2712
|1.2723
|1.2615
|2263
|2006.09.28 18:55
|close
|661
|1.58
|1.2703
|1.2723
|1.2615
|14.22
|4034.68
|2264
|2006.09.28 18:59
|sell
|662
|1.59
|1.2711
|1.2728
|1.2614
|2265
|2006.09.28 19:01
|modify
|662
|1.59
|1.2711
|1.2728
|1.2614
|2266
|2006.09.28 19:02
|modify
|662
|1.59
|1.2711
|1.2727
|1.2614
|2267
|2006.09.28 19:03
|modify
|662
|1.59
|1.2711
|1.2726
|1.2614
|2268
|2006.09.28 19:03
|close
|662
|1.59
|1.2705
|1.2726
|1.2614
|9.54
|4044.22
|2269
|2006.09.29 02:26
|sell
|663
|1.59
|1.2704
|1.2721
|1.2607
|2270
|2006.09.29 02:43
|modify
|663
|1.59
|1.2704
|1.2720
|1.2607
|2271
|2006.09.29 02:43
|modify
|663
|1.59
|1.2704
|1.2719
|1.2607
|2272
|2006.09.29 02:44
|modify
|663
|1.59
|1.2704
|1.2718
|1.2607
|2273
|2006.09.29 02:45
|modify
|663
|1.59
|1.2704
|1.2716
|1.2607
|2274
|2006.09.29 05:01
|modify
|663
|1.59
|1.2704
|1.2714
|1.2607
|2275
|2006.09.29 06:00
|modify
|663
|1.59
|1.2704
|1.2713
|1.2607
|2276
|2006.09.29 06:00
|modify
|663
|1.59
|1.2704
|1.2708
|1.2607
|2277
|2006.09.29 06:00
|modify
|663
|1.59
|1.2704
|1.2707
|1.2607
|2278
|2006.09.29 06:01
|modify
|663
|1.59
|1.2704
|1.2705
|1.2607
|2279
|2006.09.29 06:01
|modify
|663
|1.59
|1.2704
|1.2700
|1.2607
|2280
|2006.09.29 06:03
|modify
|663
|1.59
|1.2704
|1.2699
|1.2607
|2281
|2006.09.29 06:21
|s/l
|663
|1.59
|1.269881
|1.2699
|1.2607
|8.25
|4052.47
|2282
|2006.09.29 14:16
|sell
|664
|1.60
|1.2665
|1.2682
|1.2568
|2283
|2006.09.29 14:31
|modify
|664
|1.60
|1.2665
|1.2681
|1.2568
|2284
|2006.09.29 14:31
|close
|664
|1.60
|1.2658
|1.2681
|1.2568
|11.20
|4063.67
|2285
|2006.09.29 14:36
|sell
|665
|1.60
|1.2665
|1.2682
|1.2568
|2286
|2006.09.29 14:50
|modify
|665
|1.60
|1.2665
|1.2679
|1.2568
|2287
|2006.09.29 14:50
|close
|665
|1.60
|1.2656
|1.2679
|1.2568
|14.40
|4078.07
|2288
|2006.09.29 14:59
|sell
|666
|1.61
|1.2667
|1.2684
|1.2570
|2289
|2006.09.29 15:01
|s/l
|666
|1.61
|1.2684
|1.2684
|1.2570
|-27.37
|4050.70
|2290
|2006.09.29 15:01
|sell
|667
|1.60
|1.2697
|1.2714
|1.2600
|2291
|2006.09.29 15:28
|modify
|667
|1.60
|1.2697
|1.2713
|1.2600
|2292
|2006.09.29 15:28
|modify
|667
|1.60
|1.2697
|1.2712
|1.2600
|2293
|2006.09.29 15:28
|modify
|667
|1.60
|1.2697
|1.2711
|1.2600
|2294
|2006.09.29 15:28
|close
|667
|1.60
|1.2686
|1.2711
|1.2600
|17.60
|4068.30
|2295
|2006.09.29 15:30
|sell
|668
|1.60
|1.2691
|1.2708
|1.2594
|2296
|2006.09.29 15:49
|modify
|668
|1.60
|1.2691
|1.2707
|1.2594
|2297
|2006.09.29 15:50
|modify
|668
|1.60
|1.2691
|1.2704
|1.2594
|2298
|2006.09.29 15:50
|close
|668
|1.60
|1.2679
|1.2704
|1.2594
|19.20
|4087.50
|2299
|2006.09.29 15:50
|sell
|669
|1.61
|1.2678
|1.2695
|1.2581
|2300
|2006.09.29 15:56
|modify
|669
|1.61
|1.2678
|1.2693
|1.2581
|2301
|2006.09.29 15:56
|close
|669
|1.61
|1.2668
|1.2693
|1.2581
|16.10
|4103.60
|2302
|2006.10.02 04:01
|sell
|670
|1.62
|1.2677
|1.2694
|1.2580
|2303
|2006.10.02 04:36
|modify
|670
|1.62
|1.2677
|1.2693
|1.2580
|2304
|2006.10.02 04:39
|modify
|670
|1.62
|1.2677
|1.2692
|1.2580
|2305
|2006.10.02 04:39
|close
|670
|1.62
|1.2670
|1.2692
|1.2580
|11.34
|4114.94
|2306
|2006.10.02 04:59
|sell
|671
|1.62
|1.2678
|1.2695
|1.2581
|2307
|2006.10.02 05:13
|modify
|671
|1.62
|1.2678
|1.2694
|1.2581
|2308
|2006.10.02 05:33
|modify
|671
|1.62
|1.2678
|1.2693
|1.2581
|2309
|2006.10.02 05:34
|modify
|671
|1.62
|1.2678
|1.2692
|1.2581
|2310
|2006.10.02 05:35
|modify
|671
|1.62
|1.2678
|1.2691
|1.2581
|2311
|2006.10.02 05:35
|close
|671
|1.62
|1.2671
|1.2691
|1.2581
|11.34
|4126.28
|2312
|2006.10.02 06:04
|sell
|672
|1.63
|1.2684
|1.2701
|1.2587
|2313
|2006.10.02 06:11
|modify
|672
|1.63
|1.2684
|1.2701
|1.2587
|2314
|2006.10.02 06:12
|modify
|672
|1.63
|1.2684
|1.2699
|1.2587
|2315
|2006.10.02 06:12
|modify
|672
|1.63
|1.2684
|1.2698
|1.2587
|2316
|2006.10.02 06:34
|modify
|672
|1.63
|1.2684
|1.2695
|1.2587
|2317
|2006.10.02 06:34
|close
|672
|1.63
|1.2676
|1.2695
|1.2587
|13.04
|4139.32
|2318
|2006.10.02 08:07
|sell
|673
|1.63
|1.2679
|1.2696
|1.2582
|2319
|2006.10.02 08:08
|modify
|673
|1.63
|1.2679
|1.2695
|1.2582
|2320
|2006.10.02 08:10
|modify
|673
|1.63
|1.2679
|1.2693
|1.2582
|2321
|2006.10.02 08:10
|modify
|673
|1.63
|1.2679
|1.2692
|1.2582
|2322
|2006.10.02 08:31
|modify
|673
|1.63
|1.2679
|1.2689
|1.2582
|2323
|2006.10.02 08:32
|modify
|673
|1.63
|1.2679
|1.2688
|1.2582
|2324
|2006.10.02 08:34
|modify
|673
|1.63
|1.2679
|1.2687
|1.2582
|2325
|2006.10.02 08:34
|close
|673
|1.63
|1.2672
|1.2687
|1.2582
|11.41
|4150.73
|2326
|2006.10.02 08:36
|sell
|674
|1.64
|1.2675
|1.2692
|1.2578
|2327
|2006.10.02 08:37
|modify
|674
|1.64
|1.2675
|1.2689
|1.2578
|2328
|2006.10.02 08:38
|modify
|674
|1.64
|1.2675
|1.2685
|1.2578
|2329
|2006.10.02 09:02
|s/l
|674
|1.64
|1.268512
|1.2685
|1.2578
|-16.60
|4134.13
|2330
|2006.10.03 09:57
|sell
|675
|1.62
|1.2753
|1.2770
|1.2656
|2331
|2006.10.03 09:58
|modify
|675
|1.62
|1.2753
|1.2764
|1.2656
|2332
|2006.10.03 09:59
|modify
|675
|1.62
|1.2753
|1.2757
|1.2656
|2333
|2006.10.03 09:59
|close
|675
|1.62
|1.2746
|1.2757
|1.2656
|11.34
|4145.47
|2334
|2006.10.03 13:35
|sell
|676
|1.63
|1.2738
|1.2755
|1.2641
|2335
|2006.10.03 13:35
|modify
|676
|1.63
|1.2738
|1.2754
|1.2641
|2336
|2006.10.03 13:59
|modify
|676
|1.63
|1.2738
|1.2749
|1.2641
|2337
|2006.10.03 14:00
|modify
|676
|1.63
|1.2738
|1.2748
|1.2641
|2338
|2006.10.03 14:01
|modify
|676
|1.63
|1.2738
|1.2747
|1.2641
|2339
|2006.10.03 14:02
|modify
|676
|1.63
|1.2738
|1.2744
|1.2641
|2340
|2006.10.03 14:02
|close
|676
|1.63
|1.2729
|1.2744
|1.2641
|14.67
|4160.14
|2341
|2006.10.03 14:32
|sell
|677
|1.63
|1.2742
|1.2759
|1.2645
|2342
|2006.10.03 14:33
|modify
|677
|1.63
|1.2742
|1.2758
|1.2645
|2343
|2006.10.03 14:38
|modify
|677
|1.63
|1.2742
|1.2757
|1.2645
|2344
|2006.10.03 14:59
|modify
|677
|1.63
|1.2742
|1.2756
|1.2645
|2345
|2006.10.03 15:00
|modify
|677
|1.63
|1.2742
|1.2753
|1.2645
|2346
|2006.10.03 15:01
|modify
|677
|1.63
|1.2742
|1.2750
|1.2645
|2347
|2006.10.03 15:01
|close
|677
|1.63
|1.2734
|1.2750
|1.2645
|13.04
|4173.18
|2348
|2006.10.04 03:34
|sell
|678
|1.64
|1.2725
|1.2742
|1.2628
|2349
|2006.10.04 03:35
|modify
|678
|1.64
|1.2725
|1.2740
|1.2628
|2350
|2006.10.04 03:36
|modify
|678
|1.64
|1.2725
|1.2739
|1.2628
|2351
|2006.10.04 03:50
|modify
|678
|1.64
|1.2725
|1.2738
|1.2628
|2352
|2006.10.04 03:57
|modify
|678
|1.64
|1.2725
|1.2737
|1.2628
|2353
|2006.10.04 04:05
|modify
|678
|1.64
|1.2725
|1.2734
|1.2628
|2354
|2006.10.04 05:01
|modify
|678
|1.64
|1.2725
|1.2734
|1.2628
|2355
|2006.10.04 05:02
|modify
|678
|1.64
|1.2725
|1.2733
|1.2628
|2356
|2006.10.04 06:08
|s/l
|678
|1.64
|1.273284
|1.2733
|1.2628
|-12.86
|4160.32
|2357
|2006.10.04 09:07
|sell
|679
|1.64
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|2358
|2006.10.04 09:40
|modify
|679
|1.64
|1.2694
|1.2710
|1.2597
|2359
|2006.10.04 09:51
|modify
|679
|1.64
|1.2694
|1.2708
|1.2597
|2360
|2006.10.04 09:57
|modify
|679
|1.64
|1.2694
|1.2704
|1.2597
|2361
|2006.10.04 09:57
|close
|679
|1.64
|1.2686
|1.2704
|1.2597
|13.12
|4173.44
|2362
|2006.10.04 12:18
|sell
|680
|1.65
|1.2685
|1.2702
|1.2588
|2363
|2006.10.04 12:39
|modify
|680
|1.65
|1.2685
|1.2702
|1.2588
|2364
|2006.10.04 12:45
|modify
|680
|1.65
|1.2685
|1.2701
|1.2588
|2365
|2006.10.04 12:47
|modify
|680
|1.65
|1.2685
|1.2700
|1.2588
|2366
|2006.10.04 12:53
|modify
|680
|1.65
|1.2685
|1.2695
|1.2588
|2367
|2006.10.04 12:53
|close
|680
|1.65
|1.2675
|1.2695
|1.2588
|16.50
|4189.94
|2368
|2006.10.04 12:59
|sell
|681
|1.65
|1.2686
|1.2703
|1.2589
|2369
|2006.10.04 13:55
|modify
|681
|1.65
|1.2686
|1.2701
|1.2589
|2370
|2006.10.04 13:58
|modify
|681
|1.65
|1.2686
|1.2700
|1.2589
|2371
|2006.10.04 14:54
|modify
|681
|1.65
|1.2686
|1.2699
|1.2589
|2372
|2006.10.04 14:54
|close
|681
|1.65
|1.2678
|1.2699
|1.2589
|13.20
|4203.14
|2373
|2006.10.05 06:02
|sell
|682
|1.65
|1.2713
|1.2730
|1.2616
|2374
|2006.10.05 06:02
|modify
|682
|1.65
|1.2713
|1.2730
|1.2616
|2375
|2006.10.05 06:09
|modify
|682
|1.65
|1.2713
|1.2729
|1.2616
|2376
|2006.10.05 06:25
|modify
|682
|1.65
|1.2713
|1.2727
|1.2616
|2377
|2006.10.05 06:26
|modify
|682
|1.65
|1.2713
|1.2726
|1.2616
|2378
|2006.10.05 06:34
|modify
|682
|1.65
|1.2713
|1.2721
|1.2616
|2379
|2006.10.05 06:34
|close
|682
|1.65
|1.2705
|1.2721
|1.2616
|13.20
|4216.34
|2380
|2006.10.05 06:52
|sell
|683
|1.66
|1.2711
|1.2728
|1.2614
|2381
|2006.10.05 06:52
|modify
|683
|1.66
|1.2711
|1.2725
|1.2614
|2382
|2006.10.05 06:53
|modify
|683
|1.66
|1.2711
|1.2724
|1.2614
|2383
|2006.10.05 06:56
|modify
|683
|1.66
|1.2711
|1.2723
|1.2614
|2384
|2006.10.05 06:57
|modify
|683
|1.66
|1.2711
|1.2722
|1.2614
|2385
|2006.10.05 08:31
|modify
|683
|1.66
|1.2711
|1.2716
|1.2614
|2386
|2006.10.05 08:31
|close
|683
|1.66
|1.2702
|1.2716
|1.2614
|14.94
|4231.28
|2387
|2006.10.05 16:34
|sell
|684
|1.67
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|2388
|2006.10.05 16:56
|modify
|684
|1.67
|1.2694
|1.2709
|1.2597
|2389
|2006.10.05 17:20
|modify
|684
|1.67
|1.2694
|1.2709
|1.2597
|2390
|2006.10.05 17:20
|close
|684
|1.67
|1.2687
|1.2709
|1.2597
|11.69
|4242.97
|2391
|2006.10.06 07:15
|sell
|685
|1.67
|1.2686
|1.2703
|1.2589
|2392
|2006.10.06 07:15
|modify
|685
|1.67
|1.2686
|1.2699
|1.2589
|2393
|2006.10.06 07:19
|modify
|685
|1.67
|1.2686
|1.2698
|1.2589
|2394
|2006.10.06 07:21
|modify
|685
|1.67
|1.2686
|1.2697
|1.2589
|2395
|2006.10.06 07:23
|modify
|685
|1.67
|1.2686
|1.2695
|1.2589
|2396
|2006.10.06 07:25
|modify
|685
|1.67
|1.2686
|1.2693
|1.2589
|2397
|2006.10.06 07:26
|modify
|685
|1.67
|1.2686
|1.2691
|1.2589
|2398
|2006.10.06 07:26
|close
|685
|1.67
|1.2679
|1.2691
|1.2589
|11.69
|4254.66
|2399
|2006.10.06 07:28
|sell
|686
|1.68
|1.2685
|1.2702
|1.2588
|2400
|2006.10.06 07:29
|modify
|686
|1.68
|1.2685
|1.2698
|1.2588
|2401
|2006.10.06 07:31
|modify
|686
|1.68
|1.2685
|1.2697
|1.2588
|2402
|2006.10.06 07:31
|modify
|686
|1.68
|1.2685
|1.2696
|1.2588
|2403
|2006.10.06 07:32
|modify
|686
|1.68
|1.2685
|1.2695
|1.2588
|2404
|2006.10.06 07:37
|modify
|686
|1.68
|1.2685
|1.2690
|1.2588
|2405
|2006.10.06 07:37
|close
|686
|1.68
|1.2678
|1.2690
|1.2588
|11.76
|4266.42
|2406
|2006.10.06 07:59
|sell
|687
|1.68
|1.2685
|1.2702
|1.2588
|2407
|2006.10.06 08:00
|modify
|687
|1.68
|1.2685
|1.2698
|1.2588
|2408
|2006.10.06 08:00
|modify
|687
|1.68
|1.2685
|1.2696
|1.2588
|2409
|2006.10.06 08:02
|modify
|687
|1.68
|1.2685
|1.2689
|1.2588
|2410
|2006.10.06 08:02
|close
|687
|1.68
|1.2677
|1.2689
|1.2588
|13.44
|4279.86
|2411
|2006.10.06 12:06
|sell
|688
|1.69
|1.2672
|1.2689
|1.2575
|2412
|2006.10.06 12:06
|modify
|688
|1.69
|1.2672
|1.2686
|1.2575
|2413
|2006.10.06 12:06
|modify
|688
|1.69
|1.2672
|1.2680
|1.2575
|2414
|2006.10.06 12:06
|modify
|688
|1.69
|1.2672
|1.2677
|1.2575
|2415
|2006.10.06 12:07
|modify
|688
|1.69
|1.2672
|1.2671
|1.2575
|2416
|2006.10.06 12:07
|modify
|688
|1.69
|1.2672
|1.2669
|1.2575
|2417
|2006.10.06 12:07
|modify
|688
|1.69
|1.2672
|1.2656
|1.2575
|2418
|2006.10.06 12:07
|s/l
|688
|1.69
|1.265609
|1.2656
|1.2575
|26.90
|4306.76
|2419
|2006.10.06 12:08
|sell
|689
|1.70
|1.2701
|1.2718
|1.2604
|2420
|2006.10.06 12:09
|modify
|689
|1.70
|1.2701
|1.2716
|1.2604
|2421
|2006.10.06 12:11
|modify
|689
|1.70
|1.2701
|1.2714
|1.2604
|2422
|2006.10.06 12:12
|modify
|689
|1.70
|1.2701
|1.2712
|1.2604
|2423
|2006.10.06 12:13
|modify
|689
|1.70
|1.2701
|1.2709
|1.2604
|2424
|2006.10.06 12:13
|modify
|689
|1.70
|1.2701
|1.2708
|1.2604
|2425
|2006.10.06 12:13
|modify
|689
|1.70
|1.2701
|1.2703
|1.2604
|2426
|2006.10.06 12:13
|s/l
|689
|1.70
|1.270309
|1.2703
|1.2604
|-3.55
|4303.21
|2427
|2006.10.06 12:13
|sell
|690
|1.69
|1.2713
|1.2730
|1.2616
|2428
|2006.10.06 12:13
|modify
|690
|1.69
|1.2713
|1.2717
|1.2616
|2429
|2006.10.06 12:13
|modify
|690
|1.69
|1.2713
|1.2705
|1.2616
|2430
|2006.10.06 12:13
|modify
|690
|1.69
|1.2713
|1.2702
|1.2616
|2431
|2006.10.06 12:14
|modify
|690
|1.69
|1.2713
|1.2701
|1.2616
|2432
|2006.10.06 12:14
|s/l
|690
|1.69
|1.270109
|1.2701
|1.2616
|20.14
|4323.35
|2433
|2006.10.06 12:14
|sell
|691
|1.70
|1.2700
|1.2717
|1.2603
|2434
|2006.10.06 12:14
|modify
|691
|1.70
|1.2700
|1.2714
|1.2603
|2435
|2006.10.06 12:14
|modify
|691
|1.70
|1.2700
|1.2712
|1.2603
|2436
|2006.10.06 12:14
|modify
|691
|1.70
|1.2700
|1.2706
|1.2603
|2437
|2006.10.06 12:14
|modify
|691
|1.70
|1.2700
|1.2704
|1.2603
|2438
|2006.10.06 12:14
|s/l
|691
|1.70
|1.270409
|1.2704
|1.2603
|-6.95
|4316.40
|2439
|2006.10.06 12:14
|sell
|692
|1.70
|1.2711
|1.2728
|1.2614
|2440
|2006.10.06 12:14
|modify
|692
|1.70
|1.2711
|1.2726
|1.2614
|2441
|2006.10.06 12:14
|modify
|692
|1.70
|1.2711
|1.2724
|1.2614
|2442
|2006.10.06 12:15
|modify
|692
|1.70
|1.2711
|1.2694
|1.2614
|2443
|2006.10.06 12:15
|modify
|692
|1.70
|1.2711
|1.2691
|1.2614
|2444
|2006.10.06 12:15
|modify
|692
|1.70
|1.2711
|1.2690
|1.2614
|2445
|2006.10.06 12:16
|modify
|692
|1.70
|1.2711
|1.2689
|1.2614
|2446
|2006.10.06 12:16
|modify
|692
|1.70
|1.2711
|1.2680
|1.2614
|2447
|2006.10.06 12:16
|modify
|692
|1.70
|1.2711
|1.2670
|1.2614
|2448
|2006.10.06 12:16
|modify
|692
|1.70
|1.2711
|1.2669
|1.2614
|2449
|2006.10.06 12:16
|modify
|692
|1.70
|1.2711
|1.2668
|1.2614
|2450
|2006.10.06 12:17
|modify
|692
|1.70
|1.2711
|1.2665
|1.2614
|2451
|2006.10.06 12:18
|modify
|692
|1.70
|1.2711
|1.2664
|1.2614
|2452
|2006.10.06 12:18
|modify
|692
|1.70
|1.2711
|1.2663
|1.2614
|2453
|2006.10.06 12:18
|s/l
|692
|1.70
|1.266309
|1.2663
|1.2614
|81.45
|4397.85
|2454
|2006.10.06 12:20
|sell
|693
|1.74
|1.2673
|1.2690
|1.2576
|2455
|2006.10.06 12:20
|modify
|693
|1.74
|1.2673
|1.2689
|1.2576
|2456
|2006.10.06 12:20
|modify
|693
|1.74
|1.2673
|1.2688
|1.2576
|2457
|2006.10.06 12:20
|modify
|693
|1.74
|1.2673
|1.2686
|1.2576
|2458
|2006.10.06 12:21
|s/l
|693
|1.74
|1.268609
|1.2686
|1.2576
|-22.77
|4375.08
|2459
|2006.10.06 12:21
|sell
|694
|1.72
|1.2692
|1.2709
|1.2595
|2460
|2006.10.06 12:21
|modify
|694
|1.72
|1.2692
|1.2707
|1.2595
|2461
|2006.10.06 12:21
|modify
|694
|1.72
|1.2692
|1.2704
|1.2595
|2462
|2006.10.06 12:21
|modify
|694
|1.72
|1.2692
|1.2702
|1.2595
|2463
|2006.10.06 12:21
|modify
|694
|1.72
|1.2692
|1.2699
|1.2595
|2464
|2006.10.06 12:22
|modify
|694
|1.72
|1.2692
|1.2695
|1.2595
|2465
|2006.10.06 12:22
|modify
|694
|1.72
|1.2692
|1.2691
|1.2595
|2466
|2006.10.06 12:22
|s/l
|694
|1.72
|1.269109
|1.2691
|1.2595
|1.57
|4376.65
|2467
|2006.10.06 12:22
|sell
|695
|1.72
|1.2699
|1.2716
|1.2602
|2468
|2006.10.06 12:22
|modify
|695
|1.72
|1.2699
|1.2715
|1.2602
|2469
|2006.10.06 12:23
|modify
|695
|1.72
|1.2699
|1.2714
|1.2602
|2470
|2006.10.06 12:23
|modify
|695
|1.72
|1.2699
|1.2712
|1.2602
|2471
|2006.10.06 12:23
|modify
|695
|1.72
|1.2699
|1.2702
|1.2602
|2472
|2006.10.06 12:24
|s/l
|695
|1.72
|1.270209
|1.2702
|1.2602
|-5.31
|4371.34
|2473
|2006.10.06 12:24
|sell
|696
|1.72
|1.2703
|1.2720
|1.2606
|2474
|2006.10.06 12:24
|modify
|696
|1.72
|1.2703
|1.2718
|1.2606
|2475
|2006.10.06 12:24
|modify
|696
|1.72
|1.2703
|1.2717
|1.2606
|2476
|2006.10.06 12:24
|modify
|696
|1.72
|1.2703
|1.2715
|1.2606
|2477
|2006.10.06 12:24
|modify
|696
|1.72
|1.2703
|1.2714
|1.2606
|2478
|2006.10.06 12:25
|modify
|696
|1.72
|1.2703
|1.2697
|1.2606
|2479
|2006.10.06 12:25
|modify
|696
|1.72
|1.2703
|1.2694
|1.2606
|2480
|2006.10.06 12:25
|modify
|696
|1.72
|1.2703
|1.2693
|1.2606
|2481
|2006.10.06 12:25
|modify
|696
|1.72
|1.2703
|1.2687
|1.2606
|2482
|2006.10.06 12:26
|s/l
|696
|1.72
|1.268709
|1.2687
|1.2606
|27.37
|4398.71
|2483
|2006.10.06 12:26
|sell
|697
|1.73
|1.2687
|1.2704
|1.2590
|2484
|2006.10.06 12:28
|modify
|697
|1.73
|1.2687
|1.2694
|1.2590
|2485
|2006.10.06 12:29
|s/l
|697
|1.73
|1.269409
|1.2694
|1.2590
|-12.26
|4386.45
|2486
|2006.10.06 12:29
|sell
|698
|1.73
|1.2697
|1.2714
|1.2600
|2487
|2006.10.06 12:29
|modify
|698
|1.73
|1.2697
|1.2702
|1.2600
|2488
|2006.10.06 12:29
|modify
|698
|1.73
|1.2697
|1.2697
|1.2600
|2489
|2006.10.06 12:29
|s/l
|698
|1.73
|1.269709
|1.2697
|1.2600
|-0.15
|4386.30
|2490
|2006.10.06 12:29
|sell
|699
|1.73
|1.2707
|1.2724
|1.2610
|2491
|2006.10.06 12:29
|modify
|699
|1.73
|1.2707
|1.2711
|1.2610
|2492
|2006.10.06 12:29
|s/l
|699
|1.73
|1.271109
|1.2711
|1.2610
|-7.07
|4379.23
|2493
|2006.10.06 12:29
|sell
|700
|1.72
|1.2710
|1.2727
|1.2613
|2494
|2006.10.06 12:29
|modify
|700
|1.72
|1.2710
|1.2713
|1.2613
|2495
|2006.10.06 12:29
|modify
|700
|1.72
|1.2710
|1.2708
|1.2613
|2496
|2006.10.06 12:29
|modify
|700
|1.72
|1.2710
|1.2706
|1.2613
|2497
|2006.10.06 12:29
|modify
|700
|1.72
|1.2710
|1.2689
|1.2613
|2498
|2006.10.06 12:29
|modify
|700
|1.72
|1.2710
|1.2665
|1.2613
|2499
|2006.10.06 12:29
|modify
|700
|1.72
|1.2710
|1.2660
|1.2613
|2500
|2006.10.06 12:30
|modify
|700
|1.72
|1.2710
|1.2644
|1.2613
|2501
|2006.10.06 12:30
|modify
|700
|1.72
|1.2710
|1.2627
|1.2613
|2502
|2006.10.06 12:30
|t/p
|700
|1.72
|1.2613
|1.2627
|1.2613
|166.84
|4546.07
|2503
|2006.10.06 13:07
|sell
|701
|1.80
|1.2609
|1.2626
|1.2512
|2504
|2006.10.06 13:17
|close
|701
|1.80
|1.2601
|1.2626
|1.2512
|14.40
|4560.47
|2505
|2006.10.06 13:22
|sell
|702
|1.81
|1.2609
|1.2626
|1.2512
|2506
|2006.10.06 13:24
|close
|702
|1.81
|1.2601
|1.2626
|1.2512
|14.48
|4574.95
|2507
|2006.10.06 15:01
|sell
|703
|1.82
|1.2601
|1.2618
|1.2504
|2508
|2006.10.06 15:56
|modify
|703
|1.82
|1.2601
|1.2613
|1.2504
|2509
|2006.10.06 15:56
|close
|703
|1.82
|1.2584
|1.2613
|1.2504
|30.94
|4605.89
|2510
|2006.10.06 15:59
|sell
|704
|1.83
|1.2599
|1.2616
|1.2502
|2511
|2006.10.06 16:55
|close
|704
|1.83
|1.2592
|1.2616
|1.2502
|12.81
|4618.70
|2512
|2006.10.06 16:59
|sell
|705
|1.83
|1.2610
|1.2627
|1.2513
|2513
|2006.10.06 17:54
|close
|705
|1.83
|1.2598
|1.2627
|1.2513
|21.96
|4640.66
|2514
|2006.10.08 22:04
|sell
|706
|1.84
|1.2594
|1.2611
|1.2497
|2515
|2006.10.09 06:41
|modify
|706
|1.84
|1.2594
|1.2611
|1.2497
|2516
|2006.10.09 06:43
|modify
|706
|1.84
|1.2594
|1.2609
|1.2497
|2517
|2006.10.09 07:42
|modify
|706
|1.84
|1.2594
|1.2607
|1.2497
|2518
|2006.10.09 09:02
|s/l
|706
|1.84
|1.260712
|1.2607
|1.2497
|-22.83
|4617.83
|2519
|2006.10.10 01:03
|sell
|707
|1.83
|1.2593
|1.2610
|1.2496
|2520
|2006.10.10 01:04
|modify
|707
|1.83
|1.2593
|1.2609
|1.2496
|2521
|2006.10.10 01:05
|modify
|707
|1.83
|1.2593
|1.2608
|1.2496
|2522
|2006.10.10 01:14
|modify
|707
|1.83
|1.2593
|1.2607
|1.2496
|2523
|2006.10.10 01:15
|modify
|707
|1.83
|1.2593
|1.2606
|1.2496
|2524
|2006.10.10 01:15
|modify
|707
|1.83
|1.2593
|1.2605
|1.2496
|2525
|2006.10.10 01:16
|modify
|707
|1.83
|1.2593
|1.2600
|1.2496
|2526
|2006.10.10 01:16
|close
|707
|1.83
|1.2587
|1.2600
|1.2496
|10.98
|4628.81
|2527
|2006.10.10 05:02
|sell
|708
|1.84
|1.2600
|1.2617
|1.2503
|2528
|2006.10.10 05:08
|modify
|708
|1.84
|1.2600
|1.2612
|1.2503
|2529
|2006.10.10 05:09
|modify
|708
|1.84
|1.2600
|1.2611
|1.2503
|2530
|2006.10.10 05:10
|modify
|708
|1.84
|1.2600
|1.2610
|1.2503
|2531
|2006.10.10 05:10
|modify
|708
|1.84
|1.2600
|1.2609
|1.2503
|2532
|2006.10.10 05:11
|modify
|708
|1.84
|1.2600
|1.2604
|1.2503
|2533
|2006.10.10 05:14
|modify
|708
|1.84
|1.2600
|1.2603
|1.2503
|2534
|2006.10.10 05:14
|close
|708
|1.84
|1.2592
|1.2603
|1.2503
|14.72
|4643.53
|2535
|2006.10.10 12:08
|sell
|709
|1.85
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|2536
|2006.10.10 12:57
|modify
|709
|1.85
|1.2537
|1.2553
|1.2440
|2537
|2006.10.10 13:53
|modify
|709
|1.85
|1.2537
|1.2553
|1.2440
|2538
|2006.10.10 13:55
|modify
|709
|1.85
|1.2537
|1.2552
|1.2440
|2539
|2006.10.10 13:55
|close
|709
|1.85
|1.2529
|1.2552
|1.2440
|14.80
|4658.33
|2540
|2006.10.10 14:02
|sell
|710
|1.86
|1.2535
|1.2552
|1.2438
|2541
|2006.10.10 14:57
|modify
|710
|1.86
|1.2535
|1.2547
|1.2438
|2542
|2006.10.10 14:57
|close
|710
|1.86
|1.2523
|1.2547
|1.2438
|22.32
|4680.65
|2543
|2006.10.10 14:59
|sell
|711
|1.87
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|2544
|2006.10.10 19:50
|close
|711
|1.87
|1.2531
|1.2554
|1.2440
|11.22
|4691.87
|2545
|2006.10.11 19:02
|sell
|712
|1.87
|1.2528
|1.2545
|1.2431
|2546
|2006.10.11 19:18
|modify
|712
|1.87
|1.2528
|1.2545
|1.2431
|2547
|2006.10.11 19:18
|modify
|712
|1.87
|1.2528
|1.2543
|1.2431
|2548
|2006.10.11 19:18
|close
|712
|1.87
|1.2521
|1.2543
|1.2431
|13.09
|4704.96
|2549
|2006.10.11 19:19
|sell
|713
|1.88
|1.2521
|1.2538
|1.2424
|2550
|2006.10.11 19:21
|modify
|713
|1.88
|1.2521
|1.2537
|1.2424
|2551
|2006.10.11 19:21
|close
|713
|1.88
|1.2515
|1.2537
|1.2424
|11.28
|4716.24
|2552
|2006.10.11 19:57
|sell
|714
|1.88
|1.2521
|1.2538
|1.2424
|2553
|2006.10.11 20:21
|modify
|714
|1.88
|1.2521
|1.2537
|1.2424
|2554
|2006.10.11 20:58
|modify
|714
|1.88
|1.2521
|1.2535
|1.2424
|2555
|2006.10.11 20:58
|close
|714
|1.88
|1.2512
|1.2535
|1.2424
|16.92
|4733.16
|2556
|2006.10.11 21:02
|sell
|715
|1.89
|1.2522
|1.2539
|1.2425
|2557
|2006.10.11 21:18
|modify
|715
|1.89
|1.2522
|1.2537
|1.2425
|2558
|2006.10.11 21:42
|modify
|715
|1.89
|1.2522
|1.2536
|1.2425
|2559
|2006.10.11 21:42
|close
|715
|1.89
|1.2514
|1.2536
|1.2425
|15.12
|4748.28
|2560
|2006.10.11 21:59
|sell
|716
|1.90
|1.2522
|1.2539
|1.2425
|2561
|2006.10.11 22:55
|modify
|716
|1.90
|1.2522
|1.2539
|1.2425
|2562
|2006.10.12 00:52
|modify
|716
|1.90
|1.2522
|1.2538
|1.2425
|2563
|2006.10.12 01:52
|modify
|716
|1.90
|1.2522
|1.2537
|1.2425
|2564
|2006.10.12 03:00
|s/l
|716
|1.90
|1.25373
|1.2537
|1.2425
|-24.97
|4723.32
|2565
|2006.10.12 10:02
|buy
|717
|1.88
|1.2540
|1.2523
|1.2637
|2566
|2006.10.12 10:02
|modify
|717
|1.88
|1.2540
|1.2524
|1.2637
|2567
|2006.10.12 10:03
|modify
|717
|1.88
|1.2540
|1.2526
|1.2637
|2568
|2006.10.12 10:24
|modify
|717
|1.88
|1.2540
|1.2527
|1.2637
|2569
|2006.10.12 10:24
|modify
|717
|1.88
|1.2540
|1.2528
|1.2637
|2570
|2006.10.12 10:24
|close
|717
|1.88
|1.2545
|1.2528
|1.2637
|9.40
|4732.72
|2571
|2006.10.12 10:26
|buy
|718
|1.89
|1.2538
|1.2521
|1.2635
|2572
|2006.10.12 10:26
|modify
|718
|1.89
|1.2538
|1.2526
|1.2635
|2573
|2006.10.12 10:26
|close
|718
|1.89
|1.2543
|1.2526
|1.2635
|9.45
|4742.17
|2574
|2006.10.12 10:41
|buy
|719
|1.89
|1.2536
|1.2519
|1.2633
|2575
|2006.10.12 10:52
|modify
|719
|1.89
|1.2536
|1.2522
|1.2633
|2576
|2006.10.12 10:54
|modify
|719
|1.89
|1.2536
|1.2523
|1.2633
|2577
|2006.10.12 10:58
|modify
|719
|1.89
|1.2536
|1.2532
|1.2633
|2578
|2006.10.12 10:58
|close
|719
|1.89
|1.2549
|1.2532
|1.2633
|24.57
|4766.74
|2579
|2006.10.12 10:59
|buy
|720
|1.90
|1.2540
|1.2523
|1.2637
|2580
|2006.10.12 11:38
|s/l
|720
|1.90
|1.2523
|1.2523
|1.2637
|-32.30
|4734.44
|2581
|2006.10.12 13:03
|sell
|721
|1.89
|1.2531
|1.2548
|1.2434
|2582
|2006.10.12 13:35
|modify
|721
|1.89
|1.2531
|1.2547
|1.2434
|2583
|2006.10.12 13:36
|modify
|721
|1.89
|1.2531
|1.2540
|1.2434
|2584
|2006.10.12 13:36
|close
|721
|1.89
|1.2519
|1.2540
|1.2434
|22.68
|4757.12
|2585
|2006.10.12 13:51
|sell
|722
|1.90
|1.2531
|1.2548
|1.2434
|2586
|2006.10.12 13:57
|modify
|722
|1.90
|1.2531
|1.2547
|1.2434
|2587
|2006.10.12 13:58
|modify
|722
|1.90
|1.2531
|1.2546
|1.2434
|2588
|2006.10.12 13:58
|close
|722
|1.90
|1.2525
|1.2546
|1.2434
|11.40
|4768.52
|2589
|2006.10.13 12:48
|sell
|723
|1.90
|1.2570
|1.2587
|1.2473
|2590
|2006.10.13 12:48
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2584
|1.2473
|2591
|2006.10.13 12:49
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2583
|1.2473
|2592
|2006.10.13 12:50
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2581
|1.2473
|2593
|2006.10.13 12:52
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2580
|1.2473
|2594
|2006.10.13 12:53
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2576
|1.2473
|2595
|2006.10.13 12:53
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2575
|1.2473
|2596
|2006.10.13 12:54
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2574
|1.2473
|2597
|2006.10.13 12:54
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2573
|1.2473
|2598
|2006.10.13 12:54
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2572
|1.2473
|2599
|2006.10.13 12:55
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2569
|1.2473
|2600
|2006.10.13 12:55
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2568
|1.2473
|2601
|2006.10.13 12:56
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2565
|1.2473
|2602
|2006.10.13 12:56
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2564
|1.2473
|2603
|2006.10.13 12:57
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2560
|1.2473
|2604
|2006.10.13 12:59
|modify
|723
|1.90
|1.2570
|1.2537
|1.2473
|2605
|2006.10.13 13:00
|close
|723
|1.90
|1.2523
|1.2537
|1.2473
|89.30
|4857.82
|2606
|2006.10.13 17:15
|sell
|724
|1.94
|1.2510
|1.2527
|1.2413
|2607
|2006.10.13 19:53
|close
|724
|1.94
|1.2504
|1.2527
|1.2413
|11.64
|4869.46
|2608
|2006.10.17 07:52
|sell
|725
|1.94
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|2609
|2006.10.17 07:52
|modify
|725
|1.94
|1.2537
|1.2552
|1.2440
|2610
|2006.10.17 08:25
|modify
|725
|1.94
|1.2537
|1.2552
|1.2440
|2611
|2006.10.17 08:26
|modify
|725
|1.94
|1.2537
|1.2550
|1.2440
|2612
|2006.10.17 08:28
|modify
|725
|1.94
|1.2537
|1.2549
|1.2440
|2613
|2006.10.17 08:28
|modify
|725
|1.94
|1.2537
|1.2547
|1.2440
|2614
|2006.10.17 08:31
|modify
|725
|1.94
|1.2537
|1.2546
|1.2440
|2615
|2006.10.17 08:42
|s/l
|725
|1.94
|1.254554
|1.2546
|1.2440
|-16.56
|4852.90
|2616
|2006.10.17 13:15
|sell
|726
|1.94
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|2617
|2006.10.17 13:15
|modify
|726
|1.94
|1.2537
|1.2551
|1.2440
|2618
|2006.10.17 13:16
|modify
|726
|1.94
|1.2537
|1.2550
|1.2440
|2619
|2006.10.17 13:17
|modify
|726
|1.94
|1.2537
|1.2549
|1.2440
|2620
|2006.10.17 13:17
|close
|726
|1.94
|1.2530
|1.2549
|1.2440
|13.58
|4866.48
|2621
|2006.10.17 13:18
|sell
|727
|1.94
|1.2539
|1.2556
|1.2442
|2622
|2006.10.17 13:18
|modify
|727
|1.94
|1.2539
|1.2554
|1.2442
|2623
|2006.10.17 13:31
|s/l
|727
|1.94
|1.255364
|1.2554
|1.2442
|-28.41
|4838.07
|2624
|2006.10.17 22:17
|sell
|728
|1.93
|1.2550
|1.2567
|1.2453
|2625
|2006.10.17 23:15
|close
|728
|1.93
|1.2543
|1.2567
|1.2453
|13.51
|4851.58
|2626
|2006.10.19 06:26
|sell
|729
|1.93
|1.2541
|1.2558
|1.2444
|2627
|2006.10.19 06:26
|modify
|729
|1.93
|1.2541
|1.2552
|1.2444
|2628
|2006.10.19 06:29
|modify
|729
|1.93
|1.2541
|1.2551
|1.2444
|2629
|2006.10.19 06:29
|modify
|729
|1.93
|1.2541
|1.2550
|1.2444
|2630
|2006.10.19 06:30
|modify
|729
|1.93
|1.2541
|1.2549
|1.2444
|2631
|2006.10.19 06:33
|modify
|729
|1.93
|1.2541
|1.2548
|1.2444
|2632
|2006.10.19 07:32
|s/l
|729
|1.93
|1.254825
|1.2548
|1.2444
|-14.00
|4837.58
|2633
|2006.10.20 05:45
|buy
|730
|1.92
|1.2631
|1.2614
|1.2728
|2634
|2006.10.20 05:45
|modify
|730
|1.92
|1.2631
|1.2616
|1.2728
|2635
|2006.10.20 07:27
|s/l
|730
|1.92
|1.261612
|1.2616
|1.2728
|-28.57
|4809.01
|2636
|2006.10.20 11:23
|sell
|731
|1.91
|1.2616
|1.2633
|1.2519
|2637
|2006.10.20 11:23
|modify
|731
|1.91
|1.2616
|1.2631
|1.2519
|2638
|2006.10.20 11:23
|modify
|731
|1.91
|1.2616
|1.2630
|1.2519
|2639
|2006.10.20 11:24
|modify
|731
|1.91
|1.2616
|1.2629
|1.2519
|2640
|2006.10.20 11:55
|modify
|731
|1.91
|1.2616
|1.2628
|1.2519
|2641
|2006.10.20 11:58
|modify
|731
|1.91
|1.2616
|1.2627
|1.2519
|2642
|2006.10.20 11:59
|modify
|731
|1.91
|1.2616
|1.2626
|1.2519
|2643
|2006.10.20 12:01
|modify
|731
|1.91
|1.2616
|1.2625
|1.2519
|2644
|2006.10.20 12:58
|s/l
|731
|1.91
|1.26255
|1.2625
|1.2519
|-18.15
|4790.86
|2645
|2006.10.20 12:58
|sell
|732
|1.90
|1.2623
|1.2640
|1.2526
|2646
|2006.10.20 12:58
|modify
|732
|1.90
|1.2623
|1.2639
|1.2526
|2647
|2006.10.20 13:48
|modify
|732
|1.90
|1.2623
|1.2639
|1.2526
|2648
|2006.10.20 13:48
|modify
|732
|1.90
|1.2623
|1.2638
|1.2526
|2649
|2006.10.20 13:51
|modify
|732
|1.90
|1.2623
|1.2637
|1.2526
|2650
|2006.10.20 13:57
|modify
|732
|1.90
|1.2623
|1.2636
|1.2526
|2651
|2006.10.20 14:01
|modify
|732
|1.90
|1.2623
|1.2636
|1.2526
|2652
|2006.10.20 14:01
|modify
|732
|1.90
|1.2623
|1.2633
|1.2526
|2653
|2006.10.20 14:01
|close
|732
|1.90
|1.2616
|1.2633
|1.2526
|13.30
|4804.16
|2654
|2006.10.20 15:04
|sell
|733
|1.90
|1.2610
|1.2627
|1.2513
|2655
|2006.10.20 15:11
|modify
|733
|1.90
|1.2610
|1.2626
|1.2513
|2656
|2006.10.20 15:14
|modify
|733
|1.90
|1.2610
|1.2625
|1.2513
|2657
|2006.10.20 15:25
|modify
|733
|1.90
|1.2610
|1.2623
|1.2513
|2658
|2006.10.20 15:25
|modify
|733
|1.90
|1.2610
|1.2622
|1.2513
|2659
|2006.10.20 15:25
|close
|733
|1.90
|1.2604
|1.2622
|1.2513
|11.40
|4815.56
|2660
|2006.10.20 15:30
|sell
|734
|1.91
|1.2610
|1.2627
|1.2513
|2661
|2006.10.20 16:18
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2626
|1.2513
|2662
|2006.10.22 23:17
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2625
|1.2513
|2663
|2006.10.23 05:46
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2625
|1.2513
|2664
|2006.10.23 05:46
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2624
|1.2513
|2665
|2006.10.23 05:56
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2623
|1.2513
|2666
|2006.10.23 05:58
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2622
|1.2513
|2667
|2006.10.23 05:59
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2621
|1.2513
|2668
|2006.10.23 06:00
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2621
|1.2513
|2669
|2006.10.23 06:10
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2620
|1.2513
|2670
|2006.10.23 06:16
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2619
|1.2513
|2671
|2006.10.23 06:16
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2616
|1.2513
|2672
|2006.10.23 06:17
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2615
|1.2513
|2673
|2006.10.23 06:17
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2614
|1.2513
|2674
|2006.10.23 06:18
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2613
|1.2513
|2675
|2006.10.23 06:18
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2610
|1.2513
|2676
|2006.10.23 06:21
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2609
|1.2513
|2677
|2006.10.23 06:21
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2606
|1.2513
|2678
|2006.10.23 06:39
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2605
|1.2513
|2679
|2006.10.23 06:40
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2604
|1.2513
|2680
|2006.10.23 06:52
|modify
|734
|1.91
|1.2610
|1.2602
|1.2513
|2681
|2006.10.23 07:00
|close
|734
|1.91
|1.2591
|1.2602
|1.2513
|37.67
|4853.22
|2682
|2006.10.23 10:40
|sell
|735
|1.93
|1.2559
|1.2576
|1.2462
|2683
|2006.10.23 10:43
|modify
|735
|1.93
|1.2559
|1.2575
|1.2462
|2684
|2006.10.23 10:52
|modify
|735
|1.93
|1.2559
|1.2574
|1.2462
|2685
|2006.10.23 10:54
|modify
|735
|1.93
|1.2559
|1.2573
|1.2462
|2686
|2006.10.23 10:55
|modify
|735
|1.93
|1.2559
|1.2572
|1.2462
|2687
|2006.10.23 10:56
|modify
|735
|1.93
|1.2559
|1.2571
|1.2462
|2688
|2006.10.23 10:57
|modify
|735
|1.93
|1.2559
|1.2570
|1.2462
|2689
|2006.10.23 10:59
|modify
|735
|1.93
|1.2559
|1.2569
|1.2462
|2690
|2006.10.23 10:59
|modify
|735
|1.93
|1.2559
|1.2568
|1.2462
|2691
|2006.10.23 11:06
|modify
|735
|1.93
|1.2559
|1.2568
|1.2462
|2692
|2006.10.23 11:13
|modify
|735
|1.93
|1.2559
|1.2567
|1.2462
|2693
|2006.10.23 12:27
|close
|735
|1.93
|1.2550
|1.2567
|1.2462
|17.37
|4870.59
|2694
|2006.10.23 14:11
|sell
|736
|1.94
|1.2553
|1.2570
|1.2456
|2695
|2006.10.23 14:13
|modify
|736
|1.94
|1.2553
|1.2569
|1.2456
|2696
|2006.10.23 14:16
|modify
|736
|1.94
|1.2553
|1.2568
|1.2456
|2697
|2006.10.23 14:20
|modify
|736
|1.94
|1.2553
|1.2567
|1.2456
|2698
|2006.10.23 14:21
|modify
|736
|1.94
|1.2553
|1.2566
|1.2456
|2699
|2006.10.23 14:22
|modify
|736
|1.94
|1.2553
|1.2565
|1.2456
|2700
|2006.10.23 14:22
|close
|736
|1.94
|1.2547
|1.2565
|1.2456
|11.64
|4882.23
|2701
|2006.10.23 16:30
|sell
|737
|1.95
|1.2550
|1.2567
|1.2453
|2702
|2006.10.23 16:45
|modify
|737
|1.95
|1.2550
|1.2566
|1.2453
|2703
|2006.10.23 16:53
|modify
|737
|1.95
|1.2550
|1.2565
|1.2453
|2704
|2006.10.23 16:58
|modify
|737
|1.95
|1.2550
|1.2564
|1.2453
|2705
|2006.10.23 17:00
|modify
|737
|1.95
|1.2550
|1.2563
|1.2453
|2706
|2006.10.23 17:01
|modify
|737
|1.95
|1.2550
|1.2562
|1.2453
|2707
|2006.10.23 17:01
|modify
|737
|1.95
|1.2550
|1.2561
|1.2453
|2708
|2006.10.23 17:01
|close
|737
|1.95
|1.2542
|1.2561
|1.2453
|15.60
|4897.83
|2709
|2006.10.23 18:45
|sell
|738
|1.95
|1.2548
|1.2565
|1.2451
|2710
|2006.10.23 21:37
|modify
|738
|1.95
|1.2548
|1.2564
|1.2451
|2711
|2006.10.23 21:50
|modify
|738
|1.95
|1.2548
|1.2563
|1.2451
|2712
|2006.10.23 23:32
|modify
|738
|1.95
|1.2548
|1.2563
|1.2451
|2713
|2006.10.23 23:36
|modify
|738
|1.95
|1.2548
|1.2562
|1.2451
|2714
|2006.10.24 00:00
|modify
|738
|1.95
|1.2548
|1.2560
|1.2451
|2715
|2006.10.24 00:00
|modify
|738
|1.95
|1.2548
|1.2559
|1.2451
|2716
|2006.10.24 00:24
|modify
|738
|1.95
|1.2548
|1.2558
|1.2451
|2717
|2006.10.24 00:27
|modify
|738
|1.95
|1.2548
|1.2557
|1.2451
|2718
|2006.10.24 00:27
|modify
|738
|1.95
|1.2548
|1.2556
|1.2451
|2719
|2006.10.24 01:02
|modify
|738
|1.95
|1.2548
|1.2556
|1.2451
|2720
|2006.10.24 01:08
|modify
|738
|1.95
|1.2548
|1.2555
|1.2451
|2721
|2006.10.24 01:10
|modify
|738
|1.95
|1.2548
|1.2554
|1.2451
|2722
|2006.10.24 01:10
|close
|738
|1.95
|1.2541
|1.2554
|1.2451
|15.05
|4912.89
|2723
|2006.10.24 06:04
|sell
|739
|1.96
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|2724
|2006.10.24 06:04
|modify
|739
|1.96
|1.2537
|1.2547
|1.2440
|2725
|2006.10.24 06:04
|modify
|739
|1.96
|1.2537
|1.2546
|1.2440
|2726
|2006.10.24 06:04
|modify
|739
|1.96
|1.2537
|1.2545
|1.2440
|2727
|2006.10.24 06:13
|s/l
|739
|1.96
|1.254453
|1.2545
|1.2440
|-14.76
|4898.13
|2728
|2006.10.24 06:14
|sell
|740
|1.95
|1.2538
|1.2555
|1.2441
|2729
|2006.10.24 06:15
|modify
|740
|1.95
|1.2538
|1.2549
|1.2441
|2730
|2006.10.24 06:19
|modify
|740
|1.95
|1.2538
|1.2547
|1.2441
|2731
|2006.10.24 06:20
|modify
|740
|1.95
|1.2538
|1.2545
|1.2441
|2732
|2006.10.24 06:21
|modify
|740
|1.95
|1.2538
|1.2544
|1.2441
|2733
|2006.10.24 06:21
|modify
|740
|1.95
|1.2538
|1.2542
|1.2441
|2734
|2006.10.24 06:21
|close
|740
|1.95
|1.2532
|1.2542
|1.2441
|11.70
|4909.83
|2735
|2006.10.24 06:33
|sell
|741
|1.96
|1.2537
|1.2554
|1.2440
|2736
|2006.10.24 06:33
|modify
|741
|1.96
|1.2537
|1.2548
|1.2440
|2737
|2006.10.24 06:35
|modify
|741
|1.96
|1.2537
|1.2546
|1.2440
|2738
|2006.10.24 06:50
|modify
|741
|1.96
|1.2537
|1.2545
|1.2440
|2739
|2006.10.24 07:14
|s/l
|741
|1.96
|1.254453
|1.2545
|1.2440
|-14.76
|4895.07
|2740
|2006.10.24 08:06
|sell
|742
|1.95
|1.2536
|1.2553
|1.2439
|2741
|2006.10.24 08:06
|modify
|742
|1.95
|1.2536
|1.2548
|1.2439
|2742
|2006.10.24 08:06
|modify
|742
|1.95
|1.2536
|1.2547
|1.2439
|2743
|2006.10.24 08:44
|s/l
|742
|1.95
|1.254739
|1.2547
|1.2439
|-22.22
|4872.85
|2744
|2006.10.24 08:44
|sell
|743
|1.94
|1.2546
|1.2563
|1.2449
|2745
|2006.10.24 08:44
|modify
|743
|1.94
|1.2546
|1.2560
|1.2449
|2746
|2006.10.24 08:46
|modify
|743
|1.94
|1.2546
|1.2559
|1.2449
|2747
|2006.10.24 08:49
|modify
|743
|1.94
|1.2546
|1.2558
|1.2449
|2748
|2006.10.24 08:53
|modify
|743
|1.94
|1.2546
|1.2557
|1.2449
|2749
|2006.10.24 08:55
|modify
|743
|1.94
|1.2546
|1.2556
|1.2449
|2750
|2006.10.24 09:24
|modify
|743
|1.94
|1.2546
|1.2555
|1.2449
|2751
|2006.10.24 09:25
|modify
|743
|1.94
|1.2546
|1.2554
|1.2449
|2752
|2006.10.24 09:28
|modify
|743
|1.94
|1.2546
|1.2553
|1.2449
|2753
|2006.10.24 09:28
|modify
|743
|1.94
|1.2546
|1.2552
|1.2449
|2754
|2006.10.24 09:31
|modify
|743
|1.94
|1.2546
|1.2551
|1.2449
|2755
|2006.10.24 10:44
|modify
|743
|1.94
|1.2546
|1.2551
|1.2449
|2756
|2006.10.24 10:44
|close
|743
|1.94
|1.2538
|1.2551
|1.2449
|15.52
|4888.37
|2757
|2006.10.25 07:45
|sell
|744
|1.94
|1.2568
|1.2585
|1.2471
|2758
|2006.10.25 07:46
|modify
|744
|1.94
|1.2568
|1.2583
|1.2471
|2759
|2006.10.25 07:47
|modify
|744
|1.94
|1.2568
|1.2582
|1.2471
|2760
|2006.10.25 07:53
|modify
|744
|1.94
|1.2568
|1.2581
|1.2471
|2761
|2006.10.25 07:55
|modify
|744
|1.94
|1.2568
|1.2580
|1.2471
|2762
|2006.10.25 07:56
|modify
|744
|1.94
|1.2568
|1.2579
|1.2471
|2763
|2006.10.25 07:56
|modify
|744
|1.94
|1.2568
|1.2577
|1.2471
|2764
|2006.10.25 07:59
|modify
|744
|1.94
|1.2568
|1.2576
|1.2471
|2765
|2006.10.25 07:59
|modify
|744
|1.94
|1.2568
|1.2575
|1.2471
|2766
|2006.10.25 07:59
|modify
|744
|1.94
|1.2568
|1.2574
|1.2471
|2767
|2006.10.25 08:00
|s/l
|744
|1.94
|1.25736
|1.2574
|1.2471
|-10.86
|4877.51
|2768
|2006.10.26 10:47
|buy
|745
|1.93
|1.2651
|1.2634
|1.2748
|2769
|2006.10.26 11:00
|modify
|745
|1.93
|1.2651
|1.2636
|1.2748
|2770
|2006.10.26 11:32
|modify
|745
|1.93
|1.2651
|1.2637
|1.2748
|2771
|2006.10.26 11:34
|modify
|745
|1.93
|1.2651
|1.2638
|1.2748
|2772
|2006.10.26 11:35
|modify
|745
|1.93
|1.2651
|1.2639
|1.2748
|2773
|2006.10.26 11:36
|modify
|745
|1.93
|1.2651
|1.2640
|1.2748
|2774
|2006.10.26 11:36
|modify
|745
|1.93
|1.2651
|1.2641
|1.2748
|2775
|2006.10.26 11:37
|modify
|745
|1.93
|1.2651
|1.2642
|1.2748
|2776
|2006.10.26 12:20
|close
|745
|1.93
|1.2657
|1.2642
|1.2748
|11.58
|4889.09
|2777
|2006.10.26 14:00
|buy
|746
|1.93
|1.2652
|1.2635
|1.2749
|2778
|2006.10.26 14:00
|modify
|746
|1.93
|1.2652
|1.2635
|1.2749
|2779
|2006.10.26 14:00
|modify
|746
|1.93
|1.2652
|1.2639
|1.2749
|2780
|2006.10.26 14:00
|close
|746
|1.93
|1.2659
|1.2639
|1.2749
|13.51
|4902.60
|2781
|2006.10.26 14:00
|buy
|747
|1.94
|1.2652
|1.2635
|1.2749
|2782
|2006.10.26 14:02
|modify
|747
|1.94
|1.2652
|1.2641
|1.2749
|2783
|2006.10.26 14:02
|close
|747
|1.94
|1.2661
|1.2641
|1.2749
|17.46
|4920.06
|2784
|2006.10.27 02:49
|buy
|748
|1.94
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|2785
|2006.10.27 03:47
|modify
|748
|1.94
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|2786
|2006.10.27 04:02
|modify
|748
|1.94
|1.2703
|1.2686
|1.2800
|2787
|2006.10.27 04:13
|modify
|748
|1.94
|1.2703
|1.2687
|1.2800
|2788
|2006.10.27 04:23
|modify
|748
|1.94
|1.2703
|1.2688
|1.2800
|2789
|2006.10.27 06:08
|s/l
|748
|1.94
|1.268819
|1.2688
|1.2800
|-28.74
|4891.32
|2790
|2006.10.30 02:45
|sell
|749
|1.92
|1.2730
|1.2747
|1.2633
|2791
|2006.10.30 05:47
|modify
|749
|1.92
|1.2730
|1.2746
|1.2633
|2792
|2006.10.30 05:47
|close
|749
|1.92
|1.2724
|1.2746
|1.2633
|11.52
|4902.84
|2793
|2006.10.31 02:13
|sell
|750
|1.93
|1.2717
|1.2734
|1.2620
|2794
|2006.10.31 02:19
|modify
|750
|1.93
|1.2717
|1.2733
|1.2620
|2795
|2006.10.31 02:37
|modify
|750
|1.93
|1.2717
|1.2732
|1.2620
|2796
|2006.10.31 03:49
|modify
|750
|1.93
|1.2717
|1.2732
|1.2620
|2797
|2006.10.31 03:50
|modify
|750
|1.93
|1.2717
|1.2731
|1.2620
|2798
|2006.10.31 04:00
|modify
|750
|1.93
|1.2717
|1.2730
|1.2620
|2799
|2006.10.31 04:05
|modify
|750
|1.93
|1.2717
|1.2729
|1.2620
|2800
|2006.10.31 04:57
|modify
|750
|1.93
|1.2717
|1.2728
|1.2620
|2801
|2006.10.31 04:58
|modify
|750
|1.93
|1.2717
|1.2727
|1.2620
|2802
|2006.10.31 04:59
|modify
|750
|1.93
|1.2717
|1.2726
|1.2620
|2803
|2006.10.31 05:00
|modify
|750
|1.93
|1.2717
|1.2725
|1.2620
|2804
|2006.10.31 05:02
|modify
|750
|1.93
|1.2717
|1.2724
|1.2620
|2805
|2006.10.31 05:02
|close
|750
|1.93
|1.2712
|1.2724
|1.2620
|9.65
|4912.49
|2806
|2006.10.31 13:24
|sell
|751
|1.93
|1.2706
|1.2723
|1.2609
|2807
|2006.10.31 13:33
|modify
|751
|1.93
|1.2706
|1.2722
|1.2609
|2808
|2006.10.31 13:34
|modify
|751
|1.93
|1.2706
|1.2721
|1.2609
|2809
|2006.10.31 13:36
|modify
|751
|1.93
|1.2706
|1.2720
|1.2609
|2810
|2006.10.31 13:36
|modify
|751
|1.93
|1.2706
|1.2719
|1.2609
|2811
|2006.10.31 13:42
|modify
|751
|1.93
|1.2706
|1.2718
|1.2609
|2812
|2006.10.31 13:42
|modify
|751
|1.93
|1.2706
|1.2717
|1.2609
|2813
|2006.10.31 13:42
|close
|751
|1.93
|1.2701
|1.2717
|1.2609
|9.65
|4922.14
|2814
|2006.11.01 10:14
|sell
|752
|1.93
|1.2756
|1.2773
|1.2659
|2815
|2006.11.01 10:14
|modify
|752
|1.93
|1.2756
|1.2767
|1.2659
|2816
|2006.11.01 10:15
|modify
|752
|1.93
|1.2756
|1.2766
|1.2659
|2817
|2006.11.01 10:30
|modify
|752
|1.93
|1.2756
|1.2765
|1.2659
|2818
|2006.11.01 11:28
|modify
|752
|1.93
|1.2756
|1.2765
|1.2659
|2819
|2006.11.01 11:33
|modify
|752
|1.93
|1.2756
|1.2764
|1.2659
|2820
|2006.11.01 11:56
|s/l
|752
|1.93
|1.276408
|1.2764
|1.2659
|-15.60
|4906.54
|2821
|2006.11.01 16:11
|buy
|753
|1.92
|1.2769
|1.2752
|1.2866
|2822
|2006.11.01 16:29
|modify
|753
|1.92
|1.2769
|1.2753
|1.2866
|2823
|2006.11.01 16:35
|modify
|753
|1.92
|1.2769
|1.2754
|1.2866
|2824
|2006.11.01 16:40
|modify
|753
|1.92
|1.2769
|1.2755
|1.2866
|2825
|2006.11.01 16:50
|modify
|753
|1.92
|1.2769
|1.2756
|1.2866
|2826
|2006.11.01 16:51
|modify
|753
|1.92
|1.2769
|1.2757
|1.2866
|2827
|2006.11.01 16:51
|close
|753
|1.92
|1.2775
|1.2757
|1.2866
|11.52
|4918.06
|2828
|2006.11.02 08:05
|sell
|754
|1.93
|1.2751
|1.2768
|1.2654
|2829
|2006.11.02 08:05
|modify
|754
|1.93
|1.2751
|1.2767
|1.2654
|2830
|2006.11.02 09:27
|s/l
|754
|1.93
|1.276705
|1.2767
|1.2654
|-30.98
|4887.08
|2831
|2006.11.03 13:30
|sell
|755
|1.91
|1.2782
|1.2799
|1.2685
|2832
|2006.11.03 13:30
|modify
|755
|1.91
|1.2782
|1.2754
|1.2685
|2833
|2006.11.03 13:30
|s/l
|755
|1.91
|1.275432
|1.2754
|1.2685
|52.87
|4939.95
|2834
|2006.11.03 13:30
|sell
|756
|1.93
|1.2782
|1.2799
|1.2685
|2835
|2006.11.03 13:30
|modify
|756
|1.93
|1.2782
|1.2756
|1.2685
|2836
|2006.11.03 13:31
|modify
|756
|1.93
|1.2782
|1.2755
|1.2685
|2837
|2006.11.03 13:31
|modify
|756
|1.93
|1.2782
|1.2737
|1.2685
|2838
|2006.11.03 13:31
|s/l
|756
|1.93
|1.273732
|1.2737
|1.2685
|86.23
|5026.18
|2839
|2006.11.03 14:02
|sell
|757
|1.98
|1.2694
|1.2711
|1.2597
|2840
|2006.11.03 14:02
|modify
|757
|1.98
|1.2694
|1.2710
|1.2597
|2841
|2006.11.03 14:03
|modify
|757
|1.98
|1.2694
|1.2708
|1.2597
|2842
|2006.11.03 14:45
|s/l
|757
|1.98
|1.270816
|1.2708
|1.2597
|-28.04
|4998.14
|2843
|2006.11.03 14:45
|sell
|758
|1.97
|1.2707
|1.2724
|1.2610
|2844
|2006.11.03 14:48
|modify
|758
|1.97
|1.2707
|1.2723
|1.2610
|2845
|2006.11.03 14:54
|modify
|758
|1.97
|1.2707
|1.2721
|1.2610
|2846
|2006.11.03 15:00
|modify
|758
|1.97
|1.2707
|1.2721
|1.2610
|2847
|2006.11.03 15:00
|close
|758
|1.97
|1.2699
|1.2721
|1.2610
|15.76
|5013.90
|2848
|2006.11.06 13:25
|sell
|759
|1.97
|1.2709
|1.2726
|1.2612
|2849
|2006.11.06 13:25
|modify
|759
|1.97
|1.2709
|1.2721
|1.2612
|2850
|2006.11.06 13:27
|modify
|759
|1.97
|1.2709
|1.2720
|1.2612
|2851
|2006.11.06 13:27
|modify
|759
|1.97
|1.2709
|1.2719
|1.2612
|2852
|2006.11.06 13:36
|modify
|759
|1.97
|1.2709
|1.2718
|1.2612
|2853
|2006.11.06 13:36
|modify
|759
|1.97
|1.2709
|1.2717
|1.2612
|2854
|2006.11.06 13:45
|modify
|759
|1.97
|1.2709
|1.2715
|1.2612
|2855
|2006.11.06 13:45
|modify
|759
|1.97
|1.2709
|1.2714
|1.2612
|2856
|2006.11.06 13:45
|close
|759
|1.97
|1.2703
|1.2714
|1.2612
|11.82
|5025.72
|2857
|2006.11.06 14:39
|sell
|760
|1.98
|1.2710
|1.2727
|1.2613
|2858
|2006.11.06 14:41
|modify
|760
|1.98
|1.2710
|1.2723
|1.2613
|2859
|2006.11.06 14:41
|modify
|760
|1.98
|1.2710
|1.2722
|1.2613
|2860
|2006.11.06 17:25
|s/l
|760
|1.98
|1.272191
|1.2722
|1.2613
|-23.58
|5002.14
|2861
|2006.11.08 01:23
|sell
|761
|1.96
|1.2783
|1.2800
|1.2686
|2862
|2006.11.08 02:12
|modify
|761
|1.96
|1.2783
|1.2800
|1.2686
|2863
|2006.11.08 02:57
|modify
|761
|1.96
|1.2783
|1.2799
|1.2686
|2864
|2006.11.08 02:58
|modify
|761
|1.96
|1.2783
|1.2798
|1.2686
|2865
|2006.11.08 02:58
|close
|761
|1.96
|1.2775
|1.2798
|1.2686
|15.68
|5017.82
|2866
|2006.11.08 10:37
|buy
|762
|1.96
|1.2792
|1.2775
|1.2889
|2867
|2006.11.08 10:37
|modify
|762
|1.96
|1.2792
|1.2776
|1.2889
|2868
|2006.11.08 10:38
|modify
|762
|1.96
|1.2792
|1.2777
|1.2889
|2869
|2006.11.08 10:41
|modify
|762
|1.96
|1.2792
|1.2779
|1.2889
|2870
|2006.11.08 11:06
|modify
|762
|1.96
|1.2792
|1.2780
|1.2889
|2871
|2006.11.08 11:07
|modify
|762
|1.96
|1.2792
|1.2781
|1.2889
|2872
|2006.11.08 11:09
|modify
|762
|1.96
|1.2792
|1.2782
|1.2889
|2873
|2006.11.08 11:14
|modify
|762
|1.96
|1.2792
|1.2783
|1.2889
|2874
|2006.11.08 11:15
|modify
|762
|1.96
|1.2792
|1.2784
|1.2889
|2875
|2006.11.08 11:15
|close
|762
|1.96
|1.2799
|1.2784
|1.2889
|13.72
|5031.54
|2876
|2006.11.08 15:11
|sell
|763
|1.97
|1.2763
|1.2780
|1.2666
|2877
|2006.11.08 15:19
|modify
|763
|1.97
|1.2763
|1.2779
|1.2666
|2878
|2006.11.08 15:20
|modify
|763
|1.97
|1.2763
|1.2778
|1.2666
|2879
|2006.11.08 15:57
|modify
|763
|1.97
|1.2763
|1.2776
|1.2666
|2880
|2006.11.08 16:13
|s/l
|763
|1.97
|1.277633
|1.2776
|1.2666
|-26.26
|5005.28
|2881
|2006.11.09 14:31
|sell
|764
|1.96
|1.2778
|1.2795
|1.2681
|2882
|2006.11.09 15:00
|s/l
|764
|1.96
|1.2795
|1.2795
|1.2681
|-33.32
|4971.96