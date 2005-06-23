Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1.93 Euro

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.05.01 23:00 - 2006.11.10 20:00 (2005.05.01 - 2006.11.11)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseCTfilter=true; Usefilewrite=false; OneTradePerBar=false; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=0.3; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; GMT=0;
Bars in test35819Ticks modelled915746Modelling quality89.99%
Initial deposit1000.00
Total net profit39916.37Gross profit61741.90Gross loss-21825.53
Profit factor2.83Expected payoff58.53
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown850.00 (3.01%)Relative drawdown6.47% (169.87)
Total trades682Short positions (won %)342 (79.82%)Long positions (won %)340 (81.18%)
Profit trades (% of total)549 (80.50%)Loss trades (% of total)133 (19.50%)
Largestprofit trade630.00loss trade-178.65
Averageprofit trade112.46loss trade-164.10
Maximumconsecutive wins (profit in money)22 (721.77)consecutive losses (loss in money)5 (-850.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2348.55 (21)consecutive loss (count of losses)-850.00 (5)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.05.02 15:00sell12.331.28571.28741.2760
22005.05.02 16:06modify12.331.28571.28741.2760
32005.05.02 16:08modify12.331.28571.28731.2760
42005.05.02 16:09modify12.331.28571.28721.2760
52005.05.02 16:09modify12.331.28571.28721.2760
62005.05.02 16:09modify12.331.28571.28711.2760
72005.05.02 16:09close12.331.28481.28711.276020.971020.97
82005.05.02 17:24sell22.381.28551.28721.2758
92005.05.03 01:00modify22.381.28551.28711.2758
102005.05.03 01:59modify22.381.28551.28611.2758
112005.05.03 02:00close22.381.28361.28611.275846.931067.90
122005.05.03 08:49buy32.491.28491.28321.2946
132005.05.03 08:59modify32.491.28491.28431.2946
142005.05.03 08:59close32.491.28641.28431.294637.351105.25
152005.05.03 14:00buy42.571.28791.28621.2976
162005.05.03 14:59modify42.571.28791.28631.2976
172005.05.03 14:59close42.571.28881.28631.297623.131128.38
182005.05.03 19:00sell52.631.28871.29041.2790
192005.05.03 20:17close52.631.28721.29041.279039.451167.83
202005.05.03 20:17buy62.721.28751.28581.2972
212005.05.03 20:17close62.721.28851.28581.297227.201195.03
222005.05.03 20:17buy72.781.28771.28601.2974
232005.05.03 23:00close72.781.28861.28601.297425.021220.05
242005.05.04 08:05sell82.831.29541.29711.2857
252005.05.04 08:38close82.831.29441.29711.285728.301248.35
262005.05.04 08:57sell92.891.29471.29641.2850
272005.05.04 15:01close92.891.29321.29641.285043.351291.70
282005.05.05 12:59sell102.991.29661.29831.2869
292005.05.05 13:00modify102.991.29661.29811.2869
302005.05.05 13:00close102.991.29561.29811.286929.901321.60
312005.05.05 15:25sell113.061.29511.29681.2854
322005.05.05 15:54close113.061.29431.29681.285424.481346.08
332005.05.05 16:00sell123.121.29511.29681.2854
342005.05.05 16:38close123.121.29431.29681.285424.961371.04
352005.05.05 16:59sell133.181.29541.29711.2857
362005.05.05 17:00close133.181.29401.29711.285744.521415.56
372005.05.06 14:35sell143.301.28641.28811.2767
382005.05.06 14:59close143.301.28521.28811.276739.601455.16
392005.05.06 16:08sell153.401.28441.28611.2747
402005.05.06 17:01close153.401.28321.28611.274740.801495.96
412005.05.08 23:14sell163.501.28241.28411.2727
422005.05.09 00:46close163.501.28151.28411.272734.021529.98
432005.05.09 07:31sell173.581.28101.28271.2713
442005.05.09 07:37close173.581.28031.28271.271325.061555.04
452005.05.09 13:00sell183.641.28271.28441.2730
462005.05.09 14:26close183.641.28191.28441.273029.121584.16
472005.05.09 14:34buy193.711.28161.27991.2913
482005.05.09 14:59modify193.711.28161.28001.2913
492005.05.09 14:59close193.711.28281.28001.291344.521628.68
502005.05.09 16:01buy203.811.28271.28101.2924
512005.05.09 16:33close203.811.28341.28101.292426.671655.35
522005.05.09 16:33buy213.871.28341.28171.2931
532005.05.09 20:00close213.871.28441.28171.293138.701694.05
542005.05.09 22:39buy223.961.28471.28301.2944
552005.05.09 22:59close223.961.28541.28301.294427.721721.77
562005.05.10 04:03buy234.021.28481.28311.2945
572005.05.10 07:59s/l234.021.28311.28311.2945-68.341653.43
582005.05.10 08:01sell243.861.28421.28591.2745
592005.05.10 08:20close243.861.28341.28591.274530.881684.31
602005.05.10 08:59sell253.931.28521.28691.2755
612005.05.10 10:50modify253.931.28521.28681.2755
622005.05.10 10:50close253.931.28411.28681.275543.231727.54
632005.05.10 12:58buy264.031.28561.28391.2953
642005.05.10 12:59close264.031.28641.28391.295332.241759.78
652005.05.10 13:00buy274.111.28561.28391.2953
662005.05.10 13:02close274.111.28631.28391.295328.771788.55
672005.05.10 13:24buy284.171.28581.28411.2955
682005.05.10 13:59close284.171.28641.28411.295525.021813.57
692005.05.10 15:21buy294.231.28621.28451.2959
702005.05.10 15:59modify294.231.28621.28501.2959
712005.05.10 15:59close294.231.28781.28501.295967.681881.25
722005.05.11 02:00buy304.381.28761.28591.2973
732005.05.11 06:59modify304.381.28761.28631.2973
742005.05.11 07:00close304.381.28861.28631.297343.801925.05
752005.05.11 08:00buy314.491.28711.28541.2968
762005.05.11 08:33modify314.491.28711.28541.2968
772005.05.11 08:33modify314.491.28711.28551.2968
782005.05.11 08:36modify314.491.28711.28551.2968
792005.05.11 08:37modify314.491.28711.28561.2968
802005.05.11 08:37modify314.491.28711.28571.2968
812005.05.11 08:37modify314.491.28711.28581.2968
822005.05.11 08:41modify314.491.28711.28591.2968
832005.05.11 08:41close314.491.28831.28591.296853.881978.93
842005.05.11 14:31sell324.631.28211.28381.2724
852005.05.11 14:47close324.631.28091.28381.272455.562034.49
862005.05.11 14:59sell334.761.28181.28351.2721
872005.05.11 15:00close334.761.28031.28351.272171.402105.89
882005.05.11 19:00sell344.931.28091.28261.2712
892005.05.11 21:00close344.931.28011.28261.271239.442145.33
902005.05.11 21:40buy355.031.28091.27921.2906
912005.05.12 02:32s/l355.031.27921.27921.2906-98.562046.77
922005.05.12 13:59sell364.831.27261.27431.2629
932005.05.12 13:59close364.831.27161.27431.262948.302095.07
942005.05.12 22:38sell374.951.26881.27051.2591
952005.05.12 22:59close374.951.26801.27051.259139.602134.67
962005.05.12 23:02sell385.051.26841.27011.2587
972005.05.12 23:03close385.051.26771.27011.258735.352170.02
982005.05.13 05:11sell395.131.26791.26961.2582
992005.05.13 05:35close395.131.26711.26961.258241.042211.06
1002005.05.13 09:27sell405.231.26721.26891.2575
1012005.05.13 09:59modify405.231.26721.26681.2575
1022005.05.13 10:00close405.231.26401.26681.2575167.362378.42
1032005.05.13 10:59sell415.641.26481.26651.2551
1042005.05.13 10:59modify415.641.26481.26611.2551
1052005.05.13 11:00close415.641.26341.26611.255178.962457.38
1062005.05.13 11:37sell425.831.26401.26571.2543
1072005.05.13 11:59close425.831.26301.26571.254358.302515.68
1082005.05.13 12:13sell435.971.26391.26561.2542
1092005.05.13 12:48modify435.971.26391.26551.2542
1102005.05.13 12:48close435.971.26281.26551.254265.672581.35
1112005.05.16 08:00sell446.141.26061.26231.2509
1122005.05.16 08:03close446.141.26011.26231.250930.702612.05
1132005.05.16 08:59sell456.221.26061.26231.2509
1142005.05.16 13:59s/l456.221.26231.26231.2509-105.742506.31
1152005.05.16 14:30buy465.961.26201.26031.2717
1162005.05.16 15:00close465.961.26311.26031.271765.562571.87
1172005.05.16 21:00buy476.111.26341.26171.2731
1182005.05.16 22:39close476.111.26431.26171.273154.992626.86
1192005.05.16 23:24buy486.241.26311.26141.2728
1202005.05.17 01:00s/l486.241.26141.26141.2728-111.482515.38
1212005.05.17 02:59sell495.971.26301.26471.2533
1222005.05.17 07:59close495.971.26241.26471.253335.822551.20
1232005.05.17 08:00sell506.061.26341.26511.2537
1242005.05.17 08:02modify506.061.26341.26511.2537
1252005.05.17 08:37modify506.061.26341.26501.2537
1262005.05.17 08:59s/l506.061.2649551.26501.2537-94.212456.99
1272005.05.17 13:00sell515.831.26351.26521.2538
1282005.05.17 14:30close515.831.26231.26521.253869.962526.95
1292005.05.17 15:59sell526.001.26421.26591.2545
1302005.05.17 18:59modify526.001.26421.26501.2545
1312005.05.17 18:59close526.001.26201.26501.2545132.002658.95
1322005.05.17 21:19sell536.321.26141.26311.2517
1332005.05.17 22:00modify536.321.26141.26311.2517
1342005.05.17 22:00close536.321.25981.26311.2517101.122760.07
1352005.05.18 13:00buy546.571.26091.25921.2706
1362005.05.18 13:53close546.571.26191.25921.270665.702825.77
1372005.05.18 13:53buy556.721.26201.26031.2717
1382005.05.18 14:30close556.721.26321.26031.271780.642906.41
1392005.05.18 16:50buy566.901.26451.26281.2742
1402005.05.18 16:59modify566.901.26451.26361.2742
1412005.05.18 16:59close566.901.26701.26361.2742172.503078.91
1422005.05.18 23:34buy577.291.26731.26561.2770
1432005.05.19 01:00close577.291.26821.26561.277046.693125.61
1442005.05.19 03:04buy587.401.26751.26581.2772
1452005.05.19 04:28close587.401.26861.26581.277281.403207.01
1462005.05.19 06:01sell597.591.26831.27001.2586
1472005.05.19 06:47modify597.591.26831.27001.2586
1482005.05.19 06:47close597.591.26741.27001.258668.313275.32
1492005.05.19 14:07sell607.781.26371.26541.2540
1502005.05.19 14:38close607.781.26301.26541.254054.463329.78
1512005.05.19 18:00buy617.911.26331.26161.2730
1522005.05.19 18:59close617.911.26421.26161.273071.193400.97
1532005.05.19 21:05buy628.081.26371.26201.2734
1542005.05.20 03:00modify628.081.26371.26211.2734
1552005.05.20 03:00close628.081.26461.26211.273465.733466.70
1562005.05.20 15:04sell638.281.25601.25771.2463
1572005.05.20 16:14close638.281.25491.25771.246391.083557.78
1582005.05.23 07:00sell648.501.25591.25761.2462
1592005.05.23 08:26modify648.501.25591.25751.2462
1602005.05.23 08:26close648.501.25521.25751.246259.493617.27
1612005.05.23 15:43buy658.631.25711.25541.2668
1622005.05.23 17:00close658.631.25791.25541.266869.043686.31
1632005.05.23 22:46sell668.791.25801.25971.2483
1642005.05.23 22:59close668.791.25721.25971.248370.323756.63
1652005.05.24 07:00buy678.961.25841.25671.2681
1662005.05.24 07:59modify678.961.25841.25751.2681
1672005.05.24 07:59close678.961.25961.25751.2681107.523864.15
1682005.05.24 12:59buy689.191.26161.25991.2713
1692005.05.24 13:00s/l689.191.25991.25991.2713-156.233707.92
1702005.05.24 13:02buy698.831.25981.25811.2695
1712005.05.24 13:14close698.831.26081.25811.269588.303796.22
1722005.05.24 13:15buy709.031.26081.25911.2705
1732005.05.24 14:59s/l709.031.25911.25911.2705-153.513642.71
1742005.05.24 14:59buy718.691.25841.25671.2681
1752005.05.24 15:55close718.691.25951.25671.268195.593738.30
1762005.05.25 01:59sell728.911.25861.26031.2489
1772005.05.25 07:41modify728.911.25861.26021.2489
1782005.05.25 07:41modify728.911.25861.26021.2489
1792005.05.25 08:25modify728.911.25861.25991.2489
1802005.05.25 08:25close728.911.25761.25991.248989.103827.40
1812005.05.25 12:59sell739.121.25861.26031.2489
1822005.05.25 13:59s/l739.121.26031.26031.2489-155.043672.36
1832005.05.25 14:59buy748.751.25931.25761.2690
1842005.05.25 15:21close748.751.26051.25761.2690105.003777.36
1852005.05.26 01:40buy758.991.26011.25841.2698
1862005.05.26 04:59s/l758.991.25841.25841.2698-152.833624.53
1872005.05.26 06:39sell768.651.25681.25851.2471
1882005.05.26 07:45modify768.651.25681.25841.2471
1892005.05.26 07:45modify768.651.25681.25831.2471
1902005.05.26 07:45close768.651.25581.25831.247186.503711.03
1912005.05.26 08:59sell778.861.25621.25791.2465
1922005.05.26 10:00close778.861.25521.25791.246588.603799.63
1932005.05.26 15:39sell789.091.25361.25531.2439
1942005.05.26 15:59close789.091.25181.25531.2439163.623963.25
1952005.05.27 12:00buy799.491.25331.25161.2630
1962005.05.27 12:55modify799.491.25331.25171.2630
1972005.05.27 12:59modify799.491.25331.25181.2630
1982005.05.27 13:25modify799.491.25331.25181.2630
1992005.05.27 13:28modify799.491.25331.25191.2630
2002005.05.27 13:28close799.491.25391.25191.263056.954020.20
2012005.05.30 00:00sell809.621.25331.25501.2436
2022005.05.30 07:00close809.621.25261.25501.243667.344087.54
2032005.05.30 07:16sell819.781.25351.25521.2438
2042005.05.30 07:42close819.781.25271.25521.243878.234165.77
2052005.05.30 14:01sell8210.001.24781.24951.2381
2062005.05.30 14:11close8210.001.24721.24951.238160.004225.77
2072005.05.31 00:02buy8310.001.24741.24571.2571
2082005.05.31 00:23modify8310.001.24741.24581.2571
2092005.05.31 00:23modify8310.001.24741.24591.2571
2102005.05.31 01:59s/l8310.001.2459111.24591.2571-148.864076.91
2112005.05.31 02:59sell849.861.24041.24211.2307
2122005.05.31 03:21modify849.861.24041.24191.2307
2132005.05.31 03:21close849.861.23931.24191.2307108.464185.37
2142005.05.31 07:16sell8510.001.23851.24021.2288
2152005.05.31 09:59modify8510.001.23851.23921.2288
2162005.05.31 10:00close8510.001.23561.23921.2288290.004475.37
2172005.05.31 11:59sell8610.001.23341.23511.2237
2182005.05.31 12:00s/l8610.001.23511.23511.2237-170.004305.37
2192005.05.31 12:01sell8710.001.23471.23641.2250
2202005.05.31 12:13close8710.001.23381.23641.225090.004395.37
2212005.05.31 13:59sell8810.001.23481.23651.2251
2222005.05.31 14:03close8810.001.23341.23651.2251140.004535.37
2232005.05.31 19:14sell8910.001.23171.23341.2220
2242005.05.31 19:59close8910.001.23081.23341.222090.004625.37
2252005.05.31 21:09sell9010.001.23131.23301.2216
2262005.05.31 22:01close9010.001.23051.23301.221680.014705.38
2272005.06.01 04:05sell9110.001.23241.23411.2227
2282005.06.01 07:59modify9110.001.23241.23341.2227
2292005.06.01 07:59close9110.001.23081.23341.2227159.994865.37
2302005.06.01 11:20sell9210.001.22641.22811.2167
2312005.06.01 11:27close9210.001.22521.22811.2167120.004985.37
2322005.06.01 11:36sell9310.001.22491.22661.2152
2332005.06.01 12:29close9310.001.22391.22661.2152100.005085.37
2342005.06.01 13:18sell9410.001.22441.22611.2147
2352005.06.01 13:46s/l9410.001.22611.22611.2147-170.004915.37
2362005.06.01 13:46sell9510.001.22601.22771.2163
2372005.06.01 13:58close9510.001.22501.22771.2163100.005015.37
2382005.06.01 13:58sell9610.001.22481.22651.2151
2392005.06.01 14:04close9610.001.22381.22651.2151100.005115.37
2402005.06.01 17:18sell9710.001.22421.22591.2145
2412005.06.01 18:00close9710.001.22311.22591.2145110.005225.37
2422005.06.01 21:07sell9810.001.22111.22281.2114
2432005.06.01 22:00close9810.001.22031.22281.211480.005305.37
2442005.06.02 01:59sell9910.001.22281.22451.2131
2452005.06.02 02:38close9910.001.22181.22451.2131100.005405.37
2462005.06.02 05:54sell10010.001.22101.22271.2113
2472005.06.02 06:59s/l10010.001.22271.22271.2113-170.005235.37
2482005.06.02 09:38buy10110.001.22661.22491.2363
2492005.06.02 10:33close10110.001.22751.22491.236390.005325.37
2502005.06.02 14:01sell10210.001.22601.22771.2163
2512005.06.02 14:59s/l10210.001.22771.22771.2163-170.005155.37
2522005.06.02 15:00buy10310.001.22661.22491.2363
2532005.06.02 19:00close10310.001.22881.22491.2363220.005375.37
2542005.06.02 19:05buy10410.001.22751.22581.2372
2552005.06.03 02:00close10410.001.22901.22581.2372141.355516.72
2562005.06.03 02:34buy10510.001.22791.22621.2376
2572005.06.03 03:25close10510.001.22911.22621.2376120.005636.72
2582005.06.03 06:00buy10610.001.22861.22691.2383
2592005.06.03 06:59s/l10610.001.22691.22691.2383-170.005466.72
2602005.06.03 07:01sell10710.001.22831.23001.2186
2612005.06.03 10:02close10710.001.22701.23001.2186130.015596.73
2622005.06.03 12:09buy10810.001.22761.22591.2373
2632005.06.03 12:59modify10810.001.22761.22731.2373
2642005.06.03 13:00close10810.001.23061.22731.2373300.015896.74
2652005.06.03 13:00buy10910.001.22851.22681.2382
2662005.06.03 13:18close10910.001.22981.22681.2382130.006026.74
2672005.06.03 13:22buy11010.001.22951.22781.2392
2682005.06.03 13:43s/l11010.001.22781.22781.2392-170.005856.74
2692005.06.03 13:44buy11110.001.22781.22611.2375
2702005.06.03 14:00close11110.001.22871.22611.237589.995946.73
2712005.06.03 18:01sell11210.001.22281.22451.2131
2722005.06.03 18:16close11210.001.22151.22451.2131129.996076.72
2732005.06.06 00:59sell11310.001.22421.22591.2145
2742005.06.06 03:59s/l11310.001.22591.22591.2145-170.005906.72
2752005.06.06 09:05buy11410.001.22681.22511.2365
2762005.06.06 11:00modify11410.001.22681.22531.2365
2772005.06.06 14:00modify11410.001.22681.22551.2365
2782005.06.06 14:00close11410.001.22881.22551.2365200.016106.73
2792005.06.07 02:03sell11510.001.22631.22801.2166
2802005.06.07 03:08modify11510.001.22631.22791.2166
2812005.06.07 03:08close11510.001.22551.22791.216680.006186.73
2822005.06.07 04:59sell11610.001.22681.22851.2171
2832005.06.07 06:59s/l11610.001.22851.22851.2171-170.006016.73
2842005.06.07 07:41buy11710.001.22771.22601.2374
2852005.06.07 08:15modify11710.001.22771.22621.2374
2862005.06.07 08:15close11710.001.22881.22621.2374109.996126.72
2872005.06.07 14:26sell11810.001.22781.22951.2181
2882005.06.07 15:50close11810.001.22661.22951.2181120.006246.72
2892005.06.08 02:52buy11910.001.22901.22731.2387
2902005.06.08 03:07modify11910.001.22901.22761.2387
2912005.06.08 03:07modify11910.001.22901.22791.2387
2922005.06.08 03:07close11910.001.23031.22791.2387129.996376.71
2932005.06.08 06:56buy12010.001.23171.23001.2414
2942005.06.08 06:59modify12010.001.23171.23001.2414
2952005.06.08 07:00modify12010.001.23171.23011.2414
2962005.06.08 07:00close12010.001.23261.23011.241490.016466.72
2972005.06.08 07:01buy12110.001.23141.22971.2411
2982005.06.08 07:21modify12110.001.23141.22981.2411
2992005.06.08 07:21close12110.001.23231.22981.241189.996556.71
3002005.06.08 07:53buy12210.001.23201.23031.2417
3012005.06.08 09:59modify12210.001.23201.23111.2417
3022005.06.08 10:00close12210.001.23381.23111.2417179.996736.70
3032005.06.08 15:00buy12310.001.23151.22981.2412
3042005.06.08 15:26close12310.001.23251.22981.2412100.006836.70
3052005.06.08 15:31buy12410.001.23191.23021.2416
3062005.06.08 16:59s/l12410.001.23021.23021.2416-170.006666.70
3072005.06.08 20:00sell12510.001.22371.22541.2140
3082005.06.08 20:11close12510.001.22281.22541.214090.006756.70
3092005.06.09 07:08sell12610.001.22331.22501.2136
3102005.06.09 09:19modify12610.001.22331.22491.2136
3112005.06.09 11:02modify12610.001.22331.22491.2136
3122005.06.09 12:28s/l12610.001.2248581.22491.2136-155.786600.92
3132005.06.09 12:33sell12710.001.22391.22561.2142
3142005.06.09 12:59modify12710.001.22391.22551.2142
3152005.06.09 14:00modify12710.001.22391.22521.2142
3162005.06.09 14:00close12710.001.22251.22521.2142139.996740.91
3172005.06.09 14:33sell12810.001.22431.22601.2146
3182005.06.09 14:55close12810.001.22341.22601.214689.996830.90
3192005.06.09 15:59sell12910.001.22261.22431.2129
3202005.06.09 16:04s/l12910.001.22431.22431.2129-170.006660.90
3212005.06.09 17:36buy13010.001.22231.22061.2320
3222005.06.10 01:00close13010.001.22341.22061.2320101.356762.25
3232005.06.10 07:03sell13110.001.22321.22491.2135
3242005.06.10 07:52modify13110.001.22321.22471.2135
3252005.06.10 07:53modify13110.001.22321.22451.2135
3262005.06.10 07:53modify13110.001.22321.22451.2135
3272005.06.10 07:53modify13110.001.22321.22431.2135
3282005.06.10 07:53close13110.001.22221.22431.2135100.006862.25
3292005.06.10 09:59sell13210.001.22341.22511.2137
3302005.06.10 10:11modify13210.001.22341.22481.2137
3312005.06.10 12:59modify13210.001.22341.22201.2137
3322005.06.10 12:59close13210.001.21981.22201.2137360.007222.25
3332005.06.10 16:03sell13310.001.21411.21581.2044
3342005.06.10 16:15close13310.001.21311.21581.2044100.007322.25
3352005.06.13 02:00sell13410.001.21021.21191.2005
3362005.06.13 08:17modify13410.001.21021.21181.2005
3372005.06.13 08:17close13410.001.20891.21181.2005130.007452.25
3382005.06.13 10:39sell13510.001.20641.20811.1967
3392005.06.13 10:59close13510.001.20481.20811.1967160.007612.25
3402005.06.13 11:17sell13610.001.20551.20721.1958
3412005.06.13 11:25close13610.001.20451.20721.1958100.007712.25
3422005.06.13 16:13sell13710.001.20471.20641.1950
3432005.06.13 16:39close13710.001.20361.20641.1950110.007822.25
3442005.06.13 16:59sell13810.001.20681.20851.1971
3452005.06.13 17:59s/l13810.001.20851.20851.1971-170.007652.25
3462005.06.14 04:05buy13910.001.21261.21091.2223
3472005.06.14 06:59modify13910.001.21261.21141.2223
3482005.06.14 06:59close13910.001.21461.21141.2223200.007852.25
3492005.06.15 08:00buy14010.001.20431.20261.2140
3502005.06.15 09:02modify14010.001.20431.20271.2140
3512005.06.15 09:03modify14010.001.20431.20281.2140
3522005.06.15 09:03modify14010.001.20431.20281.2140
3532005.06.15 09:03modify14010.001.20431.20291.2140
3542005.06.15 09:03modify14010.001.20431.20301.2140
3552005.06.15 09:03modify14010.001.20431.20301.2140
3562005.06.15 09:04modify14010.001.20431.20311.2140
3572005.06.15 09:04modify14010.001.20431.20321.2140
3582005.06.15 11:35close14010.001.20551.20321.2140120.007972.25
3592005.06.15 11:35sell14110.001.20541.20711.1957
3602005.06.15 11:50modify14110.001.20541.20701.1957
3612005.06.15 11:50close14110.001.20441.20701.1957100.008072.25
3622005.06.15 12:22buy14210.001.20401.20231.2137
3632005.06.15 12:59modify14210.001.20401.20241.2137
3642005.06.15 12:59close14210.001.20521.20241.2137120.008192.25
3652005.06.15 14:59buy14310.001.20831.20661.2180
3662005.06.15 14:59modify14310.001.20831.20711.2180
3672005.06.15 14:59close14310.001.21101.20711.2180270.008462.25
3682005.06.16 05:27sell14410.001.20871.21041.1990
3692005.06.16 05:48close14410.001.20761.21041.1990109.998572.24
3702005.06.16 08:59sell14510.001.20961.21131.1999
3712005.06.16 09:59s/l14510.001.21131.21131.1999-170.008402.24
3722005.06.16 13:00buy14610.001.21221.21051.2219
3732005.06.16 13:38s/l14610.001.21051.21051.2219-170.008232.24
3742005.06.16 13:38buy14710.001.21051.20881.2202
3752005.06.16 13:54modify14710.001.21051.20891.2202
3762005.06.16 13:54modify14710.001.21051.20891.2202
3772005.06.16 13:55modify14710.001.21051.20891.2202
3782005.06.16 13:55modify14710.001.21051.20901.2202
3792005.06.16 13:55modify14710.001.21051.20911.2202
3802005.06.16 13:59s/l14710.001.209121.20911.2202-137.978094.27
3812005.06.16 13:59buy14810.001.20901.20731.2187
3822005.06.16 20:00close14810.001.21021.20731.2187120.008214.27
3832005.06.17 02:00buy14910.001.21051.20881.2202
3842005.06.17 06:59modify14910.001.21051.20951.2202
3852005.06.17 06:59close14910.001.21181.20951.2202130.008344.27
3862005.06.17 12:30buy15010.001.21591.21421.2256
3872005.06.17 12:40close15010.001.21731.21421.2256140.008484.27
3882005.06.20 02:18buy15110.001.22191.22021.2316
3892005.06.20 02:31close15110.001.22261.22021.231670.008554.27
3902005.06.20 02:32buy15210.001.22271.22101.2324
3912005.06.20 05:59s/l15210.001.22101.22101.2324-170.008384.27
3922005.06.20 06:01sell15310.001.22321.22491.2135
3932005.06.20 06:44close15310.001.22241.22491.213580.018464.28
3942005.06.20 07:59buy15410.001.22261.22091.2323
3952005.06.20 07:59close15410.001.22351.22091.232390.008554.28
3962005.06.20 08:54buy15510.001.22311.22141.2328
3972005.06.20 10:08s/l15510.001.22141.22141.2328-170.008384.28
3982005.06.20 21:59buy15610.001.21461.21291.2243
3992005.06.20 21:59close15610.001.21561.21291.2243100.008484.28
4002005.06.20 22:38buy15710.001.21471.21301.2244
4012005.06.21 07:59s/l15710.001.21301.21301.2244-178.658305.63
4022005.06.21 11:00sell15810.001.20941.21111.1997
4032005.06.21 11:01close15810.001.20831.21111.1997110.008415.63
4042005.06.21 11:11sell15910.001.20911.21081.1994
4052005.06.21 11:49close15910.001.20801.21081.1994110.008525.63
4062005.06.21 14:59sell16010.001.21361.21531.2039
4072005.06.21 18:00s/l16010.001.21531.21531.2039-170.008355.63
4082005.06.22 00:48buy16110.001.21731.21561.2270
4092005.06.22 06:59modify16110.001.21731.21671.2270
4102005.06.22 07:00close16110.001.21941.21671.2270210.008565.63
4112005.06.22 12:39sell16210.001.21281.21451.2031
4122005.06.22 12:59close16210.001.21141.21451.2031140.008705.63
4132005.06.22 14:37sell16310.001.21231.21401.2026
4142005.06.22 16:01close16310.001.21071.21401.2026160.008865.63
4152005.06.22 17:07sell16410.001.21221.21391.2025
4162005.06.23 00:59s/l16410.001.21391.21391.2025-148.408717.23
4172005.06.23 06:01sell16510.001.21241.21411.2027
4182005.06.23 06:59modify16510.001.21241.21411.2027
4192005.06.23 07:00modify16510.001.21241.21401.2027
4202005.06.23 07:14modify16510.001.21241.21401.2027
4212005.06.23 07:15modify16510.001.21241.21391.2027
4222005.06.23 07:43modify16510.001.21241.21391.2027
4232005.06.23 07:46modify16510.001.21241.21381.2027
4242005.06.23 07:46close16510.001.21161.21381.202780.008797.23
4252005.06.23 08:59sell16610.001.21021.21191.2005
4262005.06.23 08:59modify16610.001.21021.21141.2005
4272005.06.23 09:00close16610.001.20921.21141.2005100.008897.23
4282005.06.23 12:14sell16710.001.20831.21001.1986
4292005.06.23 12:59modify16710.001.20831.20701.1986
4302005.06.23 13:00close16710.001.20441.20701.1986390.009287.23
4312005.06.23 14:19sell16810.001.20571.20741.1960
4322005.06.23 14:24close16810.001.20511.20741.196060.009347.23
4332005.06.23 14:26sell16910.001.20531.20701.1956
4342005.06.23 14:34close16910.001.20451.20701.195680.019427.24
4352005.06.23 19:00sell17010.001.20461.20631.1949
4362005.06.23 19:06close17010.001.20361.20631.1949100.009527.24
4372005.06.23 19:09sell17110.001.20361.20531.1939
4382005.06.23 23:51close17110.001.20261.20531.193999.999627.23
4392005.06.24 09:32buy17210.001.20511.20341.2148
4402005.06.24 09:33close17210.001.20591.20341.214880.009707.23
4412005.06.24 15:06buy17310.001.20741.20571.2171
4422005.06.24 15:07close17310.001.20821.20571.217180.009787.23
4432005.06.24 15:07buy17410.001.20821.20651.2179
4442005.06.24 15:08close17410.001.20901.20651.217980.009867.23
4452005.06.24 15:09buy17510.001.20851.20681.2182
4462005.06.24 20:00close17510.001.21021.20681.2182170.0010037.23
4472005.06.27 08:43buy17610.001.21591.21421.2256
4482005.06.27 08:44modify17610.001.21591.21431.2256
4492005.06.27 08:44modify17610.001.21591.21441.2256
4502005.06.27 08:44close17610.001.21691.21441.2256100.0010137.23
4512005.06.27 12:16buy17710.001.21661.21491.2263
4522005.06.27 12:40modify17710.001.21661.21491.2263
4532005.06.27 12:40close17710.001.21761.21491.2263100.0010237.23
4542005.06.27 15:43buy17810.001.21551.21381.2252
4552005.06.27 19:59close17810.001.21621.21381.225270.0010307.23
4562005.06.27 22:04buy17910.001.21631.21461.2260
4572005.06.27 23:43modify17910.001.21631.21461.2260
4582005.06.28 01:59modify17910.001.21631.21461.2260
4592005.06.28 02:00modify17910.001.21631.21471.2260
4602005.06.28 02:00close17910.001.21701.21471.226061.3510368.58
4612005.06.28 03:06buy18010.001.21611.21441.2258
4622005.06.28 03:47close18010.001.21661.21441.225850.0010418.58
4632005.06.28 05:16sell18110.001.21681.21851.2071
4642005.06.28 05:18modify18110.001.21681.21851.2071
4652005.06.28 05:19modify18110.001.21681.21841.2071
4662005.06.28 05:25modify18110.001.21681.21821.2071
4672005.06.28 05:28modify18110.001.21681.21791.2071
4682005.06.28 05:28close18110.001.21581.21791.2071100.0010518.58
4692005.06.28 10:12sell18210.001.21111.21281.2014
4702005.06.28 10:47close18210.001.21041.21281.201470.0110588.59
4712005.06.28 14:03sell18310.001.20921.21091.1995
4722005.06.28 14:59close18310.001.20821.21091.199599.9910688.58
4732005.06.28 21:43sell18410.001.20641.20811.1967
4742005.06.29 06:59modify18410.001.20641.20601.1967
4752005.06.29 07:00close18410.001.20401.20601.1967247.2010935.78
4762005.06.29 08:12sell18510.001.20581.20751.1961
4772005.06.29 08:14modify18510.001.20581.20751.1961
4782005.06.29 08:14modify18510.001.20581.20721.1961
4792005.06.29 08:14modify18510.001.20581.20681.1961
4802005.06.29 08:14close18510.001.20451.20681.1961130.0011065.78
4812005.06.29 08:15sell18610.001.20391.20561.1942
4822005.06.29 09:59s/l18610.001.20561.20561.1942-170.0010895.78
4832005.06.29 14:02sell18710.001.20481.20651.1951
4842005.06.29 14:59s/l18710.001.20651.20651.1951-170.0010725.78
4852005.06.29 14:59sell18810.001.20661.20831.1969
4862005.06.29 15:59s/l18810.001.20831.20831.1969-170.0010555.78
4872005.06.29 16:35buy18910.001.20641.20471.2161
4882005.06.29 16:59modify18910.001.20641.20501.2161
4892005.06.29 16:59close18910.001.20861.20501.2161220.0010775.78
4902005.06.30 00:30buy19010.001.20791.20621.2176
4912005.06.30 03:00close19010.001.20901.20621.2176110.0010885.78
4922005.06.30 05:02buy19110.001.20821.20651.2179
4932005.06.30 05:30close19110.001.20891.20651.217970.0010955.78
4942005.06.30 11:00sell19210.001.20741.20911.1977
4952005.06.30 11:26modify19210.001.20741.20901.1977
4962005.06.30 11:26close19210.001.20621.20901.1977120.0011075.78
4972005.06.30 11:26sell19310.001.20641.20811.1967
4982005.06.30 11:35close19310.001.20561.20811.196780.0011155.78
4992005.06.30 11:59sell19410.001.20861.21031.1989
5002005.06.30 13:18close19410.001.20721.21031.1989140.0011295.78
5012005.06.30 15:01buy19510.001.20881.20711.2185
5022005.06.30 18:19modify19510.001.20881.20711.2185
5032005.06.30 18:20modify19510.001.20881.20721.2185
5042005.06.30 18:20modify19510.001.20881.20721.2185
5052005.06.30 18:20modify19510.001.20881.20731.2185
5062005.06.30 18:20modify19510.001.20881.20751.2185
5072005.06.30 18:59close19510.001.21021.20751.2185140.0011435.78
5082005.07.01 07:02sell19610.001.20651.20821.1968
5092005.07.01 07:15modify19610.001.20651.20811.1968
5102005.07.01 07:15close19610.001.20531.20811.1968119.9911555.77
5112005.07.01 07:15sell19710.001.20531.20701.1956
5122005.07.01 07:52close19710.001.20431.20701.1956100.0111655.78
5132005.07.01 09:59sell19810.001.20941.21111.1997
5142005.07.01 10:59close19810.001.20821.21111.1997120.0011775.78
5152005.07.01 10:59buy19910.001.20861.20691.2183
5162005.07.01 13:59s/l19910.001.20691.20691.2183-170.0011605.78
5172005.07.01 16:52sell20010.001.19641.19811.1867
5182005.07.01 17:53close20010.001.19571.19811.186770.0011675.78
5192005.07.04 06:59sell20110.001.19411.19581.1844
5202005.07.04 07:08modify20110.001.19411.19551.1844
5212005.07.04 07:08close20110.001.19281.19551.1844130.0011805.78
5222005.07.04 07:08buy20210.001.19291.19121.2026
5232005.07.04 10:24s/l20210.001.19121.19121.2026-170.0011635.78
5242005.07.04 10:35sell20310.001.19281.19451.1831
5252005.07.04 10:59modify20310.001.19281.19401.1831
5262005.07.04 10:59close20310.001.19131.19401.1831149.9911785.77
5272005.07.05 02:01buy20410.001.19091.18921.2006
5282005.07.05 02:03modify20410.001.19091.18921.2006
5292005.07.05 02:09modify20410.001.19091.18931.2006
5302005.07.05 02:09modify20410.001.19091.18951.2006
5312005.07.05 02:10modify20410.001.19091.18961.2006
5322005.07.05 02:55modify20410.001.19091.18961.2006
5332005.07.05 02:55modify20410.001.19091.18981.2006
5342005.07.05 02:55modify20410.001.19091.18981.2006
5352005.07.05 02:56modify20410.001.19091.18991.2006
5362005.07.05 02:56close20410.001.19171.18991.200680.0011865.77
5372005.07.05 06:00sell20510.001.19111.19281.1814
5382005.07.05 06:01modify20510.001.19111.19281.1814
5392005.07.05 06:06modify20510.001.19111.19281.1814
5402005.07.05 06:08modify20510.001.19111.19271.1814
5412005.07.05 06:09modify20510.001.19111.19261.1814
5422005.07.05 06:14modify20510.001.19111.19251.1814
5432005.07.05 06:59modify20510.001.19111.18971.1814
5442005.07.05 07:00close20510.001.18801.18971.1814310.0012175.77
5452005.07.05 07:00sell20610.001.18891.19061.1792
5462005.07.05 07:59modify20610.001.18891.19061.1792
5472005.07.05 08:16s/l20610.001.1905991.19061.1792-169.8912005.88
5482005.07.05 08:16sell20710.001.19041.19211.1807
5492005.07.05 08:29modify20710.001.19041.19201.1807
5502005.07.05 08:30modify20710.001.19041.19181.1807
5512005.07.05 08:30close20710.001.18961.19181.180780.0112085.89
5522005.07.05 08:31sell20810.001.19001.19171.1803
5532005.07.05 08:32modify20810.001.19001.19171.1803
5542005.07.05 08:39modify20810.001.19001.19141.1803
5552005.07.05 08:39close20810.001.18921.19141.180380.0012165.89
5562005.07.05 09:59buy20910.001.19011.18841.1998
5572005.07.05 11:59s/l20910.001.18841.18841.1998-170.0011995.89
5582005.07.05 12:00sell21010.001.19031.19201.1806
5592005.07.05 12:10close21010.001.18931.19201.1806100.0012095.89
5602005.07.05 12:46sell21110.001.18991.19161.1802
5612005.07.05 14:52s/l21110.001.19161.19161.1802-170.0011925.89
5622005.07.05 15:22buy21210.001.19011.18841.1998
5632005.07.05 15:59close21210.001.19161.18841.1998150.0012075.89
5642005.07.05 16:00buy21310.001.19081.18911.2005
5652005.07.05 16:06close21310.001.19191.18911.2005110.0012185.89
5662005.07.05 16:55buy21410.001.19081.18911.2005
5672005.07.05 17:48close21410.001.19181.18911.2005100.0012285.89
5682005.07.06 01:56buy21510.001.19211.19041.2018
5692005.07.06 05:59modify21510.001.19211.19061.2018
5702005.07.06 06:00modify21510.001.19211.19111.2018
5712005.07.06 06:00close21510.001.19321.19111.2018110.0012395.89
5722005.07.06 08:00buy21610.001.19321.19151.2029
5732005.07.06 08:28modify21610.001.19321.19191.2029
5742005.07.06 08:28close21610.001.19411.19191.202990.0012485.89
5752005.07.06 08:46buy21710.001.19341.19171.2031
5762005.07.06 09:00s/l21710.001.19171.19171.2031-170.0012315.89
5772005.07.06 13:59sell21810.001.19281.19451.1831
5782005.07.06 14:04modify21810.001.19281.19411.1831
5792005.07.06 14:04close21810.001.19131.19411.1831150.0012465.89
5802005.07.06 14:04buy21910.001.19141.18971.2011
5812005.07.06 14:59modify21910.001.19141.19001.2011
5822005.07.06 14:59close21910.001.19281.19001.2011140.0112605.90
5832005.07.06 15:00buy22010.001.19131.18961.2010
5842005.07.06 15:47close22010.001.19261.18961.2010129.9912735.89
5852005.07.07 03:04sell22110.001.19221.19391.1825
5862005.07.07 06:00modify22110.001.19221.19361.1825
5872005.07.07 07:59s/l22110.001.1936331.19361.1825-143.3312592.56
5882005.07.07 08:01buy22210.001.19271.19101.2024
5892005.07.07 08:39modify22210.001.19271.19111.2024
5902005.07.07 08:39modify22210.001.19271.19121.2024
5912005.07.07 08:39modify22210.001.19271.19121.2024
5922005.07.07 08:41modify22210.001.19271.19131.2024
5932005.07.07 08:43modify22210.001.19271.19141.2024
5942005.07.07 08:43modify22210.001.19271.19151.2024
5952005.07.07 08:43close22210.001.19351.19151.202480.0012672.56
5962005.07.07 08:46buy22310.001.19331.19161.2030
5972005.07.07 08:46modify22310.001.19331.19161.2030
5982005.07.07 08:46modify22310.001.19331.19171.2030
5992005.07.07 08:59modify22310.001.19331.19381.2030
6002005.07.07 09:00close22310.001.19581.19381.2030250.0012922.56
6012005.07.07 11:01buy22410.001.19691.19521.2066
6022005.07.07 11:23close22410.001.19821.19521.2066130.0013052.56
6032005.07.07 11:23buy22510.001.19871.19701.2084
6042005.07.07 11:24close22510.001.20001.19701.2084130.0013182.56
6052005.07.07 11:39buy22610.001.19871.19701.2084
6062005.07.07 11:45s/l22610.001.19701.19701.2084-170.0013012.56
6072005.07.07 11:45buy22710.001.19711.19541.2068
6082005.07.07 11:51close22710.001.19841.19541.2068129.9913142.55
6092005.07.07 11:51buy22810.001.19861.19691.2083
6102005.07.07 11:53close22810.001.20001.19691.2083140.0013282.55
6112005.07.07 11:58buy22910.001.19851.19681.2082
6122005.07.07 12:59s/l22910.001.19681.19681.2082-170.0013112.55
6132005.07.07 12:59buy23010.001.19471.19301.2044
6142005.07.07 14:06close23010.001.19601.19301.2044130.0013242.55
6152005.07.07 14:06sell23110.001.19601.19771.1863
6162005.07.07 14:24close23110.001.19461.19771.1863140.0013382.55
6172005.07.07 14:26sell23210.001.19581.19751.1861
6182005.07.07 14:38close23210.001.19451.19751.1861130.0013512.55
6192005.07.07 15:05buy23310.001.19381.19211.2035
6202005.07.07 18:00close23310.001.19491.19211.2035109.9913622.54
6212005.07.07 20:59sell23410.001.19511.19681.1854
6222005.07.07 22:02close23410.001.19441.19681.185470.0113692.55
6232005.07.08 09:00sell23510.001.19121.19291.1815
6242005.07.08 09:11modify23510.001.19121.19291.1815
6252005.07.08 09:11modify23510.001.19121.19281.1815
6262005.07.08 09:12modify23510.001.19121.19271.1815
6272005.07.08 09:12modify23510.001.19121.19271.1815
6282005.07.08 09:12modify23510.001.19121.19261.1815
6292005.07.08 09:12modify23510.001.19121.19261.1815
6302005.07.08 09:13modify23510.001.19121.19251.1815
6312005.07.08 09:14modify23510.001.19121.19241.1815
6322005.07.08 09:14close23510.001.19031.19241.181590.0013782.55
6332005.07.08 09:24sell23610.001.19121.19291.1815
6342005.07.08 09:27modify23610.001.19121.19291.1815
6352005.07.08 09:27modify23610.001.19121.19271.1815
6362005.07.08 09:28modify23610.001.19121.19261.1815
6372005.07.08 10:27close23610.001.19061.19261.181559.9913842.54
6382005.07.08 14:30buy23710.001.19341.19171.2031
6392005.07.08 14:39close23710.001.19421.19171.203179.9913922.53
6402005.07.08 16:59buy23810.001.19241.19071.2021
6412005.07.08 17:05close23810.001.19381.19071.2021140.0014062.53
6422005.07.08 17:05sell23910.001.19361.19531.1839
6432005.07.08 18:59s/l23910.001.19531.19531.1839-170.0013892.53
6442005.07.11 07:00buy24010.001.20091.19921.2106
6452005.07.11 08:37close24010.001.20201.19921.2106109.9914002.52
6462005.07.11 09:15buy24110.001.20051.19881.2102
6472005.07.11 14:59modify24110.001.20051.20391.2102
6482005.07.11 15:00close24110.001.20681.20391.2102630.0014632.52
6492005.07.11 19:03buy24210.001.20671.20501.2164
6502005.07.11 20:00close24210.001.20761.20501.216489.9914722.51
6512005.07.11 22:10buy24310.001.20671.20501.2164
6522005.07.12 01:59modify24310.001.20671.20801.2164
6532005.07.12 01:59close24310.001.21081.20801.2164401.3515123.86
6542005.07.12 09:08buy24410.001.21641.21471.2261
6552005.07.12 09:10close24410.001.21741.21471.2261100.0015223.86
6562005.07.12 09:10buy24510.001.21751.21581.2272
6572005.07.12 09:23close24510.001.21851.21581.227299.9815323.84
6582005.07.12 09:42buy24610.001.21751.21581.2272
6592005.07.12 09:52close24610.001.21871.21581.2272119.9915443.83
6602005.07.12 12:14sell24710.001.21721.21891.2075
6612005.07.12 12:59close24710.001.21641.21891.207579.9915523.82
6622005.07.12 13:02sell24810.001.21701.21871.2073
6632005.07.12 13:59s/l24810.001.21871.21871.2073-170.0015353.82
6642005.07.12 16:04buy24910.001.21931.21761.2290
6652005.07.12 16:06close24910.001.22021.21761.229089.9915443.81
6662005.07.12 16:10buy25010.001.21931.21761.2290
6672005.07.12 16:45close25010.001.22051.21761.2290120.0015563.81
6682005.07.12 16:58buy25110.001.21931.21761.2290
6692005.07.12 16:59close25110.001.22051.21761.2290120.0015683.81
6702005.07.12 18:59buy25210.001.22351.22181.2332
6712005.07.12 20:00close25210.001.22431.22181.233280.0015763.81
6722005.07.13 08:57sell25310.001.21961.22131.2099
6732005.07.13 09:13modify25310.001.21961.22121.2099
6742005.07.13 09:13modify25310.001.21961.22111.2099
6752005.07.13 09:13close25310.001.21881.22111.209980.0015843.81
6762005.07.13 10:46sell25410.001.21911.22081.2094
6772005.07.13 11:18modify25410.001.21911.22081.2094
6782005.07.13 11:18modify25410.001.21911.22081.2094
6792005.07.13 11:18close25410.001.21831.22081.209480.0015923.81
6802005.07.13 16:37sell25510.001.21011.21181.2004
6812005.07.13 16:39close25510.001.20921.21181.200490.0016013.81
6822005.07.13 16:43sell25610.001.20981.21151.2001
6832005.07.13 17:00close25610.001.20901.21151.200180.0016093.81
6842005.07.14 01:17sell25710.001.20781.20951.1981
6852005.07.14 01:21close25710.001.20721.20951.198160.0016153.81
6862005.07.14 10:01buy25810.001.20741.20571.2171
6872005.07.14 10:16modify25810.001.20741.20601.2171
6882005.07.14 10:16modify25810.001.20741.20611.2171
6892005.07.14 10:16close25810.001.20861.20611.2171119.9916273.80
6902005.07.14 10:59buy25910.001.20711.20541.2168
6912005.07.14 11:00close25910.001.20781.20541.216869.9916343.79
6922005.07.14 12:53buy26010.001.20681.20511.2165
6932005.07.14 12:59modify26010.001.20681.20901.2165
6942005.07.14 12:59close26010.001.21151.20901.2165470.0016813.79
6952005.07.14 14:00buy26110.001.21011.20841.2198
6962005.07.14 14:59close26110.001.21121.20841.2198110.0016923.79
6972005.07.14 15:10buy26210.001.20961.20791.2193
6982005.07.14 15:13close26210.001.21081.20791.2193119.9917043.78
6992005.07.14 15:59buy26310.001.20911.20741.2188
7002005.07.15 00:59modify26310.001.20911.20791.2188
7012005.07.15 01:00close26310.001.21091.20791.2188171.3517215.13
7022005.07.15 07:59buy26410.001.21221.21051.2219
7032005.07.15 07:59modify26410.001.21221.21091.2219
7042005.07.15 07:59close26410.001.21311.21091.221990.0017305.13
7052005.07.15 08:00buy26510.001.21151.20981.2212
7062005.07.15 08:25modify26510.001.21151.21001.2212
7072005.07.15 08:26modify26510.001.21151.21051.2212
7082005.07.15 08:26close26510.001.21271.21051.2212120.0017425.13
7092005.07.15 08:59buy26610.001.21121.20951.2209
7102005.07.15 10:59s/l26610.001.20951.20951.2209-170.0017255.13
7112005.07.15 14:33sell26710.001.20591.20761.1962
7122005.07.15 14:36close26710.001.20471.20761.1962120.0017375.13
7132005.07.15 16:27sell26810.001.20471.20641.1950
7142005.07.17 23:51modify26810.001.20471.20641.1950
7152005.07.18 06:59s/l26810.001.2063731.20641.1950-160.0917215.04
7162005.07.18 12:59buy26910.001.20501.20331.2147
7172005.07.18 13:59modify26910.001.20501.20341.2147
7182005.07.18 13:59close26910.001.20581.20341.214780.0017295.04
7192005.07.18 14:08buy27010.001.20531.20361.2150
7202005.07.18 15:00close27010.001.20581.20361.215050.0117345.05
7212005.07.18 15:46sell27110.001.20681.20851.1971
7222005.07.18 15:48close27110.001.20631.20851.197150.0017395.05
7232005.07.18 16:59buy27210.001.20701.20531.2167
7242005.07.18 19:59s/l27210.001.20531.20531.2167-170.0017225.05
7252005.07.19 06:01sell27310.001.20251.20421.1928
7262005.07.19 06:59modify27310.001.20251.20271.1928
7272005.07.19 06:59close27310.001.20051.20271.1928200.0017425.05
7282005.07.19 11:58sell27410.001.19831.20001.1886
7292005.07.19 11:59modify27410.001.19831.19941.1886
7302005.07.19 12:00close27410.001.19681.19941.1886150.0017575.05
7312005.07.19 12:36sell27510.001.19791.19961.1882
7322005.07.19 12:59modify27510.001.19791.19871.1882
7332005.07.19 13:00close27510.001.19581.19871.1882210.0017785.05
7342005.07.19 13:00sell27610.001.19731.19901.1876
7352005.07.19 13:41close27610.001.19621.19901.1876110.0017895.05
7362005.07.19 14:59sell27710.001.19921.20091.1895
7372005.07.19 15:59close27710.001.19801.20091.1895120.0018015.05
7382005.07.19 19:44buy27810.001.20321.20151.2129
7392005.07.20 00:59modify27810.001.20321.20251.2129
7402005.07.20 01:00close27810.001.20551.20251.2129221.3518236.40
7412005.07.20 13:05sell27910.001.20791.20961.1982
7422005.07.20 13:31close27910.001.20721.20961.198270.0018306.40
7432005.07.20 15:59sell28010.001.20481.20651.1951
7442005.07.20 17:59s/l28010.001.20651.20651.1951-170.0018136.40
7452005.07.20 19:59buy28110.001.21501.21331.2247
7462005.07.21 00:38close28110.001.21621.21331.224794.0518230.45
7472005.07.21 02:19buy28210.001.21561.21391.2253
7482005.07.21 02:45close28210.001.21731.21391.2253170.0018400.45
7492005.07.21 02:59buy28310.001.21571.21401.2254
7502005.07.21 11:59modify28310.001.21571.21771.2254
7512005.07.21 11:59close28310.001.22131.21771.2254560.0018960.45
7522005.07.21 12:59buy28410.001.21671.21501.2264
7532005.07.21 12:59modify28410.001.21671.21541.2264
7542005.07.21 12:59close28410.001.22001.21541.2264330.0019290.45
7552005.07.21 13:00buy28510.001.21441.21271.2241
7562005.07.21 13:04close28510.001.21591.21271.2241150.0019440.45
7572005.07.21 13:04buy28610.001.21671.21501.2264
7582005.07.21 13:06close28610.001.21791.21501.2264120.0119560.46
7592005.07.21 13:07buy28710.001.21761.21591.2273
7602005.07.21 13:07close28710.001.21871.21591.2273109.9919670.45
7612005.07.21 13:07buy28810.001.21881.21711.2285
7622005.07.21 13:09s/l28810.001.21711.21711.2285-170.0019500.45
7632005.07.21 13:09buy28910.001.21671.21501.2264
7642005.07.21 13:09close28910.001.21801.21501.2264130.0019630.45
7652005.07.21 13:09buy29010.001.21841.21671.2281
7662005.07.21 13:09s/l29010.001.21671.21671.2281-170.0019460.45
7672005.07.21 13:09buy29110.001.21671.21501.2264
7682005.07.21 13:12s/l29110.001.21501.21501.2264-170.0019290.45
7692005.07.21 13:12buy29210.001.21471.21301.2244
7702005.07.21 13:15close29210.001.21611.21301.2244140.0019430.45
7712005.07.21 13:15buy29310.001.21641.21471.2261
7722005.07.21 13:23close29310.001.21761.21471.2261120.0019550.45
7732005.07.21 13:23buy29410.001.21831.21661.2280
7742005.07.21 13:24close29410.001.21931.21661.2280100.0019650.45
7752005.07.21 13:40buy29510.001.21901.21731.2287
7762005.07.21 13:41s/l29510.001.21731.21731.2287-170.0019480.45
7772005.07.21 13:41buy29610.001.21741.21571.2271
7782005.07.21 13:43close29610.001.21861.21571.2271120.0019600.45
7792005.07.21 13:43buy29710.001.21901.21731.2287
7802005.07.21 13:59s/l29710.001.21731.21731.2287-170.0019430.45
7812005.07.21 13:59buy29810.001.21531.21361.2250
7822005.07.21 14:35close29810.001.21681.21361.2250150.0019580.45
7832005.07.21 14:35sell29910.001.21681.21851.2071
7842005.07.21 14:59modify29910.001.21681.21741.2071
7852005.07.21 14:59close29910.001.21201.21741.2071480.0020060.45
7862005.07.21 16:00sell30010.001.21491.21661.2052
7872005.07.21 16:08s/l30010.001.21661.21661.2052-170.0019890.45
7882005.07.21 16:08sell30110.001.21641.21811.2067
7892005.07.21 16:13close30110.001.21531.21811.2067109.9920000.44
7902005.07.21 16:14sell30210.001.21501.21671.2053
7912005.07.21 16:27close30210.001.21401.21671.2053100.0020100.44
7922005.07.21 16:27sell30310.001.21301.21471.2033
7932005.07.21 16:28close30310.001.21201.21471.2033100.0020200.44
7942005.07.21 16:59sell30410.001.21611.21781.2064
7952005.07.21 17:59s/l30410.001.21781.21781.2064-170.0020030.44
7962005.07.21 18:00buy30510.001.21671.21501.2264
7972005.07.21 19:08close30510.001.21751.21501.226480.0020110.44
7982005.07.22 07:04buy30610.001.21711.21541.2268
7992005.07.22 08:18close30610.001.21861.21541.2268149.9920260.43
8002005.07.25 08:00sell30710.001.20551.20721.1958
8012005.07.25 08:43modify30710.001.20551.20691.1958
8022005.07.25 08:43close30710.001.20451.20691.1958100.0020360.43
8032005.07.25 08:59sell30810.001.20661.20831.1969
8042005.07.25 10:38modify30810.001.20661.20831.1969
8052005.07.25 17:03close30810.001.20551.20831.1969110.0020470.43
8062005.07.25 18:05sell30910.001.20591.20761.1962
8072005.07.25 23:59close30910.001.20501.20761.196290.0020560.43
8082005.07.26 07:02buy31010.001.20431.20261.2140
8092005.07.26 08:38close31010.001.20491.20261.214060.0120620.44
8102005.07.26 14:00sell31110.001.20001.20171.1903
8112005.07.26 14:13close31110.001.19911.20171.190390.0020710.44
8122005.07.26 14:59sell31210.001.20221.20391.1925
8132005.07.26 15:01modify31210.001.20221.20311.1925
8142005.07.26 15:01close31210.001.19971.20311.1925250.0020960.44
8152005.07.26 15:13buy31310.001.20031.19861.2100
8162005.07.26 16:01close31310.001.20131.19861.2100100.0021060.44
8172005.07.26 16:01sell31410.001.20121.20291.1915
8182005.07.26 16:02close31410.001.20031.20291.191590.0021150.44
8192005.07.26 16:08sell31510.001.20081.20251.1911
8202005.07.26 16:22s/l31510.001.20251.20251.1911-170.0020980.44
8212005.07.26 16:22sell31610.001.20241.20411.1927
8222005.07.26 21:00close31610.001.20151.20411.192790.0021070.44
8232005.07.27 02:02buy31710.001.20161.19991.2113
8242005.07.27 02:36close31710.001.20241.19991.211380.0021150.44
8252005.07.27 02:57buy31810.001.20161.19991.2113
8262005.07.27 06:22s/l31810.001.19991.19991.2113-170.0020980.44
8272005.07.27 07:00sell31910.001.20081.20251.1911
8282005.07.27 07:39modify31910.001.20081.20231.1911
8292005.07.27 07:59modify31910.001.20081.20231.1911
8302005.07.27 07:59modify31910.001.20081.20221.1911
8312005.07.27 07:59modify31910.001.20081.20081.1911
8322005.07.27 08:00close31910.001.19861.20081.1911219.9921200.43
8332005.07.27 12:59sell32010.001.20211.20381.1924
8342005.07.27 14:59s/l32010.001.20381.20381.1924-170.0021030.43
8352005.07.27 20:00buy32110.001.20671.20501.2164
8362005.07.27 20:35close32110.001.20771.20501.216499.9921130.42
8372005.07.28 03:11sell32210.001.20741.20911.1977
8382005.07.28 03:49close32210.001.20671.20911.197770.0121200.43
8392005.07.28 04:11buy32310.001.20681.20511.2165
8402005.07.28 07:59s/l32310.001.20511.20511.2165-170.0021030.43
8412005.07.28 08:02sell32410.001.20631.20801.1966
8422005.07.28 08:14modify32410.001.20631.20791.1966
8432005.07.28 08:14close32410.001.20571.20791.196660.0021090.43
8442005.07.28 10:59sell32510.001.20771.20941.1980
8452005.07.28 11:59s/l32510.001.20941.20941.1980-170.0020920.43
8462005.07.28 12:59buy32610.001.20851.20681.2182
8472005.07.28 13:15close32610.001.20921.20681.218269.9920990.42
8482005.07.28 13:59buy32710.001.20801.20631.2177
8492005.07.28 15:11modify32710.001.20801.20641.2177
8502005.07.28 15:11modify32710.001.20801.20641.2177
8512005.07.28 15:13modify32710.001.20801.20651.2177
8522005.07.28 15:14modify32710.001.20801.20661.2177
8532005.07.28 15:14modify32710.001.20801.20671.2177
8542005.07.28 15:14modify32710.001.20801.20681.2177
8552005.07.28 15:19modify32710.001.20801.20681.2177
8562005.07.28 15:19modify32710.001.20801.20691.2177
8572005.07.28 15:20modify32710.001.20801.20691.2177
8582005.07.28 15:20modify32710.001.20801.20701.2177
8592005.07.28 15:20modify32710.001.20801.20701.2177
8602005.07.28 15:21modify32710.001.20801.20701.2177
8612005.07.28 15:21modify32710.001.20801.20711.2177
8622005.07.28 15:21modify32710.001.20801.20721.2177
8632005.07.28 15:21modify32710.001.20801.20731.2177
8642005.07.28 15:59modify32710.001.20801.20901.2177
8652005.07.28 16:00close32710.001.21221.20901.2177420.0021410.42
8662005.07.28 18:02buy32810.001.21261.21091.2223
8672005.07.28 18:10close32810.001.21371.21091.2223110.0021520.42
8682005.07.29 10:03sell32910.001.21041.21211.2007
8692005.07.29 10:04modify32910.001.21041.21201.2007
8702005.07.29 10:05modify32910.001.21041.21191.2007
8712005.07.29 10:05modify32910.001.21041.21181.2007
8722005.07.29 10:05modify32910.001.21041.21141.2007
8732005.07.29 10:05close32910.001.20921.21141.2007120.0021640.42
8742005.07.29 12:59sell33010.001.21311.21481.2034
8752005.07.29 14:36modify33010.001.21311.21481.2034
8762005.07.29 14:36close33010.001.21171.21481.2034140.0021780.42
8772005.07.29 14:39buy33110.001.21261.21091.2223
8782005.07.29 14:45close33110.001.21341.21091.222380.0021860.42
8792005.07.29 14:52buy33210.001.21261.21091.2223
8802005.07.29 14:53close33210.001.21341.21091.222380.0021940.42
8812005.07.29 14:59buy33310.001.21261.21091.2223
8822005.07.29 14:59modify33310.001.21261.21131.2223
8832005.07.29 15:00close33310.001.21441.21131.2223180.0022120.42
8842005.07.29 18:03buy33410.001.21231.21061.2220
8852005.07.29 19:15close33410.001.21331.21061.2220100.0022220.42
8862005.08.01 05:01buy33510.001.21761.21591.2273
8872005.08.01 06:05close33510.001.21831.21591.227369.9922290.41
8882005.08.01 07:56buy33610.001.21761.21591.2273
8892005.08.01 08:00close33610.001.21841.21591.227380.0022370.41
8902005.08.01 09:59buy33710.001.22111.21941.2308
8912005.08.01 10:30close33710.001.22181.21941.230870.0022440.41
8922005.08.01 11:09buy33810.001.22201.22031.2317
8932005.08.01 12:37close33810.001.22291.22031.231789.9922530.40
8942005.08.01 13:02buy33910.001.22261.22091.2323
8952005.08.01 14:23close33910.001.22351.22091.232390.0022620.40
8962005.08.01 16:00sell34010.001.22131.22301.2116
8972005.08.01 16:50close34010.001.22041.22301.211689.9922710.39
8982005.08.01 16:51sell34110.001.22111.22281.2114
8992005.08.01 16:54close34110.001.22021.22281.211490.0022800.39
9002005.08.01 22:01sell34210.001.21861.22031.2089
9012005.08.02 01:59s/l34210.001.22031.22031.2089-162.8022637.59
9022005.08.02 02:56buy34310.001.22041.21871.2301
9032005.08.02 03:56close34310.001.22151.21871.2301110.0022747.59
9042005.08.02 04:39buy34410.001.22121.21951.2309
9052005.08.02 07:03modify34410.001.22121.21951.2309
9062005.08.02 07:03modify34410.001.22121.21991.2309
9072005.08.02 08:00close34410.001.22271.21991.2309150.0022897.59
9082005.08.02 09:30buy34510.001.22141.21971.2311
9092005.08.02 09:48close34510.001.22261.21971.2311120.0023017.59
9102005.08.02 13:00buy34610.001.22211.22041.2318
9112005.08.02 14:30s/l34610.001.22041.22041.2318-170.0022847.59
9122005.08.02 15:05sell34710.001.22171.22341.2120
9132005.08.02 16:02close34710.001.22081.22341.212090.0022937.59
9142005.08.02 17:09sell34810.001.22051.22221.2108
9152005.08.02 18:26close34810.001.21941.22221.2108110.0023047.59
9162005.08.03 02:42sell34910.001.21711.21881.2074
9172005.08.03 04:06modify34910.001.21711.21831.2074
9182005.08.03 05:08close34910.001.21631.21831.207480.0023127.59
9192005.08.03 06:59sell35010.001.22031.22201.2106
9202005.08.03 08:59s/l35010.001.22201.22201.2106-170.0022957.59
9212005.08.03 13:00buy35110.001.23041.22871.2401
9222005.08.03 14:21close35110.001.23161.22871.2401119.9823077.57
9232005.08.03 16:00buy35210.001.23271.23101.2424
9242005.08.03 17:57close35210.001.23371.23101.242499.9923177.56
9252005.08.04 02:02buy35310.001.23261.23091.2423
9262005.08.04 03:07close35310.001.23351.23091.242390.0123267.57
9272005.08.04 03:10sell35410.001.23371.23541.2240
9282005.08.04 04:34close35410.001.23291.23541.224080.0023347.57
9292005.08.04 05:59sell35510.001.23361.23531.2239
9302005.08.04 06:00close35510.001.23281.23531.223980.0023427.57
9312005.08.04 08:05sell35610.001.23261.23431.2229
9322005.08.04 09:00close35610.001.23161.23431.2229100.0023527.57
9332005.08.04 11:59buy35710.001.23231.23061.2420
9342005.08.04 13:21close35710.001.23341.23061.2420110.0023637.57
9352005.08.04 17:05buy35810.001.23741.23571.2471
9362005.08.04 17:14close35810.001.23851.23571.2471110.0123747.58
9372005.08.04 17:46buy35910.001.23781.23611.2475
9382005.08.04 18:16close35910.001.23881.23611.247599.9923847.57
9392005.08.05 01:57sell36010.001.23831.24001.2286
9402005.08.05 02:56close36010.001.23761.24001.228669.9923917.56
9412005.08.05 04:59sell36110.001.23671.23841.2270
9422005.08.05 04:59close36110.001.23591.23841.227080.0023997.56
9432005.08.05 05:02sell36210.001.23681.23851.2271
9442005.08.05 05:19close36210.001.23621.23851.227160.0124057.57
9452005.08.05 05:26sell36310.001.23641.23811.2267
9462005.08.05 07:59s/l36310.001.23811.23811.2267-170.0023887.57
9472005.08.05 11:07sell36410.001.23781.23951.2281
9482005.08.05 11:30modify36410.001.23781.23951.2281
9492005.08.05 11:30close36410.001.23681.23951.2281100.0023987.57
9502005.08.05 11:59sell36510.001.23821.23991.2285
9512005.08.05 12:01close36510.001.23721.23991.2285100.0024087.57
9522005.08.05 12:03buy36610.001.23701.23531.2467
9532005.08.05 12:59s/l36610.001.23531.23531.2467-170.0023917.57
9542005.08.05 13:00sell36710.001.23581.23751.2261
9552005.08.05 13:59modify36710.001.23581.23751.2261
9562005.08.05 13:59close36710.001.23411.23751.2261170.0024087.57
9572005.08.08 01:00buy36810.001.23341.23171.2431
9582005.08.08 01:18close36810.001.23421.23171.243180.0024167.57
9592005.08.08 01:28buy36910.001.23361.23191.2433
9602005.08.08 07:59modify36910.001.23361.23431.2433
9612005.08.08 08:00close36910.001.23691.23431.2433329.9924497.56
9622005.08.08 08:59buy37010.001.23581.23411.2455
9632005.08.08 08:59close37010.001.23681.23411.2455100.0024597.56
9642005.08.08 10:43buy37110.001.23711.23541.2468
9652005.08.08 11:12close37110.001.23811.23541.246899.9924697.55
9662005.08.09 06:59buy37210.001.23921.23751.2489
9672005.08.09 06:59modify37210.001.23921.23801.2489
9682005.08.09 06:59close37210.001.24071.23801.2489150.0024847.55
9692005.08.09 07:41buy37310.001.23821.23651.2479
9702005.08.09 07:50modify37310.001.23821.23661.2479
9712005.08.09 07:50close37310.001.23941.23661.2479119.9924967.54
9722005.08.09 07:50buy37410.001.23941.23771.2491
9732005.08.09 07:54close37410.001.24031.23771.249189.9925057.53
9742005.08.09 07:59buy37510.001.23891.23721.2486
9752005.08.09 10:04s/l37510.001.23721.23721.2486-170.0024887.53
9762005.08.09 23:07buy37610.001.23671.23501.2464
9772005.08.09 23:47modify37610.001.23671.23501.2464
9782005.08.09 23:47modify37610.001.23671.23511.2464
9792005.08.09 23:48modify37610.001.23671.23521.2464
9802005.08.09 23:48close37610.001.23771.23521.2464100.0024987.53
9812005.08.09 23:59buy37710.001.23591.23421.2456
9822005.08.10 00:01modify37710.001.23591.23451.2456
9832005.08.10 00:01close37710.001.23711.23451.2456111.3525098.88
9842005.08.10 07:22buy37810.001.23731.23561.2470
9852005.08.10 07:59modify37810.001.23731.23611.2470
9862005.08.10 07:59close37810.001.23881.23611.2470150.0025248.88
9872005.08.10 13:44sell37910.001.23911.24081.2294
9882005.08.10 14:13close37910.001.23811.24081.2294100.0125348.89
9892005.08.10 16:59sell38010.001.23581.23751.2261
9902005.08.10 17:33close38010.001.23481.23751.2261100.0025448.89
9912005.08.10 18:59sell38110.001.23801.23971.2283
9922005.08.10 19:00close38110.001.23701.23971.2283100.0025548.89
9932005.08.10 20:59sell38210.001.23821.23991.2285
9942005.08.11 01:59s/l38210.001.23991.23991.2285-148.4025400.49
9952005.08.11 04:00buy38310.001.24081.23911.2505
9962005.08.11 04:59close38310.001.24171.23911.250590.0025490.49
9972005.08.11 05:12buy38410.001.24081.23911.2505
9982005.08.11 07:31modify38410.001.24081.23911.2505
9992005.08.11 07:59modify38410.001.24081.24021.2505
10002005.08.11 08:00close38410.001.24281.24021.2505200.0025690.49
10012005.08.11 08:58buy38510.001.24041.23871.2501
10022005.08.11 10:00modify38510.001.24041.23951.2501
10032005.08.11 10:00modify38510.001.24041.23981.2501
10042005.08.11 12:26close38510.001.24161.23981.2501119.9925810.48
10052005.08.11 23:59buy38610.001.24581.24411.2555
10062005.08.12 00:16close38610.001.24671.24411.255581.3525891.83
10072005.08.12 06:25sell38710.001.24641.24811.2367
10082005.08.12 06:47modify38710.001.24641.24801.2367
10092005.08.12 06:48modify38710.001.24641.24781.2367
10102005.08.12 06:49modify38710.001.24641.24771.2367
10112005.08.12 06:49close38710.001.24551.24771.236789.9925981.82
10122005.08.12 06:59sell38810.001.24711.24881.2374
10132005.08.12 08:16modify38810.001.24711.24871.2374
10142005.08.12 10:57modify38810.001.24711.24861.2374
10152005.08.12 11:59modify38810.001.24711.24831.2374
10162005.08.12 11:59close38810.001.24611.24831.2374100.0026081.82
10172005.08.12 12:00sell38910.001.24701.24871.2373
10182005.08.12 12:50modify38910.001.24701.24871.2373
10192005.08.12 12:50modify38910.001.24701.24861.2373
10202005.08.12 12:59modify38910.001.24701.24361.2373
10212005.08.12 13:00close38910.001.24141.24361.2373560.0026641.82
10222005.08.12 13:59sell39010.001.24381.24551.2341
10232005.08.12 14:47close39010.001.24241.24551.2341140.0026781.82
10242005.08.15 00:41buy39110.001.24501.24331.2547
10252005.08.15 00:59s/l39110.001.24331.24331.2547-170.0026611.82
10262005.08.15 00:59buy39210.001.24261.24091.2523
10272005.08.15 05:59s/l39210.001.24091.24091.2523-170.0026441.82
10282005.08.15 07:00sell39310.001.24091.24261.2312
10292005.08.15 07:37modify39310.001.24091.24261.2312
10302005.08.15 07:38modify39310.001.24091.24251.2312
10312005.08.15 07:39modify39310.001.24091.24241.2312
10322005.08.15 07:39modify39310.001.24091.24231.2312
10332005.08.15 07:39modify39310.001.24091.24221.2312
10342005.08.15 07:40modify39310.001.24091.24211.2312
10352005.08.15 07:44modify39310.001.24091.24201.2312
10362005.08.15 07:44close39310.001.23961.24201.2312130.0026571.82
10372005.08.15 12:00sell39410.001.23811.23981.2284
10382005.08.15 13:00modify39410.001.23811.23971.2284
10392005.08.15 13:00close39410.001.23681.23971.2284130.0126701.83
10402005.08.15 15:03sell39510.001.23791.23961.2282
10412005.08.15 15:07close39510.001.23701.23961.228290.0026791.83
10422005.08.15 17:08sell39610.001.23661.23831.2269
10432005.08.15 17:54close39610.001.23571.23831.226990.0026881.83
10442005.08.16 08:00buy39710.001.23511.23341.2448
10452005.08.16 08:06modify39710.001.23511.23351.2448
10462005.08.16 08:06modify39710.001.23511.23361.2448
10472005.08.16 08:06modify39710.001.23511.23361.2448
10482005.08.16 08:19modify39710.001.23511.23381.2448
10492005.08.16 08:19close39710.001.23591.23381.244879.9926961.82
10502005.08.16 08:36buy39810.001.23511.23341.2448
10512005.08.16 09:59s/l39810.001.23341.23341.2448-170.0026791.82
10522005.08.16 11:17sell39910.001.23301.23471.2233
10532005.08.16 11:20close39910.001.23221.23471.223380.0026871.82
10542005.08.16 11:38sell40010.001.23251.23421.2228
10552005.08.16 12:59modify40010.001.23251.23381.2228
10562005.08.16 13:00close40010.001.23111.23381.2228140.0027011.82
10572005.08.16 13:19sell40110.001.23201.23371.2223
10582005.08.16 15:59s/l40110.001.23371.23371.2223-170.0026841.82
10592005.08.16 17:44sell40210.001.23461.23631.2249
10602005.08.16 20:59s/l40210.001.23631.23631.2249-170.0026671.82
10612005.08.17 10:31sell40310.001.22971.23141.2200
10622005.08.17 10:36modify40310.001.22971.23141.2200
10632005.08.17 10:36modify40310.001.22971.23141.2200
10642005.08.17 10:45modify40310.001.22971.23131.2200
10652005.08.17 10:45close40310.001.22861.23131.2200110.0026781.82
10662005.08.17 13:22buy40410.001.22961.22791.2393
10672005.08.17 14:56close40410.001.23071.22791.2393109.9926891.81
10682005.08.17 15:19buy40510.001.22961.22791.2393
10692005.08.17 16:59s/l40510.001.22791.22791.2393-170.0026721.81
10702005.08.18 06:39sell40610.001.22761.22931.2179
10712005.08.18 07:44modify40610.001.22761.22931.2179
10722005.08.18 07:44modify40610.001.22761.22911.2179
10732005.08.18 07:44modify40610.001.22761.22901.2179
10742005.08.18 07:45modify40610.001.22761.22891.2179
10752005.08.18 07:45close40610.001.22681.22891.217980.0026801.81
10762005.08.18 15:01sell40710.001.21831.22001.2086
10772005.08.18 15:59close40710.001.21751.22001.208679.9926881.80
10782005.08.18 18:10sell40810.001.21851.22021.2088
10792005.08.18 19:23close40810.001.21771.22021.208880.0026961.80
10802005.08.19 08:56sell40910.001.21531.21701.2056
10812005.08.19 09:59s/l40910.001.21701.21701.2056-170.0026791.80
10822005.08.19 09:59sell41010.001.21771.21941.2080
10832005.08.19 14:40close41010.001.21671.21941.2080100.0026891.80
10842005.08.19 16:00sell41110.001.21651.21821.2068
10852005.08.19 16:16close41110.001.21561.21821.206890.0026981.80
10862005.08.19 16:59sell41210.001.21761.21931.2079
10872005.08.19 17:59close41210.001.21671.21931.207990.0027071.80
10882005.08.22 10:01buy41310.001.21801.21631.2277
10892005.08.22 10:39modify41310.001.21801.21641.2277
10902005.08.22 10:59modify41310.001.21801.22011.2277
10912005.08.22 11:00close41310.001.22211.22011.2277410.0027481.80
10922005.08.22 13:00buy41410.001.22181.22011.2315
10932005.08.22 13:59modify41410.001.22181.22021.2315
10942005.08.22 13:59close41410.001.22291.22021.2315109.9927591.79
10952005.08.22 15:26buy41510.001.22251.22081.2322
10962005.08.22 15:59close41510.001.22331.22081.232279.9927671.78
10972005.08.22 16:00buy41610.001.22261.22091.2323
10982005.08.22 16:50close41610.001.22341.22091.232380.0027751.78
10992005.08.22 17:13buy41710.001.22281.22111.2325
11002005.08.22 17:48close41710.001.22371.22111.232589.9927841.77
11012005.08.22 17:59buy41810.001.22281.22111.2325
11022005.08.22 18:40close41810.001.22361.22111.232580.0027921.77
11032005.08.22 19:00sell41910.001.22331.22501.2136
11042005.08.22 19:45close41910.001.22251.22501.213679.9928001.76
11052005.08.23 09:00buy42010.001.22321.22151.2329
11062005.08.23 09:46modify42010.001.22321.22191.2329
11072005.08.23 09:46close42010.001.22451.22191.2329129.9928131.75
11082005.08.23 15:05sell42110.001.22141.22311.2117
11092005.08.23 17:59s/l42110.001.22311.22311.2117-170.0027961.75
11102005.08.23 21:00buy42210.001.22301.22131.2327
11112005.08.24 00:59s/l42210.001.22131.22131.2327-178.6527783.10
11122005.08.24 02:01sell42310.001.22201.22371.2123
11132005.08.24 02:28modify42310.001.22201.22371.2123
11142005.08.24 02:28modify42310.001.22201.22361.2123
11152005.08.24 02:28close42310.001.22091.22361.2123110.0027893.10
11162005.08.24 09:59sell42410.001.22041.22211.2107
11172005.08.24 12:59s/l42410.001.22211.22211.2107-170.0027723.10
11182005.08.24 14:59buy42510.001.22551.22381.2352
11192005.08.24 18:00close42510.001.22711.22381.2352160.0027883.10
11202005.08.25 07:16buy42610.001.23031.22861.2400
11212005.08.25 12:59s/l42610.001.22861.22861.2400-170.0027713.10
11222005.08.25 13:59sell42710.001.22871.23041.2190
11232005.08.25 15:59s/l42710.001.23041.23041.2190-170.0027543.10
11242005.08.25 19:14buy42810.001.23001.22831.2397
11252005.08.25 19:44close42810.001.23101.22831.239799.9927643.09
11262005.08.25 23:59buy42910.001.22861.22691.2383
11272005.08.26 01:10modify42910.001.22861.22721.2383
11282005.08.26 01:10close42910.001.22991.22721.2383121.3527764.44
11292005.08.26 06:15buy43010.001.23071.22901.2404
11302005.08.26 06:40modify43010.001.23071.22911.2404
11312005.08.26 06:46modify43010.001.23071.22921.2404
11322005.08.26 06:46modify43010.001.23071.22941.2404
11332005.08.26 06:59modify43010.001.23071.22941.2404
11342005.08.26 07:25modify43010.001.23071.22941.2404
11352005.08.26 07:25modify43010.001.23071.22961.2404
11362005.08.26 07:25close43010.001.23171.22961.2404100.0027864.44
11372005.08.26 08:06buy43110.001.23131.22961.2410
11382005.08.26 10:01modify43110.001.23131.22971.2410
11392005.08.26 10:01modify43110.001.23131.22971.2410
11402005.08.26 10:04modify43110.001.23131.22971.2410
11412005.08.26 10:04modify43110.001.23131.22981.2410
11422005.08.26 10:04modify43110.001.23131.23001.2410
11432005.08.26 10:05modify43110.001.23131.23011.2410
11442005.08.26 10:05modify43110.001.23131.23021.2410
11452005.08.26 10:08modify43110.001.23131.23021.2410
11462005.08.26 10:45s/l43110.001.2302321.23021.2410-106.8227757.62
11472005.08.26 11:00sell43210.001.23101.23271.2213
11482005.08.26 12:58modify43210.001.23101.23271.2213
11492005.08.26 12:58close43210.001.23021.23271.221379.9927837.61
11502005.08.26 12:58buy43310.001.23021.22851.2399
11512005.08.26 12:59modify43310.001.23021.22871.2399
11522005.08.26 13:00modify43310.001.23021.22881.2399
11532005.08.26 13:00close43310.001.23131.22881.2399110.0027947.61
11542005.08.26 13:29buy43410.001.23051.22881.2402
11552005.08.26 14:00close43410.001.23131.22881.240280.0028027.61
11562005.08.26 15:05buy43510.001.23151.22981.2412
11572005.08.26 15:59close43510.001.23221.22981.241270.0028097.61
11582005.08.28 23:02sell43610.001.23081.23251.2211
11592005.08.28 23:02close43610.001.23001.23251.221180.0028177.61
11602005.08.28 23:02sell43710.001.23091.23261.2212
11612005.08.28 23:06s/l43710.001.23261.23261.2212-170.0028007.61
11622005.08.28 23:06sell43810.001.23221.23391.2225
11632005.08.28 23:17close43810.001.23121.23391.2225100.0028107.61
11642005.08.28 23:17sell43910.001.23131.23301.2216
11652005.08.28 23:18close43910.001.23041.23301.221690.0028197.61
11662005.08.28 23:18sell44010.001.23091.23261.2212
11672005.08.28 23:21s/l44010.001.23261.23261.2212-170.0028027.61
11682005.08.28 23:21sell44110.001.23141.23311.2217
11692005.08.28 23:24s/l44110.001.23311.23311.2217-170.0027857.61
11702005.08.28 23:31sell44210.001.23141.23311.2217
11712005.08.28 23:37s/l44210.001.23311.23311.2217-170.0027687.61
11722005.08.29 05:35sell44310.001.23251.23421.2228
11732005.08.29 06:59s/l44310.001.23421.23421.2228-170.0027517.61
11742005.08.29 07:06buy44410.001.23181.23011.2415
11752005.08.29 10:59s/l44410.001.23011.23011.2415-170.0027347.61
11762005.08.29 13:59sell44510.001.23031.23201.2206
11772005.08.29 14:00close44510.001.22941.23201.220689.9927437.60
11782005.08.30 00:47sell44610.001.22311.22481.2134
11792005.08.30 02:45close44610.001.22211.22481.2134100.0027537.60
11802005.08.30 17:05sell44710.001.22061.22231.2109
11812005.08.30 19:59s/l44710.001.22231.22231.2109-170.0027367.60
11822005.08.31 04:59buy44810.001.22161.21991.2313
11832005.08.31 06:00modify44810.001.22161.22021.2313
11842005.08.31 06:00close44810.001.22261.22021.2313100.0027467.60
11852005.08.31 08:40sell44910.001.22211.22381.2124
11862005.08.31 08:59close44910.001.22141.22381.212469.9927537.59
11872005.08.31 13:38buy45010.001.22051.21881.2302
11882005.08.31 13:59modify45010.001.22051.21951.2302
11892005.08.31 13:59close45010.001.22261.21951.2302210.0027747.59
11902005.08.31 19:17buy45110.001.23301.23131.2427
11912005.08.31 19:29close45110.001.23371.23131.242770.0027817.59
11922005.08.31 19:58buy45210.001.23301.23131.2427
11932005.08.31 19:59close45210.001.23371.23131.242770.0027887.59
11942005.08.31 21:59buy45310.001.23391.23221.2436
11952005.08.31 22:30close45310.001.23461.23221.243669.9927957.58
11962005.09.01 00:42buy45410.001.23361.23191.2433
11972005.09.01 07:59modify45410.001.23361.23251.2433
11982005.09.01 08:00close45410.001.23451.23251.243390.0028047.58
11992005.09.01 13:01buy45510.001.23941.23771.2491
12002005.09.01 13:59modify45510.001.23941.23791.2491
12012005.09.01 13:59close45510.001.24091.23791.2491150.0028197.58
12022005.09.01 15:59buy45610.001.24461.24291.2543
12032005.09.01 15:59close45610.001.24561.24291.2543100.0028297.58
12042005.09.01 21:00buy45710.001.24951.24781.2592
12052005.09.01 23:59s/l45710.001.24781.24781.2592-170.0028127.58
12062005.09.02 05:00buy45810.001.24791.24621.2576
12072005.09.02 05:59close45810.001.24911.24621.2576120.0028247.58
12082005.09.02 09:59buy45910.001.25561.25391.2653
12092005.09.02 09:59close45910.001.25661.25391.2653100.0028347.58
12102005.09.02 10:11buy46010.001.25481.25311.2645
12112005.09.02 10:14close46010.001.25551.25311.264570.0028417.58
12122005.09.02 10:14buy46110.001.25581.25411.2655
12132005.09.02 10:16close46110.001.25651.25411.265570.0028487.58
12142005.09.02 10:17buy46210.001.25561.25391.2653
12152005.09.02 10:29close46210.001.25631.25391.265370.0028557.58
12162005.09.02 10:36buy46310.001.25581.25411.2655
12172005.09.02 10:42close46310.001.25661.25411.265579.9928637.57
12182005.09.02 10:44buy46410.001.25581.25411.2655
12192005.09.02 10:50close46410.001.25681.25411.265599.9928737.56
12202005.09.02 10:59buy46510.001.25531.25361.2650
12212005.09.02 11:24close46510.001.25681.25361.2650150.0028887.56
12222005.09.02 12:59buy46610.001.25201.25031.2617
12232005.09.02 13:03close46610.001.25431.25031.2617230.0029117.56
12242005.09.02 13:04sell46710.001.25421.25591.2445
12252005.09.02 14:30s/l46710.001.25591.25591.2445-170.0028947.56
12262005.09.02 16:00buy46810.001.25361.25191.2633
12272005.09.02 16:01close46810.001.25501.25191.2633140.0029087.56
12282005.09.02 16:12buy46910.001.25351.25181.2632
12292005.09.02 16:37close46910.001.25441.25181.263290.0029177.56
12302005.09.02 16:56buy47010.001.25371.25201.2634
12312005.09.02 18:07close47010.001.25461.25201.263489.9929267.55
12322005.09.02 18:10sell47110.001.25501.25671.2453
12332005.09.02 18:13close47110.001.25391.25671.2453110.0029377.55
12342005.09.05 04:35buy47210.001.25691.25521.2666
12352005.09.05 05:00close47210.001.25781.25521.266690.0029467.55
12362005.09.05 08:26sell47310.001.25631.25801.2466
12372005.09.05 08:38close47310.001.25551.25801.246680.0029547.55
12382005.09.05 08:38sell47410.001.25541.25711.2457
12392005.09.05 08:39close47410.001.25461.25711.245780.0029627.55
12402005.09.05 08:39sell47510.001.25521.25691.2455
12412005.09.05 08:46close47510.001.25431.25691.245589.9929717.54
12422005.09.05 08:59sell47610.001.25631.25801.2466
12432005.09.05 09:00close47610.001.25491.25801.2466140.0029857.54
12442005.09.05 09:00buy47710.001.25481.25311.2645
12452005.09.05 10:29close47710.001.25571.25311.264590.0029947.54
12462005.09.05 12:28sell47810.001.25551.25721.2458
12472005.09.05 12:46close47810.001.25471.25721.245880.0030027.54
12482005.09.05 15:01sell47910.001.25411.25581.2444
12492005.09.05 16:28close47910.001.25311.25581.2444100.0030127.54
12502005.09.05 22:01buy48010.001.25361.25191.2633
12512005.09.05 23:59s/l48010.001.25191.25191.2633-170.0029957.54
12522005.09.06 08:44sell48110.001.24721.24891.2375
12532005.09.06 09:26close48110.001.24591.24891.2375130.0030087.54
12542005.09.06 13:00buy48210.001.24961.24791.2593
12552005.09.06 13:59close48210.001.25051.24791.259390.0030177.54
12562005.09.06 14:00buy48310.001.24831.24661.2580
12572005.09.06 14:25close48310.001.24941.24661.2580110.0030287.54
12582005.09.06 14:35buy48410.001.24931.24761.2590
12592005.09.06 14:46close48410.001.25041.24761.2590110.0030397.54
12602005.09.06 14:59buy48510.001.24841.24671.2581
12612005.09.06 20:59s/l48510.001.24671.24671.2581-170.0030227.54
12622005.09.07 03:08sell48610.001.24631.24801.2366
12632005.09.07 03:59s/l48610.001.24801.24801.2366-170.0030057.54
12642005.09.07 03:59sell48710.001.24831.25001.2386
12652005.09.07 05:00modify48710.001.24831.24991.2386
12662005.09.07 06:59s/l48710.001.2499381.24991.2386-163.7529893.79
12672005.09.07 09:59buy48810.001.24761.24591.2573
12682005.09.07 10:35modify48810.001.24761.24601.2573
12692005.09.07 10:35close48810.001.24921.24601.2573160.0030053.79
12702005.09.07 12:00sell48910.001.24721.24891.2375
12712005.09.07 12:32close48910.001.24551.24891.2375169.9830223.77
12722005.09.07 14:01sell49010.001.24541.24711.2357
12732005.09.07 15:09close49010.001.24371.24711.2357170.0030393.77
12742005.09.08 04:00buy49110.001.24201.24031.2517
12752005.09.08 04:43close49110.001.24311.24031.2517109.9930503.76
12762005.09.08 07:59buy49210.001.24321.24151.2529
12772005.09.08 08:23modify49210.001.24321.24151.2529
12782005.09.08 08:45modify49210.001.24321.24181.2529
12792005.09.08 08:45modify49210.001.24321.24181.2529
12802005.09.08 08:46modify49210.001.24321.24191.2529
12812005.09.08 08:46close49210.001.24441.24191.2529120.0030623.76
12822005.09.08 11:00sell49310.001.24211.24381.2324
12832005.09.08 11:17modify49310.001.24211.24381.2324
12842005.09.08 11:17close49310.001.24131.24381.232480.0030703.76
12852005.09.08 11:28sell49410.001.24151.24321.2318
12862005.09.08 12:59s/l49410.001.24321.24321.2318-170.0030533.76
12872005.09.08 13:59buy49510.001.24231.24061.2520
12882005.09.08 15:59s/l49510.001.24061.24061.2520-170.0030363.76
12892005.09.09 00:00buy49610.001.23981.23811.2495
12902005.09.09 02:59modify49610.001.23981.23901.2495
12912005.09.09 03:00close49610.001.24251.23901.2495270.0130633.77
12922005.09.09 03:00buy49710.001.24131.23961.2510
12932005.09.09 04:02close49710.001.24251.23961.2510119.9930753.76
12942005.09.09 06:14buy49810.001.24251.24081.2522
12952005.09.09 06:49close49810.001.24351.24081.2522100.0030853.76
12962005.09.09 06:51buy49910.001.24311.24141.2528
12972005.09.09 08:59s/l49910.001.24141.24141.2528-170.0030683.76
12982005.09.09 14:32sell50010.001.24171.24341.2320
12992005.09.09 19:37close50010.001.24061.24341.2320109.9830793.74
13002005.09.11 23:05sell50110.001.24081.24251.2311
13012005.09.11 23:33close50110.001.23971.24251.2311110.0030903.74
13022005.09.11 23:37sell50210.001.24081.24251.2311
13032005.09.11 23:47close50210.001.23981.24251.2311100.0031003.74
13042005.09.11 23:48sell50310.001.24081.24251.2311
13052005.09.12 01:59close50310.001.23931.24251.2311157.2031160.94
13062005.09.12 11:59sell50410.001.23191.23361.2222
13072005.09.12 12:36close50410.001.23061.23361.2222130.0031290.94
13082005.09.12 14:24sell50510.001.23041.23211.2207
13092005.09.12 14:47close50510.001.22901.23211.2207139.9931430.93
13102005.09.13 00:00buy50610.001.22811.22641.2378
13112005.09.13 01:51close50610.001.22931.22641.2378120.0031550.93
13122005.09.13 02:00buy50710.001.22961.22791.2393
13132005.09.13 03:27close50710.001.23081.22791.2393119.9931670.92
13142005.09.13 06:59buy50810.001.22901.22731.2387
13152005.09.13 07:03modify50810.001.22901.22731.2387
13162005.09.13 07:04modify50810.001.22901.22741.2387
13172005.09.13 07:04close50810.001.23021.22741.2387120.0031790.92
13182005.09.13 07:04sell50910.001.23011.23181.2204
13192005.09.13 08:09modify50910.001.23011.23161.2204
13202005.09.13 08:09close50910.001.22871.23161.2204140.0031930.92
13212005.09.13 08:09buy51010.001.22851.22681.2382
13222005.09.13 08:21close51010.001.22961.22681.2382110.0032040.92
13232005.09.13 08:22buy51110.001.22881.22711.2385
13242005.09.13 09:59s/l51110.001.22711.22711.2385-170.0031870.92
13252005.09.13 10:39sell51210.001.22801.22971.2183
13262005.09.13 11:59close51210.001.22681.22971.2183120.0031990.92
13272005.09.14 07:03sell51310.001.22941.23111.2197
13282005.09.14 07:21modify51310.001.22941.23111.2197
13292005.09.14 07:21modify51310.001.22941.23111.2197
13302005.09.14 07:49modify51310.001.22941.23101.2197
13312005.09.14 07:50modify51310.001.22941.23071.2197
13322005.09.14 07:50close51310.001.22831.23071.2197110.0132100.93
13332005.09.14 07:57sell51410.001.22871.23041.2190
13342005.09.14 08:55modify51410.001.22871.23041.2190
13352005.09.14 08:55modify51410.001.22871.23031.2190
13362005.09.14 08:59modify51410.001.22871.23021.2190
13372005.09.14 09:00close51410.001.22761.23021.2190110.0132210.94
13382005.09.14 10:00sell51510.001.22891.23061.2192
13392005.09.14 10:31modify51510.001.22891.23051.2192
13402005.09.14 10:31close51510.001.22771.23051.2192120.0032330.94
13412005.09.14 10:52sell51610.001.22881.23051.2191
13422005.09.14 11:59s/l51610.001.23051.23051.2191-170.0032160.94
13432005.09.14 13:32buy51710.001.22971.22801.2394
13442005.09.14 13:55close51710.001.23071.22801.239499.9932260.93
13452005.09.14 13:55buy51810.001.23021.22851.2399
13462005.09.14 13:58close51810.001.23121.22851.2399100.0032360.93
13472005.09.14 15:22buy51910.001.22981.22811.2395
13482005.09.14 15:46close51910.001.23051.22811.239570.0032430.93
13492005.09.14 19:01sell52010.001.22831.23001.2186
13502005.09.15 00:49close52010.001.22761.23001.218691.6032522.53
13512005.09.15 04:00sell52110.001.22331.22501.2136
13522005.09.15 04:21close52110.001.22261.22501.213670.0032592.53
13532005.09.15 08:00sell52210.001.22251.22421.2128
13542005.09.15 08:33close52210.001.22191.22421.212860.0032652.53
13552005.09.15 08:35sell52310.001.22231.22401.2126
13562005.09.15 08:44close52310.001.22161.22401.212669.9932722.52
13572005.09.15 12:20buy52410.001.22251.22081.2322
13582005.09.15 14:35s/l52410.001.22081.22081.2322-170.0032552.52
13592005.09.16 09:06sell52510.001.22771.22941.2180
13602005.09.16 09:59close52510.001.22711.22941.218060.0032612.52
13612005.09.16 10:59buy52610.001.22551.22381.2352
13622005.09.16 12:59s/l52610.001.22381.22381.2352-170.0032442.52
13632005.09.16 15:00sell52710.001.22251.22421.2128
13642005.09.16 15:00close52710.001.22191.22421.212860.0032502.52
13652005.09.16 15:40sell52810.001.22251.22421.2128
13662005.09.16 15:51close52810.001.22191.22421.212860.0032562.52
13672005.09.16 18:59sell52910.001.22411.22581.2144
13682005.09.16 19:59modify52910.001.22411.22571.2144
13692005.09.16 19:59close52910.001.22291.22571.2144120.0032682.52
13702005.09.16 19:59buy53010.001.22301.22131.2327
13712005.09.18 23:00s/l53010.001.22131.22131.2327-170.0032512.52
13722005.09.19 07:11sell53110.001.21401.21571.2043
13732005.09.19 07:23close53110.001.21271.21571.2043130.0032642.52
13742005.09.19 07:23sell53210.001.21251.21421.2028
13752005.09.19 07:35close53210.001.21151.21421.2028100.0032742.52
13762005.09.19 07:35sell53310.001.21211.21381.2024
13772005.09.19 07:38close53310.001.21101.21381.2024109.9932852.51
13782005.09.19 07:50sell53410.001.21201.21371.2023
13792005.09.19 08:59s/l53410.001.21371.21371.2023-170.0032682.51
13802005.09.19 08:59sell53510.001.21481.21651.2051
13812005.09.19 09:12close53510.001.21321.21651.2051160.0032842.51
13822005.09.19 10:54sell53610.001.21451.21621.2048
13832005.09.19 11:15close53610.001.21381.21621.204870.0032912.51
13842005.09.19 12:00buy53710.001.21381.21211.2235
13852005.09.19 12:04close53710.001.21501.21211.2235120.0033032.51
13862005.09.19 12:18buy53810.001.21431.21261.2240
13872005.09.19 12:59s/l53810.001.21261.21261.2240-170.0032862.51
13882005.09.19 16:06buy53910.001.21431.21261.2240
13892005.09.19 16:57close53910.001.21541.21261.2240110.0032972.51
13902005.09.19 17:59buy54010.001.21381.21211.2235
13912005.09.19 18:00close54010.001.21501.21211.2235119.9933092.50
13922005.09.19 18:00sell54110.001.21491.21661.2052
13932005.09.19 18:54close54110.001.21411.21661.205279.9933172.49
13942005.09.19 20:00buy54210.001.21371.21201.2234
13952005.09.19 20:49close54210.001.21471.21201.2234100.0033272.49
13962005.09.19 20:59buy54310.001.21421.21251.2239
13972005.09.20 01:59modify54310.001.21421.21291.2239
13982005.09.20 02:00close54310.001.21571.21291.2239141.3533413.84
13992005.09.20 05:59buy54410.001.21521.21351.2249
14002005.09.20 06:00modify54410.001.21521.21371.2249
14012005.09.20 06:00close54410.001.21611.21371.224990.0033503.84
14022005.09.20 13:00sell54510.001.21661.21831.2069
14032005.09.20 18:59modify54510.001.21661.21611.2069
14042005.09.20 18:59close54510.001.21341.21611.2069320.0033823.84
14052005.09.20 21:00sell54610.001.21241.21411.2027
14062005.09.20 22:30close54610.001.21141.21411.2027100.0033923.84
14072005.09.21 06:36buy54710.001.21851.21681.2282
14082005.09.21 06:40close54710.001.21961.21681.2282110.0034033.84
14092005.09.21 06:44buy54810.001.21851.21681.2282
14102005.09.21 06:59modify54810.001.21851.21741.2282
14112005.09.21 06:59close54810.001.22061.21741.2282210.0034243.84
14122005.09.21 07:02buy54910.001.21881.21711.2285
14132005.09.21 07:18close54910.001.21961.21711.228580.0034323.84
14142005.09.21 07:40buy55010.001.21931.21761.2290
14152005.09.21 08:43close55010.001.22051.21761.2290120.0034443.84
14162005.09.21 09:00buy55110.001.22051.21881.2302
14172005.09.21 10:19close55110.001.22151.21881.2302100.0034543.84
14182005.09.21 13:09buy55210.001.22141.21971.2311
14192005.09.21 13:22close55210.001.22231.21971.231190.0034633.84
14202005.09.21 13:31buy55310.001.22221.22051.2319
14212005.09.21 16:59s/l55310.001.22051.22051.2319-170.0034463.84
14222005.09.21 17:07sell55410.001.22201.22371.2123
14232005.09.21 17:22close55410.001.22091.22371.2123110.0034573.84
14242005.09.21 17:22sell55510.001.22121.22291.2115
14252005.09.21 22:59s/l55510.001.22291.22291.2115-170.0034403.84
14262005.09.22 01:00buy55610.001.22321.22151.2329
14272005.09.22 01:43close55610.001.22421.22151.2329100.0034503.84
14282005.09.22 01:43buy55710.001.22401.22231.2337
14292005.09.22 01:44close55710.001.22471.22231.233770.0134573.85
14302005.09.22 01:44buy55810.001.22481.22311.2345
14312005.09.22 01:45close55810.001.22561.22311.234579.9934653.84
14322005.09.22 01:59buy55910.001.22091.21921.2306
14332005.09.22 06:59modify55910.001.22091.21961.2306
14342005.09.22 06:59close55910.001.22291.21961.2306200.0034853.84
14352005.09.22 07:52buy56010.001.22161.21991.2313
14362005.09.22 08:43close56010.001.22251.21991.231390.0034943.84
14372005.09.22 10:01sell56110.001.22241.22411.2127
14382005.09.22 10:53close56110.001.22161.22411.212780.0035023.84
14392005.09.22 10:59sell56210.001.22221.22391.2125
14402005.09.22 12:00close56210.001.22111.22391.2125110.0135133.85
14412005.09.22 12:01buy56310.001.22101.21931.2307
14422005.09.22 12:47close56310.001.22181.21931.230780.0035213.85
14432005.09.22 12:48buy56410.001.22191.22021.2316
14442005.09.22 13:59s/l56410.001.22021.22021.2316-170.0035043.85
14452005.09.22 16:07sell56510.001.21631.21801.2066
14462005.09.22 16:29close56510.001.21531.21801.2066100.0035143.85
14472005.09.23 00:16sell56610.001.21531.21701.2056
14482005.09.23 01:54close56610.001.21411.21701.2056120.0035263.85
14492005.09.23 07:58sell56710.001.21321.21491.2035
14502005.09.23 08:57modify56710.001.21321.21481.2035
14512005.09.23 08:57modify56710.001.21321.21471.2035
14522005.09.23 08:57close56710.001.21241.21471.203580.0035343.85
14532005.09.23 11:00sell56810.001.21231.21401.2026
14542005.09.23 11:36close56810.001.21151.21401.202680.0035423.85
14552005.09.23 11:40sell56910.001.21231.21401.2026
14562005.09.23 12:29close56910.001.21161.21401.202670.0035493.85
14572005.09.23 14:48sell57010.001.20941.21111.1997
14582005.09.23 14:50close57010.001.20851.21111.199790.0035583.85
14592005.09.23 14:50sell57110.001.20841.21011.1987
14602005.09.23 14:59close57110.001.20711.21011.1987130.0035713.85
14612005.09.23 15:00sell57210.001.20821.20991.1985
14622005.09.23 15:02close57210.001.20761.20991.198560.0035773.85
14632005.09.23 15:02sell57310.001.20771.20941.1980
14642005.09.23 15:29close57310.001.20681.20941.198090.0035863.85
14652005.09.25 23:01sell57410.001.20311.20481.1934
14662005.09.26 00:00close57410.001.20251.20481.193467.2035931.05
14672005.09.26 01:15sell57510.001.20341.20511.1937
14682005.09.26 02:20close57510.001.20241.20511.193799.9936031.04
14692005.09.26 03:59sell57610.001.20431.20601.1946
14702005.09.26 05:46close57610.001.20321.20601.1946110.0036141.04
14712005.09.26 10:02buy57710.001.20431.20261.2140
14722005.09.26 10:27modify57710.001.20431.20271.2140
14732005.09.26 10:27close57710.001.20551.20271.2140120.0036261.04
14742005.09.26 12:52sell57810.001.20431.20601.1946
14752005.09.26 12:59modify57810.001.20431.20561.1946
14762005.09.26 12:59close57810.001.20271.20561.1946160.0036421.04
14772005.09.26 14:31sell57910.001.20341.20511.1937
14782005.09.26 15:59s/l57910.001.20511.20511.1937-170.0036251.04
14792005.09.27 07:00sell58010.001.20201.20371.1923
14802005.09.27 08:01modify58010.001.20201.20371.1923
14812005.09.27 08:01close58010.001.20101.20371.1923100.0136351.05
14822005.09.27 08:59sell58110.001.20411.20581.1944
14832005.09.27 09:59modify58110.001.20411.20581.1944
14842005.09.27 09:59close58110.001.20291.20581.1944120.0036471.05
14852005.09.27 13:13sell58210.001.20221.20391.1925
14862005.09.27 13:35close58210.001.20121.20391.1925100.0136571.06
14872005.09.27 13:59sell58310.001.20231.20401.1926
14882005.09.27 14:03close58310.001.20091.20401.1926140.0036711.06
14892005.09.27 17:01sell58410.001.20061.20231.1909
14902005.09.28 00:59s/l58410.001.20231.20231.1909-162.8036548.26
14912005.09.28 05:00buy58510.001.20211.20041.2118
14922005.09.28 05:48modify58510.001.20211.20041.2118
14932005.09.28 05:48modify58510.001.20211.20061.2118
14942005.09.28 05:48close58510.001.20321.20061.2118110.0036658.26
14952005.09.28 05:54buy58610.001.20271.20101.2124
14962005.09.28 06:46modify58610.001.20271.20111.2124
14972005.09.28 06:46close58610.001.20371.20111.2124100.0036758.26
14982005.09.28 08:59buy58710.001.20161.19991.2113
14992005.09.28 10:00modify58710.001.20161.20051.2113
15002005.09.28 10:04modify58710.001.20161.20061.2113
15012005.09.28 10:08modify58710.001.20161.20071.2113
15022005.09.28 10:08modify58710.001.20161.20091.2113
15032005.09.28 10:09modify58710.001.20161.20111.2113
15042005.09.28 10:31s/l58710.001.2010691.20111.2113-53.0736705.19
15052005.09.28 10:59sell58810.001.20281.20451.1931
15062005.09.28 13:33close58810.001.20181.20451.1931100.0036805.19
15072005.09.29 00:33buy58910.001.20451.20281.2142
15082005.09.29 00:47close58910.001.20561.20281.2142110.0036915.19
15092005.09.29 00:59buy59010.001.20471.20301.2144
15102005.09.29 01:38close59010.001.20571.20301.2144100.0037015.19
15112005.09.29 07:59buy59110.001.20541.20371.2151
15122005.09.29 09:00modify59110.001.20541.20371.2151
15132005.09.29 09:01modify59110.001.20541.20381.2151
15142005.09.29 12:59s/l59110.001.2038251.20381.2151-157.5336857.66
15152005.09.29 13:59sell59210.001.20311.20481.1934
15162005.09.29 14:45close59210.001.20211.20481.1934100.0036957.66
15172005.09.29 15:45sell59310.001.20241.20411.1927
15182005.09.29 17:59s/l59310.001.20411.20411.1927-170.0036787.66
15192005.09.29 20:16buy59410.001.20361.20191.2133
15202005.09.29 20:25close59410.001.20461.20191.2133100.0036887.66
15212005.09.29 20:38buy59510.001.20361.20191.2133
15222005.09.29 23:59s/l59510.001.20191.20191.2133-170.0036717.66
15232005.09.30 00:01sell59610.001.20321.20491.1935
15242005.09.30 00:46close59610.001.20241.20491.193579.9936797.65
15252005.09.30 00:59sell59710.001.20321.20491.1935
15262005.09.30 02:59s/l59710.001.20491.20491.1935-170.0036627.65
15272005.09.30 12:03buy59810.001.20311.20141.2128
15282005.09.30 12:13close59810.001.20391.20141.212879.9936707.64
15292005.09.30 12:13buy59910.001.20401.20231.2137
15302005.09.30 12:27close59910.001.20481.20231.213780.0036787.64
15312005.09.30 12:31buy60010.001.20421.20251.2139
15322005.09.30 12:36close60010.001.20511.20251.213990.0036877.64
15332005.09.30 12:59buy60110.001.20321.20151.2129
15342005.09.30 13:00modify60110.001.20321.20221.2129
15352005.09.30 13:00close60110.001.20521.20221.2129200.0037077.64
15362005.09.30 13:00sell60210.001.20511.20681.1954
15372005.09.30 13:59modify60210.001.20511.20601.1954
15382005.09.30 13:59close60210.001.20301.20601.1954210.0037287.64
15392005.09.30 15:30buy60310.001.20421.20251.2139
15402005.09.30 15:54close60310.001.20531.20251.2139110.0037397.64
15412005.09.30 15:57buy60410.001.20441.20271.2141
15422005.09.30 15:59close60410.001.20591.20271.2141150.0037547.64
15432005.09.30 16:00buy60510.001.20321.20151.2129
15442005.09.30 16:17close60510.001.20431.20151.2129110.0037657.64
15452005.09.30 16:59buy60610.001.20321.20151.2129
15462005.09.30 18:59s/l60610.001.20151.20151.2129-170.0037487.64
15472005.09.30 19:00sell60710.001.20261.20431.1929
15482005.09.30 19:22close60710.001.20181.20431.192980.0037567.64
15492005.10.03 15:01sell60810.001.19231.19401.1826
15502005.10.03 16:15close60810.001.19131.19401.1826100.0037667.64
15512005.10.04 08:00sell60910.001.19221.19391.1825
15522005.10.04 08:30modify60910.001.19221.19381.1825
15532005.10.04 08:30close60910.001.19151.19381.182569.9937737.63
15542005.10.04 10:17buy61010.001.19191.19021.2016
15552005.10.04 10:19modify61010.001.19191.19031.2016
15562005.10.04 11:05modify61010.001.19191.19061.2016
15572005.10.04 11:05close61010.001.19321.19061.2016130.0037867.63
15582005.10.04 12:30buy61110.001.19251.19081.2022
15592005.10.04 12:59close61110.001.19341.19081.202290.0037957.63
15602005.10.04 15:03buy61210.001.19291.19121.2026
15612005.10.04 15:33modify61210.001.19291.19121.2026
15622005.10.04 15:33modify61210.001.19291.19141.2026
15632005.10.04 15:33close61210.001.19411.19141.2026120.0038077.63
15642005.10.04 16:00sell61310.001.19361.19531.1839
15652005.10.04 17:15close61310.001.19271.19531.183990.0138167.64
15662005.10.05 07:39buy61410.001.19431.19261.2040
15672005.10.05 07:59modify61410.001.19431.19461.2040
15682005.10.05 08:00close61410.001.19651.19461.2040220.0038387.64
15692005.10.05 08:53buy61510.001.19521.19351.2049
15702005.10.05 08:59modify61510.001.19521.19431.2049
15712005.10.05 08:59close61510.001.19641.19431.2049119.9938507.63
15722005.10.05 10:32buy61610.001.19521.19351.2049
15732005.10.05 10:56modify61610.001.19521.19361.2049
15742005.10.05 10:56close61610.001.19581.19361.204959.9938567.62
15752005.10.05 19:59sell61710.001.19641.19811.1867
15762005.10.05 21:59s/l61710.001.19811.19811.1867-170.0038397.62
15772005.10.05 23:58buy61810.001.20011.19841.2098
15782005.10.05 23:58close61810.001.20091.19841.209880.0038477.62
15792005.10.06 01:59buy61910.001.20381.20211.2135
15802005.10.06 02:15close61910.001.20441.20211.213559.9938537.61
15812005.10.06 03:07buy62010.001.20451.20281.2142
15822005.10.06 04:37close62010.001.20521.20281.214270.0038607.61
15832005.10.06 05:00buy62110.001.20531.20361.2150
15842005.10.06 06:36close62110.001.20621.20361.215089.9938697.60
15852005.10.06 08:07buy62210.001.20491.20321.2146
15862005.10.06 08:20close62210.001.20591.20321.2146100.0038797.60
15872005.10.06 08:45buy62310.001.20561.20391.2153
15882005.10.06 09:12close62310.001.20681.20391.2153120.0038917.60
15892005.10.06 12:00buy62410.001.20511.20341.2148
15902005.10.06 12:59modify62410.001.20511.20431.2148
15912005.10.06 12:59close62410.001.20761.20431.2148250.0039167.60
15922005.10.06 14:59buy62510.001.21231.21061.2220
15932005.10.06 15:00close62510.001.21331.21061.2220100.0039267.60
15942005.10.06 15:00buy62610.001.21201.21031.2217
15952005.10.06 15:52close62610.001.21301.21031.2217100.0139367.61
15962005.10.07 00:09sell62710.001.21771.21941.2080
15972005.10.07 00:34close62710.001.21691.21941.208080.0039447.61
15982005.10.07 03:15buy62810.001.21691.21521.2266
15992005.10.07 09:27s/l62810.001.21521.21521.2266-170.0039277.61
16002005.10.07 11:00sell62910.001.21601.21771.2063
16012005.10.07 11:14modify62910.001.21601.21761.2063
16022005.10.07 11:15modify62910.001.21601.21731.2063
16032005.10.07 11:15modify62910.001.21601.21731.2063
16042005.10.07 11:49modify62910.001.21601.21721.2063
16052005.10.07 11:49modify62910.001.21601.21701.2063
16062005.10.07 11:49close62910.001.21481.21701.2063120.0039397.61
16072005.10.07 14:28sell63010.001.21361.21531.2039
16082005.10.07 14:30modify63010.001.21361.21371.2039
16092005.10.07 14:30close63010.001.21101.21371.2039259.9939657.60
16102005.10.07 14:30sell63110.001.21151.21321.2018
16112005.10.07 14:30s/l63110.001.21321.21321.2018-170.0039487.60
16122005.10.07 14:30sell63210.001.21331.21501.2036
16132005.10.07 14:30modify63210.001.21331.21471.2036
16142005.10.07 14:30close63210.001.21201.21471.2036130.0039617.60
16152005.10.07 14:30sell63310.001.21251.21421.2028
16162005.10.07 14:30modify63310.001.21251.21391.2028
16172005.10.07 14:30close63310.001.21121.21391.2028130.0039747.60
16182005.10.07 14:31sell63410.001.21151.21321.2018
16192005.10.07 14:32s/l63410.001.21321.21321.2018-170.0039577.60
16202005.10.07 14:32sell63510.001.21301.21471.2033
16212005.10.07 14:35close63510.001.21211.21471.203390.0039667.60
16222005.10.07 14:35sell63610.001.21151.21321.2018
16232005.10.07 14:46s/l63610.001.21321.21321.2018-170.0039497.60
16242005.10.07 14:46sell63710.001.21311.21481.2034
16252005.10.07 14:52close63710.001.21221.21481.203490.0039587.60
16262005.10.07 14:53sell63810.001.21261.21431.2029
16272005.10.07 14:56modify63810.001.21261.21421.2029
16282005.10.07 14:56close63810.001.21151.21421.2029110.0039697.60
16292005.10.07 14:56sell63910.001.21141.21311.2017
16302005.10.09 23:24s/l63910.001.21311.21311.2017-170.0039527.60
16312005.10.09 23:49sell64010.001.21261.21431.2029
16322005.10.10 07:59s/l64010.001.21431.21431.2029-162.8039364.80
16332005.10.10 08:59buy64110.001.21401.21231.2237
16342005.10.10 10:59s/l64110.001.21231.21231.2237-170.0039194.80
16352005.10.10 15:06sell64210.001.20611.20781.1964
16362005.10.10 16:21close64210.001.20501.20781.1964110.0039304.80
16372005.10.10 19:59sell64310.001.20651.20821.1968
16382005.10.10 22:59modify64310.001.20651.20761.1968
16392005.10.10 23:00close64310.001.20501.20761.1968150.0039454.80
16402005.10.11 07:02sell64410.001.20331.20501.1936
16412005.10.11 07:18modify64410.001.20331.20491.1936
16422005.10.11 07:18modify64410.001.20331.20481.1936
16432005.10.11 07:53modify64410.001.20331.20461.1936
16442005.10.11 07:53close64410.001.20241.20461.193690.0039544.80
16452005.10.11 07:57sell64510.001.20291.20461.1932
16462005.10.11 08:05modify64510.001.20291.20461.1932
16472005.10.11 08:05modify64510.001.20291.20461.1932
16482005.10.11 12:43modify64510.001.20291.20451.1932
16492005.10.11 12:44modify64510.001.20291.20441.1932
16502005.10.11 12:44modify64510.001.20291.20441.1932
16512005.10.11 13:00close64510.001.20191.20441.1932100.0039644.80
16522005.10.11 15:00sell64610.001.20161.20331.1919
16532005.10.11 15:24close64610.001.20081.20331.191980.0039724.80
16542005.10.11 15:25sell64710.001.20051.20221.1908
16552005.10.11 16:08close64710.001.19951.20221.1908100.0039824.80
16562005.10.11 19:05sell64810.001.19941.20111.1897
16572005.10.11 23:00close64810.001.19851.20111.189789.9939914.79
16582005.10.12 07:00sell64910.001.19701.19871.1873
16592005.10.12 09:59s/l64910.001.19871.19871.1873-170.0039744.79
16602005.10.12 14:00buy65010.001.20171.20001.2114
16612005.10.12 14:59modify65010.001.20171.20031.2114
16622005.10.12 14:59close65010.001.20291.20031.2114119.9939864.78
16632005.10.13 07:13buy65110.001.19901.19731.2087
16642005.10.13 12:59s/l65110.001.19731.19731.2087-170.0039694.78
16652005.10.13 16:59sell65210.001.19841.20011.1887
16662005.10.13 18:59s/l65210.001.20011.20011.1887-170.0039524.78
16672005.10.13 20:59buy65310.001.20211.20041.2118
16682005.10.13 21:31close65310.001.20311.20041.2118100.0039624.78
16692005.10.14 04:38buy65410.001.20271.20101.2124
16702005.10.14 09:59s/l65410.001.20101.20101.2124-170.0039454.78
16712005.10.14 12:10sell65510.001.20041.20211.1907
16722005.10.14 12:46close65510.001.19951.20211.190790.0039544.78
16732005.10.14 12:59sell65610.001.20241.20411.1927
16742005.10.14 13:54modify65610.001.20241.20301.1927
16752005.10.14 13:54close65610.001.19941.20301.1927300.0039844.78
16762005.10.14 14:33sell65710.001.20211.20381.1924
16772005.10.14 14:39s/l65710.001.20381.20381.1924-170.0039674.78
16782005.10.14 14:39sell65810.001.20361.20531.1939
16792005.10.14 14:42s/l65810.001.20531.20531.1939-170.0039504.78
16802005.10.14 17:00buy65910.001.20711.20541.2168
16812005.10.14 17:15close65910.001.20771.20541.216860.0039564.78
16822005.10.14 17:16buy66010.001.20761.20591.2173
16832005.10.14 17:17close66010.001.20841.20591.217380.0039644.78
16842005.10.14 17:37buy66110.001.20761.20591.2173
16852005.10.14 17:40close66110.001.20821.20591.217360.0039704.78
16862005.10.14 17:45buy66210.001.20761.20591.2173
16872005.10.14 18:00close66210.001.20941.20591.2173180.0039884.78
16882005.10.14 19:08buy66310.001.20831.20661.2180
16892005.10.14 19:34close66310.001.20891.20661.218060.0039944.78
16902005.10.17 00:08sell66410.001.20731.20901.1976
16912005.10.17 00:40close66410.001.20651.20901.197679.9940024.77
16922005.10.17 05:59buy66510.001.20881.20711.2185
16932005.10.17 08:59s/l66510.001.20711.20711.2185-170.0039854.77
16942005.10.18 01:00sell66610.001.20101.20271.1913
16952005.10.18 01:43close66610.001.20021.20271.191380.0039934.77
16962005.10.18 17:59sell66710.001.19631.19801.1866
16972005.10.18 18:00modify66710.001.19631.19791.1866
16982005.10.18 18:00close66710.001.19451.19791.1866179.9940114.76
16992005.10.18 18:01buy66810.001.19451.19281.2042
17002005.10.18 19:00close66810.001.19541.19281.204290.0040204.76
17012005.10.19 00:59sell66910.001.19431.19601.1846
17022005.10.19 01:47close66910.001.19341.19601.184690.0040294.76
17032005.10.19 06:00buy67010.001.19311.19141.2028
17042005.10.19 06:59s/l67010.001.19141.19141.2028-170.0040124.76
17052005.10.19 07:59sell67110.001.19051.19221.1808
17062005.10.19 08:36close67110.001.18941.19221.1808110.0040234.76
17072005.10.19 09:59sell67210.001.19471.19641.1850
17082005.10.19 10:59s/l67210.001.19641.19641.1850-170.0040064.76
17092005.10.19 11:06buy67310.001.19481.19311.2045
17102005.10.19 11:06close67310.001.19611.19311.2045130.0040194.76
17112005.10.19 11:08buy67410.001.19481.19311.2045
17122005.10.19 11:26close67410.001.19611.19311.2045130.0040324.76
17132005.10.19 11:26buy67510.001.19551.19381.2052
17142005.10.19 14:59modify67510.001.19551.19401.2052
17152005.10.19 15:00close67510.001.19821.19401.2052270.0040594.76
17162005.10.19 16:35buy67610.001.19741.19571.2071
17172005.10.19 16:55close67610.001.19841.19571.2071100.0140694.77
17182005.10.19 20:58buy67710.001.19921.19751.2089
17192005.10.19 22:59s/l67710.001.19751.19751.2089-170.0040524.77
17202005.10.19 23:36sell67810.001.19881.20051.1891
17212005.10.20 00:44close67810.001.19761.20051.1891141.6040666.37
17222005.10.20 04:00sell67910.001.19741.19911.1877
17232005.10.20 07:00s/l67910.001.19911.19911.1877-170.0040496.37
17242005.10.20 07:05buy68010.001.19691.19521.2066
17252005.10.20 08:47modify68010.001.19691.19521.2066
17262005.10.20 08:47close68010.001.19831.19521.2066140.0040636.37
17272005.10.20 08:47sell68110.001.19841.20011.1887
17282005.10.20 09:40close68110.001.19701.20011.1887140.0040776.37
17292005.10.20 16:11buy68210.001.19671.19501.2064
17302005.10.20 16:19close68210.001.19811.19501.2064140.0040916.37