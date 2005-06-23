|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.05.01 23:00 - 2006.11.10 20:00 (2005.05.01 - 2006.11.11)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseCTfilter=true; Usefilewrite=false; OneTradePerBar=false; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=0.3; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; GMT=0;
|Bars in test
|35819
|Ticks modelled
|915746
|Modelling quality
|89.99%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|39916.37
|Gross profit
|61741.90
|Gross loss
|-21825.53
|Profit factor
|2.83
|Expected payoff
|58.53
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|850.00 (3.01%)
|Relative drawdown
|6.47% (169.87)
|Total trades
|682
|Short positions (won %)
|342 (79.82%)
|Long positions (won %)
|340 (81.18%)
|Profit trades (% of total)
|549 (80.50%)
|Loss trades (% of total)
|133 (19.50%)
|Largest
|profit trade
|630.00
|loss trade
|-178.65
|Average
|profit trade
|112.46
|loss trade
|-164.10
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|22 (721.77)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-850.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2348.55 (21)
|consecutive loss (count of losses)
|-850.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.05.02 15:00
|sell
|1
|2.33
|1.2857
|1.2874
|1.2760
|2
|2005.05.02 16:06
|modify
|1
|2.33
|1.2857
|1.2874
|1.2760
|3
|2005.05.02 16:08
|modify
|1
|2.33
|1.2857
|1.2873
|1.2760
|4
|2005.05.02 16:09
|modify
|1
|2.33
|1.2857
|1.2872
|1.2760
|5
|2005.05.02 16:09
|modify
|1
|2.33
|1.2857
|1.2872
|1.2760
|6
|2005.05.02 16:09
|modify
|1
|2.33
|1.2857
|1.2871
|1.2760
|7
|2005.05.02 16:09
|close
|1
|2.33
|1.2848
|1.2871
|1.2760
|20.97
|1020.97
|8
|2005.05.02 17:24
|sell
|2
|2.38
|1.2855
|1.2872
|1.2758
|9
|2005.05.03 01:00
|modify
|2
|2.38
|1.2855
|1.2871
|1.2758
|10
|2005.05.03 01:59
|modify
|2
|2.38
|1.2855
|1.2861
|1.2758
|11
|2005.05.03 02:00
|close
|2
|2.38
|1.2836
|1.2861
|1.2758
|46.93
|1067.90
|12
|2005.05.03 08:49
|buy
|3
|2.49
|1.2849
|1.2832
|1.2946
|13
|2005.05.03 08:59
|modify
|3
|2.49
|1.2849
|1.2843
|1.2946
|14
|2005.05.03 08:59
|close
|3
|2.49
|1.2864
|1.2843
|1.2946
|37.35
|1105.25
|15
|2005.05.03 14:00
|buy
|4
|2.57
|1.2879
|1.2862
|1.2976
|16
|2005.05.03 14:59
|modify
|4
|2.57
|1.2879
|1.2863
|1.2976
|17
|2005.05.03 14:59
|close
|4
|2.57
|1.2888
|1.2863
|1.2976
|23.13
|1128.38
|18
|2005.05.03 19:00
|sell
|5
|2.63
|1.2887
|1.2904
|1.2790
|19
|2005.05.03 20:17
|close
|5
|2.63
|1.2872
|1.2904
|1.2790
|39.45
|1167.83
|20
|2005.05.03 20:17
|buy
|6
|2.72
|1.2875
|1.2858
|1.2972
|21
|2005.05.03 20:17
|close
|6
|2.72
|1.2885
|1.2858
|1.2972
|27.20
|1195.03
|22
|2005.05.03 20:17
|buy
|7
|2.78
|1.2877
|1.2860
|1.2974
|23
|2005.05.03 23:00
|close
|7
|2.78
|1.2886
|1.2860
|1.2974
|25.02
|1220.05
|24
|2005.05.04 08:05
|sell
|8
|2.83
|1.2954
|1.2971
|1.2857
|25
|2005.05.04 08:38
|close
|8
|2.83
|1.2944
|1.2971
|1.2857
|28.30
|1248.35
|26
|2005.05.04 08:57
|sell
|9
|2.89
|1.2947
|1.2964
|1.2850
|27
|2005.05.04 15:01
|close
|9
|2.89
|1.2932
|1.2964
|1.2850
|43.35
|1291.70
|28
|2005.05.05 12:59
|sell
|10
|2.99
|1.2966
|1.2983
|1.2869
|29
|2005.05.05 13:00
|modify
|10
|2.99
|1.2966
|1.2981
|1.2869
|30
|2005.05.05 13:00
|close
|10
|2.99
|1.2956
|1.2981
|1.2869
|29.90
|1321.60
|31
|2005.05.05 15:25
|sell
|11
|3.06
|1.2951
|1.2968
|1.2854
|32
|2005.05.05 15:54
|close
|11
|3.06
|1.2943
|1.2968
|1.2854
|24.48
|1346.08
|33
|2005.05.05 16:00
|sell
|12
|3.12
|1.2951
|1.2968
|1.2854
|34
|2005.05.05 16:38
|close
|12
|3.12
|1.2943
|1.2968
|1.2854
|24.96
|1371.04
|35
|2005.05.05 16:59
|sell
|13
|3.18
|1.2954
|1.2971
|1.2857
|36
|2005.05.05 17:00
|close
|13
|3.18
|1.2940
|1.2971
|1.2857
|44.52
|1415.56
|37
|2005.05.06 14:35
|sell
|14
|3.30
|1.2864
|1.2881
|1.2767
|38
|2005.05.06 14:59
|close
|14
|3.30
|1.2852
|1.2881
|1.2767
|39.60
|1455.16
|39
|2005.05.06 16:08
|sell
|15
|3.40
|1.2844
|1.2861
|1.2747
|40
|2005.05.06 17:01
|close
|15
|3.40
|1.2832
|1.2861
|1.2747
|40.80
|1495.96
|41
|2005.05.08 23:14
|sell
|16
|3.50
|1.2824
|1.2841
|1.2727
|42
|2005.05.09 00:46
|close
|16
|3.50
|1.2815
|1.2841
|1.2727
|34.02
|1529.98
|43
|2005.05.09 07:31
|sell
|17
|3.58
|1.2810
|1.2827
|1.2713
|44
|2005.05.09 07:37
|close
|17
|3.58
|1.2803
|1.2827
|1.2713
|25.06
|1555.04
|45
|2005.05.09 13:00
|sell
|18
|3.64
|1.2827
|1.2844
|1.2730
|46
|2005.05.09 14:26
|close
|18
|3.64
|1.2819
|1.2844
|1.2730
|29.12
|1584.16
|47
|2005.05.09 14:34
|buy
|19
|3.71
|1.2816
|1.2799
|1.2913
|48
|2005.05.09 14:59
|modify
|19
|3.71
|1.2816
|1.2800
|1.2913
|49
|2005.05.09 14:59
|close
|19
|3.71
|1.2828
|1.2800
|1.2913
|44.52
|1628.68
|50
|2005.05.09 16:01
|buy
|20
|3.81
|1.2827
|1.2810
|1.2924
|51
|2005.05.09 16:33
|close
|20
|3.81
|1.2834
|1.2810
|1.2924
|26.67
|1655.35
|52
|2005.05.09 16:33
|buy
|21
|3.87
|1.2834
|1.2817
|1.2931
|53
|2005.05.09 20:00
|close
|21
|3.87
|1.2844
|1.2817
|1.2931
|38.70
|1694.05
|54
|2005.05.09 22:39
|buy
|22
|3.96
|1.2847
|1.2830
|1.2944
|55
|2005.05.09 22:59
|close
|22
|3.96
|1.2854
|1.2830
|1.2944
|27.72
|1721.77
|56
|2005.05.10 04:03
|buy
|23
|4.02
|1.2848
|1.2831
|1.2945
|57
|2005.05.10 07:59
|s/l
|23
|4.02
|1.2831
|1.2831
|1.2945
|-68.34
|1653.43
|58
|2005.05.10 08:01
|sell
|24
|3.86
|1.2842
|1.2859
|1.2745
|59
|2005.05.10 08:20
|close
|24
|3.86
|1.2834
|1.2859
|1.2745
|30.88
|1684.31
|60
|2005.05.10 08:59
|sell
|25
|3.93
|1.2852
|1.2869
|1.2755
|61
|2005.05.10 10:50
|modify
|25
|3.93
|1.2852
|1.2868
|1.2755
|62
|2005.05.10 10:50
|close
|25
|3.93
|1.2841
|1.2868
|1.2755
|43.23
|1727.54
|63
|2005.05.10 12:58
|buy
|26
|4.03
|1.2856
|1.2839
|1.2953
|64
|2005.05.10 12:59
|close
|26
|4.03
|1.2864
|1.2839
|1.2953
|32.24
|1759.78
|65
|2005.05.10 13:00
|buy
|27
|4.11
|1.2856
|1.2839
|1.2953
|66
|2005.05.10 13:02
|close
|27
|4.11
|1.2863
|1.2839
|1.2953
|28.77
|1788.55
|67
|2005.05.10 13:24
|buy
|28
|4.17
|1.2858
|1.2841
|1.2955
|68
|2005.05.10 13:59
|close
|28
|4.17
|1.2864
|1.2841
|1.2955
|25.02
|1813.57
|69
|2005.05.10 15:21
|buy
|29
|4.23
|1.2862
|1.2845
|1.2959
|70
|2005.05.10 15:59
|modify
|29
|4.23
|1.2862
|1.2850
|1.2959
|71
|2005.05.10 15:59
|close
|29
|4.23
|1.2878
|1.2850
|1.2959
|67.68
|1881.25
|72
|2005.05.11 02:00
|buy
|30
|4.38
|1.2876
|1.2859
|1.2973
|73
|2005.05.11 06:59
|modify
|30
|4.38
|1.2876
|1.2863
|1.2973
|74
|2005.05.11 07:00
|close
|30
|4.38
|1.2886
|1.2863
|1.2973
|43.80
|1925.05
|75
|2005.05.11 08:00
|buy
|31
|4.49
|1.2871
|1.2854
|1.2968
|76
|2005.05.11 08:33
|modify
|31
|4.49
|1.2871
|1.2854
|1.2968
|77
|2005.05.11 08:33
|modify
|31
|4.49
|1.2871
|1.2855
|1.2968
|78
|2005.05.11 08:36
|modify
|31
|4.49
|1.2871
|1.2855
|1.2968
|79
|2005.05.11 08:37
|modify
|31
|4.49
|1.2871
|1.2856
|1.2968
|80
|2005.05.11 08:37
|modify
|31
|4.49
|1.2871
|1.2857
|1.2968
|81
|2005.05.11 08:37
|modify
|31
|4.49
|1.2871
|1.2858
|1.2968
|82
|2005.05.11 08:41
|modify
|31
|4.49
|1.2871
|1.2859
|1.2968
|83
|2005.05.11 08:41
|close
|31
|4.49
|1.2883
|1.2859
|1.2968
|53.88
|1978.93
|84
|2005.05.11 14:31
|sell
|32
|4.63
|1.2821
|1.2838
|1.2724
|85
|2005.05.11 14:47
|close
|32
|4.63
|1.2809
|1.2838
|1.2724
|55.56
|2034.49
|86
|2005.05.11 14:59
|sell
|33
|4.76
|1.2818
|1.2835
|1.2721
|87
|2005.05.11 15:00
|close
|33
|4.76
|1.2803
|1.2835
|1.2721
|71.40
|2105.89
|88
|2005.05.11 19:00
|sell
|34
|4.93
|1.2809
|1.2826
|1.2712
|89
|2005.05.11 21:00
|close
|34
|4.93
|1.2801
|1.2826
|1.2712
|39.44
|2145.33
|90
|2005.05.11 21:40
|buy
|35
|5.03
|1.2809
|1.2792
|1.2906
|91
|2005.05.12 02:32
|s/l
|35
|5.03
|1.2792
|1.2792
|1.2906
|-98.56
|2046.77
|92
|2005.05.12 13:59
|sell
|36
|4.83
|1.2726
|1.2743
|1.2629
|93
|2005.05.12 13:59
|close
|36
|4.83
|1.2716
|1.2743
|1.2629
|48.30
|2095.07
|94
|2005.05.12 22:38
|sell
|37
|4.95
|1.2688
|1.2705
|1.2591
|95
|2005.05.12 22:59
|close
|37
|4.95
|1.2680
|1.2705
|1.2591
|39.60
|2134.67
|96
|2005.05.12 23:02
|sell
|38
|5.05
|1.2684
|1.2701
|1.2587
|97
|2005.05.12 23:03
|close
|38
|5.05
|1.2677
|1.2701
|1.2587
|35.35
|2170.02
|98
|2005.05.13 05:11
|sell
|39
|5.13
|1.2679
|1.2696
|1.2582
|99
|2005.05.13 05:35
|close
|39
|5.13
|1.2671
|1.2696
|1.2582
|41.04
|2211.06
|100
|2005.05.13 09:27
|sell
|40
|5.23
|1.2672
|1.2689
|1.2575
|101
|2005.05.13 09:59
|modify
|40
|5.23
|1.2672
|1.2668
|1.2575
|102
|2005.05.13 10:00
|close
|40
|5.23
|1.2640
|1.2668
|1.2575
|167.36
|2378.42
|103
|2005.05.13 10:59
|sell
|41
|5.64
|1.2648
|1.2665
|1.2551
|104
|2005.05.13 10:59
|modify
|41
|5.64
|1.2648
|1.2661
|1.2551
|105
|2005.05.13 11:00
|close
|41
|5.64
|1.2634
|1.2661
|1.2551
|78.96
|2457.38
|106
|2005.05.13 11:37
|sell
|42
|5.83
|1.2640
|1.2657
|1.2543
|107
|2005.05.13 11:59
|close
|42
|5.83
|1.2630
|1.2657
|1.2543
|58.30
|2515.68
|108
|2005.05.13 12:13
|sell
|43
|5.97
|1.2639
|1.2656
|1.2542
|109
|2005.05.13 12:48
|modify
|43
|5.97
|1.2639
|1.2655
|1.2542
|110
|2005.05.13 12:48
|close
|43
|5.97
|1.2628
|1.2655
|1.2542
|65.67
|2581.35
|111
|2005.05.16 08:00
|sell
|44
|6.14
|1.2606
|1.2623
|1.2509
|112
|2005.05.16 08:03
|close
|44
|6.14
|1.2601
|1.2623
|1.2509
|30.70
|2612.05
|113
|2005.05.16 08:59
|sell
|45
|6.22
|1.2606
|1.2623
|1.2509
|114
|2005.05.16 13:59
|s/l
|45
|6.22
|1.2623
|1.2623
|1.2509
|-105.74
|2506.31
|115
|2005.05.16 14:30
|buy
|46
|5.96
|1.2620
|1.2603
|1.2717
|116
|2005.05.16 15:00
|close
|46
|5.96
|1.2631
|1.2603
|1.2717
|65.56
|2571.87
|117
|2005.05.16 21:00
|buy
|47
|6.11
|1.2634
|1.2617
|1.2731
|118
|2005.05.16 22:39
|close
|47
|6.11
|1.2643
|1.2617
|1.2731
|54.99
|2626.86
|119
|2005.05.16 23:24
|buy
|48
|6.24
|1.2631
|1.2614
|1.2728
|120
|2005.05.17 01:00
|s/l
|48
|6.24
|1.2614
|1.2614
|1.2728
|-111.48
|2515.38
|121
|2005.05.17 02:59
|sell
|49
|5.97
|1.2630
|1.2647
|1.2533
|122
|2005.05.17 07:59
|close
|49
|5.97
|1.2624
|1.2647
|1.2533
|35.82
|2551.20
|123
|2005.05.17 08:00
|sell
|50
|6.06
|1.2634
|1.2651
|1.2537
|124
|2005.05.17 08:02
|modify
|50
|6.06
|1.2634
|1.2651
|1.2537
|125
|2005.05.17 08:37
|modify
|50
|6.06
|1.2634
|1.2650
|1.2537
|126
|2005.05.17 08:59
|s/l
|50
|6.06
|1.264955
|1.2650
|1.2537
|-94.21
|2456.99
|127
|2005.05.17 13:00
|sell
|51
|5.83
|1.2635
|1.2652
|1.2538
|128
|2005.05.17 14:30
|close
|51
|5.83
|1.2623
|1.2652
|1.2538
|69.96
|2526.95
|129
|2005.05.17 15:59
|sell
|52
|6.00
|1.2642
|1.2659
|1.2545
|130
|2005.05.17 18:59
|modify
|52
|6.00
|1.2642
|1.2650
|1.2545
|131
|2005.05.17 18:59
|close
|52
|6.00
|1.2620
|1.2650
|1.2545
|132.00
|2658.95
|132
|2005.05.17 21:19
|sell
|53
|6.32
|1.2614
|1.2631
|1.2517
|133
|2005.05.17 22:00
|modify
|53
|6.32
|1.2614
|1.2631
|1.2517
|134
|2005.05.17 22:00
|close
|53
|6.32
|1.2598
|1.2631
|1.2517
|101.12
|2760.07
|135
|2005.05.18 13:00
|buy
|54
|6.57
|1.2609
|1.2592
|1.2706
|136
|2005.05.18 13:53
|close
|54
|6.57
|1.2619
|1.2592
|1.2706
|65.70
|2825.77
|137
|2005.05.18 13:53
|buy
|55
|6.72
|1.2620
|1.2603
|1.2717
|138
|2005.05.18 14:30
|close
|55
|6.72
|1.2632
|1.2603
|1.2717
|80.64
|2906.41
|139
|2005.05.18 16:50
|buy
|56
|6.90
|1.2645
|1.2628
|1.2742
|140
|2005.05.18 16:59
|modify
|56
|6.90
|1.2645
|1.2636
|1.2742
|141
|2005.05.18 16:59
|close
|56
|6.90
|1.2670
|1.2636
|1.2742
|172.50
|3078.91
|142
|2005.05.18 23:34
|buy
|57
|7.29
|1.2673
|1.2656
|1.2770
|143
|2005.05.19 01:00
|close
|57
|7.29
|1.2682
|1.2656
|1.2770
|46.69
|3125.61
|144
|2005.05.19 03:04
|buy
|58
|7.40
|1.2675
|1.2658
|1.2772
|145
|2005.05.19 04:28
|close
|58
|7.40
|1.2686
|1.2658
|1.2772
|81.40
|3207.01
|146
|2005.05.19 06:01
|sell
|59
|7.59
|1.2683
|1.2700
|1.2586
|147
|2005.05.19 06:47
|modify
|59
|7.59
|1.2683
|1.2700
|1.2586
|148
|2005.05.19 06:47
|close
|59
|7.59
|1.2674
|1.2700
|1.2586
|68.31
|3275.32
|149
|2005.05.19 14:07
|sell
|60
|7.78
|1.2637
|1.2654
|1.2540
|150
|2005.05.19 14:38
|close
|60
|7.78
|1.2630
|1.2654
|1.2540
|54.46
|3329.78
|151
|2005.05.19 18:00
|buy
|61
|7.91
|1.2633
|1.2616
|1.2730
|152
|2005.05.19 18:59
|close
|61
|7.91
|1.2642
|1.2616
|1.2730
|71.19
|3400.97
|153
|2005.05.19 21:05
|buy
|62
|8.08
|1.2637
|1.2620
|1.2734
|154
|2005.05.20 03:00
|modify
|62
|8.08
|1.2637
|1.2621
|1.2734
|155
|2005.05.20 03:00
|close
|62
|8.08
|1.2646
|1.2621
|1.2734
|65.73
|3466.70
|156
|2005.05.20 15:04
|sell
|63
|8.28
|1.2560
|1.2577
|1.2463
|157
|2005.05.20 16:14
|close
|63
|8.28
|1.2549
|1.2577
|1.2463
|91.08
|3557.78
|158
|2005.05.23 07:00
|sell
|64
|8.50
|1.2559
|1.2576
|1.2462
|159
|2005.05.23 08:26
|modify
|64
|8.50
|1.2559
|1.2575
|1.2462
|160
|2005.05.23 08:26
|close
|64
|8.50
|1.2552
|1.2575
|1.2462
|59.49
|3617.27
|161
|2005.05.23 15:43
|buy
|65
|8.63
|1.2571
|1.2554
|1.2668
|162
|2005.05.23 17:00
|close
|65
|8.63
|1.2579
|1.2554
|1.2668
|69.04
|3686.31
|163
|2005.05.23 22:46
|sell
|66
|8.79
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|164
|2005.05.23 22:59
|close
|66
|8.79
|1.2572
|1.2597
|1.2483
|70.32
|3756.63
|165
|2005.05.24 07:00
|buy
|67
|8.96
|1.2584
|1.2567
|1.2681
|166
|2005.05.24 07:59
|modify
|67
|8.96
|1.2584
|1.2575
|1.2681
|167
|2005.05.24 07:59
|close
|67
|8.96
|1.2596
|1.2575
|1.2681
|107.52
|3864.15
|168
|2005.05.24 12:59
|buy
|68
|9.19
|1.2616
|1.2599
|1.2713
|169
|2005.05.24 13:00
|s/l
|68
|9.19
|1.2599
|1.2599
|1.2713
|-156.23
|3707.92
|170
|2005.05.24 13:02
|buy
|69
|8.83
|1.2598
|1.2581
|1.2695
|171
|2005.05.24 13:14
|close
|69
|8.83
|1.2608
|1.2581
|1.2695
|88.30
|3796.22
|172
|2005.05.24 13:15
|buy
|70
|9.03
|1.2608
|1.2591
|1.2705
|173
|2005.05.24 14:59
|s/l
|70
|9.03
|1.2591
|1.2591
|1.2705
|-153.51
|3642.71
|174
|2005.05.24 14:59
|buy
|71
|8.69
|1.2584
|1.2567
|1.2681
|175
|2005.05.24 15:55
|close
|71
|8.69
|1.2595
|1.2567
|1.2681
|95.59
|3738.30
|176
|2005.05.25 01:59
|sell
|72
|8.91
|1.2586
|1.2603
|1.2489
|177
|2005.05.25 07:41
|modify
|72
|8.91
|1.2586
|1.2602
|1.2489
|178
|2005.05.25 07:41
|modify
|72
|8.91
|1.2586
|1.2602
|1.2489
|179
|2005.05.25 08:25
|modify
|72
|8.91
|1.2586
|1.2599
|1.2489
|180
|2005.05.25 08:25
|close
|72
|8.91
|1.2576
|1.2599
|1.2489
|89.10
|3827.40
|181
|2005.05.25 12:59
|sell
|73
|9.12
|1.2586
|1.2603
|1.2489
|182
|2005.05.25 13:59
|s/l
|73
|9.12
|1.2603
|1.2603
|1.2489
|-155.04
|3672.36
|183
|2005.05.25 14:59
|buy
|74
|8.75
|1.2593
|1.2576
|1.2690
|184
|2005.05.25 15:21
|close
|74
|8.75
|1.2605
|1.2576
|1.2690
|105.00
|3777.36
|185
|2005.05.26 01:40
|buy
|75
|8.99
|1.2601
|1.2584
|1.2698
|186
|2005.05.26 04:59
|s/l
|75
|8.99
|1.2584
|1.2584
|1.2698
|-152.83
|3624.53
|187
|2005.05.26 06:39
|sell
|76
|8.65
|1.2568
|1.2585
|1.2471
|188
|2005.05.26 07:45
|modify
|76
|8.65
|1.2568
|1.2584
|1.2471
|189
|2005.05.26 07:45
|modify
|76
|8.65
|1.2568
|1.2583
|1.2471
|190
|2005.05.26 07:45
|close
|76
|8.65
|1.2558
|1.2583
|1.2471
|86.50
|3711.03
|191
|2005.05.26 08:59
|sell
|77
|8.86
|1.2562
|1.2579
|1.2465
|192
|2005.05.26 10:00
|close
|77
|8.86
|1.2552
|1.2579
|1.2465
|88.60
|3799.63
|193
|2005.05.26 15:39
|sell
|78
|9.09
|1.2536
|1.2553
|1.2439
|194
|2005.05.26 15:59
|close
|78
|9.09
|1.2518
|1.2553
|1.2439
|163.62
|3963.25
|195
|2005.05.27 12:00
|buy
|79
|9.49
|1.2533
|1.2516
|1.2630
|196
|2005.05.27 12:55
|modify
|79
|9.49
|1.2533
|1.2517
|1.2630
|197
|2005.05.27 12:59
|modify
|79
|9.49
|1.2533
|1.2518
|1.2630
|198
|2005.05.27 13:25
|modify
|79
|9.49
|1.2533
|1.2518
|1.2630
|199
|2005.05.27 13:28
|modify
|79
|9.49
|1.2533
|1.2519
|1.2630
|200
|2005.05.27 13:28
|close
|79
|9.49
|1.2539
|1.2519
|1.2630
|56.95
|4020.20
|201
|2005.05.30 00:00
|sell
|80
|9.62
|1.2533
|1.2550
|1.2436
|202
|2005.05.30 07:00
|close
|80
|9.62
|1.2526
|1.2550
|1.2436
|67.34
|4087.54
|203
|2005.05.30 07:16
|sell
|81
|9.78
|1.2535
|1.2552
|1.2438
|204
|2005.05.30 07:42
|close
|81
|9.78
|1.2527
|1.2552
|1.2438
|78.23
|4165.77
|205
|2005.05.30 14:01
|sell
|82
|10.00
|1.2478
|1.2495
|1.2381
|206
|2005.05.30 14:11
|close
|82
|10.00
|1.2472
|1.2495
|1.2381
|60.00
|4225.77
|207
|2005.05.31 00:02
|buy
|83
|10.00
|1.2474
|1.2457
|1.2571
|208
|2005.05.31 00:23
|modify
|83
|10.00
|1.2474
|1.2458
|1.2571
|209
|2005.05.31 00:23
|modify
|83
|10.00
|1.2474
|1.2459
|1.2571
|210
|2005.05.31 01:59
|s/l
|83
|10.00
|1.245911
|1.2459
|1.2571
|-148.86
|4076.91
|211
|2005.05.31 02:59
|sell
|84
|9.86
|1.2404
|1.2421
|1.2307
|212
|2005.05.31 03:21
|modify
|84
|9.86
|1.2404
|1.2419
|1.2307
|213
|2005.05.31 03:21
|close
|84
|9.86
|1.2393
|1.2419
|1.2307
|108.46
|4185.37
|214
|2005.05.31 07:16
|sell
|85
|10.00
|1.2385
|1.2402
|1.2288
|215
|2005.05.31 09:59
|modify
|85
|10.00
|1.2385
|1.2392
|1.2288
|216
|2005.05.31 10:00
|close
|85
|10.00
|1.2356
|1.2392
|1.2288
|290.00
|4475.37
|217
|2005.05.31 11:59
|sell
|86
|10.00
|1.2334
|1.2351
|1.2237
|218
|2005.05.31 12:00
|s/l
|86
|10.00
|1.2351
|1.2351
|1.2237
|-170.00
|4305.37
|219
|2005.05.31 12:01
|sell
|87
|10.00
|1.2347
|1.2364
|1.2250
|220
|2005.05.31 12:13
|close
|87
|10.00
|1.2338
|1.2364
|1.2250
|90.00
|4395.37
|221
|2005.05.31 13:59
|sell
|88
|10.00
|1.2348
|1.2365
|1.2251
|222
|2005.05.31 14:03
|close
|88
|10.00
|1.2334
|1.2365
|1.2251
|140.00
|4535.37
|223
|2005.05.31 19:14
|sell
|89
|10.00
|1.2317
|1.2334
|1.2220
|224
|2005.05.31 19:59
|close
|89
|10.00
|1.2308
|1.2334
|1.2220
|90.00
|4625.37
|225
|2005.05.31 21:09
|sell
|90
|10.00
|1.2313
|1.2330
|1.2216
|226
|2005.05.31 22:01
|close
|90
|10.00
|1.2305
|1.2330
|1.2216
|80.01
|4705.38
|227
|2005.06.01 04:05
|sell
|91
|10.00
|1.2324
|1.2341
|1.2227
|228
|2005.06.01 07:59
|modify
|91
|10.00
|1.2324
|1.2334
|1.2227
|229
|2005.06.01 07:59
|close
|91
|10.00
|1.2308
|1.2334
|1.2227
|159.99
|4865.37
|230
|2005.06.01 11:20
|sell
|92
|10.00
|1.2264
|1.2281
|1.2167
|231
|2005.06.01 11:27
|close
|92
|10.00
|1.2252
|1.2281
|1.2167
|120.00
|4985.37
|232
|2005.06.01 11:36
|sell
|93
|10.00
|1.2249
|1.2266
|1.2152
|233
|2005.06.01 12:29
|close
|93
|10.00
|1.2239
|1.2266
|1.2152
|100.00
|5085.37
|234
|2005.06.01 13:18
|sell
|94
|10.00
|1.2244
|1.2261
|1.2147
|235
|2005.06.01 13:46
|s/l
|94
|10.00
|1.2261
|1.2261
|1.2147
|-170.00
|4915.37
|236
|2005.06.01 13:46
|sell
|95
|10.00
|1.2260
|1.2277
|1.2163
|237
|2005.06.01 13:58
|close
|95
|10.00
|1.2250
|1.2277
|1.2163
|100.00
|5015.37
|238
|2005.06.01 13:58
|sell
|96
|10.00
|1.2248
|1.2265
|1.2151
|239
|2005.06.01 14:04
|close
|96
|10.00
|1.2238
|1.2265
|1.2151
|100.00
|5115.37
|240
|2005.06.01 17:18
|sell
|97
|10.00
|1.2242
|1.2259
|1.2145
|241
|2005.06.01 18:00
|close
|97
|10.00
|1.2231
|1.2259
|1.2145
|110.00
|5225.37
|242
|2005.06.01 21:07
|sell
|98
|10.00
|1.2211
|1.2228
|1.2114
|243
|2005.06.01 22:00
|close
|98
|10.00
|1.2203
|1.2228
|1.2114
|80.00
|5305.37
|244
|2005.06.02 01:59
|sell
|99
|10.00
|1.2228
|1.2245
|1.2131
|245
|2005.06.02 02:38
|close
|99
|10.00
|1.2218
|1.2245
|1.2131
|100.00
|5405.37
|246
|2005.06.02 05:54
|sell
|100
|10.00
|1.2210
|1.2227
|1.2113
|247
|2005.06.02 06:59
|s/l
|100
|10.00
|1.2227
|1.2227
|1.2113
|-170.00
|5235.37
|248
|2005.06.02 09:38
|buy
|101
|10.00
|1.2266
|1.2249
|1.2363
|249
|2005.06.02 10:33
|close
|101
|10.00
|1.2275
|1.2249
|1.2363
|90.00
|5325.37
|250
|2005.06.02 14:01
|sell
|102
|10.00
|1.2260
|1.2277
|1.2163
|251
|2005.06.02 14:59
|s/l
|102
|10.00
|1.2277
|1.2277
|1.2163
|-170.00
|5155.37
|252
|2005.06.02 15:00
|buy
|103
|10.00
|1.2266
|1.2249
|1.2363
|253
|2005.06.02 19:00
|close
|103
|10.00
|1.2288
|1.2249
|1.2363
|220.00
|5375.37
|254
|2005.06.02 19:05
|buy
|104
|10.00
|1.2275
|1.2258
|1.2372
|255
|2005.06.03 02:00
|close
|104
|10.00
|1.2290
|1.2258
|1.2372
|141.35
|5516.72
|256
|2005.06.03 02:34
|buy
|105
|10.00
|1.2279
|1.2262
|1.2376
|257
|2005.06.03 03:25
|close
|105
|10.00
|1.2291
|1.2262
|1.2376
|120.00
|5636.72
|258
|2005.06.03 06:00
|buy
|106
|10.00
|1.2286
|1.2269
|1.2383
|259
|2005.06.03 06:59
|s/l
|106
|10.00
|1.2269
|1.2269
|1.2383
|-170.00
|5466.72
|260
|2005.06.03 07:01
|sell
|107
|10.00
|1.2283
|1.2300
|1.2186
|261
|2005.06.03 10:02
|close
|107
|10.00
|1.2270
|1.2300
|1.2186
|130.01
|5596.73
|262
|2005.06.03 12:09
|buy
|108
|10.00
|1.2276
|1.2259
|1.2373
|263
|2005.06.03 12:59
|modify
|108
|10.00
|1.2276
|1.2273
|1.2373
|264
|2005.06.03 13:00
|close
|108
|10.00
|1.2306
|1.2273
|1.2373
|300.01
|5896.74
|265
|2005.06.03 13:00
|buy
|109
|10.00
|1.2285
|1.2268
|1.2382
|266
|2005.06.03 13:18
|close
|109
|10.00
|1.2298
|1.2268
|1.2382
|130.00
|6026.74
|267
|2005.06.03 13:22
|buy
|110
|10.00
|1.2295
|1.2278
|1.2392
|268
|2005.06.03 13:43
|s/l
|110
|10.00
|1.2278
|1.2278
|1.2392
|-170.00
|5856.74
|269
|2005.06.03 13:44
|buy
|111
|10.00
|1.2278
|1.2261
|1.2375
|270
|2005.06.03 14:00
|close
|111
|10.00
|1.2287
|1.2261
|1.2375
|89.99
|5946.73
|271
|2005.06.03 18:01
|sell
|112
|10.00
|1.2228
|1.2245
|1.2131
|272
|2005.06.03 18:16
|close
|112
|10.00
|1.2215
|1.2245
|1.2131
|129.99
|6076.72
|273
|2005.06.06 00:59
|sell
|113
|10.00
|1.2242
|1.2259
|1.2145
|274
|2005.06.06 03:59
|s/l
|113
|10.00
|1.2259
|1.2259
|1.2145
|-170.00
|5906.72
|275
|2005.06.06 09:05
|buy
|114
|10.00
|1.2268
|1.2251
|1.2365
|276
|2005.06.06 11:00
|modify
|114
|10.00
|1.2268
|1.2253
|1.2365
|277
|2005.06.06 14:00
|modify
|114
|10.00
|1.2268
|1.2255
|1.2365
|278
|2005.06.06 14:00
|close
|114
|10.00
|1.2288
|1.2255
|1.2365
|200.01
|6106.73
|279
|2005.06.07 02:03
|sell
|115
|10.00
|1.2263
|1.2280
|1.2166
|280
|2005.06.07 03:08
|modify
|115
|10.00
|1.2263
|1.2279
|1.2166
|281
|2005.06.07 03:08
|close
|115
|10.00
|1.2255
|1.2279
|1.2166
|80.00
|6186.73
|282
|2005.06.07 04:59
|sell
|116
|10.00
|1.2268
|1.2285
|1.2171
|283
|2005.06.07 06:59
|s/l
|116
|10.00
|1.2285
|1.2285
|1.2171
|-170.00
|6016.73
|284
|2005.06.07 07:41
|buy
|117
|10.00
|1.2277
|1.2260
|1.2374
|285
|2005.06.07 08:15
|modify
|117
|10.00
|1.2277
|1.2262
|1.2374
|286
|2005.06.07 08:15
|close
|117
|10.00
|1.2288
|1.2262
|1.2374
|109.99
|6126.72
|287
|2005.06.07 14:26
|sell
|118
|10.00
|1.2278
|1.2295
|1.2181
|288
|2005.06.07 15:50
|close
|118
|10.00
|1.2266
|1.2295
|1.2181
|120.00
|6246.72
|289
|2005.06.08 02:52
|buy
|119
|10.00
|1.2290
|1.2273
|1.2387
|290
|2005.06.08 03:07
|modify
|119
|10.00
|1.2290
|1.2276
|1.2387
|291
|2005.06.08 03:07
|modify
|119
|10.00
|1.2290
|1.2279
|1.2387
|292
|2005.06.08 03:07
|close
|119
|10.00
|1.2303
|1.2279
|1.2387
|129.99
|6376.71
|293
|2005.06.08 06:56
|buy
|120
|10.00
|1.2317
|1.2300
|1.2414
|294
|2005.06.08 06:59
|modify
|120
|10.00
|1.2317
|1.2300
|1.2414
|295
|2005.06.08 07:00
|modify
|120
|10.00
|1.2317
|1.2301
|1.2414
|296
|2005.06.08 07:00
|close
|120
|10.00
|1.2326
|1.2301
|1.2414
|90.01
|6466.72
|297
|2005.06.08 07:01
|buy
|121
|10.00
|1.2314
|1.2297
|1.2411
|298
|2005.06.08 07:21
|modify
|121
|10.00
|1.2314
|1.2298
|1.2411
|299
|2005.06.08 07:21
|close
|121
|10.00
|1.2323
|1.2298
|1.2411
|89.99
|6556.71
|300
|2005.06.08 07:53
|buy
|122
|10.00
|1.2320
|1.2303
|1.2417
|301
|2005.06.08 09:59
|modify
|122
|10.00
|1.2320
|1.2311
|1.2417
|302
|2005.06.08 10:00
|close
|122
|10.00
|1.2338
|1.2311
|1.2417
|179.99
|6736.70
|303
|2005.06.08 15:00
|buy
|123
|10.00
|1.2315
|1.2298
|1.2412
|304
|2005.06.08 15:26
|close
|123
|10.00
|1.2325
|1.2298
|1.2412
|100.00
|6836.70
|305
|2005.06.08 15:31
|buy
|124
|10.00
|1.2319
|1.2302
|1.2416
|306
|2005.06.08 16:59
|s/l
|124
|10.00
|1.2302
|1.2302
|1.2416
|-170.00
|6666.70
|307
|2005.06.08 20:00
|sell
|125
|10.00
|1.2237
|1.2254
|1.2140
|308
|2005.06.08 20:11
|close
|125
|10.00
|1.2228
|1.2254
|1.2140
|90.00
|6756.70
|309
|2005.06.09 07:08
|sell
|126
|10.00
|1.2233
|1.2250
|1.2136
|310
|2005.06.09 09:19
|modify
|126
|10.00
|1.2233
|1.2249
|1.2136
|311
|2005.06.09 11:02
|modify
|126
|10.00
|1.2233
|1.2249
|1.2136
|312
|2005.06.09 12:28
|s/l
|126
|10.00
|1.224858
|1.2249
|1.2136
|-155.78
|6600.92
|313
|2005.06.09 12:33
|sell
|127
|10.00
|1.2239
|1.2256
|1.2142
|314
|2005.06.09 12:59
|modify
|127
|10.00
|1.2239
|1.2255
|1.2142
|315
|2005.06.09 14:00
|modify
|127
|10.00
|1.2239
|1.2252
|1.2142
|316
|2005.06.09 14:00
|close
|127
|10.00
|1.2225
|1.2252
|1.2142
|139.99
|6740.91
|317
|2005.06.09 14:33
|sell
|128
|10.00
|1.2243
|1.2260
|1.2146
|318
|2005.06.09 14:55
|close
|128
|10.00
|1.2234
|1.2260
|1.2146
|89.99
|6830.90
|319
|2005.06.09 15:59
|sell
|129
|10.00
|1.2226
|1.2243
|1.2129
|320
|2005.06.09 16:04
|s/l
|129
|10.00
|1.2243
|1.2243
|1.2129
|-170.00
|6660.90
|321
|2005.06.09 17:36
|buy
|130
|10.00
|1.2223
|1.2206
|1.2320
|322
|2005.06.10 01:00
|close
|130
|10.00
|1.2234
|1.2206
|1.2320
|101.35
|6762.25
|323
|2005.06.10 07:03
|sell
|131
|10.00
|1.2232
|1.2249
|1.2135
|324
|2005.06.10 07:52
|modify
|131
|10.00
|1.2232
|1.2247
|1.2135
|325
|2005.06.10 07:53
|modify
|131
|10.00
|1.2232
|1.2245
|1.2135
|326
|2005.06.10 07:53
|modify
|131
|10.00
|1.2232
|1.2245
|1.2135
|327
|2005.06.10 07:53
|modify
|131
|10.00
|1.2232
|1.2243
|1.2135
|328
|2005.06.10 07:53
|close
|131
|10.00
|1.2222
|1.2243
|1.2135
|100.00
|6862.25
|329
|2005.06.10 09:59
|sell
|132
|10.00
|1.2234
|1.2251
|1.2137
|330
|2005.06.10 10:11
|modify
|132
|10.00
|1.2234
|1.2248
|1.2137
|331
|2005.06.10 12:59
|modify
|132
|10.00
|1.2234
|1.2220
|1.2137
|332
|2005.06.10 12:59
|close
|132
|10.00
|1.2198
|1.2220
|1.2137
|360.00
|7222.25
|333
|2005.06.10 16:03
|sell
|133
|10.00
|1.2141
|1.2158
|1.2044
|334
|2005.06.10 16:15
|close
|133
|10.00
|1.2131
|1.2158
|1.2044
|100.00
|7322.25
|335
|2005.06.13 02:00
|sell
|134
|10.00
|1.2102
|1.2119
|1.2005
|336
|2005.06.13 08:17
|modify
|134
|10.00
|1.2102
|1.2118
|1.2005
|337
|2005.06.13 08:17
|close
|134
|10.00
|1.2089
|1.2118
|1.2005
|130.00
|7452.25
|338
|2005.06.13 10:39
|sell
|135
|10.00
|1.2064
|1.2081
|1.1967
|339
|2005.06.13 10:59
|close
|135
|10.00
|1.2048
|1.2081
|1.1967
|160.00
|7612.25
|340
|2005.06.13 11:17
|sell
|136
|10.00
|1.2055
|1.2072
|1.1958
|341
|2005.06.13 11:25
|close
|136
|10.00
|1.2045
|1.2072
|1.1958
|100.00
|7712.25
|342
|2005.06.13 16:13
|sell
|137
|10.00
|1.2047
|1.2064
|1.1950
|343
|2005.06.13 16:39
|close
|137
|10.00
|1.2036
|1.2064
|1.1950
|110.00
|7822.25
|344
|2005.06.13 16:59
|sell
|138
|10.00
|1.2068
|1.2085
|1.1971
|345
|2005.06.13 17:59
|s/l
|138
|10.00
|1.2085
|1.2085
|1.1971
|-170.00
|7652.25
|346
|2005.06.14 04:05
|buy
|139
|10.00
|1.2126
|1.2109
|1.2223
|347
|2005.06.14 06:59
|modify
|139
|10.00
|1.2126
|1.2114
|1.2223
|348
|2005.06.14 06:59
|close
|139
|10.00
|1.2146
|1.2114
|1.2223
|200.00
|7852.25
|349
|2005.06.15 08:00
|buy
|140
|10.00
|1.2043
|1.2026
|1.2140
|350
|2005.06.15 09:02
|modify
|140
|10.00
|1.2043
|1.2027
|1.2140
|351
|2005.06.15 09:03
|modify
|140
|10.00
|1.2043
|1.2028
|1.2140
|352
|2005.06.15 09:03
|modify
|140
|10.00
|1.2043
|1.2028
|1.2140
|353
|2005.06.15 09:03
|modify
|140
|10.00
|1.2043
|1.2029
|1.2140
|354
|2005.06.15 09:03
|modify
|140
|10.00
|1.2043
|1.2030
|1.2140
|355
|2005.06.15 09:03
|modify
|140
|10.00
|1.2043
|1.2030
|1.2140
|356
|2005.06.15 09:04
|modify
|140
|10.00
|1.2043
|1.2031
|1.2140
|357
|2005.06.15 09:04
|modify
|140
|10.00
|1.2043
|1.2032
|1.2140
|358
|2005.06.15 11:35
|close
|140
|10.00
|1.2055
|1.2032
|1.2140
|120.00
|7972.25
|359
|2005.06.15 11:35
|sell
|141
|10.00
|1.2054
|1.2071
|1.1957
|360
|2005.06.15 11:50
|modify
|141
|10.00
|1.2054
|1.2070
|1.1957
|361
|2005.06.15 11:50
|close
|141
|10.00
|1.2044
|1.2070
|1.1957
|100.00
|8072.25
|362
|2005.06.15 12:22
|buy
|142
|10.00
|1.2040
|1.2023
|1.2137
|363
|2005.06.15 12:59
|modify
|142
|10.00
|1.2040
|1.2024
|1.2137
|364
|2005.06.15 12:59
|close
|142
|10.00
|1.2052
|1.2024
|1.2137
|120.00
|8192.25
|365
|2005.06.15 14:59
|buy
|143
|10.00
|1.2083
|1.2066
|1.2180
|366
|2005.06.15 14:59
|modify
|143
|10.00
|1.2083
|1.2071
|1.2180
|367
|2005.06.15 14:59
|close
|143
|10.00
|1.2110
|1.2071
|1.2180
|270.00
|8462.25
|368
|2005.06.16 05:27
|sell
|144
|10.00
|1.2087
|1.2104
|1.1990
|369
|2005.06.16 05:48
|close
|144
|10.00
|1.2076
|1.2104
|1.1990
|109.99
|8572.24
|370
|2005.06.16 08:59
|sell
|145
|10.00
|1.2096
|1.2113
|1.1999
|371
|2005.06.16 09:59
|s/l
|145
|10.00
|1.2113
|1.2113
|1.1999
|-170.00
|8402.24
|372
|2005.06.16 13:00
|buy
|146
|10.00
|1.2122
|1.2105
|1.2219
|373
|2005.06.16 13:38
|s/l
|146
|10.00
|1.2105
|1.2105
|1.2219
|-170.00
|8232.24
|374
|2005.06.16 13:38
|buy
|147
|10.00
|1.2105
|1.2088
|1.2202
|375
|2005.06.16 13:54
|modify
|147
|10.00
|1.2105
|1.2089
|1.2202
|376
|2005.06.16 13:54
|modify
|147
|10.00
|1.2105
|1.2089
|1.2202
|377
|2005.06.16 13:55
|modify
|147
|10.00
|1.2105
|1.2089
|1.2202
|378
|2005.06.16 13:55
|modify
|147
|10.00
|1.2105
|1.2090
|1.2202
|379
|2005.06.16 13:55
|modify
|147
|10.00
|1.2105
|1.2091
|1.2202
|380
|2005.06.16 13:59
|s/l
|147
|10.00
|1.20912
|1.2091
|1.2202
|-137.97
|8094.27
|381
|2005.06.16 13:59
|buy
|148
|10.00
|1.2090
|1.2073
|1.2187
|382
|2005.06.16 20:00
|close
|148
|10.00
|1.2102
|1.2073
|1.2187
|120.00
|8214.27
|383
|2005.06.17 02:00
|buy
|149
|10.00
|1.2105
|1.2088
|1.2202
|384
|2005.06.17 06:59
|modify
|149
|10.00
|1.2105
|1.2095
|1.2202
|385
|2005.06.17 06:59
|close
|149
|10.00
|1.2118
|1.2095
|1.2202
|130.00
|8344.27
|386
|2005.06.17 12:30
|buy
|150
|10.00
|1.2159
|1.2142
|1.2256
|387
|2005.06.17 12:40
|close
|150
|10.00
|1.2173
|1.2142
|1.2256
|140.00
|8484.27
|388
|2005.06.20 02:18
|buy
|151
|10.00
|1.2219
|1.2202
|1.2316
|389
|2005.06.20 02:31
|close
|151
|10.00
|1.2226
|1.2202
|1.2316
|70.00
|8554.27
|390
|2005.06.20 02:32
|buy
|152
|10.00
|1.2227
|1.2210
|1.2324
|391
|2005.06.20 05:59
|s/l
|152
|10.00
|1.2210
|1.2210
|1.2324
|-170.00
|8384.27
|392
|2005.06.20 06:01
|sell
|153
|10.00
|1.2232
|1.2249
|1.2135
|393
|2005.06.20 06:44
|close
|153
|10.00
|1.2224
|1.2249
|1.2135
|80.01
|8464.28
|394
|2005.06.20 07:59
|buy
|154
|10.00
|1.2226
|1.2209
|1.2323
|395
|2005.06.20 07:59
|close
|154
|10.00
|1.2235
|1.2209
|1.2323
|90.00
|8554.28
|396
|2005.06.20 08:54
|buy
|155
|10.00
|1.2231
|1.2214
|1.2328
|397
|2005.06.20 10:08
|s/l
|155
|10.00
|1.2214
|1.2214
|1.2328
|-170.00
|8384.28
|398
|2005.06.20 21:59
|buy
|156
|10.00
|1.2146
|1.2129
|1.2243
|399
|2005.06.20 21:59
|close
|156
|10.00
|1.2156
|1.2129
|1.2243
|100.00
|8484.28
|400
|2005.06.20 22:38
|buy
|157
|10.00
|1.2147
|1.2130
|1.2244
|401
|2005.06.21 07:59
|s/l
|157
|10.00
|1.2130
|1.2130
|1.2244
|-178.65
|8305.63
|402
|2005.06.21 11:00
|sell
|158
|10.00
|1.2094
|1.2111
|1.1997
|403
|2005.06.21 11:01
|close
|158
|10.00
|1.2083
|1.2111
|1.1997
|110.00
|8415.63
|404
|2005.06.21 11:11
|sell
|159
|10.00
|1.2091
|1.2108
|1.1994
|405
|2005.06.21 11:49
|close
|159
|10.00
|1.2080
|1.2108
|1.1994
|110.00
|8525.63
|406
|2005.06.21 14:59
|sell
|160
|10.00
|1.2136
|1.2153
|1.2039
|407
|2005.06.21 18:00
|s/l
|160
|10.00
|1.2153
|1.2153
|1.2039
|-170.00
|8355.63
|408
|2005.06.22 00:48
|buy
|161
|10.00
|1.2173
|1.2156
|1.2270
|409
|2005.06.22 06:59
|modify
|161
|10.00
|1.2173
|1.2167
|1.2270
|410
|2005.06.22 07:00
|close
|161
|10.00
|1.2194
|1.2167
|1.2270
|210.00
|8565.63
|411
|2005.06.22 12:39
|sell
|162
|10.00
|1.2128
|1.2145
|1.2031
|412
|2005.06.22 12:59
|close
|162
|10.00
|1.2114
|1.2145
|1.2031
|140.00
|8705.63
|413
|2005.06.22 14:37
|sell
|163
|10.00
|1.2123
|1.2140
|1.2026
|414
|2005.06.22 16:01
|close
|163
|10.00
|1.2107
|1.2140
|1.2026
|160.00
|8865.63
|415
|2005.06.22 17:07
|sell
|164
|10.00
|1.2122
|1.2139
|1.2025
|416
|2005.06.23 00:59
|s/l
|164
|10.00
|1.2139
|1.2139
|1.2025
|-148.40
|8717.23
|417
|2005.06.23 06:01
|sell
|165
|10.00
|1.2124
|1.2141
|1.2027
|418
|2005.06.23 06:59
|modify
|165
|10.00
|1.2124
|1.2141
|1.2027
|419
|2005.06.23 07:00
|modify
|165
|10.00
|1.2124
|1.2140
|1.2027
|420
|2005.06.23 07:14
|modify
|165
|10.00
|1.2124
|1.2140
|1.2027
|421
|2005.06.23 07:15
|modify
|165
|10.00
|1.2124
|1.2139
|1.2027
|422
|2005.06.23 07:43
|modify
|165
|10.00
|1.2124
|1.2139
|1.2027
|423
|2005.06.23 07:46
|modify
|165
|10.00
|1.2124
|1.2138
|1.2027
|424
|2005.06.23 07:46
|close
|165
|10.00
|1.2116
|1.2138
|1.2027
|80.00
|8797.23
|425
|2005.06.23 08:59
|sell
|166
|10.00
|1.2102
|1.2119
|1.2005
|426
|2005.06.23 08:59
|modify
|166
|10.00
|1.2102
|1.2114
|1.2005
|427
|2005.06.23 09:00
|close
|166
|10.00
|1.2092
|1.2114
|1.2005
|100.00
|8897.23
|428
|2005.06.23 12:14
|sell
|167
|10.00
|1.2083
|1.2100
|1.1986
|429
|2005.06.23 12:59
|modify
|167
|10.00
|1.2083
|1.2070
|1.1986
|430
|2005.06.23 13:00
|close
|167
|10.00
|1.2044
|1.2070
|1.1986
|390.00
|9287.23
|431
|2005.06.23 14:19
|sell
|168
|10.00
|1.2057
|1.2074
|1.1960
|432
|2005.06.23 14:24
|close
|168
|10.00
|1.2051
|1.2074
|1.1960
|60.00
|9347.23
|433
|2005.06.23 14:26
|sell
|169
|10.00
|1.2053
|1.2070
|1.1956
|434
|2005.06.23 14:34
|close
|169
|10.00
|1.2045
|1.2070
|1.1956
|80.01
|9427.24
|435
|2005.06.23 19:00
|sell
|170
|10.00
|1.2046
|1.2063
|1.1949
|436
|2005.06.23 19:06
|close
|170
|10.00
|1.2036
|1.2063
|1.1949
|100.00
|9527.24
|437
|2005.06.23 19:09
|sell
|171
|10.00
|1.2036
|1.2053
|1.1939
|438
|2005.06.23 23:51
|close
|171
|10.00
|1.2026
|1.2053
|1.1939
|99.99
|9627.23
|439
|2005.06.24 09:32
|buy
|172
|10.00
|1.2051
|1.2034
|1.2148
|440
|2005.06.24 09:33
|close
|172
|10.00
|1.2059
|1.2034
|1.2148
|80.00
|9707.23
|441
|2005.06.24 15:06
|buy
|173
|10.00
|1.2074
|1.2057
|1.2171
|442
|2005.06.24 15:07
|close
|173
|10.00
|1.2082
|1.2057
|1.2171
|80.00
|9787.23
|443
|2005.06.24 15:07
|buy
|174
|10.00
|1.2082
|1.2065
|1.2179
|444
|2005.06.24 15:08
|close
|174
|10.00
|1.2090
|1.2065
|1.2179
|80.00
|9867.23
|445
|2005.06.24 15:09
|buy
|175
|10.00
|1.2085
|1.2068
|1.2182
|446
|2005.06.24 20:00
|close
|175
|10.00
|1.2102
|1.2068
|1.2182
|170.00
|10037.23
|447
|2005.06.27 08:43
|buy
|176
|10.00
|1.2159
|1.2142
|1.2256
|448
|2005.06.27 08:44
|modify
|176
|10.00
|1.2159
|1.2143
|1.2256
|449
|2005.06.27 08:44
|modify
|176
|10.00
|1.2159
|1.2144
|1.2256
|450
|2005.06.27 08:44
|close
|176
|10.00
|1.2169
|1.2144
|1.2256
|100.00
|10137.23
|451
|2005.06.27 12:16
|buy
|177
|10.00
|1.2166
|1.2149
|1.2263
|452
|2005.06.27 12:40
|modify
|177
|10.00
|1.2166
|1.2149
|1.2263
|453
|2005.06.27 12:40
|close
|177
|10.00
|1.2176
|1.2149
|1.2263
|100.00
|10237.23
|454
|2005.06.27 15:43
|buy
|178
|10.00
|1.2155
|1.2138
|1.2252
|455
|2005.06.27 19:59
|close
|178
|10.00
|1.2162
|1.2138
|1.2252
|70.00
|10307.23
|456
|2005.06.27 22:04
|buy
|179
|10.00
|1.2163
|1.2146
|1.2260
|457
|2005.06.27 23:43
|modify
|179
|10.00
|1.2163
|1.2146
|1.2260
|458
|2005.06.28 01:59
|modify
|179
|10.00
|1.2163
|1.2146
|1.2260
|459
|2005.06.28 02:00
|modify
|179
|10.00
|1.2163
|1.2147
|1.2260
|460
|2005.06.28 02:00
|close
|179
|10.00
|1.2170
|1.2147
|1.2260
|61.35
|10368.58
|461
|2005.06.28 03:06
|buy
|180
|10.00
|1.2161
|1.2144
|1.2258
|462
|2005.06.28 03:47
|close
|180
|10.00
|1.2166
|1.2144
|1.2258
|50.00
|10418.58
|463
|2005.06.28 05:16
|sell
|181
|10.00
|1.2168
|1.2185
|1.2071
|464
|2005.06.28 05:18
|modify
|181
|10.00
|1.2168
|1.2185
|1.2071
|465
|2005.06.28 05:19
|modify
|181
|10.00
|1.2168
|1.2184
|1.2071
|466
|2005.06.28 05:25
|modify
|181
|10.00
|1.2168
|1.2182
|1.2071
|467
|2005.06.28 05:28
|modify
|181
|10.00
|1.2168
|1.2179
|1.2071
|468
|2005.06.28 05:28
|close
|181
|10.00
|1.2158
|1.2179
|1.2071
|100.00
|10518.58
|469
|2005.06.28 10:12
|sell
|182
|10.00
|1.2111
|1.2128
|1.2014
|470
|2005.06.28 10:47
|close
|182
|10.00
|1.2104
|1.2128
|1.2014
|70.01
|10588.59
|471
|2005.06.28 14:03
|sell
|183
|10.00
|1.2092
|1.2109
|1.1995
|472
|2005.06.28 14:59
|close
|183
|10.00
|1.2082
|1.2109
|1.1995
|99.99
|10688.58
|473
|2005.06.28 21:43
|sell
|184
|10.00
|1.2064
|1.2081
|1.1967
|474
|2005.06.29 06:59
|modify
|184
|10.00
|1.2064
|1.2060
|1.1967
|475
|2005.06.29 07:00
|close
|184
|10.00
|1.2040
|1.2060
|1.1967
|247.20
|10935.78
|476
|2005.06.29 08:12
|sell
|185
|10.00
|1.2058
|1.2075
|1.1961
|477
|2005.06.29 08:14
|modify
|185
|10.00
|1.2058
|1.2075
|1.1961
|478
|2005.06.29 08:14
|modify
|185
|10.00
|1.2058
|1.2072
|1.1961
|479
|2005.06.29 08:14
|modify
|185
|10.00
|1.2058
|1.2068
|1.1961
|480
|2005.06.29 08:14
|close
|185
|10.00
|1.2045
|1.2068
|1.1961
|130.00
|11065.78
|481
|2005.06.29 08:15
|sell
|186
|10.00
|1.2039
|1.2056
|1.1942
|482
|2005.06.29 09:59
|s/l
|186
|10.00
|1.2056
|1.2056
|1.1942
|-170.00
|10895.78
|483
|2005.06.29 14:02
|sell
|187
|10.00
|1.2048
|1.2065
|1.1951
|484
|2005.06.29 14:59
|s/l
|187
|10.00
|1.2065
|1.2065
|1.1951
|-170.00
|10725.78
|485
|2005.06.29 14:59
|sell
|188
|10.00
|1.2066
|1.2083
|1.1969
|486
|2005.06.29 15:59
|s/l
|188
|10.00
|1.2083
|1.2083
|1.1969
|-170.00
|10555.78
|487
|2005.06.29 16:35
|buy
|189
|10.00
|1.2064
|1.2047
|1.2161
|488
|2005.06.29 16:59
|modify
|189
|10.00
|1.2064
|1.2050
|1.2161
|489
|2005.06.29 16:59
|close
|189
|10.00
|1.2086
|1.2050
|1.2161
|220.00
|10775.78
|490
|2005.06.30 00:30
|buy
|190
|10.00
|1.2079
|1.2062
|1.2176
|491
|2005.06.30 03:00
|close
|190
|10.00
|1.2090
|1.2062
|1.2176
|110.00
|10885.78
|492
|2005.06.30 05:02
|buy
|191
|10.00
|1.2082
|1.2065
|1.2179
|493
|2005.06.30 05:30
|close
|191
|10.00
|1.2089
|1.2065
|1.2179
|70.00
|10955.78
|494
|2005.06.30 11:00
|sell
|192
|10.00
|1.2074
|1.2091
|1.1977
|495
|2005.06.30 11:26
|modify
|192
|10.00
|1.2074
|1.2090
|1.1977
|496
|2005.06.30 11:26
|close
|192
|10.00
|1.2062
|1.2090
|1.1977
|120.00
|11075.78
|497
|2005.06.30 11:26
|sell
|193
|10.00
|1.2064
|1.2081
|1.1967
|498
|2005.06.30 11:35
|close
|193
|10.00
|1.2056
|1.2081
|1.1967
|80.00
|11155.78
|499
|2005.06.30 11:59
|sell
|194
|10.00
|1.2086
|1.2103
|1.1989
|500
|2005.06.30 13:18
|close
|194
|10.00
|1.2072
|1.2103
|1.1989
|140.00
|11295.78
|501
|2005.06.30 15:01
|buy
|195
|10.00
|1.2088
|1.2071
|1.2185
|502
|2005.06.30 18:19
|modify
|195
|10.00
|1.2088
|1.2071
|1.2185
|503
|2005.06.30 18:20
|modify
|195
|10.00
|1.2088
|1.2072
|1.2185
|504
|2005.06.30 18:20
|modify
|195
|10.00
|1.2088
|1.2072
|1.2185
|505
|2005.06.30 18:20
|modify
|195
|10.00
|1.2088
|1.2073
|1.2185
|506
|2005.06.30 18:20
|modify
|195
|10.00
|1.2088
|1.2075
|1.2185
|507
|2005.06.30 18:59
|close
|195
|10.00
|1.2102
|1.2075
|1.2185
|140.00
|11435.78
|508
|2005.07.01 07:02
|sell
|196
|10.00
|1.2065
|1.2082
|1.1968
|509
|2005.07.01 07:15
|modify
|196
|10.00
|1.2065
|1.2081
|1.1968
|510
|2005.07.01 07:15
|close
|196
|10.00
|1.2053
|1.2081
|1.1968
|119.99
|11555.77
|511
|2005.07.01 07:15
|sell
|197
|10.00
|1.2053
|1.2070
|1.1956
|512
|2005.07.01 07:52
|close
|197
|10.00
|1.2043
|1.2070
|1.1956
|100.01
|11655.78
|513
|2005.07.01 09:59
|sell
|198
|10.00
|1.2094
|1.2111
|1.1997
|514
|2005.07.01 10:59
|close
|198
|10.00
|1.2082
|1.2111
|1.1997
|120.00
|11775.78
|515
|2005.07.01 10:59
|buy
|199
|10.00
|1.2086
|1.2069
|1.2183
|516
|2005.07.01 13:59
|s/l
|199
|10.00
|1.2069
|1.2069
|1.2183
|-170.00
|11605.78
|517
|2005.07.01 16:52
|sell
|200
|10.00
|1.1964
|1.1981
|1.1867
|518
|2005.07.01 17:53
|close
|200
|10.00
|1.1957
|1.1981
|1.1867
|70.00
|11675.78
|519
|2005.07.04 06:59
|sell
|201
|10.00
|1.1941
|1.1958
|1.1844
|520
|2005.07.04 07:08
|modify
|201
|10.00
|1.1941
|1.1955
|1.1844
|521
|2005.07.04 07:08
|close
|201
|10.00
|1.1928
|1.1955
|1.1844
|130.00
|11805.78
|522
|2005.07.04 07:08
|buy
|202
|10.00
|1.1929
|1.1912
|1.2026
|523
|2005.07.04 10:24
|s/l
|202
|10.00
|1.1912
|1.1912
|1.2026
|-170.00
|11635.78
|524
|2005.07.04 10:35
|sell
|203
|10.00
|1.1928
|1.1945
|1.1831
|525
|2005.07.04 10:59
|modify
|203
|10.00
|1.1928
|1.1940
|1.1831
|526
|2005.07.04 10:59
|close
|203
|10.00
|1.1913
|1.1940
|1.1831
|149.99
|11785.77
|527
|2005.07.05 02:01
|buy
|204
|10.00
|1.1909
|1.1892
|1.2006
|528
|2005.07.05 02:03
|modify
|204
|10.00
|1.1909
|1.1892
|1.2006
|529
|2005.07.05 02:09
|modify
|204
|10.00
|1.1909
|1.1893
|1.2006
|530
|2005.07.05 02:09
|modify
|204
|10.00
|1.1909
|1.1895
|1.2006
|531
|2005.07.05 02:10
|modify
|204
|10.00
|1.1909
|1.1896
|1.2006
|532
|2005.07.05 02:55
|modify
|204
|10.00
|1.1909
|1.1896
|1.2006
|533
|2005.07.05 02:55
|modify
|204
|10.00
|1.1909
|1.1898
|1.2006
|534
|2005.07.05 02:55
|modify
|204
|10.00
|1.1909
|1.1898
|1.2006
|535
|2005.07.05 02:56
|modify
|204
|10.00
|1.1909
|1.1899
|1.2006
|536
|2005.07.05 02:56
|close
|204
|10.00
|1.1917
|1.1899
|1.2006
|80.00
|11865.77
|537
|2005.07.05 06:00
|sell
|205
|10.00
|1.1911
|1.1928
|1.1814
|538
|2005.07.05 06:01
|modify
|205
|10.00
|1.1911
|1.1928
|1.1814
|539
|2005.07.05 06:06
|modify
|205
|10.00
|1.1911
|1.1928
|1.1814
|540
|2005.07.05 06:08
|modify
|205
|10.00
|1.1911
|1.1927
|1.1814
|541
|2005.07.05 06:09
|modify
|205
|10.00
|1.1911
|1.1926
|1.1814
|542
|2005.07.05 06:14
|modify
|205
|10.00
|1.1911
|1.1925
|1.1814
|543
|2005.07.05 06:59
|modify
|205
|10.00
|1.1911
|1.1897
|1.1814
|544
|2005.07.05 07:00
|close
|205
|10.00
|1.1880
|1.1897
|1.1814
|310.00
|12175.77
|545
|2005.07.05 07:00
|sell
|206
|10.00
|1.1889
|1.1906
|1.1792
|546
|2005.07.05 07:59
|modify
|206
|10.00
|1.1889
|1.1906
|1.1792
|547
|2005.07.05 08:16
|s/l
|206
|10.00
|1.190599
|1.1906
|1.1792
|-169.89
|12005.88
|548
|2005.07.05 08:16
|sell
|207
|10.00
|1.1904
|1.1921
|1.1807
|549
|2005.07.05 08:29
|modify
|207
|10.00
|1.1904
|1.1920
|1.1807
|550
|2005.07.05 08:30
|modify
|207
|10.00
|1.1904
|1.1918
|1.1807
|551
|2005.07.05 08:30
|close
|207
|10.00
|1.1896
|1.1918
|1.1807
|80.01
|12085.89
|552
|2005.07.05 08:31
|sell
|208
|10.00
|1.1900
|1.1917
|1.1803
|553
|2005.07.05 08:32
|modify
|208
|10.00
|1.1900
|1.1917
|1.1803
|554
|2005.07.05 08:39
|modify
|208
|10.00
|1.1900
|1.1914
|1.1803
|555
|2005.07.05 08:39
|close
|208
|10.00
|1.1892
|1.1914
|1.1803
|80.00
|12165.89
|556
|2005.07.05 09:59
|buy
|209
|10.00
|1.1901
|1.1884
|1.1998
|557
|2005.07.05 11:59
|s/l
|209
|10.00
|1.1884
|1.1884
|1.1998
|-170.00
|11995.89
|558
|2005.07.05 12:00
|sell
|210
|10.00
|1.1903
|1.1920
|1.1806
|559
|2005.07.05 12:10
|close
|210
|10.00
|1.1893
|1.1920
|1.1806
|100.00
|12095.89
|560
|2005.07.05 12:46
|sell
|211
|10.00
|1.1899
|1.1916
|1.1802
|561
|2005.07.05 14:52
|s/l
|211
|10.00
|1.1916
|1.1916
|1.1802
|-170.00
|11925.89
|562
|2005.07.05 15:22
|buy
|212
|10.00
|1.1901
|1.1884
|1.1998
|563
|2005.07.05 15:59
|close
|212
|10.00
|1.1916
|1.1884
|1.1998
|150.00
|12075.89
|564
|2005.07.05 16:00
|buy
|213
|10.00
|1.1908
|1.1891
|1.2005
|565
|2005.07.05 16:06
|close
|213
|10.00
|1.1919
|1.1891
|1.2005
|110.00
|12185.89
|566
|2005.07.05 16:55
|buy
|214
|10.00
|1.1908
|1.1891
|1.2005
|567
|2005.07.05 17:48
|close
|214
|10.00
|1.1918
|1.1891
|1.2005
|100.00
|12285.89
|568
|2005.07.06 01:56
|buy
|215
|10.00
|1.1921
|1.1904
|1.2018
|569
|2005.07.06 05:59
|modify
|215
|10.00
|1.1921
|1.1906
|1.2018
|570
|2005.07.06 06:00
|modify
|215
|10.00
|1.1921
|1.1911
|1.2018
|571
|2005.07.06 06:00
|close
|215
|10.00
|1.1932
|1.1911
|1.2018
|110.00
|12395.89
|572
|2005.07.06 08:00
|buy
|216
|10.00
|1.1932
|1.1915
|1.2029
|573
|2005.07.06 08:28
|modify
|216
|10.00
|1.1932
|1.1919
|1.2029
|574
|2005.07.06 08:28
|close
|216
|10.00
|1.1941
|1.1919
|1.2029
|90.00
|12485.89
|575
|2005.07.06 08:46
|buy
|217
|10.00
|1.1934
|1.1917
|1.2031
|576
|2005.07.06 09:00
|s/l
|217
|10.00
|1.1917
|1.1917
|1.2031
|-170.00
|12315.89
|577
|2005.07.06 13:59
|sell
|218
|10.00
|1.1928
|1.1945
|1.1831
|578
|2005.07.06 14:04
|modify
|218
|10.00
|1.1928
|1.1941
|1.1831
|579
|2005.07.06 14:04
|close
|218
|10.00
|1.1913
|1.1941
|1.1831
|150.00
|12465.89
|580
|2005.07.06 14:04
|buy
|219
|10.00
|1.1914
|1.1897
|1.2011
|581
|2005.07.06 14:59
|modify
|219
|10.00
|1.1914
|1.1900
|1.2011
|582
|2005.07.06 14:59
|close
|219
|10.00
|1.1928
|1.1900
|1.2011
|140.01
|12605.90
|583
|2005.07.06 15:00
|buy
|220
|10.00
|1.1913
|1.1896
|1.2010
|584
|2005.07.06 15:47
|close
|220
|10.00
|1.1926
|1.1896
|1.2010
|129.99
|12735.89
|585
|2005.07.07 03:04
|sell
|221
|10.00
|1.1922
|1.1939
|1.1825
|586
|2005.07.07 06:00
|modify
|221
|10.00
|1.1922
|1.1936
|1.1825
|587
|2005.07.07 07:59
|s/l
|221
|10.00
|1.193633
|1.1936
|1.1825
|-143.33
|12592.56
|588
|2005.07.07 08:01
|buy
|222
|10.00
|1.1927
|1.1910
|1.2024
|589
|2005.07.07 08:39
|modify
|222
|10.00
|1.1927
|1.1911
|1.2024
|590
|2005.07.07 08:39
|modify
|222
|10.00
|1.1927
|1.1912
|1.2024
|591
|2005.07.07 08:39
|modify
|222
|10.00
|1.1927
|1.1912
|1.2024
|592
|2005.07.07 08:41
|modify
|222
|10.00
|1.1927
|1.1913
|1.2024
|593
|2005.07.07 08:43
|modify
|222
|10.00
|1.1927
|1.1914
|1.2024
|594
|2005.07.07 08:43
|modify
|222
|10.00
|1.1927
|1.1915
|1.2024
|595
|2005.07.07 08:43
|close
|222
|10.00
|1.1935
|1.1915
|1.2024
|80.00
|12672.56
|596
|2005.07.07 08:46
|buy
|223
|10.00
|1.1933
|1.1916
|1.2030
|597
|2005.07.07 08:46
|modify
|223
|10.00
|1.1933
|1.1916
|1.2030
|598
|2005.07.07 08:46
|modify
|223
|10.00
|1.1933
|1.1917
|1.2030
|599
|2005.07.07 08:59
|modify
|223
|10.00
|1.1933
|1.1938
|1.2030
|600
|2005.07.07 09:00
|close
|223
|10.00
|1.1958
|1.1938
|1.2030
|250.00
|12922.56
|601
|2005.07.07 11:01
|buy
|224
|10.00
|1.1969
|1.1952
|1.2066
|602
|2005.07.07 11:23
|close
|224
|10.00
|1.1982
|1.1952
|1.2066
|130.00
|13052.56
|603
|2005.07.07 11:23
|buy
|225
|10.00
|1.1987
|1.1970
|1.2084
|604
|2005.07.07 11:24
|close
|225
|10.00
|1.2000
|1.1970
|1.2084
|130.00
|13182.56
|605
|2005.07.07 11:39
|buy
|226
|10.00
|1.1987
|1.1970
|1.2084
|606
|2005.07.07 11:45
|s/l
|226
|10.00
|1.1970
|1.1970
|1.2084
|-170.00
|13012.56
|607
|2005.07.07 11:45
|buy
|227
|10.00
|1.1971
|1.1954
|1.2068
|608
|2005.07.07 11:51
|close
|227
|10.00
|1.1984
|1.1954
|1.2068
|129.99
|13142.55
|609
|2005.07.07 11:51
|buy
|228
|10.00
|1.1986
|1.1969
|1.2083
|610
|2005.07.07 11:53
|close
|228
|10.00
|1.2000
|1.1969
|1.2083
|140.00
|13282.55
|611
|2005.07.07 11:58
|buy
|229
|10.00
|1.1985
|1.1968
|1.2082
|612
|2005.07.07 12:59
|s/l
|229
|10.00
|1.1968
|1.1968
|1.2082
|-170.00
|13112.55
|613
|2005.07.07 12:59
|buy
|230
|10.00
|1.1947
|1.1930
|1.2044
|614
|2005.07.07 14:06
|close
|230
|10.00
|1.1960
|1.1930
|1.2044
|130.00
|13242.55
|615
|2005.07.07 14:06
|sell
|231
|10.00
|1.1960
|1.1977
|1.1863
|616
|2005.07.07 14:24
|close
|231
|10.00
|1.1946
|1.1977
|1.1863
|140.00
|13382.55
|617
|2005.07.07 14:26
|sell
|232
|10.00
|1.1958
|1.1975
|1.1861
|618
|2005.07.07 14:38
|close
|232
|10.00
|1.1945
|1.1975
|1.1861
|130.00
|13512.55
|619
|2005.07.07 15:05
|buy
|233
|10.00
|1.1938
|1.1921
|1.2035
|620
|2005.07.07 18:00
|close
|233
|10.00
|1.1949
|1.1921
|1.2035
|109.99
|13622.54
|621
|2005.07.07 20:59
|sell
|234
|10.00
|1.1951
|1.1968
|1.1854
|622
|2005.07.07 22:02
|close
|234
|10.00
|1.1944
|1.1968
|1.1854
|70.01
|13692.55
|623
|2005.07.08 09:00
|sell
|235
|10.00
|1.1912
|1.1929
|1.1815
|624
|2005.07.08 09:11
|modify
|235
|10.00
|1.1912
|1.1929
|1.1815
|625
|2005.07.08 09:11
|modify
|235
|10.00
|1.1912
|1.1928
|1.1815
|626
|2005.07.08 09:12
|modify
|235
|10.00
|1.1912
|1.1927
|1.1815
|627
|2005.07.08 09:12
|modify
|235
|10.00
|1.1912
|1.1927
|1.1815
|628
|2005.07.08 09:12
|modify
|235
|10.00
|1.1912
|1.1926
|1.1815
|629
|2005.07.08 09:12
|modify
|235
|10.00
|1.1912
|1.1926
|1.1815
|630
|2005.07.08 09:13
|modify
|235
|10.00
|1.1912
|1.1925
|1.1815
|631
|2005.07.08 09:14
|modify
|235
|10.00
|1.1912
|1.1924
|1.1815
|632
|2005.07.08 09:14
|close
|235
|10.00
|1.1903
|1.1924
|1.1815
|90.00
|13782.55
|633
|2005.07.08 09:24
|sell
|236
|10.00
|1.1912
|1.1929
|1.1815
|634
|2005.07.08 09:27
|modify
|236
|10.00
|1.1912
|1.1929
|1.1815
|635
|2005.07.08 09:27
|modify
|236
|10.00
|1.1912
|1.1927
|1.1815
|636
|2005.07.08 09:28
|modify
|236
|10.00
|1.1912
|1.1926
|1.1815
|637
|2005.07.08 10:27
|close
|236
|10.00
|1.1906
|1.1926
|1.1815
|59.99
|13842.54
|638
|2005.07.08 14:30
|buy
|237
|10.00
|1.1934
|1.1917
|1.2031
|639
|2005.07.08 14:39
|close
|237
|10.00
|1.1942
|1.1917
|1.2031
|79.99
|13922.53
|640
|2005.07.08 16:59
|buy
|238
|10.00
|1.1924
|1.1907
|1.2021
|641
|2005.07.08 17:05
|close
|238
|10.00
|1.1938
|1.1907
|1.2021
|140.00
|14062.53
|642
|2005.07.08 17:05
|sell
|239
|10.00
|1.1936
|1.1953
|1.1839
|643
|2005.07.08 18:59
|s/l
|239
|10.00
|1.1953
|1.1953
|1.1839
|-170.00
|13892.53
|644
|2005.07.11 07:00
|buy
|240
|10.00
|1.2009
|1.1992
|1.2106
|645
|2005.07.11 08:37
|close
|240
|10.00
|1.2020
|1.1992
|1.2106
|109.99
|14002.52
|646
|2005.07.11 09:15
|buy
|241
|10.00
|1.2005
|1.1988
|1.2102
|647
|2005.07.11 14:59
|modify
|241
|10.00
|1.2005
|1.2039
|1.2102
|648
|2005.07.11 15:00
|close
|241
|10.00
|1.2068
|1.2039
|1.2102
|630.00
|14632.52
|649
|2005.07.11 19:03
|buy
|242
|10.00
|1.2067
|1.2050
|1.2164
|650
|2005.07.11 20:00
|close
|242
|10.00
|1.2076
|1.2050
|1.2164
|89.99
|14722.51
|651
|2005.07.11 22:10
|buy
|243
|10.00
|1.2067
|1.2050
|1.2164
|652
|2005.07.12 01:59
|modify
|243
|10.00
|1.2067
|1.2080
|1.2164
|653
|2005.07.12 01:59
|close
|243
|10.00
|1.2108
|1.2080
|1.2164
|401.35
|15123.86
|654
|2005.07.12 09:08
|buy
|244
|10.00
|1.2164
|1.2147
|1.2261
|655
|2005.07.12 09:10
|close
|244
|10.00
|1.2174
|1.2147
|1.2261
|100.00
|15223.86
|656
|2005.07.12 09:10
|buy
|245
|10.00
|1.2175
|1.2158
|1.2272
|657
|2005.07.12 09:23
|close
|245
|10.00
|1.2185
|1.2158
|1.2272
|99.98
|15323.84
|658
|2005.07.12 09:42
|buy
|246
|10.00
|1.2175
|1.2158
|1.2272
|659
|2005.07.12 09:52
|close
|246
|10.00
|1.2187
|1.2158
|1.2272
|119.99
|15443.83
|660
|2005.07.12 12:14
|sell
|247
|10.00
|1.2172
|1.2189
|1.2075
|661
|2005.07.12 12:59
|close
|247
|10.00
|1.2164
|1.2189
|1.2075
|79.99
|15523.82
|662
|2005.07.12 13:02
|sell
|248
|10.00
|1.2170
|1.2187
|1.2073
|663
|2005.07.12 13:59
|s/l
|248
|10.00
|1.2187
|1.2187
|1.2073
|-170.00
|15353.82
|664
|2005.07.12 16:04
|buy
|249
|10.00
|1.2193
|1.2176
|1.2290
|665
|2005.07.12 16:06
|close
|249
|10.00
|1.2202
|1.2176
|1.2290
|89.99
|15443.81
|666
|2005.07.12 16:10
|buy
|250
|10.00
|1.2193
|1.2176
|1.2290
|667
|2005.07.12 16:45
|close
|250
|10.00
|1.2205
|1.2176
|1.2290
|120.00
|15563.81
|668
|2005.07.12 16:58
|buy
|251
|10.00
|1.2193
|1.2176
|1.2290
|669
|2005.07.12 16:59
|close
|251
|10.00
|1.2205
|1.2176
|1.2290
|120.00
|15683.81
|670
|2005.07.12 18:59
|buy
|252
|10.00
|1.2235
|1.2218
|1.2332
|671
|2005.07.12 20:00
|close
|252
|10.00
|1.2243
|1.2218
|1.2332
|80.00
|15763.81
|672
|2005.07.13 08:57
|sell
|253
|10.00
|1.2196
|1.2213
|1.2099
|673
|2005.07.13 09:13
|modify
|253
|10.00
|1.2196
|1.2212
|1.2099
|674
|2005.07.13 09:13
|modify
|253
|10.00
|1.2196
|1.2211
|1.2099
|675
|2005.07.13 09:13
|close
|253
|10.00
|1.2188
|1.2211
|1.2099
|80.00
|15843.81
|676
|2005.07.13 10:46
|sell
|254
|10.00
|1.2191
|1.2208
|1.2094
|677
|2005.07.13 11:18
|modify
|254
|10.00
|1.2191
|1.2208
|1.2094
|678
|2005.07.13 11:18
|modify
|254
|10.00
|1.2191
|1.2208
|1.2094
|679
|2005.07.13 11:18
|close
|254
|10.00
|1.2183
|1.2208
|1.2094
|80.00
|15923.81
|680
|2005.07.13 16:37
|sell
|255
|10.00
|1.2101
|1.2118
|1.2004
|681
|2005.07.13 16:39
|close
|255
|10.00
|1.2092
|1.2118
|1.2004
|90.00
|16013.81
|682
|2005.07.13 16:43
|sell
|256
|10.00
|1.2098
|1.2115
|1.2001
|683
|2005.07.13 17:00
|close
|256
|10.00
|1.2090
|1.2115
|1.2001
|80.00
|16093.81
|684
|2005.07.14 01:17
|sell
|257
|10.00
|1.2078
|1.2095
|1.1981
|685
|2005.07.14 01:21
|close
|257
|10.00
|1.2072
|1.2095
|1.1981
|60.00
|16153.81
|686
|2005.07.14 10:01
|buy
|258
|10.00
|1.2074
|1.2057
|1.2171
|687
|2005.07.14 10:16
|modify
|258
|10.00
|1.2074
|1.2060
|1.2171
|688
|2005.07.14 10:16
|modify
|258
|10.00
|1.2074
|1.2061
|1.2171
|689
|2005.07.14 10:16
|close
|258
|10.00
|1.2086
|1.2061
|1.2171
|119.99
|16273.80
|690
|2005.07.14 10:59
|buy
|259
|10.00
|1.2071
|1.2054
|1.2168
|691
|2005.07.14 11:00
|close
|259
|10.00
|1.2078
|1.2054
|1.2168
|69.99
|16343.79
|692
|2005.07.14 12:53
|buy
|260
|10.00
|1.2068
|1.2051
|1.2165
|693
|2005.07.14 12:59
|modify
|260
|10.00
|1.2068
|1.2090
|1.2165
|694
|2005.07.14 12:59
|close
|260
|10.00
|1.2115
|1.2090
|1.2165
|470.00
|16813.79
|695
|2005.07.14 14:00
|buy
|261
|10.00
|1.2101
|1.2084
|1.2198
|696
|2005.07.14 14:59
|close
|261
|10.00
|1.2112
|1.2084
|1.2198
|110.00
|16923.79
|697
|2005.07.14 15:10
|buy
|262
|10.00
|1.2096
|1.2079
|1.2193
|698
|2005.07.14 15:13
|close
|262
|10.00
|1.2108
|1.2079
|1.2193
|119.99
|17043.78
|699
|2005.07.14 15:59
|buy
|263
|10.00
|1.2091
|1.2074
|1.2188
|700
|2005.07.15 00:59
|modify
|263
|10.00
|1.2091
|1.2079
|1.2188
|701
|2005.07.15 01:00
|close
|263
|10.00
|1.2109
|1.2079
|1.2188
|171.35
|17215.13
|702
|2005.07.15 07:59
|buy
|264
|10.00
|1.2122
|1.2105
|1.2219
|703
|2005.07.15 07:59
|modify
|264
|10.00
|1.2122
|1.2109
|1.2219
|704
|2005.07.15 07:59
|close
|264
|10.00
|1.2131
|1.2109
|1.2219
|90.00
|17305.13
|705
|2005.07.15 08:00
|buy
|265
|10.00
|1.2115
|1.2098
|1.2212
|706
|2005.07.15 08:25
|modify
|265
|10.00
|1.2115
|1.2100
|1.2212
|707
|2005.07.15 08:26
|modify
|265
|10.00
|1.2115
|1.2105
|1.2212
|708
|2005.07.15 08:26
|close
|265
|10.00
|1.2127
|1.2105
|1.2212
|120.00
|17425.13
|709
|2005.07.15 08:59
|buy
|266
|10.00
|1.2112
|1.2095
|1.2209
|710
|2005.07.15 10:59
|s/l
|266
|10.00
|1.2095
|1.2095
|1.2209
|-170.00
|17255.13
|711
|2005.07.15 14:33
|sell
|267
|10.00
|1.2059
|1.2076
|1.1962
|712
|2005.07.15 14:36
|close
|267
|10.00
|1.2047
|1.2076
|1.1962
|120.00
|17375.13
|713
|2005.07.15 16:27
|sell
|268
|10.00
|1.2047
|1.2064
|1.1950
|714
|2005.07.17 23:51
|modify
|268
|10.00
|1.2047
|1.2064
|1.1950
|715
|2005.07.18 06:59
|s/l
|268
|10.00
|1.206373
|1.2064
|1.1950
|-160.09
|17215.04
|716
|2005.07.18 12:59
|buy
|269
|10.00
|1.2050
|1.2033
|1.2147
|717
|2005.07.18 13:59
|modify
|269
|10.00
|1.2050
|1.2034
|1.2147
|718
|2005.07.18 13:59
|close
|269
|10.00
|1.2058
|1.2034
|1.2147
|80.00
|17295.04
|719
|2005.07.18 14:08
|buy
|270
|10.00
|1.2053
|1.2036
|1.2150
|720
|2005.07.18 15:00
|close
|270
|10.00
|1.2058
|1.2036
|1.2150
|50.01
|17345.05
|721
|2005.07.18 15:46
|sell
|271
|10.00
|1.2068
|1.2085
|1.1971
|722
|2005.07.18 15:48
|close
|271
|10.00
|1.2063
|1.2085
|1.1971
|50.00
|17395.05
|723
|2005.07.18 16:59
|buy
|272
|10.00
|1.2070
|1.2053
|1.2167
|724
|2005.07.18 19:59
|s/l
|272
|10.00
|1.2053
|1.2053
|1.2167
|-170.00
|17225.05
|725
|2005.07.19 06:01
|sell
|273
|10.00
|1.2025
|1.2042
|1.1928
|726
|2005.07.19 06:59
|modify
|273
|10.00
|1.2025
|1.2027
|1.1928
|727
|2005.07.19 06:59
|close
|273
|10.00
|1.2005
|1.2027
|1.1928
|200.00
|17425.05
|728
|2005.07.19 11:58
|sell
|274
|10.00
|1.1983
|1.2000
|1.1886
|729
|2005.07.19 11:59
|modify
|274
|10.00
|1.1983
|1.1994
|1.1886
|730
|2005.07.19 12:00
|close
|274
|10.00
|1.1968
|1.1994
|1.1886
|150.00
|17575.05
|731
|2005.07.19 12:36
|sell
|275
|10.00
|1.1979
|1.1996
|1.1882
|732
|2005.07.19 12:59
|modify
|275
|10.00
|1.1979
|1.1987
|1.1882
|733
|2005.07.19 13:00
|close
|275
|10.00
|1.1958
|1.1987
|1.1882
|210.00
|17785.05
|734
|2005.07.19 13:00
|sell
|276
|10.00
|1.1973
|1.1990
|1.1876
|735
|2005.07.19 13:41
|close
|276
|10.00
|1.1962
|1.1990
|1.1876
|110.00
|17895.05
|736
|2005.07.19 14:59
|sell
|277
|10.00
|1.1992
|1.2009
|1.1895
|737
|2005.07.19 15:59
|close
|277
|10.00
|1.1980
|1.2009
|1.1895
|120.00
|18015.05
|738
|2005.07.19 19:44
|buy
|278
|10.00
|1.2032
|1.2015
|1.2129
|739
|2005.07.20 00:59
|modify
|278
|10.00
|1.2032
|1.2025
|1.2129
|740
|2005.07.20 01:00
|close
|278
|10.00
|1.2055
|1.2025
|1.2129
|221.35
|18236.40
|741
|2005.07.20 13:05
|sell
|279
|10.00
|1.2079
|1.2096
|1.1982
|742
|2005.07.20 13:31
|close
|279
|10.00
|1.2072
|1.2096
|1.1982
|70.00
|18306.40
|743
|2005.07.20 15:59
|sell
|280
|10.00
|1.2048
|1.2065
|1.1951
|744
|2005.07.20 17:59
|s/l
|280
|10.00
|1.2065
|1.2065
|1.1951
|-170.00
|18136.40
|745
|2005.07.20 19:59
|buy
|281
|10.00
|1.2150
|1.2133
|1.2247
|746
|2005.07.21 00:38
|close
|281
|10.00
|1.2162
|1.2133
|1.2247
|94.05
|18230.45
|747
|2005.07.21 02:19
|buy
|282
|10.00
|1.2156
|1.2139
|1.2253
|748
|2005.07.21 02:45
|close
|282
|10.00
|1.2173
|1.2139
|1.2253
|170.00
|18400.45
|749
|2005.07.21 02:59
|buy
|283
|10.00
|1.2157
|1.2140
|1.2254
|750
|2005.07.21 11:59
|modify
|283
|10.00
|1.2157
|1.2177
|1.2254
|751
|2005.07.21 11:59
|close
|283
|10.00
|1.2213
|1.2177
|1.2254
|560.00
|18960.45
|752
|2005.07.21 12:59
|buy
|284
|10.00
|1.2167
|1.2150
|1.2264
|753
|2005.07.21 12:59
|modify
|284
|10.00
|1.2167
|1.2154
|1.2264
|754
|2005.07.21 12:59
|close
|284
|10.00
|1.2200
|1.2154
|1.2264
|330.00
|19290.45
|755
|2005.07.21 13:00
|buy
|285
|10.00
|1.2144
|1.2127
|1.2241
|756
|2005.07.21 13:04
|close
|285
|10.00
|1.2159
|1.2127
|1.2241
|150.00
|19440.45
|757
|2005.07.21 13:04
|buy
|286
|10.00
|1.2167
|1.2150
|1.2264
|758
|2005.07.21 13:06
|close
|286
|10.00
|1.2179
|1.2150
|1.2264
|120.01
|19560.46
|759
|2005.07.21 13:07
|buy
|287
|10.00
|1.2176
|1.2159
|1.2273
|760
|2005.07.21 13:07
|close
|287
|10.00
|1.2187
|1.2159
|1.2273
|109.99
|19670.45
|761
|2005.07.21 13:07
|buy
|288
|10.00
|1.2188
|1.2171
|1.2285
|762
|2005.07.21 13:09
|s/l
|288
|10.00
|1.2171
|1.2171
|1.2285
|-170.00
|19500.45
|763
|2005.07.21 13:09
|buy
|289
|10.00
|1.2167
|1.2150
|1.2264
|764
|2005.07.21 13:09
|close
|289
|10.00
|1.2180
|1.2150
|1.2264
|130.00
|19630.45
|765
|2005.07.21 13:09
|buy
|290
|10.00
|1.2184
|1.2167
|1.2281
|766
|2005.07.21 13:09
|s/l
|290
|10.00
|1.2167
|1.2167
|1.2281
|-170.00
|19460.45
|767
|2005.07.21 13:09
|buy
|291
|10.00
|1.2167
|1.2150
|1.2264
|768
|2005.07.21 13:12
|s/l
|291
|10.00
|1.2150
|1.2150
|1.2264
|-170.00
|19290.45
|769
|2005.07.21 13:12
|buy
|292
|10.00
|1.2147
|1.2130
|1.2244
|770
|2005.07.21 13:15
|close
|292
|10.00
|1.2161
|1.2130
|1.2244
|140.00
|19430.45
|771
|2005.07.21 13:15
|buy
|293
|10.00
|1.2164
|1.2147
|1.2261
|772
|2005.07.21 13:23
|close
|293
|10.00
|1.2176
|1.2147
|1.2261
|120.00
|19550.45
|773
|2005.07.21 13:23
|buy
|294
|10.00
|1.2183
|1.2166
|1.2280
|774
|2005.07.21 13:24
|close
|294
|10.00
|1.2193
|1.2166
|1.2280
|100.00
|19650.45
|775
|2005.07.21 13:40
|buy
|295
|10.00
|1.2190
|1.2173
|1.2287
|776
|2005.07.21 13:41
|s/l
|295
|10.00
|1.2173
|1.2173
|1.2287
|-170.00
|19480.45
|777
|2005.07.21 13:41
|buy
|296
|10.00
|1.2174
|1.2157
|1.2271
|778
|2005.07.21 13:43
|close
|296
|10.00
|1.2186
|1.2157
|1.2271
|120.00
|19600.45
|779
|2005.07.21 13:43
|buy
|297
|10.00
|1.2190
|1.2173
|1.2287
|780
|2005.07.21 13:59
|s/l
|297
|10.00
|1.2173
|1.2173
|1.2287
|-170.00
|19430.45
|781
|2005.07.21 13:59
|buy
|298
|10.00
|1.2153
|1.2136
|1.2250
|782
|2005.07.21 14:35
|close
|298
|10.00
|1.2168
|1.2136
|1.2250
|150.00
|19580.45
|783
|2005.07.21 14:35
|sell
|299
|10.00
|1.2168
|1.2185
|1.2071
|784
|2005.07.21 14:59
|modify
|299
|10.00
|1.2168
|1.2174
|1.2071
|785
|2005.07.21 14:59
|close
|299
|10.00
|1.2120
|1.2174
|1.2071
|480.00
|20060.45
|786
|2005.07.21 16:00
|sell
|300
|10.00
|1.2149
|1.2166
|1.2052
|787
|2005.07.21 16:08
|s/l
|300
|10.00
|1.2166
|1.2166
|1.2052
|-170.00
|19890.45
|788
|2005.07.21 16:08
|sell
|301
|10.00
|1.2164
|1.2181
|1.2067
|789
|2005.07.21 16:13
|close
|301
|10.00
|1.2153
|1.2181
|1.2067
|109.99
|20000.44
|790
|2005.07.21 16:14
|sell
|302
|10.00
|1.2150
|1.2167
|1.2053
|791
|2005.07.21 16:27
|close
|302
|10.00
|1.2140
|1.2167
|1.2053
|100.00
|20100.44
|792
|2005.07.21 16:27
|sell
|303
|10.00
|1.2130
|1.2147
|1.2033
|793
|2005.07.21 16:28
|close
|303
|10.00
|1.2120
|1.2147
|1.2033
|100.00
|20200.44
|794
|2005.07.21 16:59
|sell
|304
|10.00
|1.2161
|1.2178
|1.2064
|795
|2005.07.21 17:59
|s/l
|304
|10.00
|1.2178
|1.2178
|1.2064
|-170.00
|20030.44
|796
|2005.07.21 18:00
|buy
|305
|10.00
|1.2167
|1.2150
|1.2264
|797
|2005.07.21 19:08
|close
|305
|10.00
|1.2175
|1.2150
|1.2264
|80.00
|20110.44
|798
|2005.07.22 07:04
|buy
|306
|10.00
|1.2171
|1.2154
|1.2268
|799
|2005.07.22 08:18
|close
|306
|10.00
|1.2186
|1.2154
|1.2268
|149.99
|20260.43
|800
|2005.07.25 08:00
|sell
|307
|10.00
|1.2055
|1.2072
|1.1958
|801
|2005.07.25 08:43
|modify
|307
|10.00
|1.2055
|1.2069
|1.1958
|802
|2005.07.25 08:43
|close
|307
|10.00
|1.2045
|1.2069
|1.1958
|100.00
|20360.43
|803
|2005.07.25 08:59
|sell
|308
|10.00
|1.2066
|1.2083
|1.1969
|804
|2005.07.25 10:38
|modify
|308
|10.00
|1.2066
|1.2083
|1.1969
|805
|2005.07.25 17:03
|close
|308
|10.00
|1.2055
|1.2083
|1.1969
|110.00
|20470.43
|806
|2005.07.25 18:05
|sell
|309
|10.00
|1.2059
|1.2076
|1.1962
|807
|2005.07.25 23:59
|close
|309
|10.00
|1.2050
|1.2076
|1.1962
|90.00
|20560.43
|808
|2005.07.26 07:02
|buy
|310
|10.00
|1.2043
|1.2026
|1.2140
|809
|2005.07.26 08:38
|close
|310
|10.00
|1.2049
|1.2026
|1.2140
|60.01
|20620.44
|810
|2005.07.26 14:00
|sell
|311
|10.00
|1.2000
|1.2017
|1.1903
|811
|2005.07.26 14:13
|close
|311
|10.00
|1.1991
|1.2017
|1.1903
|90.00
|20710.44
|812
|2005.07.26 14:59
|sell
|312
|10.00
|1.2022
|1.2039
|1.1925
|813
|2005.07.26 15:01
|modify
|312
|10.00
|1.2022
|1.2031
|1.1925
|814
|2005.07.26 15:01
|close
|312
|10.00
|1.1997
|1.2031
|1.1925
|250.00
|20960.44
|815
|2005.07.26 15:13
|buy
|313
|10.00
|1.2003
|1.1986
|1.2100
|816
|2005.07.26 16:01
|close
|313
|10.00
|1.2013
|1.1986
|1.2100
|100.00
|21060.44
|817
|2005.07.26 16:01
|sell
|314
|10.00
|1.2012
|1.2029
|1.1915
|818
|2005.07.26 16:02
|close
|314
|10.00
|1.2003
|1.2029
|1.1915
|90.00
|21150.44
|819
|2005.07.26 16:08
|sell
|315
|10.00
|1.2008
|1.2025
|1.1911
|820
|2005.07.26 16:22
|s/l
|315
|10.00
|1.2025
|1.2025
|1.1911
|-170.00
|20980.44
|821
|2005.07.26 16:22
|sell
|316
|10.00
|1.2024
|1.2041
|1.1927
|822
|2005.07.26 21:00
|close
|316
|10.00
|1.2015
|1.2041
|1.1927
|90.00
|21070.44
|823
|2005.07.27 02:02
|buy
|317
|10.00
|1.2016
|1.1999
|1.2113
|824
|2005.07.27 02:36
|close
|317
|10.00
|1.2024
|1.1999
|1.2113
|80.00
|21150.44
|825
|2005.07.27 02:57
|buy
|318
|10.00
|1.2016
|1.1999
|1.2113
|826
|2005.07.27 06:22
|s/l
|318
|10.00
|1.1999
|1.1999
|1.2113
|-170.00
|20980.44
|827
|2005.07.27 07:00
|sell
|319
|10.00
|1.2008
|1.2025
|1.1911
|828
|2005.07.27 07:39
|modify
|319
|10.00
|1.2008
|1.2023
|1.1911
|829
|2005.07.27 07:59
|modify
|319
|10.00
|1.2008
|1.2023
|1.1911
|830
|2005.07.27 07:59
|modify
|319
|10.00
|1.2008
|1.2022
|1.1911
|831
|2005.07.27 07:59
|modify
|319
|10.00
|1.2008
|1.2008
|1.1911
|832
|2005.07.27 08:00
|close
|319
|10.00
|1.1986
|1.2008
|1.1911
|219.99
|21200.43
|833
|2005.07.27 12:59
|sell
|320
|10.00
|1.2021
|1.2038
|1.1924
|834
|2005.07.27 14:59
|s/l
|320
|10.00
|1.2038
|1.2038
|1.1924
|-170.00
|21030.43
|835
|2005.07.27 20:00
|buy
|321
|10.00
|1.2067
|1.2050
|1.2164
|836
|2005.07.27 20:35
|close
|321
|10.00
|1.2077
|1.2050
|1.2164
|99.99
|21130.42
|837
|2005.07.28 03:11
|sell
|322
|10.00
|1.2074
|1.2091
|1.1977
|838
|2005.07.28 03:49
|close
|322
|10.00
|1.2067
|1.2091
|1.1977
|70.01
|21200.43
|839
|2005.07.28 04:11
|buy
|323
|10.00
|1.2068
|1.2051
|1.2165
|840
|2005.07.28 07:59
|s/l
|323
|10.00
|1.2051
|1.2051
|1.2165
|-170.00
|21030.43
|841
|2005.07.28 08:02
|sell
|324
|10.00
|1.2063
|1.2080
|1.1966
|842
|2005.07.28 08:14
|modify
|324
|10.00
|1.2063
|1.2079
|1.1966
|843
|2005.07.28 08:14
|close
|324
|10.00
|1.2057
|1.2079
|1.1966
|60.00
|21090.43
|844
|2005.07.28 10:59
|sell
|325
|10.00
|1.2077
|1.2094
|1.1980
|845
|2005.07.28 11:59
|s/l
|325
|10.00
|1.2094
|1.2094
|1.1980
|-170.00
|20920.43
|846
|2005.07.28 12:59
|buy
|326
|10.00
|1.2085
|1.2068
|1.2182
|847
|2005.07.28 13:15
|close
|326
|10.00
|1.2092
|1.2068
|1.2182
|69.99
|20990.42
|848
|2005.07.28 13:59
|buy
|327
|10.00
|1.2080
|1.2063
|1.2177
|849
|2005.07.28 15:11
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2064
|1.2177
|850
|2005.07.28 15:11
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2064
|1.2177
|851
|2005.07.28 15:13
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2065
|1.2177
|852
|2005.07.28 15:14
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2066
|1.2177
|853
|2005.07.28 15:14
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2067
|1.2177
|854
|2005.07.28 15:14
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2068
|1.2177
|855
|2005.07.28 15:19
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2068
|1.2177
|856
|2005.07.28 15:19
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2069
|1.2177
|857
|2005.07.28 15:20
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2069
|1.2177
|858
|2005.07.28 15:20
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2070
|1.2177
|859
|2005.07.28 15:20
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2070
|1.2177
|860
|2005.07.28 15:21
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2070
|1.2177
|861
|2005.07.28 15:21
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2071
|1.2177
|862
|2005.07.28 15:21
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2072
|1.2177
|863
|2005.07.28 15:21
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2073
|1.2177
|864
|2005.07.28 15:59
|modify
|327
|10.00
|1.2080
|1.2090
|1.2177
|865
|2005.07.28 16:00
|close
|327
|10.00
|1.2122
|1.2090
|1.2177
|420.00
|21410.42
|866
|2005.07.28 18:02
|buy
|328
|10.00
|1.2126
|1.2109
|1.2223
|867
|2005.07.28 18:10
|close
|328
|10.00
|1.2137
|1.2109
|1.2223
|110.00
|21520.42
|868
|2005.07.29 10:03
|sell
|329
|10.00
|1.2104
|1.2121
|1.2007
|869
|2005.07.29 10:04
|modify
|329
|10.00
|1.2104
|1.2120
|1.2007
|870
|2005.07.29 10:05
|modify
|329
|10.00
|1.2104
|1.2119
|1.2007
|871
|2005.07.29 10:05
|modify
|329
|10.00
|1.2104
|1.2118
|1.2007
|872
|2005.07.29 10:05
|modify
|329
|10.00
|1.2104
|1.2114
|1.2007
|873
|2005.07.29 10:05
|close
|329
|10.00
|1.2092
|1.2114
|1.2007
|120.00
|21640.42
|874
|2005.07.29 12:59
|sell
|330
|10.00
|1.2131
|1.2148
|1.2034
|875
|2005.07.29 14:36
|modify
|330
|10.00
|1.2131
|1.2148
|1.2034
|876
|2005.07.29 14:36
|close
|330
|10.00
|1.2117
|1.2148
|1.2034
|140.00
|21780.42
|877
|2005.07.29 14:39
|buy
|331
|10.00
|1.2126
|1.2109
|1.2223
|878
|2005.07.29 14:45
|close
|331
|10.00
|1.2134
|1.2109
|1.2223
|80.00
|21860.42
|879
|2005.07.29 14:52
|buy
|332
|10.00
|1.2126
|1.2109
|1.2223
|880
|2005.07.29 14:53
|close
|332
|10.00
|1.2134
|1.2109
|1.2223
|80.00
|21940.42
|881
|2005.07.29 14:59
|buy
|333
|10.00
|1.2126
|1.2109
|1.2223
|882
|2005.07.29 14:59
|modify
|333
|10.00
|1.2126
|1.2113
|1.2223
|883
|2005.07.29 15:00
|close
|333
|10.00
|1.2144
|1.2113
|1.2223
|180.00
|22120.42
|884
|2005.07.29 18:03
|buy
|334
|10.00
|1.2123
|1.2106
|1.2220
|885
|2005.07.29 19:15
|close
|334
|10.00
|1.2133
|1.2106
|1.2220
|100.00
|22220.42
|886
|2005.08.01 05:01
|buy
|335
|10.00
|1.2176
|1.2159
|1.2273
|887
|2005.08.01 06:05
|close
|335
|10.00
|1.2183
|1.2159
|1.2273
|69.99
|22290.41
|888
|2005.08.01 07:56
|buy
|336
|10.00
|1.2176
|1.2159
|1.2273
|889
|2005.08.01 08:00
|close
|336
|10.00
|1.2184
|1.2159
|1.2273
|80.00
|22370.41
|890
|2005.08.01 09:59
|buy
|337
|10.00
|1.2211
|1.2194
|1.2308
|891
|2005.08.01 10:30
|close
|337
|10.00
|1.2218
|1.2194
|1.2308
|70.00
|22440.41
|892
|2005.08.01 11:09
|buy
|338
|10.00
|1.2220
|1.2203
|1.2317
|893
|2005.08.01 12:37
|close
|338
|10.00
|1.2229
|1.2203
|1.2317
|89.99
|22530.40
|894
|2005.08.01 13:02
|buy
|339
|10.00
|1.2226
|1.2209
|1.2323
|895
|2005.08.01 14:23
|close
|339
|10.00
|1.2235
|1.2209
|1.2323
|90.00
|22620.40
|896
|2005.08.01 16:00
|sell
|340
|10.00
|1.2213
|1.2230
|1.2116
|897
|2005.08.01 16:50
|close
|340
|10.00
|1.2204
|1.2230
|1.2116
|89.99
|22710.39
|898
|2005.08.01 16:51
|sell
|341
|10.00
|1.2211
|1.2228
|1.2114
|899
|2005.08.01 16:54
|close
|341
|10.00
|1.2202
|1.2228
|1.2114
|90.00
|22800.39
|900
|2005.08.01 22:01
|sell
|342
|10.00
|1.2186
|1.2203
|1.2089
|901
|2005.08.02 01:59
|s/l
|342
|10.00
|1.2203
|1.2203
|1.2089
|-162.80
|22637.59
|902
|2005.08.02 02:56
|buy
|343
|10.00
|1.2204
|1.2187
|1.2301
|903
|2005.08.02 03:56
|close
|343
|10.00
|1.2215
|1.2187
|1.2301
|110.00
|22747.59
|904
|2005.08.02 04:39
|buy
|344
|10.00
|1.2212
|1.2195
|1.2309
|905
|2005.08.02 07:03
|modify
|344
|10.00
|1.2212
|1.2195
|1.2309
|906
|2005.08.02 07:03
|modify
|344
|10.00
|1.2212
|1.2199
|1.2309
|907
|2005.08.02 08:00
|close
|344
|10.00
|1.2227
|1.2199
|1.2309
|150.00
|22897.59
|908
|2005.08.02 09:30
|buy
|345
|10.00
|1.2214
|1.2197
|1.2311
|909
|2005.08.02 09:48
|close
|345
|10.00
|1.2226
|1.2197
|1.2311
|120.00
|23017.59
|910
|2005.08.02 13:00
|buy
|346
|10.00
|1.2221
|1.2204
|1.2318
|911
|2005.08.02 14:30
|s/l
|346
|10.00
|1.2204
|1.2204
|1.2318
|-170.00
|22847.59
|912
|2005.08.02 15:05
|sell
|347
|10.00
|1.2217
|1.2234
|1.2120
|913
|2005.08.02 16:02
|close
|347
|10.00
|1.2208
|1.2234
|1.2120
|90.00
|22937.59
|914
|2005.08.02 17:09
|sell
|348
|10.00
|1.2205
|1.2222
|1.2108
|915
|2005.08.02 18:26
|close
|348
|10.00
|1.2194
|1.2222
|1.2108
|110.00
|23047.59
|916
|2005.08.03 02:42
|sell
|349
|10.00
|1.2171
|1.2188
|1.2074
|917
|2005.08.03 04:06
|modify
|349
|10.00
|1.2171
|1.2183
|1.2074
|918
|2005.08.03 05:08
|close
|349
|10.00
|1.2163
|1.2183
|1.2074
|80.00
|23127.59
|919
|2005.08.03 06:59
|sell
|350
|10.00
|1.2203
|1.2220
|1.2106
|920
|2005.08.03 08:59
|s/l
|350
|10.00
|1.2220
|1.2220
|1.2106
|-170.00
|22957.59
|921
|2005.08.03 13:00
|buy
|351
|10.00
|1.2304
|1.2287
|1.2401
|922
|2005.08.03 14:21
|close
|351
|10.00
|1.2316
|1.2287
|1.2401
|119.98
|23077.57
|923
|2005.08.03 16:00
|buy
|352
|10.00
|1.2327
|1.2310
|1.2424
|924
|2005.08.03 17:57
|close
|352
|10.00
|1.2337
|1.2310
|1.2424
|99.99
|23177.56
|925
|2005.08.04 02:02
|buy
|353
|10.00
|1.2326
|1.2309
|1.2423
|926
|2005.08.04 03:07
|close
|353
|10.00
|1.2335
|1.2309
|1.2423
|90.01
|23267.57
|927
|2005.08.04 03:10
|sell
|354
|10.00
|1.2337
|1.2354
|1.2240
|928
|2005.08.04 04:34
|close
|354
|10.00
|1.2329
|1.2354
|1.2240
|80.00
|23347.57
|929
|2005.08.04 05:59
|sell
|355
|10.00
|1.2336
|1.2353
|1.2239
|930
|2005.08.04 06:00
|close
|355
|10.00
|1.2328
|1.2353
|1.2239
|80.00
|23427.57
|931
|2005.08.04 08:05
|sell
|356
|10.00
|1.2326
|1.2343
|1.2229
|932
|2005.08.04 09:00
|close
|356
|10.00
|1.2316
|1.2343
|1.2229
|100.00
|23527.57
|933
|2005.08.04 11:59
|buy
|357
|10.00
|1.2323
|1.2306
|1.2420
|934
|2005.08.04 13:21
|close
|357
|10.00
|1.2334
|1.2306
|1.2420
|110.00
|23637.57
|935
|2005.08.04 17:05
|buy
|358
|10.00
|1.2374
|1.2357
|1.2471
|936
|2005.08.04 17:14
|close
|358
|10.00
|1.2385
|1.2357
|1.2471
|110.01
|23747.58
|937
|2005.08.04 17:46
|buy
|359
|10.00
|1.2378
|1.2361
|1.2475
|938
|2005.08.04 18:16
|close
|359
|10.00
|1.2388
|1.2361
|1.2475
|99.99
|23847.57
|939
|2005.08.05 01:57
|sell
|360
|10.00
|1.2383
|1.2400
|1.2286
|940
|2005.08.05 02:56
|close
|360
|10.00
|1.2376
|1.2400
|1.2286
|69.99
|23917.56
|941
|2005.08.05 04:59
|sell
|361
|10.00
|1.2367
|1.2384
|1.2270
|942
|2005.08.05 04:59
|close
|361
|10.00
|1.2359
|1.2384
|1.2270
|80.00
|23997.56
|943
|2005.08.05 05:02
|sell
|362
|10.00
|1.2368
|1.2385
|1.2271
|944
|2005.08.05 05:19
|close
|362
|10.00
|1.2362
|1.2385
|1.2271
|60.01
|24057.57
|945
|2005.08.05 05:26
|sell
|363
|10.00
|1.2364
|1.2381
|1.2267
|946
|2005.08.05 07:59
|s/l
|363
|10.00
|1.2381
|1.2381
|1.2267
|-170.00
|23887.57
|947
|2005.08.05 11:07
|sell
|364
|10.00
|1.2378
|1.2395
|1.2281
|948
|2005.08.05 11:30
|modify
|364
|10.00
|1.2378
|1.2395
|1.2281
|949
|2005.08.05 11:30
|close
|364
|10.00
|1.2368
|1.2395
|1.2281
|100.00
|23987.57
|950
|2005.08.05 11:59
|sell
|365
|10.00
|1.2382
|1.2399
|1.2285
|951
|2005.08.05 12:01
|close
|365
|10.00
|1.2372
|1.2399
|1.2285
|100.00
|24087.57
|952
|2005.08.05 12:03
|buy
|366
|10.00
|1.2370
|1.2353
|1.2467
|953
|2005.08.05 12:59
|s/l
|366
|10.00
|1.2353
|1.2353
|1.2467
|-170.00
|23917.57
|954
|2005.08.05 13:00
|sell
|367
|10.00
|1.2358
|1.2375
|1.2261
|955
|2005.08.05 13:59
|modify
|367
|10.00
|1.2358
|1.2375
|1.2261
|956
|2005.08.05 13:59
|close
|367
|10.00
|1.2341
|1.2375
|1.2261
|170.00
|24087.57
|957
|2005.08.08 01:00
|buy
|368
|10.00
|1.2334
|1.2317
|1.2431
|958
|2005.08.08 01:18
|close
|368
|10.00
|1.2342
|1.2317
|1.2431
|80.00
|24167.57
|959
|2005.08.08 01:28
|buy
|369
|10.00
|1.2336
|1.2319
|1.2433
|960
|2005.08.08 07:59
|modify
|369
|10.00
|1.2336
|1.2343
|1.2433
|961
|2005.08.08 08:00
|close
|369
|10.00
|1.2369
|1.2343
|1.2433
|329.99
|24497.56
|962
|2005.08.08 08:59
|buy
|370
|10.00
|1.2358
|1.2341
|1.2455
|963
|2005.08.08 08:59
|close
|370
|10.00
|1.2368
|1.2341
|1.2455
|100.00
|24597.56
|964
|2005.08.08 10:43
|buy
|371
|10.00
|1.2371
|1.2354
|1.2468
|965
|2005.08.08 11:12
|close
|371
|10.00
|1.2381
|1.2354
|1.2468
|99.99
|24697.55
|966
|2005.08.09 06:59
|buy
|372
|10.00
|1.2392
|1.2375
|1.2489
|967
|2005.08.09 06:59
|modify
|372
|10.00
|1.2392
|1.2380
|1.2489
|968
|2005.08.09 06:59
|close
|372
|10.00
|1.2407
|1.2380
|1.2489
|150.00
|24847.55
|969
|2005.08.09 07:41
|buy
|373
|10.00
|1.2382
|1.2365
|1.2479
|970
|2005.08.09 07:50
|modify
|373
|10.00
|1.2382
|1.2366
|1.2479
|971
|2005.08.09 07:50
|close
|373
|10.00
|1.2394
|1.2366
|1.2479
|119.99
|24967.54
|972
|2005.08.09 07:50
|buy
|374
|10.00
|1.2394
|1.2377
|1.2491
|973
|2005.08.09 07:54
|close
|374
|10.00
|1.2403
|1.2377
|1.2491
|89.99
|25057.53
|974
|2005.08.09 07:59
|buy
|375
|10.00
|1.2389
|1.2372
|1.2486
|975
|2005.08.09 10:04
|s/l
|375
|10.00
|1.2372
|1.2372
|1.2486
|-170.00
|24887.53
|976
|2005.08.09 23:07
|buy
|376
|10.00
|1.2367
|1.2350
|1.2464
|977
|2005.08.09 23:47
|modify
|376
|10.00
|1.2367
|1.2350
|1.2464
|978
|2005.08.09 23:47
|modify
|376
|10.00
|1.2367
|1.2351
|1.2464
|979
|2005.08.09 23:48
|modify
|376
|10.00
|1.2367
|1.2352
|1.2464
|980
|2005.08.09 23:48
|close
|376
|10.00
|1.2377
|1.2352
|1.2464
|100.00
|24987.53
|981
|2005.08.09 23:59
|buy
|377
|10.00
|1.2359
|1.2342
|1.2456
|982
|2005.08.10 00:01
|modify
|377
|10.00
|1.2359
|1.2345
|1.2456
|983
|2005.08.10 00:01
|close
|377
|10.00
|1.2371
|1.2345
|1.2456
|111.35
|25098.88
|984
|2005.08.10 07:22
|buy
|378
|10.00
|1.2373
|1.2356
|1.2470
|985
|2005.08.10 07:59
|modify
|378
|10.00
|1.2373
|1.2361
|1.2470
|986
|2005.08.10 07:59
|close
|378
|10.00
|1.2388
|1.2361
|1.2470
|150.00
|25248.88
|987
|2005.08.10 13:44
|sell
|379
|10.00
|1.2391
|1.2408
|1.2294
|988
|2005.08.10 14:13
|close
|379
|10.00
|1.2381
|1.2408
|1.2294
|100.01
|25348.89
|989
|2005.08.10 16:59
|sell
|380
|10.00
|1.2358
|1.2375
|1.2261
|990
|2005.08.10 17:33
|close
|380
|10.00
|1.2348
|1.2375
|1.2261
|100.00
|25448.89
|991
|2005.08.10 18:59
|sell
|381
|10.00
|1.2380
|1.2397
|1.2283
|992
|2005.08.10 19:00
|close
|381
|10.00
|1.2370
|1.2397
|1.2283
|100.00
|25548.89
|993
|2005.08.10 20:59
|sell
|382
|10.00
|1.2382
|1.2399
|1.2285
|994
|2005.08.11 01:59
|s/l
|382
|10.00
|1.2399
|1.2399
|1.2285
|-148.40
|25400.49
|995
|2005.08.11 04:00
|buy
|383
|10.00
|1.2408
|1.2391
|1.2505
|996
|2005.08.11 04:59
|close
|383
|10.00
|1.2417
|1.2391
|1.2505
|90.00
|25490.49
|997
|2005.08.11 05:12
|buy
|384
|10.00
|1.2408
|1.2391
|1.2505
|998
|2005.08.11 07:31
|modify
|384
|10.00
|1.2408
|1.2391
|1.2505
|999
|2005.08.11 07:59
|modify
|384
|10.00
|1.2408
|1.2402
|1.2505
|1000
|2005.08.11 08:00
|close
|384
|10.00
|1.2428
|1.2402
|1.2505
|200.00
|25690.49
|1001
|2005.08.11 08:58
|buy
|385
|10.00
|1.2404
|1.2387
|1.2501
|1002
|2005.08.11 10:00
|modify
|385
|10.00
|1.2404
|1.2395
|1.2501
|1003
|2005.08.11 10:00
|modify
|385
|10.00
|1.2404
|1.2398
|1.2501
|1004
|2005.08.11 12:26
|close
|385
|10.00
|1.2416
|1.2398
|1.2501
|119.99
|25810.48
|1005
|2005.08.11 23:59
|buy
|386
|10.00
|1.2458
|1.2441
|1.2555
|1006
|2005.08.12 00:16
|close
|386
|10.00
|1.2467
|1.2441
|1.2555
|81.35
|25891.83
|1007
|2005.08.12 06:25
|sell
|387
|10.00
|1.2464
|1.2481
|1.2367
|1008
|2005.08.12 06:47
|modify
|387
|10.00
|1.2464
|1.2480
|1.2367
|1009
|2005.08.12 06:48
|modify
|387
|10.00
|1.2464
|1.2478
|1.2367
|1010
|2005.08.12 06:49
|modify
|387
|10.00
|1.2464
|1.2477
|1.2367
|1011
|2005.08.12 06:49
|close
|387
|10.00
|1.2455
|1.2477
|1.2367
|89.99
|25981.82
|1012
|2005.08.12 06:59
|sell
|388
|10.00
|1.2471
|1.2488
|1.2374
|1013
|2005.08.12 08:16
|modify
|388
|10.00
|1.2471
|1.2487
|1.2374
|1014
|2005.08.12 10:57
|modify
|388
|10.00
|1.2471
|1.2486
|1.2374
|1015
|2005.08.12 11:59
|modify
|388
|10.00
|1.2471
|1.2483
|1.2374
|1016
|2005.08.12 11:59
|close
|388
|10.00
|1.2461
|1.2483
|1.2374
|100.00
|26081.82
|1017
|2005.08.12 12:00
|sell
|389
|10.00
|1.2470
|1.2487
|1.2373
|1018
|2005.08.12 12:50
|modify
|389
|10.00
|1.2470
|1.2487
|1.2373
|1019
|2005.08.12 12:50
|modify
|389
|10.00
|1.2470
|1.2486
|1.2373
|1020
|2005.08.12 12:59
|modify
|389
|10.00
|1.2470
|1.2436
|1.2373
|1021
|2005.08.12 13:00
|close
|389
|10.00
|1.2414
|1.2436
|1.2373
|560.00
|26641.82
|1022
|2005.08.12 13:59
|sell
|390
|10.00
|1.2438
|1.2455
|1.2341
|1023
|2005.08.12 14:47
|close
|390
|10.00
|1.2424
|1.2455
|1.2341
|140.00
|26781.82
|1024
|2005.08.15 00:41
|buy
|391
|10.00
|1.2450
|1.2433
|1.2547
|1025
|2005.08.15 00:59
|s/l
|391
|10.00
|1.2433
|1.2433
|1.2547
|-170.00
|26611.82
|1026
|2005.08.15 00:59
|buy
|392
|10.00
|1.2426
|1.2409
|1.2523
|1027
|2005.08.15 05:59
|s/l
|392
|10.00
|1.2409
|1.2409
|1.2523
|-170.00
|26441.82
|1028
|2005.08.15 07:00
|sell
|393
|10.00
|1.2409
|1.2426
|1.2312
|1029
|2005.08.15 07:37
|modify
|393
|10.00
|1.2409
|1.2426
|1.2312
|1030
|2005.08.15 07:38
|modify
|393
|10.00
|1.2409
|1.2425
|1.2312
|1031
|2005.08.15 07:39
|modify
|393
|10.00
|1.2409
|1.2424
|1.2312
|1032
|2005.08.15 07:39
|modify
|393
|10.00
|1.2409
|1.2423
|1.2312
|1033
|2005.08.15 07:39
|modify
|393
|10.00
|1.2409
|1.2422
|1.2312
|1034
|2005.08.15 07:40
|modify
|393
|10.00
|1.2409
|1.2421
|1.2312
|1035
|2005.08.15 07:44
|modify
|393
|10.00
|1.2409
|1.2420
|1.2312
|1036
|2005.08.15 07:44
|close
|393
|10.00
|1.2396
|1.2420
|1.2312
|130.00
|26571.82
|1037
|2005.08.15 12:00
|sell
|394
|10.00
|1.2381
|1.2398
|1.2284
|1038
|2005.08.15 13:00
|modify
|394
|10.00
|1.2381
|1.2397
|1.2284
|1039
|2005.08.15 13:00
|close
|394
|10.00
|1.2368
|1.2397
|1.2284
|130.01
|26701.83
|1040
|2005.08.15 15:03
|sell
|395
|10.00
|1.2379
|1.2396
|1.2282
|1041
|2005.08.15 15:07
|close
|395
|10.00
|1.2370
|1.2396
|1.2282
|90.00
|26791.83
|1042
|2005.08.15 17:08
|sell
|396
|10.00
|1.2366
|1.2383
|1.2269
|1043
|2005.08.15 17:54
|close
|396
|10.00
|1.2357
|1.2383
|1.2269
|90.00
|26881.83
|1044
|2005.08.16 08:00
|buy
|397
|10.00
|1.2351
|1.2334
|1.2448
|1045
|2005.08.16 08:06
|modify
|397
|10.00
|1.2351
|1.2335
|1.2448
|1046
|2005.08.16 08:06
|modify
|397
|10.00
|1.2351
|1.2336
|1.2448
|1047
|2005.08.16 08:06
|modify
|397
|10.00
|1.2351
|1.2336
|1.2448
|1048
|2005.08.16 08:19
|modify
|397
|10.00
|1.2351
|1.2338
|1.2448
|1049
|2005.08.16 08:19
|close
|397
|10.00
|1.2359
|1.2338
|1.2448
|79.99
|26961.82
|1050
|2005.08.16 08:36
|buy
|398
|10.00
|1.2351
|1.2334
|1.2448
|1051
|2005.08.16 09:59
|s/l
|398
|10.00
|1.2334
|1.2334
|1.2448
|-170.00
|26791.82
|1052
|2005.08.16 11:17
|sell
|399
|10.00
|1.2330
|1.2347
|1.2233
|1053
|2005.08.16 11:20
|close
|399
|10.00
|1.2322
|1.2347
|1.2233
|80.00
|26871.82
|1054
|2005.08.16 11:38
|sell
|400
|10.00
|1.2325
|1.2342
|1.2228
|1055
|2005.08.16 12:59
|modify
|400
|10.00
|1.2325
|1.2338
|1.2228
|1056
|2005.08.16 13:00
|close
|400
|10.00
|1.2311
|1.2338
|1.2228
|140.00
|27011.82
|1057
|2005.08.16 13:19
|sell
|401
|10.00
|1.2320
|1.2337
|1.2223
|1058
|2005.08.16 15:59
|s/l
|401
|10.00
|1.2337
|1.2337
|1.2223
|-170.00
|26841.82
|1059
|2005.08.16 17:44
|sell
|402
|10.00
|1.2346
|1.2363
|1.2249
|1060
|2005.08.16 20:59
|s/l
|402
|10.00
|1.2363
|1.2363
|1.2249
|-170.00
|26671.82
|1061
|2005.08.17 10:31
|sell
|403
|10.00
|1.2297
|1.2314
|1.2200
|1062
|2005.08.17 10:36
|modify
|403
|10.00
|1.2297
|1.2314
|1.2200
|1063
|2005.08.17 10:36
|modify
|403
|10.00
|1.2297
|1.2314
|1.2200
|1064
|2005.08.17 10:45
|modify
|403
|10.00
|1.2297
|1.2313
|1.2200
|1065
|2005.08.17 10:45
|close
|403
|10.00
|1.2286
|1.2313
|1.2200
|110.00
|26781.82
|1066
|2005.08.17 13:22
|buy
|404
|10.00
|1.2296
|1.2279
|1.2393
|1067
|2005.08.17 14:56
|close
|404
|10.00
|1.2307
|1.2279
|1.2393
|109.99
|26891.81
|1068
|2005.08.17 15:19
|buy
|405
|10.00
|1.2296
|1.2279
|1.2393
|1069
|2005.08.17 16:59
|s/l
|405
|10.00
|1.2279
|1.2279
|1.2393
|-170.00
|26721.81
|1070
|2005.08.18 06:39
|sell
|406
|10.00
|1.2276
|1.2293
|1.2179
|1071
|2005.08.18 07:44
|modify
|406
|10.00
|1.2276
|1.2293
|1.2179
|1072
|2005.08.18 07:44
|modify
|406
|10.00
|1.2276
|1.2291
|1.2179
|1073
|2005.08.18 07:44
|modify
|406
|10.00
|1.2276
|1.2290
|1.2179
|1074
|2005.08.18 07:45
|modify
|406
|10.00
|1.2276
|1.2289
|1.2179
|1075
|2005.08.18 07:45
|close
|406
|10.00
|1.2268
|1.2289
|1.2179
|80.00
|26801.81
|1076
|2005.08.18 15:01
|sell
|407
|10.00
|1.2183
|1.2200
|1.2086
|1077
|2005.08.18 15:59
|close
|407
|10.00
|1.2175
|1.2200
|1.2086
|79.99
|26881.80
|1078
|2005.08.18 18:10
|sell
|408
|10.00
|1.2185
|1.2202
|1.2088
|1079
|2005.08.18 19:23
|close
|408
|10.00
|1.2177
|1.2202
|1.2088
|80.00
|26961.80
|1080
|2005.08.19 08:56
|sell
|409
|10.00
|1.2153
|1.2170
|1.2056
|1081
|2005.08.19 09:59
|s/l
|409
|10.00
|1.2170
|1.2170
|1.2056
|-170.00
|26791.80
|1082
|2005.08.19 09:59
|sell
|410
|10.00
|1.2177
|1.2194
|1.2080
|1083
|2005.08.19 14:40
|close
|410
|10.00
|1.2167
|1.2194
|1.2080
|100.00
|26891.80
|1084
|2005.08.19 16:00
|sell
|411
|10.00
|1.2165
|1.2182
|1.2068
|1085
|2005.08.19 16:16
|close
|411
|10.00
|1.2156
|1.2182
|1.2068
|90.00
|26981.80
|1086
|2005.08.19 16:59
|sell
|412
|10.00
|1.2176
|1.2193
|1.2079
|1087
|2005.08.19 17:59
|close
|412
|10.00
|1.2167
|1.2193
|1.2079
|90.00
|27071.80
|1088
|2005.08.22 10:01
|buy
|413
|10.00
|1.2180
|1.2163
|1.2277
|1089
|2005.08.22 10:39
|modify
|413
|10.00
|1.2180
|1.2164
|1.2277
|1090
|2005.08.22 10:59
|modify
|413
|10.00
|1.2180
|1.2201
|1.2277
|1091
|2005.08.22 11:00
|close
|413
|10.00
|1.2221
|1.2201
|1.2277
|410.00
|27481.80
|1092
|2005.08.22 13:00
|buy
|414
|10.00
|1.2218
|1.2201
|1.2315
|1093
|2005.08.22 13:59
|modify
|414
|10.00
|1.2218
|1.2202
|1.2315
|1094
|2005.08.22 13:59
|close
|414
|10.00
|1.2229
|1.2202
|1.2315
|109.99
|27591.79
|1095
|2005.08.22 15:26
|buy
|415
|10.00
|1.2225
|1.2208
|1.2322
|1096
|2005.08.22 15:59
|close
|415
|10.00
|1.2233
|1.2208
|1.2322
|79.99
|27671.78
|1097
|2005.08.22 16:00
|buy
|416
|10.00
|1.2226
|1.2209
|1.2323
|1098
|2005.08.22 16:50
|close
|416
|10.00
|1.2234
|1.2209
|1.2323
|80.00
|27751.78
|1099
|2005.08.22 17:13
|buy
|417
|10.00
|1.2228
|1.2211
|1.2325
|1100
|2005.08.22 17:48
|close
|417
|10.00
|1.2237
|1.2211
|1.2325
|89.99
|27841.77
|1101
|2005.08.22 17:59
|buy
|418
|10.00
|1.2228
|1.2211
|1.2325
|1102
|2005.08.22 18:40
|close
|418
|10.00
|1.2236
|1.2211
|1.2325
|80.00
|27921.77
|1103
|2005.08.22 19:00
|sell
|419
|10.00
|1.2233
|1.2250
|1.2136
|1104
|2005.08.22 19:45
|close
|419
|10.00
|1.2225
|1.2250
|1.2136
|79.99
|28001.76
|1105
|2005.08.23 09:00
|buy
|420
|10.00
|1.2232
|1.2215
|1.2329
|1106
|2005.08.23 09:46
|modify
|420
|10.00
|1.2232
|1.2219
|1.2329
|1107
|2005.08.23 09:46
|close
|420
|10.00
|1.2245
|1.2219
|1.2329
|129.99
|28131.75
|1108
|2005.08.23 15:05
|sell
|421
|10.00
|1.2214
|1.2231
|1.2117
|1109
|2005.08.23 17:59
|s/l
|421
|10.00
|1.2231
|1.2231
|1.2117
|-170.00
|27961.75
|1110
|2005.08.23 21:00
|buy
|422
|10.00
|1.2230
|1.2213
|1.2327
|1111
|2005.08.24 00:59
|s/l
|422
|10.00
|1.2213
|1.2213
|1.2327
|-178.65
|27783.10
|1112
|2005.08.24 02:01
|sell
|423
|10.00
|1.2220
|1.2237
|1.2123
|1113
|2005.08.24 02:28
|modify
|423
|10.00
|1.2220
|1.2237
|1.2123
|1114
|2005.08.24 02:28
|modify
|423
|10.00
|1.2220
|1.2236
|1.2123
|1115
|2005.08.24 02:28
|close
|423
|10.00
|1.2209
|1.2236
|1.2123
|110.00
|27893.10
|1116
|2005.08.24 09:59
|sell
|424
|10.00
|1.2204
|1.2221
|1.2107
|1117
|2005.08.24 12:59
|s/l
|424
|10.00
|1.2221
|1.2221
|1.2107
|-170.00
|27723.10
|1118
|2005.08.24 14:59
|buy
|425
|10.00
|1.2255
|1.2238
|1.2352
|1119
|2005.08.24 18:00
|close
|425
|10.00
|1.2271
|1.2238
|1.2352
|160.00
|27883.10
|1120
|2005.08.25 07:16
|buy
|426
|10.00
|1.2303
|1.2286
|1.2400
|1121
|2005.08.25 12:59
|s/l
|426
|10.00
|1.2286
|1.2286
|1.2400
|-170.00
|27713.10
|1122
|2005.08.25 13:59
|sell
|427
|10.00
|1.2287
|1.2304
|1.2190
|1123
|2005.08.25 15:59
|s/l
|427
|10.00
|1.2304
|1.2304
|1.2190
|-170.00
|27543.10
|1124
|2005.08.25 19:14
|buy
|428
|10.00
|1.2300
|1.2283
|1.2397
|1125
|2005.08.25 19:44
|close
|428
|10.00
|1.2310
|1.2283
|1.2397
|99.99
|27643.09
|1126
|2005.08.25 23:59
|buy
|429
|10.00
|1.2286
|1.2269
|1.2383
|1127
|2005.08.26 01:10
|modify
|429
|10.00
|1.2286
|1.2272
|1.2383
|1128
|2005.08.26 01:10
|close
|429
|10.00
|1.2299
|1.2272
|1.2383
|121.35
|27764.44
|1129
|2005.08.26 06:15
|buy
|430
|10.00
|1.2307
|1.2290
|1.2404
|1130
|2005.08.26 06:40
|modify
|430
|10.00
|1.2307
|1.2291
|1.2404
|1131
|2005.08.26 06:46
|modify
|430
|10.00
|1.2307
|1.2292
|1.2404
|1132
|2005.08.26 06:46
|modify
|430
|10.00
|1.2307
|1.2294
|1.2404
|1133
|2005.08.26 06:59
|modify
|430
|10.00
|1.2307
|1.2294
|1.2404
|1134
|2005.08.26 07:25
|modify
|430
|10.00
|1.2307
|1.2294
|1.2404
|1135
|2005.08.26 07:25
|modify
|430
|10.00
|1.2307
|1.2296
|1.2404
|1136
|2005.08.26 07:25
|close
|430
|10.00
|1.2317
|1.2296
|1.2404
|100.00
|27864.44
|1137
|2005.08.26 08:06
|buy
|431
|10.00
|1.2313
|1.2296
|1.2410
|1138
|2005.08.26 10:01
|modify
|431
|10.00
|1.2313
|1.2297
|1.2410
|1139
|2005.08.26 10:01
|modify
|431
|10.00
|1.2313
|1.2297
|1.2410
|1140
|2005.08.26 10:04
|modify
|431
|10.00
|1.2313
|1.2297
|1.2410
|1141
|2005.08.26 10:04
|modify
|431
|10.00
|1.2313
|1.2298
|1.2410
|1142
|2005.08.26 10:04
|modify
|431
|10.00
|1.2313
|1.2300
|1.2410
|1143
|2005.08.26 10:05
|modify
|431
|10.00
|1.2313
|1.2301
|1.2410
|1144
|2005.08.26 10:05
|modify
|431
|10.00
|1.2313
|1.2302
|1.2410
|1145
|2005.08.26 10:08
|modify
|431
|10.00
|1.2313
|1.2302
|1.2410
|1146
|2005.08.26 10:45
|s/l
|431
|10.00
|1.230232
|1.2302
|1.2410
|-106.82
|27757.62
|1147
|2005.08.26 11:00
|sell
|432
|10.00
|1.2310
|1.2327
|1.2213
|1148
|2005.08.26 12:58
|modify
|432
|10.00
|1.2310
|1.2327
|1.2213
|1149
|2005.08.26 12:58
|close
|432
|10.00
|1.2302
|1.2327
|1.2213
|79.99
|27837.61
|1150
|2005.08.26 12:58
|buy
|433
|10.00
|1.2302
|1.2285
|1.2399
|1151
|2005.08.26 12:59
|modify
|433
|10.00
|1.2302
|1.2287
|1.2399
|1152
|2005.08.26 13:00
|modify
|433
|10.00
|1.2302
|1.2288
|1.2399
|1153
|2005.08.26 13:00
|close
|433
|10.00
|1.2313
|1.2288
|1.2399
|110.00
|27947.61
|1154
|2005.08.26 13:29
|buy
|434
|10.00
|1.2305
|1.2288
|1.2402
|1155
|2005.08.26 14:00
|close
|434
|10.00
|1.2313
|1.2288
|1.2402
|80.00
|28027.61
|1156
|2005.08.26 15:05
|buy
|435
|10.00
|1.2315
|1.2298
|1.2412
|1157
|2005.08.26 15:59
|close
|435
|10.00
|1.2322
|1.2298
|1.2412
|70.00
|28097.61
|1158
|2005.08.28 23:02
|sell
|436
|10.00
|1.2308
|1.2325
|1.2211
|1159
|2005.08.28 23:02
|close
|436
|10.00
|1.2300
|1.2325
|1.2211
|80.00
|28177.61
|1160
|2005.08.28 23:02
|sell
|437
|10.00
|1.2309
|1.2326
|1.2212
|1161
|2005.08.28 23:06
|s/l
|437
|10.00
|1.2326
|1.2326
|1.2212
|-170.00
|28007.61
|1162
|2005.08.28 23:06
|sell
|438
|10.00
|1.2322
|1.2339
|1.2225
|1163
|2005.08.28 23:17
|close
|438
|10.00
|1.2312
|1.2339
|1.2225
|100.00
|28107.61
|1164
|2005.08.28 23:17
|sell
|439
|10.00
|1.2313
|1.2330
|1.2216
|1165
|2005.08.28 23:18
|close
|439
|10.00
|1.2304
|1.2330
|1.2216
|90.00
|28197.61
|1166
|2005.08.28 23:18
|sell
|440
|10.00
|1.2309
|1.2326
|1.2212
|1167
|2005.08.28 23:21
|s/l
|440
|10.00
|1.2326
|1.2326
|1.2212
|-170.00
|28027.61
|1168
|2005.08.28 23:21
|sell
|441
|10.00
|1.2314
|1.2331
|1.2217
|1169
|2005.08.28 23:24
|s/l
|441
|10.00
|1.2331
|1.2331
|1.2217
|-170.00
|27857.61
|1170
|2005.08.28 23:31
|sell
|442
|10.00
|1.2314
|1.2331
|1.2217
|1171
|2005.08.28 23:37
|s/l
|442
|10.00
|1.2331
|1.2331
|1.2217
|-170.00
|27687.61
|1172
|2005.08.29 05:35
|sell
|443
|10.00
|1.2325
|1.2342
|1.2228
|1173
|2005.08.29 06:59
|s/l
|443
|10.00
|1.2342
|1.2342
|1.2228
|-170.00
|27517.61
|1174
|2005.08.29 07:06
|buy
|444
|10.00
|1.2318
|1.2301
|1.2415
|1175
|2005.08.29 10:59
|s/l
|444
|10.00
|1.2301
|1.2301
|1.2415
|-170.00
|27347.61
|1176
|2005.08.29 13:59
|sell
|445
|10.00
|1.2303
|1.2320
|1.2206
|1177
|2005.08.29 14:00
|close
|445
|10.00
|1.2294
|1.2320
|1.2206
|89.99
|27437.60
|1178
|2005.08.30 00:47
|sell
|446
|10.00
|1.2231
|1.2248
|1.2134
|1179
|2005.08.30 02:45
|close
|446
|10.00
|1.2221
|1.2248
|1.2134
|100.00
|27537.60
|1180
|2005.08.30 17:05
|sell
|447
|10.00
|1.2206
|1.2223
|1.2109
|1181
|2005.08.30 19:59
|s/l
|447
|10.00
|1.2223
|1.2223
|1.2109
|-170.00
|27367.60
|1182
|2005.08.31 04:59
|buy
|448
|10.00
|1.2216
|1.2199
|1.2313
|1183
|2005.08.31 06:00
|modify
|448
|10.00
|1.2216
|1.2202
|1.2313
|1184
|2005.08.31 06:00
|close
|448
|10.00
|1.2226
|1.2202
|1.2313
|100.00
|27467.60
|1185
|2005.08.31 08:40
|sell
|449
|10.00
|1.2221
|1.2238
|1.2124
|1186
|2005.08.31 08:59
|close
|449
|10.00
|1.2214
|1.2238
|1.2124
|69.99
|27537.59
|1187
|2005.08.31 13:38
|buy
|450
|10.00
|1.2205
|1.2188
|1.2302
|1188
|2005.08.31 13:59
|modify
|450
|10.00
|1.2205
|1.2195
|1.2302
|1189
|2005.08.31 13:59
|close
|450
|10.00
|1.2226
|1.2195
|1.2302
|210.00
|27747.59
|1190
|2005.08.31 19:17
|buy
|451
|10.00
|1.2330
|1.2313
|1.2427
|1191
|2005.08.31 19:29
|close
|451
|10.00
|1.2337
|1.2313
|1.2427
|70.00
|27817.59
|1192
|2005.08.31 19:58
|buy
|452
|10.00
|1.2330
|1.2313
|1.2427
|1193
|2005.08.31 19:59
|close
|452
|10.00
|1.2337
|1.2313
|1.2427
|70.00
|27887.59
|1194
|2005.08.31 21:59
|buy
|453
|10.00
|1.2339
|1.2322
|1.2436
|1195
|2005.08.31 22:30
|close
|453
|10.00
|1.2346
|1.2322
|1.2436
|69.99
|27957.58
|1196
|2005.09.01 00:42
|buy
|454
|10.00
|1.2336
|1.2319
|1.2433
|1197
|2005.09.01 07:59
|modify
|454
|10.00
|1.2336
|1.2325
|1.2433
|1198
|2005.09.01 08:00
|close
|454
|10.00
|1.2345
|1.2325
|1.2433
|90.00
|28047.58
|1199
|2005.09.01 13:01
|buy
|455
|10.00
|1.2394
|1.2377
|1.2491
|1200
|2005.09.01 13:59
|modify
|455
|10.00
|1.2394
|1.2379
|1.2491
|1201
|2005.09.01 13:59
|close
|455
|10.00
|1.2409
|1.2379
|1.2491
|150.00
|28197.58
|1202
|2005.09.01 15:59
|buy
|456
|10.00
|1.2446
|1.2429
|1.2543
|1203
|2005.09.01 15:59
|close
|456
|10.00
|1.2456
|1.2429
|1.2543
|100.00
|28297.58
|1204
|2005.09.01 21:00
|buy
|457
|10.00
|1.2495
|1.2478
|1.2592
|1205
|2005.09.01 23:59
|s/l
|457
|10.00
|1.2478
|1.2478
|1.2592
|-170.00
|28127.58
|1206
|2005.09.02 05:00
|buy
|458
|10.00
|1.2479
|1.2462
|1.2576
|1207
|2005.09.02 05:59
|close
|458
|10.00
|1.2491
|1.2462
|1.2576
|120.00
|28247.58
|1208
|2005.09.02 09:59
|buy
|459
|10.00
|1.2556
|1.2539
|1.2653
|1209
|2005.09.02 09:59
|close
|459
|10.00
|1.2566
|1.2539
|1.2653
|100.00
|28347.58
|1210
|2005.09.02 10:11
|buy
|460
|10.00
|1.2548
|1.2531
|1.2645
|1211
|2005.09.02 10:14
|close
|460
|10.00
|1.2555
|1.2531
|1.2645
|70.00
|28417.58
|1212
|2005.09.02 10:14
|buy
|461
|10.00
|1.2558
|1.2541
|1.2655
|1213
|2005.09.02 10:16
|close
|461
|10.00
|1.2565
|1.2541
|1.2655
|70.00
|28487.58
|1214
|2005.09.02 10:17
|buy
|462
|10.00
|1.2556
|1.2539
|1.2653
|1215
|2005.09.02 10:29
|close
|462
|10.00
|1.2563
|1.2539
|1.2653
|70.00
|28557.58
|1216
|2005.09.02 10:36
|buy
|463
|10.00
|1.2558
|1.2541
|1.2655
|1217
|2005.09.02 10:42
|close
|463
|10.00
|1.2566
|1.2541
|1.2655
|79.99
|28637.57
|1218
|2005.09.02 10:44
|buy
|464
|10.00
|1.2558
|1.2541
|1.2655
|1219
|2005.09.02 10:50
|close
|464
|10.00
|1.2568
|1.2541
|1.2655
|99.99
|28737.56
|1220
|2005.09.02 10:59
|buy
|465
|10.00
|1.2553
|1.2536
|1.2650
|1221
|2005.09.02 11:24
|close
|465
|10.00
|1.2568
|1.2536
|1.2650
|150.00
|28887.56
|1222
|2005.09.02 12:59
|buy
|466
|10.00
|1.2520
|1.2503
|1.2617
|1223
|2005.09.02 13:03
|close
|466
|10.00
|1.2543
|1.2503
|1.2617
|230.00
|29117.56
|1224
|2005.09.02 13:04
|sell
|467
|10.00
|1.2542
|1.2559
|1.2445
|1225
|2005.09.02 14:30
|s/l
|467
|10.00
|1.2559
|1.2559
|1.2445
|-170.00
|28947.56
|1226
|2005.09.02 16:00
|buy
|468
|10.00
|1.2536
|1.2519
|1.2633
|1227
|2005.09.02 16:01
|close
|468
|10.00
|1.2550
|1.2519
|1.2633
|140.00
|29087.56
|1228
|2005.09.02 16:12
|buy
|469
|10.00
|1.2535
|1.2518
|1.2632
|1229
|2005.09.02 16:37
|close
|469
|10.00
|1.2544
|1.2518
|1.2632
|90.00
|29177.56
|1230
|2005.09.02 16:56
|buy
|470
|10.00
|1.2537
|1.2520
|1.2634
|1231
|2005.09.02 18:07
|close
|470
|10.00
|1.2546
|1.2520
|1.2634
|89.99
|29267.55
|1232
|2005.09.02 18:10
|sell
|471
|10.00
|1.2550
|1.2567
|1.2453
|1233
|2005.09.02 18:13
|close
|471
|10.00
|1.2539
|1.2567
|1.2453
|110.00
|29377.55
|1234
|2005.09.05 04:35
|buy
|472
|10.00
|1.2569
|1.2552
|1.2666
|1235
|2005.09.05 05:00
|close
|472
|10.00
|1.2578
|1.2552
|1.2666
|90.00
|29467.55
|1236
|2005.09.05 08:26
|sell
|473
|10.00
|1.2563
|1.2580
|1.2466
|1237
|2005.09.05 08:38
|close
|473
|10.00
|1.2555
|1.2580
|1.2466
|80.00
|29547.55
|1238
|2005.09.05 08:38
|sell
|474
|10.00
|1.2554
|1.2571
|1.2457
|1239
|2005.09.05 08:39
|close
|474
|10.00
|1.2546
|1.2571
|1.2457
|80.00
|29627.55
|1240
|2005.09.05 08:39
|sell
|475
|10.00
|1.2552
|1.2569
|1.2455
|1241
|2005.09.05 08:46
|close
|475
|10.00
|1.2543
|1.2569
|1.2455
|89.99
|29717.54
|1242
|2005.09.05 08:59
|sell
|476
|10.00
|1.2563
|1.2580
|1.2466
|1243
|2005.09.05 09:00
|close
|476
|10.00
|1.2549
|1.2580
|1.2466
|140.00
|29857.54
|1244
|2005.09.05 09:00
|buy
|477
|10.00
|1.2548
|1.2531
|1.2645
|1245
|2005.09.05 10:29
|close
|477
|10.00
|1.2557
|1.2531
|1.2645
|90.00
|29947.54
|1246
|2005.09.05 12:28
|sell
|478
|10.00
|1.2555
|1.2572
|1.2458
|1247
|2005.09.05 12:46
|close
|478
|10.00
|1.2547
|1.2572
|1.2458
|80.00
|30027.54
|1248
|2005.09.05 15:01
|sell
|479
|10.00
|1.2541
|1.2558
|1.2444
|1249
|2005.09.05 16:28
|close
|479
|10.00
|1.2531
|1.2558
|1.2444
|100.00
|30127.54
|1250
|2005.09.05 22:01
|buy
|480
|10.00
|1.2536
|1.2519
|1.2633
|1251
|2005.09.05 23:59
|s/l
|480
|10.00
|1.2519
|1.2519
|1.2633
|-170.00
|29957.54
|1252
|2005.09.06 08:44
|sell
|481
|10.00
|1.2472
|1.2489
|1.2375
|1253
|2005.09.06 09:26
|close
|481
|10.00
|1.2459
|1.2489
|1.2375
|130.00
|30087.54
|1254
|2005.09.06 13:00
|buy
|482
|10.00
|1.2496
|1.2479
|1.2593
|1255
|2005.09.06 13:59
|close
|482
|10.00
|1.2505
|1.2479
|1.2593
|90.00
|30177.54
|1256
|2005.09.06 14:00
|buy
|483
|10.00
|1.2483
|1.2466
|1.2580
|1257
|2005.09.06 14:25
|close
|483
|10.00
|1.2494
|1.2466
|1.2580
|110.00
|30287.54
|1258
|2005.09.06 14:35
|buy
|484
|10.00
|1.2493
|1.2476
|1.2590
|1259
|2005.09.06 14:46
|close
|484
|10.00
|1.2504
|1.2476
|1.2590
|110.00
|30397.54
|1260
|2005.09.06 14:59
|buy
|485
|10.00
|1.2484
|1.2467
|1.2581
|1261
|2005.09.06 20:59
|s/l
|485
|10.00
|1.2467
|1.2467
|1.2581
|-170.00
|30227.54
|1262
|2005.09.07 03:08
|sell
|486
|10.00
|1.2463
|1.2480
|1.2366
|1263
|2005.09.07 03:59
|s/l
|486
|10.00
|1.2480
|1.2480
|1.2366
|-170.00
|30057.54
|1264
|2005.09.07 03:59
|sell
|487
|10.00
|1.2483
|1.2500
|1.2386
|1265
|2005.09.07 05:00
|modify
|487
|10.00
|1.2483
|1.2499
|1.2386
|1266
|2005.09.07 06:59
|s/l
|487
|10.00
|1.249938
|1.2499
|1.2386
|-163.75
|29893.79
|1267
|2005.09.07 09:59
|buy
|488
|10.00
|1.2476
|1.2459
|1.2573
|1268
|2005.09.07 10:35
|modify
|488
|10.00
|1.2476
|1.2460
|1.2573
|1269
|2005.09.07 10:35
|close
|488
|10.00
|1.2492
|1.2460
|1.2573
|160.00
|30053.79
|1270
|2005.09.07 12:00
|sell
|489
|10.00
|1.2472
|1.2489
|1.2375
|1271
|2005.09.07 12:32
|close
|489
|10.00
|1.2455
|1.2489
|1.2375
|169.98
|30223.77
|1272
|2005.09.07 14:01
|sell
|490
|10.00
|1.2454
|1.2471
|1.2357
|1273
|2005.09.07 15:09
|close
|490
|10.00
|1.2437
|1.2471
|1.2357
|170.00
|30393.77
|1274
|2005.09.08 04:00
|buy
|491
|10.00
|1.2420
|1.2403
|1.2517
|1275
|2005.09.08 04:43
|close
|491
|10.00
|1.2431
|1.2403
|1.2517
|109.99
|30503.76
|1276
|2005.09.08 07:59
|buy
|492
|10.00
|1.2432
|1.2415
|1.2529
|1277
|2005.09.08 08:23
|modify
|492
|10.00
|1.2432
|1.2415
|1.2529
|1278
|2005.09.08 08:45
|modify
|492
|10.00
|1.2432
|1.2418
|1.2529
|1279
|2005.09.08 08:45
|modify
|492
|10.00
|1.2432
|1.2418
|1.2529
|1280
|2005.09.08 08:46
|modify
|492
|10.00
|1.2432
|1.2419
|1.2529
|1281
|2005.09.08 08:46
|close
|492
|10.00
|1.2444
|1.2419
|1.2529
|120.00
|30623.76
|1282
|2005.09.08 11:00
|sell
|493
|10.00
|1.2421
|1.2438
|1.2324
|1283
|2005.09.08 11:17
|modify
|493
|10.00
|1.2421
|1.2438
|1.2324
|1284
|2005.09.08 11:17
|close
|493
|10.00
|1.2413
|1.2438
|1.2324
|80.00
|30703.76
|1285
|2005.09.08 11:28
|sell
|494
|10.00
|1.2415
|1.2432
|1.2318
|1286
|2005.09.08 12:59
|s/l
|494
|10.00
|1.2432
|1.2432
|1.2318
|-170.00
|30533.76
|1287
|2005.09.08 13:59
|buy
|495
|10.00
|1.2423
|1.2406
|1.2520
|1288
|2005.09.08 15:59
|s/l
|495
|10.00
|1.2406
|1.2406
|1.2520
|-170.00
|30363.76
|1289
|2005.09.09 00:00
|buy
|496
|10.00
|1.2398
|1.2381
|1.2495
|1290
|2005.09.09 02:59
|modify
|496
|10.00
|1.2398
|1.2390
|1.2495
|1291
|2005.09.09 03:00
|close
|496
|10.00
|1.2425
|1.2390
|1.2495
|270.01
|30633.77
|1292
|2005.09.09 03:00
|buy
|497
|10.00
|1.2413
|1.2396
|1.2510
|1293
|2005.09.09 04:02
|close
|497
|10.00
|1.2425
|1.2396
|1.2510
|119.99
|30753.76
|1294
|2005.09.09 06:14
|buy
|498
|10.00
|1.2425
|1.2408
|1.2522
|1295
|2005.09.09 06:49
|close
|498
|10.00
|1.2435
|1.2408
|1.2522
|100.00
|30853.76
|1296
|2005.09.09 06:51
|buy
|499
|10.00
|1.2431
|1.2414
|1.2528
|1297
|2005.09.09 08:59
|s/l
|499
|10.00
|1.2414
|1.2414
|1.2528
|-170.00
|30683.76
|1298
|2005.09.09 14:32
|sell
|500
|10.00
|1.2417
|1.2434
|1.2320
|1299
|2005.09.09 19:37
|close
|500
|10.00
|1.2406
|1.2434
|1.2320
|109.98
|30793.74
|1300
|2005.09.11 23:05
|sell
|501
|10.00
|1.2408
|1.2425
|1.2311
|1301
|2005.09.11 23:33
|close
|501
|10.00
|1.2397
|1.2425
|1.2311
|110.00
|30903.74
|1302
|2005.09.11 23:37
|sell
|502
|10.00
|1.2408
|1.2425
|1.2311
|1303
|2005.09.11 23:47
|close
|502
|10.00
|1.2398
|1.2425
|1.2311
|100.00
|31003.74
|1304
|2005.09.11 23:48
|sell
|503
|10.00
|1.2408
|1.2425
|1.2311
|1305
|2005.09.12 01:59
|close
|503
|10.00
|1.2393
|1.2425
|1.2311
|157.20
|31160.94
|1306
|2005.09.12 11:59
|sell
|504
|10.00
|1.2319
|1.2336
|1.2222
|1307
|2005.09.12 12:36
|close
|504
|10.00
|1.2306
|1.2336
|1.2222
|130.00
|31290.94
|1308
|2005.09.12 14:24
|sell
|505
|10.00
|1.2304
|1.2321
|1.2207
|1309
|2005.09.12 14:47
|close
|505
|10.00
|1.2290
|1.2321
|1.2207
|139.99
|31430.93
|1310
|2005.09.13 00:00
|buy
|506
|10.00
|1.2281
|1.2264
|1.2378
|1311
|2005.09.13 01:51
|close
|506
|10.00
|1.2293
|1.2264
|1.2378
|120.00
|31550.93
|1312
|2005.09.13 02:00
|buy
|507
|10.00
|1.2296
|1.2279
|1.2393
|1313
|2005.09.13 03:27
|close
|507
|10.00
|1.2308
|1.2279
|1.2393
|119.99
|31670.92
|1314
|2005.09.13 06:59
|buy
|508
|10.00
|1.2290
|1.2273
|1.2387
|1315
|2005.09.13 07:03
|modify
|508
|10.00
|1.2290
|1.2273
|1.2387
|1316
|2005.09.13 07:04
|modify
|508
|10.00
|1.2290
|1.2274
|1.2387
|1317
|2005.09.13 07:04
|close
|508
|10.00
|1.2302
|1.2274
|1.2387
|120.00
|31790.92
|1318
|2005.09.13 07:04
|sell
|509
|10.00
|1.2301
|1.2318
|1.2204
|1319
|2005.09.13 08:09
|modify
|509
|10.00
|1.2301
|1.2316
|1.2204
|1320
|2005.09.13 08:09
|close
|509
|10.00
|1.2287
|1.2316
|1.2204
|140.00
|31930.92
|1321
|2005.09.13 08:09
|buy
|510
|10.00
|1.2285
|1.2268
|1.2382
|1322
|2005.09.13 08:21
|close
|510
|10.00
|1.2296
|1.2268
|1.2382
|110.00
|32040.92
|1323
|2005.09.13 08:22
|buy
|511
|10.00
|1.2288
|1.2271
|1.2385
|1324
|2005.09.13 09:59
|s/l
|511
|10.00
|1.2271
|1.2271
|1.2385
|-170.00
|31870.92
|1325
|2005.09.13 10:39
|sell
|512
|10.00
|1.2280
|1.2297
|1.2183
|1326
|2005.09.13 11:59
|close
|512
|10.00
|1.2268
|1.2297
|1.2183
|120.00
|31990.92
|1327
|2005.09.14 07:03
|sell
|513
|10.00
|1.2294
|1.2311
|1.2197
|1328
|2005.09.14 07:21
|modify
|513
|10.00
|1.2294
|1.2311
|1.2197
|1329
|2005.09.14 07:21
|modify
|513
|10.00
|1.2294
|1.2311
|1.2197
|1330
|2005.09.14 07:49
|modify
|513
|10.00
|1.2294
|1.2310
|1.2197
|1331
|2005.09.14 07:50
|modify
|513
|10.00
|1.2294
|1.2307
|1.2197
|1332
|2005.09.14 07:50
|close
|513
|10.00
|1.2283
|1.2307
|1.2197
|110.01
|32100.93
|1333
|2005.09.14 07:57
|sell
|514
|10.00
|1.2287
|1.2304
|1.2190
|1334
|2005.09.14 08:55
|modify
|514
|10.00
|1.2287
|1.2304
|1.2190
|1335
|2005.09.14 08:55
|modify
|514
|10.00
|1.2287
|1.2303
|1.2190
|1336
|2005.09.14 08:59
|modify
|514
|10.00
|1.2287
|1.2302
|1.2190
|1337
|2005.09.14 09:00
|close
|514
|10.00
|1.2276
|1.2302
|1.2190
|110.01
|32210.94
|1338
|2005.09.14 10:00
|sell
|515
|10.00
|1.2289
|1.2306
|1.2192
|1339
|2005.09.14 10:31
|modify
|515
|10.00
|1.2289
|1.2305
|1.2192
|1340
|2005.09.14 10:31
|close
|515
|10.00
|1.2277
|1.2305
|1.2192
|120.00
|32330.94
|1341
|2005.09.14 10:52
|sell
|516
|10.00
|1.2288
|1.2305
|1.2191
|1342
|2005.09.14 11:59
|s/l
|516
|10.00
|1.2305
|1.2305
|1.2191
|-170.00
|32160.94
|1343
|2005.09.14 13:32
|buy
|517
|10.00
|1.2297
|1.2280
|1.2394
|1344
|2005.09.14 13:55
|close
|517
|10.00
|1.2307
|1.2280
|1.2394
|99.99
|32260.93
|1345
|2005.09.14 13:55
|buy
|518
|10.00
|1.2302
|1.2285
|1.2399
|1346
|2005.09.14 13:58
|close
|518
|10.00
|1.2312
|1.2285
|1.2399
|100.00
|32360.93
|1347
|2005.09.14 15:22
|buy
|519
|10.00
|1.2298
|1.2281
|1.2395
|1348
|2005.09.14 15:46
|close
|519
|10.00
|1.2305
|1.2281
|1.2395
|70.00
|32430.93
|1349
|2005.09.14 19:01
|sell
|520
|10.00
|1.2283
|1.2300
|1.2186
|1350
|2005.09.15 00:49
|close
|520
|10.00
|1.2276
|1.2300
|1.2186
|91.60
|32522.53
|1351
|2005.09.15 04:00
|sell
|521
|10.00
|1.2233
|1.2250
|1.2136
|1352
|2005.09.15 04:21
|close
|521
|10.00
|1.2226
|1.2250
|1.2136
|70.00
|32592.53
|1353
|2005.09.15 08:00
|sell
|522
|10.00
|1.2225
|1.2242
|1.2128
|1354
|2005.09.15 08:33
|close
|522
|10.00
|1.2219
|1.2242
|1.2128
|60.00
|32652.53
|1355
|2005.09.15 08:35
|sell
|523
|10.00
|1.2223
|1.2240
|1.2126
|1356
|2005.09.15 08:44
|close
|523
|10.00
|1.2216
|1.2240
|1.2126
|69.99
|32722.52
|1357
|2005.09.15 12:20
|buy
|524
|10.00
|1.2225
|1.2208
|1.2322
|1358
|2005.09.15 14:35
|s/l
|524
|10.00
|1.2208
|1.2208
|1.2322
|-170.00
|32552.52
|1359
|2005.09.16 09:06
|sell
|525
|10.00
|1.2277
|1.2294
|1.2180
|1360
|2005.09.16 09:59
|close
|525
|10.00
|1.2271
|1.2294
|1.2180
|60.00
|32612.52
|1361
|2005.09.16 10:59
|buy
|526
|10.00
|1.2255
|1.2238
|1.2352
|1362
|2005.09.16 12:59
|s/l
|526
|10.00
|1.2238
|1.2238
|1.2352
|-170.00
|32442.52
|1363
|2005.09.16 15:00
|sell
|527
|10.00
|1.2225
|1.2242
|1.2128
|1364
|2005.09.16 15:00
|close
|527
|10.00
|1.2219
|1.2242
|1.2128
|60.00
|32502.52
|1365
|2005.09.16 15:40
|sell
|528
|10.00
|1.2225
|1.2242
|1.2128
|1366
|2005.09.16 15:51
|close
|528
|10.00
|1.2219
|1.2242
|1.2128
|60.00
|32562.52
|1367
|2005.09.16 18:59
|sell
|529
|10.00
|1.2241
|1.2258
|1.2144
|1368
|2005.09.16 19:59
|modify
|529
|10.00
|1.2241
|1.2257
|1.2144
|1369
|2005.09.16 19:59
|close
|529
|10.00
|1.2229
|1.2257
|1.2144
|120.00
|32682.52
|1370
|2005.09.16 19:59
|buy
|530
|10.00
|1.2230
|1.2213
|1.2327
|1371
|2005.09.18 23:00
|s/l
|530
|10.00
|1.2213
|1.2213
|1.2327
|-170.00
|32512.52
|1372
|2005.09.19 07:11
|sell
|531
|10.00
|1.2140
|1.2157
|1.2043
|1373
|2005.09.19 07:23
|close
|531
|10.00
|1.2127
|1.2157
|1.2043
|130.00
|32642.52
|1374
|2005.09.19 07:23
|sell
|532
|10.00
|1.2125
|1.2142
|1.2028
|1375
|2005.09.19 07:35
|close
|532
|10.00
|1.2115
|1.2142
|1.2028
|100.00
|32742.52
|1376
|2005.09.19 07:35
|sell
|533
|10.00
|1.2121
|1.2138
|1.2024
|1377
|2005.09.19 07:38
|close
|533
|10.00
|1.2110
|1.2138
|1.2024
|109.99
|32852.51
|1378
|2005.09.19 07:50
|sell
|534
|10.00
|1.2120
|1.2137
|1.2023
|1379
|2005.09.19 08:59
|s/l
|534
|10.00
|1.2137
|1.2137
|1.2023
|-170.00
|32682.51
|1380
|2005.09.19 08:59
|sell
|535
|10.00
|1.2148
|1.2165
|1.2051
|1381
|2005.09.19 09:12
|close
|535
|10.00
|1.2132
|1.2165
|1.2051
|160.00
|32842.51
|1382
|2005.09.19 10:54
|sell
|536
|10.00
|1.2145
|1.2162
|1.2048
|1383
|2005.09.19 11:15
|close
|536
|10.00
|1.2138
|1.2162
|1.2048
|70.00
|32912.51
|1384
|2005.09.19 12:00
|buy
|537
|10.00
|1.2138
|1.2121
|1.2235
|1385
|2005.09.19 12:04
|close
|537
|10.00
|1.2150
|1.2121
|1.2235
|120.00
|33032.51
|1386
|2005.09.19 12:18
|buy
|538
|10.00
|1.2143
|1.2126
|1.2240
|1387
|2005.09.19 12:59
|s/l
|538
|10.00
|1.2126
|1.2126
|1.2240
|-170.00
|32862.51
|1388
|2005.09.19 16:06
|buy
|539
|10.00
|1.2143
|1.2126
|1.2240
|1389
|2005.09.19 16:57
|close
|539
|10.00
|1.2154
|1.2126
|1.2240
|110.00
|32972.51
|1390
|2005.09.19 17:59
|buy
|540
|10.00
|1.2138
|1.2121
|1.2235
|1391
|2005.09.19 18:00
|close
|540
|10.00
|1.2150
|1.2121
|1.2235
|119.99
|33092.50
|1392
|2005.09.19 18:00
|sell
|541
|10.00
|1.2149
|1.2166
|1.2052
|1393
|2005.09.19 18:54
|close
|541
|10.00
|1.2141
|1.2166
|1.2052
|79.99
|33172.49
|1394
|2005.09.19 20:00
|buy
|542
|10.00
|1.2137
|1.2120
|1.2234
|1395
|2005.09.19 20:49
|close
|542
|10.00
|1.2147
|1.2120
|1.2234
|100.00
|33272.49
|1396
|2005.09.19 20:59
|buy
|543
|10.00
|1.2142
|1.2125
|1.2239
|1397
|2005.09.20 01:59
|modify
|543
|10.00
|1.2142
|1.2129
|1.2239
|1398
|2005.09.20 02:00
|close
|543
|10.00
|1.2157
|1.2129
|1.2239
|141.35
|33413.84
|1399
|2005.09.20 05:59
|buy
|544
|10.00
|1.2152
|1.2135
|1.2249
|1400
|2005.09.20 06:00
|modify
|544
|10.00
|1.2152
|1.2137
|1.2249
|1401
|2005.09.20 06:00
|close
|544
|10.00
|1.2161
|1.2137
|1.2249
|90.00
|33503.84
|1402
|2005.09.20 13:00
|sell
|545
|10.00
|1.2166
|1.2183
|1.2069
|1403
|2005.09.20 18:59
|modify
|545
|10.00
|1.2166
|1.2161
|1.2069
|1404
|2005.09.20 18:59
|close
|545
|10.00
|1.2134
|1.2161
|1.2069
|320.00
|33823.84
|1405
|2005.09.20 21:00
|sell
|546
|10.00
|1.2124
|1.2141
|1.2027
|1406
|2005.09.20 22:30
|close
|546
|10.00
|1.2114
|1.2141
|1.2027
|100.00
|33923.84
|1407
|2005.09.21 06:36
|buy
|547
|10.00
|1.2185
|1.2168
|1.2282
|1408
|2005.09.21 06:40
|close
|547
|10.00
|1.2196
|1.2168
|1.2282
|110.00
|34033.84
|1409
|2005.09.21 06:44
|buy
|548
|10.00
|1.2185
|1.2168
|1.2282
|1410
|2005.09.21 06:59
|modify
|548
|10.00
|1.2185
|1.2174
|1.2282
|1411
|2005.09.21 06:59
|close
|548
|10.00
|1.2206
|1.2174
|1.2282
|210.00
|34243.84
|1412
|2005.09.21 07:02
|buy
|549
|10.00
|1.2188
|1.2171
|1.2285
|1413
|2005.09.21 07:18
|close
|549
|10.00
|1.2196
|1.2171
|1.2285
|80.00
|34323.84
|1414
|2005.09.21 07:40
|buy
|550
|10.00
|1.2193
|1.2176
|1.2290
|1415
|2005.09.21 08:43
|close
|550
|10.00
|1.2205
|1.2176
|1.2290
|120.00
|34443.84
|1416
|2005.09.21 09:00
|buy
|551
|10.00
|1.2205
|1.2188
|1.2302
|1417
|2005.09.21 10:19
|close
|551
|10.00
|1.2215
|1.2188
|1.2302
|100.00
|34543.84
|1418
|2005.09.21 13:09
|buy
|552
|10.00
|1.2214
|1.2197
|1.2311
|1419
|2005.09.21 13:22
|close
|552
|10.00
|1.2223
|1.2197
|1.2311
|90.00
|34633.84
|1420
|2005.09.21 13:31
|buy
|553
|10.00
|1.2222
|1.2205
|1.2319
|1421
|2005.09.21 16:59
|s/l
|553
|10.00
|1.2205
|1.2205
|1.2319
|-170.00
|34463.84
|1422
|2005.09.21 17:07
|sell
|554
|10.00
|1.2220
|1.2237
|1.2123
|1423
|2005.09.21 17:22
|close
|554
|10.00
|1.2209
|1.2237
|1.2123
|110.00
|34573.84
|1424
|2005.09.21 17:22
|sell
|555
|10.00
|1.2212
|1.2229
|1.2115
|1425
|2005.09.21 22:59
|s/l
|555
|10.00
|1.2229
|1.2229
|1.2115
|-170.00
|34403.84
|1426
|2005.09.22 01:00
|buy
|556
|10.00
|1.2232
|1.2215
|1.2329
|1427
|2005.09.22 01:43
|close
|556
|10.00
|1.2242
|1.2215
|1.2329
|100.00
|34503.84
|1428
|2005.09.22 01:43
|buy
|557
|10.00
|1.2240
|1.2223
|1.2337
|1429
|2005.09.22 01:44
|close
|557
|10.00
|1.2247
|1.2223
|1.2337
|70.01
|34573.85
|1430
|2005.09.22 01:44
|buy
|558
|10.00
|1.2248
|1.2231
|1.2345
|1431
|2005.09.22 01:45
|close
|558
|10.00
|1.2256
|1.2231
|1.2345
|79.99
|34653.84
|1432
|2005.09.22 01:59
|buy
|559
|10.00
|1.2209
|1.2192
|1.2306
|1433
|2005.09.22 06:59
|modify
|559
|10.00
|1.2209
|1.2196
|1.2306
|1434
|2005.09.22 06:59
|close
|559
|10.00
|1.2229
|1.2196
|1.2306
|200.00
|34853.84
|1435
|2005.09.22 07:52
|buy
|560
|10.00
|1.2216
|1.2199
|1.2313
|1436
|2005.09.22 08:43
|close
|560
|10.00
|1.2225
|1.2199
|1.2313
|90.00
|34943.84
|1437
|2005.09.22 10:01
|sell
|561
|10.00
|1.2224
|1.2241
|1.2127
|1438
|2005.09.22 10:53
|close
|561
|10.00
|1.2216
|1.2241
|1.2127
|80.00
|35023.84
|1439
|2005.09.22 10:59
|sell
|562
|10.00
|1.2222
|1.2239
|1.2125
|1440
|2005.09.22 12:00
|close
|562
|10.00
|1.2211
|1.2239
|1.2125
|110.01
|35133.85
|1441
|2005.09.22 12:01
|buy
|563
|10.00
|1.2210
|1.2193
|1.2307
|1442
|2005.09.22 12:47
|close
|563
|10.00
|1.2218
|1.2193
|1.2307
|80.00
|35213.85
|1443
|2005.09.22 12:48
|buy
|564
|10.00
|1.2219
|1.2202
|1.2316
|1444
|2005.09.22 13:59
|s/l
|564
|10.00
|1.2202
|1.2202
|1.2316
|-170.00
|35043.85
|1445
|2005.09.22 16:07
|sell
|565
|10.00
|1.2163
|1.2180
|1.2066
|1446
|2005.09.22 16:29
|close
|565
|10.00
|1.2153
|1.2180
|1.2066
|100.00
|35143.85
|1447
|2005.09.23 00:16
|sell
|566
|10.00
|1.2153
|1.2170
|1.2056
|1448
|2005.09.23 01:54
|close
|566
|10.00
|1.2141
|1.2170
|1.2056
|120.00
|35263.85
|1449
|2005.09.23 07:58
|sell
|567
|10.00
|1.2132
|1.2149
|1.2035
|1450
|2005.09.23 08:57
|modify
|567
|10.00
|1.2132
|1.2148
|1.2035
|1451
|2005.09.23 08:57
|modify
|567
|10.00
|1.2132
|1.2147
|1.2035
|1452
|2005.09.23 08:57
|close
|567
|10.00
|1.2124
|1.2147
|1.2035
|80.00
|35343.85
|1453
|2005.09.23 11:00
|sell
|568
|10.00
|1.2123
|1.2140
|1.2026
|1454
|2005.09.23 11:36
|close
|568
|10.00
|1.2115
|1.2140
|1.2026
|80.00
|35423.85
|1455
|2005.09.23 11:40
|sell
|569
|10.00
|1.2123
|1.2140
|1.2026
|1456
|2005.09.23 12:29
|close
|569
|10.00
|1.2116
|1.2140
|1.2026
|70.00
|35493.85
|1457
|2005.09.23 14:48
|sell
|570
|10.00
|1.2094
|1.2111
|1.1997
|1458
|2005.09.23 14:50
|close
|570
|10.00
|1.2085
|1.2111
|1.1997
|90.00
|35583.85
|1459
|2005.09.23 14:50
|sell
|571
|10.00
|1.2084
|1.2101
|1.1987
|1460
|2005.09.23 14:59
|close
|571
|10.00
|1.2071
|1.2101
|1.1987
|130.00
|35713.85
|1461
|2005.09.23 15:00
|sell
|572
|10.00
|1.2082
|1.2099
|1.1985
|1462
|2005.09.23 15:02
|close
|572
|10.00
|1.2076
|1.2099
|1.1985
|60.00
|35773.85
|1463
|2005.09.23 15:02
|sell
|573
|10.00
|1.2077
|1.2094
|1.1980
|1464
|2005.09.23 15:29
|close
|573
|10.00
|1.2068
|1.2094
|1.1980
|90.00
|35863.85
|1465
|2005.09.25 23:01
|sell
|574
|10.00
|1.2031
|1.2048
|1.1934
|1466
|2005.09.26 00:00
|close
|574
|10.00
|1.2025
|1.2048
|1.1934
|67.20
|35931.05
|1467
|2005.09.26 01:15
|sell
|575
|10.00
|1.2034
|1.2051
|1.1937
|1468
|2005.09.26 02:20
|close
|575
|10.00
|1.2024
|1.2051
|1.1937
|99.99
|36031.04
|1469
|2005.09.26 03:59
|sell
|576
|10.00
|1.2043
|1.2060
|1.1946
|1470
|2005.09.26 05:46
|close
|576
|10.00
|1.2032
|1.2060
|1.1946
|110.00
|36141.04
|1471
|2005.09.26 10:02
|buy
|577
|10.00
|1.2043
|1.2026
|1.2140
|1472
|2005.09.26 10:27
|modify
|577
|10.00
|1.2043
|1.2027
|1.2140
|1473
|2005.09.26 10:27
|close
|577
|10.00
|1.2055
|1.2027
|1.2140
|120.00
|36261.04
|1474
|2005.09.26 12:52
|sell
|578
|10.00
|1.2043
|1.2060
|1.1946
|1475
|2005.09.26 12:59
|modify
|578
|10.00
|1.2043
|1.2056
|1.1946
|1476
|2005.09.26 12:59
|close
|578
|10.00
|1.2027
|1.2056
|1.1946
|160.00
|36421.04
|1477
|2005.09.26 14:31
|sell
|579
|10.00
|1.2034
|1.2051
|1.1937
|1478
|2005.09.26 15:59
|s/l
|579
|10.00
|1.2051
|1.2051
|1.1937
|-170.00
|36251.04
|1479
|2005.09.27 07:00
|sell
|580
|10.00
|1.2020
|1.2037
|1.1923
|1480
|2005.09.27 08:01
|modify
|580
|10.00
|1.2020
|1.2037
|1.1923
|1481
|2005.09.27 08:01
|close
|580
|10.00
|1.2010
|1.2037
|1.1923
|100.01
|36351.05
|1482
|2005.09.27 08:59
|sell
|581
|10.00
|1.2041
|1.2058
|1.1944
|1483
|2005.09.27 09:59
|modify
|581
|10.00
|1.2041
|1.2058
|1.1944
|1484
|2005.09.27 09:59
|close
|581
|10.00
|1.2029
|1.2058
|1.1944
|120.00
|36471.05
|1485
|2005.09.27 13:13
|sell
|582
|10.00
|1.2022
|1.2039
|1.1925
|1486
|2005.09.27 13:35
|close
|582
|10.00
|1.2012
|1.2039
|1.1925
|100.01
|36571.06
|1487
|2005.09.27 13:59
|sell
|583
|10.00
|1.2023
|1.2040
|1.1926
|1488
|2005.09.27 14:03
|close
|583
|10.00
|1.2009
|1.2040
|1.1926
|140.00
|36711.06
|1489
|2005.09.27 17:01
|sell
|584
|10.00
|1.2006
|1.2023
|1.1909
|1490
|2005.09.28 00:59
|s/l
|584
|10.00
|1.2023
|1.2023
|1.1909
|-162.80
|36548.26
|1491
|2005.09.28 05:00
|buy
|585
|10.00
|1.2021
|1.2004
|1.2118
|1492
|2005.09.28 05:48
|modify
|585
|10.00
|1.2021
|1.2004
|1.2118
|1493
|2005.09.28 05:48
|modify
|585
|10.00
|1.2021
|1.2006
|1.2118
|1494
|2005.09.28 05:48
|close
|585
|10.00
|1.2032
|1.2006
|1.2118
|110.00
|36658.26
|1495
|2005.09.28 05:54
|buy
|586
|10.00
|1.2027
|1.2010
|1.2124
|1496
|2005.09.28 06:46
|modify
|586
|10.00
|1.2027
|1.2011
|1.2124
|1497
|2005.09.28 06:46
|close
|586
|10.00
|1.2037
|1.2011
|1.2124
|100.00
|36758.26
|1498
|2005.09.28 08:59
|buy
|587
|10.00
|1.2016
|1.1999
|1.2113
|1499
|2005.09.28 10:00
|modify
|587
|10.00
|1.2016
|1.2005
|1.2113
|1500
|2005.09.28 10:04
|modify
|587
|10.00
|1.2016
|1.2006
|1.2113
|1501
|2005.09.28 10:08
|modify
|587
|10.00
|1.2016
|1.2007
|1.2113
|1502
|2005.09.28 10:08
|modify
|587
|10.00
|1.2016
|1.2009
|1.2113
|1503
|2005.09.28 10:09
|modify
|587
|10.00
|1.2016
|1.2011
|1.2113
|1504
|2005.09.28 10:31
|s/l
|587
|10.00
|1.201069
|1.2011
|1.2113
|-53.07
|36705.19
|1505
|2005.09.28 10:59
|sell
|588
|10.00
|1.2028
|1.2045
|1.1931
|1506
|2005.09.28 13:33
|close
|588
|10.00
|1.2018
|1.2045
|1.1931
|100.00
|36805.19
|1507
|2005.09.29 00:33
|buy
|589
|10.00
|1.2045
|1.2028
|1.2142
|1508
|2005.09.29 00:47
|close
|589
|10.00
|1.2056
|1.2028
|1.2142
|110.00
|36915.19
|1509
|2005.09.29 00:59
|buy
|590
|10.00
|1.2047
|1.2030
|1.2144
|1510
|2005.09.29 01:38
|close
|590
|10.00
|1.2057
|1.2030
|1.2144
|100.00
|37015.19
|1511
|2005.09.29 07:59
|buy
|591
|10.00
|1.2054
|1.2037
|1.2151
|1512
|2005.09.29 09:00
|modify
|591
|10.00
|1.2054
|1.2037
|1.2151
|1513
|2005.09.29 09:01
|modify
|591
|10.00
|1.2054
|1.2038
|1.2151
|1514
|2005.09.29 12:59
|s/l
|591
|10.00
|1.203825
|1.2038
|1.2151
|-157.53
|36857.66
|1515
|2005.09.29 13:59
|sell
|592
|10.00
|1.2031
|1.2048
|1.1934
|1516
|2005.09.29 14:45
|close
|592
|10.00
|1.2021
|1.2048
|1.1934
|100.00
|36957.66
|1517
|2005.09.29 15:45
|sell
|593
|10.00
|1.2024
|1.2041
|1.1927
|1518
|2005.09.29 17:59
|s/l
|593
|10.00
|1.2041
|1.2041
|1.1927
|-170.00
|36787.66
|1519
|2005.09.29 20:16
|buy
|594
|10.00
|1.2036
|1.2019
|1.2133
|1520
|2005.09.29 20:25
|close
|594
|10.00
|1.2046
|1.2019
|1.2133
|100.00
|36887.66
|1521
|2005.09.29 20:38
|buy
|595
|10.00
|1.2036
|1.2019
|1.2133
|1522
|2005.09.29 23:59
|s/l
|595
|10.00
|1.2019
|1.2019
|1.2133
|-170.00
|36717.66
|1523
|2005.09.30 00:01
|sell
|596
|10.00
|1.2032
|1.2049
|1.1935
|1524
|2005.09.30 00:46
|close
|596
|10.00
|1.2024
|1.2049
|1.1935
|79.99
|36797.65
|1525
|2005.09.30 00:59
|sell
|597
|10.00
|1.2032
|1.2049
|1.1935
|1526
|2005.09.30 02:59
|s/l
|597
|10.00
|1.2049
|1.2049
|1.1935
|-170.00
|36627.65
|1527
|2005.09.30 12:03
|buy
|598
|10.00
|1.2031
|1.2014
|1.2128
|1528
|2005.09.30 12:13
|close
|598
|10.00
|1.2039
|1.2014
|1.2128
|79.99
|36707.64
|1529
|2005.09.30 12:13
|buy
|599
|10.00
|1.2040
|1.2023
|1.2137
|1530
|2005.09.30 12:27
|close
|599
|10.00
|1.2048
|1.2023
|1.2137
|80.00
|36787.64
|1531
|2005.09.30 12:31
|buy
|600
|10.00
|1.2042
|1.2025
|1.2139
|1532
|2005.09.30 12:36
|close
|600
|10.00
|1.2051
|1.2025
|1.2139
|90.00
|36877.64
|1533
|2005.09.30 12:59
|buy
|601
|10.00
|1.2032
|1.2015
|1.2129
|1534
|2005.09.30 13:00
|modify
|601
|10.00
|1.2032
|1.2022
|1.2129
|1535
|2005.09.30 13:00
|close
|601
|10.00
|1.2052
|1.2022
|1.2129
|200.00
|37077.64
|1536
|2005.09.30 13:00
|sell
|602
|10.00
|1.2051
|1.2068
|1.1954
|1537
|2005.09.30 13:59
|modify
|602
|10.00
|1.2051
|1.2060
|1.1954
|1538
|2005.09.30 13:59
|close
|602
|10.00
|1.2030
|1.2060
|1.1954
|210.00
|37287.64
|1539
|2005.09.30 15:30
|buy
|603
|10.00
|1.2042
|1.2025
|1.2139
|1540
|2005.09.30 15:54
|close
|603
|10.00
|1.2053
|1.2025
|1.2139
|110.00
|37397.64
|1541
|2005.09.30 15:57
|buy
|604
|10.00
|1.2044
|1.2027
|1.2141
|1542
|2005.09.30 15:59
|close
|604
|10.00
|1.2059
|1.2027
|1.2141
|150.00
|37547.64
|1543
|2005.09.30 16:00
|buy
|605
|10.00
|1.2032
|1.2015
|1.2129
|1544
|2005.09.30 16:17
|close
|605
|10.00
|1.2043
|1.2015
|1.2129
|110.00
|37657.64
|1545
|2005.09.30 16:59
|buy
|606
|10.00
|1.2032
|1.2015
|1.2129
|1546
|2005.09.30 18:59
|s/l
|606
|10.00
|1.2015
|1.2015
|1.2129
|-170.00
|37487.64
|1547
|2005.09.30 19:00
|sell
|607
|10.00
|1.2026
|1.2043
|1.1929
|1548
|2005.09.30 19:22
|close
|607
|10.00
|1.2018
|1.2043
|1.1929
|80.00
|37567.64
|1549
|2005.10.03 15:01
|sell
|608
|10.00
|1.1923
|1.1940
|1.1826
|1550
|2005.10.03 16:15
|close
|608
|10.00
|1.1913
|1.1940
|1.1826
|100.00
|37667.64
|1551
|2005.10.04 08:00
|sell
|609
|10.00
|1.1922
|1.1939
|1.1825
|1552
|2005.10.04 08:30
|modify
|609
|10.00
|1.1922
|1.1938
|1.1825
|1553
|2005.10.04 08:30
|close
|609
|10.00
|1.1915
|1.1938
|1.1825
|69.99
|37737.63
|1554
|2005.10.04 10:17
|buy
|610
|10.00
|1.1919
|1.1902
|1.2016
|1555
|2005.10.04 10:19
|modify
|610
|10.00
|1.1919
|1.1903
|1.2016
|1556
|2005.10.04 11:05
|modify
|610
|10.00
|1.1919
|1.1906
|1.2016
|1557
|2005.10.04 11:05
|close
|610
|10.00
|1.1932
|1.1906
|1.2016
|130.00
|37867.63
|1558
|2005.10.04 12:30
|buy
|611
|10.00
|1.1925
|1.1908
|1.2022
|1559
|2005.10.04 12:59
|close
|611
|10.00
|1.1934
|1.1908
|1.2022
|90.00
|37957.63
|1560
|2005.10.04 15:03
|buy
|612
|10.00
|1.1929
|1.1912
|1.2026
|1561
|2005.10.04 15:33
|modify
|612
|10.00
|1.1929
|1.1912
|1.2026
|1562
|2005.10.04 15:33
|modify
|612
|10.00
|1.1929
|1.1914
|1.2026
|1563
|2005.10.04 15:33
|close
|612
|10.00
|1.1941
|1.1914
|1.2026
|120.00
|38077.63
|1564
|2005.10.04 16:00
|sell
|613
|10.00
|1.1936
|1.1953
|1.1839
|1565
|2005.10.04 17:15
|close
|613
|10.00
|1.1927
|1.1953
|1.1839
|90.01
|38167.64
|1566
|2005.10.05 07:39
|buy
|614
|10.00
|1.1943
|1.1926
|1.2040
|1567
|2005.10.05 07:59
|modify
|614
|10.00
|1.1943
|1.1946
|1.2040
|1568
|2005.10.05 08:00
|close
|614
|10.00
|1.1965
|1.1946
|1.2040
|220.00
|38387.64
|1569
|2005.10.05 08:53
|buy
|615
|10.00
|1.1952
|1.1935
|1.2049
|1570
|2005.10.05 08:59
|modify
|615
|10.00
|1.1952
|1.1943
|1.2049
|1571
|2005.10.05 08:59
|close
|615
|10.00
|1.1964
|1.1943
|1.2049
|119.99
|38507.63
|1572
|2005.10.05 10:32
|buy
|616
|10.00
|1.1952
|1.1935
|1.2049
|1573
|2005.10.05 10:56
|modify
|616
|10.00
|1.1952
|1.1936
|1.2049
|1574
|2005.10.05 10:56
|close
|616
|10.00
|1.1958
|1.1936
|1.2049
|59.99
|38567.62
|1575
|2005.10.05 19:59
|sell
|617
|10.00
|1.1964
|1.1981
|1.1867
|1576
|2005.10.05 21:59
|s/l
|617
|10.00
|1.1981
|1.1981
|1.1867
|-170.00
|38397.62
|1577
|2005.10.05 23:58
|buy
|618
|10.00
|1.2001
|1.1984
|1.2098
|1578
|2005.10.05 23:58
|close
|618
|10.00
|1.2009
|1.1984
|1.2098
|80.00
|38477.62
|1579
|2005.10.06 01:59
|buy
|619
|10.00
|1.2038
|1.2021
|1.2135
|1580
|2005.10.06 02:15
|close
|619
|10.00
|1.2044
|1.2021
|1.2135
|59.99
|38537.61
|1581
|2005.10.06 03:07
|buy
|620
|10.00
|1.2045
|1.2028
|1.2142
|1582
|2005.10.06 04:37
|close
|620
|10.00
|1.2052
|1.2028
|1.2142
|70.00
|38607.61
|1583
|2005.10.06 05:00
|buy
|621
|10.00
|1.2053
|1.2036
|1.2150
|1584
|2005.10.06 06:36
|close
|621
|10.00
|1.2062
|1.2036
|1.2150
|89.99
|38697.60
|1585
|2005.10.06 08:07
|buy
|622
|10.00
|1.2049
|1.2032
|1.2146
|1586
|2005.10.06 08:20
|close
|622
|10.00
|1.2059
|1.2032
|1.2146
|100.00
|38797.60
|1587
|2005.10.06 08:45
|buy
|623
|10.00
|1.2056
|1.2039
|1.2153
|1588
|2005.10.06 09:12
|close
|623
|10.00
|1.2068
|1.2039
|1.2153
|120.00
|38917.60
|1589
|2005.10.06 12:00
|buy
|624
|10.00
|1.2051
|1.2034
|1.2148
|1590
|2005.10.06 12:59
|modify
|624
|10.00
|1.2051
|1.2043
|1.2148
|1591
|2005.10.06 12:59
|close
|624
|10.00
|1.2076
|1.2043
|1.2148
|250.00
|39167.60
|1592
|2005.10.06 14:59
|buy
|625
|10.00
|1.2123
|1.2106
|1.2220
|1593
|2005.10.06 15:00
|close
|625
|10.00
|1.2133
|1.2106
|1.2220
|100.00
|39267.60
|1594
|2005.10.06 15:00
|buy
|626
|10.00
|1.2120
|1.2103
|1.2217
|1595
|2005.10.06 15:52
|close
|626
|10.00
|1.2130
|1.2103
|1.2217
|100.01
|39367.61
|1596
|2005.10.07 00:09
|sell
|627
|10.00
|1.2177
|1.2194
|1.2080
|1597
|2005.10.07 00:34
|close
|627
|10.00
|1.2169
|1.2194
|1.2080
|80.00
|39447.61
|1598
|2005.10.07 03:15
|buy
|628
|10.00
|1.2169
|1.2152
|1.2266
|1599
|2005.10.07 09:27
|s/l
|628
|10.00
|1.2152
|1.2152
|1.2266
|-170.00
|39277.61
|1600
|2005.10.07 11:00
|sell
|629
|10.00
|1.2160
|1.2177
|1.2063
|1601
|2005.10.07 11:14
|modify
|629
|10.00
|1.2160
|1.2176
|1.2063
|1602
|2005.10.07 11:15
|modify
|629
|10.00
|1.2160
|1.2173
|1.2063
|1603
|2005.10.07 11:15
|modify
|629
|10.00
|1.2160
|1.2173
|1.2063
|1604
|2005.10.07 11:49
|modify
|629
|10.00
|1.2160
|1.2172
|1.2063
|1605
|2005.10.07 11:49
|modify
|629
|10.00
|1.2160
|1.2170
|1.2063
|1606
|2005.10.07 11:49
|close
|629
|10.00
|1.2148
|1.2170
|1.2063
|120.00
|39397.61
|1607
|2005.10.07 14:28
|sell
|630
|10.00
|1.2136
|1.2153
|1.2039
|1608
|2005.10.07 14:30
|modify
|630
|10.00
|1.2136
|1.2137
|1.2039
|1609
|2005.10.07 14:30
|close
|630
|10.00
|1.2110
|1.2137
|1.2039
|259.99
|39657.60
|1610
|2005.10.07 14:30
|sell
|631
|10.00
|1.2115
|1.2132
|1.2018
|1611
|2005.10.07 14:30
|s/l
|631
|10.00
|1.2132
|1.2132
|1.2018
|-170.00
|39487.60
|1612
|2005.10.07 14:30
|sell
|632
|10.00
|1.2133
|1.2150
|1.2036
|1613
|2005.10.07 14:30
|modify
|632
|10.00
|1.2133
|1.2147
|1.2036
|1614
|2005.10.07 14:30
|close
|632
|10.00
|1.2120
|1.2147
|1.2036
|130.00
|39617.60
|1615
|2005.10.07 14:30
|sell
|633
|10.00
|1.2125
|1.2142
|1.2028
|1616
|2005.10.07 14:30
|modify
|633
|10.00
|1.2125
|1.2139
|1.2028
|1617
|2005.10.07 14:30
|close
|633
|10.00
|1.2112
|1.2139
|1.2028
|130.00
|39747.60
|1618
|2005.10.07 14:31
|sell
|634
|10.00
|1.2115
|1.2132
|1.2018
|1619
|2005.10.07 14:32
|s/l
|634
|10.00
|1.2132
|1.2132
|1.2018
|-170.00
|39577.60
|1620
|2005.10.07 14:32
|sell
|635
|10.00
|1.2130
|1.2147
|1.2033
|1621
|2005.10.07 14:35
|close
|635
|10.00
|1.2121
|1.2147
|1.2033
|90.00
|39667.60
|1622
|2005.10.07 14:35
|sell
|636
|10.00
|1.2115
|1.2132
|1.2018
|1623
|2005.10.07 14:46
|s/l
|636
|10.00
|1.2132
|1.2132
|1.2018
|-170.00
|39497.60
|1624
|2005.10.07 14:46
|sell
|637
|10.00
|1.2131
|1.2148
|1.2034
|1625
|2005.10.07 14:52
|close
|637
|10.00
|1.2122
|1.2148
|1.2034
|90.00
|39587.60
|1626
|2005.10.07 14:53
|sell
|638
|10.00
|1.2126
|1.2143
|1.2029
|1627
|2005.10.07 14:56
|modify
|638
|10.00
|1.2126
|1.2142
|1.2029
|1628
|2005.10.07 14:56
|close
|638
|10.00
|1.2115
|1.2142
|1.2029
|110.00
|39697.60
|1629
|2005.10.07 14:56
|sell
|639
|10.00
|1.2114
|1.2131
|1.2017
|1630
|2005.10.09 23:24
|s/l
|639
|10.00
|1.2131
|1.2131
|1.2017
|-170.00
|39527.60
|1631
|2005.10.09 23:49
|sell
|640
|10.00
|1.2126
|1.2143
|1.2029
|1632
|2005.10.10 07:59
|s/l
|640
|10.00
|1.2143
|1.2143
|1.2029
|-162.80
|39364.80
|1633
|2005.10.10 08:59
|buy
|641
|10.00
|1.2140
|1.2123
|1.2237
|1634
|2005.10.10 10:59
|s/l
|641
|10.00
|1.2123
|1.2123
|1.2237
|-170.00
|39194.80
|1635
|2005.10.10 15:06
|sell
|642
|10.00
|1.2061
|1.2078
|1.1964
|1636
|2005.10.10 16:21
|close
|642
|10.00
|1.2050
|1.2078
|1.1964
|110.00
|39304.80
|1637
|2005.10.10 19:59
|sell
|643
|10.00
|1.2065
|1.2082
|1.1968
|1638
|2005.10.10 22:59
|modify
|643
|10.00
|1.2065
|1.2076
|1.1968
|1639
|2005.10.10 23:00
|close
|643
|10.00
|1.2050
|1.2076
|1.1968
|150.00
|39454.80
|1640
|2005.10.11 07:02
|sell
|644
|10.00
|1.2033
|1.2050
|1.1936
|1641
|2005.10.11 07:18
|modify
|644
|10.00
|1.2033
|1.2049
|1.1936
|1642
|2005.10.11 07:18
|modify
|644
|10.00
|1.2033
|1.2048
|1.1936
|1643
|2005.10.11 07:53
|modify
|644
|10.00
|1.2033
|1.2046
|1.1936
|1644
|2005.10.11 07:53
|close
|644
|10.00
|1.2024
|1.2046
|1.1936
|90.00
|39544.80
|1645
|2005.10.11 07:57
|sell
|645
|10.00
|1.2029
|1.2046
|1.1932
|1646
|2005.10.11 08:05
|modify
|645
|10.00
|1.2029
|1.2046
|1.1932
|1647
|2005.10.11 08:05
|modify
|645
|10.00
|1.2029
|1.2046
|1.1932
|1648
|2005.10.11 12:43
|modify
|645
|10.00
|1.2029
|1.2045
|1.1932
|1649
|2005.10.11 12:44
|modify
|645
|10.00
|1.2029
|1.2044
|1.1932
|1650
|2005.10.11 12:44
|modify
|645
|10.00
|1.2029
|1.2044
|1.1932
|1651
|2005.10.11 13:00
|close
|645
|10.00
|1.2019
|1.2044
|1.1932
|100.00
|39644.80
|1652
|2005.10.11 15:00
|sell
|646
|10.00
|1.2016
|1.2033
|1.1919
|1653
|2005.10.11 15:24
|close
|646
|10.00
|1.2008
|1.2033
|1.1919
|80.00
|39724.80
|1654
|2005.10.11 15:25
|sell
|647
|10.00
|1.2005
|1.2022
|1.1908
|1655
|2005.10.11 16:08
|close
|647
|10.00
|1.1995
|1.2022
|1.1908
|100.00
|39824.80
|1656
|2005.10.11 19:05
|sell
|648
|10.00
|1.1994
|1.2011
|1.1897
|1657
|2005.10.11 23:00
|close
|648
|10.00
|1.1985
|1.2011
|1.1897
|89.99
|39914.79
|1658
|2005.10.12 07:00
|sell
|649
|10.00
|1.1970
|1.1987
|1.1873
|1659
|2005.10.12 09:59
|s/l
|649
|10.00
|1.1987
|1.1987
|1.1873
|-170.00
|39744.79
|1660
|2005.10.12 14:00
|buy
|650
|10.00
|1.2017
|1.2000
|1.2114
|1661
|2005.10.12 14:59
|modify
|650
|10.00
|1.2017
|1.2003
|1.2114
|1662
|2005.10.12 14:59
|close
|650
|10.00
|1.2029
|1.2003
|1.2114
|119.99
|39864.78
|1663
|2005.10.13 07:13
|buy
|651
|10.00
|1.1990
|1.1973
|1.2087
|1664
|2005.10.13 12:59
|s/l
|651
|10.00
|1.1973
|1.1973
|1.2087
|-170.00
|39694.78
|1665
|2005.10.13 16:59
|sell
|652
|10.00
|1.1984
|1.2001
|1.1887
|1666
|2005.10.13 18:59
|s/l
|652
|10.00
|1.2001
|1.2001
|1.1887
|-170.00
|39524.78
|1667
|2005.10.13 20:59
|buy
|653
|10.00
|1.2021
|1.2004
|1.2118
|1668
|2005.10.13 21:31
|close
|653
|10.00
|1.2031
|1.2004
|1.2118
|100.00
|39624.78
|1669
|2005.10.14 04:38
|buy
|654
|10.00
|1.2027
|1.2010
|1.2124
|1670
|2005.10.14 09:59
|s/l
|654
|10.00
|1.2010
|1.2010
|1.2124
|-170.00
|39454.78
|1671
|2005.10.14 12:10
|sell
|655
|10.00
|1.2004
|1.2021
|1.1907
|1672
|2005.10.14 12:46
|close
|655
|10.00
|1.1995
|1.2021
|1.1907
|90.00
|39544.78
|1673
|2005.10.14 12:59
|sell
|656
|10.00
|1.2024
|1.2041
|1.1927
|1674
|2005.10.14 13:54
|modify
|656
|10.00
|1.2024
|1.2030
|1.1927
|1675
|2005.10.14 13:54
|close
|656
|10.00
|1.1994
|1.2030
|1.1927
|300.00
|39844.78
|1676
|2005.10.14 14:33
|sell
|657
|10.00
|1.2021
|1.2038
|1.1924
|1677
|2005.10.14 14:39
|s/l
|657
|10.00
|1.2038
|1.2038
|1.1924
|-170.00
|39674.78
|1678
|2005.10.14 14:39
|sell
|658
|10.00
|1.2036
|1.2053
|1.1939
|1679
|2005.10.14 14:42
|s/l
|658
|10.00
|1.2053
|1.2053
|1.1939
|-170.00
|39504.78
|1680
|2005.10.14 17:00
|buy
|659
|10.00
|1.2071
|1.2054
|1.2168
|1681
|2005.10.14 17:15
|close
|659
|10.00
|1.2077
|1.2054
|1.2168
|60.00
|39564.78
|1682
|2005.10.14 17:16
|buy
|660
|10.00
|1.2076
|1.2059
|1.2173
|1683
|2005.10.14 17:17
|close
|660
|10.00
|1.2084
|1.2059
|1.2173
|80.00
|39644.78
|1684
|2005.10.14 17:37
|buy
|661
|10.00
|1.2076
|1.2059
|1.2173
|1685
|2005.10.14 17:40
|close
|661
|10.00
|1.2082
|1.2059
|1.2173
|60.00
|39704.78
|1686
|2005.10.14 17:45
|buy
|662
|10.00
|1.2076
|1.2059
|1.2173
|1687
|2005.10.14 18:00
|close
|662
|10.00
|1.2094
|1.2059
|1.2173
|180.00
|39884.78
|1688
|2005.10.14 19:08
|buy
|663
|10.00
|1.2083
|1.2066
|1.2180
|1689
|2005.10.14 19:34
|close
|663
|10.00
|1.2089
|1.2066
|1.2180
|60.00
|39944.78
|1690
|2005.10.17 00:08
|sell
|664
|10.00
|1.2073
|1.2090
|1.1976
|1691
|2005.10.17 00:40
|close
|664
|10.00
|1.2065
|1.2090
|1.1976
|79.99
|40024.77
|1692
|2005.10.17 05:59
|buy
|665
|10.00
|1.2088
|1.2071
|1.2185
|1693
|2005.10.17 08:59
|s/l
|665
|10.00
|1.2071
|1.2071
|1.2185
|-170.00
|39854.77
|1694
|2005.10.18 01:00
|sell
|666
|10.00
|1.2010
|1.2027
|1.1913
|1695
|2005.10.18 01:43
|close
|666
|10.00
|1.2002
|1.2027
|1.1913
|80.00
|39934.77
|1696
|2005.10.18 17:59
|sell
|667
|10.00
|1.1963
|1.1980
|1.1866
|1697
|2005.10.18 18:00
|modify
|667
|10.00
|1.1963
|1.1979
|1.1866
|1698
|2005.10.18 18:00
|close
|667
|10.00
|1.1945
|1.1979
|1.1866
|179.99
|40114.76
|1699
|2005.10.18 18:01
|buy
|668
|10.00
|1.1945
|1.1928
|1.2042
|1700
|2005.10.18 19:00
|close
|668
|10.00
|1.1954
|1.1928
|1.2042
|90.00
|40204.76
|1701
|2005.10.19 00:59
|sell
|669
|10.00
|1.1943
|1.1960
|1.1846
|1702
|2005.10.19 01:47
|close
|669
|10.00
|1.1934
|1.1960
|1.1846
|90.00
|40294.76
|1703
|2005.10.19 06:00
|buy
|670
|10.00
|1.1931
|1.1914
|1.2028
|1704
|2005.10.19 06:59
|s/l
|670
|10.00
|1.1914
|1.1914
|1.2028
|-170.00
|40124.76
|1705
|2005.10.19 07:59
|sell
|671
|10.00
|1.1905
|1.1922
|1.1808
|1706
|2005.10.19 08:36
|close
|671
|10.00
|1.1894
|1.1922
|1.1808
|110.00
|40234.76
|1707
|2005.10.19 09:59
|sell
|672
|10.00
|1.1947
|1.1964
|1.1850
|1708
|2005.10.19 10:59
|s/l
|672
|10.00
|1.1964
|1.1964
|1.1850
|-170.00
|40064.76
|1709
|2005.10.19 11:06
|buy
|673
|10.00
|1.1948
|1.1931
|1.2045
|1710
|2005.10.19 11:06
|close
|673
|10.00
|1.1961
|1.1931
|1.2045
|130.00
|40194.76
|1711
|2005.10.19 11:08
|buy
|674
|10.00
|1.1948
|1.1931
|1.2045
|1712
|2005.10.19 11:26
|close
|674
|10.00
|1.1961
|1.1931
|1.2045
|130.00
|40324.76
|1713
|2005.10.19 11:26
|buy
|675
|10.00
|1.1955
|1.1938
|1.2052
|1714
|2005.10.19 14:59
|modify
|675
|10.00
|1.1955
|1.1940
|1.2052
|1715
|2005.10.19 15:00
|close
|675
|10.00
|1.1982
|1.1940
|1.2052
|270.00
|40594.76
|1716
|2005.10.19 16:35
|buy
|676
|10.00
|1.1974
|1.1957
|1.2071
|1717
|2005.10.19 16:55
|close
|676
|10.00
|1.1984
|1.1957
|1.2071
|100.01
|40694.77
|1718
|2005.10.19 20:58
|buy
|677
|10.00
|1.1992
|1.1975
|1.2089
|1719
|2005.10.19 22:59
|s/l
|677
|10.00
|1.1975
|1.1975
|1.2089
|-170.00
|40524.77
|1720
|2005.10.19 23:36
|sell
|678
|10.00
|1.1988
|1.2005
|1.1891
|1721
|2005.10.20 00:44
|close
|678
|10.00
|1.1976
|1.2005
|1.1891
|141.60
|40666.37
|1722
|2005.10.20 04:00
|sell
|679
|10.00
|1.1974
|1.1991
|1.1877
|1723
|2005.10.20 07:00
|s/l
|679
|10.00
|1.1991
|1.1991
|1.1877
|-170.00
|40496.37
|1724
|2005.10.20 07:05
|buy
|680
|10.00
|1.1969
|1.1952
|1.2066
|1725
|2005.10.20 08:47
|modify
|680
|10.00
|1.1969
|1.1952
|1.2066
|1726
|2005.10.20 08:47
|close
|680
|10.00
|1.1983
|1.1952
|1.2066
|140.00
|40636.37
|1727
|2005.10.20 08:47
|sell
|681
|10.00
|1.1984
|1.2001
|1.1887
|1728
|2005.10.20 09:40
|close
|681
|10.00
|1.1970
|1.2001
|1.1887
|140.00
|40776.37
|1729
|2005.10.20 16:11
|buy
|682
|10.00
|1.1967
|1.1950
|1.2064
|1730
|2005.10.20 16:19
|close
|682
|10.00
|1.1981
|1.1950
|1.2064
|140.00
|40916.37