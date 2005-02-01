Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1.93 Euro

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.02.01 00:00 - 2006.11.10 20:00 (2005.02.01 - 2006.11.11)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseCTfilter=true; Usefilewrite=false; OneTradePerBar=false; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=0.3; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; GMT=0;
Bars in test35819Ticks modelled1061674Modelling quality90.00%
Initial deposit1000.00
Total net profit14750.06Gross profit20174.35Gross loss-5424.28
Profit factor3.72Expected payoff54.63
Absolute drawdown23.61Maximal drawdown510.00 (7.01%)Relative drawdown15.26% (199.47)
Total trades270Short positions (won %)270 (82.59%)Long positions (won %)0 (0.00%)
Profit trades (% of total)223 (82.59%)Loss trades (% of total)47 (17.41%)
Largestprofit trade509.99loss trade-170.00
Averageprofit trade90.47loss trade-115.41
Maximumconsecutive wins (profit in money)36 (4474.35)consecutive losses (loss in money)3 (-510.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4474.35 (36)consecutive loss (count of losses)-510.00 (3)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.02.01 15:00sell12.311.30121.30291.2915
22005.02.01 15:04modify12.311.30121.30271.2915
32005.02.01 15:04close12.311.30051.30271.291516.171016.17
42005.02.01 15:10sell22.341.30111.30281.2914
52005.02.01 16:59s/l22.341.30281.30281.2914-39.78976.39
62005.02.02 17:01sell32.251.30301.30471.2933
72005.02.02 18:00modify32.251.30301.30451.2933
82005.02.02 18:12modify32.251.30301.30431.2933
92005.02.02 18:12close32.251.30181.30431.293327.001003.39
102005.02.03 13:00sell42.321.29631.29801.2866
112005.02.03 13:00modify42.321.29631.29741.2866
122005.02.03 13:00close42.321.29491.29741.286632.481035.87
132005.02.03 13:00sell52.401.29631.29801.2866
142005.02.03 13:00modify52.401.29631.29741.2866
152005.02.03 13:00close52.401.29491.29741.286633.601069.47
162005.02.03 13:48sell62.481.29631.29801.2866
172005.02.03 14:59close62.481.29561.29801.286617.361086.83
182005.02.03 16:09sell72.511.29681.29851.2871
192005.02.03 17:04close72.511.29601.29851.287120.081106.91
202005.02.04 09:41sell82.561.29711.29881.2874
212005.02.04 09:41modify82.561.29711.29871.2874
222005.02.04 09:41modify82.561.29711.29861.2874
232005.02.04 09:59modify82.561.29711.29851.2874
242005.02.04 10:00modify82.561.29711.29851.2874
252005.02.04 10:00modify82.561.29711.29821.2874
262005.02.04 10:03modify82.561.29711.29811.2874
272005.02.04 10:03modify82.561.29711.29801.2874
282005.02.04 10:03close82.561.29661.29801.287412.801119.71
292005.02.04 11:30sell92.591.29671.29841.2870
302005.02.04 11:30modify92.591.29671.29831.2870
312005.02.04 11:31modify92.591.29671.29821.2870
322005.02.04 11:31modify92.591.29671.29811.2870
332005.02.04 11:31modify92.591.29671.29801.2870
342005.02.04 11:59modify92.591.29671.29761.2870
352005.02.04 11:59close92.591.29611.29761.287015.541135.25
362005.02.04 13:03sell102.631.29621.29791.2865
372005.02.04 14:15close102.631.29561.29791.286515.781151.03
382005.02.04 14:26sell112.661.29661.29831.2869
392005.02.04 14:28close112.661.29591.29831.286918.621169.65
402005.02.04 14:31sell122.711.29671.29841.2870
412005.02.04 14:59modify122.711.29671.29731.2870
422005.02.04 14:59close122.711.29441.29731.287062.331231.98
432005.02.07 00:59sell132.881.28381.28551.2741
442005.02.07 01:23close132.881.28321.28551.274117.281249.26
452005.02.07 03:38sell142.921.28331.28501.2736
462005.02.07 06:00s/l142.921.28501.28501.2736-49.641199.62
472005.02.07 14:00sell152.801.28421.28591.2745
482005.02.07 14:25modify152.801.28421.28591.2745
492005.02.07 14:25close152.801.28351.28591.274519.601219.22
502005.02.07 14:47sell162.851.28421.28591.2745
512005.02.07 14:59modify162.851.28421.28561.2745
522005.02.07 14:59close162.851.28321.28561.274528.501247.72
532005.02.07 15:42sell172.921.28381.28551.2741
542005.02.07 15:56modify172.921.28381.28551.2741
552005.02.07 15:56close172.921.28311.28551.274120.441268.16
562005.02.07 17:54sell182.981.27691.27861.2672
572005.02.07 21:00close182.981.27561.27861.267238.741306.90
582005.02.07 22:05sell193.071.27581.27751.2661
592005.02.08 08:00s/l193.071.27751.27751.2661-49.981256.92
602005.02.08 14:01sell202.951.27661.27831.2669
612005.02.08 14:19modify202.951.27661.27811.2669
622005.02.08 14:21modify202.951.27661.27801.2669
632005.02.08 14:21close202.951.27581.27801.266923.601280.52
642005.02.08 14:22sell213.011.27551.27721.2658
652005.02.08 15:59s/l213.011.27721.27721.2658-51.171229.35
662005.02.08 22:10sell222.891.27681.27851.2671
672005.02.09 00:01modify222.891.27681.27851.2671
682005.02.09 00:59modify222.891.27681.27831.2671
692005.02.09 00:59close222.891.27591.27831.267128.091257.44
702005.02.09 13:59sell232.961.27551.27721.2658
712005.02.09 14:00s/l232.961.27721.27721.2658-50.321207.12
722005.02.09 14:00sell242.831.27751.27921.2678
732005.02.09 14:06modify242.831.27751.27921.2678
742005.02.09 14:07modify242.831.27751.27911.2678
752005.02.09 14:07close242.831.27651.27911.267828.301235.42
762005.02.09 14:10sell252.901.27661.27831.2669
772005.02.09 14:19modify252.901.27661.27831.2669
782005.02.09 14:59s/l252.901.27831.27831.2669-49.291186.13
792005.02.09 14:59sell262.781.27881.28051.2691
802005.02.09 17:18s/l262.781.28051.28051.2691-47.261138.87
812005.02.10 12:01sell272.671.27881.28051.2691
822005.02.10 12:05modify272.671.27881.28031.2691
832005.02.10 12:54modify272.671.27881.28001.2691
842005.02.10 12:56modify272.671.27881.27981.2691
852005.02.10 13:59s/l272.671.2798091.27981.2691-26.941111.93
862005.02.11 12:00sell282.591.28651.28821.2768
872005.02.11 12:28modify282.591.28651.28811.2768
882005.02.11 12:31modify282.591.28651.28801.2768
892005.02.11 12:33modify282.591.28651.28791.2768
902005.02.11 12:33modify282.591.28651.28791.2768
912005.02.11 12:41modify282.591.28651.28781.2768
922005.02.11 12:44modify282.591.28651.28771.2768
932005.02.11 12:45modify282.591.28651.28761.2768
942005.02.11 12:45close282.591.28581.28761.276818.131130.06
952005.02.11 14:58sell292.631.28711.28881.2774
962005.02.11 15:04modify292.631.28711.28861.2774
972005.02.11 15:05modify292.631.28711.28861.2774
982005.02.11 15:13modify292.631.28711.28861.2774
992005.02.11 15:13modify292.631.28711.28851.2774
1002005.02.11 15:32modify292.631.28711.28841.2774
1012005.02.11 15:32close292.631.28621.28841.277423.671153.73
1022005.02.11 16:10sell302.691.28751.28921.2778
1032005.02.11 17:57modify302.691.28751.28911.2778
1042005.02.11 17:57close302.691.28641.28911.277829.591183.32
1052005.02.14 14:08sell312.741.29641.29811.2867
1062005.02.15 01:00modify312.741.29641.29801.2867
1072005.02.15 02:59modify312.741.29641.29791.2867
1082005.02.15 03:00modify312.741.29641.29781.2867
1092005.02.15 03:00modify312.741.29641.29781.2867
1102005.02.15 03:00modify312.741.29641.29761.2867
1112005.02.15 03:00modify312.741.29641.29751.2867
1122005.02.15 03:00close312.741.29561.29751.286723.891207.21
1132005.02.15 15:27sell322.791.29941.30111.2897
1142005.02.15 15:44close322.791.29831.30111.289730.691237.90
1152005.02.15 15:44sell332.861.29821.29991.2885
1162005.02.15 16:59s/l332.861.29991.29991.2885-48.621189.28
1172005.02.16 01:30sell342.741.30151.30321.2918
1182005.02.16 07:37modify342.741.30151.30291.2918
1192005.02.16 07:38modify342.741.30151.30281.2918
1202005.02.16 11:59s/l342.741.3028371.30281.2918-36.631152.65
1212005.02.16 15:59sell352.661.29981.30151.2901
1222005.02.16 16:00s/l352.661.30151.30151.2901-45.221107.43
1232005.02.16 16:00sell362.551.30241.30411.2927
1242005.02.16 16:00close362.551.30131.30411.292728.051135.48
1252005.02.16 16:00sell372.621.30191.30361.2922
1262005.02.16 16:01close372.621.30071.30361.292231.441166.92
1272005.02.16 23:08sell382.691.30311.30481.2934
1282005.02.17 01:59s/l382.691.30481.30481.2934-39.921127.00
1292005.02.17 14:00sell392.591.30481.30651.2951
1302005.02.17 14:14modify392.591.30481.30641.2951
1312005.02.17 14:16modify392.591.30481.30621.2951
1322005.02.17 14:16close392.591.30381.30621.295125.901152.90
1332005.02.17 14:59sell402.651.30631.30801.2966
1342005.02.17 15:59s/l402.651.30801.30801.2966-45.051107.85
1352005.02.18 11:46sell412.551.30451.30621.2948
1362005.02.18 11:47modify412.551.30451.30611.2948
1372005.02.18 11:47modify412.551.30451.30591.2948
1382005.02.18 11:47modify412.551.30451.30591.2948
1392005.02.18 11:57modify412.551.30451.30581.2948
1402005.02.18 12:27modify412.551.30451.30581.2948
1412005.02.18 12:27modify412.551.30451.30571.2948
1422005.02.18 12:28modify412.551.30451.30561.2948
1432005.02.18 12:28modify412.551.30451.30561.2948
1442005.02.18 12:38modify412.551.30451.30551.2948
1452005.02.18 12:39modify412.551.30451.30551.2948
1462005.02.18 12:39modify412.551.30451.30531.2948
1472005.02.18 12:39close412.551.30331.30531.294830.601138.45
1482005.02.18 18:00sell422.611.30691.30861.2972
1492005.02.18 19:57close422.611.30621.30861.297218.271156.72
1502005.02.21 05:59sell432.661.30621.30791.2965
1512005.02.21 06:50modify432.661.30621.30781.2965
1522005.02.21 08:06modify432.661.30621.30781.2965
1532005.02.21 08:10modify432.661.30621.30761.2965
1542005.02.21 09:59modify432.661.30621.30711.2965
1552005.02.21 11:59close432.661.30551.30711.296518.621175.34
1562005.02.22 00:59sell442.701.30671.30841.2970
1572005.02.22 01:00modify442.701.30671.30811.2970
1582005.02.22 01:39modify442.701.30671.30791.2970
1592005.02.22 01:59s/l442.701.3079191.30791.2970-32.901142.44
1602005.02.23 01:00sell452.591.32571.32741.3160
1612005.02.23 01:33close452.591.32491.32741.316020.721163.16
1622005.02.23 12:59sell462.641.32341.32511.3137
1632005.02.23 13:00modify462.641.32341.32411.3137
1642005.02.23 13:00close462.641.32091.32411.313766.001229.16
1652005.02.23 15:17sell472.791.32141.32311.3117
1662005.02.23 15:22close472.791.32061.32311.311722.321251.48
1672005.02.23 15:22sell482.841.32061.32231.3109
1682005.02.23 15:27close482.841.31971.32231.310925.561277.04
1692005.02.23 15:36sell492.901.32061.32231.3109
1702005.02.23 15:45close492.901.31991.32231.310920.301297.34
1712005.02.23 15:55sell502.951.32071.32241.3110
1722005.02.23 18:59s/l502.951.32241.32241.3110-50.151247.19
1732005.02.24 13:40sell512.821.32521.32691.3155
1742005.02.24 13:59modify512.821.32521.32471.3155
1752005.02.24 13:59close512.821.32201.32471.315590.241337.43
1762005.02.25 12:59sell523.041.31921.32091.3095
1772005.02.25 13:59modify523.041.31921.32051.3095
1782005.02.25 13:59close523.041.31771.32051.309545.601383.03
1792005.02.25 14:38sell533.141.31951.32121.3098
1802005.02.25 14:41close533.141.31871.32121.309825.121408.15
1812005.02.25 14:42sell543.201.31941.32111.3097
1822005.02.25 14:54close543.201.31871.32111.309722.401430.55
1832005.02.28 07:00sell553.231.32671.32841.3170
1842005.02.28 08:58close553.231.32581.32841.317029.071459.62
1852005.02.28 14:11sell563.301.32551.32721.3158
1862005.02.28 14:31modify563.301.32551.32701.3158
1872005.02.28 14:31close563.301.32451.32701.315833.001492.62
1882005.02.28 14:42sell573.381.32551.32721.3158
1892005.02.28 14:52s/l573.381.32721.32721.3158-57.461435.16
1902005.02.28 14:52sell583.241.32701.32871.3173
1912005.02.28 15:10modify583.241.32701.32861.3173
1922005.02.28 15:10close583.241.32591.32861.317335.641470.80
1932005.02.28 16:32sell593.331.32671.32841.3170
1942005.02.28 16:59modify593.331.32671.32821.3170
1952005.02.28 16:59close593.331.32541.32821.317043.291514.09
1962005.02.28 17:01sell603.431.32621.32791.3165
1972005.02.28 17:24close603.431.32531.32791.316530.871544.96
1982005.02.28 17:27sell613.501.32601.32771.3163
1992005.02.28 18:22close613.501.32511.32771.316331.501576.46
2002005.03.01 07:00sell623.581.32031.32201.3106
2012005.03.01 07:39modify623.581.32031.32201.3106
2022005.03.01 07:42modify623.581.32031.32201.3106
2032005.03.01 07:42modify623.581.32031.32191.3106
2042005.03.01 07:42close623.581.31931.32191.310635.801612.26
2052005.03.02 01:33sell633.671.31651.31821.3068
2062005.03.02 02:00close633.671.31561.31821.306833.031645.29
2072005.03.02 05:00sell643.751.31691.31861.3072
2082005.03.02 06:06modify643.751.31691.31851.3072
2092005.03.02 06:07modify643.751.31691.31851.3072
2102005.03.02 06:07modify643.751.31691.31841.3072
2112005.03.02 06:24modify643.751.31691.31831.3072
2122005.03.02 07:00modify643.751.31691.31791.3072
2132005.03.02 07:01modify643.751.31691.31781.3072
2142005.03.02 07:01close643.751.31581.31781.307241.251686.54
2152005.03.02 10:22sell653.861.31181.31351.3021
2162005.03.02 10:42close653.861.31091.31351.302134.741721.28
2172005.03.02 13:00sell663.941.31111.31281.3014
2182005.03.02 13:59close663.941.31001.31281.301443.341764.62
2192005.03.02 18:59sell674.031.31341.31511.3037
2202005.03.03 01:00modify674.031.31341.31511.3037
2212005.03.03 04:59modify674.031.31341.31511.3037
2222005.03.03 05:00modify674.031.31341.31471.3037
2232005.03.03 05:00close674.031.31291.31471.303728.851793.48
2242005.03.03 07:10sell684.101.31331.31501.3036
2252005.03.03 07:31modify684.101.31331.31481.3036
2262005.03.03 07:35modify684.101.31331.31471.3036
2272005.03.03 07:35modify684.101.31331.31471.3036
2282005.03.03 07:36modify684.101.31331.31471.3036
2292005.03.03 07:36modify684.101.31331.31451.3036
2302005.03.03 07:36close684.101.31271.31451.303624.601818.08
2312005.03.04 05:59sell694.161.31111.31281.3014
2322005.03.04 06:00modify694.161.31111.31281.3014
2332005.03.04 06:00modify694.161.31111.31211.3014
2342005.03.04 06:07modify694.161.31111.31191.3014
2352005.03.04 06:07close694.161.31031.31191.301433.281851.36
2362005.03.07 05:09sell704.201.32371.32541.3140
2372005.03.07 05:13close704.201.32321.32541.314021.001872.36
2382005.03.07 05:59sell714.241.32361.32531.3139
2392005.03.07 06:01modify714.241.32361.32531.3139
2402005.03.07 06:04modify714.241.32361.32521.3139
2412005.03.07 06:04close714.241.32311.32521.313921.201893.56
2422005.03.07 15:59sell724.301.32151.32321.3118
2432005.03.07 17:38modify724.301.32151.32261.3118
2442005.03.07 17:38close724.301.32021.32261.311855.901949.46
2452005.03.07 19:02sell734.431.32121.32291.3115
2462005.03.07 19:46close734.431.32061.32291.311526.581976.04
2472005.03.08 06:00sell744.481.32231.32401.3126
2482005.03.08 06:09modify744.481.32231.32401.3126
2492005.03.08 07:59s/l744.481.3239881.32401.3126-75.631900.41
2502005.03.09 23:57sell754.261.33851.34021.3288
2512005.03.10 00:59s/l754.261.34021.34021.3288-63.221837.19
2522005.03.10 10:02sell764.111.34241.34411.3327
2532005.03.10 11:13close764.111.34161.34411.332732.881870.07
2542005.03.10 14:40sell774.181.34251.34421.3328
2552005.03.10 14:59close774.181.34101.34421.332862.701932.77
2562005.03.10 15:39sell784.321.34171.34341.3320
2572005.03.10 15:52close784.321.34081.34341.332038.881971.65
2582005.03.14 08:37sell794.411.34161.34331.3319
2592005.03.14 08:59modify794.411.34161.34281.3319
2602005.03.14 08:59close794.411.34061.34281.331944.102015.75
2612005.03.15 06:03sell804.521.33671.33841.3270
2622005.03.15 06:35modify804.521.33671.33841.3270
2632005.03.15 06:55modify804.521.33671.33841.3270
2642005.03.15 06:55modify804.521.33671.33831.3270
2652005.03.15 06:58modify804.521.33671.33811.3270
2662005.03.15 06:59modify804.521.33671.33651.3270
2672005.03.15 07:00close804.521.33461.33651.327094.922110.67
2682005.03.15 16:00sell814.751.33181.33351.3221
2692005.03.15 16:48close814.751.33091.33351.322142.752153.42
2702005.03.15 16:51sell824.851.33151.33321.3218
2712005.03.15 22:15close824.851.33081.33321.321833.952187.37
2722005.03.17 05:07sell834.901.34041.34211.3307
2732005.03.17 05:59modify834.901.34041.34201.3307
2742005.03.17 05:59modify834.901.34041.34201.3307
2752005.03.17 05:59modify834.901.34041.34191.3307
2762005.03.17 06:07modify834.901.34041.34191.3307
2772005.03.17 06:07modify834.901.34041.34171.3307
2782005.03.17 07:00modify834.901.34041.34161.3307
2792005.03.17 07:00modify834.901.34041.34151.3307
2802005.03.17 07:00close834.901.33951.34151.330744.102231.47
2812005.03.17 07:18sell844.991.34061.34231.3309
2822005.03.17 07:59modify844.991.34061.34221.3309
2832005.03.17 08:00modify844.991.34061.34221.3309
2842005.03.17 08:52modify844.991.34061.34211.3309
2852005.03.17 08:52modify844.991.34061.34211.3309
2862005.03.17 08:57modify844.991.34061.34201.3309
2872005.03.17 08:57modify844.991.34061.34191.3309
2882005.03.17 08:58modify844.991.34061.34181.3309
2892005.03.17 08:58modify844.991.34061.34181.3309
2902005.03.17 08:58modify844.991.34061.34171.3309
2912005.03.17 08:58close844.991.33971.34171.330944.902276.37
2922005.03.17 10:00sell855.101.33861.34031.3289
2932005.03.17 11:29modify855.101.33861.34021.3289
2942005.03.17 11:29modify855.101.33861.34001.3289
2952005.03.17 11:29close855.101.33771.34001.328945.902322.27
2962005.03.17 13:59sell865.211.33661.33831.3269
2972005.03.17 14:03s/l865.211.33831.33831.3269-88.572233.70
2982005.03.17 16:40sell875.011.33831.34001.3286
2992005.03.17 16:59modify875.011.33831.33911.3286
3002005.03.17 16:59close875.011.33581.33911.3286125.252358.95
3012005.03.18 15:59sell885.321.33081.33251.3211
3022005.03.21 00:59modify885.321.33081.33061.3211
3032005.03.21 01:00close885.321.32831.33061.3211136.832495.78
3042005.03.21 07:58sell895.661.32291.32461.3132
3052005.03.21 07:59modify895.661.32291.32431.3132
3062005.03.21 07:59close895.661.32161.32431.313273.582569.36
3072005.03.21 13:00sell905.841.31921.32091.3095
3082005.03.21 14:28close905.841.31851.32091.309540.882610.24
3092005.03.21 15:07sell915.941.31891.32061.3092
3102005.03.21 15:59modify915.941.31891.31991.3092
3112005.03.21 16:00close915.941.31661.31991.3092136.632746.87
3122005.03.21 17:34sell926.261.31671.31841.3070
3132005.03.21 17:38close926.261.31611.31841.307037.562784.43
3142005.03.21 17:57sell936.351.31641.31811.3067
3152005.03.22 06:00modify936.351.31641.31801.3067
3162005.03.22 08:59s/l936.351.3180021.31801.3067-97.172687.26
3172005.03.23 06:00sell946.161.30821.30991.2985
3182005.03.23 07:34close946.161.30751.30991.298543.122730.38
3192005.03.23 09:00sell956.271.30541.30711.2957
3202005.03.23 10:14modify956.271.30541.30701.2957
3212005.03.23 10:14close956.271.30451.30701.295756.432786.81
3222005.03.23 13:03sell966.411.30431.30601.2946
3232005.03.23 13:16close966.411.30341.30601.294657.692844.50
3242005.03.23 13:24sell976.541.30421.30591.2945
3252005.03.23 13:42close976.541.30301.30591.294578.482922.98
3262005.03.23 13:43sell986.731.30311.30481.2934
3272005.03.23 14:30close986.731.30221.30481.293460.572983.55
3282005.03.24 00:00sell996.891.29821.29991.2885
3292005.03.24 05:59s/l996.891.29991.29991.2885-117.132866.42
3302005.03.24 11:00sell1006.621.29991.30161.2902
3312005.03.24 11:10close1006.621.29901.30161.290259.582926.00
3322005.03.24 11:12sell1016.761.29901.30071.2893
3332005.03.24 11:29close1016.761.29821.30071.289354.072980.07
3342005.03.24 15:28sell1026.891.29801.29971.2883
3352005.03.24 15:59modify1026.891.29801.29921.2883
3362005.03.24 15:59close1026.891.29581.29921.2883151.583131.65
3372005.03.24 16:20sell1037.241.29711.29881.2874
3382005.03.24 16:21close1037.241.29641.29881.287450.683182.33
3392005.03.24 23:01sell1047.381.29381.29551.2841
3402005.03.25 06:59s/l1047.381.29551.29551.2841-120.153062.19
3412005.03.25 13:59sell1057.091.29521.29691.2855
3422005.03.25 14:50modify1057.091.29521.29681.2855
3432005.03.27 23:01modify1057.091.29521.29651.2855
3442005.03.27 23:01close1057.091.29461.29651.285542.543104.73
3452005.03.28 00:04sell1067.201.29351.29521.2838
3462005.03.28 00:59modify1067.201.29351.29201.2838
3472005.03.28 01:00close1067.201.28981.29201.2838266.403371.13
3482005.03.28 02:59sell1077.821.29271.29441.2830
3492005.03.28 02:59modify1077.821.29271.29391.2830
3502005.03.28 02:59close1077.821.29141.29391.2830101.663472.79
3512005.03.28 13:00sell1088.081.28961.29131.2799
3522005.03.28 13:59close1088.081.28801.29131.2799129.283602.07
3532005.03.28 15:44sell1098.381.28881.29051.2791
3542005.03.28 15:49close1098.381.28821.29051.279150.283652.35
3552005.03.28 15:49sell1108.511.28801.28971.2783
3562005.03.28 15:53close1108.511.28751.28971.278342.553694.90
3572005.03.28 15:53sell1118.611.28751.28921.2778
3582005.03.28 15:53close1118.611.28701.28921.277843.053737.95
3592005.03.28 18:52sell1128.711.28791.28961.2782
3602005.03.28 20:59s/l1128.711.28961.28961.2782-148.073589.88
3612005.03.28 23:31sell1138.351.28961.29131.2799
3622005.03.28 23:59s/l1138.351.29131.29131.2799-141.953447.93
3632005.03.29 11:45sell1147.991.29401.29571.2843
3642005.03.29 12:59close1147.991.29271.29571.2843103.863551.79
3652005.03.29 14:12sell1158.241.29241.29411.2827
3662005.03.29 15:49close1158.241.29111.29411.2827107.123658.91
3672005.03.29 17:59sell1168.491.29281.29451.2831
3682005.03.29 20:28close1168.491.29201.29451.283167.923726.83
3692005.03.29 20:49sell1178.651.29281.29451.2831
3702005.03.30 01:59s/l1178.651.29451.29451.2831-140.823586.00
3712005.03.30 09:00sell1188.301.29561.29731.2859
3722005.03.30 09:59close1188.301.29481.29731.285966.403652.40
3732005.03.30 16:00sell1198.451.29651.29821.2868
3742005.03.30 16:52close1198.451.29551.29821.286884.503736.90
3752005.03.30 20:59sell1208.671.29281.29451.2831
3762005.03.30 20:59close1208.671.29161.29451.2831104.043840.94
3772005.03.30 22:00sell1218.911.29311.29481.2834
3782005.03.30 22:15close1218.911.29221.29481.283480.193921.13
3792005.03.30 22:17sell1229.101.29241.29411.2827
3802005.03.30 22:52close1229.101.29151.29411.282781.904003.03
3812005.03.30 22:59sell1239.291.29261.29431.2829
3822005.03.31 00:00close1239.291.29161.29431.2829112.974116.00
3832005.03.31 02:14sell1249.551.29251.29421.2828
3842005.03.31 03:54close1249.551.29161.29421.282885.944201.94
3852005.04.04 07:00sell1259.781.28941.29111.2797
3862005.04.04 07:59close1259.781.28861.29111.279778.244280.18
3872005.04.04 10:11sell1269.961.28951.29121.2798
3882005.04.04 10:17modify1269.961.28951.29121.2798
3892005.04.04 10:17modify1269.961.28951.29111.2798
3902005.04.04 10:17close1269.961.28861.29111.279889.634369.81
3912005.04.04 11:34sell12710.001.28901.29071.2793
3922005.04.04 11:59close12710.001.28841.29071.279359.994429.80
3932005.04.04 15:35sell12810.001.28411.28581.2744
3942005.04.04 16:19close12810.001.28311.28581.2744100.004529.80
3952005.04.04 18:59sell12910.001.28541.28711.2757
3962005.04.05 01:59modify12910.001.28541.28581.2757
3972005.04.05 02:00close12910.001.28301.28581.2757247.204777.00
3982005.04.05 03:11sell13010.001.28301.28471.2733
3992005.04.05 05:00close13010.001.28231.28471.273370.004847.00
4002005.04.05 06:22sell13110.001.28291.28461.2732
4012005.04.05 06:59modify13110.001.28291.28421.2732
4022005.04.05 07:00close13110.001.28181.28421.2732110.014957.01
4032005.04.05 12:00sell13210.001.28191.28361.2722
4042005.04.05 12:46modify13210.001.28191.28361.2722
4052005.04.05 12:46close13210.001.28101.28361.272290.005047.01
4062005.04.06 13:59sell13310.001.28691.28861.2772
4072005.04.06 14:15close13310.001.28591.28861.2772100.005147.01
4082005.04.06 15:58sell13410.001.28661.28831.2769
4092005.04.06 16:20close13410.001.28531.28831.2769130.005277.01
4102005.04.06 21:05sell13510.001.28801.28971.2783
4112005.04.06 21:11close13510.001.28721.28971.278380.005357.01
4122005.04.07 01:59sell13610.001.28781.28951.2781
4132005.04.07 04:59s/l13610.001.28951.28951.2781-170.005187.01
4142005.04.08 02:00sell13710.001.28311.28481.2734
4152005.04.08 02:10close13710.001.28221.28481.273490.005277.01
4162005.04.08 13:00sell13810.001.28321.28491.2735
4172005.04.08 13:59modify13810.001.28321.28481.2735
4182005.04.08 14:00modify13810.001.28321.28471.2735
4192005.04.08 14:00close13810.001.28221.28471.2735100.005377.01
4202005.04.12 11:01sell13910.001.29861.30031.2889
4212005.04.12 11:48modify13910.001.29861.30031.2889
4222005.04.12 11:48modify13910.001.29861.30021.2889
4232005.04.12 11:48close13910.001.29791.30021.288970.005447.01
4242005.04.12 11:59sell14010.001.29861.30031.2889
4252005.04.12 12:00modify14010.001.29861.30031.2889
4262005.04.12 12:01modify14010.001.29861.30021.2889
4272005.04.12 12:01modify14010.001.29861.30011.2889
4282005.04.12 12:06modify14010.001.29861.30011.2889
4292005.04.12 12:06modify14010.001.29861.30001.2889
4302005.04.12 12:16modify14010.001.29861.29971.2889
4312005.04.12 12:16close14010.001.29731.29971.2889130.015577.02
4322005.04.12 18:59sell14110.001.29241.29411.2827
4332005.04.12 19:59close14110.001.29141.29411.2827100.005677.02
4342005.04.12 23:00sell14210.001.29211.29381.2824
4352005.04.12 23:59close14210.001.29061.29381.2824150.005827.02
4362005.04.13 02:03sell14310.001.29111.29281.2814
4372005.04.13 06:59s/l14310.001.29281.29281.2814-170.005657.02
4382005.04.13 12:00sell14410.001.29351.29521.2838
4392005.04.13 12:59modify14410.001.29351.29111.2838
4402005.04.13 12:59close14410.001.28841.29111.2838509.996167.01
4412005.04.13 14:53sell14510.001.28951.29121.2798
4422005.04.13 14:57close14510.001.28861.29121.279889.996257.00
4432005.04.13 14:58sell14610.001.28861.29031.2789
4442005.04.13 15:59s/l14610.001.29031.29031.2789-170.006087.00
4452005.04.14 07:59sell14710.001.28741.28911.2777
4462005.04.14 09:00modify14710.001.28741.28881.2777
4472005.04.14 09:01modify14710.001.28741.28871.2777
4482005.04.14 09:59modify14710.001.28741.28711.2777
4492005.04.14 10:00close14710.001.28481.28711.2777260.006347.00
4502005.04.14 13:21sell14810.001.28161.28331.2719
4512005.04.14 13:59modify14810.001.28161.28201.2719
4522005.04.14 14:00close14810.001.27881.28201.2719280.006627.00
4532005.04.14 14:30sell14910.001.28181.28351.2721
4542005.04.14 14:52close14910.001.28071.28351.2721110.006737.00
4552005.04.14 14:53sell15010.001.28111.28281.2714
4562005.04.14 14:59close15010.001.28011.28281.271499.996836.99
4572005.04.14 14:59sell15110.001.27961.28131.2699
4582005.04.14 15:00s/l15110.001.28131.28131.2699-170.006666.99
4592005.04.14 18:59sell15210.001.28261.28431.2729
4602005.04.14 19:00close15210.001.28181.28431.272980.006746.99
4612005.04.14 23:00sell15310.001.28101.28271.2713
4622005.04.14 23:37close15310.001.28011.28271.271389.996836.98
4632005.04.15 05:03sell15410.001.27981.28151.2701
4642005.04.15 06:26close15410.001.27911.28151.270170.016906.99
4652005.04.15 06:59sell15510.001.28141.28311.2717
4662005.04.15 07:59s/l15510.001.28311.28311.2717-170.006736.99
4672005.04.19 03:26sell15610.001.30221.30391.2925
4682005.04.19 08:52modify15610.001.30221.30361.2925
4692005.04.19 08:59modify15610.001.30221.30211.2925
4702005.04.19 08:59close15610.001.29961.30211.2925260.006996.99
4712005.04.19 10:00sell15710.001.30241.30411.2927
4722005.04.19 10:32modify15710.001.30241.30391.2927
4732005.04.19 10:32close15710.001.30091.30391.2927150.007146.99
4742005.04.19 11:31sell15810.001.30031.30201.2906
4752005.04.19 11:41close15810.001.29901.30201.2906130.007276.99
4762005.04.19 11:59sell15910.001.30031.30201.2906
4772005.04.19 12:17s/l15910.001.30201.30201.2906-170.007106.99
4782005.04.20 13:06sell16010.001.30411.30581.2944
4792005.04.20 14:59s/l16010.001.30581.30581.2944-170.006936.99
4802005.04.20 14:59sell16110.001.30661.30831.2969
4812005.04.20 16:59s/l16110.001.30831.30831.2969-170.006766.99
4822005.04.21 08:00sell16210.001.30951.31121.2998
4832005.04.21 08:23modify16210.001.30951.31061.2998
4842005.04.21 08:23close16210.001.30791.31061.2998160.006926.99
4852005.04.21 08:30sell16310.001.30911.31081.2994
4862005.04.21 11:59modify16310.001.30911.30881.2994
4872005.04.21 12:00close16310.001.30601.30881.2994309.997236.98
4882005.04.21 13:00sell16410.001.30881.31051.2991
4892005.04.21 13:30close16410.001.30751.31051.2991130.007366.98
4902005.04.21 17:59sell16510.001.30591.30761.2962
4912005.04.21 18:06close16510.001.30461.30761.2962130.007496.98
4922005.04.21 18:09sell16610.001.30591.30761.2962
4932005.04.21 18:21close16610.001.30451.30761.2962140.007636.98
4942005.04.22 18:09sell16710.001.30671.30841.2970
4952005.04.22 18:45close16710.001.30551.30841.2970120.007756.98
4962005.04.22 18:59sell16810.001.30661.30831.2969
4972005.04.24 23:00modify16810.001.30661.30831.2969
4982005.04.24 23:00close16810.001.30521.30831.2969140.007896.98
4992005.04.24 23:04sell16910.001.30571.30741.2960
5002005.04.24 23:17close16910.001.30451.30741.2960120.008016.98
5012005.04.24 23:21sell17010.001.30601.30771.2963
5022005.04.24 23:23close17010.001.30501.30771.2963100.008116.98
5032005.04.24 23:23sell17110.001.30601.30771.2963
5042005.04.24 23:23modify17110.001.30601.30701.2963
5052005.04.24 23:23close17110.001.30391.30701.2963210.008326.98
5062005.04.25 01:59sell17210.001.30231.30401.2926
5072005.04.25 02:00close17210.001.30121.30401.2926110.008436.98
5082005.04.25 06:59sell17310.001.30361.30531.2939
5092005.04.25 07:31close17310.001.30221.30531.2939140.008576.98
5102005.04.27 07:59sell17410.001.29281.29451.2831
5112005.04.27 08:15modify17410.001.29281.29441.2831
5122005.04.27 08:15modify17410.001.29281.29431.2831
5132005.04.27 09:10modify17410.001.29281.29421.2831
5142005.04.27 09:10close17410.001.29161.29421.2831120.008696.98
5152005.04.27 12:59sell17510.001.29761.29931.2879
5162005.04.27 13:59close17510.001.29671.29931.287990.008786.98
5172005.04.27 17:25sell17610.001.29501.29671.2853
5182005.04.27 17:55close17610.001.29391.29671.2853110.008896.98
5192005.04.27 17:59sell17710.001.29481.29651.2851
5202005.04.27 18:00close17710.001.29371.29651.2851110.009006.98
5212005.04.28 01:59sell17810.001.29361.29531.2839
5222005.04.28 02:00close17810.001.29271.29531.283990.009096.98
5232005.04.28 13:00sell17910.001.29201.29371.2823
5242005.04.28 13:12close17910.001.29131.29371.282370.019166.99
5252005.04.28 14:30sell18010.001.29281.29451.2831
5262005.04.28 14:34modify18010.001.29281.29391.2831
5272005.04.28 14:34close18010.001.29091.29391.2831190.009356.99
5282005.04.28 14:35sell18110.001.29291.29461.2832
5292005.04.28 14:35close18110.001.29181.29461.2832110.009466.99
5302005.04.28 14:35sell18210.001.29291.29461.2832
5312005.04.28 14:46close18210.001.29181.29461.2832110.009576.99
5322005.04.29 15:04sell18310.001.29351.29521.2838
5332005.04.29 15:59close18310.001.29261.29521.283890.009666.99
5342005.05.02 15:00sell18410.001.28571.28741.2760
5352005.05.02 16:06modify18410.001.28571.28741.2760
5362005.05.02 16:08modify18410.001.28571.28731.2760
5372005.05.02 16:09modify18410.001.28571.28721.2760
5382005.05.02 16:09modify18410.001.28571.28721.2760
5392005.05.02 16:09modify18410.001.28571.28711.2760
5402005.05.02 16:09close18410.001.28481.28711.276090.009756.99
5412005.05.02 17:24sell18510.001.28551.28721.2758
5422005.05.03 01:00modify18510.001.28551.28711.2758
5432005.05.03 01:59modify18510.001.28551.28611.2758
5442005.05.03 02:00close18510.001.28361.28611.2758197.199954.18
5452005.05.03 19:00sell18610.001.28871.29041.2790
5462005.05.03 20:17close18610.001.28721.29041.2790150.0010104.18
5472005.05.04 08:05sell18710.001.29541.29711.2857
5482005.05.04 08:38close18710.001.29441.29711.2857100.0010204.18
5492005.05.04 08:57sell18810.001.29471.29641.2850
5502005.05.04 15:01close18810.001.29321.29641.2850150.0010354.18
5512005.05.05 12:59sell18910.001.29661.29831.2869
5522005.05.05 13:00modify18910.001.29661.29811.2869
5532005.05.05 13:00close18910.001.29561.29811.2869100.0010454.18
5542005.05.05 15:25sell19010.001.29511.29681.2854
5552005.05.05 15:54close19010.001.29431.29681.285480.0010534.18
5562005.05.05 16:00sell19110.001.29511.29681.2854
5572005.05.05 16:38close19110.001.29431.29681.285480.0010614.18
5582005.05.05 16:59sell19210.001.29541.29711.2857
5592005.05.05 17:00close19210.001.29401.29711.2857140.0010754.18
5602005.05.06 14:35sell19310.001.28641.28811.2767
5612005.05.06 14:59close19310.001.28521.28811.2767120.0010874.18
5622005.05.06 16:08sell19410.001.28441.28611.2747
5632005.05.06 17:01close19410.001.28321.28611.2747120.0010994.18
5642005.05.08 23:14sell19510.001.28241.28411.2727
5652005.05.09 00:46close19510.001.28151.28411.272797.1911091.37
5662005.05.09 07:31sell19610.001.28101.28271.2713
5672005.05.09 07:37close19610.001.28031.28271.271369.9811161.35
5682005.05.09 13:00sell19710.001.28271.28441.2730
5692005.05.09 14:26close19710.001.28191.28441.273079.9911241.34
5702005.05.09 18:27sell19810.001.28331.28501.2736
5712005.05.09 21:59s/l19810.001.28501.28501.2736-170.0011071.34
5722005.05.10 08:01sell19910.001.28421.28591.2745
5732005.05.10 08:20close19910.001.28341.28591.274580.0011151.34
5742005.05.10 08:59sell20010.001.28521.28691.2755
5752005.05.10 10:50modify20010.001.28521.28681.2755
5762005.05.10 10:50close20010.001.28411.28681.2755110.0011261.34
5772005.05.11 14:31sell20110.001.28211.28381.2724
5782005.05.11 14:47close20110.001.28091.28381.2724120.0011381.34
5792005.05.11 14:59sell20210.001.28181.28351.2721
5802005.05.11 15:00close20210.001.28031.28351.2721150.0011531.34
5812005.05.11 19:00sell20310.001.28091.28261.2712
5822005.05.11 21:00close20310.001.28011.28261.271280.0011611.34
5832005.05.11 22:58sell20410.001.28151.28321.2718
5842005.05.11 23:09close20410.001.28061.28321.271890.0011701.34
5852005.05.12 13:59sell20510.001.27261.27431.2629
5862005.05.12 13:59close20510.001.27161.27431.2629100.0011801.34
5872005.05.12 22:38sell20610.001.26881.27051.2591
5882005.05.12 22:59close20610.001.26801.27051.259180.0011881.34
5892005.05.12 23:02sell20710.001.26841.27011.2587
5902005.05.12 23:03close20710.001.26771.27011.258770.0011951.34
5912005.05.13 05:11sell20810.001.26791.26961.2582
5922005.05.13 05:35close20810.001.26711.26961.258280.0112031.35
5932005.05.13 09:27sell20910.001.26721.26891.2575
5942005.05.13 09:59modify20910.001.26721.26681.2575
5952005.05.13 10:00close20910.001.26401.26681.2575320.0012351.35
5962005.05.13 10:59sell21010.001.26481.26651.2551
5972005.05.13 10:59modify21010.001.26481.26611.2551
5982005.05.13 11:00close21010.001.26341.26611.2551140.0012491.35
5992005.05.13 11:37sell21110.001.26401.26571.2543
6002005.05.13 11:59close21110.001.26301.26571.2543100.0012591.35
6012005.05.13 12:13sell21210.001.26391.26561.2542
6022005.05.13 12:48modify21210.001.26391.26551.2542
6032005.05.13 12:48close21210.001.26281.26551.2542110.0012701.35
6042005.05.16 08:00sell21310.001.26061.26231.2509
6052005.05.16 08:03close21310.001.26011.26231.250950.0012751.35
6062005.05.16 08:59sell21410.001.26061.26231.2509
6072005.05.16 13:59s/l21410.001.26231.26231.2509-170.0012581.35
6082005.05.17 02:59sell21510.001.26301.26471.2533
6092005.05.17 07:59close21510.001.26241.26471.253360.0012641.35
6102005.05.17 08:00sell21610.001.26341.26511.2537
6112005.05.17 08:02modify21610.001.26341.26511.2537
6122005.05.17 08:37modify21610.001.26341.26501.2537
6132005.05.17 08:59s/l21610.001.2649551.26501.2537-155.4712485.88
6142005.05.17 13:00sell21710.001.26351.26521.2538
6152005.05.17 14:30close21710.001.26231.26521.2538120.0012605.88
6162005.05.17 15:59sell21810.001.26421.26591.2545
6172005.05.17 18:59modify21810.001.26421.26501.2545
6182005.05.17 18:59close21810.001.26201.26501.2545220.0012825.88
6192005.05.17 21:19sell21910.001.26141.26311.2517
6202005.05.17 22:00modify21910.001.26141.26311.2517
6212005.05.17 22:00close21910.001.25981.26311.2517160.0012985.88
6222005.05.19 06:01sell22010.001.26831.27001.2586
6232005.05.19 06:47modify22010.001.26831.27001.2586
6242005.05.19 06:47close22010.001.26741.27001.258689.9913075.87
6252005.05.19 14:07sell22110.001.26371.26541.2540
6262005.05.19 14:38close22110.001.26301.26541.254070.0013145.87
6272005.05.20 15:04sell22210.001.25601.25771.2463
6282005.05.20 16:14close22210.001.25491.25771.2463110.0113255.88
6292005.05.23 07:00sell22310.001.25591.25761.2462
6302005.05.23 08:26modify22310.001.25591.25751.2462
6312005.05.23 08:26close22310.001.25521.25751.246269.9913325.87
6322005.05.23 22:46sell22410.001.25801.25971.2483
6332005.05.23 22:59close22410.001.25721.25971.248380.0013405.87
6342005.05.25 01:59sell22510.001.25861.26031.2489
6352005.05.25 07:41modify22510.001.25861.26021.2489
6362005.05.25 07:41modify22510.001.25861.26021.2489
6372005.05.25 08:25modify22510.001.25861.25991.2489
6382005.05.25 08:25close22510.001.25761.25991.2489100.0013505.87
6392005.05.25 12:59sell22610.001.25861.26031.2489
6402005.05.25 13:59s/l22610.001.26031.26031.2489-170.0013335.87
6412005.05.26 06:39sell22710.001.25681.25851.2471
6422005.05.26 07:45modify22710.001.25681.25841.2471
6432005.05.26 07:45modify22710.001.25681.25831.2471
6442005.05.26 07:45close22710.001.25581.25831.2471100.0013435.87
6452005.05.26 08:59sell22810.001.25621.25791.2465
6462005.05.26 10:00close22810.001.25521.25791.2465100.0013535.87
6472005.05.26 15:39sell22910.001.25361.25531.2439
6482005.05.26 15:59close22910.001.25181.25531.2439180.0013715.87
6492005.05.30 00:00sell23010.001.25331.25501.2436
6502005.05.30 07:00close23010.001.25261.25501.243670.0013785.87
6512005.05.30 07:16sell23110.001.25351.25521.2438
6522005.05.30 07:42close23110.001.25271.25521.243879.9913865.86
6532005.05.30 14:01sell23210.001.24781.24951.2381
6542005.05.30 14:11close23210.001.24721.24951.238160.0013925.86
6552005.05.31 02:59sell23310.001.24041.24211.2307
6562005.05.31 03:21modify23310.001.24041.24191.2307
6572005.05.31 03:21close23310.001.23931.24191.2307110.0014035.86
6582005.05.31 07:16sell23410.001.23851.24021.2288
6592005.05.31 09:59modify23410.001.23851.23921.2288
6602005.05.31 10:00close23410.001.23561.23921.2288290.0014325.86
6612005.05.31 11:59sell23510.001.23341.23511.2237
6622005.05.31 12:00s/l23510.001.23511.23511.2237-170.0014155.86
6632005.05.31 12:01sell23610.001.23471.23641.2250
6642005.05.31 12:13close23610.001.23381.23641.225090.0014245.86
6652005.05.31 13:59sell23710.001.23481.23651.2251
6662005.05.31 14:03close23710.001.23341.23651.2251140.0014385.86
6672005.05.31 19:14sell23810.001.23171.23341.2220
6682005.05.31 19:59close23810.001.23081.23341.222090.0014475.86
6692005.05.31 21:09sell23910.001.23131.23301.2216
6702005.05.31 22:01close23910.001.23051.23301.221680.0114555.87
6712005.06.01 04:05sell24010.001.23241.23411.2227
6722005.06.01 07:59modify24010.001.23241.23341.2227
6732005.06.01 07:59close24010.001.23081.23341.2227159.9914715.86
6742005.06.01 11:20sell24110.001.22641.22811.2167
6752005.06.01 11:27close24110.001.22521.22811.2167120.0014835.86
6762005.06.01 11:36sell24210.001.22491.22661.2152
6772005.06.01 12:29close24210.001.22391.22661.2152100.0014935.86
6782005.06.01 13:18sell24310.001.22441.22611.2147
6792005.06.01 13:46s/l24310.001.22611.22611.2147-170.0014765.86
6802005.06.01 13:46sell24410.001.22601.22771.2163
6812005.06.01 13:58close24410.001.22501.22771.2163100.0014865.86
6822005.06.01 13:58sell24510.001.22481.22651.2151
6832005.06.01 14:04close24510.001.22381.22651.2151100.0014965.86
6842005.06.01 17:18sell24610.001.22421.22591.2145
6852005.06.01 18:00close24610.001.22311.22591.2145110.0015075.86
6862005.06.01 21:07sell24710.001.22111.22281.2114
6872005.06.01 22:00close24710.001.22031.22281.211480.0015155.86
6882005.06.02 01:59sell24810.001.22281.22451.2131
6892005.06.02 02:38close24810.001.22181.22451.2131100.0015255.86
6902005.06.02 05:54sell24910.001.22101.22271.2113
6912005.06.02 06:59s/l24910.001.22271.22271.2113-170.0015085.86
6922005.06.02 14:01sell25010.001.22601.22771.2163
6932005.06.02 14:59s/l25010.001.22771.22771.2163-170.0014915.86
6942005.06.03 07:01sell25110.001.22831.23001.2186
6952005.06.03 10:02close25110.001.22701.23001.2186130.0115045.87
6962005.06.03 18:01sell25210.001.22281.22451.2131
6972005.06.03 18:16close25210.001.22151.22451.2131129.9915175.86
6982005.06.06 00:59sell25310.001.22421.22591.2145
6992005.06.06 03:59s/l25310.001.22591.22591.2145-170.0015005.86
7002005.06.07 02:03sell25410.001.22631.22801.2166
7012005.06.07 03:08modify25410.001.22631.22791.2166
7022005.06.07 03:08close25410.001.22551.22791.216680.0015085.86
7032005.06.07 04:59sell25510.001.22681.22851.2171
7042005.06.07 06:59s/l25510.001.22851.22851.2171-170.0014915.86
7052005.06.07 14:26sell25610.001.22781.22951.2181
7062005.06.07 15:50close25610.001.22661.22951.2181120.0015035.86
7072005.06.08 20:00sell25710.001.22371.22541.2140
7082005.06.08 20:11close25710.001.22281.22541.214090.0015125.86
7092005.06.09 07:08sell25810.001.22331.22501.2136
7102005.06.09 09:19modify25810.001.22331.22491.2136
7112005.06.09 11:02modify25810.001.22331.22491.2136
7122005.06.09 12:28s/l25810.001.2248581.22491.2136-155.7814970.08
7132005.06.09 12:33sell25910.001.22391.22561.2142
7142005.06.09 12:59modify25910.001.22391.22551.2142
7152005.06.09 14:00modify25910.001.22391.22521.2142
7162005.06.09 14:00close25910.001.22251.22521.2142139.9915110.07
7172005.06.09 14:33sell26010.001.22431.22601.2146
7182005.06.09 14:55close26010.001.22341.22601.214689.9915200.06
7192005.06.09 15:59sell26110.001.22261.22431.2129
7202005.06.09 16:04s/l26110.001.22431.22431.2129-170.0015030.06
7212005.06.10 07:03sell26210.001.22321.22491.2135
7222005.06.10 07:52modify26210.001.22321.22471.2135
7232005.06.10 07:53modify26210.001.22321.22451.2135
7242005.06.10 07:53modify26210.001.22321.22451.2135
7252005.06.10 07:53modify26210.001.22321.22431.2135
7262005.06.10 07:53close26210.001.22221.22431.2135100.0015130.06
7272005.06.10 09:59sell26310.001.22341.22511.2137
7282005.06.10 10:11modify26310.001.22341.22481.2137
7292005.06.10 12:59modify26310.001.22341.22201.2137
7302005.06.10 12:59close26310.001.21981.22201.2137360.0015490.06
7312005.06.10 16:03sell26410.001.21411.21581.2044
7322005.06.10 16:15close26410.001.21311.21581.2044100.0015590.06
7332005.06.13 02:00sell26510.001.21021.21191.2005
7342005.06.13 08:17modify26510.001.21021.21181.2005
7352005.06.13 08:17close26510.001.20891.21181.2005130.0015720.06
7362005.06.13 10:39sell26610.001.20641.20811.1967
7372005.06.13 10:59close26610.001.20481.20811.1967160.0015880.06
7382005.06.13 11:17sell26710.001.20551.20721.1958
7392005.06.13 11:25close26710.001.20451.20721.1958100.0015980.06
7402005.06.13 16:13sell26810.001.20471.20641.1950
7412005.06.13 16:39close26810.001.20361.20641.1950110.0016090.06
7422005.06.13 16:59sell26910.001.20681.20851.1971
7432005.06.13 17:59s/l26910.001.20851.20851.1971-170.0015920.06
7442005.06.14 06:00sell27010.001.21291.21461.2032
7452005.06.14 06:59s/l27010.001.21461.21461.2032-170.0015750.06