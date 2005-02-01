|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.02.01 00:00 - 2006.11.10 20:00 (2005.02.01 - 2006.11.11)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|UseCTfilter=true; Usefilewrite=false; OneTradePerBar=false; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=true; Risk=0.3; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=true; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0; TakeProfit=97; GMT=0;
|Bars in test
|35819
|Ticks modelled
|1061674
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|1000.00
|Total net profit
|14750.06
|Gross profit
|20174.35
|Gross loss
|-5424.28
|Profit factor
|3.72
|Expected payoff
|54.63
|Absolute drawdown
|23.61
|Maximal drawdown
|510.00 (7.01%)
|Relative drawdown
|15.26% (199.47)
|Total trades
|270
|Short positions (won %)
|270 (82.59%)
|Long positions (won %)
|0 (0.00%)
|Profit trades (% of total)
|223 (82.59%)
|Loss trades (% of total)
|47 (17.41%)
|Largest
|profit trade
|509.99
|loss trade
|-170.00
|Average
|profit trade
|90.47
|loss trade
|-115.41
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|36 (4474.35)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-510.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4474.35 (36)
|consecutive loss (count of losses)
|-510.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.02.01 15:00
|sell
|1
|2.31
|1.3012
|1.3029
|1.2915
|2
|2005.02.01 15:04
|modify
|1
|2.31
|1.3012
|1.3027
|1.2915
|3
|2005.02.01 15:04
|close
|1
|2.31
|1.3005
|1.3027
|1.2915
|16.17
|1016.17
|4
|2005.02.01 15:10
|sell
|2
|2.34
|1.3011
|1.3028
|1.2914
|5
|2005.02.01 16:59
|s/l
|2
|2.34
|1.3028
|1.3028
|1.2914
|-39.78
|976.39
|6
|2005.02.02 17:01
|sell
|3
|2.25
|1.3030
|1.3047
|1.2933
|7
|2005.02.02 18:00
|modify
|3
|2.25
|1.3030
|1.3045
|1.2933
|8
|2005.02.02 18:12
|modify
|3
|2.25
|1.3030
|1.3043
|1.2933
|9
|2005.02.02 18:12
|close
|3
|2.25
|1.3018
|1.3043
|1.2933
|27.00
|1003.39
|10
|2005.02.03 13:00
|sell
|4
|2.32
|1.2963
|1.2980
|1.2866
|11
|2005.02.03 13:00
|modify
|4
|2.32
|1.2963
|1.2974
|1.2866
|12
|2005.02.03 13:00
|close
|4
|2.32
|1.2949
|1.2974
|1.2866
|32.48
|1035.87
|13
|2005.02.03 13:00
|sell
|5
|2.40
|1.2963
|1.2980
|1.2866
|14
|2005.02.03 13:00
|modify
|5
|2.40
|1.2963
|1.2974
|1.2866
|15
|2005.02.03 13:00
|close
|5
|2.40
|1.2949
|1.2974
|1.2866
|33.60
|1069.47
|16
|2005.02.03 13:48
|sell
|6
|2.48
|1.2963
|1.2980
|1.2866
|17
|2005.02.03 14:59
|close
|6
|2.48
|1.2956
|1.2980
|1.2866
|17.36
|1086.83
|18
|2005.02.03 16:09
|sell
|7
|2.51
|1.2968
|1.2985
|1.2871
|19
|2005.02.03 17:04
|close
|7
|2.51
|1.2960
|1.2985
|1.2871
|20.08
|1106.91
|20
|2005.02.04 09:41
|sell
|8
|2.56
|1.2971
|1.2988
|1.2874
|21
|2005.02.04 09:41
|modify
|8
|2.56
|1.2971
|1.2987
|1.2874
|22
|2005.02.04 09:41
|modify
|8
|2.56
|1.2971
|1.2986
|1.2874
|23
|2005.02.04 09:59
|modify
|8
|2.56
|1.2971
|1.2985
|1.2874
|24
|2005.02.04 10:00
|modify
|8
|2.56
|1.2971
|1.2985
|1.2874
|25
|2005.02.04 10:00
|modify
|8
|2.56
|1.2971
|1.2982
|1.2874
|26
|2005.02.04 10:03
|modify
|8
|2.56
|1.2971
|1.2981
|1.2874
|27
|2005.02.04 10:03
|modify
|8
|2.56
|1.2971
|1.2980
|1.2874
|28
|2005.02.04 10:03
|close
|8
|2.56
|1.2966
|1.2980
|1.2874
|12.80
|1119.71
|29
|2005.02.04 11:30
|sell
|9
|2.59
|1.2967
|1.2984
|1.2870
|30
|2005.02.04 11:30
|modify
|9
|2.59
|1.2967
|1.2983
|1.2870
|31
|2005.02.04 11:31
|modify
|9
|2.59
|1.2967
|1.2982
|1.2870
|32
|2005.02.04 11:31
|modify
|9
|2.59
|1.2967
|1.2981
|1.2870
|33
|2005.02.04 11:31
|modify
|9
|2.59
|1.2967
|1.2980
|1.2870
|34
|2005.02.04 11:59
|modify
|9
|2.59
|1.2967
|1.2976
|1.2870
|35
|2005.02.04 11:59
|close
|9
|2.59
|1.2961
|1.2976
|1.2870
|15.54
|1135.25
|36
|2005.02.04 13:03
|sell
|10
|2.63
|1.2962
|1.2979
|1.2865
|37
|2005.02.04 14:15
|close
|10
|2.63
|1.2956
|1.2979
|1.2865
|15.78
|1151.03
|38
|2005.02.04 14:26
|sell
|11
|2.66
|1.2966
|1.2983
|1.2869
|39
|2005.02.04 14:28
|close
|11
|2.66
|1.2959
|1.2983
|1.2869
|18.62
|1169.65
|40
|2005.02.04 14:31
|sell
|12
|2.71
|1.2967
|1.2984
|1.2870
|41
|2005.02.04 14:59
|modify
|12
|2.71
|1.2967
|1.2973
|1.2870
|42
|2005.02.04 14:59
|close
|12
|2.71
|1.2944
|1.2973
|1.2870
|62.33
|1231.98
|43
|2005.02.07 00:59
|sell
|13
|2.88
|1.2838
|1.2855
|1.2741
|44
|2005.02.07 01:23
|close
|13
|2.88
|1.2832
|1.2855
|1.2741
|17.28
|1249.26
|45
|2005.02.07 03:38
|sell
|14
|2.92
|1.2833
|1.2850
|1.2736
|46
|2005.02.07 06:00
|s/l
|14
|2.92
|1.2850
|1.2850
|1.2736
|-49.64
|1199.62
|47
|2005.02.07 14:00
|sell
|15
|2.80
|1.2842
|1.2859
|1.2745
|48
|2005.02.07 14:25
|modify
|15
|2.80
|1.2842
|1.2859
|1.2745
|49
|2005.02.07 14:25
|close
|15
|2.80
|1.2835
|1.2859
|1.2745
|19.60
|1219.22
|50
|2005.02.07 14:47
|sell
|16
|2.85
|1.2842
|1.2859
|1.2745
|51
|2005.02.07 14:59
|modify
|16
|2.85
|1.2842
|1.2856
|1.2745
|52
|2005.02.07 14:59
|close
|16
|2.85
|1.2832
|1.2856
|1.2745
|28.50
|1247.72
|53
|2005.02.07 15:42
|sell
|17
|2.92
|1.2838
|1.2855
|1.2741
|54
|2005.02.07 15:56
|modify
|17
|2.92
|1.2838
|1.2855
|1.2741
|55
|2005.02.07 15:56
|close
|17
|2.92
|1.2831
|1.2855
|1.2741
|20.44
|1268.16
|56
|2005.02.07 17:54
|sell
|18
|2.98
|1.2769
|1.2786
|1.2672
|57
|2005.02.07 21:00
|close
|18
|2.98
|1.2756
|1.2786
|1.2672
|38.74
|1306.90
|58
|2005.02.07 22:05
|sell
|19
|3.07
|1.2758
|1.2775
|1.2661
|59
|2005.02.08 08:00
|s/l
|19
|3.07
|1.2775
|1.2775
|1.2661
|-49.98
|1256.92
|60
|2005.02.08 14:01
|sell
|20
|2.95
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|61
|2005.02.08 14:19
|modify
|20
|2.95
|1.2766
|1.2781
|1.2669
|62
|2005.02.08 14:21
|modify
|20
|2.95
|1.2766
|1.2780
|1.2669
|63
|2005.02.08 14:21
|close
|20
|2.95
|1.2758
|1.2780
|1.2669
|23.60
|1280.52
|64
|2005.02.08 14:22
|sell
|21
|3.01
|1.2755
|1.2772
|1.2658
|65
|2005.02.08 15:59
|s/l
|21
|3.01
|1.2772
|1.2772
|1.2658
|-51.17
|1229.35
|66
|2005.02.08 22:10
|sell
|22
|2.89
|1.2768
|1.2785
|1.2671
|67
|2005.02.09 00:01
|modify
|22
|2.89
|1.2768
|1.2785
|1.2671
|68
|2005.02.09 00:59
|modify
|22
|2.89
|1.2768
|1.2783
|1.2671
|69
|2005.02.09 00:59
|close
|22
|2.89
|1.2759
|1.2783
|1.2671
|28.09
|1257.44
|70
|2005.02.09 13:59
|sell
|23
|2.96
|1.2755
|1.2772
|1.2658
|71
|2005.02.09 14:00
|s/l
|23
|2.96
|1.2772
|1.2772
|1.2658
|-50.32
|1207.12
|72
|2005.02.09 14:00
|sell
|24
|2.83
|1.2775
|1.2792
|1.2678
|73
|2005.02.09 14:06
|modify
|24
|2.83
|1.2775
|1.2792
|1.2678
|74
|2005.02.09 14:07
|modify
|24
|2.83
|1.2775
|1.2791
|1.2678
|75
|2005.02.09 14:07
|close
|24
|2.83
|1.2765
|1.2791
|1.2678
|28.30
|1235.42
|76
|2005.02.09 14:10
|sell
|25
|2.90
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|77
|2005.02.09 14:19
|modify
|25
|2.90
|1.2766
|1.2783
|1.2669
|78
|2005.02.09 14:59
|s/l
|25
|2.90
|1.2783
|1.2783
|1.2669
|-49.29
|1186.13
|79
|2005.02.09 14:59
|sell
|26
|2.78
|1.2788
|1.2805
|1.2691
|80
|2005.02.09 17:18
|s/l
|26
|2.78
|1.2805
|1.2805
|1.2691
|-47.26
|1138.87
|81
|2005.02.10 12:01
|sell
|27
|2.67
|1.2788
|1.2805
|1.2691
|82
|2005.02.10 12:05
|modify
|27
|2.67
|1.2788
|1.2803
|1.2691
|83
|2005.02.10 12:54
|modify
|27
|2.67
|1.2788
|1.2800
|1.2691
|84
|2005.02.10 12:56
|modify
|27
|2.67
|1.2788
|1.2798
|1.2691
|85
|2005.02.10 13:59
|s/l
|27
|2.67
|1.279809
|1.2798
|1.2691
|-26.94
|1111.93
|86
|2005.02.11 12:00
|sell
|28
|2.59
|1.2865
|1.2882
|1.2768
|87
|2005.02.11 12:28
|modify
|28
|2.59
|1.2865
|1.2881
|1.2768
|88
|2005.02.11 12:31
|modify
|28
|2.59
|1.2865
|1.2880
|1.2768
|89
|2005.02.11 12:33
|modify
|28
|2.59
|1.2865
|1.2879
|1.2768
|90
|2005.02.11 12:33
|modify
|28
|2.59
|1.2865
|1.2879
|1.2768
|91
|2005.02.11 12:41
|modify
|28
|2.59
|1.2865
|1.2878
|1.2768
|92
|2005.02.11 12:44
|modify
|28
|2.59
|1.2865
|1.2877
|1.2768
|93
|2005.02.11 12:45
|modify
|28
|2.59
|1.2865
|1.2876
|1.2768
|94
|2005.02.11 12:45
|close
|28
|2.59
|1.2858
|1.2876
|1.2768
|18.13
|1130.06
|95
|2005.02.11 14:58
|sell
|29
|2.63
|1.2871
|1.2888
|1.2774
|96
|2005.02.11 15:04
|modify
|29
|2.63
|1.2871
|1.2886
|1.2774
|97
|2005.02.11 15:05
|modify
|29
|2.63
|1.2871
|1.2886
|1.2774
|98
|2005.02.11 15:13
|modify
|29
|2.63
|1.2871
|1.2886
|1.2774
|99
|2005.02.11 15:13
|modify
|29
|2.63
|1.2871
|1.2885
|1.2774
|100
|2005.02.11 15:32
|modify
|29
|2.63
|1.2871
|1.2884
|1.2774
|101
|2005.02.11 15:32
|close
|29
|2.63
|1.2862
|1.2884
|1.2774
|23.67
|1153.73
|102
|2005.02.11 16:10
|sell
|30
|2.69
|1.2875
|1.2892
|1.2778
|103
|2005.02.11 17:57
|modify
|30
|2.69
|1.2875
|1.2891
|1.2778
|104
|2005.02.11 17:57
|close
|30
|2.69
|1.2864
|1.2891
|1.2778
|29.59
|1183.32
|105
|2005.02.14 14:08
|sell
|31
|2.74
|1.2964
|1.2981
|1.2867
|106
|2005.02.15 01:00
|modify
|31
|2.74
|1.2964
|1.2980
|1.2867
|107
|2005.02.15 02:59
|modify
|31
|2.74
|1.2964
|1.2979
|1.2867
|108
|2005.02.15 03:00
|modify
|31
|2.74
|1.2964
|1.2978
|1.2867
|109
|2005.02.15 03:00
|modify
|31
|2.74
|1.2964
|1.2978
|1.2867
|110
|2005.02.15 03:00
|modify
|31
|2.74
|1.2964
|1.2976
|1.2867
|111
|2005.02.15 03:00
|modify
|31
|2.74
|1.2964
|1.2975
|1.2867
|112
|2005.02.15 03:00
|close
|31
|2.74
|1.2956
|1.2975
|1.2867
|23.89
|1207.21
|113
|2005.02.15 15:27
|sell
|32
|2.79
|1.2994
|1.3011
|1.2897
|114
|2005.02.15 15:44
|close
|32
|2.79
|1.2983
|1.3011
|1.2897
|30.69
|1237.90
|115
|2005.02.15 15:44
|sell
|33
|2.86
|1.2982
|1.2999
|1.2885
|116
|2005.02.15 16:59
|s/l
|33
|2.86
|1.2999
|1.2999
|1.2885
|-48.62
|1189.28
|117
|2005.02.16 01:30
|sell
|34
|2.74
|1.3015
|1.3032
|1.2918
|118
|2005.02.16 07:37
|modify
|34
|2.74
|1.3015
|1.3029
|1.2918
|119
|2005.02.16 07:38
|modify
|34
|2.74
|1.3015
|1.3028
|1.2918
|120
|2005.02.16 11:59
|s/l
|34
|2.74
|1.302837
|1.3028
|1.2918
|-36.63
|1152.65
|121
|2005.02.16 15:59
|sell
|35
|2.66
|1.2998
|1.3015
|1.2901
|122
|2005.02.16 16:00
|s/l
|35
|2.66
|1.3015
|1.3015
|1.2901
|-45.22
|1107.43
|123
|2005.02.16 16:00
|sell
|36
|2.55
|1.3024
|1.3041
|1.2927
|124
|2005.02.16 16:00
|close
|36
|2.55
|1.3013
|1.3041
|1.2927
|28.05
|1135.48
|125
|2005.02.16 16:00
|sell
|37
|2.62
|1.3019
|1.3036
|1.2922
|126
|2005.02.16 16:01
|close
|37
|2.62
|1.3007
|1.3036
|1.2922
|31.44
|1166.92
|127
|2005.02.16 23:08
|sell
|38
|2.69
|1.3031
|1.3048
|1.2934
|128
|2005.02.17 01:59
|s/l
|38
|2.69
|1.3048
|1.3048
|1.2934
|-39.92
|1127.00
|129
|2005.02.17 14:00
|sell
|39
|2.59
|1.3048
|1.3065
|1.2951
|130
|2005.02.17 14:14
|modify
|39
|2.59
|1.3048
|1.3064
|1.2951
|131
|2005.02.17 14:16
|modify
|39
|2.59
|1.3048
|1.3062
|1.2951
|132
|2005.02.17 14:16
|close
|39
|2.59
|1.3038
|1.3062
|1.2951
|25.90
|1152.90
|133
|2005.02.17 14:59
|sell
|40
|2.65
|1.3063
|1.3080
|1.2966
|134
|2005.02.17 15:59
|s/l
|40
|2.65
|1.3080
|1.3080
|1.2966
|-45.05
|1107.85
|135
|2005.02.18 11:46
|sell
|41
|2.55
|1.3045
|1.3062
|1.2948
|136
|2005.02.18 11:47
|modify
|41
|2.55
|1.3045
|1.3061
|1.2948
|137
|2005.02.18 11:47
|modify
|41
|2.55
|1.3045
|1.3059
|1.2948
|138
|2005.02.18 11:47
|modify
|41
|2.55
|1.3045
|1.3059
|1.2948
|139
|2005.02.18 11:57
|modify
|41
|2.55
|1.3045
|1.3058
|1.2948
|140
|2005.02.18 12:27
|modify
|41
|2.55
|1.3045
|1.3058
|1.2948
|141
|2005.02.18 12:27
|modify
|41
|2.55
|1.3045
|1.3057
|1.2948
|142
|2005.02.18 12:28
|modify
|41
|2.55
|1.3045
|1.3056
|1.2948
|143
|2005.02.18 12:28
|modify
|41
|2.55
|1.3045
|1.3056
|1.2948
|144
|2005.02.18 12:38
|modify
|41
|2.55
|1.3045
|1.3055
|1.2948
|145
|2005.02.18 12:39
|modify
|41
|2.55
|1.3045
|1.3055
|1.2948
|146
|2005.02.18 12:39
|modify
|41
|2.55
|1.3045
|1.3053
|1.2948
|147
|2005.02.18 12:39
|close
|41
|2.55
|1.3033
|1.3053
|1.2948
|30.60
|1138.45
|148
|2005.02.18 18:00
|sell
|42
|2.61
|1.3069
|1.3086
|1.2972
|149
|2005.02.18 19:57
|close
|42
|2.61
|1.3062
|1.3086
|1.2972
|18.27
|1156.72
|150
|2005.02.21 05:59
|sell
|43
|2.66
|1.3062
|1.3079
|1.2965
|151
|2005.02.21 06:50
|modify
|43
|2.66
|1.3062
|1.3078
|1.2965
|152
|2005.02.21 08:06
|modify
|43
|2.66
|1.3062
|1.3078
|1.2965
|153
|2005.02.21 08:10
|modify
|43
|2.66
|1.3062
|1.3076
|1.2965
|154
|2005.02.21 09:59
|modify
|43
|2.66
|1.3062
|1.3071
|1.2965
|155
|2005.02.21 11:59
|close
|43
|2.66
|1.3055
|1.3071
|1.2965
|18.62
|1175.34
|156
|2005.02.22 00:59
|sell
|44
|2.70
|1.3067
|1.3084
|1.2970
|157
|2005.02.22 01:00
|modify
|44
|2.70
|1.3067
|1.3081
|1.2970
|158
|2005.02.22 01:39
|modify
|44
|2.70
|1.3067
|1.3079
|1.2970
|159
|2005.02.22 01:59
|s/l
|44
|2.70
|1.307919
|1.3079
|1.2970
|-32.90
|1142.44
|160
|2005.02.23 01:00
|sell
|45
|2.59
|1.3257
|1.3274
|1.3160
|161
|2005.02.23 01:33
|close
|45
|2.59
|1.3249
|1.3274
|1.3160
|20.72
|1163.16
|162
|2005.02.23 12:59
|sell
|46
|2.64
|1.3234
|1.3251
|1.3137
|163
|2005.02.23 13:00
|modify
|46
|2.64
|1.3234
|1.3241
|1.3137
|164
|2005.02.23 13:00
|close
|46
|2.64
|1.3209
|1.3241
|1.3137
|66.00
|1229.16
|165
|2005.02.23 15:17
|sell
|47
|2.79
|1.3214
|1.3231
|1.3117
|166
|2005.02.23 15:22
|close
|47
|2.79
|1.3206
|1.3231
|1.3117
|22.32
|1251.48
|167
|2005.02.23 15:22
|sell
|48
|2.84
|1.3206
|1.3223
|1.3109
|168
|2005.02.23 15:27
|close
|48
|2.84
|1.3197
|1.3223
|1.3109
|25.56
|1277.04
|169
|2005.02.23 15:36
|sell
|49
|2.90
|1.3206
|1.3223
|1.3109
|170
|2005.02.23 15:45
|close
|49
|2.90
|1.3199
|1.3223
|1.3109
|20.30
|1297.34
|171
|2005.02.23 15:55
|sell
|50
|2.95
|1.3207
|1.3224
|1.3110
|172
|2005.02.23 18:59
|s/l
|50
|2.95
|1.3224
|1.3224
|1.3110
|-50.15
|1247.19
|173
|2005.02.24 13:40
|sell
|51
|2.82
|1.3252
|1.3269
|1.3155
|174
|2005.02.24 13:59
|modify
|51
|2.82
|1.3252
|1.3247
|1.3155
|175
|2005.02.24 13:59
|close
|51
|2.82
|1.3220
|1.3247
|1.3155
|90.24
|1337.43
|176
|2005.02.25 12:59
|sell
|52
|3.04
|1.3192
|1.3209
|1.3095
|177
|2005.02.25 13:59
|modify
|52
|3.04
|1.3192
|1.3205
|1.3095
|178
|2005.02.25 13:59
|close
|52
|3.04
|1.3177
|1.3205
|1.3095
|45.60
|1383.03
|179
|2005.02.25 14:38
|sell
|53
|3.14
|1.3195
|1.3212
|1.3098
|180
|2005.02.25 14:41
|close
|53
|3.14
|1.3187
|1.3212
|1.3098
|25.12
|1408.15
|181
|2005.02.25 14:42
|sell
|54
|3.20
|1.3194
|1.3211
|1.3097
|182
|2005.02.25 14:54
|close
|54
|3.20
|1.3187
|1.3211
|1.3097
|22.40
|1430.55
|183
|2005.02.28 07:00
|sell
|55
|3.23
|1.3267
|1.3284
|1.3170
|184
|2005.02.28 08:58
|close
|55
|3.23
|1.3258
|1.3284
|1.3170
|29.07
|1459.62
|185
|2005.02.28 14:11
|sell
|56
|3.30
|1.3255
|1.3272
|1.3158
|186
|2005.02.28 14:31
|modify
|56
|3.30
|1.3255
|1.3270
|1.3158
|187
|2005.02.28 14:31
|close
|56
|3.30
|1.3245
|1.3270
|1.3158
|33.00
|1492.62
|188
|2005.02.28 14:42
|sell
|57
|3.38
|1.3255
|1.3272
|1.3158
|189
|2005.02.28 14:52
|s/l
|57
|3.38
|1.3272
|1.3272
|1.3158
|-57.46
|1435.16
|190
|2005.02.28 14:52
|sell
|58
|3.24
|1.3270
|1.3287
|1.3173
|191
|2005.02.28 15:10
|modify
|58
|3.24
|1.3270
|1.3286
|1.3173
|192
|2005.02.28 15:10
|close
|58
|3.24
|1.3259
|1.3286
|1.3173
|35.64
|1470.80
|193
|2005.02.28 16:32
|sell
|59
|3.33
|1.3267
|1.3284
|1.3170
|194
|2005.02.28 16:59
|modify
|59
|3.33
|1.3267
|1.3282
|1.3170
|195
|2005.02.28 16:59
|close
|59
|3.33
|1.3254
|1.3282
|1.3170
|43.29
|1514.09
|196
|2005.02.28 17:01
|sell
|60
|3.43
|1.3262
|1.3279
|1.3165
|197
|2005.02.28 17:24
|close
|60
|3.43
|1.3253
|1.3279
|1.3165
|30.87
|1544.96
|198
|2005.02.28 17:27
|sell
|61
|3.50
|1.3260
|1.3277
|1.3163
|199
|2005.02.28 18:22
|close
|61
|3.50
|1.3251
|1.3277
|1.3163
|31.50
|1576.46
|200
|2005.03.01 07:00
|sell
|62
|3.58
|1.3203
|1.3220
|1.3106
|201
|2005.03.01 07:39
|modify
|62
|3.58
|1.3203
|1.3220
|1.3106
|202
|2005.03.01 07:42
|modify
|62
|3.58
|1.3203
|1.3220
|1.3106
|203
|2005.03.01 07:42
|modify
|62
|3.58
|1.3203
|1.3219
|1.3106
|204
|2005.03.01 07:42
|close
|62
|3.58
|1.3193
|1.3219
|1.3106
|35.80
|1612.26
|205
|2005.03.02 01:33
|sell
|63
|3.67
|1.3165
|1.3182
|1.3068
|206
|2005.03.02 02:00
|close
|63
|3.67
|1.3156
|1.3182
|1.3068
|33.03
|1645.29
|207
|2005.03.02 05:00
|sell
|64
|3.75
|1.3169
|1.3186
|1.3072
|208
|2005.03.02 06:06
|modify
|64
|3.75
|1.3169
|1.3185
|1.3072
|209
|2005.03.02 06:07
|modify
|64
|3.75
|1.3169
|1.3185
|1.3072
|210
|2005.03.02 06:07
|modify
|64
|3.75
|1.3169
|1.3184
|1.3072
|211
|2005.03.02 06:24
|modify
|64
|3.75
|1.3169
|1.3183
|1.3072
|212
|2005.03.02 07:00
|modify
|64
|3.75
|1.3169
|1.3179
|1.3072
|213
|2005.03.02 07:01
|modify
|64
|3.75
|1.3169
|1.3178
|1.3072
|214
|2005.03.02 07:01
|close
|64
|3.75
|1.3158
|1.3178
|1.3072
|41.25
|1686.54
|215
|2005.03.02 10:22
|sell
|65
|3.86
|1.3118
|1.3135
|1.3021
|216
|2005.03.02 10:42
|close
|65
|3.86
|1.3109
|1.3135
|1.3021
|34.74
|1721.28
|217
|2005.03.02 13:00
|sell
|66
|3.94
|1.3111
|1.3128
|1.3014
|218
|2005.03.02 13:59
|close
|66
|3.94
|1.3100
|1.3128
|1.3014
|43.34
|1764.62
|219
|2005.03.02 18:59
|sell
|67
|4.03
|1.3134
|1.3151
|1.3037
|220
|2005.03.03 01:00
|modify
|67
|4.03
|1.3134
|1.3151
|1.3037
|221
|2005.03.03 04:59
|modify
|67
|4.03
|1.3134
|1.3151
|1.3037
|222
|2005.03.03 05:00
|modify
|67
|4.03
|1.3134
|1.3147
|1.3037
|223
|2005.03.03 05:00
|close
|67
|4.03
|1.3129
|1.3147
|1.3037
|28.85
|1793.48
|224
|2005.03.03 07:10
|sell
|68
|4.10
|1.3133
|1.3150
|1.3036
|225
|2005.03.03 07:31
|modify
|68
|4.10
|1.3133
|1.3148
|1.3036
|226
|2005.03.03 07:35
|modify
|68
|4.10
|1.3133
|1.3147
|1.3036
|227
|2005.03.03 07:35
|modify
|68
|4.10
|1.3133
|1.3147
|1.3036
|228
|2005.03.03 07:36
|modify
|68
|4.10
|1.3133
|1.3147
|1.3036
|229
|2005.03.03 07:36
|modify
|68
|4.10
|1.3133
|1.3145
|1.3036
|230
|2005.03.03 07:36
|close
|68
|4.10
|1.3127
|1.3145
|1.3036
|24.60
|1818.08
|231
|2005.03.04 05:59
|sell
|69
|4.16
|1.3111
|1.3128
|1.3014
|232
|2005.03.04 06:00
|modify
|69
|4.16
|1.3111
|1.3128
|1.3014
|233
|2005.03.04 06:00
|modify
|69
|4.16
|1.3111
|1.3121
|1.3014
|234
|2005.03.04 06:07
|modify
|69
|4.16
|1.3111
|1.3119
|1.3014
|235
|2005.03.04 06:07
|close
|69
|4.16
|1.3103
|1.3119
|1.3014
|33.28
|1851.36
|236
|2005.03.07 05:09
|sell
|70
|4.20
|1.3237
|1.3254
|1.3140
|237
|2005.03.07 05:13
|close
|70
|4.20
|1.3232
|1.3254
|1.3140
|21.00
|1872.36
|238
|2005.03.07 05:59
|sell
|71
|4.24
|1.3236
|1.3253
|1.3139
|239
|2005.03.07 06:01
|modify
|71
|4.24
|1.3236
|1.3253
|1.3139
|240
|2005.03.07 06:04
|modify
|71
|4.24
|1.3236
|1.3252
|1.3139
|241
|2005.03.07 06:04
|close
|71
|4.24
|1.3231
|1.3252
|1.3139
|21.20
|1893.56
|242
|2005.03.07 15:59
|sell
|72
|4.30
|1.3215
|1.3232
|1.3118
|243
|2005.03.07 17:38
|modify
|72
|4.30
|1.3215
|1.3226
|1.3118
|244
|2005.03.07 17:38
|close
|72
|4.30
|1.3202
|1.3226
|1.3118
|55.90
|1949.46
|245
|2005.03.07 19:02
|sell
|73
|4.43
|1.3212
|1.3229
|1.3115
|246
|2005.03.07 19:46
|close
|73
|4.43
|1.3206
|1.3229
|1.3115
|26.58
|1976.04
|247
|2005.03.08 06:00
|sell
|74
|4.48
|1.3223
|1.3240
|1.3126
|248
|2005.03.08 06:09
|modify
|74
|4.48
|1.3223
|1.3240
|1.3126
|249
|2005.03.08 07:59
|s/l
|74
|4.48
|1.323988
|1.3240
|1.3126
|-75.63
|1900.41
|250
|2005.03.09 23:57
|sell
|75
|4.26
|1.3385
|1.3402
|1.3288
|251
|2005.03.10 00:59
|s/l
|75
|4.26
|1.3402
|1.3402
|1.3288
|-63.22
|1837.19
|252
|2005.03.10 10:02
|sell
|76
|4.11
|1.3424
|1.3441
|1.3327
|253
|2005.03.10 11:13
|close
|76
|4.11
|1.3416
|1.3441
|1.3327
|32.88
|1870.07
|254
|2005.03.10 14:40
|sell
|77
|4.18
|1.3425
|1.3442
|1.3328
|255
|2005.03.10 14:59
|close
|77
|4.18
|1.3410
|1.3442
|1.3328
|62.70
|1932.77
|256
|2005.03.10 15:39
|sell
|78
|4.32
|1.3417
|1.3434
|1.3320
|257
|2005.03.10 15:52
|close
|78
|4.32
|1.3408
|1.3434
|1.3320
|38.88
|1971.65
|258
|2005.03.14 08:37
|sell
|79
|4.41
|1.3416
|1.3433
|1.3319
|259
|2005.03.14 08:59
|modify
|79
|4.41
|1.3416
|1.3428
|1.3319
|260
|2005.03.14 08:59
|close
|79
|4.41
|1.3406
|1.3428
|1.3319
|44.10
|2015.75
|261
|2005.03.15 06:03
|sell
|80
|4.52
|1.3367
|1.3384
|1.3270
|262
|2005.03.15 06:35
|modify
|80
|4.52
|1.3367
|1.3384
|1.3270
|263
|2005.03.15 06:55
|modify
|80
|4.52
|1.3367
|1.3384
|1.3270
|264
|2005.03.15 06:55
|modify
|80
|4.52
|1.3367
|1.3383
|1.3270
|265
|2005.03.15 06:58
|modify
|80
|4.52
|1.3367
|1.3381
|1.3270
|266
|2005.03.15 06:59
|modify
|80
|4.52
|1.3367
|1.3365
|1.3270
|267
|2005.03.15 07:00
|close
|80
|4.52
|1.3346
|1.3365
|1.3270
|94.92
|2110.67
|268
|2005.03.15 16:00
|sell
|81
|4.75
|1.3318
|1.3335
|1.3221
|269
|2005.03.15 16:48
|close
|81
|4.75
|1.3309
|1.3335
|1.3221
|42.75
|2153.42
|270
|2005.03.15 16:51
|sell
|82
|4.85
|1.3315
|1.3332
|1.3218
|271
|2005.03.15 22:15
|close
|82
|4.85
|1.3308
|1.3332
|1.3218
|33.95
|2187.37
|272
|2005.03.17 05:07
|sell
|83
|4.90
|1.3404
|1.3421
|1.3307
|273
|2005.03.17 05:59
|modify
|83
|4.90
|1.3404
|1.3420
|1.3307
|274
|2005.03.17 05:59
|modify
|83
|4.90
|1.3404
|1.3420
|1.3307
|275
|2005.03.17 05:59
|modify
|83
|4.90
|1.3404
|1.3419
|1.3307
|276
|2005.03.17 06:07
|modify
|83
|4.90
|1.3404
|1.3419
|1.3307
|277
|2005.03.17 06:07
|modify
|83
|4.90
|1.3404
|1.3417
|1.3307
|278
|2005.03.17 07:00
|modify
|83
|4.90
|1.3404
|1.3416
|1.3307
|279
|2005.03.17 07:00
|modify
|83
|4.90
|1.3404
|1.3415
|1.3307
|280
|2005.03.17 07:00
|close
|83
|4.90
|1.3395
|1.3415
|1.3307
|44.10
|2231.47
|281
|2005.03.17 07:18
|sell
|84
|4.99
|1.3406
|1.3423
|1.3309
|282
|2005.03.17 07:59
|modify
|84
|4.99
|1.3406
|1.3422
|1.3309
|283
|2005.03.17 08:00
|modify
|84
|4.99
|1.3406
|1.3422
|1.3309
|284
|2005.03.17 08:52
|modify
|84
|4.99
|1.3406
|1.3421
|1.3309
|285
|2005.03.17 08:52
|modify
|84
|4.99
|1.3406
|1.3421
|1.3309
|286
|2005.03.17 08:57
|modify
|84
|4.99
|1.3406
|1.3420
|1.3309
|287
|2005.03.17 08:57
|modify
|84
|4.99
|1.3406
|1.3419
|1.3309
|288
|2005.03.17 08:58
|modify
|84
|4.99
|1.3406
|1.3418
|1.3309
|289
|2005.03.17 08:58
|modify
|84
|4.99
|1.3406
|1.3418
|1.3309
|290
|2005.03.17 08:58
|modify
|84
|4.99
|1.3406
|1.3417
|1.3309
|291
|2005.03.17 08:58
|close
|84
|4.99
|1.3397
|1.3417
|1.3309
|44.90
|2276.37
|292
|2005.03.17 10:00
|sell
|85
|5.10
|1.3386
|1.3403
|1.3289
|293
|2005.03.17 11:29
|modify
|85
|5.10
|1.3386
|1.3402
|1.3289
|294
|2005.03.17 11:29
|modify
|85
|5.10
|1.3386
|1.3400
|1.3289
|295
|2005.03.17 11:29
|close
|85
|5.10
|1.3377
|1.3400
|1.3289
|45.90
|2322.27
|296
|2005.03.17 13:59
|sell
|86
|5.21
|1.3366
|1.3383
|1.3269
|297
|2005.03.17 14:03
|s/l
|86
|5.21
|1.3383
|1.3383
|1.3269
|-88.57
|2233.70
|298
|2005.03.17 16:40
|sell
|87
|5.01
|1.3383
|1.3400
|1.3286
|299
|2005.03.17 16:59
|modify
|87
|5.01
|1.3383
|1.3391
|1.3286
|300
|2005.03.17 16:59
|close
|87
|5.01
|1.3358
|1.3391
|1.3286
|125.25
|2358.95
|301
|2005.03.18 15:59
|sell
|88
|5.32
|1.3308
|1.3325
|1.3211
|302
|2005.03.21 00:59
|modify
|88
|5.32
|1.3308
|1.3306
|1.3211
|303
|2005.03.21 01:00
|close
|88
|5.32
|1.3283
|1.3306
|1.3211
|136.83
|2495.78
|304
|2005.03.21 07:58
|sell
|89
|5.66
|1.3229
|1.3246
|1.3132
|305
|2005.03.21 07:59
|modify
|89
|5.66
|1.3229
|1.3243
|1.3132
|306
|2005.03.21 07:59
|close
|89
|5.66
|1.3216
|1.3243
|1.3132
|73.58
|2569.36
|307
|2005.03.21 13:00
|sell
|90
|5.84
|1.3192
|1.3209
|1.3095
|308
|2005.03.21 14:28
|close
|90
|5.84
|1.3185
|1.3209
|1.3095
|40.88
|2610.24
|309
|2005.03.21 15:07
|sell
|91
|5.94
|1.3189
|1.3206
|1.3092
|310
|2005.03.21 15:59
|modify
|91
|5.94
|1.3189
|1.3199
|1.3092
|311
|2005.03.21 16:00
|close
|91
|5.94
|1.3166
|1.3199
|1.3092
|136.63
|2746.87
|312
|2005.03.21 17:34
|sell
|92
|6.26
|1.3167
|1.3184
|1.3070
|313
|2005.03.21 17:38
|close
|92
|6.26
|1.3161
|1.3184
|1.3070
|37.56
|2784.43
|314
|2005.03.21 17:57
|sell
|93
|6.35
|1.3164
|1.3181
|1.3067
|315
|2005.03.22 06:00
|modify
|93
|6.35
|1.3164
|1.3180
|1.3067
|316
|2005.03.22 08:59
|s/l
|93
|6.35
|1.318002
|1.3180
|1.3067
|-97.17
|2687.26
|317
|2005.03.23 06:00
|sell
|94
|6.16
|1.3082
|1.3099
|1.2985
|318
|2005.03.23 07:34
|close
|94
|6.16
|1.3075
|1.3099
|1.2985
|43.12
|2730.38
|319
|2005.03.23 09:00
|sell
|95
|6.27
|1.3054
|1.3071
|1.2957
|320
|2005.03.23 10:14
|modify
|95
|6.27
|1.3054
|1.3070
|1.2957
|321
|2005.03.23 10:14
|close
|95
|6.27
|1.3045
|1.3070
|1.2957
|56.43
|2786.81
|322
|2005.03.23 13:03
|sell
|96
|6.41
|1.3043
|1.3060
|1.2946
|323
|2005.03.23 13:16
|close
|96
|6.41
|1.3034
|1.3060
|1.2946
|57.69
|2844.50
|324
|2005.03.23 13:24
|sell
|97
|6.54
|1.3042
|1.3059
|1.2945
|325
|2005.03.23 13:42
|close
|97
|6.54
|1.3030
|1.3059
|1.2945
|78.48
|2922.98
|326
|2005.03.23 13:43
|sell
|98
|6.73
|1.3031
|1.3048
|1.2934
|327
|2005.03.23 14:30
|close
|98
|6.73
|1.3022
|1.3048
|1.2934
|60.57
|2983.55
|328
|2005.03.24 00:00
|sell
|99
|6.89
|1.2982
|1.2999
|1.2885
|329
|2005.03.24 05:59
|s/l
|99
|6.89
|1.2999
|1.2999
|1.2885
|-117.13
|2866.42
|330
|2005.03.24 11:00
|sell
|100
|6.62
|1.2999
|1.3016
|1.2902
|331
|2005.03.24 11:10
|close
|100
|6.62
|1.2990
|1.3016
|1.2902
|59.58
|2926.00
|332
|2005.03.24 11:12
|sell
|101
|6.76
|1.2990
|1.3007
|1.2893
|333
|2005.03.24 11:29
|close
|101
|6.76
|1.2982
|1.3007
|1.2893
|54.07
|2980.07
|334
|2005.03.24 15:28
|sell
|102
|6.89
|1.2980
|1.2997
|1.2883
|335
|2005.03.24 15:59
|modify
|102
|6.89
|1.2980
|1.2992
|1.2883
|336
|2005.03.24 15:59
|close
|102
|6.89
|1.2958
|1.2992
|1.2883
|151.58
|3131.65
|337
|2005.03.24 16:20
|sell
|103
|7.24
|1.2971
|1.2988
|1.2874
|338
|2005.03.24 16:21
|close
|103
|7.24
|1.2964
|1.2988
|1.2874
|50.68
|3182.33
|339
|2005.03.24 23:01
|sell
|104
|7.38
|1.2938
|1.2955
|1.2841
|340
|2005.03.25 06:59
|s/l
|104
|7.38
|1.2955
|1.2955
|1.2841
|-120.15
|3062.19
|341
|2005.03.25 13:59
|sell
|105
|7.09
|1.2952
|1.2969
|1.2855
|342
|2005.03.25 14:50
|modify
|105
|7.09
|1.2952
|1.2968
|1.2855
|343
|2005.03.27 23:01
|modify
|105
|7.09
|1.2952
|1.2965
|1.2855
|344
|2005.03.27 23:01
|close
|105
|7.09
|1.2946
|1.2965
|1.2855
|42.54
|3104.73
|345
|2005.03.28 00:04
|sell
|106
|7.20
|1.2935
|1.2952
|1.2838
|346
|2005.03.28 00:59
|modify
|106
|7.20
|1.2935
|1.2920
|1.2838
|347
|2005.03.28 01:00
|close
|106
|7.20
|1.2898
|1.2920
|1.2838
|266.40
|3371.13
|348
|2005.03.28 02:59
|sell
|107
|7.82
|1.2927
|1.2944
|1.2830
|349
|2005.03.28 02:59
|modify
|107
|7.82
|1.2927
|1.2939
|1.2830
|350
|2005.03.28 02:59
|close
|107
|7.82
|1.2914
|1.2939
|1.2830
|101.66
|3472.79
|351
|2005.03.28 13:00
|sell
|108
|8.08
|1.2896
|1.2913
|1.2799
|352
|2005.03.28 13:59
|close
|108
|8.08
|1.2880
|1.2913
|1.2799
|129.28
|3602.07
|353
|2005.03.28 15:44
|sell
|109
|8.38
|1.2888
|1.2905
|1.2791
|354
|2005.03.28 15:49
|close
|109
|8.38
|1.2882
|1.2905
|1.2791
|50.28
|3652.35
|355
|2005.03.28 15:49
|sell
|110
|8.51
|1.2880
|1.2897
|1.2783
|356
|2005.03.28 15:53
|close
|110
|8.51
|1.2875
|1.2897
|1.2783
|42.55
|3694.90
|357
|2005.03.28 15:53
|sell
|111
|8.61
|1.2875
|1.2892
|1.2778
|358
|2005.03.28 15:53
|close
|111
|8.61
|1.2870
|1.2892
|1.2778
|43.05
|3737.95
|359
|2005.03.28 18:52
|sell
|112
|8.71
|1.2879
|1.2896
|1.2782
|360
|2005.03.28 20:59
|s/l
|112
|8.71
|1.2896
|1.2896
|1.2782
|-148.07
|3589.88
|361
|2005.03.28 23:31
|sell
|113
|8.35
|1.2896
|1.2913
|1.2799
|362
|2005.03.28 23:59
|s/l
|113
|8.35
|1.2913
|1.2913
|1.2799
|-141.95
|3447.93
|363
|2005.03.29 11:45
|sell
|114
|7.99
|1.2940
|1.2957
|1.2843
|364
|2005.03.29 12:59
|close
|114
|7.99
|1.2927
|1.2957
|1.2843
|103.86
|3551.79
|365
|2005.03.29 14:12
|sell
|115
|8.24
|1.2924
|1.2941
|1.2827
|366
|2005.03.29 15:49
|close
|115
|8.24
|1.2911
|1.2941
|1.2827
|107.12
|3658.91
|367
|2005.03.29 17:59
|sell
|116
|8.49
|1.2928
|1.2945
|1.2831
|368
|2005.03.29 20:28
|close
|116
|8.49
|1.2920
|1.2945
|1.2831
|67.92
|3726.83
|369
|2005.03.29 20:49
|sell
|117
|8.65
|1.2928
|1.2945
|1.2831
|370
|2005.03.30 01:59
|s/l
|117
|8.65
|1.2945
|1.2945
|1.2831
|-140.82
|3586.00
|371
|2005.03.30 09:00
|sell
|118
|8.30
|1.2956
|1.2973
|1.2859
|372
|2005.03.30 09:59
|close
|118
|8.30
|1.2948
|1.2973
|1.2859
|66.40
|3652.40
|373
|2005.03.30 16:00
|sell
|119
|8.45
|1.2965
|1.2982
|1.2868
|374
|2005.03.30 16:52
|close
|119
|8.45
|1.2955
|1.2982
|1.2868
|84.50
|3736.90
|375
|2005.03.30 20:59
|sell
|120
|8.67
|1.2928
|1.2945
|1.2831
|376
|2005.03.30 20:59
|close
|120
|8.67
|1.2916
|1.2945
|1.2831
|104.04
|3840.94
|377
|2005.03.30 22:00
|sell
|121
|8.91
|1.2931
|1.2948
|1.2834
|378
|2005.03.30 22:15
|close
|121
|8.91
|1.2922
|1.2948
|1.2834
|80.19
|3921.13
|379
|2005.03.30 22:17
|sell
|122
|9.10
|1.2924
|1.2941
|1.2827
|380
|2005.03.30 22:52
|close
|122
|9.10
|1.2915
|1.2941
|1.2827
|81.90
|4003.03
|381
|2005.03.30 22:59
|sell
|123
|9.29
|1.2926
|1.2943
|1.2829
|382
|2005.03.31 00:00
|close
|123
|9.29
|1.2916
|1.2943
|1.2829
|112.97
|4116.00
|383
|2005.03.31 02:14
|sell
|124
|9.55
|1.2925
|1.2942
|1.2828
|384
|2005.03.31 03:54
|close
|124
|9.55
|1.2916
|1.2942
|1.2828
|85.94
|4201.94
|385
|2005.04.04 07:00
|sell
|125
|9.78
|1.2894
|1.2911
|1.2797
|386
|2005.04.04 07:59
|close
|125
|9.78
|1.2886
|1.2911
|1.2797
|78.24
|4280.18
|387
|2005.04.04 10:11
|sell
|126
|9.96
|1.2895
|1.2912
|1.2798
|388
|2005.04.04 10:17
|modify
|126
|9.96
|1.2895
|1.2912
|1.2798
|389
|2005.04.04 10:17
|modify
|126
|9.96
|1.2895
|1.2911
|1.2798
|390
|2005.04.04 10:17
|close
|126
|9.96
|1.2886
|1.2911
|1.2798
|89.63
|4369.81
|391
|2005.04.04 11:34
|sell
|127
|10.00
|1.2890
|1.2907
|1.2793
|392
|2005.04.04 11:59
|close
|127
|10.00
|1.2884
|1.2907
|1.2793
|59.99
|4429.80
|393
|2005.04.04 15:35
|sell
|128
|10.00
|1.2841
|1.2858
|1.2744
|394
|2005.04.04 16:19
|close
|128
|10.00
|1.2831
|1.2858
|1.2744
|100.00
|4529.80
|395
|2005.04.04 18:59
|sell
|129
|10.00
|1.2854
|1.2871
|1.2757
|396
|2005.04.05 01:59
|modify
|129
|10.00
|1.2854
|1.2858
|1.2757
|397
|2005.04.05 02:00
|close
|129
|10.00
|1.2830
|1.2858
|1.2757
|247.20
|4777.00
|398
|2005.04.05 03:11
|sell
|130
|10.00
|1.2830
|1.2847
|1.2733
|399
|2005.04.05 05:00
|close
|130
|10.00
|1.2823
|1.2847
|1.2733
|70.00
|4847.00
|400
|2005.04.05 06:22
|sell
|131
|10.00
|1.2829
|1.2846
|1.2732
|401
|2005.04.05 06:59
|modify
|131
|10.00
|1.2829
|1.2842
|1.2732
|402
|2005.04.05 07:00
|close
|131
|10.00
|1.2818
|1.2842
|1.2732
|110.01
|4957.01
|403
|2005.04.05 12:00
|sell
|132
|10.00
|1.2819
|1.2836
|1.2722
|404
|2005.04.05 12:46
|modify
|132
|10.00
|1.2819
|1.2836
|1.2722
|405
|2005.04.05 12:46
|close
|132
|10.00
|1.2810
|1.2836
|1.2722
|90.00
|5047.01
|406
|2005.04.06 13:59
|sell
|133
|10.00
|1.2869
|1.2886
|1.2772
|407
|2005.04.06 14:15
|close
|133
|10.00
|1.2859
|1.2886
|1.2772
|100.00
|5147.01
|408
|2005.04.06 15:58
|sell
|134
|10.00
|1.2866
|1.2883
|1.2769
|409
|2005.04.06 16:20
|close
|134
|10.00
|1.2853
|1.2883
|1.2769
|130.00
|5277.01
|410
|2005.04.06 21:05
|sell
|135
|10.00
|1.2880
|1.2897
|1.2783
|411
|2005.04.06 21:11
|close
|135
|10.00
|1.2872
|1.2897
|1.2783
|80.00
|5357.01
|412
|2005.04.07 01:59
|sell
|136
|10.00
|1.2878
|1.2895
|1.2781
|413
|2005.04.07 04:59
|s/l
|136
|10.00
|1.2895
|1.2895
|1.2781
|-170.00
|5187.01
|414
|2005.04.08 02:00
|sell
|137
|10.00
|1.2831
|1.2848
|1.2734
|415
|2005.04.08 02:10
|close
|137
|10.00
|1.2822
|1.2848
|1.2734
|90.00
|5277.01
|416
|2005.04.08 13:00
|sell
|138
|10.00
|1.2832
|1.2849
|1.2735
|417
|2005.04.08 13:59
|modify
|138
|10.00
|1.2832
|1.2848
|1.2735
|418
|2005.04.08 14:00
|modify
|138
|10.00
|1.2832
|1.2847
|1.2735
|419
|2005.04.08 14:00
|close
|138
|10.00
|1.2822
|1.2847
|1.2735
|100.00
|5377.01
|420
|2005.04.12 11:01
|sell
|139
|10.00
|1.2986
|1.3003
|1.2889
|421
|2005.04.12 11:48
|modify
|139
|10.00
|1.2986
|1.3003
|1.2889
|422
|2005.04.12 11:48
|modify
|139
|10.00
|1.2986
|1.3002
|1.2889
|423
|2005.04.12 11:48
|close
|139
|10.00
|1.2979
|1.3002
|1.2889
|70.00
|5447.01
|424
|2005.04.12 11:59
|sell
|140
|10.00
|1.2986
|1.3003
|1.2889
|425
|2005.04.12 12:00
|modify
|140
|10.00
|1.2986
|1.3003
|1.2889
|426
|2005.04.12 12:01
|modify
|140
|10.00
|1.2986
|1.3002
|1.2889
|427
|2005.04.12 12:01
|modify
|140
|10.00
|1.2986
|1.3001
|1.2889
|428
|2005.04.12 12:06
|modify
|140
|10.00
|1.2986
|1.3001
|1.2889
|429
|2005.04.12 12:06
|modify
|140
|10.00
|1.2986
|1.3000
|1.2889
|430
|2005.04.12 12:16
|modify
|140
|10.00
|1.2986
|1.2997
|1.2889
|431
|2005.04.12 12:16
|close
|140
|10.00
|1.2973
|1.2997
|1.2889
|130.01
|5577.02
|432
|2005.04.12 18:59
|sell
|141
|10.00
|1.2924
|1.2941
|1.2827
|433
|2005.04.12 19:59
|close
|141
|10.00
|1.2914
|1.2941
|1.2827
|100.00
|5677.02
|434
|2005.04.12 23:00
|sell
|142
|10.00
|1.2921
|1.2938
|1.2824
|435
|2005.04.12 23:59
|close
|142
|10.00
|1.2906
|1.2938
|1.2824
|150.00
|5827.02
|436
|2005.04.13 02:03
|sell
|143
|10.00
|1.2911
|1.2928
|1.2814
|437
|2005.04.13 06:59
|s/l
|143
|10.00
|1.2928
|1.2928
|1.2814
|-170.00
|5657.02
|438
|2005.04.13 12:00
|sell
|144
|10.00
|1.2935
|1.2952
|1.2838
|439
|2005.04.13 12:59
|modify
|144
|10.00
|1.2935
|1.2911
|1.2838
|440
|2005.04.13 12:59
|close
|144
|10.00
|1.2884
|1.2911
|1.2838
|509.99
|6167.01
|441
|2005.04.13 14:53
|sell
|145
|10.00
|1.2895
|1.2912
|1.2798
|442
|2005.04.13 14:57
|close
|145
|10.00
|1.2886
|1.2912
|1.2798
|89.99
|6257.00
|443
|2005.04.13 14:58
|sell
|146
|10.00
|1.2886
|1.2903
|1.2789
|444
|2005.04.13 15:59
|s/l
|146
|10.00
|1.2903
|1.2903
|1.2789
|-170.00
|6087.00
|445
|2005.04.14 07:59
|sell
|147
|10.00
|1.2874
|1.2891
|1.2777
|446
|2005.04.14 09:00
|modify
|147
|10.00
|1.2874
|1.2888
|1.2777
|447
|2005.04.14 09:01
|modify
|147
|10.00
|1.2874
|1.2887
|1.2777
|448
|2005.04.14 09:59
|modify
|147
|10.00
|1.2874
|1.2871
|1.2777
|449
|2005.04.14 10:00
|close
|147
|10.00
|1.2848
|1.2871
|1.2777
|260.00
|6347.00
|450
|2005.04.14 13:21
|sell
|148
|10.00
|1.2816
|1.2833
|1.2719
|451
|2005.04.14 13:59
|modify
|148
|10.00
|1.2816
|1.2820
|1.2719
|452
|2005.04.14 14:00
|close
|148
|10.00
|1.2788
|1.2820
|1.2719
|280.00
|6627.00
|453
|2005.04.14 14:30
|sell
|149
|10.00
|1.2818
|1.2835
|1.2721
|454
|2005.04.14 14:52
|close
|149
|10.00
|1.2807
|1.2835
|1.2721
|110.00
|6737.00
|455
|2005.04.14 14:53
|sell
|150
|10.00
|1.2811
|1.2828
|1.2714
|456
|2005.04.14 14:59
|close
|150
|10.00
|1.2801
|1.2828
|1.2714
|99.99
|6836.99
|457
|2005.04.14 14:59
|sell
|151
|10.00
|1.2796
|1.2813
|1.2699
|458
|2005.04.14 15:00
|s/l
|151
|10.00
|1.2813
|1.2813
|1.2699
|-170.00
|6666.99
|459
|2005.04.14 18:59
|sell
|152
|10.00
|1.2826
|1.2843
|1.2729
|460
|2005.04.14 19:00
|close
|152
|10.00
|1.2818
|1.2843
|1.2729
|80.00
|6746.99
|461
|2005.04.14 23:00
|sell
|153
|10.00
|1.2810
|1.2827
|1.2713
|462
|2005.04.14 23:37
|close
|153
|10.00
|1.2801
|1.2827
|1.2713
|89.99
|6836.98
|463
|2005.04.15 05:03
|sell
|154
|10.00
|1.2798
|1.2815
|1.2701
|464
|2005.04.15 06:26
|close
|154
|10.00
|1.2791
|1.2815
|1.2701
|70.01
|6906.99
|465
|2005.04.15 06:59
|sell
|155
|10.00
|1.2814
|1.2831
|1.2717
|466
|2005.04.15 07:59
|s/l
|155
|10.00
|1.2831
|1.2831
|1.2717
|-170.00
|6736.99
|467
|2005.04.19 03:26
|sell
|156
|10.00
|1.3022
|1.3039
|1.2925
|468
|2005.04.19 08:52
|modify
|156
|10.00
|1.3022
|1.3036
|1.2925
|469
|2005.04.19 08:59
|modify
|156
|10.00
|1.3022
|1.3021
|1.2925
|470
|2005.04.19 08:59
|close
|156
|10.00
|1.2996
|1.3021
|1.2925
|260.00
|6996.99
|471
|2005.04.19 10:00
|sell
|157
|10.00
|1.3024
|1.3041
|1.2927
|472
|2005.04.19 10:32
|modify
|157
|10.00
|1.3024
|1.3039
|1.2927
|473
|2005.04.19 10:32
|close
|157
|10.00
|1.3009
|1.3039
|1.2927
|150.00
|7146.99
|474
|2005.04.19 11:31
|sell
|158
|10.00
|1.3003
|1.3020
|1.2906
|475
|2005.04.19 11:41
|close
|158
|10.00
|1.2990
|1.3020
|1.2906
|130.00
|7276.99
|476
|2005.04.19 11:59
|sell
|159
|10.00
|1.3003
|1.3020
|1.2906
|477
|2005.04.19 12:17
|s/l
|159
|10.00
|1.3020
|1.3020
|1.2906
|-170.00
|7106.99
|478
|2005.04.20 13:06
|sell
|160
|10.00
|1.3041
|1.3058
|1.2944
|479
|2005.04.20 14:59
|s/l
|160
|10.00
|1.3058
|1.3058
|1.2944
|-170.00
|6936.99
|480
|2005.04.20 14:59
|sell
|161
|10.00
|1.3066
|1.3083
|1.2969
|481
|2005.04.20 16:59
|s/l
|161
|10.00
|1.3083
|1.3083
|1.2969
|-170.00
|6766.99
|482
|2005.04.21 08:00
|sell
|162
|10.00
|1.3095
|1.3112
|1.2998
|483
|2005.04.21 08:23
|modify
|162
|10.00
|1.3095
|1.3106
|1.2998
|484
|2005.04.21 08:23
|close
|162
|10.00
|1.3079
|1.3106
|1.2998
|160.00
|6926.99
|485
|2005.04.21 08:30
|sell
|163
|10.00
|1.3091
|1.3108
|1.2994
|486
|2005.04.21 11:59
|modify
|163
|10.00
|1.3091
|1.3088
|1.2994
|487
|2005.04.21 12:00
|close
|163
|10.00
|1.3060
|1.3088
|1.2994
|309.99
|7236.98
|488
|2005.04.21 13:00
|sell
|164
|10.00
|1.3088
|1.3105
|1.2991
|489
|2005.04.21 13:30
|close
|164
|10.00
|1.3075
|1.3105
|1.2991
|130.00
|7366.98
|490
|2005.04.21 17:59
|sell
|165
|10.00
|1.3059
|1.3076
|1.2962
|491
|2005.04.21 18:06
|close
|165
|10.00
|1.3046
|1.3076
|1.2962
|130.00
|7496.98
|492
|2005.04.21 18:09
|sell
|166
|10.00
|1.3059
|1.3076
|1.2962
|493
|2005.04.21 18:21
|close
|166
|10.00
|1.3045
|1.3076
|1.2962
|140.00
|7636.98
|494
|2005.04.22 18:09
|sell
|167
|10.00
|1.3067
|1.3084
|1.2970
|495
|2005.04.22 18:45
|close
|167
|10.00
|1.3055
|1.3084
|1.2970
|120.00
|7756.98
|496
|2005.04.22 18:59
|sell
|168
|10.00
|1.3066
|1.3083
|1.2969
|497
|2005.04.24 23:00
|modify
|168
|10.00
|1.3066
|1.3083
|1.2969
|498
|2005.04.24 23:00
|close
|168
|10.00
|1.3052
|1.3083
|1.2969
|140.00
|7896.98
|499
|2005.04.24 23:04
|sell
|169
|10.00
|1.3057
|1.3074
|1.2960
|500
|2005.04.24 23:17
|close
|169
|10.00
|1.3045
|1.3074
|1.2960
|120.00
|8016.98
|501
|2005.04.24 23:21
|sell
|170
|10.00
|1.3060
|1.3077
|1.2963
|502
|2005.04.24 23:23
|close
|170
|10.00
|1.3050
|1.3077
|1.2963
|100.00
|8116.98
|503
|2005.04.24 23:23
|sell
|171
|10.00
|1.3060
|1.3077
|1.2963
|504
|2005.04.24 23:23
|modify
|171
|10.00
|1.3060
|1.3070
|1.2963
|505
|2005.04.24 23:23
|close
|171
|10.00
|1.3039
|1.3070
|1.2963
|210.00
|8326.98
|506
|2005.04.25 01:59
|sell
|172
|10.00
|1.3023
|1.3040
|1.2926
|507
|2005.04.25 02:00
|close
|172
|10.00
|1.3012
|1.3040
|1.2926
|110.00
|8436.98
|508
|2005.04.25 06:59
|sell
|173
|10.00
|1.3036
|1.3053
|1.2939
|509
|2005.04.25 07:31
|close
|173
|10.00
|1.3022
|1.3053
|1.2939
|140.00
|8576.98
|510
|2005.04.27 07:59
|sell
|174
|10.00
|1.2928
|1.2945
|1.2831
|511
|2005.04.27 08:15
|modify
|174
|10.00
|1.2928
|1.2944
|1.2831
|512
|2005.04.27 08:15
|modify
|174
|10.00
|1.2928
|1.2943
|1.2831
|513
|2005.04.27 09:10
|modify
|174
|10.00
|1.2928
|1.2942
|1.2831
|514
|2005.04.27 09:10
|close
|174
|10.00
|1.2916
|1.2942
|1.2831
|120.00
|8696.98
|515
|2005.04.27 12:59
|sell
|175
|10.00
|1.2976
|1.2993
|1.2879
|516
|2005.04.27 13:59
|close
|175
|10.00
|1.2967
|1.2993
|1.2879
|90.00
|8786.98
|517
|2005.04.27 17:25
|sell
|176
|10.00
|1.2950
|1.2967
|1.2853
|518
|2005.04.27 17:55
|close
|176
|10.00
|1.2939
|1.2967
|1.2853
|110.00
|8896.98
|519
|2005.04.27 17:59
|sell
|177
|10.00
|1.2948
|1.2965
|1.2851
|520
|2005.04.27 18:00
|close
|177
|10.00
|1.2937
|1.2965
|1.2851
|110.00
|9006.98
|521
|2005.04.28 01:59
|sell
|178
|10.00
|1.2936
|1.2953
|1.2839
|522
|2005.04.28 02:00
|close
|178
|10.00
|1.2927
|1.2953
|1.2839
|90.00
|9096.98
|523
|2005.04.28 13:00
|sell
|179
|10.00
|1.2920
|1.2937
|1.2823
|524
|2005.04.28 13:12
|close
|179
|10.00
|1.2913
|1.2937
|1.2823
|70.01
|9166.99
|525
|2005.04.28 14:30
|sell
|180
|10.00
|1.2928
|1.2945
|1.2831
|526
|2005.04.28 14:34
|modify
|180
|10.00
|1.2928
|1.2939
|1.2831
|527
|2005.04.28 14:34
|close
|180
|10.00
|1.2909
|1.2939
|1.2831
|190.00
|9356.99
|528
|2005.04.28 14:35
|sell
|181
|10.00
|1.2929
|1.2946
|1.2832
|529
|2005.04.28 14:35
|close
|181
|10.00
|1.2918
|1.2946
|1.2832
|110.00
|9466.99
|530
|2005.04.28 14:35
|sell
|182
|10.00
|1.2929
|1.2946
|1.2832
|531
|2005.04.28 14:46
|close
|182
|10.00
|1.2918
|1.2946
|1.2832
|110.00
|9576.99
|532
|2005.04.29 15:04
|sell
|183
|10.00
|1.2935
|1.2952
|1.2838
|533
|2005.04.29 15:59
|close
|183
|10.00
|1.2926
|1.2952
|1.2838
|90.00
|9666.99
|534
|2005.05.02 15:00
|sell
|184
|10.00
|1.2857
|1.2874
|1.2760
|535
|2005.05.02 16:06
|modify
|184
|10.00
|1.2857
|1.2874
|1.2760
|536
|2005.05.02 16:08
|modify
|184
|10.00
|1.2857
|1.2873
|1.2760
|537
|2005.05.02 16:09
|modify
|184
|10.00
|1.2857
|1.2872
|1.2760
|538
|2005.05.02 16:09
|modify
|184
|10.00
|1.2857
|1.2872
|1.2760
|539
|2005.05.02 16:09
|modify
|184
|10.00
|1.2857
|1.2871
|1.2760
|540
|2005.05.02 16:09
|close
|184
|10.00
|1.2848
|1.2871
|1.2760
|90.00
|9756.99
|541
|2005.05.02 17:24
|sell
|185
|10.00
|1.2855
|1.2872
|1.2758
|542
|2005.05.03 01:00
|modify
|185
|10.00
|1.2855
|1.2871
|1.2758
|543
|2005.05.03 01:59
|modify
|185
|10.00
|1.2855
|1.2861
|1.2758
|544
|2005.05.03 02:00
|close
|185
|10.00
|1.2836
|1.2861
|1.2758
|197.19
|9954.18
|545
|2005.05.03 19:00
|sell
|186
|10.00
|1.2887
|1.2904
|1.2790
|546
|2005.05.03 20:17
|close
|186
|10.00
|1.2872
|1.2904
|1.2790
|150.00
|10104.18
|547
|2005.05.04 08:05
|sell
|187
|10.00
|1.2954
|1.2971
|1.2857
|548
|2005.05.04 08:38
|close
|187
|10.00
|1.2944
|1.2971
|1.2857
|100.00
|10204.18
|549
|2005.05.04 08:57
|sell
|188
|10.00
|1.2947
|1.2964
|1.2850
|550
|2005.05.04 15:01
|close
|188
|10.00
|1.2932
|1.2964
|1.2850
|150.00
|10354.18
|551
|2005.05.05 12:59
|sell
|189
|10.00
|1.2966
|1.2983
|1.2869
|552
|2005.05.05 13:00
|modify
|189
|10.00
|1.2966
|1.2981
|1.2869
|553
|2005.05.05 13:00
|close
|189
|10.00
|1.2956
|1.2981
|1.2869
|100.00
|10454.18
|554
|2005.05.05 15:25
|sell
|190
|10.00
|1.2951
|1.2968
|1.2854
|555
|2005.05.05 15:54
|close
|190
|10.00
|1.2943
|1.2968
|1.2854
|80.00
|10534.18
|556
|2005.05.05 16:00
|sell
|191
|10.00
|1.2951
|1.2968
|1.2854
|557
|2005.05.05 16:38
|close
|191
|10.00
|1.2943
|1.2968
|1.2854
|80.00
|10614.18
|558
|2005.05.05 16:59
|sell
|192
|10.00
|1.2954
|1.2971
|1.2857
|559
|2005.05.05 17:00
|close
|192
|10.00
|1.2940
|1.2971
|1.2857
|140.00
|10754.18
|560
|2005.05.06 14:35
|sell
|193
|10.00
|1.2864
|1.2881
|1.2767
|561
|2005.05.06 14:59
|close
|193
|10.00
|1.2852
|1.2881
|1.2767
|120.00
|10874.18
|562
|2005.05.06 16:08
|sell
|194
|10.00
|1.2844
|1.2861
|1.2747
|563
|2005.05.06 17:01
|close
|194
|10.00
|1.2832
|1.2861
|1.2747
|120.00
|10994.18
|564
|2005.05.08 23:14
|sell
|195
|10.00
|1.2824
|1.2841
|1.2727
|565
|2005.05.09 00:46
|close
|195
|10.00
|1.2815
|1.2841
|1.2727
|97.19
|11091.37
|566
|2005.05.09 07:31
|sell
|196
|10.00
|1.2810
|1.2827
|1.2713
|567
|2005.05.09 07:37
|close
|196
|10.00
|1.2803
|1.2827
|1.2713
|69.98
|11161.35
|568
|2005.05.09 13:00
|sell
|197
|10.00
|1.2827
|1.2844
|1.2730
|569
|2005.05.09 14:26
|close
|197
|10.00
|1.2819
|1.2844
|1.2730
|79.99
|11241.34
|570
|2005.05.09 18:27
|sell
|198
|10.00
|1.2833
|1.2850
|1.2736
|571
|2005.05.09 21:59
|s/l
|198
|10.00
|1.2850
|1.2850
|1.2736
|-170.00
|11071.34
|572
|2005.05.10 08:01
|sell
|199
|10.00
|1.2842
|1.2859
|1.2745
|573
|2005.05.10 08:20
|close
|199
|10.00
|1.2834
|1.2859
|1.2745
|80.00
|11151.34
|574
|2005.05.10 08:59
|sell
|200
|10.00
|1.2852
|1.2869
|1.2755
|575
|2005.05.10 10:50
|modify
|200
|10.00
|1.2852
|1.2868
|1.2755
|576
|2005.05.10 10:50
|close
|200
|10.00
|1.2841
|1.2868
|1.2755
|110.00
|11261.34
|577
|2005.05.11 14:31
|sell
|201
|10.00
|1.2821
|1.2838
|1.2724
|578
|2005.05.11 14:47
|close
|201
|10.00
|1.2809
|1.2838
|1.2724
|120.00
|11381.34
|579
|2005.05.11 14:59
|sell
|202
|10.00
|1.2818
|1.2835
|1.2721
|580
|2005.05.11 15:00
|close
|202
|10.00
|1.2803
|1.2835
|1.2721
|150.00
|11531.34
|581
|2005.05.11 19:00
|sell
|203
|10.00
|1.2809
|1.2826
|1.2712
|582
|2005.05.11 21:00
|close
|203
|10.00
|1.2801
|1.2826
|1.2712
|80.00
|11611.34
|583
|2005.05.11 22:58
|sell
|204
|10.00
|1.2815
|1.2832
|1.2718
|584
|2005.05.11 23:09
|close
|204
|10.00
|1.2806
|1.2832
|1.2718
|90.00
|11701.34
|585
|2005.05.12 13:59
|sell
|205
|10.00
|1.2726
|1.2743
|1.2629
|586
|2005.05.12 13:59
|close
|205
|10.00
|1.2716
|1.2743
|1.2629
|100.00
|11801.34
|587
|2005.05.12 22:38
|sell
|206
|10.00
|1.2688
|1.2705
|1.2591
|588
|2005.05.12 22:59
|close
|206
|10.00
|1.2680
|1.2705
|1.2591
|80.00
|11881.34
|589
|2005.05.12 23:02
|sell
|207
|10.00
|1.2684
|1.2701
|1.2587
|590
|2005.05.12 23:03
|close
|207
|10.00
|1.2677
|1.2701
|1.2587
|70.00
|11951.34
|591
|2005.05.13 05:11
|sell
|208
|10.00
|1.2679
|1.2696
|1.2582
|592
|2005.05.13 05:35
|close
|208
|10.00
|1.2671
|1.2696
|1.2582
|80.01
|12031.35
|593
|2005.05.13 09:27
|sell
|209
|10.00
|1.2672
|1.2689
|1.2575
|594
|2005.05.13 09:59
|modify
|209
|10.00
|1.2672
|1.2668
|1.2575
|595
|2005.05.13 10:00
|close
|209
|10.00
|1.2640
|1.2668
|1.2575
|320.00
|12351.35
|596
|2005.05.13 10:59
|sell
|210
|10.00
|1.2648
|1.2665
|1.2551
|597
|2005.05.13 10:59
|modify
|210
|10.00
|1.2648
|1.2661
|1.2551
|598
|2005.05.13 11:00
|close
|210
|10.00
|1.2634
|1.2661
|1.2551
|140.00
|12491.35
|599
|2005.05.13 11:37
|sell
|211
|10.00
|1.2640
|1.2657
|1.2543
|600
|2005.05.13 11:59
|close
|211
|10.00
|1.2630
|1.2657
|1.2543
|100.00
|12591.35
|601
|2005.05.13 12:13
|sell
|212
|10.00
|1.2639
|1.2656
|1.2542
|602
|2005.05.13 12:48
|modify
|212
|10.00
|1.2639
|1.2655
|1.2542
|603
|2005.05.13 12:48
|close
|212
|10.00
|1.2628
|1.2655
|1.2542
|110.00
|12701.35
|604
|2005.05.16 08:00
|sell
|213
|10.00
|1.2606
|1.2623
|1.2509
|605
|2005.05.16 08:03
|close
|213
|10.00
|1.2601
|1.2623
|1.2509
|50.00
|12751.35
|606
|2005.05.16 08:59
|sell
|214
|10.00
|1.2606
|1.2623
|1.2509
|607
|2005.05.16 13:59
|s/l
|214
|10.00
|1.2623
|1.2623
|1.2509
|-170.00
|12581.35
|608
|2005.05.17 02:59
|sell
|215
|10.00
|1.2630
|1.2647
|1.2533
|609
|2005.05.17 07:59
|close
|215
|10.00
|1.2624
|1.2647
|1.2533
|60.00
|12641.35
|610
|2005.05.17 08:00
|sell
|216
|10.00
|1.2634
|1.2651
|1.2537
|611
|2005.05.17 08:02
|modify
|216
|10.00
|1.2634
|1.2651
|1.2537
|612
|2005.05.17 08:37
|modify
|216
|10.00
|1.2634
|1.2650
|1.2537
|613
|2005.05.17 08:59
|s/l
|216
|10.00
|1.264955
|1.2650
|1.2537
|-155.47
|12485.88
|614
|2005.05.17 13:00
|sell
|217
|10.00
|1.2635
|1.2652
|1.2538
|615
|2005.05.17 14:30
|close
|217
|10.00
|1.2623
|1.2652
|1.2538
|120.00
|12605.88
|616
|2005.05.17 15:59
|sell
|218
|10.00
|1.2642
|1.2659
|1.2545
|617
|2005.05.17 18:59
|modify
|218
|10.00
|1.2642
|1.2650
|1.2545
|618
|2005.05.17 18:59
|close
|218
|10.00
|1.2620
|1.2650
|1.2545
|220.00
|12825.88
|619
|2005.05.17 21:19
|sell
|219
|10.00
|1.2614
|1.2631
|1.2517
|620
|2005.05.17 22:00
|modify
|219
|10.00
|1.2614
|1.2631
|1.2517
|621
|2005.05.17 22:00
|close
|219
|10.00
|1.2598
|1.2631
|1.2517
|160.00
|12985.88
|622
|2005.05.19 06:01
|sell
|220
|10.00
|1.2683
|1.2700
|1.2586
|623
|2005.05.19 06:47
|modify
|220
|10.00
|1.2683
|1.2700
|1.2586
|624
|2005.05.19 06:47
|close
|220
|10.00
|1.2674
|1.2700
|1.2586
|89.99
|13075.87
|625
|2005.05.19 14:07
|sell
|221
|10.00
|1.2637
|1.2654
|1.2540
|626
|2005.05.19 14:38
|close
|221
|10.00
|1.2630
|1.2654
|1.2540
|70.00
|13145.87
|627
|2005.05.20 15:04
|sell
|222
|10.00
|1.2560
|1.2577
|1.2463
|628
|2005.05.20 16:14
|close
|222
|10.00
|1.2549
|1.2577
|1.2463
|110.01
|13255.88
|629
|2005.05.23 07:00
|sell
|223
|10.00
|1.2559
|1.2576
|1.2462
|630
|2005.05.23 08:26
|modify
|223
|10.00
|1.2559
|1.2575
|1.2462
|631
|2005.05.23 08:26
|close
|223
|10.00
|1.2552
|1.2575
|1.2462
|69.99
|13325.87
|632
|2005.05.23 22:46
|sell
|224
|10.00
|1.2580
|1.2597
|1.2483
|633
|2005.05.23 22:59
|close
|224
|10.00
|1.2572
|1.2597
|1.2483
|80.00
|13405.87
|634
|2005.05.25 01:59
|sell
|225
|10.00
|1.2586
|1.2603
|1.2489
|635
|2005.05.25 07:41
|modify
|225
|10.00
|1.2586
|1.2602
|1.2489
|636
|2005.05.25 07:41
|modify
|225
|10.00
|1.2586
|1.2602
|1.2489
|637
|2005.05.25 08:25
|modify
|225
|10.00
|1.2586
|1.2599
|1.2489
|638
|2005.05.25 08:25
|close
|225
|10.00
|1.2576
|1.2599
|1.2489
|100.00
|13505.87
|639
|2005.05.25 12:59
|sell
|226
|10.00
|1.2586
|1.2603
|1.2489
|640
|2005.05.25 13:59
|s/l
|226
|10.00
|1.2603
|1.2603
|1.2489
|-170.00
|13335.87
|641
|2005.05.26 06:39
|sell
|227
|10.00
|1.2568
|1.2585
|1.2471
|642
|2005.05.26 07:45
|modify
|227
|10.00
|1.2568
|1.2584
|1.2471
|643
|2005.05.26 07:45
|modify
|227
|10.00
|1.2568
|1.2583
|1.2471
|644
|2005.05.26 07:45
|close
|227
|10.00
|1.2558
|1.2583
|1.2471
|100.00
|13435.87
|645
|2005.05.26 08:59
|sell
|228
|10.00
|1.2562
|1.2579
|1.2465
|646
|2005.05.26 10:00
|close
|228
|10.00
|1.2552
|1.2579
|1.2465
|100.00
|13535.87
|647
|2005.05.26 15:39
|sell
|229
|10.00
|1.2536
|1.2553
|1.2439
|648
|2005.05.26 15:59
|close
|229
|10.00
|1.2518
|1.2553
|1.2439
|180.00
|13715.87
|649
|2005.05.30 00:00
|sell
|230
|10.00
|1.2533
|1.2550
|1.2436
|650
|2005.05.30 07:00
|close
|230
|10.00
|1.2526
|1.2550
|1.2436
|70.00
|13785.87
|651
|2005.05.30 07:16
|sell
|231
|10.00
|1.2535
|1.2552
|1.2438
|652
|2005.05.30 07:42
|close
|231
|10.00
|1.2527
|1.2552
|1.2438
|79.99
|13865.86
|653
|2005.05.30 14:01
|sell
|232
|10.00
|1.2478
|1.2495
|1.2381
|654
|2005.05.30 14:11
|close
|232
|10.00
|1.2472
|1.2495
|1.2381
|60.00
|13925.86
|655
|2005.05.31 02:59
|sell
|233
|10.00
|1.2404
|1.2421
|1.2307
|656
|2005.05.31 03:21
|modify
|233
|10.00
|1.2404
|1.2419
|1.2307
|657
|2005.05.31 03:21
|close
|233
|10.00
|1.2393
|1.2419
|1.2307
|110.00
|14035.86
|658
|2005.05.31 07:16
|sell
|234
|10.00
|1.2385
|1.2402
|1.2288
|659
|2005.05.31 09:59
|modify
|234
|10.00
|1.2385
|1.2392
|1.2288
|660
|2005.05.31 10:00
|close
|234
|10.00
|1.2356
|1.2392
|1.2288
|290.00
|14325.86
|661
|2005.05.31 11:59
|sell
|235
|10.00
|1.2334
|1.2351
|1.2237
|662
|2005.05.31 12:00
|s/l
|235
|10.00
|1.2351
|1.2351
|1.2237
|-170.00
|14155.86
|663
|2005.05.31 12:01
|sell
|236
|10.00
|1.2347
|1.2364
|1.2250
|664
|2005.05.31 12:13
|close
|236
|10.00
|1.2338
|1.2364
|1.2250
|90.00
|14245.86
|665
|2005.05.31 13:59
|sell
|237
|10.00
|1.2348
|1.2365
|1.2251
|666
|2005.05.31 14:03
|close
|237
|10.00
|1.2334
|1.2365
|1.2251
|140.00
|14385.86
|667
|2005.05.31 19:14
|sell
|238
|10.00
|1.2317
|1.2334
|1.2220
|668
|2005.05.31 19:59
|close
|238
|10.00
|1.2308
|1.2334
|1.2220
|90.00
|14475.86
|669
|2005.05.31 21:09
|sell
|239
|10.00
|1.2313
|1.2330
|1.2216
|670
|2005.05.31 22:01
|close
|239
|10.00
|1.2305
|1.2330
|1.2216
|80.01
|14555.87
|671
|2005.06.01 04:05
|sell
|240
|10.00
|1.2324
|1.2341
|1.2227
|672
|2005.06.01 07:59
|modify
|240
|10.00
|1.2324
|1.2334
|1.2227
|673
|2005.06.01 07:59
|close
|240
|10.00
|1.2308
|1.2334
|1.2227
|159.99
|14715.86
|674
|2005.06.01 11:20
|sell
|241
|10.00
|1.2264
|1.2281
|1.2167
|675
|2005.06.01 11:27
|close
|241
|10.00
|1.2252
|1.2281
|1.2167
|120.00
|14835.86
|676
|2005.06.01 11:36
|sell
|242
|10.00
|1.2249
|1.2266
|1.2152
|677
|2005.06.01 12:29
|close
|242
|10.00
|1.2239
|1.2266
|1.2152
|100.00
|14935.86
|678
|2005.06.01 13:18
|sell
|243
|10.00
|1.2244
|1.2261
|1.2147
|679
|2005.06.01 13:46
|s/l
|243
|10.00
|1.2261
|1.2261
|1.2147
|-170.00
|14765.86
|680
|2005.06.01 13:46
|sell
|244
|10.00
|1.2260
|1.2277
|1.2163
|681
|2005.06.01 13:58
|close
|244
|10.00
|1.2250
|1.2277
|1.2163
|100.00
|14865.86
|682
|2005.06.01 13:58
|sell
|245
|10.00
|1.2248
|1.2265
|1.2151
|683
|2005.06.01 14:04
|close
|245
|10.00
|1.2238
|1.2265
|1.2151
|100.00
|14965.86
|684
|2005.06.01 17:18
|sell
|246
|10.00
|1.2242
|1.2259
|1.2145
|685
|2005.06.01 18:00
|close
|246
|10.00
|1.2231
|1.2259
|1.2145
|110.00
|15075.86
|686
|2005.06.01 21:07
|sell
|247
|10.00
|1.2211
|1.2228
|1.2114
|687
|2005.06.01 22:00
|close
|247
|10.00
|1.2203
|1.2228
|1.2114
|80.00
|15155.86
|688
|2005.06.02 01:59
|sell
|248
|10.00
|1.2228
|1.2245
|1.2131
|689
|2005.06.02 02:38
|close
|248
|10.00
|1.2218
|1.2245
|1.2131
|100.00
|15255.86
|690
|2005.06.02 05:54
|sell
|249
|10.00
|1.2210
|1.2227
|1.2113
|691
|2005.06.02 06:59
|s/l
|249
|10.00
|1.2227
|1.2227
|1.2113
|-170.00
|15085.86
|692
|2005.06.02 14:01
|sell
|250
|10.00
|1.2260
|1.2277
|1.2163
|693
|2005.06.02 14:59
|s/l
|250
|10.00
|1.2277
|1.2277
|1.2163
|-170.00
|14915.86
|694
|2005.06.03 07:01
|sell
|251
|10.00
|1.2283
|1.2300
|1.2186
|695
|2005.06.03 10:02
|close
|251
|10.00
|1.2270
|1.2300
|1.2186
|130.01
|15045.87
|696
|2005.06.03 18:01
|sell
|252
|10.00
|1.2228
|1.2245
|1.2131
|697
|2005.06.03 18:16
|close
|252
|10.00
|1.2215
|1.2245
|1.2131
|129.99
|15175.86
|698
|2005.06.06 00:59
|sell
|253
|10.00
|1.2242
|1.2259
|1.2145
|699
|2005.06.06 03:59
|s/l
|253
|10.00
|1.2259
|1.2259
|1.2145
|-170.00
|15005.86
|700
|2005.06.07 02:03
|sell
|254
|10.00
|1.2263
|1.2280
|1.2166
|701
|2005.06.07 03:08
|modify
|254
|10.00
|1.2263
|1.2279
|1.2166
|702
|2005.06.07 03:08
|close
|254
|10.00
|1.2255
|1.2279
|1.2166
|80.00
|15085.86
|703
|2005.06.07 04:59
|sell
|255
|10.00
|1.2268
|1.2285
|1.2171
|704
|2005.06.07 06:59
|s/l
|255
|10.00
|1.2285
|1.2285
|1.2171
|-170.00
|14915.86
|705
|2005.06.07 14:26
|sell
|256
|10.00
|1.2278
|1.2295
|1.2181
|706
|2005.06.07 15:50
|close
|256
|10.00
|1.2266
|1.2295
|1.2181
|120.00
|15035.86
|707
|2005.06.08 20:00
|sell
|257
|10.00
|1.2237
|1.2254
|1.2140
|708
|2005.06.08 20:11
|close
|257
|10.00
|1.2228
|1.2254
|1.2140
|90.00
|15125.86
|709
|2005.06.09 07:08
|sell
|258
|10.00
|1.2233
|1.2250
|1.2136
|710
|2005.06.09 09:19
|modify
|258
|10.00
|1.2233
|1.2249
|1.2136
|711
|2005.06.09 11:02
|modify
|258
|10.00
|1.2233
|1.2249
|1.2136
|712
|2005.06.09 12:28
|s/l
|258
|10.00
|1.224858
|1.2249
|1.2136
|-155.78
|14970.08
|713
|2005.06.09 12:33
|sell
|259
|10.00
|1.2239
|1.2256
|1.2142
|714
|2005.06.09 12:59
|modify
|259
|10.00
|1.2239
|1.2255
|1.2142
|715
|2005.06.09 14:00
|modify
|259
|10.00
|1.2239
|1.2252
|1.2142
|716
|2005.06.09 14:00
|close
|259
|10.00
|1.2225
|1.2252
|1.2142
|139.99
|15110.07
|717
|2005.06.09 14:33
|sell
|260
|10.00
|1.2243
|1.2260
|1.2146
|718
|2005.06.09 14:55
|close
|260
|10.00
|1.2234
|1.2260
|1.2146
|89.99
|15200.06
|719
|2005.06.09 15:59
|sell
|261
|10.00
|1.2226
|1.2243
|1.2129
|720
|2005.06.09 16:04
|s/l
|261
|10.00
|1.2243
|1.2243
|1.2129
|-170.00
|15030.06
|721
|2005.06.10 07:03
|sell
|262
|10.00
|1.2232
|1.2249
|1.2135
|722
|2005.06.10 07:52
|modify
|262
|10.00
|1.2232
|1.2247
|1.2135
|723
|2005.06.10 07:53
|modify
|262
|10.00
|1.2232
|1.2245
|1.2135
|724
|2005.06.10 07:53
|modify
|262
|10.00
|1.2232
|1.2245
|1.2135
|725
|2005.06.10 07:53
|modify
|262
|10.00
|1.2232
|1.2243
|1.2135
|726
|2005.06.10 07:53
|close
|262
|10.00
|1.2222
|1.2243
|1.2135
|100.00
|15130.06
|727
|2005.06.10 09:59
|sell
|263
|10.00
|1.2234
|1.2251
|1.2137
|728
|2005.06.10 10:11
|modify
|263
|10.00
|1.2234
|1.2248
|1.2137
|729
|2005.06.10 12:59
|modify
|263
|10.00
|1.2234
|1.2220
|1.2137
|730
|2005.06.10 12:59
|close
|263
|10.00
|1.2198
|1.2220
|1.2137
|360.00
|15490.06
|731
|2005.06.10 16:03
|sell
|264
|10.00
|1.2141
|1.2158
|1.2044
|732
|2005.06.10 16:15
|close
|264
|10.00
|1.2131
|1.2158
|1.2044
|100.00
|15590.06
|733
|2005.06.13 02:00
|sell
|265
|10.00
|1.2102
|1.2119
|1.2005
|734
|2005.06.13 08:17
|modify
|265
|10.00
|1.2102
|1.2118
|1.2005
|735
|2005.06.13 08:17
|close
|265
|10.00
|1.2089
|1.2118
|1.2005
|130.00
|15720.06
|736
|2005.06.13 10:39
|sell
|266
|10.00
|1.2064
|1.2081
|1.1967
|737
|2005.06.13 10:59
|close
|266
|10.00
|1.2048
|1.2081
|1.1967
|160.00
|15880.06
|738
|2005.06.13 11:17
|sell
|267
|10.00
|1.2055
|1.2072
|1.1958
|739
|2005.06.13 11:25
|close
|267
|10.00
|1.2045
|1.2072
|1.1958
|100.00
|15980.06
|740
|2005.06.13 16:13
|sell
|268
|10.00
|1.2047
|1.2064
|1.1950
|741
|2005.06.13 16:39
|close
|268
|10.00
|1.2036
|1.2064
|1.1950
|110.00
|16090.06
|742
|2005.06.13 16:59
|sell
|269
|10.00
|1.2068
|1.2085
|1.1971
|743
|2005.06.13 17:59
|s/l
|269
|10.00
|1.2085
|1.2085
|1.1971
|-170.00
|15920.06
|744
|2005.06.14 06:00
|sell
|270
|10.00
|1.2129
|1.2146
|1.2032
|745
|2005.06.14 06:59
|s/l
|270
|10.00
|1.2146
|1.2146
|1.2032
|-170.00
|15750.06